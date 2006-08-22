North Finance Co Ltd

Account: 254828 Name: spacejunkie Currency: USD 2006 September 1, 19:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
46810092006.08.22 01:41balanceDeposit5 000 000.00
46814932006.08.22 02:41buy0.10eurusd1.28651.26771.28832006.08.22 09:471.28830.000.000.0018.00
46815522006.08.22 02:48buy0.10gbpusd1.89081.86361.89352006.08.22 09:301.89350.000.000.0027.00
46840422006.08.22 05:26buy0.10eurusd1.28561.26671.28742006.08.22 06:351.28740.000.000.0018.00
46877292006.08.22 09:36sell0.10gbpusd1.89401.92131.89132006.08.22 10:501.89130.000.000.0027.00
46879992006.08.22 09:48sell0.10eurusd1.28841.30731.28662006.08.22 12:001.28660.000.000.0018.00
46893222006.08.22 10:49sell0.10usdjpy116.22118.00116.052006.08.22 14:17116.050.000.000.0014.65
46920692006.08.22 12:02buy0.10eurusd1.28561.26671.28742006.08.31 15:351.28740.000.00-4.4018.00
46921052006.08.22 12:03buy0.10gbpusd1.89021.86281.89292006.08.22 12:341.89290.000.000.0027.00
46922332006.08.22 12:03buy0.10eurusd1.28461.26561.28652006.08.31 15:301.28650.000.00-4.4019.00
46937452006.08.22 12:27sell0.10usdchf1.22731.24831.22522006.08.31 14:441.22520.000.00-7.1517.14
46954702006.08.22 12:55sell0.10usdjpy116.25118.04116.082006.08.22 14:17116.080.000.000.0014.65
46955702006.08.22 12:56sell0.10usdchf1.22831.24931.22622006.08.31 10:221.22620.000.00-7.1517.13
46959222006.08.22 13:02buy0.10eurusd1.28371.26471.28562006.08.31 10:241.28560.000.00-4.4019.00
46986662006.08.22 14:51buy0.10eurusd1.28271.26361.28462006.08.23 17:021.28460.000.00-0.4019.00
46988382006.08.22 14:54sell0.10usdchf1.22961.25081.22752006.08.29 21:371.22750.000.00-4.5417.11
46991532006.08.22 14:57buy0.10eurusd1.28151.26221.28342006.08.23 16:501.28340.000.00-0.4019.00
46991882006.08.22 14:57sell0.10usdchf1.23061.25191.22852006.08.29 21:361.22850.000.00-4.5417.10
46994152006.08.22 15:02buy0.10gbpusd1.88791.86031.89062006.08.22 15:401.89060.000.000.0027.00
47007912006.08.22 15:13sell0.10usdchf1.23171.25301.22962006.08.23 17:021.22960.000.00-0.6517.08
47009882006.08.22 15:19sell0.10usdjpy116.43118.23116.252006.08.23 09:58116.250.000.00-0.6915.48
47023462006.08.22 16:08buy0.10eurusd1.28061.26121.28252006.08.23 10:271.28250.000.00-0.4019.00
47030322006.08.22 16:35sell0.10usdchf1.23291.25441.23082006.08.23 17:001.23080.000.00-0.6517.07
47046912006.08.22 17:26buy0.10gbpusd1.88821.86061.89092006.08.23 10:271.89090.000.00-0.3027.00
47047352006.08.22 17:27sell0.10usdchf1.23441.25611.23232006.08.23 10:361.23230.000.00-0.6517.05
47089182006.08.22 18:44sell0.10usdjpy116.61118.43116.432006.08.23 02:28116.430.000.00-0.6915.46
47143852006.08.22 20:29sell0.10usdchf1.23551.25721.23342006.08.23 10:271.23340.000.00-0.6517.03
47144132006.08.22 20:29sell0.10usdjpy116.70118.53116.522006.08.22 23:04116.520.000.000.0015.45
