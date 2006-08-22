|Account: 1185832
|Name: aris purbo nugroho
|Currency: USD
|2006 August 31, 11:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10260794
|2006.08.22 05:02
|balance
|Deposit
|50 000.00
|10620404
|2006.08.28 01:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2776
|1.2798
|1.2818
|2006.08.28 03:34
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|10624603
|2006.08.28 03:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8907
|1.8911
|1.8931
|2006.08.28 03:37
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10625066
|2006.08.28 03:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.08
|0.00
|116.98
|2006.08.28 05:10
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|10625778
|2006.08.28 03:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2810
|2006.08.28 05:02
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10626161
|2006.08.28 03:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|2006.08.28 05:10
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|10626233
|2006.08.28 03:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|2006.08.28 05:10
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10626264
|2006.08.28 03:41
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8909
|0.0000
|1.8919
|2006.08.28 05:10
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10626441
|2006.08.28 03:51
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.11
|0.00
|117.01
|2006.08.28 05:10
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|10627809
|2006.08.28 04:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|2006.08.28 05:10
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10628027
|2006.08.28 04:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|1.2801
|2006.08.28 05:02
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10628051
|2006.08.28 04:25
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.17
|0.00
|117.07
|2006.08.28 05:10
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|12.81
|10629274
|2006.08.28 05:13
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|117.33
|117.18
|0.00
|2006.08.28 05:13
|117.13
|cancelled
|10629275
|2006.08.28 05:13
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|116.91
|117.06
|0.00
|2006.08.28 05:14
|117.11
|cancelled
|10633293
|2006.08.28 07:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8927
|1.8954
|1.8974
|2006.08.28 07:31
|1.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|10634005
|2006.08.28 07:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2820
|2006.08.28 09:16
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10634076
|2006.08.28 07:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.00
|0.00
|116.90
|2006.08.28 08:15
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|10634247
|2006.08.28 07:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2807
|0.0000
|1.2817
|2006.08.28 09:16
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10634793
|2006.08.28 07:29
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.03
|0.00
|116.93
|2006.08.28 08:15
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|10635022
|2006.08.28 07:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8958
|0.0000
|1.8968
|2006.08.28 08:10
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10635057
|2006.08.28 07:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8955
|0.0000
|1.8965
|2006.08.28 08:10
|1.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10635161
|2006.08.28 07:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8952
|0.0000
|1.8962
|2006.08.28 08:10
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10635213
|2006.08.28 07:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8949
|0.0000
|1.8959
|2006.08.28 08:10
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10635415
|2006.08.28 07:37
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.06
|117.02
|116.82
|2006.08.28 08:15
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|10.25
|10635436
|2006.08.28 07:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|1.8956
|2006.08.28 08:10
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10636147
|2006.08.28 08:01
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8943
|1.8948
|1.8968
|2006.08.28 08:10
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10636902
|2006.08.28 08:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8960
|2006.08.28 09:05
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10637213
|2006.08.28 08:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8941
|1.8943
|1.8963
|2006.08.28 09:05
|1.8943
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10637343
|2006.08.28 08:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2804
|1.2807
|1.2827
|2006.08.28 09:16
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10642464
|2006.08.28 10:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.86
|0.00
|116.76
|2006.08.28 13:57
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.94
|10642490
|2006.08.28 10:54
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.89
|0.00
|116.79
|2006.08.28 13:57
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.46
|10642629
|2006.08.28 10:59
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.92
|0.00
|116.82
|2006.08.28 13:57
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.44
|10642722
|2006.08.28 11:01
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.95
|0.00
|116.85
|2006.08.28 13:57
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.98
|10642809
|2006.08.28 11:01
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.98
|0.00
|116.88
|2006.08.28 13:57
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.50
|10643034
|2006.08.28 11:05
|sell
|1.20
|usdjpy
|117.01
|0.00
|116.91
|2006.08.28 13:57
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.50
|10643202
|2006.08.28 11:08
|sell
|1.80
|usdjpy
|117.04
|0.00
|116.94
|2006.08.28 13:57
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.75
|10643905
|2006.08.28 11:27
|sell
|6.10
|usdjpy
|117.07
|0.00
|116.97
|2006.08.28 13:56
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|52.11
|10645070
|2006.08.28 11:56
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|1.2792
|2006.08.28 12:29
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10645320
|2006.08.28 11:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2795
|2006.08.28 12:29
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|10645723
|2006.08.28 12:07
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2808
|1.2803
|1.2783
|2006.08.28 12:28
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10646737
|2006.08.28 12:19
|sell
|9.10
|usdjpy
|117.09
|0.00
|116.99
|2006.08.28 13:56
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|233.21
|10647249
|2006.08.28 12:29
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8959
|0.0000
|1.8966
|2006.08.28 13:47
|1.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10647281
|2006.08.28 12:29
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8956
|0.0000
|1.8966
|2006.08.28 13:47
|1.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10647301
|2006.08.28 12:29
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8953
|0.0000
|1.8963
|2006.08.28 13:47
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10647308
|2006.08.28 12:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|1.2812
|2006.08.28 13:50
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10647475
|2006.08.28 12:33
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8960
|2006.08.28 13:43
|1.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10648539
|2006.08.28 13:06
|sell
|13.60
|usdjpy
|117.12
|0.00
|117.02
|2006.08.28 13:54
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|348.45
|10648967
|2006.08.28 13:15
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8947
|0.0000
|1.8957
|2006.08.28 13:29
|1.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|10652216
|2006.08.28 13:57
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|2006.08.28 14:09
|1.8984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10652227
|2006.08.28 13:57
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2822
|2006.08.28 16:28
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|10652254
