Interbank FX, LLC

Account: xxxxxx Name: xxxxx xxxxx Fx-EA.com Currency: USD 2006 August 18, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
85766252006.07.30 18:57balanceDeposit Visa #1380120275 000.00
86291592006.07.31 10:26buy1.80gbpjpym213.20203.200.002006.07.31 11:15213.400.000.000.0031.48
86022922006.07.31 04:53buy0.20gbpjpym213.40203.400.002006.07.31 12:51213.280.000.000.00-2.10
85918162006.07.31 01:10buy0.10gbpjpym213.60203.600.002006.07.31 12:51213.280.000.000.00-2.80
86136122006.07.31 07:39sell0.20gbpjpym213.40223.400.002006.07.31 12:51213.380.000.000.000.35
86380892006.07.31 12:01buy1.80gbpjpym213.20203.200.002006.07.31 12:51213.280.000.000.0012.60
86323972006.07.31 11:15sell0.60gbpjpym213.40223.400.002006.07.31 12:51213.380.000.000.001.05
86058172006.07.31 05:48buy0.60gbpjpym213.21203.200.002006.07.31 12:51213.270.000.000.003.16
85816292006.07.30 22:57sell0.10gbpjpym213.79223.800.002006.07.31 12:51213.380.000.000.003.59
86172302006.07.31 08:13sell0.20gbpusdm1.86491.96500.00002006.07.31 12:511.86630.000.000.00-2.80
86363562006.07.31 11:54sell0.60gbpusdm1.86701.96700.00002006.07.31 12:511.86630.000.000.004.20
86380212006.07.31 12:01buy0.20gbpusdm1.86501.76500.00002006.07.31 12:511.86600.000.000.002.00
85987122006.07.31 03:30sell0.10gbpusdm1.86501.96500.00002006.07.31 12:511.86630.000.000.00-1.30
86094112006.07.31 06:33buy0.10gbpusdm1.86301.76300.00002006.07.31 12:511.86580.000.000.002.80
86196492006.07.31 08:41buy0.60eurjpym145.74135.740.002006.07.31 16:11146.130.000.000.0020.44
86666212006.07.31 16:47sell1.80gbpjpym214.00224.000.002006.07.31 19:05214.100.000.000.00-15.71
86446372006.07.31 12:56sell0.10gbpjpym213.40223.400.002006.07.31 19:05214.100.000.000.00-6.11
86636772006.07.31 15:50sell0.60gbpjpym213.80223.800.002006.07.31 19:05214.100.000.000.00-15.71
86585992006.07.31 14:52sell0.20gbpjpym213.60223.600.002006.07.31 19:05214.100.000.000.00-8.73
86670532006.07.31 16:49sell5.40gbpjpym214.20224.210.002006.07.31 19:05214.100.000.000.0047.12
86665312006.07.31 16:47sell0.10usdjpym114.58124.590.002006.07.31 19:08114.590.000.000.00-0.09
85960092006.07.31 02:37buy0.10usdjpym114.60104.590.002006.07.31 19:08114.570.000.000.00-0.26
85992712006.07.31 03:34buy0.20usdjpym114.39104.390.002006.07.31 19:08114.570.000.000.003.14
86702142006.07.31 17:32sell1.80eurjpym146.54156.540.002006.07.31 19:17146.340.000.000.0031.41
86907612006.08.01 01:59buy0.20gbpusdm1.86501.76500.00002006.08.01 02:311.86600.000.000.002.00
86586992006.07.31 14:54sell0.20gbpusdm1.86701.96700.00002006.08.01 02:311.86640.000.000.071.20
86451232006.07.31 12:58sell0.10gbpusdm1.86701.96700.00002006.08.01 02:321.86640.000.000.030.60
86526252006.07.31 14:00buy0.10gbpusdm1.86531.76500.00002006.08.01 02:321.86600.000.00-0.040.70
86646722006.07.31 16:11sell0.20eurjpym146.13156.140.002006.08.01 02:32146.270.000.00-0.19-2.44
86749902006.07.31 19:17buy0.60eurjpym146.34136.340.002006.08.01 02:32146.230.000.000.56-5.75
86228662006.07.31 09:13sell0.10eurjpym145.94155.940.002006.08.01 02:32146.270.000.00-0.10-2.88
86679832006.07.31 17:03sell0.60eurjpym146.34156.340.002006.08.01 02:32146.270.000.00-0.583.66
86889092006.08.01 01:47buy1.80eurjpym146.15136.140.002006.08.01 02:32146.230.000.000.0012.56
86026932006.07.31 05:02buy0.20eurjpym145.95135.940.002006.08.01 02:32146.230.000.000.194.88
85957852006.07.31 02:35buy0.10eurjpym146.14136.140.002006.08.01 02:32146.220.000.000.090.70
87015612006.08.01 05:09buy0.60gbpjpym213.81203.810.002006.08.01 11:12214.320.000.000.0026.66
87083792006.08.01 06:38sell0.20gbpjpym213.94223.940.002006.08.01 12:05214.190.000.000.00-4.36
87139882006.08.01 08:05sell0.60gbpjpym214.14224.140.002006.08.01 12:05214.190.000.000.00-2.61
87247762006.08.01 11:12sell1.80gbpjpym214.32224.340.002006.08.01 12:05214.190.000.000.0020.40
86944162006.08.01 02:47sell0.10gbpjpym214.01224.010.002006.08.01 12:05214.190.000.000.00-1.57
86909412006.08.01 01:59buy0.20gbpjpym213.81203.810.002006.08.01 12:05214.100.000.000.005.05
86804152006.07.31 22:54buy0.10gbpjpym214.01204.010.002006.08.01 12:05214.100.000.000.000.79
87139662006.08.01 08:04sell0.10eurjpym146.15156.160.002006.08.01 12:05146.370.000.000.00-1.92
87233432006.08.01 10:54sell0.20eurjpym146.36156.360.002006.08.01 12:05146.370.000.000.00-0.18
87044892006.08.01 05:42buy0.10eurjpym145.95135.940.002006.08.01 12:05146.330.000.000.003.32
87010612006.08.01 05:06buy0.10gbpusdm1.86301.76300.00002006.08.01 12:051.86700.000.000.004.00
87125182006.08.01 07:32sell0.10gbpusdm1.86621.96630.00002006.08.01 12:051.86730.000.000.00-1.10
87353852006.08.01 12:43sell1.80usdjpym115.04125.040.002006.08.01 14:10115.130.000.000.00-14.07
87329342006.08.01 12:37sell0.60usdjpym114.84124.840.002006.08.01 14:10115.130.000.000.00-15.11
87095832006.08.01 06:46sell0.20usdjpym114.84124.840.002006.08.01 14:10115.130.000.000.00-5.04
86954072006.08.01 03:22sell0.10usdjpym114.79124.790.002006.08.01 14:10115.130.000.000.00-2.95
87218222006.08.01 10:34buy0.20usdjpym114.65104.640.002006.08.01 14:10115.090.000.000.007.65
87471502006.08.01 14:03sell5.40usdjpym115.25125.250.002006.08.01 14:10115.130.000.000.0056.28
87032242006.08.01 05:26buy0.10usdjpym114.59104.590.002006.08.01 14:10115.090.000.000.004.34
87492802006.08.01 14:14buy0.60gbpjpym214.78204.780.002006.08.01 14:33215.180.000.000.0020.81
87521332006.08.01 14:21sell1.80gbpjpym214.98224.980.002006.08.01 14:42215.110.000.000.00-20.30
87387742006.08.01 13:00sell0.60gbpjpym214.55224.570.002006.08.01 14:42215.110.000.000.00-29.16
87544022006.08.01 14:33sell5.40gbpjpym215.18225.180.002006.08.01 14:42215.110.000.000.0032.80
87364312006.08.01 12:46sell0.20gbpjpym214.57224.570.002006.08.01 14:42215.110.000.000.00-9.37
87330512006.08.01 12:37sell0.10gbpjpym214.37224.370.002006.08.01 14:42215.110.000.000.00-6.43
87277272006.08.01 12:06buy0.10gbpjpym214.14204.140.002006.08.01 14:42215.020.000.000.007.64
87378922006.08.01 12:54buy0.20gbpjpym214.37204.370.002006.08.01 14:42215.020.000.000.0011.28
87459152006.08.01 14:00buy0.60gbpusdm1.86641.76630.00002006.08.01 14:581.86650.000.000.000.60
87413382006.08.01 13:26sell0.20gbpusdm1.86631.96630.00002006.08.01 14:581.86690.000.000.00-1.20
87434662006.08.01 13:48sell0.60gbpusdm1.86831.96830.00002006.08.01 14:581.86690.000.000.008.40
87320242006.08.01 12:34buy0.10gbpusdm1.86641.76640.00002006.08.01 14:581.86640.000.000.000.00
87300602006.08.01 12:30sell0.10gbpusdm1.86831.96840.00002006.08.01 14:581.86690.000.000.001.40
87350272006.08.01 12:42buy0.20gbpusdm1.86431.76430.00002006.08.01 14:581.86640.000.000.004.20
88151942006.08.02 03:09sell5.40gbpusdm1.87861.97870.00002006.08.02 04:551.87670.000.000.00102.60
87622502006.08.01 15:40buy0.20usdjpym115.05105.050.002006.08.02 05:50114.380.000.000.29-11.72
87668752006.08.01 16:07buy0.60usdjpym114.85104.850.002006.08.02 05:50114.380.000.000.86-24.65
87707322006.08.01 16:15buy1.80usdjpym114.64104.640.002006.08.02 05:50114.380.000.002.58-40.92
87492092006.08.01 14:14buy0.10usdjpym115.05105.050.002006.08.02 05:50114.370.000.000.14-5.95
88135652006.08.02 02:43buy5.40usdjpym114.24104.230.002006.08.02 05:50114.370.000.000.0061.38
87515922006.08.01 14:19sell0.10usdjpym115.25125.250.002006.08.02 05:50114.410.000.00-0.157.34
87358852006.08.01 12:44sell0.10eurjpym146.56156.560.002006.08.02 05:50146.670.000.00-0.10-0.97
87652992006.08.01 16:04sell0.60eurjpym146.96156.960.002006.08.02 05:50146.680.000.00-0.5814.69
87464322006.08.01 14:01sell0.20eurjpym146.76156.760.002006.08.02 05:50146.680.000.00-0.191.40
87830612006.08.01 18:29sell1.80gbpusdm1.87631.97630.00002006.08.02 05:501.87710.000.000.61-14.40
