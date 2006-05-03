|Account: 1040896
|Name: Simon
|Currency: USD
|2006 May 23, 15:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1958925
|2006.05.03 09:27
|balance
|Deposit
|5 000.00
|1958976
|2006.05.03 09:29
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2640
|0.0000
|1.2633
|2006.05.03 09:58
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1962209
|2006.05.03 10:34
|sell limit
|8.00
|eurusdm
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|2006.05.03 10:50
|1.2625
|cancelled
|1963046
|2006.05.03 13:12
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2620
|1.2630
|1.2610
|2006.05.03 13:19
|1.2630
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1972331
|2006.05.03 13:13
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2614
|0.0000
|1.2609
|2006.05.03 14:01
|1.2609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1981070
|2006.05.03 14:43
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2599
|1.2619
|1.2590
|2006.05.03 15:03
|1.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|1981749
|2006.05.03 15:03
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2619
|1.2609
|1.2624
|2006.05.03 15:04
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1982690
|2006.05.03 14:59
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2612
|0.0000
|1.2617
|2006.05.03 15:03
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1985376
|2006.05.03 15:14
|sell stop
|8.00
|eurusdm
|1.2617
|1.2622
|1.2612
|2006.05.03 15:59
|1.2638
|cancelled
|1985493
|2006.05.03 15:16
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|2006.05.03 15:17
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1987432
|2006.05.03 15:31
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2637
|0.0000
|1.2635
|2006.05.03 15:58
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1987530
|2006.05.03 15:32
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2639
|0.0000
|1.2635
|2006.05.03 15:58
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1994262
|2006.05.03 16:40
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2639
|0.0000
|1.2635
|2006.05.03 16:52
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1994822
|2006.05.03 16:53
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2636
|0.0000
|1.2636
|2006.05.03 16:58
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1994929
|2006.05.03 16:54
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2643
|0.0000
|1.2647
|2006.05.03 17:20
|1.2647
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1997904
|2006.05.03 17:41
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2632
|0.0000
|1.2629
|2006.05.03 17:43
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1999327
|2006.05.03 17:59
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.2634
|1.2629
|1.2640
|2006.05.03 18:03
|1.2627
|cancelled
|1999713
|2006.05.03 18:03
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2625
|0.0000
|1.2625
|2006.05.03 18:54
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2000122
|2006.05.03 18:09
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2631
|0.0000
|1.2633
|2006.05.03 18:17
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008670
|2006.05.04 00:01
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2631
|1.2620
|1.2634
|2006.05.04 00:23
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2035231
|2006.05.04 10:34
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2609
|0.0000
|1.2610
|2006.05.04 12:33
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2035329
|2006.05.04 10:35
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2604
|0.0000
|1.2610
|2006.05.04 12:33
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2064182
|2006.05.04 15:51
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2685
|1.2697
|1.2681
|2006.05.04 15:56
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2064206
|2006.05.04 15:51
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2687
|1.2697
|1.2681
|2006.05.04 15:56
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2064560
|2006.05.04 15:57
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2682
|0.0000
|1.2680
|2006.05.04 16:04
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2064603
|2006.05.04 15:58
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2683
|0.0000
|1.2679
|2006.05.04 16:04
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2064967
|2006.05.04 16:01
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2689
|0.0000
|1.2692
|2006.05.04 18:08
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2064981
|2006.05.04 16:02
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2688
|0.0000
|1.2692
|2006.05.04 18:08
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2064992
|2006.05.04 16:02
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2687
|0.0000
|1.2692
|2006.05.04 18:08
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2065104
|2006.05.04 16:04
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2677
|0.0000
|1.2679
|2006.05.04 16:12
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|2087465
|2006.05.05 00:01
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2699
|1.2711
|1.2696
|2006.05.05 00:10
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2087467
|2006.05.05 00:02
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2699
|1.2711
|1.2696
|2006.05.05 00:10