|2006.08.28 13:57
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.05
|0.00
|116.95
|2006.08.28 15:22
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.72
|10652638
|2006.08.28 14:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8981
|1.8984
|1.9004
|2006.08.28 14:09
|1.8984
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10653308
|2006.08.28 14:09
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8988
|0.0000
|1.8998
|2006.08.28 14:52
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10653684
|2006.08.28 14:14
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8985
|0.0000
|1.8995
|2006.08.28 14:52
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|10654941
|2006.08.28 14:37
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2819
|2006.08.28 16:27
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|10655000
|2006.08.28 14:38
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8982
|0.0000
|1.8992
|2006.08.28 14:52
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|10655054
|2006.08.28 14:38
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2815
|2006.08.28 16:26
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|10655163
|2006.08.28 14:39
|sell
|0.50
|usdjpy
|117.08
|0.00
|116.98
|2006.08.28 15:21
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.67
|10655176
|2006.08.28 14:39
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|2006.08.28 14:52
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10655287
|2006.08.28 14:39
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|1.2812
|2006.08.28 16:26
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|10655483
|2006.08.28 14:40
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8977
|0.0000
|1.8987
|2006.08.28 14:52
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10655506
|2006.08.28 14:40
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.11
|0.00
|117.01
|2006.08.28 15:21
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.97
|10655542
|2006.08.28 14:40
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2809
|2006.08.28 16:26
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|10655560
|2006.08.28 14:40
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8974
|0.0000
|1.8984
|2006.08.28 14:52
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|10655698
|2006.08.28 14:41
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8971
|1.8976
|1.8996
|2006.08.28 14:52
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|205.00
|10655749
|2006.08.28 14:41
|sell
|1.20
|usdjpy
|117.14
|0.00
|117.04
|2006.08.28 15:21
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.72
|10656496
|2006.08.28 14:49
|sell
|1.80
|usdjpy
|117.17
|0.00
|117.07
|2006.08.28 15:21
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|10656808
|2006.08.28 14:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|2006.08.29 00:31
|1.8963
|0.00
|0.00
|-1.32
|-45.00
|10656879
|2006.08.28 14:53
|buy
|2.70
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2806
|2006.08.28 16:26
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|10656941
|2006.08.28 14:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.8985
|2006.08.29 00:31
|1.8964
|0.00
|0.00
|-2.20
|-55.00
|10657033
|2006.08.28 14:53
|buy
|4.10
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|1.2803
|2006.08.28 16:26
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|10657875
|2006.08.28 14:59
|buy
|6.10
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|1.2801
|2006.08.28 16:26
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|244.00
|10657898
|2006.08.28 14:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|2006.08.29 00:31
|1.8964
|0.00
|0.00
|-3.52
|-64.00
|10658707
|2006.08.28 15:08
|buy
|9.10
|eurusd
|1.2788
|0.0000
|1.2798
|2006.08.28 16:26
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|546.00
|10658938
|2006.08.28 15:10
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8969
|0.0000
|1.8979
|2006.08.29 00:31
|1.8963
|0.00
|0.00
|-5.28
|-72.00
|10658967
|2006.08.28 15:10
|sell
|2.70
|usdjpy
|117.20
|117.17
|116.97
|2006.08.28 15:21
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|69.13
|10659959
|2006.08.28 15:28
|buy
|13.60
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2795
|2006.08.28 16:26
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|1 360.00
|10660020
|2006.08.28 15:29
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|2006.08.29 00:31
|1.8964
|0.00
|0.00
|-7.92
|-36.00
|10662940
|2006.08.28 16:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|1.2808
|2006.08.29 00:10
|1.2797
|0.00
|0.00
|-2.69
|-3.00
|10663040
|2006.08.28 16:29
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2805
|2006.08.29 00:10
|1.2796
|0.00
|0.00
|-4.47
|5.00
|10663515
|2006.08.28 16:43
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2792
|0.0000
|1.2802
|2006.08.29 00:10
|1.2797
|0.00
|0.00
|-7.16
|40.00
|10664004
|2006.08.28 16:55
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2789
|0.0000
|1.2799
|2006.08.29 00:10
|1.2796
|0.00
|0.00
|-10.74
|84.00
|10664545
|2006.08.28 17:10
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8963
|0.0000
|1.8973
|2006.08.29 00:30
|1.8964
|0.00
|0.00
|-11.88
|27.00
|10664828
|2006.08.28 17:17
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8961
|0.0000
|1.8971
|2006.08.29 00:30
|1.8964
|0.00
|0.00
|-18.04
|123.00
|10664907
|2006.08.28 17:18
|buy
|6.10
|gbpusd
|1.8958
|0.0000
|1.8968
|2006.08.29 00:30
|1.8965
|0.00
|0.00
|-26.84
|427.00
|10666428
|2006.08.28 18:21
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.18
|0.00
|117.28
|2006.08.28 21:47
|117.20
|0.00
|0.00
|4.31
|5.12
|10666554
|2006.08.28 18:23
|buy
|0.50
|usdjpy
|117.16
|117.20
|117.40
|2006.08.28 21:45
|117.20
|0.00
|0.00
|7.18
|17.06
|10667323
|2006.08.28 18:45
|buy
|9.10
|gbpusd
|1.8955
|0.0000
|1.8965
|2006.08.29 00:29
|1.8965
|0.00
|0.00
|-40.04
|910.00
|10667849
|2006.08.28 18:59
|buy
|13.60
|gbpusd
|1.8952
|1.8956
|1.8976
|2006.08.29 00:30
|1.8965
|0.00
|0.00
|-59.84
|1 768.00
|10667937
|2006.08.28 19:00
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|1.2796
|2006.08.29 00:10
|1.2796
|0.00
|0.00
|-16.11
|180.00
|10677380
|2006.08.29 00:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2803
|0.0000
|1.2813
|2006.08.29 01:13
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10677465
|2006.08.29 00:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8968
|1.8971
|1.8991
|2006.08.29 02:21
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10677503
|2006.08.29 00:32
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8965
|1.8971
|1.8991
|2006.08.29 02:21
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10677515
|2006.08.29 00:33
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2800
|1.2806
|1.2826
|2006.08.29 01:13
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10677910
|2006.08.29 00:39
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.99
|116.88
|116.68
|2006.08.29 02:11
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|28.23
|10680609
|2006.08.29 01:12
|sell
|0.50
|usdjpy
|117.01
|116.88
|116.68
|2006.08.29 02:11
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|55.61
|10680834
|2006.08.29 01:14
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2808
|0.0000
|1.2818
|2006.08.29 01:58
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10680864
|2006.08.29 01:14
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.04
|116.88
|116.68
|2006.08.29 02:11
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|109.51
|10682750
|2006.08.29 01:58
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|1.2830
|2006.08.29 04:35
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10683692
|2006.08.29 02:11
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.86
|0.00
|116.76
|2006.08.29 04:29
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|25.69
|10683934
|2006.08.29 02:16
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|1.2827
|2006.08.29 04:35
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10684279
|2006.08.29 02:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.8985
|2006.08.29 04:10
|1.8985
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10684526
|2006.08.29 02:27
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.89
|0.00
|116.79
|2006.08.29 04:26