87666862006.08.01 16:07sell0.60gbpusdm1.87231.97230.00002006.08.02 05:501.87710.000.000.20-28.80
87636882006.08.01 15:53sell0.20gbpusdm1.87031.97030.00002006.08.02 05:501.87710.000.000.07-13.60
87592432006.08.01 15:18sell0.10gbpusdm1.86831.96830.00002006.08.02 05:501.87710.000.000.03-8.80
88207442006.08.02 04:55buy0.10gbpusdm1.87671.77670.00002006.08.02 05:531.87640.000.000.00-0.30
88221432006.08.02 05:32buy5.40gbpjpym214.57204.570.002006.08.02 05:56214.770.000.000.0094.38
88240612006.08.02 05:53sell0.10usdjpym114.43124.430.002006.08.02 08:59114.580.000.000.00-1.31
87673812006.08.01 16:09buy0.20gbpjpym214.99204.980.002006.08.02 10:41214.960.000.000.44-0.52
87731632006.08.01 16:18sell0.20gbpjpym214.98224.980.002006.08.02 10:41215.060.000.00-0.47-1.39
88242642006.08.02 05:56sell0.60gbpjpym214.75224.770.002006.08.02 10:41215.060.000.000.00-16.23
87714942006.08.01 16:16buy0.60gbpjpym214.77204.770.002006.08.02 10:41214.960.000.001.319.95
87970372006.08.01 22:38buy1.80gbpjpym214.78204.780.002006.08.02 10:41214.960.000.000.0028.26
87559942006.08.01 14:49buy0.10gbpjpym214.98204.980.002006.08.02 10:41214.960.000.000.22-0.17
87598502006.08.01 15:22sell0.10gbpjpym215.18225.180.002006.08.02 10:41215.070.000.00-0.230.96
88515412006.08.02 12:29sell0.10eurjpym146.88156.880.002006.08.02 13:12146.880.000.000.000.00
88540592006.08.02 13:00sell0.60gbpjpym215.38225.390.002006.08.02 13:22214.980.000.000.0020.96
88554312006.08.02 13:17buy0.10usdjpym114.64104.640.002006.08.02 13:43114.470.000.000.00-1.49
88571512006.08.02 13:24buy0.20usdjpym114.44104.440.002006.08.02 13:43114.470.000.000.000.52
88514522006.08.02 12:29sell0.20usdjpym114.84124.840.002006.08.02 13:43114.500.000.000.005.94
88440562006.08.02 10:55sell0.10usdjpym114.64124.640.002006.08.02 13:43114.500.000.000.001.22
88557242006.08.02 13:19sell0.20gbpusdm1.87681.97680.00002006.08.02 13:441.87710.000.000.00-0.60
88486492006.08.02 12:15sell0.10gbpusdm1.87681.97680.00002006.08.02 13:441.87710.000.000.00-0.30
88513202006.08.02 12:28buy0.10gbpusdm1.87491.77480.00002006.08.02 13:441.87660.000.000.001.70
88574522006.08.02 13:25buy0.60gbpjpym214.78204.780.002006.08.02 14:59215.190.000.000.0021.48
88597202006.08.02 13:44sell0.60gbpjpym214.99224.990.002006.08.02 15:05215.130.000.000.00-7.32
88550622006.08.02 13:14buy0.10gbpjpym215.19205.190.002006.08.02 15:05215.030.000.000.00-1.40
88430402006.08.02 10:41sell0.10gbpjpym214.98224.980.002006.08.02 15:05215.130.000.000.00-1.31
88664162006.08.02 14:59sell1.80gbpjpym215.19225.190.002006.08.02 15:05215.120.000.000.0010.99
88472382006.08.02 11:51sell0.20gbpjpym215.17225.190.002006.08.02 15:05215.120.000.000.000.87
88565842006.08.02 13:22buy0.20gbpjpym214.98204.980.002006.08.02 15:05215.030.000.000.000.87
88569062006.08.02 13:24buy0.10eurjpym146.68136.680.002006.08.02 15:08146.640.000.000.00-0.35
88610232006.08.02 13:56sell0.10usdjpym114.64124.640.002006.08.03 01:29114.710.000.00-0.44-0.61
89165072006.08.03 01:12sell0.60usdjpym114.84124.840.002006.08.03 01:29114.710.000.000.006.80
88995612006.08.02 19:50sell0.20usdjpym114.64124.640.002006.08.03 01:29114.710.000.00-0.87-1.22
88771092006.08.02 16:03buy0.10usdjpym114.44104.440.002006.08.03 01:29114.690.000.000.432.18
89156042006.08.03 01:09buy1.80gbpusdm1.87491.77490.00002006.08.03 01:291.87530.000.000.007.20
88672282006.08.02 15:04buy0.10gbpusdm1.87681.77680.00002006.08.03 01:291.87530.000.00-0.13-1.50
88723742006.08.02 15:26sell0.20gbpusdm1.87681.97680.00002006.08.03 01:291.87560.000.000.202.40
89135812006.08.03 00:50sell0.60gbpusdm1.87691.97690.00002006.08.03 01:291.87560.000.000.007.80
89113412006.08.03 00:37buy0.60gbpusdm1.87481.77480.00002006.08.03 01:291.87530.000.000.003.00
88683522006.08.02 15:07buy0.20gbpusdm1.87481.77480.00002006.08.03 01:291.87530.000.00-0.261.00
88648472006.08.02 14:44sell0.10gbpusdm1.87881.97880.00002006.08.03 01:291.87560.000.000.103.20
89357542006.08.03 06:26sell0.10eurjpym146.47156.480.002006.08.03 08:13146.590.000.000.00-1.04
88768722006.08.02 16:03buy0.10eurjpym146.48136.480.002006.08.03 08:13146.550.000.000.280.61
89248562006.08.03 03:08buy0.20eurjpym146.28136.280.002006.08.03 08:13146.550.000.000.004.70
88869662006.08.02 17:07sell0.10gbpjpym215.17225.180.002006.08.03 10:11215.310.000.00-0.70-1.22
89411022006.08.03 07:41buy0.60gbpjpym215.18205.180.002006.08.03 10:11215.210.000.000.001.57
89197652006.08.03 01:34buy0.20gbpjpym215.18205.180.002006.08.03 10:11215.210.000.000.000.52
89357942006.08.03 06:27sell0.60gbpjpym215.39225.390.002006.08.03 10:11215.310.000.000.004.17
89481692006.08.03 09:16sell1.80gbpjpym215.38225.380.002006.08.03 10:11215.310.000.000.0010.95
88769322006.08.02 16:03buy0.10gbpjpym214.98204.980.002006.08.03 10:11215.210.000.000.662.00
89136452006.08.03 00:51sell0.20gbpjpym215.38225.380.002006.08.03 10:11215.310.000.000.001.22
89427192006.08.03 08:03buy0.60gbpusdm1.87291.77290.00002006.08.03 10:501.87250.000.000.00-2.40
89331542006.08.03 05:45buy0.10gbpusdm1.87491.77490.00002006.08.03 10:501.87250.000.000.00-2.40
89510372006.08.03 09:52buy1.80gbpusdm1.87091.77090.00002006.08.03 10:501.87250.000.000.0028.80
89416652006.08.03 07:50buy0.20gbpusdm1.87491.77490.00002006.08.03 10:501.87250.000.000.00-4.80
89358392006.08.03 06:27sell0.20gbpusdm1.87691.97690.00002006.08.03 10:501.87290.000.000.008.00
89223122006.08.03 02:19sell0.10gbpusdm1.87691.97690.00002006.08.03 10:501.87290.000.000.004.00
89451662006.08.03 08:43sell0.10eurjpym146.68156.680.002006.08.03 12:14146.850.000.000.00-1.48
89615862006.08.03 11:14sell0.60eurjpym146.88156.880.002006.08.03 12:14146.850.000.000.001.57
89583572006.08.03 11:02buy0.10eurjpym146.69136.680.002006.08.03 12:14146.800.000.000.000.96
89482692006.08.03 09:17sell0.20eurjpym146.88156.880.002006.08.03 12:14146.850.000.000.000.52
89705462006.08.03 12:30sell16.20gbpusdm1.88841.98840.00002006.08.03 13:111.88930.000.000.00-145.80
89672172006.08.03 12:02sell5.40gbpusdm1.88641.98640.00002006.08.03 13:111.88930.000.000.00-156.60
89601322006.08.03 11:06sell1.80gbpusdm1.88441.98440.00002006.08.03 13:111.88920.000.000.00-86.40
89564232006.08.03 11:00sell0.60gbpusdm1.88241.98240.00002006.08.03 13:111.88920.000.000.00-40.80
89737412006.08.03 12:39sell0.10eurjpym147.09157.090.002006.08.03 13:11147.290.000.000.00-1.74
89737942006.08.03 12:39sell0.60gbpjpym216.93226.930.002006.08.03 13:11217.200.000.000.00-14.09
89798162006.08.03 13:08sell1.80gbpjpym217.13227.130.002006.08.03 13:11217.180.000.000.00-7.83
89610962006.08.03 11:11sell0.20gbpjpym216.72226.720.002006.08.03 13:11217.200.000.000.00-8.35
89602282006.08.03 11:06sell0.10gbpjpym216.52226.520.002006.08.03 13:11217.190.000.000.00-5.82
89562542006.08.03 11:00sell0.20gbpusdm1.87661.97660.00002006.08.03 13:111.88900.000.000.00-24.80
89559612006.08.03 10:59sell0.10gbpusdm1.87281.97290.00002006.08.03 13:111.88900.000.000.00-16.20
89745212006.08.03 12:41sell48.60gbpusdm1.89041.99040.00002006.08.03 13:111.88900.000.000.00680.40
89701372006.08.03 12:30buy0.10usdjpym114.85104.840.002006.08.03 13:11114.970.000.000.001.04
90148432006.08.03 18:07sell0.20gbpusdm1.88821.98820.00002006.08.04 01:491.88840.000.000.07-0.40
89938242006.08.03 14:55buy0.20gbpusdm1.88821.78820.00002006.08.04 01:491.88810.000.00-0.09-0.20
89841642006.08.03 13:32buy0.10gbpusdm1.88831.78830.00002006.08.04 01:491.88810.000.00-0.04-0.20
90340232006.08.03 23:49buy1.80gbpusdm1.88621.78620.00002006.08.04 01:491.88810.000.000.0034.20
89986952006.08.03 15:13buy0.60gbpusdm1.88621.78620.00002006.08.04 01:491.88810.000.00-0.2611.40
89930302006.08.03 14:53sell0.10gbpusdm1.89031.99030.00002006.08.04 01:491.88850.000.000.031.80
