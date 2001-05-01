|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Okres
|1 Godzina (H1) 2006.01.24 00:00 - 2006.08.19 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|Expert_Name="---- PriceChannelExpert_v4 ----"; Magic=10000; Slippage=6; Trace=false; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TakeProfit=1000; InitialStop=50; TrailingStop=true; SwingTrade=false; PendingOrder=false; PendOrdGap=10; BreakEven=30; BreakEvenGap=0; Calc_data=" Price Channel Parameters "; MainTimeFrame=60; MainChanPeriod=24; MainRisk=0.3; ChanPeriod=24; Risk=0.3; MM_data=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
|Słupki w tescie
|34790
|Ticks modelled
|563634
|Modelling quality
|90.00%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|93404.57
|Gross profit
|301365.17
|Gross loss
|-207960.60
|Profit factor
|1.45
|Przewidywany zysk
|69.65
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|6537.64 (7.84%)
|Relative drawdown
|11.18% (2913.57)
|Transakcji w sumie
|1341
|Short positions (won %)
|670 (44.63%)
|Long positions (won %)
|671 (37.56%)
|Profit trades (% of total)
|551 (41.09%)
|Loss trades (% of total)
|790 (58.91%)
|Największy
|profit trade
|3013.98
|loss trade
|-533.33
|Average
|profit trade
|546.94
|loss trade
|-263.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (5121.52)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-2415.12)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5374.20 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-2672.00 (8)
|Średni
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2001.01.11 10:59
|buy
|1
|1.00
|0.9437
|0.9387
|1.0437
|2
|2001.01.11 12:59
|modify
|1
|1.00
|0.9437
|0.9437
|1.0437
|3
|2001.01.11 13:59
|modify
|1
|1.00
|0.9437
|0.9467
|1.0437
|4
|2001.01.11 18:59
|modify
|1
|1.00
|0.9437
|0.9497
|1.0437
|5
|2001.01.12 13:59
|modify
|1
|1.00
|0.9437
|0.9514
|1.0437
|6
|2001.01.12 14:59
|s/l
|1
|1.00
|0.9514
|0.9514
|1.0437
|758.89
|10758.89
|7
|2001.01.12 15:59
|sell
|2
|1.00
|0.9491
|0.9541
|0.8491
|8
|2001.01.15 08:59
|modify
|2
|1.00
|0.9491
|0.9491
|0.8491
|9
|2001.01.15 12:59
|modify
|2
|1.00
|0.9491
|0.9461
|0.8491
|10
|2001.01.16 06:59
|modify
|2
|1.00
|0.9491
|0.9431
|0.8491
|11
|2001.01.16 13:59
|modify
|2
|1.00
|0.9491
|0.9423
|0.8491
|12
|2001.01.16 14:59
|s/l
|2
|1.00
|0.9423
|0.9423
|0.8491
|698.64
|11457.53
|13
|2001.01.16 15:59
|buy
|3
|1.00
|0.9397
|0.9347
|1.0397
|14
|2001.01.16 16:59
|close
|3
|1.00
|0.9408
|0.9347
|1.0397
|110.00
|11567.53
|15
|2001.01.16 16:59
|sell
|4
|1.00
|0.9408
|0.9458
|0.8408
|16
|2001.01.16 17:59
|modify
|4
|1.00
|0.9408
|0.9408
|0.8408
|17
|2001.01.16 20:59
|s/l
|4
|1.00
|0.9408
|0.9408
|0.8408
|0.00
|11567.53
|18
|2001.01.16 23:59
|buy
|5
|1.00
|0.9424
|0.9374
|1.0424
|19
|2001.01.17 00:59
|modify
|5
|1.00
|0.9424
|0.9391
|1.0424
|20
|2001.01.17 08:59
|modify
|5
|1.00
|0.9424
|0.9392
|1.0424
|21
|2001.01.17 10:59
|s/l
|5
|1.00
|0.9392
|0.9392
|1.0424
|-331.11
|11236.42
|22
|2001.01.17 11:59
|sell
|6
|1.00
|0.9382
|0.9432
|0.8382
|23
|2001.01.17 12:59
|modify
|6
|1.00
|0.9382
|0.9421
|0.8382
|24
|2001.01.17 14:59
|modify
|6
|1.00
|0.9382
|0.9382
|0.8382
|25
|2001.01.17 16:59
|modify
|6
|1.00
|0.9382
|0.9352
|0.8382
|26
|2001.01.17 22:59
|s/l
|6
|1.00
|0.9352
|0.9352
|0.8382
|300.00
|11536.42
|27
|2001.01.18 10:59
|buy
|7
|1.00
|0.9381
|0.9331
|1.0381
|28
|2001.01.18 11:59
|modify
|7
|1.00
|0.9381
|0.9381
|1.0381
|29
|2001.01.18 17:59
|modify
|7
|1.00
|0.9381
|0.9411
|1.0381
|30
|2001.01.19 04:59
|modify
|7
|1.00
|0.9381
|0.9441
|1.0381
|31
|2001.01.19 10:59
|s/l
|7
|1.00
|0.9441
|0.9441
|1.0381
|588.89
|12125.31
|32
|2001.01.19 13:59
|sell
|8
|1.00
|0.9394
|0.9444
|0.8394
|33
|2001.01.19 16:59
|modify
|8
|1.00
|0.9394
|0.9394
|0.8394
|34
|2001.01.22 09:59
|modify
|8
|1.00
|0.9394
|0.9364
|0.8394
|35
|2001.01.22 10:59
|modify
|8
|1.00
|0.9394
|0.9334
|0.8394
|36
|2001.01.22 16:59
|s/l
|8
|1.00
|0.9334
|0.9334
|0.8394
|613.98
|12739.29
|37
|2001.01.22 18:59
|buy
|9
|1.00
|0.9373
|0.9323
|1.0373
|38
|2001.01.23 03:59
|modify
|9
|1.00
|0.9373
|0.9373
|1.0373
|39
|2001.01.23 05:59
|modify
|9
|1.00
|0.9373
|0.9403
|1.0373
|40
|2001.01.23 08:59
|s/l
|9
|1.00
|0.9403
|0.9403
|1.0373
|288.89
|13028.18
|41
|2001.01.23 18:59
|sell
|10
|1.00
|0.9379
|0.9429
|0.8379
|42
|2001.01.23 19:59
|modify
|10
|1.00
|0.9379
|0.9415
|0.8379
|43
|2001.01.23 23:59
|modify
|10
|1.00
|0.9379
|0.9379
|0.8379
|44
|2001.01.24 12:59
|modify
|10
|1.00
|0.9379
|0.9349
|0.8379
|45
|2001.01.24 15:59
|modify
|10
|1.00
|0.9379
|0.9319
|0.8379
|46
|2001.01.24 16:59
|modify
|10
|1.00
|0.9379
|0.9289
|0.8379
|47
|2001.01.24 21:59
|modify
|10
|1.00
|0.9379
|0.9259
|0.8379
|48
|2001.01.25 08:59
|modify
|10
|1.00
|0.9379
|0.9229
|0.8379
|49
|2001.01.25 11:59
|modify
|10
|1.00
|0.9379
|0.9199
|0.8379
|50
|2001.01.25 12:59
|modify
|10
|1.00
|0.9379
|0.9169
|0.8379
|51
|2001.01.25 15:59
|s/l
|10
|1.00
|0.9169
|0.9169
|0.8379
|2109.32
|15137.50
|52
|2001.01.25 19:59
|buy
|11
|1.00
|0.9225
|0.9175
|1.0225
|53
|2001.01.26 09:59
|modify
|11
|1.00
|0.9225
|0.9225
|1.0225
|54
|2001.01.26 13:59
|s/l
|11
|1.00
|0.9225
|0.9225
|1.0225
|-11.11
|15126.39
|55
|2001.01.26 17:59
|sell
|12
|1.00
|0.9211
|0.9261
|0.8211
|56
|2001.01.29 14:59
|modify
|12
|1.00
|0.9211
|0.9247
|0.8211
|57
|2001.01.29 15:59
|modify
|12
|1.00
|0.9211
|0.9233
|0.8211
|58
|2001.01.29 21:59
|modify
|12
|1.00
|0.9211
|0.9211
|0.8211
|59
|2001.01.30 11:59
|modify
|12
|1.00
|0.9211
|0.9196
|0.8211
|60
|2001.01.30 12:59
|modify
|12
|1.00
|0.9211
|0.9193
|0.8211
|61
|2001.01.30 13:59
|s/l
|12
|1.00
|0.9193
|0.9193
|0.8211
|198.64
|15325.03
|62
|2001.01.30 14:59
|buy
|13
|1.00
|0.9183
|0.9133
|1.0183
|63
|2001.01.30 15:59
|modify
|13
|1.00
|0.9183
|0.9163
|1.0183
|64
|2001.01.30 16:59
|modify
|13
|1.00
|0.9183
|0.9183
|1.0183
|65
|2001.01.30 17:59
|modify
|13
|1.00
|0.9183
|0.9213
|1.0183
|66
|2001.01.30 19:59
|modify
|13
|1.00
|0.9183
|0.9243
|1.0183
|67
|2001.01.31 08:59
|modify
|13
|1.00
|0.9183
|0.9273
|1.0183
|68
|2001.01.31 18:59
|modify
|13
|1.00
|0.9183
|0.9276
|1.0183
|69
|2001.01.31 21:59
|modify
|13
|1.00
|0.9183
|0.9303
|1.0183
|70
|2001.01.31 22:59
|modify
|13
|1.00
|0.9183
|0.9333
|1.0183
|71
|2001.02.01 02:59
|modify
|13
|1.00
|0.9183
|0.9363
|1.0183
|72
|2001.02.01 09:59
|modify
|13
|1.00
|0.9183
|0.9393
|1.0183
|73
|2001.02.01 17:59
|s/l
|13
|1.00
|0.9393
|0.9393
|1.0183
|2077.78
|17402.81
|74
|2001.02.01 23:59
|sell
|14
|1.00
|0.9374
|0.9424
|0.8374
|75
|2001.02.02 00:59
|modify
|14
|1.00
|0.9374
|0.9417
|0.8374
|76
|2001.02.02 15:59
|modify
|14
|1.00
|0.9374
|0.9374
|0.8374
|77
|2001.02.05 01:59
|s/l
|14
|1.00
|0.9374
|0.9374
|0.8374
|18.64
|17421.45
|78
|2001.02.05 05:59
|buy
|15
|1.00
|0.9393
|0.9343
|1.0393
|79
|2001.02.05 06:59
|modify
|15
|1.00
|0.9393
|0.9348
|1.0393
|80
|2001.02.05 09:59
|modify
|15
|1.00
|0.9393
|0.9350
|1.0393
|81
|2001.02.05 10:59
|modify
|15
|1.00
|0.9393
|0.9352
|1.0393
|82
|2001.02.05 15:59
|modify
|15
|1.00
|0.9393
|0.9354
|1.0393
|83
|2001.02.05 18:59
|modify
|15
|1.00
|0.9393
|0.9361
|1.0393
|84
|2001.02.05 21:59
|modify
|15
|1.00
|0.9393
|0.9362
|1.0393
|85
|2001.02.05 23:59
|close
|15
|1.00
|0.9380
|0.9362
|1.0393
|-130.00
|17291.45
|86
|2001.02.05 23:59
|sell
|16
|1.00
|0.9380
|0.9430
|0.8380
|87
|2001.02.06 00:59
|modify
|16
|1.00
|0.9380
|0.9409
|0.8380
|88
|2001.02.06 11:59
|modify
|16
|1.00
|0.9380
|0.9380
|0.8380
|89
|2001.02.06 16:59
|modify
|16
|1.00
|0.9380
|0.9350
|0.8380
|90
|2001.02.07 01:59
|modify
|16
|1.00
|0.9380
|0.9320
|0.8380
|91
|2001.02.07 13:59
|s/l
|16
|1.00
|0.9320
|0.9320
|0.8380
|609.32
|17900.77
|92
|2001.02.07 13:59
|buy
|17
|1.00
|0.9332
|0.9282
|1.0332
|93
|2001.02.07 14:59
|modify
|17
|1.00
|0.9332
|0.9283
|1.0332
|94
|2001.02.07 19:59
|modify
|17
|1.00
|0.9332
|0.9284
|1.0332
|95
|2001.02.07 22:59
|s/l
|17
|1.00
|0.9284
|0.9284
|1.0332
|-480.00
|17420.77
|96
|2001.02.07 23:59
|sell
|18
|1.00
|0.9285
|0.9335
|0.8285
|97
|2001.02.08 00:59
|modify
|18
|1.00
|0.9285
|0.9320
|0.8285
|98
|2001.02.08 10:59
|modify
|18
|1.00
|0.9285
|0.9319
|0.8285
|99
|2001.02.08 12:59
|modify
|18
|1.00
|0.9285
|0.9285
|0.8285
|100
|2001.02.08 14:59
|modify
|18
|1.00
|0.9285
|0.9255
|0.8285
|101
|2001.02.08 15:59
|modify
|18
|1.00
|0.9285
|0.9225
|0.8285
|102
|2001.02.09 11:59
|s/l
|18
|1.00
|0.9225
|0.9225
|0.8285
|609.32
|18030.09
|103
|2001.02.09 13:59
|buy
|19
|1.00
|0.9223
|0.9173
|1.0223
|104
|2001.02.09 17:59
|modify
|19
|1.00
|0.9223
|0.9223
|1.0223
|105
|2001.02.12 07:59
|modify
|19
|1.00
|0.9223
|0.9253
|1.0223
|106
|2001.02.12 18:59
|modify
|19
|1.00
|0.9223
|0.9255
|1.0223
|107
|2001.02.12 19:59
|modify
|19
|1.00
|0.9223
|0.9283
|1.0223
|108
|2001.02.13 04:59
|modify
|19
|1.00
|0.9223
|0.9286
|1.0223
|109
|2001.02.13 08:59
|s/l
|19
|1.00
|0.9286
|0.9286
|1.0223
|585.56
|18615.65
|110
|2001.02.13 09:59
|sell
|20
|1.00
|0.9267
|0.9317
|0.8267
|111
|2001.02.13 10:59
|modify
|20
|1.00
|0.9267
|0.9306
|0.8267
|112
|2001.02.13 15:59
|modify
|20
|1.00
|0.9267
|0.9267
|0.8267
|113
|2001.02.13 18:59
|modify
|20
|1.00
|0.9267
|0.9237
|0.8267
|114
|2001.02.14 13:59
|modify
|20
|1.00
|0.9267
|0.9207
|0.8267
|115
|2001.02.14 18:59
|modify
|20
|1.00
|0.9267
|0.9200
|0.8267
|116
|2001.02.15 10:59
|modify
|20
|1.00
|0.9267
|0.9177
|0.8267
|117
|2001.02.15 12:59
|modify
|20
|1.00
|0.9267
|0.9147
|0.8267
|118
|2001.02.15 13:59
|modify
|20
|1.00
|0.9267
|0.9117
|0.8267
|119
|2001.02.15 16:59
|modify
|20
|1.00
|0.9267
|0.9087
|0.8267
|120
|2001.02.16 07:59
|s/l
|20
|1.00
|0.9087
|0.9087
|0.8267
|1813.98
|20429.63
|121
|2001.02.16 12:59
|buy
|21
|1.00
|0.9122
|0.9072
|1.0122
|122
|2001.02.16 15:59
|modify
|21
|1.00
|0.9122
|0.9122
|1.0122
|123
|2001.02.19 00:59
|s/l
|21
|1.00
|0.9122
|0.9122
|1.0122
|-33.33
|20396.30
|124
|2001.02.20 10:59
|sell
|22
|1.00
|0.9138
|0.9188
|0.8138
|125
|2001.02.20 11:59
|modify
|22
|1.00
|0.9138
|0.9138
|0.8138
|126
|2001.02.20 13:59
|modify
|22
|1.00
|0.9138
|0.9108
|0.8138
|127
|2001.02.20 21:59
|s/l
|22
|1.00
|0.9108
|0.9108
|0.8138
|300.00
|20696.30
|128
|2001.02.21 11:59
|buy
|23
|1.00
|0.9157
|0.9107
|1.0157
|129
|2001.02.21 17:59
|s/l
|23
|1.00
|0.9107
|0.9107
|1.0157
|-500.00
|20196.30
|130
|2001.02.21 18:59
|sell
|24
|1.00
|0.9086
|0.9136
|0.8086
|131
|2001.02.22 13:59
|modify
|24
|1.00
|0.9086
|0.9086
|0.8086
|132
|2001.02.23 10:59
|modify
|24
|1.00
|0.9086
|0.9072
|0.8086
|133
|2001.02.23 15:59
|s/l
|24
|1.00
|0.9072
|0.9072
|0.8086
|149.32
|20345.62
|134
|2001.02.23 16:59
|buy
|25
|1.00
|0.9082
|0.9032
|1.0082
|135
|2001.02.23 17:59
|modify
|25
|1.00
|0.9082
|0.9049
|1.0082
|136
|2001.02.23 18:59
|modify
|25
|1.00
|0.9082
|0.9082
|1.0082
|137
|2001.02.23 19:59
|modify
|25
|1.00
|0.9082
|0.9112
|1.0082
|138
|2001.02.23 20:59
|modify
|25
|1.00
|0.9082
|0.9142
|1.0082
|139
|2001.02.26 09:59
|s/l
|25
|1.00
|0.9142
|0.9142
|1.0082
|566.67
|20912.29
|140
|2001.02.26 16:59
|sell
|26
|1.00
|0.9092
|0.9142
|0.8092
|141
|2001.02.27 08:59
|s/l
|26
|1.00
|0.9142
|0.9142
|0.8092
|-495.34
|20416.95
|142
|2001.02.27 09:59
|buy
|27
|1.00
|0.9155
|0.9105
|1.0155
|143
|2001.02.27 10:59
|modify
|27
|1.00
|0.9155
|0.9109
|1.0155
|144
|2001.02.27 15:59
|modify
|27
|1.00
|0.9155
|0.9155
|1.0155
|145
|2001.02.27 17:59
|s/l
|27
|1.00
|0.9155
|0.9155
|1.0155
|0.00
|20416.95
|146
|2001.03.05 10:59
|sell
|28
|1.00
|0.9309
|0.9359
|0.8309
|147
|2001.03.05 11:59
|modify
|28
|1.00
|0.9309
|0.9351
|0.8309
|148
|2001.03.05 15:59
|modify
|28
|1.00
|0.9309
|0.9349
|0.8309
|149
|2001.03.05 16:59
|modify
|28
|1.00
|0.9309
|0.9347
|0.8309
|150
|2001.03.05 17:59
|modify
|28
|1.00
|0.9309
|0.9345
|0.8309
|151
|2001.03.05 18:59
|modify
|28
|1.00
|0.9309
|0.9342
|0.8309
|152
|2001.03.05 19:59
|modify
|28
|1.00
|0.9309
|0.9339
|0.8309
|153
|2001.03.05 23:59
|modify
|28
|1.00
|0.9309
|0.9309
|0.8309
|154
|2001.03.06 10:59
|modify
|28
|1.00
|0.9309
|0.9296
|0.8309
|155
|2001.03.06 13:59
|modify
|28
|1.00
|0.9309
|0.9293
|0.8309
|156
|2001.03.06 14:59
|modify
|28
|1.00
|0.9309
|0.9291
|0.8309
|157
|2001.03.06 16:59
|s/l
|28
|1.00
|0.9291
|0.9291
|0.8309
|184.66
|20601.61
|158
|2001.03.06 17:59
|buy
|29
|1.00
|0.9313
|0.9263
|1.0313
|159
|2001.03.06 18:59
|modify
|29
|1.00
|0.9313
|0.9270
|1.0313
|160
|2001.03.06 19:59
|modify
|29
|1.00
|0.9313
|0.9274
|1.0313
|161
|2001.03.06 20:59
|modify
|29
|1.00
|0.9313
|0.9275
|1.0313
|162
|2001.03.06 21:59
|modify
|29
|1.00
|0.9313
|0.9276
|1.0313
|163
|2001.03.06 22:59
|modify
|29
|1.00
|0.9313
|0.9277
|1.0313
|164
|2001.03.06 23:59
|modify
|29
|1.00
|0.9313
|0.9279
|1.0313
|165
|2001.03.07 02:59
|modify
|29
|1.00
|0.9313
|0.9313
|1.0313
|166
|2001.03.07 13:59
|s/l
|29
|1.00
|0.9313
|0.9313
|1.0313
|-11.11
|20590.50
|167
|2001.03.07 16:59
|sell
|30
|1.00
|0.9270
|0.9320
|0.8270
|168
|2001.03.08 10:59
|s/l
|30
|1.00
|0.9320
|0.9320
|0.8270
|-495.34
|20095.16
|169
|2001.03.08 12:59
|buy
|31
|1.00
|0.9315
|0.9265
|1.0315
|170
|2001.03.08 13:59
|modify
|31
|1.00
|0.9315
|0.9288
|1.0315
|171
|2001.03.08 17:59
|s/l
|31
|1.00
|0.9288
|0.9288
|1.0315
|-270.00
|19825.16
|172
|2001.03.08 18:59
|sell
|32
|1.00
|0.9304
|0.9354
|0.8304
|173
|2001.03.08 23:59
|close
|32
|1.00
|0.9323
|0.9354
|0.8304
|-190.00
|19635.16
|174
|2001.03.08 23:59
|buy
|33
|1.00
|0.9323
|0.9273
|1.0323
|175
|2001.03.09 00:59
|modify
|33
|1.00
|0.9323
|0.9291
|1.0323
|176
|2001.03.09 09:59
|modify
|33
|1.00
|0.9323
|0.9294
|1.0323
|177
|2001.03.09 10:59
|modify
|33
|1.00
|0.9323
|0.9323
|1.0323
|178
|2001.03.09 14:59
|s/l
|33
|1.00
|0.9323
|0.9323
|1.0323
|-11.11
|19624.05
|179
|2001.03.09 19:59
|sell
|34
|1.00
|0.9305
|0.9355
|0.8305
|180
|2001.03.09 20:59
|modify
|34
|1.00
|0.9305
|0.9342
|0.8305
|181
|2001.03.12 13:59
|modify
|34
|1.00
|0.9305
|0.9305
|0.8305
|182
|2001.03.13 10:59
|modify
|34
|1.00
|0.9305
|0.9275
|0.8305
|183
|2001.03.13 13:59
|modify
|34
|1.00
|0.9305
|0.9245
|0.8305
|184
|2001.03.13 16:59
|modify
|34
|1.00
|0.9305
|0.9215
|0.8305
|185
|2001.03.13 17:59
|modify
|34
|1.00
|0.9305
|0.9185
|0.8305
|186
|2001.03.14 08:59
|modify
|34
|1.00
|0.9305
|0.9155
|0.8305
|187
|2001.03.14 11:59
|s/l
|34
|1.00
|0.9155
|0.9155
|0.8305
|1523.30
|21147.35
|188
|2001.03.14 14:59
|buy
|35
|1.00
|0.9170
|0.9120
|1.0170
|189
|2001.03.14 16:59
|s/l
|35
|1.00
|0.9120
|0.9120
|1.0170
|-500.00
|20647.35
|190
|2001.03.14 19:59
|sell
|36
|1.00
|0.9094
|0.9144
|0.8094
|191
|2001.03.15 08:59
|modify
|36
|1.00
|0.9094
|0.9094
|0.8094
|192
|2001.03.15 09:59
|s/l
|36
|1.00
|0.9094
|0.9094
|0.8094
|4.66
|20652.01
|193
|2001.03.19 11:59
|buy
|37
|1.00
|0.9014
|0.8964
|1.0014
|194
|2001.03.20 08:59
|modify
|37
|1.00
|0.9014
|0.9014
|1.0014
|195
|2001.03.20 12:59
|s/l
|37
|1.00
|0.9014
|0.9014
|1.0014
|-11.11
|20640.90
|196
|2001.03.21 11:59
|sell
|38
|1.00
|0.8993
|0.9043
|0.7993
|197
|2001.03.21 18:59
|modify
|38
|1.00
|0.8993
|0.8993
|0.7993
|198
|2001.03.22 09:59
|modify
|38
|1.00
|0.8993
|0.8963
|0.7993
|199
|2001.03.22 11:59
|modify
|38
|1.00
|0.8993
|0.8933
|0.7993
|200
|2001.03.22 15:59
|modify
|38
|1.00
|0.8993
|0.8903
|0.7993
|201
|2001.03.22 16:59
|modify
|38
|1.00
|0.8993
|0.8873
|0.7993
|202
|2001.03.22 17:59
|s/l
|38
|1.00
|0.8873
|0.8873
|0.7993
|1204.66
|21845.56
|203
|2001.03.23 10:59
|buy
|39
|1.00
|0.8926
|0.8876
|0.9926
|204
|2001.03.23 18:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8881
|0.9926
|205
|2001.03.23 20:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8882
|0.9926
|206
|2001.03.23 21:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8886
|0.9926
|207
|2001.03.26 04:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8888
|0.9926
|208
|2001.03.26 05:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8894
|0.9926
|209
|2001.03.26 06:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8895
|0.9926
|210
|2001.03.26 09:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8905
|0.9926
|211
|2001.03.26 18:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8906
|0.9926
|212
|2001.03.26 22:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8926
|0.9926
|213
|2001.03.27 09:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8930
|0.9926
|214
|2001.03.27 12:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8931
|0.9926
|215
|2001.03.27 13:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8939
|0.9926
|216
|2001.03.27 15:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8940
|0.9926
|217
|2001.03.27 16:59
|modify
|39
|1.00
|0.8926
|0.8947
|0.9926
|218
|2001.03.27 17:59
|s/l
|39
|1.00
|0.8947
|0.8947
|0.9926
|165.56
|22011.12
|219
|2001.03.27 18:59
|sell
|40
|1.00
|0.8910
|0.8960
|0.7910
|220
|2001.03.28 11:59
|modify
|40
|1.00
|0.8910
|0.8910
|0.7910
|221
|2001.03.29 09:59
|modify
|40
|1.00
|0.8910
|0.8906
|0.7910
|222
|2001.03.29 10:59
|modify
|40
|1.00
|0.8910
|0.8893
|0.7910
|223
|2001.03.29 11:59
|modify
|40
|1.00
|0.8910
|0.8887
|0.7910
|224
|2001.03.29 12:59
|modify
|40
|1.00
|0.8910
|0.8879
|0.7910
|225
|2001.03.29 13:59
|modify
|40
|1.00
|0.8910
|0.8880
|0.7910
|226
|2001.03.29 13:59
|modify
|40
|1.00
|0.8910
|0.8879
|0.7910
|227
|2001.03.29 14:59
|modify
|40
|1.00
|0.8910
|0.8872
|0.7910
|228
|2001.03.29 16:59
|modify
|40
|1.00
|0.8910
|0.8850
|0.7910
|229
|2001.03.30 04:59
|modify
|40
|1.00
|0.8910
|0.8820
|0.7910
|230
|2001.03.30 13:59
|s/l
|40
|1.00
|0.8820
|0.8820
|0.7910
|913.98
|22925.10
|231
|2001.03.30 16:59
|buy
|41
|1.00
|0.8833
|0.8783
|0.9833
|232
|2001.03.30 18:59
|close
|41
|1.00
|0.8796
|0.8783
|0.9833
|-370.00
|22555.10
|233
|2001.03.30 18:59
|sell
|42
|1.00
|0.8796
|0.8846
|0.7796
|234
|2001.03.30 19:59
|modify
|42
|1.00
|0.8796
|0.8828
|0.7796
|235
|2001.04.02 00:59
|modify
|42
|1.00
|0.8796
|0.8796
|0.7796
|236
|2001.04.02 15:59
|s/l
|42
|1.00
|0.8796
|0.8796
|0.7796
|13.98
|22569.08
|237
|2001.04.02 20:59
|buy
|43
|1.00
|0.8802
|0.8752
|0.9802
|238
|2001.04.02 21:59
|modify
|43
|1.00
|0.8802
|0.8776
|0.9802
|239
|2001.04.03 08:59
|modify
|43
|1.00
|0.8802
|0.8802
|0.9802
|240
|2001.04.03 10:59
|modify
|43
|1.00
|0.8802
|0.8832
|0.9802
|241
|2001.04.03 12:59
|s/l
|43
|1.00
|0.8832
|0.8832
|0.9802
|288.89
|22857.97
|242
|2001.04.05 13:59
|sell
|44
|1.00
|0.9008
|0.9058
|0.8008
|243
|2001.04.05 14:59
|modify
|44
|1.00
|0.9008
|0.9046
|0.8008
|244
|2001.04.05 15:59
|modify
|44
|1.00
|0.9008
|0.9008
|0.8008
|245
|2001.04.05 21:59
|modify
|44
|1.00
|0.9008
|0.8978
|0.8008
|246
|2001.04.06 08:59
|s/l
|44
|1.00
|0.8978
|0.8978
|0.8008
|304.66
|23162.63
|247
|2001.04.06 15:59
|buy
|45
|1.00
|0.8992
|0.8942
|0.9992
|248
|2001.04.06 16:59
|modify
|45
|1.00
|0.8992
|0.8954
|0.9992
|249
|2001.04.06 18:59
|modify
|45
|1.00
|0.8992
|0.8992
|0.9992
|250
|2001.04.09 17:59
|modify
|45
|1.00
|0.8992
|0.9001
|0.9992
|251
|2001.04.09 18:59
|modify
|45
|1.00
|0.8992
|0.9005
|0.9992
|252
|2001.04.09 19:59
|s/l
|45
|1.00
|0.9005
|0.9005
|0.9992
|96.67
|23259.30
|253
|2001.04.09 20:59
|sell
|46
|1.00
|0.8978
|0.9028
|0.7978
|254
|2001.04.09 21:59
|modify
|46
|1.00
|0.8978
|0.9025
|0.7978
|255
|2001.04.09 22:59
|modify
|46
|1.00
|0.8978
|0.9020
|0.7978
|256
|2001.04.10 02:59
|modify
|46
|1.00
|0.8978
|0.9015
|0.7978
|257
|2001.04.10 11:59
|modify
|46
|1.00
|0.8978
|0.9009
|0.7978
|258
|2001.04.10 12:59
|modify
|46
|1.00
|0.8978
|0.9002
|0.7978
|259
|2001.04.10 13:59
|modify
|46
|1.00
|0.8978
|0.8978
|0.7978
|260
|2001.04.10 16:59
|modify
|46
|1.00
|0.8978
|0.8948
|0.7978
|261
|2001.04.10 18:59
|modify
|46
|1.00
|0.8978
|0.8918
|0.7978
|262
|2001.04.11 13:59
|modify
|46
|1.00
|0.8978
|0.8888
|0.7978
|263
|2001.04.11 15:59
|modify
|46
|1.00
|0.8978
|0.8858
|0.7978
|264
|2001.04.11 18:59
|s/l
|46
|1.00
|0.8858
|0.8858
|0.7978
|1209.32
|24468.62
|265
|2001.04.11 23:59
|buy
|47
|1.00
|0.8883
|0.8833
|0.9883
|266
|2001.04.12 00:59
|modify
|47
|1.00
|0.8883
|0.8840
|0.9883
|267
|2001.04.12 13:59
|s/l
|47
|1.00
|0.8840
|0.8840
|0.9883
|-441.11
|24027.51
|268
|2001.04.13 16:59
|sell
|48
|1.00
|0.8901
|0.8951
|0.7901
|269
|2001.04.13 17:59
|modify
|48
|1.00
|0.8901
|0.8918
|0.7901
|270
|2001.04.16 08:59
|modify
|48
|1.00
|0.8901
|0.8916
|0.7901
|271
|2001.04.16 09:59
|modify
|48
|1.00
|0.8901
|0.8909
|0.7901
|272
|2001.04.16 10:59
|modify
|48
|1.00
|0.8901
|0.8908
|0.7901
|273
|2001.04.16 12:59
|modify
|48
|1.00
|0.8901
|0.8906
|0.7901
|274
|2001.04.16 13:59
|modify
|48
|1.00
|0.8901
|0.8901
|0.7901
|275
|2001.04.16 14:59
|modify
|48
|1.00
|0.8901
|0.8896
|0.7901
|276
|2001.04.16 15:59
|modify
|48
|1.00
|0.8901
|0.8887
|0.7901
|277
|2001.04.16 17:59
|modify
|48
|1.00
|0.8901
|0.8886
|0.7901
|278
|2001.04.16 18:59
|modify
|48
|1.00
|0.8901
|0.8879
|0.7901
|279
|2001.04.16 22:59
|s/l
|48
|1.00
|0.8879
|0.8879
|0.7901
|233.98
|24261.49
|280
|2001.04.16 23:59
|buy
|49
|1.00
|0.8890
|0.8840
|0.9890
|281
|2001.04.17 00:59
|modify
|49
|1.00
|0.8890
|0.8851
|0.9890
|282
|2001.04.17 09:59
|s/l
|49
|1.00
|0.8851
|0.8851
|0.9890
|-401.11
|23860.38
|283
|2001.04.17 10:59
|sell
|50
|1.00
|0.8813
|0.8863
|0.7813
|284
|2001.04.18 09:59
|modify
|50
|1.00
|0.8813
|0.8852
|0.7813
|285
|2001.04.18 10:59
|modify
|50
|1.00
|0.8813
|0.8825
|0.7813
|286
|2001.04.18 11:59
|modify
|50
|1.00
|0.8813
|0.8818
|0.7813
|287
|2001.04.18 15:59
|modify
|50
|1.00
|0.8813
|0.8813
|0.7813
|288
|2001.04.18 16:59
|modify
|50
|1.00
|0.8813
|0.8783
|0.7813
|289
|2001.04.18 17:59
|s/l
|50
|1.00
|0.8783
|0.8783
|0.7813
|304.66
|24165.04
|290
|2001.04.18 18:59
|buy
|51
|1.00
|0.8876
|0.8826
|0.9876
|291
|2001.04.18 22:59
|s/l
|51
|1.00
|0.8826
|0.8826
|0.9876
|-500.00
|23665.04
|292
|2001.04.23 17:59
|sell
|52
|1.00
|0.8960
|0.9010
|0.7960
|293
|2001.04.24 09:59
|modify
|52
|1.00
|0.8960
|0.9008
|0.7960
|294
|2001.04.24 10:59
|modify
|52
|1.00
|0.8960
|0.9007
|0.7960
|295
|2001.04.24 11:59
|modify
|52
|1.00
|0.8960
|0.9005
|0.7960
|296
|2001.04.24 12:59
|modify
|52
|1.00
|0.8960
|0.9000
|0.7960
|297
|2001.04.24 15:59
|modify
|52
|1.00
|0.8960
|0.8995
|0.7960
|298
|2001.04.24 16:59
|modify
|52
|1.00
|0.8960
|0.8991
|0.7960
|299
|2001.04.24 17:59
|modify
|52
|1.00
|0.8960
|0.8990
|0.7960
|300
|2001.04.25 02:59
|modify
|52
|1.00
|0.8960
|0.8960
|0.7960
|301
|2001.04.25 14:59
|s/l
|52
|1.00
|0.8960
|0.8960
|0.7960
|9.32
|23674.36
|302
|2001.04.25 16:59
|buy
|53
|1.00
|0.8970
|0.8920
|0.9970
|303
|2001.04.25 17:59
|modify
|53
|1.00
|0.8970
|0.8939
|0.9970
|304
|2001.04.26 11:59
|modify
|53
|1.00
|0.8970
|0.8946
|0.9970
|305
|2001.04.26 12:59
|modify
|53
|1.00
|0.8970
|0.8948
|0.9970
|306
|2001.04.26 13:59
|modify
|53
|1.00
|0.8970
|0.8950
|0.9970
|307
|2001.04.26 14:59
|modify
|53
|1.00
|0.8970
|0.8970
|0.9970
|308
|2001.04.26 20:59
|modify
|53
|1.00
|0.8970
|0.9000
|0.9970
|309
|2001.04.27 15:59
|s/l
|53
|1.00
|0.9000
|0.9000
|0.9970
|277.78
|23952.14
|310
|2001.04.27 16:59
|sell
|54
|1.00
|0.8925
|0.8975
|0.7925
|311
|2001.04.30 10:59
|modify
|54
|1.00
|0.8925
|0.8925
|0.7925
|312
|2001.04.30 15:59
|modify
|54
|1.00
|0.8925
|0.8895
|0.7925
|313
|2001.05.01 11:59
|modify
|54
|1.00
|0.8925
|0.8884
|0.7925
|314
|2001.05.01 12:59
|modify
|54
|1.00
|0.8925
|0.8882
|0.7925
|315
|2001.05.01 13:59
|s/l
|54
|1.00
|0.8882
|0.8882
|0.7925
|448.64
|24400.78
|316
|2001.05.01 14:59
|buy
|55
|1.00
|0.8902
|0.8852
|0.9902
|317
|2001.05.01 15:59
|modify
|55
|1.00
|0.8902
|0.8868
|0.9902
|318
|2001.05.01 17:59
|modify
|55
|1.00
|0.8902
|0.8902
|0.9902
|319
|2001.05.02 09:59
|s/l
|55
|1.00
|0.8902
|0.8902
|0.9902
|-11.11
|24389.67
|320
|2001.05.03 13:59
|sell
|56
|1.00
|0.8901
|0.8951
|0.7901
|321
|2001.05.03 14:59
|modify
|56
|1.00
|0.8901
|0.8949
|0.7901
|322
|2001.05.03 18:59
|modify
|56
|1.00
|0.8901
|0.8946
|0.7901
|323
|2001.05.04 01:59
|modify
|56
|1.00
|0.8901
|0.8944
|0.7901
|324
|2001.05.04 10:59
|modify
|56
|1.00
|0.8901
|0.8941
|0.7901
|325
|2001.05.04 11:59
|modify
|56
|1.00
|0.8901
|0.8932
|0.7901
|326
|2001.05.04 13:59
|s/l
|56
|1.00
|0.8932
|0.8932
|0.7901
|-305.34
|24084.33
|327
|2001.05.04 15:59
|buy
|57
|1.00
|0.8974
|0.8924
|0.9974
|328
|2001.05.07 00:59
|s/l
|57
|1.00
|0.8924
|0.8924
|0.9974
|-533.33
|23551.00
|329
|2001.05.07 01:59
|sell
|58
|1.00
|0.8930
|0.8980
|0.7930
|330
|2001.05.07 02:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8970
|0.7930
|331
|2001.05.07 17:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8963
|0.7930
|332
|2001.05.07 18:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8960
|0.7930
|333
|2001.05.07 19:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8937
|0.7930
|334
|2001.05.07 21:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8936
|0.7930
|335
|2001.05.08 00:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8922
|0.7930
|336
|2001.05.08 02:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8921
|0.7930
|337
|2001.05.08 03:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8920
|0.7930
|338
|2001.05.08 07:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8930
|0.7930
|339
|2001.05.08 07:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8920
|0.7930
|340
|2001.05.08 08:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8917
|0.7930
|341
|2001.05.08 09:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8900
|0.7930
|342
|2001.05.08 14:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8870
|0.7930
|343
|2001.05.09 09:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8863
|0.7930
|344
|2001.05.09 10:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8862
|0.7930
|345
|2001.05.09 13:59
|modify
|58
|1.00
|0.8930
|0.8860
|0.7930
|346
|2001.05.09 20:59
|close
|58
|1.00
|0.8851
|0.8860
|0.7930
|799.32
|24350.32
|347
|2001.05.09 20:59
|buy
|59
|1.00
|0.8851
|0.8801
|0.9851
|348
|2001.05.09 21:59
|modify
|59
|1.00
|0.8851
|0.8824
|0.9851
|349
|2001.05.10 00:59
|modify
|59
|1.00
|0.8851
|0.8827
|0.9851
|350
|2001.05.10 09:59
|modify
|59
|1.00
|0.8851
|0.8830
|0.9851
|351
|2001.05.10 13:59
|modify
|59
|1.00
|0.8851
|0.8851
|0.9851
|352
|2001.05.10 14:59
|s/l
|59
|1.00
|0.8851
|0.8851
|0.9851
|-11.11
|24339.21
|353
|2001.05.10 15:59
|sell
|60
|1.00
|0.8816
|0.8866
|0.7816
|354
|2001.05.11 11:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8816
|0.7816
|355
|2001.05.11 15:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8809
|0.7816
|356
|2001.05.11 16:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8805
|0.7816
|357
|2001.05.11 18:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8795
|0.7816
|358
|2001.05.14 00:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8786
|0.7816
|359
|2001.05.14 12:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8780
|0.7816
|360
|2001.05.14 13:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8774
|0.7816
|361
|2001.05.14 14:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8773
|0.7816
|362
|2001.05.14 17:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8761
|0.7816
|363
|2001.05.14 18:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8756
|0.7816
|364
|2001.05.14 22:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8754
|0.7816
|365
|2001.05.15 00:59
|modify
|60
|1.00
|0.8816
|0.8747
|0.7816
|366
|2001.05.15 07:59
|s/l
|60
|1.00
|0.8747
|0.8747
|0.7816
|713.30
|25052.51
|367
|2001.05.15 11:59
|buy
|61
|1.00
|0.8769
|0.8719
|0.9769
|368
|2001.05.15 12:59
|modify
|61
|1.00
|0.8769
|0.8739
|0.9769
|369
|2001.05.15 14:59
|modify
|61
|1.00
|0.8769
|0.8741
|0.9769
|370
|2001.05.15 15:59
|modify
|61
|1.00
|0.8769
|0.8743
|0.9769
|371
|2001.05.15 17:59
|modify
|61
|1.00
|0.8769
|0.8746
|0.9769
|372
|2001.05.15 18:59
|modify
|61
|1.00
|0.8769
|0.8750
|0.9769
|373
|2001.05.15 21:59
|modify
|61
|1.00
|0.8769
|0.8751
|0.9769
|374
|2001.05.16 01:59
|modify
|61
|1.00
|0.8769
|0.8769
|0.9769
|375
|2001.05.16 03:59
|s/l
|61
|1.00
|0.8769
|0.8769
|0.9769
|-11.11
|25041.40
|376
|2001.05.16 05:59
|sell
|62
|1.00
|0.8753
|0.8803
|0.7753
|377
|2001.05.16 06:59
|modify
|62
|1.00
|0.8753
|0.8785
|0.7753
|378
|2001.05.16 08:59
|s/l
|62
|1.00
|0.8785
|0.8785
|0.7753
|-320.00
|24721.40
|379
|2001.05.16 09:59
|buy
|63
|1.00
|0.8842
|0.8792
|0.9842
|380
|2001.05.17 09:59
|modify
|63
|1.00
|0.8842
|0.8808
|0.9842
|381
|2001.05.17 10:59
|modify
|63
|1.00
|0.8842
|0.8832
|0.9842
|382
|2001.05.17 11:59
|s/l
|63
|1.00
|0.8832
|0.8832
|0.9842
|-111.11
|24610.29
|383
|2001.05.17 12:59
|sell
|64
|1.00
|0.8826
|0.8876
|0.7826
|384
|2001.05.17 13:59
|modify
|64
|1.00
|0.8826
|0.8858
|0.7826
|385
|2001.05.17 14:59
|modify
|64
|1.00
|0.8826
|0.8856
|0.7826
|386
|2001.05.17 15:59
|modify
|64
|1.00
|0.8826
|0.8852
|0.7826
|387
|2001.05.18 10:59
|modify
|64
|1.00
|0.8826
|0.8826
|0.7826
|388
|2001.05.18 11:59
|modify
|64
|1.00
|0.8826
|0.8823
|0.7826
|389
|2001.05.18 12:59
|modify
|64
|1.00
|0.8826
|0.8818
|0.7826
|390
|2001.05.18 13:59
|modify
|64
|1.00
|0.8826
|0.8812
|0.7826
|391
|2001.05.18 14:59
|modify
|64
|1.00
|0.8826
|0.8808
|0.7826
|392
|2001.05.18 15:59
|modify
|64
|1.00
|0.8826
|0.8796
|0.7826
|393
|2001.05.18 21:59
|s/l
|64
|1.00
|0.8796
|0.8796
|0.7826
|304.66
|24914.95
|394
|2001.05.21 04:59
|buy
|65
|1.00
|0.8812
|0.8762
|0.9812
|395
|2001.05.21 05:59
|modify
|65
|1.00
|0.8812
|0.8776
|0.9812
|396
|2001.05.21 09:59
|s/l
|65
|1.00
|0.8776
|0.8776
|0.9812
|-360.00
|24554.95
|397
|2001.05.21 10:59
|sell
|66
|1.00
|0.8756
|0.8806
|0.7756
|398
|2001.05.21 11:59
|modify
|66
|1.00
|0.8756
|0.8799
|0.7756
|399
|2001.05.21 12:59
|modify
|66
|1.00
|0.8756
|0.8792
|0.7756
|400
|2001.05.22 09:59
|modify
|66
|1.00
|0.8756
|0.8782
|0.7756
|401
|2001.05.22 10:59
|modify
|66
|1.00
|0.8756
|0.8763
|0.7756
|402
|2001.05.22 11:59
|modify
|66
|1.00
|0.8756
|0.8756
|0.7756
|403
|2001.05.22 12:59
|modify
|66
|1.00
|0.8756
|0.8750
|0.7756
|404
|2001.05.22 13:59
|modify
|66
|1.00
|0.8756
|0.8726
|0.7756
|405
|2001.05.22 16:59
|modify
|66
|1.00
|0.8756
|0.8696
|0.7756
|406
|2001.05.23 09:59
|modify
|66
|1.00
|0.8756
|0.8666
|0.7756
|407
|2001.05.23 10:59
|modify
|66
|1.00
|0.8756
|0.8636
|0.7756
|408
|2001.05.23 11:59
|modify
|66
|1.00
|0.8756
|0.8606
|0.7756
|409
|2001.05.23 16:59
|s/l
|66
|1.00
|0.8606
|0.8606
|0.7756
|1509.32
|26064.27
|410
|2001.05.24 12:59
|buy
|67
|1.00
|0.8603
|0.8553
|0.9603
|411
|2001.05.25 05:59
|modify
|67
|1.00
|0.8603
|0.8554
|0.9603
|412
|2001.05.25 09:59
|modify
|67
|1.00
|0.8603
|0.8559
|0.9603
|413
|2001.05.25 11:59
|s/l
|67
|1.00
|0.8559
|0.8559
|0.9603
|-451.11
|25613.16
|414
|2001.05.25 11:59
|sell
|68
|1.00
|0.8558
|0.8608
|0.7558
|415
|2001.05.25 12:59
|modify
|68
|1.00
|0.8558
|0.8598
|0.7558
|416
|2001.05.25 19:59
|s/l
|68
|1.00
|0.8598
|0.8598
|0.7558
|-400.00
|25213.16
|417
|2001.05.28 00:59
|buy
|69
|1.00
|0.8598
|0.8548
|0.9598
|418
|2001.05.28 01:59
|modify
|69
|1.00
|0.8598
|0.8563
|0.9598
|419
|2001.05.28 14:59
|modify
|69
|1.00
|0.8598
|0.8565
|0.9598
|420
|2001.05.28 19:59
|modify
|69
|1.00
|0.8598
|0.8574
|0.9598
|421
|2001.05.28 20:59
|modify
|69
|1.00
|0.8598
|0.8582
|0.9598
|422
|2001.05.28 22:59
|modify
|69
|1.00
|0.8598
|0.8587
|0.9598
|423
|2001.05.28 23:59
|modify
|69
|1.00
|0.8598
|0.8588
|0.9598
|424
|2001.05.29 04:59
|s/l
|69
|1.00
|0.8588
|0.8588
|0.9598
|-111.11
|25102.05
|425
|2001.05.29 05:59
|sell
|70
|1.00
|0.8574
|0.8624
|0.7574
|426
|2001.05.29 06:59
|modify
|70
|1.00
|0.8574
|0.8599
|0.7574
|427
|2001.05.29 08:59
|modify
|70
|1.00
|0.8574
|0.8594
|0.7574
|428
|2001.05.29 09:59
|modify
|70
|1.00
|0.8574
|0.8590
|0.7574
|429
|2001.05.29 10:59
|modify
|70
|1.00
|0.8574
|0.8588
|0.7574
|430
|2001.05.29 15:59
|modify
|70
|1.00
|0.8574
|0.8574
|0.7574
|431
|2001.05.30 02:59
|s/l
|70
|1.00
|0.8574
|0.8574
|0.7574
|4.66
|25106.71
|432
|2001.05.30 04:59
|buy
|71
|1.00
|0.8568
|0.8518
|0.9568
|433
|2001.05.30 05:59
|modify
|71
|1.00
|0.8568
|0.8552
|0.9568
|434
|2001.05.30 09:59
|s/l
|71
|1.00
|0.8552
|0.8552
|0.9568
|-160.00
|24946.71
|435
|2001.05.30 10:59
|sell
|72
|1.00
|0.8545
|0.8595
|0.7545
|436
|2001.05.30 11:59
|modify
|72
|1.00
|0.8545
|0.8570
|0.7545
|437
|2001.05.30 14:59
|s/l
|72
|1.00
|0.8570
|0.8570
|0.7545
|-250.00
|24696.71
|438
|2001.05.30 15:59
|buy
|73
|1.00
|0.8567
|0.8517
|0.9567
|439
|2001.05.30 16:59
|modify
|73
|1.00
|0.8567
|0.8547
|0.9567
|440
|2001.05.30 17:59
|modify
|73
|1.00
|0.8567
|0.8550
|0.9567
|441
|2001.05.31 00:59
|s/l
|73
|1.00
|0.8550
|0.8550
|0.9567
|-181.11
|24515.60
|442
|2001.05.31 01:59
|sell
|74
|1.00
|0.8556
|0.8606
|0.7556
|443
|2001.05.31 02:59
|modify
|74
|1.00
|0.8556
|0.8572
|0.7556
|444
|2001.05.31 06:59
|modify
|74
|1.00
|0.8556
|0.8556
|0.7556
|445
|2001.05.31 09:59
|modify
|74
|1.00
|0.8556
|0.8526
|0.7556
|446
|2001.05.31 15:59
|modify
|74
|1.00
|0.8556
|0.8496
|0.7556
|447
|2001.06.01 09:59
|modify
|74
|1.00
|0.8556
|0.8495
|0.7556
|448
|2001.06.01 10:59
|modify
|74
|1.00
|0.8556
|0.8479
|0.7556
|449
|2001.06.01 14:59
|close
|74
|1.00
|0.8455
|0.8479
|0.7556
|1014.66
|25530.26
|450
|2001.06.01 14:59
|buy
|75
|1.00
|0.8455
|0.8405
|0.9455
|451
|2001.06.01 15:59
|close
|75
|1.00
|0.8456
|0.8405
|0.9455
|10.00
|25540.26
|452
|2001.06.01 15:59
|sell
|76
|1.00
|0.8456
|0.8506
|0.7456
|453
|2001.06.01 16:59
|modify
|76
|1.00
|0.8456
|0.8474
|0.7456
|454
|2001.06.01 19:59
|s/l
|76
|1.00
|0.8474
|0.8474
|0.7456
|-180.00
|25360.26
|455
|2001.06.01 20:59
|buy
|77
|1.00
|0.8485
|0.8435
|0.9485
|456
|2001.06.01 21:59
|modify
|77
|1.00
|0.8485
|0.8451
|0.9485
|457
|2001.06.04 04:59
|modify
|77
|1.00
|0.8485
|0.8452
|0.9485
|458
|2001.06.04 06:59
|modify
|77
|1.00
|0.8485
|0.8456
|0.9485
|459
|2001.06.04 07:59
|modify
|77
|1.00
|0.8485
|0.8485
|0.9485
|460
|2001.06.04 16:59
|s/l
|77
|1.00
|0.8485
|0.8485
|0.9485
|-33.33
|25326.93
|461
|2001.06.04 18:59
|sell
|78
|1.00
|0.8451
|0.8501
|0.7451
|462
|2001.06.05 14:59
|modify
|78
|1.00
|0.8451
|0.8491
|0.7451
|463
|2001.06.05 15:59
|modify
|78
|1.00
|0.8451
|0.8490
|0.7451
|464
|2001.06.05 17:59
|s/l
|78
|1.00
|0.8490
|0.8490
|0.7451
|-385.34
|24941.59
|465
|2001.06.05 17:59
|buy
|79
|1.00
|0.8505
|0.8455
|0.9505
|466
|2001.06.05 21:59
|modify
|79
|1.00
|0.8505
|0.8505
|0.9505
|467
|2001.06.06 15:59
|s/l
|79
|1.00
|0.8505
|0.8505
|0.9505
|-11.11
|24930.48
|468
|2001.06.06 17:59
|sell
|80
|1.00
|0.8449
|0.8499
|0.7449
|469
|2001.06.07 16:59
|s/l
|80
|1.00
|0.8499
|0.8499
|0.7449
|-495.34
|24435.14
|470
|2001.06.07 17:59
|buy
|81
|1.00
|0.8506
|0.8456
|0.9506
|471
|2001.06.07 18:59
|modify
|81
|1.00
|0.8506
|0.8468
|0.9506
|472
|2001.06.07 19:59
|modify
|81
|1.00
|0.8506
|0.8472
|0.9506
|473
|2001.06.08 00:59
|modify
|81
|1.00
|0.8506
|0.8474
|0.9506
|474
|2001.06.08 08:59
|s/l
|81
|1.00
|0.8474
|0.8474
|0.9506
|-331.11
|24104.03
|475
|2001.06.08 09:59
|sell
|82
|1.00
|0.8476
|0.8526
|0.7476
|476
|2001.06.08 11:59
|close
|82
|1.00
|0.8506
|0.8526
|0.7476
|-300.00
|23804.03
|477
|2001.06.08 11:59
|buy
|83
|1.00
|0.8506
|0.8456
|0.9506
|478
|2001.06.08 15:59
|close
|83
|1.00
|0.8470
|0.8456
|0.9506
|-360.00
|23444.03
|479
|2001.06.08 15:59
|sell
|84
|1.00
|0.8470
|0.8520
|0.7470
|480
|2001.06.08 16:59
|modify
|84
|1.00
|0.8470
|0.8499
|0.7470
|481
|2001.06.08 17:59
|s/l
|84
|1.00
|0.8499
|0.8499
|0.7470
|-290.00
|23154.03
|482
|2001.06.08 18:59
|buy
|85
|1.00
|0.8500
|0.8450
|0.9500
|483
|2001.06.08 19:59
|modify
|85
|1.00
|0.8500
|0.8475
|0.9500
|484
|2001.06.11 10:59
|modify
|85
|1.00
|0.8500
|0.8481
|0.9500
|485
|2001.06.11 13:59
|close
|85
|1.00
|0.8503
|0.8481
|0.9500
|-3.33
|23150.70
|486
|2001.06.11 13:59
|sell
|86
|1.00
|0.8503
|0.8553
|0.7503
|487
|2001.06.11 14:59
|modify
|86
|1.00
|0.8503
|0.8503
|0.7503
|488
|2001.06.11 15:59
|modify
|86
|1.00
|0.8503
|0.8473
|0.7503
|489
|2001.06.12 13:59
|s/l
|86
|1.00
|0.8473
|0.8473
|0.7503
|304.66
|23455.36
|490
|2001.06.12 15:59
|buy
|87
|1.00
|0.8493
|0.8443
|0.9493
|491
|2001.06.12 22:59
|modify
|87
|1.00
|0.8493
|0.8493
|0.9493
|492
|2001.06.13 13:59
|modify
|87
|1.00
|0.8493
|0.8495
|0.9493
|493
|2001.06.13 15:59
|modify
|87
|1.00
|0.8493
|0.8523
|0.9493
|494
|2001.06.13 16:59
|s/l
|87
|1.00
|0.8523
|0.8523
|0.9493
|288.89
|23744.25
|495
|2001.06.14 10:59
|sell
|88
|1.00
|0.8520
|0.8570
|0.7520
|496
|2001.06.14 11:59
|modify
|88
|1.00
|0.8520
|0.8548
|0.7520
|497
|2001.06.14 14:59
|modify
|88
|1.00
|0.8520
|0.8544
|0.7520
|498
|2001.06.14 15:59
|modify
|88
|1.00
|0.8520
|0.8540
|0.7520
|499
|2001.06.14 16:59
|s/l
|88
|1.00
|0.8540
|0.8540
|0.7520
|-200.00
|23544.25
|500
|2001.06.14 17:59
|buy
|89
|1.00
|0.8603
|0.8553
|0.9603
|501
|2001.06.15 08:59
|modify
|89
|1.00
|0.8603
|0.8603
|0.9603
|502
|2001.06.15 14:59
|modify
|89
|1.00
|0.8603
|0.8633
|0.9603
|503
|2001.06.15 15:59
|s/l
|89
|1.00
|0.8633
|0.8633
|0.9603
|288.89
|23833.14
|504
|2001.06.15 20:59
|sell
|90
|1.00
|0.8614
|0.8664
|0.7614
|505
|2001.06.15 21:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8649
|0.7614
|506
|2001.06.18 12:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8645
|0.7614
|507
|2001.06.18 13:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8644
|0.7614
|508
|2001.06.18 14:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8642
|0.7614
|509
|2001.06.18 16:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8640
|0.7614
|510
|2001.06.18 17:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8637
|0.7614
|511
|2001.06.18 19:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8619
|0.7614
|512
|2001.06.19 08:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8618
|0.7614
|513
|2001.06.19 09:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8614
|0.7614
|514
|2001.06.19 10:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8610
|0.7614
|515
|2001.06.19 11:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8606
|0.7614
|516
|2001.06.19 14:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8603
|0.7614
|517
|2001.06.19 16:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8597
|0.7614
|518
|2001.06.19 18:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8584
|0.7614
|519
|2001.06.20 00:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8581
|0.7614
|520
|2001.06.20 01:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8578
|0.7614
|521
|2001.06.20 02:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8577
|0.7614
|522
|2001.06.20 03:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8574
|0.7614
|523
|2001.06.20 04:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8573
|0.7614
|524
|2001.06.20 07:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8572
|0.7614
|525
|2001.06.20 10:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8562
|0.7614
|526
|2001.06.20 12:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8554
|0.7614
|527
|2001.06.20 15:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8553
|0.7614
|528
|2001.06.20 17:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8550
|0.7614
|529
|2001.06.20 18:59
|modify
|90
|1.00
|0.8614
|0.8539
|0.7614
|530
|2001.06.20 19:59
|s/l
|90
|1.00
|0.8539
|0.8539
|0.7614
|773.30
|24606.44
|531
|2001.06.20 20:59
|buy
|91
|1.00
|0.8546
|0.8496
|0.9546
|532
|2001.06.20 21:59
|modify
|91
|1.00
|0.8546
|0.8513
|0.9546
|533
|2001.06.21 10:59
|modify
|91
|1.00
|0.8546
|0.8518
|0.9546
|534
|2001.06.21 12:59
|modify
|91
|1.00
|0.8546
|0.8520
|0.9546
|535
|2001.06.21 16:59
|modify
|91
|1.00
|0.8546
|0.8522
|0.9546
|536
|2001.06.21 18:59
|modify
|91
|1.00
|0.8546
|0.8524
|0.9546
|537
|2001.06.21 19:59
|modify
|91
|1.00
|0.8546
|0.8534
|0.9546
|538
|2001.06.22 04:59
|s/l
|91
|1.00
|0.8534
|0.8534
|0.9546
|-142.22
|24464.22
|539
|2001.06.22 05:59
|sell
|92
|1.00
|0.8534
|0.8584
|0.7534
|540
|2001.06.22 06:59
|modify
|92
|1.00
|0.8534
|0.8560
|0.7534
|541
|2001.06.22 11:59
|modify
|92
|1.00
|0.8534
|0.8558
|0.7534
|542
|2001.06.22 12:59
|modify
|92
|1.00
|0.8534
|0.8552
|0.7534
|543
|2001.06.22 13:59
|modify
|92
|1.00
|0.8534
|0.8550
|0.7534
|544
|2001.06.22 14:59
|modify
|92
|1.00
|0.8534
|0.8548
|0.7534
|545
|2001.06.22 17:59
|s/l
|92
|1.00
|0.8548
|0.8548
|0.7534
|-140.00
|24324.22
|546
|2001.06.22 18:59
|buy
|93
|1.00
|0.8554
|0.8504
|0.9554
|547
|2001.06.22 19:59
|modify
|93
|1.00
|0.8554
|0.8528
|0.9554
|548
|2001.06.25 03:59
|modify
|93
|1.00
|0.8554
|0.8529
|0.9554
|549
|2001.06.25 04:59
|modify
|93
|1.00
|0.8554
|0.8554
|0.9554
|550
|2001.06.25 11:59
|modify
|93
|1.00
|0.8554
|0.8584
|0.9554
|551
|2001.06.26 05:59
|modify
|93
|1.00
|0.8554
|0.8595
|0.9554
|552
|2001.06.26 09:59
|modify
|93
|1.00
|0.8554
|0.8614
|0.9554
|553
|2001.06.26 12:59
|s/l
|93
|1.00
|0.8614
|0.8614
|0.9554
|555.56
|24879.78
|554
|2001.06.27 16:59
|sell
|94
|1.00
|0.8596
|0.8646
|0.7596
|555
|2001.06.27 17:59
|modify
|94
|1.00
|0.8596
|0.8637
|0.7596
|556
|2001.06.27 18:59
|modify
|94
|1.00
|0.8596
|0.8636
|0.7596
|557
|2001.06.28 00:59
|modify
|94
|1.00
|0.8596
|0.8635
|0.7596
|558
|2001.06.28 09:59
|modify
|94
|1.00
|0.8596
|0.8631
|0.7596
|559
|2001.06.28 10:59
|modify
|94
|1.00
|0.8596
|0.8626
|0.7596
|560
|2001.06.28 11:59
|modify
|94
|1.00
|0.8596
|0.8596
|0.7596
|561
|2001.06.28 12:59
|modify
|94
|1.00
|0.8596
|0.8566
|0.7596
|562
|2001.06.28 14:59
|modify
|94
|1.00
|0.8596
|0.8536
|0.7596
|563
|2001.06.28 17:59
|modify
|94
|1.00
|0.8596
|0.8506
|0.7596
|564
|2001.06.28 18:59
|modify
|94
|1.00
|0.8596
|0.8476
|0.7596
|565
|2001.06.29 12:59
|s/l
|94
|1.00
|0.8476
|0.8476
|0.7596
|1209.32
|26089.10
|566
|2001.06.29 18:59
|buy
|95
|1.00
|0.8474
|0.8424
|0.9474
|567
|2001.06.29 19:59
|modify
|95
|1.00
|0.8474
|0.8447
|0.9474
|568
|2001.06.29 21:59
|modify
|95
|1.00
|0.8474
|0.8449
|0.9474
|569
|2001.07.02 01:59
|modify
|95
|1.00
|0.8474
|0.8454
|0.9474
|570
|2001.07.02 02:59
|modify
|95
|1.00
|0.8474
|0.8456
|0.9474
|571
|2001.07.02 06:59
|modify
|95
|1.00
|0.8474
|0.8461
|0.9474
|572
|2001.07.02 07:59
|modify
|95
|1.00
|0.8474
|0.8463
|0.9474
|573
|2001.07.02 09:59
|s/l
|95
|1.00
|0.8463
|0.8463
|0.9474
|-143.33
|25945.77
|574
|2001.07.02 10:59
|sell
|96
|1.00
|0.8451
|0.8501
|0.7451
|575
|2001.07.02 11:59
|modify
|96
|1.00
|0.8451
|0.8485
|0.7451
|576
|2001.07.03 01:59
|modify
|96
|1.00
|0.8451
|0.8484
|0.7451
|577
|2001.07.03 02:59
|modify
|96
|1.00
|0.8451
|0.8481
|0.7451
|578
|2001.07.03 07:59
|s/l
|96
|1.00
|0.8481
|0.8481
|0.7451
|-295.34
|25650.43
|579
|2001.07.03 07:59
|buy
|97
|1.00
|0.8482
|0.8432
|0.9482
|580
|2001.07.03 08:59
|modify
|97
|1.00
|0.8482
|0.8454
|0.9482
|581
|2001.07.03 14:59
|modify
|97
|1.00
|0.8482
|0.8458
|0.9482
|582
|2001.07.03 16:59
|modify
|97
|1.00
|0.8482
|0.8459
|0.9482
|583
|2001.07.03 17:59
|modify
|97
|1.00
|0.8482
|0.8462
|0.9482
|584
|2001.07.03 18:59
|modify
|97
|1.00
|0.8482
|0.8465
|0.9482
|585
|2001.07.03 21:59
|modify
|97
|1.00
|0.8482
|0.8467
|0.9482
|586
|2001.07.04 02:59
|s/l
|97
|1.00
|0.8467
|0.8467
|0.9482
|-161.11
|25489.32
|587
|2001.07.04 03:59
|sell
|98
|1.00
|0.8463
|0.8513
|0.7463
|588
|2001.07.04 04:59
|modify
|98
|1.00
|0.8463
|0.8485
|0.7463
|589
|2001.07.04 10:59
|modify
|98
|1.00
|0.8463
|0.8481
|0.7463
|590
|2001.07.04 11:59
|modify
|98
|1.00
|0.8463
|0.8479
|0.7463
|591
|2001.07.05 03:59
|close
|98
|1.00
|0.8466
|0.8479
|0.7463
|-25.34
|25463.98
|592
|2001.07.05 03:59
|buy
|99
|1.00
|0.8466
|0.8416
|0.9466
|593
|2001.07.05 04:59
|modify
|99
|1.00
|0.8466
|0.8447
|0.9466
|594
|2001.07.05 05:59
|s/l
|99
|1.00
|0.8447
|0.8447
|0.9466
|-190.00
|25273.98
|595
|2001.07.05 06:59
|sell
|100
|1.00
|0.8443
|0.8493
|0.7443
|596
|2001.07.05 07:59
|modify
|100
|1.00
|0.8443
|0.8465
|0.7443
|597
|2001.07.05 09:59
|modify
|100
|1.00
|0.8443
|0.8462
|0.7443
|598
|2001.07.05 10:59
|modify
|100
|1.00
|0.8443
|0.8455
|0.7443
|599
|2001.07.05 13:59
|modify
|100
|1.00
|0.8443
|0.8443
|0.7443
|600
|2001.07.05 16:59
|modify
|100
|1.00
|0.8443
|0.8413
|0.7443
|601
|2001.07.06 09:59
|modify
|100
|1.00
|0.8443
|0.8404
|0.7443
|602
|2001.07.06 14:59
|s/l
|100
|1.00
|0.8404
|0.8404
|0.7443
|394.66
|25668.64
|603
|2001.07.06 15:59
|buy
|101
|1.00
|0.8401
|0.8351
|0.9401
|604
|2001.07.06 16:59
|modify
|101
|1.00
|0.8401
|0.8401
|0.9401
|605
|2001.07.06 17:59
|modify
|101
|1.00
|0.8401
|0.8431
|0.9401
|606
|2001.07.09 16:59
|modify
|101
|1.00
|0.8401
|0.8461
|0.9401
|607
|2001.07.09 19:59
|s/l
|101
|1.00
|0.8461
|0.8461
|0.9401
|566.67
|26235.31
|608
|2001.07.09 20:59
|sell
|102
|1.00
|0.8479
|0.8529
|0.7479
|609
|2001.07.09 23:59
|close
|102
|1.00
|0.8500
|0.8529
|0.7479
|-210.00
|26025.31
|610
|2001.07.09 23:59
|buy
|103
|1.00
|0.8500
|0.8450
|0.9500
|611
|2001.07.10 00:59
|modify
|103
|1.00
|0.8500
|0.8464
|0.9500
|612
|2001.07.10 01:59
|modify
|103
|1.00
|0.8500
|0.8465
|0.9500
|613
|2001.07.10 08:59
|modify
|103
|1.00
|0.8500
|0.8500
|0.9500
|614
|2001.07.10 21:59
|modify
|103
|1.00
|0.8500
|0.8504
|0.9500
|615
|2001.07.10 22:59
|modify
|103
|1.00
|0.8500
|0.8505
|0.9500
|616
|2001.07.10 23:59
|modify
|103
|1.00
|0.8500
|0.8514
|0.9500
|617
|2001.07.11 07:59
|modify
|103
|1.00
|0.8500
|0.8517
|0.9500
|618
|2001.07.11 08:59
|modify
|103
|1.00
|0.8500
|0.8530
|0.9500
|619
|2001.07.11 09:59
|modify
|103
|1.00
|0.8500
|0.8560
|0.9500
|620
|2001.07.11 14:59
|modify
|103
|1.00
|0.8500
|0.8590
|0.9500
|621
|2001.07.11 19:59
|s/l
|103
|1.00
|0.8590
|0.8590
|0.9500
|877.78
|26903.09
|622
|2001.07.12 07:59
|sell
|104
|1.00
|0.8570
|0.8620
|0.7570
|623
|2001.07.12 08:59
|modify
|104
|1.00
|0.8570
|0.8570
|0.7570
|624
|2001.07.12 23:59
|modify
|104
|1.00
|0.8570
|0.8568
|0.7570
|625
|2001.07.13 00:59
|modify
|104
|1.00
|0.8570
|0.8559
|0.7570
|626
|2001.07.13 01:59
|modify
|104
|1.00
|0.8570
|0.8556
|0.7570
|627
|2001.07.13 09:59
|modify
|104
|1.00
|0.8570
|0.8537
|0.7570
|628
|2001.07.13 10:59
|s/l
|104
|1.00
|0.8537
|0.8537
|0.7570
|334.66
|27237.75
|629
|2001.07.13 12:59
|buy
|105
|1.00
|0.8553
|0.8503
|0.9553
|630
|2001.07.13 13:59
|modify
|105
|1.00
|0.8553
|0.8522
|0.9553
|631
|2001.07.13 15:59
|s/l
|105
|1.00
|0.8522
|0.8522
|0.9553
|-310.00
|26927.75
|632
|2001.07.13 16:59
|sell
|106
|1.00
|0.8520
|0.8570
|0.7520
|633
|2001.07.13 17:59
|modify
|106
|1.00
|0.8520
|0.8542
|0.7520
|634
|2001.07.13 21:59
|s/l
|106
|1.00
|0.8542
|0.8542
|0.7520
|-220.00
|26707.75
|635
|2001.07.16 00:59
|buy
|107
|1.00
|0.8547
|0.8497
|0.9547
|636
|2001.07.16 01:59
|modify
|107
|1.00
|0.8547
|0.8523
|0.9547
|637
|2001.07.16 08:59
|modify
|107
|1.00
|0.8547
|0.8525
|0.9547
|638
|2001.07.16 10:59
|modify
|107
|1.00
|0.8547
|0.8531
|0.9547
|639
|2001.07.16 12:59
|modify
|107
|1.00
|0.8547
|0.8532
|0.9547
|640
|2001.07.16 13:59
|modify
|107
|1.00
|0.8547
|0.8547
|0.9547
|641
|2001.07.16 17:59
|s/l
|107
|1.00
|0.8547
|0.8547
|0.9547
|0.00
|26707.75
|642
|2001.07.16 23:59
|sell
|108
|1.00
|0.8523
|0.8573
|0.7523
|643
|2001.07.17 00:59
|modify
|108
|1.00
|0.8523
|0.8569
|0.7523
|644
|2001.07.17 01:59
|modify
|108
|1.00
|0.8523
|0.8567
|0.7523
|645
|2001.07.17 08:59
|modify
|108
|1.00
|0.8523
|0.8565
|0.7523
|646
|2001.07.17 09:59
|modify
|108
|1.00
|0.8523
|0.8559
|0.7523
|647
|2001.07.17 13:59
|modify
|108
|1.00
|0.8523
|0.8557
|0.7523
|648
|2001.07.17 15:59
|modify
|108
|1.00
|0.8523
|0.8551
|0.7523
|649
|2001.07.17 16:59
|modify
|108
|1.00
|0.8523
|0.8538
|0.7523
|650
|2001.07.17 17:59
|s/l
|108
|1.00
|0.8538
|0.8538
|0.7523
|-145.34
|26562.41
|651
|2001.07.17 18:59
|buy
|109
|1.00
|0.8575
|0.8525
|0.9575
|652
|2001.07.18 02:59
|modify
|109
|1.00
|0.8575
|0.8526
|0.9575
|653
|2001.07.18 09:59
|modify
|109
|1.00
|0.8575
|0.8531
|0.9575
|654
|2001.07.18 10:59
|modify
|109
|1.00
|0.8575
|0.8537
|0.9575
|655
|2001.07.18 11:59
|modify
|109
|1.00
|0.8575
|0.8538
|0.9575
|656
|2001.07.18 12:59
|modify
|109
|1.00
|0.8575
|0.8575
|0.9575
|657
|2001.07.18 15:59
|modify
|109
|1.00
|0.8575
|0.8605
|0.9575
|658
|2001.07.18 16:59
|modify
|109
|1.00
|0.8575
|0.8635
|0.9575
|659
|2001.07.18 17:59
|modify
|109
|1.00
|0.8575
|0.8665
|0.9575
|660
|2001.07.18 21:59
|modify
|109
|1.00
|0.8575
|0.8695
|0.9575
|661
|2001.07.19 10:59
|modify
|109
|1.00
|0.8575
|0.8725
|0.9575
|662
|2001.07.19 14:59
|s/l
|109
|1.00
|0.8725
|0.8725
|0.9575
|1477.78
|28040.19
|663
|2001.07.19 17:59
|sell
|110
|1.00
|0.8682
|0.8732
|0.7682
|664
|2001.07.19 18:59
|modify
|110
|1.00
|0.8682
|0.8731
|0.7682
|665
|2001.07.20 06:59
|s/l
|110
|1.00
|0.8731
|0.8731
|0.7682
|-485.34
|27554.85
|666
|2001.07.20 12:59
|buy
|111
|1.00
|0.8754
|0.8704
|0.9754
|667
|2001.07.20 13:59
|modify
|111
|1.00
|0.8754
|0.8708
|0.9754
|668
|2001.07.20 15:59
|modify
|111
|1.00
|0.8754
|0.8711
|0.9754
|669
|2001.07.20 19:59
|close
|111
|1.00
|0.8720
|0.8711
|0.9754
|-340.00
|27214.85
|670
|2001.07.20 19:59
|sell
|112
|1.00
|0.8720
|0.8770
|0.7720
|671
|2001.07.20 20:59
|modify
|112
|1.00
|0.8720
|0.8753
|0.7720
|672
|2001.07.23 09:59
|modify
|112
|1.00
|0.8720
|0.8720
|0.7720
|673
|2001.07.23 19:59
|modify
|112
|1.00
|0.8720
|0.8707
|0.7720
|674
|2001.07.23 20:59
|modify
|112
|1.00
|0.8720
|0.8705
|0.7720
|675
|2001.07.23 21:59
|modify
|112
|1.00
|0.8720
|0.8704
|0.7720
|676
|2001.07.23 22:59
|modify
|112
|1.00
|0.8720
|0.8702
|0.7720
|677
|2001.07.23 23:59
|modify
|112
|1.00
|0.8720
|0.8698
|0.7720
|678
|2001.07.24 03:59
|s/l
|112
|1.00
|0.8698
|0.8698
|0.7720
|238.64
|27453.49
|679
|2001.07.24 04:59
|buy
|113
|1.00
|0.8704
|0.8654
|0.9704
|680
|2001.07.24 05:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8670
|0.9704
|681
|2001.07.24 09:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8672
|0.9704
|682
|2001.07.24 13:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8673
|0.9704
|683
|2001.07.24 15:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8704
|0.9704
|684
|2001.07.24 20:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8706
|0.9704
|685
|2001.07.24 22:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8710
|0.9704
|686
|2001.07.24 23:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8711
|0.9704
|687
|2001.07.25 03:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8712
|0.9704
|688
|2001.07.25 10:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8715
|0.9704
|689
|2001.07.25 11:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8719
|0.9704
|690
|2001.07.25 12:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8721
|0.9704
|691
|2001.07.25 13:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8734
|0.9704
|692
|2001.07.25 16:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8740
|0.9704
|693
|2001.07.25 17:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8764
|0.9704
|694
|2001.07.26 12:59
|modify
|113
|1.00
|0.8704
|0.8767
|0.9704
|695
|2001.07.26 13:59
|s/l
|113
|1.00
|0.8767
|0.8767
|0.9704
|607.78
|28061.27
|696
|2001.07.26 14:59
|sell
|114
|1.00
|0.8763
|0.8813
|0.7763
|697
|2001.07.26 15:59
|modify
|114
|1.00
|0.8763
|0.8798
|0.7763
|698
|2001.07.27 09:59
|modify
|114
|1.00
|0.8763
|0.8797
|0.7763
|699
|2001.07.27 10:59
|modify
|114
|1.00
|0.8763
|0.8795
|0.7763
|700
|2001.07.27 11:59
|modify
|114
|1.00
|0.8763
|0.8788
|0.7763
|701
|2001.07.27 12:59
|modify
|114
|1.00
|0.8763
|0.8780
|0.7763
|702
|2001.07.27 13:59
|modify
|114
|1.00
|0.8763
|0.8779
|0.7763
|703
|2001.07.27 14:59
|s/l
|114
|1.00
|0.8779
|0.8779
|0.7763
|-155.34
|27905.93
|704
|2001.07.27 15:59
|buy
|115
|1.00
|0.8776
|0.8726
|0.9776
|705
|2001.07.27 17:59
|close
|115
|1.00
|0.8746
|0.8726
|0.9776
|-300.00
|27605.93
|706
|2001.07.27 17:59
|sell
|116
|1.00
|0.8746
|0.8796
|0.7746
|707
|2001.07.27 18:59
|modify
|116
|1.00
|0.8746
|0.8779
|0.7746
|708
|2001.07.30 17:59
|modify
|116
|1.00
|0.8746
|0.8773
|0.7746
|709
|2001.07.30 18:59
|modify
|116
|1.00
|0.8746
|0.8758
|0.7746
|710
|2001.07.30 19:59
|modify
|116
|1.00
|0.8746
|0.8756
|0.7746
|711
|2001.07.31 03:59
|modify
|116
|1.00
|0.8746
|0.8754
|0.7746
|712
|2001.07.31 04:59
|s/l
|116
|1.00
|0.8754
|0.8754
|0.7746
|-61.36
|27544.57
|713
|2001.07.31 05:59
|buy
|117
|1.00
|0.8758
|0.8708
|0.9758
|714
|2001.07.31 06:59
|modify
|117
|1.00
|0.8758
|0.8736
|0.9758
|715
|2001.07.31 11:59
|modify
|117
|1.00
|0.8758
|0.8742
|0.9758
|716
|2001.07.31 18:59
|s/l
|117
|1.00
|0.8742
|0.8742
|0.9758
|-160.00
|27384.57
|717
|2001.07.31 19:59
|sell
|118
|1.00
|0.8742
|0.8792
|0.7742
|718
|2001.07.31 20:59
|modify
|118
|1.00
|0.8742
|0.8761
|0.7742
|719
|2001.07.31 23:59
|s/l
|118
|1.00
|0.8761
|0.8761
|0.7742
|-190.00
|27194.57
|720
|2001.08.01 01:59
|buy
|119
|1.00
|0.8768
|0.8718
|0.9768
|721
|2001.08.01 02:59
|modify
|119
|1.00
|0.8768
|0.8739
|0.9768
|722
|2001.08.01 05:59
|modify
|119
|1.00
|0.8768
|0.8768
|0.9768
|723
|2001.08.01 21:59
|modify
|119
|1.00
|0.8768
|0.8773
|0.9768
|724
|2001.08.01 22:59
|modify
|119
|1.00
|0.8768
|0.8775
|0.9768
|725
|2001.08.01 23:59
|modify
|119
|1.00
|0.8768
|0.8777
|0.9768
|726
|2001.08.02 00:59
|modify
|119
|1.00
|0.8768
|0.8779
|0.9768
|727
|2001.08.02 01:59
|modify
|119
|1.00
|0.8768
|0.8780
|0.9768
|728
|2001.08.02 04:59
|modify
|119
|1.00
|0.8768
|0.8785
|0.9768
|729
|2001.08.02 05:59
|modify
|119
|1.00
|0.8768
|0.8798
|0.9768
|730
|2001.08.02 15:59
|s/l
|119
|1.00
|0.8798
|0.8798
|0.9768
|288.89
|27483.46
|731
|2001.08.02 16:59
|sell
|120
|1.00
|0.8814
|0.8864
|0.7814
|732
|2001.08.02 17:59
|modify
|120
|1.00
|0.8814
|0.8821
|0.7814
|733
|2001.08.02 18:59
|s/l
|120
|1.00
|0.8821
|0.8821
|0.7814
|-70.00
|27413.46
|734
|2001.08.02 19:59
|buy
|121
|1.00
|0.8827
|0.8777
|0.9827
|735
|2001.08.02 20:59
|modify
|121
|1.00
|0.8827
|0.8800
|0.9827
|736
|2001.08.03 14:59
|s/l
|121
|1.00
|0.8800
|0.8800
|0.9827
|-281.11
|27132.35
|737
|2001.08.03 15:59
|sell
|122
|1.00
|0.8827
|0.8877
|0.7827
|738
|2001.08.03 16:59
|close
|122
|1.00
|0.8859
|0.8877
|0.7827
|-320.00
|26812.35
|739
|2001.08.03 16:59
|buy
|123
|1.00
|0.8859
|0.8809
|0.9859
|740
|2001.08.06 02:59
|s/l
|123
|1.00
|0.8809
|0.8809
|0.9859
|-533.33
|26279.02
|741
|2001.08.06 04:59
|sell
|124
|1.00
|0.8802
|0.8852
|0.7802
|742
|2001.08.06 05:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8843
|0.7802
|743
|2001.08.06 20:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8827
|0.7802
|744
|2001.08.06 23:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8825
|0.7802
|745
|2001.08.07 00:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8817
|0.7802
|746
|2001.08.07 02:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8815
|0.7802
|747
|2001.08.07 03:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8811
|0.7802
|748
|2001.08.07 08:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8802
|0.7802
|749
|2001.08.07 10:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8801
|0.7802
|750
|2001.08.07 21:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8800
|0.7802
|751
|2001.08.07 22:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8799
|0.7802
|752
|2001.08.07 23:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8797
|0.7802
|753
|2001.08.08 00:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8794
|0.7802
|754
|2001.08.08 01:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8792
|0.7802
|755
|2001.08.08 03:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8791
|0.7802
|756
|2001.08.08 09:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8773
|0.7802
|757
|2001.08.08 10:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8771
|0.7802
|758
|2001.08.08 11:59
|modify
|124
|1.00
|0.8802
|0.8770
|0.7802
|759
|2001.08.08 17:59
|s/l
|124
|1.00
|0.8770
|0.8770
|0.7802
|329.32
|26608.34
|760
|2001.08.08 18:59
|buy
|125
|1.00
|0.8797
|0.8747
|0.9797
|761
|2001.08.08 19:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8756
|0.9797
|762
|2001.08.08 20:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8757
|0.9797
|763
|2001.08.08 21:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8760
|0.9797
|764
|2001.08.09 01:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8763
|0.9797
|765
|2001.08.09 09:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8797
|0.9797
|766
|2001.08.09 12:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8827
|0.9797
|767
|2001.08.09 18:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8857
|0.9797
|768
|2001.08.09 19:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8887
|0.9797
|769
|2001.08.10 16:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8917
|0.9797
|770
|2001.08.10 19:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8923
|0.9797
|771
|2001.08.13 09:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8924
|0.9797
|772
|2001.08.13 11:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8933
|0.9797
|773
|2001.08.13 12:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8947
|0.9797
|774
|2001.08.14 05:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8954
|0.9797
|775
|2001.08.14 07:59
|modify
|125
|1.00
|0.8797
|0.8956
|0.9797
|776
|2001.08.14 09:59
|s/l
|125
|1.00
|0.8956
|0.8956
|0.9797
|1523.34
|28131.68
|777
|2001.08.14 10:59
|sell
|126
|1.00
|0.8942
|0.8992
|0.7942
|778
|2001.08.14 11:59
|modify
|126
|1.00
|0.8942
|0.8986
|0.7942
|779
|2001.08.14 17:59
|s/l
|126
|1.00
|0.8986
|0.8986
|0.7942
|-440.00
|27691.68
|780
|2001.08.14 18:59
|buy
|127
|1.00
|0.9031
|0.8981
|1.0031
|781
|2001.08.15 10:59
|modify
|127
|1.00
|0.9031
|0.9031
|1.0031
|782
|2001.08.15 11:59
|modify
|127
|1.00
|0.9031
|0.9061
|1.0031
|783
|2001.08.15 13:59
|modify
|127
|1.00
|0.9031
|0.9091
|1.0031
|784
|2001.08.16 02:59
|modify
|127
|1.00
|0.9031
|0.9121
|1.0031
|785
|2001.08.16 09:59
|modify
|127
|1.00
|0.9031
|0.9151
|1.0031
|786
|2001.08.16 14:59
|s/l
|127
|1.00
|0.9151
|0.9151
|1.0031
|1177.78
|28869.46
|787
|2001.08.16 16:59
|sell
|128
|1.00
|0.9125
|0.9175
|0.8125
|788
|2001.08.16 17:59
|modify
|128
|1.00
|0.9125
|0.9166
|0.8125
|789
|2001.08.17 10:59
|modify
|128
|1.00
|0.9125
|0.9160
|0.8125
|790
|2001.08.17 12:59
|modify
|128
|1.00
|0.9125
|0.9158
|0.8125
|791
|2001.08.17 13:59
|close
|128
|1.00
|0.9148
|0.9158
|0.8125
|-225.34
|28644.12
|792
|2001.08.17 13:59
|buy
|129
|1.00
|0.9148
|0.9098
|1.0148
|793
|2001.08.17 14:59
|modify
|129
|1.00
|0.9148
|0.9119
|1.0148
|794
|2001.08.17 17:59
|modify
|129
|1.00
|0.9148
|0.9122
|1.0148
|795
|2001.08.17 18:59
|modify
|129
|1.00
|0.9148
|0.9124
|1.0148
|796
|2001.08.17 21:59
|modify
|129
|1.00
|0.9148
|0.9148
|1.0148
|797
|2001.08.20 11:59
|s/l
|129
|1.00
|0.9148
|0.9148
|1.0148
|-33.33
|28610.79
|798
|2001.08.20 16:59
|sell
|130
|1.00
|0.9124
|0.9174
|0.8124
|799
|2001.08.20 17:59
|modify
|130
|1.00
|0.9124
|0.9172
|0.8124
|800
|2001.08.21 09:59
|modify
|130
|1.00
|0.9124
|0.9165
|0.8124
|801
|2001.08.21 10:59
|modify
|130
|1.00
|0.9124
|0.9154
|0.8124
|802
|2001.08.21 11:59
|modify
|130
|1.00
|0.9124
|0.9144
|0.8124
|803
|2001.08.21 14:59
|s/l
|130
|1.00
|0.9144
|0.9144
|0.8124
|-195.34
|28415.45
|804
|2001.08.21 16:59
|buy
|131
|1.00
|0.9127
|0.9077
|1.0127
|805
|2001.08.21 18:59
|close
|131
|1.00
|0.9107
|0.9077
|1.0127
|-200.00
|28215.45
|806
|2001.08.21 18:59
|sell
|132
|1.00
|0.9107
|0.9157
|0.8107
|807
|2001.08.21 19:59
|modify
|132
|1.00
|0.9107
|0.9130
|0.8107
|808
|2001.08.21 20:59
|s/l
|132
|1.00
|0.9130
|0.9130
|0.8107
|-230.00
|27985.45
|809
|2001.08.21 21:59
|buy
|133
|1.00
|0.9170
|0.9120
|1.0170
|810
|2001.08.22 10:59
|modify
|133
|1.00
|0.9170
|0.9170
|1.0170
|811
|2001.08.22 18:59
|s/l
|133
|1.00
|0.9170
|0.9170
|1.0170
|-11.11
|27974.34
|812
|2001.08.22 21:59
|sell
|134
|1.00
|0.9146
|0.9196
|0.8146
|813
|2001.08.22 22:59
|modify
|134
|1.00
|0.9146
|0.9191
|0.8146
|814
|2001.08.23 11:59
|modify
|134
|1.00
|0.9146
|0.9146
|0.8146
|815
|2001.08.23 17:59
|s/l
|134
|1.00
|0.9146
|0.9146
|0.8146
|4.66
|27979.00
|816
|2001.08.23 20:59
|buy
|135
|1.00
|0.9157
|0.9107
|1.0157
|817
|2001.08.23 21:59
|modify
|135
|1.00
|0.9157
|0.9120
|1.0157
|818
|2001.08.24 12:59
|s/l
|135
|1.00
|0.9120
|0.9120
|1.0157
|-381.11
|27597.89
|819
|2001.08.24 13:59
|sell
|136
|1.00
|0.9104
|0.9154
|0.8104
|820
|2001.08.24 14:59
|modify
|136
|1.00
|0.9104
|0.9144
|0.8104
|821
|2001.08.24 18:59
|modify
|136
|1.00
|0.9104
|0.9138
|0.8104
|822
|2001.08.27 09:59
|modify
|136
|1.00
|0.9104
|0.9137
|0.8104
|823
|2001.08.27 10:59
|modify
|136
|1.00
|0.9104
|0.9136
|0.8104
|824
|2001.08.27 11:59
|modify
|136
|1.00
|0.9104
|0.9131
|0.8104
|825
|2001.08.27 12:59
|modify
|136
|1.00
|0.9104
|0.9125
|0.8104
|826
|2001.08.27 19:59
|modify
|136
|1.00
|0.9104
|0.9120
|0.8104
|827
|2001.08.28 02:59
|close
|136
|1.00
|0.9112
|0.9120
|0.8104
|-61.36
|27536.53
|828
|2001.08.28 02:59
|buy
|137
|1.00
|0.9112
|0.9062
|1.0112
|829
|2001.08.28 03:59
|modify
|137
|1.00
|0.9112
|0.9099
|1.0112
|830
|2001.08.28 06:59
|s/l
|137
|1.00
|0.9099
|0.9099
|1.0112
|-130.00
|27406.53
|831
|2001.08.28 07:59
|sell
|138
|1.00
|0.9066
|0.9116
|0.8066
|832
|2001.08.28 08:59
|modify
|138
|1.00
|0.9066
|0.9103
|0.8066
|833
|2001.08.28 09:59
|modify
|138
|1.00
|0.9066
|0.9100
|0.8066
|834
|2001.08.28 10:59
|modify
|138
|1.00
|0.9066
|0.9097
|0.8066
|835
|2001.08.28 11:59
|modify
|138
|1.00
|0.9066
|0.9094
|0.8066
|836
|2001.08.28 17:59
|s/l
|138
|1.00
|0.9094
|0.9094
|0.8066
|-280.00
|27126.53
|837
|2001.08.28 18:59
|buy
|139
|1.00
|0.9103
|0.9053
|1.0103
|838
|2001.08.28 19:59
|modify
|139
|1.00
|0.9103
|0.9055
|1.0103
|839
|2001.08.28 21:59
|modify
|139
|1.00
|0.9103
|0.9056
|1.0103
|840
|2001.08.28 23:59
|modify
|139
|1.00
|0.9103
|0.9057
|1.0103
|841
|2001.08.29 00:59
|modify
|139
|1.00
|0.9103
|0.9059
|1.0103
|842
|2001.08.29 08:59
|modify
|139
|1.00
|0.9103
|0.9103
|1.0103
|843
|2001.08.29 14:59
|s/l
|139
|1.00
|0.9103
|0.9103
|1.0103
|-11.11
|27115.42
|844
|2001.08.29 17:59
|sell
|140
|1.00
|0.9094
|0.9144
|0.8094
|845
|2001.08.29 18:59
|modify
|140
|1.00
|0.9094
|0.9115
|0.8094
|846
|2001.08.30 10:59
|modify
|140
|1.00
|0.9094
|0.9111
|0.8094
|847
|2001.08.30 12:59
|modify
|140
|1.00
|0.9094
|0.9110
|0.8094
|848
|2001.08.30 13:59
|modify
|140
|1.00
|0.9094
|0.9108
|0.8094
|849
|2001.08.30 14:59
|s/l
|140
|1.00
|0.9108
|0.9108
|0.8094
|-135.34
|26980.08
|850
|2001.08.30 15:59
|buy
|141
|1.00
|0.9085
|0.9035
|1.0085
|851
|2001.08.30 16:59
|modify
|141
|1.00
|0.9085
|0.9079
|1.0085
|852
|2001.08.30 17:59
|modify
|141
|1.00
|0.9085
|0.9085
|1.0085
|853
|2001.08.30 18:59
|modify
|141
|1.00
|0.9085
|0.9115
|1.0085
|854
|2001.08.30 20:59
|modify
|141
|1.00
|0.9085
|0.9145
|1.0085
|855
|2001.08.31 16:59
|s/l
|141
|1.00
|0.9145
|0.9145
|1.0085
|588.89
|27568.97
|856
|2001.08.31 17:59
|sell
|142
|1.00
|0.9083
|0.9133
|0.8083
|857
|2001.09.03 16:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.9129
|0.8083
|858
|2001.09.03 17:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.9125
|0.8083
|859
|2001.09.03 18:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.9124
|0.8083
|860
|2001.09.03 19:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.9101
|0.8083
|861
|2001.09.04 00:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.9086
|0.8083
|862
|2001.09.04 03:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.9085
|0.8083
|863
|2001.09.04 04:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.9083
|0.8083
|864
|2001.09.04 07:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.9053
|0.8083
|865
|2001.09.04 10:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.9023
|0.8083
|866
|2001.09.04 16:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.8993
|0.8083
|867
|2001.09.04 17:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.8963
|0.8083
|868
|2001.09.04 18:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.8933
|0.8083
|869
|2001.09.04 19:59
|modify
|142
|1.00
|0.9083
|0.8903
|0.8083
|870
|2001.09.05 18:59
|close
|142
|1.00
|0.8895
|0.8903
|0.8083
|1903.30
|29472.27
|871
|2001.09.05 18:59
|buy
|143
|1.00
|0.8895
|0.8845
|0.9895
|872
|2001.09.05 19:59
|modify
|143
|1.00
|0.8895
|0.8871
|0.9895
|873
|2001.09.05 20:59
|s/l
|143
|1.00
|0.8871
|0.8871
|0.9895
|-240.00
|29232.27
|874
|2001.09.05 21:59
|sell
|144
|1.00
|0.8864
|0.8914
|0.7864
|875
|2001.09.05 22:59
|modify
|144
|1.00
|0.8864
|0.8893
|0.7864
|876
|2001.09.05 23:59
|modify
|144
|1.00
|0.8864
|0.8890
|0.7864
|877
|2001.09.06 10:59
|modify
|144
|1.00
|0.8864
|0.8884
|0.7864
|878
|2001.09.06 14:59
|modify
|144
|1.00
|0.8864
|0.8878
|0.7864
|879
|2001.09.06 16:59
|s/l
|144
|1.00
|0.8878
|0.8878
|0.7864
|-135.34
|29096.93
|880
|2001.09.06 17:59
|buy
|145
|1.00
|0.8946
|0.8896
|0.9946
|881
|2001.09.07 14:59
|modify
|145
|1.00
|0.8946
|0.8946
|0.9946
|882
|2001.09.07 15:59
|modify
|145
|1.00
|0.8946
|0.8976
|0.9946
|883
|2001.09.07 17:59
|modify
|145
|1.00
|0.8946
|0.9006
|0.9946
|884
|2001.09.10 01:59
|modify
|145
|1.00
|0.8946
|0.9036
|0.9946
|885
|2001.09.10 10:59
|s/l
|145
|1.00
|0.9036
|0.9036
|0.9946
|855.56
|29952.49
|886
|2001.09.10 17:59
|sell
|146
|1.00
|0.8985
|0.9035
|0.7985
|887
|2001.09.11 08:59
|modify
|146
|1.00
|0.8985
|0.9033
|0.7985
|888
|2001.09.11 11:59
|modify
|146
|1.00
|0.8985
|0.9032
|0.7985
|889
|2001.09.11 12:59
|modify
|146
|1.00
|0.8985
|0.9027
|0.7985
|890
|2001.09.11 13:59
|modify
|146
|1.00
|0.8985
|0.9021
|0.7985
|891
|2001.09.11 14:59
|modify
|146
|1.00
|0.8985
|0.9018
|0.7985
|892
|2001.09.11 15:59
|s/l
|146
|1.00
|0.9018
|0.9018
|0.7985
|-325.34
|29627.15
|893
|2001.09.11 17:59
|buy
|147
|1.00
|0.9111
|0.9061
|1.0111
|894
|2001.09.11 18:59
|modify
|147
|1.00
|0.9111
|0.9111
|1.0111
|895
|2001.09.12 00:59
|s/l
|147
|1.00
|0.9111
|0.9111
|1.0111
|-11.11
|29616.04
|896
|2001.09.12 17:59
|sell
|148
|1.00
|0.9058
|0.9108
|0.8058
|897
|2001.09.12 21:59
|modify
|148
|1.00
|0.9058
|0.9106
|0.8058
|898
|2001.09.13 09:59
|modify
|148
|1.00
|0.9058
|0.9094
|0.8058
|899
|2001.09.13 10:59
|close
|148
|1.00
|0.9076
|0.9094
|0.8058
|-175.34
|29440.70
|900
|2001.09.13 10:59
|buy
|149
|1.00
|0.9076
|0.9026
|1.0076
|901
|2001.09.13 11:59
|modify
|149
|1.00
|0.9076
|0.9051
|1.0076
|902
|2001.09.13 13:59
|close
|149
|1.00
|0.9068
|0.9051
|1.0076
|-80.00
|29360.70
|903
|2001.09.13 13:59
|sell
|150
|1.00
|0.9068
|0.9118
|0.8068
|904
|2001.09.13 16:59
|close
|150
|1.00
|0.9106
|0.9118
|0.8068
|-380.00
|28980.70
|905
|2001.09.13 16:59
|buy
|151
|1.00
|0.9106
|0.9056
|1.0106
|906
|2001.09.13 17:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9065
|1.0106
|907
|2001.09.13 18:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9067
|1.0106
|908
|2001.09.13 20:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9069
|1.0106
|909
|2001.09.13 21:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9070
|1.0106
|910
|2001.09.14 04:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9073
|1.0106
|911
|2001.09.14 10:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9078
|1.0106
|912
|2001.09.14 11:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9106
|1.0106
|913
|2001.09.14 12:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9136
|1.0106
|914
|2001.09.14 13:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9166
|1.0106
|915
|2001.09.17 00:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9196
|1.0106
|916
|2001.09.17 04:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9226
|1.0106
|917
|2001.09.17 09:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9256
|1.0106
|918
|2001.09.17 10:59
|modify
|151
|1.00
|0.9106
|0.9286
|1.0106
|919
|2001.09.17 13:59
|s/l
|151
|1.00
|0.9286
|0.9286
|1.0106
|1755.56
|30736.26
|920
|2001.09.17 17:59
|sell
|152
|1.00
|0.9197
|0.9247
|0.8197
|921
|2001.09.17 19:59
|s/l
|152
|1.00
|0.9247
|0.9247
|0.8197
|-500.00
|30236.26
|922
|2001.09.18 21:59
|buy
|153
|1.00
|0.9276
|0.9226
|1.0276
|923
|2001.09.19 11:59
|modify
|153
|1.00
|0.9276
|0.9227
|1.0276
|924
|2001.09.19 17:59
|modify
|153
|1.00
|0.9276
|0.9276
|1.0276
|925
|2001.09.19 21:59
|s/l
|153
|1.00
|0.9276
|0.9276
|1.0276
|-11.11
|30225.15
|926
|2001.09.20 13:59
|sell
|154
|1.00
|0.9252
|0.9302
|0.8252
|927
|2001.09.20 14:59
|modify
|154
|1.00
|0.9252
|0.9295
|0.8252
|928
|2001.09.20 19:59
|modify
|154
|1.00
|0.9252
|0.9290
|0.8252
|929
|2001.09.20 21:59
|modify
|154
|1.00
|0.9252
|0.9282
|0.8252
|930
|2001.09.20 23:59
|close
|154
|1.00
|0.9277
|0.9282
|0.8252
|-250.00
|29975.15
|931
|2001.09.20 23:59
|buy
|155
|1.00
|0.9277
|0.9227
|1.0277
|932
|2001.09.21 00:59
|modify
|155
|1.00
|0.9277
|0.9246
|1.0277
|933
|2001.09.21 03:59
|s/l
|155
|1.00
|0.9246
|0.9246
|1.0277
|-321.11
|29654.04
|934
|2001.09.21 04:59
|sell
|156
|1.00
|0.9211
|0.9261
|0.8211
|935
|2001.09.21 09:59
|modify
|156
|1.00
|0.9211
|0.9257
|0.8211
|936
|2001.09.21 10:59
|modify
|156
|1.00
|0.9211
|0.9250
|0.8211
|937
|2001.09.21 15:59
|modify
|156
|1.00
|0.9211
|0.9211
|0.8211
|938
|2001.09.21 17:59
|modify
|156
|1.00
|0.9211
|0.9181
|0.8211
|939
|2001.09.21 18:59
|modify
|156
|1.00
|0.9211
|0.9151
|0.8211
|940
|2001.09.24 13:59
|s/l
|156
|1.00
|0.9151
|0.9151
|0.8211
|613.98
|30268.02
|941
|2001.09.25 10:59
|buy
|157
|1.00
|0.9170
|0.9120
|1.0170
|942
|2001.09.25 11:59
|modify
|157
|1.00
|0.9170
|0.9141
|1.0170
|943
|2001.09.25 12:59
|modify
|157
|1.00
|0.9170
|0.9142
|1.0170
|944
|2001.09.25 13:59
|modify
|157
|1.00
|0.9170
|0.9146
|1.0170
|945
|2001.09.25 15:59
|modify
|157
|1.00
|0.9170
|0.9170
|1.0170
|946
