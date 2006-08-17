|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.08.17 03:30 - 2006.08.23 00:00 (2006.05.01 - 2006.08.23)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=true; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=10; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000; PIPTimerSep="------ PIP Timer Setting -----"; EnablePIPTimer=true; PIPTimerType=0; MinPIPProfit=6;
|Bars in test
|1144
|Ticks modelled
|11662
|Modelling quality
|31.19%
|Initial deposit
|25000.00
|Total net profit
|150059.44
|Gross profit
|465341.18
|Gross loss
|-315281.74
|Profit factor
|1.48
|Expected payoff
|714.57
|Absolute drawdown
|106.31
|Maximal drawdown
|53280.49 (24.91%)
|Relative drawdown
|24.91% (53280.49)
|Total trades
|210
|Short positions (won %)
|116 (78.45%)
|Long positions (won %)
|94 (81.91%)
|Profit trades (% of total)
|168 (80.00%)
|Loss trades (% of total)
|42 (20.00%)
|Largest
|profit trade
|7798.28
|loss trade
|-10945.87
|Average
|profit trade
|2769.89
|loss trade
|-7506.71
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (45988.93)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-20737.04)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|53579.32 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-20737.04 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.17 03:33
|buy
|1
|18.70
|115.61
|115.49
|0.00
|2
|2006.08.17 03:34
|modify
|1
|18.70
|115.61
|115.52
|0.00
|3
|2006.08.17 03:35
|modify
|1
|18.70
|115.61
|115.56
|0.00
|4
|2006.08.17 03:45
|modify
|1
|18.70
|115.61
|115.56
|0.00
|5
|2006.08.17 04:06
|close
|1
|18.70
|115.64
|115.56
|0.00
|485.13
|25485.13
|6
|2006.08.17 04:09
|sell
|2
|19.10
|115.63
|115.75
|0.00
|7
|2006.08.17 08:50
|close
|2
|19.10
|115.58
|115.75
|0.00
|826.27
|26311.40
|8
|2006.08.17 08:54
|sell
|3
|19.70
|115.63
|115.75
|0.00
|9
|2006.08.17 08:54
|close
|3
|19.70
|115.59
|115.75
|0.00
|681.72
|26993.12
|10
|2006.08.17 08:57
|buy
|4
|20.20
|115.58
|115.46
|0.00
|11
|2006.08.17 09:13
|s/l
|4
|20.20
|115.46
|115.46
|0.00
|-2099.43
|24893.69
|12
|2006.08.17 09:22
|sell
|5
|18.70
|115.42
|115.54
|0.00
|13
|2006.08.17 09:24
|close
|5
|18.70
|115.36
|115.54
|0.00
|972.61
|25866.30
|14
|2006.08.17 09:28
|buy
|6
|19.40
|115.34
|115.22
|0.00
|15
|2006.08.17 09:30
|close
|6
|19.40
|115.37
|115.22
|0.00
|504.46
|26370.76
|16
|2006.08.17 09:31
|sell
|7
|19.80
|115.39
|115.51
|0.00
|17
|2006.08.17 09:33
|close
|7
|19.80
|115.34
|115.51
|0.00
|858.33
|27229.09
|18
|2006.08.17 09:34
|buy
|8
|20.40
|115.32
|115.20
|0.00
|19
|2006.08.17 09:35
|close
|8
|20.40
|115.38
|115.20
|0.00
|1060.84
|28289.93
|20
|2006.08.17 09:48
|buy
|9
|21.20
|115.28
|115.16
|0.00
|21
|2006.08.17 09:50
|close
|9
|21.20
|115.31
|115.16
|0.00
|551.56
|28841.49
|22
|2006.08.17 10:02
|buy
|10
|21.60
|115.29
|115.17
|0.00
|23
|2006.08.17 10:05
|close
|10
|21.60
|115.32
|115.17
|0.00
|561.91
|29403.40
|24
|2006.08.17 10:15
|sell
|11
|22.10
|115.38
|115.50
|0.00
|25
|2006.08.17 10:17
|close
|11
|22.10
|115.33
|115.50
|0.00
|958.12
|30361.52
|26
|2006.08.17 10:19
|buy
|12
|22.80
|115.33
|115.21
|0.00
|27
|2006.08.17 10:39
|s/l
|12
|22.80
|115.21
|115.21
|0.00
|-2374.79
|27986.73
|28
|2006.08.17 10:39
|buy
|13
|21.00
|115.25
|115.13
|0.00
|29
|2006.08.17 10:51
|close
|13
|21.00
|115.28
|115.13
|0.00
|546.50
|28533.23
|30
|2006.08.17 10:55
|sell
|14
|21.40
|115.30
|115.42
|0.00
|31
|2006.08.17 12:50
|s/l
|14
|21.40
|115.42
|115.42
|0.00
|-2224.92
|26308.31
|32
|2006.08.17 12:50
|sell
|15
|19.70
|115.40
|115.52
|0.00
|33
|2006.08.17 12:53
|close
|15
|19.70
|115.36
|115.52
|0.00
|683.08
|26991.39
|34
|2006.08.17 12:57
|buy
|16
|20.20
|115.33
|115.21
|0.00
|35
|2006.08.17 12:59
|close
|16
|20.20
|115.42
|115.21
|0.00
|1575.12
|28566.51
|36
|2006.08.17 13:10
|buy
|17
|21.40
|115.36
|115.24
|0.00
|37
|2006.08.17 14:07
|close
|17
|21.40
|115.39
|115.24
|0.00
|556.37
|29122.88
|38
|2006.08.17 14:16
|sell
|18
|21.80
|115.35
|115.47
|0.00
|39
|2006.08.17 14:27
|close
|18
|21.80
|115.32
|115.47
|0.00
|567.12
|29690.00
|40
|2006.08.17 14:27
|sell
|19
|22.30
|115.33
|115.45
|0.00
|41
|2006.08.17 14:35
|s/l
|19
|22.30
|115.45
|115.45
|0.00
|-2316.68
|27373.32
|42
|2006.08.17 14:42
|sell
|20
|20.50
|115.48
|115.60
|0.00
|43
|2006.08.17 14:42
|close
|20
|20.50
|115.43
|115.60
|0.00
|887.98
|28261.30
|44
