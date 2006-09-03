Interbank FX, LLC
A/C No: 1001433Name: RedHot2006 September 8, 06:36 (local time)
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
3768654 2006/09/03 03:57balancedeposit30000.00
3768686 2006/09/03 22:01sell0.00eurusd1.28400.00000.0000 2006/09/04 05:171.28400.000.000.00
3769162 2006/09/04 01:11buy0.10eurusd1.28610.00000.0000 2006/09/04 05:171.28400.000.00-21.00
3768681 2006/09/03 22:01sell0.10eurusd1.28410.00000.0000 2006/09/04 05:171.28650.000.00-24.00
3769356 2006/09/04 03:02buy0.00eurusd1.28650.00000.0000 2006/09/04 05:171.28650.000.000.00
3768866 2006/09/03 22:59buy0.10eurusd1.28520.00000.0000 2006/09/04 05:171.28630.000.0011.00
3768690 2006/09/03 22:02buy0.10gbpusd1.90710.00000.0000 2006/09/04 05:171.90610.000.00-10.00
3768687 2006/09/03 22:01sell0.00gbpusd1.90610.00000.0000 2006/09/04 05:171.90610.000.000.00
3768873 2006/09/03 23:00buy0.10eurusd1.28520.00000.0000 2006/09/04 05:171.28630.000.0011.00
3768851 2006/09/03 22:57buy0.10eurusd1.28500.00000.0000 2006/09/04 05:171.28630.000.0013.00
3768879 2006/09/03 23:01buy0.10eurusd1.28540.00000.0000 2006/09/04 05:171.28630.000.009.00
3768881 2006/09/03 23:01buy0.10eurusd1.28550.00000.0000 2006/09/04 05:171.28630.000.008.00
3768733 2006/09/03 22:19sell0.00gbpusd1.90600.00000.0000 2006/09/04 05:171.90600.000.000.00
3768887 2006/09/03 23:01buy0.10gbpusd1.90730.00000.0000 2006/09/04 05:171.90600.000.00-13.00
3768905 2006/09/03 23:03buy0.10gbpusd1.90740.00000.0000 2006/09/04 05:171.90740.000.000.00
3768907 2006/09/03 23:03buy0.10gbpusd1.90750.00000.0000 2006/09/04 05:171.90740.000.00-1.00
3768874 2006/09/03 23:00buy0.10eurusd1.28530.00000.0000 2006/09/04 05:171.28630.000.0010.00
3768869 2006/09/03 23:00buy0.10gbpusd1.90720.00000.0000 2006/09/04 05:171.90740.000.002.00
3768912 2006/09/03 23:03buy0.10gbpusd1.90760.00000.0000 2006/09/04 05:171.90740.000.00-2.00
3768926 2006/09/03 23:04buy0.10eurusd1.28580.00000.0000 2006/09/04 05:171.28650.000.007.00
3769031 2006/09/03 23:31buy0.10eurusd1.28590.00000.0000 2006/09/04 05:181.28650.000.006.00
3768929 2006/09/03 23:04buy0.10gbpusd1.90770.00000.0000 2006/09/04 05:181.90740.000.00-3.00
3769051 2006/09/03 23:39buy0.10eurusd1.28600.00000.0000 2006/09/04 05:181.28650.000.005.00
3768919 2006/09/03 23:04buy0.10eurusd1.28570.00000.0000 2006/09/04 05:181.28630.000.006.00
3768900 2006/09/03 23:03buy0.10eurusd1.28560.00000.0000 2006/09/04 05:181.28630.000.007.00
3768678 2006/09/03 22:01buy0.10eurusd1.28490.00000.0000 2006/09/04 05:181.28630.000.0014.00
3768862 2006/09/03 22:59buy0.10eurusd1.28510.00000.0000 2006/09/04 05:181.28630.000.0012.00
3769351 2006/09/04 02:58buy0.10eurusd1.28640.00000.0000 2006/09/04 05:181.28630.000.00-1.00
3769172 2006/09/04 01:12buy0.10eurusd1.28620.00000.0000 2006/09/04 05:181.28630.000.001.00
3768672 2006/09/03 21:51buy0.10gbpusd1.90700.00000.0000 2006/09/04 05:181.90740.000.004.00
3769174 2006/09/04 01:13buy0.10eurusd1.28630.00000.0000 2006/09/04 05:181.28630.000.000.00
3769578 2006/09/04 05:40buy0.10gbpusd1.90840.00000.0000 2006/09/04 07:371.90520.000.00-32.00
3769574 2006/09/04 05:40buy0.10gbpusd1.90830.00000.0000 2006/09/04 07:391.90510.000.00-32.00
3769569 2006/09/04 05:38buy0.10gbpusd1.90820.00000.0000 2006/09/04 08:141.90600.000.00-22.00
3769702 2006/09/04 06:04sell0.10eurusd1.28440.00000.0000 2006/09/04 08:171.28640.000.00-20.00
3769568 2006/09/04 05:38buy0.10gbpusd1.90810.00000.0000 2006/09/04 09:111.90470.000.00-34.00
3769549 2006/09/04 05:18sell0.00gbpusd1.90740.00000.0000 2006/09/05 03:141.90740.000.000.00
3769547 2006/09/04 05:18buy0.10gbpusd1.90770.00000.0000 2006/09/05 03:141.90740.00-0.10-3.00
3769550 2006/09/04 05:18buy0.00gbpusd1.90780.00000.0000 2006/09/05 03:141.90780.000.000.00
3769555 2006/09/04 05:26sell0.10gbpusd1.90730.00000.0000 2006/09/05 03:141.90780.00-0.10-5.00
3769619 2006/09/04 05:54buy0.00eurusd1.28620.00000.0000 2006/09/05 03:141.28620.000.000.00
3769624 2006/09/04 05:55sell0.10eurusd1.28570.00000.0000 2006/09/05 03:141.28620.00-0.07-5.00
3769633 2006/09/04 05:58sell0.10gbpusd1.90720.00000.0000 2006/09/05 03:151.90790.00-0.10-7.00
3769551 2006/09/04 05:20buy0.00gbpusd1.90790.00000.0000 2006/09/05 03:151.90790.000.000.00
3769629 2006/09/04 05:55buy0.10eurusd1.28600.00000.0000 2006/09/05 03:151.28590.00-0.07-1.00
3769622 2006/09/04 05:54sell0.00eurusd1.28590.00000.0000 2006/09/05 03:151.28590.000.000.00
3769642 2006/09/04 06:01sell0.10eurusd1.28560.00000.0000 2006/09/05 03:151.28610.00-0.07-5.00
3770005 2006/09/04 08:14buy0.00eurusd1.28610.00000.0000 2006/09/05 03:151.28610.000.000.00
3769672 2006/09/04 06:03sell0.10gbpusd1.90660.00000.0000 2006/09/05 03:151.90800.00-0.10-14.00
3769561 2006/09/04 05:31buy0.00gbpusd1.90800.00000.0000 2006/09/05 03:151.90800.000.000.00
3769680 2006/09/04 06:03sell0.10eurusd1.28490.00000.0000 2006/09/05 03:151.28630.00-0.07-14.00
3770021 2006/09/04 08:17buy0.00eurusd1.28630.00000.0000 2006/09/05 03:151.28630.000.000.00
3769666 2006/09/04 06:03sell0.10eurusd1.28520.00000.0000 2006/09/05 03:151.28360.000.8116.00
3769685 2006/09/04 06:04sell0.10eurusd1.28460.00000.0000 2006/09/05 03:151.28360.000.8110.00
3769653 2006/09/04 06:02sell0.10gbpusd1.90700.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3231.00
3769650 2006/09/04 06:01sell0.10gbpusd1.90710.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3232.00
3769627 2006/09/04 05:55sell0.10eurusd1.28580.00000.0000 2006/09/05 03:151.28360.000.8122.00
3769694 2006/09/04 06:04sell0.10gbpusd1.90620.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3223.00
3769705 2006/09/04 06:05sell0.10gbpusd1.90650.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3226.00
3769697 2006/09/04 06:04sell0.10gbpusd1.90610.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3222.00
3769715 2006/09/04 06:05sell0.10gbpusd1.90640.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3225.00
3769724 2006/09/04 06:06sell0.10gbpusd1.90580.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3219.00
3769675 2006/09/04 06:03sell0.10eurusd1.28500.00000.0000 2006/09/05 03:151.28360.000.8114.00
3769737 2006/09/04 06:09sell0.10gbpusd1.90680.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3229.00
3769743 2006/09/04 06:09sell0.10gbpusd1.90690.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3230.00
