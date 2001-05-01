Strategy Tester Report
PriceChannelExpert_v4

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Okres1 Godzina (H1) 2006.01.24 00:00 - 2006.08.19 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametryExpert_Name="---- PriceChannelExpert_v4 ----"; Magic=10000; Slippage=6; Trace=false; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TakeProfit=1000; InitialStop=50; TrailingStop=true; SwingTrade=false; PendingOrder=false; PendOrdGap=10; BreakEven=30; BreakEvenGap=0; Calc_data=" Price Channel Parameters "; MainTimeFrame=60; MainChanPeriod=24; MainRisk=0.3; ChanPeriod=24; Risk=0.3; MM_data=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; MaxLoss=1000;
Słupki w tescie34790Ticks modelled563634Modelling quality90.00%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit93404.57Gross profit301365.17Gross loss-207960.60
Profit factor1.45Przewidywany zysk69.65
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown6537.64 (7.84%)Relative drawdown11.18% (2913.57)
Transakcji w sumie1341Short positions (won %)670 (44.63%)Long positions (won %)671 (37.56%)
Profit trades (% of total)551 (41.09%)Loss trades (% of total)790 (58.91%)
Największyprofit trade3013.98loss trade-533.33
Averageprofit trade546.94loss trade-263.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (5121.52)consecutive losses (loss in money)10 (-2415.12)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5374.20 (4)consecutive loss (count of losses)-2672.00 (8)
Średniconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12001.01.11 10:59buy11.000.94370.93871.0437
22001.01.11 12:59modify11.000.94370.94371.0437
32001.01.11 13:59modify11.000.94370.94671.0437
42001.01.11 18:59modify11.000.94370.94971.0437
52001.01.12 13:59modify11.000.94370.95141.0437
62001.01.12 14:59s/l11.000.95140.95141.0437758.8910758.89
72001.01.12 15:59sell21.000.94910.95410.8491
82001.01.15 08:59modify21.000.94910.94910.8491
92001.01.15 12:59modify21.000.94910.94610.8491
102001.01.16 06:59modify21.000.94910.94310.8491
112001.01.16 13:59modify21.000.94910.94230.8491
122001.01.16 14:59s/l21.000.94230.94230.8491698.6411457.53
132001.01.16 15:59buy31.000.93970.93471.0397
142001.01.16 16:59close31.000.94080.93471.0397110.0011567.53
152001.01.16 16:59sell41.000.94080.94580.8408
162001.01.16 17:59modify41.000.94080.94080.8408
172001.01.16 20:59s/l41.000.94080.94080.84080.0011567.53
182001.01.16 23:59buy51.000.94240.93741.0424
192001.01.17 00:59modify51.000.94240.93911.0424
202001.01.17 08:59modify51.000.94240.93921.0424
212001.01.17 10:59s/l51.000.93920.93921.0424-331.1111236.42
222001.01.17 11:59sell61.000.93820.94320.8382
232001.01.17 12:59modify61.000.93820.94210.8382
242001.01.17 14:59modify61.000.93820.93820.8382
252001.01.17 16:59modify61.000.93820.93520.8382
262001.01.17 22:59s/l61.000.93520.93520.8382300.0011536.42
272001.01.18 10:59buy71.000.93810.93311.0381
282001.01.18 11:59modify71.000.93810.93811.0381
292001.01.18 17:59modify71.000.93810.94111.0381
302001.01.19 04:59modify71.000.93810.94411.0381
312001.01.19 10:59s/l71.000.94410.94411.0381588.8912125.31
322001.01.19 13:59sell81.000.93940.94440.8394
332001.01.19 16:59modify81.000.93940.93940.8394
342001.01.22 09:59modify81.000.93940.93640.8394
352001.01.22 10:59modify81.000.93940.93340.8394
362001.01.22 16:59s/l81.000.93340.93340.8394613.9812739.29
372001.01.22 18:59buy91.000.93730.93231.0373
382001.01.23 03:59modify91.000.93730.93731.0373
392001.01.23 05:59modify91.000.93730.94031.0373
402001.01.23 08:59s/l91.000.94030.94031.0373288.8913028.18
412001.01.23 18:59sell101.000.93790.94290.8379
422001.01.23 19:59modify101.000.93790.94150.8379
432001.01.23 23:59modify101.000.93790.93790.8379
442001.01.24 12:59modify101.000.93790.93490.8379
452001.01.24 15:59modify101.000.93790.93190.8379
462001.01.24 16:59modify101.000.93790.92890.8379
472001.01.24 21:59modify101.000.93790.92590.8379
482001.01.25 08:59modify101.000.93790.92290.8379
492001.01.25 11:59modify101.000.93790.91990.8379
502001.01.25 12:59modify101.000.93790.91690.8379
512001.01.25 15:59s/l101.000.91690.91690.83792109.3215137.50
522001.01.25 19:59buy111.000.92250.91751.0225
532001.01.26 09:59modify111.000.92250.92251.0225
542001.01.26 13:59s/l111.000.92250.92251.0225-11.1115126.39
552001.01.26 17:59sell121.000.92110.92610.8211
562001.01.29 14:59modify121.000.92110.92470.8211
572001.01.29 15:59modify121.000.92110.92330.8211
582001.01.29 21:59modify121.000.92110.92110.8211
592001.01.30 11:59modify121.000.92110.91960.8211
602001.01.30 12:59modify121.000.92110.91930.8211
612001.01.30 13:59s/l121.000.91930.91930.8211198.6415325.03
622001.01.30 14:59buy131.000.91830.91331.0183
632001.01.30 15:59modify131.000.91830.91631.0183
642001.01.30 16:59modify131.000.91830.91831.0183
652001.01.30 17:59modify131.000.91830.92131.0183
662001.01.30 19:59modify131.000.91830.92431.0183
672001.01.31 08:59modify131.000.91830.92731.0183
682001.01.31 18:59modify131.000.91830.92761.0183
692001.01.31 21:59modify131.000.91830.93031.0183
702001.01.31 22:59modify131.000.91830.93331.0183
712001.02.01 02:59modify131.000.91830.93631.0183
722001.02.01 09:59modify131.000.91830.93931.0183
732001.02.01 17:59s/l131.000.93930.93931.01832077.7817402.81
742001.02.01 23:59sell141.000.93740.94240.8374
752001.02.02 00:59modify141.000.93740.94170.8374
762001.02.02 15:59modify141.000.93740.93740.8374
772001.02.05 01:59s/l141.000.93740.93740.837418.6417421.45
782001.02.05 05:59buy151.000.93930.93431.0393
792001.02.05 06:59modify151.000.93930.93481.0393
802001.02.05 09:59modify151.000.93930.93501.0393
812001.02.05 10:59modify151.000.93930.93521.0393
822001.02.05 15:59modify151.000.93930.93541.0393
832001.02.05 18:59modify151.000.93930.93611.0393
842001.02.05 21:59modify151.000.93930.93621.0393
852001.02.05 23:59close151.000.93800.93621.0393-130.0017291.45
862001.02.05 23:59sell161.000.93800.94300.8380
872001.02.06 00:59modify161.000.93800.94090.8380
882001.02.06 11:59modify161.000.93800.93800.8380
892001.02.06 16:59modify161.000.93800.93500.8380
902001.02.07 01:59modify161.000.93800.93200.8380
912001.02.07 13:59s/l161.000.93200.93200.8380609.3217900.77
922001.02.07 13:59buy171.000.93320.92821.0332
932001.02.07 14:59modify171.000.93320.92831.0332
942001.02.07 19:59modify171.000.93320.92841.0332
952001.02.07 22:59s/l171.000.92840.92841.0332-480.0017420.77
962001.02.07 23:59sell181.000.92850.93350.8285
972001.02.08 00:59modify181.000.92850.93200.8285
982001.02.08 10:59modify181.000.92850.93190.8285
992001.02.08 12:59modify181.000.92850.92850.8285
1002001.02.08 14:59modify181.000.92850.92550.8285
1012001.02.08 15:59modify181.000.92850.92250.8285
1022001.02.09 11:59s/l181.000.92250.92250.8285609.3218030.09
1032001.02.09 13:59buy191.000.92230.91731.0223
1042001.02.09 17:59modify191.000.92230.92231.0223
1052001.02.12 07:59modify191.000.92230.92531.0223
1062001.02.12 18:59modify191.000.92230.92551.0223
1072001.02.12 19:59modify191.000.92230.92831.0223
1082001.02.13 04:59modify191.000.92230.92861.0223
1092001.02.13 08:59s/l191.000.92860.92861.0223585.5618615.65
1102001.02.13 09:59sell201.000.92670.93170.8267
1112001.02.13 10:59modify201.000.92670.93060.8267
1122001.02.13 15:59modify201.000.92670.92670.8267
1132001.02.13 18:59modify201.000.92670.92370.8267
1142001.02.14 13:59modify201.000.92670.92070.8267
1152001.02.14 18:59modify201.000.92670.92000.8267
1162001.02.15 10:59modify201.000.92670.91770.8267
1172001.02.15 12:59modify201.000.92670.91470.8267
1182001.02.15 13:59modify201.000.92670.91170.8267
1192001.02.15 16:59modify201.000.92670.90870.8267
1202001.02.16 07:59s/l201.000.90870.90870.82671813.9820429.63
1212001.02.16 12:59buy211.000.91220.90721.0122
1222001.02.16 15:59modify211.000.91220.91221.0122
1232001.02.19 00:59s/l211.000.91220.91221.0122-33.3320396.30
1242001.02.20 10:59sell221.000.91380.91880.8138
1252001.02.20 11:59modify221.000.91380.91380.8138
1262001.02.20 13:59modify221.000.91380.91080.8138
1272001.02.20 21:59s/l221.000.91080.91080.8138300.0020696.30
1282001.02.21 11:59buy231.000.91570.91071.0157
1292001.02.21 17:59s/l231.000.91070.91071.0157-500.0020196.30
1302001.02.21 18:59sell241.000.90860.91360.8086
1312001.02.22 13:59modify241.000.90860.90860.8086
1322001.02.23 10:59modify241.000.90860.90720.8086
1332001.02.23 15:59s/l241.000.90720.90720.8086149.3220345.62
1342001.02.23 16:59buy251.000.90820.90321.0082
1352001.02.23 17:59modify251.000.90820.90491.0082
1362001.02.23 18:59modify251.000.90820.90821.0082
1372001.02.23 19:59modify251.000.90820.91121.0082
1382001.02.23 20:59modify251.000.90820.91421.0082
1392001.02.26 09:59s/l251.000.91420.91421.0082566.6720912.29
1402001.02.26 16:59sell261.000.90920.91420.8092
1412001.02.27 08:59s/l261.000.91420.91420.8092-495.3420416.95
1422001.02.27 09:59buy271.000.91550.91051.0155
1432001.02.27 10:59modify271.000.91550.91091.0155
1442001.02.27 15:59modify271.000.91550.91551.0155
1452001.02.27 17:59s/l271.000.91550.91551.01550.0020416.95
1462001.03.05 10:59sell281.000.93090.93590.8309
1472001.03.05 11:59modify281.000.93090.93510.8309
1482001.03.05 15:59modify281.000.93090.93490.8309
1492001.03.05 16:59modify281.000.93090.93470.8309
1502001.03.05 17:59modify281.000.93090.93450.8309
1512001.03.05 18:59modify281.000.93090.93420.8309
1522001.03.05 19:59modify281.000.93090.93390.8309
1532001.03.05 23:59modify281.000.93090.93090.8309
1542001.03.06 10:59modify281.000.93090.92960.8309
1552001.03.06 13:59modify281.000.93090.92930.8309
1562001.03.06 14:59modify281.000.93090.92910.8309
1572001.03.06 16:59s/l281.000.92910.92910.8309184.6620601.61
1582001.03.06 17:59buy291.000.93130.92631.0313
1592001.03.06 18:59modify291.000.93130.92701.0313
1602001.03.06 19:59modify291.000.93130.92741.0313
1612001.03.06 20:59modify291.000.93130.92751.0313
1622001.03.06 21:59modify291.000.93130.92761.0313
1632001.03.06 22:59modify291.000.93130.92771.0313
1642001.03.06 23:59modify291.000.93130.92791.0313
1652001.03.07 02:59modify291.000.93130.93131.0313
1662001.03.07 13:59s/l291.000.93130.93131.0313-11.1120590.50
1672001.03.07 16:59sell301.000.92700.93200.8270
1682001.03.08 10:59s/l301.000.93200.93200.8270-495.3420095.16
1692001.03.08 12:59buy311.000.93150.92651.0315
1702001.03.08 13:59modify311.000.93150.92881.0315
1712001.03.08 17:59s/l311.000.92880.92881.0315-270.0019825.16
1722001.03.08 18:59sell321.000.93040.93540.8304
1732001.03.08 23:59close321.000.93230.93540.8304-190.0019635.16
1742001.03.08 23:59buy331.000.93230.92731.0323
1752001.03.09 00:59modify331.000.93230.92911.0323
1762001.03.09 09:59modify331.000.93230.92941.0323
1772001.03.09 10:59modify331.000.93230.93231.0323
1782001.03.09 14:59s/l331.000.93230.93231.0323-11.1119624.05
1792001.03.09 19:59sell341.000.93050.93550.8305
1802001.03.09 20:59modify341.000.93050.93420.8305
1812001.03.12 13:59modify341.000.93050.93050.8305
1822001.03.13 10:59modify341.000.93050.92750.8305
1832001.03.13 13:59modify341.000.93050.92450.8305
1842001.03.13 16:59modify341.000.93050.92150.8305
1852001.03.13 17:59modify341.000.93050.91850.8305
1862001.03.14 08:59modify341.000.93050.91550.8305
1872001.03.14 11:59s/l341.000.91550.91550.83051523.3021147.35
1882001.03.14 14:59buy351.000.91700.91201.0170
1892001.03.14 16:59s/l351.000.91200.91201.0170-500.0020647.35
1902001.03.14 19:59sell361.000.90940.91440.8094
1912001.03.15 08:59modify361.000.90940.90940.8094
1922001.03.15 09:59s/l361.000.90940.90940.80944.6620652.01
1932001.03.19 11:59buy371.000.90140.89641.0014
1942001.03.20 08:59modify371.000.90140.90141.0014
1952001.03.20 12:59s/l371.000.90140.90141.0014-11.1120640.90
1962001.03.21 11:59sell381.000.89930.90430.7993
1972001.03.21 18:59modify381.000.89930.89930.7993
1982001.03.22 09:59modify381.000.89930.89630.7993
1992001.03.22 11:59modify381.000.89930.89330.7993
2002001.03.22 15:59modify381.000.89930.89030.7993
2012001.03.22 16:59modify381.000.89930.88730.7993
2022001.03.22 17:59s/l381.000.88730.88730.79931204.6621845.56
2032001.03.23 10:59buy391.000.89260.88760.9926
2042001.03.23 18:59modify391.000.89260.88810.9926
2052001.03.23 20:59modify391.000.89260.88820.9926
2062001.03.23 21:59modify391.000.89260.88860.9926
2072001.03.26 04:59modify391.000.89260.88880.9926
2082001.03.26 05:59modify391.000.89260.88940.9926
2092001.03.26 06:59modify391.000.89260.88950.9926
2102001.03.26 09:59modify391.000.89260.89050.9926
2112001.03.26 18:59modify391.000.89260.89060.9926
2122001.03.26 22:59modify391.000.89260.89260.9926
2132001.03.27 09:59modify391.000.89260.89300.9926
2142001.03.27 12:59modify391.000.89260.89310.9926
2152001.03.27 13:59modify391.000.89260.89390.9926
2162001.03.27 15:59modify391.000.89260.89400.9926
2172001.03.27 16:59modify391.000.89260.89470.9926
2182001.03.27 17:59s/l391.000.89470.89470.9926165.5622011.12
2192001.03.27 18:59sell401.000.89100.89600.7910
2202001.03.28 11:59modify401.000.89100.89100.7910
2212001.03.29 09:59modify401.000.89100.89060.7910
2222001.03.29 10:59modify401.000.89100.88930.7910
2232001.03.29 11:59modify401.000.89100.88870.7910
2242001.03.29 12:59modify401.000.89100.88790.7910
2252001.03.29 13:59modify401.000.89100.88800.7910
2262001.03.29 13:59modify401.000.89100.88790.7910
2272001.03.29 14:59modify401.000.89100.88720.7910
2282001.03.29 16:59modify401.000.89100.88500.7910
2292001.03.30 04:59modify401.000.89100.88200.7910
2302001.03.30 13:59s/l401.000.88200.88200.7910913.9822925.10
2312001.03.30 16:59buy411.000.88330.87830.9833
2322001.03.30 18:59close411.000.87960.87830.9833-370.0022555.10
2332001.03.30 18:59sell421.000.87960.88460.7796
2342001.03.30 19:59modify421.000.87960.88280.7796
2352001.04.02 00:59modify421.000.87960.87960.7796
2362001.04.02 15:59s/l421.000.87960.87960.779613.9822569.08
2372001.04.02 20:59buy431.000.88020.87520.9802
2382001.04.02 21:59modify431.000.88020.87760.9802
2392001.04.03 08:59modify431.000.88020.88020.9802
2402001.04.03 10:59modify431.000.88020.88320.9802
2412001.04.03 12:59s/l431.000.88320.88320.9802288.8922857.97
2422001.04.05 13:59sell441.000.90080.90580.8008
2432001.04.05 14:59modify441.000.90080.90460.8008
2442001.04.05 15:59modify441.000.90080.90080.8008
2452001.04.05 21:59modify441.000.90080.89780.8008
2462001.04.06 08:59s/l441.000.89780.89780.8008304.6623162.63
2472001.04.06 15:59buy451.000.89920.89420.9992
2482001.04.06 16:59modify451.000.89920.89540.9992
2492001.04.06 18:59modify451.000.89920.89920.9992
2502001.04.09 17:59modify451.000.89920.90010.9992
2512001.04.09 18:59modify451.000.89920.90050.9992
2522001.04.09 19:59s/l451.000.90050.90050.999296.6723259.30
2532001.04.09 20:59sell461.000.89780.90280.7978
2542001.04.09 21:59modify461.000.89780.90250.7978
2552001.04.09 22:59modify461.000.89780.90200.7978
2562001.04.10 02:59modify461.000.89780.90150.7978
2572001.04.10 11:59modify461.000.89780.90090.7978
2582001.04.10 12:59modify461.000.89780.90020.7978
2592001.04.10 13:59modify461.000.89780.89780.7978
2602001.04.10 16:59modify461.000.89780.89480.7978
2612001.04.10 18:59modify461.000.89780.89180.7978
2622001.04.11 13:59modify461.000.89780.88880.7978
2632001.04.11 15:59modify461.000.89780.88580.7978
2642001.04.11 18:59s/l461.000.88580.88580.79781209.3224468.62
2652001.04.11 23:59buy471.000.88830.88330.9883
2662001.04.12 00:59modify471.000.88830.88400.9883
2672001.04.12 13:59s/l471.000.88400.88400.9883-441.1124027.51
2682001.04.13 16:59sell481.000.89010.89510.7901
2692001.04.13 17:59modify481.000.89010.89180.7901
2702001.04.16 08:59modify481.000.89010.89160.7901
2712001.04.16 09:59modify481.000.89010.89090.7901
2722001.04.16 10:59modify481.000.89010.89080.7901
2732001.04.16 12:59modify481.000.89010.89060.7901
2742001.04.16 13:59modify481.000.89010.89010.7901
2752001.04.16 14:59modify481.000.89010.88960.7901
2762001.04.16 15:59modify481.000.89010.88870.7901
2772001.04.16 17:59modify481.000.89010.88860.7901
2782001.04.16 18:59modify481.000.89010.88790.7901
2792001.04.16 22:59s/l481.000.88790.88790.7901233.9824261.49
2802001.04.16 23:59buy491.000.88900.88400.9890
2812001.04.17 00:59modify491.000.88900.88510.9890
2822001.04.17 09:59s/l491.000.88510.88510.9890-401.1123860.38
2832001.04.17 10:59sell501.000.88130.88630.7813
2842001.04.18 09:59modify501.000.88130.88520.7813
2852001.04.18 10:59modify501.000.88130.88250.7813
2862001.04.18 11:59modify501.000.88130.88180.7813
2872001.04.18 15:59modify501.000.88130.88130.7813
2882001.04.18 16:59modify501.000.88130.87830.7813
2892001.04.18 17:59s/l501.000.87830.87830.7813304.6624165.04
2902001.04.18 18:59buy511.000.88760.88260.9876
2912001.04.18 22:59s/l511.000.88260.88260.9876-500.0023665.04
2922001.04.23 17:59sell521.000.89600.90100.7960
2932001.04.24 09:59modify521.000.89600.90080.7960
2942001.04.24 10:59modify521.000.89600.90070.7960
2952001.04.24 11:59modify521.000.89600.90050.7960
2962001.04.24 12:59modify521.000.89600.90000.7960
2972001.04.24 15:59modify521.000.89600.89950.7960
2982001.04.24 16:59modify521.000.89600.89910.7960
2992001.04.24 17:59modify521.000.89600.89900.7960
3002001.04.25 02:59modify521.000.89600.89600.7960
3012001.04.25 14:59s/l521.000.89600.89600.79609.3223674.36
3022001.04.25 16:59buy531.000.89700.89200.9970
3032001.04.25 17:59modify531.000.89700.89390.9970
3042001.04.26 11:59modify531.000.89700.89460.9970
3052001.04.26 12:59modify531.000.89700.89480.9970
3062001.04.26 13:59modify531.000.89700.89500.9970
3072001.04.26 14:59modify531.000.89700.89700.9970
3082001.04.26 20:59modify531.000.89700.90000.9970
3092001.04.27 15:59s/l531.000.90000.90000.9970277.7823952.14
3102001.04.27 16:59sell541.000.89250.89750.7925
3112001.04.30 10:59modify541.000.89250.89250.7925
3122001.04.30 15:59modify541.000.89250.88950.7925
3132001.05.01 11:59modify541.000.89250.88840.7925
3142001.05.01 12:59modify541.000.89250.88820.7925
3152001.05.01 13:59s/l541.000.88820.88820.7925448.6424400.78
3162001.05.01 14:59buy551.000.89020.88520.9902
3172001.05.01 15:59modify551.000.89020.88680.9902
3182001.05.01 17:59modify551.000.89020.89020.9902
3192001.05.02 09:59s/l551.000.89020.89020.9902-11.1124389.67
3202001.05.03 13:59sell561.000.89010.89510.7901
3212001.05.03 14:59modify561.000.89010.89490.7901
3222001.05.03 18:59modify561.000.89010.89460.7901
3232001.05.04 01:59modify561.000.89010.89440.7901
3242001.05.04 10:59modify561.000.89010.89410.7901
3252001.05.04 11:59modify561.000.89010.89320.7901
3262001.05.04 13:59s/l561.000.89320.89320.7901-305.3424084.33
3272001.05.04 15:59buy571.000.89740.89240.9974
3282001.05.07 00:59s/l571.000.89240.89240.9974-533.3323551.00
3292001.05.07 01:59sell581.000.89300.89800.7930
3302001.05.07 02:59modify581.000.89300.89700.7930
3312001.05.07 17:59modify581.000.89300.89630.7930
3322001.05.07 18:59modify581.000.89300.89600.7930
3332001.05.07 19:59modify581.000.89300.89370.7930
3342001.05.07 21:59modify581.000.89300.89360.7930
3352001.05.08 00:59modify581.000.89300.89220.7930
3362001.05.08 02:59modify581.000.89300.89210.7930
3372001.05.08 03:59modify581.000.89300.89200.7930
3382001.05.08 07:59modify581.000.89300.89300.7930
3392001.05.08 07:59modify581.000.89300.89200.7930
3402001.05.08 08:59modify581.000.89300.89170.7930
3412001.05.08 09:59modify581.000.89300.89000.7930
3422001.05.08 14:59modify581.000.89300.88700.7930
3432001.05.09 09:59modify581.000.89300.88630.7930
3442001.05.09 10:59modify581.000.89300.88620.7930
3452001.05.09 13:59modify581.000.89300.88600.7930
3462001.05.09 20:59close581.000.88510.88600.7930799.3224350.32
3472001.05.09 20:59buy591.000.88510.88010.9851
3482001.05.09 21:59modify591.000.88510.88240.9851
3492001.05.10 00:59modify591.000.88510.88270.9851
3502001.05.10 09:59modify591.000.88510.88300.9851
3512001.05.10 13:59modify591.000.88510.88510.9851
3522001.05.10 14:59s/l591.000.88510.88510.9851-11.1124339.21
3532001.05.10 15:59sell601.000.88160.88660.7816
3542001.05.11 11:59modify601.000.88160.88160.7816
3552001.05.11 15:59modify601.000.88160.88090.7816
3562001.05.11 16:59modify601.000.88160.88050.7816
3572001.05.11 18:59modify601.000.88160.87950.7816
3582001.05.14 00:59modify601.000.88160.87860.7816
3592001.05.14 12:59modify601.000.88160.87800.7816
3602001.05.14 13:59modify601.000.88160.87740.7816
3612001.05.14 14:59modify601.000.88160.87730.7816
3622001.05.14 17:59modify601.000.88160.87610.7816
3632001.05.14 18:59modify601.000.88160.87560.7816
3642001.05.14 22:59modify601.000.88160.87540.7816
3652001.05.15 00:59modify601.000.88160.87470.7816
3662001.05.15 07:59s/l601.000.87470.87470.7816713.3025052.51
3672001.05.15 11:59buy611.000.87690.87190.9769
3682001.05.15 12:59modify611.000.87690.87390.9769
3692001.05.15 14:59modify611.000.87690.87410.9769
3702001.05.15 15:59modify611.000.87690.87430.9769
3712001.05.15 17:59modify611.000.87690.87460.9769
3722001.05.15 18:59modify611.000.87690.87500.9769
3732001.05.15 21:59modify611.000.87690.87510.9769
3742001.05.16 01:59modify611.000.87690.87690.9769
3752001.05.16 03:59s/l611.000.87690.87690.9769-11.1125041.40
3762001.05.16 05:59sell621.000.87530.88030.7753
3772001.05.16 06:59modify621.000.87530.87850.7753
3782001.05.16 08:59s/l621.000.87850.87850.7753-320.0024721.40
3792001.05.16 09:59buy631.000.88420.87920.9842
3802001.05.17 09:59modify631.000.88420.88080.9842
3812001.05.17 10:59modify631.000.88420.88320.9842
3822001.05.17 11:59s/l631.000.88320.88320.9842-111.1124610.29
3832001.05.17 12:59sell641.000.88260.88760.7826
3842001.05.17 13:59modify641.000.88260.88580.7826
3852001.05.17 14:59modify641.000.88260.88560.7826
3862001.05.17 15:59modify641.000.88260.88520.7826
3872001.05.18 10:59modify641.000.88260.88260.7826
3882001.05.18 11:59modify641.000.88260.88230.7826
3892001.05.18 12:59modify641.000.88260.88180.7826
3902001.05.18 13:59modify641.000.88260.88120.7826
3912001.05.18 14:59modify641.000.88260.88080.7826
3922001.05.18 15:59modify641.000.88260.87960.7826
3932001.05.18 21:59s/l641.000.87960.87960.7826304.6624914.95
3942001.05.21 04:59buy651.000.88120.87620.9812
3952001.05.21 05:59modify651.000.88120.87760.9812
3962001.05.21 09:59s/l651.000.87760.87760.9812-360.0024554.95
3972001.05.21 10:59sell661.000.87560.88060.7756
3982001.05.21 11:59modify661.000.87560.87990.7756
3992001.05.21 12:59modify661.000.87560.87920.7756
4002001.05.22 09:59modify661.000.87560.87820.7756
4012001.05.22 10:59modify661.000.87560.87630.7756
4022001.05.22 11:59modify661.000.87560.87560.7756
4032001.05.22 12:59modify661.000.87560.87500.7756
4042001.05.22 13:59modify661.000.87560.87260.7756
4052001.05.22 16:59modify661.000.87560.86960.7756
4062001.05.23 09:59modify661.000.87560.86660.7756
4072001.05.23 10:59modify661.000.87560.86360.7756
4082001.05.23 11:59modify661.000.87560.86060.7756
4092001.05.23 16:59s/l661.000.86060.86060.77561509.3226064.27
4102001.05.24 12:59buy671.000.86030.85530.9603
4112001.05.25 05:59modify671.000.86030.85540.9603
4122001.05.25 09:59modify671.000.86030.85590.9603
4132001.05.25 11:59s/l671.000.85590.85590.9603-451.1125613.16
4142001.05.25 11:59sell681.000.85580.86080.7558
4152001.05.25 12:59modify681.000.85580.85980.7558
4162001.05.25 19:59s/l681.000.85980.85980.7558-400.0025213.16
4172001.05.28 00:59buy691.000.85980.85480.9598
4182001.05.28 01:59modify691.000.85980.85630.9598
4192001.05.28 14:59modify691.000.85980.85650.9598
4202001.05.28 19:59modify691.000.85980.85740.9598
4212001.05.28 20:59modify691.000.85980.85820.9598
4222001.05.28 22:59modify691.000.85980.85870.9598
4232001.05.28 23:59modify691.000.85980.85880.9598
4242001.05.29 04:59s/l691.000.85880.85880.9598-111.1125102.05
4252001.05.29 05:59sell701.000.85740.86240.7574
4262001.05.29 06:59modify701.000.85740.85990.7574
4272001.05.29 08:59modify701.000.85740.85940.7574
4282001.05.29 09:59modify701.000.85740.85900.7574
4292001.05.29 10:59modify701.000.85740.85880.7574
4302001.05.29 15:59modify701.000.85740.85740.7574
4312001.05.30 02:59s/l701.000.85740.85740.75744.6625106.71
4322001.05.30 04:59buy711.000.85680.85180.9568
4332001.05.30 05:59modify711.000.85680.85520.9568
4342001.05.30 09:59s/l711.000.85520.85520.9568-160.0024946.71
4352001.05.30 10:59sell721.000.85450.85950.7545
4362001.05.30 11:59modify721.000.85450.85700.7545
4372001.05.30 14:59s/l721.000.85700.85700.7545-250.0024696.71
4382001.05.30 15:59buy731.000.85670.85170.9567
4392001.05.30 16:59modify731.000.85670.85470.9567
4402001.05.30 17:59modify731.000.85670.85500.9567
4412001.05.31 00:59s/l731.000.85500.85500.9567-181.1124515.60
4422001.05.31 01:59sell741.000.85560.86060.7556
4432001.05.31 02:59modify741.000.85560.85720.7556
4442001.05.31 06:59modify741.000.85560.85560.7556
4452001.05.31 09:59modify741.000.85560.85260.7556
4462001.05.31 15:59modify741.000.85560.84960.7556
4472001.06.01 09:59modify741.000.85560.84950.7556
4482001.06.01 10:59modify741.000.85560.84790.7556
4492001.06.01 14:59close741.000.84550.84790.75561014.6625530.26
4502001.06.01 14:59buy751.000.84550.84050.9455
4512001.06.01 15:59close751.000.84560.84050.945510.0025540.26
4522001.06.01 15:59sell761.000.84560.85060.7456
4532001.06.01 16:59modify761.000.84560.84740.7456
4542001.06.01 19:59s/l761.000.84740.84740.7456-180.0025360.26
4552001.06.01 20:59buy771.000.84850.84350.9485
4562001.06.01 21:59modify771.000.84850.84510.9485
4572001.06.04 04:59modify771.000.84850.84520.9485
4582001.06.04 06:59modify771.000.84850.84560.9485
4592001.06.04 07:59modify771.000.84850.84850.9485
4602001.06.04 16:59s/l771.000.84850.84850.9485-33.3325326.93
4612001.06.04 18:59sell781.000.84510.85010.7451
4622001.06.05 14:59modify781.000.84510.84910.7451
4632001.06.05 15:59modify781.000.84510.84900.7451
4642001.06.05 17:59s/l781.000.84900.84900.7451-385.3424941.59
4652001.06.05 17:59buy791.000.85050.84550.9505
4662001.06.05 21:59modify791.000.85050.85050.9505
4672001.06.06 15:59s/l791.000.85050.85050.9505-11.1124930.48
4682001.06.06 17:59sell801.000.84490.84990.7449
4692001.06.07 16:59s/l801.000.84990.84990.7449-495.3424435.14
4702001.06.07 17:59buy811.000.85060.84560.9506
4712001.06.07 18:59modify811.000.85060.84680.9506
4722001.06.07 19:59modify811.000.85060.84720.9506
4732001.06.08 00:59modify811.000.85060.84740.9506
4742001.06.08 08:59s/l811.000.84740.84740.9506-331.1124104.03
4752001.06.08 09:59sell821.000.84760.85260.7476
4762001.06.08 11:59close821.000.85060.85260.7476-300.0023804.03
4772001.06.08 11:59buy831.000.85060.84560.9506
4782001.06.08 15:59close831.000.84700.84560.9506-360.0023444.03
4792001.06.08 15:59sell841.000.84700.85200.7470
4802001.06.08 16:59modify841.000.84700.84990.7470
4812001.06.08 17:59s/l841.000.84990.84990.7470-290.0023154.03
4822001.06.08 18:59buy851.000.85000.84500.9500
4832001.06.08 19:59modify851.000.85000.84750.9500
4842001.06.11 10:59modify851.000.85000.84810.9500
4852001.06.11 13:59close851.000.85030.84810.9500-3.3323150.70
4862001.06.11 13:59sell861.000.85030.85530.7503
4872001.06.11 14:59modify861.000.85030.85030.7503
4882001.06.11 15:59modify861.000.85030.84730.7503
4892001.06.12 13:59s/l861.000.84730.84730.7503304.6623455.36
4902001.06.12 15:59buy871.000.84930.84430.9493
4912001.06.12 22:59modify871.000.84930.84930.9493
4922001.06.13 13:59modify871.000.84930.84950.9493
4932001.06.13 15:59modify871.000.84930.85230.9493
4942001.06.13 16:59s/l871.000.85230.85230.9493288.8923744.25
4952001.06.14 10:59sell881.000.85200.85700.7520
4962001.06.14 11:59modify881.000.85200.85480.7520
4972001.06.14 14:59modify881.000.85200.85440.7520
4982001.06.14 15:59modify881.000.85200.85400.7520
4992001.06.14 16:59s/l881.000.85400.85400.7520-200.0023544.25
5002001.06.14 17:59buy891.000.86030.85530.9603
5012001.06.15 08:59modify891.000.86030.86030.9603
5022001.06.15 14:59modify891.000.86030.86330.9603
5032001.06.15 15:59s/l891.000.86330.86330.9603288.8923833.14
5042001.06.15 20:59sell901.000.86140.86640.7614
5052001.06.15 21:59modify901.000.86140.86490.7614
5062001.06.18 12:59modify901.000.86140.86450.7614
5072001.06.18 13:59modify901.000.86140.86440.7614
5082001.06.18 14:59modify901.000.86140.86420.7614
5092001.06.18 16:59modify901.000.86140.86400.7614
5102001.06.18 17:59modify901.000.86140.86370.7614
5112001.06.18 19:59modify901.000.86140.86190.7614
5122001.06.19 08:59modify901.000.86140.86180.7614
5132001.06.19 09:59modify901.000.86140.86140.7614
5142001.06.19 10:59modify901.000.86140.86100.7614
5152001.06.19 11:59modify901.000.86140.86060.7614
5162001.06.19 14:59modify901.000.86140.86030.7614
5172001.06.19 16:59modify901.000.86140.85970.7614
5182001.06.19 18:59modify901.000.86140.85840.7614
5192001.06.20 00:59modify901.000.86140.85810.7614
5202001.06.20 01:59modify901.000.86140.85780.7614
5212001.06.20 02:59modify901.000.86140.85770.7614
5222001.06.20 03:59modify901.000.86140.85740.7614
5232001.06.20 04:59modify901.000.86140.85730.7614
5242001.06.20 07:59modify901.000.86140.85720.7614
5252001.06.20 10:59modify901.000.86140.85620.7614
5262001.06.20 12:59modify901.000.86140.85540.7614
5272001.06.20 15:59modify901.000.86140.85530.7614
5282001.06.20 17:59modify901.000.86140.85500.7614
5292001.06.20 18:59modify901.000.86140.85390.7614
5302001.06.20 19:59s/l901.000.85390.85390.7614773.3024606.44
5312001.06.20 20:59buy911.000.85460.84960.9546
5322001.06.20 21:59modify911.000.85460.85130.9546
5332001.06.21 10:59modify911.000.85460.85180.9546
5342001.06.21 12:59modify911.000.85460.85200.9546
5352001.06.21 16:59modify911.000.85460.85220.9546
5362001.06.21 18:59modify911.000.85460.85240.9546
5372001.06.21 19:59modify911.000.85460.85340.9546
5382001.06.22 04:59s/l911.000.85340.85340.9546-142.2224464.22
5392001.06.22 05:59sell921.000.85340.85840.7534
5402001.06.22 06:59modify921.000.85340.85600.7534
5412001.06.22 11:59modify921.000.85340.85580.7534
5422001.06.22 12:59modify921.000.85340.85520.7534
5432001.06.22 13:59modify921.000.85340.85500.7534
5442001.06.22 14:59modify921.000.85340.85480.7534
5452001.06.22 17:59s/l921.000.85480.85480.7534-140.0024324.22
5462001.06.22 18:59buy931.000.85540.85040.9554
5472001.06.22 19:59modify931.000.85540.85280.9554
5482001.06.25 03:59modify931.000.85540.85290.9554
5492001.06.25 04:59modify931.000.85540.85540.9554
5502001.06.25 11:59modify931.000.85540.85840.9554
5512001.06.26 05:59modify931.000.85540.85950.9554
5522001.06.26 09:59modify931.000.85540.86140.9554
5532001.06.26 12:59s/l931.000.86140.86140.9554555.5624879.78
5542001.06.27 16:59sell941.000.85960.86460.7596
5552001.06.27 17:59modify941.000.85960.86370.7596
5562001.06.27 18:59modify941.000.85960.86360.7596
5572001.06.28 00:59modify941.000.85960.86350.7596
5582001.06.28 09:59modify941.000.85960.86310.7596
5592001.06.28 10:59modify941.000.85960.86260.7596
5602001.06.28 11:59modify941.000.85960.85960.7596
5612001.06.28 12:59modify941.000.85960.85660.7596
5622001.06.28 14:59modify941.000.85960.85360.7596
5632001.06.28 17:59modify941.000.85960.85060.7596
5642001.06.28 18:59modify941.000.85960.84760.7596
5652001.06.29 12:59s/l941.000.84760.84760.75961209.3226089.10
5662001.06.29 18:59buy951.000.84740.84240.9474
5672001.06.29 19:59modify951.000.84740.84470.9474
5682001.06.29 21:59modify951.000.84740.84490.9474
5692001.07.02 01:59modify951.000.84740.84540.9474
5702001.07.02 02:59modify951.000.84740.84560.9474
5712001.07.02 06:59modify951.000.84740.84610.9474
5722001.07.02 07:59modify951.000.84740.84630.9474
5732001.07.02 09:59s/l951.000.84630.84630.9474-143.3325945.77
5742001.07.02 10:59sell961.000.84510.85010.7451
5752001.07.02 11:59modify961.000.84510.84850.7451
5762001.07.03 01:59modify961.000.84510.84840.7451
5772001.07.03 02:59modify961.000.84510.84810.7451
5782001.07.03 07:59s/l961.000.84810.84810.7451-295.3425650.43
5792001.07.03 07:59buy971.000.84820.84320.9482
5802001.07.03 08:59modify971.000.84820.84540.9482
5812001.07.03 14:59modify971.000.84820.84580.9482
5822001.07.03 16:59modify971.000.84820.84590.9482
5832001.07.03 17:59modify971.000.84820.84620.9482
5842001.07.03 18:59modify971.000.84820.84650.9482
5852001.07.03 21:59modify971.000.84820.84670.9482
5862001.07.04 02:59s/l971.000.84670.84670.9482-161.1125489.32
5872001.07.04 03:59sell981.000.84630.85130.7463
5882001.07.04 04:59modify981.000.84630.84850.7463
5892001.07.04 10:59modify981.000.84630.84810.7463
5902001.07.04 11:59modify981.000.84630.84790.7463
5912001.07.05 03:59close981.000.84660.84790.7463-25.3425463.98
5922001.07.05 03:59buy991.000.84660.84160.9466
5932001.07.05 04:59modify991.000.84660.84470.9466
5942001.07.05 05:59s/l991.000.84470.84470.9466-190.0025273.98
5952001.07.05 06:59sell1001.000.84430.84930.7443
5962001.07.05 07:59modify1001.000.84430.84650.7443
5972001.07.05 09:59modify1001.000.84430.84620.7443
5982001.07.05 10:59modify1001.000.84430.84550.7443
5992001.07.05 13:59modify1001.000.84430.84430.7443
6002001.07.05 16:59modify1001.000.84430.84130.7443
6012001.07.06 09:59modify1001.000.84430.84040.7443
6022001.07.06 14:59s/l1001.000.84040.84040.7443394.6625668.64
6032001.07.06 15:59buy1011.000.84010.83510.9401
6042001.07.06 16:59modify1011.000.84010.84010.9401
6052001.07.06 17:59modify1011.000.84010.84310.9401
6062001.07.09 16:59modify1011.000.84010.84610.9401
6072001.07.09 19:59s/l1011.000.84610.84610.9401566.6726235.31
6082001.07.09 20:59sell1021.000.84790.85290.7479
6092001.07.09 23:59close1021.000.85000.85290.7479-210.0026025.31
6102001.07.09 23:59buy1031.000.85000.84500.9500
6112001.07.10 00:59modify1031.000.85000.84640.9500
6122001.07.10 01:59modify1031.000.85000.84650.9500
6132001.07.10 08:59modify1031.000.85000.85000.9500
6142001.07.10 21:59modify1031.000.85000.85040.9500
6152001.07.10 22:59modify1031.000.85000.85050.9500
6162001.07.10 23:59modify1031.000.85000.85140.9500
6172001.07.11 07:59modify1031.000.85000.85170.9500
6182001.07.11 08:59modify1031.000.85000.85300.9500
6192001.07.11 09:59modify1031.000.85000.85600.9500
6202001.07.11 14:59modify1031.000.85000.85900.9500
6212001.07.11 19:59s/l1031.000.85900.85900.9500877.7826903.09
6222001.07.12 07:59sell1041.000.85700.86200.7570
6232001.07.12 08:59modify1041.000.85700.85700.7570
6242001.07.12 23:59modify1041.000.85700.85680.7570
6252001.07.13 00:59modify1041.000.85700.85590.7570
6262001.07.13 01:59modify1041.000.85700.85560.7570
6272001.07.13 09:59modify1041.000.85700.85370.7570
6282001.07.13 10:59s/l1041.000.85370.85370.7570334.6627237.75
6292001.07.13 12:59buy1051.000.85530.85030.9553
6302001.07.13 13:59modify1051.000.85530.85220.9553
6312001.07.13 15:59s/l1051.000.85220.85220.9553-310.0026927.75
6322001.07.13 16:59sell1061.000.85200.85700.7520
6332001.07.13 17:59modify1061.000.85200.85420.7520
6342001.07.13 21:59s/l1061.000.85420.85420.7520-220.0026707.75
6352001.07.16 00:59buy1071.000.85470.84970.9547
6362001.07.16 01:59modify1071.000.85470.85230.9547
6372001.07.16 08:59modify1071.000.85470.85250.9547
6382001.07.16 10:59modify1071.000.85470.85310.9547
6392001.07.16 12:59modify1071.000.85470.85320.9547
6402001.07.16 13:59modify1071.000.85470.85470.9547
6412001.07.16 17:59s/l1071.000.85470.85470.95470.0026707.75
6422001.07.16 23:59sell1081.000.85230.85730.7523
6432001.07.17 00:59modify1081.000.85230.85690.7523
6442001.07.17 01:59modify1081.000.85230.85670.7523
6452001.07.17 08:59modify1081.000.85230.85650.7523
6462001.07.17 09:59modify1081.000.85230.85590.7523
6472001.07.17 13:59modify1081.000.85230.85570.7523
6482001.07.17 15:59modify1081.000.85230.85510.7523
6492001.07.17 16:59modify1081.000.85230.85380.7523
6502001.07.17 17:59s/l1081.000.85380.85380.7523-145.3426562.41
6512001.07.17 18:59buy1091.000.85750.85250.9575
6522001.07.18 02:59modify1091.000.85750.85260.9575
6532001.07.18 09:59modify1091.000.85750.85310.9575
6542001.07.18 10:59modify1091.000.85750.85370.9575
6552001.07.18 11:59modify1091.000.85750.85380.9575
6562001.07.18 12:59modify1091.000.85750.85750.9575
6572001.07.18 15:59modify1091.000.85750.86050.9575
6582001.07.18 16:59modify1091.000.85750.86350.9575
6592001.07.18 17:59modify1091.000.85750.86650.9575
6602001.07.18 21:59modify1091.000.85750.86950.9575
6612001.07.19 10:59modify1091.000.85750.87250.9575
6622001.07.19 14:59s/l1091.000.87250.87250.95751477.7828040.19
6632001.07.19 17:59sell1101.000.86820.87320.7682
6642001.07.19 18:59modify1101.000.86820.87310.7682
6652001.07.20 06:59s/l1101.000.87310.87310.7682-485.3427554.85
6662001.07.20 12:59buy1111.000.87540.87040.9754
6672001.07.20 13:59modify1111.000.87540.87080.9754
6682001.07.20 15:59modify1111.000.87540.87110.9754
6692001.07.20 19:59close1111.000.87200.87110.9754-340.0027214.85
6702001.07.20 19:59sell1121.000.87200.87700.7720
6712001.07.20 20:59modify1121.000.87200.87530.7720
6722001.07.23 09:59modify1121.000.87200.87200.7720
6732001.07.23 19:59modify1121.000.87200.87070.7720
6742001.07.23 20:59modify1121.000.87200.87050.7720
6752001.07.23 21:59modify1121.000.87200.87040.7720
6762001.07.23 22:59modify1121.000.87200.87020.7720
6772001.07.23 23:59modify1121.000.87200.86980.7720
6782001.07.24 03:59s/l1121.000.86980.86980.7720238.6427453.49
6792001.07.24 04:59buy1131.000.87040.86540.9704
6802001.07.24 05:59modify1131.000.87040.86700.9704
6812001.07.24 09:59modify1131.000.87040.86720.9704
6822001.07.24 13:59modify1131.000.87040.86730.9704
6832001.07.24 15:59modify1131.000.87040.87040.9704
6842001.07.24 20:59modify1131.000.87040.87060.9704
6852001.07.24 22:59modify1131.000.87040.87100.9704
6862001.07.24 23:59modify1131.000.87040.87110.9704
6872001.07.25 03:59modify1131.000.87040.87120.9704
6882001.07.25 10:59modify1131.000.87040.87150.9704
6892001.07.25 11:59modify1131.000.87040.87190.9704
6902001.07.25 12:59modify1131.000.87040.87210.9704
6912001.07.25 13:59modify1131.000.87040.87340.9704
6922001.07.25 16:59modify1131.000.87040.87400.9704
6932001.07.25 17:59modify1131.000.87040.87640.9704
6942001.07.26 12:59modify1131.000.87040.87670.9704
6952001.07.26 13:59s/l1131.000.87670.87670.9704607.7828061.27
6962001.07.26 14:59sell1141.000.87630.88130.7763
6972001.07.26 15:59modify1141.000.87630.87980.7763
6982001.07.27 09:59modify1141.000.87630.87970.7763
6992001.07.27 10:59modify1141.000.87630.87950.7763
7002001.07.27 11:59modify1141.000.87630.87880.7763
7012001.07.27 12:59modify1141.000.87630.87800.7763
7022001.07.27 13:59modify1141.000.87630.87790.7763
7032001.07.27 14:59s/l1141.000.87790.87790.7763-155.3427905.93
7042001.07.27 15:59buy1151.000.87760.87260.9776
7052001.07.27 17:59close1151.000.87460.87260.9776-300.0027605.93
7062001.07.27 17:59sell1161.000.87460.87960.7746
7072001.07.27 18:59modify1161.000.87460.87790.7746
7082001.07.30 17:59modify1161.000.87460.87730.7746
7092001.07.30 18:59modify1161.000.87460.87580.7746
7102001.07.30 19:59modify1161.000.87460.87560.7746
7112001.07.31 03:59modify1161.000.87460.87540.7746
7122001.07.31 04:59s/l1161.000.87540.87540.7746-61.3627544.57
7132001.07.31 05:59buy1171.000.87580.87080.9758
7142001.07.31 06:59modify1171.000.87580.87360.9758
7152001.07.31 11:59modify1171.000.87580.87420.9758
7162001.07.31 18:59s/l1171.000.87420.87420.9758-160.0027384.57
7172001.07.31 19:59sell1181.000.87420.87920.7742
7182001.07.31 20:59modify1181.000.87420.87610.7742
7192001.07.31 23:59s/l1181.000.87610.87610.7742-190.0027194.57
7202001.08.01 01:59buy1191.000.87680.87180.9768
7212001.08.01 02:59modify1191.000.87680.87390.9768
7222001.08.01 05:59modify1191.000.87680.87680.9768
7232001.08.01 21:59modify1191.000.87680.87730.9768
7242001.08.01 22:59modify1191.000.87680.87750.9768
7252001.08.01 23:59modify1191.000.87680.87770.9768
7262001.08.02 00:59modify1191.000.87680.87790.9768
7272001.08.02 01:59modify1191.000.87680.87800.9768
7282001.08.02 04:59modify1191.000.87680.87850.9768
7292001.08.02 05:59modify1191.000.87680.87980.9768
7302001.08.02 15:59s/l1191.000.87980.87980.9768288.8927483.46
7312001.08.02 16:59sell1201.000.88140.88640.7814
7322001.08.02 17:59modify1201.000.88140.88210.7814
7332001.08.02 18:59s/l1201.000.88210.88210.7814-70.0027413.46
7342001.08.02 19:59buy1211.000.88270.87770.9827
7352001.08.02 20:59modify1211.000.88270.88000.9827
7362001.08.03 14:59s/l1211.000.88000.88000.9827-281.1127132.35
7372001.08.03 15:59sell1221.000.88270.88770.7827
7382001.08.03 16:59close1221.000.88590.88770.7827-320.0026812.35
7392001.08.03 16:59buy1231.000.88590.88090.9859
7402001.08.06 02:59s/l1231.000.88090.88090.9859-533.3326279.02
7412001.08.06 04:59sell1241.000.88020.88520.7802
7422001.08.06 05:59modify1241.000.88020.88430.7802
7432001.08.06 20:59modify1241.000.88020.88270.7802
7442001.08.06 23:59modify1241.000.88020.88250.7802
7452001.08.07 00:59modify1241.000.88020.88170.7802
7462001.08.07 02:59modify1241.000.88020.88150.7802
7472001.08.07 03:59modify1241.000.88020.88110.7802
7482001.08.07 08:59modify1241.000.88020.88020.7802
7492001.08.07 10:59modify1241.000.88020.88010.7802
7502001.08.07 21:59modify1241.000.88020.88000.7802
7512001.08.07 22:59modify1241.000.88020.87990.7802
7522001.08.07 23:59modify1241.000.88020.87970.7802
7532001.08.08 00:59modify1241.000.88020.87940.7802
7542001.08.08 01:59modify1241.000.88020.87920.7802
7552001.08.08 03:59modify1241.000.88020.87910.7802
7562001.08.08 09:59modify1241.000.88020.87730.7802
7572001.08.08 10:59modify1241.000.88020.87710.7802
7582001.08.08 11:59modify1241.000.88020.87700.7802
7592001.08.08 17:59s/l1241.000.87700.87700.7802329.3226608.34
7602001.08.08 18:59buy1251.000.87970.87470.9797
7612001.08.08 19:59modify1251.000.87970.87560.9797
7622001.08.08 20:59modify1251.000.87970.87570.9797
7632001.08.08 21:59modify1251.000.87970.87600.9797
7642001.08.09 01:59modify1251.000.87970.87630.9797
7652001.08.09 09:59modify1251.000.87970.87970.9797
7662001.08.09 12:59modify1251.000.87970.88270.9797
7672001.08.09 18:59modify1251.000.87970.88570.9797
7682001.08.09 19:59modify1251.000.87970.88870.9797
7692001.08.10 16:59modify1251.000.87970.89170.9797
7702001.08.10 19:59modify1251.000.87970.89230.9797
7712001.08.13 09:59modify1251.000.87970.89240.9797
7722001.08.13 11:59modify1251.000.87970.89330.9797
7732001.08.13 12:59modify1251.000.87970.89470.9797
7742001.08.14 05:59modify1251.000.87970.89540.9797
7752001.08.14 07:59modify1251.000.87970.89560.9797
7762001.08.14 09:59s/l1251.000.89560.89560.97971523.3428131.68
7772001.08.14 10:59sell1261.000.89420.89920.7942
7782001.08.14 11:59modify1261.000.89420.89860.7942
7792001.08.14 17:59s/l1261.000.89860.89860.7942-440.0027691.68
7802001.08.14 18:59buy1271.000.90310.89811.0031
7812001.08.15 10:59modify1271.000.90310.90311.0031
7822001.08.15 11:59modify1271.000.90310.90611.0031
7832001.08.15 13:59modify1271.000.90310.90911.0031
7842001.08.16 02:59modify1271.000.90310.91211.0031
7852001.08.16 09:59modify1271.000.90310.91511.0031
7862001.08.16 14:59s/l1271.000.91510.91511.00311177.7828869.46
7872001.08.16 16:59sell1281.000.91250.91750.8125
7882001.08.16 17:59modify1281.000.91250.91660.8125
7892001.08.17 10:59modify1281.000.91250.91600.8125
7902001.08.17 12:59modify1281.000.91250.91580.8125
7912001.08.17 13:59close1281.000.91480.91580.8125-225.3428644.12
7922001.08.17 13:59buy1291.000.91480.90981.0148
7932001.08.17 14:59modify1291.000.91480.91191.0148
7942001.08.17 17:59modify1291.000.91480.91221.0148
7952001.08.17 18:59modify1291.000.91480.91241.0148
7962001.08.17 21:59modify1291.000.91480.91481.0148
7972001.08.20 11:59s/l1291.000.91480.91481.0148-33.3328610.79
7982001.08.20 16:59sell1301.000.91240.91740.8124
7992001.08.20 17:59modify1301.000.91240.91720.8124
8002001.08.21 09:59modify1301.000.91240.91650.8124
8012001.08.21 10:59modify1301.000.91240.91540.8124
8022001.08.21 11:59modify1301.000.91240.91440.8124
8032001.08.21 14:59s/l1301.000.91440.91440.8124-195.3428415.45
8042001.08.21 16:59buy1311.000.91270.90771.0127
8052001.08.21 18:59close1311.000.91070.90771.0127-200.0028215.45
8062001.08.21 18:59sell1321.000.91070.91570.8107
8072001.08.21 19:59modify1321.000.91070.91300.8107
8082001.08.21 20:59s/l1321.000.91300.91300.8107-230.0027985.45
8092001.08.21 21:59buy1331.000.91700.91201.0170
8102001.08.22 10:59modify1331.000.91700.91701.0170
8112001.08.22 18:59s/l1331.000.91700.91701.0170-11.1127974.34
8122001.08.22 21:59sell1341.000.91460.91960.8146
8132001.08.22 22:59modify1341.000.91460.91910.8146
8142001.08.23 11:59modify1341.000.91460.91460.8146
8152001.08.23 17:59s/l1341.000.91460.91460.81464.6627979.00
8162001.08.23 20:59buy1351.000.91570.91071.0157
8172001.08.23 21:59modify1351.000.91570.91201.0157
8182001.08.24 12:59s/l1351.000.91200.91201.0157-381.1127597.89
8192001.08.24 13:59sell1361.000.91040.91540.8104
8202001.08.24 14:59modify1361.000.91040.91440.8104
8212001.08.24 18:59modify1361.000.91040.91380.8104
8222001.08.27 09:59modify1361.000.91040.91370.8104
8232001.08.27 10:59modify1361.000.91040.91360.8104
8242001.08.27 11:59modify1361.000.91040.91310.8104
8252001.08.27 12:59modify1361.000.91040.91250.8104
8262001.08.27 19:59modify1361.000.91040.91200.8104
8272001.08.28 02:59close1361.000.91120.91200.8104-61.3627536.53
8282001.08.28 02:59buy1371.000.91120.90621.0112
8292001.08.28 03:59modify1371.000.91120.90991.0112
8302001.08.28 06:59s/l1371.000.90990.90991.0112-130.0027406.53
8312001.08.28 07:59sell1381.000.90660.91160.8066
8322001.08.28 08:59modify1381.000.90660.91030.8066
8332001.08.28 09:59modify1381.000.90660.91000.8066
8342001.08.28 10:59modify1381.000.90660.90970.8066
8352001.08.28 11:59modify1381.000.90660.90940.8066
8362001.08.28 17:59s/l1381.000.90940.90940.8066-280.0027126.53
8372001.08.28 18:59buy1391.000.91030.90531.0103
8382001.08.28 19:59modify1391.000.91030.90551.0103
8392001.08.28 21:59modify1391.000.91030.90561.0103
8402001.08.28 23:59modify1391.000.91030.90571.0103
8412001.08.29 00:59modify1391.000.91030.90591.0103
8422001.08.29 08:59modify1391.000.91030.91031.0103
8432001.08.29 14:59s/l1391.000.91030.91031.0103-11.1127115.42
8442001.08.29 17:59sell1401.000.90940.91440.8094
8452001.08.29 18:59modify1401.000.90940.91150.8094
8462001.08.30 10:59modify1401.000.90940.91110.8094
8472001.08.30 12:59modify1401.000.90940.91100.8094
8482001.08.30 13:59modify1401.000.90940.91080.8094
8492001.08.30 14:59s/l1401.000.91080.91080.8094-135.3426980.08
8502001.08.30 15:59buy1411.000.90850.90351.0085
8512001.08.30 16:59modify1411.000.90850.90791.0085
8522001.08.30 17:59modify1411.000.90850.90851.0085
8532001.08.30 18:59modify1411.000.90850.91151.0085
8542001.08.30 20:59modify1411.000.90850.91451.0085
8552001.08.31 16:59s/l1411.000.91450.91451.0085588.8927568.97
8562001.08.31 17:59sell1421.000.90830.91330.8083
8572001.09.03 16:59modify1421.000.90830.91290.8083
8582001.09.03 17:59modify1421.000.90830.91250.8083
8592001.09.03 18:59modify1421.000.90830.91240.8083
8602001.09.03 19:59modify1421.000.90830.91010.8083
8612001.09.04 00:59modify1421.000.90830.90860.8083
8622001.09.04 03:59modify1421.000.90830.90850.8083
8632001.09.04 04:59modify1421.000.90830.90830.8083
8642001.09.04 07:59modify1421.000.90830.90530.8083
8652001.09.04 10:59modify1421.000.90830.90230.8083
8662001.09.04 16:59modify1421.000.90830.89930.8083
8672001.09.04 17:59modify1421.000.90830.89630.8083
8682001.09.04 18:59modify1421.000.90830.89330.8083
8692001.09.04 19:59modify1421.000.90830.89030.8083
8702001.09.05 18:59close1421.000.88950.89030.80831903.3029472.27
8712001.09.05 18:59buy1431.000.88950.88450.9895
8722001.09.05 19:59modify1431.000.88950.88710.9895
8732001.09.05 20:59s/l1431.000.88710.88710.9895-240.0029232.27
8742001.09.05 21:59sell1441.000.88640.89140.7864
8752001.09.05 22:59modify1441.000.88640.88930.7864
8762001.09.05 23:59modify1441.000.88640.88900.7864
8772001.09.06 10:59modify1441.000.88640.88840.7864
8782001.09.06 14:59modify1441.000.88640.88780.7864
8792001.09.06 16:59s/l1441.000.88780.88780.7864-135.3429096.93
8802001.09.06 17:59buy1451.000.89460.88960.9946
8812001.09.07 14:59modify1451.000.89460.89460.9946
8822001.09.07 15:59modify1451.000.89460.89760.9946
8832001.09.07 17:59modify1451.000.89460.90060.9946
8842001.09.10 01:59modify1451.000.89460.90360.9946
8852001.09.10 10:59s/l1451.000.90360.90360.9946855.5629952.49
8862001.09.10 17:59sell1461.000.89850.90350.7985
8872001.09.11 08:59modify1461.000.89850.90330.7985
8882001.09.11 11:59modify1461.000.89850.90320.7985
8892001.09.11 12:59modify1461.000.89850.90270.7985
8902001.09.11 13:59modify1461.000.89850.90210.7985
8912001.09.11 14:59modify1461.000.89850.90180.7985
8922001.09.11 15:59s/l1461.000.90180.90180.7985-325.3429627.15
8932001.09.11 17:59buy1471.000.91110.90611.0111
8942001.09.11 18:59modify1471.000.91110.91111.0111
8952001.09.12 00:59s/l1471.000.91110.91111.0111-11.1129616.04
8962001.09.12 17:59sell1481.000.90580.91080.8058
8972001.09.12 21:59modify1481.000.90580.91060.8058
8982001.09.13 09:59modify1481.000.90580.90940.8058
8992001.09.13 10:59close1481.000.90760.90940.8058-175.3429440.70
9002001.09.13 10:59buy1491.000.90760.90261.0076
9012001.09.13 11:59modify1491.000.90760.90511.0076
9022001.09.13 13:59close1491.000.90680.90511.0076-80.0029360.70
9032001.09.13 13:59sell1501.000.90680.91180.8068
9042001.09.13 16:59close1501.000.91060.91180.8068-380.0028980.70
9052001.09.13 16:59buy1511.000.91060.90561.0106
9062001.09.13 17:59modify1511.000.91060.90651.0106
9072001.09.13 18:59modify1511.000.91060.90671.0106
9082001.09.13 20:59modify1511.000.91060.90691.0106
9092001.09.13 21:59modify1511.000.91060.90701.0106
9102001.09.14 04:59modify1511.000.91060.90731.0106
9112001.09.14 10:59modify1511.000.91060.90781.0106
9122001.09.14 11:59modify1511.000.91060.91061.0106
9132001.09.14 12:59modify1511.000.91060.91361.0106
9142001.09.14 13:59modify1511.000.91060.91661.0106
9152001.09.17 00:59modify1511.000.91060.91961.0106
9162001.09.17 04:59modify1511.000.91060.92261.0106
9172001.09.17 09:59modify1511.000.91060.92561.0106
9182001.09.17 10:59modify1511.000.91060.92861.0106
9192001.09.17 13:59s/l1511.000.92860.92861.01061755.5630736.26
9202001.09.17 17:59sell1521.000.91970.92470.8197
9212001.09.17 19:59s/l1521.000.92470.92470.8197-500.0030236.26
9222001.09.18 21:59buy1531.000.92760.92261.0276
9232001.09.19 11:59modify1531.000.92760.92271.0276
9242001.09.19 17:59modify1531.000.92760.92761.0276
9252001.09.19 21:59s/l1531.000.92760.92761.0276-11.1130225.15
9262001.09.20 13:59sell1541.000.92520.93020.8252