|2006.08.17 14:44
|sell
|21
|21.20
|115.49
|115.61
|0.00
|45
|2006.08.17 14:45
|close
|21
|21.20
|115.44
|115.61
|0.00
|918.23
|29179.53
|46
|2006.08.17 14:49
|sell
|22
|21.90
|115.55
|115.67
|0.00
|47
|2006.08.17 14:49
|close
|22
|21.90
|115.45
|115.67
|0.00
|1896.93
|31076.46
|48
|2006.08.17 14:52
|buy
|23
|23.30
|115.40
|115.28
|0.00
|49
|2006.08.17 14:54
|close
|23
|23.30
|115.46
|115.28
|0.00
|1210.81
|32287.27
|50
|2006.08.17 15:17
|sell
|24
|24.20
|115.52
|115.64
|0.00
|51
|2006.08.17 15:20
|close
|24
|24.20
|115.47
|115.64
|0.00
|1047.89
|33335.16
|52
|2006.08.17 15:30
|buy
|25
|25.00
|115.45
|115.33
|0.00
|53
|2006.08.17 15:30
|close
|25
|25.00
|115.49
|115.33
|0.00
|865.88
|34201.04
|54
|2006.08.17 15:31
|buy
|26
|25.70
|115.47
|115.35
|0.00
|55
|2006.08.17 16:25
|close
|26
|25.70
|115.54
|115.35
|0.00
|1557.04
|35758.08
|56
|2006.08.17 16:31
|sell
|27
|26.80
|115.56
|115.68
|0.00
|57
|2006.08.17 16:40
|close
|27
|26.80
|115.48
|115.68
|0.00
|1856.60
|37614.68
|58
|2006.08.17 16:40
|buy
|28
|28.20
|115.49
|115.37
|0.00
|59
|2006.08.17 16:43
|close
|28
|28.20
|115.53
|115.37
|0.00
|976.37
|38591.05
|60
|2006.08.17 17:44
|buy
|29
|28.90
|115.43
|115.31
|0.00
|61
|2006.08.17 18:00
|close
|29
|28.90
|115.52
|115.31
|0.00
|2251.56
|40842.61
|62
|2006.08.17 18:07
|buy
|30
|30.60
|115.43
|115.31
|0.00
|63
|2006.08.17 18:10
|close
|30
|30.60
|115.48
|115.31
|0.00
|1324.90
|42167.51
|64
|2006.08.17 18:15
|sell
|31
|31.60
|115.50
|115.62
|0.00
|65
|2006.08.17 18:15
|close
|31
|31.60
|115.45
|115.62
|0.00
|1368.56
|43536.07
|66
|2006.08.17 18:16
|sell
|32
|32.70
|115.45
|115.57
|0.00
|67
|2006.08.17 18:25
|s/l
|32
|32.70
|115.57
|115.57
|0.00
|-3393.87
|40142.20
|68
|2006.08.17 18:25
|sell
|33
|30.10
|115.60
|115.72
|0.00
|69
|2006.08.17 18:26
|close
|33
|30.10
|115.54
|115.72
|0.00
|1563.10
|41705.30
|70
|2006.08.17 18:27
|sell
|34
|31.30
|115.60
|115.72
|0.00
|71
|2006.08.17 18:28
|close
|34
|31.30
|115.55
|115.72
|0.00
|1354.39
|43059.69
|72
|2006.08.17 18:28
|sell
|35
|32.30
|115.60
|115.72
|0.00
|73
|2006.08.17 18:34
|s/l
|35
|32.30
|115.72
|115.72
|0.00
|-3349.46
|39710.23
|74
|2006.08.17 18:34
|sell
|36
|29.80
|115.70
|115.82
|0.00
|75
|2006.08.17 18:36
|close
|36
|29.80
|115.65
|115.82
|0.00
|1288.37
|40998.60
|76
|2006.08.17 18:37
|buy
|37
|30.70
|115.65
|115.53
|0.00
|77
|2006.08.17 18:37
|modify
|37
|30.70
|115.65
|115.56
|0.00
|78
|2006.08.17 18:39
|modify
|37
|30.70
|115.65
|115.57
|0.00
|79
|2006.08.17 18:44
|modify
|37
|30.70
|115.65
|115.61
|0.00
|80
|2006.08.17 18:44
|close
|37
|30.70
|115.71
|115.61
|0.00
|1591.91
|42590.51
|81
|2006.08.17 19:02
|sell
|38
|31.90
|115.82
|115.94
|0.00
|82
|2006.08.17 19:22
|s/l
|38
|31.90
|115.94
|115.94
|0.00
|-3301.42
|39289.09
|83
|2006.08.17 19:39
|sell
|39
|29.50
|115.99
|116.11
|0.00
|84
|2006.08.17 19:40
|close
|39
|29.50
|115.95
|116.11
|0.00
|1017.68
|40306.77
|85
|2006.08.17 19:50
|buy
|40
|30.20
|115.98
|115.86
|0.00
|86
|2006.08.17 19:50
|modify
|40
|30.20
|115.98
|115.87
|0.00
|87
|2006.08.17 19:51
|modify
|40
|30.20
|115.98
|115.88
|0.00
|88
|2006.08.17 19:52
|modify
|40
|30.20
|115.98
|115.90
|0.00
|89
|2006.08.17 19:52
|modify
|40
|30.20
|115.98
|115.91
|0.00
|90
|2006.08.17 19:52
|modify
|40
|30.20
|115.98
|115.92
|0.00
|91
|2006.08.17 19:52
|close
|40
|30.20
|116.02
|115.92
|0.00
|1041.20
|41347.97
|92
|2006.08.17 19:54
|buy
|41
|31.00
|115.98
|115.86
|0.00
|93
|2006.08.17 19:55
|modify
|41
|31.00
|115.98
|115.92
|0.00
|94
|2006.08.17 19:56
|modify
|41
|31.00
|115.98
|115.96
|0.00
|95
|2006.08.17 19:56
|close
|41
|31.00
|116.05
|115.96
|0.00
|1869.88
|43217.85
|96
|2006.08.17 19:57
|sell
|42
|32.40
|116.08
|116.20
|0.00
|97
|2006.08.17 20:40
|close
|42
|32.40
|116.05
|116.20
|0.00
|837.57
|44055.42
|98
|2006.08.17 20:41
|buy
|43
|33.00
|116.14
|116.02
|0.00
|99
|2006.08.17 20:42
|modify
|43
|33.00
|116.14
|116.03
|0.00
|100
|2006.08.17 20:44
|modify
|43
|33.00
|116.14
|116.04
|0.00
|101
|2006.08.17 20:50
|s/l
|43
|33.00
|116.04
|116.04
|0.00
|-2864.65
|41190.77
|102
|2006.08.17 20:50
|buy
|44
|30.90
|116.04
|115.92
|0.00
|103
|2006.08.17 21:36
|s/l
|44
|30.90
|115.92
|115.92
|0.00
|-3198.76
|37992.01
|104
|2006.08.17 21:49
|buy
|45
|28.50
|115.94
|115.82
|0.00
|105
|2006.08.17 22:00
|close
|45
|28.50
|115.99
|115.82
|0.00
|1228.55
|39220.56
|106
|2006.08.17 22:15
|sell
|46
|29.40
|115.98
|116.10
|0.00
|107
|2006.08.17 22:40
