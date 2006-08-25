Crown Forex SA
|Account: 13468
|Name: zz
|Currency: USD
|2006 August 30, 21:05
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|343019
|2006.08.30 20:41
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6482
|0.6493
|0.0000
|2006.08.30 20:44
|0.6482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|342372
|2006.08.30 19:51
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1096
|1.1085
|0.0000
|2006.08.30 20:40
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 923.32
|342884
|2006.08.30 20:30
|sell
|100.00
|eurusd
|1.2834
|1.2845
|0.0000
|2006.08.30 20:32
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|340888
|2006.08.30 17:56
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6497
|0.6483
|0.0000
|2006.08.30 20:18
|0.6483
|0.00
|0.00
|0.00
|-14 000.00
|342356
|2006.08.30 19:51
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1096
|1.1085
|0.0000
|2006.08.30 19:51
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|2 702.95
|342050
|2006.08.30 19:26
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1097
|1.1086
|0.0000
|2006.08.30 19:39
|1.1100
|0.00
|0.00
|0.00
|2 702.70
|341121
|2006.08.30 18:15
|buy
|100.00
|audusd
|0.7638
|0.7627
|0.0000
|2006.08.30 19:26
|0.7627
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|341100
|2006.08.30 18:14
|sell
|100.00
|audusd
|0.7639
|0.7650
|0.0000
|2006.08.30 18:15
|0.7636
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|341054
|2006.08.30 18:12
|sell
|100.00
|eurusd
|1.2838
|1.2849
|0.0000
|2006.08.30 18:14
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|340929
|2006.08.30 18:00
|buy
|100.00
|usdchf
|1.2286
|1.2275
|0.0000
|2006.08.30 18:12
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 962.77
|340923
|2006.08.30 18:00
|buy
|100.00
|usdchf
|1.2286
|1.2275
|0.0000
|2006.08.30 18:00
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.00
|1 627.60
|340425
|2006.08.30 17:27
|sell
|100.00
|audusd
|0.7642
|0.7653
|0.0000
|2006.08.30 17:52
|0.7639
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|340668
|2006.08.30 17:39
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|2006.08.30 17:50
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|340632
|2006.08.30 17:36
|buy
|100.00
|usdjpy
|117.12
|117.01
|0.00
|2006.08.30 17:36
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2 560.82
|340558
|2006.08.30 17:33
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2288
|1.2299
|0.0000
|2006.08.30 17:35
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|1 627.87
|340468
|2006.08.30 17:29
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6497
|0.6486
|0.0000
|2006.08.30 17:29
|0.6500
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|340440
|2006.08.30 17:28
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2291
|1.2302
|0.0000
|2006.08.30 17:28
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|1 627.47
|340430
|2006.08.30 17:27
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2291
|1.2302
|0.0000
|2006.08.30 17:27
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|1 627.47
|340254
|2006.08.30 17:18
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2291
|1.2302
|0.0000
|2006.08.30 17:27
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|1 627.47
|340299
|2006.08.30 17:20
|buy
|100.00
|usdjpy
|117.20
|117.09
|0.00
|2006.08.30 17:22
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2 559.07
|340103
|2006.08.30 17:09
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1093
|1.1082
|0.0000
|2006.08.30 17:14
|1.1092
|0.00
|0.00
|0.00
|-901.55
|340145
|2006.08.30 17:11
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2294
|1.2305
|0.0000
|2006.08.30 17:14
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|813.47
|339888
|2006.08.30 16:56
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6503
|0.6514
|0.0000
|2006.08.30 17:05
|0.6503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|340016
|2006.08.30 17:02
|sell
|100.00
|usdcad
|1.1098
|1.1109
|0.0000
|2006.08.30 17:04
|1.1094
|0.00
|0.00
|0.00
|3 605.55
|339971
|2006.08.30 17:00
|sell
|100.00
|gbpusd
|1.9030
|1.9041
|0.0000
|2006.08.30 17:01
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|339922
|2006.08.30 16:58
|sell
|100.00
|gbpusd
|1.9030
|1.9041
|0.0000
|2006.08.30 16:59
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|339746
|2006.08.30 16:51
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6500
|0.6489
|0.0000
|2006.08.30 16:55
|0.6503
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|339427
|2006.08.30 16:40
|buy
|100.00
|usdchf
|1.2300
|1.2289
|0.0000
|2006.08.30 16:48
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 951.09
|339490
|2006.08.30 16:41
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.24
|117.35
|0.00
|2006.08.30 16:48
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2 559.51
|338319
|2006.08.30 15:52
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2292
|1.2303
|0.0000
|2006.08.30 16:40
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 940.91
|339367
|2006.08.30 16:39
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.22
|117.33
|0.00
|2006.08.30 16:40
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|5 121.20
|338484
|2006.08.30 16:01
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.11
|117.22
|0.00
|2006.08.30 16:39
|117.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 383.27
|338329
|2006.08.30 15:53
|buy
|100.00
|usdjpy
|117.06
|116.95
|0.00
|2006.08.30 16:01
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|2 562.13
|337842
|2006.08.30 15:31
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2295
|1.2306
|0.0000
|2006.08.30 15:52
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|2 440.61
|338269
|2006.08.30 15:49
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.08
|117.19
|0.00
|2006.08.30 15:52
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2 563.01
|338068
|2006.08.30 15:38
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6491
|0.6502
|0.0000
|2006.08.30 15:48
|0.6502
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|337889
|2006.08.30 15:31
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9039
|1.9028
|0.0000
|2006.08.30 15:37
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|5 000.00
|337881
|2006.08.30 15:31
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9038
|1.9027
|0.0000
|2006.08.30 15:31
|1.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|337846
|2006.08.30 15:31
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6486
|0.6475
|0.0000
|2006.08.30 15:31
|0.6489
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|337713
|2006.08.30 15:26
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.08
|117.19
|0.00
|2006.08.30 15:27
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|854.19
|337708
|2006.08.30 15:26
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.08
|117.19
|0.00
|2006.08.30 15:26
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|854.19
|337658
|2006.08.30 15:23
|sell
|100.00
|usdcad
|1.1103
|1.1114
|0.0000
|2006.08.30 15:26
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|1 801.64
|337682
|2006.08.30 15:24
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6490
|0.6475
|0.0000
|2006.08.30 15:25
|0.6475
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337678
|2006.08.30 15:24
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6486
|0.6475
|0.0000
|2006.08.30 15:24
|0.6491
|0.00
|0.00
|0.00
|5 000.00
|337524
|2006.08.30 15:17
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2295
|1.2306
|0.0000
|2006.08.30 15:23
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|2 440.61
|337624
|2006.08.30 15:22
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6491
|0.6502
|0.0000
|2006.08.30 15:22
|0.6489
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|337535
|2006.08.30 15:18
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6489
|0.6478
|0.0000
|2006.08.30 15:22
|0.6492
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|337443
|2006.08.30 15:13
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2825
|1.2814
|0.0000
|2006.08.30 15:16
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|337466
|2006.08.30 15:14
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.08
|117.19
|0.00
|2006.08.30 15:15
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2 563.01
|337450
|2006.08.30 15:13
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9042
|1.9031
|0.0000
|2006.08.30 15:13
|1.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|5 000.00
|337256
|2006.08.30 15:07
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2831
|1.2820
|0.0000
|2006.08.30 15:13
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 000.00
|337112
|2006.08.30 15:02
|buy
|100.00
|usdchf
|1.2286
|1.2275
|0.0000
|2006.08.30 15:13
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|4 881.22
|337215
|2006.08.30 15:06
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6488
|0.6502
|0.0000
|2006.08.30 15:07
|0.6485
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|337200
|2006.08.30 15:05
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6482
|0.6493
|0.0000
|2006.08.30 15:06
|0.6493
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|337143
|2006.08.30 15:03
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6483
|0.6472
|0.0000
|2006.08.30 15:05
|0.6486
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|335457
|2006.08.30 13:09
|sell
|100.00
|eurusd
|1.2834
|1.2845
|0.0000
|2006.08.30 15:02
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|336061
|2006.08.30 13:28
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6486
|0.6499
|0.0000
|2006.08.30 15:02
