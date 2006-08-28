MoneyTec LLC

Account: 29392 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 August 31, 21:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
15319362006.08.28 03:34buy0.10gbpusd1.88890.00001.89292006.08.28 09:191.89290.000.000.0040.00
15319422006.08.28 03:35buy0.10eurusd1.27750.00001.28152006.08.28 09:291.28150.000.000.0040.00
15319442006.08.28 03:36sell0.10usdchf1.23830.00001.23432006.08.28 09:261.23430.000.000.0032.41
15319482006.08.28 03:37sell0.10usdjpy117.160.00116.762006.08.29 06:29116.760.000.00-0.6034.26
15340082006.08.28 09:19buy0.10gbpusd1.89330.00001.89732006.08.28 15:481.89730.000.000.0040.00
15341012006.08.28 09:26sell0.10usdchf1.23400.00001.23002006.08.29 04:011.23320.000.00-0.476.49
15341762006.08.28 09:29buy0.10eurusd1.28150.00001.28552006.08.29 05:161.28210.000.00-0.356.00
15361012006.08.28 14:16buy0.20eurusd1.28000.00001.28402006.08.29 05:161.28230.000.00-0.7046.00
15365602006.08.28 15:48buy0.10gbpusd1.89750.00001.90152006.08.29 02:481.89670.000.000.23-8.00
15373212006.08.28 17:09sell0.20usdchf1.23560.00001.23162006.08.29 04:011.23310.000.00-0.9340.55
15375372006.08.28 17:29buy0.40eurusd1.27830.00001.28232006.08.29 05:161.28230.000.00-1.40160.00
15379832006.08.28 19:18buy0.20gbpusd1.89600.00001.90002006.08.29 02:481.89660.000.000.4512.00
15386882006.08.28 22:22buy0.40gbpusd1.89440.00001.89842006.08.29 02:481.89670.000.000.9092.00
15387662006.08.28 22:31buy0.80gbpusd1.89290.00001.89692006.08.29 02:481.89690.000.001.80320.00
15389972006.08.28 22:52sell0.40usdchf1.23710.00001.23312006.08.29 04:011.23310.000.00-1.86129.75
15405992006.08.29 02:48buy0.10gbpusd1.89700.00001.90102006.08.29 09:581.90100.000.000.0040.00
15409902006.08.29 04:01sell0.10usdchf1.23280.00001.22882006.08.29 20:051.23340.000.000.00-4.86
15413292006.08.29 05:17buy0.10eurusd1.28250.00001.28652006.08.29 20:091.28000.000.000.00-25.00
15417602006.08.29 06:29sell0.10usdjpy116.740.00116.342006.08.31 14:55117.010.000.00-2.39-23.07
15426112006.08.29 08:06sell0.20usdjpy116.890.00116.492006.08.31 14:55116.940.000.00-4.78-8.55
15437582006.08.29 09:58buy0.10gbpusd1.90130.00001.90532006.08.29 19:171.89220.000.000.00-91.00
15445212006.08.29 11:01buy0.20gbpusd1.89980.00001.90382006.08.29 19:171.89200.000.000.00-156.00
15451142006.08.29 11:55buy0.20eurusd1.28090.00001.28492006.08.29 20:091.28020.000.000.00-14.00
15466742006.08.29 14:57buy0.40gbpusd1.89820.00001.90222006.08.29 19:161.89190.000.000.00-252.00
15471692006.08.29 15:40buy0.40eurusd1.27930.00001.28332006.08.29 20:091.28030.000.000.0040.00
15475322006.08.29 16:08buy0.80gbpusd1.89670.00001.90072006.08.29 19:161.89200.000.000.00-376.00
15477372006.08.29 16:19sell0.20usdchf1.23430.00001.23032006.08.29 20:051.23360.000.000.0011.35
15477912006.08.29 16:21buy0.80eurusd1.27760.00001.28162006.08.29 20:091.28020.000.000.00208.00
15478272006.08.29 16:22buy1.60gbpusd1.89520.00001.89922006.08.29 19:161.89190.000.000.00-528.00
15478642006.08.29 16:22sell0.40usdchf1.23580.00001.23182006.08.29 20:051.23350.000.000.0074.58
15479842006.08.29 16:26buy1.60eurusd1.27610.00001.28012006.08.29 20:091.28010.000.000.00640.00
15483472006.08.29 16:48buy3.20gbpusd1.89370.00001.89772006.08.29 19:161.89200.000.000.00-544.00
15484012006.08.29 16:50sell0.80usdchf1.23740.00001.23342006.08.29 20:051.23340.000.000.00259.45
15484632006.08.29 16:52buy6.40gbpusd1.89200.00001.89602006.08.29 19:151.89190.000.000.00-64.00
15489252006.08.29 17:45buy12.80gbpusd1.89030.00001.89432006.08.29 19:151.89200.000.000.002 176.00
15494182006.08.29 19:17sell0.10gbpusd1.89200.00001.88802006.08.30 09:061.90130.000.00-0.53-93.00
15498452006.08.29 20:02sell0.20gbpusd1.89350.00001.88952006.08.30 09:061.90070.000.00-1.05-144.00
15498922006.08.29 20:05sell0.10usdchf1.23330.00001.22932006.08.29 20:311.22930.000.000.0032.54
15499152006.08.29 20:05sell0.40gbpusd1.89500.00001.89102006.08.30 09:061.90080.000.00-2.10-232.00
15500222006.08.29 20:10buy0.10eurusd1.28040.00001.28442006.08.30 02:311.28440.000.00-0.3540.00
15501362006.08.29 20:16sell0.80gbpusd1.89650.00001.89252006.08.30 09:061.90110.000.00-4.20-368.00
