Strategy Tester Report
CyberiaTrader_v1.88

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2006.08.07 07:50 - 2006.08.25 22:55 (2006.06.26 - 2006.08.26)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=true; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=10; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000; PIPTimerSep="------ PIP Timer Setting -----"; EnablePIPTimer=true; PIPTimerType=0; MinPIPProfit=6;
Bars in test4263Ticks modelled45362Modelling quality31.15%
Initial deposit25000.00
Total net profit4063.28Gross profit31384.92Gross loss-27321.65
Profit factor1.15Expected payoff10.06
Absolute drawdown1193.77Maximal drawdown2228.33 (7.60%)Relative drawdown7.60% (2228.33)
Total trades404Short positions (won %)201 (66.67%)Long positions (won %)203 (66.50%)
Profit trades (% of total)269 (66.58%)Loss trades (% of total)135 (33.42%)
Largestprofit trade362.91loss trade-247.97
Averageprofit trade116.67loss trade-202.38
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (1818.63)consecutive losses (loss in money)5 (-600.69)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1818.63 (14)consecutive loss (count of losses)-976.07 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.07 07:55buy11.90114.57114.440.00
22006.08.07 07:56modify11.90114.57114.490.00
32006.08.07 07:57modify11.90114.57114.510.00
42006.08.07 07:57modify11.90114.57114.520.00
52006.08.07 08:02modify11.90114.57114.530.00
62006.08.07 08:19modify11.90114.57114.530.00
72006.08.07 08:32modify11.90114.57114.540.00
82006.08.07 08:46modify11.90114.57114.540.00
92006.08.07 08:51modify11.90114.57114.570.00
102006.08.07 08:51close11.90114.63114.570.0099.4525099.45
112006.08.07 08:55sell21.90114.64114.770.00
122006.08.07 09:32s/l21.90114.77114.770.00-215.2124884.24
132006.08.07 09:33sell31.90114.72114.850.00
142006.08.07 09:40close31.90114.67114.850.0082.8524967.09
152006.08.07 09:40buy41.90114.68114.550.00
162006.08.07 09:41modify41.90114.68114.600.00
172006.08.07 09:42modify41.90114.68114.610.00
182006.08.07 09:44modify41.90114.68114.640.00
192006.08.07 09:45s/l41.90114.64114.640.00-74.0024893.09
202006.08.07 09:48sell51.90114.67114.800.00
212006.08.07 10:00close51.90114.60114.800.00116.0625009.15
222006.08.07 10:03buy61.90114.58114.450.00
232006.08.07 10:06close61.90114.63114.450.0082.8825092.03
242006.08.07 10:07sell71.90114.65114.780.00
252006.08.07 10:09close71.90114.60114.780.0082.9025174.93
262006.08.07 10:10buy81.90114.66114.530.00
272006.08.07 10:40modify81.90114.66114.640.00
282006.08.07 10:40close81.90114.71114.640.0082.8225257.75
292006.08.07 10:41buy91.90114.71114.580.00
302006.08.07 10:42modify91.90114.71114.640.00
312006.08.07 10:51modify91.90114.71114.660.00
322006.08.07 10:53modify91.90114.71114.670.00
332006.08.07 10:54modify91.90114.71114.690.00
342006.08.07 10:56s/l91.90114.69114.690.00-29.5825228.17
352006.08.07 11:02sell101.90114.74114.870.00
362006.08.07 11:39s/l101.90114.87114.870.00-214.9325013.24
372006.08.07 11:39sell111.90114.89115.020.00
382006.08.07 11:58s/l111.90115.02115.020.00-214.7524798.49
392006.08.07 11:58sell121.90114.99115.120.00
402006.08.07 12:06close121.90114.95115.120.0066.1224864.61
412006.08.07 12:16sell131.90114.89115.020.00
422006.08.07 12:48close131.90114.84115.020.0082.7224947.33
432006.08.07 12:50sell141.90114.88115.010.00
442006.08.07 13:24s/l141.90115.01115.010.00-214.7624732.57
452006.08.07 13:34sell151.90114.98115.110.00
462006.08.07 14:14s/l151.90115.11115.110.00-214.5824517.99
472006.08.07 14:14sell161.80115.08115.210.00
482006.08.07 14:25close161.80114.98115.210.00156.5524674.54
492006.08.07 14:25buy171.90115.00114.870.00
502006.08.07 14:26modify171.90115.00114.880.00
512006.08.07 14:27modify171.90115.00114.890.00
522006.08.07 14:27modify171.90115.00114.920.00
532006.08.07 14:28modify171.90115.00114.940.00
542006.08.07 14:28modify171.90115.00114.960.00
552006.08.07 14:28close171.90115.04114.960.0066.0624740.60
562006.08.07 14:29buy181.90114.97114.840.00
572006.08.07 15:13s/l181.90114.84114.840.00-215.0824525.52
582006.08.07 15:22buy191.80114.97114.840.00
592006.08.07 15:39modify191.80114.97114.960.00
602006.08.07 15:40s/l191.80114.96114.960.00-14.5424510.98
612006.08.07 15:41buy201.80114.96114.830.00
622006.08.07 16:15modify201.80114.96114.960.00
632006.08.07 16:15close201.80115.02114.960.0093.9024604.88
642006.08.07 16:16sell211.80114.99115.120.00
652006.08.07 17:26close211.80114.93115.120.0093.9724698.85
662006.08.07 17:28buy221.90114.93114.800.00
672006.08.07 18:52close221.90114.99114.800.0099.1424797.99
682006.08.07 19:17sell231.90115.03115.160.00
692006.08.07 20:23s/l231.90115.16115.160.00-214.4324583.56
702006.08.07 20:36buy241.80115.11114.980.00
712006.08.07 20:37modify241.80115.11115.020.00
722006.08.07 20:38modify241.80115.11115.050.00
732006.08.07 21:00s/l241.80115.05115.050.00-88.8424494.72
742006.08.07 21:21buy251.80115.09114.960.00
752006.08.07 21:30modify251.80115.09115.050.00
762006.08.07 21:42s/l251.80115.05115.050.00-57.5524437.17
772006.08.07 22:07sell261.80115.13115.260.00
782006.08.07 23:44s/l261.80115.26115.260.00-203.0224234.15
792006.08.08 00:00buy271.80115.18115.050.00
802006.08.08 00:02modify271.80115.18115.120.00
812006.08.08 00:02modify271.80115.18115.150.00
822006.08.08 00:04modify271.80115.18115.160.00
832006.08.08 00:20s/l271.80115.16115.160.00-36.8524197.30
842006.08.08 00:28buy281.80115.13115.000.00
852006.08.08 01:32close281.80115.18115.000.0078.1424275.44
862006.08.08 01:38buy291.80115.13115.000.00
872006.08.08 02:38s/l291.80115.00115.000.00-203.4824071.96
882006.08.08 02:38buy301.80115.03114.900.00
892006.08.08 04:05close301.80115.08114.900.0078.2124150.17
902006.08.08 04:52sell311.80115.14115.270.00
912006.08.08 08:00s/l311.80115.27115.270.00-203.0023947.17
922006.08.08 08:01sell321.80115.26115.390.00
932006.08.08 08:02close321.80115.22115.390.0062.4924009.66
942006.08.08 09:03buy331.80115.16115.030.00
952006.08.08 09:08s/l331.80115.03115.030.00-203.4323806.23
962006.08.08 09:11sell341.80115.13115.260.00
972006.08.08 09:42close341.80115.07115.260.0093.8623900.09
982006.08.08 09:51buy351.80115.07114.940.00
992006.08.08 10:15close351.80115.12114.940.0078.1823978.27
1002006.08.08 10:23buy361.80115.10114.970.00
