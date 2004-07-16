|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2004.06.17 10:00 - 2006.09.05 18:45
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|Lots=1; StopLoss=1000; TakeProfit=20; TrailingStop=0; MagicNumber=76456; mm=3; test=1; pred=100; FrMarg=200; porog=200; per=14; d=3; _Time_Trade="Trade Time : ON/OFF"; UseHourTrade=true; FromHourTrade=0; ToHourTrade=2;
|Баров в истории
|54327
|Смоделировано тиков
|3261175
|Качество моделирования
|89.83%
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|23099.98
|Общая прибыль
|27100.02
|Общий убыток
|-4000.04
|Прибыльность
|6.77
|Матожидание выигрыша
|202.63
|Абсолютная просадка
|0.00
|Максимальная просадка
|1860.02 (5.32%)
|Относительная просадка
|5.32% (1860.02)
|Всего сделок
|114
|Короткие позиции (% выигравших)
|29 (96.55%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|85 (88.24%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|103 (90.35%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|11 (9.65%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|600.00
|убыточная сделка
|-930.02
|Средняя
|прибыльная сделка
|263.11
|убыточная сделка
|-363.64
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|24 (6020.01)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-1860.02)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|6020.01 (24)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1860.02 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|10
|непрерывный проигрыш
|1
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2004.07.16 02:15
|buy
|1
|1.00
|1.8488
|1.7488
|1.8508
|2
|2004.07.16 02:21
|sell
|2
|3.00
|1.8482
|1.9482
|1.8462
|3
|2004.07.16 03:23
|t/p
|1
|1.00
|1.8508
|1.7488
|1.8508
|200.00
|10200.00
|4
|2004.07.20 02:03
|buy
|3
|1.00
|1.8662
|1.7662
|1.8682
|5
|2004.07.21 11:48
|t/p
|2
|3.00
|1.8462
|1.9482
|1.8462
|600.00
|10800.00
|6
|2004.11.23 12:01
|t/p
|3
|1.00
|1.8682
|1.7662
|1.8682
|200.00
|11000.00
|7
|2004.11.29 02:16
|buy
|4
|1.00
|1.8896
|1.7896
|1.8916
|8
|2004.11.29 02:19
|sell
|5
|3.00
|1.8889
|1.9889
|1.8869
|9
|2004.11.29 05:32
|t/p
|4
|1.00
|1.8916
|1.7896
|1.8916
|200.00
|11200.00
|10
|2004.11.29 09:52
|t/p
|5
|3.00
|1.8869
|1.9889
|1.8869
|600.00
|11800.00
|11
|2004.12.07 00:31
|buy
|6
|1.00
|1.9365
|1.8365
|1.9385
|12
|2004.12.07 01:01
|buy
|7
|3.00
|1.9373
|1.8373
|1.9380
|13
|2004.12.07 01:35
|close
|6
|1.00
|1.9377
|1.8365
|1.9385
|120.00
|11920.00
|14
|2004.12.07 01:35
|close
|7
|3.00
|1.9375
|1.8373
