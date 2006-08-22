|Account: 254828
|Name: spacejunkie
|Currency: USD
|2006 September 1, 19:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4681009
|2006.08.22 01:41
|balance
|Deposit
|5 000 000.00
|4681493
|2006.08.22 02:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2865
|1.2677
|1.2883
|2006.08.22 09:47
|1.2883
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4681552
|2006.08.22 02:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8908
|1.8636
|1.8935
|2006.08.22 09:30
|1.8935
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4684042
|2006.08.22 05:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2856
|1.2667
|1.2874
|2006.08.22 06:35
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4687729
|2006.08.22 09:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8940
|1.9213
|1.8913
|2006.08.22 10:50
|1.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4687999
|2006.08.22 09:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2884
|1.3073
|1.2866
|2006.08.22 12:00
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4689322
|2006.08.22 10:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.22
|118.00
|116.05
|2006.08.22 14:17
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|14.65
|4692069
|2006.08.22 12:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2856
|1.2667
|1.2874
|2006.08.31 15:35
|1.2874
|0.00
|0.00
|-4.40
|18.00
|4692105
|2006.08.22 12:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8902
|1.8628
|1.8929
|2006.08.22 12:34
|1.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4692233
|2006.08.22 12:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2846
|1.2656
|1.2865
|2006.08.31 15:30
|1.2865
|0.00
|0.00
|-4.40
|19.00
|4693745
|2006.08.22 12:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2273
|1.2483
|1.2252
|2006.08.31 14:44
|1.2252
|0.00
|0.00
|-7.15
|17.14
|4695470
|2006.08.22 12:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.25
|118.04
|116.08
|2006.08.22 14:17
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|14.65
|4695570
|2006.08.22 12:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2283
|1.2493
|1.2262
|2006.08.31 10:22
|1.2262
|0.00
|0.00
|-7.15
|17.13
|4695922
|2006.08.22 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2837
|1.2647
|1.2856
|2006.08.31 10:24
|1.2856
|0.00
|0.00
|-4.40
|19.00
|4698666
|2006.08.22 14:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2827
|1.2636
|1.2846
|2006.08.23 17:02
|1.2846
|0.00
|0.00
|-0.40
|19.00
|4698838
|2006.08.22 14:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2296
|1.2508
|1.2275
|2006.08.29 21:37
|1.2275
|0.00
|0.00
|-4.54
|17.11
|4699153
|2006.08.22 14:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2622
|1.2834
|2006.08.23 16:50
|1.2834
|0.00
|0.00
|-0.40
|19.00
|4699188
|2006.08.22 14:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2306
|1.2519
|1.2285
|2006.08.29 21:36
|1.2285
|0.00
|0.00
|-4.54
|17.10
|4699415
|2006.08.22 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8879
|1.8603
|1.8906
|2006.08.22 15:40
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4700791
|2006.08.22 15:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2317
|1.2530
|1.2296
|2006.08.23 17:02
|1.2296
|0.00
|0.00
|-0.65
|17.08
|4700988
|2006.08.22 15:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.43
|118.23
|116.25
|2006.08.23 09:58
|116.25
|0.00
|0.00
|-0.69
|15.48
|4702346
|2006.08.22 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2806
|1.2612
|1.2825
|2006.08.23 10:27
|1.2825
|0.00
|0.00
|-0.40
|19.00
|4703032
|2006.08.22 16:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2329
|1.2544
|1.2308
|2006.08.23 17:00
|1.2308
|0.00
|0.00
|-0.65
|17.07
|4704691
|2006.08.22 17:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8882
|1.8606
|1.8909
|2006.08.23 10:27
|1.8909
|0.00
|0.00
|-0.30
|27.00
|4704735
|2006.08.22 17:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2344
|1.2561
|1.2323
|2006.08.23 10:36
|1.2323
|0.00
|0.00
|-0.65
|17.05
|4708918
|2006.08.22 18:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.61
|118.43
|116.43
|2006.08.23 02:28
|116.43
|0.00
|0.00
|-0.69
|15.46
|4714385
|2006.08.22 20:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2355
|1.2572
|1.2334
|2006.08.23 10:27
|1.2334
|0.00
|0.00
|-0.65
|17.03
|4714413
|2006.08.22 20:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.70
|118.53
|116.52
|2006.08.22 23:04
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|4714715
|2006.08.22 20:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2596
|1.2810
|2006.08.23 00:26
|1.2810
|0.00
|0.00
|-0.40
|19.00
|4714844
|2006.08.22 20:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8866
|1.8589
|1.8893
|2006.08.23 09:55
|1.8893
|0.00
|0.00
|-0.30
|27.00
