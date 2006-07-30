|Account: xxxxxx
|Name: xxxxx xxxxx Fx-EA.com
|Currency: USD
|2006 August 18, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8576625
|2006.07.30 18:57
|balance
|Deposit Visa #138012027
|5 000.00
|8629159
|2006.07.31 10:26
|buy
|1.80
|gbpjpym
|213.20
|203.20
|0.00
|2006.07.31 11:15
|213.40
|0.00
|0.00
|0.00
|31.48
|8602292
|2006.07.31 04:53
|buy
|0.20
|gbpjpym
|213.40
|203.40
|0.00
|2006.07.31 12:51
|213.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|8591816
|2006.07.31 01:10
|buy
|0.10
|gbpjpym
|213.60
|203.60
|0.00
|2006.07.31 12:51
|213.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|8613612
|2006.07.31 07:39
|sell
|0.20
|gbpjpym
|213.40
|223.40
|0.00
|2006.07.31 12:51
|213.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|8638089
|2006.07.31 12:01
|buy
|1.80
|gbpjpym
|213.20
|203.20
|0.00
|2006.07.31 12:51
|213.28
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|8632397
|2006.07.31 11:15
|sell
|0.60
|gbpjpym
|213.40
|223.40
|0.00
|2006.07.31 12:51
|213.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|8605817
|2006.07.31 05:48
|buy
|0.60
|gbpjpym
|213.21
|203.20
|0.00
|2006.07.31 12:51
|213.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|8581629
|2006.07.30 22:57
|sell
|0.10
|gbpjpym
|213.79
|223.80
|0.00
|2006.07.31 12:51
|213.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|8617230
|2006.07.31 08:13
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8649
|1.9650
|0.0000
|2006.07.31 12:51
|1.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|8636356
|2006.07.31 11:54
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8670
|1.9670
|0.0000
|2006.07.31 12:51
|1.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|8638021
|2006.07.31 12:01
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8650
|1.7650
|0.0000
|2006.07.31 12:51
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|8598712
|2006.07.31 03:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8650
|1.9650
|0.0000
|2006.07.31 12:51
|1.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|8609411
|2006.07.31 06:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8630
|1.7630
|0.0000
|2006.07.31 12:51
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|8619649
|2006.07.31 08:41
|buy
|0.60
|eurjpym
|145.74
|135.74
|0.00
|2006.07.31 16:11
|146.13
|0.00
|0.00
|0.00
|20.44
|8666621
|2006.07.31 16:47
|sell
|1.80
|gbpjpym
|214.00
|224.00
|0.00
|2006.07.31 19:05
|214.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.71
|8644637
|2006.07.31 12:56
|sell
|0.10
|gbpjpym
|213.40
|223.40
|0.00
|2006.07.31 19:05
|214.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.11
|8663677
|2006.07.31 15:50
|sell
|0.60
|gbpjpym
|213.80
|223.80
|0.00
|2006.07.31 19:05
|214.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.71
|8658599
|2006.07.31 14:52
|sell
|0.20
|gbpjpym
|213.60
|223.60
|0.00
|2006.07.31 19:05
|214.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.73
|8667053
|2006.07.31 16:49
|sell
|5.40
|gbpjpym
|214.20
|224.21
|0.00
|2006.07.31 19:05
|214.10
|0.00
|0.00
|0.00
|47.12
|8666531
|2006.07.31 16:47
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.58
|124.59
|0.00
|2006.07.31 19:08
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|8596009
|2006.07.31 02:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.60
|104.59
|0.00
|2006.07.31 19:08
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|8599271
|2006.07.31 03:34
|buy
|0.20
|usdjpym
|114.39
|104.39
|0.00
|2006.07.31 19:08
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|8670214
|2006.07.31 17:32
|sell
|1.80
|eurjpym
|146.54
|156.54
|0.00
|2006.07.31 19:17
|146.34
|0.00
|0.00
|0.00
|31.41
|8690761
|2006.08.01 01:59
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8650
|1.7650
|0.0000
|2006.08.01 02:31
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|8658699
|2006.07.31 14:54
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8670
|1.9670
|0.0000
|2006.08.01 02:31
|1.8664
|0.00
|0.00
|0.07
|1.20
|8645123
|2006.07.31 12:58
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8670
|1.9670
|0.0000
|2006.08.01 02:32
|1.8664
|0.00
|0.00
|0.03
|0.60
|8652625
|2006.07.31 14:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8653
|1.7650
|0.0000
|2006.08.01 02:32
|1.8660
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.70
|8664672
|2006.07.31 16:11
|sell
|0.20
|eurjpym
|146.13
|156.14
|0.00
|2006.08.01 02:32
|146.27
|0.00
|0.00
|-0.19
|-2.44
|8674990
|2006.07.31 19:17
|buy
|0.60
|eurjpym
|146.34
|136.34
|0.00
|2006.08.01 02:32
|146.23
|0.00
|0.00
|0.56
|-5.75
|8622866
|2006.07.31 09:13
|sell
|0.10
|eurjpym
|145.94
|155.94
|0.00
|2006.08.01 02:32
|146.27
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.88
|8667983
|2006.07.31 17:03
|sell
|0.60
|eurjpym
|146.34
|156.34
|0.00
|2006.08.01 02:32
|146.27
|0.00
|0.00
|-0.58
|3.66
|8688909
|2006.08.01 01:47
|buy
|1.80
|eurjpym
|146.15
|136.14
|0.00
|2006.08.01 02:32
|146.23
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|8602693
|2006.07.31 05:02
|buy
|0.20
|eurjpym
|145.95
|135.94
|0.00
|2006.08.01 02:32
|146.23
|0.00
|0.00
|0.19
|4.88
|8595785
|2006.07.31 02:35
|buy
|0.10
|eurjpym
|146.14
|136.14
|0.00
|2006.08.01 02:32
|146.22
|0.00
|0.00
|0.09
|0.70
|8701561
|2006.08.01 05:09
|buy
|0.60
|gbpjpym
|213.81
|203.81
|0.00
|2006.08.01 11:12
|214.32
|0.00
|0.00
|0.00
|26.66
|8708379
|2006.08.01 06:38
|sell
|0.20
|gbpjpym
|213.94
|223.94
|0.00
|2006.08.01 12:05
|214.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.36
|8713988
|2006.08.01 08:05
|sell
|0.60
|gbpjpym
|214.14
|224.14
|0.00
|2006.08.01 12:05
|214.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|8724776
|2006.08.01 11:12
|sell
|1.80
|gbpjpym
|214.32
|224.34
|0.00
|2006.08.01 12:05
|214.19
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|8694416
|2006.08.01 02:47
|sell
|0.10
|gbpjpym
|214.01
|224.01
|0.00
|2006.08.01 12:05
|214.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|8690941
|2006.08.01 01:59
|buy
|0.20
|gbpjpym
|213.81
|203.81
|0.00
|2006.08.01 12:05
|214.10
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|8680415
|2006.07.31 22:54
|buy
|0.10
|gbpjpym
|214.01
|204.01
|0.00
|2006.08.01 12:05
|214.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|8713966
|2006.08.01 08:04
|sell
|0.10
|eurjpym
|146.15
|156.16
|0.00
|2006.08.01 12:05
|146.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|8723343
|2006.08.01 10:54
|sell
|0.20
|eurjpym
|146.36
|156.36
|0.00
|2006.08.01 12:05
|146.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|8704489
|2006.08.01 05:42
|buy
|0.10
|eurjpym
|145.95
|135.94
|0.00
|2006.08.01 12:05
|146.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|8701061
|2006.08.01 05:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8630
|1.7630
|0.0000
|2006.08.01 12:05
|1.8670
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8712518
|2006.08.01 07:32
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8662
|1.9663
|0.0000
|2006.08.01 12:05
|1.8673
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|8735385
|2006.08.01 12:43
|sell
|1.80
|usdjpym
|115.04
|125.04
|0.00
|2006.08.01 14:10
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.07
|8732934
|2006.08.01 12:37
|sell
|0.60
|usdjpym
|114.84
|124.84
|0.00
|2006.08.01 14:10
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.11
|8709583
|2006.08.01 06:46
|sell
|0.20
|usdjpym
|114.84
|124.84
|0.00
|2006.08.01 14:10
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|8695407
|2006.08.01 03:22
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.79
|124.79
|0.00
|2006.08.01 14:10
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|8721822
|2006.08.01 10:34
|buy
|0.20
|usdjpym
|114.65
|104.64
|0.00
|2006.08.01 14:10
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|8747150
|2006.08.01 14:03
|sell
|5.40
|usdjpym
|115.25
|125.25
|0.00
|2006.08.01 14:10
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|56.28
|8703224
|2006.08.01 05:26
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.59
|104.59
|0.00
|2006.08.01 14:10
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|8749280
|2006.08.01 14:14
|buy
|0.60
|gbpjpym
|214.78
|204.78
|0.00
|2006.08.01 14:33
|215.18
|0.00
|0.00
|0.00
|20.81
|8752133
|2006.08.01 14:21
|sell
|1.80
|gbpjpym
|214.98
|224.98
|0.00
|2006.08.01 14:42
|215.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.30
|8738774
|2006.08.01 13:00
|sell
|0.60
|gbpjpym
|214.55
|224.57
|0.00
|2006.08.01 14:42
|215.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.16
|8754402
|2006.08.01 14:33
|sell
|5.40
|gbpjpym
|215.18
|225.18
|0.00
|2006.08.01 14:42
|215.11
|0.00
|0.00
|0.00
|32.80
|8736431
|2006.08.01 12:46
|sell
|0.20
|gbpjpym
|214.57
|224.57
|0.00
|2006.08.01 14:42
|215.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.37
|8733051
|2006.08.01 12:37
|sell
|0.10
|gbpjpym
|214.37
|224.37
|0.00
|2006.08.01 14:42
|215.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.43
|8727727
|2006.08.01 12:06
|buy
|0.10
|gbpjpym
|214.14
|204.14
|0.00
|2006.08.01 14:42
|215.02
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|8737892
|2006.08.01 12:54
|buy
|0.20
|gbpjpym
|214.37
|204.37
|0.00
|2006.08.01 14:42
|215.02
|0.00
|0.00
|0.00
|11.28
|8745915
|2006.08.01 14:00
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8664
|1.7663
|0.0000
|2006.08.01 14:58
|1.8665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|8741338
|2006.08.01 13:26
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8663
|1.9663
|0.0000
|2006.08.01 14:58
|1.8669
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|8743466
|2006.08.01 13:48
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8683
|1.9683
|0.0000
|2006.08.01 14:58
|1.8669
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|8732024
|2006.08.01 12:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8664
|1.7664
|0.0000
|2006.08.01 14:58
|1.8664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8730060
|2006.08.01 12:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8683
|1.9684
|0.0000
|2006.08.01 14:58
|1.8669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|8735027
|2006.08.01 12:42
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8643
|1.7643
|0.0000
|2006.08.01 14:58
|1.8664
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|8815194
|2006.08.02 03:09
|sell
|5.40
|gbpusdm
|1.8786
|1.9787
|0.0000
|2006.08.02 04:55
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|102.60
|8762250
|2006.08.01 15:40
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.05
|105.05
|0.00
|2006.08.02 05:50
|114.38
|0.00
|0.00
|0.29
|-11.72
|8766875
|2006.08.01 16:07
|buy
|0.60
|usdjpym
|114.85
|104.85
|0.00
|2006.08.02 05:50
|114.38
|0.00
|0.00
|0.86
|-24.65
|8770732
|2006.08.01 16:15
|buy
|1.80
|usdjpym
|114.64
|104.64
|0.00
|2006.08.02 05:50
|114.38
|0.00
|0.00
|2.58
|-40.92
|8749209
|2006.08.01 14:14
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.05
|105.05
|0.00
|2006.08.02 05:50
|114.37
|0.00
|0.00
|0.14
|-5.95
|8813565
|2006.08.02 02:43
|buy
|5.40
|usdjpym
|114.24
|104.23
|0.00
|2006.08.02 05:50
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|61.38
|8751592
|2006.08.01 14:19
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.25
|125.25
|0.00
|2006.08.02 05:50
|114.41
|0.00
|0.00
|-0.15
|7.34
|8735885
|2006.08.01 12:44
|sell
|0.10
|eurjpym
|146.56
|156.56
|0.00
|2006.08.02 05:50
|146.67
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.97
|8765299
|2006.08.01 16:04
|sell
|0.60
|eurjpym
|146.96
|156.96
|0.00
|2006.08.02 05:50
|146.68
|0.00
|0.00
|-0.58
|14.69
|8746432
|2006.08.01 14:01
|sell
|0.20
|eurjpym
|146.76
|156.76
|0.00
|2006.08.02 05:50
|146.68
|0.00
|0.00
|-0.19
|1.40
|8783061
|2006.08.01 18:29
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.8763
|1.9763
|0.0000
|2006.08.02 05:50
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.61
|-14.40
|8766686
|2006.08.01 16:07
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8723
|1.9723
|0.0000
|2006.08.02 05:50
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.20
|-28.80
|8763688
|2006.08.01 15:53
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8703
