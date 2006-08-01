Interbank FX, LLC

 

Account: xxxxx

Name: The Force

Currency: USD

2006 August 31, 05:48

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

9460672

2006.08.01 16:26

sell

0.10

eurusdm

1.2811

0.0000

1.2791

2006.08.02 12:28

1.2791

0.00

0.00

0.08

2.00

9474787

2006.08.02 05:23

buy

0.10

eurusdm

1.2824

0.0000

1.2852

2006.08.03 15:44

1.2783

0.00

0.00

-0.26

-4.10

9482489

2006.08.02 13:20

sell

0.10

eurusdm

1.2812

0.0000

1.2797

2006.08.02 15:05

1.2797

0.00

0.00

0.00

1.50

9488792

2006.08.02 20:29

buy

0.10

eurusdm

1.2786

0.0000

1.2816

2006.08.03 12:37

1.2816

0.00

0.00

-0.26

3.00

9518964

2006.08.03 16:30

sell

0.37

eurusdm

1.2788

1.2797

0.0000

2006.08.03 16:34

1.2797

0.00

0.00

0.00

-3.33

9519116

2006.08.03 16:34

sell

0.36

eurusdm

1.2797

1.2806

0.0000

2006.08.03 17:04

1.2806

0.00

0.00

0.00

-3.24

9524440

2006.08.04 05:58

sell

0.35

eurusdm

1.2806

1.2815

0.0000

2006.08.04 06:03

1.2803

0.00

0.00

0.00

1.05

9532443

2006.08.04 12:33

sell

0.30

eurusdm

1.2855

1.2878

0.0000

2006.08.04 12:37

1.2878

0.00

0.00

0.00

-6.90

9534999

2006.08.04 13:03

buy

0.28

eurusdm

1.2873

1.2864

0.0000

2006.08.04 13:47

1.2881

0.00

0.00

0.00

2.24

9536468

2006.08.04 13:51

sell

0.29

eurusdm

1.2892

1.2901

0.0000

2006.08.04 13:53

1.2901

0.00

0.00

0.00

-2.61

9536777

2006.08.04 13:53

sell

0.28

eurusdm

1.2895

1.2912

0.0000

2006.08.04 15:28

1.2881

0.00

0.00

0.00

3.92

9543234

2006.08.07 00:23

buy

0.31

eurusdm

1.2879

1.2870

0.0000

2006.08.07 06:58

1.2870

0.00

0.00

0.00

-2.79

9545044

2006.08.07 06:59

buy

0.30

eurusdm

1.2872

1.2862

0.0000

2006.08.07 07:00

1.2862

0.00

0.00

0.00

-3.00

9545631

2006.08.07 07:22

buy

0.29

eurusdm

1.2861

1.2852

0.0000

2006.08.07 07:40

1.2869

0.00

0.00

0.00

2.32

9546029

2006.08.07 07:42

sell

0.30

eurusdm

1.2874

1.2883

0.0000

2006.08.07 09:32

1.2865

0.00

0.00

0.00

2.70

9547442

2006.08.07 09:33

buy

0.31

eurusdm

1.2864

1.2855

0.0000

2006.08.07 09:39

1.2855

0.00

0.00

0.00

-2.79

9547705

2006.08.07 09:40

buy

0.30

eurusdm

1.2857

1.2848

0.0000

2006.08.07 10:43

1.2868

0.00

0.00

0.00

3.30

9548915

2006.08.07 10:43

sell

0.31

eurusdm

1.2869

1.2878

0.0000

2006.08.07 11:19

1.2859

0.00

0.00

0.00

3.10

9551767

2006.08.07 13:49

sell

0.32

eurusdm

1.2876

1.2885

0.0000

2006.08.07 14:17

1.2865

0.00

0.00

0.00

3.52

9552594

2006.08.07 14:53

buy

0.34

eurusdm

1.2858

1.2849

1.2863

2006.08.07 16:15

1.2863

0.00

0.00

0.00

1.70

9553539

2006.08.07 16:24

buy

0.35

eurusdm

1.2857

1.2848

0.0000

2006.08.07 17:15

1.2848

0.00

0.00

0.00

-3.15

9555045

2006.08.07 17:15

buy

0.34

eurusdm

1.2848

1.2838

0.0000

2006.08.07 17:23

1.2838

0.00

0.00

0.00

-3.40

9559122

2006.08.07 21:24

buy

0.33

eurusdm

1.2832

1.2823

0.0000

2006.08.07 21:57

1.2823

0.00

0.00

0.00

-2.97

9559554

2006.08.07 21:57

buy

0.32

eurusdm

1.2826

1.2817

0.0000

2006.08.07 21:58

1.2817

0.00

0.00

0.00

-2.88

9559745

2006.08.07 21:58

buy

0.31

eurusdm

1.2821

1.2812

0.0000

2006.08.07 22:10

1.2812

0.00

0.00

0.00

-2.79

9560179

2006.08.07 22:11

buy

0.30

eurusdm

1.2811

1.2802

0.0000

2006.08.07 23:55

1.2821

0.00

0.00

0.00

3.00

9563541

2006.08.08 07:03

sell

0.30

eurusdm

1.2841

1.2850

0.0000

2006.08.08 08:29

1.2850

0.00

0.00

0.00

-2.70

9568750

2006.08.08 15:24

buy

0.33

eurusdm

1.2831

1.2822

0.0000

2006.08.08 15:37

1.2840

0.00

0.00

0.00

2.97

9573444

2006.08.08 18:23

buy

0.36

eurusdm

1.2825

1.2812

0.0000

2006.08.08 18:24

1.2812

0.00

0.00

0.00

-4.68

9573590

2006.08.08 18:24

buy

0.34

eurusdm

1.2817

1.2801

0.0000

2006.08.08 18:24

1.2832

0.00

0.00

0.00

5.10

9574764

2006.08.08 18:33

sell

0.38

eurusdm

1.2853

1.2862

0.0000

2006.08.08 18:34

1.2862

0.00

0.00

0.00

-3.42

9576925

2006.08.08 19:20

buy

0.34

eurusdm

1.2835

1.2826

0.0000

2006.08.08 19:25

1.2845

0.00

0.00

0.00

3.40

9577082

2006.08.08 19:26

buy

0.35

eurusdm

1.2846

1.2837

0.0000

2006.08.08 20:18

1.2837

0.00

0.00

0.00

-3.15

9580591

2006.08.08 22:48

buy

0.28

eurusdm

1.2807

1.2798

0.0000

2006.08.08 22:48

1.2798

0.00

0.00

0.00

-2.52

9580752

2006.08.08 22:48

buy

0.27

eurusdm

1.2792

1.2783

0.0000

2006.08.08 22:49

1.2783

0.00

0.00

0.00

-2.43

9582202

2006.08.08 22:55

buy

0.27

eurusdm

1.2787

1.2776

0.0000

2006.08.08 22:56

1.2776

0.00

0.00

0.00

-2.97

9582665

2006.08.08 23:00

buy

0.26

eurusdm

1.2770

1.2761

0.0000

2006.08.08 23:06

1.2778

0.00

0.00

0.00

2.08

9585652

2006.08.09 00:28

buy

0.23

eurusdm

1.2777

1.2768

0.0000

2006.08.09 03:28

1.2788

0.00

0.00

0.00

2.53

9586830

2006.08.09 03:40

sell

0.24

eurusdm

1.2793

1.2802

0.0000

2006.08.09 04:55

1.2802

0.00

0.00

0.00

-2.16

9590621

2006.08.09 05:58

sell

0.21

eurusdm

1.2811

1.2820

0.0000

2006.08.09 06:01

1.2820

0.00

0.00

0.00

-1.89

9592593

2006.08.09 06:53

sell

0.19

eurusdm

1.2829

1.2838

0.0000

2006.08.09 07:00

1.2838

0.00

0.00

0.00

-1.71

9594331

2006.08.09 07:44

sell

0.19

eurusdm

1.2845

1.2854

0.0000

2006.08.09 08:03

1.2854

0.00

0.00

0.00

-1.71

9594730

2006.08.09 08:03

sell

0.19

eurusdm

1.2851

1.2861

0.0000

2006.08.09 08:05

1.2861

0.00

0.00

0.00

-1.90

9595027

2006.08.09 08:05

sell

0.18

eurusdm

1.2859

1.2868

0.0000

2006.08.09 08:07

1.2868

0.00

0.00

0.00

-1.62

9595228

2006.08.09 08:07

sell

0.18

eurusdm

1.2867

1.2876

0.0000

2006.08.09 08:36

1.2876

0.00

0.00

0.00

-1.62

9596076

2006.08.09 08:36

sell

0.17

eurusdm

1.2874

1.2883

0.0000

2006.08.09 08:47

1.2868

0.00

0.00

0.00

1.02

9596235

2006.08.09 08:47

sell

0.17

eurusdm

1.2866

1.2875

0.0000

2006.08.09 09:57

1.2875

0.00

0.00

0.00

-1.53

9597143

2006.08.09 09:57

sell

0.17

eurusdm

1.2873

1.2882

0.0000

2006.08.09 10:33

1.2882

0.00

0.00

0.00

-1.53

9597813

2006.08.09 10:44

sell

0.16

eurusdm

1.2896

1.2905

0.0000

2006.08.09 10:55

1.2905

0.00

0.00

0.00

-1.44

9598147

2006.08.09 10:55

sell

0.15

eurusdm

1.2902

1.2911

0.0000

2006.08.09 11:10

1.2894

0.00

0.00

0.00

1.20

9598477

2006.08.09 11:10

sell

0.16

eurusdm

1.2893

1.2902

0.0000

2006.08.09 11:36

1.2885

0.00

0.00

0.00

1.28

9598762

2006.08.09 11:36

buy

0.16

eurusdm

1.2884

1.2875

0.0000

2006.08.09 13:27

1.2875

0.00

0.00

0.00

-1.44

9599903

2006.08.09 13:27

buy

0.16

eurusdm

1.2877

1.2868

0.0000

2006.08.09 14:12

1.2888

0.00

0.00

0.00

1.76

9600438

2006.08.09 14:13

sell

0.16

eurusdm

1.2889

1.2898

0.0000

2006.08.09 17:28

1.2880

0.00

0.00

0.00

1.44

9602922

2006.08.09 17:28

buy

0.17

eurusdm

1.2879

1.2870

0.0000

2006.08.09 18:02

1.2870

0.00

0.00

0.00

-1.53

9604357

2006.08.09 20:01

buy

0.16

eurusdm

1.2857

1.2848

0.0000

2006.08.09 21:10

1.2866

0.00

0.00

-0.42

1.44

9614945

2006.08.10 07:01

sell

0.15

eurusdm

1.2899

1.2909

0.0000

2006.08.10 07:03

1.2909

0.00

0.00

0.00

-1.50

9615051

2006.08.10 07:03

sell

0.15

eurusdm

1.2908

1.2917

0.0000

2006.08.10 07:08

1.2899

0.00

0.00

0.00

1.35

9616119

2006.08.10 07:27

buy

0.15

eurusdm

1.2883

1.2874

0.0000

2006.08.10 07:41

1.2874

0.00

0.00

0.00

-1.35

9618652

2006.08.10 08:03

sell

0.14

eurusdm

1.2867

1.2876

0.0000

2006.08.10 08:09

1.2857

0.00

0.00

0.00

1.40

9619054

2006.08.10 08:09

buy

0.15

eurusdm

1.2856

1.2847

0.0000

2006.08.10 08:11

1.2847

0.00

0.00

0.00

-1.35

9619188

2006.08.10 08:11

buy

0.14

eurusdm

1.2849

1.2840

0.0000

2006.08.10 08:28

1.2859

0.00

0.00

0.00

1.40

9620920

2006.08.10 09:22

sell

0.14

eurusdm

1.2874

1.2883

0.0000

2006.08.10 09:26

1.2865

0.00

0.00

0.00

1.26

9624441

2006.08.10 12:31

buy

0.16

eurusdm

1.2849

1.2840

0.0000

2006.08.10 12:32

1.2840