|4716098
|2006.08.22 20:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.79
|118.63
|116.61
|2006.08.22 21:56
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|15.44
|4720727
|2006.08.23 03:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.31
|114.53
|116.48
|2006.08.23 17:34
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|14.59
|4721493
|2006.08.23 05:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.2601
|1.2807
|2006.08.23 09:57
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4724458
|2006.08.23 09:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2806
|1.2994
|1.2788
|2006.08.23 18:01
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4724505
|2006.08.23 09:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2342
|1.2133
|1.2362
|2006.08.23 18:04
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|16.18
|4725258
|2006.08.23 10:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.3003
|1.2797
|2006.08.23 17:36
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4725288
|2006.08.23 10:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8896
|1.9162
|1.8870
|2006.08.24 23:02
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.30
|26.00
|4725441
|2006.08.23 10:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.22
|114.43
|116.39
|2006.08.23 15:19
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|14.61
|4725645
|2006.08.23 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2332
|1.2123
|1.2352
|2006.08.23 18:02
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|16.19
|4725704
|2006.08.23 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8912
|1.9180
|1.8886
|2006.08.24 10:52
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.30
|26.00
|4725937
|2006.08.23 10:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2827
|1.3016
|1.2809
|2006.08.23 15:19
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4726019
|2006.08.23 10:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8926
|1.9196
|1.8899
|2006.08.24 04:17
|1.8899
|0.00
|0.00
|0.30
|27.00
|4726054
|2006.08.23 10:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2322
|1.2112
|1.2343
|2006.08.23 17:36
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|4726129
|2006.08.23 10:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.13
|114.33
|116.31
|2006.08.23 11:08
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|4730910
|2006.08.23 15:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2336
|1.2547
|1.2315
|2006.08.23 16:50
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|4731669
|2006.08.23 15:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8941
|1.9212
|1.8914
|2006.08.23 18:04
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4732723
|2006.08.23 16:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8957
|1.9229
|1.8930
|2006.08.23 17:36
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4733274
|2006.08.23 16:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8971
|1.9244
|1.8944
|2006.08.23 17:33
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4733369
|2006.08.23 16:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2832
|1.3022
|1.2813
|2006.08.23 17:19
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4733842
|2006.08.23 17:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8988
|1.9263
|1.8961
|2006.08.23 17:19
|1.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4733860
|2006.08.23 17:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2302
|1.2089
|1.2323
|2006.08.23 17:19
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|4733877
|2006.08.23 17:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2842
|1.3034
|1.2823
|2006.08.23 17:16
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4734976
|2006.08.23 17:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|118.20
|116.22
|2006.08.24 17:00
|116.22
|0.00
|0.00
|-2.06
|15.49
|4735156
|2006.08.23 17:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2334
|1.2547
|1.2313
|2006.08.24 15:03
|1.2313
|0.00
|0.00
|-1.94
|17.06
|4735510
|2006.08.23 17:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2805
|1.2613
|1.2824
|2006.08.24 11:48
|1.2824
|0.00
|0.00
|-1.20
|19.00
|4736124
|2006.08.23 17:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2599
|1.2810
|2006.08.24 11:04
|1.2810
|0.00
|0.00
|-1.20
|19.00
|4736132
|2006.08.23 17:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2346
|1.2559
|1.2325
|2006.08.23 17:49
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|4736141
|2006.08.23 17:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.53
|118.33
|116.35
|2006.08.23 21:34
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|15.47
|4737087
|2006.08.23 18:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2351
|1.2564
|1.2330
|2006.08.24 11:48
|1.2330
|0.00
|0.00
|-1.94
|17.03
|4737152