|1.9703
|0.0000
|2006.08.02 05:50
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.07
|-13.60
|8759243
|2006.08.01 15:18
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8683
|1.9683
|0.0000
|2006.08.02 05:50
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.03
|-8.80
|8820744
|2006.08.02 04:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8767
|1.7767
|0.0000
|2006.08.02 05:53
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|8822143
|2006.08.02 05:32
|buy
|5.40
|gbpjpym
|214.57
|204.57
|0.00
|2006.08.02 05:56
|214.77
|0.00
|0.00
|0.00
|94.38
|8824061
|2006.08.02 05:53
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.43
|124.43
|0.00
|2006.08.02 08:59
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|8767381
|2006.08.01 16:09
|buy
|0.20
|gbpjpym
|214.99
|204.98
|0.00
|2006.08.02 10:41
|214.96
|0.00
|0.00
|0.44
|-0.52
|8773163
|2006.08.01 16:18
|sell
|0.20
|gbpjpym
|214.98
|224.98
|0.00
|2006.08.02 10:41
|215.06
|0.00
|0.00
|-0.47
|-1.39
|8824264
|2006.08.02 05:56
|sell
|0.60
|gbpjpym
|214.75
|224.77
|0.00
|2006.08.02 10:41
|215.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.23
|8771494
|2006.08.01 16:16
|buy
|0.60
|gbpjpym
|214.77
|204.77
|0.00
|2006.08.02 10:41
|214.96
|0.00
|0.00
|1.31
|9.95
|8797037
|2006.08.01 22:38
|buy
|1.80
|gbpjpym
|214.78
|204.78
|0.00
|2006.08.02 10:41
|214.96
|0.00
|0.00
|0.00
|28.26
|8755994
|2006.08.01 14:49
|buy
|0.10
|gbpjpym
|214.98
|204.98
|0.00
|2006.08.02 10:41
|214.96
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.17
|8759850
|2006.08.01 15:22
|sell
|0.10
|gbpjpym
|215.18
|225.18
|0.00
|2006.08.02 10:41
|215.07
|0.00
|0.00
|-0.23
|0.96
|8851541
|2006.08.02 12:29
|sell
|0.10
|eurjpym
|146.88
|156.88
|0.00
|2006.08.02 13:12
|146.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8854059
|2006.08.02 13:00
|sell
|0.60
|gbpjpym
|215.38
|225.39
|0.00
|2006.08.02 13:22
|214.98
|0.00
|0.00
|0.00
|20.96
|8855431
|2006.08.02 13:17
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.64
|104.64
|0.00
|2006.08.02 13:43
|114.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|8857151
|2006.08.02 13:24
|buy
|0.20
|usdjpym
|114.44
|104.44
|0.00
|2006.08.02 13:43
|114.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|8851452
|2006.08.02 12:29
|sell
|0.20
|usdjpym
|114.84
|124.84
|0.00
|2006.08.02 13:43
|114.50
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|8844056
|2006.08.02 10:55
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.64
|124.64
|0.00
|2006.08.02 13:43
|114.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|8855724
|2006.08.02 13:19
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8768
|1.9768
|0.0000
|2006.08.02 13:44
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|8848649
|2006.08.02 12:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8768
|1.9768
|0.0000
|2006.08.02 13:44
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|8851320
|2006.08.02 12:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8749
|1.7748
|0.0000
|2006.08.02 13:44
|1.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8857452
|2006.08.02 13:25
|buy
|0.60
|gbpjpym
|214.78
|204.78
|0.00
|2006.08.02 14:59
|215.19
|0.00
|0.00
|0.00
|21.48
|8859720
|2006.08.02 13:44
|sell
|0.60
|gbpjpym
|214.99
|224.99
|0.00
|2006.08.02 15:05
|215.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.32
|8855062
|2006.08.02 13:14
|buy
|0.10
|gbpjpym
|215.19
|205.19
|0.00
|2006.08.02 15:05
|215.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|8843040
|2006.08.02 10:41
|sell
|0.10
|gbpjpym
|214.98
|224.98
|0.00
|2006.08.02 15:05
|215.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|8866416
|2006.08.02 14:59
|sell
|1.80
|gbpjpym
|215.19
|225.19
|0.00
|2006.08.02 15:05
|215.12
|0.00
|0.00
|0.00
|10.99
|8847238
|2006.08.02 11:51
|sell
|0.20
|gbpjpym
|215.17
|225.19
|0.00
|2006.08.02 15:05
|215.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|8856584
|2006.08.02 13:22
|buy
|0.20
|gbpjpym
|214.98
|204.98
|0.00
|2006.08.02 15:05
|215.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|8856906
|2006.08.02 13:24
|buy
|0.10
|eurjpym
|146.68
|136.68
|0.00
|2006.08.02 15:08
|146.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|8861023
|2006.08.02 13:56
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.64
|124.64
|0.00
|2006.08.03 01:29
|114.71
|0.00
|0.00
|-0.44
|-0.61
|8916507
|2006.08.03 01:12
|sell
|0.60
|usdjpym
|114.84
|124.84
|0.00
|2006.08.03 01:29
|114.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|8899561
|2006.08.02 19:50
|sell
|0.20
|usdjpym
|114.64
|124.64
|0.00
|2006.08.03 01:29
|114.71
|0.00
|0.00
|-0.87
|-1.22
|8877109
|2006.08.02 16:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.44
|104.44
|0.00
|2006.08.03 01:29
|114.69
|0.00
|0.00
|0.43
|2.18
|8915604
|2006.08.03 01:09
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.8749
|1.7749
|0.0000
|2006.08.03 01:29
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|8867228
|2006.08.02 15:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8768
|1.7768
|0.0000
|2006.08.03 01:29
|1.8753
|0.00
|0.00
|-0.13
|-1.50
|8872374
|2006.08.02 15:26
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8768
|1.9768
|0.0000
|2006.08.03 01:29
|1.8756
|0.00
|0.00
|0.20
|2.40
|8913581
|2006.08.03 00:50
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8769
|1.9769
|0.0000
|2006.08.03 01:29
|1.8756
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|8911341
|2006.08.03 00:37
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8748
|1.7748
|0.0000
|2006.08.03 01:29
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8868352
|2006.08.02 15:07
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8748
|1.7748
|0.0000
|2006.08.03 01:29
|1.8753
|0.00
|0.00
|-0.26
|1.00
|8864847
|2006.08.02 14:44
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8788
|1.9788
|0.0000
|2006.08.03 01:29
|1.8756
|0.00
|0.00
|0.10
|3.20
|8935754
|2006.08.03 06:26
|sell
|0.10
|eurjpym
|146.47
|156.48
|0.00
|2006.08.03 08:13
|146.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|8876872
|2006.08.02 16:03
|buy
|0.10
|eurjpym
|146.48
|136.48
|0.00
|2006.08.03 08:13
|146.55
|0.00
|0.00
|0.28
|0.61
|8924856
|2006.08.03 03:08
|buy
|0.20
|eurjpym
|146.28
|136.28
|0.00
|2006.08.03 08:13
|146.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|8886966
|2006.08.02 17:07
|sell
|0.10
|gbpjpym
|215.17
|225.18
|0.00
|2006.08.03 10:11
|215.31
|0.00
|0.00
|-0.70
|-1.22
|8941102
|2006.08.03 07:41
|buy
|0.60
|gbpjpym
|215.18
|205.18
|0.00
|2006.08.03 10:11
|215.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|8919765
|2006.08.03 01:34
|buy
|0.20
|gbpjpym
|215.18
|205.18
|0.00
|2006.08.03 10:11
|215.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|8935794
|2006.08.03 06:27
|sell
|0.60
|gbpjpym
|215.39
|225.39
|0.00
|2006.08.03 10:11
|215.31
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|8948169
|2006.08.03 09:16
|sell
|1.80
|gbpjpym
|215.38
|225.38
|0.00
|2006.08.03 10:11
|215.31
|0.00
|0.00
|0.00
|10.95
|8876932
|2006.08.02 16:03
|buy
|0.10
|gbpjpym
|214.98
|204.98
|0.00
|2006.08.03 10:11
|215.21
|0.00
|0.00
|0.66
|2.00
|8913645
|2006.08.03 00:51
|sell
|0.20
|gbpjpym
|215.38
|225.38
|0.00
|2006.08.03 10:11
|215.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|8942719
|2006.08.03 08:03
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8729
|1.7729
|0.0000
|2006.08.03 10:50
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|8933154
|2006.08.03 05:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8749
|1.7749
|0.0000
|2006.08.03 10:50
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|8951037
|2006.08.03 09:52
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.8709
|1.7709
|0.0000
|2006.08.03 10:50
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|8941665
|2006.08.03 07:50
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8749
|1.7749
|0.0000
|2006.08.03 10:50
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|8935839
|2006.08.03 06:27
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8769
|1.9769
|0.0000
|2006.08.03 10:50
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8922312
|2006.08.03 02:19
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8769
|1.9769
|0.0000
|2006.08.03 10:50
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8945166
|2006.08.03 08:43
|sell
|0.10
|eurjpym
|146.68
|156.68
|0.00
|2006.08.03 12:14
|146.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|8961586
|2006.08.03 11:14
|sell
|0.60
|eurjpym
|146.88
|156.88
|0.00
|2006.08.03 12:14
|146.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|8958357
|2006.08.03 11:02
|buy
|0.10
|eurjpym
|146.69
|136.68
|0.00
|2006.08.03 12:14
|146.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|8948269
|2006.08.03 09:17
|sell
|0.20
|eurjpym
|146.88
|156.88
|0.00
|2006.08.03 12:14
|146.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|8970546
|2006.08.03 12:30
|sell
|16.20
|gbpusdm
|1.8884
|1.9884
|0.0000
|2006.08.03 13:11
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.80
|8967217
|2006.08.03 12:02
|sell
|5.40
|gbpusdm
|1.8864
|1.9864
|0.0000
|2006.08.03 13:11
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.60
|8960132
|2006.08.03 11:06
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.8844
|1.9844
|0.0000
|2006.08.03 13:11
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.40
|8956423
|2006.08.03 11:00
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8824
|1.9824
|0.0000
|2006.08.03 13:11
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.80
|8973741
|2006.08.03 12:39
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.09
|157.09
|0.00
|2006.08.03 13:11
|147.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|8973794
|2006.08.03 12:39
|sell
|0.60
|gbpjpym
|216.93
|226.93
|0.00
|2006.08.03 13:11
|217.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.09
|8979816
|2006.08.03 13:08
|sell
|1.80
|gbpjpym
|217.13
|227.13
|0.00
|2006.08.03 13:11
|217.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.83
|8961096
|2006.08.03 11:11
|sell
|0.20
|gbpjpym
|216.72
|226.72
|0.00
|2006.08.03 13:11
|217.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.35
|8960228
|2006.08.03 11:06
|sell
|0.10
|gbpjpym
|216.52
|226.52
|0.00
|2006.08.03 13:11
|217.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|8956254
|2006.08.03 11:00
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8766
|1.9766
|0.0000
|2006.08.03 13:11
|1.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.80
|8955961
|2006.08.03 10:59
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8728
|1.9729
|0.0000
|2006.08.03 13:11
|1.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|8974521
|2006.08.03 12:41
|sell
|48.60
|gbpusdm
|1.8904
|1.9904
|0.0000
|2006.08.03 13:11
|1.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|680.40
|8970137
|2006.08.03 12:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.85
|104.84
|0.00
|2006.08.03 13:11
|114.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|9014843
|2006.08.03 18:07
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8882
|1.9882
|0.0000
|2006.08.04 01:49
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.40
|8993824
|2006.08.03 14:55
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8882
|1.7882
|0.0000
|2006.08.04 01:49
|1.8881
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.20
|8984164
|2006.08.03 13:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8883
|1.7883
|0.0000
|2006.08.04 01:49
|1.8881
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.20
|9034023
|2006.08.03 23:49
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.8862
|1.7862
|0.0000
|2006.08.04 01:49
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|34.20
|8998695
|2006.08.03 15:13
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8862
|1.7862
|0.0000
|2006.08.04 01:49
|1.8881
|0.00
|0.00
|-0.26
|11.40
|8993030
|2006.08.03 14:53
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8903
|1.9903
|0.0000
|2006.08.04 01:49
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.03
|1.80
|9012370
|2006.08.03 17:44
|buy
|0.20
|gbpjpym
|217.13
|207.13
|0.00
|2006.08.04 01:49
|217.17
|0.00
|0.00
|0.44
|0.70
|8995755
|2006.08.03 15:02
|sell
|0.20
|gbpjpym
|217.33
