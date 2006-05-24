Interbank FX, LLC

Account: 1067418 Name: Simon Currency: USD 2006 June 7, 16:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
33740532006.05.24 04:54balanceDeposit5 000.00
33742972006.05.24 05:07buy1.00eurusd1.27910.00001.27962006.05.24 06:481.27960.000.000.0050.00
33746212006.05.24 05:20sell stop1.00eurusd1.27581.27881.27332006.05.24 13:251.2834cancelled
33746552006.05.24 05:23sell stop1.00eurusd1.27021.27321.26802006.05.24 13:251.2835cancelled
33747712006.05.24 05:27buy1.00eurusd1.27900.00001.27962006.05.24 06:481.27960.000.000.0060.00
33748092006.05.24 05:29buy1.00eurusd1.27890.00001.27962006.05.24 06:481.27960.000.000.0070.00
33749052006.05.24 05:31buy1.00eurusd1.27860.00001.27962006.05.24 06:481.27960.000.000.00100.00
33745292006.05.24 07:00buy1.00eurusd1.28241.27941.28462006.05.24 07:461.28460.000.000.00220.00
33924332006.05.24 08:50sell1.00eurusd1.28520.00001.28472006.05.24 09:051.28520.000.000.000.00
33924372006.05.24 08:50sell1.00eurusd1.28530.00001.28472006.05.24 09:071.28530.000.000.000.00
33924792006.05.24 08:52sell1.00eurusd1.28540.00001.28472006.05.24 09:071.28530.000.000.0010.00
33964952006.05.24 10:08buy1.00eurusd1.28590.00001.28642006.05.24 10:311.28640.000.000.0050.00
33964962006.05.24 10:08buy1.00eurusd1.28590.00001.28642006.05.24 10:311.28640.000.000.0050.00
33965262006.05.24 10:09buy1.00eurusd1.28580.00001.28642006.05.24 10:311.28640.000.000.0060.00
33965822006.05.24 10:13buy1.00eurusd1.28570.00001.28642006.05.24 10:311.28640.000.000.0070.00
33976122006.05.24 10:35sell1.00eurusd1.28700.00001.28672006.05.24 10:381.28700.000.000.000.00
33976792006.05.24 10:36sell1.00eurusd1.28720.00001.28672006.05.24 10:381.28700.000.000.0020.00
33980972006.05.24 10:39buy1.00eurusd1.28770.00001.28822006.05.24 12:451.28820.000.000.0050.00
33982112006.05.24 10:40buy1.00eurusd1.28770.00001.28822006.05.24 12:451.28820.000.000.0050.00
33983692006.05.24 10:41buy1.00eurusd1.28710.00001.28822006.05.24 12:451.28820.000.000.00110.00
33984202006.05.24 10:42buy1.00eurusd1.28720.00001.28822006.05.24 12:451.28820.000.000.00100.00
33985552006.05.24 10:46sell1.00eurusd1.28660.00001.28642006.05.24 10:481.28640.000.000.0020.00
33987452006.05.24 10:48buy1.00eurusd1.28660.00001.28822006.05.24 12:451.28820.000.000.00160.00
33746492006.05.24 12:45buy1.00eurusd1.28801.28501.29052006.05.24 13:101.28500.000.000.00-300.00
34695472006.05.25 04:29sell stop1.00eurusd1.27201.27501.26792006.05.25 23:451.2798cancelled
34834202006.05.25 09:35sell1.00eurusd1.27840.00001.27792006.05.25 10:001.27790.000.000.0050.00
34836872006.05.25 09:38sell1.00eurusd1.27850.00001.27792006.05.25 10:001.27790.000.000.0060.00
34837792006.05.25 09:40sell1.00eurusd1.27880.00001.27792006.05.25 10:001.27790.000.000.0090.00
34839022006.05.25 09:44sell stop4.00eurusd1.27200.00001.27102006.05.25 16:111.2768cancelled