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2102131
|2006.05.05 09:28
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2681
|0.0000
|1.2679
|2006.05.05 09:36
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2102134
|2006.05.05 09:28
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2682
|0.0000
|1.2679
|2006.05.05 09:36
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2102142
|2006.05.05 09:28
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2683
|0.0000
|1.2679
|2006.05.05 09:36
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2105851
|2006.05.05 10:42
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2680
|0.0000
|1.2677
|2006.05.09 06:40
|1.2677
|0.00
|0.00
|10.08
|24.00
|2105896
|2006.05.05 10:43
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2681
|0.0000
|1.2677
|2006.05.09 06:40
|1.2677
|0.00
|0.00
|10.08
|32.00
|2105934
|2006.05.05 10:46
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2681
|0.0000
|1.2677
|2006.05.09 06:40
|1.2677
|0.00
|0.00
|10.08
|32.00
|2105950
|2006.05.05 10:47
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2683
|0.0000
|1.2677
|2006.05.09 06:40
|1.2677
|0.00
|0.00
|10.08
|48.00
|2105966
|2006.05.05 10:47
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2686
|0.0000
|1.2689
|2006.05.05 11:01
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2105980
|2006.05.05 10:48
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2685
|0.0000
|1.2689
|2006.05.05 11:01
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2286169
|2006.05.09 05:23
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2695
|0.0000
|1.2690
|2006.05.09 09:52
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2286183
|2006.05.09 05:23
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2695
|0.0000
|1.2690
|2006.05.09 09:52
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2286184
|2006.05.09 05:23
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2695
|0.0000
|1.2691
|2006.05.09 09:51
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2286187
|2006.05.09 05:23
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2695
|0.0000
|1.2690
|2006.05.09 09:52
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2286195
|2006.05.09 05:24
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2695
|0.0000
|1.2690
|2006.05.09 09:52
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2308795
|2006.05.09 09:34
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2701
|0.0000
|1.2705
|2006.05.09 11:22
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2308894
|2006.05.09 09:34
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2701
|0.0000
|1.2705
|2006.05.09 11:22
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2308908
|2006.05.09 09:34
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2700
|0.0000
|1.2705
|2006.05.09 11:22
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2309708
|2006.05.09 09:50
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2692
|0.0000
|1.2705
|2006.05.09 11:22
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|2309720
|2006.05.09 09:51
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2693
|0.0000
|1.2705
|2006.05.09 11:22
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|2349864
|2006.05.09 15:20
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2765
|0.0000
|1.2762
|2006.05.09 15:23
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2349944
|2006.05.09 15:21
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|2006.05.09 15:24
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2350902
|2006.05.09 15:32
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2753
|0.0000
|1.2749
|2006.05.09 15:32
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2351804
|2006.05.09 15:36
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2750
|0.0000
|1.2748
|2006.05.09 15:37
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2352009
|2006.05.09 15:37
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2746
|0.0000
|1.2742
|2006.05.11 01:06
|1.2742
|0.00
|0.00
|20.16
|32.00
|2352082
|2006.05.09 15:37
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2749
|0.0000
|1.2746
|2006.05.09 15:59
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2352278
|2006.05.09 15:38
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2758
|0.0000
|1.2759
|2006.05.09 16:31
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2352663
|2006.05.09 15:41
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2753
|0.0000
|1.2750
|2006.05.09 15:51
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2369365
|2006.05.09 23:59
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2756
|0.0000
|1.2751
|2006.05.10 00:05
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2469571
|2006.05.10 23:37
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2761
|0.0000
|1.2759
|2006.05.10 23:49
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2469615
|2006.05.10 23:38
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2762
|0.0000
|1.2757
|2006.05.10 23:50
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2487937
|2006.05.11 03:21
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2732
|0.0000
|1.2727
|2006.05.11 03:32
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2487949
|2006.05.11 03:21
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2732
|0.0000
|1.2727
|2006.05.11 03:32
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2488037
