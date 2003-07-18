Strategy Tester Report
TheDREAM

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2003.06.30 10:00 - 2006.03.24 19:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersID=0; lots=1; MM=true; Risk=10; stoploss=35; takeprofit=25; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseTrail=false; TrailingStop=20; LongBar=15;
Bars in test16694Ticks modelled1862837Modelling quality66.69%
Initial deposit50000.00
Total net profit12884250.00Gross profit24520000.00Gross loss-11635750.00
Profit factor2.11Expected payoff8521.33
Absolute drawdown1750.00Maximal drawdown (%)245000.00 (2.2%)
Total trades1512Short positions (won %)878 (75.63%)Long positions (won %)634 (73.66%)
Profit trades (% of total)1131 (74.80%)Loss trades (% of total)381 (25.20%)
Largestprofit trade25000.00loss trade-35000.00
Averageprofit trade21679.93loss trade-30540.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (525000.00)consecutive losses (loss in money)6 (-210000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)525000.00 (21)consecutive loss (count of losses)-210000.00 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12003.06.30 10:05buy15.001.14491.14141.1474
22003.06.30 11:06s/l15.001.14141.14141.1474-1750.0048250.00
32003.06.30 13:14buy25.001.14211.13861.1446
42003.06.30 15:00t/p25.001.14461.13861.14461250.0049500.00
52003.06.30 15:29buy35.001.14221.13871.1447
62003.06.30 15:52t/p35.001.14471.13871.14471250.0050750.00
72003.06.30 17:09buy46.001.14821.14471.1507
82003.06.30 17:50t/p46.001.15071.14471.15071500.0052250.00
92003.06.30 18:18sell56.001.15021.15371.1477
102003.06.30 19:06t/p56.001.14771.15371.14771500.0053750.00
112003.07.01 14:05sell66.001.15471.15821.1522
122003.07.01 16:29s/l66.001.15821.15821.1522-2100.0051650.00
132003.07.01 17:20sell76.001.15981.16331.1573
142003.07.01 19:02t/p76.001.15731.16331.15731500.0053150.00
152003.07.01 20:16sell86.001.15791.16141.1554
162003.07.02 02:10t/p86.001.15541.16141.15541500.0054650.00
172003.07.02 03:15sell96.001.15561.15911.1531
182003.07.02 09:01t/p96.001.15311.15911.15311500.0056150.00
192003.07.02 09:09sell106.001.15411.15761.1516
202003.07.02 15:00t/p106.001.15161.15761.15161500.0057650.00
212003.07.02 16:04sell116.001.15291.15641.1504
222003.07.03 09:37t/p116.001.15041.15641.15041500.0059150.00
232003.07.03 16:12buy126.001.15231.14881.1548
242003.07.03 16:50s/l126.001.14881.14881.1548-2100.0057050.00
252003.07.04 09:29buy136.001.14621.14271.1487
262003.07.04 10:00t/p136.001.14871.14271.14871500.0058550.00
272003.07.04 10:28buy146.001.14781.14431.1503
282003.07.07 08:05s/l146.001.14431.14431.1503-2100.0056450.00
292003.07.07 08:14sell156.001.14651.15001.1440
302003.07.07 08:19t/p156.001.14401.15001.14401500.0057950.00
312003.07.07 09:12sell166.001.14271.14621.1402
322003.07.07 11:02t/p166.001.14021.14621.14021500.0059450.00
332003.07.07 11:02sell176.001.14201.14551.1395
342003.07.07 11:03t/p176.001.13951.14551.13951500.0060950.00
352003.07.07 11:10sell187.001.14191.14541.1394
362003.07.07 11:52t/p187.001.13941.14541.13941750.0062700.00
372003.07.07 12:09sell197.001.13891.14241.1364
382003.07.07 12:54t/p197.001.13641.14241.13641750.0064450.00
392003.07.08 09:25buy207.001.13311.12961.1356
402003.07.08 10:31s/l207.001.12961.12961.1356-2450.0062000.00
412003.07.08 12:29buy217.001.12801.12451.1305
422003.07.08 13:09t/p217.001.13051.12451.13051750.0063750.00
432003.07.08 14:25buy227.001.13161.12811.1341
442003.07.08 15:06t/p227.001.13411.12811.13411750.0065500.00
452003.07.08 15:21buy237.001.13301.12951.1355
462003.07.08 16:07t/p237.001.13551.12951.13551750.0067250.00
472003.07.08 16:16buy247.001.13421.13071.1367
482003.07.08 16:32s/l247.001.13071.13071.1367-2450.0064800.00
492003.07.08 17:18buy257.001.12971.12621.1322
502003.07.08 17:51s/l257.001.12621.12621.1322-2450.0062350.00
512003.07.08 18:18buy267.001.12621.12271.1287
522003.07.08 18:59t/p267.001.12871.12271.12871750.0064100.00
532003.07.08 19:16buy277.001.12931.12581.1318
542003.07.08 21:00t/p277.001.13181.12581.13181750.0065850.00
552003.07.09 04:25buy287.001.13211.12861.1346
562003.07.09 10:00t/p287.001.13461.12861.13461750.0067600.00
572003.07.09 12:27buy297.001.13351.13001.1360
582003.07.09 13:00t/p297.001.13601.13001.13601750.0069350.00
592003.07.09 13:25buy307.001.13561.13211.1381
602003.07.09 16:22s/l307.001.13211.13211.1381-2450.0066900.00
612003.07.09 18:28buy317.001.13121.12771.1337
622003.07.09 18:52t/p317.001.13371.12771.13371750.0068650.00
632003.07.10 00:17sell327.001.13521.13871.1327
642003.07.10 02:11t/p327.001.13271.13871.13271750.0070400.00
652003.07.10 02:14sell338.001.13371.13721.1312
662003.07.10 11:07t/p338.001.13121.13721.13122000.0072400.00
672003.07.10 11:08sell348.001.13251.13601.1300
682003.07.10 14:26s/l348.001.13601.13601.1300-2800.0069600.00
692003.07.10 14:26sell357.001.13591.13941.1334
702003.07.10 15:00t/p357.001.13341.13941.13341750.0071350.00
712003.07.10 15:24sell368.001.13481.13831.1323
722003.07.10 17:20s/l368.001.13831.13831.1323-2800.0068550.00
732003.07.10 18:21sell377.001.13921.14271.1367
742003.07.11 00:00t/p377.001.13671.14271.13671750.0070300.00
752003.07.11 00:09sell388.001.13801.14151.1355
762003.07.11 00:21t/p388.001.13551.14151.13552000.0072300.00
772003.07.11 00:25sell398.001.13801.14151.1355
782003.07.11 01:00t/p398.001.13551.14151.13552000.0074300.00
792003.07.11 02:29sell408.001.13541.13891.1329
802003.07.11 03:02t/p408.001.13291.13891.13292000.0076300.00
812003.07.11 03:19sell418.001.13351.13701.1310
822003.07.11 04:15t/p418.001.13101.13701.13102000.0078300.00
832003.07.11 04:17sell428.001.13181.13531.1293
842003.07.11 14:01t/p428.001.12931.13531.12932000.0080300.00
852003.07.11 14:22sell439.001.13051.13401.1280
862003.07.11 15:01t/p439.001.12801.13401.12802250.0082550.00
872003.07.11 15:06sell449.001.12931.13281.1268
882003.07.14 01:51t/p449.001.12681.13281.12682250.0084800.00
892003.07.14 08:27buy459.001.12661.12311.1291
902003.07.14 12:10t/p459.001.12911.12311.12912250.0087050.00
912003.07.14 13:21buy469.001.12831.12481.1308
922003.07.14 14:08t/p469.001.13081.12481.13082250.0089300.00
932003.07.14 17:20buy479.001.12811.12461.1306
942003.07.15 11:01t/p479.001.13061.12461.13062250.0091550.00
952003.07.15 11:08buy4810.001.12821.12471.1307
962003.07.15 11:58t/p4810.001.13071.12471.13072500.0094050.00
972003.07.15 12:16buy4910.001.13161.12811.1341
982003.07.15 13:00t/p4910.001.13411.12811.13412500.0096550.00
992003.07.15 13:04buy5010.001.13281.12931.1353
1002003.07.15 16:01s/l5010.001.12931.12931.1353-3500.0093050.00
1012003.07.15 18:25sell5110.001.12361.12711.1211
1022003.07.15 18:40t/p5110.001.12111.12711.12112500.0095550.00
1032003.07.16 21:28buy5210.001.12071.11721.1232
1042003.07.17 00:15t/p5210.001.12321.11721.12322500.0098050.00
1052003.07.17 02:19buy5310.001.12171.11821.1242
1062003.07.17 09:03t/p5310.001.12421.11821.12422500.00100550.00
1072003.07.17 09:08buy5411.001.12191.11841.1244
1082003.07.17 10:01t/p5411.001.12441.11841.12442750.00103300.00
1092003.07.17 10:06buy5511.001.12331.11981.1258
1102003.07.17 14:05s/l5511.001.11981.11981.1258-3850.0099450.00
1112003.07.17 18:25sell5610.001.11671.12021.1142
1122003.07.17 18:37s/l5610.001.12021.12021.1142-3500.0095950.00
1132003.07.17 19:16sell5710.001.12131.12481.1188
1142003.07.18 00:46s/l5710.001.12481.12481.1188-3500.0092450.00
1152003.07.18 01:09buy5810.001.12341.11991.1259
1162003.07.18 01:17t/p5810.001.12591.11991.12592500.0094950.00
1172003.07.18 02:16sell5910.001.12421.12771.1217
1182003.07.18 10:02t/p5910.001.12171.12771.12172500.0097450.00
1192003.07.18 10:05sell6010.001.12281.12631.1203
1202003.07.18 11:02t/p6010.001.12031.12631.12032500.0099950.00
1212003.07.18 11:04sell6110.001.12171.12521.1192
1222003.07.18 12:00t/p6110.001.11921.12521.11922500.00102450.00
1232003.07.18 12:02sell6211.001.12071.12421.1182
1242003.07.18 15:29t/p6211.001.11821.12421.11822750.00105200.00
1252003.07.18 16:07sell6311.001.12001.12351.1175
1262003.07.18 16:28t/p6311.001.11751.12351.11752750.00107950.00
1272003.07.18 16:28buy6411.001.11751.11401.1200
1282003.07.18 16:39t/p6411.001.12001.11401.12002750.00110700.00
1292003.07.18 17:25buy6512.001.12111.11761.1236
1302003.07.18 17:26t/p6512.001.12361.11761.12363000.00113700.00
1312003.07.18 17:27buy6612.001.12111.11761.1236
1322003.07.18 17:39t/p6612.001.12361.11761.12363000.00116700.00
1332003.07.18 18:25buy6712.001.12371.12021.1262
1342003.07.18 18:36t/p6712.001.12621.12021.12623000.00119700.00
1352003.07.18 19:24buy6812.001.12831.12481.1308
1362003.07.21 00:22s/l6812.001.12481.12481.1308-4200.00115500.00
1372003.07.21 01:22buy6912.001.12441.12091.1269
1382003.07.21 01:57t/p6912.001.12691.12091.12693000.00118500.00
1392003.07.21 07:27sell7012.001.12881.13231.1263
1402003.07.21 09:11t/p7012.001.12631.13231.12633000.00121500.00
1412003.07.21 09:23sell7113.001.12741.13091.1249
1422003.07.21 15:39s/l7113.001.13091.13091.1249-4550.00116950.00
1432003.07.21 18:12sell7212.001.13501.13851.1325
1442003.07.21 19:00t/p7212.001.13251.13851.13253000.00119950.00
1452003.07.22 00:25sell7312.001.13501.13851.1325
1462003.07.22 03:14t/p7312.001.13251.13851.13253000.00122950.00
1472003.07.22 03:22sell7413.001.13331.13681.1308
1482003.07.22 10:31s/l7413.001.13681.13681.1308-4550.00118400.00
1492003.07.22 11:15sell7512.001.13691.14041.1344
1502003.07.22 14:01t/p7512.001.13441.14041.13443000.00121400.00
1512003.07.22 14:09sell7613.001.13521.13871.1327
1522003.07.22 17:00t/p7613.001.13271.13871.13273250.00124650.00
1532003.07.22 18:02sell7713.001.13291.13641.1304
1542003.07.23 05:39s/l7713.001.13641.13641.1304-4550.00120100.00
1552003.07.23 07:10sell7813.001.13661.14011.1341
1562003.07.23 12:05s/l7813.001.14011.14011.1341-4550.00115550.00
1572003.07.23 18:27sell7912.001.14891.15241.1464
1582003.07.23 20:07t/p7912.001.14641.15241.14643000.00118550.00
1592003.07.24 00:10sell8012.001.14871.15221.1462
1602003.07.24 14:02t/p8012.001.14621.15221.14623000.00121550.00
1612003.07.24 14:22sell8113.001.14741.15091.1449
1622003.07.24 14:59t/p8113.001.14491.15091.14493250.00124800.00
1632003.07.24 15:18sell8213.001.14451.14801.1420
1642003.07.24 16:30s/l8213.001.14801.14801.1420-4550.00120250.00
1652003.07.24 17:19sell8313.001.14891.15241.1464
1662003.07.24 17:58t/p8313.001.14641.15241.14643250.00123500.00
1672003.07.24 18:11sell8413.001.14441.14791.1419
1682003.07.24 21:24s/l8413.001.14791.14791.1419-4550.00118950.00
1692003.07.25 00:20sell8512.001.14781.15131.1453
1702003.07.25 08:00t/p8512.001.14531.15131.14533000.00121950.00
1712003.07.25 08:10sell8613.001.14641.14991.1439
1722003.07.25 09:09s/l8613.001.14991.14991.1439-4550.00117400.00
1732003.07.25 10:27sell8712.001.14941.15291.1469
1742003.07.25 13:00t/p8712.001.14691.15291.14693000.00120400.00
1752003.07.25 13:03sell8813.001.14831.15181.1458
1762003.07.25 14:00t/p8813.001.14581.15181.14583250.00123650.00
1772003.07.25 14:03sell8913.001.14881.15231.1463
1782003.07.25 14:30t/p8913.001.14631.15231.14633250.00126900.00
1792003.07.25 15:02buy9013.001.14851.14501.1510
1802003.07.25 15:21t/p9013.001.15101.14501.15103250.00130150.00
1812003.07.25 15:28buy9114.001.14851.14501.1510
1822003.07.25 16:00t/p9114.001.15101.14501.15103500.00133650.00
1832003.07.25 16:27buy9214.001.14831.14481.1508
1842003.07.25 16:29t/p9214.001.15081.14481.15083500.00137150.00
1852003.07.25 17:18sell9314.001.15421.15771.1517
1862003.07.25 17:25t/p9314.001.15171.15771.15173500.00140650.00
1872003.07.25 18:26sell9415.001.15141.15491.1489
1882003.07.28 01:21t/p9415.001.14891.15491.14893750.00144400.00
1892003.07.28 01:24sell9515.001.15001.15351.1475
1902003.07.28 03:18t/p9515.001.14751.15351.14753750.00148150.00
1912003.07.28 09:10buy9615.001.14661.14311.1491
1922003.07.28 09:44t/p9615.001.14911.14311.14913750.00151900.00
1932003.07.28 10:08buy9716.001.14871.14521.1512
1942003.07.28 10:42t/p9716.001.15121.14521.15124000.00155900.00
1952003.07.28 15:27sell9816.001.14841.15191.1459
1962003.07.29 07:16s/l9816.001.15191.15191.1459-5600.00150300.00
1972003.07.29 08:05sell9916.001.15211.15561.1496
1982003.07.29 11:30t/p9916.001.14961.15561.14964000.00154300.00
1992003.07.29 13:26sell10016.001.14791.15141.1454
2002003.07.29 14:27t/p10016.001.14541.15141.14544000.00158300.00
2012003.07.29 15:14buy10116.001.14771.14421.1502
2022003.07.29 16:03t/p10116.001.15021.14421.15024000.00162300.00
2032003.07.29 17:20sell10217.001.15021.15371.1477
2042003.07.29 17:22t/p10217.001.14771.15371.14774250.00166550.00
2052003.07.29 17:29sell10317.001.15021.15371.1477
2062003.07.29 17:58t/p10317.001.14771.15371.14774250.00170800.00
2072003.07.29 18:10buy10418.001.14641.14291.1489
2082003.07.29 19:00t/p10418.001.14891.14291.14894500.00175300.00
2092003.07.29 19:18sell10518.001.14871.15221.1462
2102003.07.29 20:07t/p10518.001.14621.15221.14624500.00179800.00
2112003.07.29 20:16sell10618.001.14741.15091.1449
2122003.07.29 22:04t/p10618.001.14491.15091.14494500.00184300.00
2132003.07.29 22:15sell10719.001.14611.14961.1436
2142003.07.29 22:17t/p10719.001.14361.14961.14364750.00189050.00
2152003.07.30 15:25buy10819.001.14051.13701.1430
2162003.07.30 17:36s/l10819.001.13701.13701.1430-6650.00182400.00
2172003.07.30 18:25buy10919.001.13651.13301.1390
2182003.07.31 04:51s/l10919.001.13301.13301.1390-6650.00175750.00
2192003.07.31 06:13buy11018.001.13351.13001.1360
2202003.07.31 12:44s/l11018.001.13001.13001.1360-6300.00169450.00
2212003.07.31 13:11buy11117.001.13021.12671.1327
2222003.07.31 14:02t/p11117.001.13271.12671.13274250.00173700.00
2232003.07.31 14:06buy11218.001.13121.12771.1337
2242003.07.31 14:58s/l11218.001.12771.12771.1337-6300.00167400.00
2252003.07.31 15:07buy11317.001.12851.12501.1310
2262003.07.31 16:57s/l11317.001.12501.12501.1310-5950.00161450.00
2272003.07.31 17:19buy11417.001.12521.12171.1277
2282003.08.01 07:39s/l11417.001.12171.12171.1277-5950.00155500.00
2292003.08.01 08:10buy11516.001.12121.11771.1237
2302003.08.01 10:24s/l11516.001.11771.11771.1237-5600.00149900.00
2312003.08.01 17:16buy11615.001.12511.12161.1276
2322003.08.04 00:00t/p11615.001.12761.12161.12763750.00153650.00
2332003.08.04 02:22buy11716.001.12681.12331.1293
2342003.08.04 09:02t/p11716.001.12931.12331.12934000.00157650.00
2352003.08.04 15:27buy11816.001.13001.12651.1325
2362003.08.04 16:00t/p11816.001.13251.12651.13254000.00161650.00
2372003.08.04 16:05buy11917.001.13161.12811.1341
2382003.08.04 16:51t/p11917.001.13411.12811.13414250.00165900.00
2392003.08.05 09:17sell12017.001.13711.14061.1346
2402003.08.05 11:03t/p12017.001.13461.14061.13464250.00170150.00
2412003.08.05 11:10sell12118.001.13541.13891.1329
2422003.08.05 12:01t/p12118.001.13291.13891.13294500.00174650.00
2432003.08.05 16:08sell12218.001.13331.13681.1308
2442003.08.05 21:22s/l12218.001.13681.13681.1308-6300.00168350.00
2452003.08.06 07:06sell12317.001.14091.14441.1384
2462003.08.06 12:00t/p12317.001.13841.14441.13844250.00172600.00
2472003.08.06 16:24buy12418.001.13731.13381.1398
2482003.08.06 16:49t/p12418.001.13981.13381.13984500.00177100.00
2492003.08.06 17:28sell12518.001.13771.14121.1352
2502003.08.06 19:20t/p12518.001.13521.14121.13524500.00181600.00
2512003.08.07 03:23sell12619.001.13431.13781.1318
2522003.08.07 14:21s/l12619.001.13781.13781.1318-6650.00174950.00
2532003.08.07 17:03sell12718.001.14101.14451.1385
2542003.08.07 18:41t/p12718.001.13851.14451.13854500.00179450.00
2552003.08.07 23:26buy12818.001.13731.13381.1398
2562003.08.08 09:12s/l12818.001.13381.13381.1398-6300.00173150.00
2572003.08.08 16:28sell12918.001.13431.13781.1318
2582003.08.08 17:55t/p12918.001.13181.13781.13184500.00177650.00
2592003.08.08 18:25sell13018.001.13241.13591.1299
2602003.08.08 18:49t/p13018.001.12991.13591.12994500.00182150.00
2612003.08.11 17:24buy13119.001.13261.12911.1351
2622003.08.11 17:58t/p13119.001.13511.12911.13514750.00186900.00
2632003.08.11 19:13buy13219.001.13721.13371.1397
2642003.08.12 11:13s/l13219.001.13371.13371.1397-6650.00180250.00
2652003.08.12 18:25sell13319.001.13091.13441.1284
2662003.08.12 22:04t/p13319.001.12841.13441.12844750.00185000.00
2672003.08.12 22:23sell13419.001.12891.13241.1264
2682003.08.13 02:11t/p13419.001.12641.13241.12644750.00189750.00
2692003.08.13 02:14sell13519.001.12771.13121.1252
2702003.08.13 03:11t/p13519.001.12521.13121.12524750.00194500.00
2712003.08.13 03:12sell13620.001.12661.13011.1241
2722003.08.13 08:04t/p13620.001.12411.13011.12415000.00199500.00
2732003.08.13 08:06sell13720.001.12501.12851.1225
2742003.08.13 08:56t/p13720.001.12251.12851.12255000.00204500.00
2752003.08.13 16:26buy13821.001.12811.12461.1306
2762003.08.13 17:00t/p13821.001.13061.12461.13065250.00209750.00
2772003.08.13 17:24buy13921.001.12971.12621.1322
2782003.08.13 18:00t/p13921.001.13221.12621.13225250.00215000.00
2792003.08.14 02:13buy14022.001.13141.12791.1339
2802003.08.14 10:00t/p14022.001.13391.12791.13395500.00220500.00
2812003.08.14 10:27buy14123.001.13251.12901.1350
2822003.08.14 12:18s/l14123.001.12901.12901.1350-8050.00212450.00
2832003.08.14 15:19buy14222.001.12571.12221.1282
2842003.08.14 15:32t/p14222.001.12821.12221.12825500.00217950.00
2852003.08.14 16:09buy14322.001.12801.12451.1305
2862003.08.14 17:16s/l14322.001.12451.12451.1305-7700.00210250.00
2872003.08.14 17:29sell14422.001.12671.13021.1242
2882003.08.14 18:08t/p14422.001.12421.13021.12425500.00215750.00
2892003.08.14 18:28sell14522.001.12511.12861.1226
2902003.08.14 22:22s/l14522.001.12861.12861.1226-7700.00208050.00
2912003.08.14 23:17sell14621.001.12711.13061.1246
2922003.08.15 06:02t/p14621.001.12461.13061.12465250.00213300.00
2932003.08.15 06:08sell14722.001.12691.13041.1244
2942003.08.15 08:00t/p14722.001.12441.13041.12445500.00218800.00
2952003.08.15 08:05sell14822.001.12581.12931.1233
2962003.08.15 11:14s/l14822.001.12931.12931.1233-7700.00211100.00
2972003.08.15 13:04sell14922.001.12721.13071.1247
2982003.08.15 14:34t/p14922.001.12471.13071.12475500.00216600.00
2992003.08.15 15:28buy15022.001.12611.12261.1286
3002003.08.18 03:22s/l15022.001.12261.12261.1286-7700.00208900.00
3012003.08.18 04:16buy15121.001.12281.11931.1253
3022003.08.18 12:11s/l15121.001.11931.11931.1253-7350.00201550.00
3032003.08.18 13:10buy15221.001.11821.11471.1207
3042003.08.18 17:43s/l15221.001.11471.11471.1207-7350.00194200.00
3052003.08.19 09:21buy15320.001.10911.10561.1116
3062003.08.19 11:04t/p15320.001.11161.10561.11165000.00199200.00
3072003.08.19 12:20buy15420.001.11101.10751.1135
3082003.08.19 13:30s/l15420.001.10751.10751.1135-7000.00192200.00
3092003.08.19 14:26buy15520.001.10631.10281.1088
3102003.08.19 15:00t/p15520.001.10881.10281.10885000.00197200.00
3112003.08.19 17:23buy15620.001.10881.10531.1113
3122003.08.19 17:58t/p15620.001.11131.10531.11135000.00202200.00
3132003.08.19 18:12buy15721.001.11211.10861.1146
3142003.08.19 20:03t/p15721.001.11461.10861.11465250.00207450.00
3152003.08.19 20:24buy15821.001.11251.10901.1150
3162003.08.19 21:02t/p15821.001.11501.10901.11505250.00212700.00
3172003.08.20 06:25buy15922.001.11011.10661.1126
3182003.08.20 08:00t/p15922.001.11261.10661.11265500.00218200.00
3192003.08.20 09:03buy16022.001.11221.10871.1147
3202003.08.20 12:24s/l16022.001.10871.10871.1147-7700.00210500.00
3212003.08.20 14:02buy16122.001.10991.10641.1124
3222003.08.20 15:00t/p16122.001.11241.10641.11245500.00216000.00
3232003.08.20 15:26buy16222.001.11131.10781.1138
3242003.08.20 15:35t/p16222.001.11381.10781.11385500.00221500.00
3252003.08.20 16:25buy16323.001.11201.10851.1145
3262003.08.21 02:13s/l16323.001.10851.10851.1145-8050.00213450.00
3272003.08.21 02:21sell16422.001.11131.11481.1088
3282003.08.21 03:05t/p16422.001.10881.11481.10885500.00218950.00
3292003.08.21 07:13sell16522.001.10871.11221.1062
3302003.08.21 08:05t/p16522.001.10621.11221.10625500.00224450.00
3312003.08.21 08:05sell16623.001.10691.11041.1044
3322003.08.21 08:05t/p16623.001.10441.11041.10445750.00230200.00
3332003.08.21 08:10sell16724.001.10701.11051.1045
3342003.08.21 08:58t/p16724.001.10451.11051.10456000.00236200.00
3352003.08.21 09:04sell16824.001.10291.10641.1004
3362003.08.21 09:05t/p16824.001.10041.10641.10046000.00242200.00
3372003.08.21 09:08sell16925.001.10301.10651.1005
3382003.08.21 09:57t/p16925.001.10051.10651.10056250.00248450.00
3392003.08.21 11:06sell17025.001.10121.10471.0987
3402003.08.21 11:55t/p17025.001.09871.10471.09876250.00254700.00
3412003.08.21 19:09buy17126.001.09371.09021.0962
3422003.08.21 19:46s/l17126.001.09021.09021.0962-9100.00245600.00
3432003.08.22 08:03buy17225.001.09291.08941.0954
3442003.08.22 14:21s/l17225.001.08941.08941.0954-8750.00236850.00
3452003.08.22 15:19buy17324.001.08791.08441.0904
3462003.08.22 15:33s/l17324.001.08441.08441.0904-8400.00228450.00
3472003.08.22 17:16buy17423.001.08581.08231.0883
3482003.08.22 18:01t/p17423.001.08831.08231.08835750.00234200.00
3492003.08.22 18:16buy17524.001.08701.08351.0895
3502003.08.25 10:00t/p17524.001.08951.08351.08956000.00240200.00
3512003.08.25 13:11buy17625.001.08961.08611.0921
3522003.08.25 18:29s/l17625.001.08611.08611.0921-8750.00231450.00
3532003.08.25 19:29buy17724.001.08681.08331.0893
3542003.08.25 20:00t/p17724.001.08931.08331.08936000.00237450.00
3552003.08.25 20:04buy17824.001.08861.08511.0911
3562003.08.25 23:25s/l17824.001.08511.08511.0911-8400.00229050.00
3572003.08.26 02:19buy17923.001.08321.07971.0857
3582003.08.26 04:07t/p17923.001.08571.07971.08575750.00234800.00
3592003.08.26 04:17buy18024.001.08411.08061.0866
3602003.08.26 07:03t/p18024.001.08661.08061.08666000.00240800.00
3612003.08.26 07:14buy18125.001.08411.08061.0866
3622003.08.26 08:02t/p18125.001.08661.08061.08666250.00247050.00
3632003.08.26 08:10buy18225.001.08531.08181.0878
3642003.08.26 12:07s/l18225.001.08181.08181.0878-8750.00238300.00
3652003.08.26 12:26sell18324.001.08321.08671.0807
3662003.08.26 13:05t/p18324.001.08071.08671.08076000.00244300.00
3672003.08.26 13:05buy18425.001.08041.07691.0829
3682003.08.26 14:00t/p18425.001.08291.07691.08296250.00250550.00
3692003.08.26 14:05buy18526.001.08201.07851.0845
3702003.08.26 16:00t/p18526.001.08451.07851.08456500.00257050.00
3712003.08.26 17:20buy18626.001.08801.08451.0905
3722003.08.26 17:20t/p18626.001.09051.08451.09056500.00263550.00
3732003.08.26 17:24buy18727.001.08821.08471.0907
3742003.08.26 18:21t/p18727.001.09071.08471.09076750.00270300.00
3752003.08.26 22:14sell18828.001.08801.09151.0855
3762003.08.26 22:47t/p18828.001.08551.09151.08557000.00277300.00
3772003.08.27 00:29buy18928.001.08621.08271.0887
3782003.08.27 10:00t/p18928.001.08871.08271.08877000.00284300.00
3792003.08.27 13:29buy19029.001.08941.08591.0919
3802003.08.27 13:57t/p19029.001.09191.08591.09197250.00291550.00
3812003.08.27 18:27sell19130.001.09091.09441.0884
3822003.08.27 19:06t/p19130.001.08841.09441.08847500.00299050.00
3832003.08.27 19:27sell19230.001.09051.09401.0880
3842003.08.27 20:02t/p19230.001.08801.09401.08807500.00306550.00
3852003.08.27 20:25sell19331.001.08851.09201.0860