3769730 2006/09/04 06:07sell0.10eurusd1.28480.00000.0000 2006/09/05 03:151.28360.000.8112.00
3769747 2006/09/04 06:09sell0.10eurusd1.28510.00000.0000 2006/09/05 03:151.28360.000.8115.00
3769708 2006/09/04 06:05sell0.10eurusd1.28470.00000.0000 2006/09/05 03:151.28360.000.8111.00
3769752 2006/09/04 06:11sell0.10eurusd1.28530.00000.0000 2006/09/05 03:151.28360.000.8117.00
3769803 2006/09/04 06:38sell0.10gbpusd1.90590.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3220.00
3769756 2006/09/04 06:12sell0.10gbpusd1.90670.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3228.00
3769849 2006/09/04 06:56sell0.10gbpusd1.90570.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3218.00
3769761 2006/09/04 06:12sell0.10gbpusd1.90600.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3221.00
3769812 2006/09/04 06:42sell0.10eurusd1.28510.00000.0000 2006/09/05 03:151.28360.000.8115.00
3769855 2006/09/04 06:58sell0.10gbpusd1.90560.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3217.00
3769827 2006/09/04 06:47sell0.10eurusd1.28540.00000.0000 2006/09/05 03:151.28360.000.8118.00
3769860 2006/09/04 06:59sell0.10gbpusd1.90550.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3216.00
3769862 2006/09/04 06:59sell0.10gbpusd1.90540.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3215.00
3769872 2006/09/04 07:00sell0.10gbpusd1.90530.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3214.00
3769920 2006/09/04 07:31sell0.10gbpusd1.90520.00000.0000 2006/09/05 03:151.90390.000.3213.00
3769927 2006/09/04 07:37sell0.10gbpusd1.90510.00000.0000 2006/09/05 03:161.90390.000.3212.00
3769691 2006/09/04 06:04sell0.10eurusd1.28450.00000.0000 2006/09/05 03:161.28360.000.819.00
3769717 2006/09/04 06:05sell0.10gbpusd1.90630.00000.0000 2006/09/05 03:161.90390.000.3224.00
3770144 2006/09/04 09:10sell0.10gbpusd1.90460.00000.0000 2006/09/05 03:161.90390.000.327.00
3769659 2006/09/04 06:03sell0.10eurusd1.28550.00000.0000 2006/09/05 03:161.28360.000.8119.00
3769929 2006/09/04 07:39sell0.10gbpusd1.90500.00000.0000 2006/09/05 03:161.90390.000.3211.00
3773603 2006/09/05 05:32buy0.10gbpusd1.90480.00000.0000 2006/09/05 06:561.90130.000.00-35.00
3773524 2006/09/05 05:23buy0.10gbpusd1.90470.00000.0000 2006/09/05 07:111.90170.000.00-30.00
3773529 2006/09/05 05:23buy0.10gbpusd1.90460.00000.0000 2006/09/05 07:141.90180.000.00-28.00
3773584 2006/09/05 05:31buy0.10eurusd1.28450.00000.0000 2006/09/05 07:251.28300.000.00-15.00
3773511 2006/09/05 05:22buy0.10gbpusd1.90450.00000.0000 2006/09/05 07:291.90020.000.00-43.00
3773154 2006/09/05 03:16buy0.00gbpusd1.90390.00000.0000 2006/09/05 08:131.90390.000.000.00
3773951 2006/09/05 06:51sell0.10gbpusd1.90080.00000.0000 2006/09/05 08:131.90390.000.00-31.00
3773189 2006/09/05 03:26sell0.10eurusd1.28300.00000.0000 2006/09/05 08:131.28430.000.00-13.00
3773518 2006/09/05 05:23buy0.00eurusd1.28430.00000.0000 2006/09/05 08:131.28430.000.000.00
3773487 2006/09/05 05:19buy0.00gbpusd1.90440.00000.0000 2006/09/05 08:131.90440.000.000.00
3773173 2006/09/05 03:20sell0.10gbpusd1.90330.00000.0000 2006/09/05 08:131.90440.000.00-11.00
3773183 2006/09/05 03:26sell0.10eurusd1.28310.00000.0000 2006/09/05 08:131.28360.000.00-5.00
3773164 2006/09/05 03:19buy0.00eurusd1.28360.00000.0000 2006/09/05 08:131.28360.000.000.00
3773156 2006/09/05 03:16sell0.00gbpusd1.90350.00000.0000 2006/09/05 08:131.90350.000.000.00
3773180 2006/09/05 03:24buy0.10gbpusd1.90400.00000.0000 2006/09/05 08:131.90350.000.00-5.00
3773166 2006/09/05 03:20sell0.00eurusd1.28320.00000.0000 2006/09/05 08:131.28320.000.000.00
3773217 2006/09/05 03:48buy0.10eurusd1.28370.00000.0000 2006/09/05 08:131.28320.000.00-5.00
3773440 2006/09/05 05:05sell0.00eurusd1.28290.00000.0000 2006/09/05 08:131.28290.000.000.00
3773258 2006/09/05 04:02buy0.10eurusd1.28390.00000.0000 2006/09/05 08:131.28290.000.00-10.00
3773275 2006/09/05 04:06buy0.10eurusd1.28410.00000.0000 2006/09/05 08:131.28280.000.00-13.00
3774255 2006/09/05 07:25sell0.00eurusd1.28280.00000.0000 2006/09/05 08:131.28280.000.000.00
3773268 2006/09/05 04:05buy0.10eurusd1.28400.00000.0000 2006/09/05 08:131.28270.000.00-13.00
3774282 2006/09/05 07:29sell0.00eurusd1.28270.00000.0000 2006/09/05 08:131.28270.000.000.00
3773215 2006/09/05 03:48buy0.00gbpusd1.90410.00000.0000 2006/09/05 08:131.90410.000.000.00
3773426 2006/09/05 05:03sell0.10gbpusd1.90310.00000.0000 2006/09/05 08:131.90410.000.00-10.00
3773433 2006/09/05 05:04sell0.10gbpusd1.90270.00000.0000 2006/09/05 08:131.90420.000.00-15.00
3773228 2006/09/05 03:52buy0.00gbpusd1.90420.00000.0000 2006/09/05 08:131.90420.000.000.00
3773437 2006/09/05 05:04sell0.10gbpusd1.90290.00000.0000 2006/09/05 08:131.90430.000.00-14.00
3773480 2006/09/05 05:19buy0.00gbpusd1.90430.00000.0000 2006/09/05 08:131.90430.000.000.00
3773446 2006/09/05 05:06sell0.10gbpusd1.90250.00000.0000 2006/09/05 08:131.89870.000.0038.00
3773450 2006/09/05 05:07sell0.10gbpusd1.90300.00000.0000 2006/09/05 08:131.89870.000.0043.00
3773508 2006/09/05 05:22buy0.10eurusd1.28420.00000.0000 2006/09/05 08:131.28290.000.00-13.00
3773870 2006/09/05 06:37sell0.10gbpusd1.90240.00000.0000 2006/09/05 08:131.89870.000.0037.00
3773873 2006/09/05 06:37sell0.10gbpusd1.90230.00000.0000 2006/09/05 08:131.89870.000.0036.00
3773515 2006/09/05 05:23buy0.10eurusd1.28440.00000.0000 2006/09/05 08:131.28290.000.00-15.00
3773883 2006/09/05 06:38sell0.10gbpusd1.90230.00000.0000 2006/09/05 08:131.89870.000.0036.00
3773875 2006/09/05 06:38sell0.10gbpusd1.90230.00000.0000 2006/09/05 08:131.89870.000.0036.00
3773925 2006/09/05 06:50sell0.10gbpusd1.90180.00000.0000 2006/09/05 08:131.89870.000.0031.00
3773899 2006/09/05 06:42sell0.10gbpusd1.90210.00000.0000 2006/09/05 08:131.89870.000.0034.00
3773935 2006/09/05 06:50sell0.10gbpusd1.90110.00000.0000 2006/09/05 08:131.89870.000.0024.00
3773885 2006/09/05 06:38sell0.10gbpusd1.90220.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0035.00
3773947 2006/09/05 06:51sell0.10gbpusd1.90100.00000.0000 2006/09/05 08:141.89860.000.0024.00
3773434 2006/09/05 05:04sell0.10gbpusd1.90280.00000.0000 2006/09/05 08:141.89860.000.0042.00
3773226 2006/09/05 03:52buy0.10eurusd1.28380.00000.0000 2006/09/05 08:141.28280.000.00-10.00
3773966 2006/09/05 06:54sell0.10gbpusd1.90140.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0027.00