|2006.05.11 03:24
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2732
|0.0000
|1.2727
|2006.05.11 03:32
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2488056
|2006.05.11 03:24
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2733
|0.0000
|1.2727
|2006.05.11 03:32
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2757709
|2006.05.15 15:18
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2826
|0.0000
|1.2821
|2006.05.15 15:52
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2757737
|2006.05.15 15:18
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2824
|0.0000
|1.2821
|2006.05.15 15:52
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2757758
|2006.05.15 15:18
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2823
|0.0000
|1.2821
|2006.05.15 15:52
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2757903
|2006.05.15 15:20
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2828
|0.0000
|1.2821
|2006.05.15 15:52
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2758098
|2006.05.15 15:21
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2830
|0.0000
|1.2821
|2006.05.15 15:52
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|2758628
|2006.05.15 16:51
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2789
|1.2819
|1.2749
|2006.05.15 18:01
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|2760139
|2006.05.15 15:59
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2827
|0.0000
|1.2831
|2006.05.16 03:51
|1.2831
|0.00
|0.00
|-5.24
|32.00
|2760160
|2006.05.15 16:01
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2827
|0.0000
|1.2831
|2006.05.16 03:51
|1.2831
|0.00
|0.00
|-5.24
|32.00
|2760264
|2006.05.15 16:01
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2827
|0.0000
|1.2831
|2006.05.16 03:51
|1.2831
|0.00
|0.00
|-5.24
|32.00
|2760349
|2006.05.15 16:03
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2825
|0.0000
|1.2831
|2006.05.16 03:51
|1.2831
|0.00
|0.00
|-5.24
|48.00
|2760390
|2006.05.15 16:03
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2821
|0.0000
|1.2831
|2006.05.16 03:51
|1.2831
|0.00
|0.00
|-5.24
|80.00
|2801365
|2006.05.16 04:14
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2836
|1.2806
|1.2865
|2006.05.16 05:02
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|2801797
|2006.05.16 04:36
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2825
|1.2806
|1.2865
|2006.05.16 05:02
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|2801847
|2006.05.17 14:24
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2822
|1.2852
|1.2800
|2006.05.17 14:25
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|2802365
|2006.05.17 14:24
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2822
|1.2852
|1.2812
|2006.05.17 14:25
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2802408
|2006.05.17 03:32
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2880
|1.2850
|1.2900
|2006.05.17 07:18
|1.2900
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|2802498
|2006.05.16 04:41
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2822
|0.0000
|1.2817
|2006.05.16 05:00
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2802507
|2006.05.16 04:41
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2823
|0.0000
|1.2817
|2006.05.16 05:00
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2802517
|2006.05.16 04:42
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2824
|0.0000
|1.2817
|2006.05.16 05:00
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2802523
|2006.05.16 04:42
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2824
|0.0000
|1.2817
|2006.05.16 05:00
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2802533
|2006.05.16 04:42
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2824
|0.0000
|1.2817
|2006.05.16 05:00
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2805704
|2006.05.16 05:23
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2814
|0.0000
|1.2817
|2006.05.16 05:28
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2805715
|2006.05.16 05:23
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2813
|0.0000
|1.2817
|2006.05.16 05:28
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2805775
|2006.05.16 05:26
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2813
|0.0000
|1.2817
|2006.05.16 05:28
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2806573
|2006.05.16 05:41
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2812
|0.0000
|1.2808
|2006.05.16 06:24
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2806574
|2006.05.16 05:41
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2812
|0.0000
|1.2807
|2006.05.16 06:24
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2806591
|2006.05.16 05:41
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2811
|0.0000
|1.2807
|2006.05.16 06:24
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2806697
|2006.05.16 05:43
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2812
|0.0000
|1.2809
|2006.05.16 06:09
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2806861
|2006.05.16 05:49
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2817
|0.0000
|1.2822
|2006.05.16 05:57
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2827449
|2006.05.16 09:18
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2773
|0.0000
|1.2769
|2006.05.17 14:32
|1.2769
|0.00
|0.00
|5.04
|32.00
|2827579
|2006.05.16 09:18
