MIG Investments SA

Account: 58253 Name: Ich Bin12 Currency: USD 2006 August 22, 02:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
23637202006.08.22 00:28buy0.10eurusd1.28641.27161.28782006.08.22 01:261.28780.000.000.0014.00
 26881Firebird v63D[tp]
23638892006.08.22 00:40sell0.10usdchf1.22751.24441.22592006.08.22 01:251.22590.000.000.0013.05
 30034Firebird v63D[tp]
23487772006.08.21 03:49sell0.10eurusd1.28731.30221.28592006.08.22 00:351.28590.000.000.7014.00
 26881Firebird v63D[tp]
23517322006.08.21 09:02buy0.10usdchf1.22521.20811.22692006.08.22 00:231.22690.000.000.9813.85
 30034Firebird v63D[tp]
23534082006.08.21 10:28sell0.10gbpusd1.89311.91551.89092006.08.22 00:221.89090.000.000.2022.00
 25774Firebird v63D[tp]
23490822006.08.21 04:12sell0.10eurusd1.28801.30301.28652006.08.22 00:221.28650.000.000.7015.00
 26881Firebird v63D[tp]
23515552006.08.21 08:56sell0.10eurusd1.28871.30381.28722006.08.22 00:071.28720.000.000.7015.00
 26881Firebird v63D[tp]
23522902006.08.21 09:30sell0.10eurusd1.28951.30461.28802006.08.22 00:071.28800.000.000.7015.00
 26881Firebird v63D[tp]
23539902006.08.21 11:12sell0.10audusd0.76280.77400.76172006.08.21 23:580.76170.000.000.0011.00
 25531Firebird v63D[tp]
23549132006.08.21 12:48sell0.10audusd0.76340.77460.76232006.08.21 23:520.76230.000.000.0011.00
 25531Firebird v63D[tp]
23572182006.08.21 15:16sell0.10audusd0.76390.77520.76282006.08.21 23:200.76280.000.000.0011.00
 25531Firebird v63D[tp]
23561202006.08.21 14:11buy0.10usdchf1.22281.20551.22452006.08.21 21:271.22450.000.000.0013.88
 30034Firebird v63D[tp]
23561142006.08.21 14:11sell0.10eurusd1.29111.30641.28962006.08.21 20:001.28960.000.000.0015.00
 26881Firebird v63D[tp]
23576842006.08.21 15:59sell0.10audusd0.76440.77570.76332006.08.21 18:590.76330.000.000.0011.00
 25531Firebird v63D[tp]
23599172006.08.21 18:12buy0.10gbpusd1.89491.86971.89482006.08.21 18:131.89480.000.000.00-1.00
 25774Firebird v63D[tp]
23537012006.08.21 10:51sell0.10gbpusd1.89561.91821.89342006.08.21 18:121.89340.000.000.0022.00
 25774Firebird v63D[tp]
23563352006.08.21 14:16buy0.10usdchf1.22201.20461.22372006.08.21 18:101.22370.000.000.0013.89
 30034Firebird v63D[tp]
23563542006.08.21 14:17sell0.10gbpusd1.89731.92001.89512006.08.21 18:061.89510.000.000.0022.00
 25774Firebird v63D[tp]
23578362006.08.21 16:01buy0.10usdchf1.22051.20291.22222006.08.21 17:141.22220.000.000.0013.91
 30034Firebird v63D[tp]
23578902006.08.21 16:03sell0.10eurusd1.29311.30861.29162006.08.21 17:141.29160.000.000.0015.00
 26881Firebird v63D[tp]
23580582006.08.21 16:08sell0.10gbpusd1.89931.92221.89712006.08.21 16:591.89710.000.000.0022.00
 25774Firebird v63D[tp]
23580022006.08.21 16:07buy0.10usdchf1.21971.20211.22142006.08.21 16:571.22140.000.000.0013.92
 30034Firebird v63D[tp]
23580972006.08.21 16:09sell0.10eurusd1.29381.30931.29232006.08.21 16:571.29230.000.000.0015.00
 26881Firebird v63D[tp]
23581082006.08.21 16:09buy0.10usdchf1.21881.20111.22052006.08.21 16:221.22050.000.000.0013.93
 30034Firebird v63D[tp]
23563182006.08.21 14:15sell0.10eurusd1.29181.30721.29032006.08.21 14:351.29030.000.000.0015.00
 26881Firebird v63D[tp]
23554482006.08.21 13:29sell0.10usdchf1.22561.24291.22392006.08.21 14:051.22390.000.000.0013.89
 30034Firebird v63D[tp]
23522392006.08.21 09:27buy0.10usdchf1.22391.20661.22562006.08.21 13:281.22560.000.000.0013.87
 30034Firebird v63D[tp]
23528262006.08.21 09:53buy0.10usdchf1.22311.20581.22482006.08.21 11:531.22480.000.000.0013.88
 30034Firebird v63D[tp]
23520442006.08.21 09:22buy0.10usdjpy115.51114.03115.652006.08.21 10:27115.650.000.000.0012.11
