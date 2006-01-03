|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.09.09 00:00 - 2006.08.31 00:00 (2005.09.09 - 2006.08.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|LotIncreaseFactor=0.11; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.1; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.09; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.6; TakeProfit6=55; StopLoss6=12; MinsMultiplier6=18; MatchingSignal_3="Matching Signal 3 Settings"; UseMS3=true; MaxOpenTrade_7=1; Lots7=1; TakeProfit7=53; StopLoss7=7; MinsMultiplier7=18; Use_Function_Settings="Use Mode Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=false; StopLossMode=true; SignalMail=false; EachTickMode=true; Support_Resistance_Settings="Support Resistance Settings"; ResistanceBarsBack=145; SupportBarsBack=145; HStartBack=1; LStartBack=1; Main_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=12; Slippage=3; Shift=2;
|Bars in test
|16438
|Ticks modelled
|865447
|Modelling quality
|89.89%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|571044.40
|Gross profit
|1969142.00
|Gross loss
|-1398097.60
|Profit factor
|1.41
|Expected payoff
|721.02
|Absolute drawdown
|6170.70
|Maximal drawdown
|342556.60 (35.55%)
|Relative drawdown
|35.55% (342556.60)
|Total trades
|792
|Short positions (won %)
|792 (18.06%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|143 (18.06%)
|Loss trades (% of total)
|649 (81.94%)
|Largest
|profit trade
|89100.00
|loss trade
|-15840.00
|Average
|profit trade
|13770.22
|loss trade
|-2154.23
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (267309.00)
|consecutive losses (loss in money)
|23 (-15870.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|267309.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-15872.00 (21)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|6
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.09 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.8379
|1.8395
|1.8289
|2
|2005.09.09 02:15
|s/l
|1
|0.10
|1.8395
|1.8395
|1.8289
|-16.00
|49984.00
|3
|2005.09.09 02:15
|sell
|2
|0.01
|1.8396
|1.8408
|1.8341
|4
|2005.09.09 09:50
|t/p
|2
|0.01
|1.8341
|1.8408
|1.8341
|5.50
|49989.50
|5
|2005.09.09 09:50
|sell
|3
|45.40
|1.8341
|1.8348
|1.8288
|6
|2005.09.09 09:52
|s/l
|3
|45.40
|1.8348
|1.8348
|1.8288
|-3178.00
|46811.50
|7
|2005.09.09 09:52
|sell
|4
|0.01
|1.8349
|1.8365
|1.8259
|8
|2005.09.09 11:34
|s/l
|4
|0.01
|1.8365
|1.8365
|1.8259
|-1.60
|46809.90
|9
|2005.09.09 11:34
|sell
|5
|0.01
|1.8366
|1.8382
|1.8276
|10
|2005.09.09 12:04
|s/l
|5
|0.01
|1.8382
|1.8382
|1.8276
|-1.60
|46808.30
|11
|2005.09.09 12:04
|sell
|6
|0.01
|1.8386
|1.8402
|1.8296
|12
|2005.09.09 12:34
|s/l
|6
|0.01
|1.8402
|1.8402
|1.8296
|-1.60
|46806.70
|13
|2005.09.09 12:34
|sell
|7
|0.01
|1.8410
|1.8426
|1.8320
|14
|2005.09.09 15:17
|s/l
|7
|0.01
|1.8426
|1.8426
|1.8320
|-1.60
|46805.10
|15
|2005.09.09 15:17
|sell
|8
|0.01
|1.8424
|1.8440
|1.8334
|16
|2005.09.12 06:59
|t/p
|8
|0.01
|1.8334
|1.8440
|1.8334
|9.00
|46814.10
|17
|2005.09.13 10:11
|sell
|9
|42.60
|1.8237
|1.8244
|1.8152
|18
|2005.09.13 12:59
|s/l
|9
|42.60
|1.8244
|1.8244
|1.8152
|-2982.00
|43832.10
|19
|2005.09.13 12:59
|sell
|10
|0.01
|1.8251
|1.8263
|1.8196
|20
|2005.09.14 01:59
|s/l
|10
|0.01
|1.8263
|1.8263
|1.8196
|-1.20
|43830.90
|21
|2005.09.14 01:59
|sell
|11
|0.01
|1.8271
|1.8287
|1.8181
|22
|2005.09.14 12:59
|s/l
|11
|0.01
|1.8287
|1.8287
|1.8181
|-1.60
|43829.30
|23
|2005.09.14 12:59
|sell
|12
|0.01
|1.8287
|1.8303
|1.8197
|24
|2005.09.15 02:59
|t/p
|12
|0.01
|1.8197
|1.8303
|1.8197
|9.00
|43838.30
|25
|2005.09.16 04:59
|sell
|13
|39.90
|1.8127
|1.8143
|1.8037
|26
|2005.09.16 13:59
|t/p
|13
|39.90
|1.8037
|1.8143
|1.8037
|35910.00
|79748.30
|27
|2005.09.19 11:59
|sell
|14
|72.50
|1.8059
|1.8066
|1.7974
|28
|2005.09.20 08:30
|s/l
|14
|72.50
|1.8066
|1.8066
|1.7974
|-5075.00
|74673.30
|29
|2005.09.20 08:30
|sell
|15
|0.01
|1.8064
|1.8080
|1.7974
|30
|2005.09.21 06:59
|s/l
|15
|0.01
|1.8080
|1.8080
|1.7974
|-1.60
|74671.70
|31
|2005.09.21 06:59
|sell
|16
|0.01
|1.8085
|1.8092
|1.8000
|32
|2005.09.21 08:54
|s/l
|16
|0.01
|1.8092
|1.8092
|1.8000
|-0.70
|74671.00
|33
|2005.09.21 08:54
|sell
|17
|0.01
|1.8090
|1.8102
|1.8035
|34
|2005.09.21 08:59
|s/l
|17
|0.01
|1.8102
|1.8102
|1.8035
|-1.20
|74669.80
|35
|2005.09.21 09:00
|sell
|18
|0.01
|1.8113
|1.8129
|1.8023
|36
|2005.09.21 14:44
|s/l
|18
|0.01
|1.8129
|1.8129
|1.8023
|-1.60
|74668.20
|37
|2005.09.21 14:44
|sell
|19
|0.01
|1.8127
|1.8143
|1.8037
|38
|2005.09.22 09:59
|t/p
|19
|0.01
|1.8037
|1.8143
|1.8037
|9.00
|74677.20
|39
|2005.09.22 09:59
|sell
|20
|67.90
|1.8028
|1.8044
|1.7938
|40
|2005.09.22 14:59
|t/p
|20
|67.90
|1.7938
|1.8044
|1.7938
|61110.00
|135787.20
|41
|2005.09.26 20:00
|sell
|21
|0.01
|1.7789
|1.7801
|1.7734
|42
|2005.09.27 02:59
|t/p
|21
|0.01
|1.7734
|1.7801
|1.7734
|5.50
|135792.70
|43
|2005.09.28 04:59
|sell
|22
|99.00
|1.7706
|1.7722
|1.7616
|44
|2005.09.29 17:00
|t/p
|22
|99.00
|1.7616
|1.7722
|1.7616
|89100.00
|224892.70
|45
|2005.09.30 04:38
|sell
|23
|0.01
|1.7628
|1.7640
|1.7573
|46
|2005.09.30 10:59
|s/l
|23
|0.01
|1.7640
|1.7640
|1.7573
|-1.20
|224891.50
|47
|2005.09.30 10:59
|sell
|24
|0.01
|1.7659
|1.7666
|1.7574
|48
|2005.09.30 11:59
|s/l
|24
|0.01
|1.7666
|1.7666
|1.7574
|-0.70
|224890.80
|49
|2005.09.30 11:59
|sell
|25
|0.01
|1.7678
|1.7690
|1.7623
|50
|2005.09.30 14:59
|s/l
|25
|0.01
|1.7690
|1.7690
|1.7623
|-1.20
|224889.60
|51
|2005.09.30 14:59
|sell
|26
|0.01
|1.7695
|1.7711
|1.7605
|52
|2005.10.03 00:59
|t/p
|26
|0.01
|1.7605
|1.7711
|1.7605
|9.00
|224898.60
|53
|2005.10.04 02:18
|sell
|27
|99.00
|1.7559
|1.7566
|1.7474
|54
|2005.10.04 03:59
|s/l
|27
|99.00
|1.7566
|1.7566
|1.7474
|-6930.00
|217968.60
|55
|2005.10.04 03:59
|sell
|28
|0.01
|1.7566
|1.7578
|1.7511
|56
|2005.10.04 05:09
|s/l
|28
|0.01
|1.7578
|1.7578
|1.7511
|-1.20
|217967.40
|57
|2005.10.04 05:09
|sell
|29
|0.01
|1.7576
|1.7583
|1.7523
|58
|2005.10.04 10:00
|s/l
|29
|0.01
|1.7583
|1.7583
|1.7523
|-0.70
|217966.70
|59
|2005.10.04 10:00
|sell
|30
|0.01
|1.7581
|1.7597
|1.7491
|60
|2005.10.04 13:51
|s/l
|30
|0.01
|1.7597
|1.7597
|1.7491
|-1.60
|217965.10
|61
|2005.10.04 13:51
|sell
|31
|0.01
|1.7595
|1.7611
|1.7505
|62
|2005.10.04 13:59
|s/l
|31
|0.01
|1.7611
|1.7611
|1.7505
|-1.60
|217963.50
|63
|2005.10.04 13:59
|sell
|32
|0.01
|1.7610
|1.7626
|1.7520
|64
|2005.10.05 03:59
|s/l
|32
|0.01
|1.7626
|1.7626
|1.7520
|-1.60
|217961.90
|65
|2005.10.05 03:59
|sell
|33
|0.01
|1.7627
|1.7643
|1.7537
|66
|2005.10.05 06:43
|s/l
|33
|0.01
|1.7643
|1.7643
|1.7537
|-1.60
|217960.30
|67
|2005.10.05 06:43
|sell
|34
|0.01
|1.7641
|1.7657
|1.7551
|68
|2005.10.05 08:00
|s/l
|34
|0.01
|1.7657
|1.7657
|1.7551
|-1.60
|217958.70
|69
|2005.10.05 08:00
|sell
|35
|0.01
|1.7655
|1.7671
|1.7565
|70
|2005.10.05 22:00
|s/l
|35
|0.01
|1.7671
|1.7671
|1.7565
|-1.60
|217957.10
|71
|2005.10.05 22:00
|sell
|36
|0.01
|1.7670
|1.7686
|1.7580
|72
|2005.10.05 22:59
|s/l
|36
|0.01
|1.7686
|1.7686
|1.7580
|-1.60
|217955.50
|73
|2005.10.05 22:59
|sell
|37
|0.01
|1.7685
|1.7701
|1.7595
|74
|2005.10.06 00:59
|s/l
|37
|0.01
|1.7701
|1.7701
|1.7595
|-1.60
|217953.90
|75
|2005.10.06 00:59
|sell
|38
|0.01
|1.7744
|1.7760
|1.7654
|76
|2005.10.06 17:59
|s/l
|38
|0.01
|1.7760
|1.7760
|1.7654
|-1.60
|217952.30
|77
|2005.10.06 17:59
|sell
|39
|0.01
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|78
|2005.10.06 18:59
|s/l
|39
|0.01
|1.7797
|1.7797
|1.7691
|-1.60
|217950.70
|79
|2005.10.06 18:59
|sell
|40
|0.01
|1.7802
|1.7818
|1.7712
|80
|2005.10.07 08:59
|t/p
|40
|0.01
|1.7712
|1.7818
|1.7712
|9.00
|217959.70
|81
|2005.10.07 08:59
|sell
|41
|99.00
|1.7702
|1.7718
|1.7612
|82
|2005.10.07 13:59
|t/p
|41
|99.00
|1.7612
|1.7718
|1.7612
|89100.00
|307059.70
|83
|2005.10.10 07:59
|sell
|42
|99.00
|1.7633
|1.7649
|1.7543
|84
|2005.10.10 14:59
|t/p
|42
|99.00
|1.7543
|1.7649
|1.7543
|89100.00
|396159.70
|85
|2005.10.11 10:00
|sell
|43
|99.00
|1.7546
|1.7562
|1.7456
|86
|2005.10.11 18:59
|t/p
|43
|99.00
|1.7456
|1.7562
|1.7456
|89100.00
|485259.70
|87
|2005.10.12 11:24
|sell
|44
|99.00
|1.7469
|1.7485
|1.7379
|88
|2005.10.12 11:59
|s/l
|44
|99.00
|1.7485
|1.7485
|1.7379
|-15840.00
|469419.70
|89
|2005.10.12 11:59
|sell
|45
|0.01
|1.7501
|1.7517
|1.7411
|90
|2005.10.12 12:59
|s/l
|45
|0.01
|1.7517
|1.7517
|1.7411
|-1.60
|469418.10
|91
|2005.10.12 12:59
|sell
|46
|0.01
|1.7518
|1.7534
|1.7428
|92
|2005.10.12 15:05
|s/l
|46
|0.01
|1.7534
|1.7534
|1.7428
|-1.60
|469416.50
|93
|2005.10.12 15:05
|sell
|47
|0.01
|1.7532
|1.7548
|1.7442
|94
|2005.10.12 15:41
|s/l
|47
|0.01
|1.7548
|1.7548
|1.7442
|-1.60
|469414.90
|95
|2005.10.12 15:41
|sell
|48
|0.01
|1.7548
|1.7564
|1.7458
|96
|2005.10.13 02:59
|t/p
|48
|0.01
|1.7458
|1.7564
|1.7458
|9.00
|469423.90
|97
|2005.10.13 03:15
|sell
|49
|99.00
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|98
|2005.10.13 06:59
|s/l
|49
|99.00
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-15840.00
|453583.90
|99
|2005.10.13 06:59
|sell
|50
|0.01
|1.7485
|1.7501
|1.7395
|100
|2005.10.13 11:59
|s/l
|50
|0.01
|1.7501
|1.7501
|1.7395
|-1.60
|453582.30
|101
|2005.10.13 11:59
|sell
|51
|0.01
|1.7503
|1.7519
|1.7413
|102
|2005.10.13 16:59
|s/l
|51
|0.01
|1.7519
|1.7519
|1.7413
|-1.60
|453580.70
|103
|2005.10.13 16:59
|sell
|52
|0.01
|1.7527
|1.7543
|1.7437
|104
|2005.10.13 18:59
|s/l
|52
|0.01
|1.7543
|1.7543
|1.7437
|-1.60
|453579.10
|105
|2005.10.13 18:59
|sell
|53
|0.01
|1.7554
|1.7570
|1.7464
|106
|2005.10.13 21:30
|s/l
|53
|0.01
|1.7570
|1.7570
|1.7464
|-1.60
|453577.50
|107
|2005.10.13 21:30
|sell
|54
|0.01
|1.7571
|1.7587
|1.7481
|108
|2005.10.14 14:59
|s/l
|54
|0.01
|1.7587
|1.7587
|1.7481
|-1.60
|453575.90
|109
|2005.10.14 14:59
|sell
|55
|0.01
|1.7663
|1.7679
|1.7573
|110
|2005.10.14 15:59
|s/l
|55
|0.01
|1.7679
|1.7679
|1.7573
|-1.60
|453574.30
|111
|2005.10.14 15:59
|sell
|56
|0.01
|1.7677
|1.7693
|1.7587
|112
|2005.10.14 16:59
|s/l
|56
|0.01
|1.7693
|1.7693
|1.7587
|-1.60
|453572.70
|113
|2005.10.14 16:59
|sell
|57
|0.01
|1.7699
|1.7715
|1.7609
|114
|2005.10.17 00:59
|s/l
|57
|0.01
|1.7715
|1.7715
|1.7609
|-1.60
|453571.10
|115
|2005.10.17 00:59
|sell
|58
|0.01
|1.7720
|1.7736
|1.7630
|116
|2005.10.17 08:59
|t/p
|58
|0.01
|1.7630
|1.7736
|1.7630
|9.00
|453580.10
|117
|2005.10.17 08:59
|sell
|59
|99.00
|1.7628
|1.7644
|1.7538
|118
|2005.10.17 14:59
|t/p
|59
|99.00
|1.7538
|1.7644
|1.7538
|89100.00
|542680.10
|119
|2005.10.17 15:05
|sell
|60
|99.00
|1.7560
|1.7576
|1.7470
|120
|2005.10.18 09:59
|t/p
|60
|99.00
|1.7470
|1.7576
|1.7470
|89100.00
|631780.10
|121
|2005.10.18 17:59
|sell
|61
|99.00
|1.7511
|1.7527
|1.7421
|122
|2005.10.19 09:59
|s/l
|61
|99.00
|1.7527
|1.7527
|1.7421
|-15840.00
|615940.10
|123
|2005.10.19 09:59
|sell
|62
|0.01
|1.7548
|1.7564
|1.7458
|124
|2005.10.19 10:59
|s/l
|62
|0.01
|1.7564
|1.7564
|1.7458
|-1.60
|615938.50
|125
|2005.10.19 10:59
|sell
|63
|0.01
|1.7581
|1.7597
|1.7491
|126
|2005.10.19 14:59
|s/l
|63
|0.01
|1.7597
|1.7597
|1.7491
|-1.60
|615936.90
|127
|2005.10.19 14:59
|sell
|64
|0.01
|1.7613
|1.7629
|1.7523
|128
|2005.10.19 18:01
|s/l
|64
|0.01
|1.7629
|1.7629
|1.7523
|-1.60
|615935.30
|129
|2005.10.19 18:01
|sell
|65
|0.01
|1.7628
|1.7644
|1.7538
|130
|2005.10.19 19:59
|s/l
|65
|0.01
|1.7644
|1.7644
|1.7538
|-1.60
|615933.70
|131
|2005.10.19 19:59
|sell
|66
|0.01
|1.7668
|1.7684
|1.7578
|132
|2005.10.20 10:35
|s/l
|66
|0.01
|1.7684
|1.7684
|1.7578
|-1.60
|615932.10
|133
|2005.10.20 10:35
|sell
|67
|0.01
|1.7683
|1.7699
|1.7593
|134
|2005.10.20 13:59
|s/l
|67
|0.01
|1.7699
|1.7699
|1.7593
|-1.60
|615930.50
|135
|2005.10.20 13:59
|sell
|68
|0.01
|1.7698
|1.7714
|1.7608
|136
|2005.10.20 15:59
|s/l
|68
|0.01
|1.7714
|1.7714
|1.7608
|-1.60
|615928.90
|137
|2005.10.20 15:59
|sell
|69
|0.01
|1.7716
|1.7732
|1.7626
|138
|2005.10.20 19:59
|s/l
|69
|0.01
|1.7732
|1.7732
|1.7626
|-1.60
|615927.30
|139
|2005.10.20 19:59
|sell
|70
|0.01
|1.7736
|1.7752
|1.7646
|140
|2005.10.20 23:59
|s/l
|70
|0.01
|1.7752
|1.7752
|1.7646
|-1.60
|615925.70
|141
|2005.10.20 23:59
|sell
|71
|0.01
|1.7762
|1.7778
|1.7672
|142
|2005.10.21 00:59
|s/l
|71
|0.01
|1.7778
|1.7778
|1.7672
|-1.60
|615924.10
|143
|2005.10.21 00:59
|sell
|72
|0.01
|1.7782
|1.7798
|1.7692
|144
|2005.10.21 16:59
|t/p
|72
|0.01
|1.7692
|1.7798
|1.7692
|9.00
|615933.10
|145
|2005.10.21 16:59
|sell
|73
|99.00
|1.7673
|1.7689
|1.7583
|146
|2005.10.24 06:59
|s/l
|73
|99.00
|1.7689
|1.7689
|1.7583
|-15840.00
|600093.10
|147
|2005.10.24 06:59
|sell
|74
|0.01
|1.7691
|1.7707
|1.7601
|148
|2005.10.24 15:59
|s/l
|74
|0.01
|1.7707
|1.7707
|1.7601
|-1.60
|600091.50
|149
|2005.10.24 15:59
|sell
|75
|0.01
|1.7710
|1.7726
|1.7620
|150
|2005.10.25 08:59
|s/l
|75
|0.01
|1.7726
|1.7726
|1.7620
|-1.60
|600089.90
|151
|2005.10.25 08:59
|sell
|76
|0.01
|1.7765
|1.7781
|1.7675
|152
|2005.10.25 10:59
|s/l
|76
|0.01
|1.7781
|1.7781
|1.7675
|-1.60
|600088.30
|153
|2005.10.25 10:59
|sell
|77
|0.01
|1.7781
|1.7797
|1.7691
|154
|2005.10.25 13:00
|s/l
|77
|0.01
|1.7797
|1.7797
|1.7691
|-1.60
|600086.70
|155
|2005.10.25 13:00
|sell
|78
|0.01
|1.7795
|1.7811
|1.7705
|156
|2005.10.25 14:59
|s/l
|78
|0.01
|1.7811
|1.7811
|1.7705
|-1.60
|600085.10
|157
|2005.10.25 14:59
|sell
|79
|0.01
|1.7855
|1.7871
|1.7765
|158
|2005.10.26 09:47
|t/p
|79
|0.01
|1.7765
|1.7871
|1.7765
|9.00
|600094.10
|159
|2005.10.26 09:47
|sell
|80
|99.00
|1.7763
|1.7779
|1.7673
|160
|2005.10.26 10:02
|s/l
|80
|99.00
|1.7779
|1.7779
|1.7673
|-15840.00
|584254.10
|161
|2005.10.26 10:02
|sell
|81
|0.01
|1.7777
|1.7793
|1.7687
|162
|2005.10.27 00:59
|s/l
|81
|0.01
|1.7793
|1.7793
|1.7687
|-1.60
|584252.50
|163
|2005.10.27 00:59
|sell
|82
|0.01
|1.7797
|1.7813
|1.7707
|164
|2005.10.27 01:59
|s/l
|82
|0.01
|1.7813
|1.7813
|1.7707
|-1.60
|584250.90
|165
|2005.10.27 01:59
|sell
|83
|0.01
|1.7815
|1.7831
|1.7725
|166
|2005.10.27 03:59
|s/l
|83
|0.01
|1.7831
|1.7831
|1.7725
|-1.60
|584249.30
|167
|2005.10.27 03:59
|sell
|84
|0.01
|1.7838
|1.7854
|1.7748
|168
|2005.10.27 07:59
|s/l
|84
|0.01
|1.7854
|1.7854
|1.7748
|-1.60
|584247.70
|169
|2005.10.27 07:59
|sell
|85
|0.01
|1.7856
|1.7872
|1.7766
|170
|2005.10.27 12:59
|s/l
|85
|0.01
|1.7872
|1.7872
|1.7766
|-1.60
|584246.10
|171
|2005.10.27 12:59
|sell
|86
|0.01
|1.7879
|1.7886
|1.7794
|172
|2005.10.27 13:00
|s/l
|86
|0.01
|1.7886
|1.7886
|1.7794
|-0.70
|584245.40
|173
|2005.10.27 13:00
|sell
|87
|0.01
|1.7886
|1.7898
|1.7831
|174
|2005.10.27 18:02
|t/p
|87
|0.01
|1.7831
|1.7898
|1.7831
|5.50
|584250.90
|175
|2005.10.27 18:02
|sell
|88
|99.00
|1.7829
|1.7845
|1.7739
|176
|2005.10.27 18:20
|s/l
|88
|99.00
|1.7845
|1.7845
|1.7739
|-15840.00
|568410.90
|177
|2005.10.27 18:20
|sell
|89
|0.01
|1.7843
|1.7859
|1.7753
|178
|2005.10.28 16:59
|t/p
|89
|0.01
|1.7753
|1.7859
|1.7753
