|Account: 900115
|Name:
|Currency: USD
|2006 September 6, 12:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|406444
|2006.09.03 21:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|1.9002
|2006.09.03 23:38
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|406449
|2006.09.03 21:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2822
|0.0000
|1.2782
|2006.09.03 23:38
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|406459
|2006.09.03 21:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2297
|0.0000
|1.2257
|2006.09.03 23:38
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|406464
|2006.09.03 21:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2842
|0.0000
|1.2802
|2006.09.03 23:38
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|406478
|2006.09.03 21:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9058
|0.0000
|1.9018
|2006.09.03 23:38
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|407161
|2006.09.03 23:03
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|1.9033
|2006.09.03 23:38
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|407239
|2006.09.03 23:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9063
|0.0000
|1.9023
|2006.09.04 03:04
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|407241
|2006.09.03 23:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2285
|0.0000
|1.2245
|2006.09.04 03:04
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|407242
|2006.09.03 23:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2857
|0.0000
|1.2897
|2006.09.04 03:04
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|412433
|2006.09.04 23:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2859
|0.0000
|1.2829
|2006.09.05 05:05
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|412434
|2006.09.04 23:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|1.9019
|2006.09.05 06:50
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|412435
|2006.09.04 23:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2294
|0.0000
|1.2324
|2006.09.05 05:06
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|24.34
|412436
|2006.09.04 23:26
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.09
|0.00
|116.39
|2006.09.05 11:54
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|412508
|2006.09.05 00:10
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.94
|0.00
|116.24
|2006.09.05 11:54
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|412718
|2006.09.05 01:14
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.78
|0.00
|116.08
|2006.09.05 11:54
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|9.66
|414883
|2006.09.05 05:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2797
|2006.09.05 11:59
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|414887
|2006.09.05 05:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2325
|0.0000
|1.2355
|2006.09.05 11:59
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|11.35
|415138
|2006.09.05 05:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2842
|0.0000
|1.2812
|2006.09.05 11:59
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|416213
|2006.09.05 06:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9016
|0.0000
|1.8986
|2006.09.05 07:38
|1.8986
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|416363
|2006.09.05 07:15
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.63
|0.00
|115.93
|2006.09.05 11:54
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|416554
|2006.09.05 07:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|1.8954
|2006.09.05 13:20
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|416892
|2006.09.05 09:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2309
|0.0000
|1.2339
|2006.09.05 11:59
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|48.63
|416972
|2006.09.05 09:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9000
|0.0000
|1.8970
|2006.09.05 13:20
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|417153
|2006.09.05 11:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.93
|116.09
|116.51
|2006.09.05 14:58
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|417184
|2006.09.05 11:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2780
|2006.09.06 11:28
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|417186
|2006.09.05 11:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2343
|0.0000
|1.2373
|2006.09.06 10:33
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|12.14
|417360
|2006.09.05 12:19
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.78
|116.09
|116.51
|2006.09.05 14:58
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|10.68
|417383
|2006.09.05 12:23
|buy
|0.01
|audusd
|0.7707
|0.0000
|0.7735
|2006.09.05 12:24
|0.7703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|417385
|2006.09.05 12:23
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1119
|0.0000
|1.1149
|2006.09.05 12:24
|1.1116
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|417393
|2006.09.05 12:24
|buy
|0.01
|audusd
|0.7707
|0.0000
|0.7735
|2006.09.05 16:20
|0.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|417394
|2006.09.05 12:24
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1119
|0.0000
|1.1149
|2006.09.05 20:57
|1.1115
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|417508
|2006.09.05 13:04
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5813
|0.0000
|1.5793
|2006.09.05 14:10
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|417525
|2006.09.05 13:07
|sell
|0.01
|eurjpy
|148.37
|0.00
|148.17
|2006.09.05 23:43
|148.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|417552
|2006.09.05 13:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8966
|0.0000
|1.8936
|2006.09.05 14:23
|1.8936
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|417617
|2006.09.05 13:26
|sell
|0.02
|eurjpy
|148.52
|0.00
|148.32
|2006.09.05 23:43
|148.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|417751
|2006.09.05 13:40
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5828
|0.0000
|1.5818
|2006.09.05 14:10
|1.5818
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|417920
|2006.09.05 14:11
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5818
|0.0000
|1.5828
|2006.09.06 10:08
|1.5828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|417968
|2006.09.05 14:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8934
|0.0000
|1.8904
|2006.09.06 08:33
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|418361
|2006.09.05 14:45
|sell
|0.04
|eurjpy
|148.66
|0.00
|148.47
|2006.09.05 23:43
|148.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.79
