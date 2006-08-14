|Account: 211349
|Name: aleks-3000-1:100
|Currency: USD
|2006 August 22, 00:05
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4506630
|2006.08.14 01:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8916
|1.8930
|1.9076
|2006.08.14 08:59
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|12345
|EMA_CROSS_2[sl]
|4513426
|2006.08.14 10:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2720
|1.2704
|0.0000
|2006.08.14 10:31
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4513454
|2006.08.14 10:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2724
|1.2740
|0.0000
|2006.08.14 10:58
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
|4514196
|2006.08.14 11:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2743
|1.2758
|0.0000
|2006.08.14 11:17
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4515487
|2006.08.14 11:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2732
|1.2717
|0.0000
|2006.08.14 11:52
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4515940
|2006.08.14 12:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2741
|1.2756
|0.0000
|2006.08.14 12:13
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|222
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4517015
|2006.08.14 12:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2735
|1.2720
|0.0000
|2006.08.14 12:56
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4517824
|2006.08.14 13:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2728
|1.2713
|0.0000
|2006.08.14 13:53
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4518076
|2006.08.14 14:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2720
|1.2705
|0.0000
|2006.08.14 14:10
|1.2721
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4518276
|2006.08.14 14:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2723
|1.2738
|0.0000
|2006.08.14 14:11
|1.2721
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4518524
|2006.08.14 14:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2725
|1.2740
|0.0000
|2006.08.14 14:29
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4518568
|2006.08.14 14:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2721
|1.2706
|0.0000
|2006.08.14 14:40
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4518800
|2006.08.14 14:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2723
|1.2738
|0.0000
|2006.08.14 14:50
|1.2721
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4519114
|2006.08.14 15:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2717
|1.2732
|0.0000
|2006.08.14 15:03
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4519162
|2006.08.14 15:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2714
|1.2699
|0.0000
|2006.08.14 15:06
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4519593
|2006.08.14 15:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2708
|1.2693
|0.0000
|2006.08.14 15:20
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4519992
|2006.08.14 15:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2725
|1.2740
|0.0000
|2006.08.14 15:37
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4520375
|2006.08.14 15:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2727
|2006.08.14 19:04
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|12345
|EMA_CROSS_2[tp]
|4520595
|2006.08.14 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8882
|1.8916
|1.9042
|2006.08.14 17:32
|1.8916
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|12345
|EMA_CROSS_2[sl]
|4524415
|2006.08.14 18:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8900
|1.8911
|1.9060
|2006.08.15 09:09
|1.8911
|0.00
|0.00
|-0.30
|11.00
|12345
|EMA_CROSS_2[sl]
|4528619
|2006.08.15 00:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2722
|0.0000
|1.2562
|2006.08.15 02:01
|1.2721
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|12345
|EMA_CROSS_2
|4528725
|2006.08.15 01:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8896
|1.8910
|1.9056
|2006.08.15 09:09
|1.8910
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|123456
|EMA_CROSS_2[sl]
|4535015
|2006.08.15 09:10
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2739
|1.2724
|0.0000
|2006.08.15 09:18
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|4535336
|2006.08.15 09:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2726
|1.2711
|0.0000
|2006.08.15 09:20
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4535446
|2006.08.15 09:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2730
|1.2745
|0.0000
|2006.08.15 09:22
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4535588
|2006.08.15 09:26
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2722
|1.2707
|0.0000
|2006.08.15 09:27
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4535716
|2006.08.15 09:29
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2726
|1.2711
|0.0000
|2006.08.15 09:30
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4535774
|2006.08.15 09:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2730
|1.2745
|0.0000
|2006.08.15 09:40
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4536153
|2006.08.15 09:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2728
|1.2713
|0.0000
|2006.08.15 10:26
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4537854
|2006.08.15 10:26
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2732
|1.2747
|0.0000
|2006.08.15 10:34
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4538059
|2006.08.15 10:34
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2422
|1.2441
|0.0000
|2006.08.15 10:35
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|4.83
|1112
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4538130
|2006.08.15 10:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2737
|1.2752
|0.0000
|2006.08.15 10:50
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4538869
|2006.08.15 11:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2730
|1.2715
|0.0000
|2006.08.15 11:04
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4539193
|2006.08.15 11:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2730
|1.2715
|0.0000
|2006.08.15 12:03
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|4540234
|2006.08.15 12:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8864
|1.8845
|0.0000
|2006.08.15 12:03
|1.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1113
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4540265
|2006.08.15 12:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2716
|1.2701
|0.0000
|2006.08.15 12:05
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4540363
|2006.08.15 12:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2718
|1.2733
|0.0000
|2006.08.15 12:07
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4540414
|2006.08.15 12:07
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2717
|1.2702
|0.0000
|2006.08.15 12:09