9272001.09.20 14:59modify1541.000.92520.92950.8252
9282001.09.20 19:59modify1541.000.92520.92900.8252
9292001.09.20 21:59modify1541.000.92520.92820.8252
9302001.09.20 23:59close1541.000.92770.92820.8252-250.0029975.15
9312001.09.20 23:59buy1551.000.92770.92271.0277
9322001.09.21 00:59modify1551.000.92770.92461.0277
9332001.09.21 03:59s/l1551.000.92460.92461.0277-321.1129654.04
9342001.09.21 04:59sell1561.000.92110.92610.8211
9352001.09.21 09:59modify1561.000.92110.92570.8211
9362001.09.21 10:59modify1561.000.92110.92500.8211
9372001.09.21 15:59modify1561.000.92110.92110.8211
9382001.09.21 17:59modify1561.000.92110.91810.8211
9392001.09.21 18:59modify1561.000.92110.91510.8211
9402001.09.24 13:59s/l1561.000.91510.91510.8211613.9830268.02
9412001.09.25 10:59buy1571.000.91700.91201.0170
9422001.09.25 11:59modify1571.000.91700.91411.0170
9432001.09.25 12:59modify1571.000.91700.91421.0170
9442001.09.25 13:59modify1571.000.91700.91461.0170
9452001.09.25 15:59modify1571.000.91700.91701.0170
9462001.09.25 16:59modify1571.000.91700.92001.0170
9472001.09.26 16:59close1571.000.92070.92001.0170358.8930626.91
9482001.09.26 16:59sell1581.000.92070.92570.8207
9492001.09.26 18:59close1581.000.92280.92570.8207-210.0030416.91
9502001.09.26 18:59buy1591.000.92280.91781.0228
9512001.09.26 19:59modify1591.000.92280.92081.0228
9522001.09.27 05:59s/l1591.000.92080.92081.0228-211.1130205.80
9532001.09.27 06:59sell1601.000.92070.92570.8207
9542001.09.27 07:59modify1601.000.92070.92260.8207
9552001.09.27 08:59modify1601.000.92070.92230.8207
9562001.09.27 09:59modify1601.000.92070.92210.8207
9572001.09.27 10:59s/l1601.000.92210.92210.8207-140.0030065.80
9582001.09.27 11:59buy1611.000.92180.91681.0218
9592001.09.27 12:59modify1611.000.92180.91941.0218
9602001.09.27 14:59s/l1611.000.91940.91941.0218-240.0029825.80
9612001.09.27 15:59sell1621.000.91780.92280.8178
9622001.09.27 16:59modify1621.000.91780.92130.8178
9632001.09.27 23:59modify1621.000.91780.92100.8178
9642001.09.28 01:59modify1621.000.91780.92060.8178
9652001.09.28 02:59modify1621.000.91780.91780.8178
9662001.09.28 16:59modify1621.000.91780.91480.8178
9672001.09.28 19:59modify1621.000.91780.91180.8178
9682001.10.01 13:59s/l1621.000.91180.91180.8178618.6430444.44
9692001.10.01 15:59buy1631.000.91510.91011.0151
9702001.10.02 03:59modify1631.000.91510.91031.0151
9712001.10.02 04:59modify1631.000.91510.91091.0151
9722001.10.02 10:59modify1631.000.91510.91171.0151
9732001.10.02 11:59modify1631.000.91510.91221.0151
9742001.10.02 12:59modify1631.000.91510.91251.0151
9752001.10.02 13:59modify1631.000.91510.91511.0151
9762001.10.02 17:59s/l1631.000.91510.91511.0151-11.1130433.33
9772001.10.02 18:59sell1641.000.91610.92110.8161
9782001.10.02 19:59modify1641.000.91610.91730.8161
9792001.10.02 20:59s/l1641.000.91730.91730.8161-120.0030313.33
9802001.10.02 21:59buy1651.000.91920.91421.0192
9812001.10.02 22:59modify1651.000.91920.91521.0192
9822001.10.03 04:59modify1651.000.91920.91531.0192
9832001.10.03 05:59modify1651.000.91920.91601.0192
9842001.10.03 10:59modify1651.000.91920.91631.0192
9852001.10.03 13:59modify1651.000.91920.91701.0192
9862001.10.03 18:59s/l1651.000.91700.91701.0192-231.1130082.22
9872001.10.03 19:59sell1661.000.91500.92000.8150
9882001.10.03 21:59modify1661.000.91500.91990.8150
9892001.10.03 22:59modify1661.000.91500.91980.8150
9902001.10.04 10:59modify1661.000.91500.91940.8150
9912001.10.04 14:59modify1661.000.91500.91920.8150
9922001.10.04 15:59modify1661.000.91500.91900.8150
9932001.10.04 17:59modify1661.000.91500.91810.8150
9942001.10.04 18:59modify1661.000.91500.91700.8150
9952001.10.04 19:59close1661.000.91510.91700.8150-5.3430076.88
9962001.10.04 19:59buy1671.000.91510.91011.0151
9972001.10.04 20:59modify1671.000.91510.91361.0151
9982001.10.04 22:59modify1671.000.91510.91511.0151
9992001.10.05 17:59modify1671.000.91510.91521.0151
10002001.10.05 18:59modify1671.000.91510.91611.0151
10012001.10.05 19:59modify1671.000.91510.91621.0151
10022001.10.05 20:59modify1671.000.91510.91651.0151
10032001.10.05 21:59modify1671.000.91510.91681.0151
10042001.10.08 00:59modify1671.000.91510.91691.0151
10052001.10.08 09:59modify1671.000.91510.91811.0151
10062001.10.08 17:59s/l1671.000.91810.91811.0151255.5630332.44
10072001.10.08 18:59sell1681.000.91860.92360.8186
10082001.10.08 19:59modify1681.000.91860.92140.8186
10092001.10.09 08:59s/l1681.000.92140.92140.8186-275.3430057.10
10102001.10.09 09:59buy1691.000.92140.91641.0214
10112001.10.09 10:59modify1691.000.92140.91891.0214
10122001.10.09 14:59s/l1691.000.91890.91891.0214-250.0029807.10
10132001.10.09 17:59sell1701.000.91580.92080.8158
10142001.10.09 18:59modify1701.000.91580.92030.8158
10152001.10.09 19:59modify1701.000.91580.91950.8158
10162001.10.09 22:59modify1701.000.91580.91580.8158
10172001.10.10 18:59modify1701.000.91580.91390.8158
10182001.10.10 23:59modify1701.000.91580.91380.8158
10192001.10.11 09:59modify1701.000.91580.91350.8158
10202001.10.11 11:59modify1701.000.91580.91280.8158
10212001.10.11 12:59modify1701.000.91580.90980.8158
10222001.10.11 14:59modify1701.000.91580.90680.8158
10232001.10.11 18:59modify1701.000.91580.90380.8158
10242001.10.12 11:59s/l1701.000.90380.90380.81581213.9831021.08
10252001.10.12 15:59buy1711.000.90250.89751.0025
10262001.10.12 16:59modify1711.000.90250.90251.0025
10272001.10.12 18:59modify1711.000.90250.90551.0025
10282001.10.15 00:59modify1711.000.90250.90851.0025
10292001.10.15 14:59s/l1711.000.90850.90851.0025566.6731587.75
10302001.10.15 20:59sell1721.000.90800.91300.8080
10312001.10.15 21:59modify1721.000.90800.91070.8080
10322001.10.16 09:59modify1721.000.90800.91060.8080
10332001.10.16 10:59modify1721.000.90800.90950.8080
10342001.10.16 12:59modify1721.000.90800.90800.8080
10352001.10.16 15:59modify1721.000.90800.90760.8080
10362001.10.16 16:59s/l1721.000.90760.90760.808044.6631632.41
10372001.10.16 17:59buy1731.000.90900.90401.0090
10382001.10.16 18:59modify1731.000.90900.90561.0090
10392001.10.16 19:59modify1731.000.90900.90591.0090
10402001.10.17 08:59s/l1731.000.90590.90591.0090-321.1131311.30
10412001.10.17 09:59sell1741.000.90450.90950.8045
10422001.10.17 10:59modify1741.000.90450.90870.8045
10432001.10.17 12:59modify1741.000.90450.90840.8045
10442001.10.17 14:59modify1741.000.90450.90810.8045
10452001.10.17 19:59modify1741.000.90450.90740.8045
10462001.10.17 20:59modify1741.000.90450.90690.8045
10472001.10.17 21:59modify1741.000.90450.90650.8045
10482001.10.18 03:59modify1741.000.90450.90610.8045
10492001.10.18 17:59modify1741.000.90450.90470.8045
10502001.10.18 18:59modify1741.000.90450.90430.8045
10512001.10.18 19:59s/l1741.000.90430.90430.804524.6631335.96
10522001.10.18 19:59buy1751.000.90510.90011.0051
10532001.10.18 20:59modify1751.000.90510.90181.0051
10542001.10.19 09:59s/l1751.000.90180.90181.0051-341.1130994.85
10552001.10.19 10:59sell1761.000.89960.90460.7996
10562001.10.19 11:59modify1761.000.89960.90320.7996
10572001.10.19 16:59modify1761.000.89960.90310.7996
10582001.10.19 17:59modify1761.000.89960.90270.7996
10592001.10.19 20:59modify1761.000.89960.90220.7996
10602001.10.22 00:59modify1761.000.89960.90210.7996
10612001.10.22 01:59modify1761.000.89960.90150.7996
10622001.10.22 02:59modify1761.000.89960.90120.7996
10632001.10.22 03:59modify1761.000.89960.90100.7996
10642001.10.22 11:59modify1761.000.89960.90070.7996
10652001.10.22 12:59modify1761.000.89960.90010.7996
10662001.10.22 13:59modify1761.000.89960.89960.7996
10672001.10.22 15:59modify1761.000.89960.89920.7996
10682001.10.22 16:59modify1761.000.89960.89660.7996
10692001.10.23 10:59modify1761.000.89960.89360.7996
10702001.10.23 15:59modify1761.000.89960.89310.7996
10712001.10.23 16:59modify1761.000.89960.89210.7996
10722001.10.23 17:59modify1761.000.89960.89090.7996
10732001.10.23 21:59s/l1761.000.89090.89090.7996888.6431883.49
10742001.10.24 07:59buy1771.000.89150.88650.9915
10752001.10.24 08:59modify1771.000.89150.88840.9915
10762001.10.24 09:59modify1771.000.89150.88850.9915
10772001.10.24 10:59modify1771.000.89150.88860.9915
10782001.10.24 12:59modify1771.000.89150.88870.9915
10792001.10.24 13:59modify1771.000.89150.88930.9915
10802001.10.24 14:59modify1771.000.89150.88950.9915
10812001.10.24 18:59modify1771.000.89150.89020.9915
10822001.10.24 19:59modify1771.000.89150.89070.9915
10832001.10.24 21:59modify1771.000.89150.89090.9915
10842001.10.25 00:59modify1771.000.89150.89100.9915
10852001.10.25 01:59modify1771.000.89150.89120.9915
10862001.10.25 05:59modify1771.000.89150.89140.9915
10872001.10.25 06:59modify1771.000.89150.89150.9915
10882001.10.25 07:59modify1771.000.89150.89170.9915
10892001.10.25 08:59s/l1771.000.89170.89170.99158.8931892.38
10902001.10.25 09:59sell1781.000.89100.89600.7910
10912001.10.25 10:59modify1781.000.89100.89310.7910
10922001.10.25 11:59modify1781.000.89100.89290.7910
10932001.10.25 13:59modify1781.000.89100.89280.7910
10942001.10.25 15:59s/l1781.000.89280.89280.7910-180.0031712.38
10952001.10.25 15:59buy1791.000.89540.89040.9954
10962001.10.25 17:59modify1791.000.89540.89070.9954
10972001.10.25 18:59modify1791.000.89540.89080.9954
10982001.10.26 14:59s/l1791.000.89080.89080.9954-471.1131241.27
10992001.10.26 15:59sell1801.000.89170.89670.7917
11002001.10.26 16:59modify1801.000.89170.89470.7917
11012001.10.26 18:59modify1801.000.89170.89460.7917
11022001.10.26 20:59modify1801.000.89170.89410.7917
11032001.10.26 21:59modify1801.000.89170.89350.7917
11042001.10.29 04:59s/l1801.000.89350.89350.7917-166.0231075.25
11052001.10.29 06:59buy1811.000.89430.88930.9943
11062001.10.29 07:59modify1811.000.89430.89170.9943
11072001.10.29 09:59modify1811.000.89430.89430.9943
11082001.10.29 14:59modify1811.000.89430.89730.9943
11092001.10.29 15:59modify1811.000.89430.90030.9943
11102001.10.30 12:59modify1811.000.89430.90330.9943
11112001.10.30 16:59modify1811.000.89430.90450.9943
11122001.10.30 17:59modify1811.000.89430.90510.9943
11132001.10.30 19:59s/l1811.000.90510.90510.99431068.8932144.14
11142001.10.30 20:59sell1821.000.90460.90960.8046
11152001.10.30 21:59modify1821.000.90460.90780.8046
11162001.10.31 15:59modify1821.000.90460.90740.8046
11172001.10.31 16:59modify1821.000.90460.90460.8046
11182001.11.01 06:59modify1821.000.90460.90440.8046
11192001.11.01 08:59modify1821.000.90460.90400.8046
11202001.11.01 09:59modify1821.000.90460.90390.8046
11212001.11.01 10:59s/l1821.000.90390.90390.804679.3232223.46
11222001.11.01 11:59buy1831.000.90710.90211.0071
11232001.11.01 15:59modify1831.000.90710.90241.0071
11242001.11.01 17:59modify1831.000.90710.90251.0071
11252001.11.01 20:59close1831.000.90370.90251.0071-340.0031883.46
11262001.11.01 20:59sell1841.000.90370.90870.8037
11272001.11.01 21:59modify1841.000.90370.90790.8037
11282001.11.02 17:59modify1841.000.90370.90540.8037
11292001.11.02 18:59modify1841.000.90370.90520.8037
11302001.11.02 19:59modify1841.000.90370.90490.8037
11312001.11.05 01:59modify1841.000.90370.90370.8037
11322001.11.05 07:59modify1841.000.90370.90360.8037
11332001.11.05 09:59modify1841.000.90370.90070.8037
11342001.11.05 21:59modify1841.000.90370.90030.8037
11352001.11.06 00:59modify1841.000.90370.89950.8037
11362001.11.06 01:59modify1841.000.90370.89910.8037
11372001.11.06 02:59modify1841.000.90370.89800.8037
11382001.11.06 06:59s/l1841.000.89800.89800.8037593.3032476.76
11392001.11.06 09:59buy1851.000.89780.89280.9978
11402001.11.06 10:59modify1851.000.89780.89590.9978
11412001.11.06 17:59close1851.000.89700.89590.9978-80.0032396.76
11422001.11.06 17:59sell1861.000.89700.90200.7970
11432001.11.06 18:59modify1861.000.89700.89800.7970
11442001.11.06 20:59s/l1861.000.89800.89800.7970-100.0032296.76
11452001.11.07 07:59buy1871.000.90100.89601.0010
11462001.11.07 08:59modify1871.000.90100.89611.0010
11472001.11.07 09:59modify1871.000.90100.89661.0010
11482001.11.07 11:59modify1871.000.90100.89711.0010
11492001.11.07 18:59s/l1871.000.89710.89711.0010-390.0031906.76
11502001.11.07 19:59sell1881.000.89530.90030.7953
11512001.11.08 15:59close1881.000.89630.90030.7953-95.3431811.42
11522001.11.08 15:59buy1891.000.89630.89130.9963
11532001.11.08 17:59close1891.000.89140.89130.9963-490.0031321.42
11542001.11.08 17:59sell1901.000.89140.89640.7914
11552001.11.09 08:59modify1901.000.89140.89620.7914
11562001.11.09 16:59modify1901.000.89140.89440.7914
11572001.11.09 17:59close1901.000.89370.89440.7914-225.3431096.08
11582001.11.09 17:59buy1911.000.89370.88870.9937
11592001.11.09 18:59modify1911.000.89370.89140.9937
11602001.11.12 15:59modify1911.000.89370.89370.9937
11612001.11.12 17:59modify1911.000.89370.89420.9937
11622001.11.12 22:59s/l1911.000.89420.89420.993716.6731112.75
11632001.11.12 23:59sell1921.000.89350.89850.7935
11642001.11.13 00:59modify1921.000.89350.89820.7935
11652001.11.13 03:59modify1921.000.89350.89780.7935
11662001.11.13 08:59modify1921.000.89350.89350.7935
11672001.11.13 09:59modify1921.000.89350.89050.7935
11682001.11.13 14:59modify1921.000.89350.88750.7935
11692001.11.13 17:59modify1921.000.89350.88450.7935
11702001.11.14 11:59modify1921.000.89350.88430.7935
11712001.11.14 12:59modify1921.000.89350.88410.7935
11722001.11.14 13:59modify1921.000.89350.88290.7935
11732001.11.14 14:59modify1921.000.89350.88250.7935
11742001.11.14 15:59modify1921.000.89350.88100.7935
11752001.11.14 16:59s/l1921.000.88100.88100.79351259.3232372.07
11762001.11.14 17:59buy1931.000.88300.87800.9830
11772001.11.14 18:59modify1931.000.88300.87910.9830
11782001.11.15 15:59modify1931.000.88300.88010.9830
11792001.11.15 17:59close1931.000.88140.88010.9830-171.1132200.96
11802001.11.15 17:59sell1941.000.88140.88640.7814
11812001.11.15 18:59modify1941.000.88140.88360.7814
11822001.11.16 05:59s/l1941.000.88360.88360.7814-215.3431985.62
11832001.11.16 07:59buy1951.000.88360.87860.9836
11842001.11.16 08:59modify1951.000.88360.88170.9836
11852001.11.16 09:59modify1951.000.88360.88190.9836
11862001.11.16 10:59modify1951.000.88360.88220.9836
11872001.11.16 18:59modify1951.000.88360.88250.9836
11882001.11.19 02:59s/l1951.000.88250.88250.9836-143.3331842.29
11892001.11.19 03:59sell1961.000.88200.88700.7820
11902001.11.19 04:59modify1961.000.88200.88450.7820
11912001.11.19 10:59modify1961.000.88200.88420.7820
11922001.11.19 13:59modify1961.000.88200.88200.7820
11932001.11.20 03:59modify1961.000.88200.88070.7820
11942001.11.20 04:59modify1961.000.88200.88050.7820
11952001.11.20 06:59modify1961.000.88200.88040.7820
11962001.11.20 07:59s/l1961.000.88040.88040.7820164.6632006.95
11972001.11.20 08:59buy1971.000.88320.87820.9832
11982001.11.20 09:59modify1971.000.88320.87860.9832
11992001.11.20 13:59modify1971.000.88320.87870.9832
12002001.11.20 16:59modify1971.000.88320.87880.9832
12012001.11.20 18:59modify1971.000.88320.87970.9832
12022001.11.21 00:59modify1971.000.88320.87980.9832
12032001.11.21 01:59modify1971.000.88320.87990.9832
12042001.11.21 02:59modify1971.000.88320.88050.9832
12052001.11.21 05:59s/l1971.000.88050.88050.9832-281.1131725.84
12062001.11.21 07:59sell1981.000.88120.88620.7812
12072001.11.21 08:59modify1981.000.88120.88260.7812
12082001.11.21 11:59modify1981.000.88120.88240.7812
12092001.11.21 15:59modify1981.000.88120.88120.7812
12102001.11.21 19:59modify1981.000.88120.88110.7812
12112001.11.21 20:59modify1981.000.88120.88090.7812
12122001.11.22 02:59modify1981.000.88120.88010.7812
12132001.11.22 04:59modify1981.000.88120.87990.7812
12142001.11.22 06:59modify1981.000.88120.87970.7812
12152001.11.22 08:59modify1981.000.88120.87950.7812
12162001.11.22 09:59modify1981.000.88120.87910.7812
12172001.11.22 10:59modify1981.000.88120.87900.7812
12182001.11.22 14:59modify1981.000.88120.87820.7812
12192001.11.22 15:59s/l1981.000.87820.87820.7812304.6632030.50
12202001.11.22 16:59buy1991.000.87920.87420.9792
12212001.11.22 17:59modify1991.000.87920.87690.9792
12222001.11.22 18:59modify1991.000.87920.87710.9792
12232001.11.23 05:59modify1991.000.87920.87720.9792
12242001.11.23 08:59modify1991.000.87920.87750.9792
12252001.11.23 09:59modify1991.000.87920.87790.9792
12262001.11.23 10:59modify1991.000.87920.87830.9792
12272001.11.23 15:59modify1991.000.87920.87850.9792
12282001.11.23 16:59s/l1991.000.87850.87850.9792-81.1131949.39
12292001.11.23 17:59sell2001.000.87750.88250.7775
12302001.11.23 20:59modify2001.000.87750.87870.7775
12312001.11.26 01:59s/l2001.000.87870.87870.7775-106.0231843.37
12322001.11.26 02:59buy2011.000.87910.87410.9791
12332001.11.26 03:59modify2011.000.87910.87580.9791
12342001.11.26 09:59modify2011.000.87910.87590.9791
12352001.11.26 10:59modify2011.000.87910.87640.9791
12362001.11.26 20:59modify2011.000.87910.87870.9791
12372001.11.26 21:59modify2011.000.87910.87900.9791
12382001.11.27 00:59modify2011.000.87910.87940.9791
12392001.11.27 01:59modify2011.000.87910.87950.9791
12402001.11.27 02:59modify2011.000.87910.87970.9791
12412001.11.27 03:59modify2011.000.87910.87980.9791
12422001.11.27 04:59modify2011.000.87910.87990.9791
12432001.11.27 07:59modify2011.000.87910.87910.9791
12442001.11.27 07:59modify2011.000.87910.87990.9791
12452001.11.27 09:59s/l2011.000.87990.87990.979168.8931912.26
12462001.11.27 10:59sell2021.000.88060.88560.7806
12472001.11.27 11:59modify2021.000.88060.88200.7806
12482001.11.27 13:59modify2021.000.88060.88160.7806
12492001.11.27 14:59modify2021.000.88060.88150.7806
12502001.11.27 16:59s/l2021.000.88150.88150.7806-90.0031822.26
12512001.11.27 17:59buy2031.000.88140.87640.9814
12522001.11.27 18:59modify2031.000.88140.87890.9814
12532001.11.28 05:59modify2031.000.88140.87900.9814
12542001.11.28 06:59modify2031.000.88140.87910.9814
12552001.11.28 07:59modify2031.000.88140.88140.9814
12562001.11.28 17:59modify2031.000.88140.88220.9814
12572001.11.28 18:59modify2031.000.88140.88300.9814
12582001.11.28 20:59modify2031.000.88140.88310.9814
12592001.11.28 21:59modify2031.000.88140.88440.9814
12602001.11.29 13:59modify2031.000.88140.88480.9814
12612001.11.29 14:59modify2031.000.88140.88740.9814
12622001.11.29 16:59s/l2031.000.88740.88740.9814577.7832400.04
12632001.11.29 17:59sell2041.000.88780.89280.7878
12642001.11.29 18:59modify2041.000.88780.88900.7878
12652001.11.30 12:59s/l2041.000.88900.88900.7878-115.3432284.70
12662001.11.30 13:59buy2051.000.88970.88470.9897
12672001.11.30 14:59modify2051.000.88970.88680.9897
12682001.11.30 15:59modify2051.000.88970.88970.9897
12692001.11.30 21:59modify2051.000.88970.89270.9897
12702001.12.03 14:59s/l2051.000.89270.89270.9897266.6732551.37
12712001.12.03 17:59sell2061.000.88950.89450.7895
12722001.12.03 20:59modify2061.000.88950.89440.7895
12732001.12.03 23:59modify2061.000.88950.89430.7895
12742001.12.04 09:59modify2061.000.88950.89420.7895
12752001.12.04 10:59modify2061.000.88950.89350.7895
12762001.12.04 11:59modify2061.000.88950.89240.7895
12772001.12.04 13:59modify2061.000.88950.89170.7895
12782001.12.04 16:59close2061.000.89160.89170.7895-205.3432346.03
12792001.12.04 16:59buy2071.000.89160.88660.9916
12802001.12.04 19:59close2071.000.89040.88660.9916-120.0032226.03
12812001.12.04 19:59sell2081.000.89040.89540.7904
12822001.12.04 20:59modify2081.000.89040.89100.7904
12832001.12.05 07:59s/l2081.000.89100.89100.7904-55.3432170.69
12842001.12.05 08:59buy2091.000.89330.88830.9933
12852001.12.05 09:59modify2091.000.89330.89050.9933
12862001.12.05 16:59s/l2091.000.89050.89050.9933-280.0031890.69
12872001.12.05 17:59sell2101.000.88540.89040.7854
12882001.12.06 10:59modify2101.000.88540.89030.7854
12892001.12.06 15:59s/l2101.000.89030.89030.7854-485.3431405.35
12902001.12.06 16:59buy2111.000.89100.88600.9910
12912001.12.06 17:59modify2111.000.89100.88700.9910
12922001.12.06 19:59modify2111.000.89100.89100.9910
12932001.12.07 12:59s/l2111.000.89100.89100.9910-11.1131394.24
12942001.12.07 16:59sell2121.000.89100.89600.7910
12952001.12.07 17:59modify2121.000.89100.89270.7910
12962001.12.10 02:59modify2121.000.89100.89260.7910
12972001.12.10 03:59modify2121.000.89100.89250.7910
12982001.12.10 12:59modify2121.000.89100.89240.7910
12992001.12.10 13:59modify2121.000.89100.89100.7910
13002001.12.10 17:59modify2121.000.89100.89020.7910
13012001.12.10 18:59modify2121.000.89100.88940.7910
13022001.12.10 19:59modify2121.000.89100.88920.7910
13032001.12.10 20:59s/l2121.000.88920.88920.7910193.9831588.22
13042001.12.10 21:59buy2131.000.89070.88570.9907
13052001.12.10 22:59modify2131.000.89070.88640.9907
13062001.12.11 10:59modify2131.000.89070.88660.9907
13072001.12.11 15:59modify2131.000.89070.88720.9907
13082001.12.11 17:59close2131.000.89030.88720.9907-51.1131537.11
13092001.12.11 17:59sell2141.000.89030.89530.7903
13102001.12.11 21:59close2141.000.89240.89530.7903-210.0031327.11
13112001.12.11 21:59buy2151.000.89240.88740.9924
13122001.12.11 22:59modify2151.000.89240.88960.9924
13132001.12.11 23:59modify2151.000.89240.88970.9924
13142001.12.12 04:59modify2151.000.89240.89240.9924
13152001.12.12 20:59modify2151.000.89240.89270.9924
13162001.12.12 21:59modify2151.000.89240.89330.9924
13172001.12.12 22:59modify2151.000.89240.89400.9924
13182001.12.13 02:59modify2151.000.89240.89440.9924
13192001.12.13 03:59modify2151.000.89240.89450.9924
13202001.12.13 04:59modify2151.000.89240.89540.9924
13212001.12.13 18:59s/l2151.000.89540.89540.9924277.7831604.89
13222001.12.13 19:59sell2161.000.89420.89920.7942
13232001.12.13 20:59modify2161.000.89420.89700.7942
13242001.12.13 22:59modify2161.000.89420.89690.7942
13252001.12.14 08:59s/l2161.000.89690.89690.7942-265.3431339.55
13262001.12.14 09:59buy2171.000.90180.89681.0018
13272001.12.17 09:59modify2171.000.90180.89741.0018
13282001.12.17 10:59modify2171.000.90180.90181.0018
13292001.12.17 12:59modify2171.000.90180.90251.0018
13302001.12.17 14:59modify2171.000.90180.90261.0018
13312001.12.17 16:59modify2171.000.90180.90291.0018
13322001.12.17 20:59s/l2171.000.90290.90291.001876.6731416.22
13332001.12.17 21:59sell2181.000.90190.90690.8019
13342001.12.17 22:59modify2181.000.90190.90580.8019
13352001.12.18 01:59modify2181.000.90190.90570.8019
13362001.12.18 09:59modify2181.000.90190.90540.8019
13372001.12.18 12:59modify2181.000.90190.90500.8019
13382001.12.18 13:59modify2181.000.90190.90430.8019
13392001.12.18 14:59modify2181.000.90190.90400.8019
13402001.12.18 15:59modify2181.000.90190.90360.8019
13412001.12.18 16:59modify2181.000.90190.90350.8019
13422001.12.18 17:59modify2181.000.90190.90310.8019
13432001.12.18 19:59modify2181.000.90190.90270.8019
13442001.12.18 20:59s/l2181.000.90270.90270.8019-75.3431340.88
13452001.12.18 21:59buy2191.000.90260.89761.0026
13462001.12.18 22:59modify2191.000.90260.90081.0026
13472001.12.19 01:59s/l2191.000.90080.90081.0026-191.1131149.77
13482001.12.19 02:59sell2201.000.90120.90620.8012
13492001.12.19 03:59modify2201.000.90120.90230.8012
13502001.12.19 04:59modify2201.000.90120.90220.8012
13512001.12.19 07:59s/l2201.000.90220.90220.8012-100.0031049.77
13522001.12.19 08:59buy2211.000.90220.89721.0022
13532001.12.19 09:59modify2211.000.90220.90031.0022
13542001.12.19 10:59s/l2211.000.90030.90031.0022-190.0030859.77
13552001.12.19 11:59sell2221.000.89680.90180.7968
13562001.12.19 12:59modify2221.000.89680.90150.7968
13572001.12.19 13:59modify2221.000.89680.90110.7968
13582001.12.19 18:59s/l2221.000.90110.90110.7968-430.0030429.77
13592001.12.19 19:59buy2231.000.90200.89701.0020
13602001.12.19 20:59modify2231.000.90200.89781.0020
13612001.12.20 10:59s/l2231.000.89780.89781.0020-431.1129998.66
13622001.12.20 12:59sell2241.000.89720.90220.7972
13632001.12.20 13:59modify2241.000.89720.89980.7972
13642001.12.20 21:59s/l2241.000.89980.89980.7972-260.0029738.66
13652001.12.20 22:59buy2251.000.90030.89531.0003
13662001.12.20 23:59modify2251.000.90030.89771.0003
13672001.12.21 09:59s/l2251.000.89770.89771.0003-271.1129467.55
13682001.12.21 10:59sell2261.000.89670.90170.7967
13692001.12.21 11:59modify2261.000.89670.89920.7967
13702001.12.21 13:59modify2261.000.89670.89900.7967
13712001.12.21 14:59modify2261.000.89670.89670.7967
13722001.12.21 15:59modify2261.000.89670.89370.7967
13732001.12.21 16:59modify2261.000.89670.89070.7967
13742001.12.24 12:59modify2261.000.89670.88770.7967
13752001.12.24 13:59modify2261.000.89670.88470.7967
13762001.12.24 14:59modify2261.000.89670.88170.7967
13772001.12.26 22:59close2261.000.88080.88170.79671613.3031080.85
13782001.12.26 22:59buy2271.000.88080.87580.9808
13792001.12.26 23:59modify2271.000.88080.87620.9808
13802001.12.27 00:59modify2271.000.88080.87750.9808
13812001.12.27 03:59modify2271.000.88080.87770.9808
13822001.12.27 05:59modify2271.000.88080.87780.9808
13832001.12.27 06:59modify2271.000.88080.87820.9808
13842001.12.27 07:59s/l2271.000.87820.87820.9808-271.1130809.74
13852001.12.27 08:59sell2281.000.87920.88420.7792
13862001.12.27 10:59close2281.000.88160.88420.7792-240.0030569.74
13872001.12.27 10:59buy2291.000.88160.87660.9816
13882001.12.27 11:59modify2291.000.88160.87900.9816
13892001.12.27 15:59modify2291.000.88160.88160.9816
13902001.12.28 08:59s/l2291.000.88160.88160.9816-11.1130558.63
13912001.12.28 12:59sell2301.000.88230.88730.7823
13922001.12.28 13:59modify2301.000.88230.88490.7823
13932001.12.28 15:59modify2301.000.88230.88460.7823
13942001.12.28 16:59modify2301.000.88230.88440.7823
13952001.12.28 17:59modify2301.000.88230.88420.7823
13962001.12.28 19:59close2301.000.88300.88420.7823-70.0030488.63
13972001.12.28 19:59buy2311.000.88300.87800.9830
13982001.12.28 20:59modify2311.000.88300.88070.9830
13992001.12.31 01:59modify2311.000.88300.88080.9830
14002001.12.31 04:59modify2311.000.88300.88300.9830
14012001.12.31 15:59modify2311.000.88300.88600.9830
14022001.12.31 21:59modify2311.000.88300.88900.9830
14032002.01.01 11:59s/l2311.000.88900.88900.9830555.5631044.19
14042002.01.03 16:59sell2321.000.90040.90540.8004
14052002.01.03 17:59modify2321.000.90040.90370.8004
14062002.01.03 18:59modify2321.000.90040.90340.8004
14072002.01.03 19:59modify2321.000.90040.90310.8004
14082002.01.04 07:59modify2321.000.90040.90280.8004
14092002.01.04 08:59modify2321.000.90040.90250.8004
14102002.01.04 10:59modify2321.000.90040.90220.8004
14112002.01.04 11:59modify2321.000.90040.90040.8004
14122002.01.04 16:59modify2321.000.90040.89910.8004
14132002.01.04 17:59modify2321.000.90040.89850.8004
14142002.01.04 18:59modify2321.000.90040.89810.8004
14152002.01.07 00:59modify2321.000.90040.89800.8004
14162002.01.07 07:59s/l2321.000.89800.89800.8004258.6431302.83
14172002.01.07 09:59buy2331.000.89900.89400.9990
14182002.01.07 10:59modify2331.000.89900.89570.9990
14192002.01.07 11:59s/l2331.000.89570.89570.9990-330.0030972.83
14202002.01.07 12:59sell2341.000.88890.89390.7889
14212002.01.08 12:59modify2341.000.88890.89200.7889
14222002.01.08 17:59s/l2341.000.89200.89200.7889-305.3430667.49
14232002.01.08 18:59buy2351.000.89200.88700.9920
14242002.01.08 19:59modify2351.000.89200.89000.9920
14252002.01.09 01:59modify2351.000.89200.89030.9920
14262002.01.09 10:59modify2351.000.89200.89040.9920
14272002.01.09 11:59modify2351.000.89200.89050.9920
14282002.01.09 12:59modify2351.000.89200.89080.9920
14292002.01.09 14:59modify2351.000.89200.89090.9920
14302002.01.09 15:59s/l2351.000.89090.89090.9920-121.1130546.38
14312002.01.09 16:59sell2361.000.88930.89430.7893
14322002.01.09 17:59modify2361.000.88930.89270.7893
14332002.01.09 18:59modify2361.000.88930.89220.7893
14342002.01.10 06:59close2361.000.89190.89220.7893-255.3430291.04
14352002.01.10 06:59buy2371.000.89190.88690.9919
14362002.01.10 07:59modify2371.000.89190.88850.9919
14372002.01.10 18:59modify2371.000.89190.88960.9919
14382002.01.10 20:59modify2371.000.89190.89050.9919
14392002.01.11 00:59modify2371.000.89190.89110.9919
14402002.01.11 16:59s/l2371.000.89110.89110.9919-91.1130199.93
14412002.01.11 16:59sell2381.000.89020.89520.7902
14422002.01.11 17:59modify2381.000.89020.89240.7902
14432002.01.11 18:59modify2381.000.89020.89190.7902
14442002.01.11 20:59s/l2381.000.89190.89190.7902-170.0030029.93
14452002.01.11 21:59buy2391.000.89240.88740.9924
14462002.01.14 00:59modify2391.000.89240.89060.9924
14472002.01.14 01:59modify2391.000.89240.89110.9924
14482002.01.14 05:59modify2391.000.89240.89120.9924
14492002.01.14 09:59modify2391.000.89240.89130.9924
14502002.01.14 21:59modify2391.000.89240.89170.9924
14512002.01.14 22:59modify2391.000.89240.89190.9924
14522002.01.14 23:59modify2391.000.89240.89250.9924
14532002.01.15 07:59s/l2391.000.89250.89250.9924-34.4429995.49
14542002.01.15 08:59sell2401.000.89100.89600.7910
14552002.01.15 09:59modify2401.000.89100.89320.7910
14562002.01.15 17:59modify2401.000.89100.89310.7910
14572002.01.15 19:59modify2401.000.89100.89100.7910
14582002.01.15 20:59modify2401.000.89100.88800.7910
14592002.01.16 09:59modify2401.000.89100.88500.7910
14602002.01.16 22:59close2401.000.88230.88500.7910874.6630870.15
14612002.01.16 22:59buy2411.000.88230.87730.9823
14622002.01.16 23:59modify2411.000.88230.88170.9823
14632002.01.17 09:59s/l2411.000.88170.88170.9823-71.1130799.04
14642002.01.17 10:59sell2421.000.88010.88510.7801
14652002.01.17 11:59modify2421.000.88010.88310.7801
14662002.01.18 02:59modify2421.000.88010.88250.7801
14672002.01.18 03:59modify2421.000.88010.88230.7801
14682002.01.18 09:59modify2421.000.88010.88140.7801
14692002.01.18 10:59modify2421.000.88010.88120.7801
14702002.01.18 11:59s/l2421.000.88120.88120.7801-105.3430693.70
14712002.01.18 17:59buy2431.000.88390.87890.9839
14722002.01.18 18:59modify2431.000.88390.88090.9839
14732002.01.18 19:59modify2431.000.88390.88100.9839
14742002.01.21 01:59modify2431.000.88390.88150.9839
14752002.01.21 11:59modify2431.000.88390.88170.9839
14762002.01.21 12:59modify2431.000.88390.88180.9839
14772002.01.21 19:59close2431.000.88310.88180.9839-113.3330580.37
14782002.01.21 19:59sell2441.000.88310.88810.7831
14792002.01.21 20:59modify2441.000.88310.88430.7831
14802002.01.22 09:59s/l2441.000.88430.88430.7831-115.3430465.03
14812002.01.22 10:59buy2451.000.88410.87910.9841
14822002.01.22 11:59modify2451.000.88410.88280.9841
14832002.01.22 14:59s/l2451.000.88280.88280.9841-130.0030335.03
14842002.01.22 15:59sell2461.000.88280.88780.7828
14852002.01.22 16:59modify2461.000.88280.88390.7828
14862002.01.22 19:59s/l2461.000.88390.88390.7828-110.0030225.03
14872002.01.22 20:59buy2471.000.88580.88080.9858
14882002.01.22 21:59modify2471.000.88580.88260.9858
14892002.01.22 23:59modify2471.000.88580.88270.9858
14902002.01.23 00:59modify2471.000.88580.88290.9858
14912002.01.23 01:59modify2471.000.88580.88320.9858
14922002.01.23 02:59modify2471.000.88580.88350.9858
14932002.01.23 17:59s/l2471.000.88350.88350.9858-241.1129983.92
14942002.01.23 18:59sell2481.000.88090.88590.7809
14952002.01.23 19:59modify2481.000.88090.88090.7809
14962002.01.24 19:59modify2481.000.88090.87940.7809
14972002.01.24 20:59modify2481.000.88090.87780.7809
14982002.01.24 22:59s/l2481.000.87780.87780.7809314.6630298.58
14992002.01.24 23:59buy2491.000.87790.87290.9779
15002002.01.25 00:59modify2491.000.87790.87640.9779
15012002.01.25 06:59s/l2491.000.87640.87640.9779-161.1130137.47
15022002.01.25 07:59sell2501.000.87630.88130.7763
15032002.01.25 09:59modify2501.000.87630.87770.7763
15042002.01.25 10:59modify2501.000.87630.87760.7763
15052002.01.25 11:59modify2501.000.87630.87630.7763
15062002.01.25 12:59modify2501.000.87630.87330.7763
15072002.01.25 13:59modify2501.000.87630.87030.7763
15082002.01.25 15:59modify2501.000.87630.86730.7763
15092002.01.28 12:59modify2501.000.87630.86430.7763
15102002.01.28 14:59modify2501.000.87630.86130.7763
15112002.01.28 16:59s/l2501.000.86130.86130.77631513.9831651.45
15122002.01.29 15:59buy2511.000.86230.85730.9623
15132002.01.29 16:59modify2511.000.86230.86010.9623
15142002.01.29 18:59modify2511.000.86230.86090.9623
15152002.01.29 19:59modify2511.000.86230.86110.9623
15162002.01.29 22:59modify2511.000.86230.86230.9623
15172002.01.30 12:59modify2511.000.86230.86240.9623
15182002.01.30 14:59s/l2511.000.86240.86240.9623-1.1131650.34
15192002.01.30 15:59sell2521.000.86110.86610.7611
15202002.01.30 16:59modify2521.000.86110.86480.7611
15212002.01.31 09:59modify2521.000.86110.86470.7611
15222002.01.31 12:59modify2521.000.86110.86420.7611
15232002.01.31 15:59modify2521.000.86110.86380.7611
15242002.01.31 18:59modify2521.000.86110.86350.7611
15252002.01.31 19:59modify2521.000.86110.86240.7611
15262002.01.31 21:59modify2521.000.86110.86230.7611
15272002.02.01 09:59modify2521.000.86110.86180.7611
15282002.02.01 13:59s/l2521.000.86180.86180.7611-60.6831589.66
15292002.02.01 14:59buy2531.000.86330.85830.9633
15302002.02.01 15:59modify2531.000.86330.85870.9633
15312002.02.04 11:59modify2531.000.86330.85920.9633
15322002.02.04 12:59modify2531.000.86330.86000.9633
15332002.02.04 13:59modify2531.000.86330.86070.9633
15342002.02.04 15:59modify2531.000.86330.86080.9633
15352002.02.04 16:59modify2531.000.86330.86100.9633
15362002.02.04 17:59modify2531.000.86330.86330.9633
15372002.02.04 18:59modify2531.000.86330.86630.9633
15382002.02.05 18:59close2531.000.86790.86630.9633415.5632005.22
15392002.02.05 18:59sell2541.000.86790.87290.7679
15402002.02.05 19:59modify2541.000.86790.87050.7679
15412002.02.05 20:59modify2541.000.86790.87030.7679
15422002.02.06 14:59modify2541.000.86790.86790.7679
15432002.02.06 16:59s/l2541.000.86790.86790.76794.6632009.88
15442002.02.06 17:59buy2551.000.86870.86370.9687
15452002.02.06 18:59modify2551.000.86870.86560.9687
15462002.02.07 08:59s/l2551.000.86560.86560.9687-321.1131688.77
15472002.02.07 09:59sell2561.000.86730.87230.7673
15482002.02.07 10:59modify2561.000.86730.86820.7673
15492002.02.07 16:59s/l2561.000.86820.86820.7673-90.0031598.77
15502002.02.07 17:59buy2571.000.86830.86330.9683
15512002.02.07 18:59modify2571.000.86830.86620.9683
15522002.02.07 20:59modify2571.000.86830.86640.9683
15532002.02.08 08:59modify2571.000.86830.86830.9683
15542002.02.08 16:59modify2571.000.86830.86870.9683
15552002.02.08 17:59modify2571.000.86830.86920.9683
15562002.02.08 18:59modify2571.000.86830.86950.9683
15572002.02.08 19:59modify2571.000.86830.87010.9683
15582002.02.08 20:59modify2571.000.86830.87110.9683
15592002.02.11 00:59s/l2571.000.87110.87110.9683235.5631834.33
15602002.02.11 01:59sell2581.000.87160.87660.7716
15612002.02.11 02:59modify2581.000.87160.87330.7716
15622002.02.11 05:59s/l2581.000.87330.87330.7716-170.0031664.33
15632002.02.11 12:59buy2591.000.87690.87190.9769
15642002.02.11 13:59modify2591.000.87690.87240.9769
15652002.02.11 14:59modify2591.000.87690.87300.9769
15662002.02.11 15:59modify2591.000.87690.87310.9769
15672002.02.12 01:59modify2591.000.87690.87330.9769
15682002.02.12 02:59modify2591.000.87690.87350.9769
15692002.02.12 10:59modify2591.000.87690.87440.9769
15702002.02.12 11:59modify2591.000.87690.87520.9769
15712002.02.12 12:59s/l2591.000.87520.87520.9769-181.1131483.22
15722002.02.12 12:59sell2601.000.87420.87920.7742
15732002.02.12 13:59modify2601.000.87420.87780.7742
15742002.02.12 16:59modify2601.000.87420.87770.7742
15752002.02.13 11:59modify2601.000.87420.87720.7742
15762002.02.13 12:59modify2601.000.87420.87620.7742
15772002.02.13 15:59modify2601.000.87420.87570.7742
15782002.02.13 17:59modify2601.000.87420.87540.7742
15792002.02.13 19:59modify2601.000.87420.87530.7742
15802002.02.13 21:59modify2601.000.87420.87420.7742
15812002.02.14 11:59modify2601.000.87420.87410.7742
15822002.02.14 12:59modify2601.000.87420.87400.7742
15832002.02.14 13:59modify2601.000.87420.87290.7742
15842002.02.14 14:59modify2601.000.87420.87240.7742
15852002.02.14 16:59modify2601.000.87420.87160.7742
15862002.02.14 18:59s/l2601.000.87160.87160.7742269.3231752.54
15872002.02.14 19:59buy2611.000.87380.86880.9738
15882002.02.14 20:59modify2611.000.87380.86980.9738
15892002.02.14 21:59modify2611.000.87380.86990.9738
15902002.02.14 22:59modify2611.000.87380.87000.9738
15912002.02.15 13:59s/l2611.000.87000.87000.9738-391.1131361.43
15922002.02.15 14:59sell2621.000.87140.87640.7714
15932002.02.15 19:59modify2621.000.87140.87250.7714
15942002.02.15 20:59s/l2621.000.87250.87250.7714-110.0031251.43
15952002.02.18 00:59buy2631.000.87320.86820.9732
15962002.02.18 01:59modify2631.000.87320.87090.9732
15972002.02.18 15:59s/l2631.000.87090.87090.9732-230.0031021.43
15982002.02.18 16:59sell2641.000.87020.87520.7702
15992002.02.18 17:59modify2641.000.87020.87240.7702
16002002.02.19 09:59modify2641.000.87020.87020.7702
16012002.02.19 16:59s/l2641.000.87020.87020.77024.6631026.09
16022002.02.19 17:59buy2651.000.87650.87150.9765
16032002.02.20 15:59modify2651.000.87650.87180.9765
16042002.02.20 16:59s/l2651.000.87180.87180.9765-481.1130544.98
16052002.02.20 17:59sell2661.000.87030.87530.7703
16062002.02.20 23:59modify2661.000.87030.87520.7703
16072002.02.21 09:59modify2661.000.87030.87490.7703
16082002.02.21 10:59modify2661.000.87030.87350.7703
16092002.02.21 12:59modify2661.000.87030.87330.7703
16102002.02.21 14:59modify2661.000.87030.87280.7703
16112002.02.21 15:59modify2661.000.87030.87260.7703
16122002.02.21 16:59modify2661.000.87030.87180.7703
16132002.02.21 18:59close2661.000.87040.87180.7703-5.3430539.64
16142002.02.21 18:59buy2671.000.87040.86540.9704
16152002.02.21 20:59close2671.000.86830.86540.9704-210.0030329.64
16162002.02.21 20:59sell2681.000.86830.87330.7683
16172002.02.21 21:59modify2681.000.86830.87050.7683
16182002.02.22 11:59s/l2681.000.87050.87050.7683-215.3430114.30
16192002.02.22 12:59buy2691.000.87090.86590.9709
16202002.02.22 13:59modify2691.000.87090.86900.9709
16212002.02.22 14:59modify2691.000.87090.87090.9709
16222002.02.22 16:59modify2691.000.87090.87390.9709
16232002.02.25 12:59s/l2691.000.87390.87390.9709266.6730380.97
16242002.02.25 15:59sell2701.000.87040.87540.7704
16252002.02.25 16:59modify2701.000.87040.87520.7704
16262002.02.25 17:59modify2701.000.87040.87510.7704
16272002.02.25 19:59modify2701.000.87040.87470.7704
16282002.02.25 21:59modify2701.000.87040.87450.7704
16292002.02.25 22:59modify2701.000.87040.87410.7704
16302002.02.25 23:59modify2701.000.87040.87360.7704
16312002.02.26 00:59modify2701.000.87040.87350.7704
16322002.02.26 02:59modify2701.000.87040.87320.7704
16332002.02.26 11:59modify2701.000.87040.87300.7704
16342002.02.26 12:59modify2701.000.87040.87290.7704
16352002.02.26 13:59modify2701.000.87040.87190.7704
16362002.02.26 14:59modify2701.000.87040.87110.7704
16372002.02.26 15:59modify2701.000.87040.87040.7704
16382002.02.26 16:59modify2701.000.87040.87010.7704
16392002.02.26 18:59modify2701.000.87040.87040.7704
16402002.02.26 18:59modify2701.000.87040.87010.7704
16412002.02.26 19:59modify2701.000.87040.86740.7704
16422002.02.27 17:59modify2701.000.87040.86670.7704
16432002.02.27 18:59modify2701.000.87040.86620.7704
16442002.02.27 19:59modify2701.000.87040.86510.7704
16452002.02.27 20:59s/l2701.000.86510.86510.7704539.3230920.29
16462002.02.27 21:59buy2711.000.86560.86060.9656
16472002.02.27 22:59modify2711.000.86560.86370.9656
16482002.02.28 05:59s/l2711.000.86370.86370.9656-201.1130719.18
16492002.02.28 06:59sell2721.000.86420.86920.7642
16502002.02.28 07:59modify2721.000.86420.86530.7642
16512002.02.28 09:59s/l2721.000.86530.86530.7642-110.0030609.18
16522002.02.28 10:59buy2731.000.86590.86090.9659
16532002.02.28 11:59modify2731.000.86590.86410.9659
16542002.02.28 15:59s/l2731.000.86410.86410.9659-180.0030429.18
16552002.03.01 17:59sell2741.000.86480.86980.7648
16562002.03.01 18:59modify2741.000.86480.86750.7648
16572002.03.04 01:59modify2741.000.86480.86740.7648
16582002.03.04 02:59modify2741.000.86480.86730.7648
16592002.03.04 03:59modify2741.000.86480.86710.7648
16602002.03.04 15:59s/l2741.000.86710.86710.7648-216.0230213.16
16612002.03.04 16:59buy2751.000.86880.86380.9688
16622002.03.04 17:59modify2751.000.86880.86480.9688
16632002.03.04 18:59modify2751.000.86880.86550.9688
16642002.03.04 20:59modify2751.000.86880.86560.9688
16652002.03.05 14:59modify2751.000.86880.86590.9688
16662002.03.05 16:59close2751.000.86920.86590.968828.8930242.05
16672002.03.05 16:59sell2761.000.86920.87420.7692
16682002.03.05 18:59close2761.000.86980.87420.7692-60.0030182.05
16692002.03.05 18:59buy2771.000.86980.86480.9698
16702002.03.05 19:59modify2771.000.86980.86680.9698
16712002.03.05 21:59modify2771.000.86980.86700.9698
16722002.03.05 23:59modify2771.000.86980.86720.9698
16732002.03.06 14:59modify2771.000.86980.86980.9698
16742002.03.06 17:59modify2771.000.86980.87280.9698
16752002.03.07 08:59modify2771.000.86980.87580.9698
16762002.03.07 12:59s/l2771.000.87580.87580.9698577.7830759.83
16772002.03.08 15:59sell2781.000.87540.88040.7754
16782002.03.08 20:59modify2781.000.87540.88020.7754
16792002.03.08 21:59modify2781.000.87540.88010.7754
16802002.03.11 00:59modify2781.000.87540.87910.7754
16812002.03.11 01:59modify2781.000.87540.87870.7754
16822002.03.11 02:59modify2781.000.87540.87860.7754
16832002.03.11 04:59modify2781.000.87540.87810.7754
16842002.03.11 06:59modify2781.000.87540.87800.7754
16852002.03.11 07:59modify2781.000.87540.87790.7754
16862002.03.11 11:59modify2781.000.87540.87770.7754
16872002.03.11 18:59close2781.000.87570.87770.7754-16.0230743.81
16882002.03.11 18:59buy2791.000.87570.87070.9757
16892002.03.11 19:59modify2791.000.87570.87380.9757
16902002.03.11 23:59modify2791.000.87570.87420.9757
16912002.03.12 10:59s/l2791.000.87420.87420.9757-161.1130582.70
16922002.03.12 11:59sell2801.000.87240.87740.7724
16932002.03.12 12:59modify2801.000.87240.87550.7724
16942002.03.12 16:59modify2801.000.87240.87520.7724
16952002.03.12 17:59s/l2801.000.87520.87520.7724-280.0030302.70
16962002.03.12 18:59buy2811.000.87510.87010.9751
16972002.03.12 19:59modify2811.000.87510.87240.9751
16982002.03.13 17:59modify2811.000.87510.87370.9751
16992002.03.13 18:59modify2811.000.87510.87420.9751
17002002.03.14 08:59modify2811.000.87510.87510.9751
17012002.03.14 11:59modify2811.000.87510.87520.9751
17022002.03.14 14:59modify2811.000.87510.87810.9751
17032002.03.15 03:59modify2811.000.87510.87840.9751
17042002.03.15 04:59modify2811.000.87510.87890.9751
17052002.03.15 07:59modify2811.000.87510.87920.9751
17062002.03.15 08:59modify2811.000.87510.88110.9751
17072002.03.15 11:59modify2811.000.87510.88120.9751
17082002.03.15 14:59modify2811.000.87510.88130.9751
17092002.03.15 15:59modify2811.000.87510.88240.9751
17102002.03.15 17:59s/l2811.000.88240.88240.9751696.6730999.37
17112002.03.15 18:59sell2821.000.88170.88670.7817
17122002.03.15 19:59modify2821.000.88170.88500.7817
17132002.03.18 02:59modify2821.000.88170.88480.7817
17142002.03.18 03:59modify2821.000.88170.88460.7817
17152002.03.18 09:59modify2821.000.88170.88430.7817
17162002.03.18 15:59modify2821.000.88170.88420.7817
17172002.03.18 19:59close2821.000.88220.88420.7817-36.0230963.35
17182002.03.18 19:59buy2831.000.88220.87720.9822
17192002.03.18 20:59modify2831.000.88220.88060.9822
17202002.03.19 17:59s/l2831.000.88060.88060.9822-171.1130792.24
17212002.03.19 18:59sell2841.000.88100.88600.7810
17222002.03.19 19:59modify2841.000.88100.88270.7810
17232002.03.19 20:59s/l2841.000.88270.88270.7810-170.0030622.24
17242002.03.20 16:59buy2851.000.88440.87940.9844
17252002.03.20 17:59modify2851.000.88440.88070.9844
17262002.03.21 15:59close2851.000.88100.88070.9844-351.1130271.13
17272002.03.21 15:59sell2861.000.88100.88600.7810
17282002.03.21 16:59modify2861.000.88100.88380.7810
17292002.03.22 10:59modify2861.000.88100.88290.7810
17302002.03.22 11:59modify2861.000.88100.88280.7810
17312002.03.22 13:59modify2861.000.88100.88260.7810
17322002.03.22 14:59modify2861.000.88100.88220.7810
17332002.03.22 15:59modify2861.000.88100.88210.7810
17342002.03.22 17:59modify2861.000.88100.88190.7810
17352002.03.22 18:59modify2861.000.88100.88100.7810
17362002.03.22 19:59modify2861.000.88100.88080.7810
17372002.03.22 20:59modify2861.000.88100.88030.7810
17382002.03.22 21:59modify2861.000.88100.88020.7810
17392002.03.25 03:59modify2861.000.88100.88000.7810
17402002.03.25 06:59modify2861.000.88100.87990.7810
17412002.03.25 10:59modify2861.000.88100.87930.7810
17422002.03.25 17:59modify2861.000.88100.87830.7810
17432002.03.25 18:59modify2861.000.88100.87810.7810
17442002.03.25 19:59modify2861.000.88100.87790.7810
17452002.03.25 20:59close2861.000.87730.87790.7810388.6430659.77
17462002.03.25 20:59buy2871.000.87730.87230.9773
17472002.03.25 21:59modify2871.000.87730.87620.9773
17482002.03.26 10:59s/l2871.000.87620.87620.9773-121.1130538.66
17492002.03.26 11:59sell2881.000.87390.87890.7739
17502002.03.26 12:59modify2881.000.87390.87660.7739
17512002.03.26 13:59modify2881.000.87390.87640.7739
17522002.03.26 15:59s/l2881.000.87640.87640.7739-250.0030288.66
17532002.03.26 16:59buy2891.000.87650.87150.9765
17542002.03.26 17:59modify2891.000.87650.87500.9765
17552002.03.27 12:59s/l2891.000.87500.87500.9765-161.1130127.55
17562002.03.27 13:59sell2901.000.87410.87910.7741
17572002.03.27 14:59modify2901.000.87410.87740.7741
17582002.03.27 16:59modify2901.000.87410.87660.7741
17592002.03.27 17:59modify2901.000.87410.87560.7741
17602002.03.27 18:59modify2901.000.87410.87550.7741
17612002.03.27 23:59modify2901.000.87410.87540.7741
17622002.03.28 00:59modify2901.000.87410.87520.7741
17632002.03.28 02:59modify2901.000.87410.87500.7741
17642002.03.28 10:59modify2901.000.87410.87470.7741
17652002.03.28 11:59modify2901.000.87410.87460.7741
17662002.03.28 12:59modify2901.000.87410.87400.7741
17672002.03.28 16:59modify2901.000.87410.87380.7741
17682002.03.28 17:59modify2901.000.87410.87410.7741
17692002.03.28 17:59modify2901.000.87410.87290.7741
17702002.03.28 18:59modify2901.000.87410.87270.7741
17712002.03.29 10:59close2901.000.87230.87270.7741189.3230316.87
17722002.03.29 10:59buy2911.000.87230.86730.9723
17732002.03.29 11:59modify2911.000.87230.87110.9723
17742002.03.29 18:59s/l2911.000.87110.87110.9723-120.0030196.87
17752002.04.01 02:59sell2921.000.87190.87690.7719
17762002.04.01 04:59close2921.000.87330.87690.7719-140.0030056.87
17772002.04.01 04:59buy2931.000.87330.86830.9733
17782002.04.01 05:59modify2931.000.87330.87150.9733
17792002.04.01 06:59modify2931.000.87330.87160.9733
17802002.04.01 08:59modify2931.000.87330.87170.9733
17812002.04.01 09:59modify2931.000.87330.87180.9733
17822002.04.01 15:59modify2931.000.87330.87330.9733
17832002.04.01 16:59modify2931.000.87330.87630.9733
17842002.04.02 16:59modify2931.000.87330.87860.9733
17852002.04.02 17:59s/l2931.000.87860.87860.9733518.8930575.76
17862002.04.02 18:59sell2941.000.87790.88290.7779
17872002.04.02 19:59modify2941.000.87790.88040.7779
17882002.04.02 20:59modify2941.000.87790.88030.7779
17892002.04.02 21:59modify2941.000.87790.88010.7779
17902002.04.03 13:59s/l2941.000.88010.88010.7779-215.3430360.42
17912002.04.03 15:59buy2951.000.88050.87550.9805
17922002.04.03 16:59modify2951.000.88050.87860.9805
17932002.04.03 18:59modify2951.000.88050.87900.9805
17942002.04.04 04:59modify2951.000.88050.87910.9805
17952002.04.04 05:59modify2951.000.88050.87930.9805
17962002.04.04 07:59modify2951.000.88050.87950.9805
17972002.04.04 08:59modify2951.000.88050.87960.9805
17982002.04.04 12:59modify2951.000.88050.87970.9805
17992002.04.04 13:59modify2951.000.88050.87980.9805
18002002.04.04 14:59modify2951.000.88050.88050.9805
18012002.04.04 15:59modify2951.000.88050.88080.9805
18022002.04.04 16:59modify2951.000.88050.88110.9805
18032002.04.04 17:59s/l2951.000.88110.88110.980548.8930409.31
18042002.04.04 18:59sell2961.000.87780.88280.7778
18052002.04.04 19:59modify2961.000.87780.88270.7778
18062002.04.05 16:59modify2961.000.87780.88200.7778
18072002.04.05 18:59close2961.000.88040.88200.7778-255.3430153.97
18082002.04.05 18:59buy2971.000.88040.87540.9804
18092002.04.05 19:59modify2971.000.88040.87820.9804
18102002.04.08 02:59modify2971.000.88040.87840.9804
18112002.04.08 03:59s/l2971.000.87840.87840.9804-233.3329920.64
18122002.04.08 04:59sell2981.000.87780.88280.7778
18132002.04.08 05:59modify2981.000.87780.88000.7778
18142002.04.08 09:59modify2981.000.87780.87990.7778
18152002.04.08 10:59modify2981.000.87780.87970.7778
18162002.04.08 16:59modify2981.000.87780.87950.7778
18172002.04.08 17:59modify2981.000.87780.87900.7778
18182002.04.08 18:59modify2981.000.87780.87780.7778
18192002.04.09 00:59modify2981.000.87780.87740.7778
18202002.04.09 03:59modify2981.000.87780.87730.7778
18212002.04.09 04:59modify2981.000.87780.87710.7778
18222002.04.09 15:59s/l2981.000.87710.87710.777874.6629995.30
18232002.04.09 16:59buy2991.000.87640.87140.9764
18242002.04.09 17:59modify2991.000.87640.87490.9764
18252002.04.09 18:59modify2991.000.87640.87520.9764
18262002.04.09 19:59modify2991.000.87640.87640.9764
18272002.04.10 10:59modify2991.000.87640.87670.9764
18282002.04.10 11:59modify2991.000.87640.87720.9764
18292002.04.10 12:59modify2991.000.87640.87730.9764
18302002.04.10 13:59modify2991.000.87640.87760.9764
18312002.04.10 15:59modify2991.000.87640.87780.9764
18322002.04.10 18:59modify2991.000.87640.87960.9764
18332002.04.10 20:59modify2991.000.87640.87980.9764
18342002.04.11 03:59s/l2991.000.87980.87980.9764317.7830313.08
18352002.04.11 04:59sell3001.000.87940.88440.7794
18362002.04.11 05:59modify3001.000.87940.88110.7794
18372002.04.11 12:59modify3001.000.87940.88060.7794
18382002.04.11 14:59s/l3001.000.88060.88060.7794-120.0030193.08
18392002.04.11 15:59buy3011.000.88320.87820.9832
18402002.04.11 16:59modify3011.000.88320.88020.9832
18412002.04.11 17:59modify3011.000.88320.88040.9832
18422002.04.12 09:59modify3011.000.88320.88050.9832
18432002.04.12 10:59s/l3011.000.88050.88050.9832-281.1129911.97
18442002.04.12 13:59sell3021.000.87970.88470.7797
18452002.04.12 14:59modify3021.000.87970.88260.7797
18462002.04.12 16:59modify3021.000.87970.88220.7797
18472002.04.12 20:59modify3021.000.87970.88150.7797
18482002.04.15 00:59modify3021.000.87970.88130.7797
18492002.04.15 01:59modify3021.000.87970.88110.7797
18502002.04.15 02:59modify3021.000.87970.88080.7797
18512002.04.15 04:59s/l3021.000.88080.88080.7797-96.0229815.95
18522002.04.15 06:59buy3031.000.88190.87690.9819
