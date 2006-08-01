Interbank FX, LLC
|
Account: xxxxx
|
Name: The Force
|
Currency: USD
|
2006 August 31, 05:48
|
Closed Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
9460672
|
2006.08.01 16:26
|
sell
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2811
|
0.0000
|
1.2791
|
2006.08.02 12:28
|
1.2791
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
2.00
|
9474787
|
2006.08.02 05:23
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2824
|
0.0000
|
1.2852
|
2006.08.03 15:44
|
1.2783
|
0.00
|
0.00
|
-0.26
|
-4.10
|
9482489
|
2006.08.02 13:20
|
sell
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2812
|
0.0000
|
1.2797
|
2006.08.02 15:05
|
1.2797
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
9488792
|
2006.08.02 20:29
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2786
|
0.0000
|
1.2816
|
2006.08.03 12:37
|
1.2816
|
0.00
|
0.00
|
-0.26
|
3.00
|
9518964
|
2006.08.03 16:30
|
sell
|
0.37
|
eurusdm
|
1.2788
|
1.2797
|
0.0000
|
2006.08.03 16:34
|
1.2797
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.33
|
9519116
|
2006.08.03 16:34
|
sell
|
0.36
|
eurusdm
|
1.2797
|
1.2806
|
0.0000
|
2006.08.03 17:04
|
1.2806
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.24
|
9524440
|
2006.08.04 05:58
|
sell
|
0.35
|
eurusdm
|
1.2806
|
1.2815
|
0.0000
|
2006.08.04 06:03
|
1.2803
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.05
|
9532443
|
2006.08.04 12:33
|
sell
|
0.30
|
eurusdm
|
1.2855
|
1.2878
|
0.0000
|
2006.08.04 12:37
|
1.2878
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.90
|
9534999
|
2006.08.04 13:03
|
buy
|
0.28
|
eurusdm
|
1.2873
|
1.2864
|
0.0000
|
2006.08.04 13:47
|
1.2881
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.24
|
9536468
|
2006.08.04 13:51
|
sell
|
0.29
|
eurusdm
|
1.2892
|
1.2901
|
0.0000
|
2006.08.04 13:53
|
1.2901
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.61
|
9536777
|
2006.08.04 13:53
|
sell
|
0.28
|
eurusdm
|
1.2895
|
1.2912
|
0.0000
|
2006.08.04 15:28
|
1.2881
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.92
|
9543234
|
2006.08.07 00:23
|
buy
|
0.31
|
eurusdm
|
1.2879
|
1.2870
|
0.0000
|
2006.08.07 06:58
|
1.2870
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.79
|
9545044
|
2006.08.07 06:59
|
buy
|
0.30
|
eurusdm
|
1.2872
|
1.2862
|
0.0000
|
2006.08.07 07:00
|
1.2862
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.00
|
9545631
|
2006.08.07 07:22
|
buy
|
0.29
|
eurusdm
|
1.2861
|
1.2852
|
0.0000
|
2006.08.07 07:40
|
1.2869
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.32
|
9546029
|
2006.08.07 07:42
|
sell
|
0.30
|
eurusdm
|
1.2874
|
1.2883
|
0.0000
|
2006.08.07 09:32
|
1.2865
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.70
|
9547442
|
2006.08.07 09:33
|
buy
|
0.31
|
eurusdm
|
1.2864
|
1.2855
|
0.0000
|
2006.08.07 09:39
|
1.2855
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.79
|
9547705
|
2006.08.07 09:40
|
buy
|
0.30
|
eurusdm
|
1.2857
|
1.2848
|
0.0000
|
2006.08.07 10:43
|
1.2868
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.30
|
9548915
|
2006.08.07 10:43
|
sell
|
0.31
|
eurusdm
|
1.2869
|
1.2878
|
0.0000
|
2006.08.07 11:19
|
1.2859
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.10
|
9551767
|
2006.08.07 13:49
|
sell
|
0.32
|
eurusdm
|
1.2876
|
1.2885
|
0.0000
|
2006.08.07 14:17
|
1.2865
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.52
|
9552594
|
2006.08.07 14:53
|
buy
|
0.34
|
eurusdm
|
1.2858
|
1.2849
|
1.2863
|
2006.08.07 16:15
|
1.2863
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.70
|
9553539
|
2006.08.07 16:24
|
buy
|
0.35
|
eurusdm
|
1.2857
|
1.2848
|
0.0000
|
2006.08.07 17:15
|
1.2848
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.15
|
9555045
|
2006.08.07 17:15
|
buy
|
0.34
|
eurusdm
|
1.2848
|
1.2838
|
0.0000
|
2006.08.07 17:23
|
1.2838
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.40
|
9559122
|
2006.08.07 21:24
|
buy
|
0.33
|
eurusdm
|
1.2832
|
1.2823
|
0.0000
|
2006.08.07 21:57
|
1.2823
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.97
|
9559554
|
2006.08.07 21:57
|
buy
|
0.32
|
eurusdm
|
1.2826
|
1.2817
|
0.0000
|
2006.08.07 21:58
|
1.2817
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.88
|
9559745
|
2006.08.07 21:58
|
buy
|
0.31
|
eurusdm
|
1.2821
|
1.2812
|
0.0000
|
2006.08.07 22:10
|
1.2812
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.79
|
9560179
|
2006.08.07 22:11
|
buy
|
0.30
|
eurusdm
|
1.2811
|
1.2802
|
0.0000
|
2006.08.07 23:55
|
1.2821
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
9563541
|
2006.08.08 07:03
|
sell
|
0.30
|
eurusdm
|
1.2841
|
1.2850
|
0.0000
|
2006.08.08 08:29
|
1.2850
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.70
|
9568750
|
2006.08.08 15:24
|
buy
|
0.33
|
eurusdm
|
1.2831
|
1.2822
|
0.0000
|
2006.08.08 15:37
|
1.2840
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.97
|
9573444
|
2006.08.08 18:23
|
buy
|
0.36
|
eurusdm
|
1.2825
|
1.2812
|
0.0000
|
2006.08.08 18:24
|
1.2812
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.68
|
9573590
|
2006.08.08 18:24
|
buy
|
0.34
|
eurusdm
|
1.2817
|
1.2801
|
0.0000
|
2006.08.08 18:24
|
1.2832
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.10
|
9574764
|
2006.08.08 18:33
|
sell
|
0.38
|
eurusdm
|
1.2853
|
1.2862
|
0.0000
|
2006.08.08 18:34
|
1.2862
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.42
|
9576925
|
2006.08.08 19:20
|
buy
|
0.34
|
eurusdm
|
1.2835
|
1.2826
|
0.0000
|
2006.08.08 19:25
|
1.2845
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.40
|
9577082
|
2006.08.08 19:26
|
buy
|
0.35
|
eurusdm
|
1.2846
|
1.2837
|
0.0000
|
2006.08.08 20:18
|
1.2837
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.15
|
9580591
|
2006.08.08 22:48
|
buy
|
0.28
|
eurusdm
|
1.2807
|
1.2798
|
0.0000
|
2006.08.08 22:48
|
1.2798
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.52
|
9580752
|
2006.08.08 22:48
|
buy
|
0.27
|
eurusdm
|
1.2792
|
1.2783
|
0.0000
|
2006.08.08 22:49
|
1.2783
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.43
|
9582202
|
2006.08.08 22:55
|
buy
|
0.27
|
eurusdm
|
1.2787
|
1.2776
|
0.0000
|
2006.08.08 22:56
|
1.2776
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.97
|
9582665
|
2006.08.08 23:00
|
buy
|
0.26
|
eurusdm
|
1.2770
|
1.2761
|
0.0000
|
2006.08.08 23:06
|
1.2778
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.08
|
9585652
|
2006.08.09 00:28
|
buy
|
0.23
|
eurusdm
|
1.2777
|
1.2768
|
0.0000
|
2006.08.09 03:28
|
1.2788
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.53
|
9586830
|
2006.08.09 03:40
|
sell
|
0.24
|
eurusdm
|
1.2793
|
1.2802
|
0.0000
|
2006.08.09 04:55
|
1.2802
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.16
|
9590621
|
2006.08.09 05:58
|
sell
|
0.21
|
eurusdm
|
1.2811
|
1.2820
|
0.0000
|
2006.08.09 06:01
|
1.2820
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.89
|
9592593
|
2006.08.09 06:53
|
sell
|
0.19
|
eurusdm
|
1.2829
|
1.2838
|
0.0000
|
2006.08.09 07:00
|
1.2838
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.71
|
9594331
|
2006.08.09 07:44
|
sell
|
0.19
|
eurusdm
|
1.2845
|
1.2854
|
0.0000
|
2006.08.09 08:03
|
1.2854
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.71
|
9594730
|
2006.08.09 08:03
|
sell
|
0.19
|
eurusdm
|
1.2851
|
1.2861
|
0.0000
|
2006.08.09 08:05
|
1.2861
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.90
|
9595027
|
2006.08.09 08:05
|
sell
|
0.18
|
eurusdm
|
1.2859
|
1.2868
|
0.0000
|
2006.08.09 08:07
|
1.2868
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.62
|
9595228
|
2006.08.09 08:07
|
sell
|
0.18
|
eurusdm
|
1.2867
|
1.2876
|
0.0000
|
2006.08.09 08:36
|
1.2876
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.62
|
9596076
|
2006.08.09 08:36
|
sell
|
0.17
|
eurusdm
|
1.2874
|
1.2883
|
0.0000
|
2006.08.09 08:47
|
1.2868
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.02
|
9596235
|
2006.08.09 08:47
|
sell
|
0.17
|
eurusdm
|
1.2866
|
1.2875
|
0.0000
|
2006.08.09 09:57
|
1.2875
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.53
|
9597143
|
2006.08.09 09:57
|
sell
|
0.17
|
eurusdm
|
1.2873
|
1.2882
|
0.0000
|
2006.08.09 10:33
|
1.2882
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.53
|
9597813
|
2006.08.09 10:44
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.2896
|
1.2905
|
0.0000
|
2006.08.09 10:55
|
1.2905
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.44
|
9598147
|
2006.08.09 10:55
|
sell
|
0.15
|
eurusdm
|
1.2902
|
1.2911
|
0.0000
|
2006.08.09 11:10
|
1.2894
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.20
|
9598477
|
2006.08.09 11:10
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.2893
|
1.2902
|
0.0000
|
2006.08.09 11:36
|
1.2885
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.28
|
9598762
|
2006.08.09 11:36
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.2884
|
1.2875
|
0.0000
|
2006.08.09 13:27
|
1.2875
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.44
|
9599903
|
2006.08.09 13:27
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.2877
|
1.2868
|
0.0000
|
2006.08.09 14:12
|
1.2888
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.76
|
9600438
|
2006.08.09 14:13
|
sell
|
0.16
|
eurusdm
|
1.2889
|
1.2898
|
0.0000
|
2006.08.09 17:28
|
1.2880
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.44
|
9602922
|
2006.08.09 17:28
|
buy
|
0.17
|
eurusdm
|
1.2879
|
1.2870
|
0.0000
|
2006.08.09 18:02
|
1.2870
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.53
|
9604357
|
2006.08.09 20:01
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.2857
|
1.2848
|
0.0000
|
2006.08.09 21:10
|
1.2866
|
0.00
|
0.00
|
-0.42
|
1.44
|
9614945
|
2006.08.10 07:01
|
sell
|
0.15
|
eurusdm
|
1.2899
|
1.2909
|
0.0000
|
2006.08.10 07:03
|
1.2909
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.50
|
9615051
|
2006.08.10 07:03
|
sell
|
0.15
|
eurusdm
|
1.2908
|
1.2917
|
0.0000
|
2006.08.10 07:08
|
1.2899
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.35
|
9616119
|
2006.08.10 07:27
|
buy
|
0.15
|
eurusdm
|
1.2883
|
1.2874
|
0.0000
|
2006.08.10 07:41
|
1.2874
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.35
|
9618652
|
2006.08.10 08:03
|
sell
|
0.14
|
eurusdm
|
1.2867
|
1.2876
|
0.0000
|
2006.08.10 08:09
|
1.2857
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.40
|
9619054
|
2006.08.10 08:09
|
buy
|
0.15
|
eurusdm
|
1.2856
|
1.2847
|
0.0000
|
2006.08.10 08:11
|
1.2847
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.35
|
9619188
|
2006.08.10 08:11
|
buy
|
0.14
|
eurusdm
|
1.2849
|
1.2840
|
0.0000
|
2006.08.10 08:28
|
1.2859
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.40
|
9620920
|
2006.08.10 09:22
|
sell
|
0.14
|
eurusdm
|
1.2874
|
1.2883
|
0.0000
|
2006.08.10 09:26
|
1.2865
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.26
|
9624441
|
2006.08.10 12:31
|
buy
|
0.16
|
eurusdm
|
1.2849
|
1.2840
|
0.0000
|
2006.08.10 12:32
|
1.2840
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.44
|
9624511
|
2006.08.10 12:32
|
buy
|
0.15
|
eurusdm
|
1.2845
|
1.2835
|
0.0000
|
2006.08.10 12:36
|
1.2835
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.50
|
9625087
|
2006.08.10 12:36
|
buy
|
0.15
|
eurusdm
|
1.2840
|
1.2831
|
0.0000
|
2006.08.10 12:37
|
1.2831
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.35
|
9627532
|
2006.08.10 13:38
|
buy
|
0.13
|
eurusdm
|
1.2828
|
