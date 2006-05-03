Interbank FX, LLC

Account: 1040896 Name: Simon Currency: USD 2006 May 23, 15:12
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
19589252006.05.03 09:27balanceDeposit5 000.00
19589762006.05.03 09:29sell8.00eurusdm1.26400.00001.26332006.05.03 09:581.26330.000.000.0056.00
19622092006.05.03 10:34sell limit8.00eurusdm1.26310.00000.00002006.05.03 10:501.2625cancelled
19630462006.05.03 13:12sell8.00eurusdm1.26201.26301.26102006.05.03 13:191.26300.000.000.00-80.00
19723312006.05.03 13:13sell8.00eurusdm1.26140.00001.26092006.05.03 14:011.26090.000.000.0040.00
19810702006.05.03 14:43sell8.00eurusdm1.25991.26191.25902006.05.03 15:031.26190.000.000.00-160.00
19817492006.05.03 15:03buy8.00eurusdm1.26191.26091.26242006.05.03 15:041.26240.000.000.0040.00
19826902006.05.03 14:59buy8.00eurusdm1.26120.00001.26172006.05.03 15:031.26170.000.000.0040.00
19853762006.05.03 15:14sell stop8.00eurusdm1.26171.26221.26122006.05.03 15:591.2638cancelled
19854932006.05.03 15:16buy8.00eurusdm1.26310.00000.00002006.05.03 15:171.26340.000.000.0024.00
19874322006.05.03 15:31sell8.00eurusdm1.26370.00001.26352006.05.03 15:581.26350.000.000.0016.00
19875302006.05.03 15:32sell8.00eurusdm1.26390.00001.26352006.05.03 15:581.26350.000.000.0032.00
19942622006.05.03 16:40sell8.00eurusdm1.26390.00001.26352006.05.03 16:521.26350.000.000.0032.00
19948222006.05.03 16:53sell8.00eurusdm1.26360.00001.26362006.05.03 16:581.26360.000.000.000.00
19949292006.05.03 16:54buy8.00eurusdm1.26430.00001.26472006.05.03 17:201.26470.000.000.0032.00
19979042006.05.03 17:41sell8.00eurusdm1.26320.00001.26292006.05.03 17:431.26290.000.000.0024.00
19993272006.05.03 17:59buy stop8.00eurusdm1.26341.26291.26402006.05.03 18:031.2627cancelled
19997132006.05.03 18:03sell8.00eurusdm1.26250.00001.26252006.05.03 18:541.26250.000.000.000.00
20001222006.05.03 18:09buy8.00eurusdm1.26310.00001.26332006.05.03 18:171.26330.000.000.0016.00
20086702006.05.04 00:01buy1.00eurusdm1.26311.26201.26342006.05.04 00:231.26340.000.000.003.00
20352312006.05.04 10:34buy8.00eurusdm1.26090.00001.26102006.05.04 12:331.26100.000.000.008.00
20353292006.05.04 10:35buy8.00eurusdm1.26040.00001.26102006.05.04 12:331.26100.000.000.0048.00
20641822006.05.04 15:51sell8.00eurusdm1.26851.26971.26812006.05.04 15:561.26810.000.000.0032.00
20642062006.05.04 15:51sell8.00eurusdm1.26871.26971.26812006.05.04 15:561.26810.000.000.0048.00
20645602006.05.04 15:57sell8.00eurusdm1.26820.00001.26802006.05.04 16:041.26800.000.000.0016.00
20646032006.05.04 15:58sell8.00eurusdm1.26830.00001.26792006.05.04 16:041.26790.000.000.0032.00
20649672006.05.04 16:01buy8.00eurusdm1.26890.00001.26922006.05.04 18:081.26920.000.000.0024.00
20649812006.05.04 16:02buy8.00eurusdm1.26880.00001.26922006.05.04 18:081.26920.000.000.0032.00
