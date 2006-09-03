|A/C No: 1001433
|Name: RedHot
|2006 September 8, 06:36 (local time)
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|3768654
|2006/09/03 03:57
|balance
|deposit
|30000.00
|3768686
|2006/09/03 22:01
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|3769162
|2006/09/04 01:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.2840
|0.00
|0.00
|-21.00
|3768681
|2006/09/03 22:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.2865
|0.00
|0.00
|-24.00
|3769356
|2006/09/04 03:02
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|3768866
|2006/09/03 22:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.2863
|0.00
|0.00
|11.00
|3768690
|2006/09/03 22:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9071
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.9061
|0.00
|0.00
|-10.00
|3768687
|2006/09/03 22:01
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.9061
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|3768873
|2006/09/03 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.2863
|0.00
|0.00
|11.00
|3768851
|2006/09/03 22:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.2863
|0.00
|0.00
|13.00
|3768879
|2006/09/03 23:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.2863
|0.00
|0.00
|9.00
|3768881
|2006/09/03 23:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.2863
|0.00
|0.00
|8.00
|3768733
|2006/09/03 22:19
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.9060
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.9060
|0.00
|0.00
|0.00
|3768887
|2006/09/03 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.9060
|0.00
|0.00
|-13.00
|3768905
|2006/09/03 23:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9074
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|3768907
|2006/09/03 23:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9075
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.9074
|0.00
|0.00
|-1.00
|3768874
|2006/09/03 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.2863
|0.00
|0.00
|10.00
|3768869
|2006/09/03 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9072
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.9074
|0.00
|0.00
|2.00
|3768912
|2006/09/03 23:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9076
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.9074
|0.00
|0.00
|-2.00
|3768926
|2006/09/03 23:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:17
|1.2865
|0.00
|0.00
|7.00
|3769031
|2006/09/03 23:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:18
|1.2865
|0.00
|0.00
|6.00
|3768929
|2006/09/03 23:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9077
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:18
|1.9074
|0.00
|0.00
|-3.00
|3769051
|2006/09/03 23:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:18
|1.2865
|0.00
|0.00
|5.00
|3768919
|2006/09/03 23:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:18
|1.2863
|0.00
|0.00
|6.00
|3768900
|2006/09/03 23:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:18
|1.2863
|0.00
|0.00
|7.00
|3768678
|2006/09/03 22:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:18
|1.2863
|0.00
|0.00
|14.00
|3768862
|2006/09/03 22:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:18
|1.2863
|0.00
|0.00
|12.00
|3769351
|2006/09/04 02:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:18
|1.2863
|0.00
|0.00
|-1.00
|3769172
|2006/09/04 01:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:18
|1.2863
|0.00
|0.00
|1.00
|3768672
|2006/09/03 21:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9070
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:18
|1.9074
|0.00
|0.00
|4.00
|3769174
|2006/09/04 01:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 05:18
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|3769578
|2006/09/04 05:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 07:37
|1.9052
|0.00
|0.00
|-32.00
|3769574
|2006/09/04 05:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9083
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 07:39
|1.9051
|0.00
|0.00
|-32.00
|3769569
|2006/09/04 05:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9082
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 08:14
|1.9060
|0.00
|0.00
|-22.00
|3769702
|2006/09/04 06:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 08:17
|1.2864
|0.00
|0.00
|-20.00
|3769568
|2006/09/04 05:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9081
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 09:11
|1.9047
|0.00
|0.00
|-34.00
|3769549
|2006/09/04 05:18
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.9074
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:14
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|3769547
|2006/09/04 05:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9077
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:14
|1.9074
|0.00
|-0.10
|-3.00
|3769550
|2006/09/04 05:18
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.9078
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:14
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|3769555
|2006/09/04 05:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:14
|1.9078
|0.00
|-0.10
|-5.00
|3769619
|2006/09/04 05:54
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:14
|1.2862
|0.00
|0.00
|0.00
|3769624
|2006/09/04 05:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:14
|1.2862
|0.00
|-0.07
|-5.00
|3769633
|2006/09/04 05:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9072
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9079
|0.00
|-0.10
|-7.00
|3769551
|2006/09/04 05:20
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.9079
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|3769629
|2006/09/04 05:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2859
|0.00
|-0.07
|-1.00
|3769622
|2006/09/04 05:54
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|3769642
|2006/09/04 06:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2861
|0.00
|-0.07
|-5.00
|3770005
|2006/09/04 08:14
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|3769672
|2006/09/04 06:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9066
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9080
|0.00
|-0.10
|-14.00
|3769561
|2006/09/04 05:31
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.9080
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|3769680
|2006/09/04 06:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2863
|0.00
|-0.07
|-14.00
|3770021
|2006/09/04 08:17
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|3769666
|2006/09/04 06:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2836
|0.00
|0.81
|16.00
|3769685
|2006/09/04 06:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2836
|0.00
|0.81
|10.00
|3769653
|2006/09/04 06:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9070
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|31.00
|3769650
|2006/09/04 06:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9071
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|32.00
|3769627
|2006/09/04 05:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2836
|0.00
|0.81
|22.00
|3769694
|2006/09/04 06:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|23.00
|3769705
|2006/09/04 06:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9065
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|26.00
|3769697
|2006/09/04 06:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9061
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|22.00
|3769715
|2006/09/04 06:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9064
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|25.00
|3769724
|2006/09/04 06:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9058
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|19.00
|3769675
|2006/09/04 06:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2836
|0.00
|0.81
|14.00
|3769737
|2006/09/04 06:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9068
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|29.00
|3769743
|2006/09/04 06:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9069
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|30.00
|3769730
|2006/09/04 06:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2836
|0.00
|0.81
|12.00
|3769747
|2006/09/04 06:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2836
|0.00
|0.81
|15.00
|3769708
|2006/09/04 06:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2836
|0.00
|0.81
|11.00
|3769752
|2006/09/04 06:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2836
|0.00
|0.81
|17.00
|3769803
