MoneyTec LLC
|Account: 25131
|Name: Carlos Manuel
|Currency: USD
|2006 August 28, 14:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1138651
|2006.07.18 15:26
|balance
|Deposit
|5 000.00
|1151828
|2006.07.19 14:48
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2579
|1.2576
|1.2556
|2006.07.19 16:00
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|216.53
|1297977
|2006.08.01 14:30
|sell
|5.30
|gbpusd
|1.8679
|1.8711
|0.0000
|2006.08.01 14:30
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|212.00
|1389606
|2006.08.08 20:10
|buy
|11.20
|usdjpy
|115.19
|114.92
|0.00
|2006.08.08 20:10
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|194.43
|1140045
|2006.07.18 16:42
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2540
|1.2537
|1.2517
|2006.07.18 17:33
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|178.83
|1177522
|2006.07.21 10:50
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8546
|1.8646
|1.8536
|2006.07.24 03:28
|1.8536
|0.00
|0.00
|-8.40
|160.00
|1177275
|2006.07.21 10:31
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8541
|1.8441
|1.8551
|2006.07.21 10:33
|1.8551
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1168152
|2006.07.20 16:59
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8508
|1.8608
|1.8498
|2006.07.20 17:22
|1.8498
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1166739
|2006.07.20 14:49
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8502
|1.8602
|1.8492
|2006.07.20 15:29
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1164067
|2006.07.20 10:36
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8458
|1.8358
|1.8468
|2006.07.20 10:44
|1.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1150491
|2006.07.19 11:58
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8290
|1.8190
|1.8300
|2006.07.19 16:00
|1.8300
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1140094
|2006.07.18 16:46
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8250
|1.8150
|1.8260
|2006.07.18 17:07
|1.8260
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1139137
|2006.07.18 15:48
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8296
|1.8396
|1.8286
|2006.07.18 15:56
|1.8286
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1293066
|2006.08.01 07:06
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.8629
|1.8610
|0.0000
|2006.08.01 07:07
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|1292600
|2006.08.01 06:29
|sell
|4.60
|gbpusd
|1.8653
|1.8675
|0.0000
|2006.08.01 06:31
|1.8650
|0.00
|0.00
|0.00
|138.00
|1388131
|2006.08.08 17:09
|sell
|7.60
|usdjpy
|115.06
|115.25
|0.00
|2006.08.08 17:09
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|132.13
|1296284
|2006.08.01 11:57
|sell
|4.30
|gbpusd
|1.8660
|1.8679
|0.0000
|2006.08.01 12:00
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|129.00
|1207403
|2006.07.25 10:21
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2443
|1.2343
|1.2453
|2006.07.25 10:26
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|128.48
|1387977
|2006.08.08 16:59
|buy
|7.00
|usdjpy
|115.05
|114.92
|0.00
|2006.08.08 16:59
|115.07
|0.00
|0.00
|0.00
|121.67
|1507556
|2006.08.23 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2849
|1.2876
|0.0000
|2006.08.23 16:01
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1407747
|2006.08.10 06:02
|buy
|6.90
|usdjpy
|115.12
|114.99
|0.00
|2006.08.10 06:03
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|119.85
|1406867
|2006.08.10 02:43
|buy
|4.20
|usdjpy
|115.36
|115.23
|0.00
|2006.08.10 02:44
|115.39
|0.00
|0.00
|0.00
|109.19
|1412508
|2006.08.10 14:30
|buy
|6.20
|usdjpy
|114.82
|114.61
|0.00
|2006.08.10 14:31
|114.84
|0.00
|0.00
|0.00
|107.98
|1354269
|2006.08.04 14:32
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2855
|1.2786
|0.0000
|2006.08.04 14:32
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|1389613
|2006.08.08 20:10
|sell
|12.00
|usdjpy
|115.20
|115.47
|0.00
|2006.08.08 20:11
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|104.18
|1389609
|2006.08.08 20:10
|sell
|11.70
|usdjpy
|115.21
|115.48
|0.00
|2006.08.08 20:10
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|101.56
|1417066
|2006.08.10 19:26
|buy
|3.90
|usdjpy
|115.50
|115.37
|0.00
|2006.08.10 19:28
|115.53
|0.00
|0.00
|0.00
|101.27
|1440301
|2006.08.15 14:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2773
|0.0000
|2006.08.15 14:31
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1297579
|2006.08.01 14:06
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.8670
|1.8649
|0.0000
|2006.08.01 14:23
|1.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1386575
|2006.08.08 15:28
|sell
|5.60
|usdjpy
|115.06
|115.29
|0.00
|2006.08.08 15:28
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|97.36
|1390751
|2006.08.08 20:25
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2835
|1.2928
|0.0000
|2006.08.08 20:25
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|1407418
|2006.08.10 04:40
|buy
|5.50
|usdjpy
|115.11
|114.98
|0.00
|2006.08.10 04:42
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|95.54
|1389600
|2006.08.08 20:10
|sell
|11.00
|usdjpy
|115.20
|115.47
|0.00
|2006.08.08 20:10
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|95.49
|1440099
|2006.08.15 14:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.74
|0.00
|2006.08.15 14:30
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|94.44
|1389597
|2006.08.08 20:10
|buy
|10.80
|usdjpy
|115.19
|114.92
|0.00
|2006.08.08 20:10
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|93.75
|1414035
|2006.08.10 16:01
|buy
|5.20
|usdjpy
|114.98
|114.81
|0.00
|2006.08.10 16:01
|115.00
|0.00
|0.00
|0.00
|90.43
|1386309
|2006.08.08 15:03
|buy
|5.20
|usdjpy
|115.00
|114.89
|0.00
|2006.08.08 15:03
|115.02
|0.00
|0.00
|0.00
|90.42
|1508695
|2006.08.23 16:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2797
|1.2782
|0.0000
|2006.08.23 16:49
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|1296536
|2006.08.01 12:26
|buy
|4.50
|gbpusd
|1.8665
|1.8643
|0.0000
|2006.08.01 12:35
|1.8667
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|1389555
|2006.08.08 20:07
|buy
|10.30
|usdjpy
|115.08
|114.95
|0.00
|2006.08.08 20:07
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|89.50
|1389260
|2006.08.08 19:29
|buy
|10.10
|usdjpy
|115.08
|114.97
|0.00
|2006.08.08 19:29
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|87.76
|1388974
|2006.08.08 19:12
|sell
|9.90
|usdjpy
|115.12
|115.22
|0.00
|2006.08.08 19:12
|115.11
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|1292524
|2006.08.01 06:15
|buy
|4.30
|gbpusd
|1.8649
|1.8627
|0.0000
|2006.08.01 06:15
|1.8651
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|1388883
|2006.08.08 18:56
|sell
|9.70
|usdjpy
|115.06
|115.19
|0.00
|2006.08.08 18:58
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|84.31
|1388795
|2006.08.08 18:35
|sell
|9.50
|usdjpy
|115.06
|115.17
|0.00
|2006.08.08 18:44
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|82.57
|1389566
|2006.08.08 20:08
|buy
|8.20
|eurusd
|1.2838
|1.2825
|0.0000
|2006.08.08 20:08
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|1295384
|2006.08.01 10:30
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8657
|1.8635
|0.0000
|2006.08.01 10:31
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|1388776
|2006.08.08 18:29
|buy
|9.30
|usdjpy
|115.02
|114.91
|0.00
|2006.08.08 18:32
|115.03
|0.00
|0.00
|0.00
|80.85
|1407072
|2006.08.10 03:12
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2872
|1.2882
|0.0000
|2006.08.10 03:14
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1177508
|2006.07.21 10:49
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8543
|1.8643
|1.8533
|2006.07.24 03:28
|1.8533
|0.00
|0.00
|-4.20
|80.00
|1170110
|2006.07.20 20:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8499
|1.8399
|1.8509
|2006.07.20 20:15
|1.8509
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1168939
|2006.07.20 18:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8498
|1.8398
|1.8508
|2006.07.20 18:01
|1.8508
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1153245
|2006.07.19 16:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8316
|1.8216
|1.8326
|2006.07.19 16:02
|1.8326
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1150485
|2006.07.19 11:58
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8293
|1.8193
|1.8303
|2006.07.19 16:00
|1.8303
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1141132
|2006.07.18 18:00
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8267
|1.8167
|1.8277
|2006.07.18 18:11
|1.8277
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1140481
|2006.07.18 17:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8263
|1.8163
|1.8273
|2006.07.18 17:32
|1.8273
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1388675
|2006.08.08 18:09
|sell
|9.10
|usdjpy
|115.05
|115.16
|0.00
|2006.08.08 18:10
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|79.10
|1406871
|2006.08.10 02:44
|sell
|4.50
|usdjpy
|115.39
|115.52
|0.00
|2006.08.10 02:44
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|78.01
|1389746
|2006.08.08 20:15
|sell
|3.90
|eurusd
|1.2874
|1.2931
|0.0000
|2006.08.08 20:22
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|1440714
|2006.08.15 15:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.17
|116.36
|0.00
|2006.08.15 15:01
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|77.53
|1440766
|2006.08.15 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.12
|115.77
|0.00
|2006.08.15 15:01
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|77.45
|1388668
|2006.08.08 18:08
|buy
|8.90
|usdjpy
|115.04
|114.93
|0.00
|2006.08.08 18:09
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|77.36
|1388659
|2006.08.08 18:06
|sell
|8.70
|usdjpy
|115.06
|115.16
|0.00
|2006.08.08 18:08
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|75.62
|1391270
|2006.08.08 20:33
|sell
|2.90
|usdjpy
|115.14
|116.11
|0.00
|2006.08.08 20:33
|115.11
|0.00
|0.00
|0.00
|75.58
|1391338
|2006.08.08 20:33
|sell
|2.50
|eurusd
|1.2846
|1.2887
|0.0000
|2006.08.08 21:19
|1.2843
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|1298165
|2006.08.01 14:34
|buy
|3.70
|gbpusd
|1.8669
|1.8617
|0.0000
|2006.08.01 14:36
|1.8671
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|1388405
|2006.08.08 17:29
|buy
|8.50
|usdjpy
|115.08
|114.91
|0.00
|2006.08.08 17:30
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|73.86
|1388388
|2006.08.08 17:28
|buy
|8.30
|usdjpy
|115.08
|114.95
|0.00
|2006.08.08 17:28
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|72.12
|1388296
|2006.08.08 17:24
|sell
|8.10
|usdjpy
|115.12
|115.23
|0.00
|2006.08.08 17:28
|115.11
|0.00
|0.00
|0.00
|70.37
|1530473
|2006.08.25 20:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2748
|0.0000
|2006.08.25 20:56
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|1475210
|2006.08.18 15:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2832
|1.2842
|0.0000
|2006.08.18 15:48
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|1388204
|2006.08.08 17:16
|buy
|8.00
|usdjpy
|115.08
|114.89
|0.00
|2006.08.08 17:19
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|69.51
|1413711
|2006.08.10 15:42
|sell
|3.40
|eurusd
|1.2832
|1.2849
|0.0000
|2006.08.10 15:42
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|1388099
|2006.08.08 17:05
|buy
|7.50
|usdjpy
|115.01
|114.84
|0.00
|2006.08.08 17:05
|115.02
|0.00
|0.00
|0.00
|65.21
|1417021
|2006.08.10 19:15
|buy
|3.70
|usdjpy
|115.55
|115.42
|0.00
|2006.08.10 19:15
|115.57
|0.00
|0.00
|0.00
|64.03
|1140031
|2006.07.18 16:41
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2536
|1.2636
|1.2526
|2006.07.18 17:33
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|63.87
|1151814
|2006.07.19 14:47
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2575
|1.2675
|1.2565
|2006.07.19 16:00
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|63.68
|1388016
|2006.08.08 17:00
|buy
|7.30
|usdjpy
|115.05
|114.92
|0.00
|2006.08.08 17:01
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|63.45
|1415873
|2006.08.10 17:31
|buy
|3.10
|eurusd
|1.2775
|1.2748
|0.0000
|2006.08.10 18:19
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|1515417
|2006.08.24 10:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.48
|116.29
|0.00
|2006.08.24 10:00
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|60.06
|1511962
|2006.08.24 00:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2761
|0.0000
|2006.08.24 00:08
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1511795
|2006.08.23 23:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2789
|1.2808
|0.0000
|2006.08.23 23:46
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1491824
|2006.08.22 05:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8927
|1.8933
|0.0000
|2006.08.22 09:04
|1.8933
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1485458
|2006.08.21 15:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2914
|1.2927
|0.0000
|2006.08.21 15:11
|1.2908
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1440722
|2006.08.15 15:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2768
|1.2757
|0.0000
|2006.08.15 15:00
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1439810
|2006.08.15 13:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2728
|1.2715
|0.0000
|2006.08.15 14:30
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1434569
|2006.08.15 00:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2721
|1.2734
|0.0000
|2006.08.15 00:22
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1387947
|2006.08.08 16:57
|buy
|6.90
|usdjpy
|115.04
|114.91
|0.00
|2006.08.08 16:57
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|59.97
|1407623
|2006.08.10 05:27
|buy
|6.80
|usdjpy
|115.16
|115.03
|0.00
|2006.08.10 05:28
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|59.04
|1407777
|2006.08.10 06:06
|buy
|5.90
|eurusd
|1.2880
|1.2869
|0.0000
|2006.08.10 06:06
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|1386940
|2006.08.08 16:02
|buy
|6.70
|usdjpy
|115.05
|114.92
|0.00
|2006.08.08 16:56
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|58.23
|1414448
|2006.08.10 16:20
|buy
|2.90
|eurusd
|1.2800
|1.2775
|0.0000
|2006.08.10 16:21
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|1407772
|2006.08.10 06:05
|buy
|5.80
|eurusd
|1.2880
|1.2869
|0.0000
|2006.08.10 06:05
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|1386838
|2006.08.08 15:59
|sell
|6.60
|usdjpy
|115.05
|115.16
|0.00
|2006.08.08 15:59
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|57.37
|1407619
|2006.08.10 05:27
|buy
|6.60
|usdjpy
|115.16
|115.03
|0.00
|2006.08.10 05:27
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|57.31
|1407771
|2006.08.10 06:05
|buy
|5.70
|eurusd
|1.2880
|1.2869
|0.0000
|2006.08.10 06:05
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|1407604
|2006.08.10 05:21
|sell
|6.50
|usdjpy
|115.20
|115.31
|0.00
|2006.08.10 05:22
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|56.43
|1407769
|2006.08.10 06:05
|buy
|5.60
|eurusd
|1.2880
|1.2869
|0.0000
|2006.08.10 06:05
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1298006
|2006.08.01 14:30
|sell
|5.60
|gbpusd
|1.8680
|1.8715
|0.0000
|2006.08.01 14:32
|1.8679
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1166709
|2006.07.20 14:47
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8499
|1.8599
|1.8489
|2006.07.20 15:29
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1164047
|2006.07.20 10:35
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8461
|1.8361
|1.8471
|2006.07.20 10:44
|1.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1140066
|2006.07.18 16:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8253
|1.8153
|1.8263
|2006.07.18 17:07
|1.8260
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1386756
|2006.08.08 15:48
|buy
|6.40
|usdjpy
|115.05
|114.92
|0.00
|2006.08.08 15:48
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|55.62
|1386729
|2006.08.08 15:44
|buy
|6.30
|usdjpy
|115.04
|114.93
|0.00
|2006.08.08 15:44
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|54.76
|1407589
|2006.08.10 05:17
|buy
|6.30
|usdjpy
|115.19
|115.06
|0.00
|2006.08.10 05:17
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|54.69
|1386682
|2006.08.08 15:40
|sell
|6.20
|usdjpy
|115.06
|115.23
|0.00
|2006.08.08 15:43
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|53.89
|1407561
|2006.08.10 05:13
|buy
|6.20
|usdjpy
|115.19
|115.06
|0.00
|2006.08.10 05:13
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|53.82
|1416802
|2006.08.10 18:39
|sell
|3.10
|usdjpy
|115.53
|115.63
|0.00
|2006.08.10 18:41
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|53.68
|1412493
|2006.08.10 14:29
|sell
|6.10
|usdjpy
|114.88
|115.03
|0.00
|2006.08.10 14:29
|114.87
|0.00
|0.00
|0.00
|53.10
|1294063
|2006.08.01 08:25
|sell
|5.30
|gbpusd
|1.8647
|1.8666
|0.0000
|2006.08.01 08:36
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|1407560
|2006.08.10 05:13
|buy
|6.10
|usdjpy
|115.19
|115.06
|0.00
|2006.08.10 05:13
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|52.95
|1386674
|2006.08.08 15:39
|buy
|6.00
|usdjpy
|115.05
|114.92
|0.00
|2006.08.08 15:40
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|52.15
|1407538
|2006.08.10 05:07
|buy
|6.00
|usdjpy
|115.20
|115.05
|0.00
|2006.08.10 05:07
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|52.08
|1414840
|2006.08.10 16:35
|buy
|2.60
|eurusd
|1.2775
|1.2742
|0.0000
|2006.08.10 17:00
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|1297888
|2006.08.01 14:26
|buy
|5.20
|gbpusd
|1.8671
|1.8649
|0.0000
|2006.08.01 14:29
|1.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|1293359
|2006.08.01 07:23
|sell
|5.20
|gbpusd
|1.8646
|1.8659
|0.0000
|2006.08.01 07:28
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|1412490
|2006.08.10 14:29
|sell
|5.90
|usdjpy
|114.88
|115.03
|0.00
|2006.08.10 14:29
|114.87
|0.00
|0.00
|0.00
|51.36
|1386666
|2006.08.08 15:39
|buy
|5.90
|usdjpy
|115.05
|114.92
|0.00
|2006.08.08 15:39
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|51.28
|1297883
|2006.08.01 14:26
|sell
|5.10
|gbpusd
|1.8672
|1.8691
|0.0000
|2006.08.01 14:26
|1.8671
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|1150059
|2006.07.19 11:15
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2548
|1.2552
|1.2572
|2006.07.19 12:15
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|50.99
|1407470
|2006.08.10 04:56
|sell
|5.80
|usdjpy
|115.20
|115.33
|0.00
|2006.08.10 05:00
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|50.35
|1407080
|2006.08.10 03:15
|buy
|5.80
|usdjpy
|115.33
|115.22
|0.00
|2006.08.10 03:15
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|50.29
|1530907
|2006.08.25 22:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2771
|0.0000
|2006.08.25 22:44
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1530682
|2006.08.25 21:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2776
|0.0000
|2006.08.25 21:37
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1515672
|2006.08.24 10:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2807
|1.2758
|0.0000
|2006.08.24 10:03
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1511996
|2006.08.24 00:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2761
|0.0000
|2006.08.24 00:11
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1511851
|2006.08.23 23:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.2764
|0.0000
|2006.08.23 23:55
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1511423
|2006.08.23 22:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2775
|0.0000
|2006.08.23 22:34
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1498665
|2006.08.22 16:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2808
|1.2797
|0.0000
|2006.08.22 16:49
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1486167
|2006.08.21 16:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2932
|1.2949
|0.0000
|2006.08.21 16:44
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1477511
|2006.08.18 21:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2825
|1.2842
|0.0000
|2006.08.18 21:46
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1440783
|2006.08.15 15:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.2826
|0.0000
|2006.08.15 15:02
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1418289
|2006.08.11 00:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2791
|1.2780
|0.0000
|2006.08.11 00:08
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1416819
|2006.08.10 18:45
|sell
|2.50
|eurusd
|1.2778
|1.2789
|0.0000
|2006.08.10 18:45
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1292717
|2006.08.01 06:41
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.8650
|1.8675
|0.0000
|2006.08.01 06:41
|1.8649
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1290612
|2006.08.01 03:05
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.8672
|1.8691
|0.0000
|2006.08.01 03:40
|1.8671
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1290258
|2006.08.01 02:35
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.8671
|1.8652
|0.0000
|2006.08.01 03:02
|1.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1414056
|2006.08.10 16:01
|buy
|5.70
|usdjpy
|114.98
|114.81
|0.00
|2006.08.10 16:02
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|49.57
|1407079
|2006.08.10 03:15
|buy
|5.70
|usdjpy
|115.33
|115.22
|0.00
|2006.08.10 03:15
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|49.42
|1297348
|2006.08.01 13:50
|sell
|4.90
|gbpusd
|1.8674
|1.8696
|0.0000
|2006.08.01 14:06
|1.8673
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|1297292
|2006.08.01 13:44
|sell
|4.90
|gbpusd
|1.8680
|1.8701
|0.0000
|2006.08.01 13:45
|1.8679
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|1292703
|2006.08.01 06:40
|sell
|4.90
|gbpusd
|1.8649
|1.8671
|0.0000
|2006.08.01 06:40
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|1414050
|2006.08.10 16:01
|sell
|5.60
|usdjpy
|115.05
|115.22
|0.00
|2006.08.10 16:01
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|48.68
|1407078
|2006.08.10 03:15
|buy
|5.60
|usdjpy
|115.33
|115.22
|0.00
|2006.08.10 03:15
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|48.55
|1297267
|2006.08.01 13:42
|sell
|4.80
|gbpusd
|1.8682
|1.8706
|0.0000
|2006.08.01 13:42
|1.8681
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1297206
|2006.08.01 13:34
|buy
|4.80
|gbpusd
|1.8678
|1.8656
|0.0000
|2006.08.01 13:35
|1.8679
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1292634
|2006.08.01 06:33
|buy
|4.80
|gbpusd
|1.8650
|1.8628
|0.0000
|2006.08.01 06:34
|1.8651
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1292615
|2006.08.01 06:31
|buy
|4.80
|gbpusd
|1.8650
|1.8628
|0.0000
|2006.08.01 06:32
|1.8651
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1139135
|2006.07.18 15:48
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8293
|1.8393
|1.8283
|2006.07.18 15:56
|1.8287
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1386367
|2006.08.08 15:07
|buy
|5.50
|usdjpy
|114.95
|114.85
|0.00
|2006.08.08 15:08
|114.96
|0.00
|0.00
|0.00
|47.84
|1414044
|2006.08.10 16:01
|buy
|5.50
|usdjpy
|114.98
|114.81
|0.00
|2006.08.10 16:01
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|47.83
|1407077
|2006.08.10 03:15
|buy
|5.50
|usdjpy
|115.33
|115.22
|0.00
|2006.08.10 03:15
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|47.69
|1297050
|2006.08.01 13:17
|buy
|4.70
|gbpusd
|1.8675
|1.8659
|0.0000
|2006.08.01 13:23
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|1386357
|2006.08.08 15:07
|buy
|5.40
|usdjpy
|114.95
|114.85
|0.00
|2006.08.08 15:07
|114.96
|0.00
|0.00
|0.00
|46.97
|1414039
|2006.08.10 16:01
|buy
|5.40
|usdjpy
|114.98
|114.81
|0.00
|2006.08.10 16:01
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|46.96
|1392213
|2006.08.08 21:37
|buy
|2.70
|usdjpy
|115.07
|114.94
|0.00
|2006.08.08 21:45
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|46.92
|1407076
|2006.08.10 03:15
|buy
|5.40
|usdjpy
|115.33
|115.22
|0.00
|2006.08.10 03:15
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|46.82
|1406510
|2006.08.10 02:18
|buy
|2.70
|usdjpy
|115.37
|115.24
|0.00
|2006.08.10 02:18
|115.39
|0.00
|0.00
|0.00
|46.80
|1385446
|2006.08.08 14:19
|buy
|5.30
|usdjpy
|115.05
|114.92
|0.00
|2006.08.08 14:20
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|46.06
|1407309
|2006.08.10 04:18
|sell
|5.30
|usdjpy
|115.20
|115.30
|0.00
|2006.08.10 04:18
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|46.01
|1417398
|2006.08.10 20:50
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2795
|1.2806
|0.0000
|2006.08.10 20:50
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|1407087
|2006.08.10 03:21
|sell
|4.60
|eurusd
|1.2874
|1.2885
|0.0000
|2006.08.10 03:22
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|1296743
|2006.08.01 12:48
|sell
|4.60
|gbpusd
|1.8671
|1.8693
|0.0000
|2006.08.01 12:48
|1.8670
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|1390961
|2006.08.08 20:27
|sell
|2.60
|usdjpy
|115.14
|116.11
|0.00
|2006.08.08 20:29
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|45.17
|1406505
|2006.08.10 02:18
|buy
|2.60
|usdjpy
|115.37
|115.24
|0.00
|2006.08.10 02:18
|115.39
|0.00
|0.00
|0.00
|45.06
|1292554
|2006.08.01 06:20
|sell
|4.50
|gbpusd
|1.8653
|1.8672
|0.0000
|2006.08.01 06:20
|1.8652
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|1292547
|2006.08.01 06:18
|sell
|4.50
|gbpusd
|1.8653
|1.8675
|0.0000
|2006.08.01 06:19
|1.8652
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|1385261
|2006.08.08 14:09
|buy
|5.10
|usdjpy
|115.04
|114.93
|0.00
|2006.08.08 14:10
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|44.33
|1385908
|2006.08.08 14:40
|buy
|5.10
|usdjpy
|115.11
|115.00
|0.00
|2006.08.08 14:42
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|44.30
|1407289
|2006.08.10 04:10
|buy
|5.10
|usdjpy
|115.20
|115.07
|0.00
|2006.08.10 04:11
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|44.27
|1407045
|2006.08.10 03:02
|buy
|5.10
|usdjpy
|115.33
|115.16
|0.00
|2006.08.10 03:04
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|44.22
|1407447
|2006.08.10 04:51
|sell
|4.40
|eurusd
|1.2881
|1.2894
|0.0000
|2006.08.10 04:52
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1406583
|2006.08.10 02:21
|buy
|2.20
|eurusd
|1.2865
|1.2850
|0.0000
|2006.08.10 02:21
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1292533
|2006.08.01 06:16
|sell
|4.40
|gbpusd
|1.8651
|1.8673
|0.0000
|2006.08.01 06:17
|1.8650
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1414032
|2006.08.10 16:01
|buy
|5.00
|usdjpy
|114.98
|114.81
|0.00
|2006.08.10 16:01
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|43.48
|1390772
|2006.08.08 20:25
|sell
|2.50
|usdjpy
|115.21
|116.18
|0.00
|2006.08.08 20:27
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|43.41
|1407284
|2006.08.10 04:10
|buy
|5.00
|usdjpy
|115.20
|115.07
|0.00
|2006.08.10 04:10
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|43.40
|1406500
|2006.08.10 02:17
|buy
|2.50
|usdjpy
|115.37
|115.22
|0.00
|2006.08.10 02:17
|115.39
|0.00
|0.00
|0.00
|43.33
|1296255
|2006.08.01 11:55
|sell
|4.30
|gbpusd
|1.8661
|1.8677
|0.0000
|2006.08.01 11:55
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|1407112
|2006.08.10 03:27
|buy
|4.90
|usdjpy
|115.22
|115.05
|0.00
|2006.08.10 04:03
|115.23
|0.00
|0.00
|0.00
|42.52
|1407020
|2006.08.10 02:59
|buy
|4.90
|usdjpy
|115.36
|115.23
|0.00
|2006.08.10 03:01
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|42.47
|1407409
|2006.08.10 04:38
|sell
|4.20
|eurusd
|1.2882
|1.2895
|0.0000
|2006.08.10 04:38
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1391174
|2006.08.08 20:30
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2832
|1.2739
|0.0000
|2006.08.08 20:30
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1295401
|2006.08.01 10:31
|sell
|4.20
|gbpusd
|1.8660
|1.8691
|0.0000
|2006.08.01 11:21
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1292417
|2006.08.01 06:12
|sell
|4.20
|gbpusd
|1.8650
|1.8669
|0.0000
|2006.08.01 06:13
|1.8649
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1292003
|2006.08.01 05:51
|buy
|4.20
|gbpusd
|1.8652
|1.8633
|0.0000
|2006.08.01 06:07
|1.8653
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1407111
|2006.08.10 03:27
|buy
|4.80
|usdjpy
|115.22
|115.05
|0.00
|2006.08.10 03:27
|115.23
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|1407018
|2006.08.10 02:59
|buy
|4.80
|usdjpy
|115.36
|115.23
|0.00
|2006.08.10 02:59
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|41.61
|1295367
|2006.08.01 10:30
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8653
|1.8640
|0.0000
|2006.08.01 10:30
|1.8654
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|1290903
|2006.08.01 03:42
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8660
|1.8611
|0.0000
|2006.08.01 04:31
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|1290887
|2006.08.01 03:42
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8655
|1.8606
|0.0000
|2006.08.01 03:42
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|1407102
|2006.08.10 03:24
|buy
|4.70
|usdjpy
|115.20
|115.03
|0.00
|2006.08.10 03:24
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|40.80
|1533048
|2006.08.28 07:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2782
|0.0000
|2006.08.28 07:29
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1530681
|2006.08.25 21:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2776
|0.0000
|2006.08.25 21:37
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1511821
|2006.08.23 23:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2821
|0.0000
|2006.08.23 23:49
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1511814
|2006.08.23 23:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2751
|0.0000
|2006.08.23 23:48
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1511790
|2006.08.23 23:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2765
|0.0000
|2006.08.23 23:44
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1499441
|2006.08.22 18:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2809
|1.2819
|0.0000
|2006.08.22 18:47
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1498747
|2006.08.22 16:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2820
|1.2831
|0.0000
|2006.08.22 16:56
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1489052
|2006.08.21 23:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2888
|1.2877
|0.0000
|2006.08.21 23:45
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1485600
|2006.08.21 15:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2898
|1.2887
|0.0000
|2006.08.21 15:42
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1484778
|2006.08.21 14:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2910
|1.2927
|0.0000
|2006.08.21 14:09
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1475263
|2006.08.18 15:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2831
|1.2852
|0.0000
|2006.08.18 15:50
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1463233
|2006.08.17 18:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2862
|1.2829
|0.0000
|2006.08.17 18:01
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1440417
|2006.08.15 14:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2729
|0.0000
|2006.08.15 14:35
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1425404
|2006.08.11 14:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2656
|0.0000
|2006.08.11 14:31
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1425393
|2006.08.11 14:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2740
|1.2659
|0.0000
|2006.08.11 14:31
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1294750
|2006.08.01 09:32
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8656
|1.8681
|0.0000
|2006.08.01 10:30
|1.8655
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1290883
|2006.08.01 03:42
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.8653
|1.8604
|0.0000
|2006.08.01 03:42
|1.8654
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1177507
|2006.07.21 10:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8540
|1.8640
|1.8530
|2006.07.24 03:28
|1.8530
|0.00
|0.00
|-2.10
|40.00
|1167405
|2006.07.20 15:56
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8491
|1.8391
|1.8501
|2006.07.20 16:05
|1.8501
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1150482
|2006.07.19 11:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8296
|1.8196
|1.8306
|2006.07.19 16:00
|1.8306
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1407096
|2006.08.10 03:24
|buy
|4.60
|usdjpy
|115.19
|115.02
|0.00
|2006.08.10 03:24
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|39.93
|1406428
|2006.08.10 02:13
|sell
|2.30
|usdjpy
|115.39
|115.52
|0.00
|2006.08.10 02:13
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|39.87
|1406887
|2006.08.10 02:47
|sell
|4.60
|usdjpy
|115.42
|115.52
|0.00
|2006.08.10 02:47
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|39.86
|1417166
|2006.08.10 19:53
|sell
|4.60
|usdjpy
|115.56
|115.81
|0.00
|2006.08.10 19:54
|115.55
|0.00
|0.00
|0.00
|39.81
|1413881
|2006.08.10 15:50
|buy
|3.90
|eurusd
|1.2822
|1.2809
|0.0000
|2006.08.10 15:51
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|1417165
|2006.08.10 19:53
|buy
|4.50
|usdjpy
|115.54
|115.29
|0.00
|2006.08.10 19:53
|115.55
|0.00
|0.00
|0.00
|38.94
|1202911
|2006.07.25 03:06
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2476
|1.2479
|1.2499
|2006.07.25 03:31
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|38.46
|1153366
|2006.07.19 16:02
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2530
|1.2527
|1.2507
|2006.07.19 16:06
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|38.31
|1406408
|2006.08.10 02:13
|sell
|2.20
|usdjpy
|115.39
|115.52
|0.00
|2006.08.10 02:13
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|38.14
|1151536
|2006.07.19 14:31
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2582
|1.2585
|1.2605
|2006.07.19 14:32
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|38.14
|1417157
|2006.08.10 19:52
|sell
|4.40
|usdjpy
|115.53
|115.66
|0.00
|2006.08.10 19:53
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|38.09
|1413869
|2006.08.10 15:50
|buy
|3.80
|eurusd
|1.2822
|1.2809
|0.0000
|2006.08.10 15:50
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1414746
|2006.08.10 16:30
|buy
|4.30
|usdjpy
|115.23
|115.00
|0.00
|2006.08.10 16:30
|115.24
|0.00
|0.00
|0.00
|37.31
|1413864
|2006.08.10 15:50
|buy
|3.70
|eurusd
|1.2822
|1.2809
|0.0000
|2006.08.10 15:50
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|1406919
|2006.08.10 02:50
|buy
|3.70
|eurusd
|1.2865
|1.2854
|0.0000
|2006.08.10 02:54
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|1413535
|2006.08.10 15:34
|sell
|4.20
|usdjpy
|114.98
|115.11
|0.00
|2006.08.10 15:35
|114.97
|0.00
|0.00
|0.00
|36.53
|1406402
|2006.08.10 02:13
|sell
|2.10
|usdjpy
|115.39
|115.52
|0.00
|2006.08.10 02:13
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|36.40
|1413742
|2006.08.10 15:43
|sell
|3.60
|eurusd
|1.2830
|1.2849
|0.0000
|2006.08.10 15:44
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1413731
|2006.08.10 15:43
|sell
|3.60
|eurusd
|1.2830
|1.2849
|0.0000
|2006.08.10 15:43
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1396291
|2006.08.09 06:07
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2793
|1.2776
|0.0000
|2006.08.09 06:07
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1390767
|2006.08.08 20:25
|sell
|1.80
|eurusd
|1.2831
|1.2924
|0.0000
|2006.08.08 20:25
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1413527
|2006.08.10 15:34
|sell
|4.10
|usdjpy
|114.99
|115.12
|0.00
|2006.08.10 15:34
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|35.66
|1414569
|2006.08.10 16:24
|sell
|4.10
|usdjpy
|115.27
|115.52
|0.00
|2006.08.10 16:24
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|35.57
|1406818
|2006.08.10 02:36
|sell
|4.10
|usdjpy
|115.38
|115.49
|0.00
|2006.08.10 02:37
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|35.54
|1414539
|2006.08.10 16:23
|sell
|4.00
|usdjpy
|115.27
|115.48
|0.00
|2006.08.10 16:23
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|34.70
|1406795
|2006.08.10 02:33
|buy
|4.00
|usdjpy
|115.33
|115.14
|0.00
|2006.08.10 02:34
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|34.68
|1406371
|2006.08.10 02:11
|buy
|2.00
|usdjpy
|115.36
|115.23
|0.00
|2006.08.10 02:11
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|34.67
|1421532
|2006.08.11 08:21
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.96
|0.00
|2006.08.11 08:21
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|34.56
|1471898
|2006.08.18 11:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.46
|0.00
|2006.08.18 11:21
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|34.54
|1450451
|2006.08.16 19:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.64
|0.00
|2006.08.16 19:38
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|34.54
|1518587
|2006.08.24 16:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.08
|0.00
|2006.08.24 16:00
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|34.41
|1507604
|2006.08.23 16:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.27
|116.40
|0.00
|2006.08.23 16:01
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|34.41
|1432449
|2006.08.14 18:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.71
|0.00
|2006.08.14 18:01
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|34.33
|1523415
|2006.08.25 04:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.63
|116.74
|0.00
|2006.08.25 04:24
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|34.31
|1534800
|2006.08.28 10:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.95
|116.78
|0.00
|2006.08.28 10:47
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|34.19
|1530016
|2006.08.25 19:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.37
|117.52
|0.00
|2006.08.25 19:07
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|34.09
|1417151
|2006.08.10 19:49
|sell
|3.40
|eurusd
|1.2784
|1.2801
|0.0000
|2006.08.10 19:50
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|1413591
|2006.08.10 15:36
|buy
|3.40
|eurusd
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|2006.08.10 15:41
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|1406794
|2006.08.10 02:33
|buy
|3.90
|usdjpy
|115.33
|115.14
|0.00
|2006.08.10 02:33
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|33.81
|1417052
|2006.08.10 19:20
|buy
|3.90
|usdjpy
|115.55
|115.36
|0.00
|2006.08.10 19:20
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|33.75
|1417085
|2006.08.10 19:30
|sell
|3.30
|eurusd
|1.2784
|1.2797
|0.0000
|2006.08.10 19:48
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|1414580
|2006.08.10 16:24
|buy
|3.30
|eurusd
|1.2790
|1.2771
|0.0000
|2006.08.10 16:30
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|1398108
|2006.08.09 09:01
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2841
|1.2854
|0.0000
|2006.08.09 09:01
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|1406793
|2006.08.10 02:33
|buy
|3.80
|usdjpy
|115.33
|115.14
|0.00
|2006.08.10 02:33
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|32.95
|1406789
|2006.08.10 02:33
|buy
|3.80
|usdjpy
|115.33
|115.14
|0.00
|2006.08.10 02:33
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|32.95
|1396071
|2006.08.09 05:40
|sell
|1.90
|usdjpy
|115.70
|115.80
|0.00
|2006.08.09 05:41
|115.68
|0.00
|0.00
|0.00
|32.85
|1207396
|2006.07.25 10:20
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2446
|1.2346
|1.2456
|2006.07.25 10:26
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|32.13
|1406770
|2006.08.10 02:31
|buy
|3.70
|usdjpy
|115.30
|115.11
|0.00
|2006.08.10 02:31
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|32.09
|1211949
|2006.07.25 16:55
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2483
|1.2383
|1.2493
|2006.07.25 17:09
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|32.02
|1413519
|2006.08.10 15:33
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2835
|1.2845
|0.0000
|2006.08.10 15:33
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1406380
|2006.08.10 02:11
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2865
|1.2854
|0.0000
|2006.08.10 02:11
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1379128
|2006.08.08 07:06
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2823
|1.2805
|0.0000
|2006.08.08 07:07
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1354449
|2006.08.04 14:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2863
|1.2824
|0.0000
|2006.08.04 14:33
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1354438
|2006.08.04 14:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2863
|1.2825
|0.0000
|2006.08.04 14:33
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1354384
|2006.08.04 14:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2866
|1.2797
|0.0000
|2006.08.04 14:33
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1167963
|2006.07.20 16:41
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8504
|1.8604
|1.8494
|2006.07.20 17:22
|1.8500
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1153036
|2006.07.19 16:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2565
|1.2665
|1.2555
|2006.07.19 16:01
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|31.86
|1151782
|2006.07.19 14:43
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2572
|1.2672
|1.2562
|2006.07.19 16:00
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|31.84
|1398944
|2006.08.09 10:18
|buy
|0.90
|usdjpy
|115.14
|114.97
|0.00
|2006.08.09 10:18
|115.18
|0.00
|0.00
|0.00
|31.26
|1406725
|2006.08.10 02:29
|buy
|3.60
|usdjpy
|115.33
|115.16
|0.00
|2006.08.10 02:30
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|31.21
|1404770
|2006.08.09 22:03
|sell
|1.20
|usdjpy
|115.39
|115.60
|0.00
|2006.08.09 22:03
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|31.21
|1406211
|2006.08.10 01:50
|buy
|1.80
|usdjpy
|115.39
|115.26
|0.00
|2006.08.10 01:51
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|31.19
|1414506
|2006.08.10 16:22
|buy
|3.10
|eurusd
|1.2795
|1.2770
|0.0000
|2006.08.10 16:22
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|1413024
|2006.08.10 14:49
|sell
|3.10
|eurusd
|1.2834
|1.2847
|0.0000
|2006.08.10 15:26
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|1406719
|2006.08.10 02:29
|buy
|3.50
|usdjpy
|115.33
|115.16
|0.00
|2006.08.10 02:29
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|30.35
|1533959
|2006.08.28 09:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2798
|1.2813
|0.0000
|2006.08.28 09:10
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1532756
|2006.08.28 06:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2777
|0.0000
|2006.08.28 06:44
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1532584
|2006.08.28 06:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2812
|0.0000
|2006.08.28 06:23
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1530757
|2006.08.25 21:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2757
|1.2742
|0.0000
|2006.08.25 21:55
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1530463
|2006.08.25 20:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2761
|1.2748
|0.0000
|2006.08.25 20:52
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1530357
|2006.08.25 20:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2777
|0.0000
|2006.08.25 20:28
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1528962
|2006.08.25 17:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2796
|0.0000
|2006.08.25 17:14
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1528133
|2006.08.25 16:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2741
|1.2706
|0.0000
|2006.08.25 16:08
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1525240
|2006.08.25 08:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2764
|1.2785
|0.0000
|2006.08.25 08:45
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1521727
|2006.08.24 21:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2779
|0.0000
|2006.08.24 21:52
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1520621
|2006.08.24 18:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2782
|0.0000
|2006.08.24 18:20
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1511825
|2006.08.23 23:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2789
|1.2822
|0.0000
|2006.08.23 23:50
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1511428
|2006.08.23 22:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2775
|0.0000
|2006.08.23 22:34
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1505562
|2006.08.23 10:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2820
|1.2807
|0.0000
|2006.08.23 10:29
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1504673
|2006.08.23 08:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2796
|1.2806
|0.0000
|2006.08.23 08:44
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1496870
|2006.08.22 13:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2815
|1.2794
|0.0000
|2006.08.22 13:56
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1488918
|2006.08.21 23:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2887
|1.2868
|0.0000
|2006.08.21 23:25
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1476567
|2006.08.18 18:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2807
|1.2794
|0.0000
|2006.08.18 18:30
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1463626
|2006.08.17 18:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2866
|1.2879
|0.0000
|2006.08.17 18:15
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1421846
|2006.08.11 08:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2757
|1.2736
|0.0000
|2006.08.11 08:31
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1417554
|2006.08.10 21:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2779
|0.0000
|2006.08.10 21:32
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1415870
|2006.08.10 17:31
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2777
|1.2804
|0.0000
|2006.08.10 17:31
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1415867
|2006.08.10 17:31
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2777
|1.2804
|0.0000
|2006.08.10 17:31
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1414474
|2006.08.10 16:21
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2803
|1.2816
|0.0000
|2006.08.10 16:21
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1412768
|2006.08.10 14:38
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2833
|1.2814
|0.0000
|2006.08.10 14:49
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1412757
|2006.08.10 14:37
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2833
|1.2814
|0.0000
|2006.08.10 14:37
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1406715
|2006.08.10 02:29
|buy
|3.40
|usdjpy
|115.33
|115.16
|0.00
|2006.08.10 02:29
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|29.48
|1406693
|2006.08.10 02:25
|buy
|3.40
|usdjpy
|115.33
|115.18
|0.00
|2006.08.10 02:25
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|29.48
|1415436
|2006.08.10 17:00
|sell
|3.40
|usdjpy
|115.45
|115.68
|0.00
|2006.08.10 17:28
|115.44
|0.00
|0.00
|0.00
|29.45
|1395329
|2006.08.09 03:06
|sell
|1.70
|usdjpy
|115.64
|115.75
|0.00
|2006.08.09 03:08
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|29.41
|1415865
|2006.08.10 17:31
|sell
|2.90
|eurusd
|1.2777
|1.2804
|0.0000
|2006.08.10 17:31
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|1414330
|2006.08.10 16:16
|buy
|2.90
|eurusd
|1.2801
|1.2786
|0.0000
|2006.08.10 16:18
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|1211282
|2006.07.25 16:13
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2469
|1.2478
|1.2498
|2006.07.25 16:18
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|28.85
|1406682
|2006.08.10 02:25
|buy
|3.30
|usdjpy
|115.33
|115.18
|0.00
|2006.08.10 02:25
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|28.61
|1416984
|2006.08.10 19:07
|buy
|2.80
|eurusd
|1.2769
|1.2756
|0.0000
|2006.08.10 19:08
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1416958
|2006.08.10 19:02
|buy
|2.80
|eurusd
|1.2769
|1.2756
|0.0000
|2006.08.10 19:02
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1415859
|2006.08.10 17:31
|sell
|2.80
|eurusd
|1.2777
|1.2804
|0.0000
|2006.08.10 17:31
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1415857
|2006.08.10 17:30
|sell
|2.80
|eurusd
|1.2777
|1.2804
|0.0000
|2006.08.10 17:31
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1397112
|2006.08.09 07:38
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2800
|1.2811
|0.0000
|2006.08.09 07:39
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1141123
|2006.07.18 18:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8270
|1.8170
|1.8280
|2006.07.18 18:11
|1.8277
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1140457
|2006.07.18 17:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8266
|1.8166
|1.8276
|2006.07.18 17:32
|1.8273
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1397558
|2006.08.09 08:14
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.25
|115.12
|0.00
|2006.08.09 08:18
|115.27
|0.00
|0.00
|0.00
|27.76
|1406678
|2006.08.10 02:25
|buy
|3.20
|usdjpy
|115.33
|115.18
|0.00
|2006.08.10 02:25
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|27.74
|1406676
|2006.08.10 02:25
|buy
|3.20
|usdjpy
|115.33
|115.18
|0.00
|2006.08.10 02:25
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|27.74
|1396903
|2006.08.09 07:19
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.50
|115.39
|0.00
|2006.08.09 07:20
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|27.70
|1394537
|2006.08.09 01:12
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.57
|115.38
|0.00
|2006.08.09 01:14
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|27.68
|1416826
|2006.08.10 18:46
|sell
|2.70
|eurusd
|1.2777
|1.2790
|0.0000
|2006.08.10 18:46
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|1416824
|2006.08.10 18:46
|sell
|2.70
|eurusd
|1.2777
|1.2790
|0.0000
|2006.08.10 18:46
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|1415832
|2006.08.10 17:28
|sell
|2.70
|eurusd
|1.2777
|1.2804
|0.0000
|2006.08.10 17:30
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|1355281
|2006.08.04 14:55
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2872
|1.2839
|0.0000
|2006.08.04 14:55
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|1391318
|2006.08.08 20:33
|sell
|3.10
|usdjpy
|115.16
|116.13
|0.00
|2006.08.08 20:33
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|26.92
|1406663
|2006.08.10 02:24
|buy
|3.10
|usdjpy
|115.33
|115.18
|0.00
|2006.08.10 02:24
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|26.88
|1459250
|2006.08.17 14:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.39
|115.56
|0.00
|2006.08.17 14:08
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|26.01
|1458139
|2006.08.17 13:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.37
|115.50
|0.00
|2006.08.17 13:08
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|26.01
|1456673
|2006.08.17 11:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.39
|115.54
|0.00
|2006.08.17 11:38
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|26.01
|1406653
|2006.08.10 02:24
|buy
|3.00
|usdjpy
|115.33
|115.18
|0.00
|2006.08.10 02:24
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|26.01
|1406650
|2006.08.10 02:24
|buy
|3.00
|usdjpy
|115.33
|115.18
|0.00
|2006.08.10 02:24
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|26.01
|1416822
|2006.08.10 18:46
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2777
|1.2790
|0.0000
|2006.08.10 18:46
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|1405837
|2006.08.10 00:45
|buy
|1.50
|usdjpy
|115.36
|115.23
|0.00
|2006.08.10 01:01
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|1397678
|2006.08.09 08:23
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2832
|1.2853
|0.0000
|2006.08.09 08:24
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|1394622
|2006.08.09 01:20
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2781
|1.2792
|0.0000
|2006.08.09 01:21
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|1396751
|2006.08.09 07:04
|buy
|1.50
|usdjpy
|115.50
|115.40
|0.00
|2006.08.09 07:10
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|25.97
|1472705
|2006.08.18 12:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.61
|115.44
|0.00
|2006.08.18 12:46
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|25.94
|1477564
|2006.08.18 22:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.93
|0.00
|2006.08.18 22:00
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|25.91
|1450478
|2006.08.16 19:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.58
|0.00
|2006.08.16 19:40
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|25.91
|1476670
|2006.08.18 18:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|116.02
|0.00
|2006.08.18 18:36
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|25.90
|1476944
|2006.08.18 19:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.71
|0.00
|2006.08.18 19:21
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|25.89
|1476937
|2006.08.18 19:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.73
|0.00
|2006.08.18 19:19
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|25.89
|1469931
|2006.08.18 08:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.89
|116.02
|0.00
|2006.08.18 08:03
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|25.89
|1489096
|2006.08.21 23:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.98
|116.08
|0.00
|2006.08.21 23:52
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|25.87
|1469496
|2006.08.18 07:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.98
|116.11
|0.00
|2006.08.18 07:01
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|25.87
|1440756
|2006.08.15 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.09
|115.74
|0.00
|2006.08.15 15:01
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|25.84
|1517306
|2006.08.24 14:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.39
|116.52
|0.00
|2006.08.24 14:30
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|25.78
|1511347
|2006.08.23 22:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.23 22:23
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|25.78
|1438145
|2006.08.15 09:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.39
|116.54
|0.00
|2006.08.15 09:59
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|25.78
|1515050
|2006.08.24 09:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.48
|116.65
|0.00
|2006.08.24 10:00
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|25.76
|1515005
|2006.08.24 09:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.48
|116.61
|0.00
|2006.08.24 09:36
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|25.76
|1515525
|2006.08.24 10:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.42
|0.00
|2006.08.24 10:01
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|25.74
|1430969
|2006.08.14 14:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.57
|116.72
|0.00
|2006.08.14 15:01
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|25.74
|1208133
|2006.07.25 11:19
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2451
|1.2351
|1.2461
|2006.07.25 16:05
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|25.70
|1529030
|2006.08.25 17:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.14
|117.31
|0.00
|2006.08.25 17:16
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|25.62
|1406513
|2006.08.10 02:18
|buy
|2.80
|usdjpy
|115.37
|115.24
|0.00
|2006.08.10 02:18
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|24.27
|1405802
|2006.08.10 00:37
|buy
|1.40
|usdjpy
|115.36
|115.23
|0.00
|2006.08.10 00:37
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|24.27
|1417420
|2006.08.10 20:53
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2798
|1.2811
|0.0000
|2006.08.10 20:53
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1400004
|2006.08.09 12:03
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2874
|1.2889
|0.0000
|2006.08.09 12:03
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1400003
|2006.08.09 12:03
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2874
|1.2889
|0.0000
|2006.08.09 12:03
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1395269
|2006.08.09 02:47
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2779
|1.2768
|0.0000
|2006.08.09 02:51
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1391309
|2006.08.08 20:33
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2841
|1.2882
|0.0000
|2006.08.08 20:33
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1379123
|2006.08.08 07:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2823
|1.2836
|0.0000
|2006.08.08 07:06
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1170106
|2006.07.20 20:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8503
|1.8403
|1.8513
|2006.07.20 20:15
|1.8509
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1392012
|2006.08.08 21:20
|sell
|2.70
|usdjpy
|115.12
|115.33
|0.00
|2006.08.08 21:21
|115.11
|0.00
|0.00
|0.00
|23.46
|1404781
|2006.08.09 22:04
|sell
|1.30
|usdjpy
|115.39
|115.60
|0.00
|2006.08.09 22:21
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|22.54
|1212064
|2006.07.25 17:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2497
|1.2525
|1.2545
|2006.07.25 17:28
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|22.36
|1400002
|2006.08.09 12:03
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2875
|1.2890
|0.0000
|2006.08.09 12:03
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1397393
|2006.08.09 08:01
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2817
|1.2830
|0.0000
|2006.08.09 08:01
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1391194
|2006.08.08 20:30
|buy
|2.20
|eurusd
|1.2834
|1.2741
|0.0000
|2006.08.08 20:33
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1391079
|2006.08.08 20:29
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2835
|1.2854
|0.0000
|2006.08.08 20:30
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|1353963
|2006.08.04 14:30
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2815
|1.2801
|0.0000
|2006.08.04 14:30
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|1399116
|2006.08.09 10:31
|sell
|1.20
|usdjpy
|115.14
|115.27
|0.00
|2006.08.09 10:37
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|20.85
|1399620
|2006.08.09 11:29
|sell
|1.20
|usdjpy
|115.18
|115.28
|0.00
|2006.08.09 11:36
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|20.84
|1535780
|2006.08.28 13:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2807
|1.2817
|0.0000
|2006.08.28 13:56
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1534434
|2006.08.28 10:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2807
|1.2796
|0.0000
|2006.08.28 10:01
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1532805
|2006.08.28 06:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2810
|0.0000
|2006.08.28 06:56
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1532795
|2006.08.28 06:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2814
|0.0000
|2006.08.28 06:55
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1532259
|2006.08.28 05:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2808
|0.0000
|2006.08.28 06:16
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1531422
|2006.08.28 01:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2757
|1.2744
|0.0000
|2006.08.28 01:26
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1530758
|2006.08.25 21:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2757
|1.2742
|0.0000
|2006.08.25 21:56
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1530752
|2006.08.25 21:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2775
|0.0000
|2006.08.25 21:55
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1530693
|2006.08.25 21:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2739
|0.0000
|2006.08.25 21:38
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1530654
|2006.08.25 21:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2743
|0.0000
|2006.08.25 21:35
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1530646
|2006.08.25 21:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2743
|0.0000
|2006.08.25 21:33
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1530469
|2006.08.25 20:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2778
|0.0000
|2006.08.25 20:54
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1530328
|2006.08.25 20:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2775
|0.0000
|2006.08.25 20:22
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1530318
|2006.08.25 20:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2745
|0.0000
|2006.08.25 20:19
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1530303
|2006.08.25 20:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2773
|0.0000
|2006.08.25 20:14
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1529761
|2006.08.25 18:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2777
|0.0000
|2006.08.25 18:37
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1528915
|2006.08.25 17:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2767
|1.2784
|0.0000
|2006.08.25 17:08
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1528159
|2006.08.25 16:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2739
|1.2704
|0.0000
|2006.08.25 16:39
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1527970
|2006.08.25 15:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2764
|1.2777
|0.0000
|2006.08.25 15:58
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1527286
|2006.08.25 14:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2764
|1.2751
|0.0000
|2006.08.25 14:54
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1526320
|2006.08.25 11:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2775
|1.2788
|0.0000
|2006.08.25 11:40
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1525609
|2006.08.25 09:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2771
|1.2784
|0.0000
|2006.08.25 10:43
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1523454
|2006.08.25 04:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2771
|1.2760
|0.0000
|2006.08.25 04:51
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1522673
|2006.08.25 01:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2764
|1.2775
|0.0000
|2006.08.25 01:43
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1521768
|2006.08.24 22:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2771
|0.0000
|2006.08.24 22:02
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1521165
|2006.08.24 19:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2767
|1.2778
|0.0000
|2006.08.24 19:48
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1520600
|2006.08.24 18:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2767
|1.2780
|0.0000
|2006.08.24 18:18
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1519430
|2006.08.24 16:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2783
|0.0000
|2006.08.24 16:58
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1515790
|2006.08.24 10:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2807
|1.2906
|0.0000
|2006.08.24 10:12
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1515732
|2006.08.24 10:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2807
|1.2906
|0.0000
|2006.08.24 10:06
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1515421
|2006.08.24 10:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2761
|1.2748
|0.0000
|2006.08.24 10:01
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1514565
|2006.08.24 08:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2792
|0.0000
|2006.08.24 08:15
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1514303
|2006.08.24 07:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2784
|0.0000
|2006.08.24 08:01
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1514177
|2006.08.24 06:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2752
|0.0000
|2006.08.24 06:27
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1512772
|2006.08.24 02:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.2766
|0.0000
|2006.08.24 02:21
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1512734
|2006.08.24 02:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2792
|0.0000
|2006.08.24 02:19
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1512641
|2006.08.24 01:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2793
|0.0000
|2006.08.24 02:03
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1511980
|2006.08.24 00:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2757
|0.0000
|2006.08.24 00:09
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1511968
|2006.08.24 00:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.2762
|0.0000
|2006.08.24 00:08
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1511839
|2006.08.23 23:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2753
|0.0000
|2006.08.23 23:51
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1510314
|2006.08.23 19:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2006.08.23 19:41
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1509338
|2006.08.23 17:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2765
|0.0000
|2006.08.23 17:28
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1509057
|2006.08.23 17:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2753
|0.0000
|2006.08.23 17:07
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1508998
|2006.08.23 17:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2769
|0.0000
|2006.08.23 17:03
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1508763
|2006.08.23 16:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2807
|1.2817
|0.0000
|2006.08.23 16:51
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1508512
|2006.08.23 16:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2801
|1.2790
|0.0000
|2006.08.23 16:31
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1505638
|2006.08.23 10:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2818
|1.2808
|0.0000
|2006.08.23 10:48
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1505053
|2006.08.23 09:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2824
|1.2834
|0.0000
|2006.08.23 09:27
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1504757
|2006.08.23 08:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 08:48
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1504745
|2006.08.23 08:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 08:48
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1504652
|2006.08.23 08:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 08:34
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1504636
|2006.08.23 08:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 08:30