|2001.09.25 16:59
|modify
|157
|1.00
|0.9170
|0.9200
|1.0170
|947
|2001.09.26 16:59
|close
|157
|1.00
|0.9207
|0.9200
|1.0170
|358.89
|30626.91
|948
|2001.09.26 16:59
|sell
|158
|1.00
|0.9207
|0.9257
|0.8207
|949
|2001.09.26 18:59
|close
|158
|1.00
|0.9228
|0.9257
|0.8207
|-210.00
|30416.91
|950
|2001.09.26 18:59
|buy
|159
|1.00
|0.9228
|0.9178
|1.0228
|951
|2001.09.26 19:59
|modify
|159
|1.00
|0.9228
|0.9208
|1.0228
|952
|2001.09.27 05:59
|s/l
|159
|1.00
|0.9208
|0.9208
|1.0228
|-211.11
|30205.80
|953
|2001.09.27 06:59
|sell
|160
|1.00
|0.9207
|0.9257
|0.8207
|954
|2001.09.27 07:59
|modify
|160
|1.00
|0.9207
|0.9226
|0.8207
|955
|2001.09.27 08:59
|modify
|160
|1.00
|0.9207
|0.9223
|0.8207
|956
|2001.09.27 09:59
|modify
|160
|1.00
|0.9207
|0.9221
|0.8207
|957
|2001.09.27 10:59
|s/l
|160
|1.00
|0.9221
|0.9221
|0.8207
|-140.00
|30065.80
|958
|2001.09.27 11:59
|buy
|161
|1.00
|0.9218
|0.9168
|1.0218
|959
|2001.09.27 12:59
|modify
|161
|1.00
|0.9218
|0.9194
|1.0218
|960
|2001.09.27 14:59
|s/l
|161
|1.00
|0.9194
|0.9194
|1.0218
|-240.00
|29825.80
|961
|2001.09.27 15:59
|sell
|162
|1.00
|0.9178
|0.9228
|0.8178
|962
|2001.09.27 16:59
|modify
|162
|1.00
|0.9178
|0.9213
|0.8178
|963
|2001.09.27 23:59
|modify
|162
|1.00
|0.9178
|0.9210
|0.8178
|964
|2001.09.28 01:59
|modify
|162
|1.00
|0.9178
|0.9206
|0.8178
|965
|2001.09.28 02:59
|modify
|162
|1.00
|0.9178
|0.9178
|0.8178
|966
|2001.09.28 16:59
|modify
|162
|1.00
|0.9178
|0.9148
|0.8178
|967
|2001.09.28 19:59
|modify
|162
|1.00
|0.9178
|0.9118
|0.8178
|968
|2001.10.01 13:59
|s/l
|162
|1.00
|0.9118
|0.9118
|0.8178
|618.64
|30444.44
|969
|2001.10.01 15:59
|buy
|163
|1.00
|0.9151
|0.9101
|1.0151
|970
|2001.10.02 03:59
|modify
|163
|1.00
|0.9151
|0.9103
|1.0151
|971
|2001.10.02 04:59
|modify
|163
|1.00
|0.9151
|0.9109
|1.0151
|972
|2001.10.02 10:59
|modify
|163
|1.00
|0.9151
|0.9117
|1.0151
|973
|2001.10.02 11:59
|modify
|163
|1.00
|0.9151
|0.9122
|1.0151
|974
|2001.10.02 12:59
|modify
|163
|1.00
|0.9151
|0.9125
|1.0151
|975
|2001.10.02 13:59
|modify
|163
|1.00
|0.9151
|0.9151
|1.0151
|976
|2001.10.02 17:59
|s/l
|163
|1.00
|0.9151
|0.9151
|1.0151
|-11.11
|30433.33
|977
|2001.10.02 18:59
|sell
|164
|1.00
|0.9161
|0.9211
|0.8161
|978
|2001.10.02 19:59
|modify
|164
|1.00
|0.9161
|0.9173
|0.8161
|979
|2001.10.02 20:59
|s/l
|164
|1.00
|0.9173
|0.9173
|0.8161
|-120.00
|30313.33
|980
|2001.10.02 21:59
|buy
|165
|1.00
|0.9192
|0.9142
|1.0192
|981
|2001.10.02 22:59
|modify
|165
|1.00
|0.9192
|0.9152
|1.0192
|982
|2001.10.03 04:59
|modify
|165
|1.00
|0.9192
|0.9153
|1.0192
|983
|2001.10.03 05:59
|modify
|165
|1.00
|0.9192
|0.9160
|1.0192
|984
|2001.10.03 10:59
|modify
|165
|1.00
|0.9192
|0.9163
|1.0192
|985
|2001.10.03 13:59
|modify
|165
|1.00
|0.9192
|0.9170
|1.0192
|986
|2001.10.03 18:59
|s/l
|165
|1.00
|0.9170
|0.9170
|1.0192
|-231.11
|30082.22
|987
|2001.10.03 19:59
|sell
|166
|1.00
|0.9150
|0.9200
|0.8150
|988
|2001.10.03 21:59
|modify
|166
|1.00
|0.9150
|0.9199
|0.8150
|989
|2001.10.03 22:59
|modify
|166
|1.00
|0.9150
|0.9198
|0.8150
|990
|2001.10.04 10:59
|modify
|166
|1.00
|0.9150
|0.9194
|0.8150
|991
|2001.10.04 14:59
|modify
|166
|1.00
|0.9150
|0.9192
|0.8150
|992
|2001.10.04 15:59
|modify
|166
|1.00
|0.9150
|0.9190
|0.8150
|993
|2001.10.04 17:59
|modify
|166
|1.00
|0.9150
|0.9181
|0.8150
|994
|2001.10.04 18:59
|modify
|166
|1.00
|0.9150
|0.9170
|0.8150
|995
|2001.10.04 19:59
|close
|166
|1.00
|0.9151
|0.9170
|0.8150
|-5.34
|30076.88
|996
|2001.10.04 19:59
|buy
|167
|1.00
|0.9151
|0.9101
|1.0151
|997
|2001.10.04 20:59
|modify
|167
|1.00
|0.9151
|0.9136
|1.0151
|998
|2001.10.04 22:59
|modify
|167
|1.00
|0.9151
|0.9151
|1.0151
|999
|2001.10.05 17:59
|modify
|167
|1.00
|0.9151
|0.9152
|1.0151
|1000
|2001.10.05 18:59
|modify
|167
|1.00
|0.9151
|0.9161
|1.0151
|1001
|2001.10.05 19:59
|modify
|167
|1.00
|0.9151
|0.9162
|1.0151
|1002
|2001.10.05 20:59
|modify
|167
|1.00
|0.9151
|0.9165
|1.0151
|1003
|2001.10.05 21:59
|modify
|167
|1.00
|0.9151
|0.9168
|1.0151
|1004
|2001.10.08 00:59
|modify
|167
|1.00
|0.9151
|0.9169
|1.0151
|1005
|2001.10.08 09:59
|modify
|167
|1.00
|0.9151
|0.9181
|1.0151
|1006
|2001.10.08 17:59
|s/l
|167
|1.00
|0.9181
|0.9181
|1.0151
|255.56
|30332.44
|1007
|2001.10.08 18:59
|sell
|168
|1.00
|0.9186
|0.9236
|0.8186
|1008
|2001.10.08 19:59
|modify
|168
|1.00
|0.9186
|0.9214
|0.8186
|1009
|2001.10.09 08:59
|s/l
|168
|1.00
|0.9214
|0.9214
|0.8186
|-275.34
|30057.10
|1010
|2001.10.09 09:59
|buy
|169
|1.00
|0.9214
|0.9164
|1.0214
|1011
|2001.10.09 10:59
|modify
|169
|1.00
|0.9214
|0.9189
|1.0214
|1012
|2001.10.09 14:59
|s/l
|169
|1.00
|0.9189
|0.9189
|1.0214
|-250.00
|29807.10
|1013
|2001.10.09 17:59
|sell
|170
|1.00
|0.9158
|0.9208
|0.8158
|1014
|2001.10.09 18:59
|modify
|170
|1.00
|0.9158
|0.9203
|0.8158
|1015
|2001.10.09 19:59
|modify
|170
|1.00
|0.9158
|0.9195
|0.8158
|1016
|2001.10.09 22:59
|modify
|170
|1.00
|0.9158
|0.9158
|0.8158
|1017
|2001.10.10 18:59
|modify
|170
|1.00
|0.9158
|0.9139
|0.8158
|1018
|2001.10.10 23:59
|modify
|170
|1.00
|0.9158
|0.9138
|0.8158
|1019
|2001.10.11 09:59
|modify
|170
|1.00
|0.9158
|0.9135
|0.8158
|1020
|2001.10.11 11:59
|modify
|170
|1.00
|0.9158
|0.9128
|0.8158
|1021
|2001.10.11 12:59
|modify
|170
|1.00
|0.9158
|0.9098
|0.8158
|1022
|2001.10.11 14:59
|modify
|170
|1.00
|0.9158
|0.9068
|0.8158
|1023
|2001.10.11 18:59
|modify
|170
|1.00
|0.9158
|0.9038
|0.8158
|1024
|2001.10.12 11:59
|s/l
|170
|1.00
|0.9038
|0.9038
|0.8158
|1213.98
|31021.08
|1025
|2001.10.12 15:59
|buy
|171
|1.00
|0.9025
|0.8975
|1.0025
|1026
|2001.10.12 16:59
|modify
|171
|1.00
|0.9025
|0.9025
|1.0025
|1027
|2001.10.12 18:59
|modify
|171
|1.00
|0.9025
|0.9055
|1.0025
|1028
|2001.10.15 00:59
|modify
|171
|1.00
|0.9025
|0.9085
|1.0025
|1029
|2001.10.15 14:59
|s/l
|171
|1.00
|0.9085
|0.9085
|1.0025
|566.67
|31587.75
|1030
|2001.10.15 20:59
|sell
|172
|1.00
|0.9080
|0.9130
|0.8080
|1031
|2001.10.15 21:59
|modify
|172
|1.00
|0.9080
|0.9107
|0.8080
|1032
|2001.10.16 09:59
|modify
|172
|1.00
|0.9080
|0.9106
|0.8080
|1033
|2001.10.16 10:59
|modify
|172
|1.00
|0.9080
|0.9095
|0.8080
|1034
|2001.10.16 12:59
|modify
|172
|1.00
|0.9080
|0.9080
|0.8080
|1035
|2001.10.16 15:59
|modify
|172
|1.00
|0.9080
|0.9076
|0.8080
|1036
|2001.10.16 16:59
|s/l
|172
|1.00
|0.9076
|0.9076
|0.8080
|44.66
|31632.41
|1037
|2001.10.16 17:59
|buy
|173
|1.00
|0.9090
|0.9040
|1.0090
|1038
|2001.10.16 18:59
|modify
|173
|1.00
|0.9090
|0.9056
|1.0090
|1039
|2001.10.16 19:59
|modify
|173
|1.00
|0.9090
|0.9059
|1.0090
|1040
|2001.10.17 08:59
|s/l
|173
|1.00
|0.9059
|0.9059
|1.0090
|-321.11
|31311.30
|1041
|2001.10.17 09:59
|sell
|174
|1.00
|0.9045
|0.9095
|0.8045
|1042
|2001.10.17 10:59
|modify
|174
|1.00
|0.9045
|0.9087
|0.8045
|1043
|2001.10.17 12:59
|modify
|174
|1.00
|0.9045
|0.9084
|0.8045
|1044
|2001.10.17 14:59
|modify
|174
|1.00
|0.9045
|0.9081
|0.8045
|1045
|2001.10.17 19:59
|modify
|174
|1.00
|0.9045
|0.9074
|0.8045
|1046
|2001.10.17 20:59
|modify
|174
|1.00
|0.9045
|0.9069
|0.8045
|1047
|2001.10.17 21:59
|modify
|174
|1.00
|0.9045
|0.9065
|0.8045
|1048
|2001.10.18 03:59
|modify
|174
|1.00
|0.9045
|0.9061
|0.8045
|1049
|2001.10.18 17:59
|modify
|174
|1.00
|0.9045
|0.9047
|0.8045
|1050
|2001.10.18 18:59
|modify
|174
|1.00
|0.9045
|0.9043
|0.8045
|1051
|2001.10.18 19:59
|s/l
|174
|1.00
|0.9043
|0.9043
|0.8045
|24.66
|31335.96
|1052
|2001.10.18 19:59
|buy
|175
|1.00
|0.9051
|0.9001
|1.0051
|1053
|2001.10.18 20:59
|modify
|175
|1.00
|0.9051
|0.9018
|1.0051
|1054
|2001.10.19 09:59
|s/l
|175
|1.00
|0.9018
|0.9018
|1.0051
|-341.11
|30994.85
|1055
|2001.10.19 10:59
|sell
|176
|1.00
|0.8996
|0.9046
|0.7996
|1056
|2001.10.19 11:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.9032
|0.7996
|1057
|2001.10.19 16:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.9031
|0.7996
|1058
|2001.10.19 17:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.9027
|0.7996
|1059
|2001.10.19 20:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.9022
|0.7996
|1060
|2001.10.22 00:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.9021
|0.7996
|1061
|2001.10.22 01:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.9015
|0.7996
|1062
|2001.10.22 02:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.9012
|0.7996
|1063
|2001.10.22 03:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.9010
|0.7996
|1064
|2001.10.22 11:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.9007
|0.7996
|1065
|2001.10.22 12:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.9001
|0.7996
|1066
|2001.10.22 13:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.8996
|0.7996
|1067
|2001.10.22 15:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.8992
|0.7996
|1068
|2001.10.22 16:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.8966
|0.7996
|1069
|2001.10.23 10:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.8936
|0.7996
|1070
|2001.10.23 15:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.8931
|0.7996
|1071
|2001.10.23 16:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.8921
|0.7996
|1072
|2001.10.23 17:59
|modify
|176
|1.00
|0.8996
|0.8909
|0.7996
|1073
|2001.10.23 21:59
|s/l
|176
|1.00
|0.8909
|0.8909
|0.7996
|888.64
|31883.49
|1074
|2001.10.24 07:59
|buy
|177
|1.00
|0.8915
|0.8865
|0.9915
|1075
|2001.10.24 08:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8884
|0.9915
|1076
|2001.10.24 09:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8885
|0.9915
|1077
|2001.10.24 10:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8886
|0.9915
|1078
|2001.10.24 12:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8887
|0.9915
|1079
|2001.10.24 13:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8893
|0.9915
|1080
|2001.10.24 14:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8895
|0.9915
|1081
|2001.10.24 18:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8902
|0.9915
|1082
|2001.10.24 19:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8907
|0.9915
|1083
|2001.10.24 21:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8909
|0.9915
|1084
|2001.10.25 00:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8910
|0.9915
|1085
|2001.10.25 01:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8912
|0.9915
|1086
|2001.10.25 05:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8914
|0.9915
|1087
|2001.10.25 06:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8915
|0.9915
|1088
|2001.10.25 07:59
|modify
|177
|1.00
|0.8915
|0.8917
|0.9915
|1089
|2001.10.25 08:59
|s/l
|177
|1.00
|0.8917
|0.8917
|0.9915
|8.89
|31892.38
|1090
|2001.10.25 09:59
|sell
|178
|1.00
|0.8910
|0.8960
|0.7910
|1091
|2001.10.25 10:59
|modify
|178
|1.00
|0.8910
|0.8931
|0.7910
|1092
|2001.10.25 11:59
|modify
|178
|1.00
|0.8910
|0.8929
|0.7910
|1093
|2001.10.25 13:59
|modify
|178
|1.00
|0.8910
|0.8928
|0.7910
|1094
|2001.10.25 15:59
|s/l
|178
|1.00
|0.8928
|0.8928
|0.7910
|-180.00
|31712.38
|1095
|2001.10.25 15:59
|buy
|179
|1.00
|0.8954
|0.8904
|0.9954
|1096
|2001.10.25 17:59
|modify
|179
|1.00
|0.8954
|0.8907
|0.9954
|1097
|2001.10.25 18:59
|modify
|179
|1.00
|0.8954
|0.8908
|0.9954
|1098
|2001.10.26 14:59
|s/l
|179
|1.00
|0.8908
|0.8908
|0.9954
|-471.11
|31241.27
|1099
|2001.10.26 15:59
|sell
|180
|1.00
|0.8917
|0.8967
|0.7917
|1100
|2001.10.26 16:59
|modify
|180
|1.00
|0.8917
|0.8947
|0.7917
|1101
|2001.10.26 18:59
|modify
|180
|1.00
|0.8917
|0.8946
|0.7917
|1102
|2001.10.26 20:59
|modify
|180
|1.00
|0.8917
|0.8941
|0.7917
|1103
|2001.10.26 21:59
|modify
|180
|1.00
|0.8917
|0.8935
|0.7917
|1104
|2001.10.29 04:59
|s/l
|180
|1.00
|0.8935
|0.8935
|0.7917
|-166.02
|31075.25
|1105
|2001.10.29 06:59
|buy
|181
|1.00
|0.8943
|0.8893
|0.9943
|1106
|2001.10.29 07:59
|modify
|181
|1.00
|0.8943
|0.8917
|0.9943
|1107
|2001.10.29 09:59
|modify
|181
|1.00
|0.8943
|0.8943
|0.9943
|1108
|2001.10.29 14:59
|modify
|181
|1.00
|0.8943
|0.8973
|0.9943
|1109
|2001.10.29 15:59
|modify
|181
|1.00
|0.8943
|0.9003
|0.9943
|1110
|2001.10.30 12:59
|modify
|181
|1.00
|0.8943
|0.9033
|0.9943
|1111
|2001.10.30 16:59
|modify
|181
|1.00
|0.8943
|0.9045
|0.9943
|1112
|2001.10.30 17:59
|modify
|181
|1.00
|0.8943
|0.9051
|0.9943
|1113
|2001.10.30 19:59
|s/l
|181
|1.00
|0.9051
|0.9051
|0.9943
|1068.89
|32144.14
|1114
|2001.10.30 20:59
|sell
|182
|1.00
|0.9046
|0.9096
|0.8046
|1115
|2001.10.30 21:59
|modify
|182
|1.00
|0.9046
|0.9078
|0.8046
|1116
|2001.10.31 15:59
|modify
|182
|1.00
|0.9046
|0.9074
|0.8046
|1117
|2001.10.31 16:59
|modify
|182
|1.00
|0.9046
|0.9046
|0.8046
|1118
|2001.11.01 06:59
|modify
|182
|1.00
|0.9046
|0.9044
|0.8046
|1119
|2001.11.01 08:59
|modify
|182
|1.00
|0.9046
|0.9040
|0.8046
|1120
|2001.11.01 09:59
|modify
|182
|1.00
|0.9046
|0.9039
|0.8046
|1121
|2001.11.01 10:59
|s/l
|182
|1.00
|0.9039
|0.9039
|0.8046
|79.32
|32223.46
|1122
|2001.11.01 11:59
|buy
|183
|1.00
|0.9071
|0.9021
|1.0071
|1123
|2001.11.01 15:59
|modify
|183
|1.00
|0.9071
|0.9024
|1.0071
|1124
|2001.11.01 17:59
|modify
|183
|1.00
|0.9071
|0.9025
|1.0071
|1125
|2001.11.01 20:59
|close
|183
|1.00
|0.9037
|0.9025
|1.0071
|-340.00
|31883.46
|1126
|2001.11.01 20:59
|sell
|184
|1.00
|0.9037
|0.9087
|0.8037
|1127
|2001.11.01 21:59
|modify
|184
|1.00
|0.9037
|0.9079
|0.8037
|1128
|2001.11.02 17:59
|modify
|184
|1.00
|0.9037
|0.9054
|0.8037
|1129
|2001.11.02 18:59
|modify
|184
|1.00
|0.9037
|0.9052
|0.8037
|1130
|2001.11.02 19:59
|modify
|184
|1.00
|0.9037
|0.9049
|0.8037
|1131
|2001.11.05 01:59
|modify
|184
|1.00
|0.9037
|0.9037
|0.8037
|1132
|2001.11.05 07:59
|modify
|184
|1.00
|0.9037
|0.9036
|0.8037
|1133
|2001.11.05 09:59
|modify
|184
|1.00
|0.9037
|0.9007
|0.8037
|1134
|2001.11.05 21:59
|modify
|184
|1.00
|0.9037
|0.9003
|0.8037
|1135
|2001.11.06 00:59
|modify
|184
|1.00
|0.9037
|0.8995
|0.8037
|1136
|2001.11.06 01:59
|modify
|184
|1.00
|0.9037
|0.8991
|0.8037
|1137
|2001.11.06 02:59
|modify
|184
|1.00
|0.9037
|0.8980
|0.8037
|1138
|2001.11.06 06:59
|s/l
|184
|1.00
|0.8980
|0.8980
|0.8037
|593.30
|32476.76
|1139
|2001.11.06 09:59
|buy
|185
|1.00
|0.8978
|0.8928
|0.9978
|1140
|2001.11.06 10:59
|modify
|185
|1.00
|0.8978
|0.8959
|0.9978
|1141
|2001.11.06 17:59
|close
|185
|1.00
|0.8970
|0.8959
|0.9978
|-80.00
|32396.76
|1142
|2001.11.06 17:59
|sell
|186
|1.00
|0.8970
|0.9020
|0.7970
|1143
|2001.11.06 18:59
|modify
|186
|1.00
|0.8970
|0.8980
|0.7970
|1144
|2001.11.06 20:59
|s/l
|186
|1.00
|0.8980
|0.8980
|0.7970
|-100.00
|32296.76
|1145
|2001.11.07 07:59
|buy
|187
|1.00
|0.9010
|0.8960
|1.0010
|1146
|2001.11.07 08:59
|modify
|187
|1.00
|0.9010
|0.8961
|1.0010
|1147
|2001.11.07 09:59
|modify
|187
|1.00
|0.9010
|0.8966
|1.0010
|1148
|2001.11.07 11:59
|modify
|187
|1.00
|0.9010
|0.8971
|1.0010
|1149
|2001.11.07 18:59
|s/l
|187
|1.00
|0.8971
|0.8971
|1.0010
|-390.00
|31906.76
|1150
|2001.11.07 19:59
|sell
|188
|1.00
|0.8953
|0.9003
|0.7953
|1151
|2001.11.08 15:59
|close
|188
|1.00
|0.8963
|0.9003
|0.7953
|-95.34
|31811.42
|1152
|2001.11.08 15:59
|buy
|189
|1.00
|0.8963
|0.8913
|0.9963
|1153
|2001.11.08 17:59
|close
|189
|1.00
|0.8914
|0.8913
|0.9963
|-490.00
|31321.42
|1154
|2001.11.08 17:59
|sell
|190
|1.00
|0.8914
|0.8964
|0.7914
|1155
|2001.11.09 08:59
|modify
|190
|1.00
|0.8914
|0.8962
|0.7914
|1156
|2001.11.09 16:59
|modify
|190
|1.00
|0.8914
|0.8944
|0.7914
|1157
|2001.11.09 17:59
|close
|190
|1.00
|0.8937
|0.8944
|0.7914
|-225.34
|31096.08
|1158
|2001.11.09 17:59
|buy
|191
|1.00
|0.8937
|0.8887
|0.9937
|1159
|2001.11.09 18:59
|modify
|191
|1.00
|0.8937
|0.8914
|0.9937
|1160
|2001.11.12 15:59
|modify
|191
|1.00
|0.8937
|0.8937
|0.9937
|1161
|2001.11.12 17:59
|modify
|191
|1.00
|0.8937
|0.8942
|0.9937
|1162
|2001.11.12 22:59
|s/l
|191
|1.00
|0.8942
|0.8942
|0.9937
|16.67
|31112.75
|1163
|2001.11.12 23:59
|sell
|192
|1.00
|0.8935
|0.8985
|0.7935
|1164
|2001.11.13 00:59
|modify
|192
|1.00
|0.8935
|0.8982
|0.7935
|1165
|2001.11.13 03:59
|modify
|192
|1.00
|0.8935
|0.8978
|0.7935
|1166
|2001.11.13 08:59
|modify
|192
|1.00
|0.8935
|0.8935
|0.7935
|1167
|2001.11.13 09:59
|modify
|192
|1.00
|0.8935
|0.8905
|0.7935
|1168
|2001.11.13 14:59
|modify
|192
|1.00
|0.8935
|0.8875
|0.7935
|1169
|2001.11.13 17:59
|modify
|192
|1.00
|0.8935
|0.8845
|0.7935
|1170
|2001.11.14 11:59
|modify
|192
|1.00
|0.8935
|0.8843
|0.7935
|1171
|2001.11.14 12:59
|modify
|192
|1.00
|0.8935
|0.8841
|0.7935
|1172
|2001.11.14 13:59
|modify
|192
|1.00
|0.8935
|0.8829
|0.7935
|1173
|2001.11.14 14:59
|modify
|192
|1.00
|0.8935
|0.8825
|0.7935
|1174
|2001.11.14 15:59
|modify
|192
|1.00
|0.8935
|0.8810
|0.7935
|1175
|2001.11.14 16:59
|s/l
|192
|1.00
|0.8810
|0.8810
|0.7935
|1259.32
|32372.07
|1176
|2001.11.14 17:59
|buy
|193
|1.00
|0.8830
|0.8780
|0.9830
|1177
|2001.11.14 18:59
|modify
|193
|1.00
|0.8830
|0.8791
|0.9830
|1178
|2001.11.15 15:59
|modify
|193
|1.00
|0.8830
|0.8801
|0.9830
|1179
|2001.11.15 17:59
|close
|193
|1.00
|0.8814
|0.8801
|0.9830
|-171.11
|32200.96
|1180
|2001.11.15 17:59
|sell
|194
|1.00
|0.8814
|0.8864
|0.7814
|1181
|2001.11.15 18:59
|modify
|194
|1.00
|0.8814
|0.8836
|0.7814
|1182
|2001.11.16 05:59
|s/l
|194
|1.00
|0.8836
|0.8836
|0.7814
|-215.34
|31985.62
|1183
|2001.11.16 07:59
|buy
|195
|1.00
|0.8836
|0.8786
|0.9836
|1184
|2001.11.16 08:59
|modify
|195
|1.00
|0.8836
|0.8817
|0.9836
|1185
|2001.11.16 09:59
|modify
|195
|1.00
|0.8836
|0.8819
|0.9836
|1186
|2001.11.16 10:59
|modify
|195
|1.00
|0.8836
|0.8822
|0.9836
|1187
|2001.11.16 18:59
|modify
|195
|1.00
|0.8836
|0.8825
|0.9836
|1188
|2001.11.19 02:59
|s/l
|195
|1.00
|0.8825
|0.8825
|0.9836
|-143.33
|31842.29
|1189
|2001.11.19 03:59
|sell
|196
|1.00
|0.8820
|0.8870
|0.7820
|1190
|2001.11.19 04:59
|modify
|196
|1.00
|0.8820
|0.8845
|0.7820
|1191
|2001.11.19 10:59
|modify
|196
|1.00
|0.8820
|0.8842
|0.7820
|1192
|2001.11.19 13:59
|modify
|196
|1.00
|0.8820
|0.8820
|0.7820
|1193
|2001.11.20 03:59
|modify
|196
|1.00
|0.8820
|0.8807
|0.7820
|1194
|2001.11.20 04:59
|modify
|196
|1.00
|0.8820
|0.8805
|0.7820
|1195
|2001.11.20 06:59
|modify
|196
|1.00
|0.8820
|0.8804
|0.7820
|1196
|2001.11.20 07:59
|s/l
|196
|1.00
|0.8804
|0.8804
|0.7820
|164.66
|32006.95
|1197
|2001.11.20 08:59
|buy
|197
|1.00
|0.8832
|0.8782
|0.9832
|1198
|2001.11.20 09:59
|modify
|197
|1.00
|0.8832
|0.8786
|0.9832
|1199
|2001.11.20 13:59
|modify
|197
|1.00
|0.8832
|0.8787
|0.9832
|1200
|2001.11.20 16:59
|modify
|197
|1.00
|0.8832
|0.8788
|0.9832
|1201
|2001.11.20 18:59
|modify
|197
|1.00
|0.8832
|0.8797
|0.9832
|1202
|2001.11.21 00:59
|modify
|197
|1.00
|0.8832
|0.8798
|0.9832
|1203
|2001.11.21 01:59
|modify
|197
|1.00
|0.8832
|0.8799
|0.9832
|1204
|2001.11.21 02:59
|modify
|197
|1.00
|0.8832
|0.8805
|0.9832
|1205
|2001.11.21 05:59
|s/l
|197
|1.00
|0.8805
|0.8805
|0.9832
|-281.11
|31725.84
|1206
|2001.11.21 07:59
|sell
|198
|1.00
|0.8812
|0.8862
|0.7812
|1207
|2001.11.21 08:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8826
|0.7812
|1208
|2001.11.21 11:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8824
|0.7812
|1209
|2001.11.21 15:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8812
|0.7812
|1210
|2001.11.21 19:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8811
|0.7812
|1211
|2001.11.21 20:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8809
|0.7812
|1212
|2001.11.22 02:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8801
|0.7812
|1213
|2001.11.22 04:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8799
|0.7812
|1214
|2001.11.22 06:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8797
|0.7812
|1215
|2001.11.22 08:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8795
|0.7812
|1216
|2001.11.22 09:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8791
|0.7812
|1217
|2001.11.22 10:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8790
|0.7812
|1218
|2001.11.22 14:59
|modify
|198
|1.00
|0.8812
|0.8782
|0.7812
|1219
|2001.11.22 15:59
|s/l
|198
|1.00
|0.8782
|0.8782
|0.7812
|304.66
|32030.50
|1220
|2001.11.22 16:59
|buy
|199
|1.00
|0.8792
|0.8742
|0.9792
|1221
|2001.11.22 17:59
|modify
|199
|1.00
|0.8792
|0.8769
|0.9792
|1222
|2001.11.22 18:59
|modify
|199
|1.00
|0.8792
|0.8771
|0.9792
|1223
|2001.11.23 05:59
|modify
|199
|1.00
|0.8792
|0.8772
|0.9792
|1224
|2001.11.23 08:59
|modify
|199
|1.00
|0.8792
|0.8775
|0.9792
|1225
|2001.11.23 09:59
|modify
|199
|1.00
|0.8792
|0.8779
|0.9792
|1226
|2001.11.23 10:59
|modify
|199
|1.00
|0.8792
|0.8783
|0.9792
|1227
|2001.11.23 15:59
|modify
|199
|1.00
|0.8792
|0.8785
|0.9792
|1228
|2001.11.23 16:59
|s/l
|199
|1.00
|0.8785
|0.8785
|0.9792
|-81.11
|31949.39
|1229
|2001.11.23 17:59
|sell
|200
|1.00
|0.8775
|0.8825
|0.7775
|1230
|2001.11.23 20:59
|modify
|200
|1.00
|0.8775
|0.8787
|0.7775
|1231
|2001.11.26 01:59
|s/l
|200
|1.00
|0.8787
|0.8787
|0.7775
|-106.02
|31843.37
|1232
|2001.11.26 02:59
|buy
|201
|1.00
|0.8791
|0.8741
|0.9791
|1233
|2001.11.26 03:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8758
|0.9791
|1234
|2001.11.26 09:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8759
|0.9791
|1235
|2001.11.26 10:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8764
|0.9791
|1236
|2001.11.26 20:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8787
|0.9791
|1237
|2001.11.26 21:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8790
|0.9791
|1238
|2001.11.27 00:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8794
|0.9791
|1239
|2001.11.27 01:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8795
|0.9791
|1240
|2001.11.27 02:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8797
|0.9791
|1241
|2001.11.27 03:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8798
|0.9791
|1242
|2001.11.27 04:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8799
|0.9791
|1243
|2001.11.27 07:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8791
|0.9791
|1244
|2001.11.27 07:59
|modify
|201
|1.00
|0.8791
|0.8799
|0.9791
|1245
|2001.11.27 09:59
|s/l
|201
|1.00
|0.8799
|0.8799
|0.9791
|68.89
|31912.26
|1246
|2001.11.27 10:59
|sell
|202
|1.00
|0.8806
|0.8856
|0.7806
|1247
|2001.11.27 11:59
|modify
|202
|1.00
|0.8806
|0.8820
|0.7806
|1248
|2001.11.27 13:59
|modify
|202
|1.00
|0.8806
|0.8816
|0.7806
|1249
|2001.11.27 14:59
|modify
|202
|1.00
|0.8806
|0.8815
|0.7806
|1250
|2001.11.27 16:59
|s/l
|202
|1.00
|0.8815
|0.8815
|0.7806
|-90.00
|31822.26
|1251
|2001.11.27 17:59
|buy
|203
|1.00
|0.8814
|0.8764
|0.9814
|1252
|2001.11.27 18:59
|modify
|203
|1.00
|0.8814
|0.8789
|0.9814
|1253
|2001.11.28 05:59
|modify
|203
|1.00
|0.8814
|0.8790
|0.9814
|1254
|2001.11.28 06:59
|modify
|203
|1.00
|0.8814
|0.8791
|0.9814
|1255
|2001.11.28 07:59
|modify
|203
|1.00
|0.8814
|0.8814
|0.9814
|1256
|2001.11.28 17:59
|modify
|203
|1.00
|0.8814
|0.8822
|0.9814
|1257
|2001.11.28 18:59
|modify
|203
|1.00
|0.8814
|0.8830
|0.9814
|1258
|2001.11.28 20:59
|modify
|203
|1.00
|0.8814
|0.8831
|0.9814
|1259
|2001.11.28 21:59
|modify
|203
|1.00
|0.8814
|0.8844
|0.9814
|1260
|2001.11.29 13:59
|modify
|203
|1.00
|0.8814
|0.8848
|0.9814
|1261
|2001.11.29 14:59
|modify
|203
|1.00
|0.8814
|0.8874
|0.9814
|1262
|2001.11.29 16:59
|s/l
|203
|1.00
|0.8874
|0.8874
|0.9814
|577.78
|32400.04
|1263
|2001.11.29 17:59
|sell
|204
|1.00
|0.8878
|0.8928
|0.7878
|1264
|2001.11.29 18:59
|modify
|204
|1.00
|0.8878
|0.8890
|0.7878
|1265
|2001.11.30 12:59
|s/l
|204
|1.00
|0.8890
|0.8890
|0.7878
|-115.34
|32284.70
|1266
|2001.11.30 13:59
|buy
|205
|1.00
|0.8897
|0.8847
|0.9897
|1267
|2001.11.30 14:59
|modify
|205
|1.00
|0.8897
|0.8868
|0.9897
|1268
|2001.11.30 15:59
|modify
|205
|1.00
|0.8897
|0.8897
|0.9897
|1269
|2001.11.30 21:59
|modify
|205
|1.00
|0.8897
|0.8927
|0.9897
|1270
|2001.12.03 14:59
|s/l
|205
|1.00
|0.8927
|0.8927
|0.9897
|266.67
|32551.37
|1271
|2001.12.03 17:59
|sell
|206
|1.00
|0.8895
|0.8945
|0.7895
|1272
|2001.12.03 20:59
|modify
|206
|1.00
|0.8895
|0.8944
|0.7895
|1273
|2001.12.03 23:59
|modify
|206
|1.00
|0.8895
|0.8943
|0.7895
|1274
|2001.12.04 09:59
|modify
|206
|1.00
|0.8895
|0.8942
|0.7895
|1275
|2001.12.04 10:59
|modify
|206
|1.00
|0.8895
|0.8935
|0.7895
|1276
|2001.12.04 11:59
|modify
|206
|1.00
|0.8895
|0.8924
|0.7895
|1277
|2001.12.04 13:59
|modify
|206
|1.00
|0.8895
|0.8917
|0.7895
|1278
|2001.12.04 16:59
|close
|206
|1.00
|0.8916
|0.8917
|0.7895
|-205.34
|32346.03
|1279
|2001.12.04 16:59
|buy
|207
|1.00
|0.8916
|0.8866
|0.9916
|1280
|2001.12.04 19:59
|close
|207
|1.00
|0.8904
|0.8866
|0.9916
|-120.00
|32226.03
|1281
|2001.12.04 19:59
|sell
|208
|1.00
|0.8904
|0.8954
|0.7904
|1282
|2001.12.04 20:59
|modify
|208
|1.00
|0.8904
|0.8910
|0.7904
|1283
|2001.12.05 07:59
|s/l
|208
|1.00
|0.8910
|0.8910
|0.7904
|-55.34
|32170.69
|1284
|2001.12.05 08:59
|buy
|209
|1.00
|0.8933
|0.8883
|0.9933
|1285
|2001.12.05 09:59
|modify
|209
|1.00
|0.8933
|0.8905
|0.9933
|1286
|2001.12.05 16:59
|s/l
|209
|1.00
|0.8905
|0.8905
|0.9933
|-280.00
|31890.69
|1287
|2001.12.05 17:59
|sell
|210
|1.00
|0.8854
|0.8904
|0.7854
|1288
|2001.12.06 10:59
|modify
|210
|1.00
|0.8854
|0.8903
|0.7854
|1289
|2001.12.06 15:59
|s/l
|210
|1.00
|0.8903
|0.8903
|0.7854
|-485.34
|31405.35
|1290
|2001.12.06 16:59
|buy
|211
|1.00
|0.8910
|0.8860
|0.9910
|1291
|2001.12.06 17:59
|modify
|211
|1.00
|0.8910
|0.8870
|0.9910
|1292
|2001.12.06 19:59
|modify
|211
|1.00
|0.8910
|0.8910
|0.9910
|1293
|2001.12.07 12:59
|s/l
|211
|1.00
|0.8910
|0.8910
|0.9910
|-11.11
|31394.24
|1294
|2001.12.07 16:59
|sell
|212
|1.00
|0.8910
|0.8960
|0.7910
|1295
|2001.12.07 17:59
|modify
|212
|1.00
|0.8910
|0.8927
|0.7910
|1296
|2001.12.10 02:59
|modify
|212
|1.00
|0.8910
|0.8926
|0.7910
|1297
|2001.12.10 03:59
|modify
|212
|1.00
|0.8910
|0.8925
|0.7910
|1298
|2001.12.10 12:59
|modify
|212
|1.00
|0.8910
|0.8924
|0.7910
|1299
|2001.12.10 13:59
|modify
|212
|1.00
|0.8910
|0.8910
|0.7910
|1300
|2001.12.10 17:59
|modify
|212
|1.00
|0.8910
|0.8902
|0.7910
|1301
|2001.12.10 18:59
|modify
|212
|1.00
|0.8910
|0.8894
|0.7910
|1302
|2001.12.10 19:59
|modify
|212
|1.00
|0.8910
|0.8892
|0.7910
|1303
|2001.12.10 20:59
|s/l
|212
|1.00
|0.8892
|0.8892
|0.7910
|193.98
|31588.22
|1304
|2001.12.10 21:59
|buy
|213
|1.00
|0.8907
|0.8857
|0.9907
|1305
|2001.12.10 22:59
|modify
|213
|1.00
|0.8907
|0.8864
|0.9907
|1306
|2001.12.11 10:59
|modify
|213
|1.00
|0.8907
|0.8866
|0.9907
|1307
|2001.12.11 15:59
|modify
|213
|1.00
|0.8907
|0.8872
|0.9907
|1308
|2001.12.11 17:59
|close
|213
|1.00
|0.8903
|0.8872
|0.9907
|-51.11
|31537.11
|1309
|2001.12.11 17:59
|sell
|214
|1.00
|0.8903
|0.8953
|0.7903
|1310
|2001.12.11 21:59
|close
|214
|1.00
|0.8924
|0.8953
|0.7903
|-210.00
|31327.11
|1311
|2001.12.11 21:59
|buy
|215
|1.00
|0.8924
|0.8874
|0.9924
|1312
|2001.12.11 22:59
|modify
|215
|1.00
|0.8924
|0.8896
|0.9924
|1313
|2001.12.11 23:59
|modify
|215
|1.00
|0.8924
|0.8897
|0.9924
|1314
|2001.12.12 04:59
|modify
|215
|1.00
|0.8924
|0.8924
|0.9924
|1315
|2001.12.12 20:59
|modify
|215
|1.00
|0.8924
|0.8927
|0.9924
|1316
|2001.12.12 21:59
|modify
|215
|1.00
|0.8924
|0.8933
|0.9924
|1317
|2001.12.12 22:59
|modify
|215
|1.00
|0.8924
|0.8940
|0.9924
|1318
|2001.12.13 02:59
|modify
|215
|1.00
|0.8924
|0.8944
|0.9924
|1319
|2001.12.13 03:59
|modify
|215
|1.00
|0.8924
|0.8945
|0.9924
|1320
|2001.12.13 04:59
|modify
|215
|1.00
|0.8924
|0.8954
|0.9924
|1321
|2001.12.13 18:59
|s/l
|215
|1.00
|0.8954
|0.8954
|0.9924
|277.78
|31604.89
|1322
|2001.12.13 19:59
|sell
|216
|1.00
|0.8942
|0.8992
|0.7942
|1323
|2001.12.13 20:59
|modify
|216
|1.00
|0.8942
|0.8970
|0.7942
|1324
|2001.12.13 22:59
|modify
|216
|1.00
|0.8942
|0.8969
|0.7942
|1325
|2001.12.14 08:59
|s/l
|216
|1.00
|0.8969
|0.8969
|0.7942
|-265.34
|31339.55
|1326
|2001.12.14 09:59
|buy
|217
|1.00
|0.9018
|0.8968
|1.0018
|1327
|2001.12.17 09:59
|modify
|217
|1.00
|0.9018
|0.8974
|1.0018
|1328
|2001.12.17 10:59
|modify
|217
|1.00
|0.9018
|0.9018
|1.0018
|1329
|2001.12.17 12:59
|modify
|217
|1.00
|0.9018
|0.9025
|1.0018
|1330
|2001.12.17 14:59
|modify
|217
|1.00
|0.9018
|0.9026
|1.0018
|1331
|2001.12.17 16:59
|modify
|217
|1.00
|0.9018
|0.9029
|1.0018
|1332
|2001.12.17 20:59
|s/l
|217
|1.00
|0.9029
|0.9029
|1.0018
|76.67
|31416.22
|1333
|2001.12.17 21:59
|sell
|218
|1.00
|0.9019
|0.9069
|0.8019
|1334
|2001.12.17 22:59
|modify
|218
|1.00
|0.9019
|0.9058
|0.8019
|1335
|2001.12.18 01:59
|modify
|218
|1.00
|0.9019
|0.9057
|0.8019
|1336
|2001.12.18 09:59
|modify
|218
|1.00
|0.9019
|0.9054
|0.8019
|1337
|2001.12.18 12:59
|modify
|218
|1.00
|0.9019
|0.9050
|0.8019
|1338
|2001.12.18 13:59
|modify
|218
|1.00
|0.9019
|0.9043
|0.8019
|1339
|2001.12.18 14:59
|modify
|218
|1.00
|0.9019
|0.9040
|0.8019
|1340
|2001.12.18 15:59
|modify
|218
|1.00
|0.9019
|0.9036
|0.8019
|1341
|2001.12.18 16:59
|modify
|218
|1.00
|0.9019
|0.9035
|0.8019
|1342
|2001.12.18 17:59
|modify
|218
|1.00
|0.9019
|0.9031
|0.8019
|1343
|2001.12.18 19:59
|modify
|218
|1.00
|0.9019
|0.9027
|0.8019
|1344
|2001.12.18 20:59
|s/l
|218
|1.00
|0.9027
|0.9027
|0.8019
|-75.34
|31340.88
|1345
|2001.12.18 21:59
|buy
|219
|1.00
|0.9026
|0.8976
|1.0026
|1346
|2001.12.18 22:59
|modify
|219
|1.00
|0.9026
|0.9008
|1.0026
|1347
|2001.12.19 01:59
|s/l
|219
|1.00
|0.9008
|0.9008
|1.0026
|-191.11
|31149.77
|1348
|2001.12.19 02:59
|sell
|220
|1.00
|0.9012
|0.9062
|0.8012
|1349
|2001.12.19 03:59
|modify
|220
|1.00
|0.9012
|0.9023
|0.8012
|1350
|2001.12.19 04:59
|modify
|220
|1.00
|0.9012
|0.9022
|0.8012
|1351
|2001.12.19 07:59
|s/l
|220
|1.00
|0.9022
|0.9022
|0.8012
|-100.00
|31049.77
|1352
|2001.12.19 08:59
|buy
|221
|1.00
|0.9022
|0.8972
|1.0022
|1353
|2001.12.19 09:59
|modify
|221
|1.00
|0.9022
|0.9003
|1.0022
|1354
|2001.12.19 10:59
|s/l
|221
|1.00
|0.9003
|0.9003
|1.0022
|-190.00
|30859.77
|1355
|2001.12.19 11:59
|sell
|222
|1.00
|0.8968
|0.9018
|0.7968
|1356
|2001.12.19 12:59
|modify
|222
|1.00
|0.8968
|0.9015
|0.7968
|1357
|2001.12.19 13:59
|modify
|222
|1.00
|0.8968
|0.9011
|0.7968
|1358
|2001.12.19 18:59
|s/l
|222
|1.00
|0.9011
|0.9011
|0.7968
|-430.00
|30429.77
|1359
|2001.12.19 19:59
|buy
|223
|1.00
|0.9020
|0.8970
|1.0020
|1360
|2001.12.19 20:59
|modify
|223
|1.00
|0.9020
|0.8978
|1.0020
|1361
|2001.12.20 10:59
|s/l
|223
|1.00
|0.8978
|0.8978
|1.0020
|-431.11
|29998.66
|1362
|2001.12.20 12:59
|sell
|224
|1.00
|0.8972
|0.9022
|0.7972
|1363
|2001.12.20 13:59
|modify
|224
|1.00
|0.8972
|0.8998
|0.7972
|1364
|2001.12.20 21:59
|s/l
|224
|1.00
|0.8998
|0.8998
|0.7972
|-260.00
|29738.66
|1365
|2001.12.20 22:59
|buy
|225
|1.00
|0.9003
|0.8953
|1.0003
|1366
|2001.12.20 23:59
|modify
|225
|1.00
|0.9003
|0.8977
|1.0003
|1367
|2001.12.21 09:59
|s/l
|225
|1.00
|0.8977
|0.8977
|1.0003
|-271.11
|29467.55
|1368
|2001.12.21 10:59
|sell
|226
|1.00
|0.8967
|0.9017
|0.7967
|1369
|2001.12.21 11:59
|modify
|226
|1.00
|0.8967
|0.8992
|0.7967
|1370
|2001.12.21 13:59
|modify
|226
|1.00
|0.8967
|0.8990
|0.7967
|1371
|2001.12.21 14:59
|modify
|226
|1.00
|0.8967
|0.8967
|0.7967
|1372
|2001.12.21 15:59
|modify
|226
|1.00
|0.8967
|0.8937
|0.7967
|1373
|2001.12.21 16:59
|modify
|226
|1.00
|0.8967
|0.8907
|0.7967
|1374
|2001.12.24 12:59
|modify
|226
|1.00
|0.8967
|0.8877
|0.7967
|1375
|2001.12.24 13:59
|modify
|226
|1.00
|0.8967
|0.8847
|0.7967
|1376
|2001.12.24 14:59
|modify
|226
|1.00
|0.8967
|0.8817
|0.7967
|1377
|2001.12.26 22:59
|close
|226
|1.00
|0.8808
|0.8817
|0.7967
|1613.30
|31080.85
|1378
|2001.12.26 22:59
|buy
|227
|1.00
|0.8808
|0.8758
|0.9808
|1379
|2001.12.26 23:59
|modify
|227
|1.00
|0.8808
|0.8762
|0.9808
|1380
|2001.12.27 00:59
|modify
|227
|1.00
|0.8808
|0.8775
|0.9808
|1381
|2001.12.27 03:59
|modify
|227
|1.00
|0.8808
|0.8777
|0.9808
|1382
|2001.12.27 05:59
|modify
|227
|1.00
|0.8808
|0.8778
|0.9808
|1383
|2001.12.27 06:59
|modify
|227
|1.00
|0.8808
|0.8782
|0.9808
|1384
|2001.12.27 07:59
|s/l
|227
|1.00
|0.8782
|0.8782
|0.9808
|-271.11
|30809.74
|1385
|2001.12.27 08:59
|sell
|228
|1.00
|0.8792
|0.8842
|0.7792
|1386
|2001.12.27 10:59
|close
|228
|1.00
|0.8816
|0.8842
|0.7792
|-240.00
|30569.74
|1387
|2001.12.27 10:59
|buy
|229
|1.00
|0.8816
|0.8766
|0.9816
|1388
|2001.12.27 11:59
|modify
|229
|1.00
|0.8816
|0.8790
|0.9816
|1389
|2001.12.27 15:59
|modify
|229
|1.00
|0.8816
|0.8816
|0.9816
|1390
|2001.12.28 08:59
|s/l
|229
|1.00
|0.8816
|0.8816
|0.9816
|-11.11
|30558.63
|1391
|2001.12.28 12:59
|sell
|230
|1.00
|0.8823
|0.8873
|0.7823
|1392
|2001.12.28 13:59
|modify
|230
|1.00
|0.8823
|0.8849
|0.7823
|1393
|2001.12.28 15:59
|modify
|230
|1.00
|0.8823
|0.8846
|0.7823
|1394
|2001.12.28 16:59
|modify
|230
|1.00
|0.8823
|0.8844
|0.7823
|1395
|2001.12.28 17:59
|modify
|230
|1.00
|0.8823
|0.8842
|0.7823
|1396
|2001.12.28 19:59
|close
|230
|1.00
|0.8830
|0.8842
|0.7823
|-70.00
|30488.63
|1397
|2001.12.28 19:59
|buy
|231
|1.00
|0.8830
|0.8780
|0.9830
|1398
|2001.12.28 20:59
|modify
|231
|1.00
|0.8830
|0.8807
|0.9830
|1399
|2001.12.31 01:59
|modify
|231
|1.00
|0.8830
|0.8808
|0.9830
|1400
|2001.12.31 04:59
|modify
|231
|1.00
|0.8830
|0.8830
|0.9830
|1401
|2001.12.31 15:59
|modify
|231
|1.00
|0.8830
|0.8860
|0.9830
|1402
|2001.12.31 21:59
|modify
|231
|1.00
|0.8830
|0.8890
|0.9830
|1403
|2002.01.01 11:59
|s/l
|231
|1.00
|0.8890
|0.8890
|0.9830
|555.56
|31044.19
|1404
|2002.01.03 16:59
|sell
|232
|1.00
|0.9004
|0.9054
|0.8004
|1405
|2002.01.03 17:59
|modify
|232
|1.00
|0.9004
|0.9037
|0.8004
|1406
|2002.01.03 18:59
|modify
|232
|1.00
|0.9004
|0.9034
|0.8004
|1407
|2002.01.03 19:59
|modify
|232
|1.00
|0.9004
|0.9031
|0.8004
|1408
|2002.01.04 07:59
|modify
|232
|1.00
|0.9004
|0.9028
|0.8004
|1409
|2002.01.04 08:59
|modify
|232
|1.00
|0.9004
|0.9025
|0.8004
|1410
|2002.01.04 10:59
|modify
|232
|1.00
|0.9004
|0.9022
|0.8004
|1411
|2002.01.04 11:59
|modify
|232
|1.00
|0.9004
|0.9004
|0.8004
|1412
|2002.01.04 16:59
|modify
|232
|1.00
|0.9004
|0.8991
|0.8004
|1413
|2002.01.04 17:59
|modify
|232
|1.00
|0.9004
|0.8985
|0.8004
|1414
|2002.01.04 18:59
|modify
|232
|1.00
|0.9004
|0.8981
|0.8004
|1415
|2002.01.07 00:59
|modify
|232
|1.00
|0.9004
|0.8980
|0.8004
|1416
|2002.01.07 07:59
|s/l
|232
|1.00
|0.8980
|0.8980
|0.8004
|258.64
|31302.83
|1417
|2002.01.07 09:59
|buy
|233
|1.00
|0.8990
|0.8940
|0.9990
|1418
|2002.01.07 10:59
|modify
|233
|1.00
|0.8990
|0.8957
|0.9990
|1419
|2002.01.07 11:59
|s/l
|233
|1.00
|0.8957
|0.8957
|0.9990
|-330.00
|30972.83
|1420
|2002.01.07 12:59
|sell
|234
|1.00
|0.8889
|0.8939
|0.7889
|1421
|2002.01.08 12:59
|modify
|234
|1.00
|0.8889
|0.8920
|0.7889
|1422
|2002.01.08 17:59
|s/l
|234
|1.00
|0.8920
|0.8920
|0.7889
|-305.34
|30667.49
|1423
|2002.01.08 18:59
|buy
|235
|1.00
|0.8920
|0.8870
|0.9920
|1424
|2002.01.08 19:59
|modify
|235
|1.00
|0.8920
|0.8900
|0.9920
|1425
|2002.01.09 01:59
|modify
|235
|1.00
|0.8920
|0.8903
|0.9920
|1426
|2002.01.09 10:59
|modify
|235
|1.00
|0.8920
|0.8904
|0.9920
|1427
|2002.01.09 11:59
|modify
|235
|1.00
|0.8920
|0.8905
|0.9920
|1428
|2002.01.09 12:59
|modify
|235
|1.00
|0.8920
|0.8908
|0.9920
|1429
|2002.01.09 14:59
|modify
|235
|1.00
|0.8920
|0.8909
|0.9920
|1430
|2002.01.09 15:59
|s/l
|235
|1.00
|0.8909
|0.8909
|0.9920
|-121.11
|30546.38
|1431
|2002.01.09 16:59
|sell
|236
|1.00
|0.8893
|0.8943
|0.7893
|1432
|2002.01.09 17:59
|modify
|236
|1.00
|0.8893
|0.8927
|0.7893
|1433
|2002.01.09 18:59
|modify
|236
|1.00
|0.8893
|0.8922
|0.7893
|1434
|2002.01.10 06:59
|close
|236
|1.00
|0.8919
|0.8922
|0.7893
|-255.34
|30291.04
|1435
|2002.01.10 06:59
|buy
|237
|1.00
|0.8919
|0.8869
|0.9919
|1436
|2002.01.10 07:59
|modify
|237
|1.00
|0.8919
|0.8885
|0.9919
|1437
|2002.01.10 18:59
|modify
|237
|1.00
|0.8919
|0.8896
|0.9919
|1438
|2002.01.10 20:59
|modify
|237
|1.00
|0.8919
|0.8905
|0.9919
|1439
|2002.01.11 00:59
|modify
|237
|1.00
|0.8919
|0.8911
|0.9919
|1440
|2002.01.11 16:59
|s/l
|237
|1.00
|0.8911
|0.8911
|0.9919
|-91.11
|30199.93
|1441
|2002.01.11 16:59
|sell
|238
|1.00
|0.8902
|0.8952
|0.7902
|1442
|2002.01.11 17:59
|modify
|238
|1.00
|0.8902
|0.8924
|0.7902
|1443
|2002.01.11 18:59
|modify
|238
|1.00
|0.8902
|0.8919
|0.7902
|1444
|2002.01.11 20:59
|s/l
|238
|1.00
|0.8919
|0.8919
|0.7902
|-170.00
|30029.93
|1445
|2002.01.11 21:59
|buy
|239
|1.00
|0.8924
|0.8874
|0.9924
|1446
|2002.01.14 00:59
|modify
|239
|1.00
|0.8924
|0.8906
|0.9924
|1447
|2002.01.14 01:59
|modify
|239
|1.00
|0.8924
|0.8911
|0.9924
|1448
|2002.01.14 05:59
|modify
|239
|1.00
|0.8924
|0.8912
|0.9924
|1449
|2002.01.14 09:59
|modify
|239
|1.00
|0.8924
|0.8913
|0.9924
|1450
|2002.01.14 21:59
|modify
|239
|1.00
|0.8924
|0.8917
|0.9924
|1451
|2002.01.14 22:59
|modify
|239
|1.00
|0.8924
|0.8919
|0.9924
|1452
|2002.01.14 23:59
|modify
|239
|1.00
|0.8924
|0.8925
|0.9924
|1453
|2002.01.15 07:59
|s/l
|239
|1.00
|0.8925
|0.8925
|0.9924
|-34.44
|29995.49
|1454
|2002.01.15 08:59
|sell
|240
|1.00
|0.8910
|0.8960
|0.7910
|1455
|2002.01.15 09:59
|modify
|240
|1.00
|0.8910
|0.8932
|0.7910
|1456
|2002.01.15 17:59
|modify
|240
|1.00
|0.8910
|0.8931
|0.7910
|1457
|2002.01.15 19:59
|modify
|240
|1.00
|0.8910
|0.8910
|0.7910
|1458
|2002.01.15 20:59
|modify
|240
|1.00
|0.8910
|0.8880
|0.7910
|1459
|2002.01.16 09:59
|modify
|240
|1.00
|0.8910
|0.8850
|0.7910
|1460
|2002.01.16 22:59
|close
|240
|1.00
|0.8823
|0.8850
|0.7910
|874.66
|30870.15
|1461
|2002.01.16 22:59
|buy
|241
|1.00
|0.8823
|0.8773
|0.9823
|1462
|2002.01.16 23:59
|modify
|241
|1.00
|0.8823
|0.8817
|0.9823
|1463
|2002.01.17 09:59
|s/l
|241
|1.00
|0.8817
|0.8817
|0.9823
|-71.11
|30799.04
|1464
|2002.01.17 10:59
|sell
|242
|1.00
|0.8801
|0.8851
|0.7801
|1465
|2002.01.17 11:59
|modify
|242
|1.00
|0.8801
|0.8831
|0.7801
|1466
|2002.01.18 02:59
|modify
|242
|1.00
|0.8801
|0.8825
|0.7801
|1467
|2002.01.18 03:59
|modify
|242
|1.00
|0.8801
|0.8823
|0.7801
|1468
|2002.01.18 09:59
|modify
|242
|1.00
|0.8801
|0.8814
|0.7801
|1469
|2002.01.18 10:59
|modify
|242
|1.00
|0.8801
|0.8812
|0.7801
|1470
|2002.01.18 11:59
|s/l
|242
|1.00
|0.8812
|0.8812
|0.7801
|-105.34
|30693.70
|1471
|2002.01.18 17:59
|buy
|243
|1.00
|0.8839
|0.8789
|0.9839
|1472
|2002.01.18 18:59
|modify
|243
|1.00
|0.8839
|0.8809
|0.9839
|1473
|2002.01.18 19:59
|modify
|243
|1.00
|0.8839
|0.8810
|0.9839
|1474
|2002.01.21 01:59
|modify
|243
|1.00
|0.8839
|0.8815
|0.9839
|1475
|2002.01.21 11:59
|modify
|243
|1.00
|0.8839
|0.8817
|0.9839
|1476
|2002.01.21 12:59
|modify
|243
|1.00
|0.8839
|0.8818
|0.9839
|1477
|2002.01.21 19:59
|close
|243
|1.00
|0.8831
|0.8818
|0.9839
|-113.33
|30580.37
|1478
|2002.01.21 19:59
|sell
|244
|1.00
|0.8831
|0.8881
|0.7831
|1479
|2002.01.21 20:59
|modify
|244
|1.00
|0.8831
|0.8843
|0.7831
|1480
|2002.01.22 09:59
|s/l
|244
|1.00
|0.8843
|0.8843
|0.7831
|-115.34
|30465.03
|1481
|2002.01.22 10:59
|buy
|245
|1.00
|0.8841
|0.8791
|0.9841
|1482
|2002.01.22 11:59
|modify
|245
|1.00
|0.8841
|0.8828
|0.9841
|1483
|2002.01.22 14:59
|s/l
|245
|1.00
|0.8828
|0.8828
|0.9841
|-130.00
|30335.03
|1484
|2002.01.22 15:59
|sell
|246
|1.00
|0.8828
|0.8878
|0.7828
|1485
|2002.01.22 16:59
|modify
|246
|1.00
|0.8828
|0.8839
|0.7828
|1486
|2002.01.22 19:59
|s/l
|246
|1.00
|0.8839
|0.8839
|0.7828
|-110.00
|30225.03
|1487
|2002.01.22 20:59
|buy
|247
|1.00
|0.8858
|0.8808
|0.9858
|1488
|2002.01.22 21:59
|modify
|247
|1.00
|0.8858
|0.8826
|0.9858
|1489
|2002.01.22 23:59
|modify
|247
|1.00
|0.8858
|0.8827
|0.9858
|1490
|2002.01.23 00:59
|modify
|247
|1.00
|0.8858
|0.8829
|0.9858
|1491
|2002.01.23 01:59
|modify
|247
|1.00
|0.8858
|0.8832
|0.9858
|1492
|2002.01.23 02:59
|modify
|247
|1.00
|0.8858
|0.8835
|0.9858
|1493
|2002.01.23 17:59
|s/l
|247
|1.00
|0.8835
|0.8835
|0.9858
|-241.11
|29983.92
|1494
|2002.01.23 18:59
|sell
|248
|1.00
|0.8809
|0.8859
|0.7809
|1495
|2002.01.23 19:59
|modify
|248
|1.00
|0.8809
|0.8809
|0.7809
|1496
|2002.01.24 19:59
|modify
|248
|1.00
|0.8809
|0.8794
|0.7809
|1497
|2002.01.24 20:59
|modify
|248
|1.00
|0.8809
|0.8778
|0.7809
|1498
|2002.01.24 22:59
|s/l
|248
|1.00
|0.8778
|0.8778
|0.7809
|314.66
|30298.58
|1499
|2002.01.24 23:59
|buy
|249
|1.00
|0.8779
|0.8729
|0.9779
|1500
|2002.01.25 00:59
|modify
|249
|1.00
|0.8779
|0.8764
|0.9779
|1501
|2002.01.25 06:59
|s/l
|249
|1.00
|0.8764
|0.8764
|0.9779
|-161.11
|30137.47
|1502
|2002.01.25 07:59
|sell
|250
|1.00
|0.8763
|0.8813
|0.7763
|1503
|2002.01.25 09:59
|modify
|250
|1.00
|0.8763
|0.8777
|0.7763
|1504
|2002.01.25 10:59
|modify
|250
|1.00
|0.8763
|0.8776
|0.7763
|1505
|2002.01.25 11:59
|modify
|250
|1.00
|0.8763
|0.8763
|0.7763
|1506
|2002.01.25 12:59
|modify
|250
|1.00
|0.8763
|0.8733
|0.7763
|1507
|2002.01.25 13:59
|modify
|250
|1.00
|0.8763
|0.8703
|0.7763
|1508
|2002.01.25 15:59
|modify
|250
|1.00
|0.8763
|0.8673
|0.7763
|1509
|2002.01.28 12:59
|modify
|250
|1.00
|0.8763
|0.8643
|0.7763
|1510
|2002.01.28 14:59
|modify
|250
|1.00
|0.8763
|0.8613
|0.7763
|1511
|2002.01.28 16:59
|s/l
|250
|1.00
|0.8613
|0.8613
|0.7763
|1513.98
|31651.45
|1512
|2002.01.29 15:59
|buy
|251
|1.00
|0.8623
|0.8573
|0.9623
|1513
|2002.01.29 16:59
|modify
|251
|1.00
|0.8623
|0.8601
|0.9623
|1514
|2002.01.29 18:59
|modify
|251
|1.00
|0.8623
|0.8609
|0.9623
|1515
|2002.01.29 19:59
|modify
|251
|1.00
|0.8623
|0.8611
|0.9623
|1516
|2002.01.29 22:59
|modify
|251
|1.00
|0.8623
|0.8623
|0.9623
|1517
|2002.01.30 12:59
|modify
|251
|1.00
|0.8623
|0.8624
|0.9623
|1518
|2002.01.30 14:59
|s/l
|251
|1.00
|0.8624
|0.8624
|0.9623
|-1.11
|31650.34
|1519
|2002.01.30 15:59
|sell
|252
|1.00
|0.8611
|0.8661
|0.7611
|1520
|2002.01.30 16:59
|modify
|252
|1.00
|0.8611
|0.8648
|0.7611
|1521
|2002.01.31 09:59
|modify
|252
|1.00
|0.8611
|0.8647
|0.7611
|1522
|2002.01.31 12:59
|modify
|252
|1.00
|0.8611
|0.8642
|0.7611
|1523
|2002.01.31 15:59
|modify
|252
|1.00
|0.8611
|0.8638
|0.7611
|1524
|2002.01.31 18:59
|modify
|252
|1.00
|0.8611
|0.8635
|0.7611
|1525
|2002.01.31 19:59
|modify
|252
|1.00
|0.8611
|0.8624
|0.7611
|1526
|2002.01.31 21:59
|modify
|252
|1.00
|0.8611
|0.8623
|0.7611
|1527
|2002.02.01 09:59
|modify
|252
|1.00
|0.8611
|0.8618
|0.7611
|1528
|2002.02.01 13:59
|s/l
|252
|1.00
|0.8618
|0.8618
|0.7611
|-60.68
|31589.66
|1529
|2002.02.01 14:59
|buy
|253
|1.00
|0.8633
|0.8583
|0.9633
|1530
|2002.02.01 15:59
|modify
|253
|1.00
|0.8633
|0.8587
|0.9633
|1531
|2002.02.04 11:59
|modify
|253
|1.00
|0.8633
|0.8592
|0.9633
|1532
|2002.02.04 12:59
|modify
|253
|1.00
|0.8633
|0.8600
|0.9633
|1533
|2002.02.04 13:59
|modify
|253
|1.00
|0.8633
|0.8607
|0.9633
|1534
|2002.02.04 15:59
|modify
|253
|1.00
|0.8633
|0.8608
|0.9633
|1535
|2002.02.04 16:59
|modify
|253
|1.00
|0.8633
|0.8610
|0.9633
|1536
|2002.02.04 17:59
|modify
|253
|1.00
|0.8633
|0.8633
|0.9633
|1537
|2002.02.04 18:59
|modify
|253
|1.00
|0.8633
|0.8663
|0.9633
|1538
|2002.02.05 18:59
|close
|253
|1.00
|0.8679
|0.8663
|0.9633
|415.56
|32005.22
|1539
|2002.02.05 18:59
|sell
|254
|1.00
|0.8679
|0.8729
|0.7679
|1540
|2002.02.05 19:59
|modify
|254
|1.00
|0.8679
|0.8705
|0.7679
|1541
|2002.02.05 20:59
|modify
|254
|1.00
|0.8679
|0.8703
|0.7679
|1542
|2002.02.06 14:59
|modify
|254
|1.00
|0.8679
|0.8679
|0.7679
|1543
|2002.02.06 16:59
|s/l
|254
|1.00
|0.8679
|0.8679
|0.7679
|4.66
|32009.88
|1544
|2002.02.06 17:59
|buy
|255
|1.00
|0.8687
|0.8637
|0.9687
|1545
|2002.02.06 18:59
|modify
|255
|1.00
|0.8687
|0.8656
|0.9687
|1546
|2002.02.07 08:59
|s/l
|255
|1.00
|0.8656
|0.8656
|0.9687
|-321.11
|31688.77
|1547
|2002.02.07 09:59
|sell
|256
|1.00
|0.8673
|0.8723
|0.7673
|1548
|2002.02.07 10:59
|modify
|256
|1.00
|0.8673
|0.8682
|0.7673
|1549
|2002.02.07 16:59
|s/l
|256
|1.00
|0.8682
|0.8682
|0.7673
|-90.00
|31598.77
|1550
|2002.02.07 17:59
|buy
|257
|1.00
|0.8683
|0.8633
|0.9683
|1551
|2002.02.07 18:59
|modify
|257
|1.00
|0.8683
|0.8662
|0.9683
|1552
|2002.02.07 20:59
|modify
|257
|1.00
|0.8683
|0.8664
|0.9683
|1553
|2002.02.08 08:59
|modify
|257
|1.00
|0.8683
|0.8683
|0.9683
|1554
|2002.02.08 16:59
|modify
|257
|1.00
|0.8683
|0.8687
|0.9683
|1555
|2002.02.08 17:59
|modify
|257
|1.00
|0.8683
|0.8692
|0.9683
|1556
|2002.02.08 18:59
|modify
|257
|1.00
|0.8683
|0.8695
|0.9683
|1557
|2002.02.08 19:59
|modify
|257
|1.00
|0.8683
|0.8701
|0.9683
|1558
|2002.02.08 20:59
|modify
|257
|1.00
|0.8683
|0.8711
|0.9683
|1559
|2002.02.11 00:59
|s/l
|257
|1.00
|0.8711
|0.8711
|0.9683
|235.56
|31834.33
|1560
|2002.02.11 01:59
|sell
|258
|1.00
|0.8716
|0.8766
|0.7716
|1561
|2002.02.11 02:59
|modify
|258
|1.00
|0.8716
|0.8733
|0.7716
|1562
|2002.02.11 05:59
|s/l
|258
|1.00
|0.8733
|0.8733
|0.7716
|-170.00
|31664.33
|1563
|2002.02.11 12:59
|buy
|259
|1.00
|0.8769
|0.8719
|0.9769
|1564
|2002.02.11 13:59
|modify
|259
|1.00
|0.8769
|0.8724
|0.9769
|1565
|2002.02.11 14:59
|modify
|259
|1.00
|0.8769
|0.8730
|0.9769
|1566
|2002.02.11 15:59
|modify
|259
|1.00
|0.8769
|0.8731
|0.9769
|1567
|2002.02.12 01:59
|modify
|259
|1.00
|0.8769
|0.8733
|0.9769
|1568
|2002.02.12 02:59
|modify
|259
|1.00
|0.8769
|0.8735
|0.9769
|1569
|2002.02.12 10:59
|modify
|259
|1.00
|0.8769
|0.8744
|0.9769
|1570
|2002.02.12 11:59
|modify
|259
|1.00
|0.8769
|0.8752
|0.9769
|1571
|2002.02.12 12:59
|s/l
|259
|1.00
|0.8752
|0.8752
|0.9769
|-181.11
|31483.22
|1572
|2002.02.12 12:59
|sell
|260
|1.00
|0.8742
|0.8792
|0.7742
|1573
|2002.02.12 13:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8778
|0.7742
|1574
|2002.02.12 16:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8777
|0.7742
|1575
|2002.02.13 11:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8772
|0.7742
|1576
|2002.02.13 12:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8762
|0.7742
|1577
|2002.02.13 15:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8757
|0.7742
|1578
|2002.02.13 17:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8754
|0.7742
|1579
|2002.02.13 19:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8753
|0.7742
|1580
|2002.02.13 21:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8742
|0.7742
|1581
|2002.02.14 11:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8741
|0.7742
|1582
|2002.02.14 12:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8740
|0.7742
|1583
|2002.02.14 13:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8729
|0.7742
|1584
|2002.02.14 14:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8724
|0.7742
|1585
|2002.02.14 16:59
|modify
|260
|1.00
|0.8742
|0.8716
|0.7742
|1586
|2002.02.14 18:59
|s/l
|260
|1.00
|0.8716
|0.8716
|0.7742
|269.32
|31752.54
|1587
|2002.02.14 19:59
|buy
|261
|1.00
|0.8738
|0.8688
|0.9738
|1588
|2002.02.14 20:59
|modify
|261
|1.00
|0.8738
|0.8698
|0.9738
|1589
|2002.02.14 21:59
|modify
|261
|1.00
|0.8738
|0.8699
|0.9738
|1590
|2002.02.14 22:59
|modify
|261
|1.00
|0.8738
|0.8700
|0.9738
|1591
|2002.02.15 13:59
|s/l
|261
|1.00
|0.8700
|0.8700
|0.9738
|-391.11
|31361.43
|1592
|2002.02.15 14:59
|sell
|262
|1.00
|0.8714
|0.8764
|0.7714
|1593
|2002.02.15 19:59
|modify
|262
|1.00
|0.8714
|0.8725
|0.7714
|1594
|2002.02.15 20:59
|s/l
|262
|1.00
|0.8725
|0.8725
|0.7714
|-110.00
|31251.43
|1595
|2002.02.18 00:59
|buy
|263
|1.00
|0.8732
|0.8682
|0.9732
|1596
|2002.02.18 01:59
|modify
|263
|1.00
|0.8732
|0.8709
|0.9732
|1597
|2002.02.18 15:59
|s/l
|263
|1.00
|0.8709
|0.8709
|0.9732
|-230.00
|31021.43
|1598
|2002.02.18 16:59
|sell
|264
|1.00
|0.8702
|0.8752
|0.7702
|1599
|2002.02.18 17:59
|modify
|264
|1.00
|0.8702
|0.8724
|0.7702
|1600
|2002.02.19 09:59
|modify
|264
|1.00
|0.8702
|0.8702
|0.7702
|1601
|2002.02.19 16:59
|s/l
|264
|1.00
|0.8702
|0.8702
|0.7702
|4.66
|31026.09
|1602
|2002.02.19 17:59
|buy
|265
|1.00
|0.8765
|0.8715
|0.9765
|1603
|2002.02.20 15:59
|modify
|265
|1.00
|0.8765
|0.8718
|0.9765
|1604
|2002.02.20 16:59
|s/l
|265
|1.00
|0.8718
|0.8718
|0.9765
|-481.11
|30544.98
|1605
|2002.02.20 17:59
|sell
|266
|1.00
|0.8703
|0.8753
|0.7703
|1606
|2002.02.20 23:59
|modify
|266
|1.00
|0.8703
|0.8752
|0.7703
|1607
|2002.02.21 09:59
|modify
|266
|1.00
|0.8703
|0.8749
|0.7703
|1608
|2002.02.21 10:59
|modify
|266
|1.00
|0.8703
|0.8735
|0.7703
|1609
|2002.02.21 12:59
|modify
|266
|1.00
|0.8703
|0.8733
|0.7703
|1610
|2002.02.21 14:59
|modify
|266
|1.00
|0.8703
|0.8728
|0.7703
|1611
|2002.02.21 15:59
|modify
|266
|1.00
|0.8703
|0.8726
|0.7703
|1612
|2002.02.21 16:59
|modify
|266
|1.00
|0.8703
|0.8718
|0.7703
|1613
|2002.02.21 18:59
|close
|266
|1.00
|0.8704
|0.8718
|0.7703
|-5.34
|30539.64
|1614
|2002.02.21 18:59
|buy
|267
|1.00
|0.8704
|0.8654
|0.9704
|1615
|2002.02.21 20:59
|close
|267
|1.00
|0.8683
|0.8654
|0.9704
|-210.00
|30329.64
|1616
|2002.02.21 20:59
|sell
|268
|1.00
|0.8683
|0.8733
|0.7683
|1617
|2002.02.21 21:59
|modify
|268
|1.00
|0.8683
|0.8705
|0.7683
|1618
|2002.02.22 11:59
|s/l
|268
|1.00
|0.8705
|0.8705
|0.7683
|-215.34
|30114.30
|1619
|2002.02.22 12:59
|buy
|269
|1.00
|0.8709
|0.8659
|0.9709
|1620
|2002.02.22 13:59
|modify
|269
|1.00
|0.8709
|0.8690
|0.9709
|1621
|2002.02.22 14:59
|modify
|269
|1.00
|0.8709
|0.8709
|0.9709
|1622
|2002.02.22 16:59
|modify
|269
|1.00
|0.8709
|0.8739
|0.9709
|1623
|2002.02.25 12:59
|s/l
|269
|1.00
|0.8739
|0.8739
|0.9709
|266.67
|30380.97
|1624
|2002.02.25 15:59
|sell
|270
|1.00
|0.8704
|0.8754
|0.7704
|1625
|2002.02.25 16:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8752
|0.7704
|1626
|2002.02.25 17:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8751
|0.7704
|1627
|2002.02.25 19:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8747
|0.7704
|1628
|2002.02.25 21:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8745
|0.7704
|1629
|2002.02.25 22:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8741
|0.7704
|1630
|2002.02.25 23:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8736
|0.7704
|1631
|2002.02.26 00:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8735
|0.7704
|1632
|2002.02.26 02:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8732
|0.7704
|1633
|2002.02.26 11:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8730
|0.7704
|1634
|2002.02.26 12:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8729
|0.7704
|1635
|2002.02.26 13:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8719
|0.7704
|1636
|2002.02.26 14:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8711
|0.7704
|1637
|2002.02.26 15:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8704
|0.7704
|1638
|2002.02.26 16:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8701
|0.7704
|1639
|2002.02.26 18:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8704
|0.7704
|1640
|2002.02.26 18:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8701
|0.7704
|1641
|2002.02.26 19:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8674
|0.7704
|1642
|2002.02.27 17:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8667
|0.7704
|1643
|2002.02.27 18:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8662
|0.7704
|1644
|2002.02.27 19:59
|modify
|270
|1.00
|0.8704
|0.8651
|0.7704
|1645
|2002.02.27 20:59
|s/l
|270
|1.00
|0.8651
|0.8651
|0.7704
|539.32
|30920.29
|1646
|2002.02.27 21:59
|buy
|271
|1.00
|0.8656
|0.8606
|0.9656
|1647
|2002.02.27 22:59
|modify
|271
|1.00
|0.8656
|0.8637
|0.9656
|1648
|2002.02.28 05:59
|s/l
|271
|1.00
|0.8637
|0.8637
|0.9656
|-201.11
|30719.18
|1649
|2002.02.28 06:59
|sell
|272
|1.00
|0.8642
|0.8692
|0.7642
|1650
|2002.02.28 07:59
|modify
|272
|1.00
|0.8642
|0.8653
|0.7642
|1651
|2002.02.28 09:59
|s/l
|272
|1.00
|0.8653
|0.8653
|0.7642
|-110.00
|30609.18
|1652
|2002.02.28 10:59
|buy
|273
|1.00
|0.8659
|0.8609
|0.9659
|1653
|2002.02.28 11:59
|modify
|273
|1.00
|0.8659
|0.8641
|0.9659
|1654
|2002.02.28 15:59
|s/l
|273
|1.00
|0.8641
|0.8641
|0.9659
|-180.00
|30429.18
|1655
|2002.03.01 17:59
|sell
|274
|1.00
|0.8648
|0.8698
|0.7648
|1656
|2002.03.01 18:59
|modify
|274
|1.00
|0.8648
|0.8675
|0.7648
|1657
|2002.03.04 01:59
|modify
|274
|1.00
|0.8648
|0.8674
|0.7648
|1658
|2002.03.04 02:59
|modify
|274
|1.00
|0.8648
|0.8673
|0.7648
|1659
|2002.03.04 03:59
|modify
|274
|1.00
|0.8648
|0.8671
|0.7648
|1660
|2002.03.04 15:59
|s/l
|274
|1.00
|0.8671
|0.8671
|0.7648
|-216.02
|30213.16
|1661
|2002.03.04 16:59
|buy
|275
|1.00
|0.8688
|0.8638
|0.9688
|1662
|2002.03.04 17:59
|modify
|275
|1.00
|0.8688
|0.8648
|0.9688
|1663
|2002.03.04 18:59
|modify
|275
|1.00
|0.8688
|0.8655
|0.9688
|1664
|2002.03.04 20:59
|modify
|275
|1.00
|0.8688
|0.8656
|0.9688
|1665
|2002.03.05 14:59
|modify
|275
|1.00
|0.8688
|0.8659
|0.9688
|1666
|2002.03.05 16:59
|close
|275
|1.00
|0.8692
|0.8659
|0.9688
|28.89
|30242.05
|1667
|2002.03.05 16:59
|sell
|276
|1.00
|0.8692
|0.8742
|0.7692
|1668
|2002.03.05 18:59
|close
|276
|1.00
|0.8698
|0.8742
|0.7692
|-60.00
|30182.05
|1669
|2002.03.05 18:59
|buy
|277
|1.00
|0.8698
|0.8648
|0.9698
|1670
|2002.03.05 19:59
|modify
|277
|1.00
|0.8698
|0.8668
|0.9698
|1671
|2002.03.05 21:59
|modify
|277
|1.00
|0.8698
|0.8670
|0.9698
|1672
|2002.03.05 23:59
|modify
|277
|1.00
|0.8698
|0.8672
|0.9698
|1673
|2002.03.06 14:59
|modify
|277
|1.00
|0.8698
|0.8698
|0.9698
|1674
|2002.03.06 17:59
|modify
|277
|1.00
|0.8698
|0.8728
|0.9698
|1675
|2002.03.07 08:59
|modify
|277
|1.00
|0.8698
|0.8758
|0.9698
|1676
|2002.03.07 12:59
|s/l
|277
|1.00
|0.8758
|0.8758
|0.9698
|577.78
|30759.83
|1677
|2002.03.08 15:59
|sell
|278
|1.00
|0.8754
|0.8804
|0.7754
|1678
|2002.03.08 20:59
|modify
|278
|1.00
|0.8754
|0.8802
|0.7754
|1679
|2002.03.08 21:59
|modify
|278
|1.00
|0.8754
|0.8801
|0.7754
|1680
|2002.03.11 00:59
|modify
|278
|1.00
|0.8754
|0.8791
|0.7754
|1681
|2002.03.11 01:59
|modify
|278
|1.00
|0.8754
|0.8787
|0.7754
|1682
|2002.03.11 02:59
|modify
|278
|1.00
|0.8754
|0.8786
|0.7754
|1683
|2002.03.11 04:59
|modify
|278
|1.00
|0.8754
|0.8781
|0.7754
|1684
|2002.03.11 06:59
|modify
|278
|1.00
|0.8754
|0.8780
|0.7754
|1685
|2002.03.11 07:59
|modify
|278
|1.00
|0.8754
|0.8779
|0.7754
|1686
|2002.03.11 11:59
|modify
|278
|1.00
|0.8754
|0.8777
|0.7754
|1687
|2002.03.11 18:59
|close
|278
|1.00
|0.8757
|0.8777
|0.7754
|-16.02
|30743.81
|1688
|2002.03.11 18:59
|buy
|279
|1.00
|0.8757
|0.8707
|0.9757
|1689
|2002.03.11 19:59
|modify
|279
|1.00
|0.8757
|0.8738
|0.9757
|1690
|2002.03.11 23:59
|modify
|279
|1.00
|0.8757
|0.8742
|0.9757
|1691
|2002.03.12 10:59
|s/l
|279
|1.00
|0.8742
|0.8742
|0.9757
|-161.11
|30582.70
|1692
|2002.03.12 11:59
|sell
|280
|1.00
|0.8724
|0.8774
|0.7724
|1693
|2002.03.12 12:59
|modify
|280
|1.00
|0.8724
|0.8755
|0.7724
|1694
|2002.03.12 16:59
|modify
|280
|1.00
|0.8724
|0.8752
|0.7724
|1695
|2002.03.12 17:59
|s/l
|280
|1.00
|0.8752
|0.8752
|0.7724
|-280.00
|30302.70
|1696
|2002.03.12 18:59
|buy
|281
|1.00
|0.8751
|0.8701
|0.9751
|1697
|2002.03.12 19:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8724
|0.9751
|1698
|2002.03.13 17:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8737
|0.9751
|1699
|2002.03.13 18:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8742
|0.9751
|1700
|2002.03.14 08:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8751
|0.9751
|1701
|2002.03.14 11:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8752
|0.9751
|1702
|2002.03.14 14:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8781
|0.9751
|1703
|2002.03.15 03:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8784
|0.9751
|1704
|2002.03.15 04:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8789
|0.9751
|1705
|2002.03.15 07:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8792
|0.9751
|1706
|2002.03.15 08:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8811
|0.9751
|1707
|2002.03.15 11:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8812
|0.9751
|1708
|2002.03.15 14:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8813
|0.9751
|1709
|2002.03.15 15:59
|modify
|281
|1.00
|0.8751
|0.8824
|0.9751
|1710
|2002.03.15 17:59
|s/l
|281
|1.00
|0.8824
|0.8824
|0.9751
|696.67
|30999.37
|1711
|2002.03.15 18:59
|sell
|282
|1.00
|0.8817
|0.8867
|0.7817
|1712
|2002.03.15 19:59
|modify
|282
|1.00
|0.8817
|0.8850
|0.7817
|1713
|2002.03.18 02:59
|modify
|282
|1.00
|0.8817
|0.8848
|0.7817
|1714
|2002.03.18 03:59
|modify
|282
|1.00
|0.8817
|0.8846
|0.7817
|1715
|2002.03.18 09:59
|modify
|282
|1.00
|0.8817
|0.8843
|0.7817
|1716
|2002.03.18 15:59
|modify
|282
|1.00
|0.8817
|0.8842
|0.7817
|1717
|2002.03.18 19:59
|close
|282
|1.00
|0.8822
|0.8842
|0.7817
|-36.02
|30963.35
|1718
|2002.03.18 19:59
|buy
|283
|1.00
|0.8822
|0.8772
|0.9822
|1719
|2002.03.18 20:59
|modify
|283
|1.00
|0.8822
|0.8806
|0.9822
|1720
|2002.03.19 17:59
|s/l
|283
|1.00
|0.8806
|0.8806
|0.9822
|-171.11
|30792.24
|1721
|2002.03.19 18:59
|sell
|284
|1.00
|0.8810
|0.8860
|0.7810
|1722
|2002.03.19 19:59
|modify
|284
|1.00
|0.8810
|0.8827
|0.7810
|1723
|2002.03.19 20:59
|s/l
|284
|1.00
|0.8827
|0.8827
|0.7810
|-170.00
|30622.24
|1724
|2002.03.20 16:59
|buy
|285
|1.00
|0.8844
|0.8794
|0.9844
|1725
|2002.03.20 17:59
|modify
|285
|1.00
|0.8844
|0.8807
|0.9844
|1726
|2002.03.21 15:59
|close
|285
|1.00
|0.8810
|0.8807
|0.9844
|-351.11
|30271.13
|1727
|2002.03.21 15:59
|sell
|286
|1.00
|0.8810
|0.8860
|0.7810
|1728
|2002.03.21 16:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8838
|0.7810
|1729
|2002.03.22 10:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8829
|0.7810
|1730
|2002.03.22 11:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8828
|0.7810
|1731
|2002.03.22 13:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8826
|0.7810
|1732
|2002.03.22 14:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8822
|0.7810
|1733
|2002.03.22 15:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8821
|0.7810
|1734
|2002.03.22 17:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8819
|0.7810
|1735
|2002.03.22 18:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8810
|0.7810
|1736
|2002.03.22 19:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8808
|0.7810
|1737
|2002.03.22 20:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8803
|0.7810
|1738
|2002.03.22 21:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8802
|0.7810
|1739
|2002.03.25 03:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8800
|0.7810
|1740
|2002.03.25 06:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8799
|0.7810
|1741
|2002.03.25 10:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8793
|0.7810
|1742
|2002.03.25 17:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8783
|0.7810
|1743
|2002.03.25 18:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8781
|0.7810
|1744
|2002.03.25 19:59
|modify
|286
|1.00
|0.8810
|0.8779
|0.7810
|1745
|2002.03.25 20:59
|close
|286
|1.00
|0.8773
|0.8779
|0.7810
|388.64
|30659.77
|1746
|2002.03.25 20:59
|buy
|287
|1.00
|0.8773
|0.8723
|0.9773
|1747
|2002.03.25 21:59
|modify
|287
|1.00
|0.8773
|0.8762
|0.9773
|1748
|2002.03.26 10:59
|s/l
|287
|1.00
|0.8762
|0.8762
|0.9773
|-121.11
|30538.66
|1749
|2002.03.26 11:59
|sell
|288
|1.00
|0.8739
|0.8789
|0.7739
|1750
|2002.03.26 12:59
|modify
|288
|1.00
|0.8739
|0.8766
|0.7739
|1751
|2002.03.26 13:59
|modify
|288
|1.00
|0.8739
|0.8764
|0.7739
|1752
|2002.03.26 15:59
|s/l
|288
|1.00
|0.8764
|0.8764
|0.7739
|-250.00
|30288.66
|1753
|2002.03.26 16:59
|buy
|289
|1.00
|0.8765
|0.8715
|0.9765
|1754
|2002.03.26 17:59
|modify
|289
|1.00
|0.8765
|0.8750
|0.9765
|1755
|2002.03.27 12:59
|s/l
|289
|1.00
|0.8750
|0.8750
|0.9765
|-161.11
|30127.55
|1756
|2002.03.27 13:59
|sell
|290
|1.00
|0.8741
|0.8791
|0.7741
|1757
|2002.03.27 14:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8774
|0.7741
|1758
|2002.03.27 16:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8766
|0.7741
|1759
|2002.03.27 17:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8756
|0.7741
|1760
|2002.03.27 18:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8755
|0.7741
|1761
|2002.03.27 23:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8754
|0.7741
|1762
|2002.03.28 00:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8752
|0.7741
|1763
|2002.03.28 02:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8750
|0.7741
|1764
|2002.03.28 10:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8747
|0.7741
|1765
|2002.03.28 11:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8746
|0.7741
|1766
|2002.03.28 12:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8740
|0.7741
|1767
|2002.03.28 16:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8738
|0.7741
|1768
|2002.03.28 17:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8741
|0.7741
|1769
|2002.03.28 17:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8729
|0.7741
|1770
|2002.03.28 18:59
|modify
|290
|1.00
|0.8741
|0.8727
|0.7741
|1771
|2002.03.29 10:59
|close
|290
|1.00
|0.8723
|0.8727
|0.7741
|189.32
|30316.87
|1772
|2002.03.29 10:59
|buy
|291
|1.00
|0.8723
|0.8673
|0.9723
|1773
|2002.03.29 11:59
|modify
|291
|1.00
|0.8723
|0.8711
|0.9723
|1774
|2002.03.29 18:59
|s/l
|291
|1.00
|0.8711
|0.8711
|0.9723
|-120.00
|30196.87
|1775
|2002.04.01 02:59
|sell
|292
|1.00
|0.8719
|0.8769
|0.7719
|1776
|2002.04.01 04:59
|close
|292
|1.00
|0.8733
|0.8769
|0.7719
|-140.00
|30056.87
|1777
|2002.04.01 04:59
|buy
|293
|1.00
|0.8733
|0.8683
|0.9733
|1778
|2002.04.01 05:59
|modify
|293
|1.00
|0.8733
|0.8715
|0.9733
|1779
|2002.04.01 06:59
|modify
|293
|1.00
|0.8733
|0.8716
|0.9733
|1780
|2002.04.01 08:59
|modify
|293
|1.00
|0.8733
|0.8717
|0.9733
|1781
|2002.04.01 09:59
|modify
|293
|1.00
|0.8733
|0.8718
|0.9733
|1782
|2002.04.01 15:59
|modify
|293
|1.00
|0.8733
|0.8733
|0.9733
|1783
|2002.04.01 16:59
|modify
|293
|1.00
|0.8733
|0.8763
|0.9733
|1784
|2002.04.02 16:59
|modify
|293
|1.00
|0.8733
|0.8786
|0.9733
|1785
|2002.04.02 17:59
|s/l
|293
|1.00
|0.8786
|0.8786
|0.9733
|518.89
|30575.76
|1786
|2002.04.02 18:59
|sell
|294
|1.00
|0.8779
|0.8829
|0.7779
|1787
|2002.04.02 19:59
|modify
|294
|1.00
|0.8779
|0.8804
|0.7779
|1788
|2002.04.02 20:59
|modify
|294
|1.00
|0.8779
|0.8803
|0.7779
|1789
|2002.04.02 21:59
|modify
|294
|1.00
|0.8779
|0.8801
|0.7779
|1790
|2002.04.03 13:59
|s/l
|294
|1.00
|0.8801
|0.8801
|0.7779
|-215.34
|30360.42
|1791
|2002.04.03 15:59
|buy
|295
|1.00
|0.8805
|0.8755
|0.9805
|1792
|2002.04.03 16:59
|modify
|295
|1.00
|0.8805
|0.8786
|0.9805
|1793
|2002.04.03 18:59
|modify
|295
|1.00
|0.8805
|0.8790
|0.9805
|1794
|2002.04.04 04:59
|modify
|295
|1.00
|0.8805
|0.8791
|0.9805
|1795
|2002.04.04 05:59
|modify
|295
|1.00
|0.8805
|0.8793
|0.9805
|1796
|2002.04.04 07:59
|modify
|295
|1.00
|0.8805
|0.8795
|0.9805
|1797
|2002.04.04 08:59
|modify
|295
|1.00
|0.8805
|0.8796
|0.9805
|1798
|2002.04.04 12:59
|modify
|295
|1.00
|0.8805
|0.8797
|0.9805
|1799
|2002.04.04 13:59
|modify
|295
|1.00
|0.8805
|0.8798
|0.9805
|1800
|2002.04.04 14:59
|modify
|295
|1.00
|0.8805
|0.8805
|0.9805
|1801
|2002.04.04 15:59
|modify
|295
|1.00
|0.8805
|0.8808
|0.9805
|1802
|2002.04.04 16:59
|modify
|295
|1.00
|0.8805
|0.8811
|0.9805
|1803
|2002.04.04 17:59
|s/l
|295
|1.00
|0.8811
|0.8811
|0.9805
|48.89
|30409.31
|1804
|2002.04.04 18:59
|sell
|296
|1.00
|0.8778
|0.8828
|0.7778
|1805
|2002.04.04 19:59
|modify
|296
|1.00
|0.8778
|0.8827
|0.7778
|1806
|2002.04.05 16:59
|modify
|296
|1.00
|0.8778
|0.8820
|0.7778
|1807
|2002.04.05 18:59
|close
|296
|1.00
|0.8804
|0.8820
|0.7778
|-255.34
|30153.97
|1808
|2002.04.05 18:59
|buy
|297
|1.00
|0.8804
|0.8754
|0.9804
|1809
|2002.04.05 19:59
|modify
|297
|1.00
|0.8804
|0.8782
|0.9804
|1810
|2002.04.08 02:59
|modify
|297
|1.00
|0.8804
|0.8784
|0.9804
|1811
|2002.04.08 03:59
|s/l
|297
|1.00
|0.8784
|0.8784
|0.9804
|-233.33
|29920.64
|1812
|2002.04.08 04:59
|sell
|298
|1.00
|0.8778
|0.8828
|0.7778
|1813
|2002.04.08 05:59
|modify
|298
|1.00
|0.8778
|0.8800
|0.7778
|1814
|2002.04.08 09:59
|modify
|298
|1.00
|0.8778
|0.8799
|0.7778
|1815
|2002.04.08 10:59
|modify
|298
|1.00
|0.8778
|0.8797
|0.7778
|1816
|2002.04.08 16:59
|modify
|298
|1.00
|0.8778
|0.8795
|0.7778
|1817
|2002.04.08 17:59
|modify
|298
|1.00
|0.8778
|0.8790
|0.7778
|1818
|2002.04.08 18:59
|modify
|298
|1.00
|0.8778
|0.8778
|0.7778
|1819
|2002.04.09 00:59
|modify
|298
|1.00
|0.8778
|0.8774
|0.7778
|1820
|2002.04.09 03:59
|modify
|298
|1.00
|0.8778
|0.8773
|0.7778
|1821
|2002.04.09 04:59
|modify
|298
|1.00
|0.8778
|0.8771
|0.7778
|1822
|2002.04.09 15:59
|s/l
|298
|1.00
|0.8771
|0.8771
|0.7778
|74.66
|29995.30
|1823
|2002.04.09 16:59
|buy
|299
|1.00
|0.8764
|0.8714
|0.9764
|1824
|2002.04.09 17:59
|modify
|299
|1.00
|0.8764
|0.8749
|0.9764
|1825
|2002.04.09 18:59
|modify
|299
|1.00
|0.8764
|0.8752
|0.9764
|1826
|2002.04.09 19:59
|modify
|299
|1.00
|0.8764
|0.8764
|0.9764
|1827
|2002.04.10 10:59
|modify
|299
|1.00
|0.8764
|0.8767
|0.9764
|1828
|2002.04.10 11:59
|modify
|299
|1.00
|0.8764
|0.8772
|0.9764
|1829
|2002.04.10 12:59
|modify
|299
|1.00
|0.8764
|0.8773
|0.9764
|1830
|2002.04.10 13:59
|modify
|299
|1.00
|0.8764
|0.8776
|0.9764
|1831
|2002.04.10 15:59
|modify
|299
|1.00
|0.8764
|0.8778
|0.9764
|1832
|2002.04.10 18:59
|modify
|299
|1.00
|0.8764
|0.8796
|0.9764
|1833
|2002.04.10 20:59
|modify
|299
|1.00
|0.8764
|0.8798
|0.9764
|1834
|2002.04.11 03:59
|s/l
|299
|1.00
|0.8798
|0.8798
|0.9764
|317.78
|30313.08
|1835
|2002.04.11 04:59
|sell
|300
|1.00
|0.8794
|0.8844
|0.7794
|1836
|2002.04.11 05:59
|modify
|300
|1.00
|0.8794
|0.8811
|0.7794
|1837
|2002.04.11 12:59
|modify
|300
|1.00
|0.8794
|0.8806
|0.7794
|1838
|2002.04.11 14:59
|s/l
|300
|1.00
|0.8806
|0.8806
|0.7794
|-120.00
|30193.08
|1839
|2002.04.11 15:59
|buy
|301
|1.00
|0.8832
|0.8782
|0.9832
|1840
|2002.04.11 16:59
|modify
|301
|1.00
|0.8832
|0.8802
|0.9832
|1841
|2002.04.11 17:59
|modify
|301
|1.00
|0.8832
|0.8804
|0.9832
|1842
|2002.04.12 09:59
|modify
|301
|1.00
|0.8832
|0.8805
|0.9832
|1843
|2002.04.12 10:59
|s/l
|301
|1.00
|0.8805
|0.8805
|0.9832
|-281.11
|29911.97
|1844
|2002.04.12 13:59
|sell
|302
|1.00
|0.8797
|0.8847
|0.7797
|1845
|2002.04.12 14:59
|modify
|302
|1.00
|0.8797
|0.8826
|0.7797
|1846
|2002.04.12 16:59
|modify
|302
|1.00
|0.8797
|0.8822
|0.7797
|1847
|2002.04.12 20:59
|modify
|302
|1.00
|0.8797
|0.8815
|0.7797
|1848
|2002.04.15 00:59
|modify
|302
|1.00
|0.8797
|0.8813
|0.7797
|1849
|2002.04.15 01:59
|modify
|302
|1.00
|0.8797
|0.8811
|0.7797
|1850
|2002.04.15 02:59
|modify
|302
|1.00
|0.8797
|0.8808
|0.7797
|1851
|2002.04.15 04:59
|s/l
|302
|1.00
|0.8808
|0.8808
|0.7797
|-96.02
|29815.95
|1852
|2002.04.15 06:59
|buy
|303
|1.00
|0.8819
|0.8769
|0.9819
|1853
|2002.04.15 07:59
|modify
|303
|1.00
|0.8819
|0.8789
|0.9819
|1854
|2002.04.15 18:59
|modify
|303
|1.00
|0.8819
|0.8792
|0.9819
|1855
|2002.04.15 19:59
|modify
|303
|1.00
|0.8819
|0.8795
|0.9819
|1856
|2002.04.15 21:59
|s/l
|303
|1.00
|0.8795
|0.8795
|0.9819
|-240.00
|29575.95
|1857
|2002.04.15 22:59
|sell
|304
|1.00
|0.8792
|0.8842
|0.7792
|1858
|2002.04.15 23:59
|modify
|304
|1.00
|0.8792
|0.8810
|0.7792
|1859
|2002.04.16 07:59
|s/l
|304
|1.00
|0.8810
|0.8810
|0.7792
|-175.34
|29400.61
|1860
|2002.04.16 08:59
|buy
|305
|1.00
|0.8802
|0.8752
|0.9802
|1861
|2002.04.16 15:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8797
|0.9802
|1862
|2002.04.16 17:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8803
|0.9802
|1863
|2002.04.17 07:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8802
|0.9802
|1864
|2002.04.17 07:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8803
|0.9802
|1865
|2002.04.17 08:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8804
|0.9802
|1866
|2002.04.17 09:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8806
|0.9802
|1867
|2002.04.17 10:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8832
|0.9802
|1868
|2002.04.17 17:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8837
|0.9802
|1869
|2002.04.17 21:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8838
|0.9802
|1870
|2002.04.17 22:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8862
|0.9802
|1871
|2002.04.18 10:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8875
|0.9802
|1872
|2002.04.18 11:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8878
|0.9802
|1873
|2002.04.18 13:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8880
|0.9802
|1874
|2002.04.18 15:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8883
|0.9802
|1875
|2002.04.18 16:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8884
|0.9802
|1876
|2002.04.18 17:59
|modify
|305
|1.00
|0.8802
|0.8886
|0.9802
|1877
|2002.04.18 18:59
|s/l
|305
|1.00
|0.8886
|0.8886
|0.9802
|817.78
|30218.39
|1878
|2002.04.22 09:59
|sell
|306
|1.00
|0.8891
|0.8941
|0.7891
|1879
|2002.04.22 10:59
|modify
|306
|1.00
|0.8891
|0.8906
|0.7891
|1880
|2002.04.22 11:59
|modify
|306
|1.00
|0.8891
|0.8905
|0.7891
|1881
|2002.04.22 13:59
|modify
|306
|1.00
|0.8891
|0.8904
|0.7891
|1882
|2002.04.22 15:59
|modify
|306
|1.00
|0.8891
|0.8902
|0.7891
|1883
|2002.04.23 02:59
|modify
|306
|1.00
|0.8891
|0.8894
|0.7891
|1884
|2002.04.23 03:59
|modify
|306
|1.00
|0.8891
|0.8889
|0.7891
|1885
|2002.04.23 06:59
|modify
|306
|1.00
|0.8891
|0.8888
|0.7891
|1886
|2002.04.23 07:59
|modify
|306
|1.00
|0.8891
|0.8887
|0.7891
|1887
|2002.04.23 09:59
|modify
|306
|1.00
|0.8891
|0.8885
|0.7891
|1888
|2002.04.23 11:59
|modify
|306
|1.00
|0.8891
|0.8884
|0.7891
|1889
|2002.04.23 15:59
|s/l
|306
|1.00
|0.8884
|0.8884
|0.7891
|74.66
|30293.05
|1890
|2002.04.23 16:59
|buy
|307
|1.00
|0.8894
|0.8844
|0.9894
|1891
