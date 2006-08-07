|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.08.07 07:50 - 2006.08.25 22:55 (2006.06.26 - 2006.08.26)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=true; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=10; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000; PIPTimerSep="------ PIP Timer Setting -----"; EnablePIPTimer=true; PIPTimerType=0; MinPIPProfit=6;
|Bars in test
|4263
|Ticks modelled
|45362
|Modelling quality
|31.15%
|Initial deposit
|25000.00
|Total net profit
|4063.28
|Gross profit
|31384.92
|Gross loss
|-27321.65
|Profit factor
|1.15
|Expected payoff
|10.06
|Absolute drawdown
|1193.77
|Maximal drawdown
|2228.33 (7.60%)
|Relative drawdown
|7.60% (2228.33)
|Total trades
|404
|Short positions (won %)
|201 (66.67%)
|Long positions (won %)
|203 (66.50%)
|Profit trades (% of total)
|269 (66.58%)
|Loss trades (% of total)
|135 (33.42%)
|Largest
|profit trade
|362.91
|loss trade
|-247.97
|Average
|profit trade
|116.67
|loss trade
|-202.38
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (1818.63)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-600.69)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1818.63 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-976.07 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.07 07:55
|buy
|1
|1.90
|114.57
|114.44
|0.00
|2
|2006.08.07 07:56
|modify
|1
|1.90
|114.57
|114.49
|0.00
|3
|2006.08.07 07:57
|modify
|1
|1.90
|114.57
|114.51
|0.00
|4
|2006.08.07 07:57
|modify
|1
|1.90
|114.57
|114.52
|0.00
|5
|2006.08.07 08:02
|modify
|1
|1.90
|114.57
|114.53
|0.00
|6
|2006.08.07 08:19
|modify
|1
|1.90
|114.57
|114.53
|0.00
|7
|2006.08.07 08:32
|modify
|1
|1.90
|114.57
|114.54
|0.00
|8
|2006.08.07 08:46
|modify
|1
|1.90
|114.57
|114.54
|0.00
|9
|2006.08.07 08:51
|modify
|1
|1.90
|114.57
|114.57
|0.00
|10
|2006.08.07 08:51
|close
|1
|1.90
|114.63
|114.57
|0.00
|99.45
|25099.45
|11
|2006.08.07 08:55
|sell
|2
|1.90
|114.64
|114.77
|0.00
|12
|2006.08.07 09:32
|s/l
|2
|1.90
|114.77
|114.77
|0.00
|-215.21
|24884.24
|13
|2006.08.07 09:33
|sell
|3
|1.90
|114.72
|114.85
|0.00
|14
|2006.08.07 09:40
|close
|3
|1.90
|114.67
|114.85
|0.00
|82.85
|24967.09
|15
|2006.08.07 09:40
|buy
|4
|1.90
|114.68
|114.55
|0.00
|16
|2006.08.07 09:41
|modify
|4
|1.90
|114.68
|114.60
|0.00
|17
|2006.08.07 09:42
|modify
|4
|1.90
|114.68
|114.61
|0.00
|18
|2006.08.07 09:44
|modify
|4
|1.90
|114.68
|114.64
|0.00
|19
|2006.08.07 09:45
|s/l
|4
|1.90
|114.64
|114.64
|0.00
|-74.00
|24893.09
|20
|2006.08.07 09:48
|sell
|5
|1.90
|114.67
|114.80
|0.00
|21
|2006.08.07 10:00
|close
|5
|1.90
|114.60
|114.80
|0.00
|116.06
|25009.15
|22
|2006.08.07 10:03
|buy
|6
|1.90
|114.58
|114.45
|0.00
|23
|2006.08.07 10:06
|close
|6
|1.90
|114.63
|114.45
|0.00
|82.88
|25092.03
|24
|2006.08.07 10:07
|sell
|7
|1.90
|114.65
|114.78
|0.00
|25
|2006.08.07 10:09
|close
|7
|1.90
|114.60
|114.78
|0.00
|82.90
|25174.93
|26
|2006.08.07 10:10
|buy
|8
|1.90
|114.66
|114.53
|0.00
|27
|2006.08.07 10:40
|modify
|8
|1.90
|114.66
|114.64
|0.00
|28
|2006.08.07 10:40
|close
|8
|1.90
|114.71
|114.64
|0.00
|82.82
|25257.75
|29
|2006.08.07 10:41
|buy
|9
|1.90
|114.71
|114.58
|0.00
|30
|2006.08.07 10:42
|modify
|9
|1.90
|114.71
|114.64
|0.00
|31
|2006.08.07 10:51
|modify
|9
|1.90
|114.71
|114.66
|0.00
|32
|2006.08.07 10:53
|modify
|9
|1.90
|114.71
|114.67
|0.00
|33
|2006.08.07 10:54
|modify
|9
|1.90
|114.71
|114.69
|0.00
|34
|2006.08.07 10:56
|s/l
|9
|1.90
|114.69
|114.69
|0.00
|-29.58
|25228.17
|35
|2006.08.07 11:02
|sell
|10
|1.90
|114.74
|114.87
|0.00
|36
|2006.08.07 11:39
|s/l
|10
|1.90
|114.87
|114.87
|0.00
|-214.93
|25013.24
|37
|2006.08.07 11:39
|sell
|11
|1.90
|114.89
|115.02
|0.00
|38
|2006.08.07 11:58
|s/l
|11
|1.90
|115.02
|115.02
|0.00
|-214.75
|24798.49
|39
|2006.08.07 11:58
|sell
|12
|1.90
|114.99
|115.12
|0.00
|40
|2006.08.07 12:06
|close
|12
|1.90
|114.95
|115.12
|0.00
|66.12
|24864.61
|41
|2006.08.07 12:16
|sell
|13
|1.90
|114.89
|115.02
|0.00
|42
|2006.08.07 12:48
|close
|13
|1.90
|114.84
|115.02
|0.00
|82.72
|24947.33
|43
|2006.08.07 12:50
|sell
|14
|1.90
|114.88
|115.01
|0.00
|44
|2006.08.07 13:24
|s/l
|14
|1.90
|115.01
|115.01
|0.00
|-214.76
|24732.57
|45
|2006.08.07 13:34
|sell
|15
|1.90
|114.98
|115.11
|0.00
|46
|2006.08.07 14:14
|s/l
|15
|1.90
|115.11
|115.11
|0.00
|-214.58
|24517.99
|47
|2006.08.07 14:14
|sell
|16
|1.80
|115.08
|115.21
|0.00
|48
|2006.08.07 14:25
|close
|16
|1.80
|114.98
|115.21
|0.00
|156.55
|24674.54
|49
|2006.08.07 14:25
|buy
|17
|1.90
|115.00
|114.87
|0.00
|50
|2006.08.07 14:26
|modify
|17
|1.90
|115.00
|114.88
|0.00
|51
|2006.08.07 14:27
|modify
|17
|1.90
|115.00
|114.89
|0.00
|52
|2006.08.07 14:27
|modify
|17
|1.90
|115.00
|114.92
|0.00
|53
|2006.08.07 14:28
|modify
|17
|1.90
|115.00
|114.94
|0.00
|54
|2006.08.07 14:28
|modify
|17
|1.90
|115.00
|114.96
|0.00
|55
|2006.08.07 14:28
|close
|17
|1.90
|115.04
|114.96
|0.00
|66.06
|24740.60
|56
|2006.08.07 14:29
|buy
|18
|1.90
|114.97
|114.84
|0.00
|57
|2006.08.07 15:13
|s/l
|18
|1.90
|114.84
|114.84
|0.00
|-215.08
|24525.52
|58
|2006.08.07 15:22
|buy
|19
|1.80
|114.97
|114.84
|0.00
|59
|2006.08.07 15:39
|modify
|19
|1.80
|114.97
|114.96
|0.00
|60
|2006.08.07 15:40
|s/l
|19
|1.80
|114.96
|114.96
|0.00
|-14.54
|24510.98
|61
|2006.08.07 15:41
|buy
|20
|1.80
|114.96
|114.83
|0.00
|62
|2006.08.07 16:15
|modify
|20
|1.80
|114.96
|114.96
|0.00
|63
|2006.08.07 16:15
|close
|20
|1.80
|115.02
|114.96
|0.00
|93.90
|24604.88
|64
|2006.08.07 16:16
|sell
|21
|1.80
|114.99
|115.12
|0.00
|65
|2006.08.07 17:26
|close
|21
|1.80
|114.93
|115.12
|0.00
|93.97
|24698.85
|66
|2006.08.07 17:28
|buy
|22
|1.90
|114.93
|114.80
|0.00
|67
|2006.08.07 18:52
|close
|22
|1.90
|114.99
|114.80
|0.00
|99.14
|24797.99
|68
|2006.08.07 19:17
|sell
|23
|1.90
|115.03
|115.16
|0.00
|69
|2006.08.07 20:23
|s/l
|23
|1.90
|115.16
|115.16
|0.00
|-214.43
|24583.56
|70
|2006.08.07 20:36
|buy
|24
|1.80
|115.11
|114.98
|0.00
|71
|2006.08.07 20:37
|modify
|24
|1.80
|115.11
|115.02
|0.00
|72
|2006.08.07 20:38
|modify
|24
|1.80
|115.11
|115.05
|0.00
|73
|2006.08.07 21:00
|s/l
|24
|1.80
|115.05
|115.05
|0.00
|-88.84
|24494.72
|74
|2006.08.07 21:21
|buy
|25
|1.80
|115.09
|114.96
|0.00
|75
|2006.08.07 21:30
|modify
|25
|1.80
|115.09
|115.05
|0.00
|76
|2006.08.07 21:42
|s/l
|25
|1.80
|115.05
|115.05
|0.00
|-57.55
|24437.17
|77
|2006.08.07 22:07
|sell
|26
|1.80
|115.13
|115.26
|0.00
|78
|2006.08.07 23:44
|s/l
|26
|1.80
|115.26
|115.26
|0.00
|-203.02
|24234.15
|79
|2006.08.08 00:00
|buy
|27
|1.80
|115.18
|115.05
|0.00
|80
|2006.08.08 00:02
|modify
|27
|1.80
|115.18
|115.12
|0.00
|81
|2006.08.08 00:02
|modify
|27
|1.80
|115.18
|115.15
|0.00
|82
|2006.08.08 00:04
|modify
|27
|1.80
|115.18
|115.16
|0.00
|83
|2006.08.08 00:20
|s/l
|27
|1.80
|115.16
|115.16
|0.00
|-36.85
|24197.30
|84
|2006.08.08 00:28
|buy
|28
|1.80
|115.13
|115.00
|0.00
|85
|2006.08.08 01:32
|close
|28
|1.80
|115.18
|115.00
|0.00
|78.14
|24275.44
|86
|2006.08.08 01:38
|buy
|29
|1.80
|115.13
|115.00
|0.00
|87
|2006.08.08 02:38
|s/l
|29
|1.80
|115.00
|115.00
|0.00
|-203.48
|24071.96
|88
|2006.08.08 02:38
|buy
|30
|1.80
|115.03
|114.90
|0.00
|89
|2006.08.08 04:05
|close
|30
|1.80
|115.08
|114.90
|0.00
|78.21
|24150.17
|90
|2006.08.08 04:52
|sell
|31
|1.80
|115.14
|115.27
|0.00
|91
|2006.08.08 08:00
|s/l
|31
|1.80
|115.27
|115.27
|0.00
|-203.00
|23947.17
|92
|2006.08.08 08:01
|sell
|32
|1.80
|115.26
|115.39
|0.00
|93
|2006.08.08 08:02
|close
|32
|1.80
|115.22
|115.39
|0.00
|62.49
|24009.66
|94
|2006.08.08 09:03
|buy
|33
|1.80
|115.16
|115.03
|0.00
|95
|2006.08.08 09:08
|s/l
|33
|1.80
|115.03
|115.03
|0.00
|-203.43
|23806.23
|96
|2006.08.08 09:11
|sell
|34
|1.80
|115.13
|115.26
|0.00
|97
|2006.08.08 09:42
|close
|34
|1.80
|115.07
|115.26
|0.00
|93.86
|23900.09
|98
|2006.08.08 09:51
|buy
|35
|1.80
|115.07
|114.94
|0.00
|99
|2006.08.08 10:15
|close
|35
|1.80
|115.12
|114.94
|0.00
|78.18
|23978.27
|100
|2006.08.08 10:23
|buy
|36
|1.80
|115.10
|114.97
|0.00
|101
|2006.08.08 11:39
|close
|36
|1.80
|115.15
|114.97
|0.00
|78.16
|24056.43
|102
|2006.08.08 12:47
|buy
|37
|1.80
