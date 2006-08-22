Interbank FX, LLC

Account: 1185832 Name: aris purbo nugroho Currency: USD 2006 August 31, 11:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
102607942006.08.22 05:02balanceDeposit50 000.00
106204042006.08.28 01:58buy0.10eurusd1.27761.27981.28182006.08.28 03:341.27980.000.000.0022.00
106246032006.08.28 03:27buy0.10gbpusd1.89071.89111.89312006.08.28 03:371.89110.000.000.004.00
106250662006.08.28 03:29sell0.10usdjpy117.080.00116.982006.08.28 05:10117.130.000.000.00-4.27
106257782006.08.28 03:34buy0.10eurusd1.28000.00001.28102006.08.28 05:021.28010.000.000.001.00
106261612006.08.28 03:37buy0.10gbpusd1.89150.00001.89252006.08.28 05:101.89060.000.000.00-9.00
106262332006.08.28 03:40buy0.20gbpusd1.89120.00001.89222006.08.28 05:101.89070.000.000.00-10.00
106262642006.08.28 03:41buy0.40gbpusd1.89090.00001.89192006.08.28 05:101.89070.000.000.00-8.00
106264412006.08.28 03:51sell0.20usdjpy117.110.00117.012006.08.28 05:10117.130.000.000.00-3.42
106278092006.08.28 04:20buy0.80gbpusd1.89060.00001.89162006.08.28 05:101.89080.000.000.0016.00
106280272006.08.28 04:24buy0.20eurusd1.27910.00001.28012006.08.28 05:021.28010.000.000.0020.00
106280512006.08.28 04:25sell0.30usdjpy117.170.00117.072006.08.28 05:10117.120.000.000.0012.81
106292742006.08.28 05:13buy stop0.10usdjpy117.33117.180.002006.08.28 05:13117.13cancelled
106292752006.08.28 05:13sell stop0.10usdjpy116.91117.060.002006.08.28 05:14117.11cancelled
106332932006.08.28 07:18buy0.10gbpusd1.89271.89541.89742006.08.28 07:311.89540.000.000.0027.00
106340052006.08.28 07:26buy0.10eurusd1.28100.00001.28202006.08.28 09:161.28060.000.000.00-4.00
106340762006.08.28 07:26sell0.10usdjpy117.000.00116.902006.08.28 08:15117.030.000.000.00-2.56
106342472006.08.28 07:26buy0.20eurusd1.28070.00001.28172006.08.28 09:161.28080.000.000.002.00
106347932006.08.28 07:29sell0.20usdjpy117.030.00116.932006.08.28 08:15117.020.000.000.001.71
106350222006.08.28 07:31buy0.10gbpusd1.89580.00001.89682006.08.28 08:101.89460.000.000.00-12.00
106350572006.08.28 07:31buy0.20gbpusd1.89550.00001.89652006.08.28 08:101.89450.000.000.00-20.00
106351612006.08.28 07:33buy0.30gbpusd1.89520.00001.89622006.08.28 08:101.89460.000.000.00-18.00
106352132006.08.28 07:33buy0.50gbpusd1.89490.00001.89592006.08.28 08:101.89470.000.000.00-10.00
106354152006.08.28 07:37sell0.30usdjpy117.06117.02116.822006.08.28 08:15117.020.000.000.0010.25
106354362006.08.28 07:37buy0.80gbpusd1.89460.00001.89562006.08.28 08:101.89480.000.000.0016.00
106361472006.08.28 08:01buy1.20gbpusd1.89431.89481.89682006.08.28 08:101.89480.000.000.0060.00
106369022006.08.28 08:17buy0.10gbpusd1.89500.00001.89602006.08.28 09:051.89440.000.000.00-6.00
106372132006.08.28 08:21buy0.20gbpusd1.89411.89431.89632006.08.28 09:051.89430.000.000.004.00
106373432006.08.28 08:24buy0.30eurusd1.28041.28071.28272006.08.28 09:161.28070.000.000.009.00
106424642006.08.28 10:54sell0.10usdjpy116.860.00116.762006.08.28 13:57117.070.000.000.00-17.94
106424902006.08.28 10:54sell0.20usdjpy116.890.00116.792006.08.28 13:57117.080.000.000.00-32.46
106426292006.08.28 10:59sell0.30usdjpy116.920.00116.822006.08.28 13:57117.070.000.000.00-38.44
106427222006.08.28 11:01sell0.50usdjpy116.950.00116.852006.08.28 13:57117.060.000.000.00-46.98
106428092006.08.28 11:01sell0.80usdjpy116.980.00116.882006.08.28 13:57117.070.000.000.00-61.50
106430342006.08.28 11:05sell1.20usdjpy117.010.00116.912006.08.28 13:57117.070.000.000.00-61.50
106432022006.08.28 11:08sell1.80usdjpy117.040.00116.942006.08.28 13:57117.060.000.000.00-30.75
106439052006.08.28 11:27sell6.10usdjpy117.070.00116.972006.08.28 13:56117.060.000.000.0052.11
106450702006.08.28 11:56sell0.30eurusd1.28020.00001.27922006.08.28 12:291.28030.000.000.00-3.00
106453202006.08.28 11:59sell0.50eurusd1.28050.00001.27952006.08.28 12:291.28040.000.000.005.00
106457232006.08.28 12:07sell0.80eurusd1.28081.28031.27832006.08.28 12:281.28030.000.000.0040.00
106467372006.08.28 12:19sell9.10usdjpy117.090.00116.992006.08.28 13:56117.060.000.000.00233.21
106472492006.08.28 12:29buy0.30gbpusd1.89590.00001.89662006.08.28 13:471.89660.000.000.0021.00
106472812006.08.28 12:29buy0.50gbpusd1.89560.00001.89662006.08.28 13:471.89660.000.000.0050.00
106473012006.08.28 12:29buy0.80gbpusd1.89530.00001.89632006.08.28 13:471.89630.000.000.0080.00
106473082006.08.28 12:30buy0.30eurusd1.28020.00001.28122006.08.28 13:501.28120.000.000.0030.00
106474752006.08.28 12:33buy1.20gbpusd1.89500.00001.89602006.08.28 13:431.89600.000.000.00120.00
106485392006.08.28 13:06sell13.60usdjpy117.120.00117.022006.08.28 13:54117.090.000.000.00348.45
106489672006.08.28 13:15buy1.80gbpusd1.89470.00001.89572006.08.28 13:291.89570.000.000.00180.00
106522162006.08.28 13:57buy0.30gbpusd1.89840.00001.89942006.08.28 14:091.89840.000.000.000.00
106522272006.08.28 13:57buy0.30eurusd1.28120.00001.28222006.08.28 16:281.27950.000.000.00-51.00
