Crown Forex SA

Account: 13468 Name: zz Currency: USD 2006 August 30, 21:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3430192006.08.30 20:41sell100.00nzdusd0.64820.64930.00002006.08.30 20:440.64820.000.000.000.00
3423722006.08.30 19:51buy100.00usdcad1.10961.10850.00002006.08.30 20:401.10850.000.000.00-9 923.32
3428842006.08.30 20:30sell100.00eurusd1.28341.28450.00002006.08.30 20:321.28310.000.000.003 000.00
3408882006.08.30 17:56buy100.00nzdusd0.64970.64830.00002006.08.30 20:180.64830.000.000.00-14 000.00
3423562006.08.30 19:51buy100.00usdcad1.10961.10850.00002006.08.30 19:511.10990.000.000.002 702.95
3420502006.08.30 19:26buy100.00usdcad1.10971.10860.00002006.08.30 19:391.11000.000.000.002 702.70
3411212006.08.30 18:15buy100.00audusd0.76380.76270.00002006.08.30 19:260.76270.000.000.00-11 000.00
3411002006.08.30 18:14sell100.00audusd0.76390.76500.00002006.08.30 18:150.76360.000.000.003 000.00
3410542006.08.30 18:12sell100.00eurusd1.28381.28490.00002006.08.30 18:141.28350.000.000.003 000.00
3409292006.08.30 18:00buy100.00usdchf1.22861.22750.00002006.08.30 18:121.22750.000.000.00-8 962.77
3409232006.08.30 18:00buy100.00usdchf1.22861.22750.00002006.08.30 18:001.22880.000.000.001 627.60
3404252006.08.30 17:27sell100.00audusd0.76420.76530.00002006.08.30 17:520.76390.000.000.003 000.00
3406682006.08.30 17:39buy100.00eurusd1.28271.28160.00002006.08.30 17:501.28300.000.000.003 000.00
3406322006.08.30 17:36buy100.00usdjpy117.12117.010.002006.08.30 17:36117.150.000.000.002 560.82
3405582006.08.30 17:33sell100.00usdchf1.22881.22990.00002006.08.30 17:351.22860.000.000.001 627.87
3404682006.08.30 17:29buy100.00nzdusd0.64970.64860.00002006.08.30 17:290.65000.000.000.003 000.00
3404402006.08.30 17:28sell100.00usdchf1.22911.23020.00002006.08.30 17:281.22890.000.000.001 627.47
3404302006.08.30 17:27sell100.00usdchf1.22911.23020.00002006.08.30 17:271.22890.000.000.001 627.47
3402542006.08.30 17:18sell100.00usdchf1.22911.23020.00002006.08.30 17:271.22890.000.000.001 627.47
3402992006.08.30 17:20buy100.00usdjpy117.20117.090.002006.08.30 17:22117.230.000.000.002 559.07
3401032006.08.30 17:09buy100.00usdcad1.10931.10820.00002006.08.30 17:141.10920.000.000.00-901.55
3401452006.08.30 17:11sell100.00usdchf1.22941.23050.00002006.08.30 17:141.22930.000.000.00813.47
3398882006.08.30 16:56sell100.00nzdusd0.65030.65140.00002006.08.30 17:050.65030.000.000.000.00
3400162006.08.30 17:02sell100.00usdcad1.10981.11090.00002006.08.30 17:041.10940.000.000.003 605.55
3399712006.08.30 17:00sell100.00gbpusd1.90301.90410.00002006.08.30 17:011.90270.000.000.003 000.00
3399222006.08.30 16:58sell100.00gbpusd1.90301.90410.00002006.08.30 16:591.90270.000.000.003 000.00
3397462006.08.30 16:51buy100.00nzdusd0.65000.64890.00002006.08.30 16:550.65030.000.000.003 000.00
3394272006.08.30 16:40buy100.00usdchf1.23001.22890.00002006.08.30 16:481.22890.000.000.00-8 951.09
3394902006.08.30 16:41sell100.00usdjpy117.24117.350.002006.08.30 16:48117.210.000.000.002 559.51
3383192006.08.30 15:52sell100.00usdchf1.22921.23030.00002006.08.30 16:401.23030.000.000.00-8 940.91
3393672006.08.30 16:39sell100.00usdjpy117.22117.330.002006.08.30 16:40117.160.000.000.005 121.20
3384842006.08.30 16:01sell100.00usdjpy117.11117.220.002006.08.30 16:39117.220.000.000.00-9 383.27
3383292006.08.30 15:53buy100.00usdjpy117.06116.950.002006.08.30 16:01117.090.000.000.002 562.13
3378422006.08.30 15:31sell100.00usdchf1.22951.23060.00002006.08.30 15:521.22920.000.000.002 440.61
3382692006.08.30 15:49sell100.00usdjpy117.08117.190.002006.08.30 15:52117.050.000.000.002 563.01
3380682006.08.30 15:38sell100.00nzdusd0.64910.65020.00002006.08.30 15:480.65020.000.000.00-11 000.00
3378892006.08.30 15:31buy100.00gbpusd1.90391.90280.00002006.08.30 15:371.90440.000.000.005 000.00
3378812006.08.30 15:31buy100.00gbpusd1.90381.90270.00002006.08.30 15:311.90410.000.000.003 000.00
3378462006.08.30 15:31buy100.00nzdusd0.64860.64750.00002006.08.30 15:310.64890.000.000.003 000.00
3377132006.08.30 15:26sell100.00usdjpy117.08117.190.002006.08.30 15:27117.070.000.000.00854.19
3377082006.08.30 15:26sell100.00usdjpy117.08117.190.002006.08.30 15:26117.070.000.000.00854.19
3376582006.08.30 15:23sell100.00usdcad1.11031.11140.00002006.08.30 15:261.11010.000.000.001 801.64
3376822006.08.30 15:24buy100.00nzdusd0.64900.64750.00002006.08.30 15:250.64750.000.000.00-15 000.00
3376782006.08.30 15:24buy100.00nzdusd0.64860.64750.00002006.08.30 15:240.64910.000.000.005 000.00
3375242006.08.30 15:17sell100.00usdchf1.22951.23060.00002006.08.30 15:231.22920.000.000.002 440.61
3376242006.08.30 15:22sell100.00nzdusd0.64910.65020.00002006.08.30 15:220.64890.000.000.002 000.00
3375352006.08.30 15:18buy100.00nzdusd0.64890.64780.00002006.08.30 15:220.64920.000.000.003 000.00
3374432006.08.30 15:13buy100.00eurusd1.28251.28140.00002006.08.30 15:161.28240.000.000.00-1 000.00
3374662006.08.30 15:14sell100.00usdjpy117.08117.190.002006.08.30 15:15117.050.000.000.002 563.01
3374502006.08.30 15:13buy100.00gbpusd1.90421.90310.00002006.08.30 15:131.90470.000.000.005 000.00
3372562006.08.30 15:07buy100.00eurusd1.28311.28200.00002006.08.30 15:131.28260.000.000.00-5 000.00
3371122006.08.30 15:02buy100.00usdchf1.22861.22750.00002006.08.30 15:131.22920.000.000.004 881.22
3372152006.08.30 15:06sell100.00nzdusd0.64880.65020.00002006.08.30 15:070.64850.000.000.003 000.00
3372002006.08.30 15:05sell100.00nzdusd0.64820.64930.00002006.08.30 15:060.64930.000.000.00-11 000.00
3371432006.08.30 15:03buy100.00nzdusd0.64830.64720.00002006.08.30 15:050.64860.000.000.003 000.00
3354572006.08.30 13:09sell100.00eurusd1.28341.28450.00002006.08.30 15:021.28310.000.000.003 000.00
3360612006.08.30 13:28sell100.00nzdusd0.64860.64990.00002006.08.30 15:020.64780.000.000.008 000.00
3358842006.08.30 13:22buy100.00gbpusd1.90431.90320.00002006.08.30 13:241.90470.000.000.004 000.00
3352372006.08.30 13:02buy100.00nzdusd0.64930.64820.00002006.08.30 13:220.64820.000.000.00-11 000.00
3354332006.08.30 13:09sell100.00audusd0.76440.76550.00002006.08.30 13:090.76350.000.000.009 000.00
3352582006.08.30 13:03buy100.00audusd0.76430.76320.00002006.08.30 13:090.76460.000.000.003 000.00
3352172006.08.30 13:02buy100.00nzdusd0.64930.64820.00002006.08.30 13:020.64960.000.000.003 000.00