|115.03
|114.90
|0.00
|103
|2006.08.08 13:30
|close
|37
|1.80
|115.08
|114.90
|0.00
|78.21
|24134.64
|104
|2006.08.08 14:07
|sell
|38
|1.80
|115.06
|115.19
|0.00
|105
|2006.08.08 15:01
|close
|38
|1.80
|114.98
|115.19
|0.00
|125.24
|24259.88
|106
|2006.08.08 15:01
|buy
|39
|1.80
|115.02
|114.89
|0.00
|107
|2006.08.08 15:09
|s/l
|39
|1.80
|114.89
|114.89
|0.00
|-203.67
|24056.21
|108
|2006.08.08 15:09
|buy
|40
|1.80
|114.92
|114.79
|0.00
|109
|2006.08.08 15:09
|close
|40
|1.80
|114.96
|114.79
|0.00
|62.63
|24118.84
|110
|2006.08.08 15:15
|sell
|41
|1.80
|115.01
|115.14
|0.00
|111
|2006.08.08 17:22
|s/l
|41
|1.80
|115.14
|115.14
|0.00
|-203.21
|23915.63
|112
|2006.08.08 17:25
|buy
|42
|1.80
|115.09
|114.96
|0.00
|113
|2006.08.08 17:28
|close
|42
|1.80
|115.15
|114.96
|0.00
|93.79
|24009.42
|114
|2006.08.08 17:29
|buy
|43
|1.80
|115.09
|114.96
|0.00
|115
|2006.08.08 20:05
|close
|43
|1.80
|115.18
|114.96
|0.00
|140.65
|24150.07
|116
|2006.08.08 20:06
|sell
|44
|1.80
|115.12
|115.25
|0.00
|117
|2006.08.08 20:07
|close
|44
|1.80
|115.07
|115.25
|0.00
|78.21
|24228.28
|118
|2006.08.08 20:07
|sell
|45
|1.80
|115.12
|115.25
|0.00
|119
|2006.08.08 20:11
|close
|45
|1.80
|114.92
|115.25
|0.00
|313.26
|24541.54
|120
|2006.08.08 20:12
|buy
|46
|1.80
|115.02
|114.89
|0.00
|121
|2006.08.08 20:12
|modify
|46
|1.80
|115.02
|115.16
|0.00
|122
|2006.08.08 20:12
|close
|46
|1.80
|115.21
|115.16
|0.00
|296.85
|24838.39
|123
|2006.08.08 20:14
|buy
|47
|1.90
|115.02
|114.89
|0.00
|124
|2006.08.08 20:15
|s/l
|47
|1.90
|114.89
|114.89
|0.00
|-215.44
|24622.95
|125
|2006.08.08 20:25
|sell
|48
|1.80
|115.25
|115.38
|0.00
|126
|2006.08.08 20:29
|close
|48
|1.80
|115.11
|115.38
|0.00
|218.92
|24841.87
|127
|2006.08.08 20:33
|buy
|49
|1.90
|114.96
|114.83
|0.00
|128
|2006.08.08 20:34
|close
|49
|1.90
|115.18
|114.83
|0.00
|362.91
|25204.78
|129
|2006.08.08 20:37
|sell
|50
|1.90
|115.04
|115.17
|0.00
|130
|2006.08.08 20:38
|close
|50
|1.90
|114.96
|115.17
|0.00
|132.22
|25337.00
|131
|2006.08.08 20:39
|sell
|51
|1.90
|115.06
|115.19
|0.00
|132
|2006.08.08 20:39
|close
|51
|1.90
|115.01
|115.19
|0.00
|82.60
|25419.60
|133
|2006.08.08 20:42
|buy
|52
|1.90
|114.95
|114.82
|0.00
|134
|2006.08.08 20:43
|close
|52
|1.90
|115.02
|114.82
|0.00
|115.63
|25535.23
|135
|2006.08.08 20:47
|buy
|53
|1.90
|114.86
|114.73
|0.00
|136
|2006.08.08 20:47
|close
|53
|1.90
|114.95
|114.73
|0.00
|148.76
|25683.99
|137
|2006.08.08 20:49
|buy
|54
|1.90
|114.88
|114.75
|0.00
|138
|2006.08.08 20:52
|s/l
|54
|1.90
|114.75
|114.75
|0.00
|-215.30
|25468.69
|139
|2006.08.08 20:52
|buy
|55
|1.90
|114.75
|114.62
|0.00
|140
|2006.08.08 20:52
|close
|55
|1.90
|114.85
|114.62
|0.00
|165.43
|25634.12
|141
|2006.08.08 20:53
|buy
|56
|1.90
|114.83
|114.70
|0.00
|142
|2006.08.08 20:55
|close
|56
|1.90
|114.92
|114.70
|0.00
|148.80
|25782.92
|143
|2006.08.08 20:56
|sell
|57
|1.90
|114.87
|115.00
|0.00
|144
|2006.08.08 20:56
|close
|57
|1.90
|114.81
|115.00
|0.00
|99.29
|25882.21
|145
|2006.08.08 20:58
|sell
|58
|1.90
|114.89
|115.02
|0.00
|146
|2006.08.08 21:10
|s/l
|58
|1.90
|115.02
|115.02
|0.00
|-214.71
|25667.50
|147
|2006.08.08 21:10
|sell
|59
|1.90
|115.01
|115.14
|0.00
|148
|2006.08.08 21:13
|close
|59
|1.90
|114.96
|115.14
|0.00
|82.64
|25750.14
|149
|2006.08.08 21:14
|sell
|60
|1.90
|115.00
|115.13
|0.00
|150
|2006.08.08 21:20
|s/l
|60
|1.90
|115.13
|115.13
|0.00
|-214.46
|25535.68
|151
|2006.08.08 21:20
|sell
|61
|1.90
|115.14
|115.27
|0.00
|152
|2006.08.08 21:26
|close
|61
|1.90
|115.09
|115.27
|0.00
|82.54
|25618.22
|153
|2006.08.08 21:27
|buy
|62
|1.90
|115.08
|114.95
|0.00
|154
|2006.08.08 22:06
|close
|62
|1.90
|115.13
|114.95
|0.00
|82.52
|25700.74
|155
|2006.08.08 22:06
|sell
|63
|1.90
|115.14
|115.27
|0.00
|156
|2006.08.08 22:15
|s/l
|63
|1.90
|115.27
|115.27
|0.00
|-214.28
|25486.46
|157
|2006.08.08 22:15
|sell
|64
|1.90
|115.24
|115.37
|0.00
|158
|2006.08.08 22:16
|close
|64
|1.90
|115.17
|115.37
|0.00
|115.48
|25601.94
|159
|2006.08.08 22:18
|sell
|65
|1.90
|115.21
|115.34
|0.00
|160
|2006.08.08 22:48
|s/l
|65
|1.90
|115.34
|115.34
|0.00
|-214.13
|25387.81
|161
|2006.08.08 22:48
|sell
|66
|1.90
|115.32
|115.45
|0.00
|162
|2006.08.09 00:22
|s/l
|66
|1.90
|115.45
|115.45
|0.00
|-225.48
|25162.33
|163
|2006.08.09 00:47
|sell
|67
|1.90
|115.70
|115.83
|0.00
|164
|2006.08.09 01:05
|close
|67
|1.90
|115.62
|115.83
|0.00
|131.47
|25293.80
|165
|2006.08.09 01:06
|buy
|68
|1.90
|115.66
|115.53
|0.00
|166
|2006.08.09 01:07
|modify
|68
|1.90
|115.66
|115.54
|0.00
|167
|2006.08.09 01:08
|modify
|68
|1.90
|115.66
|115.60
|0.00
|168
|2006.08.09 01:10
|s/l
|68
|1.90
|115.60
|115.60
|0.00
|-99.29
|25194.51
|169
|2006.08.09 01:12
|buy
|69
|1.90
|115.56
|115.43
|0.00
|170
|2006.08.09 01:18
|close
|69
|1.90
|115.64
|115.43
|0.00
|131.44
|25325.95
|171
|2006.08.09 02:07
|buy
|70
|1.90
|115.54
|115.41
|0.00
|172
|2006.08.09 02:20
|modify
|70
|1.90
|115.54
|115.60
|0.00
|173
|2006.08.09 02:20
|close
|70
|1.90
|115.65
|115.60
|0.00
|180.72
|25506.67
|174
|2006.08.09 02:24
|sell
|71
|1.90
|115.65
|115.78
|0.00
|175
|2006.08.09 06:52
|close
|71
|1.90
|115.60
|115.78
|0.00
|82.18
|25588.85
|176
|2006.08.09 06:53
|buy
|72
|1.90
|115.58
|115.45
|0.00
|177
|2006.08.09 07:08
|s/l
|72
|1.90
|115.45
|115.45
|0.00
|-213.98
|25374.87
|178
|2006.08.09 07:11
|sell
|73
|1.90
|115.54
|115.67
|0.00
|179
|2006.08.09 07:42
|close
|73
|1.90
|115.49
|115.67
|0.00
|82.26
|25457.13
|180
|2006.08.09 07:42
|buy
|74
|1.90
|115.50
|115.37
|0.00
|181
|2006.08.09 07:50
|s/l
|74
|1.90
|115.37
|115.37
|0.00
|-214.09
|25243.04
|182
|2006.08.09 07:51
|buy
|75
|1.90
|115.39
|115.26
|0.00
|183
|2006.08.09 07:52
|close
|75
|1.90
|115.44
|115.26
|0.00
|82.29
|25325.33
|184
|2006.08.09 08:30
|sell
|76
|1.90
|115.39
|115.52
|0.00
|185
|2006.08.09 08:33
|close
|76
|1.90
|115.32
|115.52
|0.00
|115.33
|25440.66
|186
|2006.08.09 08:51
|buy
|77
|1.90
|115.27
|115.14
|0.00
|187
|2006.08.09 08:53
|close
|77
|1.90
|115.35
|115.14
|0.00
|131.77
|25572.43
|188
|2006.08.09 08:54
|buy
|78
|1.90
|115.27
|115.14
|0.00
|189
|2006.08.09 09:40
|close
|78
|1.90
|115.36
|115.14
|0.00
|148.23
|25720.66
|190
|2006.08.09 09:41
|sell
|79
|1.90
|115.31
|115.44
|0.00
|191
|2006.08.09 10:05
|close
|79
|1.90
|115.22
|115.44
|0.00
|148.41
|25869.07
|192
|2006.08.09 10:05
|buy
|80
|1.90
|115.21
|115.08
|0.00
|193
|2006.08.09 10:08
|close
|80
|1.90
|115.33
|115.08
|0.00
|197.69
|26066.76
|194
|2006.08.09 10:16
|buy
|81
|2.00
|115.10
|114.97
|0.00
|195
|2006.08.09 10:17
|close
|81
|2.00
|115.23
|114.97
|0.00
|225.64
|26292.40
|196
|2006.08.09 10:44
|buy
|82
|2.00
|115.10
|114.97
|0.00
|197
|2006.08.09 11:20
|close
|82
|2.00
|115.17
|114.97
|0.00
|121.56
|26413.96
|198
|2006.08.09 11:21
|sell
|83
|2.00
|115.16
|115.29
|0.00
|199
|2006.08.09 11:22
|close
|83
|2.00
|115.10
|115.29
|0.00
|104.26
|26518.22
|200
|2006.08.09 11:44
|sell
|84
|2.00
|115.16
|115.29
|0.00
|201
|2006.08.09 12:30
|close
|84
|2.00
|115.08
|115.29
|0.00
|139.03
|26657.25
|202
|2006.08.09 12:34
|buy
|85
|2.00
|115.06
|114.93
|0.00
|203
|2006.08.09 12:44
|s/l
|85
|2.00
|114.93
|114.93
|0.00
|-226.31
|26430.94
|204
|2006.08.09 12:44
|buy
|86
|2.00
|114.92
|114.79
|0.00
|205
|2006.08.09 13:03
|s/l
|86
|2.00
|114.79
|114.79
|0.00
|-226.50
|26204.44
|206
|2006.08.09 13:03
|buy
|87
|2.00
|114.82
|114.69
|0.00
|207
|2006.08.09 13:05
|close
|87
|2.00
|114.91
|114.69
|0.00
|156.64
|26361.08
|208
|2006.08.09 13:05
|sell
|88
|2.00
|114.90
|115.03
|0.00
|209
|2006.08.09 13:07
|close
|88
|2.00
|114.83
|115.03
|0.00
|121.92
|26483.00
|210
|2006.08.09 13:09
|sell
|89
|2.00
|114.87
|115.00
|0.00
|211
|2006.08.09 13:30
|s/l
|89
|2.00
|115.00
|115.00
|0.00
|-226.04
|26256.96
|212
|2006.08.09 14:09
|sell
|90
|2.00
|115.00
|115.13
|0.00
|213
|2006.08.09 15:16
|s/l
|90
|2.00
|115.13
|115.13
|0.00
|-225.83
|26031.13
|214
|2006.08.09 16:07
|sell
|91
|2.00
|115.11
|115.24
|0.00
|215
|2006.08.09 16:18
|close
|91
|2.00
|115.06
|115.24
|0.00
|86.91
|26118.04
|216
|2006.08.09 16:37
|buy
|92
|2.00
|115.15
|115.02
|0.00
|217
|2006.08.09 18:20
|close
|92
|2.00
|115.20
|115.02
|0.00
|86.81
|26204.85
|218
|2006.08.09 18:52
|sell
|93
|2.00
|115.15
|115.28
|0.00
