|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2001.02.02 00:00 - 2006.08.02 00:00 (2001.02.02 - 2006.08.02)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Magic=1111; pr=12; sl=30; tp=70; tz=60; mm=1; qq=30; chas1=10; chas2=21; Lots=1; TrailingStop=0;
|Bars in test
|410596
|Ticks modelled
|3814408
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|3400707.76
|Gross profit
|6445590.95
|Gross loss
|-3044883.19
|Profit factor
|2.12
|Expected payoff
|15528.35
|Absolute drawdown
|2414.21
|Maximal drawdown
|188061.30 (8.94%)
|Relative drawdown
|44.91% (40484.47)
|Total trades
|219
|Short positions (won %)
|104 (42.31%)
|Long positions (won %)
|115 (52.17%)
|Profit trades (% of total)
|104 (47.49%)
|Loss trades (% of total)
|115 (52.51%)
|Largest
|profit trade
|110978.82
|loss trade
|-80039.33
|Average
|profit trade
|61976.84
|loss trade
|-26477.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (373750.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-188061.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|373750.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-188061.30 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.02.09 11:10
|buy
|1
|15.00
|0.9205
|0.0000
|0.0000
|2
|2001.02.12 11:00
|close
|1
|15.00
|0.9289
|0.0000
|0.0000
|12447.00
|62447.00
|3
|2001.04.06 14:51
|buy
|2
|18.80
|0.8998
|0.0000
|0.0000
|4
|2001.04.10 11:00
|close
|2
|18.80
|0.8964
|0.0000
|0.0000
|-6775.52
|55671.48
|5
|2001.04.18 17:40
|buy
|3
|16.80
|0.8801
|0.0000
|0.0000
|6
|2001.04.18 18:19
|close
|3
|16.80
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|14784.00
|70455.48
|7
|2001.04.18 18:19
|buy
|4
|21.20
|0.8892
|0.0000
|0.0000
|8
|2001.04.18 18:35
|close
|4
|21.20
|0.8862
|0.0000
|0.0000
|-6360.00
|64095.48
|9
|2001.04.18 18:35
|buy
|5
|19.30
|0.8865
|0.0000
|0.0000
|10
|2001.04.19 11:09
|close
|5
|19.30
|0.8834
|0.0000
|0.0000
|-6573.58
|57521.90
|11
|2001.04.19 15:50
|buy
|6
|17.30
|0.8913
|0.0000
|0.0000
|12
|2001.04.19 16:41
|close
|6
|17.30
|0.8883
|0.0000
|0.0000
|-5190.00
|52331.90
|13
|2001.04.24 17:05
|sell
|7
|15.70
|0.8936
|0.0000
|0.0000
|14
|2001.04.25 14:26
|close
|7
|15.70
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|-4746.11
|47585.79
|15
|2001.04.27 15:22
|sell
|8
|14.30
|0.8946
|0.0000
|0.0000
|16
|2001.04.30 12:53
|close
|8
|14.30
|0.8872
|0.0000
|0.0000
|10692.11
|58277.90
|17
|2001.05.04 14:45
|buy
|9
|17.50
|0.9003
|0.0000
|0.0000
|18
|2001.05.04 15:10
|close
|9
|17.50
|0.8973
|0.0000
|0.0000
|-5250.00
|53027.90
|19
|2001.05.10 14:45
|sell
|10
|16.00
|0.8828
|0.0000
|0.0000
|20
|2001.05.11 15:49
|close
|10
|16.00
|0.8758
|0.0000
|0.0000
|11323.20
|64351.10
|21
|2001.06.14 16:30
|buy
|11
|19.40
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|22
|2001.06.14 16:42
|close
|11
|19.40
|0.8563
|0.0000
|0.0000
|-6208.00
|58143.10
|23
|2001.06.14 16:50
|buy
|12
|17.50
|0.8586
|0.0000
|0.0000
|24
|2001.06.15 11:45
|close
|12
|17.50
|0.8658
|0.0000
|0.0000
|12421.50
|70564.60
|25
|2001.07.18 16:50
|buy
|13
|21.20
|0.8727
|0.0000
|0.0000
|26
|2001.07.18 17:34
|close
|13
|21.20
|0.8690
|0.0000
|0.0000
|-7844.00
|62720.60
|27
|2001.08.30 17:55
|buy
|14
|18.90
|0.9148
|0.0000
|0.0000
|28
|2001.08.31 16:04
|close
|14
|18.90
|0.9112
|0.0000
|0.0000
|-6996.78
|55723.82
|29
|2001.08.31 16:50
|sell
|15
|16.80
|0.9090
|0.0000
|0.0000
|30
|2001.09.04 11:00
|close
|15
|16.80
|0.8980
|0.0000
|0.0000
|18738.72
|74462.54
|31
|2001.09.04 16:30
|sell
|16
|22.40
|0.8922
|0.0000
|0.0000
|32
|2001.09.04 17:32
|close
|16
|22.40
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|15680.00
|90142.54
|33
|2001.09.04 17:35
|sell
|17
|27.10
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|34
|2001.09.05 12:50
|close
|17
|27.10
|0.8882
|0.0000
|0.0000
|-7921.33
|82221.21
|35
|2001.09.07 14:41
|buy
|18
|24.70
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|36
|2001.09.10 17:01
|close
|18
|24.70
|0.8988
|0.0000
|0.0000
|-7908.94
|74312.27
|37
|2001.09.11 15:55
|buy
|19
|22.30
|0.9071
|0.0000
|0.0000
|38
|2001.09.11 15:56
|close
|19
|22.30
|0.9041
|0.0000
|0.0000
|-6690.00
|67622.27
|39
|2001.09.11 17:10
|buy
|20
|20.30
|0.9114
|0.0000
|0.0000
|40
|2001.09.11 17:20
|close
|20
|20.30
|0.9084
|0.0000
|0.0000
|-6090.00
|61532.27
|41
|2001.09.11 17:25
|buy
|21
|18.50
|0.9096
|0.0000
|0.0000
|42
|2001.09.11 19:03
|close
|21
|18.50
|0.9166
|0.0000
|0.0000
|12950.00
|74482.27
|43
|2001.09.17 16:50
|sell
|22
|22.40
|0.9182
|0.0000
|0.0000
|44
|2001.09.17 17:15
|close
|22
|22.40
|0.9213
|0.0000
|0.0000
|-6944.00
|67538.27
|45
|2001.11.08 16:35
|sell
|23
|20.30
|0.8913
|0.0000
|0.0000
|46
|2001.11.09 16:14
|close
|23
|20.30
|0.8943
|0.0000
|0.0000
|-5933.69
|61604.58
|47
|2001.12.24 13:00
|sell
|24
|18.50
|0.8779
|0.0000
|0.0000
|48
|2001.12.24 13:08
|close
|24
|18.50
|0.8809
|0.0000
|0.0000
|-5550.00
|56054.58
|49
|2002.01.25 11:30
|sell
|25
|16.90
|0.8687
|0.0000
|0.0000
|50
|2002.01.28 12:23
|close
|25
|16.90
|0.8617
|0.0000
