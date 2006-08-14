North Finance Co Ltd

Account: 211349 Name: aleks-3000-1:100 Currency: USD 2006 August 22, 00:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
45066302006.08.14 01:35buy0.10gbpusd1.89161.89301.90762006.08.14 08:591.89300.000.000.0014.00
 12345EMA_CROSS_2[sl]
45134262006.08.14 10:30buy0.20eurusd1.27201.27040.00002006.08.14 10:311.27220.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45134542006.08.14 10:31sell0.20eurusd1.27241.27400.00002006.08.14 10:581.27400.000.000.00-32.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
45141962006.08.14 11:02sell0.20eurusd1.27431.27580.00002006.08.14 11:171.27410.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45154872006.08.14 11:50buy0.20eurusd1.27321.27170.00002006.08.14 11:521.27330.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45159402006.08.14 12:09sell0.20eurusd1.27411.27560.00002006.08.14 12:131.27400.000.000.002.00
 222CyberiaTrader-AI-PS1
45170152006.08.14 12:54buy0.20eurusd1.27351.27200.00002006.08.14 12:561.27360.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45178242006.08.14 13:50buy0.20eurusd1.27281.27130.00002006.08.14 13:531.27300.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45180762006.08.14 14:06buy0.20eurusd1.27201.27050.00002006.08.14 14:101.27210.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45182762006.08.14 14:10sell0.20eurusd1.27231.27380.00002006.08.14 14:111.27210.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45185242006.08.14 14:26sell0.20eurusd1.27251.27400.00002006.08.14 14:291.27230.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45185682006.08.14 14:29buy0.20eurusd1.27211.27060.00002006.08.14 14:401.27230.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45188002006.08.14 14:45sell0.20eurusd1.27231.27380.00002006.08.14 14:501.27210.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45191142006.08.14 15:01sell0.20eurusd1.27171.27320.00002006.08.14 15:031.27160.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45191622006.08.14 15:03buy0.20eurusd1.27141.26990.00002006.08.14 15:061.27150.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45195932006.08.14 15:20buy0.20eurusd1.27081.26930.00002006.08.14 15:201.27090.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45199922006.08.14 15:33sell0.20eurusd1.27251.27400.00002006.08.14 15:371.27230.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45203752006.08.14 15:49sell0.10eurusd1.27300.00001.27272006.08.14 19:041.27270.000.000.003.00
 12345EMA_CROSS_2[tp]
45205952006.08.14 16:01buy0.10gbpusd1.88821.89161.90422006.08.14 17:321.89160.000.000.0034.00
 12345EMA_CROSS_2[sl]
45244152006.08.14 18:40buy0.10gbpusd1.89001.89111.90602006.08.15 09:091.89110.000.00-0.3011.00
 12345EMA_CROSS_2[sl]
45286192006.08.15 00:48sell0.10eurusd1.27220.00001.25622006.08.15 02:011.27210.000.000.001.00
 12345EMA_CROSS_2
45287252006.08.15 01:06buy0.10gbpusd1.88961.89101.90562006.08.15 09:091.89100.000.000.0014.00
 123456EMA_CROSS_2[sl]
45350152006.08.15 09:10buy0.30eurusd1.27391.27240.00002006.08.15 09:181.27240.000.000.00-45.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
45353362006.08.15 09:18buy0.30eurusd1.27261.27110.00002006.08.15 09:201.27280.000.000.006.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45354462006.08.15 09:21sell0.30eurusd1.27301.27450.00002006.08.15 09:221.27280.000.000.006.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45355882006.08.15 09:26buy0.30eurusd1.27221.27070.00002006.08.15 09:271.27240.000.000.006.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45357162006.08.15 09:29buy0.30eurusd1.27261.27110.00002006.08.15 09:301.27280.000.000.006.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45357742006.08.15 09:31sell0.30eurusd1.27301.27450.00002006.08.15 09:401.27280.000.000.006.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45361532006.08.15 09:45buy0.30eurusd1.27281.27130.00002006.08.15 10:261.27300.000.000.006.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45378542006.08.15 10:26sell0.30eurusd1.27321.27470.00002006.08.15 10:341.27300.000.000.006.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45380592006.08.15 10:34sell0.30usdchf1.24221.24410.00002006.08.15 10:351.24200.000.000.004.83