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1503517
|2006.08.23 04:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2006.08.23 04:10
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1503419
|2006.08.23 04:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2789
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 04:06
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1503343
|2006.08.23 03:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2804
|0.0000
|2006.08.23 04:04
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1502942
|2006.08.23 02:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2801
|1.2791
|0.0000
|2006.08.23 02:51
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1502408
|2006.08.23 02:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2820
|0.0000
|2006.08.23 02:05
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1501546
|2006.08.23 00:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2823
|0.0000
|2006.08.23 01:00
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1501499
|2006.08.23 00:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2823
|0.0000
|2006.08.23 00:30
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1501370
|2006.08.23 00:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2806
|1.2816
|0.0000
|2006.08.23 00:10
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1500474
|2006.08.22 20:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2805
|0.0000
|2006.08.22 20:38
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1500470
|2006.08.22 20:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2805
|0.0000
|2006.08.22 20:38
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1498866
|2006.08.22 17:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2808
|1.2797
|0.0000
|2006.08.22 17:21
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1497770
|2006.08.22 15:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2807
|1.2818
|0.0000
|2006.08.22 15:09
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1496917
|2006.08.22 13:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2819
|1.2798
|0.0000
|2006.08.22 14:35
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1494638
|2006.08.22 11:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2854
|1.2875
|0.0000
|2006.08.22 11:15
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1494613
|2006.08.22 11:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2848
|1.2833
|0.0000
|2006.08.22 11:03
|1.2850
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1494520
|2006.08.22 11:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2848
|1.2793
|0.0000
|2006.08.22 11:01
|1.2850
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1491190
|2006.08.22 04:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2861
|1.2846
|0.0000
|2006.08.22 04:07
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1490426
|2006.08.22 02:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2865
|1.2854
|0.0000
|2006.08.22 02:00
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1489780
|2006.08.22 00:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2861
|1.2846
|0.0000
|2006.08.22 00:37
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1489239
|2006.08.22 00:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2883
|1.2864
|0.0000
|2006.08.22 00:04
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1488977
|2006.08.21 23:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2887
|1.2877
|0.0000
|2006.08.21 23:35
|1.2889
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1488961
|2006.08.21 23:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2887
|1.2872
|0.0000
|2006.08.21 23:33
|1.2889
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1488454
|2006.08.21 21:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2896
|1.2909
|0.0000
|2006.08.21 21:32
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1488377
|2006.08.21 21:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2899
|1.2914
|0.0000
|2006.08.21 21:21
|1.2897
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1488118
|2006.08.21 20:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2904
|1.2914
|0.0000
|2006.08.21 20:51
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1488090
|2006.08.21 20:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2904
|1.2917
|0.0000
|2006.08.21 20:50
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1488051
|2006.08.21 20:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2903
|1.2916
|0.0000
|2006.08.21 20:38
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1487026
|2006.08.21 18:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2910
|1.2923
|0.0000
|2006.08.21 18:17
|1.2908
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1486916
|2006.08.21 18:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2913
|1.2928
|0.0000
|2006.08.21 18:06
|1.2911
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1486889
|2006.08.21 18:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2915
|1.2934
|0.0000
|2006.08.21 18:01
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1486171
|2006.08.21 16:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2931
|1.2948
|0.0000
|2006.08.21 16:47
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1485789
|2006.08.21 16:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2929
|1.2948
|0.0000
|2006.08.21 16:17
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1485554
|2006.08.21 15:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2901
|1.2890
|0.0000
|2006.08.21 15:38
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1485514
|2006.08.21 15:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2904
|1.2917
|0.0000
|2006.08.21 15:34
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1485003
|2006.08.21 14:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2911
|1.2930
|0.0000
|2006.08.21 14:30
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1484809
|2006.08.21 14:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2911
|1.2928
|0.0000
|2006.08.21 14:22
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1483394
|2006.08.21 11:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2894
|1.2881
|0.0000
|2006.08.21 11:27
|1.2896
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1482531
|2006.08.21 09:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2900
|1.2911
|0.0000
|2006.08.21 09:56
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1481582
|2006.08.21 08:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2874
|1.2884
|0.0000
|2006.08.21 08:41
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1481146
|2006.08.21 07:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2872
|1.2861
|0.0000
|2006.08.21 08:02
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1481113
|2006.08.21 07:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2875
|1.2892
|0.0000
|2006.08.21 07:52
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1480447
|2006.08.21 06:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2877
|1.2862
|0.0000
|2006.08.21 06:42
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1480297
|2006.08.21 06:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2882
|1.2897
|0.0000
|2006.08.21 06:33
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1480262
|2006.08.21 06:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2882
|1.2892
|0.0000
|2006.08.21 06:26
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1480249
|2006.08.21 06:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2882
|1.2895
|0.0000
|2006.08.21 06:22
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1480203
|2006.08.21 06:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2882
|1.2897
|0.0000
|2006.08.21 06:08
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1480192
|2006.08.21 06:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2879
|1.2864
|0.0000
|2006.08.21 06:08
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1480183
|2006.08.21 06:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2882
|1.2895
|0.0000
|2006.08.21 06:05
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1479995
|2006.08.21 05:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2877
|1.2867
|0.0000
|2006.08.21 05:40
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1479896
|2006.08.21 05:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2876
|1.2865
|0.0000
|2006.08.21 05:17
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1477382
|2006.08.18 21:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2825
|1.2842
|0.0000
|2006.08.18 21:45
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1477059
|2006.08.18 20:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2818
|1.2805
|0.0000
|2006.08.18 20:27
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1476548
|2006.08.18 18:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2808
|1.2797
|0.0000
|2006.08.18 18:23
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1475928
|2006.08.18 16:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2829
|0.0000
|2006.08.18 16:43
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1475485
|2006.08.18 16:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2832
|1.2843
|0.0000
|2006.08.18 16:10
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1475286
|2006.08.18 15:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2832
|1.2853
|0.0000
|2006.08.18 16:03
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1475262
|2006.08.18 15:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2831
|1.2852
|0.0000
|2006.08.18 15:50
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1475245
|2006.08.18 15:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2829
|1.2784
|0.0000
|2006.08.18 15:49
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1475214
|2006.08.18 15:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2832
|1.2842
|0.0000
|2006.08.18 15:49
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1475204
|2006.08.18 15:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2834
|1.2844
|0.0000
|2006.08.18 15:48
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1475129
|2006.08.18 15:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2814
|1.2804
|0.0000
|2006.08.18 15:38
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1474257
|2006.08.18 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2800
|1.2810
|0.0000
|2006.08.18 14:18
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1466181
|2006.08.17 20:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2814
|1.2959
|0.0000
|2006.08.18 13:19
|1.2812
|0.00
|0.00
|1.50
|20.00
|1465102
|2006.08.17 19:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2832
|1.2847
|0.0000
|2006.08.17 19:25
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1464223
|2006.08.17 18:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2850
|1.2840
|0.0000
|2006.08.17 18:45
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1463332
|2006.08.17 18:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2861
|1.2828
|0.0000
|2006.08.17 18:04
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1463325
|2006.08.17 18:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2861
|1.2828
|0.0000
|2006.08.17 18:02
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1463286
|2006.08.17 18:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2862
|1.2829
|0.0000
|2006.08.17 18:01
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1463206
|2006.08.17 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2861
|1.2850
|0.0000
|2006.08.17 18:01
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1462522
|2006.08.17 17:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2872
|1.2885
|0.0000
|2006.08.17 17:09
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1461958
|2006.08.17 16:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2861
|1.2878
|0.0000
|2006.08.17 16:35
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1459808
|2006.08.17 14:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2872
|1.2857
|0.0000
|2006.08.17 14:40
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1459532
|2006.08.17 14:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2886
|1.2899
|0.0000
|2006.08.17 14:30
|1.2884
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1458733
|2006.08.17 13:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2879
|1.2890
|0.0000
|2006.08.17 14:07
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1447316
|2006.08.16 13:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2775
|1.2762
|0.0000
|2006.08.16 13:18
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1446941
|2006.08.16 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2799
|0.0000
|2006.08.16 12:17
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1446402
|2006.08.16 10:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2804
|0.0000
|2006.08.16 11:01
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1446352
|2006.08.16 10:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2779
|0.0000
|2006.08.16 10:51
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1444893
|2006.08.16 06:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2789
|1.2804
|0.0000
|2006.08.16 06:36
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1444875
|2006.08.16 06:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2801
|0.0000
|2006.08.16 06:21
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1444809
|2006.08.16 06:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2006.08.16 06:06
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1444512
|2006.08.16 04:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2789
|1.2778
|0.0000
|2006.08.16 04:11
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1444049
|2006.08.16 01:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2769
|0.0000
|2006.08.16 01:53
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1442875
|2006.08.15 20:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2801
|0.0000
|2006.08.15 20:27
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1442499
|2006.08.15 19:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|2006.08.15 19:09
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1441883
|2006.08.15 17:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2767
|0.0000
|2006.08.15 17:48
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1440744
|2006.08.15 15:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2778
|1.2823
|0.0000
|2006.08.15 15:01
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1440696
|2006.08.15 15:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2764
|1.2753
|0.0000
|2006.08.15 15:00
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1440647
|2006.08.15 14:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2771
|1.2746
|0.0000
|2006.08.15 14:56
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1440608
|2006.08.15 14:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2775
|1.2794
|0.0000
|2006.08.15 14:52
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1440422
|2006.08.15 14:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2729
|0.0000
|2006.08.15 14:35
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1440413
|2006.08.15 14:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2685
|0.0000
|2006.08.15 14:35
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1440400
|2006.08.15 14:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2761
|1.2684
|0.0000
|2006.08.15 14:34
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1440395
|2006.08.15 14:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2764
|1.2841
|0.0000
|2006.08.15 14:34
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1440320
|2006.08.15 14:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2764
|1.2774
|0.0000
|2006.08.15 14:33
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1440285
|2006.08.15 14:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2681
|0.0000
|2006.08.15 14:31
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1440230
|2006.08.15 14:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2746
|1.2756
|0.0000
|2006.08.15 14:30
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1439384
|2006.08.15 12:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2721
|1.2734
|0.0000
|2006.08.15 12:10
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1439018
|2006.08.15 11:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2714
|1.2695
|0.0000
|2006.08.15 11:15
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1438867
|2006.08.15 11:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2715
|1.2698
|0.0000
|2006.08.15 11:04
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1437575
|2006.08.15 08:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2718
|0.0000
|2006.08.15 08:43
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1436475
|2006.08.15 05:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2739
|1.2752
|0.0000
|2006.08.15 05:42
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1434984
|2006.08.15 01:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2724
|1.2737
|0.0000
|2006.08.15 01:50
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1434982
|2006.08.15 01:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.2709
|0.0000
|2006.08.15 01:49
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1433983
|2006.08.14 22:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2717
|1.2728
|0.0000
|2006.08.14 22:32
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1433769
|2006.08.14 21:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2721
|1.2734
|0.0000
|2006.08.14 21:45
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1433244
|2006.08.14 20:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2726
|1.2713
|0.0000
|2006.08.14 20:07
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1431783
|2006.08.14 16:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2753
|1.2772
|0.0000
|2006.08.14 16:34
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1431774
|2006.08.14 16:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2749
|1.2762
|0.0000
|2006.08.14 16:20
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1431042
|2006.08.14 15:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2739
|1.2750
|0.0000
|2006.08.14 15:02
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1430991
|2006.08.14 15:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2739
|1.2750
|0.0000
|2006.08.14 15:01
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1430352
|2006.08.14 02:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2712
|0.0000
|2006.08.14 02:12
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1430164
|2006.08.14 01:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2720
|0.0000
|2006.08.14 01:23
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1428475
|2006.08.11 19:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2738
|1.2751
|0.0000
|2006.08.11 19:45
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1426726
|2006.08.11 16:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2754
|1.2739
|0.0000
|2006.08.11 16:01
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1424497
|2006.08.11 13:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2787
|0.0000
|2006.08.11 13:10
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1424267
|2006.08.11 12:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.2792
|0.0000
|2006.08.11 12:45
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1423472
|2006.08.11 11:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2006.08.11 11:20
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1423352
|2006.08.11 11:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2804
|0.0000
|2006.08.11 11:06
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1423058
|2006.08.11 10:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2771
|0.0000
|2006.08.11 10:30
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1422873
|2006.08.11 10:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2810
|0.0000
|2006.08.11 10:14
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1422578
|2006.08.11 09:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2805
|0.0000
|2006.08.11 09:50
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1422576
|2006.08.11 09:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2805
|0.0000
|2006.08.11 09:50
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1422573
|2006.08.11 09:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2805
|0.0000
|2006.08.11 09:50
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1421858
|2006.08.11 08:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2757
|1.2736
|0.0000
|2006.08.11 08:35
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1421671
|2006.08.11 08:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2757
|1.2738
|0.0000
|2006.08.11 08:28
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1421604
|2006.08.11 08:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2761
|1.2742
|0.0000
|2006.08.11 08:24
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1419506
|2006.08.11 03:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2789
|0.0000
|2006.08.11 03:45
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1418294
|2006.08.11 00:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2814
|0.0000
|2006.08.11 01:58
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1418225
|2006.08.10 23:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2774
|0.0000
|2006.08.10 23:56
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1417563
|2006.08.10 21:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2793
|1.2812
|0.0000
|2006.08.10 21:34
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1399920
|2006.08.09 11:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2874
|1.2887
|0.0000
|2006.08.09 11:58
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1177452
|2006.07.21 10:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8538
|1.8638
|1.8528
|2006.07.24 07:33
|1.8528
|0.00
|0.00
|-1.05
|20.00
|1175883
|2006.07.21 09:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8535
|1.8435
|1.8545
|2006.07.21 09:17
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1166707
|2006.07.20 14:47
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8497
|1.8597
|1.8487
|2006.07.20 15:29
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1156694
|2006.07.19 19:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8420
|1.8320
|1.8430
|2006.07.19 19:30
|1.8430
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1153110
|2006.07.19 16:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8325
|1.8225
|1.8335
|2006.07.19 16:01
|1.8335
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1153058
|2006.07.19 16:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8314
|1.8214
|1.8324
|2006.07.19 16:01
|1.8324
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1150453
|2006.07.19 11:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8299
|1.8199
|1.8309
|2006.07.19 16:00
|1.8309
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1149154
|2006.07.19 10:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8261
|1.8361
|1.8251
|2006.07.19 10:34
|1.8251
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1149037
|2006.07.19 10:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8287
|1.8387
|1.8277
|2006.07.19 10:30
|1.8277
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1139820
|2006.07.18 16:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8263
|1.8363
|1.8253
|2006.07.18 16:33
|1.8253
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1398994
|2006.08.09 10:20
|buy
|1.10
|usdjpy
|115.07
|114.76
|0.00
|2006.08.09 10:21
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|19.12
|1398977
|2006.08.09 10:19
|buy
|1.10
|usdjpy
|115.07
|114.76
|0.00
|2006.08.09 10:20
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|19.12
|1399561
|2006.08.09 11:22
|sell
|1.10
|usdjpy
|115.14
|115.31
|0.00
|2006.08.09 11:22
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|19.11
|1403635
|2006.08.09 20:01
|buy
|1.10
|usdjpy
|115.19
|115.06
|0.00
|2006.08.09 20:01
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|1404533
|2006.08.09 21:32
|buy
|1.10
|usdjpy
|115.25
|115.14
|0.00
|2006.08.09 21:33
|115.27
|0.00
|0.00
|0.00
|19.09
|1396213
|2006.08.09 05:59
|sell
|2.20
|usdjpy
|115.67
|115.78
|0.00
|2006.08.09 06:01
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|19.02
|1406490
|2006.08.10 02:17
|buy
|1.90
|eurusd
|1.2865
|1.2852
|0.0000
|2006.08.10 02:17
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1396439
|2006.08.09 06:29
|sell
|1.90
|eurusd
|1.2796
|1.2809
|0.0000
|2006.08.09 06:30
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1396144
|2006.08.09 05:50
|buy
|2.10
|usdjpy
|115.66
|115.56
|0.00
|2006.08.09 05:57
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|18.16
|1396108
|2006.08.09 05:45
|buy
|2.10
|usdjpy
|115.66
|115.55
|0.00
|2006.08.09 05:45
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|18.16
|1399526
|2006.08.09 11:17
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2865
|1.2852
|0.0000
|2006.08.09 11:18
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1396436
|2006.08.09 06:29
|sell
|1.80
|eurusd
|1.2796
|1.2809
|0.0000
|2006.08.09 06:29
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1390759
|2006.08.08 20:25
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2829
|1.2736
|0.0000
|2006.08.08 20:25
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1355309
|2006.08.04 14:55
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2872
|1.2839
|0.0000
|2006.08.04 14:56
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1355296
|2006.08.04 14:55
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2872
|1.2839
|0.0000
|2006.08.04 14:55
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1355279
|2006.08.04 14:55
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2873
|1.2840
|0.0000
|2006.08.04 14:55
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1355183
|2006.08.04 14:52
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2873
|1.2840
|0.0000
|2006.08.04 14:54
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1354938
|2006.08.04 14:40
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2880
|1.2811
|0.0000
|2006.08.04 14:40
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1354777
|2006.08.04 14:38
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2872
|1.2855
|0.0000
|2006.08.04 14:38
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1153859
|2006.07.19 16:08
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2505
|1.2495
|1.2475
|2006.07.19 16:09
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|17.61
|1403577
|2006.08.09 19:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.14
|115.27
|0.00
|2006.08.09 19:54
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|1398956
|2006.08.09 10:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.12
|114.95
|0.00
|2006.08.09 10:18
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|1392478
|2006.08.08 22:18
|sell
|2.00
|usdjpy
|115.23
|115.36
|0.00
|2006.08.08 22:20
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|1390548
|2006.08.08 20:24
|sell
|2.00
|usdjpy
|115.20
|116.17
|0.00
|2006.08.08 20:25
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|1404531
|2006.08.09 21:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.25
|115.14
|0.00
|2006.08.09 21:32
|115.27
|0.00
|0.00
|0.00
|17.35
|1404506
|2006.08.09 21:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.28
|115.39
|0.00
|2006.08.09 21:27
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|17.35
|1455274
|2006.08.17 09:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.39
|115.58
|0.00
|2006.08.17 09:31
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|17.34
|1455236
|2006.08.17 09:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.32
|115.13
|0.00
|2006.08.17 09:26
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|17.34
|1457899
|2006.08.17 12:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.39
|115.24
|0.00
|2006.08.17 12:55
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|17.33
|1457868
|2006.08.17 12:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.43
|115.58
|0.00
|2006.08.17 12:52
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|17.33
|1455285
|2006.08.17 09:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.36
|115.23
|0.00
|2006.08.17 09:37
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|17.33
|1463653
|2006.08.17 18:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.50
|115.63
|0.00
|2006.08.17 18:17
|115.48
|0.00
|0.00
|0.00
|17.32
|1420084
|2006.08.11 04:41
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.50
|115.40
|0.00
|2006.08.11 05:06
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|17.31
|1483813
|2006.08.21 12:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.57
|115.44
|0.00
|2006.08.21 12:23
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|17.30
|1483144
|2006.08.21 10:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.63
|115.74
|0.00
|2006.08.21 10:46
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|17.30
|1481978
|2006.08.21 09:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.64
|115.79
|0.00
|2006.08.21 09:10
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|17.30
|1396693
|2006.08.09 06:58
|sell
|2.00
|usdjpy
|115.59
|115.70
|0.00
|2006.08.09 07:00
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|17.30
|1484827
|2006.08.21 14:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.71
|115.88
|0.00
|2006.08.21 14:11
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|17.29
|1475482
|2006.08.18 16:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.68
|115.53
|0.00
|2006.08.18 16:07
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|17.29
|1486073
|2006.08.21 16:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.75
|115.88
|0.00
|2006.08.21 16:27
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1486045
|2006.08.21 16:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.56
|0.00
|2006.08.21 16:23
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1485894
|2006.08.21 16:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.48
|0.00
|2006.08.21 16:22
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1484963
|2006.08.21 14:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.75
|115.62
|0.00
|2006.08.21 14:23
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1475287
|2006.08.18 15:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.38
|0.00
|2006.08.18 16:03
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1471942
|2006.08.18 11:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.78
|116.11
|0.00
|2006.08.18 11:29
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1471896
|2006.08.18 11:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.75
|115.44
|0.00
|2006.08.18 11:21
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1449906
|2006.08.16 17:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.75
|115.62
|0.00
|2006.08.16 17:49
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1449819
|2006.08.16 17:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.75
|115.64
|0.00
|2006.08.16 17:27
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1422450
|2006.08.11 09:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.75
|115.64
|0.00
|2006.08.11 09:32
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1421911
|2006.08.11 08:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.78
|115.97
|0.00
|2006.08.11 08:33
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1421855
|2006.08.11 08:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.75
|115.94
|0.00
|2006.08.11 08:32
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1421537
|2006.08.11 08:21
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.75
|115.94
|0.00
|2006.08.11 08:22
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1421536
|2006.08.11 08:21
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.96
|0.00
|2006.08.11 08:21
|115.75
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1487795
|2006.08.21 20:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.94
|0.00
|2006.08.21 20:07
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1477649
|2006.08.18 22:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.92
|0.00
|2006.08.18 22:34
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1477590
|2006.08.18 22:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.82
|115.71
|0.00
|2006.08.18 22:08
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1476333
|2006.08.18 17:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.76
|115.61
|0.00
|2006.08.18 17:33
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1453785
|2006.08.17 02:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.92
|0.00
|2006.08.17 02:03
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1453525
|2006.08.17 01:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.95
|0.00
|2006.08.17 01:32
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1453037
|2006.08.17 00:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.17 00:33
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1451977
|2006.08.16 22:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.82
|115.69
|0.00
|2006.08.16 22:16
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1451885
|2006.08.16 22:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.82
|115.71
|0.00
|2006.08.16 22:10
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1450418
|2006.08.16 19:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.16 19:37
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1449777
|2006.08.16 17:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.16 17:19
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1449774
|2006.08.16 17:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.16 17:18
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1448528
|2006.08.16 14:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.82
|115.25
|0.00
|2006.08.16 14:38
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|1487732
|2006.08.21 20:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.89
|116.04
|0.00
|2006.08.21 20:01
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1477296
|2006.08.18 21:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.73
|0.00
|2006.08.18 21:01
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1477241
|2006.08.18 20:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.89
|116.02
|0.00
|2006.08.18 20:43
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1476954
|2006.08.18 19:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.89
|116.06
|0.00
|2006.08.18 19:24
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1476928
|2006.08.18 19:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.69
|0.00
|2006.08.18 19:17
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1476919
|2006.08.18 19:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.05
|0.00
|2006.08.18 19:15
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1473882
|2006.08.18 13:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.05
|0.00
|2006.08.18 13:51
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1473287
|2006.08.18 13:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.88
|115.99
|0.00
|2006.08.18 13:24
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1470160
|2006.08.18 08:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.89
|116.02
|0.00
|2006.08.18 08:33
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1469976
|2006.08.18 08:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.77
|0.00
|2006.08.18 08:14
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1469975
|2006.08.18 08:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.76
|0.00
|2006.08.18 08:12
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1469968
|2006.08.18 08:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.74
|0.00
|2006.08.18 08:11
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1469943
|2006.08.18 08:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.89
|116.06
|0.00
|2006.08.18 08:07
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1469877
|2006.08.18 07:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.77
|0.00
|2006.08.18 07:53
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1453275
|2006.08.17 01:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.89
|116.06
|0.00
|2006.08.17 01:03
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1451650
|2006.08.16 21:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.73
|0.00
|2006.08.16 21:53
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1423320
|2006.08.11 11:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.74
|0.00
|2006.08.11 11:00
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1489058
|2006.08.21 23:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.83
|0.00
|2006.08.21 23:48
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|1487553
|2006.08.21 19:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.89
|115.76
|0.00
|2006.08.21 19:27
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|1487470
|2006.08.21 19:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.08
|0.00
|2006.08.21 19:18
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|1477043
|2006.08.18 19:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.96
|116.07
|0.00
|2006.08.18 19:58
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|1474424
|2006.08.18 14:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.89
|115.78
|0.00
|2006.08.18 14:24
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|1473584
|2006.08.18 13:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.89
|115.76
|0.00
|2006.08.18 13:36
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|1469600
|2006.08.18 07:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.81
|0.00
|2006.08.18 07:21
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|1448328
|2006.08.16 14:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.37
|0.00
|2006.08.16 14:31
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|1423454
|2006.08.11 11:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.81
|0.00
|2006.08.11 11:30
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|1489670
|2006.08.22 00:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.03
|116.16
|0.00
|2006.08.22 00:45
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|1489468
|2006.08.22 00:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.00
|116.17
|0.00
|2006.08.22 00:15
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|1489466
|2006.08.22 00:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.00
|116.17
|0.00
|2006.08.22 00:15
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|1489168
|2006.08.21 23:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.97
|115.80
|0.00
|2006.08.22 00:01
|115.99
|0.00
|0.00
|2.59
|17.24
|1467652
|2006.08.18 01:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.97
|115.86
|0.00
|2006.08.18 01:23
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|1467047
|2006.08.17 23:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.00
|116.29
|0.00
|2006.08.17 23:41
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|1466868
|2006.08.17 23:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.00
|116.11
|0.00
|2006.08.17 23:08
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|1465646
|2006.08.17 19:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.06
|116.25
|0.00
|2006.08.17 19:57
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|1426801
|2006.08.11 16:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.06
|116.17
|0.00
|2006.08.11 16:12
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|1492893
|2006.08.22 08:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.13
|116.28
|0.00
|2006.08.22 08:14
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|17.23
|1448191
|2006.08.16 14:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.04
|115.87
|0.00
|2006.08.16 14:30
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|17.23
|1440740
|2006.08.15 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.07
|115.72
|0.00
|2006.08.15 15:01
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|17.23
|1490899
|2006.08.22 03:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.14
|116.25
|0.00
|2006.08.22 03:22
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|1440676
|2006.08.15 14:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.14
|116.01
|0.00
|2006.08.15 15:00
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|1427304
|2006.08.11 17:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.14
|116.27
|0.00
|2006.08.11 17:33
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|1518592
|2006.08.24 16:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.08
|0.00
|2006.08.24 16:00
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|1505985
|2006.08.23 12:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.25
|116.36
|0.00
|2006.08.23 12:07
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|1505003
|2006.08.23 09:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.22
|116.09
|0.00
|2006.08.23 09:20
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|1448064
|2006.08.16 14:21
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.25
|116.42
|0.00
|2006.08.16 14:22
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|1440779
|2006.08.15 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|115.84
|0.00
|2006.08.15 15:01
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|1440598
|2006.08.15 14:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.18
|115.97
|0.00
|2006.08.15 14:53
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|1440590
|2006.08.15 14:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|115.98
|0.00
|2006.08.15 14:50
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|1426243
|2006.08.11 15:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.25
|116.36
|0.00
|2006.08.11 15:17
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|1426077
|2006.08.11 14:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|115.96
|0.00
|2006.08.11 14:59
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|1507569
|2006.08.23 16:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.23
|116.10
|0.00
|2006.08.23 16:01
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|1505385
|2006.08.23 10:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.28
|116.41
|0.00
|2006.08.23 10:36
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|1447936
|2006.08.16 14:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.44
|0.00
|2006.08.16 14:07
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|1447934
|2006.08.16 14:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.44
|0.00
|2006.08.16 14:07
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|1447642
|2006.08.16 13:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.32
|116.43
|0.00
|2006.08.16 13:31
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|1430836
|2006.08.14 03:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.25
|116.12
|0.00
|2006.08.14 04:06
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|1430818
|2006.08.14 03:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.44
|0.00
|2006.08.14 03:40
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|1430316
|2006.08.14 02:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.28
|116.39
|0.00
|2006.08.14 02:12
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|1430051
|2006.08.14 01:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.25
|116.12
|0.00
|2006.08.14 01:13
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|1428187
|2006.08.11 19:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.28
|116.41
|0.00
|2006.08.11 19:01
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|1516598
|2006.08.24 12:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.24 12:08
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1514441
|2006.08.24 07:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.39
|116.50
|0.00
|2006.08.24 07:59
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1514305
|2006.08.24 07:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.24 07:16
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1513955
|2006.08.24 05:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.24 05:35
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1513764
|2006.08.24 04:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.24 04:40
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1513760
|2006.08.24 04:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.24 04:39
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1513737
|2006.08.24 04:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.24 04:27
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1511117
|2006.08.23 21:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.16
|0.00
|2006.08.23 21:36
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1511038
|2006.08.23 21:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.32
|116.19
|0.00
|2006.08.23 21:17
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1503866
|2006.08.23 05:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.23 05:39
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1503130
|2006.08.23 03:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.32
|116.21
|0.00
|2006.08.23 03:11
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1503051
|2006.08.23 03:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.23 03:02
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1503032
|2006.08.23 03:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.23 03:01
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1503014
|2006.08.23 02:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.23 02:59
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1503007
|2006.08.23 02:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.23 02:59
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1503004
|2006.08.23 02:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.23 02:59
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1502999
|2006.08.23 02:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.53
|0.00
|2006.08.23 02:58
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1502965
|2006.08.23 02:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.32
|116.19
|0.00
|2006.08.23 02:55
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1502910
|2006.08.23 02:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.23 02:47
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1502898
|2006.08.23 02:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.23 02:46
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1502676
|2006.08.23 02:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.39
|116.54
|0.00
|2006.08.23 02:34
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1438239
|2006.08.15 10:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.39
|116.54
|0.00
|2006.08.15 10:12
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1438142
|2006.08.15 09:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.39
|116.54
|0.00
|2006.08.15 09:59
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1438052
|2006.08.15 09:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.32
|116.17
|0.00
|2006.08.15 09:43
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1438024
|2006.08.15 09:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.39
|116.54
|0.00
|2006.08.15 09:34
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1429652
|2006.08.14 00:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.39
|116.52
|0.00
|2006.08.14 00:18
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|1514608
|2006.08.24 08:21
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.43
|116.54
|0.00
|2006.08.24 09:01
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|17.18
|1510602
|2006.08.23 20:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.39
|116.28
|0.00
|2006.08.23 20:25
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|17.18
|1510305
|2006.08.23 19:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.52
|0.00
|2006.08.23 19:39
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|17.18
|1432008
|2006.08.14 17:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.14 17:04
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|17.18
|1522641
|2006.08.25 01:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.33
|0.00
|2006.08.25 01:17
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|1521378
|2006.08.24 20:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.33
|0.00
|2006.08.24 20:56
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|1512741
|2006.08.24 02:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.24 02:11
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|1509608
|2006.08.23 18:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 18:02
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|1504263
|2006.08.23 07:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 07:10
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|1436969
|2006.08.15 07:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.33
|0.00
|2006.08.15 07:39
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|1432288
|2006.08.14 17:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.62
|0.00
|2006.08.14 17:35
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|1523303
|2006.08.25 03:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.25 03:45
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1523295
|2006.08.25 03:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.45
|0.00
|2006.08.25 03:44
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1520787
|2006.08.24 18:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.24 18:48
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1500988
|2006.08.22 22:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.57
|116.70
|0.00
|2006.08.22 22:35
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1500955
|2006.08.22 22:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.22 22:31
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1500910
|2006.08.22 22:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.66
|0.00
|2006.08.22 22:18
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1439904
|2006.08.15 13:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.42
|0.00
|2006.08.15 13:49
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1439780
|2006.08.15 13:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.15 13:06
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1438739
|2006.08.15 10:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.73
|0.00
|2006.08.15 10:59
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1437377
|2006.08.15 08:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.15 08:31
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1437116
|2006.08.15 08:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.54
|116.43
|0.00
|2006.08.15 08:09
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1432446
|2006.08.14 18:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.71
|0.00
|2006.08.14 18:01
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|1523414
|2006.08.25 04:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.63
|116.74
|0.00
|2006.08.25 04:24
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|17.15
|1499154
|2006.08.22 17:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.64
|116.79
|0.00
|2006.08.22 17:59
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|17.15
|1499144
|2006.08.22 17:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.64
|116.77
|0.00
|2006.08.22 17:56
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|17.15
|1439263
|2006.08.15 11:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.57
|116.46
|0.00
|2006.08.15 11:48
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|17.15
|1435859
|2006.08.15 04:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|116.50
|0.00
|2006.08.15 04:15
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|17.15
|1434906
|2006.08.15 01:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.63
|116.76
|0.00
|2006.08.15 01:22
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|17.15
|1432983
|2006.08.14 19:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|116.44
|0.00
|2006.08.14 19:42
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|17.15
|1524268
|2006.08.25 07:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.25 07:16
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|1524027
|2006.08.25 06:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.25 06:22
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|1523993
|2006.08.25 06:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.71
|116.82
|0.00
|2006.08.25 06:19
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|1499762
|2006.08.22 19:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.22 19:31
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|1499608
|2006.08.22 19:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.64
|116.53
|0.00
|2006.08.22 19:17
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|1433855
|2006.08.14 22:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.14 22:13
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|1434186
|2006.08.14 22:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.75
|116.86
|0.00
|2006.08.14 22:58
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|17.13
|1434170
|2006.08.14 22:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.77
|116.88
|0.00
|2006.08.14 22:54
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|17.13
|1500020
|2006.08.22 20:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.82
|116.95
|0.00
|2006.08.22 20:07
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|17.12
|1524702
|2006.08.25 08:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.93
|117.04
|0.00
|2006.08.25 08:06
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|1534540
|2006.08.28 10:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.06
|117.16
|0.00
|2006.08.28 10:38
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|1534453
|2006.08.28 10:06
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.00
|116.87
|0.00
|2006.08.28 10:16
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|1533986
|2006.08.28 09:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.13
|117.26
|0.00
|2006.08.28 09:18
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|1533915
|2006.08.28 09:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.13
|117.26
|0.00
|2006.08.28 09:02
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|1533012
|2006.08.28 07:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|116.98
|0.00
|2006.08.28 07:26
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|1532951
|2006.08.28 07:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.13
|117.26
|0.00
|2006.08.28 07:16
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|1532938
|2006.08.28 07:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|117.00
|0.00
|2006.08.28 07:13
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|1532555
|2006.08.28 06:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|117.00
|0.00
|2006.08.28 06:11
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|1525020
|2006.08.25 08:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.14
|117.29
|0.00
|2006.08.25 08:50
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|1532131
|2006.08.28 04:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.16
|117.03
|0.00
|2006.08.28 04:37
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|17.07
|1532121
|2006.08.28 04:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.16
|117.03
|0.00
|2006.08.28 04:33
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|17.07
|1532115
|2006.08.28 04:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.16
|117.03
|0.00
|2006.08.28 04:30
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|17.07
|1529225
|2006.08.25 17:41
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.25
|117.42
|0.00
|2006.08.25 17:42
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|17.06
|1530806
|2006.08.25 22:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.31
|117.42
|0.00
|2006.08.25 22:31
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|1530745
|2006.08.25 21:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.31
|117.42
|0.00
|2006.08.25 21:55
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|1529970
|2006.08.25 19:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.29
|117.16
|0.00
|2006.08.25 19:01
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|1529874
|2006.08.25 18:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.31
|117.44
|0.00
|2006.08.25 18:48
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|1530233
|2006.08.25 19:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.16
|0.00
|2006.08.25 19:57
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|1530181
|2006.08.25 19:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.38
|117.53
|0.00
|2006.08.25 19:48
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|1528755
|2006.08.25 16:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.39
|117.62
|0.00
|2006.08.25 16:54
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|1528676
|2006.08.25 16:42
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.37
|117.24
|0.00
|2006.08.25 16:42
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|1396288
|2006.08.09 06:06
|buy
|1.70
|eurusd
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|2006.08.09 06:06
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|1392574
|2006.08.08 22:26
|buy
|1.70
|eurusd
|1.2837
|1.2824
|0.0000
|2006.08.08 22:28
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|1394863
|2006.08.09 02:07
|sell
|1.90
|usdjpy
|115.55
|115.66
|0.00
|2006.08.09 02:07
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|16.44
|1394794
|2006.08.09 01:47
|sell
|1.90
|usdjpy
|115.55
|115.68
|0.00
|2006.08.09 02:05
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|16.44
|1396015
|2006.08.09 05:31
|sell
|1.90
|usdjpy
|115.70
|115.80
|0.00
|2006.08.09 05:31
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.42
|1396088
|2006.08.09 05:41
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2795
|1.2808
|0.0000
|2006.08.09 05:42
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1396079
|2006.08.09 05:41
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2795
|1.2808
|0.0000
|2006.08.09 05:41
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1392564
|2006.08.08 22:26
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2839
|1.2852
|0.0000
|2006.08.08 22:26
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1389358
|2006.08.08 19:34
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2840
|1.2827
|0.0000
|2006.08.08 20:07
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1354453
|2006.08.04 14:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2865
|1.2796
|0.0000
|2006.08.04 14:33
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1354410
|2006.08.04 14:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2865
|1.2796
|0.0000
|2006.08.04 14:33
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1354398
|2006.08.04 14:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2865
|1.2796
|0.0000
|2006.08.04 14:33
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1177270
|2006.07.21 10:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8544
|1.8444
|1.8554
|2006.07.21 10:33
|1.8546
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1164018
|2006.07.20 10:33
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8464
|1.8364
|1.8474
|2006.07.20 10:44
|1.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1153670
|2006.07.19 16:07
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2523
|1.2623
|1.2513
|2006.07.19 16:07
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|1213480
|2006.07.25 17:41
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2533
|1.2433
|1.2543
|2006.07.25 18:02
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|15.95
|1213185
|2006.07.25 17:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2525
|1.2425
|1.2535
|2006.07.25 17:33
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|15.95
|1151778
|2006.07.19 14:43
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2569
|1.2669
|1.2559
|2006.07.19 16:00
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|15.93
|1151420
|2006.07.19 14:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2568
|1.2468
|1.2578
|2006.07.19 14:30
|1.2578
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|1151465
|2006.07.19 14:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2576
|1.2476
|1.2586
|2006.07.19 14:30
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|15.89
|1403572
|2006.08.09 19:52
|sell
|0.90
|usdjpy
|115.14
|115.27
|0.00
|2006.08.09 19:52
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15.64
|1403543
|2006.08.09 19:45
|sell
|0.90
|usdjpy
|115.17
|115.30
|0.00
|2006.08.09 19:45
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|15.63
|1397815
|2006.08.09 08:34
|buy
|1.80
|usdjpy
|115.37
|115.24
|0.00
|2006.08.09 08:35
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|1394728
|2006.08.09 01:38
|sell
|1.80
|usdjpy
|115.56
|115.67
|0.00
|2006.08.09 01:39
|115.55
|0.00
|0.00
|0.00
|15.58
|1395932
|2006.08.09 05:16
|buy
|1.80
|usdjpy
|115.69
|115.58
|0.00
|2006.08.09 05:24
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|15.56
|1395812
|2006.08.09 04:49
|buy
|1.80
|usdjpy
|115.66
|115.53
|0.00
|2006.08.09 04:49
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|15.56
|1395389
|2006.08.09 03:22
|sell
|1.80
|usdjpy
|115.67
|115.77
|0.00
|2006.08.09 04:14
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.56
|1406367
|2006.08.10 02:11
|buy
|1.50
|eurusd
|1.2865
|1.2854
|0.0000
|2006.08.10 02:11
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1406228
|2006.08.10 01:55
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2874
|1.2887
|0.0000
|2006.08.10 01:57
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1406147
|2006.08.10 01:36
|buy
|1.70
|usdjpy
|115.36
|115.21
|0.00
|2006.08.10 01:39
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|14.74
|1398657
|2006.08.09 10:00
|sell
|1.70
|usdjpy
|115.37
|115.54
|0.00
|2006.08.09 10:00
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|14.74
|1406108
|2006.08.10 01:28
|buy
|1.70
|usdjpy
|115.37
|115.24
|0.00
|2006.08.10 01:35
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|14.73
|1397810
|2006.08.09 08:34
|buy
|1.70
|usdjpy
|115.37
|115.24
|0.00
|2006.08.09 08:34
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|14.73
|1396922
|2006.08.09 07:23
|sell
|1.70
|usdjpy
|115.55
|115.65
|0.00
|2006.08.09 07:24
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|14.71
|1394597
|2006.08.09 01:17
|sell
|1.70
|usdjpy
|115.63
|115.74
|0.00
|2006.08.09 01:19
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|1406220
|2006.08.10 01:53
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2874
|1.2889
|0.0000
|2006.08.10 01:54
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1404480
|2006.08.09 21:21
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2864
|1.2879
|0.0000
|2006.08.09 21:21
|1.2862
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1400590
|2006.08.09 12:55
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2903
|1.2913
|0.0000
|2006.08.09 12:55
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1394702
|2006.08.09 01:33
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2791
|1.2802
|0.0000
|2006.08.09 01:34
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1394647
|2006.08.09 01:24
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2781
|1.2794
|0.0000
|2006.08.09 01:25
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1325921
|2006.08.03 02:26
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2771
|1.2794
|0.0000
|2006.08.03 02:37
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1320031
|2006.08.02 17:08
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2793
|1.2812
|0.0000
|2006.08.02 17:11
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1313036
|2006.08.02 10:35
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2800
|1.2825
|0.0000
|2006.08.02 11:00
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1312951
|2006.08.02 10:32
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2807
|1.2819
|0.0000
|2006.08.02 10:34
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1403231
|2006.08.09 18:50
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.14
|115.31
|0.00
|2006.08.09 19:10
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|1403307
|2006.08.09 19:16
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.18
|115.31
|0.00
|2006.08.09 19:25
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|13.89
|1400029
|2006.08.09 12:06
|sell
|1.60
|usdjpy
|115.17
|115.27
|0.00
|2006.08.09 12:08
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|13.89
|1405990
|2006.08.10 01:14
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.37
|115.20
|0.00
|2006.08.10 01:14
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|13.87
|1398521
|2006.08.09 09:51
|sell
|1.60
|usdjpy
|115.37
|115.54
|0.00
|2006.08.09 09:51
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|13.87
|1405969
|2006.08.10 01:05
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.41
|115.24
|0.00
|2006.08.10 01:08
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|13.86
|1395288
|2006.08.09 02:53
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.61
|115.48
|0.00
|2006.08.09 03:00
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|1398149
|2006.08.09 09:07
|buy
|1.50
|usdjpy
|115.22
|115.12
|0.00
|2006.08.09 09:24
|115.23
|0.00
|0.00
|0.00
|13.02
|1405836
|2006.08.10 00:45
|buy
|1.50
|usdjpy
|115.33
|115.23
|0.00
|2006.08.10 00:45
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|1397487
|2006.08.09 08:08
|buy
|1.50
|usdjpy
|115.30
|115.11
|0.00
|2006.08.09 08:09
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|1406180
|2006.08.10 01:42
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2877
|1.2862
|0.0000
|2006.08.10 01:44
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1406005
|2006.08.10 01:17
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2869
|1.2856
|0.0000
|2006.08.10 01:28
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1400128
|2006.08.09 12:16
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2874
|1.2887
|0.0000
|2006.08.09 12:18
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1397696
|2006.08.09 08:24
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2830
