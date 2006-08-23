Western Capital Forex SA

Account: 255886 Name: AltF4 Currency: USD 2006 August 30, 15:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
47225022006.08.23 06:56balanceDeposit10 000.00
47261342006.08.23 10:39buy0.10usdjpy116.13114.33116.312006.08.23 11:08116.310.000.000.0015.48
47259382006.08.23 10:36sell0.10eurusd1.28271.30161.28092006.08.23 15:191.28090.000.000.0018.00
47254512006.08.23 10:27buy0.10usdjpy116.22114.43116.392006.08.23 15:19116.390.000.000.0014.61
47309122006.08.23 15:24sell0.10usdchf1.23361.25471.23152006.08.23 16:501.23150.000.000.0017.05
47308262006.08.23 15:21sell0.10usdjpy116.37118.17116.192006.08.23 17:03116.190.000.000.0015.49
47340102006.08.23 17:07buy0.10usdjpy116.15114.35116.332006.08.23 17:15116.330.000.000.0015.47
47342012006.08.23 17:09sell0.10eurusd1.28421.30341.28232006.08.23 17:161.28230.000.000.0019.00
47337932006.08.23 17:03sell0.10gbpusd1.89911.92661.89642006.08.23 17:191.89640.000.000.0027.00
47339852006.08.23 17:07buy0.10usdchf1.23051.20921.23262006.08.23 17:191.23260.000.000.0017.04
47333742006.08.23 16:51sell0.10eurusd1.28321.30221.28132006.08.23 17:191.28130.000.000.0019.00
47317362006.08.23 15:53sell0.10audusd0.76670.77970.76542006.08.23 17:220.76540.000.000.0013.00
47336082006.08.23 16:57buy0.10usdcad1.10671.08951.10842006.08.23 17:311.10840.000.000.0015.34
47257862006.08.23 10:32sell0.10audusd0.76610.77910.76482006.08.23 17:310.76480.000.000.0013.00
47332732006.08.23 16:50sell0.10gbpusd1.89711.92441.89442006.08.23 17:331.89440.000.000.0027.00
47260532006.08.23 10:37buy0.10usdchf1.23221.21121.23432006.08.23 17:361.23430.000.000.0017.01
47252632006.08.23 10:22sell0.10eurusd1.28151.30031.27972006.08.23 17:361.27970.000.000.0018.00
47320512006.08.23 16:01sell0.10gbpusd1.89551.92271.89282006.08.23 17:361.89280.000.000.0027.00
47256742006.08.23 10:30sell0.10audusd0.76550.77840.76432006.08.23 17:360.76430.000.000.0012.00
47361482006.08.23 17:38sell0.10usdchf1.23441.25571.23232006.08.23 17:491.23230.000.000.0017.04
47244512006.08.23 09:57sell0.10audusd0.76440.77730.76322006.08.23 17:550.76320.000.000.0012.00
47244592006.08.23 09:57sell0.10eurusd1.28061.29941.27882006.08.23 18:011.27880.000.000.0018.00
47256472006.08.23 10:30buy0.10usdchf1.23321.21231.23522006.08.23 18:021.23520.000.000.0016.19
47316602006.08.23 15:53sell0.10gbpusd1.89411.92121.89142006.08.23 18:041.89140.000.000.0027.00
47241492006.08.23 09:44sell0.10audusd0.76340.77610.76222006.08.23 18:040.76220.000.000.0012.00
47245092006.08.23 09:57buy0.10usdchf1.23421.21331.23622006.08.23 18:041.23620.000.000.0016.18
47357052006.08.23 17:33buy0.10usdcad1.10801.09071.10972006.08.23 18:251.10970.000.000.0015.32
47319102006.08.23 15:57buy0.10usdcad1.10881.09171.11052006.08.23 18:391.11050.000.000.0015.31
47315722006.08.23 15:51buy0.10usdcad1.10971.09281.11132006.08.23 19:591.11130.000.000.0014.40
47311672006.08.23 15:34buy0.10usdcad1.11051.09361.11212006.08.23 20:301.11210.000.000.0014.39
47361542006.08.23 17:38sell0.10usdjpy116.53118.33116.352006.08.23 21:34116.350.000.000.0015.47