1012006.08.08 11:39close361.80115.15114.970.0078.1624056.43
1022006.08.08 12:47buy371.80115.03114.900.00
1032006.08.08 13:30close371.80115.08114.900.0078.2124134.64
1042006.08.08 14:07sell381.80115.06115.190.00
1052006.08.08 15:01close381.80114.98115.190.00125.2424259.88
1062006.08.08 15:01buy391.80115.02114.890.00
1072006.08.08 15:09s/l391.80114.89114.890.00-203.6724056.21
1082006.08.08 15:09buy401.80114.92114.790.00
1092006.08.08 15:09close401.80114.96114.790.0062.6324118.84
1102006.08.08 15:15sell411.80115.01115.140.00
1112006.08.08 17:22s/l411.80115.14115.140.00-203.2123915.63
1122006.08.08 17:25buy421.80115.09114.960.00
1132006.08.08 17:28close421.80115.15114.960.0093.7924009.42
1142006.08.08 17:29buy431.80115.09114.960.00
1152006.08.08 20:05close431.80115.18114.960.00140.6524150.07
1162006.08.08 20:06sell441.80115.12115.250.00
1172006.08.08 20:07close441.80115.07115.250.0078.2124228.28
1182006.08.08 20:07sell451.80115.12115.250.00
1192006.08.08 20:11close451.80114.92115.250.00313.2624541.54
1202006.08.08 20:12buy461.80115.02114.890.00
1212006.08.08 20:12modify461.80115.02115.160.00
1222006.08.08 20:12close461.80115.21115.160.00296.8524838.39
1232006.08.08 20:14buy471.90115.02114.890.00
1242006.08.08 20:15s/l471.90114.89114.890.00-215.4424622.95
1252006.08.08 20:25sell481.80115.25115.380.00
1262006.08.08 20:29close481.80115.11115.380.00218.9224841.87
1272006.08.08 20:33buy491.90114.96114.830.00
1282006.08.08 20:34close491.90115.18114.830.00362.9125204.78
1292006.08.08 20:37sell501.90115.04115.170.00
1302006.08.08 20:38close501.90114.96115.170.00132.2225337.00
1312006.08.08 20:39sell511.90115.06115.190.00
1322006.08.08 20:39close511.90115.01115.190.0082.6025419.60
1332006.08.08 20:42buy521.90114.95114.820.00
1342006.08.08 20:43close521.90115.02114.820.00115.6325535.23
1352006.08.08 20:47buy531.90114.86114.730.00
1362006.08.08 20:47close531.90114.95114.730.00148.7625683.99
1372006.08.08 20:49buy541.90114.88114.750.00
1382006.08.08 20:52s/l541.90114.75114.750.00-215.3025468.69
1392006.08.08 20:52buy551.90114.75114.620.00
1402006.08.08 20:52close551.90114.85114.620.00165.4325634.12
1412006.08.08 20:53buy561.90114.83114.700.00
1422006.08.08 20:55close561.90114.92114.700.00148.8025782.92
1432006.08.08 20:56sell571.90114.87115.000.00
1442006.08.08 20:56close571.90114.81115.000.0099.2925882.21
1452006.08.08 20:58sell581.90114.89115.020.00
1462006.08.08 21:10s/l581.90115.02115.020.00-214.7125667.50
1472006.08.08 21:10sell591.90115.01115.140.00
1482006.08.08 21:13close591.90114.96115.140.0082.6425750.14
1492006.08.08 21:14sell601.90115.00115.130.00
1502006.08.08 21:20s/l601.90115.13115.130.00-214.4625535.68
1512006.08.08 21:20sell611.90115.14115.270.00
1522006.08.08 21:26close611.90115.09115.270.0082.5425618.22
1532006.08.08 21:27buy621.90115.08114.950.00
1542006.08.08 22:06close621.90115.13114.950.0082.5225700.74
1552006.08.08 22:06sell631.90115.14115.270.00
1562006.08.08 22:15s/l631.90115.27115.270.00-214.2825486.46
1572006.08.08 22:15sell641.90115.24115.370.00
1582006.08.08 22:16close641.90115.17115.370.00115.4825601.94
1592006.08.08 22:18sell651.90115.21115.340.00
1602006.08.08 22:48s/l651.90115.34115.340.00-214.1325387.81
1612006.08.08 22:48sell661.90115.32115.450.00
1622006.08.09 00:22s/l661.90115.45115.450.00-225.4825162.33
1632006.08.09 00:47sell671.90115.70115.830.00
1642006.08.09 01:05close671.90115.62115.830.00131.4725293.80
1652006.08.09 01:06buy681.90115.66115.530.00
1662006.08.09 01:07modify681.90115.66115.540.00
1672006.08.09 01:08modify681.90115.66115.600.00
1682006.08.09 01:10s/l681.90115.60115.600.00-99.2925194.51
1692006.08.09 01:12buy691.90115.56115.430.00
1702006.08.09 01:18close691.90115.64115.430.00131.4425325.95
1712006.08.09 02:07buy701.90115.54115.410.00
1722006.08.09 02:20modify701.90115.54115.600.00
1732006.08.09 02:20close701.90115.65115.600.00180.7225506.67
1742006.08.09 02:24sell711.90115.65115.780.00
1752006.08.09 06:52close711.90115.60115.780.0082.1825588.85
1762006.08.09 06:53buy721.90115.58115.450.00
1772006.08.09 07:08s/l721.90115.45115.450.00-213.9825374.87
1782006.08.09 07:11sell731.90115.54115.670.00
1792006.08.09 07:42close731.90115.49115.670.0082.2625457.13
1802006.08.09 07:42buy741.90115.50115.370.00
1812006.08.09 07:50s/l741.90115.37115.370.00-214.0925243.04
1822006.08.09 07:51buy751.90115.39115.260.00
1832006.08.09 07:52close751.90115.44115.260.0082.2925325.33
1842006.08.09 08:30sell761.90115.39115.520.00
1852006.08.09 08:33close761.90115.32115.520.00115.3325440.66
1862006.08.09 08:51buy771.90115.27115.140.00
1872006.08.09 08:53close771.90115.35115.140.00131.7725572.43
1882006.08.09 08:54buy781.90115.27115.140.00
1892006.08.09 09:40close781.90115.36115.140.00148.2325720.66
1902006.08.09 09:41sell791.90115.31115.440.00
1912006.08.09 10:05close791.90115.22115.440.00148.4125869.07
1922006.08.09 10:05buy801.90115.21115.080.00
1932006.08.09 10:08close801.90115.33115.080.00197.6926066.76
1942006.08.09 10:16buy812.00115.10114.970.00
1952006.08.09 10:17close812.00115.23114.970.00225.6426292.40
1962006.08.09 10:44buy822.00115.10114.970.00
1972006.08.09 11:20close822.00115.17114.970.00121.5626413.96
1982006.08.09 11:21sell832.00115.16115.290.00
1992006.08.09 11:22close832.00115.10115.290.00104.2626518.22
2002006.08.09 11:44sell842.00115.16115.290.00
2012006.08.09 12:30close842.00115.08115.290.00139.0326657.25
2022006.08.09 12:34buy852.00115.06114.930.00
2032006.08.09 12:44s/l852.00114.93114.930.00-226.3126430.94
2042006.08.09 12:44buy862.00114.92114.790.00
2052006.08.09 13:03s/l862.00114.79114.790.00-226.5026204.44
2062006.08.09 13:03buy872.00114.82114.690.00
2072006.08.09 13:05close872.00114.91114.690.00156.6426361.08
2082006.08.09 13:05sell882.00114.90115.030.00
2092006.08.09 13:07close882.00114.83115.030.00121.9226483.00
2102006.08.09 13:09sell892.00114.87115.000.00
2112006.08.09 13:30s/l892.00115.00115.000.00-226.0426256.96
2122006.08.09 14:09sell902.00115.00115.130.00
2132006.08.09 15:16s/l902.00115.13115.130.00-225.8326031.13
2142006.08.09 16:07sell912.00115.11115.240.00
2152006.08.09 16:18close912.00115.06115.240.0086.9126118.04
2162006.08.09 16:37buy922.00115.15115.020.00
2172006.08.09 18:20close922.00115.20115.020.0086.8126204.85
