Strategy Tester Report
GGS3

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.09.09 00:00 - 2006.08.31 00:00 (2005.09.09 - 2006.08.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLotIncreaseFactor=0.11; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.1; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.09; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.6; TakeProfit6=55; StopLoss6=12; MinsMultiplier6=18; MatchingSignal_3="Matching Signal 3 Settings"; UseMS3=true; MaxOpenTrade_7=1; Lots7=1; TakeProfit7=53; StopLoss7=7; MinsMultiplier7=18; Use_Function_Settings="Use Mode Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=false; StopLossMode=true; SignalMail=false; EachTickMode=true; Support_Resistance_Settings="Support Resistance Settings"; ResistanceBarsBack=145; SupportBarsBack=145; HStartBack=1; LStartBack=1; Main_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=12; Slippage=3; Shift=2;
Bars in test16438Ticks modelled865447Modelling quality89.89%
Initial deposit50000.00
Total net profit571044.40Gross profit1969142.00Gross loss-1398097.60
Profit factor1.41Expected payoff721.02
Absolute drawdown6170.70Maximal drawdown342556.60 (35.55%)Relative drawdown35.55% (342556.60)
Total trades792Short positions (won %)792 (18.06%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)143 (18.06%)Loss trades (% of total)649 (81.94%)
Largestprofit trade89100.00loss trade-15840.00
Averageprofit trade13770.22loss trade-2154.23
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (267309.00)consecutive losses (loss in money)23 (-15870.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)267309.00 (4)consecutive loss (count of losses)-15872.00 (21)
Averageconsecutive wins1consecutive losses6
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.09 00:00sell10.101.83791.83951.8289
22005.09.09 02:15s/l10.101.83951.83951.8289-16.0049984.00
32005.09.09 02:15sell20.011.83961.84081.8341
42005.09.09 09:50t/p20.011.83411.84081.83415.5049989.50
52005.09.09 09:50sell345.401.83411.83481.8288
62005.09.09 09:52s/l345.401.83481.83481.8288-3178.0046811.50
72005.09.09 09:52sell40.011.83491.83651.8259
82005.09.09 11:34s/l40.011.83651.83651.8259-1.6046809.90
92005.09.09 11:34sell50.011.83661.83821.8276
102005.09.09 12:04s/l50.011.83821.83821.8276-1.6046808.30
112005.09.09 12:04sell60.011.83861.84021.8296
122005.09.09 12:34s/l60.011.84021.84021.8296-1.6046806.70
132005.09.09 12:34sell70.011.84101.84261.8320
142005.09.09 15:17s/l70.011.84261.84261.8320-1.6046805.10
152005.09.09 15:17sell80.011.84241.84401.8334
162005.09.12 06:59t/p80.011.83341.84401.83349.0046814.10
172005.09.13 10:11sell942.601.82371.82441.8152
182005.09.13 12:59s/l942.601.82441.82441.8152-2982.0043832.10
192005.09.13 12:59sell100.011.82511.82631.8196
202005.09.14 01:59s/l100.011.82631.82631.8196-1.2043830.90
212005.09.14 01:59sell110.011.82711.82871.8181
222005.09.14 12:59s/l110.011.82871.82871.8181-1.6043829.30
232005.09.14 12:59sell120.011.82871.83031.8197
242005.09.15 02:59t/p120.011.81971.83031.81979.0043838.30
252005.09.16 04:59sell1339.901.81271.81431.8037
262005.09.16 13:59t/p1339.901.80371.81431.803735910.0079748.30
272005.09.19 11:59sell1472.501.80591.80661.7974
282005.09.20 08:30s/l1472.501.80661.80661.7974-5075.0074673.30
292005.09.20 08:30sell150.011.80641.80801.7974
302005.09.21 06:59s/l150.011.80801.80801.7974-1.6074671.70
312005.09.21 06:59sell160.011.80851.80921.8000
322005.09.21 08:54s/l160.011.80921.80921.8000-0.7074671.00
332005.09.21 08:54sell170.011.80901.81021.8035
342005.09.21 08:59s/l170.011.81021.81021.8035-1.2074669.80
352005.09.21 09:00sell180.011.81131.81291.8023
362005.09.21 14:44s/l180.011.81291.81291.8023-1.6074668.20
372005.09.21 14:44sell190.011.81271.81431.8037
382005.09.22 09:59t/p190.011.80371.81431.80379.0074677.20
392005.09.22 09:59sell2067.901.80281.80441.7938
402005.09.22 14:59t/p2067.901.79381.80441.793861110.00135787.20
412005.09.26 20:00sell210.011.77891.78011.7734
422005.09.27 02:59t/p210.011.77341.78011.77345.50135792.70
432005.09.28 04:59sell2299.001.77061.77221.7616
442005.09.29 17:00t/p2299.001.76161.77221.761689100.00224892.70
452005.09.30 04:38sell230.011.76281.76401.7573
462005.09.30 10:59s/l230.011.76401.76401.7573-1.20224891.50
472005.09.30 10:59sell240.011.76591.76661.7574
482005.09.30 11:59s/l240.011.76661.76661.7574-0.70224890.80
492005.09.30 11:59sell250.011.76781.76901.7623
502005.09.30 14:59s/l250.011.76901.76901.7623-1.20224889.60
512005.09.30 14:59sell260.011.76951.77111.7605
522005.10.03 00:59t/p260.011.76051.77111.76059.00224898.60
532005.10.04 02:18sell2799.001.75591.75661.7474
542005.10.04 03:59s/l2799.001.75661.75661.7474-6930.00217968.60
552005.10.04 03:59sell280.011.75661.75781.7511
562005.10.04 05:09s/l280.011.75781.75781.7511-1.20217967.40
572005.10.04 05:09sell290.011.75761.75831.7523
582005.10.04 10:00s/l290.011.75831.75831.7523-0.70217966.70
592005.10.04 10:00sell300.011.75811.75971.7491
602005.10.04 13:51s/l300.011.75971.75971.7491-1.60217965.10
612005.10.04 13:51sell310.011.75951.76111.7505
622005.10.04 13:59s/l310.011.76111.76111.7505-1.60217963.50
632005.10.04 13:59sell320.011.76101.76261.7520
642005.10.05 03:59s/l320.011.76261.76261.7520-1.60217961.90
652005.10.05 03:59sell330.011.76271.76431.7537
662005.10.05 06:43s/l330.011.76431.76431.7537-1.60217960.30
672005.10.05 06:43sell340.011.76411.76571.7551
682005.10.05 08:00s/l340.011.76571.76571.7551-1.60217958.70
692005.10.05 08:00sell350.011.76551.76711.7565
702005.10.05 22:00s/l350.011.76711.76711.7565-1.60217957.10
712005.10.05 22:00sell360.011.76701.76861.7580
722005.10.05 22:59s/l360.011.76861.76861.7580-1.60217955.50
732005.10.05 22:59sell370.011.76851.77011.7595
742005.10.06 00:59s/l370.011.77011.77011.7595-1.60217953.90
752005.10.06 00:59sell380.011.77441.77601.7654
762005.10.06 17:59s/l380.011.77601.77601.7654-1.60217952.30
772005.10.06 17:59sell390.011.77811.77971.7691
782005.10.06 18:59s/l390.011.77971.77971.7691-1.60217950.70
792005.10.06 18:59sell400.011.78021.78181.7712
802005.10.07 08:59t/p400.011.77121.78181.77129.00217959.70
812005.10.07 08:59sell4199.001.77021.77181.7612
822005.10.07 13:59t/p4199.001.76121.77181.761289100.00307059.70
832005.10.10 07:59sell4299.001.76331.76491.7543
842005.10.10 14:59t/p4299.001.75431.76491.754389100.00396159.70
852005.10.11 10:00sell4399.001.75461.75621.7456
862005.10.11 18:59t/p4399.001.74561.75621.745689100.00485259.70
872005.10.12 11:24sell4499.001.74691.74851.7379
882005.10.12 11:59s/l4499.001.74851.74851.7379-15840.00469419.70
892005.10.12 11:59sell450.011.75011.75171.7411
902005.10.12 12:59s/l450.011.75171.75171.7411-1.60469418.10
912005.10.12 12:59sell460.011.75181.75341.7428
922005.10.12 15:05s/l460.011.75341.75341.7428-1.60469416.50
932005.10.12 15:05sell470.011.75321.75481.7442
942005.10.12 15:41s/l470.011.75481.75481.7442-1.60469414.90
952005.10.12 15:41sell480.011.75481.75641.7458
962005.10.13 02:59t/p480.011.74581.75641.74589.00469423.90
972005.10.13 03:15sell4999.001.74701.74861.7380
982005.10.13 06:59s/l4999.001.74861.74861.7380-15840.00453583.90
992005.10.13 06:59sell500.011.74851.75011.7395
1002005.10.13 11:59s/l500.011.75011.75011.7395-1.60453582.30
1012005.10.13 11:59sell510.011.75031.75191.7413
1022005.10.13 16:59s/l510.011.75191.75191.7413-1.60453580.70
1032005.10.13 16:59sell520.011.75271.75431.7437
1042005.10.13 18:59s/l520.011.75431.75431.7437-1.60453579.10
1052005.10.13 18:59sell530.011.75541.75701.7464
1062005.10.13 21:30s/l530.011.75701.75701.7464-1.60453577.50
1072005.10.13 21:30sell540.011.75711.75871.7481
1082005.10.14 14:59s/l540.011.75871.75871.7481-1.60453575.90
1092005.10.14 14:59sell550.011.76631.76791.7573
1102005.10.14 15:59s/l550.011.76791.76791.7573-1.60453574.30
1112005.10.14 15:59sell560.011.76771.76931.7587
1122005.10.14 16:59s/l560.011.76931.76931.7587-1.60453572.70
1132005.10.14 16:59sell570.011.76991.77151.7609
1142005.10.17 00:59s/l570.011.77151.77151.7609-1.60453571.10
1152005.10.17 00:59sell580.011.77201.77361.7630
1162005.10.17 08:59t/p580.011.76301.77361.76309.00453580.10
1172005.10.17 08:59sell5999.001.76281.76441.7538
1182005.10.17 14:59t/p5999.001.75381.76441.753889100.00542680.10
1192005.10.17 15:05sell6099.001.75601.75761.7470
1202005.10.18 09:59t/p6099.001.74701.75761.747089100.00631780.10
1212005.10.18 17:59sell6199.001.75111.75271.7421
1222005.10.19 09:59s/l6199.001.75271.75271.7421-15840.00615940.10
1232005.10.19 09:59sell620.011.75481.75641.7458
1242005.10.19 10:59s/l620.011.75641.75641.7458-1.60615938.50
1252005.10.19 10:59sell630.011.75811.75971.7491
1262005.10.19 14:59s/l630.011.75971.75971.7491-1.60615936.90
1272005.10.19 14:59sell640.011.76131.76291.7523
1282005.10.19 18:01s/l640.011.76291.76291.7523-1.60615935.30
1292005.10.19 18:01sell650.011.76281.76441.7538
1302005.10.19 19:59s/l650.011.76441.76441.7538-1.60615933.70
1312005.10.19 19:59sell660.011.76681.76841.7578
1322005.10.20 10:35s/l660.011.76841.76841.7578-1.60615932.10
1332005.10.20 10:35sell670.011.76831.76991.7593
1342005.10.20 13:59s/l670.011.76991.76991.7593-1.60615930.50
1352005.10.20 13:59sell680.011.76981.77141.7608
1362005.10.20 15:59s/l680.011.77141.77141.7608-1.60615928.90
1372005.10.20 15:59sell690.011.77161.77321.7626
1382005.10.20 19:59s/l690.011.77321.77321.7626-1.60615927.30
1392005.10.20 19:59sell700.011.77361.77521.7646
1402005.10.20 23:59s/l700.011.77521.77521.7646-1.60615925.70
1412005.10.20 23:59sell710.011.77621.77781.7672
1422005.10.21 00:59s/l710.011.77781.77781.7672-1.60615924.10
1432005.10.21 00:59sell720.011.77821.77981.7692
1442005.10.21 16:59t/p720.011.76921.77981.76929.00615933.10
1452005.10.21 16:59sell7399.001.76731.76891.7583
1462005.10.24 06:59s/l7399.001.76891.76891.7583-15840.00600093.10
1472005.10.24 06:59sell740.011.76911.77071.7601
1482005.10.24 15:59s/l740.011.77071.77071.7601-1.60600091.50
1492005.10.24 15:59sell750.011.77101.77261.7620
1502005.10.25 08:59s/l750.011.77261.77261.7620-1.60600089.90
1512005.10.25 08:59sell760.011.77651.77811.7675
1522005.10.25 10:59s/l760.011.77811.77811.7675-1.60600088.30
1532005.10.25 10:59sell770.011.77811.77971.7691
1542005.10.25 13:00s/l770.011.77971.77971.7691-1.60600086.70
1552005.10.25 13:00sell780.011.77951.78111.7705
1562005.10.25 14:59s/l780.011.78111.78111.7705-1.60600085.10
1572005.10.25 14:59sell790.011.78551.78711.7765
1582005.10.26 09:47t/p790.011.77651.78711.77659.00600094.10
1592005.10.26 09:47sell8099.001.77631.77791.7673
1602005.10.26 10:02s/l8099.001.77791.77791.7673-15840.00584254.10
1612005.10.26 10:02sell810.011.77771.77931.7687
1622005.10.27 00:59s/l810.011.77931.77931.7687-1.60584252.50
1632005.10.27 00:59sell820.011.77971.78131.7707
1642005.10.27 01:59s/l820.011.78131.78131.7707-1.60584250.90
1652005.10.27 01:59sell830.011.78151.78311.7725
1662005.10.27 03:59s/l830.011.78311.78311.7725-1.60584249.30
1672005.10.27 03:59sell840.011.78381.78541.7748
1682005.10.27 07:59s/l840.011.78541.78541.7748-1.60584247.70
1692005.10.27 07:59sell850.011.78561.78721.7766
1702005.10.27 12:59s/l850.011.78721.78721.7766-1.60584246.10
1712005.10.27 12:59sell860.011.78791.78861.7794
1722005.10.27 13:00s/l860.011.78861.78861.7794-0.70584245.40
1732005.10.27 13:00sell870.011.78861.78981.7831
1742005.10.27 18:02t/p870.011.78311.78981.78315.50584250.90
1752005.10.27 18:02sell8899.001.78291.78451.7739
1762005.10.27 18:20s/l8899.001.78451.78451.7739-15840.00568410.90
