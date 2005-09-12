Strategy Tester Report
GGL3.01

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.09.12 22:30 - 2006.08.30 00:00 (2005.09.09 - 2006.08.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLotIncreaseFactor=0.11; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.1; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.09; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.6; TakeProfit6=55; StopLoss6=12; MinsMultiplier6=18; MatchingSignal_3="Matching Signal 3 Settings"; UseMS3=true; MaxOpenTrade_7=1; Lots7=1; TakeProfit7=53; StopLoss7=7; MinsMultiplier7=18; Use_Function_Settings="Use Mode Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=false; StopLossMode=true; SignalMail=false; EachTickMode=true; Support_Resistance_Settings="Support Resistance Settings"; ResistanceBarsBack=145; SupportBarsBack=145; HStartBack=1; LStartBack=1; Main_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=12; Slippage=3; Shift=2;
Bars in test12015Ticks modelled1261681Modelling quality89.25%
Initial deposit500.00
Total net profit5327.40Gross profit13721.80Gross loss-8394.40
Profit factor1.63Expected payoff15.95
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1789.90 (30.23%)Relative drawdown62.46% (1134.10)
Total trades334Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)334 (15.27%)
Profit trades (% of total)51 (15.27%)Loss trades (% of total)283 (84.73%)
Largestprofit trade3420.00loss trade-800.00
Averageprofit trade269.05loss trade-29.66
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (1269.00)consecutive losses (loss in money)23 (-305.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3429.00 (2)consecutive loss (count of losses)-825.90 (21)
Averageconsecutive wins1consecutive losses7
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.12 22:30buy10.101.81881.81721.8278
22005.09.14 03:29t/p10.101.82781.81721.827890.00590.00
32005.09.15 05:00buy20.501.81711.81641.8256
42005.09.15 06:57s/l20.501.81641.81641.8256-35.00555.00
52005.09.15 06:57buy30.011.81631.81471.8253
62005.09.15 09:18s/l30.011.81471.81471.8253-1.60553.40
72005.09.15 09:18buy40.011.81481.81411.8233
82005.09.15 09:19s/l40.011.81411.81411.8233-0.70552.70
92005.09.15 09:19buy50.011.81431.81311.8198
102005.09.15 10:30s/l50.011.81311.81311.8198-1.20551.50
112005.09.15 10:30buy60.011.81331.81261.8218
122005.09.15 10:32s/l60.011.81261.81261.8218-0.70550.80
132005.09.15 10:32buy70.011.81251.81131.8180
142005.09.15 10:49s/l70.011.81131.81131.8180-1.20549.60
152005.09.15 10:49buy80.011.81141.81071.8167
162005.09.15 10:55s/l80.011.81071.81071.8167-0.70548.90
172005.09.15 10:55buy90.011.81091.80931.8199
182005.09.15 11:16s/l90.011.80931.80931.8199-1.60547.30
192005.09.15 11:16buy100.011.80941.80781.8184
202005.09.15 11:59s/l100.011.80781.80781.8184-1.60545.70
212005.09.15 11:59buy110.011.80791.80631.8169
222005.09.15 14:15s/l110.011.80631.80631.8169-1.60544.10
232005.09.15 14:15buy120.011.80641.80481.8154
242005.09.15 15:33s/l120.011.80481.80481.8154-1.60542.50
252005.09.15 15:33buy130.011.80491.80331.8139
262005.09.16 06:35t/p130.011.81391.80331.81399.00551.50
272005.09.16 19:00buy140.501.80321.80161.8122
282005.09.19 00:10t/p140.501.81221.80161.8122450.001001.50
292005.09.19 09:00buy150.901.79751.79591.8065
302005.09.20 08:30t/p150.901.80651.79591.8065810.001811.50
312005.09.21 01:00buy160.011.79761.79641.8031
322005.09.21 01:15s/l160.011.79641.79641.8031-1.201810.30
332005.09.21 01:15buy170.011.79631.79561.8016
342005.09.21 04:37t/p170.011.80161.79561.80165.301815.60
352005.09.22 13:00buy181.701.80171.80011.8107
362005.09.22 14:20s/l181.701.80011.80011.8107-272.001543.60
372005.09.22 14:20buy190.011.80031.79871.8093
382005.09.22 14:29s/l190.011.79871.79871.8093-1.601542.00
392005.09.22 14:29buy200.011.79881.79721.8078
402005.09.22 14:40s/l200.011.79721.79721.8078-1.601540.40
412005.09.22 14:40buy210.011.79691.79531.8059
422005.09.22 14:46s/l210.011.79531.79531.8059-1.601538.80
432005.09.22 14:46buy220.011.79541.79381.8044
442005.09.22 16:03s/l220.011.79381.79381.8044-1.601537.20
452005.09.22 16:03buy230.011.79391.79231.8029
462005.09.22 16:04s/l230.011.79231.79231.8029-1.601535.60
472005.09.22 16:04buy240.011.79231.79071.8013
482005.09.22 16:21s/l240.011.79071.79071.8013-1.601534.00
492005.09.22 16:21buy250.011.79061.78901.7996
502005.09.22 16:42s/l250.011.78901.78901.7996-1.601532.40
512005.09.22 16:42buy260.011.78911.78751.7981
522005.09.23 08:57s/l260.011.78751.78751.7981-1.601530.80
532005.09.23 09:30buy270.011.78491.78331.7939
542005.09.23 14:50s/l270.011.78331.78331.7939-1.601529.20
552005.09.23 14:50buy280.011.78331.78171.7923
