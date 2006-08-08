MoneyTec LLC

Account: 25131 Name: Carlos Manuel Currency: USD 2006 August 21, 20:20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
11386512006.07.18 15:26balanceDeposit5 000.00
11386582006.07.18 15:26buy0.10gbpusd1.83191.82691.83292006.07.18 15:261.83240.000.000.005.00
11390922006.07.18 15:46sell0.10gbpusd1.82841.83841.82742006.07.18 15:561.82900.000.000.00-6.00
11391022006.07.18 15:46sell0.20gbpusd1.82871.83871.82772006.07.18 15:561.82890.000.000.00-4.00
11391122006.07.18 15:46sell0.40gbpusd1.82901.83901.82802006.07.18 15:561.82900.000.000.000.00
11391352006.07.18 15:48sell0.80gbpusd1.82931.83931.82832006.07.18 15:561.82870.000.000.0048.00
11391372006.07.18 15:48sell1.60gbpusd1.82961.83961.82862006.07.18 15:561.82860.000.000.00160.00
11397972006.07.18 16:28buy0.10usdchf1.25371.24371.25472006.07.18 16:381.25340.000.000.00-2.39
11397982006.07.18 16:28sell0.10gbpusd1.82601.83601.82502006.07.18 16:331.82550.000.000.005.00
11398202006.07.18 16:29sell0.20gbpusd1.82631.83631.82532006.07.18 16:331.82530.000.000.0020.00
11398372006.07.18 16:30buy0.20usdchf1.25331.25361.25562006.07.18 16:381.25360.000.000.004.79
11400042006.07.18 16:39sell0.10usdchf1.25261.26261.25162006.07.18 17:331.25280.000.000.00-1.60
11400052006.07.18 16:39sell0.20usdchf1.25291.26291.25192006.07.18 17:331.25290.000.000.000.00
11400062006.07.18 16:39sell0.40usdchf1.25321.26321.25222006.07.18 17:331.25280.000.000.0012.77
11400092006.07.18 16:39buy0.10gbpusd1.82611.81611.82712006.07.18 17:071.82590.000.000.00-2.00
11400312006.07.18 16:41sell0.80usdchf1.25361.26361.25262006.07.18 17:331.25260.000.000.0063.87
11400372006.07.18 16:41buy0.20gbpusd1.82581.81581.82682006.07.18 17:071.82600.000.000.004.00
11400452006.07.18 16:42sell1.60usdchf1.25401.25371.25172006.07.18 17:331.25260.000.000.00178.83
11400462006.07.18 16:42buy0.40gbpusd1.82561.81561.82662006.07.18 17:071.82590.000.000.0012.00
11400662006.07.18 16:45buy0.80gbpusd1.82531.81531.82632006.07.18 17:071.82600.000.000.0056.00
11400942006.07.18 16:46buy1.60gbpusd1.82501.81501.82602006.07.18 17:071.82600.000.000.00160.00
11404392006.07.18 17:13buy0.10gbpusd1.82721.81721.82822006.07.18 17:321.82710.000.000.00-1.00
11404402006.07.18 17:13buy0.20gbpusd1.82691.81691.82792006.07.18 17:321.82720.000.000.006.00
11404572006.07.18 17:14buy0.40gbpusd1.82661.81661.82762006.07.18 17:321.82730.000.000.0028.00
11404812006.07.18 17:15buy0.80gbpusd1.82631.81631.82732006.07.18 17:321.82730.000.000.0080.00
11409992006.07.18 17:57buy0.10gbpusd1.82761.81761.82862006.07.18 18:111.82750.000.000.00-1.00
11410832006.07.18 17:58buy0.20gbpusd1.82731.81731.82832006.07.18 18:111.82760.000.000.006.00
11411232006.07.18 18:00buy0.40gbpusd1.82701.81701.82802006.07.18 18:111.82770.000.000.0028.00
11411322006.07.18 18:00buy0.80gbpusd1.82671.81671.82772006.07.18 18:111.82770.000.000.0080.00
11490132006.07.19 10:30sell0.10gbpusd1.82791.83791.82692006.07.19 10:301.82770.000.000.002.00
11490372006.07.19 10:30sell0.20gbpusd1.82871.83871.82772006.07.19 10:301.82770.000.000.0020.00
11490422006.07.19 10:30sell0.10gbpusd1.82741.83741.82642006.07.19 10:311.82640.000.000.0010.00
11491112006.07.19 10:31sell0.10gbpusd1.82581.83581.82482006.07.19 10:341.82510.000.000.007.00
11491542006.07.19 10:32sell0.20gbpusd1.82611.83611.82512006.07.19 10:341.82510.000.000.0020.00
11492322006.07.19 10:34buy0.10usdchf1.25601.24601.25702006.07.19 12:151.25540.000.000.00-4.78
11492842006.07.19 10:35buy0.20usdchf1.25571.24571.25672006.07.19 12:151.25520.000.000.00-7.97
11492902006.07.19 10:35buy0.40usdchf1.25541.24541.25642006.07.19 12:151.25540.000.000.000.00
11494162006.07.19 10:42buy0.80usdchf1.25511.24511.25612006.07.19 12:151.25520.000.000.006.37
11500592006.07.19 11:15buy1.60usdchf1.25481.25521.25722006.07.19 12:151.25520.000.000.0050.99
11504482006.07.19 11:57buy0.10gbpusd1.83021.82021.83122006.07.19 16:001.83120.000.000.0010.00
11504532006.07.19 11:57buy0.20gbpusd1.82991.81991.83092006.07.19 16:001.83090.000.000.0020.00
11504822006.07.19 11:58buy0.40gbpusd1.82961.81961.83062006.07.19 16:001.83060.000.000.0040.00
11504852006.07.19 11:58buy0.80gbpusd1.82931.81931.83032006.07.19 16:001.83030.000.000.0080.00
11504912006.07.19 11:58buy1.60gbpusd1.82901.81901.83002006.07.19 16:001.83000.000.000.00160.00
11514132006.07.19 14:30buy0.10usdchf1.25791.24791.25892006.07.19 14:301.25750.000.000.00-3.18
11514202006.07.19 14:30buy0.20usdchf1.25681.24681.25782006.07.19 14:301.25780.000.000.0015.90
11514542006.07.19 14:30buy0.10usdchf1.25871.24871.25972006.07.19 14:301.25900.000.000.002.38
11514652006.07.19 14:30buy0.20usdchf1.25761.24761.25862006.07.19 14:301.25860.000.000.0015.89
11514822006.07.19 14:30buy0.10usdchf1.25941.24941.26042006.07.19 14:321.25810.000.000.00-10.33
11515072006.07.19 14:30buy0.20usdchf1.25911.24911.26012006.07.19 14:321.25810.000.000.00-15.90
11515092006.07.19 14:31buy0.40usdchf1.25941.24891.25992006.07.19 14:321.25900.000.000.00-12.71
11515112006.07.19 14:31buy0.80usdchf1.25891.24891.25992006.07.19 14:321.25910.000.000.0012.71
11515362006.07.19 14:31buy1.60usdchf1.25821.25851.26052006.07.19 14:321.25850.000.000.0038.14
11517712006.07.19 14:42sell0.10usdchf1.25651.26651.25552006.07.19 16:001.25550.000.000.007.96
11517782006.07.19 14:43sell0.20usdchf1.25691.26691.25592006.07.19 16:001.25590.000.000.0015.93
11517822006.07.19 14:43sell0.40usdchf1.25721.26721.25622006.07.19 16:001.25620.000.000.0031.84
11518142006.07.19 14:47sell0.80usdchf1.25751.26751.25652006.07.19 16:001.25650.000.000.0063.68
11518282006.07.19 14:48sell1.60usdchf1.25791.25761.25562006.07.19 16:001.25620.000.000.00216.53
11530172006.07.19 16:00sell0.10usdchf1.25511.26511.25412006.07.19 16:011.25470.000.000.003.19
11530282006.07.19 16:00sell0.20usdchf1.25611.26611.25512006.07.19 16:011.25620.000.000.00-1.59
11530362006.07.19 16:00sell0.40usdchf1.25651.26651.25552006.07.19 16:011.25550.000.000.0031.86
11530462006.07.19 16:00buy0.10gbpusd1.83221.82221.83322006.07.19 16:011.83230.000.000.001.00
11530582006.07.19 16:00buy0.20gbpusd1.83141.82141.83242006.07.19 16:011.83240.000.000.0020.00
11531022006.07.19 16:01buy0.10gbpusd1.83281.82281.83382006.07.19 16:011.83300.000.000.002.00
11531102006.07.19 16:01buy0.20gbpusd1.83251.82251.83352006.07.19 16:011.83350.000.000.0020.00
11531982006.07.19 16:01buy0.10gbpusd1.83361.82361.83462006.07.19 16:021.83250.000.000.00-11.00
11532012006.07.19 16:01buy0.20gbpusd1.83361.82311.83412006.07.19 16:021.83250.000.000.00-22.00
11532112006.07.19 16:01buy0.40gbpusd1.83331.82331.83432006.07.19 16:021.83250.000.000.00-32.00
11532452006.07.19 16:01buy0.80gbpusd1.83161.82161.83262006.07.19 16:021.83260.000.000.0080.00
11532462006.07.19 16:01sell0.10usdchf1.25501.25461.25262006.07.19 16:021.25460.000.000.003.19
11532792006.07.19 16:02sell0.10usdchf1.25361.26361.25262006.07.19 16:021.25260.000.000.007.98
11533052006.07.19 16:02sell0.10usdchf1.25201.26201.25102006.07.19 16:061.25230.000.000.00-2.40
11533342006.07.19 16:02sell0.20usdchf1.25181.26231.25132006.07.19 16:061.25230.000.000.00-7.99
11533372006.07.19 16:02sell0.40usdchf1.25231.26231.25132006.07.19 16:061.25220.000.000.003.19
11533392006.07.19 16:02sell0.80usdchf1.25271.26271.25172006.07.19 16:061.25280.000.000.00-6.39
11533662006.07.19 16:02sell1.60usdchf1.25301.25271.25072006.07.19 16:061.25270.000.000.0038.31
11535132006.07.19 16:04sell0.10gbpusd1.83101.84101.83002006.07.19 18:551.84100.000.000.00-100.00
11535192006.07.19 16:04sell0.20gbpusd1.83151.84151.83052006.07.19 18:551.84110.000.000.00-192.00
11535202006.07.19 16:04sell0.40gbpusd1.83231.84231.83132006.07.19 18:551.84120.000.000.00-356.00
11535832006.07.19 16:06sell0.80gbpusd1.83271.84271.83172006.07.19 18:551.84130.000.000.00-688.00
11536052006.07.19 16:06sell0.10usdchf1.25181.26181.25082006.07.19 16:071.25080.000.000.007.99
11536102006.07.19 16:06sell1.60gbpusd1.83311.84311.83212006.07.19 18:551.84100.000.000.00-1 264.00
11536702006.07.19 16:07sell0.20usdchf1.25231.26231.25132006.07.19 16:071.25130.000.000.0015.98
11537782006.07.19 16:08sell0.10usdchf1.25001.26001.24902006.07.19 16:081.24900.000.000.008.01
11538592006.07.19 16:08sell0.20usdchf1.25051.24951.24752006.07.19 16:091.24940.000.000.0017.61
11553812006.07.19 17:04buy0.10usdchf1.25101.24101.25202006.07.20 14:321.24260.000.000.66-67.60
11554312006.07.19 17:07buy0.20usdchf1.25071.24071.25172006.07.20 14:331.24260.000.001.32-130.37
11554332006.07.19 17:07buy0.40usdchf1.25041.24041.25142006.07.20 14:321.24280.000.002.64-244.61
11555552006.07.19 17:13buy0.80usdchf1.25011.24011.25112006.07.20 14:321.24260.000.005.29-482.86
11555632006.07.19 17:14buy1.60usdchf1.24971.23971.25072006.07.20 14:321.24280.000.0010.57-888.32
11566212006.07.19 18:58buy0.10gbpusd1.84231.83231.84332006.07.19 19:301.84300.000.000.007.00
11566942006.07.19 19:03buy0.20gbpusd1.84201.83201.84302006.07.19 19:301.84300.000.000.0020.00
11600822006.07.20 03:19buy0.10gbpusd1.84611.83611.84712006.07.20 03:241.84710.000.000.0010.00
11639182006.07.20 10:30buy0.10gbpusd1.84601.83601.84702006.07.20 10:301.84700.000.000.0010.00
11639222006.07.20 10:30buy0.10gbpusd1.84721.83721.84822006.07.20 10:441.84660.000.000.00-6.00
11639342006.07.20 10:30buy0.20gbpusd1.84671.83671.84772006.07.20 10:441.84670.000.000.000.00
11640182006.07.20 10:33buy0.40gbpusd1.84641.83641.84742006.07.20 10:441.84680.000.000.0016.00
11640472006.07.20 10:35buy0.80gbpusd1.84611.83611.84712006.07.20 10:441.84680.000.000.0056.00
11640672006.07.20 10:36buy1.60gbpusd1.84581.83581.84682006.07.20 10:441.84680.000.000.00160.00
11666402006.07.20 14:45sell0.10gbpusd1.84911.85911.84812006.07.20 15:291.84900.000.000.001.00
11666452006.07.20 14:45sell0.20gbpusd1.84941.85941.84842006.07.20 15:291.84910.000.000.006.00
11667072006.07.20 14:47sell0.40gbpusd1.84971.85971.84872006.07.20 15:291.84920.000.000.0020.00
11667092006.07.20 14:47sell0.80gbpusd1.84991.85991.84892006.07.20 15:291.84920.000.000.0056.00
11667392006.07.20 14:49sell1.60gbpusd1.85021.86021.84922006.07.20 15:291.84920.000.000.00160.00
11672742006.07.20 15:41buy0.10gbpusd1.84971.83971.85072006.07.20 16:051.85020.000.000.005.00
11673912006.07.20 15:53buy0.20gbpusd1.84941.83941.85042006.07.20 16:051.84990.000.000.0010.00
11674052006.07.20 15:56buy0.40gbpusd1.84911.83911.85012006.07.20 16:051.85010.000.000.0040.00
11678632006.07.20 16:37sell0.10gbpusd1.84951.85951.84852006.07.20 17:221.84980.000.000.00-3.00
11678652006.07.20 16:37sell0.20gbpusd1.84981.85981.84882006.07.20 17:221.84990.000.000.00-2.00
11679262006.07.20 16:39sell0.40gbpusd1.85011.86011.84912006.07.20 17:221.84980.000.000.0012.00
11679632006.07.20 16:41sell0.80gbpusd1.85041.86041.84942006.07.20 17:221.85000.000.000.0032.00
11681522006.07.20 16:59sell1.60gbpusd1.85081.86081.84982006.07.20 17:221.84980.000.000.00160.00
11689002006.07.20 18:00buy0.10gbpusd1.85101.84101.85202006.07.20 18:011.85030.000.000.00-7.00
11689082006.07.20 18:00buy0.20gbpusd1.85071.84071.85172006.07.20 18:011.85040.000.000.00-6.00
11689272006.07.20 18:01buy0.40gbpusd1.85041.84041.85142006.07.20 18:011.85060.000.000.008.00
11689392006.07.20 18:01buy0.80gbpusd1.84981.83981.85082006.07.20 18:011.85080.000.000.0080.00
11700632006.07.20 20:01buy0.10gbpusd1.85091.84091.85192006.07.20 20:151.85060.000.000.00-3.00
11700982006.07.20 20:01buy0.20gbpusd1.85061.84061.85162006.07.20 20:151.85070.000.000.002.00
11701062006.07.20 20:01buy0.40gbpusd1.85031.84031.85132006.07.20 20:151.85090.000.000.0024.00
11701102006.07.20 20:01buy0.80gbpusd1.84991.83991.85092006.07.20 20:151.85090.000.000.0080.00
11757982006.07.21 09:15buy0.10gbpusd1.85411.84411.85512006.07.21 09:171.85450.000.000.004.00
11758072006.07.21 09:15sell0.10usdchf1.23991.24991.23892006.07.21 09:191.23970.000.000.001.61
11758472006.07.21 09:15sell0.20usdchf1.24031.23981.23782006.07.21 09:191.23980.000.000.008.06
11758832006.07.21 09:16buy0.20gbpusd1.85351.84351.85452006.07.21 09:171.85450.000.000.0020.00
11772222006.07.21 10:30buy0.10gbpusd1.85531.84531.85632006.07.21 10:331.85490.000.000.00-4.00
11772252006.07.21 10:30buy0.20gbpusd1.85501.84501.85602006.07.21 10:331.85470.000.000.00-6.00
11772582006.07.21 10:31buy0.40gbpusd1.85471.84471.85572006.07.21 10:331.85500.000.000.0012.00
11772702006.07.21 10:31buy0.80gbpusd1.85441.84441.85542006.07.21 10:331.85460.000.000.0016.00
11772752006.07.21 10:31buy1.60gbpusd1.85411.84411.85512006.07.21 10:331.85510.000.000.00160.00
11774512006.07.21 10:43sell0.10gbpusd1.85321.86321.85222006.07.24 07:341.85220.000.00-0.5310.00
11774522006.07.21 10:43sell0.20gbpusd1.85381.86381.85282006.07.24 07:331.85280.000.00-1.0520.00
11775072006.07.21 10:49sell0.40gbpusd1.85401.86401.85302006.07.24 03:281.85300.000.00-2.1040.00
11775082006.07.21 10:49sell0.80gbpusd1.85431.86431.85332006.07.24 03:281.85330.000.00-4.2080.00
11775222006.07.21 10:50sell1.60gbpusd1.85461.86461.85362006.07.24 03:281.85360.000.00-8.40160.00
12027002006.07.25 02:37buy0.10usdchf1.24891.23891.24992006.07.25 03:321.24790.000.000.00-8.01
12027392006.07.25 02:38buy0.20usdchf1.24861.23861.24962006.07.25 03:321.24800.000.000.00-9.62
12027792006.07.25 02:45buy0.40usdchf1.24831.23831.24932006.07.25 03:311.24790.000.000.00-12.82
12028752006.07.25 03:02buy0.80usdchf1.24791.23791.24892006.07.25 03:311.24790.000.000.000.00
12029112006.07.25 03:06buy1.60usdchf1.24761.24791.24992006.07.25 03:311.24790.000.000.0038.46
12067822006.07.25 09:25buy0.10usdchf1.24491.23491.24592006.07.25 09:411.24510.000.000.001.61
12067952006.07.25 09:26buy0.20usdchf1.24461.24501.24702006.07.25 09:411.24500.000.000.006.43
12069392006.07.25 09:41buy0.10usdchf1.24541.23541.24642006.07.25 10:261.24510.000.000.00-2.41
12069602006.07.25 09:43buy0.20usdchf1.24511.23511.24612006.07.25 10:261.24500.000.000.00-1.61
12073942006.07.25 10:20buy0.40usdchf1.24491.23491.24592006.07.25 10:261.24510.000.000.006.43
12073962006.07.25 10:20buy0.80usdchf1.24461.23461.24562006.07.25 10:261.24510.000.000.0032.13
12074032006.07.25 10:21buy1.60usdchf1.24431.23431.24532006.07.25 10:261.24530.000.000.00128.48
12077962006.07.25 10:40buy0.10usdchf1.24651.23651.24752006.07.25 16:051.24530.000.000.00-9.64
12078012006.07.25 10:40buy0.20usdchf1.24611.23611.24712006.07.25 16:051.24510.000.000.00-16.06
12078812006.07.25 10:46buy0.40usdchf1.24581.23581.24682006.07.25 16:051.24530.000.000.00-16.06
12081132006.07.25 11:11buy0.80usdchf1.24541.23541.24642006.07.25 16:051.24500.000.000.00-25.70
12081332006.07.25 11:19buy1.60usdchf1.24511.23511.24612006.07.25 16:051.24530.000.000.0025.70
12109832006.07.25 16:06buy0.10usdchf1.24571.24711.24912006.07.25 16:121.24710.000.000.0011.23
12112572006.07.25 16:12buy0.10usdchf1.24741.24781.24982006.07.25 16:181.24780.000.000.003.21
12112792006.07.25 16:13buy0.20usdchf1.24711.24781.24982006.07.25 16:181.24780.000.000.0011.22
12112822006.07.25 16:13buy0.40usdchf1.24691.24781.24982006.07.25 16:181.24780.000.000.0028.85
12114372006.07.25 16:18buy0.10usdchf1.24821.23821.24922006.07.25 16:231.24840.000.000.001.60
12114482006.07.25 16:19buy0.20usdchf1.24791.24841.25042006.07.25 16:231.24840.000.000.008.01
12116042006.07.25 16:23buy0.10usdchf1.24891.23891.24992006.07.25 17:091.24910.000.000.001.60
12117142006.07.25 16:28buy0.20usdchf1.24861.23861.24962006.07.25 17:091.24930.000.000.0011.21
12119492006.07.25 16:55buy0.40usdchf1.24831.23831.24932006.07.25 17:091.24930.000.000.0032.02
12120642006.07.25 17:09buy0.10usdchf1.24971.25251.25452006.07.25 17:281.25250.000.000.0022.36
12130092006.07.25 17:28buy0.10usdchf1.25281.24281.25382006.07.25 17:331.25340.000.000.004.79
12131852006.07.25 17:30buy0.20usdchf1.25251.24251.25352006.07.25 17:331.25350.000.000.0015.95
12133102006.07.25 17:33buy0.10usdchf1.25361.24361.25462006.07.25 18:021.25410.000.000.003.99
12134802006.07.25 17:41buy0.20usdchf1.25331.24331.25432006.07.25 18:021.25430.000.000.0015.95
12139142006.07.25 18:02buy0.10usdchf1.25431.24431.25532006.07.26 20:011.24430.000.000.22-80.37
12143692006.07.25 18:24buy0.20usdchf1.25401.24401.25502006.07.26 20:081.24400.000.000.44-160.77
12145672006.07.25 18:34buy0.40usdchf1.25371.24371.25472006.07.26 20:081.24370.000.000.88-321.62
12902582006.08.01 02:35buy5.00gbpusd1.86711.86520.00002006.08.01 03:021.86720.000.000.0050.00
12906122006.08.01 03:05sell5.00gbpusd1.86721.86910.00002006.08.01 03:401.86710.000.000.0050.00
12908712006.08.01 03:41buy5.10gbpusd1.86661.86500.00002006.08.01 03:421.86500.000.000.00-816.00
12908832006.08.01 03:42buy4.00gbpusd1.86531.86040.00002006.08.01 03:421.86540.000.000.0040.00
12908872006.08.01 03:42buy4.10gbpusd1.86551.86060.00002006.08.01 03:421.86560.000.000.0041.00
12909032006.08.01 03:42buy4.10gbpusd1.86601.86110.00002006.08.01 04:311.86610.000.000.0041.00
12920032006.08.01 05:51buy4.20gbpusd1.86521.86330.00002006.08.01 06:071.86530.000.000.0042.00
12924172006.08.01 06:12sell4.20gbpusd1.86501.86690.00002006.08.01 06:131.86490.000.000.0042.00
12925242006.08.01 06:15buy4.30gbpusd1.86491.86270.00002006.08.01 06:151.86510.000.000.0086.00
12925332006.08.01 06:16sell4.40gbpusd1.86511.86730.00002006.08.01 06:171.86500.000.000.0044.00
12925472006.08.01 06:18sell4.50gbpusd1.86531.86750.00002006.08.01 06:191.86520.000.000.0045.00
12925542006.08.01 06:20sell4.50gbpusd1.86531.86720.00002006.08.01 06:201.86520.000.000.0045.00
12926002006.08.01 06:29sell4.60gbpusd1.86531.86750.00002006.08.01 06:311.86500.000.000.00138.00
12926152006.08.01 06:31buy4.80gbpusd1.86501.86280.00002006.08.01 06:321.86510.000.000.0048.00
12926342006.08.01 06:33buy4.80gbpusd1.86501.86280.00002006.08.01 06:341.86510.000.000.0048.00
12927032006.08.01 06:40sell4.90gbpusd1.86491.86710.00002006.08.01 06:401.86480.000.000.0049.00
12927172006.08.01 06:41sell5.00gbpusd1.86501.86750.00002006.08.01 06:411.86490.000.000.0050.00
12930662006.08.01 07:06buy5.00gbpusd1.86291.86100.00002006.08.01 07:071.86320.000.000.00150.00
12933592006.08.01 07:23sell5.20gbpusd1.86461.86590.00002006.08.01 07:281.86450.000.000.0052.00
12940632006.08.01 08:25sell5.30gbpusd1.86471.86660.00002006.08.01 08:361.86460.000.000.0053.00
12944402006.08.01 08:51sell5.40gbpusd1.86381.86570.00002006.08.01 09:151.86570.000.000.00-1 026.00
12947502006.08.01 09:32sell4.00gbpusd1.86561.86810.00002006.08.01 10:301.86550.000.000.0040.00
12953672006.08.01 10:30buy4.10gbpusd1.86531.86400.00002006.08.01 10:301.86540.000.000.0041.00
12953842006.08.01 10:30buy4.10gbpusd1.86571.86350.00002006.08.01 10:311.86590.000.000.0082.00
12954012006.08.01 10:31sell4.20gbpusd1.86601.86910.00002006.08.01 11:211.86590.000.000.0042.00
12962552006.08.01 11:55sell4.30gbpusd1.86611.86770.00002006.08.01 11:551.86600.000.000.0043.00
12962842006.08.01 11:57sell4.30gbpusd1.86601.86790.00002006.08.01 12:001.86570.000.000.00129.00
12965362006.08.01 12:26buy4.50gbpusd1.86651.86430.00002006.08.01 12:351.86670.000.000.0090.00
12967432006.08.01 12:48sell4.60gbpusd1.86711.86930.00002006.08.01 12:481.86700.000.000.0046.00
12970502006.08.01 13:17buy4.70gbpusd1.86751.86590.00002006.08.01 13:231.86760.000.000.0047.00
12972062006.08.01 13:34buy4.80gbpusd1.86781.86560.00002006.08.01 13:351.86790.000.000.0048.00
12972672006.08.01 13:42sell4.80gbpusd1.86821.87060.00002006.08.01 13:421.86810.000.000.0048.00
12972922006.08.01 13:44sell4.90gbpusd1.86801.87010.00002006.08.01 13:451.86790.000.000.0049.00
12973482006.08.01 13:50sell4.90gbpusd1.86741.86960.00002006.08.01 14:061.86730.000.000.0049.00
12975792006.08.01 14:06buy5.00gbpusd1.86701.86490.00002006.08.01 14:231.86720.000.000.00100.00
12978832006.08.01 14:26sell5.10gbpusd1.86721.86910.00002006.08.01 14:261.86710.000.000.0051.00
12978882006.08.01 14:26buy5.20gbpusd1.86711.86490.00002006.08.01 14:291.86720.000.000.0052.00
12979772006.08.01 14:30sell5.30gbpusd1.86791.87110.00002006.08.01 14:301.86750.000.000.00212.00
12980062006.08.01 14:30sell5.60gbpusd1.86801.87150.00002006.08.01 14:321.86790.000.000.0056.00
12980752006.08.01 14:32buy5.60gbpusd1.86871.86610.00002006.08.01 14:341.86610.000.000.00-1 456.00
12981652006.08.01 14:34buy3.70gbpusd1.86691.86170.00002006.08.01 14:361.86710.000.000.0074.00
12982662006.08.01 14:37buy3.80gbpusd1.86711.86580.00002006.08.01 14:371.86580.000.000.00-494.00
12983252006.08.01 14:37buy3.10gbpusd1.86591.86451.86662006.08.01 14:421.86450.000.000.00-434.00
13062402006.08.02 02:17buy0.70eurusd1.28221.28070.00002006.08.02 02:211.28230.000.000.007.00
13069652006.08.02 03:23sell0.70eurusd1.28211.28320.00002006.08.02 03:391.28200.000.000.007.00
13072602006.08.02 03:56buy0.70eurusd1.28221.28090.00002006.08.02 03:571.28230.000.000.007.00
13073082006.08.02 04:00buy0.80eurusd1.28231.28100.00002006.08.02 04:021.28240.000.000.008.00
13077552006.08.02 04:42buy0.80eurusd1.28291.28140.00002006.08.02 04:421.28300.000.000.008.00
13084002006.08.02 05:30buy0.80eurusd1.28341.28220.00002006.08.02 05:311.28350.000.000.008.00
13087472006.08.02 05:59sell0.80eurusd1.28281.28430.00002006.08.02 06:091.28270.000.000.008.00
13088982006.08.02 06:13sell0.80eurusd1.28271.28400.00002006.08.02 06:141.28260.000.000.008.00
13092882006.08.02 06:44buy0.80eurusd1.28231.28100.00002006.08.02 06:441.28240.000.000.008.00
13092922006.08.02 06:44buy0.80eurusd1.28231.28100.00002006.08.02 06:481.28240.000.000.008.00
13096642006.08.02 07:18sell0.80eurusd1.28241.28370.00002006.08.02 07:191.28230.000.000.008.00
13098472006.08.02 07:39buy0.80eurusd1.28291.28120.00002006.08.02 09:261.28120.000.000.00-136.00
13129512006.08.02 10:32sell0.70eurusd1.28071.28190.00002006.08.02 10:341.28050.000.000.0014.00
13130362006.08.02 10:35sell0.70eurusd1.28001.28250.00002006.08.02 11:001.27980.000.000.0014.00
13152752006.08.02 13:15buy0.70eurusd1.28011.27870.00002006.08.02 13:241.28020.000.000.007.00
13166832006.08.02 14:25sell0.70eurusd1.27991.28170.00002006.08.02 14:251.27980.000.000.007.00
13168112006.08.02 14:29sell0.70eurusd1.27921.28070.00002006.08.02 15:141.28070.000.000.00-105.00
13184702006.08.02 16:01sell0.70eurusd1.28061.28200.00002006.08.02 16:011.28050.000.000.007.00
13188252006.08.02 16:13buy0.70eurusd1.28111.27970.00002006.08.02 16:331.28120.000.000.007.00
13193342006.08.02 16:42buy0.70eurusd1.28151.28010.00002006.08.02 16:421.28160.000.000.007.00
13200312006.08.02 17:08sell0.70eurusd1.27931.28120.00002006.08.02 17:111.27910.000.000.0014.00
13212182006.08.02 18:50buy0.70eurusd1.27971.27810.00002006.08.02 19:001.27980.000.000.007.00
13220162006.08.02 21:34sell0.70eurusd1.27921.28030.00002006.08.02 21:351.27910.000.000.007.00
13223802006.08.02 22:02sell0.70eurusd1.27851.28000.00002006.08.02 22:101.27840.000.000.007.00
13224622006.08.02 22:19sell0.70eurusd1.27841.27970.00002006.08.02 22:201.27830.000.000.007.00
13228412006.08.02 23:39sell0.70eurusd1.27871.28000.00002006.08.02 23:401.27860.000.000.007.00
13259212006.08.03 02:26sell0.70eurusd1.27711.27940.00002006.08.03 02:371.27690.000.000.0014.00
13266382006.08.03 02:52sell0.70eurusd1.27591.27730.00002006.08.03 02:571.27580.000.000.007.00
13267922006.08.03 02:59sell0.70eurusd1.27591.27800.00002006.08.03 03:001.27580.000.000.007.00
13408922006.08.03 16:58sell0.70eurusd1.27921.28270.00002006.08.03 17:001.27910.000.000.007.00
13539632006.08.04 14:30buy0.70eurusd1.28151.28010.00002006.08.04 14:301.28180.000.000.0021.00
13542692006.08.04 14:32buy0.70eurusd1.28551.27860.00002006.08.04 14:321.28700.000.000.00105.00
13543842006.08.04 14:33buy0.80eurusd1.28661.27970.00002006.08.04 14:331.28700.000.000.0032.00
13543982006.08.04 14:33buy0.80eurusd1.28651.27960.00002006.08.04 14:331.28670.000.000.0016.00
13544022006.08.04 14:33buy0.80eurusd1.28661.27970.00002006.08.04 14:331.28670.000.000.008.00
13544102006.08.04 14:33buy0.80eurusd1.28651.27960.00002006.08.04 14:331.28670.000.000.0016.00
13544202006.08.04 14:33buy0.80eurusd1.28661.27970.00002006.08.04 14:331.28670.000.000.008.00
13544382006.08.04 14:33buy0.80eurusd1.28631.28250.00002006.08.04 14:331.28670.000.000.0032.00
13544492006.08.04 14:33buy0.80eurusd1.28631.28240.00002006.08.04 14:331.28670.000.000.0032.00
13544532006.08.04 14:33buy0.80eurusd1.28651.27960.00002006.08.04 14:331.28670.000.000.0016.00
13544722006.08.04 14:33buy0.80eurusd1.28651.27960.00002006.08.04 14:351.28660.000.000.008.00
13547772006.08.04 14:38buy0.90eurusd1.28721.28550.00002006.08.04 14:381.28740.000.000.0018.00
13549382006.08.04 14:40buy0.90eurusd1.28801.28110.00002006.08.04 14:401.28820.000.000.0018.00