47147152006.08.22 20:33buy0.10eurusd1.27911.25961.28102006.08.23 00:261.28100.000.00-0.4019.00
47148442006.08.22 20:34buy0.10gbpusd1.88661.85891.88932006.08.23 09:551.88930.000.00-0.3027.00
47160982006.08.22 20:58sell0.10usdjpy116.79118.63116.612006.08.22 21:56116.610.000.000.0015.44
47207272006.08.23 03:52buy0.10usdjpy116.31114.53116.482006.08.23 17:34116.480.000.000.0014.59
47214932006.08.23 05:04buy0.10eurusd1.27891.26011.28072006.08.23 09:571.28070.000.000.0018.00
47244582006.08.23 09:57sell0.10eurusd1.28061.29941.27882006.08.23 18:011.27880.000.000.0018.00
47245052006.08.23 09:57buy0.10usdchf1.23421.21331.23622006.08.23 18:041.23620.000.000.0016.18
47252582006.08.23 10:22sell0.10eurusd1.28151.30031.27972006.08.23 17:361.27970.000.000.0018.00
47252882006.08.23 10:23sell0.10gbpusd1.88961.91621.88702006.08.24 23:021.88700.000.000.3026.00
47254412006.08.23 10:27buy0.10usdjpy116.22114.43116.392006.08.23 15:19116.390.000.000.0014.61
47256452006.08.23 10:30buy0.10usdchf1.23321.21231.23522006.08.23 18:021.23520.000.000.0016.19
47257042006.08.23 10:31sell0.10gbpusd1.89121.91801.88862006.08.24 10:521.88860.000.000.3026.00
47259372006.08.23 10:36sell0.10eurusd1.28271.30161.28092006.08.23 15:191.28090.000.000.0018.00
47260192006.08.23 10:37sell0.10gbpusd1.89261.91961.88992006.08.24 04:171.88990.000.000.3027.00
47260542006.08.23 10:37buy0.10usdchf1.23221.21121.23432006.08.23 17:361.23430.000.000.0017.01
47261292006.08.23 10:39buy0.10usdjpy116.13114.33116.312006.08.23 11:08116.310.000.000.0015.48
47309102006.08.23 15:24sell0.10usdchf1.23361.25471.23152006.08.23 16:501.23150.000.000.0017.05
47316692006.08.23 15:53sell0.10gbpusd1.89411.92121.89142006.08.23 18:041.89140.000.000.0027.00
47327232006.08.23 16:28sell0.10gbpusd1.89571.92291.89302006.08.23 17:361.89300.000.000.0027.00
47332742006.08.23 16:50sell0.10gbpusd1.89711.92441.89442006.08.23 17:331.89440.000.000.0027.00
47333692006.08.23 16:51sell0.10eurusd1.28321.30221.28132006.08.23 17:191.28130.000.000.0019.00
47338422006.08.23 17:05sell0.10gbpusd1.89881.92631.89612006.08.23 17:191.89610.000.000.0027.00
47338602006.08.23 17:05buy0.10usdchf1.23021.20891.23232006.08.23 17:191.23230.000.000.0017.04
47338772006.08.23 17:05sell0.10eurusd1.28421.30341.28232006.08.23 17:161.28230.000.000.0019.00
47349762006.08.23 17:21sell0.10usdjpy116.40118.20116.222006.08.24 17:00116.220.000.00-2.0615.49
47351562006.08.23 17:23sell0.10usdchf1.23341.25471.23132006.08.24 15:031.23130.000.00-1.9417.06
47355102006.08.23 17:31buy0.10eurusd1.28051.26131.28242006.08.24 11:481.28240.000.00-1.2019.00
47361242006.08.23 17:38buy0.10eurusd1.27911.25991.28102006.08.24 11:041.28100.000.00-1.2019.00
47361322006.08.23 17:38sell0.10usdchf1.23461.25591.23252006.08.23 17:491.23250.000.000.0017.04
47361412006.08.23 17:38sell0.10usdjpy116.53118.33116.352006.08.23 21:34116.350.000.000.0015.47