|0.6478
|0.00
|0.00
|0.00
|8 000.00
|335884
|2006.08.30 13:22
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9043
|1.9032
|0.0000
|2006.08.30 13:24
|1.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|335237
|2006.08.30 13:02
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6493
|0.6482
|0.0000
|2006.08.30 13:22
|0.6482
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|335433
|2006.08.30 13:09
|sell
|100.00
|audusd
|0.7644
|0.7655
|0.0000
|2006.08.30 13:09
|0.7635
|0.00
|0.00
|0.00
|9 000.00
|335258
|2006.08.30 13:03
|buy
|100.00
|audusd
|0.7643
|0.7632
|0.0000
|2006.08.30 13:09
|0.7646
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|335217
|2006.08.30 13:02
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6493
|0.6482
|0.0000
|2006.08.30 13:02
|0.6496
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|335198
|2006.08.30 13:01
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6489
|0.6478
|0.0000
|2006.08.30 13:01
|0.6493
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|334116
|2006.08.30 12:23
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6475
|0.6464
|0.0000
|2006.08.30 13:01
|0.6489
|0.00
|0.00
|0.00
|14 000.00
|335070
|2006.08.30 12:56
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|2006.08.30 13:01
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|334610
|2006.08.30 12:35
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1074
|1.1063
|0.0000
|2006.08.30 12:56
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|2 708.31
|334440
|2006.08.30 12:31
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1071
|1.1060
|0.0000
|2006.08.30 12:35
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|5 416.63
|334156
|2006.08.30 12:24
|buy
|100.00
|audusd
|0.7635
|0.7624
|0.0000
|2006.08.30 12:31
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|334125
|2006.08.30 12:23
|sell
|100.00
|gbpusd
|1.9026
|1.9037
|0.0000
|2006.08.30 12:24
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|334051
|2006.08.30 12:21
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6475
|0.6464
|0.0000
|2006.08.30 12:22
|0.6478
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|333543
|2006.08.30 12:00
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.05
|117.16
|0.00
|2006.08.30 12:21
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2 563.66
|334018
|2006.08.30 12:20
|sell
|100.00
|gbpusd
|1.9022
|1.9033
|0.0000
|2006.08.30 12:20
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|333941
|2006.08.30 12:17
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9017
|1.9006
|0.0000
|2006.08.30 12:20
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|333842
|2006.08.30 12:15
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6478
|0.6489
|0.0000
|2006.08.30 12:17
|0.6474
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|333830
|2006.08.30 12:14
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9014
|1.9003
|0.0000
|2006.08.30 12:15
|1.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|333706
|2006.08.30 12:09
|buy
|100.00
|audusd
|0.7632
|0.7621
|0.0000
|2006.08.30 12:12
|0.7635
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|333671
|2006.08.30 12:08
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6478
|0.6489
|0.0000
|2006.08.30 12:09
|0.6475
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|333652
|2006.08.30 12:05
|buy
|100.00
|audusd
|0.7633
|0.7622
|0.0000
|2006.08.30 12:05
|0.7637
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|332713
|2006.08.30 11:11
|sell
|100.00
|eurusd
|1.2816
|1.2827
|0.0000
|2006.08.30 12:05
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|331710
|2006.08.30 10:25
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6467
|0.6478
|0.0000
|2006.08.30 11:59
|0.6478
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|332622
|2006.08.30 11:08
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2812
|1.2801
|0.0000
|2006.08.30 11:11
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|332551
|2006.08.30 11:05
|sell
|100.00
|gbpusd
|1.9011
|1.9022
|0.0000
|2006.08.30 11:08
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|331727
|2006.08.30 10:26
|buy
|100.00
|audusd
|0.7639
|0.7628
|0.0000
|2006.08.30 11:05
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|331473
|2006.08.30 10:13
|buy
|99.70
|gbpusd
|1.9035
|1.9024
|0.0000
|2006.08.30 10:24
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|997.00
|331584
|2006.08.30 10:18
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6465
|0.6454
|0.0000
|2006.08.30 10:24
|0.6467
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|331540
|2006.08.30 10:16
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|2006.08.30 10:16
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|331498
|2006.08.30 10:13
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2825
|1.2814
|0.0000
|2006.08.30 10:13
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|331417
|2006.08.30 10:09
|sell
|100.00
|gbpusd
|1.9042
|1.9053
|0.0000
|2006.08.30 10:13
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|328841
|2006.08.30 07:53
|sell
|100.00
|audusd
|0.7630
|0.7641
|0.0000
|2006.08.30 10:11
|0.7641
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|331407
|2006.08.30 10:09
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1075
|1.1064
|0.0000
|2006.08.30 10:09
|1.1078
|0.00
|0.00
|0.00
|2 708.07
|331391
|2006.08.30 10:09
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9035
|1.9027
|0.0000
|2006.08.30 10:09
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|330804
|2006.08.30 09:39
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2825
|1.2814
|0.0000
|2006.08.30 10:08
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|330756
|2006.08.30 09:36
|buy
|100.00
|usdjpy
|116.95
|116.84
|0.00
|2006.08.30 09:39
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1 709.84
|330689
|2006.08.30 09:34
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2825
|1.2814
|0.0000
|2006.08.30 09:34
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|330418
|2006.08.30 09:21
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6462
|0.6451
|0.0000
|2006.08.30 09:33
|0.6466
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|330327
|2006.08.30 09:16
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6461
|0.6450
|0.0000
|2006.08.30 09:19
|0.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|329995
|2006.08.30 08:57
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2273
|1.2284
|0.0000
|2006.08.30 09:16
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 954.74
|329965
|2006.08.30 08:56
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6467
|0.6478
|0.0000
|2006.08.30 08:57
|0.6464
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|329852
|2006.08.30 08:49
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1076
|1.1065
|0.0000
|2006.08.30 08:54
|1.1065
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 942.16
|329833
|2006.08.30 08:47
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1075
|1.1064
|0.0000
|2006.08.30 08:49
|1.1078
|0.00
|0.00
|0.00
|2 708.07
|329793
|2006.08.30 08:45
|sell
|100.00
|usdcad
|1.1078
|1.1089
|0.0000
|2006.08.30 08:47
|1.1074
|0.00
|0.00
|0.00
|3 612.06
|329782
|2006.08.30 08:44
|buy
|100.00
|usdjpy
|116.92
|116.81
|0.00
|2006.08.30 08:44
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2 565.20
|329605
|2006.08.30 08:36
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9003
|1.8992
|0.0000
|2006.08.30 08:44
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|329577
|2006.08.30 08:34
|sell
|100.00
|usdcad
|1.1078
|1.1089
|0.0000
|2006.08.30 08:34
|1.1074
|0.00
|0.00
|0.00
|3 612.06
|329559
|2006.08.30 08:33
|buy
|100.00
|usdjpy
|116.92
|116.81
|0.00
|2006.08.30 08:34
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2 565.20
|329426
|2006.08.30 08:27
|sell
|100.00
|eurusd
|1.2840
|1.2851
|0.0000
|2006.08.30 08:28
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|328563
|2006.08.30 07:40
|buy
|100.00
|usdjpy
|117.03
|116.92
|0.00
|2006.08.30 08:27
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 408.14
|328814
|2006.08.30 07:51
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9001
|1.8990
|0.0000
|2006.08.30 07:52
|1.9004
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|328740
|2006.08.30 07:49
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6468
|0.6454
|0.0000
|2006.08.30 07:51
|0.6471
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|328570
|2006.08.30 07:40
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6465
|0.6454
|0.0000
|2006.08.30 07:47
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|328566
|2006.08.30 07:40
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6465
|0.6454
|0.0000
|2006.08.30 07:40
|0.6467
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|328397
|2006.08.30 07:33
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.08
|117.19
|0.00
|2006.08.30 07:40
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2 563.01
|327369
|2006.08.30 06:53
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6468
|0.6457
|0.0000
|2006.08.30 07:40
|0.6467
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|328356
|2006.08.30 07:31
|sell
|100.00
|audusd
|0.7623
|0.7634
|0.0000
|2006.08.30 07:33
|0.7621
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|328305
|2006.08.30 07:28
|buy
|100.00
|usdjpy
|117.03
|116.92
|0.00
|2006.08.30 07:31
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2 562.79
|328253
|2006.08.30 07:25
|sell
|100.00
|usdcad
|1.1078
|1.1089
|0.0000
|2006.08.30 07:26
|1.1074
|0.00
|0.00
|0.00
|3 612.06
|328216
|2006.08.30 07:21
|sell
|100.00
|audusd
|0.7627
|0.7638
|0.0000
|2006.08.30 07:24
|0.7624