562005.09.23 15:25s/l280.011.78171.78171.7923-1.601527.60
572005.09.23 15:25buy290.011.78111.77951.7901
582005.09.23 15:56s/l290.011.77951.77951.7901-1.601526.00
592005.09.23 15:56buy300.011.77961.77801.7886
602005.09.23 16:51s/l300.011.77801.77801.7886-1.601524.40
612005.09.23 16:51buy310.011.77821.77661.7872
622005.09.23 16:52s/l310.011.77661.77661.7872-1.601522.80
632005.09.23 16:52buy320.011.77681.77521.7858
642005.09.23 22:38s/l320.011.77521.77521.7858-1.601521.20
652005.09.23 22:38buy330.011.77541.77381.7844
662005.09.26 00:00s/l330.011.77381.77381.7844-1.601519.60
672005.09.26 00:00buy340.011.77231.77071.7813
682005.09.26 08:59s/l340.011.77071.77071.7813-1.601518.00
692005.09.27 07:00buy350.011.77021.76901.7757
702005.09.27 07:53s/l350.011.76901.76901.7757-1.201516.80
712005.09.27 07:53buy360.011.76911.76841.7744
722005.09.27 08:00s/l360.011.76841.76841.7744-0.701516.10
732005.09.27 08:00buy370.011.76851.76691.7775
742005.09.27 08:16s/l370.011.76691.76691.7775-1.601514.50
752005.09.27 08:16buy380.011.76671.76511.7757
762005.09.27 08:49s/l380.011.76511.76511.7757-1.601512.90
772005.09.27 08:49buy390.011.76521.76361.7742
782005.09.28 16:06s/l390.011.76361.76361.7742-1.601511.30
792005.09.28 17:39buy400.011.76121.76051.7697
802005.09.28 17:40s/l400.011.76051.76051.7697-0.701510.60
812005.09.28 17:40buy410.011.76051.75931.7660
822005.09.28 18:22t/p410.011.76601.75931.76605.501516.10
832005.10.03 03:51buy421.401.75461.75391.7631
842005.10.03 04:00s/l421.401.75391.75391.7631-98.001418.10
852005.10.03 04:00buy430.011.75411.75251.7631
862005.10.03 04:15s/l430.011.75251.75251.7631-1.601416.50
872005.10.03 04:15buy440.011.75271.75111.7617
882005.10.04 15:33t/p440.011.76171.75111.76179.001425.50
892005.10.07 15:30buy451.301.76011.75941.7686
902005.10.07 15:32s/l451.301.75941.75941.7686-91.001334.50
912005.10.07 15:32buy460.011.75951.75831.7650
922005.10.07 17:21s/l460.011.75831.75831.7650-1.201333.30
932005.10.07 17:21buy470.011.75851.75781.7638
942005.10.07 17:21s/l470.011.75781.75781.7638-0.701332.60
952005.10.07 17:21buy480.011.75791.75631.7669
962005.10.10 14:04s/l480.011.75631.75631.7669-1.601331.00
972005.10.10 16:00buy490.011.75441.75281.7634
982005.10.10 16:19s/l490.011.75281.75281.7634-1.601329.40
992005.10.10 16:19buy500.011.75301.75141.7620
1002005.10.10 17:05s/l500.011.75141.75141.7620-1.601327.80
1012005.10.10 17:05buy510.011.75151.74991.7605
1022005.10.11 08:00s/l510.011.74991.74991.7605-1.601326.20
1032005.10.11 09:04buy520.011.74761.74601.7566
1042005.10.11 15:42s/l520.011.74601.74601.7566-1.601324.60
1052005.10.11 20:41buy530.011.74431.74271.7533
1062005.10.12 01:31s/l530.011.74271.74271.7533-1.601323.00
1072005.10.12 02:56buy540.011.74201.74131.7505
1082005.10.12 08:03s/l540.011.74131.74131.7505-0.701322.30
1092005.10.17 20:55buy550.011.75401.75241.7630
1102005.10.18 00:38s/l550.011.75241.75241.7630-1.601320.70
1112005.10.18 00:38buy560.011.75251.75091.7615
1122005.10.18 02:19s/l560.011.75091.75091.7615-1.601319.10
1132005.10.18 02:19buy570.011.75111.74951.7601
1142005.10.18 07:59s/l570.011.74951.74951.7601-1.601317.50
1152005.10.18 11:03buy580.011.74561.74401.7546
1162005.10.18 12:25s/l580.011.74401.74401.7546-1.601315.90
1172005.10.18 12:25buy590.011.74401.74241.7530
1182005.10.18 15:06s/l590.011.74241.74241.7530-1.601314.30
1192005.10.18 15:06buy600.011.74251.74091.7515
1202005.10.18 22:12t/p600.011.75151.74091.75159.001323.30
1212005.10.28 18:30buy611.201.77611.77541.7846
1222005.10.28 18:57s/l611.201.77541.77541.7846-84.001239.30
1232005.10.28 18:57buy620.011.77541.77421.7809
1242005.10.28 19:06s/l620.011.77421.77421.7809-1.201238.10
1252005.10.28 19:06buy630.011.77421.77351.7795
1262005.10.28 19:21s/l630.011.77351.77351.7795-0.701237.40
1272005.10.28 19:21buy640.011.77361.77201.7826
1282005.10.31 01:25s/l640.011.77201.77201.7826-1.601235.80
1292005.10.31 01:25buy650.011.77211.77051.7811
1302005.10.31 09:34t/p650.011.78111.77051.78119.001244.80
1312005.10.31 17:15buy661.101.76791.76631.7769
1322005.11.01 07:42s/l661.101.76631.76631.7769-176.001068.80
1332005.11.01 17:00buy670.011.76131.76011.7668
1342005.11.01 23:29t/p670.011.76681.76011.76685.501074.30
1352005.11.04 14:30buy681.001.76251.76091.7715
1362005.11.04 16:00s/l681.001.76091.76091.7715-160.00914.30
1372005.11.04 16:00buy690.011.76031.75871.7693
1382005.11.04 16:07s/l690.011.75871.75871.7693-1.60912.70
1392005.11.04 16:07buy700.011.75881.75721.7678
1402005.11.04 16:09s/l700.011.75721.75721.7678-1.60911.10
1412005.11.04 16:09buy710.011.75721.75561.7662
1422005.11.04 16:24s/l710.011.75561.75561.7662-1.60909.50
1432005.11.04 16:24buy720.011.75551.75391.7645
1442005.11.04 16:29s/l720.011.75391.75391.7645-1.60907.90
1452005.11.04 16:29buy730.011.75411.75251.7631