106522542006.08.28 13:57sell0.30usdjpy117.050.00116.952006.08.28 15:22117.170.000.000.00-30.72
106526382006.08.28 14:04buy0.50gbpusd1.89811.89841.90042006.08.28 14:091.89840.000.000.0015.00
106533082006.08.28 14:09buy0.30gbpusd1.89880.00001.89982006.08.28 14:521.89760.000.000.00-36.00
106536842006.08.28 14:14buy0.50gbpusd1.89850.00001.89952006.08.28 14:521.89750.000.000.00-50.00
106549412006.08.28 14:37buy0.50eurusd1.28090.00001.28192006.08.28 16:271.27940.000.000.00-75.00
106550002006.08.28 14:38buy0.80gbpusd1.89820.00001.89922006.08.28 14:521.89750.000.000.00-56.00
106550542006.08.28 14:38buy0.80eurusd1.28050.00001.28152006.08.28 16:261.27950.000.000.00-80.00
106551632006.08.28 14:39sell0.50usdjpy117.080.00116.982006.08.28 15:21117.180.000.000.00-42.67
106551762006.08.28 14:39buy1.20gbpusd1.89800.00001.89902006.08.28 14:521.89750.000.000.00-60.00
106552872006.08.28 14:39buy1.20eurusd1.28020.00001.28122006.08.28 16:261.27950.000.000.00-84.00
106554832006.08.28 14:40buy1.80gbpusd1.89770.00001.89872006.08.28 14:521.89760.000.000.00-18.00
106555062006.08.28 14:40sell0.80usdjpy117.110.00117.012006.08.28 15:21117.170.000.000.00-40.97
106555422006.08.28 14:40buy1.80eurusd1.27990.00001.28092006.08.28 16:261.27940.000.000.00-90.00
106555602006.08.28 14:40buy2.70gbpusd1.89740.00001.89842006.08.28 14:521.89770.000.000.0081.00
106556982006.08.28 14:41buy4.10gbpusd1.89711.89761.89962006.08.28 14:521.89760.000.000.00205.00
106557492006.08.28 14:41sell1.20usdjpy117.140.00117.042006.08.28 15:21117.170.000.000.00-30.72
106564962006.08.28 14:49sell1.80usdjpy117.170.00117.072006.08.28 15:21117.160.000.000.0015.36
106568082006.08.28 14:52buy0.30gbpusd1.89780.00001.89882006.08.29 00:311.89630.000.00-1.32-45.00
106568792006.08.28 14:53buy2.70eurusd1.27960.00001.28062006.08.28 16:261.27950.000.000.00-27.00
106569412006.08.28 14:53buy0.50gbpusd1.89750.00001.89852006.08.29 00:311.89640.000.00-2.20-55.00
106570332006.08.28 14:53buy4.10eurusd1.27930.00001.28032006.08.28 16:261.27940.000.000.0041.00
106578752006.08.28 14:59buy6.10eurusd1.27910.00001.28012006.08.28 16:261.27950.000.000.00244.00
106578982006.08.28 14:59buy0.80gbpusd1.89720.00001.89822006.08.29 00:311.89640.000.00-3.52-64.00
106587072006.08.28 15:08buy9.10eurusd1.27880.00001.27982006.08.28 16:261.27940.000.000.00546.00
106589382006.08.28 15:10buy1.20gbpusd1.89690.00001.89792006.08.29 00:311.89630.000.00-5.28-72.00
106589672006.08.28 15:10sell2.70usdjpy117.20117.17116.972006.08.28 15:21117.170.000.000.0069.13
106599592006.08.28 15:28buy13.60eurusd1.27850.00001.27952006.08.28 16:261.27950.000.000.001 360.00
106600202006.08.28 15:29buy1.80gbpusd1.89660.00001.89762006.08.29 00:311.89640.000.00-7.92-36.00
106629402006.08.28 16:28buy0.30eurusd1.27980.00001.28082006.08.29 00:101.27970.000.00-2.69-3.00
106630402006.08.28 16:29buy0.50eurusd1.27950.00001.28052006.08.29 00:101.27960.000.00-4.475.00
106635152006.08.28 16:43buy0.80eurusd1.27920.00001.28022006.08.29 00:101.27970.000.00-7.1640.00
106640042006.08.28 16:55buy1.20eurusd1.27890.00001.27992006.08.29 00:101.27960.000.00-10.7484.00
106645452006.08.28 17:10buy2.70gbpusd1.89630.00001.89732006.08.29 00:301.89640.000.00-11.8827.00
106648282006.08.28 17:17buy4.10gbpusd1.89610.00001.89712006.08.29 00:301.89640.000.00-18.04123.00
106649072006.08.28 17:18buy6.10gbpusd1.89580.00001.89682006.08.29 00:301.89650.000.00-26.84427.00
106664282006.08.28 18:21buy0.30usdjpy117.180.00117.282006.08.28 21:47117.200.000.004.315.12
106665542006.08.28 18:23buy0.50usdjpy117.16117.20117.402006.08.28 21:45117.200.000.007.1817.06
106673232006.08.28 18:45buy9.10gbpusd1.89550.00001.89652006.08.29 00:291.89650.000.00-40.04910.00
106678492006.08.28 18:59buy13.60gbpusd1.89521.89561.89762006.08.29 00:301.89650.000.00-59.841 768.00
106679372006.08.28 19:00buy1.80eurusd1.27860.00001.27962006.08.29 00:101.27960.000.00-16.11180.00
106773802006.08.29 00:30buy0.30eurusd1.28030.00001.28132006.08.29 01:131.28060.000.000.009.00
106774652006.08.29 00:31buy0.30gbpusd1.89681.89711.89912006.08.29 02:211.89710.000.000.009.00
106775032006.08.29 00:32buy0.50gbpusd1.89651.89711.89912006.08.29 02:211.89710.000.000.0030.00
106775152006.08.29 00:33buy0.50eurusd1.28001.28061.28262006.08.29 01:131.28060.000.000.0030.00
106779102006.08.29 00:39sell0.30usdjpy116.99116.88116.682006.08.29 02:11116.880.000.000.0028.23
106806092006.08.29 01:12sell0.50usdjpy117.01116.88116.682006.08.29 02:11116.880.000.000.0055.61
106808342006.08.29 01:14buy0.30eurusd1.28080.00001.28182006.08.29 01:581.28180.000.000.0030.00
106808642006.08.29 01:14sell0.80usdjpy117.04116.88116.682006.08.29 02:11116.880.000.000.00109.51
106827502006.08.29 01:58buy0.30eurusd1.28200.00001.28302006.08.29 04:351.28300.000.000.0030.00
106836922006.08.29 02:11sell0.30usdjpy116.860.00116.762006.08.29 04:29116.760.000.000.0025.69
106839342006.08.29 02:16buy0.50eurusd1.28170.00001.28272006.08.29 04:351.28270.000.000.0050.00
106842792006.08.29 02:21buy0.30gbpusd1.89750.00001.89852006.08.29 04:101.89850.000.000.0030.00