0.00

0.00

0.00

-1.44

9624511

2006.08.10 12:32

buy

0.15

eurusdm

1.2845

1.2835

0.0000

2006.08.10 12:36

1.2835

0.00

0.00

0.00

-1.50

9625087

2006.08.10 12:36

buy

0.15

eurusdm

1.2840

1.2831

0.0000

2006.08.10 12:37

1.2831

0.00

0.00

0.00

-1.35

9627532

2006.08.10 13:38

buy

0.13

eurusdm

1.2828

1.2818

0.0000

2006.08.10 14:02

1.2818

0.00

0.00

0.00

-1.30

9628972

2006.08.10 14:15

buy

0.13

eurusdm

1.2809

1.2800

0.0000

2006.08.10 14:16

1.2800

0.00

0.00

0.00

-1.17

9629114

2006.08.10 14:16

buy

0.13

eurusdm

1.2800

1.2790

0.0000

2006.08.10 14:24

1.2790

0.00

0.00

0.00

-1.30

9629730

2006.08.10 14:24

buy

0.12

eurusdm

1.2791

1.2782

0.0000

2006.08.10 14:24

1.2782

0.00

0.00

0.00

-1.08

9629877

2006.08.10 14:24

buy

0.12

eurusdm

1.2786

1.2777

0.0000

2006.08.10 14:34

1.2777

0.00

0.00

0.00

-1.08

9630489

2006.08.10 14:34

buy

0.12

eurusdm

1.2780

1.2771

0.0000

2006.08.10 14:35

1.2771

0.00

0.00

0.00

-1.08

9630641

2006.08.10 14:35

buy

0.11

eurusdm

1.2775

1.2765

0.0000

2006.08.10 14:37

1.2765

0.00

0.00

0.00

-1.10

9630889

2006.08.10 14:37

buy

0.11

eurusdm

1.2764

1.2755

0.0000

2006.08.10 14:37

1.2755

0.00

0.00

0.00

-0.99

9631732

2006.08.10 14:45

buy

0.10

eurusdm

1.2767

1.2755

0.0000

2006.08.10 15:17

1.2755

0.00

0.00

0.00

-1.20

9633271

2006.08.10 15:17

buy

0.10

eurusdm

1.2757

1.2748

0.0000

2006.08.10 15:18

1.2748

0.00

0.00

0.00

-0.90

9635901

2006.08.10 16:49

buy

0.10

eurusdm

1.2771

1.2762

0.0000

2006.08.10 17:25

1.2779

0.00

0.00

0.00

0.80

9636181

2006.08.10 17:25

sell

0.11

eurusdm

1.2780

1.2789

0.0000

2006.08.10 17:31

1.2789

0.00

0.00

0.00

-0.99

9636354

2006.08.10 17:31

sell

0.10

eurusdm

1.2786

1.2795

0.0000

2006.08.10 17:53

1.2778

0.00

0.00

0.00

0.80

9636557

2006.08.10 17:53

buy

0.10

eurusdm

1.2779

1.2770

0.0000

2006.08.10 18:55

1.2795

0.00

0.00

0.00

1.60

9637427

2006.08.10 18:55

sell

0.11

eurusdm

1.2794

1.2803

0.0000

2006.08.10 19:02

1.2803

0.00

0.00

0.00

-0.99

9637603

2006.08.10 19:02

sell

0.11

eurusdm

1.2797

1.2806

0.0000

2006.08.10 23:56

1.2790

0.00

0.00

0.09

0.77

9639885

2006.08.11 01:50

buy

0.12

eurusdm

1.2774

1.2765

0.0000

2006.08.11 02:02

1.2765

0.00

0.00

0.00

-1.08

9643455

2006.08.11 06:21

buy

0.10

eurusdm

1.2768

1.2759

0.0000

2006.08.11 06:23

1.2759

0.00

0.00

0.00

-0.90

9643526

2006.08.11 06:23

buy

0.10

eurusdm

1.2761

1.2752

0.0000

2006.08.11 06:26

1.2752

0.00

0.00

0.00

-0.90

9644219

2006.08.11 06:34

buy

0.09

eurusdm

1.2756

1.2747

0.0000

2006.08.11 06:38

1.2765

0.00

0.00

0.00

0.81

9644492

2006.08.11 06:47

buy

0.09

eurusdm

1.2767

1.2758

0.0000

2006.08.11 06:48

1.2758

0.00

0.00

0.00

-0.81

9644539

2006.08.11 06:48

buy

0.09

eurusdm

1.2762

1.2752

0.0000

2006.08.11 06:58

1.2771

0.00

0.00

0.00

0.81

9645320

2006.08.11 07:37

sell

0.10

eurusdm

1.2781

1.2790

0.0000

2006.08.11 07:50

1.2790

0.00

0.00

0.00

-0.90

9645488

2006.08.11 07:50

sell

0.09

eurusdm

1.2788

1.2798

0.0000

2006.08.11 08:40

1.2779

0.00

0.00

0.00

0.81

9654698

2006.08.11 13:35

sell

0.09

eurusdm

1.2739

1.2748

0.0000

2006.08.11 13:36

1.2748

0.00

0.00

0.00

-0.81

9655007

2006.08.11 13:36

sell

0.09

eurusdm

1.2745

1.2755

0.0000

2006.08.11 13:46

1.2755

0.00

0.00

0.00

-0.90

9656110

2006.08.11 13:58

sell

0.09

eurusdm

1.2748

1.2757

0.0000

2006.08.11 14:00

1.2757

0.00

0.00

0.00

-0.81

9656813

2006.08.11 14:19

sell

0.09

eurusdm

1.2765

1.2774

0.0000

2006.08.11 14:31

1.2774

0.00

0.00

0.00

-0.81

9657102

2006.08.11 14:32

sell

0.08

eurusdm

1.2772

1.2781

0.0000

2006.08.11 15:57

1.2762

0.00

0.00

0.00

0.80

9660218

2006.08.11 16:44

buy

0.08

eurusdm

1.2738

1.2729

0.0000

2006.08.11 17:01

1.2729

0.00

0.00

0.00

-0.72

9660527

2006.08.11 17:01

buy

0.08

eurusdm

1.2731

1.2722

0.0000

2006.08.11 18:16

1.2722

0.00

0.00

0.00

-0.72

9663966

2006.08.13 23:06

sell

0.08

eurusdm

1.2738

1.2747

0.0000

2006.08.13 23:07

1.2747

0.00

0.00

0.00

-0.72

9664038

2006.08.13 23:07

sell

0.08

eurusdm

1.2744

1.2754

0.0000

2006.08.13 23:34

1.2736

0.00

0.00

0.00

0.64

9664357

2006.08.13 23:36

sell

0.08

eurusdm

1.2737

1.2746

0.0000

2006.08.14 01:00

1.2746

0.00

0.00

0.00

-0.72

9666812

2006.08.14 04:48

sell

0.08

eurusdm

1.2755

1.2764

0.0000

2006.08.14 05:51

1.2745

0.00

0.00

0.00

0.80

9668944

2006.08.14 07:24

buy

0.08

eurusdm

1.2738

1.2729

0.0000

2006.08.14 07:26

1.2729

0.00

0.00

0.00

-0.72

9672873

2006.08.14 10:50

buy

0.07

eurusdm

1.2731

1.2722

0.0000

2006.08.14 11:04

1.2722

0.00

0.00

0.00

-0.63

9673200

2006.08.14 11:07

buy

0.07

eurusdm

1.2718

1.2709

0.0000

2006.08.14 12:20

1.2709

0.00

0.00

0.00

-0.63

9674359

2006.08.14 12:21

buy

0.07

eurusdm

1.2713

1.2703

0.0000

2006.08.14 12:33

1.2724

0.00

0.00

0.00

0.77

9674879

2006.08.14 12:44

sell

0.07

eurusdm

1.2726

1.2736

0.0000

2006.08.14 12:59

1.2736

0.00

0.00

0.00

-0.70

9675167

2006.08.14 12:59

sell

0.07

eurusdm

1.2733

1.2742

0.0000

2006.08.14 13:01

1.2742

0.00

0.00

0.00

-0.63

9675296

2006.08.14 13:01

sell

0.07

eurusdm

1.2739

1.2748

0.0000

2006.08.14 13:32

1.2748

0.00

0.00

0.00

-0.63

9675890

2006.08.14 13:33

sell

0.06

eurusdm

1.2747

1.2756

0.0000

2006.08.14 13:49

1.2738

0.00

0.00

0.00

0.54

9676184

2006.08.14 13:49

sell

0.07

eurusdm

1.2737

1.2746

0.0000

2006.08.14 14:14

1.2746

0.00

0.00

0.00

-0.63

9680785

2006.08.14 17:47

buy

0.06

eurusdm

1.2726

1.2717

0.0000

2006.08.14 17:58

1.2717

0.00

0.00

0.00

-0.54

9681004

2006.08.14 17:58

buy

0.06

eurusdm

1.2719

1.2710

0.0000

2006.08.14 20:38

1.2710

0.00

0.00

0.00

-0.54

9682307

2006.08.14 20:38

buy

0.06

eurusdm

1.2713

1.2704

0.0000

2006.08.14 21:32

1.2722

0.00

0.00

-0.05

0.54

9682668

2006.08.14 21:34

sell

0.06

eurusdm

1.2722

1.2732

0.0000

2006.08.15 00:21

1.2732

0.00

0.00

0.00

-0.60

9686635

2006.08.15 05:25

sell

0.06

eurusdm

1.2743

1.2752

0.0000

2006.08.15 05:38

1.2752

0.00

0.00

0.00

-0.54

9686962

2006.08.15 05:38

sell

0.06

eurusdm

1.2751

1.2760

0.0000

2006.08.15 06:10

1.2742

0.00

0.00

0.00

0.54

9687992

2006.08.15 06:34

buy

0.06

eurusdm

1.2732

1.2723

0.0000

2006.08.15 06:46

1.2723

0.00

0.00

0.00

-0.54

9688220

2006.08.15 06:47

buy

0.06

eurusdm

1.2730

1.2721

0.0000

2006.08.15 06:52

1.2721

0.00

0.00

0.00

-0.54

9688349

2006.08.15 06:52

buy

0.06

eurusdm

1.2729

1.2714

0.0000

2006.08.15 06:54

1.2714

0.00

0.00

0.00

-0.90

9688490

2006.08.15 06:54

buy

0.06

eurusdm

1.2718

1.2704

0.0000

2006.08.15 07:10

1.2728

0.00

0.00

0.00

0.60

9690143

2006.08.15 07:55

sell

0.06

eurusdm

1.2727

1.2736

0.0000

2006.08.15 07:57

1.2736

0.00

0.00

0.00

-0.54

9690200

2006.08.15 07:57

sell

0.06

eurusdm

1.2734

1.2743

0.0000

2006.08.15 08:56

1.2723

0.00

0.00

0.00

0.66

9697658

2006.08.15 13:00

sell

0.05

eurusdm

1.2770

1.2780

0.0000

2006.08.15 13:00

1.2780

0.00

0.00

0.00

-0.50

9697777

2006.08.15 13:01

sell

0.05

eurusdm

1.2777

1.2787

0.0000

2006.08.15 13:01

1.2787

0.00

0.00

0.00

-0.50

9702205

2006.08.15 14:49

sell

0.04

eurusdm

1.2785

1.2794

0.0000

2006.08.15 15:05

1.2794

0.00

0.00

0.00

-0.36

9703739

2006.08.15 15:33

sell

0.04

eurusdm

1.2797

1.2806

0.0000

2006.08.15 15:43

1.2786

0.00

0.00

0.00

0.44

9717501

2006.08.16 12:30

sell

0.04

eurusdm

1.2812

1.2824

0.0000

2006.08.16 12:30

1.2824

0.00

0.00

0.00

-0.48

9721816

2006.08.16 13:20

sell

0.03

eurusdm

1.2859

1.2872

0.0000

2006.08.16 14:30

1.2847

0.00

0.00

0.00

0.36

9727783

2006.08.16 15:30

sell

0.03

eurusdm

1.2861

1.2870

0.0000

2006.08.16 17:07

1.2852

0.00

0.00

0.00

0.27

9732172

2006.08.16 17:43

buy

0.03

eurusdm

1.2846

1.2836

0.0000