20649922006.05.04 16:02buy8.00eurusdm1.26870.00001.26922006.05.04 18:081.26920.000.000.0040.00
20651042006.05.04 16:04sell8.00eurusdm1.26770.00001.26792006.05.04 16:121.26790.000.000.00-16.00
20874652006.05.05 00:01sell8.00eurusdm1.26991.27111.26962006.05.05 00:101.26960.000.000.0024.00
20874672006.05.05 00:02sell8.00eurusdm1.26991.27111.26962006.05.05 00:101.26960.000.000.0024.00
21021312006.05.05 09:28sell8.00eurusdm1.26810.00001.26792006.05.05 09:361.26790.000.000.0016.00
21021342006.05.05 09:28sell8.00eurusdm1.26820.00001.26792006.05.05 09:361.26790.000.000.0024.00
21021422006.05.05 09:28sell8.00eurusdm1.26830.00001.26792006.05.05 09:361.26790.000.000.0032.00
21058512006.05.05 10:42sell8.00eurusdm1.26800.00001.26772006.05.09 06:401.26770.000.0010.0824.00
21058962006.05.05 10:43sell8.00eurusdm1.26810.00001.26772006.05.09 06:401.26770.000.0010.0832.00
21059342006.05.05 10:46sell8.00eurusdm1.26810.00001.26772006.05.09 06:401.26770.000.0010.0832.00
21059502006.05.05 10:47sell8.00eurusdm1.26830.00001.26772006.05.09 06:401.26770.000.0010.0848.00
21059662006.05.05 10:47buy8.00eurusdm1.26860.00001.26892006.05.05 11:011.26890.000.000.0024.00
21059802006.05.05 10:48buy8.00eurusdm1.26850.00001.26892006.05.05 11:011.26890.000.000.0032.00
22861692006.05.09 05:23sell8.00eurusdm1.26950.00001.26902006.05.09 09:521.26900.000.000.0040.00
22861832006.05.09 05:23sell8.00eurusdm1.26950.00001.26902006.05.09 09:521.26900.000.000.0040.00
22861842006.05.09 05:23sell8.00eurusdm1.26950.00001.26912006.05.09 09:511.26910.000.000.0032.00
22861872006.05.09 05:23sell8.00eurusdm1.26950.00001.26902006.05.09 09:521.26900.000.000.0040.00
22861952006.05.09 05:24sell8.00eurusdm1.26950.00001.26902006.05.09 09:521.26900.000.000.0040.00
23087952006.05.09 09:34buy8.00eurusdm1.27010.00001.27052006.05.09 11:221.27050.000.000.0032.00
23088942006.05.09 09:34buy8.00eurusdm1.27010.00001.27052006.05.09 11:221.27050.000.000.0032.00
23089082006.05.09 09:34buy8.00eurusdm1.27000.00001.27052006.05.09 11:221.27050.000.000.0040.00
23097082006.05.09 09:50buy8.00eurusdm1.26920.00001.27052006.05.09 11:221.27050.000.000.00104.00
23097202006.05.09 09:51buy8.00eurusdm1.26930.00001.27052006.05.09 11:221.27050.000.000.0096.00
23498642006.05.09 15:20sell8.00eurusdm1.27650.00001.27622006.05.09 15:231.27620.000.000.0024.00
23499442006.05.09 15:21sell8.00eurusdm1.27660.00000.00002006.05.09 15:241.27590.000.000.0056.00
23509022006.05.09 15:32sell8.00eurusdm1.27530.00001.27492006.05.09 15:321.27490.000.000.0032.00
23518042006.05.09 15:36sell8.00eurusdm1.27500.00001.27482006.05.09 15:371.27480.000.000.0016.00
23520092006.05.09 15:37sell8.00eurusdm1.27460.00001.27422006.05.11 01:061.27420.000.0020.1632.00
23520822006.05.09 15:37sell8.00eurusdm1.27490.00001.27462006.05.09 15:591.27460.000.000.0024.00