13549412006.08.04 14:40buy0.90eurusd1.28801.28110.00002006.08.04 14:461.28810.000.000.009.00
13551832006.08.04 14:52buy0.90eurusd1.28731.28400.00002006.08.04 14:541.28750.000.000.0018.00
13552772006.08.04 14:55buy0.90eurusd1.28731.28400.00002006.08.04 14:551.28740.000.000.009.00
13552792006.08.04 14:55buy0.90eurusd1.28731.28400.00002006.08.04 14:551.28750.000.000.0018.00
13552812006.08.04 14:55buy0.90eurusd1.28721.28390.00002006.08.04 14:551.28750.000.000.0027.00
13552962006.08.04 14:55buy0.90eurusd1.28721.28390.00002006.08.04 14:551.28740.000.000.0018.00
13553092006.08.04 14:55buy0.90eurusd1.28721.28390.00002006.08.04 14:561.28740.000.000.0018.00
13553712006.08.04 14:58buy0.90eurusd1.28801.28530.00002006.08.04 14:581.28810.000.000.009.00
13553812006.08.04 14:58buy0.90eurusd1.28801.28530.00002006.08.04 14:581.28810.000.000.009.00
13553832006.08.04 14:58buy0.90eurusd1.28801.28530.00002006.08.04 14:581.28810.000.000.009.00
13553872006.08.04 14:58buy0.90eurusd1.28801.28530.00002006.08.04 14:581.28810.000.000.009.00
13553972006.08.04 14:58buy0.90eurusd1.28801.28530.00002006.08.04 14:581.28810.000.000.009.00
13554082006.08.04 14:58buy0.90eurusd1.28801.28530.00002006.08.04 14:581.28810.000.000.009.00
13554182006.08.04 14:58buy0.90eurusd1.28801.28530.00002006.08.04 14:581.28810.000.000.009.00
13554192006.08.04 14:58buy0.90eurusd1.28801.28530.00002006.08.04 14:581.28810.000.000.009.00
13554492006.08.04 14:59buy0.90eurusd1.28801.28530.00002006.08.04 14:591.28810.000.000.009.00
13554612006.08.04 14:59buy0.90eurusd1.28811.28540.00002006.08.04 14:591.28820.000.000.009.00
13554682006.08.04 14:59buy0.90eurusd1.28811.28540.00002006.08.04 15:021.28820.000.000.009.00
13571382006.08.04 20:53sell0.90eurusd1.28821.28970.00002006.08.04 20:531.28810.000.000.009.00
13578432006.08.04 22:59sell1.00eurusd1.28751.28880.00002006.08.07 00:131.28880.000.001.50-130.00
13673652006.08.07 12:52sell0.90eurusd1.28661.28810.00002006.08.07 12:551.28650.000.000.009.00
13680442006.08.07 13:59buy0.90eurusd1.28581.28410.00002006.08.07 14:251.28590.000.000.009.00
13686772006.08.07 14:39buy0.90eurusd1.28651.28510.00002006.08.07 14:411.28660.000.000.009.00
13692842006.08.07 15:52buy0.90eurusd1.28791.28450.00002006.08.07 19:151.28450.000.000.00-306.00
13723012006.08.07 20:08buy0.80eurusd1.28371.28230.00002006.08.07 20:091.28380.000.000.008.00
13727172006.08.07 21:26sell0.80eurusd1.28461.28590.00002006.08.07 21:271.28450.000.000.008.00
13731492006.08.07 22:52buy1.00usdchf1.22591.22280.00002006.08.07 23:081.22600.000.000.008.16
13733402006.08.07 23:19buy1.00usdchf1.22641.22230.00002006.08.07 23:491.22650.000.000.008.15
13738222006.08.08 00:00sell0.80eurusd1.28201.28320.00002006.08.08 00:001.28190.000.000.008.00
13738262006.08.08 00:00sell0.80eurusd1.28201.28330.00002006.08.08 00:021.28190.000.000.008.00
13742952006.08.08 00:24sell0.80eurusd1.28131.28280.00002006.08.08 00:251.28120.000.000.008.00
13746132006.08.08 00:54sell1.00usdchf1.22711.22930.00002006.08.08 01:131.22700.000.000.008.15
13749662006.08.08 01:39sell0.80eurusd1.28131.28290.00002006.08.08 02:401.28290.000.000.00-128.00
13767572006.08.08 04:09buy0.80eurusd1.28221.28070.00002006.08.08 04:111.28230.000.000.008.00
13768942006.08.08 04:18buy0.80eurusd1.28231.28080.00002006.08.08 04:181.28240.000.000.008.00
13791232006.08.08 07:05sell0.80eurusd1.28231.28360.00002006.08.08 07:061.28200.000.000.0024.00
13791282006.08.08 07:06buy0.80eurusd1.28231.28050.00002006.08.08 07:071.28270.000.000.0032.00
13794102006.08.08 07:28sell0.80eurusd1.28231.28370.00002006.08.08 07:371.28220.000.000.008.00
13852612006.08.08 14:09buy5.10usdjpy115.04114.930.002006.08.08 14:10115.050.000.000.0044.33
13854462006.08.08 14:19buy5.30usdjpy115.05114.920.002006.08.08 14:20115.060.000.000.0046.06
13855372006.08.08 14:26buy0.80eurusd1.28441.28280.00002006.08.08 14:401.28280.000.000.00-128.00
13859082006.08.08 14:40buy5.10usdjpy115.11115.000.002006.08.08 14:42115.120.000.000.0044.30
13863092006.08.08 15:03buy5.20usdjpy115.00114.890.002006.08.08 15:03115.020.000.000.0090.42
13863572006.08.08 15:07buy5.40usdjpy114.95114.850.002006.08.08 15:07114.960.000.000.0046.97
13863672006.08.08 15:07buy5.50usdjpy114.95114.850.002006.08.08 15:08114.960.000.000.0047.84
13865752006.08.08 15:28sell5.60usdjpy115.06115.290.002006.08.08 15:28115.040.000.000.0097.36
13866032006.08.08 15:31buy0.90eurusd1.28381.28220.00002006.08.08 15:321.28390.000.000.009.00
13866662006.08.08 15:39buy5.90usdjpy115.05114.920.002006.08.08 15:39115.060.000.000.0051.28
13866742006.08.08 15:39buy6.00usdjpy115.05114.920.002006.08.08 15:40115.060.000.000.0052.15
13866822006.08.08 15:40sell6.20usdjpy115.06115.230.002006.08.08 15:43115.050.000.000.0053.89
13867292006.08.08 15:44buy6.30usdjpy115.04114.930.002006.08.08 15:44115.050.000.000.0054.76
13867562006.08.08 15:48buy6.40usdjpy115.05114.920.002006.08.08 15:48115.060.000.000.0055.62
13868382006.08.08 15:59sell6.60usdjpy115.05115.160.002006.08.08 15:59115.040.000.000.0057.37
13869402006.08.08 16:02buy6.70usdjpy115.05114.920.002006.08.08 16:56115.060.000.000.0058.23
13879472006.08.08 16:57buy6.90usdjpy115.04114.910.002006.08.08 16:57115.050.000.000.0059.97
13879772006.08.08 16:59buy7.00usdjpy115.05114.920.002006.08.08 16:59115.070.000.000.00121.67
13880162006.08.08 17:00buy7.30usdjpy115.05114.920.002006.08.08 17:01115.060.000.000.0063.45
13880992006.08.08 17:05buy7.50usdjpy115.01114.840.002006.08.08 17:05115.020.000.000.0065.21
13881312006.08.08 17:09sell7.60usdjpy115.06115.250.002006.08.08 17:09115.040.000.000.00132.13
13882042006.08.08 17:16buy8.00usdjpy115.08114.890.002006.08.08 17:19115.090.000.000.0069.51
13882962006.08.08 17:24sell8.10usdjpy115.12115.230.002006.08.08 17:28115.110.000.000.0070.37
13883882006.08.08 17:28buy8.30usdjpy115.08114.950.002006.08.08 17:28115.090.000.000.0072.12
13884052006.08.08 17:29buy8.50usdjpy115.08114.910.002006.08.08 17:30115.090.000.000.0073.86
13886592006.08.08 18:06sell8.70usdjpy115.06115.160.002006.08.08 18:08115.050.000.000.0075.62
13886682006.08.08 18:08buy8.90usdjpy115.04114.930.002006.08.08 18:09115.050.000.000.0077.36
13886752006.08.08 18:09sell9.10usdjpy115.05115.160.002006.08.08 18:10115.040.000.000.0079.10
13887762006.08.08 18:29buy9.30usdjpy115.02114.910.002006.08.08 18:32115.030.000.000.0080.85
13887952006.08.08 18:35sell9.50usdjpy115.06115.170.002006.08.08 18:44115.050.000.000.0082.57
13888832006.08.08 18:56sell9.70usdjpy115.06115.190.002006.08.08 18:58115.050.000.000.0084.31
13889742006.08.08 19:12sell9.90usdjpy115.12115.220.002006.08.08 19:12115.110.000.000.0086.00
13892602006.08.08 19:29buy10.10usdjpy115.08114.970.002006.08.08 19:29115.090.000.000.0087.76
13893582006.08.08 19:34buy1.60eurusd1.28401.28270.00002006.08.08 20:071.28410.000.000.0016.00
13895552006.08.08 20:07buy10.30usdjpy115.08114.950.002006.08.08 20:07115.090.000.000.0089.50
13895662006.08.08 20:08buy8.20eurusd1.28381.28250.00002006.08.08 20:081.28390.000.000.0082.00
13895972006.08.08 20:10buy10.80usdjpy115.19114.920.002006.08.08 20:10115.200.000.000.0093.75
13896002006.08.08 20:10sell11.00usdjpy115.20115.470.002006.08.08 20:10115.190.000.000.0095.49
13896062006.08.08 20:10buy11.20usdjpy115.19114.920.002006.08.08 20:10115.210.000.000.00194.43
13896092006.08.08 20:10sell11.70usdjpy115.21115.480.002006.08.08 20:10115.200.000.000.00101.56
13896132006.08.08 20:10sell12.00usdjpy115.20115.470.002006.08.08 20:11115.190.000.000.00104.18
13896382006.08.08 20:12buy12.30usdjpy115.12114.850.002006.08.08 20:15114.850.000.000.00-2 891.85
13897462006.08.08 20:15sell3.90eurusd1.28741.29310.00002006.08.08 20:221.28720.000.000.0078.00
13904402006.08.08 20:22buy4.10eurusd1.28721.28410.00002006.08.08 20:231.28410.000.000.00-1 271.00
13905482006.08.08 20:24sell2.00usdjpy115.20116.170.002006.08.08 20:25115.190.000.000.0017.36
13907512006.08.08 20:25sell1.60eurusd1.28351.29280.00002006.08.08 20:251.28290.000.000.0096.00
13907592006.08.08 20:25buy1.80eurusd1.28291.27360.00002006.08.08 20:251.28300.000.000.0018.00
13907672006.08.08 20:25sell1.80eurusd1.28311.29240.00002006.08.08 20:251.28290.000.000.0036.00
13907722006.08.08 20:25sell2.50usdjpy115.21116.180.002006.08.08 20:27115.190.000.000.0043.41
13909612006.08.08 20:27sell2.60usdjpy115.14116.110.002006.08.08 20:29115.120.000.000.0045.17
13910792006.08.08 20:29sell2.10eurusd1.28351.28540.00002006.08.08 20:301.28340.000.000.0021.00
13911742006.08.08 20:30buy2.10eurusd1.28321.27390.00002006.08.08 20:301.28340.000.000.0042.00
13911942006.08.08 20:30buy2.20eurusd1.28341.27410.00002006.08.08 20:331.28350.000.000.0022.00
13912702006.08.08 20:33sell2.90usdjpy115.14116.110.002006.08.08 20:33115.110.000.000.0075.58
13913092006.08.08 20:33sell2.40eurusd1.28411.28820.00002006.08.08 20:331.28400.000.000.0024.00
13913182006.08.08 20:33sell3.10usdjpy115.16116.130.002006.08.08 20:33115.150.000.000.0026.92
13913382006.08.08 20:33sell2.50eurusd1.28461.28870.00002006.08.08 21:191.28430.000.000.0075.00
13919612006.08.08 21:19sell3.40usdjpy115.06115.160.002006.08.08 21:20115.160.000.000.00-295.24
13920122006.08.08 21:20sell2.70usdjpy115.12115.330.002006.08.08 21:21115.110.000.000.0023.46
13922132006.08.08 21:37buy2.70usdjpy115.07114.940.002006.08.08 21:45115.090.000.000.0046.92
13923832006.08.08 22:01sell2.80usdjpy115.09115.220.002006.08.08 22:18115.220.000.000.00-315.92
13924782006.08.08 22:18sell2.00usdjpy115.23115.360.002006.08.08 22:20115.220.000.000.0017.36
13925642006.08.08 22:26sell1.60eurusd1.28391.28520.00002006.08.08 22:261.28380.000.000.0016.00
13925742006.08.08 22:26buy1.70eurusd1.28371.28240.00002006.08.08 22:281.28380.000.000.0017.00
13925952006.08.08 22:31sell2.20usdjpy115.23115.360.002006.08.08 23:41115.360.000.000.00-247.92
13941242006.08.09 00:53buy1.20eurusd1.27791.27660.00002006.08.09 00:531.27800.000.000.0012.00
13942042006.08.09 00:56buy1.20eurusd1.27801.27610.00002006.08.09 01:121.27810.000.000.0012.00
13945372006.08.09 01:12buy1.60usdjpy115.57115.380.002006.08.09 01:14115.590.000.000.0027.68
13945972006.08.09 01:17sell1.70usdjpy115.63115.740.002006.08.09 01:19115.620.000.000.0014.70
13946222006.08.09 01:20sell1.30eurusd1.27811.27920.00002006.08.09 01:211.27790.000.000.0026.00
13946472006.08.09 01:24sell1.40eurusd1.27811.27940.00002006.08.09 01:251.27800.000.000.0014.00
13947022006.08.09 01:33sell1.40eurusd1.27911.28020.00002006.08.09 01:341.27900.000.000.0014.00
13947282006.08.09 01:38sell1.80usdjpy115.56115.670.002006.08.09 01:39115.550.000.000.0015.58
13947942006.08.09 01:47sell1.90usdjpy115.55115.680.002006.08.09 02:05115.540.000.000.0016.44
13948632006.08.09 02:07sell1.90usdjpy115.55115.660.002006.08.09 02:07115.540.000.000.0016.44
13948792006.08.09 02:11sell2.00usdjpy115.56115.670.002006.08.09 02:23115.670.000.000.00-190.18
13950622006.08.09 02:29sell1.50usdjpy115.70115.800.002006.08.09 02:29115.690.000.000.0012.97
13951882006.08.09 02:38sell1.20eurusd1.27811.27940.00002006.08.09 02:381.27800.000.000.0012.00
13951972006.08.09 02:38sell1.20eurusd1.27811.27940.00002006.08.09 02:391.27800.000.000.0012.00
13952692006.08.09 02:47buy1.20eurusd1.27791.27680.00002006.08.09 02:511.27810.000.000.0024.00
13952882006.08.09 02:53buy1.60usdjpy115.61115.480.002006.08.09 03:00115.620.000.000.0013.84
13953292006.08.09 03:06sell1.70usdjpy115.64115.750.002006.08.09 03:08115.620.000.000.0029.41
13953892006.08.09 03:22sell1.80usdjpy115.67115.770.002006.08.09 04:14115.660.000.000.0015.56
13958122006.08.09 04:49buy1.80usdjpy115.66115.530.002006.08.09 04:49115.670.000.000.0015.56
13959322006.08.09 05:16buy1.80usdjpy115.69115.580.002006.08.09 05:24115.700.000.000.0015.56
13960152006.08.09 05:31sell1.90usdjpy115.70115.800.002006.08.09 05:31115.690.000.000.0016.42
13960712006.08.09 05:40sell1.90usdjpy115.70115.800.002006.08.09 05:41115.680.000.000.0032.85
13960792006.08.09 05:41sell1.60eurusd1.27951.28080.00002006.08.09 05:411.27940.000.000.0016.00
13960882006.08.09 05:41sell1.60eurusd1.27951.28080.00002006.08.09 05:421.27940.000.000.0016.00
13961082006.08.09 05:45buy2.10usdjpy115.66115.550.002006.08.09 05:45115.670.000.000.0018.16
13961442006.08.09 05:50buy2.10usdjpy115.66115.560.002006.08.09 05:57115.670.000.000.0018.16
13962132006.08.09 05:59sell2.20usdjpy115.67115.780.002006.08.09 06:01115.660.000.000.0019.02
13962882006.08.09 06:06buy1.70eurusd1.27941.27810.00002006.08.09 06:061.27950.000.000.0017.00
13962912006.08.09 06:07buy1.80eurusd1.27931.27760.00002006.08.09 06:071.27950.000.000.0036.00
13964362006.08.09 06:29sell1.80eurusd1.27961.28090.00002006.08.09 06:291.27950.000.000.0018.00
13964392006.08.09 06:29sell1.90eurusd1.27961.28090.00002006.08.09 06:301.27950.000.000.0019.00
13966172006.08.09 06:49sell1.90eurusd1.27921.28020.00002006.08.09 06:551.28020.000.000.00-190.00
13966932006.08.09 06:58sell2.00usdjpy115.59115.700.002006.08.09 07:00115.580.000.000.0017.30
13967092006.08.09 07:00buy2.00usdjpy115.57115.460.002006.08.09 07:04115.460.000.000.00-190.54
13967512006.08.09 07:04buy1.50usdjpy115.50115.400.002006.08.09 07:10115.520.000.000.0025.97
13969032006.08.09 07:19buy1.60usdjpy115.50115.390.002006.08.09 07:20115.520.000.000.0027.70
13969222006.08.09 07:23sell1.70usdjpy115.55115.650.002006.08.09 07:24115.540.000.000.0014.71
13969322006.08.09 07:24buy1.30eurusd1.27971.27820.00002006.08.09 07:381.27980.000.000.0013.00
13971122006.08.09 07:38sell1.40eurusd1.28001.28110.00002006.08.09 07:391.27980.000.000.0028.00
13971842006.08.09 07:45sell1.40eurusd1.28031.28160.00002006.08.09 08:011.28160.000.000.00-182.00
13973932006.08.09 08:01sell1.10eurusd1.28171.28300.00002006.08.09 08:011.28150.000.000.0022.00
13974112006.08.09 08:01buy1.40usdjpy115.36115.260.002006.08.09 08:02115.370.000.000.0012.13
13974152006.08.09 08:02sell1.40usdjpy115.38115.570.002006.08.09 08:03115.370.000.000.0012.13
13974342006.08.09 08:03buy1.10eurusd1.28121.27910.00002006.08.09 08:041.28130.000.000.0011.00
13974672006.08.09 08:06sell1.20eurusd1.28161.28290.00002006.08.09 08:071.28150.000.000.0012.00
13974872006.08.09 08:08buy1.50usdjpy115.30115.110.002006.08.09 08:09115.310.000.000.0013.01
13975582006.08.09 08:14buy1.60usdjpy115.25115.120.002006.08.09 08:18115.270.000.000.0027.76
13976782006.08.09 08:23sell1.30eurusd1.28321.28530.00002006.08.09 08:241.28300.000.000.0026.00
13976962006.08.09 08:24buy1.30eurusd1.28301.28150.00002006.08.09 08:261.28310.000.000.0013.00
13978102006.08.09 08:34buy1.70usdjpy115.37115.240.002006.08.09 08:34115.380.000.000.0014.73
13978152006.08.09 08:34buy1.80usdjpy115.37115.240.002006.08.09 08:35115.380.000.000.0015.60
13979942006.08.09 08:54sell1.40eurusd1.28281.28390.00002006.08.09 09:011.28390.000.000.00-154.00
13981082006.08.09 09:01sell1.10eurusd1.28411.28540.00002006.08.09 09:011.28380.000.000.0033.00
13981292006.08.09 09:02sell1.20eurusd1.28421.28650.00002006.08.09 09:021.28410.000.000.0012.00
13981492006.08.09 09:07buy1.50usdjpy115.22115.120.002006.08.09 09:24115.230.000.000.0013.02
13983322006.08.09 09:28sell1.20eurusd1.28451.28580.00002006.08.09 09:281.28440.000.000.0012.00
13983382006.08.09 09:28sell1.20eurusd1.28451.28580.00002006.08.09 09:451.28440.000.000.0012.00
13985212006.08.09 09:51sell1.60usdjpy115.37115.540.002006.08.09 09:51115.360.000.000.0013.87
13986572006.08.09 10:00sell1.70usdjpy115.37115.540.002006.08.09 10:00115.360.000.000.0014.74
13987052006.08.09 10:03sell1.30eurusd1.28501.28630.00002006.08.09 10:061.28630.000.000.00-169.00
13987922006.08.09 10:06buy1.30usdjpy115.27115.140.002006.08.09 10:18115.140.000.000.00-146.78
13989442006.08.09 10:18buy0.90usdjpy115.14114.970.002006.08.09 10:18115.180.000.000.0031.26
13989522006.08.09 10:18buy1.00usdjpy115.12114.950.002006.08.09 10:18115.130.000.000.008.69
13989562006.08.09 10:18buy1.00usdjpy115.12114.950.002006.08.09 10:18115.140.000.000.0017.37
13989612006.08.09 10:18buy1.00usdjpy115.11114.940.002006.08.09 10:19115.120.000.000.008.69
13989772006.08.09 10:19buy1.10usdjpy115.07114.760.002006.08.09 10:20115.090.000.000.0019.12
13989942006.08.09 10:20buy1.10usdjpy115.07114.760.002006.08.09 10:21115.090.000.000.0019.12
13990202006.08.09 10:22sell1.20usdjpy115.12115.430.002006.08.09 10:22115.110.000.000.0010.42
13991162006.08.09 10:31sell1.20usdjpy115.14115.270.002006.08.09 10:37115.120.000.000.0020.85
13992042006.08.09 10:43buy1.00eurusd1.28731.28630.00002006.08.09 10:591.28630.000.000.00-100.00
13993632006.08.09 11:00sell1.00usdjpy115.09115.280.002006.08.09 11:01115.080.000.000.008.69
13993742006.08.09 11:01buy1.00usdjpy115.04114.930.002006.08.09 11:01115.050.000.000.008.69
13993752006.08.09 11:01buy1.00usdjpy115.08114.970.002006.08.09 11:03115.090.000.000.008.69
13994092006.08.09 11:04buy1.10usdjpy115.05114.880.002006.08.09 11:05115.060.000.000.009.56
13995222006.08.09 11:17buy0.80eurusd1.28651.28520.00002006.08.09 11:171.28660.000.000.008.00
13995262006.08.09 11:17buy0.90eurusd1.28651.28520.00002006.08.09 11:181.28670.000.000.0018.00
13995612006.08.09 11:22sell1.10usdjpy115.14115.310.002006.08.09 11:22115.120.000.000.0019.11
13996202006.08.09 11:29sell1.20usdjpy115.18115.280.002006.08.09 11:36115.160.000.000.0020.84
13997432006.08.09 11:38buy1.00eurusd1.28651.28500.00002006.08.09 11:381.28660.000.000.0010.00
13997532006.08.09 11:39buy1.30usdjpy115.12114.990.002006.08.09 11:39115.130.000.000.0011.29
13997542006.08.09 11:39buy1.30usdjpy115.12114.990.002006.08.09 11:41115.130.000.000.0011.29
13999202006.08.09 11:57sell1.00eurusd1.28741.28870.00002006.08.09 11:581.28720.000.000.0020.00
13999292006.08.09 11:58sell1.10eurusd1.28751.28880.00002006.08.09 11:581.28740.000.000.0011.00
13999332006.08.09 11:58sell1.10eurusd1.28751.28880.00002006.08.09 12:011.28740.000.000.0011.00
13999862006.08.09 12:02buy1.40usdjpy115.12114.990.002006.08.09 12:02115.130.000.000.0012.16
14000022006.08.09 12:03sell1.10eurusd1.28751.28900.00002006.08.09 12:031.28730.000.000.0022.00
14000032006.08.09 12:03sell1.20eurusd1.28741.28890.00002006.08.09 12:031.28720.000.000.0024.00
14000042006.08.09 12:03sell1.20eurusd1.28741.28890.00002006.08.09 12:031.28720.000.000.0024.00
14000292006.08.09 12:06sell1.60usdjpy115.17115.270.002006.08.09 12:08115.160.000.000.0013.89
14001282006.08.09 12:16sell1.30eurusd1.28741.28870.00002006.08.09 12:181.28730.000.000.0013.00
14001532006.08.09 12:19sell1.30eurusd1.28751.28900.00002006.08.09 12:351.28900.000.000.00-195.00
14004032006.08.09 12:43sell0.90eurusd1.28921.29050.00002006.08.09 12:551.29050.000.000.00-117.00
14005902006.08.09 12:55sell0.70eurusd1.29031.29130.00002006.08.09 12:551.29010.000.000.0014.00
14006652006.08.09 13:01sell1.00usdjpy114.87115.020.002006.08.09 13:02114.860.000.000.008.71
14006872006.08.09 13:05sell1.00usdjpy114.85115.060.002006.08.09 14:10115.060.000.000.00-182.50
14012032006.08.09 14:10sell0.50usdjpy115.03115.160.002006.08.09 14:17115.020.000.000.004.35
14013472006.08.09 14:21buy0.40eurusd1.28841.28730.00002006.08.09 14:231.28850.000.000.004.00
14014782006.08.09 14:39sell0.40eurusd1.28841.28940.00002006.08.09 14:411.28830.000.000.004.00
14015882006.08.09 14:56sell0.60usdjpy115.05115.160.002006.08.09 14:57115.040.000.000.005.22
14015922006.08.09 14:57buy0.60usdjpy115.02114.850.002006.08.09 15:00115.030.000.000.005.22
14016442006.08.09 15:03buy0.40eurusd1.28811.28710.00002006.08.09 15:051.28820.000.000.004.00
14018592006.08.09 15:20sell0.60usdjpy115.10115.210.002006.08.09 15:37115.090.000.000.005.21
14021712006.08.09 15:50buy0.60usdjpy115.11114.980.002006.08.09 15:50115.130.000.000.0010.42
14021732006.08.09 15:50buy0.60usdjpy115.11114.980.002006.08.09 15:50115.120.000.000.005.21
14021762006.08.09 15:51buy0.50eurusd1.28771.28660.00002006.08.09 15:511.28780.000.000.005.00
14021822006.08.09 15:51buy0.50eurusd1.28771.28660.00002006.08.09 15:531.28780.000.000.005.00
14022072006.08.09 15:57buy0.50eurusd1.28741.28630.00002006.08.09 15:581.28750.000.000.005.00
14022212006.08.09 15:59sell0.50eurusd1.28781.28930.00002006.08.09 15:591.28770.000.000.005.00
14022252006.08.09 15:59sell0.50eurusd1.28781.28930.00002006.08.09 16:011.28770.000.000.005.00
14022492006.08.09 16:01buy0.70usdjpy115.14115.040.002006.08.09 16:15115.040.000.000.00-60.85
14023632006.08.09 16:19sell0.60usdjpy115.09115.240.002006.08.09 16:20115.080.000.000.005.21
14023822006.08.09 16:24sell0.60usdjpy115.14115.270.002006.08.09 16:31115.120.000.000.0010.42
14024172006.08.09 16:32sell0.60usdjpy115.14115.270.002006.08.09 17:07115.120.000.000.0010.42
14026962006.08.09 17:07buy0.60usdjpy115.11114.980.002006.08.09 17:10115.120.000.000.005.21
14027062006.08.09 17:10sell0.60usdjpy115.14115.270.002006.08.09 17:11115.120.000.000.0010.42
14027782006.08.09 17:19buy0.50eurusd1.28801.28630.00002006.08.09 17:241.28810.000.000.005.00
14028372006.08.09 17:27buy0.70usdjpy115.20115.050.002006.08.09 17:27115.210.000.000.006.08
14028502006.08.09 17:28buy0.70usdjpy115.20115.050.002006.08.09 18:22115.210.000.000.006.08
14031722006.08.09 18:35sell0.70usdjpy115.21115.340.002006.08.09 18:35115.200.000.000.006.08
14031772006.08.09 18:35sell0.70usdjpy115.21115.340.002006.08.09 18:35115.190.000.000.0012.15
14032112006.08.09 18:41sell0.60eurusd1.28881.29010.00002006.08.09 18:411.28870.000.000.006.00
14032262006.08.09 18:48buy0.60eurusd1.28871.28740.00002006.08.09 18:481.28890.000.000.0012.00
14032312006.08.09 18:50sell0.80usdjpy115.14115.310.002006.08.09 19:10115.120.000.000.0013.90
14032922006.08.09 19:13sell0.60eurusd1.28881.29010.00002006.08.09 19:141.28870.000.000.006.00
14033072006.08.09 19:16sell0.80usdjpy115.18115.310.002006.08.09 19:25115.160.000.000.0013.89
14033862006.08.09 19:26sell0.90usdjpy115.17115.280.002006.08.09 19:42115.160.000.000.007.82
14035432006.08.09 19:45sell0.90usdjpy115.17115.300.002006.08.09 19:45115.150.000.000.0015.63
14035722006.08.09 19:52sell0.90usdjpy115.14115.270.002006.08.09 19:52115.120.000.000.0015.64
14035772006.08.09 19:54sell1.00usdjpy115.14115.270.002006.08.09 19:54115.120.000.000.0017.37
14035832006.08.09 19:56buy0.80eurusd1.28801.28670.00002006.08.09 19:561.28810.000.000.008.00
14035842006.08.09 19:57sell1.00usdjpy115.17115.360.002006.08.09 19:57115.160.000.000.008.68
14036182006.08.09 20:00sell1.10usdjpy115.20115.330.002006.08.09 20:01115.190.000.000.009.55
14036352006.08.09 20:01buy1.10usdjpy115.19115.060.002006.08.09 20:01115.210.000.000.0019.10
14036602006.08.09 20:01sell0.90eurusd1.28751.28920.00002006.08.09 20:011.28740.000.000.009.00
14036902006.08.09 20:03sell0.90eurusd1.28751.28900.00002006.08.09 20:071.28740.000.000.009.00
14037562006.08.09 20:08sell0.90eurusd1.28751.28860.00002006.08.09 20:181.28740.000.000.009.00
14037952006.08.09 20:18buy0.90eurusd1.28721.28590.00002006.08.09 20:571.28590.000.000.00-117.00
14044262006.08.09 21:13sell0.70eurusd1.28661.28810.00002006.08.09 21:161.28650.000.000.007.00
14044772006.08.09 21:21sell0.70eurusd1.28641.28790.00002006.08.09 21:211.28630.000.000.007.00
14044802006.08.09 21:21sell0.70eurusd1.28641.28790.00002006.08.09 21:211.28620.000.000.0014.00
14045062006.08.09 21:27sell1.00usdjpy115.28115.390.002006.08.09 21:27115.260.000.000.0017.35
14045312006.08.09 21:32buy1.00usdjpy115.25115.140.002006.08.09 21:32115.270.000.000.0017.35
14045332006.08.09 21:32buy1.10usdjpy115.25115.140.002006.08.09 21:33115.270.000.000.0019.09
14046112006.08.09 21:49buy1.10usdjpy115.30115.170.002006.08.09 21:50115.310.000.000.009.54
14046792006.08.09 22:00buy0.90eurusd1.28591.28440.00002006.08.09 22:011.28600.000.000.009.00
14047002006.08.09 22:01sell1.20usdjpy115.37115.470.002006.08.09 22:01115.360.000.000.0010.40
14047272006.08.09 22:01sell1.20usdjpy115.35115.480.002006.08.09 22:02115.340.000.000.0010.40
14047652006.08.09 22:03sell0.90eurusd1.28601.28790.00002006.08.09 22:031.28590.000.000.009.00
14047702006.08.09 22:03sell1.20usdjpy115.39115.600.002006.08.09 22:03115.360.000.000.0031.21
14047812006.08.09 22:04sell1.30usdjpy115.39115.600.002006.08.09 22:21115.370.000.000.0022.54
14050042006.08.09 22:23sell1.10eurusd1.28601.28790.00002006.08.10 00:331.28590.000.004.9511.00
14058022006.08.10 00:37buy1.40usdjpy115.36115.230.002006.08.10 00:37115.380.000.000.0024.27
14058362006.08.10 00:45buy1.50usdjpy115.33115.230.002006.08.10 00:45115.340.000.000.0013.01
14058372006.08.10 00:45buy1.50usdjpy115.36115.230.002006.08.10 01:01115.380.000.000.0026.00
14059692006.08.10 01:05buy1.60usdjpy115.41115.240.002006.08.10 01:08115.420.000.000.0013.86
14059902006.08.10 01:14buy1.60usdjpy115.37115.200.002006.08.10 01:14115.380.000.000.0013.87
14060052006.08.10 01:17buy1.30eurusd1.28691.28560.00002006.08.10 01:281.28700.000.000.0013.00
