|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.09.12 22:30 - 2006.08.30 00:00 (2005.09.09 - 2006.08.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|LotIncreaseFactor=0.11; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.1; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.09; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.6; TakeProfit6=55; StopLoss6=12; MinsMultiplier6=18; MatchingSignal_3="Matching Signal 3 Settings"; UseMS3=true; MaxOpenTrade_7=1; Lots7=1; TakeProfit7=53; StopLoss7=7; MinsMultiplier7=18; Use_Function_Settings="Use Mode Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=false; StopLossMode=true; SignalMail=false; EachTickMode=true; Support_Resistance_Settings="Support Resistance Settings"; ResistanceBarsBack=145; SupportBarsBack=145; HStartBack=1; LStartBack=1; Main_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=12; Slippage=3; Shift=2;
|Bars in test
|12015
|Ticks modelled
|1261681
|Modelling quality
|89.25%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|5327.40
|Gross profit
|13721.80
|Gross loss
|-8394.40
|Profit factor
|1.63
|Expected payoff
|15.95
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1789.90 (30.23%)
|Relative drawdown
|62.46% (1134.10)
|Total trades
|334
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|334 (15.27%)
|Profit trades (% of total)
|51 (15.27%)
|Loss trades (% of total)
|283 (84.73%)
|Largest
|profit trade
|3420.00
|loss trade
|-800.00
|Average
|profit trade
|269.05
|loss trade
|-29.66
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (1269.00)
|consecutive losses (loss in money)
|23 (-305.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3429.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-825.90 (21)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|7
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.12 22:30
|buy
|1
|0.10
|1.8188
|1.8172
|1.8278
|2
|2005.09.14 03:29
|t/p
|1
|0.10
|1.8278
|1.8172
|1.8278
|90.00
|590.00
|3
|2005.09.15 05:00
|buy
|2
|0.50
|1.8171
|1.8164
|1.8256
|4
|2005.09.15 06:57
|s/l
|2
|0.50
|1.8164
|1.8164
|1.8256
|-35.00
|555.00
|5
|2005.09.15 06:57
|buy
|3
|0.01
|1.8163
|1.8147
|1.8253
|6
|2005.09.15 09:18
|s/l
|3
|0.01
|1.8147
|1.8147
|1.8253
|-1.60
|553.40
|7
|2005.09.15 09:18
|buy
|4
|0.01
|1.8148
|1.8141
|1.8233
|8
|2005.09.15 09:19
|s/l
|4
|0.01
|1.8141
|1.8141
|1.8233
|-0.70
|552.70
|9
|2005.09.15 09:19
|buy
|5
|0.01
|1.8143
|1.8131
|1.8198
|10
|2005.09.15 10:30
|s/l
|5
|0.01
|1.8131
|1.8131
|1.8198
|-1.20
|551.50
|11
|2005.09.15 10:30
|buy
|6
|0.01
|1.8133
|1.8126
|1.8218
|12
|2005.09.15 10:32
|s/l
|6
|0.01
|1.8126
|1.8126
|1.8218
|-0.70
|550.80
|13
|2005.09.15 10:32
|buy
|7
|0.01
|1.8125
|1.8113
|1.8180
|14
|2005.09.15 10:49
|s/l
|7
|0.01
|1.8113
|1.8113
|1.8180
|-1.20
|549.60
|15
|2005.09.15 10:49
|buy
|8
|0.01
|1.8114
|1.8107
|1.8167
|16
|2005.09.15 10:55
|s/l
|8
|0.01
|1.8107
|1.8107
|1.8167
|-0.70
|548.90
|17
|2005.09.15 10:55
|buy
|9
|0.01
|1.8109
|1.8093
|1.8199
|18
|2005.09.15 11:16
|s/l
|9
|0.01
|1.8093
|1.8093
|1.8199
|-1.60
|547.30
|19
|2005.09.15 11:16
|buy
|10
|0.01
|1.8094
|1.8078
|1.8184
|20
|2005.09.15 11:59
|s/l
|10
|0.01
|1.8078
|1.8078
|1.8184
|-1.60
|545.70
|21
|2005.09.15 11:59
|buy
|11
|0.01
|1.8079
|1.8063
|1.8169
|22
|2005.09.15 14:15
|s/l
|11
|0.01
|1.8063
|1.8063
|1.8169
|-1.60
|544.10
|23
|2005.09.15 14:15
|buy
|12
|0.01
|1.8064
|1.8048
|1.8154
|24
|2005.09.15 15:33
|s/l
|12
|0.01
|1.8048
|1.8048
|1.8154
|-1.60
|542.50
|25
|2005.09.15 15:33
|buy
|13
|0.01
|1.8049
|1.8033
|1.8139
|26
|2005.09.16 06:35
|t/p
|13
|0.01
|1.8139
|1.8033
|1.8139
|9.00
|551.50
|27
|2005.09.16 19:00
|buy
|14
|0.50
|1.8032
|1.8016
|1.8122
|28
|2005.09.19 00:10
|t/p
|14
|0.50
|1.8122
|1.8016
|1.8122
|450.00
|1001.50
|29
|2005.09.19 09:00
|buy
|15
|0.90
|1.7975
|1.7959
|1.8065
|30
|2005.09.20 08:30
|t/p
|15
|0.90
|1.8065
|1.7959
|1.8065
|810.00
|1811.50
|31
|2005.09.21 01:00
|buy
|16
|0.01
|1.7976
|1.7964
|1.8031
|32
|2005.09.21 01:15
|s/l
|16
|0.01
|1.7964
|1.7964
|1.8031
|-1.20
|1810.30
|33
|2005.09.21 01:15
|buy
|17
|0.01
|1.7963
|1.7956
|1.8016
|34
|2005.09.21 04:37
|t/p
|17
|0.01
|1.8016
|1.7956
|1.8016
|5.30
|1815.60
|35
|2005.09.22 13:00
|buy
|18
|1.70
|1.8017
|1.8001
|1.8107
|36
|2005.09.22 14:20
|s/l
|18
|1.70
|1.8001
|1.8001
|1.8107
|-272.00
|1543.60
|37
|2005.09.22 14:20
|buy
|19
|0.01
|1.8003
|1.7987
|1.8093
|38
|2005.09.22 14:29
|s/l
|19
|0.01
|1.7987
|1.7987
|1.8093
|-1.60
|1542.00
|39
|2005.09.22 14:29
|buy
|20
|0.01
|1.7988
|1.7972
|1.8078
|40
|2005.09.22 14:40
|s/l
|20
|0.01
|1.7972
|1.7972
|1.8078
|-1.60
|1540.40
|41
|2005.09.22 14:40
|buy
|21
|0.01
|1.7969
|1.7953
|1.8059
|42
|2005.09.22 14:46
|s/l
|21
|0.01
|1.7953
|1.7953
|1.8059
|-1.60
|1538.80
|43
|2005.09.22 14:46
|buy
|22
|0.01
|1.7954
|1.7938
|1.8044
|44
|2005.09.22 16:03
|s/l
|22
|0.01
|1.7938
|1.7938
|1.8044
|-1.60
|1537.20
|45
|2005.09.22 16:03
|buy
|23
|0.01
|1.7939
|1.7923
|1.8029
|46
|2005.09.22 16:04
|s/l
|23
|0.01
|1.7923
|1.7923
|1.8029
|-1.60
|1535.60
|47
|2005.09.22 16:04
|buy
|24
|0.01
|1.7923
|1.7907
|1.8013
|48
|2005.09.22 16:21
|s/l
|24
|0.01
|1.7907
|1.7907
|1.8013
|-1.60
|1534.00
|49
|2005.09.22 16:21
|buy
|25
|0.01
|1.7906
|1.7890
|1.7996
|50
|2005.09.22 16:42
|s/l
|25
|0.01
|1.7890
|1.7890
|1.7996
|-1.60
|1532.40
|51
|2005.09.22 16:42
|buy
|26
|0.01
|1.7891
|1.7875
|1.7981
|52
|2005.09.23 08:57
|s/l
|26
|0.01
|1.7875
|1.7875
|1.7981
|-1.60
|1530.80
|53
|2005.09.23 09:30
|buy
|27
|0.01
|1.7849
|1.7833
|1.7939
|54
|2005.09.23 14:50
|s/l
|27
|0.01
|1.7833
|1.7833
|1.7939
|-1.60
|1529.20
|55
|2005.09.23 14:50
|buy
|28
|0.01
|1.7833
|1.7817
|1.7923
|56
|2005.09.23 15:25
|s/l
|28
|0.01
|1.7817
|1.7817
|1.7923
|-1.60
|1527.60
|57
|2005.09.23 15:25
|buy
|29
|0.01
|1.7811
|1.7795
|1.7901
|58
|2005.09.23 15:56
|s/l
|29
|0.01
|1.7795
|1.7795
|1.7901
|-1.60
|1526.00
|59
|2005.09.23 15:56
|buy
|30
|0.01
|1.7796
|1.7780
|1.7886
|60
|2005.09.23 16:51
|s/l
|30
|0.01
|1.7780
|1.7780
|1.7886
|-1.60
|1524.40
|61
|2005.09.23 16:51
|buy
|31
|0.01
|1.7782
|1.7766
|1.7872
|62
|2005.09.23 16:52
|s/l
|31
|0.01
|1.7766
|1.7766
|1.7872
|-1.60
|1522.80
|63
|2005.09.23 16:52
|buy
|32