3862003.08.28 01:12t/p19331.001.08601.09201.08607750.00314300.00
3872003.08.28 01:17sell19432.001.08681.09031.0843
3882003.08.28 04:08t/p19432.001.08431.09031.08438000.00322300.00
3892003.08.28 04:16sell19533.001.08631.08981.0838
3902003.08.28 12:00t/p19533.001.08381.08981.08388250.00330550.00
3912003.08.28 13:02sell19634.001.08251.08601.0800
3922003.08.28 15:00s/l19634.001.08601.08601.0800-11900.00318650.00
3932003.08.28 16:06buy19732.001.08781.08431.0903
3942003.08.28 16:25t/p19732.001.09031.08431.09038000.00326650.00
3952003.08.28 17:21sell19833.001.09111.09461.0886
3962003.08.28 17:54t/p19833.001.08861.09461.08868250.00334900.00
3972003.08.28 18:23sell19934.001.08991.09341.0874
3982003.08.28 19:13t/p19934.001.08741.09341.08748500.00343400.00
3992003.08.28 19:19sell20035.001.08901.09251.0865
4002003.08.28 20:49t/p20035.001.08651.09251.08658750.00352150.00
4012003.08.29 08:27buy20136.001.08781.08431.0903
4022003.08.29 08:39t/p20136.001.09031.08431.09039000.00361150.00
4032003.08.29 09:19buy20237.001.08981.08631.0923
4042003.08.29 10:02t/p20237.001.09231.08631.09239250.00370400.00
4052003.08.29 10:15buy20338.001.09081.08731.0933
4062003.08.29 13:01t/p20338.001.09331.08731.09339500.00379900.00
4072003.08.29 13:06buy20438.001.09051.08701.0930
4082003.08.29 14:00t/p20438.001.09301.08701.09309500.00389400.00
4092003.08.29 14:27buy20539.001.09251.08901.0950
4102003.08.29 15:57t/p20539.001.09501.08901.09509750.00399150.00
4112003.08.29 16:29sell20640.001.09611.09961.0936
4122003.08.29 17:57s/l20640.001.09961.09961.0936-14000.00385150.00
4132003.09.01 02:23sell20739.001.09941.10291.0969
4142003.09.01 13:03t/p20739.001.09691.10291.09699750.00394900.00
4152003.09.01 13:07sell20840.001.09811.10161.0956
4162003.09.01 14:02t/p20840.001.09561.10161.095610000.00404900.00
4172003.09.01 14:06sell20941.001.09681.10031.0943
4182003.09.02 02:08t/p20941.001.09431.10031.094310250.00415150.00
4192003.09.02 02:23sell21042.001.09681.10031.0943
4202003.09.02 03:06t/p21042.001.09431.10031.094310500.00425650.00
4212003.09.02 03:16sell21143.001.09491.09841.0924
4222003.09.02 08:00t/p21143.001.09241.09841.092410750.00436400.00
4232003.09.02 08:10sell21244.001.09311.09661.0906
4242003.09.02 09:00t/p21244.001.09061.09661.090611000.00447400.00
4252003.09.02 09:27sell21345.001.09131.09481.0888
4262003.09.02 09:58t/p21345.001.08881.09481.088811250.00458650.00
4272003.09.02 10:01sell21446.001.08721.09071.0847
4282003.09.02 11:57t/p21446.001.08471.09071.084711500.00470150.00
4292003.09.03 02:13buy21548.001.08071.07721.0832
4302003.09.03 02:52s/l21548.001.07721.07721.0832-16800.00453350.00
4312003.09.03 18:16buy21646.001.08451.08101.0870
4322003.09.03 19:00t/p21646.001.08701.08101.087011500.00464850.00
4332003.09.03 23:27buy21747.001.08441.08091.0869
4342003.09.04 01:31s/l21747.001.08091.08091.0869-16450.00448400.00
4352003.09.04 03:20buy21845.001.08281.07931.0853
4362003.09.04 05:00t/p21845.001.08531.07931.085311250.00459650.00
4372003.09.04 07:25buy21946.001.08291.07941.0854
4382003.09.04 12:06t/p21946.001.08541.07941.085411500.00471150.00
4392003.09.04 12:08buy22048.001.08381.08031.0863
4402003.09.04 14:02t/p22048.001.08631.08031.086312000.00483150.00
4412003.09.04 14:07buy22149.001.08171.07821.0842
4422003.09.04 14:35t/p22149.001.08421.07821.084212250.00495400.00
4432003.09.04 15:06buy22250.001.08601.08251.0885
4442003.09.04 16:00t/p22250.001.08851.08251.088512500.00507900.00
4452003.09.04 16:02buy22351.001.08781.08431.0903
4462003.09.04 17:58t/p22351.001.09031.08431.090312750.00520650.00
4472003.09.05 00:29sell22453.001.09411.09761.0916
4482003.09.05 14:31s/l22453.001.09761.09761.0916-18550.00502100.00
4492003.09.05 15:04sell22551.001.10091.10441.0984
4502003.09.05 15:38s/l22551.001.10441.10441.0984-17850.00484250.00
4512003.09.05 16:12sell22649.001.10351.10701.1010
4522003.09.05 17:56s/l22649.001.10701.10701.1010-17150.00467100.00
4532003.09.08 00:29sell22747.001.11101.11451.1085
4542003.09.08 01:03t/p22747.001.10851.11451.108511750.00478850.00
4552003.09.08 12:07sell22848.001.10791.11141.1054
4562003.09.08 14:03t/p22848.001.10541.11141.105412000.00490850.00
4572003.09.08 17:21sell22950.001.11061.11411.1081
4582003.09.08 21:00t/p22950.001.10811.11411.108112500.00503350.00
4592003.09.09 02:10sell23051.001.10691.11041.1044
4602003.09.09 05:46s/l23051.001.11041.11041.1044-17850.00485500.00
4612003.09.09 09:11sell23149.001.11091.11441.1084
4622003.09.09 12:36s/l23149.001.11441.11441.1084-17150.00468350.00
4632003.09.09 13:05sell23247.001.11311.11661.1106
4642003.09.09 15:06s/l23247.001.11661.11661.1106-16450.00451900.00
4652003.09.10 10:06sell23346.001.12261.12611.1201
4662003.09.10 10:20t/p23346.001.12011.12611.120111500.00463400.00
4672003.09.10 10:24sell23447.001.12261.12611.1201
4682003.09.10 10:58t/p23447.001.12011.12611.120111750.00475150.00
4692003.09.10 13:03sell23548.001.12041.12391.1179
4702003.09.10 13:10t/p23548.001.11791.12391.117912000.00487150.00
4712003.09.10 13:24sell23649.001.12041.12391.1179
4722003.09.10 13:58t/p23649.001.11791.12391.117912250.00499400.00
4732003.09.10 14:14buy23750.001.11661.11311.1191
4742003.09.10 14:30t/p23750.001.11911.11311.119112500.00511900.00
4752003.09.10 15:15sell23852.001.12081.12431.1183
4762003.09.10 18:03t/p23852.001.11831.12431.118313000.00524900.00
4772003.09.10 18:27sell23953.001.11961.12311.1171
4782003.09.11 08:02s/l23953.001.12311.12311.1171-18550.00506350.00
4792003.09.11 10:09sell24051.001.12581.12931.1233
4802003.09.11 10:59t/p24051.001.12331.12931.123312750.00519100.00
4812003.09.11 12:06sell24152.001.12291.12641.1204
4822003.09.11 14:00t/p24152.001.12041.12641.120413000.00532100.00
4832003.09.11 14:03sell24254.001.12341.12691.1209
4842003.09.11 14:04t/p24254.001.12091.12691.120913500.00545600.00
4852003.09.11 14:04sell24355.001.12271.12621.1202
4862003.09.11 14:27t/p24355.001.12021.12621.120213750.00559350.00
4872003.09.11 15:26buy24456.001.11851.11501.1210
4882003.09.11 21:44t/p24456.001.12101.11501.121014000.00573350.00
4892003.09.12 08:29sell24558.001.11901.12251.1165
4902003.09.12 11:01t/p24558.001.11651.12251.116514500.00587850.00
4912003.09.12 11:05sell24659.001.11731.12081.1148
4922003.09.12 11:34t/p24659.001.11481.12081.114814750.00602600.00
4932003.09.12 12:08sell24761.001.11501.11851.1125
4942003.09.12 14:00s/l24761.001.11851.11851.1125-21350.00581250.00
4952003.09.12 15:29buy24859.001.12471.12121.1272
4962003.09.12 15:58t/p24859.001.12721.12121.127214750.00596000.00
4972003.09.12 16:18sell24960.001.13161.13511.1291
4982003.09.12 16:53t/p24960.001.12911.13511.129115000.00611000.00
4992003.09.15 09:11buy25062.001.12571.12221.1282
5002003.09.15 09:43t/p25062.001.12821.12221.128215500.00626500.00
5012003.09.15 19:29sell25163.001.13071.13421.1282
5022003.09.15 21:21t/p25163.001.12821.13421.128215750.00642250.00
5032003.09.15 21:25sell25265.001.13041.13391.1279
5042003.09.15 22:21t/p25265.001.12791.13391.127916250.00658500.00
5052003.09.16 04:17sell25366.001.13121.13471.1287
5062003.09.16 08:07t/p25366.001.12871.13471.128716500.00675000.00
5072003.09.16 08:12sell25468.001.13071.13421.1282
5082003.09.16 08:59t/p25468.001.12821.13421.128217000.00692000.00
5092003.09.16 09:10sell25570.001.12721.13071.1247
5102003.09.16 10:05t/p25570.001.12471.13071.124717500.00709500.00
5112003.09.16 10:10sell25671.001.12671.13021.1242
5122003.09.16 11:04t/p25671.001.12421.13021.124217750.00727250.00
5132003.09.16 11:07sell25773.001.12541.12891.1229
5142003.09.16 12:03t/p25773.001.12291.12891.122918250.00745500.00
5152003.09.16 12:07sell25875.001.12481.12831.1223
5162003.09.16 12:59t/p25875.001.12231.12831.122318750.00764250.00
5172003.09.16 15:04sell25977.001.12461.12811.1221
5182003.09.16 16:00t/p25977.001.12211.12811.122119250.00783500.00
5192003.09.16 16:06sell26079.001.12431.12781.1218
5202003.09.16 16:54t/p26079.001.12181.12781.121819750.00803250.00
5212003.09.16 17:02sell26181.001.11971.12321.1172
5222003.09.16 17:54t/p26181.001.11721.12321.117220250.00823500.00
5232003.09.16 20:05buy26283.001.11701.11351.1195
5242003.09.17 12:03t/p26283.001.11951.11351.119520750.00844250.00
5252003.09.17 14:27buy26385.001.12111.11761.1236
5262003.09.17 15:17t/p26385.001.12361.11761.123621250.00865500.00
5272003.09.17 16:19buy26487.001.12281.11931.1253
5282003.09.17 18:15t/p26487.001.12531.11931.125321750.00887250.00
5292003.09.17 18:19buy26589.001.12401.12051.1265
5302003.09.17 19:13t/p26589.001.12651.12051.126522250.00909500.00
5312003.09.17 20:25buy26691.001.12751.12401.1300
5322003.09.17 21:07t/p26691.001.13001.12401.130022750.00932250.00
5332003.09.18 17:24sell26794.001.12641.12991.1239
5342003.09.18 18:13t/p26794.001.12391.12991.123923500.00955750.00
5352003.09.18 19:22sell26896.001.12621.12971.1237
5362003.09.18 20:11t/p26896.001.12371.12971.123724000.00979750.00
5372003.09.18 20:27sell26998.001.12491.12841.1224
5382003.09.19 10:11s/l26998.001.12841.12841.1224-34300.00945450.00
5392003.09.19 12:09sell27095.001.13001.13351.1275
5402003.09.19 14:31s/l27095.001.13351.13351.1275-33250.00912200.00
5412003.09.19 15:29sell27192.001.13131.13481.1288
5422003.09.19 16:04s/l27192.001.13481.13481.1288-32200.00880000.00
5432003.09.19 17:02sell27288.001.13521.13871.1327
5442003.09.22 00:00s/l27288.001.13871.13871.1327-30800.00849200.00
5452003.09.22 00:24sell27385.001.14541.14891.1429
5462003.09.22 00:24t/p27385.001.14291.14891.142921250.00870450.00
5472003.09.22 01:22sell27488.001.14961.15311.1471
5482003.09.22 01:24t/p27488.001.14711.15311.147122000.00892450.00
5492003.09.22 08:13sell27590.001.14631.14981.1438
5502003.09.22 08:15t/p27590.001.14381.14981.143822500.00914950.00
5512003.09.22 17:27sell27692.001.14801.15151.1455
5522003.09.23 08:03t/p27692.001.14551.15151.145523000.00937950.00
5532003.09.23 08:10sell27794.001.14811.15161.1456
5542003.09.23 09:02t/p27794.001.14561.15161.145623500.00961450.00
5552003.09.23 09:06sell27897.001.14651.15001.1440
5562003.09.23 09:17s/l27897.001.15001.15001.1440-33950.00927500.00
5572003.09.23 10:03sell27993.001.15041.15391.1479
5582003.09.23 12:00t/p27993.001.14791.15391.147923250.00950750.00
5592003.09.23 12:14sell28096.001.14971.15321.1472
5602003.09.23 13:00t/p28096.001.14721.15321.147224000.00974750.00
5612003.09.23 13:03sell28198.001.14851.15201.1460
5622003.09.23 14:00t/p28198.001.14601.15201.146024500.00999250.00
5632003.09.23 14:12sell282100.001.14781.15131.1453
5642003.09.23 16:00t/p282100.001.14531.15131.145325000.001024250.00
5652003.09.23 16:08sell283100.001.14841.15191.1459
5662003.09.23 21:00t/p283100.001.14591.15191.145925000.001049250.00
5672003.09.23 23:05buy284100.001.14381.14031.1463
5682003.09.24 06:15t/p284100.001.14631.14031.146325000.001074250.00
5692003.09.24 07:03sell285100.001.14621.14971.1437
5702003.09.24 08:06t/p285100.001.14371.14971.143725000.001099250.00
5712003.09.24 08:12sell286100.001.14531.14881.1428
5722003.09.24 10:29s/l286100.001.14881.14881.1428-35000.001064250.00
5732003.09.24 15:22sell287100.001.14681.15031.1443
5742003.09.24 15:39t/p287100.001.14431.15031.144325000.001089250.00
5752003.09.24 16:07buy288100.001.14481.14131.1473
5762003.09.24 16:20t/p288100.001.14731.14131.147325000.001114250.00
5772003.09.24 21:29buy289100.001.14851.14501.1510
5782003.09.25 14:02t/p289100.001.15101.14501.151025000.001139250.00
5792003.09.25 14:05buy290100.001.14961.14611.1521
5802003.09.25 14:38t/p290100.001.15211.14611.152125000.001164250.00
5812003.09.25 15:06buy291100.001.14751.14401.1500
5822003.09.25 15:38t/p291100.001.15001.14401.150025000.001189250.00
5832003.09.25 16:04buy292100.001.14931.14581.1518
5842003.09.25 16:35t/p292100.001.15181.14581.151825000.001214250.00
5852003.09.25 20:20sell293100.001.14971.15321.1472
5862003.09.25 23:00t/p293100.001.14721.15321.147225000.001239250.00
5872003.09.26 01:11sell294100.001.14801.15151.1455
5882003.09.26 14:00t/p294100.001.14551.15151.145525000.001264250.00
5892003.09.26 14:05sell295100.001.14931.15281.1468
5902003.09.26 14:58t/p295100.001.14681.15281.146825000.001289250.00
5912003.09.29 02:24buy296100.001.14591.14241.1484
5922003.09.29 09:41s/l296100.001.14241.14241.1484-35000.001254250.00
5932003.09.29 15:14buy297100.001.14351.14001.1460
5942003.09.29 16:00t/p297100.001.14601.14001.146025000.001279250.00
5952003.09.30 16:02sell298100.001.16991.17341.1674
5962003.09.30 16:14t/p298100.001.16741.17341.167425000.001304250.00
5972003.09.30 16:29sell299100.001.17051.17401.1680
5982003.09.30 16:29t/p299100.001.16801.17401.168025000.001329250.00
5992003.09.30 17:28sell300100.001.16481.16831.1623
6002003.09.30 19:17t/p300100.001.16231.16831.162325000.001354250.00
6012003.09.30 19:25sell301100.001.16671.17021.1642
6022003.09.30 20:15t/p301100.001.16421.17021.164225000.001379250.00
6032003.09.30 22:21sell302100.001.16671.17021.1642
6042003.10.01 12:33s/l302100.001.17021.17021.1642-35000.001344250.00
6052003.10.01 13:06sell303100.001.16881.17231.1663
6062003.10.01 14:00t/p303100.001.16631.17231.166325000.001369250.00
6072003.10.01 14:25sell304100.001.16781.17131.1653
6082003.10.01 15:29s/l304100.001.17131.17131.1653-35000.001334250.00
6092003.10.01 16:20sell305100.001.17001.17351.1675
6102003.10.01 18:08t/p305100.001.16751.17351.167525000.001359250.00
6112003.10.01 18:21sell306100.001.17111.17461.1686
6122003.10.01 19:06t/p306100.001.16861.17461.168625000.001384250.00
6132003.10.01 19:08sell307100.001.16951.17301.1670
6142003.10.01 21:22s/l307100.001.17301.17301.1670-35000.001349250.00
6152003.10.01 22:12sell308100.001.17271.17621.1702
6162003.10.02 04:13s/l308100.001.17621.17621.1702-35000.001314250.00
6172003.10.02 07:05sell309100.001.17571.17921.1732
6182003.10.02 08:00t/p309100.001.17321.17921.173225000.001339250.00
6192003.10.02 09:22sell310100.001.17311.17661.1706
6202003.10.02 11:06t/p310100.001.17061.17661.170625000.001364250.00
6212003.10.02 13:10sell311100.001.16851.17201.1660
6222003.10.02 17:43s/l311100.001.17201.17201.1660-35000.001329250.00
6232003.10.02 18:08sell312100.001.17181.17531.1693
6242003.10.02 19:00t/p312100.001.16931.17531.169325000.001354250.00
6252003.10.02 19:01sell313100.001.16941.17291.1669
6262003.10.03 14:00t/p313100.001.16691.17291.166925000.001379250.00
6272003.10.03 14:16sell314100.001.16981.17331.1673
6282003.10.03 14:22t/p314100.001.16731.17331.167325000.001404250.00
6292003.10.03 15:24buy315100.001.16201.15851.1645
6302003.10.03 16:13t/p315100.001.16451.15851.164525000.001429250.00
6312003.10.03 16:24buy316100.001.16351.16001.1660
6322003.10.03 17:56s/l316100.001.16001.16001.1660-35000.001394250.00
6332003.10.06 07:09buy317100.001.15641.15291.1589
6342003.10.06 10:00t/p317100.001.15891.15291.158925000.001419250.00
6352003.10.07 01:20buy318100.001.17051.16701.1730
6362003.10.07 08:05t/p318100.001.17301.16701.173025000.001444250.00
6372003.10.07 08:11buy319100.001.17161.16811.1741
6382003.10.07 08:46t/p319100.001.17411.16811.174125000.001469250.00
6392003.10.07 09:10buy320100.001.17321.16971.1757
6402003.10.07 10:03t/p320100.001.17571.16971.175725000.001494250.00
6412003.10.07 10:17buy321100.001.17471.17121.1772
6422003.10.07 10:43t/p321100.001.17721.17121.177225000.001519250.00
6432003.10.07 18:26sell322100.001.17831.18181.1758
6442003.10.07 19:08t/p322100.001.17581.18181.175825000.001544250.00
6452003.10.07 19:26sell323100.001.17771.18121.1752
6462003.10.08 08:10s/l323100.001.18121.18121.1752-35000.001509250.00
6472003.10.08 09:06sell324100.001.18251.18601.1800
6482003.10.08 11:00t/p324100.001.18001.18601.180025000.001534250.00
6492003.10.08 11:03sell325100.001.18131.18481.1788
6502003.10.08 13:00t/p325100.001.17881.18481.178825000.001559250.00
6512003.10.08 16:21sell326100.001.18171.18521.1792
6522003.10.08 18:01t/p326100.001.17921.18521.179225000.001584250.00
6532003.10.08 18:19sell327100.001.18061.18411.1781
6542003.10.09 01:38s/l327100.001.18411.18411.1781-35000.001549250.00
6552003.10.09 09:28sell328100.001.18511.18861.1826
6562003.10.09 11:01t/p328100.001.18261.18861.182625000.001574250.00
6572003.10.09 11:25sell329100.001.18471.18821.1822
6582003.10.09 12:00t/p329100.001.18221.18821.182225000.001599250.00
6592003.10.09 12:20sell330100.001.18241.18591.1799
6602003.10.09 13:10t/p330100.001.17991.18591.179925000.001624250.00
6612003.10.09 13:12sell331100.001.18131.18481.1788
6622003.10.09 13:58t/p331100.001.17881.18481.178825000.001649250.00
6632003.10.09 14:11sell332100.001.17831.18181.1758
6642003.10.09 14:58t/p332100.001.17581.18181.175825000.001674250.00
6652003.10.09 15:19sell333100.001.17281.17631.1703
6662003.10.09 17:56t/p333100.001.17031.17631.170325000.001699250.00
6672003.10.10 14:29buy334100.001.17941.17591.1819
6682003.10.10 14:58t/p334100.001.18191.17591.181925000.001724250.00
6692003.10.10 15:26buy335100.001.18271.17921.1852
6702003.10.10 16:26s/l335100.001.17921.17921.1852-35000.001689250.00
6712003.10.10 17:25buy336100.001.18041.17691.1829
6722003.10.13 08:10s/l336100.001.17691.17691.1829-35000.001654250.00
6732003.10.13 09:07buy337100.001.17331.16981.1758
6742003.10.13 10:08s/l337100.001.16981.16981.1758-35000.001619250.00
6752003.10.13 11:06buy338100.001.16601.16251.1685
6762003.10.13 12:00t/p338100.001.16851.16251.168525000.001644250.00
6772003.10.13 13:05buy339100.001.16791.16441.1704
6782003.10.13 14:00t/p339100.001.17041.16441.170425000.001669250.00
6792003.10.14 02:17sell340100.001.16951.17301.1670
6802003.10.14 02:39t/p340100.001.16701.17301.167025000.001694250.00
6812003.10.14 03:17sell341100.001.16441.16791.1619
6822003.10.14 03:39t/p341100.001.16191.16791.161925000.001719250.00
6832003.10.14 13:25buy342100.001.16501.16151.1675
6842003.10.14 14:46s/l342100.001.16151.16151.1675-35000.001684250.00
6852003.10.14 15:23buy343100.001.16381.16031.1663
6862003.10.14 16:00t/p343100.001.16631.16031.166325000.001709250.00
6872003.10.14 19:17buy344100.001.17471.17121.1772
6882003.10.14 20:38s/l344100.001.17121.17121.1772-35000.001674250.00
6892003.10.14 21:11buy345100.001.17311.16961.1756
6902003.10.15 04:31s/l345100.001.16961.16961.1756-35000.001639250.00
6912003.10.15 07:24buy346100.001.17161.16811.1741
6922003.10.15 08:42t/p346100.001.17411.16811.174125000.001664250.00
6932003.10.15 13:15buy347100.001.16801.16451.1705
6942003.10.15 14:14s/l347100.001.16451.16451.1705-35000.001629250.00
6952003.10.15 16:11buy348100.001.16401.16051.1665
6962003.10.15 16:31t/p348100.001.16651.16051.166525000.001654250.00
6972003.10.15 17:11buy349100.001.16331.15981.1658
6982003.10.15 17:30t/p349100.001.16581.15981.165825000.001679250.00
6992003.10.15 18:27sell350100.001.16541.16891.1629
7002003.10.15 19:09t/p350100.001.16291.16891.162925000.001704250.00
7012003.10.15 19:27sell351100.001.16451.16801.1620
7022003.10.15 19:54t/p351100.001.16201.16801.162025000.001729250.00
7032003.10.15 20:06buy352100.001.16221.15871.1647
7042003.10.15 20:26t/p352100.001.16471.15871.164725000.001754250.00
7052003.10.15 21:24sell353100.001.16471.16821.1622
7062003.10.15 23:03t/p353100.001.16221.16821.162225000.001779250.00
7072003.10.15 23:22sell354100.001.16361.16711.1611
7082003.10.16 09:35t/p354100.001.16111.16711.161125000.001804250.00
7092003.10.16 14:29buy355100.001.16211.15861.1646
7102003.10.16 15:00t/p355100.001.16461.15861.164625000.001829250.00
7112003.10.16 16:26buy356100.001.16791.16441.1704
7122003.10.16 18:24s/l356100.001.16441.16441.1704-35000.001794250.00
7132003.10.16 19:23buy357100.001.16201.15851.1645
7142003.10.16 21:20s/l357100.001.15851.15851.1645-35000.001759250.00
7152003.10.16 23:18buy358100.001.15861.15511.1611
7162003.10.17 05:03t/p358100.001.16111.15511.161125000.001784250.00
7172003.10.17 05:10buy359100.001.15931.15581.1618
7182003.10.17 08:00t/p359100.001.16181.15581.161825000.001809250.00
7192003.10.17 08:06buy360100.001.15801.15451.1605
7202003.10.17 08:06t/p360100.001.16051.15451.160525000.001834250.00
7212003.10.17 08:07buy361100.001.15801.15451.1605
7222003.10.17 08:39t/p361100.001.16051.15451.160525000.001859250.00
7232003.10.17 15:17sell362100.001.15681.16031.1543
7242003.10.17 16:00s/l362100.001.16031.16031.1543-35000.001824250.00
7252003.10.17 16:09buy363100.001.15851.15501.1610
7262003.10.17 16:28t/p363100.001.16101.15501.161025000.001849250.00
7272003.10.20 00:23sell364100.001.17151.17501.1690
7282003.10.20 00:52t/p364100.001.16901.17501.169025000.001874250.00
7292003.10.20 02:22sell365100.001.17041.17391.1679
7302003.10.20 03:11t/p365100.001.16791.17391.167925000.001899250.00
7312003.10.20 03:18sell366100.001.16821.17171.1657
7322003.10.20 03:26t/p366100.001.16571.17171.165725000.001924250.00
7332003.10.20 04:10buy367100.001.16151.15801.1640
7342003.10.20 04:17t/p367100.001.16401.15801.164025000.001949250.00
7352003.10.20 04:24buy368100.001.16181.15831.1643
7362003.10.20 04:57t/p368100.001.16431.15831.164325000.001974250.00
7372003.10.20 07:20buy369100.001.16231.15881.1648
7382003.10.20 08:13t/p369100.001.16481.15881.164825000.001999250.00
7392003.10.20 09:19buy370100.001.16551.16201.1680
7402003.10.20 09:48t/p370100.001.16801.16201.168025000.002024250.00
7412003.10.20 10:15buy371100.001.16751.16401.1700
7422003.10.20 13:36s/l371100.001.16401.16401.1700-35000.001989250.00
7432003.10.20 15:10buy372100.001.16281.15931.1653
7442003.10.20 16:02t/p372100.001.16531.15931.165325000.002014250.00
7452003.10.20 17:08buy373100.001.16601.16251.1685
7462003.10.20 17:38t/p373100.001.16851.16251.168525000.002039250.00
7472003.10.21 02:21sell374100.001.16321.16671.1607
7482003.10.21 11:17s/l374100.001.16671.16671.1607-35000.002004250.00
7492003.10.21 12:13sell375100.001.16561.16911.1631
7502003.10.21 14:03t/p375100.001.16311.16911.163125000.002029250.00
7512003.10.21 14:06sell376100.001.16421.16771.1617
7522003.10.21 15:10s/l376100.001.16771.16771.1617-35000.001994250.00
7532003.10.21 17:02sell377100.001.16881.17231.1663
7542003.10.21 19:00t/p377100.001.16631.17231.166325000.002019250.00
7552003.10.21 19:05sell378100.001.16781.17131.1653
7562003.10.21 20:07t/p378100.001.16531.17131.165325000.002044250.00
7572003.10.21 20:08sell379100.001.16621.16971.1637
7582003.10.22 08:00s/l379100.001.16971.16971.1637-35000.002009250.00
7592003.10.22 08:06buy380100.001.16841.16491.1709
7602003.10.22 08:39t/p380100.001.17091.16491.170925000.002034250.00
7612003.10.22 11:07sell381100.001.16911.17261.1666
7622003.10.22 15:01s/l381100.001.17261.17261.1666-35000.001999250.00
7632003.10.22 15:08buy382100.001.17071.16721.1732
7642003.10.22 15:30t/p382100.001.17321.16721.173225000.002024250.00
7652003.10.22 16:28sell383100.001.17571.17921.1732
7662003.10.22 16:50s/l383100.001.17921.17921.1732-35000.001989250.00
7672003.10.22 17:28sell384100.001.17941.18291.1769
7682003.10.22 20:57s/l384100.001.18291.18291.1769-35000.001954250.00
7692003.10.22 22:25sell385100.001.18091.18441.1784
7702003.10.23 09:38s/l385100.001.18441.18441.1784-35000.001919250.00
7712003.10.23 10:27sell386100.001.18261.18611.1801
7722003.10.23 11:00t/p386100.001.18011.18611.180125000.001944250.00
7732003.10.23 11:07sell387100.001.18051.18401.1780
7742003.10.23 13:00t/p387100.001.17801.18401.178025000.001969250.00
7752003.10.23 15:23sell388100.001.17961.18311.1771