|2006.08.23 18:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8918
|1.8642
|1.8945
|2006.08.24 13:52
|1.8945
|0.00
|0.00
|-0.90
|27.00
|4737181
|2006.08.23 18:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2782
|1.2590
|1.2801
|2006.08.24 11:03
|1.2801
|0.00
|0.00
|-1.20
|19.00
|4737796
|2006.08.23 18:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2361
|1.2574
|1.2340
|2006.08.24 11:04
|1.2340
|0.00
|0.00
|-1.94
|17.02
|4744231
|2006.08.24 04:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2374
|1.2577
|1.2354
|2006.08.24 11:03
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|16.19
|4744430
|2006.08.24 04:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2768
|1.2588
|1.2786
|2006.08.24 11:03
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4748430
|2006.08.24 09:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2781
|1.2962
|1.2763
|2006.08.24 10:58
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4750305
|2006.08.24 10:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.50
|118.23
|116.33
|2006.08.24 13:19
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|14.61
|4750549
|2006.08.24 10:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8891
|1.8625
|1.8917
|2006.08.24 11:04
|1.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4750936
|2006.08.24 11:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2341
|1.2135
|1.2361
|2006.08.24 18:18
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|16.18
|4751538
|2006.08.24 11:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2816
|1.3000
|1.2798
|2006.08.24 17:38
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4753127
|2006.08.24 11:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2321
|1.2114
|1.2341
|2006.08.24 17:38
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|4753156
|2006.08.24 11:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8932
|1.9199
|1.8906
|2006.08.24 18:07
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4754163
|2006.08.24 12:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2825
|1.3011
|1.2807
|2006.08.24 17:04
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4755478
|2006.08.24 13:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.28
|114.54
|116.45
|2006.08.24 15:31
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|4755785
|2006.08.24 14:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8945
|1.9213
|1.8919
|2006.08.24 17:56
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4756400
|2006.08.24 14:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2834
|1.3020
|1.2816
|2006.08.24 15:31
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4757329
|2006.08.24 15:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2311
|1.2103
|1.2331
|2006.08.24 15:31
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|16.22
|4759254
|2006.08.24 16:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2539
|1.2311
|2006.08.29 09:50
|1.2311
|0.00
|0.00
|-1.95
|16.25
|4760057
|2006.08.24 17:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8959
|1.9228
|1.8933
|2006.08.24 17:09
|1.8933
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4761069
|2006.08.24 17:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2800
|1.2614
|1.2818
|2006.08.28 13:46
|1.2818
|0.00
|0.00
|-0.80
|18.00
|4761649
|2006.08.24 17:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2605
|1.2809
|2006.08.28 10:25
|1.2809
|0.00
|0.00
|-0.80
|18.00
|4761688
|2006.08.24 17:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2346
|1.2554
|1.2326
|2006.08.28 17:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|-1.30
|16.23
|4761791
|2006.08.24 18:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8918
|1.8648
|1.8945
|2006.08.28 10:25
|1.8945
|0.00
|0.00
|-0.60
|27.00
|4762322
|2006.08.24 18:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2357
|1.2565
|1.2337
|2006.08.28 12:30
|1.2337
|0.00
|0.00
|-1.30
|16.21
|4762871
|2006.08.24 18:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2777
|1.2591
|1.2795
|2006.08.28 06:28
|1.2795
|0.00
|0.00
|-0.80
|18.00
|4762896
|2006.08.24 18:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8903
|1.8633
|1.8930
|2006.08.28 10:19
|1.8930
|0.00
|0.00
|-0.60
|27.00
|4763093
|2006.08.24 18:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2370
|1.2578
|1.2350
|2006.08.28 10:25
|1.2350
|0.00
|0.00
|-1.30
|16.20
|4763293
|2006.08.24 18:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2768
|1.2582
|1.2786
|2006.08.28 06:27
|1.2786
|0.00
|0.00
|-0.80
|18.00
|4763526
|2006.08.24 19:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8890
|1.8620
|1.8917
|2006.08.28 06:33
|1.8917
|0.00
|0.00
|-0.60
|27.00
|4763605
|2006.08.24 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2759
|1.2573
|1.2777
|2006.08.25 05:57
|1.2777
|0.00
|0.00
|-0.40
|18.00
|4764559