14061082006.08.10 01:28buy1.70usdjpy115.37115.240.002006.08.10 01:35115.380.000.000.0014.73
14061472006.08.10 01:36buy1.70usdjpy115.36115.210.002006.08.10 01:39115.370.000.000.0014.74
14061802006.08.10 01:42buy1.30eurusd1.28771.28620.00002006.08.10 01:441.28780.000.000.0013.00
14062112006.08.10 01:50buy1.80usdjpy115.39115.260.002006.08.10 01:51115.410.000.000.0031.19
14062202006.08.10 01:53sell1.40eurusd1.28741.28890.00002006.08.10 01:541.28730.000.000.0014.00
14062282006.08.10 01:55sell1.50eurusd1.28741.28870.00002006.08.10 01:571.28730.000.000.0015.00
14063672006.08.10 02:11buy1.50eurusd1.28651.28540.00002006.08.10 02:111.28660.000.000.0015.00
14063712006.08.10 02:11buy2.00usdjpy115.36115.230.002006.08.10 02:11115.380.000.000.0034.67
14063802006.08.10 02:11buy1.60eurusd1.28651.28540.00002006.08.10 02:111.28670.000.000.0032.00
14064022006.08.10 02:13sell2.10usdjpy115.39115.520.002006.08.10 02:13115.370.000.000.0036.40
14064082006.08.10 02:13sell2.20usdjpy115.39115.520.002006.08.10 02:13115.370.000.000.0038.14
14064282006.08.10 02:13sell2.30usdjpy115.39115.520.002006.08.10 02:13115.370.000.000.0039.87
14064902006.08.10 02:17buy1.90eurusd1.28651.28520.00002006.08.10 02:171.28660.000.000.0019.00
14065002006.08.10 02:17buy2.50usdjpy115.37115.220.002006.08.10 02:17115.390.000.000.0043.33
14065052006.08.10 02:18buy2.60usdjpy115.37115.240.002006.08.10 02:18115.390.000.000.0045.06
14065102006.08.10 02:18buy2.70usdjpy115.37115.240.002006.08.10 02:18115.390.000.000.0046.80
14065132006.08.10 02:18buy2.80usdjpy115.37115.240.002006.08.10 02:18115.380.000.000.0024.27
14065832006.08.10 02:21buy2.20eurusd1.28651.28500.00002006.08.10 02:211.28670.000.000.0044.00
14066502006.08.10 02:24buy3.00usdjpy115.33115.180.002006.08.10 02:24115.340.000.000.0026.01
14066532006.08.10 02:24buy3.00usdjpy115.33115.180.002006.08.10 02:24115.340.000.000.0026.01
14066632006.08.10 02:24buy3.10usdjpy115.33115.180.002006.08.10 02:24115.340.000.000.0026.88
14066762006.08.10 02:25buy3.20usdjpy115.33115.180.002006.08.10 02:25115.340.000.000.0027.74
14066782006.08.10 02:25buy3.20usdjpy115.33115.180.002006.08.10 02:25115.340.000.000.0027.74
14066822006.08.10 02:25buy3.30usdjpy115.33115.180.002006.08.10 02:25115.340.000.000.0028.61
14066932006.08.10 02:25buy3.40usdjpy115.33115.180.002006.08.10 02:25115.340.000.000.0029.48
14067152006.08.10 02:29buy3.40usdjpy115.33115.160.002006.08.10 02:29115.340.000.000.0029.48
14067192006.08.10 02:29buy3.50usdjpy115.33115.160.002006.08.10 02:29115.340.000.000.0030.35
14067252006.08.10 02:29buy3.60usdjpy115.33115.160.002006.08.10 02:30115.340.000.000.0031.21
14067702006.08.10 02:31buy3.70usdjpy115.30115.110.002006.08.10 02:31115.310.000.000.0032.09
14067892006.08.10 02:33buy3.80usdjpy115.33115.140.002006.08.10 02:33115.340.000.000.0032.95
14067932006.08.10 02:33buy3.80usdjpy115.33115.140.002006.08.10 02:33115.340.000.000.0032.95
14067942006.08.10 02:33buy3.90usdjpy115.33115.140.002006.08.10 02:33115.340.000.000.0033.81
14067952006.08.10 02:33buy4.00usdjpy115.33115.140.002006.08.10 02:34115.340.000.000.0034.68
14068182006.08.10 02:36sell4.10usdjpy115.38115.490.002006.08.10 02:37115.370.000.000.0035.54
14068672006.08.10 02:43buy4.20usdjpy115.36115.230.002006.08.10 02:44115.390.000.000.00109.19
14068712006.08.10 02:44sell4.50usdjpy115.39115.520.002006.08.10 02:44115.370.000.000.0078.01
14068872006.08.10 02:47sell4.60usdjpy115.42115.520.002006.08.10 02:47115.410.000.000.0039.86
14069192006.08.10 02:50buy3.70eurusd1.28651.28540.00002006.08.10 02:541.28660.000.000.0037.00
14070182006.08.10 02:59buy4.80usdjpy115.36115.230.002006.08.10 02:59115.370.000.000.0041.61
14070202006.08.10 02:59buy4.90usdjpy115.36115.230.002006.08.10 03:01115.370.000.000.0042.47
14070452006.08.10 03:02buy5.10usdjpy115.33115.160.002006.08.10 03:04115.340.000.000.0044.22
14070722006.08.10 03:12sell4.00eurusd1.28721.28820.00002006.08.10 03:141.28700.000.000.0080.00
14070762006.08.10 03:15buy5.40usdjpy115.33115.220.002006.08.10 03:15115.340.000.000.0046.82
14070772006.08.10 03:15buy5.50usdjpy115.33115.220.002006.08.10 03:15115.340.000.000.0047.69
14070782006.08.10 03:15buy5.60usdjpy115.33115.220.002006.08.10 03:15115.340.000.000.0048.55
14070792006.08.10 03:15buy5.70usdjpy115.33115.220.002006.08.10 03:15115.340.000.000.0049.42
14070802006.08.10 03:15buy5.80usdjpy115.33115.220.002006.08.10 03:15115.340.000.000.0050.29
14070872006.08.10 03:21sell4.60eurusd1.28741.28850.00002006.08.10 03:221.28730.000.000.0046.00
14070882006.08.10 03:22buy6.10usdjpy115.29115.180.002006.08.10 03:24115.180.000.000.00-582.57
14070962006.08.10 03:24buy4.60usdjpy115.19115.020.002006.08.10 03:24115.200.000.000.0039.93
14071022006.08.10 03:24buy4.70usdjpy115.20115.030.002006.08.10 03:24115.210.000.000.0040.80
14071112006.08.10 03:27buy4.80usdjpy115.22115.050.002006.08.10 03:27115.230.000.000.0041.66
14071122006.08.10 03:27buy4.90usdjpy115.22115.050.002006.08.10 04:03115.230.000.000.0042.52
14072842006.08.10 04:10buy5.00usdjpy115.20115.070.002006.08.10 04:10115.210.000.000.0043.40
14072892006.08.10 04:10buy5.10usdjpy115.20115.070.002006.08.10 04:11115.210.000.000.0044.27
14073092006.08.10 04:18sell5.30usdjpy115.20115.300.002006.08.10 04:18115.190.000.000.0046.01
14074092006.08.10 04:38sell4.20eurusd1.28821.28950.00002006.08.10 04:381.28810.000.000.0042.00
14074182006.08.10 04:40buy5.50usdjpy115.11114.980.002006.08.10 04:42115.130.000.000.0095.54
14074472006.08.10 04:51sell4.40eurusd1.28811.28940.00002006.08.10 04:521.28800.000.000.0044.00
14074702006.08.10 04:56sell5.80usdjpy115.20115.330.002006.08.10 05:00115.190.000.000.0050.35
14075382006.08.10 05:07buy6.00usdjpy115.20115.050.002006.08.10 05:07115.210.000.000.0052.08
14075602006.08.10 05:13buy6.10usdjpy115.19115.060.002006.08.10 05:13115.200.000.000.0052.95
14075612006.08.10 05:13buy6.20usdjpy115.19115.060.002006.08.10 05:13115.200.000.000.0053.82
14075892006.08.10 05:17buy6.30usdjpy115.19115.060.002006.08.10 05:17115.200.000.000.0054.69
14076042006.08.10 05:21sell6.50usdjpy115.20115.310.002006.08.10 05:22115.190.000.000.0056.43
14076192006.08.10 05:27buy6.60usdjpy115.16115.030.002006.08.10 05:27115.170.000.000.0057.31
14076232006.08.10 05:27buy6.80usdjpy115.16115.030.002006.08.10 05:28115.170.000.000.0059.04
14077472006.08.10 06:02buy6.90usdjpy115.12114.990.002006.08.10 06:03115.140.000.000.00119.85
14077692006.08.10 06:05buy5.60eurusd1.28801.28690.00002006.08.10 06:051.28810.000.000.0056.00
14077712006.08.10 06:05buy5.70eurusd1.28801.28690.00002006.08.10 06:051.28810.000.000.0057.00
14077722006.08.10 06:05buy5.80eurusd1.28801.28690.00002006.08.10 06:051.28810.000.000.0058.00
14077772006.08.10 06:06buy5.90eurusd1.28801.28690.00002006.08.10 06:061.28810.000.000.0059.00
14078112006.08.10 06:09buy7.80usdjpy115.14115.03115.162006.08.10 07:07115.030.000.000.00-745.89
14124902006.08.10 14:29sell5.90usdjpy114.88115.030.002006.08.10 14:29114.870.000.000.0051.36
14124932006.08.10 14:29sell6.10usdjpy114.88115.030.002006.08.10 14:29114.870.000.000.0053.10
14125082006.08.10 14:30buy6.20usdjpy114.82114.610.002006.08.10 14:31114.840.000.000.00107.98
14125312006.08.10 14:31buy5.00eurusd1.28581.28370.00002006.08.10 14:361.28370.000.000.00-1 050.00
14127572006.08.10 14:37buy3.00eurusd1.28331.28140.00002006.08.10 14:371.28340.000.000.0030.00
14127682006.08.10 14:38buy3.00eurusd1.28331.28140.00002006.08.10 14:491.28340.000.000.0030.00
14130242006.08.10 14:49sell3.10eurusd1.28341.28470.00002006.08.10 15:261.28330.000.000.0031.00
14135192006.08.10 15:33sell3.20eurusd1.28351.28450.00002006.08.10 15:331.28340.000.000.0032.00
14135272006.08.10 15:34sell4.10usdjpy114.99115.120.002006.08.10 15:34114.980.000.000.0035.66
14135352006.08.10 15:34sell4.20usdjpy114.98115.110.002006.08.10 15:35114.970.000.000.0036.53
14135912006.08.10 15:36buy3.40eurusd1.28271.28140.00002006.08.10 15:411.28280.000.000.0034.00
14137112006.08.10 15:42sell3.40eurusd1.28321.28490.00002006.08.10 15:421.28300.000.000.0068.00
14137312006.08.10 15:43sell3.60eurusd1.28301.28490.00002006.08.10 15:431.28290.000.000.0036.00
14137422006.08.10 15:43sell3.60eurusd1.28301.28490.00002006.08.10 15:441.28290.000.000.0036.00
14138642006.08.10 15:50buy3.70eurusd1.28221.28090.00002006.08.10 15:501.28230.000.000.0037.00
14138692006.08.10 15:50buy3.80eurusd1.28221.28090.00002006.08.10 15:501.28230.000.000.0038.00
14138812006.08.10 15:50buy3.90eurusd1.28221.28090.00002006.08.10 15:511.28230.000.000.0039.00
14140322006.08.10 16:01buy5.00usdjpy114.98114.810.002006.08.10 16:01114.990.000.000.0043.48
14140352006.08.10 16:01buy5.20usdjpy114.98114.810.002006.08.10 16:01115.000.000.000.0090.43
14140392006.08.10 16:01buy5.40usdjpy114.98114.810.002006.08.10 16:01114.990.000.000.0046.96
14140442006.08.10 16:01buy5.50usdjpy114.98114.810.002006.08.10 16:01114.990.000.000.0047.83
14140502006.08.10 16:01sell5.60usdjpy115.05115.220.002006.08.10 16:01115.040.000.000.0048.68
14140562006.08.10 16:01buy5.70usdjpy114.98114.810.002006.08.10 16:02114.990.000.000.0049.57
14140752006.08.10 16:02buy4.60eurusd1.28201.28010.00002006.08.10 16:161.28010.000.000.00-874.00
14143302006.08.10 16:16buy2.90eurusd1.28011.27860.00002006.08.10 16:181.28020.000.000.0029.00
14144482006.08.10 16:20buy2.90eurusd1.28001.27750.00002006.08.10 16:211.28020.000.000.0058.00
14144742006.08.10 16:21sell3.00eurusd1.28031.28160.00002006.08.10 16:211.28020.000.000.0030.00
14145062006.08.10 16:22buy3.10eurusd1.27951.27700.00002006.08.10 16:221.27960.000.000.0031.00
14145392006.08.10 16:23sell4.00usdjpy115.27115.480.002006.08.10 16:23115.260.000.000.0034.70
14145692006.08.10 16:24sell4.10usdjpy115.27115.520.002006.08.10 16:24115.260.000.000.0035.57
14145802006.08.10 16:24buy3.30eurusd1.27901.27710.00002006.08.10 16:301.27910.000.000.0033.00
14147462006.08.10 16:30buy4.30usdjpy115.23115.000.002006.08.10 16:30115.240.000.000.0037.31
14147882006.08.10 16:33buy3.40eurusd1.27841.27710.00002006.08.10 16:351.27710.000.000.00-442.00
14148402006.08.10 16:35buy2.60eurusd1.27751.27420.00002006.08.10 17:001.27770.000.000.0052.00
14154362006.08.10 17:00sell3.40usdjpy115.45115.680.002006.08.10 17:28115.440.000.000.0029.45
14158322006.08.10 17:28sell2.70eurusd1.27771.28040.00002006.08.10 17:301.27760.000.000.0027.00
14158572006.08.10 17:30sell2.80eurusd1.27771.28040.00002006.08.10 17:311.27760.000.000.0028.00
14158592006.08.10 17:31sell2.80eurusd1.27771.28040.00002006.08.10 17:311.27760.000.000.0028.00
14158652006.08.10 17:31sell2.90eurusd1.27771.28040.00002006.08.10 17:311.27760.000.000.0029.00
14158672006.08.10 17:31sell3.00eurusd1.27771.28040.00002006.08.10 17:311.27760.000.000.0030.00
14158702006.08.10 17:31sell3.00eurusd1.27771.28040.00002006.08.10 17:311.27760.000.000.0030.00
14158732006.08.10 17:31buy3.10eurusd1.27751.27480.00002006.08.10 18:191.27770.000.000.0062.00
14167682006.08.10 18:28sell4.10usdjpy115.42115.530.002006.08.10 18:31115.530.000.000.00-390.34
14168022006.08.10 18:39sell3.10usdjpy115.53115.630.002006.08.10 18:41115.510.000.000.0053.68
14168192006.08.10 18:45sell2.50eurusd1.27781.27890.00002006.08.10 18:451.27760.000.000.0050.00
14168222006.08.10 18:46sell2.60eurusd1.27771.27900.00002006.08.10 18:461.27760.000.000.0026.00
14168242006.08.10 18:46sell2.70eurusd1.27771.27900.00002006.08.10 18:461.27760.000.000.0027.00
14168262006.08.10 18:46sell2.70eurusd1.27771.27900.00002006.08.10 18:461.27760.000.000.0027.00
14169582006.08.10 19:02buy2.80eurusd1.27691.27560.00002006.08.10 19:021.27700.000.000.0028.00
14169842006.08.10 19:07buy2.80eurusd1.27691.27560.00002006.08.10 19:081.27700.000.000.0028.00
14170212006.08.10 19:15buy3.70usdjpy115.55115.420.002006.08.10 19:15115.570.000.000.0064.03
14170522006.08.10 19:20buy3.90usdjpy115.55115.360.002006.08.10 19:20115.560.000.000.0033.75
14170662006.08.10 19:26buy3.90usdjpy115.50115.370.002006.08.10 19:28115.530.000.000.00101.27
14170852006.08.10 19:30sell3.30eurusd1.27841.27970.00002006.08.10 19:481.27830.000.000.0033.00
14171512006.08.10 19:49sell3.40eurusd1.27841.28010.00002006.08.10 19:501.27830.000.000.0034.00
14171572006.08.10 19:52sell4.40usdjpy115.53115.660.002006.08.10 19:53115.520.000.000.0038.09
14171652006.08.10 19:53buy4.50usdjpy115.54115.290.002006.08.10 19:53115.550.000.000.0038.94
14171662006.08.10 19:53sell4.60usdjpy115.56115.810.002006.08.10 19:54115.550.000.000.0039.81
14171742006.08.10 19:54sell3.60eurusd1.27751.27940.00002006.08.10 20:491.27940.000.000.00-684.00
14173982006.08.10 20:50sell2.30eurusd1.27951.28060.00002006.08.10 20:501.27930.000.000.0046.00
14174202006.08.10 20:53sell2.40eurusd1.27981.28110.00002006.08.10 20:531.27970.000.000.0024.00
14175542006.08.10 21:31buy1.00eurusd1.27901.27790.00002006.08.10 21:321.27930.000.000.0030.00
14175632006.08.10 21:32sell1.00eurusd1.27931.28120.00002006.08.10 21:341.27910.000.000.0020.00
14182252006.08.10 23:56buy1.00eurusd1.27931.27740.00002006.08.10 23:561.27950.000.000.0020.00
14182892006.08.11 00:08buy1.00eurusd1.27911.27800.00002006.08.11 00:081.27960.000.000.0050.00
14182942006.08.11 00:09sell1.00eurusd1.27951.28140.00002006.08.11 01:581.27930.000.000.0020.00
14190012006.08.11 02:37sell1.00usdjpy115.31115.420.002006.08.11 02:47115.300.000.000.008.67
14190672006.08.11 02:50buy1.00usdjpy115.29115.180.002006.08.11 02:51115.300.000.000.008.67
14190732006.08.11 02:52sell1.00usdjpy115.31115.420.002006.08.11 03:30115.300.000.000.008.67
14193802006.08.11 03:30buy1.00usdjpy115.30115.170.002006.08.11 03:31115.310.000.000.008.67
14194852006.08.11 03:43sell1.00usdjpy115.34115.450.002006.08.11 03:43115.330.000.000.008.67
14194872006.08.11 03:43sell1.00usdjpy115.34115.450.002006.08.11 03:45115.330.000.000.008.67
14195012006.08.11 03:44sell1.00eurusd1.27741.27890.00002006.08.11 03:451.27730.000.000.0010.00
14195062006.08.11 03:45sell1.00eurusd1.27741.27890.00002006.08.11 03:451.27720.000.000.0020.00
14195132006.08.11 03:45sell1.00eurusd1.27741.27890.00002006.08.11 03:451.27730.000.000.0010.00
14195412006.08.11 03:46buy1.00usdjpy115.33115.200.002006.08.11 03:46115.340.000.000.008.67
14196662006.08.11 04:02buy1.00eurusd1.27681.27550.00002006.08.11 04:031.27690.000.000.0010.00
14197212006.08.11 04:05sell1.00usdjpy115.48115.590.002006.08.11 04:06115.470.000.000.008.66
14197422006.08.11 04:06buy1.00usdjpy115.45115.280.002006.08.11 04:07115.460.000.000.008.66
14197562006.08.11 04:07sell1.00usdjpy115.48115.590.002006.08.11 04:18115.470.000.000.008.66
14197882006.08.11 04:10buy1.00eurusd1.27691.27580.00002006.08.11 04:111.27700.000.000.0010.00
14199202006.08.11 04:20sell1.00usdjpy115.55115.720.002006.08.11 04:30115.540.000.000.008.66
14200842006.08.11 04:41buy1.00usdjpy115.50115.400.002006.08.11 05:06115.520.000.000.0017.31
14204122006.08.11 05:30sell1.00eurusd1.27701.27830.00002006.08.11 05:311.27690.000.000.0010.00
14205632006.08.11 05:49sell1.00eurusd1.27741.27840.00002006.08.11 05:491.27730.000.000.0010.00
14205652006.08.11 05:49sell1.00eurusd1.27731.27830.00002006.08.11 05:501.27720.000.000.0010.00
14205742006.08.11 05:51buy1.00eurusd1.27721.27610.00002006.08.11 05:521.27730.000.000.0010.00
14206922006.08.11 06:19buy1.00usdjpy115.44115.330.002006.08.11 06:20115.450.000.000.008.66
14207212006.08.11 06:23buy1.00eurusd1.27731.27600.00002006.08.11 06:231.27740.000.000.0010.00
14207232006.08.11 06:23buy1.00eurusd1.27731.27600.00002006.08.11 06:321.27740.000.000.0010.00
14207792006.08.11 06:32sell1.00eurusd1.27731.27940.00002006.08.11 06:321.27720.000.000.0010.00
14208072006.08.11 06:38buy1.00eurusd1.27691.27580.00002006.08.11 06:391.27700.000.000.0010.00
14208602006.08.11 06:44buy1.00usdjpy115.48115.370.002006.08.11 06:44115.490.000.000.008.66
14209452006.08.11 06:56sell1.00eurusd1.27741.27850.00002006.08.11 07:261.27850.000.000.00-110.00
14209632006.08.11 06:59buy1.00usdjpy115.45115.340.002006.08.11 06:59115.460.000.000.008.66
14210262006.08.11 07:09buy1.00usdjpy115.48115.370.002006.08.11 07:09115.490.000.000.008.66
14210292006.08.11 07:09buy1.00usdjpy115.48115.370.002006.08.11 07:10115.490.000.000.008.66
14210752006.08.11 07:21buy1.00usdjpy115.48115.370.002006.08.11 07:21115.490.000.000.008.66
14210782006.08.11 07:21buy1.00usdjpy115.48115.370.002006.08.11 07:27115.490.000.000.008.66
14211362006.08.11 07:35buy1.00eurusd1.27731.27630.00002006.08.11 07:361.27740.000.000.0010.00
14212162006.08.11 07:43buy1.00usdjpy115.48115.370.002006.08.11 07:43115.490.000.000.008.66
14213152006.08.11 07:55sell1.00usdjpy115.55115.660.002006.08.11 07:55115.540.000.000.008.66
14213352006.08.11 07:58buy1.00usdjpy115.55115.450.002006.08.11 08:04115.560.000.000.008.65
14213412006.08.11 07:59sell1.00eurusd1.27771.27870.00002006.08.11 08:051.27760.000.000.0010.00
14213712006.08.11 08:04sell1.00usdjpy115.56115.670.002006.08.11 08:18115.670.000.000.00-95.09
14214962006.08.11 08:18buy1.00eurusd1.27711.27600.00002006.08.11 08:231.27600.000.000.00-110.00
14214982006.08.11 08:18sell1.00usdjpy115.64115.770.002006.08.11 08:21115.770.000.000.00-112.29
14215322006.08.11 08:21sell1.00usdjpy115.77115.960.002006.08.11 08:21115.730.000.000.0034.56
14215352006.08.11 08:21sell1.00usdjpy115.77115.960.002006.08.11 08:21115.760.000.000.008.64
14215362006.08.11 08:21sell1.00usdjpy115.77115.960.002006.08.11 08:21115.750.000.000.0017.28
14215372006.08.11 08:21sell1.00usdjpy115.75115.940.002006.08.11 08:22115.730.000.000.0017.28
14215902006.08.11 08:23buy1.00eurusd1.27611.27420.00002006.08.11 08:231.27620.000.000.0010.00
14216042006.08.11 08:23buy1.00eurusd1.27611.27420.00002006.08.11 08:241.27630.000.000.0020.00
14216242006.08.11 08:24sell1.00usdjpy115.78115.910.002006.08.11 08:26115.770.000.000.008.64
14216712006.08.11 08:25buy1.00eurusd1.27571.27380.00002006.08.11 08:281.27590.000.000.0020.00
14216872006.08.11 08:26buy1.00usdjpy115.77115.660.002006.08.11 08:28115.660.000.000.00-95.11
14217852006.08.11 08:28sell1.00eurusd1.27601.27810.00002006.08.11 08:281.27590.000.000.0010.00
14217892006.08.11 08:28sell1.00eurusd1.27601.27810.00002006.08.11 08:311.27590.000.000.0010.00
14218092006.08.11 08:28buy1.00usdjpy115.70115.510.002006.08.11 08:30115.710.000.000.008.64
14218332006.08.11 08:30sell1.00usdjpy115.74115.930.002006.08.11 08:30115.730.000.000.008.64
14218462006.08.11 08:31buy1.00eurusd1.27571.27360.00002006.08.11 08:311.27600.000.000.0030.00
14218552006.08.11 08:31sell1.00usdjpy115.75115.940.002006.08.11 08:32115.730.000.000.0017.28
14218582006.08.11 08:32buy1.00eurusd1.27571.27360.00002006.08.11 08:351.27590.000.000.0020.00
14219112006.08.11 08:33sell1.00usdjpy115.78115.970.002006.08.11 08:33115.760.000.000.0017.28
14219172006.08.11 08:33sell1.00usdjpy115.78115.970.002006.08.11 08:34115.770.000.000.008.64
14219802006.08.11 08:35sell1.00eurusd1.27571.27900.00002006.08.11 09:501.27900.000.000.00-330.00
14220232006.08.11 08:37buy1.00usdjpy115.73115.560.002006.08.11 08:47115.740.000.000.008.64
14221412006.08.11 08:48sell1.00usdjpy115.77116.020.002006.08.11 08:51115.760.000.000.008.64
14222902006.08.11 09:01sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.11 09:01115.800.000.000.008.64
14223592006.08.11 09:10buy1.00usdjpy115.73115.630.002006.08.11 09:10115.740.000.000.008.64
14223942006.08.11 09:18sell1.00usdjpy115.78115.890.002006.08.11 09:29115.770.000.000.008.64
14224502006.08.11 09:31buy1.00usdjpy115.75115.640.002006.08.11 09:32115.770.000.000.0017.28
14224822006.08.11 09:37buy1.00usdjpy115.69115.590.002006.08.11 09:50115.700.000.000.008.64
14225732006.08.11 09:50sell1.00eurusd1.27881.28050.00002006.08.11 09:501.27860.000.000.0020.00
14225762006.08.11 09:50sell1.00eurusd1.27881.28050.00002006.08.11 09:501.27860.000.000.0020.00
14225782006.08.11 09:50sell1.00eurusd1.27881.28050.00002006.08.11 09:501.27860.000.000.0020.00
14225802006.08.11 09:50sell1.00eurusd1.27881.28050.00002006.08.11 09:501.27870.000.000.0010.00
14225822006.08.11 09:50sell1.00eurusd1.27881.28050.00002006.08.11 09:571.27870.000.000.0010.00
14225912006.08.11 09:51buy1.00usdjpy115.66115.530.002006.08.11 09:51115.670.000.000.008.65
14226492006.08.11 09:57sell1.00usdjpy115.71115.840.002006.08.11 09:57115.700.000.000.008.64
14226512006.08.11 09:57buy1.00eurusd1.27861.27670.00002006.08.11 10:091.27870.000.000.0010.00
14226542006.08.11 09:57sell1.00usdjpy115.71115.840.002006.08.11 09:59115.700.000.000.008.64
14227592006.08.11 10:01sell1.00usdjpy115.74115.910.002006.08.11 10:01115.730.000.000.008.64
14227622006.08.11 10:01sell1.00usdjpy115.71115.880.002006.08.11 10:28115.880.000.000.00-146.69
14228732006.08.11 10:11sell1.00eurusd1.27931.28100.00002006.08.11 10:141.27910.000.000.0020.00
14229422006.08.11 10:17buy1.00eurusd1.27901.27750.00002006.08.11 10:171.27910.000.000.0010.00
14229432006.08.11 10:17buy1.00eurusd1.27901.27750.00002006.08.11 10:181.27910.000.000.0010.00
14229542006.08.11 10:18buy1.00eurusd1.27861.27730.00002006.08.11 10:191.27870.000.000.0010.00
14230412006.08.11 10:28sell1.00usdjpy115.87116.020.002006.08.11 10:28115.860.000.000.008.63
14230492006.08.11 10:28sell1.00usdjpy115.87116.020.002006.08.11 10:42115.860.000.000.008.63
14230582006.08.11 10:29buy1.00eurusd1.27821.27710.00002006.08.11 10:301.27840.000.000.0020.00
14231342006.08.11 10:36buy1.00eurusd1.27871.27760.00002006.08.11 10:481.27880.000.000.0010.00
14232222006.08.11 10:44sell1.00usdjpy115.88115.990.002006.08.11 10:44115.870.000.000.008.63
14232642006.08.11 10:48sell1.00eurusd1.27881.28030.00002006.08.11 10:501.27870.000.000.0010.00
14232802006.08.11 10:50buy1.00eurusd1.27841.27710.00002006.08.11 10:511.27850.000.000.0010.00
14233202006.08.11 11:00buy1.00usdjpy115.87115.740.002006.08.11 11:00115.890.000.000.0017.26
14233342006.08.11 11:00buy1.00usdjpy115.87115.740.002006.08.11 11:00115.880.000.000.008.63
14233352006.08.11 11:00buy1.00usdjpy115.86115.760.002006.08.11 11:00115.870.000.000.008.63
14233362006.08.11 11:00buy1.00usdjpy115.86115.760.002006.08.11 11:00115.870.000.000.008.63
14233462006.08.11 11:03buy1.00usdjpy115.86115.730.002006.08.11 11:03115.870.000.000.008.63
14233482006.08.11 11:03buy1.00usdjpy115.86115.730.002006.08.11 11:05115.870.000.000.008.63
14233522006.08.11 11:04sell1.00eurusd1.27931.28040.00002006.08.11 11:061.27910.000.000.0020.00
14234372006.08.11 11:15sell1.00usdjpy115.95116.080.002006.08.11 11:16115.940.000.000.008.63
14234542006.08.11 11:16buy1.00usdjpy115.94115.810.002006.08.11 11:30115.960.000.000.0017.25
14234722006.08.11 11:20buy1.00eurusd1.27861.27730.00002006.08.11 11:201.27880.000.000.0020.00
14235292006.08.11 11:26buy1.00eurusd1.27861.27730.00002006.08.11 11:391.27870.000.000.0010.00
14237172006.08.11 11:43buy1.00usdjpy115.94115.810.002006.08.11 11:44115.950.000.000.008.62
14237942006.08.11 11:50buy1.00usdjpy115.95115.820.002006.08.11 11:50115.960.000.000.008.62
14240412006.08.11 12:15buy1.00usdjpy115.95115.840.002006.08.11 12:26115.960.000.000.008.62
14241292006.08.11 12:26sell1.00usdjpy115.95116.060.002006.08.11 12:27115.940.000.000.008.63
14242362006.08.11 12:41buy1.00usdjpy115.95115.820.002006.08.11 12:43115.960.000.000.008.62
14242672006.08.11 12:45sell1.00eurusd1.27811.27920.00002006.08.11 12:451.27790.000.000.0020.00
14242912006.08.11 12:51buy1.00usdjpy115.98115.880.002006.08.11 12:51115.990.000.000.008.62
14243722006.08.11 13:00sell1.00usdjpy116.09116.340.002006.08.11 13:00116.080.000.000.008.61
14244212006.08.11 13:01buy1.00usdjpy116.04115.790.002006.08.11 13:01116.050.000.000.008.62
14244572006.08.11 13:07buy1.00eurusd1.27731.27620.00002006.08.11 13:071.27740.000.000.0010.00
14244972006.08.11 13:10sell1.00eurusd1.27741.27870.00002006.08.11 13:101.27720.000.000.0020.00
14245052006.08.11 13:10sell1.00eurusd1.27741.27870.00002006.08.11 13:101.27730.000.000.0010.00
14245112006.08.11 13:10sell1.00eurusd1.27731.27860.00002006.08.11 13:101.27720.000.000.0010.00
14245332006.08.11 13:10sell1.00eurusd1.27731.27860.00002006.08.11 13:201.27720.000.000.0010.00
14246112006.08.11 13:17sell1.00usdjpy116.12116.250.002006.08.11 13:17116.110.000.000.008.61
14247032006.08.11 13:27buy1.00usdjpy116.05115.880.002006.08.11 13:28116.060.000.000.008.62
14247112006.08.11 13:28buy1.00eurusd1.27721.27590.00002006.08.11 13:521.27730.000.000.0010.00
14247182006.08.11 13:29buy1.00usdjpy116.05115.940.002006.08.11 13:29116.060.000.000.008.62
14247212006.08.11 13:29buy1.00usdjpy116.05115.940.002006.08.11 13:29116.060.000.000.008.62
14247222006.08.11 13:29buy1.00usdjpy116.05115.940.002006.08.11 13:29116.060.000.000.008.62
