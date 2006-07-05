North Finance Company Ltd
|A/C No: 213763
|Name:
|2006.08.12 08:25 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|3627016
|101090
|2006.07.03 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2261
|1.2211
|1.2461
|2006.07.03 15:00
|1.2248
|0.00
|0.00
|-13.00
|2
|3627019
|101090
|2006.07.03 11:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2271
|1.2221
|1.2471
|2006.07.03 15:00
|1.2248
|0.00
|0.00
|-23.00
|3
|3633431
|101090
|2006.07.03 15:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2248
|1.2298
|1.2048
|2006.07.05 10:00
|1.2264
|0.00
|0.00
|-16.00
|4
|3675100
|101090
|2006.07.05 10:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2266
|1.2216
|1.2466
|2006.07.06 09:22
|1.2307
|0.00
|0.00
|41.00
|5
|3675109
|101090
|2006.07.05 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2273
|1.2223
|1.2473
|2006.07.06 09:23
|1.2308
|0.00
|0.00
|35.00
|6
|3675118
|101090
|2006.07.05 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2274
|1.2224
|1.2474
|2006.07.06 09:23
|1.2307
|0.00
|0.00
|33.00
|7
|3675128
|101090
|2006.07.05 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2275
|1.2225
|1.2475
|2006.07.06 09:24
|1.2306
|0.00
|0.00
|31.00
|8
|3675129
|101090
|2006.07.05 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2276
|1.2226
|1.2476
|2006.07.06 09:24
|1.2305
|0.00
|0.00
|29.00
|9
|3702611
|101090
|2006.07.06 09:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2306
|1.2262
|1.2106
|2006.07.10 12:01
|1.2237
|0.00
|0.00
|69.00
|10
|3765752
|101090
|2006.07.10 12:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2238
|1.2241
|1.2438
|2006.07.11 11:00
|1.2291
|0.00
|0.00
|53.00
|11
|3765756
|101090
|2006.07.10 12:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2248
|1.2198
|1.2448
|2006.07.11 11:00
|1.2290
|0.00
|0.00
|42.00
|12
|3795631
|101090
|2006.07.11 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2291
|1.2341
|1.2091
|2006.07.12 11:00
|1.2283
|0.00
|0.00
|8.00
|13
|3821857
|101090
|2006.07.12 11:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2283
|1.2319
|1.2483
|2006.07.13 05:00
|1.2321
|0.00
|0.00
|38.00
|14
|3821867
|101090
|2006.07.12 11:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2293
|1.2243
|1.2493
|2006.07.13 05:00
|1.2323
|0.00
|0.00
|30.00
|15
|3845856
|101090
|2006.07.13 05:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2321
|1.2371
|1.2121
|2006.07.13 19:00
|1.2329
|0.00
|0.00
|-8.00
|16
|3866579
|101090
|2006.07.13 19:01
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2340
|1.2290
|1.2540
|2006.07.13 21:01
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|17
|3866580
|101090
|2006.07.13 19:01
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2341
|1.2291
|1.2541
|2006.07.13 21:01
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|18
|3870192
|101090
|2006.07.13 22:01
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2280
|1.2330
|1.2080
|2006.07.14 00:01
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|19
|3873540
|101090
|2006.07.14 04:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2307
|1.2257
|1.2507
|2006.07.18 16:56
|1.2507
|0.00
|0.00
|200.00
|20
|3873542
|101090
|2006.07.14 04:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2317
|1.2464
|1.2517
|2006.07.18 17:09
|1.2517
|0.00
|0.00
|200.00
|21
|3982102
|101090
|2006.07.19 19:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2481
|1.2406
|1.2281
|2006.07.24 03:49
|1.2406
|0.00
|0.00
|75.00
|22
|3982106
|101090
|2006.07.19 19:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2480
|1.2453
|1.2280
|2006.07.24 04:00
|1.2406
|0.00
|0.00
|74.00
