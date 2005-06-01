|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2005.06.01 00:00 - 2006.06.26 00:00 (2005.06.01 - 2006.06.26)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; TrailingStop=55; MACD_level=500; MAGIC=123456; tp_limit=100; wait_time_b4_SL=10000;
|Bars in test
|149066
|Ticks modelled
|1334564
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10739.92
|Gross profit
|49189.92
|Gross loss
|-38450.00
|Profit factor
|1.28
|Expected payoff
|45.70
|Absolute drawdown
|1440.03
|Maximal drawdown
|5290.00 (31.01%)
|Relative drawdown
|31.01% (5290.00)
|Total trades
|235
|Short positions (won %)
|117 (86.32%)
|Long positions (won %)
|118 (82.20%)
|Profit trades (% of total)
|198 (84.26%)
|Loss trades (% of total)
|37 (15.74%)
|Largest
|profit trade
|1300.00
|loss trade
|-2570.00
|Average
|profit trade
|248.43
|loss trade
|-1039.19
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (8160.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-4260.01)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8160.00 (26)
|consecutive loss (count of losses)
|-4260.01 (4)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.06.01 04:31
|buy
|1
|1.00
|1.2328
|0.0000
|0.0000
|2
|2005.06.03 07:04
|close
|1
|1.00
|1.2288
|0.0000
|0.0000
|-399.99
|9600.01
|3
|2005.06.03 08:36
|sell
|2
|1.00
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|4
|2005.06.03 21:28
|close
|2
|1.00
|1.2221
|0.0000
|0.0000
|330.00
|9930.01
|5
|2005.06.06 03:57
|buy
|3
|1.00
|1.2247
|0.0000
|0.0000
|6
|2005.06.06 10:30
|close
|3
|1.00
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|80.02
|10010.03
|7
|2005.06.06 22:08
|sell
|4
|1.00
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|8
|2005.06.07 04:21
|close
|4
|1.00
|1.2259
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10050.03
|9
|2005.06.07 07:35
|buy
|5
|1.00
|1.2270
|0.0000
|0.0000
|10
|2005.06.07 12:43
|close
|5
|1.00
|1.2294
|0.0000
|0.0000
|240.00
|10290.03
|11
|2005.06.07 15:00
|sell
|6
|1.00
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|12
|2005.06.07 20:05
|close
|6
|1.00
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|70.00
|10360.03
|13
|2005.06.07 21:13
|buy
|7
|1.00
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|14
|2005.06.08 04:47
|close
|7
|1.00
|1.2290
|0.0000
|0.0000
|50.00
|10410.03
|15
|2005.06.08 18:34
|sell
|8
|1.00
|1.2301
|0.0000
|0.0000
|16
|2005.06.08 19:28
|modify
|8
|1.00
|1.2301
|1.2299
|0.0000
|17
|2005.06.08 19:41
|modify
|8
|1.00
|1.2301
|1.2289
|0.0000
|18
|2005.06.08 20:09
|modify
|8
|1.00
|1.2301
|1.2289
|0.0000
|19
|2005.06.08 20:23
|modify
|8
|1.00
|1.2301
|1.2268
|0.0000
|20
|2005.06.08 23:19
|close
|8
|1.00
|1.2239
|1.2268
|0.0000
|619.99
|11030.02
|21
|2005.06.09 12:36
|buy
|9
|1.00
|1.2244
|0.0000
|0.0000
|22
|2005.06.13 14:56
|close
|9
|1.00
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|-1839.99
|9190.03
|23
|2005.06.13 19:09
|buy
|10
|1.00
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|24
|2005.06.14 01:27
|close
|10
|1.00
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|190.00
|9380.03
|25
|2005.06.14 13:00
|sell
|11
|1.00
|1.2116
|0.0000
|0.0000
|26
|2005.06.14 15:14
|modify
|11
|1.00
|1.2116
|1.2116
|0.0000
|27
|2005.06.14 15:29
|modify
|11
|1.00
|1.2116
|1.2113
|0.0000
|28
|2005.06.14 15:42
|modify
|11
|1.00
|1.2116
|1.2109
|0.0000
|29
|2005.06.14 15:57
|modify
|11
|1.00
|1.2116
|1.2093
|0.0000
|30
|2005.06.14 16:20
|modify
|11
|1.00
|1.2116
|1.2090
|0.0000
|31
|2005.06.14 17:10
|modify
|11
|1.00
|1.2116
|1.2089
|0.0000
|32
|2005.06.14 18:02
|modify
|11
|1.00
|1.2116
|1.2088
|0.0000
|33
|2005.06.14 19:09
|close
|11
|1.00
|1.2052
|1.2088
|0.0000
|640.01
|10020.04
|34
|2005.06.15 06:33
|buy
|12
|1.00
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|35
|2005.06.15 14:44
|close
|12
|1.00
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|59.99
|10080.03
|36
|2005.06.16 03:42
|sell
|13
|1.00
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|37
|2005.06.16 08:34
|close
|13
|1.00
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|49.99
|10130.02
|38
|2005.06.16 11:05
|buy
|14
|1.00
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|39
|2005.06.16 14:34
|close
|14
|1.00
|1.2109
|0.0000
|0.0000
|70.01
|10200.03
|40
|2005.06.16 16:24
|sell
|15
|1.00
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|41
|2005.06.20 18:03
|close
|15
|1.00
|1.2140
|0.0000
|0.0000
|-700.01
|9500.02
|42
|2005.06.21 16:54
|buy
|16
|1.00
|1.2137
|0.0000
|0.0000
|43
|2005.06.21 23:32
|close
|16
|1.00
|1.2166
|0.0000
|0.0000
|290.00
|9790.02
|44
|2005.06.22 11:31
|sell
|17
|1.00
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|45
|2005.06.22 16:04
|close
|17
|1.00
|1.2132
|0.0000
|0.0000
|120.00
|9910.02
|46
|2005.06.22 23:00
|buy
|18
|1.00
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|47
|2005.06.27 03:17
|close
|18
|1.00
|1.2130
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9920.02
|48
|2005.06.27 17:23
|sell
|19
|1.00
|1.2145
|0.0000
|0.0000
|49
|2005.06.28 11:38
|modify
|19
|1.00
|1.2145
|1.2143
|0.0000
|50
|2005.06.28 12:34
|close
|19
|1.00
|1.2112
|1.2143
|0.0000
|330.00
|10250.02
|51
|2005.06.29 12:19
|buy
|20
|1.00
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|52
|2005.06.30 02:44
|close
|20
|1.00
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|89.98
|10340.00
|53
|2005.06.30 09:47
|sell
|21
|1.00
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|54
|2005.06.30 13:17
|close
|21
|1.00
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|39.99
|10379.99
|55
|2005.06.30 14:15
|buy
|22
|1.00
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|56
|2005.06.30 20:10
|close
|22
|1.00
|1.2098
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10439.99
|57
|2005.06.30 20:37
|sell
|23
|1.00
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|58
|2005.07.01 09:10
|close
|23
|1.00
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|159.98
|10599.97
|59
|2005.07.01 11:40
|buy
|24
|1.00
|1.2101
|0.0000
|0.0000
|60
|2005.07.05 16:05
|close
|24
|1.00
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|-1890.00
|8709.97
|61
|2005.07.06 06:07
|sell
|25
|1.00
|1.1913
|0.0000
|0.0000
|62
|2005.07.08 07:34
|close
|25
|1.00
|1.1928
|0.0000
|0.0000
|-150.00
|8559.97
|63
|2005.07.08 15:16
|buy
|26
|1.00
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|64
|2005.07.11 02:12
|close
|26
|1.00
|1.1961
|0.0000
|0.0000
|269.99
|8829.96
|65
|2005.07.13 03:03
|sell
|27
|1.00
|1.2213
|0.0000
|0.0000
|66
|2005.07.13 12:35
|close
|27
|1.00
|1.2189
|0.0000
|0.0000
|240.00
|9069.96
|67
|2005.07.14 10:18
|buy
|28
|1.00
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|68
|2005.07.14 17:03
|close
|28
|1.00
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|69.99
|9139.95
|69
|2005.07.14 18:44
|sell
|29
|1.00
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|70
|2005.07.15 14:38
|modify
|29
|1.00
|1.2082
|1.2081
|0.0000
|71
|2005.07.15 14:51
|modify
|29
|1.00
|1.2082
|1.2079
|0.0000
|72
|2005.07.15 15:15
|modify
|29
|1.00
|1.2082
|1.2076
|0.0000
|73
|2005.07.15 16:43
|close
|29
|1.00
|1.2054
|1.2076
|0.0000
|280.00
|9419.95