14247692006.08.11 13:36buy1.00usdjpy116.05115.880.002006.08.11 13:36116.060.000.000.008.62
14247732006.08.11 13:36buy1.00usdjpy116.05115.880.002006.08.11 13:36116.060.000.000.008.62
14249642006.08.11 13:53sell1.00eurusd1.27741.27850.00002006.08.11 14:091.27730.000.000.0010.00
14251132006.08.11 14:04buy1.00usdjpy115.98115.870.002006.08.11 14:05115.990.000.000.008.62
14251942006.08.11 14:18sell1.00usdjpy116.05116.160.002006.08.11 14:18116.040.000.000.008.62
14252212006.08.11 14:20sell1.00eurusd1.27771.27900.00002006.08.11 14:221.27760.000.000.0010.00
14252762006.08.11 14:28buy1.00usdjpy116.05115.950.002006.08.11 14:28116.060.000.000.008.62
14253162006.08.11 14:30sell1.00usdjpy116.09116.220.002006.08.11 14:30116.080.000.000.008.61
14253302006.08.11 14:30sell1.00usdjpy116.16116.270.002006.08.11 14:30116.270.000.000.00-94.59
14253812006.08.11 14:30sell1.00usdjpy116.21116.320.002006.08.11 14:31116.320.000.000.00-94.55
14253932006.08.11 14:31buy1.00eurusd1.27401.26590.00002006.08.11 14:311.27440.000.000.0040.00
14254042006.08.11 14:31buy1.00eurusd1.27371.26560.00002006.08.11 14:311.27410.000.000.0040.00
14254112006.08.11 14:31buy1.00eurusd1.27371.26560.00002006.08.11 15:351.27380.000.000.0010.00
14255572006.08.11 14:34sell1.00usdjpy116.42116.890.002006.08.11 14:34116.410.000.000.008.59
14255732006.08.11 14:34buy1.00usdjpy116.39116.140.002006.08.11 14:58116.140.000.000.00-215.26
14260772006.08.11 14:59buy1.00usdjpy116.19115.960.002006.08.11 14:59116.210.000.000.0017.21
14260842006.08.11 14:59buy1.00usdjpy116.20115.970.002006.08.11 14:59116.210.000.000.008.61
14260972006.08.11 15:00sell1.00usdjpy116.24116.470.002006.08.11 15:04116.230.000.000.008.60
14261702006.08.11 15:04buy1.00usdjpy116.20115.970.002006.08.11 15:04116.210.000.000.008.61
14261782006.08.11 15:04buy1.00usdjpy116.20115.970.002006.08.11 15:05116.210.000.000.008.61
14262432006.08.11 15:11sell1.00usdjpy116.25116.360.002006.08.11 15:17116.230.000.000.0017.21
14263092006.08.11 15:19buy1.00usdjpy116.20116.010.002006.08.11 15:23116.210.000.000.008.61
14263642006.08.11 15:26buy1.00usdjpy116.20116.100.002006.08.11 15:27116.210.000.000.008.61
14263732006.08.11 15:27buy1.00usdjpy116.19116.040.002006.08.11 15:35116.040.000.000.00-129.28
14264132006.08.11 15:35sell1.00eurusd1.27411.27580.00002006.08.11 15:351.27400.000.000.0010.00
14264192006.08.11 15:35buy1.00usdjpy116.04115.890.002006.08.11 16:03116.050.000.000.008.62
14264222006.08.11 15:36sell1.00eurusd1.27411.27580.00002006.08.11 15:461.27580.000.000.00-170.00
14265112006.08.11 15:46sell1.00eurusd1.27561.27690.00002006.08.11 15:551.27550.000.000.0010.00
14266462006.08.11 15:56sell1.00eurusd1.27591.27720.00002006.08.11 15:561.27580.000.000.0010.00
14266892006.08.11 15:58buy1.00eurusd1.27501.27210.00002006.08.11 15:591.27510.000.000.0010.00
14266982006.08.11 15:59sell1.00eurusd1.27521.27670.00002006.08.11 16:011.27510.000.000.0010.00
14267262006.08.11 16:01buy1.00eurusd1.27541.27390.00002006.08.11 16:011.27560.000.000.0020.00
14267502006.08.11 16:03sell1.00usdjpy116.09116.260.002006.08.11 16:04116.080.000.000.008.61
14267762006.08.11 16:07buy1.00eurusd1.27501.27210.00002006.08.11 16:081.27510.000.000.0010.00
14267992006.08.11 16:12buy1.00eurusd1.27511.27380.00002006.08.11 16:131.27520.000.000.0010.00
14268012006.08.11 16:12sell1.00usdjpy116.06116.170.002006.08.11 16:12116.040.000.000.0017.24
14268052006.08.11 16:12sell1.00usdjpy116.06116.170.002006.08.11 16:13116.050.000.000.008.62
14268072006.08.11 16:13buy1.00usdjpy116.05115.860.002006.08.11 16:25116.060.000.000.008.62
14268342006.08.11 16:16sell1.00eurusd1.27601.27730.00002006.08.11 16:311.27730.000.000.00-130.00
14269072006.08.11 16:25sell1.00usdjpy116.06116.210.002006.08.11 16:25116.050.000.000.008.62
14269092006.08.11 16:25sell1.00usdjpy116.06116.210.002006.08.11 16:26116.050.000.000.008.62
14269182006.08.11 16:26buy1.00usdjpy116.04115.890.002006.08.11 16:26116.050.000.000.008.62
14269352006.08.11 16:28buy1.00usdjpy116.04115.870.002006.08.11 16:28116.050.000.000.008.62
14269452006.08.11 16:29buy1.00usdjpy116.04115.870.002006.08.11 16:29116.050.000.000.008.62
14269532006.08.11 16:29sell1.00usdjpy116.06116.230.002006.08.11 16:29116.050.000.000.008.62
14269542006.08.11 16:29sell1.00usdjpy116.06116.230.002006.08.11 16:30116.050.000.000.008.62
14269972006.08.11 16:32sell1.00eurusd1.27771.27920.00002006.08.11 16:331.27760.000.000.0010.00
14270002006.08.11 16:32buy1.00usdjpy115.95115.780.002006.08.11 16:33115.960.000.000.008.62
14270162006.08.11 16:33sell1.00usdjpy115.98116.170.002006.08.11 17:22116.170.000.000.00-163.53
14270512006.08.11 16:40buy1.00eurusd1.27661.27510.00002006.08.11 16:401.27670.000.000.0010.00
14270522006.08.11 16:40buy1.00eurusd1.27661.27510.00002006.08.11 16:401.27670.000.000.0010.00
14270532006.08.11 16:40buy1.00eurusd1.27661.27510.00002006.08.11 16:411.27670.000.000.0010.00
14270602006.08.11 16:42buy1.00eurusd1.27651.27480.00002006.08.11 16:431.27660.000.000.0010.00
14271052006.08.11 16:58buy1.00eurusd1.27661.27490.00002006.08.11 16:581.27670.000.000.0010.00
14271382006.08.11 17:03sell1.00eurusd1.27671.27800.00002006.08.11 17:031.27660.000.000.0010.00
14272882006.08.11 17:26buy1.00usdjpy116.12116.020.002006.08.11 17:30116.130.000.000.008.61
14272962006.08.11 17:28buy1.00eurusd1.27681.27570.00002006.08.11 17:281.27690.000.000.0010.00
14273042006.08.11 17:30sell1.00usdjpy116.14116.270.002006.08.11 17:33116.120.000.000.0017.22
14273582006.08.11 17:38sell1.00eurusd1.27691.27840.00002006.08.11 17:381.27680.000.000.0010.00
14273612006.08.11 17:38buy1.00usdjpy116.09115.940.002006.08.11 17:54116.100.000.000.008.61
14274482006.08.11 18:00sell1.00usdjpy116.20116.430.002006.08.11 18:00116.190.000.000.008.61
14274692006.08.11 18:00sell1.00usdjpy116.20116.430.002006.08.11 18:00116.190.000.000.008.61
14274742006.08.11 18:00sell1.00usdjpy116.21116.440.002006.08.11 18:00116.200.000.000.008.61
14274762006.08.11 18:00sell1.00usdjpy116.20116.430.002006.08.11 18:45116.190.000.000.008.61
14275442006.08.11 18:02buy1.00eurusd1.27511.27380.00002006.08.11 18:031.27520.000.000.0010.00
14276882006.08.11 18:14buy1.00eurusd1.27501.27370.00002006.08.11 18:311.27370.000.000.00-130.00
14281852006.08.11 19:01buy1.00eurusd1.27291.27160.00002006.08.11 19:011.27300.000.000.0010.00
14281872006.08.11 19:01sell1.00usdjpy116.28116.410.002006.08.11 19:01116.260.000.000.0017.20
14281982006.08.11 19:01buy1.00eurusd1.27291.27160.00002006.08.11 19:011.27300.000.000.0010.00
14282032006.08.11 19:01sell1.00usdjpy116.28116.410.002006.08.11 19:05116.270.000.000.008.60
14282072006.08.11 19:01buy1.00eurusd1.27291.27160.00002006.08.11 19:041.27300.000.000.0010.00
14283922006.08.11 19:24buy1.00usdjpy116.30116.190.002006.08.11 19:33116.310.000.000.008.60
14284752006.08.11 19:44sell1.00eurusd1.27381.27510.00002006.08.11 19:451.27360.000.000.0020.00
14284952006.08.11 19:50buy1.00eurusd1.27331.27200.00002006.08.11 19:511.27340.000.000.0010.00
14285392006.08.11 19:57buy1.00usdjpy116.30116.200.002006.08.11 19:57116.310.000.000.008.60
14286042006.08.11 20:07buy1.00eurusd1.27291.27160.00002006.08.11 20:391.27300.000.000.0010.00
14287072006.08.11 20:20buy1.00usdjpy116.36116.230.002006.08.11 20:21116.370.000.000.008.59
14287102006.08.11 20:21sell1.00usdjpy116.38116.510.002006.08.11 20:22116.370.000.000.008.59
14288262006.08.11 20:32sell1.00usdjpy116.42116.590.002006.08.11 20:34116.410.000.000.008.59
14288392006.08.11 20:35buy1.00usdjpy116.40116.250.002006.08.11 21:00116.410.000.000.008.59
14289082006.08.11 20:47buy1.00eurusd1.27261.27150.00002006.08.11 20:581.27270.000.000.0010.00
14289762006.08.11 20:58sell1.00eurusd1.27271.27380.00002006.08.11 20:591.27260.000.000.0010.00
14289812006.08.11 21:00sell1.00usdjpy116.41116.520.002006.08.11 21:01116.400.000.000.008.59
14289842006.08.11 21:01buy1.00usdjpy116.37116.220.002006.08.11 21:01116.380.000.000.008.59
14289872006.08.11 21:02buy1.00usdjpy116.37116.180.002006.08.11 21:04116.380.000.000.008.59
14290122006.08.11 21:07buy1.00usdjpy116.36116.230.002006.08.11 22:05116.230.000.000.00-111.85
14291722006.08.11 22:04sell1.00eurusd1.27341.27450.00002006.08.11 22:041.27330.000.000.0010.00
14291842006.08.11 22:08sell1.00eurusd1.27341.27450.00002006.08.11 22:091.27330.000.000.0010.00
14292522006.08.11 22:27buy1.00eurusd1.27301.27170.00002006.08.11 22:281.27310.000.000.0010.00
14292962006.08.11 22:49buy1.00eurusd1.27261.27150.00002006.08.11 22:491.27270.000.000.0010.00
14293142006.08.11 22:57buy1.00eurusd1.27221.27110.00002006.08.11 22:581.27230.000.000.0010.00
14293232006.08.11 22:59buy1.00eurusd1.27221.27110.00002006.08.14 00:081.27110.000.00-3.50-110.00
14295212006.08.14 00:02sell1.00usdjpy116.38116.480.002006.08.14 00:07116.370.000.000.008.59
14296042006.08.14 00:10buy1.00usdjpy116.36116.260.002006.08.14 00:11116.370.000.000.008.59
14296502006.08.14 00:15buy1.00eurusd1.27191.27000.00002006.08.14 00:281.27200.000.000.0010.00
14296522006.08.14 00:15sell1.00usdjpy116.39116.520.002006.08.14 00:18116.370.000.000.0017.19
14297472006.08.14 00:33buy1.00eurusd1.27221.27110.00002006.08.14 00:331.27230.000.000.0010.00
14298052006.08.14 00:48sell1.00eurusd1.27331.27460.00002006.08.14 00:491.27320.000.000.0010.00
14300072006.08.14 00:56buy1.00eurusd1.27291.27180.00002006.08.14 00:561.27300.000.000.0010.00
14300512006.08.14 01:01buy1.00usdjpy116.25116.120.002006.08.14 01:13116.270.000.000.0017.20
14300692006.08.14 01:05sell1.00eurusd1.27381.27490.00002006.08.14 01:201.27370.000.000.0010.00
14301602006.08.14 01:20buy1.00usdjpy116.30116.200.002006.08.14 01:25116.310.000.000.008.60
14301642006.08.14 01:22buy1.00eurusd1.27371.27200.00002006.08.14 01:231.27390.000.000.0020.00
14301802006.08.14 01:31buy1.00usdjpy116.30116.190.002006.08.14 01:51116.190.000.000.00-94.68
14301822006.08.14 01:32buy1.00eurusd1.27371.27220.00002006.08.14 01:321.27380.000.000.0010.00
14301842006.08.14 01:32buy1.00eurusd1.27371.27220.00002006.08.14 01:341.27380.000.000.0010.00
14301902006.08.14 01:35sell1.00eurusd1.27381.27550.00002006.08.14 02:021.27370.000.000.0010.00
14302332006.08.14 01:51buy1.00usdjpy116.19116.080.002006.08.14 01:51116.200.000.000.008.61
14302342006.08.14 01:51buy1.00usdjpy116.20116.090.002006.08.14 01:52116.210.000.000.008.61
14303162006.08.14 02:07sell1.00usdjpy116.28116.390.002006.08.14 02:12116.260.000.000.0017.20
14303522006.08.14 02:11buy1.00eurusd1.27291.27120.00002006.08.14 02:121.27310.000.000.0020.00
14303592006.08.14 02:12sell1.00eurusd1.27311.27440.00002006.08.14 02:121.27300.000.000.0010.00
14303682006.08.14 02:12sell1.00eurusd1.27311.27440.00002006.08.14 02:471.27440.000.000.00-130.00
14305112006.08.14 02:40buy1.00usdjpy116.22116.110.002006.08.14 02:40116.230.000.000.008.60
14305452006.08.14 02:46sell1.00usdjpy116.24116.350.002006.08.14 02:48116.230.000.000.008.60
14306132006.08.14 03:00buy1.00usdjpy116.20116.090.002006.08.14 03:02116.210.000.000.008.61
14306892006.08.14 03:14buy1.00eurusd1.27431.27260.00002006.08.14 03:151.27440.000.000.0010.00
14306982006.08.14 03:15sell1.00eurusd1.27451.27550.00002006.08.14 03:161.27440.000.000.0010.00
14307212006.08.14 03:20buy1.00usdjpy116.30116.170.002006.08.14 03:20116.310.000.000.008.60
14307302006.08.14 03:22buy1.00usdjpy116.30116.170.002006.08.14 03:25116.310.000.000.008.60
14307532006.08.14 03:27buy1.00usdjpy116.30116.170.002006.08.14 03:39116.310.000.000.008.60
14307972006.08.14 03:36buy1.00eurusd1.27471.27360.00002006.08.14 03:361.27480.000.000.0010.00
14308102006.08.14 03:39sell1.00usdjpy116.31116.410.002006.08.14 03:39116.300.000.000.008.60
14308182006.08.14 03:40sell1.00usdjpy116.31116.440.002006.08.14 03:40116.290.000.000.0017.20
14308342006.08.14 03:49buy1.00eurusd1.27471.27360.00002006.08.14 03:491.27480.000.000.0010.00
14308362006.08.14 03:50buy1.00usdjpy116.25116.120.002006.08.14 04:06116.270.000.000.0017.20
14309352006.08.14 04:17sell1.00eurusd1.27481.27610.00002006.08.14 04:171.27470.000.000.0010.00
14309572006.08.14 14:59buy1.00eurusd1.27361.27250.00002006.08.14 15:001.27370.000.000.0010.00
14309692006.08.14 14:59sell1.00usdjpy116.57116.720.002006.08.14 15:01116.540.000.000.0025.74
14309832006.08.14 15:00sell1.00eurusd1.27381.27510.00002006.08.14 15:001.27370.000.000.0010.00
14309912006.08.14 15:01sell1.00eurusd1.27391.27500.00002006.08.14 15:011.27370.000.000.0020.00
14310032006.08.14 15:01buy1.00usdjpy116.52116.420.002006.08.14 15:01116.530.000.000.008.58
14310102006.08.14 15:01buy1.00usdjpy116.55116.450.002006.08.14 15:01116.560.000.000.008.58
14310202006.08.14 15:01sell1.00usdjpy116.55116.650.002006.08.14 15:01116.540.000.000.008.58
14310422006.08.14 15:01sell1.00eurusd1.27391.27500.00002006.08.14 15:021.27370.000.000.0020.00
14310452006.08.14 15:01buy1.00usdjpy116.55116.450.002006.08.14 15:33116.450.000.000.00-85.87
14311452006.08.14 15:09buy1.00eurusd1.27371.27240.00002006.08.14 15:111.27380.000.000.0010.00
14312042006.08.14 15:12sell1.00eurusd1.27381.27510.00002006.08.14 15:121.27370.000.000.0010.00
14312252006.08.14 15:13sell1.00eurusd1.27381.27510.00002006.08.14 15:191.27370.000.000.0010.00
14312692006.08.14 15:19buy1.00eurusd1.27371.27240.00002006.08.14 15:201.27380.000.000.0010.00
14313892006.08.14 15:32sell1.00eurusd1.27421.27550.00002006.08.14 15:321.27410.000.000.0010.00
14313912006.08.14 15:32sell1.00eurusd1.27421.27550.00002006.08.14 15:321.27410.000.000.0010.00
14313922006.08.14 15:32sell1.00eurusd1.27441.27570.00002006.08.14 15:351.27430.000.000.0010.00
14314152006.08.14 15:36buy1.00usdjpy116.45116.320.002006.08.14 15:37116.460.000.000.008.59
14314322006.08.14 15:38buy1.00eurusd1.27441.27270.00002006.08.14 16:141.27450.000.000.0010.00
14317462006.08.14 16:13buy1.00usdjpy116.45116.340.002006.08.14 16:14116.460.000.000.008.59
14317602006.08.14 16:18buy1.00usdjpy116.45116.320.002006.08.14 16:23116.320.000.000.00-111.76
14317742006.08.14 16:20sell1.00eurusd1.27491.27620.00002006.08.14 16:201.27470.000.000.0020.00
14317832006.08.14 16:20sell1.00eurusd1.27531.27720.00002006.08.14 16:341.27510.000.000.0020.00
14318042006.08.14 16:23buy1.00usdjpy116.33116.140.002006.08.14 16:24116.340.000.000.008.60
14318222006.08.14 16:25buy1.00usdjpy116.30116.170.002006.08.14 16:26116.310.000.000.008.60
14319022006.08.14 16:42sell1.00eurusd1.27521.27650.00002006.08.14 16:501.27510.000.000.0010.00
14319272006.08.14 16:50buy1.00eurusd1.27501.27400.00002006.08.14 16:501.27510.000.000.0010.00
14319372006.08.14 16:50buy1.00eurusd1.27481.27380.00002006.08.14 16:511.27490.000.000.0010.00
14319532006.08.14 16:55buy1.00usdjpy116.41116.300.002006.08.14 16:55116.420.000.000.008.59
14319542006.08.14 16:55buy1.00usdjpy116.41116.300.002006.08.14 16:56116.420.000.000.008.59
14319932006.08.14 17:01sell1.00usdjpy116.45116.600.002006.08.14 17:01116.440.000.000.008.59
14319972006.08.14 17:01sell1.00usdjpy116.45116.600.002006.08.14 17:01116.440.000.000.008.59
14320082006.08.14 17:03buy1.00usdjpy116.41116.300.002006.08.14 17:04116.430.000.000.0017.18
14320412006.08.14 17:06buy1.00usdjpy116.45116.300.002006.08.14 17:07116.460.000.000.008.59
14322222006.08.14 17:29buy1.00eurusd1.27411.27260.00002006.08.14 18:221.27260.000.000.00-150.00
14322822006.08.14 17:35sell1.00usdjpy116.49116.620.002006.08.14 17:35116.480.000.000.008.59
14322882006.08.14 17:35sell1.00usdjpy116.49116.620.002006.08.14 17:35116.470.000.000.0017.17
14322932006.08.14 17:35sell1.00usdjpy116.49116.620.002006.08.14 17:35116.480.000.000.008.59
14324452006.08.14 18:01sell1.00usdjpy116.56116.710.002006.08.14 18:01116.550.000.000.008.58
14324462006.08.14 18:01sell1.00usdjpy116.56116.710.002006.08.14 18:01116.540.000.000.0017.16
14324482006.08.14 18:01sell1.00usdjpy116.56116.710.002006.08.14 18:01116.550.000.000.008.58
14324492006.08.14 18:01sell1.00usdjpy116.56116.710.002006.08.14 18:01116.520.000.000.0034.33
14324752006.08.14 18:04sell1.00usdjpy116.59116.720.002006.08.14 18:04116.580.000.000.008.58
14324762006.08.14 18:04sell1.00usdjpy116.59116.720.002006.08.14 18:04116.580.000.000.008.58
14325012006.08.14 18:07buy1.00usdjpy116.55116.440.002006.08.14 18:08116.560.000.000.008.58
14325482006.08.14 18:15buy1.00usdjpy116.55116.450.002006.08.14 18:15116.560.000.000.008.58
14325502006.08.14 18:15sell1.00usdjpy116.56116.730.002006.08.14 18:15116.550.000.000.008.58
14325512006.08.14 18:15sell1.00usdjpy116.56116.730.002006.08.14 18:15116.550.000.000.008.58
14325652006.08.14 18:17buy1.00usdjpy116.54116.430.002006.08.14 18:17116.550.000.000.008.58
14326472006.08.14 18:22buy1.00eurusd1.27261.27130.00002006.08.14 18:241.27270.000.000.0010.00
14326752006.08.14 18:25buy1.00eurusd1.27261.27150.00002006.08.14 18:251.27270.000.000.0010.00
14326822006.08.14 18:26sell1.00usdjpy116.62116.730.002006.08.14 18:26116.610.000.000.008.58
14326842006.08.14 18:26sell1.00usdjpy116.63116.740.002006.08.14 18:26116.620.000.000.008.57
14326972006.08.14 18:28buy1.00usdjpy116.59116.460.002006.08.14 19:20116.600.000.000.008.58
14327712006.08.14 18:37sell1.00eurusd1.27301.27490.00002006.08.14 18:381.27290.000.000.0010.00
14328962006.08.14 19:23buy1.00usdjpy116.58116.450.002006.08.14 19:23116.590.000.000.008.58
14329002006.08.14 19:24sell1.00eurusd1.27341.27450.00002006.08.14 19:241.27330.000.000.0010.00
14329512006.08.14 19:33sell1.00usdjpy116.63116.730.002006.08.14 19:34116.620.000.000.008.57
14329582006.08.14 19:34buy1.00usdjpy116.61116.460.002006.08.14 19:35116.620.000.000.008.57
14329832006.08.14 19:40buy1.00usdjpy116.61116.440.002006.08.14 19:42116.630.000.000.0017.15
14329902006.08.14 19:41buy1.00eurusd1.27291.27180.00002006.08.14 19:571.27180.000.000.00-110.00
14330602006.08.14 19:47sell1.00usdjpy116.67116.780.002006.08.14 19:47116.660.000.000.008.57
14331102006.08.14 19:53sell1.00usdjpy116.67116.800.002006.08.14 19:53116.660.000.000.008.57
14332032006.08.14 20:01buy1.00usdjpy116.66116.550.002006.08.14 20:22116.670.000.000.008.57
14332442006.08.14 20:07buy1.00eurusd1.27261.27130.00002006.08.14 20:071.27280.000.000.0020.00
14332792006.08.14 20:16buy1.00eurusd1.27261.27150.00002006.08.14 20:301.27150.000.000.00-110.00
14334092006.08.14 20:33buy1.00eurusd1.27191.27060.00002006.08.14 20:351.27200.000.000.0010.00
14335232006.08.14 20:46sell1.00usdjpy116.70116.800.002006.08.14 21:24116.690.000.000.008.57
14335632006.08.14 20:52sell1.00eurusd1.27191.27320.00002006.08.14 20:531.27180.000.000.0010.00
14335862006.08.14 20:56sell1.00eurusd1.27191.27300.00002006.08.14 20:591.27180.000.000.0010.00
14336352006.08.14 21:06buy1.00eurusd1.27191.27080.00002006.08.14 21:071.27200.000.000.0010.00
14336742006.08.14 21:15sell1.00eurusd1.27241.27350.00002006.08.14 21:151.27230.000.000.0010.00
14336842006.08.14 21:18buy1.00eurusd1.27191.27080.00002006.08.14 21:191.27200.000.000.0010.00
14337252006.08.14 21:28buy1.00usdjpy116.70116.600.002006.08.14 21:29116.710.000.000.008.57
14337342006.08.14 21:32buy1.00usdjpy116.70116.590.002006.08.14 21:33116.710.000.000.008.57
14337622006.08.14 21:41sell1.00usdjpy116.73116.840.002006.08.14 21:41116.720.000.000.008.57
14337692006.08.14 21:43sell1.00eurusd1.27211.27340.00002006.08.14 21:451.27190.000.000.0020.00
14337852006.08.14 21:49sell1.00eurusd1.27231.27340.00002006.08.14 21:491.27220.000.000.0010.00
14338002006.08.14 21:54buy1.00eurusd1.27221.27090.00002006.08.14 21:561.27230.000.000.0010.00
14338092006.08.14 21:58buy1.00usdjpy116.70116.590.002006.08.14 22:00116.710.000.000.008.57
14338282006.08.14 22:04buy1.00usdjpy116.69116.580.002006.08.14 22:04116.700.000.000.008.57
14338512006.08.14 22:12buy1.00usdjpy116.69116.560.002006.08.14 22:12116.700.000.000.008.57
14338532006.08.14 22:13buy1.00usdjpy116.69116.560.002006.08.14 22:13116.700.000.000.008.57
14338552006.08.14 22:13buy1.00usdjpy116.69116.560.002006.08.14 22:13116.710.000.000.0017.14
14338572006.08.14 22:14buy1.00usdjpy116.70116.570.002006.08.14 22:15116.710.000.000.008.57
14338872006.08.14 22:24buy1.00usdjpy116.70116.570.002006.08.14 22:25116.710.000.000.008.57
14339072006.08.14 22:27buy1.00usdjpy116.73116.600.002006.08.14 22:27116.740.000.000.008.57
14339292006.08.14 22:27buy1.00usdjpy116.73116.600.002006.08.14 22:28116.740.000.000.008.57
14339342006.08.14 22:28sell1.00usdjpy116.74116.850.002006.08.14 22:28116.730.000.000.008.57
14339382006.08.14 22:28sell1.00usdjpy116.74116.850.002006.08.14 22:31116.730.000.000.008.57
14339712006.08.14 22:32sell1.00eurusd1.27171.27280.00002006.08.14 22:321.27160.000.000.0010.00
14339762006.08.14 22:32sell1.00eurusd1.27171.27280.00002006.08.14 22:321.27160.000.000.0010.00
14339832006.08.14 22:32sell1.00eurusd1.27171.27280.00002006.08.14 22:321.27150.000.000.0020.00
14340082006.08.14 22:36sell1.00eurusd1.27121.27250.00002006.08.14 22:371.27110.000.000.0010.00
14341002006.08.14 22:44buy1.00usdjpy116.73116.620.002006.08.14 22:45116.740.000.000.008.57
14341702006.08.14 22:54sell1.00usdjpy116.77116.880.002006.08.14 22:54116.750.000.000.0017.13
14341812006.08.14 22:57sell1.00usdjpy116.74116.850.002006.08.14 22:57116.730.000.000.008.57
14341862006.08.14 22:57sell1.00usdjpy116.75116.860.002006.08.14 22:58116.730.000.000.0017.13
14342592006.08.14 23:02buy1.00usdjpy116.70116.590.002006.08.14 23:02116.710.000.000.008.57
14342602006.08.14 23:03buy1.00usdjpy116.70116.530.002006.08.14 23:03116.710.000.000.008.57
14342632006.08.14 23:03sell1.00eurusd1.27171.27320.00002006.08.14 23:261.27160.000.000.0010.00
14342652006.08.14 23:03buy1.00usdjpy116.70116.530.002006.08.14 23:05116.710.000.000.008.57
14342712006.08.14 23:05buy1.00usdjpy116.69116.580.002006.08.14 23:05116.700.000.000.008.57
14342752006.08.14 23:07sell1.00usdjpy116.70116.830.002006.08.14 23:07116.690.000.000.008.57
14342762006.08.14 23:07sell1.00usdjpy116.70116.830.002006.08.14 23:07116.690.000.000.008.57
14343582006.08.14 23:29sell1.00eurusd1.27201.27310.00002006.08.14 23:301.27190.000.000.0010.00
14343612006.08.14 23:30sell1.00usdjpy116.70116.800.002006.08.14 23:30116.690.000.000.008.57
14343682006.08.14 23:31sell1.00eurusd1.27201.27310.00002006.08.15 00:211.27190.000.001.5010.00
14343872006.08.14 23:36buy1.00usdjpy116.66116.560.002006.08.14 23:36116.670.000.000.008.57
14344562006.08.14 23:54buy1.00usdjpy116.65116.550.002006.08.14 23:55116.660.000.000.008.57
14344822006.08.15 00:00buy1.00usdjpy116.62116.520.002006.08.15 00:33116.630.000.000.008.57
14345692006.08.15 00:22sell1.00eurusd1.27211.27340.00002006.08.15 00:221.27150.000.000.0060.00
14345852006.08.15 00:23buy1.00eurusd1.27181.26970.00002006.08.15 00:231.27190.000.000.0010.00
14346542006.08.15 00:33sell1.00usdjpy116.62116.720.002006.08.15 00:34116.610.000.000.008.58
14346762006.08.15 00:37sell1.00eurusd1.27191.27300.00002006.08.15 00:371.27180.000.000.0010.00
14346862006.08.15 00:37sell1.00eurusd1.27191.27300.00002006.08.15 00:371.27180.000.000.0010.00
14346922006.08.15 00:37sell1.00eurusd1.27191.27300.00002006.08.15 00:371.27180.000.000.0010.00
14347622006.08.15 00:45buy1.00eurusd1.27191.27080.00002006.08.15 00:451.27200.000.000.0010.00
14348042006.08.15 00:56sell1.00usdjpy116.67116.770.002006.08.15 00:56116.660.000.000.008.57
14348052006.08.15 00:56sell1.00usdjpy116.67116.770.002006.08.15 00:56116.660.000.000.008.57
14348072006.08.15 00:57sell1.00eurusd1.27201.27330.00002006.08.15 01:041.27190.000.000.0010.00
14348182006.08.15 01:01buy1.00usdjpy116.62116.490.002006.08.15 01:02116.630.000.000.008.57
14348262006.08.15 01:02sell1.00usdjpy116.63116.760.002006.08.15 01:02116.620.000.000.008.57
14348282006.08.15 01:03buy1.00usdjpy116.61116.480.002006.08.15 01:03116.620.000.000.008.57
14348292006.08.15 01:03buy1.00usdjpy116.61116.480.002006.08.15 01:04116.620.000.000.008.57
14348402006.08.15 01:06sell1.00usdjpy116.62116.730.002006.08.15 01:07116.610.000.000.008.58
14348432006.08.15 01:07buy1.00eurusd1.27191.27060.00002006.08.15 01:081.27200.000.000.0010.00
14348492006.08.15 01:09buy1.00eurusd1.27191.27060.00002006.08.15 01:091.27200.000.000.0010.00
14348842006.08.15 01:18sell1.00eurusd1.27201.27330.00002006.08.15 01:191.27190.000.000.0010.00
14349052006.08.15 01:22sell1.00usdjpy116.62116.750.002006.08.15 01:22116.610.000.000.008.58
14349062006.08.15 01:22sell1.00usdjpy116.63116.760.002006.08.15 01:22116.610.000.000.0017.15
14349082006.08.15 01:22sell1.00usdjpy116.62116.750.002006.08.15 01:23116.610.000.000.008.58
14349152006.08.15 01:23buy1.00usdjpy116.61116.480.002006.08.15 02:02116.480.000.000.00-111.61
14349562006.08.15 01:39sell1.00eurusd1.27231.27360.00002006.08.15 01:461.27220.000.000.0010.00
14349802006.08.15 01:47buy1.00eurusd1.27231.27100.00002006.08.15 01:481.27240.000.000.0010.00