90123702006.08.03 17:44buy0.20gbpjpym217.13207.130.002006.08.04 01:49217.170.000.000.440.70
89957552006.08.03 15:02sell0.20gbpjpym217.33227.330.002006.08.04 01:49217.280.000.00-0.470.86
89907842006.08.03 14:34sell0.10gbpjpym217.13227.130.002006.08.04 01:49217.280.000.00-0.23-1.31
89866432006.08.03 13:58buy0.10gbpjpym216.93206.930.002006.08.04 01:49217.170.000.000.222.09
89809692006.08.03 13:12sell0.10eurjpym147.29157.290.002006.08.04 01:49147.400.000.00-0.10-0.96
90077732006.08.03 16:35buy0.20usdjpym115.07105.070.002006.08.04 01:49115.070.000.000.290.00
89937592006.08.03 14:55sell0.20usdjpym115.07125.070.002006.08.04 01:49115.090.000.00-0.29-0.35
89832382006.08.03 13:28sell0.10usdjpym115.04125.040.002006.08.04 01:49115.090.000.00-0.15-0.43
90014332006.08.03 15:25sell0.60usdjpym115.27125.270.002006.08.04 01:49115.090.000.00-0.879.38
89912402006.08.03 14:38buy0.10usdjpym114.84104.840.002006.08.04 01:49115.070.000.000.142.00
90922172006.08.04 08:43sell1.80gbpusdm1.89221.99220.00002006.08.04 10:591.89020.000.000.0036.00
90772892006.08.04 07:22sell0.10usdjpym115.26125.270.002006.08.04 11:49115.380.000.000.00-1.04
91090672006.08.04 10:57sell0.20usdjpym115.47125.470.002006.08.04 11:49115.380.000.000.001.56
90986222006.08.04 09:28sell0.10eurjpym147.49157.490.002006.08.04 11:49147.630.000.000.00-1.21
91099122006.08.04 11:00sell0.20eurjpym147.69157.690.002006.08.04 11:49147.630.000.000.001.04
90844102006.08.04 08:05sell0.60gbpjpym217.73227.730.002006.08.04 11:49218.200.000.000.00-24.45
90998982006.08.04 09:38sell5.40gbpjpym218.14228.140.002006.08.04 11:49218.200.000.000.00-28.09
90916862006.08.04 08:42sell1.80gbpjpym217.93227.930.002006.08.04 11:49218.200.000.000.00-42.12
90773982006.08.04 07:22sell0.20gbpjpym217.51227.530.002006.08.04 11:49218.200.000.000.00-11.96
90733562006.08.04 06:59sell0.10gbpjpym217.33227.330.002006.08.04 11:50218.220.000.000.00-7.72
91125112006.08.04 11:18sell16.20gbpjpym218.34228.340.002006.08.04 11:50218.220.000.000.00168.48
90775492006.08.04 07:23sell0.20gbpusdm1.88821.98820.00002006.08.04 11:501.89160.000.000.00-6.80
90846792006.08.04 08:06sell0.60gbpusdm1.89011.99020.00002006.08.04 11:501.89160.000.000.00-9.00
90452612006.08.04 01:49sell0.10gbpusdm1.88821.98820.00002006.08.04 11:501.89160.000.000.00-3.40
91095782006.08.04 10:59buy0.20gbpusdm1.89021.79020.00002006.08.04 11:501.89130.000.000.002.20
90526942006.08.04 02:51buy0.10gbpusdm1.88621.78620.00002006.08.04 11:501.89130.000.000.005.10
91263612006.08.04 12:31sell1.80gbpusdm1.90042.00040.00002006.08.04 12:441.90310.000.000.00-48.60
91329592006.08.04 12:38sell5.40gbpusdm1.90252.00250.00002006.08.04 12:441.90310.000.000.00-32.40
91190102006.08.04 12:11sell0.10gbpusdm1.89221.99220.00002006.08.04 12:441.90310.000.000.00-10.90
91246582006.08.04 12:30sell0.60gbpusdm1.89821.99840.00002006.08.04 12:441.90310.000.000.00-29.40
91221672006.08.04 12:29sell0.20gbpusdm1.89421.99420.00002006.08.04 12:441.90310.000.000.00-17.80
91338302006.08.04 12:39sell16.20gbpusdm1.90452.00450.00002006.08.04 12:441.90310.000.000.00226.80
91233042006.08.04 12:30buy0.20usdjpym115.06105.060.002006.08.04 12:44114.650.000.000.00-7.15
91228812006.08.04 12:29buy0.10usdjpym115.27105.270.002006.08.04 12:44114.650.000.000.00-5.41
91455802006.08.04 13:02buy0.60eurjpym147.08137.080.002006.08.04 13:52147.480.000.000.0020.99
91593012006.08.04 14:03sell1.80gbpjpym218.25228.250.002006.08.04 14:32218.060.000.000.0029.94
91581952006.08.04 13:58buy0.60usdjpym114.22104.200.002006.08.04 14:39114.290.000.000.003.67
91432762006.08.04 12:57buy0.10usdjpym114.42104.420.002006.08.04 14:39114.290.000.000.00-1.14
91455362006.08.04 13:02buy0.20usdjpym114.20104.200.002006.08.04 14:39114.290.000.000.001.57
91503862006.08.04 13:21sell0.10usdjpym114.40124.400.002006.08.04 14:39114.310.000.000.000.79
91646442006.08.04 14:50buy0.60eurjpym147.29137.280.002006.08.04 14:59147.270.000.000.00-1.05
91444932006.08.04 13:00buy0.20eurjpym147.28137.280.002006.08.04 14:59147.260.000.000.00-0.35
91508962006.08.04 13:23sell0.10eurjpym147.27157.280.002006.08.04 14:59147.310.000.000.00-0.35
91251152006.08.04 12:31buy0.10eurjpym147.48137.480.002006.08.04 14:59147.260.000.000.00-1.92
91556722006.08.04 13:52sell0.20eurjpym147.48157.480.002006.08.04 14:59147.310.000.000.002.98
91653352006.08.04 14:54sell1.80gbpusdm1.91052.01050.00002006.08.04 14:591.91080.000.000.00-5.40
91563932006.08.04 13:54sell0.20gbpusdm1.90842.00850.00002006.08.04 14:591.91080.000.000.00-4.80
91596452006.08.04 14:04sell0.60gbpusdm1.91052.01050.00002006.08.04 14:591.91080.000.000.00-1.80
91433942006.08.04 12:57sell0.10gbpusdm1.90652.00650.00002006.08.04 14:591.91080.000.000.00-4.30
91622782006.08.04 14:26buy0.10gbpusdm1.90861.80850.00002006.08.04 15:001.91030.000.000.001.70
91667372006.08.04 14:57sell5.40gbpusdm1.91242.01250.00002006.08.04 15:001.91080.000.000.0086.40
91676352006.08.04 14:59sell1.80gbpjpym218.26228.260.002006.08.04 15:00218.290.000.000.00-4.72
91728572006.08.04 15:26buy1.80gbpjpym218.06208.060.002006.08.04 18:49218.260.000.000.0031.48
91852512006.08.04 19:07sell0.10usdjpym114.40124.400.002006.08.06 22:13114.280.000.00-0.151.05
91802922006.08.04 17:06buy0.60gbpusdm1.90851.80850.00002006.08.06 22:131.90700.000.00-0.26-9.00
91684392006.08.04 15:00buy0.10gbpusdm1.91051.81050.00002006.08.06 22:131.90700.000.00-0.04-3.50
91716002006.08.04 15:15buy0.20gbpusdm1.90851.80850.00002006.08.06 22:131.90700.000.00-0.09-3.00
91766232006.08.04 16:06sell0.10gbpusdm1.91042.01050.00002006.08.06 22:131.90770.000.000.032.70
91454932006.08.04 13:02buy0.20gbpjpym217.85207.850.002006.08.06 22:13217.830.000.000.44-0.35
91627672006.08.04 14:32buy0.60gbpjpym218.06208.050.002006.08.06 22:13217.830.000.001.31-12.08
91846052006.08.04 18:49sell5.40gbpjpym218.26228.260.002006.08.06 22:13217.940.000.00-12.64151.25
91447312006.08.04 13:00buy0.10gbpjpym218.05208.050.002006.08.06 22:13217.830.000.000.22-1.92
91812482006.08.04 17:25sell1.80gbpjpym218.05228.060.002006.08.06 22:13217.960.000.00-4.2114.17
92141192006.08.07 07:54sell0.10gbpusdm1.90852.00850.00002006.08.07 08:121.90780.000.000.000.70
92023242006.08.07 03:55buy0.10gbpusdm1.90651.80650.00002006.08.07 08:121.90750.000.000.001.00
92086662006.08.07 06:50sell0.20usdjpym114.61124.610.002006.08.07 08:12114.620.000.000.00-0.17
91903022006.08.06 23:16buy0.10usdjpym114.20104.200.002006.08.07 08:12114.600.000.000.003.49
92121702006.08.07 07:26sell16.20gbpjpym218.59228.590.002006.08.07 08:12218.670.000.000.00-113.07
91972902006.08.07 02:25sell0.10usdjpym114.40124.400.002006.08.07 08:12114.620.000.000.00-1.92
91973962006.08.07 02:26sell1.80gbpjpym218.19228.190.002006.08.07 08:12218.680.000.000.00-76.95
92056772006.08.07 06:04sell5.40gbpjpym218.39228.390.002006.08.07 08:12218.670.000.000.00-131.91
91508632006.08.04 13:23sell0.60gbpjpym218.04228.050.002006.08.07 08:12218.680.000.00-1.40-33.51
91331852006.08.04 12:39sell0.10gbpjpym218.05228.050.002006.08.07 08:12218.680.000.00-0.23-5.50
91382732006.08.04 12:47sell0.20gbpjpym218.24228.250.002006.08.07 08:12218.680.000.00-0.47-7.68
92129022006.08.07 07:36sell48.60gbpjpym218.80228.800.002006.08.07 08:12218.680.000.000.00508.81
92027752006.08.07 04:01sell0.10eurjpym147.48157.480.002006.08.07 08:12147.510.000.000.00-0.26
92389592006.08.07 13:39sell1.80gbpjpym219.59229.600.002006.08.07 15:41219.400.000.000.0029.77
92358592006.08.07 12:58sell0.60gbpusdm1.91022.01020.00002006.08.07 17:501.90610.000.000.0024.60
92560832006.08.07 17:50buy1.80gbpusdm1.90611.80610.00002006.08.08 00:381.90490.000.00-0.79-21.60
92163552006.08.07 08:30buy0.10gbpusdm1.90621.80620.00002006.08.08 00:381.90490.000.00-0.04-1.30