|74
|2005.07.18 08:02
|buy
|30
|1.00
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|75
|2005.07.18 10:19
|close
|30
|1.00
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|50.00
|9469.95
|76
|2005.07.18 13:26
|sell
|31
|1.00
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|77
|2005.07.19 09:06
|modify
|31
|1.00
|1.2050
|1.2048
|0.0000
|78
|2005.07.19 09:19
|modify
|31
|1.00
|1.2050
|1.2042
|0.0000
|79
|2005.07.19 09:34
|modify
|31
|1.00
|1.2050
|1.2032
|0.0000
|80
|2005.07.19 11:01
|close
|31
|1.00
|1.1999
|1.2032
|0.0000
|509.98
|9979.93
|81
|2005.07.19 18:06
|buy
|32
|1.00
|1.2009
|0.0000
|0.0000
|82
|2005.07.19 23:51
|close
|32
|1.00
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|170.00
|10149.93
|83
|2005.07.20 14:33
|sell
|33
|1.00
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|84
|2005.07.20 16:33
|modify
|33
|1.00
|1.2062
|1.2062
|0.0000
|85
|2005.07.20 16:46
|modify
|33
|1.00
|1.2062
|1.2059
|0.0000
|86
|2005.07.20 17:59
|close
|33
|1.00
|1.2046
|1.2059
|0.0000
|160.00
|10309.93
|87
|2005.07.20 19:33
|buy
|34
|1.00
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|88
|2005.07.20 20:28
|modify
|34
|1.00
|1.2117
|1.2118
|0.0000
|89
|2005.07.21 01:20
|close
|34
|1.00
|1.2146
|1.2118
|0.0000
|290.02
|10599.95
|90
|2005.07.21 12:19
|sell
|35
|1.00
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|91
|2005.07.22 17:50
|modify
|35
|1.00
|1.2139
|1.2138
|0.0000
|92
|2005.07.22 18:01
|modify
|35
|1.00
|1.2139
|1.2130
|0.0000
|93
|2005.07.22 18:17
|modify
|35
|1.00
|1.2139
|1.2124
|0.0000
|94
|2005.07.22 18:30
|modify
|35
|1.00
|1.2139
|1.2123
|0.0000
|95
|2005.07.22 20:57
|modify
|35
|1.00
|1.2139
|1.2122
|0.0000
|96
|2005.07.22 21:29
|modify
|35
|1.00
|1.2139
|1.2116
|0.0000
|97
|2005.07.22 22:33
|modify
|35
|1.00
|1.2139
|1.2113
|0.0000
|98
|2005.07.22 22:58
|close
|35
|1.00
|1.2060
|1.2113
|0.0000
|790.02
|11389.97
|99
|2005.07.25 11:23
|buy
|36
|1.00
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|100
|2005.07.25 16:42
|close
|36
|1.00
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|59.99
|11449.96
|101
|2005.07.25 17:20
|sell
|37
|1.00
|1.2039
|0.0000
|0.0000
|102
|2005.07.26 13:52
|close
|37
|1.00
|1.2007
|0.0000
|0.0000
|320.00
|11769.96
|103
|2005.07.26 17:03
|buy
|38
|1.00
|1.2022
|0.0000
|0.0000
|104
|2005.07.27 20:35
|modify
|38
|1.00
|1.2022
|1.2023
|0.0000
|105
|2005.07.27 22:27
|close
|38
|1.00
|1.2069
|1.2023
|0.0000
|470.01
|12239.97
|106
|2005.07.28 08:31
|sell
|39
|1.00
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|107
|2005.08.01 10:18
|close
|39
|1.00
|1.2198
|0.0000
|0.0000
|-1480.00
|10759.97
|108
|2005.08.01 17:34
|sell
|40
|1.00
|1.2197
|0.0000
|0.0000
|109
|2005.08.02 01:55
|close
|40
|1.00
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|60.00
|10819.97
|110
|2005.08.02 03:31
|buy
|41
|1.00
|1.2209
|0.0000
|0.0000
|111
|2005.08.02 08:11
|close
|41
|1.00
|1.2215
|0.0000
|0.0000
|59.99
|10879.96
|112
|2005.08.02 09:18
|sell
|42
|1.00
|1.2193
|0.0000
|0.0000
|113
|2005.08.03 05:45
|close
|42
|1.00
|1.2168
|0.0000
|0.0000
|250.01
|11129.97
|114
|2005.08.03 08:58
|buy
|43
|1.00
|1.2199
|0.0000
|0.0000
|115
|2005.08.03 11:02
|modify
|43
|1.00
|1.2199
|1.2200
|0.0000
|116
|2005.08.03 11:11
|modify
|43
|1.00
|1.2199
|1.2219
|0.0000
|117
|2005.08.03 11:21
|modify
|43
|1.00
|1.2199
|1.2240
|0.0000
|118
|2005.08.03 11:31
|modify
|43
|1.00
|1.2199
|1.2257
|0.0000
|119
|2005.08.03 11:45
|modify
|43
|1.00
|1.2199
|1.2257
|0.0000
|120
|2005.08.03 12:03
|modify
|43
|1.00
|1.2199
|1.2260
|0.0000
|121
|2005.08.03 12:27
|modify
|43
|1.00
|1.2199
|1.2261
|0.0000
|122
|2005.08.03 14:22
|modify
|43
|1.00
|1.2199
|1.2262
|0.0000
|123
|2005.08.03 14:34
|modify
|43
|1.00
|1.2199
|1.2264
|0.0000
|124
|2005.08.03 14:51
|modify
|43
|1.00
|1.2199
|1.2266
|0.0000
|125
|2005.08.03 15:02
|close
|43
|1.00
|1.2306
|1.2266
|0.0000
|1070.00
|12199.97
|126
|2005.08.04 06:39
|sell
|44
|1.00
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|127
|2005.08.08 08:57
|close
|44
|1.00
|1.2333
|0.0000
|0.0000
|-90.00
|12109.97
|128
|2005.08.08 09:35
|buy
|45
|1.00
|1.2357
|0.0000
|0.0000
|129
|2005.08.08 12:59
|close
|45
|1.00
|1.2369
|0.0000
|0.0000
|120.00
|12229.97
|130
|2005.08.08 17:44
|sell
|46
|1.00
|1.2360
|0.0000
|0.0000
|131
|2005.08.09 01:07
|close
|46
|1.00
|1.2357
|0.0000
|0.0000
|30.01
|12259.98
|132
|2005.08.09 02:30
|buy
|47
|1.00
|1.2371
|0.0000
|0.0000
|133
|2005.08.09 09:29
|close
|47
|1.00
|1.2387
|0.0000
|0.0000
|159.99
|12419.97
|134
|2005.08.09 11:08
|sell
|48
|1.00
|1.2371
|0.0000
|0.0000
|135
|2005.08.09 17:05
|close
|48
|1.00
|1.2349
|0.0000
|0.0000
|220.00
|12639.97
|136
|2005.08.09 20:56
|buy
|49
|1.00
|1.2366
|0.0000
|0.0000
|137
|2005.08.10 09:38
|close
|49
|1.00
|1.2372
|0.0000
|0.0000
|60.00
|12699.97
|138
|2005.08.10 15:41
|sell
|50
|1.00
|1.2380
|0.0000
|0.0000
|139
|2005.08.10 20:05
|close
|50
|1.00
|1.2362
|0.0000
|0.0000
|179.99
|12879.96
|140
|2005.08.10 22:25
|buy
|51
|1.00
|1.2374
|0.0000
|0.0000
|141
|2005.08.11 07:34
|close
|51
|1.00
|1.2404
|0.0000
|0.0000
|300.00
|13179.96
|142
|2005.08.12 14:04
|sell
|52
|1.00
|1.2458
|0.0000
|0.0000
|143
|2005.08.12 15:00
|modify
|52
|1.00
|1.2458
|1.2457
|0.0000
|144
|2005.08.12 15:10
|modify
|52
|1.00
|1.2458
|1.2454
|0.0000
|145
|2005.08.12 17:20
|close
|52
|1.00
|1.2437
|1.2454
|0.0000
|209.99
|13389.95
|146
|2005.08.15 00:16
|buy
|53
|1.00
|1.2455
|0.0000
|0.0000
|147
|2005.08.17 12:09
|close
|53
|1.00
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|-1710.01
|11679.94
|148
|2005.08.18 05:03
|buy
|54
|1.00
|1.2291
|0.0000
|0.0000
|149
|2005.08.22 18:40
|close
|54
|1.00
|1.2238
|0.0000
|0.0000
|-530.01
|11149.93
|150
|2005.08.23 02:56
|sell
|55
|1.00
|1.2213
|0.0000
|0.0000
|151
|2005.08.24 09:42
|close
|55
|1.00
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|340.00
|11489.93
|152
|2005.08.24 12:19
|buy
|56
|1.00
|1.2210
|0.0000
|0.0000
|153
|2005.08.24 15:03
|modify
|56
|1.00
|1.2210
|1.2211
|0.0000
|154
|2005.08.24 15:18
|modify
|56
|1.00
|1.2210
|1.2216
|0.0000
|155
|2005.08.24 15:32
|modify
|56
|1.00
|1.2210
|1.2219
|0.0000
|156
|2005.08.24 17:10
|close
|56
|1.00
|1.2245
|1.2219
|0.0000
|349.99
|11839.92
|157
|2005.08.25 14:02
|sell
|57
|1.00
|1.2280
|0.0000
|0.0000
|158
|2005.08.29 18:12
|modify
|57
|1.00
|1.2280
|1.2280
|0.0000
|159
|2005.08.29 18:31
|modify
|57
|1.00
|1.2280
|1.2280
|0.0000
|160
|2005.08.29 19:15
|modify
|57
|1.00
|1.2280
|1.2279
|0.0000
|161
|2005.08.29 20:43
|modify
|57
|1.00
|1.2280
|1.2278
|0.0000
|162
|2005.08.29 21:59
|close
|57
|1.00
|1.2229
|1.2278
|0.0000
|510.00
|12349.92
|163
|2005.08.30 17:27
|buy
|58
|1.00
|1.2225
|0.0000
|0.0000
|164
|2005.08.31 16:23
|modify
|58
|1.00
|1.2225
|1.2226
|0.0000
|165
|2005.08.31 16:37
|modify
|58
|1.00
|1.2225
|1.2228
|0.0000
|166
|2005.08.31 16:46
|modify
|58
|1.00
|1.2225
|1.2238
|0.0000
|167
|2005.08.31 17:00
|modify
|58
|1.00
|1.2225
|1.2241
|0.0000
|168
|2005.08.31 17:41
|modify
|58
|1.00
|1.2225
|1.2241
|0.0000
|169
|2005.08.31 17:55
|modify
|58
|1.00
|1.2225
|1.2268
|0.0000
|170
|2005.08.31 18:08
|modify
|58
|1.00
|1.2225
|1.2271
|0.0000
|171
|2005.08.31 18:25
|modify
|58
|1.00
|1.2225
|1.2285
|0.0000
|172
|2005.08.31 18:41
|modify
|58