|227.33
|0.00
|2006.08.04 01:49
|217.28
|0.00
|0.00
|-0.47
|0.86
|8990784
|2006.08.03 14:34
|sell
|0.10
|gbpjpym
|217.13
|227.13
|0.00
|2006.08.04 01:49
|217.28
|0.00
|0.00
|-0.23
|-1.31
|8986643
|2006.08.03 13:58
|buy
|0.10
|gbpjpym
|216.93
|206.93
|0.00
|2006.08.04 01:49
|217.17
|0.00
|0.00
|0.22
|2.09
|8980969
|2006.08.03 13:12
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.29
|157.29
|0.00
|2006.08.04 01:49
|147.40
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.96
|9007773
|2006.08.03 16:35
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.07
|105.07
|0.00
|2006.08.04 01:49
|115.07
|0.00
|0.00
|0.29
|0.00
|8993759
|2006.08.03 14:55
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.07
|125.07
|0.00
|2006.08.04 01:49
|115.09
|0.00
|0.00
|-0.29
|-0.35
|8983238
|2006.08.03 13:28
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.04
|125.04
|0.00
|2006.08.04 01:49
|115.09
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.43
|9001433
|2006.08.03 15:25
|sell
|0.60
|usdjpym
|115.27
|125.27
|0.00
|2006.08.04 01:49
|115.09
|0.00
|0.00
|-0.87
|9.38
|8991240
|2006.08.03 14:38
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.84
|104.84
|0.00
|2006.08.04 01:49
|115.07
|0.00
|0.00
|0.14
|2.00
|9092217
|2006.08.04 08:43
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.8922
|1.9922
|0.0000
|2006.08.04 10:59
|1.8902
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|9077289
|2006.08.04 07:22
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.26
|125.27
|0.00
|2006.08.04 11:49
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|9109067
|2006.08.04 10:57
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.47
|125.47
|0.00
|2006.08.04 11:49
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|9098622
|2006.08.04 09:28
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.49
|157.49
|0.00
|2006.08.04 11:49
|147.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|9109912
|2006.08.04 11:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|147.69
|157.69
|0.00
|2006.08.04 11:49
|147.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|9084410
|2006.08.04 08:05
|sell
|0.60
|gbpjpym
|217.73
|227.73
|0.00
|2006.08.04 11:49
|218.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.45
|9099898
|2006.08.04 09:38
|sell
|5.40
|gbpjpym
|218.14
|228.14
|0.00
|2006.08.04 11:49
|218.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.09
|9091686
|2006.08.04 08:42
|sell
|1.80
|gbpjpym
|217.93
|227.93
|0.00
|2006.08.04 11:49
|218.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.12
|9077398
|2006.08.04 07:22
|sell
|0.20
|gbpjpym
|217.51
|227.53
|0.00
|2006.08.04 11:49
|218.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.96
|9073356
|2006.08.04 06:59
|sell
|0.10
|gbpjpym
|217.33
|227.33
|0.00
|2006.08.04 11:50
|218.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.72
|9112511
|2006.08.04 11:18
|sell
|16.20
|gbpjpym
|218.34
|228.34
|0.00
|2006.08.04 11:50
|218.22
|0.00
|0.00
|0.00
|168.48
|9077549
|2006.08.04 07:23
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8882
|1.9882
|0.0000
|2006.08.04 11:50
|1.8916
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|9084679
|2006.08.04 08:06
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8901
|1.9902
|0.0000
|2006.08.04 11:50
|1.8916
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9045261
|2006.08.04 01:49
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8882
|1.9882
|0.0000
|2006.08.04 11:50
|1.8916
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|9109578
|2006.08.04 10:59
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8902
|1.7902
|0.0000
|2006.08.04 11:50
|1.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|9052694
|2006.08.04 02:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8862
|1.7862
|0.0000
|2006.08.04 11:50
|1.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|9126361
|2006.08.04 12:31
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.9004
|2.0004
|0.0000
|2006.08.04 12:44
|1.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.60
|9132959
|2006.08.04 12:38
|sell
|5.40
|gbpusdm
|1.9025
|2.0025
|0.0000
|2006.08.04 12:44
|1.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.40
|9119010
|2006.08.04 12:11
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8922
|1.9922
|0.0000
|2006.08.04 12:44
|1.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.90
|9124658
|2006.08.04 12:30
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8982
|1.9984
|0.0000
|2006.08.04 12:44
|1.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.40
|9122167
|2006.08.04 12:29
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8942
|1.9942
|0.0000
|2006.08.04 12:44
|1.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.80
|9133830
|2006.08.04 12:39
|sell
|16.20
|gbpusdm
|1.9045
|2.0045
|0.0000
|2006.08.04 12:44
|1.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|226.80
|9123304
|2006.08.04 12:30
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.06
|105.06
|0.00
|2006.08.04 12:44
|114.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.15
|9122881
|2006.08.04 12:29
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.27
|105.27
|0.00
|2006.08.04 12:44
|114.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.41
|9145580
|2006.08.04 13:02
|buy
|0.60
|eurjpym
|147.08
|137.08
|0.00
|2006.08.04 13:52
|147.48
|0.00
|0.00
|0.00
|20.99
|9159301
|2006.08.04 14:03
|sell
|1.80
|gbpjpym
|218.25
|228.25
|0.00
|2006.08.04 14:32
|218.06
|0.00
|0.00
|0.00
|29.94
|9158195
|2006.08.04 13:58
|buy
|0.60
|usdjpym
|114.22
|104.20
|0.00
|2006.08.04 14:39
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|9143276
|2006.08.04 12:57
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.42
|104.42
|0.00
|2006.08.04 14:39
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|9145536
|2006.08.04 13:02
|buy
|0.20
|usdjpym
|114.20
|104.20
|0.00
|2006.08.04 14:39
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|9150386
|2006.08.04 13:21
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.40
|124.40
|0.00
|2006.08.04 14:39
|114.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|9164644
|2006.08.04 14:50
|buy
|0.60
|eurjpym
|147.29
|137.28
|0.00
|2006.08.04 14:59
|147.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|9144493
|2006.08.04 13:00
|buy
|0.20
|eurjpym
|147.28
|137.28
|0.00
|2006.08.04 14:59
|147.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|9150896
|2006.08.04 13:23
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.27
|157.28
|0.00
|2006.08.04 14:59
|147.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|9125115
|2006.08.04 12:31
|buy
|0.10
|eurjpym
|147.48
|137.48
|0.00
|2006.08.04 14:59
|147.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|9155672
|2006.08.04 13:52
|sell
|0.20
|eurjpym
|147.48
|157.48
|0.00
|2006.08.04 14:59
|147.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|9165335
|2006.08.04 14:54
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.9105
|2.0105
|0.0000
|2006.08.04 14:59
|1.9108
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|9156393
|2006.08.04 13:54
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9084
|2.0085
|0.0000
|2006.08.04 14:59
|1.9108
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|9159645
|2006.08.04 14:04
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9105
|2.0105
|0.0000
|2006.08.04 14:59
|1.9108
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|9143394
|2006.08.04 12:57
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9065
|2.0065
|0.0000
|2006.08.04 14:59
|1.9108
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|9162278
|2006.08.04 14:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9086
|1.8085
|0.0000
|2006.08.04 15:00
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|9166737
|2006.08.04 14:57
|sell
|5.40
|gbpusdm
|1.9124
|2.0125
|0.0000
|2006.08.04 15:00
|1.9108
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|9167635
|2006.08.04 14:59
|sell
|1.80
|gbpjpym
|218.26
|228.26
|0.00
|2006.08.04 15:00
|218.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|9172857
|2006.08.04 15:26
|buy
|1.80
|gbpjpym
|218.06
|208.06
|0.00
|2006.08.04 18:49
|218.26
|0.00
|0.00
|0.00
|31.48
|9185251
|2006.08.04 19:07
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.40
|124.40
|0.00
|2006.08.06 22:13
|114.28
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.05
|9180292
|2006.08.04 17:06
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9085
|1.8085
|0.0000
|2006.08.06 22:13
|1.9070
|0.00
|0.00
|-0.26
|-9.00
|9168439
|2006.08.04 15:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9105
|1.8105
|0.0000
|2006.08.06 22:13
|1.9070
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.50
|9171600
|2006.08.04 15:15
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9085
|1.8085
|0.0000
|2006.08.06 22:13
|1.9070
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.00
|9176623
|2006.08.04 16:06
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9104
|2.0105
|0.0000
|2006.08.06 22:13
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.03
|2.70
|9145493
|2006.08.04 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpym
|217.85
|207.85
|0.00
|2006.08.06 22:13
|217.83
|0.00
|0.00
|0.44
|-0.35
|9162767
|2006.08.04 14:32
|buy
|0.60
|gbpjpym
|218.06
|208.05
|0.00
|2006.08.06 22:13
|217.83
|0.00
|0.00
|1.31
|-12.08
|9184605
|2006.08.04 18:49
|sell
|5.40
|gbpjpym
|218.26
|228.26
|0.00
|2006.08.06 22:13
|217.94
|0.00
|0.00
|-12.64
|151.25
|9144731
|2006.08.04 13:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|218.05
|208.05
|0.00
|2006.08.06 22:13
|217.83
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.92
|9181248
|2006.08.04 17:25
|sell
|1.80
|gbpjpym
|218.05
|228.06
|0.00
|2006.08.06 22:13
|217.96
|0.00
|0.00
|-4.21
|14.17
|9214119
|2006.08.07 07:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9085
|2.0085
|0.0000
|2006.08.07 08:12
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|9202324
|2006.08.07 03:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9065
|1.8065
|0.0000
|2006.08.07 08:12
|1.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9208666
|2006.08.07 06:50
|sell
|0.20
|usdjpym
|114.61
|124.61
|0.00
|2006.08.07 08:12
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|9190302
|2006.08.06 23:16
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.20
|104.20
|0.00
|2006.08.07 08:12
|114.60
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|9212170
|2006.08.07 07:26
|sell
|16.20
|gbpjpym
|218.59
|228.59
|0.00
|2006.08.07 08:12
|218.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.07
|9197290
|2006.08.07 02:25
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.40
|124.40
|0.00
|2006.08.07 08:12
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|9197396
|2006.08.07 02:26
|sell
|1.80
|gbpjpym
|218.19
|228.19
|0.00
|2006.08.07 08:12
|218.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.95
|9205677
|2006.08.07 06:04
|sell
|5.40
|gbpjpym
|218.39
|228.39
|0.00
|2006.08.07 08:12
|218.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.91
|9150863
|2006.08.04 13:23
|sell
|0.60
|gbpjpym
|218.04
|228.05
|0.00
|2006.08.07 08:12
|218.68
|0.00
|0.00
|-1.40
|-33.51
|9133185
|2006.08.04 12:39
|sell
|0.10
|gbpjpym
|218.05
|228.05
|0.00
|2006.08.07 08:12
|218.68
|0.00
|0.00
|-0.23
|-5.50
|9138273
|2006.08.04 12:47
|sell
|0.20
|gbpjpym
|218.24
|228.25
|0.00
|2006.08.07 08:12
|218.68
|0.00
|0.00
|-0.47
|-7.68
|9212902
|2006.08.07 07:36
|sell
|48.60
|gbpjpym
|218.80
|228.80
|0.00
|2006.08.07 08:12
|218.68
|0.00
|0.00
|0.00
|508.81
|9202775
|2006.08.07 04:01
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.48
|157.48
|0.00
|2006.08.07 08:12
|147.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|9238959
|2006.08.07 13:39
|sell
|1.80
|gbpjpym
|219.59
|229.60
|0.00
|2006.08.07 15:41
|219.40
|0.00
|0.00
|0.00
|29.77
|9235859
|2006.08.07 12:58
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9102
|2.0102
|0.0000
|2006.08.07 17:50
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|24.60
|9256083
|2006.08.07 17:50
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.9061
|1.8061
|0.0000
|2006.08.08 00:38
|1.9049
|0.00
|0.00
|-0.79
|-21.60
|9216355