47396192006.08.23 19:35sell0.10usdchf1.23631.25761.23422006.08.23 21:351.23420.000.000.0017.02
47293952006.08.23 13:52buy0.10usdcad1.11131.09451.11292006.08.23 22:081.11290.000.000.0014.37
47260232006.08.23 10:37sell0.10gbpusd1.89261.91961.88992006.08.24 04:171.88990.000.000.3027.00
47406742006.08.23 20:42sell0.10usdcad1.11231.12961.11062006.08.24 08:571.11060.000.00-0.8115.31
47404312006.08.23 20:23sell0.10usdcad1.11151.12881.10982006.08.24 09:001.10980.000.00-0.8115.32
47450202006.08.24 04:37buy0.10audusd0.76050.74810.76172006.08.24 09:030.76170.000.000.0012.00
47482472006.08.24 09:02buy0.10usdcad1.10951.09261.11112006.08.24 09:361.11110.000.000.0014.40
47256982006.08.23 10:31sell0.10gbpusd1.89121.91801.88862006.08.24 10:521.88860.000.000.3026.00
47484352006.08.24 09:13sell0.10eurusd1.27811.29621.27632006.08.24 10:581.27630.000.000.0018.00
47444362006.08.24 04:06buy0.10eurusd1.27681.25881.27862006.08.24 11:031.27860.000.000.0018.00
47442282006.08.24 04:03sell0.10usdchf1.23741.25771.23542006.08.24 11:031.23540.000.000.0016.19
47505412006.08.24 10:56buy0.10gbpusd1.88891.86231.89152006.08.24 11:031.89150.000.000.0026.00
47371792006.08.23 18:04buy0.10eurusd1.27821.25901.28012006.08.24 11:031.28010.000.00-1.2019.00
47436502006.08.24 02:43buy0.10audusd0.76120.74880.76242006.08.24 11:040.76240.000.000.0012.00
47361252006.08.23 17:38buy0.10eurusd1.27911.25991.28102006.08.24 11:041.28100.000.00-1.2019.00
47370182006.08.23 18:03sell0.10usdchf1.23531.25661.23322006.08.24 11:151.23320.000.00-1.9417.03
47357002006.08.23 17:33buy0.10eurusd1.28021.26101.28212006.08.24 11:151.28210.000.00-1.2019.00
47434612006.08.24 02:26buy0.10audusd0.76180.74950.76302006.08.24 11:480.76300.000.000.0012.00
47387092006.08.23 18:45sell0.10usdcad1.11071.12801.10902006.08.24 12:521.10900.000.00-0.8115.33
47503012006.08.24 10:50sell0.10usdjpy116.50118.23116.332006.08.24 13:19116.330.000.000.0014.61
47371672006.08.23 18:04buy0.10gbpusd1.89181.86421.89452006.08.24 13:521.89450.000.00-0.9027.00
47545422006.08.24 12:55buy0.10usdcad1.10831.09131.11002006.08.24 14:291.11000.000.000.0015.31
47370092006.08.23 18:03buy0.10audusd0.76260.74950.76392006.08.24 14:550.76390.000.000.3013.00
47351572006.08.23 17:23sell0.10usdchf1.23341.25471.23132006.08.24 15:031.23130.000.00-1.9417.06
47554722006.08.24 13:53buy0.10usdjpy116.28114.54116.452006.08.24 15:31116.450.000.000.0014.60
47573252006.08.24 15:30buy0.10usdchf1.23111.21031.23312006.08.24 15:311.23310.000.000.0016.22
47557912006.08.24 14:13sell0.10eurusd1.28321.30181.28142006.08.24 15:311.28140.000.000.0018.00
47349812006.08.23 17:21sell0.10usdjpy116.40118.20116.222006.08.24 17:00116.220.000.00-2.0615.49
47600962006.08.24 17:02sell0.10gbpusd1.89541.92351.89382006.08.24 17:081.89380.000.000.0016.00
47522062006.08.24 11:26buy0.10usdcad1.10991.09301.11152006.08.24 17:081.11150.000.000.0014.39
47541362006.08.24 12:30sell0.10eurusd1.28231.30091.28052006.08.24 17:371.28050.000.000.0018.00
47531192006.08.24 11:53buy0.10usdchf1.23211.21141.23412006.08.24 17:381.23410.000.000.0016.21