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4540459
|2006.08.15 12:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8871
|1.8890
|0.0000
|2006.08.15 12:15
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4540601
|2006.08.15 12:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8877
|1.8900
|0.0000
|2006.08.15 12:26
|1.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4540815
|2006.08.15 12:26
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2714
|1.2699
|0.0000
|2006.08.15 12:28
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4540894
|2006.08.15 12:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2720
|1.2735
|0.0000
|2006.08.15 12:33
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4541031
|2006.08.15 12:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8891
|1.8870
|0.0000
|2006.08.15 13:21
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|1113
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|4541794
|2006.08.15 13:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2716
|1.2701
|0.0000
|2006.08.15 13:25
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4542434
|2006.08.15 13:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8873
|1.8892
|0.0000
|2006.08.15 13:59
|1.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4542869
|2006.08.15 14:20
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.55
|116.38
|0.00
|2006.08.15 14:30
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|11122
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4543860
|2006.08.15 15:15
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.63
|116.80
|0.00
|2006.08.15 15:30
|116.60
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|11122
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4544358
|2006.08.15 15:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.36
|116.19
|0.00
|2006.08.15 15:34
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|11122
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4544831
|2006.08.15 15:34
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.38
|116.74
|0.00
|2006.08.15 15:35
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|11122
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4544907
|2006.08.15 15:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2757
|1.2715
|0.0000
|2006.08.15 15:35
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4544965
|2006.08.15 15:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2757
|1.2715
|0.0000
|2006.08.15 15:36
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4545067
|2006.08.15 15:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8942
|1.8958
|0.0000
|2006.08.15 15:36
|1.8941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4545084
|2006.08.15 15:37
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2757
|1.2772
|0.0000
|2006.08.15 15:37
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4545131
|2006.08.15 15:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8930
|1.8946
|0.0000
|2006.08.15 15:39
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
|4545230
|2006.08.15 15:39
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2395
|1.2374
|0.0000
|2006.08.15 15:42
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|4.84
|1112
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4545435
|2006.08.15 15:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8932
|1.8916
|0.0000
|2006.08.15 15:46
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1113
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4545639
|2006.08.15 15:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2767
|1.2784
|0.0000
|2006.08.15 15:47
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4545653
|2006.08.15 15:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2767
|1.2784
|0.0000
|2006.08.15 15:48
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4545720
|2006.08.15 15:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2391
|1.2416
|0.0000
|2006.08.15 15:49
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1112
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4545783
|2006.08.15 15:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2770
|1.2787
|0.0000
|2006.08.15 15:54
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4546109
|2006.08.15 15:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2770
|1.2745
|0.0000
|2006.08.15 15:56
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4546261
|2006.08.15 15:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.16
|115.99
|0.00
|2006.08.15 16:08
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.66
|11122
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|4546584
|2006.08.15 16:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8955
|0.0000
|1.8952
|2006.08.15 18:45
|1.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|12345
|EMA_CROSS_2[tp]
|4546596
|2006.08.15 16:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8958
|0.0000
|1.9118
|2006.08.15 16:38
|1.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|123456
|EMA_CROSS_2
|4546603
|2006.08.15 16:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2777
|1.2834
|1.2775
|2006.08.15 23:34
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4547083
|2006.08.15 16:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.02
|115.49
|0.00
|2006.08.15 16:10
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|11122
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4547301
|2006.08.15 16:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.02
|116.19
|0.00
|2006.08.15 16:14
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|11122
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4547952
|2006.08.15 16:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.07
|115.84
|0.00
|2006.08.15 16:34
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|11122
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4557289
|2006.08.16 01:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.07
|115.90
|0.00
|2006.08.16 01:19
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4557796
|2006.08.16 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2792
|1.2807
|0.0000
|2006.08.16 02:36
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4557844
|2006.08.16 02:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.98
|116.15
|0.00
|2006.08.16 02:45
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4557846
|2006.08.16 02:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2783
|1.2768
|0.0000
|2006.08.16 02:47
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4558208
|2006.08.16 03:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2806
|0.0000
|2006.08.16 03:50
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4559177
|2006.08.16 06:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.02
|115.85
|0.00
|2006.08.16 06:29
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4559207
|2006.08.16 06:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.2774
|0.0000