|2006/09/04 06:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9059
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|20.00
|3769756
|2006/09/04 06:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9067
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|28.00
|3769849
|2006/09/04 06:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9057
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|18.00
|3769761
|2006/09/04 06:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9060
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|21.00
|3769812
|2006/09/04 06:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2836
|0.00
|0.81
|15.00
|3769855
|2006/09/04 06:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9056
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|17.00
|3769827
|2006/09/04 06:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.2836
|0.00
|0.81
|18.00
|3769860
|2006/09/04 06:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9055
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|16.00
|3769862
|2006/09/04 06:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9054
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|15.00
|3769872
|2006/09/04 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9053
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|14.00
|3769920
|2006/09/04 07:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:15
|1.9039
|0.00
|0.32
|13.00
|3769927
|2006/09/04 07:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:16
|1.9039
|0.00
|0.32
|12.00
|3769691
|2006/09/04 06:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:16
|1.2836
|0.00
|0.81
|9.00
|3769717
|2006/09/04 06:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9063
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:16
|1.9039
|0.00
|0.32
|24.00
|3770144
|2006/09/04 09:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9046
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:16
|1.9039
|0.00
|0.32
|7.00
|3769659
|2006/09/04 06:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:16
|1.2836
|0.00
|0.81
|19.00
|3769929
|2006/09/04 07:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9050
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 03:16
|1.9039
|0.00
|0.32
|11.00
|3773603
|2006/09/05 05:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9048
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 06:56
|1.9013
|0.00
|0.00
|-35.00
|3773524
|2006/09/05 05:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9047
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 07:11
|1.9017
|0.00
|0.00
|-30.00
|3773529
|2006/09/05 05:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9046
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 07:14
|1.9018
|0.00
|0.00
|-28.00
|3773584
|2006/09/05 05:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 07:25
|1.2830
|0.00
|0.00
|-15.00
|3773511
|2006/09/05 05:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9045
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 07:29
|1.9002
|0.00
|0.00
|-43.00
|3773154
|2006/09/05 03:16
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.9039
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9039
|0.00
|0.00
|0.00
|3773951
|2006/09/05 06:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9008
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9039
|0.00
|0.00
|-31.00
|3773189
|2006/09/05 03:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2843
|0.00
|0.00
|-13.00
|3773518
|2006/09/05 05:23
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2843
|0.00
|0.00
|0.00
|3773487
|2006/09/05 05:19
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.9044
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|3773173
|2006/09/05 03:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9033
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9044
|0.00
|0.00
|-11.00
|3773183
|2006/09/05 03:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2836
|0.00
|0.00
|-5.00
|3773164
|2006/09/05 03:19
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|3773156
|2006/09/05 03:16
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|3773180
|2006/09/05 03:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9040
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9035
|0.00
|0.00
|-5.00
|3773166
|2006/09/05 03:20
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|3773217
|2006/09/05 03:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2832
|0.00
|0.00
|-5.00
|3773440
|2006/09/05 05:05
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|3773258
|2006/09/05 04:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2829
|0.00
|0.00
|-10.00
|3773275
|2006/09/05 04:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2828
|0.00
|0.00
|-13.00
|3774255
|2006/09/05 07:25
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|3773268
|2006/09/05 04:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2827
|0.00
|0.00
|-13.00
|3774282
|2006/09/05 07:29
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|3773215
|2006/09/05 03:48
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|3773426
|2006/09/05 05:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9031
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9041
|0.00
|0.00
|-10.00
|3773433
|2006/09/05 05:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9027
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9042
|0.00
|0.00
|-15.00
|3773228
|2006/09/05 03:52
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|3773437
|2006/09/05 05:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9029
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9043
|0.00
|0.00
|-14.00
|3773480
|2006/09/05 05:19
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|3773446
|2006/09/05 05:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.8987
|0.00
|0.00
|38.00
|3773450
|2006/09/05 05:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9030
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.8987
|0.00
|0.00
|43.00
|3773508
|2006/09/05 05:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2829
|0.00
|0.00
|-13.00
|3773870
|2006/09/05 06:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.8987
|0.00
|0.00
|37.00
|3773873
|2006/09/05 06:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.8987
|0.00
|0.00
|36.00
|3773515
|2006/09/05 05:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.2829
|0.00
|0.00
|-15.00
|3773883
|2006/09/05 06:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.8987
|0.00
|0.00
|36.00
|3773875
|2006/09/05 06:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.8987
|0.00
|0.00
|36.00
|3773925
|2006/09/05 06:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.8987
|0.00
|0.00
|31.00
|3773899
|2006/09/05 06:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.8987
|0.00
|0.00
|34.00
|3773935
|2006/09/05 06:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:13
|1.8987
|0.00
|0.00
|24.00
|3773885
|2006/09/05 06:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|35.00
|3773947
|2006/09/05 06:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8986
|0.00
|0.00
|24.00
|3773434
|2006/09/05 05:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9028
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8986
|0.00
|0.00
|42.00
|3773226
|2006/09/05 03:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.2828
|0.00
|0.00
|-10.00
|3773966
|2006/09/05 06:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|27.00
|3773978
|2006/09/05 06:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9016
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|29.00
|3773953
|2006/09/05 06:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9009
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|22.00
|3773975
|2006/09/05 06:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9015
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|28.00
|3773940
|2006/09/05 06:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|26.00
|3773160
|2006/09/05 03:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9034
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|47.00
|3773428
|2006/09/05 05:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9026
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|39.00
|3774215
|2006/09/05 07:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9019
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|32.00
|3773194
|2006/09/05 03:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|45.00
|3773945
|2006/09/05 06:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9012
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|25.00
|3774188
|2006/09/05 07:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9017
