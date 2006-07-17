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|Details:
|Gross Profit:
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|Gross Loss:
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|Total Net Profit:
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|Profit Factor:
|1.28
|Expected Payoff:
|96.53
|Absolute Drawdown:
|4 431.35
|Maximal Drawdown:
|4 431.35 (17.73%)
|Relative Drawdown:
|17.73% (4 431.35)
|Total Trades:
|25
|Short Positions (won %):
|16 (56.25%)
|Long Positions (won %):
|9 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|15 (60.00%)
|Loss trades (% of total):
|10 (40.00%)
|Largest
|profit trade:
|4 276.76
|loss trade:
|-2 008.40
|Average
|profit trade:
|731.39
|loss trade:
|-855.75
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (1 946.08)
|consecutive losses ($):
|2 (-2 415.25)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 078.16 (2)
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|-2 415.25 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
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|2