|1.2815
|0.0000
|2006.08.09 08:26
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1396932
|2006.08.09 07:24
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2797
|1.2782
|0.0000
|2006.08.09 07:38
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1395062
|2006.08.09 02:29
|sell
|1.50
|usdjpy
|115.70
|115.80
|0.00
|2006.08.09 02:29
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|12.97
|1140006
|2006.07.18 16:39
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2532
|1.2632
|1.2522
|2006.07.18 17:33
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|12.77
|1151511
|2006.07.19 14:31
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2589
|1.2489
|1.2599
|2006.07.19 14:32
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|12.71
|1399986
|2006.08.09 12:02
|buy
|1.40
|usdjpy
|115.12
|114.99
|0.00
|2006.08.09 12:02
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|1403177
|2006.08.09 18:35
|sell
|0.70
|usdjpy
|115.21
|115.34
|0.00
|2006.08.09 18:35
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|12.15
|1397415
|2006.08.09 08:02
|sell
|1.40
|usdjpy
|115.38
|115.57
|0.00
|2006.08.09 08:03
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|1397411
|2006.08.09 08:01
|buy
|1.40
|usdjpy
|115.36
|115.26
|0.00
|2006.08.09 08:02
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|1403226
|2006.08.09 18:48
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2887
|1.2874
|0.0000
|2006.08.09 18:48
|1.2889
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1398338
|2006.08.09 09:28
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2845
|1.2858
|0.0000
|2006.08.09 09:45
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1398332
|2006.08.09 09:28
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2845
|1.2858
|0.0000
|2006.08.09 09:28
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1398129
|2006.08.09 09:02
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2842
|1.2865
|0.0000
|2006.08.09 09:02
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1397467
|2006.08.09 08:06
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2816
|1.2829
|0.0000
|2006.08.09 08:07
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1395197
|2006.08.09 02:38
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2781
|1.2794
|0.0000
|2006.08.09 02:39
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1395188
|2006.08.09 02:38
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2781
|1.2794
|0.0000
|2006.08.09 02:38
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1394204
|2006.08.09 00:56
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2780
|1.2761
|0.0000
|2006.08.09 01:12
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1394124
|2006.08.09 00:53
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2779
|1.2766
|0.0000
|2006.08.09 00:53
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1177258
|2006.07.21 10:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8547
|1.8447
|1.8557
|2006.07.21 10:33
|1.8550
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1167926
|2006.07.20 16:39
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8501
|1.8601
|1.8491
|2006.07.20 17:22
|1.8498
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1140046
|2006.07.18 16:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8256
|1.8156
|1.8266
|2006.07.18 17:07
|1.8259
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1399754
|2006.08.09 11:39
|buy
|1.30
|usdjpy
|115.12
|114.99
|0.00
|2006.08.09 11:41
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|1399753
|2006.08.09 11:39
|buy
|1.30
|usdjpy
|115.12
|114.99
|0.00
|2006.08.09 11:39
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|1210983
|2006.07.25 16:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2457
|1.2471
|1.2491
|2006.07.25 16:12
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|1211279
|2006.07.25 16:13
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2471
|1.2478
|1.2498
|2006.07.25 16:18
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|1211714
|2006.07.25 16:28
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2486
|1.2386
|1.2496
|2006.07.25 17:09
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|1405004
|2006.08.09 22:23
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2860
|1.2879
|0.0000
|2006.08.10 00:33
|1.2859
|0.00
|0.00
|4.95
|11.00
|1399933
|2006.08.09 11:58
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2875
|1.2888
|0.0000
|2006.08.09 12:01
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|1399929
|2006.08.09 11:58
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2875
|1.2888
|0.0000
|2006.08.09 11:58
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|1397434
|2006.08.09 08:03
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2812
|1.2791
|0.0000
|2006.08.09 08:04
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|1402706
|2006.08.09 17:10
|sell
|0.60
|usdjpy
|115.14
|115.27
|0.00
|2006.08.09 17:11
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|10.42
|1402417
|2006.08.09 16:32
|sell
|0.60
|usdjpy
|115.14
|115.27
|0.00
|2006.08.09 17:07
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|10.42
|1402382
|2006.08.09 16:24
|sell
|0.60
|usdjpy
|115.14
|115.27
|0.00
|2006.08.09 16:31
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|10.42
|1402171
|2006.08.09 15:50
|buy
|0.60
|usdjpy
|115.11
|114.98
|0.00
|2006.08.09 15:50
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|10.42
|1399020
|2006.08.09 10:22
|sell
|1.20
|usdjpy
|115.12
|115.43
|0.00
|2006.08.09 10:22
|115.11
|0.00
|0.00
|0.00
|10.42
|1404727
|2006.08.09 22:01
|sell
|1.20
|usdjpy
|115.35
|115.48
|0.00
|2006.08.09 22:02
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|1404700
|2006.08.09 22:01
|sell
|1.20
|usdjpy
|115.37
|115.47
|0.00
|2006.08.09 22:01
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|1536087
|2006.08.28 14:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2804
|1.2794
|0.0000
|2006.08.28 14:29
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1535879
|2006.08.28 13:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2789
|0.0000
|2006.08.28 13:57
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1535536
|2006.08.28 13:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|2006.08.28 13:14
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1535529
|2006.08.28 13:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|2006.08.28 13:12
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1535457
|2006.08.28 13:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2808
|1.2798
|0.0000
|2006.08.28 13:05
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1535222
|2006.08.28 12:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2811
|1.2800
|0.0000
|2006.08.28 12:33
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1535088
|2006.08.28 11:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|2006.08.28 11:51
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1535085
|2006.08.28 11:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|2006.08.28 11:46
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1535070
|2006.08.28 11:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2823
|0.0000
|2006.08.28 11:42
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1534726
|2006.08.28 10:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2814
|0.0000
|2006.08.28 10:34
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1534717
|2006.08.28 10:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2814
|0.0000
|2006.08.28 10:33
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1534337
|2006.08.28 09:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2809
|1.2820
|0.0000
|2006.08.28 09:59
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1534252
|2006.08.28 09:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2809
|1.2820
|0.0000
|2006.08.28 09:39
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1534243
|2006.08.28 09:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2811
|1.2788
|0.0000
|2006.08.28 09:35
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1534234
|2006.08.28 09:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2812
|1.2799
|0.0000
|2006.08.28 09:33
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1533958
|2006.08.28 09:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2798
|1.2813
|0.0000
|2006.08.28 09:10
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1533953
|2006.08.28 09:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2776
|0.0000
|2006.08.28 09:10
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1533950
|2006.08.28 09:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2776
|0.0000
|2006.08.28 09:09
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1533945
|2006.08.28 09:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|2006.08.28 09:08
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1533823
|2006.08.28 08:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2808
|0.0000
|2006.08.28 09:08
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1533376
|2006.08.28 08:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2782
|0.0000
|2006.08.28 08:10
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1533307
|2006.08.28 08:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2783
|0.0000
|2006.08.28 08:04
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1533149
|2006.08.28 07:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2798
|1.2785
|0.0000
|2006.08.28 07:43
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1532810
|2006.08.28 06:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2810
|0.0000
|2006.08.28 07:11
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1532809
|2006.08.28 06:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2796
|1.2811
|0.0000
|2006.08.28 06:56
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1532782
|2006.08.28 06:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2805
|0.0000
|2006.08.28 06:53
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1532778
|2006.08.28 06:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2775
|0.0000
|2006.08.28 06:51
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1532201
|2006.08.28 05:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2788
|0.0000
|2006.08.28 05:10
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1532200
|2006.08.28 05:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2788
|0.0000
|2006.08.28 05:07
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1532138
|2006.08.28 04:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2787
|0.0000
|2006.08.28 04:40
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1532136
|2006.08.28 04:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2787
|0.0000
|2006.08.28 04:39
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1532020
|2006.08.28 03:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2776
|1.2765
|0.0000
|2006.08.28 04:32
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1532006
|2006.08.28 03:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2787
|0.0000
|2006.08.28 03:55
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1532005
|2006.08.28 03:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2787
|0.0000
|2006.08.28 03:53
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1531543
|2006.08.28 01:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2776
|0.0000
|2006.08.28 01:57
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1531541
|2006.08.28 01:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2776
|0.0000
|2006.08.28 01:54
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530746
|2006.08.25 21:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2775
|0.0000
|2006.08.25 21:54
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530640
|2006.08.25 21:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2744
|0.0000
|2006.08.25 21:31
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530626
|2006.08.25 21:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2743
|0.0000
|2006.08.25 21:29
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530599
|2006.08.25 21:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2775
|0.0000
|2006.08.25 21:22
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530595
|2006.08.25 21:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2775
|0.0000
|2006.08.25 21:20
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530553
|2006.08.25 21:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2779
|0.0000
|2006.08.25 21:11
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530552
|2006.08.25 21:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2779
|0.0000
|2006.08.25 21:11
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530532
|2006.08.25 21:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2736
|0.0000
|2006.08.25 21:09
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530525
|2006.08.25 21:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2746
|0.0000
|2006.08.25 21:08
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530522
|2006.08.25 21:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2761
|1.2748
|0.0000
|2006.08.25 21:07
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530476
|2006.08.25 20:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2786
|0.0000
|2006.08.25 20:56
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530452
|2006.08.25 20:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2774
|0.0000
|2006.08.25 20:50
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530440
|2006.08.25 20:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2780
|0.0000
|2006.08.25 20:47
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530380
|2006.08.25 20:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2747
|0.0000
|2006.08.25 20:35
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530373
|2006.08.25 20:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2778
|0.0000
|2006.08.25 20:33
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530307
|2006.08.25 20:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2773
|0.0000
|2006.08.25 20:14
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530304
|2006.08.25 20:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2773
|0.0000
|2006.08.25 20:14
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530164
|2006.08.25 19:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2774
|0.0000
|2006.08.25 19:46
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530153
|2006.08.25 19:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2746
|0.0000
|2006.08.25 19:45
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530152
|2006.08.25 19:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2745
|0.0000
|2006.08.25 19:44
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530140
|2006.08.25 19:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2772
|0.0000
|2006.08.25 19:43
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1530118
|2006.08.25 19:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2774
|0.0000
|2006.08.25 19:39
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1529941
|2006.08.25 18:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2774
|0.0000
|2006.08.25 18:58
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1529931
|2006.08.25 18:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2775
|0.0000
|2006.08.25 18:55
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1529852
|2006.08.25 18:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2777
|0.0000
|2006.08.25 18:46
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1529844
|2006.08.25 18:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2777
|0.0000
|2006.08.25 18:46
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1529628
|2006.08.25 18:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2776
|0.0000
|2006.08.25 18:33
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1529606
|2006.08.25 18:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2782
|0.0000
|2006.08.25 18:23
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1529569
|2006.08.25 18:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2740
|0.0000
|2006.08.25 18:16
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1529540
|2006.08.25 18:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2778
|0.0000
|2006.08.25 18:14
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1529229
|2006.08.25 17:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2791
|0.0000
|2006.08.25 17:42
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1529210
|2006.08.25 17:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2759
|0.0000
|2006.08.25 17:42
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1528971
|2006.08.25 17:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2796
|0.0000
|2006.08.25 17:40
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1528967
|2006.08.25 17:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2797
|0.0000
|2006.08.25 17:14
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1528943
|2006.08.25 17:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2726
|0.0000
|2006.08.25 17:14
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1528653
|2006.08.25 16:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2742
|1.2753
|0.0000
|2006.08.25 16:39
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1528156
|2006.08.25 16:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2740
|1.2705
|0.0000
|2006.08.25 16:08
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1528140
|2006.08.25 16:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2741
|1.2706
|0.0000
|2006.08.25 16:08
|1.2742
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1528128
|2006.08.25 16:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2744
|1.2721
|0.0000
|2006.08.25 16:08
|1.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1528081
|2006.08.25 16:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2741
|0.0000
|2006.08.25 16:06
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1528063
|2006.08.25 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2780
|0.0000
|2006.08.25 16:02
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1528026
|2006.08.25 15:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2761
|1.2748
|0.0000
|2006.08.25 16:00
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1527879
|2006.08.25 15:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2744
|0.0000
|2006.08.25 15:37
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1527832
|2006.08.25 15:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2780
|0.0000
|2006.08.25 15:24
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1527799
|2006.08.25 15:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2773
|0.0000
|2006.08.25 15:14
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1527786
|2006.08.25 15:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2748
|0.0000
|2006.08.25 15:10
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1527751
|2006.08.25 15:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2745
|0.0000
|2006.08.25 15:03
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1527749
|2006.08.25 15:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2745
|0.0000
|2006.08.25 15:02
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1527687
|2006.08.25 14:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2767
|1.2784
|0.0000
|2006.08.25 14:54
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1527227
|2006.08.25 14:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2758
|0.0000
|2006.08.25 14:08
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1527200
|2006.08.25 14:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2781
|0.0000
|2006.08.25 14:02
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1527018
|2006.08.25 13:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2758
|0.0000
|2006.08.25 13:59
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526998
|2006.08.25 13:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2756
|0.0000
|2006.08.25 13:51
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526959
|2006.08.25 13:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2786
|0.0000
|2006.08.25 13:46
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526857
|2006.08.25 13:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.08.25 13:30
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526767
|2006.08.25 13:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2759
|0.0000
|2006.08.25 13:19
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526676
|2006.08.25 12:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|1.2762
|0.0000
|2006.08.25 12:21
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526674
|2006.08.25 12:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|1.2762
|0.0000
|2006.08.25 12:20
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526477
|2006.08.25 11:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2783
|0.0000
|2006.08.25 11:59
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526407
|2006.08.25 11:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|2006.08.25 11:50
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526405
|2006.08.25 11:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|2006.08.25 11:50
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526370
|2006.08.25 11:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2758
|0.0000
|2006.08.25 11:45
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526345
|2006.08.25 11:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2763
|0.0000
|2006.08.25 11:43
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526264
|2006.08.25 11:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2785
|0.0000
|2006.08.25 11:16
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526175
|2006.08.25 11:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2768
|1.2755
|0.0000
|2006.08.25 11:05
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526017
|2006.08.25 10:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2756
|0.0000
|2006.08.25 10:45
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1526012
|2006.08.25 10:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2768
|1.2755
|0.0000
|2006.08.25 10:45
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525579
|2006.08.25 09:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2767
|1.2778
|0.0000
|2006.08.25 09:36
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525536
|2006.08.25 09:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2767
|1.2780
|0.0000
|2006.08.25 09:27
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525529
|2006.08.25 09:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2752
|0.0000
|2006.08.25 09:26
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525526
|2006.08.25 09:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2752
|0.0000
|2006.08.25 09:24
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525510
|2006.08.25 09:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.08.25 09:17
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525490
|2006.08.25 09:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2752
|0.0000
|2006.08.25 09:14
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525486
|2006.08.25 09:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2752
|0.0000
|2006.08.25 09:13
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525375
|2006.08.25 08:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2748
|0.0000
|2006.08.25 09:03
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525356
|2006.08.25 08:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2740
|0.0000
|2006.08.25 08:54
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525347
|2006.08.25 08:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2752
|0.0000
|2006.08.25 08:52
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525333
|2006.08.25 08:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2776
|0.0000
|2006.08.25 08:49
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525317
|2006.08.25 08:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2775
|0.0000
|2006.08.25 08:48
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525312
|2006.08.25 08:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2744
|0.0000
|2006.08.25 08:47
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1525311
|2006.08.25 08:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2744
|0.0000
|2006.08.25 08:46
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1524974
|2006.08.25 08:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2745
|0.0000
|2006.08.25 08:39
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1524961
|2006.08.25 08:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2745
|0.0000
|2006.08.25 08:27
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1524510
|2006.08.25 07:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2759
|0.0000
|2006.08.25 07:38
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1524426
|2006.08.25 07:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2758
|0.0000
|2006.08.25 07:37
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1524376
|2006.08.25 07:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2756
|0.0000
|2006.08.25 07:28
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1524340
|2006.08.25 07:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2785
|0.0000
|2006.08.25 07:27
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1524293
|2006.08.25 07:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2785
|0.0000
|2006.08.25 07:25
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1524280
|2006.08.25 07:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2762
|0.0000
|2006.08.25 07:19
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1524253
|2006.08.25 07:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2776
|1.2766
|0.0000
|2006.08.25 07:12
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1524133
|2006.08.25 06:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2776
|1.2765
|0.0000
|2006.08.25 06:52
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1524121
|2006.08.25 06:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2766
|0.0000
|2006.08.25 06:47
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1523679
|2006.08.25 05:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.2766
|0.0000
|2006.08.25 06:19
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1523631
|2006.08.25 05:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.2794
|0.0000
|2006.08.25 05:24
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1523618
|2006.08.25 05:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.2768
|0.0000
|2006.08.25 05:23
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1523611
|2006.08.25 05:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.2768
|0.0000
|2006.08.25 05:22
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1523479
|2006.08.25 04:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2784
|0.0000
|2006.08.25 04:51
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1523451
|2006.08.25 04:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2784
|0.0000
|2006.08.25 04:39
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1523438
|2006.08.25 04:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2758
|0.0000
|2006.08.25 04:34
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1523433
|2006.08.25 04:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2781
|0.0000
|2006.08.25 04:32
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1523079
|2006.08.25 02:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2783
|0.0000
|2006.08.25 02:35
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1522889
|2006.08.25 02:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2750
|1.2740
|0.0000
|2006.08.25 02:05
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1522790
|2006.08.25 01:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2748
|0.0000
|2006.08.25 01:54
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1522600
|2006.08.25 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2746
|0.0000
|2006.08.25 01:00
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1522541
|2006.08.25 00:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2747
|0.0000
|2006.08.25 00:42
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1522539
|2006.08.25 00:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2747
|0.0000
|2006.08.25 00:39
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1522348
|2006.08.25 00:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2745
|0.0000
|2006.08.25 00:11
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1522123
|2006.08.24 23:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2780
|0.0000
|2006.08.24 23:32
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1522062
|2006.08.24 23:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2779
|0.0000
|2006.08.24 23:01
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1522054
|2006.08.24 22:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2777
|0.0000
|2006.08.24 22:56
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1522004
|2006.08.24 22:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2779
|0.0000
|2006.08.24 22:40
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521986
|2006.08.24 22:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2773
|0.0000
|2006.08.24 22:34
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521980
|2006.08.24 22:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2773
|0.0000
|2006.08.24 22:34
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521790
|2006.08.24 22:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2773
|0.0000
|2006.08.24 22:07
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521782
|2006.08.24 22:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2772
|0.0000
|2006.08.24 22:05
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521775
|2006.08.24 22:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2777
|0.0000
|2006.08.24 22:03
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521638
|2006.08.24 21:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2771
|0.0000
|2006.08.24 21:35
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521552
|2006.08.24 21:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2773
|0.0000
|2006.08.24 21:26
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521545
|2006.08.24 21:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2773
|0.0000
|2006.08.24 21:26
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521437
|2006.08.24 21:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2774
|0.0000
|2006.08.24 21:09
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521283
|2006.08.24 20:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.08.24 20:21
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521203
|2006.08.24 19:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2750
|0.0000
|2006.08.24 19:59
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1521099
|2006.08.24 19:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2776
|0.0000
|2006.08.24 19:35
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1520993
|2006.08.24 19:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2777
|0.0000
|2006.08.24 19:20
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1520983
|2006.08.24 19:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2777
|0.0000
|2006.08.24 19:20
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1520828
|2006.08.24 18:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2781
|0.0000
|2006.08.24 18:53
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1520749
|2006.08.24 18:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.08.24 18:51
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1520643
|2006.08.24 18:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2768
|1.2753
|0.0000
|2006.08.24 18:24
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1520474
|2006.08.24 18:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.08.24 18:12
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1520421
|2006.08.24 18:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2752
|0.0000
|2006.08.24 18:08
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1520401
|2006.08.24 18:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2767
|1.2780
|0.0000
|2006.08.24 18:08
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1520238
|2006.08.24 17:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2746
|0.0000
|2006.08.24 18:06
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1520026
|2006.08.24 17:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2764
|0.0000
|2006.08.24 17:45
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1519988
|2006.08.24 17:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2795
|0.0000
|2006.08.24 17:43
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1519860
|2006.08.24 17:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.2772
|0.0000
|2006.08.24 17:25
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1519804
|2006.08.24 17:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.2770
|0.0000
|2006.08.24 17:19
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1519688
|2006.08.24 17:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2801
|0.0000
|2006.08.24 17:12
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1519681
|2006.08.24 17:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2801
|0.0000
|2006.08.24 17:08
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1519632
|2006.08.24 17:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2777
|0.0000
|2006.08.24 17:08
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1519476
|2006.08.24 16:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2796
|1.2806
|0.0000
|2006.08.24 16:59
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1519370
|2006.08.24 16:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2785
|0.0000
|2006.08.24 16:53
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1515815
|2006.08.24 10:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2845
|0.0000
|2006.08.24 16:03
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1515810
|2006.08.24 10:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2845
|0.0000
|2006.08.24 10:13
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1515807
|2006.08.24 10:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2845
|0.0000
|2006.08.24 10:13
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1515805
|2006.08.24 10:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2845
|0.0000
|2006.08.24 10:13
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1515775
|2006.08.24 10:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2804
|1.2705
|0.0000
|2006.08.24 10:09
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1515769
|2006.08.24 10:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2804
|1.2705
|0.0000
|2006.08.24 10:08
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1515744
|2006.08.24 10:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2805
|1.2904
|0.0000
|2006.08.24 10:08
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1515658
|2006.08.24 10:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2912
|0.0000
|2006.08.24 10:03
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1515194
|2006.08.24 09:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2767
|1.2782
|0.0000
|2006.08.24 09:52
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1515001
|2006.08.24 09:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.08.24 09:37
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1514942
|2006.08.24 09:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2785
|0.0000
|2006.08.24 09:28
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1514934
|2006.08.24 09:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2763
|0.0000
|2006.08.24 09:20
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1514768
|2006.08.24 08:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2790
|0.0000
|2006.08.24 08:42
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1514729
|2006.08.24 08:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2784
|0.0000
|2006.08.24 08:38
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1514672
|2006.08.24 08:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|1.2762
|0.0000
|2006.08.24 08:38
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1514475
|2006.08.24 08:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|2006.08.24 08:01
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1513896
|2006.08.24 05:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.08.24 05:12
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1513416
|2006.08.24 03:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2752
|0.0000
|2006.08.24 04:25
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1513286
|2006.08.24 03:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2748
|0.0000
|2006.08.24 03:17
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1513133
|2006.08.24 03:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2753
|0.0000
|2006.08.24 03:10
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1512799
|2006.08.24 02:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2780
|1.2767
|0.0000
|2006.08.24 02:32
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1512566
|2006.08.24 01:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.2768
|0.0000
|2006.08.24 01:41
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1512021
|2006.08.24 00:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2759
|0.0000
|2006.08.24 00:16
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1512001
|2006.08.24 00:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2806
|0.0000
|2006.08.24 00:12
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1511862
|2006.08.23 23:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2765
|0.0000
|2006.08.23 23:56
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1511566
|2006.08.23 22:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2798
|0.0000
|2006.08.23 22:50
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1511434
|2006.08.23 22:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 22:34
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1511269
|2006.08.23 22:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2805
|0.0000
|2006.08.23 22:03
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1511260
|2006.08.23 21:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|2006.08.23 22:00
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1511256
|2006.08.23 21:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2796
|1.2806
|0.0000
|2006.08.23 21:56
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1511241
|2006.08.23 21:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|2006.08.23 21:50
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1511237
|2006.08.23 21:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|2006.08.23 21:50
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1511225
|2006.08.23 21:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2808
|0.0000
|2006.08.23 21:49
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1511194
|2006.08.23 21:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2812
|0.0000
|2006.08.23 21:45
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1511088
|2006.08.23 21:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|2006.08.23 21:44
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1510272
|2006.08.23 19:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 19:35
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1510025
|2006.08.23 18:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.2772
|0.0000
|2006.08.23 19:00
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1509702
|2006.08.23 18:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2784
|0.0000
|2006.08.23 18:15
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1509304
|2006.08.23 17:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2803
|0.0000
|2006.08.23 17:22
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1509226
|2006.08.23 17:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.2772
|0.0000
|2006.08.23 17:13
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1509213
|2006.08.23 17:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.2772
|0.0000
|2006.08.23 17:13
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1509178
|2006.08.23 17:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2800
|0.0000
|2006.08.23 17:13
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1509050
|2006.08.23 17:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2780
|1.2751
|0.0000
|2006.08.23 17:05
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1508847
|2006.08.23 16:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2813
|0.0000
|2006.08.23 16:56
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1508816
|2006.08.23 16:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2791
|0.0000
|2006.08.23 16:53
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1508688
|2006.08.23 16:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2768
|0.0000
|2006.08.23 16:39
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1508529
|2006.08.23 16:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2791
|0.0000
|2006.08.23 16:32
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1508522
|2006.08.23 16:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2791
|0.0000
|2006.08.23 16:31
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1508499
|2006.08.23 16:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2801
|1.2790
|0.0000
|2006.08.23 16:31
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1508085
|2006.08.23 16:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2823
|1.2812
|0.0000
|2006.08.23 16:18
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1507930
|2006.08.23 16:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2829
|1.2819
|0.0000
|2006.08.23 16:18
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1507788
|2006.08.23 16:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2841
|1.2824
|0.0000
|2006.08.23 16:06
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1507683
|2006.08.23 16:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2845
|1.2884
|0.0000
|2006.08.23 16:06
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1507642
|2006.08.23 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2848
|1.2875
|0.0000
|2006.08.23 16:02
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1507613
|2006.08.23 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2849
|1.2876
|0.0000
|2006.08.23 16:01
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1507580
|2006.08.23 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2848
|1.2875
|0.0000
|2006.08.23 16:01
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1507305
|2006.08.23 15:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2819
|1.2808
|0.0000
|2006.08.23 15:32
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1507303
|2006.08.23 15:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2819
|1.2808
|0.0000
|2006.08.23 15:31
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1507164
|2006.08.23 15:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2820
|1.2810
|0.0000
|2006.08.23 15:09
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1507097
|2006.08.23 14:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2823
|1.2836
|0.0000
|2006.08.23 14:59
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1507083
|2006.08.23 14:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2820
|1.2833
|0.0000
|2006.08.23 14:55
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1506991
|2006.08.23 14:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2817
|1.2830
|0.0000
|2006.08.23 14:43
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1506718
|2006.08.23 14:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2808
|1.2797
|0.0000
|2006.08.23 14:20
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1506261
|2006.08.23 13:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2822
|1.2811
|0.0000
|2006.08.23 13:39
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1506260
|2006.08.23 13:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2824
|1.2837
|0.0000
|2006.08.23 13:26
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1506258
|2006.08.23 13:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2824
|1.2837
|0.0000
|2006.08.23 13:25
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1506256
|2006.08.23 13:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2824
|1.2837
|0.0000
|2006.08.23 13:25
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505907
|2006.08.23 11:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2817
|1.2830
|0.0000
|2006.08.23 11:54
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505903
|2006.08.23 11:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2817
|1.2830
|0.0000
|2006.08.23 11:33
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505900
|2006.08.23 11:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2816
|1.2803
|0.0000
|2006.08.23 11:33
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505897
|2006.08.23 11:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2817
|1.2830
|0.0000
|2006.08.23 11:32
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505803
|2006.08.23 11:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2815
|1.2805
|0.0000
|2006.08.23 11:19
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505794
|2006.08.23 11:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2816
|1.2803
|0.0000
|2006.08.23 11:08
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505792
|2006.08.23 11:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2815
|1.2802
|0.0000
|2006.08.23 11:07
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505791
|2006.08.23 11:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2815
|1.2802
|0.0000
|2006.08.23 11:07
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505771
|2006.08.23 11:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2817
|1.2828
|0.0000
|2006.08.23 11:05
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505583
|2006.08.23 10:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2822
|1.2811
|0.0000
|2006.08.23 10:36
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505554
|2006.08.23 10:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2824
|1.2835
|0.0000
|2006.08.23 10:26
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505552
|2006.08.23 10:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2824
|1.2835
|0.0000
|2006.08.23 10:26
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505482
|2006.08.23 10:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2823
|1.2836
|0.0000
|2006.08.23 10:16
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505451
|2006.08.23 10:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2824
|1.2837
|0.0000
|2006.08.23 10:12
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505243
|2006.08.23 09:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2827
|1.2838
|0.0000
|2006.08.23 09:49
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505216
|2006.08.23 09:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2828
|1.2841
|0.0000
|2006.08.23 09:45
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505170
|2006.08.23 09:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2831
|1.2841
|0.0000
|2006.08.23 09:39
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505058
|2006.08.23 09:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2824
|1.2834
|0.0000
|2006.08.23 09:27
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1505057
|2006.08.23 09:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2824
|1.2834
|0.0000
|2006.08.23 09:27
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504978
|2006.08.23 09:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2821
|0.0000
|2006.08.23 09:09
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504966
|2006.08.23 09:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2821
|0.0000
|2006.08.23 09:06
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504964
|2006.08.23 09:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2821
|0.0000
|2006.08.23 09:05
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504937
|2006.08.23 09:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2821
|0.0000
|2006.08.23 09:03
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504896
|2006.08.23 08:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2809
|1.2824
|0.0000
|2006.08.23 09:00
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504885
|2006.08.23 08:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2809
|1.2824
|0.0000
|2006.08.23 08:57
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504810
|2006.08.23 08:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2799
|1.2809
|0.0000
|2006.08.23 08:54
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504768
|2006.08.23 08:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 08:49
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504733
|2006.08.23 08:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 08:48
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504675
|2006.08.23 08:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2805
|0.0000
|2006.08.23 08:47
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504651
|2006.08.23 08:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 08:34
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504650
|2006.08.23 08:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 08:34
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504638
|2006.08.23 08:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 08:30
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504637
|2006.08.23 08:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|2006.08.23 08:30
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1504620
|2006.08.23 08:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2796
|1.2807
|0.0000
|2006.08.23 08:27
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1503548
|2006.08.23 04:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2805
|0.0000
|2006.08.23 07:05
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1503532
|2006.08.23 04:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2805
|0.0000
|2006.08.23 04:11
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1503506
|2006.08.23 04:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2006.08.23 04:10
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1503498
|2006.08.23 04:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2006.08.23 04:10
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1503493
|2006.08.23 04:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2006.08.23 04:10
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1503307
|2006.08.23 03:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2780
|0.0000
|2006.08.23 03:58
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1503248
|2006.08.23 03:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2784
|0.0000
|2006.08.23 03:50
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1502852
|2006.08.23 02:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2787
|0.0000
|2006.08.23 02:40
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1502848
|2006.08.23 02:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2787
|0.0000
|2006.08.23 02:40
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1502844
|2006.08.23 02:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2816
|0.0000
|2006.08.23 02:40
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1502760
|2006.08.23 02:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2797
|1.2784
|0.0000
|2006.08.23 02:34
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1502522
|2006.08.23 02:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2801
|1.2788
|0.0000
|2006.08.23 02:09
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1502418
|2006.08.23 02:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2820
|0.0000
|2006.08.23 02:05
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1502414
|2006.08.23 02:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2820
|0.0000
|2006.08.23 02:05
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1501908
|2006.08.23 01:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2808
|1.2793
|0.0000
|2006.08.23 01:49
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1501831
|2006.08.23 01:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|2006.08.23 01:33
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1501790
|2006.08.23 01:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2812
|1.2801
|0.0000
|2006.08.23 01:23
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1501772
|2006.08.23 01:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|2006.08.23 01:20
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1501727
|2006.08.23 01:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|2006.08.23 01:12
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1501674
|2006.08.23 01:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2826
|0.0000
|2006.08.23 01:04
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1501540
|2006.08.23 00:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2805
|1.2795
|0.0000
|2006.08.23 00:38
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1501478
|2006.08.23 00:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2809
|1.2822
|0.0000
|2006.08.23 00:27
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1501477
|2006.08.23 00:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2809
|1.2822
|0.0000
|2006.08.23 00:27
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1501359
|2006.08.23 00:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2804
|1.2785
|0.0000
|2006.08.23 00:06
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1501194
|2006.08.22 23:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2810
|1.2821
|0.0000
|2006.08.22 23:28
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500998
|2006.08.22 22:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2798
|1.2783
|0.0000
|2006.08.22 22:37
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500879
|2006.08.22 22:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2816
|0.0000
|2006.08.22 22:12
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500813
|2006.08.22 21:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2818
|0.0000
|2006.08.22 22:00
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500807
|2006.08.22 21:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2817
|0.0000
|2006.08.22 21:57
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500795
|2006.08.22 21:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2815
|0.0000
|2006.08.22 21:53
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500740
|2006.08.22 21:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2813
|0.0000
|2006.08.22 21:39
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500681
|2006.08.22 21:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2815
|0.0000
|2006.08.22 21:28
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500613
|2006.08.22 21:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2815
|0.0000
|2006.08.22 21:05
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500612
|2006.08.22 21:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2816
|0.0000
|2006.08.22 21:04
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500476
|2006.08.22 20:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2805
|0.0000
|2006.08.22 20:38
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500472
|2006.08.22 20:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2805
|0.0000
|2006.08.22 20:38
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500221
|2006.08.22 20:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2770
|0.0000
|2006.08.22 20:15
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1500065
|2006.08.22 20:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2805
|0.0000
|2006.08.22 20:04
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1499606
|2006.08.22 19:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2806
|1.2819
|0.0000
|2006.08.22 19:19
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1499496
|2006.08.22 18:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2806
|1.2817
|0.0000
|2006.08.22 18:59
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1499491
|2006.08.22 18:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2806
|1.2817
|0.0000
|2006.08.22 18:59
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1499299
|2006.08.22 18:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2817
|0.0000
|2006.08.22 18:14
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1499234
|2006.08.22 18:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2787
|0.0000
|2006.08.22 18:10
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1499226
|2006.08.22 18:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2787
|0.0000
|2006.08.22 18:08
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1499058
|2006.08.22 17:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2820
|0.0000
|2006.08.22 17:59
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1499042
|2006.08.22 17:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2801
|1.2790
|0.0000
|2006.08.22 17:43
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1498886
|2006.08.22 17:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2812
|1.2827
|0.0000
|2006.08.22 17:21
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1498472
|2006.08.22 16:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2828
|0.0000
|2006.08.22 16:27
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1498384
|2006.08.22 16:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2801
|1.2782
|0.0000
|2006.08.22 16:27
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1497875
|2006.08.22 15:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2819
|0.0000
|2006.08.22 16:24
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1496907
|2006.08.22 13:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2816
|1.2795
|0.0000
|2006.08.22 13:56
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1496769
|2006.08.22 13:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2826
|1.2813
|0.0000
|2006.08.22 13:51
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1496539
|2006.08.22 13:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2837
|1.2824
|0.0000
|2006.08.22 13:40
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1496464
|2006.08.22 13:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2844
|1.2833
|0.0000
|2006.08.22 13:31
|1.2845
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1496461
|2006.08.22 13:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2844
|1.2833
|0.0000
|2006.08.22 13:27
|1.2845
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1496447
|2006.08.22 13:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2849
|1.2860
|0.0000
|2006.08.22 13:24
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1496439
|2006.08.22 13:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2848
|1.2859
|0.0000
|2006.08.22 13:22
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1496412
|2006.08.22 13:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2849
|1.2860
|0.0000
|2006.08.22 13:18
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1496388
|2006.08.22 13:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2845
|1.2856
|0.0000
|2006.08.22 13:15
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1496318
|2006.08.22 13:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2845
|1.2858
|0.0000
|2006.08.22 13:04
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1496300
|2006.08.22 13:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2842
|1.2853
|0.0000
|2006.08.22 13:02
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1495885
|2006.08.22 12:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2839
|1.2850
|0.0000
|2006.08.22 12:26
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1495486
|2006.08.22 11:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2844
|1.2831
|0.0000
|2006.08.22 11:55
|1.2845
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1495324
|2006.08.22 11:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2856
|1.2869
|0.0000
|2006.08.22 11:50
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1495282
|2006.08.22 11:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2855
|1.2842
|0.0000
|2006.08.22 11:42
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1495271
|2006.08.22 11:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2857
|1.2870
|0.0000
|2006.08.22 11:37
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1495193
|2006.08.22 11:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2853
|1.2866
|0.0000
|2006.08.22 11:31
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1495074
|2006.08.22 11:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2852
|1.2839
|0.0000
|2006.08.22 11:27
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1495017
|2006.08.22 11:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2853
|1.2866
|0.0000
|2006.08.22 11:22
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1494986
|2006.08.22 11:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2853
|1.2868
|0.0000
|2006.08.22 11:18
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1494979
|2006.08.22 11:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2853
|1.2868
|0.0000
|2006.08.22 11:18
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1494620
|2006.08.22 11:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2848
|1.2833
|0.0000
|2006.08.22 11:03
|1.2849
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1494471
|2006.08.22 11:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2875
|1.2885
|0.0000
|2006.08.22 11:00
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1494430
|2006.08.22 10:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2874
|1.2887
|0.0000
|2006.08.22 10:52
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1494327
|2006.08.22 10:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|1.2880
|0.0000
|2006.08.22 10:30
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1494321
|2006.08.22 10:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|1.2880
|0.0000
|2006.08.22 10:30
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1494305
|2006.08.22 10:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|1.2889
|0.0000
|2006.08.22 10:28
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1493162
|2006.08.22 08:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2881
|1.2891
|0.0000
|2006.08.22 08:50
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1492517
|2006.08.22 07:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|1.2881
|0.0000
|2006.08.22 08:06
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1492458
|2006.08.22 07:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2869
|1.2858
|0.0000
|2006.08.22 07:17
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1492304
|2006.08.22 07:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2869
|1.2854
|0.0000
|2006.08.22 07:02
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1491789
|2006.08.22 05:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|1.2883
|0.0000
|2006.08.22 06:59
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1491752
|2006.08.22 05:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2865
|1.2850
|0.0000
|2006.08.22 05:27
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1491724
|2006.08.22 05:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2866
|1.2879
|0.0000
|2006.08.22 05:19
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1491635
|2006.08.22 04:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2862
|1.2851
|0.0000
|2006.08.22 04:52
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1491255
|2006.08.22 04:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2862
|1.2851
|0.0000
|2006.08.22 04:35
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1490442
|2006.08.22 02:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2867
|1.2880
|0.0000
|2006.08.22 03:59
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1490434
|2006.08.22 02:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2867
|1.2880
|0.0000
|2006.08.22 02:00
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1490217
|2006.08.22 01:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2866
|1.2853
|0.0000
|2006.08.22 01:41
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1490210
|2006.08.22 01:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2866
|1.2853
|0.0000
|2006.08.22 01:40
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1490055
|2006.08.22 01:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2873
|1.2862
|0.0000
|2006.08.22 01:21
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1490019
|2006.08.22 01:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2875
|1.2888
|0.0000
|2006.08.22 01:15
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1489991
|2006.08.22 01:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2875
|1.2885
|0.0000
|2006.08.22 01:09
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1488857
|2006.08.21 23:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2896
|1.2915
|0.0000
|2006.08.21 23:12
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1488854
|2006.08.21 23:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2896
|1.2915
|0.0000
|2006.08.21 23:10
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1488849
|2006.08.21 23:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2896
|1.2915
|0.0000
|2006.08.21 23:10
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1488389
|2006.08.21 21:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2894
|1.2877
|0.0000
|2006.08.21 21:24
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1488381
|2006.08.21 21:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2896
|1.2913
|0.0000
|2006.08.21 21:22
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1488137
|2006.08.21 20:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2901
|1.2890
|0.0000
|2006.08.21 20:57
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1488060
|2006.08.21 20:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2903
|1.2916
|0.0000
|2006.08.21 20:42
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1488032
|2006.08.21 20:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2903
|1.2916
|0.0000