2182006.08.09 18:52sell932.00115.15115.280.00
2192006.08.09 20:18s/l932.00115.28115.280.00-225.5425979.31
2202006.08.09 20:18sell941.90115.25115.380.00
2212006.08.09 22:00s/l941.90115.38115.380.00-214.0425765.27
2222006.08.09 22:02sell951.90115.37115.500.00
2232006.08.09 23:12close951.90115.31115.500.0098.8625864.13
2242006.08.10 01:14buy961.90115.39115.260.00
2252006.08.10 03:06s/l961.90115.26115.260.00-214.3025649.83
2262006.08.10 03:07buy971.90115.28115.150.00
2272006.08.10 03:17close971.90115.34115.150.0098.8425748.67
2282006.08.10 03:23buy981.90115.25115.120.00
2292006.08.10 03:39s/l981.90115.12115.120.00-214.6025534.07
2302006.08.10 04:00sell991.90115.23115.360.00
2312006.08.10 04:10close991.90115.19115.360.0065.9825600.05
2322006.08.10 04:11buy1001.90115.18115.050.00
2332006.08.10 06:28s/l1001.90115.05115.050.00-214.6925385.36
2342006.08.10 06:45sell1011.90115.13115.260.00
2352006.08.10 07:05close1011.90115.08115.260.0082.5525467.91
2362006.08.10 07:48sell1021.90115.15115.280.00
2372006.08.10 08:05close1021.90115.10115.280.0082.5425550.45
2382006.08.10 08:05buy1031.90115.11114.980.00
2392006.08.10 09:00s/l1031.90114.98114.980.00-214.9525335.50
2402006.08.10 09:01buy1041.90114.98114.850.00
2412006.08.10 09:02close1041.90115.03114.850.0082.5925418.09
2422006.08.10 09:04buy1051.90115.02114.890.00
2432006.08.10 09:05s/l1051.90114.89114.890.00-214.9925203.10
2442006.08.10 09:25sell1061.90114.96115.090.00
2452006.08.10 09:37close1061.90114.87115.090.00148.8625351.96
2462006.08.10 09:38buy1071.90114.85114.720.00
2472006.08.10 09:40close1071.90114.96114.720.00181.8025533.76
2482006.08.10 09:41sell1081.90114.95115.080.00
2492006.08.10 09:42close1081.90114.89115.080.0099.2325632.99
2502006.08.10 09:43sell1091.90114.90115.030.00
2512006.08.10 10:01close1091.90114.81115.030.00148.9425781.93
2522006.08.10 10:07sell1101.90114.89115.020.00
2532006.08.10 10:07close1101.90114.82115.020.00115.8325897.76
2542006.08.10 10:09sell1111.90114.88115.010.00
2552006.08.10 10:11s/l1111.90115.01115.010.00-214.7325683.03
2562006.08.10 10:11sell1121.90115.00115.130.00
2572006.08.10 10:18close1121.90114.94115.130.0099.1825782.21
2582006.08.10 10:46buy1131.90114.88114.750.00
2592006.08.10 11:22s/l1131.90114.75114.750.00-215.3325566.88
2602006.08.10 11:25sell1141.90114.90115.030.00
2612006.08.10 11:27close1141.90114.81115.030.00148.9425715.82
2622006.08.10 11:29sell1151.90114.90115.030.00
2632006.08.10 12:11s/l1151.90115.03115.030.00-214.7325501.09
2642006.08.10 12:11sell1161.90115.00115.130.00
2652006.08.10 12:30close1161.90114.93115.130.00115.7225616.81
2662006.08.10 12:45buy1171.90114.90114.770.00
2672006.08.10 13:07s/l1171.90114.77114.770.00-215.2125401.60
2682006.08.10 13:07buy1181.90114.80114.670.00
2692006.08.10 13:10close1181.90114.86114.670.0099.2525500.85
2702006.08.10 13:11sell1191.90114.85114.980.00
2712006.08.10 13:37close1191.90114.76114.980.00149.0125649.86
2722006.08.10 14:31buy1201.90114.80114.670.00
2732006.08.10 14:33close1201.90114.86114.670.0099.2525749.11
2742006.08.10 14:39sell1211.90114.92115.050.00
2752006.08.10 14:51close1211.90114.85115.050.00115.8025864.91
2762006.08.10 15:39sell1221.90115.05115.180.00
2772006.08.10 15:41close1221.90114.99115.180.0099.1425964.05
2782006.08.10 15:42buy1231.90115.00114.870.00
2792006.08.10 16:11close1231.90115.05114.870.0082.5726046.62
2802006.08.10 16:12sell1242.00115.08115.210.00
2812006.08.10 16:16s/l1242.00115.21115.210.00-225.6725820.95
2822006.08.10 16:25buy1251.90115.26115.130.00
2832006.08.10 16:29close1251.90115.32115.130.0098.8625919.81
2842006.08.10 16:29buy1261.90115.26115.130.00
2852006.08.10 16:34close1261.90115.32115.130.0098.8626018.67
2862006.08.10 16:34sell1272.00115.31115.440.00
2872006.08.10 16:38s/l1272.00115.44115.440.00-225.2125793.46
2882006.08.10 16:39sell1281.90115.39115.520.00
2892006.08.10 16:47s/l1281.90115.52115.520.00-213.7825579.68
2902006.08.10 16:47sell1291.90115.51115.640.00
2912006.08.10 16:51close1291.90115.42115.640.00148.1525727.83
2922006.08.10 16:51buy1301.90115.44115.310.00
2932006.08.10 16:53close1301.90115.52115.310.00131.5825859.41
2942006.08.10 16:54buy1311.90115.46115.330.00
2952006.08.10 17:08close1311.90115.52115.330.0098.6825958.09
2962006.08.10 17:17sell1321.90115.60115.730.00
2972006.08.10 17:25close1321.90115.43115.730.00279.8226237.91
2982006.08.10 17:25buy1332.00115.47115.340.00
2992006.08.10 17:26close1332.00115.52115.340.0086.5726324.48
3002006.08.10 17:27buy1342.00115.49115.360.00
3012006.08.10 17:29close1342.00115.54115.360.0086.5526411.03
3022006.08.10 17:29buy1352.00115.48115.350.00
3032006.08.10 17:35close1352.00115.55115.350.00121.1626532.19
3042006.08.10 18:15buy1362.00115.38115.250.00
3052006.08.10 18:16close1362.00115.44115.250.00103.9526636.14
3062006.08.10 18:19buy1372.00115.38115.250.00
3072006.08.10 18:21close1372.00115.43115.250.0086.6326722.77
3082006.08.10 18:30sell1382.00115.52115.650.00
3092006.08.10 19:30close1382.00115.43115.650.00155.9426878.71
3102006.08.10 19:31buy1392.00115.46115.330.00
3112006.08.10 19:50close1392.00115.54115.330.00138.4827017.19
3122006.08.10 19:51sell1402.00115.55115.680.00
3132006.08.10 19:53close1402.00115.47115.680.00138.5627155.75
3142006.08.10 19:54sell1412.00115.53115.660.00
3152006.08.10 20:05close1412.00115.47115.660.00103.9227259.67
3162006.08.10 20:17buy1422.00115.33115.200.00
3172006.08.10 20:17close1422.00115.41115.200.00138.6427398.31
3182006.08.10 20:19buy1432.10115.35115.220.00
3192006.08.10 21:05s/l1432.10115.22115.220.00-236.9427161.37
3202006.08.11 01:50sell1442.00115.30115.430.00
3212006.08.11 01:53s/l1442.00115.43115.430.00-225.2426936.13
3222006.08.11 03:51sell1452.00115.39115.520.00
3232006.08.11 04:14s/l1452.00115.52115.520.00-225.0726711.06
3242006.08.11 06:20sell1462.00115.48115.610.00
3252006.08.11 08:08s/l1462.00115.61115.610.00-224.8926486.17
3262006.08.11 08:23sell1472.00115.76115.890.00
3272006.08.11 08:25close1472.00115.67115.890.00155.6226641.79
3282006.08.11 08:34sell1482.00115.79115.920.00
3292006.08.11 08:35close1482.00115.68115.920.00190.1826831.97
3302006.08.11 09:01sell1492.00115.81115.940.00
3312006.08.11 09:10close1492.00115.73115.940.00138.2526970.22
3322006.08.11 09:35buy1502.00115.66115.530.00