|2006.08.16 08:42
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4559785
|2006.08.16 08:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.03
|115.86
|0.00
|2006.08.16 08:11
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4560314
|2006.08.16 09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2785
|1.2770
|0.0000
|2006.08.16 09:18
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4560327
|2006.08.16 09:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2376
|1.2395
|0.0000
|2006.08.16 09:15
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4560550
|2006.08.16 09:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2808
|0.0000
|2006.08.16 09:45
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4560758
|2006.08.16 09:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.2774
|0.0000
|2006.08.16 09:51
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4560759
|2006.08.16 09:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2373
|1.2392
|0.0000
|2006.08.16 10:15
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4560877
|2006.08.16 09:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2792
|1.2807
|0.0000
|2006.08.16 09:51
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4561192
|2006.08.16 10:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.07
|115.90
|0.00
|2006.08.16 10:12
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4561397
|2006.08.16 10:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.03
|115.86
|0.00
|2006.08.16 10:37
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4562864
|2006.08.16 11:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.10
|116.27
|0.00
|2006.08.16 11:49
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4563095
|2006.08.16 11:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2795
|1.2810
|0.0000
|2006.08.16 11:56
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4563380
|2006.08.16 12:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.2774
|0.0000
|2006.08.16 12:10
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4563397
|2006.08.16 12:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2350
|1.2369
|0.0000
|2006.08.16 12:09
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4564065
|2006.08.16 13:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.17
|116.34
|0.00
|2006.08.16 13:12
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4564689
|2006.08.16 13:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2780
|1.2765
|0.0000
|2006.08.16 14:27
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4564877
|2006.08.16 14:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.23
|116.40
|0.00
|2006.08.16 15:18
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4565589
|2006.08.16 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2784
|1.2799
|0.0000
|2006.08.16 15:32
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
|4566754
|2006.08.16 15:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.21
|116.38
|0.00
|2006.08.16 15:33
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|18.97
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4567022
|2006.08.16 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2833
|1.2848
|0.0000
|2006.08.16 15:50
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
|4568409
|2006.08.16 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2842
|1.2857
|0.0000
|2006.08.16 16:03
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4568555
|2006.08.16 16:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2282
|1.2301
|0.0000
|2006.08.16 16:06
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4568738
|2006.08.16 16:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2850
|1.2869
|0.0000
|2006.08.16 16:06
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4568922
|2006.08.16 16:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2846
|1.2861
|0.0000
|2006.08.16 16:10
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4569049
|2006.08.16 16:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.83
|115.66
|0.00
|2006.08.16 16:20
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.70
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|4569058
|2006.08.16 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2279
|1.2260
|0.0000
|2006.08.16 16:17
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.50
|1113
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|4569061
|2006.08.16 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2852
|1.2869
|0.0000
|2006.08.16 16:59
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4569776
|2006.08.16 16:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2270
|1.2289
|0.0000
|2006.08.16 16:31
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4569862
|2006.08.16 16:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.67
|115.50
|0.00
|2006.08.16 16:31
|115.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4570514
|2006.08.16 16:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.77
|115.94
|0.00
|2006.08.16 17:03
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4570726
|2006.08.16 17:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2856
|1.2871
|0.0000
|2006.08.16 17:04
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4571262
|2006.08.16 17:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2852
|1.2867
|0.0000
|2006.08.16 17:23
|1.2850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4571592
|2006.08.16 17:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2842
|1.2827
|0.0000
|2006.08.16 17:31
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4571610
|2006.08.16 17:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.88
|116.05
|0.00
|2006.08.16 17:33
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4571757
|2006.08.16 17:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2850
|1.2865
|0.0000
|2006.08.16 17:47
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4572312
|2006.08.16 17:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2846
|1.2831
|0.0000
|2006.08.16 17:49
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4572322
|2006.08.16 17:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2283
|1.2302
|0.0000
|2006.08.16 17:58
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4572536
|2006.08.16 17:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2850
|1.2835
|0.0000
|2006.08.16 17:57
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4573399
|2006.08.16 18:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.79
|115.96
|0.00
|2006.08.16 18:19
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4573401
|2006.08.16 18:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2848
|1.2833
|0.0000
|2006.08.16 18:17
|1.2850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4573402
|2006.08.16 18:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2280
|1.2299
|0.0000
|2006.08.16 18:24
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4575235
