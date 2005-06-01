Strategy Tester Report
simple-macd-EA

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2005.06.01 00:00 - 2006.06.26 00:00 (2005.06.01 - 2006.06.26)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; TrailingStop=55; MACD_level=500; MAGIC=123456; tp_limit=100; wait_time_b4_SL=10000;
Bars in test149066Ticks modelled1334564Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit10739.92Gross profit49189.92Gross loss-38450.00
Profit factor1.28Expected payoff45.70
Absolute drawdown1440.03Maximal drawdown5290.00 (31.01%)Relative drawdown31.01% (5290.00)
Total trades235Short positions (won %)117 (86.32%)Long positions (won %)118 (82.20%)
Profit trades (% of total)198 (84.26%)Loss trades (% of total)37 (15.74%)
Largestprofit trade1300.00loss trade-2570.00
Averageprofit trade248.43loss trade-1039.19
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (8160.00)consecutive losses (loss in money)4 (-4260.01)
Maximalconsecutive profit (count of wins)8160.00 (26)consecutive loss (count of losses)-4260.01 (4)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.06.01 04:31buy11.001.23280.00000.0000
22005.06.03 07:04close11.001.22880.00000.0000-399.999600.01
32005.06.03 08:36sell21.001.22540.00000.0000
42005.06.03 21:28close21.001.22210.00000.0000330.009930.01
52005.06.06 03:57buy31.001.22470.00000.0000
62005.06.06 10:30close31.001.22550.00000.000080.0210010.03
72005.06.06 22:08sell41.001.22630.00000.0000
82005.06.07 04:21close41.001.22590.00000.000040.0010050.03
92005.06.07 07:35buy51.001.22700.00000.0000
102005.06.07 12:43close51.001.22940.00000.0000240.0010290.03
112005.06.07 15:00sell61.001.22810.00000.0000
122005.06.07 20:05close61.001.22740.00000.000070.0010360.03
132005.06.07 21:13buy71.001.22850.00000.0000
142005.06.08 04:47close71.001.22900.00000.000050.0010410.03
152005.06.08 18:34sell81.001.23010.00000.0000
162005.06.08 19:28modify81.001.23011.22990.0000
172005.06.08 19:41modify81.001.23011.22890.0000
182005.06.08 20:09modify81.001.23011.22890.0000
192005.06.08 20:23modify81.001.23011.22680.0000
202005.06.08 23:19close81.001.22391.22680.0000619.9911030.02
212005.06.09 12:36buy91.001.22440.00000.0000
222005.06.13 14:56close91.001.20600.00000.0000-1839.999190.03
232005.06.13 19:09buy101.001.20870.00000.0000
242005.06.14 01:27close101.001.21060.00000.0000190.009380.03
252005.06.14 13:00sell111.001.21160.00000.0000
262005.06.14 15:14modify111.001.21161.21160.0000
272005.06.14 15:29modify111.001.21161.21130.0000
282005.06.14 15:42modify111.001.21161.21090.0000
292005.06.14 15:57modify111.001.21161.20930.0000
302005.06.14 16:20modify111.001.21161.20900.0000
312005.06.14 17:10modify111.001.21161.20890.0000
322005.06.14 18:02modify111.001.21161.20880.0000
332005.06.14 19:09close111.001.20521.20880.0000640.0110020.04
342005.06.15 06:33buy121.001.20460.00000.0000
352005.06.15 14:44close121.001.20520.00000.000059.9910080.03
362005.06.16 03:42sell131.001.20900.00000.0000
372005.06.16 08:34close131.001.20850.00000.000049.9910130.02
382005.06.16 11:05buy141.001.21020.00000.0000
392005.06.16 14:34close141.001.21090.00000.000070.0110200.03
402005.06.16 16:24sell151.001.20700.00000.0000
412005.06.20 18:03close151.001.21400.00000.0000-700.019500.02
422005.06.21 16:54buy161.001.21370.00000.0000
432005.06.21 23:32close161.001.21660.00000.0000290.009790.02
442005.06.22 11:31sell171.001.21440.00000.0000
452005.06.22 16:04close171.001.21320.00000.0000120.009910.02
462005.06.22 23:00buy181.001.21290.00000.0000
472005.06.27 03:17close181.001.21300.00000.000010.009920.02
482005.06.27 17:23sell191.001.21450.00000.0000
492005.06.28 11:38modify191.001.21451.21430.0000
502005.06.28 12:34close191.001.21121.21430.0000330.0010250.02
512005.06.29 12:19buy201.001.20710.00000.0000
522005.06.30 02:44close201.001.20800.00000.000089.9810340.00
532005.06.30 09:47sell211.001.20710.00000.0000
542005.06.30 13:17close211.001.20670.00000.000039.9910379.99
552005.06.30 14:15buy221.001.20920.00000.0000
562005.06.30 20:10close221.001.20980.00000.000060.0010439.99
572005.06.30 20:37sell231.001.20730.00000.0000
582005.07.01 09:10close231.001.20570.00000.0000159.9810599.97
592005.07.01 11:40buy241.001.21010.00000.0000
602005.07.05 16:05close241.001.19120.00000.0000-1890.008709.97
612005.07.06 06:07sell251.001.19130.00000.0000
622005.07.08 07:34close251.001.19280.00000.0000-150.008559.97
632005.07.08 15:16buy261.001.19340.00000.0000
642005.07.11 02:12close261.001.19610.00000.0000269.998829.96
652005.07.13 03:03sell271.001.22130.00000.0000
662005.07.13 12:35close271.001.21890.00000.0000240.009069.96
672005.07.14 10:18buy281.001.20850.00000.0000
682005.07.14 17:03close281.001.20920.00000.000069.999139.95
692005.07.14 18:44sell291.001.20820.00000.0000
702005.07.15 14:38modify291.001.20821.20810.0000
712005.07.15 14:51modify291.001.20821.20790.0000
722005.07.15 15:15modify291.001.20821.20760.0000
732005.07.15 16:43close291.001.20541.20760.0000280.009419.95