3332006.08.11 09:35modify1502.00115.66115.600.00
3342006.08.11 09:38modify1502.00115.66115.600.00
3352006.08.11 09:38close1502.00115.72115.600.00103.7027073.92
3362006.08.11 09:39buy1512.00115.67115.540.00
3372006.08.11 09:40modify1512.00115.67115.600.00
3382006.08.11 09:52modify1512.00115.67115.600.00
3392006.08.11 09:56modify1512.00115.67115.610.00
3402006.08.11 09:57modify1512.00115.67115.620.00
3412006.08.11 10:00modify1512.00115.67115.650.00
3422006.08.11 10:00close1512.00115.74115.650.00120.9627194.88
3432006.08.11 10:01sell1522.00115.75115.880.00
3442006.08.11 10:25s/l1522.00115.88115.880.00-224.2726970.61
3452006.08.11 10:30buy1532.00115.90115.770.00
3462006.08.11 10:31modify1532.00115.90115.790.00
3472006.08.11 10:32modify1532.00115.90115.830.00
3482006.08.11 10:32modify1532.00115.90115.850.00
3492006.08.11 10:32close1532.00115.96115.850.00103.4827074.09
3502006.08.11 11:11sell1542.00115.93116.060.00
3512006.08.11 12:55s/l1542.00116.06116.060.00-224.0226850.07
3522006.08.11 13:01buy1552.00116.05115.920.00
3532006.08.11 13:02modify1552.00116.05115.960.00
3542006.08.11 13:02modify1552.00116.05115.980.00
3552006.08.11 13:02modify1552.00116.05116.010.00
3562006.08.11 13:04modify1552.00116.05116.020.00
3572006.08.11 13:13close1552.00116.10116.020.0086.1326936.20
3582006.08.11 14:15sell1562.00116.08116.210.00
3592006.08.11 14:18close1562.00116.03116.210.0086.1827022.38
3602006.08.11 14:19sell1572.00116.07116.200.00
3612006.08.11 14:30s/l1572.00116.20116.200.00-223.4126798.97
3622006.08.11 14:37buy1582.00116.32116.190.00
3632006.08.11 14:37modify1582.00116.32116.190.00
3642006.08.11 14:37modify1582.00116.32116.230.00
3652006.08.11 14:38modify1582.00116.32116.280.00
3662006.08.11 14:38close1582.00116.39116.280.00120.2926919.26
3672006.08.11 14:40buy1592.00116.26116.130.00
3682006.08.11 14:44close1592.00116.33116.130.00120.3527039.61
3692006.08.11 14:55buy1602.00116.17116.040.00
3702006.08.11 14:57close1602.00116.28116.040.00189.2027228.81
3712006.08.11 14:59buy1612.00116.24116.110.00
3722006.08.11 15:11close1612.00116.32116.110.00137.5527366.36
3732006.08.11 15:12sell1622.10116.31116.440.00
3742006.08.11 15:15close1622.10116.21116.440.00180.7127547.07
3752006.08.11 15:20buy1632.10116.17116.040.00
3762006.08.11 15:20close1632.10116.23116.040.00108.4127655.48
3772006.08.11 15:27buy1642.10116.17116.040.00
3782006.08.11 15:36s/l1642.10116.04116.040.00-235.3527420.13
3792006.08.11 15:36buy1652.10116.03115.900.00
3802006.08.11 15:54s/l1652.10115.90115.900.00-235.5527184.58
3812006.08.11 15:55sell1662.00116.01116.140.00
3822006.08.11 16:31close1662.00115.95116.140.00103.4927288.07
3832006.08.11 16:39sell1672.00116.01116.140.00
3842006.08.11 17:20s/l1672.00116.14116.140.00-223.8127064.26
3852006.08.11 17:25buy1682.00116.10115.970.00
3862006.08.11 18:00close1682.00116.15115.970.0086.1027150.36
3872006.08.11 18:02sell1692.00116.23116.360.00
3882006.08.11 18:03close1692.00116.17116.360.00103.3027253.66
3892006.08.11 18:04sell1702.00116.25116.380.00
3902006.08.11 20:12s/l1702.00116.38116.380.00-223.3927030.27
3912006.08.11 20:40buy1712.00116.34116.210.00
3922006.08.11 20:42modify1712.00116.34116.280.00
3932006.08.11 20:44modify1712.00116.34116.300.00
3942006.08.11 20:45s/l1712.00116.30116.300.00-75.5626954.71
3952006.08.11 21:02sell1722.00116.42116.550.00
3962006.08.11 21:07close1722.00116.36116.550.00103.1327057.84
3972006.08.14 01:03buy1732.00116.25116.120.00
3982006.08.14 01:15close1732.00116.31116.120.00103.1727161.01
3992006.08.14 02:47sell1742.00116.25116.380.00
4002006.08.14 06:08s/l1742.00116.38116.380.00-223.4126937.60
4012006.08.14 07:39sell1752.00116.31116.440.00
4022006.08.14 08:17s/l1752.00116.44116.440.00-223.2926714.31
4032006.08.14 08:20buy1762.00116.38116.250.00
4042006.08.14 08:21modify1762.00116.38116.310.00
4052006.08.14 08:21modify1762.00116.38116.320.00
4062006.08.14 08:22modify1762.00116.38116.330.00
4072006.08.14 08:22modify1762.00116.38116.350.00
4082006.08.14 08:24s/l1762.00116.35116.350.00-49.7326664.58
4092006.08.14 09:29sell1772.00116.66116.790.00
4102006.08.14 09:32close1772.00116.57116.790.00154.4126818.99
4112006.08.14 09:43sell1782.00116.60116.730.00
4122006.08.14 09:45close1782.00116.55116.730.0085.8026904.79
4132006.08.14 09:46buy1792.00116.56116.430.00
4142006.08.14 09:47modify1792.00116.56116.440.00
4152006.08.14 09:47modify1792.00116.56116.460.00
4162006.08.14 09:47modify1792.00116.56116.470.00
4172006.08.14 09:48modify1792.00116.56116.490.00
4182006.08.14 10:00s/l1792.00116.49116.490.00-114.0726790.72
4192006.08.14 10:24buy1802.00116.49116.360.00
4202006.08.14 10:25modify1802.00116.49116.490.00
4212006.08.14 10:25close1802.00116.56116.490.00120.1126910.83
4222006.08.14 13:06sell1812.00116.67116.800.00
4232006.08.14 13:10close1812.00116.60116.800.00120.0727030.90
4242006.08.14 13:12buy1822.00116.61116.480.00
4252006.08.14 13:14modify1822.00116.61116.550.00
4262006.08.14 13:15modify1822.00116.61116.570.00
4272006.08.14 13:15modify1822.00116.61116.580.00
4282006.08.14 13:26s/l1822.00116.58116.580.00-60.0526970.85
4292006.08.14 14:12buy1832.00116.63116.500.00
4302006.08.14 14:13modify1832.00116.63116.580.00
4312006.08.14 14:14modify1832.00116.63116.580.00
4322006.08.14 14:18modify1832.00116.63116.590.00
4332006.08.14 14:20modify1832.00116.63116.600.00
4342006.08.14 14:20close1832.00116.68116.600.0085.7027056.55
4352006.08.14 14:30buy1842.00116.63116.500.00
4362006.08.14 14:32modify1842.00116.63116.600.00
4372006.08.14 14:35s/l1842.00116.60116.600.00-52.0827004.47
4382006.08.14 14:47sell1852.00116.66116.790.00
4392006.08.14 14:48close1852.00116.61116.790.0085.7627090.23
4402006.08.14 15:03buy1862.00116.52116.390.00
4412006.08.14 16:21s/l1862.00116.39116.390.00-223.4926866.74
4422006.08.14 16:23buy1872.00116.39116.260.00
4432006.08.14 16:55close1872.00116.45116.260.00103.0526969.79
4442006.08.14 20:49sell1882.00116.73116.860.00
4452006.08.14 23:23close1882.00116.68116.860.0085.7027055.49
4462006.08.14 23:39buy1892.00116.64116.510.00
4472006.08.14 23:40modify1892.00116.64116.600.00
4482006.08.15 00:03s/l1892.00116.60116.600.00-63.9926991.50
4492006.08.15 01:42buy1902.00116.53116.400.00
4502006.08.15 01:45close1902.00116.57116.400.0068.6327060.13
