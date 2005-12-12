Alpari Ltd.
A/C No: 645274Name: BronzeWarrior012006 January 6, 12:14 (local time)
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
7602733 2005/12/11 02:20balancedeposit50000.00
7605597 2005/12/12 14:45buy0.10usdjpy119.94109.91120.91 2005/12/14 02:47119.080.000.58-72.23
7611156 2005/12/14 02:26sell3.00usdjpy119.34129.34118.34 2005/12/14 02:47119.070.000.00680.27
7605440 2005/12/12 14:30sell0.10eurusd1.19511.29511.1851 2005/12/14 03:171.20360.000.40-85.00
7611365 2005/12/14 03:15buy3.00eurusd1.20131.10131.2113 2005/12/14 03:171.20330.000.00600.00
7605312 2005/12/12 14:17sell0.10gbpusd1.76921.86901.7590 2005/12/14 09:331.77970.00-0.63-73.50
7606337 2005/12/12 18:39buy3.00gbpusd1.77651.67651.7865 2005/12/14 09:341.77920.006.30567.00
7611255 2005/12/14 02:45buy0.10eurjpy142.80132.80143.80 2005/12/14 14:31142.040.000.00-64.45
7613872 2005/12/14 14:15sell3.00eurjpy142.20152.20141.20 2005/12/14 14:32142.070.000.00330.67
7606140 2005/12/12 17:32buy0.10usdchf1.28751.18751.2975 2005/12/14 14:381.27780.000.50-75.92
7612932 2005/12/14 09:39sell3.00usdchf1.28091.38091.2709 2005/12/14 14:391.27870.000.00516.14
7614261 2005/12/14 15:15buy0.10eurjpy141.61131.61142.61 2005/12/14 17:22140.720.000.00-76.05
7614110 2005/12/14 14:45buy0.10usdjpy117.86107.86118.86 2005/12/14 17:22117.000.000.00-73.51
7614520 2005/12/14 16:33sell3.00eurjpy141.01151.01140.01 2005/12/14 17:23140.780.000.00589.59
7614517 2005/12/14 16:32sell3.00usdjpy117.27127.27116.27 2005/12/14 17:23116.970.000.00769.42
7615084 2005/12/14 20:00buy0.10eurjpy140.29130.29141.29 2005/12/15 10:39139.460.000.64-71.54
7616885 2005/12/15 08:55sell3.00eurjpy139.70149.70138.70 2005/12/15 10:39139.500.000.00516.97
7616929 2005/12/15 09:00buy0.10usdjpy116.47106.47117.47 2005/12/15 16:30116.650.000.0015.43
7617370 2005/12/15 10:42sell3.00usdjpy115.89125.89114.89 2005/12/15 16:30116.640.000.00-1929.02
7617966 2005/12/15 13:00buy0.10eurjpy139.31129.31140.31 2005/12/16 01:15138.350.000.21-82.95
7619986 2005/12/16 01:11sell3.00eurjpy138.67148.67137.67 2005/12/16 01:16138.390.000.00725.89
7620018 2005/12/16 01:30buy0.10eurjpy138.48128.45139.45 2005/12/16 09:34139.450.000.0083.35
7618931 2005/12/15 16:30buy0.10gbpusd1.76371.66371.7737 2005/12/16 18:491.77370.000.1170.00
7618769 2005/12/15 16:15sell0.10usdchf1.28931.38931.2793 2005/12/20 10:351.29890.00-1.45-73.91
7626274 2005/12/20 04:25buy3.00usdchf1.29581.19581.3058 2005/12/20 10:351.29800.000.00508.47
7620026 2005/12/16 01:41buy0.10usdjpy115.80105.80116.80 2005/12/20 15:58116.800.000.6085.61
7622972 2005/12/19 03:00sell0.10usdjpy116.14126.14115.14 2005/12/21 00:12117.310.00-1.28-99.74
7629278 2005/12/20 15:58buy3.00usdjpy116.83106.83117.83 2005/12/21 00:12117.270.008.961125.60
7618780 2005/12/15 16:15buy0.10eurusd1.19491.09561.2056 2005/12/21 00:131.18640.00-1.60-85.00
7629311 2005/12/20 16:02sell3.00eurusd1.18991.28991.1799 2005/12/21 00:141.18660.006.00990.00
7622973 2005/12/19 03:01sell0.10eurjpy139.58149.58138.58 2005/12/21 18:50138.580.00-1.1185.20
7633071 2005/12/21 15:33buy0.10gbpusd1.74681.64701.7570 2005/12/22 10:581.73670.000.32-70.70
7633581 2005/12/21 16:51sell3.00gbpusd1.73961.83961.7296 2005/12/22 10:581.73700.00-28.35546.00
7624439 2005/12/19 14:01buy0.10eurjpy139.31129.31140.31 2005/12/23 13:00138.250.001.28-90.80
7633866 2005/12/21 18:50sell3.00eurjpy138.54148.54137.54 2005/12/23 13:01138.270.00-66.53694.20
7642214 2005/12/27 12:16sell0.10gbpusd1.73811.83811.7281 2005/12/27 20:301.72810.000.0070.00
7633156 2005/12/21 15:45buy0.10eurusd1.18151.08151.1915 2005/12/28 08:151.19150.00-2.80100.00
7634926 2005/12/22 11:00buy0.10gbpusd1.73661.63661.7466 2005/12/28 08:221.73620.000.42-2.80
7643100 2005/12/27 23:47sell3.00gbpusd1.72701.82701.7170 2005/12/28 08:221.73660.00-9.45-2016.00
7633159 2005/12/21 15:45sell0.10usdchf1.31601.41601.3060 2005/12/28 08:501.30600.00-3.3376.56
7644127 2005/12/28 08:28sell0.10gbpusd1.73581.83581.7258 2005/12/28 17:501.72580.000.0070.00
7644067 2005/12/28 08:15buy0.10usdchf1.30851.20851.3185 2005/12/28 20:011.31850.000.0075.84
7645294 2005/12/28 18:00buy0.10gbpusd1.72301.62301.7330 2005/12/29 16:571.72490.000.3213.30
7645343 2005/12/28 18:08sell3.00gbpusd1.71571.81571.7057 2005/12/29 16:571.72500.00-28.35-1953.00
7644058 2005/12/28 08:15sell0.10eurusd1.19111.29111.1811 2005/12/30 13:311.18110.000.80100.00
7649974 2005/12/30 17:00buy0.10gbpusd1.71731.61731.7273 2006/01/03 03:411.72730.000.2170.00
7645382 2005/12/28 18:15sell0.10usdjpy117.86127.86116.86 2006/01/03 16:10116.860.00-3.8285.57
7644130 2005/12/28 08:30sell0.10eurjpy139.54149.54138.54 2006/01/04 19:31140.720.00-3.87-101.67
7647508 2005/12/29 17:18sell0.10gbpusd1.72691.82691.7169 2006/01/04 19:311.75940.00-1.26-227.50
 0.00-126.192835.79
Deposit/Withdrawal: 50000.00Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:2709.60
 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / P PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
No Transactions
 
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PMarket Price 
No Transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:2709.60 Floating P/L:0.00
Deposit/Withdrawal:50000.00 Total Credit Facility:0.00
Balance:52709.60 Equity:52709.60
Margin Requirement:0.00 Available Margin:52709.60