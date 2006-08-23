|Account: 255886
|Name: AltF4
|Currency: USD
|2006 August 30, 15:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4722502
|2006.08.23 06:56
|balance
|Deposit
|10 000.00
|4726134
|2006.08.23 10:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.13
|114.33
|116.31
|2006.08.23 11:08
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|4725938
|2006.08.23 10:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2827
|1.3016
|1.2809
|2006.08.23 15:19
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4725451
|2006.08.23 10:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.22
|114.43
|116.39
|2006.08.23 15:19
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|14.61
|4730912
|2006.08.23 15:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2336
|1.2547
|1.2315
|2006.08.23 16:50
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|4730826
|2006.08.23 15:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.37
|118.17
|116.19
|2006.08.23 17:03
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|15.49
|4734010
|2006.08.23 17:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.15
|114.35
|116.33
|2006.08.23 17:15
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|15.47
|4734201
|2006.08.23 17:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2842
|1.3034
|1.2823
|2006.08.23 17:16
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4733793
|2006.08.23 17:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8991
|1.9266
|1.8964
|2006.08.23 17:19
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4733985
|2006.08.23 17:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2305
|1.2092
|1.2326
|2006.08.23 17:19
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|4733374
|2006.08.23 16:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2832
|1.3022
|1.2813
|2006.08.23 17:19
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4731736
|2006.08.23 15:53
|sell
|0.10
|audusd
|0.7667
|0.7797
|0.7654
|2006.08.23 17:22
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4733608
|2006.08.23 16:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1067
|1.0895
|1.1084
|2006.08.23 17:31
|1.1084
|0.00
|0.00
|0.00
|15.34
|4725786
|2006.08.23 10:32
|sell
|0.10
|audusd
|0.7661
|0.7791
|0.7648
|2006.08.23 17:31
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4733273
|2006.08.23 16:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8971
|1.9244
|1.8944
|2006.08.23 17:33
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4726053
|2006.08.23 10:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2322
|1.2112
|1.2343
|2006.08.23 17:36
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|4725263
|2006.08.23 10:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.3003
|1.2797
|2006.08.23 17:36
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4732051
|2006.08.23 16:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8955
|1.9227
|1.8928
|2006.08.23 17:36
|1.8928
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4725674
|2006.08.23 10:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7655
|0.7784
|0.7643
|2006.08.23 17:36
|0.7643
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4736148
|2006.08.23 17:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2344
|1.2557
|1.2323
|2006.08.23 17:49
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|4724451
|2006.08.23 09:57
|sell
|0.10
|audusd
|0.7644
|0.7773
|0.7632
|2006.08.23 17:55
|0.7632
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4724459
|2006.08.23 09:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2806
|1.2994
|1.2788
|2006.08.23 18:01
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4725647
|2006.08.23 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2332
|1.2123
|1.2352
|2006.08.23 18:02
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|16.19
|4731660
|2006.08.23 15:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8941
|1.9212
|1.8914
|2006.08.23 18:04
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4724149
|2006.08.23 09:44
|sell
|0.10
|audusd
|0.7634
|0.7761
|0.7622
|2006.08.23 18:04
|0.7622
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4724509
|2006.08.23 09:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2342
|1.2133
|1.2362
|2006.08.23 18:04
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|16.18
|4735705
|2006.08.23 17:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1080
|1.0907
|1.1097
|2006.08.23 18:25
|1.1097
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|4731910
|2006.08.23 15:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1088
|1.0917
|1.1105
|2006.08.23 18:39
|1.1105
|0.00
|0.00
|0.00
|15.31
|4731572
|2006.08.23 15:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1097
|1.0928
|1.1113
|2006.08.23 19:59
|1.1113
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|4731167
|2006.08.23 15:34
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1105
|1.0936
|1.1121
|2006.08.23 20:30
|1.1121
|0.00
|0.00
|0.00
|14.39
|4736154
|2006.08.23 17:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.53
|118.33
|116.35
|2006.08.23 21:34
