MoneyTec LLC

Account: 29392 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 September 8, 13:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
15319482006.08.28 03:37sell0.10usdjpy117.160.00116.762006.08.29 06:29116.760.000.00-0.6034.26
15341012006.08.28 09:26sell0.10usdchf1.23400.00001.23002006.08.29 04:011.23320.000.00-0.476.49
15341762006.08.28 09:29buy0.10eurusd1.28150.00001.28552006.08.29 05:161.28210.000.00-0.356.00
15361012006.08.28 14:16buy0.20eurusd1.28000.00001.28402006.08.29 05:161.28230.000.00-0.7046.00
15365602006.08.28 15:48buy0.10gbpusd1.89750.00001.90152006.08.29 02:481.89670.000.000.23-8.00
15373212006.08.28 17:09sell0.20usdchf1.23560.00001.23162006.08.29 04:011.23310.000.00-0.9340.55
15375372006.08.28 17:29buy0.40eurusd1.27830.00001.28232006.08.29 05:161.28230.000.00-1.40160.00
15379832006.08.28 19:18buy0.20gbpusd1.89600.00001.90002006.08.29 02:481.89660.000.000.4512.00
15386882006.08.28 22:22buy0.40gbpusd1.89440.00001.89842006.08.29 02:481.89670.000.000.9092.00
15387662006.08.28 22:31buy0.80gbpusd1.89290.00001.89692006.08.29 02:481.89690.000.001.80320.00
15389972006.08.28 22:52sell0.40usdchf1.23710.00001.23312006.08.29 04:011.23310.000.00-1.86129.75
15405992006.08.29 02:48buy0.10gbpusd1.89700.00001.90102006.08.29 09:581.90100.000.000.0040.00
15409902006.08.29 04:01sell0.10usdchf1.23280.00001.22882006.08.29 20:051.23340.000.000.00-4.86
15413292006.08.29 05:17buy0.10eurusd1.28250.00001.28652006.08.29 20:091.28000.000.000.00-25.00
15417602006.08.29 06:29sell0.10usdjpy116.740.00116.342006.08.31 14:55117.010.000.00-2.39-23.07
15426112006.08.29 08:06sell0.20usdjpy116.890.00116.492006.08.31 14:55116.940.000.00-4.78-8.55
15437582006.08.29 09:58buy0.10gbpusd1.90130.00001.90532006.08.29 19:171.89220.000.000.00-91.00
15445212006.08.29 11:01buy0.20gbpusd1.89980.00001.90382006.08.29 19:171.89200.000.000.00-156.00
15451142006.08.29 11:55buy0.20eurusd1.28090.00001.28492006.08.29 20:091.28020.000.000.00-14.00
15466742006.08.29 14:57buy0.40gbpusd1.89820.00001.90222006.08.29 19:161.89190.000.000.00-252.00
15471692006.08.29 15:40buy0.40eurusd1.27930.00001.28332006.08.29 20:091.28030.000.000.0040.00
15475322006.08.29 16:08buy0.80gbpusd1.89670.00001.90072006.08.29 19:161.89200.000.000.00-376.00
15477372006.08.29 16:19sell0.20usdchf1.23430.00001.23032006.08.29 20:051.23360.000.000.0011.35
15477912006.08.29 16:21buy0.80eurusd1.27760.00001.28162006.08.29 20:091.28020.000.000.00208.00
15478272006.08.29 16:22buy1.60gbpusd1.89520.00001.89922006.08.29 19:161.89190.000.000.00-528.00
15478642006.08.29 16:22sell0.40usdchf1.23580.00001.23182006.08.29 20:051.23350.000.000.0074.58
15479842006.08.29 16:26buy1.60eurusd1.27610.00001.28012006.08.29 20:091.28010.000.000.00640.00
15483472006.08.29 16:48buy3.20gbpusd1.89370.00001.89772006.08.29 19:161.89200.000.000.00-544.00