|1.00
|1.2225
|1.2286
|0.0000
|173
|2005.08.31 19:02
|modify
|58
|1.00
|1.2225
|1.2287
|0.0000
|174
|2005.08.31 20:57
|close
|58
|1.00
|1.2328
|1.2287
|0.0000
|1030.01
|13379.93
|175
|2005.09.02 15:34
|sell
|59
|1.00
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|176
|2005.09.06 04:47
|close
|59
|1.00
|1.2501
|0.0000
|0.0000
|39.99
|13419.92
|177
|2005.09.06 14:34
|buy
|60
|1.00
|1.2497
|0.0000
|0.0000
|178
|2005.09.08 15:38
|close
|60
|1.00
|1.2424
|0.0000
|0.0000
|-729.98
|12689.94
|179
|2005.09.08 16:25
|sell
|61
|1.00
|1.2408
|0.0000
|0.0000
|180
|2005.09.08 20:40
|close
|61
|1.00
|1.2395
|0.0000
|0.0000
|129.99
|12819.93
|181
|2005.09.09 04:10
|buy
|62
|1.00
|1.2437
|0.0000
|0.0000
|182
|2005.09.13 08:26
|close
|62
|1.00
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|-1519.99
|11299.94
|183
|2005.09.13 08:42
|sell
|63
|1.00
|1.2288
|0.0000
|0.0000
|184
|2005.09.13 13:45
|close
|63
|1.00
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|50.00
|11349.94
|185
|2005.09.14 01:23
|buy
|64
|1.00
|1.2278
|0.0000
|0.0000
|186
|2005.09.14 07:09
|close
|64
|1.00
|1.2290
|0.0000
|0.0000
|120.00
|11469.94
|187
|2005.09.14 09:08
|sell
|65
|1.00
|1.2269
|0.0000
|0.0000
|188
|2005.09.15 04:37
|modify
|65
|1.00
|1.2269
|1.2269
|0.0000
|189
|2005.09.15 06:11
|close
|65
|1.00
|1.2234
|1.2269
|0.0000
|350.01
|11819.95
|190
|2005.09.15 22:07
|buy
|66
|1.00
|1.2222
|0.0000
|0.0000
|191
|2005.09.16 03:20
|close
|66
|1.00
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|59.98
|11879.93
|192
|2005.09.16 12:45
|sell
|67
|1.00
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|193
|2005.09.16 16:48
|modify
|67
|1.00
|1.2257
|1.2257
|0.0000
|194
|2005.09.16 18:33
|close
|67
|1.00
|1.2222
|1.2257
|0.0000
|350.00
|12229.93
|195
|2005.09.16 21:16
|buy
|68
|1.00
|1.2242
|0.0000
|0.0000
|196
|2005.09.21 07:54
|close
|68
|1.00
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|-470.01
|11759.92
|197
|2005.09.21 18:24
|sell
|69
|1.00
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|198
|2005.09.22 16:37
|modify
|69
|1.00
|1.2201
|1.2200
|0.0000
|199
|2005.09.22 16:48
|modify
|69
|1.00
|1.2201
|1.2191
|0.0000
|200
|2005.09.22 20:42
|close
|69
|1.00
|1.2149
|1.2191
|0.0000
|520.00
|12279.92
|201
|2005.09.26 10:22
|buy
|70
|1.00
|1.2049
|0.0000
|0.0000
|202
|2005.09.27 01:10
|close
|70
|1.00
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|180.00
|12459.92
|203
|2005.09.27 03:49
|sell
|71
|1.00
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|204
|2005.09.27 10:09
|close
|71
|1.00
|1.2014
|0.0000
|0.0000
|140.00
|12599.92
|205
|2005.09.27 23:13
|buy
|72
|1.00
|1.2018
|0.0000
|0.0000
|206
|2005.09.28 07:10
|close
|72
|1.00
|1.2025
|0.0000
|0.0000
|70.00
|12669.92
|207
|2005.09.28 10:53
|sell
|73
|1.00
|1.2013
|0.0000
|0.0000
|208
|2005.09.30 16:44
|close
|73
|1.00
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|-550.00
|12119.92
|209
|2005.09.30 19:15
|sell
|74
|1.00
|1.2024
|0.0000
|0.0000
|210
|2005.10.03 02:49
|modify
|74
|1.00
|1.2024
|1.2022
|0.0000
|211
|2005.10.03 03:00
|modify
|74
|1.00
|1.2024
|1.2022
|0.0000
|212
|2005.10.03 03:10
|modify
|74
|1.00
|1.2024
|1.1995
|0.0000
|213
|2005.10.03 04:14
|modify
|74
|1.00
|1.2024
|1.1994
|0.0000
|214
|2005.10.03 04:37
|modify
|74
|1.00
|1.2024
|1.1989
|0.0000
|215
|2005.10.03 05:39
|modify
|74
|1.00
|1.2024
|1.1988
|0.0000
|216
|2005.10.03 06:02
|close
|74
|1.00
|1.1949
|1.1988
|0.0000
|750.00
|12869.92
|217
|2005.10.04 02:40
|buy
|75
|1.00
|1.1926
|0.0000
|0.0000
|218
|2005.10.04 17:14
|close
|75
|1.00
|1.1933
|0.0000
|0.0000
|70.00
|12939.92
|219
|2005.10.04 17:53
|sell
|76
|1.00
|1.1913
|0.0000
|0.0000
|220
|2005.10.06 18:02
|close
|76
|1.00
|1.2136
|0.0000
|0.0000
|-2230.00
|10709.92
|221
|2005.10.07 09:34
|sell
|77
|1.00
|1.2155
|0.0000
|0.0000
|222
|2005.10.07 15:07
|modify
|77
|1.00
|1.2155
|1.2153
|0.0000
|223
|2005.10.07 15:17
|modify
|77
|1.00
|1.2155
|1.2152
|0.0000
|224
|2005.10.07 16:17
|close
|77
|1.00
|1.2130
|1.2152
|0.0000
|250.00
|10959.92
|225
|2005.10.10 03:23
|buy
|78
|1.00
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|226
|2005.10.12 18:26
|close
|78
|1.00
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|-980.00
|9979.92
|227
|2005.10.13 03:07
|sell
|79
|1.00
|1.2007
|0.0000
|0.0000
|228
|2005.10.13 06:47
|close
|79
|1.00
|1.1994
|0.0000
|0.0000
|130.00
|10109.92
|229
|2005.10.13 19:12
|buy
|80
|1.00
|1.1978
|0.0000
|0.0000
|230
|2005.10.13 21:30
|modify
|80
|1.00
|1.1978
|1.1979
|0.0000
|231
|2005.10.14 01:00
|close
|80
|1.00
|1.2011
|1.1979
|0.0000
|330.00
|10439.92
|232
|2005.10.14 11:14
|sell
|81
|1.00
|1.2001
|0.0000
|0.0000
|233
|2005.10.18 05:08
|close
|81
|1.00
|1.1997
|0.0000
|0.0000
|39.99
|10479.91
|234
|2005.10.18 19:47
|buy
|82
|1.00
|1.1963
|0.0000
|0.0000
|235
|2005.10.19 18:39
|close
|82
|1.00
|1.1975
|0.0000
|0.0000
|120.00
|10599.91
|236
|2005.10.20 02:41
|sell
|83
|1.00
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|237
|2005.10.20 14:59
|close
|83
|1.00
|1.1963
|0.0000
|0.0000
|50.00
|10649.91
|238
|2005.10.20 16:18
|buy
|84
|1.00
|1.1977
|0.0000
|0.0000
|239
|2005.10.21 01:10
|close
|84
|1.00
|1.2011
|0.0000
|0.0000
|340.00
|10989.91
|240
|2005.10.21 12:06
|sell
|85
|1.00
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|241
|2005.10.21 17:24
|modify
|85
|1.00
|1.2026
|1.2026
|0.0000
|242
|2005.10.21 17:35
|modify
|85
|1.00
|1.2026
|1.2021
|0.0000
|243
|2005.10.21 17:46
|modify
|85
|1.00
|1.2026
|1.2016
|0.0000
|244
|2005.10.21 18:00
|modify
|85
|1.00
|1.2026
|1.2012
|0.0000
|245
|2005.10.21 18:16
|modify
|85
|1.00
|1.2026
|1.2008
|0.0000
|246
|2005.10.21 18:32
|modify
|85
|1.00
|1.2026
|1.2007
|0.0000
|247
|2005.10.21 19:13
|modify
|85
|1.00
|1.2026
|1.2006
|0.0000
|248
|2005.10.21 19:45
|modify
|85
|1.00
|1.2026
|1.1993
|0.0000
|249
|2005.10.21 20:24
|modify
|85
|1.00
|1.2026
|1.1991
|0.0000
|250
|2005.10.21 21:12
|close
|85
|1.00
|1.1953
|1.1991
|0.0000
|730.01
|11719.92
|251
|2005.10.24 14:56
|buy
|86
|1.00
|1.1950
|0.0000
|0.0000
|252
|2005.10.24 18:02
|modify
|86
|1.00
|1.1950
|1.1951
|0.0000
|253
|2005.10.24 18:18
|modify
|86
|1.00
|1.1950
|1.1952
|0.0000
|254
|2005.10.24 19:10
|close
|86
|1.00
|1.1975
|1.1952
|0.0000
|250.00
|11969.92
|255
|2005.10.25 01:38
|sell
|87
|1.00
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|256
|2005.10.25 09:34
|close
|87
|1.00
|1.1961
|0.0000
|0.0000
|39.99
|12009.91
|257
|2005.10.25 10:19
|buy
|88
|1.00
|1.1998
|0.0000
|0.0000
|258
|2005.10.25 14:04
|close
|88
|1.00
|1.2022
|0.0000
|0.0000
|240.01
|12249.92
|259
|2005.10.26 09:38
|sell
|89
|1.00
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|260
|2005.10.26 15:06
|close
|89
|1.00
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|80.00
|12329.92
|261
|2005.10.26 16:23
|buy
|90
|1.00
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|262
|2005.10.27 07:22
|close
|90
|1.00
|1.2101
|0.0000
|0.0000
|120.02
|12449.94
|263
|2005.10.28 03:43
|sell
|91
|1.00
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|264
|2005.10.28 18:19
|modify
|91
|1.00
|1.2135
|1.2133
|0.0000
|265
|2005.10.28 18:45
|modify
|91
|1.00
|1.2135
|1.2128
|0.0000
|266
|2005.10.28 19:08
|modify
|91
|1.00
|1.2135
|1.2113
|0.0000
|267
|2005.10.28 19:25