1.2818
|
0.0000
|
2006.08.10 14:02
|
1.2818
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.30
|
9628972
|
2006.08.10 14:15
|
buy
|
0.13
|
eurusdm
|
1.2809
|
1.2800
|
0.0000
|
2006.08.10 14:16
|
1.2800
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.17
|
9629114
|
2006.08.10 14:16
|
buy
|
0.13
|
eurusdm
|
1.2800
|
1.2790
|
0.0000
|
2006.08.10 14:24
|
1.2790
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.30
|
9629730
|
2006.08.10 14:24
|
buy
|
0.12
|
eurusdm
|
1.2791
|
1.2782
|
0.0000
|
2006.08.10 14:24
|
1.2782
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.08
|
9629877
|
2006.08.10 14:24
|
buy
|
0.12
|
eurusdm
|
1.2786
|
1.2777
|
0.0000
|
2006.08.10 14:34
|
1.2777
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.08
|
9630489
|
2006.08.10 14:34
|
buy
|
0.12
|
eurusdm
|
1.2780
|
1.2771
|
0.0000
|
2006.08.10 14:35
|
1.2771
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.08
|
9630641
|
2006.08.10 14:35
|
buy
|
0.11
|
eurusdm
|
1.2775
|
1.2765
|
0.0000
|
2006.08.10 14:37
|
1.2765
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.10
|
9630889
|
2006.08.10 14:37
|
buy
|
0.11
|
eurusdm
|
1.2764
|
1.2755
|
0.0000
|
2006.08.10 14:37
|
1.2755
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.99
|
9631732
|
2006.08.10 14:45
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2767
|
1.2755
|
0.0000
|
2006.08.10 15:17
|
1.2755
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.20
|
9633271
|
2006.08.10 15:17
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2757
|
1.2748
|
0.0000
|
2006.08.10 15:18
|
1.2748
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.90
|
9635901
|
2006.08.10 16:49
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2771
|
1.2762
|
0.0000
|
2006.08.10 17:25
|
1.2779
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
9636181
|
2006.08.10 17:25
|
sell
|
0.11
|
eurusdm
|
1.2780
|
1.2789
|
0.0000
|
2006.08.10 17:31
|
1.2789
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.99
|
9636354
|
2006.08.10 17:31
|
sell
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2786
|
1.2795
|
0.0000
|
2006.08.10 17:53
|
1.2778
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
9636557
|
2006.08.10 17:53
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2779
|
1.2770
|
0.0000
|
2006.08.10 18:55
|
1.2795
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
9637427
|
2006.08.10 18:55
|
sell
|
0.11
|
eurusdm
|
1.2794
|
1.2803
|
0.0000
|
2006.08.10 19:02
|
1.2803
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.99
|
9637603
|
2006.08.10 19:02
|
sell
|
0.11
|
eurusdm
|
1.2797
|
1.2806
|
0.0000
|
2006.08.10 23:56
|
1.2790
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
0.77
|
9639885
|
2006.08.11 01:50
|
buy
|
0.12
|
eurusdm
|
1.2774
|
1.2765
|
0.0000
|
2006.08.11 02:02
|
1.2765
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.08
|
9643455
|
2006.08.11 06:21
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2768
|
1.2759
|
0.0000
|
2006.08.11 06:23
|
1.2759
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.90
|
9643526
|
2006.08.11 06:23
|
buy
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2761
|
1.2752
|
0.0000
|
2006.08.11 06:26
|
1.2752
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.90
|
9644219
|
2006.08.11 06:34
|
buy
|
0.09
|
eurusdm
|
1.2756
|
1.2747
|
0.0000
|
2006.08.11 06:38
|
1.2765
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.81
|
9644492
|
2006.08.11 06:47
|
buy
|
0.09
|
eurusdm
|
1.2767
|
1.2758
|
0.0000
|
2006.08.11 06:48
|
1.2758
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.81
|
9644539
|
2006.08.11 06:48
|
buy
|
0.09
|
eurusdm
|
1.2762
|
1.2752
|
0.0000
|
2006.08.11 06:58
|
1.2771
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.81
|
9645320
|
2006.08.11 07:37
|
sell
|
0.10
|
eurusdm
|
1.2781
|
1.2790
|
0.0000
|
2006.08.11 07:50
|
1.2790
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.90
|
9645488
|
2006.08.11 07:50
|
sell
|
0.09
|
eurusdm
|
1.2788
|
1.2798
|
0.0000
|
2006.08.11 08:40
|
1.2779
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.81
|
9654698
|
2006.08.11 13:35
|
sell
|
0.09
|
eurusdm
|
1.2739
|
1.2748
|
0.0000
|
2006.08.11 13:36
|
1.2748
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.81
|
9655007
|
2006.08.11 13:36
|
sell
|
0.09
|
eurusdm
|
1.2745
|
1.2755
|
0.0000
|
2006.08.11 13:46
|
1.2755
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.90
|
9656110
|
2006.08.11 13:58
|
sell
|
0.09
|
eurusdm
|
1.2748
|
1.2757
|
0.0000
|
2006.08.11 14:00
|
1.2757
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.81
|
9656813
|
2006.08.11 14:19
|
sell
|
0.09
|
eurusdm
|
1.2765
|
1.2774
|
0.0000
|
2006.08.11 14:31
|
1.2774
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.81
|
9657102
|
2006.08.11 14:32
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.2772
|
1.2781
|
0.0000
|
2006.08.11 15:57
|
1.2762
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
9660218
|
2006.08.11 16:44
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.2738
|
1.2729
|
0.0000
|
2006.08.11 17:01
|
1.2729
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
9660527
|
2006.08.11 17:01
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.2731
|
1.2722
|
0.0000
|
2006.08.11 18:16
|
1.2722
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
9663966
|
2006.08.13 23:06
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.2738
|
1.2747
|
0.0000
|
2006.08.13 23:07
|
1.2747
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
9664038
|
2006.08.13 23:07
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.2744
|
1.2754
|
0.0000
|
2006.08.13 23:34
|
1.2736
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.64
|
9664357
|
2006.08.13 23:36
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.2737
|
1.2746
|
0.0000
|
2006.08.14 01:00
|
1.2746
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
9666812
|
2006.08.14 04:48
|
sell
|
0.08
|
eurusdm
|
1.2755
|
1.2764
|
0.0000
|
2006.08.14 05:51
|
1.2745
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
9668944
|
2006.08.14 07:24
|
buy
|
0.08
|
eurusdm
|
1.2738
|
1.2729
|
0.0000
|
2006.08.14 07:26
|
1.2729
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
9672873
|
2006.08.14 10:50
|
buy
|
0.07
|
eurusdm
|
1.2731
|
1.2722
|
0.0000
|
2006.08.14 11:04
|
1.2722
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.63
|
9673200
|
2006.08.14 11:07
|
buy
|
0.07
|
eurusdm
|
1.2718
|
1.2709
|
0.0000
|
2006.08.14 12:20
|
1.2709
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.63
|
9674359
|
2006.08.14 12:21
|
buy
|
0.07
|
eurusdm
|
1.2713
|
1.2703
|
0.0000
|
2006.08.14 12:33
|
1.2724
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.77
|
9674879
|
2006.08.14 12:44
|
sell
|
0.07
|
eurusdm
|
1.2726
|
1.2736
|
0.0000
|
2006.08.14 12:59
|
1.2736
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.70
|
9675167
|
2006.08.14 12:59
|
sell
|
0.07
|
eurusdm
|
1.2733
|
1.2742
|
0.0000
|
2006.08.14 13:01
|
1.2742
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.63
|
9675296
|
2006.08.14 13:01
|
sell
|
0.07
|
eurusdm
|
1.2739
|
1.2748
|
0.0000
|
2006.08.14 13:32
|
1.2748
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.63
|
9675890
|
2006.08.14 13:33
|
sell
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2747
|
1.2756
|
0.0000
|
2006.08.14 13:49
|
1.2738
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
9676184
|
2006.08.14 13:49
|
sell
|
0.07
|
eurusdm
|
1.2737
|
1.2746
|
0.0000
|
2006.08.14 14:14
|
1.2746
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.63
|
9680785
|
2006.08.14 17:47
|
buy
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2726
|
1.2717
|
0.0000
|
2006.08.14 17:58
|
1.2717
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.54
|
9681004
|
2006.08.14 17:58
|
buy
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2719
|
1.2710
|
0.0000
|
2006.08.14 20:38
|
1.2710
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.54
|
9682307
|
2006.08.14 20:38
|
buy
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2713
|
1.2704
|
0.0000
|
2006.08.14 21:32
|
1.2722
|
0.00
|
0.00
|
-0.05
|
0.54
|
9682668
|
2006.08.14 21:34
|
sell
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2722
|
1.2732
|
0.0000
|
2006.08.15 00:21
|
1.2732
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
9686635
|
2006.08.15 05:25
|
sell
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2743
|
1.2752
|
0.0000
|
2006.08.15 05:38
|
1.2752
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.54
|
9686962
|
2006.08.15 05:38
|
sell
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2751
|
1.2760
|
0.0000
|
2006.08.15 06:10
|
1.2742
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
9687992
|
2006.08.15 06:34
|
buy
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2732
|
1.2723
|
0.0000
|
2006.08.15 06:46
|
1.2723
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.54
|
9688220
|
2006.08.15 06:47
|
buy
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2730
|
1.2721
|
0.0000
|
2006.08.15 06:52
|
1.2721
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.54
|
9688349
|
2006.08.15 06:52
|
buy
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2729
|
1.2714
|
0.0000
|
2006.08.15 06:54
|
1.2714
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.90
|
9688490
|
2006.08.15 06:54
|
buy
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2718
|
1.2704
|
0.0000
|
2006.08.15 07:10
|
1.2728
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
9690143
|
2006.08.15 07:55
|
sell
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2727
|
1.2736
|
0.0000
|
2006.08.15 07:57
|
1.2736
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.54
|
9690200
|
2006.08.15 07:57
|
sell
|
0.06
|
eurusdm
|
1.2734
|
1.2743
|
0.0000
|
2006.08.15 08:56
|
1.2723
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.66
|
9697658
|
2006.08.15 13:00
|
sell
|
0.05
|
eurusdm
|
1.2770
|
1.2780
|
0.0000
|
2006.08.15 13:00
|
1.2780
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.50
|
9697777
|
2006.08.15 13:01
|
sell
|
0.05
|
eurusdm
|
1.2777
|
1.2787
|
0.0000
|
2006.08.15 13:01
|
1.2787
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.50
|
9702205
|
2006.08.15 14:49
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.2785
|
1.2794
|
0.0000
|
2006.08.15 15:05
|
1.2794
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.36
|
9703739
|
2006.08.15 15:33
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.2797
|
1.2806
|
0.0000
|
2006.08.15 15:43
|
1.2786
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.44
|
9717501
|
2006.08.16 12:30
|
sell
|
0.04
|
eurusdm
|
1.2812
|
1.2824
|
0.0000
|
2006.08.16 12:30
|
1.2824
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.48
|
9721816
|
2006.08.16 13:20
|
sell
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2859
|
1.2872
|
0.0000
|
2006.08.16 14:30
|
1.2847
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.36
|
9727783
|
2006.08.16 15:30
|
sell
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2861
|
1.2870
|
0.0000
|
2006.08.16 17:07
|
1.2852
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.27
|
9732172
|
2006.08.16 17:43
|
buy
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2846
|
1.2836
|
0.0000
|
2006.08.16 19:19
|
1.2836
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
9742710
|
2006.08.17 06:40
|
buy
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2846
