|A/C No: 230381
|Name: 66666_dfghj_6666
|2006.06.24 03:39 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|5593016
|4000
|2006.06.05 01:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.37
|144.65
|145.37
|2006.06.05 14:12
|144.65
|28.00
|2
|5643024
|4000
|2006.06.06 15:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.99
|145.16
|145.99
|2006.06.06 18:38
|145.16
|17.00
|3
|5660536
|4000
|2006.06.07 03:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|145.01
|144.32
|144.01
|2006.06.09 01:36
|144.01
|100.00
|4
|5673053
|4000
|2006.06.07 12:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|144.98
|144.29
|143.98
|2006.06.09 02:05
|143.98
|100.00
|5
|5682686
|4000
|2006.06.07 16:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|145.19
|145.38
|146.19
|2006.06.08 14:32
|145.38
|19.00
|6
|5711431
|4000
|2006.06.08 15:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|144.86
|144.19
|143.86
|2006.06.09 09:35
|144.19
|67.00
|7
|5733497
|4000
|2006.06.09 12:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.30
|144.62
|145.30
|2006.06.13 17:45
|144.62
|32.00
|8
|5735813
|4000
|2006.06.09 14:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.32
|144.62
|145.32
|2006.06.13 17:45
|144.62
|30.00
|9
|5747461
|4000
|2006.06.12 02:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.21
|144.62
|145.21
|2006.06.13 17:45
|144.62
|41.00
|10
|5795755
|4000
|2006.06.14 03:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|144.43
|145.43
|143.43
|2006.06.16 11:12
|145.43
|-100.00
|11
|5845150
|4000
|2006.06.15 22:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|144.91
|144.58
|143.91
|2006.06.20 11:31
|144.58
|33.00
|12
|5846776
|4000
|2006.06.16 00:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|144.92
|144.58
|143.92
|2006.06.20 11:31
|144.58
|34.00
|13
|5876171
|4000
|2006.06.19 12:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|145.46
|145.15
|144.46
|2006.06.19 20:51
|145.15
|31.00
|14
|5915068
|4000
|2006.06.21 01:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.69
|145.19
|145.69
|2006.06.21 18:33
|145.19
|50.00
|15
|5916687
|4000
|2006.06.21 05:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|144.72
|145.19
|145.72
|2006.06.21 18:33
|145.19
|47.00
|16
|5967741
|4000
|2006.06.23 13:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|145.59
|145.48
|144.59
|2006.06.23 16:32
|145.48
|11.00
|540.00
|Summary P/L:
|540.00
|Winning trades:
|(15) 640.00
|Losing trades:
|(1) -100.00
|Max summary P/L:
|540.00
|Largest winning trade:
|100.00
|Largest losing trade:
|-100.00
|Max consecutive winners:
|9 (434.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-100.00)
|Max consecutive profit:
|434.00 (9)
|Max consecutive loss:
|-100.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|100.00 (0.20%)
|Profit factor:
|6.40
|Avg. profit factor:
|0.43
|Risk factor:
|5.40