3351982006.08.30 13:01buy100.00nzdusd0.64890.64780.00002006.08.30 13:010.64930.000.000.004 000.00
3341162006.08.30 12:23buy100.00nzdusd0.64750.64640.00002006.08.30 13:010.64890.000.000.0014 000.00
3350702006.08.30 12:56buy100.00eurusd1.28271.28160.00002006.08.30 13:011.28300.000.000.003 000.00
3346102006.08.30 12:35buy100.00usdcad1.10741.10630.00002006.08.30 12:561.10770.000.000.002 708.31
3344402006.08.30 12:31buy100.00usdcad1.10711.10600.00002006.08.30 12:351.10770.000.000.005 416.63
3341562006.08.30 12:24buy100.00audusd0.76350.76240.00002006.08.30 12:310.76380.000.000.003 000.00
3341252006.08.30 12:23sell100.00gbpusd1.90261.90370.00002006.08.30 12:241.90230.000.000.003 000.00
3340512006.08.30 12:21buy100.00nzdusd0.64750.64640.00002006.08.30 12:220.64780.000.000.003 000.00
3335432006.08.30 12:00sell100.00usdjpy117.05117.160.002006.08.30 12:21117.020.000.000.002 563.66
3340182006.08.30 12:20sell100.00gbpusd1.90221.90330.00002006.08.30 12:201.90190.000.000.003 000.00
3339412006.08.30 12:17buy100.00gbpusd1.90171.90060.00002006.08.30 12:201.90200.000.000.003 000.00
3338422006.08.30 12:15sell100.00nzdusd0.64780.64890.00002006.08.30 12:170.64740.000.000.004 000.00
3338302006.08.30 12:14buy100.00gbpusd1.90141.90030.00002006.08.30 12:151.90180.000.000.004 000.00
3337062006.08.30 12:09buy100.00audusd0.76320.76210.00002006.08.30 12:120.76350.000.000.003 000.00
3336712006.08.30 12:08sell100.00nzdusd0.64780.64890.00002006.08.30 12:090.64750.000.000.003 000.00
3336522006.08.30 12:05buy100.00audusd0.76330.76220.00002006.08.30 12:050.76370.000.000.004 000.00
3327132006.08.30 11:11sell100.00eurusd1.28161.28270.00002006.08.30 12:051.28270.000.000.00-11 000.00
3317102006.08.30 10:25sell100.00nzdusd0.64670.64780.00002006.08.30 11:590.64780.000.000.00-11 000.00
3326222006.08.30 11:08buy100.00eurusd1.28121.28010.00002006.08.30 11:111.28150.000.000.003 000.00
3325512006.08.30 11:05sell100.00gbpusd1.90111.90220.00002006.08.30 11:081.90070.000.000.004 000.00
3317272006.08.30 10:26buy100.00audusd0.76390.76280.00002006.08.30 11:050.76280.000.000.00-11 000.00
3314732006.08.30 10:13buy99.70gbpusd1.90351.90240.00002006.08.30 10:241.90360.000.000.00997.00
3315842006.08.30 10:18buy100.00nzdusd0.64650.64540.00002006.08.30 10:240.64670.000.000.002 000.00
3315402006.08.30 10:16buy100.00eurusd1.28271.28160.00002006.08.30 10:161.28300.000.000.003 000.00
3314982006.08.30 10:13buy100.00eurusd1.28251.28140.00002006.08.30 10:131.28290.000.000.004 000.00
3314172006.08.30 10:09sell100.00gbpusd1.90421.90530.00002006.08.30 10:131.90380.000.000.004 000.00
3288412006.08.30 07:53sell100.00audusd0.76300.76410.00002006.08.30 10:110.76410.000.000.00-11 000.00
3314072006.08.30 10:09buy100.00usdcad1.10751.10640.00002006.08.30 10:091.10780.000.000.002 708.07
3313912006.08.30 10:09buy100.00gbpusd1.90351.90270.00002006.08.30 10:091.90380.000.000.003 000.00
3308042006.08.30 09:39buy100.00eurusd1.28251.28140.00002006.08.30 10:081.28270.000.000.002 000.00
3307562006.08.30 09:36buy100.00usdjpy116.95116.840.002006.08.30 09:39116.970.000.000.001 709.84
3306892006.08.30 09:34buy100.00eurusd1.28251.28140.00002006.08.30 09:341.28290.000.000.004 000.00
3304182006.08.30 09:21buy100.00nzdusd0.64620.64510.00002006.08.30 09:330.64660.000.000.004 000.00
3303272006.08.30 09:16buy100.00nzdusd0.64610.64500.00002006.08.30 09:190.64630.000.000.002 000.00
3299952006.08.30 08:57sell100.00usdchf1.22731.22840.00002006.08.30 09:161.22840.000.000.00-8 954.74
3299652006.08.30 08:56sell100.00nzdusd0.64670.64780.00002006.08.30 08:570.64640.000.000.003 000.00
3298522006.08.30 08:49buy100.00usdcad1.10761.10650.00002006.08.30 08:541.10650.000.000.00-9 942.16
3298332006.08.30 08:47buy100.00usdcad1.10751.10640.00002006.08.30 08:491.10780.000.000.002 708.07
3297932006.08.30 08:45sell100.00usdcad1.10781.10890.00002006.08.30 08:471.10740.000.000.003 612.06
3297822006.08.30 08:44buy100.00usdjpy116.92116.810.002006.08.30 08:44116.950.000.000.002 565.20
3296052006.08.30 08:36buy100.00gbpusd1.90031.89920.00002006.08.30 08:441.90060.000.000.003 000.00
3295772006.08.30 08:34sell100.00usdcad1.10781.10890.00002006.08.30 08:341.10740.000.000.003 612.06
3295592006.08.30 08:33buy100.00usdjpy116.92116.810.002006.08.30 08:34116.950.000.000.002 565.20
3294262006.08.30 08:27sell100.00eurusd1.28401.28510.00002006.08.30 08:281.28360.000.000.004 000.00
3285632006.08.30 07:40buy100.00usdjpy117.03116.920.002006.08.30 08:27116.920.000.000.00-9 408.14
3288142006.08.30 07:51buy100.00gbpusd1.90011.89900.00002006.08.30 07:521.90040.000.000.003 000.00
3287402006.08.30 07:49buy100.00nzdusd0.64680.64540.00002006.08.30 07:510.64710.000.000.003 000.00
3285702006.08.30 07:40buy100.00nzdusd0.64650.64540.00002006.08.30 07:470.64680.000.000.003 000.00
3285662006.08.30 07:40buy100.00nzdusd0.64650.64540.00002006.08.30 07:400.64670.000.000.002 000.00
3283972006.08.30 07:33sell100.00usdjpy117.08117.190.002006.08.30 07:40117.050.000.000.002 563.01
3273692006.08.30 06:53buy100.00nzdusd0.64680.64570.00002006.08.30 07:400.64670.000.000.00-1 000.00
3283562006.08.30 07:31sell100.00audusd0.76230.76340.00002006.08.30 07:330.76210.000.000.002 000.00
3283052006.08.30 07:28buy100.00usdjpy117.03116.920.002006.08.30 07:31117.060.000.000.002 562.79
3282532006.08.30 07:25sell100.00usdcad1.10781.10890.00002006.08.30 07:261.10740.000.000.003 612.06
3282162006.08.30 07:21sell100.00audusd0.76270.76380.00002006.08.30 07:240.76240.000.000.003 000.00
3281872006.08.30 07:20buy100.00eurusd1.28241.28130.00002006.08.30 07:201.28270.000.000.003 000.00
3281762006.08.30 07:20sell100.00audusd0.76270.76380.00002006.08.30 07:200.76240.000.000.003 000.00
3281652006.08.30 07:19buy100.00audusd0.76250.76140.00002006.08.30 07:190.76280.000.000.003 000.00
3280632006.08.30 07:16buy100.00eurusd1.28251.28140.00002006.08.30 07:181.28290.000.000.004 000.00
3273522006.08.30 06:52buy100.00usdcad1.10791.10680.00002006.08.30 07:161.10730.000.000.00-5 418.59
3273172006.08.30 06:51buy100.00usdjpy116.81116.700.002006.08.30 06:52116.840.000.000.002 567.61
3273282006.08.30 06:51buy100.00nzdusd0.64650.64540.00002006.08.30 06:510.64700.000.000.005 000.00
3272712006.08.30 06:48sell100.00audusd0.76280.76390.00002006.08.30 06:500.76250.000.000.003 000.00
3272912006.08.30 06:48buy100.00nzdusd0.64610.64500.00002006.08.30 06:500.64640.000.000.003 000.00