47515242006.08.24 11:14sell0.10eurusd1.28131.29971.27952006.08.24 17:531.27950.000.000.0018.00
47557792006.08.24 14:12sell0.10gbpusd1.89451.92131.89192006.08.24 17:561.89190.000.000.0026.00
47516922006.08.24 11:15buy0.10usdchf1.23331.21271.23532006.08.24 18:051.23530.000.000.0016.19
47531582006.08.24 11:53sell0.10gbpusd1.89321.91991.89062006.08.24 18:071.89060.000.000.0026.00
47508622006.08.24 11:06buy0.10usdchf1.23431.21371.23632006.08.24 18:231.23630.000.000.0016.18
47558212006.08.24 14:14sell0.10audusd0.76380.77640.76262006.08.24 18:380.76260.000.000.0012.00
47604652006.08.24 17:12sell0.10usdcad1.11161.12861.10992006.08.24 21:111.10990.000.000.0015.32
47529012006.08.24 11:48sell0.10audusd0.76320.77570.76202006.08.24 21:530.76200.000.000.0012.00
47514342006.08.24 11:13sell0.10audusd0.76260.77510.76142006.08.24 22:280.76140.000.000.0012.00
47252982006.08.23 10:23sell0.10gbpusd1.88961.91621.88702006.08.24 23:021.88700.000.000.3026.00
47691752006.08.25 03:07sell0.10usdjpy116.72118.39116.562006.08.25 04:28116.560.000.000.0013.73
47575172006.08.24 15:31sell0.10usdcad1.11071.12771.10902006.08.25 05:531.10900.000.00-0.2715.33
47636042006.08.24 19:04buy0.10eurusd1.27591.25731.27772006.08.25 05:571.27770.000.00-0.4018.00
47664292006.08.24 22:09sell0.10usdchf1.23931.26021.23732006.08.25 06:161.23730.000.00-0.6516.16
47484982006.08.24 09:15sell0.10audusd0.76190.77440.76072006.08.25 08:160.76070.000.00-0.3012.00
47478572006.08.24 08:43sell0.10audusd0.76130.77380.76012006.08.25 09:120.76010.000.00-0.3012.00
47708882006.08.25 06:06sell0.10eurusd1.27781.29591.27602006.08.25 09:281.27600.000.000.0018.00
47710132006.08.25 06:17buy0.10usdchf1.23721.21701.23922006.08.25 09:281.23920.000.000.0016.14
47740672006.08.25 09:32sell0.10usdchf1.23981.26001.23782006.08.25 10:431.23780.000.000.0016.16
47738952006.08.25 09:30buy0.10eurusd1.27561.25751.27742006.08.25 10:431.27740.000.000.0018.00
47749632006.08.25 09:58buy0.10audusd0.75850.74610.75972006.08.25 11:260.75970.000.000.0012.00
47740722006.08.25 09:32buy0.10gbpusd1.88401.85771.88662006.08.25 11:271.88660.000.000.0026.00
47737282006.08.25 09:27buy0.10gbpusd1.88571.85961.88832006.08.25 12:151.88830.000.000.0026.00
47740302006.08.25 09:31buy0.10audusd0.75910.74670.76032006.08.25 12:330.76030.000.000.0012.00
47665532006.08.24 22:22buy0.10gbpusd1.88771.86071.89042006.08.25 13:091.89040.000.00-0.3027.00
47794202006.08.25 13:11sell0.10gbpusd1.89071.91721.88812006.08.25 15:101.88810.000.000.0026.00
47787492006.08.25 12:39sell0.10gbpusd1.88911.91541.88652006.08.25 15:191.88650.000.000.0026.00
47804092006.08.25 14:17sell0.10audusd0.76040.77280.75922006.08.25 15:230.75920.000.000.0012.00
47797152006.08.25 13:29buy0.10usdcad1.10631.08981.10792006.08.25 15:331.10790.000.000.0014.44
47779562006.08.25 11:55buy0.10usdcad1.10711.09061.10872006.08.25 15:471.10870.000.000.0014.43
47819152006.08.25 15:33sell0.10usdcad1.10801.12461.10642006.08.25 16:491.10640.000.000.0014.46
47782952006.08.25 12:14sell0.10gbpusd1.88781.91411.88522006.08.25 17:141.88520.000.000.0026.00
47830672006.08.25 17:16buy0.10eurusd1.27311.25481.27492006.08.25 17:501.27490.000.000.0018.00