1772005.10.27 18:20sell890.011.78431.78591.7753
1782005.10.28 16:59t/p890.011.77531.78591.77539.00568419.90
1792005.10.31 00:59sell9099.001.77581.77741.7668
1802005.10.31 07:59s/l9099.001.77741.77741.7668-15840.00552579.90
1812005.10.31 07:59sell910.011.77771.77931.7687
1822005.10.31 08:59s/l910.011.77931.77931.7687-1.60552578.30
1832005.10.31 08:59sell920.011.78091.78251.7719
1842005.10.31 15:59t/p920.011.77191.78251.77199.00552587.30
1852005.11.01 07:59sell9399.001.77111.77271.7621
1862005.11.01 15:59t/p9399.001.76211.77271.762189100.00641687.30
1872005.11.02 03:59sell9499.001.76661.76821.7576
1882005.11.02 13:59s/l9499.001.76821.76821.7576-15840.00625847.30
1892005.11.02 13:59sell950.011.76981.77141.7608
1902005.11.02 15:09s/l950.011.77141.77141.7608-1.60625845.70
1912005.11.02 15:09sell960.011.77121.77281.7622
1922005.11.02 15:59s/l960.011.77281.77281.7622-1.60625844.10
1932005.11.02 15:59sell970.011.77461.77621.7656
1942005.11.02 17:25s/l970.011.77621.77621.7656-1.60625842.50
1952005.11.02 17:25sell980.011.77601.77761.7670
1962005.11.03 10:33s/l980.011.77761.77761.7670-1.60625840.90
1972005.11.03 10:33sell990.011.77741.77901.7684
1982005.11.04 03:59t/p990.011.76841.77901.76849.00625849.90
1992005.11.04 13:59sell10099.001.76821.76981.7592
2002005.11.04 15:59t/p10099.001.75921.76981.759289100.00714949.90
2012005.11.08 18:16sell1010.011.74271.74391.7372
2022005.11.08 18:59s/l1010.011.74391.74391.7372-1.20714948.70
2032005.11.08 18:59sell1020.011.74391.74461.7386
2042005.11.08 21:59s/l1020.011.74461.74461.7386-0.70714948.00
2052005.11.08 21:59sell1030.011.74471.74631.7357
2062005.11.10 08:59s/l1030.011.74631.74631.7357-1.60714946.40
2072005.11.10 08:59sell1040.011.74691.74851.7379
2082005.11.10 10:59s/l1040.011.74851.74851.7379-1.60714944.80
2092005.11.10 10:59sell1050.011.74851.75011.7395
2102005.11.10 12:42s/l1050.011.75011.75011.7395-1.60714943.20
2112005.11.10 12:42sell1060.011.75011.75171.7411
2122005.11.10 20:57t/p1060.011.74111.75171.74119.00714952.20
2132005.11.10 20:57sell10799.001.74091.74251.7319
2142005.11.11 01:59s/l10799.001.74251.74251.7319-15840.00699112.20
2152005.11.11 01:59sell1080.011.74251.74411.7335
2162005.11.14 04:59s/l1080.011.74411.74411.7335-1.60699110.60
2172005.11.14 04:59sell1090.011.74501.74661.7360
2182005.11.14 08:59s/l1090.011.74661.74661.7360-1.60699109.00
2192005.11.14 08:59sell1100.011.74731.74891.7383
2202005.11.14 13:59t/p1100.011.73831.74891.73839.00699118.00
2212005.11.14 14:22sell11199.001.73941.74101.7304
2222005.11.16 10:59t/p11199.001.73041.74101.730489100.00788218.00
2232005.11.17 18:59sell11299.001.72141.72211.7129
2242005.11.17 19:27s/l11299.001.72211.72211.7129-6930.00781288.00
2252005.11.17 19:27sell1130.011.72201.72321.7165
2262005.11.18 04:37t/p1130.011.71651.72321.71655.50781293.50
2272005.11.18 14:59sell11499.001.72001.72161.7110
2282005.11.21 09:29s/l11499.001.72161.72161.7110-15840.00765453.50
2292005.11.21 09:29sell1150.011.72141.72301.7124
2302005.11.21 15:12s/l1150.011.72301.72301.7124-1.60765451.90
2312005.11.21 15:12sell1160.011.72291.72451.7139
2322005.11.22 08:59t/p1160.011.71391.72451.71399.00765460.90
2332005.11.22 16:45sell11799.001.71361.71431.7051
2342005.11.22 16:46s/l11799.001.71431.71431.7051-6930.00758530.90
2352005.11.22 16:46sell1180.011.71441.71561.7089
2362005.11.22 19:59s/l1180.011.71561.71561.7089-1.20758529.70
2372005.11.22 19:59sell1190.011.72181.72251.7165
2382005.11.22 21:28s/l1190.011.72251.72251.7165-0.70758529.00
2392005.11.22 21:28sell1200.011.72241.72401.7134
2402005.11.23 06:59s/l1200.011.72401.72401.7134-1.60758527.40
2412005.11.23 06:59sell1210.011.72491.72651.7159
2422005.11.24 10:59s/l1210.011.72651.72651.7159-1.60758525.80
2432005.11.24 10:59sell1220.011.72691.72851.7179
2442005.11.25 09:10t/p1220.011.71791.72851.71799.00758534.80
2452005.11.25 09:32sell12399.001.71901.72061.7100
2462005.11.25 10:59s/l12399.001.72061.72061.7100-15840.00742694.80
2472005.11.25 10:59sell1240.011.72051.72211.7115
2482005.11.25 14:14s/l1240.011.72211.72211.7115-1.60742693.20
2492005.11.25 14:14sell1250.011.72201.72361.7130
2502005.11.27 23:00t/p1250.011.71301.72361.71309.00742702.20
2512005.11.28 15:24sell12699.001.71371.71531.7047
2522005.11.28 15:59s/l12699.001.71531.71531.7047-15840.00726862.20
2532005.11.28 15:59sell1270.011.72051.72211.7115
2542005.11.28 16:59s/l1270.011.72211.72211.7115-1.60726860.60
2552005.11.28 16:59sell1280.011.72191.72351.7129
2562005.11.28 18:59s/l1280.011.72351.72351.7129-1.60726859.00
2572005.11.28 18:59sell1290.011.72801.72961.7190
2582005.11.28 19:59s/l1290.011.72961.72961.7190-1.60726857.40
2592005.11.28 19:59sell1300.011.73281.73441.7238
2602005.11.29 02:48t/p1300.011.72381.73441.72389.00726866.40
2612005.11.29 02:48sell13199.001.72331.72491.7143
2622005.11.29 07:59s/l13199.001.72491.72491.7143-15840.00711026.40
2632005.11.29 07:59sell1320.011.72561.72721.7166
2642005.11.29 23:57t/p1320.011.71661.72721.71669.00711035.40
2652005.11.29 23:57sell13399.001.71641.71801.7074
2662005.11.30 00:59s/l13399.001.71801.71801.7074-15840.00695195.40
2672005.11.30 00:59sell1340.011.71781.71941.7088
2682005.11.30 04:00s/l1340.011.71941.71941.7088-1.60695193.80
2692005.11.30 04:00sell1350.011.71921.72081.7102
2702005.11.30 05:59s/l1350.011.72081.72081.7102-1.60695192.20
2712005.11.30 05:59sell1360.011.72161.72321.7126
2722005.11.30 09:59s/l1360.011.72321.72321.7126-1.60695190.60
2732005.11.30 09:59sell1370.011.72331.72491.7143
2742005.11.30 10:59s/l1370.011.72491.72491.7143-1.60695189.00
2752005.11.30 10:59sell1380.011.72601.72761.7170
2762005.11.30 12:46s/l1380.011.72761.72761.7170-1.60695187.40
2772005.11.30 12:46sell1390.011.72741.72901.7184
2782005.11.30 15:59s/l1390.011.72901.72901.7184-1.60695185.80
2792005.11.30 15:59sell1400.011.73061.73221.7216
2802005.11.30 16:38s/l1400.011.73221.73221.7216-1.60695184.20
2812005.11.30 16:38sell1410.011.73201.73361.7230
2822005.11.30 16:48s/l1410.011.73361.73361.7230-1.60695182.60
2832005.11.30 16:48sell1420.011.73341.73501.7244
2842005.12.02 13:59s/l1420.011.73501.73501.7244-1.60695181.00
2852005.12.02 13:59sell1430.011.73571.73731.7267
2862005.12.05 12:59s/l1430.011.73731.73731.7267-1.60695179.40
2872005.12.05 12:59sell1440.011.73761.73921.7286
2882005.12.05 13:59s/l1440.011.73921.73921.7286-1.60695177.80
2892005.12.05 13:59sell1450.011.73981.74141.7308
2902005.12.05 14:44s/l1450.011.74141.74141.7308-1.60695176.20
2912005.12.05 14:44sell1460.011.74131.74291.7323
2922005.12.05 17:59s/l1460.011.74291.74291.7323-1.60695174.60
2932005.12.05 17:59sell1470.011.74321.74481.7342
2942005.12.06 09:30s/l1470.011.74481.74481.7342-1.60695173.00
2952005.12.06 09:31sell1480.011.74451.74571.7390
2962005.12.06 09:59t/p1480.011.73901.74571.73905.50695178.50
2972005.12.06 09:59sell14999.001.73771.73841.7324
2982005.12.06 15:59s/l14999.001.73841.73841.7324-6930.00688248.50
2992005.12.06 15:59sell1500.011.73821.73981.7292
3002005.12.06 16:59s/l1500.011.73981.73981.7292-1.60688246.90
3012005.12.06 16:59sell1510.011.74021.74181.7312
3022005.12.06 17:59s/l1510.011.74181.74181.7312-1.60688245.30
3032005.12.06 17:59sell1520.011.74181.74341.7328
3042005.12.07 09:59t/p1520.011.73281.74341.73289.00688254.30
3052005.12.07 11:59sell15399.001.73321.73481.7242
3062005.12.07 16:59s/l15399.001.73481.73481.7242-15840.00672414.30
3072005.12.07 16:59sell1540.011.73491.73651.7259
3082005.12.08 08:59s/l1540.011.73651.73651.7259-1.60672412.70
3092005.12.08 08:59sell1550.011.74071.74231.7317
3102005.12.08 09:59s/l1550.011.74231.74231.7317-1.60672411.10
3112005.12.08 09:59sell1560.011.74341.74501.7344
3122005.12.08 10:09s/l1560.011.74501.74501.7344-1.60672409.50
3132005.12.08 10:09sell1570.011.74551.74671.7400
3142005.12.08 15:59s/l1570.011.74671.74671.7400-1.20672408.30
3152005.12.08 15:59sell1580.011.75001.75161.7410
3162005.12.08 17:00s/l1580.011.75161.75161.7410-1.60672406.70
3172005.12.08 17:00sell1590.011.75141.75301.7424
3182005.12.08 17:22s/l1590.011.75301.75301.7424-1.60672405.10
3192005.12.08 17:22sell1600.011.75291.75451.7439
3202005.12.09 15:52s/l1600.011.75451.75451.7439-1.60672403.50
3212005.12.09 15:52sell1610.011.75431.75591.7453
3222005.12.09 15:59s/l1610.011.75591.75591.7453-1.60672401.90
3232005.12.09 15:59sell1620.011.75571.75731.7467
3242005.12.12 01:59s/l1620.011.75731.75731.7467-1.60672400.30
3252005.12.12 01:59sell1630.011.75831.75991.7493
3262005.12.12 03:59s/l1630.011.75991.75991.7493-1.60672398.70
3272005.12.12 03:59sell1640.011.76051.76211.7515
3282005.12.12 08:59s/l1640.011.76211.76211.7515-1.60672397.10
3292005.12.12 08:59sell1650.011.76341.76501.7544
3302005.12.12 10:06s/l1650.011.76501.76501.7544-1.60672395.50
3312005.12.12 10:06sell1660.011.76491.76651.7559
3322005.12.12 12:59s/l1660.011.76651.76651.7559-1.60672393.90
3332005.12.12 12:59sell1670.011.76661.76821.7576
3342005.12.12 13:59s/l1670.011.76821.76821.7576-1.60672392.30
3352005.12.12 14:18sell1680.011.76961.77081.7641
3362005.12.12 14:20s/l1680.011.77081.77081.7641-1.20672391.10
3372005.12.12 14:20sell1690.011.77081.77241.7618
3382005.12.12 14:32s/l1690.011.77241.77241.7618-1.60672389.50
3392005.12.12 14:32sell1700.011.77231.77391.7633
3402005.12.12 14:35s/l1700.011.77391.77391.7633-1.60672387.90
3412005.12.12 14:35sell1710.011.77401.77561.7650
3422005.12.12 17:59s/l1710.011.77561.77561.7650-1.60672386.30
3432005.12.12 17:59sell1720.011.77611.77771.7671
3442005.12.13 01:59s/l1720.011.77771.77771.7671-1.60672384.70
3452005.12.13 01:59sell1730.011.77801.77961.7690
3462005.12.13 09:59t/p1730.011.76901.77961.76909.00672393.70
3472005.12.13 10:00sell1740.011.76891.77011.7634
3482005.12.13 10:00s/l1740.011.77011.77011.7634-1.20672392.50
3492005.12.13 10:00sell1750.011.77041.77201.7614
3502005.12.14 01:59s/l1750.011.77201.77201.7614-1.60672390.90
3512005.12.14 01:59sell1760.011.77231.77391.7633
3522005.12.14 02:59s/l1760.011.77391.77391.7633-1.60672389.30
3532005.12.14 02:59sell1770.011.77511.77671.7661
3542005.12.14 08:59s/l1770.011.77671.77671.7661-1.60672387.70
3552005.12.14 08:59sell1780.011.77901.78061.7700
3562005.12.15 06:36t/p1780.011.77001.78061.77009.00672396.70
3572005.12.15 06:36sell17999.001.76981.77141.7608
3582005.12.15 06:49s/l17999.001.77141.77141.7608-15840.00656556.70
3592005.12.15 06:49sell1800.011.77121.77281.7622
3602005.12.15 09:59s/l1800.011.77281.77281.7622-1.60656555.10
3612005.12.15 09:59sell1810.011.77331.77491.7643
3622005.12.15 15:59t/p1810.011.76431.77491.76439.00656564.10
3632005.12.15 16:00sell18299.001.76741.76901.7584
3642005.12.16 08:59s/l18299.001.76901.76901.7584-15840.00640724.10
3652005.12.16 08:59sell1830.011.77111.77271.7621
3662005.12.16 09:59s/l1830.011.77271.77271.7621-1.60640722.50
3672005.12.16 09:59sell1840.011.77271.77431.7637
3682005.12.19 12:59t/p1840.011.76371.77431.76379.00640731.50
3692005.12.20 08:59sell18599.001.76281.76441.7538
3702005.12.20 10:59s/l18599.001.76441.76441.7538-15840.00624891.50
3712005.12.20 10:59sell1860.011.76811.76971.7591
3722005.12.20 16:03t/p1860.011.75911.76971.75919.00624900.50
3732005.12.21 00:59sell18799.001.75821.75981.7492
3742005.12.21 12:44t/p18799.001.74921.75981.749289100.00714000.50
3752005.12.27 09:45sell1880.011.73501.73621.7295
3762005.12.27 11:45s/l1880.011.73621.73621.7295-1.20713999.30
3772005.12.27 11:45sell1890.011.73611.73771.7271
3782005.12.27 19:59t/p1890.011.72711.73771.72719.00714008.30
3792005.12.28 07:00sell1900.011.73271.73431.7237
