|Account: 255886
|Name: Chris Barnard
|Currency: USD
|2006 August 30, 03:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4833567
|2006.08.29 19:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.98
|118.62
|116.82
|2006.08.29 21:07
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|4832697
|2006.08.29 18:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8907
|1.8635
|1.8934
|2006.08.29 21:03
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4832334
|2006.08.29 18:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8924
|1.8654
|1.8951
|2006.08.29 21:07
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4831731
|2006.08.29 18:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.7604
|0.7479
|0.7616
|2006.08.29 21:09
|0.7616
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4831566
|2006.08.29 18:03
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1124
|1.1285
|1.1108
|2006.08.29 19:00
|1.1108
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|4831511
|2006.08.29 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2756
|1.2572
|1.2774
|2006.08.29 20:32
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4831424
|2006.08.29 17:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1115
|1.1275
|1.1099
|2006.08.29 20:15
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|14.42
|4831247
|2006.08.29 17:54
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1107
|1.1267
|1.1091
|2006.08.29 21:17
|1.1091
|0.00
|0.00
|0.00
|14.43
|4831040
|2006.08.29 17:51
|buy
|0.10
|audusd
|0.7613
|0.7488
|0.7625
|2006.08.29 21:17
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4829908
|2006.08.29 17:25
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1095
|1.1255
|1.1079
|2006.08.29 21:30
|1.1079
|0.00
|0.00
|0.00
|14.44
|4829887
|2006.08.29 17:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8944
|1.8675
|1.8970
|2006.08.29 21:18
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4829879
|2006.08.29 17:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2361
|1.2563
|1.2341
|2006.08.29 21:01
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|4829870
|2006.08.29 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2765
|1.2582
|1.2783
|2006.08.29 21:03
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4829357
|2006.08.29 17:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2342
|1.2544
|1.2322
|2006.08.29 21:09
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|16.23
|4829304
|2006.08.29 17:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2780
|1.2599
|1.2798
|2006.08.29 21:08
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4828880
|2006.08.29 17:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2533
|1.2311
|2006.08.29 21:18
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|16.25
|4828863
|2006.08.29 17:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2790
|1.2609
|1.2808
|2006.08.29 21:18
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4827074
|2006.08.29 16:10
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1094
|1.1254
|1.1078
|2006.08.29 16:20
|1.1078
|0.00
|0.00
|0.00
|14.44
|4826699
|2006.08.29 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2801
|1.2620
|1.2819
|2006.08.29 21:30
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4826203
|2006.08.29 15:41
|sell
|0.10
|audusd
|0.7637
|0.7762
|0.7625
|2006.08.29 17:19
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4824457
|2006.08.29 14:16
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1086
|1.1246
|1.1070
|2006.08.29 16:29
|1.1070
|0.00
|0.00
|0.00
|14.46
|4823768
|2006.08.29 13:34
|sell
|0.10
|audusd
|0.7631
|0.7756
|0.7619
|2006.08.29 17:23
|0.7619
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4822362
|2006.08.29 12:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2810
|1.2629
|1.2828
|2006.08.29 21:37
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4821958
|2006.08.29 12:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.7613
|0.7488
|0.7625
|2006.08.29 12:52
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4820576
|2006.08.29 11:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9017
|1.9285
|1.8991
|2006.08.29 12:56
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4819958
|2006.08.29 10:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.65
|115.01
|116.81
|2006.08.29 11:56
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|4818960
|2006.08.29 10:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9003
|1.9270
|1.8977
|2006.08.29 15:59
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4818869
|2006.08.29 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2299
|1.2097
|1.2319
|2006.08.29 12:25
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|16.24
|4818767
|2006.08.29 10:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.3017
|1.2818
|2006.08.29 11:53
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4818660
|2006.08.29 10:17
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1070
|1.0911
|1.1085
|2006.08.29 14:15
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|13.53
|4818551
|2006.08.29 10:14
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1078
|1.0919
|1.1093
|2006.08.29 14:31
|1.1093
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|4818366
|2006.08.29 10:09
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1086
|1.0928
|1.1101
|2006.08.29 17:25
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|13.51
|4818074
|2006.08.29 09:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2309