|0.01
|1.7768
|1.7752
|1.7858
|64
|2005.09.23 22:38
|s/l
|32
|0.01
|1.7752
|1.7752
|1.7858
|-1.60
|1521.20
|65
|2005.09.23 22:38
|buy
|33
|0.01
|1.7754
|1.7738
|1.7844
|66
|2005.09.26 00:00
|s/l
|33
|0.01
|1.7738
|1.7738
|1.7844
|-1.60
|1519.60
|67
|2005.09.26 00:00
|buy
|34
|0.01
|1.7723
|1.7707
|1.7813
|68
|2005.09.26 08:59
|s/l
|34
|0.01
|1.7707
|1.7707
|1.7813
|-1.60
|1518.00
|69
|2005.09.27 07:00
|buy
|35
|0.01
|1.7702
|1.7690
|1.7757
|70
|2005.09.27 07:53
|s/l
|35
|0.01
|1.7690
|1.7690
|1.7757
|-1.20
|1516.80
|71
|2005.09.27 07:53
|buy
|36
|0.01
|1.7691
|1.7684
|1.7744
|72
|2005.09.27 08:00
|s/l
|36
|0.01
|1.7684
|1.7684
|1.7744
|-0.70
|1516.10
|73
|2005.09.27 08:00
|buy
|37
|0.01
|1.7685
|1.7669
|1.7775
|74
|2005.09.27 08:16
|s/l
|37
|0.01
|1.7669
|1.7669
|1.7775
|-1.60
|1514.50
|75
|2005.09.27 08:16
|buy
|38
|0.01
|1.7667
|1.7651
|1.7757
|76
|2005.09.27 08:49
|s/l
|38
|0.01
|1.7651
|1.7651
|1.7757
|-1.60
|1512.90
|77
|2005.09.27 08:49
|buy
|39
|0.01
|1.7652
|1.7636
|1.7742
|78
|2005.09.28 16:06
|s/l
|39
|0.01
|1.7636
|1.7636
|1.7742
|-1.60
|1511.30
|79
|2005.09.28 17:39
|buy
|40
|0.01
|1.7612
|1.7605
|1.7697
|80
|2005.09.28 17:40
|s/l
|40
|0.01
|1.7605
|1.7605
|1.7697
|-0.70
|1510.60
|81
|2005.09.28 17:40
|buy
|41
|0.01
|1.7605
|1.7593
|1.7660
|82
|2005.09.28 18:22
|t/p
|41
|0.01
|1.7660
|1.7593
|1.7660
|5.50
|1516.10
|83
|2005.10.03 03:51
|buy
|42
|1.40
|1.7546
|1.7539
|1.7631
|84
|2005.10.03 04:00
|s/l
|42
|1.40
|1.7539
|1.7539
|1.7631
|-98.00
|1418.10
|85
|2005.10.03 04:00
|buy
|43
|0.01
|1.7541
|1.7525
|1.7631
|86
|2005.10.03 04:15
|s/l
|43
|0.01
|1.7525
|1.7525
|1.7631
|-1.60
|1416.50
|87
|2005.10.03 04:15
|buy
|44
|0.01
|1.7527
|1.7511
|1.7617
|88
|2005.10.04 15:33
|t/p
|44
|0.01
|1.7617
|1.7511
|1.7617
|9.00
|1425.50
|89
|2005.10.07 15:30
|buy
|45
|1.30
|1.7601
|1.7594
|1.7686
|90
|2005.10.07 15:32
|s/l
|45
|1.30
|1.7594
|1.7594
|1.7686
|-91.00
|1334.50
|91
|2005.10.07 15:32
|buy
|46
|0.01
|1.7595
|1.7583
|1.7650
|92
|2005.10.07 17:21
|s/l
|46
|0.01
|1.7583
|1.7583
|1.7650
|-1.20
|1333.30
|93
|2005.10.07 17:21
|buy
|47
|0.01
|1.7585
|1.7578
|1.7638
|94
|2005.10.07 17:21
|s/l
|47
|0.01
|1.7578
|1.7578
|1.7638
|-0.70
|1332.60
|95
|2005.10.07 17:21
|buy
|48
|0.01
|1.7579
|1.7563
|1.7669
|96
|2005.10.10 14:04
|s/l
|48
|0.01
|1.7563
|1.7563
|1.7669
|-1.60
|1331.00
|97
|2005.10.10 16:00
|buy
|49
|0.01
|1.7544
|1.7528
|1.7634
|98
|2005.10.10 16:19
|s/l
|49
|0.01
|1.7528
|1.7528
|1.7634
|-1.60
|1329.40
|99
|2005.10.10 16:19
|buy
|50
|0.01
|1.7530
|1.7514
|1.7620
|100
|2005.10.10 17:05
|s/l
|50
|0.01
|1.7514
|1.7514
|1.7620
|-1.60
|1327.80
|101
|2005.10.10 17:05
|buy
|51
|0.01
|1.7515
|1.7499
|1.7605
|102
|2005.10.11 08:00
|s/l
|51
|0.01
|1.7499
|1.7499
|1.7605
|-1.60
|1326.20
|103
|2005.10.11 09:04
|buy
|52
|0.01
|1.7476
|1.7460
|1.7566
|104
|2005.10.11 15:42
|s/l
|52
|0.01
|1.7460
|1.7460
|1.7566
|-1.60
|1324.60
|105
|2005.10.11 20:41
|buy
|53
|0.01
|1.7443
|1.7427
|1.7533
|106
|2005.10.12 01:31
|s/l
|53
|0.01
|1.7427
|1.7427
|1.7533
|-1.60
|1323.00
|107
|2005.10.12 02:56
|buy
|54
|0.01
|1.7420
|1.7413
|1.7505
|108
|2005.10.12 08:03
|s/l
|54
|0.01
|1.7413
|1.7413
|1.7505
|-0.70
|1322.30
|109
|2005.10.17 20:55
|buy
|55
|0.01
|1.7540
|1.7524
|1.7630
|110
|2005.10.18 00:38
|s/l
|55
|0.01
|1.7524
|1.7524
|1.7630
|-1.60
|1320.70
|111
|2005.10.18 00:38
|buy
|56
|0.01
|1.7525
|1.7509
|1.7615
|112
|2005.10.18 02:19
|s/l
|56
|0.01
|1.7509
|1.7509
|1.7615
|-1.60
|1319.10
|113
|2005.10.18 02:19
|buy
|57
|0.01
|1.7511
|1.7495
|1.7601
|114
|2005.10.18 07:59
|s/l
|57
|0.01
|1.7495
|1.7495
|1.7601
|-1.60
|1317.50
|115
|2005.10.18 11:03
|buy
|58
|0.01
|1.7456
|1.7440
|1.7546
|116
|2005.10.18 12:25
|s/l
|58
|0.01
|1.7440
|1.7440
|1.7546
|-1.60
|1315.90
|117
|2005.10.18 12:25
|buy
|59
|0.01
|1.7440
|1.7424
|1.7530
|118
|2005.10.18 15:06
|s/l
|59
|0.01
|1.7424
|1.7424
|1.7530
|-1.60
|1314.30
|119
|2005.10.18 15:06
|buy
|60
|0.01
|1.7425
|1.7409
|1.7515
|120
|2005.10.18 22:12
|t/p
|60
|0.01
|1.7515
|1.7409
|1.7515
|9.00
|1323.30
|121
|2005.10.28 18:30
|buy
|61
|1.20
|1.7761
|1.7754
|1.7846
|122
|2005.10.28 18:57
|s/l
|61
|1.20
|1.7754
|1.7754
|1.7846
|-84.00
|1239.30
|123
|2005.10.28 18:57
|buy
|62
|0.01
|1.7754
|1.7742
|1.7809
|124
|2005.10.28 19:06
|s/l
|62
|0.01
|1.7742
|1.7742
|1.7809
|-1.20
|1238.10
|125
|2005.10.28 19:06
|buy
|63
|0.01
|1.7742
|1.7735
|1.7795
|126
|2005.10.28 19:21
|s/l
|63
|0.01
|1.7735
|1.7735
|1.7795
|-0.70
|1237.40
|127
|2005.10.28 19:21
|buy
|64
|0.01
|1.7736
|1.7720
|1.7826
|128
|2005.10.31 01:25
|s/l
|64
|0.01
|1.7720
|1.7720
|1.7826
|-1.60
|1235.80
|129
|2005.10.31 01:25
|buy
|65
|0.01
|1.7721
|1.7705
|1.7811
|130
|2005.10.31 09:34
|t/p
|65
|0.01
|1.7811
|1.7705
|1.7811
|9.00
|1244.80
|131
|2005.10.31 17:15
|buy
|66
|1.10
|1.7679
|1.7663
|1.7769
|132
|2005.11.01 07:42
|s/l
|66
|1.10
|1.7663
|1.7663
|1.7769
|-176.00
|1068.80
|133
|2005.11.01 17:00
|buy
|67
|0.01
|1.7613
|1.7601
|1.7668
|134
|2005.11.01 23:29
|t/p
|67
|0.01
|1.7668
|1.7601
|1.7668
|5.50
|1074.30
|135
|2005.11.04 14:30
|buy
|68
|1.00
|1.7625
|1.7609
|1.7715
|136
|2005.11.04 16:00
|s/l
|68
|1.00
|1.7609
|1.7609
|1.7715
|-160.00
|914.30
|137
|2005.11.04 16:00
|buy
|69
|0.01
|1.7603
|1.7587
|1.7693
|138
|2005.11.04 16:07
|s/l
|69
|0.01
|1.7587
|1.7587
|1.7693
|-1.60
|912.70
|139
|2005.11.04 16:07
|buy
|70
|0.01
|1.7588
|1.7572
|1.7678
|140
|2005.11.04 16:09
|s/l
|70
|0.01
|1.7572
|1.7572
|1.7678
|-1.60
|911.10
|141
|2005.11.04 16:09
|buy
|71
|0.01
|1.7572
|1.7556
|1.7662
|142
|2005.11.04 16:24
|s/l
|71
|0.01
|1.7556
|1.7556
|1.7662
|-1.60
|909.50
|143
|2005.11.04 16:24
|buy
|72
|0.01
|1.7555
|1.7539
|1.7645
|144
|2005.11.04 16:29
|s/l
|72
|0.01
|1.7539
|1.7539
|1.7645
|-1.60
|907.90
|145
|2005.11.04 16:29
|buy
|73
|0.01
|1.7541
|1.7525
|1.7631
|146
|2005.11.04 16:34
|s/l
|73
|0.01
|1.7525
|1.7525
|1.7631
|-1.60
|906.30
|147
|2005.11.04 16:34
|buy
|74
|0.01
|1.7526
|1.7510
|1.7616
|148
|2005.11.04 16:35
|s/l
|74
|0.01
|1.7510
|1.7510
|1.7616
|-1.60
|904.70
|149
|2005.11.04 16:35
|buy
|75
|0.01
|1.7512
|1.7496
|1.7602
|150
|2005.11.04 16:53
|s/l
|75
|0.01
|1.7496
|1.7496
|1.7602
|-1.60
|903.10
|151
|2005.11.04 16:53