742005.07.18 08:02buy301.001.20540.00000.0000
752005.07.18 10:19close301.001.20590.00000.000050.009469.95
762005.07.18 13:26sell311.001.20500.00000.0000
772005.07.19 09:06modify311.001.20501.20480.0000
782005.07.19 09:19modify311.001.20501.20420.0000
792005.07.19 09:34modify311.001.20501.20320.0000
802005.07.19 11:01close311.001.19991.20320.0000509.989979.93
812005.07.19 18:06buy321.001.20090.00000.0000
822005.07.19 23:51close321.001.20260.00000.0000170.0010149.93
832005.07.20 14:33sell331.001.20620.00000.0000
842005.07.20 16:33modify331.001.20621.20620.0000
852005.07.20 16:46modify331.001.20621.20590.0000
862005.07.20 17:59close331.001.20461.20590.0000160.0010309.93
872005.07.20 19:33buy341.001.21170.00000.0000
882005.07.20 20:28modify341.001.21171.21180.0000
892005.07.21 01:20close341.001.21461.21180.0000290.0210599.95
902005.07.21 12:19sell351.001.21390.00000.0000
912005.07.22 17:50modify351.001.21391.21380.0000
922005.07.22 18:01modify351.001.21391.21300.0000
932005.07.22 18:17modify351.001.21391.21240.0000
942005.07.22 18:30modify351.001.21391.21230.0000
952005.07.22 20:57modify351.001.21391.21220.0000
962005.07.22 21:29modify351.001.21391.21160.0000
972005.07.22 22:33modify351.001.21391.21130.0000
982005.07.22 22:58close351.001.20601.21130.0000790.0211389.97
992005.07.25 11:23buy361.001.20640.00000.0000
1002005.07.25 16:42close361.001.20700.00000.000059.9911449.96
1012005.07.25 17:20sell371.001.20390.00000.0000
1022005.07.26 13:52close371.001.20070.00000.0000320.0011769.96
1032005.07.26 17:03buy381.001.20220.00000.0000
1042005.07.27 20:35modify381.001.20221.20230.0000
1052005.07.27 22:27close381.001.20691.20230.0000470.0112239.97
1062005.07.28 08:31sell391.001.20500.00000.0000
1072005.08.01 10:18close391.001.21980.00000.0000-1480.0010759.97
1082005.08.01 17:34sell401.001.21970.00000.0000
1092005.08.02 01:55close401.001.21910.00000.000060.0010819.97
1102005.08.02 03:31buy411.001.22090.00000.0000
1112005.08.02 08:11close411.001.22150.00000.000059.9910879.96
1122005.08.02 09:18sell421.001.21930.00000.0000
1132005.08.03 05:45close421.001.21680.00000.0000250.0111129.97
1142005.08.03 08:58buy431.001.21990.00000.0000
1152005.08.03 11:02modify431.001.21991.22000.0000
1162005.08.03 11:11modify431.001.21991.22190.0000
1172005.08.03 11:21modify431.001.21991.22400.0000
1182005.08.03 11:31modify431.001.21991.22570.0000
1192005.08.03 11:45modify431.001.21991.22570.0000
1202005.08.03 12:03modify431.001.21991.22600.0000
1212005.08.03 12:27modify431.001.21991.22610.0000
1222005.08.03 14:22modify431.001.21991.22620.0000
1232005.08.03 14:34modify431.001.21991.22640.0000
1242005.08.03 14:51modify431.001.21991.22660.0000
1252005.08.03 15:02close431.001.23061.22660.00001070.0012199.97
1262005.08.04 06:39sell441.001.23240.00000.0000
1272005.08.08 08:57close441.001.23330.00000.0000-90.0012109.97
1282005.08.08 09:35buy451.001.23570.00000.0000
1292005.08.08 12:59close451.001.23690.00000.0000120.0012229.97
1302005.08.08 17:44sell461.001.23600.00000.0000
1312005.08.09 01:07close461.001.23570.00000.000030.0112259.98
1322005.08.09 02:30buy471.001.23710.00000.0000
1332005.08.09 09:29close471.001.23870.00000.0000159.9912419.97
1342005.08.09 11:08sell481.001.23710.00000.0000
1352005.08.09 17:05close481.001.23490.00000.0000220.0012639.97
1362005.08.09 20:56buy491.001.23660.00000.0000
1372005.08.10 09:38close491.001.23720.00000.000060.0012699.97
1382005.08.10 15:41sell501.001.23800.00000.0000
1392005.08.10 20:05close501.001.23620.00000.0000179.9912879.96
1402005.08.10 22:25buy511.001.23740.00000.0000
1412005.08.11 07:34close511.001.24040.00000.0000300.0013179.96
1422005.08.12 14:04sell521.001.24580.00000.0000
1432005.08.12 15:00modify521.001.24581.24570.0000
1442005.08.12 15:10modify521.001.24581.24540.0000
1452005.08.12 17:20close521.001.24371.24540.0000209.9913389.95
1462005.08.15 00:16buy531.001.24550.00000.0000
1472005.08.17 12:09close531.001.22840.00000.0000-1710.0111679.94
1482005.08.18 05:03buy541.001.22910.00000.0000
1492005.08.22 18:40close541.001.22380.00000.0000-530.0111149.93
1502005.08.23 02:56sell551.001.22130.00000.0000
1512005.08.24 09:42close551.001.21790.00000.0000340.0011489.93
1522005.08.24 12:19buy561.001.22100.00000.0000
1532005.08.24 15:03modify561.001.22101.22110.0000
1542005.08.24 15:18modify561.001.22101.22160.0000
1552005.08.24 15:32modify561.001.22101.22190.0000
1562005.08.24 17:10close561.001.22451.22190.0000349.9911839.92
1572005.08.25 14:02sell571.001.22800.00000.0000
1582005.08.29 18:12modify571.001.22801.22800.0000
1592005.08.29 18:31modify571.001.22801.22800.0000
1602005.08.29 19:15modify571.001.22801.22790.0000
1612005.08.29 20:43modify571.001.22801.22780.0000
1622005.08.29 21:59close571.001.22291.22780.0000510.0012349.92
1632005.08.30 17:27buy581.001.22250.00000.0000
1642005.08.31 16:23modify581.001.22251.22260.0000
1652005.08.31 16:37modify581.001.22251.22280.0000
1662005.08.31 16:46modify581.001.22251.22380.0000
1672005.08.31 17:00modify581.001.22251.22410.0000
1682005.08.31 17:41modify581.001.22251.22410.0000