|2006.08.24 19:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2382
|1.2590
|1.2362
|2006.08.28 06:31
|1.2362
|0.00
|0.00
|-1.30
|16.18
|4766430
|2006.08.24 22:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2393
|1.2602
|1.2373
|2006.08.25 06:16
|1.2373
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.16
|4766558
|2006.08.24 22:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8877
|1.8607
|1.8904
|2006.08.25 13:09
|1.8904
|0.00
|0.00
|-0.30
|27.00
|4769180
|2006.08.25 03:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.72
|118.39
|116.56
|2006.08.25 04:28
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|13.73
|4770889
|2006.08.25 06:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2778
|1.2959
|1.2760
|2006.08.25 09:28
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4771015
|2006.08.25 06:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2372
|1.2170
|1.2392
|2006.08.25 09:28
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|16.14
|4771616
|2006.08.25 07:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.72
|118.39
|116.56
|2006.08.29 21:57
|116.56
|0.00
|0.00
|-1.36
|13.73
|4772522
|2006.08.25 08:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.81
|118.49
|116.65
|2006.08.29 10:52
|116.65
|0.00
|0.00
|-1.36
|13.72
|4772997
|2006.08.25 09:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.89
|118.58
|116.73
|2006.08.29 07:33
|116.73
|0.00
|0.00
|-1.36
|13.71
|4773706
|2006.08.25 09:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.06
|118.76
|116.89
|2006.08.28 13:49
|116.89
|0.00
|0.00
|-0.68
|14.54
|4773732
|2006.08.25 09:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8857
|1.8596
|1.8883
|2006.08.25 12:15
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4773903
|2006.08.25 09:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2756
|1.2575
|1.2774
|2006.08.25 10:43
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4774074
|2006.08.25 09:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2398
|1.2600
|1.2378
|2006.08.25 10:43
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|4774092
|2006.08.25 09:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8839
|1.8576
|1.8865
|2006.08.25 11:26
|1.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4774167
|2006.08.25 09:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.14
|118.85
|116.97
|2006.08.28 11:07
|116.97
|0.00
|0.00
|-0.68
|14.53
|4774403
|2006.08.25 09:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.22
|118.94
|117.05
|2006.08.28 06:31
|117.05
|0.00
|0.00
|-0.68
|14.53
|4778299
|2006.08.25 12:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8878
|1.9141
|1.8852
|2006.08.25 17:33
|1.8852
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4778751
|2006.08.25 12:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8891
|1.9154
|1.8865
|2006.08.25 15:19
|1.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4779423
|2006.08.25 13:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8907
|1.9172
|1.8881
|2006.08.25 15:10
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4781668
|2006.08.25 15:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2393
|1.2595
|1.2373
|2006.08.25 18:14
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|4781695
|2006.08.25 15:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.31
|119.04
|117.14
|2006.08.25 18:07
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|14.51
|4781704
|2006.08.25 15:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2755
|1.2574
|1.2773
|2006.08.25 18:14
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4790233
|2006.08.28 04:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2776
|1.2951
|1.2759
|2006.08.29 17:25
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.20
|17.00
|4791549
|2006.08.28 06:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2975
|1.2781
|2006.08.28 23:51
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4791577
|2006.08.28 06:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2361
|1.2163
|1.2380
|2006.09.01 15:52
|1.2380
|0.00
|0.00
|1.96
|15.35
|4791630
|2006.08.28 06:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.04
|115.41
|117.20
|2006.08.28 09:30
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|4795306
|2006.08.28 10:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8929
|1.9189
|1.8903
|2006.08.29 18:45
|1.8903
|0.00
|0.00
|0.10
|26.00
|4795525
|2006.08.28 10:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2808
|1.2986
|1.2791
|2006.08.28 17:59
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4795659
|2006.08.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2342
|1.2143
|1.2361
|2006.08.28 23:28
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|15.37
|4795886
|2006.08.28 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8955
|1.9218
|1.8929
|2006.08.28 23:30