|9.00
|568419.90
|179
|2005.10.31 00:59
|sell
|90
|99.00
|1.7758
|1.7774
|1.7668
|180
|2005.10.31 07:59
|s/l
|90
|99.00
|1.7774
|1.7774
|1.7668
|-15840.00
|552579.90
|181
|2005.10.31 07:59
|sell
|91
|0.01
|1.7777
|1.7793
|1.7687
|182
|2005.10.31 08:59
|s/l
|91
|0.01
|1.7793
|1.7793
|1.7687
|-1.60
|552578.30
|183
|2005.10.31 08:59
|sell
|92
|0.01
|1.7809
|1.7825
|1.7719
|184
|2005.10.31 15:59
|t/p
|92
|0.01
|1.7719
|1.7825
|1.7719
|9.00
|552587.30
|185
|2005.11.01 07:59
|sell
|93
|99.00
|1.7711
|1.7727
|1.7621
|186
|2005.11.01 15:59
|t/p
|93
|99.00
|1.7621
|1.7727
|1.7621
|89100.00
|641687.30
|187
|2005.11.02 03:59
|sell
|94
|99.00
|1.7666
|1.7682
|1.7576
|188
|2005.11.02 13:59
|s/l
|94
|99.00
|1.7682
|1.7682
|1.7576
|-15840.00
|625847.30
|189
|2005.11.02 13:59
|sell
|95
|0.01
|1.7698
|1.7714
|1.7608
|190
|2005.11.02 15:09
|s/l
|95
|0.01
|1.7714
|1.7714
|1.7608
|-1.60
|625845.70
|191
|2005.11.02 15:09
|sell
|96
|0.01
|1.7712
|1.7728
|1.7622
|192
|2005.11.02 15:59
|s/l
|96
|0.01
|1.7728
|1.7728
|1.7622
|-1.60
|625844.10
|193
|2005.11.02 15:59
|sell
|97
|0.01
|1.7746
|1.7762
|1.7656
|194
|2005.11.02 17:25
|s/l
|97
|0.01
|1.7762
|1.7762
|1.7656
|-1.60
|625842.50
|195
|2005.11.02 17:25
|sell
|98
|0.01
|1.7760
|1.7776
|1.7670
|196
|2005.11.03 10:33
|s/l
|98
|0.01
|1.7776
|1.7776
|1.7670
|-1.60
|625840.90
|197
|2005.11.03 10:33
|sell
|99
|0.01
|1.7774
|1.7790
|1.7684
|198
|2005.11.04 03:59
|t/p
|99
|0.01
|1.7684
|1.7790
|1.7684
|9.00
|625849.90
|199
|2005.11.04 13:59
|sell
|100
|99.00
|1.7682
|1.7698
|1.7592
|200
|2005.11.04 15:59
|t/p
|100
|99.00
|1.7592
|1.7698
|1.7592
|89100.00
|714949.90
|201
|2005.11.08 18:16
|sell
|101
|0.01
|1.7427
|1.7439
|1.7372
|202
|2005.11.08 18:59
|s/l
|101
|0.01
|1.7439
|1.7439
|1.7372
|-1.20
|714948.70
|203
|2005.11.08 18:59
|sell
|102
|0.01
|1.7439
|1.7446
|1.7386
|204
|2005.11.08 21:59
|s/l
|102
|0.01
|1.7446
|1.7446
|1.7386
|-0.70
|714948.00
|205
|2005.11.08 21:59
|sell
|103
|0.01
|1.7447
|1.7463
|1.7357
|206
|2005.11.10 08:59
|s/l
|103
|0.01
|1.7463
|1.7463
|1.7357
|-1.60
|714946.40
|207
|2005.11.10 08:59
|sell
|104
|0.01
|1.7469
|1.7485
|1.7379
|208
|2005.11.10 10:59
|s/l
|104
|0.01
|1.7485
|1.7485
|1.7379
|-1.60
|714944.80
|209
|2005.11.10 10:59
|sell
|105
|0.01
|1.7485
|1.7501
|1.7395
|210
|2005.11.10 12:42
|s/l
|105
|0.01
|1.7501
|1.7501
|1.7395
|-1.60
|714943.20
|211
|2005.11.10 12:42
|sell
|106
|0.01
|1.7501
|1.7517
|1.7411
|212
|2005.11.10 20:57
|t/p
|106
|0.01
|1.7411
|1.7517
|1.7411
|9.00
|714952.20
|213
|2005.11.10 20:57
|sell
|107
|99.00
|1.7409
|1.7425
|1.7319
|214
|2005.11.11 01:59
|s/l
|107
|99.00
|1.7425
|1.7425
|1.7319
|-15840.00
|699112.20
|215
|2005.11.11 01:59
|sell
|108
|0.01
|1.7425
|1.7441
|1.7335
|216
|2005.11.14 04:59
|s/l
|108
|0.01
|1.7441
|1.7441
|1.7335
|-1.60
|699110.60
|217
|2005.11.14 04:59
|sell
|109
|0.01
|1.7450
|1.7466
|1.7360
|218
|2005.11.14 08:59
|s/l
|109
|0.01
|1.7466
|1.7466
|1.7360
|-1.60
|699109.00
|219
|2005.11.14 08:59
|sell
|110
|0.01
|1.7473
|1.7489
|1.7383
|220
|2005.11.14 13:59
|t/p
|110
|0.01
|1.7383
|1.7489
|1.7383
|9.00
|699118.00
|221
|2005.11.14 14:22
|sell
|111
|99.00
|1.7394
|1.7410
|1.7304
|222
|2005.11.16 10:59
|t/p
|111
|99.00
|1.7304
|1.7410
|1.7304
|89100.00
|788218.00
|223
|2005.11.17 18:59
|sell
|112
|99.00
|1.7214
|1.7221
|1.7129
|224
|2005.11.17 19:27
|s/l
|112
|99.00
|1.7221
|1.7221
|1.7129
|-6930.00
|781288.00
|225
|2005.11.17 19:27
|sell
|113
|0.01
|1.7220
|1.7232
|1.7165
|226
|2005.11.18 04:37
|t/p
|113
|0.01
|1.7165
|1.7232
|1.7165
|5.50
|781293.50
|227
|2005.11.18 14:59
|sell
|114
|99.00
|1.7200
|1.7216
|1.7110
|228
|2005.11.21 09:29
|s/l
|114
|99.00
|1.7216
|1.7216
|1.7110
|-15840.00
|765453.50
|229
|2005.11.21 09:29
|sell
|115
|0.01
|1.7214
|1.7230
|1.7124
|230
|2005.11.21 15:12
|s/l
|115
|0.01
|1.7230
|1.7230
|1.7124
|-1.60
|765451.90
|231
|2005.11.21 15:12
|sell
|116
|0.01
|1.7229
|1.7245
|1.7139
|232
|2005.11.22 08:59
|t/p
|116
|0.01
|1.7139
|1.7245
|1.7139
|9.00
|765460.90
|233
|2005.11.22 16:45
|sell
|117
|99.00
|1.7136
|1.7143
|1.7051
|234
|2005.11.22 16:46
|s/l
|117
|99.00
|1.7143
|1.7143
|1.7051
|-6930.00
|758530.90
|235
|2005.11.22 16:46
|sell
|118
|0.01
|1.7144
|1.7156
|1.7089
|236
|2005.11.22 19:59
|s/l
|118
|0.01
|1.7156
|1.7156
|1.7089
|-1.20
|758529.70
|237
|2005.11.22 19:59
|sell
|119
|0.01
|1.7218
|1.7225
|1.7165
|238
|2005.11.22 21:28
|s/l
|119
|0.01
|1.7225
|1.7225
|1.7165
|-0.70
|758529.00
|239
|2005.11.22 21:28
|sell
|120
|0.01
|1.7224
|1.7240
|1.7134
|240
|2005.11.23 06:59
|s/l
|120
|0.01
|1.7240
|1.7240
|1.7134
|-1.60
|758527.40
|241
|2005.11.23 06:59
|sell
|121
|0.01
|1.7249
|1.7265
|1.7159
|242
|2005.11.24 10:59
|s/l
|121
|0.01
|1.7265
|1.7265
|1.7159
|-1.60
|758525.80
|243
|2005.11.24 10:59
|sell
|122
|0.01
|1.7269
|1.7285
|1.7179
|244
|2005.11.25 09:10
|t/p
|122
|0.01
|1.7179
|1.7285
|1.7179
|9.00
|758534.80
|245
|2005.11.25 09:32
|sell
|123
|99.00
|1.7190
|1.7206
|1.7100
|246
|2005.11.25 10:59
|s/l
|123
|99.00
|1.7206
|1.7206
|1.7100
|-15840.00
|742694.80
|247
|2005.11.25 10:59
|sell
|124
|0.01
|1.7205
|1.7221
|1.7115
|248
|2005.11.25 14:14
|s/l
|124
|0.01
|1.7221
|1.7221
|1.7115
|-1.60
|742693.20
|249
|2005.11.25 14:14
|sell
|125
|0.01
|1.7220
|1.7236
|1.7130
|250
|2005.11.27 23:00
|t/p
|125
|0.01
|1.7130
|1.7236
|1.7130
|9.00
|742702.20
|251
|2005.11.28 15:24
|sell
|126
|99.00
|1.7137
|1.7153
|1.7047
|252
|2005.11.28 15:59
|s/l
|126
|99.00
|1.7153
|1.7153
|1.7047
|-15840.00
|726862.20
|253
|2005.11.28 15:59
|sell
|127
|0.01
|1.7205
|1.7221
|1.7115
|254
|2005.11.28 16:59
|s/l
|127
|0.01
|1.7221
|1.7221
|1.7115
|-1.60
|726860.60
|255
|2005.11.28 16:59
|sell
|128
|0.01
|1.7219
|1.7235
|1.7129
|256
|2005.11.28 18:59
|s/l
|128
|0.01
|1.7235
|1.7235
|1.7129
|-1.60
|726859.00
|257
|2005.11.28 18:59
|sell
|129
|0.01
|1.7280
|1.7296
|1.7190
|258
|2005.11.28 19:59
|s/l
|129
|0.01
|1.7296
|1.7296
|1.7190
|-1.60
|726857.40
|259
|2005.11.28 19:59
|sell
|130
|0.01
|1.7328
|1.7344
|1.7238
|260
|2005.11.29 02:48
|t/p
|130
|0.01
|1.7238
|1.7344
|1.7238
|9.00
|726866.40
|261
|2005.11.29 02:48
|sell
|131
|99.00
|1.7233
|1.7249
|1.7143
|262
|2005.11.29 07:59
|s/l
|131
|99.00
|1.7249
|1.7249
|1.7143
|-15840.00
|711026.40
|263
|2005.11.29 07:59
|sell
|132
|0.01
|1.7256
|1.7272
|1.7166
|264
|2005.11.29 23:57
|t/p
|132
|0.01
|1.7166
|1.7272
|1.7166
|9.00
|711035.40
|265
|2005.11.29 23:57
|sell
|133
|99.00
|1.7164
|1.7180
|1.7074
|266
|2005.11.30 00:59
|s/l
|133
|99.00
|1.7180
|1.7180
|1.7074
|-15840.00
|695195.40
|267
|2005.11.30 00:59
|sell
|134
|0.01
|1.7178
|1.7194
|1.7088
|268
|2005.11.30 04:00
|s/l
|134
|0.01
|1.7194
|1.7194
|1.7088
|-1.60
|695193.80
|269
|2005.11.30 04:00
|sell
|135
|0.01
|1.7192
|1.7208
|1.7102
|270
|2005.11.30 05:59
|s/l
|135
|0.01
|1.7208
|1.7208
|1.7102
|-1.60
|695192.20
|271
|2005.11.30 05:59
|sell
|136
|0.01
|1.7216
|1.7232
|1.7126
|272
|2005.11.30 09:59
|s/l
|136
|0.01
|1.7232
|1.7232
|1.7126
|-1.60
|695190.60
|273
|2005.11.30 09:59
|sell
|137
|0.01
|1.7233
|1.7249
|1.7143
|274
|2005.11.30 10:59
|s/l
|137
|0.01
|1.7249
|1.7249
|1.7143
|-1.60
|695189.00
|275
|2005.11.30 10:59
|sell
|138
|0.01
|1.7260
|1.7276
|1.7170
|276
|2005.11.30 12:46
|s/l
|138
|0.01
|1.7276
|1.7276
|1.7170
|-1.60
|695187.40
|277
|2005.11.30 12:46
|sell
|139
|0.01
|1.7274
|1.7290
|1.7184
|278
|2005.11.30 15:59
|s/l
|139
|0.01
|1.7290
|1.7290
|1.7184
|-1.60
|695185.80
|279
|2005.11.30 15:59
|sell
|140
|0.01
|1.7306
|1.7322
|1.7216
|280
|2005.11.30 16:38
|s/l
|140
|0.01
|1.7322
|1.7322
|1.7216
|-1.60
|695184.20
|281
|2005.11.30 16:38
|sell
|141
|0.01
|1.7320
|1.7336
|1.7230
|282
|2005.11.30 16:48
|s/l
|141
|0.01
|1.7336
|1.7336
|1.7230
|-1.60
|695182.60
|283
|2005.11.30 16:48
|sell
|142
|0.01
|1.7334
|1.7350
|1.7244
|284
|2005.12.02 13:59
|s/l
|142
|0.01
|1.7350
|1.7350
|1.7244
|-1.60
|695181.00
|285
|2005.12.02 13:59
|sell
|143
|0.01
|1.7357
|1.7373
|1.7267
|286
|2005.12.05 12:59
|s/l
|143
|0.01
|1.7373
|1.7373
|1.7267
|-1.60
|695179.40
|287
|2005.12.05 12:59
|sell
|144
|0.01
|1.7376
|1.7392
|1.7286
|288
|2005.12.05 13:59
|s/l
|144
|0.01
|1.7392
|1.7392
|1.7286
|-1.60
|695177.80
|289
|2005.12.05 13:59
|sell
|145
|0.01
|1.7398
|1.7414
|1.7308
|290
|2005.12.05 14:44
|s/l
|145
|0.01
|1.7414
|1.7414
|1.7308
|-1.60
|695176.20
|291
|2005.12.05 14:44
|sell
|146
|0.01
|1.7413
|1.7429
|1.7323
|292
|2005.12.05 17:59
|s/l
|146
|0.01
|1.7429
|1.7429
|1.7323
|-1.60
|695174.60
|293
|2005.12.05 17:59
|sell
|147
|0.01
|1.7432
|1.7448
|1.7342
|294
|2005.12.06 09:30
|s/l
|147
|0.01
|1.7448
|1.7448
|1.7342
|-1.60
|695173.00
|295
|2005.12.06 09:31
|sell
|148
|0.01
|1.7445
|1.7457
|1.7390
|296
|2005.12.06 09:59
|t/p
|148
|0.01
|1.7390
|1.7457
|1.7390
|5.50
|695178.50
|297
|2005.12.06 09:59
|sell
|149
|99.00
|1.7377
|1.7384
|1.7324
|298
|2005.12.06 15:59
|s/l
|149
|99.00
|1.7384
|1.7384
|1.7324
|-6930.00
|688248.50
|299
|2005.12.06 15:59
|sell
|150
|0.01
|1.7382
|1.7398
|1.7292
|300
|2005.12.06 16:59
|s/l
|150
|0.01
|1.7398
|1.7398
|1.7292
|-1.60
|688246.90
|301
|2005.12.06 16:59
|sell
|151
|0.01
|1.7402
|1.7418
|1.7312
|302
|2005.12.06 17:59
|s/l
|151
|0.01
|1.7418
|1.7418
|1.7312
|-1.60
|688245.30
|303
|2005.12.06 17:59
|sell
|152
|0.01
|1.7418
|1.7434
|1.7328
|304
|2005.12.07 09:59
|t/p
|152
|0.01
|1.7328
|1.7434
|1.7328
|9.00
|688254.30
|305
|2005.12.07 11:59
|sell
|153
|99.00
|1.7332
|1.7348
|1.7242
|306
|2005.12.07 16:59
|s/l
|153
|99.00
|1.7348
|1.7348
|1.7242
|-15840.00
|672414.30
|307
|2005.12.07 16:59
|sell
|154
|0.01
|1.7349
|1.7365
|1.7259
|308
|2005.12.08 08:59
|s/l
|154
|0.01
|1.7365
|1.7365
|1.7259
|-1.60
|672412.70
|309
|2005.12.08 08:59
|sell
|155
|0.01
|1.7407
|1.7423
|1.7317
|310
|2005.12.08 09:59
|s/l
|155
|0.01
|1.7423
|1.7423
|1.7317
|-1.60
|672411.10
|311
|2005.12.08 09:59
|sell
|156
|0.01
|1.7434
|1.7450
|1.7344
|312
|2005.12.08 10:09
|s/l
|156
|0.01
|1.7450
|1.7450
|1.7344
|-1.60
|672409.50
|313
|2005.12.08 10:09
|sell
|157
|0.01
|1.7455
|1.7467
|1.7400
|314
|2005.12.08 15:59
|s/l
|157
|0.01
|1.7467
|1.7467
|1.7400
|-1.20
|672408.30
|315
|2005.12.08 15:59
|sell
|158
|0.01
|1.7500
|1.7516
|1.7410
|316
|2005.12.08 17:00
|s/l
|158
|0.01
|1.7516
|1.7516
|1.7410
|-1.60
|672406.70
|317
|2005.12.08 17:00
|sell
|159
|0.01
|1.7514
|1.7530
|1.7424
|318
|2005.12.08 17:22
|s/l
|159
|0.01
|1.7530
|1.7530
|1.7424
|-1.60
|672405.10
|319
|2005.12.08 17:22
|sell
|160
|0.01
|1.7529
|1.7545
|1.7439
|320
|2005.12.09 15:52
|s/l
|160
|0.01
|1.7545
|1.7545
|1.7439
|-1.60
|672403.50
|321
|2005.12.09 15:52
|sell
|161
|0.01
|1.7543
|1.7559
|1.7453
|322
|2005.12.09 15:59
|s/l
|161
|0.01
|1.7559
|1.7559
|1.7453
|-1.60
|672401.90
|323
|2005.12.09 15:59
|sell
|162
|0.01
|1.7557
|1.7573
|1.7467
|324
|2005.12.12 01:59
|s/l
|162
|0.01
|1.7573
|1.7573
|1.7467
|-1.60
|672400.30
|325
|2005.12.12 01:59
|sell
|163
|0.01
|1.7583
|1.7599
|1.7493
|326
|2005.12.12 03:59
|s/l
|163
|0.01
|1.7599
|1.7599
|1.7493
|-1.60
|672398.70
|327
|2005.12.12 03:59
|sell
|164
|0.01
|1.7605
|1.7621
|1.7515
|328
|2005.12.12 08:59
|s/l
|164
|0.01
|1.7621
|1.7621
|1.7515
|-1.60
|672397.10
|329
|2005.12.12 08:59
|sell
|165
|0.01
|1.7634
|1.7650
|1.7544
|330
|2005.12.12 10:06
|s/l
|165
|0.01
|1.7650
|1.7650
|1.7544
|-1.60
|672395.50
|331
|2005.12.12 10:06
|sell
|166
|0.01
|1.7649
|1.7665
|1.7559
|332
|2005.12.12 12:59
|s/l
|166
|0.01
|1.7665
|1.7665
|1.7559
|-1.60
|672393.90
|333
|2005.12.12 12:59
|sell
|167
|0.01
|1.7666
|1.7682
|1.7576
|334
|2005.12.12 13:59
|s/l
|167
|0.01
|1.7682
|1.7682
|1.7576
|-1.60
|672392.30
|335
|2005.12.12 14:18
|sell
|168
|0.01
|1.7696
|1.7708
|1.7641
|336
|2005.12.12 14:20
|s/l
|168
|0.01
|1.7708
|1.7708
|1.7641
|-1.20
|672391.10
|337
|2005.12.12 14:20
|sell
|169
|0.01
|1.7708
|1.7724
|1.7618
|338
|2005.12.12 14:32
|s/l
|169
|0.01
|1.7724
|1.7724
|1.7618
|-1.60
|672389.50
|339
|2005.12.12 14:32
|sell
|170
|0.01
|1.7723
|1.7739
|1.7633
|340
|2005.12.12 14:35
|s/l
|170
|0.01
|1.7739
|1.7739
|1.7633
|-1.60
|672387.90
|341
|2005.12.12 14:35
|sell
|171
|0.01
|1.7740
|1.7756
|1.7650
|342
|2005.12.12 17:59
|s/l
|171
|0.01
|1.7756
|1.7756
|1.7650
|-1.60
|672386.30
|343
|2005.12.12 17:59
|sell
|172
|0.01
|1.7761
|1.7777
|1.7671
|344
|2005.12.13 01:59
|s/l
|172
|0.01
|1.7777
|1.7777
|1.7671
|-1.60
|672384.70
|345
|2005.12.13 01:59
|sell
|173
|0.01
|1.7780
|1.7796
|1.7690
|346
|2005.12.13 09:59
|t/p
|173
|0.01
|1.7690
|1.7796
|1.7690
|9.00
|672393.70
|347
|2005.12.13 10:00
|sell
|174
|0.01
|1.7689
|1.7701
|1.7634
|348
|2005.12.13 10:00
|s/l
|174
|0.01
|1.7701
|1.7701
|1.7634
|-1.20
|672392.50
|349
|2005.12.13 10:00
|sell
|175
|0.01
|1.7704
|1.7720
|1.7614
|350
|2005.12.14 01:59
|s/l
|175
|0.01
|1.7720
|1.7720
|1.7614
|-1.60
|672390.90
|351
|2005.12.14 01:59
|sell
|176
|0.01
|1.7723
|1.7739
|1.7633
|352
|2005.12.14 02:59
|s/l
|176
|0.01
|1.7739
|1.7739
|1.7633
|-1.60
|672389.30
|353
|2005.12.14 02:59
|sell
|177
|0.01
|1.7751
|1.7767
|1.7661
|354
|2005.12.14 08:59
|s/l
|177
|0.01
|1.7767
|1.7767
|1.7661
|-1.60
|672387.70
|355
|2005.12.14 08:59
|sell
|178
|0.01
|1.7790
|1.7806
|1.7700
|356
|2005.12.15 06:36
|t/p
|178
|0.01
|1.7700
|1.7806
|1.7700
|9.00
|672396.70
|357
|2005.12.15 06:36
|sell
|179
|99.00
|1.7698
|1.7714
|1.7608
|358
|2005.12.15 06:49
|s/l
|179
|99.00
|1.7714
|1.7714
|1.7608
|-15840.00
|656556.70
|359
|2005.12.15 06:49
|sell
|180
|0.01
|1.7712
|1.7728
|1.7622
|360
|2005.12.15 09:59
|s/l
|180
|0.01
|1.7728
|1.7728
|1.7622
|-1.60
|656555.10
|361
|2005.12.15 09:59
|sell
|181
|0.01
|1.7733
|1.7749
|1.7643
|362
|2005.12.15 15:59
|t/p
|181
|0.01
|1.7643
|1.7749
|1.7643
|9.00
|656564.10
|363
|2005.12.15 16:00
|sell
|182
|99.00
|1.7674
|1.7690
|1.7584
|364
|2005.12.16 08:59
|s/l
|182
|99.00
|1.7690
|1.7690
|1.7584
|-15840.00
|640724.10
|365
|2005.12.16 08:59
|sell
|183
|0.01
|1.7711
|1.7727
|1.7621
|366
|2005.12.16 09:59
|s/l
|183
|0.01
|1.7727
|1.7727
|1.7621
|-1.60
|640722.50
|367
|2005.12.16 09:59
|sell
|184
|0.01
|1.7727
|1.7743
|1.7637
|368
|2005.12.19 12:59
|t/p
|184
|0.01
|1.7637
|1.7743
|1.7637
|9.00
|640731.50
|369
|2005.12.20 08:59
|sell
|185
|99.00
|1.7628
|1.7644
|1.7538
|370
|2005.12.20 10:59
|s/l
|185
|99.00
|1.7644
|1.7644
|1.7538
|-15840.00
|624891.50
|371
|2005.12.20 10:59
|sell
|186
|0.01
|1.7681
|1.7697
|1.7591
|372
|2005.12.20 16:03
|t/p
|186
|0.01
|1.7591
|1.7697
|1.7591
|9.00
|624900.50
|373
|2005.12.21 00:59
|sell
|187
|99.00
|1.7582
|1.7598
|1.7492
|374
|2005.12.21 12:44
|t/p
|187
|99.00
|1.7492
|1.7598
|1.7492
|89100.00
|714000.50
|375
|2005.12.27 09:45
|sell
|188
|0.01
|1.7350
|1.7362
|1.7295
|376
|2005.12.27 11:45
|s/l
|188
|0.01
|1.7362
|1.7362
|1.7295
|-1.20
|713999.30
|377
|2005.12.27 11:45
|sell
|189
|0.01
|1.7361
|1.7377
|1.7271
|378
|2005.12.27 19:59
|t/p
|189
|0.01
|1.7271
|1.7377
|1.7271
|9.00
|714008.30
|379
|2005.12.28 07:00
|sell
|190
|0.01
|1.7327
|1.7343
|1.7237
|380
|2005.12.28 07:59
|s/l
|190
|0.01
|1.7343
|1.7343
|1.7237