3773978 2006/09/05 06:56sell0.10gbpusd1.90160.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0029.00
3773953 2006/09/05 06:51sell0.10gbpusd1.90090.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0022.00
3773975 2006/09/05 06:55sell0.10gbpusd1.90150.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0028.00
3773940 2006/09/05 06:50sell0.10gbpusd1.90130.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0026.00
3773160 2006/09/05 03:17sell0.10gbpusd1.90340.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0047.00
3773428 2006/09/05 05:04sell0.10gbpusd1.90260.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0039.00
3774215 2006/09/05 07:14sell0.10gbpusd1.90190.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0032.00
3773194 2006/09/05 03:26sell0.10gbpusd1.90320.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0045.00
3773945 2006/09/05 06:51sell0.10gbpusd1.90120.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0025.00
3774188 2006/09/05 07:10sell0.10gbpusd1.90170.00000.0000 2006/09/05 08:141.89870.000.0030.00
3774632 2006/09/05 08:36sell0.10gbpusd1.89640.00000.0000 2006/09/05 09:191.89960.000.00-32.00
3774630 2006/09/05 08:36sell0.10gbpusd1.89660.00000.0000 2006/09/05 09:191.89960.000.00-30.00
3774633 2006/09/05 08:37sell0.10gbpusd1.89670.00000.0000 2006/09/05 09:201.89990.000.00-32.00
3774550 2006/09/05 08:21sell0.10eurusd1.28250.00000.0000 2006/09/05 09:201.28470.000.00-22.00
3774518 2006/09/05 08:17sell0.10eurusd1.28260.00000.0000 2006/09/05 09:211.28460.000.00-20.00
3774779 2006/09/05 09:08buy0.10eurusd1.28470.00000.0000 2006/09/05 09:211.28440.000.00-3.00
3774776 2006/09/05 09:08buy0.10eurusd1.28460.00000.0000 2006/09/05 09:221.28440.000.00-2.00
3774848 2006/09/05 09:21sell0.10eurusd1.28430.00000.0000 2006/09/05 09:221.28460.000.00-3.00
3774852 2006/09/05 09:22buy0.10eurusd1.28460.00000.0000 2006/09/05 09:231.28440.000.00-2.00
3774623 2006/09/05 08:36sell0.10gbpusd1.89680.00000.0000 2006/09/05 09:241.89980.000.00-30.00
3774626 2006/09/05 08:36sell0.10gbpusd1.89690.00000.0000 2006/09/05 09:261.89930.000.00-24.00
3774611 2006/09/05 08:31sell0.10gbpusd1.89700.00000.0000 2006/09/05 09:271.89930.000.00-23.00
3774858 2006/09/05 09:23buy0.10eurusd1.28460.00000.0000 2006/09/05 09:281.28400.000.00-6.00
3774562 2006/09/05 08:24sell0.10gbpusd1.89710.00000.0000 2006/09/05 09:301.89900.000.00-19.00
3774564 2006/09/05 08:25sell0.10gbpusd1.89720.00000.0000 2006/09/05 09:301.89890.000.00-17.00
3774773 2006/09/05 09:07buy0.10eurusd1.28450.00000.0000 2006/09/05 09:321.28360.000.00-9.00
3774769 2006/09/05 09:07buy0.10eurusd1.28440.00000.0000 2006/09/05 09:331.28360.000.00-8.00
3774750 2006/09/05 09:00buy0.10eurusd1.28430.00000.0000 2006/09/05 09:331.28360.000.00-7.00
3774754 2006/09/05 09:00buy0.10eurusd1.28420.00000.0000 2006/09/05 09:381.28360.000.00-6.00
3774559 2006/09/05 08:23sell0.10gbpusd1.89730.00000.0000 2006/09/05 09:391.90060.000.00-33.00
3774685 2006/09/05 08:44buy0.10eurusd1.28410.00000.0000 2006/09/05 09:391.28360.000.00-5.00
3774682 2006/09/05 08:44buy0.10eurusd1.28400.00000.0000 2006/09/05 09:401.28360.000.00-4.00
3774676 2006/09/05 08:44buy0.10eurusd1.28390.00000.0000 2006/09/05 09:401.28360.000.00-3.00
3774558 2006/09/05 08:23sell0.10gbpusd1.89740.00000.0000 2006/09/05 09:411.90030.000.00-29.00
3774546 2006/09/05 08:21sell0.10gbpusd1.89750.00000.0000 2006/09/05 09:421.90020.000.00-27.00
3774930 2006/09/05 09:41buy0.10eurusd1.28390.00000.0000 2006/09/05 09:431.28350.000.00-4.00
3774695 2006/09/05 08:45buy0.10eurusd1.28380.00000.0000 2006/09/05 09:481.28320.000.00-6.00
3774551 2006/09/05 08:21sell0.10gbpusd1.89760.00000.0000 2006/09/05 09:491.89990.000.00-23.00
3774539 2006/09/05 08:21sell0.10gbpusd1.89770.00000.0000 2006/09/05 09:501.90000.000.00-23.00
3774951 2006/09/05 09:48sell0.10eurusd1.28330.00000.0000 2006/09/05 09:511.28390.000.00-6.00
3774554 2006/09/05 08:22sell0.10gbpusd1.89780.00000.0000 2006/09/05 09:511.90040.000.00-26.00
3774538 2006/09/05 08:20sell0.10gbpusd1.89790.00000.0000 2006/09/05 10:001.90010.000.00-22.00
3774516 2006/09/05 08:17sell0.10gbpusd1.89800.00000.0000 2006/09/05 10:591.90020.000.00-22.00
3774523 2006/09/05 08:18sell0.10gbpusd1.89810.00000.0000 2006/09/05 11:051.89990.000.00-18.00
3774513 2006/09/05 08:17sell0.10gbpusd1.89820.00000.0000 2006/09/05 11:081.89980.000.00-16.00
3774917 2006/09/05 09:39buy0.10gbpusd1.90090.00000.0000 2006/09/05 11:091.89940.000.00-15.00
3774986 2006/09/05 10:00buy0.10eurusd1.28410.00000.0000 2006/09/05 11:091.28300.000.00-11.00
3774921 2006/09/05 09:39buy0.10gbpusd1.90040.00000.0000 2006/09/05 11:101.89930.000.00-11.00
3774926 2006/09/05 09:39buy0.10gbpusd1.90030.00000.0000 2006/09/05 11:101.89910.000.00-12.00
3774966 2006/09/05 09:51buy0.10eurusd1.28400.00000.0000 2006/09/05 11:101.28290.000.00-11.00
3774963 2006/09/05 09:51buy0.10eurusd1.28390.00000.0000 2006/09/05 11:111.28260.000.00-13.00
3774928 2006/09/05 09:40buy0.10gbpusd1.90030.00000.0000 2006/09/05 11:111.89890.000.00-14.00
3774958 2006/09/05 09:49buy0.10eurusd1.28380.00000.0000 2006/09/05 11:121.28280.000.00-10.00
3774934 2006/09/05 09:42buy0.10gbpusd1.90020.00000.0000 2006/09/05 11:131.89900.000.00-12.00
3774911 2006/09/05 09:38buy0.10gbpusd1.90010.00000.0000 2006/09/05 11:131.89890.000.00-12.00
3774670 2006/09/05 08:43buy0.10eurusd1.28370.00000.0000 2006/09/05 11:161.28280.000.00-9.00
3774838 2006/09/05 09:20buy0.10gbpusd1.90000.00000.0000 2006/09/05 12:441.89770.000.00-23.00
3774664 2006/09/05 08:42buy0.10eurusd1.28360.00000.0000 2006/09/05 13:031.28170.000.00-19.00
3774842 2006/09/05 09:20buy0.10gbpusd1.89990.00000.0000 2006/09/05 13:341.89630.000.00-36.00
3774657 2006/09/05 08:41buy0.10eurusd1.28350.00000.0000 2006/09/05 14:011.28130.000.00-22.00
3774834 2006/09/05 09:20buy0.10gbpusd1.89980.00000.0000 2006/09/05 14:011.89570.000.00-41.00
3774831 2006/09/05 09:19buy0.10gbpusd1.89970.00000.0000 2006/09/05 15:111.89300.000.00-67.00
3774827 2006/09/05 09:19buy0.10gbpusd1.89960.00000.0000 2006/09/05 19:011.89450.000.00-51.00
3774818 2006/09/05 09:17buy0.10gbpusd1.89950.00000.0000 2006/09/05 22:391.89430.00-0.42-52.00
3774510 2006/09/05 08:16buy0.00gbpusd1.89860.00000.0000 2006/09/06 02:131.89860.000.000.00
3775155 2006/09/05 11:13sell0.10gbpusd1.89890.00000.0000 2006/09/06 02:131.89860.00-0.103.00
3774579 2006/09/05 08:28buy0.10gbpusd1.89880.00000.0000 2006/09/06 02:131.89960.00-0.108.00