|2006.08.21 20:35
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1487780
|2006.08.21 20:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2902
|1.2913
|0.0000
|2006.08.21 20:15
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1487729
|2006.08.21 20:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2901
|1.2888
|0.0000
|2006.08.21 20:02
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1487083
|2006.08.21 18:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2912
|1.2899
|0.0000
|2006.08.21 18:23
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1487041
|2006.08.21 18:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2909
|1.2934
|0.0000
|2006.08.21 18:18
|1.2908
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1487009
|2006.08.21 18:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2906
|1.2893
|0.0000
|2006.08.21 18:17
|1.2907
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486919
|2006.08.21 18:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2909
|1.2898
|0.0000
|2006.08.21 18:15
|1.2910
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486864
|2006.08.21 17:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2918
|1.2937
|0.0000
|2006.08.21 17:58
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486675
|2006.08.21 17:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2917
|1.2932
|0.0000
|2006.08.21 17:33
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486531
|2006.08.21 17:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2913
|1.2898
|0.0000
|2006.08.21 17:20
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486502
|2006.08.21 17:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2913
|1.2900
|0.0000
|2006.08.21 17:19
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486361
|2006.08.21 17:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2921
|1.2934
|0.0000
|2006.08.21 17:09
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486354
|2006.08.21 17:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2921
|1.2934
|0.0000
|2006.08.21 17:07
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486190
|2006.08.21 16:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2931
|1.2912
|0.0000
|2006.08.21 16:49
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486179
|2006.08.21 16:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2930
|1.2920
|0.0000
|2006.08.21 16:47
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486161
|2006.08.21 16:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2927
|1.2912
|0.0000
|2006.08.21 16:43
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486149
|2006.08.21 16:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2926
|1.2909
|0.0000
|2006.08.21 16:42
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486130
|2006.08.21 16:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2927
|1.2946
|0.0000
|2006.08.21 16:42
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486108
|2006.08.21 16:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2926
|1.2915
|0.0000
|2006.08.21 16:37
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486062
|2006.08.21 16:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2923
|1.2910
|0.0000
|2006.08.21 16:25
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486059
|2006.08.21 16:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2923
|1.2910
|0.0000
|2006.08.21 16:24
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486025
|2006.08.21 16:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2928
|1.2945
|0.0000
|2006.08.21 16:21
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486021
|2006.08.21 16:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2928
|1.2945
|0.0000
|2006.08.21 16:19
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486015
|2006.08.21 16:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2924
|1.2907
|0.0000
|2006.08.21 16:18
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1485781
|2006.08.21 16:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2932
|1.2951
|0.0000
|2006.08.21 16:00
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1485734
|2006.08.21 15:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2921
|1.2934
|0.0000
|2006.08.21 15:58
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1485505
|2006.08.21 15:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2902
|1.2879
|0.0000
|2006.08.21 15:23
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1485198
|2006.08.21 14:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2908
|1.2891
|0.0000
|2006.08.21 15:03
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1485193
|2006.08.21 14:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2909
|1.2924
|0.0000
|2006.08.21 14:44
|1.2908
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1485191
|2006.08.21 14:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2909
|1.2924
|0.0000
|2006.08.21 14:43
|1.2908
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1485108
|2006.08.21 14:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2906
|1.2887
|0.0000
|2006.08.21 14:39
|1.2907
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1485100
|2006.08.21 14:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2909
|1.2928
|0.0000
|2006.08.21 14:37
|1.2908
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1485046
|2006.08.21 14:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2909
|1.2890
|0.0000
|2006.08.21 14:36
|1.2910
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1484986
|2006.08.21 14:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2908
|1.2895
|0.0000
|2006.08.21 14:23
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1484680
|2006.08.21 14:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2896
|1.2909
|0.0000
|2006.08.21 14:02
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1484250
|2006.08.21 13:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2891
|1.2880
|0.0000
|2006.08.21 14:01
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1484247
|2006.08.21 13:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2891
|1.2880
|0.0000
|2006.08.21 13:22
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1484234
|2006.08.21 13:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2896
|1.2909
|0.0000
|2006.08.21 13:19
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1484052
|2006.08.21 12:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2891
|1.2878
|0.0000
|2006.08.21 12:57
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1484035
|2006.08.21 12:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2892
|1.2879
|0.0000
|2006.08.21 12:55
|1.2893
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1484028
|2006.08.21 12:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2892
|1.2879
|0.0000
|2006.08.21 12:54
|1.2893
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483882
|2006.08.21 12:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2891
|1.2880
|0.0000
|2006.08.21 12:37
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483858
|2006.08.21 12:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2893
|1.2906
|0.0000
|2006.08.21 12:37
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483844
|2006.08.21 12:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2891
|1.2880
|0.0000
|2006.08.21 12:32
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483824
|2006.08.21 12:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2896
|1.2907
|0.0000
|2006.08.21 12:29
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483821
|2006.08.21 12:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2895
|1.2880
|0.0000
|2006.08.21 12:27
|1.2896
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483717
|2006.08.21 12:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2896
|1.2907
|0.0000
|2006.08.21 12:04
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483530
|2006.08.21 11:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2894
|1.2883
|0.0000
|2006.08.21 11:59
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483371
|2006.08.21 11:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2898
|1.2885
|0.0000
|2006.08.21 11:24
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483368
|2006.08.21 11:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2898
|1.2885
|0.0000
|2006.08.21 11:22
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483350
|2006.08.21 11:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2898
|1.2885
|0.0000
|2006.08.21 11:16
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483299
|2006.08.21 11:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2898
|1.2885
|0.0000
|2006.08.21 11:11
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483237
|2006.08.21 11:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2898
|1.2885
|0.0000
|2006.08.21 11:04
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483123
|2006.08.21 10:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2899
|1.2912
|0.0000
|2006.08.21 10:47
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483080
|2006.08.21 10:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2895
|1.2906
|0.0000
|2006.08.21 10:40
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1483065
|2006.08.21 10:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2895
|1.2884
|0.0000
|2006.08.21 10:40
|1.2896
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1482975
|2006.08.21 10:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2895
|1.2906
|0.0000
|2006.08.21 10:38
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1482849
|2006.08.21 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2895
|1.2884
|0.0000
|2006.08.21 10:18
|1.2896
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1482832
|2006.08.21 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2898
|1.2879
|0.0000
|2006.08.21 10:15
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1482830
|2006.08.21 10:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2898
|1.2879
|0.0000
|2006.08.21 10:14
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1482767
|2006.08.21 10:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2906
|1.2923
|0.0000
|2006.08.21 10:09
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1482761
|2006.08.21 10:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2906
|1.2923
|0.0000
|2006.08.21 10:09
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1482760
|2006.08.21 10:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2906
|1.2923
|0.0000
|2006.08.21 10:09
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1482700
|2006.08.21 10:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2899
|1.2916
|0.0000
|2006.08.21 10:05
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1482502
|2006.08.21 09:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2900
|1.2917
|0.0000
|2006.08.21 09:53
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1482489
|2006.08.21 09:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2898
|1.2885
|0.0000
|2006.08.21 09:52
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1482461
|2006.08.21 09:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2903
|1.2916
|0.0000
|2006.08.21 09:50
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1481590
|2006.08.21 08:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2874
|1.2884
|0.0000
|2006.08.21 08:41
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1481257
|2006.08.21 08:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|1.2883
|0.0000
|2006.08.21 08:36
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1481254
|2006.08.21 08:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|1.2883
|0.0000
|2006.08.21 08:11
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1481126
|2006.08.21 07:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2875
|1.2888
|0.0000
|2006.08.21 07:54
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480897
|2006.08.21 07:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|1.2881
|0.0000
|2006.08.21 07:25
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480539
|2006.08.21 06:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2874
|1.2859
|0.0000
|2006.08.21 07:16
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480382
|2006.08.21 06:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2878
|1.2893
|0.0000
|2006.08.21 06:38
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480377
|2006.08.21 06:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2878
|1.2893
|0.0000
|2006.08.21 06:37
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480283
|2006.08.21 06:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2881
|1.2894
|0.0000
|2006.08.21 06:30
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480236
|2006.08.21 06:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2881
|1.2894
|0.0000
|2006.08.21 06:20
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480157
|2006.08.21 06:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2880
|1.2867
|0.0000
|2006.08.21 06:03
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480152
|2006.08.21 06:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2882
|1.2895
|0.0000
|2006.08.21 06:02
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480150
|2006.08.21 06:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2882
|1.2895
|0.0000
|2006.08.21 06:01
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480148
|2006.08.21 06:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2882
|1.2895
|0.0000
|2006.08.21 06:01
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480101
|2006.08.21 05:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2880
|1.2867
|0.0000
|2006.08.21 05:55
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480090
|2006.08.21 05:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2881
|1.2894
|0.0000
|2006.08.21 05:51
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480088
|2006.08.21 05:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2881
|1.2894
|0.0000
|2006.08.21 05:51
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480085
|2006.08.21 05:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2881
|1.2894
|0.0000
|2006.08.21 05:51
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480067
|2006.08.21 05:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2877
|1.2864
|0.0000
|2006.08.21 05:48
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480059
|2006.08.21 05:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2877
|1.2864
|0.0000
|2006.08.21 05:46
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480011
|2006.08.21 05:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2873
|1.2862
|0.0000
|2006.08.21 05:40
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1479973
|2006.08.21 05:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2877
|1.2866
|0.0000
|2006.08.21 05:32
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1479930
|2006.08.21 05:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2877
|1.2862
|0.0000
|2006.08.21 05:21
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1479868
|2006.08.21 05:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2881
|1.2892
|0.0000
|2006.08.21 05:11
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1479866
|2006.08.21 05:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2881
|1.2892
|0.0000
|2006.08.21 05:11
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1477505
|2006.08.18 21:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2827
|1.2844
|0.0000
|2006.08.18 21:46
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1477378
|2006.08.18 21:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2823
|1.2810
|0.0000
|2006.08.18 21:22
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1477275
|2006.08.18 20:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2828
|1.2841
|0.0000
|2006.08.18 20:53
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1477232
|2006.08.18 20:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2823
|1.2836
|0.0000
|2006.08.18 20:50
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1477008
|2006.08.18 19:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2817
|1.2830
|0.0000
|2006.08.18 19:44
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476996
|2006.08.18 19:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2815
|1.2802
|0.0000
|2006.08.18 19:38
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476987
|2006.08.18 19:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2816
|1.2803
|0.0000
|2006.08.18 19:33
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476797
|2006.08.18 18:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2809
|1.2798
|0.0000
|2006.08.18 18:52
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476796
|2006.08.18 18:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2808
|1.2797
|0.0000
|2006.08.18 18:52
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476712
|2006.08.18 18:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2804
|1.2791
|0.0000
|2006.08.18 18:41
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476640
|2006.08.18 18:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2809
|1.2794
|0.0000
|2006.08.18 18:34
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476518
|2006.08.18 18:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2812
|1.2799
|0.0000
|2006.08.18 18:21
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476467
|2006.08.18 17:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2812
|1.2799
|0.0000
|2006.08.18 18:03
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476366
|2006.08.18 17:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2815
|1.2805
|0.0000
|2006.08.18 17:57
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476336
|2006.08.18 17:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2820
|1.2835
|0.0000
|2006.08.18 17:32
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476319
|2006.08.18 17:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2817
|1.2834
|0.0000
|2006.08.18 17:31
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476241
|2006.08.18 17:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2808
|1.2795
|0.0000
|2006.08.18 17:25
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476168
|2006.08.18 17:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2817
|1.2828
|0.0000
|2006.08.18 17:12
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476090
|2006.08.18 16:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2817
|1.2834
|0.0000
|2006.08.18 16:59
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476035
|2006.08.18 16:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2812
|1.2799
|0.0000
|2006.08.18 16:49
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1476018
|2006.08.18 16:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2830
|0.0000
|2006.08.18 16:46
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475906
|2006.08.18 16:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2785
|0.0000
|2006.08.18 16:31
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475842
|2006.08.18 16:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2819
|0.0000
|2006.08.18 16:31
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475735
|2006.08.18 16:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2801
|1.2788
|0.0000
|2006.08.18 16:28
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475475
|2006.08.18 16:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|2006.08.18 16:04
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475269
|2006.08.18 15:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2830
|1.2851
|0.0000
|2006.08.18 15:50
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475250
|2006.08.18 15:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2830
|1.2785
|0.0000
|2006.08.18 15:50
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475241
|2006.08.18 15:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2830
|1.2785
|0.0000
|2006.08.18 15:49
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475240
|2006.08.18 15:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2830
|1.2785
|0.0000
|2006.08.18 15:49
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475239
|2006.08.18 15:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2829
|1.2784
|0.0000
|2006.08.18 15:49
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475238
|2006.08.18 15:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2831
|1.2876
|0.0000
|2006.08.18 15:49
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475237
|2006.08.18 15:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2831
|1.2876
|0.0000
|2006.08.18 15:49
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1475047
|2006.08.18 15:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2806
|1.2819
|0.0000
|2006.08.18 15:22
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1474982
|2006.08.18 15:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2808
|1.2793
|0.0000
|2006.08.18 15:15
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1474888
|2006.08.18 15:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2826
|0.0000
|2006.08.18 15:05
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1474320
|2006.08.18 14:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2797
|1.2778
|0.0000
|2006.08.18 14:56
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1473794
|2006.08.18 13:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2801
|1.2790
|0.0000
|2006.08.18 13:58
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1473744
|2006.08.18 13:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2801
|1.2790
|0.0000
|2006.08.18 13:46
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1473661
|2006.08.18 13:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2804
|1.2793
|0.0000
|2006.08.18 13:42
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1473637
|2006.08.18 13:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2805
|1.2795
|0.0000
|2006.08.18 13:40
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1473388
|2006.08.18 13:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2805
|1.2790
|0.0000
|2006.08.18 13:33
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1465980
|2006.08.17 20:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2816
|1.2961
|0.0000
|2006.08.17 20:13
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1465959
|2006.08.17 20:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2816
|1.2961
|0.0000
|2006.08.17 20:03
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1465500
|2006.08.17 19:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2826
|1.2815
|0.0000
|2006.08.17 19:47
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1465149
|2006.08.17 19:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2829
|1.2810
|0.0000
|2006.08.17 19:27
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1464987
|2006.08.17 19:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2830
|1.2817
|0.0000
|2006.08.17 19:23
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1464977
|2006.08.17 19:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2830
|1.2817
|0.0000
|2006.08.17 19:20
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1464029
|2006.08.17 18:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2851
|1.2838
|0.0000
|2006.08.17 18:34
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1463417
|2006.08.17 18:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2864
|1.2897
|0.0000
|2006.08.17 18:13
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1463276
|2006.08.17 18:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2862
|1.2829
|0.0000
|2006.08.17 18:01
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1463266
|2006.08.17 18:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2862
|1.2829
|0.0000
|2006.08.17 18:01
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1463260
|2006.08.17 18:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2862
|1.2829
|0.0000
|2006.08.17 18:01
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1463245
|2006.08.17 18:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2864
|1.2897
|0.0000
|2006.08.17 18:01
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1463191
|2006.08.17 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2858
|1.2847
|0.0000
|2006.08.17 18:00
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1462973
|2006.08.17 17:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2875
|1.2888
|0.0000
|2006.08.17 17:46
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1462753
|2006.08.17 17:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2867
|1.2878
|0.0000
|2006.08.17 17:40
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1462716
|2006.08.17 17:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2866
|1.2877
|0.0000
|2006.08.17 17:25
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1462679
|2006.08.17 17:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2867
|1.2878
|0.0000
|2006.08.17 17:21
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1462341
|2006.08.17 16:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2866
|1.2879
|0.0000
|2006.08.17 16:57
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1462340
|2006.08.17 16:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2866
|1.2879
|0.0000
|2006.08.17 16:56
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1462259
|2006.08.17 16:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2862
|1.2847
|0.0000
|2006.08.17 16:51
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1462191
|2006.08.17 16:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2865
|1.2854
|0.0000
|2006.08.17 16:47
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1462183
|2006.08.17 16:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2865
|1.2854
|0.0000
|2006.08.17 16:46
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1461926
|2006.08.17 16:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2862
|1.2849
|0.0000
|2006.08.17 16:32
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1461921
|2006.08.17 16:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2862
|1.2849
|0.0000
|2006.08.17 16:31
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1461881
|2006.08.17 16:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2864
|1.2877
|0.0000
|2006.08.17 16:30
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1461500
|2006.08.17 16:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2865
|1.2854
|0.0000
|2006.08.17 16:06
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1461492
|2006.08.17 16:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2865
|1.2854
|0.0000
|2006.08.17 16:05
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1461008
|2006.08.17 15:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|1.2881
|0.0000
|2006.08.17 15:31
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1460888
|2006.08.17 15:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2874
|1.2884
|0.0000
|2006.08.17 15:22
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1460676
|2006.08.17 15:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2866
|1.2853
|0.0000
|2006.08.17 15:10
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1460671
|2006.08.17 15:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2866
|1.2853
|0.0000
|2006.08.17 15:10
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1460607
|2006.08.17 15:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2871
|1.2882
|0.0000
|2006.08.17 15:07
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1460577
|2006.08.17 15:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|1.2880
|0.0000
|2006.08.17 15:06
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1460497
|2006.08.17 15:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2874
|1.2889
|0.0000
|2006.08.17 15:03
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1460320
|2006.08.17 14:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2878
|1.2893
|0.0000
|2006.08.17 14:53
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1460230
|2006.08.17 14:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2877
|1.2892
|0.0000
|2006.08.17 14:50
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1460125
|2006.08.17 14:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2866
|1.2881
|0.0000
|2006.08.17 14:44
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1460087
|2006.08.17 14:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2863
|1.2850
|0.0000
|2006.08.17 14:44
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1459978
|2006.08.17 14:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2874
|1.2884
|0.0000
|2006.08.17 14:40
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1459697
|2006.08.17 14:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2880
|1.2865
|0.0000
|2006.08.17 14:32
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1448142
|2006.08.16 14:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2796
|1.2806
|0.0000
|2006.08.16 14:29
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1448066
|2006.08.16 14:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2781
|0.0000
|2006.08.16 14:22
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1448045
|2006.08.16 14:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2794
|1.2779
|0.0000
|2006.08.16 14:20
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1448001
|2006.08.16 14:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2796
|1.2806
|0.0000
|2006.08.16 14:20
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1447923
|2006.08.16 14:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2774
|0.0000
|2006.08.16 14:07
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1447919
|2006.08.16 14:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2798
|0.0000
|2006.08.16 14:06
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1447672
|2006.08.16 13:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2780
|1.2769
|0.0000
|2006.08.16 13:38
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1447648
|2006.08.16 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.2766
|0.0000
|2006.08.16 13:31
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1447641
|2006.08.16 13:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.2766
|0.0000
|2006.08.16 13:31
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1447595
|2006.08.16 13:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.2792
|0.0000
|2006.08.16 13:25
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1447067
|2006.08.16 12:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2795
|0.0000
|2006.08.16 12:33
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446990
|2006.08.16 12:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2771
|0.0000
|2006.08.16 12:24
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446946
|2006.08.16 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2799
|0.0000
|2006.08.16 12:19
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446942
|2006.08.16 12:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2799
|0.0000
|2006.08.16 12:17
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446522
|2006.08.16 11:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2779
|0.0000
|2006.08.16 11:15
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446493
|2006.08.16 11:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2776
|0.0000
|2006.08.16 11:07
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446384
|2006.08.16 10:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2775
|0.0000
|2006.08.16 10:54
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446381
|2006.08.16 10:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2775
|0.0000
|2006.08.16 10:53
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446294
|2006.08.16 10:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2776
|0.0000
|2006.08.16 10:39
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446251
|2006.08.16 10:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2799
|0.0000
|2006.08.16 10:38
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446199
|2006.08.16 10:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2776
|0.0000
|2006.08.16 10:32
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446112
|2006.08.16 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2774
|0.0000
|2006.08.16 10:16
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446084
|2006.08.16 10:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2776
|0.0000
|2006.08.16 10:12
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446060
|2006.08.16 10:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2774
|0.0000
|2006.08.16 10:10
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446059
|2006.08.16 10:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2774
|0.0000
|2006.08.16 10:09
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1446058
|2006.08.16 10:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2774
|0.0000
|2006.08.16 10:09
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1445684
|2006.08.16 09:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2798
|0.0000
|2006.08.16 09:11
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1445668
|2006.08.16 09:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.2772
|0.0000
|2006.08.16 09:09
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1445497
|2006.08.16 08:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2767
|0.0000
|2006.08.16 08:47
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1445392
|2006.08.16 08:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2801
|0.0000
|2006.08.16 08:46
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1445300
|2006.08.16 08:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2777
|0.0000
|2006.08.16 08:18
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1445296
|2006.08.16 08:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2777
|0.0000
|2006.08.16 08:10
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1445145
|2006.08.16 07:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2006.08.16 07:34
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1445143
|2006.08.16 07:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2006.08.16 07:24
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1445039
|2006.08.16 06:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2777
|0.0000
|2006.08.16 06:55
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1444934
|2006.08.16 06:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2791
|1.2806
|0.0000
|2006.08.16 06:41
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1444833
|2006.08.16 06:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2806
|0.0000
|2006.08.16 06:19
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1444297
|2006.08.16 02:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2777
|0.0000
|2006.08.16 02:49
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1444295
|2006.08.16 02:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2777
|0.0000
|2006.08.16 02:48
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1444209
|2006.08.16 02:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2798
|0.0000
|2006.08.16 02:25
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1442763
|2006.08.15 20:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2774
|0.0000
|2006.08.15 20:01
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1442646
|2006.08.15 19:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2798
|0.0000
|2006.08.15 19:41
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1442475
|2006.08.15 19:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2810
|0.0000
|2006.08.15 19:04
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1442400
|2006.08.15 18:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2785
|1.2796
|0.0000
|2006.08.15 18:45
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1442379
|2006.08.15 18:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2795
|0.0000
|2006.08.15 18:40
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1442237
|2006.08.15 18:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.2798
|0.0000
|2006.08.15 18:29
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1442201
|2006.08.15 18:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2779
|1.2762
|0.0000
|2006.08.15 18:16
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1442182
|2006.08.15 18:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.2772
|0.0000
|2006.08.15 18:12
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1442179
|2006.08.15 18:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.2772
|0.0000
|2006.08.15 18:11
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1442168
|2006.08.15 18:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|1.2772
|0.0000
|2006.08.15 18:11
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441954
|2006.08.15 17:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2785
|1.2796
|0.0000
|2006.08.15 18:11
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441719
|2006.08.15 17:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2791
|1.2806
|0.0000
|2006.08.15 17:41
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441357
|2006.08.15 16:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2792
|1.2802
|0.0000
|2006.08.15 16:26
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441286
|2006.08.15 16:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2779
|0.0000
|2006.08.15 16:23
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441252
|2006.08.15 16:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2796
|1.2809
|0.0000
|2006.08.15 16:15
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441212
|2006.08.15 16:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2776
|0.0000
|2006.08.15 16:02
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441208
|2006.08.15 16:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2776
|0.0000
|2006.08.15 16:02
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441197
|2006.08.15 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2813
|0.0000
|2006.08.15 16:01
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441196
|2006.08.15 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2813
|0.0000
|2006.08.15 16:01
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441166
|2006.08.15 15:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2799
|1.2818
|0.0000
|2006.08.15 15:57
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441161
|2006.08.15 15:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2799
|1.2818
|0.0000
|2006.08.15 15:56
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441152
|2006.08.15 15:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2780
|0.0000
|2006.08.15 15:56
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441106
|2006.08.15 15:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2821
|0.0000
|2006.08.15 15:52
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441097
|2006.08.15 15:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2821
|0.0000
|2006.08.15 15:46
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441081
|2006.08.15 15:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2802
|1.2821
|0.0000
|2006.08.15 15:44
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1441025
|2006.08.15 15:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2799
|0.0000
|2006.08.15 15:30
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440864
|2006.08.15 15:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2833
|0.0000
|2006.08.15 15:19
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440855
|2006.08.15 15:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2833
|0.0000
|2006.08.15 15:06
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440845
|2006.08.15 15:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2829
|0.0000
|2006.08.15 15:06
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440843
|2006.08.15 15:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2829
|0.0000
|2006.08.15 15:05
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440842
|2006.08.15 15:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2829
|0.0000
|2006.08.15 15:05
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440836
|2006.08.15 15:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2829
|0.0000
|2006.08.15 15:05
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440820
|2006.08.15 15:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2829
|0.0000
|2006.08.15 15:05
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440808
|2006.08.15 15:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2781
|1.2826
|0.0000
|2006.08.15 15:04
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440785
|2006.08.15 15:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2822
|0.0000
|2006.08.15 15:03
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440768
|2006.08.15 15:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2778
|1.2823
|0.0000
|2006.08.15 15:01
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440737
|2006.08.15 15:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2780
|1.2825
|0.0000
|2006.08.15 15:01
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440720
|2006.08.15 15:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2758
|0.0000
|2006.08.15 15:00
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440718
|2006.08.15 15:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.08.15 15:00
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440533
|2006.08.15 14:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2741
|0.0000
|2006.08.15 14:45
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440527
|2006.08.15 14:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2741
|0.0000
|2006.08.15 14:42
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440524
|2006.08.15 14:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2761
|1.2740
|0.0000
|2006.08.15 14:42
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440523
|2006.08.15 14:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2741
|0.0000
|2006.08.15 14:42
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440490
|2006.08.15 14:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2784
|0.0000
|2006.08.15 14:42
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440432
|2006.08.15 14:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2733
|0.0000
|2006.08.15 14:38
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440428
|2006.08.15 14:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2729
|0.0000
|2006.08.15 14:35
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440427
|2006.08.15 14:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2730
|0.0000
|2006.08.15 14:35
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440424
|2006.08.15 14:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2729
|0.0000
|2006.08.15 14:35
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440416
|2006.08.15 14:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2729
|0.0000
|2006.08.15 14:35
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440415
|2006.08.15 14:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2730
|0.0000
|2006.08.15 14:35
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440414
|2006.08.15 14:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2730
|0.0000
|2006.08.15 14:35
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440410
|2006.08.15 14:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2682
|0.0000
|2006.08.15 14:34
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440404
|2006.08.15 14:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2682
|0.0000
|2006.08.15 14:34
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440402
|2006.08.15 14:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2681
|0.0000
|2006.08.15 14:34
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440390
|2006.08.15 14:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2839
|0.0000
|2006.08.15 14:34
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440383
|2006.08.15 14:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2840
|0.0000
|2006.08.15 14:34
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440310
|2006.08.15 14:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2776
|0.0000
|2006.08.15 14:31
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1440297
|2006.08.15 14:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2776
|0.0000
|2006.08.15 14:31
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439761
|2006.08.15 13:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.2710
|0.0000
|2006.08.15 13:04
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439756
|2006.08.15 13:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.2710
|0.0000
|2006.08.15 13:01
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439748
|2006.08.15 13:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.2710
|0.0000
|2006.08.15 13:01
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439743
|2006.08.15 13:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.2710
|0.0000
|2006.08.15 13:01
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439738
|2006.08.15 13:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2724
|1.2734
|0.0000
|2006.08.15 13:01
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439714
|2006.08.15 12:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.2712
|0.0000
|2006.08.15 13:00
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439699
|2006.08.15 12:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2724
|1.2737
|0.0000
|2006.08.15 12:57
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439361
|2006.08.15 12:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2729
|0.0000
|2006.08.15 12:08
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439245
|2006.08.15 11:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2734
|0.0000
|2006.08.15 11:45
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439222
|2006.08.15 11:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.2734
|0.0000
|2006.08.15 11:39
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439220
|2006.08.15 11:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.2734
|0.0000
|2006.08.15 11:38
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439119
|2006.08.15 11:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2715
|1.2704
|0.0000
|2006.08.15 11:26
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439075
|2006.08.15 11:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2724
|1.2735
|0.0000
|2006.08.15 11:23
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439074
|2006.08.15 11:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2724
|1.2735
|0.0000
|2006.08.15 11:20
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439073
|2006.08.15 11:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2724
|1.2735
|0.0000
|2006.08.15 11:20
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439070
|2006.08.15 11:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2724
|1.2735
|0.0000
|2006.08.15 11:20
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1439012
|2006.08.15 11:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2716
|1.2705
|0.0000
|2006.08.15 11:14
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438904
|2006.08.15 11:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2717
|1.2742
|0.0000
|2006.08.15 11:14
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438886
|2006.08.15 11:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2715
|1.2698
|0.0000
|2006.08.15 11:05
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438873
|2006.08.15 11:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2715
|1.2698
|0.0000
|2006.08.15 11:04
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438842
|2006.08.15 11:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2715
|1.2698
|0.0000
|2006.08.15 11:04
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438813
|2006.08.15 11:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2718
|1.2705
|0.0000
|2006.08.15 11:04
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438446
|2006.08.15 10:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2727
|1.2742
|0.0000
|2006.08.15 10:38
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438435
|2006.08.15 10:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2727
|1.2742
|0.0000
|2006.08.15 10:33
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438363
|2006.08.15 10:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2725
|1.2710
|0.0000
|2006.08.15 10:30
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438238
|2006.08.15 10:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2733
|1.2723
|0.0000
|2006.08.15 10:04
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438144
|2006.08.15 09:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2748
|0.0000
|2006.08.15 10:01
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438137
|2006.08.15 09:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2752
|0.0000
|2006.08.15 09:58
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438053
|2006.08.15 09:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2745
|0.0000
|2006.08.15 09:54
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438018
|2006.08.15 09:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2747
|0.0000
|2006.08.15 09:28
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438011
|2006.08.15 09:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2745
|0.0000
|2006.08.15 09:27
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1438010
|2006.08.15 09:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2745
|0.0000
|2006.08.15 09:27
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1437710
|2006.08.15 08:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2706
|0.0000
|2006.08.15 08:56
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1437555
|2006.08.15 08:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2730
|1.2719
|0.0000
|2006.08.15 08:40
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1437252
|2006.08.15 08:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2732
|1.2721
|0.0000
|2006.08.15 08:35
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1436707
|2006.08.15 06:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2748
|0.0000
|2006.08.15 06:52
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1436706
|2006.08.15 06:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2748
|0.0000
|2006.08.15 06:43
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1436566
|2006.08.15 05:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2749
|0.0000
|2006.08.15 06:37
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1436563
|2006.08.15 05:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2747
|0.0000
|2006.08.15 05:58
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1436561
|2006.08.15 05:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2747
|0.0000
|2006.08.15 05:58
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1436538
|2006.08.15 05:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2730
|1.2720
|0.0000
|2006.08.15 05:56
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1436487
|2006.08.15 05:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2724
|0.0000
|2006.08.15 05:46
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1436486
|2006.08.15 05:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2724
|0.0000
|2006.08.15 05:45
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1436462
|2006.08.15 05:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2750
|0.0000
|2006.08.15 05:31
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1436444
|2006.08.15 05:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2738
|1.2749
|0.0000
|2006.08.15 05:25
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1435641
|2006.08.15 03:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2705
|1.2692
|0.0000
|2006.08.15 03:52
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1435568
|2006.08.15 03:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2715
|1.2704
|0.0000
|2006.08.15 03:42
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1435520
|2006.08.15 03:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2716
|1.2703
|0.0000
|2006.08.15 03:40
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1435319
|2006.08.15 03:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2730
|1.2741
|0.0000
|2006.08.15 03:09
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1435195
|2006.08.15 02:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2716
|0.0000
|2006.08.15 02:49
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1435144
|2006.08.15 02:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2730
|1.2749
|0.0000
|2006.08.15 02:42
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1435133
|2006.08.15 02:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2714
|0.0000
|2006.08.15 02:27
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1435098
|2006.08.15 02:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2733
|1.2746
|0.0000
|2006.08.15 02:27
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1435092
|2006.08.15 02:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2731
|1.2742
|0.0000
|2006.08.15 02:21
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1435016
|2006.08.15 02:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2724
|1.2734
|0.0000
|2006.08.15 02:09
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434980
|2006.08.15 01:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.2710
|0.0000
|2006.08.15 01:48
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434956
|2006.08.15 01:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.2736
|0.0000
|2006.08.15 01:46
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434884
|2006.08.15 01:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2720
|1.2733
|0.0000
|2006.08.15 01:19
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434849
|2006.08.15 01:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2706
|0.0000
|2006.08.15 01:09
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434843
|2006.08.15 01:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2706
|0.0000
|2006.08.15 01:08
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434807
|2006.08.15 00:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2720
|1.2733
|0.0000
|2006.08.15 01:04
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434762
|2006.08.15 00:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2708
|0.0000
|2006.08.15 00:45
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434692
|2006.08.15 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2730
|0.0000
|2006.08.15 00:37
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434686
|2006.08.15 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2730
|0.0000
|2006.08.15 00:37
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434676
|2006.08.15 00:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2730
|0.0000
|2006.08.15 00:37
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434585
|2006.08.15 00:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2718
|1.2697
|0.0000
|2006.08.15 00:23
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434368
|2006.08.14 23:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2720
|1.2731
|0.0000
|2006.08.15 00:21
|1.2719
|0.00
|0.00
|1.50
|10.00
|1434358
|2006.08.14 23:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2720
|1.2731
|0.0000
|2006.08.14 23:30
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434263
|2006.08.14 23:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2717
|1.2732
|0.0000
|2006.08.14 23:26
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1434008
|2006.08.14 22:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2712
|1.2725
|0.0000
|2006.08.14 22:37
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1433976
|2006.08.14 22:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2717
|1.2728
|0.0000
|2006.08.14 22:32
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1433971
|2006.08.14 22:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2717
|1.2728
|0.0000
|2006.08.14 22:32
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1433800
|2006.08.14 21:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.2709
|0.0000
|2006.08.14 21:56
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1433785
|2006.08.14 21:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.2734
|0.0000
|2006.08.14 21:49
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1433684
|2006.08.14 21:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2708
|0.0000
|2006.08.14 21:19
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1433674
|2006.08.14 21:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2724
|1.2735
|0.0000
|2006.08.14 21:15
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1433635
|2006.08.14 21:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2708
|0.0000
|2006.08.14 21:07
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1433586
|2006.08.14 20:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2730
|0.0000
|2006.08.14 20:59
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1433563
|2006.08.14 20:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2732
|0.0000
|2006.08.14 20:53
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1433409
|2006.08.14 20:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2706
|0.0000
|2006.08.14 20:35
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1432900
|2006.08.14 19:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2745
|0.0000
|2006.08.14 19:24
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1432771
|2006.08.14 18:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2730
|1.2749
|0.0000
|2006.08.14 18:38
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1432675
|2006.08.14 18:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2726
|1.2715
|0.0000
|2006.08.14 18:25
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1432647
|2006.08.14 18:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2726
|1.2713
|0.0000
|2006.08.14 18:24
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1431937
|2006.08.14 16:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2748
|1.2738
|0.0000
|2006.08.14 16:51
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1431927
|2006.08.14 16:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2750
|1.2740
|0.0000
|2006.08.14 16:50
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1431902
|2006.08.14 16:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2752
|1.2765
|0.0000
|2006.08.14 16:50
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1431432
|2006.08.14 15:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2744
|1.2727
|0.0000
|2006.08.14 16:14
|1.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1431392
|2006.08.14 15:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2744
|1.2757
|0.0000
|2006.08.14 15:35
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1431391
|2006.08.14 15:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2742
|1.2755
|0.0000
|2006.08.14 15:32
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1431389
|2006.08.14 15:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2742
|1.2755
|0.0000
|2006.08.14 15:32
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1431269
|2006.08.14 15:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2724
|0.0000
|2006.08.14 15:20
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1431225
|2006.08.14 15:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2738
|1.2751
|0.0000
|2006.08.14 15:19
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1431204
|2006.08.14 15:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2738
|1.2751
|0.0000
|2006.08.14 15:12
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1431145
|2006.08.14 15:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2724
|0.0000
|2006.08.14 15:11
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430983
|2006.08.14 15:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2738
|1.2751
|0.0000
|2006.08.14 15:00
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430957
|2006.08.14 14:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2736
|1.2725
|0.0000
|2006.08.14 15:00
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430935
|2006.08.14 04:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2748
|1.2761
|0.0000
|2006.08.14 04:17
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430834
|2006.08.14 03:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2747
|1.2736
|0.0000
|2006.08.14 03:49
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430797
|2006.08.14 03:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2747
|1.2736
|0.0000
|2006.08.14 03:36
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430698
|2006.08.14 03:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2745
|1.2755
|0.0000
|2006.08.14 03:16
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430689
|2006.08.14 03:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2743
|1.2726
|0.0000
|2006.08.14 03:15
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430359
|2006.08.14 02:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2731
|1.2744
|0.0000
|2006.08.14 02:12
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430190
|2006.08.14 01:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2738
|1.2755
|0.0000
|2006.08.14 02:02
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430184
|2006.08.14 01:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2722
|0.0000
|2006.08.14 01:34
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430182
|2006.08.14 01:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2722
|0.0000
|2006.08.14 01:32
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430069
|2006.08.14 01:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2738
|1.2749
|0.0000
|2006.08.14 01:20
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430007
|2006.08.14 00:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2718
|0.0000
|2006.08.14 00:56
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1429805
|2006.08.14 00:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2733
|1.2746
|0.0000
|2006.08.14 00:49
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1429747
|2006.08.14 00:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.2711
|0.0000
|2006.08.14 00:33
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1429650
|2006.08.14 00:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2719
|1.2700
|0.0000
|2006.08.14 00:28
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1429314
|2006.08.11 22:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.2711
|0.0000
|2006.08.11 22:58
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1429296
|2006.08.11 22:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2726
|1.2715
|0.0000
|2006.08.11 22:49
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1429252
|2006.08.11 22:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2730
|1.2717
|0.0000
|2006.08.11 22:28
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1429184
|2006.08.11 22:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2745
|0.0000
|2006.08.11 22:09
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1429172
|2006.08.11 22:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2745
|0.0000
|2006.08.11 22:04
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1428976
|2006.08.11 20:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2727
|1.2738
|0.0000
|2006.08.11 20:59
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1428908
|2006.08.11 20:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2726
|1.2715
|0.0000
|2006.08.11 20:58
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1428604
|2006.08.11 20:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2716
|0.0000
|2006.08.11 20:39
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1428495
|2006.08.11 19:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2733
|1.2720
|0.0000
|2006.08.11 19:51
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1428207
|2006.08.11 19:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2716
|0.0000
|2006.08.11 19:04
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1428198
|2006.08.11 19:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2716
|0.0000
|2006.08.11 19:01
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1428185
|2006.08.11 19:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2716
|0.0000
|2006.08.11 19:01
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1427544
|2006.08.11 18:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2751
|1.2738
|0.0000
|2006.08.11 18:03
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1427358
|2006.08.11 17:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2784
|0.0000
|2006.08.11 17:38
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1427296
|2006.08.11 17:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2768
|1.2757
|0.0000
|2006.08.11 17:28
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1427138
|2006.08.11 17:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2767
|1.2780
|0.0000
|2006.08.11 17:03
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1427105
|2006.08.11 16:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2749
|0.0000
|2006.08.11 16:58
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1427060
|2006.08.11 16:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2748
|0.0000
|2006.08.11 16:43
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1427053
|2006.08.11 16:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2751
|0.0000
|2006.08.11 16:41
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1427052
|2006.08.11 16:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2751
|0.0000
|2006.08.11 16:40
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1427051
|2006.08.11 16:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2766
|1.2751
|0.0000
|2006.08.11 16:40
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1426997
|2006.08.11 16:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2792
|0.0000
|2006.08.11 16:33
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1426799
|2006.08.11 16:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2751
|1.2738
|0.0000
|2006.08.11 16:13
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1426776
|2006.08.11 16:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2750
|1.2721
|0.0000
|2006.08.11 16:08
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1426698
|2006.08.11 15:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2752
|1.2767
|0.0000
|2006.08.11 16:01
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1426689