|219
|2006.08.09 20:18
|s/l
|93
|2.00
|115.28
|115.28
|0.00
|-225.54
|25979.31
|220
|2006.08.09 20:18
|sell
|94
|1.90
|115.25
|115.38
|0.00
|221
|2006.08.09 22:00
|s/l
|94
|1.90
|115.38
|115.38
|0.00
|-214.04
|25765.27
|222
|2006.08.09 22:02
|sell
|95
|1.90
|115.37
|115.50
|0.00
|223
|2006.08.09 23:12
|close
|95
|1.90
|115.31
|115.50
|0.00
|98.86
|25864.13
|224
|2006.08.10 01:14
|buy
|96
|1.90
|115.39
|115.26
|0.00
|225
|2006.08.10 03:06
|s/l
|96
|1.90
|115.26
|115.26
|0.00
|-214.30
|25649.83
|226
|2006.08.10 03:07
|buy
|97
|1.90
|115.28
|115.15
|0.00
|227
|2006.08.10 03:17
|close
|97
|1.90
|115.34
|115.15
|0.00
|98.84
|25748.67
|228
|2006.08.10 03:23
|buy
|98
|1.90
|115.25
|115.12
|0.00
|229
|2006.08.10 03:39
|s/l
|98
|1.90
|115.12
|115.12
|0.00
|-214.60
|25534.07
|230
|2006.08.10 04:00
|sell
|99
|1.90
|115.23
|115.36
|0.00
|231
|2006.08.10 04:10
|close
|99
|1.90
|115.19
|115.36
|0.00
|65.98
|25600.05
|232
|2006.08.10 04:11
|buy
|100
|1.90
|115.18
|115.05
|0.00
|233
|2006.08.10 06:28
|s/l
|100
|1.90
|115.05
|115.05
|0.00
|-214.69
|25385.36
|234
|2006.08.10 06:45
|sell
|101
|1.90
|115.13
|115.26
|0.00
|235
|2006.08.10 07:05
|close
|101
|1.90
|115.08
|115.26
|0.00
|82.55
|25467.91
|236
|2006.08.10 07:48
|sell
|102
|1.90
|115.15
|115.28
|0.00
|237
|2006.08.10 08:05
|close
|102
|1.90
|115.10
|115.28
|0.00
|82.54
|25550.45
|238
|2006.08.10 08:05
|buy
|103
|1.90
|115.11
|114.98
|0.00
|239
|2006.08.10 09:00
|s/l
|103
|1.90
|114.98
|114.98
|0.00
|-214.95
|25335.50
|240
|2006.08.10 09:01
|buy
|104
|1.90
|114.98
|114.85
|0.00
|241
|2006.08.10 09:02
|close
|104
|1.90
|115.03
|114.85
|0.00
|82.59
|25418.09
|242
|2006.08.10 09:04
|buy
|105
|1.90
|115.02
|114.89
|0.00
|243
|2006.08.10 09:05
|s/l
|105
|1.90
|114.89
|114.89
|0.00
|-214.99
|25203.10
|244
|2006.08.10 09:25
|sell
|106
|1.90
|114.96
|115.09
|0.00
|245
|2006.08.10 09:37
|close
|106
|1.90
|114.87
|115.09
|0.00
|148.86
|25351.96
|246
|2006.08.10 09:38
|buy
|107
|1.90
|114.85
|114.72
|0.00
|247
|2006.08.10 09:40
|close
|107
|1.90
|114.96
|114.72
|0.00
|181.80
|25533.76
|248
|2006.08.10 09:41
|sell
|108
|1.90
|114.95
|115.08
|0.00
|249
|2006.08.10 09:42
|close
|108
|1.90
|114.89
|115.08
|0.00
|99.23
|25632.99
|250
|2006.08.10 09:43
|sell
|109
|1.90
|114.90
|115.03
|0.00
|251
|2006.08.10 10:01
|close
|109
|1.90
|114.81
|115.03
|0.00
|148.94
|25781.93
|252
|2006.08.10 10:07
|sell
|110
|1.90
|114.89
|115.02
|0.00
|253
|2006.08.10 10:07
|close
|110
|1.90
|114.82
|115.02
|0.00
|115.83
|25897.76
|254
|2006.08.10 10:09
|sell
|111
|1.90
|114.88
|115.01
|0.00
|255
|2006.08.10 10:11
|s/l
|111
|1.90
|115.01
|115.01
|0.00
|-214.73
|25683.03
|256
|2006.08.10 10:11
|sell
|112
|1.90
|115.00
|115.13
|0.00
|257
|2006.08.10 10:18
|close
|112
|1.90
|114.94
|115.13
|0.00
|99.18
|25782.21
|258
|2006.08.10 10:46
|buy
|113
|1.90
|114.88
|114.75
|0.00
|259
|2006.08.10 11:22
|s/l
|113
|1.90
|114.75
|114.75
|0.00
|-215.33
|25566.88
|260
|2006.08.10 11:25
|sell
|114
|1.90
|114.90
|115.03
|0.00
|261
|2006.08.10 11:27
|close
|114
|1.90
|114.81
|115.03
|0.00
|148.94
|25715.82
|262
|2006.08.10 11:29
|sell
|115
|1.90
|114.90
|115.03
|0.00
|263
|2006.08.10 12:11
|s/l
|115
|1.90
|115.03
|115.03
|0.00
|-214.73
|25501.09
|264
|2006.08.10 12:11
|sell
|116
|1.90
|115.00
|115.13
|0.00
|265
|2006.08.10 12:30
|close
|116
|1.90
|114.93
|115.13
|0.00
|115.72
|25616.81
|266
|2006.08.10 12:45
|buy
|117
|1.90
|114.90
|114.77
|0.00
|267
|2006.08.10 13:07
|s/l
|117
|1.90
|114.77
|114.77
|0.00
|-215.21
|25401.60
|268
|2006.08.10 13:07
|buy
|118
|1.90
|114.80
|114.67
|0.00
|269
|2006.08.10 13:10
|close
|118
|1.90
|114.86
|114.67
|0.00
|99.25
|25500.85
|270
|2006.08.10 13:11
|sell
|119
|1.90
|114.85
|114.98
|0.00
|271
|2006.08.10 13:37
|close
|119
|1.90
|114.76
|114.98
|0.00
|149.01
|25649.86
|272
|2006.08.10 14:31
|buy
|120
|1.90
|114.80
|114.67
|0.00
|273
|2006.08.10 14:33
|close
|120
|1.90
|114.86
|114.67
|0.00
|99.25
|25749.11
|274
|2006.08.10 14:39
|sell
|121
|1.90
|114.92
|115.05
|0.00
|275
|2006.08.10 14:51
|close
|121
|1.90
|114.85
|115.05
|0.00
|115.80
|25864.91
|276
|2006.08.10 15:39
|sell
|122
|1.90
|115.05
|115.18
|0.00
|277
|2006.08.10 15:41
|close
|122
|1.90
|114.99
|115.18
|0.00
|99.14
|25964.05
|278
|2006.08.10 15:42
|buy
|123
|1.90
|115.00
|114.87
|0.00
|279
|2006.08.10 16:11
|close
|123
|1.90
|115.05
|114.87
|0.00
|82.57
|26046.62
|280
|2006.08.10 16:12
|sell
|124
|2.00
|115.08
|115.21
|0.00
|281
|2006.08.10 16:16
|s/l
|124
|2.00
|115.21
|115.21
|0.00
|-225.67
|25820.95
|282
|2006.08.10 16:25
|buy
|125
|1.90
|115.26
|115.13
|0.00
|283
|2006.08.10 16:29
|close
|125
|1.90
|115.32
|115.13
|0.00
|98.86
|25919.81
|284
|2006.08.10 16:29
|buy
|126
|1.90
|115.26
|115.13
|0.00
|285
|2006.08.10 16:34
|close
|126
|1.90
|115.32
|115.13
|0.00
|98.86
|26018.67
|286
|2006.08.10 16:34
|sell
|127
|2.00
|115.31
|115.44
|0.00
|287
|2006.08.10 16:38
|s/l
|127
|2.00
|115.44
|115.44
|0.00
|-225.21
|25793.46
|288
|2006.08.10 16:39
|sell
|128
|1.90
|115.39
|115.52
|0.00
|289
|2006.08.10 16:47
|s/l
|128
|1.90
|115.52
|115.52
|0.00
|-213.78
|25579.68
|290
|2006.08.10 16:47
|sell
|129
|1.90
|115.51
|115.64
|0.00
|291
|2006.08.10 16:51
|close
|129
|1.90
|115.42
|115.64
|0.00
|148.15
|25727.83
|292
|2006.08.10 16:51
|buy
|130
|1.90
|115.44
|115.31
|0.00
|293
|2006.08.10 16:53
|close
|130
|1.90
|115.52
|115.31
|0.00
|131.58
|25859.41
|294
|2006.08.10 16:54
|buy
|131
|1.90
|115.46
|115.33
|0.00
|295
|2006.08.10 17:08
|close
|131
|1.90
|115.52
|115.33
|0.00
|98.68
|25958.09
|296
|2006.08.10 17:17
|sell
|132
|1.90
|115.60
|115.73
|0.00
|297
|2006.08.10 17:25
|close
|132
|1.90
|115.43
|115.73
|0.00
|279.82
|26237.91
|298
|2006.08.10 17:25
|buy
|133
|2.00
|115.47
|115.34
|0.00
|299
|2006.08.10 17:26
|close
|133
|2.00
|115.52
|115.34
|0.00
|86.57
|26324.48
|300
|2006.08.10 17:27
|buy
|134
|2.00
|115.49
|115.36
|0.00
|301
|2006.08.10 17:29
|close
|134
|2.00
|115.54
|115.36
|0.00
|86.55
|26411.03
|302
|2006.08.10 17:29
|buy
|135
|2.00
|115.48
|115.35
|0.00
|303
|2006.08.10 17:35
|close
|135
|2.00
|115.55
|115.35
|0.00
|121.16
|26532.19
|304
|2006.08.10 18:15
|buy
|136
|2.00
|115.38
|115.25
|0.00
|305
|2006.08.10 18:16
|close
|136
|2.00
|115.44
|115.25
|0.00
|103.95
|26636.14
|306
|2006.08.10 18:19
|buy
|137
|2.00
|115.38
|115.25
|0.00
|307
|2006.08.10 18:21
|close
|137
|2.00
|115.43
|115.25
|0.00
|86.63
|26722.77
|308
|2006.08.10 18:30
|sell
|138
|2.00
|115.52
|115.65
|0.00
|309
|2006.08.10 19:30
|close
|138
|2.00
|115.43
|115.65
|0.00
|155.94
|26878.71
|310
|2006.08.10 19:31
|buy
|139
|2.00
|115.46
|115.33
|0.00
|311
|2006.08.10 19:50
|close
|139
|2.00
|115.54
|115.33
|0.00
|138.48
|27017.19
|312
|2006.08.10 19:51
|sell
|140
|2.00
|115.55
|115.68
|0.00
|313
|2006.08.10 19:53
|close
|140
|2.00
|115.47
|115.68
|0.00
|138.56
|27155.75
|314
|2006.08.10 19:54
|sell
|141
|2.00
|115.53
|115.66
|0.00
|315
|2006.08.10 20:05
|close
|141
|2.00
|115.47
|115.66
|0.00
|103.92
|27259.67
|316
|2006.08.10 20:17
|buy
|142
|2.00
|115.33
|115.20
|0.00
|317
|2006.08.10 20:17
|close
|142
|2.00
|115.41
|115.20
|0.00
|138.64
|27398.31
|318
|2006.08.10 20:19
|buy
|143
|2.10
|115.35
|115.22
|0.00
|319
|2006.08.10 21:05
|s/l
|143
|2.10
|115.22
|115.22
|0.00
|-236.94
|27161.37
|320
|2006.08.11 01:50
|sell
|144
|2.00
|115.30
|115.43
|0.00
|321
|2006.08.11 01:53
|s/l
|144
|2.00
|115.43
|115.43
|0.00
|-225.24
|26936.13
|322
|2006.08.11 03:51
|sell
|145
|2.00
|115.39
|115.52
|0.00
|323
|2006.08.11 04:14
|s/l
|145
|2.00
|115.52
|115.52
|0.00
|-225.07
|26711.06
|324
|2006.08.11 06:20
|sell
|146
|2.00
|115.48
|115.61
|0.00
|325
|2006.08.11 08:08
|s/l
|146
|2.00
|115.61
|115.61
|0.00
|-224.89
|26486.17
|326
|2006.08.11 08:23
|sell
|147
|2.00
|115.76
|115.89
|0.00
|327
|2006.08.11 08:25
|close
|147
|2.00
|115.67
|115.89
|0.00
|155.62
|26641.79
|328
|2006.08.11 08:34
|sell
|148
|2.00
|115.79
|115.92
|0.00
|329
|2006.08.11 08:35
|close
|148
|2.00
|115.68
|115.92
|0.00
|190.18
|26831.97
|330
|2006.08.11 09:01
|sell
|149
|2.00
|115.81
|115.94
|0.00
|331
|2006.08.11 09:10
|close
|149
|2.00
|115.73
|115.94
|0.00
|138.25
|26970.22
|332
|2006.08.11 09:35
|buy
|150
|2.00
|115.66
|115.53
|0.00
|333
|2006.08.11 09:35
|modify
|150