3775127 2006/09/05 11:09sell0.00gbpusd1.89960.00000.0000 2006/09/06 02:131.89960.000.000.00
3774588 2006/09/05 08:28buy0.10eurusd1.28320.00000.0000 2006/09/06 02:131.28440.00-0.0712.00
3774845 2006/09/05 09:21sell0.00eurusd1.28440.00000.0000 2006/09/06 02:131.28440.000.000.00
3774583 2006/09/05 08:28buy0.10gbpusd1.89890.00000.0000 2006/09/06 02:131.89940.00-0.105.00
3775128 2006/09/05 11:09sell0.00gbpusd1.89940.00000.0000 2006/09/06 02:131.89940.000.000.00
3774591 2006/09/05 08:29buy0.10gbpusd1.89900.00000.0000 2006/09/06 02:131.89930.00-0.103.00
3775130 2006/09/05 11:09sell0.00gbpusd1.89930.00000.0000 2006/09/06 02:131.89930.000.000.00
3774854 2006/09/05 09:23sell0.00eurusd1.28430.00000.0000 2006/09/06 02:131.28430.000.000.00
3774534 2006/09/05 08:19buy0.10eurusd1.28310.00000.0000 2006/09/06 02:131.28430.00-0.0712.00
3774595 2006/09/05 08:29buy0.10gbpusd1.89920.00000.0000 2006/09/06 02:131.89920.00-0.100.00
3775131 2006/09/05 11:10sell0.00gbpusd1.89920.00000.0000 2006/09/06 02:131.89920.000.000.00
3775133 2006/09/05 11:10sell0.00gbpusd1.89900.00000.0000 2006/09/06 02:131.89900.000.000.00
3774594 2006/09/05 08:29buy0.10gbpusd1.89910.00000.0000 2006/09/06 02:131.89900.00-0.10-1.00
3774864 2006/09/05 09:25sell0.00eurusd1.28420.00000.0000 2006/09/06 02:131.28420.000.000.00
3774645 2006/09/05 08:41buy0.10eurusd1.28330.00000.0000 2006/09/06 02:131.28420.00-0.079.00
3774814 2006/09/05 09:17buy0.10gbpusd1.89940.00000.0000 2006/09/06 02:131.89870.00-0.10-7.00
3775138 2006/09/05 11:11sell0.00gbpusd1.89870.00000.0000 2006/09/06 02:131.89870.000.000.00
3774796 2006/09/05 09:14buy0.10gbpusd1.89930.00000.0000 2006/09/06 02:131.89450.00-0.10-48.00
3777104 2006/09/05 19:01sell0.00gbpusd1.89450.00000.0000 2006/09/06 02:131.89450.000.000.00
3774654 2006/09/05 08:41buy0.10eurusd1.28340.00000.0000 2006/09/06 02:131.28410.00-0.077.00
3774869 2006/09/05 09:27sell0.00eurusd1.28410.00000.0000 2006/09/06 02:131.28410.000.000.00
3774515 2006/09/05 08:17buy0.00eurusd1.28280.00000.0000 2006/09/06 02:141.28280.000.000.00
3774873 2006/09/05 09:28sell0.10eurusd1.28400.00000.0000 2006/09/06 02:141.28280.00-0.0712.00
3774520 2006/09/05 08:18buy0.00eurusd1.28290.00000.0000 2006/09/06 02:141.28290.000.000.00
3774879 2006/09/05 09:29sell0.10eurusd1.28390.00000.0000 2006/09/06 02:141.28290.00-0.0710.00
3774530 2006/09/05 08:19buy0.00eurusd1.28300.00000.0000 2006/09/06 02:141.28300.000.000.00
3774900 2006/09/05 09:33sell0.10eurusd1.28350.00000.0000 2006/09/06 02:141.28300.00-0.075.00
3774526 2006/09/05 08:18buy0.10gbpusd1.89870.00000.0000 2006/09/06 02:141.89910.00-0.104.00
3775153 2006/09/05 11:12sell0.00gbpusd1.89910.00000.0000 2006/09/06 02:141.89910.000.000.00
3775107 2006/09/05 10:59sell0.10eurusd1.28310.00000.0000 2006/09/06 02:141.28180.000.8113.00
3774936 2006/09/05 09:43sell0.10eurusd1.28340.00000.0000 2006/09/06 02:141.28180.000.8116.00
3774902 2006/09/05 09:33sell0.10eurusd1.28370.00000.0000 2006/09/06 02:141.28180.000.8119.00
3775145 2006/09/05 11:11sell0.10eurusd1.28270.00000.0000 2006/09/06 02:141.28180.000.819.00
3775123 2006/09/05 11:04sell0.10eurusd1.28320.00000.0000 2006/09/06 02:141.28180.000.8114.00
3775126 2006/09/05 11:07sell0.10eurusd1.28300.00000.0000 2006/09/06 02:151.28190.000.8111.00
3775609 2006/09/05 12:44sell0.10eurusd1.28180.00000.0000 2006/09/06 02:151.28190.000.81-1.00
3775163 2006/09/05 11:16sell0.10eurusd1.28290.00000.0000 2006/09/06 02:151.28190.000.8110.00
3775670 2006/09/05 13:03sell0.10gbpusd1.89790.00000.0000 2006/09/06 02:151.89490.000.3230.00
3774955 2006/09/05 09:49sell0.10eurusd1.28330.00000.0000 2006/09/06 02:151.28190.000.8114.00
3774895 2006/09/05 09:32sell0.10eurusd1.28360.00000.0000 2006/09/06 02:151.28190.000.8117.00
3775147 2006/09/05 11:12sell0.10eurusd1.28280.00000.0000 2006/09/06 02:151.28190.000.819.00
3775994 2006/09/05 14:01sell0.10eurusd1.28130.00000.0000 2006/09/06 02:161.28190.000.81-6.00
3775986 2006/09/05 14:00sell0.10eurusd1.28120.00000.0000 2006/09/06 02:161.28190.000.81-7.00
3776407 2006/09/05 15:10sell0.10eurusd1.28160.00000.0000 2006/09/06 02:161.28190.000.81-3.00
3775792 2006/09/05 13:34sell0.10gbpusd1.89620.00000.0000 2006/09/06 02:161.89490.000.3213.00
3774889 2006/09/05 09:30sell0.10eurusd1.28380.00000.0000 2006/09/06 02:161.28190.000.8119.00
3777524 2006/09/05 22:39sell0.10eurusd1.28240.00000.0000 2006/09/06 02:161.28190.000.005.00
3778166 2006/09/06 02:17buy0.00gbpusd1.89490.00000.0000 2006/09/06 12:411.89490.000.000.00
3779382 2006/09/06 08:34sell0.10gbpusd1.89080.00000.0000 2006/09/06 12:411.89490.000.00-41.00
3778197 2006/09/06 02:25sell0.10eurusd1.28160.00000.0000 2006/09/06 12:411.28200.000.00-4.00
3778162 2006/09/06 02:17buy0.00eurusd1.28200.00000.0000 2006/09/06 12:411.28200.000.000.00
3778251 2006/09/06 02:51sell0.10gbpusd1.89440.00000.0000 2006/09/06 12:411.89500.000.00-6.00
3778179 2006/09/06 02:21buy0.00gbpusd1.89500.00000.0000 2006/09/06 12:411.89500.000.000.00
3778230 2006/09/06 02:37buy0.10eurusd1.28210.00000.0000 2006/09/06 12:411.28180.000.00-3.00
3778183 2006/09/06 02:23sell0.00eurusd1.28180.00000.0000 2006/09/06 12:411.28180.000.000.00
3778212 2006/09/06 02:30buy0.00gbpusd1.89510.00000.0000 2006/09/06 12:411.89510.000.000.00
3778266 2006/09/06 02:54sell0.10gbpusd1.89420.00000.0000 2006/09/06 12:411.89510.000.00-9.00
3778258 2006/09/06 02:52sell0.10eurusd1.28150.00000.0000 2006/09/06 12:411.28220.000.00-7.00
3778881 2006/09/06 06:39buy0.00eurusd1.28220.00000.0000 2006/09/06 12:411.28220.000.000.00
3778275 2006/09/06 02:56sell0.10gbpusd1.89420.00000.0000 2006/09/06 12:411.89520.000.00-10.00
3778316 2006/09/06 03:25buy0.00gbpusd1.89520.00000.0000 2006/09/06 12:411.89520.000.000.00
3778376 2006/09/06 03:57buy0.00gbpusd1.89530.00000.0000 2006/09/06 12:411.89530.000.000.00
3778256 2006/09/06 02:51sell0.10gbpusd1.89430.00000.0000 2006/09/06 12:411.89530.000.00-10.00
3778504 2006/09/06 04:41sell0.10eurusd1.28130.00000.0000 2006/09/06 12:411.28230.000.00-10.00
3778891 2006/09/06 06:41buy0.00eurusd1.28230.00000.0000 2006/09/06 12:411.28230.000.000.00
3778384 2006/09/06 03:59buy0.10gbpusd1.89550.00000.0000 2006/09/06 12:411.89460.000.00-9.00
3778169 2006/09/06 02:18sell0.00gbpusd1.89460.00000.0000 2006/09/06 12:411.89460.000.000.00
3778387 2006/09/06 04:00buy0.10gbpusd1.89560.00000.0000 2006/09/06 12:411.89450.000.00-11.00