18532002.04.15 07:59modify3031.000.88190.87890.9819
18542002.04.15 18:59modify3031.000.88190.87920.9819
18552002.04.15 19:59modify3031.000.88190.87950.9819
18562002.04.15 21:59s/l3031.000.87950.87950.9819-240.0029575.95
18572002.04.15 22:59sell3041.000.87920.88420.7792
18582002.04.15 23:59modify3041.000.87920.88100.7792
18592002.04.16 07:59s/l3041.000.88100.88100.7792-175.3429400.61
18602002.04.16 08:59buy3051.000.88020.87520.9802
18612002.04.16 15:59modify3051.000.88020.87970.9802
18622002.04.16 17:59modify3051.000.88020.88030.9802
18632002.04.17 07:59modify3051.000.88020.88020.9802
18642002.04.17 07:59modify3051.000.88020.88030.9802
18652002.04.17 08:59modify3051.000.88020.88040.9802
18662002.04.17 09:59modify3051.000.88020.88060.9802
18672002.04.17 10:59modify3051.000.88020.88320.9802
18682002.04.17 17:59modify3051.000.88020.88370.9802
18692002.04.17 21:59modify3051.000.88020.88380.9802
18702002.04.17 22:59modify3051.000.88020.88620.9802
18712002.04.18 10:59modify3051.000.88020.88750.9802
18722002.04.18 11:59modify3051.000.88020.88780.9802
18732002.04.18 13:59modify3051.000.88020.88800.9802
18742002.04.18 15:59modify3051.000.88020.88830.9802
18752002.04.18 16:59modify3051.000.88020.88840.9802
18762002.04.18 17:59modify3051.000.88020.88860.9802
18772002.04.18 18:59s/l3051.000.88860.88860.9802817.7830218.39
18782002.04.22 09:59sell3061.000.88910.89410.7891
18792002.04.22 10:59modify3061.000.88910.89060.7891
18802002.04.22 11:59modify3061.000.88910.89050.7891
18812002.04.22 13:59modify3061.000.88910.89040.7891
18822002.04.22 15:59modify3061.000.88910.89020.7891
18832002.04.23 02:59modify3061.000.88910.88940.7891
18842002.04.23 03:59modify3061.000.88910.88890.7891
18852002.04.23 06:59modify3061.000.88910.88880.7891
18862002.04.23 07:59modify3061.000.88910.88870.7891
18872002.04.23 09:59modify3061.000.88910.88850.7891
18882002.04.23 11:59modify3061.000.88910.88840.7891
18892002.04.23 15:59s/l3061.000.88840.88840.789174.6630293.05
18902002.04.23 16:59buy3071.000.88940.88440.9894
18912002.04.23 17:59modify3071.000.88940.88710.9894
18922002.04.23 18:59modify3071.000.88940.88720.9894
18932002.04.24 10:59modify3071.000.88940.88740.9894
18942002.04.24 11:59modify3071.000.88940.88750.9894
18952002.04.24 15:59modify3071.000.88940.88830.9894
18962002.04.24 16:59modify3071.000.88940.88860.9894
18972002.04.24 17:59modify3071.000.88940.88880.9894
18982002.04.24 22:59modify3071.000.88940.88940.9894
18992002.04.25 10:59modify3071.000.88940.89030.9894
19002002.04.25 11:59modify3071.000.88940.89240.9894
19012002.04.25 15:59modify3071.000.88940.89280.9894
19022002.04.25 16:59modify3071.000.88940.89540.9894
19032002.04.26 11:59modify3071.000.88940.89570.9894
19042002.04.26 13:59close3071.000.89730.89570.9894756.6731049.72
19052002.04.26 13:59sell3081.000.89730.90230.7973
19062002.04.26 14:59modify3081.000.89730.89820.7973
19072002.04.26 15:59s/l3081.000.89820.89820.7973-90.0030959.72
19082002.04.26 17:59buy3091.000.89820.89320.9982
19092002.04.26 18:59modify3091.000.89820.89700.9982
19102002.04.26 20:59modify3091.000.89820.89750.9982
19112002.04.26 21:59modify3091.000.89820.89820.9982
19122002.04.29 12:59modify3091.000.89820.89830.9982
19132002.04.29 15:59modify3091.000.89820.89840.9982
19142002.04.29 17:59modify3091.000.89820.89890.9982
19152002.04.29 18:59modify3091.000.89820.89930.9982
19162002.04.29 20:59modify3091.000.89820.89970.9982
19172002.04.29 21:59modify3091.000.89820.90070.9982
19182002.04.29 22:59modify3091.000.89820.90170.9982
19192002.04.30 11:59s/l3091.000.90170.90170.9982305.5631265.28
19202002.04.30 12:59sell3101.000.90080.90580.8008
19212002.04.30 13:59modify3101.000.90080.90300.8008
19222002.04.30 16:59modify3101.000.90080.90280.8008
19232002.04.30 18:59modify3101.000.90080.90240.8008
19242002.05.01 06:59modify3101.000.90080.90230.8008
19252002.05.01 08:59modify3101.000.90080.90220.8008
19262002.05.01 13:59modify3101.000.90080.90130.8008
19272002.05.01 16:59s/l3101.000.90130.90130.8008-45.3431219.94
19282002.05.01 17:59buy3111.000.90650.90151.0065
19292002.05.01 18:59modify3111.000.90650.90191.0065
19302002.05.01 19:59modify3111.000.90650.90201.0065
19312002.05.02 17:59close3111.000.90320.90201.0065-341.1130878.83
19322002.05.02 17:59sell3121.000.90320.90820.8032
19332002.05.02 18:59modify3121.000.90320.90570.8032
19342002.05.02 21:59modify3121.000.90320.90550.8032
19352002.05.03 05:59modify3121.000.90320.90540.8032
19362002.05.03 08:59modify3121.000.90320.90520.8032
19372002.05.03 10:59s/l3121.000.90520.90520.8032-195.3430683.49
19382002.05.03 11:59buy3131.000.90660.90161.0066
19392002.05.03 12:59modify3131.000.90660.90281.0066
19402002.05.03 14:59modify3131.000.90660.90321.0066
19412002.05.03 15:59modify3131.000.90660.90371.0066
19422002.05.03 16:59modify3131.000.90660.90661.0066
19432002.05.03 17:59modify3131.000.90660.90961.0066
19442002.05.03 18:59modify3131.000.90660.91261.0066
19452002.05.06 19:59modify3131.000.90660.91391.0066
19462002.05.06 20:59modify3131.000.90660.91431.0066
19472002.05.06 21:59modify3131.000.90660.91451.0066
19482002.05.06 22:59modify3131.000.90660.91481.0066
19492002.05.07 04:59modify3131.000.90660.91491.0066
19502002.05.07 09:59modify3131.000.90660.91501.0066
19512002.05.07 12:59s/l3131.000.91500.91501.0066795.5631479.05
19522002.05.07 13:59sell3141.000.91260.91760.8126
19532002.05.07 14:59modify3141.000.91260.91680.8126
19542002.05.07 15:59modify3141.000.91260.91650.8126
19552002.05.07 16:59modify3141.000.91260.91640.8126
19562002.05.08 10:59modify3141.000.91260.91450.8126
19572002.05.08 11:59modify3141.000.91260.91420.8126
19582002.05.08 12:59modify3141.000.91260.91260.8126
19592002.05.08 17:59modify3141.000.91260.90960.8126
19602002.05.09 10:59modify3141.000.91260.90850.8126
19612002.05.09 12:59modify3141.000.91260.90800.8126
19622002.05.09 13:59modify3141.000.91260.90790.8126
19632002.05.09 16:59s/l3141.000.90790.90790.8126479.3231958.37
19642002.05.09 17:59buy3151.000.90870.90371.0087
19652002.05.09 18:59modify3151.000.90870.90541.0087
19662002.05.09 19:59modify3151.000.90870.90591.0087
19672002.05.10 02:59modify3151.000.90870.90601.0087
19682002.05.10 04:59modify3151.000.90870.90871.0087
19692002.05.10 17:59modify3151.000.90870.90941.0087
19702002.05.10 18:59modify3151.000.90870.90981.0087
19712002.05.10 20:59modify3151.000.90870.91011.0087
19722002.05.10 21:59modify3151.000.90870.91021.0087
19732002.05.13 04:59modify3151.000.90870.91031.0087
19742002.05.13 05:59modify3151.000.90870.91101.0087
19752002.05.13 06:59modify3151.000.90870.91181.0087
19762002.05.13 08:59modify3151.000.90870.91171.0087
19772002.05.13 08:59modify3151.000.90870.91181.0087
19782002.05.13 09:59modify3151.000.90870.91231.0087
19792002.05.13 14:59s/l3151.000.91230.91231.0087315.5632273.93
19802002.05.13 15:59sell3161.000.91150.91650.8115
19812002.05.13 16:59modify3161.000.91150.91460.8115
19822002.05.13 17:59modify3161.000.91150.91430.8115
19832002.05.14 05:59modify3161.000.91150.91420.8115
19842002.05.14 07:59modify3161.000.91150.91150.8115
19852002.05.14 14:59modify3161.000.91150.90850.8115
19862002.05.14 16:59modify3161.000.91150.90550.8115
19872002.05.15 09:59modify3161.000.91150.90490.8115
19882002.05.15 12:59modify3161.000.91150.90480.8115
19892002.05.15 13:59modify3161.000.91150.90440.8115
19902002.05.15 14:59s/l3161.000.90440.90440.8115719.3232993.25
19912002.05.15 15:59buy3171.000.90680.90181.0068
19922002.05.15 17:59modify3171.000.90680.90201.0068
19932002.05.15 19:59modify3171.000.90680.90231.0068
19942002.05.15 20:59modify3171.000.90680.90681.0068
19952002.05.16 09:59modify3171.000.90680.90981.0068
19962002.05.16 16:59s/l3171.000.90980.90981.0068288.8933282.14
19972002.05.21 03:59sell3181.000.91810.92310.8181
19982002.05.21 04:59modify3181.000.91810.92120.8181
19992002.05.21 05:59modify3181.000.91810.92090.8181
20002002.05.21 11:59modify3181.000.91810.92070.8181
20012002.05.21 16:59modify3181.000.91810.92040.8181
20022002.05.21 19:59s/l3181.000.92040.92040.8181-230.0033052.14
20032002.05.22 05:59buy3191.000.92440.91941.0244
20042002.05.22 16:59modify3191.000.92440.92021.0244
20052002.05.22 17:59modify3191.000.92440.92061.0244
20062002.05.22 18:59modify3191.000.92440.92091.0244
20072002.05.23 04:59modify3191.000.92440.92161.0244
20082002.05.23 08:59modify3191.000.92440.92191.0244
20092002.05.23 09:59modify3191.000.92440.92281.0244
20102002.05.23 10:59close3191.000.92560.92281.0244108.8933161.03
20112002.05.23 10:59sell3201.000.92560.93060.8256
20122002.05.23 12:59modify3201.000.92560.92540.8256
20132002.05.23 13:59modify3201.000.92560.92560.8256
20142002.05.23 13:59modify3201.000.92560.92540.8256
20152002.05.23 14:59modify3201.000.92560.92260.8256
20162002.05.23 17:59s/l3201.000.92260.92260.8256300.0033461.03
20172002.05.24 17:59buy3211.000.92190.91691.0219
20182002.05.24 18:59modify3211.000.92190.91861.0219
20192002.05.27 15:59close3211.000.91940.91861.0219-283.3333177.70
20202002.05.27 15:59sell3221.000.91940.92440.8194
20212002.05.27 16:59modify3221.000.91940.92110.8194
20222002.05.27 18:59s/l3221.000.92110.92110.8194-170.0033007.70
20232002.05.28 09:59buy3231.000.92430.91931.0243
20242002.05.28 10:59modify3231.000.92430.92001.0243
20252002.05.28 11:59modify3231.000.92430.92061.0243
20262002.05.28 12:59modify3231.000.92430.92091.0243
20272002.05.28 15:59modify3231.000.92430.92131.0243
20282002.05.28 16:59modify3231.000.92430.92431.0243
20292002.05.29 10:59modify3231.000.92430.92581.0243
20302002.05.29 11:59modify3231.000.92430.92731.0243
20312002.05.29 17:59modify3231.000.92430.92881.0243
20322002.05.29 18:59modify3231.000.92430.93031.0243
20332002.05.29 20:59modify3231.000.92430.93331.0243
20342002.05.30 19:59modify3231.000.92430.93631.0243
20352002.05.30 21:59modify3231.000.92430.93651.0243
20362002.05.30 23:59s/l3231.000.93650.93651.02431197.7834205.48
20372002.05.31 00:59sell3241.000.93660.94160.8366
20382002.05.31 01:59modify3241.000.93660.93900.8366
20392002.05.31 06:59s/l3241.000.93900.93900.8366-240.0033965.48
20402002.05.31 07:59buy3251.000.93990.93491.0399
20412002.05.31 10:59close3251.000.93730.93491.0399-260.0033705.48
20422002.05.31 10:59sell3261.000.93730.94230.8373
20432002.05.31 11:59modify3261.000.93730.93920.8373
20442002.05.31 16:59modify3261.000.93730.93730.8373
20452002.05.31 18:59modify3261.000.93730.93430.8373
20462002.06.03 16:59s/l3261.000.93430.93430.8373313.9834019.46
20472002.06.03 17:59buy3271.000.93910.93411.0391
20482002.06.04 06:59modify3271.000.93910.93911.0391
20492002.06.04 17:59modify3271.000.93910.93941.0391
20502002.06.04 22:59s/l3271.000.93940.93941.039118.8934038.35
20512002.06.04 22:59sell3281.000.93900.94400.8390
20522002.06.04 23:59modify3281.000.93900.94270.8390
20532002.06.05 11:59modify3281.000.93900.94240.8390
20542002.06.05 12:59modify3281.000.93900.94230.8390
20552002.06.05 13:59modify3281.000.93900.94210.8390
20562002.06.05 14:59modify3281.000.93900.94190.8390
20572002.06.05 16:59modify3281.000.93900.94150.8390
20582002.06.05 17:59modify3281.000.93900.94140.8390
20592002.06.05 19:59modify3281.000.93900.94130.8390
20602002.06.05 20:59modify3281.000.93900.94020.8390
20612002.06.06 02:59close3281.000.93950.94020.8390-40.6833997.67
20622002.06.06 02:59buy3291.000.93950.93451.0395
20632002.06.06 03:59modify3291.000.93950.93711.0395
20642002.06.06 06:59s/l3291.000.93710.93711.0395-240.0033757.67
20652002.06.06 07:59sell3301.000.93690.94190.8369
20662002.06.06 08:59modify3301.000.93690.93890.8369
20672002.06.06 09:59modify3301.000.93690.93790.8369
20682002.06.06 11:59s/l3301.000.93790.93790.8369-100.0033657.67
20692002.06.06 13:59buy3311.000.93910.93411.0391
20702002.06.06 14:59modify3311.000.93910.93551.0391
20712002.06.06 15:59modify3311.000.93910.93911.0391
20722002.06.06 17:59modify3311.000.93910.94211.0391
20732002.06.07 18:59close3311.000.94350.94211.0391428.8934086.56
20742002.06.07 18:59sell3321.000.94350.94850.8435
20752002.06.07 19:59modify3321.000.94350.94670.8435
20762002.06.10 04:59modify3321.000.94350.94350.8435
20772002.06.10 10:59s/l3321.000.94350.94350.843513.9834100.54
20782002.06.10 15:59buy3331.000.94640.94141.0464
20792002.06.10 16:59modify3331.000.94640.94181.0464
20802002.06.11 09:59modify3331.000.94640.94211.0464
20812002.06.11 10:59modify3331.000.94640.94301.0464
20822002.06.11 11:59modify3331.000.94640.94311.0464
20832002.06.11 13:59s/l3331.000.94310.94311.0464-341.1133759.43
20842002.06.11 14:59sell3341.000.94130.94630.8413
20852002.06.11 15:59modify3341.000.94130.94540.8413
20862002.06.11 16:59modify3341.000.94130.94530.8413
20872002.06.11 17:59modify3341.000.94130.94500.8413
20882002.06.11 18:59s/l3341.000.94500.94500.8413-370.0033389.43
20892002.06.11 19:59buy3351.000.94610.94111.0461
20902002.06.11 20:59modify3351.000.94610.94241.0461
20912002.06.11 22:59modify3351.000.94610.94291.0461
20922002.06.12 09:59modify3351.000.94610.94611.0461
20932002.06.12 13:59s/l3351.000.94610.94611.0461-11.1133378.32
20942002.06.12 19:59sell3361.000.94410.94910.8441
20952002.06.12 20:59modify3361.000.94410.94820.8441
20962002.06.12 22:59modify3361.000.94410.94800.8441
20972002.06.13 06:59modify3361.000.94410.94790.8441
20982002.06.13 10:59modify3361.000.94410.94410.8441
20992002.06.13 14:59s/l3361.000.94410.94410.84414.6633382.98
21002002.06.13 17:59buy3371.000.94370.93871.0437
21012002.06.13 18:59modify3371.000.94370.94191.0437
21022002.06.13 20:59s/l3371.000.94190.94191.0437-180.0033202.98
21032002.06.14 03:59sell3381.000.94270.94770.8427
21042002.06.14 04:59modify3381.000.94270.94470.8427
21052002.06.14 07:59s/l3381.000.94470.94470.8427-200.0033002.98
21062002.06.14 11:59buy3391.000.94740.94241.0474
21072002.06.14 12:59modify3391.000.94740.94251.0474
21082002.06.14 13:59modify3391.000.94740.94321.0474
21092002.06.14 14:59modify3391.000.94740.94351.0474
21102002.06.14 15:59modify3391.000.94740.94391.0474
21112002.06.14 16:59modify3391.000.94740.94421.0474
21122002.06.14 18:59modify3391.000.94740.94461.0474
21132002.06.17 01:59s/l3391.000.94460.94461.0474-313.3332689.65
21142002.06.17 04:59sell3401.000.94520.95020.8452
21152002.06.17 05:59modify3401.000.94520.94880.8452
21162002.06.17 14:59modify3401.000.94520.94520.8452
21172002.06.17 20:59modify3401.000.94520.94500.8452
21182002.06.18 03:59s/l3401.000.94500.94500.845224.6632714.31
21192002.06.18 04:59buy3411.000.94700.94201.0470
21202002.06.18 05:59modify3411.000.94700.94281.0470
21212002.06.18 06:59modify3411.000.94700.94301.0470
21222002.06.18 11:59modify3411.000.94700.94321.0470
21232002.06.18 14:59modify3411.000.94700.94351.0470
21242002.06.18 16:59modify3411.000.94700.94431.0470
21252002.06.18 17:59modify3411.000.94700.94491.0470
21262002.06.18 18:59modify3411.000.94700.94701.0470
21272002.06.19 01:59modify3411.000.94700.95001.0470
21282002.06.19 11:59modify3411.000.94700.95301.0470
21292002.06.19 23:59modify3411.000.94700.95321.0470
21302002.06.20 00:59modify3411.000.94700.95331.0470
21312002.06.20 01:59modify3411.000.94700.95361.0470
21322002.06.20 02:59modify3411.000.94700.95371.0470
21332002.06.20 03:59modify3411.000.94700.95381.0470
21342002.06.20 04:59modify3411.000.94700.95411.0470
21352002.06.20 08:59modify3411.000.94700.95451.0470
21362002.06.20 09:59modify3411.000.94700.95471.0470
21372002.06.20 10:59modify3411.000.94700.95531.0470
21382002.06.20 11:59modify3411.000.94700.95541.0470
21392002.06.20 12:59modify3411.000.94700.95551.0470
21402002.06.20 14:59modify3411.000.94700.95601.0470
21412002.06.20 15:59modify3411.000.94700.95661.0470
21422002.06.20 16:59modify3411.000.94700.95901.0470
21432002.06.20 21:59modify3411.000.94700.96201.0470
21442002.06.21 15:59modify3411.000.94700.96251.0470
21452002.06.21 16:59modify3411.000.94700.96501.0470
21462002.06.21 18:59modify3411.000.94700.96801.0470
21472002.06.24 09:59modify3411.000.94700.97101.0470
21482002.06.24 10:59modify3411.000.94700.97401.0470
21492002.06.24 19:59s/l3411.000.97400.97401.04702633.3435347.65
21502002.06.24 21:59sell3421.000.97080.97580.8708
21512002.06.25 03:59modify3421.000.97080.97080.8708
21522002.06.25 06:59s/l3421.000.97080.97080.87084.6635352.31
21532002.06.25 20:59buy3431.000.97730.97231.0773
21542002.06.26 00:59modify3431.000.97730.97731.0773
21552002.06.26 01:59modify3431.000.97730.98031.0773
21562002.06.26 03:59modify3431.000.97730.98331.0773
21572002.06.26 08:59modify3431.000.97730.98631.0773
21582002.06.26 17:59s/l3431.000.98630.98631.0773888.8936241.20
21592002.06.26 22:59sell3441.000.98000.98500.8800
21602002.06.27 03:59s/l3441.000.98500.98500.8800-495.3435745.86
21612002.06.27 18:59buy3451.000.98740.98241.0874
21622002.06.27 23:59modify3451.000.98740.98301.0874
21632002.06.28 00:59modify3451.000.98740.98341.0874
21642002.06.28 01:59modify3451.000.98740.98741.0874
21652002.06.28 11:59modify3451.000.98740.99041.0874
21662002.06.28 12:59modify3451.000.98740.99341.0874
21672002.06.28 15:59s/l3451.000.99340.99341.0874588.8936334.75
21682002.06.28 17:59sell3461.000.98550.99050.8855
21692002.06.28 20:59s/l3461.000.99050.99050.8855-500.0035834.75
21702002.07.01 06:59buy3471.000.99380.98881.0938
21712002.07.01 15:59s/l3471.000.98880.98881.0938-500.0035334.75
21722002.07.01 17:59sell3481.000.98840.99340.8884
21732002.07.01 18:59modify3481.000.98840.99290.8884
21742002.07.02 06:59modify3481.000.98840.98840.8884
21752002.07.02 11:59modify3481.000.98840.98540.8884
21762002.07.02 16:59s/l3481.000.98540.98540.8884304.6635639.41
21772002.07.04 22:59buy3491.000.97960.97461.0796
21782002.07.04 23:59modify3491.000.97960.97671.0796
21792002.07.05 01:59s/l3491.000.97670.97671.0796-301.1135338.30
21802002.07.05 02:59sell3501.000.97430.97930.8743
21812002.07.05 09:59modify3501.000.97430.97900.8743
21822002.07.05 10:59modify3501.000.97430.97880.8743
21832002.07.05 14:59modify3501.000.97430.97850.8743
21842002.07.08 00:59modify3501.000.97430.97810.8743
21852002.07.08 01:59modify3501.000.97430.97690.8743
21862002.07.08 02:59s/l3501.000.97690.97690.8743-246.0235092.28
21872002.07.08 03:59buy3511.000.98260.97761.0826
21882002.07.08 06:59modify3511.000.98260.98261.0826
21892002.07.08 14:59s/l3511.000.98260.98261.08260.0035092.28
21902002.07.10 04:59sell3521.000.98940.99440.8894
21912002.07.10 05:59modify3521.000.98940.99260.8894
21922002.07.10 08:59s/l3521.000.99260.99260.8894-320.0034772.28
21932002.07.10 09:59buy3531.000.99530.99031.0953
21942002.07.10 10:59modify3531.000.99530.99061.0953
21952002.07.10 12:59modify3531.000.99530.99101.0953
21962002.07.10 14:59s/l3531.000.99100.99101.0953-430.0034342.28
21972002.07.10 15:59sell3541.000.99070.99570.8907
21982002.07.10 16:59modify3541.000.99070.99070.8907
21992002.07.11 13:59modify3541.000.99070.98770.8907
22002002.07.11 16:59s/l3541.000.98770.98770.8907304.6634646.94
22012002.07.11 17:59buy3551.000.99290.98791.0929
22022002.07.11 23:59s/l3551.000.98790.98791.0929-500.0034146.94
22032002.07.12 02:59sell3561.000.98680.99180.8868
22042002.07.12 03:59modify3561.000.98680.99050.8868
22052002.07.12 20:59s/l3561.000.99050.99050.8868-370.0033776.94
22062002.07.12 21:59buy3571.000.99130.98631.0913
22072002.07.15 00:59modify3571.000.99130.98711.0913
22082002.07.15 02:59modify3571.000.99130.98761.0913
22092002.07.15 05:59modify3571.000.99130.98771.0913
22102002.07.15 06:59modify3571.000.99130.98781.0913
22112002.07.15 07:59modify3571.000.99130.99131.0913
22122002.07.15 12:59modify3571.000.99130.99431.0913
22132002.07.15 13:59modify3571.000.99130.99731.0913
22142002.07.15 14:59modify3571.000.99131.00031.0913
22152002.07.15 17:59modify3571.000.99131.00331.0913
22162002.07.15 21:59s/l3571.001.00331.00331.09131166.6734943.61
22172002.07.17 13:59sell3581.001.00541.01040.9054
22182002.07.17 18:59s/l3581.001.01041.01040.9054-500.0034443.61
22192002.07.18 21:59buy3591.001.00981.00481.1098
22202002.07.18 22:59modify3591.001.00981.00581.1098
22212002.07.18 23:59modify3591.001.00981.00621.1098
22222002.07.19 00:59modify3591.001.00981.00641.1098
22232002.07.19 03:59modify3591.001.00981.00981.1098
22242002.07.19 04:59modify3591.001.00981.01281.1098
22252002.07.22 00:59s/l3591.001.01281.01281.1098255.5634699.17
22262002.07.22 01:59sell3601.001.01251.01750.9125
22272002.07.22 02:59modify3601.001.01251.01610.9125
22282002.07.22 03:59modify3601.001.01251.01250.9125
22292002.07.22 19:59modify3601.001.01251.00950.9125
22302002.07.23 02:59modify3601.001.01251.00650.9125
22312002.07.23 03:59modify3601.001.01251.00350.9125
22322002.07.23 06:59modify3601.001.01251.00050.9125
22332002.07.23 09:59modify3601.001.01250.99750.9125
22342002.07.23 10:59modify3601.001.01250.99450.9125
22352002.07.23 20:59modify3601.001.01250.99150.9125
22362002.07.24 04:59s/l3601.000.99150.99150.91252109.3236808.49
22372002.07.24 14:59buy3611.000.99550.99051.0955
22382002.07.25 04:59modify3611.000.99550.99551.0955
22392002.07.25 18:59modify3611.000.99550.99591.0955
22402002.07.25 20:59modify3611.000.99550.99851.0955
22412002.07.26 01:59modify3611.000.99551.00151.0955
22422002.07.26 04:59s/l3611.001.00151.00151.0955577.7837386.27
22432002.07.26 11:59sell3621.001.00011.00510.9001
22442002.07.26 12:59modify3621.001.00011.00370.9001
22452002.07.26 15:59modify3621.001.00011.00010.9001
22462002.07.26 16:59modify3621.001.00010.99710.9001
22472002.07.26 17:59modify3621.001.00010.99410.9001
22482002.07.26 20:59modify3621.001.00010.99110.9001
22492002.07.29 11:59modify3621.001.00010.98810.9001
22502002.07.29 12:59modify3621.001.00010.98510.9001
22512002.07.29 16:59modify3621.001.00010.98210.9001
22522002.07.30 11:59s/l3621.000.98210.98210.90011818.6439204.91
22532002.07.30 12:59buy3631.000.98310.97811.0831
22542002.07.30 13:59modify3631.000.98310.97971.0831
22552002.07.30 15:59modify3631.000.98310.98311.0831
22562002.07.30 22:59s/l3631.000.98310.98311.08310.0039204.91
22572002.07.31 09:59sell3641.000.97980.98480.8798
22582002.07.31 17:59modify3641.000.97980.98430.8798
22592002.07.31 18:59modify3641.000.97980.98410.8798
22602002.07.31 19:59modify3641.000.97980.98310.8798
22612002.07.31 20:59modify3641.000.97980.97980.8798
22622002.08.01 10:59modify3641.000.97980.97680.8798
22632002.08.01 16:59s/l3641.000.97680.97680.8798304.6639509.57
22642002.08.01 17:59buy3651.000.98470.97971.0847
22652002.08.02 09:59modify3651.000.98470.98471.0847
22662002.08.02 18:59modify3651.000.98470.98521.0847
22672002.08.02 20:59modify3651.000.98470.98541.0847
22682002.08.05 00:59modify3651.000.98470.98571.0847
22692002.08.05 02:59s/l3651.000.98570.98571.084755.5639565.13
22702002.08.05 03:59sell3661.000.98410.98910.8841
22712002.08.05 04:59modify3661.000.98410.98890.8841
22722002.08.05 07:59modify3661.000.98410.98870.8841
22732002.08.05 09:59modify3661.000.98410.98860.8841
22742002.08.05 10:59modify3661.000.98410.98820.8841
22752002.08.05 16:59modify3661.000.98410.98720.8841
22762002.08.05 17:59close3661.000.98500.98720.8841-90.0039475.13
22772002.08.05 17:59buy3671.000.98500.98001.0850
22782002.08.05 20:59close3671.000.98080.98001.0850-420.0039055.13
22792002.08.05 20:59sell3681.000.98080.98580.8808
22802002.08.05 21:59modify3681.000.98080.98560.8808
22812002.08.05 23:59modify3681.000.98080.98540.8808
22822002.08.06 00:59modify3681.000.98080.98500.8808
22832002.08.06 02:59modify3681.000.98080.98450.8808
22842002.08.06 03:59modify3681.000.98080.98440.8808
22852002.08.06 04:59modify3681.000.98080.98080.8808
22862002.08.06 08:59modify3681.000.98080.97780.8808
22872002.08.06 10:59modify3681.000.98080.97480.8808
22882002.08.06 11:59modify3681.000.98080.97180.8808
22892002.08.06 16:59modify3681.000.98080.96880.8808
22902002.08.07 12:59s/l3681.000.96880.96880.88081209.3240264.45
22912002.08.07 13:59buy3691.000.96820.96321.0682
22922002.08.07 14:59modify3691.000.96820.96451.0682
22932002.08.07 15:59modify3691.000.96820.96461.0682
22942002.08.07 16:59modify3691.000.96820.96481.0682
22952002.08.07 17:59modify3691.000.96820.96821.0682
22962002.08.07 19:59modify3691.000.96820.97121.0682
22972002.08.08 09:59s/l3691.000.97120.97121.0682288.8940553.34
22982002.08.08 11:59sell3701.000.97060.97560.8706
22992002.08.08 12:59modify3701.000.97060.97380.8706
23002002.08.08 17:59modify3701.000.97060.97060.8706
23012002.08.09 10:59s/l3701.000.97060.97060.87064.6640558.00
23022002.08.09 11:59buy3711.000.97270.96771.0727
23032002.08.09 21:59modify3711.000.97270.96781.0727
23042002.08.12 03:59modify3711.000.97270.96791.0727
23052002.08.12 06:59modify3711.000.97270.96811.0727
23062002.08.12 07:59modify3711.000.97270.96881.0727
23072002.08.12 08:59modify3711.000.97270.96981.0727
23082002.08.12 09:59modify3711.000.97270.96991.0727
23092002.08.12 11:59modify3711.000.97270.97271.0727
23102002.08.12 22:59modify3711.000.97270.97571.0727
23112002.08.13 17:59modify3711.000.97270.97731.0727
23122002.08.13 21:59modify3711.000.97270.97871.0727
23132002.08.14 02:59modify3711.000.97270.98171.0727
23142002.08.14 05:59modify3711.000.97270.98471.0727
23152002.08.14 14:59s/l3711.000.98470.98471.07271144.4541702.45
23162002.08.14 21:59sell3721.000.97830.98330.8783
23172002.08.15 17:59modify3721.000.97830.98310.8783
23182002.08.15 18:59s/l3721.000.98310.98310.8783-475.3441227.11
23192002.08.15 19:59buy3731.000.98440.97941.0844
23202002.08.16 09:59s/l3731.000.97940.97941.0844-511.1140716.00
23212002.08.19 13:59sell3741.000.97980.98480.8798
23222002.08.19 14:59modify3741.000.97980.98430.8798
23232002.08.19 15:59modify3741.000.97980.98400.8798
23242002.08.19 16:59modify3741.000.97980.97980.8798
23252002.08.20 09:59s/l3741.000.97980.97980.87984.6640720.66
23262002.08.20 20:59buy3751.000.97880.97381.0788
23272002.08.20 21:59modify3751.000.97880.97521.0788
23282002.08.21 03:59modify3751.000.97880.97551.0788
23292002.08.21 04:59modify3751.000.97880.97881.0788
23302002.08.21 12:59s/l3751.000.97880.97881.0788-11.1140709.55
23312002.08.21 16:59sell3761.000.98040.98540.8804
23322002.08.21 17:59modify3761.000.98040.98100.8804
23332002.08.22 04:59modify3761.000.98040.98040.8804
23342002.08.22 10:59modify3761.000.98040.97960.8804
23352002.08.22 11:59modify3761.000.98040.97950.8804
23362002.08.22 12:59modify3761.000.98040.97940.8804
23372002.08.22 15:59modify3761.000.98040.97900.8804
23382002.08.22 16:59modify3761.000.98040.97740.8804
23392002.08.22 17:59modify3761.000.98040.97440.8804
23402002.08.23 03:59modify3761.000.98040.97140.8804
23412002.08.23 16:59s/l3761.000.97140.97140.8804909.3241618.87
23422002.08.23 17:59buy3771.000.97280.96781.0728
23432002.08.23 18:59modify3771.000.97280.96911.0728
23442002.08.26 08:59s/l3771.000.96910.96911.0728-403.3341215.54
23452002.08.26 15:59sell3781.000.97030.97530.8703
23462002.08.26 17:59close3781.000.97310.97530.8703-280.0040935.54
23472002.08.26 17:59buy3791.000.97310.96811.0731
23482002.08.26 18:59modify3791.000.97310.96991.0731
23492002.08.27 04:59modify3791.000.97310.97021.0731
23502002.08.27 05:59modify3791.000.97310.97051.0731
23512002.08.27 07:59modify3791.000.97310.97081.0731
23522002.08.27 10:59modify3791.000.97310.97111.0731
23532002.08.27 12:59modify3791.000.97310.97311.0731
23542002.08.27 16:59modify3791.000.97310.97611.0731
23552002.08.27 18:59modify3791.000.97310.97911.0731
23562002.08.28 17:59modify3791.000.97310.98041.0731
23572002.08.28 18:59s/l3791.000.98040.98041.0731707.7841643.32
23582002.08.28 19:59sell3801.000.98020.98520.8802
23592002.08.28 20:59modify3801.000.98020.98210.8802
23602002.08.28 21:59modify3801.000.98020.98200.8802
23612002.08.29 00:59modify3801.000.98020.98170.8802
23622002.08.29 01:59modify3801.000.98020.98150.8802
23632002.08.29 03:59modify3801.000.98020.98140.8802
23642002.08.29 04:59s/l3801.000.98140.98140.8802-115.3441527.98
23652002.08.29 05:59buy3811.000.98250.97751.0825
23662002.08.29 06:59modify3811.000.98250.97921.0825
23672002.08.29 08:59modify3811.000.98250.97931.0825
23682002.08.29 10:59modify3811.000.98250.98031.0825
23692002.08.29 15:59modify3811.000.98250.98251.0825
23702002.08.29 17:59s/l3811.000.98250.98251.08250.0041527.98
23712002.08.30 14:59sell3821.000.98320.98820.8832
23722002.08.30 15:59modify3821.000.98320.98650.8832
23732002.08.30 17:59modify3821.000.98320.98410.8832
23742002.09.02 07:59modify3821.000.98320.98320.8832
23752002.09.02 16:59s/l3821.000.98320.98320.883213.9841541.96
23762002.09.02 17:59buy3831.000.98510.98011.0851
23772002.09.02 18:59modify3831.000.98510.98131.0851
23782002.09.03 09:59modify3831.000.98510.98321.0851
23792002.09.03 10:59modify3831.000.98510.98511.0851
23802002.09.03 11:59modify3831.000.98510.98811.0851
23812002.09.03 16:59modify3831.000.98510.99111.0851
23822002.09.04 13:59close3831.000.99420.99111.0851887.7842429.74
23832002.09.04 13:59sell3841.000.99420.99920.8942
23842002.09.04 15:59modify3841.000.99420.99510.8942
23852002.09.04 18:59modify3841.000.99420.99420.8942
23862002.09.05 07:59s/l3841.000.99420.99420.89424.6642434.40
23872002.09.05 09:59buy3851.000.99640.99141.0964
23882002.09.05 10:59modify3851.000.99640.99221.0964
23892002.09.05 11:59modify3851.000.99640.99271.0964
23902002.09.05 12:59modify3851.000.99640.99291.0964
23912002.09.05 16:59s/l3851.000.99290.99291.0964-350.0042084.40
23922002.09.05 17:59sell3861.000.99100.99600.8910
23932002.09.05 18:59modify3861.000.99100.99560.8910
23942002.09.06 12:59modify3861.000.99100.99520.8910
23952002.09.06 15:59modify3861.000.99100.99100.8910
23962002.09.06 16:59modify3861.000.99100.98800.8910
23972002.09.06 20:59modify3861.000.99100.98500.8910
23982002.09.09 18:59modify3861.000.99100.98370.8910
23992002.09.09 19:59modify3861.000.99100.98350.8910
24002002.09.09 20:59modify3861.000.99100.98200.8910
24012002.09.09 22:59modify3861.000.99100.98190.8910
24022002.09.09 23:59modify3861.000.99100.98120.8910
24032002.09.10 03:59s/l3861.000.98120.98120.89101003.3043087.70
24042002.09.10 05:59buy3871.000.98200.97701.0820
24052002.09.10 06:59modify3871.000.98200.97951.0820
24062002.09.10 08:59modify3871.000.98200.97961.0820
24072002.09.10 09:59s/l3871.000.97960.97961.0820-240.0042847.70
24082002.09.10 10:59sell3881.000.97580.98080.8758
24092002.09.10 14:59modify3881.000.97580.98070.8758
24102002.09.10 15:59modify3881.000.97580.98060.8758
24112002.09.10 16:59modify3881.000.97580.98000.8758
24122002.09.11 08:59modify3881.000.97580.97980.8758
24132002.09.11 09:59modify3881.000.97580.97860.8758
24142002.09.11 10:59close3881.000.97530.97860.875854.6642902.36
24152002.09.11 10:59buy3891.000.97530.97031.0753
24162002.09.11 16:59close3891.000.97160.97031.0753-370.0042532.36
24172002.09.11 16:59sell3901.000.97160.97660.8716
24182002.09.11 17:59modify3901.000.97160.97470.8716
24192002.09.11 19:59s/l3901.000.97470.97470.8716-310.0042222.36
24202002.09.11 20:59buy3911.000.97480.96981.0748
24212002.09.11 21:59modify3911.000.97480.97211.0748
24222002.09.12 04:59modify3911.000.97480.97221.0748
24232002.09.12 05:59modify3911.000.97480.97241.0748
24242002.09.12 10:59modify3911.000.97480.97271.0748
24252002.09.12 17:59modify3911.000.97480.97361.0748
24262002.09.12 18:59modify3911.000.97480.97481.0748
24272002.09.12 19:59modify3911.000.97480.97541.0748
24282002.09.12 20:59modify3911.000.97480.97781.0748
24292002.09.13 17:59s/l3911.000.97780.97781.0748277.7842500.14
24302002.09.13 18:59sell3921.000.97200.97700.8720
24312002.09.16 04:59modify3921.000.97200.97200.8720
24322002.09.16 16:59s/l3921.000.97200.97200.872013.9842514.12
24332002.09.16 21:59buy3931.000.97000.96501.0700
24342002.09.16 22:59modify3931.000.97000.96871.0700
24352002.09.16 23:59s/l3931.000.96870.96871.0700-130.0042384.12
24362002.09.17 01:59sell3941.000.96660.97160.8666
24372002.09.17 02:59modify3941.000.96660.97060.8666
24382002.09.17 04:59modify3941.000.96660.97030.8666
24392002.09.17 09:59modify3941.000.96660.97020.8666
24402002.09.17 10:59modify3941.000.96660.96660.8666
24412002.09.17 15:59s/l3941.000.96660.96660.86660.0042384.12
24422002.09.17 19:59buy3951.000.96950.96451.0695
24432002.09.17 22:59modify3951.000.96950.96951.0695
24442002.09.18 16:59modify3951.000.96950.97251.0695
24452002.09.18 17:59modify3951.000.96950.97551.0695
24462002.09.19 15:59modify3951.000.96950.97651.0695
24472002.09.19 16:59modify3951.000.96950.97851.0695
24482002.09.19 19:59modify3951.000.96950.98151.0695
24492002.09.20 12:59s/l3951.000.98150.98151.06951166.6743550.79
24502002.09.20 13:59sell3961.000.98040.98540.8804
24512002.09.20 14:59modify3961.000.98040.98490.8804
24522002.09.20 15:59modify3961.000.98040.98460.8804
24532002.09.20 20:59modify3961.000.98040.98450.8804
24542002.09.23 04:59modify3961.000.98040.98440.8804
24552002.09.23 05:59modify3961.000.98040.98430.8804
24562002.09.23 06:59modify3961.000.98040.98410.8804
24572002.09.23 08:59modify3961.000.98040.98380.8804
24582002.09.23 09:59modify3961.000.98040.98360.8804
24592002.09.23 10:59s/l3961.000.98360.98360.8804-306.0243244.77
24602002.09.23 11:59buy3971.000.98430.97931.0843
24612002.09.23 12:59modify3971.000.98430.98041.0843
24622002.09.23 18:59s/l3971.000.98040.98041.0843-390.0042854.77
24632002.09.23 19:59sell3981.000.97670.98170.8767
24642002.09.24 14:59s/l3981.000.98170.98170.8767-495.3442359.43
24652002.09.24 15:59buy3991.000.98300.97801.0830
24662002.09.25 10:59modify3991.000.98300.97811.0830
24672002.09.25 11:59modify3991.000.98300.97851.0830
24682002.09.25 12:59s/l3991.000.97850.97851.0830-461.1141898.32
24692002.09.25 13:59sell4001.000.97710.98210.8771
24702002.09.26 11:59modify4001.000.97710.98030.8771
24712002.09.26 12:59modify4001.000.97710.97940.8771
24722002.09.26 14:59modify4001.000.97710.97920.8771
24732002.09.26 16:59modify4001.000.97710.97890.8771
24742002.09.26 17:59modify4001.000.97710.97840.8771
24752002.09.26 18:59modify4001.000.97710.97820.8771
24762002.09.27 10:59s/l4001.000.97820.97820.8771-100.6841797.64
24772002.09.27 11:59buy4011.000.97830.97331.0783
24782002.09.27 12:59modify4011.000.97830.97511.0783
24792002.09.27 16:59s/l4011.000.97510.97511.0783-320.0041477.64
24802002.09.27 17:59sell4021.000.97670.98170.8767
24812002.09.27 20:59close4021.000.97940.98170.8767-270.0041207.64
24822002.09.27 20:59buy4031.000.97940.97441.0794
24832002.09.27 21:59modify4031.000.97940.97621.0794
24842002.09.30 00:59modify4031.000.97940.97641.0794
24852002.09.30 01:59modify4031.000.97940.97651.0794
24862002.09.30 03:59modify4031.000.97940.97661.0794
24872002.09.30 04:59modify4031.000.97940.97941.0794
24882002.09.30 13:59modify4031.000.97940.98241.0794
24892002.10.01 00:59modify4031.000.97940.98321.0794
24902002.10.01 01:59modify4031.000.97940.98341.0794
24912002.10.01 02:59modify4031.000.97940.98361.0794
24922002.10.01 03:59modify4031.000.97940.98371.0794
24932002.10.01 04:59modify4031.000.97940.98421.0794
24942002.10.01 09:59modify4031.000.97940.98541.0794
24952002.10.01 12:59modify4031.000.97940.98551.0794
24962002.10.01 13:59s/l4031.000.98550.98551.0794565.5641773.20
24972002.10.01 14:59sell4041.000.98710.99210.8871
24982002.10.01 15:59modify4041.000.98710.98800.8871
24992002.10.01 17:59modify4041.000.98710.98760.8871
25002002.10.01 18:59modify4041.000.98710.98750.8871
25012002.10.01 21:59modify4041.000.98710.98710.8871
25022002.10.01 23:59modify4041.000.98710.98700.8871
25032002.10.02 00:59modify4041.000.98710.98690.8871
25042002.10.02 02:59modify4041.000.98710.98680.8871
25052002.10.02 05:59modify4041.000.98710.98410.8871
25062002.10.02 14:59s/l4041.000.98410.98410.8871304.6642077.86
25072002.10.02 20:59buy4051.000.98460.97961.0846
25082002.10.02 21:59modify4051.000.98460.98231.0846
25092002.10.02 22:59modify4051.000.98460.98241.0846
25102002.10.02 23:59modify4051.000.98460.98251.0846
25112002.10.03 07:59modify4051.000.98460.98301.0846
25122002.10.03 09:59modify4051.000.98460.98461.0846
25132002.10.03 14:59modify4051.000.98460.98521.0846
25142002.10.03 15:59modify4051.000.98460.98531.0846
25152002.10.03 19:59modify4051.000.98460.98581.0846
25162002.10.03 21:59modify4051.000.98460.98621.0846
25172002.10.04 02:59close4051.000.98630.98621.0846147.7842225.64
25182002.10.04 02:59sell4061.000.98630.99130.8863
25192002.10.04 03:59modify4061.000.98630.98920.8863
25202002.10.04 09:59modify4061.000.98630.98910.8863
25212002.10.04 14:59modify4061.000.98630.98630.8863
25222002.10.04 18:59modify4061.000.98630.98330.8863
25232002.10.07 17:59close4061.000.98170.98330.8863473.9842699.62
25242002.10.07 17:59buy4071.000.98170.97671.0817
25252002.10.07 18:59modify4071.000.98170.98071.0817
25262002.10.08 09:59s/l4071.000.98070.98071.0817-111.1142588.51
25272002.10.08 14:59sell4081.000.97840.98340.8784
25282002.10.08 15:59modify4081.000.97840.98210.8784
25292002.10.08 16:59modify4081.000.97840.98200.8784
25302002.10.08 17:59modify4081.000.97840.98180.8784
25312002.10.08 21:59modify4081.000.97840.98170.8784
25322002.10.09 07:59modify4081.000.97840.98150.8784
25332002.10.09 08:59modify4081.000.97840.98050.8784
25342002.10.09 09:59modify4081.000.97840.98020.8784
25352002.10.09 11:59s/l4081.000.98020.98020.8784-175.3442413.17
25362002.10.09 12:59buy4091.000.98020.97521.0802
25372002.10.09 13:59modify4091.000.98020.97761.0802
25382002.10.09 14:59modify4091.000.98020.97791.0802
25392002.10.09 15:59modify4091.000.98020.98021.0802
25402002.10.09 16:59modify4091.000.98020.98321.0802
25412002.10.09 20:59modify4091.000.98020.98621.0802
25422002.10.10 16:59s/l4091.000.98620.98621.0802588.8943002.06
25432002.10.10 17:59sell4101.000.98620.99120.8862
25442002.10.10 18:59modify4101.000.98620.99010.8862
25452002.10.11 11:59modify4101.000.98620.98990.8862
25462002.10.11 12:59modify4101.000.98620.98850.8862
25472002.10.11 13:59modify4101.000.98620.98790.8862
25482002.10.11 14:59modify4101.000.98620.98730.8862
25492002.10.11 15:59modify4101.000.98620.98690.8862
25502002.10.11 16:59modify4101.000.98620.98670.8862
25512002.10.11 17:59modify4101.000.98620.98630.8862
25522002.10.11 19:59s/l4101.000.98630.98630.8862-5.3442996.72
25532002.10.11 21:59buy4111.000.98690.98191.0869
25542002.10.14 00:59modify4111.000.98690.98461.0869
25552002.10.14 01:59modify4111.000.98690.98471.0869
25562002.10.14 05:59modify4111.000.98690.98491.0869
25572002.10.14 09:59modify4111.000.98690.98501.0869
25582002.10.14 19:59close4111.000.98630.98501.0869-93.3342903.39
25592002.10.14 19:59sell4121.000.98630.99130.8863
25602002.10.15 04:59close4121.000.98830.99130.8863-195.3442708.05
25612002.10.15 04:59buy4131.000.98830.98331.0883
25622002.10.15 05:59modify4131.000.98830.98641.0883
25632002.10.15 09:59s/l4131.000.98640.98641.0883-190.0042518.05
25642002.10.15 10:59sell4141.000.98320.98820.8832
25652002.10.15 11:59modify4141.000.98320.98660.8832
25662002.10.15 12:59modify4141.000.98320.98650.8832
25672002.10.15 13:59modify4141.000.98320.98640.8832
25682002.10.15 15:59modify4141.000.98320.98580.8832
25692002.10.15 16:59modify4141.000.98320.98560.8832
25702002.10.15 20:59modify4141.000.98320.98550.8832
25712002.10.16 07:59modify4141.000.98320.98500.8832
25722002.10.16 10:59modify4141.000.98320.98330.8832
25732002.10.16 11:59modify4141.000.98320.98250.8832
25742002.10.16 12:59modify4141.000.98320.98220.8832
25752002.10.16 13:59s/l4141.000.98220.98220.8832104.6642622.71
25762002.10.21 06:59buy4151.000.97330.96831.0733
25772002.10.21 07:59modify4151.000.97330.97021.0733
25782002.10.21 11:59modify4151.000.97330.97071.0733
25792002.10.21 13:59modify4151.000.97330.97081.0733
25802002.10.22 04:59modify4151.000.97330.97191.0733
25812002.10.22 05:59close4151.000.97310.97191.0733-31.1142591.60
25822002.10.22 05:59sell4161.000.97310.97810.8731
25832002.10.22 06:59modify4161.000.97310.97420.8731
25842002.10.22 10:59s/l4161.000.97420.97420.8731-110.0042481.60
25852002.10.22 11:59buy4171.000.97490.96991.0749
25862002.10.22 12:59modify4171.000.97490.97311.0749
25872002.10.22 14:59modify4171.000.97490.97371.0749
25882002.10.22 15:59modify4171.000.97490.97491.0749
25892002.10.23 10:59modify4171.000.97490.97541.0749
25902002.10.23 11:59modify4171.000.97490.97611.0749
25912002.10.23 13:59close4171.000.97710.97611.0749208.8942690.49
25922002.10.23 13:59sell4181.000.97710.98210.8771
25932002.10.23 14:59modify4181.000.97710.97830.8771
25942002.10.23 20:59modify4181.000.97710.97800.8771
25952002.10.24 01:59modify4181.000.97710.97780.8771
25962002.10.24 08:59modify4181.000.97710.97770.8771
25972002.10.24 09:59modify4181.000.97710.97760.8771
25982002.10.24 10:59modify4181.000.97710.97710.8771
25992002.10.24 12:59modify4181.000.97710.97620.8771
26002002.10.24 15:59modify4181.000.97710.97590.8771
26012002.10.24 16:59modify4181.000.97710.97580.8771
26022002.10.24 19:59s/l4181.000.97580.97580.8771134.6642825.15
26032002.10.24 20:59buy4191.000.97730.97231.0773
26042002.10.24 21:59modify4191.000.97730.97381.0773
26052002.10.24 22:59modify4191.000.97730.97401.0773
26062002.10.25 04:59modify4191.000.97730.97411.0773
26072002.10.25 05:59modify4191.000.97730.97431.0773
26082002.10.25 16:59modify4191.000.97730.97481.0773
26092002.10.25 18:59modify4191.000.97730.97551.0773
26102002.10.25 19:59modify4191.000.97730.97591.0773
26112002.10.25 21:59close4191.000.97640.97591.0773-101.1142724.04
26122002.10.25 21:59sell4201.000.97640.98140.8764
26132002.10.28 00:59modify4201.000.97640.97810.8764
26142002.10.28 04:59modify4201.000.97640.97790.8764
26152002.10.28 05:59modify4201.000.97640.97780.8764
26162002.10.28 06:59modify4201.000.97640.97760.8764
26172002.10.28 07:59modify4201.000.97640.97640.8764
26182002.10.28 15:59s/l4201.000.97640.97640.876413.9842738.02
26192002.10.28 16:59buy4211.000.98290.97791.0829
26202002.10.29 16:59modify4211.000.98290.97931.0829
26212002.10.29 17:59modify4211.000.98290.98231.0829
26222002.10.30 01:59s/l4211.000.98230.98231.0829-82.2242655.80
26232002.10.30 02:59sell4221.000.98170.98670.8817
26242002.10.30 03:59modify4221.000.98170.98460.8817
26252002.10.30 17:59modify4221.000.98170.98450.8817
26262002.10.30 18:59modify4221.000.98170.98430.8817
26272002.10.30 19:59s/l4221.000.98430.98430.8817-260.0042395.80
26282002.10.30 20:59buy4231.000.98470.97971.0847
26292002.10.30 21:59modify4231.000.98470.98261.0847
26302002.10.31 03:59modify4231.000.98470.98311.0847
26312002.10.31 04:59modify4231.000.98470.98351.0847
26322002.10.31 08:59modify4231.000.98470.98371.0847
26332002.10.31 09:59modify4231.000.98470.98381.0847
26342002.10.31 16:59modify4231.000.98470.98471.0847
26352002.10.31 17:59modify4231.000.98470.98481.0847
26362002.10.31 18:59modify4231.000.98470.98501.0847
26372002.10.31 19:59modify4231.000.98470.98511.0847
26382002.10.31 20:59modify4231.000.98470.98551.0847
26392002.10.31 23:59modify4231.000.98470.98561.0847
26402002.11.01 01:59modify4231.000.98470.98581.0847
26412002.11.01 02:59modify4231.000.98470.98631.0847
26422002.11.01 03:59modify4231.000.98470.98691.0847
26432002.11.01 11:59modify4231.000.98470.98771.0847
26442002.11.01 12:59modify4231.000.98470.99071.0847
26452002.11.01 14:59modify4231.000.98470.99371.0847
26462002.11.04 11:59s/l4231.000.99370.99371.0847844.4543240.25
26472002.11.04 16:59sell4241.000.99460.99960.8946
26482002.11.04 17:59modify4241.000.99460.99790.8946
26492002.11.04 18:59modify4241.000.99460.99750.8946
26502002.11.04 20:59close4241.000.99720.99750.8946-260.0042980.25
26512002.11.04 20:59buy4251.000.99720.99221.0972
26522002.11.04 21:59modify4251.000.99720.99451.0972
26532002.11.05 00:59modify4251.000.99720.99471.0972
26542002.11.05 05:59modify4251.000.99720.99481.0972
26552002.11.05 09:59modify4251.000.99720.99721.0972
26562002.11.05 17:59modify4251.000.99720.99731.0972
26572002.11.05 18:59modify4251.000.99720.99761.0972
26582002.11.05 19:59modify4251.000.99720.99781.0972
26592002.11.05 20:59modify4251.000.99720.99851.0972
26602002.11.05 21:59modify4251.000.99720.99871.0972
26612002.11.05 22:59modify4251.000.99720.99911.0972
26622002.11.05 23:59s/l4251.000.99910.99911.0972178.8943159.14
26632002.11.06 00:59sell4261.000.99841.00340.8984
26642002.11.06 01:59modify4261.000.99841.00180.8984
26652002.11.06 08:59modify4261.000.99841.00170.8984
26662002.11.06 09:59modify4261.000.99841.00090.8984
26672002.11.06 13:59modify4261.000.99840.99840.8984
26682002.11.06 20:59s/l4261.000.99840.99840.89840.0043159.14
26692002.11.06 21:59buy4271.001.00310.99811.1031
26702002.11.07 16:59modify4271.001.00311.00311.1031
26712002.11.07 21:59modify4271.001.00311.00611.1031
26722002.11.08 16:59modify4271.001.00311.00911.1031
26732002.11.08 18:59modify4271.001.00311.00941.1031
26742002.11.11 10:59modify4271.001.00311.00951.1031
26752002.11.11 11:59modify4271.001.00311.01211.1031
26762002.11.11 14:59s/l4271.001.01211.01211.1031844.4544003.59
26772002.11.11 17:59sell4281.001.01111.01610.9111
26782002.11.11 18:59modify4281.001.01111.01430.9111
26792002.11.12 05:59modify4281.001.01111.01420.9111
26802002.11.12 09:59modify4281.001.01111.01390.9111
26812002.11.12 13:59modify4281.001.01111.01280.9111
26822002.11.12 14:59modify4281.001.01111.01110.9111
26832002.11.12 19:59s/l4281.001.01111.01110.91114.6644008.25
26842002.11.12 22:59buy4291.001.01261.00761.1126
26852002.11.12 23:59modify4291.001.01261.00871.1126
26862002.11.13 11:59s/l4291.001.00871.00871.1126-401.1143607.14
26872002.11.13 12:59sell4301.001.00711.01210.9071
26882002.11.13 13:59modify4301.001.00711.01070.9071
26892002.11.13 14:59modify4301.001.00711.01020.9071
26902002.11.14 00:59modify4301.001.00711.01000.9071
26912002.11.14 01:59modify4301.001.00711.00980.9071
26922002.11.14 02:59modify4301.001.00711.00940.9071
26932002.11.14 08:59modify4301.001.00711.00910.9071
26942002.11.14 09:59modify4301.001.00711.00850.9071
26952002.11.14 10:59modify4301.001.00711.00790.9071
26962002.11.14 11:59modify4301.001.00711.00780.9071
26972002.11.14 13:59s/l4301.001.00781.00780.9071-65.3443541.80
26982002.11.14 14:59buy4311.001.00671.00171.1067
26992002.11.14 15:59modify4311.001.00671.00551.1067
27002002.11.14 16:59s/l4311.001.00551.00551.1067-120.0043421.80
27012002.11.14 17:59sell4321.001.00331.00830.9033
27022002.11.14 18:59modify4321.001.00331.00780.9033
27032002.11.14 19:59modify4321.001.00331.00770.9033
27042002.11.15 04:59modify4321.001.00331.00750.9033
27052002.11.15 09:59modify4321.001.00331.00740.9033
27062002.11.15 13:59modify4321.001.00331.00730.9033
27072002.11.15 14:59modify4321.001.00331.00720.9033
27082002.11.15 15:59modify4321.001.00331.00520.9033
27092002.11.15 16:59s/l4321.001.00521.00520.9033-185.3443236.46
27102002.11.15 17:59buy4331.001.00851.00351.1085
27112002.11.15 20:59modify4331.001.00851.00361.1085
27122002.11.18 01:59modify4331.001.00851.00371.1085
27132002.11.18 02:59modify4331.001.00851.00431.1085
27142002.11.18 16:59modify4331.001.00851.00471.1085
27152002.11.18 18:59modify4331.001.00851.00551.1085
27162002.11.18 19:59close4331.001.00701.00551.1085-183.3343053.13
27172002.11.18 19:59sell4341.001.00701.01200.9070
27182002.11.18 20:59modify4341.001.00701.00900.9070
27192002.11.18 23:59s/l4341.001.00901.00900.9070-200.0042853.13
27202002.11.19 07:59buy4351.001.00851.00351.1085
27212002.11.19 08:59modify4351.001.00851.00741.1085
27222002.11.19 09:59modify4351.001.00851.00851.1085
27232002.11.19 16:59modify4351.001.00851.00881.1085
27242002.11.19 18:59s/l4351.001.00881.00881.108530.0042883.13
27252002.11.19 19:59sell4361.001.00271.00770.9027
27262002.11.20 18:59modify4361.001.00271.00710.9027
27272002.11.20 19:59modify4361.001.00271.00310.9027
27282002.11.20 20:59modify4361.001.00271.00260.9027
27292002.11.21 08:59s/l4361.001.00261.00260.902719.3242902.45
27302002.11.21 10:59buy4371.001.00190.99691.1019
27312002.11.21 11:59modify4371.001.00191.00051.1019
27322002.11.21 13:59modify4371.001.00191.00131.1019
27332002.11.21 15:59s/l4371.001.00131.00131.1019-60.0042842.45
27342002.11.21 16:59sell4381.001.00021.00520.9002
27352002.11.21 17:59modify4381.001.00021.00270.9002
27362002.11.21 18:59modify4381.001.00021.00230.9002
27372002.11.21 19:59modify4381.001.00021.00210.9002
27382002.11.21 23:59s/l4381.001.00211.00210.9002-190.0042652.45
27392002.11.22 00:59buy4391.001.00220.99721.1022
27402002.11.22 01:59modify4391.001.00220.99961.1022
27412002.11.22 16:59s/l4391.000.99960.99961.1022-260.0042392.45
27422002.11.22 17:59sell4401.000.99621.00120.8962
27432002.11.22 18:59modify4401.000.99621.00090.8962
27442002.11.25 02:59modify4401.000.99621.00050.8962
27452002.11.25 03:59modify4401.000.99621.00010.8962
27462002.11.25 10:59modify4401.000.99621.00000.8962
27472002.11.25 11:59modify4401.000.99620.99620.8962
27482002.11.25 20:59modify4401.000.99620.99520.8962
27492002.11.25 22:59modify4401.000.99620.99480.8962
27502002.11.26 00:59modify4401.000.99620.99440.8962
27512002.11.26 02:59modify4401.000.99620.99360.8962
27522002.11.26 08:59modify4401.000.99620.99320.8962
27532002.11.26 11:59modify4401.000.99620.99310.8962
27542002.11.26 13:59modify4401.000.99620.99250.8962
27552002.11.26 16:59s/l4401.000.99250.99250.8962388.6442781.09
27562002.11.26 20:59buy4411.000.99240.98741.0924
27572002.11.26 21:59modify4411.000.99240.99061.0924
27582002.11.27 01:59modify4411.000.99240.99071.0924
27592002.11.27 11:59modify4411.000.99240.99081.0924
27602002.11.27 15:59s/l4411.000.99080.99081.0924-171.1142609.98
27612002.11.27 16:59sell4421.000.98930.99430.8893
27622002.11.27 17:59modify4421.000.98930.99190.8893
27632002.11.28 08:59modify4421.000.98930.99150.8893
27642002.11.28 09:59s/l4421.000.99150.99150.8893-215.3442394.64
27652002.11.28 10:59buy4431.000.99270.98771.0927
27662002.11.28 11:59modify4431.000.99270.98931.0927
27672002.11.28 13:59modify4431.000.99270.98941.0927
27682002.11.28 16:59modify4431.000.99270.99001.0927
27692002.11.28 17:59modify4431.000.99270.99061.0927
27702002.11.28 18:59modify4431.000.99270.99111.0927
27712002.11.29 04:59modify4431.000.99270.99141.0927
27722002.11.29 09:59modify4431.000.99270.99191.0927
27732002.11.29 10:59modify4431.000.99270.99261.0927
27742002.11.29 13:59s/l4431.000.99260.99261.0927-21.1142373.53
27752002.11.29 13:59sell4441.000.99230.99730.8923
27762002.11.29 14:59modify4441.000.99230.99450.8923
27772002.11.29 16:59s/l4441.000.99450.99450.8923-220.0042153.53
27782002.11.29 17:59buy4451.000.99350.98851.0935
27792002.11.29 18:59modify4451.000.99350.99291.0935