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|15.47
|4739619
|2006.08.23 19:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2363
|1.2576
|1.2342
|2006.08.23 21:35
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|17.02
|4729395
|2006.08.23 13:52
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1113
|1.0945
|1.1129
|2006.08.23 22:08
|1.1129
|0.00
|0.00
|0.00
|14.37
|4726023
|2006.08.23 10:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8926
|1.9196
|1.8899
|2006.08.24 04:17
|1.8899
|0.00
|0.00
|0.30
|27.00
|4740674
|2006.08.23 20:42
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1123
|1.1296
|1.1106
|2006.08.24 08:57
|1.1106
|0.00
|0.00
|-0.81
|15.31
|4740431
|2006.08.23 20:23
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1115
|1.1288
|1.1098
|2006.08.24 09:00
|1.1098
|0.00
|0.00
|-0.81
|15.32
|4745020
|2006.08.24 04:37
|buy
|0.10
|audusd
|0.7605
|0.7481
|0.7617
|2006.08.24 09:03
|0.7617
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4748247
|2006.08.24 09:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1095
|1.0926
|1.1111
|2006.08.24 09:36
|1.1111
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|4725698
|2006.08.23 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8912
|1.9180
|1.8886
|2006.08.24 10:52
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.30
|26.00
|4748435
|2006.08.24 09:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2781
|1.2962
|1.2763
|2006.08.24 10:58
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4744436
|2006.08.24 04:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2768
|1.2588
|1.2786
|2006.08.24 11:03
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4744228
|2006.08.24 04:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2374
|1.2577
|1.2354
|2006.08.24 11:03
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|16.19
|4750541
|2006.08.24 10:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8889
|1.8623
|1.8915
|2006.08.24 11:03
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4737179
|2006.08.23 18:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2782
|1.2590
|1.2801
|2006.08.24 11:03
|1.2801
|0.00
|0.00
|-1.20
|19.00
|4743650
|2006.08.24 02:43
|buy
|0.10
|audusd
|0.7612
|0.7488
|0.7624
|2006.08.24 11:04
|0.7624
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4736125
|2006.08.23 17:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2599
|1.2810
|2006.08.24 11:04
|1.2810
|0.00
|0.00
|-1.20
|19.00
|4737018
|2006.08.23 18:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2353
|1.2566
|1.2332
|2006.08.24 11:15
|1.2332
|0.00
|0.00
|-1.94
|17.03
|4735700
|2006.08.23 17:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2802
|1.2610
|1.2821
|2006.08.24 11:15
|1.2821
|0.00
|0.00
|-1.20
|19.00
|4743461
|2006.08.24 02:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.7618
|0.7495
|0.7630
|2006.08.24 11:48
|0.7630
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4738709
|2006.08.23 18:45
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1107
|1.1280
|1.1090
|2006.08.24 12:52
|1.1090
|0.00
|0.00
|-0.81
|15.33
|4750301
|2006.08.24 10:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.50
|118.23
|116.33
|2006.08.24 13:19
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|14.61
|4737167
|2006.08.23 18:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8918
|1.8642
|1.8945
|2006.08.24 13:52
|1.8945
|0.00
|0.00
|-0.90
|27.00
|4754542
|2006.08.24 12:55
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1083
|1.0913
|1.1100
|2006.08.24 14:29
|1.1100
|0.00
|0.00
|0.00
|15.31
|4737009
|2006.08.23 18:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.7626
|0.7495
|0.7639
|2006.08.24 14:55
|0.7639
|0.00
|0.00
|0.30
|13.00
|4735157
|2006.08.23 17:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2334
|1.2547
|1.2313
|2006.08.24 15:03
|1.2313
|0.00
|0.00
|-1.94
|17.06
|4755472
|2006.08.24 13:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.28
|114.54
|116.45
|2006.08.24 15:31
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|4757325
|2006.08.24 15:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2311
|1.2103
|1.2331
|2006.08.24 15:31
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|16.22
|4755791
|2006.08.24 14:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2832
|1.3018
|1.2814
|2006.08.24 15:31
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4734981
|2006.08.23 17:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|118.20
|116.22
|2006.08.24 17:00
|116.22
|0.00
|0.00
|-2.06
|15.49
|4760096
|2006.08.24 17:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8954
|1.9235
|1.8938
|2006.08.24 17:08
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4752206
|2006.08.24 11:26
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1099
|1.0930
|1.1115
|2006.08.24 17:08
|1.1115
|0.00
|0.00
|0.00
|14.39
|4754136
|2006.08.24 12:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2823
|1.3009
|1.2805
|2006.08.24 17:37
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4753119
|2006.08.24 11:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2321
|1.2114
|1.2341
|2006.08.24 17:38
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|4751524