3272382006.08.30 06:47buy79.10gbpusd1.89991.89880.00002006.08.30 06:471.90020.000.000.002 373.00
3267292006.08.30 06:18buy100.00eurusd1.28311.28200.00002006.08.30 06:471.28340.000.000.003 000.00
3268652006.08.30 06:28buy100.00gbpusd1.89951.89840.00002006.08.30 06:461.89980.000.000.003 000.00
3265182006.08.30 06:03sell100.00nzdusd0.64570.64680.00002006.08.30 06:270.64680.000.000.00-11 000.00
3266222006.08.30 06:13buy100.00audusd0.76250.76140.00002006.08.30 06:150.76280.000.000.003 000.00
3266192006.08.30 06:13buy100.00audusd0.76250.76140.00002006.08.30 06:130.76270.000.000.002 000.00
3266152006.08.30 06:13buy100.00audusd0.76250.76140.00002006.08.30 06:130.76270.000.000.002 000.00
3266142006.08.30 06:13buy100.00audusd0.76250.76140.00002006.08.30 06:130.76280.000.000.003 000.00
3248082006.08.30 03:37sell100.00audusd0.76190.76300.00002006.08.30 06:120.76300.000.000.00-11 000.00
3259992006.08.30 05:35sell100.00usdcad1.10811.10920.00002006.08.30 05:521.10920.000.000.00-9 917.06
3259652006.08.30 05:34sell100.00usdjpy116.91117.020.002006.08.30 05:35116.880.000.000.002 566.74
3257942006.08.30 05:18sell100.00usdchf1.22701.22810.00002006.08.30 05:331.22810.000.000.00-8 956.93
3257442006.08.30 05:12buy100.00usdcad1.10781.10670.00002006.08.30 05:181.10800.000.000.001 805.05
3257322006.08.30 05:11buy100.00gbpusd1.90021.89910.00002006.08.30 05:121.90050.000.000.003 000.00
3253812006.08.30 04:41buy100.00gbpusd1.90021.89910.00002006.08.30 05:111.90050.000.000.003 000.00
3253392006.08.30 04:38buy100.00usdchf1.22651.22540.00002006.08.30 04:411.22690.000.000.003 260.25
3250872006.08.30 04:19sell100.00gbpusd1.89911.90020.00002006.08.30 04:371.90020.000.000.00-11 000.00
3249412006.08.30 03:55sell100.00usdcad1.10841.10950.00002006.08.30 04:131.10810.000.000.002 707.34
3249332006.08.30 03:53buy100.00usdcad1.10791.10680.00002006.08.30 03:551.10840.000.000.004 511.01
3248162006.08.30 03:37buy100.00eurusd1.28281.28170.00002006.08.30 03:401.28310.000.000.003 000.00
3247992006.08.30 03:37sell100.00audusd0.76190.76300.00002006.08.30 03:370.76170.000.000.002 000.00
3246942006.08.30 03:34buy100.00audusd0.76180.76070.00002006.08.30 03:370.76200.000.000.002 000.00
3247792006.08.30 03:36buy100.00eurusd1.28271.28160.00002006.08.30 03:371.28300.000.000.003 000.00
3246002006.08.30 03:25buy100.00eurusd1.28271.28160.00002006.08.30 03:251.28300.000.000.003 000.00
3245922006.08.30 03:25sell100.00audusd0.76230.76340.00002006.08.30 03:250.76210.000.000.002 000.00
3245782006.08.30 03:23sell100.00nzdusd0.64630.64740.00002006.08.30 03:230.64610.000.000.002 000.00
3245692006.08.30 03:21buy100.00usdcad1.10741.10630.00002006.08.30 03:211.10780.000.000.003 610.76
3245652006.08.30 03:21buy100.00usdcad1.10741.10630.00002006.08.30 03:211.10770.000.000.002 708.31
3240592006.08.30 02:25sell100.00nzdusd0.64630.64740.00002006.08.30 03:160.64610.000.000.002 000.00
3240642006.08.30 02:25buy100.00eurusd1.28281.28170.00002006.08.30 03:151.28310.000.000.003 000.00
3240412006.08.30 02:19sell100.00audusd0.76280.76390.00002006.08.30 02:220.76260.000.000.002 000.00
3240352006.08.30 02:18sell100.00audusd0.76280.76390.00002006.08.30 02:180.76260.000.000.002 000.00
3229932006.08.30 01:13buy100.00nzdusd0.64570.64440.00002006.08.30 02:170.64610.000.000.004 000.00
3233722006.08.30 01:35buy100.00audusd0.76360.76250.00002006.08.30 02:170.76250.000.000.00-11 000.00
3233532006.08.30 01:34buy95.10gbpusd1.89981.89870.00002006.08.30 01:351.90020.000.000.003 804.00
3232662006.08.30 01:30sell91.00gbpusd1.90051.90160.00002006.08.30 01:341.89990.000.000.005 460.00
3226572006.08.30 00:51sell100.00audusd0.76340.76450.00002006.08.30 01:300.76450.000.000.00-11 000.00
3228992006.08.30 01:07sell100.00nzdusd0.64560.64670.00002006.08.30 01:090.64530.000.000.003 000.00
3228282006.08.30 01:02sell100.00nzdusd0.64590.64700.00002006.08.30 01:030.64580.000.000.001 000.00
3227672006.08.30 00:57sell100.00usdchf1.22761.22870.00002006.08.30 00:581.22740.000.000.001 629.46
3227142006.08.30 00:55sell93.00gbpusd1.89911.90020.00002006.08.30 00:571.89880.000.000.002 790.00
3226652006.08.30 00:51buy100.00usdjpy116.73116.620.002006.08.30 00:53116.760.000.000.002 569.37
3225802006.08.30 00:43buy100.00nzdusd0.64440.64330.00002006.08.30 00:490.64460.000.000.002 000.00
3224772006.08.30 00:35sell100.00eurusd1.28371.28480.00002006.08.30 00:381.28410.000.000.00-4 000.00
3225102006.08.30 00:36sell100.00usdjpy116.77116.880.002006.08.30 00:38116.740.000.000.002 569.81
3224972006.08.30 00:36sell100.00usdjpy116.77116.880.002006.08.30 00:36116.740.000.000.002 569.81
3223692006.08.30 00:26buy100.00usdjpy116.75116.640.002006.08.30 00:33116.790.000.000.003 424.95
3223712006.08.30 00:26sell100.00audusd0.76340.76450.00002006.08.30 00:270.76310.000.000.003 000.00
3210792006.08.29 22:39buy100.00usdcad1.10791.10680.00002006.08.30 00:261.10780.000.000.00-902.69
3222102006.08.30 00:14buy100.00audusd0.76290.76150.00002006.08.30 00:260.76320.000.000.003 000.00
3221782006.08.30 00:11buy100.00eurusd1.28241.28130.00002006.08.30 00:131.28270.000.000.003 000.00
3221432006.08.30 00:08buy100.00nzdusd0.64370.64260.00002006.08.30 00:110.64410.000.000.004 000.00
3219722006.08.29 23:55sell100.00usdjpy116.72116.830.002006.08.30 00:08116.830.000.000.00-9 414.59
3219472006.08.29 23:54buy100.00usdjpy116.70116.590.002006.08.29 23:55116.730.000.000.002 570.03
3219372006.08.29 23:53buy100.00eurusd1.28281.28170.00002006.08.29 23:531.28310.000.000.003 000.00
3218732006.08.29 23:50buy100.00eurusd1.28271.28160.00002006.08.29 23:521.28300.000.000.003 000.00
3218522006.08.29 23:49buy100.00usdjpy116.67116.560.002006.08.29 23:50116.700.000.000.002 570.69
3217602006.08.29 23:43buy100.00eurusd1.28301.28190.00002006.08.29 23:481.28330.000.000.003 000.00
3216992006.08.29 23:39buy100.00eurusd1.28301.28190.00002006.08.29 23:421.28330.000.000.003 000.00
3216122006.08.29 23:26buy100.00nzdusd0.64390.64280.00002006.08.29 23:280.64420.000.000.003 000.00
3216112006.08.29 23:26buy100.00nzdusd0.64360.64250.00002006.08.29 23:260.64390.000.000.003 000.00
3215922006.08.29 23:23sell100.00audusd0.76340.76450.00002006.08.29 23:240.76320.000.000.002 000.00
3211122006.08.29 22:46sell100.00audusd0.76340.76450.00002006.08.29 23:180.76320.000.000.002 000.00
3211032006.08.29 22:43buy100.00nzdusd0.64390.64280.00002006.08.29 22:450.64410.000.000.002 000.00