2006.08.16 19:19

1.2836

0.00

0.00

0.00

-0.30

9742710

2006.08.17 06:40

buy

0.03

eurusdm

1.2846

1.2837

0.0000

2006.08.17 07:19

1.2859

0.00

0.00

0.00

0.39

9748120

2006.08.17 11:58

sell

0.03

eurusdm

1.2884

1.2893

0.0000

2006.08.17 12:35

1.2873

0.00

0.00

0.00

0.33

9750206

2006.08.17 12:43

buy

0.03

eurusdm

1.2865

1.2856

0.0000

2006.08.17 12:48

1.2876

0.00

0.00

0.00

0.33

9752742

2006.08.17 13:13

buy

0.03

eurusdm

1.2866

1.2856

0.0000

2006.08.17 16:19

1.2856

0.00

0.00

0.00

-0.30

9756754

2006.08.17 16:20

buy

0.03

eurusdm

1.2856

1.2847

0.0000

2006.08.17 16:44

1.2847

0.00

0.00

0.00

-0.27

9757449

2006.08.17 16:44

buy

0.03

eurusdm

1.2849

1.2840

0.0000

2006.08.17 17:00

1.2840

0.00

0.00

0.00

-0.27

9761686

2006.08.17 18:43

buy

0.03

eurusdm

1.2824

1.2815

0.0000

2006.08.17 19:06

1.2830

0.00

0.00

0.00

0.18

9762279

2006.08.17 19:14

sell

0.03

eurusdm

1.2831

1.2841

0.0000

2006.08.17 21:39

1.2823

0.00

0.00

0.02

0.24

9764246

2006.08.17 21:46

sell

0.03

eurusdm

1.2835

1.2844

0.0000

2006.08.17 21:58

1.2829

0.00

0.00

0.00

0.18

9766132

2006.08.18 05:25

sell

0.03

eurusdm

1.2835

1.2844

0.0000

2006.08.18 07:33

1.2844

0.00

0.00

0.00

-0.27

9768151

2006.08.18 07:33

sell

0.03

eurusdm

1.2842

1.2851

0.0000

2006.08.18 07:47

1.2836

0.00

0.00

0.00

0.18

9770444

2006.08.18 09:21

sell

0.03

eurusdm

1.2840

1.2849

0.0000

2006.08.18 09:37

1.2831

0.00

0.00

0.00

0.27

9771097

2006.08.18 09:45

buy

0.03

eurusdm

1.2828

1.2819

0.0000

2006.08.18 11:12

1.2819

0.00

0.00

0.00

-0.27

9773301

2006.08.18 11:26

buy

0.03

eurusdm

1.2811

1.2802

0.0000

2006.08.18 11:28

1.2802

0.00

0.00

0.00

-0.27

9777333

2006.08.18 13:02

sell

0.03

eurusdm

1.2808

1.2817

0.0000

2006.08.18 13:34

1.2817

0.00

0.00

0.00

-0.27

9778854

2006.08.18 13:34

sell

0.02

eurusdm

1.2815

1.2824

0.0000

2006.08.18 13:48

1.2824

0.00

0.00

0.00

-0.18

9780034

2006.08.18 14:00

sell

0.02

eurusdm

1.2835

1.2844

0.0000

2006.08.18 14:11

1.2825

0.00

0.00

0.00

0.20

9780425

2006.08.18 14:12

buy

0.02

eurusdm

1.2826

1.2817

0.0000

2006.08.18 14:13

1.2817

0.00

0.00

0.00

-0.18

9780597

2006.08.18 14:13

buy

0.02

eurusdm

1.2819

1.2810

0.0000

2006.08.18 14:16

1.2810

0.00

0.00

0.00

-0.18

9785049

2006.08.18 17:58

sell

0.02

eurusdm

1.2819

1.2828

0.0000

2006.08.18 18:42

1.2828

0.00

0.00

0.00

-0.18

9790797

2006.08.21 01:00

sell

0.02

eurusdm

1.2848

1.2858

0.0000

2006.08.21 01:06

1.2858

0.00

0.00

0.00

-0.20

9790978

2006.08.21 01:06

sell

0.02

eurusdm

1.2855

1.2865

0.0000

2006.08.21 01:16

1.2865

0.00

0.00

0.00

-0.20

9791512

2006.08.21 01:18

sell

0.02

eurusdm

1.2864

1.2875

0.0000

2006.08.21 01:46

1.2875

0.00

0.00

0.00

-0.22

9792668

2006.08.21 01:51

sell

0.02

eurusdm

1.2872

1.2887

0.0000

2006.08.21 06:56

1.2887

0.00

0.00

0.00

-0.30

9799484

2006.08.21 06:56

sell

0.02

eurusdm

1.2885

1.2894

0.0000

2006.08.21 07:22

1.2894

0.00

0.00

0.00

-0.18

9807284

2006.08.21 12:12

sell

0.02

eurusdm

1.2913

1.2923

0.0000

2006.08.21 12:13

1.2923

0.00

0.00

0.00

-0.20

9807638

2006.08.21 12:14

sell

0.02

eurusdm

1.2915

1.2924

0.0000

2006.08.21 12:35

1.2905

0.00

0.00

0.00

0.20

9808915

2006.08.21 12:35

sell

0.02

eurusdm

1.2902

1.2911

0.0000

2006.08.21 12:36

1.2911

0.00

0.00

0.00

-0.18

9808989

2006.08.21 12:36

sell

0.02

eurusdm

1.2908

1.2917

0.0000

2006.08.21 12:37

1.2917

0.00

0.00

0.00

-0.18

9809026

2006.08.21 12:37

sell

0.02

eurusdm

1.2909

1.2924

0.0000

2006.08.21 12:50

1.2899

0.00

0.00

0.00

0.20

9810105

2006.08.21 12:51

sell

0.02

eurusdm

1.2902

1.2911

0.0000

2006.08.21 13:03

1.2911

0.00

0.00

0.00

-0.18

9810649

2006.08.21 13:03

sell

0.02

eurusdm

1.2909

1.2918

0.0000

2006.08.21 13:34

1.2900

0.00

0.00

0.00

0.18

9811863

2006.08.21 13:46

sell

0.02

eurusdm

1.2907

1.2916

0.0000

2006.08.21 13:53

1.2916

0.00

0.00

0.00

-0.18

9812091

2006.08.21 13:53

sell

0.02

eurusdm

1.2914

1.2923

0.0000

2006.08.21 13:58

1.2923

0.00

0.00

0.00

-0.18

9812433

2006.08.21 13:58

sell

0.02

eurusdm

1.2922

1.2931

0.0000

2006.08.21 13:59

1.2931

0.00

0.00

0.00

-0.18

9812646

2006.08.21 13:59

sell

0.02

eurusdm

1.2927

1.2937

0.0000

2006.08.21 14:00

1.2937

0.00

0.00

0.00

-0.20

9813032

2006.08.21 14:02

sell

0.02

eurusdm

1.2932

1.2941

0.0000

2006.08.21 14:09

1.2941

0.00

0.00

0.00

-0.18

9813440

2006.08.21 14:09

sell

0.02

eurusdm

1.2939

1.2948

0.0000

2006.08.21 14:17

1.2930

0.00

0.00

0.00

0.18

9822243

2006.08.21 22:19

buy

0.01

eurusdm

1.2874

1.2865

0.0000

2006.08.21 22:23

1.2865

0.00

0.00

0.00

-0.09

9822463

2006.08.21 22:23

buy

0.01

eurusdm

1.2867

1.2858

0.0000

2006.08.21 22:36

1.2858

0.00

0.00

0.00

-0.09

9824069

2006.08.21 22:47

buy

0.01

eurusdm

1.2876

1.2866

0.0000

2006.08.21 23:52

1.2866

0.00

0.00

0.00

-0.10

9828970

2006.08.22 02:04

buy

0.01

eurusdm

1.2858

1.2849

0.0000

2006.08.22 03:30

1.2866

0.00

0.00

0.00

0.08

9830151

2006.08.22 03:35

sell

0.01

eurusdm

1.2873

1.2882

0.0000

2006.08.22 06:43

1.2882

0.00

0.00

0.00

-0.09

9831591

2006.08.22 06:44

sell

0.01

eurusdm

1.2879

1.2888

0.0000

2006.08.22 06:49

1.2888

0.00

0.00

0.00

-0.09

9831714

2006.08.22 06:49

sell

0.01

eurusdm

1.2886

1.2895

0.0000

2006.08.22 06:50

1.2878

0.00

0.00

0.00

0.08

9831963

2006.08.22 06:59

sell

0.01

eurusdm

1.2878

1.2887

0.0000

2006.08.22 07:07

1.2870

0.00

0.00

0.00

0.08

9832231

2006.08.22 07:07

buy

0.01

eurusdm

1.2870

1.2861

0.0000

2006.08.22 09:00

1.2861

0.00

0.00

0.00

-0.09

9834401

2006.08.22 09:01

buy

0.01

eurusdm

1.2857

1.2847

0.0000

2006.08.22 09:03

1.2847

0.00

0.00

0.00

-0.10

9835507

2006.08.22 09:13

buy

0.01

eurusdm

1.2857

1.2848

0.0000

2006.08.22 09:15

1.2848

0.00

0.00

0.00

-0.09

9836311

2006.08.22 09:42

buy

0.01

eurusdm

1.2855

1.2846

0.0000

2006.08.22 09:54

1.2846

0.00

0.00

0.00

-0.09

9837555

2006.08.22 10:10

buy

0.01

eurusdm

1.2837

1.2828

0.0000

2006.08.22 11:16

1.2847

0.00

0.00

0.00

0.10

9839686

2006.08.22 11:51

buy

0.01

eurusdm

1.2830

1.2821

0.0000

2006.08.22 11:55

1.2821

0.00

0.00

0.00

-0.09

9840334

2006.08.22 11:55

buy

0.01

eurusdm

1.2823

1.2814

0.0000

2006.08.22 11:56

1.2814

0.00

0.00

0.00

-0.09

9845479

2006.08.22 13:44

buy

0.01

eurusdm

1.2806

1.2797

0.0000

2006.08.22 14:24

1.2797

0.00

0.00

0.00

-0.09

9846757

2006.08.22 14:24

buy

0.01

eurusdm

1.2799

1.2790

0.0000

2006.08.22 14:38

1.2811

0.00

0.00

0.00

0.12

9847354

2006.08.22 14:46

buy

0.01

eurusdm

1.2808

1.2799

0.0000

2006.08.22 14:56

1.2819

0.00

0.00

0.00

0.11

9852611

2006.08.22 18:57

sell

0.01

eurusdm

1.2799

1.2808

0.0000

2006.08.22 21:23

1.2808

0.00

0.00

0.01

-0.09

9870603

2006.08.23 07:56

sell

0.01

eurusdm

1.2821

1.2830

0.0000

2006.08.23 08:03

1.2830

0.00

0.00

0.00

-0.09

9876112

2006.08.23 12:19

buy

0.01

eurusdm

1.2809

1.2800

0.0000

2006.08.23 12:44

1.2818

0.00

0.00

0.00

0.09

9884662

2006.08.23 14:19

buy

0.01

eurusdm

1.2822

1.2813

0.0000

2006.08.23 14:19

1.2813

0.00

0.00

0.00

-0.09

9884775

2006.08.23 14:19

buy

0.01

eurusdm

1.2815

1.2806

0.0000

2006.08.23 14:31

1.2806

0.00

0.00

0.00

-0.09

9889330

2006.08.23 15:28

buy

0.01

eurusdm

1.2790

1.2781

0.0000

2006.08.23 15:54

1.2799

0.00

0.00

0.00

0.09

9889795

2006.08.23 15:54

buy

0.01

eurusdm

1.2800

1.2791

0.0000

2006.08.23 16:16

1.2791

0.00

0.00

0.00

-0.09

9890759

2006.08.23 16:27

buy

0.01

eurusdm

1.2794

1.2784

0.0000

2006.08.23 16:37

1.2784

0.00

0.00

0.00

-0.10

9891146

2006.08.23 16:37

buy

0.01

eurusdm

1.2786

1.2777

0.0000

2006.08.23 18:37

1.2797

0.00

0.00

0.00

0.11

9893877

2006.08.23 18:37

sell

0.01

eurusdm