|2006.08.24 11:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2813
|1.2997
|1.2795
|2006.08.24 17:53
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4755779
|2006.08.24 14:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8945
|1.9213
|1.8919
|2006.08.24 17:56
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4751692
|2006.08.24 11:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2333
|1.2127
|1.2353
|2006.08.24 18:05
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|16.19
|4753158
|2006.08.24 11:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8932
|1.9199
|1.8906
|2006.08.24 18:07
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4750862
|2006.08.24 11:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2343
|1.2137
|1.2363
|2006.08.24 18:23
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|16.18
|4755821
|2006.08.24 14:14
|sell
|0.10
|audusd
|0.7638
|0.7764
|0.7626
|2006.08.24 18:38
|0.7626
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4760465
|2006.08.24 17:12
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1116
|1.1286
|1.1099
|2006.08.24 21:11
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|4752901
|2006.08.24 11:48
|sell
|0.10
|audusd
|0.7632
|0.7757
|0.7620
|2006.08.24 21:53
|0.7620
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4751434
|2006.08.24 11:13
|sell
|0.10
|audusd
|0.7626
|0.7751
|0.7614
|2006.08.24 22:28
|0.7614
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4725298
|2006.08.23 10:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8896
|1.9162
|1.8870
|2006.08.24 23:02
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.30
|26.00
|4769175
|2006.08.25 03:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.72
|118.39
|116.56
|2006.08.25 04:28
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|13.73
|4757517
|2006.08.24 15:31
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1107
|1.1277
|1.1090
|2006.08.25 05:53
|1.1090
|0.00
|0.00
|-0.27
|15.33
|4763604
|2006.08.24 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2759
|1.2573
|1.2777
|2006.08.25 05:57
|1.2777
|0.00
|0.00
|-0.40
|18.00
|4766429
|2006.08.24 22:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2393
|1.2602
|1.2373
|2006.08.25 06:16
|1.2373
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.16
|4748498
|2006.08.24 09:15
|sell
|0.10
|audusd
|0.7619
|0.7744
|0.7607
|2006.08.25 08:16
|0.7607
|0.00
|0.00
|-0.30
|12.00
|4747857
|2006.08.24 08:43
|sell
|0.10
|audusd
|0.7613
|0.7738
|0.7601
|2006.08.25 09:12
|0.7601
|0.00
|0.00
|-0.30
|12.00
|4770888
|2006.08.25 06:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2778
|1.2959
|1.2760
|2006.08.25 09:28
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4771013
|2006.08.25 06:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2372
|1.2170
|1.2392
|2006.08.25 09:28
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|16.14
|4774067
|2006.08.25 09:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2398
|1.2600
|1.2378
|2006.08.25 10:43
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|4773895
|2006.08.25 09:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2756
|1.2575
|1.2774
|2006.08.25 10:43
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4774963
|2006.08.25 09:58
|buy
|0.10
|audusd
|0.7585
|0.7461
|0.7597
|2006.08.25 11:26
|0.7597
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4774072
|2006.08.25 09:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8840
|1.8577
|1.8866
|2006.08.25 11:27
|1.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4773728
|2006.08.25 09:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8857
|1.8596
|1.8883
|2006.08.25 12:15
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4774030
|2006.08.25 09:31
|buy
|0.10
|audusd
|0.7591
|0.7467
|0.7603
|2006.08.25 12:33
|0.7603
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4766553
|2006.08.24 22:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8877
|1.8607
|1.8904
|2006.08.25 13:09
|1.8904
|0.00
|0.00
|-0.30
|27.00
|4779420
|2006.08.25 13:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8907
|1.9172
|1.8881
|2006.08.25 15:10
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4778749
|2006.08.25 12:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8891
|1.9154
|1.8865
|2006.08.25 15:19
|1.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4780409
|2006.08.25 14:17
|sell
|0.10
|audusd
|0.7604
|0.7728
|0.7592
|2006.08.25 15:23
|0.7592
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4779715
|2006.08.25 13:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1063
|1.0898
|1.1079
|2006.08.25 15:33
|1.1079
|0.00
|0.00
|0.00
|14.44
|4777956
|2006.08.25 11:55
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1071
|1.0906
|1.1087
|2006.08.25 15:47
|1.1087
|0.00
|0.00
|0.00
|14.43
|4781915
|2006.08.25 15:33
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1080
|1.1246
|1.1064
|2006.08.25 16:49
|1.1064
|0.00
|0.00
|0.00
|14.46
|4778295
|2006.08.25 12:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8878
|1.9141
|1.8852
|2006.08.25 17:14
|1.8852
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4783067