3208252006.08.29 22:03sell100.00nzdusd0.64420.64530.00002006.08.29 22:380.64420.000.000.000.00
3209652006.08.29 22:24sell100.00usdjpy116.61116.720.002006.08.29 22:37116.670.000.000.00-5 142.71
3209252006.08.29 22:19buy100.00usdjpy116.59116.480.002006.08.29 22:19116.620.000.000.002 572.46
3209122006.08.29 22:14buy100.00usdjpy116.59116.480.002006.08.29 22:16116.630.000.000.003 429.65
3208552006.08.29 22:06sell100.00usdcad1.10781.10890.00002006.08.29 22:141.10750.000.000.002 708.80
3208172006.08.29 22:01buy100.00nzdusd0.64390.64280.00002006.08.29 22:030.64420.000.000.003 000.00
3206742006.08.29 21:45sell97.60usdcad1.10811.10920.00002006.08.29 22:001.10780.000.000.002 643.08
3207742006.08.29 21:57sell100.00usdjpy116.69116.800.002006.08.29 21:57116.640.000.000.004 286.69
3204862006.08.29 21:20buy100.00audusd0.76390.76280.00002006.08.29 21:560.76410.000.000.002 000.00
3206542006.08.29 21:42sell49.90gbpusd1.89821.89930.00002006.08.29 21:441.89780.000.000.001 996.00
3205672006.08.29 21:29sell48.90gbpusd1.89831.89940.00002006.08.29 21:421.89800.000.000.001 467.00
3202102006.08.29 20:48sell90.20usdjpy116.63116.740.002006.08.29 21:28116.670.000.000.00-3 092.48
3203862006.08.29 21:10sell100.00usdchf1.22891.23000.00002006.08.29 21:161.22860.000.000.002 441.80
3203582006.08.29 21:06buy100.00audusd0.76420.76310.00002006.08.29 21:100.76430.000.000.001 000.00
3202742006.08.29 20:56sell97.20usdcad1.10801.10910.00002006.08.29 21:021.10760.000.000.003 510.29
3202552006.08.29 20:52sell93.60usdcad1.10801.10910.00002006.08.29 20:521.10770.000.000.002 534.98
3202192006.08.29 20:48sell90.20usdcad1.10831.10940.00002006.08.29 20:501.10800.000.000.002 442.24
3200692006.08.29 20:35buy100.00nzdusd0.64410.64270.00002006.08.29 20:470.64410.000.000.000.00
3201922006.08.29 20:45buy77.40usdcad1.10771.10660.00002006.08.29 20:451.10800.000.000.002 095.67
3201532006.08.29 20:41buy74.60usdcad1.10771.10660.00002006.08.29 20:411.10800.000.000.002 019.86
3201142006.08.29 20:39sell71.90usdcad1.10801.10910.00002006.08.29 20:391.10770.000.000.001 947.28
3200482006.08.29 20:34sell84.30usdcad1.10791.10900.00002006.08.29 20:341.10760.000.000.002 283.32
3199192006.08.29 20:27sell44.20gbpusd1.89881.89990.00002006.08.29 20:331.89870.000.000.00442.00
3198622006.08.29 20:23buy81.00usdcad1.10761.10650.00002006.08.29 20:331.10790.000.000.002 193.34
3199082006.08.29 20:26sell81.10usdjpy116.64116.750.002006.08.29 20:27116.610.000.000.002 086.44
3198382006.08.29 20:19buy79.00usdcad1.10781.10670.00002006.08.29 20:191.10820.000.000.002 851.47
3198272006.08.29 20:19sell76.20usdcad1.10831.10940.00002006.08.29 20:191.10770.000.000.004 127.47
3197252006.08.29 20:12buy74.30usdcad1.10781.10670.00002006.08.29 20:161.10820.000.000.002 681.83
3188262006.08.29 19:06buy65.90eurusd1.28301.28190.00002006.08.29 20:061.28220.000.000.00-5 272.00
3188472006.08.29 19:06sell100.00usdjpy116.61116.720.002006.08.29 20:05116.720.000.000.00-9 424.26
3183362006.08.29 18:47sell77.60usdchf1.22891.23000.00002006.08.29 19:021.22830.000.000.003 790.60
3184642006.08.29 18:51sell65.10eurusd1.28331.28440.00002006.08.29 19:021.28300.000.000.001 953.00
3184412006.08.29 18:51buy80.40usdcad1.10761.10650.00002006.08.29 18:511.10790.000.000.002 177.09
3183442006.08.29 18:47sell77.70usdjpy116.72116.830.002006.08.29 18:48116.690.000.000.001 997.60
3173502006.08.29 18:18buy100.00audusd0.76310.76140.00002006.08.29 18:200.76270.000.000.00-4 000.00
3172932006.08.29 18:17buy77.90usdcad1.10911.10800.00002006.08.29 18:201.10890.000.000.00-1 405.00
3173512006.08.29 18:18sell100.00audusd0.76300.76410.00002006.08.29 18:190.76280.000.000.002 000.00
3173062006.08.29 18:17buy100.00audusd0.76260.76040.00002006.08.29 18:180.76290.000.000.003 000.00
3160252006.08.29 17:35sell81.50usdcad1.11041.11150.00002006.08.29 18:171.10950.000.000.006 611.09
3167112006.08.29 18:03sell100.00audusd0.76120.76230.00002006.08.29 18:160.76230.000.000.00-11 000.00
3167062006.08.29 18:03sell100.00nzdusd0.64120.64230.00002006.08.29 18:030.64090.000.000.003 000.00
3166842006.08.29 18:03sell90.20audusd0.76120.76230.00002006.08.29 18:030.76060.000.000.005 412.00
3161322006.08.29 17:46buy100.00nzdusd0.64050.63940.00002006.08.29 18:000.63940.000.000.00-11 000.00
3161242006.08.29 17:46buy100.00nzdusd0.64020.63910.00002006.08.29 17:460.64020.000.000.000.00
3160682006.08.29 17:41buy63.70eurusd1.27721.27610.00002006.08.29 17:461.27750.000.000.001 911.00
3158982006.08.29 17:28sell95.00usdcad1.11041.11150.00002006.08.29 17:291.11020.000.000.001 711.40
3157172006.08.29 17:16buy61.20eurusd1.27691.27580.00002006.08.29 17:291.27740.000.000.003 060.00
3156992006.08.29 17:15buy75.30usdcad1.10991.10880.00002006.08.29 17:271.11020.000.000.002 034.77
3157022006.08.29 17:15buy75.40usdjpy116.90116.790.002006.08.29 17:16116.930.000.000.001 934.49
3145762006.08.29 16:10sell72.70usdjpy116.97117.080.002006.08.29 17:08116.940.000.000.001 865.06
3155572006.08.29 17:04buy95.60audusd0.76010.75900.00002006.08.29 17:050.76030.000.000.001 912.00
3145642006.08.29 16:09sell38.00gbpusd1.89101.89210.00002006.08.29 16:091.89070.000.000.001 140.00
3145602006.08.29 16:09sell37.60gbpusd1.89101.89210.00002006.08.29 16:091.89070.000.000.001 128.00
3145542006.08.29 16:09sell37.20gbpusd1.89101.89210.00002006.08.29 16:091.89070.000.000.001 116.00
3138992006.08.29 15:39sell90.40audusd0.76140.76250.00002006.08.29 15:400.76130.000.000.00904.00
3139032006.08.29 15:39buy47.20usdcad1.11101.10990.00002006.08.29 15:401.11130.000.000.001 274.18
3138602006.08.29 15:37sell100.00audusd0.76110.76220.00002006.08.29 15:390.76100.000.000.001 000.00
3138502006.08.29 15:36sell35.70gbpusd1.89271.89380.00002006.08.29 15:381.89250.000.000.00714.00
3137882006.08.29 15:33sell66.80usdcad1.11191.11300.00002006.08.29 15:341.11170.000.000.001 201.76
3135602006.08.29 15:21buy67.20usdcad1.11141.11030.00002006.08.29 15:221.11130.000.000.00-604.70
3135542006.08.29 15:21buy35.40gbpusd1.89191.89080.00002006.08.29 15:211.89200.000.000.00354.00
3132472006.08.29 15:06sell100.00nzdusd0.64150.64260.00002006.08.29 15:070.64150.000.000.000.00
3132382006.08.29 15:06sell100.00nzdusd0.64160.64270.00002006.08.29 15:060.64150.000.000.001 000.00
3132152006.08.29 15:05sell100.00nzdusd0.64150.64260.00002006.08.29 15:050.64120.000.000.003 000.00