47830692006.08.25 17:16sell0.10usdchf1.24171.26211.23972006.08.25 18:061.23970.000.000.0016.13
47829902006.08.25 17:10buy0.10eurusd1.27401.25571.27582006.08.25 18:071.27580.000.000.0018.00
47830012006.08.25 17:11sell0.10usdchf1.24071.26101.23872006.08.25 18:071.23870.000.000.0016.14
47830662006.08.25 17:16buy0.10gbpusd1.88571.85921.88832006.08.25 18:071.88830.000.000.0026.00
47816912006.08.25 15:25sell0.10usdjpy117.31119.04117.142006.08.25 18:07117.140.000.000.0014.51
47816652006.08.25 15:24sell0.10usdchf1.23931.25951.23732006.08.25 18:141.23730.000.000.0016.16
47817012006.08.25 15:25buy0.10eurusd1.27551.25741.27732006.08.25 18:141.27730.000.000.0018.00
47830742006.08.25 17:17buy0.10audusd0.75650.74390.75772006.08.25 18:150.75770.000.000.0012.00
47849112006.08.25 18:18sell0.10gbpusd1.89041.91691.88782006.08.25 18:581.88780.000.000.0026.00
47846722006.08.25 18:15buy0.10usdjpy117.13115.40117.302006.08.25 18:58117.300.000.000.0014.49
47851782006.08.25 18:25sell0.10eurusd1.27771.29601.27592006.08.25 19:121.27590.000.000.0018.00
47846142006.08.25 18:14buy0.10usdchf1.23741.21701.23942006.08.28 02:031.23940.000.000.3216.13
47858282006.08.25 18:59buy0.10audusd0.75720.74450.75842006.08.28 06:160.75840.000.000.1012.00
47632882006.08.24 18:55buy0.10eurusd1.27681.25821.27862006.08.28 06:271.27860.000.00-0.8018.00
47628622006.08.24 18:45buy0.10eurusd1.27771.25911.27952006.08.28 06:281.27950.000.00-0.8018.00
47645572006.08.24 19:47sell0.10usdchf1.23821.25901.23622006.08.28 06:311.23620.000.00-1.3016.18
47744002006.08.25 09:40sell0.10usdjpy117.22118.94117.052006.08.28 06:31117.050.000.00-0.6814.53
47928462006.08.28 08:07sell0.10audusd0.75910.77130.75792006.08.28 09:260.75790.000.000.0012.00
47635152006.08.24 19:02buy0.10gbpusd1.88911.86211.89182006.08.28 10:001.89180.000.00-0.6027.00
47628682006.08.24 18:45buy0.10gbpusd1.89041.86341.89312006.08.28 10:201.89310.000.00-0.6027.00
47630912006.08.24 18:49sell0.10usdchf1.23701.25781.23502006.08.28 10:251.23500.000.00-1.3016.20
47617852006.08.24 18:01buy0.10gbpusd1.89181.86481.89452006.08.28 10:251.89450.000.00-0.6027.00
47616452006.08.24 17:58buy0.10eurusd1.27911.26051.28092006.08.28 10:261.28090.000.00-0.8018.00
47741642006.08.25 09:34sell0.10usdjpy117.14118.85116.972006.08.28 11:07116.970.000.00-0.6814.53
47928282006.08.28 08:04buy0.10usdcad1.10691.09031.10852006.08.28 12:071.10850.000.000.0014.43
47623272006.08.24 18:15sell0.10usdchf1.23571.25651.23372006.08.28 12:301.23370.000.00-1.3016.21
47610652006.08.24 17:41buy0.10eurusd1.28001.26141.28182006.08.28 13:461.28180.000.00-0.8018.00
47737032006.08.25 09:27sell0.10usdjpy117.06118.76116.892006.08.28 13:49116.890.000.00-0.6814.54
47995862006.08.28 13:46sell0.10eurusd1.28181.29971.28012006.08.28 15:141.28010.000.000.0017.00
47995902006.08.28 13:46buy0.10usdchf1.23291.21281.23492006.08.28 15:181.23490.000.000.0016.20
47975232006.08.28 11:42buy0.10usdjpy116.97115.34117.132006.08.28 16:16117.130.000.000.0013.66
47616872006.08.24 17:59sell0.10usdchf1.23461.25541.23262006.08.28 17:081.23260.000.00-1.3016.23
47955302006.08.28 10:26sell0.10eurusd1.28081.29861.27912006.08.28 17:591.27910.000.000.0017.00