47370872006.08.23 18:03sell0.10usdchf1.23511.25641.23302006.08.24 11:481.23300.000.00-1.9417.03
47371522006.08.23 18:04buy0.10gbpusd1.89181.86421.89452006.08.24 13:521.89450.000.00-0.9027.00
47371812006.08.23 18:04buy0.10eurusd1.27821.25901.28012006.08.24 11:031.28010.000.00-1.2019.00
47377962006.08.23 18:14sell0.10usdchf1.23611.25741.23402006.08.24 11:041.23400.000.00-1.9417.02
47442312006.08.24 04:03sell0.10usdchf1.23741.25771.23542006.08.24 11:031.23540.000.000.0016.19
47444302006.08.24 04:06buy0.10eurusd1.27681.25881.27862006.08.24 11:031.27860.000.000.0018.00
47484302006.08.24 09:13sell0.10eurusd1.27811.29621.27632006.08.24 10:581.27630.000.000.0018.00
47503052006.08.24 10:50sell0.10usdjpy116.50118.23116.332006.08.24 13:19116.330.000.000.0014.61
47505492006.08.24 10:56buy0.10gbpusd1.88911.86251.89172006.08.24 11:041.89170.000.000.0026.00
47509362006.08.24 11:07buy0.10usdchf1.23411.21351.23612006.08.24 18:181.23610.000.000.0016.18
47515382006.08.24 11:14sell0.10eurusd1.28161.30001.27982006.08.24 17:381.27980.000.000.0018.00
47531272006.08.24 11:53buy0.10usdchf1.23211.21141.23412006.08.24 17:381.23410.000.000.0016.21
47531562006.08.24 11:53sell0.10gbpusd1.89321.91991.89062006.08.24 18:071.89060.000.000.0026.00
47541632006.08.24 12:31sell0.10eurusd1.28251.30111.28072006.08.24 17:041.28070.000.000.0018.00
47554782006.08.24 13:53buy0.10usdjpy116.28114.54116.452006.08.24 15:31116.450.000.000.0014.60
47557852006.08.24 14:12sell0.10gbpusd1.89451.92131.89192006.08.24 17:561.89190.000.000.0026.00
47564002006.08.24 14:55sell0.10eurusd1.28341.30201.28162006.08.24 15:311.28160.000.000.0018.00
47573292006.08.24 15:30buy0.10usdchf1.23111.21031.23312006.08.24 15:311.23310.000.000.0016.22
47592542006.08.24 16:23sell0.10usdchf1.23311.25391.23112006.08.29 09:501.23110.000.00-1.9516.25
47600572006.08.24 17:01sell0.10gbpusd1.89591.92281.89332006.08.24 17:091.89330.000.000.0026.00
47610692006.08.24 17:41buy0.10eurusd1.28001.26141.28182006.08.28 13:461.28180.000.00-0.8018.00
47616492006.08.24 17:58buy0.10eurusd1.27911.26051.28092006.08.28 10:251.28090.000.00-0.8018.00
47616882006.08.24 17:59sell0.10usdchf1.23461.25541.23262006.08.28 17:081.23260.000.00-1.3016.23
47617912006.08.24 18:02buy0.10gbpusd1.89181.86481.89452006.08.28 10:251.89450.000.00-0.6027.00
47623222006.08.24 18:15sell0.10usdchf1.23571.25651.23372006.08.28 12:301.23370.000.00-1.3016.21
47628712006.08.24 18:45buy0.10eurusd1.27771.25911.27952006.08.28 06:281.27950.000.00-0.8018.00
47628962006.08.24 18:45buy0.10gbpusd1.89031.86331.89302006.08.28 10:191.89300.000.00-0.6027.00
47630932006.08.24 18:49sell0.10usdchf1.23701.25781.23502006.08.28 10:251.23500.000.00-1.3016.20
47632932006.08.24 18:55buy0.10eurusd1.27681.25821.27862006.08.28 06:271.27860.000.00-0.8018.00
47635262006.08.24 19:02buy0.10gbpusd1.88901.86201.89172006.08.28 06:331.89170.000.00-0.6027.00