|1.9380
|59.98
|11979.98
|15
|2004.12.10 01:15
|buy
|8
|1.00
|1.9217
|1.8217
|1.9237
|16
|2004.12.10 01:17
|sell
|9
|3.00
|1.9211
|2.0211
|1.9191
|17
|2004.12.10 01:24
|close
|8
|1.00
|1.9195
|1.8217
|1.9237
|-220.01
|11759.97
|18
|2004.12.10 01:24
|close
|9
|3.00
|1.9196
|2.0211
|1.9191
|450.02
|12209.99
|19
|2004.12.10 01:30
|buy
|10
|1.00
|1.9190
|1.8190
|1.9210
|20
|2004.12.10 01:31
|buy
|11
|3.00
|1.9197
|1.8197
|1.9204
|21
|2004.12.10 01:38
|close
|10
|1.00
|1.9202
|1.8190
|1.9210
|120.00
|12329.99
|22
|2004.12.10 01:39
|close
|11
|3.00
|1.9201
|1.8197
|1.9204
|120.03
|12450.02
|23
|2004.12.14 00:47
|buy
|12
|1.00
|1.9235
|1.8235
|1.9255
|24
|2004.12.14 00:58
|buy
|13
|3.00
|1.9241
|1.8241
|1.9248
|25
|2004.12.14 09:02
|t/p
|13
|3.00
|1.9248
|1.8241
|1.9248
|200.00
|12650.02
|26
|2004.12.14 10:31
|t/p
|12
|1.00
|1.9255
|1.8235
|1.9255
|200.00
|12850.02
|27
|2004.12.24 02:00
|buy
|14
|1.00
|1.9202
|1.8202
|1.9222
|28
|2004.12.24 02:04
|buy
|15
|3.00
|1.9212
|1.8212
|1.9219
|29
|2004.12.24 02:43
|close
|14
|1.00
|1.9216
|1.8202
|1.9222
|140.00
|12990.02
|30
|2004.12.24 02:43
|close
|15
|3.00
|1.9214
|1.8212
|1.9219
|59.99
|13050.01
|31
|2005.01.14 02:45
|buy
|16
|1.00
|1.8788
|1.7788
|1.8808
|32
|2005.01.14 02:45
|sell
|17
|3.00
|1.8781
|1.9781
|1.8761
|33
|2005.01.14 02:49
|close
|16
|1.00
|1.8762
|1.7788
|1.8808
|-260.00
|12790.01
|34
|2005.01.14 02:49
|close
|17
|3.00
|1.8763
|1.9781
|1.8761
|540.01
|13330.02
|35
|2005.01.18 00:00
|buy
|18
|1.00
|1.8579
|1.7579
|1.8599
|36
|2005.01.18 00:09
|sell
|19
|3.00
|1.8574
|1.9574
|1.8554
|37
|2005.01.18 01:32
|t/p
|18
|1.00
|1.8599
|1.7579
|1.8599
|200.00
|13530.02
|38
|2005.01.18 02:46
|close
|19
|3.00
|1.8566
|1.9574
|1.8554
|240.00
|13770.02
|39
|2005.01.19 01:00
|buy
|20
|1.00
|1.8631
|1.7631
|1.8651
|40
|2005.01.19 01:10
|buy
|21
|3.00
|1.8636
|1.7636
|1.8643
|41
|2005.01.19 01:14
|t/p
|21
|3.00
|1.8643
|1.7636
|1.8643
|200.00
|13970.02
|42
|2005.01.19 01:22
|close
|20
|1.00
|1.8651
|1.7631
|1.8651
|200.00
|14170.02
|43
|2005.01.21 01:15
|buy
|22
|1.00
|1.8691
|1.7691
|1.8711
|44
|2005.01.21 01:15
|sell
|23
|3.00
|1.8683
|1.9683
|1.8663
|45
|2005.01.21 06:15
|t/p
|22
|1.00
|1.8711
|1.7691
|1.8711
|200.00
|14370.02
|46
|2005.01.21 10:30
|t/p
|23
|3.00
|1.8663
|1.9683
|1.8663
|600.00
|14970.02
|47
|2005.01.24 02:30
|buy
|24
|1.00
|1.8760
|1.7760
|1.8780
|48
|2005.01.24 02:33
|sell
|25
|3.00
|1.8754
|1.9754
|1.8734
|49
|2005.01.24 07:41
|t/p
|24
|1.00
|1.8780
|1.7760
|1.8780
|200.00
|15170.02
|50
|2005.01.25 13:49
|t/p
|25
|3.00
|1.8734
|1.9754
|1.8734