34840182006.05.25 09:50sell1.00eurusd1.27840.00001.27792006.05.25 10:001.27790.000.000.0050.00
34840582006.05.25 09:51sell1.00eurusd1.27870.00001.27792006.05.25 10:001.27790.000.000.0080.00
34850062006.05.25 10:08sell1.00eurusd1.27740.00001.27692006.05.25 10:221.27690.000.000.0050.00
34856692006.05.25 10:14sell1.00eurusd1.27760.00001.27692006.05.25 10:221.27690.000.000.0070.00
34859022006.05.25 10:18sell1.00eurusd1.27750.00001.27692006.05.25 10:221.27690.000.000.0060.00
34866122006.05.25 10:35buy1.00eurusd1.27720.00001.27772006.05.25 10:511.27770.000.000.0050.00
34867012006.05.25 10:37buy1.00eurusd1.27730.00001.27772006.05.25 10:511.27770.000.000.0040.00
34867192006.05.25 10:38buy1.00eurusd1.27720.00001.27772006.05.25 10:511.27770.000.000.0050.00
34867762006.05.25 10:39buy1.00eurusd1.27710.00001.27772006.05.25 10:511.27770.000.000.0060.00
34869102006.05.25 10:46buy1.00eurusd1.27720.00001.27772006.05.25 10:511.27770.000.000.0050.00
34869512006.05.25 10:49sell stop1.00eurusd1.27200.00001.27152006.05.25 23:451.2798cancelled
34903952006.05.25 11:41sell1.00eurusd1.27610.00001.27562006.05.25 12:161.27560.000.000.0050.00
34904012006.05.25 11:41sell1.00eurusd1.27620.00001.27562006.05.25 12:161.27560.000.000.0060.00
34904102006.05.25 11:41sell1.00eurusd1.27630.00001.27562006.05.25 12:161.27560.000.000.0070.00
34904272006.05.25 11:42sell2.00eurusd1.27620.00001.27562006.05.25 12:161.27560.000.000.00120.00
34905432006.05.25 11:44sell1.00eurusd1.27640.00001.27562006.05.25 12:161.27560.000.000.0080.00
34948612006.05.25 12:32buy1.00eurusd1.27780.00001.27832006.05.25 12:371.27830.000.000.0050.00
34948942006.05.25 12:32buy1.00eurusd1.27750.00001.27802006.05.25 12:371.27800.000.000.0050.00
34959392006.05.25 12:38buy limit1.00eurusd1.27850.00001.28042006.05.25 12:401.2801cancelled
34965722006.05.25 12:39buy1.00eurusd1.27960.00001.28012006.05.25 18:311.28010.000.000.0050.00
34975222006.05.25 12:42buy1.00eurusd1.27900.00001.28012006.05.25 18:311.28010.000.000.00110.00
35154802006.05.25 15:33buy1.00eurusd1.27850.00001.27902006.05.25 18:181.27900.000.000.0050.00
35158042006.05.25 15:38buy1.00eurusd1.27830.00001.27902006.05.25 18:181.27900.000.000.0070.00
34869392006.05.25 18:45buy1.00eurusd1.28160.00001.28212006.05.25 21:541.28210.000.00-6.5050.00
34695552006.05.25 18:45buy1.00eurusd1.28161.27861.28542006.05.25 20:261.27860.000.000.00-300.00
34838772006.05.25 18:45buy4.00eurusd1.28160.00001.28212006.05.26 08:091.28210.000.00-26.00200.00
35430872006.05.25 23:49buy1.00eurusd1.28070.00001.28122006.05.25 23:551.28120.000.000.0050.00
35436442006.05.25 23:51buy1.00eurusd1.28040.00001.28122006.05.25 23:551.28120.000.000.0080.00
35440692006.05.25 23:55buy1.00eurusd1.28110.00001.28162006.05.26 08:001.28160.000.000.0050.00
35446762006.05.25 23:59buy1.00eurusd1.28090.00001.28162006.05.26 08:001.28160.000.000.0070.00