23522782006.05.09 15:38buy8.00eurusdm1.27580.00001.27592006.05.09 16:311.27590.000.000.008.00
23526632006.05.09 15:41sell8.00eurusdm1.27530.00001.27502006.05.09 15:511.27500.000.000.0024.00
23693652006.05.09 23:59sell8.00eurusdm1.27560.00001.27512006.05.10 00:051.27510.000.000.0040.00
24695712006.05.10 23:37sell8.00eurusdm1.27610.00001.27592006.05.10 23:491.27590.000.000.0016.00
24696152006.05.10 23:38sell8.00eurusdm1.27620.00001.27572006.05.10 23:501.27570.000.000.0040.00
24879372006.05.11 03:21sell8.00eurusdm1.27320.00001.27272006.05.11 03:321.27270.000.000.0040.00
24879492006.05.11 03:21sell8.00eurusdm1.27320.00001.27272006.05.11 03:321.27270.000.000.0040.00
24880372006.05.11 03:24sell8.00eurusdm1.27320.00001.27272006.05.11 03:321.27270.000.000.0040.00
24880562006.05.11 03:24sell8.00eurusdm1.27330.00001.27272006.05.11 03:321.27270.000.000.0048.00
27577092006.05.15 15:18sell8.00eurusdm1.28260.00001.28212006.05.15 15:521.28210.000.000.0040.00
27577372006.05.15 15:18sell8.00eurusdm1.28240.00001.28212006.05.15 15:521.28210.000.000.0024.00
27577582006.05.15 15:18sell8.00eurusdm1.28230.00001.28212006.05.15 15:521.28210.000.000.0016.00
27579032006.05.15 15:20sell8.00eurusdm1.28280.00001.28212006.05.15 15:521.28210.000.000.0056.00
27580982006.05.15 15:21sell8.00eurusdm1.28300.00001.28212006.05.15 15:521.28210.000.000.0072.00
27586282006.05.15 16:51sell8.00eurusdm1.27891.28191.27492006.05.15 18:011.28190.000.000.00-240.00
27601392006.05.15 15:59buy8.00eurusdm1.28270.00001.28312006.05.16 03:511.28310.000.00-5.2432.00
27601602006.05.15 16:01buy8.00eurusdm1.28270.00001.28312006.05.16 03:511.28310.000.00-5.2432.00
27602642006.05.15 16:01buy8.00eurusdm1.28270.00001.28312006.05.16 03:511.28310.000.00-5.2432.00
27603492006.05.15 16:03buy8.00eurusdm1.28250.00001.28312006.05.16 03:511.28310.000.00-5.2448.00
27603902006.05.15 16:03buy8.00eurusdm1.28210.00001.28312006.05.16 03:511.28310.000.00-5.2480.00
28013652006.05.16 04:14buy8.00eurusdm1.28361.28061.28652006.05.16 05:021.28060.000.000.00-240.00
28017972006.05.16 04:36buy8.00eurusdm1.28251.28061.28652006.05.16 05:021.28060.000.000.00-152.00
28018472006.05.17 14:24sell8.00eurusdm1.28221.28521.28002006.05.17 14:251.28000.000.000.00176.00
28023652006.05.17 14:24sell8.00eurusdm1.28221.28521.28122006.05.17 14:251.28120.000.000.0080.00
28024082006.05.17 03:32buy8.00eurusdm1.28801.28501.29002006.05.17 07:181.29000.000.000.00160.00
28024982006.05.16 04:41sell8.00eurusdm1.28220.00001.28172006.05.16 05:001.28170.000.000.0040.00
28025072006.05.16 04:41sell8.00eurusdm1.28230.00001.28172006.05.16 05:001.28170.000.000.0048.00
28025172006.05.16 04:42sell8.00eurusdm1.28240.00001.28172006.05.16 05:001.28170.000.000.0056.00
28025232006.05.16 04:42sell8.00eurusdm1.28240.00001.28172006.05.16 05:001.28170.000.000.0056.00