|2.00
|115.66
|115.60
|0.00
|334
|2006.08.11 09:38
|modify
|150
|2.00
|115.66
|115.60
|0.00
|335
|2006.08.11 09:38
|close
|150
|2.00
|115.72
|115.60
|0.00
|103.70
|27073.92
|336
|2006.08.11 09:39
|buy
|151
|2.00
|115.67
|115.54
|0.00
|337
|2006.08.11 09:40
|modify
|151
|2.00
|115.67
|115.60
|0.00
|338
|2006.08.11 09:52
|modify
|151
|2.00
|115.67
|115.60
|0.00
|339
|2006.08.11 09:56
|modify
|151
|2.00
|115.67
|115.61
|0.00
|340
|2006.08.11 09:57
|modify
|151
|2.00
|115.67
|115.62
|0.00
|341
|2006.08.11 10:00
|modify
|151
|2.00
|115.67
|115.65
|0.00
|342
|2006.08.11 10:00
|close
|151
|2.00
|115.74
|115.65
|0.00
|120.96
|27194.88
|343
|2006.08.11 10:01
|sell
|152
|2.00
|115.75
|115.88
|0.00
|344
|2006.08.11 10:25
|s/l
|152
|2.00
|115.88
|115.88
|0.00
|-224.27
|26970.61
|345
|2006.08.11 10:30
|buy
|153
|2.00
|115.90
|115.77
|0.00
|346
|2006.08.11 10:31
|modify
|153
|2.00
|115.90
|115.79
|0.00
|347
|2006.08.11 10:32
|modify
|153
|2.00
|115.90
|115.83
|0.00
|348
|2006.08.11 10:32
|modify
|153
|2.00
|115.90
|115.85
|0.00
|349
|2006.08.11 10:32
|close
|153
|2.00
|115.96
|115.85
|0.00
|103.48
|27074.09
|350
|2006.08.11 11:11
|sell
|154
|2.00
|115.93
|116.06
|0.00
|351
|2006.08.11 12:55
|s/l
|154
|2.00
|116.06
|116.06
|0.00
|-224.02
|26850.07
|352
|2006.08.11 13:01
|buy
|155
|2.00
|116.05
|115.92
|0.00
|353
|2006.08.11 13:02
|modify
|155
|2.00
|116.05
|115.96
|0.00
|354
|2006.08.11 13:02
|modify
|155
|2.00
|116.05
|115.98
|0.00
|355
|2006.08.11 13:02
|modify
|155
|2.00
|116.05
|116.01
|0.00
|356
|2006.08.11 13:04
|modify
|155
|2.00
|116.05
|116.02
|0.00
|357
|2006.08.11 13:13
|close
|155
|2.00
|116.10
|116.02
|0.00
|86.13
|26936.20
|358
|2006.08.11 14:15
|sell
|156
|2.00
|116.08
|116.21
|0.00
|359
|2006.08.11 14:18
|close
|156
|2.00
|116.03
|116.21
|0.00
|86.18
|27022.38
|360
|2006.08.11 14:19
|sell
|157
|2.00
|116.07
|116.20
|0.00
|361
|2006.08.11 14:30
|s/l
|157
|2.00
|116.20
|116.20
|0.00
|-223.41
|26798.97
|362
|2006.08.11 14:37
|buy
|158
|2.00
|116.32
|116.19
|0.00
|363
|2006.08.11 14:37
|modify
|158
|2.00
|116.32
|116.19
|0.00
|364
|2006.08.11 14:37
|modify
|158
|2.00
|116.32
|116.23
|0.00
|365
|2006.08.11 14:38
|modify
|158
|2.00
|116.32
|116.28
|0.00
|366
|2006.08.11 14:38
|close
|158
|2.00
|116.39
|116.28
|0.00
|120.29
|26919.26
|367
|2006.08.11 14:40
|buy
|159
|2.00
|116.26
|116.13
|0.00
|368
|2006.08.11 14:44
|close
|159
|2.00
|116.33
|116.13
|0.00
|120.35
|27039.61
|369
|2006.08.11 14:55
|buy
|160
|2.00
|116.17
|116.04
|0.00
|370
|2006.08.11 14:57
|close
|160
|2.00
|116.28
|116.04
|0.00
|189.20
|27228.81
|371
|2006.08.11 14:59
|buy
|161
|2.00
|116.24
|116.11
|0.00
|372
|2006.08.11 15:11
|close
|161
|2.00
|116.32
|116.11
|0.00
|137.55
|27366.36
|373
|2006.08.11 15:12
|sell
|162
|2.10
|116.31
|116.44
|0.00
|374
|2006.08.11 15:15
|close
|162
|2.10
|116.21
|116.44
|0.00
|180.71
|27547.07
|375
|2006.08.11 15:20
|buy
|163
|2.10
|116.17
|116.04
|0.00
|376
|2006.08.11 15:20
|close
|163
|2.10
|116.23
|116.04
|0.00
|108.41
|27655.48
|377
|2006.08.11 15:27
|buy
|164
|2.10
|116.17
|116.04
|0.00
|378
|2006.08.11 15:36
|s/l
|164
|2.10
|116.04
|116.04
|0.00
|-235.35
|27420.13
|379
|2006.08.11 15:36
|buy
|165
|2.10
|116.03
|115.90
|0.00
|380
|2006.08.11 15:54
|s/l
|165
|2.10
|115.90
|115.90
|0.00
|-235.55
|27184.58
|381
|2006.08.11 15:55
|sell
|166
|2.00
|116.01
|116.14
|0.00
|382
|2006.08.11 16:31
|close
|166
|2.00
|115.95
|116.14
|0.00
|103.49
|27288.07
|383
|2006.08.11 16:39
|sell
|167
|2.00
|116.01
|116.14
|0.00
|384
|2006.08.11 17:20
|s/l
|167
|2.00
|116.14
|116.14
|0.00
|-223.81
|27064.26
|385
|2006.08.11 17:25
|buy
|168
|2.00
|116.10
|115.97
|0.00
|386
|2006.08.11 18:00
|close
|168
|2.00
|116.15
|115.97
|0.00
|86.10
|27150.36
|387
|2006.08.11 18:02
|sell
|169
|2.00
|116.23
|116.36
|0.00
|388
|2006.08.11 18:03
|close
|169
|2.00
|116.17
|116.36
|0.00
|103.30
|27253.66
|389
|2006.08.11 18:04
|sell
|170
|2.00
|116.25
|116.38
|0.00
|390
|2006.08.11 20:12
|s/l
|170
|2.00
|116.38
|116.38
|0.00
|-223.39
|27030.27
|391
|2006.08.11 20:40
|buy
|171
|2.00
|116.34
|116.21
|0.00
|392
|2006.08.11 20:42
|modify
|171
|2.00
|116.34
|116.28
|0.00
|393
|2006.08.11 20:44
|modify
|171
|2.00
|116.34
|116.30
|0.00
|394
|2006.08.11 20:45
|s/l
|171
|2.00
|116.30
|116.30
|0.00
|-75.56
|26954.71
|395
|2006.08.11 21:02
|sell
|172
|2.00
|116.42
|116.55
|0.00
|396
|2006.08.11 21:07
|close
|172
|2.00
|116.36
|116.55
|0.00
|103.13
|27057.84
|397
|2006.08.14 01:03
|buy
|173
|2.00
|116.25
|116.12
|0.00
|398
|2006.08.14 01:15
|close
|173
|2.00
|116.31
|116.12
|0.00
|103.17
|27161.01
|399
|2006.08.14 02:47
|sell
|174
|2.00
|116.25
|116.38
|0.00
|400
|2006.08.14 06:08
|s/l
|174
|2.00
|116.38
|116.38
|0.00
|-223.41
|26937.60
|401
|2006.08.14 07:39
|sell
|175
|2.00
|116.31
|116.44
|0.00
|402
|2006.08.14 08:17
|s/l
|175
|2.00
|116.44
|116.44
|0.00
|-223.29
|26714.31
|403
|2006.08.14 08:20
|buy
|176
|2.00
|116.38
|116.25
|0.00
|404
|2006.08.14 08:21
|modify
|176
|2.00
|116.38
|116.31
|0.00
|405
|2006.08.14 08:21
|modify
|176
|2.00
|116.38
|116.32
|0.00
|406
|2006.08.14 08:22
|modify
|176
|2.00
|116.38
|116.33
|0.00
|407
|2006.08.14 08:22
|modify
|176
|2.00
|116.38
|116.35
|0.00
|408
|2006.08.14 08:24
|s/l
|176
|2.00
|116.35
|116.35
|0.00
|-49.73
|26664.58
|409
|2006.08.14 09:29
|sell
|177
|2.00
|116.66
|116.79
|0.00
|410
|2006.08.14 09:32
|close
|177
|2.00
|116.57
|116.79
|0.00
|154.41
|26818.99
|411
|2006.08.14 09:43
|sell
|178
|2.00
|116.60
|116.73
|0.00
|412
|2006.08.14 09:45
|close
|178
|2.00
|116.55
|116.73
|0.00
|85.80
|26904.79
|413
|2006.08.14 09:46
|buy
|179
|2.00
|116.56
|116.43
|0.00
|414
|2006.08.14 09:47
|modify
|179
|2.00
|116.56
|116.44
|0.00
|415
|2006.08.14 09:47
|modify
|179
|2.00
|116.56
|116.46
|0.00
|416
|2006.08.14 09:47
|modify
|179
|2.00
|116.56
|116.47
|0.00
|417
|2006.08.14 09:48
|modify
|179
|2.00
|116.56
|116.49
|0.00
|418
|2006.08.14 10:00
|s/l
|179
|2.00
|116.49
|116.49
|0.00
|-114.07
|26790.72
|419
|2006.08.14 10:24
|buy
|180
|2.00
|116.49
|116.36
|0.00
|420
|2006.08.14 10:25
|modify
|180
|2.00
|116.49
|116.49
|0.00
|421
|2006.08.14 10:25
|close
|180
|2.00
|116.56
|116.49
|0.00
|120.11
|26910.83
|422
|2006.08.14 13:06
|sell
|181
|2.00
|116.67
|116.80
|0.00
|423
|2006.08.14 13:10
|close
|181
|2.00
|116.60
|116.80
|0.00
|120.07
|27030.90
|424
|2006.08.14 13:12
|buy
|182
|2.00
|116.61
|116.48
|0.00
|425
|2006.08.14 13:14
|modify
|182
|2.00
|116.61
|116.55
|0.00
|426
|2006.08.14 13:15
|modify
|182
|2.00
|116.61
|116.57
|0.00
|427
|2006.08.14 13:15
|modify
|182
|2.00
|116.61
|116.58
|0.00
|428
|2006.08.14 13:26
|s/l
|182
|2.00
|116.58
|116.58
|0.00
|-60.05
|26970.85
|429
|2006.08.14 14:12
|buy
|183
|2.00
|116.63
|116.50
|0.00
|430
|2006.08.14 14:13
|modify
|183
|2.00
|116.63
|116.58
|0.00
|431
|2006.08.14 14:14
|modify
|183
|2.00
|116.63
|116.58
|0.00
|432
|2006.08.14 14:18
|modify
|183
|2.00
|116.63
|116.59
|0.00
|433
|2006.08.14 14:20
|modify
|183
|2.00
|116.63
|116.60
|0.00
|434
|2006.08.14 14:20
|close
|183
|2.00
|116.68
|116.60
|0.00
|85.70
|27056.55
|435
|2006.08.14 14:30
|buy
|184
|2.00
|116.63
|116.50
|0.00
|436
|2006.08.14 14:32
|modify
|184
|2.00
|116.63
|116.60
|0.00
|437
|2006.08.14 14:35
|s/l
|184
|2.00
|116.60
|116.60
|0.00
|-52.08
|27004.47
|438
|2006.08.14 14:47
|sell
|185
|2.00
|116.66
|116.79
|0.00
|439
|2006.08.14 14:48
|close
|185
|2.00
|116.61
|116.79
|0.00
|85.76
|27090.23
|440
|2006.08.14 15:03
|buy
|186
|2.00
|116.52
|116.39
|0.00
|441
|2006.08.14 16:21
|s/l
|186
|2.00
|116.39
|116.39
|0.00
|-223.49
|26866.74
|442
|2006.08.14 16:23
|buy
|187
|2.00
|116.39
|116.26
|0.00
|443
|2006.08.14 16:55
|close
|187
|2.00
|116.45
|116.26
|0.00
|103.05
|26969.79
|444
|2006.08.14 20:49
|sell
|188
|2.00
|116.73
|116.86
|0.00
|445
|2006.08.14 23:23
|close
|188
|2.00
|116.68
|116.86
|0.00
|85.70
|27055.49
|446
|2006.08.14 23:39
|buy
|189
|2.00
|116.64
|116.51
|0.00
|447
|2006.08.14 23:40
|modify
|189
|2.00
|116.64
|116.60
|0.00
|448
|2006.08.15 00:03
|s/l
|189
|2.00
|116.60
|116.60
|0.00
|-63.99
|26991.50
|449
|2006.08.15 01:42
|buy
|190
|2.00
|116.53
|116.40
|0.00
|450
|2006.08.15 01:45
|close
|190
|2.00
|116.57
|116.40
|0.00
|68.63
|27060.13
|451
|2006.08.15 02:24
|buy