48066332006.08.28 18:30sell0.10usdcad1.11191.12821.11032006.08.28 19:591.11030.000.000.0014.41
48039772006.08.28 16:52sell0.10gbpusd1.89861.92521.89602006.08.28 20:171.89600.000.000.0026.00
48059802006.08.28 18:04sell0.10usdcad1.11111.12731.10952006.08.28 21:111.10950.000.000.0014.42
47824042006.08.25 16:00buy0.10audusd0.75820.74580.75942006.08.28 21:230.75940.000.000.1012.00
47956562006.08.28 10:28buy0.10usdchf1.23421.21431.23612006.08.28 23:281.23610.000.000.0015.37
47958852006.08.28 10:31sell0.10gbpusd1.89551.92181.89292006.08.28 23:301.89290.000.000.0026.00
47928412006.08.28 08:06sell0.10eurusd1.27991.29771.27822006.08.28 23:511.27820.000.000.0017.00
48062822006.08.28 18:13sell0.10usdjpy117.21118.85117.052006.08.29 03:30117.050.000.00-0.6813.67
48104372006.08.28 23:31sell0.10usdchf1.23661.25671.23462006.08.29 03:361.23460.000.00-0.6516.20
48060552006.08.28 18:07buy0.10eurusd1.27891.26101.28062006.08.29 03:391.28060.000.00-0.4017.00
48029912006.08.28 16:16sell0.10usdjpy117.13118.77116.972006.08.29 03:41116.970.000.00-0.6813.68
48120862006.08.29 02:56sell0.10usdcad1.11241.12801.11092006.08.29 03:471.11090.000.000.0013.50
47820782006.08.25 15:45buy0.10audusd0.75880.74640.76002006.08.29 04:340.76000.000.000.2012.00
47734392006.08.25 09:15buy0.10audusd0.75970.74740.76092006.08.29 04:460.76090.000.000.2012.00
48061902006.08.28 18:11sell0.10usdchf1.23521.25531.23322006.08.29 04:581.23320.000.00-0.6516.22
47666012006.08.24 22:27buy0.10audusd0.76150.74890.76272006.08.29 07:290.76270.000.000.3012.00
47729922006.08.25 09:01sell0.10usdjpy116.89118.58116.732006.08.29 07:33116.730.000.00-1.3613.71
48105082006.08.28 23:37sell0.10usdcad1.11161.12791.11002006.08.29 07:401.11000.000.00-0.2714.41
48156792006.08.29 07:33buy0.10usdjpy116.73115.10116.892006.08.29 09:38116.890.000.000.0013.69
48155202006.08.29 07:26buy0.10usdjpy116.82115.20116.982006.08.29 09:43116.980.000.000.0013.68
47592522006.08.24 16:23sell0.10usdchf1.23311.25391.23112006.08.29 09:501.23110.000.00-1.9516.25
48057112006.08.28 17:53sell0.10usdcad1.11021.12631.10862006.08.29 10:091.10860.000.00-0.2714.43
48055162006.08.28 17:46sell0.10usdcad1.10931.12541.10772006.08.29 10:101.10770.000.00-0.2714.44
47603462006.08.24 17:08buy0.10eurusd1.28121.26261.28302006.08.29 10:131.28300.000.00-1.2018.00
47979372006.08.28 12:06sell0.10usdcad1.10811.12411.10652006.08.29 10:201.10650.000.00-0.2714.47
48177552006.08.29 09:41sell0.10usdjpy116.93118.56116.772006.08.29 10:21116.770.000.000.0013.70
47725152006.08.25 08:35sell0.10usdjpy116.81118.49116.652006.08.29 10:52116.650.000.00-1.3613.72
48187672006.08.29 10:20sell0.10eurusd1.28361.30171.28182006.08.29 11:531.28180.000.000.0018.00
48199582006.08.29 10:55buy0.10usdjpy116.65115.01116.812006.08.29 11:56116.810.000.000.0013.70
48157522006.08.29 07:35sell0.10audusd0.76280.77520.76162006.08.29 12:040.76160.000.000.0012.00
48188692006.08.29 10:21buy0.10usdchf1.22991.20971.23192006.08.29 12:251.23190.000.000.0016.24
48219582006.08.29 12:04buy0.10audusd0.76130.74880.76252006.08.29 12:520.76250.000.000.0012.00