14349822006.08.15 01:48buy1.00eurusd1.27221.27090.00002006.08.15 01:491.27240.000.000.0020.00
14349842006.08.15 01:49sell1.00eurusd1.27241.27370.00002006.08.15 01:501.27220.000.000.0020.00
14350162006.08.15 02:00sell1.00eurusd1.27241.27340.00002006.08.15 02:091.27230.000.000.0010.00
14350912006.08.15 02:20buy1.00usdjpy116.45116.340.002006.08.15 02:21116.460.000.000.008.59
14350922006.08.15 02:20sell1.00eurusd1.27311.27420.00002006.08.15 02:211.27300.000.000.0010.00
14350952006.08.15 02:21buy1.00usdjpy116.45116.280.002006.08.15 02:22116.460.000.000.008.59
14350982006.08.15 02:21sell1.00eurusd1.27331.27460.00002006.08.15 02:271.27320.000.000.0010.00
14351072006.08.15 02:23buy1.00usdjpy116.45116.320.002006.08.15 02:25116.460.000.000.008.59
14351192006.08.15 02:26buy1.00usdjpy116.45116.280.002006.08.15 02:26116.460.000.000.008.59
14351332006.08.15 02:27buy1.00eurusd1.27291.27140.00002006.08.15 02:271.27300.000.000.0010.00
14351382006.08.15 02:28sell1.00usdjpy116.49116.620.002006.08.15 02:28116.480.000.000.008.59
14351442006.08.15 02:30sell1.00eurusd1.27301.27490.00002006.08.15 02:421.27290.000.000.0010.00
14351562006.08.15 02:33sell1.00usdjpy116.49116.600.002006.08.15 02:33116.480.000.000.008.59
14351862006.08.15 02:42sell1.00usdjpy116.52116.630.002006.08.15 02:47116.510.000.000.008.58
14351952006.08.15 02:45buy1.00eurusd1.27291.27160.00002006.08.15 02:491.27300.000.000.0010.00
14352452006.08.15 02:55sell1.00usdjpy116.56116.670.002006.08.15 02:55116.550.000.000.008.58
14352472006.08.15 02:55sell1.00usdjpy116.56116.670.002006.08.15 02:56116.550.000.000.008.58
14352842006.08.15 03:03buy1.00usdjpy116.55116.450.002006.08.15 03:16116.560.000.000.008.58
14353192006.08.15 03:07sell1.00eurusd1.27301.27410.00002006.08.15 03:091.27290.000.000.0010.00
14353462006.08.15 03:16buy1.00eurusd1.27261.27160.00002006.08.15 03:371.27160.000.000.00-100.00
14353622006.08.15 03:19sell1.00usdjpy116.59116.720.002006.08.15 03:37116.720.000.000.00-111.38
14355202006.08.15 03:38buy1.00eurusd1.27161.27030.00002006.08.15 03:401.27170.000.000.0010.00
14355682006.08.15 03:42buy1.00eurusd1.27151.27040.00002006.08.15 03:421.27160.000.000.0010.00
14355822006.08.15 03:42buy1.00eurusd1.27151.27040.00002006.08.15 03:501.27040.000.000.00-110.00
14356412006.08.15 03:50buy1.00eurusd1.27051.26920.00002006.08.15 03:521.27060.000.000.0010.00
14356932006.08.15 03:52sell1.00eurusd1.27061.27350.00002006.08.15 05:191.27350.000.000.00-290.00
14357032006.08.15 03:52buy1.00usdjpy116.66116.530.002006.08.15 03:52116.670.000.000.008.57
14357142006.08.15 03:52buy1.00usdjpy116.66116.530.002006.08.15 03:53116.670.000.000.008.57
14357332006.08.15 03:54buy1.00usdjpy116.62116.490.002006.08.15 03:55116.630.000.000.008.57
14357722006.08.15 03:58buy1.00usdjpy116.61116.480.002006.08.15 04:00116.620.000.000.008.57
14357972006.08.15 04:03buy1.00usdjpy116.58116.480.002006.08.15 04:07116.590.000.000.008.58
14358232006.08.15 04:07sell1.00usdjpy116.59116.690.002006.08.15 04:08116.580.000.000.008.58
14358582006.08.15 04:15buy1.00usdjpy116.61116.500.002006.08.15 04:15116.620.000.000.008.57
14358592006.08.15 04:15buy1.00usdjpy116.61116.500.002006.08.15 04:15116.630.000.000.0017.15
14358622006.08.15 04:16buy1.00usdjpy116.62116.490.002006.08.15 04:16116.630.000.000.008.57
14358942006.08.15 04:28sell1.00usdjpy116.59116.700.002006.08.15 04:28116.580.000.000.008.58
14363742006.08.15 05:03buy1.00usdjpy116.58116.470.002006.08.15 05:04116.590.000.000.008.58
14363972006.08.15 05:16buy1.00usdjpy116.58116.480.002006.08.15 05:16116.590.000.000.008.58
14363982006.08.15 05:17sell1.00usdjpy116.59116.700.002006.08.15 05:17116.580.000.000.008.58
14364012006.08.15 05:17sell1.00usdjpy116.59116.700.002006.08.15 05:17116.580.000.000.008.58
14364242006.08.15 05:21buy1.00usdjpy116.55116.440.002006.08.15 05:22116.560.000.000.008.58
14364272006.08.15 05:22sell1.00usdjpy116.56116.670.002006.08.15 05:22116.550.000.000.008.58
14364292006.08.15 05:22sell1.00usdjpy116.56116.670.002006.08.15 05:23116.550.000.000.008.58
14364312006.08.15 05:23buy1.00usdjpy116.54116.430.002006.08.15 05:24116.550.000.000.008.58
14364422006.08.15 05:24sell1.00usdjpy116.55116.680.002006.08.15 05:24116.540.000.000.008.58
14364442006.08.15 05:25sell1.00eurusd1.27381.27490.00002006.08.15 05:251.27370.000.000.0010.00
14364622006.08.15 05:31sell1.00eurusd1.27371.27500.00002006.08.15 05:311.27360.000.000.0010.00
14364702006.08.15 05:38sell1.00usdjpy116.52116.650.002006.08.15 05:39116.510.000.000.008.58
14364752006.08.15 05:41sell1.00eurusd1.27391.27520.00002006.08.15 05:421.27370.000.000.0020.00
14364862006.08.15 05:45buy1.00eurusd1.27371.27240.00002006.08.15 05:451.27380.000.000.0010.00
14364872006.08.15 05:45buy1.00eurusd1.27371.27240.00002006.08.15 05:461.27380.000.000.0010.00
14365382006.08.15 05:55buy1.00eurusd1.27301.27200.00002006.08.15 05:561.27310.000.000.0010.00
14365572006.08.15 05:57buy1.00usdjpy116.55116.400.002006.08.15 05:57116.560.000.000.008.58
14365612006.08.15 05:58sell1.00eurusd1.27341.27470.00002006.08.15 05:581.27330.000.000.0010.00
14365632006.08.15 05:58sell1.00eurusd1.27341.27470.00002006.08.15 05:581.27330.000.000.0010.00
14365662006.08.15 05:59sell1.00eurusd1.27341.27490.00002006.08.15 06:371.27330.000.000.0010.00
14367062006.08.15 06:43sell1.00eurusd1.27371.27480.00002006.08.15 06:431.27360.000.000.0010.00
14367072006.08.15 06:43sell1.00eurusd1.27371.27480.00002006.08.15 06:521.27360.000.000.0010.00
14368602006.08.15 07:20sell1.00eurusd1.27371.27480.00002006.08.15 07:271.27480.000.000.00-110.00
14368622006.08.15 07:21sell1.00usdjpy116.52116.630.002006.08.15 07:21116.510.000.000.008.58
14368792006.08.15 07:25buy1.00usdjpy116.44116.310.002006.08.15 07:26116.450.000.000.008.59
14369252006.08.15 07:31buy1.00usdjpy116.45116.320.002006.08.15 07:32116.460.000.000.008.59
14369592006.08.15 07:36buy1.00usdjpy116.45116.320.002006.08.15 07:36116.460.000.000.008.59
14369642006.08.15 07:37buy1.00usdjpy116.45116.340.002006.08.15 07:38116.460.000.000.008.59
14369692006.08.15 07:38buy1.00usdjpy116.44116.330.002006.08.15 07:39116.460.000.000.0017.17
14369792006.08.15 07:40sell1.00usdjpy116.45116.580.002006.08.15 07:40116.440.000.000.008.59
14369832006.08.15 07:40sell1.00usdjpy116.45116.580.002006.08.15 07:40116.440.000.000.008.59
14369842006.08.15 07:40buy1.00eurusd1.27481.27310.00002006.08.15 08:141.27310.000.000.00-170.00
14370952006.08.15 08:03sell1.00usdjpy116.55116.660.002006.08.15 08:09116.540.000.000.008.58
14371162006.08.15 08:09buy1.00usdjpy116.54116.430.002006.08.15 08:09116.560.000.000.0017.16
14371252006.08.15 08:10sell1.00usdjpy116.56116.710.002006.08.15 08:23116.550.000.000.008.58
14372522006.08.15 08:18buy1.00eurusd1.27321.27210.00002006.08.15 08:351.27330.000.000.0010.00
14373692006.08.15 08:23buy1.00usdjpy116.55116.420.002006.08.15 08:24116.560.000.000.008.58
14373772006.08.15 08:24sell1.00usdjpy116.56116.690.002006.08.15 08:31116.540.000.000.0017.16
14375552006.08.15 08:40buy1.00eurusd1.27301.27190.00002006.08.15 08:401.27310.000.000.0010.00
14375752006.08.15 08:43buy1.00eurusd1.27291.27180.00002006.08.15 08:431.27310.000.000.0020.00
14376362006.08.15 08:49sell1.00usdjpy116.56116.690.002006.08.15 08:49116.550.000.000.008.58
14376482006.08.15 08:50buy1.00usdjpy116.52116.390.002006.08.15 08:53116.530.000.000.008.58
14377052006.08.15 08:53sell1.00usdjpy116.55116.720.002006.08.15 08:53116.540.000.000.008.58
14377072006.08.15 08:53sell1.00usdjpy116.55116.720.002006.08.15 08:54116.540.000.000.008.58
14377102006.08.15 08:53buy1.00eurusd1.27191.27060.00002006.08.15 08:561.27200.000.000.0010.00
14377142006.08.15 08:54sell1.00usdjpy116.55116.720.002006.08.15 08:54116.540.000.000.008.58
14378252006.08.15 09:01buy1.00usdjpy116.41116.300.002006.08.15 09:01116.420.000.000.008.59
14378302006.08.15 09:01sell1.00eurusd1.27211.27310.00002006.08.15 09:251.27310.000.000.00-100.00
14378372006.08.15 09:01buy1.00usdjpy116.41116.300.002006.08.15 09:01116.420.000.000.008.59
14378402006.08.15 09:01buy1.00usdjpy116.45116.340.002006.08.15 09:01116.460.000.000.008.59
14378452006.08.15 09:01buy1.00usdjpy116.44116.330.002006.08.15 09:10116.330.000.000.00-94.56
14379692006.08.15 09:13sell1.00usdjpy116.37116.600.002006.08.15 09:19116.360.000.000.008.59
14380102006.08.15 09:27sell1.00eurusd1.27341.27450.00002006.08.15 09:271.27330.000.000.0010.00
14380112006.08.15 09:27sell1.00eurusd1.27341.27450.00002006.08.15 09:271.27330.000.000.0010.00
14380182006.08.15 09:28sell1.00eurusd1.27341.27470.00002006.08.15 09:281.27330.000.000.0010.00
14380242006.08.15 09:29sell1.00usdjpy116.39116.540.002006.08.15 09:34116.370.000.000.0017.19
14380522006.08.15 09:35buy1.00usdjpy116.32116.170.002006.08.15 09:43116.340.000.000.0017.19
14380532006.08.15 09:35sell1.00eurusd1.27341.27450.00002006.08.15 09:541.27330.000.000.0010.00
14380962006.08.15 09:44sell1.00usdjpy116.34116.470.002006.08.15 09:44116.330.000.000.008.60
14380992006.08.15 09:44sell1.00usdjpy116.34116.470.002006.08.15 09:46116.330.000.000.008.60
14381372006.08.15 09:57sell1.00eurusd1.27371.27520.00002006.08.15 09:581.27360.000.000.0010.00
14381422006.08.15 09:59sell1.00usdjpy116.39116.540.002006.08.15 09:59116.370.000.000.0017.19
14381442006.08.15 09:59sell1.00eurusd1.27371.27480.00002006.08.15 10:011.27360.000.000.0010.00
14381452006.08.15 09:59sell1.00usdjpy116.39116.540.002006.08.15 09:59116.360.000.000.0025.78
14382382006.08.15 10:04buy1.00eurusd1.27331.27230.00002006.08.15 10:041.27340.000.000.0010.00
14382392006.08.15 10:04sell1.00usdjpy116.39116.540.002006.08.15 10:12116.370.000.000.0017.19
14382842006.08.15 10:17buy1.00usdjpy116.36116.190.002006.08.15 10:17116.370.000.000.008.59
14383552006.08.15 10:30sell1.00usdjpy116.48116.590.002006.08.15 10:30116.470.000.000.008.59
14383632006.08.15 10:30buy1.00eurusd1.27251.27100.00002006.08.15 10:301.27260.000.000.0010.00
14383712006.08.15 10:30sell1.00usdjpy116.45116.560.002006.08.15 10:59116.560.000.000.00-94.36
14384352006.08.15 10:33sell1.00eurusd1.27271.27420.00002006.08.15 10:331.27260.000.000.0010.00
14384462006.08.15 10:33sell1.00eurusd1.27271.27420.00002006.08.15 10:381.27260.000.000.0010.00
14386262006.08.15 10:48buy1.00eurusd1.27291.27180.00002006.08.15 11:031.27180.000.000.00-110.00
14387382006.08.15 10:59sell1.00usdjpy116.55116.720.002006.08.15 10:59116.540.000.000.008.58
14387392006.08.15 10:59sell1.00usdjpy116.56116.730.002006.08.15 10:59116.540.000.000.0017.16
14387412006.08.15 10:59sell1.00usdjpy116.55116.720.002006.08.15 11:22116.540.000.000.008.58
14388132006.08.15 11:03buy1.00eurusd1.27181.27050.00002006.08.15 11:041.27190.000.000.0010.00
14388422006.08.15 11:04buy1.00eurusd1.27151.26980.00002006.08.15 11:041.27160.000.000.0010.00
14388672006.08.15 11:04buy1.00eurusd1.27151.26980.00002006.08.15 11:041.27170.000.000.0020.00
14388732006.08.15 11:04buy1.00eurusd1.27151.26980.00002006.08.15 11:041.27160.000.000.0010.00
14388862006.08.15 11:04buy1.00eurusd1.27151.26980.00002006.08.15 11:051.27160.000.000.0010.00
14389042006.08.15 11:05sell1.00eurusd1.27171.27420.00002006.08.15 11:141.27160.000.000.0010.00
14390122006.08.15 11:14buy1.00eurusd1.27161.27050.00002006.08.15 11:141.27170.000.000.0010.00
14390182006.08.15 11:15buy1.00eurusd1.27141.26950.00002006.08.15 11:151.27160.000.000.0020.00
14390702006.08.15 11:20sell1.00eurusd1.27241.27350.00002006.08.15 11:201.27230.000.000.0010.00
14390732006.08.15 11:20sell1.00eurusd1.27241.27350.00002006.08.15 11:201.27230.000.000.0010.00
14390742006.08.15 11:20sell1.00eurusd1.27241.27350.00002006.08.15 11:201.27230.000.000.0010.00
14390752006.08.15 11:20sell1.00eurusd1.27241.27350.00002006.08.15 11:231.27230.000.000.0010.00
14390832006.08.15 11:23buy1.00eurusd1.27221.27120.00002006.08.15 11:261.27120.000.000.00-100.00
14391192006.08.15 11:26buy1.00eurusd1.27151.27040.00002006.08.15 11:261.27160.000.000.0010.00
14392162006.08.15 11:37buy1.00usdjpy116.55116.420.002006.08.15 11:38116.560.000.000.008.58
14392202006.08.15 11:38sell1.00eurusd1.27231.27340.00002006.08.15 11:381.27220.000.000.0010.00
14392222006.08.15 11:38sell1.00eurusd1.27231.27340.00002006.08.15 11:391.27220.000.000.0010.00
14392452006.08.15 11:43sell1.00eurusd1.27191.27340.00002006.08.15 11:451.27180.000.000.0010.00
14392472006.08.15 11:43buy1.00usdjpy116.58116.470.002006.08.15 11:44116.590.000.000.008.58
14392562006.08.15 11:44sell1.00usdjpy116.59116.700.002006.08.15 11:45116.580.000.000.008.58
14392632006.08.15 11:45buy1.00usdjpy116.57116.460.002006.08.15 11:48116.590.000.000.0017.15
14393612006.08.15 12:05sell1.00eurusd1.27191.27290.00002006.08.15 12:081.27180.000.000.0010.00
14393842006.08.15 12:10sell1.00eurusd1.27211.27340.00002006.08.15 12:101.27190.000.000.0020.00
14394652006.08.15 12:21buy1.00usdjpy116.58116.450.002006.08.15 12:21116.590.000.000.008.58
14395712006.08.15 12:36buy1.00usdjpy116.58116.430.002006.08.15 12:36116.590.000.000.008.58
14395722006.08.15 12:36buy1.00usdjpy116.58116.430.002006.08.15 12:37116.590.000.000.008.58
14396182006.08.15 12:40sell1.00usdjpy116.59116.740.002006.08.15 12:40116.580.000.000.008.58
14396812006.08.15 12:49buy1.00usdjpy116.55116.380.002006.08.15 12:51116.560.000.000.008.58
14396892006.08.15 12:51buy1.00usdjpy116.55116.440.002006.08.15 12:51116.560.000.000.008.58
14396992006.08.15 12:53sell1.00eurusd1.27241.27370.00002006.08.15 12:571.27230.000.000.0010.00
14397122006.08.15 12:57sell1.00usdjpy116.56116.690.002006.08.15 12:57116.550.000.000.008.58
14397142006.08.15 12:57buy1.00eurusd1.27221.27120.00002006.08.15 13:001.27230.000.000.0010.00
14397182006.08.15 12:57sell1.00usdjpy116.56116.690.002006.08.15 12:59116.550.000.000.008.58
14397382006.08.15 13:00sell1.00eurusd1.27241.27340.00002006.08.15 13:011.27230.000.000.0010.00
14397432006.08.15 13:01buy1.00eurusd1.27231.27100.00002006.08.15 13:011.27240.000.000.0010.00
14397462006.08.15 13:01sell1.00usdjpy116.56116.690.002006.08.15 13:01116.550.000.000.008.58
14397482006.08.15 13:01buy1.00eurusd1.27231.27100.00002006.08.15 13:011.27240.000.000.0010.00
14397562006.08.15 13:01buy1.00eurusd1.27231.27100.00002006.08.15 13:011.27240.000.000.0010.00
14397612006.08.15 13:01buy1.00eurusd1.27231.27100.00002006.08.15 13:041.27240.000.000.0010.00
14397712006.08.15 13:04sell1.00usdjpy116.55116.680.002006.08.15 13:04116.540.000.000.008.58
14397802006.08.15 13:06sell1.00usdjpy116.56116.690.002006.08.15 13:06116.540.000.000.0017.16
14397832006.08.15 13:06sell1.00usdjpy116.56116.690.002006.08.15 13:12116.550.000.000.008.58
14398102006.08.15 13:13buy1.00eurusd1.27281.27150.00002006.08.15 14:301.27340.000.000.0060.00
14398142006.08.15 13:15buy1.00usdjpy116.55116.420.002006.08.15 13:15116.560.000.000.008.58
14398172006.08.15 13:15sell1.00usdjpy116.56116.690.002006.08.15 13:20116.550.000.000.008.58
14398282006.08.15 13:20buy1.00usdjpy116.58116.450.002006.08.15 13:29116.590.000.000.008.58
14398552006.08.15 13:32sell1.00usdjpy116.59116.700.002006.08.15 13:33116.580.000.000.008.58
14398722006.08.15 13:38sell1.00usdjpy116.59116.700.002006.08.15 13:39116.580.000.000.008.58
14398912006.08.15 13:46buy1.00usdjpy116.58116.450.002006.08.15 13:49116.590.000.000.008.58
14399042006.08.15 13:49buy1.00usdjpy116.55116.420.002006.08.15 13:49116.570.000.000.0017.16
14399192006.08.15 13:53buy1.00usdjpy116.58116.410.002006.08.15 13:53116.590.000.000.008.58
14399532006.08.15 13:57buy1.00usdjpy116.58116.450.002006.08.15 13:57116.590.000.000.008.58
14399542006.08.15 13:57buy1.00usdjpy116.58116.450.002006.08.15 13:57116.590.000.000.008.58
14400652006.08.15 14:05buy1.00usdjpy116.58116.430.002006.08.15 14:05116.590.000.000.008.58
14400752006.08.15 14:07buy1.00usdjpy116.58116.430.002006.08.15 14:07116.590.000.000.008.58
14400782006.08.15 14:07buy1.00usdjpy116.58116.430.002006.08.15 14:08116.590.000.000.008.58
14400842006.08.15 14:09sell1.00usdjpy116.59116.740.002006.08.15 14:09116.580.000.000.008.58
14400862006.08.15 14:09sell1.00usdjpy116.60116.750.002006.08.15 14:10116.590.000.000.008.58
14400922006.08.15 14:10buy1.00usdjpy116.58116.450.002006.08.15 14:10116.590.000.000.008.58
14400932006.08.15 14:10buy1.00usdjpy116.58116.450.002006.08.15 14:11116.590.000.000.008.58
14400972006.08.15 14:11sell1.00usdjpy116.59116.740.002006.08.15 14:11116.580.000.000.008.58
14400992006.08.15 14:11sell1.00usdjpy116.59116.740.002006.08.15 14:30116.480.000.000.0094.44
14402162006.08.15 14:30buy1.00usdjpy116.51116.340.002006.08.15 14:30116.340.000.000.00-146.12
14402302006.08.15 14:30sell1.00eurusd1.27461.27560.00002006.08.15 14:301.27440.000.000.0020.00
14402432006.08.15 14:30sell1.00eurusd1.27481.27580.00002006.08.15 14:301.27580.000.000.00-100.00
14402652006.08.15 14:30buy1.00usdjpy116.44116.270.002006.08.15 14:47116.270.000.000.00-146.21
14402852006.08.15 14:31buy1.00eurusd1.27581.26810.00002006.08.15 14:311.27600.000.000.0020.00
14402972006.08.15 14:31sell1.00eurusd1.27661.27760.00002006.08.15 14:311.27650.000.000.0010.00
14403012006.08.15 14:31sell1.00eurusd1.27631.27730.00002006.08.15 14:311.27530.000.000.00100.00
14403102006.08.15 14:31sell1.00eurusd1.27661.27760.00002006.08.15 14:311.27650.000.000.0010.00
14403202006.08.15 14:31sell1.00eurusd1.27641.27740.00002006.08.15 14:331.27620.000.000.0020.00
14403832006.08.15 14:34sell1.00eurusd1.27631.28400.00002006.08.15 14:341.27620.000.000.0010.00
14403902006.08.15 14:34sell1.00eurusd1.27621.28390.00002006.08.15 14:341.27610.000.000.0010.00
14403952006.08.15 14:34sell1.00eurusd1.27641.28410.00002006.08.15 14:341.27620.000.000.0020.00
14404002006.08.15 14:34buy1.00eurusd1.27611.26840.00002006.08.15 14:341.27630.000.000.0020.00
14404022006.08.15 14:34buy1.00eurusd1.27581.26810.00002006.08.15 14:341.27590.000.000.0010.00
14404042006.08.15 14:34buy1.00eurusd1.27591.26820.00002006.08.15 14:341.27600.000.000.0010.00
14404102006.08.15 14:34buy1.00eurusd1.27591.26820.00002006.08.15 14:341.27600.000.000.0010.00
14404132006.08.15 14:34buy1.00eurusd1.27621.26850.00002006.08.15 14:351.27640.000.000.0020.00
14404142006.08.15 14:35buy1.00eurusd1.27591.27300.00002006.08.15 14:351.27600.000.000.0010.00
14404152006.08.15 14:35buy1.00eurusd1.27591.27300.00002006.08.15 14:351.27600.000.000.0010.00
14404162006.08.15 14:35buy1.00eurusd1.27581.27290.00002006.08.15 14:351.27590.000.000.0010.00
14404172006.08.15 14:35buy1.00eurusd1.27581.27290.00002006.08.15 14:351.27620.000.000.0040.00
14404222006.08.15 14:35buy1.00eurusd1.27581.27290.00002006.08.15 14:351.27600.000.000.0020.00
14404242006.08.15 14:35buy1.00eurusd1.27581.27290.00002006.08.15 14:351.27590.000.000.0010.00
14404272006.08.15 14:35buy1.00eurusd1.27591.27300.00002006.08.15 14:351.27600.000.000.0010.00
14404282006.08.15 14:35buy1.00eurusd1.27581.27290.00002006.08.15 14:351.27590.000.000.0010.00
14404322006.08.15 14:35buy1.00eurusd1.27621.27330.00002006.08.15 14:381.27630.000.000.0010.00
14404902006.08.15 14:39sell1.00eurusd1.27631.27840.00002006.08.15 14:421.27620.000.000.0010.00
14405232006.08.15 14:42buy1.00eurusd1.27621.27410.00002006.08.15 14:421.27630.000.000.0010.00
14405242006.08.15 14:42buy1.00eurusd1.27611.27400.00002006.08.15 14:421.27620.000.000.0010.00
14405272006.08.15 14:42buy1.00eurusd1.27621.27410.00002006.08.15 14:421.27630.000.000.0010.00
14405332006.08.15 14:42buy1.00eurusd1.27621.27410.00002006.08.15 14:451.27630.000.000.0010.00
14405612006.08.15 14:45sell1.00eurusd1.27621.27790.00002006.08.15 14:501.27790.000.000.00-170.00
14405702006.08.15 14:47buy1.00usdjpy116.26116.150.002006.08.15 14:47116.270.000.000.008.60
14405732006.08.15 14:47buy1.00usdjpy116.26116.150.002006.08.15 14:48116.270.000.000.008.60
14405902006.08.15 14:50buy1.00usdjpy116.19115.980.002006.08.15 14:50116.210.000.000.0017.21
14405982006.08.15 14:50buy1.00usdjpy116.18115.970.002006.08.15 14:53116.200.000.000.0017.21
14406082006.08.15 14:51sell1.00eurusd1.27751.27940.00002006.08.15 14:521.27730.000.000.0020.00
14406442006.08.15 14:54sell1.00usdjpy116.20116.470.002006.08.15 14:55116.190.000.000.008.61
14406472006.08.15 14:54buy1.00eurusd1.27711.27460.00002006.08.15 14:561.27730.000.000.0020.00
14406662006.08.15 14:55buy1.00usdjpy116.19116.040.002006.08.15 14:56116.200.000.000.008.61
14406762006.08.15 14:58buy1.00usdjpy116.14116.010.002006.08.15 15:00116.160.000.000.0017.22
14406962006.08.15 15:00buy1.00eurusd1.27641.27530.00002006.08.15 15:001.27660.000.000.0020.00
14407142006.08.15 15:00sell1.00usdjpy116.17116.360.002006.08.15 15:01116.080.000.000.0077.53
14407182006.08.15 15:00buy1.00eurusd1.27661.27550.00002006.08.15 15:001.27670.000.000.0010.00
14407202006.08.15 15:00buy1.00eurusd1.27691.27580.00002006.08.15 15:001.27700.000.000.0010.00
14407222006.08.15 15:00buy1.00eurusd1.27681.27570.00002006.08.15 15:001.27740.000.000.0060.00
14407302006.08.15 15:01buy1.00usdjpy116.08115.730.002006.08.15 15:01116.090.000.000.008.61
14407372006.08.15 15:01sell1.00eurusd1.27801.28250.00002006.08.15 15:011.27790.000.000.0010.00
14407402006.08.15 15:01buy1.00usdjpy116.07115.720.002006.08.15 15:01116.090.000.000.0017.23
14407442006.08.15 15:01sell1.00eurusd1.27781.28230.00002006.08.15 15:011.27760.000.000.0020.00
14407452006.08.15 15:01buy1.00usdjpy116.08115.730.002006.08.15 15:01116.090.000.000.008.61
14407522006.08.15 15:01buy1.00usdjpy116.08115.730.002006.08.15 15:01116.090.000.000.008.61
14407562006.08.15 15:01buy1.00usdjpy116.09115.740.002006.08.15 15:01116.120.000.000.0025.84
14407662006.08.15 15:01buy1.00usdjpy116.12115.770.002006.08.15 15:01116.210.000.000.0077.45
14407682006.08.15 15:01sell1.00eurusd1.27781.28230.00002006.08.15 15:011.27770.000.000.0010.00
14407792006.08.15 15:01buy1.00usdjpy116.19115.840.002006.08.15 15:01116.210.000.000.0017.21
14407812006.08.15 15:01buy1.00usdjpy116.16115.810.002006.08.16 12:06116.170.000.002.588.61
14407832006.08.15 15:02sell1.00eurusd1.27811.28260.00002006.08.15 15:021.27760.000.000.0050.00
14407852006.08.15 15:02sell1.00eurusd1.27771.28220.00002006.08.15 15:031.27760.000.000.0010.00
14408082006.08.15 15:03sell1.00eurusd1.27811.28260.00002006.08.15 15:041.27800.000.000.0010.00
14408202006.08.15 15:05sell1.00eurusd1.27841.28290.00002006.08.15 15:051.27830.000.000.0010.00
14408362006.08.15 15:05sell1.00eurusd1.27841.28290.00002006.08.15 15:051.27830.000.000.0010.00
14408422006.08.15 15:05sell1.00eurusd1.27841.28290.00002006.08.15 15:051.27830.000.000.0010.00
14408432006.08.15 15:05sell1.00eurusd1.27841.28290.00002006.08.15 15:051.27830.000.000.0010.00
14408452006.08.15 15:05sell1.00eurusd1.27841.28290.00002006.08.15 15:061.27830.000.000.0010.00
14408552006.08.15 15:06sell1.00eurusd1.27881.28330.00002006.08.15 15:061.27870.000.000.0010.00
14408642006.08.15 15:06sell1.00eurusd1.27881.28330.00002006.08.15 15:191.27870.000.000.0010.00
14410252006.08.15 15:30sell1.00eurusd1.27881.27990.00002006.08.15 15:301.27870.000.000.0010.00
14410812006.08.15 15:44sell1.00eurusd1.28021.28210.00002006.08.15 15:441.28010.000.000.0010.00
14410972006.08.15 15:46sell1.00eurusd1.28021.28210.00002006.08.15 15:461.28010.000.000.0010.00
14411062006.08.15 15:46sell1.00eurusd1.28021.28210.00002006.08.15 15:521.28010.000.000.0010.00
14411522006.08.15 15:55buy1.00eurusd1.27951.27800.00002006.08.15 15:561.27960.000.000.0010.00
14411612006.08.15 15:56sell1.00eurusd1.27991.28180.00002006.08.15 15:561.27980.000.000.0010.00
14411662006.08.15 15:56sell1.00eurusd1.27991.28180.00002006.08.15 15:571.27980.000.000.0010.00
14411962006.08.15 16:01sell1.00eurusd1.28021.28130.00002006.08.15 16:011.28010.000.000.0010.00
14411972006.08.15 16:01sell1.00eurusd1.28021.28130.00002006.08.15 16:011.28010.000.000.0010.00
14412082006.08.15 16:02buy1.00eurusd1.27951.27760.00002006.08.15 16:021.27960.000.000.0010.00
14412122006.08.15 16:02buy1.00eurusd1.27951.27760.00002006.08.15 16:021.27960.000.000.0010.00
14412522006.08.15 16:11sell1.00eurusd1.27961.28090.00002006.08.15 16:151.27950.000.000.0010.00
14412862006.08.15 16:16buy1.00eurusd1.27901.27790.00002006.08.15 16:231.27910.000.000.0010.00
14413572006.08.15 16:23sell1.00eurusd1.27921.28020.00002006.08.15 16:261.27910.000.000.0010.00
14417192006.08.15 17:04sell1.00eurusd1.27911.28060.00002006.08.15 17:411.27900.000.000.0010.00
14418832006.08.15 17:46buy1.00eurusd1.27821.27670.00002006.08.15 17:481.27840.000.000.0020.00
14419542006.08.15 17:52sell1.00eurusd1.27851.27960.00002006.08.15 18:111.27840.000.000.0010.00
14421682006.08.15 18:11buy1.00eurusd1.27831.27720.00002006.08.15 18:111.27840.000.000.0010.00