28025332006.05.16 04:42sell8.00eurusdm1.28240.00001.28172006.05.16 05:001.28170.000.000.0056.00
28057042006.05.16 05:23buy8.00eurusdm1.28140.00001.28172006.05.16 05:281.28170.000.000.0024.00
28057152006.05.16 05:23buy8.00eurusdm1.28130.00001.28172006.05.16 05:281.28170.000.000.0032.00
28057752006.05.16 05:26buy8.00eurusdm1.28130.00001.28172006.05.16 05:281.28170.000.000.0032.00
28065732006.05.16 05:41sell8.00eurusdm1.28120.00001.28082006.05.16 06:241.28080.000.000.0032.00
28065742006.05.16 05:41sell8.00eurusdm1.28120.00001.28072006.05.16 06:241.28070.000.000.0040.00
28065912006.05.16 05:41sell8.00eurusdm1.28110.00001.28072006.05.16 06:241.28070.000.000.0032.00
28066972006.05.16 05:43sell8.00eurusdm1.28120.00001.28092006.05.16 06:091.28090.000.000.0024.00
28068612006.05.16 05:49buy8.00eurusdm1.28170.00001.28222006.05.16 05:571.28220.000.000.0040.00
28274492006.05.16 09:18sell8.00eurusdm1.27730.00001.27692006.05.17 14:321.27690.000.005.0432.00
28275792006.05.16 09:18sell8.00eurusdm1.27720.00001.27692006.05.17 14:321.27690.000.005.0424.00
28278652006.05.16 09:18sell8.00eurusdm1.27780.00001.27692006.05.17 14:321.27690.000.005.0472.00
28403122006.05.16 11:41sell8.00eurusdm1.28160.00001.27692006.05.17 14:321.27690.000.005.04376.00
28403312006.05.16 11:42sell8.00eurusdm1.28170.00001.27692006.05.17 14:321.27690.000.005.04384.00
28403332006.05.16 11:42sell8.00eurusdm1.28170.00001.27692006.05.17 14:321.27690.000.005.04384.00
28566292006.05.16 14:25buy8.00eurusdm1.28620.00001.28652006.05.17 03:101.28650.000.00-5.2424.00
28566692006.05.16 14:25buy8.00eurusdm1.28590.00001.28652006.05.17 03:101.28650.000.00-5.2448.00
28567132006.05.16 14:26buy8.00eurusdm1.28580.00001.28652006.05.17 03:101.28650.000.00-5.2456.00
28567632006.05.16 14:26buy8.00eurusdm1.28550.00001.28652006.05.17 03:101.28650.000.00-5.2480.00
29380682006.05.17 13:57sell8.00eurusdm1.28420.00001.28002006.05.17 14:071.28390.000.000.0024.00
29381292006.05.17 13:58sell8.00eurusdm1.28400.00001.28002006.05.17 14:251.28000.000.000.00320.00
29386132006.05.17 13:59sell8.00eurusdm1.28340.00001.28052006.05.17 14:251.28050.000.000.00232.00
29392542006.05.17 14:02sell8.00eurusdm1.28360.00001.28372006.05.17 14:061.28370.000.000.00-8.00
29392662006.05.17 14:03sell8.00eurusdm1.28390.00001.28352006.05.17 14:081.28350.000.000.0032.00
29393352006.05.17 14:04sell8.00eurusdm1.28390.00001.28362006.05.17 14:081.28360.000.000.0024.00
30035382006.05.18 13:31buy8.00eurusdm1.28091.27791.28602006.05.18 16:001.27790.000.000.00-240.00
30035612006.05.18 04:25sell stop8.00eurusdm1.26781.27081.26262006.05.18 23:441.2855cancelled
30035962006.05.18 04:26buy stop8.00eurusdm1.29201.28901.29662006.05.18 23:441.2857cancelled
30036152006.05.18 04:28sell stop8.00eurusdm1.25671.25971.25212006.05.18 23:441.2855cancelled
30036342006.05.18 04:29sell8.00eurusdm1.27540.00001.27512006.05.18 04:351.27510.000.000.0024.00