3802005.12.28 07:59s/l1900.011.73431.73431.7237-1.60714006.70
3812005.12.28 07:59sell1910.011.73971.74131.7307
3822005.12.28 14:59t/p1910.011.73071.74131.73079.00714015.70
3832005.12.28 15:49sell19299.001.73081.73241.7218
3842005.12.28 17:59t/p19299.001.72181.73241.721889100.00803115.70
3852005.12.29 08:22sell19399.001.72421.72581.7152
3862005.12.29 15:59s/l19399.001.72581.72581.7152-15840.00787275.70
3872005.12.29 15:59sell1940.011.72561.72721.7166
3882005.12.29 17:07s/l1940.011.72721.72721.7166-1.60787274.10
3892005.12.29 17:07sell1950.011.72701.72861.7180
3902005.12.30 06:59s/l1950.011.72861.72861.7180-1.60787272.50
3912005.12.30 06:59sell1960.011.72851.73011.7195
3922005.12.30 15:59t/p1960.011.71951.73011.71959.00787281.50
3932005.12.30 16:00sell19799.001.72101.72261.7120
3942006.01.02 22:34close19799.001.72171.72261.7120-6930.00780351.50
3952006.01.02 22:34sell1980.011.72151.72311.7125
3962006.01.03 01:22s/l1980.011.72311.72311.7125-1.60780349.90
3972006.01.03 01:22sell1990.011.72291.72451.7139
3982006.01.03 02:00s/l1990.011.72451.72451.7139-1.60780348.30
3992006.01.03 02:00sell2000.011.72451.72611.7155
4002006.01.03 02:59s/l2000.011.72611.72611.7155-1.60780346.70
4012006.01.03 02:59sell2010.011.72811.72971.7191
4022006.01.03 05:59s/l2010.011.72971.72971.7191-1.60780345.10
4032006.01.03 05:59sell2020.011.72951.73111.7205
4042006.01.03 06:28s/l2020.011.73111.73111.7205-1.60780343.50
4052006.01.03 06:28sell2030.011.73091.73251.7219
4062006.01.03 08:59s/l2030.011.73251.73251.7219-1.60780341.90
4072006.01.03 08:59sell2040.011.73271.73431.7237
4082006.01.03 15:59s/l2040.011.73431.73431.7237-1.60780340.30
4092006.01.03 15:59sell2050.011.73881.74041.7298
4102006.01.03 16:59s/l2050.011.74041.74041.7298-1.60780338.70
4112006.01.03 16:59sell2060.011.74031.74191.7313
4122006.01.03 17:59s/l2060.011.74191.74191.7313-1.60780337.10
4132006.01.03 17:59sell2070.011.74211.74371.7331
4142006.01.03 19:59s/l2070.011.74371.74371.7331-1.60780335.50
4152006.01.03 19:59sell2080.011.74511.74671.7361
4162006.01.03 23:59s/l2080.011.74671.74671.7361-1.60780333.90
4172006.01.03 23:59sell2090.011.74841.75001.7394
4182006.01.04 02:59s/l2090.011.75001.75001.7394-1.60780332.30
4192006.01.04 02:59sell2100.011.75201.75361.7430
4202006.01.04 09:59s/l2100.011.75361.75361.7430-1.60780330.70
4212006.01.04 09:59sell2110.011.75471.75631.7457
4222006.01.04 10:20s/l2110.011.75631.75631.7457-1.60780329.10
4232006.01.04 10:20sell2120.011.75611.75771.7471
4242006.01.04 13:18s/l2120.011.75771.75771.7471-1.60780327.50
4252006.01.04 13:18sell2130.011.75751.75911.7485
4262006.01.04 15:59s/l2130.011.75911.75911.7485-1.60780325.90
4272006.01.04 15:59sell2140.011.75981.76141.7508
4282006.01.04 17:11s/l2140.011.76141.76141.7508-1.60780324.30
4292006.01.04 17:11sell2150.011.76121.76281.7522
4302006.01.05 09:25t/p2150.011.75221.76281.75229.00780333.30
4312006.01.05 09:25sell21699.001.75201.75361.7430
4322006.01.05 09:28s/l21699.001.75361.75361.7430-15840.00764493.30
4332006.01.05 09:28sell2170.011.75351.75511.7445
4342006.01.05 09:30s/l2170.011.75511.75511.7445-1.60764491.70
4352006.01.05 09:30sell2180.011.75501.75661.7460
4362006.01.05 16:59s/l2180.011.75661.75661.7460-1.60764490.10
4372006.01.05 16:59sell2190.011.75651.75811.7475
4382006.01.06 13:59s/l2190.011.75811.75811.7475-1.60764488.50
4392006.01.06 13:59sell2200.011.76431.76591.7553
4402006.01.06 14:59s/l2200.011.76591.76591.7553-1.60764486.90
4412006.01.06 14:59sell2210.011.76901.77061.7600
4422006.01.06 15:59s/l2210.011.77061.77061.7600-1.60764485.30
4432006.01.06 15:59sell2220.011.77141.77301.7624
4442006.01.11 01:59t/p2220.011.76241.77301.76249.00764494.30
4452006.01.11 01:59sell22399.001.76171.76241.7532
4462006.01.11 02:00s/l22399.001.76241.76241.7532-6930.00757564.30
4472006.01.11 02:00sell2240.011.76321.76481.7542
4482006.01.11 10:59t/p2240.011.75421.76481.75429.00757573.30
4492006.01.11 14:59sell22599.001.76071.76231.7517
4502006.01.11 16:59s/l22599.001.76231.76231.7517-15840.00741733.30
4512006.01.11 16:59sell2260.011.76431.76591.7553
4522006.01.11 18:06s/l2260.011.76591.76591.7553-1.60741731.70
4532006.01.11 18:06sell2270.011.76571.76731.7567
4542006.01.12 02:43s/l2270.011.76731.76731.7567-1.60741730.10
4552006.01.12 02:43sell2280.011.76721.76881.7582
4562006.01.12 09:15s/l2280.011.76881.76881.7582-1.60741728.50
4572006.01.12 09:15sell2290.011.76871.77031.7597
4582006.01.12 09:59s/l2290.011.77031.77031.7597-1.60741726.90
4592006.01.12 09:59sell2300.011.77111.77271.7621
4602006.01.12 14:59t/p2300.011.76211.77271.76219.00741735.90
4612006.01.12 14:59sell23199.001.76171.76331.7527
4622006.01.13 06:59s/l23199.001.76331.76331.7527-15840.00725895.90
4632006.01.13 06:59sell2320.011.76321.76481.7542
4642006.01.13 07:59s/l2320.011.76481.76481.7542-1.60725894.30
4652006.01.13 07:59sell2330.011.76751.76911.7585
4662006.01.13 10:04s/l2330.011.76911.76911.7585-1.60725892.70
4672006.01.13 10:04sell2340.011.76911.77071.7601
4682006.01.13 14:35s/l2340.011.77071.77071.7601-1.60725891.10
4692006.01.13 14:35sell2350.011.77041.77161.7649
4702006.01.13 16:44s/l2350.011.77161.77161.7649-1.20725889.90
4712006.01.13 16:44sell2360.011.77151.77221.7662
4722006.01.13 16:47s/l2360.011.77221.77221.7662-0.70725889.20
4732006.01.13 16:47sell2370.011.77201.77361.7630
4742006.01.13 17:59s/l2370.011.77361.77361.7630-1.60725887.60
4752006.01.13 17:59sell2380.011.77621.77781.7672
4762006.01.15 23:06s/l2380.011.77781.77781.7672-1.60725886.00
4772006.01.15 23:06sell2390.011.77761.77921.7686
4782006.01.15 23:54s/l2390.011.77921.77921.7686-1.60725884.40
4792006.01.15 23:54sell2400.011.77921.78081.7702
4802006.01.16 11:12t/p2400.011.77021.78081.77029.00725893.40
4812006.01.16 11:12sell24199.001.77001.77071.7615
4822006.01.16 11:13s/l24199.001.77071.77071.7615-6930.00718963.40
4832006.01.16 11:13sell2420.011.77061.77181.7651
4842006.01.16 15:38t/p2420.011.76511.77181.76515.50718968.90
4852006.01.16 16:00sell2430.011.76701.76861.7580
4862006.01.16 20:16s/l2430.011.76861.76861.7580-1.60718967.30
4872006.01.16 20:16sell2440.011.76841.77001.7594
4882006.01.17 08:44s/l2440.011.77001.77001.7594-1.60718965.70
4892006.01.17 08:44sell2450.011.76991.77151.7609
4902006.01.17 10:43t/p2450.011.76091.77151.76099.00718974.70
4912006.01.17 17:19sell24699.001.76281.76441.7538
4922006.01.17 19:44s/l24699.001.76441.76441.7538-15840.00703134.70
4932006.01.17 19:44sell2470.011.76441.76601.7554
4942006.01.17 19:59s/l2470.011.76601.76601.7554-1.60703133.10
4952006.01.17 19:59sell2480.011.76631.76791.7573
4962006.01.17 20:59s/l2480.011.76791.76791.7573-1.60703131.50
4972006.01.17 20:59sell2490.011.76781.76941.7588
4982006.01.18 14:45s/l2490.011.76941.76941.7588-1.60703129.90
4992006.01.18 14:45sell2500.011.76931.77091.7603
5002006.01.18 18:08t/p2500.011.76031.77091.76039.00703138.90
5012006.01.18 18:30sell25199.001.76191.76351.7529
5022006.01.18 20:00s/l25199.001.76351.76351.7529-15840.00687298.90
5032006.01.18 20:00sell2520.011.76331.76491.7543
5042006.01.19 09:36t/p2520.011.75431.76491.75439.00687307.90
5052006.01.19 15:59sell25399.001.76231.76391.7533
5062006.01.20 13:59s/l25399.001.76391.76391.7533-15840.00671467.90
5072006.01.20 13:59sell2540.011.76451.76611.7555
5082006.01.20 15:16s/l2540.011.76611.76611.7555-1.60671466.30
5092006.01.20 15:16sell2550.011.76591.76751.7569
5102006.01.20 18:59s/l2550.011.76751.76751.7569-1.60671464.70
5112006.01.20 18:59sell2560.011.76871.77031.7597
5122006.01.20 19:59s/l2560.011.77031.77031.7597-1.60671463.10
5132006.01.20 19:59sell2570.011.77171.77331.7627
5142006.01.22 23:54s/l2570.011.77331.77331.7627-1.60671461.50
5152006.01.22 23:54sell2580.011.77331.77491.7643
5162006.01.23 00:59s/l2580.011.77491.77491.7643-1.60671459.90
5172006.01.23 00:59sell2590.011.77791.77951.7689
5182006.01.23 01:59s/l2590.011.77951.77951.7689-1.60671458.30
5192006.01.23 01:59sell2600.011.77991.78151.7709
5202006.01.23 02:59s/l2600.011.78151.78151.7709-1.60671456.70
5212006.01.23 02:59sell2610.011.78191.78351.7729
5222006.01.23 10:59s/l2610.011.78351.78351.7729-1.60671455.10
5232006.01.23 10:59sell2620.011.78451.78611.7755
5242006.01.23 12:59s/l2620.011.78611.78611.7755-1.60671453.50
5252006.01.23 12:59sell2630.011.78661.78821.7776
5262006.01.23 22:25s/l2630.011.78821.78821.7776-1.60671451.90
5272006.01.23 22:25sell2640.011.78801.78961.7790
5282006.01.24 18:11s/l2640.011.78961.78961.7790-1.60671450.30
5292006.01.24 18:11sell2650.011.78941.79101.7804
5302006.01.25 09:59s/l2650.011.79101.79101.7804-1.60671448.70
5312006.01.25 09:59sell2660.011.79251.79411.7835
5322006.01.25 20:45t/p2660.011.78351.79411.78359.00671457.70
5332006.01.25 20:45sell26799.001.78331.78491.7743
5342006.01.26 01:59s/l26799.001.78491.78491.7743-15840.00655617.70
5352006.01.26 01:59sell2680.011.78561.78721.7766
5362006.01.26 08:52s/l2680.011.78721.78721.7766-1.60655616.10
5372006.01.26 08:52sell2690.011.78711.78871.7781
5382006.01.26 15:07s/l2690.011.78871.78871.7781-1.60655614.50
5392006.01.26 15:07sell2700.011.78881.79041.7798
5402006.01.26 19:09t/p2700.011.77981.79041.77989.00655623.50
5412006.01.26 19:10sell27199.001.78061.78221.7716
5422006.01.27 00:40s/l27199.001.78221.78221.7716-15840.00639783.50
5432006.01.27 00:40sell2720.011.78201.78361.7730
5442006.01.27 13:59s/l2720.011.78361.78361.7730-1.60639781.90
5452006.01.27 13:59sell2730.011.78601.78761.7770
5462006.01.27 14:41s/l2730.011.78761.78761.7770-1.60639780.30
5472006.01.27 14:41sell2740.011.78741.78901.7784
5482006.01.27 15:59t/p2740.011.77841.78901.77849.00639789.30
5492006.01.30 16:09sell27599.001.76961.77121.7606
5502006.01.31 07:59s/l27599.001.77121.77121.7606-15840.00623949.30
5512006.01.31 07:59sell2760.011.77151.77311.7625
5522006.01.31 09:13s/l2760.011.77311.77311.7625-1.60623947.70
5532006.01.31 09:13sell2770.011.77351.77511.7645
5542006.01.31 15:59s/l2770.011.77511.77511.7645-1.60623946.10
5552006.01.31 15:59sell2780.011.77741.77901.7684
5562006.01.31 16:59s/l2780.011.77901.77901.7684-1.60623944.50
5572006.01.31 16:59sell2790.011.78181.78341.7728
5582006.01.31 17:59s/l2790.011.78341.78341.7728-1.60623942.90
5592006.01.31 17:59sell2800.011.78341.78501.7744
5602006.02.01 19:59t/p2800.011.77441.78501.77449.00623951.90
5612006.02.01 19:59sell28199.001.77321.77481.7642
5622006.02.01 22:00s/l28199.001.77481.77481.7642-15840.00608111.90
5632006.02.01 22:00sell2820.011.77481.77641.7658
5642006.02.02 12:07s/l2820.011.77641.77641.7658-1.60608110.30
5652006.02.02 12:07sell2830.011.77621.77781.7672
5662006.02.02 15:59s/l2830.011.77781.77781.7672-1.60608108.70
5672006.02.02 15:59sell2840.011.77901.78061.7700
5682006.02.02 16:59s/l2840.011.78061.78061.7700-1.60608107.10
5692006.02.02 16:59sell2850.011.78071.78231.7717
5702006.02.03 13:59t/p2850.011.77171.78231.77179.00608116.10
5712006.02.09 00:59sell28699.001.74391.74461.7354
5722006.02.09 06:00s/l28699.001.74461.74461.7354-6930.00601186.10
5732006.02.09 06:00sell2870.011.74461.74581.7391
5742006.02.09 09:59t/p2870.011.73911.74581.73915.50601191.60
5752006.02.09 12:00sell2880.011.74261.74421.7336
5762006.02.09 23:59s/l2880.011.74421.74421.7336-1.60601190.00
5772006.02.09 23:59sell2890.011.74471.74631.7357
5782006.02.10 05:59s/l2890.011.74631.74631.7357-1.60601188.40
5792006.02.10 05:59sell2900.011.74661.74821.7376
5802006.02.10 11:43s/l2900.011.74821.74821.7376-1.60601186.80
5812006.02.10 11:43sell2910.011.74811.74971.7391