106845262006.08.29 02:27sell0.50usdjpy116.890.00116.792006.08.29 04:26116.790.000.000.0042.81
106863722006.08.29 03:28buy0.80eurusd1.28140.00001.28242006.08.29 04:171.28240.000.000.0080.00
106865012006.08.29 03:32buy1.20eurusd1.28120.00001.28222006.08.29 04:161.28220.000.000.00120.00
106893462006.08.29 04:48sell0.30usdjpy116.780.00116.682006.08.29 07:13116.860.000.000.00-20.54
106893652006.08.29 04:49buy0.30gbpusd1.89890.00001.89992006.08.29 05:591.89900.000.000.003.00
106893682006.08.29 04:50buy0.30eurusd1.28250.00001.28352006.08.29 06:181.28260.000.000.003.00
106896332006.08.29 04:58buy0.50eurusd1.28220.00001.28322006.08.29 06:181.28270.000.000.0025.00
106911612006.08.29 05:48buy0.20gbpusd1.89860.00001.89962006.08.29 05:591.89900.000.000.008.00
106912532006.08.29 05:49buy0.30eurusd1.28190.00001.28292006.08.29 06:181.28260.000.000.0021.00
106914062006.08.29 05:51sell0.20usdjpy116.810.00116.712006.08.29 07:13116.870.000.000.00-10.27
106915532006.08.29 05:55buy0.30gbpusd1.89830.00001.89932006.08.29 05:591.89900.000.000.0021.00
106916092006.08.29 05:55buy0.50gbpusd1.89800.00001.89902006.08.29 05:591.89900.000.000.0050.00
106916202006.08.29 05:55buy0.50eurusd1.28160.00001.28262006.08.29 06:181.28260.000.000.0050.00
106917032006.08.29 05:56sell0.30usdjpy116.840.00116.742006.08.29 07:13116.860.000.000.00-5.13
106920052006.08.29 05:59buy0.10gbpusd1.89930.00001.90032006.08.29 06:551.89810.000.000.00-12.00
106920492006.08.29 06:00buy0.20gbpusd1.89900.00001.90002006.08.29 06:551.89810.000.000.00-18.00
106927332006.08.29 06:18buy0.10eurusd1.28270.00001.28372006.08.29 07:001.28270.000.000.000.00
106929702006.08.29 06:28buy0.30gbpusd1.89870.00001.89972006.08.29 06:521.89820.000.000.00-15.00
106931622006.08.29 06:33buy0.20eurusd1.28240.00001.28342006.08.29 07:001.28270.000.000.006.00
106931742006.08.29 06:33buy0.50gbpusd1.89840.00001.89942006.08.29 06:521.89810.000.000.00-15.00
106931922006.08.29 06:33sell0.50usdjpy116.870.00116.772006.08.29 07:13116.870.000.000.000.00
106932042006.08.29 06:33buy0.30eurusd1.28210.00001.28312006.08.29 07:001.28280.000.000.0021.00
106932432006.08.29 06:33buy0.80gbpusd1.89810.00001.89912006.08.29 06:511.89820.000.000.008.00
106934232006.08.29 06:35buy1.20gbpusd1.89780.00001.89882006.08.29 06:511.89820.000.000.0048.00
106934452006.08.29 06:35sell0.80usdjpy116.900.00116.802006.08.29 07:13116.870.000.000.0020.54
106937522006.08.29 06:39buy1.80gbpusd1.89750.00001.89852006.08.29 06:511.89820.000.000.00126.00
106937692006.08.29 06:39buy0.50eurusd1.28180.00001.28282006.08.29 07:001.28280.000.000.0050.00
106937822006.08.29 06:39sell1.20usdjpy116.940.00116.842006.08.29 07:13116.870.000.000.0071.87
106938042006.08.29 06:39buy2.70gbpusd1.89720.00001.89822006.08.29 06:511.89820.000.000.00270.00
106939832006.08.29 06:40sell1.80usdjpy116.970.00116.872006.08.29 07:13116.870.000.000.00154.02
106949002006.08.29 06:56buy0.10gbpusd1.89850.00001.89952006.08.29 07:141.89920.000.000.007.00
106952782006.08.29 07:00buy0.10eurusd1.28300.00001.28402006.08.29 07:201.28370.000.000.007.00
106953172006.08.29 07:01buy0.20eurusd1.28270.00001.28372006.08.29 07:191.28340.000.000.0014.00
106956152006.08.29 07:05buy0.20gbpusd1.89820.00001.89922006.08.29 07:141.89920.000.000.0020.00
106956432006.08.29 07:06buy0.30eurusd1.28240.00001.28342006.08.29 07:191.28340.000.000.0030.00
106962842006.08.29 07:14sell0.10usdjpy116.830.00116.732006.08.29 07:21116.750.000.000.006.85
106963502006.08.29 07:14sell0.20usdjpy116.860.00116.762006.08.29 07:21116.760.000.000.0017.13
106963872006.08.29 07:14buy0.10gbpusd1.89940.00001.90042006.08.29 07:191.90040.000.000.0010.00
106972512006.08.29 07:20buy0.10gbpusd1.90070.00001.90172006.08.29 07:271.90000.000.000.00-7.00
106974362006.08.29 07:20buy0.10eurusd1.28390.00001.28492006.08.29 08:281.28350.000.000.00-4.00
106974992006.08.29 07:20buy0.20gbpusd1.90040.00001.90142006.08.29 07:271.90010.000.000.00-6.00
106975752006.08.29 07:20buy0.20eurusd1.28360.00001.28462006.08.29 08:281.28340.000.000.00-4.00
106975862006.08.29 07:20buy0.30gbpusd1.90020.00001.90122006.08.29 07:271.90010.000.000.00-3.00
106976802006.08.29 07:21buy0.50gbpusd1.89990.00001.90092006.08.29 07:271.90020.000.000.0015.00
106979022006.08.29 07:21sell0.10usdjpy116.740.00116.642006.08.29 07:50116.670.000.000.006.00
106982052006.08.29 07:24buy0.30eurusd1.28330.00001.28432006.08.29 08:271.28330.000.000.000.00
106982382006.08.29 07:24buy0.80gbpusd1.89960.00001.90062006.08.29 07:271.90020.000.000.0048.00
106982432006.08.29 07:24sell0.20usdjpy116.760.00116.662006.08.29 07:50116.690.000.000.0012.00
106982812006.08.29 07:24buy0.50eurusd1.28310.00001.28412006.08.29 08:271.28340.000.000.0015.00
106983212006.08.29 07:24buy1.20gbpusd1.89930.00001.90032006.08.29 07:271.90030.000.000.00120.00
106984882006.08.29 07:25sell0.30usdjpy116.790.00116.692006.08.29 07:50116.690.000.000.0025.71
106985792006.08.29 07:27buy0.10gbpusd1.90040.00001.90142006.08.29 07:471.89940.000.000.00-10.00
