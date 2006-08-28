|Account: 29392
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 September 8, 13:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1531948
|2006.08.28 03:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.16
|0.00
|116.76
|2006.08.29 06:29
|116.76
|0.00
|0.00
|-0.60
|34.26
|1534101
|2006.08.28 09:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2340
|0.0000
|1.2300
|2006.08.29 04:01
|1.2332
|0.00
|0.00
|-0.47
|6.49
|1534176
|2006.08.28 09:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2855
|2006.08.29 05:16
|1.2821
|0.00
|0.00
|-0.35
|6.00
|1536101
|2006.08.28 14:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2840
|2006.08.29 05:16
|1.2823
|0.00
|0.00
|-0.70
|46.00
|1536560
|2006.08.28 15:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.9015
|2006.08.29 02:48
|1.8967
|0.00
|0.00
|0.23
|-8.00
|1537321
|2006.08.28 17:09
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2356
|0.0000
|1.2316
|2006.08.29 04:01
|1.2331
|0.00
|0.00
|-0.93
|40.55
|1537537
|2006.08.28 17:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2783
|0.0000
|1.2823
|2006.08.29 05:16
|1.2823
|0.00
|0.00
|-1.40
|160.00
|1537983
|2006.08.28 19:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8960
|0.0000
|1.9000
|2006.08.29 02:48
|1.8966
|0.00
|0.00
|0.45
|12.00
|1538688
|2006.08.28 22:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8944
|0.0000
|1.8984
|2006.08.29 02:48
|1.8967
|0.00
|0.00
|0.90
|92.00
|1538766
|2006.08.28 22:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8929
|0.0000
|1.8969
|2006.08.29 02:48
|1.8969
|0.00
|0.00
|1.80
|320.00
|1538997
|2006.08.28 22:52
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2371
|0.0000
|1.2331
|2006.08.29 04:01
|1.2331
|0.00
|0.00
|-1.86
|129.75
|1540599
|2006.08.29 02:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8970
|0.0000
|1.9010
|2006.08.29 09:58
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1540990
|2006.08.29 04:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|1.2288
|2006.08.29 20:05
|1.2334
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.86
|1541329
|2006.08.29 05:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2865
|2006.08.29 20:09
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|1541760
|2006.08.29 06:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.74
|0.00
|116.34
|2006.08.31 14:55
|117.01
|0.00
|0.00
|-2.39
|-23.07
|1542611
|2006.08.29 08:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.89
|0.00
|116.49
|2006.08.31 14:55
|116.94
|0.00
|0.00
|-4.78
|-8.55
|1543758
|2006.08.29 09:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9053
|2006.08.29 19:17
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|1544521
|2006.08.29 11:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8998
|0.0000
|1.9038
|2006.08.29 19:17
|1.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|1545114
|2006.08.29 11:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2849
|2006.08.29 20:09
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1546674
|2006.08.29 14:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8982
|0.0000
|1.9022
|2006.08.29 19:16
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.00
|1547169
|2006.08.29 15:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|1.2833
|2006.08.29 20:09
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1547532
|2006.08.29 16:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8967
|0.0000
|1.9007
|2006.08.29 19:16
|1.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|-376.00
|1547737
|2006.08.29 16:19
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2343
|0.0000
|1.2303
|2006.08.29 20:05
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|11.35
|1547791
|2006.08.29 16:21
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2816
|2006.08.29 20:09
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|1547827
|2006.08.29 16:22
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8952
|0.0000
|1.8992
|2006.08.29 19:16
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|-528.00
|1547864
|2006.08.29 16:22
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2358
|0.0000
|1.2318
|2006.08.29 20:05
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|74.58
|1547984
|2006.08.29 16:26
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2761
|0.0000
|1.2801
|2006.08.29 20:09
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|1548347
|2006.08.29 16:48
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8937
|0.0000
|1.8977
|2006.08.29 19:16
|1.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|-544.00
|1548401
|2006.08.29 16:50
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2374
|0.0000
|1.2334
|2006.08.29 20:05
|1.2334
|0.00
|0.00
|0.00
|259.45
|1548463
|2006.08.29 16:52
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8920
|0.0000
|1.8960
|2006.08.29 19:15
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1548925
|2006.08.29 17:45
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8903
|0.0000
|1.8943
|2006.08.29 19:15
|1.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|2 176.00
|1549418
|2006.08.29 19:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8920
|0.0000
|1.8880
|2006.08.30 09:06
|1.9013
|0.00
|0.00
|-0.53
|-93.00
|1549845