5822006.02.10 12:59s/l2910.011.74971.74971.7391-1.60601185.20
5832006.02.10 12:59sell2920.011.74981.75141.7408
5842006.02.10 13:59s/l2920.011.75141.75141.7408-1.60601183.60
5852006.02.10 13:59sell2930.011.75761.75921.7486
5862006.02.10 15:59t/p2930.011.74861.75921.74869.00601192.60
5872006.02.10 15:59sell29499.001.74501.74661.7360
5882006.02.10 16:40s/l29499.001.74661.74661.7360-15840.00585352.60
5892006.02.10 16:40sell2950.011.74711.74871.7381
5902006.02.13 13:17t/p2950.011.73811.74871.73819.00585361.60
5912006.02.13 14:07sell29699.001.74011.74081.7316
5922006.02.13 14:59s/l29699.001.74081.74081.7316-6930.00578431.60
5932006.02.13 14:59sell2970.011.74161.74281.7361
5942006.02.13 15:59s/l2970.011.74281.74281.7361-1.20578430.40
5952006.02.13 16:00sell2980.011.74291.74451.7339
5962006.02.14 13:59t/p2980.011.73391.74451.73399.00578439.40
5972006.02.14 21:00sell2990.011.73681.73801.7313
5982006.02.15 10:59s/l2990.011.73801.73801.7313-1.20578438.20
5992006.02.15 10:59sell3000.011.73821.73891.7329
6002006.02.15 11:37s/l3000.011.73891.73891.7329-0.70578437.50
6012006.02.15 11:37sell3010.011.73871.74031.7297
6022006.02.15 12:03s/l3010.011.74031.74031.7297-1.60578435.90
6032006.02.15 12:03sell3020.011.74011.74171.7311
6042006.02.15 13:59s/l3020.011.74171.74171.7311-1.60578434.30
6052006.02.15 13:59sell3030.011.74431.74591.7353
6062006.02.15 15:00s/l3030.011.74591.74591.7353-1.60578432.70
6072006.02.15 15:00sell3040.011.74571.74731.7367
6082006.02.15 15:08s/l3040.011.74731.74731.7367-1.60578431.10
6092006.02.15 15:08sell3050.011.74721.74881.7382
6102006.02.15 19:04t/p3050.011.73821.74881.73829.00578440.10
6112006.02.15 19:04sell30699.001.73801.73961.7290
6122006.02.15 19:15s/l30699.001.73961.73961.7290-15840.00562600.10
6132006.02.15 19:15sell3070.011.73941.74101.7304
6142006.02.15 21:17s/l3070.011.74101.74101.7304-1.60562598.50
6152006.02.15 21:17sell3080.011.74091.74251.7319
6162006.02.16 09:59t/p3080.011.73191.74251.73199.00562607.50
6172006.02.16 10:00sell30999.001.73591.73751.7269
6182006.02.16 19:59s/l30999.001.73751.73751.7269-15840.00546767.50
6192006.02.16 19:59sell3100.011.73731.73891.7283
6202006.02.16 20:59s/l3100.011.73891.73891.7283-1.60546765.90
6212006.02.16 20:59sell3110.011.73971.74131.7307
6222006.02.17 15:59s/l3110.011.74131.74131.7307-1.60546764.30
6232006.02.17 15:59sell3120.011.74131.74291.7323
6242006.02.19 23:02s/l3120.011.74291.74291.7323-1.60546762.70
6252006.02.19 23:02sell3130.011.74291.74451.7339
6262006.02.20 02:59s/l3130.011.74451.74451.7339-1.60546761.10
6272006.02.20 02:59sell3140.011.74531.74691.7363
6282006.02.21 12:59s/l3140.011.74691.74691.7363-1.60546759.50
6292006.02.21 12:59sell3150.011.74701.74861.7380
6302006.02.23 09:59s/l3150.011.74861.74861.7380-1.60546757.90
6312006.02.23 09:59sell3160.011.75041.75201.7414
6322006.02.23 10:59s/l3160.011.75201.75201.7414-1.60546756.30
6332006.02.23 10:59sell3170.011.75421.75581.7452
6342006.02.24 15:59t/p3170.011.74521.75581.74529.00546765.30
6352006.02.24 16:37sell31899.001.74601.74671.7375
6362006.02.28 10:59s/l31899.001.74671.74671.7375-6930.00539835.30
6372006.02.28 10:59sell3190.011.74661.74821.7376
6382006.02.28 11:47s/l3190.011.74821.74821.7376-1.60539833.70
6392006.02.28 11:47sell3200.011.74801.74961.7390
6402006.02.28 15:59s/l3200.011.74961.74961.7390-1.60539832.10
6412006.02.28 15:59sell3210.011.75121.75281.7422
6422006.02.28 16:59s/l3210.011.75281.75281.7422-1.60539830.50
6432006.02.28 16:59sell3220.011.75381.75541.7448
6442006.02.28 18:59s/l3220.011.75541.75541.7448-1.60539828.90
6452006.02.28 18:59sell3230.011.75631.75791.7473
6462006.03.01 13:59s/l3230.011.75791.75791.7473-1.60539827.30
6472006.03.01 13:59sell3240.011.75841.76001.7494
6482006.03.01 16:59t/p3240.011.74941.76001.74949.00539836.30
6492006.03.01 16:59sell32599.001.74751.74911.7385
6502006.03.01 17:41s/l32599.001.74911.74911.7385-15840.00523996.30
6512006.03.01 17:41sell3260.011.74981.75141.7408
6522006.03.02 07:59s/l3260.011.75141.75141.7408-1.60523994.70
6532006.03.02 07:59sell3270.011.75121.75281.7422
6542006.03.02 19:16s/l3270.011.75281.75281.7422-1.60523993.10
6552006.03.02 19:16sell3280.011.75271.75431.7437
6562006.03.02 20:35s/l3280.011.75431.75431.7437-1.60523991.50
6572006.03.02 20:35sell3290.011.75411.75571.7451
6582006.03.03 12:31s/l3290.011.75571.75571.7451-1.60523989.90
6592006.03.03 12:31sell3300.011.75561.75721.7466
6602006.03.03 13:59s/l3300.011.75721.75721.7466-1.60523988.30
6612006.03.03 13:59sell3310.011.75761.75921.7486
6622006.03.05 23:49s/l3310.011.75921.75921.7486-1.60523986.70
6632006.03.05 23:49sell3320.011.75921.76081.7502
6642006.03.06 07:59s/l3320.011.76081.76081.7502-1.60523985.10
6652006.03.06 07:59sell3330.011.76071.76231.7517
6662006.03.06 15:59t/p3330.011.75171.76231.75179.00523994.10
6672006.03.06 15:59sell33499.001.75151.75311.7425
6682006.03.07 08:59t/p33499.001.74251.75311.742589100.00613094.10
6692006.03.08 07:59sell33599.001.74131.74291.7323
6702006.03.10 13:59t/p33599.001.73231.74291.732389100.00702194.10
6712006.03.13 15:59sell33699.001.72981.73141.7208
6722006.03.13 17:00s/l33699.001.73141.73141.7208-15840.00686354.10
6732006.03.13 17:00sell3370.011.73131.73291.7223
6742006.03.13 21:00s/l3370.011.73291.73291.7223-1.60686352.50
6752006.03.13 21:00sell3380.011.73291.73451.7239
6762006.03.13 23:59s/l3380.011.73451.73451.7239-1.60686350.90
6772006.03.13 23:59sell3390.011.73581.73741.7268
6782006.03.14 00:33s/l3390.011.73741.73741.7268-1.60686349.30
6792006.03.14 00:33sell3400.011.73721.73881.7282
6802006.03.14 14:59s/l3400.011.73881.73881.7282-1.60686347.70
6812006.03.14 14:59sell3410.011.74261.74421.7336
6822006.03.14 15:59s/l3410.011.74421.74421.7336-1.60686346.10
6832006.03.14 15:59sell3420.011.74501.74661.7360
6842006.03.14 16:59s/l3420.011.74661.74661.7360-1.60686344.50
6852006.03.14 16:59sell3430.011.74801.74961.7390
6862006.03.16 13:59s/l3430.011.74961.74961.7390-1.60686342.90
6872006.03.16 13:59sell3440.011.75231.75391.7433
6882006.03.16 15:59s/l3440.011.75391.75391.7433-1.60686341.30
6892006.03.16 15:59sell3450.011.75421.75581.7452
6902006.03.16 16:08s/l3450.011.75581.75581.7452-1.60686339.70
6912006.03.16 16:08sell3460.011.75561.75721.7466
6922006.03.16 17:59s/l3460.011.75721.75721.7466-1.60686338.10
6932006.03.16 17:59sell3470.011.75741.75901.7484
6942006.03.20 07:59close3470.011.75861.75901.7484-1.20686336.90
6952006.03.20 07:59sell3480.011.75841.76001.7494
6962006.03.21 08:59t/p3480.011.74941.76001.74949.00686345.90
6972006.03.21 12:59sell34999.001.74981.75141.7408
6982006.03.23 15:59t/p34999.001.74081.75141.740889100.00775445.90
6992006.03.24 14:59sell35099.001.73721.73881.7282
7002006.03.24 15:59s/l35099.001.73881.73881.7282-15840.00759605.90
7012006.03.24 15:59sell3510.011.74101.74261.7320
7022006.03.24 16:17s/l3510.011.74261.74261.7320-1.60759604.30
7032006.03.24 16:17sell3520.011.74261.74421.7336
7042006.03.27 02:59s/l3520.011.74421.74421.7336-1.60759602.70
7052006.03.27 02:59sell3530.011.74511.74671.7361
7062006.03.27 04:59s/l3530.011.74671.74671.7361-1.60759601.10
7072006.03.27 04:59sell3540.011.74721.74881.7382
7082006.03.27 13:59s/l3540.011.74881.74881.7382-1.60759599.50
7092006.03.27 13:59sell3550.011.74901.75061.7400
7102006.03.28 13:59s/l3550.011.75061.75061.7400-1.60759597.90
7112006.03.28 13:59sell3560.011.75241.75401.7434
7122006.03.28 21:59t/p3560.011.74341.75401.74349.00759606.90
7132006.03.28 22:00sell35799.001.74381.74541.7348
7142006.03.29 12:59t/p35799.001.73481.74541.734889100.00848706.90
7152006.03.30 01:59sell35899.001.73791.73951.7289
7162006.03.30 02:59s/l35899.001.73951.73951.7289-15840.00832866.90
7172006.03.30 02:59sell3590.011.73941.74101.7304
7182006.03.30 04:59s/l3590.011.74101.74101.7304-1.60832865.30
7192006.03.30 04:59sell3600.011.74091.74251.7319
7202006.03.30 14:59s/l3600.011.74251.74251.7319-1.60832863.70
7212006.03.30 14:59sell3610.011.74591.74751.7369
7222006.03.30 20:52s/l3610.011.74751.74751.7369-1.60832862.10
7232006.03.30 20:52sell3620.011.74731.74891.7383
7242006.03.31 09:59t/p3620.011.73831.74891.73839.00832871.10
7252006.03.31 14:26sell36399.001.73801.73961.7290
7262006.03.31 16:04s/l36399.001.73961.73961.7290-15840.00817031.10
7272006.03.31 16:04sell3640.011.73941.74101.7304
7282006.04.03 05:59t/p3640.011.73041.74101.73049.00817040.10
7292006.04.03 14:59sell36599.001.73731.73891.7283
7302006.04.03 15:59s/l36599.001.73891.73891.7283-15840.00801200.10
7312006.04.03 15:59sell3660.011.73881.74041.7298
7322006.04.03 18:51s/l3660.011.74041.74041.7298-1.60801198.50
7332006.04.03 18:51sell3670.011.74021.74181.7312
7342006.04.04 07:59s/l3670.011.74181.74181.7312-1.60801196.90
7352006.04.04 07:59sell3680.011.74481.74641.7358
7362006.04.04 09:59s/l3680.011.74641.74641.7358-1.60801195.30
7372006.04.04 09:59sell3690.011.74621.74781.7372
7382006.04.04 12:59s/l3690.011.74781.74781.7372-1.60801193.70
7392006.04.04 12:59sell3700.011.75201.75361.7430
7402006.04.04 13:59s/l3700.011.75361.75361.7430-1.60801192.10
7412006.04.04 13:59sell3710.011.75691.75851.7479
7422006.04.05 04:59s/l3710.011.75851.75851.7479-1.60801190.50
7432006.04.05 04:59sell3720.011.75871.76031.7497
7442006.04.05 14:59t/p3720.011.74971.76031.74979.00801199.50
7452006.04.05 14:59sell37399.001.74911.75071.7401
7462006.04.05 15:00s/l37399.001.75071.75071.7401-15840.00785359.50
7472006.04.05 15:00sell3740.011.75181.75341.7428
7482006.04.05 17:59s/l3740.011.75341.75341.7428-1.60785357.90
7492006.04.05 17:59sell3750.011.75451.75611.7455
7502006.04.06 08:59s/l3750.011.75611.75611.7455-1.60785356.30
7512006.04.06 08:59sell3760.011.75661.75821.7476
7522006.04.06 11:14s/l3760.011.75821.75821.7476-1.60785354.70
7532006.04.06 11:14sell3770.011.75811.75971.7491
7542006.04.07 13:21t/p3770.011.74911.75971.74919.00785363.70
7552006.04.07 13:21sell37899.001.74891.75051.7399
7562006.04.10 17:59t/p37899.001.73991.75051.739989100.00874463.70
7572006.04.10 20:59sell37999.001.74281.74441.7338
7582006.04.11 06:43s/l37999.001.74441.74441.7338-15840.00858623.70
7592006.04.11 06:43sell3800.011.74421.74581.7352
7602006.04.11 13:59s/l3800.011.74581.74581.7352-1.60858622.10
7612006.04.11 13:59sell3810.011.74781.74941.7388
7622006.04.11 21:50s/l3810.011.74941.74941.7388-1.60858620.50
7632006.04.11 21:50sell3820.011.74921.75081.7402
7642006.04.12 00:59s/l3820.011.75081.75081.7402-1.60858618.90
7652006.04.12 00:59sell3830.011.75151.75311.7425
7662006.04.12 07:59s/l3830.011.75311.75311.7425-1.60858617.30
7672006.04.12 07:59sell3840.011.75301.75461.7440
7682006.04.12 08:59s/l3840.011.75461.75461.7440-1.60858615.70
7692006.04.12 08:59sell3850.011.75551.75711.7465
7702006.04.16 22:15close3850.011.75571.75711.7465-0.20858615.50
7712006.04.16 22:15sell3860.011.75551.75711.7465
7722006.04.17 00:59s/l3860.011.75711.75711.7465-1.60858613.90
7732006.04.17 00:59sell3870.011.75831.75991.7493
7742006.04.17 11:00s/l3870.011.75991.75991.7493-1.60858612.30
7752006.04.17 11:00sell3880.011.75971.76131.7507
7762006.04.17 11:59s/l3880.011.76131.76131.7507-1.60858610.70
7772006.04.17 11:59sell3890.011.76651.76811.7575
7782006.04.17 12:59s/l3890.011.76811.76811.7575-1.60858609.10
7792006.04.17 12:59sell3900.011.77091.77251.7619
7802006.04.17 14:33s/l3900.011.77251.77251.7619-1.60858607.50
7812006.04.17 14:33sell3910.011.77231.77391.7633
7822006.04.17 14:59s/l3910.011.77391.77391.7633-1.60858605.90
7832006.04.17 14:59sell3920.011.77451.77611.7655
7842006.04.18 12:59s/l3920.011.77611.77611.7655-1.60858604.30