|2002.04.23 17:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8871
|0.9894
|1892
|2002.04.23 18:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8872
|0.9894
|1893
|2002.04.24 10:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8874
|0.9894
|1894
|2002.04.24 11:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8875
|0.9894
|1895
|2002.04.24 15:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8883
|0.9894
|1896
|2002.04.24 16:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8886
|0.9894
|1897
|2002.04.24 17:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8888
|0.9894
|1898
|2002.04.24 22:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8894
|0.9894
|1899
|2002.04.25 10:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8903
|0.9894
|1900
|2002.04.25 11:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8924
|0.9894
|1901
|2002.04.25 15:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8928
|0.9894
|1902
|2002.04.25 16:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8954
|0.9894
|1903
|2002.04.26 11:59
|modify
|307
|1.00
|0.8894
|0.8957
|0.9894
|1904
|2002.04.26 13:59
|close
|307
|1.00
|0.8973
|0.8957
|0.9894
|756.67
|31049.72
|1905
|2002.04.26 13:59
|sell
|308
|1.00
|0.8973
|0.9023
|0.7973
|1906
|2002.04.26 14:59
|modify
|308
|1.00
|0.8973
|0.8982
|0.7973
|1907
|2002.04.26 15:59
|s/l
|308
|1.00
|0.8982
|0.8982
|0.7973
|-90.00
|30959.72
|1908
|2002.04.26 17:59
|buy
|309
|1.00
|0.8982
|0.8932
|0.9982
|1909
|2002.04.26 18:59
|modify
|309
|1.00
|0.8982
|0.8970
|0.9982
|1910
|2002.04.26 20:59
|modify
|309
|1.00
|0.8982
|0.8975
|0.9982
|1911
|2002.04.26 21:59
|modify
|309
|1.00
|0.8982
|0.8982
|0.9982
|1912
|2002.04.29 12:59
|modify
|309
|1.00
|0.8982
|0.8983
|0.9982
|1913
|2002.04.29 15:59
|modify
|309
|1.00
|0.8982
|0.8984
|0.9982
|1914
|2002.04.29 17:59
|modify
|309
|1.00
|0.8982
|0.8989
|0.9982
|1915
|2002.04.29 18:59
|modify
|309
|1.00
|0.8982
|0.8993
|0.9982
|1916
|2002.04.29 20:59
|modify
|309
|1.00
|0.8982
|0.8997
|0.9982
|1917
|2002.04.29 21:59
|modify
|309
|1.00
|0.8982
|0.9007
|0.9982
|1918
|2002.04.29 22:59
|modify
|309
|1.00
|0.8982
|0.9017
|0.9982
|1919
|2002.04.30 11:59
|s/l
|309
|1.00
|0.9017
|0.9017
|0.9982
|305.56
|31265.28
|1920
|2002.04.30 12:59
|sell
|310
|1.00
|0.9008
|0.9058
|0.8008
|1921
|2002.04.30 13:59
|modify
|310
|1.00
|0.9008
|0.9030
|0.8008
|1922
|2002.04.30 16:59
|modify
|310
|1.00
|0.9008
|0.9028
|0.8008
|1923
|2002.04.30 18:59
|modify
|310
|1.00
|0.9008
|0.9024
|0.8008
|1924
|2002.05.01 06:59
|modify
|310
|1.00
|0.9008
|0.9023
|0.8008
|1925
|2002.05.01 08:59
|modify
|310
|1.00
|0.9008
|0.9022
|0.8008
|1926
|2002.05.01 13:59
|modify
|310
|1.00
|0.9008
|0.9013
|0.8008
|1927
|2002.05.01 16:59
|s/l
|310
|1.00
|0.9013
|0.9013
|0.8008
|-45.34
|31219.94
|1928
|2002.05.01 17:59
|buy
|311
|1.00
|0.9065
|0.9015
|1.0065
|1929
|2002.05.01 18:59
|modify
|311
|1.00
|0.9065
|0.9019
|1.0065
|1930
|2002.05.01 19:59
|modify
|311
|1.00
|0.9065
|0.9020
|1.0065
|1931
|2002.05.02 17:59
|close
|311
|1.00
|0.9032
|0.9020
|1.0065
|-341.11
|30878.83
|1932
|2002.05.02 17:59
|sell
|312
|1.00
|0.9032
|0.9082
|0.8032
|1933
|2002.05.02 18:59
|modify
|312
|1.00
|0.9032
|0.9057
|0.8032
|1934
|2002.05.02 21:59
|modify
|312
|1.00
|0.9032
|0.9055
|0.8032
|1935
|2002.05.03 05:59
|modify
|312
|1.00
|0.9032
|0.9054
|0.8032
|1936
|2002.05.03 08:59
|modify
|312
|1.00
|0.9032
|0.9052
|0.8032
|1937
|2002.05.03 10:59
|s/l
|312
|1.00
|0.9052
|0.9052
|0.8032
|-195.34
|30683.49
|1938
|2002.05.03 11:59
|buy
|313
|1.00
|0.9066
|0.9016
|1.0066
|1939
|2002.05.03 12:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9028
|1.0066
|1940
|2002.05.03 14:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9032
|1.0066
|1941
|2002.05.03 15:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9037
|1.0066
|1942
|2002.05.03 16:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9066
|1.0066
|1943
|2002.05.03 17:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9096
|1.0066
|1944
|2002.05.03 18:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9126
|1.0066
|1945
|2002.05.06 19:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9139
|1.0066
|1946
|2002.05.06 20:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9143
|1.0066
|1947
|2002.05.06 21:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9145
|1.0066
|1948
|2002.05.06 22:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9148
|1.0066
|1949
|2002.05.07 04:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9149
|1.0066
|1950
|2002.05.07 09:59
|modify
|313
|1.00
|0.9066
|0.9150
|1.0066
|1951
|2002.05.07 12:59
|s/l
|313
|1.00
|0.9150
|0.9150
|1.0066
|795.56
|31479.05
|1952
|2002.05.07 13:59
|sell
|314
|1.00
|0.9126
|0.9176
|0.8126
|1953
|2002.05.07 14:59
|modify
|314
|1.00
|0.9126
|0.9168
|0.8126
|1954
|2002.05.07 15:59
|modify
|314
|1.00
|0.9126
|0.9165
|0.8126
|1955
|2002.05.07 16:59
|modify
|314
|1.00
|0.9126
|0.9164
|0.8126
|1956
|2002.05.08 10:59
|modify
|314
|1.00
|0.9126
|0.9145
|0.8126
|1957
|2002.05.08 11:59
|modify
|314
|1.00
|0.9126
|0.9142
|0.8126
|1958
|2002.05.08 12:59
|modify
|314
|1.00
|0.9126
|0.9126
|0.8126
|1959
|2002.05.08 17:59
|modify
|314
|1.00
|0.9126
|0.9096
|0.8126
|1960
|2002.05.09 10:59
|modify
|314
|1.00
|0.9126
|0.9085
|0.8126
|1961
|2002.05.09 12:59
|modify
|314
|1.00
|0.9126
|0.9080
|0.8126
|1962
|2002.05.09 13:59
|modify
|314
|1.00
|0.9126
|0.9079
|0.8126
|1963
|2002.05.09 16:59
|s/l
|314
|1.00
|0.9079
|0.9079
|0.8126
|479.32
|31958.37
|1964
|2002.05.09 17:59
|buy
|315
|1.00
|0.9087
|0.9037
|1.0087
|1965
|2002.05.09 18:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9054
|1.0087
|1966
|2002.05.09 19:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9059
|1.0087
|1967
|2002.05.10 02:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9060
|1.0087
|1968
|2002.05.10 04:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9087
|1.0087
|1969
|2002.05.10 17:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9094
|1.0087
|1970
|2002.05.10 18:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9098
|1.0087
|1971
|2002.05.10 20:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9101
|1.0087
|1972
|2002.05.10 21:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9102
|1.0087
|1973
|2002.05.13 04:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9103
|1.0087
|1974
|2002.05.13 05:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9110
|1.0087
|1975
|2002.05.13 06:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9118
|1.0087
|1976
|2002.05.13 08:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9117
|1.0087
|1977
|2002.05.13 08:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9118
|1.0087
|1978
|2002.05.13 09:59
|modify
|315
|1.00
|0.9087
|0.9123
|1.0087
|1979
|2002.05.13 14:59
|s/l
|315
|1.00
|0.9123
|0.9123
|1.0087
|315.56
|32273.93
|1980
|2002.05.13 15:59
|sell
|316
|1.00
|0.9115
|0.9165
|0.8115
|1981
|2002.05.13 16:59
|modify
|316
|1.00
|0.9115
|0.9146
|0.8115
|1982
|2002.05.13 17:59
|modify
|316
|1.00
|0.9115
|0.9143
|0.8115
|1983
|2002.05.14 05:59
|modify
|316
|1.00
|0.9115
|0.9142
|0.8115
|1984
|2002.05.14 07:59
|modify
|316
|1.00
|0.9115
|0.9115
|0.8115
|1985
|2002.05.14 14:59
|modify
|316
|1.00
|0.9115
|0.9085
|0.8115
|1986
|2002.05.14 16:59
|modify
|316
|1.00
|0.9115
|0.9055
|0.8115
|1987
|2002.05.15 09:59
|modify
|316
|1.00
|0.9115
|0.9049
|0.8115
|1988
|2002.05.15 12:59
|modify
|316
|1.00
|0.9115
|0.9048
|0.8115
|1989
|2002.05.15 13:59
|modify
|316
|1.00
|0.9115
|0.9044
|0.8115
|1990
|2002.05.15 14:59
|s/l
|316
|1.00
|0.9044
|0.9044
|0.8115
|719.32
|32993.25
|1991
|2002.05.15 15:59
|buy
|317
|1.00
|0.9068
|0.9018
|1.0068
|1992
|2002.05.15 17:59
|modify
|317
|1.00
|0.9068
|0.9020
|1.0068
|1993
|2002.05.15 19:59
|modify
|317
|1.00
|0.9068
|0.9023
|1.0068
|1994
|2002.05.15 20:59
|modify
|317
|1.00
|0.9068
|0.9068
|1.0068
|1995
|2002.05.16 09:59
|modify
|317
|1.00
|0.9068
|0.9098
|1.0068
|1996
|2002.05.16 16:59
|s/l
|317
|1.00
|0.9098
|0.9098
|1.0068
|288.89
|33282.14
|1997
|2002.05.21 03:59
|sell
|318
|1.00
|0.9181
|0.9231
|0.8181
|1998
|2002.05.21 04:59
|modify
|318
|1.00
|0.9181
|0.9212
|0.8181
|1999
|2002.05.21 05:59
|modify
|318
|1.00
|0.9181
|0.9209
|0.8181
|2000
|2002.05.21 11:59
|modify
|318
|1.00
|0.9181
|0.9207
|0.8181
|2001
|2002.05.21 16:59
|modify
|318
|1.00
|0.9181
|0.9204
|0.8181
|2002
|2002.05.21 19:59
|s/l
|318
|1.00
|0.9204
|0.9204
|0.8181
|-230.00
|33052.14
|2003
|2002.05.22 05:59
|buy
|319
|1.00
|0.9244
|0.9194
|1.0244
|2004
|2002.05.22 16:59
|modify
|319
|1.00
|0.9244
|0.9202
|1.0244
|2005
|2002.05.22 17:59
|modify
|319
|1.00
|0.9244
|0.9206
|1.0244
|2006
|2002.05.22 18:59
|modify
|319
|1.00
|0.9244
|0.9209
|1.0244
|2007
|2002.05.23 04:59
|modify
|319
|1.00
|0.9244
|0.9216
|1.0244
|2008
|2002.05.23 08:59
|modify
|319
|1.00
|0.9244
|0.9219
|1.0244
|2009
|2002.05.23 09:59
|modify
|319
|1.00
|0.9244
|0.9228
|1.0244
|2010
|2002.05.23 10:59
|close
|319
|1.00
|0.9256
|0.9228
|1.0244
|108.89
|33161.03
|2011
|2002.05.23 10:59
|sell
|320
|1.00
|0.9256
|0.9306
|0.8256
|2012
|2002.05.23 12:59
|modify
|320
|1.00
|0.9256
|0.9254
|0.8256
|2013
|2002.05.23 13:59
|modify
|320
|1.00
|0.9256
|0.9256
|0.8256
|2014
|2002.05.23 13:59
|modify
|320
|1.00
|0.9256
|0.9254
|0.8256
|2015
|2002.05.23 14:59
|modify
|320
|1.00
|0.9256
|0.9226
|0.8256
|2016
|2002.05.23 17:59
|s/l
|320
|1.00
|0.9226
|0.9226
|0.8256
|300.00
|33461.03
|2017
|2002.05.24 17:59
|buy
|321
|1.00
|0.9219
|0.9169
|1.0219
|2018
|2002.05.24 18:59
|modify
|321
|1.00
|0.9219
|0.9186
|1.0219
|2019
|2002.05.27 15:59
|close
|321
|1.00
|0.9194
|0.9186
|1.0219
|-283.33
|33177.70
|2020
|2002.05.27 15:59
|sell
|322
|1.00
|0.9194
|0.9244
|0.8194
|2021
|2002.05.27 16:59
|modify
|322
|1.00
|0.9194
|0.9211
|0.8194
|2022
|2002.05.27 18:59
|s/l
|322
|1.00
|0.9211
|0.9211
|0.8194
|-170.00
|33007.70
|2023
|2002.05.28 09:59
|buy
|323
|1.00
|0.9243
|0.9193
|1.0243
|2024
|2002.05.28 10:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9200
|1.0243
|2025
|2002.05.28 11:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9206
|1.0243
|2026
|2002.05.28 12:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9209
|1.0243
|2027
|2002.05.28 15:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9213
|1.0243
|2028
|2002.05.28 16:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9243
|1.0243
|2029
|2002.05.29 10:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9258
|1.0243
|2030
|2002.05.29 11:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9273
|1.0243
|2031
|2002.05.29 17:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9288
|1.0243
|2032
|2002.05.29 18:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9303
|1.0243
|2033
|2002.05.29 20:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9333
|1.0243
|2034
|2002.05.30 19:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9363
|1.0243
|2035
|2002.05.30 21:59
|modify
|323
|1.00
|0.9243
|0.9365
|1.0243
|2036
|2002.05.30 23:59
|s/l
|323
|1.00
|0.9365
|0.9365
|1.0243
|1197.78
|34205.48
|2037
|2002.05.31 00:59
|sell
|324
|1.00
|0.9366
|0.9416
|0.8366
|2038
|2002.05.31 01:59
|modify
|324
|1.00
|0.9366
|0.9390
|0.8366
|2039
|2002.05.31 06:59
|s/l
|324
|1.00
|0.9390
|0.9390
|0.8366
|-240.00
|33965.48
|2040
|2002.05.31 07:59
|buy
|325
|1.00
|0.9399
|0.9349
|1.0399
|2041
|2002.05.31 10:59
|close
|325
|1.00
|0.9373
|0.9349
|1.0399
|-260.00
|33705.48
|2042
|2002.05.31 10:59
|sell
|326
|1.00
|0.9373
|0.9423
|0.8373
|2043
|2002.05.31 11:59
|modify
|326
|1.00
|0.9373
|0.9392
|0.8373
|2044
|2002.05.31 16:59
|modify
|326
|1.00
|0.9373
|0.9373
|0.8373
|2045
|2002.05.31 18:59
|modify
|326
|1.00
|0.9373
|0.9343
|0.8373
|2046
|2002.06.03 16:59
|s/l
|326
|1.00
|0.9343
|0.9343
|0.8373
|313.98
|34019.46
|2047
|2002.06.03 17:59
|buy
|327
|1.00
|0.9391
|0.9341
|1.0391
|2048
|2002.06.04 06:59
|modify
|327
|1.00
|0.9391
|0.9391
|1.0391
|2049
|2002.06.04 17:59
|modify
|327
|1.00
|0.9391
|0.9394
|1.0391
|2050
|2002.06.04 22:59
|s/l
|327
|1.00
|0.9394
|0.9394
|1.0391
|18.89
|34038.35
|2051
|2002.06.04 22:59
|sell
|328
|1.00
|0.9390
|0.9440
|0.8390
|2052
|2002.06.04 23:59
|modify
|328
|1.00
|0.9390
|0.9427
|0.8390
|2053
|2002.06.05 11:59
|modify
|328
|1.00
|0.9390
|0.9424
|0.8390
|2054
|2002.06.05 12:59
|modify
|328
|1.00
|0.9390
|0.9423
|0.8390
|2055
|2002.06.05 13:59
|modify
|328
|1.00
|0.9390
|0.9421
|0.8390
|2056
|2002.06.05 14:59
|modify
|328
|1.00
|0.9390
|0.9419
|0.8390
|2057
|2002.06.05 16:59
|modify
|328
|1.00
|0.9390
|0.9415
|0.8390
|2058
|2002.06.05 17:59
|modify
|328
|1.00
|0.9390
|0.9414
|0.8390
|2059
|2002.06.05 19:59
|modify
|328
|1.00
|0.9390
|0.9413
|0.8390
|2060
|2002.06.05 20:59
|modify
|328
|1.00
|0.9390
|0.9402
|0.8390
|2061
|2002.06.06 02:59
|close
|328
|1.00
|0.9395
|0.9402
|0.8390
|-40.68
|33997.67
|2062
|2002.06.06 02:59
|buy
|329
|1.00
|0.9395
|0.9345
|1.0395
|2063
|2002.06.06 03:59
|modify
|329
|1.00
|0.9395
|0.9371
|1.0395
|2064
|2002.06.06 06:59
|s/l
|329
|1.00
|0.9371
|0.9371
|1.0395
|-240.00
|33757.67
|2065
|2002.06.06 07:59
|sell
|330
|1.00
|0.9369
|0.9419
|0.8369
|2066
|2002.06.06 08:59
|modify
|330
|1.00
|0.9369
|0.9389
|0.8369
|2067
|2002.06.06 09:59
|modify
|330
|1.00
|0.9369
|0.9379
|0.8369
|2068
|2002.06.06 11:59
|s/l
|330
|1.00
|0.9379
|0.9379
|0.8369
|-100.00
|33657.67
|2069
|2002.06.06 13:59
|buy
|331
|1.00
|0.9391
|0.9341
|1.0391
|2070
|2002.06.06 14:59
|modify
|331
|1.00
|0.9391
|0.9355
|1.0391
|2071
|2002.06.06 15:59
|modify
|331
|1.00
|0.9391
|0.9391
|1.0391
|2072
|2002.06.06 17:59
|modify
|331
|1.00
|0.9391
|0.9421
|1.0391
|2073
|2002.06.07 18:59
|close
|331
|1.00
|0.9435
|0.9421
|1.0391
|428.89
|34086.56
|2074
|2002.06.07 18:59
|sell
|332
|1.00
|0.9435
|0.9485
|0.8435
|2075
|2002.06.07 19:59
|modify
|332
|1.00
|0.9435
|0.9467
|0.8435
|2076
|2002.06.10 04:59
|modify
|332
|1.00
|0.9435
|0.9435
|0.8435
|2077
|2002.06.10 10:59
|s/l
|332
|1.00
|0.9435
|0.9435
|0.8435
|13.98
|34100.54
|2078
|2002.06.10 15:59
|buy
|333
|1.00
|0.9464
|0.9414
|1.0464
|2079
|2002.06.10 16:59
|modify
|333
|1.00
|0.9464
|0.9418
|1.0464
|2080
|2002.06.11 09:59
|modify
|333
|1.00
|0.9464
|0.9421
|1.0464
|2081
|2002.06.11 10:59
|modify
|333
|1.00
|0.9464
|0.9430
|1.0464
|2082
|2002.06.11 11:59
|modify
|333
|1.00
|0.9464
|0.9431
|1.0464
|2083
|2002.06.11 13:59
|s/l
|333
|1.00
|0.9431
|0.9431
|1.0464
|-341.11
|33759.43
|2084
|2002.06.11 14:59
|sell
|334
|1.00
|0.9413
|0.9463
|0.8413
|2085
|2002.06.11 15:59
|modify
|334
|1.00
|0.9413
|0.9454
|0.8413
|2086
|2002.06.11 16:59
|modify
|334
|1.00
|0.9413
|0.9453
|0.8413
|2087
|2002.06.11 17:59
|modify
|334
|1.00
|0.9413
|0.9450
|0.8413
|2088
|2002.06.11 18:59
|s/l
|334
|1.00
|0.9450
|0.9450
|0.8413
|-370.00
|33389.43
|2089
|2002.06.11 19:59
|buy
|335
|1.00
|0.9461
|0.9411
|1.0461
|2090
|2002.06.11 20:59
|modify
|335
|1.00
|0.9461
|0.9424
|1.0461
|2091
|2002.06.11 22:59
|modify
|335
|1.00
|0.9461
|0.9429
|1.0461
|2092
|2002.06.12 09:59
|modify
|335
|1.00
|0.9461
|0.9461
|1.0461
|2093
|2002.06.12 13:59
|s/l
|335
|1.00
|0.9461
|0.9461
|1.0461
|-11.11
|33378.32
|2094
|2002.06.12 19:59
|sell
|336
|1.00
|0.9441
|0.9491
|0.8441
|2095
|2002.06.12 20:59
|modify
|336
|1.00
|0.9441
|0.9482
|0.8441
|2096
|2002.06.12 22:59
|modify
|336
|1.00
|0.9441
|0.9480
|0.8441
|2097
|2002.06.13 06:59
|modify
|336
|1.00
|0.9441
|0.9479
|0.8441
|2098
|2002.06.13 10:59
|modify
|336
|1.00
|0.9441
|0.9441
|0.8441
|2099
|2002.06.13 14:59
|s/l
|336
|1.00
|0.9441
|0.9441
|0.8441
|4.66
|33382.98
|2100
|2002.06.13 17:59
|buy
|337
|1.00
|0.9437
|0.9387
|1.0437
|2101
|2002.06.13 18:59
|modify
|337
|1.00
|0.9437
|0.9419
|1.0437
|2102
|2002.06.13 20:59
|s/l
|337
|1.00
|0.9419
|0.9419
|1.0437
|-180.00
|33202.98
|2103
|2002.06.14 03:59
|sell
|338
|1.00
|0.9427
|0.9477
|0.8427
|2104
|2002.06.14 04:59
|modify
|338
|1.00
|0.9427
|0.9447
|0.8427
|2105
|2002.06.14 07:59
|s/l
|338
|1.00
|0.9447
|0.9447
|0.8427
|-200.00
|33002.98
|2106
|2002.06.14 11:59
|buy
|339
|1.00
|0.9474
|0.9424
|1.0474
|2107
|2002.06.14 12:59
|modify
|339
|1.00
|0.9474
|0.9425
|1.0474
|2108
|2002.06.14 13:59
|modify
|339
|1.00
|0.9474
|0.9432
|1.0474
|2109
|2002.06.14 14:59
|modify
|339
|1.00
|0.9474
|0.9435
|1.0474
|2110
|2002.06.14 15:59
|modify
|339
|1.00
|0.9474
|0.9439
|1.0474
|2111
|2002.06.14 16:59
|modify
|339
|1.00
|0.9474
|0.9442
|1.0474
|2112
|2002.06.14 18:59
|modify
|339
|1.00
|0.9474
|0.9446
|1.0474
|2113
|2002.06.17 01:59
|s/l
|339
|1.00
|0.9446
|0.9446
|1.0474
|-313.33
|32689.65
|2114
|2002.06.17 04:59
|sell
|340
|1.00
|0.9452
|0.9502
|0.8452
|2115
|2002.06.17 05:59
|modify
|340
|1.00
|0.9452
|0.9488
|0.8452
|2116
|2002.06.17 14:59
|modify
|340
|1.00
|0.9452
|0.9452
|0.8452
|2117
|2002.06.17 20:59
|modify
|340
|1.00
|0.9452
|0.9450
|0.8452
|2118
|2002.06.18 03:59
|s/l
|340
|1.00
|0.9450
|0.9450
|0.8452
|24.66
|32714.31
|2119
|2002.06.18 04:59
|buy
|341
|1.00
|0.9470
|0.9420
|1.0470
|2120
|2002.06.18 05:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9428
|1.0470
|2121
|2002.06.18 06:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9430
|1.0470
|2122
|2002.06.18 11:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9432
|1.0470
|2123
|2002.06.18 14:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9435
|1.0470
|2124
|2002.06.18 16:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9443
|1.0470
|2125
|2002.06.18 17:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9449
|1.0470
|2126
|2002.06.18 18:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9470
|1.0470
|2127
|2002.06.19 01:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9500
|1.0470
|2128
|2002.06.19 11:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9530
|1.0470
|2129
|2002.06.19 23:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9532
|1.0470
|2130
|2002.06.20 00:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9533
|1.0470
|2131
|2002.06.20 01:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9536
|1.0470
|2132
|2002.06.20 02:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9537
|1.0470
|2133
|2002.06.20 03:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9538
|1.0470
|2134
|2002.06.20 04:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9541
|1.0470
|2135
|2002.06.20 08:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9545
|1.0470
|2136
|2002.06.20 09:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9547
|1.0470
|2137
|2002.06.20 10:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9553
|1.0470
|2138
|2002.06.20 11:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9554
|1.0470
|2139
|2002.06.20 12:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9555
|1.0470
|2140
|2002.06.20 14:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9560
|1.0470
|2141
|2002.06.20 15:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9566
|1.0470
|2142
|2002.06.20 16:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9590
|1.0470
|2143
|2002.06.20 21:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9620
|1.0470
|2144
|2002.06.21 15:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9625
|1.0470
|2145
|2002.06.21 16:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9650
|1.0470
|2146
|2002.06.21 18:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9680
|1.0470
|2147
|2002.06.24 09:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9710
|1.0470
|2148
|2002.06.24 10:59
|modify
|341
|1.00
|0.9470
|0.9740
|1.0470
|2149
|2002.06.24 19:59
|s/l
|341
|1.00
|0.9740
|0.9740
|1.0470
|2633.34
|35347.65
|2150
|2002.06.24 21:59
|sell
|342
|1.00
|0.9708
|0.9758
|0.8708
|2151
|2002.06.25 03:59
|modify
|342
|1.00
|0.9708
|0.9708
|0.8708
|2152
|2002.06.25 06:59
|s/l
|342
|1.00
|0.9708
|0.9708
|0.8708
|4.66
|35352.31
|2153
|2002.06.25 20:59
|buy
|343
|1.00
|0.9773
|0.9723
|1.0773
|2154
|2002.06.26 00:59
|modify
|343
|1.00
|0.9773
|0.9773
|1.0773
|2155
|2002.06.26 01:59
|modify
|343
|1.00
|0.9773
|0.9803
|1.0773
|2156
|2002.06.26 03:59
|modify
|343
|1.00
|0.9773
|0.9833
|1.0773
|2157
|2002.06.26 08:59
|modify
|343
|1.00
|0.9773
|0.9863
|1.0773
|2158
|2002.06.26 17:59
|s/l
|343
|1.00
|0.9863
|0.9863
|1.0773
|888.89
|36241.20
|2159
|2002.06.26 22:59
|sell
|344
|1.00
|0.9800
|0.9850
|0.8800
|2160
|2002.06.27 03:59
|s/l
|344
|1.00
|0.9850
|0.9850
|0.8800
|-495.34
|35745.86
|2161
|2002.06.27 18:59
|buy
|345
|1.00
|0.9874
|0.9824
|1.0874
|2162
|2002.06.27 23:59
|modify
|345
|1.00
|0.9874
|0.9830
|1.0874
|2163
|2002.06.28 00:59
|modify
|345
|1.00
|0.9874
|0.9834
|1.0874
|2164
|2002.06.28 01:59
|modify
|345
|1.00
|0.9874
|0.9874
|1.0874
|2165
|2002.06.28 11:59
|modify
|345
|1.00
|0.9874
|0.9904
|1.0874
|2166
|2002.06.28 12:59
|modify
|345
|1.00
|0.9874
|0.9934
|1.0874
|2167
|2002.06.28 15:59
|s/l
|345
|1.00
|0.9934
|0.9934
|1.0874
|588.89
|36334.75
|2168
|2002.06.28 17:59
|sell
|346
|1.00
|0.9855
|0.9905
|0.8855
|2169
|2002.06.28 20:59
|s/l
|346
|1.00
|0.9905
|0.9905
|0.8855
|-500.00
|35834.75
|2170
|2002.07.01 06:59
|buy
|347
|1.00
|0.9938
|0.9888
|1.0938
|2171
|2002.07.01 15:59
|s/l
|347
|1.00
|0.9888
|0.9888
|1.0938
|-500.00
|35334.75
|2172
|2002.07.01 17:59
|sell
|348
|1.00
|0.9884
|0.9934
|0.8884
|2173
|2002.07.01 18:59
|modify
|348
|1.00
|0.9884
|0.9929
|0.8884
|2174
|2002.07.02 06:59
|modify
|348
|1.00
|0.9884
|0.9884
|0.8884
|2175
|2002.07.02 11:59
|modify
|348
|1.00
|0.9884
|0.9854
|0.8884
|2176
|2002.07.02 16:59
|s/l
|348
|1.00
|0.9854
|0.9854
|0.8884
|304.66
|35639.41
|2177
|2002.07.04 22:59
|buy
|349
|1.00
|0.9796
|0.9746
|1.0796
|2178
|2002.07.04 23:59
|modify
|349
|1.00
|0.9796
|0.9767
|1.0796
|2179
|2002.07.05 01:59
|s/l
|349
|1.00
|0.9767
|0.9767
|1.0796
|-301.11
|35338.30
|2180
|2002.07.05 02:59
|sell
|350
|1.00
|0.9743
|0.9793
|0.8743
|2181
|2002.07.05 09:59
|modify
|350
|1.00
|0.9743
|0.9790
|0.8743
|2182
|2002.07.05 10:59
|modify
|350
|1.00
|0.9743
|0.9788
|0.8743
|2183
|2002.07.05 14:59
|modify
|350
|1.00
|0.9743
|0.9785
|0.8743
|2184
|2002.07.08 00:59
|modify
|350
|1.00
|0.9743
|0.9781
|0.8743
|2185
|2002.07.08 01:59
|modify
|350
|1.00
|0.9743
|0.9769
|0.8743
|2186
|2002.07.08 02:59
|s/l
|350
|1.00
|0.9769
|0.9769
|0.8743
|-246.02
|35092.28
|2187
|2002.07.08 03:59
|buy
|351
|1.00
|0.9826
|0.9776
|1.0826
|2188
|2002.07.08 06:59
|modify
|351
|1.00
|0.9826
|0.9826
|1.0826
|2189
|2002.07.08 14:59
|s/l
|351
|1.00
|0.9826
|0.9826
|1.0826
|0.00
|35092.28
|2190
|2002.07.10 04:59
|sell
|352
|1.00
|0.9894
|0.9944
|0.8894
|2191
|2002.07.10 05:59
|modify
|352
|1.00
|0.9894
|0.9926
|0.8894
|2192
|2002.07.10 08:59
|s/l
|352
|1.00
|0.9926
|0.9926
|0.8894
|-320.00
|34772.28
|2193
|2002.07.10 09:59
|buy
|353
|1.00
|0.9953
|0.9903
|1.0953
|2194
|2002.07.10 10:59
|modify
|353
|1.00
|0.9953
|0.9906
|1.0953
|2195
|2002.07.10 12:59
|modify
|353
|1.00
|0.9953
|0.9910
|1.0953
|2196
|2002.07.10 14:59
|s/l
|353
|1.00
|0.9910
|0.9910
|1.0953
|-430.00
|34342.28
|2197
|2002.07.10 15:59
|sell
|354
|1.00
|0.9907
|0.9957
|0.8907
|2198
|2002.07.10 16:59
|modify
|354
|1.00
|0.9907
|0.9907
|0.8907
|2199
|2002.07.11 13:59
|modify
|354
|1.00
|0.9907
|0.9877
|0.8907
|2200
|2002.07.11 16:59
|s/l
|354
|1.00
|0.9877
|0.9877
|0.8907
|304.66
|34646.94
|2201
|2002.07.11 17:59
|buy
|355
|1.00
|0.9929
|0.9879
|1.0929
|2202
|2002.07.11 23:59
|s/l
|355
|1.00
|0.9879
|0.9879
|1.0929
|-500.00
|34146.94
|2203
|2002.07.12 02:59
|sell
|356
|1.00
|0.9868
|0.9918
|0.8868
|2204
|2002.07.12 03:59
|modify
|356
|1.00
|0.9868
|0.9905
|0.8868
|2205
|2002.07.12 20:59
|s/l
|356
|1.00
|0.9905
|0.9905
|0.8868
|-370.00
|33776.94
|2206
|2002.07.12 21:59
|buy
|357
|1.00
|0.9913
|0.9863
|1.0913
|2207
|2002.07.15 00:59
|modify
|357
|1.00
|0.9913
|0.9871
|1.0913
|2208
|2002.07.15 02:59
|modify
|357
|1.00
|0.9913
|0.9876
|1.0913
|2209
|2002.07.15 05:59
|modify
|357
|1.00
|0.9913
|0.9877
|1.0913
|2210
|2002.07.15 06:59
|modify
|357
|1.00
|0.9913
|0.9878
|1.0913
|2211
|2002.07.15 07:59
|modify
|357
|1.00
|0.9913
|0.9913
|1.0913
|2212
|2002.07.15 12:59
|modify
|357
|1.00
|0.9913
|0.9943
|1.0913
|2213
|2002.07.15 13:59
|modify
|357
|1.00
|0.9913
|0.9973
|1.0913
|2214
|2002.07.15 14:59
|modify
|357
|1.00
|0.9913
|1.0003
|1.0913
|2215
|2002.07.15 17:59
|modify
|357
|1.00
|0.9913
|1.0033
|1.0913
|2216
|2002.07.15 21:59
|s/l
|357
|1.00
|1.0033
|1.0033
|1.0913
|1166.67
|34943.61
|2217
|2002.07.17 13:59
|sell
|358
|1.00
|1.0054
|1.0104
|0.9054
|2218
|2002.07.17 18:59
|s/l
|358
|1.00
|1.0104
|1.0104
|0.9054
|-500.00
|34443.61
|2219
|2002.07.18 21:59
|buy
|359
|1.00
|1.0098
|1.0048
|1.1098
|2220
|2002.07.18 22:59
|modify
|359
|1.00
|1.0098
|1.0058
|1.1098
|2221
|2002.07.18 23:59
|modify
|359
|1.00
|1.0098
|1.0062
|1.1098
|2222
|2002.07.19 00:59
|modify
|359
|1.00
|1.0098
|1.0064
|1.1098
|2223
|2002.07.19 03:59
|modify
|359
|1.00
|1.0098
|1.0098
|1.1098
|2224
|2002.07.19 04:59
|modify
|359
|1.00
|1.0098
|1.0128
|1.1098
|2225
|2002.07.22 00:59
|s/l
|359
|1.00
|1.0128
|1.0128
|1.1098
|255.56
|34699.17
|2226
|2002.07.22 01:59
|sell
|360
|1.00
|1.0125
|1.0175
|0.9125
|2227
|2002.07.22 02:59
|modify
|360
|1.00
|1.0125
|1.0161
|0.9125
|2228
|2002.07.22 03:59
|modify
|360
|1.00
|1.0125
|1.0125
|0.9125
|2229
|2002.07.22 19:59
|modify
|360
|1.00
|1.0125
|1.0095
|0.9125
|2230
|2002.07.23 02:59
|modify
|360
|1.00
|1.0125
|1.0065
|0.9125
|2231
|2002.07.23 03:59
|modify
|360
|1.00
|1.0125
|1.0035
|0.9125
|2232
|2002.07.23 06:59
|modify
|360
|1.00
|1.0125
|1.0005
|0.9125
|2233
|2002.07.23 09:59
|modify
|360
|1.00
|1.0125
|0.9975
|0.9125
|2234
|2002.07.23 10:59
|modify
|360
|1.00
|1.0125
|0.9945
|0.9125
|2235
|2002.07.23 20:59
|modify
|360
|1.00
|1.0125
|0.9915
|0.9125
|2236
|2002.07.24 04:59
|s/l
|360
|1.00
|0.9915
|0.9915
|0.9125
|2109.32
|36808.49
|2237
|2002.07.24 14:59
|buy
|361
|1.00
|0.9955
|0.9905
|1.0955
|2238
|2002.07.25 04:59
|modify
|361
|1.00
|0.9955
|0.9955
|1.0955
|2239
|2002.07.25 18:59
|modify
|361
|1.00
|0.9955
|0.9959
|1.0955
|2240
|2002.07.25 20:59
|modify
|361
|1.00
|0.9955
|0.9985
|1.0955
|2241
|2002.07.26 01:59
|modify
|361
|1.00
|0.9955
|1.0015
|1.0955
|2242
|2002.07.26 04:59
|s/l
|361
|1.00
|1.0015
|1.0015
|1.0955
|577.78
|37386.27
|2243
|2002.07.26 11:59
|sell
|362
|1.00
|1.0001
|1.0051
|0.9001
|2244
|2002.07.26 12:59
|modify
|362
|1.00
|1.0001
|1.0037
|0.9001
|2245
|2002.07.26 15:59
|modify
|362
|1.00
|1.0001
|1.0001
|0.9001
|2246
|2002.07.26 16:59
|modify
|362
|1.00
|1.0001
|0.9971
|0.9001
|2247
|2002.07.26 17:59
|modify
|362
|1.00
|1.0001
|0.9941
|0.9001
|2248
|2002.07.26 20:59
|modify
|362
|1.00
|1.0001
|0.9911
|0.9001
|2249
|2002.07.29 11:59
|modify
|362
|1.00
|1.0001
|0.9881
|0.9001
|2250
|2002.07.29 12:59
|modify
|362
|1.00
|1.0001
|0.9851
|0.9001
|2251
|2002.07.29 16:59
|modify
|362
|1.00
|1.0001
|0.9821
|0.9001
|2252
|2002.07.30 11:59
|s/l
|362
|1.00
|0.9821
|0.9821
|0.9001
|1818.64
|39204.91
|2253
|2002.07.30 12:59
|buy
|363
|1.00
|0.9831
|0.9781
|1.0831
|2254
|2002.07.30 13:59
|modify
|363
|1.00
|0.9831
|0.9797
|1.0831
|2255
|2002.07.30 15:59
|modify
|363
|1.00
|0.9831
|0.9831
|1.0831
|2256
|2002.07.30 22:59
|s/l
|363
|1.00
|0.9831
|0.9831
|1.0831
|0.00
|39204.91
|2257
|2002.07.31 09:59
|sell
|364
|1.00
|0.9798
|0.9848
|0.8798
|2258
|2002.07.31 17:59
|modify
|364
|1.00
|0.9798
|0.9843
|0.8798
|2259
|2002.07.31 18:59
|modify
|364
|1.00
|0.9798
|0.9841
|0.8798
|2260
|2002.07.31 19:59
|modify
|364
|1.00
|0.9798
|0.9831
|0.8798
|2261
|2002.07.31 20:59
|modify
|364
|1.00
|0.9798
|0.9798
|0.8798
|2262
|2002.08.01 10:59
|modify
|364
|1.00
|0.9798
|0.9768
|0.8798
|2263
|2002.08.01 16:59
|s/l
|364
|1.00
|0.9768
|0.9768
|0.8798
|304.66
|39509.57
|2264
|2002.08.01 17:59
|buy
|365
|1.00
|0.9847
|0.9797
|1.0847
|2265
|2002.08.02 09:59
|modify
|365
|1.00
|0.9847
|0.9847
|1.0847
|2266
|2002.08.02 18:59
|modify
|365
|1.00
|0.9847
|0.9852
|1.0847
|2267
|2002.08.02 20:59
|modify
|365
|1.00
|0.9847
|0.9854
|1.0847
|2268
|2002.08.05 00:59
|modify
|365
|1.00
|0.9847
|0.9857
|1.0847
|2269
|2002.08.05 02:59
|s/l
|365
|1.00
|0.9857
|0.9857
|1.0847
|55.56
|39565.13
|2270
|2002.08.05 03:59
|sell
|366
|1.00
|0.9841
|0.9891
|0.8841
|2271
|2002.08.05 04:59
|modify
|366
|1.00
|0.9841
|0.9889
|0.8841
|2272
|2002.08.05 07:59
|modify
|366
|1.00
|0.9841
|0.9887
|0.8841
|2273
|2002.08.05 09:59
|modify
|366
|1.00
|0.9841
|0.9886
|0.8841
|2274
|2002.08.05 10:59
|modify
|366
|1.00
|0.9841
|0.9882
|0.8841
|2275
|2002.08.05 16:59
|modify
|366
|1.00
|0.9841
|0.9872
|0.8841
|2276
|2002.08.05 17:59
|close
|366
|1.00
|0.9850
|0.9872
|0.8841
|-90.00
|39475.13
|2277
|2002.08.05 17:59
|buy
|367
|1.00
|0.9850
|0.9800
|1.0850
|2278
|2002.08.05 20:59
|close
|367
|1.00
|0.9808
|0.9800
|1.0850
|-420.00
|39055.13
|2279
|2002.08.05 20:59
|sell
|368
|1.00
|0.9808
|0.9858
|0.8808
|2280
|2002.08.05 21:59
|modify
|368
|1.00
|0.9808
|0.9856
|0.8808
|2281
|2002.08.05 23:59
|modify
|368
|1.00
|0.9808
|0.9854
|0.8808
|2282
|2002.08.06 00:59
|modify
|368
|1.00
|0.9808
|0.9850
|0.8808
|2283
|2002.08.06 02:59
|modify
|368
|1.00
|0.9808
|0.9845
|0.8808
|2284
|2002.08.06 03:59
|modify
|368
|1.00
|0.9808
|0.9844
|0.8808
|2285
|2002.08.06 04:59
|modify
|368
|1.00
|0.9808
|0.9808
|0.8808
|2286
|2002.08.06 08:59
|modify
|368
|1.00
|0.9808
|0.9778
|0.8808
|2287
|2002.08.06 10:59
|modify
|368
|1.00
|0.9808
|0.9748
|0.8808
|2288
|2002.08.06 11:59
|modify
|368
|1.00
|0.9808
|0.9718
|0.8808
|2289
|2002.08.06 16:59
|modify
|368
|1.00
|0.9808
|0.9688
|0.8808
|2290
|2002.08.07 12:59
|s/l
|368
|1.00
|0.9688
|0.9688
|0.8808
|1209.32
|40264.45
|2291
|2002.08.07 13:59
|buy
|369
|1.00
|0.9682
|0.9632
|1.0682
|2292
|2002.08.07 14:59
|modify
|369
|1.00
|0.9682
|0.9645
|1.0682
|2293
|2002.08.07 15:59
|modify
|369
|1.00
|0.9682
|0.9646
|1.0682
|2294
|2002.08.07 16:59
|modify
|369
|1.00
|0.9682
|0.9648
|1.0682
|2295
|2002.08.07 17:59
|modify
|369
|1.00
|0.9682
|0.9682
|1.0682
|2296
|2002.08.07 19:59
|modify
|369
|1.00
|0.9682
|0.9712
|1.0682
|2297
|2002.08.08 09:59
|s/l
|369
|1.00
|0.9712
|0.9712
|1.0682
|288.89
|40553.34
|2298
|2002.08.08 11:59
|sell
|370
|1.00
|0.9706
|0.9756
|0.8706
|2299
|2002.08.08 12:59
|modify
|370
|1.00
|0.9706
|0.9738
|0.8706
|2300
|2002.08.08 17:59
|modify
|370
|1.00
|0.9706
|0.9706
|0.8706
|2301
|2002.08.09 10:59
|s/l
|370
|1.00
|0.9706
|0.9706
|0.8706
|4.66
|40558.00
|2302
|2002.08.09 11:59
|buy
|371
|1.00
|0.9727
|0.9677
|1.0727
|2303
|2002.08.09 21:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9678
|1.0727
|2304
|2002.08.12 03:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9679
|1.0727
|2305
|2002.08.12 06:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9681
|1.0727
|2306
|2002.08.12 07:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9688
|1.0727
|2307
|2002.08.12 08:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9698
|1.0727
|2308
|2002.08.12 09:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9699
|1.0727
|2309
|2002.08.12 11:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9727
|1.0727
|2310
|2002.08.12 22:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9757
|1.0727
|2311
|2002.08.13 17:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9773
|1.0727
|2312
|2002.08.13 21:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9787
|1.0727
|2313
|2002.08.14 02:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9817
|1.0727
|2314
|2002.08.14 05:59
|modify
|371
|1.00
|0.9727
|0.9847
|1.0727
|2315
|2002.08.14 14:59
|s/l
|371
|1.00
|0.9847
|0.9847
|1.0727
|1144.45
|41702.45
|2316
|2002.08.14 21:59
|sell
|372
|1.00
|0.9783
|0.9833
|0.8783
|2317
|2002.08.15 17:59
|modify
|372
|1.00
|0.9783
|0.9831
|0.8783
|2318
|2002.08.15 18:59
|s/l
|372
|1.00
|0.9831
|0.9831
|0.8783
|-475.34
|41227.11
|2319
|2002.08.15 19:59
|buy
|373
|1.00
|0.9844
|0.9794
|1.0844
|2320
|2002.08.16 09:59
|s/l
|373
|1.00
|0.9794
|0.9794
|1.0844
|-511.11
|40716.00
|2321
|2002.08.19 13:59
|sell
|374
|1.00
|0.9798
|0.9848
|0.8798
|2322
|2002.08.19 14:59
|modify
|374
|1.00
|0.9798
|0.9843
|0.8798
|2323
|2002.08.19 15:59
|modify
|374
|1.00
|0.9798
|0.9840
|0.8798
|2324
|2002.08.19 16:59
|modify
|374
|1.00
|0.9798
|0.9798
|0.8798
|2325
|2002.08.20 09:59
|s/l
|374
|1.00
|0.9798
|0.9798
|0.8798
|4.66
|40720.66
|2326
|2002.08.20 20:59
|buy
|375
|1.00
|0.9788
|0.9738
|1.0788
|2327
|2002.08.20 21:59
|modify
|375
|1.00
|0.9788
|0.9752
|1.0788
|2328
|2002.08.21 03:59
|modify
|375
|1.00
|0.9788
|0.9755
|1.0788
|2329
|2002.08.21 04:59
|modify
|375
|1.00
|0.9788
|0.9788
|1.0788
|2330
|2002.08.21 12:59
|s/l
|375
|1.00
|0.9788
|0.9788
|1.0788
|-11.11
|40709.55
|2331
|2002.08.21 16:59
|sell
|376
|1.00
|0.9804
|0.9854
|0.8804
|2332
|2002.08.21 17:59
|modify
|376
|1.00
|0.9804
|0.9810
|0.8804
|2333
|2002.08.22 04:59
|modify
|376
|1.00
|0.9804
|0.9804
|0.8804
|2334
|2002.08.22 10:59
|modify
|376
|1.00
|0.9804
|0.9796
|0.8804
|2335
|2002.08.22 11:59
|modify
|376
|1.00
|0.9804
|0.9795
|0.8804
|2336
|2002.08.22 12:59
|modify
|376
|1.00
|0.9804
|0.9794
|0.8804
|2337
|2002.08.22 15:59
|modify
|376
|1.00
|0.9804
|0.9790
|0.8804
|2338
|2002.08.22 16:59
|modify
|376
|1.00
|0.9804
|0.9774
|0.8804
|2339
|2002.08.22 17:59
|modify
|376
|1.00
|0.9804
|0.9744
|0.8804
|2340
|2002.08.23 03:59
|modify
|376
|1.00
|0.9804
|0.9714
|0.8804
|2341
|2002.08.23 16:59
|s/l
|376
|1.00
|0.9714
|0.9714
|0.8804
|909.32
|41618.87
|2342
|2002.08.23 17:59
|buy
|377
|1.00
|0.9728
|0.9678
|1.0728
|2343
|2002.08.23 18:59
|modify
|377
|1.00
|0.9728
|0.9691
|1.0728
|2344
|2002.08.26 08:59
|s/l
|377
|1.00
|0.9691
|0.9691
|1.0728
|-403.33
|41215.54
|2345
|2002.08.26 15:59
|sell
|378
|1.00
|0.9703
|0.9753
|0.8703
|2346
|2002.08.26 17:59
|close
|378
|1.00
|0.9731
|0.9753
|0.8703
|-280.00
|40935.54
|2347
|2002.08.26 17:59
|buy
|379
|1.00
|0.9731
|0.9681
|1.0731
|2348
|2002.08.26 18:59
|modify
|379
|1.00
|0.9731
|0.9699
|1.0731
|2349
|2002.08.27 04:59
|modify
|379
|1.00
|0.9731
|0.9702
|1.0731
|2350
|2002.08.27 05:59
|modify
|379
|1.00
|0.9731
|0.9705
|1.0731
|2351
|2002.08.27 07:59
|modify
|379
|1.00
|0.9731
|0.9708
|1.0731
|2352
|2002.08.27 10:59
|modify
|379
|1.00
|0.9731
|0.9711
|1.0731
|2353
|2002.08.27 12:59
|modify
|379
|1.00
|0.9731
|0.9731
|1.0731
|2354
|2002.08.27 16:59
|modify
|379
|1.00
|0.9731
|0.9761
|1.0731
|2355
|2002.08.27 18:59
|modify
|379
|1.00
|0.9731
|0.9791
|1.0731
|2356
|2002.08.28 17:59
|modify
|379
|1.00
|0.9731
|0.9804
|1.0731
|2357
|2002.08.28 18:59
|s/l
|379
|1.00
|0.9804
|0.9804
|1.0731
|707.78
|41643.32
|2358
|2002.08.28 19:59
|sell
|380
|1.00
|0.9802
|0.9852
|0.8802
|2359
|2002.08.28 20:59
|modify
|380
|1.00
|0.9802
|0.9821
|0.8802
|2360
|2002.08.28 21:59
|modify
|380
|1.00
|0.9802
|0.9820
|0.8802
|2361
|2002.08.29 00:59
|modify
|380
|1.00
|0.9802
|0.9817
|0.8802
|2362
|2002.08.29 01:59
|modify
|380
|1.00
|0.9802
|0.9815
|0.8802
|2363
|2002.08.29 03:59
|modify
|380
|1.00
|0.9802
|0.9814
|0.8802
|2364
|2002.08.29 04:59
|s/l
|380
|1.00
|0.9814
|0.9814
|0.8802
|-115.34
|41527.98
|2365
|2002.08.29 05:59
|buy
|381
|1.00
|0.9825
|0.9775
|1.0825
|2366
|2002.08.29 06:59
|modify
|381
|1.00
|0.9825
|0.9792
|1.0825
|2367
|2002.08.29 08:59
|modify
|381
|1.00
|0.9825
|0.9793
|1.0825
|2368
|2002.08.29 10:59
|modify
|381
|1.00
|0.9825
|0.9803
|1.0825
|2369
|2002.08.29 15:59
|modify
|381
|1.00
|0.9825
|0.9825
|1.0825
|2370
|2002.08.29 17:59
|s/l
|381
|1.00
|0.9825
|0.9825
|1.0825
|0.00
|41527.98
|2371
|2002.08.30 14:59
|sell
|382
|1.00
|0.9832
|0.9882
|0.8832
|2372
|2002.08.30 15:59
|modify
|382
|1.00
|0.9832
|0.9865
|0.8832
|2373
|2002.08.30 17:59
|modify
|382
|1.00
|0.9832
|0.9841
|0.8832
|2374
|2002.09.02 07:59
|modify
|382
|1.00
|0.9832
|0.9832
|0.8832
|2375
|2002.09.02 16:59
|s/l
|382
|1.00
|0.9832
|0.9832
|0.8832
|13.98
|41541.96
|2376
|2002.09.02 17:59
|buy
|383
|1.00
|0.9851
|0.9801
|1.0851
|2377
|2002.09.02 18:59
|modify
|383
|1.00
|0.9851
|0.9813
|1.0851
|2378
|2002.09.03 09:59
|modify
|383
|1.00
|0.9851
|0.9832
|1.0851
|2379
|2002.09.03 10:59
|modify
|383
|1.00
|0.9851
|0.9851
|1.0851
|2380
|2002.09.03 11:59
|modify
|383
|1.00
|0.9851
|0.9881
|1.0851
|2381
|2002.09.03 16:59
|modify
|383
|1.00
|0.9851
|0.9911
|1.0851
|2382
|2002.09.04 13:59
|close
|383
|1.00
|0.9942
|0.9911
|1.0851
|887.78
|42429.74
|2383
|2002.09.04 13:59
|sell
|384
|1.00
|0.9942
|0.9992
|0.8942
|2384
|2002.09.04 15:59
|modify
|384
|1.00
|0.9942
|0.9951
|0.8942
|2385
|2002.09.04 18:59
|modify
|384
|1.00
|0.9942
|0.9942
|0.8942
|2386
|2002.09.05 07:59
|s/l
|384
|1.00
|0.9942
|0.9942
|0.8942
|4.66
|42434.40
|2387
|2002.09.05 09:59
|buy
|385
|1.00
|0.9964
|0.9914
|1.0964
|2388
|2002.09.05 10:59
|modify
|385
|1.00
|0.9964
|0.9922
|1.0964
|2389
|2002.09.05 11:59
|modify
|385
|1.00
|0.9964
|0.9927
|1.0964
|2390
|2002.09.05 12:59
|modify
|385
|1.00
|0.9964
|0.9929
|1.0964
|2391
|2002.09.05 16:59
|s/l
|385
|1.00
|0.9929
|0.9929
|1.0964
|-350.00
|42084.40
|2392
|2002.09.05 17:59
|sell
|386
|1.00
|0.9910
|0.9960
|0.8910
|2393
|2002.09.05 18:59
|modify
|386
|1.00
|0.9910
|0.9956
|0.8910
|2394
|2002.09.06 12:59
|modify
|386
|1.00
|0.9910
|0.9952
|0.8910
|2395
|2002.09.06 15:59
|modify
|386
|1.00
|0.9910
|0.9910
|0.8910
|2396
|2002.09.06 16:59
|modify
|386
|1.00
|0.9910
|0.9880
|0.8910
|2397
|2002.09.06 20:59
|modify
|386
|1.00
|0.9910
|0.9850
|0.8910
|2398
|2002.09.09 18:59
|modify
|386
|1.00
|0.9910
|0.9837
|0.8910
|2399
|2002.09.09 19:59
|modify
|386
|1.00
|0.9910
|0.9835
|0.8910
|2400
|2002.09.09 20:59
|modify
|386
|1.00
|0.9910
|0.9820
|0.8910
|2401
|2002.09.09 22:59
|modify
|386
|1.00
|0.9910
|0.9819
|0.8910
|2402
|2002.09.09 23:59
|modify
|386
|1.00
|0.9910
|0.9812
|0.8910
|2403
|2002.09.10 03:59
|s/l
|386
|1.00
|0.9812
|0.9812
|0.8910
|1003.30
|43087.70
|2404
|2002.09.10 05:59
|buy
|387
|1.00
|0.9820
|0.9770
|1.0820
|2405
|2002.09.10 06:59
|modify
|387
|1.00
|0.9820
|0.9795
|1.0820
|2406
|2002.09.10 08:59
|modify
|387
|1.00
|0.9820
|0.9796
|1.0820
|2407
|2002.09.10 09:59
|s/l
|387
|1.00
|0.9796
|0.9796
|1.0820
|-240.00
|42847.70
|2408
|2002.09.10 10:59
|sell
|388
|1.00
|0.9758
|0.9808
|0.8758
|2409
|2002.09.10 14:59
|modify
|388
|1.00
|0.9758
|0.9807
|0.8758
|2410
|2002.09.10 15:59
|modify
|388
|1.00
|0.9758
|0.9806
|0.8758
|2411
|2002.09.10 16:59
|modify
|388
|1.00
|0.9758
|0.9800
|0.8758
|2412
|2002.09.11 08:59
|modify
|388
|1.00
|0.9758
|0.9798
|0.8758
|2413
|2002.09.11 09:59
|modify
|388
|1.00
|0.9758
|0.9786
|0.8758
|2414
|2002.09.11 10:59
|close
|388
|1.00
|0.9753
|0.9786
|0.8758
|54.66
|42902.36
|2415
|2002.09.11 10:59
|buy
|389
|1.00
|0.9753
|0.9703
|1.0753
|2416
|2002.09.11 16:59
|close
|389
|1.00
|0.9716
|0.9703
|1.0753
|-370.00
|42532.36
|2417
|2002.09.11 16:59
|sell
|390
|1.00
|0.9716
|0.9766
|0.8716
|2418
|2002.09.11 17:59
|modify
|390
|1.00
|0.9716
|0.9747
|0.8716
|2419
|2002.09.11 19:59
|s/l
|390
|1.00
|0.9747
|0.9747
|0.8716
|-310.00
|42222.36
|2420
|2002.09.11 20:59
|buy
|391
|1.00
|0.9748
|0.9698
|1.0748
|2421
|2002.09.11 21:59
|modify
|391
|1.00
|0.9748
|0.9721
|1.0748
|2422
|2002.09.12 04:59
|modify
|391
|1.00
|0.9748
|0.9722
|1.0748
|2423
|2002.09.12 05:59
|modify
|391
|1.00
|0.9748
|0.9724
|1.0748
|2424
|2002.09.12 10:59
|modify
|391
|1.00
|0.9748
|0.9727
|1.0748
|2425
|2002.09.12 17:59
|modify
|391
|1.00
|0.9748
|0.9736
|1.0748
|2426
|2002.09.12 18:59
|modify
|391
|1.00
|0.9748
|0.9748
|1.0748
|2427
|2002.09.12 19:59
|modify
|391
|1.00
|0.9748
|0.9754
|1.0748
|2428
|2002.09.12 20:59
|modify
|391
|1.00
|0.9748
|0.9778
|1.0748
|2429
|2002.09.13 17:59
|s/l
|391
|1.00
|0.9778
|0.9778
|1.0748
|277.78
|42500.14
|2430
|2002.09.13 18:59
|sell
|392
|1.00
|0.9720
|0.9770
|0.8720
|2431
|2002.09.16 04:59
|modify
|392
|1.00
|0.9720
|0.9720
|0.8720
|2432
|2002.09.16 16:59
|s/l
|392
|1.00
|0.9720
|0.9720
|0.8720
|13.98
|42514.12
|2433
|2002.09.16 21:59
|buy
|393
|1.00
|0.9700
|0.9650
|1.0700
|2434
|2002.09.16 22:59
|modify
|393
|1.00
|0.9700
|0.9687
|1.0700
|2435
|2002.09.16 23:59
|s/l
|393
|1.00
|0.9687
|0.9687
|1.0700
|-130.00
|42384.12
|2436
|2002.09.17 01:59
|sell
|394
|1.00
|0.9666
|0.9716
|0.8666
|2437
|2002.09.17 02:59
|modify
|394
|1.00
|0.9666
|0.9706
|0.8666
|2438
|2002.09.17 04:59
|modify
|394
|1.00
|0.9666
|0.9703
|0.8666
|2439
|2002.09.17 09:59
|modify
|394
|1.00
|0.9666
|0.9702
|0.8666
|2440
|2002.09.17 10:59
|modify
|394
|1.00
|0.9666
|0.9666
|0.8666
|2441
|2002.09.17 15:59
|s/l
|394
|1.00
|0.9666
|0.9666
|0.8666
|0.00
|42384.12
|2442
|2002.09.17 19:59
|buy
|395
|1.00
|0.9695
|0.9645
|1.0695
|2443
|2002.09.17 22:59
|modify
|395
|1.00
|0.9695
|0.9695
|1.0695
|2444
|2002.09.18 16:59
|modify
|395
|1.00
|0.9695
|0.9725
|1.0695
|2445
|2002.09.18 17:59
|modify
|395
|1.00
|0.9695
|0.9755
|1.0695
|2446
|2002.09.19 15:59
|modify
|395
|1.00
|0.9695
|0.9765
|1.0695
|2447
|2002.09.19 16:59
|modify
|395
|1.00
|0.9695
|0.9785
|1.0695
|2448
|2002.09.19 19:59
|modify
|395
|1.00
|0.9695
|0.9815
|1.0695
|2449
|2002.09.20 12:59
|s/l
|395
|1.00
|0.9815
|0.9815
|1.0695
|1166.67
|43550.79
|2450
|2002.09.20 13:59
|sell
|396
|1.00
|0.9804
|0.9854
|0.8804
|2451
|2002.09.20 14:59
|modify
|396
|1.00
|0.9804
|0.9849
|0.8804
|2452
|2002.09.20 15:59
|modify
|396
|1.00
|0.9804
|0.9846
|0.8804
|2453
|2002.09.20 20:59
|modify
|396
|1.00
|0.9804
|0.9845
|0.8804
|2454
|2002.09.23 04:59
|modify
|396
|1.00
|0.9804
|0.9844
|0.8804
|2455
|2002.09.23 05:59
|modify
|396
|1.00
|0.9804
|0.9843
|0.8804
|2456
|2002.09.23 06:59
|modify
|396
|1.00
|0.9804
|0.9841
|0.8804
|2457
|2002.09.23 08:59
|modify
|396
|1.00
|0.9804
|0.9838
|0.8804
|2458
|2002.09.23 09:59
|modify
|396
|1.00
|0.9804
|0.9836
|0.8804
|2459
|2002.09.23 10:59
|s/l
|396
|1.00
|0.9836
|0.9836
|0.8804
|-306.02
|43244.77
|2460
|2002.09.23 11:59
|buy
|397
|1.00
|0.9843
|0.9793
|1.0843
|2461
|2002.09.23 12:59
|modify
|397
|1.00
|0.9843
|0.9804
|1.0843
|2462
|2002.09.23 18:59
|s/l
|397
|1.00
|0.9804
|0.9804
|1.0843
|-390.00
|42854.77
|2463
|2002.09.23 19:59
|sell
|398
|1.00
|0.9767
|0.9817
|0.8767
|2464
|2002.09.24 14:59
|s/l
|398
|1.00
|0.9817
|0.9817
|0.8767
|-495.34
|42359.43
|2465
|2002.09.24 15:59
|buy
|399
|1.00
|0.9830
|0.9780
|1.0830
|2466
|2002.09.25 10:59
|modify
|399
|1.00
|0.9830
|0.9781
|1.0830
|2467
|2002.09.25 11:59
|modify
|399
|1.00
|0.9830
|0.9785
|1.0830
|2468
|2002.09.25 12:59
|s/l
|399
|1.00
|0.9785
|0.9785
|1.0830
|-461.11
|41898.32
|2469
|2002.09.25 13:59
|sell
|400
|1.00
|0.9771
|0.9821
|0.8771
|2470
|2002.09.26 11:59
|modify
|400
|1.00
|0.9771
|0.9803
|0.8771
|2471
|2002.09.26 12:59
|modify
|400
|1.00
|0.9771
|0.9794
|0.8771
|2472
|2002.09.26 14:59
|modify
|400
|1.00
|0.9771
|0.9792
|0.8771
|2473
|2002.09.26 16:59
|modify
|400
|1.00
|0.9771
|0.9789
|0.8771
|2474
|2002.09.26 17:59
|modify
|400
|1.00
|0.9771
|0.9784
|0.8771
|2475
|2002.09.26 18:59
|modify
|400
|1.00
|0.9771
|0.9782
|0.8771
|2476
|2002.09.27 10:59
|s/l
|400
|1.00
|0.9782
|0.9782
|0.8771
|-100.68
|41797.64
|2477
|2002.09.27 11:59
|buy
|401
|1.00
|0.9783
|0.9733
|1.0783
|2478
|2002.09.27 12:59
|modify
|401
|1.00
|0.9783
|0.9751
|1.0783
|2479
|2002.09.27 16:59
|s/l
|401
|1.00
|0.9751
|0.9751
|1.0783
|-320.00
|41477.64
|2480
|2002.09.27 17:59
|sell
|402
|1.00
|0.9767
|0.9817
|0.8767
|2481
|2002.09.27 20:59
|close
|402
|1.00
|0.9794
|0.9817
|0.8767
|-270.00
|41207.64
|2482
|2002.09.27 20:59
|buy
|403
|1.00
|0.9794
|0.9744
|1.0794
|2483
|2002.09.27 21:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9762
|1.0794
|2484
|2002.09.30 00:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9764
|1.0794
|2485
|2002.09.30 01:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9765
|1.0794
|2486
|2002.09.30 03:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9766
|1.0794
|2487
|2002.09.30 04:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9794
|1.0794
|2488
|2002.09.30 13:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9824
|1.0794
|2489
|2002.10.01 00:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9832
|1.0794
|2490
|2002.10.01 01:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9834
|1.0794
|2491
|2002.10.01 02:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9836
|1.0794
|2492
|2002.10.01 03:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9837
|1.0794
|2493
|2002.10.01 04:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9842
|1.0794
|2494
|2002.10.01 09:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9854
|1.0794
|2495
|2002.10.01 12:59
|modify
|403
|1.00
|0.9794
|0.9855
|1.0794
|2496
|2002.10.01 13:59
|s/l
|403
|1.00
|0.9855
|0.9855
|1.0794
|565.56
|41773.20
|2497
|2002.10.01 14:59
|sell
|404
|1.00
|0.9871
|0.9921
|0.8871
|2498
|2002.10.01 15:59
|modify
|404
|1.00
|0.9871
|0.9880
|0.8871
|2499
|2002.10.01 17:59
|modify
|404
|1.00
|0.9871
|0.9876
|0.8871
|2500
|2002.10.01 18:59
|modify
|404
|1.00
|0.9871
|0.9875
|0.8871
|2501
|2002.10.01 21:59
|modify
|404
|1.00
|0.9871
|0.9871
|0.8871
|2502
|2002.10.01 23:59
|modify
|404
|1.00
|0.9871
|0.9870
|0.8871
|2503
|2002.10.02 00:59
|modify
|404
|1.00
|0.9871
|0.9869
|0.8871
|2504
|2002.10.02 02:59
|modify
|404
|1.00
|0.9871
|0.9868
|0.8871
|2505
|2002.10.02 05:59
|modify
|404
|1.00
|0.9871
|0.9841
|0.8871
|2506
|2002.10.02 14:59
|s/l
|404
|1.00
|0.9841
|0.9841
|0.8871
|304.66
|42077.86
|2507
|2002.10.02 20:59
|buy
|405
|1.00
|0.9846
|0.9796
|1.0846
|2508
|2002.10.02 21:59
|modify
|405
|1.00
|0.9846
|0.9823
|1.0846
|2509
|2002.10.02 22:59
|modify
|405
|1.00
|0.9846
|0.9824
|1.0846
|2510
|2002.10.02 23:59
|modify
|405
|1.00
|0.9846
|0.9825
|1.0846
|2511
|2002.10.03 07:59
|modify
|405
|1.00
|0.9846
|0.9830
|1.0846
|2512
|2002.10.03 09:59
|modify
|405
|1.00
|0.9846
|0.9846
|1.0846
|2513
|2002.10.03 14:59
|modify
|405
|1.00
|0.9846
|0.9852
|1.0846
|2514
|2002.10.03 15:59
|modify
|405
|1.00
|0.9846
|0.9853
|1.0846
|2515
|2002.10.03 19:59
|modify
|405
|1.00
|0.9846
|0.9858
|1.0846
|2516
|2002.10.03 21:59
|modify
|405
|1.00
|0.9846
|0.9862
|1.0846
|2517
|2002.10.04 02:59
|close
|405
|1.00
|0.9863
|0.9862
|1.0846
|147.78
|42225.64
|2518
|2002.10.04 02:59
|sell
|406
|1.00
|0.9863
|0.9913
|0.8863
|2519
|2002.10.04 03:59
|modify
|406
|1.00
|0.9863
|0.9892
|0.8863
|2520
|2002.10.04 09:59
|modify
|406
|1.00
|0.9863
|0.9891
|0.8863
|2521
|2002.10.04 14:59
|modify
|406
|1.00
|0.9863
|0.9863
|0.8863
|2522
|2002.10.04 18:59
|modify
|406
|1.00
|0.9863
|0.9833
|0.8863
|2523
|2002.10.07 17:59
|close
|406
|1.00
|0.9817
|0.9833
|0.8863
|473.98
|42699.62
|2524
|2002.10.07 17:59
|buy
|407
|1.00
|0.9817
|0.9767
|1.0817
|2525
|2002.10.07 18:59
|modify
|407
|1.00
|0.9817
|0.9807
|1.0817
|2526
|2002.10.08 09:59
|s/l
|407
|1.00
|0.9807
|0.9807
|1.0817
|-111.11
|42588.51
|2527
|2002.10.08 14:59
|sell
|408
|1.00
|0.9784
|0.9834
|0.8784
|2528
|2002.10.08 15:59
|modify
|408
|1.00
|0.9784
|0.9821
|0.8784
|2529
|2002.10.08 16:59
|modify
|408
|1.00
|0.9784
|0.9820
|0.8784
|2530
|2002.10.08 17:59
|modify
|408
|1.00
|0.9784
|0.9818
|0.8784
|2531
|2002.10.08 21:59
|modify
|408
|1.00
|0.9784
|0.9817
|0.8784
|2532
|2002.10.09 07:59
|modify
|408
|1.00
|0.9784
|0.9815
|0.8784
|2533
|2002.10.09 08:59
|modify
|408
|1.00
|0.9784
|0.9805
|0.8784
|2534
|2002.10.09 09:59
|modify
|408
|1.00
|0.9784
|0.9802
|0.8784
|2535
|2002.10.09 11:59
|s/l
|408
|1.00
|0.9802
|0.9802
|0.8784
|-175.34
|42413.17
|2536
|2002.10.09 12:59
|buy
|409
|1.00
|0.9802
|0.9752
|1.0802
|2537
|2002.10.09 13:59
|modify
|409
|1.00
|0.9802
|0.9776
|1.0802
|2538
|2002.10.09 14:59
|modify
|409
|1.00
|0.9802
|0.9779
|1.0802
|2539
|2002.10.09 15:59
|modify
|409
|1.00
|0.9802
|0.9802
|1.0802
|2540
|2002.10.09 16:59
|modify
|409
|1.00
|0.9802
|0.9832
|1.0802
|2541
|2002.10.09 20:59
|modify
|409
|1.00
|0.9802
|0.9862
|1.0802
|2542
|2002.10.10 16:59
|s/l
|409
|1.00
|0.9862
|0.9862
|1.0802
|588.89
|43002.06
|2543
|2002.10.10 17:59
|sell
|410
|1.00
|0.9862
|0.9912
|0.8862
|2544
|2002.10.10 18:59
|modify
|410
|1.00
|0.9862
|0.9901
|0.8862
|2545
|2002.10.11 11:59
|modify
|410
|1.00
|0.9862
|0.9899
|0.8862
|2546
|2002.10.11 12:59
|modify
|410
|1.00
|0.9862
|0.9885
|0.8862
|2547
|2002.10.11 13:59
|modify
|410
|1.00
|0.9862
|0.9879
|0.8862
|2548
|2002.10.11 14:59
|modify
|410
|1.00
|0.9862
|0.9873
|0.8862
|2549
|2002.10.11 15:59
|modify
|410
|1.00
|0.9862
|0.9869
|0.8862
|2550
|2002.10.11 16:59
|modify
|410
|1.00
|0.9862
|0.9867
|0.8862
|2551
|2002.10.11 17:59
|modify
|410
|1.00
|0.9862
|0.9863
|0.8862
|2552
|2002.10.11 19:59
|s/l
|410
|1.00
|0.9863
|0.9863
|0.8862
|-5.34
|42996.72
|2553
|2002.10.11 21:59
|buy
|411
|1.00
|0.9869
|0.9819
|1.0869
|2554
|2002.10.14 00:59
|modify
|411
|1.00
|0.9869
|0.9846
|1.0869
|2555
|2002.10.14 01:59
|modify
|411
|1.00
|0.9869
|0.9847
|1.0869
|2556
|2002.10.14 05:59
|modify
|411
|1.00
|0.9869
|0.9849
|1.0869
|2557
|2002.10.14 09:59
|modify
|411
|1.00
|0.9869
|0.9850
|1.0869
|2558
|2002.10.14 19:59
|close
|411
|1.00
|0.9863
|0.9850
|1.0869
|-93.33
|42903.39
|2559
|2002.10.14 19:59
|sell
|412
|1.00
|0.9863
|0.9913
|0.8863
|2560
|2002.10.15 04:59
|close
|412
|1.00
|0.9883
|0.9913
|0.8863
|-195.34
|42708.05
|2561
|2002.10.15 04:59
|buy
|413
|1.00
|0.9883
|0.9833
|1.0883
|2562
|2002.10.15 05:59
|modify
|413
|1.00
|0.9883
|0.9864
|1.0883
|2563
|2002.10.15 09:59
|s/l
|413
|1.00
|0.9864
|0.9864
|1.0883
|-190.00
|42518.05
|2564
|2002.10.15 10:59
|sell
|414
|1.00
|0.9832
|0.9882
|0.8832
|2565
|2002.10.15 11:59
|modify
|414
|1.00
|0.9832
|0.9866
|0.8832
|2566
|2002.10.15 12:59
|modify
|414
|1.00
|0.9832
|0.9865
|0.8832
|2567
|2002.10.15 13:59
|modify
|414
|1.00
|0.9832
|0.9864
|0.8832
|2568
|2002.10.15 15:59
|modify
|414
|1.00
|0.9832
|0.9858
|0.8832
|2569
|2002.10.15 16:59
|modify
|414
|1.00
|0.9832
|0.9856
|0.8832
|2570
|2002.10.15 20:59
|modify
|414
|1.00
|0.9832
|0.9855
|0.8832
|2571
|2002.10.16 07:59
|modify
|414
|1.00
|0.9832
|0.9850
|0.8832
|2572
|2002.10.16 10:59
|modify
|414
|1.00
|0.9832
|0.9833
|0.8832
|2573
|2002.10.16 11:59
|modify
|414
|1.00
|0.9832
|0.9825
|0.8832
|2574
|2002.10.16 12:59
|modify
|414
|1.00
|0.9832
|0.9822
|0.8832
|2575
|2002.10.16 13:59
|s/l
|414
|1.00
|0.9822
|0.9822
|0.8832
|104.66
|42622.71
|2576
|2002.10.21 06:59
|buy
|415
|1.00
|0.9733
|0.9683
|1.0733
|2577
|2002.10.21 07:59
|modify
|415
|1.00
|0.9733
|0.9702
|1.0733
|2578
|2002.10.21 11:59
|modify
|415
|1.00
|0.9733
|0.9707
|1.0733
|2579
|2002.10.21 13:59
|modify
|415
|1.00
|0.9733
|0.9708
|1.0733
|2580
|2002.10.22 04:59
|modify
|415
|1.00
|0.9733
|0.9719
|1.0733
|2581
|2002.10.22 05:59
|close
|415
|1.00
|0.9731
|0.9719
|1.0733
|-31.11
|42591.60
|2582
|2002.10.22 05:59
|sell
|416
|1.00
|0.9731
|0.9781
|0.8731
|2583
|2002.10.22 06:59
|modify
|416
|1.00
|0.9731
|0.9742
|0.8731
|2584
|2002.10.22 10:59
|s/l
|416
|1.00
|0.9742
|0.9742
|0.8731
|-110.00
|42481.60
|2585
|2002.10.22 11:59
|buy
|417
|1.00
|0.9749
|0.9699
|1.0749
|2586
|2002.10.22 12:59
|modify
|417
|1.00
|0.9749
|0.9731
|1.0749
|2587
|2002.10.22 14:59
|modify
|417
|1.00
|0.9749
|0.9737
|1.0749
|2588
|2002.10.22 15:59
|modify
|417
|1.00
|0.9749
|0.9749
|1.0749
|2589
|2002.10.23 10:59
|modify
|417
|1.00
|0.9749
|0.9754
|1.0749
|2590
|2002.10.23 11:59
|modify
|417
|1.00
|0.9749
|0.9761
|1.0749
|2591
|2002.10.23 13:59
|close
|417
|1.00
|0.9771
|0.9761
|1.0749
|208.89
|42690.49
|2592
|2002.10.23 13:59
|sell
|418
|1.00
|0.9771
|0.9821
|0.8771
|2593
|2002.10.23 14:59
|modify
|418
|1.00
|0.9771
|0.9783
|0.8771
|2594
|2002.10.23 20:59
|modify
|418
|1.00
|0.9771
|0.9780
|0.8771
|2595
|2002.10.24 01:59
|modify
|418
|1.00
|0.9771
|0.9778
|0.8771
|2596
|2002.10.24 08:59
|modify
|418
|1.00
|0.9771
|0.9777
|0.8771
|2597
|2002.10.24 09:59
|modify
|418
|1.00
|0.9771
|0.9776
|0.8771
|2598
|2002.10.24 10:59
|modify
|418
|1.00
|0.9771
|0.9771
|0.8771
|2599
|2002.10.24 12:59
|modify
|418
|1.00
|0.9771
|0.9762
|0.8771
|2600
|2002.10.24 15:59
|modify
|418
|1.00
|0.9771
|0.9759
|0.8771
|2601
|2002.10.24 16:59
|modify
|418
|1.00
|0.9771
|0.9758
|0.8771
|2602
|2002.10.24 19:59
|s/l
|418
|1.00
|0.9758
|0.9758
|0.8771
|134.66
|42825.15
|2603
|2002.10.24 20:59
|buy
|419
|1.00
|0.9773
|0.9723
|1.0773
|2604
|2002.10.24 21:59
|modify
|419
|1.00
|0.9773
|0.9738
|1.0773
|2605
|2002.10.24 22:59
|modify
|419
|1.00
|0.9773
|0.9740
|1.0773
|2606
|2002.10.25 04:59
|modify
|419
|1.00
|0.9773
|0.9741
|1.0773
|2607
|2002.10.25 05:59
|modify
|419
|1.00
|0.9773
|0.9743
|1.0773
|2608
|2002.10.25 16:59
|modify
|419
|1.00
|0.9773
|0.9748
|1.0773
|2609
|2002.10.25 18:59
|modify
|419
|1.00
|0.9773
|0.9755
|1.0773
|2610
|2002.10.25 19:59
|modify
|419
|1.00
|0.9773
|0.9759
|1.0773
|2611
|2002.10.25 21:59
|close
|419
|1.00
|0.9764
|0.9759
|1.0773
|-101.11
|42724.04
|2612
|2002.10.25 21:59
|sell
|420
|1.00
|0.9764
|0.9814
|0.8764
|2613
|2002.10.28 00:59
|modify
|420
|1.00
|0.9764
|0.9781
|0.8764
|2614
|2002.10.28 04:59
|modify
|420
|1.00
|0.9764
|0.9779
|0.8764
|2615
|2002.10.28 05:59
|modify
|420
|1.00
|0.9764
|0.9778
|0.8764
|2616
|2002.10.28 06:59
|modify
|420
|1.00
|0.9764
|0.9776
|0.8764
|2617
|2002.10.28 07:59
|modify
|420
|1.00
|0.9764
|0.9764
|0.8764
|2618
|2002.10.28 15:59
|s/l
|420
|1.00
|0.9764
|0.9764
|0.8764
|13.98
|42738.02
|2619
|2002.10.28 16:59
|buy
|421
|1.00
|0.9829
|0.9779
|1.0829
|2620
|2002.10.29 16:59
|modify
|421
|1.00
|0.9829
|0.9793
|1.0829
|2621
|2002.10.29 17:59
|modify
|421
|1.00
|0.9829
|0.9823
|1.0829
|2622
|2002.10.30 01:59
|s/l
|421
|1.00
|0.9823
|0.9823
|1.0829
|-82.22
|42655.80
|2623
|2002.10.30 02:59
|sell
|422
|1.00
|0.9817
|0.9867
|0.8817
|2624
|2002.10.30 03:59
|modify
|422
|1.00
|0.9817
|0.9846
|0.8817
|2625
|2002.10.30 17:59
|modify
|422
|1.00
|0.9817
|0.9845
|0.8817
|2626
|2002.10.30 18:59
|modify
|422
|1.00
|0.9817
|0.9843
|0.8817
|2627
|2002.10.30 19:59
|s/l
|422
|1.00
|0.9843
|0.9843
|0.8817
|-260.00
|42395.80
|2628
|2002.10.30 20:59
|buy
|423
|1.00
|0.9847
|0.9797
|1.0847
|2629
|2002.10.30 21:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9826
|1.0847
|2630
|2002.10.31 03:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9831
|1.0847
|2631
|2002.10.31 04:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9835
|1.0847
|2632
|2002.10.31 08:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9837
|1.0847
|2633
|2002.10.31 09:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9838
|1.0847
|2634
|2002.10.31 16:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9847
|1.0847
|2635
|2002.10.31 17:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9848
|1.0847
|2636
|2002.10.31 18:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9850
|1.0847
|2637
|2002.10.31 19:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9851
|1.0847
|2638
|2002.10.31 20:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9855
|1.0847
|2639
|2002.10.31 23:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9856
|1.0847
|2640
|2002.11.01 01:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9858
|1.0847
|2641
|2002.11.01 02:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9863
|1.0847
|2642
|2002.11.01 03:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9869
|1.0847
|2643
|2002.11.01 11:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9877
|1.0847
|2644
|2002.11.01 12:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9907
|1.0847
|2645
|2002.11.01 14:59
|modify
|423
|1.00
|0.9847
|0.9937
|1.0847
|2646
|2002.11.04 11:59
|s/l
|423
|1.00
|0.9937
|0.9937
|1.0847
|844.45
|43240.25
|2647
|2002.11.04 16:59
|sell
|424
|1.00
|0.9946
|0.9996
|0.8946
|2648
|2002.11.04 17:59
|modify
|424
|1.00
|0.9946
|0.9979
|0.8946
|2649
|2002.11.04 18:59
|modify
|424
|1.00
|0.9946
|0.9975
|0.8946
|2650
|2002.11.04 20:59
|close
|424
|1.00
|0.9972
|0.9975
|0.8946
|-260.00
|42980.25
|2651
|2002.11.04 20:59
|buy
|425
|1.00
|0.9972
|0.9922
|1.0972
|2652
|2002.11.04 21:59
|modify
|425
|1.00
|0.9972
|0.9945
|1.0972
|2653
|2002.11.05 00:59
|modify
|425
|1.00
|0.9972
|0.9947
|1.0972
|2654
|2002.11.05 05:59
|modify
|425
|1.00
|0.9972
|0.9948
|1.0972
|2655
|2002.11.05 09:59
|modify
|425
|1.00
|0.9972
|0.9972
|1.0972
|2656
|2002.11.05 17:59
|modify
|425
|1.00
|0.9972
|0.9973
|1.0972
|2657
|2002.11.05 18:59
|modify
|425
|1.00
|0.9972
|0.9976
|1.0972
|2658
|2002.11.05 19:59
|modify
|425
|1.00
|0.9972
|0.9978
|1.0972
|2659
|2002.11.05 20:59
|modify
|425
|1.00
|0.9972
|0.9985
|1.0972
|2660
|2002.11.05 21:59
|modify
|425
|1.00
|0.9972
|0.9987
|1.0972
|2661
|2002.11.05 22:59
|modify
|425
|1.00
|0.9972
|0.9991
|1.0972
|2662
|2002.11.05 23:59
|s/l
|425
|1.00
|0.9991
|0.9991
|1.0972
|178.89
|43159.14
|2663
|2002.11.06 00:59
|sell
|426
|1.00
|0.9984
|1.0034
|0.8984
|2664
|2002.11.06 01:59
|modify
|426
|1.00
|0.9984
|1.0018
|0.8984
|2665
|2002.11.06 08:59
|modify
|426
|1.00
|0.9984
|1.0017
|0.8984
|2666
|2002.11.06 09:59
|modify
|426
|1.00
|0.9984
|1.0009
|0.8984
|2667
|2002.11.06 13:59
|modify
|426
|1.00
|0.9984
|0.9984
|0.8984
|2668
|2002.11.06 20:59
|s/l
|426
|1.00
|0.9984
|0.9984
|0.8984
|0.00
|43159.14
|2669
|2002.11.06 21:59
|buy
|427
|1.00
|1.0031
|0.9981
|1.1031
|2670
|2002.11.07 16:59
|modify
|427
|1.00
|1.0031
|1.0031
|1.1031
|2671
|2002.11.07 21:59
|modify
|427
|1.00
|1.0031
|1.0061
|1.1031
|2672
|2002.11.08 16:59
|modify
|427
|1.00
|1.0031
|1.0091
|1.1031
|2673
|2002.11.08 18:59
|modify
|427
|1.00
|1.0031
|1.0094
|1.1031
|2674
|2002.11.11 10:59
|modify
|427
|1.00
|1.0031
|1.0095
|1.1031
|2675
|2002.11.11 11:59
|modify
|427
|1.00
|1.0031
|1.0121
|1.1031
|2676
|2002.11.11 14:59
|s/l
|427
|1.00
|1.0121
|1.0121
|1.1031
|844.45
|44003.59
|2677
|2002.11.11 17:59
|sell
|428
|1.00
|1.0111
|1.0161
|0.9111
|2678
|2002.11.11 18:59
|modify
|428
|1.00
|1.0111
|1.0143
|0.9111
|2679
|2002.11.12 05:59
|modify
|428
|1.00
|1.0111
|1.0142
|0.9111
|2680
|2002.11.12 09:59
|modify
|428
|1.00
|1.0111
|1.0139
|0.9111
|2681
|2002.11.12 13:59
|modify
|428
|1.00
|1.0111
|1.0128
|0.9111
|2682
|2002.11.12 14:59
|modify
|428
|1.00
|1.0111
|1.0111
|0.9111
|2683
|2002.11.12 19:59
|s/l
|428
|1.00
|1.0111
|1.0111
|0.9111
|4.66
|44008.25
|2684
|2002.11.12 22:59
|buy
|429
|1.00
|1.0126
|1.0076
|1.1126
|2685
|2002.11.12 23:59
|modify
|429
|1.00
|1.0126
|1.0087
|1.1126
|2686
|2002.11.13 11:59
|s/l
|429
|1.00
|1.0087
|1.0087
|1.1126
|-401.11
|43607.14
|2687
|2002.11.13 12:59
|sell
|430
|1.00
|1.0071
|1.0121
|0.9071
|2688
|2002.11.13 13:59
|modify
|430
|1.00
|1.0071
|1.0107
|0.9071
|2689
|2002.11.13 14:59
|modify
|430
|1.00
|1.0071
|1.0102
|0.9071
|2690
|2002.11.14 00:59
|modify
|430
|1.00
|1.0071
|1.0100
|0.9071
|2691
|2002.11.14 01:59
|modify
|430
|1.00
|1.0071
|1.0098
|0.9071
|2692
|2002.11.14 02:59
|modify
|430
|1.00
|1.0071
|1.0094
|0.9071
|2693
|2002.11.14 08:59
|modify
|430
|1.00
|1.0071
|1.0091
|0.9071
|2694
|2002.11.14 09:59
|modify
|430
|1.00
|1.0071
|1.0085
|0.9071
|2695
|2002.11.14 10:59
|modify
|430
|1.00
|1.0071
|1.0079
|0.9071
|2696
|2002.11.14 11:59
|modify
|430
|1.00
|1.0071
|1.0078
|0.9071
|2697
|2002.11.14 13:59
|s/l
|430
|1.00
|1.0078
|1.0078
|0.9071
|-65.34
|43541.80
|2698
|2002.11.14 14:59
|buy
|431
|1.00
|1.0067
|1.0017
|1.1067
|2699
|2002.11.14 15:59
|modify
|431
|1.00
|1.0067
|1.0055
|1.1067
|2700
|2002.11.14 16:59
|s/l
|431
|1.00
|1.0055
|1.0055
|1.1067
|-120.00
|43421.80
|2701
|2002.11.14 17:59
|sell
|432
|1.00
|1.0033
|1.0083
|0.9033
|2702
|2002.11.14 18:59
|modify
|432
|1.00
|1.0033
|1.0078
|0.9033
|2703
|2002.11.14 19:59
|modify
|432
|1.00
|1.0033
|1.0077
|0.9033
|2704
|2002.11.15 04:59
|modify
|432
|1.00
|1.0033
|1.0075
|0.9033
|2705
|2002.11.15 09:59
|modify
|432
|1.00
|1.0033
|1.0074
|0.9033
|2706
|2002.11.15 13:59
|modify
|432
|1.00
|1.0033
|1.0073
|0.9033
|2707
|2002.11.15 14:59
|modify
|432
|1.00
|1.0033
|1.0072
|0.9033
|2708
|2002.11.15 15:59
|modify
|432
|1.00
|1.0033
|1.0052
|0.9033
|2709
|2002.11.15 16:59
|s/l
|432
|1.00
|1.0052
|1.0052
|0.9033
|-185.34
|43236.46
|2710
|2002.11.15 17:59
|buy
|433
|1.00
|1.0085
|1.0035
|1.1085
|2711
|2002.11.15 20:59
|modify
|433
|1.00
|1.0085
|1.0036
|1.1085
|2712
|2002.11.18 01:59
|modify
|433
|1.00
|1.0085
|1.0037
|1.1085
|2713
|2002.11.18 02:59
|modify
|433
|1.00
|1.0085
|1.0043
|1.1085
|2714
|2002.11.18 16:59
|modify
|433
|1.00
|1.0085
|1.0047
|1.1085
|2715
|2002.11.18 18:59
|modify
|433
|1.00
|1.0085
|1.0055
|1.1085
|2716
|2002.11.18 19:59
|close
|433
|1.00
|1.0070
|1.0055
|1.1085
|-183.33
|43053.13
|2717
|2002.11.18 19:59
|sell
|434
|1.00
|1.0070
|1.0120
|0.9070
|2718
|2002.11.18 20:59
|modify
|434
|1.00
|1.0070
|1.0090
|0.9070
|2719
|2002.11.18 23:59
|s/l
|434
|1.00
|1.0090
|1.0090
|0.9070
|-200.00
|42853.13
|2720
|2002.11.19 07:59
|buy
|435
|1.00
|1.0085
|1.0035
|1.1085
|2721
|2002.11.19 08:59
|modify
|435
|1.00
|1.0085
|1.0074
|1.1085
|2722
|2002.11.19 09:59
|modify
|435
|1.00
|1.0085
|1.0085
|1.1085
|2723
|2002.11.19 16:59
|modify
|435
|1.00
|1.0085
|1.0088
|1.1085
|2724
|2002.11.19 18:59
|s/l
|435
|1.00
|1.0088
|1.0088
|1.1085
|30.00
|42883.13
|2725
|2002.11.19 19:59
|sell
|436
|1.00
|1.0027
|1.0077
|0.9027
|2726
|2002.11.20 18:59
|modify
|436
|1.00
|1.0027
|1.0071
|0.9027
|2727
|2002.11.20 19:59
|modify
|436
|1.00
|1.0027
|1.0031
|0.9027
|2728
|2002.11.20 20:59
|modify
|436
|1.00
|1.0027
|1.0026
|0.9027
|2729
|2002.11.21 08:59
|s/l
|436
|1.00
|1.0026
|1.0026
|0.9027
|19.32
|42902.45
|2730
|2002.11.21 10:59
|buy
|437
|1.00
|1.0019
|0.9969
|1.1019
|2731
|2002.11.21 11:59
|modify
|437
|1.00
|1.0019
|1.0005
|1.1019
|2732
|2002.11.21 13:59
|modify
|437
|1.00
|1.0019
|1.0013
|1.1019
|2733
|2002.11.21 15:59
|s/l
|437
|1.00
|1.0013
|1.0013
|1.1019
|-60.00
|42842.45
|2734
|2002.11.21 16:59
|sell
|438
|1.00
|1.0002
|1.0052
|0.9002
|2735
|2002.11.21 17:59
|modify
|438
|1.00
|1.0002
|1.0027
|0.9002
|2736
|2002.11.21 18:59
|modify
|438
|1.00
|1.0002
|1.0023
|0.9002
|2737
|2002.11.21 19:59
|modify
|438
|1.00
|1.0002
|1.0021
|0.9002
|2738
|2002.11.21 23:59
|s/l
|438
|1.00
|1.0021
|1.0021
|0.9002
|-190.00
|42652.45
|2739
|2002.11.22 00:59
|buy
|439
|1.00
|1.0022
|0.9972
|1.1022
|2740
|2002.11.22 01:59
|modify
|439
|1.00
|1.0022
|0.9996
|1.1022
|2741
|2002.11.22 16:59
|s/l
|439
|1.00
|0.9996
|0.9996
|1.1022
|-260.00
|42392.45
|2742
|2002.11.22 17:59
|sell
|440
|1.00
|0.9962
|1.0012
|0.8962
|2743
|2002.11.22 18:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|1.0009
|0.8962
|2744
|2002.11.25 02:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|1.0005
|0.8962
|2745
|2002.11.25 03:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|1.0001
|0.8962
|2746
|2002.11.25 10:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|1.0000
|0.8962
|2747
|2002.11.25 11:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|0.9962
|0.8962
|2748
|2002.11.25 20:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|0.9952
|0.8962
|2749
|2002.11.25 22:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|0.9948
|0.8962
|2750
|2002.11.26 00:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|0.9944
|0.8962
|2751
|2002.11.26 02:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|0.9936
|0.8962
|2752
|2002.11.26 08:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|0.9932
|0.8962
|2753
|2002.11.26 11:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|0.9931
|0.8962
|2754
|2002.11.26 13:59
|modify
|440
|1.00
|0.9962
|0.9925
|0.8962
|2755
|2002.11.26 16:59
|s/l
|440
|1.00
|0.9925
|0.9925
|0.8962
|388.64
|42781.09
|2756
|2002.11.26 20:59
|buy
|441
|1.00
|0.9924
|0.9874
|1.0924
|2757
|2002.11.26 21:59
|modify
|441
|1.00
|0.9924
|0.9906
|1.0924
|2758
|2002.11.27 01:59
|modify
|441
|1.00
|0.9924
|0.9907
|1.0924
|2759
|2002.11.27 11:59
|modify
|441
|1.00
|0.9924
|0.9908
|1.0924
|2760
|2002.11.27 15:59
|s/l
|441
|1.00
|0.9908
|0.9908
|1.0924
|-171.11
|42609.98
|2761
|2002.11.27 16:59
|sell
|442
|1.00
|0.9893
|0.9943
|0.8893
|2762
|2002.11.27 17:59
|modify
|442
|1.00
|0.9893
|0.9919
|0.8893
|2763
|2002.11.28 08:59
|modify
|442
|1.00
|0.9893
|0.9915
|0.8893
|2764
|2002.11.28 09:59
|s/l
|442
|1.00
|0.9915
|0.9915
|0.8893
|-215.34
|42394.64
|2765
|2002.11.28 10:59
|buy
|443
|1.00
|0.9927
|0.9877
|1.0927
|2766
|2002.11.28 11:59
|modify
|443
|1.00
|0.9927
|0.9893
|1.0927
|2767
|2002.11.28 13:59
|modify
|443
|1.00
|0.9927
|0.9894
|1.0927
|2768
|2002.11.28 16:59
|modify
|443
|1.00
|0.9927
|0.9900
|1.0927
|2769
|2002.11.28 17:59
|modify
|443
|1.00
|0.9927
|0.9906
|1.0927
|2770
|2002.11.28 18:59
|modify
|443
|1.00
|0.9927
|0.9911
|1.0927
|2771
|2002.11.29 04:59
|modify
|443
|1.00
|0.9927
|0.9914
|1.0927
|2772
|2002.11.29 09:59
|modify
|443
|1.00
|0.9927
|0.9919
|1.0927
|2773
|2002.11.29 10:59
|modify
|443
|1.00
|0.9927
|0.9926
|1.0927
|2774
|2002.11.29 13:59
|s/l
|443
|1.00
|0.9926
|0.9926
|1.0927
|-21.11
|42373.53
|2775
|2002.11.29 13:59
|sell
|444
|1.00
|0.9923
|0.9973
|0.8923
|2776
|2002.11.29 14:59
|modify
|444
|1.00
|0.9923
|0.9945
|0.8923
|2777
|2002.11.29 16:59
|s/l
|444
|1.00
|0.9945
|0.9945
|0.8923
|-220.00
|42153.53
|2778
|2002.11.29 17:59
|buy
|445
|1.00
|0.9935
|0.9885
|1.0935
|2779
|2002.11.29 18:59
|modify
|445
|1.00
|0.9935
|0.9929
|1.0935
|2780
|2002.12.02 02:59
|s/l
|445
|1.00
|0.9929
|0.9929
|1.0935
|-93.33
|42060.20
|2781
|2002.12.02 03:59
|sell
|446
|1.00
|0.9922
|0.9972
|0.8922
|2782
|2002.12.02 04:59
|modify
|446
|1.00
|0.9922
|0.9942
|0.8922
|2783
|2002.12.02 12:59
|modify
|446
|1.00
|0.9922
|0.9922
|0.8922
|2784
|2002.12.02 16:59
|s/l
|446
|1.00
|0.9922
|0.9922
|0.8922
|0.00
|42060.20
|2785
|2002.12.02 17:59
|buy
|447
|1.00
|0.9930
|0.9880
|1.0930
|2786
|2002.12.02 18:59
|modify
|447
|1.00
|0.9930
|0.9887
|1.0930
|2787
|2002.12.02 19:59
|modify
|447
|1.00
|0.9930
|0.9930
|1.0930
|2788
|2002.12.03 17:59
|modify
|447
|1.00
|0.9930
|0.9947
|1.0930
|2789
|2002.12.03 19:59
|modify
|447
|1.00
|0.9930
|0.9963
|1.0930
|2790
|2002.12.03 20:59
|s/l
|447
|1.00
|0.9963
|0.9963
|1.0930
|318.89
|42379.09
|2791
|2002.12.03 21:59
|sell
|448
|1.00
|0.9964
|1.0014
|0.8964
|2792
|2002.12.03 22:59
|modify
|448
|1.00
|0.9964
|0.9984
|0.8964
|2793
|2002.12.04 02:59
|s/l
|448
|1.00
|0.9984
|0.9984
|0.8964
|-195.34
|42183.75
|2794
|2002.12.04 05:59
|buy
|449
|1.00
|0.9996
|0.9946
|1.0996
|2795
|2002.12.04 06:59
|modify
|449
|1.00
|0.9996
|0.9964
|1.0996
|2796
|2002.12.04 09:59
|modify
|449
|1.00
|0.9996
|0.9966
|1.0996
|2797
|2002.12.04 10:59
|modify
|449
|1.00
|0.9996
|0.9969
|1.0996
|2798
|2002.12.04 13:59
|modify
|449
|1.00
|0.9996
|0.9970
|1.0996
|2799
|2002.12.04 14:59
|modify
|449
|1.00
|0.9996
|0.9973
|1.0996
|2800
|2002.12.04 21:59
|modify
|449
|1.00
|0.9996
|0.9975
|1.0996
|2801
|2002.12.04 22:59
|modify
|449
|1.00
|0.9996
|0.9980
|1.0996
|2802
|2002.12.04 23:59
|modify
|449
|1.00
|0.9996
|0.9982
|1.0996
|2803
|2002.12.05 01:59
|modify
|449
|1.00
|0.9996
|0.9983
|1.0996
|2804
|2002.12.05 02:59
|modify
|449
|1.00
|0.9996
|0.9987
|1.0996
|2805
|2002.12.05 04:59
|close
|449
|1.00
|0.9993
|0.9987
|1.0996
|-41.11
|42142.64
|2806
|2002.12.05 04:59
|sell
|450
|1.00
|0.9993
|1.0043
|0.8993
|2807
|2002.12.05 05:59
|modify
|450
|1.00
|0.9993
|1.0013
|0.8993
|2808
|2002.12.05 13:59
|s/l
|450
|1.00
|1.0013
|1.0013
|0.8993
|-200.00
|41942.64
|2809
|2002.12.05 14:59
|buy
|451
|1.00
|0.9987
|0.9937
|1.0987
|2810
|2002.12.05 15:59
|close
|451
|1.00
|0.9994
|0.9937
|1.0987
|70.00
|42012.64
|2811
|2002.12.05 15:59
|sell
|452
|1.00
|0.9994
|1.0044
|0.8994
|2812
|2002.12.05 17:59
|modify
|452
|1.00
|0.9994
|1.0007
|0.8994
|2813
|2002.12.05 22:59
|s/l
|452
|1.00
|1.0007
|1.0007
|0.8994
|-130.00
|41882.64
|2814
|2002.12.06 04:59
|buy
|453
|1.00
|1.0019
|0.9969
|1.1019
|2815
|2002.12.06 05:59
|modify
|453
|1.00
|1.0019
|0.9986
|1.1019
|2816
|2002.12.06 10:59
|modify
|453
|1.00
|1.0019
|0.9987
|1.1019
|2817
|2002.12.06 14:59
|modify
|453
|1.00
|1.0019
|1.0019
|1.1019
|2818
|2002.12.06 15:59
|modify
|453
|1.00
|1.0019
|1.0049
|1.1019
|2819
|2002.12.09 17:59
|modify
|453
|1.00
|1.0019
|1.0073
|1.1019
|2820
|2002.12.09 18:59
|modify
|453
|1.00
|1.0019
|1.0078
|1.1019
|2821
|2002.12.09 19:59
|modify
|453
|1.00
|1.0019
|1.0081
|1.1019
|2822
|2002.12.10 09:59
|modify
|453
|1.00
|1.0019
|1.0079
|1.1019
|2823
|2002.12.10 09:59
|modify
|453
|1.00
|1.0019
|1.0081
|1.1019
|2824
|2002.12.10 10:59
|modify
|453
|1.00
|1.0019
|1.0085
|1.1019
|2825
|2002.12.10 11:59
|modify
|453
|1.00
|1.0019
|1.0088
|1.1019
|2826
|2002.12.10 17:59
|s/l
|453
|1.00
|1.0088
|1.0088
|1.1019
|645.56
|42528.20
|2827
|2002.12.10 18:59
|sell
|454
|1.00
|1.0086
|1.0136
|0.9086
|2828
|2002.12.10 19:59
|modify
|454
|1.00
|1.0086
|1.0116
|0.9086
|2829
|2002.12.11 02:59
|modify
|454
|1.00
|1.0086
|1.0114
|0.9086
|2830
|2002.12.11 11:59
|modify
|454
|1.00
|1.0086
|1.0111
|0.9086
|2831
|2002.12.11 12:59
|modify
|454
|1.00
|1.0086
|1.0107
|0.9086
|2832
|2002.12.11 14:59
|modify
|454
|1.00
|1.0086
|1.0096
|0.9086
|2833
|2002.12.11 15:59
|modify
|454
|1.00
|1.0086
|1.0093
|0.9086
|2834
|2002.12.11 17:59
|close
|454
|1.00
|1.0084
|1.0093
|0.9086
|24.66
|42552.86
|2835
|2002.12.11 17:59
|buy
|455
|1.00
|1.0084
|1.0034
|1.1084
|2836
|2002.12.11 18:59
|modify
|455
|1.00
|1.0084
|1.0073
|1.1084
|2837
|2002.12.12 08:59
|modify
|455
|1.00
|1.0084
|1.0084
|1.1084
|2838
|2002.12.12 11:59
|modify
|455
|1.00
|1.0084
|1.0087
|1.1084
|2839
|2002.12.12 13:59
|modify
|455
|1.00
|1.0084
|1.0114
|1.1084