106985902006.08.29 07:28buy0.20gbpusd1.90020.00001.90122006.08.29 07:471.89950.000.000.00-14.00
106986812006.08.29 07:29buy0.30gbpusd1.89990.00001.90092006.08.29 07:471.89940.000.000.00-15.00
106987662006.08.29 07:30buy0.80eurusd1.28280.00001.28382006.08.29 08:271.28350.000.000.0056.00
106988042006.08.29 07:30buy0.50gbpusd1.89960.00001.90062006.08.29 07:471.89950.000.000.00-5.00
106989312006.08.29 07:33buy0.80gbpusd1.89920.00001.90022006.08.29 07:471.89950.000.000.0024.00
106992192006.08.29 07:39buy1.20eurusd1.28250.00001.28352006.08.29 08:271.28350.000.000.00120.00
106995362006.08.29 07:47buy0.10gbpusd1.89990.00001.90092006.08.29 08:071.90090.000.000.0010.00
106998042006.08.29 07:50sell0.10usdjpy116.650.00116.552006.08.29 09:22116.750.000.000.00-8.57
107010652006.08.29 08:06sell0.20usdjpy116.680.00116.582006.08.29 09:22116.760.000.000.00-13.70
107010822006.08.29 08:07buy0.10gbpusd1.90120.00001.90222006.08.29 08:131.90150.000.000.003.00
107011852006.08.29 08:08buy0.20gbpusd1.90090.00001.90192006.08.29 08:131.90140.000.000.0010.00
107012302006.08.29 08:08buy0.30gbpusd1.90060.00001.90162006.08.29 08:131.90130.000.000.0021.00
107013192006.08.29 08:09sell0.30usdjpy116.710.00116.612006.08.29 09:22116.760.000.000.00-12.85
107013652006.08.29 08:09buy0.50gbpusd1.90030.00001.90132006.08.29 08:131.90130.000.000.0050.00
107016502006.08.29 08:13buy0.10gbpusd1.90190.00001.90292006.08.29 08:261.90210.000.000.002.00
107020042006.08.29 08:16buy0.20gbpusd1.90160.00001.90262006.08.29 08:261.90200.000.000.008.00
107022182006.08.29 08:20buy0.30gbpusd1.90130.00001.90232006.08.29 08:251.90200.000.000.0021.00
107022582006.08.29 08:21buy0.50gbpusd1.90100.00001.90202006.08.29 08:251.90200.000.000.0050.00
107025262006.08.29 08:26buy0.10gbpusd1.90250.00001.90352006.08.29 09:071.90060.000.000.00-19.00
107027352006.08.29 08:28buy0.10eurusd1.28370.00001.28472006.08.29 11:491.28170.000.000.00-20.00
107027622006.08.29 08:28buy0.20eurusd1.28340.00001.28442006.08.29 11:491.28160.000.000.00-36.00
107029912006.08.29 08:31buy0.30eurusd1.28320.00001.28422006.08.29 11:491.28170.000.000.00-45.00
107030292006.08.29 08:31sell0.50usdjpy116.730.00116.632006.08.29 09:22116.770.000.000.00-17.13
107031932006.08.29 08:33buy0.20gbpusd1.90220.00001.90322006.08.29 09:071.90060.000.000.00-32.00
107032152006.08.29 08:33buy0.50eurusd1.28290.00001.28392006.08.29 11:491.28160.000.000.00-65.00
107032592006.08.29 08:34buy0.30gbpusd1.90190.00001.90292006.08.29 09:071.90070.000.000.00-36.00
107033112006.08.29 08:34sell0.80usdjpy116.760.00116.662006.08.29 09:21116.780.000.000.00-13.70
107033592006.08.29 08:35buy0.50gbpusd1.90160.00001.90262006.08.29 09:071.90060.000.000.00-50.00
107033902006.08.29 08:35buy0.80eurusd1.28260.00001.28362006.08.29 11:491.28160.000.000.00-80.00
107039132006.08.29 08:49buy0.80gbpusd1.90130.00001.90232006.08.29 09:071.90070.000.000.00-48.00
107039322006.08.29 08:49buy1.20eurusd1.28230.00001.28332006.08.29 11:491.28150.000.000.00-96.00
107040372006.08.29 08:49buy1.20gbpusd1.90100.00001.90202006.08.29 09:061.90060.000.000.00-48.00
107041812006.08.29 08:51buy1.80eurusd1.28200.00001.28302006.08.29 11:481.28150.000.000.00-90.00
107042612006.08.29 08:53sell1.20usdjpy116.790.00116.692006.08.29 09:21116.770.000.000.0020.55
107045942006.08.29 08:56sell1.80usdjpy116.820.00116.722006.08.29 09:21116.760.000.000.0092.50
107046282006.08.29 08:56sell2.70usdjpy116.840.00116.742006.08.29 09:21116.770.000.000.00161.86
107046492006.08.29 08:56buy1.80gbpusd1.90070.00001.90172006.08.29 09:061.90070.000.000.000.00
107046632006.08.29 08:56buy2.70eurusd1.28170.00001.28272006.08.29 11:471.28160.000.000.00-27.00
107046892006.08.29 08:56buy2.70gbpusd1.90040.00001.90142006.08.29 09:061.90060.000.000.0054.00
107047732006.08.29 08:57buy4.10gbpusd1.90020.00001.90122006.08.29 09:061.90070.000.000.00205.00
107050962006.08.29 09:01buy6.10gbpusd1.89990.00001.90092006.08.29 09:061.90050.000.000.00366.00
107051312006.08.29 09:01buy9.10gbpusd1.89960.00001.90062006.08.29 09:051.90060.000.000.00910.00
107052572006.08.29 09:01sell4.10usdjpy116.870.00116.772006.08.29 09:21116.770.000.000.00351.12
107055952006.08.29 09:07buy0.10gbpusd1.90080.00001.90182006.08.29 09:191.90150.000.000.007.00
107056462006.08.29 09:08buy0.20gbpusd1.90050.00001.90152006.08.29 09:191.90150.000.000.0020.00
107061242006.08.29 09:19buy0.10gbpusd1.90170.00001.90272006.08.29 09:441.90160.000.000.00-1.00
107061902006.08.29 09:21buy0.20gbpusd1.90140.00001.90242006.08.29 09:441.90150.000.000.002.00
107062582006.08.29 09:21buy0.30gbpusd1.90110.00001.90212006.08.29 09:441.90150.000.000.0012.00
107062922006.08.29 09:22buy0.50gbpusd1.90080.00001.90182006.08.29 09:441.90130.000.000.0025.00
107064102006.08.29 09:22sell0.10usdjpy116.730.00116.632006.08.29 11:41116.760.000.000.00-2.57
107064432006.08.29 09:22buy0.80gbpusd1.90040.00001.90142006.08.29 09:441.90120.000.000.0064.00
107064792006.08.29 09:22buy4.10eurusd1.28130.00001.28232006.08.29 11:471.28170.000.000.00164.00