 1112CyberiaTrader-AI-PS1
45381302006.08.15 10:35sell0.30eurusd1.27371.27520.00002006.08.15 10:501.27360.000.000.003.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45388692006.08.15 11:04buy0.30eurusd1.27301.27150.00002006.08.15 11:041.27310.000.000.003.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45391932006.08.15 11:27buy0.30eurusd1.27301.27150.00002006.08.15 12:031.27150.000.000.00-45.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
45402342006.08.15 12:03buy0.20gbpusd1.88641.88450.00002006.08.15 12:031.88650.000.000.002.00
 1113CyberiaTrader-AI-PB1
45402652006.08.15 12:04buy0.30eurusd1.27161.27010.00002006.08.15 12:051.27170.000.000.003.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45403632006.08.15 12:05sell0.30eurusd1.27181.27330.00002006.08.15 12:071.27170.000.000.003.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45404142006.08.15 12:07buy0.30eurusd1.27171.27020.00002006.08.15 12:091.27180.000.000.003.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45404592006.08.15 12:09sell0.20gbpusd1.88711.88900.00002006.08.15 12:151.88700.000.000.002.00
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
45406012006.08.15 12:16sell0.20gbpusd1.88771.89000.00002006.08.15 12:261.88750.000.000.004.00
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
45408152006.08.15 12:26buy0.30eurusd1.27141.26990.00002006.08.15 12:281.27150.000.000.003.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45408942006.08.15 12:31sell0.30eurusd1.27201.27350.00002006.08.15 12:331.27190.000.000.003.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45410312006.08.15 12:39buy0.20gbpusd1.88911.88700.00002006.08.15 13:211.88700.000.000.00-42.00
 1113CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
45417942006.08.15 13:21buy0.20eurusd1.27161.27010.00002006.08.15 13:251.27170.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45424342006.08.15 13:52sell0.20gbpusd1.88731.88920.00002006.08.15 13:591.88720.000.000.002.00
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
45428692006.08.15 14:20buy0.30usdjpy116.55116.380.002006.08.15 14:30116.560.000.000.002.57
 11122CyberiaTrader-AI-PB1
45438602006.08.15 15:15sell0.30usdjpy116.63116.800.002006.08.15 15:30116.600.000.000.007.72
 11122CyberiaTrader-AI-PS1
45443582006.08.15 15:30buy0.30usdjpy116.36116.190.002006.08.15 15:34116.370.000.000.002.58
 11122CyberiaTrader-AI-PB1
45448312006.08.15 15:34sell0.30usdjpy116.38116.740.002006.08.15 15:35116.370.000.000.002.58
 11122CyberiaTrader-AI-PS1
45449072006.08.15 15:35buy0.30eurusd1.27571.27150.00002006.08.15 15:351.27580.000.000.003.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45449652006.08.15 15:35buy0.30eurusd1.27571.27150.00002006.08.15 15:361.27580.000.000.003.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45450672006.08.15 15:36sell0.20gbpusd1.89421.89580.00002006.08.15 15:361.89410.000.000.002.00
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
45450842006.08.15 15:37sell0.30eurusd1.27571.27720.00002006.08.15 15:371.27560.000.000.003.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45451312006.08.15 15:37sell0.20gbpusd1.89301.89460.00002006.08.15 15:391.89460.000.000.00-32.00
 1113CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
45452302006.08.15 15:39buy0.30usdchf1.23951.23740.00002006.08.15 15:421.23970.000.000.004.84
 1112CyberiaTrader-AI-PB1
45454352006.08.15 15:42buy0.20gbpusd1.89321.89160.00002006.08.15 15:461.89380.000.000.0012.00
 1113CyberiaTrader-AI-PB1
45456392006.08.15 15:47sell0.10eurusd1.27671.27840.00002006.08.15 15:471.27660.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45456532006.08.15 15:47sell0.10eurusd1.27671.27840.00002006.08.15 15:481.27660.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45457202006.08.15 15:48sell0.10usdchf1.23911.24160.00002006.08.15 15:491.23900.000.000.000.81