|1.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4797517
|2006.08.28 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.97
|115.34
|117.13
|2006.08.28 16:16
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|4799587
|2006.08.28 13:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2818
|1.2997
|1.2801
|2006.08.28 15:14
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4799594
|2006.08.28 13:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2329
|1.2128
|1.2349
|2006.08.28 15:18
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|4802992
|2006.08.28 16:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.13
|118.77
|116.97
|2006.08.29 03:41
|116.97
|0.00
|0.00
|-0.68
|13.68
|4803979
|2006.08.28 16:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8985
|1.9251
|1.8959
|2006.08.28 20:17
|1.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4806065
|2006.08.28 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.2610
|1.2806
|2006.08.29 03:39
|1.2806
|0.00
|0.00
|-0.40
|17.00
|4806191
|2006.08.28 18:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2352
|1.2553
|1.2332
|2006.08.29 04:58
|1.2332
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.22
|4806283
|2006.08.28 18:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.21
|118.85
|117.05
|2006.08.29 03:30
|117.05
|0.00
|0.00
|-0.68
|13.67
|4810444
|2006.08.28 23:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2366
|1.2567
|1.2346
|2006.08.29 03:36
|1.2346
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.20
|4812486
|2006.08.29 03:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.06
|115.47
|117.21
|2006.08.30 19:38
|117.21
|0.00
|0.00
|0.34
|12.80
|4812526
|2006.08.29 03:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8961
|1.9224
|1.8935
|2006.08.29 17:48
|1.8935
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4812602
|2006.08.29 03:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2802
|1.2980
|1.2785
|2006.08.29 17:08
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4812613
|2006.08.29 03:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2340
|1.2142
|1.2359
|2006.08.29 17:22
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|15.37
|4812755
|2006.08.29 03:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.98
|115.38
|117.14
|2006.08.30 14:08
|117.14
|0.00
|0.00
|0.34
|13.66
|4813354
|2006.08.29 04:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2812
|1.2991
|1.2795
|2006.08.29 16:38
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4813402
|2006.08.29 04:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.90
|115.29
|117.06
|2006.08.30 10:19
|117.06
|0.00
|0.00
|0.34
|13.67
|4813528
|2006.08.29 05:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2329
|1.2130
|1.2348
|2006.08.29 17:21
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|15.39
|4813572
|2006.08.29 05:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8974
|1.9238
|1.8948
|2006.08.29 17:23
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4815548
|2006.08.29 07:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.78
|115.16
|116.94
|2006.08.29 09:39
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|4815583
|2006.08.29 07:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2319
|1.2119
|1.2339
|2006.08.29 17:19
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|4815664
|2006.08.29 07:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2826
|1.3004
|1.2809
|2006.08.29 12:55
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4817806
|2006.08.29 09:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.98
|118.61
|116.82
|2006.08.29 10:20
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|4818075
|2006.08.29 09:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2309
|1.2108
|1.2329
|2006.08.29 17:07
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|16.22
|4818770
|2006.08.29 10:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.3017
|1.2818
|2006.08.29 11:53
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4818871
|2006.08.29 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2299
|1.2097
|1.2319
|2006.08.29 12:25
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|16.24
|4818963
|2006.08.29 10:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9003
|1.9270
|1.8977
|2006.08.29 15:59
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4819961
|2006.08.29 10:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.65
|115.01
|116.81
|2006.08.29 11:56
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|4820580
|2006.08.29 11:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9017
|1.9285
|1.8991
|2006.08.29 12:56
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4822363
|2006.08.29 12:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2810
|1.2629
|1.2828
|2006.08.29 21:37
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4822644