15484012006.08.29 16:50sell0.80usdchf1.23740.00001.23342006.08.29 20:051.23340.000.000.00259.45
15484632006.08.29 16:52buy6.40gbpusd1.89200.00001.89602006.08.29 19:151.89190.000.000.00-64.00
15489252006.08.29 17:45buy12.80gbpusd1.89030.00001.89432006.08.29 19:151.89200.000.000.002 176.00
15494182006.08.29 19:17sell0.10gbpusd1.89200.00001.88802006.08.30 09:061.90130.000.00-0.53-93.00
15498452006.08.29 20:02sell0.20gbpusd1.89350.00001.88952006.08.30 09:061.90070.000.00-1.05-144.00
15498922006.08.29 20:05sell0.10usdchf1.23330.00001.22932006.08.29 20:311.22930.000.000.0032.54
15499152006.08.29 20:05sell0.40gbpusd1.89500.00001.89102006.08.30 09:061.90080.000.00-2.10-232.00
15500222006.08.29 20:10buy0.10eurusd1.28040.00001.28442006.08.30 02:311.28440.000.00-0.3540.00
15501362006.08.29 20:16sell0.80gbpusd1.89650.00001.89252006.08.30 09:061.90110.000.00-4.20-368.00
15502832006.08.29 20:30sell1.60gbpusd1.89810.00001.89412006.08.30 09:061.90150.000.00-8.40-544.00
15503062006.08.29 20:31sell0.10usdchf1.22900.00001.22502006.08.31 09:211.22670.000.00-1.8818.75
15503812006.08.29 20:37sell3.20gbpusd1.89960.00001.89562006.08.30 09:061.90070.000.00-16.80-352.00
15523052006.08.30 02:31buy0.10eurusd1.28470.00001.28872006.08.31 09:241.28560.000.00-1.059.00
15528802006.08.30 03:46buy0.20eurusd1.28320.00001.28722006.08.31 09:241.28540.000.00-2.1044.00
15553432006.08.30 08:56sell6.40gbpusd1.90110.00001.89712006.08.30 09:061.90100.000.000.0064.00
15554552006.08.30 09:02sell12.80gbpusd1.90260.00001.89862006.08.30 09:061.90110.000.000.001 920.00
15555102006.08.30 09:06buy0.10gbpusd1.90090.00001.90492006.08.30 15:131.90490.000.000.0040.00
15557292006.08.30 09:18sell0.40usdjpy117.050.00116.652006.08.31 14:55117.010.000.00-7.1713.67
15585352006.08.30 13:04sell0.20usdchf1.23060.00001.22662006.08.31 09:211.22660.000.00-2.8165.22
15585742006.08.30 13:06buy0.40eurusd1.28160.00001.28562006.08.31 09:241.28560.000.00-4.20160.00
15599272006.08.30 15:13buy0.10gbpusd1.90530.00001.90932006.08.31 09:241.90780.000.000.6825.00
15601952006.08.30 15:40buy0.20gbpusd1.90380.00001.90782006.08.31 09:241.90780.000.001.3580.00
15613672006.08.30 18:38sell0.80usdjpy117.200.00116.802006.08.31 14:55117.020.000.00-14.33123.06
15646642006.08.31 05:26sell1.60usdjpy117.370.00116.972006.08.31 14:55116.970.000.000.00547.15
15663692006.08.31 09:21sell0.10usdchf1.22680.00001.22282006.09.01 06:571.23110.000.00-0.47-34.93
15664492006.08.31 09:24buy0.10gbpusd1.90790.00001.91192006.08.31 20:551.90470.000.000.00-32.00
15664532006.08.31 09:24buy0.10eurusd1.28610.00001.29012006.09.01 07:011.28060.000.00-0.35-55.00
15671332006.08.31 10:35buy0.20eurusd1.28450.00001.28852006.09.01 07:011.28070.000.00-0.70-76.00
15673462006.08.31 11:01buy0.20gbpusd1.90630.00001.91032006.08.31 20:541.90480.000.000.00-30.00