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 08:14
|1.8987
|0.00
|0.00
|30.00
|3774632
|2006/09/05 08:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8964
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:19
|1.8996
|0.00
|0.00
|-32.00
|3774630
|2006/09/05 08:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8966
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:19
|1.8996
|0.00
|0.00
|-30.00
|3774633
|2006/09/05 08:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8967
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:20
|1.8999
|0.00
|0.00
|-32.00
|3774550
|2006/09/05 08:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:20
|1.2847
|0.00
|0.00
|-22.00
|3774518
|2006/09/05 08:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:21
|1.2846
|0.00
|0.00
|-20.00
|3774779
|2006/09/05 09:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:21
|1.2844
|0.00
|0.00
|-3.00
|3774776
|2006/09/05 09:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:22
|1.2844
|0.00
|0.00
|-2.00
|3774848
|2006/09/05 09:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:22
|1.2846
|0.00
|0.00
|-3.00
|3774852
|2006/09/05 09:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:23
|1.2844
|0.00
|0.00
|-2.00
|3774623
|2006/09/05 08:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:24
|1.8998
|0.00
|0.00
|-30.00
|3774626
|2006/09/05 08:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8969
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:26
|1.8993
|0.00
|0.00
|-24.00
|3774611
|2006/09/05 08:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8970
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:27
|1.8993
|0.00
|0.00
|-23.00
|3774858
|2006/09/05 09:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:28
|1.2840
|0.00
|0.00
|-6.00
|3774562
|2006/09/05 08:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:30
|1.8990
|0.00
|0.00
|-19.00
|3774564
|2006/09/05 08:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:30
|1.8989
|0.00
|0.00
|-17.00
|3774773
|2006/09/05 09:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:32
|1.2836
|0.00
|0.00
|-9.00
|3774769
|2006/09/05 09:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:33
|1.2836
|0.00
|0.00
|-8.00
|3774750
|2006/09/05 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:33
|1.2836
|0.00
|0.00
|-7.00
|3774754
|2006/09/05 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:38
|1.2836
|0.00
|0.00
|-6.00
|3774559
|2006/09/05 08:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8973
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:39
|1.9006
|0.00
|0.00
|-33.00
|3774685
|2006/09/05 08:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:39
|1.2836
|0.00
|0.00
|-5.00
|3774682
|2006/09/05 08:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:40
|1.2836
|0.00
|0.00
|-4.00
|3774676
|2006/09/05 08:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:40
|1.2836
|0.00
|0.00
|-3.00
|3774558
|2006/09/05 08:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8974
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:41
|1.9003
|0.00
|0.00
|-29.00
|3774546
|2006/09/05 08:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:42
|1.9002
|0.00
|0.00
|-27.00
|3774930
|2006/09/05 09:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:43
|1.2835
|0.00
|0.00
|-4.00
|3774695
|2006/09/05 08:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:48
|1.2832
|0.00
|0.00
|-6.00
|3774551
|2006/09/05 08:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8976
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:49
|1.8999
|0.00
|0.00
|-23.00
|3774539
|2006/09/05 08:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8977
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:50
|1.9000
|0.00
|0.00
|-23.00
|3774951
|2006/09/05 09:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:51
|1.2839
|0.00
|0.00
|-6.00
|3774554
|2006/09/05 08:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8978
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 09:51
|1.9004
|0.00
|0.00
|-26.00
|3774538
|2006/09/05 08:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8979
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 10:00
|1.9001
|0.00
|0.00
|-22.00
|3774516
|2006/09/05 08:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8980
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 10:59
|1.9002
|0.00
|0.00
|-22.00
|3774523
|2006/09/05 08:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:05
|1.8999
|0.00
|0.00
|-18.00
|3774513
|2006/09/05 08:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8982
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:08
|1.8998
|0.00
|0.00
|-16.00
|3774917
|2006/09/05 09:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9009
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:09
|1.8994
|0.00
|0.00
|-15.00
|3774986
|2006/09/05 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:09
|1.2830
|0.00
|0.00
|-11.00
|3774921
|2006/09/05 09:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:10
|1.8993
|0.00
|0.00
|-11.00
|3774926
|2006/09/05 09:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9003
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:10
|1.8991
|0.00
|0.00
|-12.00
|3774966
|2006/09/05 09:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:10
|1.2829
|0.00
|0.00
|-11.00
|3774963
|2006/09/05 09:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:11
|1.2826
|0.00
|0.00
|-13.00
|3774928
|2006/09/05 09:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9003
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:11
|1.8989
|0.00
|0.00
|-14.00
|3774958
|2006/09/05 09:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:12
|1.2828
|0.00
|0.00
|-10.00
|3774934
|2006/09/05 09:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:13
|1.8990
|0.00
|0.00
|-12.00
|3774911
|2006/09/05 09:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9001
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:13
|1.8989
|0.00
|0.00
|-12.00
|3774670
|2006/09/05 08:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 11:16
|1.2828
|0.00
|0.00
|-9.00
|3774838
|2006/09/05 09:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9000
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 12:44
|1.8977
|0.00
|0.00
|-23.00
|3774664
|2006/09/05 08:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 13:03
|1.2817
|0.00
|0.00
|-19.00
|3774842
|2006/09/05 09:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8999
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 13:34
|1.8963
|0.00
|0.00
|-36.00
|3774657
|2006/09/05 08:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 14:01
|1.2813
|0.00
|0.00
|-22.00
|3774834
|2006/09/05 09:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8998
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 14:01
|1.8957
|0.00
|0.00
|-41.00
|3774831
|2006/09/05 09:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8997
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 15:11
|1.8930
|0.00
|0.00
|-67.00
|3774827
|2006/09/05 09:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 19:01
|1.8945
|0.00
|0.00
|-51.00
|3774818
|2006/09/05 09:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8995
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:39
|1.8943
|0.00
|-0.42
|-52.00
|3774510
|2006/09/05 08:16
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8986
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8986
|0.00
|0.00
|0.00
|3775155
|2006/09/05 11:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8986
|0.00
|-0.10
|3.00
|3774579
|2006/09/05 08:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8988
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8996
|0.00
|-0.10
|8.00
|3775127
|2006/09/05 11:09
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|3774588
|2006/09/05 08:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.2844
|0.00
|-0.07
|12.00
|3774845
|2006/09/05 09:21
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|3774583
|2006/09/05 08:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8994
|0.00
|-0.10
|5.00
|3775128
|2006/09/05 11:09
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|3774591
|2006/09/05 08:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8990
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8993
|0.00
|-0.10
|3.00
|3775130
|2006/09/05 11:09
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8993
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|3774854
|2006/09/05 09:23
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.2843
|0.00
|0.00
|0.00
|3774534
|2006/09/05 08:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.2843
|0.00
|-0.07
|12.00
|3774595