 30121Firebird v63D[tp]
23526982006.08.21 09:50buy0.10usdjpy115.39113.89115.542006.08.21 10:00115.540.000.000.0012.98
 30121Firebird v63D[tp]
23514002006.08.21 08:47sell0.10usdjpy115.77117.25115.632006.08.21 08:54115.630.000.000.0012.11
 30121Firebird v63D[tp]
23498642006.08.21 05:51buy0.10usdjpy115.58114.10115.722006.08.21 08:19115.720.000.000.0012.10
 30121Firebird v63D[tp]
23490172006.08.21 04:04sell0.10audusd0.76050.77150.75942006.08.21 08:040.75940.000.000.0011.00
 25531Firebird v63D[tp]
23483322006.08.21 03:02balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 3.98 462.37
Closed P/L: 466.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
23488122006.08.21 03:51sell0.10audusd0.75970.77060.7587 0.76200.000.00-0.20-23.00
 25531Firebird v63D
23520292006.08.21 09:21sell0.10audusd0.76070.77170.7596 0.76200.000.00-0.20-13.00
 25531Firebird v63D
23523892006.08.21 09:36sell0.10audusd0.76120.77220.7601 0.76200.000.00-0.20-8.00
 25531Firebird v63D
23528182006.08.21 09:53sell0.10audusd0.76170.77280.7606 0.76200.000.00-0.20-3.00
 25531Firebird v63D
23537502006.08.21 10:56sell0.10audusd0.76220.77330.7611 0.76200.000.00-0.202.00
 25531Firebird v63D
23635342006.08.22 00:17buy0.10audusd0.76170.75100.7627 0.76180.000.000.001.00
 25531Firebird v63D
23486692006.08.21 03:32sell0.10eurusd1.28661.30151.2852 1.28760.000.000.70-10.00
 26881Firebird v63D
23634222006.08.22 00:11buy0.10eurusd1.28721.27251.2886 1.28740.000.000.002.00
 26881Firebird v63D
23486702006.08.21 03:32sell0.10gbpusd1.88461.90611.8825 1.89220.000.000.20-76.00
 25774Firebird v63D
23487972006.08.21 03:50sell0.10gbpusd1.88561.90711.8835 1.89220.000.000.20-66.00
 25774Firebird v63D
23490312006.08.21 04:06sell0.10gbpusd1.88661.90821.8845 1.89220.000.000.20-56.00
 25774Firebird v63D
23517552006.08.21 09:03sell0.10gbpusd1.88801.90981.8859 1.89220.000.000.20-42.00
 25774Firebird v63D
23520982006.08.21 09:23sell0.10gbpusd1.89021.91221.8880 1.89220.000.000.20-20.00
 25774Firebird v63D
23634292006.08.22 00:11buy0.10gbpusd1.89161.86971.8937 1.89190.000.000.003.00
 25774Firebird v63D
23645222006.08.22 01:48buy0.10gbpusd1.89041.86841.8926 1.89190.000.000.0015.00
 25774Firebird v63D
23486742006.08.21 03:33buy0.10usdchf1.22931.21261.2309 1.22600.000.000.98-26.92
 30034Firebird v63D
23489192006.08.21 03:59buy0.10usdchf1.22851.21171.2301 1.22600.000.000.98-20.39
 30034Firebird v63D
23498152006.08.21 05:42buy0.10usdchf1.22771.21081.2293 1.22600.000.000.98-13.87
 30034Firebird v63D
23603862006.08.21 19:15sell0.10usdchf1.22371.24141.2220 1.22630.000.00-1.23-21.20
 30034Firebird v63D
23619552006.08.21 21:28sell0.10usdchf1.22451.24221.2228 1.22630.000.00-1.23-14.68
 30034Firebird v63D
23634732006.08.22 00:12sell0.10usdchf1.22561.24241.2240 1.22630.000.000.00-5.71
 30034Firebird v63D
23636842006.08.22 00:26sell0.10usdchf1.22661.24351.2250 1.22630.000.000.002.45
 30034Firebird v63D
23553962006.08.21 13:26sell0.10usdjpy115.70117.20115.55 116.030.000.00-1.47-28.44
 30121Firebird v63D
23555042006.08.21 13:37sell0.10usdjpy115.77117.27115.62 116.030.000.00-1.47-22.41
 30121Firebird v63D
23590862006.08.21 17:04sell0.10usdjpy115.84117.34115.69 116.030.000.00-1.47-16.38
 30121Firebird v63D
23593192006.08.21 17:21sell0.10usdjpy115.93117.44115.78 116.030.000.00-1.47-8.62
 30121Firebird v63D
23636462006.08.22 00:24sell0.10usdjpy116.01117.40115.88 116.030.000.000.00-1.72
 30121Firebird v63D
  0.00 0.00 -4.70 -471.89
 Floating P/L: -476.59
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 466.35 Floating P/L: -476.59 Margin: 735.46
Balance: 5 466.35 Equity: 4 989.76 Free Margin: 4 254.30