3778190 2006/09/06 02:24sell0.00gbpusd1.89450.00000.0000 2006/09/06 12:411.89450.000.000.00
3778665 2006/09/06 05:52sell0.10gbpusd1.89400.00000.0000 2006/09/06 12:411.89540.000.00-14.00
3778381 2006/09/06 03:57buy0.00gbpusd1.89540.00000.0000 2006/09/06 12:411.89540.000.000.00
3778688 2006/09/06 06:00sell0.10gbpusd1.89390.00000.0000 2006/09/06 12:411.89580.000.00-19.00
3778896 2006/09/06 06:41buy0.00gbpusd1.89580.00000.0000 2006/09/06 12:411.89580.000.000.00
3778735 2006/09/06 06:16sell0.10gbpusd1.89360.00000.0000 2006/09/06 12:411.89570.000.00-21.00
3778901 2006/09/06 06:41buy0.00gbpusd1.89570.00000.0000 2006/09/06 12:411.89570.000.000.00
3778868 2006/09/06 06:37sell0.10gbpusd1.89340.00000.0000 2006/09/06 12:411.88370.000.0097.00
3778999 2006/09/06 07:08buy0.10eurusd1.28240.00000.0000 2006/09/06 12:411.28170.000.00-7.00
3778184 2006/09/06 02:23sell0.00eurusd1.28170.00000.0000 2006/09/06 12:411.28170.000.000.00
3778728 2006/09/06 06:14sell0.10gbpusd1.89380.00000.0000 2006/09/06 12:411.88360.000.00102.00
3778732 2006/09/06 06:16sell0.10gbpusd1.89370.00000.0000 2006/09/06 12:411.88360.000.00101.00
3779056 2006/09/06 07:12buy0.10eurusd1.28250.00000.0000 2006/09/06 12:411.27960.000.00-29.00
3778269 2006/09/06 02:54sell0.00eurusd1.28140.00000.0000 2006/09/06 12:421.28140.000.000.00
3779066 2006/09/06 07:13buy0.10eurusd1.28270.00000.0000 2006/09/06 12:421.28140.000.00-13.00
3778596 2006/09/06 05:31sell0.00eurusd1.28120.00000.0000 2006/09/06 12:421.28120.000.000.00
3779071 2006/09/06 07:13buy0.10eurusd1.28280.00000.0000 2006/09/06 12:421.28120.000.00-16.00
3779138 2006/09/06 07:25sell0.10gbpusd1.89330.00000.0000 2006/09/06 12:421.88380.000.0095.00
3778691 2006/09/06 06:01sell0.00eurusd1.28110.00000.0000 2006/09/06 12:421.28110.000.000.00
3779121 2006/09/06 07:22buy0.10eurusd1.28310.00000.0000 2006/09/06 12:421.28110.000.00-20.00
3779173 2006/09/06 07:31sell0.10gbpusd1.89300.00000.0000 2006/09/06 12:421.88380.000.0092.00
3779149 2006/09/06 07:25sell0.10gbpusd1.89320.00000.0000 2006/09/06 12:421.88380.000.0094.00
3779175 2006/09/06 07:31sell0.10gbpusd1.89260.00000.0000 2006/09/06 12:421.88380.000.0088.00
3779146 2006/09/06 07:25sell0.10gbpusd1.89310.00000.0000 2006/09/06 12:421.88370.000.0094.00
3779182 2006/09/06 07:31sell0.10gbpusd1.89230.00000.0000 2006/09/06 12:421.88380.000.0085.00
3779188 2006/09/06 07:31sell0.10gbpusd1.89220.00000.0000 2006/09/06 12:421.88370.000.0085.00
3779198 2006/09/06 07:32sell0.10gbpusd1.89250.00000.0000 2006/09/06 12:421.88380.000.0087.00
3779106 2006/09/06 07:19buy0.10eurusd1.28300.00000.0000 2006/09/06 12:421.27950.000.00-35.00
3779061 2006/09/06 07:13buy0.10eurusd1.28260.00000.0000 2006/09/06 12:421.27960.000.00-30.00
3779075 2006/09/06 07:13buy0.10eurusd1.28290.00000.0000 2006/09/06 12:421.27970.000.00-32.00
3779208 2006/09/06 07:34sell0.10gbpusd1.89270.00000.0000 2006/09/06 12:421.88370.000.0090.00
3778660 2006/09/06 05:52sell0.10gbpusd1.89410.00000.0000 2006/09/06 12:421.88380.000.00103.00
3779255 2006/09/06 07:50buy0.10eurusd1.28340.00000.0000 2006/09/06 12:421.27970.000.00-37.00
3779379 2006/09/06 08:33sell0.10gbpusd1.89160.00000.0000 2006/09/06 12:421.88390.000.0077.00
3779223 2006/09/06 07:38sell0.10gbpusd1.89210.00000.0000 2006/09/06 12:421.88390.000.0082.00
3779391 2006/09/06 08:34sell0.10gbpusd1.89090.00000.0000 2006/09/06 12:421.88390.000.0070.00
3779249 2006/09/06 07:50buy0.10eurusd1.28320.00000.0000 2006/09/06 12:421.27970.000.00-35.00
3779392 2006/09/06 08:34sell0.10gbpusd1.89070.00000.0000 2006/09/06 12:421.88390.000.0068.00
3779253 2006/09/06 07:50buy0.10eurusd1.28330.00000.0000 2006/09/06 12:431.27960.000.00-37.00
3779405 2006/09/06 08:36sell0.10gbpusd1.89120.00000.0000 2006/09/06 12:431.88390.000.0073.00
3779215 2006/09/06 07:35sell0.10gbpusd1.89290.00000.0000 2006/09/06 12:431.88390.000.0090.00
3779395 2006/09/06 08:35sell0.10gbpusd1.89100.00000.0000 2006/09/06 12:431.88390.000.0071.00
3779386 2006/09/06 08:34sell0.10gbpusd1.89050.00000.0000 2006/09/06 12:431.88390.000.0066.00
3779194 2006/09/06 07:32sell0.10gbpusd1.89240.00000.0000 2006/09/06 12:431.88390.000.0085.00
3779399 2006/09/06 08:35sell0.10gbpusd1.89110.00000.0000 2006/09/06 12:431.88400.000.0071.00
3779402 2006/09/06 08:35sell0.10gbpusd1.89130.00000.0000 2006/09/06 12:431.88400.000.0073.00
3779212 2006/09/06 07:34sell0.10gbpusd1.89280.00000.0000 2006/09/06 12:431.88410.000.0087.00
3779507 2006/09/06 08:47sell0.10gbpusd1.89060.00000.0000 2006/09/06 12:431.88400.000.0066.00
3778759 2006/09/06 06:17sell0.10gbpusd1.89350.00000.0000 2006/09/06 12:431.88400.000.0095.00
3779191 2006/09/06 07:32sell0.10gbpusd1.89220.00000.0000 2006/09/06 12:431.88390.000.0083.00
3780811 2006/09/06 12:44buy0.00gbpusd1.88360.00000.0000 2006/09/07 11:091.88360.000.000.00
3781265 2006/09/06 13:43sell0.10gbpusd1.88150.00000.0000 2006/09/07 11:091.88360.00-0.30-21.00
3780824 2006/09/06 12:44sell0.00eurusd1.27950.00000.0000 2006/09/07 11:091.27950.000.000.00
3780830 2006/09/06 12:45buy0.10eurusd1.27980.00000.0000 2006/09/07 11:091.27950.00-0.21-3.00
3780833 2006/09/06 12:45buy0.00gbpusd1.88370.00000.0000 2006/09/07 11:091.88370.000.000.00
3780838 2006/09/06 12:46sell0.10gbpusd1.88310.00000.0000 2006/09/07 11:091.88370.00-0.30-6.00
3780821 2006/09/06 12:44sell0.00gbpusd1.88320.00000.0000 2006/09/07 11:091.88320.000.000.00
3780839 2006/09/06 12:46buy0.10gbpusd1.88380.00000.0000 2006/09/07 11:091.88320.00-0.30-6.00
3780858 2006/09/06 12:48buy0.10gbpusd1.88400.00000.0000 2006/09/07 11:091.88300.00-0.30-10.00
3780967 2006/09/06 12:59sell0.00gbpusd1.88300.00000.0000 2006/09/07 11:091.88300.000.000.00
3780908 2006/09/06 12:48buy0.10eurusd1.28000.00000.0000 2006/09/07 11:091.27940.00-0.21-6.00
3780836 2006/09/06 12:45sell0.00eurusd1.27940.00000.0000 2006/09/07 11:091.27940.000.000.00
3780922 2006/09/06 12:52buy0.10gbpusd1.88420.00000.0000 2006/09/07 11:091.88290.00-0.30-13.00
3780975 2006/09/06 13:00sell0.00gbpusd1.88290.00000.0000 2006/09/07 11:091.88290.000.000.00
3780920 2006/09/06 12:52buy0.10gbpusd1.88410.00000.0000 2006/09/07 11:091.88280.00-0.30-13.00
3780979 2006/09/06 13:01sell0.00gbpusd1.88280.00000.0000 2006/09/07 11:091.88280.000.000.00
3780930 2006/09/06 12:53sell0.10eurusd1.27930.00000.0000 2006/09/07 11:091.27970.00-0.21-4.00
3780817 2006/09/06 12:44buy0.00eurusd1.27970.00000.0000 2006/09/07 11:091.27970.000.000.00