48156492006.08.29 07:33sell0.10eurusd1.28261.30061.28082006.08.29 12:551.28080.000.000.0018.00
48205762006.08.29 11:16sell0.10gbpusd1.90171.92851.89912006.08.29 12:561.89910.000.000.0026.00
47630402006.08.24 18:47buy0.10audusd0.76210.74950.76332006.08.29 14:020.76330.000.000.3012.00
48186602006.08.29 10:17buy0.10usdcad1.10701.09111.10852006.08.29 14:151.10850.000.000.0013.53
48185512006.08.29 10:14buy0.10usdcad1.10781.09191.10932006.08.29 14:311.10930.000.000.0013.52
48189602006.08.29 10:23sell0.10gbpusd1.90031.92701.89772006.08.29 15:591.89770.000.000.0026.00
48134532006.08.29 04:57sell0.10eurusd1.28161.29951.27992006.08.29 16:061.27990.000.000.0017.00
48270742006.08.29 16:10sell0.10usdcad1.10941.12541.10782006.08.29 16:201.10780.000.000.0014.44
48244572006.08.29 14:16sell0.10usdcad1.10861.12461.10702006.08.29 16:291.10700.000.000.0014.46
48180742006.08.29 09:57buy0.10usdchf1.23091.21081.23292006.08.29 17:071.23290.000.000.0016.22
48127092006.08.29 03:40sell0.10eurusd1.28081.29861.27912006.08.29 17:071.27910.000.000.0017.00
48125762006.08.29 03:36sell0.10eurusd1.28001.29781.27832006.08.29 17:161.27830.000.000.0017.00
48155812006.08.29 07:30buy0.10usdchf1.23191.21191.23392006.08.29 17:191.23390.000.000.0016.21
48262032006.08.29 15:41sell0.10audusd0.76370.77620.76252006.08.29 17:190.76250.000.000.0012.00
48135352006.08.29 05:02buy0.10usdchf1.23291.21301.23482006.08.29 17:211.23480.000.000.0015.39
48126082006.08.29 03:37buy0.10usdchf1.23401.21421.23592006.08.29 17:221.23590.000.000.0015.37
48135692006.08.29 05:03sell0.10gbpusd1.89741.92381.89482006.08.29 17:231.89480.000.000.0026.00
48237682006.08.29 13:34sell0.10audusd0.76310.77560.76192006.08.29 17:230.76190.000.000.0012.00
48183662006.08.29 10:09buy0.10usdcad1.10861.09281.11012006.08.29 17:251.11010.000.000.0013.51
48125252006.08.29 03:31sell0.10gbpusd1.89611.92241.89352006.08.29 17:481.89350.000.000.0026.00
48147192006.08.29 06:18sell0.10audusd0.76190.77430.76072006.08.29 17:590.76070.000.000.0012.00
48139652006.08.29 05:22sell0.10audusd0.76130.77360.76012006.08.29 18:030.76010.000.000.0012.00
47951552006.08.28 10:18sell0.10gbpusd1.89251.91851.88992006.08.29 18:451.88990.000.000.1026.00
48315662006.08.29 18:03sell0.10usdcad1.11241.12851.11082006.08.29 19:001.11080.000.000.0014.40
48314242006.08.29 17:58sell0.10usdcad1.11151.12751.10992006.08.29 20:151.10990.000.000.0014.42
48315112006.08.29 18:01buy0.10eurusd1.27561.25721.27742006.08.29 20:321.27740.000.000.0018.00
48298792006.08.29 17:25sell0.10usdchf1.23611.25631.23412006.08.29 21:011.23410.000.000.0016.21
48298702006.08.29 17:25buy0.10eurusd1.27651.25821.27832006.08.29 21:031.27830.000.000.0018.00
48326972006.08.29 18:46buy0.10gbpusd1.89071.86351.89342006.08.29 21:031.89340.000.000.0027.00
48323342006.08.29 18:30buy0.10gbpusd1.89241.86541.89512006.08.29 21:071.89510.000.000.0027.00
48335672006.08.29 19:32sell0.10usdjpy116.98118.62116.822006.08.29 21:07116.820.000.000.0013.70
48293042006.08.29 17:19buy0.10eurusd1.27801.25991.27982006.08.29 21:081.27980.000.000.0018.00
48293572006.08.29 17:19sell0.10usdchf1.23421.25441.23222006.08.29 21:091.23220.000.000.0016.23