|-1.60
|714006.70
|381
|2005.12.28 07:59
|sell
|191
|0.01
|1.7397
|1.7413
|1.7307
|382
|2005.12.28 14:59
|t/p
|191
|0.01
|1.7307
|1.7413
|1.7307
|9.00
|714015.70
|383
|2005.12.28 15:49
|sell
|192
|99.00
|1.7308
|1.7324
|1.7218
|384
|2005.12.28 17:59
|t/p
|192
|99.00
|1.7218
|1.7324
|1.7218
|89100.00
|803115.70
|385
|2005.12.29 08:22
|sell
|193
|99.00
|1.7242
|1.7258
|1.7152
|386
|2005.12.29 15:59
|s/l
|193
|99.00
|1.7258
|1.7258
|1.7152
|-15840.00
|787275.70
|387
|2005.12.29 15:59
|sell
|194
|0.01
|1.7256
|1.7272
|1.7166
|388
|2005.12.29 17:07
|s/l
|194
|0.01
|1.7272
|1.7272
|1.7166
|-1.60
|787274.10
|389
|2005.12.29 17:07
|sell
|195
|0.01
|1.7270
|1.7286
|1.7180
|390
|2005.12.30 06:59
|s/l
|195
|0.01
|1.7286
|1.7286
|1.7180
|-1.60
|787272.50
|391
|2005.12.30 06:59
|sell
|196
|0.01
|1.7285
|1.7301
|1.7195
|392
|2005.12.30 15:59
|t/p
|196
|0.01
|1.7195
|1.7301
|1.7195
|9.00
|787281.50
|393
|2005.12.30 16:00
|sell
|197
|99.00
|1.7210
|1.7226
|1.7120
|394
|2006.01.02 22:34
|close
|197
|99.00
|1.7217
|1.7226
|1.7120
|-6930.00
|780351.50
|395
|2006.01.02 22:34
|sell
|198
|0.01
|1.7215
|1.7231
|1.7125
|396
|2006.01.03 01:22
|s/l
|198
|0.01
|1.7231
|1.7231
|1.7125
|-1.60
|780349.90
|397
|2006.01.03 01:22
|sell
|199
|0.01
|1.7229
|1.7245
|1.7139
|398
|2006.01.03 02:00
|s/l
|199
|0.01
|1.7245
|1.7245
|1.7139
|-1.60
|780348.30
|399
|2006.01.03 02:00
|sell
|200
|0.01
|1.7245
|1.7261
|1.7155
|400
|2006.01.03 02:59
|s/l
|200
|0.01
|1.7261
|1.7261
|1.7155
|-1.60
|780346.70
|401
|2006.01.03 02:59
|sell
|201
|0.01
|1.7281
|1.7297
|1.7191
|402
|2006.01.03 05:59
|s/l
|201
|0.01
|1.7297
|1.7297
|1.7191
|-1.60
|780345.10
|403
|2006.01.03 05:59
|sell
|202
|0.01
|1.7295
|1.7311
|1.7205
|404
|2006.01.03 06:28
|s/l
|202
|0.01
|1.7311
|1.7311
|1.7205
|-1.60
|780343.50
|405
|2006.01.03 06:28
|sell
|203
|0.01
|1.7309
|1.7325
|1.7219
|406
|2006.01.03 08:59
|s/l
|203
|0.01
|1.7325
|1.7325
|1.7219
|-1.60
|780341.90
|407
|2006.01.03 08:59
|sell
|204
|0.01
|1.7327
|1.7343
|1.7237
|408
|2006.01.03 15:59
|s/l
|204
|0.01
|1.7343
|1.7343
|1.7237
|-1.60
|780340.30
|409
|2006.01.03 15:59
|sell
|205
|0.01
|1.7388
|1.7404
|1.7298
|410
|2006.01.03 16:59
|s/l
|205
|0.01
|1.7404
|1.7404
|1.7298
|-1.60
|780338.70
|411
|2006.01.03 16:59
|sell
|206
|0.01
|1.7403
|1.7419
|1.7313
|412
|2006.01.03 17:59
|s/l
|206
|0.01
|1.7419
|1.7419
|1.7313
|-1.60
|780337.10
|413
|2006.01.03 17:59
|sell
|207
|0.01
|1.7421
|1.7437
|1.7331
|414
|2006.01.03 19:59
|s/l
|207
|0.01
|1.7437
|1.7437
|1.7331
|-1.60
|780335.50
|415
|2006.01.03 19:59
|sell
|208
|0.01
|1.7451
|1.7467
|1.7361
|416
|2006.01.03 23:59
|s/l
|208
|0.01
|1.7467
|1.7467
|1.7361
|-1.60
|780333.90
|417
|2006.01.03 23:59
|sell
|209
|0.01
|1.7484
|1.7500
|1.7394
|418
|2006.01.04 02:59
|s/l
|209
|0.01
|1.7500
|1.7500
|1.7394
|-1.60
|780332.30
|419
|2006.01.04 02:59
|sell
|210
|0.01
|1.7520
|1.7536
|1.7430
|420
|2006.01.04 09:59
|s/l
|210
|0.01
|1.7536
|1.7536
|1.7430
|-1.60
|780330.70
|421
|2006.01.04 09:59
|sell
|211
|0.01
|1.7547
|1.7563
|1.7457
|422
|2006.01.04 10:20
|s/l
|211
|0.01
|1.7563
|1.7563
|1.7457
|-1.60
|780329.10
|423
|2006.01.04 10:20
|sell
|212
|0.01
|1.7561
|1.7577
|1.7471
|424
|2006.01.04 13:18
|s/l
|212
|0.01
|1.7577
|1.7577
|1.7471
|-1.60
|780327.50
|425
|2006.01.04 13:18
|sell
|213
|0.01
|1.7575
|1.7591
|1.7485
|426
|2006.01.04 15:59
|s/l
|213
|0.01
|1.7591
|1.7591
|1.7485
|-1.60
|780325.90
|427
|2006.01.04 15:59
|sell
|214
|0.01
|1.7598
|1.7614
|1.7508
|428
|2006.01.04 17:11
|s/l
|214
|0.01
|1.7614
|1.7614
|1.7508
|-1.60
|780324.30
|429
|2006.01.04 17:11
|sell
|215
|0.01
|1.7612
|1.7628
|1.7522
|430
|2006.01.05 09:25
|t/p
|215
|0.01
|1.7522
|1.7628
|1.7522
|9.00
|780333.30
|431
|2006.01.05 09:25
|sell
|216
|99.00
|1.7520
|1.7536
|1.7430
|432
|2006.01.05 09:28
|s/l
|216
|99.00
|1.7536
|1.7536
|1.7430
|-15840.00
|764493.30
|433
|2006.01.05 09:28
|sell
|217
|0.01
|1.7535
|1.7551
|1.7445
|434
|2006.01.05 09:30
|s/l
|217
|0.01
|1.7551
|1.7551
|1.7445
|-1.60
|764491.70
|435
|2006.01.05 09:30
|sell
|218
|0.01
|1.7550
|1.7566
|1.7460
|436
|2006.01.05 16:59
|s/l
|218
|0.01
|1.7566
|1.7566
|1.7460
|-1.60
|764490.10
|437
|2006.01.05 16:59
|sell
|219
|0.01
|1.7565
|1.7581
|1.7475
|438
|2006.01.06 13:59
|s/l
|219
|0.01
|1.7581
|1.7581
|1.7475
|-1.60
|764488.50
|439
|2006.01.06 13:59
|sell
|220
|0.01
|1.7643
|1.7659
|1.7553
|440
|2006.01.06 14:59
|s/l
|220
|0.01
|1.7659
|1.7659
|1.7553
|-1.60
|764486.90
|441
|2006.01.06 14:59
|sell
|221
|0.01
|1.7690
|1.7706
|1.7600
|442
|2006.01.06 15:59
|s/l
|221
|0.01
|1.7706
|1.7706
|1.7600
|-1.60
|764485.30
|443
|2006.01.06 15:59
|sell
|222
|0.01
|1.7714
|1.7730
|1.7624
|444
|2006.01.11 01:59
|t/p
|222
|0.01
|1.7624
|1.7730
|1.7624
|9.00
|764494.30
|445
|2006.01.11 01:59
|sell
|223
|99.00
|1.7617
|1.7624
|1.7532
|446
|2006.01.11 02:00
|s/l
|223
|99.00
|1.7624
|1.7624
|1.7532
|-6930.00
|757564.30
|447
|2006.01.11 02:00
|sell
|224
|0.01
|1.7632
|1.7648
|1.7542
|448
|2006.01.11 10:59
|t/p
|224
|0.01
|1.7542
|1.7648
|1.7542
|9.00
|757573.30
|449
|2006.01.11 14:59
|sell
|225
|99.00
|1.7607
|1.7623
|1.7517
|450
|2006.01.11 16:59
|s/l
|225
|99.00
|1.7623
|1.7623
|1.7517
|-15840.00
|741733.30
|451
|2006.01.11 16:59
|sell
|226
|0.01
|1.7643
|1.7659
|1.7553
|452
|2006.01.11 18:06
|s/l
|226
|0.01
|1.7659
|1.7659
|1.7553
|-1.60
|741731.70
|453
|2006.01.11 18:06
|sell
|227
|0.01
|1.7657
|1.7673
|1.7567
|454
|2006.01.12 02:43
|s/l
|227
|0.01
|1.7673
|1.7673
|1.7567
|-1.60
|741730.10
|455
|2006.01.12 02:43
|sell
|228
|0.01
|1.7672
|1.7688
|1.7582
|456
|2006.01.12 09:15
|s/l
|228
|0.01
|1.7688
|1.7688
|1.7582
|-1.60
|741728.50
|457
|2006.01.12 09:15
|sell
|229
|0.01
|1.7687
|1.7703
|1.7597
|458
|2006.01.12 09:59
|s/l
|229
|0.01
|1.7703
|1.7703
|1.7597
|-1.60
|741726.90
|459
|2006.01.12 09:59
|sell
|230
|0.01
|1.7711
|1.7727
|1.7621
|460
|2006.01.12 14:59
|t/p
|230
|0.01
|1.7621
|1.7727
|1.7621
|9.00
|741735.90
|461
|2006.01.12 14:59
|sell
|231
|99.00
|1.7617
|1.7633
|1.7527
|462
|2006.01.13 06:59
|s/l
|231
|99.00
|1.7633
|1.7633
|1.7527
|-15840.00
|725895.90
|463
|2006.01.13 06:59
|sell
|232
|0.01
|1.7632
|1.7648
|1.7542
|464
|2006.01.13 07:59
|s/l
|232
|0.01
|1.7648
|1.7648
|1.7542
|-1.60
|725894.30
|465
|2006.01.13 07:59
|sell
|233
|0.01
|1.7675
|1.7691
|1.7585
|466
|2006.01.13 10:04
|s/l
|233
|0.01
|1.7691
|1.7691
|1.7585
|-1.60
|725892.70
|467
|2006.01.13 10:04
|sell
|234
|0.01
|1.7691
|1.7707
|1.7601
|468
|2006.01.13 14:35
|s/l
|234
|0.01
|1.7707
|1.7707
|1.7601
|-1.60
|725891.10
|469
|2006.01.13 14:35
|sell
|235
|0.01
|1.7704
|1.7716
|1.7649
|470
|2006.01.13 16:44
|s/l
|235
|0.01
|1.7716
|1.7716
|1.7649
|-1.20
|725889.90
|471
|2006.01.13 16:44
|sell
|236
|0.01
|1.7715
|1.7722
|1.7662
|472
|2006.01.13 16:47
|s/l
|236
|0.01
|1.7722
|1.7722
|1.7662
|-0.70
|725889.20
|473
|2006.01.13 16:47
|sell
|237
|0.01
|1.7720
|1.7736
|1.7630
|474
|2006.01.13 17:59
|s/l
|237
|0.01
|1.7736
|1.7736
|1.7630
|-1.60
|725887.60
|475
|2006.01.13 17:59
|sell
|238
|0.01
|1.7762
|1.7778
|1.7672
|476
|2006.01.15 23:06
|s/l
|238
|0.01
|1.7778
|1.7778
|1.7672
|-1.60
|725886.00
|477
|2006.01.15 23:06
|sell
|239
|0.01
|1.7776
|1.7792
|1.7686
|478
|2006.01.15 23:54
|s/l
|239
|0.01
|1.7792
|1.7792
|1.7686
|-1.60
|725884.40
|479
|2006.01.15 23:54
|sell
|240
|0.01
|1.7792
|1.7808
|1.7702
|480
|2006.01.16 11:12
|t/p
|240
|0.01
|1.7702
|1.7808
|1.7702
|9.00
|725893.40
|481
|2006.01.16 11:12
|sell
|241
|99.00
|1.7700
|1.7707
|1.7615
|482
|2006.01.16 11:13
|s/l
|241
|99.00
|1.7707
|1.7707
|1.7615
|-6930.00
|718963.40
|483
|2006.01.16 11:13
|sell
|242
|0.01
|1.7706
|1.7718
|1.7651
|484
|2006.01.16 15:38
|t/p
|242
|0.01
|1.7651
|1.7718
|1.7651
|5.50
|718968.90
|485
|2006.01.16 16:00
|sell
|243
|0.01
|1.7670
|1.7686
|1.7580
|486
|2006.01.16 20:16
|s/l
|243
|0.01
|1.7686
|1.7686
|1.7580
|-1.60
|718967.30
|487
|2006.01.16 20:16
|sell
|244
|0.01
|1.7684
|1.7700
|1.7594
|488
|2006.01.17 08:44
|s/l
|244
|0.01
|1.7700
|1.7700
|1.7594
|-1.60
|718965.70
|489
|2006.01.17 08:44
|sell
|245
|0.01
|1.7699
|1.7715
|1.7609
|490
|2006.01.17 10:43
|t/p
|245
|0.01
|1.7609
|1.7715
|1.7609
|9.00
|718974.70
|491
|2006.01.17 17:19
|sell
|246
|99.00
|1.7628
|1.7644
|1.7538
|492
|2006.01.17 19:44
|s/l
|246
|99.00
|1.7644
|1.7644
|1.7538
|-15840.00
|703134.70
|493
|2006.01.17 19:44
|sell
|247
|0.01
|1.7644
|1.7660
|1.7554
|494
|2006.01.17 19:59
|s/l
|247
|0.01
|1.7660
|1.7660
|1.7554
|-1.60
|703133.10
|495
|2006.01.17 19:59
|sell
|248
|0.01
|1.7663
|1.7679
|1.7573
|496
|2006.01.17 20:59
|s/l
|248
|0.01
|1.7679
|1.7679
|1.7573
|-1.60
|703131.50
|497
|2006.01.17 20:59
|sell
|249
|0.01
|1.7678
|1.7694
|1.7588
|498
|2006.01.18 14:45
|s/l
|249
|0.01
|1.7694
|1.7694
|1.7588
|-1.60
|703129.90
|499
|2006.01.18 14:45
|sell
|250
|0.01
|1.7693
|1.7709
|1.7603
|500
|2006.01.18 18:08
|t/p
|250
|0.01
|1.7603
|1.7709
|1.7603
|9.00
|703138.90
|501
|2006.01.18 18:30
|sell
|251
|99.00
|1.7619
|1.7635
|1.7529
|502
|2006.01.18 20:00
|s/l
|251
|99.00
|1.7635
|1.7635
|1.7529
|-15840.00
|687298.90
|503
|2006.01.18 20:00
|sell
|252
|0.01
|1.7633
|1.7649
|1.7543
|504
|2006.01.19 09:36
|t/p
|252
|0.01
|1.7543
|1.7649
|1.7543
|9.00
|687307.90
|505
|2006.01.19 15:59
|sell
|253
|99.00
|1.7623
|1.7639
|1.7533
|506
|2006.01.20 13:59
|s/l
|253
|99.00
|1.7639
|1.7639
|1.7533
|-15840.00
|671467.90
|507
|2006.01.20 13:59
|sell
|254
|0.01
|1.7645
|1.7661
|1.7555
|508
|2006.01.20 15:16
|s/l
|254
|0.01
|1.7661
|1.7661
|1.7555
|-1.60
|671466.30
|509
|2006.01.20 15:16
|sell
|255
|0.01
|1.7659
|1.7675
|1.7569
|510
|2006.01.20 18:59
|s/l
|255
|0.01
|1.7675
|1.7675
|1.7569
|-1.60
|671464.70
|511
|2006.01.20 18:59
|sell
|256
|0.01
|1.7687
|1.7703
|1.7597
|512
|2006.01.20 19:59
|s/l
|256
|0.01
|1.7703
|1.7703
|1.7597
|-1.60
|671463.10
|513
|2006.01.20 19:59
|sell
|257
|0.01
|1.7717
|1.7733
|1.7627
|514
|2006.01.22 23:54
|s/l
|257
|0.01
|1.7733
|1.7733
|1.7627
|-1.60
|671461.50
|515
|2006.01.22 23:54
|sell
|258
|0.01
|1.7733
|1.7749
|1.7643
|516
|2006.01.23 00:59
|s/l
|258
|0.01
|1.7749
|1.7749
|1.7643
|-1.60
|671459.90
|517
|2006.01.23 00:59
|sell
|259
|0.01
|1.7779
|1.7795
|1.7689
|518
|2006.01.23 01:59
|s/l
|259
|0.01
|1.7795
|1.7795
|1.7689
|-1.60
|671458.30
|519
|2006.01.23 01:59
|sell
|260
|0.01
|1.7799
|1.7815
|1.7709
|520
|2006.01.23 02:59
|s/l
|260
|0.01
|1.7815
|1.7815
|1.7709
|-1.60
|671456.70
|521
|2006.01.23 02:59
|sell
|261
|0.01
|1.7819
|1.7835
|1.7729
|522
|2006.01.23 10:59
|s/l
|261
|0.01
|1.7835
|1.7835
|1.7729
|-1.60
|671455.10
|523
|2006.01.23 10:59
|sell
|262
|0.01
|1.7845
|1.7861
|1.7755
|524
|2006.01.23 12:59
|s/l
|262
|0.01
|1.7861
|1.7861
|1.7755
|-1.60
|671453.50
|525
|2006.01.23 12:59
|sell
|263
|0.01
|1.7866
|1.7882
|1.7776
|526
|2006.01.23 22:25
|s/l
|263
|0.01
|1.7882
|1.7882
|1.7776
|-1.60
|671451.90
|527
|2006.01.23 22:25
|sell
|264
|0.01
|1.7880
|1.7896
|1.7790
|528
|2006.01.24 18:11
|s/l
|264
|0.01
|1.7896
|1.7896
|1.7790
|-1.60
|671450.30
|529
|2006.01.24 18:11
|sell
|265
|0.01
|1.7894
|1.7910
|1.7804
|530
|2006.01.25 09:59
|s/l
|265
|0.01
|1.7910
|1.7910
|1.7804
|-1.60
|671448.70
|531
|2006.01.25 09:59
|sell
|266
|0.01
|1.7925
|1.7941
|1.7835
|532
|2006.01.25 20:45
|t/p
|266
|0.01
|1.7835
|1.7941
|1.7835
|9.00
|671457.70
|533
|2006.01.25 20:45
|sell
|267
|99.00
|1.7833
|1.7849
|1.7743
|534
|2006.01.26 01:59
|s/l
|267
|99.00
|1.7849
|1.7849
|1.7743
|-15840.00
|655617.70
|535
|2006.01.26 01:59
|sell
|268
|0.01
|1.7856
|1.7872
|1.7766
|536
|2006.01.26 08:52
|s/l
|268
|0.01
|1.7872
|1.7872
|1.7766
|-1.60
|655616.10
|537
|2006.01.26 08:52
|sell
|269
|0.01
|1.7871
|1.7887
|1.7781
|538
|2006.01.26 15:07
|s/l
|269
|0.01
|1.7887
|1.7887
|1.7781
|-1.60
|655614.50
|539
|2006.01.26 15:07
|sell
|270
|0.01
|1.7888
|1.7904
|1.7798
|540
|2006.01.26 19:09
|t/p
|270
|0.01
|1.7798
|1.7904
|1.7798
|9.00
|655623.50
|541
|2006.01.26 19:10
|sell
|271
|99.00
|1.7806
|1.7822
|1.7716
|542
|2006.01.27 00:40
|s/l
|271
|99.00
|1.7822
|1.7822
|1.7716
|-15840.00
|639783.50
|543
|2006.01.27 00:40
|sell
|272
|0.01
|1.7820
|1.7836
|1.7730
|544
|2006.01.27 13:59
|s/l
|272
|0.01
|1.7836
|1.7836
|1.7730
|-1.60
|639781.90
|545
|2006.01.27 13:59
|sell
|273
|0.01
|1.7860
|1.7876
|1.7770
|546
|2006.01.27 14:41
|s/l
|273
|0.01
|1.7876
|1.7876
|1.7770
|-1.60
|639780.30
|547
|2006.01.27 14:41
|sell
|274
|0.01
|1.7874
|1.7890
|1.7784
|548
|2006.01.27 15:59
|t/p
|274
|0.01
|1.7784
|1.7890
|1.7784
|9.00
|639789.30
|549
|2006.01.30 16:09
|sell
|275
|99.00
|1.7696
|1.7712
|1.7606
|550
|2006.01.31 07:59
|s/l
|275
|99.00
|1.7712
|1.7712
|1.7606
|-15840.00
|623949.30
|551
|2006.01.31 07:59
|sell
|276
|0.01
|1.7715
|1.7731
|1.7625
|552
|2006.01.31 09:13
|s/l
|276
|0.01
|1.7731
|1.7731
|1.7625
|-1.60
|623947.70
|553
|2006.01.31 09:13
|sell
|277
|0.01
|1.7735
|1.7751
|1.7645
|554
|2006.01.31 15:59
|s/l
|277
|0.01
|1.7751
|1.7751
|1.7645
|-1.60
|623946.10
|555
|2006.01.31 15:59
|sell
|278
|0.01
|1.7774
|1.7790
|1.7684
|556
|2006.01.31 16:59
|s/l
|278
|0.01
|1.7790
|1.7790
|1.7684
|-1.60
|623944.50
|557
|2006.01.31 16:59
|sell
|279
|0.01
|1.7818
|1.7834
|1.7728
|558
|2006.01.31 17:59
|s/l
|279
|0.01
|1.7834
|1.7834
|1.7728
|-1.60
|623942.90
|559
|2006.01.31 17:59
|sell
|280
|0.01
|1.7834
|1.7850
|1.7744
|560
|2006.02.01 19:59
|t/p
|280
|0.01
|1.7744
|1.7850
|1.7744
|9.00
|623951.90
|561
|2006.02.01 19:59
|sell
|281
|99.00
|1.7732
|1.7748
|1.7642
|562
|2006.02.01 22:00
|s/l
|281
|99.00
|1.7748
|1.7748
|1.7642
|-15840.00
|608111.90
|563
|2006.02.01 22:00
|sell
|282
|0.01
|1.7748
|1.7764
|1.7658
|564
|2006.02.02 12:07
|s/l
|282
|0.01
|1.7764
|1.7764
|1.7658
|-1.60
|608110.30
|565
|2006.02.02 12:07
|sell
|283
|0.01
|1.7762
|1.7778
|1.7672
|566
|2006.02.02 15:59
|s/l
|283
|0.01
|1.7778
|1.7778
|1.7672
|-1.60
|608108.70
|567
|2006.02.02 15:59
|sell
|284
|0.01
|1.7790
|1.7806
|1.7700
|568
|2006.02.02 16:59
|s/l
|284
|0.01
|1.7806
|1.7806
|1.7700
|-1.60
|608107.10
|569
|2006.02.02 16:59
|sell
|285
|0.01
|1.7807
|1.7823
|1.7717
|570
|2006.02.03 13:59
|t/p
|285
|0.01
|1.7717
|1.7823
|1.7717
|9.00
|608116.10
|571
|2006.02.09 00:59
|sell
|286
|99.00
|1.7439
|1.7446
|1.7354
|572
|2006.02.09 06:00
|s/l
|286
|99.00
|1.7446
|1.7446
|1.7354
|-6930.00
|601186.10
|573
|2006.02.09 06:00
|sell
|287
|0.01
|1.7446
|1.7458
|1.7391
|574
|2006.02.09 09:59
|t/p
|287
|0.01
|1.7391
|1.7458
|1.7391
|5.50
|601191.60
|575
|2006.02.09 12:00
|sell
|288
|0.01
|1.7426
|1.7442
|1.7336
|576
|2006.02.09 23:59
|s/l
|288
|0.01
|1.7442
|1.7442
|1.7336
|-1.60
|601190.00
|577
|2006.02.09 23:59
|sell
|289
|0.01
|1.7447
|1.7463
|1.7357
|578
|2006.02.10 05:59
|s/l
|289
|0.01
|1.7463
|1.7463
|1.7357
|-1.60
|601188.40
|579
|2006.02.10 05:59
|sell
|290
|0.01
|1.7466
|1.7482
|1.7376
|580
|2006.02.10 11:43
|s/l
|290
|0.01
|1.7482
|1.7482
|1.7376
|-1.60
|601186.80
|581
|2006.02.10 11:43
|sell
|291
|0.01
|1.7481
|1.7497
|1.7391
|582
|2006.02.10 12:59
|s/l
|291
|0.01
|1.7497
|1.7497
|1.7391
