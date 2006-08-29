Western Capital Forex SA

Account: 255886 Name: Chris Barnard Currency: USD 2006 August 30, 03:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
48335672006.08.29 19:32sell0.10usdjpy116.98118.62116.822006.08.29 21:07116.820.000.000.0013.70
48326972006.08.29 18:46buy0.10gbpusd1.89071.86351.89342006.08.29 21:031.89340.000.000.0027.00
48323342006.08.29 18:30buy0.10gbpusd1.89241.86541.89512006.08.29 21:071.89510.000.000.0027.00
48317312006.08.29 18:06buy0.10audusd0.76040.74790.76162006.08.29 21:090.76160.000.000.0012.00
48315662006.08.29 18:03sell0.10usdcad1.11241.12851.11082006.08.29 19:001.11080.000.000.0014.40
48315112006.08.29 18:01buy0.10eurusd1.27561.25721.27742006.08.29 20:321.27740.000.000.0018.00
48314242006.08.29 17:58sell0.10usdcad1.11151.12751.10992006.08.29 20:151.10990.000.000.0014.42
48312472006.08.29 17:54sell0.10usdcad1.11071.12671.10912006.08.29 21:171.10910.000.000.0014.43
48310402006.08.29 17:51buy0.10audusd0.76130.74880.76252006.08.29 21:170.76250.000.000.0012.00
48299082006.08.29 17:25sell0.10usdcad1.10951.12551.10792006.08.29 21:301.10790.000.000.0014.44
48298872006.08.29 17:25buy0.10gbpusd1.89441.86751.89702006.08.29 21:181.89700.000.000.0026.00
48298792006.08.29 17:25sell0.10usdchf1.23611.25631.23412006.08.29 21:011.23410.000.000.0016.21
48298702006.08.29 17:25buy0.10eurusd1.27651.25821.27832006.08.29 21:031.27830.000.000.0018.00
48293572006.08.29 17:19sell0.10usdchf1.23421.25441.23222006.08.29 21:091.23220.000.000.0016.23
48293042006.08.29 17:19buy0.10eurusd1.27801.25991.27982006.08.29 21:081.27980.000.000.0018.00
48288802006.08.29 17:10sell0.10usdchf1.23311.25331.23112006.08.29 21:181.23110.000.000.0016.25
48288632006.08.29 17:10buy0.10eurusd1.27901.26091.28082006.08.29 21:181.28080.000.000.0018.00
48270742006.08.29 16:10sell0.10usdcad1.10941.12541.10782006.08.29 16:201.10780.000.000.0014.44
48266992006.08.29 15:58buy0.10eurusd1.28011.26201.28192006.08.29 21:301.28190.000.000.0018.00
48262032006.08.29 15:41sell0.10audusd0.76370.77620.76252006.08.29 17:190.76250.000.000.0012.00
48244572006.08.29 14:16sell0.10usdcad1.10861.12461.10702006.08.29 16:291.10700.000.000.0014.46
48237682006.08.29 13:34sell0.10audusd0.76310.77560.76192006.08.29 17:230.76190.000.000.0012.00
48223622006.08.29 12:25buy0.10eurusd1.28101.26291.28282006.08.29 21:371.28280.000.000.0018.00
48219582006.08.29 12:04buy0.10audusd0.76130.74880.76252006.08.29 12:520.76250.000.000.0012.00
48205762006.08.29 11:16sell0.10gbpusd1.90171.92851.89912006.08.29 12:561.89910.000.000.0026.00
48199582006.08.29 10:55buy0.10usdjpy116.65115.01116.812006.08.29 11:56116.810.000.000.0013.70
48189602006.08.29 10:23sell0.10gbpusd1.90031.92701.89772006.08.29 15:591.89770.000.000.0026.00
48188692006.08.29 10:21buy0.10usdchf1.22991.20971.23192006.08.29 12:251.23190.000.000.0016.24
48187672006.08.29 10:20sell0.10eurusd1.28361.30171.28182006.08.29 11:531.28180.000.000.0018.00
48186602006.08.29 10:17buy0.10usdcad1.10701.09111.10852006.08.29 14:151.10850.000.000.0013.53
48185512006.08.29 10:14buy0.10usdcad1.10781.09191.10932006.08.29 14:311.10930.000.000.0013.52
48183662006.08.29 10:09buy0.10usdcad1.10861.09281.11012006.08.29 17:251.11010.000.000.0013.51
48180742006.08.29 09:57buy0.10usdchf1.23091.21081.23292006.08.29 17:071.23290.000.000.0016.22
48177552006.08.29 09:41sell0.10usdjpy116.93118.56116.772006.08.29 10:21116.770.000.000.0013.70