1692005.08.31 17:55modify581.001.22251.22680.0000
1702005.08.31 18:08modify581.001.22251.22710.0000
1712005.08.31 18:25modify581.001.22251.22850.0000
1722005.08.31 18:41modify581.001.22251.22860.0000
1732005.08.31 19:02modify581.001.22251.22870.0000
1742005.08.31 20:57close581.001.23281.22870.00001030.0113379.93
1752005.09.02 15:34sell591.001.25050.00000.0000
1762005.09.06 04:47close591.001.25010.00000.000039.9913419.92
1772005.09.06 14:34buy601.001.24970.00000.0000
1782005.09.08 15:38close601.001.24240.00000.0000-729.9812689.94
1792005.09.08 16:25sell611.001.24080.00000.0000
1802005.09.08 20:40close611.001.23950.00000.0000129.9912819.93
1812005.09.09 04:10buy621.001.24370.00000.0000
1822005.09.13 08:26close621.001.22850.00000.0000-1519.9911299.94
1832005.09.13 08:42sell631.001.22880.00000.0000
1842005.09.13 13:45close631.001.22830.00000.000050.0011349.94
1852005.09.14 01:23buy641.001.22780.00000.0000
1862005.09.14 07:09close641.001.22900.00000.0000120.0011469.94
1872005.09.14 09:08sell651.001.22690.00000.0000
1882005.09.15 04:37modify651.001.22691.22690.0000
1892005.09.15 06:11close651.001.22341.22690.0000350.0111819.95
1902005.09.15 22:07buy661.001.22220.00000.0000
1912005.09.16 03:20close661.001.22280.00000.000059.9811879.93
1922005.09.16 12:45sell671.001.22570.00000.0000
1932005.09.16 16:48modify671.001.22571.22570.0000
1942005.09.16 18:33close671.001.22221.22570.0000350.0012229.93
1952005.09.16 21:16buy681.001.22420.00000.0000
1962005.09.21 07:54close681.001.21950.00000.0000-470.0111759.92
1972005.09.21 18:24sell691.001.22010.00000.0000
1982005.09.22 16:37modify691.001.22011.22000.0000
1992005.09.22 16:48modify691.001.22011.21910.0000
2002005.09.22 20:42close691.001.21491.21910.0000520.0012279.92
2012005.09.26 10:22buy701.001.20490.00000.0000
2022005.09.27 01:10close701.001.20670.00000.0000180.0012459.92
2032005.09.27 03:49sell711.001.20280.00000.0000
2042005.09.27 10:09close711.001.20140.00000.0000140.0012599.92
2052005.09.27 23:13buy721.001.20180.00000.0000
2062005.09.28 07:10close721.001.20250.00000.000070.0012669.92
2072005.09.28 10:53sell731.001.20130.00000.0000
2082005.09.30 16:44close731.001.20680.00000.0000-550.0012119.92
2092005.09.30 19:15sell741.001.20240.00000.0000
2102005.10.03 02:49modify741.001.20241.20220.0000
2112005.10.03 03:00modify741.001.20241.20220.0000
2122005.10.03 03:10modify741.001.20241.19950.0000
2132005.10.03 04:14modify741.001.20241.19940.0000
2142005.10.03 04:37modify741.001.20241.19890.0000
2152005.10.03 05:39modify741.001.20241.19880.0000
2162005.10.03 06:02close741.001.19491.19880.0000750.0012869.92
2172005.10.04 02:40buy751.001.19260.00000.0000
2182005.10.04 17:14close751.001.19330.00000.000070.0012939.92
2192005.10.04 17:53sell761.001.19130.00000.0000
2202005.10.06 18:02close761.001.21360.00000.0000-2230.0010709.92
2212005.10.07 09:34sell771.001.21550.00000.0000
2222005.10.07 15:07modify771.001.21551.21530.0000
2232005.10.07 15:17modify771.001.21551.21520.0000
2242005.10.07 16:17close771.001.21301.21520.0000250.0010959.92
2252005.10.10 03:23buy781.001.21340.00000.0000
2262005.10.12 18:26close781.001.20360.00000.0000-980.009979.92
2272005.10.13 03:07sell791.001.20070.00000.0000
2282005.10.13 06:47close791.001.19940.00000.0000130.0010109.92
2292005.10.13 19:12buy801.001.19780.00000.0000
2302005.10.13 21:30modify801.001.19781.19790.0000
2312005.10.14 01:00close801.001.20111.19790.0000330.0010439.92
2322005.10.14 11:14sell811.001.20010.00000.0000
2332005.10.18 05:08close811.001.19970.00000.000039.9910479.91
2342005.10.18 19:47buy821.001.19630.00000.0000
2352005.10.19 18:39close821.001.19750.00000.0000120.0010599.91
2362005.10.20 02:41sell831.001.19680.00000.0000
2372005.10.20 14:59close831.001.19630.00000.000050.0010649.91
2382005.10.20 16:18buy841.001.19770.00000.0000
2392005.10.21 01:10close841.001.20110.00000.0000340.0010989.91
2402005.10.21 12:06sell851.001.20260.00000.0000
2412005.10.21 17:24modify851.001.20261.20260.0000
2422005.10.21 17:35modify851.001.20261.20210.0000
2432005.10.21 17:46modify851.001.20261.20160.0000
2442005.10.21 18:00modify851.001.20261.20120.0000
2452005.10.21 18:16modify851.001.20261.20080.0000
2462005.10.21 18:32modify851.001.20261.20070.0000
2472005.10.21 19:13modify851.001.20261.20060.0000
2482005.10.21 19:45modify851.001.20261.19930.0000
2492005.10.21 20:24modify851.001.20261.19910.0000
2502005.10.21 21:12close851.001.19531.19910.0000730.0111719.92
2512005.10.24 14:56buy861.001.19500.00000.0000
2522005.10.24 18:02modify861.001.19501.19510.0000
2532005.10.24 18:18modify861.001.19501.19520.0000
2542005.10.24 19:10close861.001.19751.19520.0000250.0011969.92
2552005.10.25 01:38sell871.001.19650.00000.0000
2562005.10.25 09:34close871.001.19610.00000.000039.9912009.91
2572005.10.25 10:19buy881.001.19980.00000.0000
2582005.10.25 14:04close881.001.20220.00000.0000240.0112249.92
2592005.10.26 09:38sell891.001.20790.00000.0000
2602005.10.26 15:06close891.001.20710.00000.000080.0012329.92
2612005.10.26 16:23buy901.001.20890.00000.0000
2622005.10.27 07:22close901.001.21010.00000.0000120.0212449.94