|0.0000
|11960.13
|68014.71
|51
|2002.06.26 17:55
|sell
|26
|20.50
|0.9837
|0.0000
|0.0000
|52
|2002.06.26 19:14
|close
|26
|20.50
|0.9867
|0.0000
|0.0000
|-6150.00
|61864.71
|53
|2002.07.16 11:15
|buy
|27
|18.60
|1.0126
|0.0000
|0.0000
|54
|2002.07.16 15:16
|close
|27
|18.60
|1.0094
|0.0000
|0.0000
|-5952.00
|55912.71
|55
|2002.07.23 20:50
|sell
|28
|16.80
|0.9854
|0.0000
|0.0000
|56
|2002.07.24 11:00
|close
|28
|16.80
|0.9892
|0.0000
|0.0000
|-6254.64
|49658.07
|57
|2002.08.01 16:26
|buy
|29
|14.90
|0.9821
|0.0000
|0.0000
|58
|2002.08.02 11:44
|close
|29
|14.90
|0.9891
|0.0000
|0.0000
|10278.02
|59936.09
|59
|2002.08.20 15:28
|sell
|30
|18.00
|0.9730
|0.0000
|0.0000
|60
|2002.08.20 15:47
|close
|30
|18.00
|0.9763
|0.0000
|0.0000
|-5940.00
|53996.09
|61
|2002.08.27 16:40
|buy
|31
|16.20
|0.9810
|0.0000
|0.0000
|62
|2002.08.29 16:01
|close
|31
|16.20
|0.9880
|0.0000
|0.0000
|10679.04
|64675.13
|63
|2002.09.06 15:20
|sell
|32
|19.50
|0.9853
|0.0000
|0.0000
|64
|2002.09.10 11:00
|close
|32
|19.50
|0.9762
|0.0000
|0.0000
|18045.30
|82720.43
|65
|2002.09.23 19:06
|sell
|33
|24.90
|0.9755
|0.0000
|0.0000
|66
|2002.09.24 13:22
|close
|33
|24.90
|0.9787
|0.0000
|0.0000
|-7776.27
|74944.16
|67
|2002.10.04 15:28
|sell
|34
|22.50
|0.9805
|0.0000
|0.0000
|68
|2002.10.04 17:40
|close
|34
|22.50
|0.9836
|0.0000
|0.0000
|-6975.00
|67969.16
|69
|2002.10.28 16:25
|buy
|35
|20.40
|0.9821
|0.0000
|0.0000
|70
|2002.10.31 16:48
|close
|35
|20.40
|0.9893
|0.0000
|0.0000
|13647.60
|81616.76
|71
|2002.11.19 18:45
|sell
|36
|24.50
|1.0033
|0.0000
|0.0000
|72
|2002.11.22 17:52
|close
|36
|24.50
|0.9963
|0.0000
|0.0000
|18093.25
|99710.01
|73
|2002.12.02 16:55
|buy
|37
|30.00
|0.9927
|0.0000
|0.0000
|74
|2002.12.03 15:28
|close
|37
|30.00
|0.9997
|0.0000
|0.0000
|20694.00
|120404.01
|75
|2002.12.06 15:13
|buy
|38
|36.20
|1.0087
|0.0000
|0.0000
|76
|2002.12.12 14:16
|close
|38
|36.20
|1.0159
|0.0000
|0.0000
|23848.56
|144252.57
|77
|2003.01.02 16:25
|sell
|39
|43.30
|1.0387
|0.0000
|0.0000
|78
|2003.01.03 16:20
|close
|39
|43.30
|1.0417
|0.0000
|0.0000
|-12656.59
|131595.98
|79
|2003.01.08 18:05
|buy
|40
|39.50
|1.0454
|0.0000
|0.0000
|80
|2003.01.08 19:01
|close
|40
|39.50
|1.0525
|0.0000
|0.0000
|28045.00
|159640.98
|81
|2003.01.10 15:20
|buy
|41
|47.90
|1.0563
|0.0000
|0.0000
|82
|2003.01.10 16:41
|close
|41
|47.90
|1.0533
|0.0000
|0.0000
|-14370.00
|145270.98
|83
|2003.02.05 15:10
|sell
|42
|43.60
|1.0846
|0.0000
|0.0000
|84
|2003.02.05 16:18
|close
|42
|43.60
|1.0876
|0.0000
|0.0000
|-13080.00
|132190.98
|85
|2003.02.05 18:25
|sell
|43
|39.70
|1.0778
|0.0000
|0.0000
|86
|2003.02.06 12:49
|close
|43
|39.70
|1.0808
|0.0000
|0.0000
|-10992.93
|121198.05
|87
|2003.03.13 20:00
|sell
|44
|36.40
|1.0805
|0.0000
|0.0000
|88
|2003.03.14 17:21
|close
|44
|36.40
|1.0733
|0.0000
|0.0000
|26488.28
|147686.33
|89
|2003.03.17 16:40
|sell
|45
|44.40
|1.0692
|0.0000
|0.0000
|90
|2003.03.17 17:11
|close
|45
|44.40
|1.0616
|0.0000
|0.0000
|33744.00
|181430.33
|91
|2003.03.17 17:11
|sell
|46
|54.50
|1.0613
|0.0000
|0.0000
|92
|2003.03.17 20:52
|close
|46
|54.50
|1.0645
|0.0000
|0.0000
|-17440.00
|163990.33
|93
|2003.04.03 11:35
|sell
|47
|49.20
|1.0710
|0.0000
|0.0000
|94
|2003.04.03 15:22
|close
|47
|49.20
|1.0740
|0.0000
|0.0000
|-14760.00
|149230.33
|95
|2003.04.29 17:10
|buy
|48
|44.80
|1.1013
|0.0000
|0.0000
|96
|2003.04.30 11:00
|close
|48
|44.80
|1.1131
|0.0000
|0.0000
|52407.04
|201637.37
|97
|2003.05.06 20:55
|buy
|49
|60.50
|1.1428
|0.0000
|0.0000
|98
|2003.05.07 11:00
|close
|49
|60.50
|1.1386
|0.0000
|0.0000
|-26027.10
|175610.27
|99
|2003.05.08 14:00
|buy
|50
|52.70
|1.1427
|0.0000
|0.0000
|100
|2003.05.08 18:52
|close
|50
|52.70
|1.1498
|0.0000
|0.0000
|37417.00
|213027.27
|101
|2003.05.15 19:05
|sell
|51
|64.00
|1.1394
|0.0000
|0.0000
|102
|2003.05.16 11:00
|close
|51
|64.00
|1.1424
|0.0000
|0.0000
|-18707.20
|194320.07
|103
|2003.05.20 17:40
|buy
|52
|58.30
|1.1695
|0.0000
|0.0000
|104
|2003.05.21 14:48
|close
|52
|58.30
|1.1665
|0.0000
|0.0000
|-18084.66
|176235.41
|105
|2003.06.05 14:10
|buy
|53
|52.90
|1.1776
|0.0000
|0.0000
|106
|2003.06.05 15:18
|close
|53
|52.90
|1.1847
|0.0000
|0.0000
|37559.00
|213794.41
|107
|2003.06.05 15:20
|buy
|54
|64.20
|1.1840
|0.0000
|0.0000
|108
|2003.06.06 14:07
|close
|54
|64.20
|1.1805
|0.0000
|0.0000
|-23124.84
|190669.57
|109
|2003.06.06 14:45
|sell
|55
|57.30
|1.1765
|0.0000
|0.0000
|110
|2003.06.06 16:15
|close
|55
|57.30
|1.1689
|0.0000
|0.0000
|43548.00
|234217.57
|111
|2003.06.09 14:45
|buy
|56
|70.30
|1.1768
|0.0000
|0.0000
|112
|2003.06.09 17:08
|close
|56
|70.30
|1.1730
|0.0000
|0.0000
|-26714.00
|207503.57
|113
|2003.06.19 18:55
|buy
|57
|62.30
|1.1738
|0.0000
|0.0000
|114
|2003.06.19 20:57
|close
|57
|62.30
|1.1707
|0.0000
|0.0000
|-19313.00
|188190.57
|115
|2003.06.23 11:10
|sell
|58
|56.50
|1.1528
|0.0000
|0.0000
|116
|2003.06.23 18:35
|close
|58
|56.50
|1.1560
|0.0000
|0.0000
|-18080.00
|170110.57
|117
|2003.07.01 16:20