27802002.12.02 02:59s/l4451.000.99290.99291.0935-93.3342060.20
27812002.12.02 03:59sell4461.000.99220.99720.8922
27822002.12.02 04:59modify4461.000.99220.99420.8922
27832002.12.02 12:59modify4461.000.99220.99220.8922
27842002.12.02 16:59s/l4461.000.99220.99220.89220.0042060.20
27852002.12.02 17:59buy4471.000.99300.98801.0930
27862002.12.02 18:59modify4471.000.99300.98871.0930
27872002.12.02 19:59modify4471.000.99300.99301.0930
27882002.12.03 17:59modify4471.000.99300.99471.0930
27892002.12.03 19:59modify4471.000.99300.99631.0930
27902002.12.03 20:59s/l4471.000.99630.99631.0930318.8942379.09
27912002.12.03 21:59sell4481.000.99641.00140.8964
27922002.12.03 22:59modify4481.000.99640.99840.8964
27932002.12.04 02:59s/l4481.000.99840.99840.8964-195.3442183.75
27942002.12.04 05:59buy4491.000.99960.99461.0996
27952002.12.04 06:59modify4491.000.99960.99641.0996
27962002.12.04 09:59modify4491.000.99960.99661.0996
27972002.12.04 10:59modify4491.000.99960.99691.0996
27982002.12.04 13:59modify4491.000.99960.99701.0996
27992002.12.04 14:59modify4491.000.99960.99731.0996
28002002.12.04 21:59modify4491.000.99960.99751.0996
28012002.12.04 22:59modify4491.000.99960.99801.0996
28022002.12.04 23:59modify4491.000.99960.99821.0996
28032002.12.05 01:59modify4491.000.99960.99831.0996
28042002.12.05 02:59modify4491.000.99960.99871.0996
28052002.12.05 04:59close4491.000.99930.99871.0996-41.1142142.64
28062002.12.05 04:59sell4501.000.99931.00430.8993
28072002.12.05 05:59modify4501.000.99931.00130.8993
28082002.12.05 13:59s/l4501.001.00131.00130.8993-200.0041942.64
28092002.12.05 14:59buy4511.000.99870.99371.0987
28102002.12.05 15:59close4511.000.99940.99371.098770.0042012.64
28112002.12.05 15:59sell4521.000.99941.00440.8994
28122002.12.05 17:59modify4521.000.99941.00070.8994
28132002.12.05 22:59s/l4521.001.00071.00070.8994-130.0041882.64
28142002.12.06 04:59buy4531.001.00190.99691.1019
28152002.12.06 05:59modify4531.001.00190.99861.1019
28162002.12.06 10:59modify4531.001.00190.99871.1019
28172002.12.06 14:59modify4531.001.00191.00191.1019
28182002.12.06 15:59modify4531.001.00191.00491.1019
28192002.12.09 17:59modify4531.001.00191.00731.1019
28202002.12.09 18:59modify4531.001.00191.00781.1019
28212002.12.09 19:59modify4531.001.00191.00811.1019
28222002.12.10 09:59modify4531.001.00191.00791.1019
28232002.12.10 09:59modify4531.001.00191.00811.1019
28242002.12.10 10:59modify4531.001.00191.00851.1019
28252002.12.10 11:59modify4531.001.00191.00881.1019
28262002.12.10 17:59s/l4531.001.00881.00881.1019645.5642528.20
28272002.12.10 18:59sell4541.001.00861.01360.9086
28282002.12.10 19:59modify4541.001.00861.01160.9086
28292002.12.11 02:59modify4541.001.00861.01140.9086
28302002.12.11 11:59modify4541.001.00861.01110.9086
28312002.12.11 12:59modify4541.001.00861.01070.9086
28322002.12.11 14:59modify4541.001.00861.00960.9086
28332002.12.11 15:59modify4541.001.00861.00930.9086
28342002.12.11 17:59close4541.001.00841.00930.908624.6642552.86
28352002.12.11 17:59buy4551.001.00841.00341.1084
28362002.12.11 18:59modify4551.001.00841.00731.1084
28372002.12.12 08:59modify4551.001.00841.00841.1084
28382002.12.12 11:59modify4551.001.00841.00871.1084
28392002.12.12 13:59modify4551.001.00841.01141.1084
28402002.12.12 17:59modify4551.001.00841.01441.1084
28412002.12.13 09:59modify4551.001.00841.01741.1084
28422002.12.13 10:59modify4551.001.00841.02041.1084
28432002.12.13 18:59s/l4551.001.02041.02041.10841177.7843730.64
28442002.12.13 19:59sell4561.001.02101.02600.9210
28452002.12.13 20:59modify4561.001.02101.02310.9210
28462002.12.16 00:59s/l4561.001.02311.02310.9210-196.0243534.62
28472002.12.16 01:59buy4571.001.02261.01761.1226
28482002.12.16 02:59modify4571.001.02261.01961.1226
28492002.12.16 11:59modify4571.001.02261.01991.1226
28502002.12.16 16:59s/l4571.001.01991.01991.1226-270.0043264.62
28512002.12.16 17:59sell4581.001.02111.02610.9211
28522002.12.16 18:59modify4581.001.02111.02250.9211
28532002.12.16 19:59s/l4581.001.02251.02250.9211-140.0043124.62
28542002.12.16 20:59buy4591.001.02231.01731.1223
28552002.12.16 21:59modify4591.001.02231.02001.1223
28562002.12.16 22:59modify4591.001.02231.02081.1223
28572002.12.17 03:59modify4591.001.02231.02231.1223
28582002.12.17 08:59modify4591.001.02231.02531.1223
28592002.12.17 09:59modify4591.001.02231.02831.1223
28602002.12.17 17:59s/l4591.001.02831.02831.1223588.8943713.51
28612002.12.18 05:59sell4601.001.02721.03220.9272
28622002.12.18 06:59modify4601.001.02721.03060.9272
28632002.12.18 14:59modify4601.001.02721.03030.9272
28642002.12.18 16:59modify4601.001.02721.03010.9272
28652002.12.18 17:59modify4601.001.02721.02840.9272
28662002.12.18 18:59modify4601.001.02721.02720.9272
28672002.12.18 18:59modify4601.001.02721.02690.9272
28682002.12.18 19:59modify4601.001.02721.02660.9272
28692002.12.18 22:59s/l4601.001.02661.02660.927260.0043773.51
28702002.12.18 23:59buy4611.001.02851.02351.1285
28712002.12.19 00:59modify4611.001.02851.02431.1285
28722002.12.19 15:59s/l4611.001.02431.02431.1285-431.1143342.40
28732002.12.19 16:59sell4621.001.02511.03010.9251
28742002.12.19 17:59modify4621.001.02511.02510.9251
28752002.12.19 19:59s/l4621.001.02511.02510.92510.0043342.40
28762002.12.19 21:59buy4631.001.02741.02241.1274
28772002.12.19 22:59modify4631.001.02741.02301.1274
28782002.12.20 19:59modify4631.001.02741.02451.1274
28792002.12.20 20:59modify4631.001.02741.02501.1274
28802002.12.23 05:59modify4631.001.02741.02511.1274
28812002.12.23 08:59modify4631.001.02741.02531.1274
28822002.12.23 09:59modify4631.001.02741.02591.1274
28832002.12.23 10:59modify4631.001.02741.02741.1274
28842002.12.23 16:59s/l4631.001.02741.02741.1274-44.4443297.96
28852002.12.23 17:59sell4641.001.02221.02720.9222
28862002.12.24 08:59s/l4641.001.02721.02720.9222-495.3442802.62
28872002.12.24 12:59buy4651.001.02931.02431.1293
28882002.12.24 13:59modify4651.001.02931.02451.1293
28892002.12.24 15:59modify4651.001.02931.02481.1293
28902002.12.24 19:59modify4651.001.02931.02621.1293
28912002.12.24 20:59modify4651.001.02931.02731.1293
28922002.12.24 21:59modify4651.001.02931.02741.1293
28932002.12.25 03:59modify4651.001.02931.02761.1293
28942002.12.25 07:59modify4651.001.02931.02931.1293
28952002.12.25 12:59modify4651.001.02931.02951.1293
28962002.12.25 14:59modify4651.001.02931.02981.1293
28972002.12.25 16:59s/l4651.001.02981.02981.129338.8942841.51
28982003.01.02 01:59sell4661.001.04811.05310.9481
28992003.01.02 02:59modify4661.001.04811.04920.9481
29002003.01.02 08:59modify4661.001.04811.04810.9481
29012003.01.02 16:59modify4661.001.04811.04510.9481
29022003.01.02 17:59modify4661.001.04811.04210.9481
29032003.01.02 18:59modify4661.001.04811.03910.9481
29042003.01.03 11:59s/l4661.001.03911.03910.9481904.6643746.17
29052003.01.03 17:59buy4671.001.04201.03701.1420
29062003.01.06 06:59modify4671.001.04201.03721.1420
29072003.01.06 09:59modify4671.001.04201.04201.1420
29082003.01.06 12:59modify4671.001.04201.04501.1420
29092003.01.06 23:59s/l4671.001.04501.04501.1420266.6744012.84
29102003.01.07 02:59sell4681.001.04401.04900.9440
29112003.01.07 03:59modify4681.001.04401.04680.9440
29122003.01.07 09:59modify4681.001.04401.04400.9440
29132003.01.08 00:59modify4681.001.04401.04340.9440
29142003.01.08 02:59modify4681.001.04401.04320.9440
29152003.01.08 09:59modify4681.001.04401.04300.9440
29162003.01.08 14:59modify4681.001.04401.04100.9440
29172003.01.08 17:59s/l4681.001.04101.04100.9440304.6644317.50
29182003.01.08 18:59buy4691.001.04941.04441.1494
29192003.01.09 08:59modify4691.001.04941.04941.1494
29202003.01.09 14:59s/l4691.001.04941.04941.1494-11.1144306.39
29212003.01.09 18:59sell4701.001.04851.05350.9485
29222003.01.09 20:59modify4701.001.04851.04900.9485
29232003.01.10 04:59s/l4701.001.04901.04900.9485-45.3444261.05
29242003.01.10 10:59buy4711.001.05191.04691.1519
29252003.01.10 11:59modify4711.001.05191.04831.1519
29262003.01.10 14:59modify4711.001.05191.05191.1519
29272003.01.10 20:59modify4711.001.05191.05491.1519
29282003.01.13 10:59s/l4711.001.05491.05491.1519266.6744527.72
29292003.01.13 18:59sell4721.001.05581.06080.9558
29302003.01.13 19:59modify4721.001.05581.05660.9558
29312003.01.14 00:59modify4721.001.05581.05650.9558
29322003.01.14 01:59modify4721.001.05581.05630.9558
29332003.01.14 02:59modify4721.001.05581.05580.9558
29342003.01.14 05:59s/l4721.001.05581.05580.95584.6644532.38
29352003.01.14 06:59buy4731.001.05631.05131.1563
29362003.01.14 07:59modify4731.001.05631.05381.1563
29372003.01.14 10:59modify4731.001.05631.05441.1563
29382003.01.14 12:59modify4731.001.05631.05461.1563
29392003.01.14 18:59modify4731.001.05631.05511.1563
29402003.01.14 21:59s/l4731.001.05511.05511.1563-120.0044412.38
29412003.01.14 22:59sell4741.001.05491.05990.9549
29422003.01.14 23:59modify4741.001.05491.05760.9549
29432003.01.15 09:59modify4741.001.05491.05740.9549
29442003.01.15 10:59modify4741.001.05491.05670.9549
29452003.01.15 15:59s/l4741.001.05671.05670.9549-175.3444237.04
29462003.01.15 16:59buy4751.001.05881.05381.1588
29472003.01.16 15:59modify4751.001.05881.05421.1588
29482003.01.16 16:59modify4751.001.05881.05541.1588
29492003.01.16 19:59modify4751.001.05881.05641.1588
29502003.01.16 20:59modify4751.001.05881.05881.1588
29512003.01.17 10:59modify4751.001.05881.06181.1588
29522003.01.17 19:59modify4751.001.05881.06221.1588
29532003.01.17 20:59modify4751.001.05881.06261.1588
29542003.01.20 06:59modify4751.001.05881.06271.1588
29552003.01.20 07:59modify4751.001.05881.06281.1588
29562003.01.20 08:59modify4751.001.05881.06291.1588
29572003.01.20 11:59modify4751.001.05881.06371.1588
29582003.01.20 12:59modify4751.001.05881.06451.1588
29592003.01.20 18:59modify4751.001.05881.06481.1588
29602003.01.21 01:59modify4751.001.05881.06491.1588
29612003.01.21 04:59s/l4751.001.06491.06491.1588543.3444780.38
29622003.01.21 05:59sell4761.001.06481.06980.9648
29632003.01.21 06:59modify4761.001.06481.06720.9648
29642003.01.21 09:59modify4761.001.06481.06710.9648
29652003.01.21 16:59s/l4761.001.06711.06710.9648-230.0044550.38
29662003.01.21 17:59buy4771.001.06781.06281.1678
29672003.01.21 18:59modify4771.001.06781.06781.1678
29682003.01.22 17:59modify4771.001.06781.06871.1678
29692003.01.22 18:59modify4771.001.06781.06921.1678
29702003.01.22 19:59modify4771.001.06781.06991.1678
29712003.01.22 23:59modify4771.001.06781.07001.1678
29722003.01.23 10:59modify4771.001.06781.07081.1678
29732003.01.23 13:59modify4771.001.06781.07091.1678
29742003.01.23 17:59modify4771.001.06781.07201.1678
29752003.01.23 18:59modify4771.001.06781.07251.1678
29762003.01.24 06:59modify4771.001.06781.07301.1678
29772003.01.24 07:59modify4771.001.06781.07381.1678
29782003.01.24 10:59modify4771.001.06781.07411.1678
29792003.01.24 11:59modify4771.001.06781.07511.1678
29802003.01.24 15:59modify4771.001.06781.07541.1678
29812003.01.24 16:59modify4771.001.06781.07681.1678
29822003.01.24 18:59modify4771.001.06781.07981.1678
29832003.01.27 09:59modify4771.001.06781.08281.1678
29842003.01.27 15:59s/l4771.001.08281.08281.16781433.3445983.72
29852003.01.28 08:59sell4781.001.07941.08440.9794
29862003.01.28 15:59modify4781.001.07941.08410.9794
29872003.01.28 19:59modify4781.001.07941.08330.9794
29882003.01.28 23:59modify4781.001.07941.08300.9794
29892003.01.29 01:59s/l4781.001.08301.08300.9794-355.3445628.38
29902003.01.29 02:59buy4791.001.08721.08221.1872
29912003.01.29 14:59modify4791.001.08721.08241.1872
29922003.01.29 16:59modify4791.001.08721.08311.1872
29932003.01.29 17:59modify4791.001.08721.08381.1872
29942003.01.29 18:59s/l4791.001.08381.08381.1872-340.0045288.38
29952003.01.29 19:59sell4801.001.08281.08780.9828
29962003.01.29 20:59modify4801.001.08281.08700.9828
29972003.01.30 03:59modify4801.001.08281.08680.9828
29982003.01.30 09:59modify4801.001.08281.08280.9828
29992003.01.30 10:59modify4801.001.08281.07980.9828
30002003.01.30 20:59s/l4801.001.07981.07980.9828304.6645593.04
30012003.01.30 22:59buy4811.001.08221.07721.1822
30022003.01.31 15:59s/l4811.001.07721.07721.1822-511.1145081.93
30032003.01.31 17:59sell4821.001.07361.07860.9736
30042003.02.03 15:59modify4821.001.07361.07820.9736
30052003.02.03 17:59modify4821.001.07361.07760.9736
30062003.02.03 18:59close4821.001.07691.07760.9736-316.0244765.91
30072003.02.03 18:59buy4831.001.07691.07191.1769
30082003.02.03 19:59modify4831.001.07691.07271.1769
30092003.02.04 07:59modify4831.001.07691.07691.1769
30102003.02.04 15:59modify4831.001.07691.07991.1769
30112003.02.04 16:59modify4831.001.07691.08291.1769
30122003.02.05 07:59modify4831.001.07691.08591.1769
30132003.02.05 12:59modify4831.001.07691.08891.1769
30142003.02.05 14:59s/l4831.001.08891.08891.17691177.7845943.69
30152003.02.05 16:59sell4841.001.08231.08730.9823
30162003.02.05 18:59modify4841.001.08231.08230.9823
30172003.02.06 14:59s/l4841.001.08231.08230.98234.6645948.35
30182003.02.06 17:59buy4851.001.08301.07801.1830
30192003.02.06 18:59modify4851.001.08301.07821.1830
30202003.02.06 20:59modify4851.001.08301.07911.1830
30212003.02.06 22:59modify4851.001.08301.07931.1830
30222003.02.07 07:59s/l4851.001.07931.07931.1830-381.1145567.24
30232003.02.07 08:59sell4861.001.07751.08250.9775
30242003.02.07 15:59modify4861.001.07751.08230.9775
30252003.02.07 19:59s/l4861.001.08231.08230.9775-480.0045087.24
30262003.02.07 21:59buy4871.001.08281.07781.1828
30272003.02.10 15:59s/l4871.001.07781.07781.1828-533.3344553.91
30282003.02.10 17:59sell4881.001.07421.07920.9742
30292003.02.11 00:59modify4881.001.07421.07890.9742
30302003.02.11 09:59modify4881.001.07421.07420.9742
30312003.02.11 10:59modify4881.001.07421.07120.9742
30322003.02.11 16:59s/l4881.001.07121.07120.9742304.6644858.57
30332003.02.11 18:59buy4891.001.07411.06911.1741
30342003.02.11 19:59modify4891.001.07411.06961.1741
30352003.02.12 11:59modify4891.001.07411.06971.1741
30362003.02.12 12:59modify4891.001.07411.07001.1741
30372003.02.12 18:59close4891.001.07241.07001.1741-181.1144677.46
30382003.02.12 18:59sell4901.001.07241.07740.9724
30392003.02.12 19:59modify4901.001.07241.07480.9724
30402003.02.13 03:59s/l4901.001.07481.07480.9724-235.3444442.12
30412003.02.13 05:59buy4911.001.07581.07081.1758
30422003.02.13 06:59modify4911.001.07581.07211.1758
30432003.02.13 09:59modify4911.001.07581.07271.1758
30442003.02.13 10:59modify4911.001.07581.07331.1758
30452003.02.13 15:59modify4911.001.07581.07581.1758
30462003.02.13 16:59modify4911.001.07581.07881.1758
30472003.02.14 14:59s/l4911.001.07881.07881.1758288.8944731.01
30482003.02.14 15:59sell4921.001.07971.08470.9797
30492003.02.14 16:59modify4921.001.07971.08230.9797
30502003.02.14 19:59modify4921.001.07971.08220.9797
30512003.02.17 01:59modify4921.001.07971.07970.9797
30522003.02.17 02:59modify4921.001.07971.07670.9797
30532003.02.17 09:59modify4921.001.07971.07370.9797
30542003.02.17 18:59s/l4921.001.07371.07370.9797613.9845344.99
30552003.02.18 03:59buy4931.001.07541.07041.1754
30562003.02.18 10:59modify4931.001.07541.07071.1754
30572003.02.18 11:59close4931.001.07251.07071.1754-290.0045054.99
30582003.02.18 11:59sell4941.001.07251.07750.9725
30592003.02.18 12:59modify4941.001.07251.07340.9725
30602003.02.18 16:59modify4941.001.07251.07250.9725
30612003.02.19 05:59modify4941.001.07251.07230.9725
30622003.02.19 07:59s/l4941.001.07231.07230.972524.6645079.65
30632003.02.19 08:59buy4951.001.07151.06651.1715
30642003.02.19 09:59modify4951.001.07151.06901.1715
30652003.02.19 19:59modify4951.001.07151.07151.1715
30662003.02.20 03:59modify4951.001.07151.07211.1715
30672003.02.20 05:59modify4951.001.07151.07231.1715
30682003.02.20 06:59modify4951.001.07151.07241.1715
30692003.02.20 09:59modify4951.001.07151.07251.1715
30702003.02.20 10:59modify4951.001.07151.07261.1715
30712003.02.20 13:59modify4951.001.07151.07281.1715
30722003.02.20 14:59modify4951.001.07151.07451.1715
30732003.02.20 16:59modify4951.001.07151.07751.1715
30742003.02.21 10:59modify4951.001.07151.08051.1715
30752003.02.21 17:59s/l4951.001.08051.08051.1715877.7845957.43
30762003.02.21 18:59sell4961.001.07901.08400.9790
30772003.02.21 19:59modify4961.001.07901.08220.9790
30782003.02.21 20:59modify4961.001.07901.08190.9790
30792003.02.21 21:59modify4961.001.07901.08150.9790
30802003.02.24 00:59modify4961.001.07901.07900.9790
30812003.02.24 01:59modify4961.001.07901.07600.9790
30822003.02.24 16:59s/l4961.001.07601.07600.9790313.9846271.41
30832003.02.24 19:59buy4971.001.07961.07461.1796
30842003.02.25 11:59modify4971.001.07961.07471.1796
30852003.02.25 15:59modify4971.001.07961.07581.1796
30862003.02.25 16:59s/l4971.001.07581.07581.1796-391.1145880.30
30872003.02.25 17:59sell4981.001.07801.08300.9780
30882003.02.25 19:59modify4981.001.07801.07950.9780
30892003.02.26 00:59modify4981.001.07801.07800.9780
30902003.02.26 16:59s/l4981.001.07801.07800.97804.6645884.96
30912003.02.26 17:59buy4991.001.07951.07451.1795
30922003.02.26 18:59modify4991.001.07951.07561.1795
30932003.02.27 10:59modify4991.001.07951.07651.1795
30942003.02.27 12:59modify4991.001.07951.07661.1795
30952003.02.27 13:59modify4991.001.07951.07731.1795
30962003.02.27 14:59s/l4991.001.07731.07731.1795-231.1145653.85
30972003.02.27 15:59sell5001.001.07771.08270.9777
30982003.02.27 16:59modify5001.001.07771.08080.9777
30992003.02.27 18:59modify5001.001.07771.08040.9777
31002003.02.27 22:59modify5001.001.07771.07770.9777
31012003.02.28 12:59s/l5001.001.07771.07770.97774.6645658.51
31022003.02.28 16:59buy5011.001.07791.07291.1779
31032003.02.28 17:59modify5011.001.07791.07551.1779
31042003.03.03 10:59modify5011.001.07791.07571.1779
31052003.03.03 11:59modify5011.001.07791.07621.1779
31062003.03.03 12:59modify5011.001.07791.07651.1779
31072003.03.03 13:59modify5011.001.07791.07681.1779
31082003.03.03 14:59modify5011.001.07791.07781.1779
31092003.03.03 16:59modify5011.001.07791.07791.1779
31102003.03.03 17:59modify5011.001.07791.07881.1779
31112003.03.03 18:59modify5011.001.07791.08091.1779
31122003.03.03 19:59modify5011.001.07791.08391.1779
31132003.03.04 03:59modify5011.001.07791.08691.1779
31142003.03.04 19:59modify5011.001.07791.08851.1779
31152003.03.04 20:59s/l5011.001.08851.08851.17791015.5646674.07
31162003.03.04 21:59sell5021.001.08821.09320.9882
31172003.03.04 22:59modify5021.001.08821.09150.9882
31182003.03.04 23:59s/l5021.001.09151.09150.9882-330.0046344.07
31192003.03.05 00:59buy5031.001.09781.09281.1978
31202003.03.06 02:59close5031.001.09581.09281.1978-211.1146132.96
31212003.03.06 02:59sell5041.001.09581.10080.9958
31222003.03.06 03:59modify5041.001.09581.09810.9958
31232003.03.06 10:59modify5041.001.09581.09760.9958
31242003.03.06 13:59modify5041.001.09581.09730.9958
31252003.03.06 14:59s/l5041.001.09731.09730.9958-150.0045982.96
31262003.03.06 15:59buy5051.001.09811.09311.1981
31272003.03.06 16:59modify5051.001.09811.09521.1981
31282003.03.07 07:59modify5051.001.09811.09811.1981
31292003.03.07 14:59modify5051.001.09811.10111.1981
31302003.03.07 18:59s/l5051.001.10111.10111.1981288.8946271.85
31312003.03.07 19:59sell5061.001.10031.10531.0003
31322003.03.07 20:59modify5061.001.10031.10341.0003
31332003.03.10 08:59s/l5061.001.10341.10341.0003-296.0245975.83
31342003.03.10 15:59buy5071.001.10511.10011.2051
31352003.03.10 21:59modify5071.001.10511.10091.2051
31362003.03.10 22:59modify5071.001.10511.10191.2051
31372003.03.11 00:59modify5071.001.10511.10211.2051
31382003.03.11 01:59modify5071.001.10511.10251.2051
31392003.03.11 02:59modify5071.001.10511.10291.2051
31402003.03.11 05:59modify5071.001.10511.10311.2051
31412003.03.11 06:59modify5071.001.10511.10321.2051
31422003.03.11 07:59s/l5071.001.10321.10321.2051-201.1145774.72
31432003.03.11 08:59sell5081.001.10271.10771.0027
31442003.03.11 09:59modify5081.001.10271.10501.0027
31452003.03.11 11:59s/l5081.001.10501.10501.0027-230.0045544.72
31462003.03.11 12:59buy5091.001.10581.10081.2058
31472003.03.11 13:59modify5091.001.10581.10221.2058
31482003.03.11 14:59modify5091.001.10581.10271.2058
31492003.03.11 17:59s/l5091.001.10271.10271.2058-310.0045234.72
31502003.03.11 18:59sell5101.001.10301.10801.0030
31512003.03.11 19:59modify5101.001.10301.10581.0030
31522003.03.12 15:59modify5101.001.10301.10501.0030
31532003.03.12 16:59modify5101.001.10301.10371.0030
31542003.03.12 18:59modify5101.001.10301.10331.0030
31552003.03.12 22:59modify5101.001.10301.10301.0030
31562003.03.13 01:59modify5101.001.10301.10001.0030
31572003.03.13 02:59modify5101.001.10301.09701.0030
31582003.03.13 03:59modify5101.001.10301.09401.0030
31592003.03.13 04:59modify5101.001.10301.09101.0030
31602003.03.13 10:59s/l5101.001.09101.09101.00301209.3246444.04
31612003.03.17 01:59buy5111.001.08041.07541.1804
31622003.03.17 16:59s/l5111.001.07541.07541.1804-500.0045944.04
31632003.03.17 17:59sell5121.001.06031.06530.9603
31642003.03.18 12:59modify5121.001.06031.06030.9603
31652003.03.18 14:59s/l5121.001.06031.06030.96034.6645948.70
31662003.03.18 18:59buy5131.001.06321.05821.1632
31672003.03.18 19:59modify5131.001.06321.05861.1632
31682003.03.19 12:59modify5131.001.06321.05891.1632
31692003.03.19 13:59s/l5131.001.05891.05891.1632-441.1145507.59
31702003.03.19 14:59sell5141.001.05921.06420.9592
31712003.03.19 15:59modify5141.001.05921.06240.9592
31722003.03.19 21:59modify5141.001.05921.05920.9592
31732003.03.20 07:59s/l5141.001.05921.05920.95924.6645512.25
31742003.03.20 08:59buy5151.001.06291.05791.1629
31752003.03.21 04:59modify5151.001.06291.05951.1629
31762003.03.21 06:59close5151.001.06031.05951.1629-271.1145241.14
31772003.03.21 06:59sell5161.001.06031.06530.9603
31782003.03.21 07:59modify5161.001.06031.06420.9603
31792003.03.21 11:59modify5161.001.06031.06410.9603
31802003.03.21 12:59modify5161.001.06031.06030.9603
31812003.03.21 17:59modify5161.001.06031.05730.9603
31822003.03.24 00:59s/l5161.001.05731.05730.9603313.9845555.12
31832003.03.24 01:59buy5171.001.05791.05291.1579
31842003.03.24 02:59modify5171.001.05791.05371.1579
31852003.03.24 07:59modify5171.001.05791.05791.1579
31862003.03.24 10:59modify5171.001.05791.06091.1579
31872003.03.25 04:59modify5171.001.05791.06391.1579
31882003.03.25 07:59modify5171.001.05791.06691.1579
31892003.03.25 18:59s/l5171.001.06691.06691.1579888.8946444.01
31902003.03.25 19:59sell5181.001.06411.06910.9641
31912003.03.25 20:59modify5181.001.06411.06900.9641
31922003.03.26 09:59modify5181.001.06411.06890.9641
31932003.03.26 11:59modify5181.001.06411.06840.9641
31942003.03.26 13:59modify5181.001.06411.06790.9641
31952003.03.26 15:59s/l5181.001.06791.06790.9641-375.3446068.67
31962003.03.26 20:59buy5191.001.06841.06341.1684
31972003.03.26 21:59modify5191.001.06841.06441.1684
31982003.03.27 02:59modify5191.001.06841.06461.1684
31992003.03.27 04:59modify5191.001.06841.06481.1684
32002003.03.27 09:59modify5191.001.06841.06841.1684
32012003.03.27 18:59s/l5191.001.06841.06841.1684-11.1146057.56
32022003.03.27 19:59sell5201.001.06821.07320.9682
32032003.03.27 20:59modify5201.001.06821.07160.9682
32042003.03.28 10:59s/l5201.001.07161.07160.9682-335.3445722.22
32052003.03.28 11:59buy5211.001.07241.06741.1724
32062003.03.28 12:59modify5211.001.07241.06901.1724
32072003.03.28 15:59modify5211.001.07241.07241.1724
32082003.03.28 19:59modify5211.001.07241.07541.1724
32092003.03.31 05:59modify5211.001.07241.07841.1724
32102003.03.31 09:59modify5211.001.07241.08141.1724
32112003.03.31 11:59modify5211.001.07241.08441.1724
32122003.03.31 16:59modify5211.001.07241.08741.1724
32132003.04.01 10:59modify5211.001.07241.08831.1724
32142003.04.01 11:59modify5211.001.07241.08841.1724
32152003.04.01 12:59s/l5211.001.08841.08841.17241555.5647277.78
32162003.04.01 13:59sell5221.001.08921.09420.9892
32172003.04.01 14:59modify5221.001.08921.09110.9892
32182003.04.01 19:59modify5221.001.08921.09100.9892
32192003.04.01 23:59s/l5221.001.09101.09100.9892-180.0047097.78
32202003.04.02 00:59buy5231.001.09461.08961.1946
32212003.04.02 05:59s/l5231.001.08961.08961.1946-500.0046597.78
32222003.04.02 06:59sell5241.001.08801.09300.9880
32232003.04.02 07:59modify5241.001.08801.09290.9880
32242003.04.02 09:59modify5241.001.08801.08800.9880
32252003.04.02 15:59modify5241.001.08801.08500.9880
32262003.04.02 17:59modify5241.001.08801.08200.9880
32272003.04.02 21:59modify5241.001.08801.07900.9880
32282003.04.03 11:59modify5241.001.08801.07600.9880
32292003.04.03 12:59modify5241.001.08801.07300.9880
32302003.04.03 16:59s/l5241.001.07301.07300.98801504.6648102.44
32312003.04.04 02:59buy5251.001.07581.07081.1758
32322003.04.04 03:59modify5251.001.07581.07161.1758
32332003.04.04 08:59s/l5251.001.07161.07161.1758-420.0047682.44
32342003.04.04 09:59sell5261.001.07321.07820.9732
32352003.04.04 10:59modify5261.001.07321.07520.9732
32362003.04.04 11:59modify5261.001.07321.07410.9732
32372003.04.04 16:59modify5261.001.07321.07320.9732
32382003.04.07 00:59modify5261.001.07321.07020.9732
32392003.04.07 07:59modify5261.001.07321.06720.9732
32402003.04.07 08:59modify5261.001.07321.06420.9732
32412003.04.07 10:59modify5261.001.07321.06120.9732
32422003.04.07 16:59s/l5261.001.06121.06120.97321213.9848896.42
32432003.04.07 23:59buy5271.001.06911.06411.1691
32442003.04.08 17:59modify5271.001.06911.06461.1691
32452003.04.08 20:59modify5271.001.06911.06491.1691
32462003.04.08 21:59modify5271.001.06911.06651.1691
32472003.04.09 01:59modify5271.001.06911.06661.1691
32482003.04.09 02:59modify5271.001.06911.06911.1691
32492003.04.09 09:59modify5271.001.06911.07211.1691
32502003.04.09 15:59s/l5271.001.07211.07211.1691277.7849174.20
32512003.04.09 17:59sell5281.001.07181.07680.9718
32522003.04.09 18:59s/l5281.001.07681.07680.9718-500.0048674.20
32532003.04.09 19:59buy5291.001.07691.07191.1769
32542003.04.10 16:59modify5291.001.07691.07691.1769
32552003.04.10 20:59modify5291.001.07691.07751.1769
32562003.04.10 22:59modify5291.001.07691.07791.1769
32572003.04.11 02:59s/l5291.001.07791.07791.176977.7848751.98
32582003.04.11 03:59sell5301.001.07721.08220.9772
32592003.04.11 04:59modify5301.001.07721.08070.9772
32602003.04.11 11:59modify5301.001.07721.08020.9772
32612003.04.11 13:59modify5301.001.07721.07720.9772
32622003.04.11 14:59modify5301.001.07721.07420.9772
32632003.04.11 16:59s/l5301.001.07421.07420.9772300.0049051.98
32642003.04.14 14:59buy5311.001.07511.07011.1751
32652003.04.14 15:59modify5311.001.07511.07151.1751
32662003.04.14 16:59modify5311.001.07511.07511.1751
32672003.04.15 09:59s/l5311.001.07511.07511.1751-11.1149040.87
32682003.04.15 10:59sell5321.001.07511.08010.9751
32692003.04.15 11:59modify5321.001.07511.07820.9751
32702003.04.15 14:59s/l5321.001.07821.07820.9751-310.0048730.87
32712003.04.15 15:59buy5331.001.07941.07441.1794
32722003.04.15 16:59modify5331.001.07941.07571.1794
32732003.04.15 20:59modify5331.001.07941.07591.1794
32742003.04.15 23:59modify5331.001.07941.07601.1794
32752003.04.16 08:59modify5331.001.07941.07941.1794
32762003.04.16 15:59modify5331.001.07941.07991.1794
32772003.04.16 16:59modify5331.001.07941.08001.1794
32782003.04.16 17:59modify5331.001.07941.08241.1794
32792003.04.16 19:59modify5331.001.07941.08541.1794
32802003.04.17 04:59modify5331.001.07941.08841.1794
32812003.04.17 05:59modify5331.001.07941.09141.1794
32822003.04.17 11:59s/l5331.001.09141.09141.17941177.7849908.65
32832003.04.17 19:59sell5341.001.08751.09250.9875
32842003.04.18 08:59modify5341.001.08751.09220.9875
32852003.04.18 09:59modify5341.001.08751.09210.9875
32862003.04.18 10:59modify5341.001.08751.09180.9875
32872003.04.18 15:59modify5341.001.08751.09150.9875
32882003.04.18 16:59modify5341.001.08751.09130.9875
32892003.04.18 17:59modify5341.001.08751.08950.9875
32902003.04.21 01:59s/l5341.001.08951.08950.9875-181.3649727.29
32912003.04.21 02:59buy5351.001.08961.08461.1896
32922003.04.21 03:59modify5351.001.08961.08821.1896
32932003.04.21 14:59s/l5351.001.08821.08821.1896-140.0049587.29
32942003.04.21 15:59sell5361.001.08271.08770.9827
32952003.04.22 01:59modify5361.001.08271.08760.9827
32962003.04.22 08:59s/l5361.001.08761.08760.9827-485.3449101.95
32972003.04.22 09:59buy5371.001.09411.08911.1941
32982003.04.22 14:59modify5371.001.09411.09411.1941
32992003.04.23 10:59modify5371.001.09411.09521.1941
33002003.04.23 12:59s/l5371.001.09521.09521.194198.8949200.84
33012003.04.23 13:59sell5381.001.09451.09950.9945
33022003.04.23 14:59modify5381.001.09451.09810.9945
33032003.04.23 15:59modify5381.001.09451.09770.9945
33042003.04.23 16:59modify5381.001.09451.09660.9945
33052003.04.23 18:59modify5381.001.09451.09620.9945
33062003.04.23 20:59s/l5381.001.09621.09620.9945-170.0049030.84
33072003.04.23 22:59buy5391.001.09721.09221.1972
33082003.04.23 23:59modify5391.001.09721.09381.1972
33092003.04.24 08:59modify5391.001.09721.09721.1972
33102003.04.24 17:59modify5391.001.09721.10021.1972
33112003.04.25 08:59modify5391.001.09721.10041.1972
33122003.04.25 10:59s/l5391.001.10041.10041.1972297.7849328.62
33132003.04.25 11:59sell5401.001.10061.10561.0006
33142003.04.25 12:59modify5401.001.10061.10061.0006
33152003.04.25 16:59s/l5401.001.10061.10061.00060.0049328.62
33162003.04.25 18:59buy5411.001.10381.09881.2038
33172003.04.28 03:59modify5411.001.10381.09941.2038
33182003.04.28 09:59modify5411.001.10381.09951.2038
33192003.04.28 18:59s/l5411.001.09951.09951.2038-463.3348865.29
33202003.04.28 18:59sell5421.001.09891.10390.9989
33212003.04.29 09:59modify5421.001.09891.10320.9989
33222003.04.29 10:59modify5421.001.09891.10170.9989
33232003.04.29 11:59modify5421.001.09891.10150.9989
33242003.04.29 13:59modify5421.001.09891.09890.9989
33252003.04.29 16:59s/l5421.001.09891.09890.99894.6648869.95
33262003.04.29 17:59buy5431.001.10161.09661.2016
33272003.04.29 18:59modify5431.001.10161.09751.2016
33282003.04.29 19:59modify5431.001.10161.10161.2016
33292003.04.29 22:59modify5431.001.10161.10461.2016
33302003.04.30 01:59modify5431.001.10161.10761.2016
33312003.04.30 16:59modify5431.001.10161.11061.2016
33322003.04.30 17:59modify5431.001.10161.11361.2016
33332003.05.01 10:59modify5431.001.10161.11391.2016
33342003.05.01 16:59modify5431.001.10161.11661.2016
33352003.05.01 17:59modify5431.001.10161.11961.2016
33362003.05.02 12:59modify5431.001.10161.12261.2016
33372003.05.02 14:59s/l5431.001.12261.12261.20162066.6750936.62
33382003.05.02 17:59sell5441.001.11941.12441.0194
33392003.05.05 15:59s/l5441.001.12441.12441.0194-486.0250450.60
33402003.05.05 16:59buy5451.001.12821.12321.2282
33412003.05.06 09:59modify5451.001.12821.12821.2282
33422003.05.06 13:59modify5451.001.12821.13121.2282
33432003.05.06 20:59modify5451.001.12821.13421.2282
33442003.05.06 21:59modify5451.001.12821.13721.2282
33452003.05.06 23:59modify5451.001.12821.14021.2282
33462003.05.07 09:59s/l5451.001.14021.14021.22821177.7851628.38
33472003.05.07 17:59sell5461.001.13351.13851.0335
33482003.05.08 13:59s/l5461.001.13851.13851.0335-495.3451133.04
33492003.05.08 14:59buy5471.001.14761.14261.2476
33502003.05.09 01:59modify5471.001.14761.14761.2476
33512003.05.09 14:59s/l5471.001.14761.14761.2476-11.1151121.93
33522003.05.13 02:59sell5481.001.14781.15281.0478
33532003.05.13 06:59s/l5481.001.15281.15281.0478-500.0050621.93
33542003.05.14 00:59buy5491.001.15311.14811.2531
33552003.05.14 01:59modify5491.001.15311.14941.2531
33562003.05.14 05:59modify5491.001.15311.14971.2531
33572003.05.14 08:59s/l5491.001.14971.14971.2531-340.0050281.93
33582003.05.14 09:59sell5501.001.15161.15661.0516
33592003.05.14 10:59modify5501.001.15161.15271.0516
33602003.05.14 15:59modify5501.001.15161.15231.0516
33612003.05.14 16:59modify5501.001.15161.15151.0516
33622003.05.14 18:59s/l5501.001.15151.15151.051610.0050291.93
33632003.05.16 14:59buy5511.001.14991.14491.2499
33642003.05.16 15:59modify5511.001.14991.14991.2499
33652003.05.16 20:59modify5511.001.14991.15291.2499
33662003.05.19 00:59modify5511.001.14991.15591.2499
33672003.05.19 01:59modify5511.001.14991.15891.2499
33682003.05.19 02:59modify5511.001.14991.16191.2499
33692003.05.19 03:59modify5511.001.14991.16491.2499
33702003.05.19 10:59modify5511.001.14991.16791.2499
33712003.05.19 13:59s/l5511.001.16791.16791.24991766.6752058.60
33722003.05.20 00:59sell5521.001.16431.16931.0643
33732003.05.20 01:59modify5521.001.16431.16861.0643
33742003.05.20 10:59modify5521.001.16431.16431.0643
33752003.05.20 12:59s/l5521.001.16431.16431.06430.0052058.60
33762003.05.20 18:59buy5531.001.17031.16531.2703
33772003.05.21 00:59modify5531.001.17031.17031.2703
33782003.05.21 13:59s/l5531.001.17031.17031.2703-11.1152047.49
33792003.05.21 21:59sell5541.001.16751.17251.0675
33802003.05.21 22:59modify5541.001.16751.16751.0675
33812003.05.22 11:59s/l5541.001.16751.16751.06754.6652052.15
33822003.05.22 14:59buy5551.001.17161.16661.2716
33832003.05.23 10:59modify5551.001.17161.17161.2716
33842003.05.23 11:59modify5551.001.17161.17461.2716
33852003.05.23 19:59modify5551.001.17161.17761.2716
33862003.05.26 13:59modify5551.001.17161.17891.2716
33872003.05.26 15:59modify5551.001.17161.18061.2716
33882003.05.26 18:59modify5551.001.17161.18361.2716
33892003.05.27 07:59s/l5551.001.18361.18361.27161144.4553196.60
33902003.05.27 22:59sell5561.001.18121.18621.0812
33912003.05.28 09:59modify5561.001.18121.18121.0812
33922003.05.28 12:59modify5561.001.18121.17821.0812
33932003.05.29 09:59modify5561.001.18121.17521.0812
33942003.05.29 13:59s/l5561.001.17521.17521.0812609.3253805.92
33952003.05.29 14:59buy5571.001.17581.17081.2758
33962003.05.29 15:59modify5571.001.17581.17181.2758
33972003.05.29 16:59modify5571.001.17581.17581.2758
33982003.05.29 17:59modify5571.001.17581.17881.2758
33992003.05.29 18:59modify5571.001.17581.18181.2758
34002003.05.29 19:59modify5571.001.17581.18481.2758
34012003.05.30 10:59s/l5571.001.18481.18481.2758888.8954694.81
34022003.05.30 17:59sell5581.001.17581.18081.0758
34032003.06.02 00:59modify5581.001.17581.17581.0758
34042003.06.02 04:59modify5581.001.17581.17281.0758
34052003.06.02 07:59s/l5581.001.17281.17281.0758313.9855008.79
34062003.06.02 20:59buy5591.001.17591.17091.2759
34072003.06.03 17:59s/l5591.001.17091.17091.2759-511.1154497.68
34082003.06.03 17:59sell5601.001.16991.17491.0699
34092003.06.03 18:59modify5601.001.16991.17421.0699
34102003.06.03 19:59s/l5601.001.17421.17421.0699-430.0054067.68
34112003.06.05 14:59buy5611.001.18061.17561.2806
34122003.06.05 16:59modify5611.001.18061.18061.2806
34132003.06.05 17:59modify5611.001.18061.18361.2806
34142003.06.05 22:59s/l5611.001.18361.18361.2806300.0054367.68
34152003.06.06 15:59sell5621.001.17281.17781.0728
34162003.06.06 16:59modify5621.001.17281.17281.0728
34172003.06.09 10:59s/l5621.001.17281.17281.072813.9854381.66
34182003.06.09 15:59buy5631.001.17551.17051.2755
34192003.06.09 16:59modify5631.001.17551.17121.2755
34202003.06.09 22:59s/l5631.001.17121.17121.2755-430.0053951.66
34212003.06.10 10:59sell5641.001.17091.17591.0709
34222003.06.10 11:59modify5641.001.17091.17521.0709
34232003.06.10 16:59modify5641.001.17091.17491.0709
34242003.06.10 17:59modify5641.001.17091.17391.0709
34252003.06.10 18:59modify5641.001.17091.17301.0709
34262003.06.10 21:59modify5641.001.17091.17091.0709
34272003.06.11 06:59s/l5641.001.17091.17091.07094.6653956.32
34282003.06.11 11:59buy5651.001.17141.16641.2714
34292003.06.11 12:59modify5651.001.17141.16801.2714
34302003.06.11 13:59modify5651.001.17141.17141.2714
34312003.06.12 09:59modify5651.001.17141.17441.2714
34322003.06.12 13:59close5651.001.17471.17441.2714318.8954275.21
34332003.06.12 13:59sell5661.001.17471.17971.0747
34342003.06.12 14:59modify5661.001.17471.17751.0747
34352003.06.12 16:59modify5661.001.17471.17741.0747
34362003.06.13 10:59s/l5661.001.17741.17741.0747-265.3454009.87
34372003.06.13 11:59buy5671.001.17821.17321.2782
34382003.06.13 12:59modify5671.001.17821.17351.2782
34392003.06.13 16:59modify5671.001.17821.17471.2782
34402003.06.13 17:59modify5671.001.17821.17821.2782
34412003.06.13 19:59modify5671.001.17821.18121.2782
34422003.06.16 00:59modify5671.001.17821.18421.2782
34432003.06.16 09:59modify5671.001.17821.18721.2782
34442003.06.16 12:59s/l5671.001.18721.18721.2782866.6754876.54
34452003.06.16 20:59sell5681.001.18401.18901.0840
34462003.06.16 21:59modify5681.001.18401.18871.0840
34472003.06.17 11:59modify5681.001.18401.18751.0840
34482003.06.17 13:59modify5681.001.18401.18401.0840
34492003.06.17 15:59modify5681.001.18401.18391.0840
34502003.06.17 16:59modify5681.001.18401.18371.0840
34512003.06.17 17:59modify5681.001.18401.18361.0840
34522003.06.18 02:59modify5681.001.18401.18101.0840
34532003.06.18 11:59modify5681.001.18401.17801.0840
34542003.06.18 13:59modify5681.001.18401.17501.0840
34552003.06.18 19:59modify5681.001.18401.17201.0840
34562003.06.19 04:59modify5681.001.18401.16901.0840
34572003.06.19 05:59modify5681.001.18401.16601.0840
34582003.06.19 13:59s/l5681.001.16601.16601.08401813.9856690.52
34592003.06.19 17:59buy5691.001.16801.16301.2680
34602003.06.19 18:59modify5691.001.16801.16801.2680
34612003.06.20 12:59s/l5691.001.16801.16801.2680-11.1156679.41
34622003.06.20 14:59sell5701.001.16391.16891.0639
34632003.06.20 18:59modify5701.001.16391.16391.0639
34642003.06.23 02:59modify5701.001.16391.16091.0639
34652003.06.23 10:59modify5701.001.16391.15791.0639
34662003.06.23 15:59modify5701.001.16391.15491.0639
34672003.06.23 18:59s/l5701.001.15491.15491.0639913.9857593.39
34682003.06.24 11:59buy5711.001.15721.15221.2572
34692003.06.24 12:59modify5711.001.15721.15361.2572
34702003.06.24 16:59s/l5711.001.15361.15361.2572-360.0057233.39
34712003.06.24 17:59sell5721.001.14961.15461.0496
34722003.06.25 12:59modify5721.001.14961.15451.0496
34732003.06.25 14:59s/l5721.001.15451.15451.0496-485.3456748.05
34742003.06.25 15:59buy5731.001.15571.15071.2557
34752003.06.25 17:59modify5731.001.15571.15571.2557
34762003.06.25 20:59s/l5731.001.15571.15571.25570.0056748.05
34772003.06.25 21:59sell5741.001.15401.15901.0540
34782003.06.25 22:59modify5741.001.15401.15811.0540
34792003.06.26 08:59modify5741.001.15401.15401.0540
34802003.06.26 11:59modify5741.001.15401.15101.0540
34812003.06.26 13:59modify5741.001.15401.14801.0540
34822003.06.26 21:59modify5741.001.15401.14501.0540
34832003.06.27 05:59s/l5741.001.14501.14501.0540909.3257657.37
34842003.06.30 10:59buy5751.001.14361.13861.2436
34852003.06.30 12:59close5751.001.14241.13861.2436-120.0057537.37
34862003.06.30 12:59sell5761.001.14241.14741.0424
34872003.06.30 13:59modify5761.001.14241.14461.0424
34882003.06.30 15:59s/l5761.001.14461.14461.0424-220.0057317.37
34892003.06.30 17:59buy5771.001.15021.14521.2502
34902003.07.01 09:59modify5771.001.15021.15021.2502
34912003.07.01 16:59modify5771.001.15021.15321.2502
34922003.07.01 22:59modify5771.001.15021.15341.2502
34932003.07.02 00:59modify5771.001.15021.15371.2502
34942003.07.02 08:59s/l5771.001.15371.15371.2502327.7857645.15
34952003.07.02 09:59sell5781.001.15321.15821.0532
34962003.07.02 10:59modify5781.001.15321.15771.0532
34972003.07.02 17:59modify5781.001.15321.15711.0532
34982003.07.02 18:59modify5781.001.15321.15621.0532
34992003.07.02 19:59modify5781.001.15321.15581.0532
35002003.07.02 20:59modify5781.001.15321.15551.0532
35012003.07.02 21:59modify5781.001.15321.15481.0532
35022003.07.03 02:59modify5781.001.15321.15431.0532
35032003.07.03 08:59modify5781.001.15321.15421.0532
35042003.07.03 09:59modify5781.001.15321.15321.0532
35052003.07.03 10:59modify5781.001.15321.15021.0532
35062003.07.03 14:59s/l5781.001.15021.15021.0532304.6657949.81
35072003.07.03 15:59buy5791.001.15201.14701.2520
35082003.07.04 03:59s/l5791.001.14701.14701.2520-511.1157438.70
35092003.07.04 09:59sell5801.001.14721.15221.0472
35102003.07.04 10:59modify5801.001.14721.15061.0472
35112003.07.04 16:59modify5801.001.14721.15041.0472
35122003.07.04 17:59modify5801.001.14721.15011.0472
35132003.07.04 19:59close5801.001.14911.15011.0472-190.0057248.70
35142003.07.04 19:59buy5811.001.14911.14411.2491
35152003.07.04 20:59modify5811.001.14911.14651.2491
35162003.07.07 03:59s/l5811.001.14651.14651.2491-293.3356955.37
35172003.07.07 06:59sell5821.001.14521.15021.0452
35182003.07.07 07:59modify5821.001.14521.14791.0452
35192003.07.07 09:59modify5821.001.14521.14521.0452
35202003.07.07 11:59modify5821.001.14521.14221.0452
35212003.07.07 14:59modify5821.001.14521.13921.0452
35222003.07.07 18:59modify5821.001.14521.13621.0452
35232003.07.08 10:59modify5821.001.14521.13321.0452
35242003.07.08 14:59s/l5821.001.13321.13321.04521204.6658160.03
35252003.07.08 16:59buy5831.001.12961.12461.2296
35262003.07.08 18:59close5831.001.12891.12461.2296-70.0058090.03
35272003.07.08 18:59sell5841.001.12891.13391.0289
35282003.07.08 19:59modify5841.001.12891.13221.0289
35292003.07.09 03:59s/l5841.001.13221.13221.0289-325.3457764.69
35302003.07.09 09:59buy5851.001.13251.12751.2325
35312003.07.09 10:59modify5851.001.13251.12851.2325
35322003.07.09 13:59modify5851.001.13251.12861.2325
35332003.07.09 14:59modify5851.001.13251.12891.2325
35342003.07.09 19:59modify5851.001.13251.13061.2325
35352003.07.09 20:59modify5851.001.13251.13161.2325
35362003.07.09 21:59modify5851.001.13251.13211.2325
35372003.07.09 22:59modify5851.001.13251.13231.2325
35382003.07.10 02:59s/l5851.001.13231.13231.2325-31.1157733.58
35392003.07.10 03:59sell5861.001.13491.13991.0349
35402003.07.10 04:59close5861.001.13411.13991.034980.0057813.58
35412003.07.10 04:59buy5871.001.13411.12911.2341
35422003.07.10 05:59modify5871.001.13411.13251.2341
35432003.07.10 10:59s/l5871.001.13251.13251.2341-160.0057653.58
35442003.07.10 11:59sell5881.001.13261.13761.0326
35452003.07.10 12:59modify5881.001.13261.13471.0326
35462003.07.10 13:59s/l5881.001.13471.13471.0326-210.0057443.58
35472003.07.10 18:59buy5891.001.13861.13361.2386
35482003.07.11 02:59s/l5891.001.13361.13361.2386-511.1156932.47
35492003.07.11 04:59sell5901.001.13081.13581.0308
35502003.07.11 16:59modify5901.001.13081.13561.0308
35512003.07.11 21:59modify5901.001.13081.13531.0308
35522003.07.14 00:59modify5901.001.13081.13521.0308
35532003.07.14 01:59modify5901.001.13081.13081.0308
35542003.07.14 15:59modify5901.001.13081.13021.0308
35552003.07.14 16:59modify5901.001.13081.12951.0308
35562003.07.14 17:59s/l5901.001.12951.12951.0308143.9857076.45
35572003.07.14 18:59buy5911.001.12871.12371.2287
35582003.07.14 19:59modify5911.001.12871.12641.2287
35592003.07.15 03:59s/l5911.001.12641.12641.2287-241.1156835.34
35602003.07.15 05:59sell5921.001.12561.13061.0256
35612003.07.15 06:59modify5921.001.12561.12871.0256
35622003.07.15 08:59s/l5921.001.12871.12871.0256-310.0056525.34
35632003.07.15 09:59buy5931.001.12851.12351.2285
35642003.07.15 10:59modify5931.001.12851.12691.2285
35652003.07.15 11:59modify5931.001.12851.12701.2285
35662003.07.15 12:59modify5931.001.12851.12851.2285
35672003.07.15 16:59s/l5931.001.12851.12851.22850.0056525.34
35682003.07.15 17:59sell5941.001.12301.12801.0230
35692003.07.15 18:59modify5941.001.12301.12301.0230
35702003.07.15 19:59modify5941.001.12301.12001.0230
35712003.07.16 01:59modify5941.001.12301.11701.0230
35722003.07.16 15:59s/l5941.001.11701.11701.0230604.6657130.00
35732003.07.16 18:59buy5951.001.12181.11681.2218
35742003.07.17 15:59close5951.001.11691.11681.2218-501.1156628.89
35752003.07.17 15:59sell5961.001.11691.12191.0169
35762003.07.17 16:59modify5961.001.11691.12121.0169
35772003.07.17 18:59s/l5961.001.12121.12121.0169-430.0056198.89
35782003.07.18 01:59buy5971.001.12411.11911.2241
35792003.07.18 12:59s/l5971.001.11911.11911.2241-500.0055698.89
35802003.07.18 14:59sell5981.001.11961.12461.0196
35812003.07.18 15:59modify5981.001.11961.12331.0196
35822003.07.18 17:59s/l5981.001.12331.12331.0196-370.0055328.89
35832003.07.18 18:59buy5991.001.12861.12361.2286
35842003.07.21 16:59modify5991.001.12861.12861.2286
35852003.07.21 22:59modify5991.001.12861.13161.2286
35862003.07.22 03:59s/l5991.001.13161.13161.2286255.5655584.45
35872003.07.22 18:59sell6001.001.13311.13811.0331
35882003.07.22 19:59modify6001.001.13311.13521.0331
35892003.07.23 04:59s/l6001.001.13521.13521.0331-205.3455379.11
35902003.07.23 07:59buy6011.001.13591.13091.2359
35912003.07.23 08:59modify6011.001.13591.13301.2359
35922003.07.23 10:59modify6011.001.13591.13351.2359
35932003.07.23 11:59modify6011.001.13591.13361.2359
35942003.07.23 12:59modify6011.001.13591.13591.2359
35952003.07.23 16:59modify6011.001.13591.13891.2359
35962003.07.23 17:59modify6011.001.13591.14191.2359
35972003.07.23 22:59modify6011.001.13591.14491.2359
35982003.07.24 14:59s/l6011.001.14491.14491.2359888.8956268.00
35992003.07.24 18:59sell6021.001.14501.15001.0450
36002003.07.24 19:59modify6021.001.14501.14821.0450
36012003.07.25 09:59s/l6021.001.14821.14821.0450-315.3455952.66
36022003.07.25 10:59buy6031.001.14831.14331.2483
36032003.07.25 11:59modify6031.001.14831.14481.2483
36042003.07.25 16:59modify6031.001.14831.14831.2483
36052003.07.28 02:59s/l6031.001.14831.14831.2483-33.3355919.33
36062003.07.28 04:59sell6041.001.14741.15241.0474
36072003.07.28 05:59modify6041.001.14741.15161.0474
36082003.07.28 10:59s/l6041.001.15161.15161.0474-420.0055499.33
36092003.07.29 05:59buy6051.001.15051.14551.2505
36102003.07.29 06:59modify6051.001.15051.14711.2505
36112003.07.29 09:59modify6051.001.15051.14761.2505
36122003.07.29 12:59s/l6051.001.14761.14761.2505-290.0055209.33
36132003.07.29 13:59sell6061.001.14721.15221.0472
36142003.07.29 14:59modify6061.001.14721.15071.0472
36152003.07.29 23:59modify6061.001.14721.15061.0472
36162003.07.30 00:59modify6061.001.14721.15051.0472
36172003.07.30 06:59modify6061.001.14721.14721.0472
36182003.07.30 14:59modify6061.001.14721.14421.0472
36192003.07.30 17:59modify6061.001.14721.14121.0472
36202003.07.30 21:59modify6061.001.14721.13821.0472
36212003.07.31 11:59modify6061.001.14721.13521.0472
36222003.07.31 14:59modify6061.001.14721.13221.0472
36232003.07.31 16:59modify6061.001.14721.12921.0472
36242003.07.31 22:59modify6061.001.14721.12621.0472
36252003.08.01 10:59modify6061.001.14721.12321.0472
36262003.08.01 12:59modify6061.001.14721.12021.0472
36272003.08.01 16:59s/l6061.001.12021.12021.04722713.9857923.31
36282003.08.01 17:59buy6071.001.12581.12081.2258
36292003.08.04 09:59modify6071.001.12581.12581.2258
36302003.08.04 16:59modify6071.001.12581.12881.2258
36312003.08.04 18:59modify6071.001.12581.13181.2258
36322003.08.05 13:59modify6071.001.12581.13201.2258
36332003.08.05 14:59s/l6071.001.13201.13201.2258575.5658498.87
36342003.08.05 15:59sell6081.001.13301.13801.0330
36352003.08.05 16:59modify6081.001.13301.13531.0330
36362003.08.05 21:59s/l6081.001.13531.13531.0330-230.0058268.87
36372003.08.05 22:59buy6091.001.13891.13391.2389
36382003.08.06 10:59modify6091.001.13891.13411.2389
36392003.08.06 18:59modify6091.001.13891.13581.2389
36402003.08.06 19:59s/l6091.001.13581.13581.2389-321.1157947.76
36412003.08.06 20:59sell6101.001.13441.13941.0344
36422003.08.07 09:59modify6101.001.13441.13931.0344
36432003.08.07 10:59modify6101.001.13441.13861.0344
36442003.08.07 11:59modify6101.001.13441.13801.0344
36452003.08.07 12:59modify6101.001.13441.13711.0344
36462003.08.07 15:59s/l6101.001.13711.13711.0344-265.3457682.42
36472003.08.07 16:59buy6111.001.14071.13571.2407
36482003.08.08 03:59s/l6111.001.13571.13571.2407-511.1157171.31
36492003.08.08 10:59sell6121.001.13281.13781.0328
36502003.08.08 18:59modify6121.001.13281.13741.0328
36512003.08.08 19:59modify6121.001.13281.13561.0328
36522003.08.08 20:59modify6121.001.13281.13281.0328
36532003.08.11 15:59s/l6121.001.13281.13281.032813.9857185.29
36542003.08.11 16:59buy6131.001.13241.12741.2324
36552003.08.11 17:59modify6131.001.13241.12881.2324
36562003.08.11 18:59modify6131.001.13241.13241.2324
36572003.08.12 12:59s/l6131.001.13241.13241.2324-11.1157174.18
36582003.08.12 15:59sell6141.001.12961.13461.0296
36592003.08.12 20:59modify6141.001.12961.13431.0296
36602003.08.12 23:59modify6141.001.12961.13421.0296
36612003.08.13 00:59modify6141.001.12961.13401.0296
36622003.08.13 02:59modify6141.001.12961.13391.0296
36632003.08.13 03:59modify6141.001.12961.12961.0296
36642003.08.13 08:59modify6141.001.12961.12661.0296
36652003.08.13 12:59s/l6141.001.12661.12661.0296304.6657478.84
36662003.08.13 17:59buy6151.001.13151.12651.2315
36672003.08.14 10:59modify6151.001.13151.12681.2315
36682003.08.14 11:59modify6151.001.13151.12691.2315
36692003.08.14 12:59modify6151.001.13151.12721.2315
36702003.08.14 14:59s/l6151.001.12721.12721.2315-441.1157037.73
36712003.08.14 15:59sell6161.001.12791.13291.0279
36722003.08.14 16:59modify6161.001.12791.13081.0279
36732003.08.14 18:59modify6161.001.12791.12791.0279
36742003.08.18 01:59modify6161.001.12791.12771.0279
36752003.08.18 02:59modify6161.001.12791.12721.0279
36762003.08.18 03:59modify6161.001.12791.12711.0279
36772003.08.18 04:59modify6161.001.12791.12671.0279
36782003.08.18 09:59modify6161.001.12791.12651.0279
36792003.08.18 12:59modify6161.001.12791.12491.0279
36802003.08.18 14:59modify6161.001.12791.12191.0279
36812003.08.18 17:59modify6161.001.12791.11891.0279
36822003.08.19 03:59modify6161.001.12791.11591.0279
36832003.08.19 08:59modify6161.001.12791.11291.0279
36842003.08.19 13:59modify6161.001.12791.10991.0279
36852003.08.19 17:59s/l6161.001.10991.10991.02791823.3058861.03
36862003.08.19 21:59buy6171.001.11391.10891.2139
36872003.08.20 12:59s/l6171.001.10891.10891.2139-511.1158349.92
36882003.08.20 13:59sell6181.001.10971.11471.0097
36892003.08.20 15:59close6181.001.11271.11471.0097-300.0058049.92
36902003.08.20 15:59buy6191.001.11271.10771.2127
36912003.08.20 16:59modify6191.001.11271.10921.2127
36922003.08.20 18:59modify6191.001.11271.11001.2127
36932003.08.21 02:59s/l6191.001.11001.11001.2127-281.1157768.81
36942003.08.21 03:59sell6201.001.10841.11341.0084
36952003.08.21 04:59modify6201.001.10841.11231.0084
36962003.08.21 08:59modify6201.001.10841.10841.0084
36972003.08.21 09:59modify6201.001.10841.10541.0084
36982003.08.21 11:59modify6201.001.10841.10241.0084
36992003.08.21 16:59modify6201.001.10841.09941.0084
37002003.08.21 19:59modify6201.001.10841.09641.0084
37012003.08.22 14:59modify6201.001.10841.09341.0084
