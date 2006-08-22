MIG Investments SA
|Account: 58253
|Name: Ich Bin12
|Currency: USD
|2006 August 22, 02:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2363720
|2006.08.22 00:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2864
|1.2716
|1.2878
|2006.08.22 01:26
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|2363889
|2006.08.22 00:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2275
|1.2444
|1.2259
|2006.08.22 01:25
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|13.05
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|2348777
|2006.08.21 03:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2873
|1.3022
|1.2859
|2006.08.22 00:35
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.70
|14.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|2351732
|2006.08.21 09:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2252
|1.2081
|1.2269
|2006.08.22 00:23
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.98
|13.85
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|2353408
|2006.08.21 10:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8931
|1.9155
|1.8909
|2006.08.22 00:22
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.20
|22.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|2349082
|2006.08.21 04:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2880
|1.3030
|1.2865
|2006.08.22 00:22
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.70
|15.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|2351555
|2006.08.21 08:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2887
|1.3038
|1.2872
|2006.08.22 00:07
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.70
|15.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|2352290
|2006.08.21 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2895
|1.3046
|1.2880
|2006.08.22 00:07
|1.2880
|0.00
|0.00
|0.70
|15.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|2353990
|2006.08.21 11:12
|sell
|0.10
|audusd
|0.7628
|0.7740
|0.7617
|2006.08.21 23:58
|0.7617
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|2354913
|2006.08.21 12:48
|sell
|0.10
|audusd
|0.7634
|0.7746
|0.7623
|2006.08.21 23:52
|0.7623
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|2357218
|2006.08.21 15:16
|sell
|0.10
|audusd
|0.7639
|0.7752
|0.7628
|2006.08.21 23:20
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|2356120
|2006.08.21 14:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2228
|1.2055
|1.2245
|2006.08.21 21:27
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|2356114
|2006.08.21 14:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2911
|1.3064
|1.2896
|2006.08.21 20:00
|1.2896
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|2357684
|2006.08.21 15:59
|sell
|0.10
|audusd
|0.7644
|0.7757
|0.7633
|2006.08.21 18:59
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|2359917
|2006.08.21 18:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8949
|1.8697
|1.8948
|2006.08.21 18:13
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|2353701
|2006.08.21 10:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8956
|1.9182
|1.8934
|2006.08.21 18:12
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|2356335
|2006.08.21 14:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2220
|1.2046
|1.2237
|2006.08.21 18:10
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|13.89
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|2356354
|2006.08.21 14:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8973
|1.9200
|1.8951
|2006.08.21 18:06
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|2357836
|2006.08.21 16:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2205
|1.2029
|1.2222
|2006.08.21 17:14
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|13.91
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|2357890
|2006.08.21 16:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2931
|1.3086
|1.2916
|2006.08.21 17:14
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|2358058
|2006.08.21 16:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8993
|1.9222
|1.8971
|2006.08.21 16:59
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|2358002
|2006.08.21 16:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2197
|1.2021
|1.2214
|2006.08.21 16:57
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|2358097
|2006.08.21 16:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2938
|1.3093
|1.2923
|2006.08.21 16:57
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|2358108
|2006.08.21 16:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2188
|1.2011
|1.2205
|2006.08.21 16:22
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|13.93
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|2356318
|2006.08.21 14:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2918
|1.3072
|1.2903
|2006.08.21 14:35
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|2355448
|2006.08.21 13:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2256
|1.2429
|1.2239
|2006.08.21 14:05
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|13.89
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|2352239
|2006.08.21 09:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2239
|1.2066
|1.2256
|2006.08.21 13:28
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|13.87
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|2352826
|2006.08.21 09:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2231
|1.2058
|1.2248
|2006.08.21 11:53
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|2352044
|2006.08.21 09:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.51
|114.03
|115.65
|2006.08.21 10:27