|
1.2837
|
0.0000
|
2006.08.17 07:19
|
1.2859
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.39
|
9748120
|
2006.08.17 11:58
|
sell
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2884
|
1.2893
|
0.0000
|
2006.08.17 12:35
|
1.2873
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.33
|
9750206
|
2006.08.17 12:43
|
buy
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2865
|
1.2856
|
0.0000
|
2006.08.17 12:48
|
1.2876
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.33
|
9752742
|
2006.08.17 13:13
|
buy
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2866
|
1.2856
|
0.0000
|
2006.08.17 16:19
|
1.2856
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
9756754
|
2006.08.17 16:20
|
buy
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2856
|
1.2847
|
0.0000
|
2006.08.17 16:44
|
1.2847
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
9757449
|
2006.08.17 16:44
|
buy
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2849
|
1.2840
|
0.0000
|
2006.08.17 17:00
|
1.2840
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
9761686
|
2006.08.17 18:43
|
buy
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2824
|
1.2815
|
0.0000
|
2006.08.17 19:06
|
1.2830
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
9762279
|
2006.08.17 19:14
|
sell
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2831
|
1.2841
|
0.0000
|
2006.08.17 21:39
|
1.2823
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.24
|
9764246
|
2006.08.17 21:46
|
sell
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2835
|
1.2844
|
0.0000
|
2006.08.17 21:58
|
1.2829
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
9766132
|
2006.08.18 05:25
|
sell
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2835
|
1.2844
|
0.0000
|
2006.08.18 07:33
|
1.2844
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
9768151
|
2006.08.18 07:33
|
sell
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2842
|
1.2851
|
0.0000
|
2006.08.18 07:47
|
1.2836
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
9770444
|
2006.08.18 09:21
|
sell
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2840
|
1.2849
|
0.0000
|
2006.08.18 09:37
|
1.2831
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.27
|
9771097
|
2006.08.18 09:45
|
buy
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2828
|
1.2819
|
0.0000
|
2006.08.18 11:12
|
1.2819
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
9773301
|
2006.08.18 11:26
|
buy
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2811
|
1.2802
|
0.0000
|
2006.08.18 11:28
|
1.2802
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
9777333
|
2006.08.18 13:02
|
sell
|
0.03
|
eurusdm
|
1.2808
|
1.2817
|
0.0000
|
2006.08.18 13:34
|
1.2817
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
9778854
|
2006.08.18 13:34
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2815
|
1.2824
|
0.0000
|
2006.08.18 13:48
|
1.2824
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9780034
|
2006.08.18 14:00
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2835
|
1.2844
|
0.0000
|
2006.08.18 14:11
|
1.2825
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
9780425
|
2006.08.18 14:12
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2826
|
1.2817
|
0.0000
|
2006.08.18 14:13
|
1.2817
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9780597
|
2006.08.18 14:13
|
buy
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2819
|
1.2810
|
0.0000
|
2006.08.18 14:16
|
1.2810
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9785049
|
2006.08.18 17:58
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2819
|
1.2828
|
0.0000
|
2006.08.18 18:42
|
1.2828
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9790797
|
2006.08.21 01:00
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2848
|
1.2858
|
0.0000
|
2006.08.21 01:06
|
1.2858
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
9790978
|
2006.08.21 01:06
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2855
|
1.2865
|
0.0000
|
2006.08.21 01:16
|
1.2865
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
9791512
|
2006.08.21 01:18
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2864
|
1.2875
|
0.0000
|
2006.08.21 01:46
|
1.2875
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.22
|
9792668
|
2006.08.21 01:51
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2872
|
1.2887
|
0.0000
|
2006.08.21 06:56
|
1.2887
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
9799484
|
2006.08.21 06:56
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2885
|
1.2894
|
0.0000
|
2006.08.21 07:22
|
1.2894
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9807284
|
2006.08.21 12:12
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2913
|
1.2923
|
0.0000
|
2006.08.21 12:13
|
1.2923
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
9807638
|
2006.08.21 12:14
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2915
|
1.2924
|
0.0000
|
2006.08.21 12:35
|
1.2905
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
9808915
|
2006.08.21 12:35
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2902
|
1.2911
|
0.0000
|
2006.08.21 12:36
|
1.2911
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9808989
|
2006.08.21 12:36
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2908
|
1.2917
|
0.0000
|
2006.08.21 12:37
|
1.2917
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9809026
|
2006.08.21 12:37
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2909
|
1.2924
|
0.0000
|
2006.08.21 12:50
|
1.2899
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
9810105
|
2006.08.21 12:51
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2902
|
1.2911
|
0.0000
|
2006.08.21 13:03
|
1.2911
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9810649
|
2006.08.21 13:03
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2909
|
1.2918
|
0.0000
|
2006.08.21 13:34
|
1.2900
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
9811863
|
2006.08.21 13:46
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2907
|
1.2916
|
0.0000
|
2006.08.21 13:53
|
1.2916
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9812091
|
2006.08.21 13:53
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2914
|
1.2923
|
0.0000
|
2006.08.21 13:58
|
1.2923
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9812433
|
2006.08.21 13:58
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2922
|
1.2931
|
0.0000
|
2006.08.21 13:59
|
1.2931
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9812646
|
2006.08.21 13:59
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2927
|
1.2937
|
0.0000
|
2006.08.21 14:00
|
1.2937
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
9813032
|
2006.08.21 14:02
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2932
|
1.2941
|
0.0000
|
2006.08.21 14:09
|
1.2941
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.18
|
9813440
|
2006.08.21 14:09
|
sell
|
0.02
|
eurusdm
|
1.2939
|
1.2948
|
0.0000
|
2006.08.21 14:17
|
1.2930
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.18
|
9822243
|
2006.08.21 22:19
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2874
|
1.2865
|
0.0000
|
2006.08.21 22:23
|
1.2865
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9822463
|
2006.08.21 22:23
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2867
|
1.2858
|
0.0000
|
2006.08.21 22:36
|
1.2858
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9824069
|
2006.08.21 22:47
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2876
|
1.2866
|
0.0000
|
2006.08.21 23:52
|
1.2866
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
9828970
|
2006.08.22 02:04
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2858
|
1.2849
|
0.0000
|
2006.08.22 03:30
|
1.2866
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
9830151
|
2006.08.22 03:35
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2873
|
1.2882
|
0.0000
|
2006.08.22 06:43
|
1.2882
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9831591
|
2006.08.22 06:44
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2879
|
1.2888
|
0.0000
|
2006.08.22 06:49
|
1.2888
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9831714
|
2006.08.22 06:49
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2886
|
1.2895
|
0.0000
|
2006.08.22 06:50
|
1.2878
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
9831963
|
2006.08.22 06:59
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2878
|
1.2887
|
0.0000
|
2006.08.22 07:07
|
1.2870
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
9832231
|
2006.08.22 07:07
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2870
|
1.2861
|
0.0000
|
2006.08.22 09:00
|
1.2861
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9834401
|
2006.08.22 09:01
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2857
|
1.2847
|
0.0000
|
2006.08.22 09:03
|
1.2847
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
9835507
|
2006.08.22 09:13
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2857
|
1.2848
|
0.0000
|
2006.08.22 09:15
|
1.2848
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9836311
|
2006.08.22 09:42
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2855
|
1.2846
|
0.0000
|
2006.08.22 09:54
|
1.2846
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9837555
|
2006.08.22 10:10
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2837
|
1.2828
|
0.0000
|
2006.08.22 11:16
|
1.2847
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
9839686
|
2006.08.22 11:51
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2830
|
1.2821
|
0.0000
|
2006.08.22 11:55
|
1.2821
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9840334
|
2006.08.22 11:55
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2823
|
1.2814
|
0.0000
|
2006.08.22 11:56
|
1.2814
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9845479
|
2006.08.22 13:44
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2806
|
1.2797
|
0.0000
|
2006.08.22 14:24
|
1.2797
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9846757
|
2006.08.22 14:24
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2799
|
1.2790
|
0.0000
|
2006.08.22 14:38
|
1.2811
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.12
|
9847354
|
2006.08.22 14:46
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2808
|
1.2799
|
0.0000
|
2006.08.22 14:56
|
1.2819
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
9852611
|
2006.08.22 18:57
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2799
|
1.2808
|
0.0000
|
2006.08.22 21:23
|
1.2808
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
-0.09
|
9870603
|
2006.08.23 07:56
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2821
|
1.2830
|
0.0000
|
2006.08.23 08:03
|
1.2830
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9876112
|
2006.08.23 12:19
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2809
|
1.2800
|
0.0000
|
2006.08.23 12:44
|
1.2818
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
9884662
|
2006.08.23 14:19
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2822
|
1.2813
|
0.0000
|
2006.08.23 14:19
|
1.2813
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9884775
|
2006.08.23 14:19
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2815
|
1.2806
|
0.0000
|
2006.08.23 14:31
|
1.2806
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9889330
|
2006.08.23 15:28
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2790