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|328187
|2006.08.30 07:20
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2824
|1.2813
|0.0000
|2006.08.30 07:20
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|328176
|2006.08.30 07:20
|sell
|100.00
|audusd
|0.7627
|0.7638
|0.0000
|2006.08.30 07:20
|0.7624
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|328165
|2006.08.30 07:19
|buy
|100.00
|audusd
|0.7625
|0.7614
|0.0000
|2006.08.30 07:19
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|328063
|2006.08.30 07:16
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2825
|1.2814
|0.0000
|2006.08.30 07:18
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|327352
|2006.08.30 06:52
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1079
|1.1068
|0.0000
|2006.08.30 07:16
|1.1073
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 418.59
|327317
|2006.08.30 06:51
|buy
|100.00
|usdjpy
|116.81
|116.70
|0.00
|2006.08.30 06:52
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2 567.61
|327328
|2006.08.30 06:51
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6465
|0.6454
|0.0000
|2006.08.30 06:51
|0.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|5 000.00
|327271
|2006.08.30 06:48
|sell
|100.00
|audusd
|0.7628
|0.7639
|0.0000
|2006.08.30 06:50
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|327291
|2006.08.30 06:48
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6461
|0.6450
|0.0000
|2006.08.30 06:50
|0.6464
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|327238
|2006.08.30 06:47
|buy
|79.10
|gbpusd
|1.8999
|1.8988
|0.0000
|2006.08.30 06:47
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|2 373.00
|326729
|2006.08.30 06:18
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2831
|1.2820
|0.0000
|2006.08.30 06:47
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|326865
|2006.08.30 06:28
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.8995
|1.8984
|0.0000
|2006.08.30 06:46
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|326518
|2006.08.30 06:03
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6457
|0.6468
|0.0000
|2006.08.30 06:27
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|326622
|2006.08.30 06:13
|buy
|100.00
|audusd
|0.7625
|0.7614
|0.0000
|2006.08.30 06:15
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|326619
|2006.08.30 06:13
|buy
|100.00
|audusd
|0.7625
|0.7614
|0.0000
|2006.08.30 06:13
|0.7627
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|326615
|2006.08.30 06:13
|buy
|100.00
|audusd
|0.7625
|0.7614
|0.0000
|2006.08.30 06:13
|0.7627
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|326614
|2006.08.30 06:13
|buy
|100.00
|audusd
|0.7625
|0.7614
|0.0000
|2006.08.30 06:13
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|324808
|2006.08.30 03:37
|sell
|100.00
|audusd
|0.7619
|0.7630
|0.0000
|2006.08.30 06:12
|0.7630
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|325999
|2006.08.30 05:35
|sell
|100.00
|usdcad
|1.1081
|1.1092
|0.0000
|2006.08.30 05:52
|1.1092
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 917.06
|325965
|2006.08.30 05:34
|sell
|100.00
|usdjpy
|116.91
|117.02
|0.00
|2006.08.30 05:35
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2 566.74
|325794
|2006.08.30 05:18
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2270
|1.2281
|0.0000
|2006.08.30 05:33
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 956.93
|325744
|2006.08.30 05:12
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1078
|1.1067
|0.0000
|2006.08.30 05:18
|1.1080
|0.00
|0.00
|0.00
|1 805.05
|325732
|2006.08.30 05:11
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9002
|1.8991
|0.0000
|2006.08.30 05:12
|1.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|325381
|2006.08.30 04:41
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9002
|1.8991
|0.0000
|2006.08.30 05:11
|1.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|325339
|2006.08.30 04:38
|buy
|100.00
|usdchf
|1.2265
|1.2254
|0.0000
|2006.08.30 04:41
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|3 260.25
|325087
|2006.08.30 04:19
|sell
|100.00
|gbpusd
|1.8991
|1.9002
|0.0000
|2006.08.30 04:37
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|324941
|2006.08.30 03:55
|sell
|100.00
|usdcad
|1.1084
|1.1095
|0.0000
|2006.08.30 04:13
|1.1081
|0.00
|0.00
|0.00
|2 707.34
|324933
|2006.08.30 03:53
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1079
|1.1068
|0.0000
|2006.08.30 03:55
|1.1084
|0.00
|0.00
|0.00
|4 511.01
|324816
|2006.08.30 03:37
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2828
|1.2817
|0.0000
|2006.08.30 03:40
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|324799
|2006.08.30 03:37
|sell
|100.00
|audusd
|0.7619
|0.7630
|0.0000
|2006.08.30 03:37
|0.7617
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|324694
|2006.08.30 03:34
|buy
|100.00
|audusd
|0.7618
|0.7607
|0.0000
|2006.08.30 03:37
|0.7620
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|324779
|2006.08.30 03:36
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|2006.08.30 03:37
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|324600
|2006.08.30 03:25
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|2006.08.30 03:25
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|324592
|2006.08.30 03:25
|sell
|100.00
|audusd
|0.7623
|0.7634
|0.0000
|2006.08.30 03:25
|0.7621
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|324578
|2006.08.30 03:23
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6463
|0.6474
|0.0000
|2006.08.30 03:23
|0.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|324569
|2006.08.30 03:21
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1074
|1.1063
|0.0000
|2006.08.30 03:21
|1.1078
|0.00
|0.00
|0.00
|3 610.76
|324565
|2006.08.30 03:21
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1074
|1.1063
|0.0000
|2006.08.30 03:21
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|2 708.31
|324059
|2006.08.30 02:25
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6463
|0.6474
|0.0000
|2006.08.30 03:16
|0.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|324064
|2006.08.30 02:25
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2828
|1.2817
|0.0000
|2006.08.30 03:15
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|324041
|2006.08.30 02:19
|sell
|100.00
|audusd
|0.7628
|0.7639
|0.0000
|2006.08.30 02:22
|0.7626
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|324035
|2006.08.30 02:18
|sell
|100.00
|audusd
|0.7628
|0.7639
|0.0000
|2006.08.30 02:18
|0.7626
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|322993
|2006.08.30 01:13
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6457
|0.6444
|0.0000
|2006.08.30 02:17
|0.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|323372
|2006.08.30 01:35
|buy
|100.00
|audusd
|0.7636
|0.7625
|0.0000
|2006.08.30 02:17
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|323353
|2006.08.30 01:34
|buy
|95.10
|gbpusd
|1.8998
|1.8987
|0.0000
|2006.08.30 01:35
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|3 804.00
|323266
|2006.08.30 01:30
|sell
|91.00
|gbpusd
|1.9005
|1.9016
|0.0000
|2006.08.30 01:34
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|5 460.00
|322657
|2006.08.30 00:51
|sell
|100.00
|audusd
|0.7634
|0.7645
|0.0000
|2006.08.30 01:30
|0.7645
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|322899
|2006.08.30 01:07
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6456
|0.6467
|0.0000
|2006.08.30 01:09
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|322828
|2006.08.30 01:02
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6459
|0.6470
|0.0000
|2006.08.30 01:03
|0.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|322767
|2006.08.30 00:57
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2276
|1.2287
|0.0000
|2006.08.30 00:58
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|1 629.46
|322714
|2006.08.30 00:55
|sell
|93.00
|gbpusd
|1.8991
|1.9002
|0.0000
|2006.08.30 00:57
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|2 790.00
|322665
|2006.08.30 00:51
|buy
|100.00
|usdjpy
|116.73
|116.62
|0.00
|2006.08.30 00:53
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2 569.37
|322580
|2006.08.30 00:43
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6444
|0.6433
|0.0000
|2006.08.30 00:49
|0.6446
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|322477
|2006.08.30 00:35
|sell
|100.00
|eurusd
|1.2837
|1.2848
|0.0000
|2006.08.30 00:38
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 000.00
|322510
|2006.08.30 00:36
|sell
|100.00
|usdjpy
|116.77
|116.88
|0.00
|2006.08.30 00:38
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2 569.81
|322497
|2006.08.30 00:36
|sell
|100.00
|usdjpy
|116.77
|116.88
|0.00
|2006.08.30 00:36
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2 569.81
|322369
|2006.08.30 00:26
|buy
|100.00
|usdjpy
|116.75
|116.64
|0.00
|2006.08.30 00:33
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3 424.95
|322371
|2006.08.30 00:26
|sell
|100.00
|audusd
|0.7634
|0.7645
|0.0000
|2006.08.30 00:27
|0.7631
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|321079
|2006.08.29 22:39
|buy
|100.00
|usdcad
|1.1079
|1.1068
|0.0000
|2006.08.30 00:26
|1.1078
|0.00
|0.00
|0.00
|-902.69
|322210
|2006.08.30 00:14
|buy
|100.00
|audusd
|0.7629
|0.7615
|0.0000
|2006.08.30 00:26
|0.7632
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|322178
|2006.08.30 00:11
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2824
|1.2813
|0.0000
|2006.08.30 00:13
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|322143
|2006.08.30 00:08
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6437
|0.6426
|0.0000
|2006.08.30 00:11
|0.6441
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|321972