|115.65
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|2352698
|2006.08.21 09:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.39
|113.89
|115.54
|2006.08.21 10:00
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|12.98
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|2351400
|2006.08.21 08:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.77
|117.25
|115.63
|2006.08.21 08:54
|115.63
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|2349864
|2006.08.21 05:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.58
|114.10
|115.72
|2006.08.21 08:19
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|2349017
|2006.08.21 04:04
|sell
|0.10
|audusd
|0.7605
|0.7715
|0.7594
|2006.08.21 08:04
|0.7594
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|2348332
|2006.08.21 03:02
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|3.98
|462.37
|Closed P/L:
|466.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2348812
|2006.08.21 03:51
|sell
|0.10
|audusd
|0.7597
|0.7706
|0.7587
|
|0.7620
|0.00
|0.00
|-0.20
|-23.00
|
|25531
|Firebird v63D
|2352029
|2006.08.21 09:21
|sell
|0.10
|audusd
|0.7607
|0.7717
|0.7596
|
|0.7620
|0.00
|0.00
|-0.20
|-13.00
|
|25531
|Firebird v63D
|2352389
|2006.08.21 09:36
|sell
|0.10
|audusd
|0.7612
|0.7722
|0.7601
|
|0.7620
|0.00
|0.00
|-0.20
|-8.00
|
|25531
|Firebird v63D
|2352818
|2006.08.21 09:53
|sell
|0.10
|audusd
|0.7617
|0.7728
|0.7606
|
|0.7620
|0.00
|0.00
|-0.20
|-3.00
|
|25531
|Firebird v63D
|2353750
|2006.08.21 10:56
|sell
|0.10
|audusd
|0.7622
|0.7733
|0.7611
|
|0.7620
|0.00
|0.00
|-0.20
|2.00
|
|25531
|Firebird v63D
|2363534
|2006.08.22 00:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.7617
|0.7510
|0.7627
|
|0.7618
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|25531
|Firebird v63D
|2348669
|2006.08.21 03:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2866
|1.3015
|1.2852
|
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.70
|-10.00
|
|26881
|Firebird v63D
|2363422
|2006.08.22 00:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2872
|1.2725
|1.2886
|
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|26881
|Firebird v63D
|2348670
|2006.08.21 03:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8846
|1.9061
|1.8825
|
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.20
|-76.00
|
|25774
|Firebird v63D
|2348797
|2006.08.21 03:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8856
|1.9071
|1.8835
|
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.20
|-66.00
|
|25774
|Firebird v63D
|2349031
|2006.08.21 04:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8866
|1.9082
|1.8845
|
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.20
|-56.00
|
|25774
|Firebird v63D
|2351755
|2006.08.21 09:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8880
|1.9098
|1.8859
|
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.20
|-42.00
|
|25774
|Firebird v63D
|2352098
|2006.08.21 09:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8902
|1.9122
|1.8880
|
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.20
|-20.00
|
|25774
|Firebird v63D
|2363429
|2006.08.22 00:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8916
|1.8697
|1.8937
|
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D
|2364522
|2006.08.22 01:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8904
|1.8684
|1.8926
|
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|25774
|Firebird v63D
|2348674
|2006.08.21 03:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2293
|1.2126
|1.2309
|
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.98
|-26.92
|
|30034
|Firebird v63D
|2348919
|2006.08.21 03:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2285
|1.2117
|1.2301
|
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.98
|-20.39
|
|30034
|Firebird v63D
|2349815
|2006.08.21 05:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2277
|1.2108
|1.2293
|
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.98
|-13.87
|
|30034
|Firebird v63D
|2360386
|2006.08.21 19:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2237
|1.2414
|1.2220
|
|1.2263
|0.00
|0.00
|-1.23
|-21.20
|
|30034
|Firebird v63D
|2361955
|2006.08.21 21:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2245
|1.2422
|1.2228
|
|1.2263
|0.00
|0.00
|-1.23
|-14.68
|
|30034
|Firebird v63D
|2363473
|2006.08.22 00:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2256
|1.2424
|1.2240
|
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.71
|
|30034
|Firebird v63D
|2363684
|2006.08.22 00:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2266
|1.2435
|1.2250
|
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|
|30034
|Firebird v63D
|2355396
|2006.08.21 13:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.70
|117.20
|115.55
|
|116.03
|0.00
|0.00
|-1.47
|-28.44
|
|30121
|Firebird v63D
|2355504
|2006.08.21 13:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.77
|117.27
|115.62
|
|116.03
|0.00
|0.00
|-1.47
|-22.41
|
|30121
|Firebird v63D
|2359086
|2006.08.21 17:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.84
|117.34
|115.69
|
|116.03
|0.00
|0.00
|-1.47
|-16.38
|
|30121
|Firebird v63D
|2359319
|2006.08.21 17:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.93
|117.44
|115.78
|
|116.03
|0.00
|0.00
|-1.47
|-8.62
|
|30121
|Firebird v63D
|2363646
|2006.08.22 00:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.01
|117.40
|115.88
|
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|
|30121
|Firebird v63D
|
|0.00
|0.00
|-4.70
|-471.89
|
|Floating P/L:
|-476.59
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|466.35
|Floating P/L:
|-476.59
|Margin:
|735.46
|Balance:
|5 466.35
|Equity:
|4 989.76
|Free Margin:
|4 254.30