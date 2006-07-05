North Finance Company Ltd
A/C No: 213763Name: 2006.08.12 08:25 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
136270161010902006.07.03 11:00buy0.10usdchf1.22611.22111.24612006.07.03 15:001.22480.000.00-13.00
236270191010902006.07.03 11:27buy0.10usdchf1.22711.22211.24712006.07.03 15:001.22480.000.00-23.00
336334311010902006.07.03 15:01sell0.10usdchf1.22481.22981.20482006.07.05 10:001.22640.000.00-16.00
436751001010902006.07.05 10:01buy0.10usdchf1.22661.22161.24662006.07.06 09:221.23070.000.0041.00
536751091010902006.07.05 10:15buy0.10usdchf1.22731.22231.24732006.07.06 09:231.23080.000.0035.00
636751181010902006.07.05 10:15buy0.10usdchf1.22741.22241.24742006.07.06 09:231.23070.000.0033.00
736751281010902006.07.05 10:15buy0.10usdchf1.22751.22251.24752006.07.06 09:241.23060.000.0031.00
836751291010902006.07.05 10:16buy0.10usdchf1.22761.22261.24762006.07.06 09:241.23050.000.0029.00
937026111010902006.07.06 09:24sell0.10usdchf1.23061.22621.21062006.07.10 12:011.22370.000.0069.00
1037657521010902006.07.10 12:01buy0.10usdchf1.22381.22411.24382006.07.11 11:001.22910.000.0053.00
1137657561010902006.07.10 12:25buy0.10usdchf1.22481.21981.24482006.07.11 11:001.22900.000.0042.00
1237956311010902006.07.11 11:00sell0.10usdchf1.22911.23411.20912006.07.12 11:001.22830.000.008.00
1338218571010902006.07.12 11:01buy0.10usdchf1.22831.23191.24832006.07.13 05:001.23210.000.0038.00
1438218671010902006.07.12 11:34buy0.10usdchf1.22931.22431.24932006.07.13 05:001.23230.000.0030.00
1538458561010902006.07.13 05:01sell0.10usdchf1.23211.23711.21212006.07.13 19:001.23290.000.00-8.00
1638665791010902006.07.13 19:01buy stop0.10usdchf1.23401.22901.25402006.07.13 21:011.23230.000.000.00
1738665801010902006.07.13 19:01buy stop0.10usdchf1.23411.22911.25412006.07.13 21:011.23230.000.000.00
1838701921010902006.07.13 22:01sell stop0.10usdchf1.22801.23301.20802006.07.14 00:011.22960.000.000.00
1938735401010902006.07.14 04:00buy0.10usdchf1.23071.22571.25072006.07.18 16:561.25070.000.00200.00
2038735421010902006.07.14 04:17buy0.10usdchf1.23171.24641.25172006.07.18 17:091.25170.000.00200.00
2139821021010902006.07.19 19:40sell0.10usdchf1.24811.24061.22812006.07.24 03:491.24060.000.0075.00
2239821061010902006.07.19 19:46sell0.10usdchf1.24801.24531.22802006.07.24 04:001.24060.000.0074.00
2339821071010902006.07.19 19:46sell0.10usdchf1.24791.25291.22792006.07.24 04:001.24070.000.0072.00
2440436531010902006.07.24 04:01buy0.10usdchf1.24081.24351.26082006.07.25 08:001.24620.000.0054.00
2540436541010902006.07.24 04:27buy0.10usdchf1.24171.23671.26172006.07.25 08:011.24610.000.0044.00
2640436551010902006.07.24 04:27buy0.10usdchf1.24181.23681.26182006.07.25 08:011.24610.000.0043.00
2740760571010902006.07.25 08:01sell0.10usdchf1.24611.25111.22612006.07.25 18:111.25080.000.00-47.00
2841017601010902006.07.25 18:11buy0.10usdchf1.25051.24551.27052006.07.26 10:001.25150.000.0010.00
2941207241010902006.07.26 10:01sell0.10usdchf1.25121.23641.23122006.07.27 16:351.23120.000.00200.00
3041207341010902006.07.26 10:01sell stop0.10usdchf1.25031.25531.23032006.07.26 12:011.25120.000.000.00
3141207381010902006.07.26 10:01sell stop0.10usdchf1.25021.25521.23022006.07.26 12:011.25120.000.000.00
3241731131010902006.07.27 21:01buy0.10usdchf1.23821.23321.25822006.07.28 09:001.23760.000.00-6.00
3341731221010902006.07.27 21:15buy0.10usdchf1.23921.23421.25922006.07.28 09:001.23770.000.00-15.00
3441815501010902006.07.28 09:00sell0.10usdchf1.23761.24261.21762006.07.28 14:571.24260.000.00-50.00