|
1.2781
|
0.0000
|
2006.08.23 15:54
|
1.2799
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
9889795
|
2006.08.23 15:54
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2800
|
1.2791
|
0.0000
|
2006.08.23 16:16
|
1.2791
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9890759
|
2006.08.23 16:27
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2794
|
1.2784
|
0.0000
|
2006.08.23 16:37
|
1.2784
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
9891146
|
2006.08.23 16:37
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2786
|
1.2777
|
0.0000
|
2006.08.23 18:37
|
1.2797
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
9893877
|
2006.08.23 18:37
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2796
|
1.2805
|
0.0000
|
2006.08.23 21:57
|
1.2788
|
0.00
|
0.00
|
0.02
|
0.08
|
9903522
|
2006.08.24 01:02
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2770
|
1.2760
|
0.0000
|
2006.08.24 01:07
|
1.2760
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
9904141
|
2006.08.24 01:07
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2763
|
1.2753
|
0.0000
|
2006.08.24 01:24
|
1.2771
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
9905249
|
2006.08.24 01:29
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2770
|
1.2761
|
0.0000
|
2006.08.24 02:03
|
1.2761
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9912683
|
2006.08.24 07:53
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2767
|
1.2758
|
0.0000
|
2006.08.24 08:00
|
1.2758
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9912983
|
2006.08.24 08:00
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2751
|
1.2742
|
0.0000
|
2006.08.24 08:01
|
1.2798
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.47
|
9913292
|
2006.08.24 08:01
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2795
|
1.2804
|
0.0000
|
2006.08.24 08:02
|
1.2804
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9913381
|
2006.08.24 08:02
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2802
|
1.2811
|
0.0000
|
2006.08.24 08:02
|
1.2811
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9913447
|
2006.08.24 08:02
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2810
|
1.2819
|
0.0000
|
2006.08.24 08:15
|
1.2819
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9914393
|
2006.08.24 08:15
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2818
|
1.2827
|
0.0000
|
2006.08.24 08:48
|
1.2827
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9915173
|
2006.08.24 08:48
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2825
|
1.2834
|
0.0000
|
2006.08.24 08:49
|
1.2834
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9915309
|
2006.08.24 08:49
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2830
|
1.2839
|
0.0000
|
2006.08.24 11:58
|
1.2839
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9921133
|
2006.08.24 12:30
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2824
|
1.2813
|
0.0000
|
2006.08.24 12:31
|
1.2813
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.11
|
9921537
|
2006.08.24 12:31
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2819
|
1.2805
|
0.0000
|
2006.08.24 13:08
|
1.2830
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
9924303
|
2006.08.24 13:16
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2818
|
1.2809
|
0.0000
|
2006.08.24 14:01
|
1.2829
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
9928112
|
2006.08.24 14:03
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2810
|
1.2801
|
0.0000
|
2006.08.24 14:37
|
1.2801
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9930593
|
2006.08.24 14:37
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2803
|
1.2794
|
0.0000
|
2006.08.24 14:53
|
1.2794
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9934785
|
2006.08.24 16:02
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2761
|
1.2752
|
0.0000
|
2006.08.24 16:25
|
1.2772
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
9936377
|
2006.08.24 16:25
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2771
|
1.2780
|
0.0000
|
2006.08.24 17:30
|
1.2764
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
9937839
|
2006.08.24 17:30
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2765
|
1.2756
|
0.0000
|
2006.08.24 19:23
|
1.2756
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9965652
|
2006.08.25 06:30
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2757
|
1.2748
|
0.0000
|
2006.08.25 06:30
|
1.2748
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9965759
|
2006.08.25 06:30
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2752
|
1.2743
|
0.0000
|
2006.08.25 06:39
|
1.2762
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
9966695
|
2006.08.25 06:46
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2759
|
1.2750
|
0.0000
|
2006.08.25 07:42
|
1.2769
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
9968066
|
2006.08.25 07:42
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2770
|
1.2779
|
0.0000
|
2006.08.25 07:50
|
1.2779
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9968350
|
2006.08.25 07:50
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2777
|
1.2786
|
0.0000
|
2006.08.25 09:03
|
1.2767
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
9973807
|
2006.08.25 12:19
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2760
|
1.2751
|
0.0000
|
2006.08.25 12:25
|
1.2751
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9974128
|
2006.08.25 12:26
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2754
|
1.2745
|
0.0000
|
2006.08.25 14:07
|
1.2745
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9980552
|
2006.08.25 15:08
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2766
|
1.2776
|
0.0000
|
2006.08.25 15:15
|
1.2776
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
9983413
|
2006.08.25 15:41
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2764
|
1.2773
|
0.0000
|
2006.08.25 15:50
|
1.2773
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9984041
|
2006.08.25 15:50
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2767
|
1.2776
|
0.0000
|
2006.08.25 16:12
|
1.2757
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
9985726
|
2006.08.25 16:12
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2758
|
1.2749
|
0.0000
|
2006.08.28 00:23
|
1.2766
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.08
|
9998067
|
2006.08.28 00:41
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2769
|
1.2778
|
0.0000
|
2006.08.28 01:46
|
1.2778
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
10002978
|
2006.08.28 03:33
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2803
|
1.2812
|
0.0000
|
2006.08.28 03:49
|
1.2794
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
10014259
|
2006.08.28 14:39
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2802
|
1.2793
|
0.0000
|
2006.08.28 14:53
|
1.2793
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
10015040
|
2006.08.28 14:53
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2795
|
1.2786
|
0.0000
|
2006.08.28 15:08
|
1.2786
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
10016748
|
2006.08.28 16:29
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2797
|
1.2806
|
0.0000
|
2006.08.28 19:01
|
1.2786
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
10018594
|
2006.08.28 20:50
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2782
|
1.2773
|
0.0000
|
2006.08.28 23:03
|
1.2793
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.11
|
10020994
|
2006.08.29 00:39
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2806
|
1.2815
|
0.0000
|
2006.08.29 01:46
|
1.2815
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
10026244
|
2006.08.29 07:20
|
sell
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2837
|
1.2846
|
0.0000
|
2006.08.29 07:39
|
1.2826
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
10028363
|
2006.08.29 08:57
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2816
|
1.2807
|
0.0000
|
2006.08.29 09:56
|
1.2807
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
10029234
|
2006.08.29 09:56
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2809
|
1.2800
|
0.0000
|
2006.08.29 12:58
|
1.2800
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
10034459
|
2006.08.29 14:08
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2787
|
1.2778
|
0.0000
|
2006.08.29 14:19
|
1.2778
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
10035106
|
2006.08.29 14:19
|
buy
|
0.01
|
eurusdm
|
1.2780
|
1.2771
|
0.0000
|
2006.08.29 14:21
|
1.2771
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9523525
|
2006.08.04 01:46
|
buy
|
0.44
|
usdjpym
|
115.08
|
114.99
|
0.00
|
2006.08.04 05:43
|
115.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
9528137
|
2006.08.04 10:57
|
sell
|
0.46
|
usdjpym
|
115.47
|
115.56
|
0.00
|
2006.08.04 11:15
|
115.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.58
|
9528737
|
2006.08.04 11:25
|
buy
|
0.44
|
usdjpym
|
115.42
|
115.32
|
0.00
|
2006.08.04 12:22
|
115.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.82
|
9530452
|
2006.08.04 12:28
|
buy
|
0.43
|
usdjpym
|
115.35
|
115.25
|
0.00
|
2006.08.04 12:29
|
115.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.73
|
9530795
|
2006.08.04 12:29
|
buy
|
0.41
|
usdjpym
|
115.28
|
115.12
|
0.00
|
2006.08.04 12:30
|
115.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-5.70
|
9534826
|
2006.08.04 13:02
|
buy
|
0.36
|
usdjpym
|
114.23
|
114.13
|
0.00
|
2006.08.04 13:02
|
114.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.15
|
9534855
|
2006.08.04 13:02
|
buy
|
0.35
|
usdjpym
|
114.17
|
114.07
|
0.00
|
2006.08.04 13:03
|
114.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.67
|
9540375
|
2006.08.04 15:28
|
sell
|
0.38
|
usdjpym
|
114.30
|
114.39
|
0.00
|
2006.08.04 15:35
|
114.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.99
|
9542716
|
2006.08.06 23:14
|
buy
|
0.39
|
usdjpym
|
114.21
|
114.12
|
0.00
|
2006.08.07 00:04
|
114.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.73
|
9549285
|
2006.08.07 11:20
|
sell
|
0.41
|
usdjpym
|
114.95
|
115.04
|
0.00
|
2006.08.07 12:01
|
115.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.21
|
9549706
|
2006.08.07 12:01
|
sell
|
0.40
|
usdjpym
|
115.03
|
115.12
|
0.00
|
2006.08.07 12:28
|
114.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.13
|
9550659
|
2006.08.07 12:37
|
buy
|
0.41
|
usdjpym
|
114.92
|
114.83
|
0.00
|
2006.08.07 13:11
|
114.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.21
|
9551422
|
2006.08.07 13:29
|
sell
|
0.40
|
usdjpym
|
114.99
|
115.08
|
0.00
|
2006.08.07 13:49
|
114.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.48
|
9552281
|
2006.08.07 14:21
|
sell
|
0.43
|
usdjpym
|
115.03
|
115.12
|
0.00
|
2006.08.07 14:29
|
114.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.37
|
9555930
|
2006.08.07 17:23
|
sell
|
0.42
|
usdjpym
|
115.06
|
115.15
|
0.00
|
2006.08.07 18:22
|
115.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.28
|
9557244
|
2006.08.07 18:23
|
sell
|
0.41
|
usdjpym
|
115.15
|
115.24
|
0.00
|
2006.08.07 19:05
|
115.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.56
|
9561459
|
2006.08.08 00:37
|
buy
|
0.40
|
usdjpym
|
115.02
|
114.93
|
0.00
|
2006.08.08 02:48
|
115.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.13
|
9562324
|
2006.08.08 02:50