|modify
|91
|1.00
|1.2135
|1.2108
|0.0000
|268
|2005.10.28 21:06
|close
|91
|1.00
|1.2071
|1.2108
|0.0000
|640.00
|13089.94
|269
|2005.10.31 09:36
|buy
|92
|1.00
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|270
|2005.11.02 14:29
|close
|92
|1.00
|1.2007
|0.0000
|0.0000
|-809.99
|12279.95
|271
|2005.11.02 15:18
|buy
|93
|1.00
|1.2033
|0.0000
|0.0000
|272
|2005.11.02 19:25
|close
|93
|1.00
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|230.00
|12509.95
|273
|2005.11.03 08:45
|sell
|94
|1.00
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|274
|2005.11.03 15:02
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2050
|0.0000
|275
|2005.11.03 15:15
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2049
|0.0000
|276
|2005.11.03 16:16
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2048
|0.0000
|277
|2005.11.03 16:35
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2047
|0.0000
|278
|2005.11.03 17:31
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2046
|0.0000
|279
|2005.11.03 17:54
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2041
|0.0000
|280
|2005.11.03 18:04
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2013
|0.0000
|281
|2005.11.03 18:25
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2012
|0.0000
|282
|2005.11.03 19:02
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2010
|0.0000
|283
|2005.11.03 20:07
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2009
|0.0000
|284
|2005.11.03 20:31
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2006
|0.0000
|285
|2005.11.03 20:59
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.2000
|0.0000
|286
|2005.11.03 21:39
|modify
|94
|1.00
|1.2050
|1.1999
|0.0000
|287
|2005.11.03 21:51
|close
|94
|1.00
|1.1947
|1.1999
|0.0000
|1030.00
|13539.95
|288
|2005.11.04 14:48
|buy
|95
|1.00
|1.1972
|0.0000
|0.0000
|289
|2005.11.08 09:41
|close
|95
|1.00
|1.1715
|0.0000
|0.0000
|-2570.00
|10969.95
|290
|2005.11.08 14:02
|buy
|96
|1.00
|1.1745
|0.0000
|0.0000
|291
|2005.11.08 21:05
|close
|96
|1.00
|1.1774
|0.0000
|0.0000
|290.00
|11259.95
|292
|2005.11.09 01:50
|sell
|97
|1.00
|1.1764
|0.0000
|0.0000
|293
|2005.11.09 13:41
|close
|97
|1.00
|1.1753
|0.0000
|0.0000
|109.99
|11369.94
|294
|2005.11.09 15:11
|buy
|98
|1.00
|1.1779
|0.0000
|0.0000
|295
|2005.11.14 01:10
|close
|98
|1.00
|1.1737
|0.0000
|0.0000
|-420.00
|10949.94
|296
|2005.11.14 11:52
|sell
|99
|1.00
|1.1740
|0.0000
|0.0000
|297
|2005.11.14 17:16
|modify
|99
|1.00
|1.1740
|1.1740
|0.0000
|298
|2005.11.14 17:39
|modify
|99
|1.00
|1.1740
|1.1732
|0.0000
|299
|2005.11.14 17:54
|modify
|99
|1.00
|1.1740
|1.1717
|0.0000
|300
|2005.11.14 19:00
|close
|99
|1.00
|1.1688
|1.1717
|0.0000
|520.00
|11469.94
|301
|2005.11.15 09:12
|buy
|100
|1.00
|1.1699
|0.0000
|0.0000
|302
|2005.11.16 01:36
|close
|100
|1.00
|1.1721
|0.0000
|0.0000
|219.99
|11689.93
|303
|2005.11.16 07:36
|sell
|101
|1.00
|1.1708
|0.0000
|0.0000
|304
|2005.11.16 14:36
|close
|101
|1.00
|1.1695
|0.0000
|0.0000
|130.00
|11819.93
|305
|2005.11.16 19:15
|buy
|102
|1.00
|1.1690
|0.0000
|0.0000
|306
|2005.11.17 17:49
|close
|102
|1.00
|1.1704
|0.0000
|0.0000
|140.00
|11959.93
|307
|2005.11.18 04:44
|sell
|103
|1.00
|1.1719
|0.0000
|0.0000
|308
|2005.11.18 10:25
|modify
|103
|1.00
|1.1719
|1.1718
|0.0000
|309
|2005.11.18 12:10
|close
|103
|1.00
|1.1687
|1.1718
|0.0000
|320.01
|12279.94
|310
|2005.11.18 15:13
|buy
|104
|1.00
|1.1739
|0.0000
|0.0000
|311
|2005.11.21 01:03
|close
|104
|1.00
|1.1769
|0.0000
|0.0000
|300.00
|12579.94
|312
|2005.11.21 16:30
|sell
|105
|1.00
|1.1774
|0.0000
|0.0000
|313
|2005.11.21 22:06
|close
|105
|1.00
|1.1730
|0.0000
|0.0000
|440.01
|13019.95
|314
|2005.11.22 17:05
|buy
|106
|1.00
|1.1718
|0.0000
|0.0000
|315
|2005.11.22 20:08
|modify
|106
|1.00
|1.1718
|1.1719
|0.0000
|316
|2005.11.22 20:16
|modify
|106
|1.00
|1.1718
|1.1742
|0.0000
|317
|2005.11.22 20:26
|modify
|106
|1.00
|1.1718
|1.1750
|0.0000
|318
|2005.11.22 20:42
|modify
|106
|1.00
|1.1718
|1.1753
|0.0000
|319
|2005.11.22 20:53
|modify
|106
|1.00
|1.1718
|1.1755
|0.0000
|320
|2005.11.22 21:07
|modify
|106
|1.00
|1.1718
|1.1758
|0.0000
|321
|2005.11.22 22:22
|modify
|106
|1.00
|1.1718
|1.1759
|0.0000
|322
|2005.11.22 23:10
|modify
|106
|1.00
|1.1718
|1.1760
|0.0000
|323
|2005.11.23 00:04
|modify
|106
|1.00
|1.1718
|1.1765
|0.0000
|324
|2005.11.23 00:48
|close
|106
|1.00
|1.1810
|1.1765
|0.0000
|920.00
|13939.95
|325
|2005.11.23 10:43
|sell
|107
|1.00
|1.1796
|0.0000
|0.0000
|326
|2005.11.23 14:32
|close
|107
|1.00
|1.1790
|0.0000
|0.0000
|60.00
|13999.95
|327
|2005.11.23 15:33
|buy
|108
|1.00
|1.1811
|0.0000
|0.0000
|328
|2005.11.24 05:33
|close
|108
|1.00
|1.1817
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14059.95
|329
|2005.11.24 07:54
|sell
|109
|1.00
|1.1799
|0.0000
|0.0000
|330
|2005.11.24 14:59
|close
|109
|1.00
|1.1795
|0.0000
|0.0000
|40.01
|14099.96
|331
|2005.11.25 15:05
|buy
|110
|1.00
|1.1770
|0.0000
|0.0000
|332
|2005.11.28 19:13
|modify
|110
|1.00
|1.1770
|1.1771
|0.0000
|333
|2005.11.28 19:34
|modify
|110
|1.00
|1.1770
|1.1780
|0.0000
|334
|2005.11.28 19:51
|modify
|110
|1.00
|1.1770
|1.1797
|0.0000
|335
|2005.11.28 20:07
|modify
|110
|1.00
|1.1770
|1.1802
|0.0000
|336
|2005.11.28 20:17
|modify
|110
|1.00
|1.1770
|1.1821
|0.0000
|337
|2005.11.28 21:54
|close
|110
|1.00
|1.1853
|1.1821
|0.0000
|830.00
|14929.96
|338
|2005.11.29 03:24
|sell
|111
|1.00
|1.1814
|0.0000
|0.0000
|339
|2005.11.29 14:49
|modify
|111
|1.00
|1.1814
|1.1811
|0.0000
|340
|2005.11.29 15:04
|modify
|111
|1.00
|1.1814
|1.1810
|0.0000
|341
|2005.11.29 16:01
|modify
|111
|1.00
|1.1814
|1.1809
|0.0000
|342
|2005.11.29 16:10
|modify
|111
|1.00
|1.1814
|1.1795
|0.0000
|343
|2005.11.29 17:07
|close
|111
|1.00
|1.1778
|1.1795
|0.0000
|359.99
|15289.95
|344
|2005.11.30 04:57
|buy
|112
|1.00
|1.1785
|0.0000
|0.0000
|345
|2005.12.01 01:11
|close
|112
|1.00
|1.1791
|0.0000
|0.0000
|60.00
|15349.95
|346
|2005.12.01 05:10
|sell
|113
|1.00
|1.1781
|0.0000
|0.0000
|347
|2005.12.01 14:19
|modify
|113
|1.00
|1.1781
|1.1780
|0.0000
|348
|2005.12.01 14:48
|modify
|113
|1.00
|1.1781
|1.1780
|0.0000
|349
|2005.12.01 15:00
|modify
|113
|1.00
|1.1781
|1.1774
|0.0000
|350
|2005.12.01 15:13
|modify
|113
|1.00
|1.1781
|1.1773
|0.0000
|351
|2005.12.01 15:28
|modify
|113
|1.00
|1.1781
|1.1762
|0.0000
|352
|2005.12.01 15:50
|modify
|113
|1.00
|1.1781
|1.1760
|0.0000
|353
|2005.12.01 16:10
|modify
|113
|1.00
|1.1781
|1.1759
|0.0000
|354
|2005.12.01 16:24
|modify
|113
|1.00
|1.1781
|1.1758
|0.0000
|355
|2005.12.01 17:21
|modify
|113
|1.00
|1.1781
|1.1757
|0.0000
|356
|2005.12.01 17:34
|modify
|113
|1.00
|1.1781
|1.1750
|0.0000
|357
|2005.12.01 17:51
|modify
|113
|1.00
|1.1781
|1.1747
|0.0000
|358
|2005.12.01 18:16
|close
|113
|1.00
|1.1708
|1.1747
|0.0000
|729.99
|16079.94
|359
|2005.12.01 21:10
|buy
|114
|1.00
|1.1738
|0.0000
|0.0000
|360
|2005.12.05 16:31
|close
|114
|1.00
|1.1757
|0.0000
|0.0000
|189.99
|16269.93
|361
|2005.12.06 08:30
|sell
|115
|1.00
|1.1771
|0.0000
|0.0000
|362
|2005.12.07 09:19
|close
|115
|1.00
|1.1763
|0.0000
|0.0000
|79.99
|16349.92
|363
|2005.12.08 01:46
|buy
|116
|1.00
|1.1733
|0.0000
|0.0000
|364
|2005.12.08 13:58
|close
|116
|1.00
|1.1770
|0.0000
|0.0000
|370.00