35858762006.05.26 09:59buy1.00eurusd1.28150.00001.28202006.05.26 12:331.28200.000.000.0050.00
35858862006.05.26 09:59buy1.00eurusd1.28150.00001.28202006.05.26 12:331.28200.000.000.0050.00
35859642006.05.26 10:00buy1.00eurusd1.28140.00001.28202006.05.26 12:331.28200.000.000.0060.00
35861572006.05.26 10:04buy1.00eurusd1.28130.00001.28202006.05.26 12:331.28200.000.000.0070.00
35865732006.05.26 10:28buy1.00eurusd1.28120.00001.28202006.05.26 12:331.28200.000.000.0080.00
35866802006.05.26 10:30buy1.00eurusd1.28110.00001.28202006.05.26 12:331.28200.000.000.0090.00
35893242006.05.26 11:33buy stop4.00eurusd1.28230.00001.28282006.05.26 12:331.2823deleted [no money]
35893592006.05.26 11:34sell stop4.00eurusd1.12780.00001.12732006.05.26 12:391.2802cancelled
35907042006.05.26 12:02sell4.00eurusd1.28040.00001.27982006.05.26 12:111.27980.000.000.00240.00
35943952006.05.26 12:31buy1.00eurusd1.28070.00001.28202006.05.26 12:331.28200.000.000.00130.00
35956772006.05.26 12:34buy stop6.00eurusd1.28240.00001.28292006.05.26 13:261.2781cancelled
35967652006.05.26 12:39sell stop6.00eurusd1.12780.00001.12732006.05.26 13:261.2784cancelled
35985702006.05.26 12:48buy stop2.00eurusd1.28230.00002.28262006.05.26 13:261.2785cancelled
35993932006.05.26 12:57sell stop2.00eurusd1.12780.00001.12732006.05.26 13:251.2783cancelled
36006262006.05.26 13:15buy1.00eurusd1.28160.00001.28192006.05.30 03:141.28190.000.00-13.0030.00
36006852006.05.26 13:15buy1.00eurusd1.28130.00001.28192006.05.30 03:141.28190.000.00-13.0060.00
36010452006.05.26 13:18buy1.00eurusd1.28110.00001.28192006.05.30 03:141.28190.000.00-13.0080.00
36271112006.05.26 14:44buy1.00eurusd1.27140.00001.28192006.05.28 23:481.27450.000.00-6.50310.00
36272562006.05.26 14:45buy1.00eurusd1.27150.00001.28192006.05.28 23:481.27450.000.00-6.50300.00
36306522006.05.26 15:03buy1.00eurusd1.27280.00001.28192006.05.28 23:481.27450.000.00-6.50170.00
36551042006.05.28 23:48buy3.00eurusd1.27500.00001.28192006.05.30 03:141.28190.000.00-19.502 070.00
36551242006.05.28 23:50buy0.01eurusd1.27500.00001.28192006.05.30 03:141.28190.000.00-0.076.90
36763812006.05.29 09:31sell stop1.00eurusd1.27370.00001.27322006.06.01 01:331.2793cancelled
36646742006.05.30 02:05buy1.00eurusd1.27730.00001.27792006.05.30 02:411.27790.000.000.0060.00
37287852006.05.30 04:28buy1.00eurusd1.28060.00001.28112006.05.30 04:581.28110.000.000.0050.00
37288122006.05.30 04:29buy1.00eurusd1.28050.00001.28112006.05.30 04:581.28110.000.000.0060.00
37288502006.05.30 04:31buy1.00eurusd1.28050.00001.28112006.05.30 04:581.28110.000.000.0060.00
37299492006.05.30 05:04sell stop8.00eurusd1.27370.00001.27322006.06.01 01:331.2793cancelled
37301732006.05.30 05:12sell stop8.00eurusd1.27750.00001.27702006.05.31 13:591.2855cancelled
37305582006.05.30 05:20sell stop8.00eurusd1.27550.00001.27352006.06.01 01:331.2793cancelled
37314712006.05.30 05:51sell2.00eurusd1.28110.00001.27782006.06.01 01:361.27990.000.0050.40240.00
