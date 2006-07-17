Alpari Ltd

Account: 252208 Name: portfolio1 Currency: USD 2006 August 16, 15:31
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Closed P/L: 2 413.28
Open Trades:
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Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 413.28 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 27 413.28 Equity: 27 413.28 Free Margin: 27 413.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 10 970.80 Gross Loss: 8 557.52 Total Net Profit: 2 413.28
Profit Factor: 1.28 Expected Payoff: 96.53  
Absolute Drawdown: 4 431.35 Maximal Drawdown: 4 431.35 (17.73%) Relative Drawdown: 17.73% (4 431.35)
 
Total Trades: 25 Short Positions (won %): 16 (56.25%) Long Positions (won %): 9 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 15 (60.00%) Loss trades (% of total): 10 (40.00%)
Largest profit trade: 4 276.76 loss trade: -2 008.40
Average profit trade: 731.39 loss trade: -855.75
Maximum consecutive wins ($): 4 (1 946.08) consecutive losses ($): 2 (-2 415.25)
Maximal consecutive profit (count): 5 078.16 (2) consecutive loss (count): -2 415.25 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2