15692912006.08.31 14:55sell0.10usdjpy117.000.00116.602006.09.01 06:52117.230.000.00-0.60-19.62
15700692006.08.31 15:43buy0.40gbpusd1.90480.00001.90882006.08.31 20:541.90470.000.000.00-4.00
15700922006.08.31 15:43sell0.20usdjpy117.160.00116.762006.09.01 06:52117.220.000.00-1.19-10.24
15701082006.08.31 15:43sell0.20usdchf1.22840.00001.22442006.09.01 06:561.23110.000.00-0.93-43.86
15706342006.08.31 16:01buy0.40eurusd1.28300.00001.28702006.09.01 07:011.28090.000.00-1.40-84.00
15706772006.08.31 16:01buy0.80gbpusd1.90320.00001.90722006.08.31 20:541.90480.000.000.00128.00
15707262006.08.31 16:01sell0.40usdchf1.22990.00001.22592006.09.01 06:571.23110.000.00-1.87-38.99
15708442006.08.31 16:04buy1.60gbpusd1.90220.00001.90572006.08.31 20:541.90470.000.000.00400.00
15712182006.08.31 16:25sell0.40usdjpy117.310.00116.912006.09.01 06:52117.230.000.00-2.3927.30
15713202006.08.31 16:27buy0.80eurusd1.28140.00001.28542006.09.01 07:011.28090.000.00-2.80-40.00
15713282006.08.31 16:27sell0.80usdchf1.23180.00001.22782006.09.01 06:561.23110.000.00-3.7445.49
15714632006.08.31 16:29buy3.20gbpusd1.90060.00001.90462006.08.31 20:541.90460.000.000.001 280.00
15715112006.08.31 16:30buy1.60eurusd1.27970.00001.28372006.09.01 07:011.28090.000.00-5.60192.00
15715202006.08.31 16:30sell1.60usdchf1.23350.00001.22952006.09.01 06:561.23110.000.00-7.47311.92
15734062006.08.31 20:35sell0.80usdjpy117.480.00117.082006.09.01 06:52117.230.000.00-4.77170.60
15735962006.08.31 20:55buy0.10gbpusd1.90510.00001.90912006.09.01 06:551.90430.000.000.23-8.00
15743682006.08.31 23:36buy0.20gbpusd1.90360.00001.90762006.09.01 06:551.90410.000.000.4510.00
15747032006.09.01 00:20buy0.40gbpusd1.90160.00001.90562006.09.01 06:541.90410.000.000.00100.00
15766802006.09.01 06:50sell0.80usdjpy117.210.000.002006.09.01 06:52117.230.000.000.00-13.65
15766882006.09.01 06:51sell0.80usdjpy117.210.000.002006.09.01 06:52117.230.000.000.00-13.65
15767102006.09.01 06:58sell0.10usdchf1.23070.00001.22672006.09.01 06:581.23110.000.000.00-3.25
15802942006.09.04 02:28sell0.10usdjpy116.880.00116.582006.09.04 06:31116.580.000.000.0025.73
15803032006.09.04 02:28buy0.10gbpusd1.90720.00001.91022006.09.05 11:201.89970.000.000.23-75.00
15803372006.09.04 02:28sell0.10usdchf1.22890.00001.22592006.09.05 17:211.23420.000.00-0.47-42.94
15803472006.09.04 02:28buy0.10eurusd1.28550.00001.28852006.09.05 17:221.28130.000.00-0.35-42.00
15814532006.09.04 06:31sell0.10usdjpy116.560.00116.262006.09.04 09:49116.260.000.000.0025.80
15828362006.09.04 09:00buy0.20gbpusd1.90570.00001.90872006.09.05 11:201.89960.000.000.45-122.00
15834842006.09.04 09:49sell0.10usdjpy116.240.00115.942006.09.04 15:16115.940.000.000.0025.88
15843822006.09.04 10:49sell0.20usdchf1.23050.00001.22752006.09.05 17:211.23420.000.00-0.94-59.96
15845402006.09.04 11:00buy0.40gbpusd1.90420.00001.90722006.09.05 11:201.89970.000.000.90-180.00