92205272006.08.07 09:42buy0.20gbpusdm1.90621.80620.00002006.08.08 00:381.90490.000.00-0.09-2.60
92530932006.08.07 17:10buy0.60gbpusdm1.90821.80820.00002006.08.08 00:381.90490.000.00-0.26-19.80
92179872006.08.07 08:59sell0.10gbpusdm1.90822.00820.00002006.08.08 00:381.90530.000.000.032.90
92235972006.08.07 10:27sell0.20gbpusdm1.90822.00820.00002006.08.08 00:381.90530.000.000.075.80
92653042006.08.07 21:58buy5.40gbpusdm1.90431.80410.00002006.08.08 00:381.90490.000.000.0032.40
92557672006.08.07 17:43buy0.10eurjpym147.68137.680.002006.08.08 00:38147.470.000.000.09-1.82
92679942006.08.07 22:28buy0.20eurjpym147.49137.480.002006.08.08 00:38147.470.000.000.00-0.34
92180532006.08.07 09:00sell0.10eurjpym147.68157.680.002006.08.08 00:38147.520.000.00-0.101.39
92333522006.08.07 12:23sell0.20eurjpym147.88157.880.002006.08.08 00:38147.520.000.00-0.196.26
92217482006.08.07 09:58sell0.20usdjpym115.01125.010.002006.08.08 00:38115.030.000.00-0.29-0.35
92728852006.08.08 00:37buy0.10usdjpym115.02105.020.002006.08.08 00:38115.010.000.000.00-0.09
92638892006.08.07 21:42sell0.60usdjpym115.22125.220.002006.08.08 00:38115.030.000.000.009.91
92195432006.08.07 09:35sell0.10usdjpym114.81124.810.002006.08.08 00:38115.030.000.00-0.15-1.91
92826792006.08.08 05:18sell1.80gbpjpym219.40229.400.002006.08.08 07:06219.440.000.000.00-6.25
92218122006.08.07 09:59sell0.20gbpjpym219.20229.200.002006.08.08 07:06219.430.000.00-0.47-4.00
92468402006.08.07 15:41buy0.10gbpjpym219.40209.400.002006.08.08 07:06219.340.000.000.22-0.52
92270742006.08.07 11:22sell0.60gbpjpym219.40229.400.002006.08.08 07:06219.430.000.00-1.40-1.57
92198022006.08.07 09:38sell0.10gbpjpym219.00229.000.002006.08.08 07:06219.440.000.00-0.23-3.83
92845962006.08.08 06:01sell5.40gbpjpym219.61229.610.002006.08.08 07:06219.440.000.000.0079.77
92682482006.08.07 22:29buy0.20gbpjpym219.20209.200.002006.08.08 07:06219.340.000.000.002.43
92825482006.08.08 05:13sell0.10eurjpym147.68157.680.002006.08.08 07:06147.810.000.000.00-1.13
92843952006.08.08 06:01sell0.10usdjpym115.22125.220.002006.08.08 07:06115.070.000.000.001.30
93123282006.08.08 13:07buy0.60gbpjpym219.02208.990.002006.08.08 13:59219.380.000.000.0018.77
93318682006.08.08 18:14sell1.80gbpjpym219.60229.600.002006.08.08 18:14219.430.000.000.0026.67
93335522006.08.08 18:15sell0.60gbpusdm1.91202.01200.00002006.08.08 18:151.91290.000.000.00-5.40
93153392006.08.08 14:00sell0.20gbpusdm1.90812.00810.00002006.08.08 18:151.91290.000.000.00-9.60
92856492006.08.08 06:07sell0.10gbpusdm1.90612.00610.00002006.08.08 18:161.91300.000.000.00-6.90
93196582006.08.08 15:24buy0.10gbpusdm1.90611.80610.00002006.08.08 18:161.91190.000.000.005.80
93345922006.08.08 18:16sell0.10gbpusdm1.91402.01400.00002006.08.08 18:211.91420.000.000.00-0.20
93132922006.08.08 13:22sell0.10gbpjpym219.19229.190.002006.08.08 18:22219.590.000.000.00-3.48
93150742006.08.08 13:59sell0.20gbpjpym219.38229.390.002006.08.08 18:22219.590.000.000.00-3.66
93317442006.08.08 18:14buy0.60gbpjpym219.40209.370.002006.08.08 18:22219.490.000.000.004.70
93325402006.08.08 18:14buy1.80gbpjpym219.41209.400.002006.08.08 18:22219.500.000.000.0014.11
93356442006.08.08 18:18buy5.40gbpjpym219.42209.400.002006.08.08 18:22219.500.000.000.0037.65
92911072006.08.08 07:06buy0.10gbpjpym219.40209.400.002006.08.08 18:22219.490.000.000.000.78
93305732006.08.08 18:09sell0.60gbpjpym219.59229.590.002006.08.08 18:22219.590.000.000.000.00
93034082006.08.08 10:48buy0.20gbpjpym219.20209.200.002006.08.08 18:22219.490.000.000.005.06
93408002006.08.08 18:23buy0.60gbpusdm1.90741.80740.00002006.08.08 18:241.90660.000.000.00-4.80
93390502006.08.08 18:22buy0.10gbpusdm1.91201.81200.00002006.08.08 18:241.90660.000.000.00-5.40
93401462006.08.08 18:23buy0.20gbpusdm1.91011.80990.00002006.08.08 18:241.90660.000.000.00-7.00
93412772006.08.08 18:24buy1.80gbpusdm1.90531.80530.00002006.08.08 18:241.90660.000.000.0023.40
93398622006.08.08 18:23sell0.60eurjpym147.88157.880.002006.08.08 18:43147.740.000.000.007.31
93363972006.08.08 18:18buy0.20eurjpym147.68137.680.002006.08.08 18:43147.720.000.000.000.69
93306402006.08.08 18:09sell0.20eurjpym147.88157.880.002006.08.08 18:43147.750.000.000.002.26
93067952006.08.08 11:52buy0.10eurjpym147.68137.680.002006.08.08 18:43147.720.000.000.000.35
93007302006.08.08 09:52sell0.10eurjpym147.88157.880.002006.08.08 18:43147.760.000.000.001.04
93426712006.08.08 18:24sell0.60gbpjpym219.78229.780.002006.08.08 18:45219.400.000.000.0019.84
93402912006.08.08 18:23sell0.60usdjpym115.19125.190.002006.08.08 18:50114.780.000.000.0021.43
93483892006.08.08 18:33sell0.60gbpusdm1.90922.00930.00002006.08.08 18:571.90970.000.000.00-3.00
93462972006.08.08 18:29sell0.20gbpusdm1.90932.00930.00002006.08.08 18:571.90970.000.000.00-0.80
93442412006.08.08 18:26sell0.10gbpusdm1.90732.00730.00002006.08.08 18:581.90970.000.000.00-2.40
93470142006.08.08 18:30buy0.10gbpusdm1.90731.80730.00002006.08.08 18:581.90930.000.000.002.00
93510712006.08.08 18:36buy0.10gbpjpym219.58209.580.002006.08.08 18:58219.330.000.000.00-2.18
93386232006.08.08 18:22sell0.10gbpjpym219.60229.600.002006.08.08 18:58219.430.000.000.001.48
93399682006.08.08 18:23sell0.20gbpjpym219.81229.810.002006.08.08 18:58219.430.000.000.006.62
93492042006.08.08 18:33buy0.60usdjpym114.99104.990.002006.08.08 18:58114.860.000.000.00-6.79
93555062006.08.08 18:50buy1.80usdjpym114.78104.780.002006.08.08 18:58114.860.000.000.0012.54
93034342006.08.08 10:48buy0.10usdjpym115.02105.020.002006.08.08 18:58114.860.000.000.00-1.39
93323392006.08.08 18:14buy0.20usdjpym114.77104.770.002006.08.08 18:58114.860.000.000.001.57
93394052006.08.08 18:23sell0.20usdjpym114.97124.970.002006.08.08 18:58114.880.000.000.001.57
93307702006.08.08 18:10sell0.10usdjpym115.22125.220.002006.08.08 18:58114.880.000.000.002.96
93704642006.08.08 22:22sell0.60gbpjpym219.98229.980.002006.08.08 23:06219.600.000.000.0019.71
93810632006.08.08 23:12buy0.20eurjpym147.68137.680.002006.08.08 23:34147.740.000.000.001.04
93542322006.08.08 18:46buy0.10eurjpym147.68137.680.002006.08.08 23:34147.740.000.000.090.52
93649092006.08.08 20:02sell0.10eurjpym147.88157.880.002006.08.08 23:34147.760.000.00-0.101.03
93745152006.08.08 22:49buy1.80gbpusdm1.90121.80120.00002006.08.08 23:401.90070.000.000.00-9.00
93727072006.08.08 22:47buy0.60gbpusdm1.90321.80320.00002006.08.08 23:401.90070.000.000.00-15.00
93706922006.08.08 22:24buy0.20gbpusdm1.90531.80530.00002006.08.08 23:411.90070.000.000.00-9.20
93753752006.08.08 22:50buy5.40gbpusdm1.89921.79920.00002006.08.08 23:411.90070.000.000.0081.00
93609932006.08.08 19:19buy0.10gbpusdm1.90731.80730.00002006.08.08 23:411.90070.000.00-0.04-6.60
93803922006.08.08 23:06buy0.20gbpjpym219.60209.580.002006.08.08 23:42219.470.000.000.00-2.26
93652682006.08.08 20:12sell0.20gbpjpym219.78229.780.002006.08.08 23:42219.560.000.00-0.473.80
93703342006.08.08 22:21sell0.60usdjpym115.39125.390.002006.08.09 05:04115.470.000.000.00-4.16
93654982006.08.08 20:16sell0.20usdjpym115.18125.180.002006.08.09 05:04115.480.000.00-0.29-5.20
93596962006.08.08 19:13sell0.10usdjpym114.98124.980.002006.08.09 05:04115.490.000.00-0.15-4.42
93731132006.08.08 22:48sell1.80usdjpym115.58125.590.002006.08.09 05:05115.490.000.000.0014.03
94154712006.08.09 07:49sell1.80gbpjpym219.98229.980.002006.08.09 08:18219.780.000.000.0031.28
94241722006.08.09 09:01buy1.80gbpjpym219.57209.570.002006.08.09 09:22219.770.000.000.0031.26
94193562006.08.09 08:18buy0.60usdjpym115.19105.190.002006.08.09 09:30115.180.000.000.00-0.52
94111882006.08.09 07:02buy0.20usdjpym115.19105.190.002006.08.09 09:30115.180.000.000.00-0.17
