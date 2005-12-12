|A/C No: 645274
|Name: BronzeWarrior01
|2006 January 6, 12:14 (local time)
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|7602733
|2005/12/11 02:20
|balance
|deposit
|50000.00
|7605597
|2005/12/12 14:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.94
|109.91
|120.91
|2005/12/14 02:47
|119.08
|0.00
|0.58
|-72.23
|7611156
|2005/12/14 02:26
|sell
|3.00
|usdjpy
|119.34
|129.34
|118.34
|2005/12/14 02:47
|119.07
|0.00
|0.00
|680.27
|7605440
|2005/12/12 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1951
|1.2951
|1.1851
|2005/12/14 03:17
|1.2036
|0.00
|0.40
|-85.00
|7611365
|2005/12/14 03:15
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2013
|1.1013
|1.2113
|2005/12/14 03:17
|1.2033
|0.00
|0.00
|600.00
|7605312
|2005/12/12 14:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7692
|1.8690
|1.7590
|2005/12/14 09:33
|1.7797
|0.00
|-0.63
|-73.50
|7606337
|2005/12/12 18:39
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.7765
|1.6765
|1.7865
|2005/12/14 09:34
|1.7792
|0.00
|6.30
|567.00
|7611255
|2005/12/14 02:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|142.80
|132.80
|143.80
|2005/12/14 14:31
|142.04
|0.00
|0.00
|-64.45
|7613872
|2005/12/14 14:15
|sell
|3.00
|eurjpy
|142.20
|152.20
|141.20
|2005/12/14 14:32
|142.07
|0.00
|0.00
|330.67
|7606140
|2005/12/12 17:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2875
|1.1875
|1.2975
|2005/12/14 14:38
|1.2778
|0.00
|0.50
|-75.92
|7612932
|2005/12/14 09:39
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2809
|1.3809
|1.2709
|2005/12/14 14:39
|1.2787
|0.00
|0.00
|516.14
|7614261
|2005/12/14 15:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|141.61
|131.61
|142.61
|2005/12/14 17:22
|140.72
|0.00
|0.00
|-76.05
|7614110
|2005/12/14 14:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.86
|107.86
|118.86
|2005/12/14 17:22
|117.00
|0.00
|0.00
|-73.51
|7614520
|2005/12/14 16:33
|sell
|3.00
|eurjpy
|141.01
|151.01
|140.01
|2005/12/14 17:23
|140.78
|0.00
|0.00
|589.59
|7614517
|2005/12/14 16:32
|sell
|3.00
|usdjpy
|117.27
|127.27
|116.27
|2005/12/14 17:23
|116.97
|0.00
|0.00
|769.42
|7615084
|2005/12/14 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|140.29
|130.29
|141.29
|2005/12/15 10:39
|139.46
|0.00
|0.64
|-71.54
|7616885
|2005/12/15 08:55
|sell
|3.00
|eurjpy
|139.70
|149.70
|138.70
|2005/12/15 10:39
|139.50
|0.00
|0.00
|516.97
|7616929
|2005/12/15 09:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.47
|106.47
|117.47
|2005/12/15 16:30
|116.65
|0.00
|0.00
|15.43
|7617370
|2005/12/15 10:42
|sell
|3.00
|usdjpy
|115.89
|125.89
|114.89
|2005/12/15 16:30
|116.64
|0.00
|0.00
|-1929.02
|7617966
|2005/12/15 13:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|139.31
|129.31
|140.31
|2005/12/16 01:15
|138.35
|0.00
|0.21
|-82.95
|7619986
|2005/12/16 01:11
|sell
|3.00
|eurjpy
|138.67
|148.67
|137.67
|2005/12/16 01:16
|138.39
|0.00
|0.00
|725.89
|7620018
|2005/12/16 01:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|138.48
|128.45
|139.45
|2005/12/16 09:34
|139.45
|0.00
|0.00
|83.35
|7618931
|2005/12/15 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7637
|1.6637
|1.7737
|2005/12/16 18:49
|1.7737
|0.00
|0.11
|70.00
|7618769
|2005/12/15 16:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2893
|1.3893
|1.2793
|2005/12/20 10:35
|1.2989
|0.00
|-1.45
|-73.91
|7626274
|2005/12/20 04:25
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2958
|1.1958
|1.3058
|2005/12/20 10:35
|1.2980
|0.00
|0.00
|508.47
|7620026
|2005/12/16 01:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.80
|105.80
|116.80
|2005/12/20 15:58
|116.80
|0.00
|0.60
|85.61
|7622972