|2006.08.29 12:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.72
|115.10
|116.88
|2006.08.29 17:21
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|13.69
|4826730
|2006.08.29 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2801
|1.2620
|1.2819
|2006.08.29 21:30
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4828865
|2006.08.29 17:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2790
|1.2609
|1.2808
|2006.08.29 21:18
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4828881
|2006.08.29 17:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2533
|1.2311
|2006.08.29 21:18
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|16.25
|4829300
|2006.08.29 17:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2780
|1.2599
|1.2798
|2006.08.29 21:08
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4829334
|2006.08.29 17:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2342
|1.2544
|1.2322
|2006.08.29 21:09
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|16.23
|4829874
|2006.08.29 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2765
|1.2582
|1.2783
|2006.08.29 21:03
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4829892
|2006.08.29 17:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8944
|1.8675
|1.8970
|2006.08.29 21:18
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4829906
|2006.08.29 17:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2362
|1.2564
|1.2342
|2006.08.29 21:01
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|4831516
|2006.08.29 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2756
|1.2572
|1.2774
|2006.08.29 20:32
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4832341
|2006.08.29 18:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8924
|1.8654
|1.8951
|2006.08.29 21:07
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4832700
|2006.08.29 18:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8907
|1.8635
|1.8934
|2006.08.29 21:03
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4833570
|2006.08.29 19:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.98
|118.62
|116.82
|2006.08.29 21:07
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|4835387
|2006.08.29 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.2973
|1.2771
|2006.09.01 15:32
|1.2771
|0.00
|0.00
|1.00
|18.00
|4835801
|2006.08.29 21:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2982
|1.2780
|2006.09.01 15:32
|1.2780
|0.00
|0.00
|1.00
|18.00
|4836035
|2006.08.29 21:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2321
|1.2119
|1.2341
|2006.08.31 18:52
|1.2341
|0.00
|0.00
|1.31
|16.21
|4836428
|2006.08.29 21:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.2993
|1.2791
|2006.08.31 18:52
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.80
|18.00
|4836487
|2006.08.29 21:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2311
|1.2109
|1.2331
|2006.08.31 17:30
|1.2331
|0.00
|0.00
|1.31
|16.22
|4836773
|2006.08.29 21:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.75
|115.11
|116.91
|2006.08.30 08:31
|116.91
|0.00
|0.00
|0.34
|13.69
|4837364
|2006.08.29 21:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.67
|115.03
|116.83
|2006.08.30 03:08
|116.83
|0.00
|0.00
|0.34
|13.69
|4838389
|2006.08.29 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.57
|114.92
|116.73
|2006.08.30 02:50
|116.73
|0.00
|0.00
|0.34
|13.71
|4838705
|2006.08.29 22:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8987
|1.9259
|1.8960
|2006.09.01 15:53
|1.8960
|0.00
|0.00
|0.50
|27.00
|4838787
|2006.08.29 22:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2285
|1.2080
|1.2305
|2006.08.30 14:05
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.33
|16.25
|4838810
|2006.08.29 22:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2828
|1.3012
|1.2810
|2006.08.31 17:27
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.80
|18.00
|4840354
|2006.08.30 01:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.3011
|1.2819
|2006.08.30 12:55
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4841488
|2006.08.30 03:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2844
|1.3019
|1.2827
|2006.08.30 05:28
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4843079
|2006.08.30 05:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2294
|1.2491
|1.2275
|2006.08.30 07:07
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|4846150
|2006.08.30 09:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9008
|1.9270
|1.8982
|2006.09.01 15:32
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.40
|26.00
|4847138
|2006.08.30 10:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.08
|118.69
|116.92
|2006.08.30 16:15
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|4850091
|2006.08.30 12:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2820