|191
|2.00
|116.45
|116.32
|0.00
|452
|2006.08.15 02:40
|close
|191
|2.00
|116.54
|116.32
|0.00
|154.45
|27214.58
|453
|2006.08.15 03:17
|sell
|192
|2.00
|116.57
|116.70
|0.00
|454
|2006.08.15 03:38
|s/l
|192
|2.00
|116.70
|116.70
|0.00
|-222.79
|26991.79
|455
|2006.08.15 03:54
|sell
|193
|2.00
|116.71
|116.84
|0.00
|456
|2006.08.15 03:54
|close
|193
|2.00
|116.64
|116.84
|0.00
|120.03
|27111.82
|457
|2006.08.15 03:59
|sell
|194
|2.00
|116.65
|116.78
|0.00
|458
|2006.08.15 03:59
|close
|194
|2.00
|116.60
|116.78
|0.00
|85.76
|27197.58
|459
|2006.08.15 04:27
|buy
|195
|2.00
|116.59
|116.46
|0.00
|460
|2006.08.15 06:03
|s/l
|195
|2.00
|116.46
|116.46
|0.00
|-223.25
|26974.33
|461
|2006.08.15 07:21
|buy
|196
|2.00
|116.48
|116.35
|0.00
|462
|2006.08.15 08:00
|close
|196
|2.00
|116.57
|116.35
|0.00
|154.41
|27128.74
|463
|2006.08.15 08:01
|sell
|197
|2.00
|116.58
|116.71
|0.00
|464
|2006.08.15 08:02
|close
|197
|2.00
|116.50
|116.71
|0.00
|137.34
|27266.08
|465
|2006.08.15 08:07
|buy
|198
|2.00
|116.55
|116.42
|0.00
|466
|2006.08.15 08:18
|close
|198
|2.00
|116.60
|116.42
|0.00
|85.76
|27351.84
|467
|2006.08.15 08:20
|buy
|199
|2.10
|116.57
|116.44
|0.00
|468
|2006.08.15 09:00
|s/l
|199
|2.10
|116.44
|116.44
|0.00
|-234.51
|27117.33
|469
|2006.08.15 09:11
|sell
|200
|2.00
|116.38
|116.51
|0.00
|470
|2006.08.15 09:37
|close
|200
|2.00
|116.25
|116.51
|0.00
|223.66
|27340.99
|471
|2006.08.15 10:28
|sell
|201
|2.10
|116.43
|116.56
|0.00
|472
|2006.08.15 10:39
|s/l
|201
|2.10
|116.56
|116.56
|0.00
|-234.21
|27106.78
|473
|2006.08.15 10:40
|buy
|202
|2.00
|116.46
|116.33
|0.00
|474
|2006.08.15 10:44
|close
|202
|2.00
|116.52
|116.33
|0.00
|102.99
|27209.77
|475
|2006.08.15 10:44
|buy
|203
|2.00
|116.46
|116.33
|0.00
|476
|2006.08.15 10:53
|close
|203
|2.00
|116.52
|116.33
|0.00
|102.99
|27312.76
|477
|2006.08.15 13:16
|sell
|204
|2.00
|116.58
|116.71
|0.00
|478
|2006.08.15 14:20
|s/l
|204
|2.00
|116.71
|116.71
|0.00
|-222.77
|27089.99
|479
|2006.08.15 14:25
|buy
|205
|2.00
|116.68
|116.55
|0.00
|480
|2006.08.15 14:26
|modify
|205
|2.00
|116.68
|116.60
|0.00
|481
|2006.08.15 14:29
|modify
|205
|2.00
|116.68
|116.63
|0.00
|482
|2006.08.15 14:30
|s/l
|205
|2.00
|116.63
|116.63
|0.00
|-92.14
|26997.85
|483
|2006.08.15 14:33
|buy
|206
|2.00
|116.58
|116.45
|0.00
|484
|2006.08.15 14:34
|close
|206
|2.00
|116.67
|116.45
|0.00
|154.28
|27152.13
|485
|2006.08.15 14:35
|buy
|207
|2.00
|116.33
|116.20
|0.00
|486
|2006.08.15 14:38
|close
|207
|2.00
|116.42
|116.20
|0.00
|154.61
|27306.74
|487
|2006.08.15 14:48
|buy
|208
|2.00
|116.29
|116.16
|0.00
|488
|2006.08.15 14:53
|s/l
|208
|2.00
|116.16
|116.16
|0.00
|-223.85
|27082.89
|489
|2006.08.15 14:54
|buy
|209
|2.00
|116.14
|116.01
|0.00
|490
|2006.08.15 14:54
|close
|209
|2.00
|116.20
|116.01
|0.00
|103.27
|27186.16
|491
|2006.08.15 14:58
|buy
|210
|2.00
|116.13
|116.00
|0.00
|492
|2006.08.15 15:00
|close
|210
|2.00
|116.20
|116.00
|0.00
|120.48
|27306.64
|493
|2006.08.15 15:01
|sell
|211
|2.00
|116.23
|116.36
|0.00
|494
|2006.08.15 15:02
|close
|211
|2.00
|116.16
|116.36
|0.00
|120.52
|27427.16
|495
|2006.08.15 15:03
|buy
|212
|2.10
|116.07
|115.94
|0.00
|496
|2006.08.15 15:05
|close
|212
|2.10
|116.13
|115.94
|0.00
|108.50
|27535.66
|497
|2006.08.15 15:10
|sell
|213
|2.10
|116.07
|116.20
|0.00
|498
|2006.08.15 15:13
|close
|213
|2.10
|116.01
|116.20
|0.00
|108.61
|27644.27
|499
|2006.08.15 15:37
|buy
|214
|2.10
|116.05
|115.92
|0.00
|500
|2006.08.15 15:46
|s/l
|214
|2.10
|115.92
|115.92
|0.00
|-235.55
|27408.72
|501
|2006.08.15 16:07
|buy
|215
|2.10
|115.90
|115.77
|0.00
|502
|2006.08.15 16:16
|close
|215
|2.10
|115.96
|115.77
|0.00
|108.66
|27517.38
|503
|2006.08.15 16:35
|sell
|216
|2.10
|115.93
|116.06
|0.00
|504
|2006.08.15 16:45
|s/l
|216
|2.10
|116.06
|116.06
|0.00
|-235.21
|27282.17
|505
|2006.08.15 16:59
|sell
|217
|2.00
|116.04
|116.17
|0.00
|506
|2006.08.15 17:02
|close
|217
|2.00
|115.99
|116.17
|0.00
|86.21
|27368.38
|507
|2006.08.15 17:07
|sell
|218
|2.10
|116.00
|116.13
|0.00
|508
|2006.08.15 17:30
|close
|218
|2.10
|115.92
|116.13
|0.00
|144.93
|27513.31
|509
|2006.08.15 18:05
|sell
|219
|2.10
|116.01
|116.14
|0.00
|510
|2006.08.15 19:06
|close
|219
|2.10
|115.94
|116.14
|0.00
|126.79
|27640.10
|511
|2006.08.15 22:57
|sell
|220
|2.10
|116.14
|116.27
|0.00
|512
|2006.08.15 23:00
|close
|220
|2.10
|116.09
|116.27
|0.00
|90.45
|27730.55
|513
|2006.08.16 00:13
|sell
|221
|2.10
|116.12
|116.25
|0.00
|514
|2006.08.16 00:23
|close
|221
|2.10
|116.04
|116.25
|0.00
|144.78
|27875.33
|515
|2006.08.16 03:15
|buy
|222
|2.10
|115.99
|115.86
|0.00
|516
|2006.08.16 03:26
|close
|222
|2.10
|116.06
|115.86
|0.00
|126.66
|28001.99
|517
|2006.08.16 03:27
|sell
|223
|2.10
|116.07
|116.20
|0.00
|518
|2006.08.16 09:29
|close
|223
|2.10
|116.00
|116.20
|0.00
|126.72
|28128.71
|519
|2006.08.16 09:31
|sell
|224
|2.10
|116.04
|116.17
|0.00
|520
|2006.08.16 12:04
|s/l
|224
|2.10
|116.17
|116.17
|0.00
|-235.00
|27893.71
|521
|2006.08.16 12:16
|buy
|225
|2.10
|116.16
|116.03
|0.00
|522
|2006.08.16 13:00
|close
|225
|2.10
|116.24
|116.03
|0.00
|144.53
|28038.24
|523
|2006.08.16 13:32
|sell
|226
|2.10
|116.34
|116.47
|0.00
|524
|2006.08.16 13:45
|close
|226
|2.10
|116.28
|116.47
|0.00
|108.36
|28146.60
|525
|2006.08.16 13:53
|sell
|227
|2.10
|116.36
|116.49
|0.00
|526
|2006.08.16 14:05
|close
|227
|2.10
|116.31
|116.49
|0.00
|90.28
|28236.88
|527
|2006.08.16 14:25
|sell
|228
|2.10
|116.27
|116.40
|0.00
|528
|2006.08.16 14:29
|close
|228
|2.10
|116.22
|116.40
|0.00
|90.35
|28327.23
|529
|2006.08.16 14:30
|buy
|229
|2.10
|116.16
|116.03
|0.00
|530
|2006.08.16 14:31
|close
|229
|2.10
|116.24
|116.03
|0.00
|144.53
|28471.76
|531
|2006.08.16 14:32
|buy
|230
|2.10
|116.13
|116.00
|0.00
|532
|2006.08.16 14:33
|s/l
|230
|2.10
|116.00
|116.00
|0.00
|-235.57
|28236.19
|533
|2006.08.16 14:37
|buy
|231
|2.10
|115.92
|115.79
|0.00
|534
|2006.08.16 14:38
|s/l
|231
|2.10
|115.79
|115.79
|0.00
|-235.85
|28000.34
|535
|2006.08.16 14:38
|buy
|232
|2.10
|115.82
|115.69
|0.00
|536
|2006.08.16 14:40
|close
|232
|2.10
|115.89
|115.69
|0.00
|126.84
|28127.18
|537
|2006.08.16 14:48
|buy
|233
|2.10
|115.82
|115.69
|0.00
|538
|2006.08.16 15:11
|close
|233
|2.10
|115.86
|115.69
|0.00
|72.50
|28199.68
|539
|2006.08.16 15:16
|buy
|234
|2.10
|115.76
|115.63
|0.00
|540
|2006.08.16 15:33
|s/l
|234
|2.10
|115.63
|115.63
|0.00
|-236.10
|27963.58
|541
|2006.08.16 16:29
|sell
|235
|2.10
|115.85
|115.98
|0.00
|542
|2006.08.16 17:13
|close
|235
|2.10
|115.79
|115.98
|0.00
|108.82
|28072.40
|543
|2006.08.16 17:29
|buy
|236
|2.10
|115.75
|115.62
|0.00
|544
|2006.08.16 18:10
|close
|236
|2.10
|115.81
|115.62
|0.00
|108.80
|28181.20
|545
|2006.08.16 19:37
|sell
|237
|2.10
|115.82
|115.95
|0.00
|546
|2006.08.16 20:40
|s/l
|237
|2.10
|115.95
|115.95
|0.00
|-235.43
|27945.77
|547
|2006.08.16 20:49
|sell
|238
|2.10
|115.95
|116.08
|0.00
|548
|2006.08.16 21:00
|close
|238
|2.10
|115.89
|116.08
|0.00
|108.72
|28054.49
|549
|2006.08.16 21:22
|sell
|239
|2.10
|115.90
|116.03
|0.00
|550
|2006.08.16 21:50
|close
|239
|2.10
|115.86
|116.03
|0.00
|72.50
|28126.99
|551
|2006.08.16 23:06
|buy
|240
|2.10
|115.76
|115.63
|0.00
|552
|2006.08.16 23:08
|close
|240
|2.10
|115.81
|115.63
|0.00
|90.67
|28217.66
|553
|2006.08.16 23:22
|sell
|241
|2.10
|115.86
|115.99
|0.00
|554
|2006.08.17 00:05
|close
|241
|2.10
|115.81
|115.99
|0.00
|52.17
|28269.83
|555
|2006.08.17 01:27
|sell
|242
|2.10
|115.84
|115.97
|0.00
|556
|2006.08.17 01:56
|close
|242
|2.10
|115.78
|115.97
|0.00
|108.83
|28378.66
|557
|2006.08.17 07:56
|buy
|243
|2.10
|115.62
|115.49
|0.00
|558
|2006.08.17 07:58
|close
|243
|2.10
|115.67
|115.49
|0.00
|90.78
|28469.44
|559
|2006.08.17 07:59
|buy
|244
|2.10
|115.65
|115.52
|0.00
|560
|2006.08.17 08:09
|s/l
|244
|2.10
|115.52
|115.52
|0.00
|-236.40
|28233.04
|561
|2006.08.17 08:21
|sell
|245
|2.10
|115.62
|115.75
|0.00
|562
|2006.08.17 08:24
|close
|245
|2.10
|115.58
|115.75
|0.00
|72.68
|28305.72
|563
|2006.08.17 09:11
|buy
|246
|2.10
|115.50
|115.37
|0.00
|564
|2006.08.17 09:12
|close
|246
|2.10
|115.57
|115.37
|0.00
|127.20
|28432.92
|565
|2006.08.17 09:13
|buy
|247
|2.10
|115.52
|115.39
|0.00