|2006.08.29 20:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8935
|0.0000
|1.8895
|2006.08.30 09:06
|1.9007
|0.00
|0.00
|-1.05
|-144.00
|1549892
|2006.08.29 20:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2333
|0.0000
|1.2293
|2006.08.29 20:31
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|32.54
|1549915
|2006.08.29 20:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8910
|2006.08.30 09:06
|1.9008
|0.00
|0.00
|-2.10
|-232.00
|1550022
|2006.08.29 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2804
|0.0000
|1.2844
|2006.08.30 02:31
|1.2844
|0.00
|0.00
|-0.35
|40.00
|1550136
|2006.08.29 20:16
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8965
|0.0000
|1.8925
|2006.08.30 09:06
|1.9011
|0.00
|0.00
|-4.20
|-368.00
|1550283
|2006.08.29 20:30
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8941
|2006.08.30 09:06
|1.9015
|0.00
|0.00
|-8.40
|-544.00
|1550306
|2006.08.29 20:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2290
|0.0000
|1.2250
|2006.08.31 09:21
|1.2267
|0.00
|0.00
|-1.88
|18.75
|1550381
|2006.08.29 20:37
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.8956
|2006.08.30 09:06
|1.9007
|0.00
|0.00
|-16.80
|-352.00
|1552305
|2006.08.30 02:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2847
|0.0000
|1.2887
|2006.08.31 09:24
|1.2856
|0.00
|0.00
|-1.05
|9.00
|1552880
|2006.08.30 03:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|1.2872
|2006.08.31 09:24
|1.2854
|0.00
|0.00
|-2.10
|44.00
|1555343
|2006.08.30 08:56
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|1.8971
|2006.08.30 09:06
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1555455
|2006.08.30 09:02
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9026
|0.0000
|1.8986
|2006.08.30 09:06
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|1 920.00
|1555510
|2006.08.30 09:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9009
|0.0000
|1.9049
|2006.08.30 15:13
|1.9049
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1555729
|2006.08.30 09:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.05
|0.00
|116.65
|2006.08.31 14:55
|117.01
|0.00
|0.00
|-7.17
|13.67
|1558535
|2006.08.30 13:04
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2306
|0.0000
|1.2266
|2006.08.31 09:21
|1.2266
|0.00
|0.00
|-2.81
|65.22
|1558574
|2006.08.30 13:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2856
|2006.08.31 09:24
|1.2856
|0.00
|0.00
|-4.20
|160.00
|1559927
|2006.08.30 15:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9053
|0.0000
|1.9093
|2006.08.31 09:24
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.68
|25.00
|1560195
|2006.08.30 15:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9038
|0.0000
|1.9078
|2006.08.31 09:24
|1.9078
|0.00
|0.00
|1.35
|80.00
|1561367
|2006.08.30 18:38
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.20
|0.00
|116.80
|2006.08.31 14:55
|117.02
|0.00
|0.00
|-14.33
|123.06
|1564664
|2006.08.31 05:26
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.37
|0.00
|116.97
|2006.08.31 14:55
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|547.15
|1566369
|2006.08.31 09:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2268
|0.0000
|1.2228
|2006.09.01 06:57
|1.2311
|0.00
|0.00
|-0.47
|-34.93
|1566449
|2006.08.31 09:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9079
|0.0000
|1.9119
|2006.08.31 20:55
|1.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1566453
|2006.08.31 09:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|1.2901
|2006.09.01 07:01
|1.2806
|0.00
|0.00
|-0.35
|-55.00
|1567133
|2006.08.31 10:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|1.2885
|2006.09.01 07:01
|1.2807
|0.00
|0.00
|-0.70
|-76.00
|1567346
|2006.08.31 11:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9063
|0.0000
|1.9103
|2006.08.31 20:54
|1.9048
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|1569291
|2006.08.31 14:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.00
|0.00
|116.60
|2006.09.01 06:52
|117.23
|0.00
|0.00
|-0.60
|-19.62
|1570069
|2006.08.31 15:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9048
|0.0000
|1.9088
|2006.08.31 20:54
|1.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1570092
|2006.08.31 15:43
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.16
|0.00
|116.76
|2006.09.01 06:52
|117.22
|0.00
|0.00
|-1.19
|-10.24
|1570108
|2006.08.31 15:43
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2284
|0.0000
|1.2244
|2006.09.01 06:56
|1.2311
|0.00
|0.00
|-0.93
|-43.86
|1570634
|2006.08.31 16:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|1.2870
|2006.09.01 07:01
|1.2809
|0.00
|0.00
|-1.40
|-84.00
|1570677
|2006.08.31 16:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9072
|2006.08.31 20:54
|1.9048
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|1570726
|2006.08.31 16:01
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2299
|0.0000
|1.2259
|2006.09.01 06:57
|1.2311
|0.00
|0.00
|-1.87
|-38.99
|1570844
|2006.08.31 16:04
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.9057
|2006.08.31 20:54
|1.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|1571218
|2006.08.31 16:25
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.31
|0.00
|116.91
|2006.09.01 06:52
|117.23
|0.00
|0.00
|-2.39
|27.30
|1571320
|2006.08.31 16:27
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2854
|2006.09.01 07:01
|1.2809
|0.00
|0.00
|-2.80
|-40.00
|1571328