|-1.60
|601185.20
|583
|2006.02.10 12:59
|sell
|292
|0.01
|1.7498
|1.7514
|1.7408
|584
|2006.02.10 13:59
|s/l
|292
|0.01
|1.7514
|1.7514
|1.7408
|-1.60
|601183.60
|585
|2006.02.10 13:59
|sell
|293
|0.01
|1.7576
|1.7592
|1.7486
|586
|2006.02.10 15:59
|t/p
|293
|0.01
|1.7486
|1.7592
|1.7486
|9.00
|601192.60
|587
|2006.02.10 15:59
|sell
|294
|99.00
|1.7450
|1.7466
|1.7360
|588
|2006.02.10 16:40
|s/l
|294
|99.00
|1.7466
|1.7466
|1.7360
|-15840.00
|585352.60
|589
|2006.02.10 16:40
|sell
|295
|0.01
|1.7471
|1.7487
|1.7381
|590
|2006.02.13 13:17
|t/p
|295
|0.01
|1.7381
|1.7487
|1.7381
|9.00
|585361.60
|591
|2006.02.13 14:07
|sell
|296
|99.00
|1.7401
|1.7408
|1.7316
|592
|2006.02.13 14:59
|s/l
|296
|99.00
|1.7408
|1.7408
|1.7316
|-6930.00
|578431.60
|593
|2006.02.13 14:59
|sell
|297
|0.01
|1.7416
|1.7428
|1.7361
|594
|2006.02.13 15:59
|s/l
|297
|0.01
|1.7428
|1.7428
|1.7361
|-1.20
|578430.40
|595
|2006.02.13 16:00
|sell
|298
|0.01
|1.7429
|1.7445
|1.7339
|596
|2006.02.14 13:59
|t/p
|298
|0.01
|1.7339
|1.7445
|1.7339
|9.00
|578439.40
|597
|2006.02.14 21:00
|sell
|299
|0.01
|1.7368
|1.7380
|1.7313
|598
|2006.02.15 10:59
|s/l
|299
|0.01
|1.7380
|1.7380
|1.7313
|-1.20
|578438.20
|599
|2006.02.15 10:59
|sell
|300
|0.01
|1.7382
|1.7389
|1.7329
|600
|2006.02.15 11:37
|s/l
|300
|0.01
|1.7389
|1.7389
|1.7329
|-0.70
|578437.50
|601
|2006.02.15 11:37
|sell
|301
|0.01
|1.7387
|1.7403
|1.7297
|602
|2006.02.15 12:03
|s/l
|301
|0.01
|1.7403
|1.7403
|1.7297
|-1.60
|578435.90
|603
|2006.02.15 12:03
|sell
|302
|0.01
|1.7401
|1.7417
|1.7311
|604
|2006.02.15 13:59
|s/l
|302
|0.01
|1.7417
|1.7417
|1.7311
|-1.60
|578434.30
|605
|2006.02.15 13:59
|sell
|303
|0.01
|1.7443
|1.7459
|1.7353
|606
|2006.02.15 15:00
|s/l
|303
|0.01
|1.7459
|1.7459
|1.7353
|-1.60
|578432.70
|607
|2006.02.15 15:00
|sell
|304
|0.01
|1.7457
|1.7473
|1.7367
|608
|2006.02.15 15:08
|s/l
|304
|0.01
|1.7473
|1.7473
|1.7367
|-1.60
|578431.10
|609
|2006.02.15 15:08
|sell
|305
|0.01
|1.7472
|1.7488
|1.7382
|610
|2006.02.15 19:04
|t/p
|305
|0.01
|1.7382
|1.7488
|1.7382
|9.00
|578440.10
|611
|2006.02.15 19:04
|sell
|306
|99.00
|1.7380
|1.7396
|1.7290
|612
|2006.02.15 19:15
|s/l
|306
|99.00
|1.7396
|1.7396
|1.7290
|-15840.00
|562600.10
|613
|2006.02.15 19:15
|sell
|307
|0.01
|1.7394
|1.7410
|1.7304
|614
|2006.02.15 21:17
|s/l
|307
|0.01
|1.7410
|1.7410
|1.7304
|-1.60
|562598.50
|615
|2006.02.15 21:17
|sell
|308
|0.01
|1.7409
|1.7425
|1.7319
|616
|2006.02.16 09:59
|t/p
|308
|0.01
|1.7319
|1.7425
|1.7319
|9.00
|562607.50
|617
|2006.02.16 10:00
|sell
|309
|99.00
|1.7359
|1.7375
|1.7269
|618
|2006.02.16 19:59
|s/l
|309
|99.00
|1.7375
|1.7375
|1.7269
|-15840.00
|546767.50
|619
|2006.02.16 19:59
|sell
|310
|0.01
|1.7373
|1.7389
|1.7283
|620
|2006.02.16 20:59
|s/l
|310
|0.01
|1.7389
|1.7389
|1.7283
|-1.60
|546765.90
|621
|2006.02.16 20:59
|sell
|311
|0.01
|1.7397
|1.7413
|1.7307
|622
|2006.02.17 15:59
|s/l
|311
|0.01
|1.7413
|1.7413
|1.7307
|-1.60
|546764.30
|623
|2006.02.17 15:59
|sell
|312
|0.01
|1.7413
|1.7429
|1.7323
|624
|2006.02.19 23:02
|s/l
|312
|0.01
|1.7429
|1.7429
|1.7323
|-1.60
|546762.70
|625
|2006.02.19 23:02
|sell
|313
|0.01
|1.7429
|1.7445
|1.7339
|626
|2006.02.20 02:59
|s/l
|313
|0.01
|1.7445
|1.7445
|1.7339
|-1.60
|546761.10
|627
|2006.02.20 02:59
|sell
|314
|0.01
|1.7453
|1.7469
|1.7363
|628
|2006.02.21 12:59
|s/l
|314
|0.01
|1.7469
|1.7469
|1.7363
|-1.60
|546759.50
|629
|2006.02.21 12:59
|sell
|315
|0.01
|1.7470
|1.7486
|1.7380
|630
|2006.02.23 09:59
|s/l
|315
|0.01
|1.7486
|1.7486
|1.7380
|-1.60
|546757.90
|631
|2006.02.23 09:59
|sell
|316
|0.01
|1.7504
|1.7520
|1.7414
|632
|2006.02.23 10:59
|s/l
|316
|0.01
|1.7520
|1.7520
|1.7414
|-1.60
|546756.30
|633
|2006.02.23 10:59
|sell
|317
|0.01
|1.7542
|1.7558
|1.7452
|634
|2006.02.24 15:59
|t/p
|317
|0.01
|1.7452
|1.7558
|1.7452
|9.00
|546765.30
|635
|2006.02.24 16:37
|sell
|318
|99.00
|1.7460
|1.7467
|1.7375
|636
|2006.02.28 10:59
|s/l
|318
|99.00
|1.7467
|1.7467
|1.7375
|-6930.00
|539835.30
|637
|2006.02.28 10:59
|sell
|319
|0.01
|1.7466
|1.7482
|1.7376
|638
|2006.02.28 11:47
|s/l
|319
|0.01
|1.7482
|1.7482
|1.7376
|-1.60
|539833.70
|639
|2006.02.28 11:47
|sell
|320
|0.01
|1.7480
|1.7496
|1.7390
|640
|2006.02.28 15:59
|s/l
|320
|0.01
|1.7496
|1.7496
|1.7390
|-1.60
|539832.10
|641
|2006.02.28 15:59
|sell
|321
|0.01
|1.7512
|1.7528
|1.7422
|642
|2006.02.28 16:59
|s/l
|321
|0.01
|1.7528
|1.7528
|1.7422
|-1.60
|539830.50
|643
|2006.02.28 16:59
|sell
|322
|0.01
|1.7538
|1.7554
|1.7448
|644
|2006.02.28 18:59
|s/l
|322
|0.01
|1.7554
|1.7554
|1.7448
|-1.60
|539828.90
|645
|2006.02.28 18:59
|sell
|323
|0.01
|1.7563
|1.7579
|1.7473
|646
|2006.03.01 13:59
|s/l
|323
|0.01
|1.7579
|1.7579
|1.7473
|-1.60
|539827.30
|647
|2006.03.01 13:59
|sell
|324
|0.01
|1.7584
|1.7600
|1.7494
|648
|2006.03.01 16:59
|t/p
|324
|0.01
|1.7494
|1.7600
|1.7494
|9.00
|539836.30
|649
|2006.03.01 16:59
|sell
|325
|99.00
|1.7475
|1.7491
|1.7385
|650
|2006.03.01 17:41
|s/l
|325
|99.00
|1.7491
|1.7491
|1.7385
|-15840.00
|523996.30
|651
|2006.03.01 17:41
|sell
|326
|0.01
|1.7498
|1.7514
|1.7408
|652
|2006.03.02 07:59
|s/l
|326
|0.01
|1.7514
|1.7514
|1.7408
|-1.60
|523994.70
|653
|2006.03.02 07:59
|sell
|327
|0.01
|1.7512
|1.7528
|1.7422
|654
|2006.03.02 19:16
|s/l
|327
|0.01
|1.7528
|1.7528
|1.7422
|-1.60
|523993.10
|655
|2006.03.02 19:16
|sell
|328
|0.01
|1.7527
|1.7543
|1.7437
|656
|2006.03.02 20:35
|s/l
|328
|0.01
|1.7543
|1.7543
|1.7437
|-1.60
|523991.50
|657
|2006.03.02 20:35
|sell
|329
|0.01
|1.7541
|1.7557
|1.7451
|658
|2006.03.03 12:31
|s/l
|329
|0.01
|1.7557
|1.7557
|1.7451
|-1.60
|523989.90
|659
|2006.03.03 12:31
|sell
|330
|0.01
|1.7556
|1.7572
|1.7466
|660
|2006.03.03 13:59
|s/l
|330
|0.01
|1.7572
|1.7572
|1.7466
|-1.60
|523988.30
|661
|2006.03.03 13:59
|sell
|331
|0.01
|1.7576
|1.7592
|1.7486
|662
|2006.03.05 23:49
|s/l
|331
|0.01
|1.7592
|1.7592
|1.7486
|-1.60
|523986.70
|663
|2006.03.05 23:49
|sell
|332
|0.01
|1.7592
|1.7608
|1.7502
|664
|2006.03.06 07:59
|s/l
|332
|0.01
|1.7608
|1.7608
|1.7502
|-1.60
|523985.10
|665
|2006.03.06 07:59
|sell
|333
|0.01
|1.7607
|1.7623
|1.7517
|666
|2006.03.06 15:59
|t/p
|333
|0.01
|1.7517
|1.7623
|1.7517
|9.00
|523994.10
|667
|2006.03.06 15:59
|sell
|334
|99.00
|1.7515
|1.7531
|1.7425
|668
|2006.03.07 08:59
|t/p
|334
|99.00
|1.7425
|1.7531
|1.7425
|89100.00
|613094.10
|669
|2006.03.08 07:59
|sell
|335
|99.00
|1.7413
|1.7429
|1.7323
|670
|2006.03.10 13:59
|t/p
|335
|99.00
|1.7323
|1.7429
|1.7323
|89100.00
|702194.10
|671
|2006.03.13 15:59
|sell
|336
|99.00
|1.7298
|1.7314
|1.7208
|672
|2006.03.13 17:00
|s/l
|336
|99.00
|1.7314
|1.7314
|1.7208
|-15840.00
|686354.10
|673
|2006.03.13 17:00
|sell
|337
|0.01
|1.7313
|1.7329
|1.7223
|674
|2006.03.13 21:00
|s/l
|337
|0.01
|1.7329
|1.7329
|1.7223
|-1.60
|686352.50
|675
|2006.03.13 21:00
|sell
|338
|0.01
|1.7329
|1.7345
|1.7239
|676
|2006.03.13 23:59
|s/l
|338
|0.01
|1.7345
|1.7345
|1.7239
|-1.60
|686350.90
|677
|2006.03.13 23:59
|sell
|339
|0.01
|1.7358
|1.7374
|1.7268
|678
|2006.03.14 00:33
|s/l
|339
|0.01
|1.7374
|1.7374
|1.7268
|-1.60
|686349.30
|679
|2006.03.14 00:33
|sell
|340
|0.01
|1.7372
|1.7388
|1.7282
|680
|2006.03.14 14:59
|s/l
|340
|0.01
|1.7388
|1.7388
|1.7282
|-1.60
|686347.70
|681
|2006.03.14 14:59
|sell
|341
|0.01
|1.7426
|1.7442
|1.7336
|682
|2006.03.14 15:59
|s/l
|341
|0.01
|1.7442
|1.7442
|1.7336
|-1.60
|686346.10
|683
|2006.03.14 15:59
|sell
|342
|0.01
|1.7450
|1.7466
|1.7360
|684
|2006.03.14 16:59
|s/l
|342
|0.01
|1.7466
|1.7466
|1.7360
|-1.60
|686344.50
|685
|2006.03.14 16:59
|sell
|343
|0.01
|1.7480
|1.7496
|1.7390
|686
|2006.03.16 13:59
|s/l
|343
|0.01
|1.7496
|1.7496
|1.7390
|-1.60
|686342.90
|687
|2006.03.16 13:59
|sell
|344
|0.01
|1.7523
|1.7539
|1.7433
|688
|2006.03.16 15:59
|s/l
|344
|0.01
|1.7539
|1.7539
|1.7433
|-1.60
|686341.30
|689
|2006.03.16 15:59
|sell
|345
|0.01
|1.7542
|1.7558
|1.7452
|690
|2006.03.16 16:08
|s/l
|345
|0.01
|1.7558
|1.7558
|1.7452
|-1.60
|686339.70
|691
|2006.03.16 16:08
|sell
|346
|0.01
|1.7556
|1.7572
|1.7466
|692
|2006.03.16 17:59
|s/l
|346
|0.01
|1.7572
|1.7572
|1.7466
|-1.60
|686338.10
|693
|2006.03.16 17:59
|sell
|347
|0.01
|1.7574
|1.7590
|1.7484
|694
|2006.03.20 07:59
|close
|347
|0.01
|1.7586
|1.7590
|1.7484
|-1.20
|686336.90
|695
|2006.03.20 07:59
|sell
|348
|0.01
|1.7584
|1.7600
|1.7494
|696
|2006.03.21 08:59
|t/p
|348
|0.01
|1.7494
|1.7600
|1.7494
|9.00
|686345.90
|697
|2006.03.21 12:59
|sell
|349
|99.00
|1.7498
|1.7514
|1.7408
|698
|2006.03.23 15:59
|t/p
|349
|99.00
|1.7408
|1.7514
|1.7408
|89100.00
|775445.90
|699
|2006.03.24 14:59
|sell
|350
|99.00
|1.7372
|1.7388
|1.7282
|700
|2006.03.24 15:59
|s/l
|350
|99.00
|1.7388
|1.7388
|1.7282
|-15840.00
|759605.90
|701
|2006.03.24 15:59
|sell
|351
|0.01
|1.7410
|1.7426
|1.7320
|702
|2006.03.24 16:17
|s/l
|351
|0.01
|1.7426
|1.7426
|1.7320
|-1.60
|759604.30
|703
|2006.03.24 16:17
|sell
|352
|0.01
|1.7426
|1.7442
|1.7336
|704
|2006.03.27 02:59
|s/l
|352
|0.01
|1.7442
|1.7442
|1.7336
|-1.60
|759602.70
|705
|2006.03.27 02:59
|sell
|353
|0.01
|1.7451
|1.7467
|1.7361
|706
|2006.03.27 04:59
|s/l
|353
|0.01
|1.7467
|1.7467
|1.7361
|-1.60
|759601.10
|707
|2006.03.27 04:59
|sell
|354
|0.01
|1.7472
|1.7488
|1.7382
|708
|2006.03.27 13:59
|s/l
|354
|0.01
|1.7488
|1.7488
|1.7382
|-1.60
|759599.50
|709
|2006.03.27 13:59
|sell
|355
|0.01
|1.7490
|1.7506
|1.7400
|710
|2006.03.28 13:59
|s/l
|355
|0.01
|1.7506
|1.7506
|1.7400
|-1.60
|759597.90
|711
|2006.03.28 13:59
|sell
|356
|0.01
|1.7524
|1.7540
|1.7434
|712
|2006.03.28 21:59
|t/p
|356
|0.01
|1.7434
|1.7540
|1.7434
|9.00
|759606.90
|713
|2006.03.28 22:00
|sell
|357
|99.00
|1.7438
|1.7454
|1.7348
|714
|2006.03.29 12:59
|t/p
|357
|99.00
|1.7348
|1.7454
|1.7348
|89100.00
|848706.90
|715
|2006.03.30 01:59
|sell
|358
|99.00
|1.7379
|1.7395
|1.7289
|716
|2006.03.30 02:59
|s/l
|358
|99.00
|1.7395
|1.7395
|1.7289
|-15840.00
|832866.90
|717
|2006.03.30 02:59
|sell
|359
|0.01
|1.7394
|1.7410
|1.7304
|718
|2006.03.30 04:59
|s/l
|359
|0.01
|1.7410
|1.7410
|1.7304
|-1.60
|832865.30
|719
|2006.03.30 04:59
|sell
|360
|0.01
|1.7409
|1.7425
|1.7319
|720
|2006.03.30 14:59
|s/l
|360
|0.01
|1.7425
|1.7425
|1.7319
|-1.60
|832863.70
|721
|2006.03.30 14:59
|sell
|361
|0.01
|1.7459
|1.7475
|1.7369
|722
|2006.03.30 20:52
|s/l
|361
|0.01
|1.7475
|1.7475
|1.7369
|-1.60
|832862.10
|723
|2006.03.30 20:52
|sell
|362
|0.01
|1.7473
|1.7489
|1.7383
|724
|2006.03.31 09:59
|t/p
|362
|0.01
|1.7383
|1.7489
|1.7383
|9.00
|832871.10
|725
|2006.03.31 14:26
|sell
|363
|99.00
|1.7380
|1.7396
|1.7290
|726
|2006.03.31 16:04
|s/l
|363
|99.00
|1.7396
|1.7396
|1.7290
|-15840.00
|817031.10
|727
|2006.03.31 16:04
|sell
|364
|0.01
|1.7394
|1.7410
|1.7304
|728
|2006.04.03 05:59
|t/p
|364
|0.01
|1.7304
|1.7410
|1.7304
|9.00
|817040.10
|729
|2006.04.03 14:59
|sell
|365
|99.00
|1.7373
|1.7389
|1.7283
|730
|2006.04.03 15:59
|s/l
|365
|99.00
|1.7389
|1.7389
|1.7283
|-15840.00
|801200.10
|731
|2006.04.03 15:59
|sell
|366
|0.01
|1.7388
|1.7404
|1.7298
|732
|2006.04.03 18:51
|s/l
|366
|0.01
|1.7404
|1.7404
|1.7298
|-1.60
|801198.50
|733
|2006.04.03 18:51
|sell
|367
|0.01
|1.7402
|1.7418
|1.7312
|734
|2006.04.04 07:59
|s/l
|367
|0.01
|1.7418
|1.7418
|1.7312
|-1.60
|801196.90
|735
|2006.04.04 07:59
|sell
|368
|0.01
|1.7448
|1.7464
|1.7358
|736
|2006.04.04 09:59
|s/l
|368
|0.01
|1.7464
|1.7464
|1.7358
|-1.60
|801195.30
|737
|2006.04.04 09:59
|sell
|369
|0.01
|1.7462
|1.7478
|1.7372
|738
|2006.04.04 12:59
|s/l
|369
|0.01
|1.7478
|1.7478
|1.7372
|-1.60
|801193.70
|739
|2006.04.04 12:59
|sell
|370
|0.01
|1.7520
|1.7536
|1.7430
|740
|2006.04.04 13:59
|s/l
|370
|0.01
|1.7536
|1.7536
|1.7430
|-1.60
|801192.10
|741
|2006.04.04 13:59
|sell
|371
|0.01
|1.7569
|1.7585
|1.7479
|742
|2006.04.05 04:59
|s/l
|371
|0.01
|1.7585
|1.7585
|1.7479
|-1.60
|801190.50
|743
|2006.04.05 04:59
|sell
|372
|0.01
|1.7587
|1.7603
|1.7497
|744
|2006.04.05 14:59
|t/p
|372
|0.01
|1.7497
|1.7603
|1.7497
|9.00
|801199.50
|745
|2006.04.05 14:59
|sell
|373
|99.00
|1.7491
|1.7507
|1.7401
|746
|2006.04.05 15:00
|s/l
|373
|99.00
|1.7507
|1.7507
|1.7401
|-15840.00
|785359.50
|747
|2006.04.05 15:00
|sell
|374
|0.01
|1.7518
|1.7534
|1.7428
|748
|2006.04.05 17:59
|s/l
|374
|0.01
|1.7534
|1.7534
|1.7428
|-1.60
|785357.90
|749
|2006.04.05 17:59
|sell
|375
|0.01
|1.7545
|1.7561
|1.7455
|750
|2006.04.06 08:59
|s/l
|375
|0.01
|1.7561
|1.7561
|1.7455
|-1.60
|785356.30
|751
|2006.04.06 08:59
|sell
|376
|0.01
|1.7566
|1.7582
|1.7476
|752
|2006.04.06 11:14
|s/l
|376
|0.01
|1.7582
|1.7582
|1.7476
|-1.60
|785354.70
|753
|2006.04.06 11:14
|sell
|377
|0.01
|1.7581
|1.7597
|1.7491
|754
|2006.04.07 13:21
|t/p
|377
|0.01
|1.7491
|1.7597
|1.7491
|9.00
|785363.70
|755
|2006.04.07 13:21
|sell
|378
|99.00
|1.7489
|1.7505
|1.7399
|756
|2006.04.10 17:59
|t/p
|378
|99.00
|1.7399
|1.7505
|1.7399
|89100.00
|874463.70
|757
|2006.04.10 20:59
|sell
|379
|99.00
|1.7428
|1.7444
|1.7338
|758
|2006.04.11 06:43
|s/l
|379
|99.00
|1.7444
|1.7444
|1.7338
|-15840.00
|858623.70
|759
|2006.04.11 06:43
|sell
|380
|0.01
|1.7442
|1.7458
|1.7352
|760
|2006.04.11 13:59
|s/l
|380
|0.01
|1.7458
|1.7458
|1.7352
|-1.60
|858622.10
|761
|2006.04.11 13:59
|sell
|381
|0.01
|1.7478
|1.7494
|1.7388
|762
|2006.04.11 21:50
|s/l
|381
|0.01
|1.7494
|1.7494
|1.7388
|-1.60
|858620.50
|763
|2006.04.11 21:50
|sell
|382
|0.01
|1.7492
|1.7508
|1.7402
|764
|2006.04.12 00:59
|s/l
|382
|0.01
|1.7508
|1.7508
|1.7402
|-1.60
|858618.90
|765
|2006.04.12 00:59
|sell
|383
|0.01
|1.7515
|1.7531
|1.7425
|766
|2006.04.12 07:59
|s/l
|383
|0.01
|1.7531
|1.7531
|1.7425
|-1.60
|858617.30
|767
|2006.04.12 07:59
|sell
|384
|0.01
|1.7530
|1.7546
|1.7440
|768
|2006.04.12 08:59
|s/l
|384
|0.01
|1.7546
|1.7546
|1.7440
|-1.60
|858615.70
|769
|2006.04.12 08:59
|sell
|385
|0.01
|1.7555
|1.7571
|1.7465
|770
|2006.04.16 22:15
|close
|385
|0.01
|1.7557
|1.7571
|1.7465
|-0.20
|858615.50
|771
|2006.04.16 22:15
|sell
|386
|0.01
|1.7555
|1.7571
|1.7465
|772
|2006.04.17 00:59
|s/l
|386
|0.01
|1.7571
|1.7571
|1.7465
|-1.60
|858613.90
|773
|2006.04.17 00:59
|sell
|387
|0.01
|1.7583
|1.7599
|1.7493
|774
|2006.04.17 11:00
|s/l
|387
|0.01
|1.7599
|1.7599
|1.7493
|-1.60
|858612.30
|775
|2006.04.17 11:00
|sell
|388
|0.01
|1.7597
|1.7613
|1.7507
|776
|2006.04.17 11:59
|s/l
|388
|0.01
|1.7613
|1.7613
|1.7507
|-1.60
|858610.70
|777
|2006.04.17 11:59
|sell
|389
|0.01
|1.7665
|1.7681
|1.7575
|778
|2006.04.17 12:59
|s/l
|389
|0.01
|1.7681
|1.7681
|1.7575
|-1.60
|858609.10
|779
|2006.04.17 12:59
|sell
|390
|0.01
|1.7709
|1.7725
|1.7619
|780
|2006.04.17 14:33
|s/l
|390
|0.01
|1.7725
|1.7725
|1.7619
|-1.60
|858607.50
|781
|2006.04.17 14:33
|sell
|391
|0.01
|1.7723
|1.7739
|1.7633
|782
|2006.04.17 14:59
|s/l
|391
|0.01
|1.7739
|1.7739
|1.7633
|-1.60
|858605.90
|783
|2006.04.17 14:59
|sell
|392
|0.01
|1.7745
|1.7761
|1.7655
|784
|2006.04.18 12:59
|s/l
|392
|0.01
|1.7761