|2006.08.29 23:55
|sell
|100.00
|usdjpy
|116.72
|116.83
|0.00
|2006.08.30 00:08
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 414.59
|321947
|2006.08.29 23:54
|buy
|100.00
|usdjpy
|116.70
|116.59
|0.00
|2006.08.29 23:55
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2 570.03
|321937
|2006.08.29 23:53
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2828
|1.2817
|0.0000
|2006.08.29 23:53
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|321873
|2006.08.29 23:50
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|2006.08.29 23:52
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|321852
|2006.08.29 23:49
|buy
|100.00
|usdjpy
|116.67
|116.56
|0.00
|2006.08.29 23:50
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2 570.69
|321760
|2006.08.29 23:43
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2830
|1.2819
|0.0000
|2006.08.29 23:48
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|321699
|2006.08.29 23:39
|buy
|100.00
|eurusd
|1.2830
|1.2819
|0.0000
|2006.08.29 23:42
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|321612
|2006.08.29 23:26
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6439
|0.6428
|0.0000
|2006.08.29 23:28
|0.6442
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|321611
|2006.08.29 23:26
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6436
|0.6425
|0.0000
|2006.08.29 23:26
|0.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|321592
|2006.08.29 23:23
|sell
|100.00
|audusd
|0.7634
|0.7645
|0.0000
|2006.08.29 23:24
|0.7632
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|321112
|2006.08.29 22:46
|sell
|100.00
|audusd
|0.7634
|0.7645
|0.0000
|2006.08.29 23:18
|0.7632
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|321103
|2006.08.29 22:43
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6439
|0.6428
|0.0000
|2006.08.29 22:45
|0.6441
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|320825
|2006.08.29 22:03
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6442
|0.6453
|0.0000
|2006.08.29 22:38
|0.6442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|320965
|2006.08.29 22:24
|sell
|100.00
|usdjpy
|116.61
|116.72
|0.00
|2006.08.29 22:37
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 142.71
|320925
|2006.08.29 22:19
|buy
|100.00
|usdjpy
|116.59
|116.48
|0.00
|2006.08.29 22:19
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|2 572.46
|320912
|2006.08.29 22:14
|buy
|100.00
|usdjpy
|116.59
|116.48
|0.00
|2006.08.29 22:16
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|3 429.65
|320855
|2006.08.29 22:06
|sell
|100.00
|usdcad
|1.1078
|1.1089
|0.0000
|2006.08.29 22:14
|1.1075
|0.00
|0.00
|0.00
|2 708.80
|320817
|2006.08.29 22:01
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6439
|0.6428
|0.0000
|2006.08.29 22:03
|0.6442
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|320674
|2006.08.29 21:45
|sell
|97.60
|usdcad
|1.1081
|1.1092
|0.0000
|2006.08.29 22:00
|1.1078
|0.00
|0.00
|0.00
|2 643.08
|320774
|2006.08.29 21:57
|sell
|100.00
|usdjpy
|116.69
|116.80
|0.00
|2006.08.29 21:57
|116.64
|0.00
|0.00
|0.00
|4 286.69
|320486
|2006.08.29 21:20
|buy
|100.00
|audusd
|0.7639
|0.7628
|0.0000
|2006.08.29 21:56
|0.7641
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|320654
|2006.08.29 21:42
|sell
|49.90
|gbpusd
|1.8982
|1.8993
|0.0000
|2006.08.29 21:44
|1.8978
|0.00
|0.00
|0.00
|1 996.00
|320567
|2006.08.29 21:29
|sell
|48.90
|gbpusd
|1.8983
|1.8994
|0.0000
|2006.08.29 21:42
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|1 467.00
|320210
|2006.08.29 20:48
|sell
|90.20
|usdjpy
|116.63
|116.74
|0.00
|2006.08.29 21:28
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 092.48
|320386
|2006.08.29 21:10
|sell
|100.00
|usdchf
|1.2289
|1.2300
|0.0000
|2006.08.29 21:16
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|2 441.80
|320358
|2006.08.29 21:06
|buy
|100.00
|audusd
|0.7642
|0.7631
|0.0000
|2006.08.29 21:10
|0.7643
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|320274
|2006.08.29 20:56
|sell
|97.20
|usdcad
|1.1080
|1.1091
|0.0000
|2006.08.29 21:02
|1.1076
|0.00
|0.00
|0.00
|3 510.29
|320255
|2006.08.29 20:52
|sell
|93.60
|usdcad
|1.1080
|1.1091
|0.0000
|2006.08.29 20:52
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|2 534.98
|320219
|2006.08.29 20:48
|sell
|90.20
|usdcad
|1.1083
|1.1094
|0.0000
|2006.08.29 20:50
|1.1080
|0.00
|0.00
|0.00
|2 442.24
|320069
|2006.08.29 20:35
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6441
|0.6427
|0.0000
|2006.08.29 20:47
|0.6441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|320192
|2006.08.29 20:45
|buy
|77.40
|usdcad
|1.1077
|1.1066
|0.0000
|2006.08.29 20:45
|1.1080
|0.00
|0.00
|0.00
|2 095.67
|320153
|2006.08.29 20:41
|buy
|74.60
|usdcad
|1.1077
|1.1066
|0.0000
|2006.08.29 20:41
|1.1080
|0.00
|0.00
|0.00
|2 019.86
|320114
|2006.08.29 20:39
|sell
|71.90
|usdcad
|1.1080
|1.1091
|0.0000
|2006.08.29 20:39
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|1 947.28
|320048
|2006.08.29 20:34
|sell
|84.30
|usdcad
|1.1079
|1.1090
|0.0000
|2006.08.29 20:34
|1.1076
|0.00
|0.00
|0.00
|2 283.32
|319919
|2006.08.29 20:27
|sell
|44.20
|gbpusd
|1.8988
|1.8999
|0.0000
|2006.08.29 20:33
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|442.00
|319862
|2006.08.29 20:23
|buy
|81.00
|usdcad
|1.1076
|1.1065
|0.0000
|2006.08.29 20:33
|1.1079
|0.00
|0.00
|0.00
|2 193.34
|319908
|2006.08.29 20:26
|sell
|81.10
|usdjpy
|116.64
|116.75
|0.00
|2006.08.29 20:27
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2 086.44
|319838
|2006.08.29 20:19
|buy
|79.00
|usdcad
|1.1078
|1.1067
|0.0000
|2006.08.29 20:19
|1.1082
|0.00
|0.00
|0.00
|2 851.47
|319827
|2006.08.29 20:19
|sell
|76.20
|usdcad
|1.1083
|1.1094
|0.0000
|2006.08.29 20:19
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|4 127.47
|319725
|2006.08.29 20:12
|buy
|74.30
|usdcad
|1.1078
|1.1067
|0.0000
|2006.08.29 20:16
|1.1082
|0.00
|0.00
|0.00
|2 681.83
|318826
|2006.08.29 19:06
|buy
|65.90
|eurusd
|1.2830
|1.2819
|0.0000
|2006.08.29 20:06
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 272.00
|318847
|2006.08.29 19:06
|sell
|100.00
|usdjpy
|116.61
|116.72
|0.00
|2006.08.29 20:05
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 424.26
|318336
|2006.08.29 18:47
|sell
|77.60
|usdchf
|1.2289
|1.2300
|0.0000
|2006.08.29 19:02
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|3 790.60
|318464
|2006.08.29 18:51
|sell
|65.10
|eurusd
|1.2833
|1.2844
|0.0000
|2006.08.29 19:02
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|1 953.00
|318441
|2006.08.29 18:51
|buy
|80.40
|usdcad
|1.1076
|1.1065
|0.0000
|2006.08.29 18:51
|1.1079
|0.00
|0.00
|0.00
|2 177.09
|318344
|2006.08.29 18:47
|sell
|77.70
|usdjpy
|116.72
|116.83
|0.00
|2006.08.29 18:48
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1 997.60
|317350
|2006.08.29 18:18
|buy
|100.00
|audusd
|0.7631
|0.7614
|0.0000
|2006.08.29 18:20
|0.7627
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 000.00
|317293
|2006.08.29 18:17
|buy
|77.90
|usdcad
|1.1091
|1.1080
|0.0000
|2006.08.29 18:20
|1.1089
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 405.00
|317351
|2006.08.29 18:18
|sell
|100.00
|audusd
|0.7630
|0.7641
|0.0000
|2006.08.29 18:19
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|317306
|2006.08.29 18:17
|buy
|100.00
|audusd
|0.7626
|0.7604
|0.0000
|2006.08.29 18:18
|0.7629
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|316025
|2006.08.29 17:35
|sell
|81.50
|usdcad
|1.1104
|1.1115
|0.0000
|2006.08.29 18:17
|1.1095
|0.00
|0.00
|0.00
|6 611.09
|316711
|2006.08.29 18:03
|sell
|100.00
|audusd
|0.7612
|0.7623
|0.0000
|2006.08.29 18:16
|0.7623
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|316706
|2006.08.29 18:03
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6412
|0.6423
|0.0000
|2006.08.29 18:03
|0.6409
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|316684
|2006.08.29 18:03
|sell
|90.20
|audusd
|0.7612
|0.7623
|0.0000
|2006.08.29 18:03
|0.7606
|0.00
|0.00
|0.00
|5 412.00
|316132
|2006.08.29 17:46
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6405
|0.6394
|0.0000
|2006.08.29 18:00
|0.6394
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 000.00
|316124
|2006.08.29 17:46
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6402
|0.6391
|0.0000
|2006.08.29 17:46
|0.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|316068
|2006.08.29 17:41
|buy
|63.70
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.08.29 17:46
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|1 911.00
|315898
|2006.08.29 17:28
|sell
|95.00
|usdcad
|1.1104
|1.1115
|0.0000
|2006.08.29 17:29
|1.1102
|0.00
|0.00
|0.00
|1 711.40
|315717
|2006.08.29 17:16
|buy
|61.20
|eurusd
|1.2769
|1.2758
|0.0000
|2006.08.29 17:29
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|3 060.00
|315699
|2006.08.29 17:15
|buy
|75.30
|usdcad
|1.1099
|1.1088
|0.0000
|2006.08.29 17:27
|1.1102
|0.00
|0.00
|0.00
|2 034.77
|315702
|2006.08.29 17:15
|buy
|75.40
|usdjpy
|116.90
|116.79
|0.00
|2006.08.29 17:16
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1 934.49
|314576
|2006.08.29 16:10
|sell
|72.70
|usdjpy
|116.97
|117.08
|0.00
|2006.08.29 17:08
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1 865.06
|315557
|2006.08.29 17:04
|buy
|95.60
|audusd
|0.7601
|0.7590
|0.0000
|2006.08.29 17:05
|0.7603
|0.00
|0.00
|0.00
|1 912.00
|314564
|2006.08.29 16:09
|sell
|38.00
|gbpusd
|1.8910
|1.8921
|0.0000
|2006.08.29 16:09
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|1 140.00
|314560
|2006.08.29 16:09
|sell
|37.60
|gbpusd
|1.8910
|1.8921
|0.0000
|2006.08.29 16:09
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|1 128.00
|314554
|2006.08.29 16:09
|sell
|37.20
|gbpusd
|1.8910
|1.8921
|0.0000
|2006.08.29 16:09