3541815511010902006.07.28 09:00sell stop0.10usdchf1.23661.24161.21662006.07.28 11:001.23880.000.000.00
3641898641010902006.07.28 14:57buy0.10usdchf1.24251.23751.26252006.07.28 15:311.23750.000.00-50.00
3741898651010902006.07.28 14:57buy stop0.10usdchf1.24351.23851.26352006.07.28 16:571.23320.000.000.00
3841958521010902006.07.28 16:57sell0.10usdchf1.23301.23801.21302006.08.01 04:461.23340.000.00-4.00
3941958551010902006.07.28 17:15sell0.10usdchf1.23201.23701.21202006.08.01 04:461.23350.000.00-15.00
4042334091010902006.08.01 04:46buy0.10usdchf1.23341.22841.25342006.08.01 14:001.23120.000.00-22.00
4142334101010902006.08.01 04:46buy stop0.10usdchf1.23441.22941.25442006.08.01 06:461.23300.000.000.00
4242424501010902006.08.01 15:30sell0.10usdchf1.23031.23531.21032006.08.01 16:011.23530.000.00-50.00
4342424521010902006.08.01 15:30sell0.10usdchf1.23021.23521.21022006.08.01 16:001.23520.000.00-50.00
4442424531010902006.08.01 15:30sell0.10usdchf1.23011.23511.21012006.08.01 15:431.23510.000.00-50.00
4542485321010902006.08.01 16:01buy0.10usdchf1.23441.22941.25442006.08.01 19:091.22940.000.00-50.00
4642485351010902006.08.01 17:04buy0.10usdchf1.23521.23021.25522006.08.01 19:061.23020.000.00-50.00
4742485371010902006.08.01 17:04buy0.10usdchf1.23531.23031.25532006.08.01 19:061.23030.000.00-50.00
4842485411010902006.08.01 17:18buy0.10usdchf1.23541.23041.25542006.08.01 19:041.23040.000.00-50.00
4942569401010902006.08.01 19:09sell0.10usdchf1.22941.23441.20942006.08.02 11:001.22800.000.0014.00
5042569421010902006.08.01 19:12sell0.10usdchf1.22841.23341.20842006.08.02 11:001.22790.000.005.00
5142745561010902006.08.02 11:00buy0.10usdchf1.22801.23031.24802006.08.03 15:011.23190.000.0039.00
5242745611010902006.08.02 12:01buy0.10usdchf1.22901.22401.24902006.08.03 15:011.23180.000.0028.00
5343163691010902006.08.03 15:01sell0.10usdchf1.23161.22451.21162006.08.07 13:001.22360.000.0080.00
5443163811010902006.08.03 15:30sell0.10usdchf1.23081.23581.21082006.08.07 13:001.22370.000.0071.00
5543163871010902006.08.03 15:30sell0.10usdchf1.23071.23571.21072006.08.07 13:011.22350.000.0072.00
5643163941010902006.08.03 15:30sell0.10usdchf1.23061.23561.21062006.08.07 13:021.22360.000.0070.00
5743791661010902006.08.07 13:02buy0.10usdchf1.22351.21851.24352006.08.08 10:011.22510.000.0016.00
5843791671010902006.08.07 13:02buy stop0.10usdchf1.22451.21951.24452006.08.07 15:021.22310.000.000.00
5944003551010902006.08.08 10:01sell0.10usdchf1.22491.22991.20492006.08.09 01:481.22990.000.00-50.00
6044003641010902006.08.08 10:04sell0.10usdchf1.22401.22901.20402006.08.09 01:481.22900.000.00-50.00
6144003761010902006.08.08 10:04sell0.10usdchf1.22391.22891.20392006.08.09 01:481.22890.000.00-50.00
6244474871010902006.08.09 22:01buy0.10usdchf1.22651.22151.24652006.08.10 05:021.22470.000.00-18.00
6344474881010902006.08.09 22:01buy stop0.10usdchf1.22751.22251.24752006.08.10 00:021.22690.000.000.00
6444515621010902006.08.10 05:02sell0.10usdchf1.22481.22981.20482006.08.10 15:391.22980.000.00-50.00
6544515641010902006.08.10 05:02sell stop0.10usdchf1.22381.22881.20382006.08.10 07:021.22450.000.000.00
0.000.00939.00
 
Summary P/L:939.00
 
Winning trades:(30) 1776.00
Losing trades:(24) -837.00
Max summary P/L:1274.00
Largest winning trade:200.00
Largest losing trade:-50.00
Max consecutive winners:11 (409.00)
Max consecutive losers:14 (-512.00)
Max consecutive profit:762.00 (8)
Max consecutive loss:-512.00 (14)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:512.00 (0.00%)
Profit factor:2.12
Avg. profit factor:1.70
Risk factor:1.83
 
* * *