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|42.81
|10686372
|2006.08.29 03:28
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2824
|2006.08.29 04:17
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10686501
|2006.08.29 03:32
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2822
|2006.08.29 04:16
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10689346
|2006.08.29 04:48
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.78
|0.00
|116.68
|2006.08.29 07:13
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.54
|10689365
|2006.08.29 04:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|1.8999
|2006.08.29 05:59
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10689368
|2006.08.29 04:50
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2835
|2006.08.29 06:18
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10689633
|2006.08.29 04:58
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2822
|0.0000
|1.2832
|2006.08.29 06:18
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|10691161
|2006.08.29 05:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8986
|0.0000
|1.8996
|2006.08.29 05:59
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10691253
|2006.08.29 05:49
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2819
|0.0000
|1.2829
|2006.08.29 06:18
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10691406
|2006.08.29 05:51
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.81
|0.00
|116.71
|2006.08.29 07:13
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.27
|10691553
|2006.08.29 05:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|1.8993
|2006.08.29 05:59
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10691609
|2006.08.29 05:55
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|2006.08.29 05:59
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10691620
|2006.08.29 05:55
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2826
|2006.08.29 06:18
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10691703
|2006.08.29 05:56
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.84
|0.00
|116.74
|2006.08.29 07:13
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|10692005
|2006.08.29 05:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8993
|0.0000
|1.9003
|2006.08.29 06:55
|1.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10692049
|2006.08.29 06:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|2006.08.29 06:55
|1.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10692733
|2006.08.29 06:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2837
|2006.08.29 07:00
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10692970
|2006.08.29 06:28
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|1.8997
|2006.08.29 06:52
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10693162
|2006.08.29 06:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2824
|0.0000
|1.2834
|2006.08.29 07:00
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10693174
|2006.08.29 06:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|2006.08.29 06:52
|1.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10693192
|2006.08.29 06:33
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.87
|0.00
|116.77
|2006.08.29 07:13
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10693204
|2006.08.29 06:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2821
|0.0000
|1.2831
|2006.08.29 07:00
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10693243
|2006.08.29 06:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8991
|2006.08.29 06:51
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10693423
|2006.08.29 06:35
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|2006.08.29 06:51
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10693445
|2006.08.29 06:35
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.90
|0.00
|116.80
|2006.08.29 07:13
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|20.54
|10693752
|2006.08.29 06:39
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.8985
|2006.08.29 06:51
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|10693769
|2006.08.29 06:39
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|1.2828
|2006.08.29 07:00
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10693782
|2006.08.29 06:39
|sell
|1.20
|usdjpy
|116.94
|0.00
|116.84
|2006.08.29 07:13
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|71.87
|10693804
|2006.08.29 06:39
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|2006.08.29 06:51
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|10693983
|2006.08.29 06:40
|sell
|1.80
|usdjpy
|116.97
|0.00
|116.87
|2006.08.29 07:13
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|154.02
|10694900
|2006.08.29 06:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8985
|0.0000
|1.8995
|2006.08.29 07:14
|1.8992
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10695278
|2006.08.29 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|1.2840
|2006.08.29 07:20
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10695317
|2006.08.29 07:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2837
|2006.08.29 07:19
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10695615
|2006.08.29 07:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8982
|0.0000
|1.8992
|2006.08.29 07:14
|1.8992
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10695643
|2006.08.29 07:06
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2824
|0.0000
|1.2834
|2006.08.29 07:19
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10696284
|2006.08.29 07:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.83
|0.00
|116.73
|2006.08.29 07:21
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|10696350
|2006.08.29 07:14
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.86
|0.00
|116.76
|2006.08.29 07:21
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|17.13
|10696387
|2006.08.29 07:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|1.9004
|2006.08.29 07:19
|1.9004
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10697251
|2006.08.29 07:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.9017
|2006.08.29 07:27
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|10697436
|2006.08.29 07:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|1.2849
|2006.08.29 08:28
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10697499
|2006.08.29 07:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.9014
|2006.08.29 07:27
|1.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10697575
|2006.08.29 07:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2836
|0.0000
|1.2846
|2006.08.29 08:28
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10697586
|2006.08.29 07:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|2006.08.29 07:27
|1.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10697680
|2006.08.29 07:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|2006.08.29 07:27
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10697902
|2006.08.29 07:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.74
|0.00
|116.64
|2006.08.29 07:50
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10698205
|2006.08.29 07:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|1.2843
|2006.08.29 08:27
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10698238
|2006.08.29 07:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|2006.08.29 07:27
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10698243
|2006.08.29 07:24
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.76
|0.00
|116.66
|2006.08.29 07:50
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10698281
|2006.08.29 07:24
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|2006.08.29 08:27
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10698321
|2006.08.29 07:24
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8993
|0.0000
|1.9003
|2006.08.29 07:27
|1.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10698488
|2006.08.29 07:25
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.79
|0.00
|116.69
|2006.08.29 07:50
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|25.71
|10698579
|2006.08.29 07:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.9014
|2006.08.29 07:47
|1.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10698590