47636052006.08.24 19:04buy0.10eurusd1.27591.25731.27772006.08.25 05:571.27770.000.00-0.4018.00
47645592006.08.24 19:47sell0.10usdchf1.23821.25901.23622006.08.28 06:311.23620.000.00-1.3016.18
47664302006.08.24 22:09sell0.10usdchf1.23931.26021.23732006.08.25 06:161.23730.000.00-0.6516.16
47665582006.08.24 22:23buy0.10gbpusd1.88771.86071.89042006.08.25 13:091.89040.000.00-0.3027.00
47691802006.08.25 03:07sell0.10usdjpy116.72118.39116.562006.08.25 04:28116.560.000.000.0013.73
47708892006.08.25 06:06sell0.10eurusd1.27781.29591.27602006.08.25 09:281.27600.000.000.0018.00
47710152006.08.25 06:17buy0.10usdchf1.23721.21701.23922006.08.25 09:281.23920.000.000.0016.14
47716162006.08.25 07:04sell0.10usdjpy116.72118.39116.562006.08.29 21:57116.560.000.00-1.3613.73
47725222006.08.25 08:35sell0.10usdjpy116.81118.49116.652006.08.29 10:52116.650.000.00-1.3613.72
47729972006.08.25 09:01sell0.10usdjpy116.89118.58116.732006.08.29 07:33116.730.000.00-1.3613.71
47737062006.08.25 09:27sell0.10usdjpy117.06118.76116.892006.08.28 13:49116.890.000.00-0.6814.54
47737322006.08.25 09:27buy0.10gbpusd1.88571.85961.88832006.08.25 12:151.88830.000.000.0026.00
47739032006.08.25 09:30buy0.10eurusd1.27561.25751.27742006.08.25 10:431.27740.000.000.0018.00
47740742006.08.25 09:32sell0.10usdchf1.23981.26001.23782006.08.25 10:431.23780.000.000.0016.16
47740922006.08.25 09:32buy0.10gbpusd1.88391.85761.88652006.08.25 11:261.88650.000.000.0026.00
47741672006.08.25 09:34sell0.10usdjpy117.14118.85116.972006.08.28 11:07116.970.000.00-0.6814.53
47744032006.08.25 09:40sell0.10usdjpy117.22118.94117.052006.08.28 06:31117.050.000.00-0.6814.53
47782992006.08.25 12:14sell0.10gbpusd1.88781.91411.88522006.08.25 17:331.88520.000.000.0026.00
47787512006.08.25 12:39sell0.10gbpusd1.88911.91541.88652006.08.25 15:191.88650.000.000.0026.00
47794232006.08.25 13:11sell0.10gbpusd1.89071.91721.88812006.08.25 15:101.88810.000.000.0026.00
47816682006.08.25 15:24sell0.10usdchf1.23931.25951.23732006.08.25 18:141.23730.000.000.0016.16
47816952006.08.25 15:25sell0.10usdjpy117.31119.04117.142006.08.25 18:07117.140.000.000.0014.51
47817042006.08.25 15:25buy0.10eurusd1.27551.25741.27732006.08.25 18:141.27730.000.000.0018.00
47902332006.08.28 04:50sell0.10eurusd1.27761.29511.27592006.08.29 17:251.27590.000.000.2017.00
47915492006.08.28 06:32sell0.10eurusd1.27981.29751.27812006.08.28 23:511.27810.000.000.0017.00
47915772006.08.28 06:33buy0.10usdchf1.23611.21631.23802006.09.01 15:521.23800.000.001.9615.35
47916302006.08.28 06:34buy0.10usdjpy117.04115.41117.202006.08.28 09:30117.200.000.000.0013.65
47953062006.08.28 10:22sell0.10gbpusd1.89291.91891.89032006.08.29 18:451.89030.000.000.1026.00
47955252006.08.28 10:26sell0.10eurusd1.28081.29861.27912006.08.28 17:591.27910.000.000.0017.00
47956592006.08.28 10:28buy0.10usdchf1.23421.21431.23612006.08.28 23:281.23610.000.000.0015.37