|2006.08.07 08:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9062
|1.8062
|0.0000
|2006.08.08 00:38
|1.9049
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.30
|9220527
|2006.08.07 09:42
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9062
|1.8062
|0.0000
|2006.08.08 00:38
|1.9049
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.60
|9253093
|2006.08.07 17:10
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9082
|1.8082
|0.0000
|2006.08.08 00:38
|1.9049
|0.00
|0.00
|-0.26
|-19.80
|9217987
|2006.08.07 08:59
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9082
|2.0082
|0.0000
|2006.08.08 00:38
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.03
|2.90
|9223597
|2006.08.07 10:27
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9082
|2.0082
|0.0000
|2006.08.08 00:38
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.07
|5.80
|9265304
|2006.08.07 21:58
|buy
|5.40
|gbpusdm
|1.9043
|1.8041
|0.0000
|2006.08.08 00:38
|1.9049
|0.00
|0.00
|0.00
|32.40
|9255767
|2006.08.07 17:43
|buy
|0.10
|eurjpym
|147.68
|137.68
|0.00
|2006.08.08 00:38
|147.47
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.82
|9267994
|2006.08.07 22:28
|buy
|0.20
|eurjpym
|147.49
|137.48
|0.00
|2006.08.08 00:38
|147.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|9218053
|2006.08.07 09:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.68
|157.68
|0.00
|2006.08.08 00:38
|147.52
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.39
|9233352
|2006.08.07 12:23
|sell
|0.20
|eurjpym
|147.88
|157.88
|0.00
|2006.08.08 00:38
|147.52
|0.00
|0.00
|-0.19
|6.26
|9221748
|2006.08.07 09:58
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.01
|125.01
|0.00
|2006.08.08 00:38
|115.03
|0.00
|0.00
|-0.29
|-0.35
|9272885
|2006.08.08 00:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.02
|105.02
|0.00
|2006.08.08 00:38
|115.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|9263889
|2006.08.07 21:42
|sell
|0.60
|usdjpym
|115.22
|125.22
|0.00
|2006.08.08 00:38
|115.03
|0.00
|0.00
|0.00
|9.91
|9219543
|2006.08.07 09:35
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.81
|124.81
|0.00
|2006.08.08 00:38
|115.03
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.91
|9282679
|2006.08.08 05:18
|sell
|1.80
|gbpjpym
|219.40
|229.40
|0.00
|2006.08.08 07:06
|219.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|9221812
|2006.08.07 09:59
|sell
|0.20
|gbpjpym
|219.20
|229.20
|0.00
|2006.08.08 07:06
|219.43
|0.00
|0.00
|-0.47
|-4.00
|9246840
|2006.08.07 15:41
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.40
|209.40
|0.00
|2006.08.08 07:06
|219.34
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.52
|9227074
|2006.08.07 11:22
|sell
|0.60
|gbpjpym
|219.40
|229.40
|0.00
|2006.08.08 07:06
|219.43
|0.00
|0.00
|-1.40
|-1.57
|9219802
|2006.08.07 09:38
|sell
|0.10
|gbpjpym
|219.00
|229.00
|0.00
|2006.08.08 07:06
|219.44
|0.00
|0.00
|-0.23
|-3.83
|9284596
|2006.08.08 06:01
|sell
|5.40
|gbpjpym
|219.61
|229.61
|0.00
|2006.08.08 07:06
|219.44
|0.00
|0.00
|0.00
|79.77
|9268248
|2006.08.07 22:29
|buy
|0.20
|gbpjpym
|219.20
|209.20
|0.00
|2006.08.08 07:06
|219.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|9282548
|2006.08.08 05:13
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.68
|157.68
|0.00
|2006.08.08 07:06
|147.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|9284395
|2006.08.08 06:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.22
|125.22
|0.00
|2006.08.08 07:06
|115.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|9312328
|2006.08.08 13:07
|buy
|0.60
|gbpjpym
|219.02
|208.99
|0.00
|2006.08.08 13:59
|219.38
|0.00
|0.00
|0.00
|18.77
|9331868
|2006.08.08 18:14
|sell
|1.80
|gbpjpym
|219.60
|229.60
|0.00
|2006.08.08 18:14
|219.43
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|9333552
|2006.08.08 18:15
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9120
|2.0120
|0.0000
|2006.08.08 18:15
|1.9129
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|9315339
|2006.08.08 14:00
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9081
|2.0081
|0.0000
|2006.08.08 18:15
|1.9129
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|9285649
|2006.08.08 06:07
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9061
|2.0061
|0.0000
|2006.08.08 18:16
|1.9130
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|9319658
|2006.08.08 15:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9061
|1.8061
|0.0000
|2006.08.08 18:16
|1.9119
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|9334592
|2006.08.08 18:16
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9140
|2.0140
|0.0000
|2006.08.08 18:21
|1.9142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|9313292
|2006.08.08 13:22
|sell
|0.10
|gbpjpym
|219.19
|229.19
|0.00
|2006.08.08 18:22
|219.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.48
|9315074
|2006.08.08 13:59
|sell
|0.20
|gbpjpym
|219.38
|229.39
|0.00
|2006.08.08 18:22
|219.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.66
|9331744
|2006.08.08 18:14
|buy
|0.60
|gbpjpym
|219.40
|209.37
|0.00
|2006.08.08 18:22
|219.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|9332540
|2006.08.08 18:14
|buy
|1.80
|gbpjpym
|219.41
|209.40
|0.00
|2006.08.08 18:22
|219.50
|0.00
|0.00
|0.00
|14.11
|9335644
|2006.08.08 18:18
|buy
|5.40
|gbpjpym
|219.42
|209.40
|0.00
|2006.08.08 18:22
|219.50
|0.00
|0.00
|0.00
|37.65
|9291107
|2006.08.08 07:06
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.40
|209.40
|0.00
|2006.08.08 18:22
|219.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|9330573
|2006.08.08 18:09
|sell
|0.60
|gbpjpym
|219.59
|229.59
|0.00
|2006.08.08 18:22
|219.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9303408
|2006.08.08 10:48
|buy
|0.20
|gbpjpym
|219.20
|209.20
|0.00
|2006.08.08 18:22
|219.49
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|9340800
|2006.08.08 18:23
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9074
|1.8074
|0.0000
|2006.08.08 18:24
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|9339050
|2006.08.08 18:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9120
|1.8120
|0.0000
|2006.08.08 18:24
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|9340146
|2006.08.08 18:23
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9101
|1.8099
|0.0000
|2006.08.08 18:24
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|9341277
|2006.08.08 18:24
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.9053
|1.8053
|0.0000
|2006.08.08 18:24
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|9339862
|2006.08.08 18:23
|sell
|0.60
|eurjpym
|147.88
|157.88
|0.00
|2006.08.08 18:43
|147.74
|0.00
|0.00
|0.00
|7.31
|9336397
|2006.08.08 18:18
|buy
|0.20
|eurjpym
|147.68
|137.68
|0.00
|2006.08.08 18:43
|147.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|9330640
|2006.08.08 18:09
|sell
|0.20
|eurjpym
|147.88
|157.88
|0.00
|2006.08.08 18:43
|147.75
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|9306795
|2006.08.08 11:52
|buy
|0.10
|eurjpym
|147.68
|137.68
|0.00
|2006.08.08 18:43
|147.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|9300730
|2006.08.08 09:52
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.88
|157.88
|0.00
|2006.08.08 18:43
|147.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|9342671
|2006.08.08 18:24
|sell
|0.60
|gbpjpym
|219.78
|229.78
|0.00
|2006.08.08 18:45
|219.40
|0.00
|0.00
|0.00
|19.84
|9340291
|2006.08.08 18:23
|sell
|0.60
|usdjpym
|115.19
|125.19
|0.00
|2006.08.08 18:50
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|21.43
|9348389
|2006.08.08 18:33
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9092
|2.0093
|0.0000
|2006.08.08 18:57
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9346297
|2006.08.08 18:29
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9093
|2.0093
|0.0000
|2006.08.08 18:57
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|9344241
|2006.08.08 18:26
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9073
|2.0073
|0.0000
|2006.08.08 18:58
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|9347014
|2006.08.08 18:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9073
|1.8073
|0.0000
|2006.08.08 18:58
|1.9093
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9351071
|2006.08.08 18:36
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.58
|209.58
|0.00
|2006.08.08 18:58
|219.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|9338623
|2006.08.08 18:22
|sell
|0.10
|gbpjpym
|219.60
|229.60
|0.00
|2006.08.08 18:58
|219.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|9339968
|2006.08.08 18:23
|sell
|0.20
|gbpjpym
|219.81
|229.81
|0.00
|2006.08.08 18:58
|219.43
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|9349204
|2006.08.08 18:33
|buy
|0.60
|usdjpym
|114.99
|104.99
|0.00
|2006.08.08 18:58
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.79
|9355506
|2006.08.08 18:50
|buy
|1.80
|usdjpym
|114.78
|104.78
|0.00
|2006.08.08 18:58
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|12.54
|9303434
|2006.08.08 10:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.02
|105.02
|0.00
|2006.08.08 18:58
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|9332339
|2006.08.08 18:14
|buy
|0.20
|usdjpym
|114.77
|104.77
|0.00
|2006.08.08 18:58
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|9339405
|2006.08.08 18:23
|sell
|0.20
|usdjpym
|114.97
|124.97
|0.00
|2006.08.08 18:58
|114.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|9330770
|2006.08.08 18:10
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.22
|125.22
|0.00
|2006.08.08 18:58
|114.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|9370464
|2006.08.08 22:22
|sell
|0.60
|gbpjpym
|219.98
|229.98
|0.00
|2006.08.08 23:06
|219.60
|0.00
|0.00
|0.00
|19.71
|9381063
|2006.08.08 23:12
|buy
|0.20
|eurjpym
|147.68
|137.68
|0.00
|2006.08.08 23:34
|147.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|9354232
|2006.08.08 18:46
|buy
|0.10
|eurjpym
|147.68
|137.68
|0.00
|2006.08.08 23:34
|147.74
|0.00
|0.00
|0.09
|0.52
|9364909
|2006.08.08 20:02
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.88
|157.88
|0.00
|2006.08.08 23:34
|147.76
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.03
|9374515
|2006.08.08 22:49
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.9012
|1.8012
|0.0000
|2006.08.08 23:40
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9372707
|2006.08.08 22:47
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9032
|1.8032
|0.0000
|2006.08.08 23:40
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|9370692
|2006.08.08 22:24
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9053
|1.8053
|0.0000
|2006.08.08 23:41
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|9375375
|2006.08.08 22:50
|buy
|5.40
|gbpusdm
|1.8992
|1.7992
|0.0000
|2006.08.08 23:41
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|9360993
|2006.08.08 19:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9073
|1.8073
|0.0000
|2006.08.08 23:41
|1.9007
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.60
|9380392
|2006.08.08 23:06
|buy
|0.20
|gbpjpym
|219.60
|209.58
|0.00
|2006.08.08 23:42
|219.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|9365268
|2006.08.08 20:12
|sell
|0.20
|gbpjpym
|219.78
|229.78
|0.00
|2006.08.08 23:42
|219.56
|0.00
|0.00
|-0.47
|3.80
|9370334
|2006.08.08 22:21
|sell
|0.60
|usdjpym
|115.39
|125.39
|0.00
|2006.08.09 05:04
|115.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|9365498
|2006.08.08 20:16
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.18
|125.18
|0.00
|2006.08.09 05:04
|115.48
|0.00
|0.00
|-0.29
|-5.20
|9359696
|2006.08.08 19:13
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.98
|124.98
|0.00
|2006.08.09 05:04
|115.49
|0.00
|0.00
|-0.15
|-4.42
|9373113
|2006.08.08 22:48
|sell
|1.80
|usdjpym
|115.58
|125.59
|0.00
|2006.08.09 05:05
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|14.03
|9415471
|2006.08.09 07:49
|sell
|1.80
|gbpjpym
|219.98
|229.98
|0.00
|2006.08.09 08:18
|219.78
|0.00
|0.00
|0.00
|31.28
|9424172
|2006.08.09 09:01
|buy
|1.80
|gbpjpym
|219.57
|209.57
|0.00
|2006.08.09 09:22
|219.77
|0.00
|0.00
|0.00
|31.26
|9419356
|2006.08.09 08:18
|buy
|0.60
|usdjpym
|115.19
|105.19
|0.00