107065072006.08.29 09:22buy1.20gbpusd1.90020.00001.90122006.08.29 09:441.90090.000.000.0084.00
107067062006.08.29 09:24buy1.80gbpusd1.89990.00001.90092006.08.29 09:441.90090.000.000.00180.00
107079612006.08.29 09:44buy0.10gbpusd1.90180.00001.90282006.08.29 10:281.89990.000.000.00-19.00
107079812006.08.29 09:45buy0.20gbpusd1.90150.00001.90252006.08.29 10:281.89980.000.000.00-34.00
107080742006.08.29 09:46buy0.30gbpusd1.90120.00001.90222006.08.29 10:281.89980.000.000.00-42.00
107082142006.08.29 09:51buy0.50gbpusd1.90090.00001.90192006.08.29 10:281.89980.000.000.00-55.00
107083212006.08.29 09:53buy0.80gbpusd1.90060.00001.90162006.08.29 10:281.89990.000.000.00-56.00
107083912006.08.29 09:53buy1.20gbpusd1.90030.00001.90132006.08.29 10:281.89980.000.000.00-60.00
107084422006.08.29 09:54buy6.10eurusd1.28110.00001.28212006.08.29 11:471.28180.000.000.00427.00
107084862006.08.29 09:54buy1.80gbpusd1.90010.00001.90112006.08.29 10:281.89980.000.000.00-54.00
107086002006.08.29 09:56buy2.70gbpusd1.89950.00001.90052006.08.29 10:281.89980.000.000.0081.00
107086582006.08.29 09:56buy4.10gbpusd1.89920.00001.90022006.08.29 10:281.89990.000.000.00287.00
107087612006.08.29 09:57buy6.10gbpusd1.89880.00001.89982006.08.29 10:281.89980.000.000.00610.00
107089012006.08.29 09:57buy9.10eurusd1.28080.00001.28182006.08.29 11:471.28180.000.000.00910.00
107098042006.08.29 10:15sell0.20usdjpy116.760.00116.662006.08.29 11:38116.750.000.000.001.71
107102182006.08.29 10:29buy0.10gbpusd1.90010.00001.90112006.08.29 11:411.90030.000.000.002.00
107112812006.08.29 10:56buy0.20gbpusd1.89970.00001.90072006.08.29 11:411.90030.000.000.0012.00
107118442006.08.29 11:04sell0.30usdjpy116.790.00116.692006.08.29 11:38116.760.000.000.007.71
107118992006.08.29 11:06sell0.50usdjpy116.820.00116.722006.08.29 11:38116.750.000.000.0029.98
107124012006.08.29 11:20buy0.30gbpusd1.89930.00001.90032006.08.29 11:411.90030.000.000.0030.00
107125202006.08.29 11:23sell0.80usdjpy116.840.00116.742006.08.29 11:38116.740.000.000.0068.53
107131852006.08.29 11:41buy0.10gbpusd1.90070.00001.90172006.08.29 13:161.89870.000.000.00-20.00
107132052006.08.29 11:41sell0.10usdjpy116.730.00116.632006.08.29 12:31116.670.000.000.005.14
107136122006.08.29 11:49buy0.10eurusd1.28180.00001.28282006.08.29 14:001.28030.000.000.00-15.00
107136672006.08.29 11:51buy0.20gbpusd1.90040.00001.90142006.08.29 13:161.89880.000.000.00-32.00
107137462006.08.29 11:52buy0.30gbpusd1.90040.00001.90122006.08.29 13:161.89880.000.000.00-48.00
107137642006.08.29 11:53buy0.50gbpusd1.90020.00001.90122006.08.29 13:161.89880.000.000.00-70.00
107141102006.08.29 11:58buy0.80gbpusd1.89990.00001.90092006.08.29 13:161.89880.000.000.00-88.00
107143832006.08.29 12:03buy1.20gbpusd1.89960.00001.90062006.08.29 13:161.89880.000.000.00-96.00
107144152006.08.29 12:04buy0.20eurusd1.28150.00001.28252006.08.29 14:001.28040.000.000.00-22.00
107144332006.08.29 12:04buy1.80gbpusd1.89930.00001.90032006.08.29 13:161.89890.000.000.00-72.00
107146632006.08.29 12:09sell0.20usdjpy116.760.00116.662006.08.29 12:31116.660.000.000.0017.14
107146992006.08.29 12:10buy0.30eurusd1.28120.00001.28222006.08.29 14:001.28050.000.000.00-21.00
107148432006.08.29 12:13buy2.70gbpusd1.89900.00001.90002006.08.29 13:161.89890.000.000.00-27.00
107148962006.08.29 12:14buy0.50eurusd1.28090.00001.28192006.08.29 14:001.28070.000.000.00-10.00
107149072006.08.29 12:14buy4.10gbpusd1.89870.00001.89972006.08.29 13:161.89900.000.000.00123.00
107153122006.08.29 12:19buy0.80eurusd1.28060.00001.28162006.08.29 14:001.28050.000.000.00-8.00
107164262006.08.29 12:32sell0.10usdjpy116.630.00116.532006.08.29 13:49116.660.000.000.00-2.57
107178782006.08.29 12:52sell0.20usdjpy116.650.00116.552006.08.29 13:49116.650.000.000.000.00
107179632006.08.29 12:54sell0.30usdjpy116.680.00116.582006.08.29 13:49116.660.000.000.005.14
107180562006.08.29 12:55buy6.10gbpusd1.89840.00001.89942006.08.29 13:161.89890.000.000.00305.00
107184802006.08.29 12:57buy9.10gbpusd1.89810.00001.89912006.08.29 13:161.89880.000.000.00637.00
107186292006.08.29 12:58sell0.50usdjpy116.710.00116.612006.08.29 13:49116.650.000.000.0025.72
107187422006.08.29 12:58sell0.80usdjpy116.730.00116.632006.08.29 13:49116.660.000.000.0048.00
107187652006.08.29 12:58buy1.20eurusd1.28030.00001.28132006.08.29 14:001.28090.000.000.0072.00
107187782006.08.29 12:58buy13.60gbpusd1.89780.00001.89882006.08.29 13:161.89880.000.000.001 360.00
107193042006.08.29 13:03buy1.80eurusd1.28000.00001.28102006.08.29 14:001.28100.000.000.00180.00
107197172006.08.29 13:07buy2.70eurusd1.27970.00001.28072006.08.29 14:001.28070.000.000.00270.00
107204182006.08.29 13:16buy0.10gbpusd1.89920.00001.90022006.08.29 13:511.89910.000.000.00-1.00
107204922006.08.29 13:18buy0.20gbpusd1.89890.00001.89992006.08.29 13:511.89910.000.000.004.00
107206482006.08.29 13:20buy0.30gbpusd1.89860.00001.89962006.08.29 13:511.89900.000.000.0012.00
107207842006.08.29 13:22sell1.20usdjpy116.760.00116.662006.08.29 13:49116.660.000.000.00102.86