|2006.08.29 07:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|2006.08.29 07:47
|1.8995
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|10698681
|2006.08.29 07:29
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|2006.08.29 07:47
|1.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10698766
|2006.08.29 07:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2828
|0.0000
|1.2838
|2006.08.29 08:27
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|10698804
|2006.08.29 07:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|2006.08.29 07:47
|1.8995
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10698931
|2006.08.29 07:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8992
|0.0000
|1.9002
|2006.08.29 07:47
|1.8995
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10699219
|2006.08.29 07:39
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2835
|2006.08.29 08:27
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10699536
|2006.08.29 07:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|2006.08.29 08:07
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10699804
|2006.08.29 07:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.65
|0.00
|116.55
|2006.08.29 09:22
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.57
|10701065
|2006.08.29 08:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.68
|0.00
|116.58
|2006.08.29 09:22
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.70
|10701082
|2006.08.29 08:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9012
|0.0000
|1.9022
|2006.08.29 08:13
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10701185
|2006.08.29 08:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9009
|0.0000
|1.9019
|2006.08.29 08:13
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10701230
|2006.08.29 08:08
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9006
|0.0000
|1.9016
|2006.08.29 08:13
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10701319
|2006.08.29 08:09
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.71
|0.00
|116.61
|2006.08.29 09:22
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.85
|10701365
|2006.08.29 08:09
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9003
|0.0000
|1.9013
|2006.08.29 08:13
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10701650
|2006.08.29 08:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9019
|0.0000
|1.9029
|2006.08.29 08:26
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10702004
|2006.08.29 08:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9016
|0.0000
|1.9026
|2006.08.29 08:26
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10702218
|2006.08.29 08:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9023
|2006.08.29 08:25
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|10702258
|2006.08.29 08:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.9020
|2006.08.29 08:25
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10702526
|2006.08.29 08:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|1.9035
|2006.08.29 09:07
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|10702735
|2006.08.29 08:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2837
|0.0000
|1.2847
|2006.08.29 11:49
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10702762
|2006.08.29 08:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2834
|0.0000
|1.2844
|2006.08.29 11:49
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10702991
|2006.08.29 08:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|1.2842
|2006.08.29 11:49
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|10703029
|2006.08.29 08:31
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.73
|0.00
|116.63
|2006.08.29 09:22
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.13
|10703193
|2006.08.29 08:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.9032
|2006.08.29 09:07
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10703215
|2006.08.29 08:33
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2839
|2006.08.29 11:49
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.00
|10703259
|2006.08.29 08:34
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9019
|0.0000
|1.9029
|2006.08.29 09:07
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10703311
|2006.08.29 08:34
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.76
|0.00
|116.66
|2006.08.29 09:21
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.70
|10703359
|2006.08.29 08:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9016
|0.0000
|1.9026
|2006.08.29 09:07
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|10703390
|2006.08.29 08:35
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2836
|2006.08.29 11:49
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|10703913
|2006.08.29 08:49
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9023
|2006.08.29 09:07
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|10703932
|2006.08.29 08:49
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|1.2833
|2006.08.29 11:49
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10704037
|2006.08.29 08:49
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.9020
|2006.08.29 09:06
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|10704181
|2006.08.29 08:51
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|1.2830
|2006.08.29 11:48
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|10704261
|2006.08.29 08:53
|sell
|1.20
|usdjpy
|116.79
|0.00
|116.69
|2006.08.29 09:21
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|20.55
|10704594
|2006.08.29 08:56
|sell
|1.80
|usdjpy
|116.82
|0.00
|116.72
|2006.08.29 09:21
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|92.50
|10704628
|2006.08.29 08:56
|sell
|2.70
|usdjpy
|116.84
|0.00
|116.74
|2006.08.29 09:21
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|161.86
|10704649
|2006.08.29 08:56
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.9017
|2006.08.29 09:06
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10704663
|2006.08.29 08:56
|buy
|2.70
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|1.2827
|2006.08.29 11:47
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|10704689
|2006.08.29 08:56
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.9014
|2006.08.29 09:06
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|10704773
|2006.08.29 08:57
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|2006.08.29 09:06
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|205.00
|10705096
|2006.08.29 09:01
|buy
|6.10
|gbpusd
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|2006.08.29 09:06
|1.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|366.00
|10705131
|2006.08.29 09:01
|buy
|9.10
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|2006.08.29 09:05
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|910.00
|10705257
|2006.08.29 09:01
|sell
|4.10
|usdjpy
|116.87
|0.00
|116.77
|2006.08.29 09:21
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|351.12
|10705595
|2006.08.29 09:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|2006.08.29 09:19
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10705646
|2006.08.29 09:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9005
|0.0000
|1.9015
|2006.08.29 09:19
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10706124
|2006.08.29 09:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9017
|0.0000
|1.9027
|2006.08.29 09:44
|1.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10706190
|2006.08.29 09:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|2006.08.29 09:44
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10706258
|2006.08.29 09:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|1.9021
|2006.08.29 09:44
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10706292
|2006.08.29 09:22
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|2006.08.29 09:44
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|10706410
|2006.08.29 09:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.73
|0.00
|116.63
|2006.08.29 11:41
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|10706443
|2006.08.29 09:22
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.9014
|2006.08.29 09:44
|1.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10706479