|2006.08.09 09:30
|115.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|9411188
|2006.08.09 07:02
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.19
|105.19
|0.00
|2006.08.09 09:30
|115.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|9415085
|2006.08.09 07:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.39
|125.39
|0.00
|2006.08.09 09:30
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|9403975
|2006.08.09 05:58
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.39
|105.39
|0.00
|2006.08.09 09:30
|115.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|9409013
|2006.08.09 06:40
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9053
|2.0053
|0.0000
|2006.08.09 09:34
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|9410369
|2006.08.09 07:00
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.9073
|2.0073
|0.0000
|2006.08.09 09:34
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|9405650
|2006.08.09 06:10
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9031
|2.0032
|0.0000
|2006.08.09 09:34
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|9418058
|2006.08.09 08:07
|sell
|5.40
|gbpusdm
|1.9093
|2.0093
|0.0000
|2006.08.09 09:34
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|9396870
|2006.08.09 03:51
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9012
|2.0012
|0.0000
|2006.08.09 09:34
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.30
|9414349
|2006.08.09 07:40
|sell
|0.20
|eurjpym
|148.08
|158.08
|0.00
|2006.08.09 09:34
|148.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|9392519
|2006.08.09 01:58
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.88
|157.88
|0.00
|2006.08.09 09:34
|148.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|9426546
|2006.08.09 09:31
|sell
|5.40
|gbpjpym
|219.96
|229.97
|0.00
|2006.08.09 09:34
|219.77
|0.00
|0.00
|0.00
|89.04
|9425689
|2006.08.09 09:22
|sell
|1.80
|gbpjpym
|219.77
|229.77
|0.00
|2006.08.09 09:36
|219.57
|0.00
|0.00
|0.00
|31.25
|9410098
|2006.08.09 06:55
|sell
|0.60
|gbpjpym
|219.78
|229.78
|0.00
|2006.08.09 10:41
|219.37
|0.00
|0.00
|0.00
|21.39
|9427032
|2006.08.09 09:34
|buy
|1.80
|gbpjpym
|219.77
|209.77
|0.00
|2006.08.09 10:42
|219.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.64
|9427577
|2006.08.09 09:36
|buy
|5.40
|gbpjpym
|219.58
|209.57
|0.00
|2006.08.09 10:42
|219.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.73
|9419784
|2006.08.09 08:18
|buy
|0.60
|gbpjpym
|219.78
|209.78
|0.00
|2006.08.09 10:42
|219.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.74
|9400105
|2006.08.09 05:04
|buy
|0.20
|gbpjpym
|219.58
|209.58
|0.00
|2006.08.09 10:42
|219.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|9432993
|2006.08.09 10:41
|buy
|16.20
|gbpjpym
|219.38
|209.37
|0.00
|2006.08.09 10:42
|219.42
|0.00
|0.00
|0.00
|56.34
|9375387
|2006.08.08 22:50
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.80
|209.78
|0.00
|2006.08.09 10:42
|219.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|9433006
|2006.08.09 10:41
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.98
|104.98
|0.00
|2006.08.09 11:03
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|9444281
|2006.08.09 12:35
|sell
|1.80
|gbpjpym
|219.57
|229.57
|0.00
|2006.08.09 17:50
|219.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.95
|9436087
|2006.08.09 10:56
|sell
|0.60
|gbpjpym
|219.57
|229.57
|0.00
|2006.08.09 17:50
|219.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.65
|9362642
|2006.08.08 19:28
|sell
|0.10
|gbpjpym
|219.58
|229.58
|0.00
|2006.08.09 17:50
|219.64
|0.00
|0.00
|-0.23
|-0.52
|9449211
|2006.08.09 13:55
|sell
|5.40
|gbpjpym
|219.77
|229.77
|0.00
|2006.08.09 17:50
|219.64
|0.00
|0.00
|0.00
|60.97
|9395914
|2006.08.09 03:31
|sell
|0.20
|gbpjpym
|219.78
|229.78
|0.00
|2006.08.09 17:50
|219.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|9436626
|2006.08.09 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.39
|209.37
|0.00
|2006.08.09 17:50
|219.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|9449421
|2006.08.09 13:57
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.18
|125.18
|0.00
|2006.08.09 17:50
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|9444643
|2006.08.09 12:39
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9093
|2.0093
|0.0000
|2006.08.09 18:31
|1.9052
|0.00
|0.00
|0.00
|24.60
|9427189
|2006.08.09 09:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9073
|1.8073
|0.0000
|2006.08.09 22:54
|1.9063
|0.00
|0.00
|-0.13
|-1.00
|9442369
|2006.08.09 12:09
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9073
|1.8073
|0.0000
|2006.08.09 22:54
|1.9063
|0.00
|0.00
|-0.79
|-6.00
|9463683
|2006.08.09 17:37
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.9073
|1.8073
|0.0000
|2006.08.09 22:54
|1.9063
|0.00
|0.00
|-2.38
|-18.00
|9467872
|2006.08.09 18:31
|buy
|5.40
|gbpusdm
|1.9052
|1.8051
|0.0000
|2006.08.09 22:54
|1.9063
|0.00
|0.00
|-7.13
|59.40
|9430592
|2006.08.09 10:10
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9053
|1.8053
|0.0000
|2006.08.09 22:54
|1.9063
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.00
|9449652
|2006.08.09 14:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.28
|158.28
|0.00
|2006.08.09 22:54
|148.45
|0.00
|0.00
|-0.29
|-1.47
|9498307
|2006.08.10 06:13
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.9062
|2.0062
|0.0000
|2006.08.10 06:32
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|9499097
|2006.08.10 06:15
|sell
|5.40
|gbpusdm
|1.9082
|2.0082
|0.0000
|2006.08.10 06:32
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|64.80
|9433481
|2006.08.09 10:43
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9093
|2.0093
|0.0000
|2006.08.10 06:32
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.20
|4.60
|9495060
|2006.08.10 05:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9042
|1.8042
|0.0000
|2006.08.10 06:32
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|9486739
|2006.08.10 01:33
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9073
|2.0073
|0.0000
|2006.08.10 06:32
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|9431870
|2006.08.09 10:33
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9072
|2.0073
|0.0000
|2006.08.10 06:32
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.10
|0.20
|9469581
|2006.08.09 18:59
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.57
|209.57
|0.00
|2006.08.10 06:32
|219.42
|0.00
|0.00
|0.66
|-1.30
|9498863
|2006.08.10 06:15
|sell
|0.20
|gbpjpym
|219.39
|229.39
|0.00
|2006.08.10 06:32
|219.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|9495473
|2006.08.10 05:38
|buy
|0.60
|gbpjpym
|219.16
|209.16
|0.00
|2006.08.10 06:32
|219.42
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|9492766
|2006.08.10 04:26
|buy
|0.20
|gbpjpym
|219.36
|209.36
|0.00
|2006.08.10 06:32
|219.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|9471902
|2006.08.09 20:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|219.76
|229.77
|0.00
|2006.08.10 06:32
|219.52
|0.00
|0.00
|-0.70
|2.08
|9520210
|2006.08.10 08:09
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.9002
|1.8002
|0.0000
|2006.08.10 08:55
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|9514801
|2006.08.10 07:47
|buy
|0.20
|eurjpym
|147.94
|137.94
|0.00
|2006.08.10 09:09
|147.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|9519380
|2006.08.10 08:04
|buy
|0.60
|eurjpym
|147.74
|137.74
|0.00
|2006.08.10 09:09
|147.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|9477652
|2006.08.09 23:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.48
|158.48
|0.00
|2006.08.10 09:09
|147.81
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|9509370
|2006.08.10 07:19
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.14
|138.14
|0.00
|2006.08.10 09:09
|147.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|9505313
|2006.08.10 07:02
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.00
|104.99
|0.00
|2006.08.10 09:18
|114.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|9486907
|2006.08.10 01:36
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.14
|105.13
|0.00
|2006.08.10 09:18
|114.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|9472165
|2006.08.09 20:04
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.38
|125.39
|0.00
|2006.08.10 09:18
|114.86
|0.00
|0.00
|-0.44
|4.53
|9510198
|2006.08.10 07:24
|buy
|0.20
|gbpjpym
|218.99
|208.99
|0.00
|2006.08.10 09:27
|218.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.97
|9512834
|2006.08.10 07:39
|buy
|0.60
|gbpjpym
|218.79
|208.79
|0.00
|2006.08.10 09:27
|218.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.44
|9509040
|2006.08.10 07:17
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.19
|209.19
|0.00
|2006.08.10 09:27
|218.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|9514921
|2006.08.10 07:48
|buy
|1.80
|gbpjpym
|218.59
|208.59
|0.00
|2006.08.10 09:27
|218.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9515286
|2006.08.10 07:49
|buy
|5.40
|gbpjpym
|218.39
|208.39
|0.00
|2006.08.10 09:27
|218.59
|0.00
|0.00
|0.00
|94.04
|9526248
|2006.08.10 08:55
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9022
|2.0022
|0.0000
|2006.08.10 09:27
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|9510104
|2006.08.10 07:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9062
|1.8062
|0.0000
|2006.08.10 09:27
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|9510637
|2006.08.10 07:25
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9042
|1.8042
|0.0000
|2006.08.10 09:27
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|9528769
|2006.08.10 09:22
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9042
|2.0042
|0.0000
|2006.08.10 09:27
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|9513742
|2006.08.10 07:42
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9022
|1.8022
|0.0000
|2006.08.10 09:27
|1.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|9543408
|2006.08.10 12:28
|sell
|0.60
|gbpjpym
|218.74
|228.74
|0.00
|2006.08.10 14:29
|218.36
|0.00
|0.00
|0.00
|19.78
|9582593
|2006.08.10 16:18
|buy
|5.40
|gbpjpym
|218.14
|208.14
|0.00
|2006.08.10 16:51
|218.34
|0.00
|0.00
|0.00
|93.46
|9567928
|2006.08.10 14:37
|buy
|48.60
|gbpusdm
|1.8917
|1.7917
|0.0000
|2006.08.10 18:14
|1.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9567733
|2006.08.10 14:37
|sell
|1.80
|usdjpym
|115.39
|125.39
|0.00
|2006.08.10 22:12
|115.19
|0.00
|0.00
|-2.62
|31.25
|9585345
|2006.08.10 16:51
|sell
|1.80
|gbpjpym
|218.33
|228.34
|0.00
|2006.08.10 22:54
|218.14
|0.00
|0.00
|-4.21
|29.70
|9590506
|2006.08.10 18:14
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8917
|1.9918
|0.0000
|2006.08.10 23:19
|1.8949
|0.00
|0.00
|0.07
|-6.40
|9593393
|2006.08.10 18:57
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8938
|1.9938
|0.0000
|2006.08.10 23:19
|1.8949
|0.00
|0.00
|0.20
|-6.60
|9559479
|2006.08.10 14:15
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.8980
|1.7979
|0.0000
|2006.08.10 23:19
|1.8946
|0.00
|0.00
|-0.79
|-61.20
|9563121
|2006.08.10 14:24
|buy
|5.40
|gbpusdm
|1.8959
|1.7959
|0.0000
|2006.08.10 23:19
|1.8946
|0.00
|0.00
|-2.38
|-70.20
|9577615
|2006.08.10 15:26
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8897
|1.9898
|0.0000
|2006.08.10 23:19
|1.8949
|0.00
|0.00
|0.03
|-5.20
|9546494
|2006.08.10 12:36
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9019
|1.8019
|0.0000
|2006.08.10 23:19
|1.8946
|0.00
|0.00
|-0.09
|-14.60
|9533335
|2006.08.10 10:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9022
|1.8022
|0.0000
|2006.08.10 23:19
|1.8946
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.60
|9556876
|2006.08.10 14:02
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8999
|1.7999
|0.0000
|2006.08.10 23:19
|1.8946
|0.00
|0.00
|-0.26
|-31.80
|9563727
|2006.08.10 14:24
|buy
|16.20
|gbpusdm
|1.8939
|1.7939
|0.0000
|2006.08.10 23:19
|1.8946
|0.00
|0.00
|-7.13
|113.40
|9560818
|2006.08.10 14:17
|sell
|0.60
|usdjpym
|115.19
|125.19
|0.00
|2006.08.10 23:19
|115.23
|0.00
|0.00
|-0.87
|-2.08
|9582781
|2006.08.10 16:19
|buy
|0.60
|usdjpym
|115.39
|105.39
|0.00
|2006.08.10 23:19
|115.19
|0.00
|0.00
|0.86
|-10.42
|9553562
|2006.08.10 13:34
|sell