|2840
|2002.12.12 17:59
|modify
|455
|1.00
|1.0084
|1.0144
|1.1084
|2841
|2002.12.13 09:59
|modify
|455
|1.00
|1.0084
|1.0174
|1.1084
|2842
|2002.12.13 10:59
|modify
|455
|1.00
|1.0084
|1.0204
|1.1084
|2843
|2002.12.13 18:59
|s/l
|455
|1.00
|1.0204
|1.0204
|1.1084
|1177.78
|43730.64
|2844
|2002.12.13 19:59
|sell
|456
|1.00
|1.0210
|1.0260
|0.9210
|2845
|2002.12.13 20:59
|modify
|456
|1.00
|1.0210
|1.0231
|0.9210
|2846
|2002.12.16 00:59
|s/l
|456
|1.00
|1.0231
|1.0231
|0.9210
|-196.02
|43534.62
|2847
|2002.12.16 01:59
|buy
|457
|1.00
|1.0226
|1.0176
|1.1226
|2848
|2002.12.16 02:59
|modify
|457
|1.00
|1.0226
|1.0196
|1.1226
|2849
|2002.12.16 11:59
|modify
|457
|1.00
|1.0226
|1.0199
|1.1226
|2850
|2002.12.16 16:59
|s/l
|457
|1.00
|1.0199
|1.0199
|1.1226
|-270.00
|43264.62
|2851
|2002.12.16 17:59
|sell
|458
|1.00
|1.0211
|1.0261
|0.9211
|2852
|2002.12.16 18:59
|modify
|458
|1.00
|1.0211
|1.0225
|0.9211
|2853
|2002.12.16 19:59
|s/l
|458
|1.00
|1.0225
|1.0225
|0.9211
|-140.00
|43124.62
|2854
|2002.12.16 20:59
|buy
|459
|1.00
|1.0223
|1.0173
|1.1223
|2855
|2002.12.16 21:59
|modify
|459
|1.00
|1.0223
|1.0200
|1.1223
|2856
|2002.12.16 22:59
|modify
|459
|1.00
|1.0223
|1.0208
|1.1223
|2857
|2002.12.17 03:59
|modify
|459
|1.00
|1.0223
|1.0223
|1.1223
|2858
|2002.12.17 08:59
|modify
|459
|1.00
|1.0223
|1.0253
|1.1223
|2859
|2002.12.17 09:59
|modify
|459
|1.00
|1.0223
|1.0283
|1.1223
|2860
|2002.12.17 17:59
|s/l
|459
|1.00
|1.0283
|1.0283
|1.1223
|588.89
|43713.51
|2861
|2002.12.18 05:59
|sell
|460
|1.00
|1.0272
|1.0322
|0.9272
|2862
|2002.12.18 06:59
|modify
|460
|1.00
|1.0272
|1.0306
|0.9272
|2863
|2002.12.18 14:59
|modify
|460
|1.00
|1.0272
|1.0303
|0.9272
|2864
|2002.12.18 16:59
|modify
|460
|1.00
|1.0272
|1.0301
|0.9272
|2865
|2002.12.18 17:59
|modify
|460
|1.00
|1.0272
|1.0284
|0.9272
|2866
|2002.12.18 18:59
|modify
|460
|1.00
|1.0272
|1.0272
|0.9272
|2867
|2002.12.18 18:59
|modify
|460
|1.00
|1.0272
|1.0269
|0.9272
|2868
|2002.12.18 19:59
|modify
|460
|1.00
|1.0272
|1.0266
|0.9272
|2869
|2002.12.18 22:59
|s/l
|460
|1.00
|1.0266
|1.0266
|0.9272
|60.00
|43773.51
|2870
|2002.12.18 23:59
|buy
|461
|1.00
|1.0285
|1.0235
|1.1285
|2871
|2002.12.19 00:59
|modify
|461
|1.00
|1.0285
|1.0243
|1.1285
|2872
|2002.12.19 15:59
|s/l
|461
|1.00
|1.0243
|1.0243
|1.1285
|-431.11
|43342.40
|2873
|2002.12.19 16:59
|sell
|462
|1.00
|1.0251
|1.0301
|0.9251
|2874
|2002.12.19 17:59
|modify
|462
|1.00
|1.0251
|1.0251
|0.9251
|2875
|2002.12.19 19:59
|s/l
|462
|1.00
|1.0251
|1.0251
|0.9251
|0.00
|43342.40
|2876
|2002.12.19 21:59
|buy
|463
|1.00
|1.0274
|1.0224
|1.1274
|2877
|2002.12.19 22:59
|modify
|463
|1.00
|1.0274
|1.0230
|1.1274
|2878
|2002.12.20 19:59
|modify
|463
|1.00
|1.0274
|1.0245
|1.1274
|2879
|2002.12.20 20:59
|modify
|463
|1.00
|1.0274
|1.0250
|1.1274
|2880
|2002.12.23 05:59
|modify
|463
|1.00
|1.0274
|1.0251
|1.1274
|2881
|2002.12.23 08:59
|modify
|463
|1.00
|1.0274
|1.0253
|1.1274
|2882
|2002.12.23 09:59
|modify
|463
|1.00
|1.0274
|1.0259
|1.1274
|2883
|2002.12.23 10:59
|modify
|463
|1.00
|1.0274
|1.0274
|1.1274
|2884
|2002.12.23 16:59
|s/l
|463
|1.00
|1.0274
|1.0274
|1.1274
|-44.44
|43297.96
|2885
|2002.12.23 17:59
|sell
|464
|1.00
|1.0222
|1.0272
|0.9222
|2886
|2002.12.24 08:59
|s/l
|464
|1.00
|1.0272
|1.0272
|0.9222
|-495.34
|42802.62
|2887
|2002.12.24 12:59
|buy
|465
|1.00
|1.0293
|1.0243
|1.1293
|2888
|2002.12.24 13:59
|modify
|465
|1.00
|1.0293
|1.0245
|1.1293
|2889
|2002.12.24 15:59
|modify
|465
|1.00
|1.0293
|1.0248
|1.1293
|2890
|2002.12.24 19:59
|modify
|465
|1.00
|1.0293
|1.0262
|1.1293
|2891
|2002.12.24 20:59
|modify
|465
|1.00
|1.0293
|1.0273
|1.1293
|2892
|2002.12.24 21:59
|modify
|465
|1.00
|1.0293
|1.0274
|1.1293
|2893
|2002.12.25 03:59
|modify
|465
|1.00
|1.0293
|1.0276
|1.1293
|2894
|2002.12.25 07:59
|modify
|465
|1.00
|1.0293
|1.0293
|1.1293
|2895
|2002.12.25 12:59
|modify
|465
|1.00
|1.0293
|1.0295
|1.1293
|2896
|2002.12.25 14:59
|modify
|465
|1.00
|1.0293
|1.0298
|1.1293
|2897
|2002.12.25 16:59
|s/l
|465
|1.00
|1.0298
|1.0298
|1.1293
|38.89
|42841.51
|2898
|2003.01.02 01:59
|sell
|466
|1.00
|1.0481
|1.0531
|0.9481
|2899
|2003.01.02 02:59
|modify
|466
|1.00
|1.0481
|1.0492
|0.9481
|2900
|2003.01.02 08:59
|modify
|466
|1.00
|1.0481
|1.0481
|0.9481
|2901
|2003.01.02 16:59
|modify
|466
|1.00
|1.0481
|1.0451
|0.9481
|2902
|2003.01.02 17:59
|modify
|466
|1.00
|1.0481
|1.0421
|0.9481
|2903
|2003.01.02 18:59
|modify
|466
|1.00
|1.0481
|1.0391
|0.9481
|2904
|2003.01.03 11:59
|s/l
|466
|1.00
|1.0391
|1.0391
|0.9481
|904.66
|43746.17
|2905
|2003.01.03 17:59
|buy
|467
|1.00
|1.0420
|1.0370
|1.1420
|2906
|2003.01.06 06:59
|modify
|467
|1.00
|1.0420
|1.0372
|1.1420
|2907
|2003.01.06 09:59
|modify
|467
|1.00
|1.0420
|1.0420
|1.1420
|2908
|2003.01.06 12:59
|modify
|467
|1.00
|1.0420
|1.0450
|1.1420
|2909
|2003.01.06 23:59
|s/l
|467
|1.00
|1.0450
|1.0450
|1.1420
|266.67
|44012.84
|2910
|2003.01.07 02:59
|sell
|468
|1.00
|1.0440
|1.0490
|0.9440
|2911
|2003.01.07 03:59
|modify
|468
|1.00
|1.0440
|1.0468
|0.9440
|2912
|2003.01.07 09:59
|modify
|468
|1.00
|1.0440
|1.0440
|0.9440
|2913
|2003.01.08 00:59
|modify
|468
|1.00
|1.0440
|1.0434
|0.9440
|2914
|2003.01.08 02:59
|modify
|468
|1.00
|1.0440
|1.0432
|0.9440
|2915
|2003.01.08 09:59
|modify
|468
|1.00
|1.0440
|1.0430
|0.9440
|2916
|2003.01.08 14:59
|modify
|468
|1.00
|1.0440
|1.0410
|0.9440
|2917
|2003.01.08 17:59
|s/l
|468
|1.00
|1.0410
|1.0410
|0.9440
|304.66
|44317.50
|2918
|2003.01.08 18:59
|buy
|469
|1.00
|1.0494
|1.0444
|1.1494
|2919
|2003.01.09 08:59
|modify
|469
|1.00
|1.0494
|1.0494
|1.1494
|2920
|2003.01.09 14:59
|s/l
|469
|1.00
|1.0494
|1.0494
|1.1494
|-11.11
|44306.39
|2921
|2003.01.09 18:59
|sell
|470
|1.00
|1.0485
|1.0535
|0.9485
|2922
|2003.01.09 20:59
|modify
|470
|1.00
|1.0485
|1.0490
|0.9485
|2923
|2003.01.10 04:59
|s/l
|470
|1.00
|1.0490
|1.0490
|0.9485
|-45.34
|44261.05
|2924
|2003.01.10 10:59
|buy
|471
|1.00
|1.0519
|1.0469
|1.1519
|2925
|2003.01.10 11:59
|modify
|471
|1.00
|1.0519
|1.0483
|1.1519
|2926
|2003.01.10 14:59
|modify
|471
|1.00
|1.0519
|1.0519
|1.1519
|2927
|2003.01.10 20:59
|modify
|471
|1.00
|1.0519
|1.0549
|1.1519
|2928
|2003.01.13 10:59
|s/l
|471
|1.00
|1.0549
|1.0549
|1.1519
|266.67
|44527.72
|2929
|2003.01.13 18:59
|sell
|472
|1.00
|1.0558
|1.0608
|0.9558
|2930
|2003.01.13 19:59
|modify
|472
|1.00
|1.0558
|1.0566
|0.9558
|2931
|2003.01.14 00:59
|modify
|472
|1.00
|1.0558
|1.0565
|0.9558
|2932
|2003.01.14 01:59
|modify
|472
|1.00
|1.0558
|1.0563
|0.9558
|2933
|2003.01.14 02:59
|modify
|472
|1.00
|1.0558
|1.0558
|0.9558
|2934
|2003.01.14 05:59
|s/l
|472
|1.00
|1.0558
|1.0558
|0.9558
|4.66
|44532.38
|2935
|2003.01.14 06:59
|buy
|473
|1.00
|1.0563
|1.0513
|1.1563
|2936
|2003.01.14 07:59
|modify
|473
|1.00
|1.0563
|1.0538
|1.1563
|2937
|2003.01.14 10:59
|modify
|473
|1.00
|1.0563
|1.0544
|1.1563
|2938
|2003.01.14 12:59
|modify
|473
|1.00
|1.0563
|1.0546
|1.1563
|2939
|2003.01.14 18:59
|modify
|473
|1.00
|1.0563
|1.0551
|1.1563
|2940
|2003.01.14 21:59
|s/l
|473
|1.00
|1.0551
|1.0551
|1.1563
|-120.00
|44412.38
|2941
|2003.01.14 22:59
|sell
|474
|1.00
|1.0549
|1.0599
|0.9549
|2942
|2003.01.14 23:59
|modify
|474
|1.00
|1.0549
|1.0576
|0.9549
|2943
|2003.01.15 09:59
|modify
|474
|1.00
|1.0549
|1.0574
|0.9549
|2944
|2003.01.15 10:59
|modify
|474
|1.00
|1.0549
|1.0567
|0.9549
|2945
|2003.01.15 15:59
|s/l
|474
|1.00
|1.0567
|1.0567
|0.9549
|-175.34
|44237.04
|2946
|2003.01.15 16:59
|buy
|475
|1.00
|1.0588
|1.0538
|1.1588
|2947
|2003.01.16 15:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0542
|1.1588
|2948
|2003.01.16 16:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0554
|1.1588
|2949
|2003.01.16 19:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0564
|1.1588
|2950
|2003.01.16 20:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0588
|1.1588
|2951
|2003.01.17 10:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0618
|1.1588
|2952
|2003.01.17 19:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0622
|1.1588
|2953
|2003.01.17 20:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0626
|1.1588
|2954
|2003.01.20 06:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0627
|1.1588
|2955
|2003.01.20 07:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0628
|1.1588
|2956
|2003.01.20 08:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0629
|1.1588
|2957
|2003.01.20 11:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0637
|1.1588
|2958
|2003.01.20 12:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0645
|1.1588
|2959
|2003.01.20 18:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0648
|1.1588
|2960
|2003.01.21 01:59
|modify
|475
|1.00
|1.0588
|1.0649
|1.1588
|2961
|2003.01.21 04:59
|s/l
|475
|1.00
|1.0649
|1.0649
|1.1588
|543.34
|44780.38
|2962
|2003.01.21 05:59
|sell
|476
|1.00
|1.0648
|1.0698
|0.9648
|2963
|2003.01.21 06:59
|modify
|476
|1.00
|1.0648
|1.0672
|0.9648
|2964
|2003.01.21 09:59
|modify
|476
|1.00
|1.0648
|1.0671
|0.9648
|2965
|2003.01.21 16:59
|s/l
|476
|1.00
|1.0671
|1.0671
|0.9648
|-230.00
|44550.38
|2966
|2003.01.21 17:59
|buy
|477
|1.00
|1.0678
|1.0628
|1.1678
|2967
|2003.01.21 18:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0678
|1.1678
|2968
|2003.01.22 17:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0687
|1.1678
|2969
|2003.01.22 18:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0692
|1.1678
|2970
|2003.01.22 19:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0699
|1.1678
|2971
|2003.01.22 23:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0700
|1.1678
|2972
|2003.01.23 10:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0708
|1.1678
|2973
|2003.01.23 13:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0709
|1.1678
|2974
|2003.01.23 17:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0720
|1.1678
|2975
|2003.01.23 18:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0725
|1.1678
|2976
|2003.01.24 06:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0730
|1.1678
|2977
|2003.01.24 07:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0738
|1.1678
|2978
|2003.01.24 10:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0741
|1.1678
|2979
|2003.01.24 11:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0751
|1.1678
|2980
|2003.01.24 15:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0754
|1.1678
|2981
|2003.01.24 16:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0768
|1.1678
|2982
|2003.01.24 18:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0798
|1.1678
|2983
|2003.01.27 09:59
|modify
|477
|1.00
|1.0678
|1.0828
|1.1678
|2984
|2003.01.27 15:59
|s/l
|477
|1.00
|1.0828
|1.0828
|1.1678
|1433.34
|45983.72
|2985
|2003.01.28 08:59
|sell
|478
|1.00
|1.0794
|1.0844
|0.9794
|2986
|2003.01.28 15:59
|modify
|478
|1.00
|1.0794
|1.0841
|0.9794
|2987
|2003.01.28 19:59
|modify
|478
|1.00
|1.0794
|1.0833
|0.9794
|2988
|2003.01.28 23:59
|modify
|478
|1.00
|1.0794
|1.0830
|0.9794
|2989
|2003.01.29 01:59
|s/l
|478
|1.00
|1.0830
|1.0830
|0.9794
|-355.34
|45628.38
|2990
|2003.01.29 02:59
|buy
|479
|1.00
|1.0872
|1.0822
|1.1872
|2991
|2003.01.29 14:59
|modify
|479
|1.00
|1.0872
|1.0824
|1.1872
|2992
|2003.01.29 16:59
|modify
|479
|1.00
|1.0872
|1.0831
|1.1872
|2993
|2003.01.29 17:59
|modify
|479
|1.00
|1.0872
|1.0838
|1.1872
|2994
|2003.01.29 18:59
|s/l
|479
|1.00
|1.0838
|1.0838
|1.1872
|-340.00
|45288.38
|2995
|2003.01.29 19:59
|sell
|480
|1.00
|1.0828
|1.0878
|0.9828
|2996
|2003.01.29 20:59
|modify
|480
|1.00
|1.0828
|1.0870
|0.9828
|2997
|2003.01.30 03:59
|modify
|480
|1.00
|1.0828
|1.0868
|0.9828
|2998
|2003.01.30 09:59
|modify
|480
|1.00
|1.0828
|1.0828
|0.9828
|2999
|2003.01.30 10:59
|modify
|480
|1.00
|1.0828
|1.0798
|0.9828
|3000
|2003.01.30 20:59
|s/l
|480
|1.00
|1.0798
|1.0798
|0.9828
|304.66
|45593.04
|3001
|2003.01.30 22:59
|buy
|481
|1.00
|1.0822
|1.0772
|1.1822
|3002
|2003.01.31 15:59
|s/l
|481
|1.00
|1.0772
|1.0772
|1.1822
|-511.11
|45081.93
|3003
|2003.01.31 17:59
|sell
|482
|1.00
|1.0736
|1.0786
|0.9736
|3004
|2003.02.03 15:59
|modify
|482
|1.00
|1.0736
|1.0782
|0.9736
|3005
|2003.02.03 17:59
|modify
|482
|1.00
|1.0736
|1.0776
|0.9736
|3006
|2003.02.03 18:59
|close
|482
|1.00
|1.0769
|1.0776
|0.9736
|-316.02
|44765.91
|3007
|2003.02.03 18:59
|buy
|483
|1.00
|1.0769
|1.0719
|1.1769
|3008
|2003.02.03 19:59
|modify
|483
|1.00
|1.0769
|1.0727
|1.1769
|3009
|2003.02.04 07:59
|modify
|483
|1.00
|1.0769
|1.0769
|1.1769
|3010
|2003.02.04 15:59
|modify
|483
|1.00
|1.0769
|1.0799
|1.1769
|3011
|2003.02.04 16:59
|modify
|483
|1.00
|1.0769
|1.0829
|1.1769
|3012
|2003.02.05 07:59
|modify
|483
|1.00
|1.0769
|1.0859
|1.1769
|3013
|2003.02.05 12:59
|modify
|483
|1.00
|1.0769
|1.0889
|1.1769
|3014
|2003.02.05 14:59
|s/l
|483
|1.00
|1.0889
|1.0889
|1.1769
|1177.78
|45943.69
|3015
|2003.02.05 16:59
|sell
|484
|1.00
|1.0823
|1.0873
|0.9823
|3016
|2003.02.05 18:59
|modify
|484
|1.00
|1.0823
|1.0823
|0.9823
|3017
|2003.02.06 14:59
|s/l
|484
|1.00
|1.0823
|1.0823
|0.9823
|4.66
|45948.35
|3018
|2003.02.06 17:59
|buy
|485
|1.00
|1.0830
|1.0780
|1.1830
|3019
|2003.02.06 18:59
|modify
|485
|1.00
|1.0830
|1.0782
|1.1830
|3020
|2003.02.06 20:59
|modify
|485
|1.00
|1.0830
|1.0791
|1.1830
|3021
|2003.02.06 22:59
|modify
|485
|1.00
|1.0830
|1.0793
|1.1830
|3022
|2003.02.07 07:59
|s/l
|485
|1.00
|1.0793
|1.0793
|1.1830
|-381.11
|45567.24
|3023
|2003.02.07 08:59
|sell
|486
|1.00
|1.0775
|1.0825
|0.9775
|3024
|2003.02.07 15:59
|modify
|486
|1.00
|1.0775
|1.0823
|0.9775
|3025
|2003.02.07 19:59
|s/l
|486
|1.00
|1.0823
|1.0823
|0.9775
|-480.00
|45087.24
|3026
|2003.02.07 21:59
|buy
|487
|1.00
|1.0828
|1.0778
|1.1828
|3027
|2003.02.10 15:59
|s/l
|487
|1.00
|1.0778
|1.0778
|1.1828
|-533.33
|44553.91
|3028
|2003.02.10 17:59
|sell
|488
|1.00
|1.0742
|1.0792
|0.9742
|3029
|2003.02.11 00:59
|modify
|488
|1.00
|1.0742
|1.0789
|0.9742
|3030
|2003.02.11 09:59
|modify
|488
|1.00
|1.0742
|1.0742
|0.9742
|3031
|2003.02.11 10:59
|modify
|488
|1.00
|1.0742
|1.0712
|0.9742
|3032
|2003.02.11 16:59
|s/l
|488
|1.00
|1.0712
|1.0712
|0.9742
|304.66
|44858.57
|3033
|2003.02.11 18:59
|buy
|489
|1.00
|1.0741
|1.0691
|1.1741
|3034
|2003.02.11 19:59
|modify
|489
|1.00
|1.0741
|1.0696
|1.1741
|3035
|2003.02.12 11:59
|modify
|489
|1.00
|1.0741
|1.0697
|1.1741
|3036
|2003.02.12 12:59
|modify
|489
|1.00
|1.0741
|1.0700
|1.1741
|3037
|2003.02.12 18:59
|close
|489
|1.00
|1.0724
|1.0700
|1.1741
|-181.11
|44677.46
|3038
|2003.02.12 18:59
|sell
|490
|1.00
|1.0724
|1.0774
|0.9724
|3039
|2003.02.12 19:59
|modify
|490
|1.00
|1.0724
|1.0748
|0.9724
|3040
|2003.02.13 03:59
|s/l
|490
|1.00
|1.0748
|1.0748
|0.9724
|-235.34
|44442.12
|3041
|2003.02.13 05:59
|buy
|491
|1.00
|1.0758
|1.0708
|1.1758
|3042
|2003.02.13 06:59
|modify
|491
|1.00
|1.0758
|1.0721
|1.1758
|3043
|2003.02.13 09:59
|modify
|491
|1.00
|1.0758
|1.0727
|1.1758
|3044
|2003.02.13 10:59
|modify
|491
|1.00
|1.0758
|1.0733
|1.1758
|3045
|2003.02.13 15:59
|modify
|491
|1.00
|1.0758
|1.0758
|1.1758
|3046
|2003.02.13 16:59
|modify
|491
|1.00
|1.0758
|1.0788
|1.1758
|3047
|2003.02.14 14:59
|s/l
|491
|1.00
|1.0788
|1.0788
|1.1758
|288.89
|44731.01
|3048
|2003.02.14 15:59
|sell
|492
|1.00
|1.0797
|1.0847
|0.9797
|3049
|2003.02.14 16:59
|modify
|492
|1.00
|1.0797
|1.0823
|0.9797
|3050
|2003.02.14 19:59
|modify
|492
|1.00
|1.0797
|1.0822
|0.9797
|3051
|2003.02.17 01:59
|modify
|492
|1.00
|1.0797
|1.0797
|0.9797
|3052
|2003.02.17 02:59
|modify
|492
|1.00
|1.0797
|1.0767
|0.9797
|3053
|2003.02.17 09:59
|modify
|492
|1.00
|1.0797
|1.0737
|0.9797
|3054
|2003.02.17 18:59
|s/l
|492
|1.00
|1.0737
|1.0737
|0.9797
|613.98
|45344.99
|3055
|2003.02.18 03:59
|buy
|493
|1.00
|1.0754
|1.0704
|1.1754
|3056
|2003.02.18 10:59
|modify
|493
|1.00
|1.0754
|1.0707
|1.1754
|3057
|2003.02.18 11:59
|close
|493
|1.00
|1.0725
|1.0707
|1.1754
|-290.00
|45054.99
|3058
|2003.02.18 11:59
|sell
|494
|1.00
|1.0725
|1.0775
|0.9725
|3059
|2003.02.18 12:59
|modify
|494
|1.00
|1.0725
|1.0734
|0.9725
|3060
|2003.02.18 16:59
|modify
|494
|1.00
|1.0725
|1.0725
|0.9725
|3061
|2003.02.19 05:59
|modify
|494
|1.00
|1.0725
|1.0723
|0.9725
|3062
|2003.02.19 07:59
|s/l
|494
|1.00
|1.0723
|1.0723
|0.9725
|24.66
|45079.65
|3063
|2003.02.19 08:59
|buy
|495
|1.00
|1.0715
|1.0665
|1.1715
|3064
|2003.02.19 09:59
|modify
|495
|1.00
|1.0715
|1.0690
|1.1715
|3065
|2003.02.19 19:59
|modify
|495
|1.00
|1.0715
|1.0715
|1.1715
|3066
|2003.02.20 03:59
|modify
|495
|1.00
|1.0715
|1.0721
|1.1715
|3067
|2003.02.20 05:59
|modify
|495
|1.00
|1.0715
|1.0723
|1.1715
|3068
|2003.02.20 06:59
|modify
|495
|1.00
|1.0715
|1.0724
|1.1715
|3069
|2003.02.20 09:59
|modify
|495
|1.00
|1.0715
|1.0725
|1.1715
|3070
|2003.02.20 10:59
|modify
|495
|1.00
|1.0715
|1.0726
|1.1715
|3071
|2003.02.20 13:59
|modify
|495
|1.00
|1.0715
|1.0728
|1.1715
|3072
|2003.02.20 14:59
|modify
|495
|1.00
|1.0715
|1.0745
|1.1715
|3073
|2003.02.20 16:59
|modify
|495
|1.00
|1.0715
|1.0775
|1.1715
|3074
|2003.02.21 10:59
|modify
|495
|1.00
|1.0715
|1.0805
|1.1715
|3075
|2003.02.21 17:59
|s/l
|495
|1.00
|1.0805
|1.0805
|1.1715
|877.78
|45957.43
|3076
|2003.02.21 18:59
|sell
|496
|1.00
|1.0790
|1.0840
|0.9790
|3077
|2003.02.21 19:59
|modify
|496
|1.00
|1.0790
|1.0822
|0.9790
|3078
|2003.02.21 20:59
|modify
|496
|1.00
|1.0790
|1.0819
|0.9790
|3079
|2003.02.21 21:59
|modify
|496
|1.00
|1.0790
|1.0815
|0.9790
|3080
|2003.02.24 00:59
|modify
|496
|1.00
|1.0790
|1.0790
|0.9790
|3081
|2003.02.24 01:59
|modify
|496
|1.00
|1.0790
|1.0760
|0.9790
|3082
|2003.02.24 16:59
|s/l
|496
|1.00
|1.0760
|1.0760
|0.9790
|313.98
|46271.41
|3083
|2003.02.24 19:59
|buy
|497
|1.00
|1.0796
|1.0746
|1.1796
|3084
|2003.02.25 11:59
|modify
|497
|1.00
|1.0796
|1.0747
|1.1796
|3085
|2003.02.25 15:59
|modify
|497
|1.00
|1.0796
|1.0758
|1.1796
|3086
|2003.02.25 16:59
|s/l
|497
|1.00
|1.0758
|1.0758
|1.1796
|-391.11
|45880.30
|3087
|2003.02.25 17:59
|sell
|498
|1.00
|1.0780
|1.0830
|0.9780
|3088
|2003.02.25 19:59
|modify
|498
|1.00
|1.0780
|1.0795
|0.9780
|3089
|2003.02.26 00:59
|modify
|498
|1.00
|1.0780
|1.0780
|0.9780
|3090
|2003.02.26 16:59
|s/l
|498
|1.00
|1.0780
|1.0780
|0.9780
|4.66
|45884.96
|3091
|2003.02.26 17:59
|buy
|499
|1.00
|1.0795
|1.0745
|1.1795
|3092
|2003.02.26 18:59
|modify
|499
|1.00
|1.0795
|1.0756
|1.1795
|3093
|2003.02.27 10:59
|modify
|499
|1.00
|1.0795
|1.0765
|1.1795
|3094
|2003.02.27 12:59
|modify
|499
|1.00
|1.0795
|1.0766
|1.1795
|3095
|2003.02.27 13:59
|modify
|499
|1.00
|1.0795
|1.0773
|1.1795
|3096
|2003.02.27 14:59
|s/l
|499
|1.00
|1.0773
|1.0773
|1.1795
|-231.11
|45653.85
|3097
|2003.02.27 15:59
|sell
|500
|1.00
|1.0777
|1.0827
|0.9777
|3098
|2003.02.27 16:59
|modify
|500
|1.00
|1.0777
|1.0808
|0.9777
|3099
|2003.02.27 18:59
|modify
|500
|1.00
|1.0777
|1.0804
|0.9777
|3100
|2003.02.27 22:59
|modify
|500
|1.00
|1.0777
|1.0777
|0.9777
|3101
|2003.02.28 12:59
|s/l
|500
|1.00
|1.0777
|1.0777
|0.9777
|4.66
|45658.51
|3102
|2003.02.28 16:59
|buy
|501
|1.00
|1.0779
|1.0729
|1.1779
|3103
|2003.02.28 17:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0755
|1.1779
|3104
|2003.03.03 10:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0757
|1.1779
|3105
|2003.03.03 11:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0762
|1.1779
|3106
|2003.03.03 12:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0765
|1.1779
|3107
|2003.03.03 13:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0768
|1.1779
|3108
|2003.03.03 14:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0778
|1.1779
|3109
|2003.03.03 16:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0779
|1.1779
|3110
|2003.03.03 17:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0788
|1.1779
|3111
|2003.03.03 18:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0809
|1.1779
|3112
|2003.03.03 19:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0839
|1.1779
|3113
|2003.03.04 03:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0869
|1.1779
|3114
|2003.03.04 19:59
|modify
|501
|1.00
|1.0779
|1.0885
|1.1779
|3115
|2003.03.04 20:59
|s/l
|501
|1.00
|1.0885
|1.0885
|1.1779
|1015.56
|46674.07
|3116
|2003.03.04 21:59
|sell
|502
|1.00
|1.0882
|1.0932
|0.9882
|3117
|2003.03.04 22:59
|modify
|502
|1.00
|1.0882
|1.0915
|0.9882
|3118
|2003.03.04 23:59
|s/l
|502
|1.00
|1.0915
|1.0915
|0.9882
|-330.00
|46344.07
|3119
|2003.03.05 00:59
|buy
|503
|1.00
|1.0978
|1.0928
|1.1978
|3120
|2003.03.06 02:59
|close
|503
|1.00
|1.0958
|1.0928
|1.1978
|-211.11
|46132.96
|3121
|2003.03.06 02:59
|sell
|504
|1.00
|1.0958
|1.1008
|0.9958
|3122
|2003.03.06 03:59
|modify
|504
|1.00
|1.0958
|1.0981
|0.9958
|3123
|2003.03.06 10:59
|modify
|504
|1.00
|1.0958
|1.0976
|0.9958
|3124
|2003.03.06 13:59
|modify
|504
|1.00
|1.0958
|1.0973
|0.9958
|3125
|2003.03.06 14:59
|s/l
|504
|1.00
|1.0973
|1.0973
|0.9958
|-150.00
|45982.96
|3126
|2003.03.06 15:59
|buy
|505
|1.00
|1.0981
|1.0931
|1.1981
|3127
|2003.03.06 16:59
|modify
|505
|1.00
|1.0981
|1.0952
|1.1981
|3128
|2003.03.07 07:59
|modify
|505
|1.00
|1.0981
|1.0981
|1.1981
|3129
|2003.03.07 14:59
|modify
|505
|1.00
|1.0981
|1.1011
|1.1981
|3130
|2003.03.07 18:59
|s/l
|505
|1.00
|1.1011
|1.1011
|1.1981
|288.89
|46271.85
|3131
|2003.03.07 19:59
|sell
|506
|1.00
|1.1003
|1.1053
|1.0003
|3132
|2003.03.07 20:59
|modify
|506
|1.00
|1.1003
|1.1034
|1.0003
|3133
|2003.03.10 08:59
|s/l
|506
|1.00
|1.1034
|1.1034
|1.0003
|-296.02
|45975.83
|3134
|2003.03.10 15:59
|buy
|507
|1.00
|1.1051
|1.1001
|1.2051
|3135
|2003.03.10 21:59
|modify
|507
|1.00
|1.1051
|1.1009
|1.2051
|3136
|2003.03.10 22:59
|modify
|507
|1.00
|1.1051
|1.1019
|1.2051
|3137
|2003.03.11 00:59
|modify
|507
|1.00
|1.1051
|1.1021
|1.2051
|3138
|2003.03.11 01:59
|modify
|507
|1.00
|1.1051
|1.1025
|1.2051
|3139
|2003.03.11 02:59
|modify
|507
|1.00
|1.1051
|1.1029
|1.2051
|3140
|2003.03.11 05:59
|modify
|507
|1.00
|1.1051
|1.1031
|1.2051
|3141
|2003.03.11 06:59
|modify
|507
|1.00
|1.1051
|1.1032
|1.2051
|3142
|2003.03.11 07:59
|s/l
|507
|1.00
|1.1032
|1.1032
|1.2051
|-201.11
|45774.72
|3143
|2003.03.11 08:59
|sell
|508
|1.00
|1.1027
|1.1077
|1.0027
|3144
|2003.03.11 09:59
|modify
|508
|1.00
|1.1027
|1.1050
|1.0027
|3145
|2003.03.11 11:59
|s/l
|508
|1.00
|1.1050
|1.1050
|1.0027
|-230.00
|45544.72
|3146
|2003.03.11 12:59
|buy
|509
|1.00
|1.1058
|1.1008
|1.2058
|3147
|2003.03.11 13:59
|modify
|509
|1.00
|1.1058
|1.1022
|1.2058
|3148
|2003.03.11 14:59
|modify
|509
|1.00
|1.1058
|1.1027
|1.2058
|3149
|2003.03.11 17:59
|s/l
|509
|1.00
|1.1027
|1.1027
|1.2058
|-310.00
|45234.72
|3150
|2003.03.11 18:59
|sell
|510
|1.00
|1.1030
|1.1080
|1.0030
|3151
|2003.03.11 19:59
|modify
|510
|1.00
|1.1030
|1.1058
|1.0030
|3152
|2003.03.12 15:59
|modify
|510
|1.00
|1.1030
|1.1050
|1.0030
|3153
|2003.03.12 16:59
|modify
|510
|1.00
|1.1030
|1.1037
|1.0030
|3154
|2003.03.12 18:59
|modify
|510
|1.00
|1.1030
|1.1033
|1.0030
|3155
|2003.03.12 22:59
|modify
|510
|1.00
|1.1030
|1.1030
|1.0030
|3156
|2003.03.13 01:59
|modify
|510
|1.00
|1.1030
|1.1000
|1.0030
|3157
|2003.03.13 02:59
|modify
|510
|1.00
|1.1030
|1.0970
|1.0030
|3158
|2003.03.13 03:59
|modify
|510
|1.00
|1.1030
|1.0940
|1.0030
|3159
|2003.03.13 04:59
|modify
|510
|1.00
|1.1030
|1.0910
|1.0030
|3160
|2003.03.13 10:59
|s/l
|510
|1.00
|1.0910
|1.0910
|1.0030
|1209.32
|46444.04
|3161
|2003.03.17 01:59
|buy
|511
|1.00
|1.0804
|1.0754
|1.1804
|3162
|2003.03.17 16:59
|s/l
|511
|1.00
|1.0754
|1.0754
|1.1804
|-500.00
|45944.04
|3163
|2003.03.17 17:59
|sell
|512
|1.00
|1.0603
|1.0653
|0.9603
|3164
|2003.03.18 12:59
|modify
|512
|1.00
|1.0603
|1.0603
|0.9603
|3165
|2003.03.18 14:59
|s/l
|512
|1.00
|1.0603
|1.0603
|0.9603
|4.66
|45948.70
|3166
|2003.03.18 18:59
|buy
|513
|1.00
|1.0632
|1.0582
|1.1632
|3167
|2003.03.18 19:59
|modify
|513
|1.00
|1.0632
|1.0586
|1.1632
|3168
|2003.03.19 12:59
|modify
|513
|1.00
|1.0632
|1.0589
|1.1632
|3169
|2003.03.19 13:59
|s/l
|513
|1.00
|1.0589
|1.0589
|1.1632
|-441.11
|45507.59
|3170
|2003.03.19 14:59
|sell
|514
|1.00
|1.0592
|1.0642
|0.9592
|3171
|2003.03.19 15:59
|modify
|514
|1.00
|1.0592
|1.0624
|0.9592
|3172
|2003.03.19 21:59
|modify
|514
|1.00
|1.0592
|1.0592
|0.9592
|3173
|2003.03.20 07:59
|s/l
|514
|1.00
|1.0592
|1.0592
|0.9592
|4.66
|45512.25
|3174
|2003.03.20 08:59
|buy
|515
|1.00
|1.0629
|1.0579
|1.1629
|3175
|2003.03.21 04:59
|modify
|515
|1.00
|1.0629
|1.0595
|1.1629
|3176
|2003.03.21 06:59
|close
|515
|1.00
|1.0603
|1.0595
|1.1629
|-271.11
|45241.14
|3177
|2003.03.21 06:59
|sell
|516
|1.00
|1.0603
|1.0653
|0.9603
|3178
|2003.03.21 07:59
|modify
|516
|1.00
|1.0603
|1.0642
|0.9603
|3179
|2003.03.21 11:59
|modify
|516
|1.00
|1.0603
|1.0641
|0.9603
|3180
|2003.03.21 12:59
|modify
|516
|1.00
|1.0603
|1.0603
|0.9603
|3181
|2003.03.21 17:59
|modify
|516
|1.00
|1.0603
|1.0573
|0.9603
|3182
|2003.03.24 00:59
|s/l
|516
|1.00
|1.0573
|1.0573
|0.9603
|313.98
|45555.12
|3183
|2003.03.24 01:59
|buy
|517
|1.00
|1.0579
|1.0529
|1.1579
|3184
|2003.03.24 02:59
|modify
|517
|1.00
|1.0579
|1.0537
|1.1579
|3185
|2003.03.24 07:59
|modify
|517
|1.00
|1.0579
|1.0579
|1.1579
|3186
|2003.03.24 10:59
|modify
|517
|1.00
|1.0579
|1.0609
|1.1579
|3187
|2003.03.25 04:59
|modify
|517
|1.00
|1.0579
|1.0639
|1.1579
|3188
|2003.03.25 07:59
|modify
|517
|1.00
|1.0579
|1.0669
|1.1579
|3189
|2003.03.25 18:59
|s/l
|517
|1.00
|1.0669
|1.0669
|1.1579
|888.89
|46444.01
|3190
|2003.03.25 19:59
|sell
|518
|1.00
|1.0641
|1.0691
|0.9641
|3191
|2003.03.25 20:59
|modify
|518
|1.00
|1.0641
|1.0690
|0.9641
|3192
|2003.03.26 09:59
|modify
|518
|1.00
|1.0641
|1.0689
|0.9641
|3193
|2003.03.26 11:59
|modify
|518
|1.00
|1.0641
|1.0684
|0.9641
|3194
|2003.03.26 13:59
|modify
|518
|1.00
|1.0641
|1.0679
|0.9641
|3195
|2003.03.26 15:59
|s/l
|518
|1.00
|1.0679
|1.0679
|0.9641
|-375.34
|46068.67
|3196
|2003.03.26 20:59
|buy
|519
|1.00
|1.0684
|1.0634
|1.1684
|3197
|2003.03.26 21:59
|modify
|519
|1.00
|1.0684
|1.0644
|1.1684
|3198
|2003.03.27 02:59
|modify
|519
|1.00
|1.0684
|1.0646
|1.1684
|3199
|2003.03.27 04:59
|modify
|519
|1.00
|1.0684
|1.0648
|1.1684
|3200
|2003.03.27 09:59
|modify
|519
|1.00
|1.0684
|1.0684
|1.1684
|3201
|2003.03.27 18:59
|s/l
|519
|1.00
|1.0684
|1.0684
|1.1684
|-11.11
|46057.56
|3202
|2003.03.27 19:59
|sell
|520
|1.00
|1.0682
|1.0732
|0.9682
|3203
|2003.03.27 20:59
|modify
|520
|1.00
|1.0682
|1.0716
|0.9682
|3204
|2003.03.28 10:59
|s/l
|520
|1.00
|1.0716
|1.0716
|0.9682
|-335.34
|45722.22
|3205
|2003.03.28 11:59
|buy
|521
|1.00
|1.0724
|1.0674
|1.1724
|3206
|2003.03.28 12:59
|modify
|521
|1.00
|1.0724
|1.0690
|1.1724
|3207
|2003.03.28 15:59
|modify
|521
|1.00
|1.0724
|1.0724
|1.1724
|3208
|2003.03.28 19:59
|modify
|521
|1.00
|1.0724
|1.0754
|1.1724
|3209
|2003.03.31 05:59
|modify
|521
|1.00
|1.0724
|1.0784
|1.1724
|3210
|2003.03.31 09:59
|modify
|521
|1.00
|1.0724
|1.0814
|1.1724
|3211
|2003.03.31 11:59
|modify
|521
|1.00
|1.0724
|1.0844
|1.1724
|3212
|2003.03.31 16:59
|modify
|521
|1.00
|1.0724
|1.0874
|1.1724
|3213
|2003.04.01 10:59
|modify
|521
|1.00
|1.0724
|1.0883
|1.1724
|3214
|2003.04.01 11:59
|modify
|521
|1.00
|1.0724
|1.0884
|1.1724
|3215
|2003.04.01 12:59
|s/l
|521
|1.00
|1.0884
|1.0884
|1.1724
|1555.56
|47277.78
|3216
|2003.04.01 13:59
|sell
|522
|1.00
|1.0892
|1.0942
|0.9892
|3217
|2003.04.01 14:59
|modify
|522
|1.00
|1.0892
|1.0911
|0.9892
|3218
|2003.04.01 19:59
|modify
|522
|1.00
|1.0892
|1.0910
|0.9892
|3219
|2003.04.01 23:59
|s/l
|522
|1.00
|1.0910
|1.0910
|0.9892
|-180.00
|47097.78
|3220
|2003.04.02 00:59
|buy
|523
|1.00
|1.0946
|1.0896
|1.1946
|3221
|2003.04.02 05:59
|s/l
|523
|1.00
|1.0896
|1.0896
|1.1946
|-500.00
|46597.78
|3222
|2003.04.02 06:59
|sell
|524
|1.00
|1.0880
|1.0930
|0.9880
|3223
|2003.04.02 07:59
|modify
|524
|1.00
|1.0880
|1.0929
|0.9880
|3224
|2003.04.02 09:59
|modify
|524
|1.00
|1.0880
|1.0880
|0.9880
|3225
|2003.04.02 15:59
|modify
|524
|1.00
|1.0880
|1.0850
|0.9880
|3226
|2003.04.02 17:59
|modify
|524
|1.00
|1.0880
|1.0820
|0.9880
|3227
|2003.04.02 21:59
|modify
|524
|1.00
|1.0880
|1.0790
|0.9880
|3228
|2003.04.03 11:59
|modify
|524
|1.00
|1.0880
|1.0760
|0.9880
|3229
|2003.04.03 12:59
|modify
|524
|1.00
|1.0880
|1.0730
|0.9880
|3230
|2003.04.03 16:59
|s/l
|524
|1.00
|1.0730
|1.0730
|0.9880
|1504.66
|48102.44
|3231
|2003.04.04 02:59
|buy
|525
|1.00
|1.0758
|1.0708
|1.1758
|3232
|2003.04.04 03:59
|modify
|525
|1.00
|1.0758
|1.0716
|1.1758
|3233
|2003.04.04 08:59
|s/l
|525
|1.00
|1.0716
|1.0716
|1.1758
|-420.00
|47682.44
|3234
|2003.04.04 09:59
|sell
|526
|1.00
|1.0732
|1.0782
|0.9732
|3235
|2003.04.04 10:59
|modify
|526
|1.00
|1.0732
|1.0752
|0.9732
|3236
|2003.04.04 11:59
|modify
|526
|1.00
|1.0732
|1.0741
|0.9732
|3237
|2003.04.04 16:59
|modify
|526
|1.00
|1.0732
|1.0732
|0.9732
|3238
|2003.04.07 00:59
|modify
|526
|1.00
|1.0732
|1.0702
|0.9732
|3239
|2003.04.07 07:59
|modify
|526
|1.00
|1.0732
|1.0672
|0.9732
|3240
|2003.04.07 08:59
|modify
|526
|1.00
|1.0732
|1.0642
|0.9732
|3241
|2003.04.07 10:59
|modify
|526
|1.00
|1.0732
|1.0612
|0.9732
|3242
|2003.04.07 16:59
|s/l
|526
|1.00
|1.0612
|1.0612
|0.9732
|1213.98
|48896.42
|3243
|2003.04.07 23:59
|buy
|527
|1.00
|1.0691
|1.0641
|1.1691
|3244
|2003.04.08 17:59
|modify
|527
|1.00
|1.0691
|1.0646
|1.1691
|3245
|2003.04.08 20:59
|modify
|527
|1.00
|1.0691
|1.0649
|1.1691
|3246
|2003.04.08 21:59
|modify
|527
|1.00
|1.0691
|1.0665
|1.1691
|3247
|2003.04.09 01:59
|modify
|527
|1.00
|1.0691
|1.0666
|1.1691
|3248
|2003.04.09 02:59
|modify
|527
|1.00
|1.0691
|1.0691
|1.1691
|3249
|2003.04.09 09:59
|modify
|527
|1.00
|1.0691
|1.0721
|1.1691
|3250
|2003.04.09 15:59
|s/l
|527
|1.00
|1.0721
|1.0721
|1.1691
|277.78
|49174.20
|3251
|2003.04.09 17:59
|sell
|528
|1.00
|1.0718
|1.0768
|0.9718
|3252
|2003.04.09 18:59
|s/l
|528
|1.00
|1.0768
|1.0768
|0.9718
|-500.00
|48674.20
|3253
|2003.04.09 19:59
|buy
|529
|1.00
|1.0769
|1.0719
|1.1769
|3254
|2003.04.10 16:59
|modify
|529
|1.00
|1.0769
|1.0769
|1.1769
|3255
|2003.04.10 20:59
|modify
|529
|1.00
|1.0769
|1.0775
|1.1769
|3256
|2003.04.10 22:59
|modify
|529
|1.00
|1.0769
|1.0779
|1.1769
|3257
|2003.04.11 02:59
|s/l
|529
|1.00
|1.0779
|1.0779
|1.1769
|77.78
|48751.98
|3258
|2003.04.11 03:59
|sell
|530
|1.00
|1.0772
|1.0822
|0.9772
|3259
|2003.04.11 04:59
|modify
|530
|1.00
|1.0772
|1.0807
|0.9772
|3260
|2003.04.11 11:59
|modify
|530
|1.00
|1.0772
|1.0802
|0.9772
|3261
|2003.04.11 13:59
|modify
|530
|1.00
|1.0772
|1.0772
|0.9772
|3262
|2003.04.11 14:59
|modify
|530
|1.00
|1.0772
|1.0742
|0.9772
|3263
|2003.04.11 16:59
|s/l
|530
|1.00
|1.0742
|1.0742
|0.9772
|300.00
|49051.98
|3264
|2003.04.14 14:59
|buy
|531
|1.00
|1.0751
|1.0701
|1.1751
|3265
|2003.04.14 15:59
|modify
|531
|1.00
|1.0751
|1.0715
|1.1751
|3266
|2003.04.14 16:59
|modify
|531
|1.00
|1.0751
|1.0751
|1.1751
|3267
|2003.04.15 09:59
|s/l
|531
|1.00
|1.0751
|1.0751
|1.1751
|-11.11
|49040.87
|3268
|2003.04.15 10:59
|sell
|532
|1.00
|1.0751
|1.0801
|0.9751
|3269
|2003.04.15 11:59
|modify
|532
|1.00
|1.0751
|1.0782
|0.9751
|3270
|2003.04.15 14:59
|s/l
|532
|1.00
|1.0782
|1.0782
|0.9751
|-310.00
|48730.87
|3271
|2003.04.15 15:59
|buy
|533
|1.00
|1.0794
|1.0744
|1.1794
|3272
|2003.04.15 16:59
|modify
|533
|1.00
|1.0794
|1.0757
|1.1794
|3273
|2003.04.15 20:59
|modify
|533
|1.00
|1.0794
|1.0759
|1.1794
|3274
|2003.04.15 23:59
|modify
|533
|1.00
|1.0794
|1.0760
|1.1794
|3275
|2003.04.16 08:59
|modify
|533
|1.00
|1.0794
|1.0794
|1.1794
|3276
|2003.04.16 15:59
|modify
|533
|1.00
|1.0794
|1.0799
|1.1794
|3277
|2003.04.16 16:59
|modify
|533
|1.00
|1.0794
|1.0800
|1.1794
|3278
|2003.04.16 17:59
|modify
|533
|1.00
|1.0794
|1.0824
|1.1794
|3279
|2003.04.16 19:59
|modify
|533
|1.00
|1.0794
|1.0854
|1.1794
|3280
|2003.04.17 04:59
|modify
|533
|1.00
|1.0794
|1.0884
|1.1794
|3281
|2003.04.17 05:59
|modify
|533
|1.00
|1.0794
|1.0914
|1.1794
|3282
|2003.04.17 11:59
|s/l
|533
|1.00
|1.0914
|1.0914
|1.1794
|1177.78
|49908.65
|3283
|2003.04.17 19:59
|sell
|534
|1.00
|1.0875
|1.0925
|0.9875
|3284
|2003.04.18 08:59
|modify
|534
|1.00
|1.0875
|1.0922
|0.9875
|3285
|2003.04.18 09:59
|modify
|534
|1.00
|1.0875
|1.0921
|0.9875
|3286
|2003.04.18 10:59
|modify
|534
|1.00
|1.0875
|1.0918
|0.9875
|3287
|2003.04.18 15:59
|modify
|534
|1.00
|1.0875
|1.0915
|0.9875
|3288
|2003.04.18 16:59
|modify
|534
|1.00
|1.0875
|1.0913
|0.9875
|3289
|2003.04.18 17:59
|modify
|534
|1.00
|1.0875
|1.0895
|0.9875
|3290
|2003.04.21 01:59
|s/l
|534
|1.00
|1.0895
|1.0895
|0.9875
|-181.36
|49727.29
|3291
|2003.04.21 02:59
|buy
|535
|1.00
|1.0896
|1.0846
|1.1896
|3292
|2003.04.21 03:59
|modify
|535
|1.00
|1.0896
|1.0882
|1.1896
|3293
|2003.04.21 14:59
|s/l
|535
|1.00
|1.0882
|1.0882
|1.1896
|-140.00
|49587.29
|3294
|2003.04.21 15:59
|sell
|536
|1.00
|1.0827
|1.0877
|0.9827
|3295
|2003.04.22 01:59
|modify
|536
|1.00
|1.0827
|1.0876
|0.9827
|3296
|2003.04.22 08:59
|s/l
|536
|1.00
|1.0876
|1.0876
|0.9827
|-485.34
|49101.95
|3297
|2003.04.22 09:59
|buy
|537
|1.00
|1.0941
|1.0891
|1.1941
|3298
|2003.04.22 14:59
|modify
|537
|1.00
|1.0941
|1.0941
|1.1941
|3299
|2003.04.23 10:59
|modify
|537
|1.00
|1.0941
|1.0952
|1.1941
|3300
|2003.04.23 12:59
|s/l
|537
|1.00
|1.0952
|1.0952
|1.1941
|98.89
|49200.84
|3301
|2003.04.23 13:59
|sell
|538
|1.00
|1.0945
|1.0995
|0.9945
|3302
|2003.04.23 14:59
|modify
|538
|1.00
|1.0945
|1.0981
|0.9945
|3303
|2003.04.23 15:59
|modify
|538
|1.00
|1.0945
|1.0977
|0.9945
|3304
|2003.04.23 16:59
|modify
|538
|1.00
|1.0945
|1.0966
|0.9945
|3305
|2003.04.23 18:59
|modify
|538
|1.00
|1.0945
|1.0962
|0.9945
|3306
|2003.04.23 20:59
|s/l
|538
|1.00
|1.0962
|1.0962
|0.9945
|-170.00
|49030.84
|3307
|2003.04.23 22:59
|buy
|539
|1.00
|1.0972
|1.0922
|1.1972
|3308
|2003.04.23 23:59
|modify
|539
|1.00
|1.0972
|1.0938
|1.1972
|3309
|2003.04.24 08:59
|modify
|539
|1.00
|1.0972
|1.0972
|1.1972
|3310
|2003.04.24 17:59
|modify
|539
|1.00
|1.0972
|1.1002
|1.1972
|3311
|2003.04.25 08:59
|modify
|539
|1.00
|1.0972
|1.1004
|1.1972
|3312
|2003.04.25 10:59
|s/l
|539
|1.00
|1.1004
|1.1004
|1.1972
|297.78
|49328.62
|3313
|2003.04.25 11:59
|sell
|540
|1.00
|1.1006
|1.1056
|1.0006
|3314
|2003.04.25 12:59
|modify
|540
|1.00
|1.1006
|1.1006
|1.0006
|3315
|2003.04.25 16:59
|s/l
|540
|1.00
|1.1006
|1.1006
|1.0006
|0.00
|49328.62
|3316
|2003.04.25 18:59
|buy
|541
|1.00
|1.1038
|1.0988
|1.2038
|3317
|2003.04.28 03:59
|modify
|541
|1.00
|1.1038
|1.0994
|1.2038
|3318
|2003.04.28 09:59
|modify
|541
|1.00
|1.1038
|1.0995
|1.2038
|3319
|2003.04.28 18:59
|s/l
|541
|1.00
|1.0995
|1.0995
|1.2038
|-463.33
|48865.29
|3320
|2003.04.28 18:59
|sell
|542
|1.00
|1.0989
|1.1039
|0.9989
|3321
|2003.04.29 09:59
|modify
|542
|1.00
|1.0989
|1.1032
|0.9989
|3322
|2003.04.29 10:59
|modify
|542
|1.00
|1.0989
|1.1017
|0.9989
|3323
|2003.04.29 11:59
|modify
|542
|1.00
|1.0989
|1.1015
|0.9989
|3324
|2003.04.29 13:59
|modify
|542
|1.00
|1.0989
|1.0989
|0.9989
|3325
|2003.04.29 16:59
|s/l
|542
|1.00
|1.0989
|1.0989
|0.9989
|4.66
|48869.95
|3326
|2003.04.29 17:59
|buy
|543
|1.00
|1.1016
|1.0966
|1.2016
|3327
|2003.04.29 18:59
|modify
|543
|1.00
|1.1016
|1.0975
|1.2016
|3328
|2003.04.29 19:59
|modify
|543
|1.00
|1.1016
|1.1016
|1.2016
|3329
|2003.04.29 22:59
|modify
|543
|1.00
|1.1016
|1.1046
|1.2016
|3330
|2003.04.30 01:59
|modify
|543
|1.00
|1.1016
|1.1076
|1.2016
|3331
|2003.04.30 16:59
|modify
|543
|1.00
|1.1016
|1.1106
|1.2016
|3332
|2003.04.30 17:59
|modify
|543
|1.00
|1.1016
|1.1136
|1.2016
|3333
|2003.05.01 10:59
|modify
|543
|1.00
|1.1016
|1.1139
|1.2016
|3334
|2003.05.01 16:59
|modify
|543
|1.00
|1.1016
|1.1166
|1.2016
|3335
|2003.05.01 17:59
|modify
|543
|1.00
|1.1016
|1.1196
|1.2016
|3336
|2003.05.02 12:59
|modify
|543
|1.00
|1.1016
|1.1226
|1.2016
|3337
|2003.05.02 14:59
|s/l
|543
|1.00
|1.1226
|1.1226
|1.2016
|2066.67
|50936.62
|3338
|2003.05.02 17:59
|sell
|544
|1.00
|1.1194
|1.1244
|1.0194
|3339
|2003.05.05 15:59
|s/l
|544
|1.00
|1.1244
|1.1244
|1.0194
|-486.02
|50450.60
|3340
|2003.05.05 16:59
|buy
|545
|1.00
|1.1282
|1.1232
|1.2282
|3341
|2003.05.06 09:59
|modify
|545
|1.00
|1.1282
|1.1282
|1.2282
|3342
|2003.05.06 13:59
|modify
|545
|1.00
|1.1282
|1.1312
|1.2282
|3343
|2003.05.06 20:59
|modify
|545
|1.00
|1.1282
|1.1342
|1.2282
|3344
|2003.05.06 21:59
|modify
|545
|1.00
|1.1282
|1.1372
|1.2282
|3345
|2003.05.06 23:59
|modify
|545
|1.00
|1.1282
|1.1402
|1.2282
|3346
|2003.05.07 09:59
|s/l
|545
|1.00
|1.1402
|1.1402
|1.2282
|1177.78
|51628.38
|3347
|2003.05.07 17:59
|sell
|546
|1.00
|1.1335
|1.1385
|1.0335
|3348
|2003.05.08 13:59
|s/l
|546
|1.00
|1.1385
|1.1385
|1.0335
|-495.34
|51133.04
|3349
|2003.05.08 14:59
|buy
|547
|1.00
|1.1476
|1.1426
|1.2476
|3350
|2003.05.09 01:59
|modify
|547
|1.00
|1.1476
|1.1476
|1.2476
|3351
|2003.05.09 14:59
|s/l
|547
|1.00
|1.1476
|1.1476
|1.2476
|-11.11
|51121.93
|3352
|2003.05.13 02:59
|sell
|548
|1.00
|1.1478
|1.1528
|1.0478
|3353
|2003.05.13 06:59
|s/l
|548
|1.00
|1.1528
|1.1528
|1.0478
|-500.00
|50621.93
|3354
|2003.05.14 00:59
|buy
|549
|1.00
|1.1531
|1.1481
|1.2531
|3355
|2003.05.14 01:59
|modify
|549
|1.00
|1.1531
|1.1494
|1.2531
|3356
|2003.05.14 05:59
|modify
|549
|1.00
|1.1531
|1.1497
|1.2531
|3357
|2003.05.14 08:59
|s/l
|549
|1.00
|1.1497
|1.1497
|1.2531
|-340.00
|50281.93
|3358
|2003.05.14 09:59
|sell
|550
|1.00
|1.1516
|1.1566
|1.0516
|3359
|2003.05.14 10:59
|modify
|550
|1.00
|1.1516
|1.1527
|1.0516
|3360
|2003.05.14 15:59
|modify
|550
|1.00
|1.1516
|1.1523
|1.0516
|3361
|2003.05.14 16:59
|modify
|550
|1.00
|1.1516
|1.1515
|1.0516
|3362
|2003.05.14 18:59
|s/l
|550
|1.00
|1.1515
|1.1515
|1.0516
|10.00
|50291.93
|3363
|2003.05.16 14:59
|buy
|551
|1.00
|1.1499
|1.1449
|1.2499
|3364
|2003.05.16 15:59
|modify
|551
|1.00
|1.1499
|1.1499
|1.2499
|3365
|2003.05.16 20:59
|modify
|551
|1.00
|1.1499
|1.1529
|1.2499
|3366
|2003.05.19 00:59
|modify
|551
|1.00
|1.1499
|1.1559
|1.2499
|3367
|2003.05.19 01:59
|modify
|551
|1.00
|1.1499
|1.1589
|1.2499
|3368
|2003.05.19 02:59
|modify
|551
|1.00
|1.1499
|1.1619
|1.2499
|3369
|2003.05.19 03:59
|modify
|551
|1.00
|1.1499
|1.1649
|1.2499
|3370
|2003.05.19 10:59
|modify
|551
|1.00
|1.1499
|1.1679
|1.2499
|3371
|2003.05.19 13:59
|s/l
|551
|1.00
|1.1679
|1.1679
|1.2499
|1766.67
|52058.60
|3372
|2003.05.20 00:59
|sell
|552
|1.00
|1.1643
|1.1693
|1.0643
|3373
|2003.05.20 01:59
|modify
|552
|1.00
|1.1643
|1.1686
|1.0643
|3374
|2003.05.20 10:59
|modify
|552
|1.00
|1.1643
|1.1643
|1.0643
|3375
|2003.05.20 12:59
|s/l
|552
|1.00
|1.1643
|1.1643
|1.0643
|0.00
|52058.60
|3376
|2003.05.20 18:59
|buy
|553
|1.00
|1.1703
|1.1653
|1.2703
|3377
|2003.05.21 00:59
|modify
|553
|1.00
|1.1703
|1.1703
|1.2703
|3378
|2003.05.21 13:59
|s/l
|553
|1.00
|1.1703
|1.1703
|1.2703
|-11.11
|52047.49
|3379
|2003.05.21 21:59
|sell
|554
|1.00
|1.1675
|1.1725
|1.0675
|3380
|2003.05.21 22:59
|modify
|554
|1.00
|1.1675
|1.1675
|1.0675
|3381
|2003.05.22 11:59
|s/l
|554
|1.00
|1.1675
|1.1675
|1.0675
|4.66
|52052.15
|3382
|2003.05.22 14:59
|buy
|555
|1.00
|1.1716
|1.1666
|1.2716
|3383
|2003.05.23 10:59
|modify
|555
|1.00
|1.1716
|1.1716
|1.2716
|3384
|2003.05.23 11:59
|modify
|555
|1.00
|1.1716
|1.1746
|1.2716
|3385
|2003.05.23 19:59
|modify
|555
|1.00
|1.1716
|1.1776
|1.2716
|3386
|2003.05.26 13:59
|modify
|555
|1.00
|1.1716
|1.1789
|1.2716
|3387
|2003.05.26 15:59
|modify
|555
|1.00
|1.1716
|1.1806
|1.2716
|3388
|2003.05.26 18:59
|modify
|555
|1.00
|1.1716
|1.1836
|1.2716
|3389
|2003.05.27 07:59
|s/l
|555
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.2716
|1144.45
|53196.60
|3390
|2003.05.27 22:59
|sell
|556
|1.00
|1.1812
|1.1862
|1.0812
|3391
|2003.05.28 09:59
|modify
|556
|1.00
|1.1812
|1.1812
|1.0812
|3392
|2003.05.28 12:59
|modify
|556
|1.00
|1.1812
|1.1782
|1.0812
|3393
|2003.05.29 09:59
|modify
|556
|1.00
|1.1812
|1.1752
|1.0812
|3394
|2003.05.29 13:59
|s/l
|556
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.0812
|609.32
|53805.92
|3395
|2003.05.29 14:59
|buy
|557
|1.00
|1.1758
|1.1708
|1.2758
|3396
|2003.05.29 15:59
|modify
|557
|1.00
|1.1758
|1.1718
|1.2758
|3397
|2003.05.29 16:59
|modify
|557
|1.00
|1.1758
|1.1758
|1.2758
|3398
|2003.05.29 17:59
|modify
|557
|1.00
|1.1758
|1.1788
|1.2758
|3399
|2003.05.29 18:59
|modify
|557
|1.00
|1.1758
|1.1818
|1.2758
|3400
|2003.05.29 19:59
|modify
|557
|1.00
|1.1758
|1.1848
|1.2758
|3401
|2003.05.30 10:59
|s/l
|557
|1.00
|1.1848
|1.1848
|1.2758
|888.89
|54694.81
|3402
|2003.05.30 17:59
|sell
|558
|1.00
|1.1758
|1.1808
|1.0758
|3403
|2003.06.02 00:59
|modify
|558
|1.00
|1.1758
|1.1758
|1.0758
|3404
|2003.06.02 04:59
|modify
|558
|1.00
|1.1758
|1.1728
|1.0758
|3405
|2003.06.02 07:59
|s/l
|558
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.0758
|313.98
|55008.79
|3406
|2003.06.02 20:59
|buy
|559
|1.00
|1.1759
|1.1709
|1.2759
|3407
|2003.06.03 17:59
|s/l
|559
|1.00
|1.1709
|1.1709
|1.2759
|-511.11
|54497.68
|3408
|2003.06.03 17:59
|sell
|560
|1.00
|1.1699
|1.1749
|1.0699
|3409
|2003.06.03 18:59
|modify
|560
|1.00
|1.1699
|1.1742
|1.0699
|3410
|2003.06.03 19:59
|s/l
|560
|1.00
|1.1742
|1.1742
|1.0699
|-430.00
|54067.68
|3411
|2003.06.05 14:59
|buy
|561
|1.00
|1.1806
|1.1756
|1.2806
|3412
|2003.06.05 16:59
|modify
|561
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.2806
|3413
|2003.06.05 17:59
|modify
|561
|1.00
|1.1806
|1.1836
|1.2806
|3414
|2003.06.05 22:59
|s/l
|561
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.2806
|300.00
|54367.68
|3415
|2003.06.06 15:59
|sell
|562
|1.00
|1.1728
|1.1778
|1.0728
|3416
|2003.06.06 16:59
|modify
|562
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.0728
|3417
|2003.06.09 10:59
|s/l
|562
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.0728
|13.98
|54381.66
|3418
|2003.06.09 15:59
|buy
|563
|1.00
|1.1755
|1.1705
|1.2755
|3419
|2003.06.09 16:59
|modify
|563
|1.00
|1.1755
|1.1712
|1.2755
|3420
|2003.06.09 22:59
|s/l
|563
|1.00
|1.1712
|1.1712
|1.2755
|-430.00
|53951.66
|3421
|2003.06.10 10:59
|sell
|564
|1.00
|1.1709
|1.1759
|1.0709
|3422
|2003.06.10 11:59
|modify
|564
|1.00
|1.1709
|1.1752
|1.0709
|3423
|2003.06.10 16:59
|modify
|564
|1.00
|1.1709
|1.1749
|1.0709
|3424
|2003.06.10 17:59
|modify
|564
|1.00
|1.1709
|1.1739
|1.0709
|3425
|2003.06.10 18:59
|modify
|564
|1.00
|1.1709
|1.1730
|1.0709
|3426
|2003.06.10 21:59
|modify
|564
|1.00
|1.1709
|1.1709
|1.0709
|3427
|2003.06.11 06:59
|s/l
|564
|1.00
|1.1709
|1.1709
|1.0709
|4.66
|53956.32
|3428
|2003.06.11 11:59
|buy
|565
|1.00
|1.1714
|1.1664
|1.2714
|3429
|2003.06.11 12:59
|modify
|565
|1.00
|1.1714
|1.1680
|1.2714
|3430
|2003.06.11 13:59
|modify
|565
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.2714
|3431
|2003.06.12 09:59
|modify
|565
|1.00
|1.1714
|1.1744
|1.2714
|3432
|2003.06.12 13:59
|close
|565
|1.00
|1.1747
|1.1744
|1.2714
|318.89
|54275.21
|3433
|2003.06.12 13:59
|sell
|566
|1.00
|1.1747
|1.1797
|1.0747
|3434
|2003.06.12 14:59
|modify
|566
|1.00
|1.1747
|1.1775
|1.0747
|3435
|2003.06.12 16:59
|modify
|566
|1.00
|1.1747
|1.1774
|1.0747
|3436
|2003.06.13 10:59
|s/l
|566
|1.00
|1.1774
|1.1774
|1.0747
|-265.34
|54009.87
|3437
|2003.06.13 11:59
|buy
|567
|1.00
|1.1782
|1.1732
|1.2782
|3438
|2003.06.13 12:59
|modify
|567
|1.00
|1.1782
|1.1735
|1.2782
|3439
|2003.06.13 16:59
|modify
|567
|1.00
|1.1782
|1.1747
|1.2782
|3440
|2003.06.13 17:59
|modify
|567
|1.00
|1.1782
|1.1782
|1.2782
|3441
|2003.06.13 19:59
|modify
|567
|1.00
|1.1782
|1.1812
|1.2782
|3442
|2003.06.16 00:59
|modify
|567
|1.00
|1.1782
|1.1842
|1.2782
|3443
|2003.06.16 09:59
|modify
|567
|1.00
|1.1782
|1.1872
|1.2782
|3444
|2003.06.16 12:59
|s/l
|567
|1.00
|1.1872
|1.1872
|1.2782
|866.67
|54876.54
|3445
|2003.06.16 20:59
|sell
|568
|1.00
|1.1840
|1.1890
|1.0840
|3446
|2003.06.16 21:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1887
|1.0840
|3447
|2003.06.17 11:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1875
|1.0840
|3448
|2003.06.17 13:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1840
|1.0840
|3449
|2003.06.17 15:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1839
|1.0840
|3450
|2003.06.17 16:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1837
|1.0840
|3451
|2003.06.17 17:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1836
|1.0840
|3452
|2003.06.18 02:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1810
|1.0840
|3453
|2003.06.18 11:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1780
|1.0840
|3454
|2003.06.18 13:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1750
|1.0840
|3455
|2003.06.18 19:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1720
|1.0840
|3456
|2003.06.19 04:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1690
|1.0840
|3457
|2003.06.19 05:59
|modify
|568
|1.00
|1.1840
|1.1660
|1.0840
|3458
|2003.06.19 13:59
|s/l
|568
|1.00
|1.1660
|1.1660
|1.0840
|1813.98
|56690.52
|3459
|2003.06.19 17:59
|buy
|569
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.2680
|3460
|2003.06.19 18:59
|modify
|569
|1.00
|1.1680
|1.1680
|1.2680
|3461
|2003.06.20 12:59
|s/l
|569
|1.00
|1.1680
|1.1680
|1.2680
|-11.11
|56679.41
|3462
|2003.06.20 14:59
|sell
|570
|1.00
|1.1639
|1.1689
|1.0639
|3463
|2003.06.20 18:59
|modify
|570
|1.00
|1.1639
|1.1639
|1.0639
|3464
|2003.06.23 02:59
|modify
|570
|1.00
|1.1639
|1.1609
|1.0639
|3465
|2003.06.23 10:59
|modify
|570
|1.00
|1.1639
|1.1579
|1.0639
|3466
|2003.06.23 15:59
|modify
|570
|1.00
|1.1639
|1.1549
|1.0639
|3467
|2003.06.23 18:59
|s/l
|570
|1.00
|1.1549
|1.1549
|1.0639
|913.98
|57593.39
|3468
|2003.06.24 11:59
|buy
|571
|1.00
|1.1572
|1.1522
|1.2572
|3469
|2003.06.24 12:59
|modify
|571
|1.00
|1.1572
|1.1536
|1.2572
|3470
|2003.06.24 16:59
|s/l
|571
|1.00
|1.1536
|1.1536
|1.2572
|-360.00
|57233.39
|3471
|2003.06.24 17:59
|sell
|572
|1.00
|1.1496
|1.1546
|1.0496
|3472
|2003.06.25 12:59
|modify
|572
|1.00
|1.1496
|1.1545
|1.0496
|3473
|2003.06.25 14:59
|s/l
|572
|1.00
|1.1545
|1.1545
|1.0496
|-485.34
|56748.05
|3474
|2003.06.25 15:59
|buy
|573
|1.00
|1.1557
|1.1507
|1.2557
|3475
|2003.06.25 17:59
|modify
|573
|1.00
|1.1557
|1.1557
|1.2557
|3476
|2003.06.25 20:59
|s/l
|573
|1.00
|1.1557
|1.1557
|1.2557
|0.00
|56748.05
|3477
|2003.06.25 21:59
|sell
|574
|1.00
|1.1540
|1.1590
|1.0540
|3478
|2003.06.25 22:59
|modify
|574
|1.00
|1.1540
|1.1581
|1.0540
|3479
|2003.06.26 08:59
|modify
|574
|1.00
|1.1540
|1.1540
|1.0540
|3480
|2003.06.26 11:59
|modify
|574
|1.00
|1.1540
|1.1510
|1.0540
|3481
|2003.06.26 13:59
|modify
|574
|1.00
|1.1540
|1.1480
|1.0540
|3482
|2003.06.26 21:59
|modify
|574
|1.00
|1.1540
|1.1450
|1.0540
|3483
|2003.06.27 05:59
|s/l
|574
|1.00
|1.1450
|1.1450
|1.0540
|909.32
|57657.37
|3484
|2003.06.30 10:59
|buy
|575
|1.00
|1.1436
|1.1386
|1.2436
|3485
|2003.06.30 12:59
|close
|575
|1.00
|1.1424
|1.1386
|1.2436
|-120.00
|57537.37
|3486
|2003.06.30 12:59
|sell
|576
|1.00
|1.1424
|1.1474
|1.0424
|3487
|2003.06.30 13:59
|modify
|576
|1.00
|1.1424
|1.1446
|1.0424
|3488
|2003.06.30 15:59
|s/l
|576
|1.00
|1.1446
|1.1446
|1.0424
|-220.00
|57317.37
|3489
|2003.06.30 17:59
|buy
|577
|1.00
|1.1502
|1.1452
|1.2502
|3490
|2003.07.01 09:59
|modify
|577
|1.00
|1.1502
|1.1502
|1.2502
|3491
|2003.07.01 16:59
|modify
|577
|1.00
|1.1502
|1.1532
|1.2502
|3492
|2003.07.01 22:59
|modify
|577
|1.00
|1.1502
|1.1534
|1.2502
|3493
|2003.07.02 00:59
|modify
|577
|1.00
|1.1502
|1.1537
|1.2502
|3494
|2003.07.02 08:59
|s/l
|577
|1.00
|1.1537
|1.1537
|1.2502
|327.78
|57645.15
|3495
|2003.07.02 09:59
|sell
|578
|1.00
|1.1532
|1.1582
|1.0532
|3496
|2003.07.02 10:59
|modify
|578
|1.00
|1.1532
|1.1577
|1.0532
|3497
|2003.07.02 17:59
|modify
|578
|1.00
|1.1532
|1.1571
|1.0532
|3498
|2003.07.02 18:59
|modify
|578
|1.00
|1.1532
|1.1562
|1.0532
|3499
|2003.07.02 19:59
|modify
|578
|1.00
|1.1532
|1.1558
|1.0532
|3500
|2003.07.02 20:59
|modify
|578
|1.00
|1.1532
|1.1555
|1.0532
|3501
|2003.07.02 21:59
|modify
|578
|1.00
|1.1532
|1.1548
|1.0532
|3502
|2003.07.03 02:59
|modify
|578
|1.00
|1.1532
|1.1543
|1.0532
|3503
|2003.07.03 08:59
|modify
|578
|1.00
|1.1532
|1.1542
|1.0532
|3504
|2003.07.03 09:59
|modify
|578
|1.00
|1.1532
|1.1532
|1.0532
|3505
|2003.07.03 10:59
|modify
|578
|1.00
|1.1532
|1.1502
|1.0532
|3506
|2003.07.03 14:59
|s/l
|578
|1.00
|1.1502
|1.1502
|1.0532
|304.66
|57949.81
|3507
|2003.07.03 15:59
|buy
|579
|1.00
|1.1520
|1.1470
|1.2520
|3508
|2003.07.04 03:59
|s/l
|579
|1.00
|1.1470
|1.1470
|1.2520
|-511.11
|57438.70
|3509
|2003.07.04 09:59
|sell
|580
|1.00
|1.1472
|1.1522
|1.0472
|3510
|2003.07.04 10:59
|modify
|580
|1.00
|1.1472
|1.1506
|1.0472
|3511
|2003.07.04 16:59
|modify
|580
|1.00
|1.1472
|1.1504
|1.0472
|3512
|2003.07.04 17:59
|modify
|580
|1.00
|1.1472
|1.1501
|1.0472
|3513
|2003.07.04 19:59
|close
|580
|1.00
|1.1491
|1.1501
|1.0472
|-190.00
|57248.70
|3514
|2003.07.04 19:59
|buy
|581
|1.00
|1.1491
|1.1441
|1.2491
|3515
|2003.07.04 20:59
|modify
|581
|1.00
|1.1491
|1.1465
|1.2491
|3516
|2003.07.07 03:59
|s/l
|581
|1.00
|1.1465
|1.1465
|1.2491
|-293.33
|56955.37
|3517
|2003.07.07 06:59
|sell
|582
|1.00
|1.1452
|1.1502
|1.0452
|3518
|2003.07.07 07:59
|modify
|582
|1.00
|1.1452
|1.1479
|1.0452
|3519
|2003.07.07 09:59
|modify
|582
|1.00
|1.1452
|1.1452
|1.0452
|3520
|2003.07.07 11:59
|modify
|582
|1.00
|1.1452
|1.1422
|1.0452
|3521
|2003.07.07 14:59
|modify
|582
|1.00
|1.1452
|1.1392
|1.0452
|3522
|2003.07.07 18:59
|modify
|582
|1.00
|1.1452
|1.1362
|1.0452
|3523
|2003.07.08 10:59
|modify
|582
|1.00
|1.1452
|1.1332
|1.0452
|3524
|2003.07.08 14:59
|s/l
|582
|1.00
|1.1332
|1.1332
|1.0452
|1204.66
|58160.03
|3525
|2003.07.08 16:59
|buy
|583
|1.00
|1.1296
|1.1246
|1.2296
|3526
|2003.07.08 18:59
|close
|583
|1.00
|1.1289
|1.1246
|1.2296
|-70.00
|58090.03
|3527
|2003.07.08 18:59
|sell
|584
|1.00
|1.1289
|1.1339
|1.0289
|3528
|2003.07.08 19:59
|modify
|584
|1.00
|1.1289
|1.1322
|1.0289
|3529
|2003.07.09 03:59
|s/l
|584
|1.00
|1.1322
|1.1322
|1.0289
|-325.34
|57764.69
|3530
|2003.07.09 09:59
|buy
|585
|1.00
|1.1325
|1.1275
|1.2325
|3531
|2003.07.09 10:59
|modify
|585
|1.00
|1.1325
|1.1285
|1.2325
|3532
|2003.07.09 13:59
|modify
|585
|1.00
|1.1325
|1.1286
|1.2325
|3533
|2003.07.09 14:59
|modify
|585
|1.00
|1.1325
|1.1289
|1.2325
|3534
|2003.07.09 19:59
|modify
|585
|1.00
|1.1325
|1.1306
|1.2325
|3535
|2003.07.09 20:59
|modify
|585
|1.00
|1.1325
|1.1316
|1.2325
|3536
|2003.07.09 21:59
|modify
|585
|1.00
|1.1325
|1.1321
|1.2325
|3537
|2003.07.09 22:59
|modify
|585
|1.00
|1.1325
|1.1323
|1.2325
|3538
|2003.07.10 02:59
|s/l
|585
|1.00
|1.1323
|1.1323
|1.2325
|-31.11
|57733.58
|3539
|2003.07.10 03:59
|sell
|586
|1.00
|1.1349
|1.1399
|1.0349
|3540
|2003.07.10 04:59
|close
|586
|1.00
|1.1341
|1.1399
|1.0349
|80.00
|57813.58
|3541
|2003.07.10 04:59
|buy
|587
|1.00
|1.1341
|1.1291
|1.2341
|3542
|2003.07.10 05:59
|modify
|587
|1.00
|1.1341
|1.1325
|1.2341
|3543
|2003.07.10 10:59
|s/l
|587
|1.00
|1.1325
|1.1325
|1.2341
|-160.00
|57653.58
|3544
|2003.07.10 11:59
|sell
|588
|1.00
|1.1326
|1.1376
|1.0326
|3545
|2003.07.10 12:59
|modify
|588
|1.00
|1.1326
|1.1347
|1.0326
|3546
|2003.07.10 13:59
|s/l
|588
|1.00
|1.1347
|1.1347
|1.0326
|-210.00
|57443.58
|3547
|2003.07.10 18:59
|buy
|589
|1.00
|1.1386
|1.1336
|1.2386
|3548
|2003.07.11 02:59
|s/l
|589
|1.00
|1.1336
|1.1336
|1.2386
|-511.11
|56932.47
|3549
|2003.07.11 04:59
|sell
|590
|1.00
|1.1308
|1.1358
|1.0308
|3550
|2003.07.11 16:59
|modify
|590
|1.00
|1.1308
|1.1356
|1.0308
|3551
|2003.07.11 21:59
|modify
|590
|1.00
|1.1308
|1.1353
|1.0308
|3552
|2003.07.14 00:59
|modify
|590
|1.00
|1.1308
|1.1352
|1.0308
|3553
|2003.07.14 01:59
|modify
|590
|1.00
|1.1308
|1.1308
|1.0308
|3554
|2003.07.14 15:59
|modify
|590
|1.00
|1.1308
|1.1302
|1.0308
|3555
|2003.07.14 16:59
|modify
|590
|1.00
|1.1308
|1.1295
|1.0308
|3556
|2003.07.14 17:59
|s/l
|590
|1.00
|1.1295
|1.1295
|1.0308
|143.98
|57076.45
|3557
|2003.07.14 18:59
|buy
|591
|1.00
|1.1287
|1.1237
|1.2287
|3558
|2003.07.14 19:59
|modify
|591
|1.00
|1.1287
|1.1264
|1.2287
|3559
|2003.07.15 03:59
|s/l
|591
|1.00
|1.1264
|1.1264
|1.2287
|-241.11
|56835.34
|3560
|2003.07.15 05:59
|sell
|592
|1.00
|1.1256
|1.1306
|1.0256
|3561
|2003.07.15 06:59
|modify
|592
|1.00
|1.1256
|1.1287
|1.0256
|3562
|2003.07.15 08:59
|s/l
|592
|1.00
|1.1287
|1.1287
|1.0256
|-310.00
|56525.34
|3563
|2003.07.15 09:59
|buy
|593
|1.00
|1.1285
|1.1235
|1.2285
|3564
|2003.07.15 10:59
|modify
|593
|1.00
|1.1285
|1.1269
|1.2285
|3565
|2003.07.15 11:59
|modify
|593
|1.00
|1.1285
|1.1270
|1.2285
|3566
|2003.07.15 12:59
|modify
|593
|1.00
|1.1285
|1.1285
|1.2285
|3567
|2003.07.15 16:59
|s/l
|593
|1.00
|1.1285
|1.1285
|1.2285
|0.00
|56525.34
|3568
|2003.07.15 17:59
|sell
|594
|1.00
|1.1230
|1.1280
|1.0230
|3569
|2003.07.15 18:59
|modify
|594
|1.00
|1.1230
|1.1230
|1.0230
|3570
|2003.07.15 19:59
|modify
|594
|1.00
|1.1230
|1.1200
|1.0230
|3571
|2003.07.16 01:59
|modify
|594
|1.00
|1.1230
|1.1170
|1.0230
|3572
|2003.07.16 15:59
|s/l
|594
|1.00
|1.1170
|1.1170
|1.0230
|604.66
|57130.00
|3573
|2003.07.16 18:59
|buy
|595
|1.00
|1.1218
|1.1168
|1.2218
|3574
|2003.07.17 15:59
|close
|595
|1.00
|1.1169
|1.1168
|1.2218
|-501.11
|56628.89
|3575
|2003.07.17 15:59
|sell
|596
|1.00
|1.1169
|1.1219
|1.0169
|3576
|2003.07.17 16:59
|modify
|596
|1.00
|1.1169
|1.1212
|1.0169
|3577
|2003.07.17 18:59
|s/l
|596
|1.00
|1.1212
|1.1212
|1.0169
|-430.00
|56198.89
|3578
|2003.07.18 01:59
|buy
|597
|1.00
|1.1241
|1.1191
|1.2241
|3579
|2003.07.18 12:59
|s/l
|597
|1.00
|1.1191
|1.1191
|1.2241
|-500.00
|55698.89
|3580
|2003.07.18 14:59
|sell
|598
|1.00
|1.1196
|1.1246
|1.0196
|3581
|2003.07.18 15:59
|modify
|598
|1.00
|1.1196
|1.1233
|1.0196
|3582
|2003.07.18 17:59
|s/l
|598
|1.00
|1.1233
|1.1233
|1.0196
|-370.00
|55328.89
|3583
|2003.07.18 18:59
|buy
|599
|1.00
|1.1286
|1.1236
|1.2286
|3584
|2003.07.21 16:59
|modify
|599
|1.00
|1.1286
|1.1286
|1.2286
|3585
|2003.07.21 22:59
|modify
|599
|1.00
|1.1286
|1.1316
|1.2286
|3586
|2003.07.22 03:59
|s/l
|599
|1.00
|1.1316
|1.1316
|1.2286
|255.56
|55584.45
|3587
|2003.07.22 18:59
|sell
|600
|1.00
|1.1331
|1.1381
|1.0331
|3588
|2003.07.22 19:59
|modify
|600
|1.00
|1.1331
|1.1352
|1.0331
|3589
|2003.07.23 04:59
|s/l
|600
|1.00
|1.1352
|1.1352
|1.0331
|-205.34
|55379.11
|3590
|2003.07.23 07:59
|buy
|601
|1.00
|1.1359
|1.1309
|1.2359
|3591
|2003.07.23 08:59
|modify
|601
|1.00
|1.1359
|1.1330
|1.2359
|3592
|2003.07.23 10:59
|modify
|601
|1.00
|1.1359
|1.1335
|1.2359
|3593
|2003.07.23 11:59
|modify
|601
|1.00
|1.1359
|1.1336
|1.2359
|3594
|2003.07.23 12:59
|modify
|601
|1.00
|1.1359
|1.1359
|1.2359
|3595
|2003.07.23 16:59
|modify
|601
|1.00
|1.1359
|1.1389
|1.2359
|3596
|2003.07.23 17:59
|modify
|601
|1.00
|1.1359
|1.1419
|1.2359
|3597
|2003.07.23 22:59
|modify
|601
|1.00
|1.1359
|1.1449
|1.2359
|3598
|2003.07.24 14:59
|s/l
|601
|1.00
|1.1449
|1.1449
|1.2359
|888.89
|56268.00
|3599
|2003.07.24 18:59
|sell
|602
|1.00
|1.1450
|1.1500
|1.0450
|3600
|2003.07.24 19:59
|modify
|602
|1.00
|1.1450
|1.1482
|1.0450
|3601
|2003.07.25 09:59
|s/l
|602
|1.00
|1.1482
|1.1482
|1.0450
|-315.34
|55952.66
|3602
|2003.07.25 10:59
|buy
|603
|1.00
|1.1483
|1.1433
|1.2483
|3603
|2003.07.25 11:59
|modify
|603
|1.00
|1.1483
|1.1448
|1.2483
|3604
|2003.07.25 16:59
|modify
|603
|1.00
|1.1483
|1.1483
|1.2483
|3605
|2003.07.28 02:59
|s/l
|603
|1.00
|1.1483
|1.1483
|1.2483
|-33.33
|55919.33
|3606
|2003.07.28 04:59
|sell
|604
|1.00
|1.1474
|1.1524
|1.0474
|3607
|2003.07.28 05:59
|modify
|604
|1.00
|1.1474
|1.1516
|1.0474
|3608
|2003.07.28 10:59
|s/l
|604
|1.00
|1.1516
|1.1516
|1.0474
|-420.00
|55499.33
|3609
|2003.07.29 05:59
|buy
|605
|1.00
|1.1505
|1.1455
|1.2505
|3610
|2003.07.29 06:59
|modify
|605
|1.00
|1.1505
|1.1471
|1.2505
|3611
|2003.07.29 09:59
|modify
|605
|1.00
|1.1505
|1.1476
|1.2505
|3612
|2003.07.29 12:59
|s/l
|605
|1.00
|1.1476
|1.1476
|1.2505
|-290.00
|55209.33
|3613
|2003.07.29 13:59
|sell
|606
|1.00
|1.1472
|1.1522
|1.0472
|3614
|2003.07.29 14:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1507
|1.0472
|3615
|2003.07.29 23:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1506
|1.0472
|3616
|2003.07.30 00:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1505
|1.0472
|3617
|2003.07.30 06:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1472
|1.0472
|3618
|2003.07.30 14:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1442
|1.0472
|3619
|2003.07.30 17:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1412
|1.0472
|3620
|2003.07.30 21:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1382
|1.0472
|3621
|2003.07.31 11:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1352
|1.0472
|3622
|2003.07.31 14:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1322
|1.0472
|3623
|2003.07.31 16:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1292
|1.0472
|3624
|2003.07.31 22:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1262
|1.0472
|3625
|2003.08.01 10:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1232
|1.0472
|3626
|2003.08.01 12:59
|modify
|606
|1.00
|1.1472
|1.1202
|1.0472
|3627
|2003.08.01 16:59
|s/l
|606
|1.00
|1.1202
|1.1202
|1.0472
|2713.98
|57923.31
|3628
|2003.08.01 17:59
|buy
|607
|1.00
|1.1258
|1.1208
|1.2258
|3629
|2003.08.04 09:59
|modify
|607
|1.00
|1.1258
|1.1258
|1.2258
|3630
|2003.08.04 16:59
|modify
|607
|1.00
|1.1258
|1.1288
|1.2258
|3631
|2003.08.04 18:59
|modify
|607
|1.00
|1.1258
|1.1318
|1.2258
|3632
|2003.08.05 13:59
|modify
|607
|1.00
|1.1258
|1.1320
|1.2258
|3633
|2003.08.05 14:59
|s/l
|607
|1.00
|1.1320
|1.1320
|1.2258
|575.56
|58498.87
|3634
|2003.08.05 15:59
|sell
|608
|1.00
|1.1330
|1.1380
|1.0330
|3635
|2003.08.05 16:59
|modify
|608
|1.00
|1.1330
|1.1353
|1.0330
|3636
|2003.08.05 21:59
|s/l
|608
|1.00
|1.1353
|1.1353
|1.0330
|-230.00
|58268.87
|3637
|2003.08.05 22:59
|buy
|609
|1.00
|1.1389
|1.1339
|1.2389
|3638
|2003.08.06 10:59
|modify
|609
|1.00
|1.1389
|1.1341
|1.2389
|3639
|2003.08.06 18:59
|modify
|609
|1.00
|1.1389
|1.1358
|1.2389
|3640
|2003.08.06 19:59
|s/l
|609
|1.00
|1.1358
|1.1358
|1.2389
|-321.11
|57947.76
|3641
|2003.08.06 20:59
|sell
|610
|1.00
|1.1344
|1.1394
|1.0344
|3642
|2003.08.07 09:59
|modify
|610
|1.00
|1.1344
|1.1393
|1.0344
|3643
|2003.08.07 10:59
|modify
|610
|1.00
|1.1344
|1.1386
|1.0344
|3644
|2003.08.07 11:59
|modify
|610
|1.00
|1.1344
|1.1380
|1.0344
|3645
|2003.08.07 12:59
|modify
|610
|1.00
|1.1344
|1.1371
|1.0344
|3646
|2003.08.07 15:59
|s/l
|610
|1.00
|1.1371
|1.1371
|1.0344
|-265.34
|57682.42
|3647
|2003.08.07 16:59
|buy
|611
|1.00
|1.1407
|1.1357
|1.2407
|3648
|2003.08.08 03:59
|s/l
|611
|1.00
|1.1357
|1.1357
|1.2407
|-511.11
|57171.31
|3649
|2003.08.08 10:59
|sell
|612
|1.00
|1.1328
|1.1378
|1.0328
|3650
|2003.08.08 18:59
|modify
|612
|1.00
|1.1328
|1.1374
|1.0328
|3651
|2003.08.08 19:59
|modify
|612
|1.00
|1.1328
|1.1356
|1.0328
|3652
|2003.08.08 20:59
|modify
|612
|1.00
|1.1328
|1.1328
|1.0328
|3653
|2003.08.11 15:59
|s/l
|612
|1.00
|1.1328
|1.1328
|1.0328
|13.98
|57185.29
|3654
|2003.08.11 16:59
|buy
|613
|1.00
|1.1324
|1.1274
|1.2324
|3655
|2003.08.11 17:59
|modify
|613
|1.00
|1.1324
|1.1288
|1.2324
|3656
|2003.08.11 18:59
|modify
|613
|1.00
|1.1324
|1.1324
|1.2324
|3657
|2003.08.12 12:59
|s/l
|613
|1.00
|1.1324
|1.1324
|1.2324
|-11.11
|57174.18
|3658
|2003.08.12 15:59
|sell
|614
|1.00
|1.1296
|1.1346
|1.0296
|3659
|2003.08.12 20:59
|modify
|614
|1.00
|1.1296
|1.1343
|1.0296
|3660
|2003.08.12 23:59
|modify
|614
|1.00
|1.1296
|1.1342
|1.0296
|3661
|2003.08.13 00:59
|modify
|614
|1.00
|1.1296
|1.1340
|1.0296
|3662
|2003.08.13 02:59
|modify
|614
|1.00
|1.1296
|1.1339
|1.0296
|3663
|2003.08.13 03:59
|modify
|614
|1.00
|1.1296
|1.1296
|1.0296
|3664
|2003.08.13 08:59
|modify
|614
|1.00
|1.1296
|1.1266
|1.0296
|3665
|2003.08.13 12:59
|s/l
|614
|1.00
|1.1266
|1.1266
|1.0296
|304.66
|57478.84
|3666
|2003.08.13 17:59
|buy
|615
|1.00
|1.1315
|1.1265
|1.2315
|3667
|2003.08.14 10:59
|modify
|615
|1.00
|1.1315
|1.1268
|1.2315
|3668
|2003.08.14 11:59
|modify
|615
|1.00
|1.1315
|1.1269
|1.2315
|3669
|2003.08.14 12:59
|modify
|615
|1.00
|1.1315
|1.1272
|1.2315
|3670
|2003.08.14 14:59
|s/l
|615
|1.00
|1.1272
|1.1272
|1.2315
|-441.11
|57037.73
|3671
|2003.08.14 15:59
|sell
|616
|1.00
|1.1279
|1.1329
|1.0279
|3672
|2003.08.14 16:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1308
|1.0279
|3673
|2003.08.14 18:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1279
|1.0279
|3674
|2003.08.18 01:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1277
|1.0279
|3675
|2003.08.18 02:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1272
|1.0279
|3676
|2003.08.18 03:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1271
|1.0279
|3677
|2003.08.18 04:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1267
|1.0279
|3678
|2003.08.18 09:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1265
|1.0279
|3679
|2003.08.18 12:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1249
|1.0279
|3680
|2003.08.18 14:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1219
|1.0279
|3681
|2003.08.18 17:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1189
|1.0279
|3682
|2003.08.19 03:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1159
|1.0279
|3683
|2003.08.19 08:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1129
|1.0279
|3684
|2003.08.19 13:59
|modify
|616
|1.00
|1.1279
|1.1099
|1.0279
|3685
|2003.08.19 17:59
|s/l
|616
|1.00
|1.1099
|1.1099
|1.0279
|1823.30
|58861.03
|3686
|2003.08.19 21:59
|buy
|617
|1.00
|1.1139
|1.1089
|1.2139
|3687
|2003.08.20 12:59
|s/l
|617
|1.00
|1.1089
|1.1089
|1.2139
|-511.11
|58349.92
|3688
|2003.08.20 13:59
|sell
|618
|1.00
|1.1097
|1.1147
|1.0097
|3689
|2003.08.20 15:59
|close
|618
|1.00
|1.1127
|1.1147
|1.0097
|-300.00
|58049.92
|3690
|2003.08.20 15:59
|buy
|619
|1.00
|1.1127
|1.1077
|1.2127
|3691
|2003.08.20 16:59
|modify
|619
|1.00
|1.1127
|1.1092
|1.2127
|3692
|2003.08.20 18:59
|modify
|619
|1.00
|1.1127
|1.1100
|1.2127
|3693
|2003.08.21 02:59
|s/l
|619
|1.00
|1.1100
|1.1100
|1.2127
|-281.11
|57768.81
|3694
|2003.08.21 03:59
|sell
|620
|1.00
|1.1084
|1.1134
|1.0084
|3695
|2003.08.21 04:59
|modify
|620
|1.00
|1.1084
|1.1123
|1.0084
|3696
|2003.08.21 08:59
|modify
|620
|1.00
|1.1084
|1.1084
|1.0084
|3697
|2003.08.21 09:59
|modify
|620
|1.00
|1.1084
|1.1054
|1.0084
|3698
|2003.08.21 11:59
|modify
|620
|1.00
|1.1084
|1.1024
|1.0084
|3699
|2003.08.21 16:59
|modify
|620
|1.00
|1.1084
|1.0994
|1.0084
|3700
|2003.08.21 19:59
|modify
|620
|1.00
|1.1084
|1.0964
|1.0084
|3701
|2003.08.22 14:59
|modify
|620
|1.00
|1.1084
|1.0934
|1.0084
|3702
|2003.08.22 15:59
|modify
|620
|1.00
|1.1084
|1.0904
|1.0084
|3703
|2003.08.25 10:59
|s/l
|620
|1.00
|1.0904
|1.0904
|1.0084
|1818.64
|59587.45
|3704
|2003.08.25 12:59
|buy
|621
|1.00
|1.0902
|1.0852
|1.1902
|3705
|2003.08.25 13:59
|modify
|621
|1.00
|1.0902
|1.0867
|1.1902
|3706
|2003.08.25 20:59
|modify
|621
|1.00
|1.0902
|1.0868
|1.1902
|3707
|2003.08.25 23:59
|s/l
|621
|1.00
|1.0868
|1.0868
|1.1902
|-340.00
|59247.45
|3708
|2003.08.26 00:59
|sell
|622
|1.00
|1.0830
|1.0880
|0.9830
|3709
|2003.08.26 11:59
|modify
|622
|1.00
|1.0830
|1.0878
|0.9830
|3710
|2003.08.26 14:59
|modify
|622
|1.00
|1.0830
|1.0876
|0.9830
|3711
|2003.08.26 16:59
|s/l
|622
|1.00
|1.0876
|1.0876
|0.9830
|-460.00
|58787.45
|3712
|2003.08.26 17:59
|buy
|623
|1.00
|1.0893
|1.0843
|1.1893
|3713
|2003.08.27 06:59
|s/l
|623
|1.00
|1.0843
|1.0843
|1.1893
|-511.11
|58276.34
|3714
|2003.08.28 02:59
|sell
|624
|1.00
|1.0860
|1.0910
|0.9860
|3715
|2003.08.28 03:59
|modify
|624
|1.00
|1.0860
|1.0899
|0.9860
|3716
|2003.08.28 12:59
|modify
|624
|1.00
|1.0860
|1.0860
|0.9860
|3717
|2003.08.28 15:59
|s/l
|624
|1.00
|1.0860
|1.0860
|0.9860
|0.00
|58276.34
|3718
|2003.08.28 17:59
|buy
|625
|1.00
|1.0899
|1.0849
|1.1899
|3719
|2003.08.29 14:59
|modify
|625
|1.00
|1.0899
|1.0899
|1.1899
|3720
|2003.08.29 15:59
|modify
|625
|1.00
|1.0899
|1.0929
|1.1899
|3721
|2003.08.29 17:59
|modify
|625
|1.00
|1.0899
|1.0959
|1.1899
|3722
|2003.09.01 18:59
|close
|625
|1.00
|1.0961
|1.0959
|1.1899
|575.56
|58851.90
|3723
|2003.09.01 18:59
|sell
|626
|1.00
|1.0961
|1.1011
|0.9961
|3724
|2003.09.01 19:59
|modify
|626
|1.00
|1.0961
|1.0990
|0.9961
|3725
|2003.09.02 05:59
|modify
|626
|1.00
|1.0961
|1.0988
|0.9961
|3726
|2003.09.02 07:59
|modify
|626
|1.00
|1.0961
|1.0961
|0.9961
|3727
|2003.09.02 09:59
|modify
|626
|1.00
|1.0961
|1.0931
|0.9961
|3728
|2003.09.02 10:59
|modify
|626
|1.00
|1.0961
|1.0901
|0.9961
|3729
|2003.09.02 20:59
|modify
|626
|1.00
|1.0961
|1.0871
|0.9961
|3730
|2003.09.02 22:59
|modify
|626
|1.00
|1.0961
|1.0841
|0.9961
|3731
|2003.09.03 02:59
|modify
|626
|1.00
|1.0961
|1.0811
|0.9961
|3732
|2003.09.03 11:59
|s/l
|626
|1.00
|1.0811
|1.0811
|0.9961
|1509.32
|60361.22
|3733
|2003.09.03 18:59
|buy
|627
|1.00
|1.0853
|1.0803
|1.1853
|3734
|2003.09.04 10:59
|modify
|627
|1.00
|1.0853
|1.0804
|1.1853
|3735
|2003.09.04 15:59
|modify
|627
|1.00
|1.0853
|1.0810
|1.1853
|3736
|2003.09.04 16:59
|modify
|627
|1.00
|1.0853
|1.0853
|1.1853
|3737
|2003.09.04 19:59
|modify
|627
|1.00
|1.0853
|1.0883
|1.1853
|3738
|2003.09.04 22:59
|modify
|627
|1.00
|1.0853
|1.0913
|1.1853
|3739
|2003.09.05 14:59
|modify
|627
|1.00
|1.0853
|1.0943
|1.1853
|3740
|2003.09.05 15:59
|modify
|627
|1.00
|1.0853
|1.0973
|1.1853
|3741
|2003.09.05 17:59
|modify
|627
|1.00
|1.0853
|1.1003
|1.1853
|3742
|2003.09.05 18:59
|modify
|627
|1.00
|1.0853
|1.1033
|1.1853
|3743
|2003.09.05 20:59
|modify
|627
|1.00
|1.0853
|1.1063
|1.1853
|3744
|2003.09.08 14:59
|s/l
|627
|1.00
|1.1063
|1.1063
|1.1853
|2044.45
|62405.67
|3745
|2003.09.08 23:59
|sell
|628
|1.00
|1.1068
|1.1118
|1.0068
|3746
|2003.09.09 00:59
|modify
|628
|1.00
|1.1068
|1.1103
|1.0068
|3747
|2003.09.09 08:59
|s/l
|628
|1.00
|1.1103
|1.1103
|1.0068
|-345.34
|62060.33
|3748
|2003.09.09 09:59
|buy
|629
|1.00
|1.1094
|1.1044
|1.2094
|3749
|2003.09.09 10:59
|modify
|629
|1.00
|1.1094
|1.1070
|1.2094
|3750
|2003.09.09 12:59
|modify
|629
|1.00
|1.1094
|1.1094
|1.2094
|3751
|2003.09.09 15:59
|modify
|629
|1.00
|1.1094
|1.1124
|1.2094
|3752
|2003.09.09 17:59
|modify
|629
|1.00
|1.1094
|1.1154
|1.2094
|3753
|2003.09.09 18:59
|modify
|629
|1.00
|1.1094
|1.1184
|1.2094
|3754
|2003.09.10 13:59
|s/l
|629
|1.00
|1.1184
|1.1184
|1.2094
|888.89
|62949.22
|3755
|2003.09.10 19:59
|sell
|630
|1.00
|1.1216
|1.1266
|1.0216
|3756
|2003.09.10 20:59
|close
|630
|1.00
|1.1213
|1.1266
|1.0216
|30.00
|62979.22
|3757
|2003.09.10 20:59
|buy
|631
|1.00
|1.1213
|1.1163
|1.2213
|3758
|2003.09.10 21:59
|modify
|631
|1.00
|1.1213
|1.1184
|1.2213
|3759
|2003.09.11 01:59
|s/l
|631
|1.00
|1.1184
|1.1184
|1.2213
|-301.11
|62678.11
|3760
|2003.09.11 02:59
|sell
|632
|1.00
|1.1189
|1.1239
|1.0189
|3761
|2003.09.11 03:59
|modify
|632
|1.00
|1.1189
|1.1213
|1.0189
|3762
|2003.09.11 07:59
|s/l
|632
|1.00
|1.1213
|1.1213
|1.0189
|-240.00
|62438.11
|3763
|2003.09.11 08:59
|buy
|633
|1.00
|1.1248
|1.1198
|1.2248
|3764
|2003.09.11 14:59
|s/l
|633
|1.00
|1.1198
|1.1198
|1.2248
|-500.00
|61938.11
|3765
|2003.09.11 15:59
|sell
|634
|1.00
|1.1173
|1.1223
|1.0173
|3766
|2003.09.12 12:59
|modify
|634
|1.00
|1.1173
|1.1218
|1.0173
|3767
|2003.09.12 13:59
|modify
|634
|1.00
|1.1173
|1.1217
|1.0173
|3768
|2003.09.12 14:59
|s/l
|634
|1.00
|1.1217
|1.1217
|1.0173
|-435.34
|61502.77
|3769
|2003.09.12 15:59
|buy
|635
|1.00
|1.1298
|1.1248
|1.2298
|3770
|2003.09.15 17:59
|modify
|635
|1.00
|1.1298
|1.1262
|1.2298
|3771
|2003.09.15 18:59
|modify
|635
|1.00
|1.1298
|1.1267
|1.2298
|3772
|2003.09.16 08:59
|s/l
|635
|1.00
|1.1267
|1.1267
|1.2298
|-354.44
|61148.33
|3773
|2003.09.16 09:59
|sell
|636
|1.00
|1.1261
|1.1311
|1.0261
|3774
|2003.09.16 10:59
|modify
|636
|1.00
|1.1261
|1.1294
|1.0261
|3775
|2003.09.16 11:59
|modify
|636
|1.00
|1.1261
|1.1291
|1.0261
|3776
|2003.09.16 12:59
|modify
|636
|1.00
|1.1261
|1.1261
|1.0261
|3777
|2003.09.16 16:59
|modify
|636
|1.00
|1.1261
|1.1231
|1.0261
|3778
|2003.09.16 18:59
|modify
|636
|1.00
|1.1261
|1.1201
|1.0261
|3779
|2003.09.17 13:59
|s/l
|636
|1.00
|1.1201
|1.1201
|1.0261
|604.66
|61752.99
|3780
|2003.09.17 16:59
|buy
|637
|1.00
|1.1238
|1.1188
|1.2238
|3781
|2003.09.17 19:59
|modify
|637
|1.00
|1.1238
|1.1238
|1.2238
|3782
|2003.09.18 15:59
|modify
|637
|1.00
|1.1238
|1.1268
|1.2238
|3783
|2003.09.18 16:59
|s/l
|637
|1.00
|1.1268
|1.1268
|1.2238
|288.89
|62041.88
|3784
|2003.09.18 17:59
|sell
|638
|1.00
|1.1238
|1.1288
|1.0238
|3785
|2003.09.19 11:59
|s/l
|638
|1.00
|1.1288
|1.1288
|1.0238
|-495.34
|61546.54
|3786
|2003.09.19 14:59
|buy
|639
|1.00
|1.1315
|1.1265
|1.2315
|3787
|2003.09.19 16:59
|modify
|639
|1.00
|1.1315
|1.1315
|1.2315
|3788
|2003.09.22 00:59
|modify
|639
|1.00
|1.1315
|1.1345
|1.2315
|3789
|2003.09.22 01:59
|modify
|639
|1.00
|1.1315
|1.1375
|1.2315
|3790
|2003.09.22 02:59
|modify
|639
|1.00
|1.1315
|1.1405
|1.2315
|3791
|2003.09.22 09:59
|modify
|639
|1.00
|1.1315
|1.1435
|1.2315
|3792
|2003.09.23 00:59
|modify
|639
|1.00
|1.1315
|1.1439
|1.2315
|3793
|2003.09.23 09:59
|modify