7852006.04.18 12:59sell3930.011.77801.77961.7690
7862006.04.18 18:59s/l3930.011.77961.77961.7690-1.60858602.70
7872006.04.18 18:59sell3940.011.78011.78171.7711
7882006.04.18 20:59s/l3940.011.78171.78171.7711-1.60858601.10
7892006.04.18 20:59sell3950.011.78321.78481.7742
7902006.04.19 08:59s/l3950.011.78481.78481.7742-1.60858599.50
7912006.04.19 09:00sell3960.011.78491.78651.7759
7922006.04.19 13:59s/l3960.011.78651.78651.7759-1.60858597.90
7932006.04.19 14:00sell3970.011.78691.78851.7779
7942006.04.19 15:59s/l3970.011.78851.78851.7779-1.60858596.30
7952006.04.19 15:59sell3980.011.78841.78911.7799
7962006.04.19 16:05s/l3980.011.78911.78911.7799-0.70858595.60
7972006.04.19 16:05sell3990.011.78881.79001.7833
7982006.04.19 16:59s/l3990.011.79001.79001.7833-1.20858594.40
7992006.04.19 16:59sell4000.011.79181.79251.7865
8002006.04.19 17:59s/l4000.011.79251.79251.7865-0.70858593.70
8012006.04.19 17:59sell4010.011.79231.79301.7838
8022006.04.19 18:22s/l4010.011.79301.79301.7838-0.70858593.00
8032006.04.19 18:22sell4020.011.79251.79371.7870
8042006.04.20 08:52t/p4020.011.78701.79371.78705.50858598.50
8052006.04.20 08:52sell4030.011.78701.78821.7815
8062006.04.20 13:00t/p4030.011.78151.78821.78155.50858604.00
8072006.04.20 13:00sell4040.011.78111.78271.7721
8082006.04.21 10:08s/l4040.011.78271.78271.7721-1.60858602.40
8092006.04.21 10:08sell4050.011.78251.78411.7735
8102006.04.23 21:00s/l4050.011.78411.78411.7735-1.60858600.80
8112006.04.23 21:00sell4060.011.78621.78781.7772
8122006.04.23 21:04s/l4060.011.78781.78781.7772-1.60858599.20
8132006.04.23 21:04sell4070.011.78781.78941.7788
8142006.04.24 07:59s/l4070.011.78941.78941.7788-1.60858597.60
8152006.04.24 07:59sell4080.011.79031.79191.7813
8162006.04.27 14:59s/l4080.011.79191.79191.7813-1.60858596.00
8172006.04.27 15:00sell4090.011.80311.80471.7941
8182006.04.28 08:59s/l4090.011.80471.80471.7941-1.60858594.40
8192006.04.28 08:59sell4100.011.80631.80791.7973
8202006.04.28 09:59s/l4100.011.80791.80791.7973-1.60858592.80
8212006.04.28 09:59sell4110.011.80931.81091.8003
8222006.04.28 14:59s/l4110.011.81091.81091.8003-1.60858591.20
8232006.04.28 14:59sell4120.011.81781.81941.8088
8242006.04.28 15:59s/l4120.011.81941.81941.8088-1.60858589.60
8252006.04.28 15:59sell4130.011.82191.82351.8129
8262006.04.28 19:59s/l4130.011.82351.82351.8129-1.60858588.00
8272006.04.28 19:59sell4140.011.82371.82531.8147
8282006.04.28 20:59s/l4140.011.82531.82531.8147-1.60858586.40
8292006.04.28 20:59sell4150.011.82571.82731.8167
8302006.05.01 06:07s/l4150.011.82731.82731.8167-1.60858584.80
8312006.05.01 06:07sell4160.011.82741.82861.8219
8322006.05.01 12:59s/l4160.011.82861.82861.8219-1.20858583.60
8332006.05.01 12:59sell4170.011.83221.83381.8232
8342006.05.01 13:59s/l4170.011.83381.83381.8232-1.60858582.00
8352006.05.01 13:59sell4180.011.83751.83911.8285
8362006.05.01 15:59t/p4180.011.82851.83911.82859.00858591.00
8372006.05.01 15:59sell41999.001.82831.82991.8193
8382006.05.01 17:35s/l41999.001.82991.82991.8193-15840.00842751.00
8392006.05.01 17:35sell4200.011.82981.83141.8208
8402006.05.02 08:59s/l4200.011.83141.83141.8208-1.60842749.40
8412006.05.02 08:59sell4210.011.83341.83501.8244
8422006.05.02 09:59s/l4210.011.83501.83501.8244-1.60842747.80
8432006.05.02 09:59sell4220.011.83511.83671.8261
8442006.05.02 12:06s/l4220.011.83671.83671.8261-1.60842746.20
8452006.05.02 12:06sell4230.011.83661.83821.8276
8462006.05.02 12:13s/l4230.011.83821.83821.8276-1.60842744.60
8472006.05.02 12:13sell4240.011.83831.83991.8293
8482006.05.02 15:39s/l4240.011.83991.83991.8293-1.60842743.00
8492006.05.02 15:39sell4250.011.83981.84141.8308
8502006.05.03 02:59s/l4250.011.84141.84141.8308-1.60842741.40
8512006.05.03 02:59sell4260.011.84391.84461.8354
8522006.05.03 06:59s/l4260.011.84461.84461.8354-0.70842740.70
8532006.05.03 06:59sell4270.011.84541.84701.8364
8542006.05.03 10:26t/p4270.011.83641.84701.83649.00842749.70
8552006.05.03 10:26sell42899.001.83621.83781.8272
8562006.05.03 10:39s/l42899.001.83781.83781.8272-15840.00826909.70
8572006.05.03 10:39sell4290.011.83771.83931.8287
8582006.05.03 10:57s/l4290.011.83931.83931.8287-1.60826908.10
8592006.05.03 10:57sell4300.011.83911.84071.8301
8602006.05.03 11:59s/l4300.011.84071.84071.8301-1.60826906.50
8612006.05.03 11:59sell4310.011.84051.84211.8315
8622006.05.03 15:59s/l4310.011.84211.84211.8315-1.60826904.90
8632006.05.03 15:59sell4320.011.84451.84611.8355
8642006.05.04 06:59t/p4320.011.83551.84611.83559.00826913.90
8652006.05.04 06:59sell43399.001.83531.83691.8263
8662006.05.04 07:00s/l43399.001.83691.83691.8263-15840.00811073.90
8672006.05.04 07:00sell4340.011.83901.84061.8300
8682006.05.04 10:31s/l4340.011.84061.84061.8300-1.60811072.30
8692006.05.04 10:31sell4350.011.84171.84331.8327
8702006.05.04 12:30s/l4350.011.84331.84331.8327-1.60811070.70
8712006.05.04 12:30sell4360.011.84311.84471.8341
8722006.05.04 13:59s/l4360.011.84471.84471.8341-1.60811069.10
8732006.05.04 13:59sell4370.011.84491.84651.8359
8742006.05.04 14:59s/l4370.011.84651.84651.8359-1.60811067.50
8752006.05.04 14:59sell4380.011.84841.85001.8394
8762006.05.04 18:59s/l4380.011.85001.85001.8394-1.60811065.90
8772006.05.04 18:59sell4390.011.85371.85531.8447
8782006.05.05 12:59s/l4390.011.85531.85531.8447-1.60811064.30
8792006.05.05 13:00sell4400.011.85691.85811.8514
8802006.05.05 13:59s/l4400.011.85811.85811.8514-1.20811063.10
8812006.05.05 14:00sell4410.011.85631.85751.8508
8822006.05.05 14:31s/l4410.011.85751.85751.8508-1.20811061.90
8832006.05.05 14:31sell4420.011.85901.85971.8537
8842006.05.05 14:31s/l4420.011.85971.85971.8537-0.70811061.20
8852006.05.05 14:31sell4430.011.85971.86131.8507
8862006.05.05 14:31s/l4430.011.86131.86131.8507-1.60811059.60
8872006.05.05 14:31sell4440.011.86131.86291.8523
8882006.05.07 21:00s/l4440.011.86291.86291.8523-1.60811058.00
8892006.05.07 21:00sell4450.011.86361.86521.8546
8902006.05.08 08:59s/l4450.011.86521.86521.8546-1.60811056.40
8912006.05.08 08:59sell4460.011.86711.86781.8586
8922006.05.08 15:00t/p4460.011.85861.86781.85868.50811064.90
8932006.05.08 15:00sell44799.001.85841.85911.8499
8942006.05.08 15:50s/l44799.001.85911.85911.8499-6930.00804134.90
8952006.05.08 15:50sell4480.011.86031.86151.8548
8962006.05.09 06:59t/p4480.011.85481.86151.85485.50804140.40
8972006.05.09 06:59sell44999.001.85461.85621.8456
8982006.05.09 11:37s/l44999.001.85621.85621.8456-15840.00788300.40
8992006.05.09 11:37sell4500.011.85601.85761.8470
9002006.05.09 12:59s/l4500.011.85761.85761.8470-1.60788298.80
9012006.05.09 12:59sell4510.011.86031.86191.8513
9022006.05.09 13:59s/l4510.011.86191.86191.8513-1.60788297.20
9032006.05.09 13:59sell4520.011.86451.86611.8555
9042006.05.09 16:08s/l4520.011.86611.86611.8555-1.60788295.60
9052006.05.09 16:08sell4530.011.86601.86761.8570
9062006.05.09 22:59s/l4530.011.86761.86761.8570-1.60788294.00
9072006.05.09 22:59sell4540.011.86751.86911.8585
9082006.05.10 06:59s/l4540.011.86911.86911.8585-1.60788292.40
9092006.05.10 06:59sell4550.011.87181.87341.8628
9102006.05.10 15:00t/p4550.011.86281.87341.86289.00788301.40
9112006.05.10 15:00sell45699.001.86261.86331.8541
9122006.05.10 15:01s/l45699.001.86331.86331.8541-6930.00781371.40
9132006.05.10 15:01sell4570.011.86321.86441.8577
9142006.05.10 15:59s/l4570.011.86441.86441.8577-1.20781370.20
9152006.05.10 15:59sell4580.011.86471.86541.8594
9162006.05.10 16:19s/l4580.011.86541.86541.8594-0.70781369.50
9172006.05.10 16:19sell4590.011.86541.86701.8564
9182006.05.10 20:12s/l4590.011.86701.86701.8564-1.60781367.90
9192006.05.10 20:12sell4600.011.86701.86861.8580
9202006.05.11 00:59t/p4600.011.85801.86861.85809.00781376.90
9212006.05.11 01:00sell46199.001.85781.85941.8488
9222006.05.11 08:59s/l46199.001.85941.85941.8488-15840.00765536.90
9232006.05.11 08:59sell4620.011.85951.86111.8505
9242006.05.11 09:59s/l4620.011.86111.86111.8505-1.60765535.30
9252006.05.11 09:59sell4630.011.86381.86541.8548
9262006.05.11 11:35s/l4630.011.86541.86541.8548-1.60765533.70
9272006.05.11 11:35sell4640.011.86521.86681.8562
9282006.05.11 12:25s/l4640.011.86681.86681.8562-1.60765532.10
9292006.05.11 12:25sell4650.011.86661.86821.8576
9302006.05.11 12:59s/l4650.011.86821.86821.8576-1.60765530.50
9312006.05.11 12:59sell4660.011.86881.87041.8598
9322006.05.11 13:59s/l4660.011.87041.87041.8598-1.60765528.90
9332006.05.11 13:59sell4670.011.87251.87411.8635
9342006.05.11 14:59s/l4670.011.87411.87411.8635-1.60765527.30
9352006.05.11 14:59sell4680.011.87931.88091.8703
9362006.05.11 15:59s/l4680.011.88091.88091.8703-1.60765525.70
9372006.05.11 15:59sell4690.011.88411.88571.8751
9382006.05.12 05:59s/l4690.011.88571.88571.8751-1.60765524.10
9392006.05.12 05:59sell4700.011.88741.88901.8784
9402006.05.12 07:59s/l4700.011.88901.88901.8784-1.60765522.50
9412006.05.12 07:59sell4710.011.89011.89171.8811
9422006.05.12 08:59s/l4710.011.89171.89171.8811-1.60765520.90
9432006.05.12 08:59sell4720.011.89271.89431.8837
9442006.05.12 09:59s/l4720.011.89431.89431.8837-1.60765519.30
9452006.05.12 09:59sell4730.011.89621.89781.8872
9462006.05.12 11:50s/l4730.011.89781.89781.8872-1.60765517.70
9472006.05.12 11:50sell4740.011.89771.89931.8887
9482006.05.12 12:12s/l4740.011.89931.89931.8887-1.60765516.10
9492006.05.12 12:12sell4750.011.89911.90071.8901
9502006.05.12 14:30t/p4750.011.89011.90071.89019.00765525.10
9512006.05.12 14:30sell47699.001.88911.88981.8806
9522006.05.12 14:30s/l47699.001.88981.88981.8806-6930.00758595.10
9532006.05.12 14:30sell4770.011.89181.89301.8863
9542006.05.12 14:30s/l4770.011.89301.89301.8863-1.20758593.90
9552006.05.12 14:30sell4780.011.89411.89571.8851
9562006.05.12 14:32s/l4780.011.89571.89571.8851-1.60758592.30
9572006.05.12 14:32sell4790.011.89771.89931.8887
9582006.05.12 14:32t/p4790.011.88871.89931.88879.00758601.30
9592006.05.12 14:32sell48099.001.88791.88951.8789
9602006.05.12 14:32s/l48099.001.88951.88951.8789-15840.00742761.30
9612006.05.12 14:32sell4810.011.89211.89371.8831
9622006.05.12 14:33s/l4810.011.89371.89371.8831-1.60742759.70
9632006.05.12 14:33sell4820.011.89361.89521.8846
9642006.05.12 14:46s/l4820.011.89521.89521.8846-1.60742758.10
9652006.05.12 14:46sell4830.011.89551.89711.8865
9662006.05.12 14:47s/l4830.011.89711.89711.8865-1.60742756.50
9672006.05.12 14:47sell4840.011.89691.89851.8879
9682006.05.14 22:21s/l4840.011.89851.89851.8879-1.60742754.90
9692006.05.14 22:21sell4850.011.89831.89991.8893
9702006.05.14 22:48s/l4850.011.89991.89991.8893-1.60742753.30
9712006.05.14 22:48sell4860.011.89981.90141.8908
9722006.05.15 07:59t/p4860.011.89081.90141.89089.00742762.30
9732006.05.15 07:59sell48799.001.89011.89171.8811
9742006.05.15 10:59t/p48799.001.88111.89171.881189100.00831862.30
9752006.05.15 10:59sell48899.001.87961.88121.8706
9762006.05.15 11:22s/l48899.001.88121.88121.8706-15840.00816022.30
9772006.05.15 11:22sell4890.011.88381.88541.8748
9782006.05.15 12:59s/l4890.011.88541.88541.8748-1.60816020.70
9792006.05.15 12:59sell4900.011.88551.88711.8765
9802006.05.15 22:59t/p4900.011.87651.88711.87659.00816029.70
9812006.05.15 23:55sell49199.001.87901.88061.8700
9822006.05.16 01:59s/l49199.001.88061.88061.8700-15840.00800189.70
9832006.05.16 01:59sell4920.011.88161.88321.8726
9842006.05.16 03:59s/l4920.011.88321.88321.8726-1.60800188.10
9852006.05.16 03:59sell4930.011.88581.88741.8768
9862006.05.16 18:59s/l4930.011.88741.88741.8768-1.60800186.50
9872006.05.16 18:59sell4940.011.88871.89031.8797