|0.20
|usdjpym
|114.99
|124.99
|0.00
|2006.08.10 23:19
|115.23
|0.00
|0.00
|-0.29
|-4.17
|9530697
|2006.08.10 09:34
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.97
|124.97
|0.00
|2006.08.10 23:19
|115.23
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.26
|9537524
|2006.08.10 11:07
|buy
|0.20
|usdjpym
|114.77
|104.77
|0.00
|2006.08.10 23:19
|115.19
|0.00
|0.00
|0.29
|7.29
|9598672
|2006.08.10 22:12
|buy
|1.80
|usdjpym
|115.19
|105.19
|0.00
|2006.08.10 23:19
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9528699
|2006.08.10 09:22
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.77
|104.77
|0.00
|2006.08.10 23:19
|115.19
|0.00
|0.00
|0.14
|3.65
|9547219
|2006.08.10 12:37
|buy
|0.20
|eurjpym
|147.46
|137.46
|0.00
|2006.08.10 23:39
|147.45
|0.00
|0.00
|0.19
|-0.17
|9570615
|2006.08.10 14:49
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.45
|157.46
|0.00
|2006.08.10 23:39
|147.48
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.26
|9537510
|2006.08.10 11:07
|buy
|0.10
|eurjpym
|147.55
|137.54
|0.00
|2006.08.10 23:39
|147.45
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.87
|9567815
|2006.08.10 14:37
|buy
|0.60
|eurjpym
|147.26
|137.26
|0.00
|2006.08.10 23:39
|147.45
|0.00
|0.00
|0.56
|9.90
|9600153
|2006.08.10 22:54
|buy
|5.40
|gbpjpym
|218.14
|208.14
|0.00
|2006.08.10 23:50
|218.42
|0.00
|0.00
|0.00
|131.15
|9564944
|2006.08.10 14:29
|buy
|1.80
|gbpjpym
|218.36
|208.34
|0.00
|2006.08.10 23:52
|218.64
|0.00
|0.00
|3.94
|43.67
|9529704
|2006.08.10 09:27
|sell
|0.10
|gbpjpym
|218.59
|228.59
|0.00
|2006.08.10 23:53
|218.62
|0.00
|0.00
|-0.23
|-0.26
|9579049
|2006.08.10 15:31
|sell
|0.60
|gbpjpym
|218.34
|228.34
|0.00
|2006.08.10 23:53
|218.62
|0.00
|0.00
|-1.40
|-14.56
|9533644
|2006.08.10 10:05
|buy
|0.10
|gbpjpym
|218.59
|208.59
|0.00
|2006.08.10 23:53
|218.55
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.35
|9602189
|2006.08.10 23:52
|sell
|1.80
|gbpjpym
|218.63
|228.64
|0.00
|2006.08.10 23:53
|218.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|9546341
|2006.08.10 12:35
|buy
|0.60
|gbpjpym
|218.54
|208.54
|0.00
|2006.08.10 23:53
|218.55
|0.00
|0.00
|1.31
|0.52
|9530573
|2006.08.10 09:34
|sell
|0.20
|gbpjpym
|218.79
|228.79
|0.00
|2006.08.10 23:53
|218.62
|0.00
|0.00
|-0.47
|2.94
|9537423
|2006.08.10 11:06
|buy
|0.20
|gbpjpym
|218.38
|208.38
|0.00
|2006.08.10 23:53
|218.55
|0.00
|0.00
|0.44
|2.95
|9638393
|2006.08.11 08:22
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8977
|1.9978
|0.0000
|2006.08.11 11:20
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|9652557
|2006.08.11 12:03
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8958
|1.9958
|0.0000
|2006.08.11 12:31
|1.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|9643377
|2006.08.11 09:14
|sell
|1.80
|eurjpym
|148.26
|158.26
|0.00
|2006.08.11 12:33
|148.07
|0.00
|0.00
|0.00
|29.38
|9660423
|2006.08.11 12:42
|buy
|0.20
|gbpjpym
|219.85
|209.85
|0.00
|2006.08.11 12:55
|219.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|9636816
|2006.08.11 08:11
|sell
|5.40
|gbpjpym
|219.44
|229.44
|0.00
|2006.08.11 12:55
|219.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.33
|9635813
|2006.08.11 08:03
|sell
|1.80
|gbpjpym
|219.24
|229.24
|0.00
|2006.08.11 12:55
|219.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.41
|9638189
|2006.08.11 08:21
|sell
|16.20
|gbpjpym
|219.64
|229.64
|0.00
|2006.08.11 12:55
|219.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.32
|9630534
|2006.08.11 07:01
|sell
|0.60
|gbpjpym
|219.04
|229.04
|0.00
|2006.08.11 12:55
|219.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.16
|9612572
|2006.08.11 02:19
|sell
|0.10
|gbpjpym
|218.64
|228.64
|0.00
|2006.08.11 12:55
|219.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.63
|9621653
|2006.08.11 05:56
|sell
|0.20
|gbpjpym
|218.84
|228.84
|0.00
|2006.08.11 12:55
|219.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.83
|9603635
|2006.08.11 00:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|218.44
|208.44
|0.00
|2006.08.11 12:55
|219.65
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|9654472
|2006.08.11 12:30
|sell
|5.40
|usdjpym
|116.19
|126.20
|0.00
|2006.08.11 12:55
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.44
|9639119
|2006.08.11 08:28
|sell
|48.60
|gbpjpym
|219.84
|229.84
|0.00
|2006.08.11 12:55
|219.77
|0.00
|0.00
|0.00
|292.54
|9647403
|2006.08.11 10:39
|sell
|1.80
|usdjpym
|116.00
|126.00
|0.00
|2006.08.11 12:55
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.89
|9624517
|2006.08.11 06:24
|sell
|0.60
|usdjpym
|115.79
|125.79
|0.00
|2006.08.11 12:55
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.80
|9657579
|2006.08.11 12:33
|sell
|16.20
|usdjpym
|116.40
|126.40
|0.00
|2006.08.11 12:55
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|153.24
|9622494
|2006.08.11 06:17
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.59
|125.59
|0.00
|2006.08.11 12:55
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.04
|9601845
|2006.08.10 23:50
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.39
|125.39
|0.00
|2006.08.11 12:55
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.74
|9655669
|2006.08.11 12:31
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.8904
|1.7903
|0.0000
|2006.08.11 13:35
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|32.40
|9649603
|2006.08.11 11:20
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8938
|1.7938
|0.0000
|2006.08.11 14:32
|1.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|9673499
|2006.08.11 14:17
|sell
|5.40
|gbpusdm
|1.8963
|1.9963
|0.0000
|2006.08.11 14:35
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.60
|9668964
|2006.08.11 13:46
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.8943
|1.9943
|0.0000
|2006.08.11 14:35
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.20
|9666920
|2006.08.11 13:35
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8922
|1.9923
|0.0000
|2006.08.11 14:35
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|9636801
|2006.08.11 08:11
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8958
|1.9958
|0.0000
|2006.08.11 14:35
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|9675727
|2006.08.11 14:32
|sell
|16.20
|gbpusdm
|1.8982
|1.9983
|0.0000
|2006.08.11 14:35
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|9633120
|2006.08.11 07:35
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8938
|1.9938
|0.0000
|2006.08.11 14:35
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|9623628
|2006.08.11 06:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8918
|1.7918
|0.0000
|2006.08.11 14:35
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9644471
|2006.08.11 09:26
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8958
|1.7958
|0.0000
|2006.08.11 14:35
|1.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|9673639
|2006.08.11 14:17
|sell
|1.80
|eurjpym
|148.05
|158.06
|0.00
|2006.08.11 14:36
|148.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.72
|9630230
|2006.08.11 06:58
|sell
|0.20
|eurjpym
|147.86
|157.86
|0.00
|2006.08.11 14:36
|148.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.69
|9636458
|2006.08.11 08:09
|sell
|0.60
|eurjpym
|148.06
|158.06
|0.00
|2006.08.11 14:36
|148.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|9665715
|2006.08.11 13:27
|buy
|0.20
|eurjpym
|147.86
|137.86
|0.00
|2006.08.11 14:36
|148.16
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|9622239
|2006.08.11 06:09
|sell
|0.10
|eurjpym
|147.66
|157.66
|0.00
|2006.08.11 14:36
|148.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.57
|9657175
|2006.08.11 12:33
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.07
|138.06
|0.00
|2006.08.11 14:36
|148.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|9667657
|2006.08.11 13:36
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.00
|106.00
|0.00
|2006.08.11 16:14
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|9681345
|2006.08.11 16:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.20
|126.20
|0.00
|2006.08.11 16:14
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|9662355
|2006.08.11 12:58
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.20
|106.20
|0.00
|2006.08.11 16:14
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9681935
|2006.08.11 16:03
|sell
|1.80
|gbpjpym
|220.22
|230.25
|0.00
|2006.08.11 16:28
|220.05
|0.00
|0.00
|0.00
|26.33
|9679384
|2006.08.11 15:22
|sell
|0.60
|gbpjpym
|220.25
|230.25
|0.00
|2006.08.11 17:00
|219.84
|0.00
|0.00
|0.00
|21.17
|9683144
|2006.08.11 16:28
|buy
|0.60
|gbpjpym
|220.06
|210.05
|0.00
|2006.08.13 23:12
|219.97
|0.00
|0.00
|1.31
|-4.64
|9680383
|2006.08.11 15:45
|buy
|0.20
|gbpjpym
|220.07
|210.05
|0.00
|2006.08.13 23:12
|219.97
|0.00
|0.00
|0.44
|-1.72
|9685806
|2006.08.11 17:00
|buy
|1.80
|gbpjpym
|219.84
|209.83
|0.00
|2006.08.13 23:12
|219.97
|0.00
|0.00
|3.94
|20.13
|9671834
|2006.08.11 14:03
|sell
|0.10
|gbpjpym
|219.84
|229.85
|0.00
|2006.08.13 23:12
|220.05
|0.00
|0.00
|-0.23
|-1.81
|9675234
|2006.08.11 14:29
|sell
|0.20
|gbpjpym
|220.05
|230.05
|0.00
|2006.08.13 23:12
|220.05
|0.00
|0.00
|-0.47
|0.00
|9666644
|2006.08.11 13:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.65
|209.65
|0.00
|2006.08.13 23:12
|219.97
|0.00
|0.00
|0.22
|2.76
|9684791
|2006.08.11 16:41
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.06
|138.06
|0.00
|2006.08.13 23:12
|148.09
|0.00
|0.00
|0.09
|0.26
|9679301
|2006.08.11 15:21
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.26
|158.26
|0.00
|2006.08.13 23:12
|148.12
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.20
|9681804
|2006.08.11 16:02
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8941
|1.7941
|0.0000
|2006.08.13 23:47
|1.8930
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.20
|9676886
|2006.08.11 14:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8961
|1.7961
|0.0000
|2006.08.13 23:47
|1.8930
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.10
|9689057
|2006.08.11 18:14
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.8901
|1.7901
|0.0000
|2006.08.13 23:47
|1.8930
|0.00
|0.00
|-0.79
|52.20
|9683997
|2006.08.11 16:32
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8921
|1.7921
|0.0000
|2006.08.13 23:47
|1.8930
|0.00
|0.00
|-0.26
|5.40
|9690368
|2006.08.11 18:32
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.40
|126.40
|0.00
|2006.08.13 23:47
|116.23
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.46
|9723618
|2006.08.14 08:11
|buy
|0.10
|gbpjpym
|220.26
|210.26
|0.00
|2006.08.14 13:00
|219.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|9717483
|2006.08.14 07:17
|sell
|0.20
|gbpjpym
|220.46
|230.46
|0.00
|2006.08.14 13:00
|220.04
|0.00
|0.00
|0.00
|7.21
|9725969
|2006.08.14 08:50
|buy
|0.20
|gbpjpym
|220.06
|210.06
|0.00
|2006.08.14 13:00
|219.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|9707222
|2006.08.14 03:02
|sell
|0.10
|gbpjpym
|220.26
|230.26
|0.00
|2006.08.14 13:00
|220.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|9735722
|2006.08.14 12:06
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.8858
|1.7858
|0.0000
|2006.08.14 13:00
|1.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|9725605
|2006.08.14 08:43
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8878
|1.7878
|0.0000
|2006.08.14 14:20
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9739796
|2006.08.14 13:00
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8878
|1.9878
|0.0000
|2006.08.14 15:07
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|9741417
|2006.08.14 13:32
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8898
|1.9898
|0.0000
|2006.08.14 15:07
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|9744621
|2006.08.14 14:20
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.8918
|1.9918
|0.0000
|2006.08.14 15:07
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|9719314
|2006.08.14 07:27
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8899
|1.7898
|0.0000
|2006.08.14 15:07
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|9718407
|2006.08.14 07:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8918
|1.7918
|0.0000
|2006.08.14 15:07
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|9704439