|2006.08.31 16:27
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|1.2278
|2006.09.01 06:56
|1.2311
|0.00
|0.00
|-3.74
|45.49
|1571463
|2006.08.31 16:29
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9006
|0.0000
|1.9046
|2006.08.31 20:54
|1.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1571511
|2006.08.31 16:30
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2797
|0.0000
|1.2837
|2006.09.01 07:01
|1.2809
|0.00
|0.00
|-5.60
|192.00
|1571520
|2006.08.31 16:30
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2335
|0.0000
|1.2295
|2006.09.01 06:56
|1.2311
|0.00
|0.00
|-7.47
|311.92
|1573406
|2006.08.31 20:35
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.48
|0.00
|117.08
|2006.09.01 06:52
|117.23
|0.00
|0.00
|-4.77
|170.60
|1573596
|2006.08.31 20:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|1.9091
|2006.09.01 06:55
|1.9043
|0.00
|0.00
|0.23
|-8.00
|1574368
|2006.08.31 23:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9036
|0.0000
|1.9076
|2006.09.01 06:55
|1.9041
|0.00
|0.00
|0.45
|10.00
|1574703
|2006.09.01 00:20
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9016
|0.0000
|1.9056
|2006.09.01 06:54
|1.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1576680
|2006.09.01 06:50
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.21
|0.00
|0.00
|2006.09.01 06:52
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.65
|1576688
|2006.09.01 06:51
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.21
|0.00
|0.00
|2006.09.01 06:52
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.65
|1576710
|2006.09.01 06:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2307
|0.0000
|1.2267
|2006.09.01 06:58
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|1580294
|2006.09.04 02:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.88
|0.00
|116.58
|2006.09.04 06:31
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|25.73
|1580303
|2006.09.04 02:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9072
|0.0000
|1.9102
|2006.09.05 11:20
|1.8997
|0.00
|0.00
|0.23
|-75.00
|1580337
|2006.09.04 02:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2289
|0.0000
|1.2259
|2006.09.05 17:21
|1.2342
|0.00
|0.00
|-0.47
|-42.94
|1580347
|2006.09.04 02:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|1.2885
|2006.09.05 17:22
|1.2813
|0.00
|0.00
|-0.35
|-42.00
|1581453
|2006.09.04 06:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.56
|0.00
|116.26
|2006.09.04 09:49
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|1582836
|2006.09.04 09:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9057
|0.0000
|1.9087
|2006.09.05 11:20
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.45
|-122.00
|1583484
|2006.09.04 09:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.24
|0.00
|115.94
|2006.09.04 15:16
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|25.88
|1584382
|2006.09.04 10:49
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2305
|0.0000
|1.2275
|2006.09.05 17:21
|1.2342
|0.00
|0.00
|-0.94
|-59.96
|1584540
|2006.09.04 11:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|1.9072
|2006.09.05 11:20
|1.8997
|0.00
|0.00
|0.90
|-180.00
|1586881
|2006.09.04 15:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.93
|0.00
|115.63
|2006.09.05 03:14
|115.79
|0.00
|0.00
|-0.60
|12.09
|1587668
|2006.09.04 17:11
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.09
|0.00
|115.79
|2006.09.05 03:14
|115.79
|0.00
|0.00
|-1.21
|51.82
|1591054
|2006.09.05 02:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|1.2870
|2006.09.05 17:22
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|1591057
|2006.09.05 02:38
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|1.2290
|2006.09.05 17:21
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.30
|1591355
|2006.09.05 03:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.78
|0.00
|115.48
|2006.09.05 09:15
|115.63
|0.00
|0.00
|0.00
|12.97
|1591528
|2006.09.05 04:43
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.93
|0.00
|115.63
|2006.09.05 09:15
|115.63
|0.00
|0.00
|0.00
|51.89
|1592564
|2006.09.05 08:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9026
|0.0000
|1.9056
|2006.09.05 11:20
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|1592752
|2006.09.05 08:51
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|1.9041
|2006.09.05 11:20
|1.8997
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.00
|1593394
|2006.09.05 09:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.62
|0.00
|115.32
|2006.09.06 14:43
|116.53
|0.00
|0.00
|-0.60
|-78.09
|1594035
|2006.09.05 09:34
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2335
|0.0000
|1.2305
|2006.09.05 17:21
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.41
|1594037
|2006.09.05 09:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2855
|2006.09.05 17:21
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1594052
|2006.09.05 09:34
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.9026
|2006.09.05 11:20
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1594632
|2006.09.05 10:00
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.9011
|2006.09.05 11:20
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|1596262
|2006.09.05 11:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.78
|0.00
|115.48
|2006.09.06 14:43
|116.55
|0.00
|0.00
|-1.21
|-132.13
|1596433