1.2796

1.2805

0.0000

2006.08.23 21:57

1.2788

0.00

0.00

0.02

0.08

9903522

2006.08.24 01:02

buy

0.01

eurusdm

1.2770

1.2760

0.0000

2006.08.24 01:07

1.2760

0.00

0.00

0.00

-0.10

9904141

2006.08.24 01:07

buy

0.01

eurusdm

1.2763

1.2753

0.0000

2006.08.24 01:24

1.2771

0.00

0.00

0.00

0.08

9905249

2006.08.24 01:29

buy

0.01

eurusdm

1.2770

1.2761

0.0000

2006.08.24 02:03

1.2761

0.00

0.00

0.00

-0.09

9912683

2006.08.24 07:53

buy

0.01

eurusdm

1.2767

1.2758

0.0000

2006.08.24 08:00

1.2758

0.00

0.00

0.00

-0.09

9912983

2006.08.24 08:00

buy

0.01

eurusdm

1.2751

1.2742

0.0000

2006.08.24 08:01

1.2798

0.00

0.00

0.00

0.47

9913292

2006.08.24 08:01

sell

0.01

eurusdm

1.2795

1.2804

0.0000

2006.08.24 08:02

1.2804

0.00

0.00

0.00

-0.09

9913381

2006.08.24 08:02

sell

0.01

eurusdm

1.2802

1.2811

0.0000

2006.08.24 08:02

1.2811

0.00

0.00

0.00

-0.09

9913447

2006.08.24 08:02

sell

0.01

eurusdm

1.2810

1.2819

0.0000

2006.08.24 08:15

1.2819

0.00

0.00

0.00

-0.09

9914393

2006.08.24 08:15

sell

0.01

eurusdm

1.2818

1.2827

0.0000

2006.08.24 08:48

1.2827

0.00

0.00

0.00

-0.09

9915173

2006.08.24 08:48

sell

0.01

eurusdm

1.2825

1.2834

0.0000

2006.08.24 08:49

1.2834

0.00

0.00

0.00

-0.09

9915309

2006.08.24 08:49

sell

0.01

eurusdm

1.2830

1.2839

0.0000

2006.08.24 11:58

1.2839

0.00

0.00

0.00

-0.09

9921133

2006.08.24 12:30

buy

0.01

eurusdm

1.2824

1.2813

0.0000

2006.08.24 12:31

1.2813

0.00

0.00

0.00

-0.11

9921537

2006.08.24 12:31

buy

0.01

eurusdm

1.2819

1.2805

0.0000

2006.08.24 13:08

1.2830

0.00

0.00

0.00

0.11

9924303

2006.08.24 13:16

buy

0.01

eurusdm

1.2818

1.2809

0.0000

2006.08.24 14:01

1.2829

0.00

0.00

0.00

0.11

9928112

2006.08.24 14:03

buy

0.01

eurusdm

1.2810

1.2801

0.0000

2006.08.24 14:37

1.2801

0.00

0.00

0.00

-0.09

9930593

2006.08.24 14:37

buy

0.01

eurusdm

1.2803

1.2794

0.0000

2006.08.24 14:53

1.2794

0.00

0.00

0.00

-0.09

9934785

2006.08.24 16:02

buy

0.01

eurusdm

1.2761

1.2752

0.0000

2006.08.24 16:25

1.2772

0.00

0.00

0.00

0.11

9936377

2006.08.24 16:25

sell

0.01

eurusdm

1.2771

1.2780

0.0000

2006.08.24 17:30

1.2764

0.00

0.00

0.00

0.07

9937839

2006.08.24 17:30

buy

0.01

eurusdm

1.2765

1.2756

0.0000

2006.08.24 19:23

1.2756

0.00

0.00

0.00

-0.09

9965652

2006.08.25 06:30

buy

0.01

eurusdm

1.2757

1.2748

0.0000

2006.08.25 06:30

1.2748

0.00

0.00

0.00

-0.09

9965759

2006.08.25 06:30

buy

0.01

eurusdm

1.2752

1.2743

0.0000

2006.08.25 06:39

1.2762

0.00

0.00

0.00

0.10

9966695

2006.08.25 06:46

buy

0.01

eurusdm

1.2759

1.2750

0.0000

2006.08.25 07:42

1.2769

0.00

0.00

0.00

0.10

9968066

2006.08.25 07:42

sell

0.01

eurusdm

1.2770

1.2779

0.0000

2006.08.25 07:50

1.2779

0.00

0.00

0.00

-0.09

9968350

2006.08.25 07:50

sell

0.01

eurusdm

1.2777

1.2786

0.0000

2006.08.25 09:03

1.2767

0.00

0.00

0.00

0.10

9973807

2006.08.25 12:19

buy

0.01

eurusdm

1.2760

1.2751

0.0000

2006.08.25 12:25

1.2751

0.00

0.00

0.00

-0.09

9974128

2006.08.25 12:26

buy

0.01

eurusdm

1.2754

1.2745

0.0000

2006.08.25 14:07

1.2745

0.00

0.00

0.00

-0.09

9980552

2006.08.25 15:08

sell

0.01

eurusdm

1.2766

1.2776

0.0000

2006.08.25 15:15

1.2776

0.00

0.00

0.00

-0.10

9983413

2006.08.25 15:41

sell

0.01

eurusdm

1.2764

1.2773

0.0000

2006.08.25 15:50

1.2773

0.00

0.00

0.00

-0.09

9984041

2006.08.25 15:50

sell

0.01

eurusdm

1.2767

1.2776

0.0000

2006.08.25 16:12

1.2757

0.00

0.00

0.00

0.10

9985726

2006.08.25 16:12

buy

0.01

eurusdm

1.2758

1.2749

0.0000

2006.08.28 00:23

1.2766

0.00

0.00

-0.01

0.08

9998067

2006.08.28 00:41

sell

0.01

eurusdm

1.2769

1.2778

0.0000

2006.08.28 01:46

1.2778

0.00

0.00

0.00

-0.09

10002978

2006.08.28 03:33

sell

0.01

eurusdm

1.2803

1.2812

0.0000

2006.08.28 03:49

1.2794

0.00

0.00

0.00

0.09

10014259

2006.08.28 14:39

buy

0.01

eurusdm

1.2802

1.2793

0.0000

2006.08.28 14:53

1.2793

0.00

0.00

0.00

-0.09

10015040

2006.08.28 14:53

buy

0.01

eurusdm

1.2795

1.2786

0.0000

2006.08.28 15:08

1.2786

0.00

0.00

0.00

-0.09

10016748

2006.08.28 16:29

sell

0.01

eurusdm

1.2797

1.2806

0.0000

2006.08.28 19:01

1.2786

0.00

0.00

0.00

0.11

10018594

2006.08.28 20:50

buy

0.01

eurusdm

1.2782

1.2773

0.0000

2006.08.28 23:03

1.2793

0.00

0.00

-0.01

0.11

10020994

2006.08.29 00:39

sell

0.01

eurusdm

1.2806

1.2815

0.0000

2006.08.29 01:46

1.2815

0.00

0.00

0.00

-0.09

10026244

2006.08.29 07:20

sell

0.01

eurusdm

1.2837

1.2846

0.0000

2006.08.29 07:39

1.2826

0.00

0.00

0.00

0.11

10028363

2006.08.29 08:57

buy

0.01

eurusdm

1.2816

1.2807

0.0000

2006.08.29 09:56

1.2807

0.00

0.00

0.00

-0.09

10029234

2006.08.29 09:56

buy

0.01

eurusdm

1.2809

1.2800

0.0000

2006.08.29 12:58

1.2800

0.00

0.00

0.00

-0.09

10034459

2006.08.29 14:08

buy

0.01

eurusdm

1.2787

1.2778

0.0000

2006.08.29 14:19

1.2778

0.00

0.00

0.00

-0.09

10035106

2006.08.29 14:19

buy

0.01

eurusdm

1.2780

1.2771

0.0000

2006.08.29 14:21

1.2771

0.00

0.00

0.00

-0.09

9523525

2006.08.04 01:46

buy

0.44

usdjpym

115.08

114.99

0.00

2006.08.04 05:43

115.13

0.00

0.00

0.00

1.91

9528137

2006.08.04 10:57

sell

0.46

usdjpym

115.47

115.56

0.00

2006.08.04 11:15

115.56

0.00

0.00

0.00

-3.58

9528737

2006.08.04 11:25

buy

0.44

usdjpym

115.42

115.32

0.00

2006.08.04 12:22

115.32

0.00

0.00

0.00

-3.82

9530452

2006.08.04 12:28

buy

0.43

usdjpym

115.35

115.25

0.00

2006.08.04 12:29

115.25

0.00

0.00

0.00

-3.73

9530795

2006.08.04 12:29

buy

0.41

usdjpym

115.28

115.12

0.00

2006.08.04 12:30

115.12

0.00

0.00

0.00

-5.70

9534826

2006.08.04 13:02

buy

0.36

usdjpym

114.23

114.13

0.00

2006.08.04 13:02

114.13

0.00

0.00

0.00

-3.15

9534855

2006.08.04 13:02

buy

0.35

usdjpym

114.17

114.07

0.00

2006.08.04 13:03

114.29

0.00

0.00

0.00

3.67

9540375

2006.08.04 15:28

sell

0.38

usdjpym

114.30

114.39

0.00

2006.08.04 15:35

114.21

0.00

0.00

0.00

2.99

9542716

2006.08.06 23:14

buy

0.39

usdjpym

114.21

114.12

0.00

2006.08.07 00:04

114.29

0.00

0.00

0.00

2.73

9549285

2006.08.07 11:20

sell

0.41

usdjpym

114.95

115.04

0.00

2006.08.07 12:01

115.04

0.00

0.00

0.00

-3.21

9549706

2006.08.07 12:01

sell

0.40

usdjpym

115.03

115.12

0.00

2006.08.07 12:28

114.94

0.00

0.00

0.00

3.13

9550659

2006.08.07 12:37

buy

0.41

usdjpym

114.92

114.83

0.00

2006.08.07 13:11

114.83

0.00

0.00

0.00

-3.21

9551422

2006.08.07 13:29

sell

0.40

usdjpym

114.99

115.08

0.00

2006.08.07 13:49

114.89

0.00

0.00

0.00

3.48

9552281

2006.08.07 14:21

sell

0.43

usdjpym

115.03

115.12

0.00

2006.08.07 14:29

114.94

0.00

0.00

0.00

3.37

9555930

2006.08.07 17:23

sell

0.42

usdjpym

115.06

115.15

0.00

2006.08.07 18:22

115.15

0.00

0.00

0.00

-3.28

9557244

2006.08.07 18:23

sell

0.41

usdjpym

115.15

115.24

0.00

2006.08.07 19:05

115.05

0.00

0.00

0.00

3.56

9561459

2006.08.08 00:37

buy

0.40

usdjpym

115.02

114.93

0.00

2006.08.08 02:48

115.11

0.00

0.00

0.00

3.13

9562324

2006.08.08 02:50

sell

0.41

usdjpym

115.13

115.22

0.00

2006.08.08 03:03

115.22

0.00

0.00

0.00

-3.20

9562442

2006.08.08 03:03

sell

0.40

usdjpym

115.19

115.28

0.00

2006.08.08 06:03

115.28

0.00

0.00

0.00

-3.12

9565356

2006.08.08 09:52

sell

0.37

usdjpym

115.18

115.27

0.00

2006.08.08 10:37

115.07

0.00

0.00

0.00

3.54

9565613

2006.08.08 10:39

buy

0.39

usdjpym

115.06

114.97

0.00

2006.08.08 10:48

114.97

0.00

0.00

0.00

-3.05

9565704

2006.08.08 10:48

buy

0.38

usdjpym

115.00

114.91

0.00

2006.08.08 10:49

114.91

0.00

0.00

0.00

-2.98

9565743

2006.08.08 10:49

buy

0.36

usdjpym

114.99

114.90

0.00

2006.08.08 11:25

115.08

0.00

0.00

0.00

2.82

9565942

2006.08.08 11:25

sell

0.38

usdjpym

115.09

115.18

0.00