7762003.10.23 15:59t/p388100.001.17711.18311.177125000.001994250.00
7772003.10.23 16:21sell389100.001.17711.18061.1746
7782003.10.23 17:29s/l389100.001.18061.18061.1746-35000.001959250.00
7792003.10.23 18:16sell390100.001.17981.18331.1773
7802003.10.23 19:00t/p390100.001.17731.18331.177325000.001984250.00
7812003.10.23 19:15sell391100.001.17821.18171.1757
7822003.10.24 00:19s/l391100.001.18171.18171.1757-35000.001949250.00
7832003.10.24 03:16sell392100.001.18181.18531.1793
7842003.10.24 09:02t/p392100.001.17931.18531.179325000.001974250.00
7852003.10.24 09:07sell393100.001.18041.18391.1779
7862003.10.24 10:02t/p393100.001.17791.18391.177925000.001999250.00
7872003.10.24 10:05sell394100.001.17931.18281.1768
7882003.10.24 12:00t/p394100.001.17681.18281.176825000.002024250.00
7892003.10.24 12:07sell395100.001.17821.18171.1757
7902003.10.24 15:01s/l395100.001.18171.18171.1757-35000.001989250.00
7912003.10.24 15:29buy396100.001.18051.17701.1830
7922003.10.24 15:40t/p396100.001.18301.17701.183025000.002014250.00
7932003.10.24 16:25buy397100.001.18121.17771.1837
7942003.10.24 17:09t/p397100.001.18371.17771.183725000.002039250.00
7952003.10.24 17:24buy398100.001.18191.17841.1844
7962003.10.24 18:00t/p398100.001.18441.17841.184425000.002064250.00
7972003.10.24 18:25buy399100.001.18331.17981.1858
7982003.10.27 00:00s/l399100.001.17981.17981.1858-35000.002029250.00
7992003.10.27 08:24sell400100.001.17521.17871.1727
8002003.10.27 12:43s/l400100.001.17871.17871.1727-35000.001994250.00
8012003.10.27 16:29buy401100.001.17461.17111.1771
8022003.10.27 16:35t/p401100.001.17711.17111.177125000.002019250.00
8032003.10.28 02:28buy402100.001.17111.16761.1736
8042003.10.28 09:16t/p402100.001.17361.16761.173625000.002044250.00
8052003.10.28 10:13sell403100.001.17421.17771.1717
8062003.10.28 10:48t/p403100.001.17171.17771.171725000.002069250.00
8072003.10.28 11:12sell404100.001.17281.17631.1703
8082003.10.28 12:01t/p404100.001.17031.17631.170325000.002094250.00
8092003.10.28 12:08sell405100.001.17081.17431.1683
8102003.10.28 12:19t/p405100.001.16831.17431.168325000.002119250.00
8112003.10.28 13:14buy406100.001.16761.16411.1701
8122003.10.28 16:03t/p406100.001.17011.16411.170125000.002144250.00
8132003.10.28 16:14buy407100.001.16901.16551.1715
8142003.10.28 20:01t/p407100.001.17151.16551.171525000.002169250.00
8152003.10.28 20:05buy408100.001.16751.16401.1700
8162003.10.29 05:08t/p408100.001.17001.16401.170025000.002194250.00
8172003.10.29 08:21buy409100.001.17001.16651.1725
8182003.10.29 21:29s/l409100.001.16651.16651.1725-35000.002159250.00
8192003.10.30 03:14buy410100.001.16621.16271.1687
8202003.10.30 11:25t/p410100.001.16871.16271.168725000.002184250.00
8212003.10.30 13:12buy411100.001.17101.16751.1735
8222003.10.30 13:19t/p411100.001.17351.16751.173525000.002209250.00
8232003.10.30 14:14sell412100.001.17491.17841.1724
8242003.10.30 14:36t/p412100.001.17241.17841.172425000.002234250.00
8252003.10.30 15:20sell413100.001.17191.17541.1694
8262003.10.30 15:34t/p413100.001.16941.17541.169425000.002259250.00
8272003.10.30 16:12sell414100.001.17031.17381.1678
8282003.10.30 18:02t/p414100.001.16781.17381.167825000.002284250.00
8292003.10.30 18:10sell415100.001.16971.17321.1672
8302003.10.30 18:31t/p415100.001.16721.17321.167225000.002309250.00
8312003.10.31 15:24sell416100.001.16431.16781.1618
8322003.10.31 15:33t/p416100.001.16181.16781.161825000.002334250.00
8332003.10.31 18:29sell417100.001.16111.16461.1586
8342003.10.31 18:35t/p417100.001.15861.16461.158625000.002359250.00
8352003.11.03 00:29buy418100.001.15781.15431.1603
8362003.11.03 11:06t/p418100.001.16031.15431.160325000.002384250.00
8372003.11.03 11:17buy419100.001.15841.15491.1609
8382003.11.03 12:02t/p419100.001.16091.15491.160925000.002409250.00
8392003.11.03 14:09buy420100.001.15951.15601.1620
8402003.11.03 16:03s/l420100.001.15601.15601.1620-35000.002374250.00
8412003.11.04 08:21buy421100.001.14541.14191.1479
8422003.11.04 11:03t/p421100.001.14791.14191.147925000.002399250.00
8432003.11.04 16:29buy422100.001.14761.14411.1501
8442003.11.04 16:59t/p422100.001.15011.14411.150125000.002424250.00
8452003.11.04 18:28buy423100.001.14921.14571.1517
8462003.11.05 09:07s/l423100.001.14571.14571.1517-35000.002389250.00
8472003.11.05 10:06buy424100.001.14441.14091.1469
8482003.11.05 11:00t/p424100.001.14691.14091.146925000.002414250.00
8492003.11.05 12:22buy425100.001.14491.14141.1474
8502003.11.05 13:00t/p425100.001.14741.14141.147425000.002439250.00
8512003.11.05 14:01buy426100.001.14681.14331.1493
8522003.11.05 15:01s/l426100.001.14331.14331.1493-35000.002404250.00
8532003.11.05 16:24sell427100.001.14301.14651.1405
8542003.11.05 16:29s/l427100.001.14651.14651.1405-35000.002369250.00
8552003.11.05 18:20sell428100.001.14761.15111.1451
8562003.11.05 19:08t/p428100.001.14511.15111.145125000.002394250.00
8572003.11.05 19:20sell429100.001.14601.14951.1435
8582003.11.05 20:53t/p429100.001.14351.14951.143525000.002419250.00
8592003.11.06 13:26buy430100.001.14531.14181.1478
8602003.11.06 14:23s/l430100.001.14181.14181.1478-35000.002384250.00
8612003.11.06 15:21buy431100.001.13991.13641.1424
8622003.11.06 15:58t/p431100.001.14241.13641.142425000.002409250.00
8632003.11.06 16:28buy432100.001.14241.13891.1449
8642003.11.06 17:00t/p432100.001.14491.13891.144925000.002434250.00
8652003.11.06 17:07buy433100.001.14301.13951.1455
8662003.11.07 14:12s/l433100.001.13951.13951.1455-35000.002399250.00
8672003.11.07 14:24sell434100.001.14181.14531.1393
8682003.11.07 14:29t/p434100.001.13931.14531.139325000.002424250.00
8692003.11.07 15:28buy435100.001.13851.13501.1410
8702003.11.07 15:59t/p435100.001.14101.13501.141025000.002449250.00
8712003.11.07 18:24buy436100.001.15021.14671.1527
8722003.11.07 18:58t/p436100.001.15271.14671.152725000.002474250.00
8732003.11.10 22:28sell437100.001.14931.15281.1468
8742003.11.11 00:00t/p437100.001.14681.15281.146825000.002499250.00
8752003.11.11 00:24sell438100.001.14701.15051.1445
8762003.11.11 01:21t/p438100.001.14451.15051.144525000.002524250.00
8772003.11.11 01:23sell439100.001.14591.14941.1434
8782003.11.11 09:14s/l439100.001.14941.14941.1434-35000.002489250.00
8792003.11.11 11:10sell440100.001.15041.15391.1479
8802003.11.12 03:04s/l440100.001.15391.15391.1479-35000.002454250.00
8812003.11.12 03:09buy441100.001.15251.14901.1550
8822003.11.12 03:58t/p441100.001.15501.14901.155025000.002479250.00
8832003.11.12 04:24buy442100.001.15571.15221.1582
8842003.11.12 05:58t/p442100.001.15821.15221.158225000.002504250.00
8852003.11.12 11:15buy443100.001.15751.15401.1600
8862003.11.12 11:49t/p443100.001.16001.15401.160025000.002529250.00
8872003.11.12 19:27sell444100.001.16521.16871.1627
8882003.11.13 08:41s/l444100.001.16871.16871.1627-35000.002494250.00
8892003.11.13 09:09sell445100.001.16811.17161.1656
8902003.11.13 14:33s/l445100.001.17161.17161.1656-35000.002459250.00
8912003.11.13 15:25sell446100.001.17211.17561.1696
8922003.11.13 16:01t/p446100.001.16961.17561.169625000.002484250.00
8932003.11.13 16:22sell447100.001.17301.17651.1705
8942003.11.13 17:00t/p447100.001.17051.17651.170525000.002509250.00
8952003.11.13 17:16sell448100.001.17111.17461.1686
8962003.11.13 23:25s/l448100.001.17461.17461.1686-35000.002474250.00
8972003.11.14 01:21sell449100.001.17461.17811.1721
8982003.11.14 04:42s/l449100.001.17811.17811.1721-35000.002439250.00
8992003.11.14 05:13sell450100.001.17901.18251.1765
9002003.11.14 14:00t/p450100.001.17651.18251.176525000.002464250.00
9012003.11.14 15:21sell451100.001.17501.17851.1725
9022003.11.14 15:48s/l451100.001.17851.17851.1725-35000.002429250.00
9032003.11.14 16:16sell452100.001.17841.18191.1759
9042003.11.14 17:01t/p452100.001.17591.18191.175925000.002454250.00
9052003.11.14 17:18sell453100.001.17711.18061.1746
9062003.11.14 17:59t/p453100.001.17461.18061.174625000.002479250.00
9072003.11.14 19:15sell454100.001.17571.17921.1732
9082003.11.17 00:00s/l454100.001.17921.17921.1732-35000.002444250.00
9092003.11.17 01:13sell455100.001.18381.18731.1813
9102003.11.17 02:00t/p455100.001.18131.18731.181325000.002469250.00
9112003.11.17 02:11sell456100.001.18271.18621.1802
9122003.11.17 04:00t/p456100.001.18021.18621.180225000.002494250.00
9132003.11.17 07:25sell457100.001.17951.18301.1770
9142003.11.17 10:47s/l457100.001.18301.18301.1770-35000.002459250.00
9152003.11.17 11:26sell458100.001.18321.18671.1807
9162003.11.17 13:02t/p458100.001.18071.18671.180725000.002484250.00
9172003.11.17 13:06sell459100.001.18131.18481.1788
9182003.11.17 15:00t/p459100.001.17881.18481.178825000.002509250.00
9192003.11.17 15:03sell460100.001.18031.18381.1778
9202003.11.17 17:00t/p460100.001.17781.18381.177825000.002534250.00
9212003.11.17 18:05sell461100.001.17461.17811.1721
9222003.11.18 03:26s/l461100.001.17811.17811.1721-35000.002499250.00
9232003.11.18 08:20sell462100.001.17691.18041.1744
9242003.11.18 12:11t/p462100.001.17441.18041.174425000.002524250.00
9252003.11.18 12:16sell463100.001.17681.18031.1743
9262003.11.18 12:36t/p463100.001.17431.18031.174325000.002549250.00
9272003.11.18 17:02sell464100.001.18941.19291.1869
9282003.11.18 17:30t/p464100.001.18691.19291.186925000.002574250.00
9292003.11.18 19:26buy465100.001.19001.18651.1925
9302003.11.18 19:55t/p465100.001.19251.18651.192525000.002599250.00
9312003.11.18 20:26buy466100.001.19371.19021.1962
9322003.11.18 22:52t/p466100.001.19621.19021.196225000.002624250.00
9332003.11.19 16:29sell467100.001.19351.19701.1910
9342003.11.19 17:00t/p467100.001.19101.19701.191025000.002649250.00
9352003.11.19 17:17sell468100.001.19241.19591.1899
9362003.11.19 18:00t/p468100.001.18991.19591.189925000.002674250.00
9372003.11.19 19:29sell469100.001.19071.19421.1882
9382003.11.19 20:20t/p469100.001.18821.19421.188225000.002699250.00
9392003.11.19 20:23sell470100.001.19001.19351.1875
9402003.11.19 23:16t/p470100.001.18751.19351.187525000.002724250.00
9412003.11.20 00:19sell471100.001.18941.19291.1869
9422003.11.20 07:14s/l471100.001.19291.19291.1869-35000.002689250.00
9432003.11.20 08:08sell472100.001.19281.19631.1903
9442003.11.20 15:08s/l472100.001.19631.19631.1903-35000.002654250.00
9452003.11.20 15:24buy473100.001.19381.19031.1963
9462003.11.20 16:36s/l473100.001.19031.19031.1963-35000.002619250.00
9472003.11.20 19:21buy474100.001.18921.18571.1917
9482003.11.20 20:06t/p474100.001.19171.18571.191725000.002644250.00
9492003.11.20 20:18buy475100.001.19021.18671.1927
9502003.11.20 21:05t/p475100.001.19271.18671.192725000.002669250.00
9512003.11.21 06:14buy476100.001.18811.18461.1906
9522003.11.21 09:01t/p476100.001.19061.18461.190625000.002694250.00
9532003.11.21 09:11buy477100.001.18951.18601.1920
9542003.11.21 12:10s/l477100.001.18601.18601.1920-35000.002659250.00
9552003.11.21 12:19sell478100.001.18761.19111.1851
9562003.11.21 14:00s/l478100.001.19111.19111.1851-35000.002624250.00
9572003.11.21 14:07buy479100.001.18951.18601.1920
9582003.11.21 14:30t/p479100.001.19201.18601.192025000.002649250.00
9592003.11.21 15:27sell480100.001.19191.19541.1894
9602003.11.24 09:14t/p480100.001.18941.19541.189425000.002674250.00
9612003.11.24 11:10buy481100.001.18021.17671.1827
9622003.11.24 14:04t/p481100.001.18271.17671.182725000.002699250.00
9632003.11.24 14:10buy482100.001.18141.17791.1839
9642003.11.24 16:53s/l482100.001.17791.17791.1839-35000.002664250.00
9652003.11.24 17:06buy483100.001.17721.17371.1797
9662003.11.25 04:17t/p483100.001.17971.17371.179725000.002689250.00
9672003.11.25 12:27buy484100.001.17621.17271.1787
9682003.11.25 14:03t/p484100.001.17871.17271.178725000.002714250.00
9692003.11.25 14:24buy485100.001.17691.17341.1794
9702003.11.25 14:58t/p485100.001.17941.17341.179425000.002739250.00
9712003.11.25 16:21buy486100.001.17981.17631.1823
9722003.11.26 08:00t/p486100.001.18231.17631.182325000.002764250.00
9732003.11.26 08:15buy487100.001.18101.17751.1835
9742003.11.26 09:00t/p487100.001.18351.17751.183525000.002789250.00
9752003.11.26 09:08buy488100.001.18291.17941.1854
9762003.11.26 15:54t/p488100.001.18541.17941.185425000.002814250.00
9772003.11.26 16:09sell489100.001.18681.19031.1843
9782003.11.26 16:21s/l489100.001.19031.19031.1843-35000.002779250.00
9792003.11.26 16:23buy490100.001.18591.18241.1884
9802003.11.26 16:26t/p490100.001.18841.18241.188425000.002804250.00
9812003.11.26 16:27buy491100.001.18611.18261.1886
9822003.11.26 16:27t/p491100.001.18861.18261.188625000.002829250.00
9832003.11.26 17:08sell492100.001.19261.19611.1901
9842003.11.27 09:01t/p492100.001.19011.19611.190125000.002854250.00
9852003.11.27 09:28sell493100.001.19241.19591.1899
9862003.11.27 13:14t/p493100.001.18991.19591.189925000.002879250.00
9872003.11.27 18:14sell494100.001.18991.19341.1874
9882003.11.28 06:20s/l494100.001.19341.19341.1874-35000.002844250.00
9892003.11.28 07:16sell495100.001.19351.19701.1910
9902003.11.28 10:06s/l495100.001.19701.19701.1910-35000.002809250.00
9912003.11.28 11:04sell496100.001.19881.20231.1963
9922003.12.01 00:51s/l496100.001.20231.20231.1963-35000.002774250.00
9932003.12.01 13:25sell497100.001.20201.20551.1995
9942003.12.01 15:03t/p497100.001.19951.20551.199525000.002799250.00
9952003.12.01 15:27sell498100.001.20111.20461.1986
9962003.12.01 16:00t/p498100.001.19861.20461.198625000.002824250.00
9972003.12.01 16:12sell499100.001.20051.20401.1980
9982003.12.01 16:58t/p499100.001.19801.20401.198025000.002849250.00
9992003.12.01 17:19sell500100.001.19681.20031.1943
10002003.12.02 15:10s/l500100.001.20031.20031.1943-35000.002814250.00
10012003.12.02 17:28sell501100.001.20861.21211.2061
10022003.12.03 12:34s/l501100.001.21211.21211.2061-35000.002779250.00
10032003.12.03 16:02sell502100.001.20891.21241.2064
10042003.12.04 00:31s/l502100.001.21241.21241.2064-35000.002744250.00
10052003.12.04 01:18sell503100.001.21221.21571.2097
10062003.12.04 03:10t/p503100.001.20971.21571.209725000.002769250.00
10072003.12.04 03:15sell504100.001.21181.21531.2093
10082003.12.04 04:02t/p504100.001.20931.21531.209325000.002794250.00
10092003.12.04 04:13sell505100.001.20931.21281.2068
10102003.12.04 05:00t/p505100.001.20681.21281.206825000.002819250.00
10112003.12.04 05:12sell506100.001.20691.21041.2044
10122003.12.04 14:01s/l506100.001.21041.21041.2044-35000.002784250.00
10132003.12.04 14:02buy507100.001.20661.20311.2091
10142003.12.04 14:02t/p507100.001.20911.20311.209125000.002809250.00
10152003.12.04 16:08sell508100.001.21251.21601.2100
10162003.12.04 16:44t/p508100.001.21001.21601.210025000.002834250.00
10172003.12.05 07:27buy509100.001.20851.20501.2110
10182003.12.05 14:02t/p509100.001.21101.20501.211025000.002859250.00
10192003.12.05 14:18buy510100.001.20741.20391.2099
10202003.12.05 14:29t/p510100.001.20991.20391.209925000.002884250.00
10212003.12.05 15:15buy511100.001.21161.20811.2141
10222003.12.05 16:08t/p511100.001.21411.20811.214125000.002909250.00
10232003.12.05 16:14buy512100.001.21201.20851.2145
10242003.12.05 16:28t/p512100.001.21451.20851.214525000.002934250.00
10252003.12.05 16:29buy513100.001.21131.20781.2138
10262003.12.05 16:29t/p513100.001.21381.20781.213825000.002959250.00
10272003.12.05 16:29buy514100.001.21191.20841.2144
10282003.12.05 16:29t/p514100.001.21441.20841.214425000.002984250.00
10292003.12.05 17:12buy515100.001.21421.21071.2167
10302003.12.05 17:26t/p515100.001.21671.21071.216725000.003009250.00
10312003.12.05 17:27buy516100.001.21421.21071.2167
10322003.12.05 17:28t/p516100.001.21671.21071.216725000.003034250.00
10332003.12.05 17:29buy517100.001.21401.21051.2165
10342003.12.05 17:31t/p517100.001.21651.21051.216525000.003059250.00
10352003.12.05 18:26sell518100.001.21591.21941.2134
10362003.12.08 10:47s/l518100.001.21941.21941.2134-35000.003024250.00
10372003.12.08 12:09buy519100.001.21881.21531.2213
10382003.12.08 12:45t/p519100.001.22131.21531.221325000.003049250.00
10392003.12.08 13:07sell520100.001.22091.22441.2184
10402003.12.09 09:14s/l520100.001.22441.22441.2184-35000.003014250.00
10412003.12.09 11:10sell521100.001.22701.23051.2245
10422003.12.09 14:00t/p521100.001.22451.23051.224525000.003039250.00
10432003.12.09 15:03sell522100.001.22451.22801.2220
10442003.12.09 16:00t/p522100.001.22201.22801.222025000.003064250.00
10452003.12.09 17:10sell523100.001.22021.22371.2177
10462003.12.09 17:51s/l523100.001.22371.22371.2177-35000.003029250.00
10472003.12.09 19:22sell524100.001.22151.22501.2190
10482003.12.09 20:28s/l524100.001.22501.22501.2190-35000.002994250.00
10492003.12.09 21:16sell525100.001.22471.22821.2222
10502003.12.10 02:00t/p525100.001.22221.22821.222225000.003019250.00
10512003.12.10 06:06sell526100.001.22201.22551.2195
10522003.12.10 08:00t/p526100.001.21951.22551.219525000.003044250.00
10532003.12.11 00:24sell527100.001.22131.22481.2188
10542003.12.11 00:39t/p527100.001.21881.22481.218825000.003069250.00
10552003.12.11 01:19sell528100.001.21891.22241.2164
10562003.12.11 09:08t/p528100.001.21641.22241.216425000.003094250.00
10572003.12.11 09:14sell529100.001.21801.22151.2155
10582003.12.11 09:26t/p529100.001.21551.22151.215525000.003119250.00
10592003.12.11 10:07buy530100.001.21501.21151.2175
10602003.12.11 14:07t/p530100.001.21751.21151.217525000.003144250.00
10612003.12.11 14:20buy531100.001.21651.21301.2190
10622003.12.11 14:31t/p531100.001.21901.21301.219025000.003169250.00
10632003.12.11 15:07sell532100.001.21661.22011.2141
10642003.12.11 15:19t/p532100.001.21411.22011.214125000.003194250.00
10652003.12.11 16:21buy533100.001.21321.20971.2157
10662003.12.11 16:25t/p533100.001.21571.20971.215725000.003219250.00
10672003.12.11 18:16buy534100.001.21611.21261.2186
10682003.12.11 20:00t/p534100.001.21861.21261.218625000.003244250.00
10692003.12.11 21:24buy535100.001.22171.21821.2242
10702003.12.12 08:04t/p535100.001.22421.21821.224225000.003269250.00
10712003.12.12 14:03buy536100.001.22451.22101.2270
10722003.12.12 15:01t/p536100.001.22701.22101.227025000.003294250.00
10732003.12.12 15:29buy537100.001.22231.21881.2248
10742003.12.12 15:35t/p537100.001.22481.21881.224825000.003319250.00
10752003.12.15 06:22sell538100.001.22061.22411.2181
10762003.12.15 07:48s/l538100.001.22411.22411.2181-35000.003284250.00
10772003.12.15 08:24sell539100.001.22351.22701.2210
10782003.12.15 09:12t/p539100.001.22101.22701.221025000.003309250.00
10792003.12.15 09:20sell540100.001.22221.22571.2197
10802003.12.15 13:07t/p540100.001.21971.22571.219725000.003334250.00
10812003.12.15 13:12sell541100.001.22121.22471.2187
10822003.12.15 14:35s/l541100.001.22471.22471.2187-35000.003299250.00
10832003.12.15 16:09sell542100.001.22931.23281.2268
10842003.12.16 05:08s/l542100.001.23281.23281.2268-35000.003264250.00
10852003.12.16 05:22buy543100.001.23191.22841.2344
10862003.12.16 05:43t/p543100.001.23441.22841.234425000.003289250.00
10872003.12.16 08:29sell544100.001.23351.23701.2310
10882003.12.16 16:09t/p544100.001.23101.23701.231025000.003314250.00
10892003.12.16 16:28sell545100.001.23411.23761.2316
10902003.12.16 19:05t/p545100.001.23161.23761.231625000.003339250.00
10912003.12.16 19:25sell546100.001.23271.23621.2302
10922003.12.17 09:03t/p546100.001.23021.23621.230225000.003364250.00
10932003.12.17 09:05sell547100.001.23151.23501.2290
10942003.12.17 10:23s/l547100.001.23501.23501.2290-35000.003329250.00
10952003.12.17 11:03sell548100.001.23471.23821.2322
10962003.12.17 12:00t/p548100.001.23221.23821.232225000.003354250.00
10972003.12.17 12:13sell549100.001.23331.23681.2308
10982003.12.17 13:00t/p549100.001.23081.23681.230825000.003379250.00
10992003.12.17 13:05sell550100.001.23221.23571.2297
11002003.12.17 14:08s/l550100.001.23571.23571.2297-35000.003344250.00
11012003.12.17 15:16sell551100.001.23791.24141.2354
11022003.12.17 18:55s/l551100.001.24141.24141.2354-35000.003309250.00
11032003.12.17 19:13sell552100.001.24171.24521.2392
11042003.12.18 01:00t/p552100.001.23921.24521.239225000.003334250.00
11052003.12.18 01:05sell553100.001.24021.24371.2377
11062003.12.18 10:40s/l553100.001.24371.24371.2377-35000.003299250.00
11072003.12.18 14:26sell554100.001.24071.24421.2382
11082003.12.18 14:58t/p554100.001.23821.24421.238225000.003324250.00
11092003.12.18 15:23sell555100.001.23791.24141.2354
11102003.12.18 18:30s/l555100.001.24141.24141.2354-35000.003289250.00
11112003.12.18 22:16sell556100.001.24361.24711.2411
11122003.12.19 01:08t/p556100.001.24111.24711.241125000.003314250.00
11132003.12.19 01:15sell557100.001.24251.24601.2400
11142003.12.19 16:27t/p557100.001.24001.24601.240025000.003339250.00
11152003.12.19 17:26buy558100.001.23511.23161.2376
11162003.12.19 17:30t/p558100.001.23761.23161.237625000.003364250.00
11172003.12.19 18:26buy559100.001.23791.23441.2404
11182003.12.22 07:22t/p559100.001.24041.23441.240425000.003389250.00
11192003.12.22 09:11buy560100.001.23891.23541.2414
11202003.12.22 09:19t/p560100.001.24141.23541.241425000.003414250.00
11212003.12.22 10:10buy561100.001.24171.23821.2442
11222003.12.22 10:17t/p561100.001.24421.23821.244225000.003439250.00
11232003.12.22 13:14sell562100.001.24391.24741.2414
11242003.12.22 17:01t/p562100.001.24141.24741.241425000.003464250.00
11252003.12.22 20:29buy563100.001.24071.23721.2432
11262003.12.24 15:00t/p563100.001.24321.23721.243225000.003489250.00
11272003.12.24 19:16sell564100.001.24571.24921.2432
11282003.12.26 18:38t/p564100.001.24321.24921.243225000.003514250.00
11292003.12.30 17:22sell565100.001.25321.25671.2507
11302003.12.31 02:47s/l565100.001.25671.25671.2507-35000.003479250.00
11312003.12.31 06:05sell566100.001.25811.26161.2556
11322003.12.31 08:56s/l566100.001.26161.26161.2556-35000.003444250.00
11332003.12.31 17:19sell567100.001.26131.26481.2588
11342003.12.31 18:01t/p567100.001.25881.26481.258825000.003469250.00
11352004.01.01 08:15buy568100.001.25861.25511.2611
11362004.01.01 08:22s/l568100.001.25511.25511.2611-35000.003434250.00
11372004.01.01 17:23buy569100.001.25511.25161.2576
11382004.01.01 17:27t/p569100.001.25761.25161.257625000.003459250.00
11392004.01.01 18:28sell570100.001.26001.26351.2575
11402004.01.01 18:40t/p570100.001.25751.26351.257525000.003484250.00
11412004.01.01 20:17sell571100.001.25761.26111.2551
11422004.01.01 20:27t/p571100.001.25511.26111.255125000.003509250.00
11432004.01.02 02:26sell572100.001.25721.26071.2547
11442004.01.02 02:38t/p572100.001.25471.26071.254725000.003534250.00
11452004.01.02 03:25sell573100.001.25571.25921.2532
11462004.01.02 03:51t/p573100.001.25321.25921.253225000.003559250.00
11472004.01.02 08:11buy574100.001.25671.25321.2592
11482004.01.02 09:05t/p574100.001.25921.25321.259225000.003584250.00
11492004.01.02 10:10buy575100.001.25921.25571.2617
11502004.01.02 10:58t/p575100.001.26171.25571.261725000.003609250.00
11512004.01.02 11:09buy576100.001.26191.25841.2644
11522004.01.02 13:06s/l576100.001.25841.25841.2644-35000.003574250.00
11532004.01.02 14:03buy577100.001.25921.25571.2617
11542004.01.02 15:53t/p577100.001.26171.25571.261725000.003599250.00
11552004.01.05 01:12buy578100.001.26331.25981.2658
11562004.01.05 01:45t/p578100.001.26581.25981.265825000.003624250.00
11572004.01.05 15:20buy579100.001.26431.26081.2668