3131902006.08.29 15:04buy100.00nzdusd0.64120.64010.00002006.08.29 15:050.64110.000.000.00-1 000.00
3130762006.08.29 14:58sell67.80usdjpy116.89117.000.002006.08.29 15:04116.950.000.000.00-3 478.41
3131092006.08.29 14:59sell35.80gbpusd1.89241.89350.00002006.08.29 15:011.89260.000.000.00-716.00
3130312006.08.29 14:57buy24.40gbpusd1.89211.89100.00002006.08.29 14:581.89230.000.000.00488.00
3130112006.08.29 14:56sell85.20audusd0.76120.76230.00002006.08.29 14:570.76090.000.000.002 556.00
3130222006.08.29 14:56sell23.50gbpusd1.89231.89340.00002006.08.29 14:561.89180.000.000.001 175.00
3129822006.08.29 14:56sell81.50audusd0.76120.76230.00002006.08.29 14:560.76090.000.000.002 445.00
3129862006.08.29 14:56sell22.50gbpusd1.89211.89320.00002006.08.29 14:561.89140.000.000.001 575.00
3129732006.08.29 14:56sell79.30audusd0.76120.76230.00002006.08.29 14:560.76090.000.000.002 379.00
3129712006.08.29 14:55buy71.00eurusd1.27531.27420.00002006.08.29 14:561.27570.000.000.002 840.00
3129642006.08.29 14:55buy24.40gbpusd1.89151.89040.00002006.08.29 14:561.89200.000.000.001 220.00
3129212006.08.29 14:54buy66.30usdcad1.11101.10990.00002006.08.29 14:551.11130.000.000.001 789.80
3129622006.08.29 14:55buy23.50gbpusd1.89151.89040.00002006.08.29 14:551.89200.000.000.001 175.00
3129152006.08.29 14:54sell42.70eurusd1.27571.27680.00002006.08.29 14:551.27540.000.000.001 281.00
3128972006.08.29 14:54buy58.60usdcad1.11121.11010.00002006.08.29 14:541.11010.000.000.00-5 806.68
3128842006.08.29 14:54buy63.00usdcad1.11121.11010.00002006.08.29 14:541.11010.000.000.00-6 242.68
3128612006.08.29 14:53buy48.60eurusd1.27531.27420.00002006.08.29 14:531.27560.000.000.001 458.00
3128012006.08.29 14:52buy30.40gbpusd1.89221.89110.00002006.08.29 14:531.89320.000.000.003 040.00
3128202006.08.29 14:53buy66.30eurusd1.27531.27420.00002006.08.29 14:531.27580.000.000.003 315.00
3127922006.08.29 14:52buy56.50usdjpy116.86116.750.002006.08.29 14:52116.890.000.000.001 450.08
3124922006.08.29 14:42sell78.90nzdusd0.64190.64300.00002006.08.29 14:520.64160.000.000.002 367.00
3127622006.08.29 14:52buy29.70usdjpy116.87116.760.002006.08.29 14:52116.900.000.000.00762.19
3127262006.08.29 14:51buy27.90usdcad1.10991.10880.00002006.08.29 14:511.11040.000.000.001 256.30
3126872006.08.29 14:50sell26.90usdjpy116.92117.030.002006.08.29 14:51116.890.000.000.00690.39
3126602006.08.29 14:50sell20.40eurusd1.27601.27710.00002006.08.29 14:501.27570.000.000.00612.00
3125922006.08.29 14:48buy25.10usdcad1.10951.10840.00002006.08.29 14:491.10980.000.000.00678.50
3125412006.08.29 14:45buy12.80gbpusd1.89401.89290.00002006.08.29 14:461.89450.000.000.00640.00
3125242006.08.29 14:44sell23.40usdjpy116.89117.000.002006.08.29 14:44116.860.000.000.00600.72
3125042006.08.29 14:43sell22.30usdjpy116.88116.990.002006.08.29 14:43116.840.000.000.00763.44
3124352006.08.29 14:39sell26.20gbpusd1.89491.89600.00002006.08.29 14:411.89440.000.000.001 310.00
3124172006.08.29 14:37sell48.80usdcad1.11041.11150.00002006.08.29 14:371.11010.000.000.001 318.80
3124142006.08.29 14:37sell48.50usdcad1.11041.11150.00002006.08.29 14:371.11030.000.000.00436.82
3124122006.08.29 14:37sell48.20usdcad1.11041.11150.00002006.08.29 14:371.11030.000.000.00434.12
3124112006.08.29 14:37sell47.90usdcad1.11041.11150.00002006.08.29 14:371.11030.000.000.00431.41
3124092006.08.29 14:36sell72.90nzdusd0.64230.64340.00002006.08.29 14:360.64210.000.000.001 458.00
3121492006.08.29 14:24buy46.70usdchf1.23631.23520.00002006.08.29 14:361.23650.000.000.00755.36
3123682006.08.29 14:33buy78.40nzdusd0.64230.64120.00002006.08.29 14:360.64190.000.000.00-3 136.00
3123052006.08.29 14:28buy48.50usdcad1.10981.10870.00002006.08.29 14:331.11010.000.000.001 310.69
3121662006.08.29 14:25buy61.40audusd0.76200.76090.00002006.08.29 14:280.76220.000.000.001 228.00
3081642006.08.29 11:33sell55.80audusd0.76330.76440.00002006.08.29 14:240.76200.000.000.007 254.00
3120592006.08.29 14:22buy24.50eurusd1.27721.27610.00002006.08.29 14:241.27610.000.000.00-2 695.00
3120432006.08.29 14:22buy44.80nzdusd0.64280.64170.00002006.08.29 14:220.64320.000.000.001 792.00
3116992006.08.29 14:08buy58.80nzdusd0.64390.64280.00002006.08.29 14:220.64280.000.000.00-6 468.00
3116092006.08.29 14:06buy19.30gbpusd1.89931.89820.00002006.08.29 14:071.89970.000.000.00772.00
3113702006.08.29 14:00sell51.40nzdusd0.64510.64620.00002006.08.29 14:050.64460.000.000.002 570.00
3113472006.08.29 14:00sell29.40eurusd1.27991.28100.00002006.08.29 14:001.28100.000.000.00-3 234.00
3109752006.08.29 13:38sell43.70usdcad1.10801.10910.00002006.08.29 14:001.10910.000.000.00-4 334.14
3109352006.08.29 13:36buy42.10usdcad1.10741.10630.00002006.08.29 13:361.10770.000.000.001 140.20
3109252006.08.29 13:36sell39.30usdjpy116.75116.860.002006.08.29 13:36116.690.000.000.002 020.74
3108022006.08.29 13:29buy37.40usdcad1.10731.10620.00002006.08.29 13:351.10770.000.000.001 350.55
3107992006.08.29 13:29buy36.10usdcad1.10701.10590.00002006.08.29 13:291.10730.000.000.00978.05
3103642006.08.29 13:12sell18.30gbpusd1.89841.89950.00002006.08.29 13:291.89790.000.000.00915.00
3103482006.08.29 13:11sell17.90gbpusd1.89821.89930.00002006.08.29 13:121.89790.000.000.00537.00
3102932006.08.29 13:08sell17.50gbpusd1.89821.89930.00002006.08.29 13:101.89790.000.000.00525.00
3102892006.08.29 13:08sell17.20gbpusd1.89821.89930.00002006.08.29 13:081.89790.000.000.00516.00
3100952006.08.29 13:00sell16.80gbpusd1.89811.89920.00002006.08.29 13:061.89780.000.000.00504.00
3100182006.08.29 12:58sell30.80usdjpy116.72116.830.002006.08.29 12:59116.690.000.000.00791.84
3098262006.08.29 12:47buy29.70usdjpy116.62116.510.002006.08.29 12:48116.650.000.000.00763.82
3098162006.08.29 12:47buy28.70usdjpy116.62116.510.002006.08.29 12:47116.650.000.000.00738.11
3096622006.08.29 12:40buy21.20eurusd1.28121.28010.00002006.08.29 12:441.28170.000.000.001 060.00
3094752006.08.29 12:31buy26.20usdcad1.10911.10800.00002006.08.29 12:391.10940.000.000.00708.49
3094722006.08.29 12:31buy25.20usdcad1.10901.10790.00002006.08.29 12:311.10930.000.000.00681.51
3094672006.08.29 12:31buy24.30usdcad1.10911.10800.00002006.08.29 12:311.10940.000.000.00657.11
3093582006.08.29 12:26buy23.40usdcad1.10911.10800.00002006.08.29 12:311.10940.000.000.00632.77
3090352006.08.29 12:15buy17.70eurusd1.28081.27970.00002006.08.29 12:261.28110.000.000.00531.00