30036352006.05.18 04:29sell8.00eurusdm1.27540.00001.27512006.05.18 04:351.27510.000.000.0024.00
30036392006.05.18 04:30sell8.00eurusdm1.27540.00001.27512006.05.18 04:351.27510.000.000.0024.00
30036422006.05.18 04:30sell8.00eurusdm1.27540.00001.27512006.05.18 04:351.27510.000.000.0024.00
30036472006.05.18 04:31sell8.00eurusdm1.27540.00001.27512006.05.18 04:351.27510.000.000.0024.00
30042922006.05.18 04:45buy stop8.00eurusdm1.27620.00000.00002006.05.18 04:461.2755cancelled
30042982006.05.18 04:45buy stop8.00eurusdm1.27610.00000.00002006.05.18 04:461.2755cancelled
30257332006.05.18 09:39buy8.00eurusdm1.27890.00001.27942006.05.18 13:121.27940.000.000.0040.00
30257562006.05.18 09:39buy8.00eurusdm1.27890.00001.27942006.05.18 13:121.27940.000.000.0040.00
30263762006.05.18 09:55sell8.00eurusdm1.27880.00001.27822006.05.18 10:061.27820.000.000.0048.00
30263782006.05.18 09:55sell8.00eurusdm1.27880.00001.27822006.05.18 10:061.27820.000.000.0048.00
30263892006.05.18 09:55sell8.00eurusdm1.27870.00001.27822006.05.18 10:061.27820.000.000.0040.00
30626222006.05.18 14:56buy8.00eurusdm1.28140.00001.28172006.05.18 15:021.28170.000.000.0024.00
30626302006.05.18 14:56buy8.00eurusdm1.28140.00001.28172006.05.18 15:021.28170.000.000.0024.00
30626752006.05.18 14:57buy8.00eurusdm1.28130.00001.28172006.05.18 15:021.28170.000.000.0032.00
30628372006.05.18 14:58buy8.00eurusdm1.28090.00001.28172006.05.18 15:021.28170.000.000.0064.00
30649202006.05.18 15:18sell8.00eurusdm1.28150.00001.28122006.05.18 15:231.28120.000.000.0024.00
30649472006.05.18 15:18sell8.00eurusdm1.28160.00001.28122006.05.18 15:231.28120.000.000.0032.00
30649622006.05.18 15:18sell8.00eurusdm1.28170.00001.28122006.05.18 15:231.28120.000.000.0040.00
30650052006.05.18 15:19sell8.00eurusdm1.28200.00001.28122006.05.18 15:231.28120.000.000.0064.00
30650282006.05.18 15:19sell8.00eurusdm1.28200.00001.28122006.05.18 15:231.28120.000.000.0064.00
30654582006.05.18 15:24buy8.00eurusdm1.28150.00001.28202006.05.18 15:381.28200.000.000.0040.00
30654692006.05.18 15:24buy8.00eurusdm1.28130.00001.28202006.05.18 15:381.28200.000.000.0056.00
30659422006.05.18 15:34sell8.00eurusdm1.28070.00001.28042006.05.18 15:521.28040.000.000.0024.00
31078932006.05.19 06:18sell8.00eurusdm1.28201.28501.27902006.05.19 07:281.27900.000.000.00240.00
31079012006.05.19 09:50sell8.00eurusdm1.27531.27831.27092006.05.19 13:221.27270.000.000.00208.00
31079322006.05.19 04:20buy stop8.00eurusdm1.29011.28711.29332006.05.19 13:221.2727cancelled
31079502006.05.19 04:21buy stop8.00eurusdm1.29671.29371.29912006.05.19 13:221.2729cancelled
31317192006.05.19 09:54sell8.00eurusdm1.27520.00001.27482006.05.19 09:561.27480.000.000.0032.00
31317502006.05.19 09:54sell8.00eurusdm1.27520.00001.27482006.05.19 09:561.27480.000.000.0032.00