11582004.01.05 15:42t/p579100.001.26681.26081.266825000.003649250.00
11592004.01.05 16:22sell580100.001.26691.27041.2644
11602004.01.06 07:21s/l580100.001.27041.27041.2644-35000.003614250.00
11612004.01.06 08:06sell581100.001.27141.27491.2689
11622004.01.06 11:25s/l581100.001.27491.27491.2689-35000.003579250.00
11632004.01.06 14:12sell582100.001.27601.27951.2735
11642004.01.06 14:55s/l582100.001.27951.27951.2735-35000.003544250.00
11652004.01.06 15:10sell583100.001.27951.28301.2770
11662004.01.06 15:10t/p583100.001.27701.28301.277025000.003569250.00
11672004.01.06 15:11sell584100.001.27961.28311.2771
11682004.01.06 16:00t/p584100.001.27711.28311.277125000.003594250.00
11692004.01.06 16:02sell585100.001.27711.28061.2746
11702004.01.06 16:04t/p585100.001.27461.28061.274625000.003619250.00
11712004.01.06 16:10sell586100.001.27751.28101.2750
11722004.01.06 17:02t/p586100.001.27501.28101.275025000.003644250.00
11732004.01.06 18:08sell587100.001.27731.28081.2748
11742004.01.06 21:00t/p587100.001.27481.28081.274825000.003669250.00
11752004.01.06 22:02sell588100.001.27411.27761.2716
11762004.01.07 00:11t/p588100.001.27161.27761.271625000.003694250.00
11772004.01.07 02:11sell589100.001.27231.27581.2698
11782004.01.07 03:07t/p589100.001.26981.27581.269825000.003719250.00
11792004.01.07 03:11sell590100.001.27071.27421.2682
11802004.01.07 08:36s/l590100.001.27421.27421.2682-35000.003684250.00
11812004.01.07 11:08sell591100.001.26701.27051.2645
11822004.01.07 15:28s/l591100.001.27051.27051.2645-35000.003649250.00
11832004.01.07 16:07sell592100.001.26861.27211.2661
11842004.01.07 17:05t/p592100.001.26611.27211.266125000.003674250.00
11852004.01.07 17:22sell593100.001.26941.27291.2669
11862004.01.07 17:50t/p593100.001.26691.27291.266925000.003699250.00
11872004.01.07 19:08sell594100.001.26681.27031.2643
11882004.01.07 20:00t/p594100.001.26431.27031.264325000.003724250.00
11892004.01.07 20:02sell595100.001.26551.26901.2630
11902004.01.07 22:56t/p595100.001.26301.26901.263025000.003749250.00
11912004.01.08 09:29buy596100.001.25951.25601.2620
11922004.01.08 10:51s/l596100.001.25601.25601.2620-35000.003714250.00
11932004.01.08 11:26buy597100.001.25761.25411.2601
11942004.01.08 13:00t/p597100.001.26011.25411.260125000.003739250.00
11952004.01.08 15:06buy598100.001.27361.27011.2761
11962004.01.08 17:00t/p598100.001.27611.27011.276125000.003764250.00
11972004.01.09 14:26buy599100.001.27291.26941.2754
11982004.01.09 14:29t/p599100.001.27541.26941.275425000.003789250.00
11992004.01.09 15:28sell600100.001.28241.28591.2799
12002004.01.09 17:29s/l600100.001.28591.28591.2799-35000.003754250.00
12012004.01.09 17:29sell601100.001.28581.28931.2833
12022004.01.09 19:18t/p601100.001.28331.28931.283325000.003779250.00
12032004.01.09 19:23sell602100.001.28471.28821.2822
12042004.01.12 09:10s/l602100.001.28821.28821.2822-35000.003744250.00
12052004.01.12 10:08sell603100.001.28921.29271.2867
12062004.01.12 12:01t/p603100.001.28671.29271.286725000.003769250.00
12072004.01.12 12:06sell604100.001.28781.29131.2853
12082004.01.12 13:00t/p604100.001.28531.29131.285325000.003794250.00
12092004.01.12 13:05sell605100.001.28601.28951.2835
12102004.01.12 13:59t/p605100.001.28351.28951.283525000.003819250.00
12112004.01.12 16:08sell606100.001.28051.28401.2780
12122004.01.12 19:21t/p606100.001.27801.28401.278025000.003844250.00
12132004.01.12 19:26sell607100.001.27901.28251.2765
12142004.01.12 19:59t/p607100.001.27651.28251.276525000.003869250.00
12152004.01.12 20:23sell608100.001.27591.27941.2734
12162004.01.13 01:10t/p608100.001.27341.27941.273425000.003894250.00
12172004.01.13 01:22sell609100.001.27431.27781.2718
12182004.01.13 02:12t/p609100.001.27181.27781.271825000.003919250.00
12192004.01.13 06:14sell610100.001.27671.28021.2742
12202004.01.13 08:04t/p610100.001.27421.28021.274225000.003944250.00
12212004.01.13 08:13sell611100.001.27661.28011.2741
12222004.01.13 08:53t/p611100.001.27411.28011.274125000.003969250.00
12232004.01.13 10:05sell612100.001.27901.28251.2765
12242004.01.13 10:58t/p612100.001.27651.28251.276525000.003994250.00
12252004.01.13 11:08sell613100.001.27571.27921.2732
12262004.01.13 12:00t/p613100.001.27321.27921.273225000.004019250.00
12272004.01.13 12:10sell614100.001.27491.27841.2724
12282004.01.13 14:24s/l614100.001.27841.27841.2724-35000.003984250.00
12292004.01.13 15:03buy615100.001.27531.27181.2778
12302004.01.13 15:21t/p615100.001.27781.27181.277825000.004009250.00
12312004.01.13 16:02sell616100.001.27841.28191.2759
12322004.01.13 17:39t/p616100.001.27591.28191.275925000.004034250.00
12332004.01.13 18:24buy617100.001.27331.26981.2758
12342004.01.13 19:17t/p617100.001.27581.26981.275825000.004059250.00
12352004.01.14 07:07buy618100.001.27261.26911.2751
12362004.01.14 09:05s/l618100.001.26911.26911.2751-35000.004024250.00
12372004.01.14 10:12buy619100.001.26561.26211.2681
12382004.01.14 12:00t/p619100.001.26811.26211.268125000.004049250.00
12392004.01.14 14:05buy620100.001.26821.26471.2707
12402004.01.14 14:53s/l620100.001.26471.26471.2707-35000.004014250.00
12412004.01.14 16:02buy621100.001.26731.26381.2698
12422004.01.14 17:00t/p621100.001.26981.26381.269825000.004039250.00
12432004.01.14 19:17sell622100.001.27221.27571.2697
12442004.01.14 19:47t/p622100.001.26971.27571.269725000.004064250.00
12452004.01.15 09:10buy623100.001.26531.26181.2678
12462004.01.15 10:27s/l623100.001.26181.26181.2678-35000.004029250.00
12472004.01.15 10:27buy624100.001.26111.25761.2636
12482004.01.15 10:58t/p624100.001.26361.25761.263625000.004054250.00
12492004.01.15 11:27buy625100.001.26411.26061.2666
12502004.01.15 15:21s/l625100.001.26061.26061.2666-35000.004019250.00
12512004.01.15 17:17buy626100.001.26041.25691.2629
12522004.01.15 19:57s/l626100.001.25691.25691.2629-35000.003984250.00
12532004.01.15 22:17buy627100.001.25631.25281.2588
12542004.01.15 23:00t/p627100.001.25881.25281.258825000.004009250.00
12552004.01.15 23:12buy628100.001.25791.25441.2604
12562004.01.16 00:00t/p628100.001.26041.25441.260425000.004034250.00
12572004.01.16 01:09buy629100.001.25981.25631.2623
12582004.01.16 08:00s/l629100.001.25631.25631.2623-35000.003999250.00
12592004.01.16 08:11sell630100.001.25921.26271.2567
12602004.01.16 08:14t/p630100.001.25671.26271.256725000.004024250.00
12612004.01.16 10:28buy631100.001.24981.24631.2523
12622004.01.16 15:32s/l631100.001.24631.24631.2523-35000.003989250.00
12632004.01.19 08:12buy632100.001.24111.23761.2436
12642004.01.19 09:34s/l632100.001.23761.23761.2436-35000.003954250.00
12652004.01.19 14:26buy633100.001.23741.23391.2399
12662004.01.19 15:00t/p633100.001.23991.23391.239925000.003979250.00
12672004.01.19 15:27buy634100.001.23951.23601.2420
12682004.01.19 19:30s/l634100.001.23601.23601.2420-35000.003944250.00
12692004.01.19 22:25buy635100.001.23511.23161.2376
12702004.01.20 02:01t/p635100.001.23761.23161.237625000.003969250.00
12712004.01.20 02:16buy636100.001.23641.23291.2389
12722004.01.20 06:01t/p636100.001.23891.23291.238925000.003994250.00
12732004.01.20 07:15buy637100.001.23861.23511.2411
12742004.01.20 08:00t/p637100.001.24111.23511.241125000.004019250.00
12752004.01.20 09:04buy638100.001.24521.24171.2477
12762004.01.20 09:58t/p638100.001.24771.24171.247725000.004044250.00
12772004.01.20 12:27buy639100.001.24391.24041.2464
12782004.01.20 12:54t/p639100.001.24641.24041.246425000.004069250.00
12792004.01.20 13:06buy640100.001.25071.24721.2532
12802004.01.20 13:59t/p640100.001.25321.24721.253225000.004094250.00
12812004.01.20 14:05sell641100.001.25381.25731.2513
12822004.01.20 14:14t/p641100.001.25131.25731.251325000.004119250.00
12832004.01.20 16:04buy642100.001.25341.24991.2559
12842004.01.20 16:56t/p642100.001.25591.24991.255925000.004144250.00
12852004.01.20 17:02buy643100.001.25631.25281.2588
12862004.01.20 17:54t/p643100.001.25881.25281.258825000.004169250.00
12872004.01.21 08:29sell644100.001.26101.26451.2585
12882004.01.21 09:16t/p644100.001.25851.26451.258525000.004194250.00
12892004.01.21 09:22sell645100.001.26171.26521.2592
12902004.01.21 09:35s/l645100.001.26521.26521.2592-35000.004159250.00
12912004.01.21 10:05sell646100.001.26611.26961.2636
12922004.01.21 11:00t/p646100.001.26361.26961.263625000.004184250.00
12932004.01.21 11:26sell647100.001.26581.26931.2633
12942004.01.21 11:59t/p647100.001.26331.26931.263325000.004209250.00
12952004.01.21 12:21sell648100.001.26291.26641.2604
12962004.01.21 13:08t/p648100.001.26041.26641.260425000.004234250.00
12972004.01.21 13:22sell649100.001.26181.26531.2593
12982004.01.21 14:06t/p649100.001.25931.26531.259325000.004259250.00
12992004.01.21 14:22sell650100.001.26101.26451.2585
13002004.01.21 15:05t/p650100.001.25851.26451.258525000.004284250.00
13012004.01.21 15:19sell651100.001.26211.26561.2596
13022004.01.21 15:58t/p651100.001.25961.26561.259625000.004309250.00
13032004.01.21 17:15sell652100.001.26251.26601.2600
13042004.01.22 00:22s/l652100.001.26601.26601.2600-35000.004274250.00
13052004.01.22 04:05sell653100.001.26711.27061.2646
13062004.01.22 09:02t/p653100.001.26461.27061.264625000.004299250.00
13072004.01.22 09:02sell654100.001.26661.27011.2641
13082004.01.22 09:02t/p654100.001.26411.27011.264125000.004324250.00
13092004.01.22 09:03sell655100.001.26661.27011.2641
13102004.01.22 10:00t/p655100.001.26411.27011.264125000.004349250.00
13112004.01.22 10:02buy656100.001.26361.26011.2661
13122004.01.22 10:02t/p656100.001.26611.26011.266125000.004374250.00
13132004.01.22 11:06sell657100.001.27251.27601.2700
13142004.01.22 14:00t/p657100.001.27001.27601.270025000.004399250.00
13152004.01.22 14:18sell658100.001.27101.27451.2685
13162004.01.22 15:00t/p658100.001.26851.27451.268525000.004424250.00
13172004.01.22 16:05sell659100.001.26941.27291.2669
13182004.01.22 23:12s/l659100.001.27291.27291.2669-35000.004389250.00
13192004.01.22 23:20buy660100.001.27191.26841.2744
13202004.01.23 08:21t/p660100.001.27441.26841.274425000.004414250.00
13212004.01.23 09:20sell661100.001.27651.28001.2740
13222004.01.23 12:03t/p661100.001.27401.28001.274025000.004439250.00
13232004.01.23 12:08sell662100.001.27611.27961.2736
13242004.01.23 13:01t/p662100.001.27361.27961.273625000.004464250.00
13252004.01.23 13:05sell663100.001.27391.27741.2714
13262004.01.23 13:59t/p663100.001.27141.27741.271425000.004489250.00
13272004.01.23 14:04sell664100.001.26881.27231.2663
13282004.01.23 15:00t/p664100.001.26631.27231.266325000.004514250.00
13292004.01.23 15:22sell665100.001.26801.27151.2655
13302004.01.23 17:00t/p665100.001.26551.27151.265525000.004539250.00
13312004.01.23 18:09sell666100.001.26141.26491.2589
13322004.01.23 19:57t/p666100.001.25891.26491.258925000.004564250.00
13332004.01.26 08:06sell667100.001.25761.26111.2551
13342004.01.26 08:46t/p667100.001.25511.26111.255125000.004589250.00
13352004.01.27 07:19buy668100.001.24641.24291.2489
13362004.01.27 10:02t/p668100.001.24891.24291.248925000.004614250.00
13372004.01.27 10:08buy669100.001.24701.24351.2495
13382004.01.27 11:02t/p669100.001.24951.24351.249525000.004639250.00
13392004.01.27 12:05buy670100.001.24891.24541.2514
13402004.01.27 13:00t/p670100.001.25141.24541.251425000.004664250.00
13412004.01.27 17:17buy671100.001.26111.25761.2636
13422004.01.27 17:58t/p671100.001.26361.25761.263625000.004689250.00
13432004.01.27 18:02buy672100.001.26361.26011.2661
13442004.01.27 23:52t/p672100.001.26611.26011.266125000.004714250.00
13452004.01.28 07:01sell673100.001.26171.26521.2592
13462004.01.28 07:14t/p673100.001.25921.26521.259225000.004739250.00
13472004.01.28 08:13buy674100.001.26021.25671.2627
13482004.01.28 08:39t/p674100.001.26271.25671.262725000.004764250.00
13492004.01.28 16:29sell675100.001.25891.26241.2564
13502004.01.28 17:30s/l675100.001.26241.26241.2564-35000.004729250.00
13512004.01.28 20:05sell676100.001.26381.26731.2613
13522004.01.28 20:06t/p676100.001.26131.26731.261325000.004754250.00
13532004.01.28 20:20sell677100.001.26381.26731.2613
13542004.01.28 20:58t/p677100.001.26131.26731.261325000.004779250.00
13552004.01.28 21:03sell678100.001.25141.25491.2489
13562004.01.28 21:16t/p678100.001.24891.25491.248925000.004804250.00
13572004.01.28 21:19sell679100.001.25141.25491.2489
13582004.01.28 21:59t/p679100.001.24891.25491.248925000.004829250.00
13592004.01.28 22:17sell680100.001.24891.25241.2464
13602004.01.28 23:02t/p680100.001.24641.25241.246425000.004854250.00
13612004.01.28 23:15sell681100.001.24711.25061.2446
13622004.01.28 23:58t/p681100.001.24461.25061.244625000.004879250.00
13632004.01.29 16:15buy682100.001.24511.24161.2476
13642004.01.29 16:34s/l682100.001.24161.24161.2476-35000.004844250.00
13652004.01.29 17:15buy683100.001.23701.23351.2395
13662004.01.29 18:02t/p683100.001.23951.23351.239525000.004869250.00
13672004.01.29 18:22buy684100.001.23861.23511.2411
13682004.01.29 19:02t/p684100.001.24111.23511.241125000.004894250.00
13692004.01.29 19:21buy685100.001.23851.23501.2410
13702004.01.29 20:02t/p685100.001.24101.23501.241025000.004919250.00
13712004.01.29 23:29buy686100.001.24061.23711.2431
13722004.01.30 08:10t/p686100.001.24311.23711.243125000.004944250.00
13732004.01.30 08:17buy687100.001.24061.23711.2431
13742004.01.30 09:16s/l687100.001.23711.23711.2431-35000.004909250.00
13752004.01.30 10:11buy688100.001.23631.23281.2388
13762004.01.30 11:06t/p688100.001.23881.23281.238825000.004934250.00
13772004.01.30 12:09buy689100.001.24021.23671.2427
13782004.01.30 14:02t/p689100.001.24271.23671.242725000.004959250.00
13792004.01.30 14:06buy690100.001.23931.23581.2418
13802004.01.30 14:58t/p690100.001.24181.23581.241825000.004984250.00
13812004.01.30 15:05sell691100.001.24511.24861.2426
13822004.01.30 15:07t/p691100.001.24261.24861.242625000.005009250.00
13832004.01.30 16:03buy692100.001.23961.23611.2421
13842004.01.30 16:04t/p692100.001.24211.23611.242125000.005034250.00
13852004.01.30 16:05buy693100.001.23951.23601.2420
13862004.01.30 16:59t/p693100.001.24201.23601.242025000.005059250.00
13872004.01.30 17:03buy694100.001.24161.23811.2441
13882004.01.30 17:03t/p694100.001.24411.23811.244125000.005084250.00
13892004.01.30 17:03buy695100.001.24161.23811.2441
13902004.01.30 17:58t/p695100.001.24411.23811.244125000.005109250.00
13912004.01.30 18:05buy696100.001.24531.24181.2478
13922004.01.30 19:00t/p696100.001.24781.24181.247825000.005134250.00
13932004.01.30 19:26buy697100.001.24611.24261.2486
13942004.02.02 00:17t/p697100.001.24861.24261.248625000.005159250.00
13952004.02.02 01:20buy698100.001.24721.24371.2497
13962004.02.02 14:07s/l698100.001.24371.24371.2497-35000.005124250.00
13972004.02.02 16:03buy699100.001.24501.24151.2475
13982004.02.02 18:02s/l699100.001.24151.24151.2475-35000.005089250.00
13992004.02.02 20:23sell700100.001.24131.24481.2388
14002004.02.03 00:21s/l700100.001.24481.24481.2388-35000.005054250.00
14012004.02.03 00:21sell701100.001.24501.24851.2425
14022004.02.03 01:14t/p701100.001.24251.24851.242525000.005079250.00
14032004.02.03 01:20sell702100.001.24341.24691.2409
14042004.02.03 04:23s/l702100.001.24691.24691.2409-35000.005044250.00
14052004.02.03 09:11sell703100.001.25611.25961.2536
14062004.02.03 12:54s/l703100.001.25961.25961.2536-35000.005009250.00
14072004.02.03 15:07sell704100.001.25551.25901.2530
14082004.02.03 19:28t/p704100.001.25301.25901.253025000.005034250.00
14092004.02.04 08:27sell705100.001.25501.25851.2525
14102004.02.04 09:10t/p705100.001.25251.25851.252525000.005059250.00
14112004.02.04 09:26sell706100.001.25351.25701.2510
14122004.02.04 15:03t/p706100.001.25101.25701.251025000.005084250.00
14132004.02.04 15:15sell707100.001.25281.25631.2503
14142004.02.04 16:01t/p707100.001.25031.25631.250325000.005109250.00
14152004.02.04 16:11sell708100.001.25121.25471.2487
14162004.02.04 17:17s/l708100.001.25471.25471.2487-35000.005074250.00
14172004.02.04 18:16sell709100.001.25551.25901.2530
14182004.02.04 20:02t/p709100.001.25301.25901.253025000.005099250.00
14192004.02.04 20:14sell710100.001.25471.25821.2522
14202004.02.05 04:00t/p710100.001.25221.25821.252225000.005124250.00
14212004.02.05 07:24buy711100.001.25311.24961.2556
14222004.02.05 09:02t/p711100.001.25561.24961.255625000.005149250.00
14232004.02.05 09:12buy712100.001.25451.25101.2570
14242004.02.05 10:00t/p712100.001.25701.25101.257025000.005174250.00
14252004.02.05 10:10buy713100.001.25491.25141.2574
14262004.02.05 10:59t/p713100.001.25741.25141.257425000.005199250.00
14272004.02.05 11:09buy714100.001.25831.25481.2608
14282004.02.05 15:53t/p714100.001.26081.25481.260825000.005224250.00
14292004.02.05 18:29sell715100.001.26081.26431.2583
14302004.02.05 19:06t/p715100.001.25831.26431.258325000.005249250.00
14312004.02.05 19:14sell716100.001.25891.26241.2564
14322004.02.05 19:24t/p716100.001.25641.26241.256425000.005274250.00
14332004.02.05 19:27sell717100.001.25901.26251.2565
14342004.02.05 20:00t/p717100.001.25651.26251.256525000.005299250.00
14352004.02.06 02:06sell718100.001.25651.26001.2540
14362004.02.06 07:09t/p718100.001.25401.26001.254025000.005324250.00
14372004.02.06 09:10sell719100.001.25581.25931.2533
14382004.02.06 10:03t/p719100.001.25331.25931.253325000.005349250.00
14392004.02.06 10:08sell720100.001.25491.25841.2524
14402004.02.06 10:59t/p720100.001.25241.25841.252425000.005374250.00
14412004.02.06 12:06sell721100.001.25321.25671.2507
14422004.02.06 14:02s/l721100.001.25671.25671.2507-35000.005339250.00
14432004.02.06 15:02sell722100.001.26751.27101.2650
14442004.02.06 15:30s/l722100.001.27101.27101.2650-35000.005304250.00
14452004.02.06 17:20sell723100.001.27151.27501.2690
14462004.02.06 17:50t/p723100.001.26901.27501.269025000.005329250.00
14472004.02.06 19:29sell724100.001.27131.27481.2688
14482004.02.09 00:00t/p724100.001.26881.27481.268825000.005354250.00
14492004.02.09 18:29sell725100.001.26771.27121.2652
14502004.02.10 03:18s/l725100.001.27121.27121.2652-35000.005319250.00
14512004.02.10 06:28sell726100.001.27481.27831.2723
14522004.02.10 08:13s/l726100.001.27831.27831.2723-35000.005284250.00
14532004.02.10 09:10sell727100.001.27761.28111.2751
14542004.02.10 12:02t/p727100.001.27511.28111.275125000.005309250.00
14552004.02.10 12:06sell728100.001.27591.27941.2734
14562004.02.10 15:00t/p728100.001.27341.27941.273425000.005334250.00
14572004.02.10 15:02sell729100.001.27571.27921.2732
14582004.02.10 16:00t/p729100.001.27321.27921.273225000.005359250.00
14592004.02.10 17:08buy730100.001.26921.26571.2717
14602004.02.10 17:11t/p730100.001.27171.26571.271725000.005384250.00
14612004.02.10 18:07sell731100.001.27291.27641.2704
14622004.02.10 18:07t/p731100.001.27041.27641.270425000.005409250.00
14632004.02.10 18:09sell732100.001.27291.27641.2704
14642004.02.10 19:00t/p732100.001.27041.27641.270425000.005434250.00
14652004.02.10 19:11sell733100.001.27031.27381.2678
14662004.02.10 22:01t/p733100.001.26781.27381.267825000.005459250.00
14672004.02.10 22:16sell734100.001.27011.27361.2676
14682004.02.10 22:59t/p734100.001.26761.27361.267625000.005484250.00
14692004.02.11 01:19buy735100.001.26791.26441.2704
14702004.02.11 01:41t/p735100.001.27041.26441.270425000.005509250.00
14712004.02.11 04:29sell736100.001.26951.27301.2670
14722004.02.11 08:10t/p736100.001.26701.27301.267025000.005534250.00
14732004.02.11 08:29sell737100.001.27031.27381.2678
14742004.02.11 08:40t/p737100.001.26781.27381.267825000.005559250.00
14752004.02.11 09:26sell738100.001.26811.27161.2656
14762004.02.11 09:45t/p738100.001.26561.27161.265625000.005584250.00
14772004.02.11 10:26sell739100.001.26661.27011.2641
14782004.02.11 17:05s/l739100.001.27011.27011.2641-35000.005549250.00
14792004.02.12 17:29sell740100.001.28281.28631.2803
14802004.02.12 18:03t/p740100.001.28031.28631.280325000.005574250.00
14812004.02.12 18:29sell741100.001.28231.28581.2798
14822004.02.12 20:01t/p741100.001.27981.28581.279825000.005599250.00
14832004.02.12 20:25sell742100.001.28161.28511.2791
14842004.02.13 14:02s/l742100.001.28511.28511.2791-35000.005564250.00
14852004.02.13 17:04sell743100.001.27891.28241.2764
14862004.02.13 17:26t/p743100.001.27641.28241.276425000.005589250.00
14872004.02.13 17:28sell744100.001.27891.28241.2764
14882004.02.13 17:28t/p744100.001.27641.28241.276425000.005614250.00
14892004.02.13 17:29sell745100.001.27891.28241.2764
14902004.02.13 17:30t/p745100.001.27641.28241.276425000.005639250.00
14912004.02.13 18:25buy746100.001.27491.27141.2774
14922004.02.13 18:57t/p746100.001.27741.27141.277425000.005664250.00
14932004.02.16 23:27buy747100.001.27661.27311.2791
14942004.02.17 08:12t/p747100.001.27911.27311.279125000.005689250.00
14952004.02.17 08:15buy748100.001.27661.27311.2791
14962004.02.17 08:59t/p748100.001.27911.27311.279125000.005714250.00
14972004.02.17 09:13buy749100.001.28281.27931.2853
14982004.02.17 11:08t/p749100.001.28531.27931.285325000.005739250.00
14992004.02.17 11:11buy750100.001.28371.28021.2862
15002004.02.17 11:59t/p750100.001.28621.28021.286225000.005764250.00
15012004.02.17 12:25buy751100.001.28631.28281.2888
15022004.02.17 15:06s/l751100.001.28281.28281.2888-35000.005729250.00
15032004.02.17 15:06buy752100.001.28241.27891.2849
15042004.02.17 15:54t/p752100.001.28491.27891.284925000.005754250.00
15052004.02.17 17:02buy753100.001.28191.27841.2844
15062004.02.17 17:53t/p753100.001.28441.27841.284425000.005779250.00
15072004.02.17 18:02buy754100.001.28491.28141.2874
15082004.02.18 02:40t/p754100.001.28741.28141.287425000.005804250.00
15092004.02.18 09:28sell755100.001.28961.29311.2871
15102004.02.18 12:00t/p755100.001.28711.29311.287125000.005829250.00
15112004.02.18 14:22sell756100.001.28421.28771.2817
15122004.02.18 16:10t/p756100.001.28171.28771.281725000.005854250.00
15132004.02.18 16:20sell757100.001.28581.28931.2833
15142004.02.18 16:58t/p757100.001.28331.28931.283325000.005879250.00
15152004.02.18 17:11sell758100.001.28261.28611.2801
15162004.02.18 17:17t/p758100.001.28011.28611.280125000.005904250.00
15172004.02.18 17:19sell759100.001.28311.28661.2806
15182004.02.18 18:05t/p759100.001.28061.28661.280625000.005929250.00
15192004.02.18 18:11sell760100.001.28141.28491.2789
15202004.02.18 19:04t/p760100.001.27891.28491.278925000.005954250.00
15212004.02.18 20:08sell761100.001.27301.27651.2705
15222004.02.18 20:13t/p761100.001.27051.27651.270525000.005979250.00
15232004.02.18 20:15sell762100.001.27341.27691.2709
15242004.02.18 20:59t/p762100.001.27091.27691.270925000.006004250.00
15252004.02.19 21:27buy763100.001.26961.26611.2721
15262004.02.19 23:03t/p763100.001.27211.26611.272125000.006029250.00
15272004.02.19 23:25buy764100.001.27151.26801.2740
15282004.02.20 00:00t/p764100.001.27401.26801.274025000.006054250.00
15292004.02.20 00:24buy765100.001.27381.27031.2763
15302004.02.20 01:07t/p765100.001.27631.27031.276325000.006079250.00
15312004.02.20 03:18buy766100.001.27401.27051.2765
15322004.02.20 06:15s/l766100.001.27051.27051.2765-35000.006044250.00
15332004.02.20 07:17buy767100.001.27011.26661.2726
15342004.02.20 08:12s/l767100.001.26661.26661.2726-35000.006009250.00
15352004.02.20 09:11buy768100.001.26381.26031.2663