37315302006.05.30 05:53sell3.00eurusd1.28130.00001.27782006.06.01 01:351.27990.000.0075.60420.00
37315692006.05.30 05:53sell2.00eurusd1.28140.00001.27782006.06.01 01:361.27990.000.0050.40300.00
37621202006.05.30 09:56sell limit1.00eurusd1.28920.00001.28062006.05.30 14:031.2892deleted [no money]
37622522006.05.30 09:57sell limit1.00eurusd1.29920.00001.28062006.05.31 13:551.2855cancelled
37625032006.05.30 09:59sell stop8.00eurusd1.27760.00001.27562006.06.01 01:331.2793cancelled
37634502006.05.30 10:03buy3.00eurusd1.28770.00001.28822006.05.30 14:031.28820.000.000.00150.00
38229812006.05.30 15:53sell stop2.00eurusd1.27760.00001.27562006.06.01 01:331.2793cancelled
38447692006.05.30 23:46sell1.00eurusd1.28580.00001.27782006.06.01 01:351.27990.000.0018.90590.00
39106292006.05.31 14:03sell stop3.00eurusd1.27550.00001.27352006.06.01 01:331.2793cancelled
39108442006.05.31 14:03sell1.00eurusd1.28500.00001.27782006.06.01 01:351.27990.000.0018.90510.00
39321742006.05.31 16:09sell1.00eurusd1.28310.00001.27782006.06.01 01:361.28000.000.0018.90310.00
39777392006.06.01 01:40buy stop8.00eurusd1.28430.00001.28492006.06.01 15:571.2823cancelled
39778422006.06.01 01:42buy stop6.00eurusd1.28430.00001.28492006.06.01 15:581.2822cancelled
39777882006.06.01 01:48sell8.00eurusd1.27840.00001.27782006.06.01 02:381.27780.000.000.00480.00
39778142006.06.01 01:48sell6.00eurusd1.27840.00001.27782006.06.01 02:381.27780.000.000.00360.00
39847472006.06.01 03:39sell8.00eurusd1.27640.00001.27592006.06.01 03:571.27590.000.000.00400.00
39848462006.06.01 03:41sell4.00eurusd1.27660.00001.27592006.06.01 03:571.27590.000.000.00280.00
39849652006.06.01 03:44sell limit2.00eurusd1.27730.00001.27592006.06.01 03:451.2768cancelled
39849902006.06.01 03:45sell2.00eurusd1.27680.00001.27592006.06.01 03:571.27590.000.000.00180.00
39865052006.06.01 04:01sell8.00eurusd1.27630.00001.27602006.06.01 07:141.27600.000.000.00240.00
39866622006.06.01 04:04sell7.00eurusd1.27640.00001.27602006.06.01 07:141.27600.000.000.00280.00
40156062006.06.01 10:03sell8.00eurusd1.27700.00001.27652006.06.01 10:261.27690.000.000.0080.00
40156402006.06.01 10:03sell4.00eurusd1.27730.00001.27652006.06.01 10:261.27690.000.000.00160.00
40156562006.06.01 10:03sell3.00eurusd1.27740.00001.27652006.06.01 10:261.27690.000.000.00150.00
40157162006.06.01 10:04sell1.00eurusd1.27720.00001.27652006.06.01 10:261.27690.000.000.0030.00
40162682006.06.01 10:10sell stop2.00eurusd1.27350.00001.27302006.06.01 12:021.2735deleted [no money]
40163192006.06.01 10:11sell stop2.00eurusd1.27350.00001.27302006.06.01 12:021.2735deleted [no money]
40163942006.06.01 10:14buy stop2.00eurusd1.28430.00001.28492006.06.01 15:581.2824cancelled
40191242006.06.01 10:54buy4.00eurusd1.27690.00001.27742006.06.01 14:091.27740.000.000.00200.00
40192052006.06.01 10:56buy4.00eurusd1.27680.00001.27742006.06.01 14:091.27740.000.000.00240.00