|23
|3982107
|101090
|2006.07.19 19:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2479
|1.2529
|1.2279
|2006.07.24 04:00
|1.2407
|0.00
|0.00
|72.00
|24
|4043653
|101090
|2006.07.24 04:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2408
|1.2435
|1.2608
|2006.07.25 08:00
|1.2462
|0.00
|0.00
|54.00
|25
|4043654
|101090
|2006.07.24 04:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2417
|1.2367
|1.2617
|2006.07.25 08:01
|1.2461
|0.00
|0.00
|44.00
|26
|4043655
|101090
|2006.07.24 04:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2418
|1.2368
|1.2618
|2006.07.25 08:01
|1.2461
|0.00
|0.00
|43.00
|27
|4076057
|101090
|2006.07.25 08:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2461
|1.2511
|1.2261
|2006.07.25 18:11
|1.2508
|0.00
|0.00
|-47.00
|28
|4101760
|101090
|2006.07.25 18:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2505
|1.2455
|1.2705
|2006.07.26 10:00
|1.2515
|0.00
|0.00
|10.00
|29
|4120724
|101090
|2006.07.26 10:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2512
|1.2364
|1.2312
|2006.07.27 16:35
|1.2312
|0.00
|0.00
|200.00
|30
|4120734
|101090
|2006.07.26 10:01
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2503
|1.2553
|1.2303
|2006.07.26 12:01
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|31
|4120738
|101090
|2006.07.26 10:01
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2502
|1.2552
|1.2302
|2006.07.26 12:01
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|32
|4173113
|101090
|2006.07.27 21:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2382
|1.2332
|1.2582
|2006.07.28 09:00
|1.2376
|0.00
|0.00
|-6.00
|33
|4173122
|101090
|2006.07.27 21:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2392
|1.2342
|1.2592
|2006.07.28 09:00
|1.2377
|0.00
|0.00
|-15.00
|34
|4181550
|101090
|2006.07.28 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2376
|1.2426
|1.2176
|2006.07.28 14:57
|1.2426
|0.00
|0.00
|-50.00
|35
|4181551
|101090
|2006.07.28 09:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2366
|1.2416
|1.2166
|2006.07.28 11:00
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|36
|4189864
|101090
|2006.07.28 14:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2425
|1.2375
|1.2625
|2006.07.28 15:31
|1.2375
|0.00
|0.00
|-50.00
|37
|4189865
|101090
|2006.07.28 14:57
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2435
|1.2385
|1.2635
|2006.07.28 16:57
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|38
|4195852
|101090
|2006.07.28 16:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2330
|1.2380
|1.2130
|2006.08.01 04:46
|1.2334
|0.00
|0.00
|-4.00
|39
|4195855
|101090
|2006.07.28 17:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2320
|1.2370
|1.2120
|2006.08.01 04:46
|1.2335
|0.00
|0.00
|-15.00
|40
|4233409
|101090
|2006.08.01 04:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2334
|1.2284
|1.2534
|2006.08.01 14:00
|1.2312
|0.00
|0.00
|-22.00
|41
|4233410
|101090
|2006.08.01 04:46
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2344
|1.2294
|1.2544
|2006.08.01 06:46
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.00
|42
|4242450
|101090
|2006.08.01 15:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2303
|1.2353
|1.2103
|2006.08.01 16:01
|1.2353
|0.00
|0.00
|-50.00
|43
|4242452
|101090
|2006.08.01 15:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2302
|1.2352
|1.2102
|2006.08.01 16:00
|1.2352
|0.00
|0.00
|-50.00
|44
|4242453
|101090
|2006.08.01 15:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2301
|1.2351
|1.2101
|2006.08.01 15:43
|1.2351
|0.00
|0.00
|-50.00
|45
|4248532
|101090
|2006.08.01 16:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2344
|1.2294
|1.2544
|2006.08.01 19:09
|1.2294