|1.7761
|1.7655
|-1.60
|858604.30
|785
|2006.04.18 12:59
|sell
|393
|0.01
|1.7780
|1.7796
|1.7690
|786
|2006.04.18 18:59
|s/l
|393
|0.01
|1.7796
|1.7796
|1.7690
|-1.60
|858602.70
|787
|2006.04.18 18:59
|sell
|394
|0.01
|1.7801
|1.7817
|1.7711
|788
|2006.04.18 20:59
|s/l
|394
|0.01
|1.7817
|1.7817
|1.7711
|-1.60
|858601.10
|789
|2006.04.18 20:59
|sell
|395
|0.01
|1.7832
|1.7848
|1.7742
|790
|2006.04.19 08:59
|s/l
|395
|0.01
|1.7848
|1.7848
|1.7742
|-1.60
|858599.50
|791
|2006.04.19 09:00
|sell
|396
|0.01
|1.7849
|1.7865
|1.7759
|792
|2006.04.19 13:59
|s/l
|396
|0.01
|1.7865
|1.7865
|1.7759
|-1.60
|858597.90
|793
|2006.04.19 14:00
|sell
|397
|0.01
|1.7869
|1.7885
|1.7779
|794
|2006.04.19 15:59
|s/l
|397
|0.01
|1.7885
|1.7885
|1.7779
|-1.60
|858596.30
|795
|2006.04.19 15:59
|sell
|398
|0.01
|1.7884
|1.7891
|1.7799
|796
|2006.04.19 16:05
|s/l
|398
|0.01
|1.7891
|1.7891
|1.7799
|-0.70
|858595.60
|797
|2006.04.19 16:05
|sell
|399
|0.01
|1.7888
|1.7900
|1.7833
|798
|2006.04.19 16:59
|s/l
|399
|0.01
|1.7900
|1.7900
|1.7833
|-1.20
|858594.40
|799
|2006.04.19 16:59
|sell
|400
|0.01
|1.7918
|1.7925
|1.7865
|800
|2006.04.19 17:59
|s/l
|400
|0.01
|1.7925
|1.7925
|1.7865
|-0.70
|858593.70
|801
|2006.04.19 17:59
|sell
|401
|0.01
|1.7923
|1.7930
|1.7838
|802
|2006.04.19 18:22
|s/l
|401
|0.01
|1.7930
|1.7930
|1.7838
|-0.70
|858593.00
|803
|2006.04.19 18:22
|sell
|402
|0.01
|1.7925
|1.7937
|1.7870
|804
|2006.04.20 08:52
|t/p
|402
|0.01
|1.7870
|1.7937
|1.7870
|5.50
|858598.50
|805
|2006.04.20 08:52
|sell
|403
|0.01
|1.7870
|1.7882
|1.7815
|806
|2006.04.20 13:00
|t/p
|403
|0.01
|1.7815
|1.7882
|1.7815
|5.50
|858604.00
|807
|2006.04.20 13:00
|sell
|404
|0.01
|1.7811
|1.7827
|1.7721
|808
|2006.04.21 10:08
|s/l
|404
|0.01
|1.7827
|1.7827
|1.7721
|-1.60
|858602.40
|809
|2006.04.21 10:08
|sell
|405
|0.01
|1.7825
|1.7841
|1.7735
|810
|2006.04.23 21:00
|s/l
|405
|0.01
|1.7841
|1.7841
|1.7735
|-1.60
|858600.80
|811
|2006.04.23 21:00
|sell
|406
|0.01
|1.7862
|1.7878
|1.7772
|812
|2006.04.23 21:04
|s/l
|406
|0.01
|1.7878
|1.7878
|1.7772
|-1.60
|858599.20
|813
|2006.04.23 21:04
|sell
|407
|0.01
|1.7878
|1.7894
|1.7788
|814
|2006.04.24 07:59
|s/l
|407
|0.01
|1.7894
|1.7894
|1.7788
|-1.60
|858597.60
|815
|2006.04.24 07:59
|sell
|408
|0.01
|1.7903
|1.7919
|1.7813
|816
|2006.04.27 14:59
|s/l
|408
|0.01
|1.7919
|1.7919
|1.7813
|-1.60
|858596.00
|817
|2006.04.27 15:00
|sell
|409
|0.01
|1.8031
|1.8047
|1.7941
|818
|2006.04.28 08:59
|s/l
|409
|0.01
|1.8047
|1.8047
|1.7941
|-1.60
|858594.40
|819
|2006.04.28 08:59
|sell
|410
|0.01
|1.8063
|1.8079
|1.7973
|820
|2006.04.28 09:59
|s/l
|410
|0.01
|1.8079
|1.8079
|1.7973
|-1.60
|858592.80
|821
|2006.04.28 09:59
|sell
|411
|0.01
|1.8093
|1.8109
|1.8003
|822
|2006.04.28 14:59
|s/l
|411
|0.01
|1.8109
|1.8109
|1.8003
|-1.60
|858591.20
|823
|2006.04.28 14:59
|sell
|412
|0.01
|1.8178
|1.8194
|1.8088
|824
|2006.04.28 15:59
|s/l
|412
|0.01
|1.8194
|1.8194
|1.8088
|-1.60
|858589.60
|825
|2006.04.28 15:59
|sell
|413
|0.01
|1.8219
|1.8235
|1.8129
|826
|2006.04.28 19:59
|s/l
|413
|0.01
|1.8235
|1.8235
|1.8129
|-1.60
|858588.00
|827
|2006.04.28 19:59
|sell
|414
|0.01
|1.8237
|1.8253
|1.8147
|828
|2006.04.28 20:59
|s/l
|414
|0.01
|1.8253
|1.8253
|1.8147
|-1.60
|858586.40
|829
|2006.04.28 20:59
|sell
|415
|0.01
|1.8257
|1.8273
|1.8167
|830
|2006.05.01 06:07
|s/l
|415
|0.01
|1.8273
|1.8273
|1.8167
|-1.60
|858584.80
|831
|2006.05.01 06:07
|sell
|416
|0.01
|1.8274
|1.8286
|1.8219
|832
|2006.05.01 12:59
|s/l
|416
|0.01
|1.8286
|1.8286
|1.8219
|-1.20
|858583.60
|833
|2006.05.01 12:59
|sell
|417
|0.01
|1.8322
|1.8338
|1.8232
|834
|2006.05.01 13:59
|s/l
|417
|0.01
|1.8338
|1.8338
|1.8232
|-1.60
|858582.00
|835
|2006.05.01 13:59
|sell
|418
|0.01
|1.8375
|1.8391
|1.8285
|836
|2006.05.01 15:59
|t/p
|418
|0.01
|1.8285
|1.8391
|1.8285
|9.00
|858591.00
|837
|2006.05.01 15:59
|sell
|419
|99.00
|1.8283
|1.8299
|1.8193
|838
|2006.05.01 17:35
|s/l
|419
|99.00
|1.8299
|1.8299
|1.8193
|-15840.00
|842751.00
|839
|2006.05.01 17:35
|sell
|420
|0.01
|1.8298
|1.8314
|1.8208
|840
|2006.05.02 08:59
|s/l
|420
|0.01
|1.8314
|1.8314
|1.8208
|-1.60
|842749.40
|841
|2006.05.02 08:59
|sell
|421
|0.01
|1.8334
|1.8350
|1.8244
|842
|2006.05.02 09:59
|s/l
|421
|0.01
|1.8350
|1.8350
|1.8244
|-1.60
|842747.80
|843
|2006.05.02 09:59
|sell
|422
|0.01
|1.8351
|1.8367
|1.8261
|844
|2006.05.02 12:06
|s/l
|422
|0.01
|1.8367
|1.8367
|1.8261
|-1.60
|842746.20
|845
|2006.05.02 12:06
|sell
|423
|0.01
|1.8366
|1.8382
|1.8276
|846
|2006.05.02 12:13
|s/l
|423
|0.01
|1.8382
|1.8382
|1.8276
|-1.60
|842744.60
|847
|2006.05.02 12:13
|sell
|424
|0.01
|1.8383
|1.8399
|1.8293
|848
|2006.05.02 15:39
|s/l
|424
|0.01
|1.8399
|1.8399
|1.8293
|-1.60
|842743.00
|849
|2006.05.02 15:39
|sell
|425
|0.01
|1.8398
|1.8414
|1.8308
|850
|2006.05.03 02:59
|s/l
|425
|0.01
|1.8414
|1.8414
|1.8308
|-1.60
|842741.40
|851
|2006.05.03 02:59
|sell
|426
|0.01
|1.8439
|1.8446
|1.8354
|852
|2006.05.03 06:59
|s/l
|426
|0.01
|1.8446
|1.8446
|1.8354
|-0.70
|842740.70
|853
|2006.05.03 06:59
|sell
|427
|0.01
|1.8454
|1.8470
|1.8364
|854
|2006.05.03 10:26
|t/p
|427
|0.01
|1.8364
|1.8470
|1.8364
|9.00
|842749.70
|855
|2006.05.03 10:26
|sell
|428
|99.00
|1.8362
|1.8378
|1.8272
|856
|2006.05.03 10:39
|s/l
|428
|99.00
|1.8378
|1.8378
|1.8272
|-15840.00
|826909.70
|857
|2006.05.03 10:39
|sell
|429
|0.01
|1.8377
|1.8393
|1.8287
|858
|2006.05.03 10:57
|s/l
|429
|0.01
|1.8393
|1.8393
|1.8287
|-1.60
|826908.10
|859
|2006.05.03 10:57
|sell
|430
|0.01
|1.8391
|1.8407
|1.8301
|860
|2006.05.03 11:59
|s/l
|430
|0.01
|1.8407
|1.8407
|1.8301
|-1.60
|826906.50
|861
|2006.05.03 11:59
|sell
|431
|0.01
|1.8405
|1.8421
|1.8315
|862
|2006.05.03 15:59
|s/l
|431
|0.01
|1.8421
|1.8421
|1.8315
|-1.60
|826904.90
|863
|2006.05.03 15:59
|sell
|432
|0.01
|1.8445
|1.8461
|1.8355
|864
|2006.05.04 06:59
|t/p
|432
|0.01
|1.8355
|1.8461
|1.8355
|9.00
|826913.90
|865
|2006.05.04 06:59
|sell
|433
|99.00
|1.8353
|1.8369
|1.8263
|866
|2006.05.04 07:00
|s/l
|433
|99.00
|1.8369
|1.8369
|1.8263
|-15840.00
|811073.90
|867
|2006.05.04 07:00
|sell
|434
|0.01
|1.8390
|1.8406
|1.8300
|868
|2006.05.04 10:31
|s/l
|434
|0.01
|1.8406
|1.8406
|1.8300
|-1.60
|811072.30
|869
|2006.05.04 10:31
|sell
|435
|0.01
|1.8417
|1.8433
|1.8327
|870
|2006.05.04 12:30
|s/l
|435
|0.01
|1.8433
|1.8433
|1.8327
|-1.60
|811070.70
|871
|2006.05.04 12:30
|sell
|436
|0.01
|1.8431
|1.8447
|1.8341
|872
|2006.05.04 13:59
|s/l
|436
|0.01
|1.8447
|1.8447
|1.8341
|-1.60
|811069.10
|873
|2006.05.04 13:59
|sell
|437
|0.01
|1.8449
|1.8465
|1.8359
|874
|2006.05.04 14:59
|s/l
|437
|0.01
|1.8465
|1.8465
|1.8359
|-1.60
|811067.50
|875
|2006.05.04 14:59
|sell
|438
|0.01
|1.8484
|1.8500
|1.8394
|876
|2006.05.04 18:59
|s/l
|438
|0.01
|1.8500
|1.8500
|1.8394
|-1.60
|811065.90
|877
|2006.05.04 18:59
|sell
|439
|0.01
|1.8537
|1.8553
|1.8447
|878
|2006.05.05 12:59
|s/l
|439
|0.01
|1.8553
|1.8553
|1.8447
|-1.60
|811064.30
|879
|2006.05.05 13:00
|sell
|440
|0.01
|1.8569
|1.8581
|1.8514
|880
|2006.05.05 13:59
|s/l
|440
|0.01
|1.8581
|1.8581
|1.8514
|-1.20
|811063.10
|881
|2006.05.05 14:00
|sell
|441
|0.01
|1.8563
|1.8575
|1.8508
|882
|2006.05.05 14:31
|s/l
|441
|0.01
|1.8575
|1.8575
|1.8508
|-1.20
|811061.90
|883
|2006.05.05 14:31
|sell
|442
|0.01
|1.8590
|1.8597
|1.8537
|884
|2006.05.05 14:31
|s/l
|442
|0.01
|1.8597
|1.8597
|1.8537
|-0.70
|811061.20
|885
|2006.05.05 14:31
|sell
|443
|0.01
|1.8597
|1.8613
|1.8507
|886
|2006.05.05 14:31
|s/l
|443
|0.01
|1.8613
|1.8613
|1.8507
|-1.60
|811059.60
|887
|2006.05.05 14:31
|sell
|444
|0.01
|1.8613
|1.8629
|1.8523
|888
|2006.05.07 21:00
|s/l
|444
|0.01
|1.8629
|1.8629
|1.8523
|-1.60
|811058.00
|889
|2006.05.07 21:00
|sell
|445
|0.01
|1.8636
|1.8652
|1.8546
|890
|2006.05.08 08:59
|s/l
|445
|0.01
|1.8652
|1.8652
|1.8546
|-1.60
|811056.40
|891
|2006.05.08 08:59
|sell
|446
|0.01
|1.8671
|1.8678
|1.8586
|892
|2006.05.08 15:00
|t/p
|446
|0.01
|1.8586
|1.8678
|1.8586
|8.50
|811064.90
|893
|2006.05.08 15:00
|sell
|447
|99.00
|1.8584
|1.8591
|1.8499
|894
|2006.05.08 15:50
|s/l
|447
|99.00
|1.8591
|1.8591
|1.8499
|-6930.00
|804134.90
|895
|2006.05.08 15:50
|sell
|448
|0.01
|1.8603
|1.8615
|1.8548
|896
|2006.05.09 06:59
|t/p
|448
|0.01
|1.8548
|1.8615
|1.8548
|5.50
|804140.40
|897
|2006.05.09 06:59
|sell
|449
|99.00
|1.8546
|1.8562
|1.8456
|898
|2006.05.09 11:37
|s/l
|449
|99.00
|1.8562
|1.8562
|1.8456
|-15840.00
|788300.40
|899
|2006.05.09 11:37
|sell
|450
|0.01
|1.8560
|1.8576
|1.8470
|900
|2006.05.09 12:59
|s/l
|450
|0.01
|1.8576
|1.8576
|1.8470
|-1.60
|788298.80
|901
|2006.05.09 12:59
|sell
|451
|0.01
|1.8603
|1.8619
|1.8513
|902
|2006.05.09 13:59
|s/l
|451
|0.01
|1.8619
|1.8619
|1.8513
|-1.60
|788297.20
|903
|2006.05.09 13:59
|sell
|452
|0.01
|1.8645
|1.8661
|1.8555
|904
|2006.05.09 16:08
|s/l
|452
|0.01
|1.8661
|1.8661
|1.8555
|-1.60
|788295.60
|905
|2006.05.09 16:08
|sell
|453
|0.01
|1.8660
|1.8676
|1.8570
|906
|2006.05.09 22:59
|s/l
|453
|0.01
|1.8676
|1.8676
|1.8570
|-1.60
|788294.00
|907
|2006.05.09 22:59
|sell
|454
|0.01
|1.8675
|1.8691
|1.8585
|908
|2006.05.10 06:59
|s/l
|454
|0.01
|1.8691
|1.8691
|1.8585
|-1.60
|788292.40
|909
|2006.05.10 06:59
|sell
|455
|0.01
|1.8718
|1.8734
|1.8628
|910
|2006.05.10 15:00
|t/p
|455
|0.01
|1.8628
|1.8734
|1.8628
|9.00
|788301.40
|911
|2006.05.10 15:00
|sell
|456
|99.00
|1.8626
|1.8633
|1.8541
|912
|2006.05.10 15:01
|s/l
|456
|99.00
|1.8633
|1.8633
|1.8541
|-6930.00
|781371.40
|913
|2006.05.10 15:01
|sell
|457
|0.01
|1.8632
|1.8644
|1.8577
|914
|2006.05.10 15:59
|s/l
|457
|0.01
|1.8644
|1.8644
|1.8577
|-1.20
|781370.20
|915
|2006.05.10 15:59
|sell
|458
|0.01
|1.8647
|1.8654
|1.8594
|916
|2006.05.10 16:19
|s/l
|458
|0.01
|1.8654
|1.8654
|1.8594
|-0.70
|781369.50
|917
|2006.05.10 16:19
|sell
|459
|0.01
|1.8654
|1.8670
|1.8564
|918
|2006.05.10 20:12
|s/l
|459
|0.01
|1.8670
|1.8670
|1.8564
|-1.60
|781367.90
|919
|2006.05.10 20:12
|sell
|460
|0.01
|1.8670
|1.8686
|1.8580
|920
|2006.05.11 00:59
|t/p
|460
|0.01
|1.8580
|1.8686
|1.8580
|9.00
|781376.90
|921
|2006.05.11 01:00
|sell
|461
|99.00
|1.8578
|1.8594
|1.8488
|922
|2006.05.11 08:59
|s/l
|461
|99.00
|1.8594
|1.8594
|1.8488
|-15840.00
|765536.90
|923
|2006.05.11 08:59
|sell
|462
|0.01
|1.8595
|1.8611
|1.8505
|924
|2006.05.11 09:59
|s/l
|462
|0.01
|1.8611
|1.8611
|1.8505
|-1.60
|765535.30
|925
|2006.05.11 09:59
|sell
|463
|0.01
|1.8638
|1.8654
|1.8548
|926
|2006.05.11 11:35
|s/l
|463
|0.01
|1.8654
|1.8654
|1.8548
|-1.60
|765533.70
|927
|2006.05.11 11:35
|sell
|464
|0.01
|1.8652
|1.8668
|1.8562
|928
|2006.05.11 12:25
|s/l
|464
|0.01
|1.8668
|1.8668
|1.8562
|-1.60
|765532.10
|929
|2006.05.11 12:25
|sell
|465
|0.01
|1.8666
|1.8682
|1.8576
|930
|2006.05.11 12:59
|s/l
|465
|0.01
|1.8682
|1.8682
|1.8576
|-1.60
|765530.50
|931
|2006.05.11 12:59
|sell
|466
|0.01
|1.8688
|1.8704
|1.8598
|932
|2006.05.11 13:59
|s/l
|466
|0.01
|1.8704
|1.8704
|1.8598
|-1.60
|765528.90
|933
|2006.05.11 13:59
|sell
|467
|0.01
|1.8725
|1.8741
|1.8635
|934
|2006.05.11 14:59
|s/l
|467
|0.01
|1.8741
|1.8741
|1.8635
|-1.60
|765527.30
|935
|2006.05.11 14:59
|sell
|468
|0.01
|1.8793
|1.8809
|1.8703
|936
|2006.05.11 15:59
|s/l
|468
|0.01
|1.8809
|1.8809
|1.8703
|-1.60
|765525.70
|937
|2006.05.11 15:59
|sell
|469
|0.01
|1.8841
|1.8857
|1.8751
|938
|2006.05.12 05:59
|s/l
|469
|0.01
|1.8857
|1.8857
|1.8751
|-1.60
|765524.10
|939
|2006.05.12 05:59
|sell
|470
|0.01
|1.8874
|1.8890
|1.8784
|940
|2006.05.12 07:59
|s/l
|470
|0.01
|1.8890
|1.8890
|1.8784
|-1.60
|765522.50
|941
|2006.05.12 07:59
|sell
|471
|0.01
|1.8901
|1.8917
|1.8811
|942
|2006.05.12 08:59
|s/l
|471
|0.01
|1.8917
|1.8917
|1.8811
|-1.60
|765520.90
|943
|2006.05.12 08:59
|sell
|472
|0.01
|1.8927
|1.8943
|1.8837
|944
|2006.05.12 09:59
|s/l
|472
|0.01
|1.8943
|1.8943
|1.8837
|-1.60
|765519.30
|945
|2006.05.12 09:59
|sell
|473
|0.01
|1.8962
|1.8978
|1.8872
|946
|2006.05.12 11:50
|s/l
|473
|0.01
|1.8978
|1.8978
|1.8872
|-1.60
|765517.70
|947
|2006.05.12 11:50
|sell
|474
|0.01
|1.8977
|1.8993
|1.8887
|948
|2006.05.12 12:12
|s/l
|474
|0.01
|1.8993
|1.8993
|1.8887
|-1.60
|765516.10
|949
|2006.05.12 12:12
|sell
|475
|0.01
|1.8991
|1.9007
|1.8901
|950
|2006.05.12 14:30
|t/p
|475
|0.01
|1.8901
|1.9007
|1.8901
|9.00
|765525.10
|951
|2006.05.12 14:30
|sell
|476
|99.00
|1.8891
|1.8898
|1.8806
|952
|2006.05.12 14:30
|s/l
|476
|99.00
|1.8898
|1.8898
|1.8806
|-6930.00
|758595.10
|953
|2006.05.12 14:30
|sell
|477
|0.01
|1.8918
|1.8930
|1.8863
|954
|2006.05.12 14:30
|s/l
|477
|0.01
|1.8930
|1.8930
|1.8863
|-1.20
|758593.90
|955
|2006.05.12 14:30
|sell
|478
|0.01
|1.8941
|1.8957
|1.8851
|956
|2006.05.12 14:32
|s/l
|478
|0.01
|1.8957
|1.8957
|1.8851
|-1.60
|758592.30
|957
|2006.05.12 14:32
|sell
|479
|0.01
|1.8977
|1.8993
|1.8887
|958
|2006.05.12 14:32
|t/p
|479
|0.01
|1.8887
|1.8993
|1.8887
|9.00
|758601.30
|959
|2006.05.12 14:32
|sell
|480
|99.00
|1.8879
|1.8895
|1.8789
|960
|2006.05.12 14:32
|s/l
|480
|99.00
|1.8895
|1.8895
|1.8789
|-15840.00
|742761.30
|961
|2006.05.12 14:32
|sell
|481
|0.01
|1.8921
|1.8937
|1.8831
|962
|2006.05.12 14:33
|s/l
|481
|0.01
|1.8937
|1.8937
|1.8831
|-1.60
|742759.70
|963
|2006.05.12 14:33
|sell
|482
|0.01
|1.8936
|1.8952
|1.8846
|964
|2006.05.12 14:46
|s/l
|482
|0.01
|1.8952
|1.8952
|1.8846
|-1.60
|742758.10
|965
|2006.05.12 14:46
|sell
|483
|0.01
|1.8955
|1.8971
|1.8865
|966
|2006.05.12 14:47
|s/l
|483
|0.01
|1.8971
|1.8971
|1.8865
|-1.60
|742756.50
|967
|2006.05.12 14:47
|sell
|484
|0.01
|1.8969
|1.8985
|1.8879
|968
|2006.05.14 22:21
|s/l
|484
|0.01
|1.8985
|1.8985
|1.8879
|-1.60
|742754.90
|969
|2006.05.14 22:21
|sell
|485
|0.01
|1.8983
|1.8999
|1.8893
|970
|2006.05.14 22:48
|s/l
|485
|0.01
|1.8999
|1.8999
|1.8893
|-1.60
|742753.30
|971
|2006.05.14 22:48
|sell
|486
|0.01
|1.8998
|1.9014
|1.8908
|972
|2006.05.15 07:59
|t/p
|486
|0.01
|1.8908
|1.9014
|1.8908
|9.00
|742762.30
|973
|2006.05.15 07:59
|sell
|487
|99.00
|1.8901
|1.8917
|1.8811
|974
|2006.05.15 10:59
|t/p
|487
|99.00
|1.8811
|1.8917
|1.8811
|89100.00
|831862.30
|975
|2006.05.15 10:59
|sell
|488
|99.00
|1.8796
|1.8812
|1.8706
|976
|2006.05.15 11:22
|s/l
|488
|99.00
|1.8812
|1.8812
|1.8706
|-15840.00
|816022.30
|977
|2006.05.15 11:22
|sell
|489
|0.01
|1.8838
|1.8854
|1.8748
|978
|2006.05.15 12:59
|s/l
|489
|0.01
|1.8854
|1.8854
|1.8748
|-1.60
|816020.70
|979
|2006.05.15 12:59
|sell
|490
|0.01
|1.8855
|1.8871
|1.8765
|980
|2006.05.15 22:59
|t/p
|490
|0.01
|1.8765
|1.8871
|1.8765
|9.00
|816029.70
|981
|2006.05.15 23:55
|sell
|491
|99.00
|1.8790
|1.8806
|1.8700
|982
|2006.05.16 01:59
|s/l
|491
|99.00
|1.8806
|1.8806
|1.8700
|-15840.00
|800189.70
|983
|2006.05.16 01:59
|sell
|492
|0.01
|1.8816
|1.8832
|1.8726
|984
|2006.05.16 03:59
|s/l
|492
|0.01
|1.8832
|1.8832
|1.8726
|-1.60
|800188.10
|985
|2006.05.16 03:59
|sell
|493
|0.01
|1.8858
|1.8874
|1.8768
|986
|2006.05.16 18:59
|s/l
|493
|0.01
|1.8874
|1.8874
|1.8768
|-1.60