|
sell
|
0.41
|
usdjpym
|
115.13
|
115.22
|
0.00
|
2006.08.08 03:03
|
115.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.20
|
9562442
|
2006.08.08 03:03
|
sell
|
0.40
|
usdjpym
|
115.19
|
115.28
|
0.00
|
2006.08.08 06:03
|
115.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.12
|
9565356
|
2006.08.08 09:52
|
sell
|
0.37
|
usdjpym
|
115.18
|
115.27
|
0.00
|
2006.08.08 10:37
|
115.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.54
|
9565613
|
2006.08.08 10:39
|
buy
|
0.39
|
usdjpym
|
115.06
|
114.97
|
0.00
|
2006.08.08 10:48
|
114.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.05
|
9565704
|
2006.08.08 10:48
|
buy
|
0.38
|
usdjpym
|
115.00
|
114.91
|
0.00
|
2006.08.08 10:49
|
114.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.98
|
9565743
|
2006.08.08 10:49
|
buy
|
0.36
|
usdjpym
|
114.99
|
114.90
|
0.00
|
2006.08.08 11:25
|
115.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.82
|
9565942
|
2006.08.08 11:25
|
sell
|
0.38
|
usdjpym
|
115.09
|
115.18
|
0.00
|
2006.08.08 11:48
|
115.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.97
|
9566053
|
2006.08.08 11:48
|
buy
|
0.39
|
usdjpym
|
114.99
|
114.90
|
0.00
|
2006.08.08 12:22
|
115.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.71
|
9566799
|
2006.08.08 12:31
|
sell
|
0.40
|
usdjpym
|
115.12
|
115.21
|
0.00
|
2006.08.08 12:57
|
115.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.13
|
9567405
|
2006.08.08 13:07
|
buy
|
0.41
|
usdjpym
|
114.92
|
114.83
|
0.00
|
2006.08.08 13:28
|
115.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.92
|
9569581
|
2006.08.08 17:48
|
sell
|
0.44
|
usdjpym
|
115.14
|
115.23
|
0.00
|
2006.08.08 18:06
|
115.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.53
|
9570229
|
2006.08.08 18:09
|
sell
|
0.44
|
usdjpym
|
115.18
|
115.27
|
0.00
|
2006.08.08 18:14
|
114.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.42
|
9571027
|
2006.08.08 18:14
|
buy
|
0.48
|
usdjpym
|
114.86
|
114.64
|
0.00
|
2006.08.08 18:14
|
114.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-9.21
|
9571184
|
2006.08.08 18:14
|
buy
|
0.44
|
usdjpym
|
114.71
|
114.48
|
0.00
|
2006.08.08 18:22
|
114.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.22
|
9572925
|
2006.08.08 18:22
|
buy
|
0.46
|
usdjpym
|
114.91
|
114.77
|
0.00
|
2006.08.08 18:23
|
115.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.40
|
9573380
|
2006.08.08 18:23
|
sell
|
0.48
|
usdjpym
|
115.19
|
115.30
|
0.00
|
2006.08.08 18:23
|
115.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.58
|
9573767
|
2006.08.08 18:24
|
sell
|
0.46
|
usdjpym
|
115.19
|
115.29
|
0.00
|
2006.08.08 18:24
|
115.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.99
|
9573780
|
2006.08.08 18:25
|
sell
|
0.44
|
usdjpym
|
115.25
|
115.35
|
0.00
|
2006.08.08 18:29
|
115.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.35
|
9574547
|
2006.08.08 18:30
|
sell
|
0.46
|
usdjpym
|
115.19
|
115.29
|
0.00
|
2006.08.08 18:33
|
115.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.80
|
9574898
|
2006.08.08 18:34
|
buy
|
0.47
|
usdjpym
|
114.97
|
114.87
|
0.00
|
2006.08.08 18:45
|
114.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.09
|
9575593
|
2006.08.08 18:45
|
buy
|
0.45
|
usdjpym
|
114.91
|
114.81
|
0.00
|
2006.08.08 18:48
|
114.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.92
|
9576345
|
2006.08.08 18:58
|
buy
|
0.44
|
usdjpym
|
114.91
|
114.81
|
0.00
|
2006.08.08 19:14
|
115.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.44
|
9576773
|
2006.08.08 19:16
|
sell
|
0.45
|
usdjpym
|
115.02
|
115.11
|
0.00
|
2006.08.08 19:20
|
115.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.52
|
9577675
|
2006.08.08 20:19
|
sell
|
0.44
|
usdjpym
|
115.20
|
115.29
|
0.00
|
2006.08.08 20:34
|
115.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.43
|
9578871
|
2006.08.08 20:34
|
sell
|
0.43
|
usdjpym
|
115.26
|
115.35
|
0.00
|
2006.08.08 21:52
|
115.35
|
0.00
|
0.00
|
-0.59
|
-3.36
|
9579376
|
2006.08.08 21:52
|
sell
|
0.41
|
usdjpym
|
115.33
|
115.42
|
0.00
|
2006.08.08 22:21
|
115.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.20
|
9579609
|
2006.08.08 22:22
|
sell
|
0.40
|
usdjpym
|
115.41
|
115.51
|
0.00
|
2006.08.08 22:29
|
115.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.46
|
9579972
|
2006.08.08 22:29
|
sell
|
0.38
|
usdjpym
|
115.49
|
115.58
|
0.00
|
2006.08.08 22:47
|
115.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.96
|
9580501
|
2006.08.08 22:47
|
sell
|
0.37
|
usdjpym
|
115.56
|
115.65
|
0.00
|
2006.08.08 22:48
|
115.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.88
|
9583041
|
2006.08.08 23:06
|
buy
|
0.34
|
usdjpym
|
115.63
|
115.52
|
0.00
|
2006.08.08 23:12
|
115.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.24
|
9583214
|
2006.08.08 23:12
|
sell
|
0.32
|
usdjpym
|
115.50
|
115.61
|
0.00
|
2006.08.08 23:14
|
115.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.04
|
9583301
|
2006.08.08 23:14
|
buy
|
0.31
|
usdjpym
|
115.61
|
115.49
|
0.00
|
2006.08.08 23:32
|
115.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.22
|
9583753
|
2006.08.08 23:32
|
sell
|
0.30
|
usdjpym
|
115.49
|
115.60
|
0.00
|
2006.08.08 23:55
|
115.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.85
|
9585075
|
2006.08.08 23:55
|
buy
|
0.29
|
usdjpym
|
115.60
|
115.51
|
0.00
|
2006.08.09 00:28
|
115.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.01
|
9587342
|
2006.08.09 04:56
|
buy
|
0.30
|
usdjpym
|
115.59
|
115.50
|
0.00
|
2006.08.09 05:01
|
115.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.34
|
9587587
|
2006.08.09 05:01
|
buy
|
0.29
|
usdjpym
|
115.53
|
115.44
|
0.00
|
2006.08.09 05:47
|
115.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.26
|
9589584
|
2006.08.09 05:47
|
buy
|
0.28
|
usdjpym
|
115.46
|
115.37
|
0.00
|
2006.08.09 05:58
|
115.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.18
|
9590716
|
2006.08.09 06:01
|
buy
|
0.26
|
usdjpym
|
115.40
|
115.31
|
0.00
|
2006.08.09 06:08
|
115.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.03
|
9591132
|
2006.08.09 06:09
|
buy
|
0.25
|
usdjpym
|
115.34
|
115.25
|
0.00
|
2006.08.09 06:14
|
115.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.95
|
9591386
|
2006.08.09 06:14
|
buy
|
0.25
|
usdjpym
|
115.26
|
115.17
|
0.00
|
2006.08.09 06:32
|
115.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.60
|
9592427
|
2006.08.09 06:34
|
buy
|
0.26
|
usdjpym
|
115.40
|
115.31
|
0.00
|
2006.08.09 06:53
|
115.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.03
|
9592910
|
2006.08.09 07:00
|
buy
|
0.24
|
usdjpym
|
115.27
|
115.18
|
0.00
|
2006.08.09 07:02
|
115.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.88
|
9593130
|
2006.08.09 07:02
|
buy
|
0.23
|
usdjpym
|
115.21
|
115.11
|
0.00
|
2006.08.09 07:40
|
115.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.60
|
9594199
|
2006.08.09 07:40
|
buy
|
0.24
|
usdjpym
|
115.30
|
115.21
|
0.00
|
2006.08.09 07:44
|
115.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.66
|
9597563
|
2006.08.09 10:35
|
buy
|
0.21
|
usdjpym
|
115.01
|
114.92
|
0.00
|
2006.08.09 10:44
|
114.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.64
|
9603509
|
2006.08.09 18:21
|
sell
|
0.21
|
usdjpym
|
115.29
|
115.39
|
0.00
|
2006.08.09 18:22
|
115.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.82
|
9603544
|
2006.08.09 18:22
|
sell
|
0.20
|
usdjpym
|
115.35
|
115.45
|
0.00
|
2006.08.09 19:13
|
115.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.56
|
9605717
|
2006.08.09 23:04
|
sell
|
0.21
|
usdjpym
|
115.43
|
115.54
|
0.00
|
2006.08.10 00:23
|
115.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.64
|
9610822
|
2006.08.10 01:23
|
buy
|
0.22
|
usdjpym
|
115.27
|
115.18
|
0.00
|
2006.08.10 01:24
|
115.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.72
|
9610927
|
2006.08.10 01:24
|
buy
|
0.21
|
usdjpym
|
115.19
|
115.10
|
0.00
|
2006.08.10 02:40
|
115.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.64
|
9613722
|
2006.08.10 06:10
|
buy
|
0.21
|
usdjpym
|
115.08
|
114.99
|
0.00
|
2006.08.10 06:16
|
114.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.64
|
9613971
|
2006.08.10 06:16
|
buy
|
0.20
|
usdjpym
|
115.02
|
114.93
|
0.00
|
2006.08.10 06:38
|
115.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.39
|
9614609
|
2006.08.10 06:44
|
buy
|
0.20
|
usdjpym
|
115.08
|
114.99
|
0.00
|
2006.08.10 07:01
|
114.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.57
|
9615531
|
2006.08.10 07:08
|
buy
|
0.20
|
usdjpym
|
114.97
|
114.87
|
0.00
|
2006.08.10 07:14
|
114.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.74
|
9615673
|
2006.08.10 07:14
|
buy
|
0.19
|
usdjpym
|
114.89
|
114.79
|
0.00
|
2006.08.10 07:27
|
114.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.49
|
9616905
|
2006.08.10 07:42
|
buy
|
0.19
|
usdjpym
|
114.96
|
114.87
|
0.00
|
2006.08.10 07:47
|
114.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.48
|
9617044
|
2006.08.10 07:47
|
buy
|
0.19
|
usdjpym
|
114.89
|
114.80
|
0.00
|
2006.08.10 07:57
|
114.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.49
|
9617739
|
2006.08.10 07:57
|
buy
|
0.19
|
usdjpym
|
114.96
|
114.87
|
0.00
|
2006.08.10 08:01
|
114.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.49
|
9620604
|
2006.08.10 08:55
|
buy
|
0.19
|
usdjpym
|
114.81
|
114.72
|
0.00
|
2006.08.10 09:22
|
114.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.49
|
9620984
|
2006.08.10 09:27
|
buy
|
0.19
|
usdjpym
|
114.86
|
114.77
|
0.00
|
2006.08.10 09:34
|
114.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.32
|
9621063
|
2006.08.10 09:34
|
sell
|
0.20
|
usdjpym
|
114.95
|
115.04
|
0.00
|
2006.08.10 09:56
|
114.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.39
|
9621316
|
2006.08.10 09:56
|
buy
|
0.20
|
usdjpym
|
114.87
|
114.78
|
0.00
|
2006.08.10 10:12
|
114.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.74
|
9621928
|
2006.08.10 11:07
|
buy
|
0.21
|
usdjpym
|
114.78
|
114.69
|
0.00
|
2006.08.10 11:47
|
114.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.65
|
9622512
|
2006.08.10 11:47
|
buy
|
0.20
|
usdjpym
|
114.70
|
114.61
|
0.00
|
2006.08.10 12:12
|
114.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.39
|
9623537
|
2006.08.10 12:24
|
sell
|
0.21
|
usdjpym
|
114.84
|
114.93
|
0.00
|
2006.08.10 12:31
|
114.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.64
|
9625283
|
2006.08.10 12:37
|
sell
|
0.18
|
usdjpym
|
114.89
|
114.98
|
0.00
|
2006.08.10 13:34
|
114.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.41
|
9627443
|
2006.08.10 13:34
|
sell
|
0.18
|
usdjpym
|
114.97
|
115.06
|
0.00
|
2006.08.10 13:38
|
115.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.41
|
9631015
|
2006.08.10 14:37
|
sell
|
0.14
|
usdjpym
|
115.36
|
115.49
|
0.00
|
2006.08.10 14:45
|
115.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.58
|
9633361
|
2006.08.10 15:18
|
sell
|
0.12
|
usdjpym
|
115.60
|
115.70
|
0.00
|
2006.08.10 15:26
|
115.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.04
|
9633862
|
2006.08.10 15:26
|
sell
|
0.13
|
usdjpym
|
115.48
|
115.58
|
0.00
|
2006.08.10 15:37
|
115.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.12
|
9634189
|
2006.08.10 15:37
|
sell
|
0.12
|
usdjpym
|
115.55
|
115.65
|
0.00
|
2006.08.10 16:18
|
115.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.25
|
9635481
|
2006.08.10 16:18
|
buy
|
0.13
|
usdjpym
|
115.42