1462005.11.04 16:34s/l730.011.75251.75251.7631-1.60906.30
1472005.11.04 16:34buy740.011.75261.75101.7616
1482005.11.04 16:35s/l740.011.75101.75101.7616-1.60904.70
1492005.11.04 16:35buy750.011.75121.74961.7602
1502005.11.04 16:53s/l750.011.74961.74961.7602-1.60903.10
1512005.11.04 16:53buy760.011.74971.74811.7587
1522005.11.04 16:56s/l760.011.74811.74811.7587-1.60901.50
1532005.11.04 16:56buy770.011.74831.74671.7573
1542005.11.04 18:33s/l770.011.74671.74671.7573-1.60899.90
1552005.11.04 18:33buy780.011.74681.74521.7558
1562005.11.07 00:04s/l780.011.74521.74521.7558-1.60898.30
1572005.11.07 00:04buy790.011.74511.74351.7541
1582005.11.07 14:28s/l790.011.74351.74351.7541-1.60896.70
1592005.11.07 14:30buy800.011.74411.74251.7531
1602005.11.07 14:41s/l800.011.74251.74251.7531-1.60895.10
1612005.11.07 14:41buy810.011.74271.74111.7517
1622005.11.07 14:56s/l810.011.74111.74111.7517-1.60893.50
1632005.11.07 14:56buy820.011.74121.73961.7502
1642005.11.07 14:57s/l820.011.73961.73961.7502-1.60891.90
1652005.11.07 14:57buy830.011.73981.73821.7488
1662005.11.08 02:15s/l830.011.73821.73821.7488-1.60890.30
1672005.11.08 02:31buy840.011.73651.73491.7455
1682005.11.08 02:35s/l840.011.73491.73491.7455-1.60888.70
1692005.11.08 02:35buy850.011.73501.73341.7440
1702005.11.08 10:34s/l850.011.73341.73341.7440-1.60887.10
1712005.11.08 10:34buy860.011.73351.73191.7425
1722005.11.08 18:15t/p860.011.74251.73191.74259.00896.10
1732005.11.14 16:38buy870.801.73611.73541.7446
1742005.11.14 16:39s/l870.801.73541.73541.7446-56.00840.10
1752005.11.14 16:39buy880.011.73551.73431.7410
1762005.11.14 17:48s/l880.011.73431.73431.7410-1.20838.90
1772005.11.14 17:48buy890.011.73451.73291.7435
1782005.11.15 11:23s/l890.011.73291.73291.7435-1.60837.30
1792005.11.16 12:30buy900.011.72391.72321.7324
1802005.11.16 15:00s/l900.011.72321.72321.7324-0.70836.60
1812005.11.16 15:00buy910.011.72281.72121.7318
1822005.11.16 15:09s/l910.011.72121.72121.7318-1.60835.00
1832005.11.16 15:09buy920.011.72121.71961.7302
1842005.11.16 15:21s/l920.011.71961.71961.7302-1.60833.40
1852005.11.16 15:21buy930.011.71971.71811.7287
1862005.11.16 15:36s/l930.011.71811.71811.7287-1.60831.80
1872005.11.16 15:36buy940.011.71821.71661.7272
1882005.11.16 15:37s/l940.011.71661.71661.7272-1.60830.20
1892005.11.16 15:37buy950.011.71671.71511.7257
1902005.11.16 16:28s/l950.011.71511.71511.7257-1.60828.60
1912005.11.16 16:28buy960.011.71521.71361.7242
1922005.11.18 09:00s/l960.011.71361.71361.7242-1.60827.00
1932005.11.18 10:00buy970.011.71171.71101.7202
1942005.11.18 10:12s/l970.011.71101.71101.7202-0.70826.30
1952005.11.18 10:12buy980.011.71111.70991.7166
1962005.11.18 10:25s/l980.011.70991.70991.7166-1.20825.10
1972005.11.18 10:25buy990.011.71001.70931.7153
1982005.11.18 13:37t/p990.011.71531.70931.71535.30830.40
1992005.11.22 14:13buy1000.011.70901.70781.7145
2002005.11.22 16:09s/l1000.011.70781.70781.7145-1.20829.20
2012005.11.22 16:09buy1010.011.70801.70641.7170
2022005.11.22 20:03t/p1010.011.71701.70641.71709.00838.20
2032005.11.25 18:30buy1020.011.71341.71221.7189
2042005.11.28 01:16s/l1020.011.71221.71221.7189-1.20837.00
2052005.11.28 01:18buy1030.011.71111.70951.7201
2062005.11.28 08:25s/l1030.011.70951.70951.7201-1.60835.40
2072005.11.28 09:02buy1040.011.70601.70441.7150
2082005.11.28 16:32t/p1040.011.71501.70441.71509.00844.40
2092005.12.07 11:00buy1050.011.73191.73071.7374
2102005.12.07 11:02s/l1050.011.73071.73071.7374-1.20843.20
2112005.12.07 11:02buy1060.011.73081.73011.7361
2122005.12.07 14:15s/l1060.011.73011.73011.7361-0.70842.50
2132005.12.07 14:15buy1070.011.73031.72871.7393
2142005.12.08 09:26t/p1070.011.73931.72871.73939.00851.50
2152005.12.15 18:00buy1080.801.76491.76421.7734
2162005.12.15 18:26s/l1080.801.76421.76421.7734-56.00795.50
2172005.12.15 18:26buy1090.011.76441.76321.7699
2182005.12.15 18:33s/l1090.011.76321.76321.7699-1.20794.30
2192005.12.15 18:33buy1100.011.76331.76261.7686
2202005.12.15 18:37s/l1100.011.76261.76261.7686-0.70793.60
2212005.12.15 18:37buy1110.011.76271.76111.7717
2222005.12.16 10:02t/p1110.011.77171.76111.77179.00802.60
2232005.12.19 13:50buy1120.701.76331.76261.7718
2242005.12.19 13:51s/l1120.701.76261.76261.7718-49.00753.60
2252005.12.19 13:51buy1130.011.76281.76161.7683
2262005.12.19 14:21s/l1130.011.76161.76161.7683-1.20752.40
2272005.12.19 14:21buy1140.011.76181.76021.7708
2282005.12.19 19:07s/l1140.011.76021.76021.7708-1.60750.80
2292005.12.19 19:07buy1150.011.76001.75841.7690
2302005.12.20 05:31s/l1150.011.75841.75841.7690-1.60749.20
2312005.12.20 18:33buy1160.011.75501.75431.7635
2322005.12.20 18:44s/l1160.011.75431.75431.7635-0.70748.50
2332005.12.20 18:44buy1170.011.75421.75301.7597