|2006.08.29 09:22
|buy
|4.10
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2823
|2006.08.29 11:47
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|10706507
|2006.08.29 09:22
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|2006.08.29 09:44
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|10706706
|2006.08.29 09:24
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|2006.08.29 09:44
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|10707961
|2006.08.29 09:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.9028
|2006.08.29 10:28
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|10707981
|2006.08.29 09:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9015
|0.0000
|1.9025
|2006.08.29 10:28
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|10708074
|2006.08.29 09:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9012
|0.0000
|1.9022
|2006.08.29 10:28
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|10708214
|2006.08.29 09:51
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9009
|0.0000
|1.9019
|2006.08.29 10:28
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|10708321
|2006.08.29 09:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9006
|0.0000
|1.9016
|2006.08.29 10:28
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|10708391
|2006.08.29 09:53
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9003
|0.0000
|1.9013
|2006.08.29 10:28
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10708442
|2006.08.29 09:54
|buy
|6.10
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2821
|2006.08.29 11:47
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|427.00
|10708486
|2006.08.29 09:54
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9001
|0.0000
|1.9011
|2006.08.29 10:28
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|10708600
|2006.08.29 09:56
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8995
|0.0000
|1.9005
|2006.08.29 10:28
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|10708658
|2006.08.29 09:56
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8992
|0.0000
|1.9002
|2006.08.29 10:28
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|287.00
|10708761
|2006.08.29 09:57
|buy
|6.10
|gbpusd
|1.8988
|0.0000
|1.8998
|2006.08.29 10:28
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|610.00
|10708901
|2006.08.29 09:57
|buy
|9.10
|eurusd
|1.2808
|0.0000
|1.2818
|2006.08.29 11:47
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|910.00
|10709804
|2006.08.29 10:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.76
|0.00
|116.66
|2006.08.29 11:38
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|10710218
|2006.08.29 10:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9001
|0.0000
|1.9011
|2006.08.29 11:41
|1.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10711281
|2006.08.29 10:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8997
|0.0000
|1.9007
|2006.08.29 11:41
|1.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10711844
|2006.08.29 11:04
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.79
|0.00
|116.69
|2006.08.29 11:38
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|7.71
|10711899
|2006.08.29 11:06
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.82
|0.00
|116.72
|2006.08.29 11:38
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|29.98
|10712401
|2006.08.29 11:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8993
|0.0000
|1.9003
|2006.08.29 11:41
|1.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10712520
|2006.08.29 11:23
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.84
|0.00
|116.74
|2006.08.29 11:38
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|68.53
|10713185
|2006.08.29 11:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.9017
|2006.08.29 13:16
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10713205
|2006.08.29 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.73
|0.00
|116.63
|2006.08.29 12:31
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|10713612
|2006.08.29 11:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|1.2828
|2006.08.29 14:00
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10713667
|2006.08.29 11:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.9014
|2006.08.29 13:16
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10713746
|2006.08.29 11:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.9012
|2006.08.29 13:16
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|10713764
|2006.08.29 11:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|2006.08.29 13:16
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|10714110
|2006.08.29 11:58
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|2006.08.29 13:16
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|10714383
|2006.08.29 12:03
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|2006.08.29 13:16
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10714415
|2006.08.29 12:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2825
|2006.08.29 14:00
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10714433
|2006.08.29 12:04
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8993
|0.0000
|1.9003
|2006.08.29 13:16
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|10714663
|2006.08.29 12:09
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.76
|0.00
|116.66
|2006.08.29 12:31
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|17.14
|10714699
|2006.08.29 12:10
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2822
|2006.08.29 14:00
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10714843
|2006.08.29 12:13
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|2006.08.29 13:16
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|10714896
|2006.08.29 12:14
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2819
|2006.08.29 14:00
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10714907
|2006.08.29 12:14
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|1.8997
|2006.08.29 13:16
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|123.00
|10715312
|2006.08.29 12:19
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2806
|0.0000
|1.2816
|2006.08.29 14:00
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10716426
|2006.08.29 12:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.63
|0.00
|116.53
|2006.08.29 13:49
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|10717878
|2006.08.29 12:52
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.65
|0.00
|116.55
|2006.08.29 13:49
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10717963
|2006.08.29 12:54
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.68
|0.00
|116.58
|2006.08.29 13:49
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|10718056
|2006.08.29 12:55
|buy
|6.10
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|2006.08.29 13:16
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|305.00
|10718480
|2006.08.29 12:57
|buy
|9.10
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8991
|2006.08.29 13:16
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|637.00
|10718629
|2006.08.29 12:58
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.71
|0.00
|116.61
|2006.08.29 13:49
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|25.72
|10718742
|2006.08.29 12:58
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.73
|0.00
|116.63
|2006.08.29 13:49
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10718765
|2006.08.29 12:58
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2803
|0.0000
|1.2813
|2006.08.29 14:00
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|10718778
|2006.08.29 12:58
|buy
|13.60
|gbpusd
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|2006.08.29 13:16
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|1 360.00
|10719304
|2006.08.29 13:03
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2810
|2006.08.29 14:00
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|10719717
|2006.08.29 13:07
|buy
|2.70
|eurusd
|1.2797
|0.0000
|1.2807
|2006.08.29 14:00
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|10720418
|2006.08.29 13:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8992
|0.0000
|1.9002
|2006.08.29 13:51
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10720492