|
115.32
|
0.00
|
2006.08.10 16:49
|
115.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.35
|
9638932
|
2006.08.10 23:58
|
sell
|
0.14
|
usdjpym
|
115.38
|
115.47
|
0.00
|
2006.08.11 00:18
|
115.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.09
|
9639204
|
2006.08.11 00:19
|
buy
|
0.14
|
usdjpym
|
115.28
|
115.18
|
0.00
|
2006.08.11 01:50
|
115.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.21
|
9640013
|
2006.08.11 02:05
|
sell
|
0.14
|
usdjpym
|
115.46
|
115.56
|
0.00
|
2006.08.11 02:20
|
115.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.21
|
9640117
|
2006.08.11 02:20
|
sell
|
0.14
|
usdjpym
|
115.54
|
115.63
|
0.00
|
2006.08.11 04:19
|
115.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.09
|
9643161
|
2006.08.11 05:49
|
sell
|
0.14
|
usdjpym
|
115.53
|
115.62
|
0.00
|
2006.08.11 06:17
|
115.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.09
|
9643305
|
2006.08.11 06:17
|
sell
|
0.14
|
usdjpym
|
115.61
|
115.70
|
0.00
|
2006.08.11 06:18
|
115.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.09
|
9643365
|
2006.08.11 06:18
|
sell
|
0.14
|
usdjpym
|
115.68
|
115.77
|
0.00
|
2006.08.11 06:21
|
115.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.09
|
9643817
|
2006.08.11 06:26
|
sell
|
0.12
|
usdjpym
|
115.72
|
115.81
|
0.00
|
2006.08.11 06:33
|
115.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
9644358
|
2006.08.11 06:38
|
sell
|
0.12
|
usdjpym
|
115.66
|
115.75
|
0.00
|
2006.08.11 06:47
|
115.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
9644764
|
2006.08.11 07:00
|
sell
|
0.12
|
usdjpym
|
115.79
|
115.88
|
0.00
|
2006.08.11 07:37
|
115.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.93
|
9646860
|
2006.08.11 08:41
|
sell
|
0.12
|
usdjpym
|
115.84
|
115.93
|
0.00
|
2006.08.11 09:14
|
115.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
9647228
|
2006.08.11 09:14
|
sell
|
0.12
|
usdjpym
|
115.90
|
116.00
|
0.00
|
2006.08.11 09:58
|
116.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.03
|
9647690
|
2006.08.11 09:58
|
sell
|
0.11
|
usdjpym
|
115.98
|
116.07
|
0.00
|
2006.08.11 10:59
|
116.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.85
|
9648450
|
2006.08.11 10:59
|
sell
|
0.11
|
usdjpym
|
116.07
|
116.16
|
0.00
|
2006.08.11 11:56
|
115.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.76
|
9649397
|
2006.08.11 11:56
|
buy
|
0.11
|
usdjpym
|
115.99
|
115.90
|
0.00
|
2006.08.11 12:19
|
116.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.85
|
9649914
|
2006.08.11 12:19
|
sell
|
0.12
|
usdjpym
|
116.09
|
116.18
|
0.00
|
2006.08.11 12:30
|
116.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
9651037
|
2006.08.11 12:31
|
sell
|
0.11
|
usdjpym
|
116.32
|
116.41
|
0.00
|
2006.08.11 12:33
|
116.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.85
|
9651847
|
2006.08.11 12:33
|
sell
|
0.11
|
usdjpym
|
116.41
|
116.50
|
0.00
|
2006.08.11 12:40
|
116.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
9653343
|
2006.08.11 12:47
|
sell
|
0.11
|
usdjpym
|
116.34
|
116.44
|
0.00
|
2006.08.11 12:57
|
116.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
9653804
|
2006.08.11 13:00
|
sell
|
0.12
|
usdjpym
|
116.23
|
116.32
|
0.00
|
2006.08.11 13:12
|
116.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
9654052
|
2006.08.11 13:12
|
sell
|
0.11
|
usdjpym
|
116.31
|
116.40
|
0.00
|
2006.08.11 13:17
|
116.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.76
|
9654198
|
2006.08.11 13:17
|
sell
|
0.12
|
usdjpym
|
116.22
|
116.31
|
0.00
|
2006.08.11 13:33
|
116.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.93
|
9654557
|
2006.08.11 13:34
|
buy
|
0.12
|
usdjpym
|
116.14
|
116.05
|
0.00
|
2006.08.11 13:35
|
116.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
9656266
|
2006.08.11 14:03
|
sell
|
0.11
|
usdjpym
|
116.06
|
116.16
|
0.00
|
2006.08.11 14:19
|
115.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
9659326
|
2006.08.11 15:59
|
sell
|
0.11
|
usdjpym
|
116.15
|
116.25
|
0.00
|
2006.08.11 16:01
|
116.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.95
|
9659458
|
2006.08.11 16:03
|
sell
|
0.11
|
usdjpym
|
116.26
|
116.35
|
0.00
|
2006.08.11 16:32
|
116.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.85
|
9659939
|
2006.08.11 16:32
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
116.33
|
116.42
|
0.00
|
2006.08.11 16:44
|
116.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.86
|
9661722
|
2006.08.11 19:44
|
buy
|
0.10
|
usdjpym
|
116.28
|
116.19
|
0.00
|
2006.08.13 23:02
|
116.19
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
-0.77
|
9665322
|
2006.08.14 01:18
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
116.32
|
116.41
|
0.00
|
2006.08.14 02:33
|
116.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.77
|
9667104
|
2006.08.14 05:52
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
116.39
|
116.48
|
0.00
|
2006.08.14 07:15
|
116.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.77
|
9668706
|
2006.08.14 07:15
|
sell
|
0.10
|
usdjpym
|
116.47
|
116.56
|
0.00
|
2006.08.14 07:24
|
116.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.77
|
9669723
|
2006.08.14 07:34
|
sell
|
0.09
|
usdjpym
|
116.55
|
116.64
|
0.00
|
2006.08.14 10:24
|
116.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.69
|
9676634
|
2006.08.14 14:20
|
buy
|
0.08
|
usdjpym
|
116.40
|
116.31
|
0.00
|
2006.08.14 14:24
|
116.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.62
|
9676884
|
2006.08.14 14:24
|
buy
|
0.08
|
usdjpym
|
116.34
|
116.25
|
0.00
|
2006.08.14 14:59
|
116.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.69
|
9679101
|
2006.08.14 15:59
|
sell
|
0.08
|
usdjpym
|
116.54
|
116.63
|
0.00
|
2006.08.14 16:26
|
116.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.62
|
9683609
|
2006.08.15 00:21
|
buy
|
0.07
|
usdjpym
|
116.47
|
116.38
|
0.00
|
2006.08.15 00:57
|
116.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
9684022
|
2006.08.15 01:35
|
sell
|
0.08
|
usdjpym
|
116.67
|
116.76
|
0.00
|
2006.08.15 02:29
|
116.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.69
|
9687445
|
2006.08.15 06:10
|
sell
|
0.08
|
usdjpym
|
116.58
|
116.67
|
0.00
|
2006.08.15 06:34
|
116.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.55
|
9689013
|
2006.08.15 07:10
|
buy
|
0.08
|
usdjpym
|
116.35
|
116.25
|
0.00
|
2006.08.15 07:36
|
116.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.69
|
9689840
|
2006.08.15 07:36
|
buy
|
0.07
|
usdjpym
|
116.26
|
116.17
|
0.00
|
2006.08.15 07:55
|
116.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.78
|
9691238
|
2006.08.15 08:56
|
sell
|
0.08
|
usdjpym
|
116.52
|
116.61
|
0.00
|
2006.08.15 09:00
|
116.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.62
|
9691361
|
2006.08.15 09:01
|
sell
|
0.07
|
usdjpym
|
116.57
|
116.66
|
0.00
|
2006.08.15 12:15
|
116.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.54
|
9693626
|
2006.08.15 12:15
|
sell
|
0.07
|
usdjpym
|
116.67
|
116.76
|
0.00
|
2006.08.15 12:30
|
116.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.78
|
9694642
|
2006.08.15 12:30
|
buy
|
0.07
|
usdjpym
|
116.47
|
116.35
|
0.00
|
2006.08.15 12:30
|
116.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
9694901
|
2006.08.15 12:30
|
buy
|
0.07
|
usdjpym
|
116.48
|
116.36
|
0.00
|
2006.08.15 12:30
|
116.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
9695049
|
2006.08.15 12:30
|
buy
|
0.07
|
usdjpym
|
116.34
|
116.23
|
0.00
|
2006.08.15 12:47
|
116.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.66
|
9696645
|
2006.08.15 12:47
|
buy
|
0.07
|
usdjpym
|
116.27
|
116.17
|
0.00
|
2006.08.15 12:50
|
116.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
9696802
|
2006.08.15 12:50
|
buy
|
0.06
|
usdjpym
|
116.16
|
116.06
|
0.00
|
2006.08.15 12:58
|
116.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.52
|
9697821
|
2006.08.15 13:01
|
buy
|
0.06
|
usdjpym
|
116.08
|
115.97
|
0.00
|
2006.08.15 13:08
|
115.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.57
|
9699136
|
2006.08.15 13:08
|
buy
|
0.06
|
usdjpym
|
116.02
|
115.92
|
0.00
|
2006.08.15 13:44
|
115.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.52
|
9700657
|
2006.08.15 13:44
|
buy
|
0.05
|
usdjpym
|
115.97
|
115.87
|
0.00
|
2006.08.15 13:56
|
115.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.43
|
9701341
|
2006.08.15 13:56
|
buy
|
0.05
|
usdjpym
|
115.90
|
115.80
|
0.00
|
2006.08.15 14:49
|
116.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.52
|
9704518
|
2006.08.15 16:15
|
sell
|
0.05
|
usdjpym
|
116.08
|
116.18
|
0.00
|
2006.08.15 17:04
|
115.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.47
|
9704884
|
2006.08.15 17:04
|
buy
|
0.06
|
usdjpym
|
115.97
|
115.87
|
0.00
|
2006.08.15 18:16
|
116.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.57
|
9705422
|
2006.08.15 18:44
|
sell
|
0.06
|
usdjpym
|
116.12
|
116.22
|
0.00
|
2006.08.15 22:28
|
116.03
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
0.47
|
9706392
|
2006.08.15 22:29
|
buy
|
0.06
|
usdjpym
|
116.02
|
115.92
|
0.00
|
2006.08.15 23:29
|
115.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.52
|
9707227
|
2006.08.16 00:20
|
sell
|
0.06
|
usdjpym
|
116.01
|
116.11
|
0.00
|
2006.08.16 00:58
|
116.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.52
|
9707418
|
2006.08.16 00:58
|
sell
|
0.06
|
usdjpym
|
116.07
|
116.17
|
0.00
|
2006.08.16 02:43
|
116.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.52
|
9709361
|
2006.08.16 07:28
|
buy
|
0.05
|
usdjpym
|
116.03
|
115.93
|
0.00
|
2006.08.16 10:03
|
116.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.39
|
9714375
|
2006.08.16 11:31
|
sell
|
0.06
|
usdjpym
|
116.29
|
116.39
|
0.00
|
2006.08.16 11:52
|
116.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.52
|
9715062
|
2006.08.16 11:52
|
sell
|
0.05
|
usdjpym
|
116.35
|
116.45
|
0.00
|
2006.08.16 12:13
|
116.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.39
|
9715757
|
2006.08.16 12:17
|
buy
|
0.05
|
usdjpym
|
116.24
|
116.15
|
0.00
|
2006.08.16 12:30
|
116.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.39
|
9717800
|
2006.08.16 12:30
|
buy
|
0.05
|
usdjpym
|
116.00
|
115.80
|
0.00
|
2006.08.16 12:36
|
115.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.86
|
9720787
|
2006.08.16 13:00
|
buy
|
0.05
|
usdjpym
|
115.82
|
115.73
|
0.00
|
2006.08.16 13:15
|
115.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.39
|
9721324
|
2006.08.16 13:15
|
buy
|
0.05
|
usdjpym
|
115.81
|
115.66
|
0.00
|
2006.08.16 13:20
|
115.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.65
|
9725229
|
2006.08.16 14:31
|
buy
|
0.05
|
usdjpym
|
115.87
|
115.77
|
0.00
|
2006.08.16 14:59
|
115.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.43
|
9726613
|
2006.08.16 14:59
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.80
|
115.71
|
0.00
|
2006.08.16 15:30
|
115.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9731798
|
2006.08.16 17:20
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.75
|
115.66
|
0.00
|
2006.08.16 17:38
|
115.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.24
|
9734148
|
2006.08.16 21:05
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.81
|
115.72
|
0.00
|
2006.08.17 00:35
|
115.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9742244
|
2006.08.17 06:08
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.56
|
115.47
|
0.00
|
2006.08.17 06:08
|