2342005.12.20 18:59s/l1170.011.75301.75301.7597-1.20747.30
2352005.12.20 18:59buy1180.011.75321.75251.7585
2362005.12.20 19:28s/l1180.011.75251.75251.7585-0.70746.60
2372005.12.20 19:28buy1190.011.75271.75111.7617
2382005.12.21 11:01s/l1190.011.75111.75111.7617-1.60745.00
2392005.12.21 13:00buy1200.011.74951.74791.7585
2402005.12.21 15:08s/l1200.011.74791.74791.7585-1.60743.40
2412005.12.21 15:08buy1210.011.74811.74651.7571
2422005.12.21 15:12s/l1210.011.74651.74651.7571-1.60741.80
2432005.12.21 15:12buy1220.011.74671.74511.7557
2442005.12.21 15:34s/l1220.011.74511.74511.7557-1.60740.20
2452005.12.21 15:34buy1230.011.74521.74361.7542
2462005.12.21 15:37s/l1230.011.74361.74361.7542-1.60738.60
2472005.12.21 15:37buy1240.011.74381.74221.7528
2482005.12.21 15:45s/l1240.011.74221.74221.7528-1.60737.00
2492005.12.21 15:45buy1250.011.74241.74081.7514
2502005.12.21 16:51s/l1250.011.74081.74081.7514-1.60735.40
2512005.12.21 16:51buy1260.011.74091.73931.7499
2522005.12.21 16:52s/l1260.011.73931.73931.7499-1.60733.80
2532005.12.21 16:52buy1270.011.73941.73781.7484
2542005.12.22 10:57s/l1270.011.73781.73781.7484-1.60732.20
2552005.12.22 11:00buy1280.011.73571.73501.7442
2562005.12.22 14:19s/l1280.011.73501.73501.7442-0.70731.50
2572005.12.22 14:19buy1290.011.73521.73401.7407
2582005.12.22 14:20s/l1290.011.73401.73401.7407-1.20730.30
2592005.12.22 14:20buy1300.011.73421.73351.7395
2602005.12.22 15:03t/p1300.011.73951.73351.73955.30735.60
2612005.12.23 16:00buy1310.011.73161.73041.7371
2622005.12.23 16:16s/l1310.011.73041.73041.7371-1.20734.40
2632005.12.23 16:16buy1320.011.73061.72991.7359
2642005.12.26 09:26t/p1320.011.73591.72991.73595.30739.70
2652005.12.28 18:00buy1330.701.72281.72211.7313
2662005.12.28 18:00s/l1330.701.72211.72211.7313-49.00690.70
2672005.12.28 18:00buy1340.011.72221.72101.7277
2682005.12.28 18:01s/l1340.011.72101.72101.7277-1.20689.50
2692005.12.28 18:01buy1350.011.72091.71931.7299
2702005.12.28 18:07s/l1350.011.71931.71931.7299-1.60687.90
2712005.12.28 18:07buy1360.011.71941.71781.7284
2722005.12.28 18:07s/l1360.011.71781.71781.7284-1.60686.30
2732005.12.28 18:07buy1370.011.71791.71631.7269
2742005.12.28 18:08s/l1370.011.71631.71631.7269-1.60684.70
2752005.12.28 18:08buy1380.011.71641.71481.7254
2762005.12.28 18:09s/l1380.011.71481.71481.7254-1.60683.10
2772005.12.28 18:09buy1390.011.71461.71301.7236
2782005.12.28 18:10s/l1390.011.71301.71301.7236-1.60681.50
2792005.12.28 18:10buy1400.011.71311.71151.7221
2802005.12.29 05:10t/p1400.011.72211.71151.72219.00690.50
2812005.12.30 17:00buy1410.601.71711.71551.7261
2822006.01.03 03:23t/p1410.601.72611.71551.7261540.001230.50
2832006.01.11 11:00buy1421.101.75601.75531.7645
2842006.01.11 11:01s/l1421.101.75531.75531.7645-77.001153.50
2852006.01.11 11:01buy1430.011.75551.75431.7610
2862006.01.11 11:06s/l1430.011.75431.75431.7610-1.201152.30
2872006.01.11 11:06buy1440.011.75451.75381.7598
2882006.01.11 11:06s/l1440.011.75381.75381.7598-0.701151.60
2892006.01.11 11:06buy1450.011.75401.75241.7630
2902006.01.11 12:00s/l1450.011.75241.75241.7630-1.601150.00
2912006.01.11 12:00buy1460.011.75251.75091.7615
2922006.01.11 15:50t/p1460.011.76151.75091.76159.001159.00
2932006.01.12 19:47buy1471.101.75981.75821.7688
2942006.01.13 10:04t/p1471.101.76881.75821.7688990.002149.00
2952006.01.17 15:30buy1480.011.76001.75881.7655
2962006.01.17 16:54s/l1480.011.75881.75881.7655-1.202147.80
2972006.01.17 16:54buy1490.011.75881.75811.7641
2982006.01.17 17:22t/p1490.011.76411.75811.76415.302153.10
2992006.01.19 10:03buy1502.001.75501.75431.7635
3002006.01.19 10:04s/l1502.001.75431.75431.7635-140.002013.10
3012006.01.19 10:04buy1510.011.75451.75331.7600
3022006.01.19 13:36s/l1510.011.75331.75331.7600-1.202011.90
3032006.01.19 13:36buy1520.011.75341.75181.7624
3042006.01.19 16:41t/p1520.011.76241.75181.76249.002020.90
3052006.01.26 23:00buy1531.801.77891.77821.7874
3062006.01.26 23:23s/l1531.801.77821.77821.7874-126.001894.90
3072006.01.26 23:23buy1540.011.77841.77721.7839
3082006.01.27 07:01s/l1540.011.77721.77721.7839-1.201893.70
3092006.01.27 18:30buy1550.011.77231.77071.7813
3102006.01.27 19:10s/l1550.011.77071.77071.7813-1.601892.10
3112006.01.27 19:10buy1560.011.77081.76921.7798
3122006.01.27 19:22s/l1560.011.76921.76921.7798-1.601890.50
3132006.01.27 19:22buy1570.011.76891.76731.7779
3142006.01.27 19:29s/l1570.011.76731.76731.7779-1.601888.90
3152006.01.27 19:29buy1580.011.76741.76581.7764
3162006.01.30 04:09s/l1580.011.76581.76581.7764-1.601887.30
3172006.01.30 04:09buy1590.011.76591.76431.7749
3182006.01.30 09:29s/l1590.011.76431.76431.7749-1.601885.70
3192006.01.30 09:30buy1600.011.76471.76311.7737
3202006.01.31 09:21t/p1600.011.77371.76311.77379.001894.70
3212006.02.03 15:00buy1611.701.76791.76631.7769