|2006/09/05 08:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8992
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8992
|0.00
|-0.10
|0.00
|3775131
|2006/09/05 11:10
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8992
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8992
|0.00
|0.00
|0.00
|3775133
|2006/09/05 11:10
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8990
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|3774594
|2006/09/05 08:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8990
|0.00
|-0.10
|-1.00
|3774864
|2006/09/05 09:25
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|3774645
|2006/09/05 08:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.2842
|0.00
|-0.07
|9.00
|3774814
|2006/09/05 09:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8987
|0.00
|-0.10
|-7.00
|3775138
|2006/09/05 11:11
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|3774796
|2006/09/05 09:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8993
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8945
|0.00
|-0.10
|-48.00
|3777104
|2006/09/05 19:01
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8945
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|3774654
|2006/09/05 08:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.2841
|0.00
|-0.07
|7.00
|3774869
|2006/09/05 09:27
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:13
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|3774515
|2006/09/05 08:17
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|3774873
|2006/09/05 09:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.2828
|0.00
|-0.07
|12.00
|3774520
|2006/09/05 08:18
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|3774879
|2006/09/05 09:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.2829
|0.00
|-0.07
|10.00
|3774530
|2006/09/05 08:19
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|3774900
|2006/09/05 09:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.2830
|0.00
|-0.07
|5.00
|3774526
|2006/09/05 08:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.8991
|0.00
|-0.10
|4.00
|3775153
|2006/09/05 11:12
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|3775107
|2006/09/05 10:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.2818
|0.00
|0.81
|13.00
|3774936
|2006/09/05 09:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.2818
|0.00
|0.81
|16.00
|3774902
|2006/09/05 09:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.2818
|0.00
|0.81
|19.00
|3775145
|2006/09/05 11:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.2818
|0.00
|0.81
|9.00
|3775123
|2006/09/05 11:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:14
|1.2818
|0.00
|0.81
|14.00
|3775126
|2006/09/05 11:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:15
|1.2819
|0.00
|0.81
|11.00
|3775609
|2006/09/05 12:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:15
|1.2819
|0.00
|0.81
|-1.00
|3775163
|2006/09/05 11:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:15
|1.2819
|0.00
|0.81
|10.00
|3775670
|2006/09/05 13:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8979
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:15
|1.8949
|0.00
|0.32
|30.00
|3774955
|2006/09/05 09:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:15
|1.2819
|0.00
|0.81
|14.00
|3774895
|2006/09/05 09:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:15
|1.2819
|0.00
|0.81
|17.00
|3775147
|2006/09/05 11:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:15
|1.2819
|0.00
|0.81
|9.00
|3775994
|2006/09/05 14:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:16
|1.2819
|0.00
|0.81
|-6.00
|3775986
|2006/09/05 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:16
|1.2819
|0.00
|0.81
|-7.00
|3776407
|2006/09/05 15:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:16
|1.2819
|0.00
|0.81
|-3.00
|3775792
|2006/09/05 13:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8962
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:16
|1.8949
|0.00
|0.32
|13.00
|3774889
|2006/09/05 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:16
|1.2819
|0.00
|0.81
|19.00
|3777524
|2006/09/05 22:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 02:16
|1.2819
|0.00
|0.00
|5.00
|3778166
|2006/09/06 02:17
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8949
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|3779382
|2006/09/06 08:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8908
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8949
|0.00
|0.00
|-41.00
|3778197
|2006/09/06 02:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.2820
|0.00
|0.00
|-4.00
|3778162
|2006/09/06 02:17
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|3778251
|2006/09/06 02:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8944
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8950
|0.00
|0.00
|-6.00
|3778179
|2006/09/06 02:21
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.00
|3778230
|2006/09/06 02:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.2818
|0.00
|0.00
|-3.00
|3778183
|2006/09/06 02:23
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|3778212
|2006/09/06 02:30
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8951
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|3778266
|2006/09/06 02:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8942
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8951
|0.00
|0.00
|-9.00
|3778258
|2006/09/06 02:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.2822
|0.00
|0.00
|-7.00
|3778881
|2006/09/06 06:39
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|3778275
|2006/09/06 02:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8942
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8952
|0.00
|0.00
|-10.00
|3778316
|2006/09/06 03:25
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8952
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|3778376
|2006/09/06 03:57
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8953
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|3778256
|2006/09/06 02:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8943
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8953
|0.00
|0.00
|-10.00
|3778504
|2006/09/06 04:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.2823
|0.00
|0.00
|-10.00
|3778891
|2006/09/06 06:41
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|3778384
|2006/09/06 03:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8955
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8946
|0.00
|0.00
|-9.00
|3778169
|2006/09/06 02:18
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|3778387
|2006/09/06 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8956
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8945
|0.00
|0.00
|-11.00
|3778190
|2006/09/06 02:24
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8945
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|3778665
|2006/09/06 05:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8940
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8954
|0.00
|0.00
|-14.00
|3778381
|2006/09/06 03:57
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8954
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|3778688
|2006/09/06 06:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8939
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8958
|0.00
|0.00
|-19.00
|3778896
|2006/09/06 06:41
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8958
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|3778735
|2006/09/06 06:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8936
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8957
|0.00
|0.00
|-21.00
|3778901
|2006/09/06 06:41
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8957
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|3778868
|2006/09/06 06:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8934
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8837
|0.00
|0.00
|97.00
|3778999
|2006/09/06 07:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.2817
|0.00
|0.00
|-7.00
|3778184
|2006/09/06 02:23
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|3778728
|2006/09/06 06:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8938
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8836
|0.00
|0.00
|102.00
|3778732
|2006/09/06 06:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8937
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.8836
|0.00
|0.00
|101.00
|3779056
|2006/09/06 07:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:41
|1.2796
|0.00
|0.00
|-29.00
|3778269
|2006/09/06 02:54
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|3779066