|600.00
|15770.02
|51
|2005.02.18 01:54
|buy
|26
|1.00
|1.8926
|1.7926
|1.8946
|52
|2005.02.18 02:05
|sell
|27
|3.00
|1.8920
|1.9920
|1.8900
|53
|2005.02.18 08:47
|t/p
|26
|1.00
|1.8946
|1.7926
|1.8946
|200.00
|15970.02
|54
|2005.02.18 14:35
|t/p
|27
|3.00
|1.8900
|1.9920
|1.8900
|600.00
|16570.02
|55
|2005.03.10 01:16
|buy
|28
|1.00
|1.9216
|1.8216
|1.9236
|56
|2005.03.10 01:25
|buy
|29
|3.00
|1.9222
|1.8222
|1.9229
|57
|2005.03.10 01:31
|close
|28
|1.00
|1.9226
|1.8216
|1.9236
|100.00
|16670.02
|58
|2005.03.10 01:31
|close
|29
|3.00
|1.9226
|1.8222
|1.9229
|120.02
|16790.04
|59
|2005.04.19 02:00
|buy
|30
|1.00
|1.9004
|1.8004
|1.9024
|60
|2005.04.19 02:01
|sell
|31
|3.00
|1.8998
|1.9998
|1.8978
|61
|2005.04.19 02:07
|t/p
|30
|1.00
|1.9024
|1.8004
|1.9024
|200.00
|16990.04
|62
|2005.04.25 02:23
|buy
|32
|1.00
|1.9120
|1.8120
|1.9140
|63
|2005.04.25 08:24
|t/p
|32
|1.00
|1.9140
|1.8120
|1.9140
|200.00
|17190.04
|64
|2005.05.02 15:39
|t/p
|31
|3.00
|1.8978
|1.9998
|1.8978
|600.00
|17790.04
|65
|2005.05.10 01:46
|buy
|33
|1.00
|1.8811
|1.7811
|1.8831
|66
|2005.05.10 01:56
|buy
|34
|3.00
|1.8817
|1.7817
|1.8824
|67
|2005.05.10 02:42
|close
|33
|1.00
|1.8821
|1.7811
|1.8831
|100.00
|17890.04
|68
|2005.05.10 02:42
|close
|34
|3.00
|1.8822
|1.7817
|1.8824
|150.00
|18040.04
|69
|2005.05.16 01:15
|buy
|35
|1.00
|1.8474
|1.7474
|1.8494
|70
|2005.05.16 01:29
|buy
|36
|3.00
|1.8480
|1.7480
|1.8487
|71
|2005.05.16 02:44
|close
|35
|1.00
|1.8485
|1.7474
|1.8494
|110.00
|18150.04
|72
|2005.05.16 02:44
|close
|36
|3.00
|1.8482
|1.7480
|1.8487
|60.00
|18210.04
|73
|2005.05.31 02:15
|buy
|37
|1.00
|1.8207
|1.7207
|1.8227
|74
|2005.05.31 02:26
|buy
|38
|3.00
|1.8213
|1.7213
|1.8220
|75
|2005.05.31 14:48
|t/p
|38
|3.00
|1.8220
|1.7213
|1.8220
|200.00
|18410.04
|76
|2005.05.31 14:49
|t/p
|37
|1.00
|1.8227
|1.7207
|1.8227
|200.00
|18610.04
|77
|2005.06.14 02:00
|buy
|39
|1.00
|1.8030
|1.7030
|1.8050
|78
|2005.06.14 02:03
|buy
|40
|3.00
|1.8036
|1.7036
|1.8043
|79
|2005.06.14 02:06
|close
|39
|1.00
|1.8041
|1.7030
|1.8050
|109.99
|18720.03
|80
|2005.06.14 02:06
|close
|40
|3.00
|1.8039
|1.7036
|1.8043
|89.99
|18810.02
|81
|2005.07.04 00:00
|buy
|41
|1.00
|1.7601
|1.6601
|1.7621
|82
|2005.07.04 00:02
|sell
|42
|3.00
|1.7595
|1.8595
|1.7575
|83
|2005.07.04 00:03
|close
|41
|1.00
|1.7577
|1.6601
|1.7621
|-240.00
|18570.02
|84
|2005.07.04 00:03
|close
|42
|3.00
|1.7578
|1.8595
|1.7575
|510.03
|19080.05
|85
|2005.07.04 00:15
|buy
|43
|1.00
|1.7592
|1.6592
|1.7612
|86
|2005.07.04 00:15
|sell
|44
|3.00
|1.7584
|1.8584
|1.7564
|87