 1112CyberiaTrader-AI-PS1
45457832006.08.15 15:50sell0.10eurusd1.27701.27870.00002006.08.15 15:541.27680.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45461092006.08.15 15:54buy0.10eurusd1.27701.27450.00002006.08.15 15:561.27710.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45462612006.08.15 15:57buy0.10usdjpy116.16115.990.002006.08.15 16:08115.990.000.000.00-14.66
 11122CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
45465842006.08.15 16:03sell0.10gbpusd1.89550.00001.89522006.08.15 18:451.89520.000.000.003.00
 12345EMA_CROSS_2[tp]
45465962006.08.15 16:03buy0.10gbpusd1.89580.00001.91182006.08.15 16:381.89610.000.000.003.00
 123456EMA_CROSS_2
45466032006.08.15 16:04sell0.10eurusd1.27771.28341.27752006.08.15 23:341.27870.000.000.00-10.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45470832006.08.15 16:08buy0.10usdjpy116.02115.490.002006.08.15 16:10116.030.000.000.000.86
 11122CyberiaTrader-AI-PB1
45473012006.08.15 16:10sell0.10usdjpy116.02116.190.002006.08.15 16:14116.000.000.000.001.72
 11122CyberiaTrader-AI-PS1
45479522006.08.15 16:29buy0.10usdjpy116.07115.840.002006.08.15 16:34116.080.000.000.000.86
 11122CyberiaTrader-AI-PB1
45572892006.08.16 01:19buy0.10usdjpy116.07115.900.002006.08.16 01:19116.080.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45577962006.08.16 02:36sell0.10eurusd1.27921.28070.00002006.08.16 02:361.27910.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45578442006.08.16 02:43sell0.10usdjpy115.98116.150.002006.08.16 02:45115.970.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45578462006.08.16 02:43buy0.10eurusd1.27831.27680.00002006.08.16 02:471.27850.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45582082006.08.16 03:45sell0.10eurusd1.27911.28060.00002006.08.16 03:501.27890.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45591772006.08.16 06:24buy0.10usdjpy116.02115.850.002006.08.16 06:29116.030.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45592072006.08.16 06:29buy0.10eurusd1.27891.27740.00002006.08.16 08:421.27910.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45597852006.08.16 08:11buy0.10usdjpy116.03115.860.002006.08.16 08:11116.040.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45603142006.08.16 09:10buy0.10eurusd1.27851.27700.00002006.08.16 09:181.27870.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45603272006.08.16 09:10sell0.10usdchf1.23761.23950.00002006.08.16 09:151.23750.000.000.000.81
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
45605502006.08.16 09:27sell0.10eurusd1.27911.28080.00002006.08.16 09:451.27890.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45607582006.08.16 09:45buy0.10eurusd1.27891.27740.00002006.08.16 09:511.27920.000.000.003.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45607592006.08.16 09:45sell0.10usdchf1.23731.23920.00002006.08.16 10:151.23720.000.000.000.81
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
45608772006.08.16 09:51sell0.10eurusd1.27921.28070.00002006.08.16 09:511.27910.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45611922006.08.16 10:10buy0.10usdjpy116.07115.900.002006.08.16 10:12116.080.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45613972006.08.16 10:28buy0.10usdjpy116.03115.860.002006.08.16 10:37116.070.000.000.003.45
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45628642006.08.16 11:46sell0.10usdjpy116.10116.270.002006.08.16 11:49116.090.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45630952006.08.16 11:55sell0.10eurusd1.27951.28100.00002006.08.16 11:561.27940.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45633802006.08.16 12:06buy0.10eurusd1.27891.27740.00002006.08.16 12:101.27910.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45633972006.08.16 12:07sell0.10usdchf1.23501.23690.00002006.08.16 12:091.23490.000.000.000.81
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