37022003.08.22 15:59modify6201.001.10841.09041.0084
37032003.08.25 10:59s/l6201.001.09041.09041.00841818.6459587.45
37042003.08.25 12:59buy6211.001.09021.08521.1902
37052003.08.25 13:59modify6211.001.09021.08671.1902
37062003.08.25 20:59modify6211.001.09021.08681.1902
37072003.08.25 23:59s/l6211.001.08681.08681.1902-340.0059247.45
37082003.08.26 00:59sell6221.001.08301.08800.9830
37092003.08.26 11:59modify6221.001.08301.08780.9830
37102003.08.26 14:59modify6221.001.08301.08760.9830
37112003.08.26 16:59s/l6221.001.08761.08760.9830-460.0058787.45
37122003.08.26 17:59buy6231.001.08931.08431.1893
37132003.08.27 06:59s/l6231.001.08431.08431.1893-511.1158276.34
37142003.08.28 02:59sell6241.001.08601.09100.9860
37152003.08.28 03:59modify6241.001.08601.08990.9860
37162003.08.28 12:59modify6241.001.08601.08600.9860
37172003.08.28 15:59s/l6241.001.08601.08600.98600.0058276.34
37182003.08.28 17:59buy6251.001.08991.08491.1899
37192003.08.29 14:59modify6251.001.08991.08991.1899
37202003.08.29 15:59modify6251.001.08991.09291.1899
37212003.08.29 17:59modify6251.001.08991.09591.1899
37222003.09.01 18:59close6251.001.09611.09591.1899575.5658851.90
37232003.09.01 18:59sell6261.001.09611.10110.9961
37242003.09.01 19:59modify6261.001.09611.09900.9961
37252003.09.02 05:59modify6261.001.09611.09880.9961
37262003.09.02 07:59modify6261.001.09611.09610.9961
37272003.09.02 09:59modify6261.001.09611.09310.9961
37282003.09.02 10:59modify6261.001.09611.09010.9961
37292003.09.02 20:59modify6261.001.09611.08710.9961
37302003.09.02 22:59modify6261.001.09611.08410.9961
37312003.09.03 02:59modify6261.001.09611.08110.9961
37322003.09.03 11:59s/l6261.001.08111.08110.99611509.3260361.22
37332003.09.03 18:59buy6271.001.08531.08031.1853
37342003.09.04 10:59modify6271.001.08531.08041.1853
37352003.09.04 15:59modify6271.001.08531.08101.1853
37362003.09.04 16:59modify6271.001.08531.08531.1853
37372003.09.04 19:59modify6271.001.08531.08831.1853
37382003.09.04 22:59modify6271.001.08531.09131.1853
37392003.09.05 14:59modify6271.001.08531.09431.1853
37402003.09.05 15:59modify6271.001.08531.09731.1853
37412003.09.05 17:59modify6271.001.08531.10031.1853
37422003.09.05 18:59modify6271.001.08531.10331.1853
37432003.09.05 20:59modify6271.001.08531.10631.1853
37442003.09.08 14:59s/l6271.001.10631.10631.18532044.4562405.67
37452003.09.08 23:59sell6281.001.10681.11181.0068
37462003.09.09 00:59modify6281.001.10681.11031.0068
37472003.09.09 08:59s/l6281.001.11031.11031.0068-345.3462060.33
37482003.09.09 09:59buy6291.001.10941.10441.2094
37492003.09.09 10:59modify6291.001.10941.10701.2094
37502003.09.09 12:59modify6291.001.10941.10941.2094
37512003.09.09 15:59modify6291.001.10941.11241.2094
37522003.09.09 17:59modify6291.001.10941.11541.2094
37532003.09.09 18:59modify6291.001.10941.11841.2094
37542003.09.10 13:59s/l6291.001.11841.11841.2094888.8962949.22
37552003.09.10 19:59sell6301.001.12161.12661.0216
37562003.09.10 20:59close6301.001.12131.12661.021630.0062979.22
37572003.09.10 20:59buy6311.001.12131.11631.2213
37582003.09.10 21:59modify6311.001.12131.11841.2213
37592003.09.11 01:59s/l6311.001.11841.11841.2213-301.1162678.11
37602003.09.11 02:59sell6321.001.11891.12391.0189
37612003.09.11 03:59modify6321.001.11891.12131.0189
37622003.09.11 07:59s/l6321.001.12131.12131.0189-240.0062438.11
37632003.09.11 08:59buy6331.001.12481.11981.2248
37642003.09.11 14:59s/l6331.001.11981.11981.2248-500.0061938.11
37652003.09.11 15:59sell6341.001.11731.12231.0173
37662003.09.12 12:59modify6341.001.11731.12181.0173
37672003.09.12 13:59modify6341.001.11731.12171.0173
37682003.09.12 14:59s/l6341.001.12171.12171.0173-435.3461502.77
37692003.09.12 15:59buy6351.001.12981.12481.2298
37702003.09.15 17:59modify6351.001.12981.12621.2298
37712003.09.15 18:59modify6351.001.12981.12671.2298
37722003.09.16 08:59s/l6351.001.12671.12671.2298-354.4461148.33
37732003.09.16 09:59sell6361.001.12611.13111.0261
37742003.09.16 10:59modify6361.001.12611.12941.0261
37752003.09.16 11:59modify6361.001.12611.12911.0261
37762003.09.16 12:59modify6361.001.12611.12611.0261
37772003.09.16 16:59modify6361.001.12611.12311.0261
37782003.09.16 18:59modify6361.001.12611.12011.0261
37792003.09.17 13:59s/l6361.001.12011.12011.0261604.6661752.99
37802003.09.17 16:59buy6371.001.12381.11881.2238
37812003.09.17 19:59modify6371.001.12381.12381.2238
37822003.09.18 15:59modify6371.001.12381.12681.2238
37832003.09.18 16:59s/l6371.001.12681.12681.2238288.8962041.88
37842003.09.18 17:59sell6381.001.12381.12881.0238
37852003.09.19 11:59s/l6381.001.12881.12881.0238-495.3461546.54
37862003.09.19 14:59buy6391.001.13151.12651.2315
37872003.09.19 16:59modify6391.001.13151.13151.2315
37882003.09.22 00:59modify6391.001.13151.13451.2315
37892003.09.22 01:59modify6391.001.13151.13751.2315
37902003.09.22 02:59modify6391.001.13151.14051.2315
37912003.09.22 09:59modify6391.001.13151.14351.2315
37922003.09.23 00:59modify6391.001.13151.14391.2315
37932003.09.23 09:59modify6391.001.13151.14401.2315
37942003.09.23 10:59modify6391.001.13151.14581.2315
37952003.09.23 11:59modify6391.001.13151.14641.2315
37962003.09.23 16:59close6391.001.14841.14641.23151645.5663192.10
37972003.09.23 16:59sell6401.001.14841.15341.0484
37982003.09.23 17:59modify6401.001.14841.14991.0484
37992003.09.23 21:59modify6401.001.14841.14841.0484
38002003.09.24 13:59modify6401.001.14841.14731.0484
38012003.09.24 17:59s/l6401.001.14731.14731.0484114.6663306.76
38022003.09.24 18:59buy6411.001.14751.14251.2475
38032003.09.24 19:59modify6411.001.14751.14461.2475
38042003.09.24 22:59modify6411.001.14751.14481.2475
38052003.09.25 09:59modify6411.001.14751.14541.2475
38062003.09.25 10:59modify6411.001.14751.14561.2475
38072003.09.25 15:59modify6411.001.14751.14611.2475
38082003.09.25 16:59modify6411.001.14751.14751.2475
38092003.09.25 18:59modify6411.001.14751.14801.2475
38102003.09.25 23:59s/l6411.001.14801.14801.247538.8963345.65
38112003.09.26 00:59sell6421.001.14741.15241.0474
38122003.09.26 01:59modify6421.001.14741.15101.0474
38132003.09.26 15:59modify6421.001.14741.15041.0474
38142003.09.26 17:59modify6421.001.14741.15001.0474
38152003.09.26 19:59modify6421.001.14741.14811.0474
38162003.09.29 01:59modify6421.001.14741.14791.0474
38172003.09.29 04:59modify6421.001.14741.14741.0474
38182003.09.29 09:59modify6421.001.14741.14441.0474
38192003.09.29 16:59s/l6421.001.14441.14441.0474313.9863659.63
38202003.09.29 17:59buy6431.001.15841.15341.2584
38212003.09.29 23:59modify6431.001.15841.15841.2584
38222003.09.30 01:59s/l6431.001.15841.15841.2584-11.1163648.52
38232003.10.02 12:59sell6441.001.16811.17311.0681
38242003.10.03 06:59modify6441.001.16811.17291.0681
38252003.10.03 08:59modify6441.001.16811.17271.0681
38262003.10.03 10:59modify6441.001.16811.17141.0681
38272003.10.03 12:59modify6441.001.16811.17091.0681
38282003.10.03 14:59modify6441.001.16811.16811.0681
38292003.10.03 17:59modify6441.001.16811.16511.0681
38302003.10.03 18:59modify6441.001.16811.16211.0681
38312003.10.03 20:59modify6441.001.16811.15911.0681
38322003.10.06 01:59s/l6441.001.15911.15911.0681918.6464567.16
38332003.10.06 17:59buy6451.001.17051.16551.2705
38342003.10.07 09:59modify6451.001.17051.17051.2705
38352003.10.07 10:59modify6451.001.17051.17351.2705
38362003.10.08 04:59modify6451.001.17051.17361.2705
38372003.10.08 05:59modify6451.001.17051.17371.2705
38382003.10.08 08:59modify6451.001.17051.17651.2705
38392003.10.08 10:59modify6451.001.17051.17711.2705
38402003.10.08 11:59modify6451.001.17051.17721.2705
38412003.10.08 17:59modify6451.001.17051.17791.2705
38422003.10.08 23:59modify6451.001.17051.17821.2705
38432003.10.09 00:59modify6451.001.17051.17861.2705
38442003.10.09 01:59modify6451.001.17051.17891.2705
38452003.10.09 02:59modify6451.001.17051.17951.2705
38462003.10.09 09:59modify6451.001.17051.17961.2705
38472003.10.09 13:59s/l6451.001.17961.17961.2705876.6765443.83
38482003.10.09 14:59sell6461.001.17231.17731.0723
38492003.10.10 12:59s/l6461.001.17731.17731.0723-495.3464948.49
38502003.10.10 13:59buy6471.001.17981.17481.2798
38512003.10.13 08:59s/l6471.001.17481.17481.2798-533.3364415.16
38522003.10.13 09:59sell6481.001.17301.17801.0730
38532003.10.13 10:59modify6481.001.17301.17301.0730
38542003.10.14 02:59modify6481.001.17301.17001.0730
38552003.10.14 03:59modify6481.001.17301.16701.0730
38562003.10.14 16:59s/l6481.001.16701.16701.0730604.6665019.82
38572003.10.14 17:59buy6491.001.17261.16761.2726
38582003.10.15 14:59s/l6491.001.16761.16761.2726-511.1164508.71
38592003.10.15 15:59sell6501.001.16381.16881.0638
38602003.10.16 09:59modify6501.001.16381.16381.0638
38612003.10.16 15:59s/l6501.001.16381.16381.06384.6664513.37
38622003.10.16 16:59buy6511.001.16941.16441.2694
38632003.10.16 18:59s/l6511.001.16441.16441.2694-500.0064013.37
38642003.10.16 21:59sell6521.001.15901.16401.0590
38652003.10.17 18:59close6521.001.16251.16401.0590-345.3463668.03
38662003.10.17 18:59buy6531.001.16251.15751.2625
38672003.10.17 19:59modify6531.001.16251.15891.2625
38682003.10.17 21:59modify6531.001.16251.16251.2625
38692003.10.20 00:59modify6531.001.16251.16551.2625
38702003.10.20 03:59s/l6531.001.16551.16551.2625266.6763934.70
38712003.10.20 23:59sell6541.001.16261.16761.0626
38722003.10.21 01:59modify6541.001.16261.16741.0626
38732003.10.21 02:59modify6541.001.16261.16701.0626
38742003.10.21 03:59modify6541.001.16261.16631.0626
38752003.10.21 10:59modify6541.001.16261.16621.0626
38762003.10.21 15:59s/l6541.001.16621.16621.0626-355.3463579.36
38772003.10.21 16:59buy6551.001.16871.16371.2687
38782003.10.21 17:59modify6551.001.16871.16381.2687
38792003.10.21 18:59modify6551.001.16871.16391.2687
38802003.10.21 19:59modify6551.001.16871.16401.2687
38812003.10.22 09:59modify6551.001.16871.16441.2687
38822003.10.22 15:59modify6551.001.16871.16871.2687
38832003.10.22 16:59modify6551.001.16871.17171.2687
38842003.10.22 17:59modify6551.001.16871.17471.2687
38852003.10.22 19:59modify6551.001.16871.17771.2687
38862003.10.23 15:59s/l6551.001.17771.17771.2687877.7864457.14
38872003.10.23 16:59sell6561.001.17851.18351.0785
38882003.10.23 18:59modify6561.001.17851.18021.0785
38892003.10.24 00:59s/l6561.001.18021.18021.0785-165.3464291.80
38902003.10.24 01:59buy6571.001.18231.17731.2823
38912003.10.24 02:59modify6571.001.18231.17811.2823
38922003.10.24 11:59s/l6571.001.17811.17811.2823-420.0063871.80
38932003.10.24 13:59sell6581.001.17681.18181.0768
38942003.10.24 16:59s/l6581.001.18181.18181.0768-500.0063371.80
38952003.10.24 16:59buy6591.001.18201.17701.2820
38962003.10.24 17:59modify6591.001.18201.17821.2820
38972003.10.24 18:59modify6591.001.18201.17861.2820
38982003.10.24 19:59modify6591.001.18201.17891.2820
38992003.10.24 22:59s/l6591.001.17891.17891.2820-310.0063061.80
39002003.10.24 23:59sell6601.001.17851.18351.0785
39012003.10.27 00:59modify6601.001.17851.18271.0785
39022003.10.27 04:59modify6601.001.17851.17851.0785
39032003.10.27 22:59modify6601.001.17851.17741.0785
39042003.10.27 23:59modify6601.001.17851.17701.0785
39052003.10.28 00:59modify6601.001.17851.17661.0785
39062003.10.28 01:59modify6601.001.17851.17551.0785
39072003.10.28 12:59modify6601.001.17851.17251.0785
39082003.10.28 23:59modify6601.001.17851.17241.0785
39092003.10.29 00:59modify6601.001.17851.17191.0785
39102003.10.29 01:59modify6601.001.17851.17181.0785
39112003.10.29 12:59close6601.001.17101.17181.0785773.3063835.10
39122003.10.29 12:59buy6611.001.17101.16601.2710
39132003.10.29 13:59modify6611.001.17101.16791.2710
39142003.10.29 18:59s/l6611.001.16791.16791.2710-310.0063525.10
39152003.10.29 20:59sell6621.001.16731.17231.0673
39162003.10.29 21:59modify6621.001.16731.17031.0673
39172003.10.30 09:59modify6621.001.16731.17001.0673
39182003.10.30 11:59s/l6621.001.17001.17001.0673-265.3463259.76
39192003.10.30 12:59buy6631.001.17141.16641.2714
39202003.10.30 13:59modify6631.001.17141.17141.2714
39212003.10.30 15:59s/l6631.001.17141.17141.27140.0063259.76
39222003.10.30 17:59sell6641.001.16961.17461.0696
39232003.10.30 18:59modify6641.001.16961.16961.0696
39242003.10.30 19:59modify6641.001.16961.16661.0696
39252003.10.31 18:59modify6641.001.16961.16361.0696
39262003.10.31 19:59modify6641.001.16961.16341.0696
39272003.10.31 20:59modify6641.001.16961.16061.0696
39282003.11.03 12:59s/l6641.001.16061.16061.0696918.6464178.40
39292003.11.04 17:59buy6651.001.15001.14501.2500
39302003.11.04 18:59modify6651.001.15001.14731.2500
39312003.11.05 01:59s/l6651.001.14731.14731.2500-281.1163897.29
39322003.11.05 10:59sell6661.001.14641.15141.0464
39332003.11.05 11:59modify6661.001.14641.14911.0464
39342003.11.05 15:59modify6661.001.14641.14641.0464
39352003.11.05 16:59s/l6661.001.14641.14641.04640.0063897.29
39362003.11.05 17:59buy6671.001.14771.14271.2477
39372003.11.05 18:59modify6671.001.14771.14451.2477
39382003.11.05 20:59s/l6671.001.14451.14451.2477-320.0063577.29
39392003.11.05 22:59sell6681.001.14391.14891.0439
39402003.11.05 23:59modify6681.001.14391.14741.0439
39412003.11.06 08:59modify6681.001.14391.14721.0439
39422003.11.06 14:59modify6681.001.14391.14391.0439
39432003.11.07 14:59modify6681.001.14391.14311.0439
39442003.11.07 15:59modify6681.001.14391.14271.0439
39452003.11.07 16:59s/l6681.001.14271.14271.0439129.3263706.61
39462003.11.07 17:59buy6691.001.15101.14601.2510
39472003.11.10 17:59modify6691.001.15101.14891.2510
39482003.11.10 22:59s/l6691.001.14891.14891.2510-243.3363463.28
39492003.11.10 23:59sell6701.001.14701.15201.0470
39502003.11.11 00:59modify6701.001.14701.15151.0470
39512003.11.11 01:59modify6701.001.14701.15091.0470
39522003.11.11 08:59modify6701.001.14701.15081.0470
39532003.11.11 09:59modify6701.001.14701.15021.0470
39542003.11.11 10:59s/l6701.001.15021.15021.0470-315.3463147.94
39552003.11.11 11:59buy6711.001.14951.14451.2495
39562003.11.11 12:59modify6711.001.14951.14681.2495
39572003.11.11 17:59modify6711.001.14951.14701.2495
39582003.11.12 02:59modify6711.001.14951.14951.2495
39592003.11.12 03:59modify6711.001.14951.15251.2495
39602003.11.12 11:59modify6711.001.14951.15551.2495
39612003.11.12 15:59modify6711.001.14951.15851.2495
39622003.11.12 17:59modify6711.001.14951.16151.2495
39632003.11.13 08:59modify6711.001.14951.16451.2495
39642003.11.13 14:59modify6711.001.14951.16751.2495
39652003.11.14 00:59modify6711.001.14951.17051.2495
39662003.11.14 04:59modify6711.001.14951.17351.2495
39672003.11.14 20:59modify6711.001.14951.17481.2495
39682003.11.14 22:59modify6711.001.14951.17501.2495
39692003.11.14 23:59modify6711.001.14951.17511.2495
39702003.11.17 00:59modify6711.001.14951.17651.2495
39712003.11.17 01:59modify6711.001.14951.17951.2495
39722003.11.17 05:59s/l6711.001.17951.17951.24952933.3466081.28
39732003.11.17 18:59sell6721.001.17391.17891.0739
39742003.11.18 09:59s/l6721.001.17891.17891.0739-495.3465585.94
39752003.11.18 16:59buy6731.001.18971.18471.2897
39762003.11.18 19:59modify6731.001.18971.18971.2897
39772003.11.18 22:59modify6731.001.18971.19271.2897
39782003.11.19 11:59s/l6731.001.19271.19271.2897288.8965874.83
39792003.11.19 19:59sell6741.001.19001.19501.0900
39802003.11.19 21:59modify6741.001.19001.19481.0900
39812003.11.20 00:59modify6741.001.19001.19471.0900
39822003.11.20 03:59modify6741.001.19001.19431.0900
39832003.11.20 09:59modify6741.001.19001.19381.0900
39842003.11.20 10:59modify6741.001.19001.19291.0900
39852003.11.20 14:59s/l6741.001.19291.19291.0900-285.3465589.49
39862003.11.20 15:59buy6751.001.19271.18771.2927
39872003.11.20 16:59modify6751.001.19271.19011.2927
39882003.11.20 17:59s/l6751.001.19011.19011.2927-260.0065329.49
39892003.11.20 18:59sell6761.001.18951.19451.0895
39902003.11.20 19:59modify6761.001.18951.19421.0895
39912003.11.21 12:59modify6761.001.18951.19411.0895
39922003.11.21 13:59modify6761.001.18951.19371.0895
39932003.11.21 16:59close6761.001.19341.19371.0895-385.3464944.15
39942003.11.21 16:59buy6771.001.19341.18841.2934
39952003.11.21 17:59modify6771.001.19341.18911.2934
39962003.11.24 09:59s/l6771.001.18911.18911.2934-463.3364480.82
39972003.11.24 10:59sell6781.001.18031.18531.0803
39982003.11.24 17:59modify6781.001.18031.18031.0803
39992003.11.25 04:59s/l6781.001.18031.18031.08034.6664485.48
40002003.11.26 04:59buy6791.001.18141.17641.2814
40012003.11.26 05:59modify6791.001.18141.17731.2814
40022003.11.26 09:59modify6791.001.18141.17801.2814
40032003.11.26 10:59modify6791.001.18141.17811.2814
40042003.11.26 13:59modify6791.001.18141.17831.2814
40052003.11.26 15:59modify6791.001.18141.18141.2814
40062003.11.26 16:59modify6791.001.18141.18441.2814
40072003.11.26 17:59modify6791.001.18141.18741.2814
40082003.11.26 21:59modify6791.001.18141.19041.2814
40092003.11.27 13:59s/l6791.001.19041.19041.2814888.8965374.37
40102003.11.27 17:59sell6801.001.18981.19481.0898
40112003.11.27 18:59modify6801.001.18981.19221.0898
40122003.11.28 04:59s/l6801.001.19221.19221.0898-235.3465139.03
40132003.11.28 07:59buy6811.001.19291.18791.2929
40142003.11.28 08:59modify6811.001.19291.19001.2929
40152003.11.28 09:59modify6811.001.19291.19011.2929
40162003.11.28 10:59modify6811.001.19291.19291.2929
40172003.11.28 12:59modify6811.001.19291.19591.2929
40182003.12.01 00:59modify6811.001.19291.19891.2929
40192003.12.01 07:59s/l6811.001.19891.19891.2929566.6765705.70
40202003.12.01 17:59sell6821.001.19551.20051.0955
40212003.12.02 13:59modify6821.001.19551.20021.0955
40222003.12.02 14:59modify6821.001.19551.19981.0955
40232003.12.02 15:59s/l6821.001.19981.19981.0955-425.3465280.36
40242003.12.02 16:59buy6831.001.20881.20381.3088
40252003.12.03 12:59modify6831.001.20881.20881.3088
40262003.12.03 15:59s/l6831.001.20881.20881.3088-11.1165269.25
40272003.12.04 05:59sell6841.001.20521.21021.1052
40282003.12.04 14:59s/l6841.001.21021.21021.1052-500.0064769.25
40292003.12.04 15:59buy6851.001.21251.20751.3125
40302003.12.04 16:59s/l6851.001.20751.20751.3125-500.0064269.25
40312003.12.04 17:59sell6861.001.20771.21271.1077
40322003.12.04 20:59modify6861.001.20771.21201.1077
40332003.12.05 14:59s/l6861.001.21201.21201.1077-425.3463843.91
40342003.12.05 15:59buy6871.001.21241.20741.3124
40352003.12.05 17:59modify6871.001.21241.21241.3124
40362003.12.08 10:59modify6871.001.21241.21541.3124
40372003.12.08 14:59modify6871.001.21241.21841.3124
40382003.12.09 09:59modify6871.001.21241.22141.3124
40392003.12.09 13:59modify6871.001.21241.22191.3124
40402003.12.09 14:59modify6871.001.21241.22201.3124
40412003.12.09 15:59modify6871.001.21241.22221.3124
40422003.12.09 16:59s/l6871.001.22221.22221.3124935.5664779.47
40432003.12.09 17:59sell6881.001.22291.22791.1229
40442003.12.09 18:59modify6881.001.22291.22491.1229
40452003.12.09 21:59s/l6881.001.22491.22491.1229-200.0064579.47
40462003.12.09 22:59buy6891.001.22561.22061.3256
40472003.12.09 23:59modify6891.001.22561.22121.3256
40482003.12.10 06:59s/l6891.001.22121.22121.3256-451.1164128.36
40492003.12.10 07:59sell6901.001.21971.22471.1197
40502003.12.10 09:59modify6901.001.21971.22401.1197
40512003.12.10 12:59modify6901.001.21971.22391.1197
40522003.12.10 13:59s/l6901.001.22391.22391.1197-420.0063708.36
40532003.12.10 14:59buy6911.001.22441.21941.3244
40542003.12.11 00:59s/l6911.001.21941.21941.3244-511.1163197.25
40552003.12.11 06:59sell6921.001.21901.22401.1190
40562003.12.11 07:59modify6921.001.21901.22331.1190
40572003.12.11 09:59modify6921.001.21901.21901.1190
40582003.12.11 20:59s/l6921.001.21901.21901.11900.0063197.25
40592003.12.11 21:59buy6931.001.22121.21621.3212
40602003.12.12 08:59modify6931.001.22121.22121.3212
40612003.12.12 15:59modify6931.001.22121.22421.3212
40622003.12.15 00:59s/l6931.001.22421.22421.3212255.5663452.81
40632003.12.15 01:59sell6941.001.21971.22471.1197
40642003.12.15 14:59s/l6941.001.22471.22471.1197-500.0062952.81
40652003.12.15 16:59buy6951.001.22951.22451.3295
40662003.12.16 05:59modify6951.001.22951.22951.3295
40672003.12.16 16:59modify6951.001.22951.23041.3295
40682003.12.16 17:59modify6951.001.22951.23051.3295
40692003.12.16 18:59modify6951.001.22951.23061.3295
40702003.12.16 20:59modify6951.001.22951.23111.3295
40712003.12.16 21:59modify6951.001.22951.23161.3295
40722003.12.16 23:59modify6951.001.22951.23181.3295
40732003.12.17 08:59s/l6951.001.23181.23181.3295207.7863160.59
40742003.12.17 09:59sell6961.001.23391.23891.1339
40752003.12.17 11:59close6961.001.23341.23891.133950.0063210.59
40762003.12.17 11:59buy6971.001.23341.22841.3334
40772003.12.17 12:59modify6971.001.23341.23151.3334
40782003.12.17 14:59modify6971.001.23341.23341.3334
40792003.12.17 18:59modify6971.001.23341.23641.3334
40802003.12.18 10:59modify6971.001.23341.23941.3334
40812003.12.18 14:59s/l6971.001.23941.23941.3334588.8963799.48
40822003.12.18 15:59sell6981.001.23691.24191.1369
40832003.12.18 16:59modify6981.001.23691.24051.1369
40842003.12.18 18:59s/l6981.001.24051.24051.1369-360.0063439.48
40852003.12.18 19:59buy6991.001.24161.23661.3416
40862003.12.18 20:59modify6991.001.24161.23821.3416
40872003.12.18 23:59modify6991.001.24161.23831.3416
40882003.12.19 16:59s/l6991.001.23831.23831.3416-341.1163098.37
40892003.12.19 17:59sell7001.001.23821.24321.1382
40902003.12.19 18:59modify7001.001.23821.24111.1382
40912003.12.22 00:59modify7001.001.23821.24081.1382
40922003.12.22 01:59modify7001.001.23821.24071.1382
40932003.12.22 09:59s/l7001.001.24071.24071.1382-236.0262862.35
40942003.12.22 10:59buy7011.001.24371.23871.3437
40952003.12.23 02:59modify7011.001.24371.23961.3437
40962003.12.23 03:59modify7011.001.24371.23991.3437
40972003.12.23 05:59close7011.001.24011.23991.3437-371.1162491.24
40982003.12.23 05:59sell7021.001.24011.24511.1401
40992003.12.23 06:59modify7021.001.24011.24291.1401
41002003.12.23 11:59modify7021.001.24011.24261.1401
41012003.12.23 15:59modify7021.001.24011.24251.1401
41022003.12.23 17:59modify7021.001.24011.24201.1401
41032003.12.23 20:59modify7021.001.24011.24151.1401
41042003.12.24 06:59s/l7021.001.24151.24151.1401-135.3462355.90
41052003.12.24 12:59buy7031.001.24091.23591.3409
41062003.12.24 13:59modify7031.001.24091.23961.3409
41072003.12.24 15:59modify7031.001.24091.23981.3409
41082003.12.24 16:59modify7031.001.24091.24091.3409
41092003.12.24 18:59modify7031.001.24091.24101.3409
41102003.12.24 23:59modify7031.001.24091.24161.3409
41112003.12.25 00:59modify7031.001.24091.24171.3409
41122003.12.25 03:59modify7031.001.24091.24201.3409
41132003.12.25 11:59modify7031.001.24091.24221.3409
41142003.12.25 13:59modify7031.001.24091.24241.3409
41152003.12.25 15:59modify7031.001.24091.24361.3409
41162003.12.25 16:59modify7031.001.24091.24431.3409
41172003.12.25 20:59modify7031.001.24091.24471.3409
41182003.12.26 00:59s/l7031.001.24471.24471.3409357.7862713.68
41192003.12.26 18:59sell7041.001.24341.24841.1434
41202003.12.26 19:59modify7041.001.24341.24611.1434
41212003.12.29 00:59modify7041.001.24341.24591.1434
41222003.12.29 05:59s/l7041.001.24591.24591.1434-236.0262477.66
41232003.12.29 10:59buy7051.001.24771.24271.3477
41242003.12.29 11:59modify7051.001.24771.24411.3477
41252003.12.29 12:59modify7051.001.24771.24431.3477
41262003.12.29 13:59modify7051.001.24771.24451.3477
41272003.12.29 14:59modify7051.001.24771.24491.3477
41282003.12.30 00:59modify7051.001.24771.24511.3477
41292003.12.30 02:59modify7051.001.24771.24521.3477
41302003.12.30 03:59modify7051.001.24771.24541.3477
41312003.12.30 04:59modify7051.001.24771.24591.3477
41322003.12.30 05:59modify7051.001.24771.24611.3477
41332003.12.30 09:59modify7051.001.24771.24631.3477
41342003.12.30 10:59modify7051.001.24771.24791.3477
41352003.12.30 11:59modify7051.001.24771.24841.3477
41362003.12.30 13:59modify7051.001.24771.24871.3477
41372003.12.30 16:59modify7051.001.24771.24771.3477
41382003.12.30 16:59modify7051.001.24771.24911.3477
41392003.12.30 17:59modify7051.001.24771.24961.3477
41402003.12.30 19:59modify7051.001.24771.25071.3477
41412003.12.31 02:59modify7051.001.24771.25371.3477
41422003.12.31 08:59modify7051.001.24771.25671.3477
41432003.12.31 14:59modify7051.001.24771.25971.3477
41442003.12.31 18:59s/l7051.001.25971.25971.34771177.7863655.44
41452004.01.02 04:59sell7061.001.25641.26141.1564
41462004.01.02 05:59modify7061.001.25641.26091.1564
41472004.01.02 10:59s/l7061.001.26091.26091.1564-450.0063205.44
41482004.01.02 11:59buy7071.001.26251.25751.3625
41492004.01.05 01:59modify7071.001.26251.26251.3625
41502004.01.05 08:59modify7071.001.26251.26551.3625
41512004.01.05 09:59s/l7071.001.26551.26551.3625266.6763472.11
41522004.01.07 04:59sell7081.001.27071.27571.1707
41532004.01.07 10:59modify7081.001.27071.27071.1707
41542004.01.07 22:59modify7081.001.27071.26771.1707
41552004.01.08 03:59modify7081.001.27071.26471.1707
41562004.01.08 11:59modify7081.001.27071.26171.1707
41572004.01.08 14:59s/l7081.001.26171.26171.1707904.6664376.77
41582004.01.08 16:59buy7091.001.27271.26771.3727
41592004.01.08 18:59modify7091.001.27271.27271.3727
41602004.01.09 09:59s/l7091.001.27271.27271.3727-11.1164365.66
41612004.01.12 18:59sell7101.001.28031.28531.1803
41622004.01.12 19:59modify7101.001.28031.28481.1803
41632004.01.12 20:59modify7101.001.28031.28031.1803
41642004.01.13 00:59modify7101.001.28031.27731.1803
41652004.01.13 10:59s/l7101.001.27731.27731.1803304.6664670.32
41662004.01.13 18:59buy7111.001.27381.26881.3738
41672004.01.13 19:59close7111.001.27311.26881.3738-70.0064600.32
41682004.01.13 19:59sell7121.001.27311.27811.1731
41692004.01.13 20:59modify7121.001.27311.27721.1731
41702004.01.13 23:59s/l7121.001.27721.27721.1731-410.0064190.32
41712004.01.14 02:59buy7131.001.27631.27131.3763
41722004.01.14 03:59modify7131.001.27631.27361.3763
41732004.01.14 05:59s/l7131.001.27361.27361.3763-270.0063920.32
41742004.01.14 07:59sell7141.001.27301.27801.1730
41752004.01.14 08:59modify7141.001.27301.27721.1730
41762004.01.14 10:59modify7141.001.27301.27301.1730
41772004.01.14 12:59modify7141.001.27301.27001.1730
41782004.01.14 18:59s/l7141.001.27001.27001.1730300.0064220.32
41792004.01.20 10:59buy7151.001.24901.24401.3490
41802004.01.20 14:59modify7151.001.24901.24901.3490
41812004.01.20 17:59modify7151.001.24901.25201.3490
41822004.01.20 18:59modify7151.001.24901.25501.3490
41832004.01.21 06:59modify7151.001.24901.25801.3490
41842004.01.21 10:59modify7151.001.24901.26101.3490
41852004.01.21 14:59s/l7151.001.26101.26101.34901188.8965409.21
41862004.01.23 15:59sell7161.001.26771.27271.1677
41872004.01.23 18:59modify7161.001.26771.26771.1677
41882004.01.23 19:59modify7161.001.26771.26471.1677
41892004.01.26 00:59modify7161.001.26771.26171.1677
41902004.01.26 09:59modify7161.001.26771.25871.1677
41912004.01.26 10:59s/l7161.001.25871.25871.1677913.9866323.19
41922004.01.27 16:59buy7171.001.25621.25121.3562
41932004.01.27 17:59modify7171.001.25621.25621.3562
41942004.01.27 18:59modify7171.001.25621.25921.3562
41952004.01.28 14:59s/l7171.001.25921.25921.3562288.8966612.08
41962004.01.28 16:59sell7181.001.25881.26381.1588
41972004.01.28 17:59modify7181.001.25881.26201.1588
41982004.01.28 18:59s/l7181.001.26201.26201.1588-320.0066292.08
41992004.01.28 20:59buy7191.001.26391.25891.3639
42002004.01.28 21:59s/l7191.001.25891.25891.3639-500.0065792.08
42012004.01.28 22:59sell7201.001.24871.25371.1487
42022004.01.29 00:59modify7201.001.24871.24871.1487
42032004.01.29 03:59s/l7201.001.24871.24871.14874.6665796.74
42042004.01.30 19:59buy7211.001.24651.24151.3465
42052004.02.02 19:59s/l7211.001.24151.24151.3465-533.3365263.41
42062004.02.02 19:59sell7221.001.24011.24511.1401
42072004.02.03 04:59s/l7221.001.24511.24511.1401-495.3464768.07
42082004.02.03 05:59buy7231.001.24681.24181.3468
42092004.02.03 09:59modify7231.001.24681.24681.3468
42102004.02.03 10:59modify7231.001.24681.24981.3468
42112004.02.03 12:59modify7231.001.24681.25281.3468
42122004.02.04 02:59s/l7231.001.25281.25281.3468588.8965356.96
42132004.02.04 10:59sell7241.001.25451.25951.1545
42142004.02.04 11:59modify7241.001.25451.25681.1545
42152004.02.04 14:59modify7241.001.25451.25661.1545
42162004.02.04 16:59modify7241.001.25451.25571.1545
42172004.02.04 17:59modify7241.001.25451.25561.1545
42182004.02.04 19:59modify7241.001.25451.25521.1545
42192004.02.04 20:59close7241.001.25471.25521.1545-20.0065336.96
42202004.02.04 20:59buy7251.001.25471.24971.3547
42212004.02.04 21:59modify7251.001.25471.25171.3547
42222004.02.05 11:59modify7251.001.25471.25471.3547
42232004.02.05 16:59modify7251.001.25471.25771.3547
42242004.02.05 20:59s/l7251.001.25771.25771.3547288.8965625.85
42252004.02.05 22:59sell7261.001.25421.25921.1542
42262004.02.06 15:59s/l7261.001.25921.25921.1542-495.3465130.51
42272004.02.06 16:59buy7271.001.27171.26671.3717
42282004.02.09 00:59s/l7271.001.26671.26671.3717-533.3364597.18
42292004.02.10 20:59sell7281.001.27041.27541.1704
42302004.02.10 21:59modify7281.001.27041.27531.1704
42312004.02.10 23:59modify7281.001.27041.27041.1704
42322004.02.11 06:59s/l7281.001.27041.27041.17044.6664601.84
42332004.02.11 19:59buy7291.001.28081.27581.3808
42342004.02.12 00:59modify7291.001.28081.28081.3808
42352004.02.12 16:59s/l7291.001.28081.28081.3808-11.1164590.73
42362004.02.12 22:59sell7301.001.28061.28561.1806
42372004.02.12 23:59modify7301.001.28061.28301.1806
42382004.02.13 06:59modify7301.001.28061.28261.1806
42392004.02.13 07:59s/l7301.001.28261.28261.1806-195.3464395.39
42402004.02.13 08:59buy7311.001.28271.27771.3827
42412004.02.13 09:59modify7311.001.28271.28021.3827
42422004.02.13 15:59modify7311.001.28271.28271.3827
42432004.02.13 17:59s/l7311.001.28271.28271.38270.0064395.39
42442004.02.13 18:59sell7321.001.27491.27991.1749
42452004.02.16 19:59close7321.001.27751.27991.1749-246.0264149.37
42462004.02.16 19:59buy7331.001.27751.27251.3775
42472004.02.16 20:59modify7331.001.27751.27641.3775
42482004.02.17 00:59s/l7331.001.27641.27641.3775-121.1164028.26
42492004.02.18 18:59sell7341.001.28111.28611.1811
42502004.02.18 20:59modify7341.001.28111.28111.1811
42512004.02.18 21:59modify7341.001.28111.27811.1811
42522004.02.18 22:59modify7341.001.28111.27511.1811
42532004.02.19 15:59modify7341.001.28111.27211.1811
42542004.02.19 21:59modify7341.001.28111.27141.1811
42552004.02.19 23:59s/l7341.001.27141.27141.1811974.6665002.92
42562004.02.20 00:59buy7351.001.27411.26911.3741
42572004.02.20 09:59s/l7351.001.26911.26911.3741-500.0064502.92
42582004.02.20 10:59sell7361.001.26501.27001.1650
42592004.02.20 17:59modify7361.001.26501.26501.1650
42602004.02.20 18:59modify7361.001.26501.26201.1650
42612004.02.20 19:59modify7361.001.26501.25901.1650
42622004.02.20 20:59modify7361.001.26501.25601.1650
42632004.02.23 02:59modify7361.001.26501.25301.1650
42642004.02.23 09:59s/l7361.001.25301.25301.16501213.9865716.90
42652004.02.23 19:59buy7371.001.25811.25311.3581
42662004.02.24 05:59s/l7371.001.25311.25311.3581-511.1165205.79
42672004.02.24 09:59sell7381.001.25571.26071.1557
42682004.02.24 13:59s/l7381.001.26071.26071.1557-500.0064705.79
42692004.02.24 13:59buy7391.001.26081.25581.3608
42702004.02.24 17:59modify7391.001.26081.26081.3608
42712004.02.24 18:59modify7391.001.26081.26381.3608
42722004.02.25 14:59s/l7391.001.26381.26381.3608288.8964994.68
42732004.02.25 16:59sell7401.001.26281.26781.1628
42742004.02.25 17:59modify7401.001.26281.26281.1628
42752004.02.25 18:59modify7401.001.26281.25981.1628
42762004.02.25 19:59modify7401.001.26281.25681.1628
42772004.02.25 20:59modify7401.001.26281.25381.1628
42782004.02.26 10:59modify7401.001.26281.25081.1628
42792004.02.26 11:59modify7401.001.26281.24781.1628
42802004.02.26 19:59modify7401.001.26281.24771.1628
42812004.02.27 04:59modify7401.001.26281.24741.1628
42822004.02.27 08:59modify7401.001.26281.24711.1628
42832004.02.27 09:59modify7401.001.26281.24661.1628
42842004.02.27 11:59modify7401.001.26281.24481.1628
42852004.02.27 16:59s/l7401.001.24481.24481.16281809.3266804.00
42862004.02.27 17:59buy7411.001.24351.23851.3435
42872004.02.27 18:59modify7411.001.24351.24091.3435
42882004.02.27 19:59modify7411.001.24351.24351.3435
42892004.03.01 01:59modify7411.001.24351.24651.3435
42902004.03.01 03:59modify7411.001.24351.24951.3435
42912004.03.01 10:59s/l7411.001.24951.24951.3435566.6767370.67
42922004.03.01 18:59sell7421.001.24341.24841.1434
42932004.03.02 09:59modify7421.001.24341.24341.1434
42942004.03.02 17:59modify7421.001.24341.24041.1434
42952004.03.02 18:59modify7421.001.24341.23741.1434
42962004.03.02 19:59modify7421.001.24341.23441.1434
42972004.03.02 20:59modify7421.001.24341.23141.1434
42982004.03.02 21:59modify7421.001.24341.22841.1434
42992004.03.02 22:59modify7421.001.24341.22541.1434
43002004.03.03 04:59modify7421.001.24341.22241.1434
43012004.03.03 12:59modify7421.001.24341.21941.1434
43022004.03.03 18:59modify7421.001.24341.21641.1434
43032004.03.03 21:59s/l7421.001.21641.21641.14342709.3270079.99
43042004.03.03 22:59buy7431.001.22021.21521.3202
43052004.03.04 18:59modify7431.001.22021.22021.3202
43062004.03.04 19:59s/l7431.001.22021.22021.3202-11.1170068.88
43072004.03.08 18:59sell7441.001.23721.24221.1372
43082004.03.08 19:59modify7441.001.23721.23991.1372
43092004.03.08 20:59s/l7441.001.23991.23991.1372-270.0069798.88
43102004.03.08 21:59buy7451.001.23941.23441.3394
43112004.03.08 22:59modify7451.001.23941.23621.3394
43122004.03.09 02:59modify7451.001.23941.23641.3394
43132004.03.09 03:59modify7451.001.23941.23941.3394
43142004.03.09 08:59modify7451.001.23941.24241.3394
43152004.03.09 11:59s/l7451.001.24241.24241.3394288.8970087.77
43162004.03.09 13:59sell7461.001.23791.24291.1379
43172004.03.09 14:59modify7461.001.23791.24241.1379
43182004.03.09 18:59s/l7461.001.24241.24241.1379-450.0069637.77
43192004.03.09 19:59buy7471.001.24321.23821.3432
43202004.03.09 20:59s/l7471.001.23821.23821.3432-500.0069137.77
43212004.03.09 21:59sell7481.001.23471.23971.1347
43222004.03.10 00:59modify7481.001.23471.23471.1347
43232004.03.10 09:59modify7481.001.23471.23171.1347
43242004.03.10 17:59modify7481.001.23471.22871.1347
43252004.03.10 20:59modify7481.001.23471.22571.1347
43262004.03.11 10:59modify7481.001.23471.22271.1347
43272004.03.11 13:59s/l7481.001.22271.22271.13471209.3270347.09
43282004.03.11 19:59buy7491.001.22811.22311.3281
43292004.03.11 21:59modify7491.001.22811.22811.3281
43302004.03.11 23:59modify7491.001.22811.23111.3281
43312004.03.12 05:59s/l7491.001.23111.23111.3281288.8970635.98
43322004.03.12 13:59sell7501.001.22291.22791.1229
43332004.03.12 17:59modify7501.001.22291.22291.1229
43342004.03.15 06:59s/l7501.001.22291.22291.122913.9870649.96
43352004.03.15 10:59buy7511.001.22941.22441.3294
43362004.03.15 16:59s/l7511.001.22441.22441.3294-500.0070149.96
43372004.03.16 20:59sell7521.001.22781.23281.1278
43382004.03.17 09:59modify7521.001.22781.22781.1278
43392004.03.17 17:59modify7521.001.22781.22481.1278
43402004.03.17 20:59s/l7521.001.22481.22481.1278304.6670454.62
43412004.03.18 03:59buy7531.001.22571.22071.3257
43422004.03.18 04:59modify7531.001.22571.22101.3257
43432004.03.18 10:59modify7531.001.22571.22131.3257
43442004.03.18 16:59modify7531.001.22571.22571.3257
43452004.03.18 17:59modify7531.001.22571.22871.3257
43462004.03.18 18:59modify7531.001.22571.23171.3257
43472004.03.18 19:59modify7531.001.22571.23471.3257
43482004.03.19 11:59s/l7531.001.23471.23471.3257888.8971343.51
43492004.03.19 17:59sell7541.001.23371.23871.1337
43502004.03.19 18:59modify7541.001.23371.23371.1337
43512004.03.22 02:59modify7541.001.23371.23071.1337
43522004.03.22 04:59modify7541.001.23371.22771.1337
43532004.03.22 08:59s/l7541.001.22771.22771.1337613.9871957.49
43542004.03.22 13:59buy7551.001.23391.22891.3339
43552004.03.22 17:59modify7551.001.23391.23391.3339
43562004.03.22 21:59s/l7551.001.23391.23391.33390.0071957.49
43572004.03.23 13:59sell7561.001.22931.23431.1293
43582004.03.23 19:59s/l7561.001.23431.23431.1293-500.0071457.49
43592004.03.24 00:59buy7571.001.23551.23051.3355
43602004.03.24 09:59s/l7571.001.23051.23051.3355-500.0070957.49
43612004.03.24 11:59sell7581.001.22921.23421.1292
43622004.03.24 12:59modify7581.001.22921.22921.1292
43632004.03.24 14:59modify7581.001.22921.22621.1292
43642004.03.24 15:59modify7581.001.22921.22321.1292
43652004.03.24 20:59modify7581.001.22921.22021.1292
43662004.03.24 21:59modify7581.001.22921.21721.1292
43672004.03.25 17:59s/l7581.001.21721.21721.12921204.6672162.15
43682004.03.25 20:59buy7591.001.21611.21111.3161
43692004.03.25 22:59modify7591.001.21611.21331.3161
43702004.03.25 23:59s/l7591.001.21331.21331.3161-280.0071882.15
43712004.03.26 01:59sell7601.001.21351.21851.1135
43722004.03.26 02:59modify7601.001.21351.21711.1135
43732004.03.26 09:59modify7601.001.21351.21351.1135
43742004.03.26 12:59s/l7601.001.21351.21351.11350.0071882.15
43752004.03.26 13:59buy7611.001.21761.21261.3176
43762004.03.26 17:59s/l7611.001.21261.21261.3176-500.0071382.15
43772004.03.26 18:59sell7621.001.20951.21451.1095
43782004.03.29 16:59s/l7621.001.21451.21451.1095-486.0270896.13
43792004.03.29 17:59buy7631.001.21541.21041.3154
43802004.03.30 04:59modify7631.001.21541.21541.3154
43812004.03.30 12:59modify7631.001.21541.21841.3154
43822004.03.30 18:59s/l7631.001.21841.21841.3154288.8971185.02
43832004.03.31 00:59sell7641.001.21741.22241.1174
43842004.03.31 01:59modify7641.001.21741.22041.1174
43852004.03.31 04:59s/l7641.001.22041.22041.1174-300.0070885.02
43862004.03.31 05:59buy7651.001.22351.21851.3235
43872004.03.31 08:59modify7651.001.22351.21871.3235
43882004.03.31 10:59modify7651.001.22351.21921.3235
43892004.03.31 17:59modify7651.001.22351.22351.3235
43902004.03.31 20:59modify7651.001.22351.22651.3235
43912004.04.01 11:59modify7651.001.22351.22951.3235
43922004.04.01 16:59modify7651.001.22351.23251.3235
43932004.04.01 18:59s/l7651.001.23251.23251.3235888.8971773.91
43942004.04.02 12:59sell7661.001.23121.23621.1312
43952004.04.02 13:59modify7661.001.23121.23561.1312
43962004.04.02 16:59modify7661.001.23121.23121.1312
43972004.04.02 17:59modify7661.001.23121.22821.1312
43982004.04.02 18:59modify7661.001.23121.22521.1312
43992004.04.02 19:59modify7661.001.23121.22221.1312
44002004.04.02 20:59modify7661.001.23121.21921.1312
44012004.04.02 21:59modify7661.001.23121.21621.1312
44022004.04.05 04:59modify7661.001.23121.21321.1312
44032004.04.05 14:59modify7661.001.23121.21021.1312
44042004.04.05 15:59modify7661.001.23121.20721.1312
44052004.04.05 18:59modify7661.001.23121.20421.1312
44062004.04.06 10:59s/l7661.001.20421.20421.13122718.6474492.55
44072004.04.06 12:59buy7671.001.21001.20501.3100
44082004.04.06 23:59modify7671.001.21001.21001.3100
44092004.04.07 02:59s/l7671.001.21001.21001.3100-11.1174481.44
44102004.04.08 14:59sell7681.001.20711.21211.1071
44112004.04.09 17:59close7681.001.21051.21211.1071-335.3474146.10
44122004.04.09 17:59buy7691.001.21051.20551.3105
44132004.04.09 18:59modify7691.001.21051.20781.3105
44142004.04.12 02:59s/l7691.001.20781.20781.3105-303.3373842.77
44152004.04.12 03:59sell7701.001.20901.21401.1090
44162004.04.12 04:59modify7701.001.20901.20961.1090
44172004.04.12 06:59modify7701.001.20901.20951.1090
44182004.04.12 09:59modify7701.001.20901.20941.1090
44192004.04.12 13:59modify7701.001.20901.20921.1090
44202004.04.12 18:59modify7701.001.20901.20901.1090
44212004.04.12 20:59modify7701.001.20901.20861.1090
44222004.04.13 09:59modify7701.001.20901.20901.1090
44232004.04.13 09:59modify7701.001.20901.20861.1090
44242004.04.13 10:59modify7701.001.20901.20601.1090
44252004.04.13 12:59modify7701.001.20901.20301.1090
44262004.04.13 15:59modify7701.001.20901.20001.1090
44272004.04.13 16:59modify7701.001.20901.19701.1090
44282004.04.14 12:59modify7701.001.20901.19401.1090
44292004.04.14 16:59modify7701.001.20901.19351.1090
44302004.04.14 17:59modify7701.001.20901.19331.1090
44312004.04.14 18:59s/l7701.001.19331.19331.10901579.3275422.09
44322004.04.14 19:59buy7711.001.19431.18931.2943
44332004.04.14 20:59modify7711.001.19431.18951.2943
44342004.04.14 22:59modify7711.001.19431.18991.2943
44352004.04.14 23:59modify7711.001.19431.19001.2943
44362004.04.15 09:59modify7711.001.19431.19431.2943
44372004.04.15 10:59s/l7711.001.19431.19431.2943-11.1175410.98
44382004.04.15 18:59sell7721.001.19481.19981.0948
44392004.04.15 20:59close7721.001.19851.19981.0948-370.0075040.98
44402004.04.15 20:59buy7731.001.19851.19351.2985
44412004.04.16 06:59modify7731.001.19851.19851.2985
44422004.04.16 10:59s/l7731.001.19851.19851.2985-11.1175029.87
44432004.04.16 14:59sell7741.001.19481.19981.0948
44442004.04.16 15:59s/l7741.001.19981.19981.0948-500.0074529.87
44452004.04.16 16:59buy7751.001.20351.19851.3035
44462004.04.19 12:59modify7751.001.20351.20351.3035
44472004.04.19 16:59s/l7751.001.20351.20351.3035-33.3374496.54
44482004.04.20 01:59sell7761.001.20031.20531.1003
44492004.04.20 04:59modify7761.001.20031.20521.1003
44502004.04.20 05:59modify7761.001.20031.20031.1003
44512004.04.20 08:59modify7761.001.20031.19731.1003
44522004.04.20 15:59modify7761.001.20031.19431.1003
44532004.04.20 22:59modify7761.001.20031.19131.1003
44542004.04.21 00:59modify7761.001.20031.18831.1003
44552004.04.22 01:59modify7761.001.20031.18531.1003
44562004.04.22 05:59s/l7761.001.18531.18531.10031509.3276005.86
44572004.04.22 16:59buy7771.001.19011.18511.2901
44582004.04.23 11:59modify7771.001.19011.18591.2901
44592004.04.23 13:59modify7771.001.19011.18621.2901
44602004.04.23 14:59modify7771.001.19011.18701.2901
44612004.04.23 15:59s/l7771.001.18701.18701.2901-321.1175684.75
44622004.04.23 16:59sell7781.001.18381.18881.0838
44632004.04.23 18:59modify7781.001.18381.18381.0838
44642004.04.23 20:59s/l7781.001.18381.18381.08380.0075684.75
44652004.04.26 15:59buy7791.001.18621.18121.2862
44662004.04.27 08:59modify7791.001.18621.18131.2862
44672004.04.27 09:59modify7791.001.18621.18621.2862
44682004.04.27 17:59modify7791.001.18621.18921.2862
44692004.04.28 08:59s/l7791.001.18921.18921.2862277.7875962.53
44702004.04.28 16:59sell7801.001.18431.18931.0843
44712004.04.29 12:59modify7801.001.18431.18861.0843
44722004.04.29 15:59s/l7801.001.18861.18861.0843-425.3475537.19
44732004.04.29 15:59buy7811.001.19371.18871.2937
44742004.04.29 21:59modify7811.001.19371.19371.2937
44752004.04.30 09:59s/l7811.001.19371.19371.2937-11.1175526.08
44762004.05.03 16:59sell7821.001.19451.19951.0945
44772004.05.03 17:59modify7821.001.19451.19881.0945
44782004.05.03 18:59modify7821.001.19451.19861.0945
44792004.05.03 19:59modify7821.001.19451.19771.0945
44802004.05.04 02:59modify7821.001.19451.19741.0945
44812004.05.04 03:59modify7821.001.19451.19731.0945
44822004.05.04 04:59modify7821.001.19451.19661.0945
44832004.05.04 09:59modify7821.001.19451.19641.0945
44842004.05.04 10:59s/l7821.001.19641.19641.0945-185.3475340.74
44852004.05.04 11:59buy7831.001.20371.19871.3037
44862004.05.04 15:59modify7831.001.20371.20371.3037
44872004.05.04 23:59modify7831.001.20371.20671.3037
44882004.05.05 03:59modify7831.001.20371.20971.3037
44892004.05.05 12:59modify7831.001.20371.21271.3037
44902004.05.05 17:59s/l7831.001.21271.21271.3037888.8976229.63
44912004.05.06 13:59sell7841.001.21451.21951.1145
44922004.05.06 14:59modify7841.001.21451.21611.1145
44932004.05.06 15:59modify7841.001.21451.21591.1145
44942004.05.06 16:59modify7841.001.21451.21451.1145
44952004.05.06 17:59modify7841.001.21451.21151.1145
44962004.05.07 05:59modify7841.001.21451.20851.1145
44972004.05.07 15:59modify7841.001.21451.20551.1145
44982004.05.07 16:59modify7841.001.21451.20251.1145
44992004.05.07 17:59modify7841.001.21451.19951.1145
45002004.05.07 18:59modify7841.001.21451.19651.1145
45012004.05.07 19:59modify7841.001.21451.19351.1145
45022004.05.10 02:59modify7841.001.21451.19051.1145
45032004.05.10 06:59modify7841.001.21451.18751.1145
45042004.05.10 21:59modify7841.001.21451.18741.1145
45052004.05.10 22:59modify7841.001.21451.18731.1145
45062004.05.11 00:59modify7841.001.21451.18711.1145
45072004.05.11 03:59s/l7841.001.18711.18711.11452763.3078992.93
45082004.05.11 03:59buy7851.001.18761.18261.2876
45092004.05.11 04:59modify7851.001.18761.18361.2876
45102004.05.11 11:59s/l7851.001.18361.18361.2876-400.0078592.93
45112004.05.11 14:59sell7861.001.17991.18491.0799
45122004.05.11 20:59s/l7861.001.18491.18491.0799-500.0078092.93
45132004.05.11 21:59buy7871.001.18651.18151.2865
45142004.05.11 22:59modify7871.001.18651.18201.2865
45152004.05.12 12:59modify7871.001.18651.18221.2865
45162004.05.12 13:59modify7871.001.18651.18231.2865
45172004.05.12 15:59modify7871.001.18651.18651.2865
45182004.05.12 16:59modify7871.001.18651.18951.2865
45192004.05.13 08:59s/l7871.001.18951.18951.2865277.7878370.71
45202004.05.13 10:59sell7881.001.18601.19101.0860
45212004.05.13 12:59modify7881.001.18601.18601.0860
45222004.05.14 09:59modify7881.001.18601.18301.0860
45232004.05.14 14:59s/l7881.001.18301.18301.0860304.6678675.37
45242004.05.14 15:59buy7891.001.18971.18471.2897
45252004.05.17 05:59modify7891.001.18971.18971.2897
45262004.05.17 06:59modify7891.001.18971.19271.2897
45272004.05.17 10:59modify7891.001.18971.19571.2897
45282004.05.17 11:59modify7891.001.18971.19871.2897
45292004.05.18 04:59s/l7891.001.19871.19871.2897855.5679530.93
45302004.05.18 09:59sell7901.001.19881.20381.0988
45312004.05.18 10:59modify7901.001.19881.20311.0988
45322004.05.18 16:59modify7901.001.19881.20301.0988
45332004.05.18 17:59modify7901.001.19881.20251.0988
45342004.05.18 18:59modify7901.001.19881.20131.0988
45352004.05.18 19:59modify7901.001.19881.20121.0988
45362004.05.18 21:59modify7901.001.19881.19881.0988
45372004.05.19 08:59s/l7901.001.19881.19881.09884.6679535.59
45382004.05.19 10:59buy7911.001.20181.19681.3018
45392004.05.20 02:59modify7911.001.20181.19691.3018
45402004.05.20 05:59modify7911.001.20181.19791.3018
45412004.05.20 07:59s/l7911.001.19791.19791.3018-401.1179134.48
45422004.05.20 07:59sell7921.001.19691.20191.0969
45432004.05.20 08:59modify7921.001.19691.20161.0969
45442004.05.20 09:59modify7921.001.19691.19691.0969
45452004.05.20 20:59modify7921.001.19691.19391.0969
45462004.05.20 22:59s/l7921.001.19391.19391.0969300.0079434.48
45472004.05.21 05:59buy7931.001.19681.19181.2968
45482004.05.21 06:59modify7931.001.19681.19301.2968
45492004.05.21 08:59modify7931.001.19681.19681.2968
45502004.05.21 12:59modify7931.001.19681.19981.2968
45512004.05.21 15:59modify7931.001.19681.20281.2968
45522004.05.21 17:59s/l7931.001.20281.20281.2968600.0080034.48
45532004.05.24 04:59sell7941.001.19621.20121.0962
45542004.05.24 18:59modify7941.001.19621.20091.0962
45552004.05.24 19:59s/l7941.001.20091.20091.0962-470.0079564.48
45562004.05.24 20:59buy7951.001.20161.19661.3016
45572004.05.25 09:59modify7951.001.20161.20161.3016
45582004.05.25 15:59modify7951.001.20161.20461.3016
45592004.05.25 16:59modify7951.001.20161.20761.3016
45602004.05.26 12:59modify7951.001.20161.20811.3016
45612004.05.26 13:59modify7951.001.20161.20821.3016
45622004.05.26 14:59modify7951.001.20161.20841.3016
45632004.05.26 15:59modify7951.001.20161.20851.3016
45642004.05.26 18:59close7951.001.21021.20851.3016837.7880402.26
45652004.05.26 18:59sell7961.001.21021.21521.1102
45662004.05.26 19:59modify7961.001.21021.21251.1102
45672004.05.27 04:59s/l7961.001.21251.21251.1102-225.3480176.92
45682004.05.27 05:59buy7971.001.21361.20861.3136
45692004.05.27 06:59modify7971.001.21361.20981.3136
45702004.05.27 07:59modify7971.001.21361.21001.3136
45712004.05.27 09:59modify7971.001.21361.21031.3136
45722004.05.27 10:59modify7971.001.21361.21051.3136
45732004.05.27 11:59modify7971.001.21361.21071.3136
45742004.05.27 15:59modify7971.001.21361.21361.3136
45752004.05.27 16:59modify7971.001.21361.21661.3136
45762004.05.27 17:59modify7971.001.21361.21961.3136
45772004.05.27 18:59modify7971.001.21361.22261.3136
45782004.05.28 08:59modify7971.001.21361.22561.3136
45792004.05.28 13:59s/l7971.001.22561.22561.31361188.8981365.81
45802004.05.28 18:59sell7981.001.22181.22681.1218
45812004.05.31 05:59modify7981.001.22181.22651.1218
45822004.05.31 06:59modify7981.001.22181.22641.1218
45832004.05.31 11:59modify7981.001.22181.22591.1218
45842004.05.31 12:59modify7981.001.22181.22581.1218
45852004.05.31 13:59modify7981.001.22181.22481.1218
45862004.05.31 17:59modify7981.001.22181.22461.1218
45872004.05.31 18:59modify7981.001.22181.22311.1218
45882004.05.31 19:59modify7981.001.22181.22301.1218
45892004.06.01 01:59modify7981.001.22181.22251.1218
45902004.06.01 02:59modify7981.001.22181.22181.1218
45912004.06.01 04:59modify7981.001.22181.22101.1218
45922004.06.01 08:59s/l7981.001.22101.22101.121898.6481464.45
45932004.06.01 09:59buy7991.001.22511.22011.3251
45942004.06.02 05:59modify7991.001.22511.22041.3251
45952004.06.02 06:59modify7991.001.22511.22071.3251
45962004.06.02 07:59modify7991.001.22511.22091.3251
45972004.06.02 08:59modify7991.001.22511.22141.3251
45982004.06.02 09:59modify7991.001.22511.22161.3251
45992004.06.02 10:59modify7991.001.22511.22201.3251
46002004.06.02 18:59modify7991.001.22511.22321.3251
46012004.06.02 19:59s/l7991.001.22321.22321.3251-201.1181263.34
46022004.06.02 20:59sell8001.001.22091.22591.1209
46032004.06.03 18:59modify8001.001.22091.22511.1209
46042004.06.03 19:59modify8001.001.22091.22311.1209
46052004.06.03 20:59modify8001.001.22091.22281.1209
46062004.06.03 23:59s/l8001.001.22281.22281.1209-185.3481078.00
46072004.06.04 00:59buy8011.001.22221.21721.3222
46082004.06.04 01:59modify8011.001.22221.21921.3222
46092004.06.04 08:59modify8011.001.22221.22021.3222
46102004.06.04 10:59s/l8011.001.22021.22021.3222-200.0080878.00
46112004.06.04 10:59sell8021.001.21991.22491.1199
46122004.06.04 11:59modify8021.001.21991.22341.1199
46132004.06.04 15:59s/l8021.001.22341.22341.1199-350.0080528.00
46142004.06.04 16:59buy8031.001.22411.21911.3241
46152004.06.04 17:59modify8031.001.22411.22081.3241
46162004.06.04 19:59modify8031.001.22411.22411.3241
46172004.06.07 01:59modify8031.001.22411.22711.3241
46182004.06.07 06:59modify8031.001.22411.23011.3241
46192004.06.08 00:59modify8031.001.22411.23041.3241
46202004.06.08 03:59s/l8031.001.23041.23041.3241585.5681113.56
46212004.06.08 04:59sell8041.001.22871.23371.1287