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2772
|0.0000
|1.2769
|2006.05.17 14:32
|1.2769
|0.00
|0.00
|5.04
|24.00
|2827865
|2006.05.16 09:18
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2778
|0.0000
|1.2769
|2006.05.17 14:32
|1.2769
|0.00
|0.00
|5.04
|72.00
|2840312
|2006.05.16 11:41
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2816
|0.0000
|1.2769
|2006.05.17 14:32
|1.2769
|0.00
|0.00
|5.04
|376.00
|2840331
|2006.05.16 11:42
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2817
|0.0000
|1.2769
|2006.05.17 14:32
|1.2769
|0.00
|0.00
|5.04
|384.00
|2840333
|2006.05.16 11:42
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2817
|0.0000
|1.2769
|2006.05.17 14:32
|1.2769
|0.00
|0.00
|5.04
|384.00
|2856629
|2006.05.16 14:25
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2862
|0.0000
|1.2865
|2006.05.17 03:10
|1.2865
|0.00
|0.00
|-5.24
|24.00
|2856669
|2006.05.16 14:25
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2859
|0.0000
|1.2865
|2006.05.17 03:10
|1.2865
|0.00
|0.00
|-5.24
|48.00
|2856713
|2006.05.16 14:26
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2858
|0.0000
|1.2865
|2006.05.17 03:10
|1.2865
|0.00
|0.00
|-5.24
|56.00
|2856763
|2006.05.16 14:26
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2855
|0.0000
|1.2865
|2006.05.17 03:10
|1.2865
|0.00
|0.00
|-5.24
|80.00
|2938068
|2006.05.17 13:57
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2842
|0.0000
|1.2800
|2006.05.17 14:07
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2938129
|2006.05.17 13:58
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2840
|0.0000
|1.2800
|2006.05.17 14:25
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|2938613
|2006.05.17 13:59
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2834
|0.0000
|1.2805
|2006.05.17 14:25
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|232.00
|2939254
|2006.05.17 14:02
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2836
|0.0000
|1.2837
|2006.05.17 14:06
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2939266
|2006.05.17 14:03
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2839
|0.0000
|1.2835
|2006.05.17 14:08
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2939335
|2006.05.17 14:04
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2839
|0.0000
|1.2836
|2006.05.17 14:08
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3003538
|2006.05.18 13:31
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2809
|1.2779
|1.2860
|2006.05.18 16:00
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|3003561
|2006.05.18 04:25
|sell stop
|8.00
|eurusdm
|1.2678
|1.2708
|1.2626
|2006.05.18 23:44
|1.2855
|cancelled
|3003596
|2006.05.18 04:26
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.2920
|1.2890
|1.2966
|2006.05.18 23:44
|1.2857
|cancelled
|3003615
|2006.05.18 04:28
|sell stop
|8.00
|eurusdm
|1.2567
|1.2597
|1.2521
|2006.05.18 23:44
|1.2855
|cancelled
|3003634
|2006.05.18 04:29
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2754
|0.0000
|1.2751
|2006.05.18 04:35
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3003635
|2006.05.18 04:29
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2754
|0.0000
|1.2751
|2006.05.18 04:35
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3003639
|2006.05.18 04:30
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2754
|0.0000
|1.2751
|2006.05.18 04:35
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3003642
|2006.05.18 04:30
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2754
|0.0000
|1.2751
|2006.05.18 04:35
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3003647
|2006.05.18 04:31
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2754
|0.0000
|1.2751
|2006.05.18 04:35
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3004292
|2006.05.18 04:45
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|2006.05.18 04:46
|1.2755
|cancelled
|3004298
|2006.05.18 04:45
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|2006.05.18 04:46
|1.2755
|cancelled
|3025733
|2006.05.18 09:39
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2789
|0.0000
|1.2794
|2006.05.18 13:12
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3025756
|2006.05.18 09:39
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2789
|0.0000
|1.2794
|2006.05.18 13:12
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3026376
|2006.05.18 09:55
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2788
|0.0000
|1.2782
|2006.05.18 10:06
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3026378
|2006.05.18 09:55
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2788
|0.0000
|1.2782
|2006.05.18 10:06
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3026389
|2006.05.18 09:55
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2787
|0.0000
|1.2782
|2006.05.18 10:06
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3062622
|2006.05.18 14:56
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2814
|0.0000
|1.2817
|2006.05.18 15:02
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3062630
|2006.05.18 14:56
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2814
|0.0000
|1.2817
|2006.05.18 15:02
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3062675
|2006.05.18 14:57
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2813
|0.0000
|1.2817
|2006.05.18 15:02
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3062837
|2006.05.18 14:58
