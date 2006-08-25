CFGTrader, LLC

Account: 17391 Name: MVCM Currency: USD 2006 August 25, 02:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3296042006.08.25 01:55sell1.00gbpusd1.88731.88970.00002006.08.25 02:031.88640.000.000.0090.00
3285042006.08.24 23:42buy1.00usdjpy116.51116.510.002006.08.25 01:30116.570.000.000.0051.47
3283792006.08.24 23:11buy1.00usdjpy116.51116.290.002006.08.24 23:42116.540.000.000.0025.74
3273982006.08.24 19:25buy1.00usdchf1.23911.23820.00002006.08.24 23:101.23820.000.000.00-72.69
3271902006.08.24 18:51sell1.00eurusd1.27691.27910.00002006.08.24 19:061.27650.000.000.0040.00
3266812006.08.24 18:00sell1.00gbpusd1.88911.89150.00002006.08.24 18:141.88830.000.000.0080.00
3263832006.08.24 17:44sell1.00usdjpy116.34116.560.002006.08.24 18:34116.560.000.000.00-188.74
3261642006.08.24 17:25sell1.00eurusd1.27831.28050.00002006.08.24 17:441.27780.000.000.0050.00
3251472006.08.24 16:27sell1.00eurusd1.28101.28620.00002006.08.24 16:271.28060.000.000.0040.00
3251312006.08.24 16:26sell1.00eurusd1.28101.28620.00002006.08.24 16:271.28110.000.000.00-10.00
3243552006.08.24 15:26buy1.00usdjpy116.30115.780.002006.08.24 15:26116.270.000.000.00-25.80
3238982006.08.24 14:45sell1.00gbpusd1.89311.89850.00002006.08.24 14:491.89430.000.000.00-120.00
3238662006.08.24 14:44buy1.00gbpusd1.89231.88690.00002006.08.24 14:451.89300.000.000.0070.00
3238332006.08.24 14:41sell1.00usdchf1.23371.23920.00002006.08.24 14:471.23300.000.000.0056.77
3238322006.08.24 14:41buy1.00gbpusd1.89231.88690.00002006.08.24 14:421.89300.000.000.0070.00
3214482006.08.24 09:14sell1.00gbpusd1.89041.89280.00002006.08.24 09:461.88980.000.000.0060.00
3213952006.08.24 09:03sell1.00eurusd1.27781.28000.00002006.08.24 09:141.27730.000.000.0050.00
3211462006.08.24 08:09sell1.00usdjpy116.42116.650.002006.08.24 09:03116.390.000.000.0025.78
3210572006.08.24 07:56sell1.00eurusd1.27771.28040.00002006.08.24 07:591.27720.000.000.0050.00
3208032006.08.24 07:13buy1.00usdjpy116.35116.080.002006.08.24 07:37116.390.000.000.0034.37
3202842006.08.24 04:46buy1.00usdchf1.23701.23460.00002006.08.24 09:471.23770.000.000.0056.56
3202172006.08.24 04:21buy1.00usdjpy116.39116.120.002006.08.24 06:01116.430.000.000.0034.36
3187652006.08.23 22:42sell1.00usdjpy116.47116.740.002006.08.23 23:04116.360.000.00-32.2194.53
3182112006.08.23 20:38buy1.00usdjpy116.34116.070.002006.08.23 22:40116.450.000.000.0094.46
3181572006.08.23 20:30buy1.00usdchf1.23491.23190.00002006.08.24 02:521.23650.000.000.00129.40
3170362006.08.23 17:33buy1.00gbpusd1.89201.88910.00002006.08.23 18:051.89390.000.000.00190.00
3167372006.08.23 17:06buy1.00gbpusd1.89091.88800.00002006.08.23 17:301.89240.000.000.00150.00
3160942006.08.23 16:31sell1.00usdchf1.23371.23670.00002006.08.23 17:061.23670.000.000.00-242.58
3158262006.08.23 16:19sell1.00usdjpy116.42116.690.002006.08.23 20:38116.310.000.000.0094.57
3157702006.08.23 16:16buy1.00eurusd1.28241.27970.00002006.08.23 16:311.27970.000.000.00-270.00
3149522006.08.23 15:21sell1.00usdjpy116.35116.620.002006.08.23 16:00116.210.000.000.00120.47
3140822006.08.23 13:22buy1.00usdchf1.23201.22900.00002006.08.23 14:111.23320.000.000.0097.31
3130352006.08.23 09:36buy1.00usdchf1.23221.22920.00002006.08.23 11:161.23320.000.000.0081.09
3129952006.08.23 09:32sell1.00gbpusd1.89171.89460.00002006.08.23 14:511.89460.000.000.00-290.00
3126582006.08.23 08:55sell1.00gbpusd1.88931.89220.00002006.08.23 09:321.89220.000.000.00-290.00
3118112006.08.23 06:04sell1.00usdjpy116.48116.750.002006.08.23 06:05116.360.000.000.00103.13
3105572006.08.23 02:09sell1.00gbpusd1.88821.89110.00002006.08.23 03:581.88700.000.000.00120.00
3097372006.08.22 23:10sell1.00gbpusd1.88921.89210.00002006.08.22 23:321.88780.000.000.00140.00
3091002006.08.22 20:42buy1.00usdchf1.23501.23200.00002006.08.23 09:331.23200.000.000.00-243.51
3086722006.08.22 19:31sell1.00usdchf1.23601.24150.00002006.08.22 20:421.23480.000.000.0097.18
3086392006.08.22 19:29buy1.00eurusd1.27931.27660.00002006.08.22 21:011.28010.000.000.0080.00
3080902006.08.22 18:11balanceDeposit100 000.00
  0.00 0.00 -32.21 723.87
Closed P/L: 691.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3268992006.08.24 18:19sell1.00gbpusd1.88861.89100.0000 1.88630.000.000.00230.00
  0.00 0.00 0.00 230.00
 Floating P/L: 230.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 691.66 Floating P/L: 230.00 Margin: 1 888.60
Balance: 100 691.66 Equity: 100 921.66 Free Margin: 98 803.06