46222004.06.08 05:59modify8041.001.22871.23221.1287
46232004.06.08 07:59s/l8041.001.23221.23221.1287-350.0080763.56
46242004.06.08 08:59buy8051.001.23321.22821.3332
46252004.06.08 09:59modify8051.001.23321.22991.3332
46262004.06.08 10:59modify8051.001.23321.23031.3332
46272004.06.08 14:59s/l8051.001.23031.23031.3332-290.0080473.56
46282004.06.08 15:59sell8061.001.23051.23551.1305
46292004.06.08 16:59modify8061.001.23051.23051.1305
46302004.06.09 04:59modify8061.001.23051.22751.1305
46312004.06.09 13:59modify8061.001.23051.22451.1305
46322004.06.09 14:59modify8061.001.23051.22151.1305
46332004.06.09 17:59modify8061.001.23051.21851.1305
46342004.06.09 18:59modify8061.001.23051.21551.1305
46352004.06.09 19:59modify8061.001.23051.21251.1305
46362004.06.09 21:59modify8061.001.23051.20951.1305
46372004.06.10 00:59modify8061.001.23051.20651.1305
46382004.06.10 11:59s/l8061.001.20651.20651.13052409.3282882.88
46392004.06.10 18:59buy8071.001.21141.20641.3114
46402004.06.11 04:59s/l8071.001.20641.20641.3114-511.1182371.77
46412004.06.11 05:59sell8081.001.20521.21021.1052
46422004.06.11 06:59modify8081.001.20521.20911.1052
46432004.06.11 07:59modify8081.001.20521.20521.1052
46442004.06.11 10:59modify8081.001.20521.20221.1052
46452004.06.14 09:59modify8081.001.20521.20101.1052
46462004.06.14 12:59s/l8081.001.20101.20101.1052433.9882805.75
46472004.06.14 13:59buy8091.001.20181.19681.3018
46482004.06.14 14:59modify8091.001.20181.19771.3018
46492004.06.14 15:59modify8091.001.20181.20181.3018
46502004.06.14 17:59modify8091.001.20181.20481.3018
46512004.06.15 11:59s/l8091.001.20481.20481.3018288.8983094.64
46522004.06.16 14:59sell8101.001.20681.21181.1068
46532004.06.16 17:59modify8101.001.20681.20681.1068
46542004.06.16 21:59modify8101.001.20681.20381.1068
46552004.06.17 10:59s/l8101.001.20381.20381.1068304.6683399.30
46562004.06.17 14:59buy8111.001.20601.20101.3060
46572004.06.17 19:59modify8111.001.20601.20151.3060
46582004.06.17 20:59modify8111.001.20601.20181.3060
46592004.06.18 05:59s/l8111.001.20181.20181.3060-431.1182968.19
46602004.06.18 06:59sell8121.001.20011.20511.1001
46612004.06.18 08:59modify8121.001.20011.20501.1001
46622004.06.18 09:59modify8121.001.20011.20481.1001
46632004.06.18 14:59s/l8121.001.20481.20481.1001-470.0082498.19
46642004.06.18 15:59buy8131.001.20851.20351.3085
46652004.06.18 17:59modify8131.001.20851.20851.3085
46662004.06.21 00:59modify8131.001.20851.21151.3085
46672004.06.21 05:59s/l8131.001.21151.21151.3085266.6782764.86
46682004.06.21 17:59sell8141.001.20931.21431.1093
46692004.06.21 19:59modify8141.001.20931.21151.1093
46702004.06.21 22:59s/l8141.001.21151.21151.1093-220.0082544.86
46712004.06.22 02:59buy8151.001.21221.20721.3122
46722004.06.22 03:59modify8151.001.21221.20971.3122
46732004.06.22 09:59s/l8151.001.20971.20971.3122-250.0082294.86
46742004.06.22 10:59sell8161.001.20901.21401.1090
46752004.06.22 11:59modify8161.001.20901.21161.1090
46762004.06.22 12:59modify8161.001.20901.21151.1090
46772004.06.22 14:59modify8161.001.20901.21141.1090
46782004.06.23 00:59s/l8161.001.21141.21141.1090-235.3482059.52
46792004.06.23 01:59buy8171.001.21221.20721.3122
46802004.06.23 02:59modify8171.001.21221.20861.3122
46812004.06.23 06:59modify8171.001.21221.20901.3122
46822004.06.23 08:59modify8171.001.21221.21221.3122
46832004.06.23 09:59modify8171.001.21221.21521.3122
46842004.06.23 11:59s/l8171.001.21521.21521.3122300.0082359.52
46852004.06.23 14:59sell8181.001.20841.21341.1084
46862004.06.24 11:59modify8181.001.20841.21281.1084
46872004.06.24 12:59close8181.001.21181.21281.1084-335.3482024.18
46882004.06.24 12:59buy8191.001.21181.20681.3118
46892004.06.24 13:59modify8191.001.21181.20761.3118
46902004.06.24 15:59modify8191.001.21181.21181.3118
46912004.06.24 16:59modify8191.001.21181.21481.3118
46922004.06.25 10:59s/l8191.001.21481.21481.3118288.8982313.07
46932004.06.25 11:59sell8201.001.21321.21821.1132
46942004.06.25 12:59modify8201.001.21321.21511.1132
46952004.06.25 15:59s/l8201.001.21511.21511.1132-190.0082123.07
46962004.06.28 01:59buy8211.001.21751.21251.3175
46972004.06.28 02:59modify8211.001.21751.21311.3175
46982004.06.28 14:59modify8211.001.21751.21381.3175
46992004.06.28 15:59modify8211.001.21751.21751.3175
47002004.06.28 19:59s/l8211.001.21751.21751.31750.0082123.07
47012004.06.29 11:59sell8221.001.21571.22071.1157
47022004.06.29 12:59modify8221.001.21571.22011.1157
47032004.06.29 16:59modify8221.001.21571.21971.1157
47042004.06.29 17:59modify8221.001.21571.21571.1157
47052004.06.29 21:59modify8221.001.21571.21271.1157
47062004.06.30 11:59s/l8221.001.21271.21271.1157304.6682427.73
47072004.06.30 14:59buy8231.001.21601.21101.3160
47082004.06.30 21:59modify8231.001.21601.21601.3160
47092004.07.01 10:59s/l8231.001.21601.21601.3160-11.1182416.62
47102004.07.01 12:59sell8241.001.21741.22241.1174
47112004.07.01 14:59modify8241.001.21741.21781.1174
47122004.07.01 15:59s/l8241.001.21781.21781.1174-40.0082376.62
47132004.07.02 06:59buy8251.001.21811.21311.3181
47142004.07.02 07:59modify8251.001.21811.21511.3181
47152004.07.02 11:59s/l8251.001.21511.21511.3181-300.0082076.62
47162004.07.02 12:59sell8261.001.21561.22061.1156
47172004.07.02 13:59modify8261.001.21561.21741.1156
47182004.07.02 15:59s/l8261.001.21741.21741.1156-180.0081896.62
47192004.07.02 16:59buy8271.001.23041.22541.3304
47202004.07.05 18:59close8271.001.22791.22541.3304-283.3381613.29
47212004.07.05 18:59sell8281.001.22791.23291.1279
47222004.07.05 19:59modify8281.001.22791.23161.1279
47232004.07.06 02:59modify8281.001.22791.23151.1279
47242004.07.06 03:59modify8281.001.22791.23141.1279
47252004.07.06 05:59modify8281.001.22791.23121.1279
47262004.07.06 06:59modify8281.001.22791.23111.1279
47272004.07.06 07:59s/l8281.001.23111.23111.1279-315.3481297.95
47282004.07.06 09:59buy8291.001.23061.22561.3306
47292004.07.06 10:59modify8291.001.23061.22871.3306
47302004.07.06 12:59s/l8291.001.22871.22871.3306-190.0081107.95
47312004.07.06 13:59sell8301.001.22861.23361.1286
47322004.07.06 15:59close8301.001.23301.23361.1286-440.0080667.95
47332004.07.06 15:59buy8311.001.23301.22801.3330
47342004.07.06 16:59modify8311.001.23301.22841.3330
47352004.07.06 17:59s/l8311.001.22841.22841.3330-460.0080207.95
47362004.07.06 18:59sell8321.001.22911.23411.1291
47372004.07.06 20:59modify8321.001.22911.23111.1291
47382004.07.07 06:59s/l8321.001.23111.23111.1291-195.3480012.61
47392004.07.07 07:59buy8331.001.23301.22801.3330
47402004.07.07 08:59modify8331.001.23301.23301.3330
47412004.07.08 07:59modify8331.001.23301.23321.3330
47422004.07.08 08:59modify8331.001.23301.23411.3330
47432004.07.08 09:59modify8331.001.23301.23501.3330
47442004.07.08 12:59close8331.001.23511.23501.3330198.8980211.50
47452004.07.08 12:59sell8341.001.23511.24011.1351
47462004.07.08 13:59modify8341.001.23511.23751.1351
47472004.07.08 16:59s/l8341.001.23751.23751.1351-240.0079971.50
47482004.07.08 17:59buy8351.001.24041.23541.3404
47492004.07.08 18:59modify8351.001.24041.23591.3404
47502004.07.09 05:59modify8351.001.24041.23631.3404
47512004.07.09 06:59modify8351.001.24041.23641.3404
47522004.07.09 13:59modify8351.001.24041.23671.3404
47532004.07.09 16:59modify8351.001.24041.23741.3404
47542004.07.09 17:59close8351.001.23891.23741.3404-161.1179810.39
47552004.07.09 17:59sell8361.001.23891.24391.1389
47562004.07.09 18:59modify8361.001.23891.24031.1389
47572004.07.09 20:59s/l8361.001.24031.24031.1389-140.0079670.39
47582004.07.12 00:59buy8371.001.24151.23651.3415
47592004.07.12 01:59modify8371.001.24151.23851.3415
47602004.07.12 11:59modify8371.001.24151.23861.3415
47612004.07.12 12:59modify8371.001.24151.23891.3415
47622004.07.12 17:59modify8371.001.24151.23911.3415
47632004.07.12 19:59modify8371.001.24151.23981.3415
47642004.07.13 02:59s/l8371.001.23981.23981.3415-181.1179489.28
47652004.07.13 03:59sell8381.001.23691.24191.1369
47662004.07.13 04:59modify8381.001.23691.24161.1369
47672004.07.13 06:59modify8381.001.23691.24131.1369
47682004.07.13 08:59modify8381.001.23691.24121.1369
47692004.07.13 09:59modify8381.001.23691.24111.1369
47702004.07.13 11:59modify8381.001.23691.24101.1369
47712004.07.13 13:59modify8381.001.23691.24051.1369
47722004.07.13 14:59modify8381.001.23691.23971.1369
47732004.07.13 15:59modify8381.001.23691.23691.1369
47742004.07.13 18:59modify8381.001.23691.23391.1369
47752004.07.14 04:59s/l8381.001.23391.23391.1369304.6679793.94
47762004.07.14 11:59buy8391.001.23691.23191.3369
47772004.07.14 12:59modify8391.001.23691.23261.3369
47782004.07.14 15:59modify8391.001.23691.23691.3369
47792004.07.15 07:59s/l8391.001.23691.23691.3369-11.1179782.83
47802004.07.15 10:59sell8401.001.23351.23851.1335
47812004.07.15 19:59modify8401.001.23351.23831.1335
47822004.07.15 21:59modify8401.001.23351.23781.1335
47832004.07.15 22:59modify8401.001.23351.23751.1335
47842004.07.15 23:59modify8401.001.23351.23731.1335
47852004.07.16 06:59s/l8401.001.23731.23731.1335-375.3479407.49
47862004.07.16 11:59buy8411.001.23741.23241.3374
47872004.07.16 12:59modify8411.001.23741.23461.3374
47882004.07.16 13:59s/l8411.001.23461.23461.3374-280.0079127.49
47892004.07.16 14:59sell8421.001.23501.24001.1350
47902004.07.16 16:59s/l8421.001.24001.24001.1350-500.0078627.49
47912004.07.16 16:59buy8431.001.24591.24091.3459
47922004.07.19 13:59s/l8431.001.24091.24091.3459-533.3378094.16
47932004.07.20 14:59sell8441.001.23831.24331.1383
47942004.07.20 16:59modify8441.001.23831.24281.1383
47952004.07.20 17:59modify8441.001.23831.24251.1383
47962004.07.20 21:59modify8441.001.23831.23831.1383
47972004.07.21 03:59modify8441.001.23831.23531.1383
47982004.07.21 13:59modify8441.001.23831.23231.1383
47992004.07.21 17:59modify8441.001.23831.22931.1383
48002004.07.21 18:59modify8441.001.23831.22631.1383
48012004.07.21 23:59s/l8441.001.22631.22631.13831204.6679298.82
48022004.07.22 17:59buy8451.001.22751.22251.3275
48032004.07.22 18:59modify8451.001.22751.22361.3275
48042004.07.22 19:59modify8451.001.22751.22451.3275
48052004.07.22 21:59s/l8451.001.22451.22451.3275-300.0078998.82
48062004.07.22 22:59sell8461.001.22511.23011.1251
48072004.07.22 23:59modify8461.001.22511.22751.1251
48082004.07.23 10:59modify8461.001.22511.22721.1251
48092004.07.23 11:59modify8461.001.22511.22711.1251
48102004.07.23 12:59modify8461.001.22511.22511.1251
48112004.07.23 13:59modify8461.001.22511.22211.1251
48122004.07.23 15:59modify8461.001.22511.21911.1251
48132004.07.23 17:59modify8461.001.22511.21611.1251
48142004.07.26 10:59s/l8461.001.21611.21611.1251918.6479917.46
48152004.07.26 20:59buy8471.001.21451.20951.3145
48162004.07.26 21:59modify8471.001.21451.21121.3145
48172004.07.27 04:59modify8471.001.21451.21281.3145
48182004.07.27 10:59close8471.001.21501.21281.314538.8979956.35
48192004.07.27 10:59sell8481.001.21501.22001.1150
48202004.07.27 12:59close8481.001.21901.22001.1150-400.0079556.35
48212004.07.27 12:59buy8491.001.21901.21401.3190
48222004.07.27 13:59modify8491.001.21901.21411.3190
48232004.07.27 17:59s/l8491.001.21411.21411.3190-490.0079066.35
48242004.07.27 18:59sell8501.001.20571.21071.1057
48252004.07.28 13:59modify8501.001.20571.20571.1057
48262004.07.28 15:59s/l8501.001.20571.20571.10574.6679071.01
48272004.07.28 20:59buy8511.001.20681.20181.3068
48282004.07.28 21:59modify8511.001.20681.20231.3068
48292004.07.29 10:59modify8511.001.20681.20251.3068
48302004.07.29 11:59s/l8511.001.20251.20251.3068-441.1178629.90
48312004.07.29 12:59sell8521.001.20241.20741.1024
48322004.07.29 13:59modify8521.001.20241.20611.1024
48332004.07.29 17:59s/l8521.001.20611.20611.1024-370.0078259.90
48342004.07.29 18:59buy8531.001.20741.20241.3074
48352004.07.30 16:59modify8531.001.20741.20291.3074
48362004.07.30 18:59close8531.001.20321.20291.3074-431.1177828.79
48372004.07.30 18:59sell8541.001.20321.20821.1032
48382004.08.02 11:59s/l8541.001.20821.20821.1032-486.0277342.77
48392004.08.03 17:59buy8551.001.20641.20141.3064
48402004.08.03 18:59modify8551.001.20641.20171.3064
48412004.08.04 11:59s/l8551.001.20171.20171.3064-481.1176861.66
48422004.08.04 11:59sell8561.001.20161.20661.1016
48432004.08.04 12:59modify8561.001.20161.20551.1016
48442004.08.04 15:59modify8561.001.20161.20161.1016
48452004.08.04 17:59s/l8561.001.20161.20161.10160.0076861.66
48462004.08.04 18:59buy8571.001.20611.20111.3061
48472004.08.05 18:59modify8571.001.20611.20361.3061
48482004.08.06 09:59modify8571.001.20611.20411.3061
48492004.08.06 15:59modify8571.001.20611.20611.3061
48502004.08.06 16:59modify8571.001.20611.20911.3061
48512004.08.06 16:59modify8571.001.20611.20971.3061
48522004.08.06 17:59modify8571.001.20611.21211.3061
48532004.08.06 18:59modify8571.001.20611.21511.3061
48542004.08.06 19:59modify8571.001.20611.21811.3061
48552004.08.06 20:59modify8571.001.20611.22111.3061
48562004.08.06 21:59modify8571.001.20611.22411.3061
48572004.08.09 17:59modify8571.001.20611.22481.3061
48582004.08.09 18:59modify8571.001.20611.22541.3061
48592004.08.09 20:59modify8571.001.20611.22581.3061
48602004.08.10 16:59modify8571.001.20611.22611.3061
48612004.08.10 17:59modify8571.001.20611.22711.3061
48622004.08.10 18:59modify8571.001.20611.22731.3061
48632004.08.10 20:59modify8571.001.20611.22771.3061
48642004.08.10 21:59s/l8571.001.22771.22771.30612093.3478955.00
48652004.08.10 22:59sell8581.001.22391.22891.1239
48662004.08.11 12:59modify8581.001.22391.22881.1239
48672004.08.11 16:59modify8581.001.22391.22391.1239
48682004.08.11 22:59modify8581.001.22391.22341.1239
48692004.08.12 04:59s/l8581.001.22341.22341.123959.3279014.32
48702004.08.12 07:59buy8591.001.22391.21891.3239
48712004.08.12 08:59modify8591.001.22391.22111.3239
48722004.08.12 11:59modify8591.001.22391.22131.3239
48732004.08.12 12:59modify8591.001.22391.22181.3239
48742004.08.12 16:59modify8591.001.22391.22271.3239
48752004.08.12 18:59s/l8591.001.22271.22271.3239-120.0078894.32
48762004.08.12 19:59sell8601.001.22391.22891.1239
48772004.08.12 20:59modify8601.001.22391.22721.1239
48782004.08.13 09:59modify8601.001.22391.22391.1239
48792004.08.13 15:59s/l8601.001.22391.22391.12394.6678898.98
48802004.08.13 16:59buy8611.001.23251.22751.3325
48812004.08.13 18:59modify8611.001.23251.23251.3325
48822004.08.16 17:59modify8611.001.23251.23291.3325
48832004.08.16 19:59close8611.001.23441.23291.3325156.6779055.65
48842004.08.16 19:59sell8621.001.23441.23941.1344
48852004.08.16 20:59modify8621.001.23441.23641.1344
48862004.08.16 22:59s/l8621.001.23641.23641.1344-200.0078855.65
48872004.08.17 04:59buy8631.001.23571.23071.3357
48882004.08.17 05:59modify8631.001.23571.23341.3357
48892004.08.17 15:59s/l8631.001.23341.23341.3357-230.0078625.65
48902004.08.17 16:59sell8641.001.23361.23861.1336
48912004.08.17 17:59modify8641.001.23361.23621.1336
48922004.08.18 16:59modify8641.001.23361.23471.1336
48932004.08.18 17:59modify8641.001.23361.23361.1336
48942004.08.18 22:59s/l8641.001.23361.23361.13364.6678630.31
48952004.08.19 04:59buy8651.001.23421.22921.3342
48962004.08.19 05:59modify8651.001.23421.23081.3342
48972004.08.19 13:59modify8651.001.23421.23101.3342
48982004.08.19 14:59modify8651.001.23421.23111.3342
48992004.08.19 16:59modify8651.001.23421.23121.3342
49002004.08.19 19:59modify8651.001.23421.23221.3342
49012004.08.19 20:59modify8651.001.23421.23341.3342
49022004.08.19 22:59modify8651.001.23421.23401.3342
49032004.08.20 01:59modify8651.001.23421.23471.3342
49042004.08.20 06:59modify8651.001.23421.23421.3342
49052004.08.20 06:59modify8651.001.23421.23471.3342
49062004.08.20 08:59modify8651.001.23421.23491.3342
49072004.08.20 10:59modify8651.001.23421.23501.3342
49082004.08.20 12:59s/l8651.001.23501.23501.334268.8978699.20
49092004.08.20 13:59sell8661.001.23231.23731.1323
49102004.08.20 14:59modify8661.001.23231.23631.1323
49112004.08.20 15:59modify8661.001.23231.23551.1323
49122004.08.20 16:59modify8661.001.23231.23521.1323
49132004.08.23 10:59modify8661.001.23231.23511.1323
49142004.08.23 11:59modify8661.001.23231.23231.1323
49152004.08.23 13:59modify8661.001.23231.22931.1323
49162004.08.23 17:59modify8661.001.23231.22631.1323
49172004.08.23 18:59modify8661.001.23231.22331.1323
49182004.08.23 21:59modify8661.001.23231.22031.1323
49192004.08.23 22:59modify8661.001.23231.21731.1323
49202004.08.24 18:59modify8661.001.23231.21431.1323
49212004.08.24 19:59modify8661.001.23231.21131.1323
49222004.08.25 16:59modify8661.001.23231.21121.1323
49232004.08.25 19:59modify8661.001.23231.20981.1323
49242004.08.25 20:59s/l8661.001.20981.20981.13232273.3080972.50
49252004.08.26 15:59buy8671.001.20911.20411.3091
49262004.08.26 17:59close8671.001.20911.20411.30910.0080972.50
49272004.08.26 17:59sell8681.001.20911.21411.1091
49282004.08.26 18:59modify8681.001.20911.20991.1091
49292004.08.26 20:59s/l8681.001.20991.20991.1091-80.0080892.50
49302004.08.26 21:59buy8691.001.21071.20571.3107
49312004.08.26 22:59modify8691.001.21071.20661.3107
49322004.08.27 09:59modify8691.001.21071.20751.3107
49332004.08.27 10:59modify8691.001.21071.20771.3107
49342004.08.27 12:59modify8691.001.21071.20791.3107
49352004.08.27 13:59modify8691.001.21071.20831.3107
49362004.08.27 15:59s/l8691.001.20831.20831.3107-251.1180641.39
49372004.08.27 16:59sell8701.001.20481.20981.1048
49382004.08.27 22:59modify8701.001.20481.20481.1048
49392004.08.30 12:59s/l8701.001.20481.20481.104813.9880655.37
49402004.08.30 18:59buy8711.001.20521.20021.3052
49412004.08.30 19:59modify8711.001.20521.20171.3052
49422004.08.31 06:59modify8711.001.20521.20521.3052
49432004.08.31 13:59modify8711.001.20521.20821.3052
49442004.08.31 17:59modify8711.001.20521.21121.3052
49452004.08.31 18:59modify8711.001.20521.21421.3052
49462004.09.01 18:59modify8711.001.20521.21611.3052
49472004.09.01 21:59modify8711.001.20521.21681.3052
49482004.09.02 15:59s/l8711.001.21681.21681.30521126.6781782.04
49492004.09.02 16:59sell8721.001.21621.22121.1162
49502004.09.02 17:59modify8721.001.21621.21991.1162
49512004.09.02 21:59modify8721.001.21621.21851.1162
49522004.09.02 22:59modify8721.001.21621.21831.1162
49532004.09.03 12:59close8721.001.21721.21831.1162-95.3481686.70
49542004.09.03 12:59buy8731.001.21721.21221.3172
49552004.09.03 13:59modify8731.001.21721.21581.3172
49562004.09.03 15:59s/l8731.001.21581.21581.3172-140.0081546.70
49572004.09.03 16:59sell8741.001.21001.21501.1100
49582004.09.03 17:59modify8741.001.21001.21001.1100
49592004.09.06 17:59modify8741.001.21001.20931.1100
49602004.09.06 18:59modify8741.001.21001.20921.1100
49612004.09.06 19:59close8741.001.20701.20921.1100313.9881860.68
49622004.09.06 19:59buy8751.001.20701.20201.3070
49632004.09.06 20:59modify8751.001.20701.20621.3070
49642004.09.07 03:59s/l8751.001.20621.20621.3070-91.1181769.57
49652004.09.07 17:59sell8761.001.20771.21271.1077
49662004.09.07 22:59close8761.001.21091.21271.1077-320.0081449.57
49672004.09.07 22:59buy8771.001.21091.20591.3109
49682004.09.07 23:59modify8771.001.21091.20711.3109
49692004.09.08 06:59modify8771.001.21091.20721.3109
49702004.09.08 07:59modify8771.001.21091.20731.3109
49712004.09.08 08:59s/l8771.001.20731.20731.3109-371.1181078.46
49722004.09.08 09:59sell8781.001.20711.21211.1071
49732004.09.08 10:59modify8781.001.20711.20971.1071
49742004.09.08 14:59modify8781.001.20711.20711.1071
49752004.09.08 17:59s/l8781.001.20711.20711.10710.0081078.46
49762004.09.08 18:59buy8791.001.21671.21171.3167
49772004.09.09 18:59modify8791.001.21671.21441.3167
49782004.09.09 19:59modify8791.001.21671.21711.3167
49792004.09.09 20:59modify8791.001.21671.21731.3167
49802004.09.09 23:59modify8791.001.21671.21671.3167
49812004.09.09 23:59modify8791.001.21671.21731.3167
49822004.09.10 00:59modify8791.001.21671.21971.3167
49832004.09.10 15:59modify8791.001.21671.22271.3167
49842004.09.10 16:59modify8791.001.21671.22571.3167
49852004.09.13 11:59s/l8791.001.22571.22571.3167844.4581922.91
49862004.09.13 17:59sell8801.001.22441.22941.1244
49872004.09.13 18:59modify8801.001.22441.22781.1244
49882004.09.13 19:59modify8801.001.22441.22771.1244
49892004.09.13 20:59modify8801.001.22441.22741.1244
49902004.09.13 21:59modify8801.001.22441.22731.1244
49912004.09.13 22:59modify8801.001.22441.22701.1244
49922004.09.13 23:59modify8801.001.22441.22691.1244
49932004.09.14 05:59s/l8801.001.22691.22691.1244-245.3481677.57
49942004.09.14 05:59buy8811.001.22711.22211.3271
49952004.09.14 06:59modify8811.001.22711.22381.3271
49962004.09.14 10:59modify8811.001.22711.22401.3271
49972004.09.14 12:59s/l8811.001.22401.22401.3271-310.0081367.57
49982004.09.14 13:59sell8821.001.22311.22811.1231
49992004.09.14 14:59modify8821.001.22311.22661.1231
50002004.09.14 15:59s/l8821.001.22661.22661.1231-350.0081017.57
50012004.09.14 16:59buy8831.001.22671.22171.3267
50022004.09.14 17:59modify8831.001.22671.22431.3267
50032004.09.14 18:59modify8831.001.22671.22451.3267
50042004.09.14 19:59modify8831.001.22671.22461.3267
50052004.09.15 03:59s/l8831.001.22461.22461.3267-221.1180796.46
50062004.09.15 05:59sell8841.001.22391.22891.1239
50072004.09.15 06:59modify8841.001.22391.22751.1239
50082004.09.15 11:59modify8841.001.22391.22741.1239
50092004.09.15 15:59modify8841.001.22391.22391.1239
50102004.09.15 17:59modify8841.001.22391.22091.1239
50112004.09.15 18:59modify8841.001.22391.21791.1239
50122004.09.16 17:59modify8841.001.22391.21691.1239
50132004.09.16 19:59s/l8841.001.21691.21691.1239704.6681501.12
50142004.09.16 21:59buy8851.001.21931.21431.3193
50152004.09.17 11:59modify8851.001.21931.21441.3193
50162004.09.17 12:59modify8851.001.21931.21451.3193
50172004.09.17 15:59modify8851.001.21931.21481.3193
50182004.09.17 18:59modify8851.001.21931.21631.3193
50192004.09.17 19:59modify8851.001.21931.21681.3193
50202004.09.17 20:59close8851.001.21811.21681.3193-131.1181370.01
50212004.09.17 20:59sell8861.001.21811.22311.1181
50222004.09.17 21:59modify8861.001.21811.22011.1181
50232004.09.20 13:59modify8861.001.21811.21811.1181
50242004.09.20 17:59modify8861.001.21811.21791.1181
50252004.09.20 19:59close8861.001.21681.21791.1181143.9881513.99
50262004.09.20 19:59buy8871.001.21681.21181.3168
50272004.09.20 20:59modify8871.001.21681.21461.3168
50282004.09.21 10:59modify8871.001.21681.21681.3168
50292004.09.21 12:59modify8871.001.21681.21981.3168
50302004.09.21 13:59modify8871.001.21681.22281.3168
50312004.09.21 21:59modify8871.001.21681.22581.3168
50322004.09.21 22:59modify8871.001.21681.22881.3168
50332004.09.22 13:59s/l8871.001.22881.22881.31681177.7882691.77
50342004.09.22 14:59sell8881.001.22521.23021.1252
50352004.09.23 01:59modify8881.001.22521.23011.1252
50362004.09.23 12:59s/l8881.001.23011.23011.1252-485.3482206.43
50372004.09.23 12:59buy8891.001.23181.22681.3318
50382004.09.23 20:59modify8891.001.23181.22711.3318
50392004.09.23 21:59s/l8891.001.22711.22711.3318-470.0081736.43
50402004.09.23 22:59sell8901.001.22721.23221.1272
50412004.09.23 23:59modify8901.001.22721.23121.1272
50422004.09.24 15:59s/l8901.001.23121.23121.1272-395.3481341.09
50432004.09.27 18:59buy8911.001.23111.22611.3311
50442004.09.27 19:59modify8911.001.23111.22661.3311
50452004.09.27 20:59modify8911.001.23111.22671.3311
50462004.09.28 11:59modify8911.001.23111.22681.3311
50472004.09.28 15:59modify8911.001.23111.22791.3311
50482004.09.28 16:59modify8911.001.23111.22921.3311
50492004.09.28 17:59modify8911.001.23111.22961.3311
50502004.09.28 19:59modify8911.001.23111.23021.3311
50512004.09.29 10:59modify8911.001.23111.23121.3311
50522004.09.29 11:59modify8911.001.23111.23131.3311
50532004.09.29 13:59s/l8911.001.23131.23131.3311-2.2281338.87
50542004.09.29 14:59sell8921.001.23221.23721.1322
50552004.09.29 16:59modify8921.001.23221.23381.1322
50562004.09.29 18:59modify8921.001.23221.23291.1322
50572004.09.29 19:59s/l8921.001.23291.23291.1322-70.0081268.87
50582004.09.29 22:59buy8931.001.23311.22811.3331
50592004.09.29 23:59modify8931.001.23311.23031.3331
50602004.09.30 14:59modify8931.001.23311.23311.3331
50612004.09.30 15:59modify8931.001.23311.23611.3331
50622004.09.30 19:59modify8931.001.23311.23911.3331
50632004.10.01 13:59s/l8931.001.23911.23911.3331577.7881846.65
50642004.10.01 16:59sell8941.001.24031.24531.1403
50652004.10.01 17:59modify8941.001.24031.24271.1403
50662004.10.04 01:59modify8941.001.24031.24241.1403
50672004.10.04 02:59modify8941.001.24031.24231.1403
50682004.10.04 04:59modify8941.001.24031.24031.1403
50692004.10.04 13:59modify8941.001.24031.23731.1403
50702004.10.04 14:59modify8941.001.24031.23431.1403
50712004.10.04 17:59modify8941.001.24031.23131.1403
50722004.10.05 14:59s/l8941.001.23131.23131.1403918.6482765.29
50732004.10.05 15:59buy8951.001.23081.22581.3308
50742004.10.05 16:59modify8951.001.23081.22761.3308
50752004.10.05 18:59modify8951.001.23081.22771.3308
50762004.10.05 19:59modify8951.001.23081.22811.3308
50772004.10.05 21:59modify8951.001.23081.22821.3308
50782004.10.06 03:59modify8951.001.23081.22841.3308
50792004.10.06 08:59modify8951.001.23081.22851.3308
50802004.10.06 09:59s/l8951.001.22851.22851.3308-241.1182524.18
50812004.10.06 10:59sell8961.001.22791.23291.1279
50822004.10.06 11:59modify8961.001.22791.23121.1279
50832004.10.06 15:59modify8961.001.22791.23101.1279
50842004.10.06 18:59modify8961.001.22791.23061.1279
50852004.10.06 22:59modify8961.001.22791.23011.1279
50862004.10.07 07:59s/l8961.001.23011.23011.1279-215.3482308.84
50872004.10.07 08:59buy8971.001.23071.22571.3307
50882004.10.07 09:59modify8971.001.23071.22691.3307
50892004.10.07 16:59modify8971.001.23071.22791.3307
50902004.10.07 21:59modify8971.001.23071.22841.3307
50912004.10.07 22:59s/l8971.001.22841.22841.3307-230.0082078.84
50922004.10.07 23:59sell8981.001.22861.23361.1286
50932004.10.08 02:59modify8981.001.22861.23031.1286
50942004.10.08 05:59s/l8981.001.23031.23031.1286-165.3481913.50
50952004.10.08 06:59buy8991.001.23171.22671.3317
50962004.10.08 07:59modify8991.001.23171.22881.3317
50972004.10.08 08:59modify8991.001.23171.22901.3317
50982004.10.08 09:59modify8991.001.23171.22941.3317
50992004.10.08 10:59modify8991.001.23171.22951.3317
51002004.10.08 11:59modify8991.001.23171.22981.3317
51012004.10.08 12:59modify8991.001.23171.23001.3317
51022004.10.08 13:59modify8991.001.23171.23011.3317
51032004.10.08 14:59modify8991.001.23171.23171.3317
51042004.10.08 15:59modify8991.001.23171.23471.3317
51052004.10.08 16:59modify8991.001.23171.23771.3317
51062004.10.11 16:59close8991.001.23881.23771.3317676.6782590.17
51072004.10.11 16:59sell9001.001.23881.24381.1388
51082004.10.11 17:59modify9001.001.23881.23891.1388
51092004.10.11 23:59s/l9001.001.23891.23891.1388-10.0082580.17
51102004.10.13 10:59buy9011.001.23371.22871.3337
51112004.10.13 11:59modify9011.001.23371.23081.3337
51122004.10.13 13:59s/l9011.001.23081.23081.3337-290.0082290.17
51132004.10.13 14:59sell9021.001.22681.23181.1268
51142004.10.13 15:59modify9021.001.22681.23161.1268
51152004.10.13 16:59modify9021.001.22681.23051.1268
51162004.10.13 20:59s/l9021.001.23051.23051.1268-370.0081920.17
51172004.10.13 21:59buy9031.001.23401.22901.3340
51182004.10.14 14:59modify9031.001.23401.23401.3340
51192004.10.14 21:59modify9031.001.23401.23521.3340
51202004.10.15 04:59modify9031.001.23401.23541.3340
51212004.10.15 05:59modify9031.001.23401.23601.3340
51222004.10.15 06:59modify9031.001.23401.23631.3340
51232004.10.15 07:59modify9031.001.23401.23671.3340
51242004.10.15 10:59modify9031.001.23401.23691.3340
51252004.10.15 12:59modify9031.001.23401.23751.3340
51262004.10.15 13:59modify9031.001.23401.23791.3340
51272004.10.15 14:59modify9031.001.23401.23701.3340
51282004.10.15 14:59modify9031.001.23401.23791.3340
51292004.10.15 15:59modify9031.001.23401.24001.3340
51302004.10.15 16:59modify9031.001.23401.24301.3340
51312004.10.18 15:59modify9031.001.23401.24601.3340
51322004.10.18 17:59modify9031.001.23401.24721.3340
51332004.10.18 18:59modify9031.001.23401.24901.3340
51342004.10.19 01:59s/l9031.001.24901.24901.33401433.3483353.51
51352004.10.19 03:59sell9041.001.24731.25231.1473
51362004.10.19 04:59modify9041.001.24731.25131.1473
51372004.10.19 05:59modify9041.001.24731.25111.1473
51382004.10.19 12:59s/l9041.001.25111.25111.1473-380.0082973.51
51392004.10.19 13:59buy9051.001.25111.24611.3511
51402004.10.19 14:59modify9051.001.25111.24771.3511
51412004.10.20 10:59modify9051.001.25111.25111.3511
51422004.10.20 11:59modify9051.001.25111.25411.3511
51432004.10.20 15:59modify9051.001.25111.25711.3511
51442004.10.21 11:59modify9051.001.25111.25781.3511
51452004.10.21 12:59modify9051.001.25111.25941.3511
51462004.10.21 13:59modify9051.001.25111.25961.3511
51472004.10.21 15:59s/l9051.001.25961.25961.3511827.7883801.29
51482004.10.21 16:59sell9061.001.26081.26581.1608
51492004.10.21 17:59modify9061.001.26081.26291.1608
51502004.10.21 19:59s/l9061.001.26291.26291.1608-210.0083591.29
51512004.10.22 10:59buy9071.001.26331.25831.3633
51522004.10.22 11:59modify9071.001.26331.26061.3633
51532004.10.22 16:59close9071.001.26161.26061.3633-170.0083421.29
51542004.10.22 16:59sell9081.001.26161.26661.1616
51552004.10.22 19:59modify9081.001.26161.26381.1616
51562004.10.22 20:59s/l9081.001.26381.26381.1616-220.0083201.29
51572004.10.22 22:59buy9091.001.26761.26261.3676
51582004.10.25 00:59modify9091.001.26761.26761.3676
51592004.10.25 02:59modify9091.001.26761.27061.3676
51602004.10.25 03:59modify9091.001.26761.27361.3676
51612004.10.25 11:59modify9091.001.26761.27661.3676
51622004.10.26 04:59modify9091.001.26761.27741.3676
51632004.10.26 05:59modify9091.001.26761.27961.3676
51642004.10.26 12:59s/l9091.001.27961.27961.36761155.5684356.85
51652004.10.26 18:59sell9101.001.27571.28071.1757
51662004.10.27 07:59modify9101.001.27571.28011.1757
51672004.10.27 08:59modify9101.001.27571.27971.1757
51682004.10.27 09:59modify9101.001.27571.27921.1757
51692004.10.27 10:59modify9101.001.27571.27901.1757
51702004.10.27 14:59s/l9101.001.27901.27901.1757-325.3484031.51
51712004.10.27 15:59buy9111.001.28111.27611.3811
51722004.10.27 18:59s/l9111.001.27611.27611.3811-500.0083531.51
51732004.10.27 19:59sell9121.001.27181.27681.1718
51742004.10.28 13:59modify9121.001.27181.27181.1718
51752004.10.28 16:59s/l9121.001.27181.27181.17184.6683536.17
51762004.10.28 17:59buy9131.001.27381.26881.3738
51772004.10.29 10:59modify9131.001.27381.27381.3738
51782004.10.29 16:59s/l9131.001.27381.27381.3738-11.1183525.06
51792004.10.29 18:59sell9141.001.27471.27971.1747
51802004.10.29 20:59close9141.001.27931.27971.1747-460.0083065.06
51812004.10.29 20:59buy9151.001.27931.27431.3793
51822004.11.01 01:59modify9151.001.27931.27931.3793
51832004.11.01 03:59s/l9151.001.27931.27931.3793-33.3383031.73
51842004.11.01 16:59sell9161.001.27521.28021.1752
51852004.11.01 17:59modify9161.001.27521.27961.1752
51862004.11.02 02:59modify9161.001.27521.27951.1752
51872004.11.02 03:59modify9161.001.27521.27821.1752
51882004.11.02 04:59modify9161.001.27521.27731.1752
51892004.11.02 09:59modify9161.001.27521.27521.1752
51902004.11.02 12:59modify9161.001.27521.27501.1752
51912004.11.02 18:59modify9161.001.27521.27401.1752
51922004.11.02 19:59modify9161.001.27521.27361.1752
51932004.11.02 20:59modify9161.001.27521.27341.1752
51942004.11.02 21:59modify9161.001.27521.27221.1752
51952004.11.02 22:59s/l9161.001.27221.27221.1752304.6683336.39
51962004.11.03 00:59buy9171.001.27461.26961.3746
51972004.11.03 04:59s/l9171.001.26961.26961.3746-500.0082836.39
51982004.11.03 05:59sell9181.001.26991.27491.1699
51992004.11.03 06:59modify9181.001.26991.27241.1699
52002004.11.03 09:59modify9181.001.26991.27221.1699
52012004.11.03 14:59s/l9181.001.27221.27221.1699-230.0082606.39
52022004.11.03 15:59buy9191.001.27961.27461.3796
52032004.11.04 08:59modify9191.001.27961.27961.3796
52042004.11.04 14:59modify9191.001.27961.28261.3796
52052004.11.05 05:59modify9191.001.27961.28561.3796
52062004.11.05 11:59s/l9191.001.28561.28561.3796577.7883184.17
52072004.11.05 15:59sell9201.001.28351.28851.1835
52082004.11.05 16:59s/l9201.001.28851.28851.1835-500.0082684.17
52092004.11.05 17:59buy9211.001.29151.28651.3915
52102004.11.05 18:59modify9211.001.29151.29151.3915
52112004.11.08 07:59modify9211.001.29151.29451.3915
52122004.11.08 14:59s/l9211.001.29451.29451.3915266.6782950.84
52132004.11.08 20:59sell9221.001.29271.29771.1927
52142004.11.08 21:59modify9221.001.29271.29631.1927
52152004.11.09 03:59modify9221.001.29271.29621.1927
52162004.11.09 04:59modify9221.001.29271.29591.1927
52172004.11.09 10:59modify9221.001.29271.29571.1927
52182004.11.09 11:59modify9221.001.29271.29521.1927
52192004.11.09 12:59modify9221.001.29271.29451.1927
52202004.11.09 14:59modify9221.001.29271.29411.1927
52212004.11.09 17:59modify9221.001.29271.29401.1927
52222004.11.09 18:59modify9221.001.29271.29371.1927
52232004.11.09 19:59close9221.001.29151.29371.1927124.6683075.50
52242004.11.09 19:59buy9231.001.29151.28651.3915
52252004.11.09 21:59close9231.001.28981.28651.3915-170.0082905.50
52262004.11.09 21:59sell9241.001.28981.29481.1898
52272004.11.09 22:59modify9241.001.28981.29231.1898
52282004.11.10 11:59s/l9241.001.29231.29231.1898-245.3482660.16
52292004.11.10 11:59buy9251.001.29291.28791.3929
52302004.11.10 12:59modify9251.001.29291.29291.3929
52312004.11.10 16:59s/l9251.001.29291.29291.39290.0082660.16
52322004.11.10 20:59sell9261.001.28811.29311.1881
52332004.11.11 17:59modify9261.001.28811.29111.1881
52342004.11.11 18:59s/l9261.001.29111.29111.1881-295.3482364.82
52352004.11.11 19:59buy9271.001.29111.28611.3911
52362004.11.11 20:59modify9271.001.29111.28821.3911
52372004.11.12 15:59modify9271.001.29111.28961.3911
52382004.11.12 17:59modify9271.001.29111.29021.3911
52392004.11.12 18:59modify9271.001.29111.29111.3911
52402004.11.12 20:59modify9271.001.29111.29411.3911
52412004.11.15 17:59s/l9271.001.29411.29411.3911255.5682620.38
52422004.11.15 19:59sell9281.001.29211.29711.1921
52432004.11.16 11:59s/l9281.001.29711.29711.1921-495.3482125.04
52442004.11.16 11:59buy9291.001.29771.29271.3977
52452004.11.16 12:59modify9291.001.29771.29401.3977
52462004.11.16 21:59modify9291.001.29771.29421.3977
52472004.11.17 04:59modify9291.001.29771.29441.3977
52482004.11.17 09:59modify9291.001.29771.29521.3977
52492004.11.17 10:59modify9291.001.29771.29581.3977
52502004.11.17 11:59modify9291.001.29771.29771.3977
52512004.11.17 12:59modify9291.001.29771.30071.3977
52522004.11.18 10:59modify9291.001.29771.30371.3977
52532004.11.18 13:59s/l9291.001.30371.30371.3977577.7882702.82
52542004.11.18 15:59sell9301.001.30101.30601.2010
52552004.11.18 16:59modify9301.001.30101.30531.2010
52562004.11.18 17:59modify9301.001.30101.30511.2010
52572004.11.18 18:59modify9301.001.30101.30481.2010
52582004.11.18 19:59modify9301.001.30101.30101.2010
52592004.11.19 00:59modify9301.001.30101.29801.2010
52602004.11.19 10:59s/l9301.001.29801.29801.2010304.6683007.48
52612004.11.19 14:59buy9311.001.30251.29751.4025
52622004.11.19 16:59modify9311.001.30251.29771.4025
52632004.11.19 17:59modify9311.001.30251.30251.4025
52642004.11.19 21:59s/l9311.001.30251.30251.40250.0083007.48
52652004.11.22 16:59sell9321.001.30441.30941.2044
52662004.11.22 20:59close9321.001.30441.30941.20440.0083007.48
52672004.11.22 20:59buy9331.001.30441.29941.4044
52682004.11.22 21:59modify9331.001.30441.30231.4044
52692004.11.23 02:59s/l9331.001.30231.30231.4044-221.1182786.37
52702004.11.23 03:59sell9341.001.30101.30601.2010
52712004.11.23 04:59modify9341.001.30101.30401.2010
52722004.11.23 05:59modify9341.001.30101.30311.2010
52732004.11.23 10:59modify9341.001.30101.30301.2010
52742004.11.23 12:59s/l9341.001.30301.30301.2010-200.0082586.37
52752004.11.23 13:59buy9351.001.30651.30151.4065
52762004.11.23 19:59modify9351.001.30651.30651.4065
52772004.11.24 10:59modify9351.001.30651.30951.4065
52782004.11.24 12:59modify9351.001.30651.31251.4065
52792004.11.24 23:59modify9351.001.30651.31551.4065
52802004.11.25 13:59modify9351.001.30651.31851.4065
52812004.11.25 19:59modify9351.001.30651.32151.4065
52822004.11.26 06:59modify9351.001.30651.32451.4065
52832004.11.26 07:59modify9351.001.30651.32751.4065
52842004.11.26 10:59s/l9351.001.32751.32751.40652066.6784653.04
52852004.11.26 12:59sell9361.001.32281.32781.2228
52862004.11.26 18:59s/l9361.001.32781.32781.2228-500.0084153.04
52872004.11.26 19:59buy9371.001.32951.32451.4295
52882004.11.29 14:59s/l9371.001.32451.32451.4295-533.3383619.71
52892004.11.29 16:59sell9381.001.32631.33131.2263
52902004.11.29 18:59close9381.001.32871.33131.2263-240.0083379.71
52912004.11.29 18:59buy9391.001.32871.32371.4287
52922004.11.29 19:59modify9391.001.32871.32491.4287
52932004.11.29 20:59modify9391.001.32871.32501.4287
52942004.11.30 03:59s/l9391.001.32501.32501.4287-381.1182998.60
52952004.11.30 04:59sell9401.001.32531.33031.2253
52962004.11.30 05:59modify9401.001.32531.32821.2253
52972004.11.30 13:59s/l9401.001.32821.32821.2253-290.0082708.60
52982004.11.30 14:59buy9411.001.32961.32461.4296
52992004.11.30 15:59modify9411.001.32961.32511.4296
53002004.11.30 16:59modify9411.001.32961.32571.4296
53012004.11.30 17:59modify9411.001.32961.32621.4296
53022004.11.30 18:59s/l9411.001.32621.32621.4296-340.0082368.60
53032004.11.30 19:59sell9421.001.32781.33281.2278
53042004.11.30 20:59modify9421.001.32781.33051.2278
53052004.12.01 02:59s/l9421.001.33051.33051.2278-265.3482103.26
53062004.12.01 03:59buy9431.001.33011.32511.4301
53072004.12.01 04:59modify9431.001.33011.32621.4301
53082004.12.01 10:59modify9431.001.33011.32661.4301
53092004.12.01 11:59modify9431.001.33011.32741.4301
53102004.12.01 19:59modify9431.001.33011.32761.4301
53112004.12.01 20:59modify9431.001.33011.32901.4301
53122004.12.01 21:59modify9431.001.33011.32931.4301
53132004.12.01 23:59modify9431.001.33011.33011.4301
53142004.12.02 00:59modify9431.001.33011.33021.4301
53152004.12.02 03:59modify9431.001.33011.33311.4301
53162004.12.02 12:59s/l9431.001.33311.33311.4301288.8982392.15
53172004.12.02 13:59sell9441.001.33291.33791.2329
53182004.12.02 14:59modify9441.001.33291.33561.2329
53192004.12.02 17:59modify9441.001.33291.33291.2329
53202004.12.03 01:59modify9441.001.33291.32991.2329
53212004.12.03 14:59s/l9441.001.32991.32991.2329304.6682696.81
53222004.12.03 17:59buy9451.001.33721.33221.4372
53232004.12.03 19:59modify9451.001.33721.33721.4372
53242004.12.03 20:59modify9451.001.33721.34021.4372
53252004.12.06 20:59modify9451.001.33721.34071.4372
53262004.12.06 22:59s/l9451.001.34071.34071.4372316.6783013.48
53272004.12.06 22:59sell9461.001.34001.34501.2400
53282004.12.06 23:59modify9461.001.34001.34401.2400
53292004.12.07 00:59modify9461.001.34001.34361.2400
53302004.12.07 08:59s/l9461.001.34361.34361.2400-355.3482658.14
53312004.12.07 09:59buy9471.001.34351.33851.4435
53322004.12.07 10:59modify9471.001.34351.34131.4435
53332004.12.07 14:59modify9471.001.34351.34351.4435
53342004.12.07 17:59s/l9471.001.34351.34351.44350.0082658.14
53352004.12.08 04:59sell9481.001.34051.34551.2405
53362004.12.08 05:59modify9481.001.34051.34471.2405
53372004.12.08 06:59modify9481.001.34051.34051.2405
53382004.12.08 09:59modify9481.001.34051.33751.2405
53392004.12.08 13:59modify9481.001.34051.33451.2405
53402004.12.08 15:59modify9481.001.34051.33151.2405
53412004.12.08 19:59s/l9481.001.33151.33151.2405900.0083558.14
53422004.12.09 10:59buy9491.001.33241.32741.4324
53432004.12.09 17:59s/l9491.001.32741.32741.4324-500.0083058.14
53442004.12.09 18:59sell9501.001.32641.33141.2264
53452004.12.09 20:59s/l9501.001.33141.33141.2264-500.0082558.14
53462004.12.09 21:59buy9511.001.33301.32801.4330
53472004.12.09 22:59modify9511.001.33301.32841.4330
53482004.12.10 02:59s/l9511.001.32841.32841.4330-471.1182087.03
53492004.12.10 03:59sell9521.001.32731.33231.2273
53502004.12.10 06:59modify9521.001.32731.32731.2273
53512004.12.10 11:59modify9521.001.32731.32431.2273
53522004.12.10 12:59modify9521.001.32731.32131.2273
53532004.12.10 17:59s/l9521.001.32131.32131.2273600.0082687.03
53542004.12.13 04:59buy9531.001.32691.32191.4269
53552004.12.13 17:59modify9531.001.32691.32691.4269
53562004.12.14 15:59modify9531.001.32691.32771.4269
53572004.12.14 16:59modify9531.001.32691.32801.4269
53582004.12.14 18:59s/l9531.001.32801.32801.426998.8982785.92
53592004.12.14 18:59sell9541.001.32641.33141.2264
53602004.12.15 07:59s/l9541.001.33141.33141.2264-495.3482290.58
53612004.12.15 10:59buy9551.001.33211.32711.4321
53622004.12.15 11:59modify9551.001.33211.32831.4321
53632004.12.15 12:59modify9551.001.33211.33211.4321
53642004.12.15 14:59modify9551.001.33211.33511.4321
53652004.12.15 17:59modify9551.001.33211.33811.4321
53662004.12.16 14:59modify9551.001.33211.33881.4321
53672004.12.16 16:59s/l9551.001.33881.33881.4321658.8982949.47
53682004.12.16 16:59sell9561.001.33091.33591.2309
53692004.12.16 19:59modify9561.001.33091.33091.2309
53702004.12.16 20:59modify9561.001.33091.32791.2309
53712004.12.17 11:59s/l9561.001.32791.32791.2309304.6683254.13
53722004.12.17 19:59buy9571.001.33021.32521.4302
53732004.12.17 22:59modify9571.001.33021.32531.4302
53742004.12.20 00:59modify9571.001.33021.33021.4302
53752004.12.20 11:59modify9571.001.33021.33321.4302
53762004.12.20 17:59modify9571.001.33021.33621.4302
53772004.12.21 10:59s/l9571.001.33621.33621.4302555.5683809.69
53782004.12.21 11:59sell9581.001.33911.34411.2391
53792004.12.21 13:59close9581.001.34041.34411.2391-130.0083679.69
53802004.12.21 13:59buy9591.001.34041.33541.4404
53812004.12.21 14:59modify9591.001.34041.33691.4404
53822004.12.21 17:59s/l9591.001.33691.33691.4404-350.0083329.69
53832004.12.21 18:59sell9601.001.33761.34261.2376
53842004.12.21 19:59modify9601.001.33761.33931.2376
53852004.12.22 03:59modify9601.001.33761.33921.2376
53862004.12.22 04:59modify9601.001.33761.33901.2376
53872004.12.22 11:59s/l9601.001.33901.33901.2376-135.3483194.35
53882004.12.22 12:59buy9611.001.33971.33471.4397
53892004.12.22 14:59close9611.001.33891.33471.4397-80.0083114.35
53902004.12.22 14:59sell9621.001.33891.34391.2389
53912004.12.22 15:59close9621.001.33781.34391.2389110.0083224.35
53922004.12.22 15:59buy9631.001.33781.33281.4378
53932004.12.22 16:59modify9631.001.33781.33611.4378
53942004.12.23 04:59modify9631.001.33781.33641.4378
53952004.12.23 05:59modify9631.001.33781.33781.4378
53962004.12.23 09:59modify9631.001.33781.34081.4378
53972004.12.23 16:59modify9631.001.33781.34381.4378
53982004.12.23 17:59modify9631.001.33781.34681.4378
53992004.12.24 10:59modify9631.001.33781.34981.4378
54002004.12.24 17:59modify9631.001.33781.35001.4378
54012004.12.24 20:59modify9631.001.33781.35021.4378
54022004.12.24 21:59modify9631.001.33781.35041.4378
54032004.12.27 09:59modify9631.001.33781.35061.4378
54042004.12.27 10:59modify9631.001.33781.35111.4378
54052004.12.27 11:59modify9631.001.33781.35201.4378
54062004.12.27 15:59modify9631.001.33781.35261.4378
54072004.12.27 17:59modify9631.001.33781.35281.4378
54082004.12.27 18:59modify9631.001.33781.35581.4378
54092004.12.27 19:59modify9631.001.33781.35881.4378
54102004.12.28 18:59close9631.001.36181.35881.43782333.3485557.69
54112004.12.28 18:59sell9641.001.36181.36681.2618
54122004.12.28 20:59modify9641.001.36181.36161.2618
54132004.12.28 21:59s/l9641.001.36161.36161.261820.0085577.69
54142004.12.29 08:59buy9651.001.36401.35901.4640
54152004.12.29 15:59s/l9651.001.35901.35901.4640-500.0085077.69
54162004.12.29 16:59sell9661.001.36011.36511.2601
54172004.12.29 17:59modify9661.001.36011.36211.2601
54182004.12.29 18:59modify9661.001.36011.36011.2601
54192004.12.29 22:59s/l9661.001.36011.36011.26010.0085077.69
54202004.12.30 07:59buy9671.001.36301.35801.4630
54212004.12.30 08:59modify9671.001.36301.35831.4630
54222004.12.30 17:59modify9671.001.36301.35851.4630
54232004.12.30 18:59modify9671.001.36301.35861.4630
54242004.12.30 20:59modify9671.001.36301.35891.4630
54252004.12.30 21:59modify9671.001.36301.36001.4630
54262004.12.30 22:59modify9671.001.36301.36011.4630
54272004.12.31 16:59modify9671.001.36301.36131.4630
54282004.12.31 17:59s/l9671.001.36131.36131.4630-181.1184896.58
54292004.12.31 18:59sell9681.001.35351.35851.2535
54302005.01.03 05:59modify9681.001.35351.35351.2535
54312005.01.03 06:59modify9681.001.35351.35051.2535
54322005.01.03 09:59s/l9681.001.35051.35051.2535313.9885210.56
54332005.01.05 19:59buy9691.001.32841.32341.4284
54342005.01.05 20:59modify9691.001.32841.32421.4284
54352005.01.06 08:59s/l9691.001.32421.32421.4284-431.1184779.45
54362005.01.06 10:59sell9701.001.31871.32371.2187
54372005.01.07 08:59modify9701.001.31871.32361.2187
54382005.01.07 09:59modify9701.001.31871.32181.2187
54392005.01.07 11:59s/l9701.001.32181.32181.2187-305.3484474.11
54402005.01.07 11:59buy9711.001.32341.31841.4234
54412005.01.07 16:59modify9711.001.32341.31851.4234
54422005.01.07 17:59s/l9711.001.31851.31851.4234-490.0083984.11
54432005.01.07 18:59sell9721.001.30581.31081.2058
54442005.01.10 12:59s/l9721.001.31081.31081.2058-486.0283498.09
54452005.01.10 19:59buy9731.001.30931.30431.4093
54462005.01.10 20:59modify9731.001.30931.30761.4093
54472005.01.10 23:59s/l9731.001.30761.30761.4093-170.0083328.09
54482005.01.12 01:59sell9741.001.31151.31651.2115
54492005.01.12 02:59modify9741.001.31151.31401.2115
54502005.01.12 14:59s/l9741.001.31401.31401.2115-250.0083078.09
54512005.01.12 15:59buy9751.001.32311.31811.4231
54522005.01.12 16:59modify9751.001.32311.32311.4231
54532005.01.13 10:59s/l9751.001.32311.32311.4231-11.1183066.98
54542005.01.13 16:59sell9761.001.32101.32601.2210
54552005.01.13 17:59modify9761.001.32101.32421.2210
54562005.01.14 04:59modify9761.001.32101.32101.2210
54572005.01.14 05:59modify9761.001.32101.31801.2210
54582005.01.14 06:59modify9761.001.32101.31501.2210
54592005.01.14 10:59modify9761.001.32101.31201.2210
54602005.01.17 05:59s/l9761.001.31201.31201.2210918.6483985.62
54612005.01.17 08:59buy9771.001.31161.30661.4116
54622005.01.17 09:59modify9771.001.31161.30801.4116
54632005.01.17 15:59close9771.001.31001.30801.4116-160.0083825.62
54642005.01.17 15:59sell9781.001.31001.31501.2100
54652005.01.17 16:59modify9781.001.31001.31181.2100
54662005.01.17 19:59modify9781.001.31001.31121.2100
54672005.01.17 20:59modify9781.001.31001.31091.2100
54682005.01.17 22:59modify9781.001.31001.31001.2100
54692005.01.18 02:59modify9781.001.31001.30701.2100
54702005.01.18 15:59s/l9781.001.30701.30701.2100304.6684130.28
54712005.01.19 11:59buy9791.001.30951.30451.4095
54722005.01.19 17:59s/l9791.001.30451.30451.4095-500.0083630.28
54732005.01.19 18:59sell9801.001.30221.30721.2022
54742005.01.19 20:59modify9801.001.30221.30221.2022
54752005.01.20 08:59s/l9801.001.30221.30221.20224.6683634.94
54762005.01.21 10:59buy9811.001.29941.29441.3994
54772005.01.21 11:59modify9811.001.29941.29521.3994
54782005.01.21 15:59modify9811.001.29941.29561.3994
54792005.01.21 18:59modify9811.001.29941.29941.3994
54802005.01.21 19:59modify9811.001.29941.30241.3994
54812005.01.24 10:59modify9811.001.29941.30541.3994
54822005.01.24 17:59s/l9811.001.30541.30541.3994566.6784201.61
54832005.01.24 20:59sell9821.001.30401.30901.2040
54842005.01.24 21:59modify9821.001.30401.30701.2040
54852005.01.25 03:59modify9821.001.30401.30401.2040
54862005.01.25 04:59s/l9821.001.30401.30401.20404.6684206.27
54872005.01.25 11:59buy9831.001.30661.30161.4066
54882005.01.25 12:59modify9831.001.30661.30331.4066
54892005.01.25 14:59s/l9831.001.30331.30331.4066-330.0083876.27
54902005.01.25 15:59sell9841.001.30341.30841.2034
54912005.01.25 16:59modify9841.001.30341.30721.2034
54922005.01.25 17:59modify9841.001.30341.30341.2034
54932005.01.25 18:59modify9841.001.30341.30041.2034
54942005.01.26 11:59s/l9841.001.30041.30041.2034304.6684180.93
54952005.01.26 16:59buy9851.001.30511.30011.4051
54962005.01.26 19:59modify9851.001.30511.30511.4051
54972005.01.27 09:59modify9851.001.30511.30811.4051
54982005.01.27 10:59s/l9851.001.30811.30811.4051288.8984469.82
54992005.01.27 15:59sell9861.001.30221.30721.2022
55002005.01.28 11:59modify9861.001.30221.30631.2022
55012005.01.28 13:59modify9861.001.30221.30551.2022
55022005.01.28 15:59s/l9861.001.30551.30551.2022-325.3484144.48
55032005.01.28 16:59buy9871.001.30541.30041.4054
55042005.01.28 18:59close9871.001.30321.30041.4054-220.0083924.48
55052005.01.28 18:59sell9881.001.30321.30821.2032
55062005.01.28 19:59modify9881.001.30321.30531.2032
55072005.01.31 11:59modify9881.001.30321.30321.2032
55082005.01.31 13:59s/l9881.001.30321.30321.203213.9883938.46
55092005.01.31 18:59buy9891.001.30551.30051.4055
55102005.01.31 19:59modify9891.001.30551.30061.4055
55112005.02.01 12:59modify9891.001.30551.30071.4055
55122005.02.01 13:59modify9891.001.30551.30111.4055
55132005.02.01 14:59modify9891.001.30551.30291.4055
55142005.02.01 15:59s/l9891.001.30291.30291.4055-271.1183667.35
55152005.02.01 16:59sell9901.001.30161.30661.2016
55162005.02.01 17:59modify9901.001.30161.30491.2016
55172005.02.01 18:59modify9901.001.30161.30471.2016
55182005.02.01 20:59s/l9901.001.30471.30471.2016-310.0083357.35
55192005.02.01 22:59buy9911.001.30481.29981.4048
55202005.02.01 23:59modify9911.001.30481.30201.4048
55212005.02.02 03:59modify9911.001.30481.30211.4048
55222005.02.02 04:59modify9911.001.30481.30481.4048
55232005.02.02 17:59s/l9911.001.30481.30481.4048-11.1183346.24
55242005.02.02 19:59sell9921.001.30221.30721.2022
55252005.02.02 20:59modify9921.001.30221.30671.2022
55262005.02.03 11:59modify9921.001.30221.30631.2022
55272005.02.03 14:59modify9921.001.30221.30581.2022
55282005.02.03 15:59modify9921.001.30221.30221.2022
55292005.02.03 16:59modify9921.001.30221.29921.2022
55302005.02.04 15:59modify9921.001.30221.29861.2022
55312005.02.04 18:59modify9921.001.30221.29621.2022
55322005.02.04 19:59modify9921.001.30221.29321.2022
55332005.02.07 00:59modify9921.001.30221.29021.2022
55342005.02.07 02:59modify9921.001.30221.28721.2022
55352005.02.07 18:59modify9921.001.30221.28421.2022
55362005.02.07 19:59modify9921.001.30221.28121.2022
55372005.02.08 12:59modify9921.001.30221.27821.2022
55382005.02.08 19:59s/l9921.001.27821.27821.20222427.9685774.20
55392005.02.08 20:59buy9931.001.27781.27281.3778