|buy
|59
|51.10
|1.1595
|0.0000
|0.0000
|118
|2003.07.01 20:29
|close
|59
|51.10
|1.1565
|0.0000
|0.0000
|-15330.00
|154780.57
|119
|2003.07.03 15:01
|buy
|60
|46.50
|1.1520
|0.0000
|0.0000
|120
|2003.07.03 16:02
|close
|60
|46.50
|1.1490
|0.0000
|0.0000
|-13950.00
|140830.57
|121
|2003.07.15 17:00
|sell
|61
|42.30
|1.1245
|0.0000
|0.0000
|122
|2003.07.15 19:38
|close
|61
|42.30
|1.1169
|0.0000
|0.0000
|32148.00
|172978.57
|123
|2003.08.01 16:30
|buy
|62
|51.90
|1.1265
|0.0000
|0.0000
|124
|2003.08.04 16:27
|close
|62
|51.90
|1.1336
|0.0000
|0.0000
|36319.62
|209298.19
|125
|2003.09.05 14:50
|buy
|63
|62.80
|1.0996
|0.0000
|0.0000
|126
|2003.09.05 17:47
|close
|63
|62.80
|1.1066
|0.0000
|0.0000
|43960.00
|253258.19
|127
|2003.09.12 14:45
|buy
|64
|76.00
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|128
|2003.09.12 16:02
|close
|64
|76.00
|1.1319
|0.0000
|0.0000
|60040.00
|313298.19
|129
|2003.09.19 16:55
|buy
|65
|94.00
|1.1372
|0.0000
|0.0000
|130
|2003.09.19 17:06
|close
|65
|94.00
|1.1342
|0.0000
|0.0000
|-28200.00
|285098.19
|131
|2003.09.29 16:54
|buy
|66
|85.60
|1.1517
|0.0000
|0.0000
|132
|2003.09.29 17:13
|close
|66
|85.60
|1.1588
|0.0000
|0.0000
|60776.00
|345874.19
|133
|2003.09.29 17:13
|buy
|67
|100.00
|1.1591
|0.0000
|0.0000
|134
|2003.09.29 17:23
|close
|67
|100.00
|1.1561
|0.0000
|0.0000
|-30000.00
|315874.19
|135
|2003.09.29 17:26
|buy
|68
|94.80
|1.1573
|0.0000
|0.0000
|136
|2003.09.30 11:00
|close
|68
|94.80
|1.1659
|0.0000
|0.0000
|80561.04
|396435.23
|137
|2003.10.03 15:10
|sell
|69
|100.00
|1.1592
|0.0000
|0.0000
|138
|2003.10.03 15:47
|close
|69
|100.00
|1.1626
|0.0000
|0.0000
|-34000.00
|362435.23
|139
|2003.10.10 15:30
|buy
|70
|100.00
|1.1834
|0.0000
|0.0000
|140
|2003.10.10 16:09
|close
|70
|100.00
|1.1803
|0.0000
|0.0000
|-31000.00
|331435.23
|141
|2003.10.15 14:50
|sell
|71
|99.50
|1.1619
|0.0000
|0.0000
|142
|2003.10.15 16:02
|close
|71
|99.50
|1.1649
|0.0000
|0.0000
|-29850.00
|301585.23
|143
|2003.10.17 16:35
|buy
|72
|90.50
|1.1631
|0.0000
|0.0000
|144
|2003.10.22 14:39
|close
|72
|90.50
|1.1702
|0.0000
|0.0000
|61485.70
|363070.93
|145
|2003.11.03 16:25
|sell
|73
|100.00
|1.1512
|0.0000
|0.0000
|146
|2003.11.03 17:23
|close
|73
|100.00
|1.1435
|0.0000
|0.0000
|77000.00
|440070.93
|147
|2003.11.03 17:23
|sell
|74
|100.00
|1.1432
|0.0000
|0.0000
|148
|2003.11.03 17:43
|close
|74
|100.00
|1.1462
|0.0000
|0.0000
|-30000.00
|410070.93
|149
|2003.11.07 17:10
|buy
|75
|100.00
|1.1488
|0.0000
|0.0000
|150
|2003.11.12 11:00
|close
|75
|100.00
|1.1575
|0.0000
|0.0000
|83940.00
|494010.93
|151
|2003.11.18 16:10
|buy
|76
|100.00
|1.1878
|0.0000
|0.0000
|152
|2003.11.18 20:33
|close
|76
|100.00
|1.1948
|0.0000
|0.0000
|70000.00
|564010.93
|153
|2003.11.24 11:05
|sell
|77
|100.00
|1.1788
|0.0000
|0.0000
|154
|2003.11.24 11:55
|close
|77
|100.00
|1.1818
|0.0000
|0.0000
|-30000.00
|534010.93
|155
|2003.11.26 15:45
|buy
|78
|100.00
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|156
|2003.11.26 18:33
|close
|78
|100.00
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|72000.00
|606010.93
|157
|2003.12.02 16:35
|buy
|79
|100.00
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|158
|2003.12.04 15:12
|close
|79
|100.00
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|66920.00
|672930.93
|159
|2003.12.04 16:50
|sell
|80
|100.00
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|160
|2003.12.04 18:03
|close
|80
|100.00
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|-32000.00
|640930.93
|161
|2004.01.01 19:25
|sell
|81
|100.00
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|162
|2004.01.02 11:00
|close
|81
|100.00
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|-79230.00
|561700.93
|163
|2004.01.08 14:55
|buy
|82
|100.00
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|164
|2004.01.09 14:30
|close
|82
|100.00
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|68980.00
|630680.93
|165
|2004.01.09 14:40
|buy
|83
|100.00
|1.2843
|0.0000
|0.0000
|166
|2004.01.09 14:47
|close
|83
|100.00
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|-33000.00
|597680.93
|167
|2004.01.09 14:55
|buy
|84
|100.00
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|168
|2004.01.12 14:56
|close
|84
|100.00
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|-34020.00
|563660.93
|169
|2004.01.16 15:40
|sell
|85
|100.00
|1.2431
|0.0000
|0.0000
|170
|2004.01.16 18:29
|close
|85
|100.00
|1.2360
|0.0000
|0.0000
|71000.00
|634660.93
|171
|2004.01.20 12:55
|buy
|86
|100.00
|1.2503
|0.0000
|0.0000
|172
|2004.01.20 17:16
|close
|86
|100.00
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|70000.00
|704660.93
|173
|2004.01.22 11:00
|buy
|87
|100.00
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|174
|2004.01.22 15:39
|close
|87
|100.00
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|-32000.00
|672660.93
|175
|2004.01.23 17:48
|sell
|88
|100.00
|1.2616
|0.0000
|0.0000
|176
|2004.01.26 17:14