|2006.08.25 17:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2731
|1.2548
|1.2749
|2006.08.25 17:50
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4783069
|2006.08.25 17:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2417
|1.2621
|1.2397
|2006.08.25 18:06
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|16.13
|4782990
|2006.08.25 17:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2740
|1.2557
|1.2758
|2006.08.25 18:07
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4783001
|2006.08.25 17:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2407
|1.2610
|1.2387
|2006.08.25 18:07
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|16.14
|4783066
|2006.08.25 17:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8857
|1.8592
|1.8883
|2006.08.25 18:07
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4781691
|2006.08.25 15:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.31
|119.04
|117.14
|2006.08.25 18:07
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|14.51
|4781665
|2006.08.25 15:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2393
|1.2595
|1.2373
|2006.08.25 18:14
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|4781701
|2006.08.25 15:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2755
|1.2574
|1.2773
|2006.08.25 18:14
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4783074
|2006.08.25 17:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.7565
|0.7439
|0.7577
|2006.08.25 18:15
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4784911
|2006.08.25 18:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8904
|1.9169
|1.8878
|2006.08.25 18:58
|1.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4784672
|2006.08.25 18:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.13
|115.40
|117.30
|2006.08.25 18:58
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|4785178
|2006.08.25 18:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2777
|1.2960
|1.2759
|2006.08.25 19:12
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4784614
|2006.08.25 18:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2374
|1.2170
|1.2394
|2006.08.28 02:03
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.32
|16.13
|4785828
|2006.08.25 18:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.7572
|0.7445
|0.7584
|2006.08.28 06:16
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.10
|12.00
|4763288
|2006.08.24 18:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2768
|1.2582
|1.2786
|2006.08.28 06:27
|1.2786
|0.00
|0.00
|-0.80
|18.00
|4762862
|2006.08.24 18:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2777
|1.2591
|1.2795
|2006.08.28 06:28
|1.2795
|0.00
|0.00
|-0.80
|18.00
|4764557
|2006.08.24 19:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2382
|1.2590
|1.2362
|2006.08.28 06:31
|1.2362
|0.00
|0.00
|-1.30
|16.18
|4774400
|2006.08.25 09:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.22
|118.94
|117.05
|2006.08.28 06:31
|117.05
|0.00
|0.00
|-0.68
|14.53
|4792846
|2006.08.28 08:07
|sell
|0.10
|audusd
|0.7591
|0.7713
|0.7579
|2006.08.28 09:26
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4763515
|2006.08.24 19:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8891
|1.8621
|1.8918
|2006.08.28 10:00
|1.8918
|0.00
|0.00
|-0.60
|27.00
|4762868
|2006.08.24 18:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8904
|1.8634
|1.8931
|2006.08.28 10:20
|1.8931
|0.00
|0.00
|-0.60
|27.00
|4763091
|2006.08.24 18:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2370
|1.2578
|1.2350
|2006.08.28 10:25
|1.2350
|0.00
|0.00
|-1.30
|16.20
|4761785
|2006.08.24 18:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8918
|1.8648
|1.8945
|2006.08.28 10:25
|1.8945
|0.00
|0.00
|-0.60
|27.00
|4761645
|2006.08.24 17:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2791
|1.2605
|1.2809
|2006.08.28 10:26
|1.2809
|0.00
|0.00
|-0.80
|18.00
|4774164
|2006.08.25 09:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.14
|118.85
|116.97
|2006.08.28 11:07
|116.97
|0.00
|0.00
|-0.68
|14.53
|4792828
|2006.08.28 08:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1069
|1.0903
|1.1085
|2006.08.28 12:07
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|14.43
|4762327
|2006.08.24 18:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2357
|1.2565
|1.2337
|2006.08.28 12:30
|1.2337
|0.00
|0.00
|-1.30
|16.21
|4761065
|2006.08.24 17:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2800
|1.2614
|1.2818
|2006.08.28 13:46
|1.2818
|0.00
|0.00
|-0.80
|18.00
|4773703
|2006.08.25 09:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.06
|118.76
|116.89
|2006.08.28 13:49
|116.89
|0.00
|0.00
|-0.68
|14.54
|4799586
|2006.08.28 13:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2818
|1.2997
|1.2801
|2006.08.28 15:14
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4799590
|2006.08.28 13:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2329
|1.2128
|1.2349
|2006.08.28 15:18
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|4797523
|2006.08.28 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.97
|115.34
|117.13
|2006.08.28 16:16
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|4761687
|2006.08.24 17:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2346