|1.2108
|1.2329
|2006.08.29 17:07
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|16.22
|4817755
|2006.08.29 09:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.93
|118.56
|116.77
|2006.08.29 10:21
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|4815752
|2006.08.29 07:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.7628
|0.7752
|0.7616
|2006.08.29 12:04
|0.7616
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4815679
|2006.08.29 07:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.73
|115.10
|116.89
|2006.08.29 09:38
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|13.69
|4815649
|2006.08.29 07:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2826
|1.3006
|1.2808
|2006.08.29 12:55
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4815581
|2006.08.29 07:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2319
|1.2119
|1.2339
|2006.08.29 17:19
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|4815520
|2006.08.29 07:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.82
|115.20
|116.98
|2006.08.29 09:43
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|4814719
|2006.08.29 06:18
|sell
|0.10
|audusd
|0.7619
|0.7743
|0.7607
|2006.08.29 17:59
|0.7607
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4813965
|2006.08.29 05:22
|sell
|0.10
|audusd
|0.7613
|0.7736
|0.7601
|2006.08.29 18:03
|0.7601
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4813569
|2006.08.29 05:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8974
|1.9238
|1.8948
|2006.08.29 17:23
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4813535
|2006.08.29 05:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2329
|1.2130
|1.2348
|2006.08.29 17:21
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|15.39
|4813453
|2006.08.29 04:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2816
|1.2995
|1.2799
|2006.08.29 16:06
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4812709
|2006.08.29 03:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2808
|1.2986
|1.2791
|2006.08.29 17:07
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4812608
|2006.08.29 03:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2340
|1.2142
|1.2359
|2006.08.29 17:22
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|15.37
|4812576
|2006.08.29 03:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2800
|1.2978
|1.2783
|2006.08.29 17:16
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4812525
|2006.08.29 03:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8961
|1.9224
|1.8935
|2006.08.29 17:48
|1.8935
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4812086
|2006.08.29 02:56
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1124
|1.1280
|1.1109
|2006.08.29 03:47
|1.1109
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|4810508
|2006.08.28 23:37
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1116
|1.1279
|1.1100
|2006.08.29 07:40
|1.1100
|0.00
|0.00
|-0.27
|14.41
|4810437
|2006.08.28 23:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2366
|1.2567
|1.2346
|2006.08.29 03:36
|1.2346
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.20
|4806282
|2006.08.28 18:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.21
|118.85
|117.05
|2006.08.29 03:30
|117.05
|0.00
|0.00
|-0.68
|13.67
|4806190
|2006.08.28 18:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2352
|1.2553
|1.2332
|2006.08.29 04:58
|1.2332
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.22
|4806055
|2006.08.28 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.2610
|1.2806
|2006.08.29 03:39
|1.2806
|0.00
|0.00
|-0.40
|17.00
|4805711
|2006.08.28 17:53
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1102
|1.1263
|1.1086
|2006.08.29 10:09
|1.1086
|0.00
|0.00
|-0.27
|14.43
|4805516
|2006.08.28 17:46
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1093
|1.1254
|1.1077
|2006.08.29 10:10
|1.1077
|0.00
|0.00
|-0.27
|14.44
|4802991
|2006.08.28 16:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.13
|118.77
|116.97
|2006.08.29 03:41
|116.97
|0.00
|0.00
|-0.68
|13.68
|4797937
|2006.08.28 12:06
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1081
|1.1241
|1.1065
|2006.08.29 10:20
|1.1065
|0.00
|0.00
|-0.27
|14.47
|4795155
|2006.08.28 10:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8925
|1.9185
|1.8899
|2006.08.29 18:45
|1.8899
|0.00
|0.00
|0.10
|26.00
|4782078
|2006.08.25 15:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7588
|0.7464
|0.7600
|2006.08.29 04:34
|0.7600
|0.00
|0.00
|0.20
|12.00
|4773439
|2006.08.25 09:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7597
|0.7474
|0.7609
|2006.08.29 04:46
|0.7609
|0.00
|0.00
|0.20
|12.00
|4772992
|2006.08.25 09:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.89
|118.58
|116.73
|2006.08.29 07:33
|116.73
|0.00
|0.00
|-1.36
|13.71
|4772515
|2006.08.25 08:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.81
|118.49
|116.65
|2006.08.29 10:52
|116.65
|0.00
|0.00
|-1.36
|13.72
|4771615
|2006.08.25 07:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.72
|118.39
|116.56
|2006.08.29 21:57
|116.56
|0.00
|0.00
|-1.36
|13.73
|4766601
|2006.08.24 22:27
|buy
|0.10
|audusd
|0.7615
|0.7489
|0.7627
|2006.08.29 07:29
|0.7627
|0.00
|0.00
|0.30
|12.00
|4763040
|2006.08.24 18:47
|buy
|0.10
|audusd
|0.7621
|0.7495
|0.7633
|2006.08.29 14:02
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.30
|12.00
|4760988
|2006.08.24 17:38
|buy
|0.10
|audusd
|0.7627
|0.7501
|0.7639
|2006.08.29 22:23
|0.7639
|0.00
|0.00
|0.30
|12.00
|4760346