|close
|46
|29.40
|115.94
|116.10
|0.00
|1014.32
|40234.88
|108
|2006.08.17 22:55
|sell
|47
|30.20
|115.98
|116.10
|0.00
|109
|2006.08.17 23:07
|close
|47
|30.20
|115.94
|116.10
|0.00
|1041.92
|41276.80
|110
|2006.08.17 23:12
|buy
|48
|31.00
|115.91
|115.79
|0.00
|111
|2006.08.17 23:14
|close
|48
|31.00
|115.95
|115.79
|0.00
|1069.43
|42346.23
|112
|2006.08.17 23:20
|sell
|49
|31.80
|115.93
|116.05
|0.00
|113
|2006.08.17 23:21
|close
|49
|31.80
|115.87
|116.05
|0.00
|1646.67
|43992.90
|114
|2006.08.17 23:35
|sell
|50
|33.00
|115.99
|116.11
|0.00
|115
|2006.08.17 23:37
|close
|50
|33.00
|115.96
|116.11
|0.00
|853.74
|44846.64
|116
|2006.08.17 23:37
|sell
|51
|33.60
|115.99
|116.11
|0.00
|117
|2006.08.17 23:38
|close
|51
|33.60
|115.94
|116.11
|0.00
|1449.03
|46295.67
|118
|2006.08.17 23:43
|buy
|52
|34.70
|115.98
|115.86
|0.00
|119
|2006.08.17 23:50
|close
|52
|34.70
|116.04
|115.86
|0.00
|1794.21
|48089.88
|120
|2006.08.17 23:51
|sell
|53
|36.10
|116.00
|116.12
|0.00
|121
|2006.08.18 00:02
|close
|53
|36.10
|115.97
|116.12
|0.00
|715.27
|48805.15
|122
|2006.08.18 00:04
|buy
|54
|36.60
|115.97
|115.85
|0.00
|123
|2006.08.18 00:12
|close
|54
|36.60
|116.01
|115.85
|0.00
|1261.96
|50067.11
|124
|2006.08.18 01:27
|buy
|55
|37.60
|115.97
|115.85
|0.00
|125
|2006.08.18 01:30
|close
|55
|37.60
|116.03
|115.85
|0.00
|1944.32
|52011.43
|126
|2006.08.18 01:33
|sell
|56
|39.00
|116.03
|116.15
|0.00
|127
|2006.08.18 01:45
|close
|56
|39.00
|115.94
|116.15
|0.00
|3027.43
|55038.86
|128
|2006.08.18 01:46
|buy
|57
|41.30
|115.96
|115.84
|0.00
|129
|2006.08.18 01:49
|close
|57
|41.30
|116.00
|115.84
|0.00
|1424.14
|56463.00
|130
|2006.08.18 02:07
|sell
|58
|42.30
|115.96
|116.08
|0.00
|131
|2006.08.18 02:09
|close
|58
|42.30
|115.91
|116.08
|0.00
|1824.69
|58287.69
|132
|2006.08.18 02:13
|buy
|59
|43.70
|115.90
|115.78
|0.00
|133
|2006.08.18 02:20
|close
|59
|43.70
|115.94
|115.78
|0.00
|1507.68
|59795.37
|134
|2006.08.18 02:20
|sell
|60
|44.80
|115.95
|116.07
|0.00
|135
|2006.08.18 03:07
|s/l
|60
|44.80
|116.07
|116.07
|0.00
|-4630.89
|55164.48
|136
|2006.08.18 03:08
|sell
|61
|41.40
|116.04
|116.16
|0.00
|137
|2006.08.18 05:39
|close
|61
|41.40
|116.02
|116.16
|0.00
|713.67
|55878.15
|138
|2006.08.18 06:23
|buy
|62
|41.90
|115.96
|115.84
|0.00
|139
|2006.08.18 06:50
|close
|62
|41.90
|115.99
|115.84
|0.00
|1083.71
|56961.86
|140
|2006.08.18 06:51
|sell
|63
|42.70
|115.98
|116.10
|0.00
|141
|2006.08.18 06:53
|close
|63
|42.70
|115.95
|116.10
|0.00
|1104.79
|58066.65
|142
|2006.08.18 07:07
|buy
|64
|43.50
|115.93
|115.81
|0.00
|143
|2006.08.18 07:08
|close
|64
|43.50
|115.96
|115.81
|0.00
|1125.39
|59192.04
|144
|2006.08.18 07:23
|buy
|65
|44.40
|115.91
|115.79
|0.00
|145
|2006.08.18 08:36
|close
|65
|44.40
|115.95
|115.79
|0.00
|1531.69
|60723.73
|146
|2006.08.18 09:08
|sell
|66
|45.50
|115.99
|116.11
|0.00
|147
|2006.08.18 09:20
|close
|66
|45.50
|115.95
|116.11
|0.00
|1569.64
|62293.37
|148
|2006.08.18 09:41
|buy
|67
|46.70
|115.94
|115.82
|0.00
|149
|2006.08.18 09:52
|close
|67
|46.70
|115.99
|115.82
|0.00
|2013.10
|64306.47
|150
|2006.08.18 09:54
|sell
|68
|48.20
|115.96
|116.08
|0.00
|151
|2006.08.18 10:17
|close
|68
|48.20
|115.91
|116.08
|0.00
|2079.20
|66385.67
|152
|2006.08.18 10:17
|buy
|69
|49.80
|115.92
|115.80
|0.00
|153
|2006.08.18 10:18
|close
|69
|49.80
|115.99
|115.80
|0.00
|3005.43
|69391.10
|154
|2006.08.18 10:23
|sell
|70
|52.00
|115.95
|116.07
|0.00
|155
|2006.08.18 10:26
|close
|70
|52.00
|115.91
|116.07
|0.00
|1794.50
|71185.60
|156
|2006.08.18 10:26
|buy
|71
|53.40
|115.92
|115.80
|0.00
|157
|2006.08.18 10:55
|close
|71
|53.40
|115.96
|115.80
|0.00
|1842.01
|73027.61
|158
|2006.08.18 11:22
|buy
|72
|54.80
|115.80
|115.68
|0.00
|159
|2006.08.18 11:22
|close
|72
|54.80
|115.88
|115.68
|0.00
|3783.22
|76810.83
|160
|2006.08.18 11:23
|buy
|73
|57.60
|115.80
|115.68
|0.00
|161
|2006.08.18 11:24
|s/l
|73
|57.60
|115.68
|115.68
|0.00
|-5975.62
|70835.21
|162
|2006.08.18 11:26
|sell
|74
|53.10
|115.75
|115.87
|0.00
|163
|2006.08.18 11:39
|close
|74
|53.10
|115.69
|115.87
|0.00
|2753.91
|73589.12
|164
|2006.08.18 11:45
|sell
|75
|55.20
|115.63
|115.75
|0.00
|165
|2006.08.18 11:48
|close
|75
|55.20
|115.59
|115.75
|0.00
|1910.20
|75499.32
|166
|2006.08.18 11:58
|buy
|76
|56.60
|115.54
|115.42
|0.00
|167
|2006.08.18 12:20
|close
|76
|56.60
|115.59
|115.42
|0.00
|2448.31
|77947.63
