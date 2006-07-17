Alpari Ltd

Account: 252208 Name: portfolio1 Currency: USD 2006 August 16, 15:31

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

6335407 balance Deposit 25 000.00

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6405234 sell stop 1.00 gbpusd 1.8446 1.8546 1.8406 1.8547 cancelled

6410651 sell stop 1.00 eurusd 1.2618 1.2688 1.2578 1.2673 cancelled

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6454440 buy stop 1.00 usdjpy 117.06 116.56 117.46 116.88 cancelled

6474673 sell 1.00 eurusd 1.2657 1.2727 1.2617 1.2617 0.00 0.00 0.00 400.00

6498674 sell 1.00 usdjpy 116.41 116.91 116.01 116.01 0.00 0.00 -42.78 344.80

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6587203 sell 1.00 eurusd 1.2721 1.2791 1.2681 1.2791 0.00 0.00 0.00 -700.00

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6594268 sell 1.00 audusd 0.7631 0.7731 0.7591 0.7591 0.00 0.00 -11.20 800.00

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6660285 buy 1.00 gbpusd 1.8745 1.8645 1.8785 1.8785 0.00 0.00 0.00 280.00

6671371 sell 1.00 usdjpy 114.89 115.39 114.49 115.39 0.00 0.00 0.00 -433.31

6677750 buy 1.00 audusd 0.7627 0.7527 0.7667 0.7667 0.00 0.00 0.00 800.00

6690633 sell 1.00 gbpusd 1.8901 1.9001 1.8861 1.9001 0.00 0.00 0.00 -700.00

6702036 sell stop 1.00 eurusd 1.2828 1.2898 1.2788 1.2868 cancelled

6704033 buy 1.00 usdjpy 114.38 113.88 114.78 114.78 0.00 0.00 13.02 348.49

6712318 buy stop 1.00 usdchf 1.2284 1.2184 1.2324 1.2270 cancelled

6723590 sell stop 1.00 gbpusd 1.8901 1.9001 1.8861 1.9057 cancelled

6732358 sell 1.00 eurusd 1.2828 1.2898 1.2788 1.2788 0.00 0.00 15.40 400.00

6734129 sell 1.00 usdjpy 114.90 115.40 114.50 115.40 0.00 0.00 -14.32 -433.28

6773082 buy 1.00 audusd 0.7630 0.7530 0.7670 0.7670 0.00 0.00 4.20 800.00

6777617 sell 1.00 usdchf 1.2292 1.2392 1.2252 1.2252 0.00 0.00 0.00 326.48

6802541 sell 1.00 eurusd 1.2846 1.2916 1.2806 1.2806 0.00 0.00 0.00 400.00

6804496 sell 1.00 usdjpy 114.68 115.18 114.28 115.18 0.00 0.00 0.00 -434.10

6839392 sell stop 1.00 audusd 0.7616 0.7716 0.7576 0.7660 cancelled

6857437 buy 1.00 eurusd 1.2768 1.2698 1.2808 1.2698 0.00 0.00 -20.40 -700.00

6859229 sell stop 1.00 usdjpy 115.59 116.09 115.19 116.43 cancelled

6866750 sell stop 1.00 usdchf 1.2363 1.2463 1.2323 1.2416 cancelled

6883277 sell stop 1.00 usdjpy 115.59 116.09 115.19 116.00 cancelled

6888377 buy 1.00 audusd 0.7649 0.7549 0.7689 0.7689 0.00 0.00 1.40 800.00

6905404 buy 6.20 eurusd 1.2793 0.0000 0.0000 1.2863 0.00 0.00 -63.24 4 340.00

0.00 0.00 -101.63 2 514.91

Closed P/L: 2 413.28

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

6906743 sell stop 1.00 eurusd 1.2747 1.2817 1.2707 1.2858 sell

6908275 sell stop 1.00 usdjpy 115.48 115.98 115.08 115.66 sell

Summary:

Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 2 413.28 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 27 413.28 Equity: 27 413.28 Free Margin: 27 413.28

Details:

Gross Profit: 10 970.80 Gross Loss: 8 557.52 Total Net Profit: 2 413.28

Profit Factor: 1.28 Expected Payoff: 96.53

Absolute Drawdown: 4 431.35 Maximal Drawdown: 4 431.35 (17.73%) Relative Drawdown: 17.73% (4 431.35)

Total Trades: 25 Short Positions (won %): 16 (56.25%) Long Positions (won %): 9 (66.67%)

Profit Trades (% of total): 15 (60.00%) Loss trades (% of total): 10 (40.00%)

Largest profit trade: 4 276.76 loss trade: -2 008.40

Average profit trade: 731.39 loss trade: -855.75

Maximum consecutive wins ($): 4 (1 946.08) consecutive losses ($): 2 (-2 415.25)

Maximal consecutive profit (count): 5 078.16 (2) consecutive loss (count): -2 415.25 (2)