4512006.08.15 02:24buy1912.00116.45116.320.00
4522006.08.15 02:40close1912.00116.54116.320.00154.4527214.58
4532006.08.15 03:17sell1922.00116.57116.700.00
4542006.08.15 03:38s/l1922.00116.70116.700.00-222.7926991.79
4552006.08.15 03:54sell1932.00116.71116.840.00
4562006.08.15 03:54close1932.00116.64116.840.00120.0327111.82
4572006.08.15 03:59sell1942.00116.65116.780.00
4582006.08.15 03:59close1942.00116.60116.780.0085.7627197.58
4592006.08.15 04:27buy1952.00116.59116.460.00
4602006.08.15 06:03s/l1952.00116.46116.460.00-223.2526974.33
4612006.08.15 07:21buy1962.00116.48116.350.00
4622006.08.15 08:00close1962.00116.57116.350.00154.4127128.74
4632006.08.15 08:01sell1972.00116.58116.710.00
4642006.08.15 08:02close1972.00116.50116.710.00137.3427266.08
4652006.08.15 08:07buy1982.00116.55116.420.00
4662006.08.15 08:18close1982.00116.60116.420.0085.7627351.84
4672006.08.15 08:20buy1992.10116.57116.440.00
4682006.08.15 09:00s/l1992.10116.44116.440.00-234.5127117.33
4692006.08.15 09:11sell2002.00116.38116.510.00
4702006.08.15 09:37close2002.00116.25116.510.00223.6627340.99
4712006.08.15 10:28sell2012.10116.43116.560.00
4722006.08.15 10:39s/l2012.10116.56116.560.00-234.2127106.78
4732006.08.15 10:40buy2022.00116.46116.330.00
4742006.08.15 10:44close2022.00116.52116.330.00102.9927209.77
4752006.08.15 10:44buy2032.00116.46116.330.00
4762006.08.15 10:53close2032.00116.52116.330.00102.9927312.76
4772006.08.15 13:16sell2042.00116.58116.710.00
4782006.08.15 14:20s/l2042.00116.71116.710.00-222.7727089.99
4792006.08.15 14:25buy2052.00116.68116.550.00
4802006.08.15 14:26modify2052.00116.68116.600.00
4812006.08.15 14:29modify2052.00116.68116.630.00
4822006.08.15 14:30s/l2052.00116.63116.630.00-92.1426997.85
4832006.08.15 14:33buy2062.00116.58116.450.00
4842006.08.15 14:34close2062.00116.67116.450.00154.2827152.13
4852006.08.15 14:35buy2072.00116.33116.200.00
4862006.08.15 14:38close2072.00116.42116.200.00154.6127306.74
4872006.08.15 14:48buy2082.00116.29116.160.00
4882006.08.15 14:53s/l2082.00116.16116.160.00-223.8527082.89
4892006.08.15 14:54buy2092.00116.14116.010.00
4902006.08.15 14:54close2092.00116.20116.010.00103.2727186.16
4912006.08.15 14:58buy2102.00116.13116.000.00
4922006.08.15 15:00close2102.00116.20116.000.00120.4827306.64
4932006.08.15 15:01sell2112.00116.23116.360.00
4942006.08.15 15:02close2112.00116.16116.360.00120.5227427.16
4952006.08.15 15:03buy2122.10116.07115.940.00
4962006.08.15 15:05close2122.10116.13115.940.00108.5027535.66
4972006.08.15 15:10sell2132.10116.07116.200.00
4982006.08.15 15:13close2132.10116.01116.200.00108.6127644.27
4992006.08.15 15:37buy2142.10116.05115.920.00
5002006.08.15 15:46s/l2142.10115.92115.920.00-235.5527408.72
5012006.08.15 16:07buy2152.10115.90115.770.00
5022006.08.15 16:16close2152.10115.96115.770.00108.6627517.38
5032006.08.15 16:35sell2162.10115.93116.060.00
5042006.08.15 16:45s/l2162.10116.06116.060.00-235.2127282.17
5052006.08.15 16:59sell2172.00116.04116.170.00
5062006.08.15 17:02close2172.00115.99116.170.0086.2127368.38
5072006.08.15 17:07sell2182.10116.00116.130.00
5082006.08.15 17:30close2182.10115.92116.130.00144.9327513.31
5092006.08.15 18:05sell2192.10116.01116.140.00
5102006.08.15 19:06close2192.10115.94116.140.00126.7927640.10
5112006.08.15 22:57sell2202.10116.14116.270.00
5122006.08.15 23:00close2202.10116.09116.270.0090.4527730.55
5132006.08.16 00:13sell2212.10116.12116.250.00
5142006.08.16 00:23close2212.10116.04116.250.00144.7827875.33
5152006.08.16 03:15buy2222.10115.99115.860.00
5162006.08.16 03:26close2222.10116.06115.860.00126.6628001.99
5172006.08.16 03:27sell2232.10116.07116.200.00
5182006.08.16 09:29close2232.10116.00116.200.00126.7228128.71
5192006.08.16 09:31sell2242.10116.04116.170.00
5202006.08.16 12:04s/l2242.10116.17116.170.00-235.0027893.71
5212006.08.16 12:16buy2252.10116.16116.030.00
5222006.08.16 13:00close2252.10116.24116.030.00144.5328038.24
5232006.08.16 13:32sell2262.10116.34116.470.00
5242006.08.16 13:45close2262.10116.28116.470.00108.3628146.60
5252006.08.16 13:53sell2272.10116.36116.490.00
5262006.08.16 14:05close2272.10116.31116.490.0090.2828236.88
5272006.08.16 14:25sell2282.10116.27116.400.00
5282006.08.16 14:29close2282.10116.22116.400.0090.3528327.23
5292006.08.16 14:30buy2292.10116.16116.030.00
5302006.08.16 14:31close2292.10116.24116.030.00144.5328471.76
5312006.08.16 14:32buy2302.10116.13116.000.00
5322006.08.16 14:33s/l2302.10116.00116.000.00-235.5728236.19
5332006.08.16 14:37buy2312.10115.92115.790.00
5342006.08.16 14:38s/l2312.10115.79115.790.00-235.8528000.34
5352006.08.16 14:38buy2322.10115.82115.690.00
5362006.08.16 14:40close2322.10115.89115.690.00126.8428127.18
5372006.08.16 14:48buy2332.10115.82115.690.00
5382006.08.16 15:11close2332.10115.86115.690.0072.5028199.68
5392006.08.16 15:16buy2342.10115.76115.630.00
5402006.08.16 15:33s/l2342.10115.63115.630.00-236.1027963.58
5412006.08.16 16:29sell2352.10115.85115.980.00
5422006.08.16 17:13close2352.10115.79115.980.00108.8228072.40
5432006.08.16 17:29buy2362.10115.75115.620.00
5442006.08.16 18:10close2362.10115.81115.620.00108.8028181.20
5452006.08.16 19:37sell2372.10115.82115.950.00
5462006.08.16 20:40s/l2372.10115.95115.950.00-235.4327945.77
5472006.08.16 20:49sell2382.10115.95116.080.00
5482006.08.16 21:00close2382.10115.89116.080.00108.7228054.49
5492006.08.16 21:22sell2392.10115.90116.030.00
5502006.08.16 21:50close2392.10115.86116.030.0072.5028126.99
5512006.08.16 23:06buy2402.10115.76115.630.00
5522006.08.16 23:08close2402.10115.81115.630.0090.6728217.66
5532006.08.16 23:22sell2412.10115.86115.990.00
5542006.08.17 00:05close2412.10115.81115.990.0052.1728269.83
5552006.08.17 01:27sell2422.10115.84115.970.00
5562006.08.17 01:56close2422.10115.78115.970.00108.8328378.66
5572006.08.17 07:56buy2432.10115.62115.490.00
5582006.08.17 07:58close2432.10115.67115.490.0090.7828469.44
5592006.08.17 07:59buy2442.10115.65115.520.00
5602006.08.17 08:09s/l2442.10115.52115.520.00-236.4028233.04
5612006.08.17 08:21sell2452.10115.62115.750.00
5622006.08.17 08:24close2452.10115.58115.750.0072.6828305.72
5632006.08.17 09:11buy2462.10115.50115.370.00
5642006.08.17 09:12close2462.10115.57115.370.00127.2028432.92