|639
|1.00
|1.1315
|1.1440
|1.2315
|3794
|2003.09.23 10:59
|modify
|639
|1.00
|1.1315
|1.1458
|1.2315
|3795
|2003.09.23 11:59
|modify
|639
|1.00
|1.1315
|1.1464
|1.2315
|3796
|2003.09.23 16:59
|close
|639
|1.00
|1.1484
|1.1464
|1.2315
|1645.56
|63192.10
|3797
|2003.09.23 16:59
|sell
|640
|1.00
|1.1484
|1.1534
|1.0484
|3798
|2003.09.23 17:59
|modify
|640
|1.00
|1.1484
|1.1499
|1.0484
|3799
|2003.09.23 21:59
|modify
|640
|1.00
|1.1484
|1.1484
|1.0484
|3800
|2003.09.24 13:59
|modify
|640
|1.00
|1.1484
|1.1473
|1.0484
|3801
|2003.09.24 17:59
|s/l
|640
|1.00
|1.1473
|1.1473
|1.0484
|114.66
|63306.76
|3802
|2003.09.24 18:59
|buy
|641
|1.00
|1.1475
|1.1425
|1.2475
|3803
|2003.09.24 19:59
|modify
|641
|1.00
|1.1475
|1.1446
|1.2475
|3804
|2003.09.24 22:59
|modify
|641
|1.00
|1.1475
|1.1448
|1.2475
|3805
|2003.09.25 09:59
|modify
|641
|1.00
|1.1475
|1.1454
|1.2475
|3806
|2003.09.25 10:59
|modify
|641
|1.00
|1.1475
|1.1456
|1.2475
|3807
|2003.09.25 15:59
|modify
|641
|1.00
|1.1475
|1.1461
|1.2475
|3808
|2003.09.25 16:59
|modify
|641
|1.00
|1.1475
|1.1475
|1.2475
|3809
|2003.09.25 18:59
|modify
|641
|1.00
|1.1475
|1.1480
|1.2475
|3810
|2003.09.25 23:59
|s/l
|641
|1.00
|1.1480
|1.1480
|1.2475
|38.89
|63345.65
|3811
|2003.09.26 00:59
|sell
|642
|1.00
|1.1474
|1.1524
|1.0474
|3812
|2003.09.26 01:59
|modify
|642
|1.00
|1.1474
|1.1510
|1.0474
|3813
|2003.09.26 15:59
|modify
|642
|1.00
|1.1474
|1.1504
|1.0474
|3814
|2003.09.26 17:59
|modify
|642
|1.00
|1.1474
|1.1500
|1.0474
|3815
|2003.09.26 19:59
|modify
|642
|1.00
|1.1474
|1.1481
|1.0474
|3816
|2003.09.29 01:59
|modify
|642
|1.00
|1.1474
|1.1479
|1.0474
|3817
|2003.09.29 04:59
|modify
|642
|1.00
|1.1474
|1.1474
|1.0474
|3818
|2003.09.29 09:59
|modify
|642
|1.00
|1.1474
|1.1444
|1.0474
|3819
|2003.09.29 16:59
|s/l
|642
|1.00
|1.1444
|1.1444
|1.0474
|313.98
|63659.63
|3820
|2003.09.29 17:59
|buy
|643
|1.00
|1.1584
|1.1534
|1.2584
|3821
|2003.09.29 23:59
|modify
|643
|1.00
|1.1584
|1.1584
|1.2584
|3822
|2003.09.30 01:59
|s/l
|643
|1.00
|1.1584
|1.1584
|1.2584
|-11.11
|63648.52
|3823
|2003.10.02 12:59
|sell
|644
|1.00
|1.1681
|1.1731
|1.0681
|3824
|2003.10.03 06:59
|modify
|644
|1.00
|1.1681
|1.1729
|1.0681
|3825
|2003.10.03 08:59
|modify
|644
|1.00
|1.1681
|1.1727
|1.0681
|3826
|2003.10.03 10:59
|modify
|644
|1.00
|1.1681
|1.1714
|1.0681
|3827
|2003.10.03 12:59
|modify
|644
|1.00
|1.1681
|1.1709
|1.0681
|3828
|2003.10.03 14:59
|modify
|644
|1.00
|1.1681
|1.1681
|1.0681
|3829
|2003.10.03 17:59
|modify
|644
|1.00
|1.1681
|1.1651
|1.0681
|3830
|2003.10.03 18:59
|modify
|644
|1.00
|1.1681
|1.1621
|1.0681
|3831
|2003.10.03 20:59
|modify
|644
|1.00
|1.1681
|1.1591
|1.0681
|3832
|2003.10.06 01:59
|s/l
|644
|1.00
|1.1591
|1.1591
|1.0681
|918.64
|64567.16
|3833
|2003.10.06 17:59
|buy
|645
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.2705
|3834
|2003.10.07 09:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1705
|1.2705
|3835
|2003.10.07 10:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1735
|1.2705
|3836
|2003.10.08 04:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1736
|1.2705
|3837
|2003.10.08 05:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1737
|1.2705
|3838
|2003.10.08 08:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1765
|1.2705
|3839
|2003.10.08 10:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1771
|1.2705
|3840
|2003.10.08 11:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1772
|1.2705
|3841
|2003.10.08 17:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1779
|1.2705
|3842
|2003.10.08 23:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1782
|1.2705
|3843
|2003.10.09 00:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1786
|1.2705
|3844
|2003.10.09 01:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1789
|1.2705
|3845
|2003.10.09 02:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1795
|1.2705
|3846
|2003.10.09 09:59
|modify
|645
|1.00
|1.1705
|1.1796
|1.2705
|3847
|2003.10.09 13:59
|s/l
|645
|1.00
|1.1796
|1.1796
|1.2705
|876.67
|65443.83
|3848
|2003.10.09 14:59
|sell
|646
|1.00
|1.1723
|1.1773
|1.0723
|3849
|2003.10.10 12:59
|s/l
|646
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.0723
|-495.34
|64948.49
|3850
|2003.10.10 13:59
|buy
|647
|1.00
|1.1798
|1.1748
|1.2798
|3851
|2003.10.13 08:59
|s/l
|647
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.2798
|-533.33
|64415.16
|3852
|2003.10.13 09:59
|sell
|648
|1.00
|1.1730
|1.1780
|1.0730
|3853
|2003.10.13 10:59
|modify
|648
|1.00
|1.1730
|1.1730
|1.0730
|3854
|2003.10.14 02:59
|modify
|648
|1.00
|1.1730
|1.1700
|1.0730
|3855
|2003.10.14 03:59
|modify
|648
|1.00
|1.1730
|1.1670
|1.0730
|3856
|2003.10.14 16:59
|s/l
|648
|1.00
|1.1670
|1.1670
|1.0730
|604.66
|65019.82
|3857
|2003.10.14 17:59
|buy
|649
|1.00
|1.1726
|1.1676
|1.2726
|3858
|2003.10.15 14:59
|s/l
|649
|1.00
|1.1676
|1.1676
|1.2726
|-511.11
|64508.71
|3859
|2003.10.15 15:59
|sell
|650
|1.00
|1.1638
|1.1688
|1.0638
|3860
|2003.10.16 09:59
|modify
|650
|1.00
|1.1638
|1.1638
|1.0638
|3861
|2003.10.16 15:59
|s/l
|650
|1.00
|1.1638
|1.1638
|1.0638
|4.66
|64513.37
|3862
|2003.10.16 16:59
|buy
|651
|1.00
|1.1694
|1.1644
|1.2694
|3863
|2003.10.16 18:59
|s/l
|651
|1.00
|1.1644
|1.1644
|1.2694
|-500.00
|64013.37
|3864
|2003.10.16 21:59
|sell
|652
|1.00
|1.1590
|1.1640
|1.0590
|3865
|2003.10.17 18:59
|close
|652
|1.00
|1.1625
|1.1640
|1.0590
|-345.34
|63668.03
|3866
|2003.10.17 18:59
|buy
|653
|1.00
|1.1625
|1.1575
|1.2625
|3867
|2003.10.17 19:59
|modify
|653
|1.00
|1.1625
|1.1589
|1.2625
|3868
|2003.10.17 21:59
|modify
|653
|1.00
|1.1625
|1.1625
|1.2625
|3869
|2003.10.20 00:59
|modify
|653
|1.00
|1.1625
|1.1655
|1.2625
|3870
|2003.10.20 03:59
|s/l
|653
|1.00
|1.1655
|1.1655
|1.2625
|266.67
|63934.70
|3871
|2003.10.20 23:59
|sell
|654
|1.00
|1.1626
|1.1676
|1.0626
|3872
|2003.10.21 01:59
|modify
|654
|1.00
|1.1626
|1.1674
|1.0626
|3873
|2003.10.21 02:59
|modify
|654
|1.00
|1.1626
|1.1670
|1.0626
|3874
|2003.10.21 03:59
|modify
|654
|1.00
|1.1626
|1.1663
|1.0626
|3875
|2003.10.21 10:59
|modify
|654
|1.00
|1.1626
|1.1662
|1.0626
|3876
|2003.10.21 15:59
|s/l
|654
|1.00
|1.1662
|1.1662
|1.0626
|-355.34
|63579.36
|3877
|2003.10.21 16:59
|buy
|655
|1.00
|1.1687
|1.1637
|1.2687
|3878
|2003.10.21 17:59
|modify
|655
|1.00
|1.1687
|1.1638
|1.2687
|3879
|2003.10.21 18:59
|modify
|655
|1.00
|1.1687
|1.1639
|1.2687
|3880
|2003.10.21 19:59
|modify
|655
|1.00
|1.1687
|1.1640
|1.2687
|3881
|2003.10.22 09:59
|modify
|655
|1.00
|1.1687
|1.1644
|1.2687
|3882
|2003.10.22 15:59
|modify
|655
|1.00
|1.1687
|1.1687
|1.2687
|3883
|2003.10.22 16:59
|modify
|655
|1.00
|1.1687
|1.1717
|1.2687
|3884
|2003.10.22 17:59
|modify
|655
|1.00
|1.1687
|1.1747
|1.2687
|3885
|2003.10.22 19:59
|modify
|655
|1.00
|1.1687
|1.1777
|1.2687
|3886
|2003.10.23 15:59
|s/l
|655
|1.00
|1.1777
|1.1777
|1.2687
|877.78
|64457.14
|3887
|2003.10.23 16:59
|sell
|656
|1.00
|1.1785
|1.1835
|1.0785
|3888
|2003.10.23 18:59
|modify
|656
|1.00
|1.1785
|1.1802
|1.0785
|3889
|2003.10.24 00:59
|s/l
|656
|1.00
|1.1802
|1.1802
|1.0785
|-165.34
|64291.80
|3890
|2003.10.24 01:59
|buy
|657
|1.00
|1.1823
|1.1773
|1.2823
|3891
|2003.10.24 02:59
|modify
|657
|1.00
|1.1823
|1.1781
|1.2823
|3892
|2003.10.24 11:59
|s/l
|657
|1.00
|1.1781
|1.1781
|1.2823
|-420.00
|63871.80
|3893
|2003.10.24 13:59
|sell
|658
|1.00
|1.1768
|1.1818
|1.0768
|3894
|2003.10.24 16:59
|s/l
|658
|1.00
|1.1818
|1.1818
|1.0768
|-500.00
|63371.80
|3895
|2003.10.24 16:59
|buy
|659
|1.00
|1.1820
|1.1770
|1.2820
|3896
|2003.10.24 17:59
|modify
|659
|1.00
|1.1820
|1.1782
|1.2820
|3897
|2003.10.24 18:59
|modify
|659
|1.00
|1.1820
|1.1786
|1.2820
|3898
|2003.10.24 19:59
|modify
|659
|1.00
|1.1820
|1.1789
|1.2820
|3899
|2003.10.24 22:59
|s/l
|659
|1.00
|1.1789
|1.1789
|1.2820
|-310.00
|63061.80
|3900
|2003.10.24 23:59
|sell
|660
|1.00
|1.1785
|1.1835
|1.0785
|3901
|2003.10.27 00:59
|modify
|660
|1.00
|1.1785
|1.1827
|1.0785
|3902
|2003.10.27 04:59
|modify
|660
|1.00
|1.1785
|1.1785
|1.0785
|3903
|2003.10.27 22:59
|modify
|660
|1.00
|1.1785
|1.1774
|1.0785
|3904
|2003.10.27 23:59
|modify
|660
|1.00
|1.1785
|1.1770
|1.0785
|3905
|2003.10.28 00:59
|modify
|660
|1.00
|1.1785
|1.1766
|1.0785
|3906
|2003.10.28 01:59
|modify
|660
|1.00
|1.1785
|1.1755
|1.0785
|3907
|2003.10.28 12:59
|modify
|660
|1.00
|1.1785
|1.1725
|1.0785
|3908
|2003.10.28 23:59
|modify
|660
|1.00
|1.1785
|1.1724
|1.0785
|3909
|2003.10.29 00:59
|modify
|660
|1.00
|1.1785
|1.1719
|1.0785
|3910
|2003.10.29 01:59
|modify
|660
|1.00
|1.1785
|1.1718
|1.0785
|3911
|2003.10.29 12:59
|close
|660
|1.00
|1.1710
|1.1718
|1.0785
|773.30
|63835.10
|3912
|2003.10.29 12:59
|buy
|661
|1.00
|1.1710
|1.1660
|1.2710
|3913
|2003.10.29 13:59
|modify
|661
|1.00
|1.1710
|1.1679
|1.2710
|3914
|2003.10.29 18:59
|s/l
|661
|1.00
|1.1679
|1.1679
|1.2710
|-310.00
|63525.10
|3915
|2003.10.29 20:59
|sell
|662
|1.00
|1.1673
|1.1723
|1.0673
|3916
|2003.10.29 21:59
|modify
|662
|1.00
|1.1673
|1.1703
|1.0673
|3917
|2003.10.30 09:59
|modify
|662
|1.00
|1.1673
|1.1700
|1.0673
|3918
|2003.10.30 11:59
|s/l
|662
|1.00
|1.1700
|1.1700
|1.0673
|-265.34
|63259.76
|3919
|2003.10.30 12:59
|buy
|663
|1.00
|1.1714
|1.1664
|1.2714
|3920
|2003.10.30 13:59
|modify
|663
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.2714
|3921
|2003.10.30 15:59
|s/l
|663
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.2714
|0.00
|63259.76
|3922
|2003.10.30 17:59
|sell
|664
|1.00
|1.1696
|1.1746
|1.0696
|3923
|2003.10.30 18:59
|modify
|664
|1.00
|1.1696
|1.1696
|1.0696
|3924
|2003.10.30 19:59
|modify
|664
|1.00
|1.1696
|1.1666
|1.0696
|3925
|2003.10.31 18:59
|modify
|664
|1.00
|1.1696
|1.1636
|1.0696
|3926
|2003.10.31 19:59
|modify
|664
|1.00
|1.1696
|1.1634
|1.0696
|3927
|2003.10.31 20:59
|modify
|664
|1.00
|1.1696
|1.1606
|1.0696
|3928
|2003.11.03 12:59
|s/l
|664
|1.00
|1.1606
|1.1606
|1.0696
|918.64
|64178.40
|3929
|2003.11.04 17:59
|buy
|665
|1.00
|1.1500
|1.1450
|1.2500
|3930
|2003.11.04 18:59
|modify
|665
|1.00
|1.1500
|1.1473
|1.2500
|3931
|2003.11.05 01:59
|s/l
|665
|1.00
|1.1473
|1.1473
|1.2500
|-281.11
|63897.29
|3932
|2003.11.05 10:59
|sell
|666
|1.00
|1.1464
|1.1514
|1.0464
|3933
|2003.11.05 11:59
|modify
|666
|1.00
|1.1464
|1.1491
|1.0464
|3934
|2003.11.05 15:59
|modify
|666
|1.00
|1.1464
|1.1464
|1.0464
|3935
|2003.11.05 16:59
|s/l
|666
|1.00
|1.1464
|1.1464
|1.0464
|0.00
|63897.29
|3936
|2003.11.05 17:59
|buy
|667
|1.00
|1.1477
|1.1427
|1.2477
|3937
|2003.11.05 18:59
|modify
|667
|1.00
|1.1477
|1.1445
|1.2477
|3938
|2003.11.05 20:59
|s/l
|667
|1.00
|1.1445
|1.1445
|1.2477
|-320.00
|63577.29
|3939
|2003.11.05 22:59
|sell
|668
|1.00
|1.1439
|1.1489
|1.0439
|3940
|2003.11.05 23:59
|modify
|668
|1.00
|1.1439
|1.1474
|1.0439
|3941
|2003.11.06 08:59
|modify
|668
|1.00
|1.1439
|1.1472
|1.0439
|3942
|2003.11.06 14:59
|modify
|668
|1.00
|1.1439
|1.1439
|1.0439
|3943
|2003.11.07 14:59
|modify
|668
|1.00
|1.1439
|1.1431
|1.0439
|3944
|2003.11.07 15:59
|modify
|668
|1.00
|1.1439
|1.1427
|1.0439
|3945
|2003.11.07 16:59
|s/l
|668
|1.00
|1.1427
|1.1427
|1.0439
|129.32
|63706.61
|3946
|2003.11.07 17:59
|buy
|669
|1.00
|1.1510
|1.1460
|1.2510
|3947
|2003.11.10 17:59
|modify
|669
|1.00
|1.1510
|1.1489
|1.2510
|3948
|2003.11.10 22:59
|s/l
|669
|1.00
|1.1489
|1.1489
|1.2510
|-243.33
|63463.28
|3949
|2003.11.10 23:59
|sell
|670
|1.00
|1.1470
|1.1520
|1.0470
|3950
|2003.11.11 00:59
|modify
|670
|1.00
|1.1470
|1.1515
|1.0470
|3951
|2003.11.11 01:59
|modify
|670
|1.00
|1.1470
|1.1509
|1.0470
|3952
|2003.11.11 08:59
|modify
|670
|1.00
|1.1470
|1.1508
|1.0470
|3953
|2003.11.11 09:59
|modify
|670
|1.00
|1.1470
|1.1502
|1.0470
|3954
|2003.11.11 10:59
|s/l
|670
|1.00
|1.1502
|1.1502
|1.0470
|-315.34
|63147.94
|3955
|2003.11.11 11:59
|buy
|671
|1.00
|1.1495
|1.1445
|1.2495
|3956
|2003.11.11 12:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1468
|1.2495
|3957
|2003.11.11 17:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1470
|1.2495
|3958
|2003.11.12 02:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1495
|1.2495
|3959
|2003.11.12 03:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1525
|1.2495
|3960
|2003.11.12 11:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1555
|1.2495
|3961
|2003.11.12 15:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1585
|1.2495
|3962
|2003.11.12 17:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1615
|1.2495
|3963
|2003.11.13 08:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1645
|1.2495
|3964
|2003.11.13 14:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1675
|1.2495
|3965
|2003.11.14 00:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1705
|1.2495
|3966
|2003.11.14 04:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1735
|1.2495
|3967
|2003.11.14 20:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1748
|1.2495
|3968
|2003.11.14 22:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1750
|1.2495
|3969
|2003.11.14 23:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1751
|1.2495
|3970
|2003.11.17 00:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1765
|1.2495
|3971
|2003.11.17 01:59
|modify
|671
|1.00
|1.1495
|1.1795
|1.2495
|3972
|2003.11.17 05:59
|s/l
|671
|1.00
|1.1795
|1.1795
|1.2495
|2933.34
|66081.28
|3973
|2003.11.17 18:59
|sell
|672
|1.00
|1.1739
|1.1789
|1.0739
|3974
|2003.11.18 09:59
|s/l
|672
|1.00
|1.1789
|1.1789
|1.0739
|-495.34
|65585.94
|3975
|2003.11.18 16:59
|buy
|673
|1.00
|1.1897
|1.1847
|1.2897
|3976
|2003.11.18 19:59
|modify
|673
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.2897
|3977
|2003.11.18 22:59
|modify
|673
|1.00
|1.1897
|1.1927
|1.2897
|3978
|2003.11.19 11:59
|s/l
|673
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.2897
|288.89
|65874.83
|3979
|2003.11.19 19:59
|sell
|674
|1.00
|1.1900
|1.1950
|1.0900
|3980
|2003.11.19 21:59
|modify
|674
|1.00
|1.1900
|1.1948
|1.0900
|3981
|2003.11.20 00:59
|modify
|674
|1.00
|1.1900
|1.1947
|1.0900
|3982
|2003.11.20 03:59
|modify
|674
|1.00
|1.1900
|1.1943
|1.0900
|3983
|2003.11.20 09:59
|modify
|674
|1.00
|1.1900
|1.1938
|1.0900
|3984
|2003.11.20 10:59
|modify
|674
|1.00
|1.1900
|1.1929
|1.0900
|3985
|2003.11.20 14:59
|s/l
|674
|1.00
|1.1929
|1.1929
|1.0900
|-285.34
|65589.49
|3986
|2003.11.20 15:59
|buy
|675
|1.00
|1.1927
|1.1877
|1.2927
|3987
|2003.11.20 16:59
|modify
|675
|1.00
|1.1927
|1.1901
|1.2927
|3988
|2003.11.20 17:59
|s/l
|675
|1.00
|1.1901
|1.1901
|1.2927
|-260.00
|65329.49
|3989
|2003.11.20 18:59
|sell
|676
|1.00
|1.1895
|1.1945
|1.0895
|3990
|2003.11.20 19:59
|modify
|676
|1.00
|1.1895
|1.1942
|1.0895
|3991
|2003.11.21 12:59
|modify
|676
|1.00
|1.1895
|1.1941
|1.0895
|3992
|2003.11.21 13:59
|modify
|676
|1.00
|1.1895
|1.1937
|1.0895
|3993
|2003.11.21 16:59
|close
|676
|1.00
|1.1934
|1.1937
|1.0895
|-385.34
|64944.15
|3994
|2003.11.21 16:59
|buy
|677
|1.00
|1.1934
|1.1884
|1.2934
|3995
|2003.11.21 17:59
|modify
|677
|1.00
|1.1934
|1.1891
|1.2934
|3996
|2003.11.24 09:59
|s/l
|677
|1.00
|1.1891
|1.1891
|1.2934
|-463.33
|64480.82
|3997
|2003.11.24 10:59
|sell
|678
|1.00
|1.1803
|1.1853
|1.0803
|3998
|2003.11.24 17:59
|modify
|678
|1.00
|1.1803
|1.1803
|1.0803
|3999
|2003.11.25 04:59
|s/l
|678
|1.00
|1.1803
|1.1803
|1.0803
|4.66
|64485.48
|4000
|2003.11.26 04:59
|buy
|679
|1.00
|1.1814
|1.1764
|1.2814
|4001
|2003.11.26 05:59
|modify
|679
|1.00
|1.1814
|1.1773
|1.2814
|4002
|2003.11.26 09:59
|modify
|679
|1.00
|1.1814
|1.1780
|1.2814
|4003
|2003.11.26 10:59
|modify
|679
|1.00
|1.1814
|1.1781
|1.2814
|4004
|2003.11.26 13:59
|modify
|679
|1.00
|1.1814
|1.1783
|1.2814
|4005
|2003.11.26 15:59
|modify
|679
|1.00
|1.1814
|1.1814
|1.2814
|4006
|2003.11.26 16:59
|modify
|679
|1.00
|1.1814
|1.1844
|1.2814
|4007
|2003.11.26 17:59
|modify
|679
|1.00
|1.1814
|1.1874
|1.2814
|4008
|2003.11.26 21:59
|modify
|679
|1.00
|1.1814
|1.1904
|1.2814
|4009
|2003.11.27 13:59
|s/l
|679
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.2814
|888.89
|65374.37
|4010
|2003.11.27 17:59
|sell
|680
|1.00
|1.1898
|1.1948
|1.0898
|4011
|2003.11.27 18:59
|modify
|680
|1.00
|1.1898
|1.1922
|1.0898
|4012
|2003.11.28 04:59
|s/l
|680
|1.00
|1.1922
|1.1922
|1.0898
|-235.34
|65139.03
|4013
|2003.11.28 07:59
|buy
|681
|1.00
|1.1929
|1.1879
|1.2929
|4014
|2003.11.28 08:59
|modify
|681
|1.00
|1.1929
|1.1900
|1.2929
|4015
|2003.11.28 09:59
|modify
|681
|1.00
|1.1929
|1.1901
|1.2929
|4016
|2003.11.28 10:59
|modify
|681
|1.00
|1.1929
|1.1929
|1.2929
|4017
|2003.11.28 12:59
|modify
|681
|1.00
|1.1929
|1.1959
|1.2929
|4018
|2003.12.01 00:59
|modify
|681
|1.00
|1.1929
|1.1989
|1.2929
|4019
|2003.12.01 07:59
|s/l
|681
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.2929
|566.67
|65705.70
|4020
|2003.12.01 17:59
|sell
|682
|1.00
|1.1955
|1.2005
|1.0955
|4021
|2003.12.02 13:59
|modify
|682
|1.00
|1.1955
|1.2002
|1.0955
|4022
|2003.12.02 14:59
|modify
|682
|1.00
|1.1955
|1.1998
|1.0955
|4023
|2003.12.02 15:59
|s/l
|682
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.0955
|-425.34
|65280.36
|4024
|2003.12.02 16:59
|buy
|683
|1.00
|1.2088
|1.2038
|1.3088
|4025
|2003.12.03 12:59
|modify
|683
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.3088
|4026
|2003.12.03 15:59
|s/l
|683
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.3088
|-11.11
|65269.25
|4027
|2003.12.04 05:59
|sell
|684
|1.00
|1.2052
|1.2102
|1.1052
|4028
|2003.12.04 14:59
|s/l
|684
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.1052
|-500.00
|64769.25
|4029
|2003.12.04 15:59
|buy
|685
|1.00
|1.2125
|1.2075
|1.3125
|4030
|2003.12.04 16:59
|s/l
|685
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.3125
|-500.00
|64269.25
|4031
|2003.12.04 17:59
|sell
|686
|1.00
|1.2077
|1.2127
|1.1077
|4032
|2003.12.04 20:59
|modify
|686
|1.00
|1.2077
|1.2120
|1.1077
|4033
|2003.12.05 14:59
|s/l
|686
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.1077
|-425.34
|63843.91
|4034
|2003.12.05 15:59
|buy
|687
|1.00
|1.2124
|1.2074
|1.3124
|4035
|2003.12.05 17:59
|modify
|687
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.3124
|4036
|2003.12.08 10:59
|modify
|687
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.3124
|4037
|2003.12.08 14:59
|modify
|687
|1.00
|1.2124
|1.2184
|1.3124
|4038
|2003.12.09 09:59
|modify
|687
|1.00
|1.2124
|1.2214
|1.3124
|4039
|2003.12.09 13:59
|modify
|687
|1.00
|1.2124
|1.2219
|1.3124
|4040
|2003.12.09 14:59
|modify
|687
|1.00
|1.2124
|1.2220
|1.3124
|4041
|2003.12.09 15:59
|modify
|687
|1.00
|1.2124
|1.2222
|1.3124
|4042
|2003.12.09 16:59
|s/l
|687
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.3124
|935.56
|64779.47
|4043
|2003.12.09 17:59
|sell
|688
|1.00
|1.2229
|1.2279
|1.1229
|4044
|2003.12.09 18:59
|modify
|688
|1.00
|1.2229
|1.2249
|1.1229
|4045
|2003.12.09 21:59
|s/l
|688
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.1229
|-200.00
|64579.47
|4046
|2003.12.09 22:59
|buy
|689
|1.00
|1.2256
|1.2206
|1.3256
|4047
|2003.12.09 23:59
|modify
|689
|1.00
|1.2256
|1.2212
|1.3256
|4048
|2003.12.10 06:59
|s/l
|689
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.3256
|-451.11
|64128.36
|4049
|2003.12.10 07:59
|sell
|690
|1.00
|1.2197
|1.2247
|1.1197
|4050
|2003.12.10 09:59
|modify
|690
|1.00
|1.2197
|1.2240
|1.1197
|4051
|2003.12.10 12:59
|modify
|690
|1.00
|1.2197
|1.2239
|1.1197
|4052
|2003.12.10 13:59
|s/l
|690
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.1197
|-420.00
|63708.36
|4053
|2003.12.10 14:59
|buy
|691
|1.00
|1.2244
|1.2194
|1.3244
|4054
|2003.12.11 00:59
|s/l
|691
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.3244
|-511.11
|63197.25
|4055
|2003.12.11 06:59
|sell
|692
|1.00
|1.2190
|1.2240
|1.1190
|4056
|2003.12.11 07:59
|modify
|692
|1.00
|1.2190
|1.2233
|1.1190
|4057
|2003.12.11 09:59
|modify
|692
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.1190
|4058
|2003.12.11 20:59
|s/l
|692
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.1190
|0.00
|63197.25
|4059
|2003.12.11 21:59
|buy
|693
|1.00
|1.2212
|1.2162
|1.3212
|4060
|2003.12.12 08:59
|modify
|693
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.3212
|4061
|2003.12.12 15:59
|modify
|693
|1.00
|1.2212
|1.2242
|1.3212
|4062
|2003.12.15 00:59
|s/l
|693
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.3212
|255.56
|63452.81
|4063
|2003.12.15 01:59
|sell
|694
|1.00
|1.2197
|1.2247
|1.1197
|4064
|2003.12.15 14:59
|s/l
|694
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.1197
|-500.00
|62952.81
|4065
|2003.12.15 16:59
|buy
|695
|1.00
|1.2295
|1.2245
|1.3295
|4066
|2003.12.16 05:59
|modify
|695
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.3295
|4067
|2003.12.16 16:59
|modify
|695
|1.00
|1.2295
|1.2304
|1.3295
|4068
|2003.12.16 17:59
|modify
|695
|1.00
|1.2295
|1.2305
|1.3295
|4069
|2003.12.16 18:59
|modify
|695
|1.00
|1.2295
|1.2306
|1.3295
|4070
|2003.12.16 20:59
|modify
|695
|1.00
|1.2295
|1.2311
|1.3295
|4071
|2003.12.16 21:59
|modify
|695
|1.00
|1.2295
|1.2316
|1.3295
|4072
|2003.12.16 23:59
|modify
|695
|1.00
|1.2295
|1.2318
|1.3295
|4073
|2003.12.17 08:59
|s/l
|695
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.3295
|207.78
|63160.59
|4074
|2003.12.17 09:59
|sell
|696
|1.00
|1.2339
|1.2389
|1.1339
|4075
|2003.12.17 11:59
|close
|696
|1.00
|1.2334
|1.2389
|1.1339
|50.00
|63210.59
|4076
|2003.12.17 11:59
|buy
|697
|1.00
|1.2334
|1.2284
|1.3334
|4077
|2003.12.17 12:59
|modify
|697
|1.00
|1.2334
|1.2315
|1.3334
|4078
|2003.12.17 14:59
|modify
|697
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.3334
|4079
|2003.12.17 18:59
|modify
|697
|1.00
|1.2334
|1.2364
|1.3334
|4080
|2003.12.18 10:59
|modify
|697
|1.00
|1.2334
|1.2394
|1.3334
|4081
|2003.12.18 14:59
|s/l
|697
|1.00
|1.2394
|1.2394
|1.3334
|588.89
|63799.48
|4082
|2003.12.18 15:59
|sell
|698
|1.00
|1.2369
|1.2419
|1.1369
|4083
|2003.12.18 16:59
|modify
|698
|1.00
|1.2369
|1.2405
|1.1369
|4084
|2003.12.18 18:59
|s/l
|698
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.1369
|-360.00
|63439.48
|4085
|2003.12.18 19:59
|buy
|699
|1.00
|1.2416
|1.2366
|1.3416
|4086
|2003.12.18 20:59
|modify
|699
|1.00
|1.2416
|1.2382
|1.3416
|4087
|2003.12.18 23:59
|modify
|699
|1.00
|1.2416
|1.2383
|1.3416
|4088
|2003.12.19 16:59
|s/l
|699
|1.00
|1.2383
|1.2383
|1.3416
|-341.11
|63098.37
|4089
|2003.12.19 17:59
|sell
|700
|1.00
|1.2382
|1.2432
|1.1382
|4090
|2003.12.19 18:59
|modify
|700
|1.00
|1.2382
|1.2411
|1.1382
|4091
|2003.12.22 00:59
|modify
|700
|1.00
|1.2382
|1.2408
|1.1382
|4092
|2003.12.22 01:59
|modify
|700
|1.00
|1.2382
|1.2407
|1.1382
|4093
|2003.12.22 09:59
|s/l
|700
|1.00
|1.2407
|1.2407
|1.1382
|-236.02
|62862.35
|4094
|2003.12.22 10:59
|buy
|701
|1.00
|1.2437
|1.2387
|1.3437
|4095
|2003.12.23 02:59
|modify
|701
|1.00
|1.2437
|1.2396
|1.3437
|4096
|2003.12.23 03:59
|modify
|701
|1.00
|1.2437
|1.2399
|1.3437
|4097
|2003.12.23 05:59
|close
|701
|1.00
|1.2401
|1.2399
|1.3437
|-371.11
|62491.24
|4098
|2003.12.23 05:59
|sell
|702
|1.00
|1.2401
|1.2451
|1.1401
|4099
|2003.12.23 06:59
|modify
|702
|1.00
|1.2401
|1.2429
|1.1401
|4100
|2003.12.23 11:59
|modify
|702
|1.00
|1.2401
|1.2426
|1.1401
|4101
|2003.12.23 15:59
|modify
|702
|1.00
|1.2401
|1.2425
|1.1401
|4102
|2003.12.23 17:59
|modify
|702
|1.00
|1.2401
|1.2420
|1.1401
|4103
|2003.12.23 20:59
|modify
|702
|1.00
|1.2401
|1.2415
|1.1401
|4104
|2003.12.24 06:59
|s/l
|702
|1.00
|1.2415
|1.2415
|1.1401
|-135.34
|62355.90
|4105
|2003.12.24 12:59
|buy
|703
|1.00
|1.2409
|1.2359
|1.3409
|4106
|2003.12.24 13:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2396
|1.3409
|4107
|2003.12.24 15:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2398
|1.3409
|4108
|2003.12.24 16:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2409
|1.3409
|4109
|2003.12.24 18:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2410
|1.3409
|4110
|2003.12.24 23:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2416
|1.3409
|4111
|2003.12.25 00:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2417
|1.3409
|4112
|2003.12.25 03:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2420
|1.3409
|4113
|2003.12.25 11:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2422
|1.3409
|4114
|2003.12.25 13:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2424
|1.3409
|4115
|2003.12.25 15:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2436
|1.3409
|4116
|2003.12.25 16:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2443
|1.3409
|4117
|2003.12.25 20:59
|modify
|703
|1.00
|1.2409
|1.2447
|1.3409
|4118
|2003.12.26 00:59
|s/l
|703
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.3409
|357.78
|62713.68
|4119
|2003.12.26 18:59
|sell
|704
|1.00
|1.2434
|1.2484
|1.1434
|4120
|2003.12.26 19:59
|modify
|704
|1.00
|1.2434
|1.2461
|1.1434
|4121
|2003.12.29 00:59
|modify
|704
|1.00
|1.2434
|1.2459
|1.1434
|4122
|2003.12.29 05:59
|s/l
|704
|1.00
|1.2459
|1.2459
|1.1434
|-236.02
|62477.66
|4123
|2003.12.29 10:59
|buy
|705
|1.00
|1.2477
|1.2427
|1.3477
|4124
|2003.12.29 11:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2441
|1.3477
|4125
|2003.12.29 12:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2443
|1.3477
|4126
|2003.12.29 13:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2445
|1.3477
|4127
|2003.12.29 14:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2449
|1.3477
|4128
|2003.12.30 00:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2451
|1.3477
|4129
|2003.12.30 02:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2452
|1.3477
|4130
|2003.12.30 03:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2454
|1.3477
|4131
|2003.12.30 04:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2459
|1.3477
|4132
|2003.12.30 05:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2461
|1.3477
|4133
|2003.12.30 09:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2463
|1.3477
|4134
|2003.12.30 10:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2479
|1.3477
|4135
|2003.12.30 11:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2484
|1.3477
|4136
|2003.12.30 13:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2487
|1.3477
|4137
|2003.12.30 16:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2477
|1.3477
|4138
|2003.12.30 16:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2491
|1.3477
|4139
|2003.12.30 17:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2496
|1.3477
|4140
|2003.12.30 19:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2507
|1.3477
|4141
|2003.12.31 02:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2537
|1.3477
|4142
|2003.12.31 08:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2567
|1.3477
|4143
|2003.12.31 14:59
|modify
|705
|1.00
|1.2477
|1.2597
|1.3477
|4144
|2003.12.31 18:59
|s/l
|705
|1.00
|1.2597
|1.2597
|1.3477
|1177.78
|63655.44
|4145
|2004.01.02 04:59
|sell
|706
|1.00
|1.2564
|1.2614
|1.1564
|4146
|2004.01.02 05:59
|modify
|706
|1.00
|1.2564
|1.2609
|1.1564
|4147
|2004.01.02 10:59
|s/l
|706
|1.00
|1.2609
|1.2609
|1.1564
|-450.00
|63205.44
|4148
|2004.01.02 11:59
|buy
|707
|1.00
|1.2625
|1.2575
|1.3625
|4149
|2004.01.05 01:59
|modify
|707
|1.00
|1.2625
|1.2625
|1.3625
|4150
|2004.01.05 08:59
|modify
|707
|1.00
|1.2625
|1.2655
|1.3625
|4151
|2004.01.05 09:59
|s/l
|707
|1.00
|1.2655
|1.2655
|1.3625
|266.67
|63472.11
|4152
|2004.01.07 04:59
|sell
|708
|1.00
|1.2707
|1.2757
|1.1707
|4153
|2004.01.07 10:59
|modify
|708
|1.00
|1.2707
|1.2707
|1.1707
|4154
|2004.01.07 22:59
|modify
|708
|1.00
|1.2707
|1.2677
|1.1707
|4155
|2004.01.08 03:59
|modify
|708
|1.00
|1.2707
|1.2647
|1.1707
|4156
|2004.01.08 11:59
|modify
|708
|1.00
|1.2707
|1.2617
|1.1707
|4157
|2004.01.08 14:59
|s/l
|708
|1.00
|1.2617
|1.2617
|1.1707
|904.66
|64376.77
|4158
|2004.01.08 16:59
|buy
|709
|1.00
|1.2727
|1.2677
|1.3727
|4159
|2004.01.08 18:59
|modify
|709
|1.00
|1.2727
|1.2727
|1.3727
|4160
|2004.01.09 09:59
|s/l
|709
|1.00
|1.2727
|1.2727
|1.3727
|-11.11
|64365.66
|4161
|2004.01.12 18:59
|sell
|710
|1.00
|1.2803
|1.2853
|1.1803
|4162
|2004.01.12 19:59
|modify
|710
|1.00
|1.2803
|1.2848
|1.1803
|4163
|2004.01.12 20:59
|modify
|710
|1.00
|1.2803
|1.2803
|1.1803
|4164
|2004.01.13 00:59
|modify
|710
|1.00
|1.2803
|1.2773
|1.1803
|4165
|2004.01.13 10:59
|s/l
|710
|1.00
|1.2773
|1.2773
|1.1803
|304.66
|64670.32
|4166
|2004.01.13 18:59
|buy
|711
|1.00
|1.2738
|1.2688
|1.3738
|4167
|2004.01.13 19:59
|close
|711
|1.00
|1.2731
|1.2688
|1.3738
|-70.00
|64600.32
|4168
|2004.01.13 19:59
|sell
|712
|1.00
|1.2731
|1.2781
|1.1731
|4169
|2004.01.13 20:59
|modify
|712
|1.00
|1.2731
|1.2772
|1.1731
|4170
|2004.01.13 23:59
|s/l
|712
|1.00
|1.2772
|1.2772
|1.1731
|-410.00
|64190.32
|4171
|2004.01.14 02:59
|buy
|713
|1.00
|1.2763
|1.2713
|1.3763
|4172
|2004.01.14 03:59
|modify
|713
|1.00
|1.2763
|1.2736
|1.3763
|4173
|2004.01.14 05:59
|s/l
|713
|1.00
|1.2736
|1.2736
|1.3763
|-270.00
|63920.32
|4174
|2004.01.14 07:59
|sell
|714
|1.00
|1.2730
|1.2780
|1.1730
|4175
|2004.01.14 08:59
|modify
|714
|1.00
|1.2730
|1.2772
|1.1730
|4176
|2004.01.14 10:59
|modify
|714
|1.00
|1.2730
|1.2730
|1.1730
|4177
|2004.01.14 12:59
|modify
|714
|1.00
|1.2730
|1.2700
|1.1730
|4178
|2004.01.14 18:59
|s/l
|714
|1.00
|1.2700
|1.2700
|1.1730
|300.00
|64220.32
|4179
|2004.01.20 10:59
|buy
|715
|1.00
|1.2490
|1.2440
|1.3490
|4180
|2004.01.20 14:59
|modify
|715
|1.00
|1.2490
|1.2490
|1.3490
|4181
|2004.01.20 17:59
|modify
|715
|1.00
|1.2490
|1.2520
|1.3490
|4182
|2004.01.20 18:59
|modify
|715
|1.00
|1.2490
|1.2550
|1.3490
|4183
|2004.01.21 06:59
|modify
|715
|1.00
|1.2490
|1.2580
|1.3490
|4184
|2004.01.21 10:59
|modify
|715
|1.00
|1.2490
|1.2610
|1.3490
|4185
|2004.01.21 14:59
|s/l
|715
|1.00
|1.2610
|1.2610
|1.3490
|1188.89
|65409.21
|4186
|2004.01.23 15:59
|sell
|716
|1.00
|1.2677
|1.2727
|1.1677
|4187
|2004.01.23 18:59
|modify
|716
|1.00
|1.2677
|1.2677
|1.1677
|4188
|2004.01.23 19:59
|modify
|716
|1.00
|1.2677
|1.2647
|1.1677
|4189
|2004.01.26 00:59
|modify
|716
|1.00
|1.2677
|1.2617
|1.1677
|4190
|2004.01.26 09:59
|modify
|716
|1.00
|1.2677
|1.2587
|1.1677
|4191
|2004.01.26 10:59
|s/l
|716
|1.00
|1.2587
|1.2587
|1.1677
|913.98
|66323.19
|4192
|2004.01.27 16:59
|buy
|717
|1.00
|1.2562
|1.2512
|1.3562
|4193
|2004.01.27 17:59
|modify
|717
|1.00
|1.2562
|1.2562
|1.3562
|4194
|2004.01.27 18:59
|modify
|717
|1.00
|1.2562
|1.2592
|1.3562
|4195
|2004.01.28 14:59
|s/l
|717
|1.00
|1.2592
|1.2592
|1.3562
|288.89
|66612.08
|4196
|2004.01.28 16:59
|sell
|718
|1.00
|1.2588
|1.2638
|1.1588
|4197
|2004.01.28 17:59
|modify
|718
|1.00
|1.2588
|1.2620
|1.1588
|4198
|2004.01.28 18:59
|s/l
|718
|1.00
|1.2620
|1.2620
|1.1588
|-320.00
|66292.08
|4199
|2004.01.28 20:59
|buy
|719
|1.00
|1.2639
|1.2589
|1.3639
|4200
|2004.01.28 21:59
|s/l
|719
|1.00
|1.2589
|1.2589
|1.3639
|-500.00
|65792.08
|4201
|2004.01.28 22:59
|sell
|720
|1.00
|1.2487
|1.2537
|1.1487
|4202
|2004.01.29 00:59
|modify
|720
|1.00
|1.2487
|1.2487
|1.1487
|4203
|2004.01.29 03:59
|s/l
|720
|1.00
|1.2487
|1.2487
|1.1487
|4.66
|65796.74
|4204
|2004.01.30 19:59
|buy
|721
|1.00
|1.2465
|1.2415
|1.3465
|4205
|2004.02.02 19:59
|s/l
|721
|1.00
|1.2415
|1.2415
|1.3465
|-533.33
|65263.41
|4206
|2004.02.02 19:59
|sell
|722
|1.00
|1.2401
|1.2451
|1.1401
|4207
|2004.02.03 04:59
|s/l
|722
|1.00
|1.2451
|1.2451
|1.1401
|-495.34
|64768.07
|4208
|2004.02.03 05:59
|buy
|723
|1.00
|1.2468
|1.2418
|1.3468
|4209
|2004.02.03 09:59
|modify
|723
|1.00
|1.2468
|1.2468
|1.3468
|4210
|2004.02.03 10:59
|modify
|723
|1.00
|1.2468
|1.2498
|1.3468
|4211
|2004.02.03 12:59
|modify
|723
|1.00
|1.2468
|1.2528
|1.3468
|4212
|2004.02.04 02:59
|s/l
|723
|1.00
|1.2528
|1.2528
|1.3468
|588.89
|65356.96
|4213
|2004.02.04 10:59
|sell
|724
|1.00
|1.2545
|1.2595
|1.1545
|4214
|2004.02.04 11:59
|modify
|724
|1.00
|1.2545
|1.2568
|1.1545
|4215
|2004.02.04 14:59
|modify
|724
|1.00
|1.2545
|1.2566
|1.1545
|4216
|2004.02.04 16:59
|modify
|724
|1.00
|1.2545
|1.2557
|1.1545
|4217
|2004.02.04 17:59
|modify
|724
|1.00
|1.2545
|1.2556
|1.1545
|4218
|2004.02.04 19:59
|modify
|724
|1.00
|1.2545
|1.2552
|1.1545
|4219
|2004.02.04 20:59
|close
|724
|1.00
|1.2547
|1.2552
|1.1545
|-20.00
|65336.96
|4220
|2004.02.04 20:59
|buy
|725
|1.00
|1.2547
|1.2497
|1.3547
|4221
|2004.02.04 21:59
|modify
|725
|1.00
|1.2547
|1.2517
|1.3547
|4222
|2004.02.05 11:59
|modify
|725
|1.00
|1.2547
|1.2547
|1.3547
|4223
|2004.02.05 16:59
|modify
|725
|1.00
|1.2547
|1.2577
|1.3547
|4224
|2004.02.05 20:59
|s/l
|725
|1.00
|1.2577
|1.2577
|1.3547
|288.89
|65625.85
|4225
|2004.02.05 22:59
|sell
|726
|1.00
|1.2542
|1.2592
|1.1542
|4226
|2004.02.06 15:59
|s/l
|726
|1.00
|1.2592
|1.2592
|1.1542
|-495.34
|65130.51
|4227
|2004.02.06 16:59
|buy
|727
|1.00
|1.2717
|1.2667
|1.3717
|4228
|2004.02.09 00:59
|s/l
|727
|1.00
|1.2667
|1.2667
|1.3717
|-533.33
|64597.18
|4229
|2004.02.10 20:59
|sell
|728
|1.00
|1.2704
|1.2754
|1.1704
|4230
|2004.02.10 21:59
|modify
|728
|1.00
|1.2704
|1.2753
|1.1704
|4231
|2004.02.10 23:59
|modify
|728
|1.00
|1.2704
|1.2704
|1.1704
|4232
|2004.02.11 06:59
|s/l
|728
|1.00
|1.2704
|1.2704
|1.1704
|4.66
|64601.84
|4233
|2004.02.11 19:59
|buy
|729
|1.00
|1.2808
|1.2758
|1.3808
|4234
|2004.02.12 00:59
|modify
|729
|1.00
|1.2808
|1.2808
|1.3808
|4235
|2004.02.12 16:59
|s/l
|729
|1.00
|1.2808
|1.2808
|1.3808
|-11.11
|64590.73
|4236
|2004.02.12 22:59
|sell
|730
|1.00
|1.2806
|1.2856
|1.1806
|4237
|2004.02.12 23:59
|modify
|730
|1.00
|1.2806
|1.2830
|1.1806
|4238
|2004.02.13 06:59
|modify
|730
|1.00
|1.2806
|1.2826
|1.1806
|4239
|2004.02.13 07:59
|s/l
|730
|1.00
|1.2826
|1.2826
|1.1806
|-195.34
|64395.39
|4240
|2004.02.13 08:59
|buy
|731
|1.00
|1.2827
|1.2777
|1.3827
|4241
|2004.02.13 09:59
|modify
|731
|1.00
|1.2827
|1.2802
|1.3827
|4242
|2004.02.13 15:59
|modify
|731
|1.00
|1.2827
|1.2827
|1.3827
|4243
|2004.02.13 17:59
|s/l
|731
|1.00
|1.2827
|1.2827
|1.3827
|0.00
|64395.39
|4244
|2004.02.13 18:59
|sell
|732
|1.00
|1.2749
|1.2799
|1.1749
|4245
|2004.02.16 19:59
|close
|732
|1.00
|1.2775
|1.2799
|1.1749
|-246.02
|64149.37
|4246
|2004.02.16 19:59
|buy
|733
|1.00
|1.2775
|1.2725
|1.3775
|4247
|2004.02.16 20:59
|modify
|733
|1.00
|1.2775
|1.2764
|1.3775
|4248
|2004.02.17 00:59
|s/l
|733
|1.00
|1.2764
|1.2764
|1.3775
|-121.11
|64028.26
|4249
|2004.02.18 18:59
|sell
|734
|1.00
|1.2811
|1.2861
|1.1811
|4250
|2004.02.18 20:59
|modify
|734
|1.00
|1.2811
|1.2811
|1.1811
|4251
|2004.02.18 21:59
|modify
|734
|1.00
|1.2811
|1.2781
|1.1811
|4252
|2004.02.18 22:59
|modify
|734
|1.00
|1.2811
|1.2751
|1.1811
|4253
|2004.02.19 15:59
|modify
|734
|1.00
|1.2811
|1.2721
|1.1811
|4254
|2004.02.19 21:59
|modify
|734
|1.00
|1.2811
|1.2714
|1.1811
|4255
|2004.02.19 23:59
|s/l
|734
|1.00
|1.2714
|1.2714
|1.1811
|974.66
|65002.92
|4256
|2004.02.20 00:59
|buy
|735
|1.00
|1.2741
|1.2691
|1.3741
|4257
|2004.02.20 09:59
|s/l
|735
|1.00
|1.2691
|1.2691
|1.3741
|-500.00
|64502.92
|4258
|2004.02.20 10:59
|sell
|736
|1.00
|1.2650
|1.2700
|1.1650
|4259
|2004.02.20 17:59
|modify
|736
|1.00
|1.2650
|1.2650
|1.1650
|4260
|2004.02.20 18:59
|modify
|736
|1.00
|1.2650
|1.2620
|1.1650
|4261
|2004.02.20 19:59
|modify
|736
|1.00
|1.2650
|1.2590
|1.1650
|4262
|2004.02.20 20:59
|modify
|736
|1.00
|1.2650
|1.2560
|1.1650
|4263
|2004.02.23 02:59
|modify
|736
|1.00
|1.2650
|1.2530
|1.1650
|4264
|2004.02.23 09:59
|s/l
|736
|1.00
|1.2530
|1.2530
|1.1650
|1213.98
|65716.90
|4265
|2004.02.23 19:59
|buy
|737
|1.00
|1.2581
|1.2531
|1.3581
|4266
|2004.02.24 05:59
|s/l
|737
|1.00
|1.2531
|1.2531
|1.3581
|-511.11
|65205.79
|4267
|2004.02.24 09:59
|sell
|738
|1.00
|1.2557
|1.2607
|1.1557
|4268
|2004.02.24 13:59
|s/l
|738
|1.00
|1.2607
|1.2607
|1.1557
|-500.00
|64705.79
|4269
|2004.02.24 13:59
|buy
|739
|1.00
|1.2608
|1.2558
|1.3608
|4270
|2004.02.24 17:59
|modify
|739
|1.00
|1.2608
|1.2608
|1.3608
|4271
|2004.02.24 18:59
|modify
|739
|1.00
|1.2608
|1.2638
|1.3608
|4272
|2004.02.25 14:59
|s/l
|739
|1.00
|1.2638
|1.2638
|1.3608
|288.89
|64994.68
|4273
|2004.02.25 16:59
|sell
|740
|1.00
|1.2628
|1.2678
|1.1628
|4274
|2004.02.25 17:59
|modify
|740
|1.00
|1.2628
|1.2628
|1.1628
|4275
|2004.02.25 18:59
|modify
|740
|1.00
|1.2628
|1.2598
|1.1628
|4276
|2004.02.25 19:59
|modify
|740
|1.00
|1.2628
|1.2568
|1.1628
|4277
|2004.02.25 20:59
|modify
|740
|1.00
|1.2628
|1.2538
|1.1628
|4278
|2004.02.26 10:59
|modify
|740
|1.00
|1.2628
|1.2508
|1.1628
|4279
|2004.02.26 11:59
|modify
|740
|1.00
|1.2628
|1.2478
|1.1628
|4280
|2004.02.26 19:59
|modify
|740
|1.00
|1.2628
|1.2477
|1.1628
|4281
|2004.02.27 04:59
|modify
|740
|1.00
|1.2628
|1.2474
|1.1628
|4282
|2004.02.27 08:59
|modify
|740
|1.00
|1.2628
|1.2471
|1.1628
|4283
|2004.02.27 09:59
|modify
|740
|1.00
|1.2628
|1.2466
|1.1628
|4284
|2004.02.27 11:59
|modify
|740
|1.00
|1.2628
|1.2448
|1.1628
|4285
|2004.02.27 16:59
|s/l
|740
|1.00
|1.2448
|1.2448
|1.1628
|1809.32
|66804.00
|4286
|2004.02.27 17:59
|buy
|741
|1.00
|1.2435
|1.2385
|1.3435
|4287
|2004.02.27 18:59
|modify
|741
|1.00
|1.2435
|1.2409
|1.3435
|4288
|2004.02.27 19:59
|modify
|741
|1.00
|1.2435
|1.2435
|1.3435
|4289
|2004.03.01 01:59
|modify
|741
|1.00
|1.2435
|1.2465
|1.3435
|4290
|2004.03.01 03:59
|modify
|741
|1.00
|1.2435
|1.2495
|1.3435
|4291
|2004.03.01 10:59
|s/l
|741
|1.00
|1.2495
|1.2495
|1.3435
|566.67
|67370.67
|4292
|2004.03.01 18:59
|sell
|742
|1.00
|1.2434
|1.2484
|1.1434
|4293
|2004.03.02 09:59
|modify
|742
|1.00
|1.2434
|1.2434
|1.1434
|4294
|2004.03.02 17:59
|modify
|742
|1.00
|1.2434
|1.2404
|1.1434
|4295
|2004.03.02 18:59
|modify
|742
|1.00
|1.2434
|1.2374
|1.1434
|4296
|2004.03.02 19:59
|modify
|742
|1.00
|1.2434
|1.2344
|1.1434
|4297
|2004.03.02 20:59
|modify
|742
|1.00
|1.2434
|1.2314
|1.1434
|4298
|2004.03.02 21:59
|modify
|742
|1.00
|1.2434
|1.2284
|1.1434
|4299
|2004.03.02 22:59
|modify
|742
|1.00
|1.2434
|1.2254
|1.1434
|4300
|2004.03.03 04:59
|modify
|742
|1.00
|1.2434
|1.2224
|1.1434
|4301
|2004.03.03 12:59
|modify
|742
|1.00
|1.2434
|1.2194
|1.1434
|4302
|2004.03.03 18:59
|modify
|742
|1.00
|1.2434
|1.2164
|1.1434
|4303
|2004.03.03 21:59
|s/l
|742
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.1434
|2709.32
|70079.99
|4304
|2004.03.03 22:59
|buy
|743
|1.00
|1.2202
|1.2152
|1.3202
|4305
|2004.03.04 18:59
|modify
|743
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.3202
|4306
|2004.03.04 19:59
|s/l
|743
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.3202
|-11.11
|70068.88
|4307
|2004.03.08 18:59
|sell
|744
|1.00
|1.2372
|1.2422
|1.1372
|4308
|2004.03.08 19:59
|modify
|744
|1.00
|1.2372
|1.2399
|1.1372
|4309
|2004.03.08 20:59
|s/l
|744
|1.00
|1.2399
|1.2399
|1.1372
|-270.00
|69798.88
|4310
|2004.03.08 21:59
|buy
|745
|1.00
|1.2394
|1.2344
|1.3394
|4311
|2004.03.08 22:59
|modify
|745
|1.00
|1.2394
|1.2362
|1.3394
|4312
|2004.03.09 02:59
|modify
|745
|1.00
|1.2394
|1.2364
|1.3394
|4313
|2004.03.09 03:59
|modify
|745
|1.00
|1.2394
|1.2394
|1.3394
|4314
|2004.03.09 08:59
|modify
|745
|1.00
|1.2394
|1.2424
|1.3394
|4315
|2004.03.09 11:59
|s/l
|745
|1.00
|1.2424
|1.2424
|1.3394
|288.89
|70087.77
|4316
|2004.03.09 13:59
|sell
|746
|1.00
|1.2379
|1.2429
|1.1379
|4317
|2004.03.09 14:59
|modify
|746
|1.00
|1.2379
|1.2424
|1.1379
|4318
|2004.03.09 18:59
|s/l
|746
|1.00
|1.2424
|1.2424
|1.1379
|-450.00
|69637.77
|4319
|2004.03.09 19:59
|buy
|747
|1.00
|1.2432
|1.2382
|1.3432
|4320
|2004.03.09 20:59
|s/l
|747
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.3432
|-500.00
|69137.77
|4321
|2004.03.09 21:59
|sell
|748
|1.00
|1.2347
|1.2397
|1.1347
|4322
|2004.03.10 00:59
|modify
|748
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.1347
|4323
|2004.03.10 09:59
|modify
|748
|1.00
|1.2347
|1.2317
|1.1347
|4324
|2004.03.10 17:59
|modify
|748
|1.00
|1.2347
|1.2287
|1.1347
|4325
|2004.03.10 20:59
|modify
|748
|1.00
|1.2347
|1.2257
|1.1347
|4326
|2004.03.11 10:59
|modify
|748
|1.00
|1.2347
|1.2227
|1.1347
|4327
|2004.03.11 13:59
|s/l
|748
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.1347
|1209.32
|70347.09
|4328
|2004.03.11 19:59
|buy
|749
|1.00
|1.2281
|1.2231
|1.3281
|4329
|2004.03.11 21:59
|modify
|749
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.3281
|4330
|2004.03.11 23:59
|modify
|749
|1.00
|1.2281
|1.2311
|1.3281
|4331
|2004.03.12 05:59
|s/l
|749
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.3281
|288.89
|70635.98
|4332
|2004.03.12 13:59
|sell
|750
|1.00
|1.2229
|1.2279
|1.1229
|4333
|2004.03.12 17:59
|modify
|750
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.1229
|4334
|2004.03.15 06:59
|s/l
|750
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.1229
|13.98
|70649.96
|4335
|2004.03.15 10:59
|buy
|751
|1.00
|1.2294
|1.2244
|1.3294
|4336
|2004.03.15 16:59
|s/l
|751
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.3294
|-500.00
|70149.96
|4337
|2004.03.16 20:59
|sell
|752
|1.00
|1.2278
|1.2328
|1.1278
|4338
|2004.03.17 09:59
|modify
|752
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.1278
|4339
|2004.03.17 17:59
|modify
|752
|1.00
|1.2278
|1.2248
|1.1278
|4340
|2004.03.17 20:59
|s/l
|752
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.1278
|304.66
|70454.62
|4341
|2004.03.18 03:59
|buy
|753
|1.00
|1.2257
|1.2207
|1.3257
|4342
|2004.03.18 04:59
|modify
|753
|1.00
|1.2257
|1.2210
|1.3257
|4343
|2004.03.18 10:59
|modify
|753
|1.00
|1.2257
|1.2213
|1.3257
|4344
|2004.03.18 16:59
|modify
|753
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.3257
|4345
|2004.03.18 17:59
|modify
|753
|1.00
|1.2257
|1.2287
|1.3257
|4346
|2004.03.18 18:59
|modify
|753
|1.00
|1.2257
|1.2317
|1.3257
|4347
|2004.03.18 19:59
|modify
|753
|1.00
|1.2257
|1.2347
|1.3257
|4348
|2004.03.19 11:59
|s/l
|753
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.3257
|888.89
|71343.51
|4349
|2004.03.19 17:59
|sell
|754
|1.00
|1.2337
|1.2387
|1.1337
|4350
|2004.03.19 18:59
|modify
|754
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.1337
|4351
|2004.03.22 02:59
|modify
|754
|1.00
|1.2337
|1.2307
|1.1337
|4352
|2004.03.22 04:59
|modify
|754
|1.00
|1.2337
|1.2277
|1.1337
|4353
|2004.03.22 08:59
|s/l
|754
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.1337
|613.98
|71957.49
|4354
|2004.03.22 13:59
|buy
|755
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.3339
|4355
|2004.03.22 17:59
|modify
|755
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.3339
|4356
|2004.03.22 21:59
|s/l
|755
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.3339
|0.00
|71957.49
|4357
|2004.03.23 13:59
|sell
|756
|1.00
|1.2293
|1.2343
|1.1293
|4358
|2004.03.23 19:59
|s/l
|756
|1.00
|1.2343
|1.2343
|1.1293
|-500.00
|71457.49
|4359
|2004.03.24 00:59
|buy
|757
|1.00
|1.2355
|1.2305
|1.3355
|4360
|2004.03.24 09:59
|s/l
|757
|1.00
|1.2305
|1.2305
|1.3355
|-500.00
|70957.49
|4361
|2004.03.24 11:59
|sell
|758
|1.00
|1.2292
|1.2342
|1.1292
|4362
|2004.03.24 12:59
|modify
|758
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.1292
|4363
|2004.03.24 14:59
|modify
|758
|1.00
|1.2292
|1.2262
|1.1292
|4364
|2004.03.24 15:59
|modify
|758
|1.00
|1.2292
|1.2232
|1.1292
|4365
|2004.03.24 20:59
|modify
|758
|1.00
|1.2292
|1.2202
|1.1292
|4366
|2004.03.24 21:59
|modify
|758
|1.00
|1.2292
|1.2172
|1.1292
|4367
|2004.03.25 17:59
|s/l
|758
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.1292
|1204.66
|72162.15
|4368
|2004.03.25 20:59
|buy
|759
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.3161
|4369
|2004.03.25 22:59
|modify
|759
|1.00
|1.2161
|1.2133
|1.3161
|4370
|2004.03.25 23:59
|s/l
|759
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.3161
|-280.00
|71882.15
|4371
|2004.03.26 01:59
|sell
|760
|1.00
|1.2135
|1.2185
|1.1135
|4372
|2004.03.26 02:59
|modify
|760
|1.00
|1.2135
|1.2171
|1.1135
|4373
|2004.03.26 09:59
|modify
|760
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.1135
|4374
|2004.03.26 12:59
|s/l
|760
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.1135
|0.00
|71882.15
|4375
|2004.03.26 13:59
|buy
|761
|1.00
|1.2176
|1.2126
|1.3176
|4376
|2004.03.26 17:59
|s/l
|761
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.3176
|-500.00
|71382.15
|4377
|2004.03.26 18:59
|sell
|762
|1.00
|1.2095
|1.2145
|1.1095
|4378
|2004.03.29 16:59
|s/l
|762
|1.00
|1.2145
|1.2145
|1.1095
|-486.02
|70896.13
|4379
|2004.03.29 17:59
|buy
|763
|1.00
|1.2154
|1.2104
|1.3154
|4380
|2004.03.30 04:59
|modify
|763
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.3154
|4381
|2004.03.30 12:59
|modify
|763
|1.00
|1.2154
|1.2184
|1.3154
|4382
|2004.03.30 18:59
|s/l
|763
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.3154
|288.89
|71185.02
|4383
|2004.03.31 00:59
|sell
|764
|1.00
|1.2174
|1.2224
|1.1174
|4384
|2004.03.31 01:59
|modify
|764
|1.00
|1.2174
|1.2204
|1.1174
|4385
|2004.03.31 04:59
|s/l
|764
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.1174
|-300.00
|70885.02
|4386
|2004.03.31 05:59
|buy
|765
|1.00
|1.2235
|1.2185
|1.3235
|4387
|2004.03.31 08:59
|modify
|765
|1.00
|1.2235
|1.2187
|1.3235
|4388
|2004.03.31 10:59
|modify
|765
|1.00
|1.2235
|1.2192
|1.3235
|4389
|2004.03.31 17:59
|modify
|765
|1.00
|1.2235
|1.2235
|1.3235
|4390
|2004.03.31 20:59
|modify
|765
|1.00
|1.2235
|1.2265
|1.3235
|4391
|2004.04.01 11:59
|modify
|765
|1.00
|1.2235
|1.2295
|1.3235
|4392
|2004.04.01 16:59
|modify
|765
|1.00
|1.2235
|1.2325
|1.3235
|4393
|2004.04.01 18:59
|s/l
|765
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.3235
|888.89
|71773.91
|4394
|2004.04.02 12:59
|sell
|766
|1.00
|1.2312
|1.2362
|1.1312
|4395
|2004.04.02 13:59
|modify
|766
|1.00
|1.2312
|1.2356
|1.1312
|4396
|2004.04.02 16:59
|modify
|766
|1.00
|1.2312
|1.2312
|1.1312
|4397
|2004.04.02 17:59
|modify
|766
|1.00
|1.2312
|1.2282
|1.1312
|4398
|2004.04.02 18:59
|modify
|766
|1.00
|1.2312
|1.2252
|1.1312
|4399
|2004.04.02 19:59
|modify
|766
|1.00
|1.2312
|1.2222
|1.1312
|4400
|2004.04.02 20:59
|modify
|766
|1.00
|1.2312
|1.2192
|1.1312
|4401
|2004.04.02 21:59
|modify
|766
|1.00
|1.2312
|1.2162
|1.1312
|4402
|2004.04.05 04:59
|modify
|766
|1.00
|1.2312
|1.2132
|1.1312
|4403
|2004.04.05 14:59
|modify
|766
|1.00
|1.2312
|1.2102
|1.1312
|4404
|2004.04.05 15:59
|modify
|766
|1.00
|1.2312
|1.2072
|1.1312
|4405
|2004.04.05 18:59
|modify
|766
|1.00
|1.2312
|1.2042
|1.1312
|4406
|2004.04.06 10:59
|s/l
|766
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1312
|2718.64
|74492.55
|4407
|2004.04.06 12:59
|buy
|767
|1.00
|1.2100
|1.2050
|1.3100
|4408
|2004.04.06 23:59
|modify
|767
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.3100
|4409
|2004.04.07 02:59
|s/l
|767
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.3100
|-11.11
|74481.44
|4410
|2004.04.08 14:59
|sell
|768
|1.00
|1.2071
|1.2121
|1.1071
|4411
|2004.04.09 17:59
|close
|768
|1.00
|1.2105
|1.2121
|1.1071
|-335.34
|74146.10
|4412
|2004.04.09 17:59
|buy
|769
|1.00
|1.2105
|1.2055
|1.3105
|4413
|2004.04.09 18:59
|modify
|769
|1.00
|1.2105
|1.2078
|1.3105
|4414
|2004.04.12 02:59
|s/l
|769
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.3105
|-303.33
|73842.77
|4415
|2004.04.12 03:59
|sell
|770
|1.00
|1.2090
|1.2140
|1.1090
|4416
|2004.04.12 04:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.2096
|1.1090
|4417
|2004.04.12 06:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.1090
|4418
|2004.04.12 09:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.2094
|1.1090
|4419
|2004.04.12 13:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.2092
|1.1090
|4420
|2004.04.12 18:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.1090
|4421
|2004.04.12 20:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.2086
|1.1090
|4422
|2004.04.13 09:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.1090
|4423
|2004.04.13 09:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.2086
|1.1090
|4424
|2004.04.13 10:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.1090
|4425
|2004.04.13 12:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.2030
|1.1090
|4426
|2004.04.13 15:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.2000
|1.1090
|4427
|2004.04.13 16:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.1970
|1.1090
|4428
|2004.04.14 12:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.1940
|1.1090
|4429
|2004.04.14 16:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.1935
|1.1090
|4430
|2004.04.14 17:59
|modify
|770
|1.00
|1.2090
|1.1933
|1.1090
|4431
|2004.04.14 18:59
|s/l
|770
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.1090
|1579.32
|75422.09
|4432
|2004.04.14 19:59
|buy
|771
|1.00
|1.1943
|1.1893
|1.2943
|4433
|2004.04.14 20:59
|modify
|771
|1.00
|1.1943
|1.1895
|1.2943
|4434
|2004.04.14 22:59
|modify
|771
|1.00
|1.1943
|1.1899
|1.2943
|4435
|2004.04.14 23:59
|modify
|771
|1.00
|1.1943
|1.1900
|1.2943
|4436
|2004.04.15 09:59
|modify
|771
|1.00
|1.1943
|1.1943
|1.2943
|4437
|2004.04.15 10:59
|s/l
|771
|1.00
|1.1943
|1.1943
|1.2943
|-11.11
|75410.98
|4438
|2004.04.15 18:59
|sell
|772
|1.00
|1.1948
|1.1998
|1.0948
|4439
|2004.04.15 20:59
|close
|772
|1.00
|1.1985
|1.1998
|1.0948
|-370.00
|75040.98
|4440
|2004.04.15 20:59
|buy
|773
|1.00
|1.1985
|1.1935
|1.2985
|4441
|2004.04.16 06:59
|modify
|773
|1.00
|1.1985
|1.1985
|1.2985
|4442
|2004.04.16 10:59
|s/l
|773
|1.00
|1.1985
|1.1985
|1.2985
|-11.11
|75029.87
|4443
|2004.04.16 14:59
|sell
|774
|1.00
|1.1948
|1.1998
|1.0948
|4444
|2004.04.16 15:59
|s/l
|774
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.0948
|-500.00
|74529.87
|4445
|2004.04.16 16:59
|buy
|775
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.3035
|4446
|2004.04.19 12:59
|modify
|775
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.3035
|4447
|2004.04.19 16:59
|s/l
|775
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.3035
|-33.33
|74496.54
|4448
|2004.04.20 01:59
|sell
|776
|1.00
|1.2003
|1.2053
|1.1003
|4449
|2004.04.20 04:59
|modify
|776
|1.00
|1.2003
|1.2052
|1.1003
|4450
|2004.04.20 05:59
|modify
|776
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1003
|4451
|2004.04.20 08:59
|modify
|776
|1.00
|1.2003
|1.1973
|1.1003
|4452
|2004.04.20 15:59
|modify
|776
|1.00
|1.2003
|1.1943
|1.1003
|4453
|2004.04.20 22:59
|modify
|776
|1.00
|1.2003
|1.1913
|1.1003
|4454
|2004.04.21 00:59
|modify
|776
|1.00
|1.2003
|1.1883
|1.1003
|4455
|2004.04.22 01:59
|modify
|776
|1.00
|1.2003
|1.1853
|1.1003
|4456
|2004.04.22 05:59
|s/l
|776
|1.00
|1.1853
|1.1853
|1.1003
|1509.32
|76005.86
|4457
|2004.04.22 16:59
|buy
|777
|1.00
|1.1901
|1.1851
|1.2901
|4458
|2004.04.23 11:59
|modify
|777
|1.00
|1.1901
|1.1859
|1.2901
|4459
|2004.04.23 13:59
|modify
|777
|1.00
|1.1901
|1.1862
|1.2901
|4460
|2004.04.23 14:59
|modify
|777
|1.00
|1.1901
|1.1870
|1.2901
|4461
|2004.04.23 15:59
|s/l
|777
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.2901
|-321.11
|75684.75
|4462
|2004.04.23 16:59
|sell
|778
|1.00
|1.1838
|1.1888
|1.0838
|4463
|2004.04.23 18:59
|modify
|778
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.0838
|4464
|2004.04.23 20:59
|s/l
|778
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.0838
|0.00
|75684.75
|4465
|2004.04.26 15:59
|buy
|779
|1.00
|1.1862
|1.1812
|1.2862
|4466
|2004.04.27 08:59
|modify
|779
|1.00
|1.1862
|1.1813
|1.2862
|4467
|2004.04.27 09:59
|modify
|779
|1.00
|1.1862
|1.1862
|1.2862
|4468
|2004.04.27 17:59
|modify
|779
|1.00
|1.1862
|1.1892
|1.2862
|4469
|2004.04.28 08:59
|s/l
|779
|1.00
|1.1892
|1.1892
|1.2862
|277.78
|75962.53
|4470
|2004.04.28 16:59
|sell
|780
|1.00
|1.1843
|1.1893
|1.0843
|4471
|2004.04.29 12:59
|modify
|780
|1.00
|1.1843
|1.1886
|1.0843
|4472
|2004.04.29 15:59
|s/l
|780
|1.00
|1.1886
|1.1886
|1.0843
|-425.34
|75537.19
|4473
|2004.04.29 15:59
|buy
|781
|1.00
|1.1937
|1.1887
|1.2937
|4474
|2004.04.29 21:59
|modify
|781
|1.00
|1.1937
|1.1937
|1.2937
|4475
|2004.04.30 09:59
|s/l
|781
|1.00
|1.1937
|1.1937
|1.2937
|-11.11
|75526.08
|4476
|2004.05.03 16:59
|sell
|782
|1.00
|1.1945
|1.1995
|1.0945
|4477
|2004.05.03 17:59
|modify
|782
|1.00
|1.1945
|1.1988
|1.0945
|4478
|2004.05.03 18:59
|modify
|782
|1.00
|1.1945
|1.1986
|1.0945
|4479
|2004.05.03 19:59
|modify
|782
|1.00
|1.1945
|1.1977
|1.0945
|4480
|2004.05.04 02:59
|modify
|782
|1.00
|1.1945
|1.1974
|1.0945
|4481
|2004.05.04 03:59
|modify
|782
|1.00
|1.1945
|1.1973
|1.0945
|4482
|2004.05.04 04:59
|modify
|782
|1.00
|1.1945
|1.1966
|1.0945
|4483
|2004.05.04 09:59
|modify
|782
|1.00
|1.1945
|1.1964
|1.0945
|4484
|2004.05.04 10:59
|s/l
|782
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.0945
|-185.34
|75340.74
|4485
|2004.05.04 11:59
|buy
|783
|1.00
|1.2037
|1.1987
|1.3037
|4486
|2004.05.04 15:59
|modify
|783
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.3037
|4487
|2004.05.04 23:59
|modify
|783
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.3037
|4488
|2004.05.05 03:59
|modify
|783
|1.00
|1.2037
|1.2097
|1.3037
|4489
|2004.05.05 12:59
|modify
|783
|1.00
|1.2037
|1.2127
|1.3037
|4490
|2004.05.05 17:59
|s/l
|783
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.3037
|888.89
|76229.63
|4491
|2004.05.06 13:59
|sell
|784
|1.00
|1.2145
|1.2195
|1.1145
|4492
|2004.05.06 14:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.2161
|1.1145
|4493
|2004.05.06 15:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.2159
|1.1145
|4494
|2004.05.06 16:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.2145
|1.1145
|4495
|2004.05.06 17:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.2115
|1.1145
|4496
|2004.05.07 05:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.2085
|1.1145
|4497
|2004.05.07 15:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.2055
|1.1145
|4498
|2004.05.07 16:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.2025
|1.1145
|4499
|2004.05.07 17:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.1995
|1.1145
|4500
|2004.05.07 18:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.1965
|1.1145
|4501
|2004.05.07 19:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.1935
|1.1145
|4502
|2004.05.10 02:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.1905
|1.1145
|4503
|2004.05.10 06:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.1875
|1.1145
|4504
|2004.05.10 21:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.1874
|1.1145
|4505
|2004.05.10 22:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.1873
|1.1145
|4506
|2004.05.11 00:59
|modify
|784
|1.00
|1.2145
|1.1871
|1.1145
|4507
|2004.05.11 03:59
|s/l
|784
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1145
|2763.30
|78992.93
|4508
|2004.05.11 03:59
|buy
|785
|1.00
|1.1876
|1.1826
|1.2876
|4509
|2004.05.11 04:59
|modify
|785
|1.00
|1.1876
|1.1836
|1.2876
|4510
|2004.05.11 11:59
|s/l
|785
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.2876
|-400.00
|78592.93
|4511
|2004.05.11 14:59
|sell
|786
|1.00
|1.1799
|1.1849
|1.0799
|4512
|2004.05.11 20:59
|s/l
|786
|1.00
|1.1849
|1.1849
|1.0799
|-500.00
|78092.93
|4513
|2004.05.11 21:59
|buy
|787
|1.00
|1.1865
|1.1815
|1.2865
|4514
|2004.05.11 22:59
|modify
|787
|1.00
|1.1865
|1.1820
|1.2865
|4515
|2004.05.12 12:59
|modify
|787
|1.00
|1.1865
|1.1822
|1.2865
|4516
|2004.05.12 13:59
|modify
|787
|1.00
|1.1865
|1.1823
|1.2865
|4517
|2004.05.12 15:59
|modify
|787
|1.00
|1.1865
|1.1865
|1.2865
|4518
|2004.05.12 16:59
|modify
|787
|1.00
|1.1865
|1.1895
|1.2865
|4519
|2004.05.13 08:59
|s/l
|787
|1.00
|1.1895
|1.1895
|1.2865
|277.78
|78370.71
|4520
|2004.05.13 10:59
|sell
|788
|1.00
|1.1860
|1.1910
|1.0860
|4521
|2004.05.13 12:59
|modify
|788
|1.00
|1.1860
|1.1860
|1.0860
|4522
|2004.05.14 09:59
|modify
|788
|1.00
|1.1860
|1.1830
|1.0860
|4523
|2004.05.14 14:59
|s/l
|788
|1.00
|1.1830
|1.1830
|1.0860
|304.66
|78675.37
|4524
|2004.05.14 15:59
|buy
|789
|1.00
|1.1897
|1.1847
|1.2897
|4525
|2004.05.17 05:59
|modify
|789
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.2897
|4526
|2004.05.17 06:59
|modify
|789
|1.00
|1.1897
|1.1927
|1.2897
|4527
|2004.05.17 10:59
|modify
|789
|1.00
|1.1897
|1.1957
|1.2897
|4528
|2004.05.17 11:59
|modify
|789
|1.00
|1.1897
|1.1987
|1.2897
|4529
|2004.05.18 04:59
|s/l
|789
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2897
|855.56
|79530.93
|4530
|2004.05.18 09:59
|sell
|790
|1.00
|1.1988
|1.2038
|1.0988
|4531
|2004.05.18 10:59
|modify
|790
|1.00
|1.1988
|1.2031
|1.0988
|4532
|2004.05.18 16:59
|modify
|790
|1.00
|1.1988
|1.2030
|1.0988
|4533
|2004.05.18 17:59
|modify
|790
|1.00
|1.1988
|1.2025
|1.0988
|4534
|2004.05.18 18:59
|modify
|790
|1.00
|1.1988
|1.2013
|1.0988
|4535
|2004.05.18 19:59
|modify
|790
|1.00
|1.1988
|1.2012
|1.0988
|4536
|2004.05.18 21:59
|modify
|790
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.0988
|4537
|2004.05.19 08:59
|s/l
|790
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.0988
|4.66
|79535.59
|4538
|2004.05.19 10:59
|buy
|791
|1.00
|1.2018
|1.1968
|1.3018
|4539
|2004.05.20 02:59
|modify
|791
|1.00
|1.2018
|1.1969
|1.3018
|4540
|2004.05.20 05:59
|modify
|791
|1.00
|1.2018
|1.1979
|1.3018
|4541
|2004.05.20 07:59
|s/l
|791
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.3018
|-401.11
|79134.48
|4542
|2004.05.20 07:59
|sell
|792
|1.00
|1.1969
|1.2019
|1.0969
|4543
|2004.05.20 08:59
|modify
|792
|1.00
|1.1969
|1.2016
|1.0969
|4544
|2004.05.20 09:59
|modify
|792
|1.00
|1.1969
|1.1969
|1.0969
|4545
|2004.05.20 20:59
|modify
|792
|1.00
|1.1969
|1.1939
|1.0969
|4546
|2004.05.20 22:59
|s/l
|792
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.0969
|300.00
|79434.48
|4547
|2004.05.21 05:59
|buy
|793
|1.00
|1.1968
|1.1918
|1.2968
|4548
|2004.05.21 06:59
|modify
|793
|1.00
|1.1968
|1.1930
|1.2968
|4549
|2004.05.21 08:59
|modify
|793
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.2968
|4550
|2004.05.21 12:59
|modify
|793
|1.00
|1.1968
|1.1998
|1.2968
|4551
|2004.05.21 15:59
|modify
|793
|1.00
|1.1968
|1.2028
|1.2968
|4552
|2004.05.21 17:59
|s/l
|793
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2968
|600.00
|80034.48
|4553
|2004.05.24 04:59
|sell
|794
|1.00
|1.1962
|1.2012
|1.0962
|4554
|2004.05.24 18:59
|modify
|794
|1.00
|1.1962
|1.2009
|1.0962
|4555
|2004.05.24 19:59
|s/l
|794
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.0962
|-470.00
|79564.48
|4556
|2004.05.24 20:59
|buy
|795
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.3016
|4557
|2004.05.25 09:59
|modify
|795
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.3016
|4558
|2004.05.25 15:59
|modify
|795
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.3016
|4559
|2004.05.25 16:59
|modify
|795
|1.00
|1.2016
|1.2076
|1.3016
|4560
|2004.05.26 12:59
|modify
|795
|1.00
|1.2016
|1.2081
|1.3016
|4561
|2004.05.26 13:59
|modify
|795
|1.00
|1.2016
|1.2082
|1.3016
|4562
|2004.05.26 14:59
|modify
|795
|1.00
|1.2016
|1.2084
|1.3016
|4563
|2004.05.26 15:59
|modify
|795
|1.00
|1.2016
|1.2085
|1.3016
|4564
|2004.05.26 18:59
|close
|795
|1.00
|1.2102
|1.2085
|1.3016
|837.78
|80402.26
|4565
|2004.05.26 18:59
|sell
|796
|1.00
|1.2102
|1.2152
|1.1102
|4566
|2004.05.26 19:59
|modify
|796
|1.00
|1.2102
|1.2125
|1.1102
|4567
|2004.05.27 04:59
|s/l
|796
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.1102
|-225.34
|80176.92
|4568
|2004.05.27 05:59
|buy
|797
|1.00
|1.2136
|1.2086
|1.3136
|4569
|2004.05.27 06:59
|modify
|797
|1.00
|1.2136
|1.2098
|1.3136
|4570
|2004.05.27 07:59
|modify
|797
|1.00
|1.2136
|1.2100
|1.3136
|4571
|2004.05.27 09:59
|modify
|797
|1.00
|1.2136
|1.2103
|1.3136
|4572
|2004.05.27 10:59
|modify
|797
|1.00
|1.2136
|1.2105
|1.3136
|4573
|2004.05.27 11:59
|modify
|797
|1.00
|1.2136
|1.2107
|1.3136
|4574
|2004.05.27 15:59
|modify
|797
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.3136
|4575
|2004.05.27 16:59
|modify
|797
|1.00
|1.2136
|1.2166
|1.3136
|4576
|2004.05.27 17:59
|modify
|797
|1.00
|1.2136
|1.2196
|1.3136
|4577
|2004.05.27 18:59
|modify
|797
|1.00
|1.2136
|1.2226
|1.3136
|4578
|2004.05.28 08:59
|modify
|797
|1.00
|1.2136
|1.2256
|1.3136
|4579
|2004.05.28 13:59
|s/l
|797
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.3136
|1188.89
|81365.81
|4580
|2004.05.28 18:59
|sell
|798
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.1218
|4581
|2004.05.31 05:59
|modify
|798
|1.00
|1.2218
|1.2265
|1.1218
|4582
|2004.05.31 06:59
|modify
|798
|1.00
|1.2218
|1.2264
|1.1218
|4583
|2004.05.31 11:59
|modify
|798
|1.00
|1.2218
|1.2259
|1.1218
|4584
|2004.05.31 12:59
|modify
|798
|1.00
|1.2218
|1.2258
|1.1218
|4585
|2004.05.31 13:59
|modify
|798
|1.00
|1.2218
|1.2248
|1.1218
|4586
|2004.05.31 17:59
|modify
|798
|1.00
|1.2218
|1.2246
|1.1218
|4587
|2004.05.31 18:59
|modify
|798
|1.00
|1.2218
|1.2231
|1.1218
|4588
|2004.05.31 19:59
|modify
|798
|1.00
|1.2218
|1.2230
|1.1218
|4589
|2004.06.01 01:59
|modify
|798
|1.00
|1.2218
|1.2225
|1.1218
|4590
|2004.06.01 02:59
|modify
|798
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.1218
|4591
|2004.06.01 04:59
|modify
|798
|1.00
|1.2218
|1.2210
|1.1218
|4592
|2004.06.01 08:59
|s/l
|798
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.1218
|98.64
|81464.45
|4593
|2004.06.01 09:59
|buy
|799
|1.00
|1.2251
|1.2201
|1.3251
|4594
|2004.06.02 05:59
|modify
|799
|1.00
|1.2251
|1.2204
|1.3251
|4595
|2004.06.02 06:59
|modify
|799
|1.00
|1.2251
|1.2207
|1.3251
|4596
|2004.06.02 07:59
|modify
|799
|1.00
|1.2251
|1.2209
|1.3251
|4597
|2004.06.02 08:59
|modify
|799
|1.00
|1.2251
|1.2214
|1.3251
|4598
|2004.06.02 09:59
|modify
|799
|1.00
|1.2251
|1.2216
|1.3251
|4599
|2004.06.02 10:59
|modify
|799
|1.00
|1.2251
|1.2220
|1.3251
|4600
|2004.06.02 18:59
|modify
|799
|1.00
|1.2251
|1.2232
|1.3251
|4601
|2004.06.02 19:59
|s/l
|799
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.3251
|-201.11
|81263.34
|4602
|2004.06.02 20:59
|sell
|800
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.1209
|4603
|2004.06.03 18:59
|modify
|800
|1.00
|1.2209
|1.2251
|1.1209
|4604
|2004.06.03 19:59
|modify
|800
|1.00
|1.2209
|1.2231
|1.1209
|4605
|2004.06.03 20:59
|modify
|800
|1.00
|1.2209
|1.2228
|1.1209
|4606
|2004.06.03 23:59
|s/l
|800
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.1209
|-185.34
|81078.00
|4607
|2004.06.04 00:59
|buy
|801
|1.00
|1.2222
|1.2172
|1.3222
|4608
|2004.06.04 01:59
|modify
|801
|1.00
|1.2222
|1.2192
|1.3222
|4609
|2004.06.04 08:59
|modify
|801
|1.00
|1.2222
|1.2202
|1.3222
|4610
|2004.06.04 10:59
|s/l
|801
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.3222
|-200.00
|80878.00
|4611
|2004.06.04 10:59
|sell
|802
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.1199
|4612
|2004.06.04 11:59
|modify
|802
|1.00
|1.2199
|1.2234
|1.1199
|4613
|2004.06.04 15:59
|s/l
|802
|1.00
|1.2234
|1.2234
|1.1199
|-350.00
|80528.00
|4614
|2004.06.04 16:59
|buy
|803
|1.00
|1.2241
|1.2191
|1.3241
|4615
|2004.06.04 17:59
|modify
|803
|1.00
|1.2241
|1.2208
|1.3241
|4616
|2004.06.04 19:59
|modify
|803
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.3241
|4617
|2004.06.07 01:59
|modify
|803
|1.00
|1.2241
|1.2271
|1.3241
|4618
|2004.06.07 06:59
|modify
|803
|1.00
|1.2241
|1.2301
|1.3241
|4619
|2004.06.08 00:59
|modify
|803
|1.00
|1.2241
|1.2304
|1.3241
|4620
|2004.06.08 03:59
|s/l
|803
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.3241
|585.56
|81113.56
|4621
|2004.06.08 04:59
|sell
|804
|1.00
|1.2287
|1.2337
|1.1287
|4622
|2004.06.08 05:59
|modify
|804
|1.00
|1.2287
|1.2322
|1.1287
|4623
|2004.06.08 07:59
|s/l
|804
|1.00
|1.2322
|1.2322
|1.1287
|-350.00
|80763.56
|4624
|2004.06.08 08:59
|buy
|805
|1.00
|1.2332
|1.2282
|1.3332
|4625
|2004.06.08 09:59
|modify
|805
|1.00
|1.2332
|1.2299
|1.3332
|4626
|2004.06.08 10:59
|modify
|805
|1.00
|1.2332
|1.2303
|1.3332
|4627
|2004.06.08 14:59
|s/l
|805
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.3332
|-290.00
|80473.56
|4628
|2004.06.08 15:59
|sell
|806
|1.00
|1.2305
|1.2355
|1.1305
|4629
|2004.06.08 16:59
|modify
|806
|1.00
|1.2305
|1.2305
|1.1305
|4630
|2004.06.09 04:59
|modify
|806
|1.00
|1.2305
|1.2275
|1.1305
|4631
|2004.06.09 13:59
|modify
|806
|1.00
|1.2305
|1.2245
|1.1305
|4632
|2004.06.09 14:59
|modify
|806
|1.00
|1.2305
|1.2215
|1.1305
|4633
|2004.06.09 17:59
|modify
|806
|1.00
|1.2305
|1.2185
|1.1305
|4634
|2004.06.09 18:59
|modify
|806
|1.00
|1.2305
|1.2155
|1.1305
|4635
|2004.06.09 19:59
|modify
|806
|1.00
|1.2305
|1.2125
|1.1305
|4636
|2004.06.09 21:59
|modify
|806
|1.00
|1.2305
|1.2095
|1.1305
|4637
|2004.06.10 00:59
|modify
|806
|1.00
|1.2305
|1.2065
|1.1305
|4638
|2004.06.10 11:59
|s/l
|806
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.1305
|2409.32
|82882.88
|4639
|2004.06.10 18:59
|buy
|807
|1.00
|1.2114
|1.2064
|1.3114
|4640
|2004.06.11 04:59
|s/l
|807
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.3114
|-511.11
|82371.77
|4641
|2004.06.11 05:59
|sell
|808
|1.00
|1.2052
|1.2102
|1.1052
|4642
|2004.06.11 06:59
|modify
|808
|1.00
|1.2052
|1.2091
|1.1052
|4643
|2004.06.11 07:59
|modify
|808
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.1052
|4644
|2004.06.11 10:59
|modify
|808
|1.00
|1.2052
|1.2022
|1.1052
|4645
|2004.06.14 09:59
|modify
|808
|1.00
|1.2052
|1.2010
|1.1052
|4646
|2004.06.14 12:59
|s/l
|808
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1052
|433.98
|82805.75
|4647
|2004.06.14 13:59
|buy
|809
|1.00
|1.2018
|1.1968
|1.3018
|4648
|2004.06.14 14:59
|modify
|809
|1.00
|1.2018
|1.1977
|1.3018
|4649
|2004.06.14 15:59
|modify
|809
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.3018
|4650
|2004.06.14 17:59
|modify
|809
|1.00
|1.2018
|1.2048
|1.3018
|4651
|2004.06.15 11:59
|s/l
|809
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.3018
|288.89
|83094.64
|4652
|2004.06.16 14:59
|sell
|810
|1.00
|1.2068
|1.2118
|1.1068
|4653
|2004.06.16 17:59
|modify
|810
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.1068
|4654
|2004.06.16 21:59
|modify
|810
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.1068
|4655
|2004.06.17 10:59
|s/l
|810
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1068
|304.66
|83399.30
|4656
|2004.06.17 14:59
|buy
|811
|1.00
|1.2060
|1.2010
|1.3060
|4657
|2004.06.17 19:59
|modify
|811
|1.00
|1.2060
|1.2015
|1.3060
|4658
|2004.06.17 20:59
|modify
|811
|1.00
|1.2060
|1.2018
|1.3060
|4659
|2004.06.18 05:59
|s/l
|811
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.3060
|-431.11
|82968.19
|4660
|2004.06.18 06:59
|sell
|812
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1001
|4661
|2004.06.18 08:59
|modify
|812
|1.00
|1.2001
|1.2050
|1.1001
|4662
|2004.06.18 09:59
|modify
|812
|1.00
|1.2001
|1.2048
|1.1001
|4663
|2004.06.18 14:59
|s/l
|812
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.1001
|-470.00
|82498.19
|4664
|2004.06.18 15:59
|buy
|813
|1.00
|1.2085
|1.2035
|1.3085
|4665
|2004.06.18 17:59
|modify
|813
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.3085
|4666
|2004.06.21 00:59
|modify
|813
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.3085
|4667
|2004.06.21 05:59
|s/l
|813
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.3085
|266.67
|82764.86
|4668
|2004.06.21 17:59
|sell
|814
|1.00
|1.2093
|1.2143
|1.1093
|4669
|2004.06.21 19:59
|modify
|814
|1.00
|1.2093
|1.2115
|1.1093
|4670
|2004.06.21 22:59
|s/l
|814
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.1093
|-220.00
|82544.86
|4671
|2004.06.22 02:59
|buy
|815
|1.00
|1.2122
|1.2072
|1.3122
|4672
|2004.06.22 03:59
|modify
|815
|1.00
|1.2122
|1.2097
|1.3122
|4673
|2004.06.22 09:59
|s/l
|815
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.3122
|-250.00
|82294.86
|4674
|2004.06.22 10:59
|sell
|816
|1.00
|1.2090
|1.2140
|1.1090
|4675
|2004.06.22 11:59
|modify
|816
|1.00
|1.2090
|1.2116
|1.1090
|4676
|2004.06.22 12:59
|modify
|816
|1.00
|1.2090
|1.2115
|1.1090
|4677
|2004.06.22 14:59
|modify
|816
|1.00
|1.2090
|1.2114
|1.1090
|4678
|2004.06.23 00:59
|s/l
|816
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.1090
|-235.34
|82059.52
|4679
|2004.06.23 01:59
|buy
|817
|1.00
|1.2122
|1.2072
|1.3122
|4680
|2004.06.23 02:59
|modify
|817
|1.00
|1.2122
|1.2086
|1.3122
|4681
|2004.06.23 06:59
|modify
|817
|1.00
|1.2122
|1.2090
|1.3122
|4682
|2004.06.23 08:59
|modify
|817
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.3122
|4683
|2004.06.23 09:59
|modify
|817
|1.00
|1.2122
|1.2152
|1.3122
|4684
|2004.06.23 11:59
|s/l
|817
|1.00
|1.2152
|1.2152
|1.3122
|300.00
|82359.52
|4685
|2004.06.23 14:59
|sell
|818
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.1084
|4686
|2004.06.24 11:59
|modify
|818
|1.00
|1.2084
|1.2128
|1.1084
|4687
|2004.06.24 12:59
|close
|818
|1.00
|1.2118
|1.2128
|1.1084
|-335.34
|82024.18
|4688
|2004.06.24 12:59
|buy
|819
|1.00
|1.2118
|1.2068
|1.3118
|4689
|2004.06.24 13:59
|modify
|819
|1.00
|1.2118
|1.2076
|1.3118
|4690
|2004.06.24 15:59
|modify
|819
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.3118
|4691
|2004.06.24 16:59
|modify
|819
|1.00
|1.2118
|1.2148
|1.3118
|4692
|2004.06.25 10:59
|s/l
|819