|168
|2006.08.18 12:40
|sell
|77
|58.50
|115.63
|115.75
|0.00
|169
|2006.08.18 12:42
|close
|77
|58.50
|115.58
|115.75
|0.00
|2530.71
|80478.34
|170
|2006.08.18 12:42
|sell
|78
|60.40
|115.63
|115.75
|0.00
|171
|2006.08.18 12:56
|s/l
|78
|60.40
|115.75
|115.75
|0.00
|-6260.69
|74217.65
|172
|2006.08.18 13:05
|buy
|79
|55.70
|115.70
|115.58
|0.00
|173
|2006.08.18 13:12
|close
|79
|55.70
|115.74
|115.58
|0.00
|1925.00
|76142.65
|174
|2006.08.18 13:12
|sell
|80
|57.10
|115.75
|115.87
|0.00
|175
|2006.08.18 13:22
|s/l
|80
|57.10
|115.87
|115.87
|0.00
|-5913.01
|70229.64
|176
|2006.08.18 13:22
|sell
|81
|52.70
|115.86
|115.98
|0.00
|177
|2006.08.18 13:34
|s/l
|81
|52.70
|115.98
|115.98
|0.00
|-5452.66
|64776.98
|178
|2006.08.18 13:35
|buy
|82
|48.60
|115.87
|115.75
|0.00
|179
|2006.08.18 13:38
|close
|82
|48.60
|115.91
|115.75
|0.00
|1677.16
|66454.14
|180
|2006.08.18 13:49
|sell
|83
|49.80
|115.89
|116.01
|0.00
|181
|2006.08.18 13:55
|close
|83
|49.80
|115.84
|116.01
|0.00
|2149.52
|68603.66
|182
|2006.08.18 13:55
|buy
|84
|51.50
|115.83
|115.71
|0.00
|183
|2006.08.18 14:07
|close
|84
|51.50
|115.87
|115.71
|0.00
|1777.85
|70381.51
|184
|2006.08.18 14:15
|sell
|85
|52.80
|115.87
|115.99
|0.00
|185
|2006.08.18 14:25
|s/l
|85
|52.80
|115.99
|115.99
|0.00
|-5461.59
|64919.92
|186
|2006.08.18 14:25
|sell
|86
|48.70
|115.99
|116.11
|0.00
|187
|2006.08.18 14:26
|close
|86
|48.70
|115.93
|116.11
|0.00
|2520.49
|67440.41
|188
|2006.08.18 14:34
|sell
|87
|50.60
|116.00
|116.12
|0.00
|189
|2006.08.18 14:35
|close
|87
|50.60
|115.92
|116.12
|0.00
|3492.06
|70932.47
|190
|2006.08.18 14:36
|buy
|88
|53.20
|115.91
|115.79
|0.00
|191
|2006.08.18 14:39
|close
|88
|53.20
|115.96
|115.79
|0.00
|2293.89
|73226.36
|192
|2006.08.18 14:41
|buy
|89
|54.90
|115.91
|115.79
|0.00
|193
|2006.08.18 14:44
|close
|89
|54.90
|115.96
|115.79
|0.00
|2367.20
|75593.56
|194
|2006.08.18 14:48
|sell
|90
|56.70
|115.95
|116.07
|0.00
|195
|2006.08.18 14:55
|close
|90
|56.70
|115.87
|116.07
|0.00
|3914.73
|79508.29
|196
|2006.08.18 14:55
|buy
|91
|59.60
|115.88
|115.76
|0.00
|197
|2006.08.18 14:57
|close
|91
|59.60
|115.92
|115.76
|0.00
|2056.59
|81564.88
|198
|2006.08.18 14:59
|buy
|92
|61.20
|115.87
|115.75
|0.00
|199
|2006.08.18 15:00
|s/l
|92
|61.20
|115.75
|115.75
|0.00
|-6344.71
|75220.17
|200
|2006.08.18 15:00
|buy
|93
|56.40
|115.81
|115.69
|0.00
|201
|2006.08.18 15:02
|close
|93
|56.40
|115.88
|115.69
|0.00
|3406.97
|78627.14
|202
|2006.08.18 15:03
|buy
|94
|59.00
|115.85
|115.73
|0.00
|203
|2006.08.18 15:16
|close
|94
|59.00
|115.89
|115.73
|0.00
|2036.41
|80663.55
|204
|2006.08.18 15:33
|buy
|95
|60.50
|115.85
|115.73
|0.00
|205
|2006.08.18 15:41
|s/l
|95
|60.50
|115.73
|115.73
|0.00
|-6273.22
|74390.33
|206
|2006.08.18 15:52
|sell
|96
|55.80
|115.70
|115.82
|0.00
|207
|2006.08.18 15:53
|close
|96
|55.80
|115.63
|115.82
|0.00
|3378.02
|77768.35
|208
|2006.08.18 16:02
|sell
|97
|58.30
|115.69
|115.81
|0.00
|209
|2006.08.18 16:04
|close
|97
|58.30
|115.64
|115.81
|0.00
|2520.75
|80289.10
|210
|2006.08.18 16:11
|sell
|98
|60.20
|115.82
|115.94
|0.00
|211
|2006.08.18 16:12
|close
|98
|60.20
|115.78
|115.94
|0.00
|2079.81
|82368.91
|212
|2006.08.18 16:14
|sell
|99
|61.80
|115.81
|115.93
|0.00
|213
|2006.08.18 16:15
|s/l
|99
|61.80
|115.93
|115.93
|0.00
|-6394.75
|75974.16
|214
|2006.08.18 16:17
|sell
|100
|57.00
|115.88
|116.00
|0.00
|215
|2006.08.18 16:17
|close
|100
|57.00
|115.82
|116.00
|0.00
|2952.86
|78927.02
|216
|2006.08.18 16:18
|sell
|101
|59.20
|115.86
|115.98
|0.00
|217
|2006.08.18 16:20
|s/l
|101
|59.20
|115.98
|115.98
|0.00
|-6125.19
|72801.83
|218
|2006.08.18 16:20
|sell
|102
|54.60
|115.92
|116.04
|0.00
|219
|2006.08.18 16:22
|close
|102
|54.60
|115.87
|116.04
|0.00
|2356.09
|75157.92
|220
|2006.08.18 16:24
|sell
|103
|56.40
|115.92
|116.04
|0.00
|221
|2006.08.18 16:27
|close
|103
|56.40
|115.87
|116.04
|0.00
|2433.76
|77591.68
|222
|2006.08.18 16:30
|sell
|104
|58.20
|115.88
|116.00
|0.00
|223
|2006.08.18 16:36
|close
|104
|58.20
|115.83
|116.00
|0.00
|2512.30
|80103.98
|224
|2006.08.18 16:38
|sell
|105
|60.10
|115.88
|116.00
|0.00
|225
|2006.08.18 16:39
|close
|105
|60.10
|115.84
|116.00
|0.00
|2075.28
|82179.26
|226
|2006.08.18 16:43
|sell
|106
|61.60
|115.89
|116.01
|0.00
|227
|2006.08.18 16:45
|close
|106
|61.60
|115.79
|116.01
|0.00
|5319.98
|87499.24
|228
|2006.08.18 16:50
|buy
|107
|65.60
|115.73