|2006.09.05 11:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.8966
|2006.09.05 15:20
|1.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1597206
|2006.09.05 13:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.93
|0.00
|115.63
|2006.09.06 14:43
|116.56
|0.00
|0.00
|-2.41
|-216.20
|1597327
|2006.09.05 14:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2840
|2006.09.05 17:21
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1598054
|2006.09.05 15:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8964
|0.0000
|1.8934
|2006.09.05 16:23
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1598553
|2006.09.05 15:39
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2350
|0.0000
|1.2320
|2006.09.05 17:21
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|103.71
|1598653
|2006.09.05 15:41
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2366
|0.0000
|1.2336
|2006.09.05 17:21
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|622.27
|1599530
|2006.09.05 16:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8931
|0.0000
|1.8901
|2006.09.06 10:34
|1.8914
|0.00
|0.00
|-0.53
|17.00
|1600241
|2006.09.05 16:40
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.09
|0.00
|115.79
|2006.09.06 14:43
|116.57
|0.00
|0.00
|-4.82
|-329.42
|1601502
|2006.09.05 17:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2340
|0.0000
|1.2310
|2006.09.06 13:43
|1.2377
|0.00
|0.00
|-0.47
|-29.89
|1601515
|2006.09.05 17:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2844
|2006.09.06 14:41
|1.2794
|0.00
|0.00
|-0.35
|-20.00
|1603116
|2006.09.05 20:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|1.8916
|2006.09.06 10:33
|1.8916
|0.00
|0.00
|-1.05
|60.00
|1604581
|2006.09.06 02:54
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.25
|0.00
|115.95
|2006.09.06 14:43
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-452.91
|1605408
|2006.09.06 06:12
|sell
|3.20
|usdjpy
|116.40
|0.00
|116.10
|2006.09.06 14:42
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-466.67
|1606961
|2006.09.06 10:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8913
|0.0000
|1.8883
|2006.09.06 12:16
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1607798
|2006.09.06 12:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8879
|0.0000
|1.8849
|2006.09.06 12:35
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1607904
|2006.09.06 12:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8894
|0.0000
|1.8864
|2006.09.06 12:35
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1607931
|2006.09.06 12:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2355
|0.0000
|1.2325
|2006.09.06 13:43
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.94
|1607973
|2006.09.06 12:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8880
|0.0000
|1.8850
|2006.09.06 13:16
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1608348
|2006.09.06 13:15
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2370
|0.0000
|1.2340
|2006.09.06 13:43
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.16
|1608395
|2006.09.06 13:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8846
|0.0000
|1.8816
|2006.09.06 14:32
|1.8816
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1608544
|2006.09.06 13:26
|sell
|6.40
|usdjpy
|116.56
|0.00
|116.26
|2006.09.06 14:42
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-109.80
|1608589
|2006.09.06 13:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2829
|2006.09.06 14:41
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1608630
|2006.09.06 13:28
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2387
|0.0000
|1.2357
|2006.09.06 13:43
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|84.05
|1608846
|2006.09.06 13:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2376
|0.0000
|1.2406
|2006.09.07 09:49
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.67
|-15.38
|1609444
|2006.09.06 14:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2783
|0.0000
|1.2813
|2006.09.06 14:40
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1609506
|2006.09.06 14:31
|sell
|12.80
|usdjpy
|116.72
|0.00
|116.42
|2006.09.06 14:42
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1 757.04
|1609541
|2006.09.06 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8813
|0.0000
|1.8783
|2006.09.06 15:32
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1609665
|2006.09.06 14:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8828
|0.0000
|1.8798
|2006.09.06 15:32
|1.8819
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1609693
|2006.09.06 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|1.2763
|2006.09.06 20:23
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1609713
|2006.09.06 14:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.52
|0.00
|116.22
|2006.09.06 20:00
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.99
|1610277
|2006.09.06 15:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8816
|0.0000
|1.8786
|2006.09.06 20:23
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1610805
|2006.09.06 16:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.67
|0.00
|116.37
|2006.09.06 20:00
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.57
|1612174
|2006.09.06 18:57
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.83
|0.00
|116.53
|2006.09.06 20:00
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|37.70