3222006.02.03 15:03s/l1611.701.76631.76631.7769-272.001622.70
3232006.02.03 15:03buy1620.011.76651.76491.7755
3242006.02.03 15:07s/l1620.011.76491.76491.7755-1.601621.10
3252006.02.03 15:07buy1630.011.76501.76341.7740
3262006.02.03 15:19s/l1630.011.76341.76341.7740-1.601619.50
3272006.02.03 15:19buy1640.011.76301.76141.7720
3282006.02.03 15:27s/l1640.011.76141.76141.7720-1.601617.90
3292006.02.03 15:27buy1650.011.76141.75981.7704
3302006.02.03 16:48s/l1650.011.75981.75981.7704-1.601616.30
3312006.02.03 16:48buy1660.011.75971.75811.7687
3322006.02.06 08:17s/l1660.011.75811.75811.7687-1.601614.70
3332006.02.06 08:18buy1670.011.75781.75711.7663
3342006.02.06 08:32s/l1670.011.75711.75711.7663-0.701614.00
3352006.02.06 08:32buy1680.011.75721.75561.7662
3362006.02.06 08:48s/l1680.011.75561.75561.7662-1.601612.40
3372006.02.06 08:48buy1690.011.75571.75411.7647
3382006.02.06 10:22s/l1690.011.75411.75411.7647-1.601610.80
3392006.02.06 10:22buy1700.011.75431.75271.7633
3402006.02.06 12:26s/l1700.011.75271.75271.7633-1.601609.20
3412006.02.06 12:26buy1710.011.75291.75131.7619
3422006.02.06 12:46s/l1710.011.75131.75131.7619-1.601607.60
3432006.02.06 12:46buy1720.011.75141.74981.7604
3442006.02.06 16:03s/l1720.011.74981.74981.7604-1.601606.00
3452006.02.06 16:03buy1730.011.75001.74841.7590
3462006.02.06 17:40s/l1730.011.74841.74841.7590-1.601604.40
3472006.02.06 17:40buy1740.011.74861.74701.7576
3482006.02.06 17:49s/l1740.011.74701.74701.7576-1.601602.80
3492006.02.06 17:49buy1750.011.74711.74551.7561
3502006.02.06 18:01s/l1750.011.74551.74551.7561-1.601601.20
3512006.02.06 18:01buy1760.011.74561.74401.7546
3522006.02.06 18:14s/l1760.011.74401.74401.7546-1.601599.60
3532006.02.06 18:14buy1770.011.74421.74261.7532
3542006.02.07 16:13s/l1770.011.74261.74261.7532-1.601598.00
3552006.02.14 14:00buy1780.011.73551.73431.7410
3562006.02.14 14:30s/l1780.011.73431.73431.7410-1.201596.80
3572006.02.14 14:30buy1790.011.73441.73371.7397
3582006.02.14 14:30s/l1790.011.73371.73371.7397-0.701596.10
3592006.02.14 14:30buy1800.011.73381.73221.7428
3602006.02.14 14:31s/l1800.011.73221.73221.7428-1.601594.50
3612006.02.14 14:31buy1810.011.73161.73001.7406
3622006.02.14 15:15s/l1810.011.73001.73001.7406-1.601592.90
3632006.02.14 15:15buy1820.011.73021.72861.7392
3642006.02.14 16:50s/l1820.011.72861.72861.7392-1.601591.30
3652006.02.14 16:50buy1830.011.72881.72721.7378
3662006.02.15 11:34t/p1830.011.73781.72721.73789.001600.30
3672006.02.22 14:30buy1841.501.73781.73711.7463
3682006.02.23 09:05t/p1841.501.74631.73711.74631275.002875.30
3692006.02.24 18:38buy1852.601.74381.74311.7523
3702006.02.24 18:38s/l1852.601.74311.74311.7523-182.002693.30
3712006.02.24 18:38buy1860.011.74331.74211.7488
3722006.02.27 00:20s/l1860.011.74211.74211.7488-1.202692.10
3732006.02.27 00:30buy1870.011.74101.74031.7463
3742006.02.27 00:31s/l1870.011.74031.74031.7463-0.702691.40
3752006.02.27 00:31buy1880.011.74051.73891.7495
3762006.02.27 01:38s/l1880.011.73891.73891.7495-1.602689.80
3772006.02.27 01:38buy1890.011.73901.73741.7480
3782006.02.28 11:47t/p1890.011.74801.73741.74809.002698.80
3792006.03.06 18:30buy1902.501.74901.74831.7575
3802006.03.06 18:43s/l1902.501.74831.74831.7575-175.002523.80
3812006.03.06 18:43buy1910.011.74851.74731.7540
3822006.03.06 18:55s/l1910.011.74731.74731.7540-1.202522.60
3832006.03.06 18:55buy1920.011.74731.74571.7563
3842006.03.07 05:57s/l1920.011.74571.74571.7563-1.602521.00
3852006.03.07 09:27buy1930.011.74301.74141.7520
3862006.03.07 09:31s/l1930.011.74141.74141.7520-1.602519.40
3872006.03.07 09:31buy1940.011.74131.73971.7503
3882006.03.07 10:19s/l1940.011.73971.73971.7503-1.602517.80
3892006.03.07 10:19buy1950.011.73991.73831.7489
3902006.03.07 11:09s/l1950.011.73831.73831.7489-1.602516.20
3912006.03.07 11:09buy1960.011.73851.73691.7475
3922006.03.07 11:33s/l1960.011.73691.73691.7475-1.602514.60
3932006.03.07 11:33buy1970.011.73701.73541.7460
3942006.03.07 11:36s/l1970.011.73541.73541.7460-1.602513.00
3952006.03.07 11:36buy1980.011.73551.73391.7445
3962006.03.07 15:12s/l1980.011.73391.73391.7445-1.602511.40
3972006.03.07 15:12buy1990.011.73411.73251.7431
3982006.03.10 14:33s/l1990.011.73251.73251.7431-1.602509.80
3992006.03.10 15:30buy2000.011.72451.72381.7330
4002006.03.10 16:20s/l2000.011.72381.72381.7330-0.702509.10
4012006.03.10 16:20buy2010.011.72391.72271.7294
4022006.03.13 08:37t/p2010.011.72941.72271.72945.502514.60
4032006.03.21 10:30buy2022.301.74771.74701.7562
4042006.03.21 10:30s/l2022.301.74701.74701.7562-161.002353.60
4052006.03.21 10:30buy2030.011.74701.74581.7525
4062006.03.21 17:44s/l2030.011.74581.74581.7525-1.202352.40
4072006.03.23 16:36buy2040.011.73401.73331.7425
4082006.03.23 16:44s/l2040.011.73331.73331.7425-0.702351.70