2632005.10.28 03:43sell911.001.21350.00000.0000
2642005.10.28 18:19modify911.001.21351.21330.0000
2652005.10.28 18:45modify911.001.21351.21280.0000
2662005.10.28 19:08modify911.001.21351.21130.0000
2672005.10.28 19:25modify911.001.21351.21080.0000
2682005.10.28 21:06close911.001.20711.21080.0000640.0013089.94
2692005.10.31 09:36buy921.001.20880.00000.0000
2702005.11.02 14:29close921.001.20070.00000.0000-809.9912279.95
2712005.11.02 15:18buy931.001.20330.00000.0000
2722005.11.02 19:25close931.001.20560.00000.0000230.0012509.95
2732005.11.03 08:45sell941.001.20500.00000.0000
2742005.11.03 15:02modify941.001.20501.20500.0000
2752005.11.03 15:15modify941.001.20501.20490.0000
2762005.11.03 16:16modify941.001.20501.20480.0000
2772005.11.03 16:35modify941.001.20501.20470.0000
2782005.11.03 17:31modify941.001.20501.20460.0000
2792005.11.03 17:54modify941.001.20501.20410.0000
2802005.11.03 18:04modify941.001.20501.20130.0000
2812005.11.03 18:25modify941.001.20501.20120.0000
2822005.11.03 19:02modify941.001.20501.20100.0000
2832005.11.03 20:07modify941.001.20501.20090.0000
2842005.11.03 20:31modify941.001.20501.20060.0000
2852005.11.03 20:59modify941.001.20501.20000.0000
2862005.11.03 21:39modify941.001.20501.19990.0000
2872005.11.03 21:51close941.001.19471.19990.00001030.0013539.95
2882005.11.04 14:48buy951.001.19720.00000.0000
2892005.11.08 09:41close951.001.17150.00000.0000-2570.0010969.95
2902005.11.08 14:02buy961.001.17450.00000.0000
2912005.11.08 21:05close961.001.17740.00000.0000290.0011259.95
2922005.11.09 01:50sell971.001.17640.00000.0000
2932005.11.09 13:41close971.001.17530.00000.0000109.9911369.94
2942005.11.09 15:11buy981.001.17790.00000.0000
2952005.11.14 01:10close981.001.17370.00000.0000-420.0010949.94
2962005.11.14 11:52sell991.001.17400.00000.0000
2972005.11.14 17:16modify991.001.17401.17400.0000
2982005.11.14 17:39modify991.001.17401.17320.0000
2992005.11.14 17:54modify991.001.17401.17170.0000
3002005.11.14 19:00close991.001.16881.17170.0000520.0011469.94
3012005.11.15 09:12buy1001.001.16990.00000.0000
3022005.11.16 01:36close1001.001.17210.00000.0000219.9911689.93
3032005.11.16 07:36sell1011.001.17080.00000.0000
3042005.11.16 14:36close1011.001.16950.00000.0000130.0011819.93
3052005.11.16 19:15buy1021.001.16900.00000.0000
3062005.11.17 17:49close1021.001.17040.00000.0000140.0011959.93
3072005.11.18 04:44sell1031.001.17190.00000.0000
3082005.11.18 10:25modify1031.001.17191.17180.0000
3092005.11.18 12:10close1031.001.16871.17180.0000320.0112279.94
3102005.11.18 15:13buy1041.001.17390.00000.0000
3112005.11.21 01:03close1041.001.17690.00000.0000300.0012579.94
3122005.11.21 16:30sell1051.001.17740.00000.0000
3132005.11.21 22:06close1051.001.17300.00000.0000440.0113019.95
3142005.11.22 17:05buy1061.001.17180.00000.0000
3152005.11.22 20:08modify1061.001.17181.17190.0000
3162005.11.22 20:16modify1061.001.17181.17420.0000
3172005.11.22 20:26modify1061.001.17181.17500.0000
3182005.11.22 20:42modify1061.001.17181.17530.0000
3192005.11.22 20:53modify1061.001.17181.17550.0000
3202005.11.22 21:07modify1061.001.17181.17580.0000
3212005.11.22 22:22modify1061.001.17181.17590.0000
3222005.11.22 23:10modify1061.001.17181.17600.0000
3232005.11.23 00:04modify1061.001.17181.17650.0000
3242005.11.23 00:48close1061.001.18101.17650.0000920.0013939.95
3252005.11.23 10:43sell1071.001.17960.00000.0000
3262005.11.23 14:32close1071.001.17900.00000.000060.0013999.95
3272005.11.23 15:33buy1081.001.18110.00000.0000
3282005.11.24 05:33close1081.001.18170.00000.000060.0014059.95
3292005.11.24 07:54sell1091.001.17990.00000.0000
3302005.11.24 14:59close1091.001.17950.00000.000040.0114099.96
3312005.11.25 15:05buy1101.001.17700.00000.0000
3322005.11.28 19:13modify1101.001.17701.17710.0000
3332005.11.28 19:34modify1101.001.17701.17800.0000
3342005.11.28 19:51modify1101.001.17701.17970.0000
3352005.11.28 20:07modify1101.001.17701.18020.0000
3362005.11.28 20:17modify1101.001.17701.18210.0000
3372005.11.28 21:54close1101.001.18531.18210.0000830.0014929.96
3382005.11.29 03:24sell1111.001.18140.00000.0000
3392005.11.29 14:49modify1111.001.18141.18110.0000
3402005.11.29 15:04modify1111.001.18141.18100.0000
3412005.11.29 16:01modify1111.001.18141.18090.0000
3422005.11.29 16:10modify1111.001.18141.17950.0000
3432005.11.29 17:07close1111.001.17781.17950.0000359.9915289.95
3442005.11.30 04:57buy1121.001.17850.00000.0000
3452005.12.01 01:11close1121.001.17910.00000.000060.0015349.95
3462005.12.01 05:10sell1131.001.17810.00000.0000
3472005.12.01 14:19modify1131.001.17811.17800.0000
3482005.12.01 14:48modify1131.001.17811.17800.0000
3492005.12.01 15:00modify1131.001.17811.17740.0000
3502005.12.01 15:13modify1131.001.17811.17730.0000
3512005.12.01 15:28modify1131.001.17811.17620.0000
3522005.12.01 15:50modify1131.001.17811.17600.0000
3532005.12.01 16:10modify1131.001.17811.17590.0000
3542005.12.01 16:24modify1131.001.17811.17580.0000
3552005.12.01 17:21modify1131.001.17811.17570.0000
3562005.12.01 17:34modify1131.001.17811.17500.0000