45640652006.08.16 13:06sell0.10usdjpy116.17116.340.002006.08.16 13:12116.160.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45646892006.08.16 13:57buy0.10eurusd1.27801.27650.00002006.08.16 14:271.27810.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45648772006.08.16 14:03sell0.10usdjpy116.23116.400.002006.08.16 15:18116.220.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45655892006.08.16 14:41sell0.10eurusd1.27841.27990.00002006.08.16 15:321.27990.000.000.00-15.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
45667542006.08.16 15:20sell0.10usdjpy116.21116.380.002006.08.16 15:33115.990.000.000.0018.97
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45670222006.08.16 15:33sell0.10eurusd1.28331.28480.00002006.08.16 15:501.28480.000.000.00-15.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
45684092006.08.16 15:59sell0.10eurusd1.28421.28570.00002006.08.16 16:031.28410.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45685552006.08.16 16:02sell0.10usdchf1.22821.23010.00002006.08.16 16:061.22810.000.000.000.81
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
45687382006.08.16 16:06sell0.10eurusd1.28501.28690.00002006.08.16 16:061.28480.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45689222006.08.16 16:10sell0.10eurusd1.28461.28610.00002006.08.16 16:101.28440.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45690492006.08.16 16:15buy0.10usdjpy115.83115.660.002006.08.16 16:20115.660.000.000.00-14.70
 111CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
45690582006.08.16 16:15buy0.10usdchf1.22791.22600.00002006.08.16 16:171.22600.000.000.00-15.50
 1113CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
45690612006.08.16 16:15sell0.10eurusd1.28521.28690.00002006.08.16 16:591.28510.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45697762006.08.16 16:28sell0.10usdchf1.22701.22890.00002006.08.16 16:311.22690.000.000.000.82
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
45698622006.08.16 16:31buy0.10usdjpy115.67115.500.002006.08.16 16:31115.680.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45705142006.08.16 16:58sell0.10usdjpy115.77115.940.002006.08.16 17:03115.700.000.000.006.05
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45707262006.08.16 17:04sell0.10eurusd1.28561.28710.00002006.08.16 17:041.28520.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45712622006.08.16 17:22sell0.10eurusd1.28521.28670.00002006.08.16 17:231.28500.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45715922006.08.16 17:31buy0.10eurusd1.28421.28270.00002006.08.16 17:311.28440.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45716102006.08.16 17:31sell0.10usdjpy115.88116.050.002006.08.16 17:33115.870.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45717572006.08.16 17:34sell0.10eurusd1.28501.28650.00002006.08.16 17:471.28480.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45723122006.08.16 17:47buy0.10eurusd1.28461.28310.00002006.08.16 17:491.28480.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45723222006.08.16 17:47sell0.10usdchf1.22831.23020.00002006.08.16 17:581.22820.000.000.000.81
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
45725362006.08.16 17:53buy0.10eurusd1.28501.28350.00002006.08.16 17:571.28510.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45733992006.08.16 18:14sell0.10usdjpy115.79115.960.002006.08.16 18:19115.780.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45734012006.08.16 18:14buy0.10eurusd1.28481.28330.00002006.08.16 18:171.28500.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45734022006.08.16 18:14sell0.10usdchf1.22801.22990.00002006.08.16 18:241.22790.000.000.000.81
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
45752352006.08.16 18:38buy0.10eurusd1.28601.28450.00002006.08.16 18:391.28610.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45796422006.08.16 20:19buy0.10usdchf1.22811.22620.00002006.08.16 20:371.22830.000.000.001.63
 1113CyberiaTrader-AI-PB1