|2006.08.29 13:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|1.8999
|2006.08.29 13:51
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10720648
|2006.08.29 13:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8986
|0.0000
|1.8996
|2006.08.29 13:51
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10720784
|2006.08.29 13:22
|sell
|1.20
|usdjpy
|116.76
|0.00
|116.66
|2006.08.29 13:49
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|102.86
|10720932
|2006.08.29 13:26
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|1.8993
|2006.08.29 13:51
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|10721076
|2006.08.29 13:29
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|2006.08.29 13:51
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10721843
|2006.08.29 13:39
|buy
|4.10
|eurusd
|1.2794
|0.0000
|1.2804
|2006.08.29 14:00
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|410.00
|10722786
|2006.08.29 13:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.65
|0.00
|116.55
|2006.08.29 14:00
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|10722904
|2006.08.29 13:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|1.9004
|2006.08.29 14:00
|1.9004
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10723013
|2006.08.29 13:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|1.9001
|2006.08.29 14:00
|1.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10723035
|2006.08.29 13:54
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.68
|0.00
|116.58
|2006.08.29 14:00
|116.64
|0.00
|0.00
|0.00
|6.86
|10723306
|2006.08.29 13:58
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.71
|0.00
|116.61
|2006.08.29 14:00
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|25.73
|10723500
|2006.08.29 13:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8988
|0.0000
|1.8998
|2006.08.29 14:00
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10723526
|2006.08.29 13:59
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.73
|0.00
|116.63
|2006.08.29 14:00
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|42.87
|10723856
|2006.08.29 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.9020
|2006.08.29 18:31
|1.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|10724078
|2006.08.29 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.60
|0.00
|116.50
|2006.08.29 18:10
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.70
|10724171
|2006.08.29 14:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.62
|0.00
|116.52
|2006.08.29 18:10
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.27
|10724210
|2006.08.29 14:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.65
|0.00
|116.55
|2006.08.29 18:09
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.56
|10724235
|2006.08.29 14:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9006
|0.0000
|1.9016
|2006.08.29 18:31
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|10724357
|2006.08.29 14:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9001
|0.0000
|1.9011
|2006.08.29 18:31
|1.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10724501
|2006.08.29 14:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8998
|0.0000
|1.9008
|2006.08.29 18:31
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|10724659
|2006.08.29 14:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8995
|0.0000
|1.9005
|2006.08.29 18:31
|1.8978
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|10724880
|2006.08.29 14:05
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.68
|0.00
|116.58
|2006.08.29 18:09
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.14
|10724999
|2006.08.29 14:06
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.71
|0.00
|116.61
|2006.08.29 18:09
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.56
|10725073
|2006.08.29 14:07
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8992
|0.0000
|1.9002
|2006.08.29 18:30
|1.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|10725111
|2006.08.29 14:07
|sell
|1.20
|usdjpy
|116.73
|0.00
|116.63
|2006.08.29 18:09
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10725131
|2006.08.29 14:07
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|1.8999
|2006.08.29 18:30
|1.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|10725159
|2006.08.29 14:07
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8986
|0.0000
|1.8996
|2006.08.29 18:30
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.00
|10725207
|2006.08.29 14:07
|sell
|1.80
|usdjpy
|116.76
|0.00
|116.66
|2006.08.29 18:09
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|46.26
|10725275
|2006.08.29 14:07
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|1.8993
|2006.08.29 18:30
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.00
|10725328
|2006.08.29 14:07
|buy
|6.10
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8991
|2006.08.29 18:30
|1.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.00
|10725363
|2006.08.29 14:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2789
|0.0000
|1.2779
|2006.08.29 14:19
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10725435
|2006.08.29 14:07
|buy
|9.10
|gbpusd
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|2006.08.29 18:30
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|182.00
|10725609
|2006.08.29 14:07
|buy
|13.60
|gbpusd
|1.8970
|0.0000
|1.8980
|2006.08.29 18:30
|1.8980
|0.00
|0.00
|0.00
|1 360.00
|10725709
|2006.08.29 14:08
|sell
|2.70
|usdjpy
|116.83
|0.00
|116.73
|2006.08.29 18:09
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|161.87
|10727862
|2006.08.29 14:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2766
|2006.08.29 14:22
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10728111
|2006.08.29 14:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2779
|0.0000
|1.2769
|2006.08.29 14:22
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10728334
|2006.08.29 14:21
|sell
|4.10
|usdjpy
|116.87
|0.00
|116.77
|2006.08.29 18:09
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|351.12
|10749259
|2006.08.29 18:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2803
|0.0000
|1.2813
|2006.08.29 18:15
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10749537
|2006.08.29 18:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.73
|0.00
|116.63
|2006.08.29 18:27
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10749727
|2006.08.29 18:11
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.76
|0.00
|116.66
|2006.08.29 18:27
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|10749789
|2006.08.29 18:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2810
|2006.08.29 18:15
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10750120
|2006.08.29 18:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2797
|0.0000
|1.2807
|2006.08.29 18:15
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|10750228
|2006.08.29 18:13
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.79
|0.00
|116.69
|2006.08.29 18:27
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|15.42
|10750295
|2006.08.29 18:13
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.82
|0.00
|116.72
|2006.08.29 18:27
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|34.26
|10750464
|2006.08.29 18:14
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.84
|0.00
|116.74
|2006.08.29 18:27
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|68.53
|10750524
|2006.08.29 18:14
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2794
|0.0000
|1.2804
|2006.08.29 18:15
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10750838
|2006.08.29 18:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2806
|0.0000
|1.2816
|2006.08.29 18:27
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10752696
|2006.08.29 18:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.70
|0.00
|116.60
|2006.08.29 18:52
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10752777
|2006.08.29 18:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|1.2828
|2006.08.29 18:37
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10753051
|2006.08.29 18:29
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.73
|0.00
|116.63
|2006.08.29 18:51
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|17.15
|10753680
|2006.08.29 18:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8986