|close
|88
|100.00
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|71770.00
|744430.93
|177
|2004.01.28 20:25
|sell
|89
|100.00
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|178
|2004.01.29 13:55
|close
|89
|100.00
|1.2461
|0.0000
|0.0000
|74310.00
|818740.93
|179
|2004.01.29 16:50
|sell
|90
|100.00
|1.2391
|0.0000
|0.0000
|180
|2004.01.30 14:30
|close
|90
|100.00
|1.2429
|0.0000
|0.0000
|-37230.00
|781510.93
|181
|2004.01.30 14:40
|buy
|91
|100.00
|1.2473
|0.0000
|0.0000
|182
|2004.01.30 15:00
|close
|91
|100.00
|1.2443
|0.0000
|0.0000
|-30000.00
|751510.93
|183
|2004.01.30 17:20
|buy
|92
|100.00
|1.2461
|0.0000
|0.0000
|184
|2004.02.02 16:46
|close
|92
|100.00
|1.2430
|0.0000
|0.0000
|-32020.00
|719490.93
|185
|2004.02.06 14:40
|buy
|93
|100.00
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|186
|2004.02.06 14:50
|close
|93
|100.00
|1.2677
|0.0000
|0.0000
|74000.00
|793490.93
|187
|2004.02.06 14:50
|buy
|94
|100.00
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|188
|2004.02.10 11:00
|close
|94
|100.00
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|92960.00
|886450.93
|189
|2004.02.11 17:17
|buy
|95
|100.00
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|190
|2004.02.13 14:30
|close
|95
|100.00
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|93920.00
|980370.93
|191
|2004.02.13 16:40
|sell
|96
|100.00
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|192
|2004.02.13 17:45
|close
|96
|100.00
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|70000.00
|1050370.93
|193
|2004.02.19 15:05
|sell
|97
|100.00
|1.2658
|0.0000
|0.0000
|194
|2004.02.19 15:22
|close
|97
|100.00
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|-33000.00
|1017370.93
|195
|2004.02.20 16:35
|sell
|98
|100.00
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|196
|2004.02.20 18:58
|close
|98
|100.00
|1.2508
|0.0000
|0.0000
|72000.00
|1089370.93
|197
|2004.02.24 16:30
|buy
|99
|100.00
|1.2671
|0.0000
|0.0000
|198
|2004.02.25 12:39
|close
|99
|100.00
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|-31020.00
|1058350.93
|199
|2004.02.25 16:44
|sell
|100
|100.00
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|200
|2004.02.26 11:00
|close
|100
|100.00
|1.2445
|0.0000
|0.0000
|101310.00
|1159660.93
|201
|2004.03.02 17:05
|sell
|101
|100.00
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|202
|2004.03.02 17:15
|close
|101
|100.00
|1.2279
|0.0000
|0.0000
|-30000.00
|1129660.93
|203
|2004.03.02 17:19
|sell
|102
|100.00
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|204
|2004.03.03 11:00
|close
|102
|100.00
|1.2169
|0.0000
|0.0000
|94770.00
|1224430.93
|205
|2004.03.03 17:30
|sell
|103
|100.00
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|206
|2004.03.03 18:21
|close
|103
|100.00
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|-38000.00
|1186430.93
|207
|2004.03.05 14:40
|buy
|104
|100.00
|1.2319
|0.0000
|0.0000
|208
|2004.03.05 15:59
|close
|104
|100.00
|1.2400
|0.0000
|0.0000
|81000.00
|1267430.93
|209
|2004.03.16 17:49
|sell
|105
|100.00
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|210
|2004.03.16 20:21
|close
|105
|100.00
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|-32000.00
|1235430.93
|211
|2004.03.18 15:45
|buy
|106
|100.00
|1.2330
|0.0000
|0.0000
|212
|2004.03.18 17:07
|close
|106
|100.00
|1.2400
|0.0000
|0.0000
|70000.00
|1305430.93
|213
|2004.03.19 17:30
|sell
|107
|100.00
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|214
|2004.03.19 19:25
|close
|107
|100.00
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|-30000.00
|1275430.93
|215
|2004.03.26 11:45
|buy
|108
|100.00
|1.2186
|0.0000
|0.0000
|216
|2004.03.26 15:49
|close
|108
|100.00
|1.2155
|0.0000
|0.0000
|-31000.00
|1244430.93
|217
|2004.04.02 15:45
|sell
|109
|100.00
|1.2210
|0.0000
|0.0000
|218
|2004.04.02 16:28
|close
|109
|100.00
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|76000.00
|1320430.93
|219
|2004.04.02 16:28
|sell
|110
|100.00
|1.2131
|0.0000
|0.0000
|220
|2004.04.05 14:12
|close
|110
|100.00
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|84770.00
|1405200.93
|221
|2004.04.29 15:35
|buy
|111
|100.00
|1.1910
|0.0000
|0.0000
|222
|2004.04.30 15:01
|close
|111
|100.00
|1.1981
|0.0000
|0.0000
|69980.00
|1475180.93
|223
|2004.05.04 11:00
|buy
|112
|100.00
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|224
|2004.05.04 20:18
|close
|112
|100.00
|1.2108
|0.0000
|0.0000
|72000.00
|1547180.93
|225
|2004.05.07 14:50
|sell
|113
|100.00
|1.1975
|0.0000
|0.0000
|226
|2004.05.07 17:19
|close
|113
|100.00
|1.1904
|0.0000
|0.0000
|71000.00
|1618180.93
|227
|2004.05.12 15:00
|buy
|114
|100.00
|1.1928
|0.0000
|0.0000
|228
|2004.05.12 16:27
|close
|114
|100.00
|1.1898
|0.0000
|0.0000
|-30000.00
|1588180.93
|229
|2004.05.27 15:06
|buy
|115
|100.00
|1.2222
|0.0000
|0.0000
|230
|2004.05.31 13:35
|close
|115
|100.00
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|-33040.00