|1.2554
|1.2326
|2006.08.28 17:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|-1.30
|16.23
|4795530
|2006.08.28 10:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2808
|1.2986
|1.2791
|2006.08.28 17:59
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4806633
|2006.08.28 18:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1119
|1.1282
|1.1103
|2006.08.28 19:59
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|14.41
|4803977
|2006.08.28 16:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8986
|1.9252
|1.8960
|2006.08.28 20:17
|1.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4805980
|2006.08.28 18:04
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1111
|1.1273
|1.1095
|2006.08.28 21:11
|1.1095
|0.00
|0.00
|0.00
|14.42
|4782404
|2006.08.25 16:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7582
|0.7458
|0.7594
|2006.08.28 21:23
|0.7594
|0.00
|0.00
|0.10
|12.00
|4795656
|2006.08.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2342
|1.2143
|1.2361
|2006.08.28 23:28
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|15.37
|4795885
|2006.08.28 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8955
|1.9218
|1.8929
|2006.08.28 23:30
|1.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4792841
|2006.08.28 08:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|1.2977
|1.2782
|2006.08.28 23:51
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4806282
|2006.08.28 18:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.21
|118.85
|117.05
|2006.08.29 03:30
|117.05
|0.00
|0.00
|-0.68
|13.67
|4810437
|2006.08.28 23:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2366
|1.2567
|1.2346
|2006.08.29 03:36
|1.2346
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.20
|4806055
|2006.08.28 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.2610
|1.2806
|2006.08.29 03:39
|1.2806
|0.00
|0.00
|-0.40
|17.00
|4802991
|2006.08.28 16:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.13
|118.77
|116.97
|2006.08.29 03:41
|116.97
|0.00
|0.00
|-0.68
|13.68
|4812086
|2006.08.29 02:56
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1124
|1.1280
|1.1109
|2006.08.29 03:47
|1.1109
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|4782078
|2006.08.25 15:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7588
|0.7464
|0.7600
|2006.08.29 04:34
|0.7600
|0.00
|0.00
|0.20
|12.00
|4773439
|2006.08.25 09:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7597
|0.7474
|0.7609
|2006.08.29 04:46
|0.7609
|0.00
|0.00
|0.20
|12.00
|4806190
|2006.08.28 18:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2352
|1.2553
|1.2332
|2006.08.29 04:58
|1.2332
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.22
|4766601
|2006.08.24 22:27
|buy
|0.10
|audusd
|0.7615
|0.7489
|0.7627
|2006.08.29 07:29
|0.7627
|0.00
|0.00
|0.30
|12.00
|4772992
|2006.08.25 09:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.89
|118.58
|116.73
|2006.08.29 07:33
|116.73
|0.00
|0.00
|-1.36
|13.71
|4810508
|2006.08.28 23:37
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1116
|1.1279
|1.1100
|2006.08.29 07:40
|1.1100
|0.00
|0.00
|-0.27
|14.41
|4815679
|2006.08.29 07:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.73
|115.10
|116.89
|2006.08.29 09:38
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|13.69
|4815520
|2006.08.29 07:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.82
|115.20
|116.98
|2006.08.29 09:43
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|4759252
|2006.08.24 16:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2539
|1.2311
|2006.08.29 09:50
|1.2311
|0.00
|0.00
|-1.95
|16.25
|4805711
|2006.08.28 17:53
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1102
|1.1263
|1.1086
|2006.08.29 10:09
|1.1086
|0.00
|0.00
|-0.27
|14.43
|4805516
|2006.08.28 17:46
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1093
|1.1254
|1.1077
|2006.08.29 10:10
|1.1077
|0.00
|0.00
|-0.27
|14.44
|4760346
|2006.08.24 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2812
|1.2626
|1.2830
|2006.08.29 10:13
|1.2830
|0.00
|0.00
|-1.20
|18.00
|4797937
|2006.08.28 12:06
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1081
|1.1241
|1.1065
|2006.08.29 10:20
|1.1065
|0.00
|0.00
|-0.27
|14.47
|4817755
|2006.08.29 09:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.93
|118.56
|116.77
|2006.08.29 10:21
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|4772515
|2006.08.25 08:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.81
|118.49
|116.65
|2006.08.29 10:52
|116.65
|0.00
|0.00
|-1.36
|13.72
|4818767
|2006.08.29 10:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.3017
|1.2818
|2006.08.29 11:53
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4819958
|2006.08.29 10:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.65
|115.01
|116.81
|2006.08.29 11:56
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|4815752
|2006.08.29 07:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.7628
|0.7752
|0.7616
|2006.08.29 12:04
|0.7616
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4818869
|2006.08.29 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2299
|1.2097
|1.2319
|2006.08.29 12:25