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2809
|0.0000
|1.2817
|2006.05.18 15:02
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3064920
|2006.05.18 15:18
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2815
|0.0000
|1.2812
|2006.05.18 15:23
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3064947
|2006.05.18 15:18
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2816
|0.0000
|1.2812
|2006.05.18 15:23
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3064962
|2006.05.18 15:18
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2817
|0.0000
|1.2812
|2006.05.18 15:23
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3065005
|2006.05.18 15:19
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2820
|0.0000
|1.2812
|2006.05.18 15:23
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3065028
|2006.05.18 15:19
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2820
|0.0000
|1.2812
|2006.05.18 15:23
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3065458
|2006.05.18 15:24
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2815
|0.0000
|1.2820
|2006.05.18 15:38
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3065469
|2006.05.18 15:24
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2813
|0.0000
|1.2820
|2006.05.18 15:38
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3065942
|2006.05.18 15:34
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2807
|0.0000
|1.2804
|2006.05.18 15:52
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3107893
|2006.05.19 06:18
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2820
|1.2850
|1.2790
|2006.05.19 07:28
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|3107901
|2006.05.19 09:50
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2753
|1.2783
|1.2709
|2006.05.19 13:22
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|3107932
|2006.05.19 04:20
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.2901
|1.2871
|1.2933
|2006.05.19 13:22
|1.2727
|cancelled
|3107950
|2006.05.19 04:21
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.2967
|1.2937
|1.2991
|2006.05.19 13:22
|1.2729
|cancelled
|3131719
|2006.05.19 09:54
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2752
|0.0000
|1.2748
|2006.05.19 09:56
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3131750
|2006.05.19 09:54
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2752
|0.0000
|1.2748
|2006.05.19 09:56
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3131837
|2006.05.19 09:55
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2754
|0.0000
|1.2748
|2006.05.19 09:56
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3133060
|2006.05.19 10:03
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2736
|0.0000
|1.2731
|2006.05.19 12:59
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3133411
|2006.05.19 10:04
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2739
|0.0000
|1.2731
|2006.05.19 12:59
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3133559
|2006.05.19 10:04
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2739
|0.0000
|1.2731
|2006.05.19 12:59
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3133644
|2006.05.19 10:05
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2740
|0.0000
|1.2731
|2006.05.19 12:59
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|3133759
|2006.05.19 10:06
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2742
|0.0000
|1.2731
|2006.05.19 12:59
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|3134696
|2006.05.19 10:16
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2748
|0.0000
|1.2731
|2006.05.19 12:59
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|3151621
|2006.05.19 13:44
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2742
|0.0000
|1.2737
|2006.05.19 13:49
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3151683
|2006.05.19 13:46
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2743
|0.0000
|1.2737
|2006.05.19 13:49
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3151690
|2006.05.19 13:46
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2744
|0.0000
|1.2737
|2006.05.19 13:49
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3191323
|2006.05.22 10:06
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2770
|1.2740
|1.2783
|2006.05.22 10:26
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|3191374
|2006.05.22 05:02
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.2770
|1.2740
|1.2778
|2006.05.22 05:03
|1.2748
|cancelled
|3191395
|2006.05.22 05:03
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.2770
|1.2740
|1.2778
|2006.05.22 05:03
|1.2748
|cancelled
|3192249
|2006.05.22 05:32
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2734
|0.0000
|1.2731
|2006.05.22 05:45
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3192270
|2006.05.22 05:33
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2735
|0.0000
|1.2731
|2006.05.22 05:45
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3192323
|2006.05.22 05:33
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2736
|0.0000
|1.2731
|2006.05.22 05:45
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3192436
|2006.05.22 05:33
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2736
|0.0000
|1.2731
|2006.05.22 05:45
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3192546
|2006.05.22 05:34
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2737
|0.0000
|1.2731
|2006.05.22 05:45