|buy
|76
|0.01
|1.7497
|1.7481
|1.7587
|152
|2005.11.04 16:56
|s/l
|76
|0.01
|1.7481
|1.7481
|1.7587
|-1.60
|901.50
|153
|2005.11.04 16:56
|buy
|77
|0.01
|1.7483
|1.7467
|1.7573
|154
|2005.11.04 18:33
|s/l
|77
|0.01
|1.7467
|1.7467
|1.7573
|-1.60
|899.90
|155
|2005.11.04 18:33
|buy
|78
|0.01
|1.7468
|1.7452
|1.7558
|156
|2005.11.07 00:04
|s/l
|78
|0.01
|1.7452
|1.7452
|1.7558
|-1.60
|898.30
|157
|2005.11.07 00:04
|buy
|79
|0.01
|1.7451
|1.7435
|1.7541
|158
|2005.11.07 14:28
|s/l
|79
|0.01
|1.7435
|1.7435
|1.7541
|-1.60
|896.70
|159
|2005.11.07 14:30
|buy
|80
|0.01
|1.7441
|1.7425
|1.7531
|160
|2005.11.07 14:41
|s/l
|80
|0.01
|1.7425
|1.7425
|1.7531
|-1.60
|895.10
|161
|2005.11.07 14:41
|buy
|81
|0.01
|1.7427
|1.7411
|1.7517
|162
|2005.11.07 14:56
|s/l
|81
|0.01
|1.7411
|1.7411
|1.7517
|-1.60
|893.50
|163
|2005.11.07 14:56
|buy
|82
|0.01
|1.7412
|1.7396
|1.7502
|164
|2005.11.07 14:57
|s/l
|82
|0.01
|1.7396
|1.7396
|1.7502
|-1.60
|891.90
|165
|2005.11.07 14:57
|buy
|83
|0.01
|1.7398
|1.7382
|1.7488
|166
|2005.11.08 02:15
|s/l
|83
|0.01
|1.7382
|1.7382
|1.7488
|-1.60
|890.30
|167
|2005.11.08 02:31
|buy
|84
|0.01
|1.7365
|1.7349
|1.7455
|168
|2005.11.08 02:35
|s/l
|84
|0.01
|1.7349
|1.7349
|1.7455
|-1.60
|888.70
|169
|2005.11.08 02:35
|buy
|85
|0.01
|1.7350
|1.7334
|1.7440
|170
|2005.11.08 10:34
|s/l
|85
|0.01
|1.7334
|1.7334
|1.7440
|-1.60
|887.10
|171
|2005.11.08 10:34
|buy
|86
|0.01
|1.7335
|1.7319
|1.7425
|172
|2005.11.08 18:15
|t/p
|86
|0.01
|1.7425
|1.7319
|1.7425
|9.00
|896.10
|173
|2005.11.14 16:38
|buy
|87
|0.80
|1.7361
|1.7354
|1.7446
|174
|2005.11.14 16:39
|s/l
|87
|0.80
|1.7354
|1.7354
|1.7446
|-56.00
|840.10
|175
|2005.11.14 16:39
|buy
|88
|0.01
|1.7355
|1.7343
|1.7410
|176
|2005.11.14 17:48
|s/l
|88
|0.01
|1.7343
|1.7343
|1.7410
|-1.20
|838.90
|177
|2005.11.14 17:48
|buy
|89
|0.01
|1.7345
|1.7329
|1.7435
|178
|2005.11.15 11:23
|s/l
|89
|0.01
|1.7329
|1.7329
|1.7435
|-1.60
|837.30
|179
|2005.11.16 12:30
|buy
|90
|0.01
|1.7239
|1.7232
|1.7324
|180
|2005.11.16 15:00
|s/l
|90
|0.01
|1.7232
|1.7232
|1.7324
|-0.70
|836.60
|181
|2005.11.16 15:00
|buy
|91
|0.01
|1.7228
|1.7212
|1.7318
|182
|2005.11.16 15:09
|s/l
|91
|0.01
|1.7212
|1.7212
|1.7318
|-1.60
|835.00
|183
|2005.11.16 15:09
|buy
|92
|0.01
|1.7212
|1.7196
|1.7302
|184
|2005.11.16 15:21
|s/l
|92
|0.01
|1.7196
|1.7196
|1.7302
|-1.60
|833.40
|185
|2005.11.16 15:21
|buy
|93
|0.01
|1.7197
|1.7181
|1.7287
|186
|2005.11.16 15:36
|s/l
|93
|0.01
|1.7181
|1.7181
|1.7287
|-1.60
|831.80
|187
|2005.11.16 15:36
|buy
|94
|0.01
|1.7182
|1.7166
|1.7272
|188
|2005.11.16 15:37
|s/l
|94
|0.01
|1.7166
|1.7166
|1.7272
|-1.60
|830.20
|189
|2005.11.16 15:37
|buy
|95
|0.01
|1.7167
|1.7151
|1.7257
|190
|2005.11.16 16:28
|s/l
|95
|0.01
|1.7151
|1.7151
|1.7257
|-1.60
|828.60
|191
|2005.11.16 16:28
|buy
|96
|0.01
|1.7152
|1.7136
|1.7242
|192
|2005.11.18 09:00
|s/l
|96
|0.01
|1.7136
|1.7136
|1.7242
|-1.60
|827.00
|193
|2005.11.18 10:00
|buy
|97
|0.01
|1.7117
|1.7110
|1.7202
|194
|2005.11.18 10:12
|s/l
|97
|0.01
|1.7110
|1.7110
|1.7202
|-0.70
|826.30
|195
|2005.11.18 10:12
|buy
|98
|0.01
|1.7111
|1.7099
|1.7166
|196
|2005.11.18 10:25
|s/l
|98
|0.01
|1.7099
|1.7099
|1.7166
|-1.20
|825.10
|197
|2005.11.18 10:25
|buy
|99
|0.01
|1.7100
|1.7093
|1.7153
|198
|2005.11.18 13:37
|t/p
|99
|0.01
|1.7153
|1.7093
|1.7153
|5.30
|830.40
|199
|2005.11.22 14:13
|buy
|100
|0.01
|1.7090
|1.7078
|1.7145
|200
|2005.11.22 16:09
|s/l
|100
|0.01
|1.7078
|1.7078
|1.7145
|-1.20
|829.20
|201
|2005.11.22 16:09
|buy
|101
|0.01
|1.7080
|1.7064
|1.7170
|202
|2005.11.22 20:03
|t/p
|101
|0.01
|1.7170
|1.7064
|1.7170
|9.00
|838.20
|203
|2005.11.25 18:30
|buy
|102
|0.01
|1.7134
|1.7122
|1.7189
|204
|2005.11.28 01:16
|s/l
|102
|0.01
|1.7122
|1.7122
|1.7189
|-1.20
|837.00
|205
|2005.11.28 01:18
|buy
|103
|0.01
|1.7111
|1.7095
|1.7201
|206
|2005.11.28 08:25
|s/l
|103
|0.01
|1.7095
|1.7095
|1.7201
|-1.60
|835.40
|207
|2005.11.28 09:02
|buy
|104
|0.01
|1.7060
|1.7044
|1.7150
|208
|2005.11.28 16:32
|t/p
|104
|0.01
|1.7150
|1.7044
|1.7150
|9.00
|844.40
|209
|2005.12.07 11:00
|buy
|105
|0.01
|1.7319
|1.7307
|1.7374
|210
|2005.12.07 11:02
|s/l
|105
|0.01
|1.7307
|1.7307
|1.7374
|-1.20
|843.20
|211
|2005.12.07 11:02
|buy
|106
|0.01
|1.7308
|1.7301
|1.7361
|212
|2005.12.07 14:15
|s/l
|106
|0.01
|1.7301
|1.7301
|1.7361
|-0.70
|842.50
|213
|2005.12.07 14:15
|buy
|107
|0.01
|1.7303
|1.7287
|1.7393
|214
|2005.12.08 09:26
|t/p
|107
|0.01
|1.7393
|1.7287
|1.7393
|9.00
|851.50
|215
|2005.12.15 18:00
|buy
|108
|0.80
|1.7649
|1.7642
|1.7734
|216
|2005.12.15 18:26
|s/l
|108
|0.80
|1.7642
|1.7642
|1.7734
|-56.00
|795.50
|217
|2005.12.15 18:26
|buy
|109
|0.01
|1.7644
|1.7632
|1.7699
|218
|2005.12.15 18:33
|s/l
|109
|0.01
|1.7632
|1.7632
|1.7699
|-1.20
|794.30
|219
|2005.12.15 18:33
|buy
|110
|0.01
|1.7633
|1.7626
|1.7686
|220
|2005.12.15 18:37
|s/l
|110
|0.01
|1.7626
|1.7626
|1.7686
|-0.70
|793.60
|221
|2005.12.15 18:37
|buy
|111
|0.01
|1.7627
|1.7611
|1.7717
|222
|2005.12.16 10:02
|t/p
|111
|0.01
|1.7717
|1.7611
|1.7717
|9.00
|802.60
|223
|2005.12.19 13:50
|buy
|112
|0.70
|1.7633
|1.7626
|1.7718
|224
|2005.12.19 13:51
|s/l
|112
|0.70
|1.7626
|1.7626
|1.7718
|-49.00
|753.60
|225
|2005.12.19 13:51
|buy
|113
|0.01
|1.7628
|1.7616
|1.7683
|226
|2005.12.19 14:21
|s/l
|113
|0.01
|1.7616
|1.7616
|1.7683
|-1.20
|752.40
|227
|2005.12.19 14:21
|buy
|114
|0.01
|1.7618
|1.7602
|1.7708
|228
|2005.12.19 19:07
|s/l
|114
|0.01
|1.7602
|1.7602
|1.7708
|-1.60
|750.80
|229
|2005.12.19 19:07
|buy
|115
|0.01
|1.7600
|1.7584
|1.7690
|230
|2005.12.20 05:31
|s/l
|115
|0.01
|1.7584
|1.7584
|1.7690
|-1.60
|749.20
|231
|2005.12.20 18:33
|buy
|116
|0.01
|1.7550
|1.7543
|1.7635
|232
|2005.12.20 18:44
|s/l
|116
|0.01
|1.7543
|1.7543
|1.7635
|-0.70
|748.50
|233
|2005.12.20 18:44
|buy
|117
|0.01
|1.7542
|1.7530
|1.7597
|234
|2005.12.20 18:59
|s/l
|117
|0.01
|1.7530
|1.7530
|1.7597
|-1.20
|747.30
|235
|2005.12.20 18:59
|buy
|118
|0.01
|1.7532
|1.7525
|1.7585
|236
|2005.12.20 19:28
|s/l
|118
|0.01
|1.7525
|1.7525
|1.7585
|-0.70
|746.60
|237
|2005.12.20 19:28
|buy
|119
|0.01
|1.7527
|1.7511
|1.7617
|238
|2005.12.21 11:01
|s/l
|119
|0.01
|1.7511
|1.7511
|1.7617