|16719.92
|365
|2005.12.09 01:50
|sell
|117
|1.00
|1.1793
|0.0000
|0.0000
|366
|2005.12.09 11:25
|close
|117
|1.00
|1.1788
|0.0000
|0.0000
|50.00
|16769.92
|367
|2005.12.09 12:56
|buy
|118
|1.00
|1.1803
|0.0000
|0.0000
|368
|2005.12.09 19:00
|close
|118
|1.00
|1.1818
|0.0000
|0.0000
|150.00
|16919.92
|369
|2005.12.09 22:45
|sell
|119
|1.00
|1.1808
|0.0000
|0.0000
|370
|2005.12.14 02:54
|close
|119
|1.00
|1.1987
|0.0000
|0.0000
|-1790.00
|15129.92
|371
|2005.12.14 19:34
|sell
|120
|1.00
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|372
|2005.12.15 02:12
|close
|120
|1.00
|1.1992
|0.0000
|0.0000
|240.00
|15369.92
|373
|2005.12.15 03:21
|buy
|121
|1.00
|1.2012
|0.0000
|0.0000
|374
|2005.12.16 06:45
|close
|121
|1.00
|1.1960
|0.0000
|0.0000
|-520.00
|14849.92
|375
|2005.12.16 06:53
|buy
|122
|1.00
|1.1973
|0.0000
|0.0000
|376
|2005.12.16 11:34
|close
|122
|1.00
|1.1989
|0.0000
|0.0000
|160.00
|15009.92
|377
|2005.12.16 15:01
|sell
|123
|1.00
|1.1971
|0.0000
|0.0000
|378
|2005.12.20 13:34
|close
|123
|1.00
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|30.00
|15039.92
|379
|2005.12.21 08:37
|buy
|124
|1.00
|1.1884
|0.0000
|0.0000
|380
|2005.12.23 16:31
|close
|124
|1.00
|1.1868
|0.0000
|0.0000
|-160.00
|14879.92
|381
|2005.12.23 17:16
|buy
|125
|1.00
|1.1868
|0.0000
|0.0000
|382
|2005.12.28 08:53
|modify
|125
|1.00
|1.1868
|1.1868
|0.0000
|383
|2005.12.28 09:06
|modify
|125
|1.00
|1.1868
|1.1871
|0.0000
|384
|2005.12.28 09:24
|modify
|125
|1.00
|1.1868
|1.1872
|0.0000
|385
|2005.12.28 10:46
|close
|125
|1.00
|1.1897
|1.1872
|0.0000
|290.00
|15169.92
|386
|2005.12.28 18:02
|sell
|126
|1.00
|1.1858
|0.0000
|0.0000
|387
|2005.12.29 00:29
|close
|126
|1.00
|1.1840
|0.0000
|0.0000
|180.00
|15349.92
|388
|2005.12.29 08:19
|buy
|127
|1.00
|1.1860
|0.0000
|0.0000
|389
|2005.12.30 08:20
|close
|127
|1.00
|1.1873
|0.0000
|0.0000
|130.00
|15479.92
|390
|2005.12.30 10:04
|sell
|128
|1.00
|1.1844
|0.0000
|0.0000
|391
|2005.12.30 14:44
|modify
|128
|1.00
|1.1844
|1.1840
|0.0000
|392
|2005.12.30 15:16
|modify
|128
|1.00
|1.1844
|1.1836
|0.0000
|393
|2005.12.30 15:39
|modify
|128
|1.00
|1.1844
|1.1835
|0.0000
|394
|2005.12.30 15:56
|close
|128
|1.00
|1.1807
|1.1835
|0.0000
|370.00
|15849.92
|395
|2005.12.30 18:03
|buy
|129
|1.00
|1.1832
|0.0000
|0.0000
|396
|2006.01.02 11:30
|close
|129
|1.00
|1.1839
|0.0000
|0.0000
|70.00
|15919.92
|397
|2006.01.02 14:05
|sell
|130
|1.00
|1.1828
|0.0000
|0.0000
|398
|2006.01.02 18:44
|close
|130
|1.00
|1.1824
|0.0000
|0.0000
|40.01
|15959.93
|399
|2006.01.03 01:26
|buy
|131
|1.00
|1.1844
|0.0000
|0.0000
|400
|2006.01.03 06:28
|modify
|131
|1.00
|1.1844
|1.1851
|0.0000
|401
|2006.01.03 07:36
|close
|131
|1.00
|1.1886
|1.1851
|0.0000
|419.99
|16379.92
|402
|2006.01.03 14:43
|sell
|132
|1.00
|1.1874
|0.0000
|0.0000
|403
|2006.01.05 08:06
|close
|132
|1.00
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|-2360.01
|14019.91
|404
|2006.01.06 02:55
|sell
|133
|1.00
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|405
|2006.01.09 13:32
|close
|133
|1.00
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|49.99
|14069.90
|406
|2006.01.09 20:57
|buy
|134
|1.00
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|407
|2006.01.11 17:01
|close
|134
|1.00
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|90.01
|14159.91
|408
|2006.01.12 13:18
|sell
|135
|1.00
|1.2126
|0.0000
|0.0000
|409
|2006.01.12 15:01
|modify
|135
|1.00
|1.2126
|1.2125
|0.0000
|410
|2006.01.12 15:12
|modify
|135
|1.00
|1.2126
|1.2116
|0.0000
|411
|2006.01.12 15:25
|modify
|135
|1.00
|1.2126
|1.2111
|0.0000
|412
|2006.01.12 15:34
|modify
|135
|1.00
|1.2126
|1.2085
|0.0000
|413
|2006.01.12 16:00
|modify
|135
|1.00
|1.2126
|1.2084
|0.0000
|414
|2006.01.12 16:15
|modify
|135
|1.00
|1.2126
|1.2069
|0.0000
|415
|2006.01.12 19:25
|close
|135
|1.00
|1.2035
|1.2069
|0.0000
|910.00
|15069.91
|416
|2006.01.13 07:23
|buy
|136
|1.00
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|417
|2006.01.13 11:29
|close
|136
|1.00
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|80.00
|15149.91
|418
|2006.01.13 13:18
|sell
|137
|1.00
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|419
|2006.01.18 01:54
|close
|137
|1.00
|1.2097
|0.0000
|0.0000
|-410.00
|14739.91
|420
|2006.01.18 05:27
|sell
|138
|1.00
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|421
|2006.01.19 12:23
|close
|138
|1.00
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|50.00
|14789.91
|422
|2006.01.19 16:37
|buy
|139
|1.00
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|423
|2006.01.23 00:41
|modify
|139
|1.00
|1.2105
|1.2107
|0.0000
|424
|2006.01.23 01:09
|modify
|139
|1.00
|1.2105
|1.2118
|0.0000
|425
|2006.01.23 01:35
|modify
|139
|1.00
|1.2105
|1.2119
|0.0000
|426
|2006.01.23 01:46
|modify
|139
|1.00
|1.2105
|1.2171
|0.0000
|427
|2006.01.23 02:16
|modify
|139
|1.00
|1.2105
|1.2172
|0.0000
|428
|2006.01.23 02:32
|modify
|139
|1.00
|1.2105
|1.2172
|0.0000
|429
|2006.01.23 02:54
|modify
|139
|1.00
|1.2105
|1.2174
|0.0000
|430
|2006.01.23 03:15
|modify
|139
|1.00
|1.2105
|1.2175
|0.0000
|431
|2006.01.23 03:38
|modify
|139
|1.00
|1.2105
|1.2178
|0.0000
|432
|2006.01.23 04:25
|modify
|139
|1.00
|1.2105
|1.2181
|0.0000
|433
|2006.01.23 04:55
|modify
|139
|1.00
|1.2105
|1.2196
|0.0000
|434
|2006.01.23 05:11
|close
|139
|1.00
|1.2235
|1.2196
|0.0000
|1300.00
|16089.91
|435
|2006.01.24 04:06
|sell
|140
|1.00
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|436
|2006.01.24 13:16
|close
|140
|1.00
|1.2278
|0.0000
|0.0000
|50.00
|16139.91
|437
|2006.01.24 18:03
|buy
|141
|1.00
|1.2289
|0.0000
|0.0000
|438
|2006.01.25 11:47
|close
|141
|1.00
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|70.00
|16209.91
|439
|2006.01.25 14:51
|sell
|142
|1.00
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|440
|2006.01.25 18:22
|close
|142
|1.00
|1.2270
|0.0000
|0.0000
|30.00
|16239.91
|441
|2006.01.26 09:02
|buy
|143
|1.00
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|442
|2006.01.30 09:49
|close
|143
|1.00
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|-1780.00
|14459.91
|443
|2006.01.30 17:36
|buy
|144
|1.00
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|444
|2006.01.31 11:26
|close
|144
|1.00
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|60.00
|14519.91
|445
|2006.02.01 09:15
|sell
|145
|1.00
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|446
|2006.02.01 14:22
|modify
|145
|1.00
|1.2138
|1.2137
|0.0000
|447
|2006.02.01 14:43
|modify
|145
|1.00
|1.2138
|1.2136
|0.0000
|448
|2006.02.01 15:51
|close
|145
|1.00
|1.2096
|1.2136
|0.0000
|419.99
|14939.90
|449
|2006.02.02 11:26
|buy
|146
|1.00
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|450
|2006.02.02 21:02
|close
|146
|1.00
|1.2095
|0.0000
|0.0000
|300.00
|15239.90
|451
|2006.02.03 01:00
|sell
|147
|1.00
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|452
|2006.02.03 14:31
|close
|147
|1.00
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|50.00
|15289.90
|453
|2006.02.06 01:01
|buy
|148
|1.00
|1.2030
|0.0000
|0.0000
|454
|2006.02.08 12:55
|close
|148
|1.00
|1.1969
|0.0000
|0.0000
|-610.00
|14679.90
|455
|2006.02.08 22:31
|buy
|149
|1.00
|1.1962
|0.0000
|0.0000
|456
|2006.02.09 07:24