|2005.07.04 00:52
|t/p
|43
|1.00
|1.7612
|1.6592
|1.7612
|200.00
|19280.05
|88
|2005.07.05 08:29
|t/p
|44
|3.00
|1.7564
|1.8584
|1.7564
|600.00
|19880.05
|89
|2005.07.13 01:45
|buy
|45
|1.00
|1.7754
|1.6754
|1.7774
|90
|2005.07.13 01:49
|sell
|46
|3.00
|1.7748
|1.8748
|1.7728
|91
|2005.07.13 09:04
|t/p
|46
|3.00
|1.7728
|1.8748
|1.7728
|600.00
|20480.05
|92
|2005.08.03 11:07
|t/p
|45
|1.00
|1.7774
|1.6754
|1.7774
|200.00
|20680.05
|93
|2005.08.24 02:45
|buy
|47
|1.00
|1.7982
|1.6982
|1.8002
|94
|2005.08.24 02:45
|buy
|48
|3.00
|1.7988
|1.6988
|1.7995
|95
|2005.08.24 03:14
|t/p
|48
|3.00
|1.7995
|1.6988
|1.7995
|200.00
|20880.05
|96
|2005.08.24 15:13
|t/p
|47
|1.00
|1.8002
|1.6982
|1.8002
|200.00
|21080.05
|97
|2005.09.07 02:16
|buy
|49
|1.00
|1.8393
|1.7393
|1.8413
|98
|2005.09.07 02:17
|sell
|50
|3.00
|1.8387
|1.9387
|1.8367
|99
|2005.09.07 05:09
|t/p
|50
|3.00
|1.8367
|1.9387
|1.8367
|600.00
|21680.05
|100
|2005.09.07 08:51
|t/p
|49
|1.00
|1.8413
|1.7393
|1.8413
|200.00
|21880.05
|101
|2005.09.26 00:15
|buy
|51
|1.00
|1.7721
|1.6721
|1.7741
|102
|2005.09.26 00:36
|buy
|52
|3.00
|1.7727
|1.6727
|1.7734
|103
|2005.09.26 01:20
|close
|51
|1.00
|1.7731
|1.6721
|1.7741
|99.99
|21980.04
|104
|2005.09.26 01:20
|close
|52
|3.00
|1.7730
|1.6727
|1.7734
|89.99
|22070.03
|105
|2005.09.30 00:01
|buy
|53
|1.00
|1.7609
|1.6609
|1.7629
|106
|2005.09.30 00:15
|sell
|54
|3.00
|1.7603
|1.8603
|1.7583
|107
|2005.09.30 00:48
|close
|53
|1.00
|1.7584
|1.6609
|1.7629
|-250.00
|21820.03
|108
|2005.09.30 00:48
|close
|54
|3.00
|1.7588
|1.8603
|1.7583
|450.01
|22270.04
|109
|2005.09.30 01:15
|buy
|55
|1.00
|1.7576
|1.6576
|1.7596
|110
|2005.09.30 01:16
|sell
|56
|3.00
|1.7570
|1.8570
|1.7550
|111
|2005.09.30 02:24
|t/p
|55
|1.00
|1.7596
|1.6576
|1.7596
|200.00
|22470.04
|112
|2005.10.03 02:45
|buy
|57
|1.00
|1.7588
|1.6588
|1.7608
|113
|2005.10.03 03:51
|t/p
|56
|3.00
|1.7550
|1.8570
|1.7550
|600.00
|23070.04
|114
|2005.10.04 15:24
|t/p
|57
|1.00
|1.7608
|1.6588
|1.7608
|200.00
|23270.04
|115
|2005.10.17 00:33
|buy
|58
|1.00
|1.7652
|1.6652
|1.7672
|116
|2005.10.17 00:40
|sell
|59
|3.00
|1.7645
|1.8645
|1.7625
|117
|2005.10.17 02:12
|t/p
|58
|1.00
|1.7672
|1.6652
|1.7672
|200.00
|23470.04
|118
|2005.10.17 10:56
|t/p
|59
|3.00
|1.7625
|1.8645
|1.7625
|600.00
|24070.04
|119
|2005.10.25 02:15
|buy
|60
|1.00
|1.7643
|1.6643
|1.7663
|120
|2005.10.25 02:20
|buy
|61
|3.00
|1.7649
|1.6649
|1.7656
|121
|2005.10.25 02:32
|close
|60
|1.00
|1.7653
|1.6643
|1.7663
|100.00
|24170.04
|122
|2005.10.25 02:32
|close
|61
|3.00
|1.7652
|1.6649
|1.7656