|2006/09/06 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.2814
|0.00
|0.00
|-13.00
|3778596
|2006/09/06 05:31
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|3779071
|2006/09/06 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.2812
|0.00
|0.00
|-16.00
|3779138
|2006/09/06 07:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8933
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8838
|0.00
|0.00
|95.00
|3778691
|2006/09/06 06:01
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|3779121
|2006/09/06 07:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.2811
|0.00
|0.00
|-20.00
|3779173
|2006/09/06 07:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8930
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8838
|0.00
|0.00
|92.00
|3779149
|2006/09/06 07:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8932
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8838
|0.00
|0.00
|94.00
|3779175
|2006/09/06 07:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8926
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8838
|0.00
|0.00
|88.00
|3779146
|2006/09/06 07:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8931
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8837
|0.00
|0.00
|94.00
|3779182
|2006/09/06 07:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8923
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8838
|0.00
|0.00
|85.00
|3779188
|2006/09/06 07:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8922
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8837
|0.00
|0.00
|85.00
|3779198
|2006/09/06 07:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8925
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8838
|0.00
|0.00
|87.00
|3779106
|2006/09/06 07:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.2795
|0.00
|0.00
|-35.00
|3779061
|2006/09/06 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.2796
|0.00
|0.00
|-30.00
|3779075
|2006/09/06 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.2797
|0.00
|0.00
|-32.00
|3779208
|2006/09/06 07:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8927
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8837
|0.00
|0.00
|90.00
|3778660
|2006/09/06 05:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8941
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8838
|0.00
|0.00
|103.00
|3779255
|2006/09/06 07:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.2797
|0.00
|0.00
|-37.00
|3779379
|2006/09/06 08:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8916
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8839
|0.00
|0.00
|77.00
|3779223
|2006/09/06 07:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8921
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8839
|0.00
|0.00
|82.00
|3779391
|2006/09/06 08:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8909
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8839
|0.00
|0.00
|70.00
|3779249
|2006/09/06 07:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.2797
|0.00
|0.00
|-35.00
|3779392
|2006/09/06 08:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8907
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:42
|1.8839
|0.00
|0.00
|68.00
|3779253
|2006/09/06 07:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.2796
|0.00
|0.00
|-37.00
|3779405
|2006/09/06 08:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.8839
|0.00
|0.00
|73.00
|3779215
|2006/09/06 07:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8929
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.8839
|0.00
|0.00
|90.00
|3779395
|2006/09/06 08:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8910
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.8839
|0.00
|0.00
|71.00
|3779386
|2006/09/06 08:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8905
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.8839
|0.00
|0.00
|66.00
|3779194
|2006/09/06 07:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8924
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.8839
|0.00
|0.00
|85.00
|3779399
|2006/09/06 08:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.8840
|0.00
|0.00
|71.00
|3779402
|2006/09/06 08:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8913
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.8840
|0.00
|0.00
|73.00
|3779212
|2006/09/06 07:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8928
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.8841
|0.00
|0.00
|87.00
|3779507
|2006/09/06 08:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8906
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.8840
|0.00
|0.00
|66.00
|3778759
|2006/09/06 06:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8935
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.8840
|0.00
|0.00
|95.00
|3779191
|2006/09/06 07:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8922
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 12:43
|1.8839
|0.00
|0.00
|83.00
|3780811
|2006/09/06 12:44
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8836
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|3781265
|2006/09/06 13:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8815
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8836
|0.00
|-0.30
|-21.00
|3780824
|2006/09/06 12:44
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|3780830
|2006/09/06 12:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.2795
|0.00
|-0.21
|-3.00
|3780833
|2006/09/06 12:45
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8837
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|3780838
|2006/09/06 12:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8831
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8837
|0.00
|-0.30
|-6.00
|3780821
|2006/09/06 12:44
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8832
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8832
|0.00
|0.00
|0.00
|3780839
|2006/09/06 12:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8838
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8832
|0.00
|-0.30
|-6.00
|3780858
|2006/09/06 12:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8840
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8830
|0.00
|-0.30
|-10.00
|3780967
|2006/09/06 12:59
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8830
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|3780908
|2006/09/06 12:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.2794
|0.00
|-0.21
|-6.00
|3780836
|2006/09/06 12:45
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|3780922
|2006/09/06 12:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8842
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8829
|0.00
|-0.30
|-13.00
|3780975
|2006/09/06 13:00
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8829
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8829
|0.00
|0.00
|0.00
|3780920
|2006/09/06 12:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8841
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8828
|0.00
|-0.30
|-13.00
|3780979
|2006/09/06 13:01
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8828
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8828
|0.00
|0.00
|0.00
|3780930
|2006/09/06 12:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.2797
|0.00
|-0.21
|-4.00
|3780817
|2006/09/06 12:44
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|3780831
|2006/09/06 12:45
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|3780943
|2006/09/06 12:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.2799
|0.00
|-0.21
|-7.00
|3780855
|2006/09/06 12:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8839
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8827
|0.00
|-0.30
|-12.00
|3780983
|2006/09/06 13:01
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8827
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:09
|1.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|3780949
|2006/09/06 12:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:10
|1.2740
|0.00
|2.42
|51.00
|3780978
|2006/09/06 13:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:10
|1.2740
|0.00
|2.42
|47.00
|3781139
|2006/09/06 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:10
|1.2740
|0.00
|2.42
|45.00
|3780991
|2006/09/06 13:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:10
|1.2740
|0.00
|2.42
|46.00
|3781149
|2006/09/06 13:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8824
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:10
|1.8764
|0.00
|0.95
|60.00
|3781155
|2006/09/06 13:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8821
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:10
|1.8763
|0.00
|0.95
|58.00
|3781161