40192532006.06.01 10:57buy4.00eurusd1.27670.00001.27742006.06.01 14:091.27740.000.000.00280.00
39778582006.06.01 12:02sell6.00eurusd1.27350.00001.27302006.06.01 12:211.27300.000.000.00300.00
39779212006.06.01 12:02sell6.00eurusd1.27350.00001.27302006.06.01 12:211.27300.000.000.00300.00
40350222006.06.01 14:36buy8.00eurusd1.27850.00001.27902006.06.01 14:401.27900.000.000.00400.00
40350722006.06.01 14:36buy8.00eurusd1.27850.00001.27902006.06.01 14:401.27900.000.000.00400.00
40930492006.06.02 00:40buy stop3.00eurusd1.28990.00001.29042006.06.02 12:311.2902deleted [no money]
40930582006.06.02 00:41sell stop8.00eurusd1.27860.00001.27812006.06.02 14:201.2906cancelled
40930702006.06.02 00:41sell stop8.00eurusd1.27860.00001.27812006.06.02 14:211.2911cancelled
40930792006.06.02 00:42sell stop3.00eurusd1.27860.00001.27812006.06.02 14:211.2911cancelled
40930942006.06.02 00:43sell stop8.00eurusd1.27350.00001.27302006.06.02 14:211.2911cancelled
40931172006.06.02 00:43sell stop8.00eurusd1.27350.00001.27302006.06.02 14:211.2911cancelled
40931222006.06.02 00:43sell stop3.00eurusd1.27350.00001.27302006.06.02 14:201.2906cancelled
41248382006.06.02 11:06sell stop8.00eurusd1.27930.00001.27882006.06.02 14:211.2910cancelled
41249712006.06.02 11:08sell stop8.00eurusd1.27930.00001.27882006.06.02 14:201.2906cancelled
41249922006.06.02 11:08sell stop3.00eurusd1.27930.00001.27882006.06.02 14:211.2911cancelled
41254432006.06.02 11:13buy stop8.00eurusd1.28920.00001.28972006.06.02 12:311.2892deleted [no money]
41254482006.06.02 11:13buy stop8.00eurusd1.28920.00001.28972006.06.02 12:311.2892deleted [no money]
41254602006.06.02 11:15sell stop8.00eurusd1.27420.00001.27372006.06.02 14:211.2911cancelled
41255262006.06.02 11:16sell stop8.00eurusd1.27420.00001.27372006.06.02 14:201.2905cancelled
41255392006.06.02 11:16sell stop3.00eurusd1.27420.00001.27372006.06.02 14:211.2911cancelled
40163532006.06.02 12:31buy2.00eurusd1.28430.00001.28482006.06.02 12:311.28480.000.000.00100.00
40725092006.06.02 12:31buy3.00eurusd1.28430.00001.28482006.06.02 12:311.28480.000.000.00150.00
39779392006.06.02 12:31buy6.00eurusd1.28430.00001.28482006.06.02 12:311.28480.000.000.00300.00
39780492006.06.02 12:31buy8.00eurusd1.28430.00001.28482006.06.02 12:311.28480.000.000.00400.00
40931602006.06.02 12:31buy8.00eurusd1.28500.00001.28552006.06.02 12:311.28550.000.000.00400.00
41254252006.06.02 12:31buy3.00eurusd1.28920.00001.28972006.06.02 12:361.28970.000.000.00150.00
40931792006.06.02 12:31buy3.00eurusd1.28500.00001.28552006.06.02 12:311.28550.000.000.00150.00
40931732006.06.02 12:31buy8.00eurusd1.28500.00001.28552006.06.02 12:311.28550.000.000.00400.00
40930092006.06.02 12:31buy8.00eurusd1.28990.00001.29042006.06.02 12:361.29040.000.000.00400.00
40930422006.06.02 12:31buy8.00eurusd1.28990.00001.29042006.06.02 12:361.29040.000.000.00400.00
42003362006.06.05 07:05sell5.00eurusd1.29320.00001.29072006.06.05 21:021.29070.000.0031.501 250.00