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.3118
|288.89
|82313.07
|4693
|2004.06.25 11:59
|sell
|820
|1.00
|1.2132
|1.2182
|1.1132
|4694
|2004.06.25 12:59
|modify
|820
|1.00
|1.2132
|1.2151
|1.1132
|4695
|2004.06.25 15:59
|s/l
|820
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.1132
|-190.00
|82123.07
|4696
|2004.06.28 01:59
|buy
|821
|1.00
|1.2175
|1.2125
|1.3175
|4697
|2004.06.28 02:59
|modify
|821
|1.00
|1.2175
|1.2131
|1.3175
|4698
|2004.06.28 14:59
|modify
|821
|1.00
|1.2175
|1.2138
|1.3175
|4699
|2004.06.28 15:59
|modify
|821
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.3175
|4700
|2004.06.28 19:59
|s/l
|821
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.3175
|0.00
|82123.07
|4701
|2004.06.29 11:59
|sell
|822
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.1157
|4702
|2004.06.29 12:59
|modify
|822
|1.00
|1.2157
|1.2201
|1.1157
|4703
|2004.06.29 16:59
|modify
|822
|1.00
|1.2157
|1.2197
|1.1157
|4704
|2004.06.29 17:59
|modify
|822
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.1157
|4705
|2004.06.29 21:59
|modify
|822
|1.00
|1.2157
|1.2127
|1.1157
|4706
|2004.06.30 11:59
|s/l
|822
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.1157
|304.66
|82427.73
|4707
|2004.06.30 14:59
|buy
|823
|1.00
|1.2160
|1.2110
|1.3160
|4708
|2004.06.30 21:59
|modify
|823
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.3160
|4709
|2004.07.01 10:59
|s/l
|823
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.3160
|-11.11
|82416.62
|4710
|2004.07.01 12:59
|sell
|824
|1.00
|1.2174
|1.2224
|1.1174
|4711
|2004.07.01 14:59
|modify
|824
|1.00
|1.2174
|1.2178
|1.1174
|4712
|2004.07.01 15:59
|s/l
|824
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.1174
|-40.00
|82376.62
|4713
|2004.07.02 06:59
|buy
|825
|1.00
|1.2181
|1.2131
|1.3181
|4714
|2004.07.02 07:59
|modify
|825
|1.00
|1.2181
|1.2151
|1.3181
|4715
|2004.07.02 11:59
|s/l
|825
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.3181
|-300.00
|82076.62
|4716
|2004.07.02 12:59
|sell
|826
|1.00
|1.2156
|1.2206
|1.1156
|4717
|2004.07.02 13:59
|modify
|826
|1.00
|1.2156
|1.2174
|1.1156
|4718
|2004.07.02 15:59
|s/l
|826
|1.00
|1.2174
|1.2174
|1.1156
|-180.00
|81896.62
|4719
|2004.07.02 16:59
|buy
|827
|1.00
|1.2304
|1.2254
|1.3304
|4720
|2004.07.05 18:59
|close
|827
|1.00
|1.2279
|1.2254
|1.3304
|-283.33
|81613.29
|4721
|2004.07.05 18:59
|sell
|828
|1.00
|1.2279
|1.2329
|1.1279
|4722
|2004.07.05 19:59
|modify
|828
|1.00
|1.2279
|1.2316
|1.1279
|4723
|2004.07.06 02:59
|modify
|828
|1.00
|1.2279
|1.2315
|1.1279
|4724
|2004.07.06 03:59
|modify
|828
|1.00
|1.2279
|1.2314
|1.1279
|4725
|2004.07.06 05:59
|modify
|828
|1.00
|1.2279
|1.2312
|1.1279
|4726
|2004.07.06 06:59
|modify
|828
|1.00
|1.2279
|1.2311
|1.1279
|4727
|2004.07.06 07:59
|s/l
|828
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.1279
|-315.34
|81297.95
|4728
|2004.07.06 09:59
|buy
|829
|1.00
|1.2306
|1.2256
|1.3306
|4729
|2004.07.06 10:59
|modify
|829
|1.00
|1.2306
|1.2287
|1.3306
|4730
|2004.07.06 12:59
|s/l
|829
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.3306
|-190.00
|81107.95
|4731
|2004.07.06 13:59
|sell
|830
|1.00
|1.2286
|1.2336
|1.1286
|4732
|2004.07.06 15:59
|close
|830
|1.00
|1.2330
|1.2336
|1.1286
|-440.00
|80667.95
|4733
|2004.07.06 15:59
|buy
|831
|1.00
|1.2330
|1.2280
|1.3330
|4734
|2004.07.06 16:59
|modify
|831
|1.00
|1.2330
|1.2284
|1.3330
|4735
|2004.07.06 17:59
|s/l
|831
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.3330
|-460.00
|80207.95
|4736
|2004.07.06 18:59
|sell
|832
|1.00
|1.2291
|1.2341
|1.1291
|4737
|2004.07.06 20:59
|modify
|832
|1.00
|1.2291
|1.2311
|1.1291
|4738
|2004.07.07 06:59
|s/l
|832
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.1291
|-195.34
|80012.61
|4739
|2004.07.07 07:59
|buy
|833
|1.00
|1.2330
|1.2280
|1.3330
|4740
|2004.07.07 08:59
|modify
|833
|1.00
|1.2330
|1.2330
|1.3330
|4741
|2004.07.08 07:59
|modify
|833
|1.00
|1.2330
|1.2332
|1.3330
|4742
|2004.07.08 08:59
|modify
|833
|1.00
|1.2330
|1.2341
|1.3330
|4743
|2004.07.08 09:59
|modify
|833
|1.00
|1.2330
|1.2350
|1.3330
|4744
|2004.07.08 12:59
|close
|833
|1.00
|1.2351
|1.2350
|1.3330
|198.89
|80211.50
|4745
|2004.07.08 12:59
|sell
|834
|1.00
|1.2351
|1.2401
|1.1351
|4746
|2004.07.08 13:59
|modify
|834
|1.00
|1.2351
|1.2375
|1.1351
|4747
|2004.07.08 16:59
|s/l
|834
|1.00
|1.2375
|1.2375
|1.1351
|-240.00
|79971.50
|4748
|2004.07.08 17:59
|buy
|835
|1.00
|1.2404
|1.2354
|1.3404
|4749
|2004.07.08 18:59
|modify
|835
|1.00
|1.2404
|1.2359
|1.3404
|4750
|2004.07.09 05:59
|modify
|835
|1.00
|1.2404
|1.2363
|1.3404
|4751
|2004.07.09 06:59
|modify
|835
|1.00
|1.2404
|1.2364
|1.3404
|4752
|2004.07.09 13:59
|modify
|835
|1.00
|1.2404
|1.2367
|1.3404
|4753
|2004.07.09 16:59
|modify
|835
|1.00
|1.2404
|1.2374
|1.3404
|4754
|2004.07.09 17:59
|close
|835
|1.00
|1.2389
|1.2374
|1.3404
|-161.11
|79810.39
|4755
|2004.07.09 17:59
|sell
|836
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.1389
|4756
|2004.07.09 18:59
|modify
|836
|1.00
|1.2389
|1.2403
|1.1389
|4757
|2004.07.09 20:59
|s/l
|836
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.1389
|-140.00
|79670.39
|4758
|2004.07.12 00:59
|buy
|837
|1.00
|1.2415
|1.2365
|1.3415
|4759
|2004.07.12 01:59
|modify
|837
|1.00
|1.2415
|1.2385
|1.3415
|4760
|2004.07.12 11:59
|modify
|837
|1.00
|1.2415
|1.2386
|1.3415
|4761
|2004.07.12 12:59
|modify
|837
|1.00
|1.2415
|1.2389
|1.3415
|4762
|2004.07.12 17:59
|modify
|837
|1.00
|1.2415
|1.2391
|1.3415
|4763
|2004.07.12 19:59
|modify
|837
|1.00
|1.2415
|1.2398
|1.3415
|4764
|2004.07.13 02:59
|s/l
|837
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.3415
|-181.11
|79489.28
|4765
|2004.07.13 03:59
|sell
|838
|1.00
|1.2369
|1.2419
|1.1369
|4766
|2004.07.13 04:59
|modify
|838
|1.00
|1.2369
|1.2416
|1.1369
|4767
|2004.07.13 06:59
|modify
|838
|1.00
|1.2369
|1.2413
|1.1369
|4768
|2004.07.13 08:59
|modify
|838
|1.00
|1.2369
|1.2412
|1.1369
|4769
|2004.07.13 09:59
|modify
|838
|1.00
|1.2369
|1.2411
|1.1369
|4770
|2004.07.13 11:59
|modify
|838
|1.00
|1.2369
|1.2410
|1.1369
|4771
|2004.07.13 13:59
|modify
|838
|1.00
|1.2369
|1.2405
|1.1369
|4772
|2004.07.13 14:59
|modify
|838
|1.00
|1.2369
|1.2397
|1.1369
|4773
|2004.07.13 15:59
|modify
|838
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.1369
|4774
|2004.07.13 18:59
|modify
|838
|1.00
|1.2369
|1.2339
|1.1369
|4775
|2004.07.14 04:59
|s/l
|838
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.1369
|304.66
|79793.94
|4776
|2004.07.14 11:59
|buy
|839
|1.00
|1.2369
|1.2319
|1.3369
|4777
|2004.07.14 12:59
|modify
|839
|1.00
|1.2369
|1.2326
|1.3369
|4778
|2004.07.14 15:59
|modify
|839
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.3369
|4779
|2004.07.15 07:59
|s/l
|839
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.3369
|-11.11
|79782.83
|4780
|2004.07.15 10:59
|sell
|840
|1.00
|1.2335
|1.2385
|1.1335
|4781
|2004.07.15 19:59
|modify
|840
|1.00
|1.2335
|1.2383
|1.1335
|4782
|2004.07.15 21:59
|modify
|840
|1.00
|1.2335
|1.2378
|1.1335
|4783
|2004.07.15 22:59
|modify
|840
|1.00
|1.2335
|1.2375
|1.1335
|4784
|2004.07.15 23:59
|modify
|840
|1.00
|1.2335
|1.2373
|1.1335
|4785
|2004.07.16 06:59
|s/l
|840
|1.00
|1.2373
|1.2373
|1.1335
|-375.34
|79407.49
|4786
|2004.07.16 11:59
|buy
|841
|1.00
|1.2374
|1.2324
|1.3374
|4787
|2004.07.16 12:59
|modify
|841
|1.00
|1.2374
|1.2346
|1.3374
|4788
|2004.07.16 13:59
|s/l
|841
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.3374
|-280.00
|79127.49
|4789
|2004.07.16 14:59
|sell
|842
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.1350
|4790
|2004.07.16 16:59
|s/l
|842
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.1350
|-500.00
|78627.49
|4791
|2004.07.16 16:59
|buy
|843
|1.00
|1.2459
|1.2409
|1.3459
|4792
|2004.07.19 13:59
|s/l
|843
|1.00
|1.2409
|1.2409
|1.3459
|-533.33
|78094.16
|4793
|2004.07.20 14:59
|sell
|844
|1.00
|1.2383
|1.2433
|1.1383
|4794
|2004.07.20 16:59
|modify
|844
|1.00
|1.2383
|1.2428
|1.1383
|4795
|2004.07.20 17:59
|modify
|844
|1.00
|1.2383
|1.2425
|1.1383
|4796
|2004.07.20 21:59
|modify
|844
|1.00
|1.2383
|1.2383
|1.1383
|4797
|2004.07.21 03:59
|modify
|844
|1.00
|1.2383
|1.2353
|1.1383
|4798
|2004.07.21 13:59
|modify
|844
|1.00
|1.2383
|1.2323
|1.1383
|4799
|2004.07.21 17:59
|modify
|844
|1.00
|1.2383
|1.2293
|1.1383
|4800
|2004.07.21 18:59
|modify
|844
|1.00
|1.2383
|1.2263
|1.1383
|4801
|2004.07.21 23:59
|s/l
|844
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.1383
|1204.66
|79298.82
|4802
|2004.07.22 17:59
|buy
|845
|1.00
|1.2275
|1.2225
|1.3275
|4803
|2004.07.22 18:59
|modify
|845
|1.00
|1.2275
|1.2236
|1.3275
|4804
|2004.07.22 19:59
|modify
|845
|1.00
|1.2275
|1.2245
|1.3275
|4805
|2004.07.22 21:59
|s/l
|845
|1.00
|1.2245
|1.2245
|1.3275
|-300.00
|78998.82
|4806
|2004.07.22 22:59
|sell
|846
|1.00
|1.2251
|1.2301
|1.1251
|4807
|2004.07.22 23:59
|modify
|846
|1.00
|1.2251
|1.2275
|1.1251
|4808
|2004.07.23 10:59
|modify
|846
|1.00
|1.2251
|1.2272
|1.1251
|4809
|2004.07.23 11:59
|modify
|846
|1.00
|1.2251
|1.2271
|1.1251
|4810
|2004.07.23 12:59
|modify
|846
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.1251
|4811
|2004.07.23 13:59
|modify
|846
|1.00
|1.2251
|1.2221
|1.1251
|4812
|2004.07.23 15:59
|modify
|846
|1.00
|1.2251
|1.2191
|1.1251
|4813
|2004.07.23 17:59
|modify
|846
|1.00
|1.2251
|1.2161
|1.1251
|4814
|2004.07.26 10:59
|s/l
|846
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.1251
|918.64
|79917.46
|4815
|2004.07.26 20:59
|buy
|847
|1.00
|1.2145
|1.2095
|1.3145
|4816
|2004.07.26 21:59
|modify
|847
|1.00
|1.2145
|1.2112
|1.3145
|4817
|2004.07.27 04:59
|modify
|847
|1.00
|1.2145
|1.2128
|1.3145
|4818
|2004.07.27 10:59
|close
|847
|1.00
|1.2150
|1.2128
|1.3145
|38.89
|79956.35
|4819
|2004.07.27 10:59
|sell
|848
|1.00
|1.2150
|1.2200
|1.1150
|4820
|2004.07.27 12:59
|close
|848
|1.00
|1.2190
|1.2200
|1.1150
|-400.00
|79556.35
|4821
|2004.07.27 12:59
|buy
|849
|1.00
|1.2190
|1.2140
|1.3190
|4822
|2004.07.27 13:59
|modify
|849
|1.00
|1.2190
|1.2141
|1.3190
|4823
|2004.07.27 17:59
|s/l
|849
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.3190
|-490.00
|79066.35
|4824
|2004.07.27 18:59
|sell
|850
|1.00
|1.2057
|1.2107
|1.1057
|4825
|2004.07.28 13:59
|modify
|850
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1057
|4826
|2004.07.28 15:59
|s/l
|850
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1057
|4.66
|79071.01
|4827
|2004.07.28 20:59
|buy
|851
|1.00
|1.2068
|1.2018
|1.3068
|4828
|2004.07.28 21:59
|modify
|851
|1.00
|1.2068
|1.2023
|1.3068
|4829
|2004.07.29 10:59
|modify
|851
|1.00
|1.2068
|1.2025
|1.3068
|4830
|2004.07.29 11:59
|s/l
|851
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.3068
|-441.11
|78629.90
|4831
|2004.07.29 12:59
|sell
|852
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1024
|4832
|2004.07.29 13:59
|modify
|852
|1.00
|1.2024
|1.2061
|1.1024
|4833
|2004.07.29 17:59
|s/l
|852
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.1024
|-370.00
|78259.90
|4834
|2004.07.29 18:59
|buy
|853
|1.00
|1.2074
|1.2024
|1.3074
|4835
|2004.07.30 16:59
|modify
|853
|1.00
|1.2074
|1.2029
|1.3074
|4836
|2004.07.30 18:59
|close
|853
|1.00
|1.2032
|1.2029
|1.3074
|-431.11
|77828.79
|4837
|2004.07.30 18:59
|sell
|854
|1.00
|1.2032
|1.2082
|1.1032
|4838
|2004.08.02 11:59
|s/l
|854
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.1032
|-486.02
|77342.77
|4839
|2004.08.03 17:59
|buy
|855
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.3064
|4840
|2004.08.03 18:59
|modify
|855
|1.00
|1.2064
|1.2017
|1.3064
|4841
|2004.08.04 11:59
|s/l
|855
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.3064
|-481.11
|76861.66
|4842
|2004.08.04 11:59
|sell
|856
|1.00
|1.2016
|1.2066
|1.1016
|4843
|2004.08.04 12:59
|modify
|856
|1.00
|1.2016
|1.2055
|1.1016
|4844
|2004.08.04 15:59
|modify
|856
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1016
|4845
|2004.08.04 17:59
|s/l
|856
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1016
|0.00
|76861.66
|4846
|2004.08.04 18:59
|buy
|857
|1.00
|1.2061
|1.2011
|1.3061
|4847
|2004.08.05 18:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2036
|1.3061
|4848
|2004.08.06 09:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2041
|1.3061
|4849
|2004.08.06 15:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.3061
|4850
|2004.08.06 16:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.3061
|4851
|2004.08.06 16:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2097
|1.3061
|4852
|2004.08.06 17:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2121
|1.3061
|4853
|2004.08.06 18:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2151
|1.3061
|4854
|2004.08.06 19:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2181
|1.3061
|4855
|2004.08.06 20:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2211
|1.3061
|4856
|2004.08.06 21:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2241
|1.3061
|4857
|2004.08.09 17:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2248
|1.3061
|4858
|2004.08.09 18:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2254
|1.3061
|4859
|2004.08.09 20:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2258
|1.3061
|4860
|2004.08.10 16:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2261
|1.3061
|4861
|2004.08.10 17:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2271
|1.3061
|4862
|2004.08.10 18:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2273
|1.3061
|4863
|2004.08.10 20:59
|modify
|857
|1.00
|1.2061
|1.2277
|1.3061
|4864
|2004.08.10 21:59
|s/l
|857
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.3061
|2093.34
|78955.00
|4865
|2004.08.10 22:59
|sell
|858
|1.00
|1.2239
|1.2289
|1.1239
|4866
|2004.08.11 12:59
|modify
|858
|1.00
|1.2239
|1.2288
|1.1239
|4867
|2004.08.11 16:59
|modify
|858
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.1239
|4868
|2004.08.11 22:59
|modify
|858
|1.00
|1.2239
|1.2234
|1.1239
|4869
|2004.08.12 04:59
|s/l
|858
|1.00
|1.2234
|1.2234
|1.1239
|59.32
|79014.32
|4870
|2004.08.12 07:59
|buy
|859
|1.00
|1.2239
|1.2189
|1.3239
|4871
|2004.08.12 08:59
|modify
|859
|1.00
|1.2239
|1.2211
|1.3239
|4872
|2004.08.12 11:59
|modify
|859
|1.00
|1.2239
|1.2213
|1.3239
|4873
|2004.08.12 12:59
|modify
|859
|1.00
|1.2239
|1.2218
|1.3239
|4874
|2004.08.12 16:59
|modify
|859
|1.00
|1.2239
|1.2227
|1.3239
|4875
|2004.08.12 18:59
|s/l
|859
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.3239
|-120.00
|78894.32
|4876
|2004.08.12 19:59
|sell
|860
|1.00
|1.2239
|1.2289
|1.1239
|4877
|2004.08.12 20:59
|modify
|860
|1.00
|1.2239
|1.2272
|1.1239
|4878
|2004.08.13 09:59
|modify
|860
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.1239
|4879
|2004.08.13 15:59
|s/l
|860
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.1239
|4.66
|78898.98
|4880
|2004.08.13 16:59
|buy
|861
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.3325
|4881
|2004.08.13 18:59
|modify
|861
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.3325
|4882
|2004.08.16 17:59
|modify
|861
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.3325
|4883
|2004.08.16 19:59
|close
|861
|1.00
|1.2344
|1.2329
|1.3325
|156.67
|79055.65
|4884
|2004.08.16 19:59
|sell
|862
|1.00
|1.2344
|1.2394
|1.1344
|4885
|2004.08.16 20:59
|modify
|862
|1.00
|1.2344
|1.2364
|1.1344
|4886
|2004.08.16 22:59
|s/l
|862
|1.00
|1.2364
|1.2364
|1.1344
|-200.00
|78855.65
|4887
|2004.08.17 04:59
|buy
|863
|1.00
|1.2357
|1.2307
|1.3357
|4888
|2004.08.17 05:59
|modify
|863
|1.00
|1.2357
|1.2334
|1.3357
|4889
|2004.08.17 15:59
|s/l
|863
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.3357
|-230.00
|78625.65
|4890
|2004.08.17 16:59
|sell
|864
|1.00
|1.2336
|1.2386
|1.1336
|4891
|2004.08.17 17:59
|modify
|864
|1.00
|1.2336
|1.2362
|1.1336
|4892
|2004.08.18 16:59
|modify
|864
|1.00
|1.2336
|1.2347
|1.1336
|4893
|2004.08.18 17:59
|modify
|864
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.1336
|4894
|2004.08.18 22:59
|s/l
|864
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.1336
|4.66
|78630.31
|4895
|2004.08.19 04:59
|buy
|865
|1.00
|1.2342
|1.2292
|1.3342
|4896
|2004.08.19 05:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2308
|1.3342
|4897
|2004.08.19 13:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2310
|1.3342
|4898
|2004.08.19 14:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2311
|1.3342
|4899
|2004.08.19 16:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2312
|1.3342
|4900
|2004.08.19 19:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2322
|1.3342
|4901
|2004.08.19 20:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2334
|1.3342
|4902
|2004.08.19 22:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2340
|1.3342
|4903
|2004.08.20 01:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2347
|1.3342
|4904
|2004.08.20 06:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.3342
|4905
|2004.08.20 06:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2347
|1.3342
|4906
|2004.08.20 08:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2349
|1.3342
|4907
|2004.08.20 10:59
|modify
|865
|1.00
|1.2342
|1.2350
|1.3342
|4908
|2004.08.20 12:59
|s/l
|865
|1.00
|1.2350
|1.2350
|1.3342
|68.89
|78699.20
|4909
|2004.08.20 13:59
|sell
|866
|1.00
|1.2323
|1.2373
|1.1323
|4910
|2004.08.20 14:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2363
|1.1323
|4911
|2004.08.20 15:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2355
|1.1323
|4912
|2004.08.20 16:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2352
|1.1323
|4913
|2004.08.23 10:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2351
|1.1323
|4914
|2004.08.23 11:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2323
|1.1323
|4915
|2004.08.23 13:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2293
|1.1323
|4916
|2004.08.23 17:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2263
|1.1323
|4917
|2004.08.23 18:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2233
|1.1323
|4918
|2004.08.23 21:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2203
|1.1323
|4919
|2004.08.23 22:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2173
|1.1323
|4920
|2004.08.24 18:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2143
|1.1323
|4921
|2004.08.24 19:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2113
|1.1323
|4922
|2004.08.25 16:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2112
|1.1323
|4923
|2004.08.25 19:59
|modify
|866
|1.00
|1.2323
|1.2098
|1.1323
|4924
|2004.08.25 20:59
|s/l
|866
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.1323
|2273.30
|80972.50
|4925
|2004.08.26 15:59
|buy
|867
|1.00
|1.2091
|1.2041
|1.3091
|4926
|2004.08.26 17:59
|close
|867
|1.00
|1.2091
|1.2041
|1.3091
|0.00
|80972.50
|4927
|2004.08.26 17:59
|sell
|868
|1.00
|1.2091
|1.2141
|1.1091
|4928
|2004.08.26 18:59
|modify
|868
|1.00
|1.2091
|1.2099
|1.1091
|4929
|2004.08.26 20:59
|s/l
|868
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.1091
|-80.00
|80892.50
|4930
|2004.08.26 21:59
|buy
|869
|1.00
|1.2107
|1.2057
|1.3107
|4931
|2004.08.26 22:59
|modify
|869
|1.00
|1.2107
|1.2066
|1.3107
|4932
|2004.08.27 09:59
|modify
|869
|1.00
|1.2107
|1.2075
|1.3107
|4933
|2004.08.27 10:59
|modify
|869
|1.00
|1.2107
|1.2077
|1.3107
|4934
|2004.08.27 12:59
|modify
|869
|1.00
|1.2107
|1.2079
|1.3107
|4935
|2004.08.27 13:59
|modify
|869
|1.00
|1.2107
|1.2083
|1.3107
|4936
|2004.08.27 15:59
|s/l
|869
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.3107
|-251.11
|80641.39
|4937
|2004.08.27 16:59
|sell
|870
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1048
|4938
|2004.08.27 22:59
|modify
|870
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.1048
|4939
|2004.08.30 12:59
|s/l
|870
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.1048
|13.98
|80655.37
|4940
|2004.08.30 18:59
|buy
|871
|1.00
|1.2052
|1.2002
|1.3052
|4941
|2004.08.30 19:59
|modify
|871
|1.00
|1.2052
|1.2017
|1.3052
|4942
|2004.08.31 06:59
|modify
|871
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.3052
|4943
|2004.08.31 13:59
|modify
|871
|1.00
|1.2052
|1.2082
|1.3052
|4944
|2004.08.31 17:59
|modify
|871
|1.00
|1.2052
|1.2112
|1.3052
|4945
|2004.08.31 18:59
|modify
|871
|1.00
|1.2052
|1.2142
|1.3052
|4946
|2004.09.01 18:59
|modify
|871
|1.00
|1.2052
|1.2161
|1.3052
|4947
|2004.09.01 21:59
|modify
|871
|1.00
|1.2052
|1.2168
|1.3052
|4948
|2004.09.02 15:59
|s/l
|871
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.3052
|1126.67
|81782.04
|4949
|2004.09.02 16:59
|sell
|872
|1.00
|1.2162
|1.2212
|1.1162
|4950
|2004.09.02 17:59
|modify
|872
|1.00
|1.2162
|1.2199
|1.1162
|4951
|2004.09.02 21:59
|modify
|872
|1.00
|1.2162
|1.2185
|1.1162
|4952
|2004.09.02 22:59
|modify
|872
|1.00
|1.2162
|1.2183
|1.1162
|4953
|2004.09.03 12:59
|close
|872
|1.00
|1.2172
|1.2183
|1.1162
|-95.34
|81686.70
|4954
|2004.09.03 12:59
|buy
|873
|1.00
|1.2172
|1.2122
|1.3172
|4955
|2004.09.03 13:59
|modify
|873
|1.00
|1.2172
|1.2158
|1.3172
|4956
|2004.09.03 15:59
|s/l
|873
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.3172
|-140.00
|81546.70
|4957
|2004.09.03 16:59
|sell
|874
|1.00
|1.2100
|1.2150
|1.1100
|4958
|2004.09.03 17:59
|modify
|874
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.1100
|4959
|2004.09.06 17:59
|modify
|874
|1.00
|1.2100
|1.2093
|1.1100
|4960
|2004.09.06 18:59
|modify
|874
|1.00
|1.2100
|1.2092
|1.1100
|4961
|2004.09.06 19:59
|close
|874
|1.00
|1.2070
|1.2092
|1.1100
|313.98
|81860.68
|4962
|2004.09.06 19:59
|buy
|875
|1.00
|1.2070
|1.2020
|1.3070
|4963
|2004.09.06 20:59
|modify
|875
|1.00
|1.2070
|1.2062
|1.3070
|4964
|2004.09.07 03:59
|s/l
|875
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.3070
|-91.11
|81769.57
|4965
|2004.09.07 17:59
|sell
|876
|1.00
|1.2077
|1.2127
|1.1077
|4966
|2004.09.07 22:59
|close
|876
|1.00
|1.2109
|1.2127
|1.1077
|-320.00
|81449.57
|4967
|2004.09.07 22:59
|buy
|877
|1.00
|1.2109
|1.2059
|1.3109
|4968
|2004.09.07 23:59
|modify
|877
|1.00
|1.2109
|1.2071
|1.3109
|4969
|2004.09.08 06:59
|modify
|877
|1.00
|1.2109
|1.2072
|1.3109
|4970
|2004.09.08 07:59
|modify
|877
|1.00
|1.2109
|1.2073
|1.3109
|4971
|2004.09.08 08:59
|s/l
|877
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.3109
|-371.11
|81078.46
|4972
|2004.09.08 09:59
|sell
|878
|1.00
|1.2071
|1.2121
|1.1071
|4973
|2004.09.08 10:59
|modify
|878
|1.00
|1.2071
|1.2097
|1.1071
|4974
|2004.09.08 14:59
|modify
|878
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.1071
|4975
|2004.09.08 17:59
|s/l
|878
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.1071
|0.00
|81078.46
|4976
|2004.09.08 18:59
|buy
|879
|1.00
|1.2167
|1.2117
|1.3167
|4977
|2004.09.09 18:59
|modify
|879
|1.00
|1.2167
|1.2144
|1.3167
|4978
|2004.09.09 19:59
|modify
|879
|1.00
|1.2167
|1.2171
|1.3167
|4979
|2004.09.09 20:59
|modify
|879
|1.00
|1.2167
|1.2173
|1.3167
|4980
|2004.09.09 23:59
|modify
|879
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.3167
|4981
|2004.09.09 23:59
|modify
|879
|1.00
|1.2167
|1.2173
|1.3167
|4982
|2004.09.10 00:59
|modify
|879
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.3167
|4983
|2004.09.10 15:59
|modify
|879
|1.00
|1.2167
|1.2227
|1.3167
|4984
|2004.09.10 16:59
|modify
|879
|1.00
|1.2167
|1.2257
|1.3167
|4985
|2004.09.13 11:59
|s/l
|879
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.3167
|844.45
|81922.91
|4986
|2004.09.13 17:59
|sell
|880
|1.00
|1.2244
|1.2294
|1.1244
|4987
|2004.09.13 18:59
|modify
|880
|1.00
|1.2244
|1.2278
|1.1244
|4988
|2004.09.13 19:59
|modify
|880
|1.00
|1.2244
|1.2277
|1.1244
|4989
|2004.09.13 20:59
|modify
|880
|1.00
|1.2244
|1.2274
|1.1244
|4990
|2004.09.13 21:59
|modify
|880
|1.00
|1.2244
|1.2273
|1.1244
|4991
|2004.09.13 22:59
|modify
|880
|1.00
|1.2244
|1.2270
|1.1244
|4992
|2004.09.13 23:59
|modify
|880
|1.00
|1.2244
|1.2269
|1.1244
|4993
|2004.09.14 05:59
|s/l
|880
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.1244
|-245.34
|81677.57
|4994
|2004.09.14 05:59
|buy
|881
|1.00
|1.2271
|1.2221
|1.3271
|4995
|2004.09.14 06:59
|modify
|881
|1.00
|1.2271
|1.2238
|1.3271
|4996
|2004.09.14 10:59
|modify
|881
|1.00
|1.2271
|1.2240
|1.3271
|4997
|2004.09.14 12:59
|s/l
|881
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.3271
|-310.00
|81367.57
|4998
|2004.09.14 13:59
|sell
|882
|1.00
|1.2231
|1.2281
|1.1231
|4999
|2004.09.14 14:59
|modify
|882
|1.00
|1.2231
|1.2266
|1.1231
|5000
|2004.09.14 15:59
|s/l
|882
|1.00
|1.2266
|1.2266
|1.1231
|-350.00
|81017.57
|5001
|2004.09.14 16:59
|buy
|883
|1.00
|1.2267
|1.2217
|1.3267
|5002
|2004.09.14 17:59
|modify
|883
|1.00
|1.2267
|1.2243
|1.3267
|5003
|2004.09.14 18:59
|modify
|883
|1.00
|1.2267
|1.2245
|1.3267
|5004
|2004.09.14 19:59
|modify
|883
|1.00
|1.2267
|1.2246
|1.3267
|5005
|2004.09.15 03:59
|s/l
|883
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.3267
|-221.11
|80796.46
|5006
|2004.09.15 05:59
|sell
|884
|1.00
|1.2239
|1.2289
|1.1239
|5007
|2004.09.15 06:59
|modify
|884
|1.00
|1.2239
|1.2275
|1.1239
|5008
|2004.09.15 11:59
|modify
|884
|1.00
|1.2239
|1.2274
|1.1239
|5009
|2004.09.15 15:59
|modify
|884
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.1239
|5010
|2004.09.15 17:59
|modify
|884
|1.00
|1.2239
|1.2209
|1.1239
|5011
|2004.09.15 18:59
|modify
|884
|1.00
|1.2239
|1.2179
|1.1239
|5012
|2004.09.16 17:59
|modify
|884
|1.00
|1.2239
|1.2169
|1.1239
|5013
|2004.09.16 19:59
|s/l
|884
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.1239
|704.66
|81501.12
|5014
|2004.09.16 21:59
|buy
|885
|1.00
|1.2193
|1.2143
|1.3193
|5015
|2004.09.17 11:59
|modify
|885
|1.00
|1.2193
|1.2144
|1.3193
|5016
|2004.09.17 12:59
|modify
|885
|1.00
|1.2193
|1.2145
|1.3193
|5017
|2004.09.17 15:59
|modify
|885
|1.00
|1.2193
|1.2148
|1.3193
|5018
|2004.09.17 18:59
|modify
|885
|1.00
|1.2193
|1.2163
|1.3193
|5019
|2004.09.17 19:59
|modify
|885
|1.00
|1.2193
|1.2168
|1.3193
|5020
|2004.09.17 20:59
|close
|885
|1.00
|1.2181
|1.2168
|1.3193
|-131.11
|81370.01
|5021
|2004.09.17 20:59
|sell
|886
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.1181
|5022
|2004.09.17 21:59
|modify
|886
|1.00
|1.2181
|1.2201
|1.1181
|5023
|2004.09.20 13:59
|modify
|886
|1.00
|1.2181
|1.2181
|1.1181
|5024
|2004.09.20 17:59
|modify
|886
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.1181
|5025
|2004.09.20 19:59
|close
|886
|1.00
|1.2168
|1.2179
|1.1181
|143.98
|81513.99
|5026
|2004.09.20 19:59
|buy
|887
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.3168
|5027
|2004.09.20 20:59
|modify
|887
|1.00
|1.2168
|1.2146
|1.3168
|5028
|2004.09.21 10:59
|modify
|887
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.3168
|5029
|2004.09.21 12:59
|modify
|887
|1.00
|1.2168
|1.2198
|1.3168
|5030
|2004.09.21 13:59
|modify
|887
|1.00
|1.2168
|1.2228
|1.3168
|5031
|2004.09.21 21:59
|modify
|887
|1.00
|1.2168
|1.2258
|1.3168
|5032
|2004.09.21 22:59
|modify
|887
|1.00
|1.2168
|1.2288
|1.3168
|5033
|2004.09.22 13:59
|s/l
|887
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.3168
|1177.78
|82691.77
|5034
|2004.09.22 14:59
|sell
|888
|1.00
|1.2252
|1.2302
|1.1252
|5035
|2004.09.23 01:59
|modify
|888
|1.00
|1.2252
|1.2301
|1.1252
|5036
|2004.09.23 12:59
|s/l
|888
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.1252
|-485.34
|82206.43
|5037
|2004.09.23 12:59
|buy
|889
|1.00
|1.2318
|1.2268
|1.3318
|5038
|2004.09.23 20:59
|modify
|889
|1.00
|1.2318
|1.2271
|1.3318
|5039
|2004.09.23 21:59
|s/l
|889
|1.00
|1.2271
|1.2271
|1.3318
|-470.00
|81736.43
|5040
|2004.09.23 22:59
|sell
|890
|1.00
|1.2272
|1.2322
|1.1272
|5041
|2004.09.23 23:59
|modify
|890
|1.00
|1.2272
|1.2312
|1.1272
|5042
|2004.09.24 15:59
|s/l
|890
|1.00
|1.2312
|1.2312
|1.1272
|-395.34
|81341.09
|5043
|2004.09.27 18:59
|buy
|891
|1.00
|1.2311
|1.2261
|1.3311
|5044
|2004.09.27 19:59
|modify
|891
|1.00
|1.2311
|1.2266
|1.3311
|5045
|2004.09.27 20:59
|modify
|891
|1.00
|1.2311
|1.2267
|1.3311
|5046
|2004.09.28 11:59
|modify
|891
|1.00
|1.2311
|1.2268
|1.3311
|5047
|2004.09.28 15:59
|modify
|891
|1.00
|1.2311
|1.2279
|1.3311
|5048
|2004.09.28 16:59
|modify
|891
|1.00
|1.2311
|1.2292
|1.3311
|5049
|2004.09.28 17:59
|modify
|891
|1.00
|1.2311
|1.2296
|1.3311
|5050
|2004.09.28 19:59
|modify
|891
|1.00
|1.2311
|1.2302
|1.3311
|5051
|2004.09.29 10:59
|modify
|891
|1.00
|1.2311
|1.2312
|1.3311
|5052
|2004.09.29 11:59
|modify
|891
|1.00
|1.2311
|1.2313
|1.3311
|5053
|2004.09.29 13:59
|s/l
|891
|1.00
|1.2313
|1.2313
|1.3311
|-2.22
|81338.87
|5054
|2004.09.29 14:59
|sell
|892
|1.00
|1.2322
|1.2372
|1.1322
|5055
|2004.09.29 16:59
|modify
|892
|1.00
|1.2322
|1.2338
|1.1322
|5056
|2004.09.29 18:59
|modify
|892
|1.00
|1.2322
|1.2329
|1.1322
|5057
|2004.09.29 19:59
|s/l
|892
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.1322
|-70.00
|81268.87
|5058
|2004.09.29 22:59
|buy
|893
|1.00
|1.2331
|1.2281
|1.3331
|5059
|2004.09.29 23:59
|modify
|893
|1.00
|1.2331
|1.2303
|1.3331
|5060
|2004.09.30 14:59
|modify
|893
|1.00
|1.2331
|1.2331
|1.3331
|5061
|2004.09.30 15:59
|modify
|893
|1.00
|1.2331
|1.2361
|1.3331
|5062
|2004.09.30 19:59
|modify
|893
|1.00
|1.2331
|1.2391
|1.3331
|5063
|2004.10.01 13:59
|s/l
|893
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.3331
|577.78
|81846.65
|5064
|2004.10.01 16:59
|sell
|894
|1.00
|1.2403
|1.2453
|1.1403
|5065
|2004.10.01 17:59
|modify
|894
|1.00
|1.2403
|1.2427
|1.1403
|5066
|2004.10.04 01:59
|modify
|894
|1.00
|1.2403
|1.2424
|1.1403
|5067
|2004.10.04 02:59
|modify
|894
|1.00
|1.2403
|1.2423
|1.1403
|5068
|2004.10.04 04:59
|modify
|894
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.1403
|5069
|2004.10.04 13:59
|modify
|894
|1.00
|1.2403
|1.2373
|1.1403
|5070
|2004.10.04 14:59
|modify
|894
|1.00
|1.2403
|1.2343
|1.1403
|5071
|2004.10.04 17:59
|modify
|894
|1.00
|1.2403
|1.2313
|1.1403
|5072
|2004.10.05 14:59
|s/l
|894
|1.00
|1.2313
|1.2313
|1.1403
|918.64
|82765.29
|5073
|2004.10.05 15:59
|buy
|895
|1.00
|1.2308
|1.2258
|1.3308
|5074
|2004.10.05 16:59
|modify
|895
|1.00
|1.2308
|1.2276
|1.3308
|5075
|2004.10.05 18:59
|modify
|895
|1.00
|1.2308
|1.2277
|1.3308
|5076
|2004.10.05 19:59
|modify
|895
|1.00
|1.2308
|1.2281
|1.3308
|5077
|2004.10.05 21:59
|modify
|895
|1.00
|1.2308
|1.2282
|1.3308
|5078
|2004.10.06 03:59
|modify
|895
|1.00
|1.2308
|1.2284
|1.3308
|5079
|2004.10.06 08:59
|modify
|895
|1.00
|1.2308
|1.2285
|1.3308
|5080
|2004.10.06 09:59
|s/l
|895
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.3308
|-241.11
|82524.18
|5081
|2004.10.06 10:59
|sell
|896
|1.00
|1.2279
|1.2329
|1.1279
|5082
|2004.10.06 11:59
|modify
|896
|1.00
|1.2279
|1.2312
|1.1279
|5083
|2004.10.06 15:59
|modify
|896
|1.00
|1.2279
|1.2310
|1.1279
|5084
|2004.10.06 18:59
|modify
|896
|1.00
|1.2279
|1.2306
|1.1279
|5085
|2004.10.06 22:59
|modify
|896
|1.00
|1.2279
|1.2301
|1.1279
|5086
|2004.10.07 07:59
|s/l
|896
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.1279
|-215.34
|82308.84
|5087
|2004.10.07 08:59
|buy
|897
|1.00
|1.2307
|1.2257
|1.3307
|5088
|2004.10.07 09:59
|modify
|897
|1.00
|1.2307
|1.2269
|1.3307
|5089
|2004.10.07 16:59
|modify
|897
|1.00
|1.2307
|1.2279
|1.3307
|5090
|2004.10.07 21:59
|modify
|897
|1.00
|1.2307
|1.2284
|1.3307
|5091
|2004.10.07 22:59
|s/l
|897
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.3307
|-230.00
|82078.84
|5092
|2004.10.07 23:59
|sell
|898
|1.00
|1.2286
|1.2336
|1.1286
|5093
|2004.10.08 02:59
|modify
|898
|1.00
|1.2286
|1.2303
|1.1286
|5094
|2004.10.08 05:59
|s/l
|898
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.1286
|-165.34
|81913.50
|5095
|2004.10.08 06:59
|buy
|899
|1.00
|1.2317
|1.2267
|1.3317
|5096
|2004.10.08 07:59
|modify
|899
|1.00
|1.2317
|1.2288
|1.3317
|5097
|2004.10.08 08:59
|modify
|899
|1.00
|1.2317
|1.2290
|1.3317
|5098
|2004.10.08 09:59
|modify
|899
|1.00
|1.2317
|1.2294
|1.3317
|5099
|2004.10.08 10:59
|modify
|899
|1.00
|1.2317
|1.2295
|1.3317
|5100
|2004.10.08 11:59
|modify
|899
|1.00
|1.2317
|1.2298
|1.3317
|5101
|2004.10.08 12:59
|modify
|899
|1.00
|1.2317
|1.2300
|1.3317
|5102
|2004.10.08 13:59
|modify
|899
|1.00
|1.2317
|1.2301
|1.3317
|5103
|2004.10.08 14:59
|modify
|899
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.3317
|5104
|2004.10.08 15:59
|modify
|899
|1.00
|1.2317
|1.2347
|1.3317
|5105
|2004.10.08 16:59
|modify
|899
|1.00
|1.2317
|1.2377
|1.3317
|5106
|2004.10.11 16:59
|close
|899
|1.00
|1.2388
|1.2377
|1.3317
|676.67
|82590.17
|5107
|2004.10.11 16:59
|sell
|900
|1.00
|1.2388
|1.2438
|1.1388
|5108
|2004.10.11 17:59
|modify
|900
|1.00
|1.2388
|1.2389
|1.1388
|5109
|2004.10.11 23:59
|s/l
|900
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.1388
|-10.00
|82580.17
|5110
|2004.10.13 10:59
|buy
|901
|1.00
|1.2337
|1.2287
|1.3337
|5111
|2004.10.13 11:59
|modify
|901
|1.00
|1.2337
|1.2308
|1.3337
|5112
|2004.10.13 13:59
|s/l
|901
|1.00
|1.2308
|1.2308
|1.3337
|-290.00
|82290.17
|5113
|2004.10.13 14:59
|sell
|902
|1.00
|1.2268
|1.2318
|1.1268
|5114
|2004.10.13 15:59
|modify
|902
|1.00
|1.2268
|1.2316
|1.1268
|5115
|2004.10.13 16:59
|modify
|902
|1.00
|1.2268
|1.2305
|1.1268
|5116
|2004.10.13 20:59
|s/l
|902
|1.00
|1.2305
|1.2305
|1.1268
|-370.00
|81920.17
|5117
|2004.10.13 21:59
|buy
|903
|1.00
|1.2340
|1.2290
|1.3340
|5118
|2004.10.14 14:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.3340
|5119
|2004.10.14 21:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2352
|1.3340
|5120
|2004.10.15 04:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2354
|1.3340
|5121
|2004.10.15 05:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2360
|1.3340
|5122
|2004.10.15 06:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2363
|1.3340
|5123
|2004.10.15 07:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2367
|1.3340
|5124
|2004.10.15 10:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2369
|1.3340
|5125
|2004.10.15 12:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2375
|1.3340
|5126
|2004.10.15 13:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2379
|1.3340
|5127
|2004.10.15 14:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2370
|1.3340
|5128
|2004.10.15 14:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2379
|1.3340
|5129
|2004.10.15 15:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2400
|1.3340
|5130
|2004.10.15 16:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2430
|1.3340
|5131
|2004.10.18 15:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2460
|1.3340
|5132
|2004.10.18 17:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2472
|1.3340
|5133
|2004.10.18 18:59
|modify
|903
|1.00
|1.2340
|1.2490
|1.3340
|5134
|2004.10.19 01:59
|s/l
|903
|1.00
|1.2490
|1.2490
|1.3340
|1433.34
|83353.51
|5135
|2004.10.19 03:59
|sell
|904
|1.00
|1.2473
|1.2523
|1.1473
|5136
|2004.10.19 04:59
|modify
|904
|1.00
|1.2473
|1.2513
|1.1473
|5137
|2004.10.19 05:59
|modify
|904
|1.00
|1.2473
|1.2511
|1.1473
|5138
|2004.10.19 12:59
|s/l
|904
|1.00
|1.2511
|1.2511
|1.1473
|-380.00
|82973.51
|5139
|2004.10.19 13:59
|buy
|905
|1.00
|1.2511
|1.2461
|1.3511
|5140
|2004.10.19 14:59
|modify
|905
|1.00
|1.2511
|1.2477
|1.3511
|5141
|2004.10.20 10:59
|modify
|905
|1.00
|1.2511
|1.2511
|1.3511
|5142
|2004.10.20 11:59
|modify
|905
|1.00
|1.2511
|1.2541
|1.3511
|5143
|2004.10.20 15:59
|modify
|905
|1.00
|1.2511
|1.2571
|1.3511
|5144
|2004.10.21 11:59
|modify
|905
|1.00
|1.2511
|1.2578
|1.3511
|5145
|2004.10.21 12:59
|modify
|905
|1.00
|1.2511
|1.2594
|1.3511
|5146
|2004.10.21 13:59
|modify
|905
|1.00
|1.2511
|1.2596
|1.3511
|5147
|2004.10.21 15:59
|s/l
|905
|1.00
|1.2596
|1.2596
|1.3511
|827.78
|83801.29
|5148
|2004.10.21 16:59
|sell
|906
|1.00
|1.2608
|1.2658
|1.1608
|5149
|2004.10.21 17:59
|modify
|906
|1.00
|1.2608
|1.2629
|1.1608
|5150
|2004.10.21 19:59
|s/l
|906
|1.00
|1.2629
|1.2629
|1.1608
|-210.00
|83591.29
|5151
|2004.10.22 10:59
|buy
|907
|1.00
|1.2633
|1.2583
|1.3633
|5152
|2004.10.22 11:59
|modify
|907
|1.00
|1.2633
|1.2606
|1.3633
|5153
|2004.10.22 16:59
|close
|907
|1.00
|1.2616
|1.2606
|1.3633
|-170.00
|83421.29
|5154
|2004.10.22 16:59
|sell
|908
|1.00
|1.2616
|1.2666
|1.1616
|5155
|2004.10.22 19:59
|modify
|908
|1.00
|1.2616
|1.2638
|1.1616
|5156
|2004.10.22 20:59
|s/l
|908
|1.00
|1.2638
|1.2638
|1.1616
|-220.00
|83201.29
|5157
|2004.10.22 22:59
|buy
|909
|1.00
|1.2676
|1.2626
|1.3676
|5158
|2004.10.25 00:59
|modify
|909
|1.00
|1.2676
|1.2676
|1.3676
|5159
|2004.10.25 02:59
|modify
|909
|1.00
|1.2676
|1.2706
|1.3676
|5160
|2004.10.25 03:59
|modify
|909
|1.00
|1.2676
|1.2736
|1.3676
|5161
|2004.10.25 11:59
|modify
|909
|1.00
|1.2676
|1.2766
|1.3676
|5162
|2004.10.26 04:59
|modify
|909
|1.00
|1.2676
|1.2774
|1.3676
|5163
|2004.10.26 05:59
|modify
|909
|1.00
|1.2676
|1.2796
|1.3676
|5164
|2004.10.26 12:59
|s/l
|909
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.3676
|1155.56
|84356.85
|5165
|2004.10.26 18:59
|sell
|910
|1.00
|1.2757
|1.2807
|1.1757
|5166
|2004.10.27 07:59
|modify
|910
|1.00
|1.2757
|1.2801
|1.1757
|5167
|2004.10.27 08:59
|modify
|910
|1.00
|1.2757
|1.2797
|1.1757
|5168
|2004.10.27 09:59
|modify
|910
|1.00
|1.2757
|1.2792
|1.1757
|5169
|2004.10.27 10:59
|modify
|910
|1.00
|1.2757
|1.2790
|1.1757
|5170
|2004.10.27 14:59
|s/l
|910
|1.00
|1.2790
|1.2790
|1.1757
|-325.34
|84031.51
|5171
|2004.10.27 15:59
|buy
|911
|1.00
|1.2811
|1.2761
|1.3811
|5172
|2004.10.27 18:59
|s/l
|911
|1.00
|1.2761
|1.2761
|1.3811
|-500.00
|83531.51
|5173
|2004.10.27 19:59
|sell
|912
|1.00
|1.2718
|1.2768
|1.1718
|5174
|2004.10.28 13:59
|modify
|912
|1.00
|1.2718
|1.2718
|1.1718
|5175
|2004.10.28 16:59
|s/l
|912
|1.00
|1.2718
|1.2718
|1.1718
|4.66
|83536.17
|5176
|2004.10.28 17:59
|buy
|913
|1.00
|1.2738
|1.2688
|1.3738
|5177
|2004.10.29 10:59
|modify
|913
|1.00
|1.2738
|1.2738
|1.3738
|5178
|2004.10.29 16:59
|s/l
|913
|1.00
|1.2738
|1.2738
|1.3738
|-11.11
|83525.06
|5179
|2004.10.29 18:59
|sell
|914
|1.00
|1.2747
|1.2797
|1.1747
|5180
|2004.10.29 20:59
|close
|914
|1.00
|1.2793
|1.2797
|1.1747
|-460.00
|83065.06
|5181
|2004.10.29 20:59
|buy
|915
|1.00
|1.2793
|1.2743
|1.3793
|5182
|2004.11.01 01:59
|modify
|915
|1.00
|1.2793
|1.2793
|1.3793
|5183
|2004.11.01 03:59
|s/l
|915
|1.00
|1.2793
|1.2793
|1.3793
|-33.33
|83031.73
|5184
|2004.11.01 16:59
|sell
|916
|1.00
|1.2752
|1.2802
|1.1752
|5185
|2004.11.01 17:59
|modify
|916
|1.00
|1.2752
|1.2796
|1.1752
|5186
|2004.11.02 02:59
|modify
|916
|1.00
|1.2752
|1.2795
|1.1752
|5187
|2004.11.02 03:59
|modify
|916
|1.00
|1.2752
|1.2782
|1.1752
|5188
|2004.11.02 04:59
|modify
|916
|1.00
|1.2752
|1.2773
|1.1752
|5189
|2004.11.02 09:59
|modify
|916
|1.00
|1.2752
|1.2752
|1.1752
|5190
|2004.11.02 12:59
|modify
|916
|1.00
|1.2752
|1.2750
|1.1752
|5191
|2004.11.02 18:59
|modify
|916
|1.00
|1.2752
|1.2740
|1.1752
|5192
|2004.11.02 19:59
|modify
|916
|1.00
|1.2752
|1.2736
|1.1752
|5193
|2004.11.02 20:59
|modify
|916
|1.00
|1.2752
|1.2734
|1.1752
|5194
|2004.11.02 21:59
|modify
|916
|1.00
|1.2752
|1.2722
|1.1752
|5195
|2004.11.02 22:59
|s/l
|916
|1.00
|1.2722
|1.2722
|1.1752
|304.66
|83336.39
|5196
|2004.11.03 00:59
|buy
|917
|1.00
|1.2746
|1.2696
|1.3746
|5197
|2004.11.03 04:59
|s/l
|917
|1.00
|1.2696
|1.2696
|1.3746
|-500.00
|82836.39
|5198
|2004.11.03 05:59
|sell
|918
|1.00
|1.2699
|1.2749
|1.1699
|5199
|2004.11.03 06:59
|modify
|918
|1.00
|1.2699
|1.2724
|1.1699
|5200
|2004.11.03 09:59
|modify
|918
|1.00
|1.2699
|1.2722
|1.1699
|5201
|2004.11.03 14:59
|s/l
|918
|1.00
|1.2722
|1.2722
|1.1699
|-230.00
|82606.39
|5202
|2004.11.03 15:59
|buy
|919
|1.00
|1.2796
|1.2746
|1.3796
|5203
|2004.11.04 08:59
|modify
|919
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.3796
|5204
|2004.11.04 14:59
|modify
|919
|1.00
|1.2796
|1.2826
|1.3796
|5205
|2004.11.05 05:59
|modify
|919
|1.00
|1.2796
|1.2856
|1.3796
|5206
|2004.11.05 11:59
|s/l
|919
|1.00
|1.2856
|1.2856
|1.3796
|577.78
|83184.17
|5207
|2004.11.05 15:59
|sell
|920
|1.00
|1.2835
|1.2885
|1.1835
|5208
|2004.11.05 16:59
|s/l
|920
|1.00
|1.2885
|1.2885
|1.1835
|-500.00
|82684.17
|5209
|2004.11.05 17:59
|buy
|921
|1.00
|1.2915
|1.2865
|1.3915
|5210
|2004.11.05 18:59
|modify
|921
|1.00
|1.2915
|1.2915
|1.3915
|5211
|2004.11.08 07:59
|modify
|921
|1.00
|1.2915
|1.2945
|1.3915
|5212
|2004.11.08 14:59
|s/l
|921
|1.00
|1.2945
|1.2945
|1.3915
|266.67
|82950.84
|5213
|2004.11.08 20:59
|sell
|922
|1.00
|1.2927
|1.2977
|1.1927
|5214
|2004.11.08 21:59
|modify
|922
|1.00
|1.2927
|1.2963
|1.1927
|5215
|2004.11.09 03:59
|modify
|922
|1.00
|1.2927
|1.2962
|1.1927
|5216
|2004.11.09 04:59
|modify
|922
|1.00
|1.2927
|1.2959
|1.1927
|5217
|2004.11.09 10:59
|modify
|922
|1.00
|1.2927
|1.2957
|1.1927
|5218
|2004.11.09 11:59
|modify
|922
|1.00
|1.2927
|1.2952
|1.1927
|5219
|2004.11.09 12:59
|modify
|922
|1.00
|1.2927
|1.2945
|1.1927
|5220
|2004.11.09 14:59
|modify
|922
|1.00
|1.2927
|1.2941
|1.1927
|5221
|2004.11.09 17:59
|modify
|922
|1.00
|1.2927
|1.2940
|1.1927
|5222
|2004.11.09 18:59
|modify
|922
|1.00
|1.2927
|1.2937
|1.1927
|5223
|2004.11.09 19:59
|close
|922
|1.00
|1.2915
|1.2937
|1.1927
|124.66
|83075.50
|5224
|2004.11.09 19:59
|buy
|923
|1.00
|1.2915
|1.2865
|1.3915
|5225
|2004.11.09 21:59
|close
|923
|1.00
|1.2898
|1.2865
|1.3915
|-170.00
|82905.50
|5226
|2004.11.09 21:59
|sell
|924
|1.00
|1.2898
|1.2948
|1.1898
|5227
|2004.11.09 22:59
|modify
|924
|1.00
|1.2898
|1.2923
|1.1898
|5228
|2004.11.10 11:59
|s/l
|924
|1.00
|1.2923
|1.2923
|1.1898
|-245.34
|82660.16
|5229
|2004.11.10 11:59
|buy
|925
|1.00
|1.2929
|1.2879
|1.3929
|5230
|2004.11.10 12:59
|modify
|925
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.3929
|5231
|2004.11.10 16:59
|s/l
|925
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.3929
|0.00
|82660.16
|5232
|2004.11.10 20:59
|sell
|926
|1.00
|1.2881
|1.2931
|1.1881
|5233
|2004.11.11 17:59
|modify
|926
|1.00
|1.2881
|1.2911
|1.1881
|5234
|2004.11.11 18:59
|s/l
|926
|1.00
|1.2911
|1.2911
|1.1881
|-295.34
|82364.82
|5235
|2004.11.11 19:59
|buy
|927
|1.00
|1.2911
|1.2861
|1.3911
|5236
|2004.11.11 20:59
|modify
|927
|1.00
|1.2911
|1.2882
|1.3911
|5237
|2004.11.12 15:59
|modify
|927
|1.00
|1.2911
|1.2896
|1.3911
|5238
|2004.11.12 17:59
|modify
|927
|1.00
|1.2911
|1.2902
|1.3911
|5239
|2004.11.12 18:59
|modify
|927
|1.00
|1.2911
|1.2911
|1.3911
|5240
|2004.11.12 20:59
|modify
|927
|1.00
|1.2911
|1.2941
|1.3911
|5241
|2004.11.15 17:59
|s/l
|927
|1.00
|1.2941
|1.2941
|1.3911
|255.56
|82620.38
|5242
|2004.11.15 19:59
|sell
|928
|1.00
|1.2921
|1.2971
|1.1921
|5243
|2004.11.16 11:59
|s/l
|928
|1.00
|1.2971
|1.2971
|1.1921
|-495.34
|82125.04
|5244
|2004.11.16 11:59
|buy
|929
|1.00
|1.2977
|1.2927
|1.3977
|5245
|2004.11.16 12:59
|modify
|929
|1.00
|1.2977
|1.2940
|1.3977
|5246
|2004.11.16 21:59
|modify
|929
|1.00
|1.2977
|1.2942
|1.3977
|5247
|2004.11.17 04:59
|modify
|929
|1.00
|1.2977
|1.2944
|1.3977
|5248
|2004.11.17 09:59
|modify
|929
|1.00
|1.2977
|1.2952
|1.3977
|5249
|2004.11.17 10:59
|modify
|929
|1.00
|1.2977
|1.2958
|1.3977
|5250
|2004.11.17 11:59
|modify
|929
|1.00
|1.2977
|1.2977
|1.3977
|5251
|2004.11.17 12:59
|modify
|929
|1.00
|1.2977
|1.3007
|1.3977
|5252
|2004.11.18 10:59
|modify
|929
|1.00
|1.2977
|1.3037
|1.3977
|5253
|2004.11.18 13:59
|s/l
|929
|1.00
|1.3037
|1.3037
|1.3977
|577.78
|82702.82
|5254
|2004.11.18 15:59
|sell
|930
|1.00
|1.3010
|1.3060
|1.2010
|5255
|2004.11.18 16:59
|modify
|930
|1.00
|1.3010
|1.3053
|1.2010
|5256
|2004.11.18 17:59
|modify
|930
|1.00
|1.3010
|1.3051
|1.2010
|5257
|2004.11.18 18:59
|modify
|930
|1.00
|1.3010
|1.3048
|1.2010
|5258
|2004.11.18 19:59
|modify
|930
|1.00
|1.3010
|1.3010
|1.2010
|5259
|2004.11.19 00:59
|modify
|930
|1.00
|1.3010
|1.2980
|1.2010
|5260
|2004.11.19 10:59
|s/l
|930
|1.00
|1.2980
|1.2980
|1.2010
|304.66
|83007.48
|5261
|2004.11.19 14:59
|buy
|931
|1.00
|1.3025
|1.2975
|1.4025
|5262
|2004.11.19 16:59
|modify
|931
|1.00
|1.3025
|1.2977
|1.4025
|5263
|2004.11.19 17:59
|modify
|931
|1.00
|1.3025
|1.3025
|1.4025
|5264
|2004.11.19 21:59
|s/l
|931
|1.00
|1.3025
|1.3025
|1.4025
|0.00
|83007.48
|5265
|2004.11.22 16:59
|sell
|932
|1.00
|1.3044
|1.3094
|1.2044
|5266
|2004.11.22 20:59
|close
|932
|1.00
|1.3044
|1.3094
|1.2044
|0.00
|83007.48
|5267
|2004.11.22 20:59
|buy
|933
|1.00
|1.3044
|1.2994
|1.4044
|5268
|2004.11.22 21:59
|modify
|933
|1.00
|1.3044
|1.3023
|1.4044
|5269
|2004.11.23 02:59
|s/l
|933
|1.00
|1.3023
|1.3023
|1.4044
|-221.11
|82786.37
|5270
|2004.11.23 03:59
|sell
|934
|1.00
|1.3010
|1.3060
|1.2010
|5271
|2004.11.23 04:59
|modify
|934
|1.00
|1.3010
|1.3040
|1.2010
|5272
|2004.11.23 05:59
|modify
|934
|1.00
|1.3010
|1.3031
|1.2010
|5273
|2004.11.23 10:59
|modify
|934
|1.00
|1.3010
|1.3030
|1.2010
|5274
|2004.11.23 12:59
|s/l
|934
|1.00
|1.3030
|1.3030
|1.2010
|-200.00
|82586.37
|5275
|2004.11.23 13:59
|buy
|935
|1.00
|1.3065
|1.3015
|1.4065
|5276
|2004.11.23 19:59
|modify
|935
|1.00
|1.3065
|1.3065
|1.4065
|5277
|2004.11.24 10:59
|modify
|935
|1.00
|1.3065
|1.3095
|1.4065
|5278
|2004.11.24 12:59
|modify
|935
|1.00
|1.3065
|1.3125
|1.4065
|5279
|2004.11.24 23:59
|modify
|935
|1.00
|1.3065
|1.3155
|1.4065
|5280
|2004.11.25 13:59
|modify
|935
|1.00
|1.3065
|1.3185
|1.4065
|5281
|2004.11.25 19:59
|modify
|935
|1.00
|1.3065
|1.3215
|1.4065
|5282
|2004.11.26 06:59
|modify
|935
|1.00
|1.3065
|1.3245
|1.4065
|5283
|2004.11.26 07:59
|modify
|935
|1.00
|1.3065
|1.3275
|1.4065
|5284
|2004.11.26 10:59
|s/l
|935
|1.00
|1.3275
|1.3275
|1.4065
|2066.67
|84653.04
|5285
|2004.11.26 12:59
|sell
|936
|1.00
|1.3228
|1.3278
|1.2228
|5286
|2004.11.26 18:59
|s/l
|936
|1.00
|1.3278
|1.3278
|1.2228
|-500.00
|84153.04
|5287
|2004.11.26 19:59
|buy
|937
|1.00
|1.3295
|1.3245
|1.4295
|5288
|2004.11.29 14:59
|s/l
|937
|1.00
|1.3245
|1.3245
|1.4295
|-533.33
|83619.71
|5289
|2004.11.29 16:59
|sell
|938
|1.00
|1.3263
|1.3313
|1.2263
|5290
|2004.11.29 18:59
|close
|938
|1.00
|1.3287
|1.3313
|1.2263
|-240.00
|83379.71
|5291
|2004.11.29 18:59
|buy
|939
|1.00
|1.3287
|1.3237
|1.4287
|5292
|2004.11.29 19:59
|modify
|939
|1.00
|1.3287
|1.3249
|1.4287
|5293
|2004.11.29 20:59
|modify
|939
|1.00
|1.3287
|1.3250
|1.4287
|5294
|2004.11.30 03:59
|s/l
|939
|1.00
|1.3250
|1.3250
|1.4287
|-381.11
|82998.60
|5295
|2004.11.30 04:59
|sell
|940
|1.00
|1.3253
|1.3303
|1.2253
|5296
|2004.11.30 05:59
|modify
|940
|1.00
|1.3253
|1.3282
|1.2253
|5297
|2004.11.30 13:59
|s/l
|940
|1.00
|1.3282
|1.3282
|1.2253
|-290.00
|82708.60
|5298
|2004.11.30 14:59
|buy
|941
|1.00
|1.3296
|1.3246
|1.4296
|5299
|2004.11.30 15:59
|modify
|941
|1.00
|1.3296
|1.3251
|1.4296
|5300
|2004.11.30 16:59
|modify
|941
|1.00
|1.3296
|1.3257
|1.4296
|5301
|2004.11.30 17:59
|modify
|941
|1.00
|1.3296
|1.3262
|1.4296
|5302
|2004.11.30 18:59
|s/l
|941
|1.00
|1.3262
|1.3262
|1.4296
|-340.00
|82368.60
|5303
|2004.11.30 19:59
|sell
|942
|1.00
|1.3278
|1.3328
|1.2278
|5304
|2004.11.30 20:59
|modify
|942
|1.00
|1.3278
|1.3305
|1.2278
|5305
|2004.12.01 02:59
|s/l
|942
|1.00
|1.3305
|1.3305
|1.2278
|-265.34
|82103.26
|5306
|2004.12.01 03:59
|buy
|943
|1.00
|1.3301
|1.3251
|1.4301
|5307
|2004.12.01 04:59
|modify
|943
|1.00
|1.3301
|1.3262
|1.4301
|5308
|2004.12.01 10:59
|modify
|943
|1.00
|1.3301
|1.3266
|1.4301
|5309
|2004.12.01 11:59
|modify
|943
|1.00
|1.3301
|1.3274
|1.4301
|5310
|2004.12.01 19:59
|modify
|943
|1.00
|1.3301
|1.3276
|1.4301
|5311
|2004.12.01 20:59
|modify
|943
|1.00
|1.3301
|1.3290
|1.4301
|5312
|2004.12.01 21:59
|modify
|943
|1.00
|1.3301
|1.3293
|1.4301
|5313
|2004.12.01 23:59
|modify
|943
|1.00
|1.3301
|1.3301
|1.4301
|5314
|2004.12.02 00:59
|modify
|943
|1.00
|1.3301
|1.3302
|1.4301
|5315
|2004.12.02 03:59
|modify
|943
|1.00
|1.3301
|1.3331
|1.4301
|5316
|2004.12.02 12:59
|s/l
|943
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.4301
|288.89
|82392.15
|5317
|2004.12.02 13:59
|sell
|944
|1.00
|1.3329
|1.3379
|1.2329
|5318
|2004.12.02 14:59
|modify
|944
|1.00
|1.3329
|1.3356
|1.2329
|5319
|2004.12.02 17:59
|modify
|944
|1.00
|1.3329
|1.3329
|1.2329
|5320
|2004.12.03 01:59
|modify
|944
|1.00
|1.3329
|1.3299
|1.2329
|5321
|2004.12.03 14:59
|s/l
|944
|1.00
|1.3299
|1.3299
|1.2329
|304.66
|82696.81
|5322
|2004.12.03 17:59
|buy
|945
|1.00
|1.3372
|1.3322
|1.4372
|5323
|2004.12.03 19:59
|modify
|945
|1.00
|1.3372
|1.3372
|1.4372
|5324
|2004.12.03 20:59
|modify
|945
|1.00
|1.3372
|1.3402
|1.4372
|5325
|2004.12.06 20:59
|modify
|945
|1.00
|1.3372
|1.3407
|1.4372
|5326
|2004.12.06 22:59
|s/l
|945
|1.00
|1.3407
|1.3407
|1.4372
|316.67
|83013.48
|5327
|2004.12.06 22:59
|sell
|946
|1.00
|1.3400
|1.3450
|1.2400
|5328
|2004.12.06 23:59
|modify
|946
|1.00
|1.3400
|1.3440
|1.2400
|5329
|2004.12.07 00:59
|modify
|946
|1.00
|1.3400
|1.3436
|1.2400
|5330
|2004.12.07 08:59
|s/l
|946
|1.00
|1.3436
|1.3436
|1.2400
|-355.34
|82658.14
|5331
|2004.12.07 09:59
|buy
|947
|1.00
|1.3435
|1.3385
|1.4435
|5332
|2004.12.07 10:59
|modify
|947
|1.00
|1.3435
|1.3413
|1.4435
|5333
|2004.12.07 14:59
|modify
|947
|1.00
|1.3435
|1.3435
|1.4435
|5334
|2004.12.07 17:59
|s/l
|947
|1.00
|1.3435
|1.3435
|1.4435
|0.00
|82658.14
|5335
|2004.12.08 04:59
|sell
|948
|1.00
|1.3405
|1.3455
|1.2405
|5336
|2004.12.08 05:59
|modify
|948
|1.00
|1.3405
|1.3447
|1.2405
|5337
|2004.12.08 06:59
|modify
|948
|1.00
|1.3405
|1.3405
|1.2405
|5338
|2004.12.08 09:59
|modify
|948
|1.00
|1.3405
|1.3375
|1.2405
|5339
|2004.12.08 13:59
|modify
|948
|1.00
|1.3405
|1.3345
|1.2405
|5340
|2004.12.08 15:59
|modify
|948
|1.00
|1.3405
|1.3315
|1.2405
|5341
|2004.12.08 19:59
|s/l
|948
|1.00
|1.3315
|1.3315
|1.2405
|900.00
|83558.14
|5342
|2004.12.09 10:59
|buy
|949
|1.00
|1.3324
|1.3274
|1.4324
|5343
|2004.12.09 17:59
|s/l
|949
|1.00
|1.3274
|1.3274
|1.4324
|-500.00
|83058.14
|5344
|2004.12.09 18:59
|sell
|950
|1.00
|1.3264
|1.3314
|1.2264
|5345
|2004.12.09 20:59
|s/l
|950
|1.00
|1.3314
|1.3314
|1.2264
|-500.00
|82558.14
|5346
|2004.12.09 21:59
|buy
|951
|1.00
|1.3330
|1.3280
|1.4330
|5347
|2004.12.09 22:59
|modify
|951
|1.00
|1.3330
|1.3284
|1.4330
|5348
|2004.12.10 02:59
|s/l
|951
|1.00
|1.3284
|1.3284
|1.4330
|-471.11
|82087.03
|5349
|2004.12.10 03:59
|sell
|952
|1.00
|1.3273
|1.3323
|1.2273
|5350
|2004.12.10 06:59
|modify
|952
|1.00
|1.3273
|1.3273
|1.2273
|5351
|2004.12.10 11:59
|modify
|952
|1.00
|1.3273
|1.3243
|1.2273
|5352
|2004.12.10 12:59
|modify
|952
|1.00
|1.3273
|1.3213
|1.2273
|5353
|2004.12.10 17:59
|s/l
|952
|1.00
|1.3213
|1.3213
|1.2273
|600.00
|82687.03
|5354
|2004.12.13 04:59
|buy
|953
|1.00
|1.3269
|1.3219
|1.4269
|5355
|2004.12.13 17:59
|modify
|953
|1.00
|1.3269
|1.3269
|1.4269
|5356
|2004.12.14 15:59
|modify
|953
|1.00
|1.3269
|1.3277
|1.4269
|5357
|2004.12.14 16:59
|modify
|953
|1.00
|1.3269
|1.3280
|1.4269
|5358
|2004.12.14 18:59
|s/l
|953
|1.00
|1.3280
|1.3280
|1.4269
|98.89
|82785.92
|5359
|2004.12.14 18:59
|sell
|954
|1.00
|1.3264
|1.3314
|1.2264
|5360
|2004.12.15 07:59
|s/l
|954
|1.00
|1.3314
|1.3314
|1.2264
|-495.34
|82290.58
|5361
|2004.12.15 10:59
|buy
|955
|1.00
|1.3321
|1.3271
|1.4321
|5362
|2004.12.15 11:59
|modify
|955
|1.00
|1.3321
|1.3283
|1.4321
|5363
|2004.12.15 12:59
|modify
|955
|1.00
|1.3321
|1.3321
|1.4321
|5364
|2004.12.15 14:59
|modify
|955
|1.00
|1.3321
|1.3351
|1.4321
|5365
|2004.12.15 17:59
|modify
|955
|1.00
|1.3321
|1.3381
|1.4321
|5366
|2004.12.16 14:59
|modify
|955
|1.00
|1.3321
|1.3388
|1.4321
|5367
|2004.12.16 16:59
|s/l
|955
|1.00
|1.3388
|1.3388
|1.4321
|658.89
|82949.47
|5368
|2004.12.16 16:59
|sell
|956
|1.00
|1.3309
|1.3359
|1.2309
|5369
|2004.12.16 19:59
|modify
|956
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.2309
|5370
|2004.12.16 20:59
|modify
|956
|1.00
|1.3309
|1.3279
|1.2309
|5371
|2004.12.17 11:59
|s/l
|956
|1.00
|1.3279
|1.3279
|1.2309
|304.66
|83254.13
|5372
|2004.12.17 19:59
|buy
|957
|1.00
|1.3302
|1.3252
|1.4302
|5373
|2004.12.17 22:59
|modify
|957
|1.00
|1.3302
|1.3253
|1.4302
|5374
|2004.12.20 00:59
|modify
|957
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.4302
|5375
|2004.12.20 11:59
|modify
|957
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.4302
|5376
|2004.12.20 17:59
|modify
|957
|1.00
|1.3302
|1.3362
|1.4302
|5377
|2004.12.21 10:59
|s/l
|957
|1.00
|1.3362
|1.3362
|1.4302
|555.56
|83809.69
|5378
|2004.12.21 11:59
|sell
|958
|1.00
|1.3391
|1.3441
|1.2391
|5379
|2004.12.21 13:59
|close
|958
|1.00
|1.3404
|1.3441
|1.2391
|-130.00
|83679.69
|5380
|2004.12.21 13:59
|buy
|959
|1.00
|1.3404
|1.3354
|1.4404
|5381
|2004.12.21 14:59
|modify
|959
|1.00
|1.3404
|1.3369
|1.4404
|5382
|2004.12.21 17:59
|s/l
|959
|1.00
|1.3369
|1.3369
|1.4404
|-350.00
|83329.69
|5383
|2004.12.21 18:59
|sell
|960
|1.00
|1.3376
|1.3426
|1.2376
|5384
|2004.12.21 19:59
|modify
|960
|1.00
|1.3376
|1.3393
|1.2376
|5385
|2004.12.22 03:59
|modify
|960
|1.00
|1.3376
|1.3392
|1.2376
|5386
|2004.12.22 04:59
|modify
|960
|1.00
|1.3376
|1.3390
|1.2376
|5387
|2004.12.22 11:59
|s/l
|960
|1.00
|1.3390
|1.3390
|1.2376
|-135.34
|83194.35
|5388
|2004.12.22 12:59
|buy
|961
|1.00
|1.3397
|1.3347
|1.4397
|5389
|2004.12.22 14:59
|close
|961
|1.00
|1.3389
|1.3347
|1.4397
|-80.00
|83114.35
|5390
|2004.12.22 14:59
|sell
|962
|1.00
|1.3389
|1.3439
|1.2389
|5391
|2004.12.22 15:59
|close
|962
|1.00
|1.3378
|1.3439
|1.2389
|110.00
|83224.35
|5392
|2004.12.22 15:59
|buy
|963
|1.00
|1.3378
|1.3328
|1.4378
|5393
|2004.12.22 16:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3361
|1.4378
|5394
|2004.12.23 04:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3364
|1.4378
|5395
|2004.12.23 05:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3378
|1.4378
|5396
|2004.12.23 09:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3408
|1.4378
|5397
|2004.12.23 16:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3438
|1.4378
|5398
|2004.12.23 17:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3468
|1.4378
|5399
|2004.12.24 10:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3498
|1.4378
|5400
|2004.12.24 17:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3500
|1.4378
|5401
|2004.12.24 20:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3502
|1.4378
|5402
|2004.12.24 21:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3504
|1.4378
|5403
|2004.12.27 09:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3506
|1.4378
|5404
|2004.12.27 10:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3511
|1.4378
|5405
|2004.12.27 11:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3520
|1.4378
|5406
|2004.12.27 15:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3526
|1.4378
|5407
|2004.12.27 17:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3528
|1.4378
|5408
|2004.12.27 18:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3558
|1.4378
|5409
|2004.12.27 19:59
|modify
|963
|1.00
|1.3378
|1.3588
|1.4378
|5410
|2004.12.28 18:59
|close
|963
|1.00
|1.3618
|1.3588
|1.4378
|2333.34
|85557.69
|5411
|2004.12.28 18:59
|sell
|964
|1.00
|1.3618
|1.3668
|1.2618
|5412
|2004.12.28 20:59
|modify
|964
|1.00
|1.3618
|1.3616
|1.2618
|5413
|2004.12.28 21:59
|s/l
|964
|1.00
|1.3616
|1.3616
|1.2618
|20.00
|85577.69
|5414
|2004.12.29 08:59
|buy
|965
|1.00
|1.3640
|1.3590
|1.4640
|5415
|2004.12.29 15:59
|s/l
|965
|1.00
|1.3590
|1.3590
|1.4640
|-500.00
|85077.69
|5416
|2004.12.29 16:59
|sell
|966
|1.00
|1.3601
|1.3651
|1.2601
|5417
|2004.12.29 17:59
|modify
|966
|1.00
|1.3601
|1.3621
|1.2601
|5418
|2004.12.29 18:59
|modify
|966
|1.00
|1.3601
|1.3601
|1.2601
|5419
|2004.12.29 22:59
|s/l
|966
|1.00
|1.3601
|1.3601
|1.2601
|0.00
|85077.69
|5420
|2004.12.30 07:59
|buy
|967
|1.00
|1.3630
|1.3580
|1.4630
|5421
|2004.12.30 08:59
|modify
|967
|1.00
|1.3630
|1.3583
|1.4630
|5422
|2004.12.30 17:59
|modify
|967
|1.00
|1.3630
|1.3585
|1.4630
|5423
|2004.12.30 18:59
|modify
|967
|1.00
|1.3630
|1.3586
|1.4630
|5424
|2004.12.30 20:59
|modify
|967
|1.00
|1.3630
|1.3589
|1.4630
|5425
|2004.12.30 21:59
|modify
|967
|1.00
|1.3630
|1.3600
|1.4630
|5426
|2004.12.30 22:59
|modify
|967
|1.00
|1.3630
|1.3601
|1.4630
|5427
|2004.12.31 16:59
|modify
|967
|1.00
|1.3630
|1.3613
|1.4630
|5428
|2004.12.31 17:59
|s/l
|967
|1.00
|1.3613
|1.3613
|1.4630
|-181.11
|84896.58
|5429
|2004.12.31 18:59
|sell
|968
|1.00
|1.3535
|1.3585
|1.2535
|5430
|2005.01.03 05:59
|modify
|968
|1.00
|1.3535
|1.3535
|1.2535
|5431
|2005.01.03 06:59
|modify
|968
|1.00
|1.3535
|1.3505
|1.2535
|5432
|2005.01.03 09:59
|s/l
|968
|1.00
|1.3505
|1.3505
|1.2535
|313.98
|85210.56
|5433
|2005.01.05 19:59
|buy
|969
|1.00
|1.3284
|1.3234
|1.4284
|5434
|2005.01.05 20:59
|modify
|969
|1.00
|1.3284
|1.3242
|1.4284
|5435
|2005.01.06 08:59
|s/l
|969
|1.00
|1.3242
|1.3242
|1.4284
|-431.11
|84779.45
|5436
|2005.01.06 10:59
|sell
|970
|1.00
|1.3187
|1.3237
|1.2187
|5437
|2005.01.07 08:59
|modify
|970
|1.00
|1.3187
|1.3236
|1.2187
|5438
|2005.01.07 09:59
|modify
|970
|1.00
|1.3187
|1.3218
|1.2187
|5439
|2005.01.07 11:59
|s/l
|970
|1.00
|1.3218
|1.3218
|1.2187
|-305.34
|84474.11
|5440
|2005.01.07 11:59
|buy
|971
|1.00
|1.3234
|1.3184
|1.4234
|5441
|2005.01.07 16:59
|modify
|971
|1.00
|1.3234
|1.3185
|1.4234
|5442
|2005.01.07 17:59
|s/l
|971
|1.00
|1.3185
|1.3185
|1.4234
|-490.00
|83984.11
|5443
|2005.01.07 18:59
|sell
|972
|1.00
|1.3058
|1.3108
|1.2058
|5444
|2005.01.10 12:59
|s/l
|972
|1.00
|1.3108
|1.3108
|1.2058
|-486.02
|83498.09
|5445
|2005.01.10 19:59
|buy
|973
|1.00
|1.3093
|1.3043
|1.4093
|5446
|2005.01.10 20:59
|modify
|973
|1.00
|1.3093
|1.3076
|1.4093
|5447
|2005.01.10 23:59
|s/l
|973
|1.00
|1.3076
|1.3076
|1.4093
|-170.00
|83328.09
|5448
|2005.01.12 01:59
|sell
|974
|1.00
|1.3115
|1.3165
|1.2115
|5449
|2005.01.12 02:59
|modify
|974
|1.00
|1.3115
|1.3140
|1.2115
|5450
|2005.01.12 14:59
|s/l
|974
|1.00
|1.3140
|1.3140
|1.2115
|-250.00
|83078.09
|5451
|2005.01.12 15:59
|buy
|975
|1.00
|1.3231
|1.3181
|1.4231
|5452
|2005.01.12 16:59
|modify
|975
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.4231
|5453
|2005.01.13 10:59
|s/l
|975
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.4231
|-11.11
|83066.98
|5454
|2005.01.13 16:59
|sell
|976
|1.00
|1.3210
|1.3260
|1.2210
|5455
|2005.01.13 17:59
|modify
|976
|1.00
|1.3210
|1.3242
|1.2210
|5456
|2005.01.14 04:59
|modify
|976
|1.00
|1.3210
|1.3210
|1.2210
|5457
|2005.01.14 05:59
|modify
|976
|1.00
|1.3210
|1.3180
|1.2210
|5458
|2005.01.14 06:59
|modify
|976
|1.00
|1.3210
|1.3150
|1.2210
|5459
|2005.01.14 10:59
|modify
|976
|1.00
|1.3210
|1.3120
|1.2210
|5460
|2005.01.17 05:59
|s/l
|976
|1.00
|1.3120
|1.3120
|1.2210
|918.64
|83985.62
|5461
|2005.01.17 08:59
|buy
|977
|1.00
|1.3116
|1.3066
|1.4116
|5462
|2005.01.17 09:59
|modify
|977
|1.00
|1.3116
|1.3080
|1.4116
|5463
|2005.01.17 15:59
|close
|977
|1.00
|1.3100
|1.3080
|1.4116
|-160.00
|83825.62
|5464
|2005.01.17 15:59
|sell
|978
|1.00
|1.3100
|1.3150
|1.2100
|5465
|2005.01.17 16:59
|modify
|978
|1.00
|1.3100
|1.3118
|1.2100
|5466
|2005.01.17 19:59
|modify
|978
|1.00
|1.3100
|1.3112
|1.2100
|5467
|2005.01.17 20:59
|modify
|978
|1.00
|1.3100
|1.3109
|1.2100
|5468
|2005.01.17 22:59
|modify
|978
|1.00
|1.3100
|1.3100
|1.2100
|5469
|2005.01.18 02:59
|modify
|978
|1.00
|1.3100
|1.3070
|1.2100
|5470
|2005.01.18 15:59
|s/l
|978
|1.00
|1.3070
|1.3070
|1.2100
|304.66
|84130.28
|5471
|2005.01.19 11:59
|buy
|979
|1.00
|1.3095
|1.3045
|1.4095
|5472
|2005.01.19 17:59
|s/l
|979
|1.00
|1.3045
|1.3045
|1.4095
|-500.00
|83630.28
|5473
|2005.01.19 18:59
|sell
|980
|1.00
|1.3022
|1.3072
|1.2022
|5474
|2005.01.19 20:59
|modify
|980
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.2022
|5475
|2005.01.20 08:59
|s/l
|980
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.2022
|4.66
|83634.94
|5476
|2005.01.21 10:59
|buy
|981
|1.00
|1.2994
|1.2944
|1.3994
|5477
|2005.01.21 11:59
|modify
|981
|1.00
|1.2994
|1.2952
|1.3994
|5478
|2005.01.21 15:59
|modify
|981
|1.00
|1.2994
|1.2956
|1.3994
|5479
|2005.01.21 18:59
|modify
|981
|1.00
|1.2994
|1.2994
|1.3994
|5480
|2005.01.21 19:59
|modify
|981
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.3994
|5481
|2005.01.24 10:59
|modify
|981
|1.00
|1.2994
|1.3054
|1.3994
|5482
|2005.01.24 17:59
|s/l
|981
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.3994
|566.67
|84201.61
|5483
|2005.01.24 20:59
|sell
|982
|1.00
|1.3040
|1.3090
|1.2040
|5484
|2005.01.24 21:59
|modify
|982
|1.00
|1.3040
|1.3070
|1.2040
|5485
|2005.01.25 03:59
|modify
|982
|1.00
|1.3040
|1.3040
|1.2040
|5486
|2005.01.25 04:59
|s/l
|982
|1.00
|1.3040
|1.3040
|1.2040
|4.66
|84206.27
|5487
|2005.01.25 11:59
|buy
|983
|1.00
|1.3066
|1.3016
|1.4066
|5488
|2005.01.25 12:59
|modify
|983
|1.00
|1.3066
|1.3033
|1.4066
|5489
|2005.01.25 14:59
|s/l
|983
|1.00
|1.3033
|1.3033
|1.4066
|-330.00
|83876.27
|5490
|2005.01.25 15:59
|sell
|984
|1.00
|1.3034
|1.3084
|1.2034
|5491
|2005.01.25 16:59
|modify
|984
|1.00
|1.3034
|1.3072
|1.2034
|5492
|2005.01.25 17:59
|modify
|984
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2034
|5493
|2005.01.25 18:59
|modify
|984
|1.00
|1.3034
|1.3004
|1.2034
|5494
|2005.01.26 11:59
|s/l
|984
|1.00
|1.3004
|1.3004
|1.2034
|304.66
|84180.93
|5495
|2005.01.26 16:59
|buy
|985
|1.00
|1.3051
|1.3001
|1.4051
|5496
|2005.01.26 19:59
|modify
|985
|1.00
|1.3051
|1.3051
|1.4051
|5497
|2005.01.27 09:59
|modify
|985
|1.00
|1.3051
|1.3081
|1.4051
|5498
|2005.01.27 10:59
|s/l
|985
|1.00
|1.3081
|1.3081
|1.4051
|288.89
|84469.82
|5499
|2005.01.27 15:59
|sell
|986
|1.00
|1.3022
|1.3072
|1.2022
|5500
|2005.01.28 11:59
|modify
|986
|1.00
|1.3022
|1.3063
|1.2022
|5501
|2005.01.28 13:59
|modify
|986
|1.00
|1.3022
|1.3055
|1.2022
|5502
|2005.01.28 15:59
|s/l
|986
|1.00
|1.3055
|1.3055
|1.2022
|-325.34
|84144.48
|5503
|2005.01.28 16:59
|buy
|987
|1.00
|1.3054
|1.3004
|1.4054
|5504
|2005.01.28 18:59
|close
|987
|1.00
|1.3032
|1.3004
|1.4054
|-220.00
|83924.48
|5505
|2005.01.28 18:59
|sell
|988
|1.00
|1.3032
|1.3082
|1.2032
|5506
|2005.01.28 19:59
|modify
|988
|1.00
|1.3032
|1.3053
|1.2032
|5507
|2005.01.31 11:59
|modify
|988
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.2032
|5508
|2005.01.31 13:59
|s/l
|988
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.2032
|13.98
|83938.46
|5509
|2005.01.31 18:59
|buy
|989
|1.00
|1.3055
|1.3005
|1.4055
|5510
|2005.01.31 19:59
|modify
|989
|1.00
|1.3055
|1.3006
|1.4055
|5511
|2005.02.01 12:59
|modify
|989
|1.00
|1.3055
|1.3007
|1.4055
|5512
|2005.02.01 13:59
|modify
|989
|1.00
|1.3055
|1.3011
|1.4055
|5513
|2005.02.01 14:59
|modify
|989
|1.00
|1.3055
|1.3029
|1.4055
|5514
|2005.02.01 15:59
|s/l
|989
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.4055
|-271.11
|83667.35
|5515
|2005.02.01 16:59
|sell
|990
|1.00
|1.3016
|1.3066
|1.2016
|5516
|2005.02.01 17:59
|modify
|990
|1.00
|1.3016
|1.3049
|1.2016
|5517
|2005.02.01 18:59
|modify
|990
|1.00
|1.3016
|1.3047
|1.2016
|5518
|2005.02.01 20:59
|s/l
|990
|1.00
|1.3047
|1.3047
|1.2016
|-310.00
|83357.35
|5519
|2005.02.01 22:59
|buy
|991
|1.00
|1.3048
|1.2998
|1.4048
|5520
|2005.02.01 23:59
|modify
|991
|1.00
|1.3048
|1.3020
|1.4048
|5521
|2005.02.02 03:59
|modify
|991
|1.00
|1.3048
|1.3021
|1.4048
|5522
|2005.02.02 04:59
|modify
|991
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.4048
|5523
|2005.02.02 17:59
|s/l
|991
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.4048
|-11.11
|83346.24
|5524
|2005.02.02 19:59
|sell
|992
|1.00
|1.3022
|1.3072
|1.2022
|5525
|2005.02.02 20:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.3067
|1.2022
|5526
|2005.02.03 11:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.3063
|1.2022
|5527
|2005.02.03 14:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.3058
|1.2022
|5528
|2005.02.03 15:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.2022
|5529
|2005.02.03 16:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.2992
|1.2022
|5530
|2005.02.04 15:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.2986
|1.2022
|5531
|2005.02.04 18:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.2962
|1.2022
|5532
|2005.02.04 19:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.2932
|1.2022
|5533
|2005.02.07 00:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.2902
|1.2022
|5534
|2005.02.07 02:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.2872
|1.2022
|5535
|2005.02.07 18:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.2842
|1.2022
|5536
|2005.02.07 19:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.2812
|1.2022
|5537
|2005.02.08 12:59
|modify
|992
|1.00
|1.3022
|1.2782
|1.2022
|5538
|2005.02.08 19:59
|s/l
|992
|1.00
|1.2782
|1.2782
|1.2022
|2427.96
|85774.20
|5539
|2005.02.08 20:59
|buy
|993
|1.00
|1.2778
|1.2728
|1.3778
|5540
|2005.02.08 21:59
|modify
|993
|1.00
|1.2778
|1.2752
|1.3778
|5541
|2005.02.09 14:59
|modify
|993
|1.00
|1.2778
|1.2760
|1.3778
|5542
|2005.02.09 15:59
|s/l
|993
|1.00
|1.2760
|1.2760
|1.3778
|-191.11
|85583.09
|5543
|2005.02.09 16:59
|sell
|994
|1.00
|1.2757
|1.2807
|1.1757
|5544
|2005.02.09 18:59
|close
|994
|1.00
|1.2800
|1.2807
|1.1757
|-430.00
|85153.09
|5545
|2005.02.09 18:59
|buy
|995
|1.00
|1.2800
|1.2750
|1.3800
|5546
|2005.02.09 19:59
|modify
|995
|1.00
|1.2800
|1.2761
|1.3800
|5547
|2005.02.10 03:59
|modify
|995
|1.00
|1.2800
|1.2762
|1.3800
|5548
|2005.02.10 07:59
|modify
|995
|1.00
|1.2800
|1.2764
|1.3800
|5549
|2005.02.10 16:59
|modify
|995
|1.00
|1.2800
|1.2800
|1.3800
|5550
|2005.02.10 17:59
|modify
|995
|1.00
|1.2800
|1.2830
|1.3800
|5551
|2005.02.10 19:59
|modify
|995
|1.00
|1.2800
|1.2860
|1.3800
|5552
|2005.02.11 14:59
|s/l
|995
|1.00
|1.2860
|1.2860
|1.3800
|577.78
|85730.87
|5553
|2005.02.11 17:59
|sell
|996
|1.00
|1.2878
|1.2928
|1.1878
|5554
|2005.02.14 01:59
|close
|996
|1.00
|1.2888
|1.2928
|1.1878
|-86.02
|85644.85
|5555
|2005.02.14 01:59
|buy
|997
|1.00
|1.2888
|1.2838
|1.3888
|5556
|2005.02.14 02:59
|modify
|997
|1.00
|1.2888
|1.2861
|1.3888
|5557
|2005.02.14 03:59
|modify
|997
|1.00
|1.2888
|1.2888
|1.3888
|5558
|2005.02.14 10:59
|modify
|997
|1.00
|1.2888
|1.2918
|1.3888
|5559
|2005.02.14 11:59
|modify
|997
|1.00
|1.2888
|1.2948
|1.3888
|5560
|2005.02.15 10:59
|modify
|997
|1.00
|1.2888
|1.2954
|1.3888
|5561
|2005.02.15 11:59
|modify
|997
|1.00
|1.2888
|1.2956
|1.3888
|5562
|2005.02.15 12:59
|modify
|997
|1.00
|1.2888
|1.2957
|1.3888
|5563
|2005.02.15 13:59
|modify
|997
|1.00
|1.2888
|1.2959
|1.3888
|5564
|2005.02.15 15:59
|modify
|997
|1.00
|1.2888
|1.2978
|1.3888
|5565
|2005.02.15 17:59
|s/l
|997
|1.00
|1.2978
|1.2978
|1.3888
|888.89
|86533.74
|5566
|2005.02.15 18:59
|sell
|998
|1.00
|1.2978
|1.3028
|1.1978
|5567
|2005.02.15 20:59
|close
|998
|1.00
|1.3010
|1.3028
|1.1978
|-320.00
|86213.74
|5568
|2005.02.15 20:59
|buy
|999
|1.00
|1.3010
|1.2960
|1.4010
|5569
|2005.02.15 21:59
|modify
|999
|1.00
|1.3010
|1.2983
|1.4010
|5570
|2005.02.16 08:59
|modify
|999
|1.00
|1.3010
|1.2985
|1.4010
|5571
|2005.02.16 11:59
|modify
|999
|1.00
|1.3010
|1.2990
|1.4010
|5572
|2005.02.16 16:59
|modify
|999
|1.00
|1.3010
|1.2993
|1.4010
|5573
|2005.02.16 17:59
|s/l
|999
|1.00
|1.2993
|1.2993
|1.4010
|-181.11
|86032.63
|5574
|2005.02.16 18:59
|sell
|1000
|1.00
|1.2992
|1.3042
|1.1992
|5575
|2005.02.16 19:59
|modify
|1000
|1.00
|1.2992
|1.3034
|1.1992
|5576
|2005.02.16 20:59
|s/l
|1000
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.1992
|-420.00
|85612.63
|5577
|2005.02.16 21:59
|buy
|1001
|1.00
|1.3042
|1.2992
|1.4042
|5578
|2005.02.17 13:59
|modify
|1001
|1.00
|1.3042
|1.2994
|1.4042
|5579
|2005.02.17 18:59
|modify
|1001
|1.00
|1.3042
|1.3042
|1.4042
|5580
|2005.02.18 13:59
|s/l
|1001
|1.00
|1.3042
|1.3042
|1.4042
|-22.22
|85590.41
|5581
|2005.02.18 14:59
|sell
|1002
|1.00
|1.3047
|1.3097
|1.2047
|5582
|2005.02.18 15:59
|modify
|1002
|1.00
|1.3047
|1.3070
|1.2047
|5583
|2005.02.18 16:59
|s/l
|1002
|1.00
|1.3070
|1.3070
|1.2047
|-230.00
|85360.41
|5584
|2005.02.18 17:59
|buy
|1003
|1.00
|1.3069
|1.3019
|1.4069
|5585
|2005.02.18 18:59
|modify
|1003
|1.00
|1.3069
|1.3038
|1.4069
|5586
|2005.02.21 17:59
|modify
|1003
|1.00
|1.3069
|1.3046
|1.4069
|5587
|2005.02.22 04:59
|modify
|1003
|1.00
|1.3069
|1.3069
|1.4069
|5588
|2005.02.22 05:59
|modify
|1003
|1.00
|1.3069
|1.3099
|1.4069
|5589
|2005.02.22 07:59
|modify
|1003
|1.00
|1.3069
|1.3129
|1.4069
|5590
|2005.02.22 12:59
|modify
|1003
|1.00
|1.3069
|1.3159
|1.4069
|5591
|2005.02.22 17:59
|modify
|1003
|1.00
|1.3069
|1.3189
|1.4069
|5592
|2005.02.22 20:59
|modify
|1003
|1.00
|1.3069
|1.3219
|1.4069
|5593
|2005.02.23 09:59
|s/l
|1003
|1.00
|1.3219
|1.3219
|1.4069
|1444.45
|86804.86
|5594
|2005.02.23 14:59
|sell
|1004
|1.00
|1.3201
|1.3251
|1.2201
|5595
|2005.02.23 15:59
|modify
|1004
|1.00
|1.3201
|1.3249
|1.2201
|5596
|2005.02.24 06:59
|close
|1004
|1.00
|1.3238
|1.3249
|1.2201
|-365.34
|86439.52
|5597
|2005.02.24 06:59
|buy
|1005
|1.00
|1.3238
|1.3188
|1.4238
|5598
|2005.02.24 07:59
|modify
|1005
|1.00
|1.3238
|1.3210
|1.4238
|5599
|2005.02.24 13:59
|modify
|1005
|1.00
|1.3238
|1.3238
|1.4238
|5600
|2005.02.24 15:59