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|1 116.00
|313899
|2006.08.29 15:39
|sell
|90.40
|audusd
|0.7614
|0.7625
|0.0000
|2006.08.29 15:40
|0.7613
|0.00
|0.00
|0.00
|904.00
|313903
|2006.08.29 15:39
|buy
|47.20
|usdcad
|1.1110
|1.1099
|0.0000
|2006.08.29 15:40
|1.1113
|0.00
|0.00
|0.00
|1 274.18
|313860
|2006.08.29 15:37
|sell
|100.00
|audusd
|0.7611
|0.7622
|0.0000
|2006.08.29 15:39
|0.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|313850
|2006.08.29 15:36
|sell
|35.70
|gbpusd
|1.8927
|1.8938
|0.0000
|2006.08.29 15:38
|1.8925
|0.00
|0.00
|0.00
|714.00
|313788
|2006.08.29 15:33
|sell
|66.80
|usdcad
|1.1119
|1.1130
|0.0000
|2006.08.29 15:34
|1.1117
|0.00
|0.00
|0.00
|1 201.76
|313560
|2006.08.29 15:21
|buy
|67.20
|usdcad
|1.1114
|1.1103
|0.0000
|2006.08.29 15:22
|1.1113
|0.00
|0.00
|0.00
|-604.70
|313554
|2006.08.29 15:21
|buy
|35.40
|gbpusd
|1.8919
|1.8908
|0.0000
|2006.08.29 15:21
|1.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|354.00
|313247
|2006.08.29 15:06
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6415
|0.6426
|0.0000
|2006.08.29 15:07
|0.6415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|313238
|2006.08.29 15:06
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6416
|0.6427
|0.0000
|2006.08.29 15:06
|0.6415
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|313215
|2006.08.29 15:05
|sell
|100.00
|nzdusd
|0.6415
|0.6426
|0.0000
|2006.08.29 15:05
|0.6412
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|313190
|2006.08.29 15:04
|buy
|100.00
|nzdusd
|0.6412
|0.6401
|0.0000
|2006.08.29 15:05
|0.6411
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|313076
|2006.08.29 14:58
|sell
|67.80
|usdjpy
|116.89
|117.00
|0.00
|2006.08.29 15:04
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 478.41
|313109
|2006.08.29 14:59
|sell
|35.80
|gbpusd
|1.8924
|1.8935
|0.0000
|2006.08.29 15:01
|1.8926
|0.00
|0.00
|0.00
|-716.00
|313031
|2006.08.29 14:57
|buy
|24.40
|gbpusd
|1.8921
|1.8910
|0.0000
|2006.08.29 14:58
|1.8923
|0.00
|0.00
|0.00
|488.00
|313011
|2006.08.29 14:56
|sell
|85.20
|audusd
|0.7612
|0.7623
|0.0000
|2006.08.29 14:57
|0.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|2 556.00
|313022
|2006.08.29 14:56
|sell
|23.50
|gbpusd
|1.8923
|1.8934
|0.0000
|2006.08.29 14:56
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|1 175.00
|312982
|2006.08.29 14:56
|sell
|81.50
|audusd
|0.7612
|0.7623
|0.0000
|2006.08.29 14:56
|0.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|2 445.00
|312986
|2006.08.29 14:56
|sell
|22.50
|gbpusd
|1.8921
|1.8932
|0.0000
|2006.08.29 14:56
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|1 575.00
|312973
|2006.08.29 14:56
|sell
|79.30
|audusd
|0.7612
|0.7623
|0.0000
|2006.08.29 14:56
|0.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|2 379.00
|312971
|2006.08.29 14:55
|buy
|71.00
|eurusd
|1.2753
|1.2742
|0.0000
|2006.08.29 14:56
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|2 840.00
|312964
|2006.08.29 14:55
|buy
|24.40
|gbpusd
|1.8915
|1.8904
|0.0000
|2006.08.29 14:56
|1.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|1 220.00
|312921
|2006.08.29 14:54
|buy
|66.30
|usdcad
|1.1110
|1.1099
|0.0000
|2006.08.29 14:55
|1.1113
|0.00
|0.00
|0.00
|1 789.80
|312962
|2006.08.29 14:55
|buy
|23.50
|gbpusd
|1.8915
|1.8904
|0.0000
|2006.08.29 14:55
|1.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|1 175.00
|312915
|2006.08.29 14:54
|sell
|42.70
|eurusd
|1.2757
|1.2768
|0.0000
|2006.08.29 14:55
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|1 281.00
|312897
|2006.08.29 14:54
|buy
|58.60
|usdcad
|1.1112
|1.1101
|0.0000
|2006.08.29 14:54
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 806.68
|312884
|2006.08.29 14:54
|buy
|63.00
|usdcad
|1.1112
|1.1101
|0.0000
|2006.08.29 14:54
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 242.68
|312861
|2006.08.29 14:53
|buy
|48.60
|eurusd
|1.2753
|1.2742
|0.0000
|2006.08.29 14:53
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|1 458.00
|312801
|2006.08.29 14:52
|buy
|30.40
|gbpusd
|1.8922
|1.8911
|0.0000
|2006.08.29 14:53
|1.8932
|0.00
|0.00
|0.00
|3 040.00
|312820
|2006.08.29 14:53
|buy
|66.30
|eurusd
|1.2753
|1.2742
|0.0000
|2006.08.29 14:53
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|3 315.00
|312792
|2006.08.29 14:52
|buy
|56.50
|usdjpy
|116.86
|116.75
|0.00
|2006.08.29 14:52
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1 450.08
|312492
|2006.08.29 14:42
|sell
|78.90
|nzdusd
|0.6419
|0.6430
|0.0000
|2006.08.29 14:52
|0.6416
|0.00
|0.00
|0.00
|2 367.00
|312762
|2006.08.29 14:52
|buy
|29.70
|usdjpy
|116.87
|116.76
|0.00
|2006.08.29 14:52
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|762.19
|312726
|2006.08.29 14:51
|buy
|27.90
|usdcad
|1.1099
|1.1088
|0.0000
|2006.08.29 14:51
|1.1104
|0.00
|0.00
|0.00
|1 256.30
|312687
|2006.08.29 14:50
|sell
|26.90
|usdjpy
|116.92
|117.03
|0.00
|2006.08.29 14:51
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|690.39
|312660
|2006.08.29 14:50
|sell
|20.40
|eurusd
|1.2760
|1.2771
|0.0000
|2006.08.29 14:50
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|612.00
|312592
|2006.08.29 14:48
|buy
|25.10
|usdcad
|1.1095
|1.1084
|0.0000
|2006.08.29 14:49
|1.1098
|0.00
|0.00
|0.00
|678.50
|312541
|2006.08.29 14:45
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8940
|1.8929
|0.0000
|2006.08.29 14:46
|1.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|312524
|2006.08.29 14:44
|sell
|23.40
|usdjpy
|116.89
|117.00
|0.00
|2006.08.29 14:44
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|600.72
|312504
|2006.08.29 14:43
|sell
|22.30
|usdjpy
|116.88
|116.99
|0.00
|2006.08.29 14:43
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|763.44
|312435
|2006.08.29 14:39
|sell
|26.20
|gbpusd
|1.8949
|1.8960
|0.0000
|2006.08.29 14:41
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|1 310.00
|312417
|2006.08.29 14:37
|sell
|48.80
|usdcad
|1.1104
|1.1115
|0.0000
|2006.08.29 14:37
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|1 318.80
|312414
|2006.08.29 14:37
|sell
|48.50
|usdcad
|1.1104
|1.1115
|0.0000
|2006.08.29 14:37
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|436.82
|312412
|2006.08.29 14:37
|sell
|48.20
|usdcad
|1.1104
|1.1115
|0.0000
|2006.08.29 14:37
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|434.12
|312411
|2006.08.29 14:37
|sell
|47.90
|usdcad
|1.1104
|1.1115
|0.0000
|2006.08.29 14:37
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|431.41
|312409
|2006.08.29 14:36
|sell
|72.90
|nzdusd
|0.6423
|0.6434
|0.0000
|2006.08.29 14:36
|0.6421
|0.00
|0.00
|0.00
|1 458.00
|312149
|2006.08.29 14:24
|buy
|46.70
|usdchf
|1.2363
|1.2352
|0.0000
|2006.08.29 14:36
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.00
|755.36
|312368
|2006.08.29 14:33
|buy
|78.40
|nzdusd
|0.6423
|0.6412
|0.0000
|2006.08.29 14:36
|0.6419
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 136.00
|312305
|2006.08.29 14:28
|buy
|48.50
|usdcad
|1.1098
|1.1087
|0.0000
|2006.08.29 14:33
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|1 310.69
|312166
|2006.08.29 14:25
|buy
|61.40
|audusd
|0.7620
|0.7609
|0.0000
|2006.08.29 14:28
|0.7622
|0.00
|0.00
|0.00
|1 228.00
|308164
|2006.08.29 11:33
|sell
|55.80
|audusd
|0.7633
|0.7644
|0.0000
|2006.08.29 14:24
|0.7620
|0.00
|0.00
|0.00
|7 254.00
|312059
|2006.08.29 14:22
|buy
|24.50
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.08.29 14:24
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 695.00
|312043
|2006.08.29 14:22
|buy
|44.80
|nzdusd
|0.6428
|0.6417
|0.0000
|2006.08.29 14:22
|0.6432
|0.00
|0.00
|0.00
|1 792.00
|311699
|2006.08.29 14:08
|buy
|58.80
|nzdusd
|0.6439
|0.6428
|0.0000
|2006.08.29 14:22
|0.6428
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 468.00
|311609
|2006.08.29 14:06
|buy
|19.30
|gbpusd
|1.8993
|1.8982
|0.0000
|2006.08.29 14:07
|1.8997
|0.00
|0.00
|0.00
|772.00
|311370
|2006.08.29 14:00
|sell
|51.40
|nzdusd
|0.6451
|0.6462
|0.0000
|2006.08.29 14:05
|0.6446
|0.00
|0.00
|0.00
|2 570.00
|311347
|2006.08.29 14:00
|sell
|29.40
|eurusd
|1.2799
|1.2810
|0.0000
|2006.08.29 14:00
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 234.00
|310975
|2006.08.29 13:38
|sell
|43.70
|usdcad
|1.1080
|1.1091
|0.0000
|2006.08.29 14:00
|1.1091
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 334.14
|310935
|2006.08.29 13:36
|buy
|42.10
|usdcad
|1.1074
|1.1063
|0.0000
|2006.08.29 13:36
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|1 140.20
|310925
|2006.08.29 13:36
|sell
|39.30
|usdjpy
|116.75
|116.86
|0.00
|2006.08.29 13:36
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2 020.74
|310802
|2006.08.29 13:29
|buy
|37.40
|usdcad
|1.1073
|1.1062
|0.0000
|2006.08.29 13:35
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|1 350.55
|310799
|2006.08.29 13:29
|buy
|36.10
|usdcad
|1.1070
|1.1059
|0.0000
|2006.08.29 13:29
|1.1073
|0.00
|0.00
|0.00
|978.05
|310364
|2006.08.29 13:12
|sell
|18.30
|gbpusd
|1.8984
|1.8995
|0.0000
|2006.08.29 13:29
|1.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|915.00
|310348
|2006.08.29 13:11
|sell
|17.90
|gbpusd
|1.8982
|1.8993
|0.0000
|2006.08.29 13:12
|1.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|537.00
|310293
|2006.08.29 13:08
|sell
|17.50
|gbpusd
|1.8982
|1.8993
|0.0000
|2006.08.29 13:10
|1.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|525.00
|310289
|2006.08.29 13:08
|sell
|17.20
|gbpusd
|1.8982
|1.8993
|0.0000
|2006.08.29 13:08
|1.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|516.00
|310095
|2006.08.29 13:00
|sell
|16.80
|gbpusd
|1.8981
|1.8992
|0.0000
|2006.08.29 13:06
|1.8978
|0.00
|0.00
|0.00
|504.00
|310018
|2006.08.29 12:58
|sell
|30.80
|usdjpy
|116.72
|116.83
|0.00
|2006.08.29 12:59