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|16.24
|4821958
|2006.08.29 12:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.7613
|0.7488
|0.7625
|2006.08.29 12:52
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4815649
|2006.08.29 07:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2826
|1.3006
|1.2808
|2006.08.29 12:55
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4820576
|2006.08.29 11:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9017
|1.9285
|1.8991
|2006.08.29 12:56
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4763040
|2006.08.24 18:47
|buy
|0.10
|audusd
|0.7621
|0.7495
|0.7633
|2006.08.29 14:02
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.30
|12.00
|4818660
|2006.08.29 10:17
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1070
|1.0911
|1.1085
|2006.08.29 14:15
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|13.53
|4818551
|2006.08.29 10:14
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1078
|1.0919
|1.1093
|2006.08.29 14:31
|1.1093
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|4818960
|2006.08.29 10:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9003
|1.9270
|1.8977
|2006.08.29 15:59
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4813453
|2006.08.29 04:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2816
|1.2995
|1.2799
|2006.08.29 16:06
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4827074
|2006.08.29 16:10
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1094
|1.1254
|1.1078
|2006.08.29 16:20
|1.1078
|0.00
|0.00
|0.00
|14.44
|4824457
|2006.08.29 14:16
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1086
|1.1246
|1.1070
|2006.08.29 16:29
|1.1070
|0.00
|0.00
|0.00
|14.46
|4818074
|2006.08.29 09:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2309
|1.2108
|1.2329
|2006.08.29 17:07
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|16.22
|4812709
|2006.08.29 03:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2808
|1.2986
|1.2791
|2006.08.29 17:07
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4812576
|2006.08.29 03:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2800
|1.2978
|1.2783
|2006.08.29 17:16
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4815581
|2006.08.29 07:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2319
|1.2119
|1.2339
|2006.08.29 17:19
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|4826203
|2006.08.29 15:41
|sell
|0.10
|audusd
|0.7637
|0.7762
|0.7625
|2006.08.29 17:19
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4813535
|2006.08.29 05:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2329
|1.2130
|1.2348
|2006.08.29 17:21
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|15.39
|4812608
|2006.08.29 03:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2340
|1.2142
|1.2359
|2006.08.29 17:22
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|15.37
|4813569
|2006.08.29 05:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8974
|1.9238
|1.8948
|2006.08.29 17:23
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4823768
|2006.08.29 13:34
|sell
|0.10
|audusd
|0.7631
|0.7756
|0.7619
|2006.08.29 17:23
|0.7619
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4818366
|2006.08.29 10:09
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1086
|1.0928
|1.1101
|2006.08.29 17:25
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|13.51
|4812525
|2006.08.29 03:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8961
|1.9224
|1.8935
|2006.08.29 17:48
|1.8935
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4814719
|2006.08.29 06:18
|sell
|0.10
|audusd
|0.7619
|0.7743
|0.7607
|2006.08.29 17:59
|0.7607
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4813965
|2006.08.29 05:22
|sell
|0.10
|audusd
|0.7613
|0.7736
|0.7601
|2006.08.29 18:03
|0.7601
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4795155
|2006.08.28 10:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8925
|1.9185
|1.8899
|2006.08.29 18:45
|1.8899
|0.00
|0.00
|0.10
|26.00
|4831566
|2006.08.29 18:03
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1124
|1.1285
|1.1108
|2006.08.29 19:00
|1.1108
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|4831424
|2006.08.29 17:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1115
|1.1275
|1.1099
|2006.08.29 20:15
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|14.42
|4831511
|2006.08.29 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2756
|1.2572
|1.2774
|2006.08.29 20:32
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4829879
|2006.08.29 17:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2361
|1.2563
|1.2341
|2006.08.29 21:01
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|4829870
|2006.08.29 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2765
|1.2582
|1.2783
|2006.08.29 21:03
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4832697
|2006.08.29 18:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8907
|1.8635
|1.8934
|2006.08.29 21:03
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4832334
|2006.08.29 18:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8924
|1.8654
|1.8951
|2006.08.29 21:07
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4833567