|2006/09/06 13:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8823
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:10
|1.8762
|0.00
|0.95
|61.00
|3781146
|2006/09/06 13:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8826
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:10
|1.8761
|0.00
|0.95
|65.00
|3781247
|2006/09/06 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.2735
|0.00
|2.42
|48.00
|3781153
|2006/09/06 13:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8822
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.8759
|0.00
|0.95
|63.00
|3781179
|2006/09/06 13:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8820
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.8761
|0.00
|0.95
|59.00
|3781166
|2006/09/06 13:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8825
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.8761
|0.00
|0.95
|64.00
|3781189
|2006/09/06 13:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8818
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.8760
|0.00
|0.95
|58.00
|3781184
|2006/09/06 13:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8819
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.8760
|0.00
|0.95
|59.00
|3781142
|2006/09/06 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.2735
|0.00
|2.42
|49.00
|3781273
|2006/09/06 13:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.2735
|0.00
|2.42
|43.00
|3781297
|2006/09/06 13:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8812
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.8760
|0.00
|0.95
|52.00
|3781306
|2006/09/06 13:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8811
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.8760
|0.00
|0.95
|51.00
|3781266
|2006/09/06 13:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.2734
|0.00
|2.42
|45.00
|3781312
|2006/09/06 13:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8810
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.8759
|0.00
|0.95
|51.00
|3781194
|2006/09/06 13:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8816
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.8759
|0.00
|0.95
|57.00
|3781204
|2006/09/06 13:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8817
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.8759
|0.00
|0.95
|58.00
|3780957
|2006/09/06 12:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:11
|1.2736
|0.00
|2.42
|54.00
|3780961
|2006/09/06 12:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:12
|1.2735
|0.00
|2.42
|54.00
|3781301
|2006/09/06 13:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:12
|1.2734
|0.00
|2.42
|46.00
|3780970
|2006/09/06 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 11:12
|1.2734
|0.00
|2.42
|54.00
|3786707
|2006/09/07 11:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 12:46
|1.8722
|0.00
|0.00
|-46.00
|3786668
|2006/09/07 11:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 12:47
|1.8717
|0.00
|0.00
|-50.00
|3786662
|2006/09/07 11:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 12:47
|1.8717
|0.00
|0.00
|-49.00
|3786648
|2006/09/07 11:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 12:49
|1.8713
|0.00
|0.00
|-52.00
|3786636
|2006/09/07 11:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 12:49
|1.8714
|0.00
|0.00
|-50.00
|3786762
|2006/09/07 11:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 12:50
|1.2710
|0.00
|0.00
|-35.00
|3786611
|2006/09/07 11:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8763
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 12:50
|1.8716
|0.00
|0.00
|-47.00
|3786597
|2006/09/07 11:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 12:53
|1.8717
|0.00
|0.00
|-45.00
|3786594
|2006/09/07 11:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8761
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 12:54
|1.8722
|0.00
|0.00
|-39.00
|3787315
|2006/09/07 12:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8714
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 15:10
|1.8759
|0.00
|0.00
|-45.00
|3787327
|2006/09/07 12:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8715
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 15:21
|1.8761
|0.00
|0.00
|-46.00
|3787338
|2006/09/07 12:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8716
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 15:22
|1.8761
|0.00
|0.00
|-45.00
|3787290
|2006/09/07 12:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8717
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 15:59
|1.8766
|0.00
|0.00
|-49.00
|3787282
|2006/09/07 12:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8718
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:01
|1.8769
|0.00
|0.00
|-51.00
|3787262
|2006/09/07 12:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8719
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:01
|1.8766
|0.00
|0.00
|-47.00
|3787239
|2006/09/07 12:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:02
|1.8763
|0.00
|0.00
|-43.00
|3787258
|2006/09/07 12:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8721
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:06
|1.8766
|0.00
|0.00
|-45.00
|3787273
|2006/09/07 12:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8722
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:07
|1.8770
|0.00
|0.00
|-48.00
|3787242
|2006/09/07 12:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8723
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:07
|1.8775
|0.00
|0.00
|-52.00
|3787234
|2006/09/07 12:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8727
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:07
|1.8774
|0.00
|0.00
|-47.00
|3787231
|2006/09/07 12:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8728
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:08
|1.8773
|0.00
|0.00
|-45.00
|3787030
|2006/09/07 12:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8732
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:08
|1.8772
|0.00
|0.00
|-40.00
|3787015
|2006/09/07 12:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8733
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:09
|1.8769
|0.00
|0.00
|-36.00
|3787010
|2006/09/07 12:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8734
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:10
|1.8768
|0.00
|0.00
|-34.00
|3786877
|2006/09/07 11:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8735
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 16:56
|1.8775
|0.00
|0.00
|-40.00
|3786882
|2006/09/07 11:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8736
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 17:19
|1.8776
|0.00
|0.00
|-40.00
|3786887
|2006/09/07 11:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8737
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 17:28
|1.8777
|0.00
|0.00
|-40.00
|3786874
|2006/09/07 11:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8738
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 17:31
|1.8779
|0.00
|0.00
|-41.00
|3786899
|2006/09/07 11:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8739
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 17:31
|1.8780
|0.00
|0.00
|-41.00
|3786981
|2006/09/07 12:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 17:32
|1.8780
|0.00
|0.00
|-40.00
|3786871
|2006/09/07 11:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8741
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 17:33
|1.8782
|0.00
|0.00
|-41.00
|3786551
|2006/09/07 11:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8742
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 17:33
|1.8783
|0.00
|0.00
|-41.00
|3786547
|2006/09/07 11:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8743
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 17:36
|1.8784
|0.00
|0.00
|-41.00
|3786541
|2006/09/07 11:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8744
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 17:36
|1.8784
|0.00
|0.00
|-40.00
|3786534
|2006/09/07 11:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8745
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 17:37
|1.8784
|0.00
|0.00
|-39.00
|3789434
|2006/09/07 17:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8786
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 18:46
|1.8744
|0.00
|0.00
|-42.00
|3789428
|2006/09/07 17:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8785
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 20:32
|1.8745
|0.00
|0.00
|-40.00
|3789423
|2006/09/07 17:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8784
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:08
|1.8742
|0.00
|-0.35
|-42.00
|3789401