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3192597
|2006.05.22 05:36
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2739
|0.0000
|1.2731
|2006.05.22 05:45
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3195779
|2006.05.22 05:55
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2718
|0.0000
|1.2713
|2006.05.22 06:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3195807
|2006.05.22 05:55
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2718
|0.0000
|1.2713
|2006.05.22 06:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3195842
|2006.05.22 05:56
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2721
|0.0000
|1.2713
|2006.05.22 06:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3195929
|2006.05.22 05:57
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2720
|0.0000
|1.2713
|2006.05.22 06:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3196002
|2006.05.22 05:57
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2718
|0.0000
|1.2713
|2006.05.22 06:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3196316
|2006.05.22 05:59
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2718
|0.0000
|1.2713
|2006.05.22 06:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3196411
|2006.05.22 05:59
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2719
|0.0000
|1.2713
|2006.05.22 06:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3196776
|2006.05.22 06:02
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2718
|0.0000
|1.2713
|2006.05.22 06:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3196966
|2006.05.22 06:04
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2719
|0.0000
|1.2713
|2006.05.22 06:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3197062
|2006.05.22 06:06
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2719
|0.0000
|1.2713
|2006.05.22 06:42
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3224523
|2006.05.22 10:56
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2770
|1.2800
|1.2760
|2006.05.22 12:01
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3224662
|2006.05.22 10:38
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2773
|0.0000
|1.2768
|2006.05.22 10:56
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3224687
|2006.05.22 10:39
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2773
|0.0000
|1.2768
|2006.05.22 10:56
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3224704
|2006.05.22 10:56
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2770
|1.2800
|1.2760
|2006.05.22 12:01
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3224715
|2006.05.22 10:40
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2776
|0.0000
|1.2768
|2006.05.22 10:56
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3224717
|2006.05.22 10:41
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2777
|0.0000
|1.2768
|2006.05.22 10:56
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|3224734
|2006.05.22 10:41
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2778
|0.0000
|1.2768
|2006.05.22 10:56
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3224775
|2006.05.22 10:43
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2780
|0.0000
|1.2768
|2006.05.22 10:56
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|3224788
|2006.05.22 10:43
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2782
|0.0000
|1.2768
|2006.05.22 10:56
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|3224977
|2006.05.22 10:48
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2786
|0.0000
|1.2788
|2006.05.22 13:49
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3225006
|2006.05.22 10:48
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2785
|0.0000
|1.2788
|2006.05.22 13:49
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3225039
|2006.05.22 10:49
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2784
|0.0000
|1.2788
|2006.05.22 13:49
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3225204
|2006.05.22 10:52
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2776
|0.0000
|1.2768
|2006.05.22 10:56
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3255009
|2006.05.22 16:58
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2832
|0.0000
|1.2830
|2006.05.23 07:35
|1.2830
|0.00
|0.00
|5.04
|16.00
|3255010
|2006.05.22 16:58
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2833
|0.0000
|1.2830
|2006.05.23 07:35
|1.2830
|0.00
|0.00
|5.04
|24.00
|3255022
|2006.05.22 16:59
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2834
|0.0000
|1.2830
|2006.05.23 07:35
|1.2830
|0.00
|0.00
|5.04
|32.00
|3255311
|2006.05.22 17:04
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2836
|0.0000
|1.2830
|2006.05.23 07:35
|1.2830
|0.00
|0.00
|5.04
|48.00
|3273512
|2006.05.22 23:48
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2849
|0.0000
|1.2830
|2006.05.23 07:35
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|3273513
|2006.05.22 23:48
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2849
|0.0000
|1.2830
|2006.05.23 07:35
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|3273515
|2006.05.22 23:48
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2849
|0.0000
|1.2830
|2006.05.23 07:35
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|3273516
|2006.05.22 23:48
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2849
|0.0000
|1.2830
|2006.05.23 07:35
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|3280513