|2006.08.29 19:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.98
|118.62
|116.82
|2006.08.29 21:07
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|4829304
|2006.08.29 17:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2780
|1.2599
|1.2798
|2006.08.29 21:08
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4829357
|2006.08.29 17:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2342
|1.2544
|1.2322
|2006.08.29 21:09
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|16.23
|4831731
|2006.08.29 18:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.7604
|0.7479
|0.7616
|2006.08.29 21:09
|0.7616
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4831247
|2006.08.29 17:54
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1107
|1.1267
|1.1091
|2006.08.29 21:17
|1.1091
|0.00
|0.00
|0.00
|14.43
|4831040
|2006.08.29 17:51
|buy
|0.10
|audusd
|0.7613
|0.7488
|0.7625
|2006.08.29 21:17
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4828880
|2006.08.29 17:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2533
|1.2311
|2006.08.29 21:18
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|16.25
|4828863
|2006.08.29 17:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2790
|1.2609
|1.2808
|2006.08.29 21:18
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4829887
|2006.08.29 17:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8944
|1.8675
|1.8970
|2006.08.29 21:18
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4826699
|2006.08.29 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2801
|1.2620
|1.2819
|2006.08.29 21:30
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4829908
|2006.08.29 17:25
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1095
|1.1255
|1.1079
|2006.08.29 21:30
|1.1079
|0.00
|0.00
|0.00
|14.44
|4822362
|2006.08.29 12:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2810
|1.2629
|1.2828
|2006.08.29 21:37
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4771615
|2006.08.25 07:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.72
|118.39
|116.56
|2006.08.29 21:57
|116.56
|0.00
|0.00
|-1.36
|13.73
|4760988
|2006.08.24 17:38
|buy
|0.10
|audusd
|0.7627
|0.7501
|0.7639
|2006.08.29 22:23
|0.7639
|0.00
|0.00
|0.30
|12.00
|4838381
|2006.08.29 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.57
|114.92
|116.73
|2006.08.30 02:50
|116.73
|0.00
|0.00
|0.34
|13.71
|4837361
|2006.08.29 21:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.67
|115.03
|116.83
|2006.08.30 03:08
|116.83
|0.00
|0.00
|0.34
|13.69
|4841236
|2006.08.30 03:13
|buy
|0.10
|audusd
|0.7629
|0.7508
|0.7641
|2006.08.30 04:01
|0.7641
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4841485
|2006.08.30 03:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2844
|1.3019
|1.2827
|2006.08.30 05:28
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4837598
|2006.08.29 21:40
|sell
|0.10
|audusd
|0.7638
|0.7763
|0.7626
|2006.08.30 05:36
|0.7626
|0.00
|0.00
|-0.30
|12.00
|4843078
|2006.08.30 05:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2294
|1.2491
|1.2275
|2006.08.30 07:07
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|4836774
|2006.08.29 21:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.75
|115.11
|116.91
|2006.08.30 08:31
|116.91
|0.00
|0.00
|0.34
|13.69
|4836719
|2006.08.29 21:25
|sell
|0.10
|audusd
|0.7630
|0.7755
|0.7618
|2006.08.30 08:34
|0.7618
|0.00
|0.00
|-0.30
|12.00
|4845027
|2006.08.30 08:37
|buy
|0.10
|audusd
|0.7617
|0.7495
|0.7629
|2006.08.30 09:52
|0.7629
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4843424
|2006.08.30 06:25
|buy
|0.10
|audusd
|0.7624
|0.7503
|0.7636
|2006.08.30 09:57
|0.7636
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4813401
|2006.08.29 04:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.90
|115.29
|117.06
|2006.08.30 10:19
|117.06
|0.00
|0.00
|0.34
|13.67
|4848974
|2006.08.30 12:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1066
|1.0910
|1.1081
|2006.08.30 12:54
|1.1081
|0.00
|0.00
|0.00
|13.54
|4840355
|2006.08.30 01:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.3011
|1.2819
|2006.08.30 12:55
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4850578
|2006.08.30 13:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9039
|1.9304
|1.9013
|2006.08.30 13:50
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4838783
|2006.08.29 22:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2285
|1.2080
|1.2305
|2006.08.30 14:05
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.33
|16.25
|4812754
|2006.08.29 03:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.98
|115.38
|117.14
|2006.08.30 14:08
|117.14
|0.00
|0.00
|0.34
|13.66
|4852425
|2006.08.30 14:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1059
|1.0903
|1.1074
|2006.08.30 14:50
|1.1074
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|0.00
|0.00
|-34.15
|3 708.07
|Closed P/L:
|3 673.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4735775
|2006.08.23 17:34
|buy
|0.10
|audusd
|0.7648
|0.7517
|0.7661
|0.7634
|0.00
|0.00
|0.70
|-14.00
|4736299
|2006.08.23 17:42
|buy
|0.10
|audusd
|0.7639
|0.7508
|0.7652
|0.7634
|0.00
|0.00
|0.70
|-5.00
|4736849
|2006.08.23 17:57