107209322006.08.29 13:26buy0.50gbpusd1.89830.00001.89932006.08.29 13:511.89900.000.000.0035.00
107210762006.08.29 13:29buy0.80gbpusd1.89800.00001.89902006.08.29 13:511.89900.000.000.0080.00
107218432006.08.29 13:39buy4.10eurusd1.27940.00001.28042006.08.29 14:001.28040.000.000.00410.00
107227862006.08.29 13:49sell0.10usdjpy116.650.00116.552006.08.29 14:00116.620.000.000.002.57
107229042006.08.29 13:51buy0.10gbpusd1.89940.00001.90042006.08.29 14:001.90040.000.000.0010.00
107230132006.08.29 13:53buy0.20gbpusd1.89910.00001.90012006.08.29 14:001.90010.000.000.0020.00
107230352006.08.29 13:54sell0.20usdjpy116.680.00116.582006.08.29 14:00116.640.000.000.006.86
107233062006.08.29 13:58sell0.30usdjpy116.710.00116.612006.08.29 14:00116.610.000.000.0025.73
107235002006.08.29 13:59buy0.30gbpusd1.89880.00001.89982006.08.29 14:001.89980.000.000.0030.00
107235262006.08.29 13:59sell0.50usdjpy116.730.00116.632006.08.29 14:00116.630.000.000.0042.87
107238562006.08.29 14:00buy0.10gbpusd1.90100.00001.90202006.08.29 18:311.89830.000.000.00-27.00
107240782006.08.29 14:00sell0.10usdjpy116.600.00116.502006.08.29 18:10116.760.000.000.00-13.70
107241712006.08.29 14:00sell0.20usdjpy116.620.00116.522006.08.29 18:10116.750.000.000.00-22.27
107242102006.08.29 14:00sell0.30usdjpy116.650.00116.552006.08.29 18:09116.730.000.000.00-20.56
107242352006.08.29 14:00buy0.20gbpusd1.90060.00001.90162006.08.29 18:311.89820.000.000.00-48.00
107243572006.08.29 14:01buy0.30gbpusd1.90010.00001.90112006.08.29 18:311.89810.000.000.00-60.00
107245012006.08.29 14:02buy0.50gbpusd1.89980.00001.90082006.08.29 18:311.89800.000.000.00-90.00
107246592006.08.29 14:03buy0.80gbpusd1.89950.00001.90052006.08.29 18:311.89780.000.000.00-136.00
107248802006.08.29 14:05sell0.50usdjpy116.680.00116.582006.08.29 18:09116.720.000.000.00-17.14
107249992006.08.29 14:06sell0.80usdjpy116.710.00116.612006.08.29 18:09116.740.000.000.00-20.56
107250732006.08.29 14:07buy1.20gbpusd1.89920.00001.90022006.08.29 18:301.89790.000.000.00-156.00
107251112006.08.29 14:07sell1.20usdjpy116.730.00116.632006.08.29 18:09116.730.000.000.000.00
107251312006.08.29 14:07buy1.80gbpusd1.89890.00001.89992006.08.29 18:301.89790.000.000.00-180.00
107251592006.08.29 14:07buy2.70gbpusd1.89860.00001.89962006.08.29 18:301.89800.000.000.00-162.00
107252072006.08.29 14:07sell1.80usdjpy116.760.00116.662006.08.29 18:09116.730.000.000.0046.26
107252752006.08.29 14:07buy4.10gbpusd1.89830.00001.89932006.08.29 18:301.89800.000.000.00-123.00
107253282006.08.29 14:07buy6.10gbpusd1.89810.00001.89912006.08.29 18:301.89790.000.000.00-122.00
107253632006.08.29 14:07sell0.10eurusd1.27890.00001.27792006.08.29 14:191.27790.000.000.0010.00
107254352006.08.29 14:07buy9.10gbpusd1.89780.00001.89882006.08.29 18:301.89800.000.000.00182.00
107256092006.08.29 14:07buy13.60gbpusd1.89700.00001.89802006.08.29 18:301.89800.000.000.001 360.00
107257092006.08.29 14:08sell2.70usdjpy116.830.00116.732006.08.29 18:09116.760.000.000.00161.87
107278622006.08.29 14:19sell0.10eurusd1.27760.00001.27662006.08.29 14:221.27690.000.000.007.00
107281112006.08.29 14:20sell0.20eurusd1.27790.00001.27692006.08.29 14:221.27690.000.000.0020.00
107283342006.08.29 14:21sell4.10usdjpy116.870.00116.772006.08.29 18:09116.770.000.000.00351.12
107492592006.08.29 18:09buy0.10eurusd1.28030.00001.28132006.08.29 18:151.28030.000.000.000.00
107495372006.08.29 18:10sell0.10usdjpy116.730.00116.632006.08.29 18:27116.730.000.000.000.00
107497272006.08.29 18:11sell0.20usdjpy116.760.00116.662006.08.29 18:27116.720.000.000.006.85
107497892006.08.29 18:11buy0.20eurusd1.28000.00001.28102006.08.29 18:151.28040.000.000.008.00
107501202006.08.29 18:12buy0.30eurusd1.27970.00001.28072006.08.29 18:151.28050.000.000.0024.00
107502282006.08.29 18:13sell0.30usdjpy116.790.00116.692006.08.29 18:27116.730.000.000.0015.42
107502952006.08.29 18:13sell0.50usdjpy116.820.00116.722006.08.29 18:27116.740.000.000.0034.26
107504642006.08.29 18:14sell0.80usdjpy116.840.00116.742006.08.29 18:27116.740.000.000.0068.53
107505242006.08.29 18:14buy0.50eurusd1.27940.00001.28042006.08.29 18:151.28040.000.000.0050.00
107508382006.08.29 18:15buy0.10eurusd1.28060.00001.28162006.08.29 18:271.28160.000.000.0010.00
107526962006.08.29 18:27sell0.10usdjpy116.700.00116.602006.08.29 18:52116.630.000.000.006.00
107527772006.08.29 18:27buy0.10eurusd1.28180.00001.28282006.08.29 18:371.28280.000.000.0010.00
107530512006.08.29 18:29sell0.20usdjpy116.730.00116.632006.08.29 18:51116.630.000.000.0017.15
107536802006.08.29 18:31buy0.10gbpusd1.89860.00001.89962006.08.29 18:371.89960.000.000.0010.00
107540762006.08.29 18:33buy0.20gbpusd1.89830.00001.89932006.08.29 18:371.89930.000.000.0020.00
107540992006.08.29 18:33buy0.30gbpusd1.89810.00001.89912006.08.29 18:371.89910.000.000.0030.00
107549282006.08.29 18:37buy0.10gbpusd1.90020.00001.90122006.08.29 22:301.89900.000.00-0.44-12.00
107549502006.08.29 18:37buy0.10eurusd1.28350.00001.28452006.08.29 18:521.28310.000.000.00-4.00
