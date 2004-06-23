|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|5 Минут (M5) 2004.06.16 19:15 - 2006.09.05 21:00
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|Lots=1; StopLoss=1000; TakeProfit=60; TrailingStop=0; MagicNumber=76456; mm=3; test=1; pred=100; FrMarg=200; porog=500; per=21; d=3; _Time_Trade="Trade Time : ON/OFF"; UseHourTrade=true; FromHourTrade=11; ToHourTrade=12;
|Баров в истории
|162190
|Смоделировано тиков
|2955434
|Качество моделирования
|89.94%
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|32809.98
|Общая прибыль
|44529.99
|Общий убыток
|-11720.01
|Прибыльность
|3.80
|Матожидание выигрыша
|575.61
|Абсолютная просадка
|370.01
|Максимальная просадка
|10369.99 (35.96%)
|Относительная просадка
|35.96% (10369.99)
|Всего сделок
|57
|Короткие позиции (% выигравших)
|18 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|39 (87.18%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|52 (91.23%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|5 (8.77%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|1800.00
|убыточная сделка
|-10000.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|856.35
|убыточная сделка
|-2344.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|25 (20819.99)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-10369.99)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|20819.99 (25)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-10369.99 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|17
|непрерывный проигрыш
|1
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
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