47958862006.08.28 10:31sell0.10gbpusd1.89551.92181.89292006.08.28 23:301.89290.000.000.0026.00
47975172006.08.28 11:42buy0.10usdjpy116.97115.34117.132006.08.28 16:16117.130.000.000.0013.66
47995872006.08.28 13:46sell0.10eurusd1.28181.29971.28012006.08.28 15:141.28010.000.000.0017.00
47995942006.08.28 13:46buy0.10usdchf1.23291.21281.23492006.08.28 15:181.23490.000.000.0016.20
48029922006.08.28 16:16sell0.10usdjpy117.13118.77116.972006.08.29 03:41116.970.000.00-0.6813.68
48039792006.08.28 16:52sell0.10gbpusd1.89851.92511.89592006.08.28 20:171.89590.000.000.0026.00
48060652006.08.28 18:07buy0.10eurusd1.27891.26101.28062006.08.29 03:391.28060.000.00-0.4017.00
48061912006.08.28 18:11sell0.10usdchf1.23521.25531.23322006.08.29 04:581.23320.000.00-0.6516.22
48062832006.08.28 18:13sell0.10usdjpy117.21118.85117.052006.08.29 03:30117.050.000.00-0.6813.67
48104442006.08.28 23:31sell0.10usdchf1.23661.25671.23462006.08.29 03:361.23460.000.00-0.6516.20
48124862006.08.29 03:29buy0.10usdjpy117.06115.47117.212006.08.30 19:38117.210.000.000.3412.80
48125262006.08.29 03:31sell0.10gbpusd1.89611.92241.89352006.08.29 17:481.89350.000.000.0026.00
48126022006.08.29 03:37sell0.10eurusd1.28021.29801.27852006.08.29 17:081.27850.000.000.0017.00
48126132006.08.29 03:37buy0.10usdchf1.23401.21421.23592006.08.29 17:221.23590.000.000.0015.37
48127552006.08.29 03:45buy0.10usdjpy116.98115.38117.142006.08.30 14:08117.140.000.000.3413.66
48133542006.08.29 04:49sell0.10eurusd1.28121.29911.27952006.08.29 16:381.27950.000.000.0017.00
48134022006.08.29 04:54buy0.10usdjpy116.90115.29117.062006.08.30 10:19117.060.000.000.3413.67
48135282006.08.29 05:02buy0.10usdchf1.23291.21301.23482006.08.29 17:211.23480.000.000.0015.39
48135722006.08.29 05:03sell0.10gbpusd1.89741.92381.89482006.08.29 17:231.89480.000.000.0026.00
48155482006.08.29 07:28buy0.10usdjpy116.78115.16116.942006.08.29 09:39116.940.000.000.0013.68
48155832006.08.29 07:30buy0.10usdchf1.23191.21191.23392006.08.29 17:191.23390.000.000.0016.21
48156642006.08.29 07:33sell0.10eurusd1.28261.30041.28092006.08.29 12:551.28090.000.000.0017.00
48178062006.08.29 09:43sell0.10usdjpy116.98118.61116.822006.08.29 10:20116.820.000.000.0013.70
48180752006.08.29 09:57buy0.10usdchf1.23091.21081.23292006.08.29 17:071.23290.000.000.0016.22
48187702006.08.29 10:20sell0.10eurusd1.28361.30171.28182006.08.29 11:531.28180.000.000.0018.00
48188712006.08.29 10:21buy0.10usdchf1.22991.20971.23192006.08.29 12:251.23190.000.000.0016.24
48189632006.08.29 10:23sell0.10gbpusd1.90031.92701.89772006.08.29 15:591.89770.000.000.0026.00
48199612006.08.29 10:55buy0.10usdjpy116.65115.01116.812006.08.29 11:56116.810.000.000.0013.70
48205802006.08.29 11:16sell0.10gbpusd1.90171.92851.89912006.08.29 12:561.89910.000.000.0026.00
48223632006.08.29 12:25buy0.10eurusd1.28101.26291.28282006.08.29 21:371.28280.000.000.0018.00
48226442006.08.29 12:41buy0.10usdjpy116.72115.10116.882006.08.29 17:21116.880.000.000.0013.69