|2006.08.16 18:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2860
|1.2845
|0.0000
|2006.08.16 18:39
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4579642
|2006.08.16 20:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2281
|1.2262
|0.0000
|2006.08.16 20:37
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|1113
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4579842
|2006.08.16 20:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2283
|1.2302
|0.0000
|2006.08.16 21:45
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.44
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
|4580228
|2006.08.16 20:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.78
|115.95
|0.00
|2006.08.16 21:45
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.66
|1114
|CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
|4582550
|2006.08.16 23:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.80
|115.63
|0.00
|2006.08.16 23:02
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4582565
|2006.08.16 23:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.84
|116.01
|0.00
|2006.08.16 23:10
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|1114
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4582645
|2006.08.16 23:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.82
|116.03
|0.00
|2006.08.17 00:05
|115.79
|0.00
|0.00
|-2.07
|2.59
|1114
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4583008
|2006.08.16 23:53
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1193
|1.1170
|0.0000
|2006.08.16 23:56
|1.1196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|1115
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4583241
|2006.08.17 00:12
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1192
|1.1173
|0.0000
|2006.08.17 00:13
|1.1193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|1115
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4585405
|2006.08.17 01:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.86
|116.03
|0.00
|2006.08.17 02:10
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|1114
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4586002
|2006.08.17 03:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2846
|1.2831
|0.0000
|2006.08.17 03:08
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4586346
|2006.08.17 03:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2854
|1.2869
|0.0000
|2006.08.17 05:53
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4587622
|2006.08.17 06:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2850
|1.2835
|0.0000
|2006.08.17 06:41
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4587923
|2006.08.17 07:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.66
|115.49
|0.00
|2006.08.17 08:29
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4589328
|2006.08.17 09:06
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1191
|1.1172
|0.0000
|2006.08.17 09:06
|1.1193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|1115
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4589331
|2006.08.17 09:06
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1191
|1.1172
|0.0000
|2006.08.17 09:06
|1.1193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|1115
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4589485
|2006.08.17 09:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.53
|115.70
|0.00
|2006.08.17 09:13
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4589929
|2006.08.17 09:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.56
|115.39
|0.00
|2006.08.17 09:29
|115.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4590006
|2006.08.17 09:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.55
|115.36
|0.00
|2006.08.17 09:35
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4590224
|2006.08.17 09:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.66
|115.83
|0.00
|2006.08.17 09:40
|115.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|1114
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4590771
|2006.08.17 09:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2852
|1.2867
|0.0000
|2006.08.17 09:54
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4590778
|2006.08.17 09:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2279
|1.2260
|0.0000
|2006.08.17 10:19
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.50
|1113
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|4591563
|2006.08.17 10:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.51
|115.34
|0.00
|2006.08.17 10:22
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.74
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|4592778
|2006.08.17 10:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2264
|1.2245
|0.0000
|2006.08.17 10:32
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.52
|1113
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|4593167
|2006.08.17 10:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.34
|115.15
|0.00
|2006.08.17 10:29
|115.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4594323
|2006.08.17 10:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.30
|115.13
|0.00
|2006.08.17 10:34
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4594428
|2006.08.17 10:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2243
|1.2216
|0.0000
|2006.08.17 10:35
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1113
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4594465
|2006.08.17 10:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2243
|1.2270
|0.0000
|2006.08.17 12:09
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
|4594667
|2006.08.17 10:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1178
|1.1159
|0.0000
|2006.08.17 10:39
|1.1179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|1115
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4595135
|2006.08.17 10:52
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1184
|1.1165
|0.0000
|2006.08.17 11:19
|1.1185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|1115
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4596015
|2006.08.17 11:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.25
|115.08
|0.00
|2006.08.17 11:30
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4596276
|2006.08.17 11:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.27
|115.10
|0.00
|2006.08.17 11:56
|115.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4597306
|2006.08.17 11:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.29
|115.46
|0.00
|2006.08.17 11:59
|115.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4599687
|2006.08.17 13:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.40
|115.57
|0.00
|2006.08.17 13:51
|115.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4599755
|2006.08.17 13:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1176
|1.1157
|0.0000
|2006.08.17 14:18
|1.1157
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.03
|1115
|CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