|-1.60
|745.00
|239
|2005.12.21 13:00
|buy
|120
|0.01
|1.7495
|1.7479
|1.7585
|240
|2005.12.21 15:08
|s/l
|120
|0.01
|1.7479
|1.7479
|1.7585
|-1.60
|743.40
|241
|2005.12.21 15:08
|buy
|121
|0.01
|1.7481
|1.7465
|1.7571
|242
|2005.12.21 15:12
|s/l
|121
|0.01
|1.7465
|1.7465
|1.7571
|-1.60
|741.80
|243
|2005.12.21 15:12
|buy
|122
|0.01
|1.7467
|1.7451
|1.7557
|244
|2005.12.21 15:34
|s/l
|122
|0.01
|1.7451
|1.7451
|1.7557
|-1.60
|740.20
|245
|2005.12.21 15:34
|buy
|123
|0.01
|1.7452
|1.7436
|1.7542
|246
|2005.12.21 15:37
|s/l
|123
|0.01
|1.7436
|1.7436
|1.7542
|-1.60
|738.60
|247
|2005.12.21 15:37
|buy
|124
|0.01
|1.7438
|1.7422
|1.7528
|248
|2005.12.21 15:45
|s/l
|124
|0.01
|1.7422
|1.7422
|1.7528
|-1.60
|737.00
|249
|2005.12.21 15:45
|buy
|125
|0.01
|1.7424
|1.7408
|1.7514
|250
|2005.12.21 16:51
|s/l
|125
|0.01
|1.7408
|1.7408
|1.7514
|-1.60
|735.40
|251
|2005.12.21 16:51
|buy
|126
|0.01
|1.7409
|1.7393
|1.7499
|252
|2005.12.21 16:52
|s/l
|126
|0.01
|1.7393
|1.7393
|1.7499
|-1.60
|733.80
|253
|2005.12.21 16:52
|buy
|127
|0.01
|1.7394
|1.7378
|1.7484
|254
|2005.12.22 10:57
|s/l
|127
|0.01
|1.7378
|1.7378
|1.7484
|-1.60
|732.20
|255
|2005.12.22 11:00
|buy
|128
|0.01
|1.7357
|1.7350
|1.7442
|256
|2005.12.22 14:19
|s/l
|128
|0.01
|1.7350
|1.7350
|1.7442
|-0.70
|731.50
|257
|2005.12.22 14:19
|buy
|129
|0.01
|1.7352
|1.7340
|1.7407
|258
|2005.12.22 14:20
|s/l
|129
|0.01
|1.7340
|1.7340
|1.7407
|-1.20
|730.30
|259
|2005.12.22 14:20
|buy
|130
|0.01
|1.7342
|1.7335
|1.7395
|260
|2005.12.22 15:03
|t/p
|130
|0.01
|1.7395
|1.7335
|1.7395
|5.30
|735.60
|261
|2005.12.23 16:00
|buy
|131
|0.01
|1.7316
|1.7304
|1.7371
|262
|2005.12.23 16:16
|s/l
|131
|0.01
|1.7304
|1.7304
|1.7371
|-1.20
|734.40
|263
|2005.12.23 16:16
|buy
|132
|0.01
|1.7306
|1.7299
|1.7359
|264
|2005.12.26 09:26
|t/p
|132
|0.01
|1.7359
|1.7299
|1.7359
|5.30
|739.70
|265
|2005.12.28 18:00
|buy
|133
|0.70
|1.7228
|1.7221
|1.7313
|266
|2005.12.28 18:00
|s/l
|133
|0.70
|1.7221
|1.7221
|1.7313
|-49.00
|690.70
|267
|2005.12.28 18:00
|buy
|134
|0.01
|1.7222
|1.7210
|1.7277
|268
|2005.12.28 18:01
|s/l
|134
|0.01
|1.7210
|1.7210
|1.7277
|-1.20
|689.50
|269
|2005.12.28 18:01
|buy
|135
|0.01
|1.7209
|1.7193
|1.7299
|270
|2005.12.28 18:07
|s/l
|135
|0.01
|1.7193
|1.7193
|1.7299
|-1.60
|687.90
|271
|2005.12.28 18:07
|buy
|136
|0.01
|1.7194
|1.7178
|1.7284
|272
|2005.12.28 18:07
|s/l
|136
|0.01
|1.7178
|1.7178
|1.7284
|-1.60
|686.30
|273
|2005.12.28 18:07
|buy
|137
|0.01
|1.7179
|1.7163
|1.7269
|274
|2005.12.28 18:08
|s/l
|137
|0.01
|1.7163
|1.7163
|1.7269
|-1.60
|684.70
|275
|2005.12.28 18:08
|buy
|138
|0.01
|1.7164
|1.7148
|1.7254
|276
|2005.12.28 18:09
|s/l
|138
|0.01
|1.7148
|1.7148
|1.7254
|-1.60
|683.10
|277
|2005.12.28 18:09
|buy
|139
|0.01
|1.7146
|1.7130
|1.7236
|278
|2005.12.28 18:10
|s/l
|139
|0.01
|1.7130
|1.7130
|1.7236
|-1.60
|681.50
|279
|2005.12.28 18:10
|buy
|140
|0.01
|1.7131
|1.7115
|1.7221
|280
|2005.12.29 05:10
|t/p
|140
|0.01
|1.7221
|1.7115
|1.7221
|9.00
|690.50
|281
|2005.12.30 17:00
|buy
|141
|0.60
|1.7171
|1.7155
|1.7261
|282
|2006.01.03 03:23
|t/p
|141
|0.60
|1.7261
|1.7155
|1.7261
|540.00
|1230.50
|283
|2006.01.11 11:00
|buy
|142
|1.10
|1.7560
|1.7553
|1.7645
|284
|2006.01.11 11:01
|s/l
|142
|1.10
|1.7553
|1.7553
|1.7645
|-77.00
|1153.50
|285
|2006.01.11 11:01
|buy
|143
|0.01
|1.7555
|1.7543
|1.7610
|286
|2006.01.11 11:06
|s/l
|143
|0.01
|1.7543
|1.7543
|1.7610
|-1.20
|1152.30
|287
|2006.01.11 11:06
|buy
|144
|0.01
|1.7545
|1.7538
|1.7598
|288
|2006.01.11 11:06
|s/l
|144
|0.01
|1.7538
|1.7538
|1.7598
|-0.70
|1151.60
|289
|2006.01.11 11:06
|buy
|145
|0.01
|1.7540
|1.7524
|1.7630
|290
|2006.01.11 12:00
|s/l
|145
|0.01
|1.7524
|1.7524
|1.7630
|-1.60
|1150.00
|291
|2006.01.11 12:00
|buy
|146
|0.01
|1.7525
|1.7509
|1.7615
|292
|2006.01.11 15:50
|t/p
|146
|0.01
|1.7615
|1.7509
|1.7615
|9.00
|1159.00
|293
|2006.01.12 19:47
|buy
|147
|1.10
|1.7598
|1.7582
|1.7688
|294
|2006.01.13 10:04
|t/p
|147
|1.10
|1.7688
|1.7582
|1.7688
|990.00
|2149.00
|295
|2006.01.17 15:30
|buy
|148
|0.01
|1.7600
|1.7588
|1.7655
|296
|2006.01.17 16:54
|s/l
|148
|0.01
|1.7588
|1.7588
|1.7655
|-1.20
|2147.80
|297
|2006.01.17 16:54
|buy
|149
|0.01
|1.7588
|1.7581
|1.7641
|298
|2006.01.17 17:22
|t/p
|149
|0.01
|1.7641
|1.7581
|1.7641
|5.30
|2153.10
|299
|2006.01.19 10:03
|buy
|150
|2.00
|1.7550
|1.7543
|1.7635
|300
|2006.01.19 10:04
|s/l
|150
|2.00
|1.7543
|1.7543
|1.7635
|-140.00
|2013.10
|301
|2006.01.19 10:04
|buy
|151
|0.01
|1.7545
|1.7533
|1.7600
|302
|2006.01.19 13:36
|s/l
|151
|0.01
|1.7533
|1.7533
|1.7600
|-1.20
|2011.90
|303
|2006.01.19 13:36
|buy
|152
|0.01
|1.7534
|1.7518
|1.7624
|304
|2006.01.19 16:41
|t/p
|152
|0.01
|1.7624
|1.7518
|1.7624
|9.00
|2020.90
|305
|2006.01.26 23:00
|buy
|153
|1.80
|1.7789
|1.7782
|1.7874
|306
|2006.01.26 23:23
|s/l
|153
|1.80
|1.7782
|1.7782
|1.7874
|-126.00
|1894.90
|307
|2006.01.26 23:23
|buy
|154
|0.01
|1.7784
|1.7772
|1.7839
|308
|2006.01.27 07:01
|s/l
|154
|0.01
|1.7772
|1.7772
|1.7839
|-1.20
|1893.70
|309
|2006.01.27 18:30
|buy
|155
|0.01
|1.7723
|1.7707
|1.7813
|310
|2006.01.27 19:10
|s/l
|155
|0.01
|1.7707
|1.7707
|1.7813
|-1.60
|1892.10
|311
|2006.01.27 19:10
|buy
|156
|0.01
|1.7708
|1.7692
|1.7798
|312
|2006.01.27 19:22
|s/l
|156
|0.01
|1.7692
|1.7692
|1.7798
|-1.60
|1890.50
|313
|2006.01.27 19:22
|buy
|157
|0.01
|1.7689
|1.7673
|1.7779
|314
|2006.01.27 19:29
|s/l
|157
|0.01
|1.7673
|1.7673
|1.7779
|-1.60
|1888.90
|315
|2006.01.27 19:29
|buy
|158
|0.01
|1.7674
|1.7658
|1.7764
|316
|2006.01.30 04:09
|s/l
|158
|0.01
|1.7658
|1.7658
|1.7764
|-1.60
|1887.30
|317
|2006.01.30 04:09
|buy
|159
|0.01
|1.7659
|1.7643
|1.7749
|318
|2006.01.30 09:29
|s/l
|159
|0.01
|1.7643
|1.7643
|1.7749
|-1.60
|1885.70
|319
|2006.01.30 09:30
|buy
|160
|0.01
|1.7647
|1.7631
|1.7737
|320
|2006.01.31 09:21
|t/p
|160
|0.01
|1.7737
|1.7631
|1.7737
|9.00
|1894.70
|321
|2006.02.03 15:00
|buy
|161
|1.70
|1.7679
|1.7663
|1.7769
|322
|2006.02.03 15:03
|s/l
|161
|1.70
|1.7663
|1.7663
|1.7769
|-272.00
|1622.70
|323
|2006.02.03 15:03
|buy
|162
|0.01
|1.7665
|1.7649
|1.7755
|324
|2006.02.03 15:07
|s/l
|162
|0.01
|1.7649
|1.7649
|1.7755
|-1.60
|1621.10
|325