48267302006.08.29 15:59buy0.10eurusd1.28011.26201.28192006.08.29 21:301.28190.000.000.0018.00
48288652006.08.29 17:10buy0.10eurusd1.27901.26091.28082006.08.29 21:181.28080.000.000.0018.00
48288812006.08.29 17:10sell0.10usdchf1.23311.25331.23112006.08.29 21:181.23110.000.000.0016.25
48293002006.08.29 17:19buy0.10eurusd1.27801.25991.27982006.08.29 21:081.27980.000.000.0018.00
48293342006.08.29 17:19sell0.10usdchf1.23421.25441.23222006.08.29 21:091.23220.000.000.0016.23
48298742006.08.29 17:25buy0.10eurusd1.27651.25821.27832006.08.29 21:031.27830.000.000.0018.00
48298922006.08.29 17:25buy0.10gbpusd1.89441.86751.89702006.08.29 21:181.89700.000.000.0026.00
48299062006.08.29 17:25sell0.10usdchf1.23621.25641.23422006.08.29 21:011.23420.000.000.0016.21
48315162006.08.29 18:01buy0.10eurusd1.27561.25721.27742006.08.29 20:321.27740.000.000.0018.00
48323412006.08.29 18:30buy0.10gbpusd1.89241.86541.89512006.08.29 21:071.89510.000.000.0027.00
48327002006.08.29 18:46buy0.10gbpusd1.89071.86351.89342006.08.29 21:031.89340.000.000.0027.00
48335702006.08.29 19:32sell0.10usdjpy116.98118.62116.822006.08.29 21:07116.820.000.000.0013.70
48353872006.08.29 21:05sell0.10eurusd1.27891.29731.27712006.09.01 15:321.27710.000.001.0018.00
48358012006.08.29 21:12sell0.10eurusd1.27981.29821.27802006.09.01 15:321.27800.000.001.0018.00
48360352006.08.29 21:15buy0.10usdchf1.23211.21191.23412006.08.31 18:521.23410.000.001.3116.21
48364282006.08.29 21:19sell0.10eurusd1.28091.29931.27912006.08.31 18:521.27910.000.000.8018.00
48364872006.08.29 21:20buy0.10usdchf1.23111.21091.23312006.08.31 17:301.23310.000.001.3116.22
48367732006.08.29 21:27buy0.10usdjpy116.75115.11116.912006.08.30 08:31116.910.000.000.3413.69
48373642006.08.29 21:37buy0.10usdjpy116.67115.03116.832006.08.30 03:08116.830.000.000.3413.69
48383892006.08.29 22:00buy0.10usdjpy116.57114.92116.732006.08.30 02:50116.730.000.000.3413.71
48387052006.08.29 22:17sell0.10gbpusd1.89871.92591.89602006.09.01 15:531.89600.000.000.5027.00
48387872006.08.29 22:20buy0.10usdchf1.22851.20801.23052006.08.30 14:051.23050.000.000.3316.25
48388102006.08.29 22:21sell0.10eurusd1.28281.30121.28102006.08.31 17:271.28100.000.000.8018.00
48403542006.08.30 01:15sell0.10eurusd1.28361.30111.28192006.08.30 12:551.28190.000.000.0017.00
48414882006.08.30 03:31sell0.10eurusd1.28441.30191.28272006.08.30 05:281.28270.000.000.0017.00
48430792006.08.30 05:34sell0.10usdchf1.22941.24911.22752006.08.30 07:071.22750.000.000.0015.48
48461502006.08.30 09:54sell0.10gbpusd1.90081.92701.89822006.09.01 15:321.89820.000.000.4026.00
48471382006.08.30 10:21sell0.10usdjpy117.08118.69116.922006.08.30 16:15116.920.000.000.0013.68
48500912006.08.30 12:54buy0.10eurusd1.28201.26431.28372006.08.30 16:101.28370.000.000.0017.00
48503792006.08.30 13:02sell0.10gbpusd1.90251.92901.89992006.08.31 17:301.89990.000.000.3026.00