|4599814
|2006.08.17 13:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.31
|115.14
|0.00
|2006.08.17 14:04
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4600634
|2006.08.17 14:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.32
|115.15
|0.00
|2006.08.17 15:03
|115.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4601320
|2006.08.17 15:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2253
|1.2234
|0.0000
|2006.08.17 15:34
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1113
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4602289
|2006.08.17 15:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2262
|1.2281
|0.0000
|2006.08.17 15:48
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4604124
|2006.08.17 15:56
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1169
|1.1188
|0.0000
|2006.08.17 15:58
|1.1168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|1115
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4604483
|2006.08.17 16:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2266
|1.2247
|0.0000
|2006.08.17 16:09
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1113
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4604856
|2006.08.17 16:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2270
|1.2289
|0.0000
|2006.08.17 16:22
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4605900
|2006.08.17 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.47
|115.30
|0.00
|2006.08.17 17:00
|115.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4605926
|2006.08.17 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.47
|115.30
|0.00
|2006.08.17 17:02
|115.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4606015
|2006.08.17 17:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2275
|1.2294
|0.0000
|2006.08.17 17:04
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4606219
|2006.08.17 17:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.46
|115.29
|0.00
|2006.08.17 17:25
|115.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4606699
|2006.08.17 17:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1177
|1.1196
|0.0000
|2006.08.17 17:38
|1.1176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|1115
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4606931
|2006.08.17 17:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.49
|115.32
|0.00
|2006.08.17 17:43
|115.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4607562
|2006.08.17 18:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2865
|1.2891
|0.0000
|2006.08.17 18:26
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|11156
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4607997
|2006.08.17 18:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.46
|115.29
|0.00
|2006.08.17 18:40
|115.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4608656
|2006.08.17 18:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2275
|1.2294
|0.0000
|2006.08.17 19:05
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4608849
|2006.08.17 19:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.42
|115.25
|0.00
|2006.08.17 19:12
|115.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1114
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4609039
|2006.08.17 19:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.45
|115.62
|0.00
|2006.08.17 19:27
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.70
|1114
|CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
|4609336
|2006.08.17 19:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2288
|1.2307
|0.0000
|2006.08.17 19:21
|1.2287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1113
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4609386
|2006.08.17 19:21
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1178
|1.1159
|0.0000
|2006.08.17 19:28
|1.1179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|1115
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4610371
|2006.08.17 19:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2844
|0.0000
|1.2849
|2006.08.17 21:25
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4610418
|2006.08.17 19:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8897
|0.0000
|0.0000
|2006.08.17 20:11
|1.8898
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4610419
|2006.08.17 19:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.76
|0.00
|115.71
|2006.08.17 21:25
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.14
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4611388
|2006.08.17 20:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8873
|0.0000
|0.0000
|2006.08.17 20:27
|1.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4632123
|2006.08.18 15:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 15:12
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4632479
|2006.08.18 15:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 15:13
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4632658
|2006.08.18 15:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 15:55
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4634423
|2006.08.18 15:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 16:50
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4636520
|2006.08.18 16:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 16:50
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4636825
|2006.08.18 16:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 17:03
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4638817
|2006.08.18 17:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 17:05
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4638882
|2006.08.18 17:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 17:06
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4638900
|2006.08.18 17:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 17:06
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4638983
|2006.08.18 17:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 17:17
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4639512
|2006.08.18 17:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 17:18
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4639719
|2006.08.18 17:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 17:22
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4639860
|2006.08.18 17:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 17:24
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4640230
|2006.08.18 17:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 17:32
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4640289
|2006.08.18 17:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 19:39
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4643295
|2006.08.18 19:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 20:14
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4643601
|2006.08.18 20:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 20:15