|1612432
|2006.09.06 20:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.72
|0.00
|116.42
|2006.09.07 10:51
|116.85
|0.00
|0.00
|-1.80
|-11.13
|1612513
|2006.09.06 20:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8832
|0.0000
|1.8802
|2006.09.06 20:23
|1.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1612601
|2006.09.06 20:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2361
|0.0000
|1.2391
|2006.09.07 09:49
|1.2358
|0.00
|0.00
|1.33
|-4.86
|1612699
|2006.09.06 20:14
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8847
|0.0000
|1.8817
|2006.09.06 20:23
|1.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1612703
|2006.09.06 20:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2780
|2006.09.06 20:23
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1612807
|2006.09.06 20:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8833
|0.0000
|1.8863
|2006.09.07 01:03
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.68
|30.00
|1612814
|2006.09.06 20:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2830
|2006.09.07 17:06
|1.2741
|0.00
|0.00
|-1.05
|-59.00
|1612944
|2006.09.06 20:42
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2346
|0.0000
|1.2376
|2006.09.07 09:49
|1.2356
|0.00
|0.00
|2.67
|32.37
|1614229
|2006.09.07 01:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8867
|0.0000
|1.8897
|2006.09.07 03:15
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1614644
|2006.09.07 03:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8852
|0.0000
|1.8882
|2006.09.07 03:15
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1614723
|2006.09.07 03:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8865
|0.0000
|1.8895
|2006.09.07 09:00
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|1615404
|2006.09.07 07:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8880
|2006.09.07 09:00
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1615697
|2006.09.07 08:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8835
|0.0000
|1.8865
|2006.09.07 09:00
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1616252
|2006.09.07 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8852
|0.0000
|1.8882
|2006.09.07 10:36
|1.8831
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|1616557
|2006.09.07 09:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8836
|0.0000
|1.8866
|2006.09.07 10:36
|1.8832
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1616615
|2006.09.07 09:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.87
|0.00
|116.57
|2006.09.07 10:51
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|1616714
|2006.09.07 09:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8819
|0.0000
|1.8849
|2006.09.07 10:35
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1616828
|2006.09.07 09:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2359
|0.0000
|1.2389
|2006.09.07 12:36
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|24.22
|1617196
|2006.09.07 10:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8830
|0.0000
|1.8800
|2006.09.07 12:37
|1.8800
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1617327
|2006.09.07 10:50
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.03
|0.00
|116.73
|2006.09.07 10:51
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|41.06
|1617364
|2006.09.07 10:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.84
|0.00
|117.14
|2006.09.07 10:52
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|1617386
|2006.09.07 10:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.69
|0.00
|116.99
|2006.09.07 10:52
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|15.41
|1617400
|2006.09.07 10:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.78
|0.00
|116.48
|2006.09.07 10:53
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|25.76
|1617447
|2006.09.07 10:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.46
|0.00
|116.16
|2006.09.07 11:14
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|25.83
|1617545
|2006.09.07 10:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2815
|2006.09.07 17:06
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|1618014
|2006.09.07 11:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.14
|0.00
|115.84
|2006.09.07 16:02
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.19
|1618695
|2006.09.07 12:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2800
|2006.09.07 17:06
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|1618863
|2006.09.07 12:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2423
|2006.09.07 13:56
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|24.14
|1618888
|2006.09.07 12:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8797
|0.0000
|1.8767
|2006.09.07 13:56
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1619494
|2006.09.07 13:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8749
|0.0000
|1.8719
|2006.09.07 14:47
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1619519
|2006.09.07 13:56
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2765
|2006.09.07 17:06
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1619566
|2006.09.07 13:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|1.2461
|2006.09.07 15:03
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|24.08
|1619747
|2006.09.07 13:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.29