3780831 2006/09/06 12:45buy0.00eurusd1.27990.00000.0000 2006/09/07 11:091.27990.000.000.00
3780943 2006/09/06 12:56sell0.10eurusd1.27920.00000.0000 2006/09/07 11:091.27990.00-0.21-7.00
3780855 2006/09/06 12:48buy0.10gbpusd1.88390.00000.0000 2006/09/07 11:091.88270.00-0.30-12.00
3780983 2006/09/06 13:01sell0.00gbpusd1.88270.00000.0000 2006/09/07 11:091.88270.000.000.00
3780949 2006/09/06 12:56sell0.10eurusd1.27910.00000.0000 2006/09/07 11:101.27400.002.4251.00
3780978 2006/09/06 13:01sell0.10eurusd1.27870.00000.0000 2006/09/07 11:101.27400.002.4247.00
3781139 2006/09/06 13:27sell0.10eurusd1.27850.00000.0000 2006/09/07 11:101.27400.002.4245.00
3780991 2006/09/06 13:03sell0.10eurusd1.27860.00000.0000 2006/09/07 11:101.27400.002.4246.00
3781149 2006/09/06 13:27sell0.10gbpusd1.88240.00000.0000 2006/09/07 11:101.87640.000.9560.00
3781155 2006/09/06 13:28sell0.10gbpusd1.88210.00000.0000 2006/09/07 11:101.87630.000.9558.00
3781161 2006/09/06 13:28sell0.10gbpusd1.88230.00000.0000 2006/09/07 11:101.87620.000.9561.00
3781146 2006/09/06 13:27sell0.10gbpusd1.88260.00000.0000 2006/09/07 11:101.87610.000.9565.00
3781247 2006/09/06 13:40sell0.10eurusd1.27830.00000.0000 2006/09/07 11:111.27350.002.4248.00
3781153 2006/09/06 13:28sell0.10gbpusd1.88220.00000.0000 2006/09/07 11:111.87590.000.9563.00
3781179 2006/09/06 13:31sell0.10gbpusd1.88200.00000.0000 2006/09/07 11:111.87610.000.9559.00
3781166 2006/09/06 13:29sell0.10gbpusd1.88250.00000.0000 2006/09/07 11:111.87610.000.9564.00
3781189 2006/09/06 13:32sell0.10gbpusd1.88180.00000.0000 2006/09/07 11:111.87600.000.9558.00
3781184 2006/09/06 13:32sell0.10gbpusd1.88190.00000.0000 2006/09/07 11:111.87600.000.9559.00
3781142 2006/09/06 13:27sell0.10eurusd1.27840.00000.0000 2006/09/07 11:111.27350.002.4249.00
3781273 2006/09/06 13:44sell0.10eurusd1.27780.00000.0000 2006/09/07 11:111.27350.002.4243.00
3781297 2006/09/06 13:45sell0.10gbpusd1.88120.00000.0000 2006/09/07 11:111.87600.000.9552.00
3781306 2006/09/06 13:45sell0.10gbpusd1.88110.00000.0000 2006/09/07 11:111.87600.000.9551.00
3781266 2006/09/06 13:44sell0.10eurusd1.27790.00000.0000 2006/09/07 11:111.27340.002.4245.00
3781312 2006/09/06 13:46sell0.10gbpusd1.88100.00000.0000 2006/09/07 11:111.87590.000.9551.00
3781194 2006/09/06 13:32sell0.10gbpusd1.88160.00000.0000 2006/09/07 11:111.87590.000.9557.00
3781204 2006/09/06 13:33sell0.10gbpusd1.88170.00000.0000 2006/09/07 11:111.87590.000.9558.00
3780957 2006/09/06 12:59sell0.10eurusd1.27900.00000.0000 2006/09/07 11:111.27360.002.4254.00
3780961 2006/09/06 12:59sell0.10eurusd1.27890.00000.0000 2006/09/07 11:121.27350.002.4254.00
3781301 2006/09/06 13:45sell0.10eurusd1.27800.00000.0000 2006/09/07 11:121.27340.002.4246.00
3780970 2006/09/06 13:00sell0.10eurusd1.27880.00000.0000 2006/09/07 11:121.27340.002.4254.00
3786707 2006/09/07 11:29buy0.10gbpusd1.87680.00000.0000 2006/09/07 12:461.87220.000.00-46.00
3786668 2006/09/07 11:26buy0.10gbpusd1.87670.00000.0000 2006/09/07 12:471.87170.000.00-50.00
3786662 2006/09/07 11:26buy0.10gbpusd1.87660.00000.0000 2006/09/07 12:471.87170.000.00-49.00
3786648 2006/09/07 11:25buy0.10gbpusd1.87650.00000.0000 2006/09/07 12:491.87130.000.00-52.00
3786636 2006/09/07 11:24buy0.10gbpusd1.87640.00000.0000 2006/09/07 12:491.87140.000.00-50.00
3786762 2006/09/07 11:38buy0.10eurusd1.27450.00000.0000 2006/09/07 12:501.27100.000.00-35.00
3786611 2006/09/07 11:20buy0.10gbpusd1.87630.00000.0000 2006/09/07 12:501.87160.000.00-47.00
3786597 2006/09/07 11:20buy0.10gbpusd1.87620.00000.0000 2006/09/07 12:531.87170.000.00-45.00
3786594 2006/09/07 11:20buy0.10gbpusd1.87610.00000.0000 2006/09/07 12:541.87220.000.00-39.00
3787315 2006/09/07 12:49sell0.10gbpusd1.87140.00000.0000 2006/09/07 15:101.87590.000.00-45.00
3787327 2006/09/07 12:50sell0.10gbpusd1.87150.00000.0000 2006/09/07 15:211.87610.000.00-46.00
3787338 2006/09/07 12:50sell0.10gbpusd1.87160.00000.0000 2006/09/07 15:221.87610.000.00-45.00
3787290 2006/09/07 12:47sell0.10gbpusd1.87170.00000.0000 2006/09/07 15:591.87660.000.00-49.00
3787282 2006/09/07 12:47sell0.10gbpusd1.87180.00000.0000 2006/09/07 16:011.87690.000.00-51.00
3787262 2006/09/07 12:46sell0.10gbpusd1.87190.00000.0000 2006/09/07 16:011.87660.000.00-47.00
3787239 2006/09/07 12:45sell0.10gbpusd1.87200.00000.0000 2006/09/07 16:021.87630.000.00-43.00
3787258 2006/09/07 12:46sell0.10gbpusd1.87210.00000.0000 2006/09/07 16:061.87660.000.00-45.00
3787273 2006/09/07 12:46sell0.10gbpusd1.87220.00000.0000 2006/09/07 16:071.87700.000.00-48.00
3787242 2006/09/07 12:45sell0.10gbpusd1.87230.00000.0000 2006/09/07 16:071.87750.000.00-52.00
3787234 2006/09/07 12:44sell0.10gbpusd1.87270.00000.0000 2006/09/07 16:071.87740.000.00-47.00
3787231 2006/09/07 12:44sell0.10gbpusd1.87280.00000.0000 2006/09/07 16:081.87730.000.00-45.00
3787030 2006/09/07 12:14sell0.10gbpusd1.87320.00000.0000 2006/09/07 16:081.87720.000.00-40.00
3787015 2006/09/07 12:12sell0.10gbpusd1.87330.00000.0000 2006/09/07 16:091.87690.000.00-36.00
3787010 2006/09/07 12:12sell0.10gbpusd1.87340.00000.0000 2006/09/07 16:101.87680.000.00-34.00
3786877 2006/09/07 11:57sell0.10gbpusd1.87350.00000.0000 2006/09/07 16:561.87750.000.00-40.00
3786882 2006/09/07 11:58sell0.10gbpusd1.87360.00000.0000 2006/09/07 17:191.87760.000.00-40.00
3786887 2006/09/07 11:58sell0.10gbpusd1.87370.00000.0000 2006/09/07 17:281.87770.000.00-40.00
3786874 2006/09/07 11:57sell0.10gbpusd1.87380.00000.0000 2006/09/07 17:311.87790.000.00-41.00
3786899 2006/09/07 11:59sell0.10gbpusd1.87390.00000.0000 2006/09/07 17:311.87800.000.00-41.00
3786981 2006/09/07 12:09sell0.10gbpusd1.87400.00000.0000 2006/09/07 17:321.87800.000.00-40.00
3786871 2006/09/07 11:57sell0.10gbpusd1.87410.00000.0000 2006/09/07 17:331.87820.000.00-41.00
3786551 2006/09/07 11:16sell0.10gbpusd1.87420.00000.0000 2006/09/07 17:331.87830.000.00-41.00
3786547 2006/09/07 11:16sell0.10gbpusd1.87430.00000.0000 2006/09/07 17:361.87840.000.00-41.00
3786541 2006/09/07 11:16sell0.10gbpusd1.87440.00000.0000 2006/09/07 17:361.87840.000.00-40.00
3786534 2006/09/07 11:15sell0.10gbpusd1.87450.00000.0000 2006/09/07 17:371.87840.000.00-39.00
3789434 2006/09/07 17:37buy0.10gbpusd1.87860.00000.0000 2006/09/07 18:461.87440.000.00-42.00
3789428 2006/09/07 17:36buy0.10gbpusd1.87850.00000.0000 2006/09/07 20:321.87450.000.00-40.00