31318372006.05.19 09:55sell8.00eurusdm1.27540.00001.27482006.05.19 09:561.27480.000.000.0048.00
31330602006.05.19 10:03sell8.00eurusdm1.27360.00001.27312006.05.19 12:591.27310.000.000.0040.00
31334112006.05.19 10:04sell8.00eurusdm1.27390.00001.27312006.05.19 12:591.27310.000.000.0064.00
31335592006.05.19 10:04sell8.00eurusdm1.27390.00001.27312006.05.19 12:591.27310.000.000.0064.00
31336442006.05.19 10:05sell8.00eurusdm1.27400.00001.27312006.05.19 12:591.27310.000.000.0072.00
31337592006.05.19 10:06sell8.00eurusdm1.27420.00001.27312006.05.19 12:591.27310.000.000.0088.00
31346962006.05.19 10:16sell8.00eurusdm1.27480.00001.27312006.05.19 12:591.27310.000.000.00136.00
31516212006.05.19 13:44sell8.00eurusdm1.27420.00001.27372006.05.19 13:491.27370.000.000.0040.00
31516832006.05.19 13:46sell8.00eurusdm1.27430.00001.27372006.05.19 13:491.27370.000.000.0048.00
31516902006.05.19 13:46sell8.00eurusdm1.27440.00001.27372006.05.19 13:491.27370.000.000.0056.00
31913232006.05.22 10:06buy8.00eurusdm1.27701.27401.27832006.05.22 10:261.27830.000.000.00104.00
31913742006.05.22 05:02buy stop8.00eurusdm1.27701.27401.27782006.05.22 05:031.2748cancelled
31913952006.05.22 05:03buy stop8.00eurusdm1.27701.27401.27782006.05.22 05:031.2748cancelled
31922492006.05.22 05:32sell8.00eurusdm1.27340.00001.27312006.05.22 05:451.27310.000.000.0024.00
31922702006.05.22 05:33sell8.00eurusdm1.27350.00001.27312006.05.22 05:451.27310.000.000.0032.00
31923232006.05.22 05:33sell8.00eurusdm1.27360.00001.27312006.05.22 05:451.27310.000.000.0040.00
31924362006.05.22 05:33sell8.00eurusdm1.27360.00001.27312006.05.22 05:451.27310.000.000.0040.00
31925462006.05.22 05:34sell8.00eurusdm1.27370.00001.27312006.05.22 05:451.27310.000.000.0048.00
31925972006.05.22 05:36sell8.00eurusdm1.27390.00001.27312006.05.22 05:451.27310.000.000.0064.00
31957792006.05.22 05:55sell8.00eurusdm1.27180.00001.27132006.05.22 06:421.27130.000.000.0040.00
31958072006.05.22 05:55sell8.00eurusdm1.27180.00001.27132006.05.22 06:421.27130.000.000.0040.00
31958422006.05.22 05:56sell8.00eurusdm1.27210.00001.27132006.05.22 06:421.27130.000.000.0064.00
31959292006.05.22 05:57sell8.00eurusdm1.27200.00001.27132006.05.22 06:421.27130.000.000.0056.00
31960022006.05.22 05:57sell8.00eurusdm1.27180.00001.27132006.05.22 06:421.27130.000.000.0040.00
31963162006.05.22 05:59sell8.00eurusdm1.27180.00001.27132006.05.22 06:421.27130.000.000.0040.00
31964112006.05.22 05:59sell8.00eurusdm1.27190.00001.27132006.05.22 06:421.27130.000.000.0048.00
31967762006.05.22 06:02sell8.00eurusdm1.27180.00001.27132006.05.22 06:421.27130.000.000.0040.00
31969662006.05.22 06:04sell8.00eurusdm1.27190.00001.27132006.05.22 06:421.27130.000.000.0048.00
31970622006.05.22 06:06sell8.00eurusdm1.27190.00001.27132006.05.22 06:421.27130.000.000.0048.00
32245232006.05.22 10:56sell8.00eurusdm1.27701.28001.27602006.05.22 12:011.27600.000.000.0080.00