94150852006.08.09 07:45sell0.10usdjpym115.39125.390.002006.08.09 09:30115.210.000.000.001.56
94039752006.08.09 05:58buy0.10usdjpym115.39105.390.002006.08.09 09:30115.180.000.000.00-1.82
94090132006.08.09 06:40sell0.60gbpusdm1.90532.00530.00002006.08.09 09:341.90850.000.000.00-19.20
94103692006.08.09 07:00sell1.80gbpusdm1.90732.00730.00002006.08.09 09:341.90850.000.000.00-21.60
94056502006.08.09 06:10sell0.20gbpusdm1.90312.00320.00002006.08.09 09:341.90850.000.000.00-10.80
94180582006.08.09 08:07sell5.40gbpusdm1.90932.00930.00002006.08.09 09:341.90850.000.000.0043.20
93968702006.08.09 03:51sell0.10gbpusdm1.90122.00120.00002006.08.09 09:341.90850.000.000.00-7.30
94143492006.08.09 07:40sell0.20eurjpym148.08158.080.002006.08.09 09:34148.200.000.000.00-2.08
93925192006.08.09 01:58sell0.10eurjpym147.88157.880.002006.08.09 09:34148.200.000.000.00-2.78
94265462006.08.09 09:31sell5.40gbpjpym219.96229.970.002006.08.09 09:34219.770.000.000.0089.04
94256892006.08.09 09:22sell1.80gbpjpym219.77229.770.002006.08.09 09:36219.570.000.000.0031.25
94100982006.08.09 06:55sell0.60gbpjpym219.78229.780.002006.08.09 10:41219.370.000.000.0021.39
94270322006.08.09 09:34buy1.80gbpjpym219.77209.770.002006.08.09 10:42219.440.000.000.00-51.64
94275772006.08.09 09:36buy5.40gbpjpym219.58209.570.002006.08.09 10:42219.440.000.000.00-65.73
94197842006.08.09 08:18buy0.60gbpjpym219.78209.780.002006.08.09 10:42219.440.000.000.00-17.74
94001052006.08.09 05:04buy0.20gbpjpym219.58209.580.002006.08.09 10:42219.420.000.000.00-2.78
94329932006.08.09 10:41buy16.20gbpjpym219.38209.370.002006.08.09 10:42219.420.000.000.0056.34
93753872006.08.08 22:50buy0.10gbpjpym219.80209.780.002006.08.09 10:42219.410.000.000.00-3.39
94330062006.08.09 10:41buy0.10usdjpym114.98104.980.002006.08.09 11:03114.820.000.000.00-1.39
94442812006.08.09 12:35sell1.80gbpjpym219.57229.570.002006.08.09 17:50219.640.000.000.00-10.95
94360872006.08.09 10:56sell0.60gbpjpym219.57229.570.002006.08.09 17:50219.640.000.000.00-3.65
93626422006.08.08 19:28sell0.10gbpjpym219.58229.580.002006.08.09 17:50219.640.000.00-0.23-0.52
94492112006.08.09 13:55sell5.40gbpjpym219.77229.770.002006.08.09 17:50219.640.000.000.0060.97
93959142006.08.09 03:31sell0.20gbpjpym219.78229.780.002006.08.09 17:50219.640.000.000.002.43
94366262006.08.09 11:00buy0.10gbpjpym219.39209.370.002006.08.09 17:50219.550.000.000.001.39
94494212006.08.09 13:57sell0.10usdjpym115.18125.180.002006.08.09 17:50115.140.000.000.000.35
94446432006.08.09 12:39sell0.60gbpusdm1.90932.00930.00002006.08.09 18:311.90520.000.000.0024.60
94271892006.08.09 09:34buy0.10gbpusdm1.90731.80730.00002006.08.09 22:541.90630.000.00-0.13-1.00
94423692006.08.09 12:09buy0.60gbpusdm1.90731.80730.00002006.08.09 22:541.90630.000.00-0.79-6.00
94636832006.08.09 17:37buy1.80gbpusdm1.90731.80730.00002006.08.09 22:541.90630.000.00-2.38-18.00
94678722006.08.09 18:31buy5.40gbpusdm1.90521.80510.00002006.08.09 22:541.90630.000.00-7.1359.40
94305922006.08.09 10:10buy0.20gbpusdm1.90531.80530.00002006.08.09 22:541.90630.000.00-0.262.00
94496522006.08.09 14:00sell0.10eurjpym148.28158.280.002006.08.09 22:54148.450.000.00-0.29-1.47
94983072006.08.10 06:13sell1.80gbpusdm1.90622.00620.00002006.08.10 06:321.90700.000.000.00-14.40
94990972006.08.10 06:15sell5.40gbpusdm1.90822.00820.00002006.08.10 06:321.90700.000.000.0064.80
94334812006.08.09 10:43sell0.20gbpusdm1.90932.00930.00002006.08.10 06:321.90700.000.000.204.60
94950602006.08.10 05:34buy0.10gbpusdm1.90421.80420.00002006.08.10 06:321.90660.000.000.002.40
94867392006.08.10 01:33sell0.60gbpusdm1.90732.00730.00002006.08.10 06:321.90700.000.000.001.80
94318702006.08.09 10:33sell0.10gbpusdm1.90722.00730.00002006.08.10 06:321.90700.000.000.100.20
94695812006.08.09 18:59buy0.10gbpjpym219.57209.570.002006.08.10 06:32219.420.000.000.66-1.30
94988632006.08.10 06:15sell0.20gbpjpym219.39229.390.002006.08.10 06:32219.510.000.000.00-2.09
94954732006.08.10 05:38buy0.60gbpjpym219.16209.160.002006.08.10 06:32219.420.000.000.0013.55
94927662006.08.10 04:26buy0.20gbpjpym219.36209.360.002006.08.10 06:32219.420.000.000.001.04
94719022006.08.09 20:01sell0.10gbpjpym219.76229.770.002006.08.10 06:32219.520.000.00-0.702.08
95202102006.08.10 08:09buy1.80gbpusdm1.90021.80020.00002006.08.10 08:551.90220.000.000.0036.00
95148012006.08.10 07:47buy0.20eurjpym147.94137.940.002006.08.10 09:09147.770.000.000.00-2.96
95193802006.08.10 08:04buy0.60eurjpym147.74137.740.002006.08.10 09:09147.770.000.000.001.56
94776522006.08.09 23:00sell0.10eurjpym148.48158.480.002006.08.10 09:09147.810.000.000.005.84
95093702006.08.10 07:19buy0.10eurjpym148.14138.140.002006.08.10 09:09147.770.000.000.00-3.22
95053132006.08.10 07:02buy0.20usdjpym115.00104.990.002006.08.10 09:18114.840.000.000.00-2.79
94869072006.08.10 01:36buy0.10usdjpym115.14105.130.002006.08.10 09:18114.840.000.000.00-2.61
94721652006.08.09 20:04sell0.10usdjpym115.38125.390.002006.08.10 09:18114.860.000.00-0.444.53
95101982006.08.10 07:24buy0.20gbpjpym218.99208.990.002006.08.10 09:27218.590.000.000.00-6.97
95128342006.08.10 07:39buy0.60gbpjpym218.79208.790.002006.08.10 09:27218.590.000.000.00-10.44
95090402006.08.10 07:17buy0.10gbpjpym219.19209.190.002006.08.10 09:27218.590.000.000.00-5.23
95149212006.08.10 07:48buy1.80gbpjpym218.59208.590.002006.08.10 09:27218.590.000.000.000.00
95152862006.08.10 07:49buy5.40gbpjpym218.39208.390.002006.08.10 09:27218.590.000.000.0094.04
95262482006.08.10 08:55sell0.10gbpusdm1.90222.00220.00002006.08.10 09:271.90400.000.000.00-1.80
95101042006.08.10 07:24buy0.10gbpusdm1.90621.80620.00002006.08.10 09:271.90360.000.000.00-2.60
95106372006.08.10 07:25buy0.20gbpusdm1.90421.80420.00002006.08.10 09:271.90360.000.000.00-1.20
95287692006.08.10 09:22sell0.20gbpusdm1.90422.00420.00002006.08.10 09:271.90400.000.000.000.40
95137422006.08.10 07:42buy0.60gbpusdm1.90221.80220.00002006.08.10 09:271.90350.000.000.007.80
95434082006.08.10 12:28sell0.60gbpjpym218.74228.740.002006.08.10 14:29218.360.000.000.0019.78
95825932006.08.10 16:18buy5.40gbpjpym218.14208.140.002006.08.10 16:51218.340.000.000.0093.46
95679282006.08.10 14:37buy48.60gbpusdm1.89171.79170.00002006.08.10 18:141.89170.000.000.000.00
95677332006.08.10 14:37sell1.80usdjpym115.39125.390.002006.08.10 22:12115.190.000.00-2.6231.25
95853452006.08.10 16:51sell1.80gbpjpym218.33228.340.002006.08.10 22:54218.140.000.00-4.2129.70
95905062006.08.10 18:14sell0.20gbpusdm1.89171.99180.00002006.08.10 23:191.89490.000.000.07-6.40
95933932006.08.10 18:57sell0.60gbpusdm1.89381.99380.00002006.08.10 23:191.89490.000.000.20-6.60
95594792006.08.10 14:15buy1.80gbpusdm1.89801.79790.00002006.08.10 23:191.89460.000.00-0.79-61.20
95631212006.08.10 14:24buy5.40gbpusdm1.89591.79590.00002006.08.10 23:191.89460.000.00-2.38-70.20
95776152006.08.10 15:26sell0.10gbpusdm1.88971.98980.00002006.08.10 23:191.89490.000.000.03-5.20
95464942006.08.10 12:36buy0.20gbpusdm1.90191.80190.00002006.08.10 23:191.89460.000.00-0.09-14.60
95333352006.08.10 10:04buy0.10gbpusdm1.90221.80220.00002006.08.10 23:191.89460.000.00-0.04-7.60
95568762006.08.10 14:02buy0.60gbpusdm1.89991.79990.00002006.08.10 23:191.89460.000.00-0.26-31.80
95637272006.08.10 14:24buy16.20gbpusdm1.89391.79390.00002006.08.10 23:191.89460.000.00-7.13113.40
95608182006.08.10 14:17sell0.60usdjpym115.19125.190.002006.08.10 23:19115.230.000.00-0.87-2.08
95827812006.08.10 16:19buy0.60usdjpym115.39105.390.002006.08.10 23:19115.190.000.000.86-10.42
95535622006.08.10 13:34sell0.20usdjpym114.99124.990.002006.08.10 23:19115.230.000.00-0.29-4.17
95306972006.08.10 09:34sell0.10usdjpym114.97124.970.002006.08.10 23:19115.230.000.00-0.15-2.26