45798422006.08.16 20:37sell0.10usdchf1.22831.23020.00002006.08.16 21:451.23020.000.000.00-15.44
 1113CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
45802282006.08.16 20:56sell0.10usdjpy115.78115.950.002006.08.16 21:45115.950.000.000.00-14.66
 1114CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
45825502006.08.16 23:01buy0.10usdjpy115.80115.630.002006.08.16 23:02115.830.000.000.002.59
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
45825652006.08.16 23:02sell0.10usdjpy115.84116.010.002006.08.16 23:10115.800.000.000.003.45
 1114CyberiaTrader-AI-PS1
45826452006.08.16 23:10sell0.10usdjpy115.82116.030.002006.08.17 00:05115.790.000.00-2.072.59
 1114CyberiaTrader-AI-PS1
45830082006.08.16 23:53buy0.10usdcad1.11931.11700.00002006.08.16 23:561.11960.000.000.002.68
 1115CyberiaTrader-AI-PB1
45832412006.08.17 00:12buy0.10usdcad1.11921.11730.00002006.08.17 00:131.11930.000.000.000.89
 1115CyberiaTrader-AI-PB1
45854052006.08.17 01:46sell0.10usdjpy115.86116.030.002006.08.17 02:10115.850.000.000.000.86
 1114CyberiaTrader-AI-PS1
45860022006.08.17 03:01buy0.10eurusd1.28461.28310.00002006.08.17 03:081.28480.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45863462006.08.17 03:34sell0.10eurusd1.28541.28690.00002006.08.17 05:531.28530.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45876222006.08.17 06:26buy0.10eurusd1.28501.28350.00002006.08.17 06:411.28510.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
45879232006.08.17 07:06buy0.10usdjpy115.66115.490.002006.08.17 08:29115.670.000.000.000.86
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
45893282006.08.17 09:06buy0.10usdcad1.11911.11720.00002006.08.17 09:061.11930.000.000.001.79
 1115CyberiaTrader-AI-PB1
45893312006.08.17 09:06buy0.10usdcad1.11911.11720.00002006.08.17 09:061.11930.000.000.001.79
 1115CyberiaTrader-AI-PB1
45894852006.08.17 09:09sell0.10usdjpy115.53115.700.002006.08.17 09:13115.520.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PS1
45899292006.08.17 09:25buy0.10usdjpy115.56115.390.002006.08.17 09:29115.570.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
45900062006.08.17 09:30buy0.10usdjpy115.55115.360.002006.08.17 09:35115.560.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
45902242006.08.17 09:40sell0.10usdjpy115.66115.830.002006.08.17 09:40115.650.000.000.000.86
 1114CyberiaTrader-AI-PS1
45907712006.08.17 09:52sell0.10eurusd1.28521.28670.00002006.08.17 09:541.28510.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
45907782006.08.17 09:52buy0.10usdchf1.22791.22600.00002006.08.17 10:191.22600.000.000.00-15.50
 1113CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
45915632006.08.17 10:13buy0.10usdjpy115.51115.340.002006.08.17 10:22115.340.000.000.00-14.74
 1114CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
45927782006.08.17 10:19buy0.10usdchf1.22641.22450.00002006.08.17 10:321.22450.000.000.00-15.52
 1113CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
45931672006.08.17 10:22buy0.10usdjpy115.34115.150.002006.08.17 10:29115.350.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
45943232006.08.17 10:32buy0.10usdjpy115.30115.130.002006.08.17 10:34115.310.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
45944282006.08.17 10:34buy0.10usdchf1.22431.22160.00002006.08.17 10:351.22440.000.000.000.82
 1113CyberiaTrader-AI-PB1
45944652006.08.17 10:35sell0.10usdchf1.22431.22700.00002006.08.17 12:091.22700.000.000.00-22.00
 1113CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
45946672006.08.17 10:38buy0.10usdcad1.11781.11590.00002006.08.17 10:391.11790.000.000.000.89
 1115CyberiaTrader-AI-PB1
45951352006.08.17 10:52buy0.10usdcad1.11841.11650.00002006.08.17 11:191.11850.000.000.000.89
 1115CyberiaTrader-AI-PB1
45960152006.08.17 11:29buy0.10usdjpy115.25115.080.002006.08.17 11:30115.260.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
45962762006.08.17 11:32buy0.10usdjpy115.27115.100.002006.08.17 11:56115.280.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