|2006.08.11 15:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2750
|1.2721
|0.0000
|2006.08.11 15:59
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1426646
|2006.08.11 15:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2759
|1.2772
|0.0000
|2006.08.11 15:56
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1426511
|2006.08.11 15:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2756
|1.2769
|0.0000
|2006.08.11 15:55
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1426413
|2006.08.11 15:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2741
|1.2758
|0.0000
|2006.08.11 15:35
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1425411
|2006.08.11 14:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2656
|0.0000
|2006.08.11 15:35
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1425221
|2006.08.11 14:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2790
|0.0000
|2006.08.11 14:22
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1424964
|2006.08.11 13:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2785
|0.0000
|2006.08.11 14:09
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1424711
|2006.08.11 13:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|2006.08.11 13:52
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1424533
|2006.08.11 13:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2786
|0.0000
|2006.08.11 13:20
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1424511
|2006.08.11 13:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2786
|0.0000
|2006.08.11 13:10
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1424505
|2006.08.11 13:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2787
|0.0000
|2006.08.11 13:10
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1424457
|2006.08.11 13:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2762
|0.0000
|2006.08.11 13:07
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1423529
|2006.08.11 11:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2006.08.11 11:39
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1423280
|2006.08.11 10:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2771
|0.0000
|2006.08.11 10:51
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1423264
|2006.08.11 10:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2803
|0.0000
|2006.08.11 10:50
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1423134
|2006.08.11 10:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2776
|0.0000
|2006.08.11 10:48
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1422954
|2006.08.11 10:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2773
|0.0000
|2006.08.11 10:19
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1422943
|2006.08.11 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2775
|0.0000
|2006.08.11 10:18
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1422942
|2006.08.11 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|1.2775
|0.0000
|2006.08.11 10:17
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1422651
|2006.08.11 09:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|1.2767
|0.0000
|2006.08.11 10:09
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1422582
|2006.08.11 09:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2805
|0.0000
|2006.08.11 09:57
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1422580
|2006.08.11 09:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|1.2805
|0.0000
|2006.08.11 09:50
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1421789
|2006.08.11 08:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2781
|0.0000
|2006.08.11 08:31
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1421785
|2006.08.11 08:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2781
|0.0000
|2006.08.11 08:28
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1421590
|2006.08.11 08:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2761
|1.2742
|0.0000
|2006.08.11 08:23
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1421341
|2006.08.11 07:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2777
|1.2787
|0.0000
|2006.08.11 08:05
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1421136
|2006.08.11 07:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2763
|0.0000
|2006.08.11 07:36
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1420807
|2006.08.11 06:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2758
|0.0000
|2006.08.11 06:39
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1420779
|2006.08.11 06:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2794
|0.0000
|2006.08.11 06:32
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1420723
|2006.08.11 06:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2760
|0.0000
|2006.08.11 06:32
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1420721
|2006.08.11 06:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2760
|0.0000
|2006.08.11 06:23
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1420574
|2006.08.11 05:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.08.11 05:52
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1420565
|2006.08.11 05:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2773
|1.2783
|0.0000
|2006.08.11 05:50
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1420563
|2006.08.11 05:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2784
|0.0000
|2006.08.11 05:49
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1420412
|2006.08.11 05:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2783
|0.0000
|2006.08.11 05:31
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1419788
|2006.08.11 04:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2758
|0.0000
|2006.08.11 04:11
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1419666
|2006.08.11 04:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2768
|1.2755
|0.0000
|2006.08.11 04:03
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1419513
|2006.08.11 03:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2789
|0.0000
|2006.08.11 03:45
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1419501
|2006.08.11 03:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2789
|0.0000
|2006.08.11 03:45
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1399743
|2006.08.09 11:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2865
|1.2850
|0.0000
|2006.08.09 11:38
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1177451
|2006.07.21 10:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8532
|1.8632
|1.8522
|2006.07.24 07:34
|1.8522
|0.00
|0.00
|-0.53
|10.00
|1167391
|2006.07.20 15:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8494
|1.8394
|1.8504
|2006.07.20 16:05
|1.8499
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1163918
|2006.07.20 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8460
|1.8360
|1.8470
|2006.07.20 10:30
|1.8470
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1160082
|2006.07.20 03:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8461
|1.8361
|1.8471
|2006.07.20 03:24
|1.8471
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1150448
|2006.07.19 11:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8302
|1.8202
|1.8312
|2006.07.19 16:00
|1.8312
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1149042
|2006.07.19 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8274
|1.8374
|1.8264
|2006.07.19 10:31
|1.8264
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1399409
|2006.08.09 11:04
|buy
|1.10
|usdjpy
|115.05
|114.88
|0.00
|2006.08.09 11:05
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|9.56
|1403618
|2006.08.09 20:00
|sell
|1.10
|usdjpy
|115.20
|115.33
|0.00
|2006.08.09 20:01
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|9.55
|1404611
|2006.08.09 21:49
|buy
|1.10
|usdjpy
|115.30
|115.17
|0.00
|2006.08.09 21:50
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|1404765
|2006.08.09 22:03
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2860
|1.2879
|0.0000
|2006.08.09 22:03
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1404679
|2006.08.09 22:00
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2859
|1.2844
|0.0000
|2006.08.09 22:01
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1403756
|2006.08.09 20:08
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2875
|1.2886
|0.0000
|2006.08.09 20:18
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1403690
|2006.08.09 20:03
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2875
|1.2890
|0.0000
|2006.08.09 20:07
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1403660
|2006.08.09 20:01
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2875
|1.2892
|0.0000
|2006.08.09 20:01
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1386603
|2006.08.08 15:31
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2838
|1.2822
|0.0000
|2006.08.08 15:32
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1368677
|2006.08.07 14:39
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2865
|1.2851
|0.0000
|2006.08.07 14:41
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1368044
|2006.08.07 13:59
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2858
|1.2841
|0.0000
|2006.08.07 14:25
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1367365
|2006.08.07 12:52
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2866
|1.2881
|0.0000
|2006.08.07 12:55
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1357138
|2006.08.04 20:53
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2882
|1.2897
|0.0000
|2006.08.04 20:53
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355468
|2006.08.04 14:59
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2881
|1.2854
|0.0000
|2006.08.04 15:02
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355461
|2006.08.04 14:59
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2881
|1.2854
|0.0000
|2006.08.04 14:59
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355449
|2006.08.04 14:59
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2880
|1.2853
|0.0000
|2006.08.04 14:59
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355419
|2006.08.04 14:58
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2880
|1.2853
|0.0000
|2006.08.04 14:58
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355418
|2006.08.04 14:58
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2880
|1.2853
|0.0000
|2006.08.04 14:58
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355408
|2006.08.04 14:58
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2880
|1.2853
|0.0000
|2006.08.04 14:58
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355397
|2006.08.04 14:58
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2880
|1.2853
|0.0000
|2006.08.04 14:58
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355387
|2006.08.04 14:58
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2880
|1.2853
|0.0000
|2006.08.04 14:58
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355383
|2006.08.04 14:58
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2880
|1.2853
|0.0000
|2006.08.04 14:58
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355381
|2006.08.04 14:58
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2880
|1.2853
|0.0000
|2006.08.04 14:58
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355371
|2006.08.04 14:58
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2880
|1.2853
|0.0000
|2006.08.04 14:58
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1355277
|2006.08.04 14:55
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2873
|1.2840
|0.0000
|2006.08.04 14:55
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1354941
|2006.08.04 14:40
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2880
|1.2811
|0.0000
|2006.08.04 14:46
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1400665
|2006.08.09 13:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.87
|115.02
|0.00
|2006.08.09 13:02
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|1399375
|2006.08.09 11:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.08
|114.97
|0.00
|2006.08.09 11:03
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.69
|1399374
|2006.08.09 11:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.04
|114.93
|0.00
|2006.08.09 11:01
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.69
|1399363
|2006.08.09 11:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.09
|115.28
|0.00
|2006.08.09 11:01
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.69
|1398961
|2006.08.09 10:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.11
|114.94
|0.00
|2006.08.09 10:19
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.69
|1398952
|2006.08.09 10:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.12
|114.95
|0.00
|2006.08.09 10:18
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.69
|1456083
|2006.08.17 10:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.26
|115.15
|0.00
|2006.08.17 10:55
|115.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|1455990
|2006.08.17 10:41
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.27
|115.38
|0.00
|2006.08.17 10:41
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|1403584
|2006.08.09 19:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.17
|115.36
|0.00
|2006.08.09 19:57
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|1459281
|2006.08.17 14:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.36
|115.21
|0.00
|2006.08.17 14:21
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1458413
|2006.08.17 13:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.31
|115.44
|0.00
|2006.08.17 13:58
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1458412
|2006.08.17 13:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.31
|115.44
|0.00
|2006.08.17 13:24
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1458138
|2006.08.17 13:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.38
|115.51
|0.00
|2006.08.17 13:04
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1458015
|2006.08.17 12:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.37
|115.20
|0.00
|2006.08.17 13:04
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1457787
|2006.08.17 12:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.38
|115.49
|0.00
|2006.08.17 12:49
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1457786
|2006.08.17 12:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.38
|115.49
|0.00
|2006.08.17 12:48
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1457784
|2006.08.17 12:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.38
|115.49
|0.00
|2006.08.17 12:48
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1457497
|2006.08.17 12:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.30
|115.20
|0.00
|2006.08.17 12:32
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1457194
|2006.08.17 12:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.37
|115.47
|0.00
|2006.08.17 12:10
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1457061
|2006.08.17 12:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.37
|115.50
|0.00
|2006.08.17 12:02
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1456838
|2006.08.17 11:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.37
|115.50
|0.00
|2006.08.17 11:47
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1456828
|2006.08.17 11:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.37
|115.50
|0.00
|2006.08.17 11:46
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1456623
|2006.08.17 11:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.33
|115.20
|0.00
|2006.08.17 11:33
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1456613
|2006.08.17 11:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.33
|115.20
|0.00
|2006.08.17 11:33
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455888
|2006.08.17 10:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.27
|115.16
|0.00
|2006.08.17 10:32
|115.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455835
|2006.08.17 10:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.30
|115.41
|0.00
|2006.08.17 10:32
|115.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455555
|2006.08.17 10:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.31
|115.46
|0.00
|2006.08.17 10:29
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455554
|2006.08.17 10:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.31
|115.46
|0.00
|2006.08.17 10:04
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455534
|2006.08.17 10:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.30
|115.19
|0.00
|2006.08.17 10:04
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455454
|2006.08.17 09:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.30
|115.13
|0.00
|2006.08.17 09:58
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455409
|2006.08.17 09:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.27
|115.17
|0.00
|2006.08.17 09:48
|115.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455375
|2006.08.17 09:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.34
|115.47
|0.00
|2006.08.17 09:42
|115.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455357
|2006.08.17 09:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.33
|115.20
|0.00
|2006.08.17 09:41
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455356
|2006.08.17 09:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.33
|115.20
|0.00
|2006.08.17 09:39
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455229
|2006.08.17 09:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.33
|115.14
|0.00
|2006.08.17 09:25
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455201
|2006.08.17 09:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.37
|115.26
|0.00
|2006.08.17 09:23
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1455192
|2006.08.17 09:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.36
|115.25
|0.00
|2006.08.17 09:22
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1419541
|2006.08.11 03:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.33
|115.20
|0.00
|2006.08.11 03:46
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1419487
|2006.08.11 03:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.34
|115.45
|0.00
|2006.08.11 03:45
|115.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1419485
|2006.08.11 03:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.34
|115.45
|0.00
|2006.08.11 03:43
|115.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1419380
|2006.08.11 03:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.30
|115.17
|0.00
|2006.08.11 03:31
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1419073
|2006.08.11 02:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.31
|115.42
|0.00
|2006.08.11 03:30
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1419067
|2006.08.11 02:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.29
|115.18
|0.00
|2006.08.11 02:51
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1419001
|2006.08.11 02:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.31
|115.42
|0.00
|2006.08.11 02:47
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1482472
|2006.08.21 09:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.42
|115.67
|0.00
|2006.08.21 09:53
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1463412
|2006.08.17 18:04
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.48
|115.38
|0.00
|2006.08.17 18:16
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1463297
|2006.08.17 18:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.48
|115.38
|0.00
|2006.08.17 18:02
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1463199
|2006.08.17 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.52
|115.62
|0.00
|2006.08.17 18:01
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1462903
|2006.08.17 17:41
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.49
|115.59
|0.00
|2006.08.17 17:41
|115.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1462836
|2006.08.17 17:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.45
|115.28
|0.00
|2006.08.17 17:36
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1462833
|2006.08.17 17:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.45
|115.28
|0.00
|2006.08.17 17:35
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1462783
|2006.08.17 17:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.48
|115.65
|0.00
|2006.08.17 17:31
|115.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1462752
|2006.08.17 17:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.47
|115.34
|0.00
|2006.08.17 17:29
|115.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1462436
|2006.08.17 17:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.66
|0.00
|2006.08.17 17:03
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1462425
|2006.08.17 17:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.66
|0.00
|2006.08.17 17:02
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1461857
|2006.08.17 16:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.68
|0.00
|2006.08.17 16:29
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1461396
|2006.08.17 16:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.45
|115.34
|0.00
|2006.08.17 16:00
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1461166
|2006.08.17 15:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.45
|115.34
|0.00
|2006.08.17 15:45
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1461157
|2006.08.17 15:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.45
|115.34
|0.00
|2006.08.17 15:44
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1461086
|2006.08.17 15:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.47
|115.36
|0.00
|2006.08.17 15:41
|115.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1460851
|2006.08.17 15:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.44
|115.27
|0.00
|2006.08.17 15:22
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1460834
|2006.08.17 15:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.45
|115.28
|0.00
|2006.08.17 15:19
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1459995
|2006.08.17 14:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.42
|115.59
|0.00
|2006.08.17 14:52
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1459820
|2006.08.17 14:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.42
|115.59
|0.00
|2006.08.17 14:38
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1421315
|2006.08.11 07:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.66
|0.00
|2006.08.11 07:55
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1421216
|2006.08.11 07:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.48
|115.37
|0.00
|2006.08.11 07:43
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1421078
|2006.08.11 07:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.48
|115.37
|0.00
|2006.08.11 07:27
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1421075
|2006.08.11 07:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.48
|115.37
|0.00
|2006.08.11 07:21
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1421029
|2006.08.11 07:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.48
|115.37
|0.00
|2006.08.11 07:10
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1421026
|2006.08.11 07:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.48
|115.37
|0.00
|2006.08.11 07:09
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1420963
|2006.08.11 06:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.45
|115.34
|0.00
|2006.08.11 06:59
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1420860
|2006.08.11 06:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.48
|115.37
|0.00
|2006.08.11 06:44
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1420692
|2006.08.11 06:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.44
|115.33
|0.00
|2006.08.11 06:20
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1419920
|2006.08.11 04:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.72
|0.00
|2006.08.11 04:30
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1419756
|2006.08.11 04:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.48
|115.59
|0.00
|2006.08.11 04:18
|115.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1419742
|2006.08.11 04:06
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.45
|115.28
|0.00
|2006.08.11 04:07
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1419721
|2006.08.11 04:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.48
|115.59
|0.00
|2006.08.11 04:06
|115.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|1484903
|2006.08.21 14:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.67
|115.82
|0.00
|2006.08.21 14:15
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1484902
|2006.08.21 14:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.67
|115.82
|0.00
|2006.08.21 14:15
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1484862
|2006.08.21 14:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.66
|115.49
|0.00
|2006.08.21 14:14
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1484860
|2006.08.21 14:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.66
|115.49
|0.00
|2006.08.21 14:13
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1484833
|2006.08.21 14:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.66
|115.49
|0.00
|2006.08.21 14:12
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1483851
|2006.08.21 12:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.42
|0.00
|2006.08.21 12:47
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1483816
|2006.08.21 12:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.59
|115.72
|0.00
|2006.08.21 12:29
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1483590
|2006.08.21 11:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.62
|115.47
|0.00
|2006.08.21 12:20
|115.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1483462
|2006.08.21 11:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.61
|115.50
|0.00
|2006.08.21 11:34
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1483461
|2006.08.21 11:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.61
|115.50
|0.00
|2006.08.21 11:34
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1483384
|2006.08.21 11:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.63
|115.74
|0.00
|2006.08.21 11:26
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1483286
|2006.08.21 11:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.62
|115.75
|0.00
|2006.08.21 11:11
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1483189
|2006.08.21 10:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.59
|115.74
|0.00
|2006.08.21 10:55
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1483032
|2006.08.21 10:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.63
|115.82
|0.00
|2006.08.21 10:31
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1482951
|2006.08.21 10:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.63
|115.74
|0.00
|2006.08.21 10:27
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1482950
|2006.08.21 10:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.63
|115.74
|0.00
|2006.08.21 10:27
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1482949
|2006.08.21 10:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.63
|115.74
|0.00
|2006.08.21 10:27
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1482092
|2006.08.21 09:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.54
|115.39
|0.00
|2006.08.21 09:38
|115.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1481944
|2006.08.21 09:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.62
|115.72
|0.00
|2006.08.21 09:08
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1481834
|2006.08.21 08:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.61
|115.46
|0.00
|2006.08.21 08:57
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1480471
|2006.08.21 06:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.59
|115.48
|0.00
|2006.08.21 06:44
|115.60
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1480357
|2006.08.21 06:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.61
|115.50
|0.00
|2006.08.21 06:37
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1480055
|2006.08.21 05:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.61
|115.48
|0.00
|2006.08.21 06:35
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1479840
|2006.08.21 05:06
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.66
|115.55
|0.00
|2006.08.21 05:07
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1479832
|2006.08.21 05:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.67
|115.77
|0.00
|2006.08.21 05:04
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1479806
|2006.08.21 04:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.66
|115.55
|0.00
|2006.08.21 05:00
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1479790
|2006.08.21 04:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.67
|115.78
|0.00
|2006.08.21 04:52
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1479570
|2006.08.21 04:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.66
|115.55
|0.00
|2006.08.21 04:34
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1479566
|2006.08.21 04:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.66
|115.55
|0.00
|2006.08.21 04:33
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1475235
|2006.08.18 15:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.65
|115.34
|0.00
|2006.08.18 15:49
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1472287
|2006.08.18 11:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.58
|115.41
|0.00
|2006.08.18 12:24
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1472266
|2006.08.18 11:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.61
|115.44
|0.00
|2006.08.18 11:52
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1472221
|2006.08.18 11:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.62
|115.79
|0.00
|2006.08.18 11:50
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1472210
|2006.08.18 11:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.59
|115.76
|0.00
|2006.08.18 11:47
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1472146
|2006.08.18 11:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.58
|115.45
|0.00
|2006.08.18 11:46
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1472110
|2006.08.18 11:42
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.62
|115.49
|0.00
|2006.08.18 11:43
|115.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1462627
|2006.08.17 17:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.42
|0.00
|2006.08.17 17:16
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1462621
|2006.08.17 17:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.42
|0.00
|2006.08.17 17:16
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1462518
|2006.08.17 17:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.42
|0.00
|2006.08.17 17:11
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1462011
|2006.08.17 16:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.44
|0.00
|2006.08.17 17:02
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1461977
|2006.08.17 16:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.38
|0.00
|2006.08.17 16:34
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1422591
|2006.08.11 09:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.66
|115.53
|0.00
|2006.08.11 09:51
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1421335
|2006.08.11 07:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.55
|115.45
|0.00
|2006.08.11 08:04
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1486241
|2006.08.21 16:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.92
|0.00
|2006.08.21 16:57
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1486232
|2006.08.21 16:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.92
|0.00
|2006.08.21 16:56
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1486189
|2006.08.21 16:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.90
|0.00
|2006.08.21 16:49
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1486147
|2006.08.21 16:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.97
|0.00
|2006.08.21 16:42
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1486123
|2006.08.21 16:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.94
|0.00
|2006.08.21 16:38
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1486053
|2006.08.21 16:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.56
|0.00
|2006.08.21 16:24
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1486043
|2006.08.21 16:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.56
|0.00
|2006.08.21 16:23
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1486040
|2006.08.21 16:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.56
|0.00
|2006.08.21 16:23
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485889
|2006.08.21 16:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.71
|115.82
|0.00
|2006.08.21 16:07
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485728
|2006.08.21 15:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.59
|0.00
|2006.08.21 16:06
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485714
|2006.08.21 15:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.60
|0.00
|2006.08.21 15:57
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485661
|2006.08.21 15:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.73
|115.60
|0.00
|2006.08.21 15:52
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485637
|2006.08.21 15:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.73
|115.62
|0.00
|2006.08.21 15:46
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485630
|2006.08.21 15:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.73
|115.62
|0.00
|2006.08.21 15:44
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485444
|2006.08.21 15:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.73
|115.60
|0.00
|2006.08.21 15:05
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485347
|2006.08.21 14:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.76
|115.63
|0.00
|2006.08.21 14:57
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485315
|2006.08.21 14:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.94
|0.00
|2006.08.21 14:55
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485219
|2006.08.21 14:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.93
|0.00
|2006.08.21 14:47
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485137
|2006.08.21 14:41
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.99
|0.00
|2006.08.21 14:41
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485120
|2006.08.21 14:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.76
|115.63
|0.00
|2006.08.21 14:40
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485117
|2006.08.21 14:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.76
|115.63
|0.00
|2006.08.21 14:39
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485116
|2006.08.21 14:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.76
|115.63
|0.00
|2006.08.21 14:39
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485088
|2006.08.21 14:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.96
|0.00
|2006.08.21 14:36
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485085
|2006.08.21 14:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.96
|0.00
|2006.08.21 14:35
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1485008
|2006.08.21 14:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.73
|115.56
|0.00
|2006.08.21 14:30
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1484790
|2006.08.21 14:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.57
|0.00
|2006.08.21 14:10
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1484402
|2006.08.21 13:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.97
|0.00
|2006.08.21 13:39
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1481469
|2006.08.21 08:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.59
|0.00
|2006.08.21 08:36
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1480031
|2006.08.21 05:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.83
|0.00
|2006.08.21 05:43
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1479991
|2006.08.21 05:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.81
|0.00
|2006.08.21 05:35
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1479990
|2006.08.21 05:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.81
|0.00
|2006.08.21 05:34
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1479710
|2006.08.21 04:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.81
|0.00
|2006.08.21 04:43
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1479455
|2006.08.21 04:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.80
|0.00
|2006.08.21 04:16
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1477717
|2006.08.18 22:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.18 22:59
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1477704
|2006.08.18 22:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.91
|0.00
|2006.08.18 22:57
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1477569
|2006.08.18 22:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.96
|0.00
|2006.08.18 22:04
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1476477
|2006.08.18 18:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.64
|0.00
|2006.08.18 18:01
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1476453
|2006.08.18 17:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.79
|115.66
|0.00
|2006.08.18 17:57
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1476413
|2006.08.18 17:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.18 17:53
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1476412
|2006.08.18 17:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.18 17:52
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1476409
|2006.08.18 17:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.79
|115.69
|0.00
|2006.08.18 17:52
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1476364
|2006.08.18 17:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.98
|0.00
|2006.08.18 17:46
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1476359
|2006.08.18 17:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.66
|0.00
|2006.08.18 17:38
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1476353
|2006.08.18 17:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|116.01
|0.00
|2006.08.18 17:37
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1476145
|2006.08.18 17:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.98
|0.00
|2006.08.18 17:32
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1476056
|2006.08.18 16:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.79
|115.66
|0.00
|2006.08.18 17:06
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1476032
|2006.08.18 16:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.99
|0.00
|2006.08.18 16:52
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475519
|2006.08.18 16:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.74
|115.87
|0.00
|2006.08.18 16:11
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475507
|2006.08.18 16:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.74
|115.87
|0.00
|2006.08.18 16:10
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475498
|2006.08.18 16:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.71
|115.90
|0.00
|2006.08.18 16:09
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475492
|2006.08.18 16:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.71
|115.84
|0.00
|2006.08.18 16:07
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475460
|2006.08.18 16:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.71
|115.82
|0.00
|2006.08.18 16:05
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475459
|2006.08.18 16:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.71
|115.82
|0.00
|2006.08.18 16:03
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475279
|2006.08.18 15:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.70
|116.01
|0.00
|2006.08.18 15:51
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475278
|2006.08.18 15:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.70
|116.01
|0.00
|2006.08.18 15:50
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475276
|2006.08.18 15:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.70
|116.01
|0.00
|2006.08.18 15:50
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475272
|2006.08.18 15:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.39
|0.00
|2006.08.18 15:50
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475271
|2006.08.18 15:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.38
|0.00
|2006.08.18 15:50
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475251
|2006.08.18 15:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.38
|0.00
|2006.08.18 15:50
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1475168
|2006.08.18 15:42
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.73
|115.60
|0.00
|2006.08.18 15:42
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1472035
|2006.08.18 11:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.37
|0.00
|2006.08.18 11:38
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1471908
|2006.08.18 11:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.44
|0.00
|2006.08.18 11:26
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1471891
|2006.08.18 11:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.73
|115.42
|0.00
|2006.08.18 11:21
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1471873
|2006.08.18 11:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.73
|115.42
|0.00
|2006.08.18 11:21
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1464541
|2006.08.17 19:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.93
|0.00
|2006.08.17 19:00
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1464488
|2006.08.17 18:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.74
|115.85
|0.00
|2006.08.17 18:58
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1454230
|2006.08.17 02:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.53
|0.00
|2006.08.17 03:01
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1454227
|2006.08.17 02:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.53
|0.00
|2006.08.17 02:59
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1454176
|2006.08.17 02:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.72
|115.59
|0.00
|2006.08.17 02:54
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1454019
|2006.08.17 02:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.64
|0.00
|2006.08.17 02:30
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1454017
|2006.08.17 02:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.64
|0.00
|2006.08.17 02:30
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1453963
|2006.08.17 02:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.17 02:26
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1453938
|2006.08.17 02:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.91
|0.00
|2006.08.17 02:21
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1453840
|2006.08.17 02:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.93
|0.00
|2006.08.17 02:12
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1453762
|2006.08.17 02:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.90
|0.00
|2006.08.17 02:01
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1453048
|2006.08.17 00:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.17 00:34
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1452993
|2006.08.17 00:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.17 00:27
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1452551
|2006.08.16 23:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.98
|0.00
|2006.08.17 00:06
|115.80
|0.00
|0.00
|-18.12
|8.64
|1452549
|2006.08.16 23:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.98
|0.00
|2006.08.16 23:09
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1449940
|2006.08.16 18:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.72
|115.61
|0.00
|2006.08.16 18:02
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1449925
|2006.08.16 17:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.74
|115.91
|0.00
|2006.08.16 17:59
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1449921
|2006.08.16 17:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.74
|115.91
|0.00
|2006.08.16 17:54
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1449844
|2006.08.16 17:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.60
|0.00
|2006.08.16 17:31
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1449824
|2006.08.16 17:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.74
|115.91
|0.00
|2006.08.16 17:29
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1449769
|2006.08.16 17:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.16 17:18
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1449067
|2006.08.16 15:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.36
|0.00
|2006.08.16 15:37
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1448701
|2006.08.16 14:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.79
|115.66
|0.00
|2006.08.16 14:49
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1448587
|2006.08.16 14:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|116.18
|0.00
|2006.08.16 14:47
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1422759
|2006.08.11 10:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.74
|115.91
|0.00
|2006.08.11 10:01
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1422654
|2006.08.11 09:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.71
|115.84
|0.00
|2006.08.11 09:59
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1422649
|2006.08.11 09:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.71
|115.84
|0.00
|2006.08.11 09:57
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1422482
|2006.08.11 09:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.59
|0.00
|2006.08.11 09:50
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1422394
|2006.08.11 09:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.78
|115.89
|0.00
|2006.08.11 09:29
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1422359
|2006.08.11 09:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.73
|115.63
|0.00
|2006.08.11 09:10
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1422290
|2006.08.11 09:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.81
|115.94
|0.00
|2006.08.11 09:01
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1422141
|2006.08.11 08:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|116.02
|0.00
|2006.08.11 08:51
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1422023
|2006.08.11 08:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.73
|115.56
|0.00
|2006.08.11 08:47
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1421917
|2006.08.11 08:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.78
|115.97
|0.00
|2006.08.11 08:34
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1421833
|2006.08.11 08:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.74
|115.93
|0.00
|2006.08.11 08:30
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1421809
|2006.08.11 08:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.51
|0.00
|2006.08.11 08:30
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1421624
|2006.08.11 08:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.78
|115.91
|0.00
|2006.08.11 08:26
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1421535
|2006.08.11 08:21
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.96
|0.00
|2006.08.11 08:21
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|1489066
|2006.08.21 23:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.06
|0.00
|2006.08.21 23:48
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1489051
|2006.08.21 23:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.08
|0.00
|2006.08.21 23:45
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1489043
|2006.08.21 23:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.05
|0.00
|2006.08.21 23:43
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1488881
|2006.08.21 23:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.88
|115.98
|0.00
|2006.08.21 23:17
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1488280
|2006.08.21 21:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.72
|0.00
|2006.08.21 21:12
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1488277
|2006.08.21 21:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.72
|0.00
|2006.08.21 21:11
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1488265
|2006.08.21 21:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.72
|0.00
|2006.08.21 21:11
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1488263
|2006.08.21 21:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.72
|0.00
|2006.08.21 21:11
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1488252
|2006.08.21 21:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.72
|0.00
|2006.08.21 21:10
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1488189
|2006.08.21 21:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.95
|0.00
|2006.08.21 21:04
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1488187
|2006.08.21 21:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.95
|0.00
|2006.08.21 21:02
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487816
|2006.08.21 20:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.94
|0.00
|2006.08.21 20:40
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487708
|2006.08.21 19:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.73
|0.00
|2006.08.21 19:57
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487682
|2006.08.21 19:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.98
|0.00
|2006.08.21 19:52
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487674
|2006.08.21 19:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|116.02
|0.00
|2006.08.21 19:50
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487654
|2006.08.21 19:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.68
|0.00
|2006.08.21 19:46
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487653
|2006.08.21 19:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.68
|0.00
|2006.08.21 19:46
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487648
|2006.08.21 19:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.68
|0.00
|2006.08.21 19:46
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487633
|2006.08.21 19:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.68
|0.00
|2006.08.21 19:45
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487558
|2006.08.21 19:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.05
|0.00
|2006.08.21 19:27
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487275
|2006.08.21 18:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.91
|115.80
|0.00
|2006.08.21 18:59
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487231
|2006.08.21 18:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.03
|0.00
|2006.08.21 18:51
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1487197
|2006.08.21 18:42
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.90
|115.75
|0.00
|2006.08.21 18:42
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1486883
|2006.08.21 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.88
|115.99
|0.00
|2006.08.21 18:36
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1486465
|2006.08.21 17:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|116.04
|0.00
|2006.08.21 17:57
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1486379
|2006.08.21 17:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.97
|0.00
|2006.08.21 17:09
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1486262
|2006.08.21 16:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.97
|0.00
|2006.08.21 17:01
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1486250
|2006.08.21 16:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.21 16:58
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477711
|2006.08.18 22:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.70
|0.00
|2006.08.18 22:58
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477656
|2006.08.18 22:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.18 22:46
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477602
|2006.08.18 22:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.99
|0.00
|2006.08.18 22:11
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477601
|2006.08.18 22:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.99
|0.00
|2006.08.18 22:11
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477599
|2006.08.18 22:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.99
|0.00
|2006.08.18 22:11
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477592
|2006.08.18 22:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.72
|0.00
|2006.08.18 22:08
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477591
|2006.08.18 22:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.72
|0.00
|2006.08.18 22:08
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477583
|2006.08.18 22:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.72
|0.00
|2006.08.18 22:08
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477554
|2006.08.18 21:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.18 21:59
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477549
|2006.08.18 21:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.69
|0.00
|2006.08.18 21:57
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477453
|2006.08.18 21:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.18 21:37
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477440
|2006.08.18 21:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.72
|0.00
|2006.08.18 21:32
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477332
|2006.08.18 21:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.70
|0.00
|2006.08.18 21:09
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477045
|2006.08.18 19:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.06
|0.00
|2006.08.18 19:59
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477041
|2006.08.18 19:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.06
|0.00
|2006.08.18 19:58
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477030
|2006.08.18 19:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.91
|115.80
|0.00
|2006.08.18 19:53
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1477027
|2006.08.18 19:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.03
|0.00
|2006.08.18 19:52
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1476981
|2006.08.18 19:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.66
|0.00
|2006.08.18 19:32
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1476958
|2006.08.18 19:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.69
|0.00
|2006.08.18 19:25
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1476957
|2006.08.18 19:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.71
|0.00
|2006.08.18 19:24
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1476939
|2006.08.18 19:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.74
|0.00
|2006.08.18 19:19
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1476938
|2006.08.18 19:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.74
|0.00
|2006.08.18 19:19
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1476841
|2006.08.18 19:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.72
|0.00
|2006.08.18 19:02
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1476553
|2006.08.18 18:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.98
|0.00
|2006.08.18 18:23
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1476391
|2006.08.18 17:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.18 17:46
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1475993
|2006.08.18 16:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.88
|115.99
|0.00
|2006.08.18 16:43
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1475991
|2006.08.18 16:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.88
|115.99
|0.00
|2006.08.18 16:42
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1475960
|2006.08.18 16:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.88
|116.09
|0.00
|2006.08.18 16:39
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1475608
|2006.08.18 16:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.85
|116.02
|0.00
|2006.08.18 16:35
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1475101
|2006.08.18 15:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.63
|0.00
|2006.08.18 15:38
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474959
|2006.08.18 15:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.95
|0.00
|2006.08.18 15:33
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474919
|2006.08.18 15:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|116.04
|0.00
|2006.08.18 15:05
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474877
|2006.08.18 15:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.18 15:03
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474875
|2006.08.18 15:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.18 15:02
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474722
|2006.08.18 14:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.91
|115.80
|0.00
|2006.08.18 14:45
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474455
|2006.08.18 14:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.06
|0.00
|2006.08.18 14:36
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474301
|2006.08.18 14:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|116.00
|0.00
|2006.08.18 14:16
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474293
|2006.08.18 14:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.75
|0.00
|2006.08.18 14:16
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474291
|2006.08.18 14:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.75
|0.00
|2006.08.18 14:15
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474286
|2006.08.18 14:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.75
|0.00
|2006.08.18 14:15
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474251
|2006.08.18 14:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.76
|0.00
|2006.08.18 14:13
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474224
|2006.08.18 14:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.75
|0.00
|2006.08.18 14:09
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474221
|2006.08.18 14:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.75
|0.00
|2006.08.18 14:09
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474219
|2006.08.18 14:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.75
|0.00
|2006.08.18 14:09
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1474217
|2006.08.18 14:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.75
|0.00
|2006.08.18 14:09
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1473965
|2006.08.18 13:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.73
|0.00
|2006.08.18 14:07
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1473884
|2006.08.18 13:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.05
|0.00
|2006.08.18 13:51
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1473730
|2006.08.18 13:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.69
|0.00
|2006.08.18 13:45
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1473603
|2006.08.18 13:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.72
|0.00
|2006.08.18 13:36
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1473510
|2006.08.18 13:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.10
|0.00
|2006.08.18 13:31
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1471789
|2006.08.18 11:14
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.76
|0.00
|2006.08.18 11:15
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1471775
|2006.08.18 11:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.02
|0.00
|2006.08.18 11:11
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1471518
|2006.08.18 10:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.02
|0.00
|2006.08.18 10:37
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1471399
|2006.08.18 10:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.12
|0.00
|2006.08.18 10:18
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1470021
|2006.08.18 08:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.73
|0.00
|2006.08.18 08:19
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1470017
|2006.08.18 08:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.73
|0.00
|2006.08.18 08:17
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469967
|2006.08.18 08:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.74
|0.00
|2006.08.18 08:10
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469884
|2006.08.18 07:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.74
|0.00
|2006.08.18 07:54
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469858
|2006.08.18 07:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.77
|0.00
|2006.08.18 07:52
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469852
|2006.08.18 07:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.91
|116.01
|0.00
|2006.08.18 07:51
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469832
|2006.08.18 07:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.76
|0.00
|2006.08.18 07:44
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469777
|2006.08.18 07:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.05
|0.00
|2006.08.18 07:36
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469776
|2006.08.18 07:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.05
|0.00
|2006.08.18 07:35
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469774
|2006.08.18 07:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.05
|0.00
|2006.08.18 07:35
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469714
|2006.08.18 07:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.91
|115.78
|0.00
|2006.08.18 07:34
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469629
|2006.08.18 07:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.91
|115.78
|0.00
|2006.08.18 07:25
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469596
|2006.08.18 07:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.10
|0.00
|2006.08.18 07:19
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469371
|2006.08.18 06:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.06
|0.00
|2006.08.18 06:37
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469369
|2006.08.18 06:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.06
|0.00
|2006.08.18 06:36
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469366
|2006.08.18 06:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.08
|0.00
|2006.08.18 06:35
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1469359
|2006.08.18 06:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.08
|0.00
|2006.08.18 06:34
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1468020
|2006.08.18 02:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.91
|115.80
|0.00
|2006.08.18 02:17
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1464792
|2006.08.17 19:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.69
|0.00
|2006.08.17 19:13
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1453998
|2006.08.17 02:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.69
|0.00
|2006.08.17 02:28
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1453689
|2006.08.17 01:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.95
|0.00
|2006.08.17 01:52
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1453579
|2006.08.17 01:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.69
|0.00
|2006.08.17 01:39
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1453529
|2006.08.17 01:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.95
|0.00
|2006.08.17 01:33
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1453498
|2006.08.17 01:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.95
|0.00
|2006.08.17 01:29
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1453434
|2006.08.17 01:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.17 01:24
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1453433
|2006.08.17 01:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.17 01:23
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1453380
|2006.08.17 01:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.97
|0.00
|2006.08.17 01:16
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1452966
|2006.08.17 00:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.17 00:22
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1452386
|2006.08.16 22:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.98
|0.00
|2006.08.16 22:50
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1451706
|2006.08.16 21:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.73
|0.00
|2006.08.16 21:56
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1451623
|2006.08.16 21:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.75
|0.00
|2006.08.16 21:49
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1451508
|2006.08.16 21:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.67
|0.00
|2006.08.16 21:35
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1450794
|2006.08.16 20:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.69
|0.00
|2006.08.16 20:28
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1450792
|2006.08.16 20:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.69
|0.00
|2006.08.16 20:28
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1450716
|2006.08.16 20:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.16 20:06
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1450557
|2006.08.16 19:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.97
|0.00
|2006.08.16 19:51
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1450551
|2006.08.16 19:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.84
|115.97
|0.00
|2006.08.16 19:47
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1450129
|2006.08.16 18:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.70
|0.00
|2006.08.16 19:37
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1449749
|2006.08.16 17:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.67
|0.00
|2006.08.16 17:17
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1449722
|2006.08.16 17:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.70
|0.00
|2006.08.16 17:14
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1449720
|2006.08.16 17:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.70
|0.00
|2006.08.16 17:09