|2006.02.03 15:07
|buy
|163
|0.01
|1.7650
|1.7634
|1.7740
|326
|2006.02.03 15:19
|s/l
|163
|0.01
|1.7634
|1.7634
|1.7740
|-1.60
|1619.50
|327
|2006.02.03 15:19
|buy
|164
|0.01
|1.7630
|1.7614
|1.7720
|328
|2006.02.03 15:27
|s/l
|164
|0.01
|1.7614
|1.7614
|1.7720
|-1.60
|1617.90
|329
|2006.02.03 15:27
|buy
|165
|0.01
|1.7614
|1.7598
|1.7704
|330
|2006.02.03 16:48
|s/l
|165
|0.01
|1.7598
|1.7598
|1.7704
|-1.60
|1616.30
|331
|2006.02.03 16:48
|buy
|166
|0.01
|1.7597
|1.7581
|1.7687
|332
|2006.02.06 08:17
|s/l
|166
|0.01
|1.7581
|1.7581
|1.7687
|-1.60
|1614.70
|333
|2006.02.06 08:18
|buy
|167
|0.01
|1.7578
|1.7571
|1.7663
|334
|2006.02.06 08:32
|s/l
|167
|0.01
|1.7571
|1.7571
|1.7663
|-0.70
|1614.00
|335
|2006.02.06 08:32
|buy
|168
|0.01
|1.7572
|1.7556
|1.7662
|336
|2006.02.06 08:48
|s/l
|168
|0.01
|1.7556
|1.7556
|1.7662
|-1.60
|1612.40
|337
|2006.02.06 08:48
|buy
|169
|0.01
|1.7557
|1.7541
|1.7647
|338
|2006.02.06 10:22
|s/l
|169
|0.01
|1.7541
|1.7541
|1.7647
|-1.60
|1610.80
|339
|2006.02.06 10:22
|buy
|170
|0.01
|1.7543
|1.7527
|1.7633
|340
|2006.02.06 12:26
|s/l
|170
|0.01
|1.7527
|1.7527
|1.7633
|-1.60
|1609.20
|341
|2006.02.06 12:26
|buy
|171
|0.01
|1.7529
|1.7513
|1.7619
|342
|2006.02.06 12:46
|s/l
|171
|0.01
|1.7513
|1.7513
|1.7619
|-1.60
|1607.60
|343
|2006.02.06 12:46
|buy
|172
|0.01
|1.7514
|1.7498
|1.7604
|344
|2006.02.06 16:03
|s/l
|172
|0.01
|1.7498
|1.7498
|1.7604
|-1.60
|1606.00
|345
|2006.02.06 16:03
|buy
|173
|0.01
|1.7500
|1.7484
|1.7590
|346
|2006.02.06 17:40
|s/l
|173
|0.01
|1.7484
|1.7484
|1.7590
|-1.60
|1604.40
|347
|2006.02.06 17:40
|buy
|174
|0.01
|1.7486
|1.7470
|1.7576
|348
|2006.02.06 17:49
|s/l
|174
|0.01
|1.7470
|1.7470
|1.7576
|-1.60
|1602.80
|349
|2006.02.06 17:49
|buy
|175
|0.01
|1.7471
|1.7455
|1.7561
|350
|2006.02.06 18:01
|s/l
|175
|0.01
|1.7455
|1.7455
|1.7561
|-1.60
|1601.20
|351
|2006.02.06 18:01
|buy
|176
|0.01
|1.7456
|1.7440
|1.7546
|352
|2006.02.06 18:14
|s/l
|176
|0.01
|1.7440
|1.7440
|1.7546
|-1.60
|1599.60
|353
|2006.02.06 18:14
|buy
|177
|0.01
|1.7442
|1.7426
|1.7532
|354
|2006.02.07 16:13
|s/l
|177
|0.01
|1.7426
|1.7426
|1.7532
|-1.60
|1598.00
|355
|2006.02.14 14:00
|buy
|178
|0.01
|1.7355
|1.7343
|1.7410
|356
|2006.02.14 14:30
|s/l
|178
|0.01
|1.7343
|1.7343
|1.7410
|-1.20
|1596.80
|357
|2006.02.14 14:30
|buy
|179
|0.01
|1.7344
|1.7337
|1.7397
|358
|2006.02.14 14:30
|s/l
|179
|0.01
|1.7337
|1.7337
|1.7397
|-0.70
|1596.10
|359
|2006.02.14 14:30
|buy
|180
|0.01
|1.7338
|1.7322
|1.7428
|360
|2006.02.14 14:31
|s/l
|180
|0.01
|1.7322
|1.7322
|1.7428
|-1.60
|1594.50
|361
|2006.02.14 14:31
|buy
|181
|0.01
|1.7316
|1.7300
|1.7406
|362
|2006.02.14 15:15
|s/l
|181
|0.01
|1.7300
|1.7300
|1.7406
|-1.60
|1592.90
|363
|2006.02.14 15:15
|buy
|182
|0.01
|1.7302
|1.7286
|1.7392
|364
|2006.02.14 16:50
|s/l
|182
|0.01
|1.7286
|1.7286
|1.7392
|-1.60
|1591.30
|365
|2006.02.14 16:50
|buy
|183
|0.01
|1.7288
|1.7272
|1.7378
|366
|2006.02.15 11:34
|t/p
|183
|0.01
|1.7378
|1.7272
|1.7378
|9.00
|1600.30
|367
|2006.02.22 14:30
|buy
|184
|1.50
|1.7378
|1.7371
|1.7463
|368
|2006.02.23 09:05
|t/p
|184
|1.50
|1.7463
|1.7371
|1.7463
|1275.00
|2875.30
|369
|2006.02.24 18:38
|buy
|185
|2.60
|1.7438
|1.7431
|1.7523
|370
|2006.02.24 18:38
|s/l
|185
|2.60
|1.7431
|1.7431
|1.7523
|-182.00
|2693.30
|371
|2006.02.24 18:38
|buy
|186
|0.01
|1.7433
|1.7421
|1.7488
|372
|2006.02.27 00:20
|s/l
|186
|0.01
|1.7421
|1.7421
|1.7488
|-1.20
|2692.10
|373
|2006.02.27 00:30
|buy
|187
|0.01
|1.7410
|1.7403
|1.7463
|374
|2006.02.27 00:31
|s/l
|187
|0.01
|1.7403
|1.7403
|1.7463
|-0.70
|2691.40
|375
|2006.02.27 00:31
|buy
|188
|0.01
|1.7405
|1.7389
|1.7495
|376
|2006.02.27 01:38
|s/l
|188
|0.01
|1.7389
|1.7389
|1.7495
|-1.60
|2689.80
|377
|2006.02.27 01:38
|buy
|189
|0.01
|1.7390
|1.7374
|1.7480
|378
|2006.02.28 11:47
|t/p
|189
|0.01
|1.7480
|1.7374
|1.7480
|9.00
|2698.80
|379
|2006.03.06 18:30
|buy
|190
|2.50
|1.7490
|1.7483
|1.7575
|380
|2006.03.06 18:43
|s/l
|190
|2.50
|1.7483
|1.7483
|1.7575
|-175.00
|2523.80
|381
|2006.03.06 18:43
|buy
|191
|0.01
|1.7485
|1.7473
|1.7540
|382
|2006.03.06 18:55
|s/l
|191
|0.01
|1.7473
|1.7473
|1.7540
|-1.20
|2522.60
|383
|2006.03.06 18:55
|buy
|192
|0.01
|1.7473
|1.7457
|1.7563
|384
|2006.03.07 05:57
|s/l
|192
|0.01
|1.7457
|1.7457
|1.7563
|-1.60
|2521.00
|385
|2006.03.07 09:27
|buy
|193
|0.01
|1.7430
|1.7414
|1.7520
|386
|2006.03.07 09:31
|s/l
|193
|0.01
|1.7414
|1.7414
|1.7520
|-1.60
|2519.40
|387
|2006.03.07 09:31
|buy
|194
|0.01
|1.7413
|1.7397
|1.7503
|388
|2006.03.07 10:19
|s/l
|194
|0.01
|1.7397
|1.7397
|1.7503
|-1.60
|2517.80
|389
|2006.03.07 10:19
|buy
|195
|0.01
|1.7399
|1.7383
|1.7489
|390
|2006.03.07 11:09
|s/l
|195
|0.01
|1.7383
|1.7383
|1.7489
|-1.60
|2516.20
|391
|2006.03.07 11:09
|buy
|196
|0.01
|1.7385
|1.7369
|1.7475
|392
|2006.03.07 11:33
|s/l
|196
|0.01
|1.7369
|1.7369
|1.7475
|-1.60
|2514.60
|393
|2006.03.07 11:33
|buy
|197
|0.01
|1.7370
|1.7354
|1.7460
|394
|2006.03.07 11:36
|s/l
|197
|0.01
|1.7354
|1.7354
|1.7460
|-1.60
|2513.00
|395
|2006.03.07 11:36
|buy
|198
|0.01
|1.7355
|1.7339
|1.7445
|396
|2006.03.07 15:12
|s/l
|198
|0.01
|1.7339
|1.7339
|1.7445
|-1.60
|2511.40
|397
|2006.03.07 15:12
|buy
|199
|0.01
|1.7341
|1.7325
|1.7431
|398
|2006.03.10 14:33
|s/l
|199
|0.01
|1.7325
|1.7325
|1.7431
|-1.60
|2509.80
|399
|2006.03.10 15:30
|buy
|200
|0.01
|1.7245
|1.7238
|1.7330
|400
|2006.03.10 16:20
|s/l
|200
|0.01
|1.7238
|1.7238
|1.7330
|-0.70
|2509.10
|401
|2006.03.10 16:20
|buy
|201
|0.01
|1.7239
|1.7227
|1.7294
|402
|2006.03.13 08:37
|t/p
|201
|0.01
|1.7294
|1.7227
|1.7294
|5.50
|2514.60
|403
|2006.03.21 10:30
|buy
|202
|2.30
|1.7477
|1.7470
|1.7562
|404
|2006.03.21 10:30
|s/l
|202
|2.30
|1.7470
|1.7470
|1.7562
|-161.00
|2353.60
|405
|2006.03.21 10:30
|buy
|203
|0.01
|1.7470
|1.7458
|1.7525
|406
|2006.03.21 17:44
|s/l
|203
|0.01
|1.7458
|1.7458
|1.7525
|-1.20
|2352.40
|407
|2006.03.23 16:36
|buy
|204
|0.01
|1.7340
|1.7333
|1.7425
|408
|2006.03.23 16:44
|s/l
|204
|0.01
|1.7333
|1.7333
|1.7425
|-0.70
|2351.70
|409
|2006.03.23 16:44
|buy
|205
|0.01
|1.7334
|1.7322
|1.7389
|410
|2006.03.24 08:53
|s/l
|205
|0.01
|1.7322
|1.7322
|1.7389
|-1.20
|2350.50
|411