45973062006.08.17 11:56sell0.10usdjpy115.29115.460.002006.08.17 11:59115.280.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PS1
45996872006.08.17 13:51sell0.10usdjpy115.40115.570.002006.08.17 13:51115.390.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PS1
45997552006.08.17 13:57buy0.10usdcad1.11761.11570.00002006.08.17 14:181.11570.000.000.00-17.03
 1115CyberiaTrader-AI-PB1[sl]
45998142006.08.17 13:59buy0.10usdjpy115.31115.140.002006.08.17 14:04115.320.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
46006342006.08.17 14:46buy0.10usdjpy115.32115.150.002006.08.17 15:03115.330.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
46013202006.08.17 15:09buy0.10usdchf1.22531.22340.00002006.08.17 15:341.22540.000.000.000.82
 1113CyberiaTrader-AI-PB1
46022892006.08.17 15:35sell0.10usdchf1.22621.22810.00002006.08.17 15:481.22600.000.000.001.63
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
46041242006.08.17 15:56sell0.10usdcad1.11691.11880.00002006.08.17 15:581.11680.000.000.000.90
 1115CyberiaTrader-AI-PS1
46044832006.08.17 16:08buy0.10usdchf1.22661.22470.00002006.08.17 16:091.22670.000.000.000.82
 1113CyberiaTrader-AI-PB1
46048562006.08.17 16:19sell0.10usdchf1.22701.22890.00002006.08.17 16:221.22690.000.000.000.82
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
46059002006.08.17 17:00buy0.10usdjpy115.47115.300.002006.08.17 17:00115.480.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
46059262006.08.17 17:00buy0.10usdjpy115.47115.300.002006.08.17 17:02115.480.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
46060152006.08.17 17:02sell0.10usdchf1.22751.22940.00002006.08.17 17:041.22740.000.000.000.81
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
46062192006.08.17 17:06buy0.10usdjpy115.46115.290.002006.08.17 17:25115.470.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
46066992006.08.17 17:30sell0.10usdcad1.11771.11960.00002006.08.17 17:381.11760.000.000.000.89
 1115CyberiaTrader-AI-PS1
46069312006.08.17 17:41buy0.10usdjpy115.49115.320.002006.08.17 17:43115.500.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
46075622006.08.17 18:07sell0.10eurusd1.28651.28910.00002006.08.17 18:261.28630.000.000.002.00
 11156CyberiaTrader-AI-PS1
46079972006.08.17 18:28buy0.10usdjpy115.46115.290.002006.08.17 18:40115.470.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
46086562006.08.17 18:59sell0.10usdchf1.22751.22940.00002006.08.17 19:051.22740.000.000.000.81
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
46088492006.08.17 19:05buy0.10usdjpy115.42115.250.002006.08.17 19:12115.430.000.000.000.87
 1114CyberiaTrader-AI-PB1
46090392006.08.17 19:12sell0.10usdjpy115.45115.620.002006.08.17 19:27115.620.000.000.00-14.70
 1114CyberiaTrader-AI-PS1[sl]
46093362006.08.17 19:20sell0.10usdchf1.22881.23070.00002006.08.17 19:211.22870.000.000.000.81
 1113CyberiaTrader-AI-PS1
46093862006.08.17 19:21buy0.10usdcad1.11781.11590.00002006.08.17 19:281.11790.000.000.000.89
 1115CyberiaTrader-AI-PB1
46103712006.08.17 19:58buy0.20eurusd1.28440.00001.28492006.08.17 21:251.28180.000.000.00-52.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46104182006.08.17 19:59buy0.10gbpusd1.88970.00000.00002006.08.17 20:111.88980.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46104192006.08.17 19:59sell0.10usdjpy115.760.00115.712006.08.17 21:25116.110.000.000.00-30.14
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46113882006.08.17 20:23sell0.10gbpusd1.88730.00000.00002006.08.17 20:271.88720.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46321232006.08.18 15:01buy0.20eurusd1.27990.00000.00002006.08.18 15:121.28000.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46324792006.08.18 15:12sell0.20eurusd1.28020.00000.00002006.08.18 15:131.28010.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46326582006.08.18 15:20buy0.20eurusd1.27950.00000.00002006.08.18 15:551.27960.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46344232006.08.18 15:55sell0.20eurusd1.27960.00000.00002006.08.18 16:501.28270.000.000.00-62.