14421792006.08.15 18:11buy1.00eurusd1.27831.27720.00002006.08.15 18:111.27840.000.000.0010.00
14421822006.08.15 18:12buy1.00eurusd1.27831.27720.00002006.08.15 18:121.27840.000.000.0010.00
14422012006.08.15 18:14buy1.00eurusd1.27791.27620.00002006.08.15 18:161.27800.000.000.0010.00
14422372006.08.15 18:17sell1.00eurusd1.27811.27980.00002006.08.15 18:291.27800.000.000.0010.00
14423792006.08.15 18:39sell1.00eurusd1.27841.27950.00002006.08.15 18:401.27830.000.000.0010.00
14424002006.08.15 18:42sell1.00eurusd1.27851.27960.00002006.08.15 18:451.27840.000.000.0010.00
14424482006.08.15 19:00sell1.00eurusd1.27871.27970.00002006.08.15 19:031.27970.000.000.00-100.00
14424752006.08.15 19:03sell1.00eurusd1.27951.28100.00002006.08.15 19:041.27940.000.000.0010.00
14424992006.08.15 19:09buy1.00eurusd1.27941.27810.00002006.08.15 19:091.27960.000.000.0020.00
14426462006.08.15 19:40sell1.00eurusd1.27881.27980.00002006.08.15 19:411.27870.000.000.0010.00
14427632006.08.15 20:01buy1.00eurusd1.27871.27740.00002006.08.15 20:011.27880.000.000.0010.00
14428752006.08.15 20:26sell1.00eurusd1.27881.28010.00002006.08.15 20:271.27860.000.000.0020.00
14440492006.08.16 01:51buy1.00eurusd1.27821.27690.00002006.08.16 01:531.27840.000.000.0020.00
14442092006.08.16 02:23sell1.00eurusd1.27871.27980.00002006.08.16 02:251.27860.000.000.0010.00
14442952006.08.16 02:48buy1.00eurusd1.27901.27770.00002006.08.16 02:481.27910.000.000.0010.00
14442972006.08.16 02:48buy1.00eurusd1.27901.27770.00002006.08.16 02:491.27910.000.000.0010.00
14445122006.08.16 04:10buy1.00eurusd1.27891.27780.00002006.08.16 04:111.27910.000.000.0020.00
14448092006.08.16 06:03buy1.00eurusd1.27861.27730.00002006.08.16 06:061.27880.000.000.0020.00
14448332006.08.16 06:06sell1.00eurusd1.27871.28060.00002006.08.16 06:191.27860.000.000.0010.00
14448752006.08.16 06:20sell1.00eurusd1.27881.28010.00002006.08.16 06:211.27860.000.000.0020.00
14448932006.08.16 06:28sell1.00eurusd1.27891.28040.00002006.08.16 06:361.27870.000.000.0020.00
14449342006.08.16 06:40sell1.00eurusd1.27911.28060.00002006.08.16 06:411.27900.000.000.0010.00
14450392006.08.16 06:55buy1.00eurusd1.27871.27770.00002006.08.16 06:551.27880.000.000.0010.00
14451432006.08.16 07:24buy1.00eurusd1.27861.27730.00002006.08.16 07:241.27870.000.000.0010.00
14451452006.08.16 07:24buy1.00eurusd1.27861.27730.00002006.08.16 07:341.27870.000.000.0010.00
14452962006.08.16 08:10buy1.00eurusd1.27871.27770.00002006.08.16 08:101.27880.000.000.0010.00
14453002006.08.16 08:10buy1.00eurusd1.27871.27770.00002006.08.16 08:181.27880.000.000.0010.00
14453922006.08.16 08:23sell1.00eurusd1.27881.28010.00002006.08.16 08:461.27870.000.000.0010.00
14454972006.08.16 08:47buy1.00eurusd1.27861.27670.00002006.08.16 08:471.27870.000.000.0010.00
14456682006.08.16 09:09buy1.00eurusd1.27831.27720.00002006.08.16 09:091.27840.000.000.0010.00
14456842006.08.16 09:10sell1.00eurusd1.27871.27980.00002006.08.16 09:111.27860.000.000.0010.00
14460582006.08.16 10:09buy1.00eurusd1.27871.27740.00002006.08.16 10:091.27880.000.000.0010.00
14460592006.08.16 10:09buy1.00eurusd1.27871.27740.00002006.08.16 10:091.27880.000.000.0010.00
14460602006.08.16 10:09buy1.00eurusd1.27871.27740.00002006.08.16 10:101.27880.000.000.0010.00
14460842006.08.16 10:12buy1.00eurusd1.27861.27760.00002006.08.16 10:121.27870.000.000.0010.00
14461122006.08.16 10:15buy1.00eurusd1.27871.27740.00002006.08.16 10:161.27880.000.000.0010.00
14461992006.08.16 10:26buy1.00eurusd1.27871.27760.00002006.08.16 10:321.27880.000.000.0010.00
14462512006.08.16 10:32sell1.00eurusd1.27881.27990.00002006.08.16 10:381.27870.000.000.0010.00
14462942006.08.16 10:38buy1.00eurusd1.27871.27760.00002006.08.16 10:391.27880.000.000.0010.00
14463522006.08.16 10:50buy1.00eurusd1.27901.27790.00002006.08.16 10:511.27920.000.000.0020.00
14463812006.08.16 10:53buy1.00eurusd1.27901.27750.00002006.08.16 10:531.27910.000.000.0010.00
14463842006.08.16 10:53buy1.00eurusd1.27901.27750.00002006.08.16 10:541.27910.000.000.0010.00
14464022006.08.16 10:55sell1.00eurusd1.27931.28040.00002006.08.16 11:011.27910.000.000.0020.00
14464932006.08.16 11:07buy1.00eurusd1.27871.27760.00002006.08.16 11:071.27880.000.000.0010.00
14465222006.08.16 11:14buy1.00eurusd1.27901.27790.00002006.08.16 11:151.27910.000.000.0010.00
14469012006.08.16 12:13sell1.00usdjpy116.20116.300.002006.08.16 12:13116.190.000.000.008.61
14469412006.08.16 12:17sell1.00eurusd1.27881.27990.00002006.08.16 12:171.27860.000.000.0020.00
14469422006.08.16 12:17sell1.00eurusd1.27881.27990.00002006.08.16 12:171.27870.000.000.0010.00
14469462006.08.16 12:17sell1.00eurusd1.27881.27990.00002006.08.16 12:191.27870.000.000.0010.00
14469482006.08.16 12:18buy1.00usdjpy116.16116.030.002006.08.16 12:18116.170.000.000.008.61
14469902006.08.16 12:24buy1.00eurusd1.27841.27710.00002006.08.16 12:241.27850.000.000.0010.00
14470672006.08.16 12:32sell1.00eurusd1.27841.27950.00002006.08.16 12:331.27830.000.000.0010.00
14471072006.08.16 12:37sell1.00usdjpy116.20116.330.002006.08.16 12:37116.190.000.000.008.61
14471362006.08.16 12:39buy1.00usdjpy116.19116.060.002006.08.16 12:39116.200.000.000.008.61
14471392006.08.16 12:39buy1.00usdjpy116.19116.060.002006.08.16 12:40116.200.000.000.008.61
14471432006.08.16 12:40buy1.00usdjpy116.19116.060.002006.08.16 12:58116.200.000.000.008.61
14472782006.08.16 13:00buy1.00usdjpy116.20116.070.002006.08.16 13:00116.210.000.000.008.61
14473162006.08.16 13:02buy1.00eurusd1.27751.27620.00002006.08.16 13:181.27770.000.000.0020.00
14475952006.08.16 13:25sell1.00eurusd1.27811.27920.00002006.08.16 13:251.27800.000.000.0010.00
14476332006.08.16 13:31sell1.00usdjpy116.30116.410.002006.08.16 13:31116.290.000.000.008.60
14476372006.08.16 13:31sell1.00usdjpy116.31116.420.002006.08.16 13:31116.300.000.000.008.60
14476402006.08.16 13:31sell1.00usdjpy116.31116.420.002006.08.16 13:31116.300.000.000.008.60
14476412006.08.16 13:31buy1.00eurusd1.27791.27660.00002006.08.16 13:311.27800.000.000.0010.00
14476422006.08.16 13:31sell1.00usdjpy116.32116.430.002006.08.16 13:31116.300.000.000.0017.20
14476432006.08.16 13:31sell1.00usdjpy116.30116.410.002006.08.16 13:45116.290.000.000.008.60
14476482006.08.16 13:31buy1.00eurusd1.27791.27660.00002006.08.16 13:311.27800.000.000.0010.00
14476722006.08.16 13:38buy1.00eurusd1.27801.27690.00002006.08.16 13:381.27810.000.000.0010.00
14477142006.08.16 13:47buy1.00usdjpy116.27116.160.002006.08.16 13:47116.280.000.000.008.60
14478782006.08.16 14:01buy1.00usdjpy116.33116.220.002006.08.16 14:01116.340.000.000.008.60
14478982006.08.16 14:03buy1.00usdjpy116.30116.190.002006.08.16 14:03116.310.000.000.008.60
14479192006.08.16 14:05sell1.00eurusd1.27881.27980.00002006.08.16 14:061.27870.000.000.0010.00
14479232006.08.16 14:06buy1.00eurusd1.27871.27740.00002006.08.16 14:071.27880.000.000.0010.00
14479342006.08.16 14:07sell1.00usdjpy116.31116.440.002006.08.16 14:07116.290.000.000.0017.20
14479362006.08.16 14:07sell1.00usdjpy116.31116.440.002006.08.16 14:07116.290.000.000.0017.20
14479372006.08.16 14:07sell1.00usdjpy116.31116.440.002006.08.16 14:07116.300.000.000.008.60
14479382006.08.16 14:08sell1.00usdjpy116.31116.440.002006.08.16 14:08116.300.000.000.008.60
14479392006.08.16 14:08buy1.00usdjpy116.29116.190.002006.08.16 14:08116.300.000.000.008.60
14479992006.08.16 14:18buy1.00usdjpy116.20116.050.002006.08.16 14:18116.210.000.000.008.61
14480012006.08.16 14:18sell1.00eurusd1.27961.28060.00002006.08.16 14:201.27950.000.000.0010.00
14480202006.08.16 14:19buy1.00usdjpy116.20116.050.002006.08.16 14:19116.210.000.000.008.61
14480222006.08.16 14:19buy1.00usdjpy116.20116.050.002006.08.16 14:20116.210.000.000.008.61
14480452006.08.16 14:20buy1.00eurusd1.27941.27790.00002006.08.16 14:201.27950.000.000.0010.00
14480642006.08.16 14:21sell1.00usdjpy116.25116.420.002006.08.16 14:22116.230.000.000.0017.21
14480662006.08.16 14:21buy1.00eurusd1.27941.27810.00002006.08.16 14:221.27950.000.000.0010.00
14481422006.08.16 14:29sell1.00eurusd1.27961.28060.00002006.08.16 14:291.27950.000.000.0010.00
14481592006.08.16 14:30buy1.00usdjpy116.22116.050.002006.08.16 14:30116.050.000.000.00-146.52
14481912006.08.16 14:30buy1.00usdjpy116.04115.870.002006.08.16 14:30116.060.000.000.0017.23
14482062006.08.16 14:30buy1.00usdjpy116.11115.940.002006.08.16 14:31115.940.000.000.00-146.64
14482222006.08.16 14:30sell1.00eurusd1.27981.28080.00002006.08.16 14:301.28080.000.000.00-100.00
14482782006.08.16 14:31sell1.00eurusd1.28211.28920.00002006.08.17 13:381.28770.000.004.50-560.00
14482962006.08.16 14:31buy1.00usdjpy115.98115.410.002006.08.16 14:31115.990.000.000.008.62
14483082006.08.16 14:31buy1.00usdjpy116.01115.440.002006.08.16 14:31116.020.000.000.008.62
14483282006.08.16 14:31buy1.00usdjpy115.94115.370.002006.08.16 14:31115.960.000.000.0017.25
14483692006.08.16 14:31buy1.00usdjpy115.94115.370.002006.08.16 14:31115.950.000.000.008.62
14483782006.08.16 14:31buy1.00usdjpy115.98115.410.002006.08.16 14:32115.990.000.000.008.62
14484152006.08.16 14:32sell1.00usdjpy115.98116.550.002006.08.16 14:35115.970.000.000.008.62
14484822006.08.16 14:35buy1.00usdjpy115.97115.800.002006.08.16 14:36115.800.000.000.00-146.80
14485282006.08.16 14:37buy1.00usdjpy115.82115.250.002006.08.16 14:38115.840.000.000.0017.27
14485872006.08.16 14:38sell1.00usdjpy115.81116.180.002006.08.16 14:47115.800.000.000.008.64
14486802006.08.16 14:47buy1.00usdjpy115.80115.610.002006.08.16 14:47115.810.000.000.008.63
14486832006.08.16 14:47buy1.00usdjpy115.80115.610.002006.08.16 14:47115.810.000.000.008.63
14486862006.08.16 14:47buy1.00usdjpy115.80115.610.002006.08.16 14:47115.810.000.000.008.63
14486882006.08.16 14:47buy1.00usdjpy115.80115.610.002006.08.16 14:47115.810.000.000.008.63
14487012006.08.16 14:48buy1.00usdjpy115.79115.660.002006.08.16 14:49115.800.000.000.008.64
14488842006.08.16 15:15buy1.00usdjpy115.83115.680.002006.08.16 15:20115.680.000.000.00-129.67
14490672006.08.16 15:31buy1.00usdjpy115.69115.360.002006.08.16 15:37115.700.000.000.008.64
14491642006.08.16 15:55sell1.00usdjpy115.75115.880.002006.08.16 16:30115.880.000.000.00-112.17
14495722006.08.16 16:35buy1.00usdjpy115.83115.640.002006.08.16 16:44115.840.000.000.008.63
14496712006.08.16 16:59buy1.00usdjpy115.80115.690.002006.08.16 17:02115.810.000.000.008.63
14497202006.08.16 17:09buy1.00usdjpy115.80115.700.002006.08.16 17:09115.810.000.000.008.63
14497222006.08.16 17:09buy1.00usdjpy115.80115.700.002006.08.16 17:14115.810.000.000.008.63
14497492006.08.16 17:15buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.16 17:17115.810.000.000.008.63
14497692006.08.16 17:18sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.16 17:18115.800.000.000.008.64
14497742006.08.16 17:18sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.16 17:18115.790.000.000.0017.27
14497772006.08.16 17:18sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.16 17:19115.790.000.000.0017.27
14498192006.08.16 17:26buy1.00usdjpy115.75115.640.002006.08.16 17:27115.770.000.000.0017.28
14498242006.08.16 17:27sell1.00usdjpy115.74115.910.002006.08.16 17:29115.730.000.000.008.64
14498442006.08.16 17:31buy1.00usdjpy115.70115.600.002006.08.16 17:31115.710.000.000.008.64
14499062006.08.16 17:47buy1.00usdjpy115.75115.620.002006.08.16 17:49115.770.000.000.0017.28
14499212006.08.16 17:54sell1.00usdjpy115.74115.910.002006.08.16 17:54115.730.000.000.008.64
14499252006.08.16 17:54sell1.00usdjpy115.74115.910.002006.08.16 17:59115.730.000.000.008.64
14499402006.08.16 18:00buy1.00usdjpy115.72115.610.002006.08.16 18:02115.730.000.000.008.64
14501292006.08.16 18:30buy1.00usdjpy115.80115.700.002006.08.16 19:37115.810.000.000.008.63
14504182006.08.16 19:37sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.16 19:37115.790.000.000.0017.27
14504512006.08.16 19:38buy1.00usdjpy115.77115.640.002006.08.16 19:38115.810.000.000.0034.54
14504782006.08.16 19:40buy1.00usdjpy115.77115.580.002006.08.16 19:40115.800.000.000.0025.91
14505512006.08.16 19:47sell1.00usdjpy115.84115.970.002006.08.16 19:47115.830.000.000.008.63
14505572006.08.16 19:47sell1.00usdjpy115.84115.970.002006.08.16 19:51115.830.000.000.008.63
14507162006.08.16 20:05buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.16 20:06115.810.000.000.008.63
14507922006.08.16 20:28buy1.00usdjpy115.80115.690.002006.08.16 20:28115.810.000.000.008.63
14507942006.08.16 20:28buy1.00usdjpy115.80115.690.002006.08.16 20:28115.810.000.000.008.63
14508332006.08.16 20:40sell1.00usdjpy115.87116.000.002006.08.16 20:50116.000.000.000.00-112.07
14509702006.08.16 20:52buy1.00usdjpy115.95115.840.002006.08.16 21:32115.840.000.000.00-94.96
14515082006.08.16 21:35buy1.00usdjpy115.86115.670.002006.08.16 21:35115.870.000.000.008.63
14516232006.08.16 21:49buy1.00usdjpy115.86115.750.002006.08.16 21:49115.870.000.000.008.63
14516502006.08.16 21:52buy1.00usdjpy115.86115.730.002006.08.16 21:53115.880.000.000.0017.26
14517062006.08.16 21:55buy1.00usdjpy115.86115.730.002006.08.16 21:56115.870.000.000.008.63
14518852006.08.16 22:10buy1.00usdjpy115.82115.710.002006.08.16 22:10115.840.000.000.0017.27
14519772006.08.16 22:16buy1.00usdjpy115.82115.690.002006.08.16 22:16115.840.000.000.0017.27
14523862006.08.16 22:49sell1.00usdjpy115.87115.980.002006.08.16 22:50115.860.000.000.008.63
14525492006.08.16 23:09sell1.00usdjpy115.81115.980.002006.08.16 23:09115.800.000.000.008.64
14525512006.08.16 23:09sell1.00usdjpy115.81115.980.002006.08.17 00:06115.800.000.00-18.128.64
14529662006.08.17 00:22buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.17 00:22115.810.000.000.008.63
14529932006.08.17 00:27sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.17 00:27115.800.000.000.008.64
14530372006.08.17 00:33sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.17 00:33115.790.000.000.0017.27
14530482006.08.17 00:34sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.17 00:34115.800.000.000.008.64
14530502006.08.17 00:34sell1.00usdjpy115.80115.930.002006.08.17 01:02115.930.000.000.00-112.14
14532752006.08.17 01:03sell1.00usdjpy115.89116.060.002006.08.17 01:03115.870.000.000.0017.26
14533802006.08.17 01:15sell1.00usdjpy115.84115.970.002006.08.17 01:16115.830.000.000.008.63
14534332006.08.17 01:23buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.17 01:23115.810.000.000.008.63
14534342006.08.17 01:23buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.17 01:24115.810.000.000.008.63
14534982006.08.17 01:29sell1.00usdjpy115.84115.950.002006.08.17 01:29115.830.000.000.008.63
14535252006.08.17 01:32sell1.00usdjpy115.84115.950.002006.08.17 01:32115.820.000.000.0017.27
14535292006.08.17 01:33sell1.00usdjpy115.84115.950.002006.08.17 01:33115.830.000.000.008.63
14535792006.08.17 01:39buy1.00usdjpy115.80115.690.002006.08.17 01:39115.810.000.000.008.63
14536892006.08.17 01:52sell1.00usdjpy115.84115.950.002006.08.17 01:52115.830.000.000.008.63
14537622006.08.17 02:00sell1.00usdjpy115.80115.900.002006.08.17 02:01115.790.000.000.008.64
14537852006.08.17 02:03sell1.00usdjpy115.81115.920.002006.08.17 02:03115.790.000.000.0017.27
14538402006.08.17 02:10sell1.00usdjpy115.80115.930.002006.08.17 02:12115.790.000.000.008.64
14539382006.08.17 02:20sell1.00usdjpy115.80115.910.002006.08.17 02:21115.790.000.000.008.64
14539632006.08.17 02:23sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.17 02:26115.800.000.000.008.64
14539982006.08.17 02:27buy1.00usdjpy115.80115.690.002006.08.17 02:28115.810.000.000.008.63
14540172006.08.17 02:30buy1.00usdjpy115.77115.640.002006.08.17 02:30115.780.000.000.008.64
14540192006.08.17 02:30buy1.00usdjpy115.77115.640.002006.08.17 02:30115.780.000.000.008.64
14541762006.08.17 02:53buy1.00usdjpy115.72115.590.002006.08.17 02:54115.730.000.000.008.64
14542272006.08.17 02:59buy1.00usdjpy115.70115.530.002006.08.17 02:59115.710.000.000.008.64
14542302006.08.17 02:59buy1.00usdjpy115.70115.530.002006.08.17 03:01115.710.000.000.008.64
14542542006.08.17 03:02buy1.00usdjpy115.69115.520.002006.08.17 09:12115.520.000.000.00-147.16
14550912006.08.17 09:12buy1.00usdjpy115.54115.410.002006.08.17 09:19115.410.000.000.00-112.64
14551922006.08.17 09:22buy1.00usdjpy115.36115.250.002006.08.17 09:22115.370.000.000.008.67
14552012006.08.17 09:22buy1.00usdjpy115.37115.260.002006.08.17 09:23115.380.000.000.008.67
14552292006.08.17 09:25buy1.00usdjpy115.33115.140.002006.08.17 09:25115.340.000.000.008.67
14552362006.08.17 09:25buy1.00usdjpy115.32115.130.002006.08.17 09:26115.340.000.000.0017.34
14552742006.08.17 09:30sell1.00usdjpy115.39115.580.002006.08.17 09:31115.370.000.000.0017.34
14552852006.08.17 09:31buy1.00usdjpy115.36115.230.002006.08.17 09:37115.380.000.000.0017.33
14553562006.08.17 09:39buy1.00usdjpy115.33115.200.002006.08.17 09:39115.340.000.000.008.67
14553572006.08.17 09:39buy1.00usdjpy115.33115.200.002006.08.17 09:41115.340.000.000.008.67
14553752006.08.17 09:42sell1.00usdjpy115.34115.470.002006.08.17 09:42115.330.000.000.008.67
14554092006.08.17 09:47buy1.00usdjpy115.27115.170.002006.08.17 09:48115.280.000.000.008.67
14554542006.08.17 09:57buy1.00usdjpy115.30115.130.002006.08.17 09:58115.310.000.000.008.67
14555342006.08.17 10:02buy1.00usdjpy115.30115.190.002006.08.17 10:04115.310.000.000.008.67
14555542006.08.17 10:04sell1.00usdjpy115.31115.460.002006.08.17 10:04115.300.000.000.008.67
14555552006.08.17 10:04sell1.00usdjpy115.31115.460.002006.08.17 10:29115.300.000.000.008.67
14558352006.08.17 10:30sell1.00usdjpy115.30115.410.002006.08.17 10:32115.290.000.000.008.67
14558882006.08.17 10:32buy1.00usdjpy115.27115.160.002006.08.17 10:32115.280.000.000.008.67
14559902006.08.17 10:41sell1.00usdjpy115.27115.380.002006.08.17 10:41115.260.000.000.008.68
14560832006.08.17 10:53buy1.00usdjpy115.26115.150.002006.08.17 10:55115.270.000.000.008.68
14561012006.08.17 10:56sell1.00usdjpy115.30115.410.002006.08.17 11:19115.410.000.000.00-95.31
14566132006.08.17 11:33buy1.00usdjpy115.33115.200.002006.08.17 11:33115.340.000.000.008.67
14566232006.08.17 11:33buy1.00usdjpy115.33115.200.002006.08.17 11:33115.340.000.000.008.67
14566732006.08.17 11:37sell1.00usdjpy115.39115.540.002006.08.17 11:38115.360.000.000.0026.01
14568282006.08.17 11:46sell1.00usdjpy115.37115.500.002006.08.17 11:46115.360.000.000.008.67
14568382006.08.17 11:46sell1.00usdjpy115.37115.500.002006.08.17 11:47115.360.000.000.008.67
14570612006.08.17 12:00sell1.00usdjpy115.37115.500.002006.08.17 12:02115.360.000.000.008.67
14571942006.08.17 12:09sell1.00usdjpy115.37115.470.002006.08.17 12:10115.360.000.000.008.67
14574972006.08.17 12:31buy1.00usdjpy115.30115.200.002006.08.17 12:32115.310.000.000.008.67
14577842006.08.17 12:48sell1.00usdjpy115.38115.490.002006.08.17 12:48115.370.000.000.008.67
14577862006.08.17 12:48sell1.00usdjpy115.38115.490.002006.08.17 12:48115.370.000.000.008.67
14577872006.08.17 12:48sell1.00usdjpy115.38115.490.002006.08.17 12:49115.370.000.000.008.67
14578682006.08.17 12:51sell1.00usdjpy115.43115.580.002006.08.17 12:52115.410.000.000.0017.33
14578992006.08.17 12:52buy1.00usdjpy115.39115.240.002006.08.17 12:55115.410.000.000.0017.33
14580152006.08.17 12:58buy1.00usdjpy115.37115.200.002006.08.17 13:04115.380.000.000.008.67
14581382006.08.17 13:04sell1.00usdjpy115.38115.510.002006.08.17 13:04115.370.000.000.008.67
14581392006.08.17 13:04sell1.00usdjpy115.37115.500.002006.08.17 13:08115.340.000.000.0026.01
14584122006.08.17 13:24sell1.00usdjpy115.31115.440.002006.08.17 13:24115.300.000.000.008.67
14584132006.08.17 13:24sell1.00usdjpy115.31115.440.002006.08.17 13:58115.300.000.000.008.67
14587332006.08.17 13:46sell1.00eurusd1.28791.28900.00002006.08.17 14:071.28770.000.000.0020.00
14592502006.08.17 14:07sell1.00usdjpy115.39115.560.002006.08.17 14:08115.360.000.000.0026.01
14592812006.08.17 14:09buy1.00usdjpy115.36115.210.002006.08.17 14:21115.370.000.000.008.67
14595322006.08.17 14:24sell1.00eurusd1.28861.28990.00002006.08.17 14:301.28840.000.000.0020.00
14596972006.08.17 14:31buy1.00eurusd1.28801.28650.00002006.08.17 14:321.28810.000.000.0010.00
14598082006.08.17 14:35buy1.00eurusd1.28721.28570.00002006.08.17 14:401.28740.000.000.0020.00
14598202006.08.17 14:35sell1.00usdjpy115.42115.590.002006.08.17 14:38115.410.000.000.008.66
14599782006.08.17 14:40sell1.00eurusd1.28741.28840.00002006.08.17 14:401.28730.000.000.0010.00
14599952006.08.17 14:40sell1.00usdjpy115.42115.590.002006.08.17 14:52115.410.000.000.008.66
14600872006.08.17 14:43buy1.00eurusd1.28631.28500.00002006.08.17 14:441.28640.000.000.0010.00
14601252006.08.17 14:44sell1.00eurusd1.28661.28810.00002006.08.17 14:441.28650.000.000.0010.00
14601282006.08.17 14:44sell1.00eurusd1.28641.28790.00002006.08.17 14:491.28790.000.000.00-150.00
14602302006.08.17 14:49sell1.00eurusd1.28771.28920.00002006.08.17 14:501.28760.000.000.0010.00
14603202006.08.17 14:52sell1.00eurusd1.28781.28930.00002006.08.17 14:531.28770.000.000.0010.00
14604972006.08.17 15:02sell1.00eurusd1.28741.28890.00002006.08.17 15:031.28730.000.000.0010.00
14605772006.08.17 15:06sell1.00eurusd1.28701.28800.00002006.08.17 15:061.28690.000.000.0010.00
14606072006.08.17 15:07sell1.00eurusd1.28711.28820.00002006.08.17 15:071.28700.000.000.0010.00
14606712006.08.17 15:10buy1.00eurusd1.28661.28530.00002006.08.17 15:101.28670.000.000.0010.00
14606762006.08.17 15:10buy1.00eurusd1.28661.28530.00002006.08.17 15:101.28670.000.000.0010.00
14608342006.08.17 15:18buy1.00usdjpy115.45115.280.002006.08.17 15:19115.460.000.000.008.66
14608512006.08.17 15:20buy1.00usdjpy115.44115.270.002006.08.17 15:22115.450.000.000.008.66
14608882006.08.17 15:22sell1.00eurusd1.28741.28840.00002006.08.17 15:221.28730.000.000.0010.00
14610082006.08.17 15:31sell1.00eurusd1.28701.28810.00002006.08.17 15:311.28690.000.000.0010.00
14610862006.08.17 15:36buy1.00usdjpy115.47115.360.002006.08.17 15:41115.480.000.000.008.66
14611572006.08.17 15:44buy1.00usdjpy115.45115.340.002006.08.17 15:44115.460.000.000.008.66
14611662006.08.17 15:44buy1.00usdjpy115.45115.340.002006.08.17 15:45115.460.000.000.008.66
14613962006.08.17 16:00buy1.00usdjpy115.45115.340.002006.08.17 16:00115.460.000.000.008.66
14614922006.08.17 16:05buy1.00eurusd1.28651.28540.00002006.08.17 16:051.28660.000.000.0010.00
14615002006.08.17 16:05buy1.00eurusd1.28651.28540.00002006.08.17 16:061.28660.000.000.0010.00
14618572006.08.17 16:28sell1.00usdjpy115.55115.680.002006.08.17 16:29115.540.000.000.008.66
14618812006.08.17 16:30sell1.00eurusd1.28641.28770.00002006.08.17 16:301.28630.000.000.0010.00
14619212006.08.17 16:31buy1.00eurusd1.28621.28490.00002006.08.17 16:311.28630.000.000.0010.00
14619262006.08.17 16:31buy1.00eurusd1.28621.28490.00002006.08.17 16:321.28630.000.000.0010.00
14619582006.08.17 16:32sell1.00eurusd1.28611.28780.00002006.08.17 16:351.28590.000.000.0020.00
14619772006.08.17 16:34buy1.00usdjpy115.55115.380.002006.08.17 16:34115.560.000.000.008.65
14620112006.08.17 16:35buy1.00usdjpy115.55115.440.002006.08.17 17:02115.560.000.000.008.65
14621832006.08.17 16:46buy1.00eurusd1.28651.28540.00002006.08.17 16:461.28660.000.000.0010.00
14621912006.08.17 16:46buy1.00eurusd1.28651.28540.00002006.08.17 16:471.28660.000.000.0010.00
14622592006.08.17 16:51buy1.00eurusd1.28621.28470.00002006.08.17 16:511.28630.000.000.0010.00
14623402006.08.17 16:56sell1.00eurusd1.28661.28790.00002006.08.17 16:561.28650.000.000.0010.00
14623412006.08.17 16:56sell1.00eurusd1.28661.28790.00002006.08.17 16:571.28650.000.000.0010.00
14624252006.08.17 17:02sell1.00usdjpy115.55115.660.002006.08.17 17:02115.540.000.000.008.66
14624362006.08.17 17:02sell1.00usdjpy115.55115.660.002006.08.17 17:03115.540.000.000.008.66
14625182006.08.17 17:08buy1.00usdjpy115.55115.420.002006.08.17 17:11115.560.000.000.008.65
14625222006.08.17 17:08sell1.00eurusd1.28721.28850.00002006.08.17 17:091.28700.000.000.0020.00
14626212006.08.17 17:16buy1.00usdjpy115.55115.420.002006.08.17 17:16115.560.000.000.008.65
14626272006.08.17 17:16buy1.00usdjpy115.55115.420.002006.08.17 17:16115.560.000.000.008.65
14626792006.08.17 17:21sell1.00eurusd1.28671.28780.00002006.08.17 17:211.28660.000.000.0010.00
14627162006.08.17 17:25sell1.00eurusd1.28661.28770.00002006.08.17 17:251.28650.000.000.0010.00
14627522006.08.17 17:28buy1.00usdjpy115.47115.340.002006.08.17 17:29115.480.000.000.008.66
14627532006.08.17 17:28sell1.00eurusd1.28671.28780.00002006.08.17 17:401.28660.000.000.0010.00
14627832006.08.17 17:31sell1.00usdjpy115.48115.650.002006.08.17 17:31115.470.000.000.008.66
14628332006.08.17 17:35buy1.00usdjpy115.45115.280.002006.08.17 17:35115.460.000.000.008.66