15868812006.09.04 15:16sell0.10usdjpy115.930.00115.632006.09.05 03:14115.790.000.00-0.6012.09
15876682006.09.04 17:11sell0.20usdjpy116.090.00115.792006.09.05 03:14115.790.000.00-1.2151.82
15910542006.09.05 02:38buy0.20eurusd1.28400.00001.28702006.09.05 17:221.28120.000.000.00-56.00
15910572006.09.05 02:38sell0.40usdchf1.23200.00001.22902006.09.05 17:211.23420.000.000.00-71.30
15913552006.09.05 03:14sell0.10usdjpy115.780.00115.482006.09.05 09:15115.630.000.000.0012.97
15915282006.09.05 04:43sell0.20usdjpy115.930.00115.632006.09.05 09:15115.630.000.000.0051.89
15925642006.09.05 08:37buy0.80gbpusd1.90260.00001.90562006.09.05 11:201.89960.000.000.00-240.00
15927522006.09.05 08:51buy1.60gbpusd1.90110.00001.90412006.09.05 11:201.89970.000.000.00-224.00
15933942006.09.05 09:15sell0.10usdjpy115.620.00115.322006.09.06 14:43116.530.000.00-0.60-78.09
15940352006.09.05 09:34sell0.80usdchf1.23350.00001.23052006.09.05 17:211.23400.000.000.00-32.41
15940372006.09.05 09:34buy0.40eurusd1.28250.00001.28552006.09.05 17:211.28150.000.000.00-40.00
15940522006.09.05 09:34buy3.20gbpusd1.89960.00001.90262006.09.05 11:201.89960.000.000.000.00
15946322006.09.05 10:00buy6.40gbpusd1.89810.00001.90112006.09.05 11:201.89960.000.000.00960.00
15962622006.09.05 11:15sell0.20usdjpy115.780.00115.482006.09.06 14:43116.550.000.00-1.21-132.13
15964332006.09.05 11:20sell0.10gbpusd1.89960.00001.89662006.09.05 15:201.89660.000.000.0030.00
15972062006.09.05 13:59sell0.40usdjpy115.930.00115.632006.09.06 14:43116.560.000.00-2.41-216.20
15973272006.09.05 14:00buy0.80eurusd1.28100.00001.28402006.09.05 17:211.28130.000.000.0024.00
15980542006.09.05 15:20sell0.10gbpusd1.89640.00001.89342006.09.05 16:231.89340.000.000.0030.00
15985532006.09.05 15:39sell1.60usdchf1.23500.00001.23202006.09.05 17:211.23420.000.000.00103.71
15986532006.09.05 15:41sell3.20usdchf1.23660.00001.23362006.09.05 17:211.23420.000.000.00622.27
15995302006.09.05 16:23sell0.10gbpusd1.89310.00001.89012006.09.06 10:341.89140.000.00-0.5317.00
16002412006.09.05 16:40sell0.80usdjpy116.090.00115.792006.09.06 14:43116.570.000.00-4.82-329.42
16015022006.09.05 17:21sell0.10usdchf1.23400.00001.23102006.09.06 13:431.23770.000.00-0.47-29.89
16015152006.09.05 17:22buy0.10eurusd1.28140.00001.28442006.09.06 14:411.27940.000.00-0.35-20.00
16031162006.09.05 20:58sell0.20gbpusd1.89460.00001.89162006.09.06 10:331.89160.000.00-1.0560.00
16045812006.09.06 02:54sell1.60usdjpy116.250.00115.952006.09.06 14:43116.580.000.000.00-452.91
16054082006.09.06 06:12sell3.20usdjpy116.400.00116.102006.09.06 14:42116.570.000.000.00-466.67
16069612006.09.06 10:34sell0.10gbpusd1.89130.00001.88832006.09.06 12:161.88830.000.000.0030.00
16077982006.09.06 12:16sell0.10gbpusd1.88790.00001.88492006.09.06 12:351.88840.000.000.00-5.00
