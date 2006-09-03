Velocity4x

Account: 900115 Name: Currency: USD 2006 September 6, 12:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4064442006.09.03 21:01sell0.01gbpusd1.90420.00001.90022006.09.03 23:381.90660.000.000.00-2.40
4064492006.09.03 21:01sell0.01eurusd1.28220.00001.27822006.09.03 23:381.28570.000.000.00-3.50
4064592006.09.03 21:02sell0.01usdchf1.22970.00001.22572006.09.03 23:381.22880.000.000.000.73
4064642006.09.03 21:02sell0.02eurusd1.28420.00001.28022006.09.03 23:381.28570.000.000.00-3.00
4064782006.09.03 21:12sell0.02gbpusd1.90580.00001.90182006.09.03 23:381.90660.000.000.00-1.60
4071612006.09.03 23:03sell0.04gbpusd1.90730.00001.90332006.09.03 23:381.90660.000.000.002.80
4072392006.09.03 23:38sell0.01gbpusd1.90630.00001.90232006.09.04 03:041.90740.000.000.00-1.10
4072412006.09.03 23:38sell0.10usdchf1.22850.00001.22452006.09.04 03:041.22830.000.000.001.63
4072422006.09.03 23:39buy0.10eurusd1.28570.00001.28972006.09.04 03:041.28630.000.000.006.00
4124332006.09.04 23:24sell0.10eurusd1.28590.00001.28292006.09.05 05:051.28290.000.000.0030.00
4124342006.09.04 23:24sell0.02gbpusd1.90490.00001.90192006.09.05 06:501.90190.000.000.006.00
4124352006.09.04 23:25buy0.10usdchf1.22940.00001.23242006.09.05 05:061.23240.000.000.0024.34
4124362006.09.04 23:26buy0.02usdjpy116.090.00116.392006.09.05 11:54115.930.000.000.00-2.76
4125082006.09.05 00:10buy0.04usdjpy115.940.00116.242006.09.05 11:54115.920.000.000.00-0.69
4127182006.09.05 01:14buy0.08usdjpy115.780.00116.082006.09.05 11:54115.920.000.000.009.66
4148832006.09.05 05:05sell0.10eurusd1.28270.00001.27972006.09.05 11:591.28140.000.000.0013.00
4148872006.09.05 05:06buy0.10usdchf1.23250.00001.23552006.09.05 11:591.23390.000.000.0011.35
4151382006.09.05 05:22sell0.20eurusd1.28420.00001.28122006.09.05 11:591.28120.000.000.0060.00
4162132006.09.05 06:50sell0.02gbpusd1.90160.00001.89862006.09.05 07:381.89860.000.000.006.00
4163632006.09.05 07:15buy0.16usdjpy115.630.00115.932006.09.05 11:54115.930.000.000.0041.40
4165542006.09.05 07:38sell0.02gbpusd1.89840.00001.89542006.09.05 13:201.89700.000.000.002.80
4168922006.09.05 09:16buy0.20usdchf1.23090.00001.23392006.09.05 11:591.23390.000.000.0048.63
4169722006.09.05 09:38sell0.04gbpusd1.90000.00001.89702006.09.05 13:201.89700.000.000.0012.00
4171532006.09.05 11:54buy0.02usdjpy115.93116.09116.512006.09.05 14:58116.090.000.000.002.76
4171842006.09.05 11:59sell0.10eurusd1.28100.00001.27802006.09.06 11:281.27950.000.000.0015.00
4171862006.09.05 11:59buy0.10usdchf1.23430.00001.23732006.09.06 10:331.23580.000.000.0012.14
4173602006.09.05 12:19buy0.04usdjpy115.78116.09116.512006.09.05 14:58116.090.000.000.0010.68
4173832006.09.05 12:23buy0.01audusd0.77070.00000.77352006.09.05 12:240.77030.000.000.00-0.40
4173852006.09.05 12:23buy0.01usdcad1.11190.00001.11492006.09.05 12:241.11160.000.000.00-0.27
4173932006.09.05 12:24buy0.01audusd0.77070.00000.77352006.09.05 16:200.77090.000.000.000.20
4173942006.09.05 12:24buy0.01usdcad1.11190.00001.11492006.09.05 20:571.11150.000.000.00-0.36
4175082006.09.05 13:04sell0.01eurchf1.58130.00001.57932006.09.05 14:101.58180.000.000.00-0.40
4175252006.09.05 13:07sell0.01eurjpy148.370.00148.172006.09.05 23:43148.770.000.000.00-3.45
4175522006.09.05 13:20sell0.02gbpusd1.89660.00001.89362006.09.05 14:231.89360.000.000.006.00
4176172006.09.05 13:26sell0.02eurjpy148.520.00148.322006.09.05 23:43148.780.000.000.00-4.48
4177512006.09.05 13:40sell0.02eurchf1.58280.00001.58182006.09.05 14:101.58180.000.000.001.62
4179202006.09.05 14:11buy0.01eurchf1.58180.00001.58282006.09.06 10:081.58280.000.000.000.81
4179682006.09.05 14:23sell0.02gbpusd1.89340.00001.89042006.09.06 08:331.89190.000.000.003.00
4183612006.09.05 14:45sell0.04eurjpy148.660.00148.472006.09.05 23:43148.770.000.000.00-3.79
4183702006.09.05 14:45buy0.02audusd0.76920.00000.77082006.09.05 16:200.77080.000.000.003.20