14628362006.08.17 17:35buy1.00usdjpy115.45115.280.002006.08.17 17:36115.460.000.000.008.66
14629032006.08.17 17:41sell1.00usdjpy115.49115.590.002006.08.17 17:41115.480.000.000.008.66
14629732006.08.17 17:46sell1.00eurusd1.28751.28880.00002006.08.17 17:461.28740.000.000.0010.00
14631362006.08.17 18:00sell1.00usdjpy115.45115.560.002006.08.17 18:00115.560.000.000.00-95.18
14631382006.08.17 18:00buy1.00eurusd1.28661.28530.00002006.08.17 18:001.28530.000.000.00-130.00
14631912006.08.17 18:00buy1.00eurusd1.28581.28470.00002006.08.17 18:001.28590.000.000.0010.00
14631992006.08.17 18:00sell1.00usdjpy115.52115.620.002006.08.17 18:01115.510.000.000.008.66
14632062006.08.17 18:00buy1.00eurusd1.28611.28500.00002006.08.17 18:011.28630.000.000.0020.00
14632332006.08.17 18:01buy1.00eurusd1.28621.28290.00002006.08.17 18:011.28660.000.000.0040.00
14632452006.08.17 18:01sell1.00eurusd1.28641.28970.00002006.08.17 18:011.28630.000.000.0010.00
14632602006.08.17 18:01buy1.00eurusd1.28621.28290.00002006.08.17 18:011.28630.000.000.0010.00
14632662006.08.17 18:01buy1.00eurusd1.28621.28290.00002006.08.17 18:011.28630.000.000.0010.00
14632762006.08.17 18:01buy1.00eurusd1.28621.28290.00002006.08.17 18:011.28630.000.000.0010.00
14632862006.08.17 18:01buy1.00eurusd1.28621.28290.00002006.08.17 18:011.28640.000.000.0020.00
14632972006.08.17 18:02buy1.00usdjpy115.48115.380.002006.08.17 18:02115.490.000.000.008.66
14633252006.08.17 18:02buy1.00eurusd1.28611.28280.00002006.08.17 18:021.28630.000.000.0020.00
14633322006.08.17 18:02buy1.00eurusd1.28611.28280.00002006.08.17 18:041.28630.000.000.0020.00
14634122006.08.17 18:04buy1.00usdjpy115.48115.380.002006.08.17 18:16115.490.000.000.008.66
14634172006.08.17 18:04sell1.00eurusd1.28641.28970.00002006.08.17 18:131.28630.000.000.0010.00
14636262006.08.17 18:15sell1.00eurusd1.28661.28790.00002006.08.17 18:151.28630.000.000.0030.00
14636532006.08.17 18:16sell1.00usdjpy115.50115.630.002006.08.17 18:17115.480.000.000.0017.32
14637132006.08.17 18:19sell1.00usdjpy115.50115.610.002006.08.17 18:27115.610.000.000.00-95.15
14638802006.08.17 18:27sell1.00usdjpy115.63115.760.002006.08.17 18:51115.760.000.000.00-112.30
14640292006.08.17 18:34buy1.00eurusd1.28511.28380.00002006.08.17 18:341.28520.000.000.0010.00
14642232006.08.17 18:44buy1.00eurusd1.28501.28400.00002006.08.17 18:451.28520.000.000.0020.00
14644882006.08.17 18:58sell1.00usdjpy115.74115.850.002006.08.17 18:58115.730.000.000.008.64
14645102006.08.17 18:58buy1.00eurusd1.28441.28330.00002006.08.17 19:181.28330.000.000.00-110.00
14645412006.08.17 19:00sell1.00usdjpy115.80115.930.002006.08.17 19:00115.790.000.000.008.64
14647922006.08.17 19:11buy1.00usdjpy115.80115.690.002006.08.17 19:13115.810.000.000.008.63
14649772006.08.17 19:20buy1.00eurusd1.28301.28170.00002006.08.17 19:201.28310.000.000.0010.00
14649872006.08.17 19:20buy1.00eurusd1.28301.28170.00002006.08.17 19:231.28310.000.000.0010.00
14651022006.08.17 19:23sell1.00eurusd1.28321.28470.00002006.08.17 19:251.28300.000.000.0020.00
14651402006.08.17 19:25sell1.00usdjpy115.95116.080.002006.08.17 19:57116.080.000.000.00-111.99
14651492006.08.17 19:25buy1.00eurusd1.28291.28100.00002006.08.17 19:271.28300.000.000.0010.00
14655002006.08.17 19:46buy1.00eurusd1.28261.28150.00002006.08.17 19:471.28270.000.000.0010.00
14656462006.08.17 19:57sell1.00usdjpy116.06116.250.002006.08.17 19:57116.040.000.000.0017.24
14656502006.08.17 19:57sell1.00usdjpy116.06116.250.002006.08.17 20:43116.050.000.000.008.62
14658332006.08.17 20:00buy1.00eurusd1.28191.28000.00002006.08.17 20:021.28000.000.000.00-190.00
14659592006.08.17 20:03sell1.00eurusd1.28161.29610.00002006.08.17 20:031.28150.000.000.0010.00
14659802006.08.17 20:03sell1.00eurusd1.28161.29610.00002006.08.17 20:131.28150.000.000.0010.00
14661812006.08.17 20:14sell1.00eurusd1.28141.29590.00002006.08.18 13:191.28120.000.001.5020.00
14663612006.08.17 20:50buy1.00usdjpy116.05115.940.002006.08.17 21:13115.940.000.000.00-94.88
14665332006.08.17 21:45buy1.00usdjpy115.95115.820.002006.08.17 21:45115.960.000.000.008.62
14665382006.08.17 21:45buy1.00usdjpy115.95115.820.002006.08.17 21:47115.960.000.000.008.62
14665482006.08.17 21:48buy1.00usdjpy115.94115.830.002006.08.17 21:52115.950.000.000.008.62
14665902006.08.17 21:57buy1.00usdjpy115.95115.840.002006.08.17 21:57115.960.000.000.008.62
14665932006.08.17 21:57buy1.00usdjpy115.94115.830.002006.08.17 21:58115.950.000.000.008.62
14666402006.08.17 22:10buy1.00usdjpy115.98115.870.002006.08.17 22:11115.990.000.000.008.62
14666512006.08.17 22:14sell1.00usdjpy115.99116.100.002006.08.17 22:14115.980.000.000.008.62
14668242006.08.17 23:01buy1.00usdjpy115.97115.860.002006.08.17 23:01115.980.000.000.008.62
14668682006.08.17 23:07sell1.00usdjpy116.00116.110.002006.08.17 23:08115.980.000.000.0017.24
14669042006.08.17 23:12buy1.00usdjpy115.94115.750.002006.08.17 23:12115.950.000.000.008.62
14669062006.08.17 23:13buy1.00usdjpy115.94115.750.002006.08.17 23:13115.950.000.000.008.62
14669092006.08.17 23:13buy1.00usdjpy115.95115.760.002006.08.17 23:14115.960.000.000.008.62
14669172006.08.17 23:15buy1.00usdjpy115.94115.750.002006.08.17 23:38115.950.000.000.008.62
14670322006.08.17 23:38sell1.00usdjpy115.93116.060.002006.08.17 23:39116.060.000.000.00-112.01
14670472006.08.17 23:40sell1.00usdjpy116.00116.290.002006.08.17 23:41115.980.000.000.0017.24
14670862006.08.17 23:45buy1.00usdjpy115.95115.640.002006.08.17 23:49115.960.000.000.008.62
14671102006.08.17 23:49sell1.00usdjpy115.99116.300.002006.08.17 23:50115.980.000.000.008.62
14671652006.08.17 23:58sell1.00usdjpy116.06116.170.002006.08.17 23:59116.050.000.000.008.62
14672582006.08.18 00:04buy1.00usdjpy115.97115.860.002006.08.18 00:05115.980.000.000.008.62
14674742006.08.18 00:47buy1.00usdjpy115.94115.830.002006.08.18 01:00115.950.000.000.008.62
14675652006.08.18 01:07buy1.00usdjpy115.95115.840.002006.08.18 01:07115.960.000.000.008.62
14676522006.08.18 01:19buy1.00usdjpy115.97115.860.002006.08.18 01:23115.990.000.000.0017.24
14677532006.08.18 01:32buy1.00usdjpy116.02115.910.002006.08.18 01:35116.030.000.000.008.62
14678422006.08.18 01:45buy1.00usdjpy115.98115.870.002006.08.18 02:11115.870.000.000.00-94.95
14680202006.08.18 02:15buy1.00usdjpy115.91115.800.002006.08.18 02:17115.920.000.000.008.63
14680772006.08.18 02:26buy1.00usdjpy115.95115.840.002006.08.18 02:27115.960.000.000.008.62
14680842006.08.18 02:27buy1.00usdjpy115.95115.840.002006.08.18 02:27115.960.000.000.008.62
14680852006.08.18 02:27buy1.00usdjpy115.95115.840.002006.08.18 02:28115.960.000.000.008.62
14682072006.08.18 02:42buy1.00usdjpy115.98115.870.002006.08.18 02:42115.990.000.000.008.62
14686902006.08.18 04:05sell1.00usdjpy116.03116.140.002006.08.18 04:50116.020.000.000.008.62
14689142006.08.18 04:54buy1.00usdjpy116.05115.940.002006.08.18 04:56116.060.000.000.008.62
14689282006.08.18 04:57buy1.00usdjpy116.05115.950.002006.08.18 04:58116.060.000.000.008.62
14689932006.08.18 05:08buy1.00usdjpy116.08115.970.002006.08.18 06:06115.970.000.000.00-94.86
14692582006.08.18 06:19buy1.00usdjpy115.97115.860.002006.08.18 06:20115.980.000.000.008.62
14693412006.08.18 06:26buy1.00usdjpy115.94115.830.002006.08.18 06:26115.950.000.000.008.62
14693592006.08.18 06:33sell1.00usdjpy115.95116.080.002006.08.18 06:34115.940.000.000.008.63
14693662006.08.18 06:35sell1.00usdjpy115.95116.080.002006.08.18 06:35115.940.000.000.008.63
14693692006.08.18 06:36sell1.00usdjpy115.95116.060.002006.08.18 06:36115.940.000.000.008.63
14693712006.08.18 06:37sell1.00usdjpy115.95116.060.002006.08.18 06:37115.940.000.000.008.63
14693902006.08.18 06:44buy1.00usdjpy115.95115.820.002006.08.18 06:44115.960.000.000.008.62
14694962006.08.18 07:01sell1.00usdjpy115.98116.110.002006.08.18 07:01115.950.000.000.0025.87
14694982006.08.18 07:02buy1.00usdjpy115.94115.790.002006.08.18 07:03115.950.000.000.008.62
14695722006.08.18 07:07sell1.00usdjpy115.96116.090.002006.08.18 07:07115.950.000.000.008.62
14695962006.08.18 07:18sell1.00usdjpy115.95116.100.002006.08.18 07:19115.940.000.000.008.63
14696002006.08.18 07:19buy1.00usdjpy115.94115.810.002006.08.18 07:21115.960.000.000.0017.25
14696292006.08.18 07:24buy1.00usdjpy115.91115.780.002006.08.18 07:25115.920.000.000.008.63
14697142006.08.18 07:30buy1.00usdjpy115.91115.780.002006.08.18 07:34115.920.000.000.008.63
14697742006.08.18 07:35sell1.00usdjpy115.92116.050.002006.08.18 07:35115.910.000.000.008.63
14697762006.08.18 07:35sell1.00usdjpy115.92116.050.002006.08.18 07:35115.910.000.000.008.63
14697772006.08.18 07:35sell1.00usdjpy115.92116.050.002006.08.18 07:36115.910.000.000.008.63
14698322006.08.18 07:44buy1.00usdjpy115.87115.760.002006.08.18 07:44115.880.000.000.008.63
14698522006.08.18 07:50sell1.00usdjpy115.91116.010.002006.08.18 07:51115.900.000.000.008.63
14698582006.08.18 07:52buy1.00usdjpy115.87115.770.002006.08.18 07:52115.880.000.000.008.63
14698772006.08.18 07:52buy1.00usdjpy115.87115.770.002006.08.18 07:53115.890.000.000.0017.26
14698842006.08.18 07:53buy1.00usdjpy115.87115.740.002006.08.18 07:54115.880.000.000.008.63
14699312006.08.18 08:02sell1.00usdjpy115.89116.020.002006.08.18 08:03115.860.000.000.0025.89
14699432006.08.18 08:05sell1.00usdjpy115.89116.060.002006.08.18 08:07115.870.000.000.0017.26
14699672006.08.18 08:10buy1.00usdjpy115.87115.740.002006.08.18 08:10115.880.000.000.008.63
14699682006.08.18 08:10buy1.00usdjpy115.87115.740.002006.08.18 08:11115.890.000.000.0017.26
14699752006.08.18 08:12buy1.00usdjpy115.86115.760.002006.08.18 08:12115.880.000.000.0017.26
14699762006.08.18 08:12buy1.00usdjpy115.87115.770.002006.08.18 08:14115.890.000.000.0017.26
14700172006.08.18 08:17buy1.00usdjpy115.86115.730.002006.08.18 08:17115.870.000.000.008.63
14700212006.08.18 08:17buy1.00usdjpy115.86115.730.002006.08.18 08:19115.870.000.000.008.63
14701602006.08.18 08:32sell1.00usdjpy115.89116.020.002006.08.18 08:33115.870.000.000.0017.26
14701712006.08.18 08:34sell1.00usdjpy115.92116.070.002006.08.18 10:03116.070.000.000.00-129.23
14713332006.08.18 10:14sell1.00usdjpy115.99116.120.002006.08.18 10:14115.980.000.000.008.62
14713352006.08.18 10:14sell1.00usdjpy115.99116.120.002006.08.18 10:14115.980.000.000.008.62
14713992006.08.18 10:18sell1.00usdjpy115.95116.120.002006.08.18 10:18115.940.000.000.008.63
14715182006.08.18 10:35sell1.00usdjpy115.92116.020.002006.08.18 10:37115.910.000.000.008.63
14717752006.08.18 11:11sell1.00usdjpy115.92116.020.002006.08.18 11:11115.910.000.000.008.63
14717892006.08.18 11:14buy1.00usdjpy115.87115.760.002006.08.18 11:15115.880.000.000.008.63
14718632006.08.18 11:20buy1.00usdjpy115.83115.700.002006.08.18 11:21115.700.000.000.00-112.36
14718732006.08.18 11:21buy1.00usdjpy115.73115.420.002006.08.18 11:21115.740.000.000.008.64
14718912006.08.18 11:21buy1.00usdjpy115.73115.420.002006.08.18 11:21115.740.000.000.008.64
14718962006.08.18 11:21buy1.00usdjpy115.75115.440.002006.08.18 11:21115.770.000.000.0017.28
14718982006.08.18 11:21buy1.00usdjpy115.77115.460.002006.08.18 11:21115.810.000.000.0034.54
14719082006.08.18 11:22buy1.00usdjpy115.77115.440.002006.08.18 11:26115.780.000.000.008.64
14719422006.08.18 11:27sell1.00usdjpy115.78116.110.002006.08.18 11:29115.760.000.000.0017.28
14720352006.08.18 11:37buy1.00usdjpy115.70115.370.002006.08.18 11:38115.710.000.000.008.64
14721102006.08.18 11:42buy1.00usdjpy115.62115.490.002006.08.18 11:43115.630.000.000.008.65
14721462006.08.18 11:44buy1.00usdjpy115.58115.450.002006.08.18 11:46115.590.000.000.008.65
14722102006.08.18 11:47sell1.00usdjpy115.59115.760.002006.08.18 11:47115.580.000.000.008.65
14722212006.08.18 11:49sell1.00usdjpy115.62115.790.002006.08.18 11:50115.610.000.000.008.65
14722662006.08.18 11:52buy1.00usdjpy115.61115.440.002006.08.18 11:52115.620.000.000.008.65
14722872006.08.18 11:55buy1.00usdjpy115.58115.410.002006.08.18 12:24115.590.000.000.008.65
14727052006.08.18 12:45buy1.00usdjpy115.61115.440.002006.08.18 12:46115.640.000.000.0025.94
14727362006.08.18 12:48sell1.00usdjpy115.63115.800.002006.08.18 12:58115.800.000.000.00-146.80
14730652006.08.18 13:10sell1.00usdjpy115.73115.840.002006.08.18 13:14115.840.000.000.00-94.96
14732872006.08.18 13:24sell1.00usdjpy115.88115.990.002006.08.18 13:24115.860.000.000.0017.26
14733012006.08.18 13:24sell1.00usdjpy115.87115.980.002006.08.18 13:31115.980.000.000.00-94.84
14733882006.08.18 13:28buy1.00eurusd1.28051.27900.00002006.08.18 13:331.28060.000.000.0010.00
14735102006.08.18 13:31sell1.00usdjpy115.95116.100.002006.08.18 13:31115.940.000.000.008.63
14735842006.08.18 13:35buy1.00usdjpy115.89115.760.002006.08.18 13:36115.910.000.000.0017.25
14736032006.08.18 13:36buy1.00usdjpy115.87115.720.002006.08.18 13:36115.880.000.000.008.63
14736372006.08.18 13:40buy1.00eurusd1.28051.27950.00002006.08.18 13:401.28060.000.000.0010.00
14736612006.08.18 13:41buy1.00eurusd1.28041.27930.00002006.08.18 13:421.28050.000.000.0010.00
14737302006.08.18 13:44buy1.00usdjpy115.86115.690.002006.08.18 13:45115.870.000.000.008.63
14737442006.08.18 13:45buy1.00eurusd1.28011.27900.00002006.08.18 13:461.28020.000.000.0010.00
14737942006.08.18 13:49buy1.00eurusd1.28011.27900.00002006.08.18 13:581.28020.000.000.0010.00
14738822006.08.18 13:51sell1.00usdjpy115.92116.050.002006.08.18 13:51115.900.000.000.0017.26
14738842006.08.18 13:51sell1.00usdjpy115.92116.050.002006.08.18 13:51115.910.000.000.008.63
14739652006.08.18 13:55buy1.00usdjpy115.86115.730.002006.08.18 14:07115.870.000.000.008.63
14742172006.08.18 14:09buy1.00usdjpy115.86115.750.002006.08.18 14:09115.870.000.000.008.63
14742192006.08.18 14:09buy1.00usdjpy115.86115.750.002006.08.18 14:09115.870.000.000.008.63
14742212006.08.18 14:09buy1.00usdjpy115.86115.750.002006.08.18 14:09115.870.000.000.008.63
14742242006.08.18 14:09buy1.00usdjpy115.86115.750.002006.08.18 14:09115.870.000.000.008.63
14742512006.08.18 14:12buy1.00usdjpy115.86115.760.002006.08.18 14:13115.870.000.000.008.63
14742572006.08.18 14:12sell1.00eurusd1.28001.28100.00002006.08.18 14:181.27980.000.000.0020.00
14742862006.08.18 14:15buy1.00usdjpy115.86115.750.002006.08.18 14:15115.870.000.000.008.63
14742912006.08.18 14:15buy1.00usdjpy115.86115.750.002006.08.18 14:15115.870.000.000.008.63
14742932006.08.18 14:15buy1.00usdjpy115.86115.750.002006.08.18 14:16115.870.000.000.008.63
14743012006.08.18 14:16sell1.00usdjpy115.87116.000.002006.08.18 14:16115.860.000.000.008.63
14743202006.08.18 14:19buy1.00eurusd1.27971.27780.00002006.08.18 14:561.27980.000.000.0010.00
14744242006.08.18 14:24buy1.00usdjpy115.89115.780.002006.08.18 14:24115.910.000.000.0017.25
14744552006.08.18 14:26sell1.00usdjpy115.95116.060.002006.08.18 14:36115.940.000.000.008.63
14746342006.08.18 14:36buy1.00usdjpy115.94115.830.002006.08.18 14:40115.950.000.000.008.62
14747222006.08.18 14:43buy1.00usdjpy115.91115.800.002006.08.18 14:45115.920.000.000.008.63
14748472006.08.18 15:00sell1.00eurusd1.28031.28160.00002006.08.18 15:021.28160.000.000.00-130.00
14748752006.08.18 15:02buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.18 15:02115.810.000.000.008.63
14748772006.08.18 15:02buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.18 15:03115.810.000.000.008.63
14748882006.08.18 15:02sell1.00eurusd1.28131.28260.00002006.08.18 15:051.28120.000.000.0010.00
14749192006.08.18 15:05sell1.00usdjpy115.87116.040.002006.08.18 15:05115.860.000.000.008.63
14749592006.08.18 15:11sell1.00usdjpy115.84115.950.002006.08.18 15:33115.830.000.000.008.63
14749822006.08.18 15:14buy1.00eurusd1.28081.27930.00002006.08.18 15:151.28090.000.000.0010.00
14750472006.08.18 15:22sell1.00eurusd1.28061.28190.00002006.08.18 15:221.28050.000.000.0010.00
14751012006.08.18 15:33buy1.00usdjpy115.80115.630.002006.08.18 15:38115.810.000.000.008.63
14751292006.08.18 15:37buy1.00eurusd1.28141.28040.00002006.08.18 15:381.28160.000.000.0020.00
14751682006.08.18 15:42buy1.00usdjpy115.73115.600.002006.08.18 15:42115.740.000.000.008.64
14751932006.08.18 15:48buy1.00usdjpy115.75115.620.002006.08.18 15:49115.620.000.000.00-112.44
14751942006.08.18 15:48sell1.00eurusd1.28231.28330.00002006.08.18 15:481.28330.000.000.00-100.00
14752042006.08.18 15:48sell1.00eurusd1.28341.28440.00002006.08.18 15:481.28320.000.000.0020.00
14752102006.08.18 15:48sell1.00eurusd1.28321.28420.00002006.08.18 15:481.28250.000.000.0070.00
14752142006.08.18 15:48sell1.00eurusd1.28321.28420.00002006.08.18 15:491.28300.000.000.0020.00
14752352006.08.18 15:49buy1.00usdjpy115.65115.340.002006.08.18 15:49115.660.000.000.008.65
14752372006.08.18 15:49sell1.00eurusd1.28311.28760.00002006.08.18 15:491.28300.000.000.0010.00
14752382006.08.18 15:49sell1.00eurusd1.28311.28760.00002006.08.18 15:491.28300.000.000.0010.00
14752392006.08.18 15:49buy1.00eurusd1.28291.27840.00002006.08.18 15:491.28300.000.000.0010.00
14752402006.08.18 15:49buy1.00eurusd1.28301.27850.00002006.08.18 15:491.28310.000.000.0010.00
14752412006.08.18 15:49buy1.00eurusd1.28301.27850.00002006.08.18 15:491.28310.000.000.0010.00
14752452006.08.18 15:49buy1.00eurusd1.28291.27840.00002006.08.18 15:491.28310.000.000.0020.00
14752502006.08.18 15:49buy1.00eurusd1.28301.27850.00002006.08.18 15:501.28310.000.000.0010.00
14752512006.08.18 15:49buy1.00usdjpy115.69115.380.002006.08.18 15:50115.700.000.000.008.64
14752622006.08.18 15:50sell1.00eurusd1.28311.28520.00002006.08.18 15:501.28290.000.000.0020.00
14752632006.08.18 15:50sell1.00eurusd1.28311.28520.00002006.08.18 15:501.28270.000.000.0040.00
14752692006.08.18 15:50sell1.00eurusd1.28301.28510.00002006.08.18 15:501.28290.000.000.0010.00
14752712006.08.18 15:50buy1.00usdjpy115.69115.380.002006.08.18 15:50115.700.000.000.008.64
14752722006.08.18 15:50buy1.00usdjpy115.70115.390.002006.08.18 15:50115.710.000.000.008.64
14752762006.08.18 15:50sell1.00usdjpy115.70116.010.002006.08.18 15:50115.690.000.000.008.64
14752782006.08.18 15:50sell1.00usdjpy115.70116.010.002006.08.18 15:50115.690.000.000.008.64
14752792006.08.18 15:50sell1.00usdjpy115.70116.010.002006.08.18 15:51115.690.000.000.008.64
14752862006.08.18 15:51sell1.00eurusd1.28321.28530.00002006.08.18 16:031.28300.000.000.0020.00
14752872006.08.18 15:51buy1.00usdjpy115.69115.380.002006.08.18 16:03115.710.000.000.0017.28
14754592006.08.18 16:03sell1.00usdjpy115.71115.820.002006.08.18 16:03115.700.000.000.008.64
14754602006.08.18 16:03sell1.00usdjpy115.71115.820.002006.08.18 16:05115.700.000.000.008.64
14754752006.08.18 16:04buy1.00eurusd1.28271.28120.00002006.08.18 16:041.28280.000.000.0010.00
14754822006.08.18 16:05buy1.00usdjpy115.68115.530.002006.08.18 16:07115.700.000.000.0017.29
14754852006.08.18 16:05sell1.00eurusd1.28321.28430.00002006.08.18 16:101.28300.000.000.0020.00
14754922006.08.18 16:07sell1.00usdjpy115.71115.840.002006.08.18 16:07115.700.000.000.008.64
14754982006.08.18 16:08sell1.00usdjpy115.71115.900.002006.08.18 16:09115.700.000.000.008.64
14755072006.08.18 16:10sell1.00usdjpy115.74115.870.002006.08.18 16:10115.730.000.000.008.64
14755192006.08.18 16:10sell1.00usdjpy115.74115.870.002006.08.18 16:11115.730.000.000.008.64
14755272006.08.18 16:11buy1.00eurusd1.28291.28140.00002006.08.18 16:131.28140.000.000.00-150.00
14755312006.08.18 16:11sell1.00usdjpy115.75115.860.002006.08.18 16:16115.860.000.000.00-94.94
14755712006.08.18 16:14buy1.00eurusd1.28181.27990.00002006.08.18 16:231.27990.000.000.00-190.00
14756082006.08.18 16:17sell1.00usdjpy115.85116.020.002006.08.18 16:35115.840.000.000.008.63
14757352006.08.18 16:23buy1.00eurusd1.28011.27880.00002006.08.18 16:281.28020.000.000.0010.00
14758422006.08.18 16:28sell1.00eurusd1.28021.28190.00002006.08.18 16:311.28010.000.000.0010.00
14759062006.08.18 16:31buy1.00eurusd1.28021.27850.00002006.08.18 16:311.28030.000.000.0010.00
14759282006.08.18 16:35sell1.00eurusd1.28101.28290.00002006.08.18 16:431.28080.000.000.0020.00
14759602006.08.18 16:39sell1.00usdjpy115.88116.090.002006.08.18 16:39115.870.000.000.008.63
14759912006.08.18 16:42sell1.00usdjpy115.88115.990.002006.08.18 16:42115.870.000.000.008.63
14759932006.08.18 16:42sell1.00usdjpy115.88115.990.002006.08.18 16:43115.870.000.000.008.63
14760182006.08.18 16:45sell1.00eurusd1.28131.28300.00002006.08.18 16:461.28120.000.000.0010.00
14760322006.08.18 16:48sell1.00usdjpy115.80115.990.002006.08.18 16:52115.790.000.000.008.64
14760352006.08.18 16:48buy1.00eurusd1.28121.27990.00002006.08.18 16:491.28130.000.000.0010.00
14760562006.08.18 16:52buy1.00usdjpy115.79115.660.002006.08.18 17:06115.800.000.000.008.64
14760902006.08.18 16:56sell1.00eurusd1.28171.28340.00002006.08.18 16:591.28160.000.000.0010.00
14761452006.08.18 17:06sell1.00usdjpy115.81115.980.002006.08.18 17:32115.800.000.000.008.64
14761682006.08.18 17:12sell1.00eurusd1.28171.28280.00002006.08.18 17:121.28160.000.000.0010.00
14762412006.08.18 17:24buy1.00eurusd1.28081.27950.00002006.08.18 17:251.28090.000.000.0010.00
14763192006.08.18 17:31sell1.00eurusd1.28171.28340.00002006.08.18 17:311.28160.000.000.0010.00
14763332006.08.18 17:32buy1.00usdjpy115.76115.610.002006.08.18 17:33115.780.000.000.0017.27
14763362006.08.18 17:32sell1.00eurusd1.28201.28350.00002006.08.18 17:321.28190.000.000.0010.00
14763532006.08.18 17:35sell1.00usdjpy115.80116.010.002006.08.18 17:37115.790.000.000.008.64
14763592006.08.18 17:37buy1.00usdjpy115.77115.660.002006.08.18 17:38115.780.000.000.008.64
14763642006.08.18 17:38sell1.00usdjpy115.81115.980.002006.08.18 17:46115.800.000.000.008.64
14763662006.08.18 17:38buy1.00eurusd1.28151.28050.00002006.08.18 17:571.28160.000.000.0010.00
14763912006.08.18 17:46buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.18 17:46115.810.000.000.008.63
14764092006.08.18 17:51buy1.00usdjpy115.79115.690.002006.08.18 17:52115.800.000.000.008.64
14764122006.08.18 17:52sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.18 17:52115.800.000.000.008.64
14764132006.08.18 17:52sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.18 17:53115.800.000.000.008.64
14764532006.08.18 17:57buy1.00usdjpy115.79115.660.002006.08.18 17:57115.800.000.000.008.64
14764672006.08.18 17:59buy1.00eurusd1.28121.27990.00002006.08.18 18:031.28130.000.000.0010.00
14764772006.08.18 18:00buy1.00usdjpy115.77115.640.002006.08.18 18:01115.780.000.000.008.64
14765182006.08.18 18:15buy1.00eurusd1.28121.27990.00002006.08.18 18:211.28130.000.000.0010.00
14765482006.08.18 18:23buy1.00eurusd1.28081.27970.00002006.08.18 18:231.28100.000.000.0020.00
14765532006.08.18 18:23sell1.00usdjpy115.87115.980.002006.08.18 18:23115.860.000.000.008.63
14765672006.08.18 18:26buy1.00eurusd1.28071.27940.00002006.08.18 18:301.28100.000.000.0030.00
14766402006.08.18 18:32buy1.00eurusd1.28091.27940.00002006.08.18 18:341.28100.000.000.0010.00
14766702006.08.18 18:35sell1.00usdjpy115.87116.020.002006.08.18 18:36115.840.000.000.0025.90
14767122006.08.18 18:40buy1.00eurusd1.28041.27910.00002006.08.18 18:411.28050.000.000.0010.00
14767962006.08.18 18:52buy1.00eurusd1.28081.27970.00002006.08.18 18:521.28090.000.000.0010.00
14767972006.08.18 18:52buy1.00eurusd1.28091.27980.00002006.08.18 18:521.28100.000.000.0010.00
14768412006.08.18 19:01buy1.00usdjpy115.83115.720.002006.08.18 19:02115.840.000.000.008.63
14769192006.08.18 19:15sell1.00usdjpy115.92116.050.002006.08.18 19:15115.900.000.000.0017.26
14769282006.08.18 19:17buy1.00usdjpy115.86115.690.002006.08.18 19:17115.880.000.000.0017.26
14769372006.08.18 19:19buy1.00usdjpy115.86115.730.002006.08.18 19:19115.890.000.000.0025.89
14769382006.08.18 19:19buy1.00usdjpy115.87115.740.002006.08.18 19:19115.880.000.000.008.63
14769392006.08.18 19:19buy1.00usdjpy115.87115.740.002006.08.18 19:19115.880.000.000.008.63
14769442006.08.18 19:20buy1.00usdjpy115.86115.710.002006.08.18 19:21115.890.000.000.0025.89
14769542006.08.18 19:23sell1.00usdjpy115.89116.060.002006.08.18 19:24115.870.000.000.0017.26
14769572006.08.18 19:24buy1.00usdjpy115.86115.710.002006.08.18 19:24115.870.000.000.008.63
14769582006.08.18 19:24buy1.00usdjpy115.84115.690.002006.08.18 19:25115.850.000.000.008.63
14769812006.08.18 19:32buy1.00usdjpy115.83115.660.002006.08.18 19:32115.840.000.000.008.63
14769872006.08.18 19:33buy1.00eurusd1.28161.28030.00002006.08.18 19:331.28170.000.000.0010.00
14769962006.08.18 19:37buy1.00eurusd1.28151.28020.00002006.08.18 19:381.28160.000.000.0010.00
14770082006.08.18 19:42sell1.00eurusd1.28171.28300.00002006.08.18 19:441.28160.000.000.0010.00
14770272006.08.18 19:51sell1.00usdjpy115.92116.030.002006.08.18 19:52115.910.000.000.008.63