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1449671
|2006.08.16 16:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.69
|0.00
|2006.08.16 17:02
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1449572
|2006.08.16 16:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.64
|0.00
|2006.08.16 16:44
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1448688
|2006.08.16 14:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.61
|0.00
|2006.08.16 14:47
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1448686
|2006.08.16 14:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.61
|0.00
|2006.08.16 14:47
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1448683
|2006.08.16 14:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.61
|0.00
|2006.08.16 14:47
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1448680
|2006.08.16 14:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.61
|0.00
|2006.08.16 14:47
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1424129
|2006.08.11 12:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.06
|0.00
|2006.08.11 12:27
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1423437
|2006.08.11 11:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.08
|0.00
|2006.08.11 11:16
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1423348
|2006.08.11 11:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.73
|0.00
|2006.08.11 11:05
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1423346
|2006.08.11 11:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.73
|0.00
|2006.08.11 11:03
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1423336
|2006.08.11 11:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.76
|0.00
|2006.08.11 11:00
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1423335
|2006.08.11 11:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.86
|115.76
|0.00
|2006.08.11 11:00
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1423334
|2006.08.11 11:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.74
|0.00
|2006.08.11 11:00
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1423222
|2006.08.11 10:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.88
|115.99
|0.00
|2006.08.11 10:44
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1423049
|2006.08.11 10:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|116.02
|0.00
|2006.08.11 10:42
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1423041
|2006.08.11 10:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|116.02
|0.00
|2006.08.11 10:28
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|1490129
|2006.08.22 01:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.76
|0.00
|2006.08.22 01:33
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1490127
|2006.08.22 01:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.75
|0.00
|2006.08.22 01:32
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1490124
|2006.08.22 01:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.75
|0.00
|2006.08.22 01:32
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1490120
|2006.08.22 01:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.76
|0.00
|2006.08.22 01:32
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1490051
|2006.08.22 01:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.97
|115.86
|0.00
|2006.08.22 01:19
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1489944
|2006.08.22 00:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.99
|116.12
|0.00
|2006.08.22 00:58
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1489907
|2006.08.22 00:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.74
|0.00
|2006.08.22 00:52
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1489500
|2006.08.22 00:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.99
|116.16
|0.00
|2006.08.22 00:27
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1489319
|2006.08.22 00:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.99
|116.16
|0.00
|2006.08.22 00:11
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1489128
|2006.08.21 23:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.78
|0.00
|2006.08.21 23:57
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1489104
|2006.08.21 23:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.78
|0.00
|2006.08.21 23:53
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1489101
|2006.08.21 23:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.78
|0.00
|2006.08.21 23:53
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1489057
|2006.08.21 23:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.83
|0.00
|2006.08.21 23:46
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1489056
|2006.08.21 23:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.83
|0.00
|2006.08.21 23:46
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1487355
|2006.08.21 19:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.83
|0.00
|2006.08.21 19:13
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1487341
|2006.08.21 19:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.82
|0.00
|2006.08.21 19:08
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1487290
|2006.08.21 19:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.96
|116.07
|0.00
|2006.08.21 19:00
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1477044
|2006.08.18 19:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.96
|116.07
|0.00
|2006.08.18 19:58
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1474634
|2006.08.18 14:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.83
|0.00
|2006.08.18 14:40
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1471335
|2006.08.18 10:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.99
|116.12
|0.00
|2006.08.18 10:14
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1471333
|2006.08.18 10:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.99
|116.12
|0.00
|2006.08.18 10:14
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1469572
|2006.08.18 07:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.96
|116.09
|0.00
|2006.08.18 07:07
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1469498
|2006.08.18 07:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.79
|0.00
|2006.08.18 07:03
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1469390
|2006.08.18 06:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.82
|0.00
|2006.08.18 06:44
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1469341
|2006.08.18 06:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.83
|0.00
|2006.08.18 06:26
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1469258
|2006.08.18 06:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.97
|115.86
|0.00
|2006.08.18 06:20
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1468928
|2006.08.18 04:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.05
|115.95
|0.00
|2006.08.18 04:58
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1468914
|2006.08.18 04:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.05
|115.94
|0.00
|2006.08.18 04:56
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1468690
|2006.08.18 04:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.03
|116.14
|0.00
|2006.08.18 04:50
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1468207
|2006.08.18 02:42
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.98
|115.87
|0.00
|2006.08.18 02:42
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1468085
|2006.08.18 02:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.84
|0.00
|2006.08.18 02:28
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1468084
|2006.08.18 02:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.84
|0.00
|2006.08.18 02:27
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1468077
|2006.08.18 02:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.84
|0.00
|2006.08.18 02:27
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1467753
|2006.08.18 01:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.02
|115.91
|0.00
|2006.08.18 01:35
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1467565
|2006.08.18 01:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.84
|0.00
|2006.08.18 01:07
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1467474
|2006.08.18 00:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.83
|0.00
|2006.08.18 01:00
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1467258
|2006.08.18 00:04
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.97
|115.86
|0.00
|2006.08.18 00:05
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1467165
|2006.08.17 23:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.06
|116.17
|0.00
|2006.08.17 23:59
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1467110
|2006.08.17 23:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.99
|116.30
|0.00
|2006.08.17 23:50
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1467086
|2006.08.17 23:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.64
|0.00
|2006.08.17 23:49
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466917
|2006.08.17 23:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.75
|0.00
|2006.08.17 23:38
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466909
|2006.08.17 23:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.76
|0.00
|2006.08.17 23:14
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466906
|2006.08.17 23:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.75
|0.00
|2006.08.17 23:13
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466904
|2006.08.17 23:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.75
|0.00
|2006.08.17 23:12
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466824
|2006.08.17 23:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.97
|115.86
|0.00
|2006.08.17 23:01
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466651
|2006.08.17 22:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.99
|116.10
|0.00
|2006.08.17 22:14
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466640
|2006.08.17 22:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.98
|115.87
|0.00
|2006.08.17 22:11
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466593
|2006.08.17 21:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.83
|0.00
|2006.08.17 21:58
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466590
|2006.08.17 21:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.84
|0.00
|2006.08.17 21:57
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466548
|2006.08.17 21:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.83
|0.00
|2006.08.17 21:52
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466538
|2006.08.17 21:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.82
|0.00
|2006.08.17 21:47
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1466533
|2006.08.17 21:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.82
|0.00
|2006.08.17 21:45
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1465650
|2006.08.17 19:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.06
|116.25
|0.00
|2006.08.17 20:43
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1448415
|2006.08.16 14:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.98
|116.55
|0.00
|2006.08.16 14:35
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1448378
|2006.08.16 14:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.98
|115.41
|0.00
|2006.08.16 14:32
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1448369
|2006.08.16 14:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.37
|0.00
|2006.08.16 14:31
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1448308
|2006.08.16 14:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.01
|115.44
|0.00
|2006.08.16 14:31
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1448296
|2006.08.16 14:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.98
|115.41
|0.00
|2006.08.16 14:31
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1427000
|2006.08.11 16:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.78
|0.00
|2006.08.11 16:33
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1426954
|2006.08.11 16:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.06
|116.23
|0.00
|2006.08.11 16:30
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1426953
|2006.08.11 16:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.06
|116.23
|0.00
|2006.08.11 16:29
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1426945
|2006.08.11 16:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.04
|115.87
|0.00
|2006.08.11 16:29
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1426935
|2006.08.11 16:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.04
|115.87
|0.00
|2006.08.11 16:28
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1426918
|2006.08.11 16:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.04
|115.89
|0.00
|2006.08.11 16:26
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1426909
|2006.08.11 16:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.06
|116.21
|0.00
|2006.08.11 16:26
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1426907
|2006.08.11 16:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.06
|116.21
|0.00
|2006.08.11 16:25
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1426807
|2006.08.11 16:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.05
|115.86
|0.00
|2006.08.11 16:25
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1426805
|2006.08.11 16:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.06
|116.17
|0.00
|2006.08.11 16:13
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1426419
|2006.08.11 15:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.04
|115.89
|0.00
|2006.08.11 16:03
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1425276
|2006.08.11 14:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.05
|115.95
|0.00
|2006.08.11 14:28
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1425194
|2006.08.11 14:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.05
|116.16
|0.00
|2006.08.11 14:18
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1425113
|2006.08.11 14:04
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.98
|115.87
|0.00
|2006.08.11 14:05
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1424773
|2006.08.11 13:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.05
|115.88
|0.00
|2006.08.11 13:36
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1424769
|2006.08.11 13:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.05
|115.88
|0.00
|2006.08.11 13:36
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1424722
|2006.08.11 13:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.05
|115.94
|0.00
|2006.08.11 13:29
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1424721
|2006.08.11 13:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.05
|115.94
|0.00
|2006.08.11 13:29
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1424718
|2006.08.11 13:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.05
|115.94
|0.00
|2006.08.11 13:29
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1424703
|2006.08.11 13:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.05
|115.88
|0.00
|2006.08.11 13:28
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1424421
|2006.08.11 13:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.04
|115.79
|0.00
|2006.08.11 13:01
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1424291
|2006.08.11 12:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.98
|115.88
|0.00
|2006.08.11 12:51
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1424236
|2006.08.11 12:41
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.82
|0.00
|2006.08.11 12:43
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1424041
|2006.08.11 12:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.84
|0.00
|2006.08.11 12:26
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1423794
|2006.08.11 11:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.82
|0.00
|2006.08.11 11:50
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1423717
|2006.08.11 11:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.94
|115.81
|0.00
|2006.08.11 11:44
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|1507844
|2006.08.23 16:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.06
|0.00
|2006.08.23 16:10
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1507837
|2006.08.23 16:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.06
|0.00
|2006.08.23 16:09
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1507813
|2006.08.23 16:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.16
|116.05
|0.00
|2006.08.23 16:07
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1507809
|2006.08.23 16:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.16
|116.05
|0.00
|2006.08.23 16:07
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1507806
|2006.08.23 16:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.16
|116.05
|0.00
|2006.08.23 16:07
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1507768
|2006.08.23 16:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.00
|0.00
|2006.08.23 16:06
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1507767
|2006.08.23 16:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.41
|0.00
|2006.08.23 16:05
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1507743
|2006.08.23 16:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|115.96
|0.00
|2006.08.23 16:04
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1505244
|2006.08.23 09:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.16
|116.06
|0.00
|2006.08.23 09:48
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1505084
|2006.08.23 09:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.16
|116.03
|0.00
|2006.08.23 09:47
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1496526
|2006.08.22 13:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.17
|116.28
|0.00
|2006.08.22 13:43
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1496158
|2006.08.22 12:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.00
|0.00
|2006.08.22 13:29
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1496126
|2006.08.22 12:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.39
|0.00
|2006.08.22 12:43
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1496086
|2006.08.22 12:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.16
|116.01
|0.00
|2006.08.22 12:38
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1495419
|2006.08.22 11:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.21
|116.36
|0.00
|2006.08.22 11:50
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1494952
|2006.08.22 11:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.04
|0.00
|2006.08.22 11:50
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1494910
|2006.08.22 11:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.39
|0.00
|2006.08.22 11:17
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1493312
|2006.08.22 09:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.13
|116.24
|0.00
|2006.08.22 09:03
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1493309
|2006.08.22 09:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.13
|116.24
|0.00
|2006.08.22 09:02
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1492977
|2006.08.22 08:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.11
|116.00
|0.00
|2006.08.22 09:02
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1492975
|2006.08.22 08:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.11
|116.00
|0.00
|2006.08.22 08:23
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1492907
|2006.08.22 08:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.13
|116.26
|0.00
|2006.08.22 08:16
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1492869
|2006.08.22 08:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.13
|116.28
|0.00
|2006.08.22 08:12
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1492724
|2006.08.22 07:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.09
|116.20
|0.00
|2006.08.22 08:02
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1492586
|2006.08.22 07:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.08
|115.97
|0.00
|2006.08.22 07:35
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1491465
|2006.08.22 04:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.31
|0.00
|2006.08.22 04:28
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1491034
|2006.08.22 03:42
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.09
|115.96
|0.00
|2006.08.22 03:42
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1491018
|2006.08.22 03:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.11
|115.98
|0.00
|2006.08.22 03:37
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1490966
|2006.08.22 03:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.12
|116.25
|0.00
|2006.08.22 03:32
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1490690
|2006.08.22 02:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.17
|116.34
|0.00
|2006.08.22 02:42
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1490683
|2006.08.22 02:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.12
|115.99
|0.00
|2006.08.22 02:40
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1448022
|2006.08.16 14:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.05
|0.00
|2006.08.16 14:20
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1448020
|2006.08.16 14:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.05
|0.00
|2006.08.16 14:19
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1447999
|2006.08.16 14:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.05
|0.00
|2006.08.16 14:18
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1447278
|2006.08.16 13:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.07
|0.00
|2006.08.16 13:00
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1447143
|2006.08.16 12:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.06
|0.00
|2006.08.16 12:58
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1447139
|2006.08.16 12:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.06
|0.00
|2006.08.16 12:40
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1447136
|2006.08.16 12:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.06
|0.00
|2006.08.16 12:39
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1447107
|2006.08.16 12:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.33
|0.00
|2006.08.16 12:37
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1446948
|2006.08.16 12:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.16
|116.03
|0.00
|2006.08.16 12:18
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1446901
|2006.08.16 12:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.30
|0.00
|2006.08.16 12:13
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1440781
|2006.08.15 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.16
|115.81
|0.00
|2006.08.16 12:06
|116.17
|0.00
|0.00
|2.58
|8.61
|1440752
|2006.08.15 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.08
|115.73
|0.00
|2006.08.15 15:01
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1440745
|2006.08.15 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.08
|115.73
|0.00
|2006.08.15 15:01
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1440730
|2006.08.15 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.08
|115.73
|0.00
|2006.08.15 15:01
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1440666
|2006.08.15 14:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.04
|0.00
|2006.08.15 14:56
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1440644
|2006.08.15 14:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.47
|0.00
|2006.08.15 14:55
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1430613
|2006.08.14 03:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.09
|0.00
|2006.08.14 03:02
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1430234
|2006.08.14 01:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.09
|0.00
|2006.08.14 01:52
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1430233
|2006.08.14 01:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.08
|0.00
|2006.08.14 01:51
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1427476
|2006.08.11 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.43
|0.00
|2006.08.11 18:45
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1427474
|2006.08.11 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.21
|116.44
|0.00
|2006.08.11 18:00
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1427469
|2006.08.11 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.43
|0.00
|2006.08.11 18:00
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1427448
|2006.08.11 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.43
|0.00
|2006.08.11 18:00
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1427361
|2006.08.11 17:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.09
|115.94
|0.00
|2006.08.11 17:54
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1427288
|2006.08.11 17:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.12
|116.02
|0.00
|2006.08.11 17:30
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1426750
|2006.08.11 16:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.09
|116.26
|0.00
|2006.08.11 16:04
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1426364
|2006.08.11 15:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.10
|0.00
|2006.08.11 15:27
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1426309
|2006.08.11 15:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.01
|0.00
|2006.08.11 15:23
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1426178
|2006.08.11 15:04
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.20
|115.97
|0.00
|2006.08.11 15:05
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1426170
|2006.08.11 15:04
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.20
|115.97
|0.00
|2006.08.11 15:04
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1426084
|2006.08.11 14:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.20
|115.97
|0.00
|2006.08.11 14:59
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1425316
|2006.08.11 14:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.09
|116.22
|0.00
|2006.08.11 14:30
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1424611
|2006.08.11 13:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.12
|116.25
|0.00
|2006.08.11 13:17
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1424372
|2006.08.11 13:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.09
|116.34
|0.00
|2006.08.11 13:00
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|1518535
|2006.08.24 15:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.27
|116.17
|0.00
|2006.08.24 15:57
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1518438
|2006.08.24 15:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.43
|0.00
|2006.08.24 15:39
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1518288
|2006.08.24 15:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.11
|0.00
|2006.08.24 15:37
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1518282
|2006.08.24 15:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.11
|0.00
|2006.08.24 15:26
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1518265
|2006.08.24 15:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.17
|0.00
|2006.08.24 15:22
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1518184
|2006.08.24 15:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.47
|0.00
|2006.08.24 15:18
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1518007
|2006.08.24 15:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.29
|116.18
|0.00
|2006.08.24 15:15
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517961
|2006.08.24 15:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.22
|0.00
|2006.08.24 15:06
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517927
|2006.08.24 15:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.47
|0.00
|2006.08.24 15:05
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517907
|2006.08.24 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.22
|0.00
|2006.08.24 15:02
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517329
|2006.08.24 14:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.67
|0.00
|2006.08.24 15:01
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517319
|2006.08.24 14:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.35
|116.48
|0.00
|2006.08.24 14:30
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517199
|2006.08.24 14:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.20
|0.00
|2006.08.24 14:28
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517163
|2006.08.24 14:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.44
|0.00
|2006.08.24 14:22
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517147
|2006.08.24 14:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.42
|0.00
|2006.08.24 14:18
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517131
|2006.08.24 14:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.19
|0.00
|2006.08.24 14:16
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517067
|2006.08.24 14:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.45
|0.00
|2006.08.24 14:04
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517024
|2006.08.24 14:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.22
|0.00
|2006.08.24 14:02
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1517003
|2006.08.24 14:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.22
|0.00
|2006.08.24 14:00
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1516939
|2006.08.24 13:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.44
|0.00
|2006.08.24 13:58
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1516882
|2006.08.24 13:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.45
|0.00
|2006.08.24 13:31
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1516878
|2006.08.24 13:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.45
|0.00
|2006.08.24 13:27
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1516860
|2006.08.24 13:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.41
|0.00
|2006.08.24 13:16
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1516816
|2006.08.24 13:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.48
|0.00
|2006.08.24 13:02
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1516809
|2006.08.24 13:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.41
|0.00
|2006.08.24 13:01
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1516801
|2006.08.24 13:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.41
|0.00
|2006.08.24 13:00
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1516786
|2006.08.24 12:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.43
|0.00
|2006.08.24 12:56
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1516770
|2006.08.24 12:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.28
|116.43
|0.00
|2006.08.24 12:54
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1511108
|2006.08.23 21:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.16
|0.00
|2006.08.23 21:36
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1511097
|2006.08.23 21:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.16
|0.00
|2006.08.23 21:34
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1511094
|2006.08.23 21:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.16
|0.00
|2006.08.23 21:34
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1511090
|2006.08.23 21:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.16
|0.00
|2006.08.23 21:33
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1511086
|2006.08.23 21:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.16
|0.00
|2006.08.23 21:33
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1511072
|2006.08.23 21:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.44
|0.00
|2006.08.23 21:28
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1511044
|2006.08.23 21:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.20
|0.00
|2006.08.23 21:23
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1511043
|2006.08.23 21:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.20
|0.00
|2006.08.23 21:17
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1511041
|2006.08.23 21:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.20
|0.00
|2006.08.23 21:17
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1510803
|2006.08.23 20:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.45
|0.00
|2006.08.23 20:43
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1510793
|2006.08.23 20:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.44
|0.00
|2006.08.23 20:42
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1510764
|2006.08.23 20:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.20
|0.00
|2006.08.23 20:39
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1508049
|2006.08.23 16:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.22
|0.00
|2006.08.23 16:18
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507484
|2006.08.23 15:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.19
|0.00
|2006.08.23 15:58
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507460
|2006.08.23 15:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.42
|0.00
|2006.08.23 15:58
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507454
|2006.08.23 15:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.17
|0.00
|2006.08.23 15:53
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507379
|2006.08.23 15:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.19
|0.00
|2006.08.23 15:47
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507378
|2006.08.23 15:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.19
|0.00
|2006.08.23 15:46
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507368
|2006.08.23 15:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.17
|0.00
|2006.08.23 15:44
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507367
|2006.08.23 15:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.17
|0.00
|2006.08.23 15:44
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507364
|2006.08.23 15:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.17
|0.00
|2006.08.23 15:43
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507336
|2006.08.23 15:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.47
|0.00
|2006.08.23 15:37
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507318
|2006.08.23 15:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.23
|0.00
|2006.08.23 15:33
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507283
|2006.08.23 15:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.23
|0.00
|2006.08.23 15:29
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507277
|2006.08.23 15:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.23
|0.00
|2006.08.23 15:29
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507183
|2006.08.23 15:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.44
|0.00
|2006.08.23 15:18
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507154
|2006.08.23 15:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.45
|0.00
|2006.08.23 15:05
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507152
|2006.08.23 15:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.45
|0.00
|2006.08.23 15:04
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507151
|2006.08.23 15:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.45
|0.00
|2006.08.23 15:04
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507077
|2006.08.23 14:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.20
|0.00
|2006.08.23 14:53
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1507043
|2006.08.23 14:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.18
|0.00
|2006.08.23 14:48
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1506496
|2006.08.23 14:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.45
|0.00
|2006.08.23 14:08
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1506323
|2006.08.23 13:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.22
|0.00
|2006.08.23 14:01
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1506270
|2006.08.23 13:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.22
|0.00
|2006.08.23 13:28
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1506194
|2006.08.23 13:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.45
|0.00
|2006.08.23 13:12
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1506113
|2006.08.23 12:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.44
|0.00
|2006.08.23 12:50
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1506112
|2006.08.23 12:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.44
|0.00
|2006.08.23 12:50
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1506099
|2006.08.23 12:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.41
|0.00
|2006.08.23 12:47
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1505885
|2006.08.23 11:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.44
|0.00
|2006.08.23 11:27
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1505881
|2006.08.23 11:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.44
|0.00
|2006.08.23 11:27
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1505595
|2006.08.23 10:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.27
|116.14
|0.00
|2006.08.23 10:48
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1504974
|2006.08.23 09:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.17
|0.00
|2006.08.23 09:08
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1504852
|2006.08.23 08:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.29
|116.16
|0.00
|2006.08.23 09:04
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1502980
|2006.08.23 02:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.35
|116.54
|0.00
|2006.08.23 02:55
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1502955
|2006.08.23 02:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.53
|0.00
|2006.08.23 02:53
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1502951
|2006.08.23 02:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.53
|0.00
|2006.08.23 02:52
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1496994
|2006.08.22 13:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.28
|116.53
|0.00
|2006.08.22 13:59
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1496993
|2006.08.22 13:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.27
|116.02
|0.00
|2006.08.22 13:58
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1496981
|2006.08.22 13:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.26
|116.09
|0.00
|2006.08.22 13:58
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1496980
|2006.08.22 13:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.26
|116.09
|0.00
|2006.08.22 13:57
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1496978
|2006.08.22 13:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.26
|116.09
|0.00
|2006.08.22 13:57
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1496879
|2006.08.22 13:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.41
|0.00
|2006.08.22 13:57
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1495917
|2006.08.22 12:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.23
|116.38
|0.00
|2006.08.22 12:33
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1495916
|2006.08.22 12:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.24
|116.39
|0.00
|2006.08.22 12:22
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1495882
|2006.08.22 12:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.22
|116.05
|0.00
|2006.08.22 12:22
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1495876
|2006.08.22 12:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.24
|116.37
|0.00
|2006.08.22 12:21
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1495856
|2006.08.22 12:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.23
|116.12
|0.00
|2006.08.22 12:20
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1494644
|2006.08.22 11:04
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.29
|116.19
|0.00
|2006.08.22 11:06
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1494538
|2006.08.22 11:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.28
|116.47
|0.00
|2006.08.22 11:04
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1494505
|2006.08.22 11:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.28
|116.39
|0.00
|2006.08.22 11:00
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1494453
|2006.08.22 10:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.28
|116.39
|0.00
|2006.08.22 10:53
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1493831
|2006.08.22 09:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.27
|116.44
|0.00
|2006.08.22 10:45
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1447939
|2006.08.16 14:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.29
|116.19
|0.00
|2006.08.16 14:08
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1447938
|2006.08.16 14:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.44
|0.00
|2006.08.16 14:08
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1447937
|2006.08.16 14:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.44
|0.00
|2006.08.16 14:07
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1447898
|2006.08.16 14:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.19
|0.00
|2006.08.16 14:03
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1447878
|2006.08.16 14:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.22
|0.00
|2006.08.16 14:01
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1447714
|2006.08.16 13:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.27
|116.16
|0.00
|2006.08.16 13:47
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1447643
|2006.08.16 13:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.41
|0.00
|2006.08.16 13:45
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1447640
|2006.08.16 13:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.42
|0.00
|2006.08.16 13:31
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1447637
|2006.08.16 13:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.42
|0.00
|2006.08.16 13:31
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1447633
|2006.08.16 13:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.41
|0.00
|2006.08.16 13:31
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1440573
|2006.08.15 14:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.26
|116.15
|0.00
|2006.08.15 14:48
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1440570
|2006.08.15 14:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.26
|116.15
|0.00
|2006.08.15 14:47
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1438099
|2006.08.15 09:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.47
|0.00
|2006.08.15 09:46
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1438096
|2006.08.15 09:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.34
|116.47
|0.00
|2006.08.15 09:44
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1431822
|2006.08.14 16:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.17
|0.00
|2006.08.14 16:26
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1431804
|2006.08.14 16:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.33
|116.14
|0.00
|2006.08.14 16:24
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1430810
|2006.08.14 03:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.41
|0.00
|2006.08.14 03:39
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1430753
|2006.08.14 03:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.17
|0.00
|2006.08.14 03:39
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1430730
|2006.08.14 03:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.17
|0.00
|2006.08.14 03:25
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1430721
|2006.08.14 03:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.17
|0.00
|2006.08.14 03:20
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1430545
|2006.08.14 02:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.24
|116.35
|0.00
|2006.08.14 02:48
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1430511
|2006.08.14 02:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.22
|116.11
|0.00
|2006.08.14 02:40
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1430160
|2006.08.14 01:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.20
|0.00
|2006.08.14 01:25
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1428539
|2006.08.11 19:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.20
|0.00
|2006.08.11 19:57
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1428392
|2006.08.11 19:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.19
|0.00
|2006.08.11 19:33
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1428203
|2006.08.11 19:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.28
|116.41
|0.00
|2006.08.11 19:05
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1426097
|2006.08.11 15:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.24
|116.47
|0.00
|2006.08.11 15:04
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|1522685
|2006.08.25 01:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.64
|0.00
|2006.08.25 01:34
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1522683
|2006.08.25 01:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.35
|0.00
|2006.08.25 01:29
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1522667
|2006.08.25 01:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.62
|0.00
|2006.08.25 01:24
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1522642
|2006.08.25 01:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.33
|0.00
|2006.08.25 01:17
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1522640
|2006.08.25 01:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.25 01:16
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1522634
|2006.08.25 01:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.35
|0.00
|2006.08.25 01:12
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1522632
|2006.08.25 01:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.35
|0.00
|2006.08.25 01:11
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1522630
|2006.08.25 01:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.35
|0.00
|2006.08.25 01:11
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1522620
|2006.08.25 01:06
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.25 01:06
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1521330
|2006.08.24 20:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.24 20:44
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1521305
|2006.08.24 20:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.35
|0.00
|2006.08.24 20:36
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1521251
|2006.08.24 20:14
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.28
|0.00
|2006.08.24 20:15
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1521249
|2006.08.24 20:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.28
|0.00
|2006.08.24 20:13
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1516615
|2006.08.24 12:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.48
|0.00
|2006.08.24 12:11
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1516613
|2006.08.24 12:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.48
|0.00
|2006.08.24 12:11
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1516610
|2006.08.24 12:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.48
|0.00
|2006.08.24 12:11
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1516600
|2006.08.24 12:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.24 12:08
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1516589
|2006.08.24 12:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.24 12:07
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1516578
|2006.08.24 12:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.27
|0.00
|2006.08.24 12:06
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1516511
|2006.08.24 11:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.31
|0.00
|2006.08.24 11:57
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1516400
|2006.08.24 11:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.46
|116.57
|0.00
|2006.08.24 11:47
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1516397
|2006.08.24 11:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.24 11:46
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1516372
|2006.08.24 11:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.58
|0.00
|2006.08.24 11:44
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1516061
|2006.08.24 10:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.30
|0.00
|2006.08.24 11:42
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1515741
|2006.08.24 10:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.70
|0.00
|2006.08.24 10:54
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1515706
|2006.08.24 10:04
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.04
|0.00
|2006.08.24 10:05
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1515651
|2006.08.24 10:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.90
|0.00
|2006.08.24 10:02
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1515645
|2006.08.24 10:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.90
|0.00
|2006.08.24 10:02
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1515643
|2006.08.24 10:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.48
|116.89
|0.00
|2006.08.24 10:02
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1515035
|2006.08.24 09:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.28
|0.00
|2006.08.24 09:39
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514985
|2006.08.24 09:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.56
|0.00
|2006.08.24 09:34
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514967
|2006.08.24 09:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.34
|0.00
|2006.08.24 09:33
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514962
|2006.08.24 09:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.55
|0.00
|2006.08.24 09:28
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514893
|2006.08.24 09:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.55
|0.00
|2006.08.24 09:15
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514843
|2006.08.24 09:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 09:02
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514600
|2006.08.24 08:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 08:21
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514595
|2006.08.24 08:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.53
|0.00
|2006.08.24 08:19
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514364
|2006.08.24 07:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.24 07:31
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514357
|2006.08.24 07:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.24 07:30
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514352
|2006.08.24 07:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.52
|0.00
|2006.08.24 07:25
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514222
|2006.08.24 06:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 06:41
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514219
|2006.08.24 06:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 06:40
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514186
|2006.08.24 06:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.55
|0.00
|2006.08.24 06:28
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1514174
|2006.08.24 06:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.55
|0.00
|2006.08.24 06:26
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513942
|2006.08.24 05:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.24 05:26
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513939
|2006.08.24 05:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.24 05:25
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513880
|2006.08.24 05:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.24 05:09
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513797
|2006.08.24 04:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.49
|0.00
|2006.08.24 04:51
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513775
|2006.08.24 04:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.47
|0.00
|2006.08.24 04:44
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513771
|2006.08.24 04:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.47
|0.00
|2006.08.24 04:44
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513761
|2006.08.24 04:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.24 04:39
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513758
|2006.08.24 04:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.50
|0.00
|2006.08.24 04:38
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513744
|2006.08.24 04:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.50
|0.00
|2006.08.24 04:31
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513730
|2006.08.24 04:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.22
|0.00
|2006.08.24 04:25
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513709
|2006.08.24 04:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 04:19
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513704
|2006.08.24 04:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 04:18
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513702
|2006.08.24 04:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.56
|0.00
|2006.08.24 04:16
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513657
|2006.08.24 04:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.26
|0.00
|2006.08.24 04:11
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513648
|2006.08.24 04:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.29
|0.00
|2006.08.24 04:10
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513641
|2006.08.24 04:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.29
|0.00
|2006.08.24 04:09
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513625
|2006.08.24 04:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.29
|0.00
|2006.08.24 04:08
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513598
|2006.08.24 04:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.24 04:06
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513563
|2006.08.24 03:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.33
|0.00
|2006.08.24 04:00
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513543
|2006.08.24 03:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.56
|0.00
|2006.08.24 03:53
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513524
|2006.08.24 03:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.29
|0.00
|2006.08.24 03:48
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513518
|2006.08.24 03:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.56
|0.00
|2006.08.24 03:47
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513512
|2006.08.24 03:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.56
|0.00
|2006.08.24 03:46
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513487
|2006.08.24 03:41
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.29
|0.00
|2006.08.24 03:41
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513476
|2006.08.24 03:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.24 03:40
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513456
|2006.08.24 03:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.60
|0.00
|2006.08.24 03:34
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513408
|2006.08.24 03:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.60
|0.00
|2006.08.24 03:29
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513217
|2006.08.24 03:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.62
|0.00
|2006.08.24 03:14
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513210
|2006.08.24 03:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.62
|0.00
|2006.08.24 03:13
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513206
|2006.08.24 03:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.62
|0.00
|2006.08.24 03:13
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513027
|2006.08.24 03:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.24 03:00
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1513006
|2006.08.24 02:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.24 02:59
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512920
|2006.08.24 02:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.58
|0.00
|2006.08.24 02:55
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512904
|2006.08.24 02:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.24 02:46
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512757
|2006.08.24 02:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.24 02:44
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512754
|2006.08.24 02:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.24 02:15
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512735
|2006.08.24 02:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.24 02:09
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512730
|2006.08.24 02:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.24 02:08
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512724
|2006.08.24 02:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.34
|0.00
|2006.08.24 02:07
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512626
|2006.08.24 01:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 02:00
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512592
|2006.08.24 01:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.52
|0.00
|2006.08.24 01:44
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512171
|2006.08.24 00:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 01:42
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512169
|2006.08.24 00:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 00:37
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512166
|2006.08.24 00:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 00:37
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512164
|2006.08.24 00:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 00:37
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512159
|2006.08.24 00:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 00:36
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512157
|2006.08.24 00:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 00:36
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512154
|2006.08.24 00:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 00:36
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1512026
|2006.08.24 00:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.55
|0.00
|2006.08.24 00:16
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1511935
|2006.08.24 00:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 00:06
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1511927
|2006.08.24 00:04
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.24 00:04
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1511922
|2006.08.24 00:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.31
|0.00
|2006.08.24 00:03
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1511644
|2006.08.23 23:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.31
|0.00
|2006.08.24 00:01
|116.42
|0.00
|0.00
|7.73
|8.59
|1511610
|2006.08.23 22:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.23 22:56
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1511409
|2006.08.23 22:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.53
|0.00
|2006.08.23 22:34
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1511305
|2006.08.23 22:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.26
|0.00
|2006.08.23 22:12
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1511253
|2006.08.23 21:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.21
|0.00
|2006.08.23 21:56
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1511248
|2006.08.23 21:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.48
|0.00
|2006.08.23 21:55
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510956
|2006.08.23 21:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.21
|0.00
|2006.08.23 21:05
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510517
|2006.08.23 20:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.46
|116.59
|0.00
|2006.08.23 20:01
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510510
|2006.08.23 20:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 20:01
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510378
|2006.08.23 19:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.53
|0.00
|2006.08.23 19:49
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510360
|2006.08.23 19:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.55
|0.00
|2006.08.23 19:46
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510354
|2006.08.23 19:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.55
|0.00
|2006.08.23 19:45
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510293
|2006.08.23 19:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.55
|0.00
|2006.08.23 19:37
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510249
|2006.08.23 19:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.56
|0.00
|2006.08.23 19:29
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510187
|2006.08.23 19:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.60
|0.00
|2006.08.23 19:16
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510109
|2006.08.23 19:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 19:06
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510100
|2006.08.23 19:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.58
|0.00
|2006.08.23 19:05
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510080
|2006.08.23 19:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.60
|0.00
|2006.08.23 19:03
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510048
|2006.08.23 19:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.30
|0.00
|2006.08.23 19:01
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510037
|2006.08.23 18:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.60
|0.00
|2006.08.23 18:58
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1510021
|2006.08.23 18:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.56
|0.00
|2006.08.23 18:56
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1509893
|2006.08.23 18:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 18:39
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1509813
|2006.08.23 18:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.60
|0.00
|2006.08.23 18:34
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1509727
|2006.08.23 18:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.26
|0.00
|2006.08.23 18:22
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1509593
|2006.08.23 17:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.23 17:59
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1509548
|2006.08.23 17:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.30
|0.00
|2006.08.23 17:53
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1509537
|2006.08.23 17:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.23 17:51
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1509533
|2006.08.23 17:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.23 17:50
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1509393
|2006.08.23 17:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.47
|116.36
|0.00
|2006.08.23 17:30
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1508758
|2006.08.23 16:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.47
|116.32
|0.00
|2006.08.23 16:50
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1507954
|2006.08.23 16:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.59
|0.00
|2006.08.23 16:17
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1506717
|2006.08.23 14:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.52
|0.00
|2006.08.23 14:19
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1506511
|2006.08.23 14:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.48
|0.00
|2006.08.23 14:11
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1504270
|2006.08.23 07:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.23 07:12
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1504269
|2006.08.23 07:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.23 07:11
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1504264
|2006.08.23 07:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 07:10
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1504252
|2006.08.23 07:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.58
|0.00
|2006.08.23 07:09
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1504244
|2006.08.23 07:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.58
|0.00
|2006.08.23 07:07
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1504179
|2006.08.23 06:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.23 06:57
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1504168
|2006.08.23 06:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.23 06:53
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1504167
|2006.08.23 06:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.23 06:52
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503872
|2006.08.23 05:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.50
|0.00
|2006.08.23 05:40
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503869
|2006.08.23 05:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.50
|0.00
|2006.08.23 05:40
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503868
|2006.08.23 05:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.50
|0.00
|2006.08.23 05:40
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503205
|2006.08.23 03:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.46
|116.57
|0.00
|2006.08.23 03:32
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503150
|2006.08.23 03:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.48
|0.00
|2006.08.23 03:12
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503149
|2006.08.23 03:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.48
|0.00
|2006.08.23 03:12
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503116
|2006.08.23 03:06
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.23 03:07
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503069
|2006.08.23 03:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.23 03:02
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503017