|89.99
|24260.03
|123
|2005.10.26 00:25
|buy
|62
|1.00
|1.7832
|1.6832
|1.7852
|124
|2005.10.26 00:57
|buy
|63
|3.00
|1.7839
|1.6839
|1.7846
|125
|2005.10.26 03:44
|t/p
|63
|3.00
|1.7846
|1.6839
|1.7846
|200.00
|24460.03
|126
|2005.10.26 08:14
|t/p
|62
|1.00
|1.7852
|1.6832
|1.7852
|200.00
|24660.03
|127
|2005.11.08 02:15
|buy
|64
|1.00
|1.7389
|1.6389
|1.7409
|128
|2005.11.08 02:15
|sell
|65
|3.00
|1.7383
|1.8383
|1.7363
|129
|2005.11.08 02:31
|close
|64
|1.00
|1.7363
|1.6389
|1.7409
|-260.00
|24400.03
|130
|2005.11.08 02:31
|close
|65
|3.00
|1.7374
|1.8383
|1.7363
|269.99
|24670.02
|131
|2005.11.08 02:31
|buy
|66
|1.00
|1.7365
|1.6365
|1.7385
|132
|2005.11.08 02:32
|sell
|67
|3.00
|1.7359
|1.8359
|1.7339
|133
|2005.11.08 05:01
|t/p
|66
|1.00
|1.7385
|1.6365
|1.7385
|200.00
|24870.02
|134
|2005.11.08 10:10
|t/p
|67
|3.00
|1.7339
|1.8359
|1.7339
|600.00
|25470.02
|135
|2005.11.29 02:30
|buy
|68
|1.00
|1.7253
|1.6253
|1.7273
|136
|2005.11.29 02:40
|sell
|69
|3.00
|1.7243
|1.8243
|1.7223
|137
|2005.11.29 03:58
|t/p
|69
|3.00
|1.7223
|1.8243
|1.7223
|600.00
|26070.02
|138
|2005.11.30 12:46
|t/p
|68
|1.00
|1.7273
|1.6253
|1.7273
|200.00
|26270.02
|139
|2005.12.09 01:48
|buy
|70
|1.00
|1.7499
|1.6499
|1.7519
|140
|2005.12.09 01:51
|buy
|71
|3.00
|1.7508
|1.6508
|1.7515
|141
|2005.12.09 03:56
|t/p
|71
|3.00
|1.7515
|1.6508
|1.7515
|200.00
|26470.02
|142
|2005.12.09 04:02
|t/p
|70
|1.00
|1.7519
|1.6499
|1.7519
|200.00
|26670.02
|143
|2006.01.11 02:45
|buy
|72
|1.00
|1.7605
|1.6605
|1.7625
|144
|2006.01.11 02:47
|sell
|73
|3.00
|1.7599
|1.8599
|1.7579
|145
|2006.01.11 03:27
|t/p
|72
|1.00
|1.7625
|1.6605
|1.7625
|200.00
|26870.02
|146
|2006.01.11 09:55
|t/p
|73
|3.00
|1.7579
|1.8599
|1.7579
|600.00
|27470.02
|147
|2006.01.20 02:35
|buy
|74
|1.00
|1.7557
|1.6557
|1.7577
|148
|2006.01.20 02:51
|buy
|75
|3.00
|1.7563
|1.6563
|1.7570
|149
|2006.01.20 08:06
|t/p
|75
|3.00
|1.7570
|1.6563
|1.7570
|200.00
|27670.02
|150
|2006.01.20 08:07
|t/p
|74
|1.00
|1.7577
|1.6557
|1.7577
|200.00
|27870.02
|151
|2006.03.03 02:06
|buy
|76
|1.00
|1.7512
|1.6512
|1.7532
|152
|2006.03.03 02:07
|buy
|77
|3.00
|1.7519
|1.6519
|1.7526
|153
|2006.03.03 02:28
|close
|76
|1.00
|1.7525
|1.6512
|1.7532
|130.01
|28000.03
|154
|2006.03.03 02:29
|t/p
|77
|3.00
|1.7526
|1.6519
|1.7526
|200.00
|28200.03
|155
|2006.03.23 02:00
|buy
|78
|1.00
|1.7445
|1.6445
|1.7465
|156
|2006.03.23 02:07
|sell
|79
|3.00
|1.7436
|1.8436
|1.7416
|157
|2006.03.23 12:39
|t/p
|79
|3.00
|1.7416
|1.8436
|1.7416
|600.00
|28800.03
|158
|2006.03.27 05:07
|t/p
|78
|1.00
|1.7465