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46365202006.08.18 16:50sell0.20eurusd1.28320.00000.00002006.08.18 16:501.28310.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46368252006.08.18 16:51sell0.20eurusd1.28310.00000.00002006.08.18 17:031.28290.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46388172006.08.18 17:03buy0.20eurusd1.28290.00000.00002006.08.18 17:051.28300.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46388822006.08.18 17:05sell0.20eurusd1.28310.00000.00002006.08.18 17:061.28300.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46389002006.08.18 17:06buy0.20eurusd1.28290.00000.00002006.08.18 17:061.28300.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46389832006.08.18 17:08buy0.20eurusd1.28320.00000.00002006.08.18 17:171.28020.000.000.00-60.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46395122006.08.18 17:17buy0.20eurusd1.28020.00000.00002006.08.18 17:181.28030.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46397192006.08.18 17:22buy0.20eurusd1.28010.00000.00002006.08.18 17:221.28020.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46398602006.08.18 17:24buy0.20eurusd1.27950.00000.00002006.08.18 17:241.27960.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46402302006.08.18 17:31buy0.20eurusd1.28010.00000.00002006.08.18 17:321.28020.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46402892006.08.18 17:33sell0.20eurusd1.28050.00000.00002006.08.18 19:391.28040.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46432952006.08.18 19:44sell0.20eurusd1.28060.00000.00002006.08.18 20:141.28040.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46436012006.08.18 20:14sell0.20eurusd1.28080.00000.00002006.08.18 20:151.28060.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46436882006.08.18 20:24sell0.20eurusd1.28130.00000.00002006.08.18 20:251.28120.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46437032006.08.18 20:25sell0.20eurusd1.28140.00000.00002006.08.18 20:281.28130.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46437622006.08.18 20:31sell0.20eurusd1.28160.00000.00002006.08.18 20:371.28140.000.000.004.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46440372006.08.18 20:58sell0.20eurusd1.28210.00000.00002006.08.18 20:581.28200.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46444562006.08.18 21:37sell0.20eurusd1.28230.00000.00002006.08.21 10:131.28860.000.000.40-126.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46572472006.08.21 10:20buy0.10usdjpy115.600.000.002006.08.21 11:27115.610.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46608392006.08.21 11:27sell0.10usdjpy115.620.000.002006.08.21 11:29115.610.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46609802006.08.21 11:29sell0.10usdjpy115.640.000.002006.08.21 11:30115.630.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46610182006.08.21 11:30sell0.10eurusd1.28960.00000.00002006.08.21 11:381.28950.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46613552006.08.21 11:44sell0.10eurusd1.28990.00000.00002006.08.21 12:061.28980.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46629802006.08.21 12:59sell0.10eurusd1.28930.00000.00002006.08.21 13:131.28920.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46633682006.08.21 13:16sell0.10eurusd1.28950.00000.00002006.08.21 13:211.28940.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46635852006.08.21 13:33buy0.10eurusd1.28880.00000.00002006.08.21 13:331.28900.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46636072006.08.21 13:34sell0.10eurusd1.28940.00000.00002006.08.21 13:361.28920.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46637462006.08.21 13:41buy0.10usdjpy115.510.000.002006.08.21 13:43115.520.000.000.000.87
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46638922006.08.21 13:50sell0.10usdjpy115.580.000.002006.08.21 13:51115.570.000.000.000.87