|s/l
|1005
|1.00
|1.3238
|1.3238
|1.4238
|0.00
|86439.52
|5601
|2005.02.24 18:59
|sell
|1006
|1.00
|1.3207
|1.3257
|1.2207
|5602
|2005.02.24 19:59
|modify
|1006
|1.00
|1.3207
|1.3243
|1.2207
|5603
|2005.02.25 12:59
|modify
|1006
|1.00
|1.3207
|1.3207
|1.2207
|5604
|2005.02.25 17:59
|modify
|1006
|1.00
|1.3207
|1.3204
|1.2207
|5605
|2005.02.25 19:59
|s/l
|1006
|1.00
|1.3204
|1.3204
|1.2207
|34.66
|86474.18
|5606
|2005.02.25 20:59
|buy
|1007
|1.00
|1.3231
|1.3181
|1.4231
|5607
|2005.02.28 02:59
|modify
|1007
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.4231
|5608
|2005.02.28 23:59
|s/l
|1007
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.4231
|-33.33
|86440.85
|5609
|2005.02.28 23:59
|sell
|1008
|1.00
|1.3228
|1.3278
|1.2228
|5610
|2005.03.01 00:59
|modify
|1008
|1.00
|1.3228
|1.3263
|1.2228
|5611
|2005.03.01 01:59
|modify
|1008
|1.00
|1.3228
|1.3261
|1.2228
|5612
|2005.03.01 02:59
|modify
|1008
|1.00
|1.3228
|1.3259
|1.2228
|5613
|2005.03.01 04:59
|modify
|1008
|1.00
|1.3228
|1.3228
|1.2228
|5614
|2005.03.01 22:59
|modify
|1008
|1.00
|1.3228
|1.3222
|1.2228
|5615
|2005.03.02 00:59
|modify
|1008
|1.00
|1.3228
|1.3214
|1.2228
|5616
|2005.03.02 01:59
|modify
|1008
|1.00
|1.3228
|1.3210
|1.2228
|5617
|2005.03.02 02:59
|modify
|1008
|1.00
|1.3228
|1.3198
|1.2228
|5618
|2005.03.02 11:59
|modify
|1008
|1.00
|1.3228
|1.3168
|1.2228
|5619
|2005.03.02 15:59
|modify
|1008
|1.00
|1.3228
|1.3138
|1.2228
|5620
|2005.03.02 21:59
|s/l
|1008
|1.00
|1.3138
|1.3138
|1.2228
|909.32
|87350.17
|5621
|2005.03.03 11:59
|buy
|1009
|1.00
|1.3153
|1.3103
|1.4153
|5622
|2005.03.03 12:59
|modify
|1009
|1.00
|1.3153
|1.3113
|1.4153
|5623
|2005.03.03 17:59
|modify
|1009
|1.00
|1.3153
|1.3118
|1.4153
|5624
|2005.03.03 18:59
|close
|1009
|1.00
|1.3121
|1.3118
|1.4153
|-320.00
|87030.17
|5625
|2005.03.03 18:59
|sell
|1010
|1.00
|1.3121
|1.3171
|1.2121
|5626
|2005.03.03 19:59
|modify
|1010
|1.00
|1.3121
|1.3145
|1.2121
|5627
|2005.03.04 08:59
|modify
|1010
|1.00
|1.3121
|1.3144
|1.2121
|5628
|2005.03.04 13:59
|modify
|1010
|1.00
|1.3121
|1.3138
|1.2121
|5629
|2005.03.04 14:59
|modify
|1010
|1.00
|1.3121
|1.3137
|1.2121
|5630
|2005.03.04 15:59
|s/l
|1010
|1.00
|1.3137
|1.3137
|1.2121
|-155.34
|86874.83
|5631
|2005.03.04 16:59
|buy
|1011
|1.00
|1.3218
|1.3168
|1.4218
|5632
|2005.03.07 17:59
|modify
|1011
|1.00
|1.3218
|1.3181
|1.4218
|5633
|2005.03.07 18:59
|close
|1011
|1.00
|1.3217
|1.3181
|1.4218
|-43.33
|86831.50
|5634
|2005.03.07 18:59
|sell
|1012
|1.00
|1.3217
|1.3267
|1.2217
|5635
|2005.03.07 19:59
|modify
|1012
|1.00
|1.3217
|1.3224
|1.2217
|5636
|2005.03.08 03:59
|s/l
|1012
|1.00
|1.3224
|1.3224
|1.2217
|-65.34
|86766.16
|5637
|2005.03.08 05:59
|buy
|1013
|1.00
|1.3233
|1.3183
|1.4233
|5638
|2005.03.08 06:59
|modify
|1013
|1.00
|1.3233
|1.3199
|1.4233
|5639
|2005.03.08 11:59
|modify
|1013
|1.00
|1.3233
|1.3203
|1.4233
|5640
|2005.03.08 16:59
|modify
|1013
|1.00
|1.3233
|1.3233
|1.4233
|5641
|2005.03.08 17:59
|modify
|1013
|1.00
|1.3233
|1.3263
|1.4233
|5642
|2005.03.08 18:59
|modify
|1013
|1.00
|1.3233
|1.3293
|1.4233
|5643
|2005.03.09 09:59
|modify
|1013
|1.00
|1.3233
|1.3323
|1.4233
|5644
|2005.03.09 13:59
|modify
|1013
|1.00
|1.3233
|1.3353
|1.4233
|5645
|2005.03.09 14:59
|s/l
|1013
|1.00
|1.3353
|1.3353
|1.4233
|1188.89
|87955.05
|5646
|2005.03.11 14:59
|sell
|1014
|1.00
|1.3415
|1.3465
|1.2415
|5647
|2005.03.11 15:59
|modify
|1014
|1.00
|1.3415
|1.3435
|1.2415
|5648
|2005.03.11 17:59
|s/l
|1014
|1.00
|1.3435
|1.3435
|1.2415
|-200.00
|87755.05
|5649
|2005.03.11 18:59
|buy
|1015
|1.00
|1.3473
|1.3423
|1.4473
|5650
|2005.03.14 09:59
|s/l
|1015
|1.00
|1.3423
|1.3423
|1.4473
|-533.33
|87221.72
|5651
|2005.03.14 10:59
|sell
|1016
|1.00
|1.3405
|1.3455
|1.2405
|5652
|2005.03.14 15:59
|modify
|1016
|1.00
|1.3405
|1.3448
|1.2405
|5653
|2005.03.14 17:59
|modify
|1016
|1.00
|1.3405
|1.3405
|1.2405
|5654
|2005.03.15 09:59
|modify
|1016
|1.00
|1.3405
|1.3404
|1.2405
|5655
|2005.03.15 10:59
|modify
|1016
|1.00
|1.3405
|1.3399
|1.2405
|5656
|2005.03.15 15:59
|s/l
|1016
|1.00
|1.3399
|1.3399
|1.2405
|64.66
|87286.38
|5657
|2005.03.15 15:59
|buy
|1017
|1.00
|1.3410
|1.3360
|1.4410
|5658
|2005.03.15 16:59
|s/l
|1017
|1.00
|1.3360
|1.3360
|1.4410
|-500.00
|86786.38
|5659
|2005.03.15 17:59
|sell
|1018
|1.00
|1.3312
|1.3362
|1.2312
|5660
|2005.03.16 09:59
|s/l
|1018
|1.00
|1.3362
|1.3362
|1.2312
|-495.34
|86291.04
|5661
|2005.03.16 14:59
|buy
|1019
|1.00
|1.3424
|1.3374
|1.4424
|5662
|2005.03.17 11:59
|s/l
|1019
|1.00
|1.3374
|1.3374
|1.4424
|-511.11
|85779.93
|5663
|2005.03.17 12:59
|sell
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3431
|1.2381
|5664
|2005.03.17 13:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3407
|1.2381
|5665
|2005.03.17 17:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3404
|1.2381
|5666
|2005.03.17 18:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3398
|1.2381
|5667
|2005.03.17 20:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3397
|1.2381
|5668
|2005.03.17 21:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3396
|1.2381
|5669
|2005.03.18 09:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3381
|1.2381
|5670
|2005.03.18 10:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3351
|1.2381
|5671
|2005.03.18 14:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3321
|1.2381
|5672
|2005.03.21 08:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3291
|1.2381
|5673
|2005.03.21 09:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3261
|1.2381
|5674
|2005.03.21 12:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3231
|1.2381
|5675
|2005.03.21 17:59
|modify
|1020
|1.00
|1.3381
|1.3201
|1.2381
|5676
|2005.03.22 13:59
|close
|1020
|1.00
|1.3179
|1.3201
|1.2381
|2043.30
|87823.23
|5677
|2005.03.22 13:59
|buy
|1021
|1.00
|1.3179
|1.3129
|1.4179
|5678
|2005.03.22 14:59
|modify
|1021
|1.00
|1.3179
|1.3161
|1.4179
|5679
|2005.03.22 18:59
|modify
|1021
|1.00
|1.3179
|1.3162
|1.4179
|5680
|2005.03.22 19:59
|modify
|1021
|1.00
|1.3179
|1.3168
|1.4179
|5681
|2005.03.22 20:59
|s/l
|1021
|1.00
|1.3168
|1.3168
|1.4179
|-110.00
|87713.23
|5682
|2005.03.22 21:59
|sell
|1022
|1.00
|1.3086
|1.3136
|1.2086
|5683
|2005.03.23 10:59
|modify
|1022
|1.00
|1.3086
|1.3086
|1.2086
|5684
|2005.03.23 14:59
|modify
|1022
|1.00
|1.3086
|1.3056
|1.2086
|5685
|2005.03.23 18:59
|modify
|1022
|1.00
|1.3086
|1.3026
|1.2086
|5686
|2005.03.24 13:59
|modify
|1022
|1.00
|1.3086
|1.3022
|1.2086
|5687
|2005.03.24 15:59
|modify
|1022
|1.00
|1.3086
|1.3018
|1.2086
|5688
|2005.03.24 16:59
|modify
|1022
|1.00
|1.3086
|1.3012
|1.2086
|5689
|2005.03.24 17:59
|modify
|1022
|1.00
|1.3086
|1.2996
|1.2086
|5690
|2005.03.25 00:59
|modify
|1022
|1.00
|1.3086
|1.2966
|1.2086
|5691
|2005.03.25 09:59
|s/l
|1022
|1.00
|1.2966
|1.2966
|1.2086
|1213.98
|88927.21
|5692
|2005.03.28 00:59
|buy
|1023
|1.00
|1.2958
|1.2908
|1.3958
|5693
|2005.03.28 01:59
|modify
|1023
|1.00
|1.2958
|1.2940
|1.3958
|5694
|2005.03.28 02:59
|s/l
|1023
|1.00
|1.2940
|1.2940
|1.3958
|-180.00
|88747.21
|5695
|2005.03.28 03:59
|sell
|1024
|1.00
|1.2893
|1.2943
|1.1893
|5696
|2005.03.28 15:59
|modify
|1024
|1.00
|1.2893
|1.2941
|1.1893
|5697
|2005.03.28 16:59
|modify
|1024
|1.00
|1.2893
|1.2933
|1.1893
|5698
|2005.03.28 18:59
|modify
|1024
|1.00
|1.2893
|1.2930
|1.1893
|5699
|2005.03.29 00:59
|modify
|1024
|1.00
|1.2893
|1.2929
|1.1893
|5700
|2005.03.29 01:59
|modify
|1024
|1.00
|1.2893
|1.2926
|1.1893
|5701
|2005.03.29 03:59
|close
|1024
|1.00
|1.2923
|1.2926
|1.1893
|-295.34
|88451.87
|5702
|2005.03.29 03:59
|buy
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2873
|1.3923
|5703
|2005.03.29 04:59
|modify
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2885
|1.3923
|5704
|2005.03.29 18:59
|modify
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2886
|1.3923
|5705
|2005.03.29 19:59
|modify
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2891
|1.3923
|5706
|2005.03.29 20:59
|modify
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2894
|1.3923
|5707
|2005.03.29 22:59
|modify
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2899
|1.3923
|5708
|2005.03.29 23:59
|modify
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2900
|1.3923
|5709
|2005.03.30 02:59
|modify
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2904
|1.3923
|5710
|2005.03.30 03:59
|modify
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2914
|1.3923
|5711
|2005.03.30 07:59
|modify
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2923
|1.3923
|5712
|2005.03.30 19:59
|modify
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2930
|1.3923
|5713
|2005.03.30 20:59
|modify
|1025
|1.00
|1.2923
|1.2932
|1.3923
|5714
|2005.03.30 22:59
|s/l
|1025
|1.00
|1.2932
|1.2932
|1.3923
|78.89
|88530.76
|5715
|2005.03.30 22:59
|sell
|1026
|1.00
|1.2914
|1.2964
|1.1914
|5716
|2005.03.30 23:59
|modify
|1026
|1.00
|1.2914
|1.2960
|1.1914
|5717
|2005.03.31 09:59
|s/l
|1026
|1.00
|1.2960
|1.2960
|1.1914
|-455.34
|88075.42
|5718
|2005.03.31 16:59
|buy
|1027
|1.00
|1.3000
|1.2950
|1.4000
|5719
|2005.04.01 09:59
|modify
|1027
|1.00
|1.3000
|1.2956
|1.4000
|5720
|2005.04.01 10:59
|modify
|1027
|1.00
|1.3000
|1.2966
|1.4000
|5721
|2005.04.01 11:59
|s/l
|1027
|1.00
|1.2966
|1.2966
|1.4000
|-351.11
|87724.31
|5722
|2005.04.01 12:59
|sell
|1028
|1.00
|1.2956
|1.3006
|1.1956
|5723
|2005.04.01 13:59
|modify
|1028
|1.00
|1.2956
|1.2996
|1.1956
|5724
|2005.04.01 15:59
|s/l
|1028
|1.00
|1.2996
|1.2996
|1.1956
|-400.00
|87324.31
|5725
|2005.04.05 16:59
|buy
|1029
|1.00
|1.2840
|1.2790
|1.3840
|5726
|2005.04.05 17:59
|modify
|1029
|1.00
|1.2840
|1.2822
|1.3840
|5727
|2005.04.06 04:59
|modify
|1029
|1.00
|1.2840
|1.2840
|1.3840
|5728
|2005.04.06 15:59
|close
|1029
|1.00
|1.2865
|1.2840
|1.3840
|238.89
|87563.20
|5729
|2005.04.06 15:59
|sell
|1030
|1.00
|1.2865
|1.2915
|1.1865
|5730
|2005.04.06 16:59
|modify
|1030
|1.00
|1.2865
|1.2877
|1.1865
|5731
|2005.04.06 18:59
|s/l
|1030
|1.00
|1.2877
|1.2877
|1.1865
|-120.00
|87443.20
|5732
|2005.04.06 20:59
|buy
|1031
|1.00
|1.2879
|1.2829
|1.3879
|5733
|2005.04.06 21:59
|modify
|1031
|1.00
|1.2879
|1.2859
|1.3879
|5734
|2005.04.07 03:59
|modify
|1031
|1.00
|1.2879
|1.2861
|1.3879
|5735
|2005.04.07 07:59
|modify
|1031
|1.00
|1.2879
|1.2879
|1.3879
|5736
|2005.04.07 19:59
|s/l
|1031
|1.00
|1.2879
|1.2879
|1.3879
|-11.11
|87432.09
|5737
|2005.04.07 20:59
|sell
|1032
|1.00
|1.2850
|1.2900
|1.1850
|5738
|2005.04.08 02:59
|modify
|1032
|1.00
|1.2850
|1.2850
|1.1850
|5739
|2005.04.08 16:59
|s/l
|1032
|1.00
|1.2850
|1.2850
|1.1850
|4.66
|87436.75
|5740
|2005.04.08 18:59
|buy
|1033
|1.00
|1.2926
|1.2876
|1.3926
|5741
|2005.04.11 10:59
|modify
|1033
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.3926
|5742
|2005.04.11 18:59
|modify
|1033
|1.00
|1.2926
|1.2956
|1.3926
|5743
|2005.04.12 11:59
|modify
|1033
|1.00
|1.2926
|1.2960
|1.3926
|5744
|2005.04.12 14:59
|s/l
|1033
|1.00
|1.2960
|1.2960
|1.3926
|295.56
|87732.31
|5745
|2005.04.12 15:59
|sell
|1034
|1.00
|1.2895
|1.2945
|1.1895
|5746
|2005.04.13 09:59
|s/l
|1034
|1.00
|1.2945
|1.2945
|1.1895
|-495.34
|87236.97
|5747
|2005.04.15 13:59
|buy
|1035
|1.00
|1.2879
|1.2829
|1.3879
|5748
|2005.04.15 16:59
|modify
|1035
|1.00
|1.2879
|1.2879
|1.3879
|5749
|2005.04.18 09:59
|modify
|1035
|1.00
|1.2879
|1.2909
|1.3879
|5750
|2005.04.18 10:59
|modify
|1035
|1.00
|1.2879
|1.2939
|1.3879
|5751
|2005.04.18 16:59
|modify
|1035
|1.00
|1.2879
|1.2969
|1.3879
|5752
|2005.04.18 17:59
|modify
|1035
|1.00
|1.2879
|1.2999
|1.3879
|5753
|2005.04.19 10:59
|s/l
|1035
|1.00
|1.2999
|1.2999
|1.3879
|1155.56
|88392.53
|5754
|2005.04.20 15:59
|sell
|1036
|1.00
|1.3036
|1.3086
|1.2036
|5755
|2005.04.20 17:59
|close
|1036
|1.00
|1.3081
|1.3086
|1.2036
|-450.00
|87942.53
|5756
|2005.04.20 17:59
|buy
|1037
|1.00
|1.3081
|1.3031
|1.4081
|5757
|2005.04.21 16:59
|modify
|1037
|1.00
|1.3081
|1.3056
|1.4081
|5758
|2005.04.21 17:59
|modify
|1037
|1.00
|1.3081
|1.3072
|1.4081
|5759
|2005.04.21 18:59
|s/l
|1037
|1.00
|1.3072
|1.3072
|1.4081
|-101.11
|87841.42
|5760
|2005.04.21 19:59
|sell
|1038
|1.00
|1.3045
|1.3095
|1.2045
|5761
|2005.04.21 20:59
|modify
|1038
|1.00
|1.3045
|1.3093
|1.2045
|5762
|2005.04.22 04:59
|modify
|1038
|1.00
|1.3045
|1.3092
|1.2045
|5763
|2005.04.22 18:59
|modify
|1038
|1.00
|1.3045
|1.3070
|1.2045
|5764
|2005.04.25 02:59
|modify
|1038
|1.00
|1.3045
|1.3045
|1.2045
|5765
|2005.04.25 11:59
|modify
|1038
|1.00
|1.3045
|1.3015
|1.2045
|5766
|2005.04.26 09:59
|modify
|1038
|1.00
|1.3045
|1.3011
|1.2045
|5767
|2005.04.26 10:59
|modify
|1038
|1.00
|1.3045
|1.3008
|1.2045
|5768
|2005.04.26 11:59
|modify
|1038
|1.00
|1.3045
|1.2996
|1.2045
|5769
|2005.04.26 17:59
|modify
|1038
|1.00
|1.3045
|1.2993
|1.2045
|5770
|2005.04.27 07:59
|modify
|1038
|1.00
|1.3045
|1.2985
|1.2045
|5771
|2005.04.27 08:59
|modify
|1038
|1.00
|1.3045
|1.2955
|1.2045
|5772
|2005.04.27 14:59
|s/l
|1038
|1.00
|1.2955
|1.2955
|1.2045
|927.96
|88769.38
|5773
|2005.04.27 15:59
|buy
|1039
|1.00
|1.2978
|1.2928
|1.3978
|5774
|2005.04.27 16:59
|modify
|1039
|1.00
|1.2978
|1.2932
|1.3978
|5775
|2005.04.27 21:59
|s/l
|1039
|1.00
|1.2932
|1.2932
|1.3978
|-460.00
|88309.38
|5776
|2005.04.27 23:59
|sell
|1040
|1.00
|1.2930
|1.2980
|1.1930
|5777
|2005.04.28 00:59
|modify
|1040
|1.00
|1.2930
|1.2965
|1.1930
|5778
|2005.04.28 01:59
|modify
|1040
|1.00
|1.2930
|1.2962
|1.1930
|5779
|2005.04.28 15:59
|modify
|1040
|1.00
|1.2930
|1.2957
|1.1930
|5780
|2005.04.28 16:59
|modify
|1040
|1.00
|1.2930
|1.2955
|1.1930
|5781
|2005.04.28 17:59
|modify
|1040
|1.00
|1.2930
|1.2950
|1.1930
|5782
|2005.04.28 18:59
|modify
|1040
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.1930
|5783
|2005.04.28 19:59
|modify
|1040
|1.00
|1.2930
|1.2927
|1.1930
|5784
|2005.04.28 21:59
|modify
|1040
|1.00
|1.2930
|1.2926
|1.1930
|5785
|2005.04.28 22:59
|modify
|1040
|1.00
|1.2930
|1.2924
|1.1930
|5786
|2005.04.29 04:59
|s/l
|1040
|1.00
|1.2924
|1.2924
|1.1930
|69.32
|88378.70
|5787
|2005.04.29 08:59
|buy
|1041
|1.00
|1.2968
|1.2918
|1.3968
|5788
|2005.04.29 16:59
|s/l
|1041
|1.00
|1.2918
|1.2918
|1.3968
|-500.00
|87878.70
|5789
|2005.04.29 17:59
|sell
|1042
|1.00
|1.2917
|1.2967
|1.1917
|5790
|2005.04.29 18:59
|modify
|1042
|1.00
|1.2917
|1.2949
|1.1917
|5791
|2005.04.29 19:59
|modify
|1042
|1.00
|1.2917
|1.2917
|1.1917
|5792
|2005.05.02 01:59
|modify
|1042
|1.00
|1.2917
|1.2887
|1.1917
|5793
|2005.05.02 20:59
|modify
|1042
|1.00
|1.2917
|1.2886
|1.1917
|5794
|2005.05.02 23:59
|close
|1042
|1.00
|1.2854
|1.2886
|1.1917
|643.98
|88522.68
|5795
|2005.05.02 23:59
|buy
|1043
|1.00
|1.2854
|1.2804
|1.3854
|5796
|2005.05.03 01:59
|close
|1043
|1.00
|1.2854
|1.2804
|1.3854
|-11.11
|88511.57
|5797
|2005.05.03 01:59
|sell
|1044
|1.00
|1.2854
|1.2904
|1.1854
|5798
|2005.05.03 02:59
|modify
|1044
|1.00
|1.2854
|1.2862
|1.1854
|5799
|2005.05.03 04:59
|modify
|1044
|1.00
|1.2854
|1.2860
|1.1854
|5800
|2005.05.03 09:59
|s/l
|1044
|1.00
|1.2860
|1.2860
|1.1854
|-60.00
|88451.57
|5801
|2005.05.03 11:59
|buy
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2822
|1.3872
|5802
|2005.05.03 12:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2842
|1.3872
|5803
|2005.05.03 16:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2850
|1.3872
|5804
|2005.05.03 21:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2852
|1.3872
|5805
|2005.05.03 22:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2854
|1.3872
|5806
|2005.05.04 03:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2872
|1.3872
|5807
|2005.05.04 04:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2902
|1.3872
|5808
|2005.05.05 01:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2904
|1.3872
|5809
|2005.05.05 03:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2911
|1.3872
|5810
|2005.05.05 06:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2933
|1.3872
|5811
|2005.05.05 09:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2932
|1.3872
|5812
|2005.05.05 09:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2933
|1.3872
|5813
|2005.05.05 10:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2936
|1.3872
|5814
|2005.05.05 11:59
|modify
|1045
|1.00
|1.2872
|1.2938
|1.3872
|5815
|2005.05.05 17:59
|s/l
|1045
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.3872
|637.78
|89089.35
|5816
|2005.05.05 18:59
|sell
|1046
|1.00
|1.2953
|1.3003
|1.1953
|5817
|2005.05.05 19:59
|modify
|1046
|1.00
|1.2953
|1.2966
|1.1953
|5818
|2005.05.06 11:59
|modify
|1046
|1.00
|1.2953
|1.2964
|1.1953
|5819
|2005.05.06 13:59
|modify
|1046
|1.00
|1.2953
|1.2958
|1.1953
|5820
|2005.05.06 14:59
|modify
|1046
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.1953
|5821
|2005.05.06 15:59
|modify
|1046
|1.00
|1.2953
|1.2923
|1.1953
|5822
|2005.05.06 16:59
|modify
|1046
|1.00
|1.2953
|1.2893
|1.1953
|5823
|2005.05.06 20:59
|modify
|1046
|1.00
|1.2953
|1.2863
|1.1953
|5824
|2005.05.09 06:59
|modify
|1046
|1.00
|1.2953
|1.2833
|1.1953
|5825
|2005.05.09 11:59
|s/l
|1046
|1.00
|1.2833
|1.2833
|1.1953
|1218.64
|90307.99
|5826
|2005.05.09 18:59
|buy
|1047
|1.00
|1.2833
|1.2783
|1.3833
|5827
|2005.05.09 19:59
|modify
|1047
|1.00
|1.2833
|1.2811
|1.3833
|5828
|2005.05.10 00:59
|modify
|1047
|1.00
|1.2833
|1.2814
|1.3833
|5829
|2005.05.10 07:59
|modify
|1047
|1.00
|1.2833
|1.2816
|1.3833
|5830
|2005.05.10 08:59
|modify
|1047
|1.00
|1.2833
|1.2817
|1.3833
|5831
|2005.05.10 10:59
|close
|1047
|1.00
|1.2850
|1.2817
|1.3833
|158.89
|90466.88
|5832
|2005.05.10 10:59
|sell
|1048
|1.00
|1.2850
|1.2900
|1.1850
|5833
|2005.05.10 14:59
|close
|1048
|1.00
|1.2865
|1.2900
|1.1850
|-150.00
|90316.88
|5834
|2005.05.10 14:59
|buy
|1049
|1.00
|1.2865
|1.2815
|1.3865
|5835
|2005.05.10 15:59
|modify
|1049
|1.00
|1.2865
|1.2830
|1.3865
|5836
|2005.05.10 16:59
|modify
|1049
|1.00
|1.2865
|1.2833
|1.3865
|5837
|2005.05.10 17:59
|modify
|1049
|1.00
|1.2865
|1.2835
|1.3865
|5838
|2005.05.10 19:59
|modify
|1049
|1.00
|1.2865
|1.2837
|1.3865
|5839
|2005.05.11 05:59
|modify
|1049
|1.00
|1.2865
|1.2838
|1.3865
|5840
|2005.05.11 10:59
|modify
|1049
|1.00
|1.2865
|1.2840
|1.3865
|5841
|2005.05.11 11:59
|modify
|1049
|1.00
|1.2865
|1.2859
|1.3865
|5842
|2005.05.11 13:59
|modify
|1049
|1.00
|1.2865
|1.2866
|1.3865
|5843
|2005.05.11 14:59
|s/l
|1049
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.3865
|-1.11
|90315.77
|5844
|2005.05.11 15:59
|sell
|1050
|1.00
|1.2799
|1.2849
|1.1799
|5845
|2005.05.12 08:59
|modify
|1050
|1.00
|1.2799
|1.2799
|1.1799
|5846
|2005.05.12 14:59
|modify
|1050
|1.00
|1.2799
|1.2769
|1.1799
|5847
|2005.05.12 17:59
|modify
|1050
|1.00
|1.2799
|1.2739
|1.1799
|5848
|2005.05.12 23:59
|modify
|1050
|1.00
|1.2799
|1.2709
|1.1799
|5849
|2005.05.13 11:59
|modify
|1050
|1.00
|1.2799
|1.2679
|1.1799
|5850
|2005.05.15 23:59
|modify
|1050
|1.00
|1.2799
|1.2676
|1.1799
|5851
|2005.05.16 21:59
|modify
|1050
|1.00
|1.2799
|1.2669
|1.1799
|5852
|2005.05.16 22:59
|modify
|1050
|1.00
|1.2799
|1.2664
|1.1799
|5853
|2005.05.17 02:59
|modify
|1050
|1.00
|1.2799
|1.2649
|1.1799
|5854
|2005.05.17 09:59
|modify
|1050
|1.00
|1.2799
|1.2648
|1.1799
|5855
|2005.05.17 10:59
|s/l
|1050
|1.00
|1.2648
|1.2648
|1.1799
|1537.96
|91853.73
|5856
|2005.05.17 11:59
|buy
|1051
|1.00
|1.2648
|1.2598
|1.3648
|5857
|2005.05.17 12:59
|modify
|1051
|1.00
|1.2648
|1.2622
|1.3648
|5858
|2005.05.17 14:59
|s/l
|1051
|1.00
|1.2622
|1.2622
|1.3648
|-260.00
|91593.73
|5859
|2005.05.17 15:59
|sell
|1052
|1.00
|1.2633
|1.2683
|1.1633
|5860
|2005.05.17 16:59
|modify
|1052
|1.00
|1.2633
|1.2646
|1.1633
|5861
|2005.05.17 17:59
|s/l
|1052
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.1633
|-130.00
|91463.73
|5862
|2005.05.18 15:59
|buy
|1053
|1.00
|1.2621
|1.2571
|1.3621
|5863
|2005.05.18 16:59
|modify
|1053
|1.00
|1.2621
|1.2608
|1.3621
|5864
|2005.05.18 17:59
|modify
|1053
|1.00
|1.2621
|1.2621
|1.3621
|5865
|2005.05.19 02:59
|modify
|1053
|1.00
|1.2621
|1.2651
|1.3621
|5866
|2005.05.19 12:59
|s/l
|1053
|1.00
|1.2651
|1.2651
|1.3621
|288.89
|91752.62
|5867
|2005.05.19 15:59
|sell
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2676
|1.1626
|5868
|2005.05.19 16:59
|modify
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2665
|1.1626
|5869
|2005.05.19 19:59
|modify
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2664
|1.1626
|5870
|2005.05.20 03:59
|modify
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2663
|1.1626
|5871
|2005.05.20 06:59
|modify
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2660
|1.1626
|5872
|2005.05.20 07:59
|modify
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2658
|1.1626
|5873
|2005.05.20 10:59
|modify
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2646
|1.1626
|5874
|2005.05.20 12:59
|modify
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2640
|1.1626
|5875
|2005.05.20 13:59
|modify
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2639
|1.1626
|5876
|2005.05.20 14:59
|modify
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2626
|1.1626
|5877
|2005.05.20 15:59
|modify
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2596
|1.1626
|5878
|2005.05.23 15:59
|modify
|1054
|1.00
|1.2626
|1.2595
|1.1626
|5879
|2005.05.23 16:59
|close
|1054
|1.00
|1.2582
|1.2595
|1.1626
|458.64
|92211.26
|5880
|2005.05.23 16:59
|buy
|1055
|1.00
|1.2582
|1.2532
|1.3582
|5881
|2005.05.23 17:59
|modify
|1055
|1.00
|1.2582
|1.2560
|1.3582
|5882
|2005.05.24 03:59
|s/l
|1055
|1.00
|1.2560
|1.2560
|1.3582
|-231.11
|91980.15
|5883
|2005.05.24 19:59
|sell
|1056
|1.00
|1.2570
|1.2620
|1.1570
|5884
|2005.05.24 20:59
|modify
|1056
|1.00
|1.2570
|1.2605
|1.1570
|5885
|2005.05.25 15:59
|s/l
|1056
|1.00
|1.2605
|1.2605
|1.1570
|-345.34
|91634.81
|5886
|2005.05.25 16:59
|buy
|1057
|1.00
|1.2596
|1.2546
|1.3596
|5887
|2005.05.25 17:59
|modify
|1057
|1.00
|1.2596
|1.2571
|1.3596
|5888
|2005.05.26 06:59
|s/l
|1057
|1.00
|1.2571
|1.2571
|1.3596
|-261.11
|91373.70
|5889
|2005.05.26 07:59
|sell
|1058
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.1551
|5890
|2005.05.26 08:59
|modify
|1058
|1.00
|1.2551
|1.2597
|1.1551
|5891
|2005.05.26 09:59
|modify
|1058
|1.00
|1.2551
|1.2593
|1.1551
|5892
|2005.05.26 14:59
|modify
|1058
|1.00
|1.2551
|1.2587
|1.1551
|5893
|2005.05.26 15:59
|modify
|1058
|1.00
|1.2551
|1.2586
|1.1551
|5894
|2005.05.26 17:59
|modify
|1058
|1.00
|1.2551
|1.2551
|1.1551
|5895
|2005.05.27 10:59
|modify
|1058
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.1551
|5896
|2005.05.27 17:59
|s/l
|1058
|1.00
|1.2550
|1.2550
|1.1551
|14.66
|91388.36
|5897
|2005.05.27 17:59
|buy
|1059
|1.00
|1.2569
|1.2519
|1.3569
|5898
|2005.05.27 19:59
|modify
|1059
|1.00
|1.2569
|1.2522
|1.3569
|5899
|2005.05.30 01:59
|s/l
|1059
|1.00
|1.2522
|1.2522
|1.3569
|-503.33
|90885.03
|5900
|2005.05.30 01:59
|sell
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.1516
|5901
|2005.05.30 02:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2559
|1.1516
|5902
|2005.05.30 13:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.1516
|5903
|2005.05.31 03:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2486
|1.1516
|5904
|2005.05.31 04:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2456
|1.1516
|5905
|2005.05.31 06:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2426
|1.1516
|5906
|2005.05.31 11:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2396
|1.1516
|5907
|2005.05.31 12:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2366
|1.1516
|5908
|2005.05.31 20:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2336
|1.1516
|5909
|2005.06.01 11:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2306
|1.1516
|5910
|2005.06.01 12:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2276
|1.1516
|5911
|2005.06.01 21:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2246
|1.1516
|5912
|2005.06.01 22:59
|modify
|1060
|1.00
|1.2516
|1.2216
|1.1516
|5913
|2005.06.02 03:59
|s/l
|1060
|1.00
|1.2216
|1.2216
|1.1516
|3013.98
|93899.01
|5914
|2005.06.02 10:59
|buy
|1061
|1.00
|1.2286
|1.2236
|1.3286
|5915
|2005.06.03 08:59
|modify
|1061
|1.00
|1.2286
|1.2241
|1.3286
|5916
|2005.06.03 09:59
|modify
|1061
|1.00
|1.2286
|1.2254
|1.3286
|5917
|2005.06.03 15:59
|modify
|1061
|1.00
|1.2286
|1.2264
|1.3286
|5918
|2005.06.03 17:59
|s/l
|1061
|1.00
|1.2264
|1.2264
|1.3286
|-231.11
|93667.90
|5919
|2005.06.03 18:59
|sell
|1062
|1.00
|1.2217
|1.2267
|1.1217
|5920
|2005.06.06 10:59
|s/l
|1062
|1.00
|1.2267
|1.2267
|1.1217
|-486.02
|93181.88
|5921
|2005.06.06 16:59
|buy
|1063
|1.00
|1.2284
|1.2234
|1.3284
|5922
|2005.06.06 17:59
|modify
|1063
|1.00
|1.2284
|1.2245
|1.3284
|5923
|2005.06.07 04:59
|close
|1063
|1.00
|1.2257
|1.2245
|1.3284
|-281.11
|92900.77
|5924
|2005.06.07 04:59
|sell
|1064
|1.00
|1.2257
|1.2307
|1.1257
|5925
|2005.06.07 05:59
|modify
|1064
|1.00
|1.2257
|1.2275
|1.1257
|5926
|2005.06.07 07:59
|s/l
|1064
|1.00
|1.2275
|1.2275
|1.1257
|-180.00
|92720.77
|5927
|2005.06.07 09:59
|buy
|1065
|1.00
|1.2282
|1.2232
|1.3282
|5928
|2005.06.07 10:59
|modify
|1065
|1.00
|1.2282
|1.2258
|1.3282
|5929
|2005.06.07 11:59
|modify
|1065
|1.00
|1.2282
|1.2260
|1.3282
|5930
|2005.06.08 04:59
|modify
|1065
|1.00
|1.2282
|1.2265
|1.3282
|5931
|2005.06.08 05:59
|modify
|1065
|1.00
|1.2282
|1.2269
|1.3282
|5932
|2005.06.08 06:59
|modify
|1065
|1.00
|1.2282
|1.2282
|1.3282
|5933
|2005.06.08 18:59
|s/l
|1065
|1.00
|1.2282
|1.2282
|1.3282
|-11.11
|92709.66
|5934
|2005.06.08 19:59
|sell
|1066
|1.00
|1.2238
|1.2288
|1.1238
|5935
|2005.06.09 16:59
|modify
|1066
|1.00
|1.2238
|1.2238
|1.1238
|5936
|2005.06.09 18:59
|s/l
|1066
|1.00
|1.2238
|1.2238
|1.1238
|4.66
|92714.32
|5937
|2005.06.10 05:59
|buy
|1067
|1.00
|1.2236
|1.2186
|1.3236
|5938
|2005.06.10 06:59
|modify
|1067
|1.00
|1.2236
|1.2200
|1.3236
|5939
|2005.06.10 14:59
|s/l
|1067
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.3236
|-360.00
|92354.32
|5940
|2005.06.10 15:59
|sell
|1068
|1.00
|1.2167
|1.2217
|1.1167
|5941
|2005.06.10 16:59
|modify
|1068
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.1167
|5942
|2005.06.13 03:59
|modify
|1068
|1.00
|1.2167
|1.2137
|1.1167
|5943
|2005.06.13 10:59
|modify
|1068
|1.00
|1.2167
|1.2107
|1.1167
|5944
|2005.06.13 15:59
|modify
|1068
|1.00
|1.2167
|1.2077
|1.1167
|5945
|2005.06.13 19:59
|s/l
|1068
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.1167
|913.98
|93268.30
|5946
|2005.06.13 20:59
|buy
|1069
|1.00
|1.2109
|1.2059
|1.3109
|5947
|2005.06.13 21:59
|modify
|1069
|1.00
|1.2109
|1.2061
|1.3109
|5948
|2005.06.14 02:59
|modify
|1069
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.3109
|5949
|2005.06.14 15:59
|s/l
|1069
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.3109
|-11.11
|93257.19
|5950
|2005.06.14 16:59
|sell
|1070
|1.00
|1.2044
|1.2094
|1.1044
|5951
|2005.06.15 15:59
|s/l
|1070
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.1044
|-495.34
|92761.85
|5952
|2005.06.15 16:59
|buy
|1071
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.3111
|5953
|2005.06.16 14:59
|modify
|1071
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.3111
|5954
|2005.06.16 15:59
|s/l
|1071
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.3111
|-11.11
|92750.74
|5955
|2005.06.16 16:59
|sell
|1072
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.1084
|5956
|2005.06.16 17:59
|modify
|1072
|1.00
|1.2084
|1.2110
|1.1084
|5957
|2005.06.17 03:59
|s/l
|1072
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.1084
|-255.34
|92495.40
|5958
|2005.06.17 13:59
|buy
|1073
|1.00
|1.2176
|1.2126
|1.3176
|5959
|2005.06.17 16:59
|modify
|1073
|1.00
|1.2176
|1.2176
|1.3176
|5960
|2005.06.17 17:59
|modify
|1073
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.3176
|5961
|2005.06.17 20:59
|modify
|1073
|1.00
|1.2176
|1.2236
|1.3176
|5962
|2005.06.19 23:59
|s/l
|1073
|1.00
|1.2236
|1.2236
|1.3176
|577.78
|93073.18
|5963
|2005.06.20 15:59
|sell
|1074
|1.00
|1.2148
|1.2198
|1.1148
|5964
|2005.06.21 09:59
|modify
|1074
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.1148
|5965
|2005.06.21 11:59
|modify
|1074
|1.00
|1.2148
|1.2118
|1.1148
|5966
|2005.06.21 16:59
|s/l
|1074
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.1148
|304.66
|93377.84
|5967
|2005.06.21 17:59
|buy
|1075
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.3135
|5968
|2005.06.21 18:59
|modify
|1075
|1.00
|1.2135
|1.2096
|1.3135
|5969
|2005.06.21 20:59
|modify
|1075
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.3135
|5970
|2005.06.22 12:59
|s/l
|1075
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.3135
|-11.11
|93366.73
|5971
|2005.06.22 14:59
|sell
|1076
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.1108
|5972
|2005.06.23 11:59
|modify
|1076
|1.00
|1.2108
|1.2154
|1.1108
|5973
|2005.06.23 12:59
|modify
|1076
|1.00
|1.2108
|1.2126
|1.1108
|5974
|2005.06.23 13:59
|modify
|1076
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.1108
|5975
|2005.06.23 14:59
|modify
|1076
|1.00
|1.2108
|1.2078
|1.1108
|5976
|2005.06.24 09:59
|modify
|1076
|1.00
|1.2108
|1.2076
|1.1108
|5977
|2005.06.24 12:59
|close
|1076
|1.00
|1.2072
|1.2076
|1.1108
|369.32
|93736.05
|5978
|2005.06.24 12:59
|buy
|1077
|1.00
|1.2072
|1.2022
|1.3072
|5979
|2005.06.27 00:59
|modify
|1077
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.3072
|5980
|2005.06.27 08:59
|modify
|1077
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.3072
|5981
|2005.06.27 09:59
|modify
|1077
|1.00
|1.2072
|1.2132
|1.3072
|5982
|2005.06.28 02:59
|modify
|1077
|1.00
|1.2072
|1.2141
|1.3072
|5983
|2005.06.28 07:59
|modify
|1077
|1.00
|1.2072
|1.2142
|1.3072
|5984
|2005.06.28 08:59
|s/l
|1077
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.3072
|655.56
|94391.61
|5985
|2005.06.28 09:59
|sell
|1078
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.1113
|5986
|2005.06.28 10:59
|modify
|1078
|1.00
|1.2113
|1.2162
|1.1113
|5987
|2005.06.28 11:59
|modify
|1078
|1.00
|1.2113
|1.2159
|1.1113
|5988
|2005.06.28 12:59
|modify
|1078
|1.00
|1.2113
|1.2155
|1.1113
|5989
|2005.06.28 14:59
|modify
|1078
|1.00
|1.2113
|1.2148
|1.1113
|5990
|2005.06.28 16:59
|modify
|1078
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.1113
|5991
|2005.06.29 08:59
|modify
|1078
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.1113
|5992
|2005.06.29 14:59
|modify
|1078
|1.00
|1.2113
|1.2077
|1.1113
|5993
|2005.06.29 15:59
|modify
|1078
|1.00
|1.2113
|1.2072
|1.1113
|5994
|2005.06.29 17:59
|s/l
|1078
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.1113
|414.66
|94806.27
|5995
|2005.06.29 17:59
|buy
|1079
|1.00
|1.2101
|1.2051
|1.3101
|5996
|2005.06.30 12:59
|s/l
|1079
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.3101
|-511.11
|94295.16
|5997
|2005.07.01 08:59
|sell
|1080
|1.00
|1.2033
|1.2083
|1.1033
|5998
|2005.07.01 11:59
|s/l
|1080
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.1033
|-500.00
|93795.16
|5999
|2005.07.01 12:59
|buy
|1081
|1.00
|1.2086
|1.2036
|1.3086
|6000
|2005.07.01 13:59
|modify
|1081
|1.00
|1.2086
|1.2055
|1.3086
|6001
|2005.07.01 16:59
|s/l
|1081
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.3086
|-310.00
|93485.16
|6002
|2005.07.01 17:59
|sell
|1082
|1.00
|1.1955
|1.2005
|1.0955
|6003
|2005.07.04 04:59
|modify
|1082
|1.00
|1.1955
|1.1955
|1.0955
|6004
|2005.07.04 18:59
|modify
|1082
|1.00
|1.1955
|1.1953
|1.0955
|6005
|2005.07.04 19:59
|modify
|1082
|1.00
|1.1955
|1.1941
|1.0955
|6006
|2005.07.04 20:59
|modify
|1082
|1.00
|1.1955
|1.1940
|1.0955
|6007
|2005.07.04 21:59
|modify
|1082
|1.00
|1.1955
|1.1936
|1.0955
|6008
|2005.07.04 23:59
|modify
|1082
|1.00
|1.1955
|1.1929
|1.0955
|6009
|2005.07.05 08:59
|modify
|1082
|1.00
|1.1955
|1.1925
|1.0955
|6010
|2005.07.05 09:59
|modify
|1082
|1.00
|1.1955
|1.1923
|1.0955
|6011
|2005.07.05 10:59
|s/l
|1082
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.0955
|338.64
|93823.80
|6012
|2005.07.05 11:59
|buy
|1083
|1.00
|1.1908
|1.1858
|1.2908
|6013
|2005.07.05 14:59
|close
|1083
|1.00
|1.1910
|1.1858
|1.2908
|20.00
|93843.80
|6014
|2005.07.05 14:59
|sell
|1084
|1.00
|1.1910
|1.1960
|1.0910
|6015
|2005.07.05 15:59
|modify
|1084
|1.00
|1.1910
|1.1917
|1.0910
|6016
|2005.07.05 21:59
|s/l
|1084
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.0910
|-70.00
|93773.80
|6017
|2005.07.06 00:59
|buy
|1085
|1.00
|1.1929
|1.1879
|1.2929
|6018
|2005.07.06 01:59
|modify
|1085
|1.00
|1.1929
|1.1888
|1.2929
|6019
|2005.07.06 09:59
|modify
|1085
|1.00
|1.1929
|1.1891
|1.2929
|6020
|2005.07.06 10:59
|modify
|1085
|1.00
|1.1929
|1.1895
|1.2929
|6021
|2005.07.06 11:59
|modify
|1085
|1.00
|1.1929
|1.1898
|1.2929
|6022
|2005.07.06 14:59
|modify
|1085
|1.00
|1.1929
|1.1900
|1.2929
|6023
|2005.07.06 15:59
|modify
|1085
|1.00
|1.1929
|1.1903
|1.2929
|6024
|2005.07.06 18:59
|modify
|1085
|1.00
|1.1929
|1.1909
|1.2929
|6025
|2005.07.07 04:59
|s/l
|1085
|1.00
|1.1909
|1.1909
|1.2929
|-211.11
|93562.69
|6026
|2005.07.07 15:59
|sell
|1086
|1.00
|1.1940
|1.1990
|1.0940
|6027
|2005.07.08 10:59
|modify
|1086
|1.00
|1.1940
|1.1940
|1.0940
|6028
|2005.07.08 15:59
|s/l
|1086
|1.00
|1.1940
|1.1940
|1.0940
|4.66
|93567.35
|6029
|2005.07.08 16:59
|buy
|1087
|1.00
|1.1935
|1.1885
|1.2935
|6030
|2005.07.08 17:59
|modify
|1087
|1.00
|1.1935
|1.1906
|1.2935
|6031
|2005.07.10 23:59
|modify
|1087
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.2935
|6032
|2005.07.11 04:59
|modify
|1087
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.2935
|6033
|2005.07.11 16:59
|modify
|1087
|1.00
|1.1935
|1.1995
|1.2935
|6034
|2005.07.11 17:59
|modify
|1087
|1.00
|1.1935
|1.2025
|1.2935
|6035
|2005.07.12 03:59
|modify
|1087
|1.00
|1.1935
|1.2055
|1.2935
|6036
|2005.07.12 04:59
|modify
|1087
|1.00
|1.1935
|1.2085
|1.2935
|6037
|2005.07.12 05:59
|modify
|1087
|1.00
|1.1935
|1.2115
|1.2935
|6038
|2005.07.12 09:59
|modify
|1087
|1.00
|1.1935
|1.2145
|1.2935
|6039
|2005.07.12 19:59
|modify
|1087
|1.00
|1.1935
|1.2175
|1.2935
|6040
|2005.07.12 21:59
|modify
|1087
|1.00
|1.1935
|1.2205
|1.2935
|6041
|2005.07.13 07:59
|s/l
|1087
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2935
|2644.45
|96211.80
|6042
|2005.07.13 12:59
|sell
|1088
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.1181
|6043
|2005.07.13 13:59
|modify
|1088
|1.00
|1.2181
|1.2223
|1.1181
|6044
|2005.07.13 15:59
|modify
|1088
|1.00
|1.2181
|1.2181
|1.1181
|6045
|2005.07.13 16:59
|modify
|1088
|1.00
|1.2181
|1.2151
|1.1181
|6046
|2005.07.13 17:59
|modify
|1088
|1.00
|1.2181
|1.2121
|1.1181
|6047
|2005.07.14 16:59
|close
|1088
|1.00
|1.2105
|1.2121
|1.1181
|764.66
|96976.46
|6048
|2005.07.14 16:59
|buy
|1089
|1.00
|1.2105
|1.2055
|1.3105
|6049
|2005.07.14 18:59
|modify
|1089
|1.00
|1.2105
|1.2085
|1.3105
|6050
|2005.07.14 21:59
|s/l
|1089
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.3105
|-200.00
|96776.46
|6051
|2005.07.15 15:59
|sell
|1090
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1038
|6052
|2005.07.18 12:59
|modify
|1090
|1.00
|1.2038
|1.2086
|1.1038
|6053
|2005.07.18 13:59
|modify
|1090
|1.00
|1.2038
|1.2074
|1.1038
|6054
|2005.07.18 14:59
|modify
|1090
|1.00
|1.2038
|1.2069
|1.1038
|6055
|2005.07.18 15:59
|modify
|1090
|1.00
|1.2038
|1.2066
|1.1038
|6056
|2005.07.18 17:59
|s/l
|1090
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.1038
|-266.02
|96510.44
|6057
|2005.07.18 18:59
|buy
|1091
|1.00
|1.2072
|1.2022
|1.3072
|6058
|2005.07.18 19:59
|modify
|1091
|1.00
|1.2072
|1.2040
|1.3072
|6059
|2005.07.19 00:59
|modify
|1091
|1.00
|1.2072
|1.2043
|1.3072
|6060
|2005.07.19 01:59
|modify
|1091
|1.00
|1.2072
|1.2048
|1.3072
|6061
|2005.07.19 03:59
|close
|1091
|1.00
|1.2051
|1.2048
|1.3072
|-221.11
|96289.33
|6062
|2005.07.19 03:59
|sell
|1092
|1.00
|1.2051
|1.2101
|1.1051
|6063
|2005.07.19 04:59
|modify
|1092
|1.00
|1.2051
|1.2074
|1.1051
|6064
|2005.07.19 07:59
|modify
|1092
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.1051
|6065
|2005.07.19 11:59
|modify
|1092
|1.00
|1.2051
|1.2021
|1.1051
|6066
|2005.07.19 14:59
|modify
|1092
|1.00
|1.2051
|1.1991
|1.1051
|6067
|2005.07.19 16:59
|s/l
|1092
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.1051
|600.00
|96889.33
|6068
|2005.07.19 20:59
|buy
|1093
|1.00
|1.2046
|1.1996
|1.3046
|6069
|2005.07.20 03:59
|modify
|1093
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.3046
|6070
|2005.07.20 16:59
|s/l
|1093
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.3046
|-11.11
|96878.22
|6071
|2005.07.20 17:59
|sell
|1094
|1.00
|1.2044
|1.2094
|1.1044
|6072
|2005.07.20 18:59
|modify
|1094
|1.00
|1.2044
|1.2059
|1.1044
|6073
|2005.07.20 19:59
|s/l
|1094
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.1044
|-150.00
|96728.22
|6074
|2005.07.20 20:59
|buy
|1095
|1.00
|1.2159
|1.2109
|1.3159
|6075
|2005.07.21 13:59
|modify
|1095
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.3159
|6076
|2005.07.21 15:59
|s/l
|1095
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.3159
|-11.11
|96717.11
|6077
|2005.07.22 16:59
|sell
|1096
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.1113
|6078
|2005.07.22 17:59
|modify
|1096
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.1113
|6079
|2005.07.25 00:59
|modify
|1096
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.1113
|6080
|2005.07.25 19:59
|modify
|1096
|1.00
|1.2113
|1.2067
|1.1113
|6081
|2005.07.25 21:59
|s/l
|1096
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1113
|473.98
|97191.09
|6082
|2005.07.25 22:59
|buy
|1097
|1.00
|1.2062
|1.2012
|1.3062
|6083
|2005.07.25 23:59
|modify
|1097
|1.00
|1.2062
|1.2044
|1.3062
|6084
|2005.07.26 02:59
|s/l
|1097
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.3062
|-191.11
|96999.98
|6085
|2005.07.26 03:59
|sell
|1098
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1030
|6086
|2005.07.26 04:59
|modify
|1098
|1.00
|1.2030
|1.2067
|1.1030
|6087
|2005.07.26 05:59
|modify
|1098
|1.00
|1.2030
|1.2066
|1.1030
|6088
|2005.07.26 11:59
|modify
|1098
|1.00
|1.2030
|1.2062
|1.1030
|6089
|2005.07.26 12:59
|modify
|1098
|1.00
|1.2030
|1.2058
|1.1030
|6090
|2005.07.26 13:59
|modify
|1098
|1.00
|1.2030
|1.2056
|1.1030
|6091
|2005.07.26 14:59
|modify
|1098
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1030
|6092
|2005.07.27 11:59
|modify
|1098
|1.00
|1.2030
|1.2018
|1.1030
|6093
|2005.07.27 14:59
|s/l
|1098
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1030
|124.66
|97124.64
|6094
|2005.07.27 15:59
|buy
|1099
|1.00
|1.2026
|1.1976
|1.3026
|6095
|2005.07.27 16:59
|modify
|1099
|1.00
|1.2026
|1.1994
|1.3026
|6096
|2005.07.27 19:59
|modify
|1099
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.3026
|6097
|2005.07.28 13:59
|modify
|1099
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.3026
|6098
|2005.07.28 17:59
|modify
|1099
|1.00
|1.2026
|1.2086
|1.3026
|6099
|2005.07.29 13:59
|modify
|1099
|1.00
|1.2026
|1.2087
|1.3026
|6100
|2005.07.29 16:59
|modify
|1099
|1.00
|1.2026
|1.2116
|1.3026
|6101
|2005.08.01 05:59
|modify
|1099
|1.00
|1.2026
|1.2146
|1.3026
|6102
|2005.08.01 10:59
|modify
|1099
|1.00
|1.2026
|1.2176
|1.3026
|6103
|2005.08.01 23:59
|s/l
|1099
|1.00
|1.2176
|1.2176
|1.3026
|1444.45
|98569.09
|6104
|2005.08.02 21:59
|sell
|1100
|1.00
|1.2194
|1.2244
|1.1194
|6105
|2005.08.02 22:59
|modify
|1100
|1.00
|1.2194
|1.2227
|1.1194
|6106
|2005.08.03 03:59
|modify
|1100
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.1194
|6107
|2005.08.03 08:59
|s/l
|1100
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.1194
|4.66
|98573.75
|6108
|2005.08.03 11:59
|buy
|1101
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.3309
|6109
|2005.08.04 03:59
|modify
|1101
|1.00
|1.2309
|1.2309
|1.3309
|6110
|2005.08.04 12:59
|close
|1101
|1.00
|1.2328
|1.2309
|1.3309
|178.89
|98752.64
|6111
|2005.08.04 12:59
|sell
|1102
|1.00
|1.2328
|1.2378
|1.1328
|6112
|2005.08.04 13:59
|modify
|1102
|1.00
|1.2328
|1.2339
|1.1328
|6113
|2005.08.04 15:59
|s/l
|1102
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.1328
|-110.00
|98642.64
|6114
|2005.08.04 17:59
|buy
|1103
|1.00
|1.2384
|1.2334
|1.3384
|6115
|2005.08.05 16:59
|close
|1103
|1.00
|1.2337
|1.2334
|1.3384
|-481.11
|98161.53
|6116
|2005.08.05 16:59
|sell
|1104
|1.00
|1.2337
|1.2387
|1.1337
|6117
|2005.08.05 17:59
|modify
|1104
|1.00
|1.2337
|1.2375
|1.1337
|6118
|2005.08.05 18:59
|modify
|1104
|1.00
|1.2337
|1.2370
|1.1337
|6119
|2005.08.05 19:59
|modify
|1104
|1.00
|1.2337
|1.2369
|1.1337
|6120
|2005.08.08 09:59
|s/l
|1104
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.1337
|-306.02
|97855.51
|6121
|2005.08.08 12:59
|buy
|1105
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.3373
|6122
|2005.08.08 13:59
|modify
|1105
|1.00
|1.2373
|1.2336
|1.3373
|6123
|2005.08.09 04:59
|modify
|1105
|1.00
|1.2373
|1.2340
|1.3373
|6124
|2005.08.09 07:59
|modify
|1105
|1.00
|1.2373
|1.2373
|1.3373
|6125
|2005.08.09 12:59
|s/l
|1105
|1.00
|1.2373
|1.2373
|1.3373
|-11.11
|97844.40
|6126
|2005.08.09 13:59
|sell
|1106
|1.00
|1.2366
|1.2416
|1.1366
|6127
|2005.08.09 14:59
|modify
|1106
|1.00
|1.2366
|1.2393
|1.1366
|6128
|2005.08.09 15:59
|modify
|1106
|1.00
|1.2366
|1.2391
|1.1366
|6129
|2005.08.09 16:59
|modify
|1106
|1.00
|1.2366
|1.2388
|1.1366
|6130
|2005.08.10 09:59
|s/l
|1106
|1.00
|1.2388
|1.2388
|1.1366
|-215.34
|97629.06
|6131
|2005.08.10 10:59
|buy
|1107
|1.00
|1.2390
|1.2340
|1.3390
|6132
|2005.08.10 11:59
|modify
|1107
|1.00
|1.2390
|1.2353
|1.3390
|6133
|2005.08.10 12:59
|modify
|1107
|1.00
|1.2390
|1.2359
|1.3390
|6134
|2005.08.10 16:59
|modify
|1107
|1.00
|1.2390
|1.2361
|1.3390
|6135
|2005.08.10 17:59
|s/l
|1107
|1.00
|1.2361
|1.2361
|1.3390
|-290.00
|97339.06
|6136
|2005.08.10 18:59
|sell
|1108
|1.00
|1.2355
|1.2405
|1.1355
|6137
|2005.08.10 19:59
|modify
|1108
|1.00
|1.2355
|1.2398
|1.1355
|6138
|2005.08.11 03:59
|s/l
|1108
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.1355
|-425.34
|96913.72
|6139
|2005.08.11 04:59
|buy
|1109
|1.00
|1.2404
|1.2354
|1.3404
|6140
|2005.08.11 05:59
|modify
|1109
|1.00
|1.2404
|1.2362
|1.3404
|6141
|2005.08.11 11:59
|modify
|1109
|1.00
|1.2404
|1.2363
|1.3404
|6142
|2005.08.11 15:59
|modify
|1109
|1.00
|1.2404
|1.2404
|1.3404
|6143
|2005.08.11 21:59
|modify
|1109
|1.00
|1.2404
|1.2434
|1.3404
|6144
|2005.08.12 14:59
|s/l
|1109
|1.00
|1.2434
|1.2434
|1.3404
|288.89
|97202.61
|6145
|2005.08.12 15:59
|sell
|1110
|1.00
|1.2432
|1.2482
|1.1432
|6146
|2005.08.12 16:59
|modify
|1110
|1.00
|1.2432
|1.2454
|1.1432
|6147
|2005.08.14 23:59
|s/l
|1110
|1.00
|1.2454
|1.2454
|1.1432
|-210.68
|96991.93
|6148
|2005.08.16 20:59
|buy
|1111
|1.00
|1.2358
|1.2308
|1.3358
|6149
|2005.08.16 21:59
|modify
|1111
|1.00
|1.2358
|1.2317
|1.3358
|6150
|2005.08.17 07:59
|s/l
|1111
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.3358
|-421.11
|96570.82
|6151
|2005.08.17 08:59
|sell
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2342
|1.1292
|6152
|2005.08.17 12:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2340
|1.1292
|6153
|2005.08.17 19:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2336
|1.1292
|6154
|2005.08.18 02:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2333
|1.1292
|6155
|2005.08.18 03:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2326
|1.1292
|6156
|2005.08.18 04:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2320
|1.1292
|6157
|2005.08.18 05:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2313
|1.1292
|6158
|2005.08.18 06:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2311
|1.1292
|6159
|2005.08.18 07:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2306
|1.1292
|6160
|2005.08.18 08:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2298
|1.1292
|6161
|2005.08.18 11:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.1292
|6162
|2005.08.18 12:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2262
|1.1292
|6163
|2005.08.18 14:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2232
|1.1292
|6164
|2005.08.19 05:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2202
|1.1292
|6165
|2005.08.19 09:59
|modify
|1112
|1.00
|1.2292
|1.2172
|1.1292
|6166
|2005.08.19 11:59
|s/l
|1112
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.1292
|1209.32
|97780.14
|6167
|2005.08.19 15:59
|buy
|1113
|1.00
|1.2172
|1.2122
|1.3172
|6168
|2005.08.19 17:59
|close
|1113
|1.00
|1.2147
|1.2122
|1.3172
|-250.00
|97530.14
|6169
|2005.08.19 17:59
|sell
|1114
|1.00
|1.2147
|1.2197
|1.1147
|6170
|2005.08.19 19:59
|close
|1114
|1.00
|1.2170
|1.2197
|1.1147
|-230.00
|97300.14
|6171
|2005.08.19 19:59
|buy
|1115
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.3170
|6172
|2005.08.19 20:59
|modify
|1115
|1.00
|1.2170
|1.2145
|1.3170
|6173
|2005.08.22 11:59
|modify
|1115
|1.00
|1.2170
|1.2149
|1.3170
|6174
|2005.08.22 12:59
|modify
|1115
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.3170
|6175
|2005.08.22 13:59
|modify
|1115
|1.00
|1.2170
|1.2200
|1.3170
|6176
|2005.08.23 12:59
|modify
|1115
|1.00
|1.2170
|1.2202
|1.3170
|6177
|2005.08.23 13:59
|modify
|1115
|1.00
|1.2170
|1.2210
|1.3170
|6178
|2005.08.23 16:59
|s/l
|1115
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.3170
|355.56
|97655.70
|6179
|2005.08.23 17:59
|sell
|1116
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.1212
|6180
|2005.08.23 18:59
|modify
|1116
|1.00
|1.2212
|1.2236
|1.1212
|6181
|2005.08.23 19:59
|s/l
|1116
|1.00
|1.2236
|1.2236
|1.1212
|-240.00
|97415.70
|6182
|2005.08.23 20:59
|buy
|1117
|1.00
|1.2233
|1.2183
|1.3233
|6183
|2005.08.23 21:59
|modify
|1117
|1.00
|1.2233
|1.2210
|1.3233
|6184
|2005.08.24 02:59
|s/l
|1117
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.3233
|-241.11
|97174.59
|6185
|2005.08.24 03:59
|sell
|1118
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.1198
|6186
|2005.08.24 04:59
|modify
|1118
|1.00
|1.2198
|1.2236
|1.1198
|6187
|2005.08.24 07:59
|modify
|1118
|1.00
|1.2198
|1.2231
|1.1198
|6188
|2005.08.24 08:59
|modify
|1118
|1.00
|1.2198
|1.2229
|1.1198
|6189
|2005.08.24 09:59
|modify
|1118
|1.00
|1.2198
|1.2227
|1.1198
|6190
|2005.08.24 12:59
|modify
|1118
|1.00
|1.2198
|1.2221
|1.1198
|6191
|2005.08.24 14:59
|s/l
|1118
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.1198
|-230.00
|96944.59
|6192
|2005.08.24 15:59
|buy
|1119
|1.00
|1.2278
|1.2228
|1.3278
|6193
|2005.08.25 08:59
|modify
|1119
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.3278
|6194
|2005.08.25 14:59
|s/l
|1119
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.3278
|-11.11
|96933.48
|6195
|2005.08.26 21:59
|sell
|1120
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.1282
|6196
|2005.08.28 23:59
|modify
|1120
|1.00
|1.2282
|1.2320
|1.1282
|6197
|2005.08.29 01:59
|s/l
|1120
|1.00
|1.2320
|1.2320
|1.1282
|-366.02
|96567.46
|6198
|2005.08.29 02:59
|buy
|1121
|1.00
|1.2344
|1.2294
|1.3344
|6199
|2005.08.29 14:59
|s/l
|1121
|1.00
|1.2294
|1.2294
|1.3344
|-500.00
|96067.46
|6200
|2005.08.29 15:59
|sell
|1122
|1.00
|1.2300
|1.2350
|1.1300
|6201
|2005.08.29 16:59
|modify
|1122
|1.00
|1.2300
|1.2323
|1.1300
|6202
|2005.08.29 17:59
|modify
|1122
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.1300
|6203
|2005.08.29 18:59
|modify
|1122
|1.00
|1.2300
|1.2270
|1.1300
|6204
|2005.08.30 11:59
|modify
|1122
|1.00
|1.2300
|1.2240
|1.1300
|6205
|2005.08.30 18:59
|modify
|1122
|1.00
|1.2300
|1.2219
|1.1300
|6206
|2005.08.30 19:59
|modify
|1122
|1.00
|1.2300
|1.2217
|1.1300
|6207
|2005.08.30 20:59
|s/l
|1122
|1.00
|1.2217
|1.2217
|1.1300
|834.66
|96902.12
|6208
|2005.08.30 21:59
|buy
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2175
|1.3225
|6209
|2005.08.30 22:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.3225
|6210
|2005.08.31 16:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2225
|1.3225
|6211
|2005.08.31 17:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2255
|1.3225
|6212
|2005.08.31 18:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2285
|1.3225
|6213
|2005.08.31 22:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2315
|1.3225
|6214
|2005.09.01 12:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2345
|1.3225
|6215
|2005.09.01 14:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2375
|1.3225
|6216
|2005.09.01 16:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2405
|1.3225
|6217
|2005.09.01 19:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2435
|1.3225
|6218
|2005.09.01 22:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2465
|1.3225
|6219
|2005.09.02 09:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2495
|1.3225
|6220
|2005.09.02 10:59
|modify
|1123
|1.00
|1.2225
|1.2525
|1.3225
|6221
|2005.09.02 14:59
|s/l
|1123
|1.00
|1.2525
|1.2525
|1.3225
|2966.67
|99868.79
|6222
|2005.09.05 17:59
|sell
|1124
|1.00
|1.2538
|1.2588
|1.1538
|6223
|2005.09.05 18:59
|modify
|1124
|1.00
|1.2538
|1.2557
|1.1538
|6224
|2005.09.06 02:59
|modify
|1124
|1.00
|1.2538
|1.2538
|1.1538
|6225
|2005.09.06 08:59
|modify
|1124
|1.00
|1.2538
|1.2508
|1.1538
|6226
|2005.09.06 09:59
|modify
|1124
|1.00
|1.2538
|1.2478
|1.1538
|6227
|2005.09.06 12:59
|s/l
|1124
|1.00
|1.2478
|1.2478
|1.1538
|604.66
|100473.45
|6228
|2005.09.07 09:59
|buy
|1125
|1.00
|1.2522
|1.2472
|1.3522
|6229
|2005.09.07 12:59
|s/l
|1125
|1.00
|1.2472
|1.2472
|1.3522
|-500.00
|99973.45
|6230
|2005.09.07 13:59
|sell
|1126
|1.00
|1.2446
|1.2496
|1.1446
|6231
|2005.09.07 23:59
|modify
|1126
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.1446
|6232
|2005.09.08 08:59
|s/l
|1126
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.1446
|4.66
|99978.11
|6233
|2005.09.09 07:59
|buy
|1127
|1.00
|1.2439
|1.2389
|1.3439
|6234
|2005.09.09 08:59
|modify
|1127
|1.00
|1.2439
|1.2398
|1.3439
|6235
|2005.09.09 12:59
|s/l
|1127
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.3439
|-410.00
|99568.11
|6236
|2005.09.09 13:59
|sell
|1128
|1.00
|1.2392
|1.2442
|1.1392
|6237
|2005.09.09 15:59
|modify
|1128
|1.00
|1.2392
|1.2429
|1.1392
|6238
|2005.09.09 16:59
|s/l
|1128
|1.00
|1.2429
|1.2429
|1.1392
|-370.00
|99198.11
|6239
|2005.09.09 17:59
|buy
|1129
|1.00
|1.2424
|1.2374
|1.3424
|6240
|2005.09.09 18:59
|modify
|1129
|1.00
|1.2424
|1.2400
|1.3424
|6241
|2005.09.12 00:59
|s/l
|1129
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.3424
|-273.33
|98924.78
|6242
|2005.09.12 03:59
|sell
|1130
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.1389
|6243
|2005.09.12 04:59
|modify
|1130
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.1389
|6244
|2005.09.12 09:59
|modify
|1130
|1.00
|1.2389
|1.2359
|1.1389
|6245
|2005.09.12 14:59
|modify
|1130
|1.00
|1.2389
|1.2329
|1.1389
|6246
|2005.09.13 05:59
|modify
|1130
|1.00
|1.2389
|1.2325
|1.1389
|6247
|2005.09.13 09:59
|modify
|1130
|1.00
|1.2389
|1.2318
|1.1389
|6248
|2005.09.13 11:59
|modify
|1130
|1.00
|1.2389
|1.2299
|1.1389
|6249
|2005.09.13 14:59
|s/l
|1130
|1.00
|1.2299
|1.2299
|1.1389
|904.66
|99829.44
|6250
|2005.09.13 15:59
|buy
|1131
|1.00
|1.2275
|1.2225
|1.3275
|6251
|2005.09.13 18:59
|close
|1131
|1.00
|1.2264
|1.2225
|1.3275
|-110.00
|99719.44
|6252
|2005.09.13 18:59
|sell
|1132
|1.00
|1.2264
|1.2314
|1.1264
|6253
|2005.09.13 19:59
|modify
|1132
|1.00
|1.2264
|1.2295
|1.1264
|6254
|2005.09.14 03:59
|s/l
|1132
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.1264
|-305.34
|99414.10
|6255
|2005.09.14 04:59
|buy
|1133
|1.00
|1.2296
|1.2246
|1.3296
|6256
|2005.09.14 05:59
|modify
|1133
|1.00
|1.2296
|1.2267
|1.3296
|6257
|2005.09.14 15:59
|modify
|1133
|1.00
|1.2296
|1.2275
|1.3296
|6258
|2005.09.14 20:59
|s/l
|1133
|1.00
|1.2275
|1.2275
|1.3296
|-210.00
|99204.10
|6259
|2005.09.14 21:59
|sell
|1134
|1.00
|1.2280
|1.2330
|1.1280
|6260
|2005.09.14 22:59
|modify
|1134
|1.00
|1.2280
|1.2308
|1.1280
|6261
|2005.09.15 03:59
|modify
|1134
|1.00
|1.2280
|1.2280
|1.1280
|6262
|2005.09.15 08:59
|modify
|1134
|1.00
|1.2280
|1.2250
|1.1280
|6263
|2005.09.16 02:59
|modify
|1134
|1.00
|1.2280
|1.2249
|1.1280
|6264
|2005.09.16 04:59
|s/l
|1134
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.1280
|319.32
|99523.42
|6265
|2005.09.16 04:59
|buy
|1135
|1.00
|1.2257
|1.2207
|1.3257
|6266
|2005.09.16 05:59
|modify
|1135
|1.00
|1.2257
|1.2214
|1.3257
|6267
|2005.09.16 06:59
|modify
|1135
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.3257
|6268
|2005.09.16 12:59
|s/l
|1135
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.3257
|0.00
|99523.42
|6269
|2005.09.16 16:59
|sell
|1136
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.1215
|6270
|2005.09.18 23:59
|modify
|1136
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.1215
|6271
|2005.09.19 00:59
|modify
|1136
|1.00
|1.2215
|1.2185
|1.1215
|6272
|2005.09.19 07:59
|modify
|1136
|1.00
|1.2215
|1.2155
|1.1215
|6273
|2005.09.19 23:59
|modify
|1136
|1.00
|1.2215
|1.2152
|1.1215
|6274
|2005.09.20 00:59
|modify
|1136
|1.00
|1.2215
|1.2151
|1.1215
|6275
|2005.09.20 03:59
|s/l
|1136
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.1215
|658.64
|100182.06
|6276
|2005.09.20 04:59
|buy
|1137
|1.00
|1.2172
|1.2122
|1.3172
|6277
|2005.09.20 09:59
|modify
|1137
|1.00
|1.2172
|1.2129
|1.3172
|6278
|2005.09.20 10:59
|modify
|1137
|1.00
|1.2172
|1.2138
|1.3172
|6279
|2005.09.20 11:59
|modify
|1137
|1.00
|1.2172
|1.2139
|1.3172
|6280
|2005.09.20 16:59
|modify
|1137
|1.00
|1.2172
|1.2147
|1.3172
|6281
|2005.09.20 19:59
|modify
|1137
|1.00
|1.2172
|1.2149
|1.3172
|6282
|2005.09.20 20:59
|s/l
|1137
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.3172
|-230.00
|99952.06
|6283
|2005.09.20 21:59
|sell
|1138
|1.00
|1.2125
|1.2175
|1.1125
|6284
|2005.09.20 22:59
|modify
|1138
|1.00
|1.2125
|1.2166
|1.1125
|6285
|2005.09.20 23:59
|modify
|1138
|1.00
|1.2125
|1.2164
|1.1125
|6286
|2005.09.21 05:59
|s/l
|1138
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.1125
|-385.34
|99566.72
|6287
|2005.09.21 06:59
|buy
|1139
|1.00
|1.2186
|1.2136
|1.3186
|6288
|2005.09.21 08:59
|modify
|1139
|1.00
|1.2186
|1.2142
|1.3186
|6289
|2005.09.21 10:59
|modify
|1139
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.3186
|6290
|2005.09.22 01:59
|modify
|1139
|1.00
|1.2186
|1.2216
|1.3186
|6291
|2005.09.22 03:59
|s/l
|1139
|1.00
|1.2216
|1.2216
|1.3186
|288.89
|99855.61
|6292
|2005.09.22 07:59
|sell
|1140
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.1212
|6293
|2005.09.22 09:59
|modify
|1140
|1.00
|1.2212
|1.2235
|1.1212
|6294
|2005.09.22 16:59
|modify
|1140
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.1212
|6295
|2005.09.22 18:59
|modify
|1140
|1.00
|1.2212
|1.2182
|1.1212
|6296
|2005.09.23 12:59
|modify
|1140
|1.00
|1.2212
|1.2152
|1.1212
|6297
|2005.09.23 14:59
|modify
|1140
|1.00
|1.2212
|1.2122
|1.1212
|6298
|2005.09.23 19:59
|modify
|1140
|1.00
|1.2212
|1.2092
|1.1212
|6299
|2005.09.25 23:59
|modify
|1140
|1.00
|1.2212
|1.2062
|1.1212
|6300
|2005.09.26 10:59
|s/l
|1140
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.1212
|1518.64
|101374.25
|6301
|2005.09.26 21:59
|buy
|1141
|1.00
|1.2075
|1.2025
|1.3075
|6302
|2005.09.26 22:59
|modify
|1141
|1.00
|1.2075
|1.2030
|1.3075
|6303
|2005.09.26 23:59
|modify
|1141
|1.00
|1.2075
|1.2032
|1.3075
|6304
|2005.09.27 04:59
|s/l
|1141
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.3075
|-441.11
|100933.14
|6305
|2005.09.27 05:59
|sell
|1142
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1031
|6306
|2005.09.27 06:59
|modify
|1142
|1.00
|1.2031
|1.2063
|1.1031
|6307
|2005.09.27 08:59
|modify
|1142
|1.00
|1.2031
|1.2062
|1.1031
|6308
|2005.09.27 09:59
|modify
|1142
|1.00
|1.2031
|1.2055
|1.1031
|6309
|2005.09.27 18:59
|modify
|1142
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1031
|6310
|2005.09.28 04:59
|modify
|1142
|1.00
|1.2031
|1.2026
|1.1031
|6311
|2005.09.28 05:59
|s/l
|1142
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1031
|54.66
|100987.80
|6312
|2005.09.28 06:59
|buy
|1143
|1.00
|1.2036
|1.1986
|1.3036
|6313
|2005.09.28 07:59
|modify
|1143
|1.00
|1.2036
|1.1999
|1.3036
|6314
|2005.09.28 19:59
|modify
|1143
|1.00
|1.2036
|1.2010
|1.3036
|6315
|2005.09.29 01:59
|modify
|1143
|1.00
|1.2036
|1.2015
|1.3036
|6316
|2005.09.29 07:59
|modify
|1143
|1.00
|1.2036
|1.2016
|1.3036
|6317
|2005.09.29 09:59
|modify
|1143
|1.00
|1.2036
|1.2017
|1.3036
|6318
|2005.09.29 14:59
|s/l
|1143
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.3036
|-201.11
|100786.69
|6319
|2005.09.29 15:59
|sell
|1144
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1027
|6320
|2005.09.29 16:59
|modify
|1144
|1.00
|1.2027
|1.2050
|1.1027
|6321
|2005.09.30 05:59
|s/l
|1144
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.1027
|-225.34
|100561.35
|6322
|2005.09.30 13:59
|buy
|1145
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.3057
|6323
|2005.09.30 14:59
|modify
|1145
|1.00
|1.2057
|1.2020
|1.3057
|6324
|2005.09.30 17:59
|modify
|1145
|1.00
|1.2057
|1.2023
|1.3057
|6325
|2005.09.30 19:59
|s/l
|1145
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.3057
|-340.00
|100221.35
|6326
|2005.09.30 20:59
|sell
|1146
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1010
|6327
|2005.10.03 02:59
|modify
|1146
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1010
|6328
|2005.10.03 03:59
|modify
|1146
|1.00
|1.2010
|1.1980
|1.1010
|6329
|2005.10.03 16:59
|modify
|1146
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.1010
|6330
|2005.10.04 03:59
|modify
|1146
|1.00
|1.2010
|1.1948
|1.1010
|6331
|2005.10.04 10:59
|modify
|1146
|1.00
|1.2010
|1.1943
|1.1010
|6332
|2005.10.04 12:59
|close
|1146
|1.00
|1.1928
|1.1943
|1.1010
|838.64
|101059.99
|6333
|2005.10.04 12:59
|buy
|1147
|1.00
|1.1928
|1.1878
|1.2928
|6334
|2005.10.04 13:59
|modify
|1147
|1.00
|1.1928
|1.1911
|1.2928
|6335
|2005.10.04 15:59
|modify
|1147
|1.00
|1.1928
|1.1912
|1.2928
|6336
|2005.10.04 16:59
|modify
|1147
|1.00
|1.1928
|1.1914
|1.2928
|6337
|2005.10.05 01:59
|close
|1147
|1.00
|1.1919
|1.1914
|1.2928
|-101.11
|100958.88
|6338
|2005.10.05 01:59
|sell
|1148
|1.00
|1.1919
|1.1969
|1.0919
|6339
|2005.10.05 04:59
|close
|1148
|1.00
|1.1937
|1.1969
|1.0919
|-180.00
|100778.88
|6340
|2005.10.05 04:59
|buy
|1149
|1.00
|1.1937
|1.1887
|1.2937
|6341
|2005.10.05 05:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.1917
|1.2937
|6342
|2005.10.05 07:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.1920
|1.2937
|6343
|2005.10.05 08:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.1921
|1.2937
|6344
|2005.10.05 10:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.1925
|1.2937
|6345
|2005.10.05 11:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.1927
|1.2937
|6346
|2005.10.05 17:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.1937
|1.2937
|6347
|2005.10.05 23:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.2937
|6348
|2005.10.06 02:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.1997
|1.2937
|6349
|2005.10.06 06:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.2027
|1.2937
|6350
|2005.10.06 15:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.2057
|1.2937
|6351
|2005.10.06 16:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.2087
|1.2937
|6352
|2005.10.06 18:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.2117
|1.2937
|6353
|2005.10.06 20:59
|modify
|1149
|1.00
|1.1937
|1.2147
|1.2937
|6354
|2005.10.07 12:59
|s/l
|1149
|1.00
|1.2147
|1.2147
|1.2937
|2077.78
|102856.66
|6355
|2005.10.07 15:59
|sell
|1150
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.1109
|6356
|2005.10.07 16:59
|modify
|1150
|1.00
|1.2109
|1.2157
|1.1109
|6357
|2005.10.10 01:59
|modify
|1150
|1.00
|1.2109
|1.2155
|1.1109
|6358
|2005.10.10 02:59
|modify
|1150
|1.00
|1.2109
|1.2152
|1.1109
|6359
|2005.10.10 09:59
|s/l
|1150
|1.00
|1.2152
|1.2152
|1.1109
|-416.02
|102440.64
|6360
|2005.10.10 10:59
|buy
|1151
|1.00
|1.2140
|1.2090
|1.3140
|6361
|2005.10.10 11:59
|modify
|1151
|1.00
|1.2140
|1.2119
|1.3140
|6362
|2005.10.10 12:59
|s/l
|1151
|1.00
|1.2119
|1.2119
|1.3140
|-210.00
|102230.64
|6363
|2005.10.10 14:59
|sell
|1152
|1.00
|1.2067
|1.2117
|1.1067
|6364
|2005.10.11 02:59
|modify
|1152
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1067
|6365
|2005.10.11 15:59
|modify
|1152
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.1067
|6366
|2005.10.12 01:59
|modify
|1152
|1.00
|1.2067
|1.2007
|1.1067
|6367
|2005.10.12 13:59
|s/l
|1152
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.1067
|609.32
|102839.96
|6368
|2005.10.12 14:59
|buy
|1153
|1.00
|1.2021
|1.1971
|1.3021
|6369
|2005.10.12 15:59
|modify
|1153
|1.00
|1.2021
|1.1978
|1.3021
|6370
|2005.10.12 16:59
|modify
|1153
|1.00
|1.2021
|1.1981
|1.3021
|6371
|2005.10.12 19:59
|modify
|1153
|1.00
|1.2021
|1.1983
|1.3021
|6372
|2005.10.13 04:59
|s/l
|1153
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.3021
|-391.11
|102448.85
|6373
|2005.10.13 05:59
|sell
|1154
|1.00
|1.1982
|1.2032
|1.0982
|6374
|2005.10.13 06:59
|modify
|1154
|1.00
|1.1982
|1.2024
|1.0982
|6375
|2005.10.13 14:59
|modify
|1154
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.0982
|6376
|2005.10.13 18:59
|s/l
|1154
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.0982
|0.00
|102448.85
|6377
|2005.10.13 21:59
|buy
|1155
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.3035
|6378
|2005.10.14 12:59
|s/l
|1155
|1.00
|1.1985
|1.1985
|1.3035
|-511.11
|101937.74
|6379
|2005.10.17 16:59
|sell
|1156
|1.00
|1.2028
|1.2078
|1.1028
|6380
|2005.10.18 04:59
|modify
|1156
|1.00
|1.2028
|1.2073
|1.1028
|6381
|2005.10.18 05:59
|modify
|1156
|1.00
|1.2028
|1.2071
|1.1028
|6382
|2005.10.18 06:59
|modify
|1156
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1028
|6383
|2005.10.18 11:59
|modify
|1156
|1.00
|1.2028
|1.1998
|1.1028
|6384
|2005.10.18 16:59
|modify
|1156
|1.00
|1.2028
|1.1968
|1.1028
|6385
|2005.10.19 08:59
|modify
|1156
|1.00
|1.2028
|1.1938
|1.1028
|6386
|2005.10.19 11:59
|s/l
|1156
|1.00
|1.1938
|1.1938
|1.1028
|909.32
|102847.06
|6387
|2005.10.19 12:59
|buy
|1157
|1.00
|1.1970
|1.1920
|1.2970
|6388
|2005.10.19 21:59
|modify
|1157
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.2970
|6389
|2005.10.20 00:59
|s/l
|1157
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.2970
|-11.11
|102835.95
|6390
|2005.10.21 18:59
|sell
|1158
|1.00
|1.1956
|1.2006
|1.0956
|6391
|2005.10.24 18:59
|close
|1158
|1.00
|1.1993
|1.2006
|1.0956
|-356.02
|102479.93
|6392
|2005.10.24 18:59
|buy
|1159
|1.00
|1.1993
|1.1943
|1.2993
|6393
|2005.10.24 19:59
|modify
|1159
|1.00
|1.1993
|1.1956
|1.2993
|6394
|2005.10.25 02:59
|s/l
|1159
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.2993
|-381.11
|102098.82
|6395
|2005.10.25 09:59
|sell
|1160
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.0968
|6396
|2005.10.25 10:59
|s/l
|1160
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.0968
|-500.00
|101598.82
|6397
|2005.10.25 11:59
|buy
|1161
|1.00
|1.2036
|1.1986
|1.3036
|6398
|2005.10.25 16:59
|modify
|1161
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.3036
|6399
|2005.10.25 17:59
|modify
|1161
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.3036
|6400
|2005.10.26 15:59
|close
|1161
|1.00
|1.2084
|1.2066
|1.3036
|468.89
|102067.71
|6401
|2005.10.26 15:59
|sell
|1162
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.1084
|6402
|2005.10.26 16:59
|modify
|1162
|1.00
|1.2084
|1.2098
|1.1084
|6403
|2005.10.27 01:59
|modify
|1162
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.1084
|6404
|2005.10.27 02:59
|s/l
|1162
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.1084
|4.66
|102072.37
|6405
|2005.10.27 06:59
|buy
|1163
|1.00
|1.2127
|1.2077
|1.3127
|6406
|2005.10.27 14:59
|modify
|1163
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.3127
|6407
|2005.10.28 10:59
|modify
|1163
|1.00
|1.2127
|1.2131
|1.3127
|6408
|2005.10.28 12:59
|modify
|1163
|1.00
|1.2127
|1.2135
|1.3127
|6409
|2005.10.28 13:59
|modify
|1163
|1.00
|1.2127
|1.2136
|1.3127
|6410
|2005.10.28 14:59
|s/l
|1163
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.3127
|78.89
|102151.26
|6411
|2005.10.28 15:59
|sell
|1164
|1.00
|1.2125
|1.2175
|1.1125
|6412
|2005.10.28 16:59
|modify
|1164
|1.00
|1.2125
|1.2148
|1.1125
|6413
|2005.10.28 17:59
|modify
|1164
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.1125
|6414
|2005.10.28 19:59
|modify
|1164
|1.00
|1.2125
|1.2095
|1.1125
|6415
|2005.10.31 14:59
|modify
|1164
|1.00
|1.2125
|1.2065
|1.1125
|6416
|2005.10.31 17:59
|modify
|1164
|1.00
|1.2125
|1.2035
|1.1125
|6417
|2005.11.01 13:59
|modify
|1164
|1.00
|1.2125
|1.2027
|1.1125
|6418
|2005.11.01 15:59
|close
|1164
|1.00
|1.1996
|1.2027
|1.1125
|1308.64
|103459.90
|6419
|2005.11.01 15:59
|buy
|1165
|1.00
|1.1996
|1.1946
|1.2996
|6420
|2005.11.01 18:59
|modify
|1165
|1.00
|1.1996
|1.1991
|1.2996
|6421
|2005.11.02 00:59
|modify
|1165
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.2996
|6422
|2005.11.02 13:59
|s/l
|1165
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.2996
|-11.11
|103448.79
|6423
|2005.11.02 14:59
|sell
|1166
|1.00
|1.1992
|1.2042
|1.0992
|6424
|2005.11.02 16:59
|close
|1166
|1.00
|1.2036
|1.2042
|1.0992
|-440.00
|103008.79
|6425
|2005.11.02 16:59
|buy
|1167
|1.00
|1.2036
|1.1986
|1.3036
|6426
|2005.11.02 17:59
|modify
|1167
|1.00
|1.2036
|1.1995
|1.3036
|6427
|2005.11.02 18:59
|modify
|1167
|1.00
|1.2036
|1.2010
|1.3036
|6428
|2005.11.02 19:59
|modify
|1167
|1.00
|1.2036
|1.2011
|1.3036
|6429
|2005.11.02 20:59
|modify
|1167
|1.00
|1.2036
|1.2014
|1.3036
|6430
|2005.11.02 21:59
|modify
|1167
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.3036
|6431
|2005.11.03 15:59
|s/l
|1167
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.3036
|-11.11
|102997.68
|6432
|2005.11.03 16:59
|sell
|1168
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1005
|6433
|2005.11.03 17:59
|modify
|1168
|1.00
|1.2005
|1.2052
|1.1005
|6434
|2005.11.03 18:59
|modify
|1168
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1005
|6435
|2005.11.03 22:59
|modify
|1168
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.1005
|6436
|2005.11.04 15:59
|s/l
|1168
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.1005
|304.66
|103302.34
|6437
|2005.11.08 22:59
|buy
|1169
|1.00
|1.1781
|1.1731
|1.2781
|6438
|2005.11.08 23:59
|modify
|1169
|1.00
|1.1781
|1.1743
|1.2781
|6439
|2005.11.09 13:59
|s/l
|1169
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.2781
|-391.11
|102911.23
|6440
|2005.11.09 14:59
|sell
|1170
|1.00
|1.1740
|1.1790
|1.0740
|6441
|2005.11.09 16:59
|close
|1170
|1.00
|1.1734
|1.1790
|1.0740
|60.00
|102971.23
|6442
|2005.11.09 16:59
|buy
|1171
|1.00
|1.1734
|1.1684
|1.2734
|6443
|2005.11.09 17:59
|close
|1171
|1.00
|1.1735
|1.1684
|1.2734
|10.00
|102981.23
|6444
|2005.11.09 17:59
|sell
|1172
|1.00
|1.1735
|1.1785
|1.0735
|6445
|2005.11.09 18:59
|modify
|1172
|1.00
|1.1735
|1.1771
|1.0735
|6446
|2005.11.09 21:59
|s/l
|1172
|1.00
|1.1771
|1.1771
|1.0735
|-360.00
|102621.23
|6447
|2005.11.09 22:59
|buy
|1173
|1.00
|1.1771
|1.1721
|1.2771
|6448
|2005.11.09 23:59
|modify
|1173
|1.00
|1.1771
|1.1740
|1.2771
|6449
|2005.11.10 15:59
|s/l
|1173
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.2771
|-321.11
|102300.12
|6450
|2005.11.10 16:59
|sell
|1174
|1.00
|1.1747
|1.1797
|1.0747
|6451
|2005.11.10 17:59
|modify
|1174
|1.00
|1.1747
|1.1773
|1.0747
|6452
|2005.11.10 20:59
|modify
|1174
|1.00
|1.1747
|1.1747
|1.0747
|6453
|2005.11.11 00:59
|modify
|1174
|1.00
|1.1747
|1.1717
|1.0747
|6454
|2005.11.11 21:59
|s/l
|1174
|1.00
|1.1717
|1.1717
|1.0747
|304.66
|102604.78
|6455
|2005.11.11 21:59
|buy
|1175
|1.00
|1.1731
|1.1681
|1.2731
|6456
|2005.11.13 23:59
|modify
|1175
|1.00
|1.1731
|1.1691
|1.2731
|6457
|2005.11.14 02:59
|modify
|1175
|1.00
|1.1731
|1.1693
|1.2731
|6458
|2005.11.14 03:59
|modify
|1175
|1.00
|1.1731
|1.1701
|1.2731
|6459
|2005.11.14 05:59
|modify
|1175
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.2731
|6460
|2005.11.14 12:59
|s/l
|1175
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.2731
|-33.33
|102571.45
|6461
|2005.11.14 14:59
|sell
|1176
|1.00
|1.1701
|1.1751
|1.0701
|6462
|2005.11.14 15:59
|modify
|1176
|1.00
|1.1701
|1.1747
|1.0701
|6463
|2005.11.14 17:59
|modify
|1176
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.0701
|6464
|2005.11.15 09:59
|s/l
|1176
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.0701
|4.66
|102576.11
|6465
|2005.11.15 21:59
|buy
|1177
|1.00
|1.1728
|1.1678
|1.2728
|6466
|2005.11.16 12:59
|s/l
|1177
|1.00
|1.1678
|1.1678
|1.2728
|-511.11
|102065.00
|6467
|2005.11.16 16:59
|sell
|1178
|1.00
|1.1662
|1.1712
|1.0662
|6468
|2005.11.16 17:59
|modify
|1178
|1.00
|1.1662
|1.1709
|1.0662
|6469
|2005.11.17 01:59
|modify
|1178
|1.00
|1.1662
|1.1705
|1.0662
|6470
|2005.11.17 02:59
|modify
|1178
|1.00
|1.1662
|1.1704