55402005.02.08 21:59modify9931.001.27781.27521.3778
55412005.02.09 14:59modify9931.001.27781.27601.3778
55422005.02.09 15:59s/l9931.001.27601.27601.3778-191.1185583.09
55432005.02.09 16:59sell9941.001.27571.28071.1757
55442005.02.09 18:59close9941.001.28001.28071.1757-430.0085153.09
55452005.02.09 18:59buy9951.001.28001.27501.3800
55462005.02.09 19:59modify9951.001.28001.27611.3800
55472005.02.10 03:59modify9951.001.28001.27621.3800
55482005.02.10 07:59modify9951.001.28001.27641.3800
55492005.02.10 16:59modify9951.001.28001.28001.3800
55502005.02.10 17:59modify9951.001.28001.28301.3800
55512005.02.10 19:59modify9951.001.28001.28601.3800
55522005.02.11 14:59s/l9951.001.28601.28601.3800577.7885730.87
55532005.02.11 17:59sell9961.001.28781.29281.1878
55542005.02.14 01:59close9961.001.28881.29281.1878-86.0285644.85
55552005.02.14 01:59buy9971.001.28881.28381.3888
55562005.02.14 02:59modify9971.001.28881.28611.3888
55572005.02.14 03:59modify9971.001.28881.28881.3888
55582005.02.14 10:59modify9971.001.28881.29181.3888
55592005.02.14 11:59modify9971.001.28881.29481.3888
55602005.02.15 10:59modify9971.001.28881.29541.3888
55612005.02.15 11:59modify9971.001.28881.29561.3888
55622005.02.15 12:59modify9971.001.28881.29571.3888
55632005.02.15 13:59modify9971.001.28881.29591.3888
55642005.02.15 15:59modify9971.001.28881.29781.3888
55652005.02.15 17:59s/l9971.001.29781.29781.3888888.8986533.74
55662005.02.15 18:59sell9981.001.29781.30281.1978
55672005.02.15 20:59close9981.001.30101.30281.1978-320.0086213.74
55682005.02.15 20:59buy9991.001.30101.29601.4010
55692005.02.15 21:59modify9991.001.30101.29831.4010
55702005.02.16 08:59modify9991.001.30101.29851.4010
55712005.02.16 11:59modify9991.001.30101.29901.4010
55722005.02.16 16:59modify9991.001.30101.29931.4010
55732005.02.16 17:59s/l9991.001.29931.29931.4010-181.1186032.63
55742005.02.16 18:59sell10001.001.29921.30421.1992
55752005.02.16 19:59modify10001.001.29921.30341.1992
55762005.02.16 20:59s/l10001.001.30341.30341.1992-420.0085612.63
55772005.02.16 21:59buy10011.001.30421.29921.4042
55782005.02.17 13:59modify10011.001.30421.29941.4042
55792005.02.17 18:59modify10011.001.30421.30421.4042
55802005.02.18 13:59s/l10011.001.30421.30421.4042-22.2285590.41
55812005.02.18 14:59sell10021.001.30471.30971.2047
55822005.02.18 15:59modify10021.001.30471.30701.2047
55832005.02.18 16:59s/l10021.001.30701.30701.2047-230.0085360.41
55842005.02.18 17:59buy10031.001.30691.30191.4069
55852005.02.18 18:59modify10031.001.30691.30381.4069
55862005.02.21 17:59modify10031.001.30691.30461.4069
55872005.02.22 04:59modify10031.001.30691.30691.4069
55882005.02.22 05:59modify10031.001.30691.30991.4069
55892005.02.22 07:59modify10031.001.30691.31291.4069
55902005.02.22 12:59modify10031.001.30691.31591.4069
55912005.02.22 17:59modify10031.001.30691.31891.4069
55922005.02.22 20:59modify10031.001.30691.32191.4069
55932005.02.23 09:59s/l10031.001.32191.32191.40691444.4586804.86
55942005.02.23 14:59sell10041.001.32011.32511.2201
55952005.02.23 15:59modify10041.001.32011.32491.2201
55962005.02.24 06:59close10041.001.32381.32491.2201-365.3486439.52
55972005.02.24 06:59buy10051.001.32381.31881.4238
55982005.02.24 07:59modify10051.001.32381.32101.4238
55992005.02.24 13:59modify10051.001.32381.32381.4238
56002005.02.24 15:59s/l10051.001.32381.32381.42380.0086439.52
56012005.02.24 18:59sell10061.001.32071.32571.2207
56022005.02.24 19:59modify10061.001.32071.32431.2207
56032005.02.25 12:59modify10061.001.32071.32071.2207
56042005.02.25 17:59modify10061.001.32071.32041.2207
56052005.02.25 19:59s/l10061.001.32041.32041.220734.6686474.18
56062005.02.25 20:59buy10071.001.32311.31811.4231
56072005.02.28 02:59modify10071.001.32311.32311.4231
56082005.02.28 23:59s/l10071.001.32311.32311.4231-33.3386440.85
56092005.02.28 23:59sell10081.001.32281.32781.2228
56102005.03.01 00:59modify10081.001.32281.32631.2228
56112005.03.01 01:59modify10081.001.32281.32611.2228
56122005.03.01 02:59modify10081.001.32281.32591.2228
56132005.03.01 04:59modify10081.001.32281.32281.2228
56142005.03.01 22:59modify10081.001.32281.32221.2228
56152005.03.02 00:59modify10081.001.32281.32141.2228
56162005.03.02 01:59modify10081.001.32281.32101.2228
56172005.03.02 02:59modify10081.001.32281.31981.2228
56182005.03.02 11:59modify10081.001.32281.31681.2228
56192005.03.02 15:59modify10081.001.32281.31381.2228
56202005.03.02 21:59s/l10081.001.31381.31381.2228909.3287350.17
56212005.03.03 11:59buy10091.001.31531.31031.4153
56222005.03.03 12:59modify10091.001.31531.31131.4153
56232005.03.03 17:59modify10091.001.31531.31181.4153
56242005.03.03 18:59close10091.001.31211.31181.4153-320.0087030.17
56252005.03.03 18:59sell10101.001.31211.31711.2121
56262005.03.03 19:59modify10101.001.31211.31451.2121
56272005.03.04 08:59modify10101.001.31211.31441.2121
56282005.03.04 13:59modify10101.001.31211.31381.2121
56292005.03.04 14:59modify10101.001.31211.31371.2121
56302005.03.04 15:59s/l10101.001.31371.31371.2121-155.3486874.83
56312005.03.04 16:59buy10111.001.32181.31681.4218
56322005.03.07 17:59modify10111.001.32181.31811.4218
56332005.03.07 18:59close10111.001.32171.31811.4218-43.3386831.50
56342005.03.07 18:59sell10121.001.32171.32671.2217
56352005.03.07 19:59modify10121.001.32171.32241.2217
56362005.03.08 03:59s/l10121.001.32241.32241.2217-65.3486766.16
56372005.03.08 05:59buy10131.001.32331.31831.4233
56382005.03.08 06:59modify10131.001.32331.31991.4233
56392005.03.08 11:59modify10131.001.32331.32031.4233
56402005.03.08 16:59modify10131.001.32331.32331.4233
56412005.03.08 17:59modify10131.001.32331.32631.4233
56422005.03.08 18:59modify10131.001.32331.32931.4233
56432005.03.09 09:59modify10131.001.32331.33231.4233
56442005.03.09 13:59modify10131.001.32331.33531.4233
56452005.03.09 14:59s/l10131.001.33531.33531.42331188.8987955.05
56462005.03.11 14:59sell10141.001.34151.34651.2415
56472005.03.11 15:59modify10141.001.34151.34351.2415
56482005.03.11 17:59s/l10141.001.34351.34351.2415-200.0087755.05
56492005.03.11 18:59buy10151.001.34731.34231.4473
56502005.03.14 09:59s/l10151.001.34231.34231.4473-533.3387221.72
56512005.03.14 10:59sell10161.001.34051.34551.2405
56522005.03.14 15:59modify10161.001.34051.34481.2405
56532005.03.14 17:59modify10161.001.34051.34051.2405
56542005.03.15 09:59modify10161.001.34051.34041.2405
56552005.03.15 10:59modify10161.001.34051.33991.2405
56562005.03.15 15:59s/l10161.001.33991.33991.240564.6687286.38
56572005.03.15 15:59buy10171.001.34101.33601.4410
56582005.03.15 16:59s/l10171.001.33601.33601.4410-500.0086786.38
56592005.03.15 17:59sell10181.001.33121.33621.2312
56602005.03.16 09:59s/l10181.001.33621.33621.2312-495.3486291.04
56612005.03.16 14:59buy10191.001.34241.33741.4424
56622005.03.17 11:59s/l10191.001.33741.33741.4424-511.1185779.93
56632005.03.17 12:59sell10201.001.33811.34311.2381
56642005.03.17 13:59modify10201.001.33811.34071.2381
56652005.03.17 17:59modify10201.001.33811.34041.2381
56662005.03.17 18:59modify10201.001.33811.33981.2381
56672005.03.17 20:59modify10201.001.33811.33971.2381
56682005.03.17 21:59modify10201.001.33811.33961.2381
56692005.03.18 09:59modify10201.001.33811.33811.2381
56702005.03.18 10:59modify10201.001.33811.33511.2381
56712005.03.18 14:59modify10201.001.33811.33211.2381
56722005.03.21 08:59modify10201.001.33811.32911.2381
56732005.03.21 09:59modify10201.001.33811.32611.2381
56742005.03.21 12:59modify10201.001.33811.32311.2381
56752005.03.21 17:59modify10201.001.33811.32011.2381
56762005.03.22 13:59close10201.001.31791.32011.23812043.3087823.23
56772005.03.22 13:59buy10211.001.31791.31291.4179
56782005.03.22 14:59modify10211.001.31791.31611.4179
56792005.03.22 18:59modify10211.001.31791.31621.4179
56802005.03.22 19:59modify10211.001.31791.31681.4179
56812005.03.22 20:59s/l10211.001.31681.31681.4179-110.0087713.23
56822005.03.22 21:59sell10221.001.30861.31361.2086
56832005.03.23 10:59modify10221.001.30861.30861.2086
56842005.03.23 14:59modify10221.001.30861.30561.2086
56852005.03.23 18:59modify10221.001.30861.30261.2086
56862005.03.24 13:59modify10221.001.30861.30221.2086
56872005.03.24 15:59modify10221.001.30861.30181.2086
56882005.03.24 16:59modify10221.001.30861.30121.2086
56892005.03.24 17:59modify10221.001.30861.29961.2086
56902005.03.25 00:59modify10221.001.30861.29661.2086
56912005.03.25 09:59s/l10221.001.29661.29661.20861213.9888927.21
56922005.03.28 00:59buy10231.001.29581.29081.3958
56932005.03.28 01:59modify10231.001.29581.29401.3958
56942005.03.28 02:59s/l10231.001.29401.29401.3958-180.0088747.21
56952005.03.28 03:59sell10241.001.28931.29431.1893
56962005.03.28 15:59modify10241.001.28931.29411.1893
56972005.03.28 16:59modify10241.001.28931.29331.1893
56982005.03.28 18:59modify10241.001.28931.29301.1893
56992005.03.29 00:59modify10241.001.28931.29291.1893
57002005.03.29 01:59modify10241.001.28931.29261.1893
57012005.03.29 03:59close10241.001.29231.29261.1893-295.3488451.87
57022005.03.29 03:59buy10251.001.29231.28731.3923
57032005.03.29 04:59modify10251.001.29231.28851.3923
57042005.03.29 18:59modify10251.001.29231.28861.3923
57052005.03.29 19:59modify10251.001.29231.28911.3923
57062005.03.29 20:59modify10251.001.29231.28941.3923
57072005.03.29 22:59modify10251.001.29231.28991.3923
57082005.03.29 23:59modify10251.001.29231.29001.3923
57092005.03.30 02:59modify10251.001.29231.29041.3923
57102005.03.30 03:59modify10251.001.29231.29141.3923
57112005.03.30 07:59modify10251.001.29231.29231.3923
57122005.03.30 19:59modify10251.001.29231.29301.3923
57132005.03.30 20:59modify10251.001.29231.29321.3923
57142005.03.30 22:59s/l10251.001.29321.29321.392378.8988530.76
57152005.03.30 22:59sell10261.001.29141.29641.1914
57162005.03.30 23:59modify10261.001.29141.29601.1914
57172005.03.31 09:59s/l10261.001.29601.29601.1914-455.3488075.42
57182005.03.31 16:59buy10271.001.30001.29501.4000
57192005.04.01 09:59modify10271.001.30001.29561.4000
57202005.04.01 10:59modify10271.001.30001.29661.4000
57212005.04.01 11:59s/l10271.001.29661.29661.4000-351.1187724.31
57222005.04.01 12:59sell10281.001.29561.30061.1956
57232005.04.01 13:59modify10281.001.29561.29961.1956
57242005.04.01 15:59s/l10281.001.29961.29961.1956-400.0087324.31
57252005.04.05 16:59buy10291.001.28401.27901.3840
57262005.04.05 17:59modify10291.001.28401.28221.3840
57272005.04.06 04:59modify10291.001.28401.28401.3840
57282005.04.06 15:59close10291.001.28651.28401.3840238.8987563.20
57292005.04.06 15:59sell10301.001.28651.29151.1865
57302005.04.06 16:59modify10301.001.28651.28771.1865
57312005.04.06 18:59s/l10301.001.28771.28771.1865-120.0087443.20
57322005.04.06 20:59buy10311.001.28791.28291.3879
57332005.04.06 21:59modify10311.001.28791.28591.3879
57342005.04.07 03:59modify10311.001.28791.28611.3879
57352005.04.07 07:59modify10311.001.28791.28791.3879
57362005.04.07 19:59s/l10311.001.28791.28791.3879-11.1187432.09
57372005.04.07 20:59sell10321.001.28501.29001.1850
57382005.04.08 02:59modify10321.001.28501.28501.1850
57392005.04.08 16:59s/l10321.001.28501.28501.18504.6687436.75
57402005.04.08 18:59buy10331.001.29261.28761.3926
57412005.04.11 10:59modify10331.001.29261.29261.3926
57422005.04.11 18:59modify10331.001.29261.29561.3926
57432005.04.12 11:59modify10331.001.29261.29601.3926
57442005.04.12 14:59s/l10331.001.29601.29601.3926295.5687732.31
57452005.04.12 15:59sell10341.001.28951.29451.1895
57462005.04.13 09:59s/l10341.001.29451.29451.1895-495.3487236.97
57472005.04.15 13:59buy10351.001.28791.28291.3879
57482005.04.15 16:59modify10351.001.28791.28791.3879
57492005.04.18 09:59modify10351.001.28791.29091.3879
57502005.04.18 10:59modify10351.001.28791.29391.3879
57512005.04.18 16:59modify10351.001.28791.29691.3879
57522005.04.18 17:59modify10351.001.28791.29991.3879
57532005.04.19 10:59s/l10351.001.29991.29991.38791155.5688392.53
57542005.04.20 15:59sell10361.001.30361.30861.2036
57552005.04.20 17:59close10361.001.30811.30861.2036-450.0087942.53
57562005.04.20 17:59buy10371.001.30811.30311.4081
57572005.04.21 16:59modify10371.001.30811.30561.4081
57582005.04.21 17:59modify10371.001.30811.30721.4081
57592005.04.21 18:59s/l10371.001.30721.30721.4081-101.1187841.42
57602005.04.21 19:59sell10381.001.30451.30951.2045
57612005.04.21 20:59modify10381.001.30451.30931.2045
57622005.04.22 04:59modify10381.001.30451.30921.2045
57632005.04.22 18:59modify10381.001.30451.30701.2045
57642005.04.25 02:59modify10381.001.30451.30451.2045
57652005.04.25 11:59modify10381.001.30451.30151.2045
57662005.04.26 09:59modify10381.001.30451.30111.2045
57672005.04.26 10:59modify10381.001.30451.30081.2045
57682005.04.26 11:59modify10381.001.30451.29961.2045
57692005.04.26 17:59modify10381.001.30451.29931.2045
57702005.04.27 07:59modify10381.001.30451.29851.2045
57712005.04.27 08:59modify10381.001.30451.29551.2045
57722005.04.27 14:59s/l10381.001.29551.29551.2045927.9688769.38
57732005.04.27 15:59buy10391.001.29781.29281.3978
57742005.04.27 16:59modify10391.001.29781.29321.3978
57752005.04.27 21:59s/l10391.001.29321.29321.3978-460.0088309.38
57762005.04.27 23:59sell10401.001.29301.29801.1930
57772005.04.28 00:59modify10401.001.29301.29651.1930
57782005.04.28 01:59modify10401.001.29301.29621.1930
57792005.04.28 15:59modify10401.001.29301.29571.1930
57802005.04.28 16:59modify10401.001.29301.29551.1930
57812005.04.28 17:59modify10401.001.29301.29501.1930
57822005.04.28 18:59modify10401.001.29301.29301.1930
57832005.04.28 19:59modify10401.001.29301.29271.1930
57842005.04.28 21:59modify10401.001.29301.29261.1930
57852005.04.28 22:59modify10401.001.29301.29241.1930
57862005.04.29 04:59s/l10401.001.29241.29241.193069.3288378.70
57872005.04.29 08:59buy10411.001.29681.29181.3968
57882005.04.29 16:59s/l10411.001.29181.29181.3968-500.0087878.70
57892005.04.29 17:59sell10421.001.29171.29671.1917
57902005.04.29 18:59modify10421.001.29171.29491.1917
57912005.04.29 19:59modify10421.001.29171.29171.1917
57922005.05.02 01:59modify10421.001.29171.28871.1917
57932005.05.02 20:59modify10421.001.29171.28861.1917
57942005.05.02 23:59close10421.001.28541.28861.1917643.9888522.68
57952005.05.02 23:59buy10431.001.28541.28041.3854
57962005.05.03 01:59close10431.001.28541.28041.3854-11.1188511.57
57972005.05.03 01:59sell10441.001.28541.29041.1854
57982005.05.03 02:59modify10441.001.28541.28621.1854
57992005.05.03 04:59modify10441.001.28541.28601.1854
58002005.05.03 09:59s/l10441.001.28601.28601.1854-60.0088451.57
58012005.05.03 11:59buy10451.001.28721.28221.3872
58022005.05.03 12:59modify10451.001.28721.28421.3872
58032005.05.03 16:59modify10451.001.28721.28501.3872
58042005.05.03 21:59modify10451.001.28721.28521.3872
58052005.05.03 22:59modify10451.001.28721.28541.3872
58062005.05.04 03:59modify10451.001.28721.28721.3872
58072005.05.04 04:59modify10451.001.28721.29021.3872
58082005.05.05 01:59modify10451.001.28721.29041.3872
58092005.05.05 03:59modify10451.001.28721.29111.3872
58102005.05.05 06:59modify10451.001.28721.29331.3872
58112005.05.05 09:59modify10451.001.28721.29321.3872
58122005.05.05 09:59modify10451.001.28721.29331.3872
58132005.05.05 10:59modify10451.001.28721.29361.3872
58142005.05.05 11:59modify10451.001.28721.29381.3872
58152005.05.05 17:59s/l10451.001.29381.29381.3872637.7889089.35
58162005.05.05 18:59sell10461.001.29531.30031.1953
58172005.05.05 19:59modify10461.001.29531.29661.1953
58182005.05.06 11:59modify10461.001.29531.29641.1953
58192005.05.06 13:59modify10461.001.29531.29581.1953
58202005.05.06 14:59modify10461.001.29531.29531.1953
58212005.05.06 15:59modify10461.001.29531.29231.1953
58222005.05.06 16:59modify10461.001.29531.28931.1953
58232005.05.06 20:59modify10461.001.29531.28631.1953
58242005.05.09 06:59modify10461.001.29531.28331.1953
58252005.05.09 11:59s/l10461.001.28331.28331.19531218.6490307.99
58262005.05.09 18:59buy10471.001.28331.27831.3833
58272005.05.09 19:59modify10471.001.28331.28111.3833
58282005.05.10 00:59modify10471.001.28331.28141.3833
58292005.05.10 07:59modify10471.001.28331.28161.3833
58302005.05.10 08:59modify10471.001.28331.28171.3833
58312005.05.10 10:59close10471.001.28501.28171.3833158.8990466.88
58322005.05.10 10:59sell10481.001.28501.29001.1850
58332005.05.10 14:59close10481.001.28651.29001.1850-150.0090316.88
58342005.05.10 14:59buy10491.001.28651.28151.3865
58352005.05.10 15:59modify10491.001.28651.28301.3865
58362005.05.10 16:59modify10491.001.28651.28331.3865
58372005.05.10 17:59modify10491.001.28651.28351.3865
58382005.05.10 19:59modify10491.001.28651.28371.3865
58392005.05.11 05:59modify10491.001.28651.28381.3865
58402005.05.11 10:59modify10491.001.28651.28401.3865
58412005.05.11 11:59modify10491.001.28651.28591.3865
58422005.05.11 13:59modify10491.001.28651.28661.3865
58432005.05.11 14:59s/l10491.001.28661.28661.3865-1.1190315.77
58442005.05.11 15:59sell10501.001.27991.28491.1799
58452005.05.12 08:59modify10501.001.27991.27991.1799
58462005.05.12 14:59modify10501.001.27991.27691.1799
58472005.05.12 17:59modify10501.001.27991.27391.1799
58482005.05.12 23:59modify10501.001.27991.27091.1799
58492005.05.13 11:59modify10501.001.27991.26791.1799
58502005.05.15 23:59modify10501.001.27991.26761.1799
58512005.05.16 21:59modify10501.001.27991.26691.1799
58522005.05.16 22:59modify10501.001.27991.26641.1799
58532005.05.17 02:59modify10501.001.27991.26491.1799
58542005.05.17 09:59modify10501.001.27991.26481.1799
58552005.05.17 10:59s/l10501.001.26481.26481.17991537.9691853.73
58562005.05.17 11:59buy10511.001.26481.25981.3648
58572005.05.17 12:59modify10511.001.26481.26221.3648
58582005.05.17 14:59s/l10511.001.26221.26221.3648-260.0091593.73
58592005.05.17 15:59sell10521.001.26331.26831.1633
58602005.05.17 16:59modify10521.001.26331.26461.1633
58612005.05.17 17:59s/l10521.001.26461.26461.1633-130.0091463.73
58622005.05.18 15:59buy10531.001.26211.25711.3621
58632005.05.18 16:59modify10531.001.26211.26081.3621
58642005.05.18 17:59modify10531.001.26211.26211.3621
58652005.05.19 02:59modify10531.001.26211.26511.3621
58662005.05.19 12:59s/l10531.001.26511.26511.3621288.8991752.62
58672005.05.19 15:59sell10541.001.26261.26761.1626
58682005.05.19 16:59modify10541.001.26261.26651.1626
58692005.05.19 19:59modify10541.001.26261.26641.1626
58702005.05.20 03:59modify10541.001.26261.26631.1626
58712005.05.20 06:59modify10541.001.26261.26601.1626
58722005.05.20 07:59modify10541.001.26261.26581.1626
58732005.05.20 10:59modify10541.001.26261.26461.1626
58742005.05.20 12:59modify10541.001.26261.26401.1626
58752005.05.20 13:59modify10541.001.26261.26391.1626
58762005.05.20 14:59modify10541.001.26261.26261.1626
58772005.05.20 15:59modify10541.001.26261.25961.1626
58782005.05.23 15:59modify10541.001.26261.25951.1626
58792005.05.23 16:59close10541.001.25821.25951.1626458.6492211.26
58802005.05.23 16:59buy10551.001.25821.25321.3582
58812005.05.23 17:59modify10551.001.25821.25601.3582
58822005.05.24 03:59s/l10551.001.25601.25601.3582-231.1191980.15
58832005.05.24 19:59sell10561.001.25701.26201.1570
58842005.05.24 20:59modify10561.001.25701.26051.1570
58852005.05.25 15:59s/l10561.001.26051.26051.1570-345.3491634.81
58862005.05.25 16:59buy10571.001.25961.25461.3596
58872005.05.25 17:59modify10571.001.25961.25711.3596
58882005.05.26 06:59s/l10571.001.25711.25711.3596-261.1191373.70
58892005.05.26 07:59sell10581.001.25511.26011.1551
58902005.05.26 08:59modify10581.001.25511.25971.1551
58912005.05.26 09:59modify10581.001.25511.25931.1551
58922005.05.26 14:59modify10581.001.25511.25871.1551
58932005.05.26 15:59modify10581.001.25511.25861.1551
58942005.05.26 17:59modify10581.001.25511.25511.1551
58952005.05.27 10:59modify10581.001.25511.25501.1551
58962005.05.27 17:59s/l10581.001.25501.25501.155114.6691388.36
58972005.05.27 17:59buy10591.001.25691.25191.3569
58982005.05.27 19:59modify10591.001.25691.25221.3569
58992005.05.30 01:59s/l10591.001.25221.25221.3569-503.3390885.03
59002005.05.30 01:59sell10601.001.25161.25661.1516
59012005.05.30 02:59modify10601.001.25161.25591.1516
59022005.05.30 13:59modify10601.001.25161.25161.1516
59032005.05.31 03:59modify10601.001.25161.24861.1516
59042005.05.31 04:59modify10601.001.25161.24561.1516
59052005.05.31 06:59modify10601.001.25161.24261.1516
59062005.05.31 11:59modify10601.001.25161.23961.1516
59072005.05.31 12:59modify10601.001.25161.23661.1516
59082005.05.31 20:59modify10601.001.25161.23361.1516
59092005.06.01 11:59modify10601.001.25161.23061.1516
59102005.06.01 12:59modify10601.001.25161.22761.1516
59112005.06.01 21:59modify10601.001.25161.22461.1516
59122005.06.01 22:59modify10601.001.25161.22161.1516
59132005.06.02 03:59s/l10601.001.22161.22161.15163013.9893899.01
59142005.06.02 10:59buy10611.001.22861.22361.3286
59152005.06.03 08:59modify10611.001.22861.22411.3286
59162005.06.03 09:59modify10611.001.22861.22541.3286
59172005.06.03 15:59modify10611.001.22861.22641.3286
59182005.06.03 17:59s/l10611.001.22641.22641.3286-231.1193667.90
59192005.06.03 18:59sell10621.001.22171.22671.1217
59202005.06.06 10:59s/l10621.001.22671.22671.1217-486.0293181.88
59212005.06.06 16:59buy10631.001.22841.22341.3284
59222005.06.06 17:59modify10631.001.22841.22451.3284
59232005.06.07 04:59close10631.001.22571.22451.3284-281.1192900.77
59242005.06.07 04:59sell10641.001.22571.23071.1257
59252005.06.07 05:59modify10641.001.22571.22751.1257
59262005.06.07 07:59s/l10641.001.22751.22751.1257-180.0092720.77
59272005.06.07 09:59buy10651.001.22821.22321.3282
59282005.06.07 10:59modify10651.001.22821.22581.3282
59292005.06.07 11:59modify10651.001.22821.22601.3282
59302005.06.08 04:59modify10651.001.22821.22651.3282
59312005.06.08 05:59modify10651.001.22821.22691.3282
59322005.06.08 06:59modify10651.001.22821.22821.3282
59332005.06.08 18:59s/l10651.001.22821.22821.3282-11.1192709.66
59342005.06.08 19:59sell10661.001.22381.22881.1238
59352005.06.09 16:59modify10661.001.22381.22381.1238
59362005.06.09 18:59s/l10661.001.22381.22381.12384.6692714.32
59372005.06.10 05:59buy10671.001.22361.21861.3236
59382005.06.10 06:59modify10671.001.22361.22001.3236
59392005.06.10 14:59s/l10671.001.22001.22001.3236-360.0092354.32
59402005.06.10 15:59sell10681.001.21671.22171.1167
59412005.06.10 16:59modify10681.001.21671.21671.1167
59422005.06.13 03:59modify10681.001.21671.21371.1167
59432005.06.13 10:59modify10681.001.21671.21071.1167
59442005.06.13 15:59modify10681.001.21671.20771.1167
59452005.06.13 19:59s/l10681.001.20771.20771.1167913.9893268.30
59462005.06.13 20:59buy10691.001.21091.20591.3109
59472005.06.13 21:59modify10691.001.21091.20611.3109
59482005.06.14 02:59modify10691.001.21091.21091.3109
59492005.06.14 15:59s/l10691.001.21091.21091.3109-11.1193257.19
59502005.06.14 16:59sell10701.001.20441.20941.1044
59512005.06.15 15:59s/l10701.001.20941.20941.1044-495.3492761.85
59522005.06.15 16:59buy10711.001.21111.20611.3111
59532005.06.16 14:59modify10711.001.21111.21111.3111
59542005.06.16 15:59s/l10711.001.21111.21111.3111-11.1192750.74
59552005.06.16 16:59sell10721.001.20841.21341.1084
59562005.06.16 17:59modify10721.001.20841.21101.1084
59572005.06.17 03:59s/l10721.001.21101.21101.1084-255.3492495.40
59582005.06.17 13:59buy10731.001.21761.21261.3176
59592005.06.17 16:59modify10731.001.21761.21761.3176
59602005.06.17 17:59modify10731.001.21761.22061.3176
59612005.06.17 20:59modify10731.001.21761.22361.3176
59622005.06.19 23:59s/l10731.001.22361.22361.3176577.7893073.18
59632005.06.20 15:59sell10741.001.21481.21981.1148
59642005.06.21 09:59modify10741.001.21481.21481.1148
59652005.06.21 11:59modify10741.001.21481.21181.1148
59662005.06.21 16:59s/l10741.001.21181.21181.1148304.6693377.84
59672005.06.21 17:59buy10751.001.21351.20851.3135
59682005.06.21 18:59modify10751.001.21351.20961.3135
59692005.06.21 20:59modify10751.001.21351.21351.3135
59702005.06.22 12:59s/l10751.001.21351.21351.3135-11.1193366.73
59712005.06.22 14:59sell10761.001.21081.21581.1108
59722005.06.23 11:59modify10761.001.21081.21541.1108
59732005.06.23 12:59modify10761.001.21081.21261.1108
59742005.06.23 13:59modify10761.001.21081.21081.1108
59752005.06.23 14:59modify10761.001.21081.20781.1108
59762005.06.24 09:59modify10761.001.21081.20761.1108
59772005.06.24 12:59close10761.001.20721.20761.1108369.3293736.05
59782005.06.24 12:59buy10771.001.20721.20221.3072
59792005.06.27 00:59modify10771.001.20721.20721.3072
59802005.06.27 08:59modify10771.001.20721.21021.3072
59812005.06.27 09:59modify10771.001.20721.21321.3072
59822005.06.28 02:59modify10771.001.20721.21411.3072
59832005.06.28 07:59modify10771.001.20721.21421.3072
59842005.06.28 08:59s/l10771.001.21421.21421.3072655.5694391.61
59852005.06.28 09:59sell10781.001.21131.21631.1113
59862005.06.28 10:59modify10781.001.21131.21621.1113
59872005.06.28 11:59modify10781.001.21131.21591.1113
59882005.06.28 12:59modify10781.001.21131.21551.1113
59892005.06.28 14:59modify10781.001.21131.21481.1113
59902005.06.28 16:59modify10781.001.21131.21131.1113
59912005.06.29 08:59modify10781.001.21131.20831.1113
59922005.06.29 14:59modify10781.001.21131.20771.1113
59932005.06.29 15:59modify10781.001.21131.20721.1113
59942005.06.29 17:59s/l10781.001.20721.20721.1113414.6694806.27
59952005.06.29 17:59buy10791.001.21011.20511.3101
59962005.06.30 12:59s/l10791.001.20511.20511.3101-511.1194295.16
59972005.07.01 08:59sell10801.001.20331.20831.1033
59982005.07.01 11:59s/l10801.001.20831.20831.1033-500.0093795.16
59992005.07.01 12:59buy10811.001.20861.20361.3086
60002005.07.01 13:59modify10811.001.20861.20551.3086
60012005.07.01 16:59s/l10811.001.20551.20551.3086-310.0093485.16
60022005.07.01 17:59sell10821.001.19551.20051.0955
60032005.07.04 04:59modify10821.001.19551.19551.0955
60042005.07.04 18:59modify10821.001.19551.19531.0955
60052005.07.04 19:59modify10821.001.19551.19411.0955
60062005.07.04 20:59modify10821.001.19551.19401.0955
60072005.07.04 21:59modify10821.001.19551.19361.0955
60082005.07.04 23:59modify10821.001.19551.19291.0955
60092005.07.05 08:59modify10821.001.19551.19251.0955
60102005.07.05 09:59modify10821.001.19551.19231.0955
60112005.07.05 10:59s/l10821.001.19231.19231.0955338.6493823.80
60122005.07.05 11:59buy10831.001.19081.18581.2908
60132005.07.05 14:59close10831.001.19101.18581.290820.0093843.80
60142005.07.05 14:59sell10841.001.19101.19601.0910
60152005.07.05 15:59modify10841.001.19101.19171.0910
60162005.07.05 21:59s/l10841.001.19171.19171.0910-70.0093773.80
60172005.07.06 00:59buy10851.001.19291.18791.2929
60182005.07.06 01:59modify10851.001.19291.18881.2929
60192005.07.06 09:59modify10851.001.19291.18911.2929
60202005.07.06 10:59modify10851.001.19291.18951.2929
60212005.07.06 11:59modify10851.001.19291.18981.2929
60222005.07.06 14:59modify10851.001.19291.19001.2929
60232005.07.06 15:59modify10851.001.19291.19031.2929
60242005.07.06 18:59modify10851.001.19291.19091.2929
60252005.07.07 04:59s/l10851.001.19091.19091.2929-211.1193562.69
60262005.07.07 15:59sell10861.001.19401.19901.0940
60272005.07.08 10:59modify10861.001.19401.19401.0940
60282005.07.08 15:59s/l10861.001.19401.19401.09404.6693567.35
60292005.07.08 16:59buy10871.001.19351.18851.2935
60302005.07.08 17:59modify10871.001.19351.19061.2935
60312005.07.10 23:59modify10871.001.19351.19351.2935
60322005.07.11 04:59modify10871.001.19351.19651.2935
60332005.07.11 16:59modify10871.001.19351.19951.2935
60342005.07.11 17:59modify10871.001.19351.20251.2935
60352005.07.12 03:59modify10871.001.19351.20551.2935
60362005.07.12 04:59modify10871.001.19351.20851.2935
60372005.07.12 05:59modify10871.001.19351.21151.2935
60382005.07.12 09:59modify10871.001.19351.21451.2935
60392005.07.12 19:59modify10871.001.19351.21751.2935
60402005.07.12 21:59modify10871.001.19351.22051.2935
60412005.07.13 07:59s/l10871.001.22051.22051.29352644.4596211.80
60422005.07.13 12:59sell10881.001.21811.22311.1181
60432005.07.13 13:59modify10881.001.21811.22231.1181
60442005.07.13 15:59modify10881.001.21811.21811.1181
60452005.07.13 16:59modify10881.001.21811.21511.1181
60462005.07.13 17:59modify10881.001.21811.21211.1181
60472005.07.14 16:59close10881.001.21051.21211.1181764.6696976.46
60482005.07.14 16:59buy10891.001.21051.20551.3105
60492005.07.14 18:59modify10891.001.21051.20851.3105
60502005.07.14 21:59s/l10891.001.20851.20851.3105-200.0096776.46
60512005.07.15 15:59sell10901.001.20381.20881.1038
60522005.07.18 12:59modify10901.001.20381.20861.1038
60532005.07.18 13:59modify10901.001.20381.20741.1038
60542005.07.18 14:59modify10901.001.20381.20691.1038
60552005.07.18 15:59modify10901.001.20381.20661.1038
60562005.07.18 17:59s/l10901.001.20661.20661.1038-266.0296510.44
60572005.07.18 18:59buy10911.001.20721.20221.3072
60582005.07.18 19:59modify10911.001.20721.20401.3072
60592005.07.19 00:59modify10911.001.20721.20431.3072
60602005.07.19 01:59modify10911.001.20721.20481.3072
60612005.07.19 03:59close10911.001.20511.20481.3072-221.1196289.33
60622005.07.19 03:59sell10921.001.20511.21011.1051
60632005.07.19 04:59modify10921.001.20511.20741.1051
60642005.07.19 07:59modify10921.001.20511.20511.1051
60652005.07.19 11:59modify10921.001.20511.20211.1051
60662005.07.19 14:59modify10921.001.20511.19911.1051
60672005.07.19 16:59s/l10921.001.19911.19911.1051600.0096889.33
60682005.07.19 20:59buy10931.001.20461.19961.3046
60692005.07.20 03:59modify10931.001.20461.20461.3046
60702005.07.20 16:59s/l10931.001.20461.20461.3046-11.1196878.22
60712005.07.20 17:59sell10941.001.20441.20941.1044
60722005.07.20 18:59modify10941.001.20441.20591.1044
60732005.07.20 19:59s/l10941.001.20591.20591.1044-150.0096728.22
60742005.07.20 20:59buy10951.001.21591.21091.3159
60752005.07.21 13:59modify10951.001.21591.21591.3159
60762005.07.21 15:59s/l10951.001.21591.21591.3159-11.1196717.11
60772005.07.22 16:59sell10961.001.21131.21631.1113
60782005.07.22 17:59modify10961.001.21131.21131.1113
60792005.07.25 00:59modify10961.001.21131.20831.1113
60802005.07.25 19:59modify10961.001.21131.20671.1113
60812005.07.25 21:59s/l10961.001.20671.20671.1113473.9897191.09
60822005.07.25 22:59buy10971.001.20621.20121.3062
60832005.07.25 23:59modify10971.001.20621.20441.3062
60842005.07.26 02:59s/l10971.001.20441.20441.3062-191.1196999.98
60852005.07.26 03:59sell10981.001.20301.20801.1030
60862005.07.26 04:59modify10981.001.20301.20671.1030
60872005.07.26 05:59modify10981.001.20301.20661.1030
60882005.07.26 11:59modify10981.001.20301.20621.1030
60892005.07.26 12:59modify10981.001.20301.20581.1030
60902005.07.26 13:59modify10981.001.20301.20561.1030
60912005.07.26 14:59modify10981.001.20301.20301.1030
60922005.07.27 11:59modify10981.001.20301.20181.1030
60932005.07.27 14:59s/l10981.001.20181.20181.1030124.6697124.64
60942005.07.27 15:59buy10991.001.20261.19761.3026
60952005.07.27 16:59modify10991.001.20261.19941.3026
60962005.07.27 19:59modify10991.001.20261.20261.3026
60972005.07.28 13:59modify10991.001.20261.20561.3026
60982005.07.28 17:59modify10991.001.20261.20861.3026
60992005.07.29 13:59modify10991.001.20261.20871.3026
61002005.07.29 16:59modify10991.001.20261.21161.3026
61012005.08.01 05:59modify10991.001.20261.21461.3026
61022005.08.01 10:59modify10991.001.20261.21761.3026
61032005.08.01 23:59s/l10991.001.21761.21761.30261444.4598569.09
61042005.08.02 21:59sell11001.001.21941.22441.1194
61052005.08.02 22:59modify11001.001.21941.22271.1194
61062005.08.03 03:59modify11001.001.21941.21941.1194
61072005.08.03 08:59s/l11001.001.21941.21941.11944.6698573.75
61082005.08.03 11:59buy11011.001.23091.22591.3309
61092005.08.04 03:59modify11011.001.23091.23091.3309
61102005.08.04 12:59close11011.001.23281.23091.3309178.8998752.64
61112005.08.04 12:59sell11021.001.23281.23781.1328
61122005.08.04 13:59modify11021.001.23281.23391.1328
61132005.08.04 15:59s/l11021.001.23391.23391.1328-110.0098642.64
61142005.08.04 17:59buy11031.001.23841.23341.3384
61152005.08.05 16:59close11031.001.23371.23341.3384-481.1198161.53
61162005.08.05 16:59sell11041.001.23371.23871.1337
61172005.08.05 17:59modify11041.001.23371.23751.1337
61182005.08.05 18:59modify11041.001.23371.23701.1337
61192005.08.05 19:59modify11041.001.23371.23691.1337
61202005.08.08 09:59s/l11041.001.23691.23691.1337-306.0297855.51
61212005.08.08 12:59buy11051.001.23731.23231.3373
61222005.08.08 13:59modify11051.001.23731.23361.3373
61232005.08.09 04:59modify11051.001.23731.23401.3373
61242005.08.09 07:59modify11051.001.23731.23731.3373
61252005.08.09 12:59s/l11051.001.23731.23731.3373-11.1197844.40
61262005.08.09 13:59sell11061.001.23661.24161.1366
61272005.08.09 14:59modify11061.001.23661.23931.1366
61282005.08.09 15:59modify11061.001.23661.23911.1366
61292005.08.09 16:59modify11061.001.23661.23881.1366
61302005.08.10 09:59s/l11061.001.23881.23881.1366-215.3497629.06
61312005.08.10 10:59buy11071.001.23901.23401.3390
61322005.08.10 11:59modify11071.001.23901.23531.3390
61332005.08.10 12:59modify11071.001.23901.23591.3390
61342005.08.10 16:59modify11071.001.23901.23611.3390
61352005.08.10 17:59s/l11071.001.23611.23611.3390-290.0097339.06
61362005.08.10 18:59sell11081.001.23551.24051.1355
61372005.08.10 19:59modify11081.001.23551.23981.1355
61382005.08.11 03:59s/l11081.001.23981.23981.1355-425.3496913.72
61392005.08.11 04:59buy11091.001.24041.23541.3404
61402005.08.11 05:59modify11091.001.24041.23621.3404
61412005.08.11 11:59modify11091.001.24041.23631.3404
61422005.08.11 15:59modify11091.001.24041.24041.3404
61432005.08.11 21:59modify11091.001.24041.24341.3404
61442005.08.12 14:59s/l11091.001.24341.24341.3404288.8997202.61
61452005.08.12 15:59sell11101.001.24321.24821.1432
61462005.08.12 16:59modify11101.001.24321.24541.1432
61472005.08.14 23:59s/l11101.001.24541.24541.1432-210.6896991.93
61482005.08.16 20:59buy11111.001.23581.23081.3358
61492005.08.16 21:59modify11111.001.23581.23171.3358
61502005.08.17 07:59s/l11111.001.23171.23171.3358-421.1196570.82
61512005.08.17 08:59sell11121.001.22921.23421.1292
61522005.08.17 12:59modify11121.001.22921.23401.1292
61532005.08.17 19:59modify11121.001.22921.23361.1292
61542005.08.18 02:59modify11121.001.22921.23331.1292
61552005.08.18 03:59modify11121.001.22921.23261.1292
61562005.08.18 04:59modify11121.001.22921.23201.1292
61572005.08.18 05:59modify11121.001.22921.23131.1292
61582005.08.18 06:59modify11121.001.22921.23111.1292
61592005.08.18 07:59modify11121.001.22921.23061.1292
61602005.08.18 08:59modify11121.001.22921.22981.1292
61612005.08.18 11:59modify11121.001.22921.22921.1292
61622005.08.18 12:59modify11121.001.22921.22621.1292
61632005.08.18 14:59modify11121.001.22921.22321.1292
61642005.08.19 05:59modify11121.001.22921.22021.1292
61652005.08.19 09:59modify11121.001.22921.21721.1292
61662005.08.19 11:59s/l11121.001.21721.21721.12921209.3297780.14
61672005.08.19 15:59buy11131.001.21721.21221.3172
61682005.08.19 17:59close11131.001.21471.21221.3172-250.0097530.14
61692005.08.19 17:59sell11141.001.21471.21971.1147
61702005.08.19 19:59close11141.001.21701.21971.1147-230.0097300.14
61712005.08.19 19:59buy11151.001.21701.21201.3170
61722005.08.19 20:59modify11151.001.21701.21451.3170
61732005.08.22 11:59modify11151.001.21701.21491.3170
61742005.08.22 12:59modify11151.001.21701.21701.3170
61752005.08.22 13:59modify11151.001.21701.22001.3170
61762005.08.23 12:59modify11151.001.21701.22021.3170
61772005.08.23 13:59modify11151.001.21701.22101.3170
61782005.08.23 16:59s/l11151.001.22101.22101.3170355.5697655.70
61792005.08.23 17:59sell11161.001.22121.22621.1212
61802005.08.23 18:59modify11161.001.22121.22361.1212
61812005.08.23 19:59s/l11161.001.22361.22361.1212-240.0097415.70
61822005.08.23 20:59buy11171.001.22331.21831.3233
61832005.08.23 21:59modify11171.001.22331.22101.3233
61842005.08.24 02:59s/l11171.001.22101.22101.3233-241.1197174.59
61852005.08.24 03:59sell11181.001.21981.22481.1198
61862005.08.24 04:59modify11181.001.21981.22361.1198
61872005.08.24 07:59modify11181.001.21981.22311.1198
61882005.08.24 08:59modify11181.001.21981.22291.1198
61892005.08.24 09:59modify11181.001.21981.22271.1198
61902005.08.24 12:59modify11181.001.21981.22211.1198
61912005.08.24 14:59s/l11181.001.22211.22211.1198-230.0096944.59
61922005.08.24 15:59buy11191.001.22781.22281.3278
61932005.08.25 08:59modify11191.001.22781.22781.3278
61942005.08.25 14:59s/l11191.001.22781.22781.3278-11.1196933.48
61952005.08.26 21:59sell11201.001.22821.23321.1282
61962005.08.28 23:59modify11201.001.22821.23201.1282
61972005.08.29 01:59s/l11201.001.23201.23201.1282-366.0296567.46
61982005.08.29 02:59buy11211.001.23441.22941.3344
61992005.08.29 14:59s/l11211.001.22941.22941.3344-500.0096067.46
62002005.08.29 15:59sell11221.001.23001.23501.1300
62012005.08.29 16:59modify11221.001.23001.23231.1300
62022005.08.29 17:59modify11221.001.23001.23001.1300
62032005.08.29 18:59modify11221.001.23001.22701.1300
62042005.08.30 11:59modify11221.001.23001.22401.1300
62052005.08.30 18:59modify11221.001.23001.22191.1300
62062005.08.30 19:59modify11221.001.23001.22171.1300
62072005.08.30 20:59s/l11221.001.22171.22171.1300834.6696902.12
62082005.08.30 21:59buy11231.001.22251.21751.3225
62092005.08.30 22:59modify11231.001.22251.21901.3225
62102005.08.31 16:59modify11231.001.22251.22251.3225
62112005.08.31 17:59modify11231.001.22251.22551.3225
62122005.08.31 18:59modify11231.001.22251.22851.3225
62132005.08.31 22:59modify11231.001.22251.23151.3225
62142005.09.01 12:59modify11231.001.22251.23451.3225
62152005.09.01 14:59modify11231.001.22251.23751.3225
62162005.09.01 16:59modify11231.001.22251.24051.3225
62172005.09.01 19:59modify11231.001.22251.24351.3225
62182005.09.01 22:59modify11231.001.22251.24651.3225
62192005.09.02 09:59modify11231.001.22251.24951.3225
62202005.09.02 10:59modify11231.001.22251.25251.3225
62212005.09.02 14:59s/l11231.001.25251.25251.32252966.6799868.79
62222005.09.05 17:59sell11241.001.25381.25881.1538
62232005.09.05 18:59modify11241.001.25381.25571.1538
62242005.09.06 02:59modify11241.001.25381.25381.1538
62252005.09.06 08:59modify11241.001.25381.25081.1538
62262005.09.06 09:59modify11241.001.25381.24781.1538
62272005.09.06 12:59s/l11241.001.24781.24781.1538604.66100473.45
62282005.09.07 09:59buy11251.001.25221.24721.3522
62292005.09.07 12:59s/l11251.001.24721.24721.3522-500.0099973.45
62302005.09.07 13:59sell11261.001.24461.24961.1446
62312005.09.07 23:59modify11261.001.24461.24461.1446
62322005.09.08 08:59s/l11261.001.24461.24461.14464.6699978.11
62332005.09.09 07:59buy11271.001.24391.23891.3439
62342005.09.09 08:59modify11271.001.24391.23981.3439
62352005.09.09 12:59s/l11271.001.23981.23981.3439-410.0099568.11
62362005.09.09 13:59sell11281.001.23921.24421.1392
62372005.09.09 15:59modify11281.001.23921.24291.1392
62382005.09.09 16:59s/l11281.001.24291.24291.1392-370.0099198.11
62392005.09.09 17:59buy11291.001.24241.23741.3424
62402005.09.09 18:59modify11291.001.24241.24001.3424
62412005.09.12 00:59s/l11291.001.24001.24001.3424-273.3398924.78
62422005.09.12 03:59sell11301.001.23891.24391.1389
62432005.09.12 04:59modify11301.001.23891.23891.1389
62442005.09.12 09:59modify11301.001.23891.23591.1389
62452005.09.12 14:59modify11301.001.23891.23291.1389
62462005.09.13 05:59modify11301.001.23891.23251.1389
62472005.09.13 09:59modify11301.001.23891.23181.1389
62482005.09.13 11:59modify11301.001.23891.22991.1389
62492005.09.13 14:59s/l11301.001.22991.22991.1389904.6699829.44
62502005.09.13 15:59buy11311.001.22751.22251.3275
62512005.09.13 18:59close11311.001.22641.22251.3275-110.0099719.44
62522005.09.13 18:59sell11321.001.22641.23141.1264
62532005.09.13 19:59modify11321.001.22641.22951.1264
62542005.09.14 03:59s/l11321.001.22951.22951.1264-305.3499414.10
62552005.09.14 04:59buy11331.001.22961.22461.3296
62562005.09.14 05:59modify11331.001.22961.22671.3296
62572005.09.14 15:59modify11331.001.22961.22751.3296
62582005.09.14 20:59s/l11331.001.22751.22751.3296-210.0099204.10
62592005.09.14 21:59sell11341.001.22801.23301.1280
62602005.09.14 22:59modify11341.001.22801.23081.1280
62612005.09.15 03:59modify11341.001.22801.22801.1280
62622005.09.15 08:59modify11341.001.22801.22501.1280
62632005.09.16 02:59modify11341.001.22801.22491.1280
62642005.09.16 04:59s/l11341.001.22491.22491.1280319.3299523.42
62652005.09.16 04:59buy11351.001.22571.22071.3257
62662005.09.16 05:59modify11351.001.22571.22141.3257
62672005.09.16 06:59modify11351.001.22571.22571.3257
62682005.09.16 12:59s/l11351.001.22571.22571.32570.0099523.42
62692005.09.16 16:59sell11361.001.22151.22651.1215
62702005.09.18 23:59modify11361.001.22151.22151.1215
62712005.09.19 00:59modify11361.001.22151.21851.1215
62722005.09.19 07:59modify11361.001.22151.21551.1215
62732005.09.19 23:59modify11361.001.22151.21521.1215
62742005.09.20 00:59modify11361.001.22151.21511.1215
62752005.09.20 03:59s/l11361.001.21511.21511.1215658.64100182.06
62762005.09.20 04:59buy11371.001.21721.21221.3172
62772005.09.20 09:59modify11371.001.21721.21291.3172
62782005.09.20 10:59modify11371.001.21721.21381.3172
62792005.09.20 11:59modify11371.001.21721.21391.3172
62802005.09.20 16:59modify11371.001.21721.21471.3172
62812005.09.20 19:59modify11371.001.21721.21491.3172
62822005.09.20 20:59s/l11371.001.21491.21491.3172-230.0099952.06
62832005.09.20 21:59sell11381.001.21251.21751.1125
62842005.09.20 22:59modify11381.001.21251.21661.1125
62852005.09.20 23:59modify11381.001.21251.21641.1125
62862005.09.21 05:59s/l11381.001.21641.21641.1125-385.3499566.72
62872005.09.21 06:59buy11391.001.21861.21361.3186
62882005.09.21 08:59modify11391.001.21861.21421.3186
62892005.09.21 10:59modify11391.001.21861.21861.3186
62902005.09.22 01:59modify11391.001.21861.22161.3186
62912005.09.22 03:59s/l11391.001.22161.22161.3186288.8999855.61
62922005.09.22 07:59sell11401.001.22121.22621.1212
62932005.09.22 09:59modify11401.001.22121.22351.1212
62942005.09.22 16:59modify11401.001.22121.22121.1212
62952005.09.22 18:59modify11401.001.22121.21821.1212
62962005.09.23 12:59modify11401.001.22121.21521.1212
62972005.09.23 14:59modify11401.001.22121.21221.1212
62982005.09.23 19:59modify11401.001.22121.20921.1212
62992005.09.25 23:59modify11401.001.22121.20621.1212
63002005.09.26 10:59s/l11401.001.20621.20621.12121518.64101374.25
63012005.09.26 21:59buy11411.001.20751.20251.3075
63022005.09.26 22:59modify11411.001.20751.20301.3075
63032005.09.26 23:59modify11411.001.20751.20321.3075
63042005.09.27 04:59s/l11411.001.20321.20321.3075-441.11100933.14
63052005.09.27 05:59sell11421.001.20311.20811.1031
63062005.09.27 06:59modify11421.001.20311.20631.1031
63072005.09.27 08:59modify11421.001.20311.20621.1031
63082005.09.27 09:59modify11421.001.20311.20551.1031
63092005.09.27 18:59modify11421.001.20311.20311.1031
63102005.09.28 04:59modify11421.001.20311.20261.1031
63112005.09.28 05:59s/l11421.001.20261.20261.103154.66100987.80
63122005.09.28 06:59buy11431.001.20361.19861.3036
63132005.09.28 07:59modify11431.001.20361.19991.3036
63142005.09.28 19:59modify11431.001.20361.20101.3036
63152005.09.29 01:59modify11431.001.20361.20151.3036
63162005.09.29 07:59modify11431.001.20361.20161.3036
63172005.09.29 09:59modify11431.001.20361.20171.3036
63182005.09.29 14:59s/l11431.001.20171.20171.3036-201.11100786.69
63192005.09.29 15:59sell11441.001.20271.20771.1027
63202005.09.29 16:59modify11441.001.20271.20501.1027
63212005.09.30 05:59s/l11441.001.20501.20501.1027-225.34100561.35
63222005.09.30 13:59buy11451.001.20571.20071.3057
63232005.09.30 14:59modify11451.001.20571.20201.3057
63242005.09.30 17:59modify11451.001.20571.20231.3057
63252005.09.30 19:59s/l11451.001.20231.20231.3057-340.00100221.35
63262005.09.30 20:59sell11461.001.20101.20601.1010
63272005.10.03 02:59modify11461.001.20101.20101.1010
63282005.10.03 03:59modify11461.001.20101.19801.1010
63292005.10.03 16:59modify11461.001.20101.19501.1010
63302005.10.04 03:59modify11461.001.20101.19481.1010
63312005.10.04 10:59modify11461.001.20101.19431.1010
63322005.10.04 12:59close11461.001.19281.19431.1010838.64101059.99
63332005.10.04 12:59buy11471.001.19281.18781.2928
63342005.10.04 13:59modify11471.001.19281.19111.2928
63352005.10.04 15:59modify11471.001.19281.19121.2928
63362005.10.04 16:59modify11471.001.19281.19141.2928
63372005.10.05 01:59close11471.001.19191.19141.2928-101.11100958.88
63382005.10.05 01:59sell11481.001.19191.19691.0919
63392005.10.05 04:59close11481.001.19371.19691.0919-180.00100778.88
63402005.10.05 04:59buy11491.001.19371.18871.2937
63412005.10.05 05:59modify11491.001.19371.19171.2937
63422005.10.05 07:59modify11491.001.19371.19201.2937
63432005.10.05 08:59modify11491.001.19371.19211.2937
63442005.10.05 10:59modify11491.001.19371.19251.2937
63452005.10.05 11:59modify11491.001.19371.19271.2937
63462005.10.05 17:59modify11491.001.19371.19371.2937
63472005.10.05 23:59modify11491.001.19371.19671.2937
63482005.10.06 02:59modify11491.001.19371.19971.2937
63492005.10.06 06:59modify11491.001.19371.20271.2937
63502005.10.06 15:59modify11491.001.19371.20571.2937
63512005.10.06 16:59modify11491.001.19371.20871.2937
63522005.10.06 18:59modify11491.001.19371.21171.2937
63532005.10.06 20:59modify11491.001.19371.21471.2937
63542005.10.07 12:59s/l11491.001.21471.21471.29372077.78102856.66
63552005.10.07 15:59sell11501.001.21091.21591.1109
63562005.10.07 16:59modify11501.001.21091.21571.1109
63572005.10.10 01:59modify11501.001.21091.21551.1109
63582005.10.10 02:59modify11501.001.21091.21521.1109
63592005.10.10 09:59s/l11501.001.21521.21521.1109-416.02102440.64
63602005.10.10 10:59buy11511.001.21401.20901.3140
63612005.10.10 11:59modify11511.001.21401.21191.3140
63622005.10.10 12:59s/l11511.001.21191.21191.3140-210.00102230.64
63632005.10.10 14:59sell11521.001.20671.21171.1067
63642005.10.11 02:59modify11521.001.20671.20671.1067
63652005.10.11 15:59modify11521.001.20671.20371.1067
63662005.10.12 01:59modify11521.001.20671.20071.1067
63672005.10.12 13:59s/l11521.001.20071.20071.1067609.32102839.96
63682005.10.12 14:59buy11531.001.20211.19711.3021
63692005.10.12 15:59modify11531.001.20211.19781.3021
63702005.10.12 16:59modify11531.001.20211.19811.3021
63712005.10.12 19:59modify11531.001.20211.19831.3021
63722005.10.13 04:59s/l11531.001.19831.19831.3021-391.11102448.85
63732005.10.13 05:59sell11541.001.19821.20321.0982
63742005.10.13 06:59modify11541.001.19821.20241.0982
63752005.10.13 14:59modify11541.001.19821.19821.0982
63762005.10.13 18:59s/l11541.001.19821.19821.09820.00102448.85
63772005.10.13 21:59buy11551.001.20351.19851.3035
63782005.10.14 12:59s/l11551.001.19851.19851.3035-511.11101937.74
63792005.10.17 16:59sell11561.001.20281.20781.1028
63802005.10.18 04:59modify11561.001.20281.20731.1028
63812005.10.18 05:59modify11561.001.20281.20711.1028
63822005.10.18 06:59modify11561.001.20281.20281.1028
63832005.10.18 11:59modify11561.001.20281.19981.1028
63842005.10.18 16:59modify11561.001.20281.19681.1028
63852005.10.19 08:59modify11561.001.20281.19381.1028
63862005.10.19 11:59s/l11561.001.19381.19381.1028909.32102847.06
63872005.10.19 12:59buy11571.001.19701.19201.2970
63882005.10.19 21:59modify11571.001.19701.19701.2970
63892005.10.20 00:59s/l11571.001.19701.19701.2970-11.11102835.95
63902005.10.21 18:59sell11581.001.19561.20061.0956
63912005.10.24 18:59close11581.001.19931.20061.0956-356.02102479.93
63922005.10.24 18:59buy11591.001.19931.19431.2993
63932005.10.24 19:59modify11591.001.19931.19561.2993
63942005.10.25 02:59s/l11591.001.19561.19561.2993-381.11102098.82
63952005.10.25 09:59sell11601.001.19681.20181.0968
63962005.10.25 10:59s/l11601.001.20181.20181.0968-500.00101598.82
63972005.10.25 11:59buy11611.001.20361.19861.3036
63982005.10.25 16:59modify11611.001.20361.20361.3036
63992005.10.25 17:59modify11611.001.20361.20661.3036
64002005.10.26 15:59close11611.001.20841.20661.3036468.89102067.71
64012005.10.26 15:59sell11621.001.20841.21341.1084
64022005.10.26 16:59modify11621.001.20841.20981.1084
64032005.10.27 01:59modify11621.001.20841.20841.1084
64042005.10.27 02:59s/l11621.001.20841.20841.10844.66102072.37
64052005.10.27 06:59buy11631.001.21271.20771.3127
64062005.10.27 14:59modify11631.001.21271.21271.3127
64072005.10.28 10:59modify11631.001.21271.21311.3127
64082005.10.28 12:59modify11631.001.21271.21351.3127
64092005.10.28 13:59modify11631.001.21271.21361.3127
64102005.10.28 14:59s/l11631.001.21361.21361.312778.89102151.26
64112005.10.28 15:59sell11641.001.21251.21751.1125
64122005.10.28 16:59modify11641.001.21251.21481.1125
64132005.10.28 17:59modify11641.001.21251.21251.1125
64142005.10.28 19:59modify11641.001.21251.20951.1125
64152005.10.31 14:59modify11641.001.21251.20651.1125
64162005.10.31 17:59modify11641.001.21251.20351.1125
64172005.11.01 13:59modify11641.001.21251.20271.1125
64182005.11.01 15:59close11641.001.19961.20271.11251308.64103459.90
64192005.11.01 15:59buy11651.001.19961.19461.2996
64202005.11.01 18:59modify11651.001.19961.19911.2996
64212005.11.02 00:59modify11651.001.19961.19961.2996
64222005.11.02 13:59s/l11651.001.19961.19961.2996-11.11103448.79
64232005.11.02 14:59sell11661.001.19921.20421.0992
64242005.11.02 16:59close11661.001.20361.20421.0992-440.00103008.79
64252005.11.02 16:59buy11671.001.20361.19861.3036
64262005.11.02 17:59modify11671.001.20361.19951.3036
64272005.11.02 18:59modify11671.001.20361.20101.3036
64282005.11.02 19:59modify11671.001.20361.20111.3036
64292005.11.02 20:59modify11671.001.20361.20141.3036
64302005.11.02 21:59modify11671.001.20361.20361.3036
64312005.11.03 15:59s/l11671.001.20361.20361.3036-11.11102997.68
64322005.11.03 16:59sell11681.001.20051.20551.1005
64332005.11.03 17:59modify11681.001.20051.20521.1005
64342005.11.03 18:59modify11681.001.20051.20051.1005
64352005.11.03 22:59modify11681.001.20051.19751.1005
64362005.11.04 15:59s/l11681.001.19751.19751.1005304.66103302.34
64372005.11.08 22:59buy11691.001.17811.17311.2781
64382005.11.08 23:59modify11691.001.17811.17431.2781
64392005.11.09 13:59s/l11691.001.17431.17431.2781-391.11102911.23
64402005.11.09 14:59sell11701.001.17401.17901.0740
64412005.11.09 16:59close11701.001.17341.17901.074060.00102971.23
64422005.11.09 16:59buy11711.001.17341.16841.2734