|1555140.93
|231
|2004.06.15 15:00
|buy
|116
|100.00
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|232
|2004.06.15 15:48
|close
|116
|100.00
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|-33000.00
|1522140.93
|233
|2004.06.16 17:20
|sell
|117
|100.00
|1.1987
|0.0000
|0.0000
|234
|2004.06.16 19:40
|close
|117
|100.00
|1.2017
|0.0000
|0.0000
|-30000.91
|1492140.02
|235
|2004.07.02 14:43
|buy
|118
|100.00
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|236
|2004.07.07 11:00
|close
|118
|100.00
|1.2352
|0.0000
|0.0000
|72939.28
|1565079.30
|237
|2004.07.21 16:50
|sell
|119
|100.00
|1.2223
|0.0000
|0.0000
|238
|2004.07.22 11:05
|close
|119
|100.00
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|-28689.47
|1536389.83
|239
|2004.07.27 16:30
|sell
|120
|100.00
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|240
|2004.07.28 15:58
|close
|120
|100.00
|1.2004
|0.0000
|0.0000
|72770.53
|1609160.36
|241
|2004.07.30 14:50
|buy
|121
|100.00
|1.2114
|0.0000
|0.0000
|242
|2004.07.30 16:01
|close
|121
|100.00
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|-40999.82
|1568160.54
|243
|2004.08.06 14:50
|buy
|122
|100.00
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|244
|2004.08.10 15:54
|close
|122
|100.00
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|67961.38
|1636121.92
|245
|2004.08.13 14:40
|buy
|123
|100.00
|1.2289
|0.0000
|0.0000
|246
|2004.08.13 16:43
|close
|123
|100.00
|1.2360
|0.0000
|0.0000
|70999.75
|1707121.67
|247
|2004.09.03 15:10
|sell
|124
|100.00
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|248
|2004.09.08 13:27
|close
|124
|100.00
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|72310.19
|1779431.86
|249
|2004.09.08 16:56
|buy
|125
|100.00
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|250
|2004.09.08 20:49
|close
|125
|100.00
|1.2187
|0.0000
|0.0000
|70000.00
|1849431.86
|251
|2004.09.10 15:00
|buy
|126
|100.00
|1.2294
|0.0000
|0.0000
|252
|2004.09.10 20:58
|close
|126
|100.00
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|-30999.89
|1818431.97
|253
|2004.09.30 13:55
|buy
|127
|100.00
|1.2406
|0.0000
|0.0000
|254
|2004.10.04 11:00
|close
|127
|100.00
|1.2368
|0.0000
|0.0000
|-40039.85
|1778392.12
|255
|2004.10.08 14:50
|buy
|128
|100.00
|1.2395
|0.0000
|0.0000
|256
|2004.10.12 11:00
|close
|128
|100.00
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|-80039.33
|1698352.79
|257
|2004.10.13 20:05
|buy
|129
|100.00
|1.2341
|0.0000
|0.0000
|258
|2004.10.14 14:31
|close
|129
|100.00
|1.2416
|0.0000
|0.0000
|71939.83
|1770292.62
|259
|2004.10.15 15:30
|buy
|130
|100.00
|1.2475
|0.0000
|0.0000
|260
|2004.10.20 11:00
|close
|130
|100.00
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|101938.85
|1872231.47
|261
|2004.10.27 17:35
|sell
|131
|100.00
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|262
|2004.10.28 12:41
|close
|131
|100.00
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|73310.36
|1945541.83
|263
|2004.11.05 14:51
|sell
|132
|100.00
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|264
|2004.11.05 14:55
|close
|132
|100.00
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|-30000.90
|1915540.93
|265
|2004.11.05 15:40
|buy
|133
|100.00
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|266
|2004.11.05 17:41
|close
|133
|100.00
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|70001.38
|1985542.31
|267
|2004.11.23 12:10
|buy
|134
|100.00
|1.3069
|0.0000
|0.0000
|268
|2004.11.24 11:00
|close
|134
|100.00
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|75980.16
|2061522.47
|269
|2004.12.02 17:05
|sell
|135
|100.00
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|270
|2004.12.02 18:02
|close
|135
|100.00
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|-30000.22
|2031522.25
|271
|2004.12.03 15:25
|buy
|136
|100.00
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|272
|2004.12.03 19:05
|close
|136
|100.00
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|72000.01
|2103522.26
|273
|2004.12.08 14:50
|sell
|137
|100.00
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|274
|2004.12.08 14:56
|close
|137
|100.00
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|-32000.20
|2071522.06
|275
|2004.12.08 15:05
|sell
|138
|100.00
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|276
|2004.12.08 15:10
|close
|138
|100.00
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|-30999.87
|2040522.19
|277
|2004.12.08 18:45
|buy
|139
|100.00
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|278
|2004.12.09 12:11
|close
|139
|100.00
|1.3288
|0.0000
|0.0000
|-33060.90
|2007461.29
|279
|2004.12.16 15:25
|sell
|140
|100.00
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|280
|2004.12.16 16:03
|close
|140
|100.00
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|-30000.57
|1977460.72
|281
|2004.12.31 17:50
|sell
|141
|100.00
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|282
|2004.12.31 18:09