3572005.12.01 17:51modify1131.001.17811.17470.0000
3582005.12.01 18:16close1131.001.17081.17470.0000729.9916079.94
3592005.12.01 21:10buy1141.001.17380.00000.0000
3602005.12.05 16:31close1141.001.17570.00000.0000189.9916269.93
3612005.12.06 08:30sell1151.001.17710.00000.0000
3622005.12.07 09:19close1151.001.17630.00000.000079.9916349.92
3632005.12.08 01:46buy1161.001.17330.00000.0000
3642005.12.08 13:58close1161.001.17700.00000.0000370.0016719.92
3652005.12.09 01:50sell1171.001.17930.00000.0000
3662005.12.09 11:25close1171.001.17880.00000.000050.0016769.92
3672005.12.09 12:56buy1181.001.18030.00000.0000
3682005.12.09 19:00close1181.001.18180.00000.0000150.0016919.92
3692005.12.09 22:45sell1191.001.18080.00000.0000
3702005.12.14 02:54close1191.001.19870.00000.0000-1790.0015129.92
3712005.12.14 19:34sell1201.001.20160.00000.0000
3722005.12.15 02:12close1201.001.19920.00000.0000240.0015369.92
3732005.12.15 03:21buy1211.001.20120.00000.0000
3742005.12.16 06:45close1211.001.19600.00000.0000-520.0014849.92
3752005.12.16 06:53buy1221.001.19730.00000.0000
3762005.12.16 11:34close1221.001.19890.00000.0000160.0015009.92
3772005.12.16 15:01sell1231.001.19710.00000.0000
3782005.12.20 13:34close1231.001.19680.00000.000030.0015039.92
3792005.12.21 08:37buy1241.001.18840.00000.0000
3802005.12.23 16:31close1241.001.18680.00000.0000-160.0014879.92
3812005.12.23 17:16buy1251.001.18680.00000.0000
3822005.12.28 08:53modify1251.001.18681.18680.0000
3832005.12.28 09:06modify1251.001.18681.18710.0000
3842005.12.28 09:24modify1251.001.18681.18720.0000
3852005.12.28 10:46close1251.001.18971.18720.0000290.0015169.92
3862005.12.28 18:02sell1261.001.18580.00000.0000
3872005.12.29 00:29close1261.001.18400.00000.0000180.0015349.92
3882005.12.29 08:19buy1271.001.18600.00000.0000
3892005.12.30 08:20close1271.001.18730.00000.0000130.0015479.92
3902005.12.30 10:04sell1281.001.18440.00000.0000
3912005.12.30 14:44modify1281.001.18441.18400.0000
3922005.12.30 15:16modify1281.001.18441.18360.0000
3932005.12.30 15:39modify1281.001.18441.18350.0000
3942005.12.30 15:56close1281.001.18071.18350.0000370.0015849.92
3952005.12.30 18:03buy1291.001.18320.00000.0000
3962006.01.02 11:30close1291.001.18390.00000.000070.0015919.92
3972006.01.02 14:05sell1301.001.18280.00000.0000
3982006.01.02 18:44close1301.001.18240.00000.000040.0115959.93
3992006.01.03 01:26buy1311.001.18440.00000.0000
4002006.01.03 06:28modify1311.001.18441.18510.0000
4012006.01.03 07:36close1311.001.18861.18510.0000419.9916379.92
4022006.01.03 14:43sell1321.001.18740.00000.0000
4032006.01.05 08:06close1321.001.21100.00000.0000-2360.0114019.91
4042006.01.06 02:55sell1331.001.20840.00000.0000
4052006.01.09 13:32close1331.001.20790.00000.000049.9914069.90
4062006.01.09 20:57buy1341.001.20850.00000.0000
4072006.01.11 17:01close1341.001.20940.00000.000090.0114159.91
4082006.01.12 13:18sell1351.001.21260.00000.0000
4092006.01.12 15:01modify1351.001.21261.21250.0000
4102006.01.12 15:12modify1351.001.21261.21160.0000
4112006.01.12 15:25modify1351.001.21261.21110.0000
4122006.01.12 15:34modify1351.001.21261.20850.0000
4132006.01.12 16:00modify1351.001.21261.20840.0000
4142006.01.12 16:15modify1351.001.21261.20690.0000
4152006.01.12 19:25close1351.001.20351.20690.0000910.0015069.91
4162006.01.13 07:23buy1361.001.20520.00000.0000
4172006.01.13 11:29close1361.001.20600.00000.000080.0015149.91
4182006.01.13 13:18sell1371.001.20560.00000.0000
4192006.01.18 01:54close1371.001.20970.00000.0000-410.0014739.91
4202006.01.18 05:27sell1381.001.20840.00000.0000
4212006.01.19 12:23close1381.001.20790.00000.000050.0014789.91
4222006.01.19 16:37buy1391.001.21050.00000.0000
4232006.01.23 00:41modify1391.001.21051.21070.0000
4242006.01.23 01:09modify1391.001.21051.21180.0000
4252006.01.23 01:35modify1391.001.21051.21190.0000
4262006.01.23 01:46modify1391.001.21051.21710.0000
4272006.01.23 02:16modify1391.001.21051.21720.0000
4282006.01.23 02:32modify1391.001.21051.21720.0000
4292006.01.23 02:54modify1391.001.21051.21740.0000
4302006.01.23 03:15modify1391.001.21051.21750.0000
4312006.01.23 03:38modify1391.001.21051.21780.0000
4322006.01.23 04:25modify1391.001.21051.21810.0000
4332006.01.23 04:55modify1391.001.21051.21960.0000
4342006.01.23 05:11close1391.001.22351.21960.00001300.0016089.91
4352006.01.24 04:06sell1401.001.22830.00000.0000
4362006.01.24 13:16close1401.001.22780.00000.000050.0016139.91
4372006.01.24 18:03buy1411.001.22890.00000.0000
4382006.01.25 11:47close1411.001.22960.00000.000070.0016209.91
4392006.01.25 14:51sell1421.001.22730.00000.0000
4402006.01.25 18:22close1421.001.22700.00000.000030.0016239.91
4412006.01.26 09:02buy1431.001.22620.00000.0000
4422006.01.30 09:49close1431.001.20840.00000.0000-1780.0014459.91
4432006.01.30 17:36buy1441.001.20940.00000.0000
4442006.01.31 11:26close1441.001.21000.00000.000060.0014519.91
4452006.02.01 09:15sell1451.001.21380.00000.0000
4462006.02.01 14:22modify1451.001.21381.21370.0000
4472006.02.01 14:43modify1451.001.21381.21360.0000
4482006.02.01 15:51close1451.001.20961.21360.0000419.9914939.90