3082792006.08.29 11:42buy21.80usdcad1.10911.10800.00002006.08.29 12:131.10940.000.000.00589.51
3082392006.08.29 11:38buy31.90nzdusd0.64270.64160.00002006.08.29 11:390.64300.000.000.00957.00
3082282006.08.29 11:38buy30.00nzdusd0.64270.64160.00002006.08.29 11:380.64300.000.000.00900.00
3078922006.08.29 11:19buy37.40usdjpy116.83116.720.002006.08.29 11:38116.720.000.000.00-3 524.67
3080412006.08.29 11:26sell31.80eurusd1.28131.28240.00002006.08.29 11:301.28090.000.000.001 272.00
3075102006.08.29 10:56sell47.40usdcad1.10801.10910.00002006.08.29 11:261.10910.000.000.00-4 701.11
3078682006.08.29 11:16buy36.50usdjpy116.79116.680.002006.08.29 11:16116.810.000.000.00624.95
3078252006.08.29 11:13sell18.50gbpusd1.90031.90140.00002006.08.29 11:141.89980.000.000.00925.00
3078222006.08.29 11:13sell18.10gbpusd1.90031.90140.00002006.08.29 11:131.90000.000.000.00543.00
3068382006.08.29 10:08sell39.70usdjpy116.74116.850.002006.08.29 11:10116.850.000.000.00-3 736.95
3071082006.08.29 10:23sell35.80eurusd1.28141.28250.00002006.08.29 10:561.28110.000.000.001 074.00
3069752006.08.29 10:16sell44.20usdcad1.10801.10910.00002006.08.29 10:211.10770.000.000.001 197.08
3069182006.08.29 10:13buy33.10eurusd1.28091.27980.00002006.08.29 10:161.28130.000.000.001 324.00
3068442006.08.29 10:09sell61.90nzdusd0.64260.64370.00002006.08.29 10:120.64230.000.000.001 857.00
3068292006.08.29 10:08buy50.70audusd0.76270.76160.00002006.08.29 10:080.76300.000.000.001 521.00
3063952006.08.29 09:54buy24.80eurusd1.28111.28000.00002006.08.29 10:071.28080.000.000.00-744.00
3067472006.08.29 10:04sell51.70usdjpy116.75116.860.002006.08.29 10:07116.720.000.000.001 328.82
3052072006.08.29 08:52sell57.70audusd0.76150.76310.00002006.08.29 10:040.76310.000.000.00-9 232.00
3062312006.08.29 09:47sell24.00eurusd1.28141.28250.00002006.08.29 09:531.28110.000.000.00720.00
3061292006.08.29 09:43sell23.00eurusd1.28131.28240.00002006.08.29 09:461.28090.000.000.00920.00
3061112006.08.29 09:42sell22.00eurusd1.28131.28240.00002006.08.29 09:421.28090.000.000.00880.00
3057722006.08.29 09:25sell14.30gbpusd1.90031.90140.00002006.08.29 09:421.89980.000.000.00715.00
3057622006.08.29 09:25sell26.30usdjpy116.75116.860.002006.08.29 09:25116.720.000.000.00675.98
3055762006.08.29 09:11buy30.20usdjpy116.84116.730.002006.08.29 09:25116.730.000.000.00-2 846.13
3049582006.08.29 08:38buy24.10gbpusd1.90231.90120.00002006.08.29 08:491.90120.000.000.00-2 651.00
3039892006.08.29 07:52buy54.20audusd0.76310.76200.00002006.08.29 08:330.76200.000.000.00-5 962.00
3047782006.08.29 08:29sell34.50eurusd1.28361.28470.00002006.08.29 08:311.28330.000.000.001 035.00
3046172006.08.29 08:22buy63.70nzdusd0.64030.63920.00002006.08.29 08:290.64070.000.000.002 548.00
3045622006.08.29 08:19buy21.00gbpusd1.90151.90040.00002006.08.29 08:221.90180.000.000.00630.00
3044442006.08.29 08:14sell58.50nzdusd0.64050.64160.00002006.08.29 08:190.64020.000.000.001 755.00
3042752006.08.29 08:05buy28.30eurusd1.28261.28150.00002006.08.29 08:141.28290.000.000.00849.00
3042352006.08.29 08:02buy35.00usdjpy116.61116.500.002006.08.29 08:04116.640.000.000.00900.21
3041862006.08.29 08:00sell33.80usdjpy116.64116.750.002006.08.29 08:02116.610.000.000.00869.57
3041612006.08.29 07:59buy32.60usdjpy116.61116.500.002006.08.29 08:00116.640.000.000.00838.48
3041342006.08.29 07:59sell47.70nzdusd0.64120.64230.00002006.08.29 07:590.64090.000.000.001 431.00
3040712006.08.29 07:56sell29.50usdjpy116.67116.780.002006.08.29 07:58116.640.000.000.00758.74
3040072006.08.29 07:53buy28.50usdjpy116.64116.530.002006.08.29 07:56116.670.000.000.00732.84
3019482006.08.29 06:21buy50.50audusd0.76280.76170.00002006.08.29 07:520.76320.000.000.002 020.00
3039192006.08.29 07:50sell15.00gbpusd1.90041.90150.00002006.08.29 07:521.90000.000.000.00600.00
3038602006.08.29 07:47buy32.90usdjpy116.76116.650.002006.08.29 07:50116.650.000.000.00-3 102.44
3035712006.08.29 07:30buy16.90gbpusd1.89971.89860.00002006.08.29 07:461.90000.000.000.00507.00
3034772006.08.29 07:26sell16.60gbpusd1.90031.90140.00002006.08.29 07:301.90000.000.000.00498.00
3034742006.08.29 07:26sell16.20gbpusd1.90031.90140.00002006.08.29 07:261.90000.000.000.00486.00
3034032006.08.29 07:24buy15.70gbpusd1.89981.89870.00002006.08.29 07:261.90020.000.000.00628.00
3033262006.08.29 07:22buy28.90usdjpy116.75116.640.002006.08.29 07:24116.780.000.000.00742.42
3032882006.08.29 07:21sell27.90usdjpy116.85116.960.002006.08.29 07:22116.820.000.000.00716.49
3032792006.08.29 07:21sell14.20gbpusd1.90041.90150.00002006.08.29 07:211.90000.000.000.00568.00
3032782006.08.29 07:21sell13.90gbpusd1.90041.90150.00002006.08.29 07:211.90010.000.000.00417.00
3032752006.08.29 07:21sell13.60gbpusd1.90041.90150.00002006.08.29 07:211.90010.000.000.00408.00
3030292006.08.29 07:12buy29.90usdjpy116.90116.790.002006.08.29 07:20116.790.000.000.00-2 816.17
3028872006.08.29 07:04buy43.80nzdusd0.64020.63910.00002006.08.29 07:120.64050.000.000.001 314.00
3027972006.08.29 07:00sell14.40gbpusd1.89901.90010.00002006.08.29 07:041.89870.000.000.00432.00
3019722006.08.29 06:23buy20.70eurusd1.28261.28150.00002006.08.29 07:001.28290.000.000.00621.00
3013622006.08.29 05:49buy46.60audusd0.76230.76120.00002006.08.29 06:200.76290.000.000.002 796.00
3015932006.08.29 05:59buy38.90nzdusd0.63990.63880.00002006.08.29 06:200.64020.000.000.001 167.00
3015342006.08.29 05:57sell14.30gbpusd1.89821.89930.00002006.08.29 05:581.89930.000.000.00-1 573.00
3014822006.08.29 05:55sell25.60usdjpy116.85116.960.002006.08.29 05:57116.800.000.000.001 095.89
3014502006.08.29 05:53sell13.20gbpusd1.89821.89930.00002006.08.29 05:551.89790.000.000.00396.00
3013712006.08.29 05:49buy12.90gbpusd1.89821.89710.00002006.08.29 05:521.89850.000.000.00387.00
3005872006.08.29 04:54sell46.10audusd0.76300.76410.00002006.08.29 05:490.76240.000.000.002 766.00
3005882006.08.29 04:54sell24.30usdjpy116.72116.830.002006.08.29 05:49116.830.000.000.00-2 287.94
3005822006.08.29 04:54sell34.60usdjpy116.72116.830.002006.08.29 04:54116.690.000.000.00889.54
3005712006.08.29 04:53sell34.00usdjpy116.72116.830.002006.08.29 04:54116.690.000.000.00874.11
3005682006.08.29 04:53sell33.40usdjpy116.72116.830.002006.08.29 04:53116.690.000.000.00858.69
3003482006.08.29 04:42buy51.40nzdusd0.64020.63910.00002006.08.29 04:530.64050.000.000.001 542.00