|close
|141
|100.00
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|-30000.91
|1947459.81
|283
|2005.01.03 15:15
|sell
|142
|100.00
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|284
|2005.01.03 15:42
|close
|142
|100.00
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|-31998.85
|1915460.96
|285
|2005.01.04 16:30
|sell
|143
|100.00
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|286
|2005.01.05 11:09
|close
|143
|100.00
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|71769.57
|1987230.53
|287
|2005.01.07 16:15
|sell
|144
|100.00
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|288
|2005.01.07 16:27
|close
|144
|100.00
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|71999.34
|2059229.87
|289
|2005.01.07 16:27
|sell
|145
|100.00
|1.3076
|0.0000
|0.0000
|290
|2005.01.07 16:31
|close
|145
|100.00
|1.3107
|0.0000
|0.0000
|-30999.88
|2028229.99
|291
|2005.01.07 16:31
|sell
|146
|100.00
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|292
|2005.01.07 18:34
|close
|146
|100.00
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|70000.00
|2098229.99
|293
|2005.01.12 14:50
|buy
|147
|100.00
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|294
|2005.01.12 17:14
|close
|147
|100.00
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|70999.37
|2169229.36
|295
|2005.01.25 16:35
|sell
|148
|100.00
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|296
|2005.01.26 11:00
|close
|148
|100.00
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|-50230.81
|2118998.55
|297
|2005.02.04 14:40
|buy
|149
|100.00
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|298
|2005.02.04 14:45
|close
|149
|100.00
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|-34999.35
|2083999.20
|299
|2005.02.04 15:30
|sell
|150
|100.00
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|300
|2005.02.04 19:25
|close
|150
|100.00
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|70000.59
|2153999.79
|301
|2005.02.07 18:25
|sell
|151
|100.00
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|302
|2005.02.07 20:03
|close
|151
|100.00
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|-31001.07
|2122998.72
|303
|2005.02.10 15:30
|buy
|152
|100.00
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|304
|2005.02.10 16:19
|close
|152
|100.00
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|72999.50
|2195998.22
|305
|2005.02.10 16:19
|buy
|153
|100.00
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|306
|2005.02.11 11:00
|close
|153
|100.00
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|-32019.68
|2163978.54
|307
|2005.03.04 15:20
|buy
|154
|100.00
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|308
|2005.03.08 12:43
|close
|154
|100.00
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|68959.17
|2232937.71
|309
|2005.03.15 15:46
|sell
|155
|100.00
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|310
|2005.03.16 11:00
|close
|155
|100.00
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|-34230.22
|2198707.49
|311
|2005.03.22 20:35
|sell
|156
|100.00
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|312
|2005.03.23 11:00
|close
|156
|100.00
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|110769.68
|2309477.17
|313
|2005.04.01 15:41
|buy
|157
|100.00
|1.3039
|0.0000
|0.0000
|314
|2005.04.01 15:58
|close
|157
|100.00
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|-30999.54
|2278477.63
|315
|2005.04.01 16:30
|sell
|158
|100.00
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|316
|2005.04.01 17:22
|close
|158
|100.00
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|71000.00
|2349477.63
|317
|2005.04.01 17:22
|sell
|159
|100.00
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|318
|2005.04.05 11:00
|close
|159
|100.00
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|71540.02
|2421017.65
|319
|2005.04.08 17:30
|buy
|160
|100.00
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|320
|2005.04.11 11:00
|close
|160
|100.00
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|81980.70
|2502998.35
|321
|2005.04.12 14:55
|sell
|161
|100.00
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|322
|2005.04.13 15:31
|close
|161
|100.00
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|70770.50
|2573768.85
|323
|2005.04.13 15:31
|sell
|162
|100.00
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|324
|2005.04.13 16:07
|close
|162
|100.00
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|-30000.50
|2543768.35
|325
|2005.04.15 16:50
|buy
|163
|100.00
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|326
|2005.04.15 19:43
|close
|163
|100.00
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|-30999.88
|2512768.47
|327
|2005.04.20 16:21
|buy
|164
|100.00
|1.3060
|0.0000
|0.0000
|328
|2005.04.21 18:24
|close
|164
|100.00
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|-33060.91
|2479707.56
|329
|2005.05.06 14:42
|sell
|165
|100.00