|close
|149
|1.00
|1.1972
|0.0000
|0.0000
|99.99
|14779.89
|457
|2006.02.09 16:13
|sell
|150
|1.00
|1.1955
|0.0000
|0.0000
|458
|2006.02.10 16:54
|modify
|150
|1.00
|1.1955
|1.1953
|0.0000
|459
|2006.02.10 21:30
|modify
|150
|1.00
|1.1955
|1.1951
|0.0000
|460
|2006.02.10 22:24
|modify
|150
|1.00
|1.1955
|1.1950
|0.0000
|461
|2006.02.10 22:47
|close
|150
|1.00
|1.1905
|1.1950
|0.0000
|500.00
|15279.89
|462
|2006.02.13 16:25
|buy
|151
|1.00
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|463
|2006.02.14 08:13
|close
|151
|1.00
|1.1907
|0.0000
|0.0000
|60.01
|15339.90
|464
|2006.02.14 12:19
|sell
|152
|1.00
|1.1905
|0.0000
|0.0000
|465
|2006.02.14 17:06
|close
|152
|1.00
|1.1884
|0.0000
|0.0000
|210.00
|15549.90
|466
|2006.02.14 18:24
|buy
|153
|1.00
|1.1901
|0.0000
|0.0000
|467
|2006.02.15 00:56
|close
|153
|1.00
|1.1911
|0.0000
|0.0000
|100.00
|15649.90
|468
|2006.02.15 08:41
|sell
|154
|1.00
|1.1910
|0.0000
|0.0000
|469
|2006.02.15 20:59
|close
|154
|1.00
|1.1886
|0.0000
|0.0000
|240.00
|15889.90
|470
|2006.02.16 15:52
|buy
|155
|1.00
|1.1879
|0.0000
|0.0000
|471
|2006.02.17 01:12
|close
|155
|1.00
|1.1896
|0.0000
|0.0000
|170.00
|16059.90
|472
|2006.02.17 03:14
|sell
|156
|1.00
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|473
|2006.02.17 10:38
|close
|156
|1.00
|1.1882
|0.0000
|0.0000
|30.00
|16089.90
|474
|2006.02.17 15:58
|buy
|157
|1.00
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|475
|2006.02.17 17:53
|close
|157
|1.00
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|110.00
|16199.90
|476
|2006.02.20 09:50
|sell
|158
|1.00
|1.1935
|0.0000
|0.0000
|477
|2006.02.21 04:55
|close
|158
|1.00
|1.1926
|0.0000
|0.0000
|90.00
|16289.90
|478
|2006.02.21 19:17
|buy
|159
|1.00
|1.1914
|0.0000
|0.0000
|479
|2006.02.22 07:54
|close
|159
|1.00
|1.1920
|0.0000
|0.0000
|60.00
|16349.90
|480
|2006.02.22 08:35
|sell
|160
|1.00
|1.1907
|0.0000
|0.0000
|481
|2006.02.22 14:39
|close
|160
|1.00
|1.1882
|0.0000
|0.0000
|250.01
|16599.91
|482
|2006.02.22 17:58
|buy
|161
|1.00
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|483
|2006.02.23 10:01
|close
|161
|1.00
|1.1909
|0.0000
|0.0000
|60.00
|16659.91
|484
|2006.02.23 10:06
|buy
|162
|1.00
|1.1916
|0.0000
|0.0000
|485
|2006.02.23 14:33
|close
|162
|1.00
|1.1953
|0.0000
|0.0000
|369.99
|17029.90
|486
|2006.02.23 16:14
|sell
|163
|1.00
|1.1921
|0.0000
|0.0000
|487
|2006.02.24 03:03
|close
|163
|1.00
|1.1918
|0.0000
|0.0000
|30.00
|17059.90
|488
|2006.02.24 03:58
|buy
|164
|1.00
|1.1928
|0.0000
|0.0000
|489
|2006.02.28 14:29
|close
|164
|1.00
|1.1879
|0.0000
|0.0000
|-490.00
|16569.90
|490
|2006.03.01 17:09
|sell
|165
|1.00
|1.1928
|0.0000
|0.0000
|491
|2006.03.01 20:57
|close
|165
|1.00
|1.1917
|0.0000
|0.0000
|110.01
|16679.91
|492
|2006.03.02 05:13
|buy
|166
|1.00
|1.1923
|0.0000
|0.0000
|493
|2006.03.02 11:35
|close
|166
|1.00
|1.1931
|0.0000
|0.0000
|80.00
|16759.91
|494
|2006.03.02 14:29
|sell
|167
|1.00
|1.1921
|0.0000
|0.0000
|495
|2006.03.06 15:44
|close
|167
|1.00
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|-1080.00
|15679.91
|496
|2006.03.08 04:32
|buy
|168
|1.00
|1.1898
|0.0000
|0.0000
|497
|2006.03.08 10:08
|close
|168
|1.00
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|60.00
|15739.91
|498
|2006.03.08 15:14
|sell
|169
|1.00
|1.1896
|0.0000
|0.0000
|499
|2006.03.10 17:06
|close
|169
|1.00
|1.1891
|0.0000
|0.0000
|50.00
|15789.91
|500
|2006.03.10 20:34
|buy
|170
|1.00
|1.1918
|0.0000
|0.0000
|501
|2006.03.13 06:24
|close
|170
|1.00
|1.1942
|0.0000
|0.0000
|240.00
|16029.91
|502
|2006.03.13 11:19
|sell
|171
|1.00
|1.1923
|0.0000
|0.0000
|503
|2006.03.15 18:59
|close
|171
|1.00
|1.2049
|0.0000
|0.0000
|-1260.00
|14769.91
|504
|2006.03.16 05:38
|sell
|172
|1.00
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|505
|2006.03.20 05:31
|close
|172
|1.00
|1.2172
|0.0000
|0.0000
|-1220.00
|13549.91
|506
|2006.03.20 09:24
|buy
|173
|1.00
|1.2185
|0.0000
|0.0000
|507
|2006.03.22 13:41
|close
|173
|1.00
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|-1100.00
|12449.91
|508
|2006.03.22 15:01
|buy
|174
|1.00
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|509
|2006.03.24 20:40
|close
|174
|1.00
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|-680.01
|11769.90
|510
|2006.03.27 11:23
|sell
|175
|1.00
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|511
|2006.03.27 23:04
|close
|175
|1.00
|1.2013
|0.0000
|0.0000
|130.00
|11899.90
|512
|2006.03.28 09:05
|buy
|176
|1.00
|1.2020
|0.0000
|0.0000
|513
|2006.03.28 13:58
|modify
|176
|1.00
|1.2020
|1.2020
|0.0000
|514
|2006.03.28 14:21
|modify
|176
|1.00
|1.2020
|1.2026
|0.0000
|515
|2006.03.28 15:01
|modify
|176
|1.00
|1.2020
|1.2027
|0.0000
|516
|2006.03.28 15:25
|modify
|176
|1.00
|1.2020
|1.2036
|0.0000
|517
|2006.03.28 15:46
|modify
|176
|1.00
|1.2020
|1.2049
|0.0000
|518
|2006.03.28 16:28
|close
|176
|1.00
|1.2086
|1.2049
|0.0000
|660.00
|12559.90
|519
|2006.03.28 21:21
|sell
|177
|1.00
|1.2035
|0.0000
|0.0000
|520
|2006.03.29 03:10
|close
|177
|1.00
|1.2003
|0.0000
|0.0000
|320.01
|12879.91
|521
|2006.03.29 12:36
|buy
|178
|1.00
|1.2020
|0.0000
|0.0000
|522
|2006.03.29 22:17
|close
|178
|1.00
|1.2025
|0.0000
|0.0000
|50.00
|12929.91
|523
|2006.03.31 07:59
|sell
|179
|1.00
|1.2143
|0.0000
|0.0000
|524
|2006.03.31 12:04
|modify
|179
|1.00
|1.2143
|1.2140
|0.0000
|525
|2006.03.31 14:26
|close
|179
|1.00
|1.2111
|1.2140
|0.0000
|320.01
|13249.92
|526
|2006.03.31 18:26
|buy
|180
|1.00
|1.2123
|0.0000
|0.0000
|527
|2006.04.03 22:10
|close
|180
|1.00
|1.2137
|0.0000
|0.0000
|140.01
|13389.93
|528
|2006.04.05 10:22
|sell
|181
|1.00
|1.2258
|0.0000
|0.0000
|529
|2006.04.06 16:01
|modify
|181
|1.00
|1.2258
|1.2256
|0.0000
|530
|2006.04.06 18:52
|close
|181
|1.00
|1.2223
|1.2256
|0.0000
|350.00
|13739.93
|531
|2006.04.10 07:41
|buy
|182
|1.00
|1.2125
|0.0000
|0.0000
|532
|2006.04.11 20:33
|close
|182
|1.00
|1.2131
|0.0000
|0.0000
|59.99
|13799.92
|533
|2006.04.12 08:49
|sell
|183
|1.00
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|534
|2006.04.12 14:36
|modify
|183
|1.00
|1.2144
|1.2138
|0.0000
|535
|2006.04.12 14:47
|modify
|183
|1.00
|1.2144
|1.2135
|0.0000
|536
|2006.04.12 15:57
|close
|183
|1.00
|1.2121
|1.2135
|0.0000
|230.01
|14029.93
|537
|2006.04.13 08:30
|buy
|184
|1.00
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|538
|2006.04.17 03:05
|modify
|184
|1.00
|1.2117
|1.2118
|0.0000
|539
|2006.04.17 03:21
|modify
|184
|1.00
|1.2117
|1.2131
|0.0000
|540
|2006.04.17 03:34
|modify
|184
|1.00
|1.2117
|1.2138
|0.0000
|541
|2006.04.17 04:45
|modify
|184
|1.00
|1.2117
|1.2139
|0.0000
|542
|2006.04.17 05:37
|close
|184
|1.00
|1.2179
|1.2139
|0.0000
|620.00
|14649.93
|543
|2006.04.18 08:52
|sell
|185
|1.00
|1.2244
|0.0000
|0.0000
|544
|2006.04.19 21:15
|close
|185
|1.00
|1.2381
|0.0000
|0.0000
|-1370.00
|13279.93
|545
|2006.04.20 02:34
|sell
|186
|1.00
|1.2347
|0.0000
|0.0000
|546
|2006.04.20 14:03
|close
|186
|1.00
|1.2340
|0.0000
|0.0000
|69.99
|13349.92
|547
|2006.04.21 10:30
|buy
|187
|1.00
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|548
|2006.04.21 16:31
|close
|187
|1.00
|1.2335
|0.0000
|0.0000
|180.00
|13529.92
|549
|2006.04.24 05:44
|sell
|188
|1.00
|1.2342
|0.0000
|0.0000
|550