15362004.02.20 10:00t/p768100.001.26631.26031.266325000.006034250.00
15372004.02.20 10:11buy769100.001.26521.26171.2677
15382004.02.20 12:00t/p769100.001.26771.26171.267725000.006059250.00
15392004.02.20 12:07buy770100.001.26641.26291.2689
15402004.02.20 14:53s/l770100.001.26291.26291.2689-35000.006024250.00
15412004.02.20 15:04buy771100.001.26481.26131.2673
15422004.02.20 16:02s/l771100.001.26131.26131.2673-35000.005989250.00
15432004.02.20 17:02buy772100.001.25641.25291.2589
15442004.02.20 18:47s/l772100.001.25291.25291.2589-35000.005954250.00
15452004.02.23 02:20buy773100.001.24761.24411.2501
15462004.02.23 02:30t/p773100.001.25011.24411.250125000.005979250.00
15472004.02.23 03:20buy774100.001.24911.24561.2516
15482004.02.23 07:01t/p774100.001.25161.24561.251625000.006004250.00
15492004.02.23 15:25buy775100.001.25721.25371.2597
15502004.02.23 19:33s/l775100.001.25371.25371.2597-35000.005969250.00
15512004.02.23 23:28buy776100.001.25561.25211.2581
15522004.02.24 04:27s/l776100.001.25211.25211.2581-35000.005934250.00
15532004.02.24 04:27buy777100.001.25231.24881.2548
15542004.02.24 07:00t/p777100.001.25481.24881.254825000.005959250.00
15552004.02.24 07:18buy778100.001.25321.24971.2557
15562004.02.24 08:00t/p778100.001.25571.24971.255725000.005984250.00
15572004.02.24 08:16buy779100.001.25321.24971.2557
15582004.02.24 08:59t/p779100.001.25571.24971.255725000.006009250.00
15592004.02.24 09:15buy780100.001.25561.25211.2581
15602004.02.24 10:00t/p780100.001.25811.25211.258125000.006034250.00
15612004.02.24 10:14buy781100.001.25621.25271.2587
15622004.02.24 11:00t/p781100.001.25871.25271.258725000.006059250.00
15632004.02.24 11:16buy782100.001.25721.25371.2597
15642004.02.24 11:58t/p782100.001.25971.25371.259725000.006084250.00
15652004.02.24 12:11buy783100.001.26001.25651.2625
15662004.02.24 16:00t/p783100.001.26251.25651.262525000.006109250.00
15672004.02.24 16:06buy784100.001.26111.25761.2636
15682004.02.24 16:58t/p784100.001.26361.25761.263625000.006134250.00
15692004.02.24 20:21sell785100.001.26981.27331.2673
15702004.02.25 00:00t/p785100.001.26731.27331.267325000.006159250.00
15712004.02.25 00:15sell786100.001.26851.27201.2660
15722004.02.25 09:22t/p786100.001.26601.27201.266025000.006184250.00
15732004.02.25 13:27sell787100.001.26461.26811.2621
15742004.02.25 14:05t/p787100.001.26211.26811.262125000.006209250.00
15752004.02.25 14:25sell788100.001.26311.26661.2606
15762004.02.25 15:15t/p788100.001.26061.26661.260625000.006234250.00
15772004.02.25 15:25sell789100.001.26221.26571.2597
15782004.02.25 16:02t/p789100.001.25971.26571.259725000.006259250.00
15792004.02.25 16:08sell790100.001.26301.26651.2605
15802004.02.25 16:11t/p790100.001.26051.26651.260525000.006284250.00
15812004.02.25 16:22sell791100.001.26301.26651.2605
15822004.02.25 16:58t/p791100.001.26051.26651.260525000.006309250.00
15832004.02.25 17:21sell792100.001.25431.25781.2518
15842004.02.25 17:59t/p792100.001.25181.25781.251825000.006334250.00
15852004.02.25 18:20sell793100.001.25041.25391.2479
15862004.02.26 09:39t/p793100.001.24791.25391.247925000.006359250.00
15872004.02.26 17:28buy794100.001.24201.23851.2445
15882004.02.26 17:58t/p794100.001.24451.23851.244525000.006384250.00
15892004.02.26 18:22buy795100.001.24461.24111.2471
15902004.02.27 10:07s/l795100.001.24111.24111.2471-35000.006349250.00
15912004.02.27 11:26buy796100.001.23811.23461.2406
15922004.02.27 12:00t/p796100.001.24061.23461.240625000.006374250.00
15932004.02.27 13:17buy797100.001.23991.23641.2424
15942004.02.27 14:00t/p797100.001.24241.23641.242425000.006399250.00
15952004.02.27 14:28buy798100.001.24041.23691.2429
15962004.02.27 15:00t/p798100.001.24291.23691.242925000.006424250.00
15972004.02.27 16:20sell799100.001.24901.25251.2465
15982004.02.27 16:21t/p799100.001.24651.25251.246525000.006449250.00
15992004.02.27 17:19buy800100.001.24301.23951.2455
16002004.02.27 18:00t/p800100.001.24551.23951.245525000.006474250.00
16012004.02.27 18:21buy801100.001.24401.24051.2465
16022004.02.27 18:58t/p801100.001.24651.24051.246525000.006499250.00
16032004.02.27 19:16buy802100.001.24781.24431.2503
16042004.03.01 00:01t/p802100.001.25031.24431.250325000.006524250.00
16052004.03.01 16:27sell803100.001.25011.25361.2476
16062004.03.01 16:27t/p803100.001.24761.25361.247625000.006549250.00
16072004.03.01 20:29sell804100.001.24531.24881.2428
16082004.03.02 07:08t/p804100.001.24281.24881.242825000.006574250.00
16092004.03.02 07:15sell805100.001.24431.24781.2418
16102004.03.02 08:06t/p805100.001.24181.24781.241825000.006599250.00
16112004.03.02 08:13sell806100.001.24371.24721.2412
16122004.03.02 08:58t/p806100.001.24121.24721.241225000.006624250.00
16132004.03.02 10:10sell807100.001.24231.24581.2398
16142004.03.02 11:02t/p807100.001.23981.24581.239825000.006649250.00
16152004.03.02 11:09sell808100.001.24041.24391.2379
16162004.03.02 13:00t/p808100.001.23791.24391.237925000.006674250.00
16172004.03.02 13:06sell809100.001.24031.24381.2378
16182004.03.02 14:03t/p809100.001.23781.24381.237825000.006699250.00
16192004.03.02 14:11sell810100.001.24121.24471.2387
16202004.03.02 14:52t/p810100.001.23871.24471.238725000.006724250.00
16212004.03.03 01:12buy811100.001.21971.21621.2222
16222004.03.03 05:43s/l811100.001.21621.21621.2222-35000.006689250.00
16232004.03.03 07:17buy812100.001.21801.21451.2205
16242004.03.03 08:00t/p812100.001.22051.21451.220525000.006714250.00
16252004.03.03 09:29buy813100.001.21941.21591.2219
16262004.03.03 11:26s/l813100.001.21591.21591.2219-35000.006679250.00
16272004.03.03 13:03buy814100.001.21361.21011.2161
16282004.03.03 14:00t/p814100.001.21611.21011.216125000.006704250.00
16292004.03.03 16:19buy815100.001.21521.21171.2177
16302004.03.03 17:27s/l815100.001.21171.21171.2177-35000.006669250.00
16312004.03.03 18:26buy816100.001.20921.20571.2117
16322004.03.03 18:59t/p816100.001.21171.20571.211725000.006694250.00
16332004.03.03 21:23buy817100.001.21891.21541.2214
16342004.03.03 22:00t/p817100.001.22141.21541.221425000.006719250.00
16352004.03.04 04:20buy818100.001.21551.21201.2180
16362004.03.04 06:00t/p818100.001.21801.21201.218025000.006744250.00
16372004.03.04 11:05buy819100.001.21711.21361.2196
16382004.03.04 12:00t/p819100.001.21961.21361.219625000.006769250.00
16392004.03.04 14:02buy820100.001.21601.21251.2185
16402004.03.04 16:00t/p820100.001.21851.21251.218525000.006794250.00
16412004.03.04 17:29buy821100.001.21801.21451.2205
16422004.03.04 17:49t/p821100.001.22051.21451.220525000.006819250.00
16432004.03.05 07:18sell822100.001.22181.22531.2193
16442004.03.05 08:11t/p822100.001.21931.22531.219325000.006844250.00
16452004.03.05 08:15sell823100.001.22071.22421.2182
16462004.03.05 09:08t/p823100.001.21821.22421.218225000.006869250.00
16472004.03.05 09:13sell824100.001.21931.22281.2168
16482004.03.05 14:06s/l824100.001.22281.22281.2168-35000.006834250.00
16492004.03.05 16:03sell825100.001.24121.24471.2387
16502004.03.05 17:00t/p825100.001.23871.24471.238725000.006859250.00
16512004.03.08 08:15sell826100.001.23771.24121.2352
16522004.03.08 08:58t/p826100.001.23521.24121.235225000.006884250.00
16532004.03.08 11:12sell827100.001.23831.24181.2358
16542004.03.08 13:07t/p827100.001.23581.24181.235825000.006909250.00
16552004.03.08 14:07sell828100.001.23641.23991.2339
16562004.03.08 16:34s/l828100.001.23991.23991.2339-35000.006874250.00
16572004.03.08 19:02sell829100.001.23591.23941.2334
16582004.03.08 19:29s/l829100.001.23941.23941.2334-35000.006839250.00
16592004.03.08 20:06sell830100.001.24021.24371.2377
16602004.03.09 02:19s/l830100.001.24371.24371.2377-35000.006804250.00
16612004.03.09 03:19sell831100.001.24531.24881.2428
16622004.03.09 08:04t/p831100.001.24281.24881.242825000.006829250.00
16632004.03.09 08:12sell832100.001.24581.24931.2433
16642004.03.09 08:59t/p832100.001.24331.24931.243325000.006854250.00
16652004.03.09 09:10sell833100.001.24351.24701.2410
16662004.03.09 10:01t/p833100.001.24101.24701.241025000.006879250.00
16672004.03.09 10:10sell834100.001.24381.24731.2413
16682004.03.09 10:58t/p834100.001.24131.24731.241325000.006904250.00
16692004.03.09 11:08sell835100.001.23841.24191.2359
16702004.03.09 13:00t/p835100.001.23591.24191.235925000.006929250.00
16712004.03.09 13:06sell836100.001.23821.24171.2357
16722004.03.09 16:04s/l836100.001.24171.24171.2357-35000.006894250.00
16732004.03.09 16:04sell837100.001.24151.24501.2390
16742004.03.09 18:40s/l837100.001.24501.24501.2390-35000.006859250.00
16752004.03.09 21:29sell838100.001.23461.23811.2321
16762004.03.09 21:46t/p838100.001.23211.23811.232125000.006884250.00
16772004.03.10 07:17sell839100.001.23171.23521.2292
16782004.03.10 07:47t/p839100.001.22921.23521.229225000.006909250.00
16792004.03.11 05:11buy840100.001.21921.21571.2217
16802004.03.11 07:00t/p840100.001.22171.21571.221725000.006934250.00
16812004.03.11 10:11buy841100.001.21881.21531.2213
16822004.03.11 11:06t/p841100.001.22131.21531.221325000.006959250.00
16832004.03.11 11:13buy842100.001.22001.21651.2225
16842004.03.11 12:02t/p842100.001.22251.21651.222525000.006984250.00
16852004.03.11 13:18buy843100.001.22351.22001.2260
16862004.03.11 13:58t/p843100.001.22601.22001.226025000.007009250.00
16872004.03.11 14:06buy844100.001.22651.22301.2290
16882004.03.11 18:00t/p844100.001.22901.22301.229025000.007034250.00
16892004.03.11 21:22buy845100.001.23161.22811.2341
16902004.03.11 22:00t/p845100.001.23411.22811.234125000.007059250.00
16912004.03.11 22:23buy846100.001.23371.23021.2362
16922004.03.11 22:54t/p846100.001.23621.23021.236225000.007084250.00
16932004.03.12 15:26sell847100.001.22411.22761.2216
16942004.03.12 15:38s/l847100.001.22761.22761.2216-35000.007049250.00
16952004.03.12 16:24sell848100.001.22201.22551.2195
16962004.03.12 16:58t/p848100.001.21951.22551.219525000.007074250.00
16972004.03.12 17:23sell849100.001.21931.22281.2168
16982004.03.15 01:29s/l849100.001.22281.22281.2168-35000.007039250.00
16992004.03.15 02:27sell850100.001.22311.22661.2206
17002004.03.15 08:20s/l850100.001.22661.22661.2206-35000.007004250.00
17012004.03.15 09:06sell851100.001.22671.23021.2242
17022004.03.15 10:13s/l851100.001.23021.23021.2242-35000.006969250.00
17032004.03.15 10:13sell852100.001.23001.23351.2275
17042004.03.15 13:00t/p852100.001.22751.23351.227525000.006994250.00
17052004.03.15 13:12sell853100.001.22851.23201.2260
17062004.03.15 15:35t/p853100.001.22601.23201.226025000.007019250.00
17072004.03.15 18:24buy854100.001.22421.22071.2267
17082004.03.15 18:50t/p854100.001.22671.22071.226725000.007044250.00
17092004.03.15 19:23buy855100.001.22651.22301.2290
17102004.03.16 06:00t/p855100.001.22901.22301.229025000.007069250.00
17112004.03.16 07:15buy856100.001.22811.22461.2306
17122004.03.16 08:30t/p856100.001.23061.22461.230625000.007094250.00
17132004.03.16 11:27sell857100.001.23271.23621.2302
17142004.03.16 11:57s/l857100.001.23621.23621.2302-35000.007059250.00
17152004.03.16 13:23sell858100.001.23531.23881.2328
17162004.03.16 14:06t/p858100.001.23281.23881.232825000.007084250.00
17172004.03.16 14:22sell859100.001.23561.23911.2331
17182004.03.16 15:05t/p859100.001.23311.23911.233125000.007109250.00
17192004.03.16 15:21sell860100.001.23471.23821.2322
17202004.03.16 17:01t/p860100.001.23221.23821.232225000.007134250.00
17212004.03.16 17:18sell861100.001.23461.23811.2321
17222004.03.16 17:28t/p861100.001.23211.23811.232125000.007159250.00
17232004.03.16 18:16sell862100.001.22721.23071.2247
17242004.03.16 20:00t/p862100.001.22471.23071.224725000.007184250.00
17252004.03.16 20:16sell863100.001.22841.23191.2259
17262004.03.16 20:23t/p863100.001.22591.23191.225925000.007209250.00
17272004.03.17 01:06sell864100.001.22611.22961.2236
17282004.03.17 09:05t/p864100.001.22361.22961.223625000.007234250.00
17292004.03.17 09:28sell865100.001.22411.22761.2216
17302004.03.17 14:01t/p865100.001.22161.22761.221625000.007259250.00
17312004.03.17 14:19sell866100.001.22571.22921.2232
17322004.03.17 14:53t/p866100.001.22321.22921.223225000.007284250.00
17332004.03.17 15:02sell867100.001.22221.22571.2197
17342004.03.17 16:01t/p867100.001.21971.22571.219725000.007309250.00
17352004.03.17 16:25sell868100.001.22311.22661.2206
17362004.03.17 16:30t/p868100.001.22061.22661.220625000.007334250.00
17372004.03.18 06:17buy869100.001.22731.22381.2298
17382004.03.18 08:05t/p869100.001.22981.22381.229825000.007359250.00
17392004.03.18 08:13buy870100.001.22721.22371.2297
17402004.03.18 15:00t/p870100.001.22971.22371.229725000.007384250.00
17412004.03.18 16:29buy871100.001.23301.22951.2355
17422004.03.18 16:32t/p871100.001.23551.22951.235525000.007409250.00
17432004.03.19 08:13sell872100.001.23911.24261.2366
17442004.03.19 09:08t/p872100.001.23661.24261.236625000.007434250.00
17452004.03.19 09:13sell873100.001.23781.24131.2353
17462004.03.19 10:06t/p873100.001.23531.24131.235325000.007459250.00
17472004.03.19 12:16sell874100.001.23661.24011.2341
17482004.03.19 13:00t/p874100.001.23411.24011.234125000.007484250.00
17492004.03.19 13:24sell875100.001.23471.23821.2322
17502004.03.19 17:00t/p875100.001.23221.23821.232225000.007509250.00
17512004.03.19 17:29sell876100.001.23381.23731.2313
17522004.03.19 17:58t/p876100.001.23131.23731.231325000.007534250.00
17532004.03.19 18:25sell877100.001.22771.23121.2252
17542004.03.22 03:00t/p877100.001.22521.23121.225225000.007559250.00
17552004.03.22 03:07sell878100.001.22681.23031.2243
17562004.03.22 03:59t/p878100.001.22431.23031.224325000.007584250.00
17572004.03.22 04:18sell879100.001.22361.22711.2211
17582004.03.22 07:15s/l879100.001.22711.22711.2211-35000.007549250.00
17592004.03.22 08:13sell880100.001.22771.23121.2252
17602004.03.22 08:54t/p880100.001.22521.23121.225225000.007574250.00
17612004.03.22 20:22buy881100.001.23521.23171.2377
17622004.03.23 10:20s/l881100.001.23171.23171.2377-35000.007539250.00
17632004.03.23 14:07buy882100.001.22731.22381.2298
17642004.03.23 15:30t/p882100.001.22981.22381.229825000.007564250.00
17652004.03.23 16:23sell883100.001.22961.23311.2271
17662004.03.23 17:28s/l883100.001.23311.23311.2271-35000.007529250.00
17672004.03.23 18:20sell884100.001.23191.23541.2294
17682004.03.23 23:20s/l884100.001.23541.23541.2294-35000.007494250.00
17692004.03.24 00:13sell885100.001.23531.23881.2328
17702004.03.24 03:00t/p885100.001.23281.23881.232825000.007519250.00
17712004.03.24 03:16sell886100.001.23421.23771.2317
17722004.03.24 06:00t/p886100.001.23171.23771.231725000.007544250.00
17732004.03.24 06:05sell887100.001.23271.23621.2302
17742004.03.24 08:36t/p887100.001.23021.23621.230225000.007569250.00
17752004.03.24 11:04sell888100.001.22941.23291.2269
17762004.03.24 11:30t/p888100.001.22691.23291.226925000.007594250.00
17772004.03.24 12:15buy889100.001.22401.22051.2265
17782004.03.24 13:29s/l889100.001.22051.22051.2265-35000.007559250.00
17792004.03.24 15:07buy890100.001.21881.21531.2213
17802004.03.24 16:00t/p890100.001.22131.21531.221325000.007584250.00
17812004.03.24 17:24buy891100.001.22131.21781.2238
17822004.03.24 18:54s/l891100.001.21781.21781.2238-35000.007549250.00
17832004.03.24 19:13sell892100.001.21931.22281.2168
17842004.03.24 19:22t/p892100.001.21681.22281.216825000.007574250.00
17852004.03.24 20:26sell893100.001.21611.21961.2136
17862004.03.24 20:48t/p893100.001.21361.21961.213625000.007599250.00
17872004.03.24 22:18buy894100.001.21271.20921.2152
17882004.03.25 07:00t/p894100.001.21521.20921.215225000.007624250.00
17892004.03.25 07:06buy895100.001.21381.21031.2163
17902004.03.25 09:36s/l895100.001.21031.21031.2163-35000.007589250.00
17912004.03.25 10:29buy896100.001.21211.20861.2146
17922004.03.25 11:15t/p896100.001.21461.20861.214625000.007614250.00
17932004.03.25 15:27buy897100.001.21251.20901.2150
17942004.03.25 16:01t/p897100.001.21501.20901.215025000.007639250.00
17952004.03.25 17:21buy898100.001.21751.21401.2200
17962004.03.25 20:27s/l898100.001.21401.21401.2200-35000.007604250.00
17972004.03.25 21:16buy899100.001.21321.20971.2157
17982004.03.26 08:06s/l899100.001.20971.20971.2157-35000.007569250.00
17992004.03.26 10:10buy900100.001.21151.20801.2140
18002004.03.26 11:00t/p900100.001.21401.20801.214025000.007594250.00
18012004.03.26 11:10buy901100.001.21221.20871.2147
18022004.03.26 11:58t/p901100.001.21471.20871.214725000.007619250.00
18032004.03.26 12:10buy902100.001.21871.21521.2212
18042004.03.26 15:51s/l902100.001.21521.21521.2212-35000.007584250.00
18052004.03.26 16:02buy903100.001.21601.21251.2185
18062004.03.26 16:05s/l903100.001.21251.21251.2185-35000.007549250.00
18072004.03.26 17:20buy904100.001.20991.20641.2124
18082004.03.26 17:52t/p904100.001.21241.20641.212425000.007574250.00
18092004.03.26 19:26sell905100.001.21351.21701.2110
18102004.03.26 19:46t/p905100.001.21101.21701.211025000.007599250.00
18112004.03.29 08:08sell906100.001.20941.21291.2069
18122004.03.29 08:34t/p906100.001.20691.21291.206925000.007624250.00
18132004.03.29 13:27buy907100.001.21141.20791.2139
18142004.03.29 15:05t/p907100.001.21391.20791.213925000.007649250.00
18152004.03.29 15:10buy908100.001.21221.20871.2147
18162004.03.29 15:29t/p908100.001.21471.20871.214725000.007674250.00
18172004.03.29 16:27sell909100.001.21681.22031.2143
18182004.03.29 17:22t/p909100.001.21431.22031.214325000.007699250.00
18192004.03.29 17:22buy910100.001.21421.21071.2167
18202004.03.30 00:19t/p910100.001.21671.21071.216725000.007724250.00
18212004.03.30 00:24buy911100.001.21561.21211.2181
18222004.03.30 03:14t/p911100.001.21811.21211.218125000.007749250.00
18232004.03.30 03:29buy912100.001.21641.21291.2189
18242004.03.30 03:44t/p912100.001.21891.21291.218925000.007774250.00
18252004.03.30 04:13sell913100.001.21901.22251.2165
18262004.03.30 08:07s/l913100.001.22251.22251.2165-35000.007739250.00
18272004.03.30 08:14buy914100.001.21921.21571.2217
18282004.03.30 08:53t/p914100.001.22171.21571.221725000.007764250.00
18292004.03.30 09:06sell915100.001.22011.22361.2176
18302004.03.30 16:06t/p915100.001.21761.22361.217625000.007789250.00
18312004.03.30 21:16sell916100.001.21891.22241.2164
18322004.03.30 23:05t/p916100.001.21641.22241.216425000.007814250.00
18332004.03.31 02:15sell917100.001.21891.22241.2164
18342004.03.31 03:37s/l917100.001.22241.22241.2164-35000.007779250.00
18352004.03.31 04:07sell918100.001.22251.22601.2200
18362004.03.31 08:29s/l918100.001.22601.22601.2200-35000.007744250.00
18372004.03.31 13:15sell919100.001.22301.22651.2205
18382004.03.31 16:18s/l919100.001.22651.22651.2205-35000.007709250.00
18392004.03.31 19:18sell920100.001.22981.23331.2273
18402004.04.01 03:22t/p920100.001.22731.23331.227325000.007734250.00
18412004.04.01 07:24sell921100.001.22801.23151.2255
18422004.04.01 10:36s/l921100.001.23151.23151.2255-35000.007699250.00
18432004.04.01 11:22sell922100.001.23351.23701.2310
18442004.04.01 14:09t/p922100.001.23101.23701.231025000.007724250.00
18452004.04.01 14:15sell923100.001.23261.23611.2301
18462004.04.01 14:32s/l923100.001.23611.23611.2301-35000.007689250.00
18472004.04.01 16:13sell924100.001.23761.24111.2351
18482004.04.01 17:03t/p924100.001.23511.24111.235125000.007714250.00
18492004.04.01 17:12sell925100.001.23731.24081.2348
18502004.04.01 17:58t/p925100.001.23481.24081.234825000.007739250.00
18512004.04.01 19:09sell926100.001.23591.23941.2334
18522004.04.02 08:01t/p926100.001.23341.23941.233425000.007764250.00
18532004.04.02 08:10sell927100.001.23571.23921.2332
18542004.04.02 09:00t/p927100.001.23321.23921.233225000.007789250.00
18552004.04.02 09:10sell928100.001.23331.23681.2308
18562004.04.02 11:03t/p928100.001.23081.23681.230825000.007814250.00
18572004.04.02 11:11sell929100.001.23261.23611.2301
18582004.04.02 12:02t/p929100.001.23011.23611.230125000.007839250.00
18592004.04.02 12:02sell930100.001.23131.23481.2288
18602004.04.02 15:00t/p930100.001.22881.23481.228825000.007864250.00
18612004.04.02 15:29sell931100.001.23271.23621.2302
18622004.04.02 15:29t/p931100.001.23021.23621.230225000.007889250.00
18632004.04.02 16:21sell932100.001.21781.22131.2153
18642004.04.02 16:21t/p932100.001.21531.22131.215325000.007914250.00
18652004.04.02 16:23sell933100.001.21821.22171.2157
18662004.04.02 16:58t/p933100.001.21571.22171.215725000.007939250.00
18672004.04.05 14:08buy934100.001.20671.20321.2092
18682004.04.05 14:36s/l934100.001.20321.20321.2092-35000.007904250.00
18692004.04.06 06:15buy935100.001.19871.19521.2012
18702004.04.06 07:00t/p935100.001.20121.19521.201225000.007929250.00
18712004.04.06 07:14buy936100.001.19981.19631.2023
18722004.04.06 08:00t/p936100.001.20231.19631.202325000.007954250.00
18732004.04.06 12:11buy937100.001.20951.20601.2120
18742004.04.06 14:00t/p937100.001.21201.20601.212025000.007979250.00
18752004.04.06 15:04sell938100.001.21121.21471.2087
18762004.04.06 15:07t/p938100.001.20871.21471.208725000.008004250.00
18772004.04.06 17:24buy939100.001.20561.20211.2081
18782004.04.06 17:58t/p939100.001.20811.20211.208125000.008029250.00
18792004.04.06 18:24buy940100.001.20881.20531.2113
18802004.04.06 19:00t/p940100.001.21131.20531.211325000.008054250.00
18812004.04.06 19:24buy941100.001.20971.20621.2122
18822004.04.06 22:15t/p941100.001.21221.20621.212225000.008079250.00
18832004.04.06 22:20buy942100.001.20951.20601.2120
18842004.04.06 23:00t/p942100.001.21201.20601.212025000.008104250.00
18852004.04.06 23:16buy943100.001.21191.20841.2144
18862004.04.07 00:12t/p943100.001.21441.20841.214425000.008129250.00
18872004.04.07 14:23sell944100.001.21191.21541.2094
18882004.04.07 14:58t/p944100.001.20941.21541.209425000.008154250.00
18892004.04.07 16:19sell945100.001.21281.21631.2103
18902004.04.07 16:27s/l945100.001.21631.21631.2103-35000.008119250.00
18912004.04.07 17:20sell946100.001.21771.22121.2152
18922004.04.08 06:44s/l946100.001.22121.22121.2152-35000.008084250.00
18932004.04.08 07:08sell947100.001.22061.22411.2181
18942004.04.08 09:00t/p947100.001.21811.22411.218125000.008109250.00
18952004.04.08 11:14sell948100.001.21721.22071.2147
18962004.04.08 12:03t/p948100.001.21471.22071.214725000.008134250.00
18972004.04.08 12:16sell949100.001.21581.21931.2133
18982004.04.08 13:01t/p949100.001.21331.21931.213325000.008159250.00
18992004.04.08 13:03sell950100.001.21501.21851.2125
19002004.04.08 13:04t/p950100.001.21251.21851.212525000.008184250.00
19012004.04.08 13:06sell951100.001.21501.21851.2125
19022004.04.08 13:21t/p951100.001.21251.21851.212525000.008209250.00
19032004.04.08 13:27sell952100.001.21501.21851.2125
19042004.04.08 13:58t/p952100.001.21251.21851.212525000.008234250.00
19052004.04.08 14:10sell953100.001.20911.21261.2066
19062004.04.08 18:15t/p953100.001.20661.21261.206625000.008259250.00
19072004.04.08 18:29sell954100.001.20901.21251.2065
19082004.04.08 18:55t/p954100.001.20651.21251.206525000.008284250.00
19092004.04.09 03:12sell955100.001.20961.21311.2071
19102004.04.09 04:03t/p955100.001.20711.21311.207125000.008309250.00
19112004.04.09 04:11sell956100.001.20901.21251.2065
19122004.04.09 06:00t/p956100.001.20651.21251.206525000.008334250.00
19132004.04.12 00:22buy957100.001.20821.20471.2107