|0.00
|115.99
|2006.09.07 16:02
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|1620393
|2006.09.07 14:43
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2720
|0.0000
|1.2750
|2006.09.07 17:06
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|1620599
|2006.09.07 14:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8716
|0.0000
|1.8686
|2006.09.07 15:30
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1620954
|2006.09.07 15:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2464
|0.0000
|1.2494
|2006.09.07 15:30
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|1621121
|2006.09.07 15:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|1.2479
|2006.09.07 15:30
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|1621188
|2006.09.07 15:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8731
|0.0000
|1.8701
|2006.09.07 15:29
|1.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1621248
|2006.09.07 15:29
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.45
|0.00
|116.15
|2006.09.07 16:02
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|37.82
|1621253
|2006.09.07 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8718
|0.0000
|1.8688
|2006.09.07 16:38
|1.8738
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1621259
|2006.09.07 15:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2490
|2006.09.07 18:15
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.75
|1621377
|2006.09.07 15:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8733
|0.0000
|1.8703
|2006.09.07 16:38
|1.8737
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1621419
|2006.09.07 15:56
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|1.2475
|2006.09.07 18:15
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.97
|1621511
|2006.09.07 16:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|0.00
|116.63
|2006.09.07 17:12
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|25.72
|1621714
|2006.09.07 16:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8748
|0.0000
|1.8718
|2006.09.07 16:38
|1.8738
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1621762
|2006.09.07 16:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8736
|0.0000
|1.8706
|2006.09.07 17:59
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1621945
|2006.09.07 16:59
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2458
|2006.09.07 18:15
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|1622011
|2006.09.07 17:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2741
|0.0000
|1.2771
|2006.09.07 22:29
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1622044
|2006.09.07 17:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8751
|0.0000
|1.8721
|2006.09.07 17:59
|1.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1622093
|2006.09.07 17:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.66
|0.00
|116.96
|2006.09.07 18:15
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.45
|1622149
|2006.09.07 17:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.50
|0.00
|116.80
|2006.09.07 18:15
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.15
|1622379
|2006.09.07 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8744
|0.0000
|1.8774
|2006.09.07 19:17
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1622394
|2006.09.07 17:59
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.65
|2006.09.07 18:15
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|37.78
|1622422
|2006.09.07 17:59
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2411
|0.0000
|1.2441
|2006.09.07 18:14
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|90.14
|1622668
|2006.09.07 18:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|1.2397
|2006.09.08 04:22
|1.2433
|0.00
|0.00
|-0.46
|-4.83
|1622672
|2006.09.07 18:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.49
|0.00
|116.79
|2006.09.07 20:40
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.87
|1623015
|2006.09.07 19:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8777
|0.0000
|1.8807
|2006.09.07 23:00
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|1623161
|2006.09.07 20:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.33
|0.00
|116.63
|2006.09.07 20:40
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|15.46
|1623291
|2006.09.07 20:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8761
|0.0000
|1.8791
|2006.09.07 23:00
|1.8759
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1623415
|2006.09.07 20:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.44
|0.00
|116.74
|2006.09.08 09:07
|116.24
|0.00
|0.00
|0.26
|-17.21
|1623524
|2006.09.07 20:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8746
|0.0000
|1.8776
|2006.09.07 23:00
|1.8759
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|1623778
|2006.09.07 21:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|1.2756
|2006.09.07 22:29
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1624053
|2006.09.07 22:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2737
|0.0000
|1.2767
|2006.09.08 04:22
|1.2733
|0.00
|0.00
|-0.35
|-4.00
|1624179
|2006.09.07 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8790
|2006.09.08 07:17
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.23
|-8.00
|1624743
|2006.09.08 02:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8744
|0.0000
|1.8774
|2006.09.08 07:17