|418370
|2006.09.05 14:45
|buy
|0.02
|audusd
|0.7692
|0.0000
|0.7708
|2006.09.05 16:20
|0.7708
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|418506
|2006.09.05 14:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.11
|0.00
|116.33
|2006.09.05 22:21
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|418842
|2006.09.05 16:49
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.96
|0.00
|116.18
|2006.09.05 22:21
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|7.57
|419061
|2006.09.05 20:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.81
|147.81
|149.81
|2006.09.05 23:43
|148.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.31
|419067
|2006.09.05 20:50
|sell
|0.16
|eurjpy
|148.81
|0.00
|148.60
|2006.09.05 23:43
|148.78
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|419182
|2006.09.05 22:21
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.18
|0.00
|116.40
|2006.09.06 00:54
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|419196
|2006.09.05 22:43
|sell
|0.32
|eurjpy
|148.96
|0.00
|148.75
|2006.09.05 23:43
|148.79
|0.00
|0.00
|0.00
|46.86
|419396
|2006.09.05 23:43
|buy
|0.01
|eurjpy
|148.78
|0.00
|148.99
|2006.09.06 01:04
|148.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|419401
|2006.09.05 23:44
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.03
|0.00
|116.25
|2006.09.06 00:54
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|7.57
|420266
|2006.09.06 00:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.28
|0.00
|116.50
|2006.09.06 11:15
|116.50
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|420410
|2006.09.06 01:04
|buy
|0.01
|eurjpy
|149.03
|0.00
|149.24
|2006.09.06 04:12
|149.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|420465
|2006.09.06 01:13
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.8949
|0.0000
|1.8919
|2006.09.06 08:33
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|422367
|2006.09.06 04:12
|buy
|0.01
|eurjpy
|149.26
|0.00
|149.47
|2006.09.06 09:21
|149.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|423480
|2006.09.06 06:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|149.10
|0.00
|149.31
|2006.09.06 09:21
|149.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|424308
|2006.09.06 07:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2795
|2006.09.06 11:28
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|424455
|2006.09.06 07:52
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|1.2358
|2006.09.06 10:33
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|48.55
|424593
|2006.09.06 08:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8916
|0.0000
|1.8886
|2006.09.06 09:56
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|425033
|2006.09.06 09:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8884
|0.0000
|1.8854
|2006.09.06 11:15
|1.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|425097
|2006.09.06 10:08
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5831
|0.0000
|1.5841
|2006.09.06 10:35
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|425185
|2006.09.06 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2360
|0.0000
|1.2390
|2006.09.06 11:28
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|24.21
|425310
|2006.09.06 11:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.51
|0.00
|116.73
|2006.09.06 12:31
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|425311
|2006.09.06 11:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8820
|2006.09.06 12:30
|1.8820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|0.00
|546.63
|Closed P/L:
|546.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|418804
|2006.09.05 16:20
|buy
|0.01
|audusd
|0.7711
|0.0000
|0.7727
|0.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|419333
|2006.09.05 23:35
|buy
|0.02
|audusd
|0.7696
|0.0000
|0.7712
|0.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|419457
|2006.09.05 23:59
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1113
|0.0000
|1.1097
|1.1119
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|420509
|2006.09.06 01:30
|buy
|0.04
|audusd
|0.7680
|0.0000
|0.7696
|0.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|424948
|2006.09.06 09:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|149.32
|0.00
|149.53
|149.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|425192
|2006.09.06 10:35
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5845
|0.0000
|1.5855
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|425248
|2006.09.06 10:56
|buy
|0.02
|eurjpy
|149.17
|0.00
|149.38
|149.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|425436
|2006.09.06 11:27
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1128
|0.0000
|1.1112
|1.1119
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|425489
|2006.09.06 11:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|1.2763
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|425513
|2006.09.06 11:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2423
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|425575
|2006.09.06 11:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2378
|0.0000
|1.2408
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|20.98
|425930
|2006.09.06 12:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.8820
|0.0000
|1.8790
|1.8822
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|425977
|2006.09.06 12:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.75
|0.00
|116.97
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|426022
|2006.09.06 12:33
|buy
|0.08
|audusd
|0.7665
|0.0000
|0.7681
|0.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|Floating P/L:
|4.71
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|546.63
|Floating P/L:
|4.71
|Margin:
|681.98
|Balance:
|11 621.15
|Equity:
|11 625.86
|Free Margin:
|10 943.88
|Details:
|Gross Profit:
|579.14
|Gross Loss:
|32.51
|Total Net Profit:
|546.63
|Profit Factor:
|17.81
|Expected Payoff:
|8.96
|Absolute Drawdown:
|8.07
|Maximal Drawdown (%):
|11.72 (0.10%)
|Total Trades:
|61
|Short Positions (won %):
|30 (70.00%)
|Long Positions (won %):
|31 (80.65%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (75.41%)
|Loss trades (% of total):
|15 (24.59%)
|Largest
|profit trade:
|60.00
|loss trade:
|-4.48
|Average
|profit trade:
|12.59
|loss trade:
|-2.17
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (218.57)
|consecutive losses ($):
|3 (-11.72)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|218.57 (20)
|consecutive loss (count):
|-11.72 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2