19142004.04.13 08:00s/l957100.001.20471.20471.2107-35000.008299250.00
19152004.04.13 08:03sell958100.001.20761.21111.2051
19162004.04.13 08:24t/p958100.001.20511.21111.205125000.008324250.00
19172004.04.13 09:29sell959100.001.20051.20401.1980
19182004.04.13 09:36t/p959100.001.19801.20401.198025000.008349250.00
19192004.04.13 10:22buy960100.001.19901.19551.2015
19202004.04.13 14:52s/l960100.001.19551.19551.2015-35000.008314250.00
19212004.04.14 09:28buy961100.001.19471.19121.1972
19222004.04.14 11:30s/l961100.001.19121.19121.1972-35000.008279250.00
19232004.04.14 14:14buy962100.001.19271.18921.1952
19242004.04.14 14:29s/l962100.001.18921.18921.1952-35000.008244250.00
19252004.04.14 15:20buy963100.001.18811.18461.1906
19262004.04.14 16:06t/p963100.001.19061.18461.190625000.008269250.00
19272004.04.14 16:25buy964100.001.18971.18621.1922
19282004.04.14 16:59t/p964100.001.19221.18621.192225000.008294250.00
19292004.04.14 17:17buy965100.001.19221.18871.1947
19302004.04.14 18:06t/p965100.001.19471.18871.194725000.008319250.00
19312004.04.14 19:16buy966100.001.19391.19041.1964
19322004.04.14 20:01t/p966100.001.19641.19041.196425000.008344250.00
19332004.04.14 20:14buy967100.001.19421.19071.1967
19342004.04.14 21:00t/p967100.001.19671.19071.196725000.008369250.00
19352004.04.14 21:16buy968100.001.19561.19211.1981
19362004.04.15 05:10s/l968100.001.19211.19211.1981-35000.008334250.00
19372004.04.15 06:04buy969100.001.19271.18921.1952
19382004.04.15 07:00t/p969100.001.19521.18921.195225000.008359250.00
19392004.04.15 12:02buy970100.001.19041.18691.1929
19402004.04.15 14:38t/p970100.001.19291.18691.192925000.008384250.00
19412004.04.15 15:13buy971100.001.19261.18911.1951
19422004.04.15 15:36t/p971100.001.19511.18911.195125000.008409250.00
19432004.04.15 16:27buy972100.001.19361.19011.1961
19442004.04.15 17:25s/l972100.001.19011.19011.1961-35000.008374250.00
19452004.04.15 17:29sell973100.001.19371.19721.1912
19462004.04.15 18:00t/p973100.001.19121.19721.191225000.008399250.00
19472004.04.15 18:09buy974100.001.19111.18761.1936
19482004.04.15 18:31t/p974100.001.19361.18761.193625000.008424250.00
19492004.04.15 19:19buy975100.001.19471.19121.1972
19502004.04.15 19:33t/p975100.001.19721.19121.197225000.008449250.00
19512004.04.15 21:29sell976100.001.19861.20211.1961
19522004.04.16 02:14t/p976100.001.19611.20211.196125000.008474250.00
19532004.04.16 02:17sell977100.001.19781.20131.1953
19542004.04.16 03:12t/p977100.001.19531.20131.195325000.008499250.00
19552004.04.16 03:16sell978100.001.19641.19991.1939
19562004.04.16 04:20s/l978100.001.19991.19991.1939-35000.008464250.00
19572004.04.16 05:19sell979100.001.19881.20231.1963
19582004.04.16 09:57s/l979100.001.20231.20231.1963-35000.008429250.00
19592004.04.16 10:12sell980100.001.19921.20271.1967
19602004.04.16 11:03t/p980100.001.19671.20271.196725000.008454250.00
19612004.04.16 11:05sell981100.001.19811.20161.1956
19622004.04.16 12:02t/p981100.001.19561.20161.195625000.008479250.00
19632004.04.16 12:05sell982100.001.19641.19991.1939
19642004.04.16 13:00t/p982100.001.19391.19991.193925000.008504250.00
19652004.04.16 13:04sell983100.001.19481.19831.1923
19662004.04.16 15:22s/l983100.001.19831.19831.1923-35000.008469250.00
19672004.04.16 15:24buy984100.001.19471.19121.1972
19682004.04.16 15:34t/p984100.001.19721.19121.197225000.008494250.00
19692004.04.16 16:22buy985100.001.20011.19661.2026
19702004.04.16 16:47t/p985100.001.20261.19661.202625000.008519250.00
19712004.04.16 18:15sell986100.001.20251.20601.2000
19722004.04.16 18:20t/p986100.001.20001.20601.200025000.008544250.00
19732004.04.19 02:26sell987100.001.20171.20521.1992
19742004.04.19 08:31s/l987100.001.20521.20521.1992-35000.008509250.00
19752004.04.19 09:11sell988100.001.20591.20941.2034
19762004.04.19 15:00t/p988100.001.20341.20941.203425000.008534250.00
19772004.04.19 15:22sell989100.001.20451.20801.2020
19782004.04.19 16:00t/p989100.001.20201.20801.202025000.008559250.00
19792004.04.19 16:01sell990100.001.20361.20711.2011
19802004.04.19 18:03t/p990100.001.20111.20711.201125000.008584250.00
19812004.04.19 18:03sell991100.001.20211.20561.1996
19822004.04.20 02:17t/p991100.001.19961.20561.199625000.008609250.00
19832004.04.20 02:21sell992100.001.20081.20431.1983
19842004.04.20 03:15t/p992100.001.19831.20431.198325000.008634250.00
19852004.04.20 03:20sell993100.001.20011.20361.1976
19862004.04.20 03:59t/p993100.001.19761.20361.197625000.008659250.00
19872004.04.20 04:19sell994100.001.19741.20091.1949
19882004.04.20 07:11t/p994100.001.19491.20091.194925000.008684250.00
19892004.04.20 07:15sell995100.001.19711.20061.1946
19902004.04.20 07:59t/p995100.001.19461.20061.194625000.008709250.00
19912004.04.20 08:13sell996100.001.19401.19751.1915
19922004.04.20 11:06t/p996100.001.19151.19751.191525000.008734250.00
19932004.04.20 11:10sell997100.001.19461.19811.1921
19942004.04.20 11:54t/p997100.001.19211.19811.192125000.008759250.00
19952004.04.20 12:09sell998100.001.19361.19711.1911
19962004.04.20 13:02t/p998100.001.19111.19711.191125000.008784250.00
19972004.04.20 13:07sell999100.001.19181.19531.1893
19982004.04.20 15:00t/p999100.001.18931.19531.189325000.008809250.00
19992004.04.20 15:04sell1000100.001.19001.19351.1875
20002004.04.20 19:16s/l1000100.001.19351.19351.1875-35000.008774250.00
20012004.04.20 21:12sell1001100.001.19081.19431.1883
20022004.04.20 21:38t/p1001100.001.18831.19431.188325000.008799250.00
20032004.04.21 09:13buy1002100.001.18361.18011.1861
20042004.04.21 15:00t/p1002100.001.18611.18011.186125000.008824250.00
20052004.04.21 17:06buy1003100.001.18721.18371.1897
20062004.04.21 17:40s/l1003100.001.18371.18371.1897-35000.008789250.00
20072004.04.21 18:13buy1004100.001.18531.18181.1878
20082004.04.22 00:07s/l1004100.001.18181.18181.1878-35000.008754250.00
20092004.04.22 01:15buy1005100.001.18001.17651.1825
20102004.04.22 02:00t/p1005100.001.18251.17651.182525000.008779250.00
20112004.04.22 04:11buy1006100.001.18391.18041.1864
20122004.04.22 08:19s/l1006100.001.18041.18041.1864-35000.008744250.00
20132004.04.22 09:14buy1007100.001.18061.17711.1831
20142004.04.22 10:00t/p1007100.001.18311.17711.183125000.008769250.00
20152004.04.22 12:10buy1008100.001.18311.17961.1856
20162004.04.22 12:59t/p1008100.001.18561.17961.185625000.008794250.00
20172004.04.22 13:09buy1009100.001.18661.18311.1891
20182004.04.22 14:05t/p1009100.001.18911.18311.189125000.008819250.00
20192004.04.22 14:07buy1010100.001.18751.18401.1900
20202004.04.22 15:04t/p1010100.001.19001.18401.190025000.008844250.00
20212004.04.22 15:06buy1011100.001.18781.18431.1903
20222004.04.22 16:03t/p1011100.001.19031.18431.190325000.008869250.00
20232004.04.22 16:04buy1012100.001.18961.18611.1921
20242004.04.22 16:40s/l1012100.001.18611.18611.1921-35000.008834250.00
20252004.04.22 17:04buy1013100.001.18661.18311.1891
20262004.04.22 20:53t/p1013100.001.18911.18311.189125000.008859250.00
20272004.04.23 00:29buy1014100.001.19061.18711.1931
20282004.04.23 00:56t/p1014100.001.19311.18711.193125000.008884250.00
20292004.04.23 01:28buy1015100.001.19221.18871.1947
20302004.04.23 04:24s/l1015100.001.18871.18871.1947-35000.008849250.00
20312004.04.23 05:28sell1016100.001.19041.19391.1879
20322004.04.23 13:15t/p1016100.001.18791.19391.187925000.008874250.00
20332004.04.23 13:19sell1017100.001.18951.19301.1870
20342004.04.23 14:11t/p1017100.001.18701.19301.187025000.008899250.00
20352004.04.23 14:16sell1018100.001.18891.19241.1864
20362004.04.23 14:22t/p1018100.001.18641.19241.186425000.008924250.00
20372004.04.23 14:26sell1019100.001.18891.19241.1864
20382004.04.23 14:59t/p1019100.001.18641.19241.186425000.008949250.00
20392004.04.23 15:16sell1020100.001.18371.18721.1812
20402004.04.23 16:10t/p1020100.001.18121.18721.181225000.008974250.00
20412004.04.23 16:26sell1021100.001.18371.18721.1812
20422004.04.23 17:07t/p1021100.001.18121.18721.181225000.008999250.00
20432004.04.23 17:24sell1022100.001.18291.18641.1804
20442004.04.23 17:58t/p1022100.001.18041.18641.180425000.009024250.00
20452004.04.26 01:26sell1023100.001.18001.18351.1775
20462004.04.26 02:01t/p1023100.001.17751.18351.177525000.009049250.00
20472004.04.26 02:06sell1024100.001.17961.18311.1771
20482004.04.26 02:11t/p1024100.001.17711.18311.177125000.009074250.00
20492004.04.26 02:16sell1025100.001.17971.18321.1772
20502004.04.26 02:53t/p1025100.001.17721.18321.177225000.009099250.00
20512004.04.26 09:09sell1026100.001.18061.18411.1781
20522004.04.26 11:21s/l1026100.001.18411.18411.1781-35000.009064250.00
20532004.04.27 01:21buy1027100.001.18581.18231.1883
20542004.04.27 08:01t/p1027100.001.18831.18231.188325000.009089250.00
20552004.04.27 08:11buy1028100.001.18461.18111.1871
20562004.04.27 08:58t/p1028100.001.18711.18111.187125000.009114250.00
20572004.04.27 09:10buy1029100.001.18871.18521.1912
20582004.04.27 13:02t/p1029100.001.19121.18521.191225000.009139250.00
20592004.04.27 13:05buy1030100.001.18781.18431.1903
20602004.04.27 13:59t/p1030100.001.19031.18431.190325000.009164250.00
20612004.04.27 18:22sell1031100.001.19301.19651.1905
20622004.04.28 07:00t/p1031100.001.19051.19651.190525000.009189250.00
20632004.04.28 09:12sell1032100.001.18911.19261.1866
20642004.04.28 10:38s/l1032100.001.19261.19261.1866-35000.009154250.00
20652004.04.28 11:25sell1033100.001.19191.19541.1894
20662004.04.28 12:21t/p1033100.001.18941.19541.189425000.009179250.00
20672004.04.28 12:24sell1034100.001.19121.19471.1887
20682004.04.28 14:02t/p1034100.001.18871.19471.188725000.009204250.00
20692004.04.28 14:07sell1035100.001.19041.19391.1879
20702004.04.28 14:18t/p1035100.001.18791.19391.187925000.009229250.00
20712004.04.28 14:22sell1036100.001.19051.19401.1880
20722004.04.28 15:01t/p1036100.001.18801.19401.188025000.009254250.00
20732004.04.28 15:21sell1037100.001.18851.19201.1860
20742004.04.28 16:14t/p1037100.001.18601.19201.186025000.009279250.00
20752004.04.28 16:19sell1038100.001.18741.19091.1849
20762004.04.28 16:58t/p1038100.001.18491.19091.184925000.009304250.00
20772004.04.28 17:17sell1039100.001.18451.18801.1820
20782004.04.29 02:02t/p1039100.001.18201.18801.182025000.009329250.00
20792004.04.29 02:09sell1040100.001.18281.18631.1803
20802004.04.29 14:03s/l1040100.001.18631.18631.1803-35000.009294250.00
20812004.04.29 17:18buy1041100.001.19391.19041.1964
20822004.04.29 20:57t/p1041100.001.19641.19041.196425000.009319250.00
20832004.04.30 16:07sell1042100.001.19991.20341.1974
20842004.04.30 16:11t/p1042100.001.19741.20341.197425000.009344250.00
20852004.04.30 16:27sell1043100.001.20021.20371.1977
20862004.04.30 17:18t/p1043100.001.19771.20371.197725000.009369250.00
20872004.04.30 17:26sell1044100.001.19991.20341.1974
20882004.04.30 18:11t/p1044100.001.19741.20341.197425000.009394250.00
20892004.05.03 02:21sell1045100.001.19911.20261.1966
20902004.05.03 03:10t/p1045100.001.19661.20261.196625000.009419250.00
20912004.05.03 03:19sell1046100.001.19771.20121.1952
20922004.05.03 10:00t/p1046100.001.19521.20121.195225000.009444250.00
20932004.05.03 10:10sell1047100.001.19641.19991.1939
20942004.05.03 15:00t/p1047100.001.19391.19991.193925000.009469250.00
20952004.05.03 15:02sell1048100.001.19541.19891.1929
20962004.05.03 16:00t/p1048100.001.19291.19891.192925000.009494250.00
20972004.05.03 16:02sell1049100.001.19531.19881.1928
20982004.05.03 18:00t/p1049100.001.19281.19881.192825000.009519250.00
20992004.05.03 18:07sell1050100.001.19401.19751.1915
21002004.05.04 09:12s/l1050100.001.19751.19751.1915-35000.009484250.00
21012004.05.04 11:29buy1051100.001.20331.19981.2058
21022004.05.04 11:59t/p1051100.001.20581.19981.205825000.009509250.00
21032004.05.05 12:26sell1052100.001.21641.21991.2139
21042004.05.05 13:02t/p1052100.001.21391.21991.213925000.009534250.00
21052004.05.05 13:25sell1053100.001.21471.21821.2122
21062004.05.05 14:03t/p1053100.001.21221.21821.212225000.009559250.00
21072004.05.05 14:23sell1054100.001.21341.21691.2109
21082004.05.05 15:43s/l1054100.001.21691.21691.2109-35000.009524250.00
21092004.05.05 16:20sell1055100.001.21501.21851.2125
21102004.05.05 17:00t/p1055100.001.21251.21851.212525000.009549250.00
21112004.05.05 18:27sell1056100.001.21731.22081.2148
21122004.05.06 02:06t/p1056100.001.21481.22081.214825000.009574250.00
21132004.05.06 02:08sell1057100.001.21621.21971.2137
21142004.05.06 04:05t/p1057100.001.21371.21971.213725000.009599250.00
21152004.05.06 04:15sell1058100.001.21491.21841.2124
21162004.05.06 13:00t/p1058100.001.21241.21841.212425000.009624250.00
21172004.05.06 14:10sell1059100.001.21251.21601.2100
21182004.05.06 15:01t/p1059100.001.21001.21601.210025000.009649250.00
21192004.05.06 15:09sell1060100.001.21171.21521.2092
21202004.05.06 15:58t/p1060100.001.20921.21521.209225000.009674250.00
21212004.05.06 16:06sell1061100.001.20811.21161.2056
21222004.05.07 04:01t/p1061100.001.20561.21161.205625000.009699250.00
21232004.05.07 04:07sell1062100.001.20661.21011.2041
21242004.05.07 04:43t/p1062100.001.20411.21011.204125000.009724250.00
21252004.05.07 14:01sell1063100.001.20751.21101.2050
21262004.05.07 14:03s/l1063100.001.21101.21101.2050-35000.009689250.00
21272004.05.07 14:25buy1064100.001.20681.20331.2093
21282004.05.07 14:30s/l1064100.001.20331.20331.2093-35000.009654250.00
21292004.05.07 15:24buy1065100.001.19761.19411.2001
21302004.05.07 16:28s/l1065100.001.19411.19411.2001-35000.009619250.00
21312004.05.07 16:28buy1066100.001.19401.19051.1965
21322004.05.07 16:57s/l1066100.001.19051.19051.1965-35000.009584250.00
21332004.05.07 18:25buy1067100.001.18871.18521.1912
21342004.05.10 03:50s/l1067100.001.18521.18521.1912-35000.009549250.00
21352004.05.10 08:11buy1068100.001.18461.18111.1871
21362004.05.10 12:51s/l1068100.001.18111.18111.1871-35000.009514250.00
21372004.05.10 13:16buy1069100.001.18251.17901.1850
21382004.05.10 14:00t/p1069100.001.18501.17901.185025000.009539250.00
21392004.05.10 15:13buy1070100.001.18251.17901.1850
21402004.05.10 16:00t/p1070100.001.18501.17901.185025000.009564250.00
21412004.05.10 19:28buy1071100.001.18451.18101.1870
21422004.05.11 01:00t/p1071100.001.18701.18101.187025000.009589250.00
21432004.05.11 01:22buy1072100.001.18451.18101.1870
21442004.05.11 02:00t/p1072100.001.18701.18101.187025000.009614250.00
21452004.05.11 02:23buy1073100.001.18631.18281.1888
21462004.05.11 08:08t/p1073100.001.18881.18281.188825000.009639250.00
21472004.05.11 08:14buy1074100.001.18621.18271.1887
21482004.05.11 09:07t/p1074100.001.18871.18271.188725000.009664250.00
21492004.05.11 09:10buy1075100.001.18731.18381.1898
21502004.05.11 10:21s/l1075100.001.18381.18381.1898-35000.009629250.00
21512004.05.11 11:10buy1076100.001.18321.17971.1857
21522004.05.11 13:09s/l1076100.001.17971.17971.1857-35000.009594250.00
21532004.05.11 14:07buy1077100.001.17971.17621.1822
21542004.05.11 14:59t/p1077100.001.18221.17621.182225000.009619250.00
21552004.05.11 15:05buy1078100.001.18261.17911.1851
21562004.05.11 19:00t/p1078100.001.18511.17911.185125000.009644250.00
21572004.05.12 02:29sell1079100.001.18791.19141.1854
21582004.05.12 02:43t/p1079100.001.18541.19141.185425000.009669250.00
21592004.05.12 09:17buy1080100.001.18601.18251.1885
21602004.05.12 09:28t/p1080100.001.18851.18251.188525000.009694250.00
21612004.05.12 13:29buy1081100.001.18521.18171.1877
21622004.05.12 14:01t/p1081100.001.18771.18171.187725000.009719250.00
21632004.05.12 14:27buy1082100.001.18611.18261.1886
21642004.05.12 14:35t/p1082100.001.18861.18261.188625000.009744250.00
21652004.05.12 15:25buy1083100.001.19251.18901.1950
21662004.05.12 16:25s/l1083100.001.18901.18901.1950-35000.009709250.00
21672004.05.12 20:29sell1084100.001.19191.19541.1894
21682004.05.12 21:19t/p1084100.001.18941.19541.189425000.009734250.00
21692004.05.12 21:27sell1085100.001.19111.19461.1886
21702004.05.13 07:06t/p1085100.001.18861.19461.188625000.009759250.00
21712004.05.13 10:10sell1086100.001.18671.19021.1842
21722004.05.13 11:01t/p1086100.001.18421.19021.184225000.009784250.00
21732004.05.13 11:17sell1087100.001.18761.19111.1851
21742004.05.13 11:58t/p1087100.001.18511.19111.185125000.009809250.00
21752004.05.13 14:03sell1088100.001.18281.18631.1803
21762004.05.13 17:00t/p1088100.001.18031.18631.180325000.009834250.00
21772004.05.13 17:26sell1089100.001.18401.18751.1815
21782004.05.13 17:48t/p1089100.001.18151.18751.181525000.009859250.00
21792004.05.14 10:27buy1090100.001.18081.17731.1833
21802004.05.14 14:00t/p1090100.001.18331.17731.183325000.009884250.00
21812004.05.14 14:02buy1091100.001.18071.17721.1832
21822004.05.14 14:59t/p1091100.001.18321.17721.183225000.009909250.00
21832004.05.14 15:24buy1092100.001.18401.18051.1865
21842004.05.14 15:50s/l1092100.001.18051.18051.1865-35000.009874250.00
21852004.05.14 17:16buy1093100.001.18531.18181.1878
21862004.05.14 18:00t/p1093100.001.18781.18181.187825000.009899250.00
21872004.05.17 02:25buy1094100.001.18821.18471.1907
21882004.05.17 02:59t/p1094100.001.19071.18471.190725000.009924250.00
21892004.05.17 03:15buy1095100.001.19151.18801.1940
21902004.05.17 04:01t/p1095100.001.19401.18801.194025000.009949250.00
21912004.05.17 21:27sell1096100.001.20201.20551.1995
21922004.05.18 03:10t/p1096100.001.19951.20551.199525000.009974250.00
21932004.05.18 03:27sell1097100.001.20061.20411.1981
21942004.05.18 03:58t/p1097100.001.19811.20411.198125000.009999250.00
21952004.05.18 04:17sell1098100.001.19851.20201.1960
21962004.05.18 09:29s/l1098100.001.20201.20201.1960-35000.009964250.00
21972004.05.18 10:09sell1099100.001.20121.20471.1987
21982004.05.18 11:00t/p1099100.001.19871.20471.198725000.009989250.00
21992004.05.18 11:09sell1100100.001.20041.20391.1979
22002004.05.18 11:59t/p1100100.001.19791.20391.197925000.0010014250.00
22012004.05.18 13:06sell1101100.001.19901.20251.1965
22022004.05.18 14:02t/p1101100.001.19651.20251.196525000.0010039250.00
22032004.05.18 14:16sell1102100.001.19951.20301.1970
22042004.05.18 14:59t/p1102100.001.19701.20301.197025000.0010064250.00
22052004.05.18 15:02sell1103100.001.19691.20041.1944
22062004.05.18 20:00t/p1103100.001.19441.20041.194425000.0010089250.00
22072004.05.18 20:15sell1104100.001.19601.19951.1935
22082004.05.19 07:01s/l1104100.001.19951.19951.1935-35000.0010054250.00
22092004.05.19 10:07sell1105100.001.20161.20511.1991
22102004.05.19 10:41t/p1105100.001.19911.20511.199125000.0010079250.00
22112004.05.19 11:19buy1106100.001.19991.19641.2024
22122004.05.19 15:02t/p1106100.001.20241.19641.202425000.0010104250.00
22132004.05.19 16:13buy1107100.001.20081.19731.2033
22142004.05.19 16:59t/p1107100.001.20331.19731.203325000.0010129250.00
22152004.05.19 17:11buy1108100.001.20271.19921.2052
22162004.05.20 01:22s/l1108100.001.19921.19921.2052-35000.0010094250.00
22172004.05.20 08:29sell1109100.001.19551.19901.1930
22182004.05.20 08:58t/p1109100.001.19301.19901.193025000.0010119250.00
22192004.05.20 14:17sell1110100.001.19331.19681.1908
22202004.05.20 18:47t/p1110100.001.19081.19681.190825000.0010144250.00
22212004.05.21 08:27buy1111100.001.20021.19671.2027
22222004.05.21 09:08t/p1111100.001.20271.19671.202725000.0010169250.00
22232004.05.21 09:22buy1112100.001.20101.19751.2035
22242004.05.21 11:05t/p1112100.001.20351.19751.203525000.0010194250.00
22252004.05.21 12:21buy1113100.001.20351.20001.2060
22262004.05.21 14:57t/p1113100.001.20601.20001.206025000.0010219250.00
22272004.05.21 15:15buy1114100.001.20561.20211.2081
22282004.05.21 16:17s/l1114100.001.20211.20211.2081-35000.0010184250.00
22292004.05.24 14:14sell1115100.001.19711.20061.1946
22302004.05.24 15:09t/p1115100.001.19461.20061.194625000.0010209250.00
22312004.05.24 15:13sell1116100.001.19571.19921.1932
22322004.05.24 17:31s/l1116100.001.19921.19921.1932-35000.0010174250.00
22332004.05.24 20:17sell1117100.001.20191.20541.1994
22342004.05.25 00:00t/p1117100.001.19941.20541.199425000.0010199250.00
22352004.05.25 00:18sell1118100.001.20051.20401.1980
22362004.05.25 07:10s/l1118100.001.20401.20401.1980-35000.0010164250.00
22372004.05.25 07:27buy1119100.001.20171.19821.2042
22382004.05.25 08:01t/p1119100.001.20421.19821.204225000.0010189250.00
22392004.05.25 08:29buy1120100.001.20371.20021.2062
22402004.05.25 10:05t/p1120100.001.20621.20021.206225000.0010214250.00
22412004.05.25 10:28buy1121100.001.20381.20031.2063
22422004.05.25 10:55t/p1121100.001.20631.20031.206325000.0010239250.00
22432004.05.25 11:25buy1122100.001.20641.20291.2089
22442004.05.25 14:01t/p1122100.001.20891.20291.208925000.0010264250.00
22452004.05.25 14:12buy1123100.001.20681.20331.2093
22462004.05.25 14:52t/p1123100.001.20931.20331.209325000.0010289250.00
22472004.05.25 15:20buy1124100.001.21071.20721.2132
22482004.05.26 08:38t/p1124100.001.21321.20721.213225000.0010314250.00
22492004.05.26 09:05sell1125100.001.21301.21651.2105
22502004.05.26 13:00t/p1125100.001.21051.21651.210525000.0010339250.00
22512004.05.26 13:05sell1126100.001.21151.21501.2090
22522004.05.26 16:00t/p1126100.001.20901.21501.209025000.0010364250.00
22532004.05.26 16:21sell1127100.001.21071.21421.2082
22542004.05.26 17:05t/p1127100.001.20821.21421.208225000.0010389250.00
22552004.05.26 17:20sell1128100.001.20961.21311.2071
22562004.05.27 03:12s/l1128100.001.21311.21311.2071-35000.0010354250.00
22572004.05.27 04:11sell1129100.001.21381.21731.2113
22582004.05.27 08:56s/l1129100.001.21731.21731.2113-35000.0010319250.00
22592004.05.27 09:06sell1130100.001.21611.21961.2136
22602004.05.27 10:00t/p1130100.001.21361.21961.213625000.0010344250.00
22612004.05.27 10:04sell1131100.001.21531.21881.2128
22622004.05.27 14:21s/l1131100.001.21881.21881.2128-35000.0010309250.00
22632004.05.27 14:28buy1132100.001.21611.21261.2186
22642004.05.27 14:45t/p1132100.001.21861.21261.218625000.0010334250.00
22652004.05.27 15:21sell1133100.001.22281.22631.2203
22662004.05.27 15:50s/l1133100.001.22631.22631.2203-35000.0010299250.00
22672004.05.27 18:21sell1134100.001.22771.23121.2252
22682004.05.27 18:26t/p1134100.001.22521.23121.225225000.0010324250.00
22692004.05.27 21:29sell1135100.001.22731.23081.2248
22702004.05.28 11:05t/p1135100.001.22481.23081.224825000.0010349250.00
22712004.05.28 13:24sell1136100.001.22521.22871.2227
22722004.05.28 15:00t/p1136100.001.22271.22871.222725000.0010374250.00
22732004.05.28 15:21sell1137100.001.22731.23081.2248
22742004.05.28 16:00t/p1137100.001.22481.23081.224825000.0010399250.00
22752004.05.28 17:11sell1138100.001.22141.22491.2189
22762004.05.31 03:03t/p1138100.001.21891.22491.218925000.0010424250.00
22772004.05.31 03:08sell1139100.001.22131.22481.2188
22782004.05.31 04:00t/p1139100.001.21881.22481.218825000.0010449250.00
22792004.05.31 04:05sell1140100.001.21961.22311.2171
22802004.05.31 10:11s/l1140100.001.22311.22311.2171-35000.0010414250.00
22812004.05.31 11:07sell1141100.001.22281.22631.2203
22822004.05.31 12:00t/p1141100.001.22031.22631.220325000.0010439250.00
22832004.05.31 12:06sell1142100.001.22151.22501.2190
22842004.05.31 13:00t/p1142100.001.21901.22501.219025000.0010464250.00
22852004.05.31 13:08sell1143100.001.22041.22391.2179
22862004.05.31 17:43t/p1143100.001.21791.22391.217925000.0010489250.00