107551882006.08.29 18:38buy0.20eurusd1.28300.00001.28402006.08.29 18:521.28320.000.000.004.00
107556022006.08.29 18:40buy0.20gbpusd1.89980.00001.90082006.08.29 22:301.89900.000.00-0.88-16.00
107561692006.08.29 18:45buy0.30gbpusd1.89940.00001.90042006.08.29 22:301.89900.000.00-1.32-12.00
107561762006.08.29 18:45buy0.30eurusd1.28270.00001.28372006.08.29 18:521.28330.000.000.0018.00
107564182006.08.29 18:47buy0.50gbpusd1.89910.00001.90012006.08.29 22:301.89900.000.00-2.20-5.00
107564772006.08.29 18:47buy0.50eurusd1.28240.00001.28342006.08.29 18:511.28340.000.000.0050.00
107564902006.08.29 18:47buy0.80gbpusd1.89880.00001.89982006.08.29 22:301.89890.000.00-3.528.00
107571382006.08.29 18:52sell0.10usdjpy116.620.00116.522006.08.29 18:57116.550.000.000.006.01
107571642006.08.29 18:52buy0.10eurusd1.28320.00001.28422006.08.29 22:151.28360.000.00-0.904.00
107571772006.08.29 18:52sell0.20usdjpy116.650.00116.552006.08.29 18:57116.550.000.000.0017.16
107578232006.08.29 18:58sell0.10usdjpy116.520.00116.422006.08.29 20:39116.600.000.000.00-6.86
107580512006.08.29 18:59sell0.20usdjpy116.540.00116.442006.08.29 20:38116.620.000.000.00-13.72
107584542006.08.29 19:02sell0.30usdjpy116.570.00116.472006.08.29 20:38116.620.000.000.00-12.86
107586242006.08.29 19:03sell0.50usdjpy116.590.00116.492006.08.29 20:37116.610.000.000.00-8.58
107588802006.08.29 19:06buy0.20eurusd1.28290.00001.28392006.08.29 22:151.28350.000.00-1.7912.00
107589212006.08.29 19:07sell0.80usdjpy116.630.00116.532006.08.29 20:36116.590.000.000.0027.45
107602322006.08.29 19:36sell1.20usdjpy116.650.00116.552006.08.29 20:36116.580.000.000.0072.05
107602762006.08.29 19:36sell1.80usdjpy116.680.00116.582006.08.29 20:33116.580.000.000.00154.40
107608002006.08.29 19:46buy0.30eurusd1.28260.00001.28362006.08.29 22:151.28360.000.00-2.6930.00
107608182006.08.29 19:46buy1.20gbpusd1.89851.89891.90092006.08.29 22:301.89910.000.00-5.2872.00
107610002006.08.29 19:49buy1.80gbpusd1.89821.89901.90102006.08.29 22:301.89900.000.00-7.92144.00
107641182006.08.29 20:39sell0.10usdjpy116.590.00116.492006.08.29 22:29116.660.000.00-1.46-6.00
107642462006.08.29 20:47buy0.50eurusd1.28231.28271.28472006.08.29 22:151.28360.000.00-4.4765.00
107643142006.08.29 20:51sell0.20usdjpy116.620.00116.522006.08.29 22:28116.650.000.00-2.91-5.14
107644672006.08.29 20:59sell0.30usdjpy116.660.00116.562006.08.29 22:28116.660.000.00-4.370.00
107650122006.08.29 21:17sell0.80usdjpy116.68116.66116.462006.08.29 22:28116.660.000.000.0013.72
107666992006.08.29 22:15buy0.10eurusd1.28371.27371.28472006.08.30 01:021.28470.000.000.0010.00
107670232006.08.29 22:29buy0.20eurusd1.28341.27341.28442006.08.30 00:311.28440.000.000.0020.00
107670332006.08.29 22:30sell0.10usdjpy116.63117.63116.532006.08.30 07:00116.840.000.000.00-17.97
107670932006.08.29 22:31buy0.40eurusd1.28321.27321.28422006.08.30 00:261.28420.000.000.0040.00
107671152006.08.29 22:31buy0.10gbpusd1.89941.88941.90042006.08.29 23:141.89930.000.000.00-1.00
107672072006.08.29 22:35sell0.20usdjpy116.65117.65116.552006.08.30 07:00116.840.000.000.00-32.52
107672642006.08.29 22:35buy0.20gbpusd1.89911.88911.90012006.08.29 23:121.89930.000.000.004.00
107672912006.08.29 22:36buy0.80eurusd1.28291.27291.28392006.08.30 00:251.28390.000.000.0080.00
107673432006.08.29 22:36sell0.40usdjpy116.69117.69116.592006.08.30 07:00116.830.000.000.00-47.93
107673662006.08.29 22:36buy0.40gbpusd1.89881.89931.90132006.08.29 23:111.89930.000.000.0020.00
107674072006.08.29 22:36buy1.60eurusd1.28261.27261.28362006.08.30 00:251.28360.000.000.00160.00
107676572006.08.29 22:43sell0.80usdjpy116.72117.72116.622006.08.30 06:59116.830.000.000.00-75.32
107687292006.08.29 23:16buy0.10gbpusd1.89981.88981.90082006.08.30 06:511.90080.000.000.0010.00
107687772006.08.29 23:16buy0.20gbpusd1.89951.88951.90052006.08.30 01:301.90050.000.000.0020.00
107693872006.08.29 23:48buy0.40gbpusd1.89921.88921.90022006.08.30 01:231.90020.000.000.0040.00
107694962006.08.29 23:50sell1.60usdjpy116.75117.75116.652006.08.30 06:59116.840.000.000.00-123.25
107695042006.08.29 23:50buy0.80gbpusd1.89891.88891.89992006.08.30 01:221.89990.000.000.0080.00
107701122006.08.30 00:02buy1.60gbpusd1.89861.88861.89962006.08.30 00:261.89960.000.000.00160.00
107847352006.08.30 04:13buy12.30gbpusd1.89930.00001.90032006.08.30 04:371.90030.000.000.001 230.00
107861132006.08.30 04:42sell63.40usdjpy116.850.00116.752006.08.30 06:59116.830.000.000.001 085.34
107915392006.08.30 06:59buy8.50eurusd1.28430.00001.28532006.08.30 10:231.28310.000.000.00-1 020.00
107915502006.08.30 06:59buy8.50gbpusd1.90230.00001.90332006.08.30 07:031.90210.000.000.00-170.00
107915562006.08.30 06:59buy12.80gbpusd1.90210.00001.90312006.08.30 07:031.90220.000.000.00128.00
107916172006.08.30 07:00buy19.20gbpusd1.90180.00001.90282006.08.30 07:031.90220.000.000.00768.00
107920322006.08.30 07:03buy12.60eurusd1.28400.00001.28502006.08.30 10:231.28330.000.000.00-882.00
107920762006.08.30 07:03buy8.50gbpusd1.90240.00001.90342006.08.30 10:001.90340.000.000.00850.00