|115.61
|0.00
|229
|2006.08.18 16:51
|close
|107
|65.60
|115.78
|115.61
|0.00
|2832.96
|90332.20
|230
|2006.08.18 16:52
|sell
|108
|67.70
|115.82
|115.94
|0.00
|231
|2006.08.18 16:54
|close
|108
|67.70
|115.76
|115.94
|0.00
|3508.98
|93841.18
|232
|2006.08.18 17:05
|sell
|109
|70.40
|115.83
|115.95
|0.00
|233
|2006.08.18 17:08
|close
|109
|70.40
|115.80
|115.95
|0.00
|1823.83
|95665.01
|234
|2006.08.18 17:09
|sell
|110
|71.70
|115.82
|115.94
|0.00
|235
|2006.08.18 17:32
|close
|110
|71.70
|115.76
|115.94
|0.00
|3716.31
|99381.32
|236
|2006.08.18 17:34
|buy
|111
|74.50
|115.79
|115.67
|0.00
|237
|2006.08.18 17:35
|close
|111
|74.50
|115.84
|115.67
|0.00
|3215.64
|102596.96
|238
|2006.08.18 17:38
|sell
|112
|76.90
|115.83
|115.95
|0.00
|239
|2006.08.18 17:46
|close
|112
|76.90
|115.79
|115.95
|0.00
|2656.53
|105253.49
|240
|2006.08.18 17:48
|buy
|113
|78.90
|115.81
|115.69
|0.00
|241
|2006.08.18 18:20
|close
|113
|78.90
|115.85
|115.69
|0.00
|2724.21
|107977.70
|242
|2006.08.18 18:26
|sell
|114
|81.00
|115.86
|115.98
|0.00
|243
|2006.08.18 18:50
|close
|114
|81.00
|115.79
|115.98
|0.00
|4896.80
|112874.50
|244
|2006.08.18 19:07
|sell
|115
|84.70
|115.87
|115.99
|0.00
|245
|2006.08.18 19:31
|close
|115
|84.70
|115.84
|115.99
|0.00
|2193.54
|115068.04
|246
|2006.08.18 20:35
|buy
|116
|86.30
|115.86
|115.74
|0.00
|247
|2006.08.18 20:37
|close
|116
|86.30
|115.91
|115.74
|0.00
|3722.72
|118790.76
|248
|2006.08.18 20:39
|buy
|117
|89.10
|115.86
|115.74
|0.00
|249
|2006.08.18 22:22
|s/l
|117
|89.10
|115.74
|115.74
|0.00
|-9237.95
|109552.81
|250
|2006.08.18 22:25
|sell
|118
|82.20
|115.78
|115.90
|0.00
|251
|2006.08.21 00:10
|close
|118
|82.20
|115.73
|115.90
|0.00
|3053.65
|112606.46
|252
|2006.08.21 01:06
|sell
|119
|84.50
|115.74
|115.86
|0.00
|253
|2006.08.21 01:40
|close
|119
|84.50
|115.69
|115.86
|0.00
|3652.00
|116258.46
|254
|2006.08.21 02:13
|sell
|120
|87.20
|115.78
|115.90
|0.00
|255
|2006.08.21 02:55
|close
|120
|87.20
|115.73
|115.90
|0.00
|3767.39
|120025.85
|256
|2006.08.21 03:09
|buy
|121
|90.00
|115.70
|115.58
|0.00
|257
|2006.08.21 03:10
|close
|121
|90.00
|115.74
|115.58
|0.00
|3110.42
|123136.27
|258
|2006.08.21 03:25
|sell
|122
|92.40
|115.71
|115.83
|0.00
|259
|2006.08.21 03:28
|close
|122
|92.40
|115.66
|115.83
|0.00
|3994.47
|127130.74
|260
|2006.08.21 03:31
|sell
|123
|95.30
|115.72
|115.84
|0.00
|261
|2006.08.21 03:42
|close
|123
|95.30
|115.69
|115.84
|0.00
|2471.26
|129602.00
|262
|2006.08.21 03:54
|buy
|124
|97.20
|115.66
|115.54
|0.00
|263
|2006.08.21 03:55
|close
|124
|97.20
|115.70
|115.54
|0.00
|3360.41
|132962.41
|264
|2006.08.21 05:21
|sell
|125
|99.70
|115.73
|115.85
|0.00
|265
|2006.08.21 05:23
|close
|125
|99.70
|115.69
|115.85
|0.00
|3447.14
|136409.55
|266
|2006.08.21 05:42
|buy
|126
|100.00
|115.66
|115.54
|0.00
|267
|2006.08.21 05:43
|close
|126
|100.00
|115.71
|115.54
|0.00
|4321.15
|140730.70
|268
|2006.08.21 05:44
|buy
|127
|100.00
|115.66
|115.54
|0.00
|269
|2006.08.21 05:50
|s/l
|127
|100.00
|115.54
|115.54
|0.00
|-10386.01
|130344.69
|270
|2006.08.21 05:51
|buy
|128
|97.80
|115.54
|115.42
|0.00
|271
|2006.08.21 05:52
|close
|128
|97.80
|115.59
|115.42
|0.00
|4230.47
|134575.16
|272
|2006.08.21 06:25
|sell
|129
|100.00
|115.59
|115.71
|0.00
|273
|2006.08.21 08:16
|s/l
|129
|100.00
|115.71
|115.71
|0.00
|-10367.17
|124207.99
|274
|2006.08.21 08:16
|sell
|130
|93.20
|115.73
|115.85
|0.00
|275
|2006.08.21 08:17
|close
|130
|93.20
|115.68
|115.85
|0.00
|4028.35
|128236.34
|276
|2006.08.21 08:19
|sell
|131
|96.20
|115.73
|115.85
|0.00
|277
|2006.08.21 08:32
|close
|131
|96.20
|115.69
|115.85
|0.00
|3326.13
|131562.47
|278
|2006.08.21 08:42
|sell
|132
|98.70
|115.80
|115.92
|0.00
|279
|2006.08.21 08:45
|close
|132
|98.70
|115.76
|115.92
|0.00
|3410.50
|134972.97
|280
|2006.08.21 08:45
|buy
|133
|100.00
|115.77
|115.65
|0.00
|281
|2006.08.21 08:47
|close
|133
|100.00
|115.80
|115.65
|0.00
|2590.67
|137563.64
|282
|2006.08.21 09:04
|buy
|134
|100.00
|115.58
|115.46
|0.00
|283
|2006.08.21 09:07
|close
|134
|100.00
|115.64
|115.46
|0.00
|5188.52
|142752.16
|284
|2006.08.21 09:14
|buy
|135
|100.00
|115.58
|115.46
|0.00
|285
|2006.08.21 09:27
|s/l
|135
|100.00
|115.46
|115.46
|0.00
|-10393.21
|132358.95
|286
|2006.08.21 09:35
|sell
|136
|99.30
|115.55
|115.67
|0.00
|287
|2006.08.21 09:37
|close
|136
|99.30
|115.51
|115.67
|0.00
|3438.66
|135797.61
|288