|1.2643
|1.2837
|2006.08.30 16:10
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4850379
|2006.08.30 13:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9025
|1.9290
|1.8999
|2006.08.31 17:30
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.30
|26.00
|4850583
|2006.08.30 13:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9039
|1.9304
|1.9013
|2006.08.30 13:50
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4851575
|2006.08.30 13:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2294
|1.2491
|1.2275
|2006.08.30 17:27
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|4851901
|2006.08.30 14:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2303
|1.2501
|1.2284
|2006.08.30 16:10
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|15.47
|4860030
|2006.08.30 19:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.24
|118.87
|117.08
|2006.08.30 22:43
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|4863098
|2006.08.31 02:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.20
|118.79
|117.05
|2006.08.31 15:30
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4863290
|2006.08.31 03:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.28
|118.88
|117.12
|2006.08.31 12:26
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|4864817
|2006.08.31 06:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.36
|118.97
|117.20
|2006.08.31 10:28
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|4867332
|2006.08.31 09:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9064
|1.9329
|1.9038
|2006.08.31 16:43
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4867877
|2006.08.31 09:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2839
|1.3013
|1.2822
|2006.08.31 17:03
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4867907
|2006.08.31 09:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2269
|1.2075
|1.2288
|2006.08.31 17:01
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.00
|15.46
|4868680
|2006.08.31 10:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2848
|1.3023
|1.2831
|2006.08.31 16:44
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4868741
|2006.08.31 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2260
|1.2065
|1.2279
|2006.08.31 16:43
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|15.47
|4868995
|2006.08.31 10:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9078
|1.9344
|1.9052
|2006.08.31 16:42
|1.9052
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4869009
|2006.08.31 10:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2856
|1.3031
|1.2839
|2006.08.31 16:43
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4869209
|2006.08.31 10:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.20
|115.59
|117.36
|2006.08.31 17:29
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|13.63
|4871486
|2006.08.31 12:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.12
|115.51
|117.28
|2006.08.31 17:23
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|4874126
|2006.08.31 14:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2246
|1.2049
|1.2265
|2006.08.31 16:30
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|15.49
|4875743
|2006.08.31 15:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.02
|115.41
|117.18
|2006.08.31 17:02
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|4875822
|2006.08.31 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2874
|1.3051
|1.2857
|2006.08.31 16:25
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4875891
|2006.08.31 15:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2237
|1.2039
|1.2256
|2006.08.31 16:24
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|4880872
|2006.08.31 17:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.31
|118.93
|117.15
|2006.09.01 05:17
|117.15
|0.00
|0.00
|-0.68
|13.66
|4881224
|2006.08.31 17:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.39
|119.01
|117.23
|2006.08.31 17:53
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|4882528
|2006.08.31 18:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2321
|1.2524
|1.2301
|2006.09.01 08:53
|1.2301
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.26
|4883191
|2006.08.31 18:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2800
|1.2620
|1.2818
|2006.08.31 23:26
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4883258
|2006.08.31 18:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2534
|1.2311
|2006.08.31 21:43
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|16.25
|4883769
|2006.08.31 18:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2342
|1.2545
|1.2322
|2006.08.31 21:08
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|16.23
|4883864
|2006.08.31 18:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2611
|1.2809
|2006.08.31 21:59
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4886446