48157522006.08.29 07:35sell0.10audusd0.76280.77520.76162006.08.29 12:040.76160.000.000.0012.00
48156792006.08.29 07:33buy0.10usdjpy116.73115.10116.892006.08.29 09:38116.890.000.000.0013.69
48156492006.08.29 07:33sell0.10eurusd1.28261.30061.28082006.08.29 12:551.28080.000.000.0018.00
48155812006.08.29 07:30buy0.10usdchf1.23191.21191.23392006.08.29 17:191.23390.000.000.0016.21
48155202006.08.29 07:26buy0.10usdjpy116.82115.20116.982006.08.29 09:43116.980.000.000.0013.68
48147192006.08.29 06:18sell0.10audusd0.76190.77430.76072006.08.29 17:590.76070.000.000.0012.00
48139652006.08.29 05:22sell0.10audusd0.76130.77360.76012006.08.29 18:030.76010.000.000.0012.00
48135692006.08.29 05:03sell0.10gbpusd1.89741.92381.89482006.08.29 17:231.89480.000.000.0026.00
48135352006.08.29 05:02buy0.10usdchf1.23291.21301.23482006.08.29 17:211.23480.000.000.0015.39
48134532006.08.29 04:57sell0.10eurusd1.28161.29951.27992006.08.29 16:061.27990.000.000.0017.00
48127092006.08.29 03:40sell0.10eurusd1.28081.29861.27912006.08.29 17:071.27910.000.000.0017.00
48126082006.08.29 03:37buy0.10usdchf1.23401.21421.23592006.08.29 17:221.23590.000.000.0015.37
48125762006.08.29 03:36sell0.10eurusd1.28001.29781.27832006.08.29 17:161.27830.000.000.0017.00
48125252006.08.29 03:31sell0.10gbpusd1.89611.92241.89352006.08.29 17:481.89350.000.000.0026.00
48120862006.08.29 02:56sell0.10usdcad1.11241.12801.11092006.08.29 03:471.11090.000.000.0013.50
48105082006.08.28 23:37sell0.10usdcad1.11161.12791.11002006.08.29 07:401.11000.000.00-0.2714.41
48104372006.08.28 23:31sell0.10usdchf1.23661.25671.23462006.08.29 03:361.23460.000.00-0.6516.20
48062822006.08.28 18:13sell0.10usdjpy117.21118.85117.052006.08.29 03:30117.050.000.00-0.6813.67
48061902006.08.28 18:11sell0.10usdchf1.23521.25531.23322006.08.29 04:581.23320.000.00-0.6516.22
48060552006.08.28 18:07buy0.10eurusd1.27891.26101.28062006.08.29 03:391.28060.000.00-0.4017.00
48057112006.08.28 17:53sell0.10usdcad1.11021.12631.10862006.08.29 10:091.10860.000.00-0.2714.43
48055162006.08.28 17:46sell0.10usdcad1.10931.12541.10772006.08.29 10:101.10770.000.00-0.2714.44
48029912006.08.28 16:16sell0.10usdjpy117.13118.77116.972006.08.29 03:41116.970.000.00-0.6813.68
47979372006.08.28 12:06sell0.10usdcad1.10811.12411.10652006.08.29 10:201.10650.000.00-0.2714.47
47951552006.08.28 10:18sell0.10gbpusd1.89251.91851.88992006.08.29 18:451.88990.000.000.1026.00
47820782006.08.25 15:45buy0.10audusd0.75880.74640.76002006.08.29 04:340.76000.000.000.2012.00
47734392006.08.25 09:15buy0.10audusd0.75970.74740.76092006.08.29 04:460.76090.000.000.2012.00
47729922006.08.25 09:01sell0.10usdjpy116.89118.58116.732006.08.29 07:33116.730.000.00-1.3613.71
47725152006.08.25 08:35sell0.10usdjpy116.81118.49116.652006.08.29 10:52116.650.000.00-1.3613.72
47716152006.08.25 07:04sell0.10usdjpy116.72118.39116.562006.08.29 21:57116.560.000.00-1.3613.73
47666012006.08.24 22:27buy0.10audusd0.76150.74890.76272006.08.29 07:290.76270.000.000.3012.00
47630402006.08.24 18:47buy0.10audusd0.76210.74950.76332006.08.29 14:020.76330.000.000.3012.00
47609882006.08.24 17:38buy0.10audusd0.76270.75010.76392006.08.29 22:230.76390.000.000.3012.00
47603462006.08.24 17:08buy0.10eurusd1.28121.26261.28302006.08.29 10:131.28300.000.00-1.2018.00
47592522006.08.24 16:23sell0.10usdchf1.23311.25391.23112006.08.29 09:501.23110.000.00-1.9516.25
  0.00 0.00 -9.97 1 108.17