|2006.08.21 09:37
|sell
|137
|100.00
|115.50
|115.62
|0.00
|289
|2006.08.21 09:47
|close
|137
|100.00
|115.41
|115.62
|0.00
|7798.28
|143595.89
|290
|2006.08.21 09:50
|sell
|138
|100.00
|115.43
|115.55
|0.00
|291
|2006.08.21 09:53
|close
|138
|100.00
|115.38
|115.55
|0.00
|4333.51
|147929.40
|292
|2006.08.21 09:56
|sell
|139
|100.00
|115.51
|115.63
|0.00
|293
|2006.08.21 09:59
|close
|139
|100.00
|115.45
|115.63
|0.00
|5197.06
|153126.46
|294
|2006.08.21 10:03
|buy
|140
|100.00
|115.50
|115.38
|0.00
|295
|2006.08.21 10:21
|close
|140
|100.00
|115.55
|115.38
|0.00
|4327.13
|157453.59
|296
|2006.08.21 10:22
|sell
|141
|100.00
|115.54
|115.66
|0.00
|297
|2006.08.21 10:25
|s/l
|141
|100.00
|115.66
|115.66
|0.00
|-10375.24
|147078.35
|298
|2006.08.21 10:26
|sell
|142
|100.00
|115.60
|115.72
|0.00
|299
|2006.08.21 10:26
|close
|142
|100.00
|115.55
|115.72
|0.00
|4327.13
|151405.48
|300
|2006.08.21 10:27
|sell
|143
|100.00
|115.61
|115.73
|0.00
|301
|2006.08.21 11:55
|close
|143
|100.00
|115.56
|115.73
|0.00
|4326.76
|155732.24
|302
|2006.08.21 11:57
|buy
|144
|100.00
|115.54
|115.42
|0.00
|303
|2006.08.21 11:57
|close
|144
|100.00
|115.60
|115.42
|0.00
|5190.31
|160922.55
|304
|2006.08.21 11:59
|buy
|145
|100.00
|115.54
|115.42
|0.00
|305
|2006.08.21 12:11
|close
|145
|100.00
|115.58
|115.42
|0.00
|3460.81
|164383.36
|306
|2006.08.21 12:45
|sell
|146
|100.00
|115.55
|115.67
|0.00
|307
|2006.08.21 12:56
|s/l
|146
|100.00
|115.67
|115.67
|0.00
|-10373.45
|154009.91
|308
|2006.08.21 13:19
|sell
|147
|100.00
|115.67
|115.79
|0.00
|309
|2006.08.21 13:38
|s/l
|147
|100.00
|115.79
|115.79
|0.00
|-10363.59
|143646.32
|310
|2006.08.21 13:38
|sell
|148
|100.00
|115.78
|115.90
|0.00
|311
|2006.08.21 13:51
|close
|148
|100.00
|115.74
|115.90
|0.00
|3456.02
|147102.34
|312
|2006.08.21 13:51
|buy
|149
|100.00
|115.73
|115.61
|0.00
|313
|2006.08.21 13:52
|close
|149
|100.00
|115.77
|115.61
|0.00
|3455.13
|150557.47
|314
|2006.08.21 13:54
|buy
|150
|100.00
|115.73
|115.61
|0.00
|315
|2006.08.21 14:03
|close
|150
|100.00
|115.77
|115.61
|0.00
|3455.13
|154012.60
|316
|2006.08.21 14:04
|sell
|151
|100.00
|115.75
|115.87
|0.00
|317
|2006.08.21 14:05
|close
|151
|100.00
|115.69
|115.87
|0.00
|5186.27
|159198.87
|318
|2006.08.21 14:10
|buy
|152
|100.00
|115.64
|115.52
|0.00
|319
|2006.08.21 14:11
|close
|152
|100.00
|115.68
|115.52
|0.00
|3457.81
|162656.68
|320
|2006.08.21 14:17
|sell
|153
|100.00
|115.74
|115.86
|0.00
|321
|2006.08.21 14:17
|close
|153
|100.00
|115.69
|115.86
|0.00
|4321.89
|166978.57
|322
|2006.08.21 14:18
|sell
|154
|100.00
|115.73
|115.85
|0.00
|323
|2006.08.21 14:19
|close
|154
|100.00
|115.66
|115.85
|0.00
|6052.22
|173030.79
|324
|2006.08.21 14:22
|sell
|155
|100.00
|115.77
|115.89
|0.00
|325
|2006.08.21 14:24
|close
|155
|100.00
|115.73
|115.89
|0.00
|3456.32
|176487.11
|326
|2006.08.21 14:30
|sell
|156
|100.00
|115.76
|115.88
|0.00
|327
|2006.08.21 14:33
|close
|156
|100.00
|115.70
|115.88
|0.00
|5185.83
|181672.94
|328
|2006.08.21 14:33
|sell
|157
|100.00
|115.74
|115.86
|0.00
|329
|2006.08.21 15:56
|close
|157
|100.00
|115.68
|115.86
|0.00
|5186.72
|186859.66
|330
|2006.08.21 15:59
|buy
|158
|100.00
|115.69
|115.57
|0.00
|331
|2006.08.21 16:25
|close
|158
|100.00
|115.73
|115.57
|0.00
|3456.32
|190315.98
|332
|2006.08.21 16:42
|sell
|159
|100.00
|115.80
|115.92
|0.00
|333
|2006.08.21 16:51
|close
|159
|100.00
|115.76
|115.92
|0.00
|3455.43
|193771.41
|334
|2006.08.21 16:52
|buy
|160
|100.00
|115.76
|115.64
|0.00
|335
|2006.08.21 16:55
|close
|160
|100.00
|115.80
|115.64
|0.00
|3454.23
|197225.64
|336
|2006.08.21 16:56
|sell
|161
|100.00
|115.81
|115.93
|0.00
|337
|2006.08.21 17:18
|s/l
|161
|100.00
|115.93
|115.93
|0.00
|-10347.50
|186878.14
|338
|2006.08.21 17:21
|buy
|162
|100.00
|115.91
|115.79
|0.00
|339
|2006.08.21 19:00
|close
|162
|100.00
|115.96
|115.79
|0.00
|4311.83
|191189.97
|340
|2006.08.21 19:16
|buy
|163
|100.00
|115.94
|115.82
|0.00
|341
|2006.08.21 19:45
|s/l
|163
|100.00
|115.82
|115.82
|0.00
|-10360.90
|180829.07
|342
|2006.08.21 19:49
|sell
|164
|100.00
|115.87
|115.99
|0.00
|343
|2006.08.21 20:05
|close
|164
|100.00
|115.83
|115.99
|0.00
|3453.34
|184282.41
|344
|2006.08.21 20:07
|buy
|165
|100.00
|115.80
|115.68
|0.00
|345
|2006.08.21 20:09
|close
|165
|100.00
|115.84
|115.68
|0.00
|3453.04
|187735.45
|346
|2006.08.21 20:19
|sell
|166
|100.00
|115.89
|116.01
|0.00