5652006.08.17 09:13buy2472.10115.52115.390.00
5662006.08.17 09:20s/l2472.10115.39115.390.00-236.5928196.33
5672006.08.17 09:24buy2482.10115.37115.240.00
5682006.08.17 10:35s/l2482.10115.24115.240.00-236.9227959.41
5692006.08.17 10:42sell2492.10115.26115.390.00
5702006.08.17 10:43close2492.10115.21115.390.0091.1428050.55
5712006.08.17 10:51sell2502.10115.28115.410.00
5722006.08.17 11:19s/l2502.10115.41115.410.00-236.5527814.00
5732006.08.17 11:19sell2512.10115.38115.510.00
5742006.08.17 11:26close2512.10115.33115.510.0091.0427905.04
5752006.08.17 12:46sell2522.10115.38115.510.00
5762006.08.17 12:49close2522.10115.32115.510.00109.2628014.30
5772006.08.17 12:51sell2532.10115.43115.560.00
5782006.08.17 12:52close2532.10115.38115.560.0091.0028105.30
5792006.08.17 12:53buy2542.10115.36115.230.00
5802006.08.17 12:59close2542.10115.42115.230.00109.1728214.47
5812006.08.17 14:20sell2552.10115.38115.510.00
5822006.08.17 14:22close2552.10115.33115.510.0091.0428305.51
5832006.08.17 14:30sell2562.10115.37115.500.00
5842006.08.17 14:32close2562.10115.33115.500.0072.8328378.34
5852006.08.17 14:32sell2572.10115.37115.500.00
5862006.08.17 14:33close2572.10115.33115.500.0072.8328451.17
5872006.08.17 14:34sell2582.10115.36115.490.00
5882006.08.17 14:35s/l2582.10115.49115.490.00-236.3428214.83
5892006.08.17 14:35sell2592.10115.48115.610.00
5902006.08.17 14:36close2592.10115.40115.610.00145.5828360.41
5912006.08.17 14:37sell2602.10115.48115.610.00
5922006.08.17 14:37close2602.10115.40115.610.00145.5828505.99
5932006.08.17 14:47buy2612.10115.45115.320.00
5942006.08.17 14:49close2612.10115.54115.320.00163.5828669.57
5952006.08.17 16:27sell2622.20115.54115.670.00
5962006.08.17 16:40close2622.20115.49115.670.0095.2528764.82
5972006.08.17 16:40buy2632.20115.50115.370.00
5982006.08.17 16:44close2632.20115.54115.370.0076.1628840.98
5992006.08.17 17:26buy2642.20115.46115.330.00
6002006.08.17 17:27close2642.20115.51115.330.0095.2328936.21
6012006.08.17 17:43buy2652.20115.41115.280.00
6022006.08.17 18:00close2652.20115.51115.280.00190.4629126.67
6032006.08.17 18:00sell2662.20115.53115.660.00
6042006.08.17 18:02close2662.20115.48115.660.0095.2529221.92
6052006.08.17 18:08buy2672.20115.41115.280.00
6062006.08.17 18:10close2672.20115.47115.280.00114.3229336.24
6072006.08.17 18:21sell2682.20115.53115.660.00
6082006.08.17 18:29s/l2682.20115.66115.660.00-247.2129089.03
6092006.08.17 18:29sell2692.20115.66115.790.00
6102006.08.17 18:59s/l2692.20115.79115.790.00-246.9828842.05
6112006.08.17 18:59sell2702.20115.77115.900.00
6122006.08.17 19:18s/l2702.20115.90115.900.00-246.7628595.29
6132006.08.17 19:23sell2712.10115.95116.080.00
6142006.08.17 19:57s/l2712.10116.08116.080.00-235.1228360.17
6152006.08.17 19:57sell2722.10116.08116.210.00
6162006.08.17 20:54close2722.10116.01116.210.00126.7128486.88
6172006.08.17 21:49buy2732.10115.94115.810.00
6182006.08.17 22:00close2732.10115.99115.810.0090.5328577.41
6192006.08.17 23:35sell2742.10115.94116.070.00
6202006.08.17 23:36s/l2742.10116.07116.070.00-235.2028342.21
6212006.08.17 23:38sell2752.10115.92116.050.00
6222006.08.17 23:50s/l2752.10116.05116.050.00-235.2428106.97
6232006.08.17 23:50sell2762.10116.02116.150.00
6242006.08.18 00:02close2762.10115.96116.150.0095.8328202.79
6252006.08.18 02:13buy2772.10115.88115.750.00
6262006.08.18 02:20close2772.10115.94115.750.00108.6828311.47
6272006.08.18 02:20sell2782.10115.95116.080.00
6282006.08.18 03:07s/l2782.10116.08116.080.00-235.1628076.31
6292006.08.18 03:07sell2792.10116.06116.190.00
6302006.08.18 05:58close2792.10116.01116.190.0090.5128166.82
6312006.08.18 07:34buy2802.10115.90115.770.00
6322006.08.18 08:36close2802.10115.95115.770.0090.5628257.38
6332006.08.18 09:28sell2812.10116.01116.140.00
6342006.08.18 09:31close2812.10115.96116.140.0090.5528347.93
6352006.08.18 09:32buy2822.10115.96115.830.00
6362006.08.18 09:32close2822.10116.01115.830.0090.5128438.44
6372006.08.18 09:34buy2832.10115.96115.830.00
6382006.08.18 09:57close2832.10116.02115.830.00108.6028547.04
6392006.08.18 10:12buy2842.10115.96115.830.00
6402006.08.18 11:21s/l2842.10115.83115.830.00-235.7328311.31
6412006.08.18 11:44buy2852.10115.61115.480.00
6422006.08.18 12:08s/l2852.10115.48115.480.00-236.4228074.89
6432006.08.18 12:15sell2862.10115.56115.690.00
6442006.08.18 12:18close2862.10115.51115.690.0090.9028165.79
6452006.08.18 12:19sell2872.10115.54115.670.00
6462006.08.18 12:40s/l2872.10115.67115.670.00-236.0027929.79
6472006.08.18 12:58sell2882.10115.75115.880.00
6482006.08.18 13:22s/l2882.10115.88115.880.00-235.5927694.20
6492006.08.18 13:22sell2892.10115.88116.010.00
6502006.08.18 14:00close2892.10115.83116.010.0090.6527784.85
6512006.08.18 14:25sell2902.10115.98116.110.00
6522006.08.18 14:26close2902.10115.93116.110.0090.5727875.42
6532006.08.18 15:00buy2912.10115.78115.650.00
6542006.08.18 15:02close2912.10115.87115.650.00163.1128038.53
6552006.08.18 15:32buy2922.10115.78115.650.00
6562006.08.18 15:48s/l2922.10115.65115.650.00-236.0827802.45
6572006.08.18 16:00sell2932.10115.71115.840.00
6582006.08.18 16:04close2932.10115.64115.840.00127.1227929.57
6592006.08.18 16:11sell2942.10115.77115.900.00
6602006.08.18 16:15s/l2942.10115.90115.900.00-235.4027694.17
6612006.08.18 16:16sell2952.10115.88116.010.00
6622006.08.18 16:17close2952.10115.82116.010.00108.7927802.96
6632006.08.18 16:19sell2962.10115.88116.010.00
6642006.08.18 16:20s/l2962.10116.01116.010.00-235.2727567.69
6652006.08.18 16:20sell2972.10116.01116.140.00
6662006.08.18 16:22close2972.10115.93116.140.00144.9227712.61
6672006.08.18 16:24sell2982.10115.97116.100.00
6682006.08.18 16:27close2982.10115.88116.100.00163.1027875.71
6692006.08.18 16:27buy2992.10115.89115.760.00
6702006.08.18 16:28close2992.10115.95115.760.00108.6727984.38
6712006.08.18 16:29buy3002.10115.89115.760.00
6722006.08.18 16:45s/l3002.10115.76115.760.00-235.8327748.55
6732006.08.18 16:45buy3012.10115.79115.660.00
6742006.08.18 17:06close3012.10115.85115.660.00108.7627857.31
6752006.08.18 17:31buy3022.10115.77115.640.00
6762006.08.18 17:32close3022.10115.82115.640.0090.6627947.97
6772006.08.18 19:16sell3032.10115.92116.050.00
6782006.08.18 19:22close3032.10115.85116.050.00126.8928074.86
6792006.08.18 19:31buy3042.10115.83115.700.00