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|791.84
|309826
|2006.08.29 12:47
|buy
|29.70
|usdjpy
|116.62
|116.51
|0.00
|2006.08.29 12:48
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|763.82
|309816
|2006.08.29 12:47
|buy
|28.70
|usdjpy
|116.62
|116.51
|0.00
|2006.08.29 12:47
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|738.11
|309662
|2006.08.29 12:40
|buy
|21.20
|eurusd
|1.2812
|1.2801
|0.0000
|2006.08.29 12:44
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|1 060.00
|309475
|2006.08.29 12:31
|buy
|26.20
|usdcad
|1.1091
|1.1080
|0.0000
|2006.08.29 12:39
|1.1094
|0.00
|0.00
|0.00
|708.49
|309472
|2006.08.29 12:31
|buy
|25.20
|usdcad
|1.1090
|1.1079
|0.0000
|2006.08.29 12:31
|1.1093
|0.00
|0.00
|0.00
|681.51
|309467
|2006.08.29 12:31
|buy
|24.30
|usdcad
|1.1091
|1.1080
|0.0000
|2006.08.29 12:31
|1.1094
|0.00
|0.00
|0.00
|657.11
|309358
|2006.08.29 12:26
|buy
|23.40
|usdcad
|1.1091
|1.1080
|0.0000
|2006.08.29 12:31
|1.1094
|0.00
|0.00
|0.00
|632.77
|309035
|2006.08.29 12:15
|buy
|17.70
|eurusd
|1.2808
|1.2797
|0.0000
|2006.08.29 12:26
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|531.00
|308279
|2006.08.29 11:42
|buy
|21.80
|usdcad
|1.1091
|1.1080
|0.0000
|2006.08.29 12:13
|1.1094
|0.00
|0.00
|0.00
|589.51
|308239
|2006.08.29 11:38
|buy
|31.90
|nzdusd
|0.6427
|0.6416
|0.0000
|2006.08.29 11:39
|0.6430
|0.00
|0.00
|0.00
|957.00
|308228
|2006.08.29 11:38
|buy
|30.00
|nzdusd
|0.6427
|0.6416
|0.0000
|2006.08.29 11:38
|0.6430
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|307892
|2006.08.29 11:19
|buy
|37.40
|usdjpy
|116.83
|116.72
|0.00
|2006.08.29 11:38
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 524.67
|308041
|2006.08.29 11:26
|sell
|31.80
|eurusd
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|2006.08.29 11:30
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|1 272.00
|307510
|2006.08.29 10:56
|sell
|47.40
|usdcad
|1.1080
|1.1091
|0.0000
|2006.08.29 11:26
|1.1091
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 701.11
|307868
|2006.08.29 11:16
|buy
|36.50
|usdjpy
|116.79
|116.68
|0.00
|2006.08.29 11:16
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|624.95
|307825
|2006.08.29 11:13
|sell
|18.50
|gbpusd
|1.9003
|1.9014
|0.0000
|2006.08.29 11:14
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|925.00
|307822
|2006.08.29 11:13
|sell
|18.10
|gbpusd
|1.9003
|1.9014
|0.0000
|2006.08.29 11:13
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|543.00
|306838
|2006.08.29 10:08
|sell
|39.70
|usdjpy
|116.74
|116.85
|0.00
|2006.08.29 11:10
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 736.95
|307108
|2006.08.29 10:23
|sell
|35.80
|eurusd
|1.2814
|1.2825
|0.0000
|2006.08.29 10:56
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|1 074.00
|306975
|2006.08.29 10:16
|sell
|44.20
|usdcad
|1.1080
|1.1091
|0.0000
|2006.08.29 10:21
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|1 197.08
|306918
|2006.08.29 10:13
|buy
|33.10
|eurusd
|1.2809
|1.2798
|0.0000
|2006.08.29 10:16
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|1 324.00
|306844
|2006.08.29 10:09
|sell
|61.90
|nzdusd
|0.6426
|0.6437
|0.0000
|2006.08.29 10:12
|0.6423
|0.00
|0.00
|0.00
|1 857.00
|306829
|2006.08.29 10:08
|buy
|50.70
|audusd
|0.7627
|0.7616
|0.0000
|2006.08.29 10:08
|0.7630
|0.00
|0.00
|0.00
|1 521.00
|306395
|2006.08.29 09:54
|buy
|24.80
|eurusd
|1.2811
|1.2800
|0.0000
|2006.08.29 10:07
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|-744.00
|306747
|2006.08.29 10:04
|sell
|51.70
|usdjpy
|116.75
|116.86
|0.00
|2006.08.29 10:07
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1 328.82
|305207
|2006.08.29 08:52
|sell
|57.70
|audusd
|0.7615
|0.7631
|0.0000
|2006.08.29 10:04
|0.7631
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 232.00
|306231
|2006.08.29 09:47
|sell
|24.00
|eurusd
|1.2814
|1.2825
|0.0000
|2006.08.29 09:53
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|306129
|2006.08.29 09:43
|sell
|23.00
|eurusd
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|2006.08.29 09:46
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|920.00
|306111
|2006.08.29 09:42
|sell
|22.00
|eurusd
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|2006.08.29 09:42
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|880.00
|305772
|2006.08.29 09:25
|sell
|14.30
|gbpusd
|1.9003
|1.9014
|0.0000
|2006.08.29 09:42
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|715.00
|305762
|2006.08.29 09:25
|sell
|26.30
|usdjpy
|116.75
|116.86
|0.00
|2006.08.29 09:25
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|675.98
|305576
|2006.08.29 09:11
|buy
|30.20
|usdjpy
|116.84
|116.73
|0.00
|2006.08.29 09:25
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 846.13
|304958
|2006.08.29 08:38
|buy
|24.10
|gbpusd
|1.9023
|1.9012
|0.0000
|2006.08.29 08:49
|1.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 651.00
|303989
|2006.08.29 07:52
|buy
|54.20
|audusd
|0.7631
|0.7620
|0.0000
|2006.08.29 08:33
|0.7620
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 962.00
|304778
|2006.08.29 08:29
|sell
|34.50
|eurusd
|1.2836
|1.2847
|0.0000
|2006.08.29 08:31
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|1 035.00
|304617
|2006.08.29 08:22
|buy
|63.70
|nzdusd
|0.6403
|0.6392
|0.0000
|2006.08.29 08:29
|0.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|2 548.00
|304562
|2006.08.29 08:19
|buy
|21.00
|gbpusd
|1.9015
|1.9004
|0.0000
|2006.08.29 08:22
|1.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|630.00
|304444
|2006.08.29 08:14
|sell
|58.50
|nzdusd
|0.6405
|0.6416
|0.0000
|2006.08.29 08:19
|0.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|1 755.00
|304275
|2006.08.29 08:05
|buy
|28.30
|eurusd
|1.2826
|1.2815
|0.0000
|2006.08.29 08:14
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|849.00
|304235
|2006.08.29 08:02
|buy
|35.00
|usdjpy
|116.61
|116.50
|0.00
|2006.08.29 08:04
|116.64
|0.00
|0.00
|0.00
|900.21
|304186
|2006.08.29 08:00
|sell
|33.80
|usdjpy
|116.64
|116.75
|0.00
|2006.08.29 08:02
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|869.57
|304161
|2006.08.29 07:59
|buy
|32.60
|usdjpy
|116.61
|116.50
|0.00
|2006.08.29 08:00
|116.64
|0.00
|0.00
|0.00
|838.48
|304134
|2006.08.29 07:59
|sell
|47.70
|nzdusd
|0.6412
|0.6423
|0.0000
|2006.08.29 07:59
|0.6409
|0.00
|0.00
|0.00
|1 431.00
|304071
|2006.08.29 07:56
|sell
|29.50
|usdjpy
|116.67
|116.78
|0.00
|2006.08.29 07:58
|116.64
|0.00
|0.00
|0.00
|758.74
|304007
|2006.08.29 07:53
|buy
|28.50
|usdjpy
|116.64
|116.53
|0.00
|2006.08.29 07:56
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|732.84
|301948
|2006.08.29 06:21
|buy
|50.50
|audusd
|0.7628
|0.7617
|0.0000
|2006.08.29 07:52
|0.7632
|0.00
|0.00
|0.00
|2 020.00
|303919
|2006.08.29 07:50
|sell
|15.00
|gbpusd
|1.9004
|1.9015
|0.0000
|2006.08.29 07:52
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|303860
|2006.08.29 07:47
|buy
|32.90
|usdjpy
|116.76
|116.65
|0.00
|2006.08.29 07:50
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 102.44
|303571
|2006.08.29 07:30
|buy
|16.90
|gbpusd
|1.8997
|1.8986
|0.0000
|2006.08.29 07:46
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|507.00
|303477
|2006.08.29 07:26
|sell
|16.60
|gbpusd
|1.9003
|1.9014
|0.0000
|2006.08.29 07:30
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|498.00
|303474
|2006.08.29 07:26
|sell
|16.20
|gbpusd
|1.9003
|1.9014
|0.0000
|2006.08.29 07:26
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|486.00
|303403
|2006.08.29 07:24
|buy
|15.70
|gbpusd
|1.8998
|1.8987
|0.0000
|2006.08.29 07:26
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|628.00
|303326
|2006.08.29 07:22
|buy
|28.90
|usdjpy
|116.75
|116.64
|0.00
|2006.08.29 07:24
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|742.42
|303288
|2006.08.29 07:21
|sell
|27.90
|usdjpy
|116.85
|116.96
|0.00
|2006.08.29 07:22
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|716.49
|303279
|2006.08.29 07:21
|sell
|14.20
|gbpusd
|1.9004
|1.9015
|0.0000
|2006.08.29 07:21
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|568.00
|303278
|2006.08.29 07:21
|sell
|13.90
|gbpusd
|1.9004
|1.9015
|0.0000
|2006.08.29 07:21
|1.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|417.00
|303275
|2006.08.29 07:21
|sell
|13.60
|gbpusd
|1.9004
|1.9015
|0.0000
|2006.08.29 07:21
|1.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|408.00
|303029
|2006.08.29 07:12
|buy
|29.90
|usdjpy
|116.90
|116.79
|0.00
|2006.08.29 07:20
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 816.17
|302887
|2006.08.29 07:04
|buy
|43.80
|nzdusd
|0.6402
|0.6391
|0.0000
|2006.08.29 07:12
|0.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|1 314.00
|302797
|2006.08.29 07:00
|sell
|14.40
|gbpusd
|1.8990
|1.9001
|0.0000
|2006.08.29 07:04
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|301972
|2006.08.29 06:23
|buy
|20.70
|eurusd
|1.2826
|1.2815
|0.0000
|2006.08.29 07:00
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|621.00
|301362
|2006.08.29 05:49
|buy
|46.60
|audusd
|0.7623
|0.7612
|0.0000
|2006.08.29 06:20
|0.7629
|0.00
|0.00
|0.00
|2 796.00
|301593
|2006.08.29 05:59
|buy
|38.90
|nzdusd
|0.6399
|0.6388
|0.0000
|2006.08.29 06:20
|0.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|1 167.00
|301534
|2006.08.29 05:57
|sell
|14.30
|gbpusd
|1.8982
|1.8993
|0.0000
|2006.08.29 05:58
|1.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 573.00
|301482
|2006.08.29 05:55
|sell
|25.60
|usdjpy
|116.85
|116.96
|0.00
|2006.08.29 05:57
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1 095.89
|301450
|2006.08.29 05:53
|sell
|13.20
|gbpusd
|1.8982
|1.8993
|0.0000
|2006.08.29 05:55
|1.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|396.00
|301371
|2006.08.29 05:49
|buy
|12.90
|gbpusd
|1.8982