42002642006.06.05 07:05sell8.00eurusd1.29320.00001.29072006.06.05 21:021.29070.000.0050.402 000.00
42002462006.06.05 07:05sell8.00eurusd1.29320.00001.29072006.06.05 21:021.29070.000.0050.402 000.00
42463872006.06.05 13:08sell2.00eurusd1.29240.00001.29072006.06.05 21:021.29070.000.0012.60340.00
43123022006.06.06 04:32buy stop8.00eurusd1.29220.00001.29322006.06.06 06:541.2922deleted [no money]
43123072006.06.06 04:32buy stop8.00eurusd1.29220.00001.29322006.06.06 06:541.2922deleted [no money]
43123142006.06.06 04:33buy stop8.00eurusd1.29220.00001.29322006.06.06 06:541.2922deleted [no money]
43123212006.06.06 04:33buy stop3.00eurusd1.29220.00001.29322006.06.06 06:541.2922deleted [no money]
43131482006.06.06 05:20sell8.00eurusd1.28910.00001.28812006.06.06 10:101.28810.000.000.00800.00
43131512006.06.06 05:21sell8.00eurusd1.28910.00001.28812006.06.06 10:101.28810.000.000.00800.00
43133342006.06.06 05:26sell8.00eurusd1.28890.00001.28812006.06.06 10:101.28810.000.000.00640.00
43135912006.06.06 05:27sell3.00eurusd1.28900.00001.28812006.06.06 10:101.28810.000.000.00270.00
43123392006.06.06 10:17sell8.00eurusd1.28710.00001.28612006.06.06 10:261.28610.000.000.00800.00
43123372006.06.06 10:17sell8.00eurusd1.28710.00001.28612006.06.06 10:261.28610.000.000.00800.00
43123352006.06.06 10:17sell8.00eurusd1.28710.00001.28612006.06.06 10:261.28610.000.000.00800.00
43123262006.06.06 10:17sell3.00eurusd1.28710.00001.28612006.06.06 10:261.28610.000.000.00300.00
43426612006.06.06 11:29sell3.00eurusd1.28660.00001.28612006.06.06 11:591.28610.000.000.00150.00
43426722006.06.06 11:29sell8.00eurusd1.28660.00001.28612006.06.06 11:591.28610.000.000.00400.00
43426782006.06.06 11:29sell8.00eurusd1.28660.00001.28612006.06.06 11:591.28610.000.000.00400.00
43426822006.06.06 11:29sell8.00eurusd1.28660.00001.28612006.06.06 11:591.28610.000.000.00400.00
43433172006.06.06 11:41sell4.00eurusd1.28700.00001.28612006.06.06 11:591.28610.000.000.00360.00
43438742006.06.06 11:58sell2.00eurusd1.28610.00001.28562006.06.06 12:021.28600.000.000.0020.00
43761812006.06.06 15:52sell8.00eurusd1.28230.00001.28202006.06.06 16:051.28220.000.000.0080.00
43762002006.06.06 15:52sell8.00eurusd1.28240.00001.28202006.06.06 16:051.28240.000.000.000.00
43764482006.06.06 15:54sell8.00eurusd1.28270.00001.28202006.06.06 16:051.28230.000.000.00320.00
44116982006.06.07 06:32sell8.00eurusd1.27860.00001.27812006.06.07 11:461.27810.000.000.00400.00
44116492006.06.07 06:32sell3.00eurusd1.27860.00001.27812006.06.07 11:461.27810.000.000.00150.00
44117022006.06.07 06:32sell8.00eurusd1.27860.00001.27812006.06.07 11:461.27810.000.000.00400.00
44117122006.06.07 06:32sell8.00eurusd1.27860.00001.27812006.06.07 11:461.27810.000.000.00400.00
44117222006.06.07 06:32sell8.00eurusd1.27860.00001.27812006.06.07 11:461.27810.000.000.00400.00
44653582006.06.07 15:51buy8.00eurusd1.28030.00001.28082006.06.07 16:031.28080.000.000.00400.00