|2006.04.26 02:13
|close
|188
|1.00
|1.2428
|0.0000
|0.0000
|-860.00
|12669.92
|551
|2006.04.26 06:09
|sell
|189
|1.00
|1.2414
|0.0000
|0.0000
|552
|2006.04.26 11:30
|close
|189
|1.00
|1.2410
|0.0000
|0.0000
|40.00
|12709.92
|553
|2006.04.26 14:02
|buy
|190
|1.00
|1.2429
|0.0000
|0.0000
|554
|2006.04.26 19:16
|close
|190
|1.00
|1.2447
|0.0000
|0.0000
|180.00
|12889.92
|555
|2006.04.27 08:36
|sell
|191
|1.00
|1.2443
|0.0000
|0.0000
|556
|2006.04.27 14:58
|close
|191
|1.00
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|169.99
|13059.91
|557
|2006.04.27 16:09
|buy
|192
|1.00
|1.2485
|0.0000
|0.0000
|558
|2006.04.27 16:47
|modify
|192
|1.00
|1.2485
|1.2485
|0.0000
|559
|2006.04.27 16:57
|modify
|192
|1.00
|1.2485
|1.2486
|0.0000
|560
|2006.04.27 18:03
|modify
|192
|1.00
|1.2485
|1.2488
|0.0000
|561
|2006.04.27 18:56
|modify
|192
|1.00
|1.2485
|1.2489
|0.0000
|562
|2006.04.27 19:16
|modify
|192
|1.00
|1.2485
|1.2490
|0.0000
|563
|2006.04.27 19:52
|close
|192
|1.00
|1.2525
|1.2490
|0.0000
|400.01
|13459.92
|564
|2006.04.28 14:12
|sell
|193
|1.00
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|565
|2006.05.02 11:04
|close
|193
|1.00
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|-860.00
|12599.92
|566
|2006.05.02 19:05
|sell
|194
|1.00
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|567
|2006.05.04 11:58
|close
|194
|1.00
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|220.00
|12819.92
|568
|2006.05.04 14:43
|buy
|195
|1.00
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|569
|2006.05.04 16:21
|modify
|195
|1.00
|1.2627
|1.2629
|0.0000
|570
|2006.05.04 16:47
|modify
|195
|1.00
|1.2627
|1.2630
|0.0000
|571
|2006.05.04 16:58
|modify
|195
|1.00
|1.2627
|1.2632
|0.0000
|572
|2006.05.04 17:08
|modify
|195
|1.00
|1.2627
|1.2633
|0.0000
|573
|2006.05.04 17:29
|modify
|195
|1.00
|1.2627
|1.2633
|0.0000
|574
|2006.05.04 17:39
|modify
|195
|1.00
|1.2627
|1.2634
|0.0000
|575
|2006.05.04 17:48
|modify
|195
|1.00
|1.2627
|1.2635
|0.0000
|576
|2006.05.04 19:24
|modify
|195
|1.00
|1.2627
|1.2636
|0.0000
|577
|2006.05.04 20:08
|modify
|195
|1.00
|1.2627
|1.2636
|0.0000
|578
|2006.05.04 20:18
|modify
|195
|1.00
|1.2627
|1.2666
|0.0000
|579
|2006.05.04 21:58
|close
|195
|1.00
|1.2707
|1.2666
|0.0000
|800.00
|13619.92
|580
|2006.05.05 08:43
|sell
|196
|1.00
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|581
|2006.05.08 16:39
|close
|196
|1.00
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|-400.00
|13219.92
|582
|2006.05.09 11:47
|buy
|197
|1.00
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|583
|2006.05.09 16:07
|modify
|197
|1.00
|1.2696
|1.2698
|0.0000
|584
|2006.05.09 16:19
|modify
|197
|1.00
|1.2696
|1.2713
|0.0000
|585
|2006.05.09 16:34
|modify
|197
|1.00
|1.2696
|1.2714
|0.0000
|586
|2006.05.09 17:06
|modify
|197
|1.00
|1.2696
|1.2715
|0.0000
|587
|2006.05.09 19:17
|close
|197
|1.00
|1.2751
|1.2715
|0.0000
|550.00
|13769.92
|588
|2006.05.10 23:14
|sell
|198
|1.00
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|589
|2006.05.11 03:18
|modify
|198
|1.00
|1.2783
|1.2782
|0.0000
|590
|2006.05.11 03:38
|modify
|198
|1.00
|1.2783
|1.2779
|0.0000
|591
|2006.05.11 03:59
|modify
|198
|1.00
|1.2783
|1.2775
|0.0000
|592
|2006.05.11 05:58
|close
|198
|1.00
|1.2738
|1.2775
|0.0000
|450.00
|14219.92
|593
|2006.05.11 14:41
|buy
|199
|1.00
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|594
|2006.05.11 16:35
|modify
|199
|1.00
|1.2756
|1.2758
|0.0000
|595
|2006.05.11 16:39
|modify
|199
|1.00
|1.2756
|1.2770
|0.0000
|596
|2006.05.11 16:48
|modify
|199
|1.00
|1.2756
|1.2774
|0.0000
|597
|2006.05.11 17:15
|modify
|199
|1.00
|1.2756
|1.2776
|0.0000
|598
|2006.05.11 17:34
|modify
|199
|1.00
|1.2756
|1.2777
|0.0000
|599
|2006.05.11 17:42
|modify
|199
|1.00
|1.2756
|1.2794
|0.0000
|600
|2006.05.11 17:55
|modify
|199
|1.00
|1.2756
|1.2796
|0.0000
|601
|2006.05.11 18:02
|modify
|199
|1.00
|1.2756
|1.2797
|0.0000
|602
|2006.05.11 18:14
|modify
|199
|1.00
|1.2756
|1.2801
|0.0000
|603
|2006.05.11 18:51
|modify
|199
|1.00
|1.2756
|1.2801
|0.0000
|604
|2006.05.11 19:02
|modify
|199
|1.00
|1.2756
|1.2808
|0.0000
|605
|2006.05.11 21:01
|close
|199
|1.00
|1.2851
|1.2808
|0.0000
|950.00
|15169.92
|606
|2006.05.12 16:46
|sell
|200
|1.00
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|607
|2006.05.15 10:25
|modify
|200
|1.00
|1.2881
|1.2880
|0.0000
|608
|2006.05.15 12:38
|modify
|200
|1.00
|1.2881
|1.2879
|0.0000
|609
|2006.05.15 12:54
|modify
|200
|1.00
|1.2881
|1.2865
|0.0000
|610
|2006.05.15 13:07
|modify
|200
|1.00
|1.2881
|1.2860
|0.0000
|611
|2006.05.15 14:00
|close
|200
|1.00
|1.2830
|1.2860
|0.0000
|510.00
|15679.92
|612
|2006.05.16 03:56
|buy
|201
|1.00
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|613
|2006.05.16 17:07
|close
|201
|1.00
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|200.00
|15879.92
|614
|2006.05.16 18:28
|sell
|202
|1.00
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|615
|2006.05.17 16:32
|modify
|202
|1.00
|1.2823
|1.2820
|0.0000
|616
|2006.05.17 17:27
|modify
|202
|1.00
|1.2823
|1.2819
|0.0000
|617
|2006.05.17 17:31
|modify
|202
|1.00
|1.2823
|1.2793
|0.0000
|618
|2006.05.17 17:46
|modify
|202
|1.00
|1.2823
|1.2792
|0.0000
|619
|2006.05.17 17:59
|modify
|202
|1.00
|1.2823
|1.2776
|0.0000
|620
|2006.05.17 19:59
|modify
|202
|1.00
|1.2823
|1.2774
|0.0000
|621
|2006.05.17 20:25
|modify
|202
|1.00
|1.2823
|1.2761
|0.0000
|622
|2006.05.17 20:49
|close
|202
|1.00
|1.2734
|1.2761
|0.0000
|890.00
|16769.92
|623
|2006.05.18 04:02
|buy
|203
|1.00
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|624
|2006.05.18 12:37
|close
|203
|1.00
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|159.99
|16929.91
|625
|2006.05.19 05:58
|sell
|204
|1.00
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|626
|2006.05.19 09:41
|modify
|204
|1.00
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|627
|2006.05.19 10:09
|modify
|204
|1.00
|1.2825
|1.2824
|0.0000
|628
|2006.05.19 11:45
|modify
|204
|1.00
|1.2825
|1.2823
|0.0000
|629
|2006.05.19 11:55
|modify
|204
|1.00
|1.2825
|1.2812
|0.0000
|630
|2006.05.19 12:13
|modify
|204
|1.00
|1.2825
|1.2804
|0.0000
|631
|2006.05.19 13:54
|close
|204
|1.00
|1.2766
|1.2804
|0.0000
|590.00
|17519.91
|632
|2006.05.19 19:55
|buy
|205
|1.00
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|633
|2006.05.22 17:12
|modify
|205
|1.00
|1.2774
|1.2775
|0.0000
|634
|2006.05.22 17:25
|modify
|205
|1.00
|1.2774
|1.2775
|0.0000
|635
|2006.05.22 17:39
|modify
|205
|1.00
|1.2774
|1.2781
|0.0000
|636
|2006.05.22 18:06
|modify
|205
|1.00
|1.2774
|1.2782
|0.0000
|637
|2006.05.22 18:30
|modify
|205
|1.00
|1.2774
|1.2783
|0.0000
|638
|2006.05.22 18:52
|modify
|205
|1.00
|1.2774
|1.2783
|0.0000
|639
|2006.05.22 19:15
|modify
|205
|1.00
|1.2774
|1.2784
|0.0000
|640
|2006.05.22 19:58
|modify
|205
|1.00
|1.2774
|1.2789
|0.0000
|641
|2006.05.22 20:13
|modify
|205
|1.00
|1.2774
|1.2825
|0.0000
|642
|2006.05.22 22:07
|close
|205
|1.00
|1.2863
|1.2825
|0.0000
|889.99
|18409.90
|643
|2006.05.23 09:32
|sell
|206
|1.00
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|644
|2006.05.23 17:08
|close
|206
|1.00
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|70.00
|18479.90
|645