|800186.50
|987
|2006.05.16 18:59
|sell
|494
|0.01
|1.8887
|1.8903
|1.8797
|988
|2006.05.17 03:59
|s/l
|494
|0.01
|1.8903
|1.8903
|1.8797
|-1.60
|800184.90
|989
|2006.05.17 03:59
|sell
|495
|0.01
|1.8920
|1.8936
|1.8830
|990
|2006.05.17 07:59
|s/l
|495
|0.01
|1.8936
|1.8936
|1.8830
|-1.60
|800183.30
|991
|2006.05.17 07:59
|sell
|496
|0.01
|1.8961
|1.8977
|1.8871
|992
|2006.05.17 08:59
|s/l
|496
|0.01
|1.8977
|1.8977
|1.8871
|-1.60
|800181.70
|993
|2006.05.17 08:59
|sell
|497
|0.01
|1.8989
|1.9005
|1.8899
|994
|2006.05.17 14:59
|t/p
|497
|0.01
|1.8899
|1.9005
|1.8899
|9.00
|800190.70
|995
|2006.05.17 15:00
|sell
|498
|0.01
|1.8857
|1.8873
|1.8767
|996
|2006.05.18 08:59
|s/l
|498
|0.01
|1.8873
|1.8873
|1.8767
|-1.60
|800189.10
|997
|2006.05.18 08:59
|sell
|499
|0.01
|1.8875
|1.8891
|1.8785
|998
|2006.05.18 13:59
|s/l
|499
|0.01
|1.8891
|1.8891
|1.8785
|-1.60
|800187.50
|999
|2006.05.18 13:59
|sell
|500
|0.01
|1.8918
|1.8934
|1.8828
|1000
|2006.05.18 20:59
|s/l
|500
|0.01
|1.8934
|1.8934
|1.8828
|-1.60
|800185.90
|1001
|2006.05.18 20:59
|sell
|501
|0.01
|1.8933
|1.8949
|1.8843
|1002
|2006.05.18 21:59
|s/l
|501
|0.01
|1.8949
|1.8949
|1.8843
|-1.60
|800184.30
|1003
|2006.05.18 21:59
|sell
|502
|0.01
|1.8951
|1.8967
|1.8861
|1004
|2006.05.19 07:59
|t/p
|502
|0.01
|1.8861
|1.8967
|1.8861
|9.00
|800193.30
|1005
|2006.05.19 17:59
|sell
|503
|99.00
|1.8778
|1.8794
|1.8688
|1006
|2006.05.22 05:09
|t/p
|503
|99.00
|1.8688
|1.8794
|1.8688
|89100.00
|889293.30
|1007
|2006.05.22 09:59
|sell
|504
|99.00
|1.8734
|1.8750
|1.8644
|1008
|2006.05.22 10:59
|s/l
|504
|99.00
|1.8750
|1.8750
|1.8644
|-15840.00
|873453.30
|1009
|2006.05.22 10:59
|sell
|505
|0.01
|1.8765
|1.8781
|1.8675
|1010
|2006.05.22 14:59
|s/l
|505
|0.01
|1.8781
|1.8781
|1.8675
|-1.60
|873451.70
|1011
|2006.05.22 14:59
|sell
|506
|0.01
|1.8801
|1.8817
|1.8711
|1012
|2006.05.22 15:59
|s/l
|506
|0.01
|1.8817
|1.8817
|1.8711
|-1.60
|873450.10
|1013
|2006.05.22 15:59
|sell
|507
|0.01
|1.8855
|1.8871
|1.8765
|1014
|2006.05.22 19:00
|s/l
|507
|0.01
|1.8871
|1.8871
|1.8765
|-1.60
|873448.50
|1015
|2006.05.22 19:00
|sell
|508
|0.01
|1.8869
|1.8885
|1.8779
|1016
|2006.05.23 21:59
|t/p
|508
|0.01
|1.8779
|1.8885
|1.8779
|9.00
|873457.50
|1017
|2006.05.23 22:59
|sell
|509
|99.00
|1.8775
|1.8791
|1.8685
|1018
|2006.05.23 23:06
|s/l
|509
|99.00
|1.8791
|1.8791
|1.8685
|-15840.00
|857617.50
|1019
|2006.05.23 23:06
|sell
|510
|0.01
|1.8796
|1.8812
|1.8706
|1020
|2006.05.24 07:59
|s/l
|510
|0.01
|1.8812
|1.8812
|1.8706
|-1.60
|857615.90
|1021
|2006.05.24 07:59
|sell
|511
|0.01
|1.8823
|1.8839
|1.8733
|1022
|2006.05.24 08:59
|s/l
|511
|0.01
|1.8839
|1.8839
|1.8733
|-1.60
|857614.30
|1023
|2006.05.24 08:59
|sell
|512
|0.01
|1.8838
|1.8854
|1.8748
|1024
|2006.05.24 10:03
|s/l
|512
|0.01
|1.8854
|1.8854
|1.8748
|-1.60
|857612.70
|1025
|2006.05.24 10:03
|sell
|513
|0.01
|1.8853
|1.8869
|1.8763
|1026
|2006.05.24 14:59
|t/p
|513
|0.01
|1.8763
|1.8869
|1.8763
|9.00
|857621.70
|1027
|2006.05.24 18:59
|sell
|514
|99.00
|1.8735
|1.8751
|1.8645
|1028
|2006.05.25 21:59
|s/l
|514
|99.00
|1.8751
|1.8751
|1.8645
|-15840.00
|841781.70
|1029
|2006.05.25 21:59
|sell
|515
|0.01
|1.8774
|1.8790
|1.8684
|1030
|2006.05.26 13:59
|t/p
|515
|0.01
|1.8684
|1.8790
|1.8684
|9.00
|841790.70
|1031
|2006.05.29 10:00
|sell
|516
|0.01
|1.8634
|1.8646
|1.8579
|1032
|2006.05.29 15:59
|t/p
|516
|0.01
|1.8579
|1.8646
|1.8579
|5.50
|841796.20
|1033
|2006.05.29 21:09
|sell
|517
|99.00
|1.8603
|1.8610
|1.8550
|1034
|2006.05.30 01:59
|s/l
|517
|99.00
|1.8610
|1.8610
|1.8550
|-6930.00
|834866.20
|1035
|2006.05.30 01:59
|sell
|518
|0.01
|1.8611
|1.8627
|1.8521
|1036
|2006.05.30 02:59
|s/l
|518
|0.01
|1.8627
|1.8627
|1.8521
|-1.60
|834864.60
|1037
|2006.05.30 02:59
|sell
|519
|0.01
|1.8658
|1.8674
|1.8568
|1038
|2006.05.30 03:59
|s/l
|519
|0.01
|1.8674
|1.8674
|1.8568
|-1.60
|834863.00
|1039
|2006.05.30 03:59
|sell
|520
|0.01
|1.8676
|1.8692
|1.8586
|1040
|2006.05.30 05:33
|s/l
|520
|0.01
|1.8692
|1.8692
|1.8586
|-1.60
|834861.40
|1041
|2006.05.30 05:33
|sell
|521
|0.01
|1.8690
|1.8706
|1.8600
|1042
|2006.05.30 06:59
|s/l
|521
|0.01
|1.8706
|1.8706
|1.8600
|-1.60
|834859.80
|1043
|2006.05.30 06:59
|sell
|522
|0.01
|1.8732
|1.8748
|1.8642
|1044
|2006.05.30 07:59
|s/l
|522
|0.01
|1.8748
|1.8748
|1.8642
|-1.60
|834858.20
|1045
|2006.05.30 07:59
|sell
|523
|0.01
|1.8756
|1.8772
|1.8666
|1046
|2006.05.30 09:59
|s/l
|523
|0.01
|1.8772
|1.8772
|1.8666
|-1.60
|834856.60
|1047
|2006.05.30 09:59
|sell
|524
|0.01
|1.8790
|1.8806
|1.8700
|1048
|2006.05.30 13:59
|s/l
|524
|0.01
|1.8806
|1.8806
|1.8700
|-1.60
|834855.00
|1049
|2006.05.30 13:59
|sell
|525
|0.01
|1.8826
|1.8842
|1.8736
|1050
|2006.05.30 14:59
|s/l
|525
|0.01
|1.8842
|1.8842
|1.8736
|-1.60
|834853.40
|1051
|2006.05.30 14:59
|sell
|526
|0.01
|1.8855
|1.8871
|1.8765
|1052
|2006.05.31 11:59
|t/p
|526
|0.01
|1.8765
|1.8871
|1.8765
|9.00
|834862.40
|1053
|2006.05.31 11:59
|sell
|527
|99.00
|1.8757
|1.8773
|1.8667
|1054
|2006.05.31 12:59
|s/l
|527
|99.00
|1.8773
|1.8773
|1.8667
|-15840.00
|819022.40
|1055
|2006.05.31 12:59
|sell
|528
|0.01
|1.8772
|1.8788
|1.8682
|1056
|2006.06.01 00:59
|t/p
|528
|0.01
|1.8682
|1.8788
|1.8682
|9.00
|819031.40
|1057
|2006.06.01 14:59
|sell
|529
|99.00
|1.8679
|1.8695
|1.8589
|1058
|2006.06.02 12:59
|s/l
|529
|99.00
|1.8695
|1.8695
|1.8589
|-15840.00
|803191.40
|1059
|2006.06.02 12:59
|sell
|530
|0.01
|1.8806
|1.8822
|1.8716
|1060
|2006.06.02 13:59
|s/l
|530
|0.01
|1.8822
|1.8822
|1.8716
|-1.60
|803189.80
|1061
|2006.06.02 13:59
|sell
|531
|0.01
|1.8824
|1.8840
|1.8734
|1062
|2006.06.02 14:46
|s/l
|531
|0.01
|1.8840
|1.8840
|1.8734
|-1.60
|803188.20
|1063
|2006.06.02 14:46
|sell
|532
|0.01
|1.8839
|1.8855
|1.8749
|1064
|2006.06.02 14:59
|s/l
|532
|0.01
|1.8855
|1.8855
|1.8749
|-1.60
|803186.60
|1065
|2006.06.02 14:59
|sell
|533
|0.01
|1.8856
|1.8872
|1.8766
|1066
|2006.06.05 18:59
|t/p
|533
|0.01
|1.8766
|1.8872
|1.8766
|9.00
|803195.60
|1067
|2006.06.05 18:59
|sell
|534
|99.00
|1.8740
|1.8747
|1.8655
|1068
|2006.06.06 06:59
|s/l
|534
|99.00
|1.8747
|1.8747
|1.8655
|-6930.00
|796265.60
|1069
|2006.06.06 06:59
|sell
|535
|0.01
|1.8765
|1.8781
|1.8675
|1070
|2006.06.06 12:25
|t/p
|535
|0.01
|1.8675
|1.8781
|1.8675
|9.00
|796274.60
|1071
|2006.06.09 13:59
|sell
|536
|99.00
|1.8455
|1.8471
|1.8365
|1072
|2006.06.13 17:00
|t/p
|536
|99.00
|1.8365
|1.8471
|1.8365
|89100.00
|885374.60
|1073
|2006.06.13 17:10
|sell
|537
|99.00
|1.8387
|1.8394
|1.8302
|1074
|2006.06.14 06:59
|s/l
|537
|99.00
|1.8394
|1.8394
|1.8302
|-6930.00
|878444.60
|1075
|2006.06.14 06:59
|sell
|538
|0.01
|1.8403
|1.8410
|1.8318
|1076
|2006.06.14 07:59
|s/l
|538
|0.01
|1.8410
|1.8410
|1.8318
|-0.70
|878443.90
|1077
|2006.06.14 07:59
|sell
|539
|0.01
|1.8420
|1.8432
|1.8365
|1078
|2006.06.14 09:45
|s/l
|539
|0.01
|1.8432
|1.8432
|1.8365
|-1.20
|878442.70
|1079
|2006.06.14 09:45
|sell
|540
|0.01
|1.8430
|1.8446
|1.8340
|1080
|2006.06.14 13:59
|s/l
|540
|0.01
|1.8446
|1.8446
|1.8340
|-1.60
|878441.10
|1081
|2006.06.14 13:59
|sell
|541
|0.01
|1.8476
|1.8492
|1.8386
|1082
|2006.06.14 15:28
|s/l
|541
|0.01
|1.8492
|1.8492
|1.8386
|-1.60
|878439.50
|1083
|2006.06.14 15:28
|sell
|542
|0.01
|1.8492
|1.8508
|1.8402
|1084
|2006.06.15 13:59
|s/l
|542
|0.01
|1.8508
|1.8508
|1.8402
|-1.60
|878437.90
|1085
|2006.06.15 13:59
|sell
|543
|0.01
|1.8518
|1.8534
|1.8428
|1086
|2006.06.16 06:59
|s/l
|543
|0.01
|1.8534
|1.8534
|1.8428
|-1.60
|878436.30
|1087
|2006.06.16 06:59
|sell
|544
|0.01
|1.8534
|1.8550
|1.8444
|1088
|2006.06.16 08:53
|s/l
|544
|0.01
|1.8550
|1.8550
|1.8444
|-1.60
|878434.70
|1089
|2006.06.16 08:53
|sell
|545
|0.01
|1.8549
|1.8565
|1.8459
|1090
|2006.06.19 01:59
|t/p
|545
|0.01
|1.8459
|1.8565
|1.8459
|9.00
|878443.70
|1091
|2006.06.19 02:00
|sell
|546
|99.00
|1.8446
|1.8462
|1.8356
|1092
|2006.06.19 11:59
|s/l
|546
|99.00
|1.8462
|1.8462
|1.8356
|-15840.00
|862603.70
|1093
|2006.06.19 11:59
|sell
|547
|0.01
|1.8473
|1.8489
|1.8383
|1094
|2006.06.19 14:59
|t/p
|547
|0.01
|1.8383
|1.8489
|1.8383
|9.00
|862612.70
|1095
|2006.06.19 20:59
|sell
|548
|99.00
|1.8415
|1.8431
|1.8325
|1096
|2006.06.20 05:59
|s/l
|548
|99.00
|1.8431
|1.8431
|1.8325
|-15840.00
|846772.70
|1097
|2006.06.20 05:59
|sell
|549
|0.01
|1.8439
|1.8455
|1.8349
|1098
|2006.06.21 01:59
|s/l
|549
|0.01
|1.8455
|1.8455
|1.8349
|-1.60
|846771.10
|1099
|2006.06.21 01:59
|sell
|550
|0.01
|1.8454
|1.8470
|1.8364
|1100
|2006.06.22 10:59
|t/p
|550
|0.01
|1.8364
|1.8470
|1.8364
|9.00
|846780.10
|1101
|2006.06.26 18:00
|sell
|551
|0.01
|1.8234
|1.8250
|1.8144
|1102
|2006.06.26 23:59
|s/l
|551
|0.01
|1.8250
|1.8250
|1.8144
|-1.60
|846778.50
|1103
|2006.06.26 23:59
|sell
|552
|0.01
|1.8254
|1.8270
|1.8164
|1104
|2006.06.28 14:25
|t/p
|552
|0.01
|1.8164
|1.8270
|1.8164
|9.00
|846787.50
|1105
|2006.06.28 19:13
|sell
|553
|99.00
|1.8188
|1.8204
|1.8098
|1106
|2006.06.29 16:40
|t/p
|553
|99.00
|1.8098
|1.8204
|1.8098
|89100.00
|935887.50
|1107
|2006.06.29 18:16
|sell
|554
|99.00
|1.8161
|1.8168
|1.8076
|1108
|2006.06.29 18:17
|s/l
|554
|99.00
|1.8168
|1.8168
|1.8076
|-6930.00
|928957.50
|1109
|2006.06.29 18:17
|sell
|555
|0.01
|1.8167
|1.8179
|1.8112
|1110
|2006.06.29 18:17
|s/l
|555
|0.01
|1.8179
|1.8179
|1.8112
|-1.20
|928956.30
|1111
|2006.06.29 18:17
|sell
|556
|0.01
|1.8237
|1.8244
|1.8184
|1112
|2006.06.29 18:17
|t/p
|556
|0.01
|1.8184
|1.8244
|1.8184
|5.30
|928961.60
|1113
|2006.06.29 18:17
|sell
|557
|99.00
|1.8150
|1.8166
|1.8060
|1114
|2006.06.29 18:18
|s/l
|557
|99.00
|1.8166
|1.8166
|1.8060
|-15840.00
|913121.60
|1115
|2006.06.29 18:18
|sell
|558
|0.01
|1.8165
|1.8181
|1.8075
|1116
|2006.06.29 18:20
|s/l
|558
|0.01
|1.8181
|1.8181
|1.8075
|-1.60
|913120.00
|1117
|2006.06.29 18:20
|sell
|559
|0.01
|1.8182
|1.8198
|1.8092
|1118
|2006.06.29 18:21
|s/l
|559
|0.01
|1.8198
|1.8198
|1.8092
|-1.60
|913118.40
|1119
|2006.06.29 18:21
|sell
|560
|0.01
|1.8207
|1.8223
|1.8117
|1120
|2006.06.29 18:21
|s/l
|560
|0.01
|1.8223
|1.8223
|1.8117
|-1.60
|913116.80
|1121
|2006.06.29 18:21
|sell
|561
|0.01
|1.8221
|1.8237
|1.8131
|1122
|2006.06.29 18:27
|s/l
|561
|0.01
|1.8237
|1.8237
|1.8131
|-1.60
|913115.20
|1123
|2006.06.29 18:27
|sell
|562
|0.01
|1.8237
|1.8253
|1.8147
|1124
|2006.06.29 18:33
|s/l
|562
|0.01
|1.8253
|1.8253
|1.8147
|-1.60
|913113.60
|1125
|2006.06.29 18:33
|sell
|563
|0.01
|1.8252
|1.8268
|1.8162
|1126
|2006.06.29 18:36
|s/l
|563
|0.01
|1.8268
|1.8268
|1.8162
|-1.60
|913112.00
|1127
|2006.06.29 18:36
|sell
|564
|0.01
|1.8267
|1.8283
|1.8177
|1128
|2006.06.29 18:50
|s/l
|564
|0.01
|1.8283
|1.8283
|1.8177
|-1.60
|913110.40
|1129
|2006.06.29 18:50
|sell
|565
|0.01
|1.8281
|1.8297
|1.8191
|1130
|2006.06.29 18:58
|s/l
|565
|0.01
|1.8297
|1.8297
|1.8191
|-1.60
|913108.80
|1131
|2006.06.29 18:58
|sell
|566
|0.01
|1.8296
|1.8312
|1.8206
|1132
|2006.06.30 01:33
|s/l
|566
|0.01
|1.8312
|1.8312
|1.8206
|-1.60
|913107.20
|1133
|2006.06.30 01:33
|sell
|567
|0.01
|1.8313
|1.8329
|1.8223
|1134
|2006.06.30 01:34
|s/l
|567
|0.01
|1.8329
|1.8329
|1.8223
|-1.60
|913105.60
|1135
|2006.06.30 01:34
|sell
|568
|0.01
|1.8329
|1.8345
|1.8239
|1136
|2006.06.30 01:36
|s/l
|568
|0.01
|1.8345
|1.8345
|1.8239
|-1.60
|913104.00
|1137
|2006.06.30 01:36
|sell
|569
|0.01
|1.8345
|1.8361
|1.8255
|1138
|2006.06.30 05:50
|s/l
|569
|0.01
|1.8361
|1.8361
|1.8255
|-1.60
|913102.40
|1139
|2006.06.30 05:50
|sell
|570
|0.01
|1.8359
|1.8375
|1.8269
|1140
|2006.06.30 12:24
|s/l
|570
|0.01
|1.8375
|1.8375
|1.8269
|-1.60
|913100.80
|1141
|2006.06.30 12:24
|sell
|571
|0.01
|1.8374
|1.8390
|1.8284
|1142
|2006.06.30 12:31
|s/l
|571
|0.01
|1.8390
|1.8390
|1.8284
|-1.60
|913099.20
|1143
|2006.06.30 12:31
|sell
|572
|0.01
|1.8388
|1.8404
|1.8298
|1144
|2006.06.30 12:32
|s/l
|572
|0.01
|1.8404
|1.8404
|1.8298
|-1.60
|913097.60
|1145
|2006.06.30 12:32
|sell
|573
|0.01
|1.8404
|1.8420
|1.8314
|1146
|2006.06.30 12:40
|s/l
|573
|0.01
|1.8420
|1.8420
|1.8314
|-1.60
|913096.00
|1147
|2006.06.30 12:40
|sell
|574
|0.01
|1.8418
|1.8434
|1.8328
|1148
|2006.06.30 12:41
|s/l
|574
|0.01
|1.8434
|1.8434
|1.8328
|-1.60
|913094.40
|1149
|2006.06.30 12:41
|sell
|575
|0.01
|1.8435
|1.8451
|1.8345
|1150
|2006.06.30 13:49
|s/l
|575
|0.01
|1.8451
|1.8451
|1.8345
|-1.60
|913092.80
|1151
|2006.06.30 13:49
|sell
|576
|0.01
|1.8449
|1.8465
|1.8359
|1152
|2006.06.30 14:53
|s/l
|576
|0.01
|1.8465
|1.8465
|1.8359
|-1.60
|913091.20
|1153
|2006.06.30 14:53
|sell
|577
|0.01
|1.8480
|1.8496
|1.8390
|1154
|2006.06.30 14:58
|s/l
|577
|0.01
|1.8496
|1.8496
|1.8390
|-1.60
|913089.60
|1155
|2006.06.30 14:58
|sell
|578
|0.01
|1.8495
|1.8511
|1.8405
|1156
|2006.07.03 15:15
|t/p
|578
|0.01
|1.8405
|1.8511
|1.8405
|9.00
|913098.60
|1157
|2006.07.03 15:15
|sell
|579
|99.00
|1.8403
|1.8419
|1.8313
|1158
|2006.07.03 16:15
|s/l
|579
|99.00
|1.8419
|1.8419
|1.8313
|-15840.00
|897258.60
|1159
|2006.07.03 16:15
|sell
|580
|0.01
|1.8418
|1.8434
|1.8328
|1160
|2006.07.04 00:41
|s/l
|580
|0.01
|1.8434
|1.8434
|1.8328
|-1.60
|897257.00
|1161
|2006.07.04 00:41
|sell
|581
|0.01
|1.8433
|1.8449
|1.8343
|1162
|2006.07.04 02:17
|s/l
|581
|0.01
|1.8449
|1.8449
|1.8343
|-1.60
|897255.40
|1163
|2006.07.04 02:17
|sell
|582
|0.01
|1.8447
|1.8463
|1.8357
|1164
|2006.07.04 08:50
|s/l
|582
|0.01
|1.8463
|1.8463
|1.8357
|-1.60
|897253.80
|1165
|2006.07.04 08:50
|sell
|583
|0.01
|1.8461
|1.8477
|1.8371
|1166
|2006.07.04 13:17
|s/l
|583
|0.01
|1.8477
|1.8477
|1.8371
|-1.60
|897252.20
|1167
|2006.07.04 13:17
|sell
|584
|0.01
|1.8476
|1.8492
|1.8386
|1168
|2006.07.05 12:31
|t/p
|584
|0.01
|1.8386
|1.8492
|1.8386
|9.00
|897261.20
|1169
|2006.07.05 12:31
|sell
|585
|99.00
|1.8384
|1.8400
|1.8294
|1170
|2006.07.05 12:38
|s/l
|585
|99.00
|1.8400
|1.8400
|1.8294
|-15840.00
|881421.20
|1171
|2006.07.05 12:38
|sell
|586
|0.01
|1.8398
|1.8414
|1.8308
|1172
|2006.07.07 09:38
|s/l
|586
|0.01
|1.8414
|1.8414
|1.8308
|-1.60
|881419.60
|1173
|2006.07.07 09:38
|sell
|587
|0.01
|1.8415
|1.8431
|1.8325
|1174
|2006.07.07 12:29
|s/l
|587
|0.01
|1.8431
|1.8431
|1.8325
|-1.60
|881418.00
|1175
|2006.07.07 12:29
|sell
|588
|0.01
|1.8442
|1.8458
|1.8352
|1176
|2006.07.07 12:30
|s/l
|588
|0.01
|1.8458
|1.8458
|1.8352
|-1.60
|881416.40
|1177
|2006.07.07 12:30
|sell
|589
|0.01
|1.8482
|1.8498
|1.8392
|1178
|2006.07.07 12:30
|s/l
|589
|0.01
|1.8498
|1.8498
|1.8392
|-1.60
|881414.80
|1179
|2006.07.07 12:30
|sell
|590
|0.01
|1.8511
|1.8527
|1.8421
|1180
|2006.07.07 12:30
|s/l
|590
|0.01
|1.8527
|1.8527
|1.8421
|-1.60
|881413.20
|1181
|2006.07.07 12:30
|sell
|591
|0.01
|1.8539
|1.8555
|1.8449
|1182
|2006.07.10 09:28
|t/p
|591
|0.01
|1.8449
|1.8555
|1.8449
|9.00
|881422.20
|1183
|2006.07.10 09:28
|sell
|592
|99.00
|1.8447
|1.8454
|1.8362
|1184
|2006.07.10 10:30
|s/l
|592
|99.00
|1.8454
|1.8454
|1.8362
|-6930.00
|874492.20
|1185
|2006.07.10 10:30
|sell
|593
|0.01
|1.8452
|1.8468
|1.8362
|1186
|2006.07.11 18:41