|566
|2006.08.17 09:20
|s/l
|247
|2.10
|115.39
|115.39
|0.00
|-236.59
|28196.33
|567
|2006.08.17 09:24
|buy
|248
|2.10
|115.37
|115.24
|0.00
|568
|2006.08.17 10:35
|s/l
|248
|2.10
|115.24
|115.24
|0.00
|-236.92
|27959.41
|569
|2006.08.17 10:42
|sell
|249
|2.10
|115.26
|115.39
|0.00
|570
|2006.08.17 10:43
|close
|249
|2.10
|115.21
|115.39
|0.00
|91.14
|28050.55
|571
|2006.08.17 10:51
|sell
|250
|2.10
|115.28
|115.41
|0.00
|572
|2006.08.17 11:19
|s/l
|250
|2.10
|115.41
|115.41
|0.00
|-236.55
|27814.00
|573
|2006.08.17 11:19
|sell
|251
|2.10
|115.38
|115.51
|0.00
|574
|2006.08.17 11:26
|close
|251
|2.10
|115.33
|115.51
|0.00
|91.04
|27905.04
|575
|2006.08.17 12:46
|sell
|252
|2.10
|115.38
|115.51
|0.00
|576
|2006.08.17 12:49
|close
|252
|2.10
|115.32
|115.51
|0.00
|109.26
|28014.30
|577
|2006.08.17 12:51
|sell
|253
|2.10
|115.43
|115.56
|0.00
|578
|2006.08.17 12:52
|close
|253
|2.10
|115.38
|115.56
|0.00
|91.00
|28105.30
|579
|2006.08.17 12:53
|buy
|254
|2.10
|115.36
|115.23
|0.00
|580
|2006.08.17 12:59
|close
|254
|2.10
|115.42
|115.23
|0.00
|109.17
|28214.47
|581
|2006.08.17 14:20
|sell
|255
|2.10
|115.38
|115.51
|0.00
|582
|2006.08.17 14:22
|close
|255
|2.10
|115.33
|115.51
|0.00
|91.04
|28305.51
|583
|2006.08.17 14:30
|sell
|256
|2.10
|115.37
|115.50
|0.00
|584
|2006.08.17 14:32
|close
|256
|2.10
|115.33
|115.50
|0.00
|72.83
|28378.34
|585
|2006.08.17 14:32
|sell
|257
|2.10
|115.37
|115.50
|0.00
|586
|2006.08.17 14:33
|close
|257
|2.10
|115.33
|115.50
|0.00
|72.83
|28451.17
|587
|2006.08.17 14:34
|sell
|258
|2.10
|115.36
|115.49
|0.00
|588
|2006.08.17 14:35
|s/l
|258
|2.10
|115.49
|115.49
|0.00
|-236.34
|28214.83
|589
|2006.08.17 14:35
|sell
|259
|2.10
|115.48
|115.61
|0.00
|590
|2006.08.17 14:36
|close
|259
|2.10
|115.40
|115.61
|0.00
|145.58
|28360.41
|591
|2006.08.17 14:37
|sell
|260
|2.10
|115.48
|115.61
|0.00
|592
|2006.08.17 14:37
|close
|260
|2.10
|115.40
|115.61
|0.00
|145.58
|28505.99
|593
|2006.08.17 14:47
|buy
|261
|2.10
|115.45
|115.32
|0.00
|594
|2006.08.17 14:49
|close
|261
|2.10
|115.54
|115.32
|0.00
|163.58
|28669.57
|595
|2006.08.17 16:27
|sell
|262
|2.20
|115.54
|115.67
|0.00
|596
|2006.08.17 16:40
|close
|262
|2.20
|115.49
|115.67
|0.00
|95.25
|28764.82
|597
|2006.08.17 16:40
|buy
|263
|2.20
|115.50
|115.37
|0.00
|598
|2006.08.17 16:44
|close
|263
|2.20
|115.54
|115.37
|0.00
|76.16
|28840.98
|599
|2006.08.17 17:26
|buy
|264
|2.20
|115.46
|115.33
|0.00
|600
|2006.08.17 17:27
|close
|264
|2.20
|115.51
|115.33
|0.00
|95.23
|28936.21
|601
|2006.08.17 17:43
|buy
|265
|2.20
|115.41
|115.28
|0.00
|602
|2006.08.17 18:00
|close
|265
|2.20
|115.51
|115.28
|0.00
|190.46
|29126.67
|603
|2006.08.17 18:00
|sell
|266
|2.20
|115.53
|115.66
|0.00
|604
|2006.08.17 18:02
|close
|266
|2.20
|115.48
|115.66
|0.00
|95.25
|29221.92
|605
|2006.08.17 18:08
|buy
|267
|2.20
|115.41
|115.28
|0.00
|606
|2006.08.17 18:10
|close
|267
|2.20
|115.47
|115.28
|0.00
|114.32
|29336.24
|607
|2006.08.17 18:21
|sell
|268
|2.20
|115.53
|115.66
|0.00
|608
|2006.08.17 18:29
|s/l
|268
|2.20
|115.66
|115.66
|0.00
|-247.21
|29089.03
|609
|2006.08.17 18:29
|sell
|269
|2.20
|115.66
|115.79
|0.00
|610
|2006.08.17 18:59
|s/l
|269
|2.20
|115.79
|115.79
|0.00
|-246.98
|28842.05
|611
|2006.08.17 18:59
|sell
|270
|2.20
|115.77
|115.90
|0.00
|612
|2006.08.17 19:18
|s/l
|270
|2.20
|115.90
|115.90
|0.00
|-246.76
|28595.29
|613
|2006.08.17 19:23
|sell
|271
|2.10
|115.95
|116.08
|0.00
|614
|2006.08.17 19:57
|s/l
|271
|2.10
|116.08
|116.08
|0.00
|-235.12
|28360.17
|615
|2006.08.17 19:57
|sell
|272
|2.10
|116.08
|116.21
|0.00
|616
|2006.08.17 20:54
|close
|272
|2.10
|116.01
|116.21
|0.00
|126.71
|28486.88
|617
|2006.08.17 21:49
|buy
|273
|2.10
|115.94
|115.81
|0.00
|618
|2006.08.17 22:00
|close
|273
|2.10
|115.99
|115.81
|0.00
|90.53
|28577.41
|619
|2006.08.17 23:35
|sell
|274
|2.10
|115.94
|116.07
|0.00
|620
|2006.08.17 23:36
|s/l
|274
|2.10
|116.07
|116.07
|0.00
|-235.20
|28342.21
|621
|2006.08.17 23:38
|sell
|275
|2.10
|115.92
|116.05
|0.00
|622
|2006.08.17 23:50
|s/l
|275
|2.10
|116.05
|116.05
|0.00
|-235.24
|28106.97
|623
|2006.08.17 23:50
|sell
|276
|2.10
|116.02
|116.15
|0.00
|624
|2006.08.18 00:02
|close
|276
|2.10
|115.96
|116.15
|0.00
|95.83
|28202.79
|625
|2006.08.18 02:13
|buy
|277
|2.10
|115.88
|115.75
|0.00
|626
|2006.08.18 02:20
|close
|277
|2.10
|115.94
|115.75
|0.00
|108.68
|28311.47
|627
|2006.08.18 02:20
|sell
|278
|2.10
|115.95
|116.08
|0.00
|628
|2006.08.18 03:07
|s/l
|278
|2.10
|116.08
|116.08
|0.00
|-235.16
|28076.31
|629
|2006.08.18 03:07
|sell
|279
|2.10
|116.06
|116.19
|0.00
|630
|2006.08.18 05:58
|close
|279
|2.10
|116.01
|116.19
|0.00
|90.51
|28166.82
|631
|2006.08.18 07:34
|buy
|280
|2.10
|115.90
|115.77
|0.00
|632
|2006.08.18 08:36
|close
|280
|2.10
|115.95
|115.77
|0.00
|90.56
|28257.38
|633
|2006.08.18 09:28
|sell
|281
|2.10
|116.01
|116.14
|0.00
|634
|2006.08.18 09:31
|close
|281
|2.10
|115.96
|116.14
|0.00
|90.55
|28347.93
|635
|2006.08.18 09:32
|buy
|282
|2.10
|115.96
|115.83
|0.00
|636
|2006.08.18 09:32
|close
|282
|2.10
|116.01
|115.83
|0.00
|90.51
|28438.44
|637
|2006.08.18 09:34
|buy
|283
|2.10
|115.96
|115.83
|0.00
|638
|2006.08.18 09:57
|close
|283
|2.10
|116.02
|115.83
|0.00
|108.60
|28547.04
|639
|2006.08.18 10:12
|buy
|284
|2.10
|115.96
|115.83
|0.00
|640
|2006.08.18 11:21
|s/l
|284
|2.10
|115.83
|115.83
|0.00
|-235.73
|28311.31
|641
|2006.08.18 11:44
|buy
|285
|2.10
|115.61
|115.48
|0.00
|642
|2006.08.18 12:08
|s/l
|285
|2.10
|115.48
|115.48
|0.00
|-236.42
|28074.89
|643
|2006.08.18 12:15
|sell
|286
|2.10
|115.56
|115.69
|0.00
|644
|2006.08.18 12:18
|close
|286
|2.10
|115.51
|115.69
|0.00
|90.90
|28165.79
|645
|2006.08.18 12:19
|sell
|287
|2.10
|115.54
|115.67
|0.00
|646
|2006.08.18 12:40
|s/l
|287
|2.10
|115.67
|115.67
|0.00
|-236.00
|27929.79
|647
|2006.08.18 12:58
|sell
|288
|2.10
|115.75
|115.88
|0.00
|648
|2006.08.18 13:22
|s/l
|288
|2.10
|115.88
|115.88
|0.00
|-235.59
|27694.20
|649
|2006.08.18 13:22
|sell
|289
|2.10
|115.88
|116.01
|0.00
|650
|2006.08.18 14:00
|close
|289
|2.10
|115.83
|116.01
|0.00
|90.65
|27784.85
|651
|2006.08.18 14:25
|sell
|290
|2.10
|115.98
|116.11
|0.00
|652
|2006.08.18 14:26
|close
|290
|2.10
|115.93
|116.11
|0.00
|90.57
|27875.42
|653
|2006.08.18 15:00
|buy
|291
|2.10
|115.78
|115.65
|0.00
|654
|2006.08.18 15:02
|close
|291
|2.10
|115.87
|115.65
|0.00
|163.11
|28038.53
|655
|2006.08.18 15:32
|buy
|292
|2.10
|115.78
|115.65
|0.00
|656
|2006.08.18 15:48
|s/l
|292
|2.10
|115.65
|115.65
|0.00
|-236.08
|27802.45
|657
|2006.08.18 16:00
|sell
|293
|2.10
|115.71
|115.84
|0.00
|658
|2006.08.18 16:04
|close
|293
|2.10
|115.64
|115.84
|0.00
|127.12
|27929.57
|659
|2006.08.18 16:11
|sell
|294
|2.10
|115.77
|115.90
|0.00
|660
|2006.08.18 16:15
|s/l
|294
|2.10
|115.90
|115.90
|0.00
|-235.40
|27694.17
|661
|2006.08.18 16:16
|sell
|295
|2.10
|115.88
|116.01
|0.00
|662
|2006.08.18 16:17
|close
|295
|2.10
|115.82
|116.01
|0.00
|108.79
|27802.96
|663
|2006.08.18 16:19
|sell
|296
|2.10
|115.88
|116.01
|0.00
|664
|2006.08.18 16:20
|s/l
|296
|2.10
|116.01
|116.01
|0.00
|-235.27
|27567.69
|665
|2006.08.18 16:20
|sell
|297
|2.10
|116.01
|116.14
|0.00
|666
|2006.08.18 16:22
|close
|297
|2.10
|115.93
|116.14
|0.00
|144.92
|27712.61
|667
|2006.08.18 16:24
|sell
|298
|2.10
|115.97
|116.10
|0.00
|668
|2006.08.18 16:27
|close
|298
|2.10
|115.88
|116.10
|0.00
|163.10
|27875.71
|669
|2006.08.18 16:27
|buy
|299
|2.10
|115.89
|115.76
|0.00
|670
|2006.08.18 16:28
|close
|299
|2.10
|115.95
|115.76
|0.00
|108.67
|27984.38
|671
|2006.08.18 16:29
|buy
|300
|2.10
|115.89
|115.76
|0.00
|672
|2006.08.18 16:45
|s/l
|300
|2.10
|115.76
|115.76
|0.00
|-235.83
|27748.55
|673
|2006.08.18 16:45
|buy
|301
|2.10
|115.79
|115.66
|0.00
|674
|2006.08.18 17:06
|close
|301
|2.10
|115.85
|115.66
|0.00
|108.76
|27857.31
|675
|2006.08.18 17:31
|buy
|302
|2.10
|115.77
|115.64
|0.00
|676
|2006.08.18 17:32
|close
|302
|2.10
|115.82
|115.64
|0.00
|90.66
|27947.97
|677
|2006.08.18 19:16
|sell
|303
|2.10
|115.92
|116.05
|0.00
|678
|2006.08.18 19:22
|close
|303
|2.10
|115.85
|116.05
|0.00
|126.89
|28074.86
|679
|2006.08.18 19:31
|buy
|304
|2.10
|115.83
|115.70
|0.00
|680
|2006.08.18 19:42