2006.08.08 11:48

115.00

0.00

0.00

0.00

2.97

9566053

2006.08.08 11:48

buy

0.39

usdjpym

114.99

114.90

0.00

2006.08.08 12:22

115.07

0.00

0.00

0.00

2.71

9566799

2006.08.08 12:31

sell

0.40

usdjpym

115.12

115.21

0.00

2006.08.08 12:57

115.03

0.00

0.00

0.00

3.13

9567405

2006.08.08 13:07

buy

0.41

usdjpym

114.92

114.83

0.00

2006.08.08 13:28

115.03

0.00

0.00

0.00

3.92

9569581

2006.08.08 17:48

sell

0.44

usdjpym

115.14

115.23

0.00

2006.08.08 18:06

115.10

0.00

0.00

0.00

1.53

9570229

2006.08.08 18:09

sell

0.44

usdjpym

115.18

115.27

0.00

2006.08.08 18:14

114.96

0.00

0.00

0.00

8.42

9571027

2006.08.08 18:14

buy

0.48

usdjpym

114.86

114.64

0.00

2006.08.08 18:14

114.64

0.00

0.00

0.00

-9.21

9571184

2006.08.08 18:14

buy

0.44

usdjpym

114.71

114.48

0.00

2006.08.08 18:22

114.82

0.00

0.00

0.00

4.22

9572925

2006.08.08 18:22

buy

0.46

usdjpym

114.91

114.77

0.00

2006.08.08 18:23

115.02

0.00

0.00

0.00

4.40

9573380

2006.08.08 18:23

sell

0.48

usdjpym

115.19

115.30

0.00

2006.08.08 18:23

115.30

0.00

0.00

0.00

-4.58

9573767

2006.08.08 18:24

sell

0.46

usdjpym

115.19

115.29

0.00

2006.08.08 18:24

115.29

0.00

0.00

0.00

-3.99

9573780

2006.08.08 18:25

sell

0.44

usdjpym

115.25

115.35

0.00

2006.08.08 18:29

115.11

0.00

0.00

0.00

5.35

9574547

2006.08.08 18:30

sell

0.46

usdjpym

115.19

115.29

0.00

2006.08.08 18:33

115.07

0.00

0.00

0.00

4.80

9574898

2006.08.08 18:34

buy

0.47

usdjpym

114.97

114.87

0.00

2006.08.08 18:45

114.87

0.00

0.00

0.00

-4.09

9575593

2006.08.08 18:45

buy

0.45

usdjpym

114.91

114.81

0.00

2006.08.08 18:48

114.81

0.00

0.00

0.00

-3.92

9576345

2006.08.08 18:58

buy

0.44

usdjpym

114.91

114.81

0.00

2006.08.08 19:14

115.00

0.00

0.00

0.00

3.44

9576773

2006.08.08 19:16

sell

0.45

usdjpym

115.02

115.11

0.00

2006.08.08 19:20

115.11

0.00

0.00

0.00

-3.52

9577675

2006.08.08 20:19

sell

0.44

usdjpym

115.20

115.29

0.00

2006.08.08 20:34

115.29

0.00

0.00

0.00

-3.43

9578871

2006.08.08 20:34

sell

0.43

usdjpym

115.26

115.35

0.00

2006.08.08 21:52

115.35

0.00

0.00

-0.59

-3.36

9579376

2006.08.08 21:52

sell

0.41

usdjpym

115.33

115.42

0.00

2006.08.08 22:21

115.42

0.00

0.00

0.00

-3.20

9579609

2006.08.08 22:22

sell

0.40

usdjpym

115.41

115.51

0.00

2006.08.08 22:29

115.51

0.00

0.00

0.00

-3.46

9579972

2006.08.08 22:29

sell

0.38

usdjpym

115.49

115.58

0.00

2006.08.08 22:47

115.58

0.00

0.00

0.00

-2.96

9580501

2006.08.08 22:47

sell

0.37

usdjpym

115.56

115.65

0.00

2006.08.08 22:48

115.65

0.00

0.00

0.00

-2.88

9583041

2006.08.08 23:06

buy

0.34

usdjpym

115.63

115.52

0.00

2006.08.08 23:12

115.52

0.00

0.00

0.00

-3.24

9583214

2006.08.08 23:12

sell

0.32

usdjpym

115.50

115.61

0.00

2006.08.08 23:14

115.61

0.00

0.00

0.00

-3.04

9583301

2006.08.08 23:14

buy

0.31

usdjpym

115.61

115.49

0.00

2006.08.08 23:32

115.49

0.00

0.00

0.00

-3.22

9583753

2006.08.08 23:32

sell

0.30

usdjpym

115.49

115.60

0.00

2006.08.08 23:55

115.60

0.00

0.00

0.00

-2.85

9585075

2006.08.08 23:55

buy

0.29

usdjpym

115.60

115.51

0.00

2006.08.09 00:28

115.68

0.00

0.00

0.00

2.01

9587342

2006.08.09 04:56

buy

0.30

usdjpym

115.59

115.50

0.00

2006.08.09 05:01

115.50

0.00

0.00

0.00

-2.34

9587587

2006.08.09 05:01

buy

0.29

usdjpym

115.53

115.44

0.00

2006.08.09 05:47

115.44

0.00

0.00

0.00

-2.26

9589584

2006.08.09 05:47

buy

0.28

usdjpym

115.46

115.37

0.00

2006.08.09 05:58

115.37

0.00

0.00

0.00

-2.18

9590716

2006.08.09 06:01

buy

0.26

usdjpym

115.40

115.31

0.00

2006.08.09 06:08

115.31

0.00

0.00

0.00

-2.03

9591132

2006.08.09 06:09

buy

0.25

usdjpym

115.34

115.25

0.00

2006.08.09 06:14

115.25

0.00

0.00

0.00

-1.95

9591386

2006.08.09 06:14

buy

0.25

usdjpym

115.26

115.17

0.00

2006.08.09 06:32

115.38

0.00

0.00

0.00

2.60

9592427

2006.08.09 06:34

buy

0.26

usdjpym

115.40

115.31

0.00

2006.08.09 06:53

115.31

0.00

0.00

0.00

-2.03

9592910

2006.08.09 07:00

buy

0.24

usdjpym

115.27

115.18

0.00

2006.08.09 07:02

115.18

0.00

0.00

0.00

-1.88

9593130

2006.08.09 07:02

buy

0.23

usdjpym

115.21

115.11

0.00

2006.08.09 07:40

115.29

0.00

0.00

0.00

1.60

9594199

2006.08.09 07:40

buy

0.24

usdjpym

115.30

115.21

0.00

2006.08.09 07:44

115.38

0.00

0.00

0.00

1.66

9597563

2006.08.09 10:35

buy

0.21

usdjpym

115.01

114.92

0.00

2006.08.09 10:44

114.92

0.00

0.00

0.00

-1.64

9603509

2006.08.09 18:21

sell

0.21

usdjpym

115.29

115.39

0.00

2006.08.09 18:22

115.39

0.00

0.00

0.00

-1.82

9603544

2006.08.09 18:22

sell

0.20

usdjpym

115.35

115.45

0.00

2006.08.09 19:13

115.26

0.00

0.00

0.00

1.56

9605717

2006.08.09 23:04

sell

0.21

usdjpym

115.43

115.54

0.00

2006.08.10 00:23

115.34

0.00

0.00

0.00

1.64

9610822

2006.08.10 01:23

buy

0.22

usdjpym

115.27

115.18

0.00

2006.08.10 01:24

115.18

0.00

0.00

0.00

-1.72

9610927

2006.08.10 01:24

buy

0.21

usdjpym

115.19

115.10

0.00

2006.08.10 02:40

115.10

0.00

0.00

0.00

-1.64

9613722

2006.08.10 06:10

buy

0.21

usdjpym

115.08

114.99

0.00

2006.08.10 06:16

114.99

0.00

0.00

0.00

-1.64

9613971

2006.08.10 06:16

buy

0.20

usdjpym

115.02

114.93

0.00

2006.08.10 06:38

115.10

0.00

0.00

0.00

1.39

9614609

2006.08.10 06:44

buy

0.20

usdjpym

115.08

114.99

0.00

2006.08.10 07:01

114.99

0.00

0.00

0.00

-1.57

9615531

2006.08.10 07:08

buy

0.20

usdjpym

114.97

114.87

0.00

2006.08.10 07:14

114.87

0.00

0.00

0.00

-1.74

9615673

2006.08.10 07:14

buy

0.19

usdjpym

114.89

114.79

0.00

2006.08.10 07:27

114.98

0.00

0.00

0.00

1.49

9616905

2006.08.10 07:42

buy

0.19

usdjpym

114.96

114.87

0.00

2006.08.10 07:47

114.87

0.00

0.00

0.00

-1.48

9617044

2006.08.10 07:47

buy

0.19

usdjpym

114.89

114.80

0.00

2006.08.10 07:57

114.98

0.00

0.00

0.00

1.49

9617739

2006.08.10 07:57

buy

0.19

usdjpym

114.96

114.87

0.00

2006.08.10 08:01

114.87

0.00

0.00

0.00

-1.49

9620604

2006.08.10 08:55

buy

0.19

usdjpym

114.81

114.72

0.00

2006.08.10 09:22

114.72

0.00

0.00

0.00

-1.49

9620984

2006.08.10 09:27

buy

0.19

usdjpym

114.86

114.77

0.00

2006.08.10 09:34

114.94

0.00

0.00

0.00

1.32

9621063

2006.08.10 09:34

sell

0.20

usdjpym

114.95

115.04

0.00

2006.08.10 09:56

114.87

0.00

0.00

0.00

1.39

9621316

2006.08.10 09:56

buy

0.20

usdjpym

114.87

114.78

0.00

2006.08.10 10:12

114.97

0.00

0.00

0.00

1.74

9621928

2006.08.10 11:07

buy

0.21

usdjpym

114.78

114.69

0.00

2006.08.10 11:47

114.69

0.00

0.00

0.00

-1.65

9622512

2006.08.10 11:47

buy

0.20

usdjpym

114.70

114.61

0.00

2006.08.10 12:12

114.78

0.00

0.00

0.00

1.39

9623537

2006.08.10 12:24

sell

0.21

usdjpym

114.84

114.93

0.00

2006.08.10 12:31

114.93

0.00

0.00

0.00

-1.64

9625283

2006.08.10 12:37

sell

0.18

usdjpym

114.89

114.98

0.00

2006.08.10 13:34

114.98

0.00

0.00

0.00

-1.41

9627443

2006.08.10 13:34

sell

0.18

usdjpym

114.97

115.06

0.00

2006.08.10 13:38

115.06

0.00

0.00

0.00

-1.41

9631015

2006.08.10 14:37

sell

0.14

usdjpym

115.36

115.49

0.00

2006.08.10 14:45

115.49

0.00

0.00

0.00

-1.58

9633361

2006.08.10 15:18

sell

0.12

usdjpym

115.60

115.70

0.00

2006.08.10 15:26

115.50

0.00

0.00

0.00

1.04

9633862

2006.08.10 15:26

sell

0.13

usdjpym

115.48

115.58

0.00

2006.08.10 15:37

115.58

0.00

0.00

0.00

-1.12

9634189

2006.08.10 15:37

sell

0.12

usdjpym

115.55

115.65

0.00

2006.08.10 16:18

115.43

0.00

0.00

0.00

1.25

9635481

2006.08.10 16:18

buy

0.13

usdjpym

115.42

115.32

0.00

2006.08.10 16:49

115.54

0.00

0.00

0.00

1.35

9638932

2006.08.10 23:58

sell

0.14

usdjpym

115.38

115.47

0.00

2006.08.11 00:18

115.29

0.00

0.00

0.00

1.09

9639204

2006.08.11 00:19

buy

0.14

usdjpym

115.28

115.18

0.00