|1.8971
|0.0000
|2006.08.29 05:52
|1.8985
|0.00
|0.00
|0.00
|387.00
|300587
|2006.08.29 04:54
|sell
|46.10
|audusd
|0.7630
|0.7641
|0.0000
|2006.08.29 05:49
|0.7624
|0.00
|0.00
|0.00
|2 766.00
|300588
|2006.08.29 04:54
|sell
|24.30
|usdjpy
|116.72
|116.83
|0.00
|2006.08.29 05:49
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 287.94
|300582
|2006.08.29 04:54
|sell
|34.60
|usdjpy
|116.72
|116.83
|0.00
|2006.08.29 04:54
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|889.54
|300571
|2006.08.29 04:53
|sell
|34.00
|usdjpy
|116.72
|116.83
|0.00
|2006.08.29 04:54
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|874.11
|300568
|2006.08.29 04:53
|sell
|33.40
|usdjpy
|116.72
|116.83
|0.00
|2006.08.29 04:53
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|858.69
|300348
|2006.08.29 04:42
|buy
|51.40
|nzdusd
|0.6402
|0.6391
|0.0000
|2006.08.29 04:53
|0.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|1 542.00
|300389
|2006.08.29 04:44
|buy
|15.20
|usdjpy
|116.79
|116.68
|0.00
|2006.08.29 04:52
|116.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 432.98
|300375
|2006.08.29 04:42
|buy
|18.90
|audusd
|0.7623
|0.7612
|0.0000
|2006.08.29 04:44
|0.7626
|0.00
|0.00
|0.00
|567.00
|300286
|2006.08.29 04:39
|buy
|49.80
|nzdusd
|0.6402
|0.6391
|0.0000
|2006.08.29 04:39
|0.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|1 494.00
|300281
|2006.08.29 04:39
|buy
|48.20
|nzdusd
|0.6402
|0.6391
|0.0000
|2006.08.29 04:39
|0.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|1 446.00
|299946
|2006.08.29 04:27
|sell
|17.30
|nzdusd
|0.6408
|0.6419
|0.0000
|2006.08.29 04:39
|0.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|519.00
|300034
|2006.08.29 04:31
|buy
|42.10
|usdjpy
|116.76
|116.65
|0.00
|2006.08.29 04:39
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1 081.43
|299617
|2006.08.29 04:05
|buy
|55.70
|usdjpy
|116.86
|116.75
|0.00
|2006.08.29 04:29
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 247.97
|299888
|2006.08.29 04:24
|sell
|16.60
|nzdusd
|0.6408
|0.6419
|0.0000
|2006.08.29 04:24
|0.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|332.00
|299885
|2006.08.29 04:24
|sell
|15.90
|nzdusd
|0.6408
|0.6419
|0.0000
|2006.08.29 04:24
|0.6406
|0.00
|0.00
|0.00
|318.00
|299782
|2006.08.29 04:17
|sell
|9.70
|usdcad
|1.1107
|1.1118
|0.0000
|2006.08.29 04:23
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|349.46
|298754
|2006.08.29 02:33
|sell
|11.40
|eurusd
|1.2817
|1.2828
|0.0000
|2006.08.29 04:17
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 254.00
|299613
|2006.08.29 04:05
|sell
|69.30
|audusd
|0.7625
|0.7636
|0.0000
|2006.08.29 04:05
|0.7622
|0.00
|0.00
|0.00
|2 079.00
|299193
|2006.08.29 03:22
|sell
|50.90
|usdcad
|1.1105
|1.1116
|0.0000
|2006.08.29 04:05
|1.1102
|0.00
|0.00
|0.00
|1 375.43
|299141
|2006.08.29 03:18
|sell
|63.30
|audusd
|0.7622
|0.7633
|0.0000
|2006.08.29 03:21
|0.7619
|0.00
|0.00
|0.00
|1 899.00
|299133
|2006.08.29 03:18
|sell
|60.00
|audusd
|0.7622
|0.7633
|0.0000
|2006.08.29 03:18
|0.7619
|0.00
|0.00
|0.00
|1 800.00
|299129
|2006.08.29 03:18
|sell
|56.90
|audusd
|0.7622
|0.7633
|0.0000
|2006.08.29 03:18
|0.7619
|0.00
|0.00
|0.00
|1 707.00
|299123
|2006.08.29 03:17
|buy
|22.20
|gbpusd
|1.8980
|1.8969
|0.0000
|2006.08.29 03:17
|1.8984
|0.00
|0.00
|0.00
|888.00
|299087
|2006.08.29 03:15
|sell
|52.30
|audusd
|0.7623
|0.7634
|0.0000
|2006.08.29 03:17
|0.7620
|0.00
|0.00
|0.00
|1 569.00
|298182
|2006.08.29 01:54
|sell
|43.40
|nzdusd
|0.6396
|0.6407
|0.0000
|2006.08.29 03:15
|0.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 774.00
|298529
|2006.08.29 02:17
|buy
|14.10
|usdjpy
|116.87
|116.76
|0.00
|2006.08.29 02:24
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|361.85
|298521
|2006.08.29 02:17
|buy
|17.50
|audusd
|0.7612
|0.7601
|0.0000
|2006.08.29 02:17
|0.7615
|0.00
|0.00
|0.00
|525.00
|298471
|2006.08.29 02:15
|sell
|10.10
|eurusd
|1.2818
|1.2829
|0.0000
|2006.08.29 02:15
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|303.00
|298290
|2006.08.29 02:01
|sell
|12.40
|usdcad
|1.1104
|1.1115
|0.0000
|2006.08.29 02:14
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|335.10
|298246
|2006.08.29 01:58
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8973
|1.8962
|0.0000
|2006.08.29 02:01
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|297842
|2006.08.29 01:21
|buy
|16.50
|audusd
|0.7598
|0.7587
|0.0000
|2006.08.29 01:52
|0.7615
|0.00
|0.00
|0.00
|2 805.00
|296275
|2006.08.28 23:44
|sell
|46.10
|nzdusd
|0.6386
|0.6397
|0.0000
|2006.08.29 01:52
|0.6397
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 071.00
|297800
|2006.08.29 01:18
|sell
|6.50
|gbpusd
|1.8967
|1.8978
|0.0000
|2006.08.29 01:18
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|195.00
|297785
|2006.08.29 01:16
|buy
|9.40
|eurusd
|1.2805
|1.2794
|0.0000
|2006.08.29 01:16
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|188.00
|297779
|2006.08.29 01:16
|buy
|9.20
|eurusd
|1.2805
|1.2794
|0.0000
|2006.08.29 01:16
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|184.00
|297732
|2006.08.29 01:13
|buy
|6.10
|gbpusd
|1.8962
|1.8951
|0.0000
|2006.08.29 01:15
|1.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|183.00
|297725
|2006.08.29 01:13
|buy
|5.90
|gbpusd
|1.8962
|1.8951
|0.0000
|2006.08.29 01:13
|1.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|177.00
|297723
|2006.08.29 01:13
|buy
|5.80
|gbpusd
|1.8962
|1.8951
|0.0000
|2006.08.29 01:13
|1.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|174.00
|297156
|2006.08.29 00:39
|buy
|10.60
|usdjpy
|117.00
|116.89
|0.00
|2006.08.29 01:13
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|271.73
|297021
|2006.08.29 00:33
|sell
|9.50
|eurusd
|1.2799
|1.2810
|0.0000
|2006.08.29 00:39
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 045.00
|296849
|2006.08.29 00:25
|buy
|6.20
|gbpusd
|1.8961
|1.8950
|0.0000
|2006.08.29 00:27
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|186.00
|296807
|2006.08.29 00:23
|buy
|11.60
|usdjpy
|117.09
|116.98
|0.00
|2006.08.29 00:24
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|198.10
|296760
|2006.08.29 00:20
|sell
|5.90
|gbpusd
|1.8961
|1.8972
|0.0000
|2006.08.29 00:20
|1.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|236.00
|296495
|2006.08.29 00:05
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.8950
|1.8961
|0.0000
|2006.08.29 00:12
|1.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|-704.00
|296428
|2006.08.29 00:00
|buy
|9.20
|eurusd
|1.2790
|1.2779
|0.0000
|2006.08.29 00:05
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|276.00
|296382
|2006.08.28 23:54
|buy
|9.00
|eurusd
|1.2790
|1.2779
|0.0000
|2006.08.28 23:58
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|296300
|2006.08.28 23:48
|sell
|13.30
|usdcad
|1.1119
|1.1130
|0.0000
|2006.08.28 23:53
|1.1130
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 314.47
|296293
|2006.08.28 23:46
|buy
|12.80
|usdcad
|1.1113
|1.1102
|0.0000
|2006.08.28 23:46
|1.1116
|0.00
|0.00
|0.00
|345.45
|296273
|2006.08.28 23:43
|buy
|37.80
|audusd
|0.7591
|0.7580
|0.0000
|2006.08.28 23:43
|0.7594
|0.00
|0.00
|0.00
|1 134.00
|296249
|2006.08.28 23:39
|buy
|21.50
|eurusd
|1.2787
|1.2776
|0.0000
|2006.08.28 23:43
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|430.00
|296263
|2006.08.28 23:41
|buy
|44.00
|audusd
|0.7591
|0.7580
|0.0000
|2006.08.28 23:43
|0.7594
|0.00
|0.00
|0.00
|1 320.00
|296189
|2006.08.28 23:32
|buy
|35.20
|audusd
|0.7591
|0.7580
|0.0000
|2006.08.28 23:32
|0.7594
|0.00
|0.00
|0.00
|1 056.00
|296183
|2006.08.28 23:30
|buy
|26.20
|usdcad
|1.1113
|1.1102
|0.0000
|2006.08.28 23:30
|1.1116
|0.00
|0.00
|0.00
|707.09
|295917
|2006.08.28 23:01
|buy
|17.70
|usdcad
|1.1113
|1.1102
|0.0000
|2006.08.28 23:26
|1.1116
|0.00
|0.00
|0.00
|477.69
|296113
|2006.08.28 23:26
|sell
|26.30
|eurusd
|1.2794
|1.2805
|0.0000
|2006.08.28 23:26
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|263.00
|295875
|2006.08.28 22:45
|buy
|34.10
|audusd
|0.7595
|0.7579
|0.0000
|2006.08.28 23:26
|0.7594
|0.00
|0.00
|0.00
|-341.00
|295845
|2006.08.28 22:43
|sell
|33.50
|audusd
|0.7597
|0.7613
|0.0000
|2006.08.28 22:44
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|670.00
|295837
|2006.08.28 22:41
|sell
|25.10
|usdcad
|1.1116
|1.1132
|0.0000
|2006.08.28 22:41
|1.1114
|0.00
|0.00
|0.00
|451.68
|295262
|2006.08.28 21:20
|sell
|27.00
|usdcad
|1.1115
|1.1131
|0.0000
|2006.08.28 22:41
|1.1114
|0.00
|0.00
|0.00
|242.94
|295428
|2006.08.28 21:42
|sell
|35.50
|audusd
|0.7587
|0.7602
|0.0000
|2006.08.28 22:41
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 840.00
|294659
|2006.08.28 20:30
|sell
|18.70
|usdchf
|1.2369
|1.2385
|0.0000
|2006.08.28 21:19
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|-755.62
|294639
|2006.08.28 20:29
|buy
|39.00
|eurusd
|1.2784
|1.2768
|0.0000
|2006.08.28 21:19
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 950.00
|294649
|2006.08.28 20:29
|buy
|18.00
|usdjpy
|117.16
|117.00
|0.00
|2006.08.28 20:29
|117.19
|0.00
|0.00
|0.00
|460.79
|294642
|2006.08.28 20:29
|buy
|17.60
|usdjpy
|117.16
|117.00
|0.00
|2006.08.28 20:29
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|300.39
|293677
|2006.08.28 18:44
|buy
|8.90
|gbpusd
|1.8955
|1.8904
|0.0000
|2006.08.28 20:29
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 513.00
|294620
|2006.08.28 20:28
|buy
|48.10
|usdjpy
|117.16
|117.00
|0.00
|2006.08.28 20:29
|117.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1 231.33
|294555
|2006.08.28 20:23
|sell
|46.50
|usdjpy
|117.18
|117.34
|0.00
|2006.08.28 20:27
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1 190.78
|294552
|2006.08.28 20:23
|buy
|43.70
|usdcad
|1.1113
|1.1097
|0.0000
|2006.08.28 20:23
|1.1118
|0.00
|0.00