|2006.05.23 17:09
|buy
|207
|1.00
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|646
|2006.05.23 17:10
|close
|207
|1.00
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|69.99
|18549.89
|647
|2006.05.23 17:39
|buy
|208
|1.00
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|648
|2006.05.23 21:54
|close
|208
|1.00
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|60.00
|18609.89
|649
|2006.05.23 22:38
|sell
|209
|1.00
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|650
|2006.05.24 00:01
|modify
|209
|1.00
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|651
|2006.05.24 00:18
|modify
|209
|1.00
|1.2834
|1.2833
|0.0000
|652
|2006.05.24 00:49
|modify
|209
|1.00
|1.2834
|1.2833
|0.0000
|653
|2006.05.24 01:26
|modify
|209
|1.00
|1.2834
|1.2832
|0.0000
|654
|2006.05.24 02:14
|close
|209
|1.00
|1.2810
|1.2832
|0.0000
|240.01
|18849.90
|655
|2006.05.24 09:18
|buy
|210
|1.00
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|656
|2006.05.24 13:36
|close
|210
|1.00
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|210.01
|19059.91
|657
|2006.05.24 16:12
|sell
|211
|1.00
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|658
|2006.05.24 17:18
|modify
|211
|1.00
|1.2804
|1.2804
|0.0000
|659
|2006.05.24 17:33
|modify
|211
|1.00
|1.2804
|1.2801
|0.0000
|660
|2006.05.24 18:00
|modify
|211
|1.00
|1.2804
|1.2800
|0.0000
|661
|2006.05.24 18:19
|modify
|211
|1.00
|1.2804
|1.2794
|0.0000
|662
|2006.05.24 19:42
|close
|211
|1.00
|1.2770
|1.2794
|0.0000
|340.00
|19399.91
|663
|2006.05.25 08:29
|buy
|212
|1.00
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|664
|2006.05.26 01:21
|close
|212
|1.00
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|170.00
|19569.91
|665
|2006.05.26 03:45
|sell
|213
|1.00
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|666
|2006.05.26 16:19
|modify
|213
|1.00
|1.2777
|1.2776
|0.0000
|667
|2006.05.26 16:30
|modify
|213
|1.00
|1.2777
|1.2760
|0.0000
|668
|2006.05.26 20:03
|close
|213
|1.00
|1.2733
|1.2760
|0.0000
|439.99
|20009.90
|669
|2006.05.29 03:45
|buy
|214
|1.00
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|670
|2006.05.29 13:38
|close
|214
|1.00
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|70.00
|20079.90
|671
|2006.05.29 17:04
|sell
|215
|1.00
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|672
|2006.05.29 19:43
|close
|215
|1.00
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|30.01
|20109.91
|673
|2006.05.29 21:16
|buy
|216
|1.00
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|674
|2006.05.30 05:03
|modify
|216
|1.00
|1.2756
|1.2758
|0.0000
|675
|2006.05.30 05:29
|modify
|216
|1.00
|1.2756
|1.2759
|0.0000
|676
|2006.05.30 05:46
|modify
|216
|1.00
|1.2756
|1.2759
|0.0000
|677
|2006.05.30 07:56
|modify
|216
|1.00
|1.2756
|1.2761
|0.0000
|678
|2006.05.30 08:14
|modify
|216
|1.00
|1.2756
|1.2778
|0.0000
|679
|2006.05.30 08:28
|modify
|216
|1.00
|1.2756
|1.2779
|0.0000
|680
|2006.05.30 08:47
|modify
|216
|1.00
|1.2756
|1.2779
|0.0000
|681
|2006.05.30 09:03
|modify
|216
|1.00
|1.2756
|1.2796
|0.0000
|682
|2006.05.30 09:17
|modify
|216
|1.00
|1.2756
|1.2799
|0.0000
|683
|2006.05.30 09:46
|modify
|216
|1.00
|1.2756
|1.2800
|0.0000
|684
|2006.05.30 10:37
|close
|216
|1.00
|1.2840
|1.2800
|0.0000
|840.00
|20949.91
|685
|2006.05.30 14:53
|sell
|217
|1.00
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|686
|2006.05.31 23:19
|close
|217
|1.00
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|30.01
|20979.92
|687
|2006.06.01 11:10
|buy
|218
|1.00
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|688
|2006.06.01 20:44
|close
|218
|1.00
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|60.00
|21039.92
|689
|2006.06.02 08:59
|sell
|219
|1.00
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|690
|2006.06.07 06:34
|close
|219
|1.00
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|140.00
|21179.92
|691
|2006.06.07 06:44
|sell
|220
|1.00
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|692
|2006.06.07 06:54
|close
|220
|1.00
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|70.00
|21249.92
|693
|2006.06.07 11:49
|buy
|221
|1.00
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|694
|2006.06.07 12:49
|close
|221
|1.00
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|60.00
|21309.92
|695
|2006.06.07 18:29
|buy
|222
|1.00
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|696
|2006.06.07 23:14
|close
|222
|1.00
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|70.00
|21379.92
|697
|2006.06.08 00:45
|buy
|223
|1.00
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|698
|2006.06.14 23:56
|close
|223
|1.00
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|-1910.00
|19469.92
|699
|2006.06.15 00:34
|buy
|224
|1.00
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|700
|2006.06.15 01:11
|close
|224
|1.00
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|60.00
|19529.92
|701
|2006.06.15 02:48
|sell
|225
|1.00
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|702
|2006.06.15 03:41
|close
|225
|1.00
|1.2608
|0.0000
|0.0000
|30.00
|19559.92
|703
|2006.06.15 06:54
|sell
|226
|1.00
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|704
|2006.06.15 07:39
|close
|226
|1.00
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|120.00
|19679.92
|705
|2006.06.15 07:39
|sell
|227
|1.00
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|706
|2006.06.15 11:34
|close
|227
|1.00
|1.2608
|0.0000
|0.0000
|50.00
|19729.92
|707
|2006.06.15 13:38
|sell
|228
|1.00
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|708
|2006.06.15 14:54
|close
|228
|1.00
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|70.00
|19799.92
|709
|2006.06.15 15:04
|buy
|229
|1.00
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|710
|2006.06.15 20:39
|close
|229
|1.00
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|80.00
|19879.92
|711
|2006.06.15 22:34
|buy
|230
|1.00
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|712
|2006.06.16 00:20
|close
|230
|1.00
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|90.00
|19969.92
|713
|2006.06.16 14:44
|sell
|231
|1.00
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|714
|2006.06.19 01:19
|close
|231
|1.00
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|360.00
|20329.92
|715
|2006.06.19 01:39
|sell
|232
|1.00
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|716
|2006.06.19 13:04
|close
|232
|1.00
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|60.00
|20389.92
|717
|2006.06.19 22:09
|buy
|233
|1.00
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|718
|2006.06.20 17:44
|close
|233
|1.00
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|200.00
|20589.92
|719
|2006.06.22 09:13
|sell
|234
|1.00
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|720
|2006.06.22 12:04
|modify
|234
|1.00
|1.2639
|1.2636
|0.0000
|721
|2006.06.22 14:14
|modify
|234
|1.00
|1.2639
|1.2614
|0.0000
|722
|2006.06.22 16:45
|close
|234
|1.00
|1.2572
|1.2614
|0.0000
|670.00
|21259.92
|723
|2006.06.23 08:34
|buy
|235
|1.00
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|724
|2006.06.25 23:59
|close at stop
|235
|1.00
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|-520.00
|20739.92