|2006.08.23 02:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.23 02:59
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503013
|2006.08.23 02:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.23 02:59
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503008
|2006.08.23 02:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.23 02:59
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1503001
|2006.08.23 02:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.52
|0.00
|2006.08.23 02:59
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1502891
|2006.08.23 02:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.21
|0.00
|2006.08.23 02:45
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1502573
|2006.08.23 02:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.40
|116.27
|0.00
|2006.08.23 02:12
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1502561
|2006.08.23 02:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.40
|116.27
|0.00
|2006.08.23 02:10
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1502516
|2006.08.23 02:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.31
|0.00
|2006.08.23 02:09
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1502495
|2006.08.23 02:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.31
|0.00
|2006.08.23 02:08
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1502366
|2006.08.23 02:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.28
|0.00
|2006.08.23 02:03
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1502358
|2006.08.23 02:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.28
|0.00
|2006.08.23 02:03
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1502310
|2006.08.23 02:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.66
|0.00
|2006.08.23 02:01
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1502002
|2006.08.23 01:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.46
|116.59
|0.00
|2006.08.23 01:53
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501998
|2006.08.23 01:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.46
|116.59
|0.00
|2006.08.23 01:50
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501987
|2006.08.23 01:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.46
|116.59
|0.00
|2006.08.23 01:50
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501980
|2006.08.23 01:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.46
|116.59
|0.00
|2006.08.23 01:50
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501952
|2006.08.23 01:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 01:49
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501950
|2006.08.23 01:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 01:48
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501946
|2006.08.23 01:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 01:48
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501943
|2006.08.23 01:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 01:48
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501939
|2006.08.23 01:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 01:48
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501932
|2006.08.23 01:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.58
|0.00
|2006.08.23 01:48
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501927
|2006.08.23 01:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.58
|0.00
|2006.08.23 01:47
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501886
|2006.08.23 01:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.56
|0.00
|2006.08.23 01:44
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501779
|2006.08.23 01:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.23 01:22
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501742
|2006.08.23 01:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.58
|0.00
|2006.08.23 01:14
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1501724
|2006.08.23 01:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.23 01:12
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1498813
|2006.08.22 17:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.33
|0.00
|2006.08.22 17:10
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1498808
|2006.08.22 17:06
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.26
|0.00
|2006.08.22 17:07
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1498781
|2006.08.22 17:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.30
|0.00
|2006.08.22 17:00
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1498740
|2006.08.22 16:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.22 16:58
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1438355
|2006.08.15 10:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.48
|116.59
|0.00
|2006.08.15 10:30
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1438284
|2006.08.15 10:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.19
|0.00
|2006.08.15 10:17
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1437969
|2006.08.15 09:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.60
|0.00
|2006.08.15 09:19
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1437840
|2006.08.15 09:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.15 09:01
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1437837
|2006.08.15 09:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.15 09:01
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1437825
|2006.08.15 09:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.15 09:01
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1436983
|2006.08.15 07:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.58
|0.00
|2006.08.15 07:40
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1436979
|2006.08.15 07:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.58
|0.00
|2006.08.15 07:40
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1436964
|2006.08.15 07:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.15 07:38
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1436959
|2006.08.15 07:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.15 07:36
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1436925
|2006.08.15 07:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.15 07:32
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1436879
|2006.08.15 07:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.15 07:26
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1435156
|2006.08.15 02:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.60
|0.00
|2006.08.15 02:33
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1435138
|2006.08.15 02:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.62
|0.00
|2006.08.15 02:28
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1435119
|2006.08.15 02:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.28
|0.00
|2006.08.15 02:26
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1435107
|2006.08.15 02:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.15 02:25
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1435095
|2006.08.15 02:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.28
|0.00
|2006.08.15 02:22
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1435091
|2006.08.15 02:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.15 02:21
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1432293
|2006.08.14 17:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.62
|0.00
|2006.08.14 17:35
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1432282
|2006.08.14 17:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.62
|0.00
|2006.08.14 17:35
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1432041
|2006.08.14 17:06
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.30
|0.00
|2006.08.14 17:07
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1431997
|2006.08.14 17:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.60
|0.00
|2006.08.14 17:01
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1431993
|2006.08.14 17:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.60
|0.00
|2006.08.14 17:01
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1431954
|2006.08.14 16:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.14 16:56
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1431953
|2006.08.14 16:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.30
|0.00
|2006.08.14 16:55
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1431746
|2006.08.14 16:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.34
|0.00
|2006.08.14 16:14
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1431415
|2006.08.14 15:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.14 15:37
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1429604
|2006.08.14 00:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.26
|0.00
|2006.08.14 00:11
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1429521
|2006.08.14 00:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.48
|0.00
|2006.08.14 00:07
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1428987
|2006.08.11 21:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.18
|0.00
|2006.08.11 21:04
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1428984
|2006.08.11 21:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.22
|0.00
|2006.08.11 21:01
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1428981
|2006.08.11 21:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.41
|116.52
|0.00
|2006.08.11 21:01
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1428839
|2006.08.11 20:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.40
|116.25
|0.00
|2006.08.11 21:00
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1428826
|2006.08.11 20:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.59
|0.00
|2006.08.11 20:34
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1428710
|2006.08.11 20:21
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.38
|116.51
|0.00
|2006.08.11 20:22
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1428707
|2006.08.11 20:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.11 20:21
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1425557
|2006.08.11 14:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.89
|0.00
|2006.08.11 14:34
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|1523595
|2006.08.25 05:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.25 05:15
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523588
|2006.08.25 05:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.25 05:15
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523509
|2006.08.25 04:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.25 04:57
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523508
|2006.08.25 04:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.25 04:56
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523504
|2006.08.25 04:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.47
|0.00
|2006.08.25 04:56
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523498
|2006.08.25 04:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.47
|0.00
|2006.08.25 04:55
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523421
|2006.08.25 04:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.79
|0.00
|2006.08.25 04:29
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523406
|2006.08.25 04:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.45
|0.00
|2006.08.25 04:18
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523293
|2006.08.25 03:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.45
|0.00
|2006.08.25 03:43
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523262
|2006.08.25 03:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.74
|0.00
|2006.08.25 03:30
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523256
|2006.08.25 03:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.40
|0.00
|2006.08.25 03:28
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523196
|2006.08.25 03:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.75
|0.00
|2006.08.25 03:27
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523195
|2006.08.25 03:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.75
|0.00
|2006.08.25 03:07
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523194
|2006.08.25 03:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.75
|0.00
|2006.08.25 03:07
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523193
|2006.08.25 03:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.75
|0.00
|2006.08.25 03:07
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523192
|2006.08.25 03:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.75
|0.00
|2006.08.25 03:07
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523191
|2006.08.25 03:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.75
|0.00
|2006.08.25 03:06
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523189
|2006.08.25 03:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.75
|0.00
|2006.08.25 03:06
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1523188
|2006.08.25 03:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.75
|0.00
|2006.08.25 03:06
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1522575
|2006.08.25 00:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.48
|116.37
|0.00
|2006.08.25 00:56
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1522289
|2006.08.25 00:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.48
|116.37
|0.00
|2006.08.25 00:06
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1522209
|2006.08.24 23:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.51
|116.40
|0.00
|2006.08.24 23:59
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1522177
|2006.08.24 23:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.63
|0.00
|2006.08.24 23:49
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1522175
|2006.08.24 23:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.63
|0.00
|2006.08.24 23:48
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1522049
|2006.08.24 22:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.54
|116.43
|0.00
|2006.08.24 22:55
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1522005
|2006.08.24 22:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.45
|0.00
|2006.08.24 22:42
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1521800
|2006.08.24 22:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.67
|0.00
|2006.08.24 22:08
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1521721
|2006.08.24 21:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.67
|0.00
|2006.08.24 21:51
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1521690
|2006.08.24 21:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.66
|0.00
|2006.08.24 21:44
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1521648
|2006.08.24 21:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.66
|0.00
|2006.08.24 21:35
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1521490
|2006.08.24 21:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.53
|116.63
|0.00
|2006.08.24 21:21
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1520998
|2006.08.24 19:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.65
|0.00
|2006.08.24 19:20
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1520899
|2006.08.24 19:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.65
|0.00
|2006.08.24 19:13
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1520862
|2006.08.24 19:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.51
|116.40
|0.00
|2006.08.24 19:03
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1520823
|2006.08.24 18:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.51
|116.38
|0.00
|2006.08.24 18:52
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1520700
|2006.08.24 18:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.70
|0.00
|2006.08.24 18:37
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1513225
|2006.08.24 03:14
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.48
|116.35
|0.00
|2006.08.24 03:14
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1513163
|2006.08.24 03:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.51
|116.36
|0.00
|2006.08.24 03:08
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1509169
|2006.08.23 17:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.42
|0.00
|2006.08.23 17:11
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1509141
|2006.08.23 17:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.23 17:09
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1508936
|2006.08.23 17:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.23 17:08
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1501473
|2006.08.23 00:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.48
|116.37
|0.00
|2006.08.23 00:26
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1501276
|2006.08.22 23:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.39
|0.00
|2006.08.23 00:08
|116.53
|0.00
|0.00
|2.57
|8.58
|1501103
|2006.08.22 22:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.45
|0.00
|2006.08.22 22:58
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1501100
|2006.08.22 22:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.45
|0.00
|2006.08.22 22:57
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1500995
|2006.08.22 22:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.71
|0.00
|2006.08.22 22:57
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1500994
|2006.08.22 22:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.71
|0.00
|2006.08.22 22:36
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1500991
|2006.08.22 22:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.71
|0.00
|2006.08.22 22:36
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1500972
|2006.08.22 22:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.22 22:32
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1500950
|2006.08.22 22:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.22 22:28
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1500942
|2006.08.22 22:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.67
|0.00
|2006.08.22 22:26
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1500929
|2006.08.22 22:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.45
|0.00
|2006.08.22 22:24
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1500890
|2006.08.22 22:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.53
|116.64
|0.00
|2006.08.22 22:13
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1500840
|2006.08.22 22:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.39
|0.00
|2006.08.22 22:04
|116.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1500812
|2006.08.22 21:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.45
|0.00
|2006.08.22 21:58
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1500756
|2006.08.22 21:42
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.44
|0.00
|2006.08.22 21:42
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1499029
|2006.08.22 17:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.79
|0.00
|2006.08.22 17:45
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1498975
|2006.08.22 17:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.66
|0.00
|2006.08.22 17:38
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1498667
|2006.08.22 16:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.53
|116.64
|0.00
|2006.08.22 16:45
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1440097
|2006.08.15 14:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.74
|0.00
|2006.08.15 14:11
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1440093
|2006.08.15 14:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.45
|0.00
|2006.08.15 14:11
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1440092
|2006.08.15 14:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.45
|0.00
|2006.08.15 14:10
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1440086
|2006.08.15 14:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.60
|116.75
|0.00
|2006.08.15 14:10
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1440084
|2006.08.15 14:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.74
|0.00
|2006.08.15 14:09
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1440078
|2006.08.15 14:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.43
|0.00
|2006.08.15 14:08
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1440075
|2006.08.15 14:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.43
|0.00
|2006.08.15 14:07
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1440065
|2006.08.15 14:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.43
|0.00
|2006.08.15 14:05
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439954
|2006.08.15 13:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.45
|0.00
|2006.08.15 13:57
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439953
|2006.08.15 13:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.45
|0.00
|2006.08.15 13:57
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439919
|2006.08.15 13:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.41
|0.00
|2006.08.15 13:53
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439891
|2006.08.15 13:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.45
|0.00
|2006.08.15 13:49
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439872
|2006.08.15 13:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.15 13:39
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439855
|2006.08.15 13:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.15 13:33
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439828
|2006.08.15 13:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.45
|0.00
|2006.08.15 13:29
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439817
|2006.08.15 13:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.15 13:20
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439814
|2006.08.15 13:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.42
|0.00
|2006.08.15 13:15
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439783
|2006.08.15 13:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.15 13:12
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439771
|2006.08.15 13:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.68
|0.00
|2006.08.15 13:04
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439746
|2006.08.15 13:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.15 13:01
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439718
|2006.08.15 12:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.15 12:59
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439712
|2006.08.15 12:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.15 12:57
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439689
|2006.08.15 12:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.44
|0.00
|2006.08.15 12:51
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439681
|2006.08.15 12:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.38
|0.00
|2006.08.15 12:51
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439618
|2006.08.15 12:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.74
|0.00
|2006.08.15 12:40
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439572
|2006.08.15 12:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.43
|0.00
|2006.08.15 12:37
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439571
|2006.08.15 12:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.43
|0.00
|2006.08.15 12:36
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439465
|2006.08.15 12:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.45
|0.00
|2006.08.15 12:21
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439256
|2006.08.15 11:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.15 11:45
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439247
|2006.08.15 11:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.47
|0.00
|2006.08.15 11:44
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1439216
|2006.08.15 11:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.42
|0.00
|2006.08.15 11:38
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1438741
|2006.08.15 10:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.72
|0.00
|2006.08.15 11:22
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1438738
|2006.08.15 10:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.72
|0.00
|2006.08.15 10:59
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1437714
|2006.08.15 08:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.72
|0.00
|2006.08.15 08:54
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1437707
|2006.08.15 08:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.72
|0.00
|2006.08.15 08:54
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1437705
|2006.08.15 08:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.72
|0.00
|2006.08.15 08:53
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1437648
|2006.08.15 08:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.39
|0.00
|2006.08.15 08:53
|116.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1437636
|2006.08.15 08:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.69
|0.00
|2006.08.15 08:49
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1437369
|2006.08.15 08:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.42
|0.00
|2006.08.15 08:24
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1437125
|2006.08.15 08:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.71
|0.00
|2006.08.15 08:23
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1437095
|2006.08.15 08:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.66
|0.00
|2006.08.15 08:09
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436862
|2006.08.15 07:21
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.63
|0.00
|2006.08.15 07:21
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436557
|2006.08.15 05:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.40
|0.00
|2006.08.15 05:57
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436470
|2006.08.15 05:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.65
|0.00
|2006.08.15 05:39
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436442
|2006.08.15 05:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.68
|0.00
|2006.08.15 05:24
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436431
|2006.08.15 05:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.54
|116.43
|0.00
|2006.08.15 05:24
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436429
|2006.08.15 05:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.67
|0.00
|2006.08.15 05:23
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436427
|2006.08.15 05:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.67
|0.00
|2006.08.15 05:22
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436424
|2006.08.15 05:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.44
|0.00
|2006.08.15 05:22
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436401
|2006.08.15 05:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.15 05:17
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436398
|2006.08.15 05:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.15 05:17
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436397
|2006.08.15 05:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.48
|0.00
|2006.08.15 05:16
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1436374
|2006.08.15 05:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.47
|0.00
|2006.08.15 05:04
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1435894
|2006.08.15 04:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.70
|0.00
|2006.08.15 04:28
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1435823
|2006.08.15 04:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.69
|0.00
|2006.08.15 04:08
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1435797
|2006.08.15 04:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.48
|0.00
|2006.08.15 04:07
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1435284
|2006.08.15 03:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.45
|0.00
|2006.08.15 03:16
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1435247
|2006.08.15 02:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.67
|0.00
|2006.08.15 02:56
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1435245
|2006.08.15 02:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.67
|0.00
|2006.08.15 02:55
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1435186
|2006.08.15 02:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.63
|0.00
|2006.08.15 02:47
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1434908
|2006.08.15 01:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.75
|0.00
|2006.08.15 01:23
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1434905
|2006.08.15 01:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.75
|0.00
|2006.08.15 01:22
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1434840
|2006.08.15 01:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.73
|0.00
|2006.08.15 01:07
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1434654
|2006.08.15 00:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.72
|0.00
|2006.08.15 00:34
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432896
|2006.08.14 19:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.58
|116.45
|0.00
|2006.08.14 19:23
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432697
|2006.08.14 18:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.46
|0.00
|2006.08.14 19:20
|116.60
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432682
|2006.08.14 18:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.73
|0.00
|2006.08.14 18:26
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432565
|2006.08.14 18:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.54
|116.43
|0.00
|2006.08.14 18:17
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432551
|2006.08.14 18:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.73
|0.00
|2006.08.14 18:15
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432550
|2006.08.14 18:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.73
|0.00
|2006.08.14 18:15
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432548
|2006.08.14 18:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.45
|0.00
|2006.08.14 18:15
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432501
|2006.08.14 18:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.44
|0.00
|2006.08.14 18:08
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432476
|2006.08.14 18:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.72
|0.00
|2006.08.14 18:04
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432475
|2006.08.14 18:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.72
|0.00
|2006.08.14 18:04
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432448
|2006.08.14 18:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.71
|0.00
|2006.08.14 18:01
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1432445
|2006.08.14 18:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.71
|0.00
|2006.08.14 18:01
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1431020
|2006.08.14 15:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.65
|0.00
|2006.08.14 15:01
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1431010
|2006.08.14 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.45
|0.00
|2006.08.14 15:01
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1431003
|2006.08.14 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.42
|0.00
|2006.08.14 15:01
|116.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|1524267
|2006.08.25 07:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.25 07:16
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524266
|2006.08.25 07:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.25 07:16
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524263
|2006.08.25 07:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.57
|0.00
|2006.08.25 07:16
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524262
|2006.08.25 07:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.25 07:15
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524252
|2006.08.25 07:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.81
|0.00
|2006.08.25 07:11
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524166
|2006.08.25 06:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.59
|0.00
|2006.08.25 07:00
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524161
|2006.08.25 06:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.83
|0.00
|2006.08.25 06:59
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524159
|2006.08.25 06:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.83
|0.00
|2006.08.25 06:56
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524054
|2006.08.25 06:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.25 06:50
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524052
|2006.08.25 06:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.59
|0.00
|2006.08.25 06:28
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524028
|2006.08.25 06:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.25 06:23
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524009
|2006.08.25 06:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.25 06:21
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524003
|2006.08.25 06:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.25 06:20
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524002
|2006.08.25 06:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.25 06:20
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1524001
|2006.08.25 06:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.25 06:20
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523999
|2006.08.25 06:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.81
|0.00
|2006.08.25 06:20
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523998
|2006.08.25 06:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.81
|0.00
|2006.08.25 06:19
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523997
|2006.08.25 06:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.81
|0.00
|2006.08.25 06:19
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523995
|2006.08.25 06:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.81
|0.00
|2006.08.25 06:19
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523994
|2006.08.25 06:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.81
|0.00
|2006.08.25 06:19
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523984
|2006.08.25 06:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.59
|0.00
|2006.08.25 06:19
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523764
|2006.08.25 05:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.57
|0.00
|2006.08.25 05:52
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523677
|2006.08.25 05:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.66
|116.55
|0.00
|2006.08.25 05:39
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523672
|2006.08.25 05:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.66
|116.55
|0.00
|2006.08.25 05:38
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523657
|2006.08.25 05:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.67
|116.78
|0.00
|2006.08.25 05:33
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523430
|2006.08.25 04:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.63
|116.78
|0.00
|2006.08.25 04:30
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523427
|2006.08.25 04:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.63
|116.78
|0.00
|2006.08.25 04:30
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523182
|2006.08.25 03:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|116.50
|0.00
|2006.08.25 03:05
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523026
|2006.08.25 02:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.73
|116.92
|0.00
|2006.08.25 02:18
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1523012
|2006.08.25 02:14
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.50
|0.00
|2006.08.25 02:15
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1522990
|2006.08.25 02:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.71
|116.88
|0.00
|2006.08.25 02:12
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1522935
|2006.08.25 02:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.74
|116.85
|0.00
|2006.08.25 02:07
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1522918
|2006.08.25 02:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.74
|116.85
|0.00
|2006.08.25 02:06
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1499587
|2006.08.22 19:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.67
|116.78
|0.00
|2006.08.22 19:09
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1499586
|2006.08.22 19:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.66
|116.55
|0.00
|2006.08.22 19:09
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1499452
|2006.08.22 18:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.67
|116.77
|0.00
|2006.08.22 18:50
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1499149
|2006.08.22 17:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.63
|116.76
|0.00
|2006.08.22 17:57
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1499102
|2006.08.22 17:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|116.46
|0.00
|2006.08.22 17:45
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1435862
|2006.08.15 04:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.49
|0.00
|2006.08.15 04:16
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1435858
|2006.08.15 04:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|116.50
|0.00
|2006.08.15 04:15
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1435772
|2006.08.15 03:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|116.48
|0.00
|2006.08.15 04:00
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1435733
|2006.08.15 03:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.49
|0.00
|2006.08.15 03:55
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1435714
|2006.08.15 03:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.66
|116.53
|0.00
|2006.08.15 03:53
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1435703
|2006.08.15 03:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.66
|116.53
|0.00
|2006.08.15 03:52
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434829
|2006.08.15 01:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|116.48
|0.00
|2006.08.15 01:04
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434828
|2006.08.15 01:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|116.48
|0.00
|2006.08.15 01:03
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434826
|2006.08.15 01:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.63
|116.76
|0.00
|2006.08.15 01:02
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434818
|2006.08.15 01:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.49
|0.00
|2006.08.15 01:02
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434805
|2006.08.15 00:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.67
|116.77
|0.00
|2006.08.15 00:56
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434804
|2006.08.15 00:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.67
|116.77
|0.00
|2006.08.15 00:56
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434482
|2006.08.15 00:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.52
|0.00
|2006.08.15 00:33
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434456
|2006.08.14 23:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.65
|116.55
|0.00
|2006.08.14 23:55
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434387
|2006.08.14 23:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.66
|116.56
|0.00
|2006.08.14 23:36
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434361
|2006.08.14 23:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.80
|0.00
|2006.08.14 23:30
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434276
|2006.08.14 23:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.83
|0.00
|2006.08.14 23:07
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434275
|2006.08.14 23:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.83
|0.00
|2006.08.14 23:07
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434271
|2006.08.14 23:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.58
|0.00
|2006.08.14 23:05
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434265
|2006.08.14 23:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.53
|0.00
|2006.08.14 23:05
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434260
|2006.08.14 23:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.53
|0.00
|2006.08.14 23:03
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434259
|2006.08.14 23:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.59
|0.00
|2006.08.14 23:02
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434181
|2006.08.14 22:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.74
|116.85
|0.00
|2006.08.14 22:57
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1434100
|2006.08.14 22:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.73
|116.62
|0.00
|2006.08.14 22:45
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433938
|2006.08.14 22:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.74
|116.85
|0.00
|2006.08.14 22:31
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433934
|2006.08.14 22:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.74
|116.85
|0.00
|2006.08.14 22:28
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433929
|2006.08.14 22:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.73
|116.60
|0.00
|2006.08.14 22:28
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433907
|2006.08.14 22:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.73
|116.60
|0.00
|2006.08.14 22:27
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433887
|2006.08.14 22:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.57
|0.00
|2006.08.14 22:25
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433857
|2006.08.14 22:14
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.57
|0.00
|2006.08.14 22:15
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433853
|2006.08.14 22:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.14 22:13
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433851
|2006.08.14 22:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.56
|0.00
|2006.08.14 22:12
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433828
|2006.08.14 22:04
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.58
|0.00
|2006.08.14 22:04
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433809
|2006.08.14 21:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.59
|0.00
|2006.08.14 22:00
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433762
|2006.08.14 21:41
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.73
|116.84
|0.00
|2006.08.14 21:41
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433734
|2006.08.14 21:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.59
|0.00
|2006.08.14 21:33
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433725
|2006.08.14 21:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.60
|0.00
|2006.08.14 21:29
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433523
|2006.08.14 20:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.80
|0.00
|2006.08.14 21:24
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433203
|2006.08.14 20:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.66
|116.55
|0.00
|2006.08.14 20:22
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433110
|2006.08.14 19:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.67
|116.80
|0.00
|2006.08.14 19:53
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1433060
|2006.08.14 19:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.67
|116.78
|0.00
|2006.08.14 19:47
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1432958
|2006.08.14 19:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|116.46
|0.00
|2006.08.14 19:35
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1432951
|2006.08.14 19:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.63
|116.73
|0.00
|2006.08.14 19:34
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1432684
|2006.08.14 18:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.63
|116.74
|0.00
|2006.08.14 18:26
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|1500243
|2006.08.22 20:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.81
|116.91
|0.00
|2006.08.22 20:13
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|1499951
|2006.08.22 19:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.77
|116.64
|0.00
|2006.08.22 19:58
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|1499939
|2006.08.22 19:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.79
|116.68
|0.00
|2006.08.22 19:53
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|1499918
|2006.08.22 19:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.81
|116.92
|0.00
|2006.08.22 19:53
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|1535297
|2006.08.28 12:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.95
|116.84
|0.00
|2006.08.28 13:00
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535296
|2006.08.28 12:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.95
|116.84
|0.00
|2006.08.28 12:46
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535289
|2006.08.28 12:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.95
|116.84
|0.00
|2006.08.28 12:46
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535230
|2006.08.28 12:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.12
|0.00
|2006.08.28 12:42
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535161
|2006.08.28 12:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.10
|0.00
|2006.08.28 12:34
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535150
|2006.08.28 12:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.98
|116.85
|0.00
|2006.08.28 12:15
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535136
|2006.08.28 12:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.10
|0.00
|2006.08.28 12:12
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535133
|2006.08.28 12:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.95
|116.84
|0.00
|2006.08.28 12:08
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535080
|2006.08.28 11:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.10
|0.00
|2006.08.28 11:46
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535062
|2006.08.28 11:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.10
|0.00
|2006.08.28 11:40
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535058
|2006.08.28 11:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.10
|0.00
|2006.08.28 11:39
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535055
|2006.08.28 11:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.10
|0.00
|2006.08.28 11:37
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535054
|2006.08.28 11:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.98
|116.85
|0.00
|2006.08.28 11:37
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535034
|2006.08.28 11:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.10
|0.00
|2006.08.28 11:36
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535033
|2006.08.28 11:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.10
|0.00
|2006.08.28 11:35
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535019
|2006.08.28 11:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.12
|0.00
|2006.08.28 11:33
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1535018
|2006.08.28 11:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.12
|0.00
|2006.08.28 11:30
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1534851
|2006.08.28 10:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.95
|116.78
|0.00
|2006.08.28 10:57
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1534320
|2006.08.28 09:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.03
|117.14
|0.00
|2006.08.28 09:50
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1534297
|2006.08.28 09:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.01
|116.88
|0.00
|2006.08.28 09:48
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1534236
|2006.08.28 09:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.03
|117.22
|0.00
|2006.08.28 09:41
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1534130
|2006.08.28 09:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.01
|116.82
|0.00
|2006.08.28 09:27
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1524870
|2006.08.25 08:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.97
|116.86
|0.00
|2006.08.25 08:19
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1524807
|2006.08.25 08:14
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.95
|116.80
|0.00
|2006.08.25 08:14
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1524800
|2006.08.25 08:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.95
|116.80
|0.00
|2006.08.25 08:13
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1524787
|2006.08.25 08:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.95
|116.80
|0.00
|2006.08.25 08:13
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1524628
|2006.08.25 07:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.91
|116.74
|0.00
|2006.08.25 07:59
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1524613
|2006.08.25 07:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.92
|117.09
|0.00
|2006.08.25 07:51
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|1536317
|2006.08.28 14:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.05
|116.92
|0.00
|2006.08.28 14:53
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1536315
|2006.08.28 14:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.05
|116.92
|0.00
|2006.08.28 14:53
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1536313
|2006.08.28 14:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.05
|116.92
|0.00
|2006.08.28 14:53
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1536284
|2006.08.28 14:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.97
|0.00
|2006.08.28 14:49
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1536179
|2006.08.28 14:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.05
|116.88
|0.00
|2006.08.28 14:25
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1536149
|2006.08.28 14:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.05
|116.88
|0.00
|2006.08.28 14:23
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1536091
|2006.08.28 14:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.05
|117.22
|0.00
|2006.08.28 14:21
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1535862
|2006.08.28 13:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.05
|117.22
|0.00
|2006.08.28 13:57
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1535842
|2006.08.28 13:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.05
|117.22
|0.00
|2006.08.28 13:48
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1535835
|2006.08.28 13:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.02
|116.91
|0.00
|2006.08.28 13:46
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1534520
|2006.08.28 10:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.05
|117.15
|0.00
|2006.08.28 10:20
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1534440
|2006.08.28 10:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.02
|116.89
|0.00
|2006.08.28 10:05
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1534339
|2006.08.28 09:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.05
|117.16
|0.00
|2006.08.28 10:02
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1534324
|2006.08.28 09:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.05
|117.16
|0.00
|2006.08.28 09:57
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1534272
|2006.08.28 09:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.05
|117.16
|0.00
|2006.08.28 09:45
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1534270
|2006.08.28 09:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.06
|117.17
|0.00
|2006.08.28 09:43
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533994
|2006.08.28 09:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.09
|116.99
|0.00
|2006.08.28 09:18
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533917
|2006.08.28 09:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.12
|117.25
|0.00
|2006.08.28 09:03
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533916
|2006.08.28 09:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.12
|117.25
|0.00
|2006.08.28 09:02
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533911
|2006.08.28 09:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.12
|117.25
|0.00
|2006.08.28 09:02
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533322
|2006.08.28 08:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.17
|117.28
|0.00
|2006.08.28 08:05
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533321
|2006.08.28 08:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.17
|117.28
|0.00
|2006.08.28 08:05
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533168
|2006.08.28 07:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|117.00
|0.00
|2006.08.28 07:48
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533156
|2006.08.28 07:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.97
|0.00
|2006.08.28 07:44
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533136
|2006.08.28 07:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.95
|0.00
|2006.08.28 07:40
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533135
|2006.08.28 07:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.95
|0.00
|2006.08.28 07:40
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533131
|2006.08.28 07:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.97
|0.00
|2006.08.28 07:39
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533130
|2006.08.28 07:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.97
|0.00
|2006.08.28 07:38
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533129
|2006.08.28 07:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.97
|0.00
|2006.08.28 07:38
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533128
|2006.08.28 07:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.97
|0.00
|2006.08.28 07:38
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533124
|2006.08.28 07:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.97
|0.00
|2006.08.28 07:38
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533093
|2006.08.28 07:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.95
|0.00
|2006.08.28 07:33
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533088
|2006.08.28 07:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.95
|0.00
|2006.08.28 07:32
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533086
|2006.08.28 07:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.97
|0.00
|2006.08.28 07:31
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533061
|2006.08.28 07:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.97
|0.00
|2006.08.28 07:31
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533060
|2006.08.28 07:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.09
|117.22
|0.00
|2006.08.28 07:31
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532989
|2006.08.28 07:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.12
|117.25
|0.00
|2006.08.28 07:20
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532982
|2006.08.28 07:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|116.98
|0.00
|2006.08.28 07:20
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532855
|2006.08.28 07:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|116.98
|0.00
|2006.08.28 07:09
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532847
|2006.08.28 07:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|116.98
|0.00
|2006.08.28 07:02
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532570
|2006.08.28 06:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.12
|117.25
|0.00
|2006.08.28 07:01
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532558
|2006.08.28 06:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|117.00
|0.00
|2006.08.28 06:12
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532552
|2006.08.28 06:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|117.00
|0.00
|2006.08.28 06:11
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532546
|2006.08.28 06:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|117.00
|0.00
|2006.08.28 06:11
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532543
|2006.08.28 06:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|117.00
|0.00
|2006.08.28 06:11
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532541
|2006.08.28 06:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|117.00
|0.00
|2006.08.28 06:11
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532519
|2006.08.28 06:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.08
|116.97
|0.00
|2006.08.28 06:03
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532471
|2006.08.28 05:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.12
|117.25
|0.00
|2006.08.28 05:52
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532365
|2006.08.28 05:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.05
|116.86
|0.00
|2006.08.28 05:36
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1532328
|2006.08.28 05:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.05
|116.92
|0.00
|2006.08.28 05:32
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1529124
|2006.08.25 17:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.17
|117.36
|0.00
|2006.08.25 17:27
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1529120
|2006.08.25 17:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.17
|117.36
|0.00
|2006.08.25 17:27
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1529092
|2006.08.25 17:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.12
|117.31
|0.00
|2006.08.25 17:25
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1529087
|2006.08.25 17:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|116.92
|0.00
|2006.08.25 17:24
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1529084
|2006.08.25 17:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|116.92
|0.00
|2006.08.25 17:23
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1529083
|2006.08.25 17:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.13
|117.23
|0.00
|2006.08.25 17:23
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1529002
|2006.08.25 17:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.12
|116.79
|0.00
|2006.08.25 17:16
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1525652
|2006.08.25 09:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.11
|116.98
|0.00
|2006.08.25 09:53
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1525631
|2006.08.25 09:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.17
|117.28
|0.00
|2006.08.25 09:47
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1525341
|2006.08.25 08:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.12
|116.99
|0.00
|2006.08.25 08:50
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|1533619
|2006.08.28 08:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.07
|0.00
|2006.08.28 08:31
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1533533
|2006.08.28 08:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.19
|117.08
|0.00
|2006.08.28 08:25
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1533532
|2006.08.28 08:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.19
|117.08
|0.00
|2006.08.28 08:24
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1533528
|2006.08.28 08:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.19
|117.08
|0.00
|2006.08.28 08:24
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1533420
|2006.08.28 08:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.16
|117.05
|0.00
|2006.08.28 08:16
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1532196
|2006.08.28 05:06
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.16
|117.06
|0.00
|2006.08.28 05:08
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1532017
|2006.08.28 03:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.31
|0.00
|2006.08.28 03:59
|117.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1532010
|2006.08.28 03:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.16
|117.06
|0.00
|2006.08.28 03:55
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1531931
|2006.08.28 03:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.19
|117.09
|0.00
|2006.08.28 03:35
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1531786
|2006.08.28 02:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.27
|117.40
|0.00
|2006.08.28 02:59
|117.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1531710
|2006.08.28 02:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.09
|0.00
|2006.08.28 02:46
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1531538
|2006.08.28 01:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.27
|117.16
|0.00
|2006.08.28 02:09
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1530740
|2006.08.25 21:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.41
|0.00
|2006.08.25 21:52
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1530739
|2006.08.25 21:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.41
|0.00
|2006.08.25 21:51
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1530680
|2006.08.25 21:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.41
|0.00
|2006.08.25 21:42
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1530498
|2006.08.25 21:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.27
|117.17
|0.00
|2006.08.25 21:03
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1529889
|2006.08.25 18:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.31
|117.44
|0.00
|2006.08.25 18:51
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1529723
|2006.08.25 18:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.31
|117.42
|0.00
|2006.08.25 18:35
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1529314
|2006.08.25 17:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.28
|117.39
|0.00
|2006.08.25 18:22
|117.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1529311
|2006.08.25 17:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.27
|117.40
|0.00
|2006.08.25 17:51
|117.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1529262
|2006.08.25 17:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.27
|117.46
|0.00
|2006.08.25 17:47
|117.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1529219
|2006.08.25 17:41
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.27
|117.44
|0.00
|2006.08.25 17:41
|117.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1528929
|2006.08.25 17:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.16
|116.97
|0.00
|2006.08.25 17:10
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1528821
|2006.08.25 16:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.29
|117.06
|0.00
|2006.08.25 17:00
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1528016
|2006.08.25 15:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.03
|0.00
|2006.08.25 16:00
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1527363
|2006.08.25 14:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.31
|117.44
|0.00
|2006.08.25 14:26
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1527357
|2006.08.25 14:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.31
|117.44
|0.00
|2006.08.25 14:23
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1527063
|2006.08.25 13:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.34
|0.00
|2006.08.25 13:57
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1527055
|2006.08.25 13:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.34
|0.00
|2006.08.25 13:57
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1527027
|2006.08.25 13:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.35
|0.00
|2006.08.25 13:56
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526951
|2006.08.25 13:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.30
|0.00
|2006.08.25 13:39
|117.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526935
|2006.08.25 13:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.09
|0.00
|2006.08.25 13:35
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526802
|2006.08.25 13:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.37
|0.00
|2006.08.25 13:24
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526781
|2006.08.25 13:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.23
|117.12
|0.00
|2006.08.25 13:23
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526780
|2006.08.25 13:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.23
|117.12
|0.00
|2006.08.25 13:22
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526615
|2006.08.25 12:09
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.23
|117.12
|0.00
|2006.08.25 13:22
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526469
|2006.08.25 11:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.41
|0.00
|2006.08.25 12:09
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526427
|2006.08.25 11:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.23
|117.12
|0.00
|2006.08.25 11:58
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526423
|2006.08.25 11:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.23
|117.12
|0.00
|2006.08.25 11:54
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526256
|2006.08.25 11:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.19
|117.09
|0.00
|2006.08.25 11:49
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526124
|2006.08.25 11:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.09
|0.00
|2006.08.25 11:01
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526070
|2006.08.25 10:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.09
|0.00
|2006.08.25 10:56
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1526050
|2006.08.25 10:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.10
|0.00
|2006.08.25 10:52
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1525887
|2006.08.25 10:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.19
|117.08
|0.00
|2006.08.25 10:23
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1525809
|2006.08.25 10:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.23
|117.36
|0.00
|2006.08.25 10:08
|117.22
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1525430
