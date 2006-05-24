|Account: 1067418
|Name: Simon
|Currency: USD
|2006 June 7, 16:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3374053
|2006.05.24 04:54
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3374297
|2006.05.24 05:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|1.2796
|2006.05.24 06:48
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3374621
|2006.05.24 05:20
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.2758
|1.2788
|1.2733
|2006.05.24 13:25
|1.2834
|cancelled
|3374655
|2006.05.24 05:23
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.2702
|1.2732
|1.2680
|2006.05.24 13:25
|1.2835
|cancelled
|3374771
|2006.05.24 05:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|1.2796
|2006.05.24 06:48
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3374809
|2006.05.24 05:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2789
|0.0000
|1.2796
|2006.05.24 06:48
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3374905
|2006.05.24 05:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|1.2796
|2006.05.24 06:48
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3374529
|2006.05.24 07:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2824
|1.2794
|1.2846
|2006.05.24 07:46
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|3392433
|2006.05.24 08:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|1.2847
|2006.05.24 09:05
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3392437
|2006.05.24 08:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|1.2847
|2006.05.24 09:07
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3392479
|2006.05.24 08:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2854
|0.0000
|1.2847
|2006.05.24 09:07
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3396495
|2006.05.24 10:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2859
|0.0000
|1.2864
|2006.05.24 10:31
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3396496
|2006.05.24 10:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2859
|0.0000
|1.2864
|2006.05.24 10:31
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3396526
|2006.05.24 10:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|1.2864
|2006.05.24 10:31
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3396582
|2006.05.24 10:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2857
|0.0000
|1.2864
|2006.05.24 10:31
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3397612
|2006.05.24 10:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|1.2867
|2006.05.24 10:38
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3397679
|2006.05.24 10:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|1.2867
|2006.05.24 10:38
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3398097
|2006.05.24 10:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|1.2882
|2006.05.24 12:45
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3398211
|2006.05.24 10:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|1.2882
|2006.05.24 12:45
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3398369
|2006.05.24 10:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|1.2882
|2006.05.24 12:45
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|3398420
|2006.05.24 10:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|1.2882
|2006.05.24 12:45
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3398555
|2006.05.24 10:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|1.2864
|2006.05.24 10:48
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3398745
|2006.05.24 10:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|1.2882
|2006.05.24 12:45
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3374649
|2006.05.24 12:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2880
|1.2850
|1.2905
|2006.05.24 13:10
|1.2850
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|3469547
|2006.05.25 04:29
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.2720
|1.2750
|1.2679
|2006.05.25 23:45
|1.2798
|cancelled
|3483420
|2006.05.25 09:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2779
|2006.05.25 10:00
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3483687
|2006.05.25 09:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2779
|2006.05.25 10:00
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3483779
|2006.05.25 09:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2788
|0.0000
|1.2779
|2006.05.25 10:00
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|3483902
|2006.05.25 09:44
|sell stop
|4.00
|eurusd
|1.2720
|0.0000
|1.2710
|2006.05.25 16:11
|1.2768
|cancelled
|3484018
|2006.05.25 09:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2779
|2006.05.25 10:00
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3484058
|2006.05.25 09:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2787
|0.0000
|1.2779
|2006.05.25 10:00
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3485006
|2006.05.25 10:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2774
|0.0000
|1.2769
|2006.05.25 10:22
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3485669
|2006.05.25 10:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2769
|2006.05.25 10:22