16079042006.09.06 12:26sell0.20gbpusd1.88940.00001.88642006.09.06 12:351.88850.000.000.0018.00
16079312006.09.06 12:30sell0.20usdchf1.23550.00001.23252006.09.06 13:431.23760.000.000.00-33.94
16079732006.09.06 12:36sell0.10gbpusd1.88800.00001.88502006.09.06 13:161.88500.000.000.0030.00
16083482006.09.06 13:15sell0.40usdchf1.23700.00001.23402006.09.06 13:431.23750.000.000.00-16.16
16083952006.09.06 13:16sell0.10gbpusd1.88460.00001.88162006.09.06 14:321.88160.000.000.0030.00
16085442006.09.06 13:26sell6.40usdjpy116.560.00116.262006.09.06 14:42116.580.000.000.00-109.80
16085892006.09.06 13:27buy0.20eurusd1.27990.00001.28292006.09.06 14:411.27930.000.000.00-12.00
16086302006.09.06 13:28sell0.80usdchf1.23870.00001.23572006.09.06 13:431.23740.000.000.0084.05
16088462006.09.06 13:43buy0.10usdchf1.23760.00001.24062006.09.07 09:491.23570.000.000.67-15.38
16094442006.09.06 14:30buy0.40eurusd1.27830.00001.28132006.09.06 14:401.27940.000.000.0044.00
16095062006.09.06 14:31sell12.80usdjpy116.720.00116.422006.09.06 14:42116.560.000.000.001 757.04
16095412006.09.06 14:32sell0.10gbpusd1.88130.00001.87832006.09.06 15:321.88210.000.000.00-8.00
16096652006.09.06 14:40sell0.20gbpusd1.88280.00001.87982006.09.06 15:321.88190.000.000.0018.00
16096932006.09.06 14:41sell0.10eurusd1.27930.00001.27632006.09.06 20:231.27990.000.000.00-6.00
16097132006.09.06 14:43sell0.10usdjpy116.520.00116.222006.09.06 20:00116.730.000.000.00-17.99
16102772006.09.06 15:32sell0.10gbpusd1.88160.00001.87862006.09.06 20:231.88340.000.000.00-18.00
16108052006.09.06 16:00sell0.20usdjpy116.670.00116.372006.09.06 20:00116.720.000.000.00-8.57
16121742006.09.06 18:57sell0.40usdjpy116.830.00116.532006.09.06 20:00116.720.000.000.0037.70
16124322006.09.06 20:00sell0.10usdjpy116.720.00116.422006.09.07 10:51116.850.000.00-1.80-11.13
16125132006.09.06 20:03sell0.20gbpusd1.88320.00001.88022006.09.06 20:231.88350.000.000.00-6.00
16126012006.09.06 20:12buy0.20usdchf1.23610.00001.23912006.09.07 09:491.23580.000.001.33-4.86
16126992006.09.06 20:14sell0.40gbpusd1.88470.00001.88172006.09.06 20:231.88360.000.000.0044.00
16127032006.09.06 20:14sell0.20eurusd1.28100.00001.27802006.09.06 20:231.28000.000.000.0020.00
16128072006.09.06 20:23buy0.10gbpusd1.88330.00001.88632006.09.07 01:031.88630.000.000.6830.00
16128142006.09.06 20:23buy0.10eurusd1.28000.00001.28302006.09.07 17:061.27410.000.00-1.05-59.00
16129442006.09.06 20:42buy0.40usdchf1.23460.00001.23762006.09.07 09:491.23560.000.002.6732.37
16142292006.09.07 01:03buy0.10gbpusd1.88670.00001.88972006.09.07 03:151.88610.000.000.00-6.00
16146442006.09.07 03:03buy0.20gbpusd1.88520.00001.88822006.09.07 03:151.88610.000.000.0018.00
16147232006.09.07 03:16buy0.10gbpusd1.88650.00001.88952006.09.07 09:001.88500.000.000.00-15.00
16154042006.09.07 07:28buy0.20gbpusd1.88500.00001.88802006.09.07 09:001.88490.000.000.00-2.00