|s/l
|593
|0.01
|1.8468
|1.8468
|1.8362
|-1.60
|874490.60
|1187
|2006.07.11 18:41
|sell
|594
|0.01
|1.8466
|1.8482
|1.8376
|1188
|2006.07.12 12:30
|t/p
|594
|0.01
|1.8376
|1.8482
|1.8376
|9.00
|874499.60
|1189
|2006.07.12 12:31
|sell
|595
|99.00
|1.8405
|1.8421
|1.8315
|1190
|2006.07.12 14:07
|t/p
|595
|99.00
|1.8315
|1.8421
|1.8315
|89100.00
|963599.60
|1191
|2006.07.13 02:01
|sell
|596
|99.00
|1.8365
|1.8381
|1.8275
|1192
|2006.07.13 07:14
|s/l
|596
|99.00
|1.8381
|1.8381
|1.8275
|-15840.00
|947759.60
|1193
|2006.07.13 07:14
|sell
|597
|0.01
|1.8380
|1.8396
|1.8290
|1194
|2006.07.13 07:47
|s/l
|597
|0.01
|1.8396
|1.8396
|1.8290
|-1.60
|947758.00
|1195
|2006.07.13 07:47
|sell
|598
|0.01
|1.8396
|1.8412
|1.8306
|1196
|2006.07.13 08:23
|s/l
|598
|0.01
|1.8412
|1.8412
|1.8306
|-1.60
|947756.40
|1197
|2006.07.13 08:23
|sell
|599
|0.01
|1.8410
|1.8426
|1.8320
|1198
|2006.07.13 12:43
|s/l
|599
|0.01
|1.8426
|1.8426
|1.8320
|-1.60
|947754.80
|1199
|2006.07.13 12:43
|sell
|600
|0.01
|1.8426
|1.8442
|1.8336
|1200
|2006.07.13 12:47
|s/l
|600
|0.01
|1.8442
|1.8442
|1.8336
|-1.60
|947753.20
|1201
|2006.07.13 12:47
|sell
|601
|0.01
|1.8440
|1.8456
|1.8350
|1202
|2006.07.13 14:10
|s/l
|601
|0.01
|1.8456
|1.8456
|1.8350
|-1.60
|947751.60
|1203
|2006.07.13 14:10
|sell
|602
|0.01
|1.8456
|1.8472
|1.8366
|1204
|2006.07.14 06:23
|t/p
|602
|0.01
|1.8366
|1.8472
|1.8366
|9.00
|947760.60
|1205
|2006.07.14 06:36
|sell
|603
|99.00
|1.8373
|1.8389
|1.8283
|1206
|2006.07.14 07:36
|s/l
|603
|99.00
|1.8389
|1.8389
|1.8283
|-15840.00
|931920.60
|1207
|2006.07.14 07:36
|sell
|604
|0.01
|1.8387
|1.8403
|1.8297
|1208
|2006.07.14 07:57
|s/l
|604
|0.01
|1.8403
|1.8403
|1.8297
|-1.60
|931919.00
|1209
|2006.07.14 07:57
|sell
|605
|0.01
|1.8401
|1.8417
|1.8311
|1210
|2006.07.14 10:12
|s/l
|605
|0.01
|1.8417
|1.8417
|1.8311
|-1.60
|931917.40
|1211
|2006.07.14 10:12
|sell
|606
|0.01
|1.8416
|1.8432
|1.8326
|1212
|2006.07.14 10:38
|s/l
|606
|0.01
|1.8432
|1.8432
|1.8326
|-1.60
|931915.80
|1213
|2006.07.14 10:38
|sell
|607
|0.01
|1.8430
|1.8446
|1.8340
|1214
|2006.07.14 12:30
|s/l
|607
|0.01
|1.8446
|1.8446
|1.8340
|-1.60
|931914.20
|1215
|2006.07.14 12:30
|sell
|608
|0.01
|1.8444
|1.8460
|1.8354
|1216
|2006.07.14 13:52
|t/p
|608
|0.01
|1.8354
|1.8460
|1.8354
|9.00
|931923.20
|1217
|2006.07.14 15:18
|sell
|609
|99.00
|1.8367
|1.8383
|1.8277
|1218
|2006.07.14 17:44
|s/l
|609
|99.00
|1.8383
|1.8383
|1.8277
|-15840.00
|916083.20
|1219
|2006.07.14 17:44
|sell
|610
|0.01
|1.8381
|1.8397
|1.8291
|1220
|2006.07.17 08:06
|t/p
|610
|0.01
|1.8291
|1.8397
|1.8291
|9.00
|916092.20
|1221
|2006.07.18 08:30
|sell
|611
|99.00
|1.8258
|1.8265
|1.8173
|1222
|2006.07.18 09:58
|s/l
|611
|99.00
|1.8265
|1.8265
|1.8173
|-6930.00
|909162.20
|1223
|2006.07.18 09:58
|sell
|612
|0.01
|1.8263
|1.8275
|1.8208
|1224
|2006.07.18 10:15
|s/l
|612
|0.01
|1.8275
|1.8275
|1.8208
|-1.20
|909161.00
|1225
|2006.07.18 10:15
|sell
|613
|0.01
|1.8274
|1.8290
|1.8184
|1226
|2006.07.18 10:27
|s/l
|613
|0.01
|1.8290
|1.8290
|1.8184
|-1.60
|909159.40
|1227
|2006.07.18 10:27
|sell
|614
|0.01
|1.8288
|1.8304
|1.8198
|1228
|2006.07.18 10:40
|s/l
|614
|0.01
|1.8304
|1.8304
|1.8198
|-1.60
|909157.80
|1229
|2006.07.18 10:40
|sell
|615
|0.01
|1.8303
|1.8319
|1.8213
|1230
|2006.07.18 13:22
|s/l
|615
|0.01
|1.8319
|1.8319
|1.8213
|-1.60
|909156.20
|1231
|2006.07.18 13:22
|sell
|616
|0.01
|1.8319
|1.8335
|1.8229
|1232
|2006.07.19 14:01
|s/l
|616
|0.01
|1.8335
|1.8335
|1.8229
|-1.60
|909154.60
|1233
|2006.07.19 14:01
|sell
|617
|0.01
|1.8335
|1.8351
|1.8245
|1234
|2006.07.19 14:01
|s/l
|617
|0.01
|1.8351
|1.8351
|1.8245
|-1.60
|909153.00
|1235
|2006.07.19 14:01
|sell
|618
|0.01
|1.8357
|1.8373
|1.8267
|1236
|2006.07.19 14:08
|s/l
|618
|0.01
|1.8373
|1.8373
|1.8267
|-1.60
|909151.40
|1237
|2006.07.19 14:08
|sell
|619
|0.01
|1.8375
|1.8391
|1.8285
|1238
|2006.07.19 14:28
|s/l
|619
|0.01
|1.8391
|1.8391
|1.8285
|-1.60
|909149.80
|1239
|2006.07.19 14:28
|sell
|620
|0.01
|1.8390
|1.8406
|1.8300
|1240
|2006.07.19 16:54
|s/l
|620
|0.01
|1.8406
|1.8406
|1.8300
|-1.60
|909148.20
|1241
|2006.07.19 16:54
|sell
|621
|0.01
|1.8404
|1.8420
|1.8314
|1242
|2006.07.19 16:58
|s/l
|621
|0.01
|1.8420
|1.8420
|1.8314
|-1.60
|909146.60
|1243
|2006.07.19 16:58
|sell
|622
|0.01
|1.8420
|1.8436
|1.8330
|1244
|2006.07.19 17:44
|s/l
|622
|0.01
|1.8436
|1.8436
|1.8330
|-1.60
|909145.00
|1245
|2006.07.19 17:44
|sell
|623
|0.01
|1.8437
|1.8453
|1.8347
|1246
|2006.07.20 01:18
|s/l
|623
|0.01
|1.8453
|1.8453
|1.8347
|-1.60
|909143.40
|1247
|2006.07.20 01:18
|sell
|624
|0.01
|1.8451
|1.8467
|1.8361
|1248
|2006.07.20 01:19
|s/l
|624
|0.01
|1.8467
|1.8467
|1.8361
|-1.60
|909141.80
|1249
|2006.07.20 01:19
|sell
|625
|0.01
|1.8470
|1.8486
|1.8380
|1250
|2006.07.20 10:48
|s/l
|625
|0.01
|1.8486
|1.8486
|1.8380
|-1.60
|909140.20
|1251
|2006.07.20 10:48
|sell
|626
|0.01
|1.8484
|1.8500
|1.8394
|1252
|2006.07.20 11:10
|s/l
|626
|0.01
|1.8500
|1.8500
|1.8394
|-1.60
|909138.60
|1253
|2006.07.20 11:10
|sell
|627
|0.01
|1.8498
|1.8514
|1.8408
|1254
|2006.07.20 11:52
|s/l
|627
|0.01
|1.8514
|1.8514
|1.8408
|-1.60
|909137.00
|1255
|2006.07.20 11:52
|sell
|628
|0.01
|1.8513
|1.8529
|1.8423
|1256
|2006.07.21 07:14
|s/l
|628
|0.01
|1.8529
|1.8529
|1.8423
|-1.60
|909135.40
|1257
|2006.07.21 07:14
|sell
|629
|0.01
|1.8527
|1.8543
|1.8437
|1258
|2006.07.21 07:15
|s/l
|629
|0.01
|1.8543
|1.8543
|1.8437
|-1.60
|909133.80
|1259
|2006.07.21 07:15
|sell
|630
|0.01
|1.8541
|1.8557
|1.8451
|1260
|2006.07.21 10:22
|s/l
|630
|0.01
|1.8557
|1.8557
|1.8451
|-1.60
|909132.20
|1261
|2006.07.21 10:22
|sell
|631
|0.01
|1.8572
|1.8588
|1.8482
|1262
|2006.07.21 11:00
|s/l
|631
|0.01
|1.8588
|1.8588
|1.8482
|-1.60
|909130.60
|1263
|2006.07.21 11:00
|sell
|632
|0.01
|1.8586
|1.8602
|1.8496
|1264
|2006.07.24 07:24
|t/p
|632
|0.01
|1.8496
|1.8602
|1.8496
|9.00
|909139.60
|1265
|2006.07.24 07:24
|sell
|633
|99.00
|1.8491
|1.8507
|1.8401
|1266
|2006.07.24 08:12
|s/l
|633
|99.00
|1.8507
|1.8507
|1.8401
|-15840.00
|893299.60
|1267
|2006.07.24 08:12
|sell
|634
|0.01
|1.8506
|1.8522
|1.8416
|1268
|2006.07.24 09:20
|s/l
|634
|0.01
|1.8522
|1.8522
|1.8416
|-1.60
|893298.00
|1269
|2006.07.24 09:20
|sell
|635
|0.01
|1.8520
|1.8536
|1.8430
|1270
|2006.07.24 09:21
|s/l
|635
|0.01
|1.8536
|1.8536
|1.8430
|-1.60
|893296.40
|1271
|2006.07.24 09:21
|sell
|636
|0.01
|1.8541
|1.8557
|1.8451
|1272
|2006.07.25 00:36
|t/p
|636
|0.01
|1.8451
|1.8557
|1.8451
|9.00
|893305.40
|1273
|2006.07.25 04:01
|sell
|637
|99.00
|1.8467
|1.8483
|1.8377
|1274
|2006.07.25 04:30
|s/l
|637
|99.00
|1.8483
|1.8483
|1.8377
|-15840.00
|877465.40
|1275
|2006.07.25 04:30
|sell
|638
|0.01
|1.8481
|1.8497
|1.8391
|1276
|2006.07.25 05:19
|s/l
|638
|0.01
|1.8497
|1.8497
|1.8391
|-1.60
|877463.80
|1277
|2006.07.25 05:19
|sell
|639
|0.01
|1.8496
|1.8512
|1.8406
|1278
|2006.07.25 05:34
|s/l
|639
|0.01
|1.8512
|1.8512
|1.8406
|-1.60
|877462.20
|1279
|2006.07.25 05:34
|sell
|640
|0.01
|1.8513
|1.8529
|1.8423
|1280
|2006.07.25 06:24
|s/l
|640
|0.01
|1.8529
|1.8529
|1.8423
|-1.60
|877460.60
|1281
|2006.07.25 06:24
|sell
|641
|0.01
|1.8528
|1.8544
|1.8438
|1282
|2006.07.25 15:10
|t/p
|641
|0.01
|1.8438
|1.8544
|1.8438
|9.00
|877469.60
|1283
|2006.07.26 12:40
|sell
|642
|99.00
|1.8420
|1.8436
|1.8330
|1284
|2006.07.26 12:56
|s/l
|642
|99.00
|1.8436
|1.8436
|1.8330
|-15840.00
|861629.60
|1285
|2006.07.26 12:56
|sell
|643
|0.01
|1.8435
|1.8451
|1.8345
|1286
|2006.07.26 14:08
|s/l
|643
|0.01
|1.8451
|1.8451
|1.8345
|-1.60
|861628.00
|1287
|2006.07.26 14:08
|sell
|644
|0.01
|1.8449
|1.8465
|1.8359
|1288
|2006.07.26 14:15
|s/l
|644
|0.01
|1.8465
|1.8465
|1.8359
|-1.60
|861626.40
|1289
|2006.07.26 14:15
|sell
|645
|0.01
|1.8463
|1.8479
|1.8373
|1290
|2006.07.26 16:02
|s/l
|645
|0.01
|1.8479
|1.8479
|1.8373
|-1.60
|861624.80
|1291
|2006.07.26 16:02
|sell
|646
|0.01
|1.8478
|1.8494
|1.8388
|1292
|2006.07.26 16:50
|s/l
|646
|0.01
|1.8494
|1.8494
|1.8388
|-1.60
|861623.20
|1293
|2006.07.26 16:50
|sell
|647
|0.01
|1.8493
|1.8509
|1.8403
|1294
|2006.07.26 16:51
|s/l
|647
|0.01
|1.8509
|1.8509
|1.8403
|-1.60
|861621.60
|1295
|2006.07.26 16:51
|sell
|648
|0.01
|1.8507
|1.8523
|1.8417
|1296
|2006.07.26 18:08
|s/l
|648
|0.01
|1.8523
|1.8523
|1.8417
|-1.60
|861620.00
|1297
|2006.07.26 18:08
|sell
|649
|0.01
|1.8521
|1.8537
|1.8431
|1298
|2006.07.26 18:22
|s/l
|649
|0.01
|1.8537
|1.8537
|1.8431
|-1.60
|861618.40
|1299
|2006.07.26 18:22
|sell
|650
|0.01
|1.8537
|1.8553
|1.8447
|1300
|2006.07.27 05:18
|s/l
|650
|0.01
|1.8553
|1.8553
|1.8447
|-1.60
|861616.80
|1301
|2006.07.27 05:18
|sell
|651
|0.01
|1.8551
|1.8567
|1.8461
|1302
|2006.07.27 05:41
|s/l
|651
|0.01
|1.8567
|1.8567
|1.8461
|-1.60
|861615.20
|1303
|2006.07.27 05:41
|sell
|652
|0.01
|1.8565
|1.8581
|1.8475
|1304
|2006.07.27 07:00
|s/l
|652
|0.01
|1.8581
|1.8581
|1.8475
|-1.60
|861613.60
|1305
|2006.07.27 07:00
|sell
|653
|0.01
|1.8579
|1.8595
|1.8489
|1306
|2006.07.27 08:23
|s/l
|653
|0.01
|1.8595
|1.8595
|1.8489
|-1.60
|861612.00
|1307
|2006.07.27 08:23
|sell
|654
|0.01
|1.8594
|1.8610
|1.8504
|1308
|2006.07.27 08:31
|s/l
|654
|0.01
|1.8610
|1.8610
|1.8504
|-1.60
|861610.40
|1309
|2006.07.27 08:31
|sell
|655
|0.01
|1.8608
|1.8624
|1.8518
|1310
|2006.07.27 09:21
|s/l
|655
|0.01
|1.8624
|1.8624
|1.8518
|-1.60
|861608.80
|1311
|2006.07.27 09:21
|sell
|656
|0.01
|1.8622
|1.8638
|1.8532
|1312
|2006.07.27 10:50
|s/l
|656
|0.01
|1.8638
|1.8638
|1.8532
|-1.60
|861607.20
|1313
|2006.07.27 10:50
|sell
|657
|0.01
|1.8637
|1.8653
|1.8547
|1314
|2006.07.27 13:11
|s/l
|657
|0.01
|1.8653
|1.8653
|1.8547
|-1.60
|861605.60
|1315
|2006.07.27 13:11
|sell
|658
|0.01
|1.8651
|1.8667
|1.8561
|1316
|2006.07.27 13:13
|s/l
|658
|0.01
|1.8667
|1.8667
|1.8561
|-1.60
|861604.00
|1317
|2006.07.27 13:13
|sell
|659
|0.01
|1.8665
|1.8681
|1.8575
|1318
|2006.07.27 18:18
|t/p
|659
|0.01
|1.8575
|1.8681
|1.8575
|9.00
|861613.00
|1319
|2006.07.27 18:18
|sell
|660
|0.01
|1.8572
|1.8584
|1.8517
|1320
|2006.07.27 19:34
|s/l
|660
|0.01
|1.8584
|1.8584
|1.8517
|-1.20
|861611.80
|1321
|2006.07.27 19:34
|sell
|661
|0.01
|1.8582
|1.8598
|1.8492
|1322
|2006.07.28 06:55
|s/l
|661
|0.01
|1.8598
|1.8598
|1.8492
|-1.60
|861610.20
|1323
|2006.07.28 06:55
|sell
|662
|0.01
|1.8597
|1.8613
|1.8507
|1324
|2006.07.28 09:08
|s/l
|662
|0.01
|1.8613
|1.8613
|1.8507
|-1.60
|861608.60
|1325
|2006.07.28 09:08
|sell
|663
|0.01
|1.8612
|1.8628
|1.8522
|1326
|2006.07.28 12:31
|s/l
|663
|0.01
|1.8628
|1.8628
|1.8522
|-1.60
|861607.00
|1327
|2006.07.28 12:31
|sell
|664
|0.01
|1.8653
|1.8669
|1.8563
|1328
|2006.07.31 09:04
|s/l
|664
|0.01
|1.8669
|1.8669
|1.8563
|-1.60
|861605.40
|1329
|2006.07.31 09:04
|sell
|665
|0.01
|1.8667
|1.8683
|1.8577
|1330
|2006.07.31 13:00
|s/l
|665
|0.01
|1.8683
|1.8683
|1.8577
|-1.60
|861603.80
|1331
|2006.07.31 13:00
|sell
|666
|0.01
|1.8683
|1.8699
|1.8593
|1332
|2006.08.01 15:22
|s/l
|666
|0.01
|1.8699
|1.8699
|1.8593
|-1.60
|861602.20
|1333
|2006.08.01 15:22
|sell
|667
|0.01
|1.8698
|1.8714
|1.8608
|1334
|2006.08.01 16:06
|s/l
|667
|0.01
|1.8714
|1.8714
|1.8608
|-1.60
|861600.60
|1335
|2006.08.01 16:06
|sell
|668
|0.01
|1.8712
|1.8728
|1.8622
|1336
|2006.08.01 16:07
|s/l
|668
|0.01
|1.8728
|1.8728
|1.8622
|-1.60
|861599.00
|1337
|2006.08.01 16:07
|sell
|669
|0.01
|1.8726
|1.8742
|1.8636
|1338
|2006.08.01 16:14
|s/l
|669
|0.01
|1.8742
|1.8742
|1.8636
|-1.60
|861597.40
|1339
|2006.08.01 16:14
|sell
|670
|0.01
|1.8741
|1.8757
|1.8651
|1340
|2006.08.01 17:08
|s/l
|670
|0.01
|1.8757
|1.8757
|1.8651
|-1.60
|861595.80
|1341
|2006.08.01 17:08
|sell
|671
|0.01
|1.8756
|1.8772
|1.8666
|1342
|2006.08.01 23:55
|s/l
|671
|0.01
|1.8772
|1.8772
|1.8666
|-1.60
|861594.20
|1343
|2006.08.01 23:55
|sell
|672
|0.01
|1.8770
|1.8786
|1.8680
|1344
|2006.08.02 03:07
|s/l
|672
|0.01
|1.8786
|1.8786
|1.8680
|-1.60
|861592.60
|1345
|2006.08.02 03:07
|sell
|673
|0.01
|1.8784
|1.8800
|1.8694
|1346
|2006.08.03 11:00
|s/l
|673
|0.01
|1.8800
|1.8800
|1.8694
|-1.60
|861591.00
|1347
|2006.08.03 11:00
|sell
|674
|0.01
|1.8827
|1.8834
|1.8742
|1348
|2006.08.03 11:00
|t/p
|674
|0.01
|1.8742
|1.8834
|1.8742
|8.50
|861599.50
|1349
|2006.08.03 11:00
|sell
|675
|99.00
|1.8737
|1.8749
|1.8682
|1350
|2006.08.03 11:00
|s/l
|675
|99.00
|1.8749
|1.8749
|1.8682
|-11880.00
|849719.50
|1351
|2006.08.03 11:00
|sell
|676
|0.01
|1.8807
|1.8814
|1.8754
|1352
|2006.08.03 11:00
|t/p
|676
|0.01
|1.8754
|1.8814
|1.8754
|5.30
|849724.80
|1353
|2006.08.03 11:00
|sell
|677
|99.00
|1.8737
|1.8753
|1.8647
|1354
|2006.08.03 11:00
|s/l
|677
|99.00
|1.8753
|1.8753
|1.8647
|-15840.00
|833884.80
|1355
|2006.08.03 11:00
|sell
|678
|0.01
|1.8753
|1.8769
|1.8663
|1356
|2006.08.03 11:00
|s/l
|678
|0.01
|1.8769
|1.8769
|1.8663
|-1.60
|833883.20
|1357
|2006.08.03 11:00
|sell
|679
|0.01
|1.8776
|1.8792
|1.8686
|1358
|2006.08.03 11:00
|s/l
|679
|0.01
|1.8792
|1.8792
|1.8686
|-1.60
|833881.60
|1359
|2006.08.03 11:00
|sell
|680
|0.01
|1.8809
|1.8825
|1.8719
|1360
|2006.08.03 11:00
|s/l
|680
|0.01
|1.8825
|1.8825
|1.8719
|-1.60
|833880.00
|1361
|2006.08.03 11:00
|sell
|681
|0.01
|1.8827
|1.8843
|1.8737
|1362
|2006.08.03 11:00
|s/l
|681
|0.01
|1.8843
|1.8843
|1.8737
|-1.60
|833878.40
|1363
|2006.08.03 11:00
|sell
|682
|0.01
|1.8863
|1.8879
|1.8773
|1364
|2006.08.03 11:00
|t/p
|682
|0.01
|1.8773
|1.8879
|1.8773
|9.00
|833887.40
|1365
|2006.08.03 11:00
|sell
|683
|99.00
|1.8758
|1.8774
|1.8668
|1366
|2006.08.03 11:00
|s/l
|683
|99.00
|1.8774
|1.8774
|1.8668
|-15840.00
|818047.40
|1367
|2006.08.03 11:00
|sell
|684
|0.01
|1.8824
|1.8840
|1.8734
|1368
|2006.08.03 11:01
|s/l
|684
|0.01
|1.8840
|1.8840
|1.8734
|-1.60
|818045.80
|1369
|2006.08.03 11:01
|sell
|685
|0.01
|1.8859
|1.8875
|1.8769
|1370
|2006.08.03 12:28
|s/l
|685
|0.01
|1.8875
|1.8875
|1.8769
|-1.60
|818044.20
|1371
|2006.08.03 12:28
|sell
|686
|0.01
|1.8874
|1.8890
|1.8784
|1372
|2006.08.03 12:30
|s/l
|686
|0.01
|1.8890
|1.8890
|1.8784
|-1.60
|818042.60
|1373
|2006.08.03 12:30
|sell
|687
|0.01
|1.8888
|1.8904
|1.8798
|1374
|2006.08.03 12:37
|s/l
|687
|0.01
|1.8904
|1.8904
|1.8798
|-1.60
|818041.00
|1375
|2006.08.03 12:37
|sell
|688
|0.01
|1.8902
|1.8918
|1.8812
|1376
|2006.08.04 08:43
|s/l
|688
|0.01
|1.8918
|1.8918
|1.8812
|-1.60
|818039.40
|1377
|2006.08.04 08:43
|sell
|689
|0.01
|1.8916
|1.8928
|1.8861
|1378
|2006.08.04 12:12
|s/l
|689
|0.01
|1.8928
|1.8928
|1.8861
|-1.20
|818038.20
|1379
|2006.08.04 12:12
|sell
|690
|0.01
|1.8926
|1.8942
|1.8836
|1380
|2006.08.04 12:29
|s/l
|690
|0.01
|1.8942
|1.8942
|1.8836
|-1.60
|818036.60
|1381
|2006.08.04 12:29
|sell
|691
|0.01
|1.8945
|1.8961
|1.8855
|1382
|2006.08.04 12:30
|s/l
|691
|0.01
|1.8961
|1.8961
|1.8855
|-1.60
|818035.00
|1383
|2006.08.04 12:30
|sell
|692
|0.01
|1.8964
|1.8980
|1.8874
|1384
|2006.08.04 12:30
|s/l
|692
|0.01
|1.8980
|1.8980
|1.8874
|-1.60
|818033.40
|1385
|2006.08.04 12:30
|sell
|693
|0.01
|1.8979