2006.08.11 01:50

115.38

0.00

0.00

0.00

1.21

9640013

2006.08.11 02:05

sell

0.14

usdjpym

115.46

115.56

0.00

2006.08.11 02:20

115.56

0.00

0.00

0.00

-1.21

9640117

2006.08.11 02:20

sell

0.14

usdjpym

115.54

115.63

0.00

2006.08.11 04:19

115.45

0.00

0.00

0.00

1.09

9643161

2006.08.11 05:49

sell

0.14

usdjpym

115.53

115.62

0.00

2006.08.11 06:17

115.62

0.00

0.00

0.00

-1.09

9643305

2006.08.11 06:17

sell

0.14

usdjpym

115.61

115.70

0.00

2006.08.11 06:18

115.70

0.00

0.00

0.00

-1.09

9643365

2006.08.11 06:18

sell

0.14

usdjpym

115.68

115.77

0.00

2006.08.11 06:21

115.77

0.00

0.00

0.00

-1.09

9643817

2006.08.11 06:26

sell

0.12

usdjpym

115.72

115.81

0.00

2006.08.11 06:33

115.81

0.00

0.00

0.00

-0.93

9644358

2006.08.11 06:38

sell

0.12

usdjpym

115.66

115.75

0.00

2006.08.11 06:47

115.75

0.00

0.00

0.00

-0.93

9644764

2006.08.11 07:00

sell

0.12

usdjpym

115.79

115.88

0.00

2006.08.11 07:37

115.70

0.00

0.00

0.00

0.93

9646860

2006.08.11 08:41

sell

0.12

usdjpym

115.84

115.93

0.00

2006.08.11 09:14

115.93

0.00

0.00

0.00

-0.93

9647228

2006.08.11 09:14

sell

0.12

usdjpym

115.90

116.00

0.00

2006.08.11 09:58

116.00

0.00

0.00

0.00

-1.03

9647690

2006.08.11 09:58

sell

0.11

usdjpym

115.98

116.07

0.00

2006.08.11 10:59

116.07

0.00

0.00

0.00

-0.85

9648450

2006.08.11 10:59

sell

0.11

usdjpym

116.07

116.16

0.00

2006.08.11 11:56

115.99

0.00

0.00

0.00

0.76

9649397

2006.08.11 11:56

buy

0.11

usdjpym

115.99

115.90

0.00

2006.08.11 12:19

116.08

0.00

0.00

0.00

0.85

9649914

2006.08.11 12:19

sell

0.12

usdjpym

116.09

116.18

0.00

2006.08.11 12:30

116.18

0.00

0.00

0.00

-0.93

9651037

2006.08.11 12:31

sell

0.11

usdjpym

116.32

116.41

0.00

2006.08.11 12:33

116.41

0.00

0.00

0.00

-0.85

9651847

2006.08.11 12:33

sell

0.11

usdjpym

116.41

116.50

0.00

2006.08.11 12:40

116.31

0.00

0.00

0.00

0.95

9653343

2006.08.11 12:47

sell

0.11

usdjpym

116.34

116.44

0.00

2006.08.11 12:57

116.24

0.00

0.00

0.00

0.95

9653804

2006.08.11 13:00

sell

0.12

usdjpym

116.23

116.32

0.00

2006.08.11 13:12

116.32

0.00

0.00

0.00

-0.93

9654052

2006.08.11 13:12

sell

0.11

usdjpym

116.31

116.40

0.00

2006.08.11 13:17

116.23

0.00

0.00

0.00

0.76

9654198

2006.08.11 13:17

sell

0.12

usdjpym

116.22

116.31

0.00

2006.08.11 13:33

116.13

0.00

0.00

0.00

0.93

9654557

2006.08.11 13:34

buy

0.12

usdjpym

116.14

116.05

0.00

2006.08.11 13:35

116.05

0.00

0.00

0.00

-0.93

9656266

2006.08.11 14:03

sell

0.11

usdjpym

116.06

116.16

0.00

2006.08.11 14:19

115.96

0.00

0.00

0.00

0.95

9659326

2006.08.11 15:59

sell

0.11

usdjpym

116.15

116.25

0.00

2006.08.11 16:01

116.25

0.00

0.00

0.00

-0.95

9659458

2006.08.11 16:03

sell

0.11

usdjpym

116.26

116.35

0.00

2006.08.11 16:32

116.35

0.00

0.00

0.00

-0.85

9659939

2006.08.11 16:32

sell

0.10

usdjpym

116.33

116.42

0.00

2006.08.11 16:44

116.23

0.00

0.00

0.00

0.86

9661722

2006.08.11 19:44

buy

0.10

usdjpym

116.28

116.19

0.00

2006.08.13 23:02

116.19

0.00

0.00

0.14

-0.77

9665322

2006.08.14 01:18

sell

0.10

usdjpym

116.32

116.41

0.00

2006.08.14 02:33

116.23

0.00

0.00

0.00

0.77

9667104

2006.08.14 05:52

sell

0.10

usdjpym

116.39

116.48

0.00

2006.08.14 07:15

116.48

0.00

0.00

0.00

-0.77

9668706

2006.08.14 07:15

sell

0.10

usdjpym

116.47

116.56

0.00

2006.08.14 07:24

116.56

0.00

0.00

0.00

-0.77

9669723

2006.08.14 07:34

sell

0.09

usdjpym

116.55

116.64

0.00

2006.08.14 10:24

116.64

0.00

0.00

0.00

-0.69

9676634

2006.08.14 14:20

buy

0.08

usdjpym

116.40

116.31

0.00

2006.08.14 14:24

116.31

0.00

0.00

0.00

-0.62

9676884

2006.08.14 14:24

buy

0.08

usdjpym

116.34

116.25

0.00

2006.08.14 14:59

116.44

0.00

0.00

0.00

0.69

9679101

2006.08.14 15:59

sell

0.08

usdjpym

116.54

116.63

0.00

2006.08.14 16:26

116.63

0.00

0.00

0.00

-0.62

9683609

2006.08.15 00:21

buy

0.07

usdjpym

116.47

116.38

0.00

2006.08.15 00:57

116.57

0.00

0.00

0.00

0.60

9684022

2006.08.15 01:35

sell

0.08

usdjpym

116.67

116.76

0.00

2006.08.15 02:29

116.57

0.00

0.00

0.00

0.69

9687445

2006.08.15 06:10

sell

0.08

usdjpym

116.58

116.67

0.00

2006.08.15 06:34

116.50

0.00

0.00

0.00

0.55

9689013

2006.08.15 07:10

buy

0.08

usdjpym

116.35

116.25

0.00

2006.08.15 07:36

116.25

0.00

0.00

0.00

-0.69

9689840

2006.08.15 07:36

buy

0.07

usdjpym

116.26

116.17

0.00

2006.08.15 07:55

116.39

0.00

0.00

0.00

0.78

9691238

2006.08.15 08:56

sell

0.08

usdjpym

116.52

116.61

0.00

2006.08.15 09:00

116.61

0.00

0.00

0.00

-0.62

9691361

2006.08.15 09:01

sell

0.07

usdjpym

116.57

116.66

0.00

2006.08.15 12:15

116.66

0.00

0.00

0.00

-0.54

9693626

2006.08.15 12:15

sell

0.07

usdjpym

116.67

116.76

0.00

2006.08.15 12:30

116.54

0.00

0.00

0.00

0.78

9694642

2006.08.15 12:30

buy

0.07

usdjpym

116.47

116.35

0.00

2006.08.15 12:30

116.35

0.00

0.00

0.00

-0.72

9694901

2006.08.15 12:30

buy

0.07

usdjpym

116.48

116.36

0.00

2006.08.15 12:30

116.36

0.00

0.00

0.00

-0.72

9695049

2006.08.15 12:30

buy

0.07

usdjpym

116.34

116.23

0.00

2006.08.15 12:47

116.23

0.00

0.00

0.00

-0.66

9696645

2006.08.15 12:47

buy

0.07

usdjpym

116.27

116.17

0.00

2006.08.15 12:50

116.17

0.00

0.00

0.00

-0.60

9696802

2006.08.15 12:50

buy

0.06

usdjpym

116.16

116.06

0.00

2006.08.15 12:58

116.06

0.00

0.00

0.00

-0.52

9697821

2006.08.15 13:01

buy

0.06

usdjpym

116.08

115.97

0.00

2006.08.15 13:08

115.97

0.00

0.00

0.00

-0.57

9699136

2006.08.15 13:08

buy

0.06

usdjpym

116.02

115.92

0.00

2006.08.15 13:44

115.92

0.00

0.00

0.00

-0.52

9700657

2006.08.15 13:44

buy

0.05

usdjpym

115.97

115.87

0.00

2006.08.15 13:56

115.87

0.00

0.00

0.00

-0.43

9701341

2006.08.15 13:56

buy

0.05

usdjpym

115.90

115.80

0.00

2006.08.15 14:49

116.02

0.00

0.00

0.00

0.52

9704518

2006.08.15 16:15

sell

0.05

usdjpym

116.08

116.18

0.00

2006.08.15 17:04

115.97

0.00

0.00

0.00

0.47

9704884

2006.08.15 17:04

buy

0.06

usdjpym

115.97

115.87

0.00

2006.08.15 18:16

116.08

0.00

0.00

0.00

0.57

9705422

2006.08.15 18:44

sell

0.06

usdjpym

116.12

116.22

0.00

2006.08.15 22:28

116.03

0.00

0.00

-0.08

0.47

9706392

2006.08.15 22:29

buy

0.06

usdjpym

116.02

115.92

0.00

2006.08.15 23:29

115.92

0.00

0.00

0.00

-0.52

9707227

2006.08.16 00:20

sell

0.06

usdjpym

116.01

116.11

0.00

2006.08.16 00:58

116.11

0.00

0.00

0.00

-0.52

9707418

2006.08.16 00:58

sell

0.06

usdjpym

116.07

116.17

0.00

2006.08.16 02:43

116.17

0.00

0.00

0.00

-0.52

9709361

2006.08.16 07:28

buy

0.05

usdjpym

116.03

115.93

0.00

2006.08.16 10:03

116.12

0.00

0.00

0.00

0.39

9714375

2006.08.16 11:31

sell

0.06

usdjpym

116.29

116.39

0.00

2006.08.16 11:52

116.39

0.00

0.00

0.00

-0.52

9715062

2006.08.16 11:52

sell

0.05

usdjpym

116.35

116.45

0.00

2006.08.16 12:13

116.26

0.00

0.00

0.00

0.39

9715757

2006.08.16 12:17

buy

0.05

usdjpym

116.24

116.15

0.00

2006.08.16 12:30

116.15

0.00

0.00

0.00

-0.39

9717800

2006.08.16 12:30

buy

0.05

usdjpym

116.00

115.80

0.00

2006.08.16 12:36

115.80

0.00

0.00

0.00

-0.86

9720787

2006.08.16 13:00

buy

0.05

usdjpym

115.82

115.73

0.00

2006.08.16 13:15

115.73

0.00

0.00

0.00

-0.39

9721324

2006.08.16 13:15

buy

0.05

usdjpym

115.81

115.66

0.00

2006.08.16 13:20

115.66

0.00

0.00

0.00

-0.65

9725229

2006.08.16 14:31

buy

0.05

usdjpym

115.87

115.77

0.00

2006.08.16 14:59

115.77

0.00

0.00

0.00

-0.43

9726613

2006.08.16 14:59

buy

0.04

usdjpym

115.80

115.71

0.00

2006.08.16 15:30

115.71

0.00

0.00

0.00

-0.31

9731798

2006.08.16 17:20

buy

0.04

usdjpym

115.75

115.66

0.00

2006.08.16 17:38

115.82

0.00

0.00

0.00

0.24

9734148

2006.08.16 21:05

buy

0.04

usdjpym

115.81