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4643688
|2006.08.18 20:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 20:25
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4643703
|2006.08.18 20:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 20:28
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4643762
|2006.08.18 20:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 20:37
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4644037
|2006.08.18 20:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|2006.08.18 20:58
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4644456
|2006.08.18 21:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 10:13
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.40
|-126.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4657247
|2006.08.21 10:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.60
|0.00
|0.00
|2006.08.21 11:27
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4660839
|2006.08.21 11:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.62
|0.00
|0.00
|2006.08.21 11:29
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4660980
|2006.08.21 11:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.64
|0.00
|0.00
|2006.08.21 11:30
|115.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4661018
|2006.08.21 11:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 11:38
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4661355
|2006.08.21 11:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 12:06
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4662980
|2006.08.21 12:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 13:13
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4663368
|2006.08.21 13:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 13:21
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4663585
|2006.08.21 13:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 13:33
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4663607
|2006.08.21 13:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 13:36
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4663746
|2006.08.21 13:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.51
|0.00
|0.00
|2006.08.21 13:43
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4663892
|2006.08.21 13:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.58
|0.00
|0.00
|2006.08.21 13:51
|115.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4664722
|2006.08.21 14:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 15:02
|1.2893
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4665976
|2006.08.21 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 15:02
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4666013
|2006.08.21 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 15:13
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4666731
|2006.08.21 15:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 15:13
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4666790
|2006.08.21 15:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 15:14
|1.2919
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4666955
|2006.08.21 15:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.68
|0.00
|0.00
|2006.08.21 16:59
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4670990
|2006.08.21 16:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 17:18
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4672038
|2006.08.21 17:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 17:19
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4672969
|2006.08.21 17:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 17:24
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4673005
|2006.08.21 17:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 17:25
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4673236
|2006.08.21 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 17:40
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4673558
|2006.08.21 17:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 17:51
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4673906
|2006.08.21 17:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.85
|0.00
|0.00
|2006.08.21 18:01
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4674603
|2006.08.21 18:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.95
|0.00
|0.00
|2006.08.21 18:18
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4674859
|2006.08.21 18:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 18:29
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4674972
|2006.08.21 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 18:30
|1.2912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4675026
|2006.08.21 18:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 18:38
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4675400
|2006.08.21 18:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2909
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 18:54
|1.2911
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4675446
|2006.08.21 18:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|0.00
|0.00
|2006.08.21 19:01
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4675679
|2006.08.21 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 19:20
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4676576
|2006.08.21 20:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.93
|0.00
|0.00
|2006.08.21 20:18
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4677237
|2006.08.21 21:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 21:05
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PB1
|4677373
|2006.08.21 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 21:11
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|4677898
|2006.08.21 21:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2905
|0.0000
|0.0000
|2006.08.21 21:49
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|111
|CyberiaTrader-AI-PS1
|0.00
|0.00
|-1.97
|-280.41
|Closed P/L:
|-282.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-282.38
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|318.01
|Equity:
|318.01
|Free Margin:
|318.01
|Details:
|Gross Profit:
|487.81
|Gross Loss:
|770.19
|Total Net Profit:
|-282.38
|Profit Factor:
|0.63
|Expected Payoff:
|-1.22
|Absolute Drawdown:
|310.68
|Maximal Drawdown:
|409.21 (58.55%)
|Relative Drawdown:
|58.55% (409.21)
|Total Trades:
|231
|Short Positions (won %):
|119 (89.08%)
|Long Positions (won %):
|112 (89.29%)
|Profit Trades (% of total):
|206 (89.18%)
|Loss trades (% of total):
|25 (10.82%)
|Largest
|profit trade:
|34.00
|loss trade:
|-125.60
|Average
|profit trade:
|2.37
|loss trade:
|-30.81
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (31.76)
|consecutive losses ($):
|2 (-82.14)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|104.70 (19)
|consecutive loss (count):
|-125.60 (1)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|1