107920892006.08.30 07:04buy12.80gbpusd1.90220.00001.90322006.08.30 10:001.90320.000.000.001 280.00
107921352006.08.30 07:04buy19.20gbpusd1.90190.00001.90292006.08.30 10:001.90290.000.000.001 920.00
108010642006.08.30 10:00buy20.10eurusd1.28230.00001.28332006.08.30 10:231.28330.000.000.002 010.00
108011842006.08.30 10:00buy9.00gbpusd1.90370.00001.90472006.08.30 13:131.90440.000.000.00630.00
108012222006.08.30 10:00buy9.00usdjpy117.010.00117.112006.08.30 10:49117.090.000.000.00614.91
108019102006.08.30 10:08buy13.50usdjpy116.990.00117.092006.08.30 10:49117.090.000.000.001 152.96
108028662006.08.30 10:24buy9.00eurusd1.28340.00001.28442006.08.30 13:101.28370.000.000.00270.00
108029892006.08.30 10:26buy13.50eurusd1.28320.00001.28422006.08.30 13:101.28370.000.000.00675.00
108031312006.08.30 10:29buy13.50gbpusd1.90340.00001.90442006.08.30 13:131.90440.000.000.001 350.00
108040162006.08.30 10:49buy20.70eurusd1.28260.00001.28362006.08.30 13:101.28360.000.000.002 070.00
108114052006.08.30 13:00buy9.20usdjpy117.040.00117.142006.08.30 14:36117.100.000.000.00471.39
108124022006.08.30 13:10buy14.30usdjpy117.010.00117.112006.08.30 14:36117.110.000.000.001 221.07
108124572006.08.30 13:10buy9.60eurusd1.28380.00001.28482006.08.30 14:541.28330.000.000.00-480.00
108125182006.08.30 13:11buy21.60usdjpy116.990.00117.092006.08.30 14:36117.090.000.000.001 844.73
108127492006.08.30 13:13buy9.80gbpusd1.90490.00001.90592006.08.30 13:171.90590.000.000.00980.00
108136312006.08.30 13:17buy10.00gbpusd1.90620.00001.90722006.08.30 13:271.90590.000.000.00-300.00
108144272006.08.30 13:23buy15.00gbpusd1.90490.00001.90592006.08.30 13:271.90590.000.000.001 500.00
108146352006.08.30 13:27buy10.10gbpusd1.90620.00001.90722006.08.30 14:491.90480.000.000.00-1 414.00
108147032006.08.30 13:28buy15.20gbpusd1.90580.00001.90682006.08.30 14:491.90490.000.000.00-1 368.00
108198562006.08.30 14:36buy23.70gbpusd1.90390.00001.90492006.08.30 14:491.90490.000.000.002 370.00
108199862006.08.30 14:36buy15.80eurusd1.28230.00001.28332006.08.30 14:541.28330.000.000.001 580.00
108208912006.08.30 14:49buy10.50gbpusd1.90510.00001.90612006.08.30 14:581.90550.000.000.00420.00
108216042006.08.30 14:59buy10.70gbpusd1.90570.00001.90672006.08.31 06:221.90670.000.00-141.241 070.00
108219592006.08.30 15:04buy16.10gbpusd1.90540.00001.90642006.08.31 06:221.90640.000.00-212.521 610.00
108223512006.08.30 15:11buy24.20gbpusd1.90510.00001.90612006.08.31 06:171.90570.000.00-319.441 452.00
108236922006.08.30 15:31buy10.70usdjpy117.090.00117.192006.08.30 16:18117.170.000.000.00730.56
108240632006.08.30 15:36buy16.10usdjpy117.070.00117.172006.08.30 16:18117.170.000.000.001 374.07
108258852006.08.30 16:18buy10.90usdjpy117.180.00117.282006.08.30 16:50117.280.000.000.00929.40
108259202006.08.30 16:19buy10.90eurusd1.28320.00001.28422006.08.30 23:251.28420.000.00-292.661 090.00
108275082006.08.30 16:50buy11.00usdjpy117.300.00117.402006.08.31 03:41117.400.000.00473.55936.97
108387352006.08.30 23:25buy11.10eurusd1.28440.00001.28542006.08.31 07:211.28470.000.000.00333.00
108419312006.08.31 00:16buy16.70eurusd1.28380.00001.28482006.08.31 07:211.28480.000.000.001 670.00
108575312006.08.31 07:03buy11.70gbpusd1.90650.00001.90752006.08.31 07:211.90750.000.000.001 170.00
108575832006.08.31 07:03buy17.60gbpusd1.90620.00001.90722006.08.31 07:211.90720.000.000.001 760.00
108584402006.08.31 07:21buy12.30eurusd1.28500.00001.28602006.08.31 07:241.28600.000.000.001 230.00
  0.00 0.00 -739.02 54 019.51
Closed P/L: 53 280.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
108589972006.08.31 07:25buy12.40eurusd1.28540.00001.2864 1.28560.000.000.00248.00
108583832006.08.31 07:21buy12.10gbpusd1.90790.00001.9089 1.90680.000.000.00-1 331.00
108614802006.08.31 07:54buy18.60gbpusd1.90760.00001.9086 1.90680.000.000.00-1 488.00
108576162006.08.31 07:03buy11.70usdjpy117.360.00117.46 117.110.000.000.00-2 497.65
108578242006.08.31 07:06buy17.60usdjpy117.330.00117.43 117.110.000.000.00-3 306.29
108583712006.08.31 07:21buy26.80usdjpy117.290.00117.39 117.110.000.000.00-4 119.20
  0.00 0.00 0.00 -12 494.14
 Floating P/L: -12 494.14
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 53 280.49 Floating P/L: -12 494.14 Margin: 99 200.00
Balance: 103 280.49 Equity: 90 786.35 Free Margin: -8 413.65
 
Details:
Graph
Gross Profit: 63 774.31 Gross Loss: 10 493.82 Total Net Profit: 53 280.49
Profit Factor: 6.08 Expected Payoff: 135.23  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 2 782.00 (3.1%)  
 
Total Trades: 394 Short Positions (won %): 106 (60.38%) Long Positions (won %): 288 (65.97%)
Profit Trades (% of total): 254 (64.47%) Loss trades (% of total): 140 (35.53%)
Largest profit trade: 2 370.00 loss trade: -1 414.00
Average profit trade: 251.08 loss trade: -74.96
Maximum consecutive wins ($): 27 (1 312.85) consecutive losses ($): 10 (-1 104.00)
Maximal consecutive profit (count): 15 283.69 (14) consecutive loss (count): -2 782.00 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3