|2006.08.24 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2812
|1.2626
|1.2830
|2006.08.29 10:13
|1.2830
|0.00
|0.00
|-1.20
|18.00
|4759252
|2006.08.24 16:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2539
|1.2311
|2006.08.29 09:50
|1.2311
|0.00
|0.00
|-1.95
|16.25
|0.00
|0.00
|-9.97
|1 108.17
|Closed P/L:
|1 098.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4735775
|2006.08.23 17:34
|buy
|0.10
|audusd
|0.7648
|0.7517
|0.7661
|0.7631
|0.00
|0.00
|0.70
|-17.00
|4736299
|2006.08.23 17:42
|buy
|0.10
|audusd
|0.7639
|0.7508
|0.7652
|0.7631
|0.00
|0.00
|0.70
|-8.00
|4736849
|2006.08.23 17:57
|buy
|0.10
|audusd
|0.7633
|0.7502
|0.7646
|0.7631
|0.00
|0.00
|0.70
|-2.00
|4804617
|2006.08.28 17:07
|sell
|0.10
|audusd
|0.7591
|0.7713
|0.7579
|0.7635
|0.00
|0.00
|-0.60
|-44.00
|4813291
|2006.08.29 04:46
|sell
|0.10
|audusd
|0.7606
|0.7728
|0.7594
|0.7635
|0.00
|0.00
|-0.30
|-29.00
|4836564
|2006.08.29 21:21
|sell
|0.10
|audusd
|0.7623
|0.7748
|0.7611
|0.7635
|0.00
|0.00
|-0.30
|-12.00
|4836719
|2006.08.29 21:25
|sell
|0.10
|audusd
|0.7630
|0.7755
|0.7618
|0.7635
|0.00
|0.00
|-0.30
|-5.00
|4837598
|2006.08.29 21:40
|sell
|0.10
|audusd
|0.7638
|0.7763
|0.7626
|0.7635
|0.00
|0.00
|-0.30
|3.00
|4835386
|2006.08.29 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.2973
|1.2771
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.20
|-52.00
|4835796
|2006.08.29 21:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2982
|1.2780
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.20
|-43.00
|4836424
|2006.08.29 21:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.2993
|1.2791
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.20
|-32.00
|4838822
|2006.08.29 22:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2828
|1.3012
|1.2810
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.20
|-13.00
|4840355
|2006.08.30 01:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.3011
|1.2819
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|4836110
|2006.08.29 21:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8958
|1.9230
|1.8931
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.10
|-38.00
|4838709
|2006.08.29 22:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8987
|1.9259
|1.8960
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.10
|-9.00
|4727316
|2006.08.23 11:35
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1121
|1.0954
|1.1137
|1.1076
|0.00
|0.00
|0.63
|-40.63
|4836783
|2006.08.29 21:27
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1086
|1.0925
|1.1102
|1.1076
|0.00
|0.00
|0.09
|-9.03
|4837202
|2006.08.29 21:34
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1078
|1.0917
|1.1094
|1.1076
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.81
|4836029
|2006.08.29 21:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2321
|1.2119
|1.2341
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.33
|-37.47
|4836485
|2006.08.29 21:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2311
|1.2109
|1.2331
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.33
|-29.33
|4838783
|2006.08.29 22:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2285
|1.2080
|1.2305
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.33
|-8.15
|4763815
|2006.08.24 19:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.43
|118.18
|116.26
|116.82
|0.00
|0.00
|-2.74
|-33.38
|4763971
|2006.08.24 19:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.51
|118.26
|116.34
|116.82
|0.00
|0.00
|-2.74
|-26.54
|4768907
|2006.08.25 02:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.62
|118.28
|116.46
|116.82
|0.00
|0.00
|-2.05
|-17.12
|4812483
|2006.08.29 03:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.06
|115.47
|117.21
|116.79
|0.00
|0.00
|0.34
|-23.12
|4812754
|2006.08.29 03:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.98
|115.38
|117.14
|116.79
|0.00
|0.00
|0.34
|-16.27
|4813401
|2006.08.29 04:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.90
|115.29
|117.06
|116.79
|0.00
|0.00
|0.34
|-9.42
|4836774
|2006.08.29 21:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.75
|115.11
|116.91
|116.79
|0.00
|0.00
|0.34
|3.42
|4841102
|2006.08.30 03:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.77
|118.35
|116.62
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|4841236
|2006.08.30 03:13
|buy
|0.10
|audusd
|0.7629
|0.7508
|0.7641
|0.7631
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4841304
|2006.08.30 03:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.84
|118.43
|116.69
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|0.00
|0.00
|-3.07
|-555.42
|Floating P/L:
|-558.49
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 098.20
|Floating P/L:
|-558.49
|Margin:
|3 206.42
|Balance:
|13 453.33
|Equity:
|12 894.84
|Free Margin:
|9 688.42
|Details:
|Gross Profit:
|1 098.20
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|1 098.20
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|15.92
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.00%)
|Total Trades:
|69
|Short Positions (won %):
|39 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|30 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|69 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|27.00
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|15.92
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|69 (1 098.20)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 098.20 (69)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|69
|consecutive losses:
|0