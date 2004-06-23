Strategy Tester Report
SilverWarrior01

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2004.06.16 19:15 - 2006.09.05 21:00
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыLots=1; StopLoss=1000; TakeProfit=60; TrailingStop=0; MagicNumber=76456; mm=3; test=1; pred=100; FrMarg=200; porog=500; per=21; d=3; _Time_Trade="Trade Time : ON/OFF"; UseHourTrade=true; FromHourTrade=11; ToHourTrade=12;
Баров в истории162190Смоделировано тиков2955434Качество моделирования89.94%
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль32809.98Общая прибыль44529.99Общий убыток-11720.01
Прибыльность3.80Матожидание выигрыша575.61
Абсолютная просадка370.01Максимальная просадка10369.99 (35.96%)Относительная просадка35.96% (10369.99)
Всего сделок57Короткие позиции (% выигравших)18 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)39 (87.18%)
Прибыльные сделки (% от всех)52 (91.23%)Убыточные сделки (% от всех)5 (8.77%)
Самая большаяприбыльная сделка1800.00убыточная сделка-10000.00
Средняяприбыльная сделка856.35убыточная сделка-2344.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)25 (20819.99)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-10369.99)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)20819.99 (25)непрерывный убыток (число проигрышей)-10369.99 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш17непрерывный проигрыш1
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
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