22872004.05.31 22:28buy1144100.001.21811.21461.2206
22882004.06.01 00:13t/p1144100.001.22061.21461.220625000.0010514250.00
22892004.06.01 01:17buy1145100.001.21941.21591.2219
22902004.06.01 02:30s/l1145100.001.21591.21591.2219-35000.0010479250.00
22912004.06.01 03:14buy1146100.001.21681.21331.2193
22922004.06.01 04:08t/p1146100.001.21931.21331.219325000.0010504250.00
22932004.06.01 06:12buy1147100.001.21921.21571.2217
22942004.06.01 07:03t/p1147100.001.22171.21571.221725000.0010529250.00
22952004.06.01 09:09buy1148100.001.22421.22071.2267
22962004.06.01 11:02t/p1148100.001.22671.22071.226725000.0010554250.00
22972004.06.01 11:20buy1149100.001.22471.22121.2272
22982004.06.01 16:03s/l1149100.001.22121.22121.2272-35000.0010519250.00
22992004.06.01 16:03buy1150100.001.22091.21741.2234
23002004.06.01 18:00t/p1150100.001.22341.21741.223425000.0010544250.00
23012004.06.02 09:29sell1151100.001.22861.23211.2261
23022004.06.02 11:19t/p1151100.001.22611.23211.226125000.0010569250.00
23032004.06.02 11:26sell1152100.001.22731.23081.2248
23042004.06.02 16:48s/l1152100.001.23081.23081.2248-35000.0010534250.00
23052004.06.02 17:14sell1153100.001.22731.23081.2248
23062004.06.02 18:08t/p1153100.001.22481.23081.224825000.0010559250.00
23072004.06.02 18:14sell1154100.001.22541.22891.2229
23082004.06.02 18:59t/p1154100.001.22291.22891.222925000.0010584250.00
23092004.06.02 19:13sell1155100.001.22231.22581.2198
23102004.06.03 03:00t/p1155100.001.21981.22581.219825000.0010609250.00
23112004.06.03 04:13buy1156100.001.21881.21531.2213
23122004.06.03 07:29t/p1156100.001.22131.21531.221325000.0010634250.00
23132004.06.03 09:11sell1157100.001.22211.22561.2196
23142004.06.03 09:53t/p1157100.001.21961.22561.219625000.0010659250.00
23152004.06.04 00:23buy1158100.001.22191.21841.2244
23162004.06.04 14:00t/p1158100.001.22441.21841.224425000.0010684250.00
23172004.06.04 14:03buy1159100.001.22091.21741.2234
23182004.06.04 14:05s/l1159100.001.21741.21741.2234-35000.0010649250.00
23192004.06.04 14:05buy1160100.001.21681.21331.2193
23202004.06.04 14:32t/p1160100.001.21931.21331.219325000.0010674250.00
23212004.06.04 16:12buy1161100.001.22301.21951.2255
23222004.06.04 16:26t/p1161100.001.22551.21951.225525000.0010699250.00
23232004.06.04 18:24sell1162100.001.22651.23001.2240
23242004.06.07 00:00s/l1162100.001.23001.23001.2240-35000.0010664250.00
23252004.06.07 00:25sell1163100.001.23061.23411.2281
23262004.06.07 05:58s/l1163100.001.23411.23411.2281-35000.0010629250.00
23272004.06.07 08:04sell1164100.001.23281.23631.2303
23282004.06.07 16:06t/p1164100.001.23031.23631.230325000.0010654250.00
23292004.06.07 16:09sell1165100.001.23231.23581.2298
23302004.06.08 02:12t/p1165100.001.22981.23581.229825000.0010679250.00
23312004.06.08 02:19sell1166100.001.23151.23501.2290
23322004.06.08 03:01t/p1166100.001.22901.23501.229025000.0010704250.00
23332004.06.08 03:25sell1167100.001.22971.23321.2272
23342004.06.08 07:21s/l1167100.001.23321.23321.2272-35000.0010669250.00
23352004.06.08 09:10sell1168100.001.23381.23731.2313
23362004.06.08 13:00t/p1168100.001.23131.23731.231325000.0010694250.00
23372004.06.08 14:03sell1169100.001.22961.23311.2271
23382004.06.08 15:00t/p1169100.001.22711.23311.227125000.0010719250.00
23392004.06.08 15:03sell1170100.001.23051.23401.2280
23402004.06.08 15:58t/p1170100.001.22801.23401.228025000.0010744250.00
23412004.06.08 16:10sell1171100.001.22691.23041.2244
23422004.06.09 03:29t/p1171100.001.22441.23041.224425000.0010769250.00
23432004.06.09 12:23sell1172100.001.22191.22541.2194
23442004.06.09 12:34t/p1172100.001.21941.22541.219425000.0010794250.00
23452004.06.09 13:23sell1173100.001.21891.22241.2164
23462004.06.09 13:38t/p1173100.001.21641.22241.216425000.0010819250.00
23472004.06.09 16:21sell1174100.001.21591.21941.2134
23482004.06.09 16:32t/p1174100.001.21341.21941.213425000.0010844250.00
23492004.06.09 19:22buy1175100.001.20801.20451.2105
23502004.06.09 20:57s/l1175100.001.20451.20451.2105-35000.0010809250.00
23512004.06.09 22:26buy1176100.001.20441.20091.2069
23522004.06.10 08:00t/p1176100.001.20691.20091.206925000.0010834250.00
23532004.06.10 12:29buy1177100.001.20581.20231.2083
23542004.06.10 15:02t/p1177100.001.20831.20231.208325000.0010859250.00
23552004.06.10 15:25buy1178100.001.20521.20171.2077
23562004.06.10 16:00t/p1178100.001.20771.20171.207725000.0010884250.00
23572004.06.10 16:29buy1179100.001.20571.20221.2082
23582004.06.10 16:58t/p1179100.001.20821.20221.208225000.0010909250.00
23592004.06.10 18:22buy1180100.001.21061.20711.2131
23602004.06.11 03:10s/l1180100.001.20711.20711.2131-35000.0010874250.00
23612004.06.11 05:26buy1181100.001.20461.20111.2071
23622004.06.11 06:17s/l1181100.001.20111.20111.2071-35000.0010839250.00
23632004.06.11 07:05buy1182100.001.20071.19721.2032
23642004.06.11 08:00t/p1182100.001.20321.19721.203225000.0010864250.00
23652004.06.11 08:08buy1183100.001.20081.19731.2033
23662004.06.11 09:12s/l1183100.001.19731.19731.2033-35000.0010829250.00
23672004.06.11 12:08buy1184100.001.20031.19681.2028
23682004.06.11 13:00t/p1184100.001.20281.19681.202825000.0010854250.00
23692004.06.14 11:27buy1185100.001.19651.19301.1990
23702004.06.14 11:58t/p1185100.001.19901.19301.199025000.0010879250.00
23712004.06.14 14:20buy1186100.001.20061.19711.2031
23722004.06.14 14:58t/p1186100.001.20311.19711.203125000.0010904250.00
23732004.06.14 15:23buy1187100.001.20551.20201.2080
23742004.06.14 16:04t/p1187100.001.20801.20201.208025000.0010929250.00
23752004.06.14 16:21buy1188100.001.20681.20331.2093
23762004.06.15 02:00t/p1188100.001.20931.20331.209325000.0010954250.00
23772004.06.15 02:03buy1189100.001.20661.20311.2091
23782004.06.15 03:00t/p1189100.001.20911.20311.209125000.0010979250.00
23792004.06.15 03:07buy1190100.001.20881.20531.2113
23802004.06.15 09:00s/l1190100.001.20531.20531.2113-35000.0010944250.00
23812004.06.15 12:28sell1191100.001.20491.20841.2024
23822004.06.15 14:29s/l1191100.001.20841.20841.2024-35000.0010909250.00
23832004.06.15 15:26sell1192100.001.21141.21491.2089
23842004.06.15 16:09t/p1192100.001.20891.21491.208925000.0010934250.00
23852004.06.15 16:22sell1193100.001.21061.21411.2081
23862004.06.15 16:23t/p1193100.001.20811.21411.208125000.0010959250.00
23872004.06.15 16:25sell1194100.001.21061.21411.2081
23882004.06.15 16:59t/p1194100.001.20811.21411.208125000.0010984250.00
23892004.06.15 18:24sell1195100.001.21471.21821.2122
23902004.06.16 10:00t/p1195100.001.21221.21821.212225000.0011009250.00
23912004.06.16 16:17sell1196100.001.20581.20931.2033
23922004.06.16 16:36t/p1196100.001.20331.20931.203325000.0011034250.00
23932004.06.17 18:02sell1197100.001.20401.20751.2015
23942004.06.17 18:25s/l1197100.001.20751.20751.2015-35000.0010999250.00
23952004.06.21 03:08sell1198100.001.21381.21731.2113
23962004.06.21 04:56t/p1198100.001.21131.21731.211325000.0011024250.00
23972004.06.21 16:19buy1199100.001.20841.20491.2109
23982004.06.21 17:59t/p1199100.001.21091.20491.210925000.0011049250.00
23992004.06.22 16:20buy1200100.001.20911.20561.2116
24002004.06.22 23:23t/p1200100.001.21161.20561.211625000.0011074250.00
24012004.06.23 13:19sell1201100.001.20831.21181.2058
24022004.06.24 03:24t/p1201100.001.20581.21181.205825000.0011099250.00
24032004.06.25 10:11sell1202100.001.21251.21601.2100
24042004.06.25 14:36s/l1202100.001.21601.21601.2100-35000.0011064250.00
24052004.06.25 16:14buy1203100.001.21441.21091.2169
24062004.06.28 00:00t/p1203100.001.21691.21091.216925000.0011089250.00
24072004.06.28 16:20buy1204100.001.22091.21741.2234
24082004.06.28 18:36s/l1204100.001.21741.21741.2234-35000.0011054250.00
24092004.06.28 20:29sell1205100.001.21761.22111.2151
24102004.06.29 08:21t/p1205100.001.21511.22111.215125000.0011079250.00
24112004.06.29 10:24sell1206100.001.21481.21831.2123
24122004.06.29 16:04t/p1206100.001.21231.21831.212325000.0011104250.00
24132004.06.30 03:27sell1207100.001.20871.21221.2062
24142004.06.30 10:43s/l1207100.001.21221.21221.2062-35000.0011069250.00
24152004.06.30 14:23sell1208100.001.21641.21991.2139
24162004.06.30 20:19s/l1208100.001.21991.21991.2139-35000.0011034250.00
24172004.06.30 20:25buy1209100.001.21641.21291.2189
24182004.06.30 20:56t/p1209100.001.21891.21291.218925000.0011059250.00
24192004.06.30 21:28sell1210100.001.21941.22291.2169
24202004.07.01 04:30t/p1210100.001.21691.22291.216925000.0011084250.00
24212004.07.01 12:20buy1211100.001.21771.21421.2202
24222004.07.02 14:30t/p1211100.001.22021.21421.220225000.0011109250.00
24232004.07.02 16:07sell1212100.001.23081.23431.2283
24242004.07.05 12:28t/p1212100.001.22831.23431.228325000.0011134250.00
24252004.07.06 14:19sell1213100.001.23181.23531.2293
24262004.07.06 16:07t/p1213100.001.22931.23531.229325000.0011159250.00
24272004.07.07 14:20sell1214100.001.23681.24031.2343
24282004.07.08 11:42t/p1214100.001.23431.24031.234325000.0011184250.00
24292004.07.08 15:25sell1215100.001.23661.24011.2341
24302004.07.08 16:09s/l1215100.001.24011.24011.2341-35000.0011149250.00
24312004.07.13 07:27buy1216100.001.23501.23151.2375
24322004.07.13 09:59t/p1216100.001.23751.23151.237525000.0011174250.00
24332004.07.14 15:22sell1217100.001.24111.24461.2386
24342004.07.14 16:48t/p1217100.001.23861.24461.238625000.0011199250.00
24352004.07.15 14:29sell1218100.001.23831.24181.2358
24362004.07.15 14:41t/p1218100.001.23581.24181.235825000.0011224250.00
24372004.07.21 13:28sell1219100.001.22921.23271.2267
24382004.07.21 14:59t/p1219100.001.22671.23271.226725000.0011249250.00
24392004.07.23 14:24buy1220100.001.21811.21461.2206
24402004.07.23 16:55s/l1220100.001.21461.21461.2206-35000.0011214250.00
24412004.07.26 16:22sell1221100.001.21521.21871.2127
24422004.07.27 01:30t/p1221100.001.21271.21871.212725000.0011239250.00
24432004.07.27 10:07sell1222100.001.21521.21871.2127
24442004.07.27 11:48s/l1222100.001.21871.21871.2127-35000.0011204250.00
24452004.07.27 18:12sell1223100.001.20631.20981.2038
24462004.07.28 10:50t/p1223100.001.20381.20981.203825000.0011229250.00
24472004.07.28 13:25sell1224100.001.20251.20601.2000
24482004.07.28 14:37s/l1224100.001.20601.20601.2000-35000.0011194250.00
24492004.07.28 15:11buy1225100.001.20541.20191.2079
24502004.07.28 15:47s/l1225100.001.20191.20191.2079-35000.0011159250.00
24512004.07.28 17:05sell1226100.001.20471.20821.2022
24522004.07.28 17:13t/p1226100.001.20221.20821.202225000.0011184250.00
24532004.07.29 11:27buy1227100.001.20201.19851.2045
24542004.07.29 16:13t/p1227100.001.20451.19851.204525000.0011209250.00
24552004.07.30 02:22sell1228100.001.20401.20751.2015
24562004.07.30 14:30s/l1228100.001.20751.20751.2015-35000.0011174250.00
24572004.07.30 16:03sell1229100.001.20951.21301.2070
24582004.07.30 16:42t/p1229100.001.20701.21301.207025000.0011199250.00
24592004.08.02 00:05buy1230100.001.20621.20271.2087
24602004.08.02 11:01t/p1230100.001.20871.20271.208725000.0011224250.00
24612004.08.02 16:04buy1231100.001.20481.20131.2073
24622004.08.03 03:31s/l1231100.001.20131.20131.2073-35000.0011189250.00
24632004.08.03 08:17sell1232100.001.20151.20501.1990
24642004.08.03 15:29s/l1232100.001.20501.20501.1990-35000.0011154250.00
24652004.08.04 11:19buy1233100.001.20111.19761.2036
24662004.08.04 14:06s/l1233100.001.19761.19761.2036-35000.0011119250.00
24672004.08.04 16:02sell1234100.001.19921.20271.1967
24682004.08.04 16:32s/l1234100.001.20271.20271.1967-35000.0011084250.00
24692004.08.06 16:24buy1235100.001.22421.22071.2267
24702004.08.06 17:40t/p1235100.001.22671.22071.226725000.0011109250.00
24712004.08.09 13:23sell1236100.001.22641.22991.2239
24722004.08.10 15:54s/l1236100.001.22991.22991.2239-35000.0011074250.00
24732004.08.10 21:14buy1237100.001.22301.21951.2255
24742004.08.11 15:28s/l1237100.001.21951.21951.2255-35000.0011039250.00
24752004.08.11 17:29sell1238100.001.22101.22451.2185
24762004.08.12 09:01s/l1238100.001.22451.22451.2185-35000.0011004250.00
24772004.08.12 16:22sell1239100.001.22351.22701.2210
24782004.08.13 08:16t/p1239100.001.22101.22701.221025000.0011029250.00
24792004.08.13 09:29buy1240100.001.21921.21571.2217
24802004.08.13 14:06t/p1240100.001.22171.21571.221725000.0011054250.00
24812004.08.17 15:14sell1241100.001.23351.23701.2310
24822004.08.17 15:41t/p1241100.001.23101.23701.231025000.0011079250.00
24832004.08.17 17:24sell1242100.001.23301.23651.2305
24842004.08.18 14:55t/p1242100.001.23051.23651.230525000.0011104250.00
24852004.08.18 15:22buy1243100.001.23051.22701.2330
24862004.08.18 19:39t/p1243100.001.23301.22701.233025000.0011129250.00
24872004.08.19 16:26sell1244100.001.23611.23961.2336
24882004.08.20 12:05t/p1244100.001.23361.23961.233625000.0011154250.00
24892004.08.24 17:21sell1245100.001.21241.21591.2099
24902004.08.24 18:00t/p1245100.001.20991.21591.209925000.0011179250.00
24912004.08.24 19:13sell1246100.001.20741.21091.2049
24922004.08.25 10:40s/l1246100.001.21091.21091.2049-35000.0011144250.00
24932004.08.25 15:15buy1247100.001.20881.20531.2113
24942004.08.25 16:06t/p1247100.001.21131.20531.211325000.0011169250.00
24952004.08.25 16:13buy1248100.001.20961.20611.2121
24962004.08.26 07:02s/l1248100.001.20611.20611.2121-35000.0011134250.00
24972004.08.27 15:17sell1249100.001.20791.21141.2054
24982004.08.27 15:57t/p1249100.001.20541.21141.205425000.0011159250.00
24992004.09.03 15:02sell1250100.001.21071.21421.2082
25002004.09.03 15:31t/p1250100.001.20821.21421.208225000.0011184250.00
25012004.09.03 16:01buy1251100.001.20951.20601.2120
25022004.09.03 16:53s/l1251100.001.20601.20601.2120-35000.0011149250.00
25032004.09.08 17:14sell1252100.001.21331.21681.2108
25042004.09.08 17:30s/l1252100.001.21681.21681.2108-35000.0011114250.00
25052004.09.09 09:20sell1253100.001.21911.22261.2166
25062004.09.09 15:25t/p1253100.001.21661.22261.216625000.0011139250.00
25072004.09.10 14:21sell1254100.001.22301.22651.2205
25082004.09.10 14:35t/p1254100.001.22051.22651.220525000.0011164250.00
25092004.09.10 16:22sell1255100.001.22871.23221.2262
25102004.09.13 03:07t/p1255100.001.22621.23221.226225000.0011189250.00
25112004.09.13 16:13buy1256100.001.22361.22011.2261
25122004.09.13 18:42t/p1256100.001.22611.22011.226125000.0011214250.00
25132004.09.14 17:23sell1257100.001.22881.23231.2263
25142004.09.14 18:07t/p1257100.001.22631.23231.226325000.0011239250.00
25152004.09.15 15:15sell1258100.001.22051.22401.2180
25162004.09.15 15:34t/p1258100.001.21801.22401.218025000.0011264250.00
25172004.09.15 18:27sell1259100.001.21501.21851.2125
25182004.09.16 15:43t/p1259100.001.21251.21851.212525000.0011289250.00
25192004.09.16 18:23buy1260100.001.21551.21201.2180
25202004.09.16 19:11t/p1260100.001.21801.21201.218025000.0011314250.00
25212004.09.21 20:15buy1261100.001.22681.22331.2293
25222004.09.21 20:20t/p1261100.001.22931.22331.229325000.0011339250.00
25232004.09.22 16:19sell1262100.001.22561.22911.2231
25242004.09.22 16:54t/p1262100.001.22311.22911.223125000.0011364250.00
25252004.09.23 11:29sell1263100.001.23021.23371.2277
25262004.09.23 20:48t/p1263100.001.22771.23371.227725000.0011389250.00
25272004.09.23 21:05sell1264100.001.22681.23031.2243
25282004.09.24 11:47s/l1264100.001.23031.23031.2243-35000.0011354250.00
25292004.09.24 16:07buy1265100.001.23031.22681.2328
25302004.09.24 16:59s/l1265100.001.22681.22681.2328-35000.0011319250.00
25312004.09.27 16:22sell1266100.001.22891.23241.2264
25322004.09.28 13:36s/l1266100.001.23241.23241.2264-35000.0011284250.00
25332004.09.28 16:10buy1267100.001.23341.22991.2359
25342004.09.28 17:15s/l1267100.001.22991.22991.2359-35000.0011249250.00
25352004.09.30 16:03sell1268100.001.24071.24421.2382
25362004.09.30 22:14s/l1268100.001.24421.24421.2382-35000.0011214250.00
25372004.10.01 08:24sell1269100.001.24271.24621.2402
25382004.10.01 10:03t/p1269100.001.24021.24621.240225000.0011239250.00
25392004.10.01 16:06sell1270100.001.24071.24421.2382
25402004.10.04 02:39t/p1270100.001.23821.24421.238225000.0011264250.00
25412004.10.15 16:10sell1271100.001.24831.25181.2458
25422004.10.18 13:59s/l1271100.001.25181.25181.2458-35000.0011229250.00
25432004.10.19 14:19sell1272100.001.25121.25471.2487
25442004.10.20 07:59s/l1272100.001.25471.25471.2487-35000.0011194250.00
25452004.10.20 13:25sell1273100.001.26031.26381.2578
25462004.10.20 21:24t/p1273100.001.25781.26381.257825000.0011219250.00
25472004.10.21 11:29sell1274100.001.26221.26571.2597
25482004.10.21 12:59t/p1274100.001.25971.26571.259725000.0011244250.00
25492004.10.21 16:12sell1275100.001.26211.26561.2596
25502004.10.22 19:59s/l1275100.001.26561.26561.2596-35000.0011209250.00
25512004.10.25 11:17sell1276100.001.28001.28351.2775
25522004.10.25 15:09t/p1276100.001.27751.28351.277525000.0011234250.00
25532004.10.26 08:25sell1277100.001.27991.28341.2774
25542004.10.26 15:59t/p1277100.001.27741.28341.277425000.0011259250.00
25552004.10.26 17:28buy1278100.001.27371.27021.2762
25562004.10.26 20:00t/p1278100.001.27621.27021.276225000.0011284250.00
25572004.10.26 21:19sell1279100.001.27671.28021.2742
25582004.10.27 01:59t/p1279100.001.27421.28021.274225000.0011309250.00
25592004.10.28 17:08sell1280100.001.27491.27841.2724
25602004.10.29 14:29t/p1280100.001.27241.27841.272425000.0011334250.00
25612004.11.03 15:19sell1281100.001.28051.28401.2780
25622004.11.03 16:34t/p1281100.001.27801.28401.278025000.0011359250.00
25632004.11.08 10:28buy1282100.001.29511.29161.2976
25642004.11.08 18:59s/l1282100.001.29161.29161.2976-35000.0011324250.00
25652004.11.09 11:04buy1283100.001.28971.28621.2922
25662004.11.09 15:59t/p1283100.001.29221.28621.292225000.0011349250.00
25672004.11.14 23:19sell1284100.001.29891.30241.2964
25682004.11.15 02:40t/p1284100.001.29641.30241.296425000.0011374250.00
25692004.11.16 15:02sell1285100.001.29821.30171.2957
25702004.11.16 21:00t/p1285100.001.29571.30171.295725000.0011399250.00
25712004.11.18 13:29buy1286100.001.30031.29681.3028
25722004.11.18 16:59s/l1286100.001.29681.29681.3028-35000.0011364250.00
25732004.11.26 06:23sell1287100.001.32991.33341.3274
25742004.11.26 07:59t/p1287100.001.32741.33341.327425000.0011389250.00
25752004.11.26 09:29buy1288100.001.32171.31821.3242
25762004.11.26 10:59t/p1288100.001.32421.31821.324225000.0011414250.00
25772004.11.26 12:20sell1289100.001.32451.32801.3220
25782004.11.26 15:59s/l1289100.001.32801.32801.3220-35000.0011379250.00
25792004.11.30 08:24buy1290100.001.32551.32201.3280
25802004.11.30 10:59t/p1290100.001.32801.32201.328025000.0011404250.00
25812004.11.30 14:06sell1291100.001.33121.33471.3287
25822004.11.30 14:24t/p1291100.001.32871.33471.328725000.0011429250.00
25832004.12.01 09:23buy1292100.001.32951.32601.3320
25842004.12.01 18:00t/p1292100.001.33201.32601.332025000.0011454250.00
25852004.12.07 18:29buy1293100.001.34211.33861.3446
25862004.12.08 03:59s/l1293100.001.33861.33861.3446-35000.0011419250.00
25872004.12.08 06:14sell1294100.001.33661.34011.3341
25882004.12.08 06:50t/p1294100.001.33411.34011.334125000.0011444250.00
25892004.12.08 10:23sell1295100.001.33161.33511.3291
25902004.12.08 12:43t/p1295100.001.32911.33511.329125000.0011469250.00
25912004.12.08 15:23sell1296100.001.32671.33021.3242
25922004.12.08 16:59s/l1296100.001.33021.33021.3242-35000.0011434250.00
25932004.12.09 08:05sell1297100.001.33271.33621.3302
25942004.12.09 09:59t/p1297100.001.33021.33621.330225000.0011459250.00
25952004.12.09 12:24buy1298100.001.32801.32451.3305
25962004.12.09 17:59t/p1298100.001.33051.32451.330525000.0011484250.00
25972004.12.13 14:21sell1299100.001.32801.33151.3255
25982004.12.13 18:59s/l1299100.001.33151.33151.3255-35000.0011449250.00
25992004.12.14 17:14buy1300100.001.32821.32471.3307
26002004.12.14 23:00t/p1300100.001.33071.32471.330725000.0011474250.00
26012004.12.17 10:21sell1301100.001.33011.33361.3276
26022004.12.17 10:59t/p1301100.001.32761.33361.327625000.0011499250.00
26032004.12.17 16:02sell1302100.001.32901.33251.3265
26042004.12.20 04:00s/l1302100.001.33251.33251.3265-35000.0011464250.00
26052004.12.22 14:19buy1303100.001.33791.33441.3404
26062004.12.23 02:03t/p1303100.001.34041.33441.340425000.0011489250.00
26072005.01.03 09:12buy1304100.001.35341.34991.3559
26082005.01.03 12:59s/l1304100.001.34991.34991.3559-35000.0011454250.00
26092005.01.03 15:09buy1305100.001.34591.34241.3484
26102005.01.04 02:59t/p1305100.001.34841.34241.348425000.0011479250.00
26112005.01.05 11:09buy1306100.001.32341.31991.3259
26122005.01.05 14:59t/p1306100.001.32591.31991.325925000.0011504250.00
26132005.01.06 23:23sell1307100.001.31821.32171.3157
26142005.01.07 08:59s/l1307100.001.32171.32171.3157-35000.0011469250.00
26152005.01.07 19:17sell1308100.001.30541.30891.3029
26162005.01.10 07:59s/l1308100.001.30891.30891.3029-35000.0011434250.00
26172005.01.11 11:09sell1309100.001.31651.32001.3140
26182005.01.11 16:59t/p1309100.001.31401.32001.314025000.0011459250.00
26192005.01.14 07:26sell1310100.001.31201.31551.3095
26202005.01.14 07:59t/p1310100.001.30951.31551.309525000.0011484250.00
26212005.01.14 14:29sell1311100.001.31071.31421.3082
26222005.01.17 15:24t/p1311100.001.30821.31421.308225000.0011509250.00
26232005.01.19 19:06buy1312100.001.29911.29561.3016
26242005.01.20 05:59t/p1312100.001.30161.29561.301625000.0011534250.00
26252005.01.20 16:18buy1313100.001.29521.29171.2977
26262005.01.21 06:59t/p1313100.001.29771.29171.297725000.0011559250.00
26272005.01.27 13:25buy1314100.001.30231.29881.3048
26282005.01.27 14:38t/p1314100.001.30481.29881.304825000.0011584250.00
26292005.01.31 10:21buy1315100.001.29971.29621.3022
26302005.01.31 10:59t/p1315100.001.30221.29621.302225000.0011609250.00
26312005.02.02 20:19sell1316100.001.30391.30741.3014
26322005.02.03 08:21t/p1316100.001.30141.30741.301425000.0011634250.00
26332005.02.04 15:05sell1317100.001.29441.29791.2919
26342005.02.04 16:59t/p1317100.001.29191.29791.291925000.0011659250.00
26352005.02.16 16:07buy1318100.001.29901.29551.3015
26362005.02.16 16:59t/p1318100.001.30151.29551.301525000.0011684250.00
26372005.02.17 11:12sell1319100.001.30681.31031.3043
26382005.02.17 12:59t/p1319100.001.30431.31031.304325000.0011709250.00
26392005.02.17 14:17buy1320100.001.30361.30011.3061
26402005.02.17 14:59t/p1320100.001.30611.30011.306125000.0011734250.00
26412005.02.22 14:25sell1321100.001.32141.32491.3189
26422005.02.22 17:59s/l1321100.001.32491.32491.3189-35000.0011699250.00
26432005.02.24 16:26buy1322100.001.32071.31721.3232
26442005.02.25 09:59s/l1322100.001.31721.31721.3232-35000.0011664250.00
26452005.03.09 09:21sell1323100.001.33731.34081.3348
26462005.03.09 14:02t/p1323100.001.33481.34081.334825000.0011689250.00
26472005.03.10 08:16sell1324100.001.34381.34731.3413
26482005.03.10 09:59t/p1324100.001.34131.34731.341325000.0011714250.00
26492005.03.10 12:20sell1325100.001.34201.34551.3395
26502005.03.11 14:34s/l1325100.001.34551.34551.3395-35000.0011679250.00
26512005.03.14 11:27sell1326100.001.34101.34451.3385
26522005.03.14 13:34t/p1326100.001.33851.34451.338525000.0011704250.00
26532005.03.14 14:29sell1327100.001.33801.34151.3355
26542005.03.14 15:59t/p1327100.001.33551.34151.335525000.0011729250.00
26552005.03.16 16:12buy1328100.001.34121.33771.3437