|2006/09/07 17:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8783
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:08
|1.8742
|0.00
|-0.35
|-41.00
|3789395
|2006/09/07 17:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8782
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:09
|1.8741
|0.00
|-0.35
|-41.00
|3789385
|2006/09/07 17:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8781
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:10
|1.8739
|0.00
|-0.35
|-42.00
|3789378
|2006/09/07 17:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:11
|1.8740
|0.00
|-0.35
|-40.00
|3789369
|2006/09/07 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:16
|1.8740
|0.00
|-0.35
|-39.00
|3789347
|2006/09/07 17:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8778
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:20
|1.8736
|0.00
|-0.35
|-42.00
|3789313
|2006/09/07 17:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8777
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:20
|1.8736
|0.00
|-0.35
|-41.00
|3789204
|2006/09/07 16:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:21
|1.8737
|0.00
|-0.35
|-39.00
|3788926
|2006/09/07 16:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8775
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:55
|1.8737
|0.00
|-0.35
|-38.00
|3788917
|2006/09/07 16:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8774
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:55
|1.8735
|0.00
|-0.35
|-39.00
|3788923
|2006/09/07 16:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8773
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:57
|1.8730
|0.00
|-0.35
|-43.00
|3788932
|2006/09/07 16:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8772
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:57
|1.8730
|0.00
|-0.35
|-42.00
|3788936
|2006/09/07 16:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:58
|1.8730
|0.00
|-0.35
|-41.00
|3788941
|2006/09/07 16:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 00:59
|1.8731
|0.00
|-0.35
|-39.00
|3788857
|2006/09/07 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8769
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 01:01
|1.8729
|0.00
|-0.35
|-40.00
|3788909
|2006/09/07 16:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 01:07
|1.8726
|0.00
|-0.35
|-42.00
|3786478
|2006/09/07 11:13
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8758
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|3792447
|2006/09/08 07:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8714
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8758
|0.00
|-0.35
|-44.00
|3786585
|2006/09/07 11:19
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8759
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8759
|0.00
|0.00
|0.00
|3786482
|2006/09/07 11:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8759
|0.00
|-0.14
|-5.00
|3786507
|2006/09/07 11:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.2732
|0.00
|-0.15
|-6.00
|3786476
|2006/09/07 11:13
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|3786511
|2006/09/07 11:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8746
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8760
|0.00
|-0.14
|-14.00
|3786617
|2006/09/07 11:21
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|3786531
|2006/09/07 11:15
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|3786516
|2006/09/07 11:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.2733
|0.00
|-0.15
|-5.00
|3786521
|2006/09/07 11:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8747
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8761
|0.00
|-0.14
|-14.00
|3788504
|2006/09/07 15:10
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8761
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|3786566
|2006/09/07 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8749
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8762
|0.00
|-0.14
|-13.00
|3788623
|2006/09/07 15:21
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|3786559
|2006/09/07 11:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.2732
|0.00
|-0.15
|-7.00
|3786581
|2006/09/07 11:18
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|3786572
|2006/09/07 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8752
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8763
|0.00
|-0.14
|-11.00
|3788631
|2006/09/07 15:21
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8763
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|3786538
|2006/09/07 11:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8748
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8764
|0.00
|-0.14
|-16.00
|3788819
|2006/09/07 15:59
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:12
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|3786570
|2006/09/07 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.8767
|0.00
|-0.14
|-17.00
|3788844
|2006/09/07 16:00
|buy
|0.00
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|3786604
|2006/09/07 11:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2729
|0.00
|-0.15
|-10.00
|3786489
|2006/09/07 11:14
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|3786628
|2006/09/07 11:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2727
|0.00
|-0.15
|-14.00
|3786497
|2006/09/07 11:14
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|3786626
|2006/09/07 11:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2724
|0.00
|-0.15
|-12.00
|3787187
|2006/09/07 12:43
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|3786676
|2006/09/07 11:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2722
|0.00
|-0.15
|-22.00
|3787192
|2006/09/07 12:43
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|3787196
|2006/09/07 12:43
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2721
|0.00
|0.00
|0.00
|3786670
|2006/09/07 11:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2721
|0.00
|-0.15
|-22.00
|3786623
|2006/09/07 11:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2718
|0.00
|-0.15
|-19.00
|3787214
|2006/09/07 12:43
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|3786606
|2006/09/07 11:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2719
|0.00
|-0.15
|-21.00
|3787218
|2006/09/07 12:44
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|3786583
|2006/09/07 11:19
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|3787222
|2006/09/07 12:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2734
|0.00
|-0.15
|-17.00
|3787227
|2006/09/07 12:44
|sell
|0.00
|eurusd
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|3786629
|2006/09/07 11:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2713
|0.00
|-0.15
|-29.00
|3786590
|2006/09/07 11:19
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|3787236
|2006/09/07 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2738
|0.00
|-0.15
|-27.00
|3786820
|2006/09/07 11:49
|buy
|0.00
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|3787252
|2006/09/07 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2735
|0.00
|-0.15
|-23.00
|3787365
|2006/09/07 12:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2675
|0.00
|0.72
|40.00
|3788869
|2006/09/07 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.8652
|0.00
|-0.35
|-113.00
|3788895
|2006/09/07 16:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.8753
|0.00
|-0.14
|-13.00
|3786486
|2006/09/07 11:13
|sell
|0.00
|gbpusd
|1.8753
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|3790753
|2006/09/08 00:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8743
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.8657
|0.00
|0.00
|86.00
|3789818
|2006/09/07 18:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8745
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.8656
|0.00
|0.22
|89.00
|3790759
|2006/09/08 00:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8742
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.8656
|0.00
|0.00
|86.00
|3790161
|2006/09/07 20:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8744
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.8655
|0.00
|0.22
|89.00
|3790761
|2006/09/08 00:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.8655
|0.00
|0.00
|85.00
|3790757
|2006/09/08 00:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8741
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.8655
|0.00
|0.00
|86.00
|3787372
|2006/09/07 12:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:13
|1.2676
|0.00
|0.72
|40.00
|3790785
|2006/09/08 00:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8738
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8655
|0.00
|0.00
|83.00
|3790793