115.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9742280
|
2006.08.17 06:08
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.53
|
115.44
|
0.00
|
2006.08.17 06:23
|
115.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
9742468
|
2006.08.17 06:25
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.56
|
115.47
|
0.00
|
2006.08.17 06:40
|
115.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
9743605
|
2006.08.17 07:19
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.43
|
115.34
|
0.00
|
2006.08.17 07:22
|
115.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9743759
|
2006.08.17 07:22
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.37
|
115.28
|
0.00
|
2006.08.17 07:47
|
115.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9744373
|
2006.08.17 07:47
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.31
|
115.21
|
0.00
|
2006.08.17 08:35
|
115.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.35
|
9745684
|
2006.08.17 08:35
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.23
|
115.14
|
0.00
|
2006.08.17 09:01
|
115.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
9746310
|
2006.08.17 09:04
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.32
|
115.23
|
0.00
|
2006.08.17 11:31
|
115.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.24
|
9747588
|
2006.08.17 11:31
|
sell
|
0.04
|
usdjpym
|
115.37
|
115.46
|
0.00
|
2006.08.17 11:58
|
115.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.24
|
9749692
|
2006.08.17 12:35
|
sell
|
0.04
|
usdjpym
|
115.39
|
115.48
|
0.00
|
2006.08.17 12:36
|
115.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9749826
|
2006.08.17 12:36
|
sell
|
0.04
|
usdjpym
|
115.47
|
115.56
|
0.00
|
2006.08.17 12:43
|
115.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9750429
|
2006.08.17 12:48
|
sell
|
0.04
|
usdjpym
|
115.43
|
115.52
|
0.00
|
2006.08.17 13:13
|
115.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9757821
|
2006.08.17 17:00
|
sell
|
0.04
|
usdjpym
|
115.79
|
115.88
|
0.00
|
2006.08.17 17:16
|
115.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9758369
|
2006.08.17 17:16
|
sell
|
0.04
|
usdjpym
|
115.86
|
115.95
|
0.00
|
2006.08.17 17:21
|
115.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9758758
|
2006.08.17 17:21
|
sell
|
0.04
|
usdjpym
|
115.93
|
116.02
|
0.00
|
2006.08.17 17:25
|
116.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9759352
|
2006.08.17 17:25
|
sell
|
0.04
|
usdjpym
|
116.00
|
116.09
|
0.00
|
2006.08.17 17:57
|
116.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9759893
|
2006.08.17 17:57
|
sell
|
0.03
|
usdjpym
|
116.07
|
116.16
|
0.00
|
2006.08.17 17:58
|
116.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.23
|
9760203
|
2006.08.17 17:58
|
sell
|
0.03
|
usdjpym
|
116.14
|
116.23
|
0.00
|
2006.08.17 18:43
|
116.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.21
|
9764680
|
2006.08.17 22:48
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.92
|
115.83
|
0.00
|
2006.08.17 23:30
|
116.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
9764889
|
2006.08.17 23:34
|
sell
|
0.04
|
usdjpym
|
116.03
|
116.12
|
0.00
|
2006.08.17 23:58
|
115.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.31
|
9769354
|
2006.08.18 08:26
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.91
|
115.81
|
0.00
|
2006.08.18 09:20
|
115.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.35
|
9770364
|
2006.08.18 09:21
|
buy
|
0.04
|
usdjpym
|
115.80
|
115.71
|
0.00
|
2006.08.18 09:21
|
115.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9772361
|
2006.08.18 11:13
|
sell
|
0.04
|
usdjpym
|
115.76
|
115.85
|
0.00
|
2006.08.18 11:14
|
115.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
9772407
|
2006.08.18 11:14
|
sell
|
0.03
|
usdjpym
|
115.83
|
115.92
|
0.00
|
2006.08.18 11:26
|
115.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.23
|
9773538
|
2006.08.18 11:28
|
sell
|
0.03
|
usdjpym
|
115.91
|
116.00
|
0.00
|
2006.08.18 12:27
|
116.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.23
|
9776146
|
2006.08.18 12:27
|
sell
|
0.03
|
usdjpym
|
115.97
|
116.06
|
0.00
|
2006.08.18 13:01
|
115.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.26
|
9779250
|
2006.08.18 13:48
|
buy
|
0.03
|
usdjpym
|
115.72
|
115.63
|
0.00
|
2006.08.18 13:48
|
115.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.23
|
9779494
|
2006.08.18 13:49
|
buy
|
0.03
|
usdjpym
|
115.70
|
115.60
|
0.00
|
2006.08.18 13:54
|
115.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.26
|
9780733
|
2006.08.18 14:17
|
sell
|
0.03
|
usdjpym
|
115.87
|
115.96
|
0.00
|
2006.08.18 14:17
|
115.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.23
|
9780835
|
2006.08.18 14:17
|
sell
|
0.03
|
usdjpym
|
115.95
|
116.04
|
0.00
|
2006.08.18 14:36
|
115.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.31
|
9781618
|
2006.08.18 14:36
|
sell
|
0.03
|
usdjpym
|
115.82
|
115.91
|
0.00
|
2006.08.18 17:14
|
115.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.23
|
9788181
|
2006.08.20 22:41
|
buy
|
0.03
|
usdjpym
|
115.67
|
115.58
|
0.00
|
2006.08.21 00:30
|
115.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.29
|
9800145
|
2006.08.21 07:22
|
buy
|
0.02
|
usdjpym
|
115.51
|
115.42
|
0.00
|
2006.08.21 07:47
|
115.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
9800826
|
2006.08.21 07:47
|
buy
|
0.02
|
usdjpym
|
115.45
|
115.36
|
0.00
|
2006.08.21 07:48
|
115.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
9800882
|
2006.08.21 07:48
|
buy
|
0.02
|
usdjpym
|
115.39
|
115.30
|
0.00
|
2006.08.21 07:59
|
115.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.17
|
9801327
|
2006.08.21 07:59
|
buy
|
0.02
|
usdjpym
|
115.50
|
115.41
|
0.00
|
2006.08.21 08:27
|
115.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.19
|
9802738
|
2006.08.21 08:27
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
115.62
|
115.71
|
0.00
|
2006.08.21 09:59
|
115.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.16
|
9804955
|
2006.08.21 10:17
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
115.58
|
115.67
|
0.00
|
2006.08.21 10:34
|
115.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.16
|
9805332
|
2006.08.21 10:59
|
sell
|
0.03
|
usdjpym
|
115.59
|
115.68
|
0.00
|
2006.08.21 11:19
|
115.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.23
|
9805591
|
2006.08.21 11:21
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
115.68
|
115.77
|
0.00
|
2006.08.21 11:37
|
115.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
9805978
|
2006.08.21 11:37
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
115.74
|
115.83
|
0.00
|
2006.08.21 12:12
|
115.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.16
|
9814314
|
2006.08.21 14:37
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
115.76
|
115.85
|
0.00
|
2006.08.21 14:58
|
115.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
9814887
|
2006.08.21 14:58
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
115.82
|
115.91
|
0.00
|
2006.08.21 15:18
|
115.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
9815404
|
2006.08.21 15:18
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
115.88
|
115.97
|
0.00
|
2006.08.21 17:07
|
115.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
9817674
|
2006.08.21 17:45
|
buy
|
0.02
|
usdjpym
|
115.82
|
115.73
|
0.00
|
2006.08.21 21:51
|
115.92
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
0.17
|
9820897
|
2006.08.21 21:53
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
115.93
|
116.02
|
0.00
|
2006.08.21 22:18
|
116.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
9823361
|
2006.08.21 22:36
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
116.05
|
116.14
|
0.00
|
2006.08.21 22:47
|
115.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.16
|
9835011
|
2006.08.22 09:03
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
116.31
|
116.40
|
0.00
|
2006.08.22 09:12
|
116.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.17
|
9835747
|
2006.08.22 09:17
|
buy
|
0.02
|
usdjpym
|
116.14
|
116.05
|
0.00
|
2006.08.22 09:27
|
116.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
9836021
|
2006.08.22 09:27
|
buy
|
0.02
|
usdjpym
|
116.07
|
115.98
|
0.00
|
2006.08.22 09:40
|
116.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.15
|
9839118
|
2006.08.22 11:17
|
buy
|
0.02
|
usdjpym
|
116.07
|
115.98
|
0.00
|
2006.08.22 11:28
|
116.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.17
|
9840603
|
2006.08.22 11:56
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
116.29
|
116.38
|
0.00
|
2006.08.22 12:13
|
116.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
9841846
|
2006.08.22 12:13
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
116.37
|
116.46
|
0.00
|
2006.08.22 12:18
|
116.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
9842055
|
2006.08.22 12:18
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
116.44
|
116.53
|
0.00
|
2006.08.22 13:44
|
116.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
9848498
|
2006.08.22 15:37
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
116.52
|
116.61
|
0.00
|
2006.08.22 15:41
|
116.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
9848586
|
2006.08.22 15:41
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
116.59
|
116.68
|
0.00
|
2006.08.22 16:10
|
116.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
9849201
|
2006.08.22 16:10
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
116.66
|
116.75
|
0.00
|
2006.08.22 17:32
|
116.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
9850741
|
2006.08.22 17:32
|
sell
|
0.02
|
usdjpym
|
116.73
|
116.82
|
0.00
|
2006.08.22 17:59
|
116.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.15
|
9851449
|
2006.08.22 17:59
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.81
|
116.90
|
0.00
|
2006.08.22 18:29
|
116.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
9852289
|
2006.08.22 18:29
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.71
|
116.62
|
0.00
|
2006.08.22 18:39
|
116.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9852434
|
2006.08.22 18:39
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.64
|
116.55
|
0.00
|
2006.08.22 18:56
|
116.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9854638
|
2006.08.22 21:24
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.49
|
116.40
|
0.00
|
2006.08.22 23:12
|
116.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9857334
|
2006.08.22 23:12
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.43
|
116.33
|
0.00
|
2006.08.23 00:19
|
116.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9860174
|
2006.08.23 00:49
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.31
|
116.22
|
0.00
|
2006.08.23 01:27
|
116.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
9860558
|
2006.08.23 01:31
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.43
|
116.52
|
0.00
|
2006.08.23 02:54
|
116.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
9868448
|
2006.08.23 06:56
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.27
|
116.18
|
0.00
|
2006.08.23 07:27
|
116.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9869281
|
2006.08.23 07:27
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.20
|
116.11
|
0.00
|
2006.08.23 07:36
|
116.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9869943
|
2006.08.23 07:36
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.14