Closed P/L: 1 098.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
47357752006.08.23 17:34buy0.10audusd0.76480.75170.7661 0.76310.000.000.70-17.00
47362992006.08.23 17:42buy0.10audusd0.76390.75080.7652 0.76310.000.000.70-8.00
47368492006.08.23 17:57buy0.10audusd0.76330.75020.7646 0.76310.000.000.70-2.00
48046172006.08.28 17:07sell0.10audusd0.75910.77130.7579 0.76350.000.00-0.60-44.00
48132912006.08.29 04:46sell0.10audusd0.76060.77280.7594 0.76350.000.00-0.30-29.00
48365642006.08.29 21:21sell0.10audusd0.76230.77480.7611 0.76350.000.00-0.30-12.00
48367192006.08.29 21:25sell0.10audusd0.76300.77550.7618 0.76350.000.00-0.30-5.00
48375982006.08.29 21:40sell0.10audusd0.76380.77630.7626 0.76350.000.00-0.303.00
48353862006.08.29 21:05sell0.10eurusd1.27891.29731.2771 1.28410.000.000.20-52.00
48357962006.08.29 21:12sell0.10eurusd1.27981.29821.2780 1.28410.000.000.20-43.00
48364242006.08.29 21:19sell0.10eurusd1.28091.29931.2791 1.28410.000.000.20-32.00
48388222006.08.29 22:21sell0.10eurusd1.28281.30121.2810 1.28410.000.000.20-13.00
48403552006.08.30 01:15sell0.10eurusd1.28361.30111.2819 1.28410.000.000.00-5.00
48361102006.08.29 21:15sell0.10gbpusd1.89581.92301.8931 1.89960.000.000.10-38.00
48387092006.08.29 22:17sell0.10gbpusd1.89871.92591.8960 1.89960.000.000.10-9.00
47273162006.08.23 11:35buy0.10usdcad1.11211.09541.1137 1.10760.000.000.63-40.63
48367832006.08.29 21:27buy0.10usdcad1.10861.09251.1102 1.10760.000.000.09-9.03
48372022006.08.29 21:34buy0.10usdcad1.10781.09171.1094 1.10760.000.000.09-1.81
48360292006.08.29 21:15buy0.10usdchf1.23211.21191.2341 1.22750.000.000.33-37.47
48364852006.08.29 21:20buy0.10usdchf1.23111.21091.2331 1.22750.000.000.33-29.33
48387832006.08.29 22:20buy0.10usdchf1.22851.20801.2305 1.22750.000.000.33-8.15
47638152006.08.24 19:11sell0.10usdjpy116.43118.18116.26 116.820.000.00-2.74-33.38
47639712006.08.24 19:16sell0.10usdjpy116.51118.26116.34 116.820.000.00-2.74-26.54
47689072006.08.25 02:51sell0.10usdjpy116.62118.28116.46 116.820.000.00-2.05-17.12
48124832006.08.29 03:29buy0.10usdjpy117.06115.47117.21 116.790.000.000.34-23.12
48127542006.08.29 03:45buy0.10usdjpy116.98115.38117.14 116.790.000.000.34-16.27
48134012006.08.29 04:54buy0.10usdjpy116.90115.29117.06 116.790.000.000.34-9.42
48367742006.08.29 21:27buy0.10usdjpy116.75115.11116.91 116.790.000.000.343.42
48411022006.08.30 03:01sell0.10usdjpy116.77118.35116.62 116.820.000.000.00-4.28
48412362006.08.30 03:13buy0.10audusd0.76290.75080.7641 0.76310.000.000.002.00
48413042006.08.30 03:22sell0.10usdjpy116.84118.43116.69 116.820.000.000.001.71
  0.00 0.00 -3.07 -555.42
 Floating P/L: -558.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 098.20 Floating P/L: -558.49 Margin: 3 206.42
Balance: 13 453.33 Equity: 12 894.84 Free Margin: 9 688.42
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 098.20 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 1 098.20
Profit Factor: Expected Payoff: 15.92  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.00%)  
 
Total Trades: 69 Short Positions (won %): 39 (100.00%) Long Positions (won %): 30 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 69 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 27.00 loss trade: 0.00
Average profit trade: 15.92 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 69 (1 098.20) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 098.20 (69) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 69 consecutive losses: 0