|2006.08.31 20:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.39
|119.01
|117.23
|2006.09.01 05:00
|117.23
|0.00
|0.00
|-0.68
|13.65
|4888098
|2006.08.31 21:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2310
|1.2107
|1.2330
|2006.09.01 15:29
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.33
|16.22
|4888197
|2006.08.31 21:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9048
|1.9318
|1.9021
|2006.09.01 01:19
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.10
|27.00
|4889303
|2006.08.31 23:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2995
|1.2797
|2006.09.01 15:30
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.20
|18.00
|4892269
|2006.09.01 05:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.22
|115.65
|117.37
|2006.09.01 10:59
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|4892638
|2006.09.01 05:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.15
|115.57
|117.30
|2006.09.01 09:24
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|4896746
|2006.09.01 10:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2320
|1.2517
|1.2301
|2006.09.01 19:20
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|4898208
|2006.09.01 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.38
|118.96
|117.23
|2006.09.01 15:20
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|4898527
|2006.09.01 11:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2823
|1.2997
|1.2806
|2006.09.01 15:29
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4902659
|2006.09.01 16:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2377
|1.2580
|1.2357
|2006.09.01 19:20
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|16.27
|0.00
|0.00
|-66.25
|3 936.05
|Closed P/L:
|3 869.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4681308
|2006.08.22 02:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2874
|1.2686
|1.2892
|1.2839
|0.00
|0.00
|-4.80
|-35.00
|4791685
|2006.08.28 06:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8916
|1.9175
|1.8891
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.60
|-145.00
|4836113
|2006.08.29 21:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8958
|1.9230
|1.8931
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.50
|-103.00
|4878475
|2006.08.31 16:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2269
|1.2467
|1.2250
|1.2298
|0.00
|0.00
|-0.65
|-23.58
|4879052
|2006.08.31 16:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2281
|1.2479
|1.2262
|1.2298
|0.00
|0.00
|-0.65
|-13.82
|4683468
|2006.08.22 05:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.14
|117.91
|115.97
|117.09
|0.00
|0.00
|-8.22
|-81.13
|4763818
|2006.08.24 19:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.43
|118.18
|116.26
|117.09
|0.00
|0.00
|-5.47
|-56.37
|4763975
|2006.08.24 19:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.51
|118.26
|116.34
|117.09
|0.00
|0.00
|-5.47
|-49.53
|4768911
|2006.08.25 02:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.62
|118.28
|116.46
|117.09
|0.00
|0.00
|-4.78
|-40.14
|4841105
|2006.08.30 03:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.77
|118.35
|116.62
|117.09
|0.00
|0.00
|-2.73
|-27.33
|4841306
|2006.08.30 03:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.84
|118.43
|116.69
|117.09
|0.00
|0.00
|-2.73
|-21.35
|4844981
|2006.08.30 08:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.91
|118.50
|116.76
|117.09
|0.00
|0.00
|-2.73
|-15.37
|4846946
|2006.08.30 10:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.00
|118.60
|116.84
|117.09
|0.00
|0.00
|-2.73
|-7.69
|4880316
|2006.08.31 17:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.23
|118.85
|117.07
|117.09
|0.00
|0.00
|-0.68
|11.96
|4903075
|2006.09.01 19:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9064
|1.9324
|1.9038
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|0.00
|0.00
|-40.54
|-604.35
|Floating P/L:
|-644.89
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 869.80
|Floating P/L:
|-644.89
|Margin:
|359.62
|Balance:
|5 003 869.80
|Equity:
|5 003 224.91
|Free Margin:
|5 002 865.29
|Details:
|Gross Profit:
|3 869.80
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|3 869.80
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|18.00
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.00%)
|Total Trades:
|215
|Short Positions (won %):
|124 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|91 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|215 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|27.50
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|18.00
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|215 (3 869.80)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 869.80 (215)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|215
|consecutive losses:
|0