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|330
|2005.05.11 11:26
|close
|165
|100.00
|1.2898
|0.0000
|0.0000
|-28689.90
|2451017.66
|331
|2005.05.11 14:55
|sell
|166
|100.00
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|332
|2005.05.11 18:07
|close
|166
|100.00
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|-36999.68
|2414017.98
|333
|2005.05.12 14:55
|sell
|167
|100.00
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|334
|2005.05.13 12:03
|close
|167
|100.00
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|70770.14
|2484788.12
|335
|2005.05.31 12:38
|sell
|168
|100.00
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|336
|2005.05.31 14:49
|close
|168
|100.00
|1.2347
|0.0000
|0.0000
|-30000.00
|2454788.12
|337
|2005.06.10 16:20
|sell
|169
|100.00
|1.2132
|0.0000
|0.0000
|338
|2005.06.13 11:15
|close
|169
|100.00
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|70770.46
|2525558.58
|339
|2005.06.14 15:35
|sell
|170
|100.00
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|340
|2005.06.15 15:32
|close
|170
|100.00
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|-31228.85
|2494329.73
|341
|2005.06.16 16:20
|sell
|171
|100.00
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|342
|2005.06.16 18:00
|close
|171
|100.00
|1.2101
|0.0000
|0.0000
|-30000.00
|2464329.73
|343
|2005.06.17 16:50
|buy
|172
|100.00
|1.2231
|0.0000
|0.0000
|344
|2005.06.20 14:36
|close
|172
|100.00
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|-31020.16
|2433309.57
|345
|2005.07.01 16:40
|sell
|173
|100.00
|1.1993
|0.0000
|0.0000
|346
|2005.07.04 11:04
|close
|173
|100.00
|1.1922
|0.0000
|0.0000
|71770.36
|2505079.93
|347
|2005.07.07 11:30
|buy
|174
|100.00
|1.2021
|0.0000
|0.0000
|348
|2005.07.07 11:39
|close
|174
|100.00
|1.1990
|0.0000
|0.0000
|-31001.08
|2474078.85
|349
|2005.07.13 15:25
|sell
|175
|100.00
|1.2111
|0.0000
|0.0000
|350
|2005.07.15 14:36
|close
|175
|100.00
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|77079.82
|2551158.67
|351
|2005.07.20 16:45
|sell
|176
|100.00
|1.2005
|0.0000
|0.0000
|352
|2005.07.20 17:15
|close
|176
|100.00
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|-30999.89
|2520158.78
|353
|2005.07.20 19:40
|buy
|177
|100.00
|1.2117
|0.0000
|0.0000
|354
|2005.07.21 13:07
|close
|177
|100.00
|1.2187
|0.0000
|0.0000
|66940.87
|2587099.65
|355
|2005.07.27 15:30
|buy
|178
|100.00
|1.2042
|0.0000
|0.0000
|356
|2005.07.28 17:21
|close
|178
|100.00
|1.2113
|0.0000
|0.0000
|67939.16
|2655038.81
|357
|2005.08.03 11:17
|buy
|179
|100.00
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|358
|2005.08.04 16:35
|close
|179
|100.00
|1.2356
|0.0000
|0.0000
|66940.25
|2721979.06
|359
|2005.08.12 15:13
|sell
|180
|100.00
|1.2389
|0.0000
|0.0000
|360
|2005.08.12 15:39
|close
|180
|100.00
|1.2421
|0.0000
|0.0000
|-31999.51
|2689979.55
|361
|2005.08.31 16:25
|buy
|181
|100.00
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|362
|2005.09.01 11:00
|close
|181
|100.00
|1.2371
|0.0000
|0.0000
|80940.13
|2770919.68
|363
|2005.09.01 16:15
|buy
|182
|100.00
|1.2463
|0.0000
|0.0000
|364
|2005.09.02 11:00
|close
|182
|100.00
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|110978.82
|2881898.50
|365
|2005.10.14 16:50
|buy
|183
|100.00
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|366
|2005.10.17 11:44
|close
|183
|100.00
|1.2045
|0.0000
|0.0000
|-32019.48
|2849879.02
|367
|2005.10.21 17:35
|sell
|184
|100.00
|1.1963
|0.0000
|0.0000
|368
|2005.10.24 17:45
|close
|184
|100.00
|1.1993
|0.0000
|0.0000
|-29230.00
|2820649.02
|369
|2005.11.04 16:05
|sell
|185
|100.00
|1.1913
|0.0000
|0.0000
|370
|2005.11.04 16:34
|close
|185
|100.00
|1.1841
|0.0000
|0.0000
|72000.35
|2892649.37
|371
|2005.11.04 16:35
|sell
|186
|100.00
|1.1843
|0.0000
|0.0000
|372
|2005.11.08 11:00
|close
|186
|100.00
|1.1737
|0.0000
|0.0000
|107539.02
|3000188.39
|373
|2005.11.18 15:15
|buy
|187
|100.00
|1.1740
|0.0000
|0.0000
|374
|2005.11.18 16:19
|close
|187
|100.00
|1.1708
|0.0000
|0.0000
|-31999.75
|2968188.64
|375
|2005.11.18 16:32
|sell
|188
|100.00
|1.1705
|0.0000
|0.0000
|376
|2005.11.18 17:19
|close
|188
|100.00
|1.1736
|0.0000
|0.0000
|-31000.00
|2937188.64
|377
|2005.11.21 16:41
|sell
|189
|100.00
|1.1754
|0.0000
|0.0000
|378
|2005.11.22 20:11
|close
|189
|100.00
|1.1786
|0.0000
|0.0000
|-31229.81
|2905958.83
|379
|2005.11.22 20:20
|buy
|190
|100.00
|1.1800
|0.0000
|0.0000
|380
|2005.11.23 12:13
|close
|190
|100.00
|1.1770
|0.0000
|0.0000
|-31020.17
|2874938.66
|381
|2005.11.28 16:59
|buy
|191
|100.00
|1.1794
|0.0000
|0.0000
|382
|2005.11.28 20:09
|close
|191
|100.00
|1.1866
|0.0000
|0.0000
|72000.00
|2946938.66
|383
|2005.12.12 14:25
|buy
|192
|100.00
|1.1953
|0.0000
|0.0000
|384
|2005.12.13 11:00
|close
|192
|100.00
|1.1921
|0.0000
|0.0000
|-33020.04
|2913918.62
|385
|2005.12.28 18:20
|sell
|193
|100.00
|1.1835
|0.0000
|0.0000
|386
|2006.01.03 11:00
|close
|193
|100.00
|1.1888
|0.0000
|0.0000
|-48379.96