|0.00
|0.00
|-50.00
|46
|4248535
|101090
|2006.08.01 17:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2352
|1.2302
|1.2552
|2006.08.01 19:06
|1.2302
|0.00
|0.00
|-50.00
|47
|4248537
|101090
|2006.08.01 17:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2353
|1.2303
|1.2553
|2006.08.01 19:06
|1.2303
|0.00
|0.00
|-50.00
|48
|4248541
|101090
|2006.08.01 17:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2354
|1.2304
|1.2554
|2006.08.01 19:04
|1.2304
|0.00
|0.00
|-50.00
|49
|4256940
|101090
|2006.08.01 19:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2294
|1.2344
|1.2094
|2006.08.02 11:00
|1.2280
|0.00
|0.00
|14.00
|50
|4256942
|101090
|2006.08.01 19:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2284
|1.2334
|1.2084
|2006.08.02 11:00
|1.2279
|0.00
|0.00
|5.00
|51
|4274556
|101090
|2006.08.02 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2280
|1.2303
|1.2480
|2006.08.03 15:01
|1.2319
|0.00
|0.00
|39.00
|52
|4274561
|101090
|2006.08.02 12:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2290
|1.2240
|1.2490
|2006.08.03 15:01
|1.2318
|0.00
|0.00
|28.00
|53
|4316369
|101090
|2006.08.03 15:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2316
|1.2245
|1.2116
|2006.08.07 13:00
|1.2236
|0.00
|0.00
|80.00
|54
|4316381
|101090
|2006.08.03 15:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2308
|1.2358
|1.2108
|2006.08.07 13:00
|1.2237
|0.00
|0.00
|71.00
|55
|4316387
|101090
|2006.08.03 15:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2307
|1.2357
|1.2107
|2006.08.07 13:01
|1.2235
|0.00
|0.00
|72.00
|56
|4316394
|101090
|2006.08.03 15:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2306
|1.2356
|1.2106
|2006.08.07 13:02
|1.2236
|0.00
|0.00
|70.00
|57
|4379166
|101090
|2006.08.07 13:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2235
|1.2185
|1.2435
|2006.08.08 10:01
|1.2251
|0.00
|0.00
|16.00
|58
|4379167
|101090
|2006.08.07 13:02
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2245
|1.2195
|1.2445
|2006.08.07 15:02
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|59
|4400355
|101090
|2006.08.08 10:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2249
|1.2299
|1.2049
|2006.08.09 01:48
|1.2299
|0.00
|0.00
|-50.00
|60
|4400364
|101090
|2006.08.08 10:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2240
|1.2290
|1.2040
|2006.08.09 01:48
|1.2290
|0.00
|0.00
|-50.00
|61
|4400376
|101090
|2006.08.08 10:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2239
|1.2289
|1.2039
|2006.08.09 01:48
|1.2289
|0.00
|0.00
|-50.00
|62
|4447487
|101090
|2006.08.09 22:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2265
|1.2215
|1.2465
|2006.08.10 05:02
|1.2247
|0.00
|0.00
|-18.00
|63
|4447488
|101090
|2006.08.09 22:01
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2275
|1.2225
|1.2475
|2006.08.10 00:02
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|64
|4451562
|101090
|2006.08.10 05:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2248
|1.2298
|1.2048
|2006.08.10 15:39
|1.2298
|0.00
|0.00
|-50.00
|65
|4451564
|101090
|2006.08.10 05:02
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2238
|1.2288
|1.2038
|2006.08.10 07:02
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|939.00
|
|Summary P/L:
|939.00
|
|Winning trades:
|(30) 1776.00
|Losing trades:
|(24) -837.00
|Max summary P/L:
|1274.00
|Largest winning trade:
|200.00
|Largest losing trade:
|-50.00
|Max consecutive winners:
|11 (409.00)
|Max consecutive losers:
|14 (-512.00)
|Max consecutive profit:
|762.00 (8)
|Max consecutive loss:
|-512.00 (14)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|512.00 (0.00%)
|Profit factor:
|2.12
|Avg. profit factor:
|1.70
|Risk factor:
|1.83
|
* * *