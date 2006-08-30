North Finance Co Ltd

Account: 262210 Name: newFB_m1 Currency: USD 2006 August 31, 22:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
48515692006.08.30 13:55balanceDeposit1 000.00
48517442006.08.30 14:02sell0.10usdchf1.22991.24971.22802006.08.30 16:131.22800.000.000.0015.48
48519802006.08.30 14:09buy0.10eurusd1.28151.26381.28322006.08.30 15:301.28320.000.000.0017.00
48524272006.08.30 14:39buy0.10usdcad1.10591.09031.10742006.08.30 14:501.10740.000.000.0013.55
48535262006.08.30 15:30sell0.10gbpusd1.90311.92971.90052006.08.31 17:281.90050.000.000.3026.00
48551462006.08.30 16:14sell0.10audusd0.76490.77710.76372006.08.30 19:020.76370.000.000.0012.00
48552372006.08.30 16:15sell0.10eurusd1.28401.30171.28232006.08.30 17:361.28230.000.000.0017.00
48553902006.08.30 16:18sell0.10gbpusd1.90521.93191.90262006.08.30 19:391.90260.000.000.0026.00
48572772006.08.30 17:34sell0.10usdcad1.10881.12441.10732006.08.31 11:011.10730.000.00-0.8113.55
48573732006.08.30 17:36sell0.10usdcad1.10951.12521.10802006.08.31 08:381.10800.000.00-0.8113.54
48575512006.08.30 17:43sell0.10usdcad1.11021.12601.10872006.08.30 19:191.10870.000.000.0013.53
48601072006.08.30 20:00sell0.10usdjpy117.23118.86117.072006.08.30 22:53117.070.000.000.0013.67
48630952006.08.31 02:59sell0.10usdjpy117.20118.79117.052006.08.31 15:30117.050.000.000.0012.82
48632482006.08.31 03:08buy0.10audusd0.76210.75010.76332006.08.31 10:210.76330.000.000.0012.00
48632922006.08.31 03:13sell0.10usdjpy117.28118.88117.122006.08.31 12:26117.120.000.000.0013.66
48648422006.08.31 06:26sell0.10usdjpy117.36118.97117.202006.08.31 10:28117.200.000.000.0013.65
48660982006.08.31 08:09buy0.10audusd0.76140.74930.76262006.08.31 09:020.76260.000.000.0012.00
48661072006.08.31 08:09sell0.10usdjpy117.44119.05117.282006.08.31 09:11117.280.000.000.0013.64
48673482006.08.31 09:25sell0.10gbpusd1.90641.93291.90382006.08.31 16:431.90380.000.000.0026.00
48679142006.08.31 09:49sell0.10eurusd1.28401.30141.28232006.08.31 17:021.28230.000.000.0017.00
48679392006.08.31 09:49buy0.10usdchf1.22671.20721.22862006.08.31 17:011.22860.000.000.0015.47
48687022006.08.31 10:23sell0.10eurusd1.28481.30231.28312006.08.31 16:441.28310.000.000.0017.00
48692302006.08.31 10:30sell0.10eurusd1.28581.30331.28412006.08.31 16:421.28410.000.000.0017.00
48692332006.08.31 10:30sell0.10gbpusd1.90781.93441.90522006.08.31 16:421.90520.000.000.0026.00
48692872006.08.31 10:31sell0.10audusd0.76350.77560.76232006.08.31 17:290.76230.000.000.0012.00
48693002006.08.31 10:31buy0.10usdchf1.22581.20621.22772006.08.31 16:431.22770.000.000.0015.47
48702232006.08.31 11:08buy0.10usdcad1.10691.09141.10842006.08.31 15:301.10840.000.000.0013.53
48714982006.08.31 12:27buy0.10usdjpy117.12115.51117.282006.08.31 17:23117.280.000.000.0013.64
48741632006.08.31 14:55buy0.10usdchf1.22461.20491.22652006.08.31 16:301.22650.000.000.0015.49
48752392006.08.31 15:33sell0.10usdcad1.10851.12411.10702006.08.31 18:401.10700.000.000.0013.55
48766022006.08.31 15:48sell0.10eurusd1.28681.30451.28512006.08.31 16:301.28510.000.000.0017.00
48778812006.08.31 16:29sell0.10usdcad1.10941.12501.10792006.08.31 18:181.10790.000.000.0013.54
48797172006.08.31 17:05sell0.10usdcad1.11011.12571.10862006.08.31 18:171.10860.000.000.0013.53
48805802006.08.31 17:27sell0.10usdcad1.11081.12641.10932006.08.31 18:021.10930.000.000.0013.52
48809002006.08.31 17:30buy0.10audusd0.76230.75010.76352006.08.31 17:590.76350.000.000.0012.00
48832662006.08.31 18:39sell0.10usdchf1.23311.25341.23112006.08.31 21:431.23110.000.000.0016.25
48835282006.08.31 18:48buy0.10eurusd1.27971.26171.28152006.08.31 22:001.28150.000.000.0018.00
48837812006.08.31 18:54sell0.10usdchf1.23421.25451.23222006.08.31 21:081.23220.000.000.0016.23
48848652006.08.31 19:44buy0.10audusd0.76250.75030.76372006.08.31 22:220.76370.000.000.0012.00
  0.00 0.00 -1.32 593.31
Closed P/L: 591.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
48823282006.08.31 18:05buy0.10eurusd1.28061.26261.2824 1.28110.000.000.005.00
48819122006.08.31 17:54buy0.10gbpusd1.90401.87701.9067 1.90390.000.000.00-1.00
48832272006.08.31 18:38buy0.10gbpusd1.90251.87551.9052 1.90390.000.000.0014.00
48835782006.08.31 18:50buy0.10usdcad1.10631.09061.1078 1.10450.000.000.00-16.30
48875472006.08.31 21:28buy0.10usdcad1.10561.08991.1071 1.10450.000.000.00-9.96
48880712006.08.31 21:53buy0.10usdcad1.10491.08911.1064 1.10450.000.000.00-3.62
48781872006.08.31 16:32sell0.10usdchf1.22671.24651.2248 1.23100.000.000.00-34.93
48790612006.08.31 16:49sell0.10usdchf1.22811.24791.2262 1.23100.000.000.00-23.56
48825442006.08.31 18:08sell0.10usdchf1.23211.25241.2301 1.23100.000.000.008.94
48881072006.08.31 21:54buy0.10usdchf1.23101.21071.2330 1.23060.000.000.00-3.25
48517182006.08.30 14:02sell0.10usdjpy117.06118.79116.89 117.400.000.00-2.05-28.96
48803242006.08.31 17:20sell0.10usdjpy117.23118.85117.07 117.400.000.000.00-14.48
48808822006.08.31 17:29sell0.10usdjpy117.31118.93117.15 117.400.000.000.00-7.67
48864512006.08.31 20:40sell0.10usdjpy117.39119.01117.23 117.400.000.000.00-0.85
48882052006.08.31 21:57sell0.10gbpusd1.90481.93181.9021 1.90430.000.000.005.00
48883942006.08.31 22:03sell0.10audusd0.76350.77570.7623 0.76370.000.000.00-2.00
  0.00 0.00 -2.05 -113.64
 Floating P/L: -115.69
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 591.99 Floating P/L: -115.69 Margin: 468.89
Balance: 1 591.99 Equity: 1 476.30 Free Margin: 1 007.42