|buy
|0.10
|audusd
|0.7633
|0.7502
|0.7646
|0.7634
|0.00
|0.00
|0.70
|1.00
|4804617
|2006.08.28 17:07
|sell
|0.10
|audusd
|0.7591
|0.7713
|0.7579
|0.7638
|0.00
|0.00
|-0.60
|-47.00
|4813291
|2006.08.29 04:46
|sell
|0.10
|audusd
|0.7606
|0.7728
|0.7594
|0.7638
|0.00
|0.00
|-0.30
|-32.00
|4836564
|2006.08.29 21:21
|sell
|0.10
|audusd
|0.7623
|0.7748
|0.7611
|0.7638
|0.00
|0.00
|-0.30
|-15.00
|4835386
|2006.08.29 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.2973
|1.2771
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.20
|-29.00
|4835796
|2006.08.29 21:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2982
|1.2780
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.20
|-20.00
|4836424
|2006.08.29 21:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.2993
|1.2791
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.20
|-9.00
|4838822
|2006.08.29 22:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2828
|1.3012
|1.2810
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.20
|10.00
|4836110
|2006.08.29 21:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8958
|1.9230
|1.8931
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.10
|-56.00
|4838709
|2006.08.29 22:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8987
|1.9259
|1.8960
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.10
|-27.00
|4727316
|2006.08.23 11:35
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1121
|1.0954
|1.1137
|1.1072
|0.00
|0.00
|0.63
|-44.26
|4836783
|2006.08.29 21:27
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1086
|1.0925
|1.1102
|1.1072
|0.00
|0.00
|0.09
|-12.64
|4837202
|2006.08.29 21:34
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1078
|1.0917
|1.1094
|1.1072
|0.00
|0.00
|0.09
|-5.42
|4836029
|2006.08.29 21:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2321
|1.2119
|1.2341
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.33
|-15.44
|4836485
|2006.08.29 21:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2311
|1.2109
|1.2331
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.33
|-7.32
|4763815
|2006.08.24 19:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.43
|118.18
|116.26
|117.11
|0.00
|0.00
|-2.74
|-58.07
|4763971
|2006.08.24 19:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.51
|118.26
|116.34
|117.11
|0.00
|0.00
|-2.74
|-51.23
|4768907
|2006.08.25 02:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.62
|118.28
|116.46
|117.11
|0.00
|0.00
|-2.05
|-41.84
|4812483
|2006.08.29 03:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.06
|115.47
|117.21
|117.08
|0.00
|0.00
|0.34
|1.71
|4841102
|2006.08.30 03:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.77
|118.35
|116.62
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.03
|4841304
|2006.08.30 03:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.84
|118.43
|116.69
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.06
|4844980
|2006.08.30 08:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.91
|118.50
|116.76
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.08
|4846149
|2006.08.30 09:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9008
|1.9270
|1.8982
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|4846301
|2006.08.30 09:58
|sell
|0.10
|audusd
|0.7635
|0.7757
|0.7623
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|4846931
|2006.08.30 10:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.99
|118.59
|116.83
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.25
|4847137
|2006.08.30 10:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.08
|118.69
|116.92
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|4850086
|2006.08.30 12:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2820
|1.2643
|1.2837
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|4850370
|2006.08.30 13:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9025
|1.9290
|1.8999
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4851574
|2006.08.30 13:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2294
|1.2491
|1.2275
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.75
|4851906
|2006.08.30 14:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2303
|1.2501
|1.2284
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|0.00
|0.00
|-3.82
|-573.68
|Floating P/L:
|-577.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 673.92
|Floating P/L:
|-577.50
|Margin:
|3 533.97
|Balance:
|13 673.92
|Equity:
|13 096.42
|Free Margin:
|9 562.45
|Details:
|Gross Profit:
|3 673.92
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|3 673.92
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|16.62
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.00%)
|Total Trades:
|221
|Short Positions (won %):
|119 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|102 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|221 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|27.30
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|16.62
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|221 (3 673.92)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 673.92 (221)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|221
|consecutive losses:
|0