9882006.05.17 03:59s/l4940.011.89031.89031.8797-1.60800184.90
9892006.05.17 03:59sell4950.011.89201.89361.8830
9902006.05.17 07:59s/l4950.011.89361.89361.8830-1.60800183.30
9912006.05.17 07:59sell4960.011.89611.89771.8871
9922006.05.17 08:59s/l4960.011.89771.89771.8871-1.60800181.70
9932006.05.17 08:59sell4970.011.89891.90051.8899
9942006.05.17 14:59t/p4970.011.88991.90051.88999.00800190.70
9952006.05.17 15:00sell4980.011.88571.88731.8767
9962006.05.18 08:59s/l4980.011.88731.88731.8767-1.60800189.10
9972006.05.18 08:59sell4990.011.88751.88911.8785
9982006.05.18 13:59s/l4990.011.88911.88911.8785-1.60800187.50
9992006.05.18 13:59sell5000.011.89181.89341.8828
10002006.05.18 20:59s/l5000.011.89341.89341.8828-1.60800185.90
10012006.05.18 20:59sell5010.011.89331.89491.8843
10022006.05.18 21:59s/l5010.011.89491.89491.8843-1.60800184.30
10032006.05.18 21:59sell5020.011.89511.89671.8861
10042006.05.19 07:59t/p5020.011.88611.89671.88619.00800193.30
10052006.05.19 17:59sell50399.001.87781.87941.8688
10062006.05.22 05:09t/p50399.001.86881.87941.868889100.00889293.30
10072006.05.22 09:59sell50499.001.87341.87501.8644
10082006.05.22 10:59s/l50499.001.87501.87501.8644-15840.00873453.30
10092006.05.22 10:59sell5050.011.87651.87811.8675
10102006.05.22 14:59s/l5050.011.87811.87811.8675-1.60873451.70
10112006.05.22 14:59sell5060.011.88011.88171.8711
10122006.05.22 15:59s/l5060.011.88171.88171.8711-1.60873450.10
10132006.05.22 15:59sell5070.011.88551.88711.8765
10142006.05.22 19:00s/l5070.011.88711.88711.8765-1.60873448.50
10152006.05.22 19:00sell5080.011.88691.88851.8779
10162006.05.23 21:59t/p5080.011.87791.88851.87799.00873457.50
10172006.05.23 22:59sell50999.001.87751.87911.8685
10182006.05.23 23:06s/l50999.001.87911.87911.8685-15840.00857617.50
10192006.05.23 23:06sell5100.011.87961.88121.8706
10202006.05.24 07:59s/l5100.011.88121.88121.8706-1.60857615.90
10212006.05.24 07:59sell5110.011.88231.88391.8733
10222006.05.24 08:59s/l5110.011.88391.88391.8733-1.60857614.30
10232006.05.24 08:59sell5120.011.88381.88541.8748
10242006.05.24 10:03s/l5120.011.88541.88541.8748-1.60857612.70
10252006.05.24 10:03sell5130.011.88531.88691.8763
10262006.05.24 14:59t/p5130.011.87631.88691.87639.00857621.70
10272006.05.24 18:59sell51499.001.87351.87511.8645
10282006.05.25 21:59s/l51499.001.87511.87511.8645-15840.00841781.70
10292006.05.25 21:59sell5150.011.87741.87901.8684
10302006.05.26 13:59t/p5150.011.86841.87901.86849.00841790.70
10312006.05.29 10:00sell5160.011.86341.86461.8579
10322006.05.29 15:59t/p5160.011.85791.86461.85795.50841796.20
10332006.05.29 21:09sell51799.001.86031.86101.8550
10342006.05.30 01:59s/l51799.001.86101.86101.8550-6930.00834866.20
10352006.05.30 01:59sell5180.011.86111.86271.8521
10362006.05.30 02:59s/l5180.011.86271.86271.8521-1.60834864.60
10372006.05.30 02:59sell5190.011.86581.86741.8568
10382006.05.30 03:59s/l5190.011.86741.86741.8568-1.60834863.00
10392006.05.30 03:59sell5200.011.86761.86921.8586
10402006.05.30 05:33s/l5200.011.86921.86921.8586-1.60834861.40
10412006.05.30 05:33sell5210.011.86901.87061.8600
10422006.05.30 06:59s/l5210.011.87061.87061.8600-1.60834859.80
10432006.05.30 06:59sell5220.011.87321.87481.8642
10442006.05.30 07:59s/l5220.011.87481.87481.8642-1.60834858.20
10452006.05.30 07:59sell5230.011.87561.87721.8666
10462006.05.30 09:59s/l5230.011.87721.87721.8666-1.60834856.60
10472006.05.30 09:59sell5240.011.87901.88061.8700
10482006.05.30 13:59s/l5240.011.88061.88061.8700-1.60834855.00
10492006.05.30 13:59sell5250.011.88261.88421.8736
10502006.05.30 14:59s/l5250.011.88421.88421.8736-1.60834853.40
10512006.05.30 14:59sell5260.011.88551.88711.8765
10522006.05.31 11:59t/p5260.011.87651.88711.87659.00834862.40
10532006.05.31 11:59sell52799.001.87571.87731.8667
10542006.05.31 12:59s/l52799.001.87731.87731.8667-15840.00819022.40
10552006.05.31 12:59sell5280.011.87721.87881.8682
10562006.06.01 00:59t/p5280.011.86821.87881.86829.00819031.40
10572006.06.01 14:59sell52999.001.86791.86951.8589
10582006.06.02 12:59s/l52999.001.86951.86951.8589-15840.00803191.40
10592006.06.02 12:59sell5300.011.88061.88221.8716
10602006.06.02 13:59s/l5300.011.88221.88221.8716-1.60803189.80
10612006.06.02 13:59sell5310.011.88241.88401.8734
10622006.06.02 14:46s/l5310.011.88401.88401.8734-1.60803188.20
10632006.06.02 14:46sell5320.011.88391.88551.8749
10642006.06.02 14:59s/l5320.011.88551.88551.8749-1.60803186.60
10652006.06.02 14:59sell5330.011.88561.88721.8766
10662006.06.05 18:59t/p5330.011.87661.88721.87669.00803195.60
10672006.06.05 18:59sell53499.001.87401.87471.8655
10682006.06.06 06:59s/l53499.001.87471.87471.8655-6930.00796265.60
10692006.06.06 06:59sell5350.011.87651.87811.8675
10702006.06.06 12:25t/p5350.011.86751.87811.86759.00796274.60
10712006.06.09 13:59sell53699.001.84551.84711.8365
10722006.06.13 17:00t/p53699.001.83651.84711.836589100.00885374.60
10732006.06.13 17:10sell53799.001.83871.83941.8302
10742006.06.14 06:59s/l53799.001.83941.83941.8302-6930.00878444.60
10752006.06.14 06:59sell5380.011.84031.84101.8318
10762006.06.14 07:59s/l5380.011.84101.84101.8318-0.70878443.90
10772006.06.14 07:59sell5390.011.84201.84321.8365
10782006.06.14 09:45s/l5390.011.84321.84321.8365-1.20878442.70
10792006.06.14 09:45sell5400.011.84301.84461.8340
10802006.06.14 13:59s/l5400.011.84461.84461.8340-1.60878441.10
10812006.06.14 13:59sell5410.011.84761.84921.8386
10822006.06.14 15:28s/l5410.011.84921.84921.8386-1.60878439.50
10832006.06.14 15:28sell5420.011.84921.85081.8402
10842006.06.15 13:59s/l5420.011.85081.85081.8402-1.60878437.90
10852006.06.15 13:59sell5430.011.85181.85341.8428
10862006.06.16 06:59s/l5430.011.85341.85341.8428-1.60878436.30
10872006.06.16 06:59sell5440.011.85341.85501.8444
10882006.06.16 08:53s/l5440.011.85501.85501.8444-1.60878434.70
10892006.06.16 08:53sell5450.011.85491.85651.8459
10902006.06.19 01:59t/p5450.011.84591.85651.84599.00878443.70
10912006.06.19 02:00sell54699.001.84461.84621.8356
10922006.06.19 11:59s/l54699.001.84621.84621.8356-15840.00862603.70
10932006.06.19 11:59sell5470.011.84731.84891.8383
10942006.06.19 14:59t/p5470.011.83831.84891.83839.00862612.70
10952006.06.19 20:59sell54899.001.84151.84311.8325
10962006.06.20 05:59s/l54899.001.84311.84311.8325-15840.00846772.70
10972006.06.20 05:59sell5490.011.84391.84551.8349
10982006.06.21 01:59s/l5490.011.84551.84551.8349-1.60846771.10
10992006.06.21 01:59sell5500.011.84541.84701.8364
11002006.06.22 10:59t/p5500.011.83641.84701.83649.00846780.10
11012006.06.26 18:00sell5510.011.82341.82501.8144
11022006.06.26 23:59s/l5510.011.82501.82501.8144-1.60846778.50
11032006.06.26 23:59sell5520.011.82541.82701.8164
11042006.06.28 14:25t/p5520.011.81641.82701.81649.00846787.50
11052006.06.28 19:13sell55399.001.81881.82041.8098
11062006.06.29 16:40t/p55399.001.80981.82041.809889100.00935887.50
11072006.06.29 18:16sell55499.001.81611.81681.8076
11082006.06.29 18:17s/l55499.001.81681.81681.8076-6930.00928957.50
11092006.06.29 18:17sell5550.011.81671.81791.8112
11102006.06.29 18:17s/l5550.011.81791.81791.8112-1.20928956.30
11112006.06.29 18:17sell5560.011.82371.82441.8184
11122006.06.29 18:17t/p5560.011.81841.82441.81845.30928961.60
11132006.06.29 18:17sell55799.001.81501.81661.8060
11142006.06.29 18:18s/l55799.001.81661.81661.8060-15840.00913121.60
11152006.06.29 18:18sell5580.011.81651.81811.8075
11162006.06.29 18:20s/l5580.011.81811.81811.8075-1.60913120.00
11172006.06.29 18:20sell5590.011.81821.81981.8092
11182006.06.29 18:21s/l5590.011.81981.81981.8092-1.60913118.40
11192006.06.29 18:21sell5600.011.82071.82231.8117
11202006.06.29 18:21s/l5600.011.82231.82231.8117-1.60913116.80
11212006.06.29 18:21sell5610.011.82211.82371.8131
11222006.06.29 18:27s/l5610.011.82371.82371.8131-1.60913115.20
11232006.06.29 18:27sell5620.011.82371.82531.8147
11242006.06.29 18:33s/l5620.011.82531.82531.8147-1.60913113.60
11252006.06.29 18:33sell5630.011.82521.82681.8162
11262006.06.29 18:36s/l5630.011.82681.82681.8162-1.60913112.00
11272006.06.29 18:36sell5640.011.82671.82831.8177
11282006.06.29 18:50s/l5640.011.82831.82831.8177-1.60913110.40
11292006.06.29 18:50sell5650.011.82811.82971.8191
11302006.06.29 18:58s/l5650.011.82971.82971.8191-1.60913108.80
11312006.06.29 18:58sell5660.011.82961.83121.8206
11322006.06.30 01:33s/l5660.011.83121.83121.8206-1.60913107.20
11332006.06.30 01:33sell5670.011.83131.83291.8223
11342006.06.30 01:34s/l5670.011.83291.83291.8223-1.60913105.60
11352006.06.30 01:34sell5680.011.83291.83451.8239
11362006.06.30 01:36s/l5680.011.83451.83451.8239-1.60913104.00
11372006.06.30 01:36sell5690.011.83451.83611.8255
11382006.06.30 05:50s/l5690.011.83611.83611.8255-1.60913102.40
11392006.06.30 05:50sell5700.011.83591.83751.8269
11402006.06.30 12:24s/l5700.011.83751.83751.8269-1.60913100.80
11412006.06.30 12:24sell5710.011.83741.83901.8284
11422006.06.30 12:31s/l5710.011.83901.83901.8284-1.60913099.20
11432006.06.30 12:31sell5720.011.83881.84041.8298
11442006.06.30 12:32s/l5720.011.84041.84041.8298-1.60913097.60
11452006.06.30 12:32sell5730.011.84041.84201.8314
11462006.06.30 12:40s/l5730.011.84201.84201.8314-1.60913096.00
11472006.06.30 12:40sell5740.011.84181.84341.8328
11482006.06.30 12:41s/l5740.011.84341.84341.8328-1.60913094.40
11492006.06.30 12:41sell5750.011.84351.84511.8345
11502006.06.30 13:49s/l5750.011.84511.84511.8345-1.60913092.80
11512006.06.30 13:49sell5760.011.84491.84651.8359
11522006.06.30 14:53s/l5760.011.84651.84651.8359-1.60913091.20
11532006.06.30 14:53sell5770.011.84801.84961.8390
11542006.06.30 14:58s/l5770.011.84961.84961.8390-1.60913089.60
11552006.06.30 14:58sell5780.011.84951.85111.8405
11562006.07.03 15:15t/p5780.011.84051.85111.84059.00913098.60
11572006.07.03 15:15sell57999.001.84031.84191.8313
11582006.07.03 16:15s/l57999.001.84191.84191.8313-15840.00897258.60
11592006.07.03 16:15sell5800.011.84181.84341.8328
11602006.07.04 00:41s/l5800.011.84341.84341.8328-1.60897257.00
11612006.07.04 00:41sell5810.011.84331.84491.8343
11622006.07.04 02:17s/l5810.011.84491.84491.8343-1.60897255.40
11632006.07.04 02:17sell5820.011.84471.84631.8357
11642006.07.04 08:50s/l5820.011.84631.84631.8357-1.60897253.80
11652006.07.04 08:50sell5830.011.84611.84771.8371
11662006.07.04 13:17s/l5830.011.84771.84771.8371-1.60897252.20
11672006.07.04 13:17sell5840.011.84761.84921.8386
11682006.07.05 12:31t/p5840.011.83861.84921.83869.00897261.20
11692006.07.05 12:31sell58599.001.83841.84001.8294
11702006.07.05 12:38s/l58599.001.84001.84001.8294-15840.00881421.20
11712006.07.05 12:38sell5860.011.83981.84141.8308
11722006.07.07 09:38s/l5860.011.84141.84141.8308-1.60881419.60
11732006.07.07 09:38sell5870.011.84151.84311.8325
11742006.07.07 12:29s/l5870.011.84311.84311.8325-1.60881418.00
11752006.07.07 12:29sell5880.011.84421.84581.8352
11762006.07.07 12:30s/l5880.011.84581.84581.8352-1.60881416.40
11772006.07.07 12:30sell5890.011.84821.84981.8392
11782006.07.07 12:30s/l5890.011.84981.84981.8392-1.60881414.80
11792006.07.07 12:30sell5900.011.85111.85271.8421
11802006.07.07 12:30s/l5900.011.85271.85271.8421-1.60881413.20
11812006.07.07 12:30sell5910.011.85391.85551.8449
11822006.07.10 09:28t/p5910.011.84491.85551.84499.00881422.20
11832006.07.10 09:28sell59299.001.84471.84541.8362
11842006.07.10 10:30s/l59299.001.84541.84541.8362-6930.00874492.20
11852006.07.10 10:30sell5930.011.84521.84681.8362
11862006.07.11 18:41s/l5930.011.84681.84681.8362-1.60874490.60