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3485902
|2006.05.25 10:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2775
|0.0000
|1.2769
|2006.05.25 10:22
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3486612
|2006.05.25 10:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2777
|2006.05.25 10:51
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3486701
|2006.05.25 10:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2777
|2006.05.25 10:51
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3486719
|2006.05.25 10:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2777
|2006.05.25 10:51
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3486776
|2006.05.25 10:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2771
|0.0000
|1.2777
|2006.05.25 10:51
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3486910
|2006.05.25 10:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2777
|2006.05.25 10:51
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3486951
|2006.05.25 10:49
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.2720
|0.0000
|1.2715
|2006.05.25 23:45
|1.2798
|cancelled
|3490395
|2006.05.25 11:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2761
|0.0000
|1.2756
|2006.05.25 12:16
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3490401
|2006.05.25 11:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2762
|0.0000
|1.2756
|2006.05.25 12:16
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3490410
|2006.05.25 11:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|0.0000
|1.2756
|2006.05.25 12:16
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3490427
|2006.05.25 11:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2762
|0.0000
|1.2756
|2006.05.25 12:16
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|3490543
|2006.05.25 11:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2764
|0.0000
|1.2756
|2006.05.25 12:16
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3494861
|2006.05.25 12:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2783
|2006.05.25 12:37
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3494894
|2006.05.25 12:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2775
|0.0000
|1.2780
|2006.05.25 12:37
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3495939
|2006.05.25 12:38
|buy limit
|1.00
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2804
|2006.05.25 12:40
|1.2801
|cancelled
|3496572
|2006.05.25 12:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2801
|2006.05.25 18:31
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3497522
|2006.05.25 12:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|1.2801
|2006.05.25 18:31
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|3515480
|2006.05.25 15:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2790
|2006.05.25 18:18
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3515804
|2006.05.25 15:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2783
|0.0000
|1.2790
|2006.05.25 18:18
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3486939
|2006.05.25 18:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2821
|2006.05.25 21:54
|1.2821
|0.00
|0.00
|-6.50
|50.00
|3469555
|2006.05.25 18:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2816
|1.2786
|1.2854
|2006.05.25 20:26
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|3483877
|2006.05.25 18:45
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2821
|2006.05.26 08:09
|1.2821
|0.00
|0.00
|-26.00
|200.00
|3543087
|2006.05.25 23:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2807
|0.0000
|1.2812
|2006.05.25 23:55
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3543644
|2006.05.25 23:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2804
|0.0000
|1.2812
|2006.05.25 23:55
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3544069
|2006.05.25 23:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2816
|2006.05.26 08:00
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3544676
|2006.05.25 23:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2816
|2006.05.26 08:00
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3585876
|2006.05.26 09:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2820
|2006.05.26 12:33
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3585886
|2006.05.26 09:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2820
|2006.05.26 12:33
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3585964
|2006.05.26 10:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2820
|2006.05.26 12:33
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3586157
|2006.05.26 10:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2820
|2006.05.26 12:33
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3586573
|2006.05.26 10:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2820
|2006.05.26 12:33
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3586680
|2006.05.26 10:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2820
|2006.05.26 12:33
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|3589324
|2006.05.26 11:33
|buy stop
|4.00
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|1.2828
|2006.05.26 12:33
|1.2823
|deleted [no money]
|3589359
|2006.05.26 11:34
|sell stop
|4.00
|eurusd
|1.1278
|0.0000
|1.1273
|2006.05.26 12:39
|1.2802