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1624875
|2006.09.08 02:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2722
|0.0000
|1.2752
|2006.09.08 04:22
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1624911
|2006.09.08 02:57
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2442
|0.0000
|1.2412
|2006.09.08 04:22
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|14.48
|1625172
|2006.09.08 04:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2733
|0.0000
|1.2763
|2006.09.08 09:04
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1625175
|2006.09.08 04:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|1.2401
|2006.09.08 08:43
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|1625290
|2006.09.08 04:54
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.28
|0.00
|116.58
|2006.09.08 09:07
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|1625755
|2006.09.08 07:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8756
|0.0000
|1.8786
|2006.09.08 08:51
|1.8748
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1625850
|2006.09.08 07:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8770
|2006.09.08 08:51
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1625872
|2006.09.08 07:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|1.2748
|2006.09.08 09:04
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1626152
|2006.09.08 08:28
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.13
|0.00
|116.43
|2006.09.08 09:06
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|37.85
|1626171
|2006.09.08 08:29
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2447
|0.0000
|1.2417
|2006.09.08 08:42
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|14.47
|1626264
|2006.09.08 08:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2435
|0.0000
|1.2405
|2006.09.08 09:39
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|1626323
|2006.09.08 08:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8752
|0.0000
|1.8782
|2006.09.08 09:55
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1626417
|2006.09.08 09:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|1.2756
|2006.09.08 09:58
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1626419
|2006.09.08 09:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8737
|0.0000
|1.8767
|2006.09.08 09:55
|1.8731
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1626432
|2006.09.08 09:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.27
|0.00
|116.57
|2006.09.08 13:06
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|12.88
|1626501
|2006.09.08 09:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8721
|0.0000
|1.8751
|2006.09.08 09:55
|1.8733
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1626668
|2006.09.08 09:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2741
|2006.09.08 09:58
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1626855
|2006.09.08 09:36
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|1.2420
|2006.09.08 09:39
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|14.47
|1626959
|2006.09.08 09:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|1.2406
|2006.09.08 13:08
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.84
|1627095
|2006.09.08 09:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8732
|0.0000
|1.8762
|2006.09.08 12:44
|1.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1627143
|2006.09.08 09:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|1.2756
|2006.09.08 10:55
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1627316
|2006.09.08 10:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2741
|2006.09.08 10:55
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1627509
|2006.09.08 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2721
|0.0000
|1.2751
|2006.09.08 13:09
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1627633
|2006.09.08 11:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8717
|0.0000
|1.8747
|2006.09.08 12:44
|1.8713
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1627898
|2006.09.08 12:20
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8701
|0.0000
|1.8731
|2006.09.08 12:44
|1.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1628001
|2006.09.08 12:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8713
|0.0000
|1.8683
|2006.09.08 13:05
|1.8705
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|0.00
|0.00
|-119.89
|7 548.04
|Closed P/L:
|7 428.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|7 428.15
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|32 245.20
|Equity:
|32 245.20
|Free Margin:
|32 245.20
|Details:
|Gross Profit:
|15 697.49
|Gross Loss:
|8 269.34
|Total Net Profit:
|7 428.15
|Profit Factor:
|1.90
|Expected Payoff:
|33.01
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|2 011.00 (7.2%)
|Total Trades:
|225
|Short Positions (won %):
|106 (52.83%)
|Long Positions (won %):
|119 (47.90%)
|Profit Trades (% of total):
|113 (50.22%)
|Loss trades (% of total):
|112 (49.78%)
|Largest
|profit trade:
|2 176.00
|loss trade:
|-552.40
|Average
|profit trade:
|138.92
|loss trade:
|-73.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (1 094.34)
|consecutive losses ($):
|7 (-2 011.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 632.74 (9)
|consecutive loss (count):
|-2 011.00 (7)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2