|2006.05.23 04:14
|sell stop
|8.00
|eurusdm
|1.2793
|1.2828
|1.2750
|2006.05.23 14:30
|1.2847
|cancelled
|3280525
|2006.05.23 04:15
|sell stop
|8.00
|eurusdm
|1.2793
|1.2828
|1.2750
|2006.05.23 14:31
|1.2853
|cancelled
|3280555
|2006.05.23 04:16
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.2907
|1.2877
|1.2950
|2006.05.23 14:30
|1.2850
|cancelled
|3280564
|2006.05.23 04:17
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.2907
|1.2877
|1.2950
|2006.05.23 14:31
|1.2851
|cancelled
|3280580
|2006.05.23 04:18
|sell stop
|8.00
|eurusdm
|1.2698
|1.2728
|1.2647
|2006.05.23 14:30
|1.2848
|cancelled
|3280593
|2006.05.23 04:18
|sell stop
|8.00
|eurusdm
|1.2698
|1.2728
|1.2647
|2006.05.23 14:31
|1.2849
|cancelled
|3280659
|2006.05.23 04:20
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.3004
|1.2974
|1.3041
|2006.05.23 14:31
|1.2850
|cancelled
|3280666
|2006.05.23 04:20
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.3004
|1.2974
|1.3041
|2006.05.23 14:30
|1.2849
|cancelled
|3301059
|2006.05.23 09:42
|sell stop
|8.00
|eurusdm
|1.2793
|1.2828
|1.2750
|2006.05.23 14:31
|1.2850
|cancelled
|3301065
|2006.05.23 09:42
|sell stop
|8.00
|eurusdm
|1.2698
|1.2728
|1.2647
|2006.05.23 14:31
|1.2848
|cancelled
|3301072
|2006.05.23 09:43
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.2907
|1.2877
|1.2950
|2006.05.23 14:31
|1.2850
|cancelled
|3301076
|2006.05.23 09:44
|buy stop
|8.00
|eurusdm
|1.3004
|1.2974
|1.3041
|2006.05.23 14:31
|1.2854
|cancelled
|3317836
|2006.05.23 14:14
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2826
|0.0000
|1.2821
|2006.05.23 14:18
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3317852
|2006.05.23 14:14
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2826
|0.0000
|1.2821
|2006.05.23 14:18
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3317858
|2006.05.23 14:15
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2826
|0.0000
|1.2821
|2006.05.23 14:18
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3317909
|2006.05.23 14:15
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2826
|0.0000
|1.2821
|2006.05.23 14:18
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3317914
|2006.05.23 14:15
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2827
|0.0000
|1.2821
|2006.05.23 14:18
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3317934
|2006.05.23 14:15
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2826
|0.0000
|1.2821
|2006.05.23 14:18
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3318944
|2006.05.23 14:26
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2833
|0.0000
|1.2828
|2006.05.23 15:09
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3318950
|2006.05.23 14:26
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2834
|0.0000
|1.2828
|2006.05.23 15:09
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3318961
|2006.05.23 14:26
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2836
|0.0000
|1.2828
|2006.05.23 15:09
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3318971
|2006.05.23 14:26
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2837
|0.0000
|1.2828
|2006.05.23 15:09
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|3319001
|2006.05.23 14:28
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2837
|0.0000
|1.2828
|2006.05.23 15:09
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|3319003
|2006.05.23 14:28
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2837
|0.0000
|1.2828
|2006.05.23 15:09
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|3319034
|2006.05.23 14:28
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2839
|0.0000
|1.2828
|2006.05.23 15:09
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|3319103
|2006.05.23 14:28
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2841
|0.0000
|1.2828
|2006.05.23 15:09
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|3319130
|2006.05.23 14:28
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2842
|0.0000
|1.2828
|2006.05.23 15:09
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|3319636
|2006.05.23 14:30
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2848
|0.0000
|1.2828
|2006.05.23 15:09
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3319971
|2006.05.23 14:31
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2853
|0.0000
|1.2828
|2006.05.23 15:09
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|0.00
|0.00
|63.72
|9 875.00
|Closed P/L:
|9 938.72
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|9 938.72
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|14 938.72
|Equity:
|14 938.72
|Free Margin:
|14 938.72
|Details:
|Gross Profit:
|11 074.72
|Gross Loss:
|1 136.00
|Total Net Profit:
|9 938.72
|Profit Factor:
|9.75
|Expected Payoff:
|49.94
|Absolute Drawdown:
|104.00
|Maximal Drawdown (%):
|392.00 (5.5%)
|Total Trades:
|199
|Short Positions (won %):
|151 (96.69%)
|Long Positions (won %):
|48 (93.75%)
|Profit Trades (% of total):
|191 (95.98%)
|Loss trades (% of total):
|8 (4.02%)
|Largest
|profit trade:
|389.04
|loss trade:
|-240.00
|Average
|profit trade:
|57.98
|loss trade:
|-142.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|69 (4 812.16)
|consecutive losses ($):
|2 (-392.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 812.16 (69)
|consecutive loss (count):
|-392.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|24
|consecutive losses:
|1