44653662006.06.07 15:51buy8.00eurusd1.28010.00001.28082006.06.07 16:031.28080.000.000.00560.00
44653832006.06.07 15:51buy8.00eurusd1.28000.00001.28082006.06.07 16:031.28080.000.000.00640.00
44658612006.06.07 15:57buy8.00eurusd1.27980.00001.28082006.06.07 16:031.28080.000.000.00800.00
44659742006.06.07 15:58buy2.00eurusd1.27950.00001.28082006.06.07 16:031.28080.000.000.00260.00
44665752006.06.07 16:02buy2.00eurusd1.28010.00001.28082006.06.07 16:031.28080.000.000.00140.00
44683552006.06.07 16:26buy8.00eurusd1.28080.00001.28132006.06.07 16:361.28130.000.000.00400.00
44683602006.06.07 16:27buy8.00eurusd1.28070.00001.28132006.06.07 16:361.28130.000.000.00480.00
44683752006.06.07 16:27buy8.00eurusd1.28080.00001.28132006.06.07 16:361.28130.000.000.00400.00
44686742006.06.07 16:31buy8.00eurusd1.28100.00001.28132006.06.07 16:361.28130.000.000.00240.00
44687122006.06.07 16:32buy3.00eurusd1.28090.00001.28132006.06.07 16:361.28130.000.000.00120.00
44689222006.06.07 16:35buy5.00eurusd1.28120.00001.28132006.06.07 16:361.28130.000.000.0050.00
  0.00 0.00 267.43 35 996.90
Closed P/L: 36 264.33
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
44692052006.06.07 16:38buy8.00eurusd1.28130.00001.2818 1.28060.000.000.00-560.00
44692322006.06.07 16:38buy8.00eurusd1.28120.00001.2818 1.28060.000.000.00-480.00
44692442006.06.07 16:39buy8.00eurusd1.28100.00001.2818 1.28060.000.000.00-320.00
44692732006.06.07 16:40buy8.00eurusd1.28100.00001.2818 1.28060.000.000.00-320.00
44694282006.06.07 16:43buy8.00eurusd1.28100.00001.2818 1.28060.000.000.00-320.00
  0.00 0.00 0.00 -2 000.00
 Floating P/L: -2 000.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
44114502006.06.07 04:26buy stop8.00eurusd1.28610.00001.2871 1.2808
44114522006.06.07 04:27buy stop8.00eurusd1.28610.00001.2871 1.2808
44114672006.06.07 04:27buy stop8.00eurusd1.28610.00001.2871 1.2808
44114722006.06.07 04:27buy stop8.00eurusd1.28610.00001.2871 1.2808
44114962006.06.07 04:28buy stop3.00eurusd1.28610.00001.2871 1.2808
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 36 264.33 Floating P/L: -2 000.00 Margin: 40 000.00
Balance: 41 264.33 Equity: 39 264.33 Free Margin: -735.67
 
Details:
Graph
Gross Profit: 36 864.33 Gross Loss: 600.00 Total Net Profit: 36 264.33
Profit Factor: 61.44 Expected Payoff: 250.10  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 300.00 (4.8%)  
 
Total Trades: 145 Short Positions (won %): 65 (100.00%) Long Positions (won %): 80 (97.50%)
Profit Trades (% of total): 143 (98.62%) Loss trades (% of total): 2 (1.38%)
Largest profit trade: 2 050.50 loss trade: -300.00
Average profit trade: 257.79 loss trade: -300.00
Maximum consecutive wins ($): 99 (34 094.33) consecutive losses ($): 1 (-300.00)
Maximal consecutive profit (count): 34 094.33 (99) consecutive loss (count): -300.00 (1)
Average consecutive wins: 48 consecutive losses: 1