32246622006.05.22 10:38sell8.00eurusdm1.27730.00001.27682006.05.22 10:561.27680.000.000.0040.00
32246872006.05.22 10:39sell8.00eurusdm1.27730.00001.27682006.05.22 10:561.27680.000.000.0040.00
32247042006.05.22 10:56sell8.00eurusdm1.27701.28001.27602006.05.22 12:011.27600.000.000.0080.00
32247152006.05.22 10:40sell8.00eurusdm1.27760.00001.27682006.05.22 10:561.27680.000.000.0064.00
32247172006.05.22 10:41sell8.00eurusdm1.27770.00001.27682006.05.22 10:561.27680.000.000.0072.00
32247342006.05.22 10:41sell8.00eurusdm1.27780.00001.27682006.05.22 10:561.27680.000.000.0080.00
32247752006.05.22 10:43sell8.00eurusdm1.27800.00001.27682006.05.22 10:561.27680.000.000.0096.00
32247882006.05.22 10:43sell8.00eurusdm1.27820.00001.27682006.05.22 10:561.27680.000.000.00112.00
32249772006.05.22 10:48buy8.00eurusdm1.27860.00001.27882006.05.22 13:491.27880.000.000.0016.00
32250062006.05.22 10:48buy8.00eurusdm1.27850.00001.27882006.05.22 13:491.27880.000.000.0024.00
32250392006.05.22 10:49buy8.00eurusdm1.27840.00001.27882006.05.22 13:491.27880.000.000.0032.00
32252042006.05.22 10:52sell8.00eurusdm1.27760.00001.27682006.05.22 10:561.27680.000.000.0064.00
32550092006.05.22 16:58sell8.00eurusdm1.28320.00001.28302006.05.23 07:351.28300.000.005.0416.00
32550102006.05.22 16:58sell8.00eurusdm1.28330.00001.28302006.05.23 07:351.28300.000.005.0424.00
32550222006.05.22 16:59sell8.00eurusdm1.28340.00001.28302006.05.23 07:351.28300.000.005.0432.00
32553112006.05.22 17:04sell8.00eurusdm1.28360.00001.28302006.05.23 07:351.28300.000.005.0448.00
32735122006.05.22 23:48sell8.00eurusdm1.28490.00001.28302006.05.23 07:351.28300.000.000.00152.00
32735132006.05.22 23:48sell8.00eurusdm1.28490.00001.28302006.05.23 07:351.28300.000.000.00152.00
32735152006.05.22 23:48sell8.00eurusdm1.28490.00001.28302006.05.23 07:351.28300.000.000.00152.00
32735162006.05.22 23:48sell8.00eurusdm1.28490.00001.28302006.05.23 07:351.28300.000.000.00152.00
32805132006.05.23 04:14sell stop8.00eurusdm1.27931.28281.27502006.05.23 14:301.2847cancelled
32805252006.05.23 04:15sell stop8.00eurusdm1.27931.28281.27502006.05.23 14:311.2853cancelled
32805552006.05.23 04:16buy stop8.00eurusdm1.29071.28771.29502006.05.23 14:301.2850cancelled
32805642006.05.23 04:17buy stop8.00eurusdm1.29071.28771.29502006.05.23 14:311.2851cancelled
32805802006.05.23 04:18sell stop8.00eurusdm1.26981.27281.26472006.05.23 14:301.2848cancelled
32805932006.05.23 04:18sell stop8.00eurusdm1.26981.27281.26472006.05.23 14:311.2849cancelled
32806592006.05.23 04:20buy stop8.00eurusdm1.30041.29741.30412006.05.23 14:311.2850cancelled
32806662006.05.23 04:20buy stop8.00eurusdm1.30041.29741.30412006.05.23 14:301.2849cancelled
33010592006.05.23 09:42sell stop8.00eurusdm1.27931.28281.27502006.05.23 14:311.2850cancelled