48505832006.08.30 13:09sell0.10gbpusd1.90391.93041.90132006.08.30 13:501.90130.000.000.0026.00
48515752006.08.30 13:56sell0.10usdchf1.22941.24911.22752006.08.30 17:271.22750.000.000.0015.48
48519012006.08.30 14:08sell0.10usdchf1.23031.25011.22842006.08.30 16:101.22840.000.000.0015.47
48600302006.08.30 19:54sell0.10usdjpy117.24118.87117.082006.08.30 22:43117.080.000.000.0013.67
48630982006.08.31 02:59sell0.10usdjpy117.20118.79117.052006.08.31 15:30117.050.000.000.0012.82
48632902006.08.31 03:13sell0.10usdjpy117.28118.88117.122006.08.31 12:26117.120.000.000.0013.66
48648172006.08.31 06:26sell0.10usdjpy117.36118.97117.202006.08.31 10:28117.200.000.000.0013.65
48673322006.08.31 09:25sell0.10gbpusd1.90641.93291.90382006.08.31 16:431.90380.000.000.0026.00
48678772006.08.31 09:48sell0.10eurusd1.28391.30131.28222006.08.31 17:031.28220.000.000.0017.00
48679072006.08.31 09:49buy0.10usdchf1.22691.20751.22882006.08.31 17:011.22880.000.000.0015.46
48686802006.08.31 10:23sell0.10eurusd1.28481.30231.28312006.08.31 16:441.28310.000.000.0017.00
48687412006.08.31 10:24buy0.10usdchf1.22601.20651.22792006.08.31 16:431.22790.000.000.0015.47
48689952006.08.31 10:27sell0.10gbpusd1.90781.93441.90522006.08.31 16:421.90520.000.000.0026.00
48690092006.08.31 10:27sell0.10eurusd1.28561.30311.28392006.08.31 16:431.28390.000.000.0017.00
48692092006.08.31 10:30buy0.10usdjpy117.20115.59117.362006.08.31 17:29117.360.000.000.0013.63
48714862006.08.31 12:27buy0.10usdjpy117.12115.51117.282006.08.31 17:23117.280.000.000.0013.64
48741262006.08.31 14:54buy0.10usdchf1.22461.20491.22652006.08.31 16:301.22650.000.000.0015.49
48757432006.08.31 15:37buy0.10usdjpy117.02115.41117.182006.08.31 17:02117.180.000.000.0013.65
48758222006.08.31 15:38sell0.10eurusd1.28741.30511.28572006.08.31 16:251.28570.000.000.0017.00
48758912006.08.31 15:38buy0.10usdchf1.22371.20391.22562006.08.31 16:241.22560.000.000.0015.50
48808722006.08.31 17:29sell0.10usdjpy117.31118.93117.152006.09.01 05:17117.150.000.00-0.6813.66
48812242006.08.31 17:33sell0.10usdjpy117.39119.01117.232006.08.31 17:53117.230.000.000.0013.65
48825282006.08.31 18:08sell0.10usdchf1.23211.25241.23012006.09.01 08:531.23010.000.00-0.6516.26
48831912006.08.31 18:37buy0.10eurusd1.28001.26201.28182006.08.31 23:261.28180.000.000.0018.00
48832582006.08.31 18:39sell0.10usdchf1.23311.25341.23112006.08.31 21:431.23110.000.000.0016.25
48837692006.08.31 18:54sell0.10usdchf1.23421.25451.23222006.08.31 21:081.23220.000.000.0016.23
48838642006.08.31 18:56buy0.10eurusd1.27911.26111.28092006.08.31 21:591.28090.000.000.0018.00
48864462006.08.31 20:40sell0.10usdjpy117.39119.01117.232006.09.01 05:00117.230.000.00-0.6813.65
48880982006.08.31 21:54buy0.10usdchf1.23101.21071.23302006.09.01 15:291.23300.000.000.3316.22
48881972006.08.31 21:57sell0.10gbpusd1.90481.93181.90212006.09.01 01:191.90210.000.000.1027.00