16156972006.09.07 08:01buy0.40gbpusd1.88350.00001.88652006.09.07 09:001.88470.000.000.0048.00
16162522006.09.07 09:00buy0.10gbpusd1.88520.00001.88822006.09.07 10:361.88310.000.000.00-21.00
16165572006.09.07 09:38buy0.20gbpusd1.88360.00001.88662006.09.07 10:361.88320.000.000.00-8.00
16166152006.09.07 09:40sell0.20usdjpy116.870.00116.572006.09.07 10:51116.880.000.000.00-1.71
16167142006.09.07 09:46buy0.40gbpusd1.88190.00001.88492006.09.07 10:351.88300.000.000.0044.00
16168282006.09.07 09:49buy0.10usdchf1.23590.00001.23892006.09.07 12:361.23890.000.000.0024.22
16171962006.09.07 10:36sell0.10gbpusd1.88300.00001.88002006.09.07 12:371.88000.000.000.0030.00
16173272006.09.07 10:50sell0.40usdjpy117.030.00116.732006.09.07 10:51116.910.000.000.0041.06
16173642006.09.07 10:51buy0.10usdjpy116.840.00117.142006.09.07 10:52116.790.000.000.00-4.28
16173862006.09.07 10:52buy0.20usdjpy116.690.00116.992006.09.07 10:52116.780.000.000.0015.41
16174002006.09.07 10:52sell0.10usdjpy116.780.00116.482006.09.07 10:53116.480.000.000.0025.76
16174472006.09.07 10:53sell0.10usdjpy116.460.00116.162006.09.07 11:14116.160.000.000.0025.83
16175452006.09.07 10:55buy0.20eurusd1.27850.00001.28152006.09.07 17:061.27390.000.000.00-92.00
16180142006.09.07 11:14sell0.10usdjpy116.140.00115.842006.09.07 16:02116.340.000.000.00-17.19
16186952006.09.07 12:33buy0.40eurusd1.27700.00001.28002006.09.07 17:061.27370.000.000.00-132.00
16188632006.09.07 12:37buy0.10usdchf1.23930.00001.24232006.09.07 13:561.24230.000.000.0024.14
16188882006.09.07 12:37sell0.10gbpusd1.87970.00001.87672006.09.07 13:561.87670.000.000.0030.00
16194942006.09.07 13:56sell0.10gbpusd1.87490.00001.87192006.09.07 14:471.87190.000.000.0030.00
16195192006.09.07 13:56buy0.80eurusd1.27350.00001.27652006.09.07 17:061.27360.000.000.008.00
16195662006.09.07 13:56buy0.10usdchf1.24310.00001.24612006.09.07 15:031.24610.000.000.0024.08
16197472006.09.07 13:59sell0.20usdjpy116.290.00115.992006.09.07 16:02116.330.000.000.00-6.88
16203932006.09.07 14:43buy1.60eurusd1.27200.00001.27502006.09.07 17:061.27380.000.000.00288.00
16205992006.09.07 14:47sell0.10gbpusd1.87160.00001.86862006.09.07 15:301.87220.000.000.00-6.00
16209542006.09.07 15:03buy0.10usdchf1.24640.00001.24942006.09.07 15:301.24580.000.000.00-4.82
16211212006.09.07 15:20buy0.20usdchf1.24490.00001.24792006.09.07 15:301.24590.000.000.0016.05
16211882006.09.07 15:27sell0.20gbpusd1.87310.00001.87012006.09.07 15:291.87210.000.000.0020.00
16212482006.09.07 15:29sell0.40usdjpy116.450.00116.152006.09.07 16:02116.340.000.000.0037.82
16212532006.09.07 15:30sell0.10gbpusd1.87180.00001.86882006.09.07 16:381.87380.000.000.00-20.00
16212592006.09.07 15:30buy0.10usdchf1.24600.00001.24902006.09.07 18:151.24280.000.000.00-25.75