|0.00
|1 965.28
|294520
|2006.08.28 20:20
|buy
|27.70
|usdcad
|1.1112
|1.1061
|0.0000
|2006.08.28 20:23
|1.1116
|0.00
|0.00
|0.00
|996.76
|294516
|2006.08.28 20:20
|buy
|26.70
|usdcad
|1.1112
|1.1061
|0.0000
|2006.08.28 20:20
|1.1116
|0.00
|0.00
|0.00
|960.78
|294407
|2006.08.28 20:11
|buy
|34.30
|audusd
|0.7591
|0.7540
|0.0000
|2006.08.28 20:16
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|686.00
|294372
|2006.08.28 20:07
|buy
|25.60
|usdjpy
|117.16
|116.65
|0.00
|2006.08.28 20:08
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|436.93
|293701
|2006.08.28 18:47
|sell
|32.80
|audusd
|0.7596
|0.7647
|0.0000
|2006.08.28 20:04
|0.7594
|0.00
|0.00
|0.00
|656.00
|293487
|2006.08.28 18:26
|sell
|7.10
|usdcad
|1.1097
|1.1148
|0.0000
|2006.08.28 18:43
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|-255.83
|293628
|2006.08.28 18:40
|sell
|20.60
|eurusd
|1.2793
|1.2844
|0.0000
|2006.08.28 18:43
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|618.00
|293479
|2006.08.28 18:25
|sell
|25.60
|nzdusd
|0.6390
|0.6441
|0.0000
|2006.08.28 18:39
|0.6387
|0.00
|0.00
|0.00
|768.00
|293437
|2006.08.28 18:15
|sell
|15.80
|usdcad
|1.1101
|1.1152
|0.0000
|2006.08.28 18:24
|1.1098
|0.00
|0.00
|0.00
|427.10
|293370
|2006.08.28 18:01
|buy
|16.00
|gbpusd
|1.8964
|1.8913
|0.0000
|2006.08.28 18:24
|1.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|293434
|2006.08.28 18:15
|sell
|15.40
|usdcad
|1.1101
|1.1152
|0.0000
|2006.08.28 18:15
|1.1098
|0.00
|0.00
|0.00
|416.29
|293236
|2006.08.28 17:44
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1107
|1.1158
|0.0000
|2006.08.28 18:14
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|72.08
|293360
|2006.08.28 18:01
|buy
|15.70
|gbpusd
|1.8964
|1.8913
|0.0000
|2006.08.28 18:01
|1.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|471.00
|293351
|2006.08.28 18:01
|buy
|15.40
|gbpusd
|1.8964
|1.8913
|0.0000
|2006.08.28 18:01
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|616.00
|293341
|2006.08.28 18:00
|buy
|15.20
|gbpusd
|1.8962
|1.8911
|0.0000
|2006.08.28 18:00
|1.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|456.00
|293300
|2006.08.28 17:55
|sell
|43.70
|nzdusd
|0.6386
|0.6437
|0.0000
|2006.08.28 17:55
|0.6384
|0.00
|0.00
|0.00
|874.00
|293259
|2006.08.28 17:48
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8961
|1.8910
|0.0000
|2006.08.28 17:54
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|293214
|2006.08.28 17:41
|buy
|30.90
|eurusd
|1.2787
|1.2776
|0.0000
|2006.08.28 17:42
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|618.00
|293053
|2006.08.28 17:18
|sell
|29.60
|usdcad
|1.1101
|1.1112
|0.0000
|2006.08.28 17:33
|1.1106
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 332.61
|293043
|2006.08.28 17:18
|sell
|53.60
|nzdusd
|0.6380
|0.6391
|0.0000
|2006.08.28 17:18
|0.6378
|0.00
|0.00
|0.00
|1 072.00
|293018
|2006.08.28 17:17
|buy
|27.80
|usdcad
|1.1098
|1.1087
|0.0000
|2006.08.28 17:18
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|751.28
|292969
|2006.08.28 17:12
|sell
|27.00
|usdcad
|1.1101
|1.1112
|0.0000
|2006.08.28 17:17
|1.1098
|0.00
|0.00
|0.00
|729.86
|292944
|2006.08.28 17:09
|buy
|26.30
|usdcad
|1.1099
|1.1088
|0.0000
|2006.08.28 17:10
|1.1102
|0.00
|0.00
|0.00
|710.68
|292864
|2006.08.28 16:59
|sell
|19.00
|gbpusd
|1.8967
|1.8978
|0.0000
|2006.08.28 17:07
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|570.00
|292858
|2006.08.28 16:59
|sell
|18.60
|gbpusd
|1.8968
|1.8979
|0.0000
|2006.08.28 16:59
|1.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|558.00
|292675
|2006.08.28 16:36
|buy
|28.00
|usdcad
|1.1116
|1.1105
|0.0000
|2006.08.28 16:59
|1.1105
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 773.53
|292558
|2006.08.28 16:27
|sell
|27.50
|usdcad
|1.1119
|1.1130
|0.0000
|2006.08.28 16:28
|1.1117
|0.00
|0.00
|0.00
|494.74
|291989
|2006.08.28 15:52
|buy
|34.80
|audusd
|0.7588
|0.7577
|0.0000
|2006.08.28 16:26
|0.7591
|0.00
|0.00
|0.00
|1 044.00
|291569
|2006.08.28 15:32
|buy
|20.00
|eurusd
|1.2784
|1.2773
|0.0000
|2006.08.28 15:49
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|291312
|2006.08.28 15:22
|buy
|44.70
|usdjpy
|117.15
|116.94
|0.00
|2006.08.28 15:23
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|762.99
|289743
|2006.08.28 14:39
|buy
|45.90
|eurusd
|1.2805
|1.2784
|0.0000
|2006.08.28 15:22
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|-7 803.00
|289393
|2006.08.28 14:22
|sell
|29.30
|gbpusd
|1.8985
|1.9006
|0.0000
|2006.08.28 14:39
|1.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|1 758.00
|289244
|2006.08.28 14:18
|buy
|42.20
|eurusd
|1.2812
|1.2791
|0.0000
|2006.08.28 14:21
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|844.00
|289150
|2006.08.28 14:15
|sell
|51.60
|usdcad
|1.1080
|1.1101
|0.0000
|2006.08.28 14:18
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|1 397.49
|289133
|2006.08.28 14:15
|sell
|50.10
|usdjpy
|117.06
|117.27
|0.00
|2006.08.28 14:15
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|856.12
|289123
|2006.08.28 14:15
|sell
|48.60
|usdjpy
|117.07
|117.28
|0.00
|2006.08.28 14:15
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|830.41
|288916
|2006.08.28 14:08
|sell
|36.90
|eurusd
|1.2813
|1.2834
|0.0000
|2006.08.28 14:13
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|738.00
|288691
|2006.08.28 14:02
|buy
|35.40
|eurusd
|1.2811
|1.2790
|0.0000
|2006.08.28 14:08
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|1 062.00
|288649
|2006.08.28 14:01
|sell
|44.00
|usdjpy
|117.07
|117.28
|0.00
|2006.08.28 14:01
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|751.82
|288438
|2006.08.28 13:55
|buy
|22.10
|gbpusd
|1.8983
|1.8962
|0.0000
|2006.08.28 14:01
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|1 105.00
|288137
|2006.08.28 13:47
|buy
|40.00
|usdcad
|1.1074
|1.1053
|0.0000
|2006.08.28 13:55
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|1 083.33
|285668
|2006.08.28 12:09
|buy
|20.50
|gbpusd
|1.8958
|1.8937
|0.0000
|2006.08.28 13:44
|1.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|615.00
|284902
|2006.08.28 11:41
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.8957
|1.8936
|0.0000
|2006.08.28 12:08
|1.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|284476
|2006.08.28 11:27
|buy
|28.40
|eurusd
|1.2807
|1.2786
|0.0000
|2006.08.28 11:38
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|852.00
|281576
|2006.08.28 09:29
|buy
|34.80
|usdchf
|1.2341
|1.2320
|0.0000
|2006.08.28 11:27
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|845.76
|281469
|2006.08.28 09:19
|sell
|33.20
|usdcad
|1.1080
|1.1101
|0.0000
|2006.08.28 09:26
|1.1077
|0.00
|0.00
|0.00
|899.16
|281219
|2006.08.28 09:10
|sell
|31.10
|usdcad
|1.1082
|1.1103
|0.0000
|2006.08.28 09:19
|1.1078
|0.00
|0.00
|0.00
|1 122.95
|281122
|2006.08.28 09:06
|sell
|29.70
|usdcad
|1.1084
|1.1105
|0.0000
|2006.08.28 09:09
|1.1081
|0.00
|0.00
|0.00
|804.08
|274328
|2006.08.28 03:02
|buy
|28.30
|usdcad
|1.1080
|1.1059
|0.0000
|2006.08.28 09:06
|1.1083
|0.00
|0.00
|0.00
|766.04
|274325
|2006.08.28 03:02
|buy
|27.40
|usdcad
|1.1078
|1.1057
|0.0000
|2006.08.28 03:02
|1.1080
|0.00
|0.00
|0.00
|494.58
|274316
|2006.08.28 03:02
|buy
|26.60
|usdcad
|1.1080
|1.1059
|0.0000
|2006.08.28 03:02
|1.1082
|0.00
|0.00
|0.00
|480.06
|274259
|2006.08.28 02:57
|sell
|25.80
|usdjpy
|117.18
|117.39
|0.00
|2006.08.28 02:58
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|440.42
|273290
|2006.08.28 01:53
|buy
|19.40
|eurusd
|1.2776
|1.2755
|0.0000
|2006.08.28 02:43
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|582.00
|272972
|2006.08.28 01:33
|buy
|12.70
|gbpusd
|1.8890
|1.8869
|0.0000
|2006.08.28 01:53
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|381.00
|272018
|2006.08.28 00:50
|sell
|23.30
|usdjpy
|117.22
|117.43
|0.00
|2006.08.28 01:30
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|397.61
|271878
|2006.08.28 00:42
|sell
|17.80
|eurusd
|1.2771
|1.2792
|0.0000
|2006.08.28 00:50
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|356.00
|271786
|2006.08.28 00:34
|sell
|11.80
|gbpusd
|1.8884
|1.8905
|0.0000
|2006.08.28 00:42
|1.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|236.00
|271699
|2006.08.28 00:27
|buy
|17.00
|eurusd
|1.2766
|1.2745
|0.0000
|2006.08.28 00:33
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|340.00
|271673
|2006.08.28 00:25
|sell
|16.50
|eurusd
|1.2768
|1.2789
|0.0000
|2006.08.28 00:27
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|330.00
|270330
|2006.08.27 21:49
|buy
|10.90
|gbpusd
|1.8878
|1.8857
|0.0000
|2006.08.28 00:23
|1.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|218.00
|270272
|2006.08.27 21:34
|buy
|15.50
|eurusd
|1.2765
|1.2744
|0.0000
|2006.08.27 21:39
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|465.00
|270235
|2006.08.27 21:19
|sell
|14.90
|eurusd
|1.2768
|1.2789
|0.0000
|2006.08.27 21:19
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|447.00
|270189
|2006.08.27 21:05
|sell
|14.10
|eurusd
|1.2770
|1.2791
|0.0000
|2006.08.27 21:06
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|564.00
|270074
|2006.08.25 21:49
|balance
|Deposit
|10 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|324 361.30
|Closed P/L:
|324 361.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|342953
|2006.08.30 20:35
|sell
|100.00
|eurusd
|1.2834
|1.2845
|0.0000
|
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|343074
|2006.08.30 20:46
|buy
|100.00
|gbpusd
|1.9042
|1.9031
|0.0000
|
|1.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|
|Floating P/L:
|-1 000.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|324 361.30
|Floating P/L:
|-1 000.00
|Margin:
|100 000.00
|Balance:
|334 361.30
|Equity:
|333 361.30
|Free Margin:
|233 361.30