33010652006.05.23 09:42sell stop8.00eurusdm1.26981.27281.26472006.05.23 14:311.2848cancelled
33010722006.05.23 09:43buy stop8.00eurusdm1.29071.28771.29502006.05.23 14:311.2850cancelled
33010762006.05.23 09:44buy stop8.00eurusdm1.30041.29741.30412006.05.23 14:311.2854cancelled
33178362006.05.23 14:14sell8.00eurusdm1.28260.00001.28212006.05.23 14:181.28210.000.000.0040.00
33178522006.05.23 14:14sell8.00eurusdm1.28260.00001.28212006.05.23 14:181.28210.000.000.0040.00
33178582006.05.23 14:15sell8.00eurusdm1.28260.00001.28212006.05.23 14:181.28210.000.000.0040.00
33179092006.05.23 14:15sell8.00eurusdm1.28260.00001.28212006.05.23 14:181.28210.000.000.0040.00
33179142006.05.23 14:15sell8.00eurusdm1.28270.00001.28212006.05.23 14:181.28210.000.000.0048.00
33179342006.05.23 14:15sell8.00eurusdm1.28260.00001.28212006.05.23 14:181.28210.000.000.0040.00
33189442006.05.23 14:26sell8.00eurusdm1.28330.00001.28282006.05.23 15:091.28280.000.000.0040.00
33189502006.05.23 14:26sell8.00eurusdm1.28340.00001.28282006.05.23 15:091.28280.000.000.0048.00
33189612006.05.23 14:26sell8.00eurusdm1.28360.00001.28282006.05.23 15:091.28280.000.000.0064.00
33189712006.05.23 14:26sell8.00eurusdm1.28370.00001.28282006.05.23 15:091.28280.000.000.0072.00
33190012006.05.23 14:28sell8.00eurusdm1.28370.00001.28282006.05.23 15:091.28280.000.000.0072.00
33190032006.05.23 14:28sell8.00eurusdm1.28370.00001.28282006.05.23 15:091.28280.000.000.0072.00
33190342006.05.23 14:28sell8.00eurusdm1.28390.00001.28282006.05.23 15:091.28280.000.000.0088.00
33191032006.05.23 14:28sell8.00eurusdm1.28410.00001.28282006.05.23 15:091.28280.000.000.00104.00
33191302006.05.23 14:28sell8.00eurusdm1.28420.00001.28282006.05.23 15:091.28280.000.000.00112.00
33196362006.05.23 14:30sell8.00eurusdm1.28480.00001.28282006.05.23 15:091.28280.000.000.00160.00
33199712006.05.23 14:31sell8.00eurusdm1.28530.00001.28282006.05.23 15:091.28280.000.000.00200.00
  0.00 0.00 63.72 9 875.00
Closed P/L: 9 938.72
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 938.72 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 14 938.72 Equity: 14 938.72 Free Margin: 14 938.72
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 074.72 Gross Loss: 1 136.00 Total Net Profit: 9 938.72
Profit Factor: 9.75 Expected Payoff: 49.94  
Absolute Drawdown: 104.00 Maximal Drawdown (%): 392.00 (5.5%)  
 
Total Trades: 199 Short Positions (won %): 151 (96.69%) Long Positions (won %): 48 (93.75%)
Profit Trades (% of total): 191 (95.98%) Loss trades (% of total): 8 (4.02%)
Largest profit trade: 389.04 loss trade: -240.00
Average profit trade: 57.98 loss trade: -142.00
Maximum consecutive wins ($): 69 (4 812.16) consecutive losses ($): 2 (-392.00)
Maximal consecutive profit (count): 4 812.16 (69) consecutive loss (count): -392.00 (2)
Average consecutive wins: 24 consecutive losses: 1