4185062006.09.05 14:58buy0.02usdjpy116.110.00116.332006.09.05 22:21116.180.000.000.001.21
4188422006.09.05 16:49buy0.04usdjpy115.960.00116.182006.09.05 22:21116.180.000.000.007.57
4190612006.09.05 20:45buy0.10eurjpy148.81147.81149.812006.09.05 23:43148.760.000.000.00-4.31
4190672006.09.05 20:50sell0.16eurjpy148.810.00148.602006.09.05 23:43148.780.000.000.004.13
4191822006.09.05 22:21buy0.02usdjpy116.180.00116.402006.09.06 00:54116.260.000.000.001.38
4191962006.09.05 22:43sell0.32eurjpy148.960.00148.752006.09.05 23:43148.790.000.000.0046.86
4193962006.09.05 23:43buy0.01eurjpy148.780.00148.992006.09.06 01:04148.990.000.000.001.80
4194012006.09.05 23:44buy0.04usdjpy116.030.00116.252006.09.06 00:54116.250.000.000.007.57
4202662006.09.06 00:54buy0.02usdjpy116.280.00116.502006.09.06 11:15116.500.000.000.003.78
4204102006.09.06 01:04buy0.01eurjpy149.030.00149.242006.09.06 04:12149.240.000.000.001.80
4204652006.09.06 01:13sell0.04gbpusd1.89490.00001.89192006.09.06 08:331.89190.000.000.0012.00
4223672006.09.06 04:12buy0.01eurjpy149.260.00149.472006.09.06 09:21149.300.000.000.000.35
4234802006.09.06 06:00buy0.02eurjpy149.100.00149.312006.09.06 09:21149.310.000.000.003.60
4243082006.09.06 07:13sell0.20eurusd1.28250.00001.27952006.09.06 11:281.27950.000.000.0060.00
4244552006.09.06 07:52buy0.20usdchf1.23280.00001.23582006.09.06 10:331.23580.000.000.0048.55
4245932006.09.06 08:33sell0.02gbpusd1.89160.00001.88862006.09.06 09:561.88860.000.000.006.00
4250332006.09.06 09:56sell0.02gbpusd1.88840.00001.88542006.09.06 11:151.88540.000.000.006.00
4250972006.09.06 10:08buy0.01eurchf1.58310.00001.58412006.09.06 10:351.58410.000.000.000.81
4251852006.09.06 10:33buy0.10usdchf1.23600.00001.23902006.09.06 11:281.23900.000.000.0024.21
4253102006.09.06 11:15buy0.02usdjpy116.510.00116.732006.09.06 12:31116.730.000.000.003.77
4253112006.09.06 11:16sell0.02gbpusd1.88500.00001.88202006.09.06 12:301.88200.000.000.006.00
  0.00 0.00 0.00 546.63
Closed P/L: 546.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
4188042006.09.05 16:20buy0.01audusd0.77110.00000.7727 0.76620.000.000.00-4.90
4193332006.09.05 23:35buy0.02audusd0.76960.00000.7712 0.76620.000.000.00-6.80
4194572006.09.05 23:59sell0.01usdcad1.11130.00001.1097 1.11190.000.000.00-0.54
4205092006.09.06 01:30buy0.04audusd0.76800.00000.7696 0.76620.000.000.00-7.20
4249482006.09.06 09:21buy0.01eurjpy149.320.00149.53 149.190.000.000.00-1.11
4251922006.09.06 10:35buy0.01eurchf1.58450.00001.5855 1.58420.000.000.00-0.24
4252482006.09.06 10:56buy0.02eurjpy149.170.00149.38 149.190.000.000.000.34
4254362006.09.06 11:27sell0.02usdcad1.11280.00001.1112 1.11190.000.000.001.62
4254892006.09.06 11:28sell0.10eurusd1.27930.00001.2763 1.27850.000.000.008.00
4255132006.09.06 11:28buy0.10usdchf1.23930.00001.2423 1.23910.000.000.00-1.61
4255752006.09.06 11:32buy0.20usdchf1.23780.00001.2408 1.23910.000.000.0020.98
4259302006.09.06 12:30sell0.02gbpusd1.88200.00001.8790 1.88220.000.000.00-0.40
4259772006.09.06 12:31buy0.02usdjpy116.750.00116.97 116.690.000.000.00-1.03
4260222006.09.06 12:33buy0.08audusd0.76650.00000.7681 0.76620.000.000.00-2.40
  0.00 0.00 0.00 4.71
 Floating P/L: 4.71
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 546.63 Floating P/L: 4.71 Margin: 681.98
Balance: 11 621.15 Equity: 11 625.86 Free Margin: 10 943.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 579.14 Gross Loss: 32.51 Total Net Profit: 546.63
Profit Factor: 17.81 Expected Payoff: 8.96  
Absolute Drawdown: 8.07 Maximal Drawdown (%): 11.72 (0.10%)  
 
Total Trades: 61 Short Positions (won %): 30 (70.00%) Long Positions (won %): 31 (80.65%)
Profit Trades (% of total): 46 (75.41%) Loss trades (% of total): 15 (24.59%)
Largest profit trade: 60.00 loss trade: -4.48
Average profit trade: 12.59 loss trade: -2.17
Maximum consecutive wins ($): 20 (218.57) consecutive losses ($): 3 (-11.72)
Maximal consecutive profit (count): 218.57 (20) consecutive loss (count): -11.72 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2