95375242006.08.10 11:07buy0.20usdjpym114.77104.770.002006.08.10 23:19115.190.000.000.297.29
95986722006.08.10 22:12buy1.80usdjpym115.19105.190.002006.08.10 23:19115.190.000.000.000.00
95286992006.08.10 09:22buy0.10usdjpym114.77104.770.002006.08.10 23:19115.190.000.000.143.65
95472192006.08.10 12:37buy0.20eurjpym147.46137.460.002006.08.10 23:39147.450.000.000.19-0.17
95706152006.08.10 14:49sell0.10eurjpym147.45157.460.002006.08.10 23:39147.480.000.00-0.10-0.26
95375102006.08.10 11:07buy0.10eurjpym147.55137.540.002006.08.10 23:39147.450.000.000.09-0.87
95678152006.08.10 14:37buy0.60eurjpym147.26137.260.002006.08.10 23:39147.450.000.000.569.90
96001532006.08.10 22:54buy5.40gbpjpym218.14208.140.002006.08.10 23:50218.420.000.000.00131.15
95649442006.08.10 14:29buy1.80gbpjpym218.36208.340.002006.08.10 23:52218.640.000.003.9443.67
95297042006.08.10 09:27sell0.10gbpjpym218.59228.590.002006.08.10 23:53218.620.000.00-0.23-0.26
95790492006.08.10 15:31sell0.60gbpjpym218.34228.340.002006.08.10 23:53218.620.000.00-1.40-14.56
95336442006.08.10 10:05buy0.10gbpjpym218.59208.590.002006.08.10 23:53218.550.000.000.22-0.35
96021892006.08.10 23:52sell1.80gbpjpym218.63228.640.002006.08.10 23:53218.620.000.000.001.56
95463412006.08.10 12:35buy0.60gbpjpym218.54208.540.002006.08.10 23:53218.550.000.001.310.52
95305732006.08.10 09:34sell0.20gbpjpym218.79228.790.002006.08.10 23:53218.620.000.00-0.472.94
95374232006.08.10 11:06buy0.20gbpjpym218.38208.380.002006.08.10 23:53218.550.000.000.442.95
96383932006.08.11 08:22sell0.60gbpusdm1.89771.99780.00002006.08.11 11:201.89380.000.000.0023.40
96525572006.08.11 12:03sell0.60gbpusdm1.89581.99580.00002006.08.11 12:311.89030.000.000.0033.00
96433772006.08.11 09:14sell1.80eurjpym148.26158.260.002006.08.11 12:33148.070.000.000.0029.38
96604232006.08.11 12:42buy0.20gbpjpym219.85209.850.002006.08.11 12:55219.650.000.000.00-3.44
96368162006.08.11 08:11sell5.40gbpjpym219.44229.440.002006.08.11 12:55219.740.000.000.00-139.33
96358132006.08.11 08:03sell1.80gbpjpym219.24229.240.002006.08.11 12:55219.740.000.000.00-77.41
96381892006.08.11 08:21sell16.20gbpjpym219.64229.640.002006.08.11 12:55219.740.000.000.00-139.32
96305342006.08.11 07:01sell0.60gbpjpym219.04229.040.002006.08.11 12:55219.760.000.000.00-37.16
96125722006.08.11 02:19sell0.10gbpjpym218.64228.640.002006.08.11 12:55219.760.000.000.00-9.63
96216532006.08.11 05:56sell0.20gbpjpym218.84228.840.002006.08.11 12:55219.760.000.000.00-15.83
96036352006.08.11 00:04buy0.10gbpjpym218.44208.440.002006.08.11 12:55219.650.000.000.0010.41
96544722006.08.11 12:30sell5.40usdjpym116.19126.200.002006.08.11 12:55116.290.000.000.00-46.44
96391192006.08.11 08:28sell48.60gbpjpym219.84229.840.002006.08.11 12:55219.770.000.000.00292.54
96474032006.08.11 10:39sell1.80usdjpym116.00126.000.002006.08.11 12:55116.290.000.000.00-44.89
96245172006.08.11 06:24sell0.60usdjpym115.79125.790.002006.08.11 12:55116.290.000.000.00-25.80
96575792006.08.11 12:33sell16.20usdjpym116.40126.400.002006.08.11 12:55116.290.000.000.00153.24
96224942006.08.11 06:17sell0.20usdjpym115.59125.590.002006.08.11 12:55116.290.000.000.00-12.04
96018452006.08.10 23:50sell0.10usdjpym115.39125.390.002006.08.11 12:55116.290.000.000.00-7.74
96556692006.08.11 12:31buy1.80gbpusdm1.89041.79030.00002006.08.11 13:351.89220.000.000.0032.40
96496032006.08.11 11:20buy0.60gbpusdm1.89381.79380.00002006.08.11 14:321.89830.000.000.0027.00
96734992006.08.11 14:17sell5.40gbpusdm1.89631.99630.00002006.08.11 14:351.89720.000.000.00-48.60
96689642006.08.11 13:46sell1.80gbpusdm1.89431.99430.00002006.08.11 14:351.89720.000.000.00-52.20
96669202006.08.11 13:35sell0.60gbpusdm1.89221.99230.00002006.08.11 14:351.89720.000.000.00-30.00
96368012006.08.11 08:11sell0.20gbpusdm1.89581.99580.00002006.08.11 14:351.89720.000.000.00-2.80
96757272006.08.11 14:32sell16.20gbpusdm1.89821.99830.00002006.08.11 14:351.89720.000.000.00162.00
96331202006.08.11 07:35sell0.10gbpusdm1.89381.99380.00002006.08.11 14:351.89720.000.000.00-3.40
96236282006.08.11 06:22buy0.10gbpusdm1.89181.79180.00002006.08.11 14:351.89680.000.000.005.00
96444712006.08.11 09:26buy0.20gbpusdm1.89581.79580.00002006.08.11 14:351.89690.000.000.002.20
96736392006.08.11 14:17sell1.80eurjpym148.05158.060.002006.08.11 14:36148.190.000.000.00-21.72
96302302006.08.11 06:58sell0.20eurjpym147.86157.860.002006.08.11 14:36148.190.000.000.00-5.69
96364582006.08.11 08:09sell0.60eurjpym148.06158.060.002006.08.11 14:36148.190.000.000.00-6.72
96657152006.08.11 13:27buy0.20eurjpym147.86137.860.002006.08.11 14:36148.160.000.000.005.17
96222392006.08.11 06:09sell0.10eurjpym147.66157.660.002006.08.11 14:36148.190.000.000.00-4.57
96571752006.08.11 12:33buy0.10eurjpym148.07138.060.002006.08.11 14:36148.160.000.000.000.77
96676572006.08.11 13:36buy0.20usdjpym116.00106.000.002006.08.11 16:14116.200.000.000.003.44
96813452006.08.11 16:00sell0.10usdjpym116.20126.200.002006.08.11 16:14116.220.000.000.00-0.17
96623552006.08.11 12:58buy0.10usdjpym116.20106.200.002006.08.11 16:14116.200.000.000.000.00
96819352006.08.11 16:03sell1.80gbpjpym220.22230.250.002006.08.11 16:28220.050.000.000.0026.33
96793842006.08.11 15:22sell0.60gbpjpym220.25230.250.002006.08.11 17:00219.840.000.000.0021.17
96831442006.08.11 16:28buy0.60gbpjpym220.06210.050.002006.08.13 23:12219.970.000.001.31-4.64
96803832006.08.11 15:45buy0.20gbpjpym220.07210.050.002006.08.13 23:12219.970.000.000.44-1.72
96858062006.08.11 17:00buy1.80gbpjpym219.84209.830.002006.08.13 23:12219.970.000.003.9420.13
96718342006.08.11 14:03sell0.10gbpjpym219.84229.850.002006.08.13 23:12220.050.000.00-0.23-1.81
96752342006.08.11 14:29sell0.20gbpjpym220.05230.050.002006.08.13 23:12220.050.000.00-0.470.00
96666442006.08.11 13:35buy0.10gbpjpym219.65209.650.002006.08.13 23:12219.970.000.000.222.76
96847912006.08.11 16:41buy0.10eurjpym148.06138.060.002006.08.13 23:12148.090.000.000.090.26
96793012006.08.11 15:21sell0.10eurjpym148.26158.260.002006.08.13 23:12148.120.000.00-0.101.20
96818042006.08.11 16:02buy0.20gbpusdm1.89411.79410.00002006.08.13 23:471.89300.000.00-0.09-2.20
96768862006.08.11 14:40buy0.10gbpusdm1.89611.79610.00002006.08.13 23:471.89300.000.00-0.04-3.10
96890572006.08.11 18:14buy1.80gbpusdm1.89011.79010.00002006.08.13 23:471.89300.000.00-0.7952.20
96839972006.08.11 16:32buy0.60gbpusdm1.89211.79210.00002006.08.13 23:471.89300.000.00-0.265.40
96903682006.08.11 18:32sell0.10usdjpym116.40126.400.002006.08.13 23:47116.230.000.00-0.151.46
97236182006.08.14 08:11buy0.10gbpjpym220.26210.260.002006.08.14 13:00219.940.000.000.00-2.74
97174832006.08.14 07:17sell0.20gbpjpym220.46230.460.002006.08.14 13:00220.040.000.000.007.21
97259692006.08.14 08:50buy0.20gbpjpym220.06210.060.002006.08.14 13:00219.940.000.000.00-2.06
97072222006.08.14 03:02sell0.10gbpjpym220.26230.260.002006.08.14 13:00220.040.000.000.001.89
97357222006.08.14 12:06buy1.80gbpusdm1.88581.78580.00002006.08.14 13:001.88780.000.000.0036.00
97256052006.08.14 08:43buy0.60gbpusdm1.88781.78780.00002006.08.14 14:201.89180.000.000.0024.00
97397962006.08.14 13:00sell0.20gbpusdm1.88781.98780.00002006.08.14 15:071.89090.000.000.00-6.20
97414172006.08.14 13:32sell0.60gbpusdm1.88981.98980.00002006.08.14 15:071.89090.000.000.00-6.60
97446212006.08.14 14:20sell1.80gbpusdm1.89181.99180.00002006.08.14 15:071.89090.000.000.0016.20
97193142006.08.14 07:27buy0.20gbpusdm1.88991.78980.00002006.08.14 15:071.89050.000.000.001.20
97184072006.08.14 07:25buy0.10gbpusdm1.89181.79180.00002006.08.14 15:071.89050.000.000.00-1.30
97044392006.08.14 01:24sell0.10gbpusdm1.89371.99380.00002006.08.14 15:071.89090.000.000.002.80
