North Finance Company Ltd
|A/C No: 213751
|Name: 13_13_13igoradcontest
|2006.08.12 05:59 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|3684635
|1007
|2006.07.05 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8396
|1.8463
|1.8215
|2006.07.07 12:30
|1.8406
|0.00
|0.00
|-10.00
|2
|3731533
|1007
|2006.07.07 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8406
|1.8279
|1.8527
|2006.07.07 15:41
|1.8527
|0.00
|0.00
|121.00
|3
|3767487
|1007
|2006.07.10 12:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8442
|1.8501
|1.8253
|2006.07.11 05:00
|1.8447
|0.00
|0.00
|-5.00
|4
|3789588
|1007
|2006.07.11 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8447
|1.8336
|1.8584
|2006.07.12 14:30
|1.8396
|0.00
|0.00
|-51.00
|5
|3828005
|1007
|2006.07.12 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8396
|1.8452
|1.8204
|2006.07.13 11:30
|1.8400
|0.00
|0.00
|-4.00
|6
|3853115
|1007
|2006.07.13 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8400
|1.8317
|1.8565
|2006.07.14 09:30
|1.8366
|0.00
|0.00
|-34.00
|7
|3880579
|1007
|2006.07.14 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8366
|1.8285
|1.8062
|2006.07.18 13:23
|1.8285
|0.00
|0.00
|81.00
|8
|3942453
|1007
|2006.07.18 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8293
|1.8462
|1.8710
|2006.07.25 03:25
|1.8462
|0.00
|0.00
|169.00
|9
|4079402
|1007
|2006.07.25 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8530
|1.8392
|1.8640
|2006.07.25 18:30
|1.8415
|0.00
|0.00
|-115.00
|10
|4104590
|1007
|2006.07.25 18:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8415
|1.8524
|1.8276
|2006.07.26 17:30
|1.8471
|0.00
|0.00
|-56.00
|11
|4133730
|1007
|2006.07.26 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8471
|1.8552
|1.8780
|2006.07.27 21:31
|1.8552
|0.00
|0.00
|81.00
|12
|4315299
|1007
|2006.08.03 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8852
|1.8854
|1.9060
|2006.08.04 15:57
|1.9060
|0.00
|0.00
|208.00
|13
|4427974
|1007
|2006.08.09 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9077
|1.8960
|1.9208
|2006.08.10 11:30
|1.9012
|0.00
|0.00
|-65.00
|14
|4461112
|1007
|2006.08.10 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9012
|1.9136
|1.8888
|2006.08.10 18:16
|1.8888
|0.00
|0.00
|124.00
|0.00
|0.00
|444.00
|
|Summary P/L:
|444.00
|
|Winning trades:
|(6) 784.00
|Losing trades:
|(8) -340.00
|Max summary P/L:
|444.00
|Largest winning trade:
|208.00
|Largest losing trade:
|-115.00
|Max consecutive winners:
|2 (289.00)
|Max consecutive losers:
|4 (-94.00)
|Max consecutive profit:
|289.00 (2)
|Max consecutive loss:
|-171.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|171.00 (0.00%)
|Profit factor:
|2.31
|Avg. profit factor:
|3.07
|Risk factor:
|2.60
|
* * *