|1.6445
|1.7465
|200.00
|29000.03
|159
|2006.05.02 01:46
|buy
|80
|1.00
|1.8227
|1.7227
|1.8247
|160
|2006.05.02 01:59
|buy
|81
|3.00
|1.8234
|1.7234
|1.8241
|161
|2006.05.02 02:07
|close
|80
|1.00
|1.8238
|1.7227
|1.8247
|110.00
|29110.03
|162
|2006.05.02 02:07
|close
|81
|3.00
|1.8237
|1.7234
|1.8241
|89.99
|29200.02
|163
|2006.05.03 01:01
|buy
|82
|1.00
|1.8384
|1.7384
|1.8404
|164
|2006.05.03 01:03
|sell
|83
|3.00
|1.8378
|1.9378
|1.8358
|165
|2006.05.03 01:37
|close
|82
|1.00
|1.8362
|1.7384
|1.8404
|-220.00
|28980.02
|166
|2006.05.03 01:37
|close
|83
|3.00
|1.8364
|1.9378
|1.8358
|420.01
|29400.03
|167
|2006.05.03 01:45
|buy
|84
|1.00
|1.8359
|1.7359
|1.8379
|168
|2006.05.03 01:47
|buy
|85
|3.00
|1.8365
|1.7365
|1.8372
|169
|2006.05.03 01:55
|close
|84
|1.00
|1.8369
|1.7359
|1.8379
|100.00
|29500.03
|170
|2006.05.03 01:55
|close
|85
|3.00
|1.8366
|1.7365
|1.8372
|29.98
|29530.01
|171
|2006.05.03 01:59
|buy
|86
|1.00
|1.8365
|1.7365
|1.8385
|172
|2006.05.03 02:05
|buy
|87
|3.00
|1.8372
|1.7372
|1.8379
|173
|2006.05.03 02:16
|close
|86
|1.00
|1.8376
|1.7365
|1.8385
|110.00
|29640.01
|174
|2006.05.03 02:17
|close
|87
|3.00
|1.8377
|1.7372
|1.8379
|150.00
|29790.01
|175
|2006.05.11 00:32
|buy
|88
|1.00
|1.8627
|1.7627
|1.8647
|176
|2006.05.11 00:32
|buy
|89
|3.00
|1.8633
|1.7633
|1.8640
|177
|2006.05.11 00:46
|close
|88
|1.00
|1.8637
|1.7627
|1.8647
|100.00
|29890.01
|178
|2006.05.11 00:46
|close
|89
|3.00
|1.8634
|1.7633
|1.8640
|29.98
|29919.99
|179
|2006.05.11 01:30
|buy
|90
|1.00
|1.8608
|1.7608
|1.8628
|180
|2006.05.11 01:32
|sell
|91
|3.00
|1.8602
|1.9602
|1.8582
|181
|2006.05.11 01:49
|close
|90
|1.00
|1.8585
|1.7608
|1.8628
|-230.00
|29689.99
|182
|2006.05.11 01:49
|close
|91
|3.00
|1.8586
|1.9602
|1.8582
|480.01
|30170.00
|183
|2006.05.16 01:00
|buy
|92
|1.00
|1.8758
|1.7758
|1.8778
|184
|2006.05.16 01:02
|buy
|93
|3.00
|1.8764
|1.7764
|1.8771
|185
|2006.05.16 01:16
|close
|92
|1.00
|1.8770
|1.7758
|1.8778
|120.00
|30290.00
|186
|2006.05.16 01:17
|t/p
|93
|3.00
|1.8771
|1.7764
|1.8771
|200.00
|30490.00
|187
|2006.06.06 01:02
|buy
|94
|1.00
|1.8705
|1.7705
|1.8725
|188
|2006.06.06 01:02
|sell
|95
|3.00
|1.8698
|1.9698
|1.8678
|189
|2006.06.06 02:10
|t/p
|94
|1.00
|1.8725
|1.7705
|1.8725
|200.00
|30690.00
|190
|2006.06.06 12:25
|t/p
|95
|3.00
|1.8678
|1.9698
|1.8678
|600.00
|31290.00
|191
|2006.06.13 01:30
|buy
|96
|1.00
|1.8408
|1.7408
|1.8428
|192
|2006.06.13 01:32
|sell
|97
|3.00
|1.8402
|1.9402
|1.8382
|193
|2006.06.13 02:18
|t/p
|96
|1.00
|1.8428
|1.7408
|1.8428
|200.00
|31490.00
|194
|2006.06.13 14:31