4092006.03.23 16:44buy2050.011.73341.73221.7389
4102006.03.24 08:53s/l2050.011.73221.73221.7389-1.202350.50
4112006.03.29 10:30buy2060.011.73811.73741.7466
4122006.03.29 10:30s/l2060.011.73741.73741.7466-0.702349.80
4132006.03.29 10:30buy2070.011.73731.73611.7428
4142006.03.29 10:30s/l2070.011.73611.73611.7428-1.202348.60
4152006.03.29 10:30buy2080.011.73611.73541.7414
4162006.03.29 13:19s/l2080.011.73541.73541.7414-0.702347.90
4172006.03.29 13:19buy2090.011.73551.73391.7445
4182006.03.29 14:37s/l2090.011.73391.73391.7445-1.602346.30
4192006.03.29 14:37buy2100.011.73401.73241.7430
4202006.03.29 15:57s/l2100.011.73241.73241.7430-1.602344.70
4212006.03.29 15:57buy2110.011.73261.73101.7416
4222006.03.30 07:24t/p2110.011.74161.73101.74169.002353.70
4232006.03.31 11:31buy2122.101.73701.73541.7460
4242006.03.31 12:03s/l2122.101.73541.73541.7460-336.002017.70
4252006.03.31 12:03buy2130.011.73541.73381.7444
4262006.03.31 12:04s/l2130.011.73381.73381.7444-1.602016.10
4272006.03.31 12:04buy2140.011.73391.73231.7429
4282006.04.03 05:02s/l2140.011.73231.73231.7429-1.602014.50
4292006.04.03 06:43buy2150.011.72951.72791.7385
4302006.04.03 08:42s/l2150.011.72791.72791.7385-1.602012.90
4312006.04.03 08:42buy2160.011.72811.72651.7371
4322006.04.03 08:51s/l2160.011.72651.72651.7371-1.602011.30
4332006.04.03 08:51buy2170.011.72631.72471.7353
4342006.04.03 16:53t/p2170.011.73531.72471.73539.002020.30
4352006.04.07 16:30buy2181.801.74171.74101.7502
4362006.04.07 16:56s/l2181.801.74101.74101.7502-126.001894.30
4372006.04.07 16:56buy2190.011.74121.74001.7467
4382006.04.07 17:57s/l2190.011.74001.74001.7467-1.201893.10
4392006.04.07 17:57buy2200.011.74021.73861.7492
4402006.04.10 19:08s/l2200.011.73861.73861.7492-1.601891.50
4412006.04.21 01:51buy2210.011.77501.77431.7835
4422006.04.21 10:08t/p2210.011.78351.77431.78358.501900.00
4432006.05.11 04:00buy2221.701.85391.85321.8624
4442006.05.11 11:25t/p2221.701.86241.85321.86241445.003345.00
4452006.05.15 22:30buy2233.001.87781.87711.8863
4462006.05.15 22:34s/l2233.001.87711.87711.8863-210.003135.00
4472006.05.15 22:34buy2240.011.87731.87611.8828
4482006.05.16 00:58s/l2240.011.87611.87611.8828-1.203133.80
4492006.05.16 00:58buy2250.011.87621.87551.8815
4502006.05.16 01:00s/l2250.011.87551.87551.8815-0.703133.10
4512006.05.16 01:00buy2260.011.87571.87411.8847
4522006.05.16 05:53t/p2260.011.88471.87411.88479.003142.10
4532006.05.17 23:46buy2272.901.87961.87891.8881
4542006.05.18 10:30t/p2272.901.88811.87891.88812465.005607.10
4552006.05.19 10:30buy2285.101.87661.87541.8821
4562006.05.19 11:02s/l2285.101.87541.87541.8821-612.004995.10
4572006.05.19 11:02buy2290.011.87561.87491.8809
4582006.05.19 11:30s/l2290.011.87491.87491.8809-0.704994.40
4592006.05.19 11:30buy2300.011.87511.87351.8841
4602006.05.19 11:45s/l2300.011.87351.87351.8841-1.604992.80
4612006.05.19 11:45buy2310.011.87371.87211.8827
4622006.05.19 11:45s/l2310.011.87211.87211.8827-1.604991.20
4632006.05.19 11:45buy2320.011.87201.87041.8810
4642006.05.19 16:34s/l2320.011.87041.87041.8810-1.604989.60
4652006.05.19 16:34buy2330.011.87041.86881.8794
4662006.05.19 22:31t/p2330.011.87941.86881.87949.004998.60
4672006.05.22 04:29buy2344.501.87161.87001.8806
4682006.05.22 04:47s/l2344.501.87001.87001.8806-720.004278.60
4692006.05.22 04:47buy2350.011.86981.86821.8788
4702006.05.22 07:46s/l2350.011.86821.86821.8788-1.604277.00
4712006.05.22 07:46buy2360.011.86821.86661.8772
4722006.05.22 08:42s/l2360.011.86661.86661.8772-1.604275.40
4732006.05.22 08:42buy2370.011.86651.86491.8755
4742006.05.22 08:52s/l2370.011.86491.86491.8755-1.604273.80
4752006.05.22 08:52buy2380.011.86511.86351.8741
4762006.05.22 08:54s/l2380.011.86351.86351.8741-1.604272.20
4772006.05.22 08:54buy2390.011.86361.86201.8726
4782006.05.22 09:53t/p2390.011.87261.86201.87269.004281.20
4792006.05.24 16:36buy2403.901.86681.86611.8753
4802006.05.24 16:39s/l2403.901.86611.86611.8753-273.004008.20
4812006.05.24 16:39buy2410.011.86621.86501.8717
4822006.05.24 20:28t/p2410.011.87171.86501.87175.504013.70
4832006.05.24 23:13buy2423.601.86691.86621.8722
4842006.05.25 10:42t/p2423.601.87221.86621.87221908.005921.70
4852006.05.26 15:30buy2435.401.86151.86081.8700
4862006.05.26 15:31s/l2435.401.86081.86081.8700-378.005543.70
4872006.05.26 15:31buy2440.011.86091.85971.8664
4882006.05.26 15:35s/l2440.011.85971.85971.8664-1.205542.50
4892006.05.26 15:35buy2450.011.85991.85921.8652
4902006.05.26 15:43s/l2450.011.85921.85921.8652-0.705541.80
4912006.05.26 15:43buy2460.011.85921.85761.8682
4922006.05.26 15:50s/l2460.011.85761.85761.8682-1.605540.20
4932006.05.26 15:50buy2470.011.85711.85551.8661
4942006.05.26 16:16s/l2470.011.85551.85551.8661-1.605538.60