3789423 2006/09/07 17:35buy0.10gbpusd1.87840.00000.0000 2006/09/08 00:081.87420.00-0.35-42.00
3789401 2006/09/07 17:33buy0.10gbpusd1.87830.00000.0000 2006/09/08 00:081.87420.00-0.35-41.00
3789395 2006/09/07 17:33buy0.10gbpusd1.87820.00000.0000 2006/09/08 00:091.87410.00-0.35-41.00
3789385 2006/09/07 17:32buy0.10gbpusd1.87810.00000.0000 2006/09/08 00:101.87390.00-0.35-42.00
3789378 2006/09/07 17:31buy0.10gbpusd1.87800.00000.0000 2006/09/08 00:111.87400.00-0.35-40.00
3789369 2006/09/07 17:30buy0.10gbpusd1.87790.00000.0000 2006/09/08 00:161.87400.00-0.35-39.00
3789347 2006/09/07 17:28buy0.10gbpusd1.87780.00000.0000 2006/09/08 00:201.87360.00-0.35-42.00
3789313 2006/09/07 17:19buy0.10gbpusd1.87770.00000.0000 2006/09/08 00:201.87360.00-0.35-41.00
3789204 2006/09/07 16:56buy0.10gbpusd1.87760.00000.0000 2006/09/08 00:211.87370.00-0.35-39.00
3788926 2006/09/07 16:08buy0.10gbpusd1.87750.00000.0000 2006/09/08 00:551.87370.00-0.35-38.00
3788917 2006/09/07 16:07buy0.10gbpusd1.87740.00000.0000 2006/09/08 00:551.87350.00-0.35-39.00
3788923 2006/09/07 16:07buy0.10gbpusd1.87730.00000.0000 2006/09/08 00:571.87300.00-0.35-43.00
3788932 2006/09/07 16:08buy0.10gbpusd1.87720.00000.0000 2006/09/08 00:571.87300.00-0.35-42.00
3788936 2006/09/07 16:09buy0.10gbpusd1.87710.00000.0000 2006/09/08 00:581.87300.00-0.35-41.00
3788941 2006/09/07 16:09buy0.10gbpusd1.87700.00000.0000 2006/09/08 00:591.87310.00-0.35-39.00
3788857 2006/09/07 16:01buy0.10gbpusd1.87690.00000.0000 2006/09/08 01:011.87290.00-0.35-40.00
3788909 2006/09/07 16:06buy0.10gbpusd1.87680.00000.0000 2006/09/08 01:071.87260.00-0.35-42.00
3786478 2006/09/07 11:13buy0.00gbpusd1.87580.00000.0000 2006/09/08 13:121.87580.000.000.00
3792447 2006/09/08 07:24sell0.10gbpusd1.87140.00000.0000 2006/09/08 13:121.87580.00-0.35-44.00
3786585 2006/09/07 11:19buy0.00gbpusd1.87590.00000.0000 2006/09/08 13:121.87590.000.000.00
3786482 2006/09/07 11:13sell0.10gbpusd1.87540.00000.0000 2006/09/08 13:121.87590.00-0.14-5.00
3786507 2006/09/07 11:14sell0.10eurusd1.27260.00000.0000 2006/09/08 13:121.27320.00-0.15-6.00
3786476 2006/09/07 11:13buy0.00eurusd1.27320.00000.0000 2006/09/08 13:121.27320.000.000.00
3786511 2006/09/07 11:14sell0.10gbpusd1.87460.00000.0000 2006/09/08 13:121.87600.00-0.14-14.00
3786617 2006/09/07 11:21buy0.00gbpusd1.87600.00000.0000 2006/09/08 13:121.87600.000.000.00
3786531 2006/09/07 11:15buy0.00eurusd1.27330.00000.0000 2006/09/08 13:121.27330.000.000.00
3786516 2006/09/07 11:14sell0.10eurusd1.27280.00000.0000 2006/09/08 13:121.27330.00-0.15-5.00
3786521 2006/09/07 11:15sell0.10gbpusd1.87470.00000.0000 2006/09/08 13:121.87610.00-0.14-14.00
3788504 2006/09/07 15:10buy0.00gbpusd1.87610.00000.0000 2006/09/08 13:121.87610.000.000.00
3786566 2006/09/07 11:18sell0.10gbpusd1.87490.00000.0000 2006/09/08 13:121.87620.00-0.14-13.00
3788623 2006/09/07 15:21buy0.00gbpusd1.87620.00000.0000 2006/09/08 13:121.87620.000.000.00
3786559 2006/09/07 11:17sell0.10eurusd1.27250.00000.0000 2006/09/08 13:121.27320.00-0.15-7.00
3786581 2006/09/07 11:18buy0.00eurusd1.27320.00000.0000 2006/09/08 13:121.27320.000.000.00
3786572 2006/09/07 11:18sell0.10gbpusd1.87520.00000.0000 2006/09/08 13:121.87630.00-0.14-11.00
3788631 2006/09/07 15:21buy0.00gbpusd1.87630.00000.0000 2006/09/08 13:121.87630.000.000.00
3786538 2006/09/07 11:15sell0.10gbpusd1.87480.00000.0000 2006/09/08 13:121.87640.00-0.14-16.00
3788819 2006/09/07 15:59buy0.00gbpusd1.87640.00000.0000 2006/09/08 13:121.87640.000.000.00
3786570 2006/09/07 11:18sell0.10gbpusd1.87500.00000.0000 2006/09/08 13:131.87670.00-0.14-17.00
3788844 2006/09/07 16:00buy0.00gbpusd1.87670.00000.0000 2006/09/08 13:131.87670.000.000.00
3786604 2006/09/07 11:20buy0.10eurusd1.27390.00000.0000 2006/09/08 13:131.27290.00-0.15-10.00
3786489 2006/09/07 11:14sell0.00eurusd1.27290.00000.0000 2006/09/08 13:131.27290.000.000.00
3786628 2006/09/07 11:22buy0.10eurusd1.27410.00000.0000 2006/09/08 13:131.27270.00-0.15-14.00
3786497 2006/09/07 11:14sell0.00eurusd1.27270.00000.0000 2006/09/08 13:131.27270.000.000.00
3786626 2006/09/07 11:22buy0.10eurusd1.27360.00000.0000 2006/09/08 13:131.27240.00-0.15-12.00
3787187 2006/09/07 12:43sell0.00eurusd1.27240.00000.0000 2006/09/08 13:131.27240.000.000.00
3786676 2006/09/07 11:27buy0.10eurusd1.27440.00000.0000 2006/09/08 13:131.27220.00-0.15-22.00
3787192 2006/09/07 12:43sell0.00eurusd1.27220.00000.0000 2006/09/08 13:131.27220.000.000.00
3787196 2006/09/07 12:43sell0.00eurusd1.27210.00000.0000 2006/09/08 13:131.27210.000.000.00
3786670 2006/09/07 11:26buy0.10eurusd1.27430.00000.0000 2006/09/08 13:131.27210.00-0.15-22.00
3786623 2006/09/07 11:21buy0.10eurusd1.27370.00000.0000 2006/09/08 13:131.27180.00-0.15-19.00
3787214 2006/09/07 12:43sell0.00eurusd1.27180.00000.0000 2006/09/08 13:131.27180.000.000.00
3786606 2006/09/07 11:20buy0.10eurusd1.27400.00000.0000 2006/09/08 13:131.27190.00-0.15-21.00
3787218 2006/09/07 12:44sell0.00eurusd1.27190.00000.0000 2006/09/08 13:131.27190.000.000.00
3786583 2006/09/07 11:19buy0.00eurusd1.27340.00000.0000 2006/09/08 13:131.27340.000.000.00
3787222 2006/09/07 12:44sell0.10eurusd1.27170.00000.0000 2006/09/08 13:131.27340.00-0.15-17.00
3787227 2006/09/07 12:44sell0.00eurusd1.27130.00000.0000 2006/09/08 13:131.27130.000.000.00
3786629 2006/09/07 11:22buy0.10eurusd1.27420.00000.0000 2006/09/08 13:131.27130.00-0.15-29.00
3786590 2006/09/07 11:19buy0.00eurusd1.27380.00000.0000 2006/09/08 13:131.27380.000.000.00
3787236 2006/09/07 12:45sell0.10eurusd1.27110.00000.0000 2006/09/08 13:131.27380.00-0.15-27.00
3786820 2006/09/07 11:49buy0.00eurusd1.27350.00000.0000 2006/09/08 13:131.27350.000.000.00
3787252 2006/09/07 12:45sell0.10eurusd1.27120.00000.0000 2006/09/08 13:131.27350.00-0.15-23.00
3787365 2006/09/07 12:53sell0.10eurusd1.27150.00000.0000 2006/09/08 13:131.26750.000.7240.00
3788869 2006/09/07 16:01buy0.10gbpusd1.87650.00000.0000 2006/09/08 13:131.86520.00-0.35-113.00
3788895 2006/09/07 16:06buy0.10gbpusd1.87660.00000.0000 2006/09/08 13:131.87530.00-0.14-13.00
3786486 2006/09/07 11:13sell0.00gbpusd1.87530.00000.0000 2006/09/08 13:131.87530.000.000.00
3790753 2006/09/08 00:07sell0.10gbpusd1.87430.00000.0000 2006/09/08 13:131.86570.000.0086.00
3789818 2006/09/07 18:46sell0.10gbpusd1.87450.00000.0000 2006/09/08 13:131.86560.000.2289.00
3790759 2006/09/08 00:09sell0.10gbpusd1.87420.00000.0000 2006/09/08 13:131.86560.000.0086.00