64432005.11.09 17:59close11711.001.17351.16841.273410.00102981.23
64442005.11.09 17:59sell11721.001.17351.17851.0735
64452005.11.09 18:59modify11721.001.17351.17711.0735
64462005.11.09 21:59s/l11721.001.17711.17711.0735-360.00102621.23
64472005.11.09 22:59buy11731.001.17711.17211.2771
64482005.11.09 23:59modify11731.001.17711.17401.2771
64492005.11.10 15:59s/l11731.001.17401.17401.2771-321.11102300.12
64502005.11.10 16:59sell11741.001.17471.17971.0747
64512005.11.10 17:59modify11741.001.17471.17731.0747
64522005.11.10 20:59modify11741.001.17471.17471.0747
64532005.11.11 00:59modify11741.001.17471.17171.0747
64542005.11.11 21:59s/l11741.001.17171.17171.0747304.66102604.78
64552005.11.11 21:59buy11751.001.17311.16811.2731
64562005.11.13 23:59modify11751.001.17311.16911.2731
64572005.11.14 02:59modify11751.001.17311.16931.2731
64582005.11.14 03:59modify11751.001.17311.17011.2731
64592005.11.14 05:59modify11751.001.17311.17311.2731
64602005.11.14 12:59s/l11751.001.17311.17311.2731-33.33102571.45
64612005.11.14 14:59sell11761.001.17011.17511.0701
64622005.11.14 15:59modify11761.001.17011.17471.0701
64632005.11.14 17:59modify11761.001.17011.17011.0701
64642005.11.15 09:59s/l11761.001.17011.17011.07014.66102576.11
64652005.11.15 21:59buy11771.001.17281.16781.2728
64662005.11.16 12:59s/l11771.001.16781.16781.2728-511.11102065.00
64672005.11.16 16:59sell11781.001.16621.17121.0662
64682005.11.16 17:59modify11781.001.16621.17091.0662
64692005.11.17 01:59modify11781.001.16621.17051.0662
64702005.11.17 02:59modify11781.001.16621.17041.0662
64712005.11.17 10:59modify11781.001.16621.17031.0662
64722005.11.17 11:59modify11781.001.16621.17011.0662
64732005.11.17 14:59close11781.001.16781.17011.0662-155.34101909.66
64742005.11.17 14:59buy11791.001.16781.16281.2678
64752005.11.17 15:59modify11791.001.16781.16601.2678
64762005.11.17 16:59modify11791.001.16781.16781.2678
64772005.11.17 19:59modify11791.001.16781.17081.2678
64782005.11.18 09:59s/l11791.001.17081.17081.2678288.89102198.55
64792005.11.18 10:59sell11801.001.16751.17251.0675
64802005.11.18 15:59s/l11801.001.17251.17251.0675-500.00101698.55
64812005.11.18 16:59buy11811.001.17091.16591.2709
64822005.11.18 17:59modify11811.001.17091.17091.2709
64832005.11.20 23:59modify11811.001.17091.17391.2709
64842005.11.21 09:59modify11811.001.17091.17691.2709
64852005.11.21 14:59modify11811.001.17091.17991.2709
64862005.11.21 16:59s/l11811.001.17991.17991.2709866.67102565.22
64872005.11.21 17:59sell11821.001.17321.17821.0732
64882005.11.22 10:59modify11821.001.17321.17321.0732
64892005.11.22 17:59s/l11821.001.17321.17321.07324.66102569.88
64902005.11.22 18:59buy11831.001.17411.16911.2741
64912005.11.22 19:59modify11831.001.17411.17051.2741
64922005.11.22 20:59modify11831.001.17411.17411.2741
64932005.11.22 21:59modify11831.001.17411.17711.2741
64942005.11.23 07:59modify11831.001.17411.18011.2741
64952005.11.23 10:59s/l11831.001.18011.18011.2741588.89103158.77
64962005.11.24 14:59sell11841.001.17971.18471.0797
64972005.11.24 15:59modify11841.001.17971.18071.0797
64982005.11.25 02:59modify11841.001.17971.18051.0797
64992005.11.25 04:59modify11841.001.17971.18021.0797
65002005.11.25 08:59modify11841.001.17971.17971.0797
65012005.11.25 10:59modify11841.001.17971.17901.0797
65022005.11.25 11:59modify11841.001.17971.17871.0797
65032005.11.25 12:59modify11841.001.17971.17841.0797
65042005.11.25 13:59modify11841.001.17971.17821.0797
65052005.11.25 16:59modify11841.001.17971.17671.0797
65062005.11.25 20:59modify11841.001.17971.17661.0797
65072005.11.28 00:59modify11841.001.17971.17631.0797
65082005.11.28 01:59modify11841.001.17971.17371.0797
65092005.11.28 16:59s/l11841.001.17371.17371.0797618.64103777.41
65102005.11.28 17:59buy11851.001.18061.17561.2806
65112005.11.28 19:59modify11851.001.18061.18061.2806
65122005.11.28 20:59modify11851.001.18061.18361.2806
65132005.11.29 02:59s/l11851.001.18361.18361.2806288.89104066.30
65142005.11.29 15:59sell11861.001.17791.18291.0779
65152005.11.29 22:59modify11861.001.17791.18241.0779
65162005.11.30 02:59modify11861.001.17791.18221.0779
65172005.11.30 03:59modify11861.001.17791.18081.0779
65182005.11.30 09:59modify11861.001.17791.18051.0779
65192005.11.30 10:59modify11861.001.17791.18001.0779
65202005.11.30 14:59modify11861.001.17791.17851.0779
65212005.11.30 15:59modify11861.001.17791.17801.0779
65222005.11.30 16:59s/l11861.001.17801.17801.0779-5.34104060.96
65232005.11.30 17:59buy11871.001.17911.17411.2791
65242005.11.30 18:59modify11871.001.17911.17691.2791
65252005.12.01 12:59s/l11871.001.17691.17691.2791-231.11103829.85
65262005.12.01 13:59sell11881.001.17521.18021.0752
65272005.12.01 14:59modify11881.001.17521.17841.0752
65282005.12.01 15:59modify11881.001.17521.17521.0752
65292005.12.02 13:59modify11881.001.17521.17471.0752
65302005.12.02 14:59modify11881.001.17521.17351.0752
65312005.12.02 15:59modify11881.001.17521.17221.0752
65322005.12.05 12:59s/l11881.001.17221.17221.0752318.64104148.49
65332005.12.05 13:59buy11891.001.17701.17201.2770
65342005.12.05 18:59modify11891.001.17701.17701.2770
65352005.12.06 11:59s/l11891.001.17701.17701.2770-11.11104137.38
65362005.12.06 16:59sell11901.001.17771.18271.0777
65372005.12.06 17:59modify11901.001.17771.17951.0777
65382005.12.06 18:59s/l11901.001.17951.17951.0777-180.00103957.38
65392005.12.06 20:59buy11911.001.17961.17461.2796
65402005.12.06 21:59modify11911.001.17961.17741.2796
65412005.12.07 02:59s/l11911.001.17741.17741.2796-231.11103726.27
65422005.12.07 03:59sell11921.001.17671.18171.0767
65432005.12.07 04:59modify11921.001.17671.17911.0767
65442005.12.07 09:59modify11921.001.17671.17861.0767
65452005.12.07 10:59modify11921.001.17671.17671.0767
65462005.12.08 02:59modify11921.001.17671.17591.0767
65472005.12.08 03:59modify11921.001.17671.17561.0767
65482005.12.08 07:59modify11921.001.17671.17531.0767
65492005.12.08 08:59modify11921.001.17671.17471.0767
65502005.12.08 09:59s/l11921.001.17471.17471.0767204.66103930.93
65512005.12.08 10:59buy11931.001.17671.17171.2767
65522005.12.08 11:59modify11931.001.17671.17271.2767
65532005.12.08 16:59modify11931.001.17671.17671.2767
65542005.12.08 17:59modify11931.001.17671.17971.2767
65552005.12.09 01:59s/l11931.001.17971.17971.2767288.89104219.82
65562005.12.09 10:59sell11941.001.17741.18241.0774
65572005.12.09 11:59modify11941.001.17741.18161.0774
65582005.12.09 15:59s/l11941.001.18161.18161.0774-420.00103799.82
65592005.12.09 17:59buy11951.001.18261.17761.2826
65602005.12.09 18:59modify11951.001.18261.17901.2826
65612005.12.11 23:59s/l11951.001.17901.17901.2826-382.22103417.60
65622005.12.13 14:59sell11961.001.19301.19801.0930
65632005.12.13 15:59modify11961.001.19301.19491.0930
65642005.12.13 20:59s/l11961.001.19491.19491.0930-190.00103227.60
65652005.12.14 03:59buy11971.001.20281.19781.3028
65662005.12.15 00:59s/l11971.001.19781.19781.3028-511.11102716.49
65672005.12.15 01:59sell11981.001.19871.20371.0987
65682005.12.15 02:59modify11981.001.19871.20221.0987
65692005.12.15 10:59s/l11981.001.20221.20221.0987-350.00102366.49
65702005.12.15 11:59buy11991.001.20191.19691.3019
65712005.12.15 12:59modify11991.001.20191.19901.3019
65722005.12.15 15:59s/l11991.001.19901.19901.3019-290.00102076.49
65732005.12.15 16:59sell12001.001.19481.19981.0948
65742005.12.16 09:59s/l12001.001.19981.19981.0948-495.34101581.15
65752005.12.16 11:59buy12011.001.20021.19521.3002
65762005.12.16 12:59modify12011.001.20021.19661.3002
65772005.12.19 00:59modify12011.001.20021.20021.3002
65782005.12.19 13:59s/l12011.001.20021.20021.3002-33.33101547.82
65792005.12.19 14:59sell12021.001.19871.20371.0987
65802005.12.19 15:59modify12021.001.19871.20161.0987
65812005.12.20 02:59modify12021.001.19871.20131.0987
65822005.12.20 04:59modify12021.001.19871.20121.0987
65832005.12.20 06:59modify12021.001.19871.20081.0987
65842005.12.20 10:59modify12021.001.19871.20011.0987
65852005.12.20 11:59modify12021.001.19871.19991.0987
65862005.12.20 14:59modify12021.001.19871.19871.0987
65872005.12.20 15:59modify12021.001.19871.19571.0987
65882005.12.20 16:59modify12021.001.19871.19271.0987
65892005.12.20 17:59modify12021.001.19871.18971.0987
65902005.12.21 15:59modify12021.001.19871.18671.0987
65912005.12.22 11:59modify12021.001.19871.18641.0987
65922005.12.22 12:59modify12021.001.19871.18591.0987
65932005.12.22 13:59modify12021.001.19871.18531.0987
65942005.12.22 15:59s/l12021.001.18531.18531.09871353.98102901.80
65952005.12.22 16:59buy12031.001.18671.18171.2867
65962005.12.22 17:59modify12031.001.18671.18301.2867
65972005.12.22 19:59modify12031.001.18671.18351.2867
65982005.12.23 15:59close12031.001.18401.18351.2867-281.11102620.69
65992005.12.23 15:59sell12041.001.18401.18901.0840
66002005.12.23 17:59close12041.001.18581.18901.0840-180.00102440.69
66012005.12.23 17:59buy12051.001.18581.18081.2858
66022005.12.23 18:59modify12051.001.18581.18501.2858
66032005.12.26 03:59s/l12051.001.18501.18501.2858-113.33102327.36
66042005.12.26 04:59sell12061.001.18321.18821.0832
66052005.12.26 05:59modify12061.001.18321.18671.0832
66062005.12.26 14:59modify12061.001.18321.18651.0832
66072005.12.26 22:59modify12061.001.18321.18611.0832
66082005.12.27 00:59modify12061.001.18321.18601.0832
66092005.12.27 03:59modify12061.001.18321.18581.0832
66102005.12.27 09:59s/l12061.001.18581.18581.0832-255.34102072.02
66112005.12.27 11:59buy12071.001.18591.18091.2859
66122005.12.27 12:59modify12071.001.18591.18451.2859
66132005.12.27 20:59s/l12071.001.18451.18451.2859-140.00101932.02
66142005.12.27 21:59sell12081.001.18321.18821.0832
66152005.12.27 22:59modify12081.001.18321.18631.0832
66162005.12.27 23:59modify12081.001.18321.18611.0832
66172005.12.28 07:59s/l12081.001.18611.18611.0832-285.34101646.68
66182005.12.28 08:59buy12091.001.19261.18761.2926
66192005.12.28 17:59s/l12091.001.18761.18761.2926-500.00101146.68
66202005.12.28 19:59sell12101.001.18281.18781.0828
66212005.12.29 18:59modify12101.001.18281.18601.0828
66222005.12.30 03:59s/l12101.001.18601.18601.0828-310.68100836.00
66232005.12.30 04:59buy12111.001.18731.18231.2873
66242005.12.30 05:59modify12111.001.18731.18371.2873
66252005.12.30 06:59modify12111.001.18731.18381.2873
66262005.12.30 08:59modify12111.001.18731.18391.2873
66272005.12.30 10:59s/l12111.001.18391.18391.2873-340.00100496.00
66282005.12.30 11:59sell12121.001.18301.18801.0830
66292005.12.30 12:59modify12121.001.18301.18661.0830
66302005.12.30 14:59modify12121.001.18301.18301.0830
66312005.12.30 17:59s/l12121.001.18301.18301.08300.00100496.00
66322006.01.02 10:59buy12131.001.18521.18021.2852
66332006.01.02 11:59modify12131.001.18521.18101.2852
66342006.01.02 19:59close12131.001.18221.18101.2852-300.00100196.00
66352006.01.02 19:59sell12141.001.18221.18721.0822
66362006.01.02 20:59modify12141.001.18221.18451.0822
66372006.01.03 03:59s/l12141.001.18451.18451.0822-225.3499970.66
66382006.01.03 04:59buy12151.001.18741.18241.2874
66392006.01.03 08:59modify12151.001.18741.18321.2874
66402006.01.03 15:59modify12151.001.18741.18741.2874
66412006.01.03 16:59modify12151.001.18741.19041.2874
66422006.01.03 17:59modify12151.001.18741.19341.2874
66432006.01.03 20:59modify12151.001.18741.19641.2874
66442006.01.04 00:59modify12151.001.18741.19941.2874
66452006.01.04 03:59modify12151.001.18741.20241.2874
66462006.01.04 13:59modify12151.001.18741.20541.2874
66472006.01.04 18:59modify12151.001.18741.20841.2874
66482006.01.05 11:59s/l12151.001.20841.20841.28742077.78102048.44
66492006.01.05 12:59sell12161.001.20831.21331.1083
66502006.01.05 13:59modify12161.001.20831.21161.1083
66512006.01.05 21:59modify12161.001.20831.21131.1083
66522006.01.05 23:59close12161.001.21021.21131.1083-190.00101858.44
66532006.01.05 23:59buy12171.001.21021.20521.3102
66542006.01.06 00:59modify12171.001.21021.20841.3102
66552006.01.06 02:59s/l12171.001.20841.20841.3102-191.11101667.33
66562006.01.09 09:59sell12181.001.20861.21361.1086
66572006.01.09 18:59modify12181.001.20861.21351.1086
66582006.01.09 23:59modify12181.001.20861.21231.1086
66592006.01.10 03:59modify12181.001.20861.21211.1086
66602006.01.10 04:59modify12181.001.20861.21171.1086
66612006.01.10 07:59modify12181.001.20861.21151.1086
66622006.01.10 08:59modify12181.001.20861.21071.1086
66632006.01.10 09:59modify12181.001.20861.20911.1086
66642006.01.10 11:59s/l12181.001.20911.20911.1086-45.34101621.99
66652006.01.10 11:59buy12191.001.21101.20601.3110
66662006.01.10 14:59s/l12191.001.20601.20601.3110-500.00101121.99
66672006.01.10 15:59sell12201.001.20641.21141.1064
66682006.01.10 16:59modify12201.001.20641.20861.1064
66692006.01.11 13:59s/l12201.001.20861.20861.1064-215.34100906.65
66702006.01.11 13:59buy12211.001.20881.20381.3088
66712006.01.11 14:59modify12211.001.20881.20591.3088
66722006.01.11 16:59modify12211.001.20881.20661.3088
66732006.01.11 17:59modify12211.001.20881.20881.3088
66742006.01.12 03:59modify12211.001.20881.21181.3088
66752006.01.12 14:59s/l12211.001.21181.21181.3088288.89101195.54
66762006.01.12 15:59sell12221.001.20291.20791.1029
66772006.01.13 15:59close12221.001.20541.20791.1029-245.34100950.20
66782006.01.13 15:59buy12231.001.20541.20041.3054
66792006.01.13 16:59modify12231.001.20541.20441.3054
66802006.01.13 17:59modify12231.001.20541.20541.3054
66812006.01.13 18:59modify12231.001.20541.20841.3054
66822006.01.15 23:59modify12231.001.20541.21141.3054
66832006.01.16 14:59s/l12231.001.21141.21141.3054566.67101516.87
66842006.01.16 19:59sell12241.001.21221.21721.1122
66852006.01.16 20:59modify12241.001.21221.21411.1122
66862006.01.17 01:59modify12241.001.21221.21221.1122
66872006.01.17 07:59s/l12241.001.21221.21221.11224.66101521.53
66882006.01.17 09:59buy12251.001.21331.20831.3133
66892006.01.17 10:59modify12251.001.21331.20991.3133
66902006.01.17 12:59s/l12251.001.20991.20991.3133-340.00101181.53
66912006.01.17 13:59sell12261.001.20851.21351.1085
66922006.01.17 14:59modify12261.001.20851.21141.1085
66932006.01.17 16:59modify12261.001.20851.21131.1085
66942006.01.17 17:59modify12261.001.20851.21121.1085
66952006.01.17 23:59s/l12261.001.21121.21121.1085-270.00100911.53
66962006.01.18 00:59buy12271.001.21101.20601.3110
66972006.01.18 01:59modify12271.001.21101.20771.3110
66982006.01.18 10:59modify12271.001.21101.20811.3110
66992006.01.18 15:59modify12271.001.21101.21101.3110
67002006.01.18 16:59s/l12271.001.21101.21101.31100.00100911.53
67012006.01.18 18:59sell12281.001.20861.21361.1086
67022006.01.18 19:59modify12281.001.20861.21291.1086
67032006.01.19 15:59modify12281.001.20861.21281.1086
67042006.01.19 17:59close12281.001.21111.21281.1086-245.34100666.19
67052006.01.19 17:59buy12291.001.21111.20611.3111
67062006.01.19 18:59modify12291.001.21111.20801.3111
67072006.01.20 02:59s/l12291.001.20801.20801.3111-321.11100345.08
67082006.01.24 12:00sell12301.001.22761.23261.1276
67092006.01.24 13:00modify12301.001.22761.23031.1276
67102006.01.24 15:00modify12301.001.22761.23021.1276
67112006.01.25 01:00modify12301.001.22761.22951.1276
67122006.01.25 02:00modify12301.001.22761.22931.1276
67132006.01.25 07:00modify12301.001.22761.22891.1276
67142006.01.25 08:00modify12301.001.22761.22851.1276
67152006.01.25 09:31s/l12301.001.22851.22851.1276-85.34100259.74
67162006.01.25 10:00buy12311.001.22901.22401.3290
67172006.01.25 11:00modify12311.001.22901.22731.3290
67182006.01.25 14:32s/l12311.001.22731.22731.3290-170.00100089.74
67192006.01.25 15:00sell12321.001.22671.23171.1267
67202006.01.25 16:00modify12321.001.22671.22991.1267
67212006.01.25 17:00modify12321.001.22671.22961.1267
67222006.01.26 11:00modify12321.001.22671.22931.1267
67232006.01.26 12:00modify12321.001.22671.22871.1267
67242006.01.26 13:00modify12321.001.22671.22861.1267
67252006.01.26 14:00modify12321.001.22671.22841.1267
67262006.01.26 15:00modify12321.001.22671.22631.1267
67272006.01.26 18:00modify12321.001.22671.22671.1267
67282006.01.26 18:00modify12321.001.22671.22621.1267
67292006.01.26 19:00modify12321.001.22671.22581.1267
67302006.01.26 20:00modify12321.001.22671.22491.1267
67312006.01.26 21:00modify12321.001.22671.22471.1267
67322006.01.27 03:00modify12321.001.22671.22371.1267
67332006.01.27 13:00modify12321.001.22671.22071.1267
67342006.01.27 14:31s/l12321.001.22071.22071.1267609.32100699.06
67352006.01.31 05:00buy12331.001.21041.20541.3104
67362006.01.31 06:00modify12331.001.21041.20781.3104
67372006.01.31 10:00modify12331.001.21041.20791.3104
67382006.01.31 14:00modify12331.001.21041.20831.3104
67392006.01.31 15:00modify12331.001.21041.20851.3104
67402006.01.31 17:00modify12331.001.21041.21041.3104
67412006.01.31 19:00modify12331.001.21041.21341.3104
67422006.01.31 20:24s/l12331.001.21341.21341.3104300.00100999.06
67432006.02.01 12:00sell12341.001.21111.21611.1111
67442006.02.01 13:00modify12341.001.21111.21581.1111
67452006.02.01 15:00modify12341.001.21111.21541.1111
67462006.02.01 19:00modify12341.001.21111.21481.1111
67472006.02.01 20:00modify12341.001.21111.21111.1111
67482006.02.02 07:00modify12341.001.21111.20811.1111
67492006.02.02 16:13s/l12341.001.20811.20811.1111304.66101303.72
67502006.02.02 17:00buy12351.001.20881.20381.3088
67512006.02.02 18:00modify12351.001.20881.20561.3088
67522006.02.03 07:00modify12351.001.20881.20611.3088
67532006.02.03 12:14s/l12351.001.20611.20611.3088-281.11101022.61
67542006.02.03 15:00sell12361.001.20081.20581.1008
67552006.02.06 04:00modify12361.001.20081.20571.1008
67562006.02.06 05:00modify12361.001.20081.20551.1008
67572006.02.06 09:00modify12361.001.20081.20531.1008
67582006.02.06 13:00modify12361.001.20081.20081.1008
67592006.02.07 03:00modify12361.001.20081.20061.1008
67602006.02.07 04:00modify12361.001.20081.20031.1008
67612006.02.07 07:00modify12361.001.20081.20021.1008
67622006.02.07 08:00modify12361.001.20081.19991.1008
67632006.02.07 09:09s/l12361.001.19991.19991.1008108.64101131.25
67642006.02.07 11:00buy12371.001.20011.19511.3001
67652006.02.07 12:00modify12371.001.20011.19661.3001
67662006.02.07 13:04s/l12371.001.19661.19661.3001-350.00100781.25
67672006.02.07 17:00sell12381.001.19511.20011.0951
67682006.02.07 18:00modify12381.001.19511.19931.0951
67692006.02.07 23:16s/l12381.001.19931.19931.0951-420.00100361.25
67702006.02.09 02:00buy12391.001.19891.19391.2989
67712006.02.09 03:00modify12391.001.19891.19431.2989
67722006.02.09 19:00modify12391.001.19891.19531.2989
67732006.02.09 21:00modify12391.001.19891.19561.2989
67742006.02.09 22:00modify12391.001.19891.19591.2989
67752006.02.10 02:00modify12391.001.19891.19651.2989
67762006.02.10 09:27s/l12391.001.19651.19651.2989-251.11100110.14
67772006.02.10 17:00sell12401.001.19111.19611.0911
67782006.02.13 18:00modify12401.001.19111.19151.0911
67792006.02.13 20:00close12401.001.19111.19151.091113.98100124.12
67802006.02.13 20:00buy12411.001.19111.18611.2911
67812006.02.13 21:00modify12411.001.19111.18931.2911
67822006.02.14 01:43s/l12411.001.18931.18931.2911-191.1199933.01
67832006.02.14 15:00sell12421.001.18741.19241.0874
67842006.02.14 16:00modify12421.001.18741.19041.0874
67852006.02.14 17:29s/l12421.001.19041.19041.0874-300.0099633.01
67862006.02.14 21:00buy12431.001.19151.18651.2915
67872006.02.14 22:00modify12431.001.19151.18781.2915
67882006.02.15 01:00modify12431.001.19151.18791.2915
67892006.02.15 03:00modify12431.001.19151.18811.2915
67902006.02.15 15:00modify12431.001.19151.18831.2915
67912006.02.15 16:00modify12431.001.19151.18911.2915
67922006.02.15 16:36s/l12431.001.18911.18911.2915-251.1199381.90
67932006.02.15 18:00sell12441.001.18821.19321.0882
67942006.02.15 19:00modify12441.001.18821.19281.0882
67952006.02.16 12:00modify12441.001.18821.19271.0882
67962006.02.16 13:00modify12441.001.18821.19221.0882
67972006.02.16 21:00close12441.001.18891.19221.0882-65.3499316.56
67982006.02.16 21:00buy12451.001.18891.18391.2889
67992006.02.16 22:00modify12451.001.18891.18631.2889
68002006.02.16 23:00modify12451.001.18891.18661.2889
68012006.02.17 01:00modify12451.001.18891.18671.2889
68022006.02.17 10:07s/l12451.001.18671.18671.2889-231.1199085.45
68032006.02.17 13:00sell12461.001.18701.19201.0870
68042006.02.17 14:00modify12461.001.18701.18941.0870
68052006.02.17 15:48s/l12461.001.18941.18941.0870-240.0098845.45
68062006.02.17 17:00buy12471.001.19231.18731.2923
68072006.02.17 18:00modify12471.001.19231.18831.2923
68082006.02.17 18:24s/l12471.001.18831.18831.2923-400.0098445.45
68092006.02.20 23:00sell12481.001.19371.19871.0937
68102006.02.21 00:00modify12481.001.19371.19581.0937
68112006.02.21 04:00modify12481.001.19371.19551.0937
68122006.02.21 05:00modify12481.001.19371.19541.0937
68132006.02.21 06:00modify12481.001.19371.19531.0937
68142006.02.21 07:00modify12481.001.19371.19521.0937
68152006.02.21 09:00modify12481.001.19371.19401.0937
68162006.02.21 10:00modify12481.001.19371.19361.0937
68172006.02.21 13:00modify12481.001.19371.19371.0937
68182006.02.21 13:00modify12481.001.19371.19351.0937
68192006.02.21 14:00modify12481.001.19371.19341.0937
68202006.02.21 15:00modify12481.001.19371.19331.0937
68212006.02.21 17:00modify12481.001.19371.19311.0937
68222006.02.21 18:00modify12481.001.19371.19291.0937
68232006.02.21 20:00modify12481.001.19371.19281.0937
68242006.02.21 20:27s/l12481.001.19281.19281.093794.6698540.11
68252006.02.22 03:00buy12491.001.19211.18711.2921
68262006.02.22 04:00modify12491.001.19211.19021.2921
68272006.02.22 09:52s/l12491.001.19021.19021.2921-190.0098350.11
68282006.02.22 11:00sell12501.001.19011.19511.0901
68292006.02.22 12:00modify12501.001.19011.19101.0901
68302006.02.22 15:00modify12501.001.19011.19081.0901
68312006.02.22 17:44s/l12501.001.19081.19081.0901-70.0098280.11
68322006.02.22 19:00buy12511.001.19131.18631.2913
68332006.02.22 20:00modify12511.001.19131.18801.2913
68342006.02.23 11:00modify12511.001.19131.18831.2913
68352006.02.23 12:00modify12511.001.19131.19131.2913
68362006.02.23 15:56s/l12511.001.19131.19131.2913-11.1198269.00
68372006.02.24 09:00sell12521.001.19141.19641.0914
68382006.02.24 10:00modify12521.001.19141.19431.0914
68392006.02.24 12:00modify12521.001.19141.19411.0914
68402006.02.24 13:00modify12521.001.19141.19391.0914
68412006.02.24 16:00modify12521.001.19141.19181.0914
68422006.02.24 17:00modify12521.001.19141.19141.0914
68432006.02.24 17:00modify12521.001.19141.19121.0914
68442006.02.27 00:00modify12521.001.19141.19111.0914
68452006.02.27 01:00modify12521.001.19141.18841.0914
68462006.02.27 16:00modify12521.001.19141.18801.0914
68472006.02.27 18:00modify12521.001.19141.18661.0914
68482006.02.27 22:00modify12521.001.19141.18621.0914
68492006.02.28 04:23s/l12521.001.18621.18621.0914538.6498807.64
68502006.02.28 07:00buy12531.001.18601.18101.2860
68512006.02.28 08:00modify12531.001.18601.18451.2860
68522006.02.28 08:18s/l12531.001.18451.18451.2860-150.0098657.64
68532006.03.01 18:00sell12541.001.18951.19451.0895
68542006.03.02 10:13s/l12541.001.19451.19451.0895-495.3498162.30
68552006.03.02 16:00buy12551.001.19581.19081.2958
68562006.03.02 17:00modify12551.001.19581.19231.2958
68572006.03.02 18:00modify12551.001.19581.19581.2958
68582006.03.02 21:00modify12551.001.19581.19881.2958
68592006.03.03 16:00modify12551.001.19581.20181.2958
68602006.03.03 16:02s/l12551.001.20181.20181.2958588.8998751.19
68612006.03.06 15:00sell12561.001.20201.20701.1020
68622006.03.06 16:00modify12561.001.20201.20631.1020
68632006.03.06 19:00modify12561.001.20201.20611.1020
68642006.03.07 02:00modify12561.001.20201.20531.1020
68652006.03.07 03:00modify12561.001.20201.20511.1020
68662006.03.07 06:00modify12561.001.20201.20201.1020
68672006.03.07 09:00modify12561.001.20201.19901.1020
68682006.03.07 11:00modify12561.001.20201.19601.1020
68692006.03.07 16:00modify12561.001.20201.19301.1020
68702006.03.08 10:00modify12561.001.20201.19171.1020
68712006.03.08 10:35s/l12561.001.19171.19171.10201039.3299790.51
68722006.03.08 11:00buy12571.001.19221.18721.2922
68732006.03.08 12:00modify12571.001.19221.18891.2922
68742006.03.08 21:00modify12571.001.19221.18921.2922
68752006.03.09 02:00modify12571.001.19221.18941.2922
68762006.03.09 03:00modify12571.001.19221.19021.2922
68772006.03.09 04:00modify12571.001.19221.19031.2922
68782006.03.09 05:00modify12571.001.19221.19061.2922
68792006.03.09 07:00modify12571.001.19221.19101.2922
68802006.03.09 08:00modify12571.001.19221.19111.2922
68812006.03.09 09:00modify12571.001.19221.19131.2922
68822006.03.09 14:29s/l12571.001.19131.19131.2922-101.1199689.40
68832006.03.09 18:00sell12581.001.19191.19691.0919
68842006.03.09 19:00modify12581.001.19191.19371.0919
68852006.03.10 00:00modify12581.001.19191.19361.0919
68862006.03.10 02:00modify12581.001.19191.19331.0919
68872006.03.10 07:00modify12581.001.19191.19281.0919
68882006.03.10 08:36s/l12581.001.19281.19281.0919-85.3499604.06
68892006.03.10 21:00buy12591.001.19151.18651.2915
68902006.03.12 23:00modify12591.001.19151.18791.2915
68912006.03.13 02:00modify12591.001.19151.18801.2915
68922006.03.13 03:00modify12591.001.19151.18841.2915
68932006.03.13 04:00modify12591.001.19151.18861.2915
68942006.03.13 05:00modify12591.001.19151.19151.2915
68952006.03.13 21:00modify12591.001.19151.19161.2915
68962006.03.13 22:00modify12591.001.19151.19271.2915
68972006.03.14 00:00modify12591.001.19151.19291.2915
68982006.03.14 01:00modify12591.001.19151.19321.2915
68992006.03.14 02:00modify12591.001.19151.19451.2915
69002006.03.14 12:05s/l12591.001.19451.19451.2915255.5699859.62
69012006.03.17 16:00sell12601.001.21531.22031.1153
69022006.03.17 18:00close12601.001.21981.22031.1153-450.0099409.62
69032006.03.17 18:00buy12611.001.21981.21481.3198
69042006.03.17 19:00modify12611.001.21981.21601.3198
69052006.03.20 06:17s/l12611.001.21601.21601.3198-413.3398996.29
69062006.03.20 08:00sell12621.001.21571.22071.1157
69072006.03.20 13:00modify12621.001.21571.21861.1157
69082006.03.20 14:55s/l12621.001.21861.21861.1157-290.0098706.29
69092006.03.24 17:00buy12631.001.20151.19651.3015
69102006.03.24 18:00modify12631.001.20151.19831.3015
69112006.03.27 06:00modify12631.001.20151.20151.3015
69122006.03.27 18:00close12631.001.20231.20151.301546.6798752.96
69132006.03.27 18:00sell12641.001.20231.20731.1023
69142006.03.27 19:00modify12641.001.20231.20341.1023
69152006.03.28 08:00modify12641.001.20231.20311.1023
69162006.03.28 09:00modify12641.001.20231.20271.1023
69172006.03.28 09:53s/l12641.001.20271.20271.1023-35.3498717.62
69182006.03.28 11:00buy12651.001.20671.20171.3067
69192006.03.28 14:00modify12651.001.20671.20181.3067
69202006.03.28 15:00modify12651.001.20671.20221.3067
69212006.03.28 16:00modify12651.001.20671.20671.3067
69222006.03.28 17:09s/l12651.001.20671.20671.30670.0098717.62
69232006.03.28 22:00sell12661.001.20051.20551.1005
69242006.03.29 17:00modify12661.001.20051.20521.1005
69252006.03.29 19:00modify12661.001.20051.20491.1005
69262006.03.29 20:14s/l12661.001.20491.20491.1005-435.3498282.28
69272006.03.29 23:00buy12671.001.20371.19871.3037
69282006.03.30 00:00modify12671.001.20371.20001.3037
69292006.03.30 04:00modify12671.001.20371.20011.3037
69302006.03.30 05:00modify12671.001.20371.20031.3037
69312006.03.30 07:00modify12671.001.20371.20371.3037
69322006.03.30 17:00modify12671.001.20371.20671.3037
69332006.03.30 19:00modify12671.001.20371.20971.3037
69342006.03.30 23:00modify12671.001.20371.21271.3037
69352006.03.31 09:23s/l12671.001.21271.21271.3037877.7899160.06
69362006.03.31 17:00sell12681.001.21021.21521.1102
69372006.03.31 18:00modify12681.001.21021.21431.1102
69382006.03.31 18:53s/l12681.001.21431.21431.1102-410.0098750.06
69392006.04.03 17:00buy12691.001.21151.20651.3115
69402006.04.03 18:00modify12691.001.21151.20661.3115
69412006.04.03 21:00modify12691.001.21151.20671.3115
69422006.04.04 02:00modify12691.001.21151.20691.3115
69432006.04.04 07:00modify12691.001.21151.21151.3115
69442006.04.04 12:00modify12691.001.21151.21451.3115
69452006.04.04 15:00modify12691.001.21151.21751.3115
69462006.04.04 16:00modify12691.001.21151.22051.3115
69472006.04.04 21:00modify12691.001.21151.22351.3115
69482006.04.05 15:00modify12691.001.21151.22501.3115
69492006.04.05 16:00modify12691.001.21151.22601.3115
69502006.04.05 16:30s/l12691.001.22601.22601.31151427.78100177.84
69512006.04.06 15:00sell12701.001.22411.22911.1241
69522006.04.06 17:00modify12701.001.22411.22901.1241
69532006.04.07 02:00modify12701.001.22411.22411.1241
69542006.04.07 14:00modify12701.001.22411.22111.1241
69552006.04.07 14:31s/l12701.001.22111.22111.1241304.66100482.50
69562006.04.11 07:00buy12711.001.21191.20691.3119
69572006.04.11 08:00modify12711.001.21191.20911.3119
69582006.04.11 09:00modify12711.001.21191.20941.3119
69592006.04.11 10:00modify12711.001.21191.20951.3119
69602006.04.11 14:22s/l12711.001.20951.20951.3119-240.00100242.50
69612006.04.12 15:00sell12721.001.20851.21351.1085
69622006.04.13 07:00modify12721.001.20851.21311.1085
69632006.04.13 09:18s/l12721.001.21311.21311.1085-455.3499787.16
69642006.04.14 01:00buy12731.001.21171.20671.3117
69652006.04.14 02:00modify12731.001.21171.20871.3117
69662006.04.14 16:00modify12731.001.21171.20891.3117
69672006.04.14 17:00modify12731.001.21171.20931.3117
69682006.04.14 19:00modify12731.001.21171.21031.3117
69692006.04.17 00:00modify12731.001.21171.21061.3117
69702006.04.17 01:00modify12731.001.21171.21081.3117
69712006.04.17 02:00modify12731.001.21171.21101.3117
69722006.04.17 03:00modify12731.001.21171.21171.3117
69732006.04.17 03:00modify12731.001.21171.21191.3117
69742006.04.17 04:00modify12731.001.21171.21471.3117
69752006.04.17 14:00modify12731.001.21171.21771.3117
69762006.04.17 15:00modify12731.001.21171.22071.3117
69772006.04.17 17:00modify12731.001.21171.22371.3117
69782006.04.18 08:59s/l12731.001.22371.22371.31171155.56100942.72
69792006.04.20 16:00sell12741.001.23221.23721.1322
69802006.04.20 17:00modify12741.001.23221.23611.1322
69812006.04.20 21:00modify12741.001.23221.23591.1322
69822006.04.20 22:00modify12741.001.23221.23571.1322
69832006.04.20 23:00modify12741.001.23221.23531.1322
69842006.04.21 00:00modify12741.001.23221.23501.1322
69852006.04.21 02:00modify12741.001.23221.23431.1322
69862006.04.21 03:00modify12741.001.23221.23341.1322
69872006.04.21 05:00modify12741.001.23221.23331.1322
69882006.04.21 09:00modify12741.001.23221.23321.1322
69892006.04.21 10:07s/l12741.001.23321.23321.1322-95.34100847.38
69902006.04.21 15:00buy12751.001.23311.22811.3331
69912006.04.21 16:00modify12751.001.23311.22911.3331
69922006.04.21 17:00modify12751.001.23311.22931.3331
69932006.04.21 18:00modify12751.001.23311.22941.3331
69942006.04.23 23:00modify12751.001.23311.23311.3331
69952006.04.24 12:00modify12751.001.23311.23331.3331
69962006.04.24 15:00modify12751.001.23311.23371.3331
69972006.04.24 16:03s/l12751.001.23371.23371.333126.67100874.05
69982006.05.01 18:00sell12761.001.26041.26541.1604
69992006.05.01 19:00modify12761.001.26041.26521.1604
70002006.05.01 22:00modify12761.001.26041.26491.1604
70012006.05.02 00:00modify12761.001.26041.26041.1604
70022006.05.02 09:43s/l12761.001.26041.26041.16044.66100878.71
70032006.05.02 16:00buy12771.001.26401.25901.3640
70042006.05.02 17:00modify12771.001.26401.25941.3640
70052006.05.03 10:00modify12771.001.26401.26121.3640
70062006.05.03 11:00modify12771.001.26401.26241.3640
70072006.05.03 12:33s/l12771.001.26241.26241.3640-171.11100707.60
70082006.05.03 17:00sell12781.001.26091.26591.1609
70092006.05.03 18:00modify12781.001.26091.26451.1609
70102006.05.03 18:03s/l12781.001.26451.26451.1609-360.00100347.60
70112006.05.04 16:00buy12791.001.26461.25961.3646
70122006.05.04 17:00modify12791.001.26461.26461.3646
70132006.05.04 21:00modify12791.001.26461.26761.3646
70142006.05.05 09:03s/l12791.001.26761.26761.3646288.89100636.49
70152006.05.08 16:00sell12801.001.27091.27591.1709
70162006.05.08 17:00modify12801.001.27091.27551.1709
70172006.05.09 09:00modify12801.001.27091.27501.1709
70182006.05.09 10:00modify12801.001.27091.27091.1709
70192006.05.09 13:22s/l12801.001.27091.27091.17094.66100641.15
70202006.05.09 16:00buy12811.001.27471.26971.3747
70212006.05.10 09:00modify12811.001.27471.27471.3747
70222006.05.10 16:00modify12811.001.27471.27611.3747
70232006.05.10 17:00modify12811.001.27471.27641.3747
70242006.05.10 18:00modify12811.001.27471.27651.3747
70252006.05.10 19:00modify12811.001.27471.27671.3747
70262006.05.10 20:17s/l12811.001.27671.27671.3747188.89100830.04
70272006.05.11 01:00sell12821.001.27731.28231.1773
70282006.05.11 02:00modify12821.001.27731.28071.1773
70292006.05.11 04:00modify12821.001.27731.27731.1773
70302006.05.11 10:00modify12821.001.27731.27431.1773
70312006.05.11 14:21s/l12821.001.27431.27431.1773300.00101130.04
70322006.05.11 17:00buy12831.001.28241.27741.3824
70332006.05.11 19:00modify12831.001.28241.28241.3824
70342006.05.12 11:00modify12831.001.28241.28541.3824
70352006.05.12 12:00modify12831.001.28241.28841.3824
70362006.05.12 14:30s/l12831.001.28841.28841.3824588.89101718.93
70372006.05.15 10:00sell12841.001.28701.29201.1870
70382006.05.15 13:00modify12841.001.28701.28701.1870
70392006.05.15 19:00modify12841.001.28701.28401.1870
70402006.05.16 05:53s/l12841.001.28401.28401.1870304.66102023.59
70412006.05.16 15:00buy12851.001.28561.28061.3856
70422006.05.17 10:00modify12851.001.28561.28561.3856
70432006.05.17 15:19s/l12851.001.28561.28561.3856-11.11102012.48
70442006.05.17 16:00sell12861.001.28341.28841.1834
70452006.05.17 17:00modify12861.001.28341.28341.1834
70462006.05.17 18:00modify12861.001.28341.28041.1834
70472006.05.17 20:00modify12861.001.28341.27741.1834
70482006.05.18 09:29s/l12861.001.27741.27741.1834604.66102617.14
70492006.05.18 16:00buy12871.001.28211.27711.3821
70502006.05.19 00:00modify12871.001.28211.28211.3821
70512006.05.19 08:16s/l12871.001.28211.28211.3821-11.11102606.03
70522006.05.19 10:00sell12881.001.27841.28341.1784
70532006.05.19 12:00modify12881.001.27841.27841.1784
70542006.05.19 17:00modify12881.001.27841.27541.1784
70552006.05.19 17:58s/l12881.001.27541.27541.1784300.00102906.03
70562006.05.22 11:00buy12891.001.27641.27141.3764
70572006.05.22 12:00modify12891.001.27641.27291.3764
70582006.05.22 17:00modify12891.001.27641.27641.3764
70592006.05.22 18:00modify12891.001.27641.27941.3764
70602006.05.22 21:00modify12891.001.27641.28241.3764
70612006.05.23 09:34s/l12891.001.28241.28241.3764588.89103494.92
70622006.05.23 23:00sell12901.001.28151.28651.1815
70632006.05.24 00:00modify12901.001.28151.28151.1815
70642006.05.24 08:53s/l12901.001.28151.28151.18154.66103499.58
70652006.05.24 11:00buy12911.001.28541.28041.3854
70662006.05.24 16:04s/l12911.001.28041.28041.3854-500.00102999.58
70672006.05.24 17:00sell12921.001.27611.28111.1761
70682006.05.25 16:00modify12921.001.27611.28071.1761
70692006.05.25 19:00modify12921.001.27611.27791.1761
70702006.05.25 19:45s/l12921.001.27791.27791.1761-175.34102824.24
70712006.05.25 21:00buy12931.001.28061.27561.3806
70722006.05.25 22:00modify12931.001.28061.27681.3806
70732006.05.26 00:00modify12931.001.28061.27711.3806
70742006.05.26 05:00modify12931.001.28061.27721.3806
70752006.05.26 05:14s/l12931.001.27721.27721.3806-351.11102473.13
70762006.05.26 06:00sell12941.001.27711.28211.1771
70772006.05.26 07:00modify12941.001.27711.28031.1771
70782006.05.26 09:42s/l12941.001.28031.28031.1771-320.00102153.13
70792006.05.26 10:00buy12951.001.28161.27661.3816
70802006.05.26 11:00modify12951.001.28161.27751.3816
70812006.05.26 15:00modify12951.001.28161.27771.3816
70822006.05.26 15:22s/l12951.001.27771.27771.3816-390.00101763.13
70832006.05.26 16:00sell12961.001.27361.27861.1736
70842006.05.29 12:00modify12961.001.27361.27841.1736
70852006.05.29 16:00modify12961.001.27361.27821.1736
70862006.05.29 17:00close12961.001.27581.27821.1736-206.02101557.11
70872006.05.29 17:00buy12971.001.27581.27081.3758
70882006.05.29 19:00modify12971.001.27581.27341.3758
70892006.05.30 01:00modify12971.001.27581.27431.3758
70902006.05.30 02:08s/l12971.001.27431.27431.3758-161.11101396.00
70912006.05.31 16:00sell12981.001.28531.29031.1853
70922006.05.31 17:00modify12981.001.28531.28791.1853
70932006.05.31 18:00modify12981.001.28531.28781.1853
70942006.05.31 21:00modify12981.001.28531.28531.1853
70952006.06.01 03:00modify12981.001.28531.28231.1853
70962006.06.01 14:00modify12981.001.28531.27931.1853
70972006.06.01 16:59s/l12981.001.27931.27931.1853604.66102000.66
70982006.06.01 17:00buy12991.001.28191.27691.3819
70992006.06.02 15:00modify12991.001.28191.28191.3819
71002006.06.02 16:00modify12991.001.28191.28491.3819
71012006.06.02 17:00modify12991.001.28191.28791.3819
71022006.06.05 06:00modify12991.001.28191.29091.3819
71032006.06.05 11:00modify12991.001.28191.29391.3819
71042006.06.05 14:42s/l12991.001.29391.29391.38191155.56103156.22
71052006.06.05 21:00sell13001.001.29181.29681.1918
71062006.06.05 22:00modify13001.001.29181.29571.1918
71072006.06.05 23:00modify13001.001.29181.29541.1918
71082006.06.06 01:00modify13001.001.29181.29531.1918
71092006.06.06 03:00modify13001.001.29181.29521.1918
71102006.06.06 04:00modify13001.001.29181.29511.1918
71112006.06.06 06:00modify13001.001.29181.29501.1918
71122006.06.06 10:00modify13001.001.29181.29481.1918
71132006.06.06 11:00modify13001.001.29181.29471.1918
71142006.06.06 12:00modify13001.001.29181.29451.1918
71152006.06.06 13:00modify13001.001.29181.29181.1918
71162006.06.06 15:00modify13001.001.29181.28881.1918
71172006.06.06 17:00modify13001.001.29181.28581.1918
71182006.06.07 09:00modify13001.001.29181.28281.1918
71192006.06.07 10:09s/l13001.001.28281.28281.1918909.32104065.54
71202006.06.09 16:00buy13011.001.26621.26121.3662
71212006.06.09 17:00modify13011.001.26621.26241.3662
71222006.06.09 17:20s/l13011.001.26241.26241.3662-380.00103685.54
71232006.06.12 00:00sell13021.001.26141.26641.1614
71242006.06.12 01:00modify13021.001.26141.26561.1614
71252006.06.12 14:00modify13021.001.26141.26141.1614
71262006.06.12 20:33s/l13021.001.26141.26141.16140.00103685.54
71272006.06.13 16:00buy13031.001.26041.25541.3604
71282006.06.13 17:00close13031.001.25611.25541.3604-430.00103255.54
71292006.06.13 17:00sell13041.001.25611.26111.1561
71302006.06.13 18:00modify13041.001.25611.25961.1561
71312006.06.13 20:00modify13041.001.25611.25911.1561
71322006.06.13 21:00modify13041.001.25611.25891.1561
71332006.06.14 08:50s/l13041.001.25891.25891.1561-275.34102980.20
71342006.06.14 16:00buy13051.001.26241.25741.3624
71352006.06.15 16:00modify13051.001.26241.26041.3624
71362006.06.15 17:29s/l13051.001.26041.26041.3624-211.11102769.09
71372006.06.16 16:00sell13061.001.26221.26721.1622
71382006.06.16 17:00modify13061.001.26221.26501.1622
71392006.06.16 20:34s/l13061.001.26501.26501.1622-280.00102489.09
71402006.06.20 10:00buy13071.001.25861.25361.3586
71412006.06.20 12:00close13071.001.25541.25361.3586-320.00102169.09
71422006.06.20 12:00sell13081.001.25541.26041.1554
71432006.06.20 13:00modify13081.001.25541.25811.1554
71442006.06.20 15:00modify13081.001.25541.25781.1554
71452006.06.20 16:25s/l13081.001.25781.25781.1554-240.00101929.09
71462006.06.20 19:00buy13091.001.25901.25401.3590
71472006.06.20 20:00modify13091.001.25901.25611.3590
71482006.06.21 05:00modify13091.001.25901.25901.3590
71492006.06.21 18:00modify13091.001.25901.26201.3590
71502006.06.22 04:00modify13091.001.25901.26291.3590
71512006.06.22 07:00modify13091.001.25901.26301.3590
71522006.06.22 11:17s/l13091.001.26301.26301.3590377.78102306.87
71532006.06.22 12:00sell13101.001.26321.26821.1632
71542006.06.22 13:00modify13101.001.26321.26321.1632
71552006.06.22 16:00modify13101.001.26321.26021.1632
71562006.06.23 13:00modify13101.001.26321.25771.1632
71572006.06.23 14:00modify13101.001.26321.25721.1632
71582006.06.23 14:00modify13101.001.26321.25651.1632
71592006.06.23 15:00modify13101.001.26321.25421.1632
71602006.06.26 09:01s/l13101.001.25421.25421.1632918.64103225.51
71612006.06.26 10:00buy13111.001.25711.25211.3571
71622006.06.26 17:00modify13111.001.25711.25251.3571
71632006.06.26 20:00modify13111.001.25711.25311.3571
71642006.06.27 01:00modify13111.001.25711.25331.3571
71652006.06.27 02:00modify13111.001.25711.25711.3571
71662006.06.27 12:01s/l13111.001.25711.25711.3571-11.11103214.40
71672006.06.27 23:00sell13121.001.25781.26281.1578
71682006.06.28 00:00modify13121.001.25781.26001.1578
71692006.06.28 04:00modify13121.001.25781.25991.1578
71702006.06.28 10:00modify13121.001.25781.25961.1578
71712006.06.28 11:00modify13121.001.25781.25911.1578
71722006.06.28 15:00modify13121.001.25781.25891.1578
71732006.06.28 17:00modify13121.001.25781.25781.1578
71742006.06.28 18:00modify13121.001.25781.25721.1578
71752006.06.28 19:00modify13121.001.25781.25691.1578
71762006.06.28 20:00modify13121.001.25781.25671.1578
71772006.06.28 22:00modify13121.001.25781.25641.1578
71782006.06.29 05:00modify13121.001.25781.25611.1578
71792006.06.29 06:00modify13121.001.25781.25591.1578
71802006.06.29 09:00modify13121.001.25781.25561.1578
71812006.06.29 11:00modify13121.001.25781.25551.1578
71822006.06.29 14:02s/l13121.001.25551.25551.1578239.32103453.72
71832006.06.29 15:00buy13131.001.25521.25021.3552
71842006.06.29 17:00modify13131.001.25521.25321.3552
71852006.06.29 17:29s/l13131.001.25321.25321.3552-200.00103253.72
71862006.06.29 20:00sell13141.001.25311.25811.1531
71872006.06.29 20:02s/l13141.001.25811.25811.1531-500.00102753.72
71882006.06.29 21:00buy13151.001.26671.26171.3667
71892006.06.30 04:00modify13151.001.26671.26671.3667
71902006.06.30 15:00modify13151.001.26671.26971.3667
71912006.06.30 16:00modify13151.001.26671.27271.3667
71922006.07.03 01:00modify13151.001.26671.27571.3667
71932006.07.03 16:00modify13151.001.26671.27611.3667
71942006.07.03 17:00modify13151.001.26671.27711.3667
71952006.07.03 18:00modify13151.001.26671.27781.3667
71962006.07.04 09:00modify13151.001.26671.27791.3667
71972006.07.04 12:00modify13151.001.26671.27811.3667
71982006.07.04 13:00modify13151.001.26671.27871.3667
71992006.07.04 14:00s/l13151.001.27871.27871.36671144.45103898.17
72002006.07.04 18:00sell13161.001.27941.28441.1794
72012006.07.04 19:00modify13161.001.27941.28071.1794
72022006.07.04 19:29s/l13161.001.28071.28071.1794-130.00103768.17
72032006.07.05 08:00buy13171.001.28251.27751.3825
72042006.07.05 09:00close13171.001.27791.27751.3825-460.00103308.17
72052006.07.05 09:00sell13181.001.27791.28291.1779
72062006.07.05 10:00modify13181.001.27791.28111.1779
72072006.07.05 12:00modify13181.001.27791.28091.1779
72082006.07.05 15:00modify13181.001.27791.27791.1779
72092006.07.05 17:00modify13181.001.27791.27491.1779
72102006.07.06 09:02s/l13181.001.27491.27491.1779304.66103612.83
72112006.07.06 20:00buy13191.001.27721.27221.3772
72122006.07.06 21:00modify13191.001.27721.27361.3772
72132006.07.07 00:00modify13191.001.27721.27381.3772
72142006.07.07 04:00modify13191.001.27721.27411.3772
72152006.07.07 10:00modify13191.001.27721.27421.3772
72162006.07.07 11:00modify13191.001.27721.27431.3772
72172006.07.07 12:00modify13191.001.27721.27451.3772
72182006.07.07 13:00modify13191.001.27721.27471.3772
72192006.07.07 14:00modify13191.001.27721.27501.3772
72202006.07.07 15:00modify13191.001.27721.27721.3772
72212006.07.07 16:00modify13191.001.27721.27821.3772
72222006.07.07 18:00modify13191.001.27721.27851.3772
72232006.07.07 19:00modify13191.001.27721.27871.3772
72242006.07.07 20:00modify13191.001.27721.27941.3772
72252006.07.10 02:01s/l13191.001.27941.27941.3772175.56103788.39
72262006.07.10 03:00sell13201.001.27911.28411.1791
72272006.07.10 04:00modify13201.001.27911.28321.1791
72282006.07.10 14:00modify13201.001.27911.27911.1791
72292006.07.10 16:00modify13201.001.27911.27611.1791
72302006.07.10 18:30s/l13201.001.27611.27611.1791300.00104088.39
72312006.07.11 17:00buy13211.001.27531.27031.3753
72322006.07.11 18:00modify13211.001.27531.27211.3753
72332006.07.11 20:00modify13211.001.27531.27221.3753
72342006.07.11 21:00modify13211.001.27531.27241.3753
72352006.07.11 22:00modify13211.001.27531.27261.3753
72362006.07.12 09:00modify13211.001.27531.27271.3753
72372006.07.12 10:00modify13211.001.27531.27321.3753
72382006.07.12 11:26s/l13211.001.27321.27321.3753-221.11103867.28
72392006.07.12 13:00sell13221.001.27301.27801.1730
72402006.07.12 14:00modify13221.001.27301.27581.1730
72412006.07.12 15:00modify13221.001.27301.27501.1730
72422006.07.12 17:00modify13221.001.27301.27301.1730
72432006.07.13 09:14s/l13221.001.27301.27301.17304.66103871.94
72442006.07.18 15:00buy13231.001.25401.24901.3540
72452006.07.18 16:00modify13231.001.25401.25131.3540
72462006.07.18 16:02s/l13231.001.25131.25131.3540-270.00103601.94
72472006.07.18 17:00sell13241.001.24891.25391.1489
72482006.07.18 18:00modify13241.001.24891.25321.1489
72492006.07.19 15:00modify13241.001.24891.25281.1489
72502006.07.19 16:00modify13241.001.24891.25001.1489
72512006.07.19 16:00s/l13241.001.25001.25001.1489-105.34103496.60
72522006.07.19 17:00buy13251.001.25671.25171.3567
72532006.07.19 20:00modify13251.001.25671.25671.3567
72542006.07.20 13:00modify13251.001.25671.25971.3567
72552006.07.20 19:00modify13251.001.25671.26041.3567
72562006.07.20 23:00modify13251.001.25671.26061.3567
72572006.07.21 00:00modify13251.001.25671.26071.3567
72582006.07.21 10:00modify13251.001.25671.26271.3567
72592006.07.21 13:00modify13251.001.25671.26371.3567
72602006.07.21 15:00modify13251.001.25671.26391.3567
72612006.07.21 16:00modify13251.001.25671.26421.3567
72622006.07.21 20:00modify13251.001.25671.26571.3567
72632006.07.24 03:00s/l13251.001.26571.26571.3567844.45104341.05
72642006.07.24 04:00sell13261.001.26501.27001.1650
72652006.07.24 05:00modify13261.001.26501.26851.1650
72662006.07.24 10:00modify13261.001.26501.26821.1650
72672006.07.24 11:00modify13261.001.26501.26801.1650
72682006.07.25 00:00modify13261.001.26501.26771.1650
72692006.07.25 01:00modify13261.001.26501.26751.1650
72702006.07.25 02:00modify13261.001.26501.26691.1650
72712006.07.25 03:00modify13261.001.26501.26501.1650
72722006.07.25 03:00modify13261.001.26501.26461.1650
72732006.07.25 04:00modify13261.001.26501.26421.1650
72742006.07.25 05:00modify13261.001.26501.26411.1650
72752006.07.25 06:22s/l13261.001.26411.26411.165094.66104435.71
72762006.07.25 08:00buy13271.001.26641.26141.3664
72772006.07.25 09:00modify13271.001.26641.26231.3664
72782006.07.25 16:11s/l13271.001.26231.26231.3664-410.00104025.71
72792006.07.25 18:00sell13281.001.25731.26231.1573
72802006.07.26 16:32s/l13281.001.26231.26231.1573-495.34103530.37
72812006.07.26 17:00buy13291.001.26161.25661.3616
72822006.07.26 18:00modify13291.001.26161.25891.3616
72832006.07.26 19:00modify13291.001.26161.26161.3616
72842006.07.26 21:00modify13291.001.26161.26461.3616
72852006.07.26 23:00modify13291.001.26161.26761.3616
72862006.07.27 13:00modify13291.001.26161.27061.3616
72872006.07.27 14:31s/l13291.001.27061.27061.3616888.89104419.26
72882006.07.27 21:00sell13301.001.26931.27431.1693
72892006.07.27 22:00modify13301.001.26931.27371.1693
72902006.07.28 14:30s/l13301.001.27371.27371.1693-435.34103983.92
72912006.07.28 16:00buy13311.001.27391.26891.3739
72922006.07.28 17:00modify13311.001.27391.26931.3739
72932006.07.31 02:00modify13311.001.27391.27391.3739
72942006.07.31 16:00modify13311.001.27391.27401.3739
72952006.07.31 17:00modify13311.001.27391.27491.3739
72962006.07.31 17:07s/l13311.001.27491.27491.373966.67104050.59
72972006.08.01 03:00sell13321.001.27531.28031.1753
72982006.08.01 04:00modify13321.001.27531.27671.1753
72992006.08.01 07:00modify13321.001.27531.27661.1753
73002006.08.01 08:00modify13321.001.27531.27641.1753
73012006.08.01 09:00modify13321.001.27531.27621.1753
73022006.08.01 12:45s/l13321.001.27621.27621.1753-90.00103960.59
73032006.08.01 13:00buy13331.001.27661.27161.3766
73042006.08.01 14:00modify13331.001.27661.27381.3766
73052006.08.01 14:42s/l13331.001.27381.27381.3766-280.00103680.59
73062006.08.02 22:00sell13341.001.27841.28341.1784
73072006.08.02 23:00modify13341.001.27841.28161.1784
73082006.08.03 03:00modify13341.001.27841.28101.1784
73092006.08.03 04:00modify13341.001.27841.28061.1784
73102006.08.03 06:00modify13341.001.27841.28011.1784
73112006.08.03 08:00modify13341.001.27841.27981.1784
73122006.08.03 10:00modify13341.001.27841.27961.1784
73132006.08.03 14:06s/l13341.001.27961.27961.1784-115.34103565.25
73142006.08.03 15:00buy13351.001.28191.27691.3819
73152006.08.03 17:13s/l13351.001.27691.27691.3819-500.00103065.25
73162006.08.07 17:00sell13361.001.28611.29111.1861
73172006.08.07 18:00modify13361.001.28611.28821.1861
73182006.08.07 20:00modify13361.001.28611.28761.1861
73192006.08.07 21:00modify13361.001.28611.28731.1861
73202006.08.07 22:00modify13361.001.28611.28721.1861
73212006.08.08 00:00modify13361.001.28611.28611.1861
73222006.08.08 05:00modify13361.001.28611.28601.1861
73232006.08.08 09:00modify13361.001.28611.28571.1861
73242006.08.08 11:00modify13361.001.28611.28551.1861
73252006.08.08 12:37s/l13361.001.28551.28551.186164.66103129.91
73262006.08.09 11:00buy13371.001.28661.28161.3866
73272006.08.09 13:00modify13371.001.28661.28661.3866
73282006.08.09 20:20s/l13371.001.28661.28661.38660.00103129.91
73292006.08.10 10:00sell13381.001.28561.29061.1856
73302006.08.10 11:00modify13381.001.28561.28811.1856
73312006.08.10 16:00modify13381.001.28561.28561.1856
73322006.08.10 17:00modify13381.001.28561.28261.1856
73332006.08.10 18:00modify13381.001.28561.27961.1856
73342006.08.10 20:52s/l13381.001.27961.27961.1856600.00103729.91
73352006.08.15 08:00buy13391.001.27461.26961.3746
73362006.08.15 10:00modify13391.001.27461.27141.3746
73372006.08.15 11:03s/l13391.001.27141.27141.3746-320.00103409.91
73382006.08.17 19:00sell13401.001.28391.28891.1839
73392006.08.17 20:00modify13401.001.28391.28651.1839
73402006.08.17 21:00modify13401.001.28391.28641.1839
73412006.08.18 14:00modify13401.001.28391.28391.1839
73422006.08.18 15:52s/l13401.001.28391.28391.18394.66103414.57
73432006.08.18 21:00buy13411.001.28291.27791.3829
73442006.08.18 21:59close at stop13411.001.28281.27791.3829-10.00103404.57