3003892006.08.29 04:44buy15.20usdjpy116.79116.680.002006.08.29 04:52116.680.000.000.00-1 432.98
3003752006.08.29 04:42buy18.90audusd0.76230.76120.00002006.08.29 04:440.76260.000.000.00567.00
3002862006.08.29 04:39buy49.80nzdusd0.64020.63910.00002006.08.29 04:390.64050.000.000.001 494.00
3002812006.08.29 04:39buy48.20nzdusd0.64020.63910.00002006.08.29 04:390.64050.000.000.001 446.00
2999462006.08.29 04:27sell17.30nzdusd0.64080.64190.00002006.08.29 04:390.64050.000.000.00519.00
3000342006.08.29 04:31buy42.10usdjpy116.76116.650.002006.08.29 04:39116.790.000.000.001 081.43
2996172006.08.29 04:05buy55.70usdjpy116.86116.750.002006.08.29 04:29116.750.000.000.00-5 247.97
2998882006.08.29 04:24sell16.60nzdusd0.64080.64190.00002006.08.29 04:240.64060.000.000.00332.00
2998852006.08.29 04:24sell15.90nzdusd0.64080.64190.00002006.08.29 04:240.64060.000.000.00318.00
2997822006.08.29 04:17sell9.70usdcad1.11071.11180.00002006.08.29 04:231.11030.000.000.00349.46
2987542006.08.29 02:33sell11.40eurusd1.28171.28280.00002006.08.29 04:171.28280.000.000.00-1 254.00
2996132006.08.29 04:05sell69.30audusd0.76250.76360.00002006.08.29 04:050.76220.000.000.002 079.00
2991932006.08.29 03:22sell50.90usdcad1.11051.11160.00002006.08.29 04:051.11020.000.000.001 375.43
2991412006.08.29 03:18sell63.30audusd0.76220.76330.00002006.08.29 03:210.76190.000.000.001 899.00
2991332006.08.29 03:18sell60.00audusd0.76220.76330.00002006.08.29 03:180.76190.000.000.001 800.00
2991292006.08.29 03:18sell56.90audusd0.76220.76330.00002006.08.29 03:180.76190.000.000.001 707.00
2991232006.08.29 03:17buy22.20gbpusd1.89801.89690.00002006.08.29 03:171.89840.000.000.00888.00
2990872006.08.29 03:15sell52.30audusd0.76230.76340.00002006.08.29 03:170.76200.000.000.001 569.00
2981822006.08.29 01:54sell43.40nzdusd0.63960.64070.00002006.08.29 03:150.64070.000.000.00-4 774.00
2985292006.08.29 02:17buy14.10usdjpy116.87116.760.002006.08.29 02:24116.900.000.000.00361.85
2985212006.08.29 02:17buy17.50audusd0.76120.76010.00002006.08.29 02:170.76150.000.000.00525.00
2984712006.08.29 02:15sell10.10eurusd1.28181.28290.00002006.08.29 02:151.28150.000.000.00303.00
2982902006.08.29 02:01sell12.40usdcad1.11041.11150.00002006.08.29 02:141.11010.000.000.00335.10
2982462006.08.29 01:58buy6.40gbpusd1.89731.89620.00002006.08.29 02:011.89770.000.000.00256.00
2978422006.08.29 01:21buy16.50audusd0.75980.75870.00002006.08.29 01:520.76150.000.000.002 805.00
2962752006.08.28 23:44sell46.10nzdusd0.63860.63970.00002006.08.29 01:520.63970.000.000.00-5 071.00
2978002006.08.29 01:18sell6.50gbpusd1.89671.89780.00002006.08.29 01:181.89640.000.000.00195.00
2977852006.08.29 01:16buy9.40eurusd1.28051.27940.00002006.08.29 01:161.28070.000.000.00188.00
2977792006.08.29 01:16buy9.20eurusd1.28051.27940.00002006.08.29 01:161.28070.000.000.00184.00
2977322006.08.29 01:13buy6.10gbpusd1.89621.89510.00002006.08.29 01:151.89650.000.000.00183.00
2977252006.08.29 01:13buy5.90gbpusd1.89621.89510.00002006.08.29 01:131.89650.000.000.00177.00
2977232006.08.29 01:13buy5.80gbpusd1.89621.89510.00002006.08.29 01:131.89650.000.000.00174.00
2971562006.08.29 00:39buy10.60usdjpy117.00116.890.002006.08.29 01:13117.030.000.000.00271.73
2970212006.08.29 00:33sell9.50eurusd1.27991.28100.00002006.08.29 00:391.28100.000.000.00-1 045.00
2968492006.08.29 00:25buy6.20gbpusd1.89611.89500.00002006.08.29 00:271.89640.000.000.00186.00
2968072006.08.29 00:23buy11.60usdjpy117.09116.980.002006.08.29 00:24117.110.000.000.00198.10
2967602006.08.29 00:20sell5.90gbpusd1.89611.89720.00002006.08.29 00:201.89570.000.000.00236.00
2964952006.08.29 00:05sell6.40gbpusd1.89501.89610.00002006.08.29 00:121.89610.000.000.00-704.00
2964282006.08.29 00:00buy9.20eurusd1.27901.27790.00002006.08.29 00:051.27930.000.000.00276.00
2963822006.08.28 23:54buy9.00eurusd1.27901.27790.00002006.08.28 23:581.27930.000.000.00270.00
2963002006.08.28 23:48sell13.30usdcad1.11191.11300.00002006.08.28 23:531.11300.000.000.00-1 314.47
2962932006.08.28 23:46buy12.80usdcad1.11131.11020.00002006.08.28 23:461.11160.000.000.00345.45
2962732006.08.28 23:43buy37.80audusd0.75910.75800.00002006.08.28 23:430.75940.000.000.001 134.00
2962492006.08.28 23:39buy21.50eurusd1.27871.27760.00002006.08.28 23:431.27890.000.000.00430.00
2962632006.08.28 23:41buy44.00audusd0.75910.75800.00002006.08.28 23:430.75940.000.000.001 320.00
2961892006.08.28 23:32buy35.20audusd0.75910.75800.00002006.08.28 23:320.75940.000.000.001 056.00
2961832006.08.28 23:30buy26.20usdcad1.11131.11020.00002006.08.28 23:301.11160.000.000.00707.09
2959172006.08.28 23:01buy17.70usdcad1.11131.11020.00002006.08.28 23:261.11160.000.000.00477.69
2961132006.08.28 23:26sell26.30eurusd1.27941.28050.00002006.08.28 23:261.27930.000.000.00263.00
2958752006.08.28 22:45buy34.10audusd0.75950.75790.00002006.08.28 23:260.75940.000.000.00-341.00
2958452006.08.28 22:43sell33.50audusd0.75970.76130.00002006.08.28 22:440.75950.000.000.00670.00
2958372006.08.28 22:41sell25.10usdcad1.11161.11320.00002006.08.28 22:411.11140.000.000.00451.68
2952622006.08.28 21:20sell27.00usdcad1.11151.11310.00002006.08.28 22:411.11140.000.000.00242.94
2954282006.08.28 21:42sell35.50audusd0.75870.76020.00002006.08.28 22:410.75950.000.000.00-2 840.00
2946592006.08.28 20:30sell18.70usdchf1.23691.23850.00002006.08.28 21:191.23740.000.000.00-755.62
2946392006.08.28 20:29buy39.00eurusd1.27841.27680.00002006.08.28 21:191.27790.000.000.00-1 950.00
2946492006.08.28 20:29buy18.00usdjpy117.16117.000.002006.08.28 20:29117.190.000.000.00460.79
2946422006.08.28 20:29buy17.60usdjpy117.16117.000.002006.08.28 20:29117.180.000.000.00300.39
2936772006.08.28 18:44buy8.90gbpusd1.89551.89040.00002006.08.28 20:291.89380.000.000.00-1 513.00
2946202006.08.28 20:28buy48.10usdjpy117.16117.000.002006.08.28 20:29117.190.000.000.001 231.33
2945552006.08.28 20:23sell46.50usdjpy117.18117.340.002006.08.28 20:27117.150.000.000.001 190.78
2945522006.08.28 20:23buy43.70usdcad1.11131.10970.00002006.08.28 20:231.11180.000.000.001 965.28
2945202006.08.28 20:20buy27.70usdcad1.11121.10610.00002006.08.28 20:231.11160.000.000.00996.76
2945162006.08.28 20:20buy26.70usdcad1.11121.10610.00002006.08.28 20:201.11160.000.000.00960.78
2944072006.08.28 20:11buy34.30audusd0.75910.75400.00002006.08.28 20:160.75930.000.000.00686.00
