North Finance Company Ltd
A/C No: 213751Name: 13_13_13igoradcontest2006.08.12 05:59 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1368463510072006.07.05 15:30sell0.10gbpusd1.83961.84631.82152006.07.07 12:301.84060.000.00-10.00
2373153310072006.07.07 12:30buy0.10gbpusd1.84061.82791.85272006.07.07 15:411.85270.000.00121.00
3376748710072006.07.10 12:30sell0.10gbpusd1.84421.85011.82532006.07.11 05:001.84470.000.00-5.00
4378958810072006.07.11 05:00buy0.10gbpusd1.84471.83361.85842006.07.12 14:301.83960.000.00-51.00
5382800510072006.07.12 14:30sell0.10gbpusd1.83961.84521.82042006.07.13 11:301.84000.000.00-4.00
6385311510072006.07.13 11:30buy0.10gbpusd1.84001.83171.85652006.07.14 09:301.83660.000.00-34.00
7388057910072006.07.14 09:30sell0.10gbpusd1.83661.82851.80622006.07.18 13:231.82850.000.0081.00
8394245310072006.07.18 13:30buy0.10gbpusd1.82931.84621.87102006.07.25 03:251.84620.000.00169.00
9407940210072006.07.25 09:30buy0.10gbpusd1.85301.83921.86402006.07.25 18:301.84150.000.00-115.00
10410459010072006.07.25 18:30sell0.10gbpusd1.84151.85241.82762006.07.26 17:301.84710.000.00-56.00
11413373010072006.07.26 17:30buy0.10gbpusd1.84711.85521.87802006.07.27 21:311.85520.000.0081.00
12431529910072006.08.03 14:30buy0.10gbpusd1.88521.88541.90602006.08.04 15:571.90600.000.00208.00
13442797410072006.08.09 10:00buy0.10gbpusd1.90771.89601.92082006.08.10 11:301.90120.000.00-65.00
14446111210072006.08.10 11:30sell0.10gbpusd1.90121.91361.88882006.08.10 18:161.88880.000.00124.00
0.000.00444.00
 
Summary P/L:444.00
 
Winning trades:(6) 784.00
Losing trades:(8) -340.00
Max summary P/L:444.00
Largest winning trade:208.00
Largest losing trade:-115.00
Max consecutive winners:2 (289.00)
Max consecutive losers:4 (-94.00)
Max consecutive profit:289.00 (2)
Max consecutive loss:-171.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:171.00 (0.00%)
Profit factor:2.31
Avg. profit factor:3.07
Risk factor:2.60
 
* * *