|0.0000
|1.8996
|2006.08.29 18:37
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10754076
|2006.08.29 18:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|1.8993
|2006.08.29 18:37
|1.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10754099
|2006.08.29 18:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8991
|2006.08.29 18:37
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10754928
|2006.08.29 18:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|2006.08.29 22:30
|1.8990
|0.00
|0.00
|-0.44
|-12.00
|10754950
|2006.08.29 18:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2835
|0.0000
|1.2845
|2006.08.29 18:52
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10755188
|2006.08.29 18:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|1.2840
|2006.08.29 18:52
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10755602
|2006.08.29 18:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8998
|0.0000
|1.9008
|2006.08.29 22:30
|1.8990
|0.00
|0.00
|-0.88
|-16.00
|10756169
|2006.08.29 18:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|1.9004
|2006.08.29 22:30
|1.8990
|0.00
|0.00
|-1.32
|-12.00
|10756176
|2006.08.29 18:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2837
|2006.08.29 18:52
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|10756418
|2006.08.29 18:47
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|1.9001
|2006.08.29 22:30
|1.8990
|0.00
|0.00
|-2.20
|-5.00
|10756477
|2006.08.29 18:47
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2824
|0.0000
|1.2834
|2006.08.29 18:51
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|10756490
|2006.08.29 18:47
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8988
|0.0000
|1.8998
|2006.08.29 22:30
|1.8989
|0.00
|0.00
|-3.52
|8.00
|10757138
|2006.08.29 18:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.62
|0.00
|116.52
|2006.08.29 18:57
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|10757164
|2006.08.29 18:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|1.2842
|2006.08.29 22:15
|1.2836
|0.00
|0.00
|-0.90
|4.00
|10757177
|2006.08.29 18:52
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.65
|0.00
|116.55
|2006.08.29 18:57
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|10757823
|2006.08.29 18:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.52
|0.00
|116.42
|2006.08.29 20:39
|116.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.86
|10758051
|2006.08.29 18:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.54
|0.00
|116.44
|2006.08.29 20:38
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.72
|10758454
|2006.08.29 19:02
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.57
|0.00
|116.47
|2006.08.29 20:38
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.86
|10758624
|2006.08.29 19:03
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.59
|0.00
|116.49
|2006.08.29 20:37
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.58
|10758880
|2006.08.29 19:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2839
|2006.08.29 22:15
|1.2835
|0.00
|0.00
|-1.79
|12.00
|10758921
|2006.08.29 19:07
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.63
|0.00
|116.53
|2006.08.29 20:36
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|27.45
|10760232
|2006.08.29 19:36
|sell
|1.20
|usdjpy
|116.65
|0.00
|116.55
|2006.08.29 20:36
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|72.05
|10760276
|2006.08.29 19:36
|sell
|1.80
|usdjpy
|116.68
|0.00
|116.58
|2006.08.29 20:33
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|154.40
|10760800
|2006.08.29 19:46
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2836
|2006.08.29 22:15
|1.2836
|0.00
|0.00
|-2.69
|30.00
|10760818
|2006.08.29 19:46
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8985
|1.8989
|1.9009
|2006.08.29 22:30
|1.8991
|0.00
|0.00
|-5.28
|72.00
|10761000
|2006.08.29 19:49
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8982
|1.8990
|1.9010
|2006.08.29 22:30
|1.8990
|0.00
|0.00
|-7.92
|144.00
|10764118
|2006.08.29 20:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.59
|0.00
|116.49
|2006.08.29 22:29
|116.66
|0.00
|0.00
|-1.46
|-6.00
|10764246
|2006.08.29 20:47
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2823
|1.2827
|1.2847
|2006.08.29 22:15
|1.2836
|0.00
|0.00
|-4.47
|65.00
|10764314
|2006.08.29 20:51
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.62
|0.00
|116.52
|2006.08.29 22:28
|116.65
|0.00
|0.00
|-2.91
|-5.14
|10764467
|2006.08.29 20:59
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.66
|0.00
|116.56
|2006.08.29 22:28
|116.66
|0.00
|0.00
|-4.37
|0.00
|10765012
|2006.08.29 21:17
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.68
|116.66
|116.46
|2006.08.29 22:28
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|13.72
|10766699
|2006.08.29 22:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2837
|1.2737
|1.2847
|2006.08.30 01:02
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10767023
|2006.08.29 22:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2834
|1.2734
|1.2844
|2006.08.30 00:31
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10767033
|2006.08.29 22:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.63
|117.63
|116.53
|2006.08.30 07:00
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.97
|10767093
|2006.08.29 22:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2832
|1.2732
|1.2842
|2006.08.30 00:26
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10767115
|2006.08.29 22:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8994
|1.8894
|1.9004
|2006.08.29 23:14
|1.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10767207
|2006.08.29 22:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.65
|117.65
|116.55
|2006.08.30 07:00
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.52
|10767264
|2006.08.29 22:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8991
|1.8891
|1.9001
|2006.08.29 23:12
|1.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10767291
|2006.08.29 22:36
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2829
|1.2729
|1.2839
|2006.08.30 00:25
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10767343
|2006.08.29 22:36
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.69
|117.69
|116.59
|2006.08.30 07:00
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.93
|10767366
|2006.08.29 22:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8988
|1.8993
|1.9013
|2006.08.29 23:11
|1.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10767407
|2006.08.29 22:36
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2826
|1.2726
|1.2836
|2006.08.30 00:25
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10767657
|2006.08.29 22:43
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.72
|117.72
|116.62
|2006.08.30 06:59
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.32
|10768729
|2006.08.29 23:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8998
|1.8898
|1.9008
|2006.08.30 06:51
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10768777
|2006.08.29 23:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8995
|1.8895
|1.9005
|2006.08.30 01:30
|1.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|10769387
|2006.08.29 23:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8992
|1.8892
|1.9002
|2006.08.30 01:23
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10769496
|2006.08.29 23:50
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.75
|117.75
|116.65
|2006.08.30 06:59
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.25
|10769504
|2006.08.29 23:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8989
|1.8889
|1.8999
|2006.08.30 01:22
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10770112
|2006.08.30 00:02
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8986
|1.8886
|1.8996
|2006.08.30 00:26
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|10784735
|2006.08.30 04:13
|buy
|12.30
|gbpusd
|1.8993
|0.0000
|1.9003
|2006.08.30 04:37
|1.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|1 230.00
|10786113
|2006.08.30 04:42
|sell
|63.40
|usdjpy
|116.85
|0.00
|116.75
|2006.08.30 06:59
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1 085.34
|10791539
|2006.08.30 06:59
|buy
|8.50
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|1.2853