6802006.08.18 19:42close3042.10115.90115.700.00126.8328201.69
6812006.08.18 21:09buy3052.10115.81115.680.00
6822006.08.18 21:45close3052.10115.86115.680.0090.6328292.32
6832006.08.18 22:02sell3062.10115.81115.940.00
6842006.08.21 00:05close3062.10115.75115.940.0096.0328388.35
6852006.08.21 03:25sell3072.10115.69115.820.00
6862006.08.21 04:24close3072.10115.64115.820.0090.8028479.15
6872006.08.21 05:41buy3082.10115.68115.550.00
6882006.08.21 05:50s/l3082.10115.55115.550.00-236.2828242.87
6892006.08.21 08:45buy3092.10115.77115.640.00
6902006.08.21 08:50s/l3092.10115.64115.640.00-236.1128006.76
6912006.08.21 08:50buy3102.10115.65115.520.00
6922006.08.21 08:54close3102.10115.75115.520.00181.4328188.19
6932006.08.21 08:54buy3112.10115.65115.520.00
6942006.08.21 09:22s/l3112.10115.52115.520.00-236.3227951.87
6952006.08.21 09:23buy3122.10115.54115.410.00
6962006.08.21 09:47s/l3122.10115.41115.410.00-236.5727715.30
6972006.08.21 09:48buy3132.10115.41115.280.00
6982006.08.21 09:55close3132.10115.51115.280.00181.8027897.10
6992006.08.21 09:55sell3142.10115.52115.650.00
7002006.08.21 09:59close3142.10115.46115.650.00109.1328006.23
7012006.08.21 09:59sell3152.10115.51115.640.00
7022006.08.21 10:25s/l3152.10115.64115.640.00-236.0127770.22
7032006.08.21 12:56sell3162.10115.60115.730.00
7042006.08.21 13:22s/l3162.10115.73115.730.00-235.8427534.38
7052006.08.21 13:23sell3172.10115.74115.870.00
7062006.08.21 14:10close3172.10115.64115.870.00181.6027715.98
7072006.08.21 14:16sell3182.10115.72115.850.00
7082006.08.21 14:19close3182.10115.66115.850.00108.9427824.92
7092006.08.21 14:19sell3192.10115.73115.860.00
7102006.08.21 16:00close3192.10115.67115.860.00108.9327933.85
7112006.08.21 16:20sell3202.10115.71115.840.00
7122006.08.21 16:57s/l3202.10115.84115.840.00-235.6527698.20
7132006.08.21 17:20buy3212.10115.92115.790.00
7142006.08.21 20:09s/l3212.10115.79115.790.00-235.7927462.41
7152006.08.21 23:52sell3222.10115.97116.100.00
7162006.08.22 00:23s/l3222.10116.10116.100.00-247.9727214.44
7172006.08.22 00:44buy3232.00116.01115.880.00
7182006.08.22 01:56close3232.00116.06115.880.0086.1627300.60
7192006.08.22 02:06buy3242.00116.04115.910.00
7202006.08.22 02:29close3242.00116.10115.910.00103.3627403.96
7212006.08.22 02:44sell3252.10116.18116.310.00
7222006.08.22 03:00close3252.10116.12116.310.00108.5127512.47
7232006.08.22 04:19sell3262.10116.17116.300.00
7242006.08.22 05:40close3262.10116.12116.300.0090.4227602.89
7252006.08.22 08:51sell3272.10116.08116.210.00
7262006.08.22 09:07s/l3272.10116.21116.210.00-234.9227367.97
7272006.08.22 09:50sell3282.10116.30116.430.00
7282006.08.22 10:56close3282.10116.24116.430.00108.4027476.37
7292006.08.22 11:00sell3292.10116.28116.410.00
7302006.08.22 11:14close3292.10116.23116.410.0090.3427566.71
7312006.08.22 11:14buy3302.10116.20116.070.00
7322006.08.22 11:27s/l3302.10116.07116.070.00-235.2027331.51
7332006.08.22 11:39sell3312.00116.15116.280.00
7342006.08.22 11:53s/l3312.00116.28116.280.00-223.6027107.91
7352006.08.22 11:53sell3322.00116.25116.380.00
7362006.08.22 12:37close3322.00116.17116.380.00137.7327245.64
7372006.08.22 12:42sell3332.00116.20116.330.00
7382006.08.22 12:50close3332.00116.14116.330.00103.3227348.96
7392006.08.22 13:39sell3342.10116.18116.310.00
7402006.08.22 13:55s/l3342.10116.31116.310.00-234.7227114.24
7412006.08.22 13:56sell3352.00116.34116.470.00
7422006.08.22 13:57close3352.00116.26116.470.00137.6227251.86
7432006.08.22 14:07buy3362.00116.32116.190.00
7442006.08.22 14:13close3362.00116.42116.190.00171.7927423.65
7452006.08.22 14:22buy3372.10116.43116.300.00
7462006.08.22 15:10close3372.10116.49116.300.00108.1627531.81
7472006.08.22 15:47buy3382.10116.46116.330.00
7482006.08.22 15:54close3382.10116.53116.330.00126.1527657.96
7492006.08.22 15:54sell3392.10116.52116.650.00
7502006.08.22 16:18close3392.10116.46116.650.00108.1927766.15
7512006.08.22 16:23sell3402.10116.48116.610.00
7522006.08.22 17:08close3402.10116.42116.610.00108.2327874.38
7532006.08.22 18:18buy3412.10116.64116.510.00
7542006.08.22 19:01modify3412.10116.64116.630.00
7552006.08.22 19:11s/l3412.10116.63116.630.00-24.4427849.94
7562006.08.22 20:07buy3422.10116.79116.660.00
7572006.08.22 20:07modify3422.10116.79116.690.00
7582006.08.22 20:08modify3422.10116.79116.700.00
7592006.08.22 20:09modify3422.10116.79116.710.00
7602006.08.22 20:10modify3422.10116.79116.720.00
7612006.08.22 20:16s/l3422.10116.72116.720.00-131.7427718.20
7622006.08.22 20:16buy3432.10116.74116.610.00
7632006.08.22 20:16modify3432.10116.74116.720.00
7642006.08.22 20:27s/l3432.10116.72116.720.00-41.7727676.43
7652006.08.22 20:28buy3442.10116.73116.600.00
7662006.08.22 20:46s/l3442.10116.60116.600.00-234.1327442.30
7672006.08.22 20:57buy3452.10116.59116.460.00
7682006.08.22 22:06s/l3452.10116.46116.460.00-234.4227207.88
7692006.08.23 00:25buy3462.00116.48116.350.00
7702006.08.23 00:35close3462.00116.53116.350.0085.8127293.69
7712006.08.23 00:58sell3472.00116.51116.640.00
7722006.08.23 01:12close3472.00116.45116.640.00103.0527396.74
7732006.08.23 02:11buy3482.10116.39116.260.00
7742006.08.23 03:32close3482.10116.45116.260.00108.2027504.94
7752006.08.23 09:04sell3492.10116.29116.420.00
7762006.08.23 09:20close3492.10116.24116.420.0090.3327595.27
7772006.08.23 10:08sell3502.10116.29116.420.00
7782006.08.23 12:13close3502.10116.23116.420.00108.4127703.68
7792006.08.23 14:19sell3512.10116.39116.520.00
7802006.08.23 14:45close3512.10116.34116.520.0090.2527793.93
7812006.08.23 14:57buy3522.10116.28116.150.00
7822006.08.23 15:16close3522.10116.33116.150.0090.2627884.19
7832006.08.23 15:29buy3532.10116.33116.200.00
7842006.08.23 16:00s/l3532.10116.20116.200.00-234.9827649.21
7852006.08.23 16:00buy3542.10116.22116.090.00
7862006.08.23 16:01close3542.10116.27116.090.0090.3127739.52
7872006.08.23 16:01buy3552.10116.24116.110.00
7882006.08.23 16:12close3552.10116.31116.110.00126.3927865.91
7892006.08.23 16:13sell3562.10116.30116.430.00
7902006.08.23 16:19s/l3562.10116.43116.430.00-234.4527631.46
7912006.08.23 16:21buy3572.10116.42116.290.00
7922006.08.23 16:23close3572.10116.47116.290.0090.1527721.61
7932006.08.23 16:24buy3582.10116.42116.290.00
7942006.08.23 16:31close3582.10116.48116.290.00108.1727829.78