4492006.02.02 11:26buy1461.001.20650.00000.0000
4502006.02.02 21:02close1461.001.20950.00000.0000300.0015239.90
4512006.02.03 01:00sell1471.001.20800.00000.0000
4522006.02.03 14:31close1471.001.20750.00000.000050.0015289.90
4532006.02.06 01:01buy1481.001.20300.00000.0000
4542006.02.08 12:55close1481.001.19690.00000.0000-610.0014679.90
4552006.02.08 22:31buy1491.001.19620.00000.0000
4562006.02.09 07:24close1491.001.19720.00000.000099.9914779.89
4572006.02.09 16:13sell1501.001.19550.00000.0000
4582006.02.10 16:54modify1501.001.19551.19530.0000
4592006.02.10 21:30modify1501.001.19551.19510.0000
4602006.02.10 22:24modify1501.001.19551.19500.0000
4612006.02.10 22:47close1501.001.19051.19500.0000500.0015279.89
4622006.02.13 16:25buy1511.001.19010.00000.0000
4632006.02.14 08:13close1511.001.19070.00000.000060.0115339.90
4642006.02.14 12:19sell1521.001.19050.00000.0000
4652006.02.14 17:06close1521.001.18840.00000.0000210.0015549.90
4662006.02.14 18:24buy1531.001.19010.00000.0000
4672006.02.15 00:56close1531.001.19110.00000.0000100.0015649.90
4682006.02.15 08:41sell1541.001.19100.00000.0000
4692006.02.15 20:59close1541.001.18860.00000.0000240.0015889.90
4702006.02.16 15:52buy1551.001.18790.00000.0000
4712006.02.17 01:12close1551.001.18960.00000.0000170.0016059.90
4722006.02.17 03:14sell1561.001.18850.00000.0000
4732006.02.17 10:38close1561.001.18820.00000.000030.0016089.90
4742006.02.17 15:58buy1571.001.18930.00000.0000
4752006.02.17 17:53close1571.001.19040.00000.0000110.0016199.90
4762006.02.20 09:50sell1581.001.19350.00000.0000
4772006.02.21 04:55close1581.001.19260.00000.000090.0016289.90
4782006.02.21 19:17buy1591.001.19140.00000.0000
4792006.02.22 07:54close1591.001.19200.00000.000060.0016349.90
4802006.02.22 08:35sell1601.001.19070.00000.0000
4812006.02.22 14:39close1601.001.18820.00000.0000250.0116599.91
4822006.02.22 17:58buy1611.001.19030.00000.0000
4832006.02.23 10:01close1611.001.19090.00000.000060.0016659.91
4842006.02.23 10:06buy1621.001.19160.00000.0000
4852006.02.23 14:33close1621.001.19530.00000.0000369.9917029.90
4862006.02.23 16:14sell1631.001.19210.00000.0000
4872006.02.24 03:03close1631.001.19180.00000.000030.0017059.90
4882006.02.24 03:58buy1641.001.19280.00000.0000
4892006.02.28 14:29close1641.001.18790.00000.0000-490.0016569.90
4902006.03.01 17:09sell1651.001.19280.00000.0000
4912006.03.01 20:57close1651.001.19170.00000.0000110.0116679.91
4922006.03.02 05:13buy1661.001.19230.00000.0000
4932006.03.02 11:35close1661.001.19310.00000.000080.0016759.91
4942006.03.02 14:29sell1671.001.19210.00000.0000
4952006.03.06 15:44close1671.001.20290.00000.0000-1080.0015679.91
4962006.03.08 04:32buy1681.001.18980.00000.0000
4972006.03.08 10:08close1681.001.19040.00000.000060.0015739.91
4982006.03.08 15:14sell1691.001.18960.00000.0000
4992006.03.10 17:06close1691.001.18910.00000.000050.0015789.91
5002006.03.10 20:34buy1701.001.19180.00000.0000
5012006.03.13 06:24close1701.001.19420.00000.0000240.0016029.91
5022006.03.13 11:19sell1711.001.19230.00000.0000
5032006.03.15 18:59close1711.001.20490.00000.0000-1260.0014769.91
5042006.03.16 05:38sell1721.001.20500.00000.0000
5052006.03.20 05:31close1721.001.21720.00000.0000-1220.0013549.91
5062006.03.20 09:24buy1731.001.21850.00000.0000
5072006.03.22 13:41close1731.001.20750.00000.0000-1100.0012449.91
5082006.03.22 15:01buy1741.001.20960.00000.0000
5092006.03.24 20:40close1741.001.20280.00000.0000-680.0111769.90
5102006.03.27 11:23sell1751.001.20260.00000.0000
5112006.03.27 23:04close1751.001.20130.00000.0000130.0011899.90
5122006.03.28 09:05buy1761.001.20200.00000.0000
5132006.03.28 13:58modify1761.001.20201.20200.0000
5142006.03.28 14:21modify1761.001.20201.20260.0000
5152006.03.28 15:01modify1761.001.20201.20270.0000
5162006.03.28 15:25modify1761.001.20201.20360.0000
5172006.03.28 15:46modify1761.001.20201.20490.0000
5182006.03.28 16:28close1761.001.20861.20490.0000660.0012559.90
5192006.03.28 21:21sell1771.001.20350.00000.0000
5202006.03.29 03:10close1771.001.20030.00000.0000320.0112879.91
5212006.03.29 12:36buy1781.001.20200.00000.0000
5222006.03.29 22:17close1781.001.20250.00000.000050.0012929.91
5232006.03.31 07:59sell1791.001.21430.00000.0000
5242006.03.31 12:04modify1791.001.21431.21400.0000
5252006.03.31 14:26close1791.001.21111.21400.0000320.0113249.92
5262006.03.31 18:26buy1801.001.21230.00000.0000
5272006.04.03 22:10close1801.001.21370.00000.0000140.0113389.93
5282006.04.05 10:22sell1811.001.22580.00000.0000
5292006.04.06 16:01modify1811.001.22581.22560.0000
5302006.04.06 18:52close1811.001.22231.22560.0000350.0013739.93
5312006.04.10 07:41buy1821.001.21250.00000.0000
5322006.04.11 20:33close1821.001.21310.00000.000059.9913799.92
5332006.04.12 08:49sell1831.001.21440.00000.0000
5342006.04.12 14:36modify1831.001.21441.21380.0000
5352006.04.12 14:47modify1831.001.21441.21350.0000
5362006.04.12 15:57close1831.001.21211.21350.0000230.0114029.93
5372006.04.13 08:30buy1841.001.21170.00000.0000
5382006.04.17 03:05modify1841.001.21171.21180.0000