97545342006.08.14 15:54sell0.20usdjpym116.52126.520.002006.08.14 22:03116.620.000.00-0.29-1.71
97176422006.08.14 07:18sell0.10usdjpym116.52126.520.002006.08.14 22:03116.630.000.00-0.15-0.94
97651592006.08.14 18:48sell0.60usdjpym116.72126.720.002006.08.14 22:03116.630.000.00-0.874.63
97456432006.08.14 14:25buy0.10usdjpym116.32106.320.002006.08.14 22:03116.590.000.000.142.32
97042462006.08.14 01:19sell0.10eurjpym148.25158.250.002006.08.14 22:08148.380.000.00-0.10-1.12
97143702006.08.14 06:38sell0.20eurjpym148.43158.450.002006.08.14 22:08148.380.000.00-0.190.86
97742652006.08.15 00:42sell0.20gbpjpym220.26230.260.002006.08.15 01:59220.230.000.000.000.51
97726462006.08.15 00:03buy0.10gbpjpym220.06210.060.002006.08.15 01:59220.140.000.000.000.69
97493762006.08.14 14:59sell0.10gbpjpym220.26230.260.002006.08.15 01:59220.240.000.00-0.230.17
97772542006.08.15 01:43buy0.60gbpusdm1.88801.78790.00002006.08.15 05:241.89190.000.000.0023.40
97886332006.08.15 05:24sell0.60gbpusdm1.89191.99190.00002006.08.15 06:541.88800.000.000.0023.40
97926852006.08.15 06:14buy0.60gbpusdm1.88991.78990.00002006.08.15 07:091.88970.000.000.00-1.20
97805532006.08.15 02:08sell0.20gbpusdm1.88991.98990.00002006.08.15 07:091.89010.000.000.00-0.40
97733722006.08.15 00:20sell0.10gbpusdm1.88991.98990.00002006.08.15 07:091.89010.000.000.00-0.20
97961262006.08.15 06:54buy1.80gbpusdm1.88801.78790.00002006.08.15 07:091.88970.000.000.0030.60
97537082006.08.14 15:43buy0.10gbpusdm1.88981.78980.00002006.08.15 07:091.88970.000.00-0.04-0.10
97655842006.08.14 18:58buy0.20gbpusdm1.88781.78780.00002006.08.15 07:091.88970.000.00-0.093.80
97723202006.08.14 23:56buy0.10eurjpym148.25138.250.002006.08.15 07:09148.060.000.000.00-1.63
97956202006.08.15 06:51buy0.20eurjpym148.25138.250.002006.08.15 07:09148.060.000.000.00-3.27
97898352006.08.15 05:38sell0.10eurjpym148.45158.450.002006.08.15 07:09148.110.000.000.002.92
97935082006.08.15 06:23buy0.10gbpjpym220.28210.280.002006.08.15 07:09219.920.000.000.00-3.09
97956762006.08.15 06:52buy0.20gbpjpym220.07210.070.002006.08.15 07:09219.920.000.000.00-2.58
97974742006.08.15 07:01buy0.60gbpjpym219.88209.870.002006.08.15 07:09219.920.000.000.002.06
97913432006.08.15 06:03sell0.10gbpjpym220.48230.480.002006.08.15 07:09220.020.000.000.003.95
97720152006.08.14 23:43buy0.10usdjpym116.52106.520.002006.08.15 07:10116.350.000.000.00-1.46
97781432006.08.15 01:50sell0.10usdjpym116.72126.720.002006.08.15 07:10116.370.000.000.003.01
97847292006.08.15 03:28buy0.20usdjpym116.52106.520.002006.08.15 07:10116.350.000.000.00-2.92
98171812006.08.15 12:31sell1.80gbpusdm1.89531.99530.00002006.08.15 12:371.89330.000.000.0036.00
98169692006.08.15 12:31sell1.80gbpjpym220.49230.490.002006.08.15 12:41220.290.000.000.0030.94
98000652006.08.15 07:35buy0.10usdjpym116.32106.320.002006.08.15 13:00116.220.000.000.00-0.86
98165472006.08.15 12:30buy0.20usdjpym116.34106.320.002006.08.15 13:00116.220.000.000.00-2.07
98239742006.08.15 12:58buy0.60usdjpym116.11106.110.002006.08.15 13:00116.220.000.000.005.68
98145132006.08.15 12:15sell0.10eurjpym148.45158.460.002006.08.15 13:00148.350.000.000.000.86
98203852006.08.15 12:41buy0.20gbpjpym220.29210.290.002006.08.15 13:00219.920.000.000.00-6.38
98221702006.08.15 12:50buy0.60gbpjpym220.09210.090.002006.08.15 13:00219.920.000.000.00-8.79
98144422006.08.15 12:15sell0.60gbpjpym220.29230.290.002006.08.15 13:00220.040.000.000.0012.92
98034382006.08.15 08:30buy0.10gbpjpym219.88209.880.002006.08.15 13:00219.920.000.000.000.35
98079242006.08.15 09:20sell0.20gbpjpym220.07230.080.002006.08.15 13:00220.040.000.000.000.52
98020072006.08.15 07:59sell0.10gbpjpym220.06230.080.002006.08.15 13:00220.040.000.000.000.17
98157702006.08.15 12:30sell0.60gbpusdm1.89331.99330.00002006.08.15 13:011.89510.000.000.00-10.80
98076322006.08.15 09:16sell0.20gbpusdm1.88771.98770.00002006.08.15 13:011.89510.000.000.00-14.80
97981472006.08.15 07:09sell0.10gbpusdm1.88981.98990.00002006.08.15 13:011.89520.000.000.00-5.40
98064332006.08.15 09:04buy0.20gbpusdm1.88571.78570.00002006.08.15 13:011.89470.000.000.0018.00
98254052006.08.15 13:01sell1.80gbpusdm1.89531.99530.00002006.08.15 13:011.89520.000.000.001.80
98032212006.08.15 08:30buy0.10gbpusdm1.88781.78780.00002006.08.15 13:011.89470.000.000.006.90
98194862006.08.15 12:37buy0.60gbpusdm1.89331.79330.00002006.08.15 13:011.89470.000.000.008.40
98794842006.08.16 08:38buy0.60gbpjpym219.36209.350.002006.08.16 11:31219.760.000.000.0020.63
98765162006.08.16 08:16buy1.80gbpusdm1.89181.79180.00002006.08.16 12:081.89130.000.000.00-9.00
98527732006.08.15 19:27buy0.60gbpusdm1.89331.79330.00002006.08.16 12:081.89130.000.00-0.26-12.00
98441122006.08.15 15:45buy0.20gbpusdm1.89531.79530.00002006.08.16 12:081.89130.000.00-0.09-8.00
98329952006.08.15 13:46sell0.20gbpusdm1.89731.99730.00002006.08.16 12:081.89160.000.000.0711.40
98280902006.08.15 13:08sell0.10gbpusdm1.89731.99730.00002006.08.16 12:081.89160.000.000.035.70
98313712006.08.15 13:35buy0.10gbpusdm1.89531.79530.00002006.08.16 12:081.89130.000.00-0.04-4.00
98800002006.08.16 08:41buy5.40gbpusdm1.88991.78980.00002006.08.16 12:081.89130.000.000.0075.60
98952202006.08.16 11:51sell0.60gbpjpym219.96229.960.002006.08.16 12:08219.960.000.000.000.00
98865772006.08.16 09:57sell0.10gbpjpym219.54229.550.002006.08.16 12:08219.960.000.000.00-3.62
98933542006.08.16 11:31sell0.20gbpjpym219.76229.760.002006.08.16 12:08219.960.000.000.00-3.44
98763012006.08.16 08:15buy0.20gbpjpym219.55209.550.002006.08.16 12:08219.870.000.000.005.50
98575282006.08.15 22:52buy0.10gbpjpym219.69209.690.002006.08.16 12:08219.870.000.000.001.55
98513822006.08.15 18:44sell0.20usdjpym116.11126.110.002006.08.16 12:08116.290.000.00-0.29-3.10
98916002006.08.16 11:04sell0.60usdjpym116.26126.260.002006.08.16 12:08116.290.000.000.00-1.55
98344992006.08.15 13:56buy0.10usdjpym115.91105.910.002006.08.16 12:08116.270.000.000.143.10
98042782006.08.15 08:36sell0.10usdjpym116.52126.520.002006.08.16 12:09116.300.000.00-0.151.89
99093742006.08.16 13:15sell5.40gbpusdm1.90082.00090.00002006.08.16 15:141.89890.000.000.00102.60
98932052006.08.16 11:31sell0.20eurjpym148.61158.610.002006.08.16 17:10148.800.000.000.00-3.28
99088642006.08.16 13:13sell0.60eurjpym148.81158.810.002006.08.16 17:11148.800.000.000.000.52
98640472006.08.16 02:21sell0.10eurjpym148.46158.460.002006.08.16 17:11148.800.000.000.00-2.94
98586412006.08.15 23:29buy0.10eurjpym148.26138.260.002006.08.16 17:11148.760.000.000.004.32
99235072006.08.16 15:38buy0.20gbpjpym219.76209.760.002006.08.16 17:37219.740.000.000.00-0.34
99159712006.08.16 14:23sell0.10gbpjpym220.16230.160.002006.08.16 17:37219.840.000.000.002.76
99206332006.08.16 15:07buy0.10gbpjpym219.96209.960.002006.08.16 17:37219.740.000.000.00-1.90
99036492006.08.16 12:36sell1.80gbpusdm1.89841.99850.00002006.08.16 17:461.89690.000.000.0027.00
99411162006.08.16 19:27buy0.60gbpusdm1.89491.79490.00002006.08.17 07:591.89890.000.00-0.7924.00
99334822006.08.16 17:46buy0.20gbpusdm1.89691.79690.00002006.08.17 08:301.89640.000.00-0.26-1.00
99740022006.08.17 07:40buy0.20eurjpym148.42138.410.002006.08.17 09:06148.370.000.000.00-0.87
99632292006.08.17 06:07buy0.10eurjpym148.61138.610.002006.08.17 09:06148.370.000.000.00-2.08
99703022006.08.17 07:20buy1.80usdjpym115.41105.410.002006.08.17 09:07115.340.000.000.00-10.92
99551052006.08.17 01:12buy0.60usdjpym115.61105.610.002006.08.17 09:07115.340.000.000.00-14.05
99035532006.08.16 12:36buy0.20usdjpym115.82105.820.002006.08.17 09:07115.340.000.000.86-8.32
98995092006.08.16 12:30buy0.10usdjpym116.05106.020.002006.08.17 09:07115.340.000.000.43-6.16
99802992006.08.17 08:44buy5.40usdjpym115.21105.210.002006.08.17 09:07115.340.000.000.0060.86