7952006.08.23 16:32sell3592.10116.48116.610.00
7962006.08.23 16:36s/l3592.10116.61116.610.00-234.0927595.69
7972006.08.23 16:36sell3602.10116.59116.720.00
7982006.08.23 16:40close3602.10116.54116.720.0090.1027685.79
7992006.08.23 16:46buy3612.10116.49116.360.00
8002006.08.23 17:00close3612.10116.55116.360.00108.1127793.90
8012006.08.23 17:02sell3622.10116.59116.720.00
8022006.08.23 17:12close3622.10116.52116.720.00126.1627920.06
8032006.08.23 17:12buy3632.10116.53116.400.00
8042006.08.23 18:07s/l3632.10116.40116.400.00-234.5427685.52
8052006.08.23 20:02buy3642.10116.43116.300.00
8062006.08.23 20:35s/l3642.10116.30116.300.00-234.7427450.78
8072006.08.23 21:32sell3652.10116.35116.480.00
8082006.08.23 22:41s/l3652.10116.48116.480.00-234.3827216.40
8092006.08.24 01:48buy3662.00116.37116.240.00
8102006.08.24 02:02close3662.00116.43116.240.00103.0727319.47
8112006.08.24 02:03sell3672.00116.45116.580.00
8122006.08.24 04:21close3672.00116.38116.580.00120.3027439.77
8132006.08.24 08:21sell3682.10116.42116.550.00
8142006.08.24 09:50s/l3682.10116.55116.550.00-234.2327205.54
8152006.08.24 09:51sell3692.00116.56116.690.00
8162006.08.24 10:02close3692.00116.45116.690.00188.9227394.46
8172006.08.24 10:03buy3702.10116.48116.350.00
8182006.08.24 12:06s/l3702.10116.35116.350.00-234.6627159.80
8192006.08.24 12:52buy3712.00116.27116.140.00
8202006.08.24 13:26close3712.00116.32116.140.0085.9727245.77
8212006.08.24 14:18buy3722.00116.29116.160.00
8222006.08.24 14:30close3722.00116.39116.160.00171.8427417.61
8232006.08.24 14:31sell3732.10116.43116.560.00
8242006.08.24 14:31close3732.10116.35116.560.00144.3927562.00
8252006.08.24 14:31sell3742.10116.36116.490.00
8262006.08.24 15:01close3742.10116.18116.490.00325.3627887.36
8272006.08.24 15:08buy3752.10116.24116.110.00
8282006.08.24 15:16close3752.10116.31116.110.00126.3928013.75
8292006.08.24 15:23sell3762.10116.32116.450.00
8302006.08.24 15:28close3762.10116.26116.450.00108.3828122.13
8312006.08.24 15:28buy3772.10116.27116.140.00
8322006.08.24 16:05close3772.10116.32116.140.0090.2728212.40
8332006.08.24 16:08buy3782.10116.27116.140.00
8342006.08.24 16:16close3782.10116.32116.140.0090.2728302.67
8352006.08.24 16:23sell3792.10116.34116.470.00
8362006.08.24 16:27close3792.10116.29116.470.0090.2928392.96
8372006.08.24 17:03sell3802.10116.33116.460.00
8382006.08.24 18:38s/l3802.10116.46116.460.00-234.2228158.74
8392006.08.24 18:54buy3812.10116.49116.360.00
8402006.08.24 19:26close3812.10116.53116.360.0072.0828230.82
8412006.08.24 19:34buy3822.10116.48116.350.00
8422006.08.24 22:39close3822.10116.53116.350.0090.1128320.93
8432006.08.25 01:04buy3832.10116.43116.300.00
8442006.08.25 01:23close3832.10116.48116.300.0090.1428411.07
8452006.08.25 01:23sell3842.10116.48116.610.00
8462006.08.25 01:48s/l3842.10116.61116.610.00-234.0928176.98
8472006.08.25 02:11buy3852.10116.68116.550.00
8482006.08.25 02:16close3852.10116.73116.550.0089.9528266.93
8492006.08.25 02:27buy3862.10116.68116.550.00
8502006.08.25 03:28s/l3862.10116.55116.550.00-234.3128032.62
8512006.08.25 06:31buy3872.10116.62116.490.00
8522006.08.25 06:46close3872.10116.67116.490.0090.0028122.62
8532006.08.25 07:28sell3882.10116.79116.920.00
8542006.08.25 07:50s/l3882.10116.92116.920.00-233.4927889.13
8552006.08.25 07:53buy3892.10116.87116.740.00
8562006.08.25 07:53modify3892.10116.87116.770.00
8572006.08.25 07:53modify3892.10116.87116.780.00
8582006.08.25 07:57modify3892.10116.87116.780.00
8592006.08.25 07:58modify3892.10116.87116.800.00
8602006.08.25 07:59modify3892.10116.87116.810.00
8612006.08.25 08:01modify3892.10116.87116.820.00
8622006.08.25 08:02modify3892.10116.87116.830.00
8632006.08.25 08:02close3892.10116.92116.830.0089.8027978.93
8642006.08.25 08:29sell3902.10117.11117.240.00
8652006.08.25 08:37s/l3902.10117.24117.240.00-232.8627746.07
8662006.08.25 08:49buy3912.10117.12116.990.00
8672006.08.25 08:50modify3912.10117.12117.010.00
8682006.08.25 08:53modify3912.10117.12117.040.00
8692006.08.25 08:55modify3912.10117.12117.040.00
8702006.08.25 08:55modify3912.10117.12117.090.00
8712006.08.25 08:55close3912.10117.20117.090.00143.3427889.41
8722006.08.25 09:07buy3922.10117.12116.990.00
8732006.08.25 09:19modify3922.10117.12117.090.00
8742006.08.25 09:22close3922.10117.17117.090.0089.6127979.02
8752006.08.25 09:34buy3932.10117.17117.040.00
8762006.08.25 09:34modify3932.10117.17117.090.00
8772006.08.25 10:04modify3932.10117.17117.100.00
8782006.08.25 10:05modify3932.10117.17117.160.00
8792006.08.25 10:05close3932.10117.25117.160.00143.2828122.30
8802006.08.25 10:21buy3942.10117.18117.050.00
8812006.08.25 10:21modify3942.10117.18117.160.00
8822006.08.25 10:22s/l3942.10117.16117.160.00-41.6228080.68
8832006.08.25 10:22buy3952.10117.18117.050.00
8842006.08.25 10:45modify3952.10117.18117.160.00
8852006.08.25 11:18s/l3952.10117.16117.160.00-41.6228039.06
8862006.08.25 11:19buy3962.10117.17117.040.00
8872006.08.25 11:53modify3962.10117.17117.160.00
8882006.08.25 11:58close3962.10117.23117.160.00107.4828146.54
8892006.08.25 11:59sell3972.10117.26117.390.00
8902006.08.25 12:10close3972.10117.18117.390.00143.3728289.91
8912006.08.25 12:33buy3982.10117.18117.050.00
8922006.08.25 13:29modify3982.10117.18117.190.00
8932006.08.25 13:30close3982.10117.23117.190.0089.5728379.48
8942006.08.25 13:34buy3992.10117.20117.070.00
8952006.08.25 14:14modify3992.10117.20117.190.00
8962006.08.25 14:14close3992.10117.25117.190.0089.5528469.03
8972006.08.25 14:57sell4002.10117.35117.480.00
8982006.08.25 15:17close4002.10117.29117.480.00107.4328576.46
8992006.08.25 15:34sell4012.10117.34117.470.00
9002006.08.25 15:53close4012.10117.26117.470.00143.2728719.73
9012006.08.25 15:59buy4022.20117.18117.050.00
9022006.08.25 18:00modify4022.20117.18117.230.00
9032006.08.25 18:00close4022.20117.31117.230.00243.8028963.53
9042006.08.25 18:48buy4032.20117.29117.160.00
9052006.08.25 18:48modify4032.20117.29117.230.00
9062006.08.25 19:06modify4032.20117.29117.230.00
9072006.08.25 19:06modify4032.20117.29117.260.00
9082006.08.25 19:06close4032.20117.35117.260.00112.4829076.01
9092006.08.25 21:24buy4042.20117.27117.140.00
9102006.08.25 21:58modify4042.20117.27117.260.00
9112006.08.25 22:06s/l4042.20117.26117.260.00-12.7329063.28