|cancelled
|3590704
|2006.05.26 12:02
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2804
|0.0000
|1.2798
|2006.05.26 12:11
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|3594395
|2006.05.26 12:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2807
|0.0000
|1.2820
|2006.05.26 12:33
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|3595677
|2006.05.26 12:34
|buy stop
|6.00
|eurusd
|1.2824
|0.0000
|1.2829
|2006.05.26 13:26
|1.2781
|cancelled
|3596765
|2006.05.26 12:39
|sell stop
|6.00
|eurusd
|1.1278
|0.0000
|1.1273
|2006.05.26 13:26
|1.2784
|cancelled
|3598570
|2006.05.26 12:48
|buy stop
|2.00
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|2.2826
|2006.05.26 13:26
|1.2785
|cancelled
|3599393
|2006.05.26 12:57
|sell stop
|2.00
|eurusd
|1.1278
|0.0000
|1.1273
|2006.05.26 13:25
|1.2783
|cancelled
|3600626
|2006.05.26 13:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2819
|2006.05.30 03:14
|1.2819
|0.00
|0.00
|-13.00
|30.00
|3600685
|2006.05.26 13:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2819
|2006.05.30 03:14
|1.2819
|0.00
|0.00
|-13.00
|60.00
|3601045
|2006.05.26 13:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2819
|2006.05.30 03:14
|1.2819
|0.00
|0.00
|-13.00
|80.00
|3627111
|2006.05.26 14:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2714
|0.0000
|1.2819
|2006.05.28 23:48
|1.2745
|0.00
|0.00
|-6.50
|310.00
|3627256
|2006.05.26 14:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2715
|0.0000
|1.2819
|2006.05.28 23:48
|1.2745
|0.00
|0.00
|-6.50
|300.00
|3630652
|2006.05.26 15:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2819
|2006.05.28 23:48
|1.2745
|0.00
|0.00
|-6.50
|170.00
|3655104
|2006.05.28 23:48
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|1.2819
|2006.05.30 03:14
|1.2819
|0.00
|0.00
|-19.50
|2 070.00
|3655124
|2006.05.28 23:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|1.2819
|2006.05.30 03:14
|1.2819
|0.00
|0.00
|-0.07
|6.90
|3676381
|2006.05.29 09:31
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.2737
|0.0000
|1.2732
|2006.06.01 01:33
|1.2793
|cancelled
|3664674
|2006.05.30 02:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2779
|2006.05.30 02:41
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3728785
|2006.05.30 04:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2806
|0.0000
|1.2811
|2006.05.30 04:58
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3728812
|2006.05.30 04:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2811
|2006.05.30 04:58
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3728850
|2006.05.30 04:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2811
|2006.05.30 04:58
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3729949
|2006.05.30 05:04
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2737
|0.0000
|1.2732
|2006.06.01 01:33
|1.2793
|cancelled
|3730173
|2006.05.30 05:12
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2775
|0.0000
|1.2770
|2006.05.31 13:59
|1.2855
|cancelled
|3730558
|2006.05.30 05:20
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2735
|2006.06.01 01:33
|1.2793
|cancelled
|3731471
|2006.05.30 05:51
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2778
|2006.06.01 01:36
|1.2799
|0.00
|0.00
|50.40
|240.00
|3731530
|2006.05.30 05:53
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2778
|2006.06.01 01:35
|1.2799
|0.00
|0.00
|75.60
|420.00
|3731569
|2006.05.30 05:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2778
|2006.06.01 01:36
|1.2799
|0.00
|0.00
|50.40
|300.00
|3762120
|2006.05.30 09:56
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.2892
|0.0000
|1.2806
|2006.05.30 14:03
|1.2892
|deleted [no money]
|3762252
|2006.05.30 09:57
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.2992
|0.0000
|1.2806
|2006.05.31 13:55
|1.2855
|cancelled
|3762503
|2006.05.30 09:59
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|2006.06.01 01:33
|1.2793
|cancelled
|3763450
|2006.05.30 10:03
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|1.2882
|2006.05.30 14:03
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|3822981
|2006.05.30 15:53
|sell stop
|2.00
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|2006.06.01 01:33
|1.2793
|cancelled
|3844769
|2006.05.30 23:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|1.2778
|2006.06.01 01:35
|1.2799
|0.00
|0.00
|18.90
|590.00
|3910629
|2006.05.31 14:03
|sell stop
|3.00
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2735
|2006.06.01 01:33
|1.2793
|cancelled
|3910844
|2006.05.31 14:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2850
|0.0000
|1.2778
|2006.06.01 01:35
|1.2799
|0.00
|0.00
|18.90
|510.00
|3932174
|2006.05.31 16:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|1.2778
|2006.06.01 01:36
|1.2800
|0.00
|0.00
|18.90
|310.00
|3977739
|2006.06.01 01:40
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|1.2849
|2006.06.01 15:57
|1.2823
|cancelled
|3977842
|2006.06.01 01:42
|buy stop
|6.00
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|1.2849
|2006.06.01 15:58
|1.2822
|cancelled
|3977788
|2006.06.01 01:48
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2778
|2006.06.01 02:38
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|3977814
|2006.06.01 01:48
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2778