|close
|304
|2.10
|115.90
|115.70
|0.00
|126.83
|28201.69
|681
|2006.08.18 21:09
|buy
|305
|2.10
|115.81
|115.68
|0.00
|682
|2006.08.18 21:45
|close
|305
|2.10
|115.86
|115.68
|0.00
|90.63
|28292.32
|683
|2006.08.18 22:02
|sell
|306
|2.10
|115.81
|115.94
|0.00
|684
|2006.08.21 00:05
|close
|306
|2.10
|115.75
|115.94
|0.00
|96.03
|28388.35
|685
|2006.08.21 03:25
|sell
|307
|2.10
|115.69
|115.82
|0.00
|686
|2006.08.21 04:24
|close
|307
|2.10
|115.64
|115.82
|0.00
|90.80
|28479.15
|687
|2006.08.21 05:41
|buy
|308
|2.10
|115.68
|115.55
|0.00
|688
|2006.08.21 05:50
|s/l
|308
|2.10
|115.55
|115.55
|0.00
|-236.28
|28242.87
|689
|2006.08.21 08:45
|buy
|309
|2.10
|115.77
|115.64
|0.00
|690
|2006.08.21 08:50
|s/l
|309
|2.10
|115.64
|115.64
|0.00
|-236.11
|28006.76
|691
|2006.08.21 08:50
|buy
|310
|2.10
|115.65
|115.52
|0.00
|692
|2006.08.21 08:54
|close
|310
|2.10
|115.75
|115.52
|0.00
|181.43
|28188.19
|693
|2006.08.21 08:54
|buy
|311
|2.10
|115.65
|115.52
|0.00
|694
|2006.08.21 09:22
|s/l
|311
|2.10
|115.52
|115.52
|0.00
|-236.32
|27951.87
|695
|2006.08.21 09:23
|buy
|312
|2.10
|115.54
|115.41
|0.00
|696
|2006.08.21 09:47
|s/l
|312
|2.10
|115.41
|115.41
|0.00
|-236.57
|27715.30
|697
|2006.08.21 09:48
|buy
|313
|2.10
|115.41
|115.28
|0.00
|698
|2006.08.21 09:55
|close
|313
|2.10
|115.51
|115.28
|0.00
|181.80
|27897.10
|699
|2006.08.21 09:55
|sell
|314
|2.10
|115.52
|115.65
|0.00
|700
|2006.08.21 09:59
|close
|314
|2.10
|115.46
|115.65
|0.00
|109.13
|28006.23
|701
|2006.08.21 09:59
|sell
|315
|2.10
|115.51
|115.64
|0.00
|702
|2006.08.21 10:25
|s/l
|315
|2.10
|115.64
|115.64
|0.00
|-236.01
|27770.22
|703
|2006.08.21 12:56
|sell
|316
|2.10
|115.60
|115.73
|0.00
|704
|2006.08.21 13:22
|s/l
|316
|2.10
|115.73
|115.73
|0.00
|-235.84
|27534.38
|705
|2006.08.21 13:23
|sell
|317
|2.10
|115.74
|115.87
|0.00
|706
|2006.08.21 14:10
|close
|317
|2.10
|115.64
|115.87
|0.00
|181.60
|27715.98
|707
|2006.08.21 14:16
|sell
|318
|2.10
|115.72
|115.85
|0.00
|708
|2006.08.21 14:19
|close
|318
|2.10
|115.66
|115.85
|0.00
|108.94
|27824.92
|709
|2006.08.21 14:19
|sell
|319
|2.10
|115.73
|115.86
|0.00
|710
|2006.08.21 16:00
|close
|319
|2.10
|115.67
|115.86
|0.00
|108.93
|27933.85
|711
|2006.08.21 16:20
|sell
|320
|2.10
|115.71
|115.84
|0.00
|712
|2006.08.21 16:57
|s/l
|320
|2.10
|115.84
|115.84
|0.00
|-235.65
|27698.20
|713
|2006.08.21 17:20
|buy
|321
|2.10
|115.92
|115.79
|0.00
|714
|2006.08.21 20:09
|s/l
|321
|2.10
|115.79
|115.79
|0.00
|-235.79
|27462.41
|715
|2006.08.21 23:52
|sell
|322
|2.10
|115.97
|116.10
|0.00
|716
|2006.08.22 00:23
|s/l
|322
|2.10
|116.10
|116.10
|0.00
|-247.97
|27214.44
|717
|2006.08.22 00:44
|buy
|323
|2.00
|116.01
|115.88
|0.00
|718
|2006.08.22 01:56
|close
|323
|2.00
|116.06
|115.88
|0.00
|86.16
|27300.60
|719
|2006.08.22 02:06
|buy
|324
|2.00
|116.04
|115.91
|0.00
|720
|2006.08.22 02:29
|close
|324
|2.00
|116.10
|115.91
|0.00
|103.36
|27403.96
|721
|2006.08.22 02:44
|sell
|325
|2.10
|116.18
|116.31
|0.00
|722
|2006.08.22 03:00
|close
|325
|2.10
|116.12
|116.31
|0.00
|108.51
|27512.47
|723
|2006.08.22 04:19
|sell
|326
|2.10
|116.17
|116.30
|0.00
|724
|2006.08.22 05:40
|close
|326
|2.10
|116.12
|116.30
|0.00
|90.42
|27602.89
|725
|2006.08.22 08:51
|sell
|327
|2.10
|116.08
|116.21
|0.00
|726
|2006.08.22 09:07
|s/l
|327
|2.10
|116.21
|116.21
|0.00
|-234.92
|27367.97
|727
|2006.08.22 09:50
|sell
|328
|2.10
|116.30
|116.43
|0.00
|728
|2006.08.22 10:56
|close
|328
|2.10
|116.24
|116.43
|0.00
|108.40
|27476.37
|729
|2006.08.22 11:00
|sell
|329
|2.10
|116.28
|116.41
|0.00
|730
|2006.08.22 11:14
|close
|329
|2.10
|116.23
|116.41
|0.00
|90.34
|27566.71
|731
|2006.08.22 11:14
|buy
|330
|2.10
|116.20
|116.07
|0.00
|732
|2006.08.22 11:27
|s/l
|330
|2.10
|116.07
|116.07
|0.00
|-235.20
|27331.51
|733
|2006.08.22 11:39
|sell
|331
|2.00
|116.15
|116.28
|0.00
|734
|2006.08.22 11:53
|s/l
|331
|2.00
|116.28
|116.28
|0.00
|-223.60
|27107.91
|735
|2006.08.22 11:53
|sell
|332
|2.00
|116.25
|116.38
|0.00
|736
|2006.08.22 12:37
|close
|332
|2.00
|116.17
|116.38
|0.00
|137.73
|27245.64
|737
|2006.08.22 12:42
|sell
|333
|2.00
|116.20
|116.33
|0.00
|738
|2006.08.22 12:50
|close
|333
|2.00
|116.14
|116.33
|0.00
|103.32
|27348.96
|739
|2006.08.22 13:39
|sell
|334
|2.10
|116.18
|116.31
|0.00
|740
|2006.08.22 13:55
|s/l
|334
|2.10
|116.31
|116.31
|0.00
|-234.72
|27114.24
|741
|2006.08.22 13:56
|sell
|335
|2.00
|116.34
|116.47
|0.00
|742
|2006.08.22 13:57
|close
|335
|2.00
|116.26
|116.47
|0.00
|137.62
|27251.86
|743
|2006.08.22 14:07
|buy
|336
|2.00
|116.32
|116.19
|0.00
|744
|2006.08.22 14:13
|close
|336
|2.00
|116.42
|116.19
|0.00
|171.79
|27423.65
|745
|2006.08.22 14:22
|buy
|337
|2.10
|116.43
|116.30
|0.00
|746
|2006.08.22 15:10
|close
|337
|2.10
|116.49
|116.30
|0.00
|108.16
|27531.81
|747
|2006.08.22 15:47
|buy
|338
|2.10
|116.46
|116.33
|0.00
|748
|2006.08.22 15:54
|close
|338
|2.10
|116.53
|116.33
|0.00
|126.15
|27657.96
|749
|2006.08.22 15:54
|sell
|339
|2.10
|116.52
|116.65
|0.00
|750
|2006.08.22 16:18
|close
|339
|2.10
|116.46
|116.65
|0.00
|108.19
|27766.15
|751
|2006.08.22 16:23
|sell
|340
|2.10
|116.48
|116.61
|0.00
|752
|2006.08.22 17:08
|close
|340
|2.10
|116.42
|116.61
|0.00
|108.23
|27874.38
|753
|2006.08.22 18:18
|buy
|341
|2.10
|116.64
|116.51
|0.00
|754
|2006.08.22 19:01
|modify
|341
|2.10
|116.64
|116.63
|0.00
|755
|2006.08.22 19:11
|s/l
|341
|2.10
|116.63
|116.63
|0.00
|-24.44
|27849.94
|756
|2006.08.22 20:07
|buy
|342
|2.10
|116.79
|116.66
|0.00
|757
|2006.08.22 20:07
|modify
|342
|2.10
|116.79
|116.69
|0.00
|758
|2006.08.22 20:08
|modify
|342
|2.10
|116.79
|116.70
|0.00
|759
|2006.08.22 20:09
|modify
|342
|2.10
|116.79
|116.71
|0.00
|760
|2006.08.22 20:10
|modify
|342
|2.10
|116.79
|116.72
|0.00
|761
|2006.08.22 20:16
|s/l
|342
|2.10
|116.72
|116.72
|0.00
|-131.74
|27718.20
|762
|2006.08.22 20:16
|buy
|343
|2.10
|116.74
|116.61
|0.00
|763
|2006.08.22 20:16
|modify
|343
|2.10
|116.74
|116.72
|0.00
|764
|2006.08.22 20:27
|s/l
|343
|2.10
|116.72
|116.72
|0.00
|-41.77
|27676.43
|765
|2006.08.22 20:28
|buy
|344
|2.10
|116.73
|116.60
|0.00
|766
|2006.08.22 20:46
|s/l
|344
|2.10
|116.60
|116.60
|0.00
|-234.13
|27442.30
|767
|2006.08.22 20:57
|buy
|345
|2.10
|116.59
|116.46
|0.00
|768
|2006.08.22 22:06
|s/l
|345
|2.10
|116.46
|116.46
|0.00
|-234.42
|27207.88
|769
|2006.08.23 00:25
|buy
|346
|2.00
|116.48
|116.35
|0.00
|770
|2006.08.23 00:35
|close
|346
|2.00
|116.53
|116.35
|0.00
|85.81
|27293.69
|771
|2006.08.23 00:58
|sell
|347
|2.00
|116.51
|116.64
|0.00
|772
|2006.08.23 01:12
|close
|347
|2.00
|116.45
|116.64
|0.00
|103.05
|27396.74
|773
|2006.08.23 02:11
|buy
|348
|2.10
|116.39
|116.26
|0.00
|774
|2006.08.23 03:32
|close
|348
|2.10
|116.45
|116.26
|0.00
|108.20
|27504.94
|775
|2006.08.23 09:04
|sell
|349
|2.10
|116.29
|116.42
|0.00
|776
|2006.08.23 09:20
|close
|349
|2.10
|116.24
|116.42
|0.00
|90.33
|27595.27
|777
|2006.08.23 10:08
|sell
|350
|2.10
|116.29
|116.42
|0.00
|778
|2006.08.23 12:13
|close
|350
|2.10
|116.23
|116.42
|0.00
|108.41
|27703.68
|779
|2006.08.23 14:19
|sell
|351
|2.10
|116.39
|116.52
|0.00
|780
|2006.08.23 14:45
|close
|351
|2.10
|116.34
|116.52
|0.00
|90.25
|27793.93
|781
|2006.08.23 14:57
|buy
|352
|2.10
|116.28
|116.15
|0.00
|782
|2006.08.23 15:16
|close
|352
|2.10
|116.33
|116.15
|0.00
|90.26
|27884.19
|783
|2006.08.23 15:29
|buy
|353
|2.10
|116.33
|116.20
|0.00
|784
|2006.08.23 16:00
|s/l
|353
|2.10
|116.20
|116.20
|0.00
|-234.98
|27649.21
|785
|2006.08.23 16:00
|buy
|354
|2.10
|116.22
|116.09
|0.00
|786
|2006.08.23 16:01
|close
|354
|2.10
|116.27
|116.09
|0.00
|90.31
|27739.52
|787
|2006.08.23 16:01
|buy
|355
|2.10
|116.24
|116.11
|0.00
|788
|2006.08.23 16:12
|close
|355
|2.10
|116.31
|116.11
|0.00
|126.39
|27865.91
|789
|2006.08.23 16:13
|sell
|356
|2.10
|116.30
|116.43
|0.00
|790
|2006.08.23 16:19
|s/l
|356
|2.10
|116.43
|116.43
|0.00
|-234.45
|27631.46
|791
|2006.08.23 16:21
|buy
|357
|2.10
|116.42
|116.29
|0.00
|792
|2006.08.23 16:23
|close
|357
|2.10
|116.47
|116.29
|0.00
|90.15
|27721.61
|793
|2006.08.23 16:24
|buy
|358
|2.10
|116.42
|116.29
|0.00
|794
|2006.08.23 16:31
|close
|358
|2.10
|116.48
|116.29
|0.00
|108.17
|27829.78
|795