99213082006.08.16 15:14buy0.10gbpusdm1.89891.79890.00002006.08.17 09:191.89590.000.00-0.13-3.00
98994102006.08.16 12:30sell0.20gbpusdm1.89451.99450.00002006.08.17 09:191.89620.000.000.20-3.40
99521552006.08.17 00:14sell1.80gbpusdm1.89691.99690.00002006.08.17 09:191.89620.000.000.0012.60
98972782006.08.16 12:16sell0.10gbpusdm1.89171.99180.00002006.08.17 09:191.89620.000.000.10-4.50
99752872006.08.17 07:59sell5.40gbpusdm1.89891.99890.00002006.08.17 09:191.89620.000.000.00145.80
98999122006.08.16 12:30sell0.60gbpusdm1.89641.99650.00002006.08.17 09:191.89620.000.000.611.20
99693352006.08.17 07:14buy1.80gbpjpym218.97208.960.002006.08.17 09:19218.690.000.000.00-43.69
99785882006.08.17 08:30buy5.40gbpjpym218.71208.710.002006.08.17 09:19218.700.000.000.00-4.68
99429302006.08.16 20:13buy0.10gbpjpym219.56209.560.002006.08.17 09:19218.690.000.000.66-7.54
99675872006.08.17 06:57buy0.60gbpjpym219.16209.160.002006.08.17 09:19218.690.000.000.00-24.44
99633822006.08.17 06:08buy0.20gbpjpym219.37209.360.002006.08.17 09:19218.690.000.000.00-11.79
99865002006.08.17 10:51sell0.10usdjpym115.41125.410.002006.08.17 16:01115.510.000.000.00-0.87
100123122006.08.17 15:08sell0.20gbpusdm1.89471.99470.00002006.08.17 17:581.88430.000.000.0020.80
100324312006.08.17 17:58buy16.20gbpusdm1.88431.78430.00002006.08.17 21:221.88580.000.00-7.13243.00
100439122006.08.17 21:38sell1.80gbpjpym218.77228.780.002006.08.17 22:48218.580.000.000.0029.51
100294802006.08.17 17:25sell0.60gbpjpym218.92228.920.002006.08.17 22:48218.580.000.00-1.4017.60
100471912006.08.17 22:48buy1.80gbpjpym218.58208.580.002006.08.18 01:22218.770.000.000.0029.46
100531412006.08.18 01:22sell0.60gbpjpym218.77228.770.002006.08.18 09:20218.240.000.000.0027.46
100760982006.08.18 09:22sell0.60gbpjpym218.19228.190.002006.08.18 09:46217.780.000.000.0021.28
100201552006.08.17 16:27sell0.20gbpjpym218.72228.720.002006.08.18 10:03217.580.000.00-0.4719.74
100294682006.08.17 17:25sell0.60usdjpym116.02126.020.002006.08.18 10:07115.500.000.00-0.8727.01
100783082006.08.18 09:46buy48.60gbpjpym217.78207.780.002006.08.18 10:54217.980.000.000.00839.82
100677082006.08.18 07:16buy16.20gbpusdm1.88401.78400.00002006.08.18 10:561.88380.000.000.00-32.40
100097042006.08.17 14:50buy0.60gbpusdm1.89271.79270.00002006.08.18 10:561.88380.000.00-0.26-53.40
100160312006.08.17 16:00buy1.80gbpusdm1.89271.79270.00002006.08.18 10:561.88380.000.00-0.79-160.20
100235122006.08.17 16:57buy5.40gbpusdm1.89071.79070.00002006.08.18 10:561.88380.000.00-2.38-372.60
100041602006.08.17 13:49buy0.20gbpusdm1.89471.79470.00002006.08.18 10:561.88380.000.00-0.09-21.80
99968292006.08.17 12:41buy0.10gbpusdm1.89471.79470.00002006.08.18 10:561.88380.000.00-0.04-10.90
100021072006.08.17 13:23sell0.10gbpusdm1.89671.99670.00002006.08.18 10:561.88410.000.000.0312.60
100430072006.08.17 21:22sell0.20gbpusdm1.88581.98580.00002006.08.18 10:561.88410.000.000.003.40
100846362006.08.18 11:17buy0.10gbpusdm1.88201.78200.00002006.08.18 12:141.88110.000.000.00-0.90
100866052006.08.18 11:28buy0.20gbpusdm1.88001.78000.00002006.08.18 12:141.88110.000.000.002.20
100249932006.08.17 17:02sell0.20usdjpym115.79125.810.002006.08.18 12:14115.880.000.00-0.29-1.55
100825592006.08.18 10:51sell0.60usdjpym115.70125.700.002006.08.18 12:14115.880.000.000.00-9.32
100798232006.08.18 10:07buy0.20usdjpym115.50105.500.002006.08.18 12:14115.860.000.000.006.21
100756562006.08.18 09:21buy0.10usdjpym115.70105.700.002006.08.18 12:14115.860.000.000.001.38
100860832006.08.18 11:26sell1.80usdjpym115.89125.900.002006.08.18 12:14115.890.000.000.000.00
100200122006.08.17 16:27sell0.10usdjpym115.61125.610.002006.08.18 12:14115.890.000.00-0.15-2.42
100883802006.08.18 11:41buy48.60gbpjpym217.78207.780.002006.08.18 12:27217.980.000.000.00838.14
100931142006.08.18 12:27sell1.80gbpjpym217.98227.980.002006.08.18 13:41217.780.000.000.0031.10
100775592006.08.18 09:41buy16.20gbpjpym218.01207.990.002006.08.18 13:52217.890.000.000.00-168.11
100820232006.08.18 10:44sell0.20gbpjpym217.78227.780.002006.08.18 13:52217.990.000.000.00-3.63
100753632006.08.18 09:20buy5.40gbpjpym218.24208.240.002006.08.18 13:52217.890.000.000.00-163.44
100827822006.08.18 10:54sell0.60gbpjpym217.98227.980.002006.08.18 13:52218.000.000.000.00-1.04
100680542006.08.18 07:20buy1.80gbpjpym218.47208.460.002006.08.18 13:52217.910.000.000.00-87.16
100325232006.08.17 17:58buy0.60gbpjpym218.65208.650.002006.08.18 13:52217.900.000.001.31-38.91
100058522006.08.17 14:05buy0.10gbpjpym218.71208.710.002006.08.18 13:52217.900.000.000.22-7.00
101005152006.08.18 13:41buy48.60gbpjpym217.79207.780.002006.08.18 13:52217.900.000.000.00462.30
100190592006.08.17 16:21buy0.20gbpjpym218.51208.510.002006.08.18 13:52217.900.000.000.44-10.55
100020852006.08.17 13:23sell0.10gbpjpym218.89228.910.002006.08.18 13:52218.000.000.00-0.237.70
101028302006.08.18 13:51sell0.60gbpusdm1.88401.98400.00002006.08.18 14:171.88000.000.000.0024.00
101100162006.08.18 14:24buy1.80gbpusdm1.87801.77800.00002006.08.18 14:371.88000.000.000.0036.00
101067642006.08.18 14:11buy0.20gbpusdm1.88201.78200.00002006.08.18 15:321.88150.000.000.00-1.00
101172812006.08.18 15:32sell1.80gbpusdm1.88201.98200.00002006.08.18 15:321.88180.000.000.003.60
101121712006.08.18 14:37sell0.60gbpusdm1.88001.98000.00002006.08.18 15:321.88180.000.000.00-10.80
100985802006.08.18 13:19buy0.10gbpusdm1.88001.78000.00002006.08.18 15:321.88150.000.000.001.50
101083292006.08.18 14:17buy0.60gbpusdm1.88001.78000.00002006.08.18 15:321.88150.000.000.009.00
101002722006.08.18 13:40sell0.20gbpusdm1.88201.98200.00002006.08.18 15:321.88180.000.000.000.40
100968392006.08.18 13:02sell0.10gbpusdm1.88201.98200.00002006.08.18 15:321.88180.000.000.000.20
  0.00 0.00 -52.07 4 578.43
Closed P/L: 4 526.36
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
100295242006.08.17 17:25sell0.10eurjpym148.81158.810.00 148.580.000.00-0.201.99
100778242006.08.18 09:43buy0.10eurjpym148.35138.340.00 148.540.000.000.091.64
100799092006.08.18 10:08buy0.20eurjpym148.15138.140.00 148.540.000.000.196.74
100824292006.08.18 10:49sell0.20eurjpym148.34158.340.00 148.580.000.00-0.19-4.15
101229692006.08.18 17:42sell0.60eurjpym148.54158.540.00 148.580.000.00-0.58-2.08
101131742006.08.18 14:50buy0.10gbpjpym217.58207.580.00 217.840.000.000.222.25
101161912006.08.18 15:27sell0.10gbpjpym217.78227.780.00 217.920.000.00-0.23-1.21
101233122006.08.18 17:58sell0.20gbpjpym217.98227.980.00 217.920.000.00-0.471.04
101200092006.08.18 16:22buy0.10gbpusdm1.88001.78000.0000 1.88170.000.00-0.041.70
101013472006.08.18 13:48buy0.10usdjpym115.67105.660.00 115.780.000.000.140.95
101081412006.08.18 14:16sell0.10usdjpym115.86125.860.00 115.800.000.00-0.150.52
  0.00 0.00 -1.22 9.39
 Floating P/L: 8.17
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 526.36 Floating P/L: 8.17 Margin: 70.00
Balance: 9 526.36 Equity: 9 534.53 Free Margin: 9 464.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 072.72 Gross Loss: 4 546.36 Total Net Profit: 4 526.36
Profit Factor: 2.00 Expected Payoff: 7.32  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 654.86 (7.1%)  
 
Total Trades: 618 Short Positions (won %): 334 (47.01%) Long Positions (won %): 284 (53.52%)
Profit Trades (% of total): 309 (50.00%) Loss trades (% of total): 309 (50.00%)
Largest profit trade: 839.82 loss trade: -374.98
Average profit trade: 29.36 loss trade: -14.71
Maximum consecutive wins ($): 10 (1 265.81) consecutive losses ($): 11 (-508.43)
Maximal consecutive profit (count): 1 265.81 (10) consecutive loss (count): -654.86 (6)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2