|347
|2006.08.21 20:39
|close
|166
|100.00
|115.84
|116.01
|0.00
|4316.30
|192051.75
|348
|2006.08.21 21:01
|buy
|167
|100.00
|115.83
|115.71
|0.00
|349
|2006.08.21 21:50
|close
|167
|100.00
|115.87
|115.71
|0.00
|3452.14
|195503.89
|350
|2006.08.21 22:29
|buy
|168
|100.00
|115.89
|115.77
|0.00
|351
|2006.08.21 23:36
|close
|168
|100.00
|115.93
|115.77
|0.00
|3450.36
|198954.25
|352
|2006.08.21 23:36
|sell
|169
|100.00
|115.93
|116.05
|0.00
|353
|2006.08.22 00:19
|s/l
|169
|100.00
|116.05
|116.05
|0.00
|-10945.87
|188008.38
|354
|2006.08.22 00:19
|sell
|170
|100.00
|116.05
|116.17
|0.00
|355
|2006.08.22 00:26
|close
|170
|100.00
|116.00
|116.17
|0.00
|4310.34
|192318.72
|356
|2006.08.22 00:27
|buy
|171
|100.00
|115.98
|115.86
|0.00
|357
|2006.08.22 00:28
|close
|171
|100.00
|116.02
|115.86
|0.00
|3447.68
|195766.40
|358
|2006.08.22 00:43
|buy
|172
|100.00
|116.00
|115.88
|0.00
|359
|2006.08.22 00:43
|close
|172
|100.00
|116.06
|115.88
|0.00
|5169.74
|200936.14
|360
|2006.08.22 00:43
|buy
|173
|100.00
|116.01
|115.89
|0.00
|361
|2006.08.22 01:39
|close
|173
|100.00
|116.05
|115.89
|0.00
|3446.79
|204382.93
|362
|2006.08.22 01:51
|sell
|174
|100.00
|116.03
|116.15
|0.00
|363
|2006.08.22 02:30
|s/l
|174
|100.00
|116.15
|116.15
|0.00
|-10331.47
|194051.46
|364
|2006.08.22 02:44
|sell
|175
|100.00
|116.18
|116.30
|0.00
|365
|2006.08.22 02:59
|close
|175
|100.00
|116.14
|116.30
|0.00
|3444.12
|197495.58
|366
|2006.08.22 03:15
|sell
|176
|100.00
|116.17
|116.29
|0.00
|367
|2006.08.22 03:22
|close
|176
|100.00
|116.11
|116.29
|0.00
|5167.51
|202663.09
|368
|2006.08.22 03:23
|buy
|177
|100.00
|116.09
|115.97
|0.00
|369
|2006.08.22 03:24
|modify
|177
|100.00
|116.09
|116.04
|0.00
|370
|2006.08.22 03:25
|modify
|177
|100.00
|116.09
|116.05
|0.00
|371
|2006.08.22 03:25
|close
|177
|100.00
|116.13
|116.05
|0.00
|3444.42
|206107.51
|372
|2006.08.22 03:26
|sell
|178
|100.00
|116.14
|116.26
|0.00
|373
|2006.08.22 03:50
|close
|178
|100.00
|116.09
|116.26
|0.00
|4307.00
|210414.51
|374
|2006.08.22 04:28
|buy
|179
|100.00
|116.16
|116.04
|0.00
|375
|2006.08.22 04:28
|modify
|179
|100.00
|116.16
|116.13
|0.00
|376
|2006.08.22 04:28
|close
|179
|100.00
|116.20
|116.13
|0.00
|3442.34
|213856.85
|377
|2006.08.22 04:29
|buy
|180
|100.00
|116.17
|116.05
|0.00
|378
|2006.08.22 07:38
|s/l
|180
|100.00
|116.05
|116.05
|0.00
|-10340.37
|203516.48
|379
|2006.08.22 07:49
|sell
|181
|100.00
|116.07
|116.19
|0.00
|380
|2006.08.22 09:06
|s/l
|181
|100.00
|116.19
|116.19
|0.00
|-10327.91
|193188.57
|381
|2006.08.22 09:09
|sell
|182
|100.00
|116.20
|116.32
|0.00
|382
|2006.08.22 09:19
|close
|182
|100.00
|116.16
|116.32
|0.00
|3443.53
|196632.10
|383
|2006.08.22 09:31
|sell
|183
|100.00
|116.17
|116.29
|0.00
|384
|2006.08.22 09:50
|s/l
|183
|100.00
|116.29
|116.29
|0.00
|-10315.49
|186316.61
|385
|2006.08.22 09:50
|sell
|184
|100.00
|116.31
|116.43
|0.00
|386
|2006.08.22 09:50
|close
|184
|100.00
|116.23
|116.43
|0.00
|6882.90
|193199.51
|387
|2006.08.22 09:50
|sell
|185
|100.00
|116.30
|116.42
|0.00
|388
|2006.08.22 10:45
|close
|185
|100.00
|116.26
|116.42
|0.00
|3440.56
|196640.07
|389
|2006.08.22 10:47
|buy
|186
|100.00
|116.25
|116.13
|0.00
|390
|2006.08.22 10:47
|modify
|186
|100.00
|116.25
|116.16
|0.00
|391
|2006.08.22 10:49
|modify
|186
|100.00
|116.25
|116.17
|0.00
|392
|2006.08.22 10:49
|modify
|186
|100.00
|116.25
|116.19
|0.00
|393
|2006.08.22 10:50
|modify
|186
|100.00
|116.25
|116.19
|0.00
|394
|2006.08.22 10:52
|modify
|186
|100.00
|116.25
|116.20
|0.00
|395
|2006.08.22 11:00
|modify
|186
|100.00
|116.25
|116.20
|0.00
|396
|2006.08.22 11:01
|modify
|186
|100.00
|116.25
|116.22
|0.00
|397
|2006.08.22 11:01
|close
|186
|100.00
|116.30
|116.22
|0.00
|4299.23
|200939.30
|398
|2006.08.22 11:01
|sell
|187
|100.00
|116.29
|116.41
|0.00
|399
|2006.08.22 11:09
|close
|187
|100.00
|116.23
|116.41
|0.00
|5162.18
|206101.48
|400
|2006.08.22 11:13
|buy
|188
|100.00
|116.23
|116.11
|0.00
|401
|2006.08.22 11:18
|s/l
|188
|100.00
|116.11
|116.11
|0.00
|-10336.81
|195764.67
|402
|2006.08.22 11:18
|buy
|189
|100.00
|116.14
|116.02
|0.00
|403
|2006.08.22 11:41
|close
|189
|100.00
|116.18
|116.02
|0.00
|3442.93
|199207.60
|404
|2006.08.22 11:52
|sell
|190
|100.00
|116.23
|116.35
|0.00
|405
|2006.08.22 12:10
|s/l
|190
|100.00
|116.35
|116.35
|0.00
|-10312.82
|188894.78
|406
|2006.08.22 12:24
|sell
|191
|100.00
|116.25