2943722006.08.28 20:07buy25.60usdjpy117.16116.650.002006.08.28 20:08117.180.000.000.00436.93
2937012006.08.28 18:47sell32.80audusd0.75960.76470.00002006.08.28 20:040.75940.000.000.00656.00
2934872006.08.28 18:26sell7.10usdcad1.10971.11480.00002006.08.28 18:431.11010.000.000.00-255.83
2936282006.08.28 18:40sell20.60eurusd1.27931.28440.00002006.08.28 18:431.27900.000.000.00618.00
2934792006.08.28 18:25sell25.60nzdusd0.63900.64410.00002006.08.28 18:390.63870.000.000.00768.00
2934372006.08.28 18:15sell15.80usdcad1.11011.11520.00002006.08.28 18:241.10980.000.000.00427.10
2933702006.08.28 18:01buy16.00gbpusd1.89641.89130.00002006.08.28 18:241.89670.000.000.00480.00
2934342006.08.28 18:15sell15.40usdcad1.11011.11520.00002006.08.28 18:151.10980.000.000.00416.29
2932362006.08.28 17:44sell1.00usdcad1.11071.11580.00002006.08.28 18:141.10990.000.000.0072.08
2933602006.08.28 18:01buy15.70gbpusd1.89641.89130.00002006.08.28 18:011.89670.000.000.00471.00
2933512006.08.28 18:01buy15.40gbpusd1.89641.89130.00002006.08.28 18:011.89680.000.000.00616.00
2933412006.08.28 18:00buy15.20gbpusd1.89621.89110.00002006.08.28 18:001.89650.000.000.00456.00
2933002006.08.28 17:55sell43.70nzdusd0.63860.64370.00002006.08.28 17:550.63840.000.000.00874.00
2932592006.08.28 17:48buy1.00gbpusd1.89611.89100.00002006.08.28 17:541.89640.000.000.0030.00
2932142006.08.28 17:41buy30.90eurusd1.27871.27760.00002006.08.28 17:421.27890.000.000.00618.00
2930532006.08.28 17:18sell29.60usdcad1.11011.11120.00002006.08.28 17:331.11060.000.000.00-1 332.61
2930432006.08.28 17:18sell53.60nzdusd0.63800.63910.00002006.08.28 17:180.63780.000.000.001 072.00
2930182006.08.28 17:17buy27.80usdcad1.10981.10870.00002006.08.28 17:181.11010.000.000.00751.28
2929692006.08.28 17:12sell27.00usdcad1.11011.11120.00002006.08.28 17:171.10980.000.000.00729.86
2929442006.08.28 17:09buy26.30usdcad1.10991.10880.00002006.08.28 17:101.11020.000.000.00710.68
2928642006.08.28 16:59sell19.00gbpusd1.89671.89780.00002006.08.28 17:071.89640.000.000.00570.00
2928582006.08.28 16:59sell18.60gbpusd1.89681.89790.00002006.08.28 16:591.89650.000.000.00558.00
2926752006.08.28 16:36buy28.00usdcad1.11161.11050.00002006.08.28 16:591.11050.000.000.00-2 773.53
2925582006.08.28 16:27sell27.50usdcad1.11191.11300.00002006.08.28 16:281.11170.000.000.00494.74
2919892006.08.28 15:52buy34.80audusd0.75880.75770.00002006.08.28 16:260.75910.000.000.001 044.00
2915692006.08.28 15:32buy20.00eurusd1.27841.27730.00002006.08.28 15:491.27880.000.000.00800.00
2913122006.08.28 15:22buy44.70usdjpy117.15116.940.002006.08.28 15:23117.170.000.000.00762.99
2897432006.08.28 14:39buy45.90eurusd1.28051.27840.00002006.08.28 15:221.27880.000.000.00-7 803.00
2893932006.08.28 14:22sell29.30gbpusd1.89851.90060.00002006.08.28 14:391.89790.000.000.001 758.00
2892442006.08.28 14:18buy42.20eurusd1.28121.27910.00002006.08.28 14:211.28140.000.000.00844.00
2891502006.08.28 14:15sell51.60usdcad1.10801.11010.00002006.08.28 14:181.10770.000.000.001 397.49
2891332006.08.28 14:15sell50.10usdjpy117.06117.270.002006.08.28 14:15117.040.000.000.00856.12
2891232006.08.28 14:15sell48.60usdjpy117.07117.280.002006.08.28 14:15117.050.000.000.00830.41
2889162006.08.28 14:08sell36.90eurusd1.28131.28340.00002006.08.28 14:131.28110.000.000.00738.00
2886912006.08.28 14:02buy35.40eurusd1.28111.27900.00002006.08.28 14:081.28140.000.000.001 062.00
2886492006.08.28 14:01sell44.00usdjpy117.07117.280.002006.08.28 14:01117.050.000.000.00751.82
2884382006.08.28 13:55buy22.10gbpusd1.89831.89620.00002006.08.28 14:011.89880.000.000.001 105.00
2881372006.08.28 13:47buy40.00usdcad1.10741.10530.00002006.08.28 13:551.10770.000.000.001 083.33
2856682006.08.28 12:09buy20.50gbpusd1.89581.89370.00002006.08.28 13:441.89610.000.000.00615.00
2849022006.08.28 11:41buy20.00gbpusd1.89571.89360.00002006.08.28 12:081.89600.000.000.00600.00
2844762006.08.28 11:27buy28.40eurusd1.28071.27860.00002006.08.28 11:381.28100.000.000.00852.00
2815762006.08.28 09:29buy34.80usdchf1.23411.23200.00002006.08.28 11:271.23440.000.000.00845.76
2814692006.08.28 09:19sell33.20usdcad1.10801.11010.00002006.08.28 09:261.10770.000.000.00899.16
2812192006.08.28 09:10sell31.10usdcad1.10821.11030.00002006.08.28 09:191.10780.000.000.001 122.95
2811222006.08.28 09:06sell29.70usdcad1.10841.11050.00002006.08.28 09:091.10810.000.000.00804.08
2743282006.08.28 03:02buy28.30usdcad1.10801.10590.00002006.08.28 09:061.10830.000.000.00766.04
2743252006.08.28 03:02buy27.40usdcad1.10781.10570.00002006.08.28 03:021.10800.000.000.00494.58
2743162006.08.28 03:02buy26.60usdcad1.10801.10590.00002006.08.28 03:021.10820.000.000.00480.06
2742592006.08.28 02:57sell25.80usdjpy117.18117.390.002006.08.28 02:58117.160.000.000.00440.42
2732902006.08.28 01:53buy19.40eurusd1.27761.27550.00002006.08.28 02:431.27790.000.000.00582.00
2729722006.08.28 01:33buy12.70gbpusd1.88901.88690.00002006.08.28 01:531.88930.000.000.00381.00
2720182006.08.28 00:50sell23.30usdjpy117.22117.430.002006.08.28 01:30117.200.000.000.00397.61
2718782006.08.28 00:42sell17.80eurusd1.27711.27920.00002006.08.28 00:501.27690.000.000.00356.00
2717862006.08.28 00:34sell11.80gbpusd1.88841.89050.00002006.08.28 00:421.88820.000.000.00236.00
2716992006.08.28 00:27buy17.00eurusd1.27661.27450.00002006.08.28 00:331.27680.000.000.00340.00
2716732006.08.28 00:25sell16.50eurusd1.27681.27890.00002006.08.28 00:271.27660.000.000.00330.00
2703302006.08.27 21:49buy10.90gbpusd1.88781.88570.00002006.08.28 00:231.88800.000.000.00218.00
2702722006.08.27 21:34buy15.50eurusd1.27651.27440.00002006.08.27 21:391.27680.000.000.00465.00
2702352006.08.27 21:19sell14.90eurusd1.27681.27890.00002006.08.27 21:191.27650.000.000.00447.00
2701892006.08.27 21:05sell14.10eurusd1.27701.27910.00002006.08.27 21:061.27660.000.000.00564.00
2700742006.08.25 21:49balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 0.00 324 361.30
Closed P/L: 324 361.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3429532006.08.30 20:35sell100.00eurusd1.28341.28450.0000 1.28340.000.000.000.00
3430742006.08.30 20:46buy100.00gbpusd1.90421.90310.0000 1.90410.000.000.00-1 000.00
  0.00 0.00 0.00 -1 000.00
 Floating P/L: -1 000.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 324 361.30 Floating P/L: -1 000.00 Margin: 100 000.00
Balance: 334 361.30 Equity: 333 361.30 Free Margin: 233 361.30