|2006.03.29 10:30
|buy
|206
|0.01
|1.7381
|1.7374
|1.7466
|412
|2006.03.29 10:30
|s/l
|206
|0.01
|1.7374
|1.7374
|1.7466
|-0.70
|2349.80
|413
|2006.03.29 10:30
|buy
|207
|0.01
|1.7373
|1.7361
|1.7428
|414
|2006.03.29 10:30
|s/l
|207
|0.01
|1.7361
|1.7361
|1.7428
|-1.20
|2348.60
|415
|2006.03.29 10:30
|buy
|208
|0.01
|1.7361
|1.7354
|1.7414
|416
|2006.03.29 13:19
|s/l
|208
|0.01
|1.7354
|1.7354
|1.7414
|-0.70
|2347.90
|417
|2006.03.29 13:19
|buy
|209
|0.01
|1.7355
|1.7339
|1.7445
|418
|2006.03.29 14:37
|s/l
|209
|0.01
|1.7339
|1.7339
|1.7445
|-1.60
|2346.30
|419
|2006.03.29 14:37
|buy
|210
|0.01
|1.7340
|1.7324
|1.7430
|420
|2006.03.29 15:57
|s/l
|210
|0.01
|1.7324
|1.7324
|1.7430
|-1.60
|2344.70
|421
|2006.03.29 15:57
|buy
|211
|0.01
|1.7326
|1.7310
|1.7416
|422
|2006.03.30 07:24
|t/p
|211
|0.01
|1.7416
|1.7310
|1.7416
|9.00
|2353.70
|423
|2006.03.31 11:31
|buy
|212
|2.10
|1.7370
|1.7354
|1.7460
|424
|2006.03.31 12:03
|s/l
|212
|2.10
|1.7354
|1.7354
|1.7460
|-336.00
|2017.70
|425
|2006.03.31 12:03
|buy
|213
|0.01
|1.7354
|1.7338
|1.7444
|426
|2006.03.31 12:04
|s/l
|213
|0.01
|1.7338
|1.7338
|1.7444
|-1.60
|2016.10
|427
|2006.03.31 12:04
|buy
|214
|0.01
|1.7339
|1.7323
|1.7429
|428
|2006.04.03 05:02
|s/l
|214
|0.01
|1.7323
|1.7323
|1.7429
|-1.60
|2014.50
|429
|2006.04.03 06:43
|buy
|215
|0.01
|1.7295
|1.7279
|1.7385
|430
|2006.04.03 08:42
|s/l
|215
|0.01
|1.7279
|1.7279
|1.7385
|-1.60
|2012.90
|431
|2006.04.03 08:42
|buy
|216
|0.01
|1.7281
|1.7265
|1.7371
|432
|2006.04.03 08:51
|s/l
|216
|0.01
|1.7265
|1.7265
|1.7371
|-1.60
|2011.30
|433
|2006.04.03 08:51
|buy
|217
|0.01
|1.7263
|1.7247
|1.7353
|434
|2006.04.03 16:53
|t/p
|217
|0.01
|1.7353
|1.7247
|1.7353
|9.00
|2020.30
|435
|2006.04.07 16:30
|buy
|218
|1.80
|1.7417
|1.7410
|1.7502
|436
|2006.04.07 16:56
|s/l
|218
|1.80
|1.7410
|1.7410
|1.7502
|-126.00
|1894.30
|437
|2006.04.07 16:56
|buy
|219
|0.01
|1.7412
|1.7400
|1.7467
|438
|2006.04.07 17:57
|s/l
|219
|0.01
|1.7400
|1.7400
|1.7467
|-1.20
|1893.10
|439
|2006.04.07 17:57
|buy
|220
|0.01
|1.7402
|1.7386
|1.7492
|440
|2006.04.10 19:08
|s/l
|220
|0.01
|1.7386
|1.7386
|1.7492
|-1.60
|1891.50
|441
|2006.04.21 01:51
|buy
|221
|0.01
|1.7750
|1.7743
|1.7835
|442
|2006.04.21 10:08
|t/p
|221
|0.01
|1.7835
|1.7743
|1.7835
|8.50
|1900.00
|443
|2006.05.11 04:00
|buy
|222
|1.70
|1.8539
|1.8532
|1.8624
|444
|2006.05.11 11:25
|t/p
|222
|1.70
|1.8624
|1.8532
|1.8624
|1445.00
|3345.00
|445
|2006.05.15 22:30
|buy
|223
|3.00
|1.8778
|1.8771
|1.8863
|446
|2006.05.15 22:34
|s/l
|223
|3.00
|1.8771
|1.8771
|1.8863
|-210.00
|3135.00
|447
|2006.05.15 22:34
|buy
|224
|0.01
|1.8773
|1.8761
|1.8828
|448
|2006.05.16 00:58
|s/l
|224
|0.01
|1.8761
|1.8761
|1.8828
|-1.20
|3133.80
|449
|2006.05.16 00:58
|buy
|225
|0.01
|1.8762
|1.8755
|1.8815
|450
|2006.05.16 01:00
|s/l
|225
|0.01
|1.8755
|1.8755
|1.8815
|-0.70
|3133.10
|451
|2006.05.16 01:00
|buy
|226
|0.01
|1.8757
|1.8741
|1.8847
|452
|2006.05.16 05:53
|t/p
|226
|0.01
|1.8847
|1.8741
|1.8847
|9.00
|3142.10
|453
|2006.05.17 23:46
|buy
|227
|2.90
|1.8796
|1.8789
|1.8881
|454
|2006.05.18 10:30
|t/p
|227
|2.90
|1.8881
|1.8789
|1.8881
|2465.00
|5607.10
|455
|2006.05.19 10:30
|buy
|228
|5.10
|1.8766
|1.8754
|1.8821
|456
|2006.05.19 11:02
|s/l
|228
|5.10
|1.8754
|1.8754
|1.8821
|-612.00
|4995.10
|457
|2006.05.19 11:02
|buy
|229
|0.01
|1.8756
|1.8749
|1.8809
|458
|2006.05.19 11:30
|s/l
|229
|0.01
|1.8749
|1.8749
|1.8809
|-0.70
|4994.40
|459
|2006.05.19 11:30
|buy
|230
|0.01
|1.8751
|1.8735
|1.8841
|460
|2006.05.19 11:45
|s/l
|230
|0.01
|1.8735
|1.8735
|1.8841
|-1.60
|4992.80
|461
|2006.05.19 11:45
|buy
|231
|0.01
|1.8737
|1.8721
|1.8827
|462
|2006.05.19 11:45
|s/l
|231
|0.01
|1.8721
|1.8721
|1.8827
|-1.60
|4991.20
|463
|2006.05.19 11:45
|buy
|232
|0.01
|1.8720
|1.8704
|1.8810
|464
|2006.05.19 16:34
|s/l
|232
|0.01
|1.8704
|1.8704
|1.8810
|-1.60
|4989.60
|465
|2006.05.19 16:34
|buy
|233
|0.01
|1.8704
|1.8688
|1.8794
|466
|2006.05.19 22:31
|t/p
|233
|0.01
|1.8794
|1.8688
|1.8794
|9.00
|4998.60
|467
|2006.05.22 04:29
|buy
|234
|4.50
|1.8716
|1.8700
|1.8806
|468
|2006.05.22 04:47
|s/l
|234
|4.50
|1.8700
|1.8700
|1.8806
|-720.00
|4278.60
|469
|2006.05.22 04:47
|buy
|235
|0.01
|1.8698
|1.8682
|1.8788
|470
|2006.05.22 07:46
|s/l
|235
|0.01
|1.8682
|1.8682
|1.8788
|-1.60
|4277.00
|471
|2006.05.22 07:46
|buy
|236
|0.01
|1.8682
|1.8666
|1.8772
|472
|2006.05.22 08:42
|s/l
|236
|0.01
|1.8666
|1.8666
|1.8772
|-1.60
|4275.40
|473
|2006.05.22 08:42
|buy
|237
|0.01
|1.8665
|1.8649
|1.8755
|474
|2006.05.22 08:52
|s/l
|237
|0.01
|1.8649
|1.8649
|1.8755
|-1.60
|4273.80
|475
|2006.05.22 08:52
|buy
|238
|0.01
|1.8651
|1.8635
|1.8741
|476
|2006.05.22 08:54
|s/l
|238
|0.01
|1.8635
|1.8635
|1.8741
|-1.60
|4272.20
|477
|2006.05.22 08:54
|buy
|239
|0.01
|1.8636
|1.8620
|1.8726
|478
|2006.05.22 09:53
|t/p
|239
|0.01
|1.8726
|1.8620
|1.8726
|9.00
|4281.20
|479
|2006.05.24 16:36
|buy
|240
|3.90
|1.8668
|1.8661
|1.8753
|480
|2006.05.24 16:39
|s/l
|240
|3.90
|1.8661
|1.8661
|1.8753
|-273.00
|4008.20
|481
|2006.05.24 16:39
|buy
|241
|0.01
|1.8662
|1.8650
|1.8717
|482
|2006.05.24 20:28
|t/p
|241
|0.01
|1.8717
|1.8650
|1.8717
|5.50
|4013.70
|483
|2006.05.24 23:13
|buy
|242
|3.60
|1.8669
|1.8662
|1.8722
|484
|2006.05.25 10:42
|t/p
|242
|3.60
|1.8722
|1.8662
|1.8722
|1908.00
|5921.70
|485
|2006.05.26 15:30
|buy
|243
|5.40
|1.8615
|1.8608
|1.8700
|486
|2006.05.26 15:31
|s/l
|243
|5.40
|1.8608
|1.8608
|1.8700
|-378.00
|5543.70
|487
|2006.05.26 15:31
|buy
|244
|0.01
|1.8609
|1.8597
|1.8664
|488
|2006.05.26 15:35
|s/l
|244
|0.01
|1.8597
|1.8597
|1.8664
|-1.20
|5542.50
|489
|2006.05.26 15:35
|buy
|245
|0.01
|1.8599
|1.8592
|1.8652
|490
|2006.05.26 15:43
|s/l
|245
|0.01
|1.8592
|1.8592
|1.8652
|-0.70
|5541.80
|491
|2006.05.26 15:43
|buy
|246
|0.01
|1.8592
|1.8576
|1.8682
|492
|2006.05.26 15:50
|s/l
|246
|0.01
|1.8576
|1.8576
|1.8682
|-1.60
|5540.20
|493
|2006.05.26 15:50
|buy
|247
|0.01
|1.8571
|1.8555
|1.8661
|494
|2006.05.26 16:16
|s/l
|247
|0.01
|1.8555
|1.8555
|1.8661
|-1.60
|5538.60
|495
|2006.05.26 16:16
|buy
|248
|0.01
|1.8557
|1.8541
|1.8647
|496
|2006.05.26 16:27
|s/l
|248
|0.01
|1.8541
|1.8541
|1.8647
|-1.60