4952006.05.26 16:16buy2480.011.85571.85411.8647
4962006.05.26 16:27s/l2480.011.85411.85411.8647-1.605537.00
4972006.05.26 16:27buy2490.011.85391.85231.8629
4982006.05.29 11:09t/p2490.011.86291.85231.86299.005546.00
4992006.05.31 21:00buy2500.011.86851.86731.8740
5002006.06.01 02:34s/l2500.011.86731.86731.8740-1.205544.80
5012006.06.01 02:34buy2510.011.86751.86591.8765
5022006.06.01 03:03s/l2510.011.86591.86591.8765-1.605543.20
5032006.06.01 03:03buy2520.011.86611.86451.8751
5042006.06.01 05:56s/l2520.011.86451.86451.8751-1.605541.60
5052006.06.01 05:56buy2530.011.86461.86301.8736
5062006.06.01 09:04s/l2530.011.86301.86301.8736-1.605540.00
5072006.06.01 09:04buy2540.011.86321.86161.8722
5082006.06.01 09:28s/l2540.011.86161.86161.8722-1.605538.40
5092006.06.01 09:28buy2550.011.86181.86021.8708
5102006.06.01 14:06s/l2550.011.86021.86021.8708-1.605536.80
5112006.06.01 14:06buy2560.011.86021.85861.8692
5122006.06.01 14:26s/l2560.011.85861.85861.8692-1.605535.20
5132006.06.01 14:26buy2570.011.85881.85721.8678
5142006.06.01 14:49s/l2570.011.85721.85721.8678-1.605533.60
5152006.06.01 14:49buy2580.011.85741.85581.8664
5162006.06.01 16:46t/p2580.011.86641.85581.86649.005542.60
5172006.06.06 00:30buy2595.001.87231.87071.8813
5182006.06.06 01:00s/l2595.001.87071.87071.8813-800.004742.60
5192006.06.06 01:00buy2600.011.87081.86921.8798
5202006.06.06 03:19s/l2600.011.86921.86921.8798-1.604741.00
5212006.06.06 03:19buy2610.011.86941.86781.8784
5222006.06.06 12:25s/l2610.011.86781.86781.8784-1.604739.40
5232006.06.06 14:29buy2620.011.86481.86321.8738
5242006.06.06 15:31s/l2620.011.86321.86321.8738-1.604737.80
5252006.06.06 15:31buy2630.011.86331.86171.8723
5262006.06.06 15:39s/l2630.011.86171.86171.8723-1.604736.20
5272006.06.06 15:39buy2640.011.86191.86031.8709
5282006.06.06 16:53s/l2640.011.86031.86031.8709-1.604734.60
5292006.06.06 16:53buy2650.011.86041.85881.8694
5302006.06.07 08:16s/l2650.011.85881.85881.8694-1.604733.00
5312006.06.07 17:00buy2660.011.85481.85321.8638
5322006.06.08 08:34s/l2660.011.85321.85321.8638-1.604731.40
5332006.06.08 10:00buy2670.011.84911.84751.8581
5342006.06.08 10:30s/l2670.011.84751.84751.8581-1.604729.80
5352006.06.08 10:30buy2680.011.84741.84581.8564
5362006.06.08 13:54s/l2680.011.84581.84581.8564-1.604728.20
5372006.06.08 13:54buy2690.011.84591.84521.8544
5382006.06.08 13:55s/l2690.011.84521.84521.8544-0.704727.50
5392006.06.08 13:55buy2700.011.84541.84421.8509
5402006.06.08 14:01s/l2700.011.84421.84421.8509-1.204726.30
5412006.06.08 14:01buy2710.011.84471.84351.8502
5422006.06.08 14:04s/l2710.011.84351.84351.8502-1.204725.10
5432006.06.08 14:04buy2720.011.84351.84281.8488
5442006.06.08 14:04s/l2720.011.84281.84281.8488-0.704724.40
5452006.06.08 14:04buy2730.011.84301.84141.8520
5462006.06.08 14:31s/l2730.011.84141.84141.8520-1.604722.80
5472006.06.08 14:31buy2740.011.84161.84091.8501
5482006.06.08 14:31s/l2740.011.84091.84091.8501-0.704722.10
5492006.06.08 14:31buy2750.011.84101.83981.8465
5502006.06.08 14:32s/l2750.011.83981.83981.8465-1.204720.90
5512006.06.08 14:32buy2760.011.83931.83861.8446
5522006.06.08 14:33s/l2760.011.83861.83861.8446-0.704720.20
5532006.06.08 14:33buy2770.011.83841.83681.8474
5542006.06.09 14:35s/l2770.011.83681.83681.8474-1.604718.60
5552006.06.13 20:02buy2780.011.83411.83291.8396
5562006.06.13 22:17s/l2780.011.83291.83291.8396-1.204717.40
5572006.06.13 22:17buy2790.011.83311.83241.8384
5582006.06.13 22:21s/l2790.011.83241.83241.8384-0.704716.70
5592006.06.13 22:21buy2800.011.83261.83101.8416
5602006.06.14 08:50t/p2800.011.84161.83101.84169.004725.70
5612006.06.19 05:19buy2814.301.84381.84311.8523
5622006.06.19 05:29s/l2814.301.84311.84311.8523-301.004424.70
5632006.06.19 05:29buy2820.011.84331.84211.8488
5642006.06.19 15:00s/l2820.011.84211.84211.8488-1.204423.50
5652006.06.19 17:00buy2830.011.83761.83601.8466
5662006.06.21 04:15t/p2830.011.84661.83601.84669.004432.50
5672006.06.22 12:16buy2844.001.83661.83591.8451
5682006.06.22 12:21s/l2844.001.83591.83591.8451-280.004152.50
5692006.06.22 12:21buy2850.011.83611.83491.8416
5702006.06.22 12:24s/l2850.011.83491.83491.8416-1.204151.30
5712006.06.22 12:24buy2860.011.83511.83441.8404
5722006.06.22 12:29s/l2860.011.83441.83441.8404-0.704150.60
5732006.06.22 12:29buy2870.011.83431.83271.8433
5742006.06.22 12:47s/l2870.011.83271.83271.8433-1.604149.00
5752006.06.22 12:47buy2880.011.83271.83111.8417
5762006.06.22 12:53s/l2880.011.83111.83111.8417-1.604147.40
5772006.06.22 12:53buy2890.011.83131.82971.8403
5782006.06.22 14:07s/l2890.011.82971.82971.8403-1.604145.80
5792006.06.22 14:07buy2900.011.82971.82811.8387
5802006.06.22 15:19s/l2900.011.82811.82811.8387-1.604144.20
5812006.06.22 15:20buy2910.011.82781.82661.8333