5392006.04.17 03:21modify1841.001.21171.21310.0000
5402006.04.17 03:34modify1841.001.21171.21380.0000
5412006.04.17 04:45modify1841.001.21171.21390.0000
5422006.04.17 05:37close1841.001.21791.21390.0000620.0014649.93
5432006.04.18 08:52sell1851.001.22440.00000.0000
5442006.04.19 21:15close1851.001.23810.00000.0000-1370.0013279.93
5452006.04.20 02:34sell1861.001.23470.00000.0000
5462006.04.20 14:03close1861.001.23400.00000.000069.9913349.92
5472006.04.21 10:30buy1871.001.23170.00000.0000
5482006.04.21 16:31close1871.001.23350.00000.0000180.0013529.92
5492006.04.24 05:44sell1881.001.23420.00000.0000
5502006.04.26 02:13close1881.001.24280.00000.0000-860.0012669.92
5512006.04.26 06:09sell1891.001.24140.00000.0000
5522006.04.26 11:30close1891.001.24100.00000.000040.0012709.92
5532006.04.26 14:02buy1901.001.24290.00000.0000
5542006.04.26 19:16close1901.001.24470.00000.0000180.0012889.92
5552006.04.27 08:36sell1911.001.24430.00000.0000
5562006.04.27 14:58close1911.001.24260.00000.0000169.9913059.91
5572006.04.27 16:09buy1921.001.24850.00000.0000
5582006.04.27 16:47modify1921.001.24851.24850.0000
5592006.04.27 16:57modify1921.001.24851.24860.0000
5602006.04.27 18:03modify1921.001.24851.24880.0000
5612006.04.27 18:56modify1921.001.24851.24890.0000
5622006.04.27 19:16modify1921.001.24851.24900.0000
5632006.04.27 19:52close1921.001.25251.24900.0000400.0113459.92
5642006.04.28 14:12sell1931.001.25360.00000.0000
5652006.05.02 11:04close1931.001.26220.00000.0000-860.0012599.92
5662006.05.02 19:05sell1941.001.26150.00000.0000
5672006.05.04 11:58close1941.001.25930.00000.0000220.0012819.92
5682006.05.04 14:43buy1951.001.26270.00000.0000
5692006.05.04 16:21modify1951.001.26271.26290.0000
5702006.05.04 16:47modify1951.001.26271.26300.0000
5712006.05.04 16:58modify1951.001.26271.26320.0000
5722006.05.04 17:08modify1951.001.26271.26330.0000
5732006.05.04 17:29modify1951.001.26271.26330.0000
5742006.05.04 17:39modify1951.001.26271.26340.0000
5752006.05.04 17:48modify1951.001.26271.26350.0000
5762006.05.04 19:24modify1951.001.26271.26360.0000
5772006.05.04 20:08modify1951.001.26271.26360.0000
5782006.05.04 20:18modify1951.001.26271.26660.0000
5792006.05.04 21:58close1951.001.27071.26660.0000800.0013619.92
5802006.05.05 08:43sell1961.001.26800.00000.0000
5812006.05.08 16:39close1961.001.27200.00000.0000-400.0013219.92
5822006.05.09 11:47buy1971.001.26960.00000.0000
5832006.05.09 16:07modify1971.001.26961.26980.0000
5842006.05.09 16:19modify1971.001.26961.27130.0000
5852006.05.09 16:34modify1971.001.26961.27140.0000
5862006.05.09 17:06modify1971.001.26961.27150.0000
5872006.05.09 19:17close1971.001.27511.27150.0000550.0013769.92
5882006.05.10 23:14sell1981.001.27830.00000.0000
5892006.05.11 03:18modify1981.001.27831.27820.0000
5902006.05.11 03:38modify1981.001.27831.27790.0000
5912006.05.11 03:59modify1981.001.27831.27750.0000
5922006.05.11 05:58close1981.001.27381.27750.0000450.0014219.92
5932006.05.11 14:41buy1991.001.27560.00000.0000
5942006.05.11 16:35modify1991.001.27561.27580.0000
5952006.05.11 16:39modify1991.001.27561.27700.0000
5962006.05.11 16:48modify1991.001.27561.27740.0000
5972006.05.11 17:15modify1991.001.27561.27760.0000
5982006.05.11 17:34modify1991.001.27561.27770.0000
5992006.05.11 17:42modify1991.001.27561.27940.0000
6002006.05.11 17:55modify1991.001.27561.27960.0000
6012006.05.11 18:02modify1991.001.27561.27970.0000
6022006.05.11 18:14modify1991.001.27561.28010.0000
6032006.05.11 18:51modify1991.001.27561.28010.0000
6042006.05.11 19:02modify1991.001.27561.28080.0000
6052006.05.11 21:01close1991.001.28511.28080.0000950.0015169.92
6062006.05.12 16:46sell2001.001.28810.00000.0000
6072006.05.15 10:25modify2001.001.28811.28800.0000
6082006.05.15 12:38modify2001.001.28811.28790.0000
6092006.05.15 12:54modify2001.001.28811.28650.0000
6102006.05.15 13:07modify2001.001.28811.28600.0000
6112006.05.15 14:00close2001.001.28301.28600.0000510.0015679.92
6122006.05.16 03:56buy2011.001.28190.00000.0000
6132006.05.16 17:07close2011.001.28390.00000.0000200.0015879.92
6142006.05.16 18:28sell2021.001.28230.00000.0000
6152006.05.17 16:32modify2021.001.28231.28200.0000
6162006.05.17 17:27modify2021.001.28231.28190.0000
6172006.05.17 17:31modify2021.001.28231.27930.0000
6182006.05.17 17:46modify2021.001.28231.27920.0000
6192006.05.17 17:59modify2021.001.28231.27760.0000
6202006.05.17 19:59modify2021.001.28231.27740.0000
6212006.05.17 20:25modify2021.001.28231.27610.0000
6222006.05.17 20:49close2021.001.27341.27610.0000890.0016769.92
6232006.05.18 04:02buy2031.001.27610.00000.0000
6242006.05.18 12:37close2031.001.27770.00000.0000159.9916929.91
6252006.05.19 05:58sell2041.001.28250.00000.0000
6262006.05.19 09:41modify2041.001.28251.28250.0000
6272006.05.19 10:09modify2041.001.28251.28240.0000
6282006.05.19 11:45modify2041.001.28251.28230.0000
6292006.05.19 11:55modify2041.001.28251.28120.0000
6302006.05.19 12:13modify2041.001.28251.28040.0000
6312006.05.19 13:54close2041.001.27661.28040.0000590.0017519.91
6322006.05.19 19:55buy2051.001.27740.00000.0000