|5537.00
|497
|2006.05.26 16:27
|buy
|249
|0.01
|1.8539
|1.8523
|1.8629
|498
|2006.05.29 11:09
|t/p
|249
|0.01
|1.8629
|1.8523
|1.8629
|9.00
|5546.00
|499
|2006.05.31 21:00
|buy
|250
|0.01
|1.8685
|1.8673
|1.8740
|500
|2006.06.01 02:34
|s/l
|250
|0.01
|1.8673
|1.8673
|1.8740
|-1.20
|5544.80
|501
|2006.06.01 02:34
|buy
|251
|0.01
|1.8675
|1.8659
|1.8765
|502
|2006.06.01 03:03
|s/l
|251
|0.01
|1.8659
|1.8659
|1.8765
|-1.60
|5543.20
|503
|2006.06.01 03:03
|buy
|252
|0.01
|1.8661
|1.8645
|1.8751
|504
|2006.06.01 05:56
|s/l
|252
|0.01
|1.8645
|1.8645
|1.8751
|-1.60
|5541.60
|505
|2006.06.01 05:56
|buy
|253
|0.01
|1.8646
|1.8630
|1.8736
|506
|2006.06.01 09:04
|s/l
|253
|0.01
|1.8630
|1.8630
|1.8736
|-1.60
|5540.00
|507
|2006.06.01 09:04
|buy
|254
|0.01
|1.8632
|1.8616
|1.8722
|508
|2006.06.01 09:28
|s/l
|254
|0.01
|1.8616
|1.8616
|1.8722
|-1.60
|5538.40
|509
|2006.06.01 09:28
|buy
|255
|0.01
|1.8618
|1.8602
|1.8708
|510
|2006.06.01 14:06
|s/l
|255
|0.01
|1.8602
|1.8602
|1.8708
|-1.60
|5536.80
|511
|2006.06.01 14:06
|buy
|256
|0.01
|1.8602
|1.8586
|1.8692
|512
|2006.06.01 14:26
|s/l
|256
|0.01
|1.8586
|1.8586
|1.8692
|-1.60
|5535.20
|513
|2006.06.01 14:26
|buy
|257
|0.01
|1.8588
|1.8572
|1.8678
|514
|2006.06.01 14:49
|s/l
|257
|0.01
|1.8572
|1.8572
|1.8678
|-1.60
|5533.60
|515
|2006.06.01 14:49
|buy
|258
|0.01
|1.8574
|1.8558
|1.8664
|516
|2006.06.01 16:46
|t/p
|258
|0.01
|1.8664
|1.8558
|1.8664
|9.00
|5542.60
|517
|2006.06.06 00:30
|buy
|259
|5.00
|1.8723
|1.8707
|1.8813
|518
|2006.06.06 01:00
|s/l
|259
|5.00
|1.8707
|1.8707
|1.8813
|-800.00
|4742.60
|519
|2006.06.06 01:00
|buy
|260
|0.01
|1.8708
|1.8692
|1.8798
|520
|2006.06.06 03:19
|s/l
|260
|0.01
|1.8692
|1.8692
|1.8798
|-1.60
|4741.00
|521
|2006.06.06 03:19
|buy
|261
|0.01
|1.8694
|1.8678
|1.8784
|522
|2006.06.06 12:25
|s/l
|261
|0.01
|1.8678
|1.8678
|1.8784
|-1.60
|4739.40
|523
|2006.06.06 14:29
|buy
|262
|0.01
|1.8648
|1.8632
|1.8738
|524
|2006.06.06 15:31
|s/l
|262
|0.01
|1.8632
|1.8632
|1.8738
|-1.60
|4737.80
|525
|2006.06.06 15:31
|buy
|263
|0.01
|1.8633
|1.8617
|1.8723
|526
|2006.06.06 15:39
|s/l
|263
|0.01
|1.8617
|1.8617
|1.8723
|-1.60
|4736.20
|527
|2006.06.06 15:39
|buy
|264
|0.01
|1.8619
|1.8603
|1.8709
|528
|2006.06.06 16:53
|s/l
|264
|0.01
|1.8603
|1.8603
|1.8709
|-1.60
|4734.60
|529
|2006.06.06 16:53
|buy
|265
|0.01
|1.8604
|1.8588
|1.8694
|530
|2006.06.07 08:16
|s/l
|265
|0.01
|1.8588
|1.8588
|1.8694
|-1.60
|4733.00
|531
|2006.06.07 17:00
|buy
|266
|0.01
|1.8548
|1.8532
|1.8638
|532
|2006.06.08 08:34
|s/l
|266
|0.01
|1.8532
|1.8532
|1.8638
|-1.60
|4731.40
|533
|2006.06.08 10:00
|buy
|267
|0.01
|1.8491
|1.8475
|1.8581
|534
|2006.06.08 10:30
|s/l
|267
|0.01
|1.8475
|1.8475
|1.8581
|-1.60
|4729.80
|535
|2006.06.08 10:30
|buy
|268
|0.01
|1.8474
|1.8458
|1.8564
|536
|2006.06.08 13:54
|s/l
|268
|0.01
|1.8458
|1.8458
|1.8564
|-1.60
|4728.20
|537
|2006.06.08 13:54
|buy
|269
|0.01
|1.8459
|1.8452
|1.8544
|538
|2006.06.08 13:55
|s/l
|269
|0.01
|1.8452
|1.8452
|1.8544
|-0.70
|4727.50
|539
|2006.06.08 13:55
|buy
|270
|0.01
|1.8454
|1.8442
|1.8509
|540
|2006.06.08 14:01
|s/l
|270
|0.01
|1.8442
|1.8442
|1.8509
|-1.20
|4726.30
|541
|2006.06.08 14:01
|buy
|271
|0.01
|1.8447
|1.8435
|1.8502
|542
|2006.06.08 14:04
|s/l
|271
|0.01
|1.8435
|1.8435
|1.8502
|-1.20
|4725.10
|543
|2006.06.08 14:04
|buy
|272
|0.01
|1.8435
|1.8428
|1.8488
|544
|2006.06.08 14:04
|s/l
|272
|0.01
|1.8428
|1.8428
|1.8488
|-0.70
|4724.40
|545
|2006.06.08 14:04
|buy
|273
|0.01
|1.8430
|1.8414
|1.8520
|546
|2006.06.08 14:31
|s/l
|273
|0.01
|1.8414
|1.8414
|1.8520
|-1.60
|4722.80
|547
|2006.06.08 14:31
|buy
|274
|0.01
|1.8416
|1.8409
|1.8501
|548
|2006.06.08 14:31
|s/l
|274
|0.01
|1.8409
|1.8409
|1.8501
|-0.70
|4722.10
|549
|2006.06.08 14:31
|buy
|275
|0.01
|1.8410
|1.8398
|1.8465
|550
|2006.06.08 14:32
|s/l
|275
|0.01
|1.8398
|1.8398
|1.8465
|-1.20
|4720.90
|551
|2006.06.08 14:32
|buy
|276
|0.01
|1.8393
|1.8386
|1.8446
|552
|2006.06.08 14:33
|s/l
|276
|0.01
|1.8386
|1.8386
|1.8446
|-0.70
|4720.20
|553
|2006.06.08 14:33
|buy
|277
|0.01
|1.8384
|1.8368
|1.8474
|554
|2006.06.09 14:35
|s/l
|277
|0.01
|1.8368
|1.8368
|1.8474
|-1.60
|4718.60
|555
|2006.06.13 20:02
|buy
|278
|0.01
|1.8341
|1.8329
|1.8396
|556
|2006.06.13 22:17
|s/l
|278
|0.01
|1.8329
|1.8329
|1.8396
|-1.20
|4717.40
|557
|2006.06.13 22:17
|buy
|279
|0.01
|1.8331
|1.8324
|1.8384
|558
|2006.06.13 22:21
|s/l
|279
|0.01
|1.8324
|1.8324
|1.8384
|-0.70
|4716.70
|559
|2006.06.13 22:21
|buy
|280
|0.01
|1.8326
|1.8310
|1.8416
|560
|2006.06.14 08:50
|t/p
|280
|0.01
|1.8416
|1.8310
|1.8416
|9.00
|4725.70
|561
|2006.06.19 05:19
|buy
|281
|4.30
|1.8438
|1.8431
|1.8523
|562
|2006.06.19 05:29
|s/l
|281
|4.30
|1.8431
|1.8431
|1.8523
|-301.00
|4424.70
|563
|2006.06.19 05:29
|buy
|282
|0.01
|1.8433
|1.8421
|1.8488
|564
|2006.06.19 15:00
|s/l
|282
|0.01
|1.8421
|1.8421
|1.8488
|-1.20
|4423.50
|565
|2006.06.19 17:00
|buy
|283
|0.01
|1.8376
|1.8360
|1.8466
|566
|2006.06.21 04:15
|t/p
|283
|0.01
|1.8466
|1.8360
|1.8466
|9.00
|4432.50
|567
|2006.06.22 12:16
|buy
|284
|4.00
|1.8366
|1.8359
|1.8451
|568
|2006.06.22 12:21
|s/l
|284
|4.00
|1.8359
|1.8359
|1.8451
|-280.00
|4152.50
|569
|2006.06.22 12:21
|buy
|285
|0.01
|1.8361
|1.8349
|1.8416
|570
|2006.06.22 12:24
|s/l
|285
|0.01
|1.8349
|1.8349
|1.8416
|-1.20
|4151.30
|571
|2006.06.22 12:24
|buy
|286
|0.01
|1.8351
|1.8344
|1.8404
|572
|2006.06.22 12:29
|s/l
|286
|0.01
|1.8344
|1.8344
|1.8404
|-0.70
|4150.60
|573
|2006.06.22 12:29
|buy
|287
|0.01
|1.8343
|1.8327
|1.8433
|574
|2006.06.22 12:47
|s/l
|287
|0.01
|1.8327
|1.8327
|1.8433
|-1.60
|4149.00
|575
|2006.06.22 12:47
|buy
|288
|0.01
|1.8327
|1.8311
|1.8417
|576
|2006.06.22 12:53
|s/l
|288
|0.01
|1.8311
|1.8311
|1.8417
|-1.60
|4147.40
|577
|2006.06.22 12:53
|buy
|289
|0.01
|1.8313
|1.8297
|1.8403
|578
|2006.06.22 14:07
|s/l
|289
|0.01
|1.8297
|1.8297
|1.8403
|-1.60
|4145.80
|579
|2006.06.22 14:07
|buy
|290
|0.01
|1.8297
|1.8281
|1.8387
|580
|2006.06.22 15:19
|s/l
|290
|0.01
|1.8281
|1.8281
|1.8387
|-1.60
|4144.20
|581
|2006.06.22 15:20
|buy
|291
|0.01
|1.8278
|1.8266
|1.8333
|582
|2006.06.22 16:20
|s/l
|291
|0.01
|1.8266
|1.8266
|1.8333
|-1.20
|4143.00