|2006.08.30 10:23
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 020.00
|10791550
|2006.08.30 06:59
|buy
|8.50
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|1.9033
|2006.08.30 07:03
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|10791556
|2006.08.30 06:59
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|1.9031
|2006.08.30 07:03
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|10791617
|2006.08.30 07:00
|buy
|19.20
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.9028
|2006.08.30 07:03
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|768.00
|10792032
|2006.08.30 07:03
|buy
|12.60
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|1.2850
|2006.08.30 10:23
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|-882.00
|10792076
|2006.08.30 07:03
|buy
|8.50
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|1.9034
|2006.08.30 10:00
|1.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|850.00
|10792089
|2006.08.30 07:04
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.9032
|2006.08.30 10:00
|1.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|10792135
|2006.08.30 07:04
|buy
|19.20
|gbpusd
|1.9019
|0.0000
|1.9029
|2006.08.30 10:00
|1.9029
|0.00
|0.00
|0.00
|1 920.00
|10801064
|2006.08.30 10:00
|buy
|20.10
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|1.2833
|2006.08.30 10:23
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|2 010.00
|10801184
|2006.08.30 10:00
|buy
|9.00
|gbpusd
|1.9037
|0.0000
|1.9047
|2006.08.30 13:13
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|630.00
|10801222
|2006.08.30 10:00
|buy
|9.00
|usdjpy
|117.01
|0.00
|117.11
|2006.08.30 10:49
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|614.91
|10801910
|2006.08.30 10:08
|buy
|13.50
|usdjpy
|116.99
|0.00
|117.09
|2006.08.30 10:49
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1 152.96
|10802866
|2006.08.30 10:24
|buy
|9.00
|eurusd
|1.2834
|0.0000
|1.2844
|2006.08.30 13:10
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|10802989
|2006.08.30 10:26
|buy
|13.50
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|1.2842
|2006.08.30 13:10
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|675.00
|10803131
|2006.08.30 10:29
|buy
|13.50
|gbpusd
|1.9034
|0.0000
|1.9044
|2006.08.30 13:13
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|1 350.00
|10804016
|2006.08.30 10:49
|buy
|20.70
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2836
|2006.08.30 13:10
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|2 070.00
|10811405
|2006.08.30 13:00
|buy
|9.20
|usdjpy
|117.04
|0.00
|117.14
|2006.08.30 14:36
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|471.39
|10812402
|2006.08.30 13:10
|buy
|14.30
|usdjpy
|117.01
|0.00
|117.11
|2006.08.30 14:36
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1 221.07
|10812457
|2006.08.30 13:10
|buy
|9.60
|eurusd
|1.2838
|0.0000
|1.2848
|2006.08.30 14:54
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|10812518
|2006.08.30 13:11
|buy
|21.60
|usdjpy
|116.99
|0.00
|117.09
|2006.08.30 14:36
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1 844.73
|10812749
|2006.08.30 13:13
|buy
|9.80
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|1.9059
|2006.08.30 13:17
|1.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|980.00
|10813631
|2006.08.30 13:17
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2006.08.30 13:27
|1.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|10814427
|2006.08.30 13:23
|buy
|15.00
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|1.9059
|2006.08.30 13:27
|1.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|1 500.00
|10814635
|2006.08.30 13:27
|buy
|10.10
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2006.08.30 14:49
|1.9048
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 414.00
|10814703
|2006.08.30 13:28
|buy
|15.20
|gbpusd
|1.9058
|0.0000
|1.9068
|2006.08.30 14:49
|1.9049
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 368.00
|10819856
|2006.08.30 14:36
|buy
|23.70
|gbpusd
|1.9039
|0.0000
|1.9049
|2006.08.30 14:49
|1.9049
|0.00
|0.00
|0.00
|2 370.00
|10819986
|2006.08.30 14:36
|buy
|15.80
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|1.2833
|2006.08.30 14:54
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|1 580.00
|10820891
|2006.08.30 14:49
|buy
|10.50
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|1.9061
|2006.08.30 14:58
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|10821604
|2006.08.30 14:59
|buy
|10.70
|gbpusd
|1.9057
|0.0000
|1.9067
|2006.08.31 06:22
|1.9067
|0.00
|0.00
|-141.24
|1 070.00
|10821959
|2006.08.30 15:04
|buy
|16.10
|gbpusd
|1.9054
|0.0000
|1.9064
|2006.08.31 06:22
|1.9064
|0.00
|0.00
|-212.52
|1 610.00
|10822351
|2006.08.30 15:11
|buy
|24.20
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|1.9061
|2006.08.31 06:17
|1.9057
|0.00
|0.00
|-319.44
|1 452.00
|10823692
|2006.08.30 15:31
|buy
|10.70
|usdjpy
|117.09
|0.00
|117.19
|2006.08.30 16:18
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|730.56
|10824063
|2006.08.30 15:36
|buy
|16.10
|usdjpy
|117.07
|0.00
|117.17
|2006.08.30 16:18
|117.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1 374.07
|10825885
|2006.08.30 16:18
|buy
|10.90
|usdjpy
|117.18
|0.00
|117.28
|2006.08.30 16:50
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|929.40
|10825920
|2006.08.30 16:19
|buy
|10.90
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|1.2842
|2006.08.30 23:25
|1.2842
|0.00
|0.00
|-292.66
|1 090.00
|10827508
|2006.08.30 16:50
|buy
|11.00
|usdjpy
|117.30
|0.00
|117.40
|2006.08.31 03:41
|117.40
|0.00
|0.00
|473.55
|936.97
|10838735
|2006.08.30 23:25
|buy
|11.10
|eurusd
|1.2844
|0.0000
|1.2854
|2006.08.31 07:21
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|333.00
|10841931
|2006.08.31 00:16
|buy
|16.70
|eurusd
|1.2838
|0.0000
|1.2848
|2006.08.31 07:21
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|1 670.00
|10857531
|2006.08.31 07:03
|buy
|11.70
|gbpusd
|1.9065
|0.0000
|1.9075
|2006.08.31 07:21
|1.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|1 170.00
|10857583
|2006.08.31 07:03
|buy
|17.60
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2006.08.31 07:21
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|1 760.00
|10858440
|2006.08.31 07:21
|buy
|12.30
|eurusd
|1.2850
|0.0000
|1.2860
|2006.08.31 07:24
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|1 230.00
|0.00
|0.00
|-739.02
|54 019.51
|Closed P/L:
|53 280.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10858997
|2006.08.31 07:25
|buy
|12.40
|eurusd
|1.2854
|0.0000
|1.2864
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|248.00
|10858383
|2006.08.31 07:21
|buy
|12.10
|gbpusd
|1.9079
|0.0000
|1.9089
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 331.00
|10861480
|2006.08.31 07:54
|buy
|18.60
|gbpusd
|1.9076
|0.0000
|1.9086
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 488.00
|10857616
|2006.08.31 07:03
|buy
|11.70
|usdjpy
|117.36
|0.00
|117.46
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 497.65
|10857824
|2006.08.31 07:06
|buy
|17.60
|usdjpy
|117.33
|0.00
|117.43
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 306.29
|10858371
|2006.08.31 07:21
|buy
|26.80
|usdjpy
|117.29
|0.00
|117.39
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 119.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 494.14
|Floating P/L:
|-12 494.14
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|53 280.49
|Floating P/L:
|-12 494.14
|Margin:
|99 200.00
|Balance:
|103 280.49
|Equity:
|90 786.35
|Free Margin:
|-8 413.65
|Details:
|Gross Profit:
|63 774.31
|Gross Loss:
|10 493.82
|Total Net Profit:
|53 280.49
|Profit Factor:
|6.08
|Expected Payoff:
|135.23
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|2 782.00 (3.1%)
|Total Trades:
|394
|Short Positions (won %):
|106 (60.38%)
|Long Positions (won %):
|288 (65.97%)
|Profit Trades (% of total):
|254 (64.47%)
|Loss trades (% of total):
|140 (35.53%)
|Largest
|profit trade:
|2 370.00
|loss trade:
|-1 414.00
|Average
|profit trade:
|251.08
|loss trade:
|-74.96
|Maximum
|consecutive wins ($):
|27 (1 312.85)
|consecutive losses ($):
|10 (-1 104.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|15 283.69 (14)
|consecutive loss (count):
|-2 782.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|3