16213772006.09.07 15:48sell0.20gbpusd1.87330.00001.87032006.09.07 16:381.87370.000.000.00-8.00
16214192006.09.07 15:56buy0.20usdchf1.24450.00001.24752006.09.07 18:151.24270.000.000.00-28.97
16215112006.09.07 16:02buy0.10usdjpy116.330.00116.632006.09.07 17:12116.630.000.000.0025.72
16217142006.09.07 16:29sell0.40gbpusd1.87480.00001.87182006.09.07 16:381.87380.000.000.0040.00
16217622006.09.07 16:38sell0.10gbpusd1.87360.00001.87062006.09.07 17:591.87430.000.000.00-7.00
16219452006.09.07 16:59buy0.40usdchf1.24280.00001.24582006.09.07 18:151.24270.000.000.00-3.22
16220112006.09.07 17:06buy0.10eurusd1.27410.00001.27712006.09.07 22:291.27340.000.000.00-7.00
16220442006.09.07 17:08sell0.20gbpusd1.87510.00001.87212006.09.07 17:591.87420.000.000.0018.00
16220932006.09.07 17:12buy0.10usdjpy116.660.00116.962006.09.07 18:15116.480.000.000.00-15.45
16221492006.09.07 17:19buy0.20usdjpy116.500.00116.802006.09.07 18:15116.470.000.000.00-5.15
16223792006.09.07 17:59buy0.10gbpusd1.87440.00001.87742006.09.07 19:171.87740.000.000.0030.00
16223942006.09.07 17:59buy0.40usdjpy116.350.00116.652006.09.07 18:15116.460.000.000.0037.78
16224222006.09.07 17:59buy0.80usdchf1.24110.00001.24412006.09.07 18:141.24250.000.000.0090.14
16226682006.09.07 18:15sell0.10usdchf1.24270.00001.23972006.09.08 04:221.24330.000.00-0.46-4.83
16226722006.09.07 18:15buy0.10usdjpy116.490.00116.792006.09.07 20:40116.410.000.000.00-6.87
16230152006.09.07 19:17buy0.10gbpusd1.87770.00001.88072006.09.07 23:001.87580.000.000.00-19.00
16231612006.09.07 20:00buy0.20usdjpy116.330.00116.632006.09.07 20:40116.420.000.000.0015.46
16232912006.09.07 20:15buy0.20gbpusd1.87610.00001.87912006.09.07 23:001.87590.000.000.00-4.00
16234152006.09.07 20:40buy0.10usdjpy116.440.00116.742006.09.08 09:07116.240.000.000.26-17.21
16235242006.09.07 20:46buy0.40gbpusd1.87460.00001.87762006.09.07 23:001.87590.000.000.0052.00
16237782006.09.07 21:09buy0.20eurusd1.27260.00001.27562006.09.07 22:291.27350.000.000.0018.00
16240532006.09.07 22:29buy0.10eurusd1.27370.00001.27672006.09.08 04:221.27330.000.00-0.35-4.00
16241792006.09.07 23:00buy0.10gbpusd1.87600.00001.87902006.09.08 07:171.87520.000.000.23-8.00
16247432006.09.08 02:08buy0.20gbpusd1.87440.00001.87742006.09.08 07:171.87530.000.000.0018.00
16248752006.09.08 02:48buy0.20eurusd1.27220.00001.27522006.09.08 04:221.27320.000.000.0020.00
16249112006.09.08 02:57sell0.20usdchf1.24420.00001.24122006.09.08 04:221.24330.000.000.0014.48
16251722006.09.08 04:22buy0.10eurusd1.27330.00001.27632006.09.08 09:041.27260.000.000.00-7.00
16251752006.09.08 04:22sell0.10usdchf1.24310.00001.24012006.09.08 08:431.24370.000.000.00-4.82
16252902006.09.08 04:54buy0.20usdjpy116.280.00116.582006.09.08 09:07116.230.000.000.00-8.60
16257552006.09.08 07:18buy0.10gbpusd1.87560.00001.87862006.09.08 08:511.87480.000.000.00-8.00