|2006/09/08 00:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8735
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8655
|0.00
|0.00
|80.00
|3790928
|2006/09/08 00:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8733
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8655
|0.00
|0.00
|78.00
|3790920
|2006/09/08 00:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8734
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8656
|0.00
|0.00
|78.00
|3790795
|2006/09/08 00:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8737
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8656
|0.00
|0.00
|81.00
|3790948
|2006/09/08 00:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8732
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8656
|0.00
|0.00
|76.00
|3790789
|2006/09/08 00:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8736
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8656
|0.00
|0.00
|80.00
|3786577
|2006/09/07 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8751
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8656
|0.00
|0.22
|95.00
|3790956
|2006/09/08 00:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8657
|0.00
|0.00
|73.00
|3790977
|2006/09/08 01:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8728
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8657
|0.00
|0.00
|71.00
|3790959
|2006/09/08 00:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8731
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8657
|0.00
|0.00
|74.00
|3791777
|2006/09/08 05:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.2676
|0.00
|0.00
|44.00
|3792031
|2006/09/08 06:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.2677
|0.00
|0.00
|31.00
|3791939
|2006/09/08 06:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8725
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8658
|0.00
|0.00
|67.00
|3790964
|2006/09/08 00:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8729
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8658
|0.00
|0.00
|71.00
|3792024
|2006/09/08 06:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.2678
|0.00
|0.00
|31.00
|3791936
|2006/09/08 06:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8726
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8658
|0.00
|0.00
|68.00
|3792071
|2006/09/08 06:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2707
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.2678
|0.00
|0.00
|29.00
|3792377
|2006/09/08 07:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8724
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.8659
|0.00
|0.00
|65.00
|3791693
|2006/09/08 05:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:14
|1.2678
|0.00
|0.00
|45.00
|3792388
|2006/09/08 07:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.8659
|0.00
|0.00
|61.00
|3790998
|2006/09/08 01:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8727
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.8658
|0.00
|0.00
|69.00
|3792417
|2006/09/08 07:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8716
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.8658
|0.00
|0.00
|58.00
|3787307
|2006/09/07 12:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.2677
|0.00
|0.72
|33.00
|3792397
|2006/09/08 07:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8717
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.8659
|0.00
|0.00
|58.00
|3792503
|2006/09/08 07:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.2676
|0.00
|0.00
|28.00
|3792462
|2006/09/08 07:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8712
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.8659
|0.00
|0.00
|53.00
|3792444
|2006/09/08 07:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8722
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.8658
|0.00
|0.00
|64.00
|3792426
|2006/09/08 07:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8715
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.8658
|0.00
|0.00
|57.00
|3790764
|2006/09/08 00:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8739
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.8658
|0.00
|0.00
|81.00
|3792386
|2006/09/08 07:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8718
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.8658
|0.00
|0.00
|60.00
|3792442
|2006/09/08 07:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8721
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.8658
|0.00
|0.00
|63.00
|3792518
|2006/09/08 07:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.2676
|0.00
|0.00
|27.00
|3792520
|2006/09/08 07:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.2676
|0.00
|0.00
|29.00
|3792381
|2006/09/08 07:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8719
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:15
|1.8659
|0.00
|0.00
|60.00
|3787247
|2006/09/07 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:16
|1.2677
|0.00
|0.72
|37.00
|3792458
|2006/09/08 07:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8713
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:16
|1.8660
|0.00
|0.00
|53.00
|3792494
|2006/09/08 07:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 13:16
|1.2677
|0.00
|0.00
|29.00
|0.00
|59.84
|3379.00
|Deposit/Withdrawal: 30000.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|3438.84
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|3794251
|2006/09/08 13:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|3794253
|2006/09/08 13:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|1.2678
|0.00
|0.00
|-3.00
|3794254
|2006/09/08 13:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8657
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|4.00
|3794257
|2006/09/08 13:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8652
|0.0000
|0.0000
|1.8665
|0.00
|0.00
|-13.00
|3794260
|2006/09/08 13:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2672
|0.0000
|0.0000
|1.2678
|0.00
|0.00
|-6.00
|3794263
|2006/09/08 13:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8659
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|2.00
|3794267
|2006/09/08 13:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8662
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|-1.00
|3794270
|2006/09/08 13:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|1.2676
|0.00
|0.00
|-2.00
|3794273
|2006/09/08 13:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8661
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|3794276
|2006/09/08 13:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8663
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|-2.00
|3794279
|2006/09/08 13:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8659
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|2.00
|3794282
|2006/09/08 13:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|1.2676
|0.00
|0.00
|-3.00
|3794286
|2006/09/08 13:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8658
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|3.00
|3794289
|2006/09/08 13:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8660
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|1.00
|3794297
|2006/09/08 13:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2677
|0.0000
|0.0000
|1.2676
|0.00
|0.00
|-1.00
|3794300
|2006/09/08 13:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|1.2678
|0.00
|0.00
|-4.00
|3794309
|2006/09/08 13:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|1.2676
|0.00
|0.00
|-4.00
|3794315
|2006/09/08 13:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|1.2676
|0.00
|0.00
|-5.00
|3794319
|2006/09/08 13:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8664
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|-3.00
|3794322
|2006/09/08 13:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|-4.00
|3794327
|2006/09/08 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8666
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|-5.00
|3794331
|2006/09/08 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8667
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|-6.00
|3794336
|2006/09/08 13:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|1.2678
|0.00
|0.00
|-5.00
|3794347
|2006/09/08 13:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8668
|0.0000
|0.0000
|1.8661
|0.00
|0.00
|-7.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|Floating P/L:
|-62.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No Transactions
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|3438.84
|Floating P/L:
|-62.00
|Deposit/Withdrawal:
|30000.00
|Total Credit Facility:
|0.00
|Balance:
|33438.85
|Equity:
|33376.85
|Margin Requirement:
|1900.00
|Available Margin:
|31476.85