11872006.07.11 18:41sell5940.011.84661.84821.8376
11882006.07.12 12:30t/p5940.011.83761.84821.83769.00874499.60
11892006.07.12 12:31sell59599.001.84051.84211.8315
11902006.07.12 14:07t/p59599.001.83151.84211.831589100.00963599.60
11912006.07.13 02:01sell59699.001.83651.83811.8275
11922006.07.13 07:14s/l59699.001.83811.83811.8275-15840.00947759.60
11932006.07.13 07:14sell5970.011.83801.83961.8290
11942006.07.13 07:47s/l5970.011.83961.83961.8290-1.60947758.00
11952006.07.13 07:47sell5980.011.83961.84121.8306
11962006.07.13 08:23s/l5980.011.84121.84121.8306-1.60947756.40
11972006.07.13 08:23sell5990.011.84101.84261.8320
11982006.07.13 12:43s/l5990.011.84261.84261.8320-1.60947754.80
11992006.07.13 12:43sell6000.011.84261.84421.8336
12002006.07.13 12:47s/l6000.011.84421.84421.8336-1.60947753.20
12012006.07.13 12:47sell6010.011.84401.84561.8350
12022006.07.13 14:10s/l6010.011.84561.84561.8350-1.60947751.60
12032006.07.13 14:10sell6020.011.84561.84721.8366
12042006.07.14 06:23t/p6020.011.83661.84721.83669.00947760.60
12052006.07.14 06:36sell60399.001.83731.83891.8283
12062006.07.14 07:36s/l60399.001.83891.83891.8283-15840.00931920.60
12072006.07.14 07:36sell6040.011.83871.84031.8297
12082006.07.14 07:57s/l6040.011.84031.84031.8297-1.60931919.00
12092006.07.14 07:57sell6050.011.84011.84171.8311
12102006.07.14 10:12s/l6050.011.84171.84171.8311-1.60931917.40
12112006.07.14 10:12sell6060.011.84161.84321.8326
12122006.07.14 10:38s/l6060.011.84321.84321.8326-1.60931915.80
12132006.07.14 10:38sell6070.011.84301.84461.8340
12142006.07.14 12:30s/l6070.011.84461.84461.8340-1.60931914.20
12152006.07.14 12:30sell6080.011.84441.84601.8354
12162006.07.14 13:52t/p6080.011.83541.84601.83549.00931923.20
12172006.07.14 15:18sell60999.001.83671.83831.8277
12182006.07.14 17:44s/l60999.001.83831.83831.8277-15840.00916083.20
12192006.07.14 17:44sell6100.011.83811.83971.8291
12202006.07.17 08:06t/p6100.011.82911.83971.82919.00916092.20
12212006.07.18 08:30sell61199.001.82581.82651.8173
12222006.07.18 09:58s/l61199.001.82651.82651.8173-6930.00909162.20
12232006.07.18 09:58sell6120.011.82631.82751.8208
12242006.07.18 10:15s/l6120.011.82751.82751.8208-1.20909161.00
12252006.07.18 10:15sell6130.011.82741.82901.8184
12262006.07.18 10:27s/l6130.011.82901.82901.8184-1.60909159.40
12272006.07.18 10:27sell6140.011.82881.83041.8198
12282006.07.18 10:40s/l6140.011.83041.83041.8198-1.60909157.80
12292006.07.18 10:40sell6150.011.83031.83191.8213
12302006.07.18 13:22s/l6150.011.83191.83191.8213-1.60909156.20
12312006.07.18 13:22sell6160.011.83191.83351.8229
12322006.07.19 14:01s/l6160.011.83351.83351.8229-1.60909154.60
12332006.07.19 14:01sell6170.011.83351.83511.8245
12342006.07.19 14:01s/l6170.011.83511.83511.8245-1.60909153.00
12352006.07.19 14:01sell6180.011.83571.83731.8267
12362006.07.19 14:08s/l6180.011.83731.83731.8267-1.60909151.40
12372006.07.19 14:08sell6190.011.83751.83911.8285
12382006.07.19 14:28s/l6190.011.83911.83911.8285-1.60909149.80
12392006.07.19 14:28sell6200.011.83901.84061.8300
12402006.07.19 16:54s/l6200.011.84061.84061.8300-1.60909148.20
12412006.07.19 16:54sell6210.011.84041.84201.8314
12422006.07.19 16:58s/l6210.011.84201.84201.8314-1.60909146.60
12432006.07.19 16:58sell6220.011.84201.84361.8330
12442006.07.19 17:44s/l6220.011.84361.84361.8330-1.60909145.00
12452006.07.19 17:44sell6230.011.84371.84531.8347
12462006.07.20 01:18s/l6230.011.84531.84531.8347-1.60909143.40
12472006.07.20 01:18sell6240.011.84511.84671.8361
12482006.07.20 01:19s/l6240.011.84671.84671.8361-1.60909141.80
12492006.07.20 01:19sell6250.011.84701.84861.8380
12502006.07.20 10:48s/l6250.011.84861.84861.8380-1.60909140.20
12512006.07.20 10:48sell6260.011.84841.85001.8394
12522006.07.20 11:10s/l6260.011.85001.85001.8394-1.60909138.60
12532006.07.20 11:10sell6270.011.84981.85141.8408
12542006.07.20 11:52s/l6270.011.85141.85141.8408-1.60909137.00
12552006.07.20 11:52sell6280.011.85131.85291.8423
12562006.07.21 07:14s/l6280.011.85291.85291.8423-1.60909135.40
12572006.07.21 07:14sell6290.011.85271.85431.8437
12582006.07.21 07:15s/l6290.011.85431.85431.8437-1.60909133.80
12592006.07.21 07:15sell6300.011.85411.85571.8451
12602006.07.21 10:22s/l6300.011.85571.85571.8451-1.60909132.20
12612006.07.21 10:22sell6310.011.85721.85881.8482
12622006.07.21 11:00s/l6310.011.85881.85881.8482-1.60909130.60
12632006.07.21 11:00sell6320.011.85861.86021.8496
12642006.07.24 07:24t/p6320.011.84961.86021.84969.00909139.60
12652006.07.24 07:24sell63399.001.84911.85071.8401
12662006.07.24 08:12s/l63399.001.85071.85071.8401-15840.00893299.60
12672006.07.24 08:12sell6340.011.85061.85221.8416
12682006.07.24 09:20s/l6340.011.85221.85221.8416-1.60893298.00
12692006.07.24 09:20sell6350.011.85201.85361.8430
12702006.07.24 09:21s/l6350.011.85361.85361.8430-1.60893296.40
12712006.07.24 09:21sell6360.011.85411.85571.8451
12722006.07.25 00:36t/p6360.011.84511.85571.84519.00893305.40
12732006.07.25 04:01sell63799.001.84671.84831.8377
12742006.07.25 04:30s/l63799.001.84831.84831.8377-15840.00877465.40
12752006.07.25 04:30sell6380.011.84811.84971.8391
12762006.07.25 05:19s/l6380.011.84971.84971.8391-1.60877463.80
12772006.07.25 05:19sell6390.011.84961.85121.8406
12782006.07.25 05:34s/l6390.011.85121.85121.8406-1.60877462.20
12792006.07.25 05:34sell6400.011.85131.85291.8423
12802006.07.25 06:24s/l6400.011.85291.85291.8423-1.60877460.60
12812006.07.25 06:24sell6410.011.85281.85441.8438
12822006.07.25 15:10t/p6410.011.84381.85441.84389.00877469.60
12832006.07.26 12:40sell64299.001.84201.84361.8330
12842006.07.26 12:56s/l64299.001.84361.84361.8330-15840.00861629.60
12852006.07.26 12:56sell6430.011.84351.84511.8345
12862006.07.26 14:08s/l6430.011.84511.84511.8345-1.60861628.00
12872006.07.26 14:08sell6440.011.84491.84651.8359
12882006.07.26 14:15s/l6440.011.84651.84651.8359-1.60861626.40
12892006.07.26 14:15sell6450.011.84631.84791.8373
12902006.07.26 16:02s/l6450.011.84791.84791.8373-1.60861624.80
12912006.07.26 16:02sell6460.011.84781.84941.8388
12922006.07.26 16:50s/l6460.011.84941.84941.8388-1.60861623.20
12932006.07.26 16:50sell6470.011.84931.85091.8403
12942006.07.26 16:51s/l6470.011.85091.85091.8403-1.60861621.60
12952006.07.26 16:51sell6480.011.85071.85231.8417
12962006.07.26 18:08s/l6480.011.85231.85231.8417-1.60861620.00
12972006.07.26 18:08sell6490.011.85211.85371.8431
12982006.07.26 18:22s/l6490.011.85371.85371.8431-1.60861618.40
12992006.07.26 18:22sell6500.011.85371.85531.8447
13002006.07.27 05:18s/l6500.011.85531.85531.8447-1.60861616.80
13012006.07.27 05:18sell6510.011.85511.85671.8461
13022006.07.27 05:41s/l6510.011.85671.85671.8461-1.60861615.20
13032006.07.27 05:41sell6520.011.85651.85811.8475
13042006.07.27 07:00s/l6520.011.85811.85811.8475-1.60861613.60
13052006.07.27 07:00sell6530.011.85791.85951.8489
13062006.07.27 08:23s/l6530.011.85951.85951.8489-1.60861612.00
13072006.07.27 08:23sell6540.011.85941.86101.8504
13082006.07.27 08:31s/l6540.011.86101.86101.8504-1.60861610.40
13092006.07.27 08:31sell6550.011.86081.86241.8518
13102006.07.27 09:21s/l6550.011.86241.86241.8518-1.60861608.80
13112006.07.27 09:21sell6560.011.86221.86381.8532
13122006.07.27 10:50s/l6560.011.86381.86381.8532-1.60861607.20
13132006.07.27 10:50sell6570.011.86371.86531.8547
13142006.07.27 13:11s/l6570.011.86531.86531.8547-1.60861605.60
13152006.07.27 13:11sell6580.011.86511.86671.8561
13162006.07.27 13:13s/l6580.011.86671.86671.8561-1.60861604.00
13172006.07.27 13:13sell6590.011.86651.86811.8575
13182006.07.27 18:18t/p6590.011.85751.86811.85759.00861613.00
13192006.07.27 18:18sell6600.011.85721.85841.8517
13202006.07.27 19:34s/l6600.011.85841.85841.8517-1.20861611.80
13212006.07.27 19:34sell6610.011.85821.85981.8492
13222006.07.28 06:55s/l6610.011.85981.85981.8492-1.60861610.20
13232006.07.28 06:55sell6620.011.85971.86131.8507
13242006.07.28 09:08s/l6620.011.86131.86131.8507-1.60861608.60
13252006.07.28 09:08sell6630.011.86121.86281.8522
13262006.07.28 12:31s/l6630.011.86281.86281.8522-1.60861607.00
13272006.07.28 12:31sell6640.011.86531.86691.8563
13282006.07.31 09:04s/l6640.011.86691.86691.8563-1.60861605.40
13292006.07.31 09:04sell6650.011.86671.86831.8577
13302006.07.31 13:00s/l6650.011.86831.86831.8577-1.60861603.80
13312006.07.31 13:00sell6660.011.86831.86991.8593
13322006.08.01 15:22s/l6660.011.86991.86991.8593-1.60861602.20
13332006.08.01 15:22sell6670.011.86981.87141.8608
13342006.08.01 16:06s/l6670.011.87141.87141.8608-1.60861600.60
13352006.08.01 16:06sell6680.011.87121.87281.8622
13362006.08.01 16:07s/l6680.011.87281.87281.8622-1.60861599.00
13372006.08.01 16:07sell6690.011.87261.87421.8636
13382006.08.01 16:14s/l6690.011.87421.87421.8636-1.60861597.40
13392006.08.01 16:14sell6700.011.87411.87571.8651
13402006.08.01 17:08s/l6700.011.87571.87571.8651-1.60861595.80
13412006.08.01 17:08sell6710.011.87561.87721.8666
13422006.08.01 23:55s/l6710.011.87721.87721.8666-1.60861594.20
13432006.08.01 23:55sell6720.011.87701.87861.8680
13442006.08.02 03:07s/l6720.011.87861.87861.8680-1.60861592.60
13452006.08.02 03:07sell6730.011.87841.88001.8694
13462006.08.03 11:00s/l6730.011.88001.88001.8694-1.60861591.00
13472006.08.03 11:00sell6740.011.88271.88341.8742
13482006.08.03 11:00t/p6740.011.87421.88341.87428.50861599.50
13492006.08.03 11:00sell67599.001.87371.87491.8682
13502006.08.03 11:00s/l67599.001.87491.87491.8682-11880.00849719.50
13512006.08.03 11:00sell6760.011.88071.88141.8754
13522006.08.03 11:00t/p6760.011.87541.88141.87545.30849724.80
13532006.08.03 11:00sell67799.001.87371.87531.8647
13542006.08.03 11:00s/l67799.001.87531.87531.8647-15840.00833884.80
13552006.08.03 11:00sell6780.011.87531.87691.8663
13562006.08.03 11:00s/l6780.011.87691.87691.8663-1.60833883.20
13572006.08.03 11:00sell6790.011.87761.87921.8686
13582006.08.03 11:00s/l6790.011.87921.87921.8686-1.60833881.60
13592006.08.03 11:00sell6800.011.88091.88251.8719
13602006.08.03 11:00s/l6800.011.88251.88251.8719-1.60833880.00
13612006.08.03 11:00sell6810.011.88271.88431.8737
13622006.08.03 11:00s/l6810.011.88431.88431.8737-1.60833878.40
13632006.08.03 11:00sell6820.011.88631.88791.8773
13642006.08.03 11:00t/p6820.011.87731.88791.87739.00833887.40
13652006.08.03 11:00sell68399.001.87581.87741.8668
13662006.08.03 11:00s/l68399.001.87741.87741.8668-15840.00818047.40
13672006.08.03 11:00sell6840.011.88241.88401.8734
13682006.08.03 11:01s/l6840.011.88401.88401.8734-1.60818045.80
13692006.08.03 11:01sell6850.011.88591.88751.8769
13702006.08.03 12:28s/l6850.011.88751.88751.8769-1.60818044.20
13712006.08.03 12:28sell6860.011.88741.88901.8784
13722006.08.03 12:30s/l6860.011.88901.88901.8784-1.60818042.60
13732006.08.03 12:30sell6870.011.88881.89041.8798
13742006.08.03 12:37s/l6870.011.89041.89041.8798-1.60818041.00
13752006.08.03 12:37sell6880.011.89021.89181.8812
13762006.08.04 08:43s/l6880.011.89181.89181.8812-1.60818039.40
13772006.08.04 08:43sell6890.011.89161.89281.8861
13782006.08.04 12:12s/l6890.011.89281.89281.8861-1.20818038.20
13792006.08.04 12:12sell6900.011.89261.89421.8836
13802006.08.04 12:29s/l6900.011.89421.89421.8836-1.60818036.60
13812006.08.04 12:29sell6910.011.89451.89611.8855
13822006.08.04 12:30s/l6910.011.89611.89611.8855-1.60818035.00
13832006.08.04 12:30sell6920.011.89641.89801.8874
13842006.08.04 12:30s/l6920.011.89801.89801.8874-1.60818033.40
13852006.08.04 12:30sell6930.011.89791.89951.8889