6332006.05.22 17:12modify2051.001.27741.27750.0000
6342006.05.22 17:25modify2051.001.27741.27750.0000
6352006.05.22 17:39modify2051.001.27741.27810.0000
6362006.05.22 18:06modify2051.001.27741.27820.0000
6372006.05.22 18:30modify2051.001.27741.27830.0000
6382006.05.22 18:52modify2051.001.27741.27830.0000
6392006.05.22 19:15modify2051.001.27741.27840.0000
6402006.05.22 19:58modify2051.001.27741.27890.0000
6412006.05.22 20:13modify2051.001.27741.28250.0000
6422006.05.22 22:07close2051.001.28631.28250.0000889.9918409.90
6432006.05.23 09:32sell2061.001.28350.00000.0000
6442006.05.23 17:08close2061.001.28280.00000.000070.0018479.90
6452006.05.23 17:09buy2071.001.28200.00000.0000
6462006.05.23 17:10close2071.001.28270.00000.000069.9918549.89
6472006.05.23 17:39buy2081.001.28520.00000.0000
6482006.05.23 21:54close2081.001.28580.00000.000060.0018609.89
6492006.05.23 22:38sell2091.001.28340.00000.0000
6502006.05.24 00:01modify2091.001.28341.28340.0000
6512006.05.24 00:18modify2091.001.28341.28330.0000
6522006.05.24 00:49modify2091.001.28341.28330.0000
6532006.05.24 01:26modify2091.001.28341.28320.0000
6542006.05.24 02:14close2091.001.28101.28320.0000240.0118849.90
6552006.05.24 09:18buy2101.001.28290.00000.0000
6562006.05.24 13:36close2101.001.28500.00000.0000210.0119059.91
6572006.05.24 16:12sell2111.001.28040.00000.0000
6582006.05.24 17:18modify2111.001.28041.28040.0000
6592006.05.24 17:33modify2111.001.28041.28010.0000
6602006.05.24 18:00modify2111.001.28041.28000.0000
6612006.05.24 18:19modify2111.001.28041.27940.0000
6622006.05.24 19:42close2111.001.27701.27940.0000340.0019399.91
6632006.05.25 08:29buy2121.001.27850.00000.0000
6642006.05.26 01:21close2121.001.28020.00000.0000170.0019569.91
6652006.05.26 03:45sell2131.001.27770.00000.0000
6662006.05.26 16:19modify2131.001.27771.27760.0000
6672006.05.26 16:30modify2131.001.27771.27600.0000
6682006.05.26 20:03close2131.001.27331.27600.0000439.9920009.90
6692006.05.29 03:45buy2141.001.27520.00000.0000
6702006.05.29 13:38close2141.001.27590.00000.000070.0020079.90
6712006.05.29 17:04sell2151.001.27530.00000.0000
6722006.05.29 19:43close2151.001.27500.00000.000030.0120109.91
6732006.05.29 21:16buy2161.001.27560.00000.0000
6742006.05.30 05:03modify2161.001.27561.27580.0000
6752006.05.30 05:29modify2161.001.27561.27590.0000
6762006.05.30 05:46modify2161.001.27561.27590.0000
6772006.05.30 07:56modify2161.001.27561.27610.0000
6782006.05.30 08:14modify2161.001.27561.27780.0000
6792006.05.30 08:28modify2161.001.27561.27790.0000
6802006.05.30 08:47modify2161.001.27561.27790.0000
6812006.05.30 09:03modify2161.001.27561.27960.0000
6822006.05.30 09:17modify2161.001.27561.27990.0000
6832006.05.30 09:46modify2161.001.27561.28000.0000
6842006.05.30 10:37close2161.001.28401.28000.0000840.0020949.91
6852006.05.30 14:53sell2171.001.28180.00000.0000
6862006.05.31 23:19close2171.001.28150.00000.000030.0120979.92
6872006.06.01 11:10buy2181.001.27950.00000.0000
6882006.06.01 20:44close2181.001.28010.00000.000060.0021039.92
6892006.06.02 08:59sell2191.001.28070.00000.0000
6902006.06.07 06:34close2191.001.27930.00000.0000140.0021179.92
6912006.06.07 06:44sell2201.001.27910.00000.0000
6922006.06.07 06:54close2201.001.27840.00000.000070.0021249.92
6932006.06.07 11:49buy2211.001.27890.00000.0000
6942006.06.07 12:49close2211.001.27950.00000.000060.0021309.92
6952006.06.07 18:29buy2221.001.28010.00000.0000
6962006.06.07 23:14close2221.001.28080.00000.000070.0021379.92
6972006.06.08 00:45buy2231.001.27970.00000.0000
6982006.06.14 23:56close2231.001.26060.00000.0000-1910.0019469.92
6992006.06.15 00:34buy2241.001.26000.00000.0000
7002006.06.15 01:11close2241.001.26060.00000.000060.0019529.92
7012006.06.15 02:48sell2251.001.26110.00000.0000
7022006.06.15 03:41close2251.001.26080.00000.000030.0019559.92
7032006.06.15 06:54sell2261.001.26250.00000.0000
7042006.06.15 07:39close2261.001.26130.00000.0000120.0019679.92
7052006.06.15 07:39sell2271.001.26130.00000.0000
7062006.06.15 11:34close2271.001.26080.00000.000050.0019729.92
7072006.06.15 13:38sell2281.001.26310.00000.0000
7082006.06.15 14:54close2281.001.26240.00000.000070.0019799.92
7092006.06.15 15:04buy2291.001.26240.00000.0000
7102006.06.15 20:39close2291.001.26320.00000.000080.0019879.92
7112006.06.15 22:34buy2301.001.26330.00000.0000
7122006.06.16 00:20close2301.001.26420.00000.000090.0019969.92
7132006.06.16 14:44sell2311.001.26270.00000.0000
7142006.06.19 01:19close2311.001.25910.00000.0000360.0020329.92
7152006.06.19 01:39sell2321.001.25710.00000.0000
7162006.06.19 13:04close2321.001.25650.00000.000060.0020389.92
7172006.06.19 22:09buy2331.001.25790.00000.0000
7182006.06.20 17:44close2331.001.25990.00000.0000200.0020589.92
7192006.06.22 09:13sell2341.001.26390.00000.0000
7202006.06.22 12:04modify2341.001.26391.26360.0000
7212006.06.22 14:14modify2341.001.26391.26140.0000
7222006.06.22 16:45close2341.001.25721.26140.0000670.0021259.92
7232006.06.23 08:34buy2351.001.25680.00000.0000
7242006.06.25 23:59close at stop2351.001.25160.00000.0000-520.0020739.92