48317312006.08.29 18:06buy0.10audusd0.76040.74790.76162006.08.29 21:090.76160.000.000.0012.00
48312472006.08.29 17:54sell0.10usdcad1.11071.12671.10912006.08.29 21:171.10910.000.000.0014.43
48310402006.08.29 17:51buy0.10audusd0.76130.74880.76252006.08.29 21:170.76250.000.000.0012.00
48288802006.08.29 17:10sell0.10usdchf1.23311.25331.23112006.08.29 21:181.23110.000.000.0016.25
48288632006.08.29 17:10buy0.10eurusd1.27901.26091.28082006.08.29 21:181.28080.000.000.0018.00
48298872006.08.29 17:25buy0.10gbpusd1.89441.86751.89702006.08.29 21:181.89700.000.000.0026.00
48266992006.08.29 15:58buy0.10eurusd1.28011.26201.28192006.08.29 21:301.28190.000.000.0018.00
48299082006.08.29 17:25sell0.10usdcad1.10951.12551.10792006.08.29 21:301.10790.000.000.0014.44
48223622006.08.29 12:25buy0.10eurusd1.28101.26291.28282006.08.29 21:371.28280.000.000.0018.00
47716152006.08.25 07:04sell0.10usdjpy116.72118.39116.562006.08.29 21:57116.560.000.00-1.3613.73
47609882006.08.24 17:38buy0.10audusd0.76270.75010.76392006.08.29 22:230.76390.000.000.3012.00
48383812006.08.29 22:00buy0.10usdjpy116.57114.92116.732006.08.30 02:50116.730.000.000.3413.71
48373612006.08.29 21:37buy0.10usdjpy116.67115.03116.832006.08.30 03:08116.830.000.000.3413.69
48412362006.08.30 03:13buy0.10audusd0.76290.75080.76412006.08.30 04:010.76410.000.000.0012.00
48414852006.08.30 03:31sell0.10eurusd1.28441.30191.28272006.08.30 05:281.28270.000.000.0017.00
48375982006.08.29 21:40sell0.10audusd0.76380.77630.76262006.08.30 05:360.76260.000.00-0.3012.00
48430782006.08.30 05:34sell0.10usdchf1.22941.24911.22752006.08.30 07:071.22750.000.000.0015.48
48367742006.08.29 21:27buy0.10usdjpy116.75115.11116.912006.08.30 08:31116.910.000.000.3413.69
48367192006.08.29 21:25sell0.10audusd0.76300.77550.76182006.08.30 08:340.76180.000.00-0.3012.00
48450272006.08.30 08:37buy0.10audusd0.76170.74950.76292006.08.30 09:520.76290.000.000.0012.00
48434242006.08.30 06:25buy0.10audusd0.76240.75030.76362006.08.30 09:570.76360.000.000.0012.00
48134012006.08.29 04:54buy0.10usdjpy116.90115.29117.062006.08.30 10:19117.060.000.000.3413.67
48489742006.08.30 12:00buy0.10usdcad1.10661.09101.10812006.08.30 12:541.10810.000.000.0013.54
48403552006.08.30 01:15sell0.10eurusd1.28361.30111.28192006.08.30 12:551.28190.000.000.0017.00
48505782006.08.30 13:09sell0.10gbpusd1.90391.93041.90132006.08.30 13:501.90130.000.000.0026.00
48387832006.08.29 22:20buy0.10usdchf1.22851.20801.23052006.08.30 14:051.23050.000.000.3316.25
48127542006.08.29 03:45buy0.10usdjpy116.98115.38117.142006.08.30 14:08117.140.000.000.3413.66
48524252006.08.30 14:39buy0.10usdcad1.10591.09031.10742006.08.30 14:501.10740.000.000.0013.55
  0.00 0.00 -34.15 3 708.07
Closed P/L: 3 673.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
47357752006.08.23 17:34buy0.10audusd0.76480.75170.7661 0.76340.000.000.70-14.00
47362992006.08.23 17:42buy0.10audusd0.76390.75080.7652 0.76340.000.000.70-5.00
47368492006.08.23 17:57buy0.10audusd0.76330.75020.7646 0.76340.000.000.701.00
48046172006.08.28 17:07sell0.10audusd0.75910.77130.7579 0.76380.000.00-0.60-47.00
48132912006.08.29 04:46sell0.10audusd0.76060.77280.7594 0.76380.000.00-0.30-32.00