|2006.06.01 02:38
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|3984747
|2006.06.01 03:39
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2764
|0.0000
|1.2759
|2006.06.01 03:57
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|3984846
|2006.06.01 03:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2766
|0.0000
|1.2759
|2006.06.01 03:57
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|3984965
|2006.06.01 03:44
|sell limit
|2.00
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2759
|2006.06.01 03:45
|1.2768
|cancelled
|3984990
|2006.06.01 03:45
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2768
|0.0000
|1.2759
|2006.06.01 03:57
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|3986505
|2006.06.01 04:01
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2763
|0.0000
|1.2760
|2006.06.01 07:14
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|3986662
|2006.06.01 04:04
|sell
|7.00
|eurusd
|1.2764
|0.0000
|1.2760
|2006.06.01 07:14
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|4015606
|2006.06.01 10:03
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2765
|2006.06.01 10:26
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4015640
|2006.06.01 10:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2765
|2006.06.01 10:26
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4015656
|2006.06.01 10:03
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2774
|0.0000
|1.2765
|2006.06.01 10:26
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|4015716
|2006.06.01 10:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2765
|2006.06.01 10:26
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|4016268
|2006.06.01 10:10
|sell stop
|2.00
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2730
|2006.06.01 12:02
|1.2735
|deleted [no money]
|4016319
|2006.06.01 10:11
|sell stop
|2.00
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2730
|2006.06.01 12:02
|1.2735
|deleted [no money]
|4016394
|2006.06.01 10:14
|buy stop
|2.00
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|1.2849
|2006.06.01 15:58
|1.2824
|cancelled
|4019124
|2006.06.01 10:54
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|1.2774
|2006.06.01 14:09
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|4019205
|2006.06.01 10:56
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2768
|0.0000
|1.2774
|2006.06.01 14:09
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|4019253
|2006.06.01 10:57
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|1.2774
|2006.06.01 14:09
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|3977858
|2006.06.01 12:02
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2730
|2006.06.01 12:21
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|3977921
|2006.06.01 12:02
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2730
|2006.06.01 12:21
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|4035022
|2006.06.01 14:36
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2790
|2006.06.01 14:40
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4035072
|2006.06.01 14:36
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2790
|2006.06.01 14:40
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4093049
|2006.06.02 00:40
|buy stop
|3.00
|eurusd
|1.2899
|0.0000
|1.2904
|2006.06.02 12:31
|1.2902
|deleted [no money]
|4093058
|2006.06.02 00:41
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|1.2781
|2006.06.02 14:20
|1.2906
|cancelled
|4093070
|2006.06.02 00:41
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|1.2781
|2006.06.02 14:21
|1.2911
|cancelled
|4093079
|2006.06.02 00:42
|sell stop
|3.00
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|1.2781
|2006.06.02 14:21
|1.2911
|cancelled
|4093094
|2006.06.02 00:43
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2730
|2006.06.02 14:21
|1.2911
|cancelled
|4093117
|2006.06.02 00:43
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2730
|2006.06.02 14:21
|1.2911
|cancelled
|4093122
|2006.06.02 00:43
|sell stop
|3.00
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2730
|2006.06.02 14:20
|1.2906
|cancelled
|4124838
|2006.06.02 11:06
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|1.2788
|2006.06.02 14:21
|1.2910
|cancelled
|4124971
|2006.06.02 11:08
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|1.2788
|2006.06.02 14:20
|1.2906
|cancelled
|4124992
|2006.06.02 11:08
|sell stop
|3.00
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|1.2788
|2006.06.02 14:21
|1.2911
|cancelled
|4125443
|2006.06.02 11:13
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2892
|0.0000
|1.2897
|2006.06.02 12:31
|1.2892
|deleted [no money]
|4125448
|2006.06.02 11:13
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2892
|0.0000
|1.2897
|2006.06.02 12:31
|1.2892
|deleted [no money]
|4125460
|2006.06.02 11:15
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2742
|0.0000
|1.2737
|2006.06.02 14:21
|1.2911
|cancelled
|4125526
|2006.06.02 11:16
|sell stop
|8.00
|eurusd
|1.2742
|0.0000
|1.2737
|2006.06.02 14:20
|1.2905
|cancelled
|4125539
|2006.06.02 11:16
|sell stop
|3.00
|eurusd
|1.2742
|0.0000
|1.2737
|2006.06.02 14:21
|1.2911
|cancelled
|4016353
|2006.06.02 12:31
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|1.2848