115.72

0.00

2006.08.17 00:35

115.72

0.00

0.00

0.00

-0.31

9742244

2006.08.17 06:08

buy

0.04

usdjpym

115.56

115.47

0.00

2006.08.17 06:08

115.47

0.00

0.00

0.00

-0.31

9742280

2006.08.17 06:08

buy

0.04

usdjpym

115.53

115.44

0.00

2006.08.17 06:23

115.61

0.00

0.00

0.00

0.28

9742468

2006.08.17 06:25

buy

0.04

usdjpym

115.56

115.47

0.00

2006.08.17 06:40

115.64

0.00

0.00

0.00

0.28

9743605

2006.08.17 07:19

buy

0.04

usdjpym

115.43

115.34

0.00

2006.08.17 07:22

115.34

0.00

0.00

0.00

-0.31

9743759

2006.08.17 07:22

buy

0.04

usdjpym

115.37

115.28

0.00

2006.08.17 07:47

115.28

0.00

0.00

0.00

-0.31

9744373

2006.08.17 07:47

buy

0.04

usdjpym

115.31

115.21

0.00

2006.08.17 08:35

115.21

0.00

0.00

0.00

-0.35

9745684

2006.08.17 08:35

buy

0.04

usdjpym

115.23

115.14

0.00

2006.08.17 09:01

115.31

0.00

0.00

0.00

0.28

9746310

2006.08.17 09:04

buy

0.04

usdjpym

115.32

115.23

0.00

2006.08.17 11:31

115.39

0.00

0.00

0.00

0.24

9747588

2006.08.17 11:31

sell

0.04

usdjpym

115.37

115.46

0.00

2006.08.17 11:58

115.30

0.00

0.00

0.00

0.24

9749692

2006.08.17 12:35

sell

0.04

usdjpym

115.39

115.48

0.00

2006.08.17 12:36

115.48

0.00

0.00

0.00

-0.31

9749826

2006.08.17 12:36

sell

0.04

usdjpym

115.47

115.56

0.00

2006.08.17 12:43

115.56

0.00

0.00

0.00

-0.31

9750429

2006.08.17 12:48

sell

0.04

usdjpym

115.43

115.52

0.00

2006.08.17 13:13

115.52

0.00

0.00

0.00

-0.31

9757821

2006.08.17 17:00

sell

0.04

usdjpym

115.79

115.88

0.00

2006.08.17 17:16

115.88

0.00

0.00

0.00

-0.31

9758369

2006.08.17 17:16

sell

0.04

usdjpym

115.86

115.95

0.00

2006.08.17 17:21

115.95

0.00

0.00

0.00

-0.31

9758758

2006.08.17 17:21

sell

0.04

usdjpym

115.93

116.02

0.00

2006.08.17 17:25

116.02

0.00

0.00

0.00

-0.31

9759352

2006.08.17 17:25

sell

0.04

usdjpym

116.00

116.09

0.00

2006.08.17 17:57

116.09

0.00

0.00

0.00

-0.31

9759893

2006.08.17 17:57

sell

0.03

usdjpym

116.07

116.16

0.00

2006.08.17 17:58

116.16

0.00

0.00

0.00

-0.23

9760203

2006.08.17 17:58

sell

0.03

usdjpym

116.14

116.23

0.00

2006.08.17 18:43

116.06

0.00

0.00

0.00

0.21

9764680

2006.08.17 22:48

buy

0.04

usdjpym

115.92

115.83

0.00

2006.08.17 23:30

116.00

0.00

0.00

0.00

0.28

9764889

2006.08.17 23:34

sell

0.04

usdjpym

116.03

116.12

0.00

2006.08.17 23:58

115.94

0.00

0.00

0.00

0.31

9769354

2006.08.18 08:26

buy

0.04

usdjpym

115.91

115.81

0.00

2006.08.18 09:20

115.81

0.00

0.00

0.00

-0.35

9770364

2006.08.18 09:21

buy

0.04

usdjpym

115.80

115.71

0.00

2006.08.18 09:21

115.71

0.00

0.00

0.00

-0.31

9772361

2006.08.18 11:13

sell

0.04

usdjpym

115.76

115.85

0.00

2006.08.18 11:14

115.85

0.00

0.00

0.00

-0.31

9772407

2006.08.18 11:14

sell

0.03

usdjpym

115.83

115.92

0.00

2006.08.18 11:26

115.92

0.00

0.00

0.00

-0.23

9773538

2006.08.18 11:28

sell

0.03

usdjpym

115.91

116.00

0.00

2006.08.18 12:27

116.00

0.00

0.00

0.00

-0.23

9776146

2006.08.18 12:27

sell

0.03

usdjpym

115.97

116.06

0.00

2006.08.18 13:01

115.87

0.00

0.00

0.00

0.26

9779250

2006.08.18 13:48

buy

0.03

usdjpym

115.72

115.63

0.00

2006.08.18 13:48

115.63

0.00

0.00

0.00

-0.23

9779494

2006.08.18 13:49

buy

0.03

usdjpym

115.70

115.60

0.00

2006.08.18 13:54

115.60

0.00

0.00

0.00

-0.26

9780733

2006.08.18 14:17

sell

0.03

usdjpym

115.87

115.96

0.00

2006.08.18 14:17

115.96

0.00

0.00

0.00

-0.23

9780835

2006.08.18 14:17

sell

0.03

usdjpym

115.95

116.04

0.00

2006.08.18 14:36

115.83

0.00

0.00

0.00

0.31

9781618

2006.08.18 14:36

sell

0.03

usdjpym

115.82

115.91

0.00

2006.08.18 17:14

115.91

0.00

0.00

0.00

-0.23

9788181

2006.08.20 22:41

buy

0.03

usdjpym

115.67

115.58

0.00

2006.08.21 00:30

115.78

0.00

0.00

0.00

0.29

9800145

2006.08.21 07:22

buy

0.02

usdjpym

115.51

115.42

0.00

2006.08.21 07:47

115.42

0.00

0.00

0.00

-0.16

9800826

2006.08.21 07:47

buy

0.02

usdjpym

115.45

115.36

0.00

2006.08.21 07:48

115.36

0.00

0.00

0.00

-0.16

9800882

2006.08.21 07:48

buy

0.02

usdjpym

115.39

115.30

0.00

2006.08.21 07:59

115.49

0.00

0.00

0.00

0.17

9801327

2006.08.21 07:59

buy

0.02

usdjpym

115.50

115.41

0.00

2006.08.21 08:27

115.61

0.00

0.00

0.00

0.19

9802738

2006.08.21 08:27

sell

0.02

usdjpym

115.62

115.71

0.00

2006.08.21 09:59

115.53

0.00

0.00

0.00

0.16

9804955

2006.08.21 10:17

sell

0.02

usdjpym

115.58

115.67

0.00

2006.08.21 10:34

115.49

0.00

0.00

0.00

0.16

9805332

2006.08.21 10:59

sell

0.03

usdjpym

115.59

115.68

0.00

2006.08.21 11:19

115.68

0.00

0.00

0.00

-0.23

9805591

2006.08.21 11:21

sell

0.02

usdjpym

115.68

115.77

0.00

2006.08.21 11:37

115.77

0.00

0.00

0.00

-0.16

9805978

2006.08.21 11:37

sell

0.02

usdjpym

115.74

115.83

0.00

2006.08.21 12:12

115.65

0.00

0.00

0.00

0.16

9814314

2006.08.21 14:37

sell

0.02

usdjpym

115.76

115.85

0.00

2006.08.21 14:58

115.85

0.00

0.00

0.00

-0.16

9814887

2006.08.21 14:58

sell

0.02

usdjpym

115.82

115.91

0.00

2006.08.21 15:18

115.91

0.00

0.00

0.00

-0.16

9815404

2006.08.21 15:18

sell

0.02

usdjpym

115.88

115.97

0.00

2006.08.21 17:07

115.97

0.00

0.00

0.00

-0.16

9817674

2006.08.21 17:45

buy

0.02

usdjpym

115.82

115.73

0.00

2006.08.21 21:51

115.92

0.00

0.00

0.03

0.17

9820897

2006.08.21 21:53

sell

0.02

usdjpym

115.93

116.02

0.00

2006.08.21 22:18

116.02

0.00

0.00

0.00

-0.16

9823361

2006.08.21 22:36

sell

0.02

usdjpym

116.05

116.14

0.00

2006.08.21 22:47

115.96

0.00

0.00

0.00

0.16

9835011

2006.08.22 09:03

sell

0.02

usdjpym

116.31

116.40

0.00

2006.08.22 09:12

116.21

0.00

0.00

0.00

0.17

9835747

2006.08.22 09:17

buy

0.02

usdjpym

116.14

116.05

0.00

2006.08.22 09:27

116.05

0.00

0.00

0.00

-0.16

9836021

2006.08.22 09:27

buy

0.02

usdjpym

116.07

115.98

0.00

2006.08.22 09:40

116.16

0.00

0.00

0.00

0.15

9839118

2006.08.22 11:17

buy

0.02

usdjpym

116.07

115.98

0.00

2006.08.22 11:28

116.17

0.00

0.00

0.00

0.17

9840603

2006.08.22 11:56

sell

0.02

usdjpym

116.29

116.38

0.00

2006.08.22 12:13

116.38

0.00

0.00

0.00

-0.15

9841846

2006.08.22 12:13

sell

0.02

usdjpym

116.37

116.46

0.00

2006.08.22 12:18

116.46

0.00

0.00

0.00

-0.15

9842055

2006.08.22 12:18

sell

0.02

usdjpym

116.44

116.53

0.00

2006.08.22 13:44

116.53

0.00

0.00

0.00

-0.15

9848498

2006.08.22 15:37

sell

0.02

usdjpym

116.52

116.61

0.00

2006.08.22 15:41

116.61

0.00

0.00

0.00

-0.15

9848586

2006.08.22 15:41

sell

0.02

usdjpym

116.59

116.68

0.00

2006.08.22 16:10

116.68

0.00

0.00

0.00

-0.15

9849201

2006.08.22 16:10

sell

0.02

usdjpym

116.66

116.75

0.00

2006.08.22 17:32

116.75

0.00

0.00

0.00

-0.15

9850741

2006.08.22 17:32

sell

0.02

usdjpym

116.73

116.82

0.00

2006.08.22 17:59

116.82

0.00

0.00

0.00

-0.15

9851449

2006.08.22 17:59

sell

0.01

usdjpym

116.81

116.90

0.00

2006.08.22 18:29

116.70

0.00

0.00

0.00

0.09

9852289

2006.08.22 18:29

buy

0.01

usdjpym

116.71

116.62

0.00

2006.08.22 18:39

116.62

0.00

0.00

0.00

-0.08

9852434

2006.08.22 18:39

buy

0.01

usdjpym

116.64

116.55

0.00

2006.08.22 18:56

116.55

0.00

0.00

0.00

-0.08

9854638

2006.08.22 21:24

buy

0.01

usdjpym

116.49

116.40

0.00

2006.08.22 23:12

116.40

0.00

0.00

0.00

-0.08

9857334

2006.08.22 23:12

buy

0.01

usdjpym

116.43

116.33

0.00

2006.08.23 00:19

116.33

0.00

0.00

0.00

-0.09

9860174

2006.08.23 00:49

buy

0.01

usdjpym

116.31

116.22

0.00

2006.08.23 01:27

116.40

0.00

0.00

0.00

0.08

9860558

2006.08.23 01:31

sell

0.01

usdjpym

116.43

116.52

0.00

2006.08.23 02:54

116.32

0.00

0.00

0.00

0.09

9868448

2006.08.23 06:56

buy

0.01

usdjpym

116.27

116.18

0.00

2006.08.23 07:27

116.18

0.00

0.00

0.00

-0.08

9869281

2006.08.23 07:27

buy

0.01

usdjpym