|t/p
|97
|3.00
|1.8382
|1.9402
|1.8382
|600.00
|32090.00
|195
|2006.06.20 02:45
|buy
|98
|1.00
|1.8384
|1.7384
|1.8404
|196
|2006.06.20 02:47
|buy
|99
|3.00
|1.8389
|1.7389
|1.8396
|197
|2006.06.20 03:05
|t/p
|99
|3.00
|1.8396
|1.7389
|1.8396
|200.00
|32290.00
|198
|2006.06.20 04:37
|t/p
|98
|1.00
|1.8404
|1.7384
|1.8404
|200.00
|32490.00
|199
|2006.07.10 02:30
|buy
|100
|1.00
|1.8476
|1.7476
|1.8496
|200
|2006.07.10 02:38
|buy
|101
|3.00
|1.8482
|1.7482
|1.8489
|201
|2006.07.10 02:40
|close
|100
|1.00
|1.8487
|1.7476
|1.8496
|110.00
|32600.00
|202
|2006.07.10 02:41
|close
|101
|3.00
|1.8488
|1.7482
|1.8489
|179.97
|32779.97
|203
|2006.07.25 02:45
|buy
|102
|1.00
|1.8455
|1.7455
|1.8475
|204
|2006.07.25 02:55
|buy
|103
|3.00
|1.8461
|1.7461
|1.8468
|205
|2006.07.25 06:15
|t/p
|103
|3.00
|1.8468
|1.7461
|1.8468
|200.00
|32979.97
|206
|2006.07.25 06:16
|t/p
|102
|1.00
|1.8475
|1.7455
|1.8475
|200.00
|33179.97
|207
|2006.08.09 00:03
|buy
|104
|1.00
|1.9057
|1.8057
|1.9077
|208
|2006.08.09 00:22
|sell
|105
|3.00
|1.9052
|2.0052
|1.9032
|209
|2006.08.09 00:44
|close
|104
|1.00
|1.9035
|1.8057
|1.9077
|-220.01
|32959.96
|210
|2006.08.09 00:45
|close
|105
|3.00
|1.9036
|2.0052
|1.9032
|480.02
|33439.98
|211
|2006.08.09 00:46
|buy
|106
|1.00
|1.9035
|1.8035
|1.9055
|212
|2006.08.09 00:47
|sell
|107
|3.00
|1.9028
|2.0028
|1.9008
|213
|2006.08.09 00:49
|close
|106
|1.00
|1.9011
|1.8035
|1.9055
|-240.00
|33199.98
|214
|2006.08.09 00:49
|close
|107
|3.00
|1.9010
|2.0028
|1.9008
|540.00
|33739.98
|215
|2006.08.09 01:00
|buy
|108
|1.00
|1.8980
|1.7980
|1.9000
|216
|2006.08.09 01:09
|buy
|109
|3.00
|1.8986
|1.7986
|1.8993
|217
|2006.08.09 01:12
|close
|108
|1.00
|1.8990
|1.7980
|1.9000
|100.00
|33839.98
|218
|2006.08.09 01:12
|close
|109
|3.00
|1.8990
|1.7986
|1.8993
|120.02
|33960.00
|219
|2006.08.09 01:12
|buy
|110
|1.00
|1.8988
|1.7988
|1.9008
|220
|2006.08.09 01:14
|sell
|111
|3.00
|1.8981
|1.9981
|1.8961
|221
|2006.08.09 05:49
|t/p
|110
|1.00
|1.9008
|1.7988
|1.9008
|200.00
|34160.00
|222
|2006.08.10 16:16
|t/p
|111
|3.00
|1.8961
|1.9981
|1.8961
|600.00
|34760.00
|223
|2006.08.22 00:08
|buy
|112
|1.00
|1.8917
|1.7917
|1.8937
|224
|2006.08.22 00:10
|sell
|113
|3.00
|1.8912
|1.9912
|1.8892
|225
|2006.08.31 07:30
|t/p
|112
|1.00
|1.8937
|1.7917
|1.8937
|200.00
|34960.00
|226
|2006.09.05 00:45
|buy
|114
|1.00
|1.9034
|1.8034
|1.9054
|227
|2006.09.05 18:59
|close at stop
|114
|1.00
|1.8941
|1.8034
|1.9054
|-930.00
|34030.00
|228
|2006.09.05 18:59
|close at stop
|113
|3.00
|1.8943
|1.9912
|1.8892
|-930.02
|33099.98