|2006.06.02 12:31
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|4072509
|2006.06.02 12:31
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|1.2848
|2006.06.02 12:31
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|3977939
|2006.06.02 12:31
|buy
|6.00
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|1.2848
|2006.06.02 12:31
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|3978049
|2006.06.02 12:31
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|1.2848
|2006.06.02 12:31
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4093160
|2006.06.02 12:31
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2850
|0.0000
|1.2855
|2006.06.02 12:31
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4125425
|2006.06.02 12:31
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2892
|0.0000
|1.2897
|2006.06.02 12:36
|1.2897
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|4093179
|2006.06.02 12:31
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2850
|0.0000
|1.2855
|2006.06.02 12:31
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|4093173
|2006.06.02 12:31
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2850
|0.0000
|1.2855
|2006.06.02 12:31
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4093009
|2006.06.02 12:31
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2899
|0.0000
|1.2904
|2006.06.02 12:36
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4093042
|2006.06.02 12:31
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2899
|0.0000
|1.2904
|2006.06.02 12:36
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4200336
|2006.06.05 07:05
|sell
|5.00
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|1.2907
|2006.06.05 21:02
|1.2907
|0.00
|0.00
|31.50
|1 250.00
|4200264
|2006.06.05 07:05
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|1.2907
|2006.06.05 21:02
|1.2907
|0.00
|0.00
|50.40
|2 000.00
|4200246
|2006.06.05 07:05
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|1.2907
|2006.06.05 21:02
|1.2907
|0.00
|0.00
|50.40
|2 000.00
|4246387
|2006.06.05 13:08
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2924
|0.0000
|1.2907
|2006.06.05 21:02
|1.2907
|0.00
|0.00
|12.60
|340.00
|4312302
|2006.06.06 04:32
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|1.2932
|2006.06.06 06:54
|1.2922
|deleted [no money]
|4312307
|2006.06.06 04:32
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|1.2932
|2006.06.06 06:54
|1.2922
|deleted [no money]
|4312314
|2006.06.06 04:33
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|1.2932
|2006.06.06 06:54
|1.2922
|deleted [no money]
|4312321
|2006.06.06 04:33
|buy stop
|3.00
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|1.2932
|2006.06.06 06:54
|1.2922
|deleted [no money]
|4313148
|2006.06.06 05:20
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2891
|0.0000
|1.2881
|2006.06.06 10:10
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|4313151
|2006.06.06 05:21
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2891
|0.0000
|1.2881
|2006.06.06 10:10
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|4313334
|2006.06.06 05:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2889
|0.0000
|1.2881
|2006.06.06 10:10
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|4313591
|2006.06.06 05:27
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2890
|0.0000
|1.2881
|2006.06.06 10:10
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|4312339
|2006.06.06 10:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|1.2861
|2006.06.06 10:26
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|4312337
|2006.06.06 10:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|1.2861
|2006.06.06 10:26
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|4312335
|2006.06.06 10:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|1.2861
|2006.06.06 10:26
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|4312326
|2006.06.06 10:17
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|1.2861
|2006.06.06 10:26
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|4342661
|2006.06.06 11:29
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|1.2861
|2006.06.06 11:59
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|4342672
|2006.06.06 11:29
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|1.2861
|2006.06.06 11:59
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4342678
|2006.06.06 11:29
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|1.2861
|2006.06.06 11:59
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4342682
|2006.06.06 11:29
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|1.2861
|2006.06.06 11:59
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4343317
|2006.06.06 11:41
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|1.2861
|2006.06.06 11:59
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|4343874
|2006.06.06 11:58
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|1.2856
|2006.06.06 12:02
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4376181
|2006.06.06 15:52
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|1.2820
|2006.06.06 16:05
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4376200
|2006.06.06 15:52
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2824
|0.0000
|1.2820
|2006.06.06 16:05