116.20

116.11

0.00

2006.08.23 07:36

116.11

0.00

0.00

0.00

-0.08

9869943

2006.08.23 07:36

buy

0.01

usdjpym

116.14

116.04

0.00

2006.08.23 07:56

116.22

0.00

0.00

0.00

0.07

9870870

2006.08.23 08:08

sell

0.01

usdjpym

116.32

116.41

0.00

2006.08.23 12:19

116.41

0.00

0.00

0.00

-0.08

9878262

2006.08.23 12:59

buy

0.01

usdjpym

116.26

116.16

0.00

2006.08.23 13:23

116.35

0.00

0.00

0.00

0.08

9879323

2006.08.23 13:23

sell

0.01

usdjpym

116.35

116.44

0.00

2006.08.23 14:00

116.26

0.00

0.00

0.00

0.08

9881638

2006.08.23 14:00

buy

0.01

usdjpym

116.22

116.13

0.00

2006.08.23 14:03

116.13

0.00

0.00

0.00

-0.08

9882584

2006.08.23 14:03

buy

0.01

usdjpym

116.17

116.06

0.00

2006.08.23 14:12

116.26

0.00

0.00

0.00

0.08

9885678

2006.08.23 14:31

sell

0.01

usdjpym

116.47

116.56

0.00

2006.08.23 14:34

116.56

0.00

0.00

0.00

-0.08

9886112

2006.08.23 14:34

sell

0.01

usdjpym

116.51

116.60

0.00

2006.08.23 14:36

116.60

0.00

0.00

0.00

-0.08

9886639

2006.08.23 14:40

sell

0.01

usdjpym

116.51

116.60

0.00

2006.08.23 15:01

116.60

0.00

0.00

0.00

-0.08

9887684

2006.08.23 15:01

sell

0.01

usdjpym

116.58

116.67

0.00

2006.08.23 15:28

116.49

0.00

0.00

0.00

0.08

9912448

2006.08.24 07:46

sell

0.01

usdjpym

116.51

116.60

0.00

2006.08.24 07:53

116.60

0.00

0.00

0.00

-0.08

9923663

2006.08.24 13:08

buy

0.01

usdjpym

116.25

116.16

0.00

2006.08.24 13:16

116.34

0.00

0.00

0.00

0.08

9931446

2006.08.24 14:53

sell

0.01

usdjpym

116.37

116.46

0.00

2006.08.24 16:01

116.46

0.00

0.00

0.00

-0.08

9940206

2006.08.24 19:39

sell

0.01

usdjpym

116.56

116.65

0.00

2006.08.24 22:58

116.48

0.00

0.00

-0.01

0.07

9949799

2006.08.24 23:30

sell

0.01

usdjpym

116.54

116.63

0.00

2006.08.24 23:49

116.63

0.00

0.00

0.00

-0.08

9951140

2006.08.24 23:49

sell

0.01

usdjpym

116.61

116.70

0.00

2006.08.24 23:54

116.70

0.00

0.00

0.00

-0.08

9951655

2006.08.25 00:04

sell

0.01

usdjpym

116.69

116.78

0.00

2006.08.25 01:27

116.61

0.00

0.00

0.00

0.07

9954894

2006.08.25 01:28

buy

0.01

usdjpym

116.57

116.48

0.00

2006.08.25 03:30

116.65

0.00

0.00

0.00

0.07

9961685

2006.08.25 03:30

sell

0.01

usdjpym

116.65

116.74

0.00

2006.08.25 03:54

116.74

0.00

0.00

0.00

-0.08

9962328

2006.08.25 03:54

sell

0.01

usdjpym

116.71

116.80

0.00

2006.08.25 05:28

116.80

0.00

0.00

0.00

-0.08

9963579

2006.08.25 05:28

sell

0.01

usdjpym

116.79

116.88

0.00

2006.08.25 05:48

116.88

0.00

0.00

0.00

-0.08

9964131

2006.08.25 05:48

sell

0.01

usdjpym

116.86

116.95

0.00

2006.08.25 06:02

116.95

0.00

0.00

0.00

-0.08

9964718

2006.08.25 06:03

sell

0.01

usdjpym

116.94

117.03

0.00

2006.08.25 06:22

117.03

0.00

0.00

0.00

-0.08

9965209

2006.08.25 06:22

sell

0.01

usdjpym

117.02

117.11

0.00

2006.08.25 06:27

117.11

0.00

0.00

0.00

-0.08

9965428

2006.08.25 06:27

sell

0.01

usdjpym

117.09

117.18

0.00

2006.08.25 06:30

117.18

0.00

0.00

0.00

-0.08

9977141

2006.08.25 14:07

sell

0.01

usdjpym

117.28

117.37

0.00

2006.08.25 14:14

117.37

0.00

0.00

0.00

-0.08

9977989

2006.08.25 14:14

sell

0.01

usdjpym

117.35

117.44

0.00

2006.08.25 15:06

117.27

0.00

0.00

0.00

0.07

9980137

2006.08.25 15:06

buy

0.01

usdjpym

117.24

117.14

0.00

2006.08.25 15:07

117.14

0.00

0.00

0.00

-0.09

9982627

2006.08.25 15:26

buy

0.01

usdjpym

117.18

117.09

0.00

2006.08.25 15:41

117.26

0.00

0.00

0.00

0.07

10001202

2006.08.28 01:46

buy

0.01

usdjpym

117.16

117.07

0.00

2006.08.28 03:29

117.07

0.00

0.00

0.00

-0.08

10002699

2006.08.28 03:29

buy

0.01

usdjpym

117.09

117.00

0.00

2006.08.28 03:33

117.00

0.00

0.00

0.00

-0.08

10003465

2006.08.28 03:49

buy

0.01

usdjpym

117.11

117.02

0.00

2006.08.28 06:08

117.18

0.00

0.00

0.00

0.06

10006353

2006.08.28 07:25

buy

0.01

usdjpym

117.03

116.94

0.00

2006.08.28 08:09

116.94

0.00

0.00

0.00

-0.08

10009560

2006.08.28 10:48

buy

0.01

usdjpym

116.91

116.82

0.00

2006.08.28 11:05

117.00

0.00

0.00

0.00

0.08

10009849

2006.08.28 11:05

sell

0.01

usdjpym

117.01

117.10

0.00

2006.08.28 12:18

117.10

0.00

0.00

0.00

-0.08

10012186

2006.08.28 14:08

buy

0.01

usdjpym

117.00

116.91

0.00

2006.08.28 14:39

117.09

0.00

0.00

0.00

0.08

10021805

2006.08.29 01:46

buy

0.01

usdjpym

116.91

116.82

0.00

2006.08.29 02:01

116.82

0.00

0.00

0.00

-0.08

10022114

2006.08.29 02:01

buy

0.01

usdjpym

116.85

116.76

0.00

2006.08.29 04:27

116.76

0.00

0.00

0.00

-0.08

10023282

2006.08.29 04:27

buy

0.01

usdjpym

116.78

116.69

0.00

2006.08.29 04:34

116.69

0.00

0.00

0.00

-0.08

10023442

2006.08.29 04:34

buy

0.01

usdjpym

116.71

116.62

0.00

2006.08.29 04:41

116.81

0.00

0.00

0.00

0.09

10023636

2006.08.29 04:47

buy

0.01

usdjpym

116.78

116.69

0.00

2006.08.29 04:52

116.69

0.00

0.00

0.00

-0.08

10023701

2006.08.29 04:52

buy

0.01

usdjpym

116.72

116.63

0.00

2006.08.29 05:51

116.81

0.00

0.00

0.00

0.08

10025219

2006.08.29 06:35

sell

0.01

usdjpym

116.89

116.98

0.00

2006.08.29 06:39

116.98

0.00

0.00

0.00

-0.08

10025362

2006.08.29 06:40

sell

0.01

usdjpym

116.97

117.06

0.00

2006.08.29 07:08

116.89

0.00

0.00

0.00

0.07

10025921

2006.08.29 07:13

buy

0.01

usdjpym

116.87

116.78

0.00

2006.08.29 07:20

116.78

0.00

0.00

0.00

-0.08

10026756

2006.08.29 07:40

buy

0.01

usdjpym

116.80

116.71

0.00

2006.08.29 07:49

116.71

0.00

0.00

0.00

-0.08

10027385

2006.08.29 08:08

sell

0.01

usdjpym

116.69

116.78

0.00

2006.08.29 08:34

116.78

0.00

0.00

0.00

-0.08

10027900

2006.08.29 08:34

sell

0.01

usdjpym

116.75

116.84

0.00

2006.08.29 08:56

116.84

0.00

0.00

0.00

-0.08

10032834

2006.08.29 13:27

sell

0.01

usdjpym

116.77

116.86

0.00

2006.08.29 13:47

116.68

0.00

0.00

0.00

0.08

10033923

2006.08.29 14:00

buy

0.01

usdjpym

116.63

116.52

0.00

2006.08.29 14:06

116.72

0.00

0.00

0.00

0.08

10035373

2006.08.29 14:21

sell

0.01

usdjpym

116.88

116.97

0.00

2006.08.29 14:22

116.97

0.00

0.00

0.00

-0.08

10035786

2006.08.29 14:24

sell

0.01

usdjpym

116.91

117.00

0.00

2006.08.29 14:45

116.81

0.00

0.00

0.00

0.09

10037282

2006.08.29 14:45

sell

0.01

usdjpym

116.82

116.91

0.00

2006.08.29 14:50

116.91

0.00

0.00

0.00

-0.08

10037474

2006.08.29 14:50

sell

0.01

usdjpym

116.89

116.98

0.00

2006.08.29 15:50

116.98

0.00

0.00

0.00

-0.08

10038895

2006.08.29 15:50

sell

0.01

usdjpym

116.95

117.04

0.00

2006.08.29 18:03

116.86

0.00

0.00

0.00

0.08

10041562

2006.08.29 18:03

buy

0.01

usdjpym

116.84

116.75

0.00

2006.08.29 18:08

116.75

0.00

0.00

0.00

-0.08

10042176

2006.08.29 18:08

buy

0.01

usdjpym

116.82

116.69

0.00

2006.08.29 18:11

116.69

0.00

0.00

0.00

-0.11

10042460

2006.08.29 18:11

buy

0.01

usdjpym

116.81

116.62

0.00

2006.08.29 18:37

116.62

0.00

0.00

0.00

-0.16

 

0.00

0.00

-1.30

-112.98

Closed P/L:

-114.28

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

-114.28

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

1.12

Equity:

1.12

Free Margin:

1.12

 

 

 

Details:

 

 

Graph

 

Gross Profit:

211.48

Gross Loss:

325.76

Total Net Profit:

-114.28

Profit Factor:

0.65

Expected Payoff:

-0.22

 

 

 

Absolute Drawdown:

114.28

Maximal Drawdown (%):

0.00 (0.0%)

 

 

 

 

 

 

Total Trades:

521

Short Positions (won %):

264 (37.88%)

Long Positions (won %):

257 (36.58%)

Profit Trades (% of total):

194 (37.24%)

Loss trades (% of total):

327 (62.76%)

Largest

profit trade:

8.42

loss trade:

-9.21

Average

profit trade:

1.09

loss trade:

-1.00

Maximum

consecutive wins ($):

8 (28.47)

consecutive losses ($):

17 (-21.53)

Maximal

consecutive profit (count):

28.47 (8)

consecutive loss (count):

-30.95 (10)

Average

consecutive wins:

2

consecutive losses:

3

 