|116.37
|0.00
|407
|2006.08.22 12:34
|close
|191
|100.00
|116.20
|116.37
|0.00
|4302.93
|193197.71
|408
|2006.08.22 12:34
|buy
|192
|100.00
|116.20
|116.08
|0.00
|409
|2006.08.22 13:16
|s/l
|192
|100.00
|116.08
|116.08
|0.00
|-10339.48
|182858.23
|410
|2006.08.22 13:16
|buy
|193
|100.00
|116.08
|115.96
|0.00
|411
|2006.08.22 13:27
|close
|193
|100.00
|116.12
|115.96
|0.00
|3444.71
|186302.94
|412
|2006.08.22 13:27
|sell
|194
|100.00
|116.12
|116.24
|0.00
|413
|2006.08.22 13:51
|s/l
|194
|100.00
|116.24
|116.24
|0.00
|-10321.69
|175981.25
|414
|2006.08.22 13:54
|sell
|195
|100.00
|116.26
|116.38
|0.00
|415
|2006.08.22 14:13
|s/l
|195
|100.00
|116.38
|116.38
|0.00
|-10305.74
|165675.51
|416
|2006.08.22 14:16
|buy
|196
|100.00
|116.41
|116.29
|0.00
|417
|2006.08.22 14:16
|modify
|196
|100.00
|116.41
|116.31
|0.00
|418
|2006.08.22 14:18
|modify
|196
|100.00
|116.41
|116.32
|0.00
|419
|2006.08.22 14:18
|modify
|196
|100.00
|116.41
|116.34
|0.00
|420
|2006.08.22 14:18
|close
|196
|100.00
|116.45
|116.34
|0.00
|3434.95
|169110.46
|421
|2006.08.22 14:21
|buy
|197
|100.00
|116.44
|116.32
|0.00
|422
|2006.08.22 14:21
|modify
|197
|100.00
|116.44
|116.34
|0.00
|423
|2006.08.22 14:33
|s/l
|197
|100.00
|116.34
|116.34
|0.00
|-8534.10
|160576.36
|424
|2006.08.22 14:40
|buy
|198
|100.00
|116.36
|116.24
|0.00
|425
|2006.08.22 14:44
|modify
|198
|100.00
|116.36
|116.34
|0.00
|426
|2006.08.22 14:44
|close
|198
|100.00
|116.41
|116.34
|0.00
|4295.16
|164871.52
|427
|2006.08.22 15:23
|buy
|199
|100.00
|116.41
|116.29
|0.00
|428
|2006.08.22 15:24
|modify
|199
|100.00
|116.41
|116.34
|0.00
|429
|2006.08.22 15:24
|modify
|199
|100.00
|116.41
|116.37
|0.00
|430
|2006.08.22 15:24
|close
|199
|100.00
|116.46
|116.37
|0.00
|4293.32
|169164.84
|431
|2006.08.22 15:24
|buy
|200
|100.00
|116.41
|116.29
|0.00
|432
|2006.08.22 15:25
|modify
|200
|100.00
|116.41
|116.37
|0.00
|433
|2006.08.22 15:28
|modify
|200
|100.00
|116.41
|116.38
|0.00
|434
|2006.08.22 15:28
|close
|200
|100.00
|116.46
|116.38
|0.00
|4293.32
|173458.16
|435
|2006.08.22 15:46
|buy
|201
|100.00
|116.48
|116.36
|0.00
|436
|2006.08.22 15:46
|modify
|201
|100.00
|116.48
|116.40
|0.00
|437
|2006.08.22 15:46
|modify
|201
|100.00
|116.48
|116.42
|0.00
|438
|2006.08.22 15:54
|modify
|201
|100.00
|116.48
|116.43
|0.00
|439
|2006.08.22 15:54
|modify
|201
|100.00
|116.48
|116.45
|0.00
|440
|2006.08.22 15:54
|close
|201
|100.00
|116.53
|116.45
|0.00
|4290.74
|177748.90
|441
|2006.08.22 15:54
|sell
|202
|100.00
|116.52
|116.64
|0.00
|442
|2006.08.22 16:15
|close
|202
|100.00
|116.48
|116.64
|0.00
|3434.07
|181182.97
|443
|2006.08.22 16:18
|buy
|203
|100.00
|116.45
|116.33
|0.00
|444
|2006.08.22 16:24
|modify
|203
|100.00
|116.45
|116.45
|0.00
|445
|2006.08.22 16:24
|close
|203
|100.00
|116.50
|116.45
|0.00
|4291.85
|185474.82
|446
|2006.08.22 16:24
|sell
|204
|100.00
|116.50
|116.62
|0.00
|447
|2006.08.22 16:56
|close
|204
|100.00
|116.44
|116.62
|0.00
|5152.87
|190627.69
|448
|2006.08.22 17:13
|sell
|205
|100.00
|116.48
|116.60
|0.00
|449
|2006.08.22 17:40
|s/l
|205
|100.00
|116.60
|116.60
|0.00
|-10290.71
|180336.98
|450
|2006.08.22 18:04
|sell
|206
|100.00
|116.66
|116.78
|0.00
|451
|2006.08.22 18:25
|close
|206
|100.00
|116.62
|116.78
|0.00
|3429.94
|183766.92
|452
|2006.08.22 19:12
|buy
|207
|100.00
|116.64
|116.52
|0.00
|453
|2006.08.22 19:12
|modify
|207
|100.00
|116.64
|116.57
|0.00
|454
|2006.08.22 19:13
|modify
|207
|100.00
|116.64
|116.58
|0.00
|455
|2006.08.22 19:15
|modify
|207
|100.00
|116.64
|116.60
|0.00
|456
|2006.08.22 19:19
|modify
|207
|100.00
|116.64
|116.61
|0.00
|457
|2006.08.22 19:24
|modify
|207
|100.00
|116.64
|116.62
|0.00
|458
|2006.08.22 19:24
|close
|207
|100.00
|116.68
|116.62
|0.00
|3428.18
|187195.10
|459
|2006.08.22 19:52
|sell
|208
|100.00
|116.81
|116.93
|0.00
|460
|2006.08.22 19:54
|close
|208
|100.00
|116.76
|116.93
|0.00
|4282.29
|191477.39
|461
|2006.08.22 20:07
|buy
|209
|100.00
|116.80
|116.68
|0.00
|462
|2006.08.22 20:07
|modify
|209
|100.00
|116.80
|116.72
|0.00
|463
|2006.08.22 20:10
|modify
|209
|100.00
|116.80
|116.73
|0.00
|464
|2006.08.22 20:15
|modify
|209
|100.00
|116.80
|116.73
|0.00
|465
|2006.08.22 20:17
|s/l
|209
|100.00
|116.73
|116.73
|0.00
|-6120.17
|185357.22
|466
|2006.08.22 20:39
|buy
|210
|100.00
|116.66
|116.54
|0.00
|467
|2006.08.22 21:42
|s/l
|210
|100.00
|116.54
|116.54
|0.00
|-10297.78
|175059.44