|2006.08.14 01:24
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8937
|1.9938
|0.0000
|2006.08.14 15:07
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|9754534
|2006.08.14 15:54
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.52
|126.52
|0.00
|2006.08.14 22:03
|116.62
|0.00
|0.00
|-0.29
|-1.71
|9717642
|2006.08.14 07:18
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.52
|126.52
|0.00
|2006.08.14 22:03
|116.63
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.94
|9765159
|2006.08.14 18:48
|sell
|0.60
|usdjpym
|116.72
|126.72
|0.00
|2006.08.14 22:03
|116.63
|0.00
|0.00
|-0.87
|4.63
|9745643
|2006.08.14 14:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.32
|106.32
|0.00
|2006.08.14 22:03
|116.59
|0.00
|0.00
|0.14
|2.32
|9704246
|2006.08.14 01:19
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.25
|158.25
|0.00
|2006.08.14 22:08
|148.38
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.12
|9714370
|2006.08.14 06:38
|sell
|0.20
|eurjpym
|148.43
|158.45
|0.00
|2006.08.14 22:08
|148.38
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.86
|9774265
|2006.08.15 00:42
|sell
|0.20
|gbpjpym
|220.26
|230.26
|0.00
|2006.08.15 01:59
|220.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|9772646
|2006.08.15 00:03
|buy
|0.10
|gbpjpym
|220.06
|210.06
|0.00
|2006.08.15 01:59
|220.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|9749376
|2006.08.14 14:59
|sell
|0.10
|gbpjpym
|220.26
|230.26
|0.00
|2006.08.15 01:59
|220.24
|0.00
|0.00
|-0.23
|0.17
|9777254
|2006.08.15 01:43
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8880
|1.7879
|0.0000
|2006.08.15 05:24
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|9788633
|2006.08.15 05:24
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8919
|1.9919
|0.0000
|2006.08.15 06:54
|1.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|9792685
|2006.08.15 06:14
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8899
|1.7899
|0.0000
|2006.08.15 07:09
|1.8897
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|9780553
|2006.08.15 02:08
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8899
|1.9899
|0.0000
|2006.08.15 07:09
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|9773372
|2006.08.15 00:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8899
|1.9899
|0.0000
|2006.08.15 07:09
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|9796126
|2006.08.15 06:54
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.8880
|1.7879
|0.0000
|2006.08.15 07:09
|1.8897
|0.00
|0.00
|0.00
|30.60
|9753708
|2006.08.14 15:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8898
|1.7898
|0.0000
|2006.08.15 07:09
|1.8897
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.10
|9765584
|2006.08.14 18:58
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8878
|1.7878
|0.0000
|2006.08.15 07:09
|1.8897
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.80
|9772320
|2006.08.14 23:56
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.25
|138.25
|0.00
|2006.08.15 07:09
|148.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|9795620
|2006.08.15 06:51
|buy
|0.20
|eurjpym
|148.25
|138.25
|0.00
|2006.08.15 07:09
|148.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|9789835
|2006.08.15 05:38
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.45
|158.45
|0.00
|2006.08.15 07:09
|148.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|9793508
|2006.08.15 06:23
|buy
|0.10
|gbpjpym
|220.28
|210.28
|0.00
|2006.08.15 07:09
|219.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|9795676
|2006.08.15 06:52
|buy
|0.20
|gbpjpym
|220.07
|210.07
|0.00
|2006.08.15 07:09
|219.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|9797474
|2006.08.15 07:01
|buy
|0.60
|gbpjpym
|219.88
|209.87
|0.00
|2006.08.15 07:09
|219.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|9791343
|2006.08.15 06:03
|sell
|0.10
|gbpjpym
|220.48
|230.48
|0.00
|2006.08.15 07:09
|220.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|9772015
|2006.08.14 23:43
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.52
|106.52
|0.00
|2006.08.15 07:10
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|9778143
|2006.08.15 01:50
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.72
|126.72
|0.00
|2006.08.15 07:10
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|9784729
|2006.08.15 03:28
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.52
|106.52
|0.00
|2006.08.15 07:10
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|9817181
|2006.08.15 12:31
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.8953
|1.9953
|0.0000
|2006.08.15 12:37
|1.8933
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|9816969
|2006.08.15 12:31
|sell
|1.80
|gbpjpym
|220.49
|230.49
|0.00
|2006.08.15 12:41
|220.29
|0.00
|0.00
|0.00
|30.94
|9800065
|2006.08.15 07:35
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.32
|106.32
|0.00
|2006.08.15 13:00
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|9816547
|2006.08.15 12:30
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.34
|106.32
|0.00
|2006.08.15 13:00
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|9823974
|2006.08.15 12:58
|buy
|0.60
|usdjpym
|116.11
|106.11
|0.00
|2006.08.15 13:00
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|9814513
|2006.08.15 12:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.45
|158.46
|0.00
|2006.08.15 13:00
|148.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|9820385
|2006.08.15 12:41
|buy
|0.20
|gbpjpym
|220.29
|210.29
|0.00
|2006.08.15 13:00
|219.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.38
|9822170
|2006.08.15 12:50
|buy
|0.60
|gbpjpym
|220.09
|210.09
|0.00
|2006.08.15 13:00
|219.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.79
|9814442
|2006.08.15 12:15
|sell
|0.60
|gbpjpym
|220.29
|230.29
|0.00
|2006.08.15 13:00
|220.04
|0.00
|0.00
|0.00
|12.92
|9803438
|2006.08.15 08:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.88
|209.88
|0.00
|2006.08.15 13:00
|219.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|9807924
|2006.08.15 09:20
|sell
|0.20
|gbpjpym
|220.07
|230.08
|0.00
|2006.08.15 13:00
|220.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|9802007
|2006.08.15 07:59
|sell
|0.10
|gbpjpym
|220.06
|230.08
|0.00
|2006.08.15 13:00
|220.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|9815770
|2006.08.15 12:30
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8933
|1.9933
|0.0000
|2006.08.15 13:01
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|9807632
|2006.08.15 09:16
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8877
|1.9877
|0.0000
|2006.08.15 13:01
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|9798147
|2006.08.15 07:09
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8898
|1.9899
|0.0000
|2006.08.15 13:01
|1.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|9806433
|2006.08.15 09:04
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8857
|1.7857
|0.0000
|2006.08.15 13:01
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9825405
|2006.08.15 13:01
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.8953
|1.9953
|0.0000
|2006.08.15 13:01
|1.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|9803221
|2006.08.15 08:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8878
|1.7878
|0.0000
|2006.08.15 13:01
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|9819486
|2006.08.15 12:37
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8933
|1.7933
|0.0000
|2006.08.15 13:01
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|9879484
|2006.08.16 08:38
|buy
|0.60
|gbpjpym
|219.36
|209.35
|0.00
|2006.08.16 11:31
|219.76
|0.00
|0.00
|0.00
|20.63
|9876516
|2006.08.16 08:16
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.8918
|1.7918
|0.0000
|2006.08.16 12:08
|1.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9852773
|2006.08.15 19:27
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8933
|1.7933
|0.0000
|2006.08.16 12:08
|1.8913
|0.00
|0.00
|-0.26
|-12.00
|9844112
|2006.08.15 15:45
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8953
|1.7953
|0.0000
|2006.08.16 12:08
|1.8913
|0.00
|0.00
|-0.09
|-8.00
|9832995
|2006.08.15 13:46
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8973
|1.9973
|0.0000
|2006.08.16 12:08
|1.8916
|0.00
|0.00
|0.07
|11.40
|9828090
|2006.08.15 13:08
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8973
|1.9973
|0.0000
|2006.08.16 12:08
|1.8916
|0.00
|0.00
|0.03
|5.70
|9831371
|2006.08.15 13:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8953
|1.7953
|0.0000
|2006.08.16 12:08
|1.8913
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.00
|9880000
|2006.08.16 08:41
|buy
|5.40
|gbpusdm
|1.8899
|1.7898
|0.0000
|2006.08.16 12:08
|1.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|75.60
|9895220
|2006.08.16 11:51
|sell
|0.60
|gbpjpym
|219.96
|229.96
|0.00
|2006.08.16 12:08
|219.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9886577
|2006.08.16 09:57
|sell
|0.10
|gbpjpym
|219.54
|229.55
|0.00
|2006.08.16 12:08
|219.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.62
|9893354
|2006.08.16 11:31
|sell
|0.20
|gbpjpym
|219.76
|229.76
|0.00
|2006.08.16 12:08
|219.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|9876301
|2006.08.16 08:15
|buy
|0.20
|gbpjpym
|219.55
|209.55
|0.00
|2006.08.16 12:08
|219.87
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|9857528
|2006.08.15 22:52
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.69
|209.69
|0.00
|2006.08.16 12:08
|219.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|9851382
|2006.08.15 18:44
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.11
|126.11
|0.00
|2006.08.16 12:08
|116.29
|0.00
|0.00
|-0.29
|-3.10
|9891600
|2006.08.16 11:04
|sell
|0.60
|usdjpym
|116.26
|126.26
|0.00
|2006.08.16 12:08
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|9834499
|2006.08.15 13:56
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.91
|105.91
|0.00
|2006.08.16 12:08
|116.27
|0.00
|0.00
|0.14
|3.10
|9804278
|2006.08.15 08:36
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.52
|126.52
|0.00
|2006.08.16 12:09
|116.30
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.89
|9909374
|2006.08.16 13:15
|sell
|5.40
|gbpusdm
|1.9008
|2.0009
|0.0000
|2006.08.16 15:14
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|102.60
|9893205
|2006.08.16 11:31
|sell
|0.20
|eurjpym
|148.61
|158.61
|0.00
|2006.08.16 17:10
|148.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|9908864
|2006.08.16 13:13
|sell
|0.60
|eurjpym
|148.81
|158.81
|0.00
|2006.08.16 17:11
|148.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|9864047
|2006.08.16 02:21
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.46
|158.46
|0.00
|2006.08.16 17:11
|148.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|9858641
|2006.08.15 23:29
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.26
|138.26
|0.00
|2006.08.16 17:11
|148.76
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|9923507
|2006.08.16 15:38
|buy
|0.20
|gbpjpym
|219.76
|209.76
|0.00
|2006.08.16 17:37
|219.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|9915971
|2006.08.16 14:23
|sell
|0.10
|gbpjpym
|220.16
|230.16
|0.00
|2006.08.16 17:37
|219.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|9920633
|2006.08.16 15:07
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.96
|209.96
|0.00
|2006.08.16 17:37
|219.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|9903649
|2006.08.16 12:36
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.8984
|1.9985
|0.0000
|2006.08.16 17:46
|1.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|9941116
|2006.08.16 19:27
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8949
|1.7949
|0.0000
|2006.08.17 07:59
|1.8989
|0.00
|0.00
|-0.79
|24.00
|9933482
|2006.08.16 17:46
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8969
|1.7969
|0.0000
|2006.08.17 08:30
|1.8964
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.00
|9974002
|2006.08.17 07:40
|buy
|0.20
|eurjpym
|148.42
|138.41
|0.00
|2006.08.17 09:06
|148.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|9963229
|2006.08.17 06:07
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.61
|138.61
|0.00