26562005.03.17 09:59s/l1328100.001.33771.33771.3437-35000.0011694250.00
26572005.03.17 11:29buy1329100.001.33781.33431.3403
26582005.03.18 07:59s/l1329100.001.33431.33431.3403-35000.0011659250.00
26592005.03.21 09:26buy1330100.001.32141.31791.3239
26602005.03.21 14:46s/l1330100.001.31791.31791.3239-35000.0011624250.00
26612005.03.22 18:27buy1331100.001.31971.31621.3222
26622005.03.22 18:59s/l1331100.001.31621.31621.3222-35000.0011589250.00
26632005.03.23 11:21sell1332100.001.30451.30801.3020
26642005.03.23 14:30t/p1332100.001.30201.30801.302025000.0011614250.00
26652005.03.24 13:23sell1333100.001.29941.30291.2969
26662005.03.24 15:59t/p1333100.001.29691.30291.296925000.0011639250.00
26672005.03.28 05:18sell1334100.001.29151.29501.2890
26682005.03.28 12:59t/p1334100.001.28901.29501.289025000.0011664250.00
26692005.03.30 17:26sell1335100.001.29631.29981.2938
26702005.03.30 18:15t/p1335100.001.29381.29981.293825000.0011689250.00
26712005.03.30 18:25sell1336100.001.29491.29841.2924
26722005.03.30 19:59t/p1336100.001.29241.29841.292425000.0011714250.00
26732005.03.31 10:12sell1337100.001.29671.30021.2942
26742005.04.01 12:59s/l1337100.001.30021.30021.2942-35000.0011679250.00
26752005.04.01 17:13buy1338100.001.29011.28661.2926
26762005.04.04 13:59s/l1338100.001.28661.28661.2926-35000.0011644250.00
26772005.04.04 16:18buy1339100.001.28341.27991.2859
26782005.04.05 18:59t/p1339100.001.28591.27991.285925000.0011669250.00
26792005.04.07 16:04buy1340100.001.29051.28701.2930
26802005.04.07 17:59s/l1340100.001.28701.28701.2930-35000.0011634250.00
26812005.04.11 10:10sell1341100.001.29691.30041.2944
26822005.04.12 12:59t/p1341100.001.29441.30041.294425000.0011659250.00
26832005.04.12 16:10buy1342100.001.28711.28361.2896
26842005.04.12 18:59t/p1342100.001.28961.28361.289625000.0011684250.00
26852005.04.14 17:27sell1343100.001.28181.28531.2793
26862005.04.14 23:38t/p1343100.001.27931.28531.279325000.0011709250.00
26872005.04.18 13:27buy1344100.001.29741.29391.2999
26882005.04.18 14:59t/p1344100.001.29991.29391.299925000.0011734250.00
26892005.04.21 16:17sell1345100.001.30931.31281.3068
26902005.04.21 16:59t/p1345100.001.30681.31281.306825000.0011759250.00
26912005.04.21 18:06buy1346100.001.30471.30121.3072
26922005.04.22 09:59t/p1346100.001.30721.30121.307225000.0011784250.00
26932005.04.24 23:16buy1347100.001.30451.30101.3070
26942005.04.25 00:59s/l1347100.001.30101.30101.3070-35000.0011749250.00
26952005.04.26 14:26sell1348100.001.29911.30261.2966
26962005.04.26 14:59t/p1348100.001.29661.30261.296625000.0011774250.00
26972005.04.26 16:15buy1349100.001.29591.29241.2984
26982005.04.26 20:59t/p1349100.001.29841.29241.298425000.0011799250.00
26992005.04.28 12:26buy1350100.001.29081.28731.2933
27002005.04.29 05:59t/p1350100.001.29331.28731.293325000.0011824250.00
27012005.04.29 08:25sell1351100.001.29661.30011.2941
27022005.04.29 13:59t/p1351100.001.29411.30011.294125000.0011849250.00
27032005.05.03 20:17buy1352100.001.28841.28491.2909
27042005.05.04 01:59t/p1352100.001.29091.28491.290925000.0011874250.00
27052005.05.10 08:21buy1353100.001.28271.27921.2852
27062005.05.10 08:59t/p1353100.001.28521.27921.285225000.0011899250.00
27072005.05.13 15:25sell1354100.001.26471.26821.2622
27082005.05.15 23:00t/p1354100.001.26221.26821.262225000.0011924250.00
27092005.05.16 15:02buy1355100.001.26251.25901.2650
27102005.05.17 08:59t/p1355100.001.26501.25901.265025000.0011949250.00
27112005.05.25 16:24buy1356100.001.25991.25641.2624
27122005.05.26 05:59s/l1356100.001.25641.25641.2624-35000.0011914250.00
27132005.05.26 13:16buy1357100.001.25251.24901.2550
27142005.05.27 13:43t/p1357100.001.25501.24901.255025000.0011939250.00
27152005.05.31 12:14buy1358100.001.23311.22961.2356
27162005.05.31 20:20s/l1358100.001.22961.22961.2356-35000.0011904250.00
27172005.06.02 10:17sell1359100.001.22691.23041.2244
27182005.06.02 13:59t/p1359100.001.22441.23041.224425000.0011929250.00
27192005.06.03 18:17buy1360100.001.22151.21801.2240
27202005.06.06 00:59t/p1360100.001.22401.21801.224025000.0011954250.00
27212005.06.06 15:23sell1361100.001.22831.23181.2258
27222005.06.06 23:10t/p1361100.001.22581.23181.225825000.0011979250.00
27232005.06.08 07:23sell1362100.001.23271.23621.2302
27242005.06.08 16:59t/p1362100.001.23021.23621.230225000.0012004250.00
27252005.06.09 14:07sell1363100.001.22381.22731.2213
27262005.06.09 14:59t/p1363100.001.22131.22731.221325000.0012029250.00
27272005.06.10 16:17buy1364100.001.21271.20921.2152
27282005.06.13 01:59s/l1364100.001.20921.20921.2152-35000.0011994250.00
27292005.06.13 11:26buy1365100.001.20451.20101.2070
27302005.06.13 17:00t/p1365100.001.20701.20101.207025000.0012019250.00
27312005.06.14 16:21buy1366100.001.20361.20011.2061
27322005.06.15 07:59t/p1366100.001.20611.20011.206125000.0012044250.00
27332005.06.21 11:01buy1367100.001.20811.20461.2106
27342005.06.21 13:59t/p1367100.001.21061.20461.210625000.0012069250.00
27352005.06.22 16:04sell1368100.001.21311.21661.2106
27362005.06.23 07:59t/p1368100.001.21061.21661.210625000.0012094250.00
27372005.06.24 12:22sell1369100.001.20841.21191.2059
27382005.06.26 23:02s/l1369100.001.21191.21191.2059-35000.0012059250.00
27392005.06.26 23:20buy1370100.001.21081.20731.2133
27402005.06.27 01:34t/p1370100.001.21331.20731.213325000.0012084250.00
27412005.06.28 15:20sell1371100.001.20811.21161.2056
27422005.06.29 06:59t/p1371100.001.20561.21161.205625000.0012109250.00
27432005.07.01 18:19sell1372100.001.19491.19841.1924
27442005.07.04 02:59t/p1372100.001.19241.19841.192425000.0012134250.00
27452005.07.05 15:19buy1373100.001.19041.18691.1929
27462005.07.05 22:59t/p1373100.001.19291.18691.192925000.0012159250.00
27472005.07.06 16:03buy1374100.001.19141.18791.1939
27482005.07.07 07:59t/p1374100.001.19391.18791.193925000.0012184250.00
27492005.07.07 11:24sell1375100.001.19971.20321.1972
27502005.07.07 11:45t/p1375100.001.19721.20321.197225000.0012209250.00
27512005.07.08 15:09sell1376100.001.19401.19751.1915
27522005.07.10 23:13s/l1376100.001.19751.19751.1915-35000.0012174250.00
27532005.07.12 06:26sell1377100.001.21611.21961.2136
27542005.07.12 13:59s/l1377100.001.21961.21961.2136-35000.0012139250.00
27552005.07.14 10:17sell1378100.001.20871.21221.2062
27562005.07.15 06:59s/l1378100.001.21221.21221.2062-35000.0012104250.00
27572005.07.15 08:27sell1379100.001.21321.21671.2107
27582005.07.15 09:59t/p1379100.001.21071.21671.210725000.0012129250.00
27592005.07.18 08:28sell1380100.001.20751.21101.2050
27602005.07.18 12:59t/p1380100.001.20501.21101.205025000.0012154250.00
27612005.07.18 17:12sell1381100.001.20721.21071.2047
27622005.07.19 04:59t/p1381100.001.20471.21071.204725000.0012179250.00
27632005.07.19 09:14buy1382100.001.19871.19521.2012
27642005.07.19 16:59t/p1382100.001.20121.19521.201225000.0012204250.00
27652005.07.20 11:25sell1383100.001.20821.21171.2057
27662005.07.20 14:59t/p1383100.001.20571.21171.205725000.0012229250.00
27672005.07.20 20:14sell1384100.001.21501.21851.2125
27682005.07.21 02:49s/l1384100.001.21851.21851.2125-35000.0012194250.00
27692005.07.21 13:27sell1385100.001.22001.22351.2175
27702005.07.21 13:41t/p1385100.001.21751.22351.217525000.0012219250.00
27712005.07.22 00:20buy1386100.001.21551.21201.2180
27722005.07.22 08:15t/p1386100.001.21801.21201.218025000.0012244250.00
27732005.07.26 17:16sell1387100.001.20331.20681.2008
27742005.07.27 04:44t/p1387100.001.20081.20681.200825000.0012269250.00
27752005.07.28 13:16sell1388100.001.20921.21271.2067
27762005.07.28 16:59s/l1388100.001.21271.21271.2067-35000.0012234250.00
27772005.07.28 18:22sell1389100.001.21391.21741.2114
27782005.07.29 08:59t/p1389100.001.21141.21741.211425000.0012259250.00
27792005.07.29 10:06buy1390100.001.20891.20541.2114
27802005.07.29 12:59t/p1390100.001.21141.20541.211425000.0012284250.00
27812005.07.29 16:23sell1391100.001.21311.21661.2106
27822005.08.01 02:59s/l1391100.001.21661.21661.2106-35000.0012249250.00
27832005.08.01 14:20sell1392100.001.22311.22661.2206
27842005.08.01 15:59t/p1392100.001.22061.22661.220625000.0012274250.00
27852005.08.02 16:06sell1393100.001.22091.22441.2184
27862005.08.03 00:59t/p1393100.001.21841.22441.218425000.0012299250.00
27872005.08.04 17:22sell1394100.001.23901.24251.2365
27882005.08.05 03:59t/p1394100.001.23651.24251.236525000.0012324250.00
27892005.08.05 15:27sell1395100.001.23391.23741.2314
27902005.08.08 09:59s/l1395100.001.23741.23741.2314-35000.0012289250.00
27912005.08.11 10:03buy1396100.001.24091.23741.2434
27922005.08.11 13:59t/p1396100.001.24341.23741.243425000.0012314250.00
27932005.08.15 15:09buy1397100.001.23641.23291.2389
27942005.08.16 09:59s/l1397100.001.23291.23291.2389-35000.0012279250.00
27952005.08.18 18:23buy1398100.001.21771.21421.2202
27962005.08.19 07:59s/l1398100.001.21421.21421.2202-35000.0012244250.00
27972005.08.24 04:20sell1399100.001.22121.22471.2187
27982005.08.24 04:59t/p1399100.001.21871.22471.218725000.0012269250.00
27992005.08.24 15:09sell1400100.001.22611.22961.2236
28002005.08.25 03:59s/l1400100.001.22961.22961.2236-35000.0012234250.00
28012005.09.01 16:08buy1401100.001.24561.24211.2481
28022005.09.01 18:59t/p1401100.001.24811.24211.248125000.0012259250.00
28032005.09.02 14:17buy1402100.001.25361.25011.2561
28042005.09.05 01:59t/p1402100.001.25611.25011.256125000.0012284250.00
28052005.09.09 16:24sell1403100.001.24241.24591.2399
28062005.09.11 23:21t/p1403100.001.23991.24591.239925000.0012309250.00
28072005.09.12 05:12sell1404100.001.23301.23651.2305
28082005.09.12 10:59t/p1404100.001.23051.23651.230525000.0012334250.00
28092005.09.13 14:16buy1405100.001.22721.22371.2297
28102005.09.14 01:59t/p1405100.001.22971.22371.229725000.0012359250.00
28112005.09.15 18:18buy1406100.001.22091.21741.2234
28122005.09.15 22:59t/p1406100.001.22341.21741.223425000.0012384250.00
28132005.09.16 15:15sell1407100.001.22181.22531.2193
28142005.09.18 23:00t/p1407100.001.21931.22531.219325000.0012409250.00
28152005.09.19 12:05sell1408100.001.21521.21871.2127
28162005.09.19 12:59t/p1408100.001.21271.21871.212725000.0012434250.00
28172005.09.21 07:19sell1409100.001.22071.22421.2182
28182005.09.21 23:59s/l1409100.001.22421.22421.2182-35000.0012399250.00
28192005.09.27 10:25sell1410100.001.20341.20691.2009
28202005.09.27 13:43t/p1410100.001.20091.20691.200925000.0012424250.00
28212005.09.27 16:18sell1411100.001.20101.20451.1985
28222005.09.28 21:59s/l1411100.001.20451.20451.1985-35000.0012389250.00
28232005.10.02 23:19buy1412100.001.20141.19791.2039
28242005.10.03 00:59s/l1412100.001.19791.19791.2039-35000.0012354250.00
28252005.10.03 03:08sell1413100.001.19421.19771.1917
28262005.10.03 14:59t/p1413100.001.19171.19771.191725000.0012379250.00
28272005.10.06 08:29sell1414100.001.20661.21011.2041
28282005.10.06 13:59s/l1414100.001.21011.21011.2041-35000.0012344250.00
28292005.10.06 16:11buy1415100.001.21341.20991.2159
28302005.10.06 17:59t/p1415100.001.21591.20991.215925000.0012369250.00
28312005.10.12 17:28sell1416100.001.20381.20731.2013
28322005.10.13 01:59t/p1416100.001.20131.20731.201325000.0012394250.00
28332005.10.13 05:14sell1417100.001.19911.20261.1966
28342005.10.13 12:59t/p1417100.001.19661.20261.196625000.0012419250.00
28352005.10.14 05:19sell1418100.001.20331.20681.2008
28362005.10.14 09:59t/p1418100.001.20081.20681.200825000.0012444250.00
28372005.10.14 17:18sell1419100.001.20861.21211.2061
28382005.10.17 09:59t/p1419100.001.20611.21211.206125000.0012469250.00
28392005.10.20 09:28buy1420100.001.19741.19391.1999
28402005.10.20 19:59t/p1420100.001.19991.19391.199925000.0012494250.00
28412005.10.21 02:14sell1421100.001.20521.20871.2027
28422005.10.21 10:59t/p1421100.001.20271.20871.202725000.0012519250.00
28432005.10.21 19:26buy1422100.001.19451.19101.1970
28442005.10.24 14:59t/p1422100.001.19701.19101.197025000.0012544250.00
28452005.10.25 05:21sell1423100.001.19731.20081.1948
28462005.10.25 08:59s/l1423100.001.20081.20081.1948-35000.0012509250.00
28472005.10.25 16:27sell1424100.001.21041.21391.2079
28482005.10.26 07:59t/p1424100.001.20791.21391.207925000.0012534250.00
28492005.10.27 07:23buy1425100.001.21031.20681.2128
28502005.10.27 10:08t/p1425100.001.21281.20681.212825000.0012559250.00
28512005.10.27 12:09sell1426100.001.21381.21731.2113
28522005.10.28 12:59t/p1426100.001.21131.21731.211325000.0012584250.00
28532005.10.30 23:05sell1427100.001.20651.21001.2040
28542005.10.31 11:59t/p1427100.001.20401.21001.204025000.0012609250.00
28552005.11.01 20:21buy1428100.001.20031.19681.2028
28562005.11.01 22:59t/p1428100.001.20281.19681.202825000.0012634250.00
28572005.11.03 12:24sell1429100.001.20611.20961.2036
28582005.11.03 13:59t/p1429100.001.20361.20961.203625000.0012659250.00
28592005.11.03 15:24sell1430100.001.20061.20411.1981
28602005.11.03 16:59t/p1430100.001.19811.20411.198125000.0012684250.00
28612005.11.03 18:06buy1431100.001.19571.19221.1982
28622005.11.04 14:59s/l1431100.001.19221.19221.1982-35000.0012649250.00
28632005.11.04 17:15sell1432100.001.18291.18641.1804
28642005.11.06 23:52t/p1432100.001.18041.18641.180425000.0012674250.00
28652005.11.07 17:29sell1433100.001.17951.18301.1770
28662005.11.08 00:59t/p1433100.001.17701.18301.177025000.0012699250.00
28672005.11.08 09:19buy1434100.001.17161.16811.1741
28682005.11.08 10:46t/p1434100.001.17411.16811.174125000.0012724250.00
28692005.11.08 12:29buy1435100.001.17251.16901.1750
28702005.11.08 14:59t/p1435100.001.17501.16901.175025000.0012749250.00
28712005.11.09 09:28sell1436100.001.17731.18081.1748
28722005.11.09 11:59t/p1436100.001.17481.18081.174825000.0012774250.00
28732005.11.09 16:15buy1437100.001.17321.16971.1757
28742005.11.09 18:59t/p1437100.001.17571.16971.175725000.0012799250.00
28752005.11.10 00:27sell1438100.001.17751.18101.1750
28762005.11.10 14:55t/p1438100.001.17501.18101.175025000.0012824250.00
28772005.11.10 15:10buy1439100.001.17361.17011.1761
28782005.11.10 19:59s/l1439100.001.17011.17011.1761-35000.0012789250.00
28792005.11.14 14:22buy1440100.001.16981.16631.1723
28802005.11.15 11:59s/l1440100.001.16631.16631.1723-35000.0012754250.00
28812005.11.15 15:09sell1441100.001.16861.17211.1661
28822005.11.15 20:59s/l1441100.001.17211.17211.1661-35000.0012719250.00
28832005.11.18 16:20buy1442100.001.17071.16721.1732
28842005.11.18 16:59t/p1442100.001.17321.16721.173225000.0012744250.00
28852005.11.21 08:20buy1443100.001.17741.17391.1799
28862005.11.21 08:59t/p1443100.001.17991.17391.179925000.0012769250.00
28872005.11.21 10:23sell1444100.001.18281.18631.1803
28882005.11.21 15:59t/p1444100.001.18031.18631.180325000.0012794250.00
28892005.11.21 17:16buy1445100.001.17311.16961.1756
28902005.11.22 09:59s/l1445100.001.16961.16961.1756-35000.0012759250.00
28912005.11.23 07:13sell1446100.001.18361.18711.1811
28922005.11.23 09:54t/p1446100.001.18111.18711.181125000.0012784250.00
28932005.11.23 11:27sell1447100.001.18051.18401.1780
28942005.11.23 11:59t/p1447100.001.17801.18401.178025000.0012809250.00
28952005.11.23 15:22sell1448100.001.18081.18431.1783
28962005.11.24 22:56t/p1448100.001.17831.18431.178325000.0012834250.00
28972005.11.25 16:22buy1449100.001.17281.16931.1753
28982005.11.28 01:35s/l1449100.001.16931.16931.1753-35000.0012799250.00
28992005.11.28 20:09sell1450100.001.18741.19091.1849
29002005.11.28 21:56t/p1450100.001.18491.19091.184925000.0012824250.00
29012005.11.29 08:16sell1451100.001.18341.18691.1809
29022005.11.29 12:59t/p1451100.001.18091.18691.180925000.0012849250.00
29032005.11.29 15:18sell1452100.001.17811.18161.1756
29042005.12.01 12:59t/p1452100.001.17561.18161.175625000.0012874250.00
29052005.12.01 15:26buy1453100.001.17071.16721.1732
29062005.12.01 18:59t/p1453100.001.17321.16721.173225000.0012899250.00
29072005.12.06 13:15sell1454100.001.17861.18211.1761
29082005.12.06 14:59t/p1454100.001.17611.18211.176125000.0012924250.00
29092005.12.09 16:07sell1455100.001.18361.18711.1811
29102005.12.11 23:00t/p1455100.001.18111.18711.181125000.0012949250.00
29112005.12.12 10:25buy1456100.001.18771.18421.1902
29122005.12.12 12:59t/p1456100.001.19021.18421.190225000.0012974250.00
29132005.12.13 20:17sell1457100.001.19571.19921.1932
29142005.12.13 21:00t/p1457100.001.19321.19921.193225000.0012999250.00
29152005.12.14 03:15sell1458100.001.20261.20611.2001
29162005.12.14 06:58t/p1458100.001.20011.20611.200125000.0013024250.00
29172005.12.15 11:18buy1459100.001.20121.19771.2037
29182005.12.15 15:47s/l1459100.001.19771.19771.2037-35000.0012989250.00
29192005.12.15 17:11sell1460100.001.19661.20011.1941
29202005.12.16 08:59s/l1460100.001.20011.20011.1941-35000.0012954250.00
29212005.12.16 16:14sell1461100.001.20111.20461.1986
29222005.12.19 13:39t/p1461100.001.19861.20461.198625000.0012979250.00
29232005.12.20 08:22buy1462100.001.19801.19451.2005
29242005.12.20 13:59s/l1462100.001.19451.19451.2005-35000.0012944250.00
29252005.12.20 16:13sell1463100.001.18901.19251.1865
29262005.12.20 16:59t/p1463100.001.18651.19251.186525000.0012969250.00
29272005.12.20 18:13sell1464100.001.18561.18911.1831
29282005.12.21 08:27s/l1464100.001.18911.18911.1831-35000.0012934250.00
29292005.12.21 08:27sell1465100.001.18901.19251.1865
29302005.12.21 13:18t/p1465100.001.18651.19251.186525000.0012959250.00
29312005.12.23 13:10sell1466100.001.18531.18881.1828
29322005.12.28 07:59s/l1466100.001.18881.18881.1828-35000.0012924250.00
29332005.12.28 18:09buy1467100.001.18341.17991.1859
29342005.12.29 07:59t/p1467100.001.18591.17991.185925000.0012949250.00
29352005.12.29 08:21sell1468100.001.18661.19011.1841
29362005.12.29 12:24t/p1468100.001.18411.19011.184125000.0012974250.00
29372006.01.03 06:09sell1469100.001.18951.19301.1870
29382006.01.03 14:59s/l1469100.001.19301.19301.1870-35000.0012939250.00
29392006.01.04 10:21sell1470100.001.20721.21071.2047
29402006.01.04 13:38s/l1470100.001.21071.21071.2047-35000.0012904250.00
29412006.01.04 15:04buy1471100.001.20811.20461.2106
29422006.01.04 17:59t/p1471100.001.21061.20461.210625000.0012929250.00
29432006.01.05 07:28buy1472100.001.20971.20621.2122
29442006.01.06 13:59t/p1472100.001.21221.20621.212225000.0012954250.00
29452006.01.06 15:09buy1473100.001.21531.21181.2178
29462006.01.09 07:59s/l1473100.001.21181.21181.2178-35000.0012919250.00
29472006.01.09 16:26sell1474100.001.20791.21141.2054
29482006.01.10 03:33t/p1474100.001.20541.21141.205425000.0012944250.00
29492006.01.11 16:19buy1475100.001.20971.20621.2122
29502006.01.11 16:59t/p1475100.001.21221.20621.212225000.0012969250.00
29512006.01.12 15:28buy1476100.001.20261.19911.2051
29522006.01.13 06:59t/p1476100.001.20511.19911.205125000.0012994250.00
29532006.01.13 15:23buy1477100.001.20511.20161.2076
29542006.01.13 15:59t/p1477100.001.20761.20161.207625000.0013019250.00
29552006.01.16 14:16buy1478100.001.21111.20761.2136
29562006.01.17 08:22t/p1478100.001.21361.20761.213625000.0013044250.00
29572006.01.18 16:18buy1479100.001.20981.20631.2123
29582006.01.19 14:33s/l1479100.001.20631.20631.2123-35000.0013009250.00
29592006.01.20 16:25buy1480100.001.20901.20551.2115
29602006.01.20 18:59t/p1480100.001.21151.20551.211525000.0013034250.00
29612006.01.22 22:22sell1481100.001.21521.21871.2127
29622006.01.23 00:59s/l1481100.001.21871.21871.2127-35000.0012999250.00
29632006.01.25 16:07sell1482100.001.22701.23051.2245
29642006.01.25 20:59t/p1482100.001.22451.23051.224525000.0013024250.00
29652006.01.26 15:28buy1483100.001.22441.22091.2269
29662006.01.26 19:09s/l1483100.001.22091.22091.2269-35000.0012989250.00
29672006.01.27 17:21sell1484100.001.21311.21661.2106
29682006.01.27 18:59t/p1484100.001.21061.21661.210625000.0013014250.00
29692006.01.30 09:29buy1485100.001.20851.20501.2110
29702006.01.31 07:59t/p1485100.001.21101.20501.211025000.0013039250.00
29712006.01.31 13:27sell1486100.001.21241.21591.2099
29722006.01.31 16:59s/l1486100.001.21591.21591.2099-35000.0013004250.00
29732006.01.31 18:18sell1487100.001.21761.22111.2151
29742006.01.31 19:59t/p1487100.001.21511.22111.215125000.0013029250.00
29752006.01.31 20:22buy1488100.001.21491.21141.2174
29762006.02.01 10:50s/l1488100.001.21141.21141.2174-35000.0012994250.00
29772006.02.01 14:19buy1489100.001.20871.20521.2112
29782006.02.02 05:59s/l1489100.001.20521.20521.2112-35000.0012959250.00
29792006.02.02 12:26buy1490100.001.20591.20241.2084
29802006.02.02 15:59t/p1490100.001.20841.20241.208425000.0012984250.00
29812006.02.06 12:26buy1491100.001.19761.19411.2001
29822006.02.07 09:12t/p1491100.001.20011.19411.200125000.0013009250.00
29832006.02.07 09:25buy1492100.001.19871.19521.2012
29842006.02.07 16:00s/l1492100.001.19521.19521.2012-35000.0012974250.00
29852006.02.08 13:25buy1493100.001.19521.19171.1977
29862006.02.09 00:59t/p1493100.001.19771.19171.197725000.0012999250.00
29872006.02.15 15:00sell1494100.001.19361.19711.1911
29882006.02.15 15:59t/p1494100.001.19111.19711.191125000.0013024250.00
29892006.02.17 13:16sell1495100.001.18671.19021.1842
29902006.02.17 15:59s/l1495100.001.19021.19021.1842-35000.0012989250.00
29912006.02.17 16:11sell1496100.001.19211.19561.1896
29922006.02.20 02:59s/l1496100.001.19561.19561.1896-35000.0012954250.00
29932006.02.22 15:24sell1497100.001.18921.19271.1867
29942006.02.23 09:59s/l1497100.001.19271.19271.1867-35000.0012919250.00
29952006.02.24 09:14buy1498100.001.18981.18631.1923
29962006.02.26 22:52s/l1498100.001.18631.18631.1923-35000.0012884250.00
29972006.02.26 23:19sell1499100.001.18661.19011.1841
29982006.02.26 23:51t/p1499100.001.18411.19011.184125000.0012909250.00
29992006.02.28 16:25sell1500100.001.19251.19601.1900
30002006.03.01 13:59s/l1500100.001.19601.19601.1900-35000.0012874250.00
30012006.03.07 14:27sell1501100.001.19051.19401.1880
30022006.03.07 15:43t/p1501100.001.18801.19401.188025000.0012899250.00
30032006.03.10 15:29buy1502100.001.18731.18381.1898
30042006.03.10 18:08t/p1502100.001.18981.18381.189825000.0012924250.00
30052006.03.14 16:19sell1503100.001.20241.20591.1999
30062006.03.15 14:24s/l1503100.001.20591.20591.1999-35000.0012889250.00
30072006.03.15 15:11buy1504100.001.20391.20041.2064
30082006.03.15 19:09t/p1504100.001.20641.20041.206425000.0012914250.00
30092006.03.16 13:22sell1505100.001.20831.21181.2058
30102006.03.16 13:40s/l1505100.001.21181.21181.2058-35000.0012879250.00
30112006.03.16 14:15buy1506100.001.21281.20931.2153
30122006.03.16 15:06t/p1506100.001.21531.20931.215325000.0012904250.00
30132006.03.17 15:08sell1507100.001.21561.21911.2131
30142006.03.17 16:11s/l1507100.001.21911.21911.2131-35000.0012869250.00
30152006.03.17 17:23buy1508100.001.21921.21571.2217
30162006.03.20 14:48s/l1508100.001.21571.21571.2217-35000.0012834250.00
30172006.03.20 18:19sell1509100.001.21611.21961.2136
30182006.03.21 00:27t/p1509100.001.21361.21961.213625000.0012859250.00
30192006.03.21 03:09sell1510100.001.21381.21731.2113
30202006.03.21 14:44t/p1510100.001.21131.21731.211325000.0012884250.00
30212006.03.23 16:17sell1511100.001.19851.20201.1960
30222006.03.23 19:06t/p1511100.001.19601.20201.196025000.0012909250.00
30232006.03.24 16:12buy1512100.001.20091.19741.2034
30242006.03.24 16:48t/p1512100.001.20341.19741.203425000.0012934250.00