|2006.08.23 16:32
|sell
|359
|2.10
|116.48
|116.61
|0.00
|796
|2006.08.23 16:36
|s/l
|359
|2.10
|116.61
|116.61
|0.00
|-234.09
|27595.69
|797
|2006.08.23 16:36
|sell
|360
|2.10
|116.59
|116.72
|0.00
|798
|2006.08.23 16:40
|close
|360
|2.10
|116.54
|116.72
|0.00
|90.10
|27685.79
|799
|2006.08.23 16:46
|buy
|361
|2.10
|116.49
|116.36
|0.00
|800
|2006.08.23 17:00
|close
|361
|2.10
|116.55
|116.36
|0.00
|108.11
|27793.90
|801
|2006.08.23 17:02
|sell
|362
|2.10
|116.59
|116.72
|0.00
|802
|2006.08.23 17:12
|close
|362
|2.10
|116.52
|116.72
|0.00
|126.16
|27920.06
|803
|2006.08.23 17:12
|buy
|363
|2.10
|116.53
|116.40
|0.00
|804
|2006.08.23 18:07
|s/l
|363
|2.10
|116.40
|116.40
|0.00
|-234.54
|27685.52
|805
|2006.08.23 20:02
|buy
|364
|2.10
|116.43
|116.30
|0.00
|806
|2006.08.23 20:35
|s/l
|364
|2.10
|116.30
|116.30
|0.00
|-234.74
|27450.78
|807
|2006.08.23 21:32
|sell
|365
|2.10
|116.35
|116.48
|0.00
|808
|2006.08.23 22:41
|s/l
|365
|2.10
|116.48
|116.48
|0.00
|-234.38
|27216.40
|809
|2006.08.24 01:48
|buy
|366
|2.00
|116.37
|116.24
|0.00
|810
|2006.08.24 02:02
|close
|366
|2.00
|116.43
|116.24
|0.00
|103.07
|27319.47
|811
|2006.08.24 02:03
|sell
|367
|2.00
|116.45
|116.58
|0.00
|812
|2006.08.24 04:21
|close
|367
|2.00
|116.38
|116.58
|0.00
|120.30
|27439.77
|813
|2006.08.24 08:21
|sell
|368
|2.10
|116.42
|116.55
|0.00
|814
|2006.08.24 09:50
|s/l
|368
|2.10
|116.55
|116.55
|0.00
|-234.23
|27205.54
|815
|2006.08.24 09:51
|sell
|369
|2.00
|116.56
|116.69
|0.00
|816
|2006.08.24 10:02
|close
|369
|2.00
|116.45
|116.69
|0.00
|188.92
|27394.46
|817
|2006.08.24 10:03
|buy
|370
|2.10
|116.48
|116.35
|0.00
|818
|2006.08.24 12:06
|s/l
|370
|2.10
|116.35
|116.35
|0.00
|-234.66
|27159.80
|819
|2006.08.24 12:52
|buy
|371
|2.00
|116.27
|116.14
|0.00
|820
|2006.08.24 13:26
|close
|371
|2.00
|116.32
|116.14
|0.00
|85.97
|27245.77
|821
|2006.08.24 14:18
|buy
|372
|2.00
|116.29
|116.16
|0.00
|822
|2006.08.24 14:30
|close
|372
|2.00
|116.39
|116.16
|0.00
|171.84
|27417.61
|823
|2006.08.24 14:31
|sell
|373
|2.10
|116.43
|116.56
|0.00
|824
|2006.08.24 14:31
|close
|373
|2.10
|116.35
|116.56
|0.00
|144.39
|27562.00
|825
|2006.08.24 14:31
|sell
|374
|2.10
|116.36
|116.49
|0.00
|826
|2006.08.24 15:01
|close
|374
|2.10
|116.18
|116.49
|0.00
|325.36
|27887.36
|827
|2006.08.24 15:08
|buy
|375
|2.10
|116.24
|116.11
|0.00
|828
|2006.08.24 15:16
|close
|375
|2.10
|116.31
|116.11
|0.00
|126.39
|28013.75
|829
|2006.08.24 15:23
|sell
|376
|2.10
|116.32
|116.45
|0.00
|830
|2006.08.24 15:28
|close
|376
|2.10
|116.26
|116.45
|0.00
|108.38
|28122.13
|831
|2006.08.24 15:28
|buy
|377
|2.10
|116.27
|116.14
|0.00
|832
|2006.08.24 16:05
|close
|377
|2.10
|116.32
|116.14
|0.00
|90.27
|28212.40
|833
|2006.08.24 16:08
|buy
|378
|2.10
|116.27
|116.14
|0.00
|834
|2006.08.24 16:16
|close
|378
|2.10
|116.32
|116.14
|0.00
|90.27
|28302.67
|835
|2006.08.24 16:23
|sell
|379
|2.10
|116.34
|116.47
|0.00
|836
|2006.08.24 16:27
|close
|379
|2.10
|116.29
|116.47
|0.00
|90.29
|28392.96
|837
|2006.08.24 17:03
|sell
|380
|2.10
|116.33
|116.46
|0.00
|838
|2006.08.24 18:38
|s/l
|380
|2.10
|116.46
|116.46
|0.00
|-234.22
|28158.74
|839
|2006.08.24 18:54
|buy
|381
|2.10
|116.49
|116.36
|0.00
|840
|2006.08.24 19:26
|close
|381
|2.10
|116.53
|116.36
|0.00
|72.08
|28230.82
|841
|2006.08.24 19:34
|buy
|382
|2.10
|116.48
|116.35
|0.00
|842
|2006.08.24 22:39
|close
|382
|2.10
|116.53
|116.35
|0.00
|90.11
|28320.93
|843
|2006.08.25 01:04
|buy
|383
|2.10
|116.43
|116.30
|0.00
|844
|2006.08.25 01:23
|close
|383
|2.10
|116.48
|116.30
|0.00
|90.14
|28411.07
|845
|2006.08.25 01:23
|sell
|384
|2.10
|116.48
|116.61
|0.00
|846
|2006.08.25 01:48
|s/l
|384
|2.10
|116.61
|116.61
|0.00
|-234.09
|28176.98
|847
|2006.08.25 02:11
|buy
|385
|2.10
|116.68
|116.55
|0.00
|848
|2006.08.25 02:16
|close
|385
|2.10
|116.73
|116.55
|0.00
|89.95
|28266.93
|849
|2006.08.25 02:27
|buy
|386
|2.10
|116.68
|116.55
|0.00
|850
|2006.08.25 03:28
|s/l
|386
|2.10
|116.55
|116.55
|0.00
|-234.31
|28032.62
|851
|2006.08.25 06:31
|buy
|387
|2.10
|116.62
|116.49
|0.00
|852
|2006.08.25 06:46
|close
|387
|2.10
|116.67
|116.49
|0.00
|90.00
|28122.62
|853
|2006.08.25 07:28
|sell
|388
|2.10
|116.79
|116.92
|0.00
|854
|2006.08.25 07:50
|s/l
|388
|2.10
|116.92
|116.92
|0.00
|-233.49
|27889.13
|855
|2006.08.25 07:53
|buy
|389
|2.10
|116.87
|116.74
|0.00
|856
|2006.08.25 07:53
|modify
|389
|2.10
|116.87
|116.77
|0.00
|857
|2006.08.25 07:53
|modify
|389
|2.10
|116.87
|116.78
|0.00
|858
|2006.08.25 07:57
|modify
|389
|2.10
|116.87
|116.78
|0.00
|859
|2006.08.25 07:58
|modify
|389
|2.10
|116.87
|116.80
|0.00
|860
|2006.08.25 07:59
|modify
|389
|2.10
|116.87
|116.81
|0.00
|861
|2006.08.25 08:01
|modify
|389
|2.10
|116.87
|116.82
|0.00
|862
|2006.08.25 08:02
|modify
|389
|2.10
|116.87
|116.83
|0.00
|863
|2006.08.25 08:02
|close
|389
|2.10
|116.92
|116.83
|0.00
|89.80
|27978.93
|864
|2006.08.25 08:29
|sell
|390
|2.10
|117.11
|117.24
|0.00
|865
|2006.08.25 08:37
|s/l
|390
|2.10
|117.24
|117.24
|0.00
|-232.86
|27746.07
|866
|2006.08.25 08:49
|buy
|391
|2.10
|117.12
|116.99
|0.00
|867
|2006.08.25 08:50
|modify
|391
|2.10
|117.12
|117.01
|0.00
|868
|2006.08.25 08:53
|modify
|391
|2.10
|117.12
|117.04
|0.00
|869
|2006.08.25 08:55
|modify
|391
|2.10
|117.12
|117.04
|0.00
|870
|2006.08.25 08:55
|modify
|391
|2.10
|117.12
|117.09
|0.00
|871
|2006.08.25 08:55
|close
|391
|2.10
|117.20
|117.09
|0.00
|143.34
|27889.41
|872
|2006.08.25 09:07
|buy
|392
|2.10
|117.12
|116.99
|0.00
|873
|2006.08.25 09:19
|modify
|392
|2.10
|117.12
|117.09
|0.00
|874
|2006.08.25 09:22
|close
|392
|2.10
|117.17
|117.09
|0.00
|89.61
|27979.02
|875
|2006.08.25 09:34
|buy
|393
|2.10
|117.17
|117.04
|0.00
|876
|2006.08.25 09:34
|modify
|393
|2.10
|117.17
|117.09
|0.00
|877
|2006.08.25 10:04
|modify
|393
|2.10
|117.17
|117.10
|0.00
|878
|2006.08.25 10:05
|modify
|393
|2.10
|117.17
|117.16
|0.00
|879
|2006.08.25 10:05
|close
|393
|2.10
|117.25
|117.16
|0.00
|143.28
|28122.30
|880
|2006.08.25 10:21
|buy
|394
|2.10
|117.18
|117.05
|0.00
|881
|2006.08.25 10:21
|modify
|394
|2.10
|117.18
|117.16
|0.00
|882
|2006.08.25 10:22
|s/l
|394
|2.10
|117.16
|117.16
|0.00
|-41.62
|28080.68
|883
|2006.08.25 10:22
|buy
|395
|2.10
|117.18
|117.05
|0.00
|884
|2006.08.25 10:45
|modify
|395
|2.10
|117.18
|117.16
|0.00
|885
|2006.08.25 11:18
|s/l
|395
|2.10
|117.16
|117.16
|0.00
|-41.62
|28039.06
|886
|2006.08.25 11:19
|buy
|396
|2.10
|117.17
|117.04
|0.00
|887
|2006.08.25 11:53
|modify
|396
|2.10
|117.17
|117.16
|0.00
|888
|2006.08.25 11:58
|close
|396
|2.10
|117.23
|117.16
|0.00
|107.48
|28146.54
|889
|2006.08.25 11:59
|sell
|397
|2.10
|117.26
|117.39
|0.00
|890
|2006.08.25 12:10
|close
|397
|2.10
|117.18
|117.39
|0.00
|143.37
|28289.91
|891
|2006.08.25 12:33
|buy
|398
|2.10
|117.18
|117.05
|0.00
|892
|2006.08.25 13:29
|modify
|398
|2.10
|117.18
|117.19
|0.00
|893
|2006.08.25 13:30
|close
|398
|2.10
|117.23
|117.19
|0.00
|89.57
|28379.48
|894
|2006.08.25 13:34
|buy
|399
|2.10
|117.20
|117.07
|0.00
|895
|2006.08.25 14:14
|modify
|399
|2.10
|117.20
|117.19
|0.00
|896
|2006.08.25 14:14
|close
|399
|2.10
|117.25
|117.19
|0.00
|89.55
|28469.03
|897
|2006.08.25 14:57
|sell
|400
|2.10
|117.35
|117.48
|0.00
|898
|2006.08.25 15:17
|close
|400
|2.10
|117.29
|117.48
|0.00
|107.43
|28576.46
|899
|2006.08.25 15:34
|sell
|401
|2.10
|117.34
|117.47
|0.00
|900
|2006.08.25 15:53
|close
|401
|2.10
|117.26
|117.47
|0.00
|143.27
|28719.73
|901
|2006.08.25 15:59
|buy
|402
|2.20
|117.18
|117.05
|0.00
|902
|2006.08.25 18:00
|modify
|402
|2.20
|117.18
|117.23
|0.00
|903
|2006.08.25 18:00
|close
|402
|2.20
|117.31
|117.23
|0.00
|243.80
|28963.53
|904
|2006.08.25 18:48
|buy
|403
|2.20
|117.29
|117.16
|0.00
|905
|2006.08.25 18:48
|modify
|403
|2.20
|117.29
|117.23
|0.00
|906
|2006.08.25 19:06
|modify
|403
|2.20
|117.29
|117.23
|0.00
|907
|2006.08.25 19:06
|modify
|403
|2.20
|117.29
|117.26
|0.00
|908
|2006.08.25 19:06
|close
|403
|2.20
|117.35
|117.26
|0.00
|112.48
|29076.01
|909
|2006.08.25 21:24
|buy
|404
|2.20
|117.27
|117.14
|0.00
|910
|2006.08.25 21:58
|modify
|404
|2.20
|117.27
|117.26
|0.00
|911
|2006.08.25 22:06
|s/l
|404
|2.20
|117.26
|117.26
|0.00
|-12.73
|29063.28