|2865538.66
|387
|2006.01.03 16:05
|buy
|194
|100.00
|1.1935
|0.0000
|0.0000
|388
|2006.01.03 20:04
|close
|194
|100.00
|1.2005
|0.0000
|0.0000
|70000.00
|2935538.66
|389
|2006.01.06 15:05
|buy
|195
|100.00
|1.2165
|0.0000
|0.0000
|390
|2006.01.06 15:40
|close
|195
|100.00
|1.2132
|0.0000
|0.0000
|-33000.21
|2902538.45
|391
|2006.01.12 15:30
|sell
|196
|100.00
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|392
|2006.01.13 11:00
|close
|196
|100.00
|1.2074
|0.0000
|0.0000
|-57230.78
|2845307.67
|393
|2006.01.27 16:55
|sell
|197
|100.00
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|394
|2006.01.30 14:25
|close
|197
|100.00
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|70770.00
|2916077.67
|395
|2006.02.03 15:10
|sell
|198
|100.00
|1.1986
|0.0000
|0.0000
|396
|2006.02.03 17:06
|close
|198
|100.00
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|-30000.25
|2886077.42
|397
|2006.02.10 16:40
|sell
|199
|100.00
|1.1939
|0.0000
|0.0000
|398
|2006.02.14 14:38
|close
|199
|100.00
|1.1869
|0.0000
|0.0000
|71540.30
|2957617.72
|399
|2006.03.16 15:10
|buy
|200
|100.00
|1.2136
|0.0000
|0.0000
|400
|2006.03.17 18:09
|close
|200
|100.00
|1.2206
|0.0000
|0.0000
|68980.00
|3026597.72
|401
|2006.03.23 16:40
|sell
|201
|100.00
|1.1983
|0.0000
|0.0000
|402
|2006.03.24 16:10
|close
|201
|100.00
|1.2014
|0.0000
|0.0000
|-30229.96
|2996367.76
|403
|2006.03.30 16:45
|buy
|202
|100.00
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|404
|2006.03.31 11:00
|close
|202
|100.00
|1.2111
|0.0000
|0.0000
|-32020.00
|2964347.76
|405
|2006.04.04 14:43
|buy
|203
|100.00
|1.2243
|0.0000
|0.0000
|406
|2006.04.06 11:00
|close
|203
|100.00
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|69920.00
|3034267.76
|407
|2006.04.06 14:55
|sell
|204
|100.00
|1.2229
|0.0000
|0.0000
|408
|2006.04.07 15:21
|close
|204
|100.00
|1.2155
|0.0000
|0.0000
|74770.00
|3109037.76
|409
|2006.04.27 16:15
|buy
|205
|100.00
|1.2489
|0.0000
|0.0000
|410
|2006.04.28 11:00
|close
|205
|100.00
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|69980.00
|3179017.76
|411
|2006.05.05 15:10
|buy
|206
|100.00
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|412
|2006.05.05 16:46
|close
|206
|100.00
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|-36000.00
|3143017.76
|413
|2006.05.17 16:35
|sell
|207
|100.00
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|414
|2006.05.17 16:42
|close
|207
|100.00
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|-34000.00
|3109017.76
|415
|2006.05.17 17:10
|sell
|208
|100.00
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|416
|2006.05.17 20:25
|close
|208
|100.00
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|71000.00
|3180017.76
|417
|2006.05.24 16:30
|sell
|209
|100.00
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|418
|2006.05.25 20:32
|close
|209
|100.00
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|-27690.00
|3152327.76
|419
|2006.05.26 15:55
|sell
|210
|100.00
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|420
|2006.05.29 11:09
|close
|210
|100.00
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|-29230.00
|3123097.76
|421
|2006.05.30 16:10
|buy
|211
|100.00
|1.2905
|0.0000
|0.0000
|422
|2006.05.30 17:32
|close
|211
|100.00
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|-30000.00
|3093097.76
|423
|2006.06.01 16:55
|buy
|212
|100.00
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|424
|2006.06.02 14:30
|close
|212
|100.00
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|70980.00
|3164077.76
|425
|2006.06.02 14:40
|buy
|213
|100.00
|1.2898
|0.0000
|0.0000
|426
|2006.06.05 11:00
|close
|213
|100.00
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|72980.00
|3237057.76
|427
|2006.06.08 14:43
|sell
|214
|100.00
|1.2672
|0.0000
|0.0000
|428
|2006.06.09 14:35
|close
|214
|100.00
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|71770.00
|3308827.76
|429
|2006.06.14 15:40
|buy
|215
|100.00
|1.2635
|0.0000
|0.0000
|430
|2006.06.14 19:48
|close
|215
|100.00
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|-31000.00
|3277827.76
|431
|2006.06.29 20:35
|buy
|216
|100.00
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|432
|2006.06.30 11:00
|close
|216
|100.00
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|75980.00
|3353807.76
|433
|2006.07.07 14:40
|buy
|217
|100.00
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|434
|2006.07.07 14:58
|close
|217
|100.00
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|-39000.00
|3314807.76
|435
|2006.07.19 16:20
|buy
|218
|100.00
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|436
|2006.07.20 12:55
|close
|218
|100.00
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|66940.00
|3381747.76
|437
|2006.07.28 14:40
|buy
|219
|100.00
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|438
|2006.08.01 18:09
|close
|219
|100.00
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|68960.00
|3450707.76