|1.0662
|6471
|2005.11.17 10:59
|modify
|1178
|1.00
|1.1662
|1.1703
|1.0662
|6472
|2005.11.17 11:59
|modify
|1178
|1.00
|1.1662
|1.1701
|1.0662
|6473
|2005.11.17 14:59
|close
|1178
|1.00
|1.1678
|1.1701
|1.0662
|-155.34
|101909.66
|6474
|2005.11.17 14:59
|buy
|1179
|1.00
|1.1678
|1.1628
|1.2678
|6475
|2005.11.17 15:59
|modify
|1179
|1.00
|1.1678
|1.1660
|1.2678
|6476
|2005.11.17 16:59
|modify
|1179
|1.00
|1.1678
|1.1678
|1.2678
|6477
|2005.11.17 19:59
|modify
|1179
|1.00
|1.1678
|1.1708
|1.2678
|6478
|2005.11.18 09:59
|s/l
|1179
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.2678
|288.89
|102198.55
|6479
|2005.11.18 10:59
|sell
|1180
|1.00
|1.1675
|1.1725
|1.0675
|6480
|2005.11.18 15:59
|s/l
|1180
|1.00
|1.1725
|1.1725
|1.0675
|-500.00
|101698.55
|6481
|2005.11.18 16:59
|buy
|1181
|1.00
|1.1709
|1.1659
|1.2709
|6482
|2005.11.18 17:59
|modify
|1181
|1.00
|1.1709
|1.1709
|1.2709
|6483
|2005.11.20 23:59
|modify
|1181
|1.00
|1.1709
|1.1739
|1.2709
|6484
|2005.11.21 09:59
|modify
|1181
|1.00
|1.1709
|1.1769
|1.2709
|6485
|2005.11.21 14:59
|modify
|1181
|1.00
|1.1709
|1.1799
|1.2709
|6486
|2005.11.21 16:59
|s/l
|1181
|1.00
|1.1799
|1.1799
|1.2709
|866.67
|102565.22
|6487
|2005.11.21 17:59
|sell
|1182
|1.00
|1.1732
|1.1782
|1.0732
|6488
|2005.11.22 10:59
|modify
|1182
|1.00
|1.1732
|1.1732
|1.0732
|6489
|2005.11.22 17:59
|s/l
|1182
|1.00
|1.1732
|1.1732
|1.0732
|4.66
|102569.88
|6490
|2005.11.22 18:59
|buy
|1183
|1.00
|1.1741
|1.1691
|1.2741
|6491
|2005.11.22 19:59
|modify
|1183
|1.00
|1.1741
|1.1705
|1.2741
|6492
|2005.11.22 20:59
|modify
|1183
|1.00
|1.1741
|1.1741
|1.2741
|6493
|2005.11.22 21:59
|modify
|1183
|1.00
|1.1741
|1.1771
|1.2741
|6494
|2005.11.23 07:59
|modify
|1183
|1.00
|1.1741
|1.1801
|1.2741
|6495
|2005.11.23 10:59
|s/l
|1183
|1.00
|1.1801
|1.1801
|1.2741
|588.89
|103158.77
|6496
|2005.11.24 14:59
|sell
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1847
|1.0797
|6497
|2005.11.24 15:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1807
|1.0797
|6498
|2005.11.25 02:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1805
|1.0797
|6499
|2005.11.25 04:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1802
|1.0797
|6500
|2005.11.25 08:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1797
|1.0797
|6501
|2005.11.25 10:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1790
|1.0797
|6502
|2005.11.25 11:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1787
|1.0797
|6503
|2005.11.25 12:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1784
|1.0797
|6504
|2005.11.25 13:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1782
|1.0797
|6505
|2005.11.25 16:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1767
|1.0797
|6506
|2005.11.25 20:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1766
|1.0797
|6507
|2005.11.28 00:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1763
|1.0797
|6508
|2005.11.28 01:59
|modify
|1184
|1.00
|1.1797
|1.1737
|1.0797
|6509
|2005.11.28 16:59
|s/l
|1184
|1.00
|1.1737
|1.1737
|1.0797
|618.64
|103777.41
|6510
|2005.11.28 17:59
|buy
|1185
|1.00
|1.1806
|1.1756
|1.2806
|6511
|2005.11.28 19:59
|modify
|1185
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.2806
|6512
|2005.11.28 20:59
|modify
|1185
|1.00
|1.1806
|1.1836
|1.2806
|6513
|2005.11.29 02:59
|s/l
|1185
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.2806
|288.89
|104066.30
|6514
|2005.11.29 15:59
|sell
|1186
|1.00
|1.1779
|1.1829
|1.0779
|6515
|2005.11.29 22:59
|modify
|1186
|1.00
|1.1779
|1.1824
|1.0779
|6516
|2005.11.30 02:59
|modify
|1186
|1.00
|1.1779
|1.1822
|1.0779
|6517
|2005.11.30 03:59
|modify
|1186
|1.00
|1.1779
|1.1808
|1.0779
|6518
|2005.11.30 09:59
|modify
|1186
|1.00
|1.1779
|1.1805
|1.0779
|6519
|2005.11.30 10:59
|modify
|1186
|1.00
|1.1779
|1.1800
|1.0779
|6520
|2005.11.30 14:59
|modify
|1186
|1.00
|1.1779
|1.1785
|1.0779
|6521
|2005.11.30 15:59
|modify
|1186
|1.00
|1.1779
|1.1780
|1.0779
|6522
|2005.11.30 16:59
|s/l
|1186
|1.00
|1.1780
|1.1780
|1.0779
|-5.34
|104060.96
|6523
|2005.11.30 17:59
|buy
|1187
|1.00
|1.1791
|1.1741
|1.2791
|6524
|2005.11.30 18:59
|modify
|1187
|1.00
|1.1791
|1.1769
|1.2791
|6525
|2005.12.01 12:59
|s/l
|1187
|1.00
|1.1769
|1.1769
|1.2791
|-231.11
|103829.85
|6526
|2005.12.01 13:59
|sell
|1188
|1.00
|1.1752
|1.1802
|1.0752
|6527
|2005.12.01 14:59
|modify
|1188
|1.00
|1.1752
|1.1784
|1.0752
|6528
|2005.12.01 15:59
|modify
|1188
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.0752
|6529
|2005.12.02 13:59
|modify
|1188
|1.00
|1.1752
|1.1747
|1.0752
|6530
|2005.12.02 14:59
|modify
|1188
|1.00
|1.1752
|1.1735
|1.0752
|6531
|2005.12.02 15:59
|modify
|1188
|1.00
|1.1752
|1.1722
|1.0752
|6532
|2005.12.05 12:59
|s/l
|1188
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.0752
|318.64
|104148.49
|6533
|2005.12.05 13:59
|buy
|1189
|1.00
|1.1770
|1.1720
|1.2770
|6534
|2005.12.05 18:59
|modify
|1189
|1.00
|1.1770
|1.1770
|1.2770
|6535
|2005.12.06 11:59
|s/l
|1189
|1.00
|1.1770
|1.1770
|1.2770
|-11.11
|104137.38
|6536
|2005.12.06 16:59
|sell
|1190
|1.00
|1.1777
|1.1827
|1.0777
|6537
|2005.12.06 17:59
|modify
|1190
|1.00
|1.1777
|1.1795
|1.0777
|6538
|2005.12.06 18:59
|s/l
|1190
|1.00
|1.1795
|1.1795
|1.0777
|-180.00
|103957.38
|6539
|2005.12.06 20:59
|buy
|1191
|1.00
|1.1796
|1.1746
|1.2796
|6540
|2005.12.06 21:59
|modify
|1191
|1.00
|1.1796
|1.1774
|1.2796
|6541
|2005.12.07 02:59
|s/l
|1191
|1.00
|1.1774
|1.1774
|1.2796
|-231.11
|103726.27
|6542
|2005.12.07 03:59
|sell
|1192
|1.00
|1.1767
|1.1817
|1.0767
|6543
|2005.12.07 04:59
|modify
|1192
|1.00
|1.1767
|1.1791
|1.0767
|6544
|2005.12.07 09:59
|modify
|1192
|1.00
|1.1767
|1.1786
|1.0767
|6545
|2005.12.07 10:59
|modify
|1192
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.0767
|6546
|2005.12.08 02:59
|modify
|1192
|1.00
|1.1767
|1.1759
|1.0767
|6547
|2005.12.08 03:59
|modify
|1192
|1.00
|1.1767
|1.1756
|1.0767
|6548
|2005.12.08 07:59
|modify
|1192
|1.00
|1.1767
|1.1753
|1.0767
|6549
|2005.12.08 08:59
|modify
|1192
|1.00
|1.1767
|1.1747
|1.0767
|6550
|2005.12.08 09:59
|s/l
|1192
|1.00
|1.1747
|1.1747
|1.0767
|204.66
|103930.93
|6551
|2005.12.08 10:59
|buy
|1193
|1.00
|1.1767
|1.1717
|1.2767
|6552
|2005.12.08 11:59
|modify
|1193
|1.00
|1.1767
|1.1727
|1.2767
|6553
|2005.12.08 16:59
|modify
|1193
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.2767
|6554
|2005.12.08 17:59
|modify
|1193
|1.00
|1.1767
|1.1797
|1.2767
|6555
|2005.12.09 01:59
|s/l
|1193
|1.00
|1.1797
|1.1797
|1.2767
|288.89
|104219.82
|6556
|2005.12.09 10:59
|sell
|1194
|1.00
|1.1774
|1.1824
|1.0774
|6557
|2005.12.09 11:59
|modify
|1194
|1.00
|1.1774
|1.1816
|1.0774
|6558
|2005.12.09 15:59
|s/l
|1194
|1.00
|1.1816
|1.1816
|1.0774
|-420.00
|103799.82
|6559
|2005.12.09 17:59
|buy
|1195
|1.00
|1.1826
|1.1776
|1.2826
|6560
|2005.12.09 18:59
|modify
|1195
|1.00
|1.1826
|1.1790
|1.2826
|6561
|2005.12.11 23:59
|s/l
|1195
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.2826
|-382.22
|103417.60
|6562
|2005.12.13 14:59
|sell
|1196
|1.00
|1.1930
|1.1980
|1.0930
|6563
|2005.12.13 15:59
|modify
|1196
|1.00
|1.1930
|1.1949
|1.0930
|6564
|2005.12.13 20:59
|s/l
|1196
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.0930
|-190.00
|103227.60
|6565
|2005.12.14 03:59
|buy
|1197
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.3028
|6566
|2005.12.15 00:59
|s/l
|1197
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.3028
|-511.11
|102716.49
|6567
|2005.12.15 01:59
|sell
|1198
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.0987
|6568
|2005.12.15 02:59
|modify
|1198
|1.00
|1.1987
|1.2022
|1.0987
|6569
|2005.12.15 10:59
|s/l
|1198
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.0987
|-350.00
|102366.49
|6570
|2005.12.15 11:59
|buy
|1199
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.3019
|6571
|2005.12.15 12:59
|modify
|1199
|1.00
|1.2019
|1.1990
|1.3019
|6572
|2005.12.15 15:59
|s/l
|1199
|1.00
|1.1990
|1.1990
|1.3019
|-290.00
|102076.49
|6573
|2005.12.15 16:59
|sell
|1200
|1.00
|1.1948
|1.1998
|1.0948
|6574
|2005.12.16 09:59
|s/l
|1200
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.0948
|-495.34
|101581.15
|6575
|2005.12.16 11:59
|buy
|1201
|1.00
|1.2002
|1.1952
|1.3002
|6576
|2005.12.16 12:59
|modify
|1201
|1.00
|1.2002
|1.1966
|1.3002
|6577
|2005.12.19 00:59
|modify
|1201
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.3002
|6578
|2005.12.19 13:59
|s/l
|1201
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.3002
|-33.33
|101547.82
|6579
|2005.12.19 14:59
|sell
|1202
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.0987
|6580
|2005.12.19 15:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.2016
|1.0987
|6581
|2005.12.20 02:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.2013
|1.0987
|6582
|2005.12.20 04:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.2012
|1.0987
|6583
|2005.12.20 06:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.2008
|1.0987
|6584
|2005.12.20 10:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.2001
|1.0987
|6585
|2005.12.20 11:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.1999
|1.0987
|6586
|2005.12.20 14:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.0987
|6587
|2005.12.20 15:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.1957
|1.0987
|6588
|2005.12.20 16:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.1927
|1.0987
|6589
|2005.12.20 17:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.1897
|1.0987
|6590
|2005.12.21 15:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.1867
|1.0987
|6591
|2005.12.22 11:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.1864
|1.0987
|6592
|2005.12.22 12:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.1859
|1.0987
|6593
|2005.12.22 13:59
|modify
|1202
|1.00
|1.1987
|1.1853
|1.0987
|6594
|2005.12.22 15:59
|s/l
|1202
|1.00
|1.1853
|1.1853
|1.0987
|1353.98
|102901.80
|6595
|2005.12.22 16:59
|buy
|1203
|1.00
|1.1867
|1.1817
|1.2867
|6596
|2005.12.22 17:59
|modify
|1203
|1.00
|1.1867
|1.1830
|1.2867
|6597
|2005.12.22 19:59
|modify
|1203
|1.00
|1.1867
|1.1835
|1.2867
|6598
|2005.12.23 15:59
|close
|1203
|1.00
|1.1840
|1.1835
|1.2867
|-281.11
|102620.69
|6599
|2005.12.23 15:59
|sell
|1204
|1.00
|1.1840
|1.1890
|1.0840
|6600
|2005.12.23 17:59
|close
|1204
|1.00
|1.1858
|1.1890
|1.0840
|-180.00
|102440.69
|6601
|2005.12.23 17:59
|buy
|1205
|1.00
|1.1858
|1.1808
|1.2858
|6602
|2005.12.23 18:59
|modify
|1205
|1.00
|1.1858
|1.1850
|1.2858
|6603
|2005.12.26 03:59
|s/l
|1205
|1.00
|1.1850
|1.1850
|1.2858
|-113.33
|102327.36
|6604
|2005.12.26 04:59
|sell
|1206
|1.00
|1.1832
|1.1882
|1.0832
|6605
|2005.12.26 05:59
|modify
|1206
|1.00
|1.1832
|1.1867
|1.0832
|6606
|2005.12.26 14:59
|modify
|1206
|1.00
|1.1832
|1.1865
|1.0832
|6607
|2005.12.26 22:59
|modify
|1206
|1.00
|1.1832
|1.1861
|1.0832
|6608
|2005.12.27 00:59
|modify
|1206
|1.00
|1.1832
|1.1860
|1.0832
|6609
|2005.12.27 03:59
|modify
|1206
|1.00
|1.1832
|1.1858
|1.0832
|6610
|2005.12.27 09:59
|s/l
|1206
|1.00
|1.1858
|1.1858
|1.0832
|-255.34
|102072.02
|6611
|2005.12.27 11:59
|buy
|1207
|1.00
|1.1859
|1.1809
|1.2859
|6612
|2005.12.27 12:59
|modify
|1207
|1.00
|1.1859
|1.1845
|1.2859
|6613
|2005.12.27 20:59
|s/l
|1207
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.2859
|-140.00
|101932.02
|6614
|2005.12.27 21:59
|sell
|1208
|1.00
|1.1832
|1.1882
|1.0832
|6615
|2005.12.27 22:59
|modify
|1208
|1.00
|1.1832
|1.1863
|1.0832
|6616
|2005.12.27 23:59
|modify
|1208
|1.00
|1.1832
|1.1861
|1.0832
|6617
|2005.12.28 07:59
|s/l
|1208
|1.00
|1.1861
|1.1861
|1.0832
|-285.34
|101646.68
|6618
|2005.12.28 08:59
|buy
|1209
|1.00
|1.1926
|1.1876
|1.2926
|6619
|2005.12.28 17:59
|s/l
|1209
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.2926
|-500.00
|101146.68
|6620
|2005.12.28 19:59
|sell
|1210
|1.00
|1.1828
|1.1878
|1.0828
|6621
|2005.12.29 18:59
|modify
|1210
|1.00
|1.1828
|1.1860
|1.0828
|6622
|2005.12.30 03:59
|s/l
|1210
|1.00
|1.1860
|1.1860
|1.0828
|-310.68
|100836.00
|6623
|2005.12.30 04:59
|buy
|1211
|1.00
|1.1873
|1.1823
|1.2873
|6624
|2005.12.30 05:59
|modify
|1211
|1.00
|1.1873
|1.1837
|1.2873
|6625
|2005.12.30 06:59
|modify
|1211
|1.00
|1.1873
|1.1838
|1.2873
|6626
|2005.12.30 08:59
|modify
|1211
|1.00
|1.1873
|1.1839
|1.2873
|6627
|2005.12.30 10:59
|s/l
|1211
|1.00
|1.1839
|1.1839
|1.2873
|-340.00
|100496.00
|6628
|2005.12.30 11:59
|sell
|1212
|1.00
|1.1830
|1.1880
|1.0830
|6629
|2005.12.30 12:59
|modify
|1212
|1.00
|1.1830
|1.1866
|1.0830
|6630
|2005.12.30 14:59
|modify
|1212
|1.00
|1.1830
|1.1830
|1.0830
|6631
|2005.12.30 17:59
|s/l
|1212
|1.00
|1.1830
|1.1830
|1.0830
|0.00
|100496.00
|6632
|2006.01.02 10:59
|buy
|1213
|1.00
|1.1852
|1.1802
|1.2852
|6633
|2006.01.02 11:59
|modify
|1213
|1.00
|1.1852
|1.1810
|1.2852
|6634
|2006.01.02 19:59
|close
|1213
|1.00
|1.1822
|1.1810
|1.2852
|-300.00
|100196.00
|6635
|2006.01.02 19:59
|sell
|1214
|1.00
|1.1822
|1.1872
|1.0822
|6636
|2006.01.02 20:59
|modify
|1214
|1.00
|1.1822
|1.1845
|1.0822
|6637
|2006.01.03 03:59
|s/l
|1214
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.0822
|-225.34
|99970.66
|6638
|2006.01.03 04:59
|buy
|1215
|1.00
|1.1874
|1.1824
|1.2874
|6639
|2006.01.03 08:59
|modify
|1215
|1.00
|1.1874
|1.1832
|1.2874
|6640
|2006.01.03 15:59
|modify
|1215
|1.00
|1.1874
|1.1874
|1.2874
|6641
|2006.01.03 16:59
|modify
|1215
|1.00
|1.1874
|1.1904
|1.2874
|6642
|2006.01.03 17:59
|modify
|1215
|1.00
|1.1874
|1.1934
|1.2874
|6643
|2006.01.03 20:59
|modify
|1215
|1.00
|1.1874
|1.1964
|1.2874
|6644
|2006.01.04 00:59
|modify
|1215
|1.00
|1.1874
|1.1994
|1.2874
|6645
|2006.01.04 03:59
|modify
|1215
|1.00
|1.1874
|1.2024
|1.2874
|6646
|2006.01.04 13:59
|modify
|1215
|1.00
|1.1874
|1.2054
|1.2874
|6647
|2006.01.04 18:59
|modify
|1215
|1.00
|1.1874
|1.2084
|1.2874
|6648
|2006.01.05 11:59
|s/l
|1215
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2874
|2077.78
|102048.44
|6649
|2006.01.05 12:59
|sell
|1216
|1.00
|1.2083
|1.2133
|1.1083
|6650
|2006.01.05 13:59
|modify
|1216
|1.00
|1.2083
|1.2116
|1.1083
|6651
|2006.01.05 21:59
|modify
|1216
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.1083
|6652
|2006.01.05 23:59
|close
|1216
|1.00
|1.2102
|1.2113
|1.1083
|-190.00
|101858.44
|6653
|2006.01.05 23:59
|buy
|1217
|1.00
|1.2102
|1.2052
|1.3102
|6654
|2006.01.06 00:59
|modify
|1217
|1.00
|1.2102
|1.2084
|1.3102
|6655
|2006.01.06 02:59
|s/l
|1217
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.3102
|-191.11
|101667.33
|6656
|2006.01.09 09:59
|sell
|1218
|1.00
|1.2086
|1.2136
|1.1086
|6657
|2006.01.09 18:59
|modify
|1218
|1.00
|1.2086
|1.2135
|1.1086
|6658
|2006.01.09 23:59
|modify
|1218
|1.00
|1.2086
|1.2123
|1.1086
|6659
|2006.01.10 03:59
|modify
|1218
|1.00
|1.2086
|1.2121
|1.1086
|6660
|2006.01.10 04:59
|modify
|1218
|1.00
|1.2086
|1.2117
|1.1086
|6661
|2006.01.10 07:59
|modify
|1218
|1.00
|1.2086
|1.2115
|1.1086
|6662
|2006.01.10 08:59
|modify
|1218
|1.00
|1.2086
|1.2107
|1.1086
|6663
|2006.01.10 09:59
|modify
|1218
|1.00
|1.2086
|1.2091
|1.1086
|6664
|2006.01.10 11:59
|s/l
|1218
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.1086
|-45.34
|101621.99
|6665
|2006.01.10 11:59
|buy
|1219
|1.00
|1.2110
|1.2060
|1.3110
|6666
|2006.01.10 14:59
|s/l
|1219
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.3110
|-500.00
|101121.99
|6667
|2006.01.10 15:59
|sell
|1220
|1.00
|1.2064
|1.2114
|1.1064
|6668
|2006.01.10 16:59
|modify
|1220
|1.00
|1.2064
|1.2086
|1.1064
|6669
|2006.01.11 13:59
|s/l
|1220
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.1064
|-215.34
|100906.65
|6670
|2006.01.11 13:59
|buy
|1221
|1.00
|1.2088
|1.2038
|1.3088
|6671
|2006.01.11 14:59
|modify
|1221
|1.00
|1.2088
|1.2059
|1.3088
|6672
|2006.01.11 16:59
|modify
|1221
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.3088
|6673
|2006.01.11 17:59
|modify
|1221
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.3088
|6674
|2006.01.12 03:59
|modify
|1221
|1.00
|1.2088
|1.2118
|1.3088
|6675
|2006.01.12 14:59
|s/l
|1221
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.3088
|288.89
|101195.54
|6676
|2006.01.12 15:59
|sell
|1222
|1.00
|1.2029
|1.2079
|1.1029
|6677
|2006.01.13 15:59
|close
|1222
|1.00
|1.2054
|1.2079
|1.1029
|-245.34
|100950.20
|6678
|2006.01.13 15:59
|buy
|1223
|1.00
|1.2054
|1.2004
|1.3054
|6679
|2006.01.13 16:59
|modify
|1223
|1.00
|1.2054
|1.2044
|1.3054
|6680
|2006.01.13 17:59
|modify
|1223
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.3054
|6681
|2006.01.13 18:59
|modify
|1223
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.3054
|6682
|2006.01.15 23:59
|modify
|1223
|1.00
|1.2054
|1.2114
|1.3054
|6683
|2006.01.16 14:59
|s/l
|1223
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.3054
|566.67
|101516.87
|6684
|2006.01.16 19:59
|sell
|1224
|1.00
|1.2122
|1.2172
|1.1122
|6685
|2006.01.16 20:59
|modify
|1224
|1.00
|1.2122
|1.2141
|1.1122
|6686
|2006.01.17 01:59
|modify
|1224
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.1122
|6687
|2006.01.17 07:59
|s/l
|1224
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.1122
|4.66
|101521.53
|6688
|2006.01.17 09:59
|buy
|1225
|1.00
|1.2133
|1.2083
|1.3133
|6689
|2006.01.17 10:59
|modify
|1225
|1.00
|1.2133
|1.2099
|1.3133
|6690
|2006.01.17 12:59
|s/l
|1225
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.3133
|-340.00
|101181.53
|6691
|2006.01.17 13:59
|sell
|1226
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.1085
|6692
|2006.01.17 14:59
|modify
|1226
|1.00
|1.2085
|1.2114
|1.1085
|6693
|2006.01.17 16:59
|modify
|1226
|1.00
|1.2085
|1.2113
|1.1085
|6694
|2006.01.17 17:59
|modify
|1226
|1.00
|1.2085
|1.2112
|1.1085
|6695
|2006.01.17 23:59
|s/l
|1226
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.1085
|-270.00
|100911.53
|6696
|2006.01.18 00:59
|buy
|1227
|1.00
|1.2110
|1.2060
|1.3110
|6697
|2006.01.18 01:59
|modify
|1227
|1.00
|1.2110
|1.2077
|1.3110
|6698
|2006.01.18 10:59
|modify
|1227
|1.00
|1.2110
|1.2081
|1.3110
|6699
|2006.01.18 15:59
|modify
|1227
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.3110
|6700
|2006.01.18 16:59
|s/l
|1227
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.3110
|0.00
|100911.53
|6701
|2006.01.18 18:59
|sell
|1228
|1.00
|1.2086
|1.2136
|1.1086
|6702
|2006.01.18 19:59
|modify
|1228
|1.00
|1.2086
|1.2129
|1.1086
|6703
|2006.01.19 15:59
|modify
|1228
|1.00
|1.2086
|1.2128
|1.1086
|6704
|2006.01.19 17:59
|close
|1228
|1.00
|1.2111
|1.2128
|1.1086
|-245.34
|100666.19
|6705
|2006.01.19 17:59
|buy
|1229
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.3111
|6706
|2006.01.19 18:59
|modify
|1229
|1.00
|1.2111
|1.2080
|1.3111
|6707
|2006.01.20 02:59
|s/l
|1229
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.3111
|-321.11
|100345.08
|6708
|2006.01.24 12:00
|sell
|1230
|1.00
|1.2276
|1.2326
|1.1276
|6709
|2006.01.24 13:00
|modify
|1230
|1.00
|1.2276
|1.2303
|1.1276
|6710
|2006.01.24 15:00
|modify
|1230
|1.00
|1.2276
|1.2302
|1.1276
|6711
|2006.01.25 01:00
|modify
|1230
|1.00
|1.2276
|1.2295
|1.1276
|6712
|2006.01.25 02:00
|modify
|1230
|1.00
|1.2276
|1.2293
|1.1276
|6713
|2006.01.25 07:00
|modify
|1230
|1.00
|1.2276
|1.2289
|1.1276
|6714
|2006.01.25 08:00
|modify
|1230
|1.00
|1.2276
|1.2285
|1.1276
|6715
|2006.01.25 09:31
|s/l
|1230
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.1276
|-85.34
|100259.74
|6716
|2006.01.25 10:00
|buy
|1231
|1.00
|1.2290
|1.2240
|1.3290
|6717
|2006.01.25 11:00
|modify
|1231
|1.00
|1.2290
|1.2273
|1.3290
|6718
|2006.01.25 14:32
|s/l
|1231
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.3290
|-170.00
|100089.74
|6719
|2006.01.25 15:00
|sell
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2317
|1.1267
|6720
|2006.01.25 16:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2299
|1.1267
|6721
|2006.01.25 17:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2296
|1.1267
|6722
|2006.01.26 11:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2293
|1.1267
|6723
|2006.01.26 12:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2287
|1.1267
|6724
|2006.01.26 13:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2286
|1.1267
|6725
|2006.01.26 14:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2284
|1.1267
|6726
|2006.01.26 15:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2263
|1.1267
|6727
|2006.01.26 18:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2267
|1.1267
|6728
|2006.01.26 18:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2262
|1.1267
|6729
|2006.01.26 19:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2258
|1.1267
|6730
|2006.01.26 20:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2249
|1.1267
|6731
|2006.01.26 21:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2247
|1.1267
|6732
|2006.01.27 03:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2237
|1.1267
|6733
|2006.01.27 13:00
|modify
|1232
|1.00
|1.2267
|1.2207
|1.1267
|6734
|2006.01.27 14:31
|s/l
|1232
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.1267
|609.32
|100699.06
|6735
|2006.01.31 05:00
|buy
|1233
|1.00
|1.2104
|1.2054
|1.3104
|6736
|2006.01.31 06:00
|modify
|1233
|1.00
|1.2104
|1.2078
|1.3104
|6737
|2006.01.31 10:00
|modify
|1233
|1.00
|1.2104
|1.2079
|1.3104
|6738
|2006.01.31 14:00
|modify
|1233
|1.00
|1.2104
|1.2083
|1.3104
|6739
|2006.01.31 15:00
|modify
|1233
|1.00
|1.2104
|1.2085
|1.3104
|6740
|2006.01.31 17:00
|modify
|1233
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.3104
|6741
|2006.01.31 19:00
|modify
|1233
|1.00
|1.2104
|1.2134
|1.3104
|6742
|2006.01.31 20:24
|s/l
|1233
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.3104
|300.00
|100999.06
|6743
|2006.02.01 12:00
|sell
|1234
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.1111
|6744
|2006.02.01 13:00
|modify
|1234
|1.00
|1.2111
|1.2158
|1.1111
|6745
|2006.02.01 15:00
|modify
|1234
|1.00
|1.2111
|1.2154
|1.1111
|6746
|2006.02.01 19:00
|modify
|1234
|1.00
|1.2111
|1.2148
|1.1111
|6747
|2006.02.01 20:00
|modify
|1234
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.1111
|6748
|2006.02.02 07:00
|modify
|1234
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.1111
|6749
|2006.02.02 16:13
|s/l
|1234
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.1111
|304.66
|101303.72
|6750
|2006.02.02 17:00
|buy
|1235
|1.00
|1.2088
|1.2038
|1.3088
|6751
|2006.02.02 18:00
|modify
|1235
|1.00
|1.2088
|1.2056
|1.3088
|6752
|2006.02.03 07:00
|modify
|1235
|1.00
|1.2088
|1.2061
|1.3088
|6753
|2006.02.03 12:14
|s/l
|1235
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.3088
|-281.11
|101022.61
|6754
|2006.02.03 15:00
|sell
|1236
|1.00
|1.2008
|1.2058
|1.1008
|6755
|2006.02.06 04:00
|modify
|1236
|1.00
|1.2008
|1.2057
|1.1008
|6756
|2006.02.06 05:00
|modify
|1236
|1.00
|1.2008
|1.2055
|1.1008
|6757
|2006.02.06 09:00
|modify
|1236
|1.00
|1.2008
|1.2053
|1.1008
|6758
|2006.02.06 13:00
|modify
|1236
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.1008
|6759
|2006.02.07 03:00
|modify
|1236
|1.00
|1.2008
|1.2006
|1.1008
|6760
|2006.02.07 04:00
|modify
|1236
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.1008
|6761
|2006.02.07 07:00
|modify
|1236
|1.00
|1.2008
|1.2002
|1.1008
|6762
|2006.02.07 08:00
|modify
|1236
|1.00
|1.2008
|1.1999
|1.1008
|6763
|2006.02.07 09:09
|s/l
|1236
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.1008
|108.64
|101131.25
|6764
|2006.02.07 11:00
|buy
|1237
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.3001
|6765
|2006.02.07 12:00
|modify
|1237
|1.00
|1.2001
|1.1966
|1.3001
|6766
|2006.02.07 13:04
|s/l
|1237
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.3001
|-350.00
|100781.25
|6767
|2006.02.07 17:00
|sell
|1238
|1.00
|1.1951
|1.2001
|1.0951
|6768
|2006.02.07 18:00
|modify
|1238
|1.00
|1.1951
|1.1993
|1.0951
|6769
|2006.02.07 23:16
|s/l
|1238
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.0951
|-420.00
|100361.25
|6770
|2006.02.09 02:00
|buy
|1239
|1.00
|1.1989
|1.1939
|1.2989
|6771
|2006.02.09 03:00
|modify
|1239
|1.00
|1.1989
|1.1943
|1.2989
|6772
|2006.02.09 19:00
|modify
|1239
|1.00
|1.1989
|1.1953
|1.2989
|6773
|2006.02.09 21:00
|modify
|1239
|1.00
|1.1989
|1.1956
|1.2989
|6774
|2006.02.09 22:00
|modify
|1239
|1.00
|1.1989
|1.1959
|1.2989
|6775
|2006.02.10 02:00
|modify
|1239
|1.00
|1.1989
|1.1965
|1.2989
|6776
|2006.02.10 09:27
|s/l
|1239
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.2989
|-251.11
|100110.14
|6777
|2006.02.10 17:00
|sell
|1240
|1.00
|1.1911
|1.1961
|1.0911
|6778
|2006.02.13 18:00
|modify
|1240
|1.00
|1.1911
|1.1915
|1.0911
|6779
|2006.02.13 20:00
|close
|1240
|1.00
|1.1911
|1.1915
|1.0911
|13.98
|100124.12
|6780
|2006.02.13 20:00
|buy
|1241
|1.00
|1.1911
|1.1861
|1.2911
|6781
|2006.02.13 21:00
|modify
|1241
|1.00
|1.1911
|1.1893
|1.2911
|6782
|2006.02.14 01:43
|s/l
|1241
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.2911
|-191.11
|99933.01
|6783
|2006.02.14 15:00
|sell
|1242
|1.00
|1.1874
|1.1924
|1.0874
|6784
|2006.02.14 16:00
|modify
|1242
|1.00
|1.1874
|1.1904
|1.0874
|6785
|2006.02.14 17:29
|s/l
|1242
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.0874
|-300.00
|99633.01
|6786
|2006.02.14 21:00
|buy
|1243
|1.00
|1.1915
|1.1865
|1.2915
|6787
|2006.02.14 22:00
|modify
|1243
|1.00
|1.1915
|1.1878
|1.2915
|6788
|2006.02.15 01:00
|modify
|1243
|1.00
|1.1915
|1.1879
|1.2915
|6789
|2006.02.15 03:00
|modify
|1243
|1.00
|1.1915
|1.1881
|1.2915
|6790
|2006.02.15 15:00
|modify
|1243
|1.00
|1.1915
|1.1883
|1.2915
|6791
|2006.02.15 16:00
|modify
|1243
|1.00
|1.1915
|1.1891
|1.2915
|6792
|2006.02.15 16:36
|s/l
|1243
|1.00
|1.1891
|1.1891
|1.2915
|-251.11
|99381.90
|6793
|2006.02.15 18:00
|sell
|1244
|1.00
|1.1882
|1.1932
|1.0882
|6794
|2006.02.15 19:00
|modify
|1244
|1.00
|1.1882
|1.1928
|1.0882
|6795
|2006.02.16 12:00
|modify
|1244
|1.00
|1.1882
|1.1927
|1.0882
|6796
|2006.02.16 13:00
|modify
|1244
|1.00
|1.1882
|1.1922
|1.0882
|6797
|2006.02.16 21:00
|close
|1244
|1.00
|1.1889
|1.1922
|1.0882
|-65.34
|99316.56
|6798
|2006.02.16 21:00
|buy
|1245
|1.00
|1.1889
|1.1839
|1.2889
|6799
|2006.02.16 22:00
|modify
|1245
|1.00
|1.1889
|1.1863
|1.2889
|6800
|2006.02.16 23:00
|modify
|1245
|1.00
|1.1889
|1.1866
|1.2889
|6801
|2006.02.17 01:00
|modify
|1245
|1.00
|1.1889
|1.1867
|1.2889
|6802
|2006.02.17 10:07
|s/l
|1245
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.2889
|-231.11
|99085.45
|6803
|2006.02.17 13:00
|sell
|1246
|1.00
|1.1870
|1.1920
|1.0870
|6804
|2006.02.17 14:00
|modify
|1246
|1.00
|1.1870
|1.1894
|1.0870
|6805
|2006.02.17 15:48
|s/l
|1246
|1.00
|1.1894
|1.1894
|1.0870
|-240.00
|98845.45
|6806
|2006.02.17 17:00
|buy
|1247
|1.00
|1.1923
|1.1873
|1.2923
|6807
|2006.02.17 18:00
|modify
|1247
|1.00
|1.1923
|1.1883
|1.2923
|6808
|2006.02.17 18:24
|s/l
|1247
|1.00
|1.1883
|1.1883
|1.2923
|-400.00
|98445.45
|6809
|2006.02.20 23:00
|sell
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1987
|1.0937
|6810
|2006.02.21 00:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1958
|1.0937
|6811
|2006.02.21 04:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1955
|1.0937
|6812
|2006.02.21 05:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1954
|1.0937
|6813
|2006.02.21 06:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1953
|1.0937
|6814
|2006.02.21 07:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1952
|1.0937
|6815
|2006.02.21 09:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1940
|1.0937
|6816
|2006.02.21 10:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1936
|1.0937
|6817
|2006.02.21 13:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1937
|1.0937
|6818
|2006.02.21 13:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1935
|1.0937
|6819
|2006.02.21 14:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1934
|1.0937
|6820
|2006.02.21 15:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1933
|1.0937
|6821
|2006.02.21 17:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1931
|1.0937
|6822
|2006.02.21 18:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1929
|1.0937
|6823
|2006.02.21 20:00
|modify
|1248
|1.00
|1.1937
|1.1928
|1.0937
|6824
|2006.02.21 20:27
|s/l
|1248
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.0937
|94.66
|98540.11
|6825
|2006.02.22 03:00
|buy
|1249
|1.00
|1.1921
|1.1871
|1.2921
|6826
|2006.02.22 04:00
|modify
|1249
|1.00
|1.1921
|1.1902
|1.2921
|6827
|2006.02.22 09:52
|s/l
|1249
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.2921
|-190.00
|98350.11
|6828
|2006.02.22 11:00
|sell
|1250
|1.00
|1.1901
|1.1951
|1.0901
|6829
|2006.02.22 12:00
|modify
|1250
|1.00
|1.1901
|1.1910
|1.0901
|6830
|2006.02.22 15:00
|modify
|1250
|1.00
|1.1901
|1.1908
|1.0901
|6831
|2006.02.22 17:44
|s/l
|1250
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.0901
|-70.00
|98280.11
|6832
|2006.02.22 19:00
|buy
|1251
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.2913
|6833
|2006.02.22 20:00
|modify
|1251
|1.00
|1.1913
|1.1880
|1.2913
|6834
|2006.02.23 11:00
|modify
|1251
|1.00
|1.1913
|1.1883
|1.2913
|6835
|2006.02.23 12:00
|modify
|1251
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2913
|6836
|2006.02.23 15:56
|s/l
|1251
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2913
|-11.11
|98269.00
|6837
|2006.02.24 09:00
|sell
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1964
|1.0914
|6838
|2006.02.24 10:00
|modify
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1943
|1.0914
|6839
|2006.02.24 12:00
|modify
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1941
|1.0914
|6840
|2006.02.24 13:00
|modify
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1939
|1.0914
|6841
|2006.02.24 16:00
|modify
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1918
|1.0914
|6842
|2006.02.24 17:00
|modify
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1914
|1.0914
|6843
|2006.02.24 17:00
|modify
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1912
|1.0914
|6844
|2006.02.27 00:00
|modify
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1911
|1.0914
|6845
|2006.02.27 01:00
|modify
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.0914
|6846
|2006.02.27 16:00
|modify
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1880
|1.0914
|6847
|2006.02.27 18:00
|modify
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1866
|1.0914
|6848
|2006.02.27 22:00
|modify
|1252
|1.00
|1.1914
|1.1862
|1.0914
|6849
|2006.02.28 04:23
|s/l
|1252
|1.00
|1.1862
|1.1862
|1.0914
|538.64
|98807.64
|6850
|2006.02.28 07:00
|buy
|1253
|1.00
|1.1860
|1.1810
|1.2860
|6851
|2006.02.28 08:00
|modify
|1253
|1.00
|1.1860
|1.1845
|1.2860
|6852
|2006.02.28 08:18
|s/l
|1253
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.2860
|-150.00
|98657.64
|6853
|2006.03.01 18:00
|sell
|1254
|1.00
|1.1895
|1.1945
|1.0895
|6854
|2006.03.02 10:13
|s/l
|1254
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.0895
|-495.34
|98162.30
|6855
|2006.03.02 16:00
|buy
|1255
|1.00
|1.1958
|1.1908
|1.2958
|6856
|2006.03.02 17:00
|modify
|1255
|1.00
|1.1958
|1.1923
|1.2958
|6857
|2006.03.02 18:00
|modify
|1255
|1.00
|1.1958
|1.1958
|1.2958
|6858
|2006.03.02 21:00
|modify
|1255
|1.00
|1.1958
|1.1988
|1.2958
|6859
|2006.03.03 16:00
|modify
|1255
|1.00
|1.1958
|1.2018
|1.2958
|6860
|2006.03.03 16:02
|s/l
|1255
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.2958
|588.89
|98751.19
|6861
|2006.03.06 15:00
|sell
|1256
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1020
|6862
|2006.03.06 16:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2020
|1.2063
|1.1020
|6863
|2006.03.06 19:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2020
|1.2061
|1.1020
|6864
|2006.03.07 02:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2020
|1.2053
|1.1020
|6865
|2006.03.07 03:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2020
|1.2051
|1.1020
|6866
|2006.03.07 06:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1020
|6867
|2006.03.07 09:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2020
|1.1990
|1.1020
|6868
|2006.03.07 11:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2020
|1.1960
|1.1020
|6869
|2006.03.07 16:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2020
|1.1930
|1.1020
|6870
|2006.03.08 10:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2020
|1.1917
|1.1020
|6871
|2006.03.08 10:35
|s/l
|1256
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1020
|1039.32
|99790.51
|6872
|2006.03.08 11:00
|buy
|1257
|1.00
|1.1922
|1.1872
|1.2922
|6873
|2006.03.08 12:00
|modify
|1257
|1.00
|1.1922
|1.1889
|1.2922
|6874
|2006.03.08 21:00
|modify
|1257
|1.00
|1.1922
|1.1892
|1.2922
|6875
|2006.03.09 02:00
|modify
|1257
|1.00
|1.1922
|1.1894
|1.2922
|6876
|2006.03.09 03:00
|modify
|1257
|1.00
|1.1922
|1.1902
|1.2922
|6877
|2006.03.09 04:00
|modify
|1257
|1.00
|1.1922
|1.1903
|1.2922
|6878
|2006.03.09 05:00
|modify
|1257
|1.00
|1.1922
|1.1906
|1.2922
|6879
|2006.03.09 07:00
|modify
|1257
|1.00
|1.1922
|1.1910
|1.2922
|6880
|2006.03.09 08:00
|modify
|1257
|1.00
|1.1922
|1.1911
|1.2922
|6881
|2006.03.09 09:00
|modify
|1257
|1.00
|1.1922
|1.1913
|1.2922
|6882
|2006.03.09 14:29
|s/l
|1257
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2922
|-101.11
|99689.40
|6883
|2006.03.09 18:00
|sell
|1258
|1.00
|1.1919
|1.1969
|1.0919
|6884
|2006.03.09 19:00
|modify
|1258
|1.00
|1.1919
|1.1937
|1.0919
|6885
|2006.03.10 00:00
|modify
|1258
|1.00
|1.1919
|1.1936
|1.0919
|6886
|2006.03.10 02:00
|modify
|1258
|1.00
|1.1919
|1.1933
|1.0919
|6887
|2006.03.10 07:00
|modify
|1258
|1.00
|1.1919
|1.1928
|1.0919
|6888
|2006.03.10 08:36
|s/l
|1258
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.0919
|-85.34
|99604.06
|6889
|2006.03.10 21:00
|buy
|1259
|1.00
|1.1915
|1.1865
|1.2915
|6890
|2006.03.12 23:00
|modify
|1259
|1.00
|1.1915
|1.1879
|1.2915
|6891
|2006.03.13 02:00
|modify
|1259
|1.00
|1.1915
|1.1880
|1.2915
|6892
|2006.03.13 03:00
|modify
|1259
|1.00
|1.1915
|1.1884
|1.2915
|6893
|2006.03.13 04:00
|modify
|1259
|1.00
|1.1915
|1.1886
|1.2915
|6894
|2006.03.13 05:00
|modify
|1259
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.2915
|6895
|2006.03.13 21:00
|modify
|1259
|1.00
|1.1915
|1.1916
|1.2915
|6896
|2006.03.13 22:00
|modify
|1259
|1.00
|1.1915
|1.1927
|1.2915
|6897
|2006.03.14 00:00
|modify
|1259
|1.00
|1.1915
|1.1929
|1.2915
|6898
|2006.03.14 01:00
|modify
|1259
|1.00
|1.1915
|1.1932
|1.2915
|6899
|2006.03.14 02:00
|modify
|1259
|1.00
|1.1915
|1.1945
|1.2915
|6900
|2006.03.14 12:05
|s/l
|1259
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.2915
|255.56
|99859.62
|6901
|2006.03.17 16:00
|sell
|1260
|1.00
|1.2153
|1.2203
|1.1153
|6902
|2006.03.17 18:00
|close
|1260
|1.00
|1.2198
|1.2203
|1.1153
|-450.00
|99409.62
|6903
|2006.03.17 18:00
|buy
|1261
|1.00
|1.2198
|1.2148
|1.3198
|6904
|2006.03.17 19:00
|modify
|1261
|1.00
|1.2198
|1.2160
|1.3198
|6905
|2006.03.20 06:17
|s/l
|1261
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.3198
|-413.33
|98996.29
|6906
|2006.03.20 08:00
|sell
|1262
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.1157
|6907
|2006.03.20 13:00
|modify
|1262
|1.00
|1.2157
|1.2186
|1.1157
|6908
|2006.03.20 14:55
|s/l
|1262
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.1157
|-290.00
|98706.29
|6909
|2006.03.24 17:00
|buy
|1263
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.3015
|6910
|2006.03.24 18:00
|modify
|1263
|1.00
|1.2015
|1.1983
|1.3015
|6911
|2006.03.27 06:00
|modify
|1263
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.3015
|6912
|2006.03.27 18:00
|close
|1263
|1.00
|1.2023
|1.2015
|1.3015
|46.67
|98752.96
|6913
|2006.03.27 18:00
|sell
|1264
|1.00
|1.2023
|1.2073
|1.1023
|6914
|2006.03.27 19:00
|modify
|1264
|1.00
|1.2023
|1.2034
|1.1023
|6915
|2006.03.28 08:00
|modify
|1264
|1.00
|1.2023
|1.2031
|1.1023
|6916
|2006.03.28 09:00
|modify
|1264
|1.00
|1.2023
|1.2027
|1.1023
|6917
|2006.03.28 09:53
|s/l
|1264
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1023
|-35.34
|98717.62
|6918
|2006.03.28 11:00
|buy
|1265
|1.00
|1.2067
|1.2017
|1.3067
|6919
|2006.03.28 14:00
|modify
|1265
|1.00
|1.2067
|1.2018
|1.3067
|6920
|2006.03.28 15:00
|modify
|1265
|1.00
|1.2067
|1.2022
|1.3067
|6921
|2006.03.28 16:00
|modify
|1265
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.3067
|6922
|2006.03.28 17:09
|s/l
|1265
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.3067
|0.00
|98717.62
|6923
|2006.03.28 22:00
|sell
|1266
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1005
|6924
|2006.03.29 17:00
|modify
|1266
|1.00
|1.2005
|1.2052
|1.1005
|6925
|2006.03.29 19:00
|modify
|1266
|1.00
|1.2005
|1.2049
|1.1005
|6926
|2006.03.29 20:14
|s/l
|1266
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1005
|-435.34
|98282.28
|6927
|2006.03.29 23:00
|buy
|1267
|1.00
|1.2037
|1.1987
|1.3037
|6928
|2006.03.30 00:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2037
|1.2000
|1.3037
|6929
|2006.03.30 04:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2037
|1.2001
|1.3037
|6930
|2006.03.30 05:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2037
|1.2003
|1.3037
|6931
|2006.03.30 07:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.3037
|6932
|2006.03.30 17:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.3037
|6933
|2006.03.30 19:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2037
|1.2097
|1.3037
|6934
|2006.03.30 23:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2037
|1.2127
|1.3037
|6935
|2006.03.31 09:23
|s/l
|1267
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.3037
|877.78
|99160.06
|6936
|2006.03.31 17:00
|sell
|1268
|1.00
|1.2102
|1.2152
|1.1102
|6937
|2006.03.31 18:00
|modify
|1268
|1.00
|1.2102
|1.2143
|1.1102
|6938
|2006.03.31 18:53
|s/l
|1268
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.1102
|-410.00
|98750.06
|6939
|2006.04.03 17:00
|buy
|1269
|1.00
|1.2115
|1.2065
|1.3115
|6940
|2006.04.03 18:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2115
|1.2066
|1.3115
|6941
|2006.04.03 21:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2115
|1.2067
|1.3115
|6942
|2006.04.04 02:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2115
|1.2069
|1.3115
|6943
|2006.04.04 07:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.3115
|6944
|2006.04.04 12:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2115
|1.2145
|1.3115
|6945
|2006.04.04 15:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2115
|1.2175
|1.3115
|6946
|2006.04.04 16:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2115
|1.2205
|1.3115
|6947
|2006.04.04 21:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2115
|1.2235
|1.3115
|6948
|2006.04.05 15:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2115
|1.2250
|1.3115
|6949
|2006.04.05 16:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2115
|1.2260
|1.3115
|6950
|2006.04.05 16:30
|s/l
|1269
|1.00
|1.2260
|1.2260
|1.3115
|1427.78
|100177.84
|6951
|2006.04.06 15:00
|sell
|1270
|1.00
|1.2241
|1.2291
|1.1241
|6952
|2006.04.06 17:00
|modify
|1270
|1.00
|1.2241
|1.2290
|1.1241
|6953
|2006.04.07 02:00
|modify
|1270
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.1241
|6954
|2006.04.07 14:00
|modify
|1270
|1.00
|1.2241
|1.2211
|1.1241
|6955
|2006.04.07 14:31
|s/l
|1270
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.1241
|304.66
|100482.50
|6956
|2006.04.11 07:00
|buy
|1271
|1.00
|1.2119
|1.2069
|1.3119
|6957
|2006.04.11 08:00
|modify
|1271
|1.00
|1.2119
|1.2091
|1.3119
|6958
|2006.04.11 09:00
|modify
|1271
|1.00
|1.2119
|1.2094
|1.3119
|6959
|2006.04.11 10:00
|modify
|1271
|1.00
|1.2119
|1.2095
|1.3119
|6960
|2006.04.11 14:22
|s/l
|1271
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.3119
|-240.00
|100242.50
|6961
|2006.04.12 15:00
|sell
|1272
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.1085
|6962
|2006.04.13 07:00
|modify
|1272
|1.00
|1.2085
|1.2131
|1.1085
|6963
|2006.04.13 09:18
|s/l
|1272
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.1085
|-455.34
|99787.16
|6964
|2006.04.14 01:00
|buy
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2067
|1.3117
|6965
|2006.04.14 02:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.3117
|6966
|2006.04.14 16:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2089
|1.3117
|6967
|2006.04.14 17:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2093
|1.3117
|6968
|2006.04.14 19:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2103
|1.3117
|6969
|2006.04.17 00:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2106
|1.3117
|6970
|2006.04.17 01:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2108
|1.3117
|6971
|2006.04.17 02:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2110
|1.3117
|6972
|2006.04.17 03:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.3117
|6973
|2006.04.17 03:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2119
|1.3117
|6974
|2006.04.17 04:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.3117
|6975
|2006.04.17 14:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2177
|1.3117
|6976
|2006.04.17 15:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2207
|1.3117
|6977
|2006.04.17 17:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2117
|1.2237
|1.3117
|6978
|2006.04.18 08:59
|s/l
|1273
|1.00
|1.2237
|1.2237
|1.3117
|1155.56
|100942.72
|6979
|2006.04.20 16:00
|sell
|1274
|1.00
|1.2322
|1.2372
|1.1322
|6980
|2006.04.20 17:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2322
|1.2361
|1.1322
|6981
|2006.04.20 21:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2322
|1.2359
|1.1322
|6982
|2006.04.20 22:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2322
|1.2357
|1.1322
|6983
|2006.04.20 23:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2322
|1.2353
|1.1322
|6984
|2006.04.21 00:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2322
|1.2350
|1.1322
|6985
|2006.04.21 02:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2322
|1.2343
|1.1322
|6986
|2006.04.21 03:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2322
|1.2334
|1.1322
|6987
|2006.04.21 05:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2322
|1.2333
|1.1322
|6988
|2006.04.21 09:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2322
|1.2332
|1.1322
|6989
|2006.04.21 10:07
|s/l
|1274
|1.00
|1.2332
|1.2332
|1.1322
|-95.34
|100847.38
|6990
|2006.04.21 15:00
|buy
|1275
|1.00
|1.2331
|1.2281
|1.3331
|6991
|2006.04.21 16:00
|modify
|1275
|1.00
|1.2331
|1.2291
|1.3331
|6992
|2006.04.21 17:00
|modify
|1275
|1.00
|1.2331
|1.2293
|1.3331
|6993
|2006.04.21 18:00
|modify
|1275
|1.00
|1.2331
|1.2294
|1.3331
|6994
|2006.04.23 23:00
|modify
|1275
|1.00
|1.2331
|1.2331
|1.3331
|6995
|2006.04.24 12:00
|modify
|1275
|1.00
|1.2331
|1.2333
|1.3331
|6996
|2006.04.24 15:00
|modify
|1275
|1.00
|1.2331
|1.2337
|1.3331
|6997
|2006.04.24 16:03
|s/l
|1275
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.3331
|26.67
|100874.05
|6998
|2006.05.01 18:00
|sell
|1276
|1.00
|1.2604
|1.2654
|1.1604
|6999
|2006.05.01 19:00
|modify
|1276
|1.00
|1.2604
|1.2652
|1.1604
|7000
|2006.05.01 22:00
|modify
|1276
|1.00
|1.2604
|1.2649
|1.1604
|7001
|2006.05.02 00:00
|modify
|1276
|1.00
|1.2604
|1.2604
|1.1604
|7002
|2006.05.02 09:43
|s/l
|1276
|1.00
|1.2604
|1.2604
|1.1604
|4.66
|100878.71
|7003
|2006.05.02 16:00
|buy
|1277
|1.00
|1.2640
|1.2590
|1.3640
|7004
|2006.05.02 17:00
|modify
|1277
|1.00
|1.2640
|1.2594
|1.3640
|7005
|2006.05.03 10:00
|modify
|1277
|1.00
|1.2640
|1.2612
|1.3640
|7006
|2006.05.03 11:00
|modify
|1277
|1.00
|1.2640
|1.2624
|1.3640
|7007
|2006.05.03 12:33
|s/l
|1277
|1.00
|1.2624
|1.2624
|1.3640
|-171.11
|100707.60
|7008
|2006.05.03 17:00
|sell
|1278
|1.00
|1.2609
|1.2659
|1.1609
|7009
|2006.05.03 18:00
|modify
|1278
|1.00
|1.2609
|1.2645
|1.1609
|7010
|2006.05.03 18:03
|s/l
|1278
|1.00
|1.2645
|1.2645
|1.1609
|-360.00
|100347.60
|7011
|2006.05.04 16:00
|buy
|1279
|1.00
|1.2646
|1.2596
|1.3646
|7012
|2006.05.04 17:00
|modify
|1279
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.3646
|7013
|2006.05.04 21:00
|modify
|1279
|1.00
|1.2646
|1.2676
|1.3646
|7014
|2006.05.05 09:03
|s/l
|1279
|1.00
|1.2676
|1.2676
|1.3646
|288.89
|100636.49
|7015
|2006.05.08 16:00
|sell
|1280
|1.00
|1.2709
|1.2759
|1.1709
|7016
|2006.05.08 17:00
|modify
|1280
|1.00
|1.2709
|1.2755
|1.1709
|7017
|2006.05.09 09:00
|modify
|1280
|1.00
|1.2709
|1.2750
|1.1709
|7018
|2006.05.09 10:00
|modify
|1280
|1.00
|1.2709
|1.2709
|1.1709
|7019
|2006.05.09 13:22
|s/l
|1280
|1.00
|1.2709
|1.2709
|1.1709
|4.66
|100641.15
|7020
|2006.05.09 16:00
|buy
|1281
|1.00
|1.2747
|1.2697
|1.3747
|7021
|2006.05.10 09:00
|modify
|1281
|1.00
|1.2747
|1.2747
|1.3747
|7022
|2006.05.10 16:00
|modify
|1281
|1.00
|1.2747
|1.2761
|1.3747
|7023
|2006.05.10 17:00
|modify
|1281
|1.00
|1.2747
|1.2764
|1.3747
|7024
|2006.05.10 18:00
|modify
|1281
|1.00
|1.2747
|1.2765
|1.3747
|7025
|2006.05.10 19:00
|modify
|1281
|1.00
|1.2747
|1.2767
|1.3747
|7026
|2006.05.10 20:17
|s/l
|1281
|1.00
|1.2767
|1.2767
|1.3747
|188.89
|100830.04
|7027
|2006.05.11 01:00
|sell
|1282
|1.00
|1.2773
|1.2823
|1.1773
|7028
|2006.05.11 02:00
|modify
|1282
|1.00
|1.2773
|1.2807
|1.1773
|7029
|2006.05.11 04:00
|modify
|1282
|1.00
|1.2773
|1.2773
|1.1773
|7030
|2006.05.11 10:00
|modify
|1282
|1.00
|1.2773
|1.2743
|1.1773
|7031
|2006.05.11 14:21
|s/l
|1282
|1.00
|1.2743
|1.2743
|1.1773
|300.00
|101130.04
|7032
|2006.05.11 17:00
|buy
|1283
|1.00
|1.2824
|1.2774
|1.3824
|7033
|2006.05.11 19:00
|modify
|1283
|1.00
|1.2824
|1.2824
|1.3824
|7034
|2006.05.12 11:00
|modify
|1283
|1.00
|1.2824
|1.2854
|1.3824
|7035
|2006.05.12 12:00
|modify
|1283
|1.00
|1.2824
|1.2884
|1.3824
|7036
|2006.05.12 14:30
|s/l
|1283
|1.00
|1.2884
|1.2884
|1.3824
|588.89
|101718.93
|7037
|2006.05.15 10:00
|sell
|1284
|1.00
|1.2870
|1.2920
|1.1870
|7038
|2006.05.15 13:00
|modify
|1284
|1.00
|1.2870
|1.2870
|1.1870
|7039
|2006.05.15 19:00
|modify
|1284
|1.00
|1.2870
|1.2840
|1.1870
|7040
|2006.05.16 05:53
|s/l
|1284
|1.00
|1.2840
|1.2840
|1.1870
|304.66
|102023.59
|7041
|2006.05.16 15:00
|buy
|1285
|1.00
|1.2856
|1.2806
|1.3856
|7042
|2006.05.17 10:00
|modify
|1285
|1.00
|1.2856
|1.2856
|1.3856
|7043
|2006.05.17 15:19
|s/l
|1285
|1.00
|1.2856
|1.2856
|1.3856
|-11.11
|102012.48
|7044
|2006.05.17 16:00
|sell
|1286
|1.00
|1.2834
|1.2884
|1.1834
|7045
|2006.05.17 17:00
|modify
|1286
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.1834
|7046
|2006.05.17 18:00
|modify
|1286
|1.00
|1.2834
|1.2804
|1.1834
|7047
|2006.05.17 20:00
|modify
|1286
|1.00
|1.2834
|1.2774
|1.1834
|7048
|2006.05.18 09:29
|s/l
|1286
|1.00
|1.2774
|1.2774
|1.1834
|604.66
|102617.14
|7049
|2006.05.18 16:00
|buy
|1287
|1.00
|1.2821
|1.2771
|1.3821
|7050
|2006.05.19 00:00
|modify
|1287
|1.00
|1.2821
|1.2821
|1.3821
|7051
|2006.05.19 08:16
|s/l
|1287
|1.00
|1.2821
|1.2821
|1.3821
|-11.11
|102606.03
|7052
|2006.05.19 10:00
|sell
|1288
|1.00
|1.2784
|1.2834
|1.1784
|7053
|2006.05.19 12:00
|modify
|1288
|1.00
|1.2784
|1.2784
|1.1784
|7054
|2006.05.19 17:00
|modify
|1288
|1.00
|1.2784
|1.2754
|1.1784
|7055
|2006.05.19 17:58
|s/l
|1288
|1.00
|1.2754
|1.2754
|1.1784
|300.00
|102906.03
|7056
|2006.05.22 11:00
|buy
|1289
|1.00
|1.2764
|1.2714
|1.3764
|7057
|2006.05.22 12:00
|modify
|1289
|1.00
|1.2764
|1.2729
|1.3764
|7058
|2006.05.22 17:00
|modify
|1289
|1.00
|1.2764
|1.2764
|1.3764
|7059
|2006.05.22 18:00
|modify
|1289
|1.00
|1.2764
|1.2794
|1.3764
|7060
|2006.05.22 21:00
|modify
|1289
|1.00
|1.2764
|1.2824
|1.3764
|7061
|2006.05.23 09:34
|s/l
|1289
|1.00
|1.2824
|1.2824
|1.3764
|588.89
|103494.92
|7062
|2006.05.23 23:00
|sell
|1290
|1.00
|1.2815
|1.2865
|1.1815
|7063
|2006.05.24 00:00
|modify
|1290
|1.00
|1.2815
|1.2815
|1.1815
|7064
|2006.05.24 08:53
|s/l
|1290
|1.00
|1.2815
|1.2815
|1.1815
|4.66
|103499.58
|7065
|2006.05.24 11:00
|buy
|1291
|1.00
|1.2854
|1.2804
|1.3854
|7066
|2006.05.24 16:04
|s/l
|1291
|1.00
|1.2804
|1.2804
|1.3854
|-500.00
|102999.58
|7067
|2006.05.24 17:00
|sell
|1292
|1.00
|1.2761
|1.2811
|1.1761
|7068
|2006.05.25 16:00
|modify
|1292
|1.00
|1.2761
|1.2807
|1.1761
|7069
|2006.05.25 19:00
|modify
|1292
|1.00
|1.2761
|1.2779
|1.1761
|7070
|2006.05.25 19:45
|s/l
|1292
|1.00
|1.2779
|1.2779
|1.1761
|-175.34
|102824.24
|7071
|2006.05.25 21:00
|buy
|1293
|1.00
|1.2806
|1.2756
|1.3806
|7072
|2006.05.25 22:00
|modify
|1293
|1.00
|1.2806
|1.2768
|1.3806
|7073
|2006.05.26 00:00
|modify
|1293
|1.00
|1.2806
|1.2771
|1.3806
|7074
|2006.05.26 05:00
|modify
|1293
|1.00
|1.2806
|1.2772
|1.3806
|7075
|2006.05.26 05:14
|s/l
|1293
|1.00
|1.2772
|1.2772
|1.3806
|-351.11
|102473.13
|7076
|2006.05.26 06:00
|sell
|1294
|1.00
|1.2771
|1.2821
|1.1771
|7077
|2006.05.26 07:00
|modify
|1294
|1.00
|1.2771
|1.2803
|1.1771
|7078
|2006.05.26 09:42
|s/l
|1294
|1.00
|1.2803
|1.2803
|1.1771
|-320.00
|102153.13
|7079
|2006.05.26 10:00
|buy
|1295
|1.00
|1.2816
|1.2766
|1.3816
|7080
|2006.05.26 11:00
|modify
|1295
|1.00
|1.2816
|1.2775
|1.3816
|7081
|2006.05.26 15:00
|modify
|1295
|1.00
|1.2816
|1.2777
|1.3816
|7082
|2006.05.26 15:22
|s/l
|1295
|1.00
|1.2777
|1.2777
|1.3816
|-390.00
|101763.13
|7083
|2006.05.26 16:00
|sell
|1296
|1.00
|1.2736
|1.2786
|1.1736
|7084
|2006.05.29 12:00
|modify
|1296
|1.00
|1.2736
|1.2784
|1.1736
|7085
|2006.05.29 16:00
|modify
|1296
|1.00
|1.2736
|1.2782
|1.1736
|7086
|2006.05.29 17:00
|close
|1296
|1.00
|1.2758
|1.2782
|1.1736
|-206.02
|101557.11
|7087
|2006.05.29 17:00
|buy
|1297
|1.00
|1.2758
|1.2708
|1.3758
|7088
|2006.05.29 19:00
|modify
|1297
|1.00
|1.2758
|1.2734
|1.3758
|7089
|2006.05.30 01:00
|modify
|1297
|1.00
|1.2758
|1.2743
|1.3758
|7090
|2006.05.30 02:08
|s/l
|1297
|1.00
|1.2743
|1.2743
|1.3758
|-161.11
|101396.00
|7091
|2006.05.31 16:00
|sell
|1298
|1.00
|1.2853
|1.2903
|1.1853
|7092
|2006.05.31 17:00
|modify
|1298
|1.00
|1.2853
|1.2879
|1.1853
|7093
|2006.05.31 18:00
|modify
|1298
|1.00
|1.2853
|1.2878
|1.1853
|7094
|2006.05.31 21:00
|modify
|1298
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.1853
|7095
|2006.06.01 03:00
|modify
|1298
|1.00
|1.2853
|1.2823
|1.1853
|7096
|2006.06.01 14:00
|modify
|1298
|1.00
|1.2853
|1.2793
|1.1853
|7097
|2006.06.01 16:59
|s/l
|1298
|1.00
|1.2793
|1.2793
|1.1853
|604.66
|102000.66
|7098
|2006.06.01 17:00
|buy
|1299
|1.00
|1.2819
|1.2769
|1.3819
|7099
|2006.06.02 15:00
|modify
|1299
|1.00
|1.2819
|1.2819
|1.3819
|7100
|2006.06.02 16:00
|modify
|1299
|1.00
|1.2819
|1.2849
|1.3819
|7101
|2006.06.02 17:00
|modify
|1299
|1.00
|1.2819
|1.2879
|1.3819
|7102
|2006.06.05 06:00
|modify
|1299
|1.00
|1.2819
|1.2909
|1.3819
|7103
|2006.06.05 11:00
|modify
|1299
|1.00
|1.2819
|1.2939
|1.3819
|7104
|2006.06.05 14:42
|s/l
|1299
|1.00
|1.2939
|1.2939
|1.3819
|1155.56
|103156.22
|7105
|2006.06.05 21:00
|sell
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2968
|1.1918
|7106
|2006.06.05 22:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2957
|1.1918
|7107
|2006.06.05 23:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2954
|1.1918
|7108
|2006.06.06 01:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2953
|1.1918
|7109
|2006.06.06 03:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2952
|1.1918
|7110
|2006.06.06 04:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2951
|1.1918
|7111
|2006.06.06 06:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2950
|1.1918
|7112
|2006.06.06 10:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2948
|1.1918
|7113
|2006.06.06 11:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2947
|1.1918
|7114
|2006.06.06 12:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2945
|1.1918
|7115
|2006.06.06 13:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2918
|1.1918
|7116
|2006.06.06 15:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2888
|1.1918
|7117
|2006.06.06 17:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2858
|1.1918
|7118
|2006.06.07 09:00
|modify
|1300
|1.00
|1.2918
|1.2828
|1.1918
|7119
|2006.06.07 10:09
|s/l
|1300
|1.00
|1.2828
|1.2828
|1.1918
|909.32
|104065.54
|7120
|2006.06.09 16:00
|buy
|1301
|1.00
|1.2662
|1.2612
|1.3662
|7121
|2006.06.09 17:00
|modify
|1301
|1.00
|1.2662
|1.2624
|1.3662
|7122
|2006.06.09 17:20
|s/l
|1301
|1.00
|1.2624
|1.2624
|1.3662
|-380.00
|103685.54
|7123
|2006.06.12 00:00
|sell
|1302
|1.00
|1.2614
|1.2664
|1.1614
|7124
|2006.06.12 01:00
|modify
|1302
|1.00
|1.2614
|1.2656
|1.1614
|7125
|2006.06.12 14:00
|modify
|1302
|1.00
|1.2614
|1.2614
|1.1614
|7126
|2006.06.12 20:33
|s/l
|1302
|1.00
|1.2614
|1.2614
|1.1614
|0.00
|103685.54
|7127
|2006.06.13 16:00
|buy
|1303
|1.00
|1.2604
|1.2554
|1.3604
|7128
|2006.06.13 17:00
|close
|1303
|1.00
|1.2561
|1.2554
|1.3604
|-430.00
|103255.54
|7129
|2006.06.13 17:00
|sell
|1304
|1.00
|1.2561
|1.2611
|1.1561
|7130
|2006.06.13 18:00
|modify
|1304
|1.00
|1.2561
|1.2596
|1.1561
|7131
|2006.06.13 20:00
|modify
|1304
|1.00
|1.2561
|1.2591
|1.1561
|7132
|2006.06.13 21:00
|modify
|1304
|1.00
|1.2561
|1.2589
|1.1561
|7133
|2006.06.14 08:50
|s/l
|1304
|1.00
|1.2589
|1.2589
|1.1561
|-275.34
|102980.20
|7134
|2006.06.14 16:00
|buy
|1305
|1.00
|1.2624
|1.2574
|1.3624
|7135
|2006.06.15 16:00
|modify
|1305
|1.00
|1.2624
|1.2604
|1.3624
|7136
|2006.06.15 17:29
|s/l
|1305
|1.00
|1.2604
|1.2604
|1.3624
|-211.11
|102769.09
|7137
|2006.06.16 16:00
|sell
|1306
|1.00
|1.2622
|1.2672
|1.1622
|7138
|2006.06.16 17:00
|modify
|1306
|1.00
|1.2622
|1.2650
|1.1622
|7139
|2006.06.16 20:34
|s/l
|1306
|1.00
|1.2650
|1.2650
|1.1622
|-280.00
|102489.09
|7140
|2006.06.20 10:00
|buy
|1307
|1.00
|1.2586
|1.2536
|1.3586
|7141
|2006.06.20 12:00
|close
|1307
|1.00
|1.2554
|1.2536
|1.3586
|-320.00
|102169.09
|7142
|2006.06.20 12:00
|sell
|1308
|1.00
|1.2554
|1.2604
|1.1554
|7143
|2006.06.20 13:00
|modify
|1308
|1.00
|1.2554
|1.2581
|1.1554
|7144
|2006.06.20 15:00
|modify
|1308
|1.00
|1.2554
|1.2578
|1.1554
|7145
|2006.06.20 16:25
|s/l
|1308
|1.00
|1.2578
|1.2578
|1.1554
|-240.00
|101929.09
|7146
|2006.06.20 19:00
|buy
|1309
|1.00
|1.2590
|1.2540
|1.3590
|7147
|2006.06.20 20:00
|modify
|1309
|1.00
|1.2590
|1.2561
|1.3590
|7148
|2006.06.21 05:00
|modify
|1309
|1.00
|1.2590
|1.2590
|1.3590
|7149
|2006.06.21 18:00
|modify
|1309
|1.00
|1.2590
|1.2620
|1.3590
|7150
|2006.06.22 04:00
|modify
|1309
|1.00
|1.2590
|1.2629
|1.3590
|7151
|2006.06.22 07:00
|modify
|1309
|1.00
|1.2590
|1.2630
|1.3590
|7152
|2006.06.22 11:17
|s/l
|1309
|1.00
|1.2630
|1.2630
|1.3590
|377.78
|102306.87
|7153
|2006.06.22 12:00
|sell
|1310
|1.00
|1.2632
|1.2682
|1.1632
|7154
|2006.06.22 13:00
|modify
|1310
|1.00
|1.2632
|1.2632
|1.1632
|7155
|2006.06.22 16:00
|modify
|1310
|1.00
|1.2632
|1.2602
|1.1632
|7156
|2006.06.23 13:00
|modify
|1310
|1.00
|1.2632
|1.2577
|1.1632
|7157
|2006.06.23 14:00
|modify
|1310
|1.00
|1.2632
|1.2572
|1.1632
|7158
|2006.06.23 14:00
|modify
|1310
|1.00
|1.2632
|1.2565
|1.1632
|7159
|2006.06.23 15:00
|modify
|1310
|1.00
|1.2632
|1.2542
|1.1632
|7160
|2006.06.26 09:01
|s/l
|1310
|1.00
|1.2542
|1.2542
|1.1632
|918.64
|103225.51
|7161
|2006.06.26 10:00
|buy
|1311
|1.00
|1.2571
|1.2521
|1.3571
|7162
|2006.06.26 17:00
|modify
|1311
|1.00
|1.2571
|1.2525
|1.3571
|7163
|2006.06.26 20:00
|modify
|1311
|1.00
|1.2571
|1.2531
|1.3571
|7164
|2006.06.27 01:00
|modify
|1311
|1.00
|1.2571
|1.2533
|1.3571
|7165
|2006.06.27 02:00
|modify
|1311
|1.00
|1.2571
|1.2571
|1.3571
|7166
|2006.06.27 12:01
|s/l
|1311
|1.00
|1.2571
|1.2571
|1.3571
|-11.11
|103214.40
|7167
|2006.06.27 23:00
|sell
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2628
|1.1578
|7168
|2006.06.28 00:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2600
|1.1578
|7169
|2006.06.28 04:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2599
|1.1578
|7170
|2006.06.28 10:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2596
|1.1578
|7171
|2006.06.28 11:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2591
|1.1578
|7172
|2006.06.28 15:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2589
|1.1578
|7173
|2006.06.28 17:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2578
|1.1578
|7174
|2006.06.28 18:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2572
|1.1578
|7175
|2006.06.28 19:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2569
|1.1578
|7176
|2006.06.28 20:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2567
|1.1578
|7177
|2006.06.28 22:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2564
|1.1578
|7178
|2006.06.29 05:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2561
|1.1578
|7179
|2006.06.29 06:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2559
|1.1578
|7180
|2006.06.29 09:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2556
|1.1578
|7181
|2006.06.29 11:00
|modify
|1312
|1.00
|1.2578
|1.2555
|1.1578
|7182
|2006.06.29 14:02
|s/l
|1312
|1.00
|1.2555
|1.2555
|1.1578
|239.32
|103453.72
|7183
|2006.06.29 15:00
|buy
|1313
|1.00
|1.2552
|1.2502
|1.3552
|7184
|2006.06.29 17:00
|modify
|1313
|1.00
|1.2552
|1.2532
|1.3552
|7185
|2006.06.29 17:29
|s/l
|1313
|1.00
|1.2532
|1.2532
|1.3552
|-200.00
|103253.72
|7186
|2006.06.29 20:00
|sell
|1314
|1.00
|1.2531
|1.2581
|1.1531
|7187
|2006.06.29 20:02
|s/l
|1314
|1.00
|1.2581
|1.2581
|1.1531
|-500.00
|102753.72
|7188
|2006.06.29 21:00
|buy
|1315
|1.00
|1.2667
|1.2617
|1.3667
|7189
|2006.06.30 04:00
|modify
|1315
|1.00
|1.2667
|1.2667
|1.3667
|7190
|2006.06.30 15:00
|modify
|1315
|1.00
|1.2667
|1.2697
|1.3667
|7191
|2006.06.30 16:00
|modify
|1315
|1.00
|1.2667
|1.2727
|1.3667
|7192
|2006.07.03 01:00
|modify
|1315
|1.00
|1.2667
|1.2757
|1.3667
|7193
|2006.07.03 16:00
|modify
|1315
|1.00
|1.2667
|1.2761
|1.3667
|7194
|2006.07.03 17:00
|modify
|1315
|1.00
|1.2667
|1.2771
|1.3667
|7195
|2006.07.03 18:00
|modify
|1315
|1.00
|1.2667
|1.2778
|1.3667
|7196
|2006.07.04 09:00
|modify
|1315
|1.00
|1.2667
|1.2779
|1.3667
|7197
|2006.07.04 12:00
|modify
|1315
|1.00
|1.2667
|1.2781
|1.3667
|7198
|2006.07.04 13:00
|modify
|1315
|1.00
|1.2667
|1.2787
|1.3667
|7199
|2006.07.04 14:00
|s/l
|1315
|1.00
|1.2787
|1.2787
|1.3667
|1144.45
|103898.17
|7200
|2006.07.04 18:00
|sell
|1316
|1.00
|1.2794
|1.2844
|1.1794
|7201
|2006.07.04 19:00
|modify
|1316
|1.00
|1.2794
|1.2807
|1.1794
|7202
|2006.07.04 19:29
|s/l
|1316
|1.00
|1.2807
|1.2807
|1.1794
|-130.00
|103768.17
|7203
|2006.07.05 08:00
|buy
|1317
|1.00
|1.2825
|1.2775
|1.3825
|7204
|2006.07.05 09:00
|close
|1317
|1.00
|1.2779
|1.2775
|1.3825
|-460.00
|103308.17
|7205
|2006.07.05 09:00
|sell
|1318
|1.00
|1.2779
|1.2829
|1.1779
|7206
|2006.07.05 10:00
|modify
|1318
|1.00
|1.2779
|1.2811
|1.1779
|7207
|2006.07.05 12:00
|modify
|1318
|1.00
|1.2779
|1.2809
|1.1779
|7208
|2006.07.05 15:00
|modify
|1318
|1.00
|1.2779
|1.2779
|1.1779
|7209
|2006.07.05 17:00
|modify
|1318
|1.00
|1.2779
|1.2749
|1.1779
|7210
|2006.07.06 09:02
|s/l
|1318
|1.00
|1.2749
|1.2749
|1.1779
|304.66
|103612.83
|7211
|2006.07.06 20:00
|buy
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2722
|1.3772
|7212
|2006.07.06 21:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2736
|1.3772
|7213
|2006.07.07 00:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2738
|1.3772
|7214
|2006.07.07 04:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2741
|1.3772
|7215
|2006.07.07 10:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2742
|1.3772
|7216
|2006.07.07 11:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2743
|1.3772
|7217
|2006.07.07 12:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2745
|1.3772
|7218
|2006.07.07 13:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2747
|1.3772
|7219
|2006.07.07 14:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2750
|1.3772
|7220
|2006.07.07 15:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2772
|1.3772
|7221
|2006.07.07 16:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2782
|1.3772
|7222
|2006.07.07 18:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2785
|1.3772
|7223
|2006.07.07 19:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2787
|1.3772
|7224
|2006.07.07 20:00
|modify
|1319
|1.00
|1.2772
|1.2794
|1.3772
|7225
|2006.07.10 02:01
|s/l
|1319
|1.00
|1.2794
|1.2794
|1.3772
|175.56
|103788.39
|7226
|2006.07.10 03:00
|sell
|1320
|1.00
|1.2791
|1.2841
|1.1791
|7227
|2006.07.10 04:00
|modify
|1320
|1.00
|1.2791
|1.2832
|1.1791
|7228
|2006.07.10 14:00
|modify
|1320
|1.00
|1.2791
|1.2791
|1.1791
|7229
|2006.07.10 16:00
|modify
|1320
|1.00
|1.2791
|1.2761
|1.1791
|7230
|2006.07.10 18:30
|s/l
|1320
|1.00
|1.2761
|1.2761
|1.1791
|300.00
|104088.39
|7231
|2006.07.11 17:00
|buy
|1321
|1.00
|1.2753
|1.2703
|1.3753
|7232
|2006.07.11 18:00
|modify
|1321
|1.00
|1.2753
|1.2721
|1.3753
|7233
|2006.07.11 20:00
|modify
|1321
|1.00
|1.2753
|1.2722
|1.3753
|7234
|2006.07.11 21:00
|modify
|1321
|1.00
|1.2753
|1.2724
|1.3753
|7235
|2006.07.11 22:00
|modify
|1321
|1.00
|1.2753
|1.2726
|1.3753
|7236
|2006.07.12 09:00
|modify
|1321
|1.00
|1.2753
|1.2727
|1.3753
|7237
|2006.07.12 10:00
|modify
|1321
|1.00
|1.2753
|1.2732
|1.3753
|7238
|2006.07.12 11:26
|s/l
|1321
|1.00
|1.2732
|1.2732
|1.3753
|-221.11
|103867.28
|7239
|2006.07.12 13:00
|sell
|1322
|1.00
|1.2730
|1.2780
|1.1730
|7240
|2006.07.12 14:00
|modify
|1322
|1.00
|1.2730
|1.2758
|1.1730
|7241
|2006.07.12 15:00
|modify
|1322
|1.00
|1.2730
|1.2750
|1.1730
|7242
|2006.07.12 17:00
|modify
|1322
|1.00
|1.2730
|1.2730
|1.1730
|7243
|2006.07.13 09:14
|s/l
|1322
|1.00
|1.2730
|1.2730
|1.1730
|4.66
|103871.94
|7244
|2006.07.18 15:00
|buy
|1323
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.3540
|7245
|2006.07.18 16:00
|modify
|1323
|1.00
|1.2540
|1.2513
|1.3540
|7246
|2006.07.18 16:02
|s/l
|1323
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.3540
|-270.00
|103601.94
|7247
|2006.07.18 17:00
|sell
|1324
|1.00
|1.2489
|1.2539
|1.1489
|7248
|2006.07.18 18:00
|modify
|1324
|1.00
|1.2489
|1.2532
|1.1489
|7249
|2006.07.19 15:00
|modify
|1324
|1.00
|1.2489
|1.2528
|1.1489
|7250
|2006.07.19 16:00
|modify
|1324
|1.00
|1.2489
|1.2500
|1.1489
|7251
|2006.07.19 16:00
|s/l
|1324
|1.00
|1.2500
|1.2500
|1.1489
|-105.34
|103496.60
|7252
|2006.07.19 17:00
|buy
|1325
|1.00
|1.2567
|1.2517
|1.3567
|7253
|2006.07.19 20:00
|modify
|1325
|1.00
|1.2567
|1.2567
|1.3567
|7254
|2006.07.20 13:00
|modify
|1325
|1.00
|1.2567
|1.2597
|1.3567
|7255
|2006.07.20 19:00
|modify
|1325
|1.00
|1.2567
|1.2604
|1.3567
|7256
|2006.07.20 23:00
|modify
|1325
|1.00
|1.2567
|1.2606
|1.3567
|7257
|2006.07.21 00:00
|modify
|1325
|1.00
|1.2567
|1.2607
|1.3567
|7258
|2006.07.21 10:00
|modify
|1325
|1.00
|1.2567
|1.2627
|1.3567
|7259
|2006.07.21 13:00
|modify
|1325
|1.00
|1.2567
|1.2637
|1.3567
|7260
|2006.07.21 15:00
|modify
|1325
|1.00
|1.2567
|1.2639
|1.3567
|7261
|2006.07.21 16:00
|modify
|1325
|1.00
|1.2567
|1.2642
|1.3567
|7262
|2006.07.21 20:00
|modify
|1325
|1.00
|1.2567
|1.2657
|1.3567
|7263
|2006.07.24 03:00
|s/l
|1325
|1.00
|1.2657
|1.2657
|1.3567
|844.45
|104341.05
|7264
|2006.07.24 04:00
|sell
|1326
|1.00
|1.2650
|1.2700
|1.1650
|7265
|2006.07.24 05:00
|modify
|1326
|1.00
|1.2650
|1.2685
|1.1650
|7266
|2006.07.24 10:00
|modify
|1326
|1.00
|1.2650
|1.2682
|1.1650
|7267
|2006.07.24 11:00
|modify
|1326
|1.00
|1.2650
|1.2680
|1.1650
|7268
|2006.07.25 00:00
|modify
|1326
|1.00
|1.2650
|1.2677
|1.1650
|7269
|2006.07.25 01:00
|modify
|1326
|1.00
|1.2650
|1.2675
|1.1650
|7270
|2006.07.25 02:00
|modify
|1326
|1.00
|1.2650
|1.2669
|1.1650
|7271
|2006.07.25 03:00
|modify
|1326
|1.00
|1.2650
|1.2650
|1.1650
|7272
|2006.07.25 03:00
|modify
|1326
|1.00
|1.2650
|1.2646
|1.1650
|7273
|2006.07.25 04:00
|modify
|1326
|1.00
|1.2650
|1.2642
|1.1650
|7274
|2006.07.25 05:00
|modify
|1326
|1.00
|1.2650
|1.2641
|1.1650
|7275
|2006.07.25 06:22
|s/l
|1326
|1.00
|1.2641
|1.2641
|1.1650
|94.66
|104435.71
|7276
|2006.07.25 08:00
|buy
|1327
|1.00
|1.2664
|1.2614
|1.3664
|7277
|2006.07.25 09:00
|modify
|1327
|1.00
|1.2664
|1.2623
|1.3664
|7278
|2006.07.25 16:11
|s/l
|1327
|1.00
|1.2623
|1.2623
|1.3664
|-410.00
|104025.71
|7279
|2006.07.25 18:00
|sell
|1328
|1.00
|1.2573
|1.2623
|1.1573
|7280
|2006.07.26 16:32
|s/l
|1328
|1.00
|1.2623
|1.2623
|1.1573
|-495.34
|103530.37
|7281
|2006.07.26 17:00
|buy
|1329
|1.00
|1.2616
|1.2566
|1.3616
|7282
|2006.07.26 18:00
|modify
|1329
|1.00
|1.2616
|1.2589
|1.3616
|7283
|2006.07.26 19:00
|modify
|1329
|1.00
|1.2616
|1.2616
|1.3616
|7284
|2006.07.26 21:00
|modify
|1329
|1.00
|1.2616
|1.2646
|1.3616
|7285
|2006.07.26 23:00
|modify
|1329
|1.00
|1.2616
|1.2676
|1.3616
|7286
|2006.07.27 13:00
|modify
|1329
|1.00
|1.2616
|1.2706
|1.3616
|7287
|2006.07.27 14:31
|s/l
|1329
|1.00
|1.2706
|1.2706
|1.3616
|888.89
|104419.26
|7288
|2006.07.27 21:00
|sell
|1330
|1.00
|1.2693
|1.2743
|1.1693
|7289
|2006.07.27 22:00
|modify
|1330
|1.00
|1.2693
|1.2737
|1.1693
|7290
|2006.07.28 14:30
|s/l
|1330
|1.00
|1.2737
|1.2737
|1.1693
|-435.34
|103983.92
|7291
|2006.07.28 16:00
|buy
|1331
|1.00
|1.2739
|1.2689
|1.3739
|7292
|2006.07.28 17:00
|modify
|1331
|1.00
|1.2739
|1.2693
|1.3739
|7293
|2006.07.31 02:00
|modify
|1331
|1.00
|1.2739
|1.2739
|1.3739
|7294
|2006.07.31 16:00
|modify
|1331
|1.00
|1.2739
|1.2740
|1.3739
|7295
|2006.07.31 17:00
|modify
|1331
|1.00
|1.2739
|1.2749
|1.3739
|7296
|2006.07.31 17:07
|s/l
|1331
|1.00
|1.2749
|1.2749
|1.3739
|66.67
|104050.59
|7297
|2006.08.01 03:00
|sell
|1332
|1.00
|1.2753
|1.2803
|1.1753
|7298
|2006.08.01 04:00
|modify
|1332
|1.00
|1.2753
|1.2767
|1.1753
|7299
|2006.08.01 07:00
|modify
|1332
|1.00
|1.2753
|1.2766
|1.1753
|7300
|2006.08.01 08:00
|modify
|1332
|1.00
|1.2753
|1.2764
|1.1753
|7301
|2006.08.01 09:00
|modify
|1332
|1.00
|1.2753
|1.2762
|1.1753
|7302
|2006.08.01 12:45
|s/l
|1332
|1.00
|1.2762
|1.2762
|1.1753
|-90.00
|103960.59
|7303
|2006.08.01 13:00
|buy
|1333
|1.00
|1.2766
|1.2716
|1.3766
|7304
|2006.08.01 14:00
|modify
|1333
|1.00
|1.2766
|1.2738
|1.3766
|7305
|2006.08.01 14:42
|s/l
|1333
|1.00
|1.2738
|1.2738
|1.3766
|-280.00
|103680.59
|7306
|2006.08.02 22:00
|sell
|1334
|1.00
|1.2784
|1.2834
|1.1784
|7307
|2006.08.02 23:00
|modify
|1334
|1.00
|1.2784
|1.2816
|1.1784
|7308
|2006.08.03 03:00
|modify
|1334
|1.00
|1.2784
|1.2810
|1.1784
|7309
|2006.08.03 04:00
|modify
|1334
|1.00
|1.2784
|1.2806
|1.1784
|7310
|2006.08.03 06:00
|modify
|1334
|1.00
|1.2784
|1.2801
|1.1784
|7311
|2006.08.03 08:00
|modify
|1334
|1.00
|1.2784
|1.2798
|1.1784
|7312
|2006.08.03 10:00
|modify
|1334
|1.00
|1.2784
|1.2796
|1.1784
|7313
|2006.08.03 14:06
|s/l
|1334
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.1784
|-115.34
|103565.25
|7314
|2006.08.03 15:00
|buy
|1335
|1.00
|1.2819
|1.2769
|1.3819
|7315
|2006.08.03 17:13
|s/l
|1335
|1.00
|1.2769
|1.2769
|1.3819
|-500.00
|103065.25
|7316
|2006.08.07 17:00
|sell
|1336
|1.00
|1.2861
|1.2911
|1.1861
|7317
|2006.08.07 18:00
|modify
|1336
|1.00
|1.2861
|1.2882
|1.1861
|7318
|2006.08.07 20:00
|modify
|1336
|1.00
|1.2861
|1.2876
|1.1861
|7319
|2006.08.07 21:00
|modify
|1336
|1.00
|1.2861
|1.2873
|1.1861
|7320
|2006.08.07 22:00
|modify
|1336
|1.00
|1.2861
|1.2872
|1.1861
|7321
|2006.08.08 00:00
|modify
|1336
|1.00
|1.2861
|1.2861
|1.1861
|7322
|2006.08.08 05:00
|modify
|1336
|1.00
|1.2861
|1.2860
|1.1861
|7323
|2006.08.08 09:00
|modify
|1336
|1.00
|1.2861
|1.2857
|1.1861
|7324
|2006.08.08 11:00
|modify
|1336
|1.00
|1.2861
|1.2855
|1.1861
|7325
|2006.08.08 12:37
|s/l
|1336
|1.00
|1.2855
|1.2855
|1.1861
|64.66
|103129.91
|7326
|2006.08.09 11:00
|buy
|1337
|1.00
|1.2866
|1.2816
|1.3866
|7327
|2006.08.09 13:00
|modify
|1337
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.3866
|7328
|2006.08.09 20:20
|s/l
|1337
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.3866
|0.00
|103129.91
|7329
|2006.08.10 10:00
|sell
|1338
|1.00
|1.2856
|1.2906
|1.1856
|7330
|2006.08.10 11:00
|modify
|1338
|1.00
|1.2856
|1.2881
|1.1856
|7331
|2006.08.10 16:00
|modify
|1338
|1.00
|1.2856
|1.2856
|1.1856
|7332
|2006.08.10 17:00
|modify
|1338
|1.00
|1.2856
|1.2826
|1.1856
|7333
|2006.08.10 18:00
|modify
|1338
|1.00
|1.2856
|1.2796
|1.1856
|7334
|2006.08.10 20:52
|s/l
|1338
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.1856
|600.00
|103729.91
|7335
|2006.08.15 08:00
|buy
|1339
|1.00
|1.2746
|1.2696
|1.3746
|7336
|2006.08.15 10:00
|modify
|1339
|1.00
|1.2746
|1.2714
|1.3746
|7337
|2006.08.15 11:03
|s/l
|1339
|1.00
|1.2714
|1.2714
|1.3746
|-320.00
|103409.91
|7338
|2006.08.17 19:00
|sell
|1340
|1.00
|1.2839
|1.2889
|1.1839
|7339
|2006.08.17 20:00
|modify
|1340
|1.00
|1.2839
|1.2865
|1.1839
|7340
|2006.08.17 21:00
|modify
|1340
|1.00
|1.2839
|1.2864
|1.1839
|7341
|2006.08.18 14:00
|modify
|1340
|1.00
|1.2839
|1.2839
|1.1839
|7342
|2006.08.18 15:52
|s/l
|1340
|1.00
|1.2839
|1.2839
|1.1839
|4.66
|103414.57
|7343
|2006.08.18 21:00
|buy
|1341
|1.00
|1.2829
|1.2779
|1.3829
|7344
|2006.08.18 21:59
|close at stop
|1341
|1.00
|1.2828
|1.2779
|1.3829
|-10.00
|103404.57