16258502006.09.08 07:39buy0.20gbpusd1.87400.00001.87702006.09.08 08:511.87490.000.000.0018.00
16258722006.09.08 07:42buy0.20eurusd1.27180.00001.27482006.09.08 09:041.27280.000.000.0020.00
16261522006.09.08 08:28buy0.40usdjpy116.130.00116.432006.09.08 09:06116.240.000.000.0037.85
16261712006.09.08 08:29sell0.20usdchf1.24470.00001.24172006.09.08 08:421.24380.000.000.0014.47
16262642006.09.08 08:43sell0.10usdchf1.24350.00001.24052006.09.08 09:391.24400.000.000.00-4.02
16263232006.09.08 08:52buy0.10gbpusd1.87520.00001.87822006.09.08 09:551.87300.000.000.00-22.00
16264172006.09.08 09:05buy0.10eurusd1.27260.00001.27562006.09.08 09:581.27220.000.000.00-4.00
16264192006.09.08 09:06buy0.20gbpusd1.87370.00001.87672006.09.08 09:551.87310.000.000.00-12.00
16264322006.09.08 09:07buy0.10usdjpy116.270.00116.572006.09.08 13:06116.420.000.000.0012.88
16265012006.09.08 09:16buy0.40gbpusd1.87210.00001.87512006.09.08 09:551.87330.000.000.0048.00
16266682006.09.08 09:24buy0.20eurusd1.27110.00001.27412006.09.08 09:581.27200.000.000.0018.00
16268552006.09.08 09:36sell0.20usdchf1.24500.00001.24202006.09.08 09:391.24410.000.000.0014.47
16269592006.09.08 09:39sell0.10usdchf1.24360.00001.24062006.09.08 13:081.24470.000.000.00-8.84
16270952006.09.08 09:55buy0.10gbpusd1.87320.00001.87622006.09.08 12:441.87120.000.000.00-20.00
16271432006.09.08 09:59buy0.10eurusd1.27260.00001.27562006.09.08 10:551.27200.000.000.00-6.00
16273162006.09.08 10:07buy0.20eurusd1.27110.00001.27412006.09.08 10:551.27200.000.000.0018.00
16275092006.09.08 10:55buy0.10eurusd1.27210.00001.27512006.09.08 13:091.27050.000.000.00-16.00
16276332006.09.08 11:17buy0.20gbpusd1.87170.00001.87472006.09.08 12:441.87130.000.000.00-8.00
16278982006.09.08 12:20buy0.40gbpusd1.87010.00001.87312006.09.08 12:441.87120.000.000.0044.00
16280012006.09.08 12:44sell0.10gbpusd1.87130.00001.86832006.09.08 13:051.87050.000.000.008.00
  0.00 0.00 -119.89 7 548.04
Closed P/L: 7 428.15
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 428.15 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 32 245.20 Equity: 32 245.20 Free Margin: 32 245.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 15 697.49 Gross Loss: 8 269.34 Total Net Profit: 7 428.15
Profit Factor: 1.90 Expected Payoff: 33.01  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 2 011.00 (7.2%)  
 
Total Trades: 225 Short Positions (won %): 106 (52.83%) Long Positions (won %): 119 (47.90%)
Profit Trades (% of total): 113 (50.22%) Loss trades (% of total): 112 (49.78%)
Largest profit trade: 2 176.00 loss trade: -552.40
Average profit trade: 138.92 loss trade: -73.83
Maximum consecutive wins ($): 11 (1 094.34) consecutive losses ($): 7 (-2 011.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 632.74 (9) consecutive loss (count): -2 011.00 (7)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2