|583
|2006.06.22 16:20
|buy
|292
|0.01
|1.8264
|1.8248
|1.8354
|584
|2006.06.23 10:45
|s/l
|292
|0.01
|1.8248
|1.8248
|1.8354
|-1.60
|4141.40
|585
|2006.06.23 12:30
|buy
|293
|0.01
|1.8226
|1.8210
|1.8316
|586
|2006.06.23 13:19
|s/l
|293
|0.01
|1.8210
|1.8210
|1.8316
|-1.60
|4139.80
|587
|2006.06.23 13:19
|buy
|294
|0.01
|1.8212
|1.8196
|1.8302
|588
|2006.06.23 13:48
|s/l
|294
|0.01
|1.8196
|1.8196
|1.8302
|-1.60
|4138.20
|589
|2006.06.23 13:48
|buy
|295
|0.01
|1.8197
|1.8181
|1.8287
|590
|2006.06.23 13:52
|s/l
|295
|0.01
|1.8181
|1.8181
|1.8287
|-1.60
|4136.60
|591
|2006.06.23 13:52
|buy
|296
|0.01
|1.8182
|1.8166
|1.8272
|592
|2006.06.23 14:11
|s/l
|296
|0.01
|1.8166
|1.8166
|1.8272
|-1.60
|4135.00
|593
|2006.06.23 14:11
|buy
|297
|0.01
|1.8167
|1.8151
|1.8257
|594
|2006.06.23 14:20
|s/l
|297
|0.01
|1.8151
|1.8151
|1.8257
|-1.60
|4133.40
|595
|2006.06.23 14:20
|buy
|298
|0.01
|1.8151
|1.8135
|1.8241
|596
|2006.06.23 14:49
|s/l
|298
|0.01
|1.8135
|1.8135
|1.8241
|-1.60
|4131.80
|597
|2006.06.23 14:49
|buy
|299
|0.01
|1.8137
|1.8121
|1.8227
|598
|2006.06.26 09:18
|t/p
|299
|0.01
|1.8227
|1.8121
|1.8227
|9.00
|4140.80
|599
|2006.07.05 15:00
|buy
|300
|3.80
|1.8331
|1.8315
|1.8421
|600
|2006.07.07 10:53
|t/p
|300
|3.80
|1.8421
|1.8315
|1.8421
|3420.00
|7560.80
|601
|2006.07.12 13:00
|buy
|301
|0.01
|1.8361
|1.8349
|1.8416
|602
|2006.07.12 13:48
|s/l
|301
|0.01
|1.8349
|1.8349
|1.8416
|-1.20
|7559.60
|603
|2006.07.12 13:48
|buy
|302
|0.01
|1.8351
|1.8344
|1.8404
|604
|2006.07.12 13:50
|s/l
|302
|0.01
|1.8344
|1.8344
|1.8404
|-0.70
|7558.90
|605
|2006.07.12 13:50
|buy
|303
|0.01
|1.8342
|1.8326
|1.8432
|606
|2006.07.12 14:04
|s/l
|303
|0.01
|1.8326
|1.8326
|1.8432
|-1.60
|7557.30
|607
|2006.07.12 14:04
|buy
|304
|0.01
|1.8328
|1.8312
|1.8418
|608
|2006.07.12 14:07
|s/l
|304
|0.01
|1.8312
|1.8312
|1.8418
|-1.60
|7555.70
|609
|2006.07.12 14:07
|buy
|305
|0.01
|1.8313
|1.8297
|1.8403
|610
|2006.07.13 08:03
|t/p
|305
|0.01
|1.8403
|1.8297
|1.8403
|9.00
|7564.70
|611
|2006.07.17 08:30
|buy
|306
|6.90
|1.8267
|1.8260
|1.8352
|612
|2006.07.17 08:32
|s/l
|306
|6.90
|1.8260
|1.8260
|1.8352
|-483.00
|7081.70
|613
|2006.07.17 08:32
|buy
|307
|0.01
|1.8262
|1.8250
|1.8317
|614
|2006.07.17 08:38
|s/l
|307
|0.01
|1.8250
|1.8250
|1.8317
|-1.20
|7080.50
|615
|2006.07.17 08:38
|buy
|308
|0.01
|1.8251
|1.8244
|1.8304
|616
|2006.07.17 08:40
|s/l
|308
|0.01
|1.8244
|1.8244
|1.8304
|-0.70
|7079.80
|617
|2006.07.17 08:40
|buy
|309
|0.01
|1.8242
|1.8226
|1.8332
|618
|2006.07.17 09:00
|s/l
|309
|0.01
|1.8226
|1.8226
|1.8332
|-1.60
|7078.20
|619
|2006.07.17 09:00
|buy
|310
|0.01
|1.8227
|1.8220
|1.8312
|620
|2006.07.17 09:00
|s/l
|310
|0.01
|1.8220
|1.8220
|1.8312
|-0.70
|7077.50
|621
|2006.07.17 09:00
|buy
|311
|0.01
|1.8214
|1.8202
|1.8269
|622
|2006.07.17 09:39
|s/l
|311
|0.01
|1.8202
|1.8202
|1.8269
|-1.20
|7076.30
|623
|2006.07.17 09:39
|buy
|312
|0.01
|1.8203
|1.8187
|1.8293
|624
|2006.07.17 13:16
|s/l
|312
|0.01
|1.8187
|1.8187
|1.8293
|-1.60
|7074.70
|625
|2006.07.17 13:16
|buy
|313
|0.01
|1.8185
|1.8178
|1.8270
|626
|2006.07.17 13:17
|s/l
|313
|0.01
|1.8178
|1.8178
|1.8270
|-0.70
|7074.00
|627
|2006.07.17 13:17
|buy
|314
|0.01
|1.8177
|1.8165
|1.8232
|628
|2006.07.18 07:51
|t/p
|314
|0.01
|1.8232
|1.8165
|1.8232
|5.50
|7079.50
|629
|2006.07.25 16:00
|buy
|315
|6.40
|1.8405
|1.8398
|1.8490
|630
|2006.07.25 16:02
|s/l
|315
|6.40
|1.8398
|1.8398
|1.8490
|-448.00
|6631.50
|631
|2006.07.25 16:02
|buy
|316
|0.01
|1.8400
|1.8388
|1.8455
|632
|2006.07.25 16:19
|s/l
|316
|0.01
|1.8388
|1.8388
|1.8455
|-1.20
|6630.30
|633
|2006.07.25 16:19
|buy
|317
|0.01
|1.8389
|1.8382
|1.8442
|634
|2006.07.26 14:07
|t/p
|317
|0.01
|1.8442
|1.8382
|1.8442
|5.30
|6635.60
|635
|2006.08.10 14:30
|buy
|318
|6.00
|1.8942
|1.8935
|1.9027
|636
|2006.08.10 14:33
|s/l
|318
|6.00
|1.8935
|1.8935
|1.9027
|-420.00
|6215.60
|637
|2006.08.10 14:33
|buy
|319
|0.01
|1.8936
|1.8924
|1.8991
|638
|2006.08.10 14:35
|s/l
|319
|0.01
|1.8924
|1.8924
|1.8991
|-1.20
|6214.40
|639
|2006.08.10 14:35
|buy
|320
|0.01
|1.8928
|1.8912
|1.9018
|640
|2006.08.10 14:37
|s/l
|320
|0.01
|1.8912
|1.8912
|1.9018
|-1.60
|6212.80
|641
|2006.08.10 14:37
|buy
|321
|0.01
|1.8914
|1.8898
|1.9004
|642
|2006.08.10 15:15
|s/l
|321
|0.01
|1.8898
|1.8898
|1.9004
|-1.60
|6211.20
|643
|2006.08.10 15:15
|buy
|322
|0.01
|1.8900
|1.8884
|1.8990
|644
|2006.08.10 15:16
|s/l
|322
|0.01
|1.8884
|1.8884
|1.8990
|-1.60
|6209.60
|645
|2006.08.10 15:16
|buy
|323
|0.01
|1.8885
|1.8869
|1.8975
|646
|2006.08.10 15:17
|s/l
|323
|0.01
|1.8869
|1.8869
|1.8975
|-1.60
|6208.00
|647
|2006.08.10 15:17
|buy
|324
|0.01
|1.8871
|1.8855
|1.8961
|648
|2006.08.11 08:11
|t/p
|324
|0.01
|1.8961
|1.8855
|1.8961
|9.00
|6217.00
|649
|2006.08.14 12:00
|buy
|325
|0.01
|1.8865
|1.8853
|1.8920
|650
|2006.08.14 12:05
|s/l
|325
|0.01
|1.8853
|1.8853
|1.8920
|-1.20
|6215.80
|651
|2006.08.14 12:05
|buy
|326
|0.01
|1.8855
|1.8848
|1.8908
|652
|2006.08.14 12:06
|s/l
|326
|0.01
|1.8848
|1.8848
|1.8908
|-0.70
|6215.10
|653
|2006.08.14 12:06
|buy
|327
|0.01
|1.8850
|1.8834
|1.8940
|654
|2006.08.15 12:30
|t/p
|327
|0.01
|1.8940
|1.8834
|1.8940
|9.00
|6224.10
|655
|2006.08.17 17:20
|buy
|328
|5.70
|1.8877
|1.8870
|1.8962
|656
|2006.08.17 17:20
|s/l
|328
|5.70
|1.8870
|1.8870
|1.8962
|-399.00
|5825.10
|657
|2006.08.17 17:20
|buy
|329
|0.01
|1.8872
|1.8860
|1.8927
|658
|2006.08.17 17:56
|s/l
|329
|0.01
|1.8860
|1.8860
|1.8927
|-1.20
|5823.90
|659
|2006.08.17 17:56
|buy
|330
|0.01
|1.8862
|1.8855
|1.8915
|660
|2006.08.17 17:58
|s/l
|330
|0.01
|1.8855
|1.8855
|1.8915
|-0.70
|5823.20
|661
|2006.08.17 17:58
|buy
|331
|0.01
|1.8855
|1.8839
|1.8945
|662
|2006.08.17 17:58
|s/l
|331
|0.01
|1.8839
|1.8839
|1.8945
|-1.60
|5821.60
|663
|2006.08.17 17:58
|buy
|332
|0.01
|1.8831
|1.8815
|1.8921
|664
|2006.08.18 11:17
|s/l
|332
|0.01
|1.8815
|1.8815
|1.8921
|-1.60
|5820.00
|665
|2006.08.18 12:30
|buy
|333
|0.01
|1.8801
|1.8785
|1.8891
|666
|2006.08.18 14:23
|s/l
|333
|0.01
|1.8785
|1.8785
|1.8891
|-1.60
|5818.40
|667
|2006.08.18 14:31
|buy
|334
|0.01
|1.8788
|1.8772
|1.8878
|668
|2006.08.21 06:56
|t/p
|334
|0.01
|1.8878
|1.8772
|1.8878
|9.00
|5827.40