|2006.08.17 09:06
|148.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|9970302
|2006.08.17 07:20
|buy
|1.80
|usdjpym
|115.41
|105.41
|0.00
|2006.08.17 09:07
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.92
|9955105
|2006.08.17 01:12
|buy
|0.60
|usdjpym
|115.61
|105.61
|0.00
|2006.08.17 09:07
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.05
|9903553
|2006.08.16 12:36
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.82
|105.82
|0.00
|2006.08.17 09:07
|115.34
|0.00
|0.00
|0.86
|-8.32
|9899509
|2006.08.16 12:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.05
|106.02
|0.00
|2006.08.17 09:07
|115.34
|0.00
|0.00
|0.43
|-6.16
|9980299
|2006.08.17 08:44
|buy
|5.40
|usdjpym
|115.21
|105.21
|0.00
|2006.08.17 09:07
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|60.86
|9921308
|2006.08.16 15:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8989
|1.7989
|0.0000
|2006.08.17 09:19
|1.8959
|0.00
|0.00
|-0.13
|-3.00
|9899410
|2006.08.16 12:30
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8945
|1.9945
|0.0000
|2006.08.17 09:19
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.20
|-3.40
|9952155
|2006.08.17 00:14
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.8969
|1.9969
|0.0000
|2006.08.17 09:19
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|9897278
|2006.08.16 12:16
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8917
|1.9918
|0.0000
|2006.08.17 09:19
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.50
|9975287
|2006.08.17 07:59
|sell
|5.40
|gbpusdm
|1.8989
|1.9989
|0.0000
|2006.08.17 09:19
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|145.80
|9899912
|2006.08.16 12:30
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8964
|1.9965
|0.0000
|2006.08.17 09:19
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.61
|1.20
|9969335
|2006.08.17 07:14
|buy
|1.80
|gbpjpym
|218.97
|208.96
|0.00
|2006.08.17 09:19
|218.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.69
|9978588
|2006.08.17 08:30
|buy
|5.40
|gbpjpym
|218.71
|208.71
|0.00
|2006.08.17 09:19
|218.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|9942930
|2006.08.16 20:13
|buy
|0.10
|gbpjpym
|219.56
|209.56
|0.00
|2006.08.17 09:19
|218.69
|0.00
|0.00
|0.66
|-7.54
|9967587
|2006.08.17 06:57
|buy
|0.60
|gbpjpym
|219.16
|209.16
|0.00
|2006.08.17 09:19
|218.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.44
|9963382
|2006.08.17 06:08
|buy
|0.20
|gbpjpym
|219.37
|209.36
|0.00
|2006.08.17 09:19
|218.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.79
|9986500
|2006.08.17 10:51
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.41
|125.41
|0.00
|2006.08.17 16:01
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|10012312
|2006.08.17 15:08
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8947
|1.9947
|0.0000
|2006.08.17 17:58
|1.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|10032431
|2006.08.17 17:58
|buy
|16.20
|gbpusdm
|1.8843
|1.7843
|0.0000
|2006.08.17 21:22
|1.8858
|0.00
|0.00
|-7.13
|243.00
|10043912
|2006.08.17 21:38
|sell
|1.80
|gbpjpym
|218.77
|228.78
|0.00
|2006.08.17 22:48
|218.58
|0.00
|0.00
|0.00
|29.51
|10029480
|2006.08.17 17:25
|sell
|0.60
|gbpjpym
|218.92
|228.92
|0.00
|2006.08.17 22:48
|218.58
|0.00
|0.00
|-1.40
|17.60
|10047191
|2006.08.17 22:48
|buy
|1.80
|gbpjpym
|218.58
|208.58
|0.00
|2006.08.18 01:22
|218.77
|0.00
|0.00
|0.00
|29.46
|10053141
|2006.08.18 01:22
|sell
|0.60
|gbpjpym
|218.77
|228.77
|0.00
|2006.08.18 09:20
|218.24
|0.00
|0.00
|0.00
|27.46
|10076098
|2006.08.18 09:22
|sell
|0.60
|gbpjpym
|218.19
|228.19
|0.00
|2006.08.18 09:46
|217.78
|0.00
|0.00
|0.00
|21.28
|10020155
|2006.08.17 16:27
|sell
|0.20
|gbpjpym
|218.72
|228.72
|0.00
|2006.08.18 10:03
|217.58
|0.00
|0.00
|-0.47
|19.74
|10029468
|2006.08.17 17:25
|sell
|0.60
|usdjpym
|116.02
|126.02
|0.00
|2006.08.18 10:07
|115.50
|0.00
|0.00
|-0.87
|27.01
|10078308
|2006.08.18 09:46
|buy
|48.60
|gbpjpym
|217.78
|207.78
|0.00
|2006.08.18 10:54
|217.98
|0.00
|0.00
|0.00
|839.82
|10067708
|2006.08.18 07:16
|buy
|16.20
|gbpusdm
|1.8840
|1.7840
|0.0000
|2006.08.18 10:56
|1.8838
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.40
|10009704
|2006.08.17 14:50
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8927
|1.7927
|0.0000
|2006.08.18 10:56
|1.8838
|0.00
|0.00
|-0.26
|-53.40
|10016031
|2006.08.17 16:00
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.8927
|1.7927
|0.0000
|2006.08.18 10:56
|1.8838
|0.00
|0.00
|-0.79
|-160.20
|10023512
|2006.08.17 16:57
|buy
|5.40
|gbpusdm
|1.8907
|1.7907
|0.0000
|2006.08.18 10:56
|1.8838
|0.00
|0.00
|-2.38
|-372.60
|10004160
|2006.08.17 13:49
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8947
|1.7947
|0.0000
|2006.08.18 10:56
|1.8838
|0.00
|0.00
|-0.09
|-21.80
|9996829
|2006.08.17 12:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8947
|1.7947
|0.0000
|2006.08.18 10:56
|1.8838
|0.00
|0.00
|-0.04
|-10.90
|10002107
|2006.08.17 13:23
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8967
|1.9967
|0.0000
|2006.08.18 10:56
|1.8841
|0.00
|0.00
|0.03
|12.60
|10043007
|2006.08.17 21:22
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8858
|1.9858
|0.0000
|2006.08.18 10:56
|1.8841
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|10084636
|2006.08.18 11:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8820
|1.7820
|0.0000
|2006.08.18 12:14
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|10086605
|2006.08.18 11:28
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8800
|1.7800
|0.0000
|2006.08.18 12:14
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|10024993
|2006.08.17 17:02
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.79
|125.81
|0.00
|2006.08.18 12:14
|115.88
|0.00
|0.00
|-0.29
|-1.55
|10082559
|2006.08.18 10:51
|sell
|0.60
|usdjpym
|115.70
|125.70
|0.00
|2006.08.18 12:14
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.32
|10079823
|2006.08.18 10:07
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.50
|105.50
|0.00
|2006.08.18 12:14
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|6.21
|10075656
|2006.08.18 09:21
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.70
|105.70
|0.00
|2006.08.18 12:14
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|10086083
|2006.08.18 11:26
|sell
|1.80
|usdjpym
|115.89
|125.90
|0.00
|2006.08.18 12:14
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10020012
|2006.08.17 16:27
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.61
|125.61
|0.00
|2006.08.18 12:14
|115.89
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.42
|10088380
|2006.08.18 11:41
|buy
|48.60
|gbpjpym
|217.78
|207.78
|0.00
|2006.08.18 12:27
|217.98
|0.00
|0.00
|0.00
|838.14
|10093114
|2006.08.18 12:27
|sell
|1.80
|gbpjpym
|217.98
|227.98
|0.00
|2006.08.18 13:41
|217.78
|0.00
|0.00
|0.00
|31.10
|10077559
|2006.08.18 09:41
|buy
|16.20
|gbpjpym
|218.01
|207.99
|0.00
|2006.08.18 13:52
|217.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.11
|10082023
|2006.08.18 10:44
|sell
|0.20
|gbpjpym
|217.78
|227.78
|0.00
|2006.08.18 13:52
|217.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.63
|10075363
|2006.08.18 09:20
|buy
|5.40
|gbpjpym
|218.24
|208.24
|0.00
|2006.08.18 13:52
|217.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.44
|10082782
|2006.08.18 10:54
|sell
|0.60
|gbpjpym
|217.98
|227.98
|0.00
|2006.08.18 13:52
|218.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|10068054
|2006.08.18 07:20
|buy
|1.80
|gbpjpym
|218.47
|208.46
|0.00
|2006.08.18 13:52
|217.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.16
|10032523
|2006.08.17 17:58
|buy
|0.60
|gbpjpym
|218.65
|208.65
|0.00
|2006.08.18 13:52
|217.90
|0.00
|0.00
|1.31
|-38.91
|10005852
|2006.08.17 14:05
|buy
|0.10
|gbpjpym
|218.71
|208.71
|0.00
|2006.08.18 13:52
|217.90
|0.00
|0.00
|0.22
|-7.00
|10100515
|2006.08.18 13:41
|buy
|48.60
|gbpjpym
|217.79
|207.78
|0.00
|2006.08.18 13:52
|217.90
|0.00
|0.00
|0.00
|462.30
|10019059
|2006.08.17 16:21
|buy
|0.20
|gbpjpym
|218.51
|208.51
|0.00
|2006.08.18 13:52
|217.90
|0.00
|0.00
|0.44
|-10.55
|10002085
|2006.08.17 13:23
|sell
|0.10
|gbpjpym
|218.89
|228.91
|0.00
|2006.08.18 13:52
|218.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|7.70
|10102830
|2006.08.18 13:51
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8840
|1.9840
|0.0000
|2006.08.18 14:17
|1.8800
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10110016
|2006.08.18 14:24
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.8780
|1.7780
|0.0000
|2006.08.18 14:37
|1.8800
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|10106764
|2006.08.18 14:11
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8820
|1.7820
|0.0000
|2006.08.18 15:32
|1.8815
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10117281
|2006.08.18 15:32
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.8820
|1.9820
|0.0000
|2006.08.18 15:32
|1.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|10112171
|2006.08.18 14:37
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.8800
|1.9800
|0.0000
|2006.08.18 15:32
|1.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|10098580
|2006.08.18 13:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8800
|1.7800
|0.0000
|2006.08.18 15:32
|1.8815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|10108329
|2006.08.18 14:17
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.8800
|1.7800
|0.0000
|2006.08.18 15:32
|1.8815
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10100272
|2006.08.18 13:40
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8820
|1.9820
|0.0000
|2006.08.18 15:32
|1.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10096839
|2006.08.18 13:02
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8820
|1.9820
|0.0000
|2006.08.18 15:32
|1.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|0.00
|0.00
|-52.07
|4 578.43
|Closed P/L:
|4 526.36
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10029524
|2006.08.17 17:25
|sell
|0.10
|eurjpym
|148.81
|158.81
|0.00
|
|148.58
|0.00
|0.00
|-0.20
|1.99
|10077824
|2006.08.18 09:43
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.35
|138.34
|0.00
|
|148.54
|0.00
|0.00
|0.09
|1.64
|10079909
|2006.08.18 10:08
|buy
|0.20
|eurjpym
|148.15
|138.14
|0.00
|
|148.54
|0.00
|0.00
|0.19
|6.74
|10082429
|2006.08.18 10:49
|sell
|0.20
|eurjpym
|148.34
|158.34
|0.00
|
|148.58
|0.00
|0.00
|-0.19
|-4.15
|10122969
|2006.08.18 17:42
|sell
|0.60
|eurjpym
|148.54
|158.54
|0.00
|
|148.58
|0.00
|0.00
|-0.58
|-2.08
|10113174
|2006.08.18 14:50
|buy
|0.10
|gbpjpym
|217.58
|207.58
|0.00
|
|217.84
|0.00
|0.00
|0.22
|2.25
|10116191
|2006.08.18 15:27
|sell
|0.10
|gbpjpym
|217.78
|227.78
|0.00
|
|217.92
|0.00
|0.00
|-0.23
|-1.21
|10123312
|2006.08.18 17:58
|sell
|0.20
|gbpjpym
|217.98
|227.98
|0.00
|
|217.92
|0.00
|0.00
|-0.47
|1.04
|10120009
|2006.08.18 16:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8800
|1.7800
|0.0000
|
|1.8817
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.70
|10101347
|2006.08.18 13:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.67
|105.66
|0.00
|
|115.78
|0.00
|0.00
|0.14
|0.95
|10108141
|2006.08.18 14:16
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.86
|125.86
|0.00
|
|115.80
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.52
|
|0.00
|0.00
|-1.22
|9.39
|
|Floating P/L:
|8.17
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 526.36
|Floating P/L:
|8.17
|Margin:
|70.00
|Balance:
|9 526.36
|Equity:
|9 534.53
|Free Margin:
|9 464.53
|
|Details:
|
|Gross Profit:
|9 072.72
|Gross Loss:
|4 546.36
|Total Net Profit:
|4 526.36
|Profit Factor:
|2.00
|Expected Payoff:
|7.32
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|654.86 (7.1%)
|
|
|Total Trades:
|618
|Short Positions (won %):
|334 (47.01%)
|Long Positions (won %):
|284 (53.52%)
|Profit Trades (% of total):
|309 (50.00%)
|Loss trades (% of total):
|309 (50.00%)
|Largest
|profit trade:
|839.82
|loss trade:
|-374.98
|Average
|profit trade:
|29.36
|loss trade:
|-14.71
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (1 265.81)
|consecutive losses ($):
|11 (-508.43)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 265.81 (10)
|consecutive loss (count):
|-654.86 (6)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2