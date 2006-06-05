Alpari Ltd.
A/C No: 230381Name: 66666_dfghj_66662006.06.24 03:39 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
1559301640002006.06.05 01:55buy0.10eurjpy144.37144.65145.372006.06.05 14:12144.6528.00
2564302440002006.06.06 15:30buy0.10eurjpy144.99145.16145.992006.06.06 18:38145.1617.00
3566053640002006.06.07 03:10sell0.10eurjpy145.01144.32144.012006.06.09 01:36144.01100.00
4567305340002006.06.07 12:35sell0.10eurjpy144.98144.29143.982006.06.09 02:05143.98100.00
5568268640002006.06.07 16:40buy0.10eurjpy145.19145.38146.192006.06.08 14:32145.3819.00
6571143140002006.06.08 15:15sell0.10eurjpy144.86144.19143.862006.06.09 09:35144.1967.00
7573349740002006.06.09 12:50buy0.10eurjpy144.30144.62145.302006.06.13 17:45144.6232.00
8573581340002006.06.09 14:30buy0.10eurjpy144.32144.62145.322006.06.13 17:45144.6230.00
9574746140002006.06.12 02:55buy0.10eurjpy144.21144.62145.212006.06.13 17:45144.6241.00
10579575540002006.06.14 03:55sell0.10eurjpy144.43145.43143.432006.06.16 11:12145.43-100.00
11584515040002006.06.15 22:00sell0.10eurjpy144.91144.58143.912006.06.20 11:31144.5833.00
12584677640002006.06.16 00:50sell0.10eurjpy144.92144.58143.922006.06.20 11:31144.5834.00
13587617140002006.06.19 12:55sell0.10eurjpy145.46145.15144.462006.06.19 20:51145.1531.00
14591506840002006.06.21 01:55buy0.10eurjpy144.69145.19145.692006.06.21 18:33145.1950.00
15591668740002006.06.21 05:40buy0.10eurjpy144.72145.19145.722006.06.21 18:33145.1947.00
16596774140002006.06.23 13:55sell0.10eurjpy145.59145.48144.592006.06.23 16:32145.4811.00
540.00
 
Summary P/L:540.00
 
Winning trades:(15) 640.00
Losing trades:(1) -100.00
Max summary P/L:540.00
Largest winning trade:100.00
Largest losing trade:-100.00
Max consecutive winners:9 (434.00)
Max consecutive losers:1 (-100.00)
Max consecutive profit:434.00 (9)
Max consecutive loss:-100.00 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:100.00 (0.20%)
Profit factor:6.40
Avg. profit factor:0.43
Risk factor:5.40
 
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