48365642006.08.29 21:21sell0.10audusd0.76230.77480.7611 0.76380.000.00-0.30-15.00
48353862006.08.29 21:05sell0.10eurusd1.27891.29731.2771 1.28180.000.000.20-29.00
48357962006.08.29 21:12sell0.10eurusd1.27981.29821.2780 1.28180.000.000.20-20.00
48364242006.08.29 21:19sell0.10eurusd1.28091.29931.2791 1.28180.000.000.20-9.00
48388222006.08.29 22:21sell0.10eurusd1.28281.30121.2810 1.28180.000.000.2010.00
48361102006.08.29 21:15sell0.10gbpusd1.89581.92301.8931 1.90140.000.000.10-56.00
48387092006.08.29 22:17sell0.10gbpusd1.89871.92591.8960 1.90140.000.000.10-27.00
47273162006.08.23 11:35buy0.10usdcad1.11211.09541.1137 1.10720.000.000.63-44.26
48367832006.08.29 21:27buy0.10usdcad1.10861.09251.1102 1.10720.000.000.09-12.64
48372022006.08.29 21:34buy0.10usdcad1.10781.09171.1094 1.10720.000.000.09-5.42
48360292006.08.29 21:15buy0.10usdchf1.23211.21191.2341 1.23020.000.000.33-15.44
48364852006.08.29 21:20buy0.10usdchf1.23111.21091.2331 1.23020.000.000.33-7.32
47638152006.08.24 19:11sell0.10usdjpy116.43118.18116.26 117.110.000.00-2.74-58.07
47639712006.08.24 19:16sell0.10usdjpy116.51118.26116.34 117.110.000.00-2.74-51.23
47689072006.08.25 02:51sell0.10usdjpy116.62118.28116.46 117.110.000.00-2.05-41.84
48124832006.08.29 03:29buy0.10usdjpy117.06115.47117.21 117.080.000.000.341.71
48411022006.08.30 03:01sell0.10usdjpy116.77118.35116.62 117.110.000.000.00-29.03
48413042006.08.30 03:22sell0.10usdjpy116.84118.43116.69 117.110.000.000.00-23.06
48449802006.08.30 08:36sell0.10usdjpy116.91118.50116.76 117.110.000.000.00-17.08
48461492006.08.30 09:54sell0.10gbpusd1.90081.92701.8982 1.90140.000.000.00-6.00
48463012006.08.30 09:58sell0.10audusd0.76350.77570.7623 0.76380.000.000.00-3.00
48469312006.08.30 10:16sell0.10usdjpy116.99118.59116.83 117.110.000.000.00-10.25
48471372006.08.30 10:21sell0.10usdjpy117.08118.69116.92 117.110.000.000.00-2.56
48500862006.08.30 12:54buy0.10eurusd1.28201.26431.2837 1.28160.000.000.00-4.00
48503702006.08.30 13:02sell0.10gbpusd1.90251.92901.8999 1.90140.000.000.0011.00
48515742006.08.30 13:56sell0.10usdchf1.22941.24911.2275 1.23060.000.000.00-9.75
48519062006.08.30 14:08sell0.10usdchf1.23031.25011.2284 1.23060.000.000.00-2.44
  0.00 0.00 -3.82 -573.68
 Floating P/L: -577.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 673.92 Floating P/L: -577.50 Margin: 3 533.97
Balance: 13 673.92 Equity: 13 096.42 Free Margin: 9 562.45
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 673.92 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 3 673.92
Profit Factor: Expected Payoff: 16.62  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.00%)  
 
Total Trades: 221 Short Positions (won %): 119 (100.00%) Long Positions (won %): 102 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 221 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 27.30 loss trade: 0.00
Average profit trade: 16.62 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 221 (3 673.92) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 3 673.92 (221) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 221 consecutive losses: 0