14770302006.08.18 19:53buy1.00usdjpy115.91115.800.002006.08.18 19:53115.920.000.000.008.63
14770412006.08.18 19:58sell1.00usdjpy115.95116.060.002006.08.18 19:58115.940.000.000.008.63
14770432006.08.18 19:58sell1.00usdjpy115.96116.070.002006.08.18 19:58115.940.000.000.0017.25
14770442006.08.18 19:58sell1.00usdjpy115.96116.070.002006.08.18 19:58115.950.000.000.008.62
14770452006.08.18 19:58sell1.00usdjpy115.95116.060.002006.08.18 19:59115.940.000.000.008.63
14770592006.08.18 20:01buy1.00eurusd1.28181.28050.00002006.08.18 20:271.28200.000.000.0020.00
14772322006.08.18 20:37sell1.00eurusd1.28231.28360.00002006.08.18 20:501.28220.000.000.0010.00
14772412006.08.18 20:40sell1.00usdjpy115.89116.020.002006.08.18 20:43115.870.000.000.0017.26
14772752006.08.18 20:53sell1.00eurusd1.28281.28410.00002006.08.18 20:531.28270.000.000.0010.00
14772962006.08.18 21:01buy1.00usdjpy115.86115.730.002006.08.18 21:01115.880.000.000.0017.26
14773322006.08.18 21:08buy1.00usdjpy115.80115.700.002006.08.18 21:09115.810.000.000.008.63
14773782006.08.18 21:22buy1.00eurusd1.28231.28100.00002006.08.18 21:221.28240.000.000.0010.00
14773822006.08.18 21:22sell1.00eurusd1.28251.28420.00002006.08.18 21:451.28230.000.000.0020.00
14774402006.08.18 21:32buy1.00usdjpy115.83115.720.002006.08.18 21:32115.840.000.000.008.63
14774532006.08.18 21:35buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.18 21:37115.810.000.000.008.63
14775052006.08.18 21:46sell1.00eurusd1.28271.28440.00002006.08.18 21:461.28260.000.000.0010.00
14775112006.08.18 21:46sell1.00eurusd1.28251.28420.00002006.08.18 21:461.28200.000.000.0050.00
14775492006.08.18 21:56buy1.00usdjpy115.80115.690.002006.08.18 21:57115.810.000.000.008.63
14775542006.08.18 21:58buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.18 21:59115.810.000.000.008.63
14775642006.08.18 22:00sell1.00usdjpy115.80115.930.002006.08.18 22:00115.770.000.000.0025.91
14775692006.08.18 22:02sell1.00usdjpy115.81115.960.002006.08.18 22:04115.800.000.000.008.64
14775832006.08.18 22:08buy1.00usdjpy115.83115.720.002006.08.18 22:08115.840.000.000.008.63
14775902006.08.18 22:08buy1.00usdjpy115.82115.710.002006.08.18 22:08115.840.000.000.0017.27
14775912006.08.18 22:08buy1.00usdjpy115.83115.720.002006.08.18 22:08115.840.000.000.008.63
14775922006.08.18 22:08buy1.00usdjpy115.83115.720.002006.08.18 22:08115.840.000.000.008.63
14775992006.08.18 22:11sell1.00usdjpy115.84115.990.002006.08.18 22:11115.830.000.000.008.63
14776012006.08.18 22:11sell1.00usdjpy115.84115.990.002006.08.18 22:11115.830.000.000.008.63
14776022006.08.18 22:11sell1.00usdjpy115.84115.990.002006.08.18 22:11115.830.000.000.008.63
14776492006.08.18 22:32sell1.00usdjpy115.81115.920.002006.08.18 22:34115.790.000.000.0017.27
14776562006.08.18 22:35buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.18 22:46115.810.000.000.008.63
14777042006.08.18 22:55sell1.00usdjpy115.81115.910.002006.08.18 22:57115.800.000.000.008.64
14777112006.08.18 22:57buy1.00usdjpy115.80115.700.002006.08.18 22:58115.810.000.000.008.63
14777172006.08.18 22:58sell1.00usdjpy115.81115.940.002006.08.18 22:59115.800.000.000.008.64
14794552006.08.21 04:16sell1.00usdjpy115.70115.800.002006.08.21 04:16115.690.000.000.008.64
14795662006.08.21 04:33buy1.00usdjpy115.66115.550.002006.08.21 04:33115.670.000.000.008.65
14795702006.08.21 04:33buy1.00usdjpy115.66115.550.002006.08.21 04:34115.670.000.000.008.65
14797102006.08.21 04:43sell1.00usdjpy115.70115.810.002006.08.21 04:43115.690.000.000.008.64
14797902006.08.21 04:52sell1.00usdjpy115.67115.780.002006.08.21 04:52115.660.000.000.008.65
14798062006.08.21 04:58buy1.00usdjpy115.66115.550.002006.08.21 05:00115.670.000.000.008.65
14798322006.08.21 05:03sell1.00usdjpy115.67115.770.002006.08.21 05:04115.660.000.000.008.65
14798402006.08.21 05:06buy1.00usdjpy115.66115.550.002006.08.21 05:07115.670.000.000.008.65
14798662006.08.21 05:11sell1.00eurusd1.28811.28920.00002006.08.21 05:111.28800.000.000.0010.00
14798682006.08.21 05:11sell1.00eurusd1.28811.28920.00002006.08.21 05:111.28800.000.000.0010.00
14798962006.08.21 05:17buy1.00eurusd1.28761.28650.00002006.08.21 05:171.28780.000.000.0020.00
14799302006.08.21 05:21buy1.00eurusd1.28771.28620.00002006.08.21 05:211.28780.000.000.0010.00
14799732006.08.21 05:30buy1.00eurusd1.28771.28660.00002006.08.21 05:321.28780.000.000.0010.00
14799902006.08.21 05:34sell1.00usdjpy115.70115.810.002006.08.21 05:34115.690.000.000.008.64
14799912006.08.21 05:34sell1.00usdjpy115.70115.810.002006.08.21 05:35115.690.000.000.008.64
14799952006.08.21 05:35buy1.00eurusd1.28771.28670.00002006.08.21 05:401.28790.000.000.0020.00
14800112006.08.21 05:40buy1.00eurusd1.28731.28620.00002006.08.21 05:401.28740.000.000.0010.00
14800312006.08.21 05:43sell1.00usdjpy115.70115.830.002006.08.21 05:43115.690.000.000.008.64
14800552006.08.21 05:46buy1.00usdjpy115.61115.480.002006.08.21 06:35115.620.000.000.008.65
14800592006.08.21 05:46buy1.00eurusd1.28771.28640.00002006.08.21 05:461.28780.000.000.0010.00
14800672006.08.21 05:48buy1.00eurusd1.28771.28640.00002006.08.21 05:481.28780.000.000.0010.00
14800852006.08.21 05:51sell1.00eurusd1.28811.28940.00002006.08.21 05:511.28800.000.000.0010.00
14800882006.08.21 05:51sell1.00eurusd1.28811.28940.00002006.08.21 05:511.28800.000.000.0010.00
14800902006.08.21 05:51sell1.00eurusd1.28811.28940.00002006.08.21 05:511.28800.000.000.0010.00
14801012006.08.21 05:53buy1.00eurusd1.28801.28670.00002006.08.21 05:551.28810.000.000.0010.00
14801482006.08.21 06:01sell1.00eurusd1.28821.28950.00002006.08.21 06:011.28810.000.000.0010.00
14801502006.08.21 06:01sell1.00eurusd1.28821.28950.00002006.08.21 06:011.28810.000.000.0010.00
14801522006.08.21 06:01sell1.00eurusd1.28821.28950.00002006.08.21 06:021.28810.000.000.0010.00
14801572006.08.21 06:02buy1.00eurusd1.28801.28670.00002006.08.21 06:031.28810.000.000.0010.00
14801832006.08.21 06:05sell1.00eurusd1.28821.28950.00002006.08.21 06:051.28800.000.000.0020.00
14801922006.08.21 06:06buy1.00eurusd1.28791.28640.00002006.08.21 06:081.28810.000.000.0020.00
14802032006.08.21 06:08sell1.00eurusd1.28821.28970.00002006.08.21 06:081.28800.000.000.0020.00
14802362006.08.21 06:18sell1.00eurusd1.28811.28940.00002006.08.21 06:201.28800.000.000.0010.00
14802492006.08.21 06:22sell1.00eurusd1.28821.28950.00002006.08.21 06:221.28800.000.000.0020.00
14802622006.08.21 06:26sell1.00eurusd1.28821.28920.00002006.08.21 06:261.28800.000.000.0020.00
14802832006.08.21 06:30sell1.00eurusd1.28811.28940.00002006.08.21 06:301.28800.000.000.0010.00
14802972006.08.21 06:33sell1.00eurusd1.28821.28970.00002006.08.21 06:331.28800.000.000.0020.00
14803572006.08.21 06:36buy1.00usdjpy115.61115.500.002006.08.21 06:37115.620.000.000.008.65
14803772006.08.21 06:37sell1.00eurusd1.28781.28930.00002006.08.21 06:371.28770.000.000.0010.00
14803822006.08.21 06:37sell1.00eurusd1.28781.28930.00002006.08.21 06:381.28770.000.000.0010.00
14804472006.08.21 06:41buy1.00eurusd1.28771.28620.00002006.08.21 06:421.28790.000.000.0020.00
14804712006.08.21 06:43buy1.00usdjpy115.59115.480.002006.08.21 06:44115.600.000.000.008.65
14805392006.08.21 06:50buy1.00eurusd1.28741.28590.00002006.08.21 07:161.28750.000.000.0010.00
14805462006.08.21 06:50sell1.00usdjpy115.62115.730.002006.08.21 08:18115.730.000.000.00-95.05
14808972006.08.21 07:25sell1.00eurusd1.28701.28810.00002006.08.21 07:251.28690.000.000.0010.00
14811132006.08.21 07:51sell1.00eurusd1.28751.28920.00002006.08.21 07:521.28730.000.000.0020.00
14811262006.08.21 07:53sell1.00eurusd1.28751.28880.00002006.08.21 07:541.28740.000.000.0010.00
14811462006.08.21 07:59buy1.00eurusd1.28721.28610.00002006.08.21 08:021.28740.000.000.0020.00
14812542006.08.21 08:11sell1.00eurusd1.28701.28830.00002006.08.21 08:111.28690.000.000.0010.00
14812572006.08.21 08:11sell1.00eurusd1.28701.28830.00002006.08.21 08:361.28690.000.000.0010.00
14814692006.08.21 08:31buy1.00usdjpy115.70115.590.002006.08.21 08:36115.710.000.000.008.64
14815822006.08.21 08:41sell1.00eurusd1.28741.28840.00002006.08.21 08:411.28720.000.000.0020.00
14815902006.08.21 08:41sell1.00eurusd1.28741.28840.00002006.08.21 08:411.28730.000.000.0010.00
14817122006.08.21 08:52buy1.00usdjpy115.72115.610.002006.08.21 08:56115.610.000.000.00-95.16
14817192006.08.21 08:53sell1.00eurusd1.28781.28910.00002006.08.21 08:561.28910.000.000.00-130.00
14818042006.08.21 08:56sell1.00eurusd1.28841.29050.00002006.08.21 09:501.29050.000.000.00-210.00
14818342006.08.21 08:57buy1.00usdjpy115.61115.460.002006.08.21 08:57115.620.000.000.008.65
14819442006.08.21 09:04sell1.00usdjpy115.62115.720.002006.08.21 09:08115.610.000.000.008.65
14819782006.08.21 09:09sell1.00usdjpy115.64115.790.002006.08.21 09:10115.620.000.000.0017.30
14820922006.08.21 09:21buy1.00usdjpy115.54115.390.002006.08.21 09:38115.550.000.000.008.65
14824612006.08.21 09:50sell1.00eurusd1.29031.29160.00002006.08.21 09:501.29020.000.000.0010.00
14824722006.08.21 09:51sell1.00usdjpy115.42115.670.002006.08.21 09:53115.410.000.000.008.66
14824892006.08.21 09:51buy1.00eurusd1.28981.28850.00002006.08.21 09:521.28990.000.000.0010.00
14825022006.08.21 09:52sell1.00eurusd1.29001.29170.00002006.08.21 09:531.28990.000.000.0010.00
14825272006.08.21 09:55sell1.00usdjpy115.46115.590.002006.08.21 10:26115.590.000.000.00-112.47
14825312006.08.21 09:56sell1.00eurusd1.29001.29110.00002006.08.21 09:561.28980.000.000.0020.00
14827002006.08.21 10:04sell1.00eurusd1.28991.29160.00002006.08.21 10:051.28980.000.000.0010.00
14827602006.08.21 10:09sell1.00eurusd1.29061.29230.00002006.08.21 10:091.29050.000.000.0010.00
14827612006.08.21 10:09sell1.00eurusd1.29061.29230.00002006.08.21 10:091.29050.000.000.0010.00
14827672006.08.21 10:09sell1.00eurusd1.29061.29230.00002006.08.21 10:091.29050.000.000.0010.00
14828302006.08.21 10:14buy1.00eurusd1.28981.28790.00002006.08.21 10:141.28990.000.000.0010.00
14828322006.08.21 10:15buy1.00eurusd1.28981.28790.00002006.08.21 10:151.28990.000.000.0010.00
14828492006.08.21 10:17buy1.00eurusd1.28951.28840.00002006.08.21 10:181.28960.000.000.0010.00
14829492006.08.21 10:27sell1.00usdjpy115.63115.740.002006.08.21 10:27115.620.000.000.008.65
14829502006.08.21 10:27sell1.00usdjpy115.63115.740.002006.08.21 10:27115.620.000.000.008.65
14829512006.08.21 10:27sell1.00usdjpy115.63115.740.002006.08.21 10:27115.620.000.000.008.65
14829752006.08.21 10:29sell1.00eurusd1.28951.29060.00002006.08.21 10:381.28940.000.000.0010.00
14830322006.08.21 10:31sell1.00usdjpy115.63115.820.002006.08.21 10:31115.620.000.000.008.65
14830652006.08.21 10:38buy1.00eurusd1.28951.28840.00002006.08.21 10:401.28960.000.000.0010.00
14830802006.08.21 10:40sell1.00eurusd1.28951.29060.00002006.08.21 10:401.28940.000.000.0010.00
14831232006.08.21 10:44sell1.00eurusd1.28991.29120.00002006.08.21 10:471.28980.000.000.0010.00
14831442006.08.21 10:46sell1.00usdjpy115.63115.740.002006.08.21 10:46115.610.000.000.0017.30
14831892006.08.21 10:53sell1.00usdjpy115.59115.740.002006.08.21 10:55115.580.000.000.008.65
14832372006.08.21 11:04buy1.00eurusd1.28981.28850.00002006.08.21 11:041.28990.000.000.0010.00
14832862006.08.21 11:09sell1.00usdjpy115.62115.750.002006.08.21 11:11115.610.000.000.008.65
14832992006.08.21 11:10buy1.00eurusd1.28981.28850.00002006.08.21 11:111.28990.000.000.0010.00
14833502006.08.21 11:16buy1.00eurusd1.28981.28850.00002006.08.21 11:161.28990.000.000.0010.00
14833682006.08.21 11:22buy1.00eurusd1.28981.28850.00002006.08.21 11:221.28990.000.000.0010.00
14833712006.08.21 11:22buy1.00eurusd1.28981.28850.00002006.08.21 11:241.28990.000.000.0010.00
14833842006.08.21 11:25sell1.00usdjpy115.63115.740.002006.08.21 11:26115.620.000.000.008.65
14833942006.08.21 11:27buy1.00eurusd1.28941.28810.00002006.08.21 11:271.28960.000.000.0020.00
14834612006.08.21 11:34buy1.00usdjpy115.61115.500.002006.08.21 11:34115.620.000.000.008.65
14834622006.08.21 11:34buy1.00usdjpy115.61115.500.002006.08.21 11:34115.620.000.000.008.65
14835302006.08.21 11:45buy1.00eurusd1.28941.28830.00002006.08.21 11:591.28950.000.000.0010.00
14835902006.08.21 11:51buy1.00usdjpy115.62115.470.002006.08.21 12:20115.630.000.000.008.65
14837172006.08.21 12:03sell1.00eurusd1.28961.29070.00002006.08.21 12:041.28950.000.000.0010.00
14838132006.08.21 12:22buy1.00usdjpy115.57115.440.002006.08.21 12:23115.590.000.000.0017.30
14838162006.08.21 12:23sell1.00usdjpy115.59115.720.002006.08.21 12:29115.580.000.000.008.65
14838212006.08.21 12:26buy1.00eurusd1.28951.28800.00002006.08.21 12:271.28960.000.000.0010.00
14838242006.08.21 12:27sell1.00eurusd1.28961.29070.00002006.08.21 12:291.28950.000.000.0010.00
14838442006.08.21 12:32buy1.00eurusd1.28911.28800.00002006.08.21 12:321.28920.000.000.0010.00
14838512006.08.21 12:32buy1.00usdjpy115.55115.420.002006.08.21 12:47115.560.000.000.008.65
14838582006.08.21 12:34sell1.00eurusd1.28931.29060.00002006.08.21 12:371.28920.000.000.0010.00
14838822006.08.21 12:37buy1.00eurusd1.28911.28800.00002006.08.21 12:371.28920.000.000.0010.00
14840282006.08.21 12:54buy1.00eurusd1.28921.28790.00002006.08.21 12:541.28930.000.000.0010.00
14840352006.08.21 12:54buy1.00eurusd1.28921.28790.00002006.08.21 12:551.28930.000.000.0010.00
14840522006.08.21 12:56buy1.00eurusd1.28911.28780.00002006.08.21 12:571.28920.000.000.0010.00
14840692006.08.21 12:57sell1.00usdjpy115.59115.720.002006.08.21 13:21115.720.000.000.00-112.34
14842342006.08.21 13:19sell1.00eurusd1.28961.29090.00002006.08.21 13:191.28950.000.000.0010.00
14842472006.08.21 13:22buy1.00eurusd1.28911.28800.00002006.08.21 13:221.28920.000.000.0010.00
14842502006.08.21 13:22buy1.00eurusd1.28911.28800.00002006.08.21 14:011.28920.000.000.0010.00
14842592006.08.21 13:22sell1.00usdjpy115.70115.810.002006.08.21 13:38115.810.000.000.00-94.98
14844022006.08.21 13:38sell1.00usdjpy115.80115.970.002006.08.21 13:39115.790.000.000.008.64
14846802006.08.21 14:02sell1.00eurusd1.28961.29090.00002006.08.21 14:021.28950.000.000.0010.00
14847132006.08.21 14:03sell1.00eurusd1.28961.29090.00002006.08.21 14:091.29090.000.000.00-130.00
14847782006.08.21 14:09sell1.00eurusd1.29101.29270.00002006.08.21 14:091.29060.000.000.0040.00
14847902006.08.21 14:09buy1.00usdjpy115.70115.570.002006.08.21 14:10115.710.000.000.008.64
14848092006.08.21 14:09sell1.00eurusd1.29111.29280.00002006.08.21 14:221.29090.000.000.0020.00
14848272006.08.21 14:11sell1.00usdjpy115.71115.880.002006.08.21 14:11115.690.000.000.0017.29
14848332006.08.21 14:12buy1.00usdjpy115.66115.490.002006.08.21 14:12115.670.000.000.008.65
14848602006.08.21 14:13buy1.00usdjpy115.66115.490.002006.08.21 14:13115.670.000.000.008.65
14848622006.08.21 14:13buy1.00usdjpy115.66115.490.002006.08.21 14:14115.670.000.000.008.65
14849022006.08.21 14:15sell1.00usdjpy115.67115.820.002006.08.21 14:15115.660.000.000.008.65
14849032006.08.21 14:15sell1.00usdjpy115.67115.820.002006.08.21 14:15115.660.000.000.008.65
14849632006.08.21 14:21buy1.00usdjpy115.75115.620.002006.08.21 14:23115.770.000.000.0017.28
14849862006.08.21 14:22buy1.00eurusd1.29081.28950.00002006.08.21 14:231.29090.000.000.0010.00
14850032006.08.21 14:23sell1.00eurusd1.29111.29300.00002006.08.21 14:301.29090.000.000.0020.00
14850082006.08.21 14:24buy1.00usdjpy115.73115.560.002006.08.21 14:30115.740.000.000.008.64
14850462006.08.21 14:30buy1.00eurusd1.29091.28900.00002006.08.21 14:361.29100.000.000.0010.00
14850852006.08.21 14:35sell1.00usdjpy115.77115.960.002006.08.21 14:35115.760.000.000.008.64
14850882006.08.21 14:35sell1.00usdjpy115.77115.960.002006.08.21 14:36115.760.000.000.008.64
14851002006.08.21 14:36sell1.00eurusd1.29091.29280.00002006.08.21 14:371.29080.000.000.0010.00
14851082006.08.21 14:37buy1.00eurusd1.29061.28870.00002006.08.21 14:391.29070.000.000.0010.00
14851162006.08.21 14:39buy1.00usdjpy115.76115.630.002006.08.21 14:39115.770.000.000.008.64
14851172006.08.21 14:39buy1.00usdjpy115.76115.630.002006.08.21 14:39115.770.000.000.008.64
14851202006.08.21 14:39buy1.00usdjpy115.76115.630.002006.08.21 14:40115.770.000.000.008.64
14851372006.08.21 14:41sell1.00usdjpy115.80115.990.002006.08.21 14:41115.790.000.000.008.64
14851912006.08.21 14:43sell1.00eurusd1.29091.29240.00002006.08.21 14:431.29080.000.000.0010.00
14851932006.08.21 14:43sell1.00eurusd1.29091.29240.00002006.08.21 14:441.29080.000.000.0010.00
14851982006.08.21 14:44buy1.00eurusd1.29081.28910.00002006.08.21 15:031.29090.000.000.0010.00
14852192006.08.21 14:46sell1.00usdjpy115.80115.930.002006.08.21 14:47115.790.000.000.008.64
14853152006.08.21 14:53sell1.00usdjpy115.77115.940.002006.08.21 14:55115.760.000.000.008.64
14853472006.08.21 14:57buy1.00usdjpy115.76115.630.002006.08.21 14:57115.770.000.000.008.64
14854442006.08.21 15:05buy1.00usdjpy115.73115.600.002006.08.21 15:05115.740.000.000.008.64
14854582006.08.21 15:11sell1.00eurusd1.29141.29270.00002006.08.21 15:111.29080.000.000.0060.00
14855052006.08.21 15:22buy1.00eurusd1.29021.28790.00002006.08.21 15:231.29030.000.000.0010.00
14855142006.08.21 15:23sell1.00eurusd1.29041.29170.00002006.08.21 15:341.29020.000.000.0020.00
14855542006.08.21 15:34buy1.00eurusd1.29011.28900.00002006.08.21 15:381.29030.000.000.0020.00
14856002006.08.21 15:42buy1.00eurusd1.28981.28870.00002006.08.21 15:421.29020.000.000.0040.00
14856302006.08.21 15:44buy1.00usdjpy115.73115.620.002006.08.21 15:44115.740.000.000.008.64
14856372006.08.21 15:44buy1.00usdjpy115.73115.620.002006.08.21 15:46115.740.000.000.008.64
14856612006.08.21 15:47buy1.00usdjpy115.73115.600.002006.08.21 15:52115.740.000.000.008.64
14857142006.08.21 15:57buy1.00usdjpy115.70115.600.002006.08.21 15:57115.710.000.000.008.64
14857282006.08.21 15:58buy1.00usdjpy115.70115.590.002006.08.21 16:06115.710.000.000.008.64
14857342006.08.21 15:58sell1.00eurusd1.29211.29340.00002006.08.21 15:581.29200.000.000.0010.00
14857382006.08.21 15:58sell1.00eurusd1.29211.29340.00002006.08.21 16:001.29340.000.000.00-130.00
14857812006.08.21 16:00sell1.00eurusd1.29321.29510.00002006.08.21 16:001.29310.000.000.0010.00
14857892006.08.21 16:00sell1.00eurusd1.29291.29480.00002006.08.21 16:171.29270.000.000.0020.00
14858892006.08.21 16:06sell1.00usdjpy115.71115.820.002006.08.21 16:07115.700.000.000.008.64
14858942006.08.21 16:07buy1.00usdjpy115.69115.480.002006.08.21 16:22115.710.000.000.0017.28
14860152006.08.21 16:18buy1.00eurusd1.29241.29070.00002006.08.21 16:181.29250.000.000.0010.00
14860212006.08.21 16:19sell1.00eurusd1.29281.29450.00002006.08.21 16:191.29270.000.000.0010.00
14860252006.08.21 16:19sell1.00eurusd1.29281.29450.00002006.08.21 16:211.29270.000.000.0010.00
14860402006.08.21 16:23buy1.00usdjpy115.69115.560.002006.08.21 16:23115.700.000.000.008.64
14860432006.08.21 16:23buy1.00usdjpy115.69115.560.002006.08.21 16:23115.700.000.000.008.64
14860452006.08.21 16:23buy1.00usdjpy115.69115.560.002006.08.21 16:23115.710.000.000.0017.28
14860532006.08.21 16:23buy1.00usdjpy115.69115.560.002006.08.21 16:24115.700.000.000.008.64
14860592006.08.21 16:24buy1.00eurusd1.29231.29100.00002006.08.21 16:241.29240.000.000.0010.00
14860622006.08.21 16:24buy1.00eurusd1.29231.29100.00002006.08.21 16:251.29240.000.000.0010.00
14860732006.08.21 16:26sell1.00usdjpy115.75115.880.002006.08.21 16:27115.730.000.000.0017.28
14861082006.08.21 16:35buy1.00eurusd1.29261.29150.00002006.08.21 16:371.29270.000.000.0010.00
14861232006.08.21 16:37sell1.00usdjpy115.77115.940.002006.08.21 16:38115.760.000.000.008.64
14861302006.08.21 16:38sell1.00eurusd1.29271.29460.00002006.08.21 16:421.29260.000.000.0010.00
14861472006.08.21 16:42sell1.00usdjpy115.80115.970.002006.08.21 16:42115.790.000.000.008.64
14861492006.08.21 16:42buy1.00eurusd1.29261.29090.00002006.08.21 16:421.29270.000.000.0010.00
14861612006.08.21 16:43buy1.00eurusd1.29271.29120.00002006.08.21 16:431.29280.000.000.0010.00
14861672006.08.21 16:44sell1.00eurusd1.29321.29490.00002006.08.21 16:441.29270.000.000.0050.00
14861712006.08.21 16:44sell1.00eurusd1.29311.29480.00002006.08.21 16:471.29290.000.000.0020.00
14861792006.08.21 16:47buy1.00eurusd1.29301.29200.00002006.08.21 16:471.29310.000.000.0010.00
14861892006.08.21 16:48sell1.00usdjpy115.80115.900.002006.08.21 16:49115.790.000.000.008.64
14861902006.08.21 16:49buy1.00eurusd1.29311.29120.00002006.08.21 16:491.29320.000.000.0010.00
14862322006.08.21 16:56sell1.00usdjpy115.81115.920.002006.08.21 16:56115.800.000.000.008.64
14862412006.08.21 16:56sell1.00usdjpy115.81115.920.002006.08.21 16:57115.800.000.000.008.64
14862502006.08.21 16:57buy1.00usdjpy115.80115.670.002006.08.21 16:58115.810.000.000.008.63
14862622006.08.21 16:58sell1.00usdjpy115.84115.970.002006.08.21 17:01115.830.000.000.008.63
14863542006.08.21 17:07sell1.00eurusd1.29211.29340.00002006.08.21 17:071.29200.000.000.0010.00
14863612006.08.21 17:07sell1.00eurusd1.29211.29340.00002006.08.21 17:091.29200.000.000.0010.00
14863792006.08.21 17:09sell1.00usdjpy115.87115.970.002006.08.21 17:09115.860.000.000.008.63
14864652006.08.21 17:14sell1.00usdjpy115.87116.040.002006.08.21 17:57115.860.000.000.008.63
14865022006.08.21 17:18buy1.00eurusd1.29131.29000.00002006.08.21 17:191.29140.000.000.0010.00
14865312006.08.21 17:20buy1.00eurusd1.29131.28980.00002006.08.21 17:201.29140.000.000.0010.00
14866752006.08.21 17:31sell1.00eurusd1.29171.29320.00002006.08.21 17:331.29160.000.000.0010.00
14868642006.08.21 17:58sell1.00eurusd1.29181.29370.00002006.08.21 17:581.29170.000.000.0010.00
14868832006.08.21 18:00sell1.00usdjpy115.88115.990.002006.08.21 18:36115.870.000.000.008.63
14868892006.08.21 18:01sell1.00eurusd1.29151.29340.00002006.08.21 18:011.29130.000.000.0020.00
14869162006.08.21 18:05sell1.00eurusd1.29131.29280.00002006.08.21 18:061.29110.000.000.0020.00
14869192006.08.21 18:06buy1.00eurusd1.29091.28980.00002006.08.21 18:151.29100.000.000.0010.00
14870092006.08.21 18:16buy1.00eurusd1.29061.28930.00002006.08.21 18:171.29070.000.000.0010.00
14870262006.08.21 18:17sell1.00eurusd1.29101.29230.00002006.08.21 18:171.29080.000.000.0020.00
14870412006.08.21 18:18sell1.00eurusd1.29091.29340.00002006.08.21 18:181.29080.000.000.0010.00
14870832006.08.21 18:23buy1.00eurusd1.29121.28990.00002006.08.21 18:231.29130.000.000.0010.00
14870952006.08.21 18:24buy1.00eurusd1.29111.28980.00002006.08.21 20:001.28980.000.000.00-130.00
14871972006.08.21 18:42buy1.00usdjpy115.90115.750.002006.08.21 18:42115.910.000.000.008.63
14872312006.08.21 18:50sell1.00usdjpy115.92116.030.002006.08.21 18:51115.910.000.000.008.63
14872752006.08.21 18:58buy1.00usdjpy115.91115.800.002006.08.21 18:59115.920.000.000.008.63
14872902006.08.21 19:00sell1.00usdjpy115.96116.070.002006.08.21 19:00115.950.000.000.008.62
14873412006.08.21 19:08buy1.00usdjpy115.95115.820.002006.08.21 19:08115.960.000.000.008.62
14873552006.08.21 19:10buy1.00usdjpy115.94115.830.002006.08.21 19:13115.950.000.000.008.62
14874702006.08.21 19:18sell1.00usdjpy115.95116.080.002006.08.21 19:18115.930.000.000.0017.25
14875532006.08.21 19:26buy1.00usdjpy115.89115.760.002006.08.21 19:27115.910.000.000.0017.25
14875582006.08.21 19:27sell1.00usdjpy115.92116.050.002006.08.21 19:27115.910.000.000.008.63
14876332006.08.21 19:45buy1.00usdjpy115.83115.680.002006.08.21 19:45115.840.000.000.008.63
14876482006.08.21 19:46buy1.00usdjpy115.83115.680.002006.08.21 19:46115.840.000.000.008.63
14876532006.08.21 19:46buy1.00usdjpy115.83115.680.002006.08.21 19:46115.840.000.000.008.63
14876542006.08.21 19:46buy1.00usdjpy115.83115.680.002006.08.21 19:46115.840.000.000.008.63
14876742006.08.21 19:50sell1.00usdjpy115.87116.020.002006.08.21 19:50115.860.000.000.008.63
14876822006.08.21 19:51sell1.00usdjpy115.87115.980.002006.08.21 19:52115.860.000.000.008.63
14877082006.08.21 19:57buy1.00usdjpy115.84115.730.002006.08.21 19:57115.850.000.000.008.63
14877292006.08.21 20:00buy1.00eurusd1.29011.28880.00002006.08.21 20:021.29020.000.000.0010.00
14877322006.08.21 20:00sell1.00usdjpy115.89116.040.002006.08.21 20:01115.870.000.000.0017.26
14877802006.08.21 20:05sell1.00eurusd1.29021.29130.00002006.08.21 20:151.29010.000.000.0010.00
14877952006.08.21 20:07sell1.00usdjpy115.84115.940.002006.08.21 20:07115.820.000.000.0017.27
  0.00 0.00 0.65 538.98
Closed P/L: 539.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
14878162006.08.21 20:09sell1.00usdjpy115.84115.940.00 115.910.000.000.00-60.39
  0.00 0.00 0.00 -60.39
 Floating P/L: -60.39
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 539.63 Floating P/L: -60.39 Margin: 200.00
Balance: 5 539.63 Equity: 5 479.24 Free Margin: 5 339.63