|2005/12/19 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.14
|126.14
|115.14
|2005/12/21 00:12
|117.31
|0.00
|-1.28
|-99.74
|7629278
|2005/12/20 15:58
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.83
|106.83
|117.83
|2005/12/21 00:12
|117.27
|0.00
|8.96
|1125.60
|7618780
|2005/12/15 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1949
|1.0956
|1.2056
|2005/12/21 00:13
|1.1864
|0.00
|-1.60
|-85.00
|7629311
|2005/12/20 16:02
|sell
|3.00
|eurusd
|1.1899
|1.2899
|1.1799
|2005/12/21 00:14
|1.1866
|0.00
|6.00
|990.00
|7622973
|2005/12/19 03:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|139.58
|149.58
|138.58
|2005/12/21 18:50
|138.58
|0.00
|-1.11
|85.20
|7633071
|2005/12/21 15:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7468
|1.6470
|1.7570
|2005/12/22 10:58
|1.7367
|0.00
|0.32
|-70.70
|7633581
|2005/12/21 16:51
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.7396
|1.8396
|1.7296
|2005/12/22 10:58
|1.7370
|0.00
|-28.35
|546.00
|7624439
|2005/12/19 14:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|139.31
|129.31
|140.31
|2005/12/23 13:00
|138.25
|0.00
|1.28
|-90.80
|7633866
|2005/12/21 18:50
|sell
|3.00
|eurjpy
|138.54
|148.54
|137.54
|2005/12/23 13:01
|138.27
|0.00
|-66.53
|694.20
|7642214
|2005/12/27 12:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7381
|1.8381
|1.7281
|2005/12/27 20:30
|1.7281
|0.00
|0.00
|70.00
|7633156
|2005/12/21 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1815
|1.0815
|1.1915
|2005/12/28 08:15
|1.1915
|0.00
|-2.80
|100.00
|7634926
|2005/12/22 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7366
|1.6366
|1.7466
|2005/12/28 08:22
|1.7362
|0.00
|0.42
|-2.80
|7643100
|2005/12/27 23:47
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.7270
|1.8270
|1.7170
|2005/12/28 08:22
|1.7366
|0.00
|-9.45
|-2016.00
|7633159
|2005/12/21 15:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3160
|1.4160
|1.3060
|2005/12/28 08:50
|1.3060
|0.00
|-3.33
|76.56
|7644127
|2005/12/28 08:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7358
|1.8358
|1.7258
|2005/12/28 17:50
|1.7258
|0.00
|0.00
|70.00
|7644067
|2005/12/28 08:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3085
|1.2085
|1.3185
|2005/12/28 20:01
|1.3185
|0.00
|0.00
|75.84
|7645294
|2005/12/28 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7230
|1.6230
|1.7330
|2005/12/29 16:57
|1.7249
|0.00
|0.32
|13.30
|7645343
|2005/12/28 18:08
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.7157
|1.8157
|1.7057
|2005/12/29 16:57
|1.7250
|0.00
|-28.35
|-1953.00
|7644058
|2005/12/28 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.2911
|1.1811
|2005/12/30 13:31
|1.1811
|0.00
|0.80
|100.00
|7649974
|2005/12/30 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7173
|1.6173
|1.7273
|2006/01/03 03:41
|1.7273
|0.00
|0.21
|70.00
|7645382
|2005/12/28 18:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.86
|127.86
|116.86
|2006/01/03 16:10
|116.86
|0.00
|-3.82
|85.57
|7644130
|2005/12/28 08:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|139.54
|149.54
|138.54
|2006/01/04 19:31
|140.72
|0.00
|-3.87
|-101.67
|7647508
|2005/12/29 17:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7269
|1.8269
|1.7169
|2006/01/04 19:31
|1.7594
|0.00
|-1.26
|-227.50
|0.00
|-126.19
|2835.79
|Deposit/Withdrawal: 50000.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|2709.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|No Transactions
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No Transactions
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|2709.60
|Floating P/L:
|0.00
|Deposit/Withdrawal:
|50000.00
|Total Credit Facility:
|0.00
|Balance:
|52709.60
|Equity:
|52709.60
|Margin Requirement:
|0.00
|Available Margin:
|52709.60