48893032006.08.31 23:24sell0.10eurusd1.28151.29951.27972006.09.01 15:301.27970.000.000.2018.00
48922692006.09.01 05:03buy0.10usdjpy117.22115.65117.372006.09.01 10:59117.370.000.000.0012.78
48926382006.09.01 05:20buy0.10usdjpy117.15115.57117.302006.09.01 09:24117.300.000.000.0012.79
48967462006.09.01 10:25sell0.10usdchf1.23201.25171.23012006.09.01 19:201.23010.000.000.0015.45
48982082006.09.01 11:42sell0.10usdjpy117.38118.96117.232006.09.01 15:20117.230.000.000.0012.80
48985272006.09.01 11:53sell0.10eurusd1.28231.29971.28062006.09.01 15:291.28060.000.000.0017.00
49026592006.09.01 16:28sell0.10usdchf1.23771.25801.23572006.09.01 19:201.23570.000.000.0016.27
  0.00 0.00 -66.25 3 936.05
Closed P/L: 3 869.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
46813082006.08.22 02:17buy0.10eurusd1.28741.26861.2892 1.28390.000.00-4.80-35.00
47916852006.08.28 06:35sell0.10gbpusd1.89161.91751.8891 1.90610.000.000.60-145.00
48361132006.08.29 21:15sell0.10gbpusd1.89581.92301.8931 1.90610.000.000.50-103.00
48784752006.08.31 16:41sell0.10usdchf1.22691.24671.2250 1.22980.000.00-0.65-23.58
48790522006.08.31 16:49sell0.10usdchf1.22811.24791.2262 1.22980.000.00-0.65-13.82
46834682006.08.22 05:03sell0.10usdjpy116.14117.91115.97 117.090.000.00-8.22-81.13
47638182006.08.24 19:11sell0.10usdjpy116.43118.18116.26 117.090.000.00-5.47-56.37
47639752006.08.24 19:16sell0.10usdjpy116.51118.26116.34 117.090.000.00-5.47-49.53
47689112006.08.25 02:51sell0.10usdjpy116.62118.28116.46 117.090.000.00-4.78-40.14
48411052006.08.30 03:01sell0.10usdjpy116.77118.35116.62 117.090.000.00-2.73-27.33
48413062006.08.30 03:22sell0.10usdjpy116.84118.43116.69 117.090.000.00-2.73-21.35
48449812006.08.30 08:36sell0.10usdjpy116.91118.50116.76 117.090.000.00-2.73-15.37
48469462006.08.30 10:16sell0.10usdjpy117.00118.60116.84 117.090.000.00-2.73-7.69
48803162006.08.31 17:20sell0.10usdjpy117.23118.85117.07 117.090.000.00-0.6811.96
49030752006.09.01 19:21sell0.10gbpusd1.90641.93241.9038 1.90610.000.000.003.00
  0.00 0.00 -40.54 -604.35
 Floating P/L: -644.89
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 869.80 Floating P/L: -644.89 Margin: 359.62
Balance: 5 003 869.80 Equity: 5 003 224.91 Free Margin: 5 002 865.29
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 869.80 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 3 869.80
Profit Factor: Expected Payoff: 18.00  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.00%)  
 
Total Trades: 215 Short Positions (won %): 124 (100.00%) Long Positions (won %): 91 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 215 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 27.50 loss trade: 0.00
Average profit trade: 18.00 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 215 (3 869.80) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 3 869.80 (215) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 215 consecutive losses: 0