5822006.06.22 16:20s/l2910.011.82661.82661.8333-1.204143.00
5832006.06.22 16:20buy2920.011.82641.82481.8354
5842006.06.23 10:45s/l2920.011.82481.82481.8354-1.604141.40
5852006.06.23 12:30buy2930.011.82261.82101.8316
5862006.06.23 13:19s/l2930.011.82101.82101.8316-1.604139.80
5872006.06.23 13:19buy2940.011.82121.81961.8302
5882006.06.23 13:48s/l2940.011.81961.81961.8302-1.604138.20
5892006.06.23 13:48buy2950.011.81971.81811.8287
5902006.06.23 13:52s/l2950.011.81811.81811.8287-1.604136.60
5912006.06.23 13:52buy2960.011.81821.81661.8272
5922006.06.23 14:11s/l2960.011.81661.81661.8272-1.604135.00
5932006.06.23 14:11buy2970.011.81671.81511.8257
5942006.06.23 14:20s/l2970.011.81511.81511.8257-1.604133.40
5952006.06.23 14:20buy2980.011.81511.81351.8241
5962006.06.23 14:49s/l2980.011.81351.81351.8241-1.604131.80
5972006.06.23 14:49buy2990.011.81371.81211.8227
5982006.06.26 09:18t/p2990.011.82271.81211.82279.004140.80
5992006.07.05 15:00buy3003.801.83311.83151.8421
6002006.07.07 10:53t/p3003.801.84211.83151.84213420.007560.80
6012006.07.12 13:00buy3010.011.83611.83491.8416
6022006.07.12 13:48s/l3010.011.83491.83491.8416-1.207559.60
6032006.07.12 13:48buy3020.011.83511.83441.8404
6042006.07.12 13:50s/l3020.011.83441.83441.8404-0.707558.90
6052006.07.12 13:50buy3030.011.83421.83261.8432
6062006.07.12 14:04s/l3030.011.83261.83261.8432-1.607557.30
6072006.07.12 14:04buy3040.011.83281.83121.8418
6082006.07.12 14:07s/l3040.011.83121.83121.8418-1.607555.70
6092006.07.12 14:07buy3050.011.83131.82971.8403
6102006.07.13 08:03t/p3050.011.84031.82971.84039.007564.70
6112006.07.17 08:30buy3066.901.82671.82601.8352
6122006.07.17 08:32s/l3066.901.82601.82601.8352-483.007081.70
6132006.07.17 08:32buy3070.011.82621.82501.8317
6142006.07.17 08:38s/l3070.011.82501.82501.8317-1.207080.50
6152006.07.17 08:38buy3080.011.82511.82441.8304
6162006.07.17 08:40s/l3080.011.82441.82441.8304-0.707079.80
6172006.07.17 08:40buy3090.011.82421.82261.8332
6182006.07.17 09:00s/l3090.011.82261.82261.8332-1.607078.20
6192006.07.17 09:00buy3100.011.82271.82201.8312
6202006.07.17 09:00s/l3100.011.82201.82201.8312-0.707077.50
6212006.07.17 09:00buy3110.011.82141.82021.8269
6222006.07.17 09:39s/l3110.011.82021.82021.8269-1.207076.30
6232006.07.17 09:39buy3120.011.82031.81871.8293
6242006.07.17 13:16s/l3120.011.81871.81871.8293-1.607074.70
6252006.07.17 13:16buy3130.011.81851.81781.8270
6262006.07.17 13:17s/l3130.011.81781.81781.8270-0.707074.00
6272006.07.17 13:17buy3140.011.81771.81651.8232
6282006.07.18 07:51t/p3140.011.82321.81651.82325.507079.50
6292006.07.25 16:00buy3156.401.84051.83981.8490
6302006.07.25 16:02s/l3156.401.83981.83981.8490-448.006631.50
6312006.07.25 16:02buy3160.011.84001.83881.8455
6322006.07.25 16:19s/l3160.011.83881.83881.8455-1.206630.30
6332006.07.25 16:19buy3170.011.83891.83821.8442
6342006.07.26 14:07t/p3170.011.84421.83821.84425.306635.60
6352006.08.10 14:30buy3186.001.89421.89351.9027
6362006.08.10 14:33s/l3186.001.89351.89351.9027-420.006215.60
6372006.08.10 14:33buy3190.011.89361.89241.8991
6382006.08.10 14:35s/l3190.011.89241.89241.8991-1.206214.40
6392006.08.10 14:35buy3200.011.89281.89121.9018
6402006.08.10 14:37s/l3200.011.89121.89121.9018-1.606212.80
6412006.08.10 14:37buy3210.011.89141.88981.9004
6422006.08.10 15:15s/l3210.011.88981.88981.9004-1.606211.20
6432006.08.10 15:15buy3220.011.89001.88841.8990
6442006.08.10 15:16s/l3220.011.88841.88841.8990-1.606209.60
6452006.08.10 15:16buy3230.011.88851.88691.8975
6462006.08.10 15:17s/l3230.011.88691.88691.8975-1.606208.00
6472006.08.10 15:17buy3240.011.88711.88551.8961
6482006.08.11 08:11t/p3240.011.89611.88551.89619.006217.00
6492006.08.14 12:00buy3250.011.88651.88531.8920
6502006.08.14 12:05s/l3250.011.88531.88531.8920-1.206215.80
6512006.08.14 12:05buy3260.011.88551.88481.8908
6522006.08.14 12:06s/l3260.011.88481.88481.8908-0.706215.10
6532006.08.14 12:06buy3270.011.88501.88341.8940
6542006.08.15 12:30t/p3270.011.89401.88341.89409.006224.10
6552006.08.17 17:20buy3285.701.88771.88701.8962
6562006.08.17 17:20s/l3285.701.88701.88701.8962-399.005825.10
6572006.08.17 17:20buy3290.011.88721.88601.8927
6582006.08.17 17:56s/l3290.011.88601.88601.8927-1.205823.90
6592006.08.17 17:56buy3300.011.88621.88551.8915
6602006.08.17 17:58s/l3300.011.88551.88551.8915-0.705823.20
6612006.08.17 17:58buy3310.011.88551.88391.8945
6622006.08.17 17:58s/l3310.011.88391.88391.8945-1.605821.60
6632006.08.17 17:58buy3320.011.88311.88151.8921
6642006.08.18 11:17s/l3320.011.88151.88151.8921-1.605820.00
6652006.08.18 12:30buy3330.011.88011.87851.8891
6662006.08.18 14:23s/l3330.011.87851.87851.8891-1.605818.40
6672006.08.18 14:31buy3340.011.87881.87721.8878
6682006.08.21 06:56t/p3340.011.88781.87721.88789.005827.40