15502832006.08.29 20:30sell1.60gbpusd1.89810.00001.89412006.08.30 09:061.90150.000.00-8.40-544.00
15503062006.08.29 20:31sell0.10usdchf1.22900.00001.22502006.08.31 09:211.22670.000.00-1.8818.75
15503812006.08.29 20:37sell3.20gbpusd1.89960.00001.89562006.08.30 09:061.90070.000.00-16.80-352.00
15523052006.08.30 02:31buy0.10eurusd1.28470.00001.28872006.08.31 09:241.28560.000.00-1.059.00
15528802006.08.30 03:46buy0.20eurusd1.28320.00001.28722006.08.31 09:241.28540.000.00-2.1044.00
15553432006.08.30 08:56sell6.40gbpusd1.90110.00001.89712006.08.30 09:061.90100.000.000.0064.00
15554552006.08.30 09:02sell12.80gbpusd1.90260.00001.89862006.08.30 09:061.90110.000.000.001 920.00
15555102006.08.30 09:06buy0.10gbpusd1.90090.00001.90492006.08.30 15:131.90490.000.000.0040.00
15557292006.08.30 09:18sell0.40usdjpy117.050.00116.652006.08.31 14:55117.010.000.00-7.1713.67
15585352006.08.30 13:04sell0.20usdchf1.23060.00001.22662006.08.31 09:211.22660.000.00-2.8165.22
15585742006.08.30 13:06buy0.40eurusd1.28160.00001.28562006.08.31 09:241.28560.000.00-4.20160.00
15599272006.08.30 15:13buy0.10gbpusd1.90530.00001.90932006.08.31 09:241.90780.000.000.6825.00
15601952006.08.30 15:40buy0.20gbpusd1.90380.00001.90782006.08.31 09:241.90780.000.001.3580.00
15613672006.08.30 18:38sell0.80usdjpy117.200.00116.802006.08.31 14:55117.020.000.00-14.33123.06
15646642006.08.31 05:26sell1.60usdjpy117.370.00116.972006.08.31 14:55116.970.000.000.00547.15
15664492006.08.31 09:24buy0.10gbpusd1.90790.00001.91192006.08.31 20:551.90470.000.000.00-32.00
15673462006.08.31 11:01buy0.20gbpusd1.90630.00001.91032006.08.31 20:541.90480.000.000.00-30.00
15700692006.08.31 15:43buy0.40gbpusd1.90480.00001.90882006.08.31 20:541.90470.000.000.00-4.00
15706772006.08.31 16:01buy0.80gbpusd1.90320.00001.90722006.08.31 20:541.90480.000.000.00128.00
15708442006.08.31 16:04buy1.60gbpusd1.90220.00001.90572006.08.31 20:541.90470.000.000.00400.00
15714632006.08.31 16:29buy3.20gbpusd1.90060.00001.90462006.08.31 20:541.90460.000.000.001 280.00
  0.00 0.00 -75.04 5 545.75
Closed P/L: 5 470.71
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
15663692006.08.31 09:21sell0.10usdchf1.22680.00001.2228 1.23130.000.000.00-36.55
15664532006.08.31 09:24buy0.10eurusd1.28610.00001.2901 1.28070.000.000.00-54.00
15671332006.08.31 10:35buy0.20eurusd1.28450.00001.2885 1.28070.000.000.00-76.00
15692912006.08.31 14:55sell0.10usdjpy117.000.00116.60 117.360.000.000.00-30.67
15700922006.08.31 15:43sell0.20usdjpy117.160.00116.76 117.360.000.000.00-34.08
15701082006.08.31 15:43sell0.20usdchf1.22840.00001.2244 1.23130.000.000.00-47.10
15706342006.08.31 16:01buy0.40eurusd1.28300.00001.2870 1.28070.000.000.00-92.00
15707262006.08.31 16:01sell0.40usdchf1.22990.00001.2259 1.23130.000.000.00-45.48
15712182006.08.31 16:25sell0.40usdjpy117.310.00116.91 117.360.000.000.00-17.04
15713202006.08.31 16:27buy0.80eurusd1.28140.00001.2854 1.28070.000.000.00-56.00
15713282006.08.31 16:27sell0.80usdchf1.23180.00001.2278 1.23130.000.000.0032.49
15715112006.08.31 16:30buy1.60eurusd1.27970.00001.2837 1.28070.000.000.00160.00
15715202006.08.31 16:30sell1.60usdchf1.23350.00001.2295 1.23130.000.000.00285.88
15734062006.08.31 20:35sell0.80usdjpy117.480.00117.08 117.360.000.000.0081.80
15735962006.08.31 20:55buy0.10gbpusd1.90510.00001.9091 1.90380.000.000.00-13.00
  0.00 0.00 0.00 58.25
 Floating P/L: 58.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 470.71 Floating P/L: 58.25 Margin: 1 752.37
Balance: 30 135.35 Equity: 30 193.60 Free Margin: 28 382.98
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 404.21 Gross Loss: 3 933.50 Total Net Profit: 5 470.71
Profit Factor: 2.39 Expected Payoff: 88.24  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 2 011.00 (7.2%)  
 
Total Trades: 62 Short Positions (won %): 25 (64.00%) Long Positions (won %): 37 (64.86%)
Profit Trades (% of total): 40 (64.52%) Loss trades (% of total): 22 (35.48%)
Largest profit trade: 2 176.00 loss trade: -552.40
Average profit trade: 235.11 loss trade: -178.80
Maximum consecutive wins ($): 11 (1 094.34) consecutive losses ($): 7 (-2 011.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 632.74 (9) consecutive loss (count): -2 011.00 (7)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3