|1.8995
|1.8889
|1386
|2006.08.04 12:31
|s/l
|693
|0.01
|1.8995
|1.8995
|1.8889
|-1.60
|818031.80
|1387
|2006.08.04 12:31
|sell
|694
|0.01
|1.8993
|1.9009
|1.8903
|1388
|2006.08.04 12:31
|s/l
|694
|0.01
|1.9009
|1.9009
|1.8903
|-1.60
|818030.20
|1389
|2006.08.04 12:31
|sell
|695
|0.01
|1.9007
|1.9023
|1.8917
|1390
|2006.08.04 12:31
|s/l
|695
|0.01
|1.9023
|1.9023
|1.8917
|-1.60
|818028.60
|1391
|2006.08.04 12:31
|sell
|696
|0.01
|1.9026
|1.9042
|1.8936
|1392
|2006.08.04 12:39
|s/l
|696
|0.01
|1.9042
|1.9042
|1.8936
|-1.60
|818027.00
|1393
|2006.08.04 12:39
|sell
|697
|0.01
|1.9041
|1.9057
|1.8951
|1394
|2006.08.04 12:53
|s/l
|697
|0.01
|1.9057
|1.9057
|1.8951
|-1.60
|818025.40
|1395
|2006.08.04 12:53
|sell
|698
|0.01
|1.9056
|1.9072
|1.8966
|1396
|2006.08.04 12:57
|s/l
|698
|0.01
|1.9072
|1.9072
|1.8966
|-1.60
|818023.80
|1397
|2006.08.04 12:57
|sell
|699
|0.01
|1.9071
|1.9087
|1.8981
|1398
|2006.08.04 13:53
|s/l
|699
|0.01
|1.9087
|1.9087
|1.8981
|-1.60
|818022.20
|1399
|2006.08.04 13:53
|sell
|700
|0.01
|1.9085
|1.9101
|1.8995
|1400
|2006.08.04 14:00
|s/l
|700
|0.01
|1.9101
|1.9101
|1.8995
|-1.60
|818020.60
|1401
|2006.08.04 14:00
|sell
|701
|0.01
|1.9100
|1.9116
|1.9010
|1402
|2006.08.04 14:54
|s/l
|701
|0.01
|1.9116
|1.9116
|1.9010
|-1.60
|818019.00
|1403
|2006.08.04 14:54
|sell
|702
|0.01
|1.9114
|1.9130
|1.9024
|1404
|2006.08.04 14:57
|s/l
|702
|0.01
|1.9130
|1.9130
|1.9024
|-1.60
|818017.40
|1405
|2006.08.04 14:57
|sell
|703
|0.01
|1.9128
|1.9144
|1.9038
|1406
|2006.08.08 03:09
|t/p
|703
|0.01
|1.9038
|1.9144
|1.9038
|9.00
|818026.40
|1407
|2006.08.08 03:09
|sell
|704
|99.00
|1.9035
|1.9042
|1.8950
|1408
|2006.08.08 03:44
|s/l
|704
|99.00
|1.9042
|1.9042
|1.8950
|-6930.00
|811096.40
|1409
|2006.08.08 03:44
|sell
|705
|0.01
|1.9041
|1.9053
|1.8986
|1410
|2006.08.08 04:45
|s/l
|705
|0.01
|1.9053
|1.9053
|1.8986
|-1.20
|811095.20
|1411
|2006.08.08 04:45
|sell
|706
|0.01
|1.9051
|1.9067
|1.8961
|1412
|2006.08.08 07:02
|s/l
|706
|0.01
|1.9067
|1.9067
|1.8961
|-1.60
|811093.60
|1413
|2006.08.08 07:02
|sell
|707
|0.01
|1.9067
|1.9083
|1.8977
|1414
|2006.08.08 14:00
|s/l
|707
|0.01
|1.9083
|1.9083
|1.8977
|-1.60
|811092.00
|1415
|2006.08.08 14:00
|sell
|708
|0.01
|1.9083
|1.9099
|1.8993
|1416
|2006.08.08 18:15
|s/l
|708
|0.01
|1.9099
|1.9099
|1.8993
|-1.60
|811090.40
|1417
|2006.08.08 18:15
|sell
|709
|0.01
|1.9121
|1.9137
|1.9031
|1418
|2006.08.08 18:16
|s/l
|709
|0.01
|1.9137
|1.9137
|1.9031
|-1.60
|811088.80
|1419
|2006.08.08 18:16
|sell
|710
|0.01
|1.9136
|1.9152
|1.9046
|1420
|2006.08.08 18:24
|t/p
|710
|0.01
|1.9046
|1.9152
|1.9046
|9.00
|811097.80
|1421
|2006.08.08 18:24
|sell
|711
|99.00
|1.9043
|1.9059
|1.8953
|1422
|2006.08.08 18:24
|s/l
|711
|99.00
|1.9059
|1.9059
|1.8953
|-15840.00
|795257.80
|1423
|2006.08.08 18:24
|sell
|712
|0.01
|1.9058
|1.9074
|1.8968
|1424
|2006.08.08 18:25
|s/l
|712
|0.01
|1.9074
|1.9074
|1.8968
|-1.60
|795256.20
|1425
|2006.08.08 18:25
|sell
|713
|0.01
|1.9072
|1.9088
|1.8982
|1426
|2006.08.08 18:27
|s/l
|713
|0.01
|1.9088
|1.9088
|1.8982
|-1.60
|795254.60
|1427
|2006.08.08 18:27
|sell
|714
|0.01
|1.9089
|1.9105
|1.8999
|1428
|2006.08.08 18:29
|s/l
|714
|0.01
|1.9105
|1.9105
|1.8999
|-1.60
|795253.00
|1429
|2006.08.08 18:29
|sell
|715
|0.01
|1.9106
|1.9122
|1.9016
|1430
|2006.08.08 22:48
|t/p
|715
|0.01
|1.9016
|1.9122
|1.9016
|9.00
|795262.00
|1431
|2006.08.08 22:48
|sell
|716
|99.00
|1.9013
|1.9029
|1.8923
|1432
|2006.08.09 06:01
|s/l
|716
|99.00
|1.9029
|1.9029
|1.8923
|-15840.00
|779422.00
|1433
|2006.08.09 06:01
|sell
|717
|0.01
|1.9028
|1.9044
|1.8938
|1434
|2006.08.09 06:14
|s/l
|717
|0.01
|1.9044
|1.9044
|1.8938
|-1.60
|779420.40
|1435
|2006.08.09 06:14
|sell
|718
|0.01
|1.9044
|1.9060
|1.8954
|1436
|2006.08.09 06:54
|s/l
|718
|0.01
|1.9060
|1.9060
|1.8954
|-1.60
|779418.80
|1437
|2006.08.09 06:54
|sell
|719
|0.01
|1.9061
|1.9077
|1.8971
|1438
|2006.08.09 07:00
|s/l
|719
|0.01
|1.9077
|1.9077
|1.8971
|-1.60
|779417.20
|1439
|2006.08.09 07:00
|sell
|720
|0.01
|1.9075
|1.9091
|1.8985
|1440
|2006.08.09 08:04
|s/l
|720
|0.01
|1.9091
|1.9091
|1.8985
|-1.60
|779415.60
|1441
|2006.08.09 08:04
|sell
|721
|0.01
|1.9089
|1.9105
|1.8999
|1442
|2006.08.09 08:19
|s/l
|721
|0.01
|1.9105
|1.9105
|1.8999
|-1.60
|779414.00
|1443
|2006.08.09 08:19
|sell
|722
|0.01
|1.9103
|1.9119
|1.9013
|1444
|2006.08.10 07:41
|t/p
|722
|0.01
|1.9013
|1.9119
|1.9013
|9.00
|779423.00
|1445
|2006.08.10 07:41
|sell
|723
|99.00
|1.9005
|1.9021
|1.8915
|1446
|2006.08.10 07:42
|s/l
|723
|99.00
|1.9021
|1.9021
|1.8915
|-15840.00
|763583.00
|1447
|2006.08.10 07:42
|sell
|724
|0.01
|1.9025
|1.9041
|1.8935
|1448
|2006.08.10 09:09
|s/l
|724
|0.01
|1.9041
|1.9041
|1.8935
|-1.60
|763581.40
|1449
|2006.08.10 09:09
|sell
|725
|0.01
|1.9041
|1.9057
|1.8951
|1450
|2006.08.10 12:30
|s/l
|725
|0.01
|1.9057
|1.9057
|1.8951
|-1.60
|763579.80
|1451
|2006.08.10 12:30
|sell
|726
|0.01
|1.9055
|1.9071
|1.8965
|1452
|2006.08.10 14:16
|t/p
|726
|0.01
|1.8965
|1.9071
|1.8965
|9.00
|763588.80
|1453
|2006.08.11 07:52
|sell
|727
|99.00
|1.8949
|1.8965
|1.8859
|1454
|2006.08.11 08:11
|s/l
|727
|99.00
|1.8965
|1.8965
|1.8859
|-15840.00
|747748.80
|1455
|2006.08.11 08:11
|sell
|728
|0.01
|1.8963
|1.8979
|1.8873
|1456
|2006.08.11 08:22
|s/l
|728
|0.01
|1.8979
|1.8979
|1.8873
|-1.60
|747747.20
|1457
|2006.08.11 08:22
|sell
|729
|0.01
|1.8978
|1.8994
|1.8888
|1458
|2006.08.11 12:33
|t/p
|729
|0.01
|1.8888
|1.8994
|1.8888
|9.00
|747756.20
|1459
|2006.08.11 13:44
|sell
|730
|99.00
|1.8936
|1.8952
|1.8846
|1460
|2006.08.11 13:46
|s/l
|730
|99.00
|1.8952
|1.8952
|1.8846
|-15840.00
|731916.20
|1461
|2006.08.11 13:46
|sell
|731
|0.01
|1.8956
|1.8972
|1.8866
|1462
|2006.08.11 14:17
|s/l
|731
|0.01
|1.8972
|1.8972
|1.8866
|-1.60
|731914.60
|1463
|2006.08.11 14:17
|sell
|732
|0.01
|1.8978
|1.8994
|1.8888
|1464
|2006.08.14 08:28
|t/p
|732
|0.01
|1.8888
|1.8994
|1.8888
|9.00
|731923.60
|1465
|2006.08.14 13:32
|sell
|733
|99.00
|1.8900
|1.8916
|1.8810
|1466
|2006.08.14 13:37
|s/l
|733
|99.00
|1.8916
|1.8916
|1.8810
|-15840.00
|716083.60
|1467
|2006.08.14 13:37
|sell
|734
|0.01
|1.8914
|1.8930
|1.8824
|1468
|2006.08.14 14:20
|s/l
|734
|0.01
|1.8930
|1.8930
|1.8824
|-1.60
|716082.00
|1469
|2006.08.14 14:20
|sell
|735
|0.01
|1.8929
|1.8945
|1.8839
|1470
|2006.08.15 12:30
|s/l
|735
|0.01
|1.8945
|1.8945
|1.8839
|-1.60
|716080.40
|1471
|2006.08.15 12:30
|sell
|736
|0.01
|1.8945
|1.8961
|1.8855
|1472
|2006.08.15 13:05
|s/l
|736
|0.01
|1.8961
|1.8961
|1.8855
|-1.60
|716078.80
|1473
|2006.08.15 13:05
|sell
|737
|0.01
|1.8963
|1.8979
|1.8873
|1474
|2006.08.15 13:09
|s/l
|737
|0.01
|1.8979
|1.8979
|1.8873
|-1.60
|716077.20
|1475
|2006.08.15 13:09
|sell
|738
|0.01
|1.8978
|1.8994
|1.8888
|1476
|2006.08.16 11:01
|t/p
|738
|0.01
|1.8888
|1.8994
|1.8888
|9.00
|716086.20
|1477
|2006.08.16 11:23
|sell
|739
|99.00
|1.8891
|1.8907
|1.8801
|1478
|2006.08.16 11:45
|s/l
|739
|99.00
|1.8907
|1.8907
|1.8801
|-15840.00
|700246.20
|1479
|2006.08.16 11:45
|sell
|740
|0.01
|1.8905
|1.8921
|1.8815
|1480
|2006.08.16 12:18
|s/l
|740
|0.01
|1.8921
|1.8921
|1.8815
|-1.60
|700244.60
|1481
|2006.08.16 12:18
|sell
|741
|0.01
|1.8920
|1.8936
|1.8830
|1482
|2006.08.16 12:30
|s/l
|741
|0.01
|1.8936
|1.8936
|1.8830
|-1.60
|700243.00
|1483
|2006.08.16 12:30
|sell
|742
|0.01
|1.8939
|1.8955
|1.8849
|1484
|2006.08.16 12:30
|s/l
|742
|0.01
|1.8955
|1.8955
|1.8849
|-1.60
|700241.40
|1485
|2006.08.16 12:30
|sell
|743
|0.01
|1.8954
|1.8970
|1.8864
|1486
|2006.08.16 12:30
|s/l
|743
|0.01
|1.8970
|1.8970
|1.8864
|-1.60
|700239.80
|1487
|2006.08.16 12:30
|sell
|744
|0.01
|1.8971
|1.8987
|1.8881
|1488
|2006.08.16 12:31
|s/l
|744
|0.01
|1.8987
|1.8987
|1.8881
|-1.60
|700238.20
|1489
|2006.08.16 12:31
|sell
|745
|0.01
|1.8992
|1.9008
|1.8902
|1490
|2006.08.16 13:15
|s/l
|745
|0.01
|1.9008
|1.9008
|1.8902
|-1.60
|700236.60
|1491
|2006.08.16 13:15
|sell
|746
|0.01
|1.9006
|1.9022
|1.8916
|1492
|2006.08.16 13:16
|s/l
|746
|0.01
|1.9022
|1.9022
|1.8916
|-1.60
|700235.00
|1493
|2006.08.16 13:16
|sell
|747
|0.01
|1.9021
|1.9037
|1.8931
|1494
|2006.08.17 14:05
|t/p
|747
|0.01
|1.8931
|1.9037
|1.8931
|9.00
|700244.00
|1495
|2006.08.17 14:05
|sell
|748
|99.00
|1.8929
|1.8945
|1.8839
|1496
|2006.08.17 14:23
|s/l
|748
|99.00
|1.8945
|1.8945
|1.8839
|-15840.00
|684404.00
|1497
|2006.08.17 14:23
|sell
|749
|0.01
|1.8943
|1.8959
|1.8853
|1498
|2006.08.17 17:58
|t/p
|749
|0.01
|1.8853
|1.8959
|1.8853
|9.00
|684413.00
|1499
|2006.08.18 13:49
|sell
|750
|0.01
|1.8858
|1.8870
|1.8803
|1500
|2006.08.18 14:12
|t/p
|750
|0.01
|1.8803
|1.8870
|1.8803
|5.50
|684418.50
|1501
|2006.08.21 01:03
|sell
|751
|0.01
|1.8842
|1.8854
|1.8787
|1502
|2006.08.21 01:46
|s/l
|751
|0.01
|1.8854
|1.8854
|1.8787
|-1.20
|684417.30
|1503
|2006.08.21 01:46
|sell
|752
|0.01
|1.8853
|1.8860
|1.8800
|1504
|2006.08.21 01:51
|s/l
|752
|0.01
|1.8860
|1.8860
|1.8800
|-0.70
|684416.60
|1505
|2006.08.21 01:51
|sell
|753
|0.01
|1.8858
|1.8874
|1.8768
|1506
|2006.08.21 02:08
|s/l
|753
|0.01
|1.8874
|1.8874
|1.8768
|-1.60
|684415.00
|1507
|2006.08.21 02:08
|sell
|754
|0.01
|1.8873
|1.8889
|1.8783
|1508
|2006.08.21 07:14
|s/l
|754
|0.01
|1.8889
|1.8889
|1.8783
|-1.60
|684413.40
|1509
|2006.08.21 07:14
|sell
|755
|0.01
|1.8887
|1.8903
|1.8797
|1510
|2006.08.21 07:22
|s/l
|755
|0.01
|1.8903
|1.8903
|1.8797
|-1.60
|684411.80
|1511
|2006.08.21 07:22
|sell
|756
|0.01
|1.8902
|1.8918
|1.8812
|1512
|2006.08.21 07:42
|s/l
|756
|0.01
|1.8918
|1.8918
|1.8812
|-1.60
|684410.20
|1513
|2006.08.21 07:42
|sell
|757
|0.01
|1.8919
|1.8935
|1.8829
|1514
|2006.08.21 07:43
|s/l
|757
|0.01
|1.8935
|1.8935
|1.8829
|-1.60
|684408.60
|1515
|2006.08.21 07:43
|sell
|758
|0.01
|1.8938
|1.8954
|1.8848
|1516
|2006.08.21 08:48
|s/l
|758
|0.01
|1.8954
|1.8954
|1.8848
|-1.60
|684407.00
|1517
|2006.08.21 08:48
|sell
|759
|0.01
|1.8953
|1.8969
|1.8863
|1518
|2006.08.21 09:08
|s/l
|759
|0.01
|1.8969
|1.8969
|1.8863
|-1.60
|684405.40
|1519
|2006.08.21 09:08
|sell
|760
|0.01
|1.8967
|1.8983
|1.8877
|1520
|2006.08.21 12:13
|s/l
|760
|0.01
|1.8983
|1.8983
|1.8877
|-1.60
|684403.80
|1521
|2006.08.21 12:13
|sell
|761
|0.01
|1.8983
|1.8999
|1.8893
|1522
|2006.08.22 09:03
|t/p
|761
|0.01
|1.8893
|1.8999
|1.8893
|9.00
|684412.80
|1523
|2006.08.22 09:03
|sell
|762
|99.00
|1.8891
|1.8907
|1.8801
|1524
|2006.08.22 09:04
|s/l
|762
|99.00
|1.8907
|1.8907
|1.8801
|-15840.00
|668572.80
|1525
|2006.08.22 09:04
|sell
|763
|0.01
|1.8905
|1.8921
|1.8815
|1526
|2006.08.22 09:09
|s/l
|763
|0.01
|1.8921
|1.8921
|1.8815
|-1.60
|668571.20
|1527
|2006.08.22 09:09
|sell
|764
|0.01
|1.8921
|1.8937
|1.8831
|1528
|2006.08.22 09:36
|s/l
|764
|0.01
|1.8937
|1.8937
|1.8831
|-1.60
|668569.60
|1529
|2006.08.22 09:36
|sell
|765
|0.01
|1.8935
|1.8951
|1.8845
|1530
|2006.08.23 12:55
|s/l
|765
|0.01
|1.8951
|1.8951
|1.8845
|-1.60
|668568.00
|1531
|2006.08.23 12:55
|sell
|766
|0.01
|1.8949
|1.8965
|1.8859
|1532
|2006.08.23 13:29
|s/l
|766
|0.01
|1.8965
|1.8965
|1.8859
|-1.60
|668566.40
|1533
|2006.08.23 13:29
|sell
|767
|0.01
|1.8963
|1.8979
|1.8873
|1534
|2006.08.23 14:00
|s/l
|767
|0.01
|1.8979
|1.8979
|1.8873
|-1.60
|668564.80
|1535
|2006.08.23 14:00
|sell
|768
|0.01
|1.8991
|1.9007
|1.8901
|1536
|2006.08.24 01:17
|t/p
|768
|0.01
|1.8901
|1.9007
|1.8901
|9.00
|668573.80
|1537
|2006.08.24 01:17
|sell
|769
|99.00
|1.8899
|1.8915
|1.8809
|1538
|2006.08.24 01:24
|s/l
|769
|99.00
|1.8915
|1.8915
|1.8809
|-15840.00
|652733.80
|1539
|2006.08.24 01:24
|sell
|770
|0.01
|1.8913
|1.8929
|1.8823
|1540
|2006.08.24 08:01
|s/l
|770
|0.01
|1.8929
|1.8929
|1.8823
|-1.60
|652732.20
|1541
|2006.08.24 08:01
|sell
|771
|0.01
|1.8942
|1.8958
|1.8852
|1542
|2006.08.24 12:29
|s/l
|771
|0.01
|1.8958
|1.8958
|1.8852
|-1.60
|652730.60
|1543
|2006.08.24 12:29
|sell
|772
|0.01
|1.8957
|1.8973
|1.8867
|1544
|2006.08.24 14:01
|s/l
|772
|0.01
|1.8973
|1.8973
|1.8867
|-1.60
|652729.00
|1545
|2006.08.24 14:01
|sell
|773
|0.01
|1.8971
|1.8987
|1.8881
|1546
|2006.08.24 16:14
|t/p
|773
|0.01
|1.8881
|1.8987
|1.8881
|9.00
|652738.00
|1547
|2006.08.24 16:14
|sell
|774
|99.00
|1.8878
|1.8894
|1.8788
|1548
|2006.08.24 16:25
|s/l
|774
|99.00
|1.8894
|1.8894
|1.8788
|-15840.00
|636898.00
|1549
|2006.08.24 16:25
|sell
|775
|0.01
|1.8892
|1.8908
|1.8802
|1550
|2006.08.25 10:09
|s/l
|775
|0.01
|1.8908
|1.8908
|1.8802
|-1.60
|636896.40
|1551
|2006.08.25 10:09
|sell
|776
|0.01
|1.8906
|1.8922
|1.8816
|1552
|2006.08.28 07:00
|s/l
|776
|0.01
|1.8922
|1.8922
|1.8816
|-1.60
|636894.80
|1553
|2006.08.28 07:00
|sell
|777
|0.01
|1.8926
|1.8942
|1.8836
|1554
|2006.08.28 07:01
|s/l
|777
|0.01
|1.8942
|1.8942
|1.8836
|-1.60
|636893.20
|1555
|2006.08.28 07:01
|sell
|778
|0.01
|1.8945
|1.8961
|1.8855
|1556
|2006.08.28 13:43
|s/l
|778
|0.01
|1.8961
|1.8961
|1.8855
|-1.60
|636891.60
|1557
|2006.08.28 13:43
|sell
|779
|0.01
|1.8960
|1.8976
|1.8870
|1558
|2006.08.28 13:48
|s/l
|779
|0.01
|1.8976
|1.8976
|1.8870
|-1.60
|636890.00
|1559
|2006.08.28 13:48
|sell
|780
|0.01
|1.8978
|1.8994
|1.8888
|1560
|2006.08.29 05:26
|s/l
|780
|0.01
|1.8994
|1.8994
|1.8888
|-1.60
|636888.40
|1561
|2006.08.29 05:26
|sell
|781
|0.01
|1.8993
|1.9009
|1.8903
|1562
|2006.08.29 07:57
|s/l
|781
|0.01
|1.9009
|1.9009
|1.8903
|-1.60
|636886.80
|1563
|2006.08.29 07:57
|sell
|782
|0.01
|1.9007
|1.9023
|1.8917
|1564
|2006.08.29 08:26
|s/l
|782
|0.01
|1.9023
|1.9023
|1.8917
|-1.60
|636885.20
|1565
|2006.08.29 08:26
|sell
|783
|0.01
|1.9022
|1.9038
|1.8932
|1566
|2006.08.29 14:50
|t/p
|783
|0.01
|1.8932
|1.9038
|1.8932
|9.00
|636894.20
|1567
|2006.08.29 14:50
|sell
|784
|99.00
|1.8930
|1.8946
|1.8840
|1568
|2006.08.29 18:05
|s/l
|784
|99.00
|1.8946
|1.8946
|1.8840
|-15840.00
|621054.20
|1569
|2006.08.29 18:05
|sell
|785
|0.01
|1.8944
|1.8960
|1.8854
|1570
|2006.08.29 18:09
|s/l
|785
|0.01
|1.8960
|1.8960
|1.8854
|-1.60
|621052.60
|1571
|2006.08.29 18:09
|sell
|786
|0.01
|1.8959
|1.8975
|1.8869
|1572
|2006.08.29 18:18
|s/l
|786
|0.01
|1.8975
|1.8975
|1.8869
|-1.60
|621051.00
|1573
|2006.08.29 18:18
|sell
|787
|0.01
|1.8973
|1.8989
|1.8883
|1574
|2006.08.29 18:31
|s/l
|787
|0.01
|1.8989
|1.8989
|1.8883
|-1.60
|621049.40
|1575
|2006.08.29 18:31
|sell
|788
|0.01
|1.8987
|1.9003
|1.8897
|1576
|2006.08.30 01:23
|s/l
|788
|0.01
|1.9003
|1.9003
|1.8897
|-1.60
|621047.80
|1577
|2006.08.30 01:23
|sell
|789
|0.01
|1.9002
|1.9018
|1.8912
|1578
|2006.08.30 06:57
|s/l
|789
|0.01
|1.9018
|1.9018
|1.8912
|-1.60
|621046.20
|1579
|2006.08.30 06:57
|sell
|790
|0.01
|1.9016
|1.9032
|1.8926
|1580
|2006.08.30 10:00
|s/l
|790
|0.01
|1.9032
|1.9032
|1.8926
|-1.60
|621044.60
|1581
|2006.08.30 10:00
|sell
|791
|0.01
|1.9039
|1.9055
|1.8949
|1582
|2006.08.30 13:13
|s/l
|791
|0.01
|1.9055
|1.9055
|1.8949
|-1.60
|621043.00
|1583
|2006.08.30 13:13
|sell
|792
|0.01
|1.9053
|1.9069
|1.8963
|1584
|2006.08.30 23:59
|close at stop
|792
|0.01
|1.9039
|1.9069
|1.8963
|1.40
|621044.40