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4376448
|2006.06.06 15:54
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2820
|2006.06.06 16:05
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4411698
|2006.06.07 06:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|1.2781
|2006.06.07 11:46
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4411649
|2006.06.07 06:32
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|1.2781
|2006.06.07 11:46
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|4411702
|2006.06.07 06:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|1.2781
|2006.06.07 11:46
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4411712
|2006.06.07 06:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|1.2781
|2006.06.07 11:46
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4411722
|2006.06.07 06:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|1.2781
|2006.06.07 11:46
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4465358
|2006.06.07 15:51
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2803
|0.0000
|1.2808
|2006.06.07 16:03
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4465366
|2006.06.07 15:51
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2801
|0.0000
|1.2808
|2006.06.07 16:03
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|4465383
|2006.06.07 15:51
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2808
|2006.06.07 16:03
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|4465861
|2006.06.07 15:57
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|1.2808
|2006.06.07 16:03
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|4465974
|2006.06.07 15:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2808
|2006.06.07 16:03
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|4466575
|2006.06.07 16:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2801
|0.0000
|1.2808
|2006.06.07 16:03
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|4468355
|2006.06.07 16:26
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2808
|0.0000
|1.2813
|2006.06.07 16:36
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4468360
|2006.06.07 16:27
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2807
|0.0000
|1.2813
|2006.06.07 16:36
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|4468375
|2006.06.07 16:27
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2808
|0.0000
|1.2813
|2006.06.07 16:36
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4468674
|2006.06.07 16:31
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2813
|2006.06.07 16:36
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|4468712
|2006.06.07 16:32
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2813
|2006.06.07 16:36
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|4468922
|2006.06.07 16:35
|buy
|5.00
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2813
|2006.06.07 16:36
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|0.00
|0.00
|267.43
|35 996.90
|Closed P/L:
|36 264.33
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4469205
|2006.06.07 16:38
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2818
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-560.00
|4469232
|2006.06.07 16:38
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2818
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|4469244
|2006.06.07 16:39
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2818
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|4469273
|2006.06.07 16:40
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2818
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|4469428
|2006.06.07 16:43
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2818
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 000.00
|Floating P/L:
|-2 000.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|4411450
|2006.06.07 04:26
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|1.2808
|4411452
|2006.06.07 04:27
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|1.2808
|4411467
|2006.06.07 04:27
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|1.2808
|4411472
|2006.06.07 04:27
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|1.2808
|4411496
|2006.06.07 04:28
|buy stop
|3.00
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|1.2808
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|36 264.33
|Floating P/L:
|-2 000.00
|Margin:
|40 000.00
|Balance:
|41 264.33
|Equity:
|39 264.33
|Free Margin:
|-735.67
|Details:
|Gross Profit:
|36 864.33
|Gross Loss:
|600.00
|Total Net Profit:
|36 264.33
|Profit Factor:
|61.44
|Expected Payoff:
|250.10
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|300.00 (4.8%)
|Total Trades:
|145
|Short Positions (won %):
|65 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|80 (97.50%)
|Profit Trades (% of total):
|143 (98.62%)
|Loss trades (% of total):
|2 (1.38%)
|Largest
|profit trade:
|2 050.50
|loss trade:
|-300.00
|Average
|profit trade:
|257.79
|loss trade:
|-300.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|99 (34 094.33)
|consecutive losses ($):
|1 (-300.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|34 094.33 (99)
|consecutive loss (count):
|-300.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|48
|consecutive losses:
|1