|
116.04
|
0.00
|
2006.08.23 07:56
|
116.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
9870870
|
2006.08.23 08:08
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.32
|
116.41
|
0.00
|
2006.08.23 12:19
|
116.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9878262
|
2006.08.23 12:59
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.26
|
116.16
|
0.00
|
2006.08.23 13:23
|
116.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
9879323
|
2006.08.23 13:23
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.35
|
116.44
|
0.00
|
2006.08.23 14:00
|
116.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
9881638
|
2006.08.23 14:00
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.22
|
116.13
|
0.00
|
2006.08.23 14:03
|
116.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9882584
|
2006.08.23 14:03
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.17
|
116.06
|
0.00
|
2006.08.23 14:12
|
116.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
9885678
|
2006.08.23 14:31
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.47
|
116.56
|
0.00
|
2006.08.23 14:34
|
116.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9886112
|
2006.08.23 14:34
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.51
|
116.60
|
0.00
|
2006.08.23 14:36
|
116.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9886639
|
2006.08.23 14:40
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.51
|
116.60
|
0.00
|
2006.08.23 15:01
|
116.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9887684
|
2006.08.23 15:01
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.58
|
116.67
|
0.00
|
2006.08.23 15:28
|
116.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
9912448
|
2006.08.24 07:46
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.51
|
116.60
|
0.00
|
2006.08.24 07:53
|
116.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9923663
|
2006.08.24 13:08
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.25
|
116.16
|
0.00
|
2006.08.24 13:16
|
116.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
9931446
|
2006.08.24 14:53
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.37
|
116.46
|
0.00
|
2006.08.24 16:01
|
116.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9940206
|
2006.08.24 19:39
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.56
|
116.65
|
0.00
|
2006.08.24 22:58
|
116.48
|
0.00
|
0.00
|
-0.01
|
0.07
|
9949799
|
2006.08.24 23:30
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.54
|
116.63
|
0.00
|
2006.08.24 23:49
|
116.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9951140
|
2006.08.24 23:49
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.61
|
116.70
|
0.00
|
2006.08.24 23:54
|
116.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9951655
|
2006.08.25 00:04
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.69
|
116.78
|
0.00
|
2006.08.25 01:27
|
116.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
9954894
|
2006.08.25 01:28
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.57
|
116.48
|
0.00
|
2006.08.25 03:30
|
116.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
9961685
|
2006.08.25 03:30
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.65
|
116.74
|
0.00
|
2006.08.25 03:54
|
116.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9962328
|
2006.08.25 03:54
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.71
|
116.80
|
0.00
|
2006.08.25 05:28
|
116.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9963579
|
2006.08.25 05:28
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.79
|
116.88
|
0.00
|
2006.08.25 05:48
|
116.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9964131
|
2006.08.25 05:48
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.86
|
116.95
|
0.00
|
2006.08.25 06:02
|
116.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9964718
|
2006.08.25 06:03
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.94
|
117.03
|
0.00
|
2006.08.25 06:22
|
117.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9965209
|
2006.08.25 06:22
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
117.02
|
117.11
|
0.00
|
2006.08.25 06:27
|
117.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9965428
|
2006.08.25 06:27
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
117.09
|
117.18
|
0.00
|
2006.08.25 06:30
|
117.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9977141
|
2006.08.25 14:07
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
117.28
|
117.37
|
0.00
|
2006.08.25 14:14
|
117.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
9977989
|
2006.08.25 14:14
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
117.35
|
117.44
|
0.00
|
2006.08.25 15:06
|
117.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
9980137
|
2006.08.25 15:06
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
117.24
|
117.14
|
0.00
|
2006.08.25 15:07
|
117.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.09
|
9982627
|
2006.08.25 15:26
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
117.18
|
117.09
|
0.00
|
2006.08.25 15:41
|
117.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
10001202
|
2006.08.28 01:46
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
117.16
|
117.07
|
0.00
|
2006.08.28 03:29
|
117.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10002699
|
2006.08.28 03:29
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
117.09
|
117.00
|
0.00
|
2006.08.28 03:33
|
117.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10003465
|
2006.08.28 03:49
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
117.11
|
117.02
|
0.00
|
2006.08.28 06:08
|
117.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
10006353
|
2006.08.28 07:25
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
117.03
|
116.94
|
0.00
|
2006.08.28 08:09
|
116.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10009560
|
2006.08.28 10:48
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.91
|
116.82
|
0.00
|
2006.08.28 11:05
|
117.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
10009849
|
2006.08.28 11:05
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
117.01
|
117.10
|
0.00
|
2006.08.28 12:18
|
117.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10012186
|
2006.08.28 14:08
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
117.00
|
116.91
|
0.00
|
2006.08.28 14:39
|
117.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
10021805
|
2006.08.29 01:46
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.91
|
116.82
|
0.00
|
2006.08.29 02:01
|
116.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10022114
|
2006.08.29 02:01
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.85
|
116.76
|
0.00
|
2006.08.29 04:27
|
116.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10023282
|
2006.08.29 04:27
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.78
|
116.69
|
0.00
|
2006.08.29 04:34
|
116.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10023442
|
2006.08.29 04:34
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.71
|
116.62
|
0.00
|
2006.08.29 04:41
|
116.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
10023636
|
2006.08.29 04:47
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.78
|
116.69
|
0.00
|
2006.08.29 04:52
|
116.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10023701
|
2006.08.29 04:52
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.72
|
116.63
|
0.00
|
2006.08.29 05:51
|
116.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
10025219
|
2006.08.29 06:35
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.89
|
116.98
|
0.00
|
2006.08.29 06:39
|
116.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10025362
|
2006.08.29 06:40
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.97
|
117.06
|
0.00
|
2006.08.29 07:08
|
116.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.07
|
10025921
|
2006.08.29 07:13
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.87
|
116.78
|
0.00
|
2006.08.29 07:20
|
116.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10026756
|
2006.08.29 07:40
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.80
|
116.71
|
0.00
|
2006.08.29 07:49
|
116.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10027385
|
2006.08.29 08:08
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.69
|
116.78
|
0.00
|
2006.08.29 08:34
|
116.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10027900
|
2006.08.29 08:34
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.75
|
116.84
|
0.00
|
2006.08.29 08:56
|
116.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10032834
|
2006.08.29 13:27
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.77
|
116.86
|
0.00
|
2006.08.29 13:47
|
116.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
10033923
|
2006.08.29 14:00
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.63
|
116.52
|
0.00
|
2006.08.29 14:06
|
116.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
10035373
|
2006.08.29 14:21
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.88
|
116.97
|
0.00
|
2006.08.29 14:22
|
116.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10035786
|
2006.08.29 14:24
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.91
|
117.00
|
0.00
|
2006.08.29 14:45
|
116.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.09
|
10037282
|
2006.08.29 14:45
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.82
|
116.91
|
0.00
|
2006.08.29 14:50
|
116.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10037474
|
2006.08.29 14:50
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.89
|
116.98
|
0.00
|
2006.08.29 15:50
|
116.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10038895
|
2006.08.29 15:50
|
sell
|
0.01
|
usdjpym
|
116.95
|
117.04
|
0.00
|
2006.08.29 18:03
|
116.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.08
|
10041562
|
2006.08.29 18:03
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.84
|
116.75
|
0.00
|
2006.08.29 18:08
|
116.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.08
|
10042176
|
2006.08.29 18:08
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.82
|
116.69
|
0.00
|
2006.08.29 18:11
|
116.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.11
|
10042460
|
2006.08.29 18:11
|
buy
|
0.01
|
usdjpym
|
116.81
|
116.62
|
0.00
|
2006.08.29 18:37
|
116.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.16
|
|
0.00
|
0.00
|
-1.30
|
-112.98
|
Closed P/L:
|
-114.28
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
-114.28
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
1.12
|
Equity:
|
1.12
|
Free Margin:
|
1.12
|
|
|
|
Details:
|
|
|
|
|
Gross Profit:
|
211.48
|
Gross Loss:
|
325.76
|
Total Net Profit:
|
-114.28
|
Profit Factor:
|
0.65
|
Expected Payoff:
|
-0.22
|
|
|
|
Absolute Drawdown:
|
114.28
|
Maximal Drawdown
(%):
|
0.00 (0.0%)
|
|
|
|
|
|
|
Total Trades:
|
521
|
Short Positions
(won %):
|
264 (37.88%)
|
Long Positions
(won %):
|
257 (36.58%)
|
Profit Trades (%
of total):
|
194 (37.24%)
|
Loss trades (% of
total):
|
327 (62.76%)
|
Largest
|
profit trade:
|
8.42
|
loss trade:
|
-9.21
|
Average
|
profit trade:
|
1.09
|
loss trade:
|
-1.00
|
Maximum
|
consecutive wins
($):
|
8 (28.47)
|
consecutive losses
($):
|
17 (-21.53)
|
Maximal
|
consecutive profit
(count):
|
28.47 (8)
|
consecutive loss
(count):
|
-30.95 (10)
|
Average
|
consecutive wins:
|
2
|
consecutive
losses:
|
3