3790161 2006/09/07 20:32sell0.10gbpusd1.87440.00000.0000 2006/09/08 13:131.86550.000.2289.00
3790761 2006/09/08 00:09sell0.10gbpusd1.87400.00000.0000 2006/09/08 13:131.86550.000.0085.00
3790757 2006/09/08 00:08sell0.10gbpusd1.87410.00000.0000 2006/09/08 13:131.86550.000.0086.00
3787372 2006/09/07 12:54sell0.10eurusd1.27160.00000.0000 2006/09/08 13:131.26760.000.7240.00
3790785 2006/09/08 00:16sell0.10gbpusd1.87380.00000.0000 2006/09/08 13:141.86550.000.0083.00
3790793 2006/09/08 00:20sell0.10gbpusd1.87350.00000.0000 2006/09/08 13:141.86550.000.0080.00
3790928 2006/09/08 00:55sell0.10gbpusd1.87330.00000.0000 2006/09/08 13:141.86550.000.0078.00
3790920 2006/09/08 00:54sell0.10gbpusd1.87340.00000.0000 2006/09/08 13:141.86560.000.0078.00
3790795 2006/09/08 00:21sell0.10gbpusd1.87370.00000.0000 2006/09/08 13:141.86560.000.0081.00
3790948 2006/09/08 00:56sell0.10gbpusd1.87320.00000.0000 2006/09/08 13:141.86560.000.0076.00
3790789 2006/09/08 00:19sell0.10gbpusd1.87360.00000.0000 2006/09/08 13:141.86560.000.0080.00
3786577 2006/09/07 11:18sell0.10gbpusd1.87510.00000.0000 2006/09/08 13:141.86560.000.2295.00
3790956 2006/09/08 00:57sell0.10gbpusd1.87300.00000.0000 2006/09/08 13:141.86570.000.0073.00
3790977 2006/09/08 01:01sell0.10gbpusd1.87280.00000.0000 2006/09/08 13:141.86570.000.0071.00
3790959 2006/09/08 00:57sell0.10gbpusd1.87310.00000.0000 2006/09/08 13:141.86570.000.0074.00
3791777 2006/09/08 05:38sell0.10eurusd1.27200.00000.0000 2006/09/08 13:141.26760.000.0044.00
3792031 2006/09/08 06:29sell0.10eurusd1.27080.00000.0000 2006/09/08 13:141.26770.000.0031.00
3791939 2006/09/08 06:12sell0.10gbpusd1.87250.00000.0000 2006/09/08 13:141.86580.000.0067.00
3790964 2006/09/08 00:59sell0.10gbpusd1.87290.00000.0000 2006/09/08 13:141.86580.000.0071.00
3792024 2006/09/08 06:29sell0.10eurusd1.27090.00000.0000 2006/09/08 13:141.26780.000.0031.00
3791936 2006/09/08 06:11sell0.10gbpusd1.87260.00000.0000 2006/09/08 13:141.86580.000.0068.00
3792071 2006/09/08 06:34sell0.10eurusd1.27070.00000.0000 2006/09/08 13:141.26780.000.0029.00
3792377 2006/09/08 07:16sell0.10gbpusd1.87240.00000.0000 2006/09/08 13:141.86590.000.0065.00
3791693 2006/09/08 05:15sell0.10eurusd1.27230.00000.0000 2006/09/08 13:141.26780.000.0045.00
3792388 2006/09/08 07:17sell0.10gbpusd1.87200.00000.0000 2006/09/08 13:151.86590.000.0061.00
3790998 2006/09/08 01:06sell0.10gbpusd1.87270.00000.0000 2006/09/08 13:151.86580.000.0069.00
3792417 2006/09/08 07:22sell0.10gbpusd1.87160.00000.0000 2006/09/08 13:151.86580.000.0058.00
3787307 2006/09/07 12:49sell0.10eurusd1.27100.00000.0000 2006/09/08 13:151.26770.000.7233.00
3792397 2006/09/08 07:18sell0.10gbpusd1.87170.00000.0000 2006/09/08 13:151.86590.000.0058.00
3792503 2006/09/08 07:36sell0.10eurusd1.27040.00000.0000 2006/09/08 13:151.26760.000.0028.00
3792462 2006/09/08 07:27sell0.10gbpusd1.87120.00000.0000 2006/09/08 13:151.86590.000.0053.00
3792444 2006/09/08 07:24sell0.10gbpusd1.87220.00000.0000 2006/09/08 13:151.86580.000.0064.00
3792426 2006/09/08 07:22sell0.10gbpusd1.87150.00000.0000 2006/09/08 13:151.86580.000.0057.00
3790764 2006/09/08 00:11sell0.10gbpusd1.87390.00000.0000 2006/09/08 13:151.86580.000.0081.00
3792386 2006/09/08 07:17sell0.10gbpusd1.87180.00000.0000 2006/09/08 13:151.86580.000.0060.00
3792442 2006/09/08 07:23sell0.10gbpusd1.87210.00000.0000 2006/09/08 13:151.86580.000.0063.00
3792518 2006/09/08 07:36sell0.10eurusd1.27030.00000.0000 2006/09/08 13:151.26760.000.0027.00
3792520 2006/09/08 07:36sell0.10eurusd1.27050.00000.0000 2006/09/08 13:151.26760.000.0029.00
3792381 2006/09/08 07:16sell0.10gbpusd1.87190.00000.0000 2006/09/08 13:151.86590.000.0060.00
3787247 2006/09/07 12:45sell0.10eurusd1.27140.00000.0000 2006/09/08 13:161.26770.000.7237.00
3792458 2006/09/08 07:27sell0.10gbpusd1.87130.00000.0000 2006/09/08 13:161.86600.000.0053.00
3792494 2006/09/08 07:35sell0.10eurusd1.27060.00000.0000 2006/09/08 13:161.26770.000.0029.00
 0.0059.843379.00
Deposit/Withdrawal: 30000.00Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:3438.84
 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / P PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
3794251 2006/09/08 13:17buy0.10eurusd1.26760.00000.0000  1.26760.000.000.00
3794253 2006/09/08 13:17sell0.10eurusd1.26750.00000.0000  1.26780.000.00-3.00
3794254 2006/09/08 13:17buy0.10gbpusd1.86570.00000.0000  1.86610.000.004.00
3794257 2006/09/08 13:17sell0.10gbpusd1.86520.00000.0000  1.86650.000.00-13.00
3794260 2006/09/08 13:17sell0.10eurusd1.26720.00000.0000  1.26780.000.00-6.00
3794263 2006/09/08 13:18buy0.10gbpusd1.86590.00000.0000  1.86610.000.002.00
3794267 2006/09/08 13:18buy0.10gbpusd1.86620.00000.0000  1.86610.000.00-1.00
3794270 2006/09/08 13:18buy0.10eurusd1.26780.00000.0000  1.26760.000.00-2.00
3794273 2006/09/08 13:18buy0.10gbpusd1.86610.00000.0000  1.86610.000.000.00
3794276 2006/09/08 13:19buy0.10gbpusd1.86630.00000.0000  1.86610.000.00-2.00
3794279 2006/09/08 13:19buy0.10gbpusd1.86590.00000.0000  1.86610.000.002.00
3794282 2006/09/08 13:19buy0.10eurusd1.26790.00000.0000  1.26760.000.00-3.00
3794286 2006/09/08 13:20buy0.10gbpusd1.86580.00000.0000  1.86610.000.003.00
3794289 2006/09/08 13:20buy0.10gbpusd1.86600.00000.0000  1.86610.000.001.00
3794297 2006/09/08 13:21buy0.10eurusd1.26770.00000.0000  1.26760.000.00-1.00
3794300 2006/09/08 13:22sell0.10eurusd1.26740.00000.0000  1.26780.000.00-4.00
3794309 2006/09/08 13:23buy0.10eurusd1.26800.00000.0000  1.26760.000.00-4.00
3794315 2006/09/08 13:24buy0.10eurusd1.26810.00000.0000  1.26760.000.00-5.00
3794319 2006/09/08 13:25buy0.10gbpusd1.86640.00000.0000  1.86610.000.00-3.00
3794322 2006/09/08 13:25buy0.10gbpusd1.86650.00000.0000  1.86610.000.00-4.00
3794327 2006/09/08 13:26buy0.10gbpusd1.86660.00000.0000  1.86610.000.00-5.00
3794331 2006/09/08 13:26buy0.10gbpusd1.86670.00000.0000  1.86610.000.00-6.00
3794336 2006/09/08 13:29sell0.10eurusd1.26730.00000.0000  1.26780.000.00-5.00
3794347 2006/09/08 13:31buy0.10gbpusd1.86680.00000.0000  1.86610.000.00-7.00
 0.000.00-62.00
 Floating P/L:-62.00
 
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PMarket Price 
No Transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:3438.84 Floating P/L:-62.00
Deposit/Withdrawal:30000.00 Total Credit Facility:0.00
Balance:33438.85 Equity:33376.85
Margin Requirement:1900.00 Available Margin:31476.85