|2006.08.25 09:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.07
|0.00
|2006.08.25 09:02
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1525420
|2006.08.25 09:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.07
|0.00
|2006.08.25 09:00
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1525411
|2006.08.25 08:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.07
|0.00
|2006.08.25 08:59
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1525408
|2006.08.25 08:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.07
|0.00
|2006.08.25 08:59
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1525388
|2006.08.25 08:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.37
|0.00
|2006.08.25 08:56
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1525387
|2006.08.25 08:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.37
|0.00
|2006.08.25 08:56
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|1531497
|2006.08.28 01:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.13
|0.00
|2006.08.28 01:38
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1531481
|2006.08.28 01:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.34
|117.45
|0.00
|2006.08.28 01:36
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1531434
|2006.08.28 01:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.19
|0.00
|2006.08.28 01:27
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530486
|2006.08.25 20:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.17
|0.00
|2006.08.25 21:01
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530458
|2006.08.25 20:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.22
|0.00
|2006.08.25 20:51
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530446
|2006.08.25 20:47
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.22
|0.00
|2006.08.25 20:47
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530399
|2006.08.25 20:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.23
|0.00
|2006.08.25 20:37
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530347
|2006.08.25 20:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.37
|117.48
|0.00
|2006.08.25 20:27
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530345
|2006.08.25 20:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.37
|117.48
|0.00
|2006.08.25 20:26
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530297
|2006.08.25 20:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.37
|117.52
|0.00
|2006.08.25 20:11
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530265
|2006.08.25 20:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.13
|0.00
|2006.08.25 20:00
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530252
|2006.08.25 19:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.16
|0.00
|2006.08.25 19:59
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530250
|2006.08.25 19:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.16
|0.00
|2006.08.25 19:58
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530245
|2006.08.25 19:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.16
|0.00
|2006.08.25 19:58
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530243
|2006.08.25 19:58
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.16
|0.00
|2006.08.25 19:58
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530184
|2006.08.25 19:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.34
|117.53
|0.00
|2006.08.25 19:55
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530176
|2006.08.25 19:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.37
|117.52
|0.00
|2006.08.25 19:47
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530081
|2006.08.25 19:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.23
|0.00
|2006.08.25 19:36
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530029
|2006.08.25 19:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.18
|0.00
|2006.08.25 19:15
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1530001
|2006.08.25 19:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.35
|117.48
|0.00
|2006.08.25 19:06
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1529954
|2006.08.25 19:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.20
|0.00
|2006.08.25 19:00
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528847
|2006.08.25 17:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.19
|0.00
|2006.08.25 17:03
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528797
|2006.08.25 16:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.22
|0.00
|2006.08.25 16:58
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528794
|2006.08.25 16:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.22
|0.00
|2006.08.25 16:56
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528792
|2006.08.25 16:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.22
|0.00
|2006.08.25 16:56
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528765
|2006.08.25 16:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.38
|117.61
|0.00
|2006.08.25 16:55
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528748
|2006.08.25 16:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.17
|0.00
|2006.08.25 16:51
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528740
|2006.08.25 16:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.20
|0.00
|2006.08.25 16:49
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528682
|2006.08.25 16:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.37
|117.24
|0.00
|2006.08.25 16:44
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528677
|2006.08.25 16:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.37
|117.24
|0.00
|2006.08.25 16:43
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528556
|2006.08.25 16:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.36
|117.26
|0.00
|2006.08.25 16:32
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528401
|2006.08.25 16:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.37
|117.60
|0.00
|2006.08.25 16:19
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528395
|2006.08.25 16:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.37
|117.60
|0.00
|2006.08.25 16:19
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1528302
|2006.08.25 16:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.38
|117.55
|0.00
|2006.08.25 16:15
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1527944
|2006.08.25 15:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.13
|0.00
|2006.08.25 15:45
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1527884
|2006.08.25 15:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.34
|117.44
|0.00
|2006.08.25 15:42
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1527852
|2006.08.25 15:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.17
|0.00
|2006.08.25 15:28
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1527847
|2006.08.25 15:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.17
|0.00
|2006.08.25 15:28
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1527846
|2006.08.25 15:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.17
|0.00
|2006.08.25 15:28
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1527841
|2006.08.25 15:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.34
|117.51
|0.00
|2006.08.25 15:26
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1527807
|2006.08.25 15:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.16
|0.00
|2006.08.25 15:26
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1527711
|2006.08.25 14:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.34
|117.45
|0.00
|2006.08.25 14:59
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1527671
|2006.08.25 14:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.33
|117.18
|0.00
|2006.08.25 14:53
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1527469
|2006.08.25 14:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.34
|117.51
|0.00
|2006.08.25 14:52
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|1373149
|2006.08.07 22:52
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2259
|1.2228
|0.0000
|2006.08.07 23:08
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|1374613
|2006.08.08 00:54
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2271
|1.2293
|0.0000
|2006.08.08 01:13
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|1373340
|2006.08.07 23:19
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2264
|1.2223
|0.0000
|2006.08.07 23:49
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|1175847
|2006.07.21 09:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2403
|1.2398
|1.2378
|2006.07.21 09:19
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|1211448
|2006.07.25 16:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2479
|1.2484
|1.2504
|2006.07.25 16:23
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|1153778
|2006.07.19 16:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2500
|1.2600
|1.2490
|2006.07.19 16:08
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|1403583
|2006.08.09 19:56
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2880
|1.2867
|0.0000
|2006.08.09 19:56
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1399522
|2006.08.09 11:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2865
|1.2852
|0.0000
|2006.08.09 11:17
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1379410
|2006.08.08 07:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2823
|1.2837
|0.0000
|2006.08.08 07:37
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1376894
|2006.08.08 04:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2823
|1.2808
|0.0000
|2006.08.08 04:18
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1376757
|2006.08.08 04:09
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2822
|1.2807
|0.0000
|2006.08.08 04:11
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1374295
|2006.08.08 00:24
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2813
|1.2828
|0.0000
|2006.08.08 00:25
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1373826
|2006.08.08 00:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2820
|1.2833
|0.0000
|2006.08.08 00:02
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1373822
|2006.08.08 00:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2820
|1.2832
|0.0000
|2006.08.08 00:00
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1372717
|2006.08.07 21:26
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2846
|1.2859
|0.0000
|2006.08.07 21:27
|1.2845
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1372301
|2006.08.07 20:08
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2837
|1.2823
|0.0000
|2006.08.07 20:09
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1354472
|2006.08.04 14:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2865
|1.2796
|0.0000
|2006.08.04 14:35
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1354420
|2006.08.04 14:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2866
|1.2797
|0.0000
|2006.08.04 14:33
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1354402
|2006.08.04 14:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2866
|1.2797
|0.0000
|2006.08.04 14:33
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1309664
|2006.08.02 07:18
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2824
|1.2837
|0.0000
|2006.08.02 07:19
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1309292
|2006.08.02 06:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2823
|1.2810
|0.0000
|2006.08.02 06:48
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1309288
|2006.08.02 06:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2823
|1.2810
|0.0000
|2006.08.02 06:44
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1308898
|2006.08.02 06:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2827
|1.2840
|0.0000
|2006.08.02 06:14
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1308747
|2006.08.02 05:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2828
|1.2843
|0.0000
|2006.08.02 06:09
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1308400
|2006.08.02 05:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2834
|1.2822
|0.0000
|2006.08.02 05:31
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1307755
|2006.08.02 04:42
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2829
|1.2814
|0.0000
|2006.08.02 04:42
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1307308
|2006.08.02 04:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2823
|1.2810
|0.0000
|2006.08.02 04:02
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1168927
|2006.07.20 18:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8504
|1.8404
|1.8514
|2006.07.20 18:01
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1153605
|2006.07.19 16:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2518
|1.2618
|1.2508
|2006.07.19 16:07
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|1153279
|2006.07.19 16:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2536
|1.2636
|1.2526
|2006.07.19 16:02
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|1151771
|2006.07.19 14:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2565
|1.2665
|1.2555
|2006.07.19 16:00
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|1403386
|2006.08.09 19:26
|sell
|0.90
|usdjpy
|115.17
|115.28
|0.00
|2006.08.09 19:42
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|7.82
|1404477
|2006.08.09 21:21
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2864
|1.2879
|0.0000
|2006.08.09 21:21
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1404426
|2006.08.09 21:13
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2866
|1.2881
|0.0000
|2006.08.09 21:16
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1340892
|2006.08.03 16:58
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2792
|1.2827
|0.0000
|2006.08.03 17:00
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1326792
|2006.08.03 02:59
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2759
|1.2780
|0.0000
|2006.08.03 03:00
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1326638
|2006.08.03 02:52
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2759
|1.2773
|0.0000
|2006.08.03 02:57
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1322841
|2006.08.02 23:39
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2787
|1.2800
|0.0000
|2006.08.02 23:40
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1322462
|2006.08.02 22:19
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2784
|1.2797
|0.0000
|2006.08.02 22:20
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1322380
|2006.08.02 22:02
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2785
|1.2800
|0.0000
|2006.08.02 22:10
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1322016
|2006.08.02 21:34
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2792
|1.2803
|0.0000
|2006.08.02 21:35
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1321218
|2006.08.02 18:50
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2797
|1.2781
|0.0000
|2006.08.02 19:00
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1319334
|2006.08.02 16:42
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2815
|1.2801
|0.0000
|2006.08.02 16:42
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1318825
|2006.08.02 16:13
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2811
|1.2797
|0.0000
|2006.08.02 16:33
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1318470
|2006.08.02 16:01
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2806
|1.2820
|0.0000
|2006.08.02 16:01
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1316683
|2006.08.02 14:25
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2799
|1.2817
|0.0000
|2006.08.02 14:25
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1315275
|2006.08.02 13:15
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2801
|1.2787
|0.0000
|2006.08.02 13:24
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1307260
|2006.08.02 03:56
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2822
|1.2809
|0.0000
|2006.08.02 03:57
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1306965
|2006.08.02 03:23
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2821
|1.2832
|0.0000
|2006.08.02 03:39
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1306240
|2006.08.02 02:17
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2822
|1.2807
|0.0000
|2006.08.02 02:21
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1156621
|2006.07.19 18:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8423
|1.8323
|1.8433
|2006.07.19 19:30
|1.8430
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1149111
|2006.07.19 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8258
|1.8358
|1.8248
|2006.07.19 10:34
|1.8251
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1207394
|2006.07.25 10:20
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2449
|1.2349
|1.2459
|2006.07.25 10:26
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|1206795
|2006.07.25 09:26
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2446
|1.2450
|1.2470
|2006.07.25 09:41
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|1149416
|2006.07.19 10:42
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2551
|1.2451
|1.2561
|2006.07.19 12:15
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|6.37
|1403172
|2006.08.09 18:35
|sell
|0.70
|usdjpy
|115.21
|115.34
|0.00
|2006.08.09 18:35
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|1402850
|2006.08.09 17:28
|buy
|0.70
|usdjpy
|115.20
|115.05
|0.00
|2006.08.09 18:22
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|1402837
|2006.08.09 17:27
|buy
|0.70
|usdjpy
|115.20
|115.05
|0.00
|2006.08.09 17:27
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|1403292
|2006.08.09 19:13
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2888
|1.2901
|0.0000
|2006.08.09 19:14
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1403211
|2006.08.09 18:41
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2888
|1.2901
|0.0000
|2006.08.09 18:41
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1166645
|2006.07.20 14:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8494
|1.8594
|1.8484
|2006.07.20 15:29
|1.8491
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1141083
|2006.07.18 17:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8273
|1.8173
|1.8283
|2006.07.18 18:11
|1.8276
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1140440
|2006.07.18 17:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8269
|1.8169
|1.8279
|2006.07.18 17:32
|1.8272
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1401592
|2006.08.09 14:57
|buy
|0.60
|usdjpy
|115.02
|114.85
|0.00
|2006.08.09 15:00
|115.03
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|1401588
|2006.08.09 14:56
|sell
|0.60
|usdjpy
|115.05
|115.16
|0.00
|2006.08.09 14:57
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|1402696
|2006.08.09 17:07
|buy
|0.60
|usdjpy
|115.11
|114.98
|0.00
|2006.08.09 17:10
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|1402363
|2006.08.09 16:19
|sell
|0.60
|usdjpy
|115.09
|115.24
|0.00
|2006.08.09 16:20
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|1402173
|2006.08.09 15:50
|buy
|0.60
|usdjpy
|115.11
|114.98
|0.00
|2006.08.09 15:50
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|1401859
|2006.08.09 15:20
|sell
|0.60
|usdjpy
|115.10
|115.21
|0.00
|2006.08.09 15:37
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|1402778
|2006.08.09 17:19
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2880
|1.2863
|0.0000
|2006.08.09 17:24
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1402225
|2006.08.09 15:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2878
|1.2893
|0.0000
|2006.08.09 16:01
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1402221
|2006.08.09 15:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2878
|1.2893
|0.0000
|2006.08.09 15:59
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1402207
|2006.08.09 15:57
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2874
|1.2863
|0.0000
|2006.08.09 15:58
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1402182
|2006.08.09 15:51
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2877
|1.2866
|0.0000
|2006.08.09 15:53
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1402176
|2006.08.09 15:51
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2877
|1.2866
|0.0000
|2006.08.09 15:51
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1167274
|2006.07.20 15:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8497
|1.8397
|1.8507
|2006.07.20 16:05
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1139798
|2006.07.18 16:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8260
|1.8360
|1.8250
|2006.07.18 16:33
|1.8255
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1138658
|2006.07.18 15:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8319
|1.8269
|1.8329
|2006.07.18 15:26
|1.8324
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1213009
|2006.07.25 17:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2528
|1.2428
|1.2538
|2006.07.25 17:33
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|1139837
|2006.07.18 16:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2533
|1.2536
|1.2556
|2006.07.18 16:38
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|1401203
|2006.08.09 14:10
|sell
|0.50
|usdjpy
|115.03
|115.16
|0.00
|2006.08.09 14:17
|115.02
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|1401644
|2006.08.09 15:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2881
|1.2871
|0.0000
|2006.08.09 15:05
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1401478
|2006.08.09 14:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2884
|1.2894
|0.0000
|2006.08.09 14:41
|1.2883
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1401347
|2006.08.09 14:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2884
|1.2873
|0.0000
|2006.08.09 14:23
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1175798
|2006.07.21 09:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8541
|1.8441
|1.8551
|2006.07.21 09:17
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1140037
|2006.07.18 16:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8258
|1.8158
|1.8268
|2006.07.18 17:07
|1.8260
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1213310
|2006.07.25 17:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2536
|1.2436
|1.2546
|2006.07.25 18:02
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|1211257
|2006.07.25 16:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2474
|1.2478
|1.2498
|2006.07.25 16:18
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|1153337
|2006.07.19 16:02
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2523
|1.2623
|1.2513
|2006.07.19 16:06
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|1153246
|2006.07.19 16:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2550
|1.2546
|1.2526
|2006.07.19 16:02
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|1153017
|2006.07.19 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2551
|1.2651
|1.2541
|2006.07.19 16:01
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|1151454
|2006.07.19 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2587
|1.2487
|1.2597
|2006.07.19 14:30
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|1170098
|2006.07.20 20:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8506
|1.8406
|1.8516
|2006.07.20 20:15
|1.8507
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1153102
|2006.07.19 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8328
|1.8228
|1.8338
|2006.07.19 16:01
|1.8330
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1149013
|2006.07.19 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8279
|1.8379
|1.8269
|2006.07.19 10:30
|1.8277
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1206782
|2006.07.25 09:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2449
|1.2349
|1.2459
|2006.07.25 09:41
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|1175807
|2006.07.21 09:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2399
|1.2499
|1.2389
|2006.07.21 09:19
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|1211604
|2006.07.25 16:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2489
|1.2389
|1.2499
|2006.07.25 17:09
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|1211437
|2006.07.25 16:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2482
|1.2382
|1.2492
|2006.07.25 16:23
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|1166640
|2006.07.20 14:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8491
|1.8591
|1.8481
|2006.07.20 15:29
|1.8490
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1153046
|2006.07.19 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8322
|1.8222
|1.8332
|2006.07.19 16:01
|1.8323
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1202875
|2006.07.25 03:02
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2479
|1.2379
|1.2489
|2006.07.25 03:31
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1163934
|2006.07.20 10:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8467
|1.8367
|1.8477
|2006.07.20 10:44
|1.8467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1149290
|2006.07.19 10:35
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2554
|1.2454
|1.2564
|2006.07.19 12:15
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1140005
|2006.07.18 16:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2529
|1.2629
|1.2519
|2006.07.18 17:33
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1139112
|2006.07.18 15:46
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8290
|1.8390
|1.8280
|2006.07.18 15:56
|1.8290
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1140999
|2006.07.18 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8276
|1.8176
|1.8286
|2006.07.18 18:11
|1.8275
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1140439
|2006.07.18 17:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8272
|1.8172
|1.8282
|2006.07.18 17:32
|1.8271
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1153028
|2006.07.19 16:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2561
|1.2661
|1.2551
|2006.07.19 16:01
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|1140004
|2006.07.18 16:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2526
|1.2626
|1.2516
|2006.07.18 17:33
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|1206960
|2006.07.25 09:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2451
|1.2351
|1.2461
|2006.07.25 10:26
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|1167865
|2006.07.20 16:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8498
|1.8598
|1.8488
|2006.07.20 17:22
|1.8499
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1140009
|2006.07.18 16:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8261
|1.8161
|1.8271
|2006.07.18 17:07
|1.8259
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1139797
|2006.07.18 16:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2537
|1.2437
|1.2547
|2006.07.18 16:38
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|1153305
|2006.07.19 16:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2520
|1.2620
|1.2510
|2006.07.19 16:06
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|1206939
|2006.07.25 09:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2454
|1.2354
|1.2464
|2006.07.25 10:26
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|1170063
|2006.07.20 20:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8509
|1.8409
|1.8519
|2006.07.20 20:15
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1167863
|2006.07.20 16:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8495
|1.8595
|1.8485
|2006.07.20 17:22
|1.8498
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1151413
|2006.07.19 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2579
|1.2479
|1.2589
|2006.07.19 14:30
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|1177222
|2006.07.21 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8553
|1.8453
|1.8563
|2006.07.21 10:33
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1139102
|2006.07.18 15:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8287
|1.8387
|1.8277
|2006.07.18 15:56
|1.8289
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1149232
|2006.07.19 10:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2560
|1.2460
|1.2570
|2006.07.19 12:15
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|1177225
|2006.07.21 10:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8550
|1.8450
|1.8560
|2006.07.21 10:33
|1.8547
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1168908
|2006.07.20 18:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8507
|1.8407
|1.8517
|2006.07.20 18:01
|1.8504
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1163922
|2006.07.20 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8472
|1.8372
|1.8482
|2006.07.20 10:44
|1.8466
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1139092
|2006.07.18 15:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8284
|1.8384
|1.8274
|2006.07.18 15:56
|1.8290
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1153339
|2006.07.19 16:02
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2527
|1.2627
|1.2517
|2006.07.19 16:06
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|1168900
|2006.07.20 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8510
|1.8410
|1.8520
|2006.07.20 18:01
|1.8503
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1149284
|2006.07.19 10:35
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2557
|1.2457
|1.2567
|2006.07.19 12:15
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.97
|1153334
|2006.07.19 16:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2518
|1.2623
|1.2513
|2006.07.19 16:06
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|1202700
|2006.07.25 02:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2489
|1.2389
|1.2499
|2006.07.25 03:32
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.01
|1202739
|2006.07.25 02:38
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2486
|1.2386
|1.2496
|2006.07.25 03:32
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.62
|1207796
|2006.07.25 10:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2465
|1.2365
|1.2475
|2006.07.25 16:05
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.64
|1151482
|2006.07.19 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2594
|1.2494
|1.2604
|2006.07.19 14:32
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.33
|1153198
|2006.07.19 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8336
|1.8236
|1.8346
|2006.07.19 16:02
|1.8325
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1151509
|2006.07.19 14:31
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2594
|1.2489
|1.2599
|2006.07.19 14:32
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.71
|1202779
|2006.07.25 02:45
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2483
|1.2383
|1.2493
|2006.07.25 03:31
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.82
|1151507
|2006.07.19 14:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2591
|1.2491
|1.2601
|2006.07.19 14:32
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.90
|1207881
|2006.07.25 10:46
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2458
|1.2358
|1.2468
|2006.07.25 16:05
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.06
|1207801
|2006.07.25 10:40
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2461
|1.2361
|1.2471
|2006.07.25 16:05
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.06
|1498500
|2006.08.22 16:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.67
|0.00
|2006.08.22 16:29
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.16
|1153201
|2006.07.19 16:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8336
|1.8231
|1.8341
|2006.07.19 16:02
|1.8325
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1208113
|2006.07.25 11:11
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2454
|1.2354
|1.2464
|2006.07.25 16:05
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.70
|1153211
|2006.07.19 16:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8333
|1.8233
|1.8343
|2006.07.19 16:02
|1.8325
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1402249
|2006.08.09 16:01
|buy
|0.70
|usdjpy
|115.14
|115.04
|0.00
|2006.08.09 16:15
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.85
|1155381
|2006.07.19 17:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2510
|1.2410
|1.2520
|2006.07.20 14:32
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.66
|-67.60
|1213914
|2006.07.25 18:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2543
|1.2443
|1.2553
|2006.07.26 20:01
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.22
|-80.37
|1527272
|2006.08.25 14:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.34
|0.00
|2006.08.25 14:23
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.22
|1525559
|2006.08.25 09:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.22
|117.12
|0.00
|2006.08.25 09:45
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.38
|1533995
|2006.08.28 09:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.09
|116.99
|0.00
|2006.08.28 09:26
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.48
|1522784
|2006.08.25 01:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.64
|116.74
|0.00
|2006.08.25 02:05
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.64
|1523604
|2006.08.25 05:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.69
|0.00
|2006.08.25 05:31
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.70
|1431045
|2006.08.14 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.55
|116.45
|0.00
|2006.08.14 15:33
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.87
|1515571
|2006.08.24 10:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.50
|116.40
|0.00
|2006.08.24 10:02
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.92
|1516690
|2006.08.24 12:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.26
|0.00
|2006.08.24 12:51
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.02
|1491496
|2006.08.22 04:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.18
|116.08
|0.00
|2006.08.22 06:47
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.15
|1488885
|2006.08.21 23:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.97
|0.00
|2006.08.21 23:37
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.23
|1524923
|2006.08.25 08:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.03
|117.14
|0.00
|2006.08.25 08:28
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.90
|1533666
|2006.08.28 08:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.20
|117.09
|0.00
|2006.08.28 08:59
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.94
|1534764
|2006.08.28 10:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.04
|116.93
|0.00
|2006.08.28 10:41
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.07
|1523057
|2006.08.25 02:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.59
|0.00
|2006.08.25 03:03
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.35
|1498831
|2006.08.22 17:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.56
|0.00
|2006.08.22 17:36
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.36
|1438371
|2006.08.15 10:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.56
|0.00
|2006.08.15 10:59
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.36
|1508079
|2006.08.23 16:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.39
|116.50
|0.00
|2006.08.23 16:23
|116.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.42
|1503153
|2006.08.23 03:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.37
|116.48
|0.00
|2006.08.23 03:32
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.44
|1507873
|2006.08.23 16:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.25
|116.36
|0.00
|2006.08.23 16:16
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.51
|1425381
|2006.08.11 14:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.21
|116.32
|0.00
|2006.08.11 14:31
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.55
|1437845
|2006.08.15 09:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.33
|0.00
|2006.08.15 09:10
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.56
|1425330
|2006.08.11 14:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.16
|116.27
|0.00
|2006.08.11 14:30
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.59
|1493340
|2006.08.22 09:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.14
|116.25
|0.00
|2006.08.22 09:49
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.62
|1490619
|2006.08.22 02:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.09
|116.20
|0.00
|2006.08.22 02:33
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.66
|1494751
|2006.08.22 11:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.29
|116.18
|0.00
|2006.08.22 11:14
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.68
|1430180
|2006.08.14 01:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.19
|0.00
|2006.08.14 01:51
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.68
|1473301
|2006.08.18 13:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|115.98
|0.00
|2006.08.18 13:31
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.84
|1468993
|2006.08.18 05:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.08
|115.97
|0.00
|2006.08.18 06:06
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.86
|1466361
|2006.08.17 20:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.05
|115.94
|0.00
|2006.08.17 21:13
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.88
|1475531
|2006.08.18 16:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.75
|115.86
|0.00
|2006.08.18 16:16
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.94
|1467842
|2006.08.18 01:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.98
|115.87
|0.00
|2006.08.18 02:11
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.95
|1473065
|2006.08.18 13:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.73
|115.84
|0.00
|2006.08.18 13:14
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.96
|1450970
|2006.08.16 20:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.95
|115.84
|0.00
|2006.08.16 21:32
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.96
|1484259
|2006.08.21 13:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.70
|115.81
|0.00
|2006.08.21 13:38
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.98
|1480546
|2006.08.21 06:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.62
|115.73
|0.00
|2006.08.21 08:18
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.05
|1421371
|2006.08.11 08:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.56
|115.67
|0.00
|2006.08.11 08:18
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.09
|1421687
|2006.08.11 08:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.77
|115.66
|0.00
|2006.08.11 08:28
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.11
|1463713
|2006.08.17 18:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.50
|115.61
|0.00
|2006.08.17 18:27
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.15
|1481712
|2006.08.21 08:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.72
|115.61
|0.00
|2006.08.21 08:56
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.16
|1463136
|2006.08.17 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.45
|115.56
|0.00
|2006.08.17 18:00
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.18
|1456101
|2006.08.17 10:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.30
|115.41
|0.00
|2006.08.17 11:19
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.31
|1523480
|2006.08.25 04:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2784
|0.0000
|2006.08.25 05:12
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1513052
|2006.08.24 03:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2775
|1.2765
|0.0000
|2006.08.24 03:07
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1508917
|2006.08.23 17:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2791
|1.2781
|0.0000
|2006.08.23 17:02
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1505060
|2006.08.23 09:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2823
|1.2833
|0.0000
|2006.08.23 09:36
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1500479
|2006.08.22 20:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2805
|0.0000
|2006.08.22 21:01
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1475194
|2006.08.18 15:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2823
|1.2833
|0.0000
|2006.08.18 15:48
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1448222
|2006.08.16 14:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2798
|1.2808
|0.0000
|2006.08.16 14:30
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1442448
|2006.08.15 19:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2797
|0.0000
|2006.08.15 19:03
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1440243
|2006.08.15 14:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2748
|1.2758
|0.0000
|2006.08.15 14:30
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1439083
|2006.08.15 11:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.2712
|0.0000
|2006.08.15 11:26
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1437830
|2006.08.15 09:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2721
|1.2731
|0.0000
|2006.08.15 09:25
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1435346
|2006.08.15 03:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2726
|1.2716
|0.0000
|2006.08.15 03:37
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1399204
|2006.08.09 10:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2873
|1.2863
|0.0000
|2006.08.09 10:59
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1153513
|2006.07.19 16:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8310
|1.8410
|1.8300
|2006.07.19 18:55
|1.8410
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1316811
|2006.08.02 14:29
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2792
|1.2807
|0.0000
|2006.08.02 15:14
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|1534070
|2006.08.28 09:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2805
|1.2816
|0.0000
|2006.08.28 09:29
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1532237
|2006.08.28 05:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2793
|0.0000
|2006.08.28 05:27
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1528701
|2006.08.25 16:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2742
|1.2753
|0.0000
|2006.08.25 16:57
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1524529
|2006.08.25 07:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.08.25 08:26
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1507793
|2006.08.23 16:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2843
|1.2832
|0.0000
|2006.08.23 16:12
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1504995
|2006.08.23 09:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|2006.08.23 09:27
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1504812
|2006.08.23 08:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2799
|1.2810
|0.0000
|2006.08.23 08:57
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1497623
|2006.08.22 14:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2814
|1.2803
|0.0000
|2006.08.22 15:06
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1492973
|2006.08.22 08:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|1.2881
|0.0000
|2006.08.22 08:42
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1488142
|2006.08.21 20:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2901
|1.2890
|0.0000
|2006.08.21 21:15
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1464510
|2006.08.17 18:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2844
|1.2833
|0.0000
|2006.08.17 19:18
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1438626
|2006.08.15 10:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2718
|0.0000
|2006.08.15 11:03
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1436860
|2006.08.15 07:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2748
|0.0000
|2006.08.15 07:27
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1435582
|2006.08.15 03:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2715
|1.2704
|0.0000
|2006.08.15 03:50
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1433279
|2006.08.14 20:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2726
|1.2715
|0.0000
|2006.08.14 20:30
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1432990
|2006.08.14 19:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|1.2718
|0.0000
|2006.08.14 19:57
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1429323
|2006.08.11 22:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2722
|1.2711
|0.0000
|2006.08.14 00:08
|1.2711
|0.00
|0.00
|-3.50
|-110.00
|1421496
|2006.08.11 08:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2771
|1.2760
|0.0000
|2006.08.11 08:23
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1420945
|2006.08.11 06:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|1.2785
|0.0000
|2006.08.11 07:26
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|1525507
|2006.08.25 09:16
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.13
|117.26
|0.00
|2006.08.25 09:30
|117.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.86
|1535388
|2006.08.28 13:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.98
|117.11
|0.00
|2006.08.28 13:28
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.01
|1528863
|2006.08.25 17:06
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.26
|117.13
|0.00
|2006.08.25 17:07
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.03
|1524373
|2006.08.25 07:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.77
|116.90
|0.00
|2006.08.25 07:49
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.21
|1435362
|2006.08.15 03:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.59
|116.72
|0.00
|2006.08.15 03:37
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.38
|1508442
|2006.08.23 16:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.58
|0.00
|2006.08.23 16:40
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.51
|1434915
|2006.08.15 01:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|116.48
|0.00
|2006.08.15 02:02
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.61
|1517277
|2006.08.24 14:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.30
|116.43
|0.00
|2006.08.24 14:30
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.66
|1431760
|2006.08.14 16:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.45
|116.32
|0.00
|2006.08.14 16:23
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.76
|1504286
|2006.08.23 07:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 08:55
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.77
|1503292
|2006.08.23 03:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.31
|0.00
|2006.08.23 04:54
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.77
|1429012
|2006.08.11 21:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.36
|116.23
|0.00
|2006.08.11 22:05
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.85
|1507612
|2006.08.23 16:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.26
|116.13
|0.00
|2006.08.23 16:03
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.94
|1465140
|2006.08.17 19:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.08
|0.00
|2006.08.17 19:57
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.99
|1467032
|2006.08.17 23:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.93
|116.06
|0.00
|2006.08.17 23:39
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.01
|1450833
|2006.08.16 20:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|116.00
|0.00
|2006.08.16 20:50
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.07
|1453050
|2006.08.17 00:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.80
|115.93
|0.00
|2006.08.17 01:02
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.14
|1449164
|2006.08.16 15:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.75
|115.88
|0.00
|2006.08.16 16:30
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.17
|1421498
|2006.08.11 08:18
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.64
|115.77
|0.00
|2006.08.11 08:21
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.29
|1463880
|2006.08.17 18:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.63
|115.76
|0.00
|2006.08.17 18:51
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.30
|1484069
|2006.08.21 12:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.59
|115.72
|0.00
|2006.08.21 13:21
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.34
|1471863
|2006.08.18 11:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.70
|0.00
|2006.08.18 11:21
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.36
|1475193
|2006.08.18 15:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.75
|115.62
|0.00
|2006.08.18 15:49
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.44
|1482527
|2006.08.21 09:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.46
|115.59
|0.00
|2006.08.21 10:26
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.47
|1455091
|2006.08.17 09:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.54
|115.41
|0.00
|2006.08.17 09:19
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.64
|1403795
|2006.08.09 20:18
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2872
|1.2859
|0.0000
|2006.08.09 20:57
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.00
|1400403
|2006.08.09 12:43
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2892
|1.2905
|0.0000
|2006.08.09 12:55
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.00
|1529175
|2006.08.25 17:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.14
|117.29
|0.00
|2006.08.25 17:41
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.89
|1385537
|2006.08.08 14:26
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2844
|1.2828
|0.0000
|2006.08.08 14:40
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1374966
|2006.08.08 01:39
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2813
|1.2829
|0.0000
|2006.08.08 02:40
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1520285
|2006.08.24 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.43
|116.58
|0.00
|2006.08.24 18:35
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.67
|1500442
|2006.08.22 20:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.55
|0.00
|2006.08.22 21:42
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.70
|1495421
|2006.08.22 11:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.20
|116.35
|0.00
|2006.08.22 12:10
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.91
|1470171
|2006.08.18 08:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.92
|116.07
|0.00
|2006.08.18 10:03
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.23
|1426373
|2006.08.11 15:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.19
|116.04
|0.00
|2006.08.11 15:35
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.28
|1448884
|2006.08.16 15:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.83
|115.68
|0.00
|2006.08.16 15:20
|115.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.67
|1522983
|2006.08.25 02:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2755
|1.2768
|0.0000
|2006.08.25 02:29
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1520040
|2006.08.24 17:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2776
|1.2763
|0.0000
|2006.08.24 17:55
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1507401
|2006.08.23 15:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2830
|1.2843
|0.0000
|2006.08.23 16:00
|1.2843
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1501032
|2006.08.22 22:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2799
|1.2812
|0.0000
|2006.08.22 23:26
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1499690
|2006.08.22 19:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2800
|1.2787
|0.0000
|2006.08.22 20:01
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1496776
|2006.08.22 13:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|2006.08.22 13:56
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1495515
|2006.08.22 11:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2844
|1.2831
|0.0000
|2006.08.22 12:14
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1495425
|2006.08.22 11:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2855
|1.2842
|0.0000
|2006.08.22 11:54
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1487095
|2006.08.21 18:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2911
|1.2898
|0.0000
|2006.08.21 20:00
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1485738
|2006.08.21 15:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2921
|1.2934
|0.0000
|2006.08.21 16:00
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1484713
|2006.08.21 14:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2896
|1.2909
|0.0000
|2006.08.21 14:09
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1481719
|2006.08.21 08:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2878
|1.2891
|0.0000
|2006.08.21 08:56
|1.2891
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1474847
|2006.08.18 15:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2816
|0.0000
|2006.08.18 15:02
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1463138
|2006.08.17 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2866
|1.2853
|0.0000
|2006.08.17 18:00
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1430368
|2006.08.14 02:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2731
|1.2744
|0.0000
|2006.08.14 02:47
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1427688
|2006.08.11 18:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2750
|1.2737
|0.0000
|2006.08.11 18:31
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1426834
|2006.08.11 16:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2773
|0.0000
|2006.08.11 16:31
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1357843
|2006.08.04 22:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2875
|1.2888
|0.0000
|2006.08.07 00:13
|1.2888
|0.00
|0.00
|1.50
|-130.00
|1155431
|2006.07.19 17:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2507
|1.2407
|1.2517
|2006.07.20 14:33
|1.2426
|0.00
|0.00
|1.32
|-130.37
|1309847
|2006.08.02 07:39
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2829
|1.2812
|0.0000
|2006.08.02 09:26
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|1528088
|2006.08.25 16:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.23
|117.40
|0.00
|2006.08.25 16:15
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.80
|1440216
|2006.08.15 14:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.51
|116.34
|0.00
|2006.08.15 14:30
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.12
|1440265
|2006.08.15 14:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.44
|116.27
|0.00
|2006.08.15 14:47
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.21
|1490132
|2006.08.22 01:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.95
|116.12
|0.00
|2006.08.22 02:29
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.40
|1448159
|2006.08.16 14:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.22
|116.05
|0.00
|2006.08.16 14:30
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.52
|1448206
|2006.08.16 14:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.11
|115.94
|0.00
|2006.08.16 14:31
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.64
|1422762
|2006.08.11 10:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.71
|115.88
|0.00
|2006.08.11 10:28
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.69
|1398792
|2006.08.09 10:06
|buy
|1.30
|usdjpy
|115.27
|115.14
|0.00
|2006.08.09 10:18
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.78
|1472736
|2006.08.18 12:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.63
|115.80
|0.00
|2006.08.18 12:58
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.80
|1448482
|2006.08.16 14:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.97
|115.80
|0.00
|2006.08.16 14:36
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.80
|1454254
|2006.08.17 03:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.69
|115.52
|0.00
|2006.08.17 09:12
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.16
|1531618
|2006.08.28 02:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2777
|0.0000
|2006.08.28 03:46
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1528868
|2006.08.25 17:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2752
|1.2767
|0.0000
|2006.08.25 17:07
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1509377
|2006.08.23 17:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2802
|0.0000
|2006.08.23 18:09
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1494480
|2006.08.22 11:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2872
|1.2857
|0.0000
|2006.08.22 11:00
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1475527
|2006.08.18 16:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2829
|1.2814
|0.0000
|2006.08.18 16:13
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1460128
|2006.08.17 14:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2864
|1.2879
|0.0000
|2006.08.17 14:49
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1432222
|2006.08.14 17:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2741
|1.2726
|0.0000
|2006.08.14 18:22
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1397994
|2006.08.09 08:54
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2828
|1.2839
|0.0000
|2006.08.09 09:01
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.00
|1214369
|2006.07.25 18:24
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2540
|1.2440
|1.2550
|2006.07.26 20:08
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.44
|-160.77
|1522731
|2006.08.25 01:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.49
|116.68
|0.00
|2006.08.25 01:51
|116.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.84
|1518623
|2006.08.24 16:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.25
|116.44
|0.00
|2006.08.24 18:00
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.17
|1427016
|2006.08.11 16:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.98
|116.17
|0.00
|2006.08.11 17:22
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.53
|1398705
|2006.08.09 10:03
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2850
|1.2863
|0.0000
|2006.08.09 10:06
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.00
|1528085
|2006.08.25 16:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2741
|0.0000
|2006.08.25 16:07
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|1493206
|2006.08.22 08:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2881
|1.2864
|0.0000
|2006.08.22 10:23
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|1440561
|2006.08.15 14:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2779
|0.0000
|2006.08.15 14:50
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|1436984
|2006.08.15 07:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2748
|1.2731
|0.0000
|2006.08.15 08:14
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|1426422
|2006.08.11 15:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2741
|1.2758
|0.0000
|2006.08.11 15:46
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|1397184
|2006.08.09 07:45
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2803
|1.2816
|0.0000
|2006.08.09 08:01
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.00
|1400687
|2006.08.09 13:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.85
|115.06
|0.00
|2006.08.09 14:10
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.50
|1489310
|2006.08.22 00:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2880
|1.2861
|0.0000
|2006.08.22 00:35
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|1475571
|2006.08.18 16:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2818
|1.2799
|0.0000
|2006.08.18 16:23
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|1465833
|2006.08.17 20:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2819
|1.2800
|0.0000
|2006.08.17 20:02
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|1396617
|2006.08.09 06:49
|sell
|1.90
|eurusd
|1.2792
|1.2802
|0.0000
|2006.08.09 06:55
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|1394879
|2006.08.09 02:11
|sell
|2.00
|usdjpy
|115.56
|115.67
|0.00
|2006.08.09 02:23
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.18
|1396709
|2006.08.09 07:00
|buy
|2.00
|usdjpy
|115.57
|115.46
|0.00
|2006.08.09 07:04
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.54
|1153519
|2006.07.19 16:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8315
|1.8415
|1.8305
|2006.07.19 18:55
|1.8411
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|1400153
|2006.08.09 12:19
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2875
|1.2890
|0.0000
|2006.08.09 12:35
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.00
|1481804
|2006.08.21 08:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2884
|1.2905
|0.0000
|2006.08.21 09:50
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|1497126
|2006.08.22 14:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.31
|116.56
|0.00
|2006.08.22 16:25
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-214.46
|1425573
|2006.08.11 14:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.39
|116.14
|0.00
|2006.08.11 14:58
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.26
|1508110
|2006.08.23 16:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2822
|1.2799
|0.0000
|2006.08.23 16:31
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|1155433
|2006.07.19 17:07
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2504
|1.2404
|1.2514
|2006.07.20 14:32
|1.2428
|0.00
|0.00
|2.64
|-244.61
|1392595
|2006.08.08 22:31
|sell
|2.20
|usdjpy
|115.23
|115.36
|0.00
|2006.08.08 23:41
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-247.92
|1518673
|2006.08.24 16:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2819
|1.2792
|0.0000
|2006.08.24 16:53
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|1515546
|2006.08.24 10:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2782
|1.2809
|0.0000
|2006.08.24 10:02
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|1515476
|2006.08.24 10:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2797
|0.0000
|2006.08.24 10:01
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|1435693
|2006.08.15 03:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2706
|1.2735
|0.0000
|2006.08.15 05:19
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|-290.00
|1391961
|2006.08.08 21:19
|sell
|3.40
|usdjpy
|115.06
|115.16
|0.00
|2006.08.08 21:20
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-295.24
|1369284
|2006.08.07 15:52
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2879
|1.2845
|0.0000
|2006.08.07 19:15
|1.2845
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.00
|1392383
|2006.08.08 22:01
|sell
|2.80
|usdjpy
|115.09
|115.22
|0.00
|2006.08.08 22:18
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-315.92
|1214567
|2006.07.25 18:34
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2537
|1.2437
|1.2547
|2006.07.26 20:08
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.88
|-321.62
|1421980
|2006.08.11 08:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2757
|1.2790
|0.0000
|2006.08.11 09:50
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.00
|1153520
|2006.07.19 16:04
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8323
|1.8423
|1.8313
|2006.07.19 18:55
|1.8412
|0.00
|0.00
|0.00
|-356.00
|1416768
|2006.08.10 18:28
|sell
|4.10
|usdjpy
|115.42
|115.53
|0.00
|2006.08.10 18:31
|115.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-390.34
|1298325
|2006.08.01 14:37
|buy
|3.10
|gbpusd
|1.8659
|1.8645
|1.8666
|2006.08.01 14:42
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-434.00
|1414788
|2006.08.10 16:33
|buy
|3.40
|eurusd
|1.2784
|1.2771
|0.0000
|2006.08.10 16:35
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-442.00
|1155555
|2006.07.19 17:13
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2501
|1.2401
|1.2511
|2006.07.20 14:32
|1.2426
|0.00
|0.00
|5.29
|-482.86
|1298266
|2006.08.01 14:37
|buy
|3.80
|gbpusd
|1.8671
|1.8658
|0.0000
|2006.08.01 14:37
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-494.00
|1448278
|2006.08.16 14:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2821
|1.2892
|0.0000
|2006.08.17 13:38
|1.2877
|0.00
|0.00
|4.50
|-560.00
|1407088
|2006.08.10 03:22
|buy
|6.10
|usdjpy
|115.29
|115.18
|0.00
|2006.08.10 03:24
|115.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-582.57
|1417174
|2006.08.10 19:54
|sell
|3.60
|eurusd
|1.2775
|1.2794
|0.0000
|2006.08.10 20:49
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|-684.00
|1153583
|2006.07.19 16:06
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8327
|1.8427
|1.8317
|2006.07.19 18:55
|1.8413
|0.00
|0.00
|0.00
|-688.00
|1407811
|2006.08.10 06:09
|buy
|7.80
|usdjpy
|115.14
|115.03
|115.16
|2006.08.10 07:07
|115.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-745.89
|1290871
|2006.08.01 03:41
|buy
|5.10
|gbpusd
|1.8666
|1.8650
|0.0000
|2006.08.01 03:42
|1.8650
|0.00
|0.00
|0.00
|-816.00
|1414075
|2006.08.10 16:02
|buy
|4.60
|eurusd
|1.2820
|1.2801
|0.0000
|2006.08.10 16:16
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|-874.00
|1155563
|2006.07.19 17:14
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2497
|1.2397
|1.2507
|2006.07.20 14:32
|1.2428
|0.00
|0.00
|10.57
|-888.32
|1294440
|2006.08.01 08:51
|sell
|5.40
|gbpusd
|1.8638
|1.8657
|0.0000
|2006.08.01 09:15
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 026.00
|1412531
|2006.08.10 14:31
|buy
|5.00
|eurusd
|1.2858
|1.2837
|0.0000
|2006.08.10 14:36
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 050.00
|1153610
|2006.07.19 16:06
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8331
|1.8431
|1.8321
|2006.07.19 18:55
|1.8410
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 264.00
|1390440
|2006.08.08 20:22
|buy
|4.10
|eurusd
|1.2872
|1.2841
|0.0000
|2006.08.08 20:23
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 271.00
|1298075
|2006.08.01 14:32
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.8687
|1.8661
|0.0000
|2006.08.01 14:34
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 456.00
|1389638
|2006.08.08 20:12
|buy
|12.30
|usdjpy
|115.12
|114.85
|0.00
|2006.08.08 20:15
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 891.85
|
|0.00
|0.00
|13.54
|5 517.91
|Closed P/L:
|5 531.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|5 531.45
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 531.45
|Equity:
|10 531.45
|Free Margin:
|10 531.45