13862006.08.04 12:31s/l6930.011.89951.89951.8889-1.60818031.80
13872006.08.04 12:31sell6940.011.89931.90091.8903
13882006.08.04 12:31s/l6940.011.90091.90091.8903-1.60818030.20
13892006.08.04 12:31sell6950.011.90071.90231.8917
13902006.08.04 12:31s/l6950.011.90231.90231.8917-1.60818028.60
13912006.08.04 12:31sell6960.011.90261.90421.8936
13922006.08.04 12:39s/l6960.011.90421.90421.8936-1.60818027.00
13932006.08.04 12:39sell6970.011.90411.90571.8951
13942006.08.04 12:53s/l6970.011.90571.90571.8951-1.60818025.40
13952006.08.04 12:53sell6980.011.90561.90721.8966
13962006.08.04 12:57s/l6980.011.90721.90721.8966-1.60818023.80
13972006.08.04 12:57sell6990.011.90711.90871.8981
13982006.08.04 13:53s/l6990.011.90871.90871.8981-1.60818022.20
13992006.08.04 13:53sell7000.011.90851.91011.8995
14002006.08.04 14:00s/l7000.011.91011.91011.8995-1.60818020.60
14012006.08.04 14:00sell7010.011.91001.91161.9010
14022006.08.04 14:54s/l7010.011.91161.91161.9010-1.60818019.00
14032006.08.04 14:54sell7020.011.91141.91301.9024
14042006.08.04 14:57s/l7020.011.91301.91301.9024-1.60818017.40
14052006.08.04 14:57sell7030.011.91281.91441.9038
14062006.08.08 03:09t/p7030.011.90381.91441.90389.00818026.40
14072006.08.08 03:09sell70499.001.90351.90421.8950
14082006.08.08 03:44s/l70499.001.90421.90421.8950-6930.00811096.40
14092006.08.08 03:44sell7050.011.90411.90531.8986
14102006.08.08 04:45s/l7050.011.90531.90531.8986-1.20811095.20
14112006.08.08 04:45sell7060.011.90511.90671.8961
14122006.08.08 07:02s/l7060.011.90671.90671.8961-1.60811093.60
14132006.08.08 07:02sell7070.011.90671.90831.8977
14142006.08.08 14:00s/l7070.011.90831.90831.8977-1.60811092.00
14152006.08.08 14:00sell7080.011.90831.90991.8993
14162006.08.08 18:15s/l7080.011.90991.90991.8993-1.60811090.40
14172006.08.08 18:15sell7090.011.91211.91371.9031
14182006.08.08 18:16s/l7090.011.91371.91371.9031-1.60811088.80
14192006.08.08 18:16sell7100.011.91361.91521.9046
14202006.08.08 18:24t/p7100.011.90461.91521.90469.00811097.80
14212006.08.08 18:24sell71199.001.90431.90591.8953
14222006.08.08 18:24s/l71199.001.90591.90591.8953-15840.00795257.80
14232006.08.08 18:24sell7120.011.90581.90741.8968
14242006.08.08 18:25s/l7120.011.90741.90741.8968-1.60795256.20
14252006.08.08 18:25sell7130.011.90721.90881.8982
14262006.08.08 18:27s/l7130.011.90881.90881.8982-1.60795254.60
14272006.08.08 18:27sell7140.011.90891.91051.8999
14282006.08.08 18:29s/l7140.011.91051.91051.8999-1.60795253.00
14292006.08.08 18:29sell7150.011.91061.91221.9016
14302006.08.08 22:48t/p7150.011.90161.91221.90169.00795262.00
14312006.08.08 22:48sell71699.001.90131.90291.8923
14322006.08.09 06:01s/l71699.001.90291.90291.8923-15840.00779422.00
14332006.08.09 06:01sell7170.011.90281.90441.8938
14342006.08.09 06:14s/l7170.011.90441.90441.8938-1.60779420.40
14352006.08.09 06:14sell7180.011.90441.90601.8954
14362006.08.09 06:54s/l7180.011.90601.90601.8954-1.60779418.80
14372006.08.09 06:54sell7190.011.90611.90771.8971
14382006.08.09 07:00s/l7190.011.90771.90771.8971-1.60779417.20
14392006.08.09 07:00sell7200.011.90751.90911.8985
14402006.08.09 08:04s/l7200.011.90911.90911.8985-1.60779415.60
14412006.08.09 08:04sell7210.011.90891.91051.8999
14422006.08.09 08:19s/l7210.011.91051.91051.8999-1.60779414.00
14432006.08.09 08:19sell7220.011.91031.91191.9013
14442006.08.10 07:41t/p7220.011.90131.91191.90139.00779423.00
14452006.08.10 07:41sell72399.001.90051.90211.8915
14462006.08.10 07:42s/l72399.001.90211.90211.8915-15840.00763583.00
14472006.08.10 07:42sell7240.011.90251.90411.8935
14482006.08.10 09:09s/l7240.011.90411.90411.8935-1.60763581.40
14492006.08.10 09:09sell7250.011.90411.90571.8951
14502006.08.10 12:30s/l7250.011.90571.90571.8951-1.60763579.80
14512006.08.10 12:30sell7260.011.90551.90711.8965
14522006.08.10 14:16t/p7260.011.89651.90711.89659.00763588.80
14532006.08.11 07:52sell72799.001.89491.89651.8859
14542006.08.11 08:11s/l72799.001.89651.89651.8859-15840.00747748.80
14552006.08.11 08:11sell7280.011.89631.89791.8873
14562006.08.11 08:22s/l7280.011.89791.89791.8873-1.60747747.20
14572006.08.11 08:22sell7290.011.89781.89941.8888
14582006.08.11 12:33t/p7290.011.88881.89941.88889.00747756.20
14592006.08.11 13:44sell73099.001.89361.89521.8846
14602006.08.11 13:46s/l73099.001.89521.89521.8846-15840.00731916.20
14612006.08.11 13:46sell7310.011.89561.89721.8866
14622006.08.11 14:17s/l7310.011.89721.89721.8866-1.60731914.60
14632006.08.11 14:17sell7320.011.89781.89941.8888
14642006.08.14 08:28t/p7320.011.88881.89941.88889.00731923.60
14652006.08.14 13:32sell73399.001.89001.89161.8810
14662006.08.14 13:37s/l73399.001.89161.89161.8810-15840.00716083.60
14672006.08.14 13:37sell7340.011.89141.89301.8824
14682006.08.14 14:20s/l7340.011.89301.89301.8824-1.60716082.00
14692006.08.14 14:20sell7350.011.89291.89451.8839
14702006.08.15 12:30s/l7350.011.89451.89451.8839-1.60716080.40
14712006.08.15 12:30sell7360.011.89451.89611.8855
14722006.08.15 13:05s/l7360.011.89611.89611.8855-1.60716078.80
14732006.08.15 13:05sell7370.011.89631.89791.8873
14742006.08.15 13:09s/l7370.011.89791.89791.8873-1.60716077.20
14752006.08.15 13:09sell7380.011.89781.89941.8888
14762006.08.16 11:01t/p7380.011.88881.89941.88889.00716086.20
14772006.08.16 11:23sell73999.001.88911.89071.8801
14782006.08.16 11:45s/l73999.001.89071.89071.8801-15840.00700246.20
14792006.08.16 11:45sell7400.011.89051.89211.8815
14802006.08.16 12:18s/l7400.011.89211.89211.8815-1.60700244.60
14812006.08.16 12:18sell7410.011.89201.89361.8830
14822006.08.16 12:30s/l7410.011.89361.89361.8830-1.60700243.00
14832006.08.16 12:30sell7420.011.89391.89551.8849
14842006.08.16 12:30s/l7420.011.89551.89551.8849-1.60700241.40
14852006.08.16 12:30sell7430.011.89541.89701.8864
14862006.08.16 12:30s/l7430.011.89701.89701.8864-1.60700239.80
14872006.08.16 12:30sell7440.011.89711.89871.8881
14882006.08.16 12:31s/l7440.011.89871.89871.8881-1.60700238.20
14892006.08.16 12:31sell7450.011.89921.90081.8902
14902006.08.16 13:15s/l7450.011.90081.90081.8902-1.60700236.60
14912006.08.16 13:15sell7460.011.90061.90221.8916
14922006.08.16 13:16s/l7460.011.90221.90221.8916-1.60700235.00
14932006.08.16 13:16sell7470.011.90211.90371.8931
14942006.08.17 14:05t/p7470.011.89311.90371.89319.00700244.00
14952006.08.17 14:05sell74899.001.89291.89451.8839
14962006.08.17 14:23s/l74899.001.89451.89451.8839-15840.00684404.00
14972006.08.17 14:23sell7490.011.89431.89591.8853
14982006.08.17 17:58t/p7490.011.88531.89591.88539.00684413.00
14992006.08.18 13:49sell7500.011.88581.88701.8803
15002006.08.18 14:12t/p7500.011.88031.88701.88035.50684418.50
15012006.08.21 01:03sell7510.011.88421.88541.8787
15022006.08.21 01:46s/l7510.011.88541.88541.8787-1.20684417.30
15032006.08.21 01:46sell7520.011.88531.88601.8800
15042006.08.21 01:51s/l7520.011.88601.88601.8800-0.70684416.60
15052006.08.21 01:51sell7530.011.88581.88741.8768
15062006.08.21 02:08s/l7530.011.88741.88741.8768-1.60684415.00
15072006.08.21 02:08sell7540.011.88731.88891.8783
15082006.08.21 07:14s/l7540.011.88891.88891.8783-1.60684413.40
15092006.08.21 07:14sell7550.011.88871.89031.8797
15102006.08.21 07:22s/l7550.011.89031.89031.8797-1.60684411.80
15112006.08.21 07:22sell7560.011.89021.89181.8812
15122006.08.21 07:42s/l7560.011.89181.89181.8812-1.60684410.20
15132006.08.21 07:42sell7570.011.89191.89351.8829
15142006.08.21 07:43s/l7570.011.89351.89351.8829-1.60684408.60
15152006.08.21 07:43sell7580.011.89381.89541.8848
15162006.08.21 08:48s/l7580.011.89541.89541.8848-1.60684407.00
15172006.08.21 08:48sell7590.011.89531.89691.8863
15182006.08.21 09:08s/l7590.011.89691.89691.8863-1.60684405.40
15192006.08.21 09:08sell7600.011.89671.89831.8877
15202006.08.21 12:13s/l7600.011.89831.89831.8877-1.60684403.80
15212006.08.21 12:13sell7610.011.89831.89991.8893
15222006.08.22 09:03t/p7610.011.88931.89991.88939.00684412.80
15232006.08.22 09:03sell76299.001.88911.89071.8801
15242006.08.22 09:04s/l76299.001.89071.89071.8801-15840.00668572.80
15252006.08.22 09:04sell7630.011.89051.89211.8815
15262006.08.22 09:09s/l7630.011.89211.89211.8815-1.60668571.20
15272006.08.22 09:09sell7640.011.89211.89371.8831
15282006.08.22 09:36s/l7640.011.89371.89371.8831-1.60668569.60
15292006.08.22 09:36sell7650.011.89351.89511.8845
15302006.08.23 12:55s/l7650.011.89511.89511.8845-1.60668568.00
15312006.08.23 12:55sell7660.011.89491.89651.8859
15322006.08.23 13:29s/l7660.011.89651.89651.8859-1.60668566.40
15332006.08.23 13:29sell7670.011.89631.89791.8873
15342006.08.23 14:00s/l7670.011.89791.89791.8873-1.60668564.80
15352006.08.23 14:00sell7680.011.89911.90071.8901
15362006.08.24 01:17t/p7680.011.89011.90071.89019.00668573.80
15372006.08.24 01:17sell76999.001.88991.89151.8809
15382006.08.24 01:24s/l76999.001.89151.89151.8809-15840.00652733.80
15392006.08.24 01:24sell7700.011.89131.89291.8823
15402006.08.24 08:01s/l7700.011.89291.89291.8823-1.60652732.20
15412006.08.24 08:01sell7710.011.89421.89581.8852
15422006.08.24 12:29s/l7710.011.89581.89581.8852-1.60652730.60
15432006.08.24 12:29sell7720.011.89571.89731.8867
15442006.08.24 14:01s/l7720.011.89731.89731.8867-1.60652729.00
15452006.08.24 14:01sell7730.011.89711.89871.8881
15462006.08.24 16:14t/p7730.011.88811.89871.88819.00652738.00
15472006.08.24 16:14sell77499.001.88781.88941.8788
15482006.08.24 16:25s/l77499.001.88941.88941.8788-15840.00636898.00
15492006.08.24 16:25sell7750.011.88921.89081.8802
15502006.08.25 10:09s/l7750.011.89081.89081.8802-1.60636896.40
15512006.08.25 10:09sell7760.011.89061.89221.8816
15522006.08.28 07:00s/l7760.011.89221.89221.8816-1.60636894.80
15532006.08.28 07:00sell7770.011.89261.89421.8836
15542006.08.28 07:01s/l7770.011.89421.89421.8836-1.60636893.20
15552006.08.28 07:01sell7780.011.89451.89611.8855
15562006.08.28 13:43s/l7780.011.89611.89611.8855-1.60636891.60
15572006.08.28 13:43sell7790.011.89601.89761.8870
15582006.08.28 13:48s/l7790.011.89761.89761.8870-1.60636890.00
15592006.08.28 13:48sell7800.011.89781.89941.8888
15602006.08.29 05:26s/l7800.011.89941.89941.8888-1.60636888.40
15612006.08.29 05:26sell7810.011.89931.90091.8903
15622006.08.29 07:57s/l7810.011.90091.90091.8903-1.60636886.80
15632006.08.29 07:57sell7820.011.90071.90231.8917
15642006.08.29 08:26s/l7820.011.90231.90231.8917-1.60636885.20
15652006.08.29 08:26sell7830.011.90221.90381.8932
15662006.08.29 14:50t/p7830.011.89321.90381.89329.00636894.20
15672006.08.29 14:50sell78499.001.89301.89461.8840
15682006.08.29 18:05s/l78499.001.89461.89461.8840-15840.00621054.20
15692006.08.29 18:05sell7850.011.89441.89601.8854
15702006.08.29 18:09s/l7850.011.89601.89601.8854-1.60621052.60
15712006.08.29 18:09sell7860.011.89591.89751.8869
15722006.08.29 18:18s/l7860.011.89751.89751.8869-1.60621051.00
15732006.08.29 18:18sell7870.011.89731.89891.8883
15742006.08.29 18:31s/l7870.011.89891.89891.8883-1.60621049.40
15752006.08.29 18:31sell7880.011.89871.90031.8897
15762006.08.30 01:23s/l7880.011.90031.90031.8897-1.60621047.80
15772006.08.30 01:23sell7890.011.90021.90181.8912
15782006.08.30 06:57s/l7890.011.90181.90181.8912-1.60621046.20
15792006.08.30 06:57sell7900.011.90161.90321.8926
15802006.08.30 10:00s/l7900.011.90321.90321.8926-1.60621044.60
15812006.08.30 10:00sell7910.011.90391.90551.8949
15822006.08.30 13:13s/l7910.011.90551.90551.8949-1.60621043.00
15832006.08.30 13:13sell7920.011.90531.90691.8963
15842006.08.30 23:59close at stop7920.011.90391.90691.89631.40621044.40