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46647222006.08.21 14:20buy0.10eurusd1.28920.00000.00002006.08.21 15:021.28930.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46659762006.08.21 15:02sell0.10eurusd1.28960.00000.00002006.08.21 15:021.28950.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46660132006.08.21 15:02sell0.10eurusd1.28940.00000.00002006.08.21 15:131.29240.000.000.00-30.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46667312006.08.21 15:13sell0.10eurusd1.29240.00000.00002006.08.21 15:131.29230.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46667902006.08.21 15:13sell0.10eurusd1.29200.00000.00002006.08.21 15:141.29190.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46669552006.08.21 15:17sell0.10usdjpy115.680.000.002006.08.21 16:59115.670.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46709902006.08.21 16:59sell0.10eurusd1.29260.00000.00002006.08.21 17:181.29240.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46720382006.08.21 17:18buy0.10eurusd1.29240.00000.00002006.08.21 17:191.29260.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46729692006.08.21 17:23sell0.10eurusd1.29260.00000.00002006.08.21 17:241.29240.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46730052006.08.21 17:24buy0.10eurusd1.29230.00000.00002006.08.21 17:251.29240.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46732362006.08.21 17:35buy0.10eurusd1.29260.00000.00002006.08.21 17:401.29280.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46735582006.08.21 17:50buy0.10eurusd1.29280.00000.00002006.08.21 17:511.29300.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46739062006.08.21 17:59sell0.10usdjpy115.850.000.002006.08.21 18:01115.840.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46746032006.08.21 18:18sell0.10usdjpy115.950.000.002006.08.21 18:18115.940.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46748592006.08.21 18:25sell0.10eurusd1.29150.00000.00002006.08.21 18:291.29140.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46749722006.08.21 18:30buy0.10eurusd1.29110.00000.00002006.08.21 18:301.29120.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46750262006.08.21 18:31sell0.10eurusd1.29180.00000.00002006.08.21 18:381.29170.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46754002006.08.21 18:54buy0.10eurusd1.29090.00000.00002006.08.21 18:541.29110.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46754462006.08.21 18:55buy0.10usdjpy115.890.000.002006.08.21 19:01115.900.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46756792006.08.21 19:06buy0.10eurusd1.29070.00000.00002006.08.21 19:201.29090.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46765762006.08.21 20:06sell0.10usdjpy115.930.000.002006.08.21 20:18115.920.000.000.000.86
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46772372006.08.21 21:01buy0.10eurusd1.29000.00000.00002006.08.21 21:051.29010.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PB1
46773732006.08.21 21:05sell0.10eurusd1.29030.00000.00002006.08.21 21:111.29020.000.000.001.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
46778982006.08.21 21:45sell0.10eurusd1.29050.00000.00002006.08.21 21:491.29030.000.000.002.00
 111CyberiaTrader-AI-PS1
  0.00 0.00 -1.97 -280.41
Closed P/L: -282.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -282.38 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 318.01 Equity: 318.01 Free Margin: 318.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 487.81 Gross Loss: 770.19 Total Net Profit: -282.38
Profit Factor: 0.63 Expected Payoff: -1.22  
Absolute Drawdown: 310.68 Maximal Drawdown: 409.21 (58.55%) Relative Drawdown: 58.55% (409.21)
 
Total Trades: 231 Short Positions (won %): 119 (89.08%) Long Positions (won %): 112 (89.29%)
Profit Trades (% of total): 206 (89.18%) Loss trades (% of total): 25 (10.82%)
Largest profit trade: 34.00 loss trade: -125.60
Average profit trade: 2.37 loss trade: -30.81
Maximum consecutive wins ($): 23 (31.76) consecutive losses ($): 2 (-82.14)
Maximal consecutive profit (count): 104.70 (19) consecutive loss (count): -125.60 (1)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1