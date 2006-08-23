Western Capital Forex SA
|
Account: 255886
|
Name: AltF4
|
Currency: USD
|
2006 August 29, 15:51
|
Closed Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
4722502
|
2006.08.23 06:56
|
balance
|
Deposit
|
10 000.00
|
4726134
|
2006.08.23 10:39
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.13
|
114.33
|
116.31
|
2006.08.23 11:08
|
116.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.48
|
4725938
|
2006.08.23 10:36
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2827
|
1.3016
|
1.2809
|
2006.08.23 15:19
|
1.2809
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4725451
|
2006.08.23 10:27
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.22
|
114.43
|
116.39
|
2006.08.23 15:19
|
116.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.61
|
4730912
|
2006.08.23 15:24
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2336
|
1.2547
|
1.2315
|
2006.08.23 16:50
|
1.2315
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.05
|
4730826
|
2006.08.23 15:21
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.37
|
118.17
|
116.19
|
2006.08.23 17:03
|
116.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.49
|
4734010
|
2006.08.23 17:07
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.15
|
114.35
|
116.33
|
2006.08.23 17:15
|
116.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.47
|
4734201
|
2006.08.23 17:09
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2842
|
1.3034
|
1.2823
|
2006.08.23 17:16
|
1.2823
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.00
|
4733793
|
2006.08.23 17:03
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8991
|
1.9266
|
1.8964
|
2006.08.23 17:19
|
1.8964
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.00
|
4733985
|
2006.08.23 17:07
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2305
|
1.2092
|
1.2326
|
2006.08.23 17:19
|
1.2326
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.04
|
4733374
|
2006.08.23 16:51
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2832
|
1.3022
|
1.2813
|
2006.08.23 17:19
|
1.2813
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.00
|
4731736
|
2006.08.23 15:53
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7667
|
0.7797
|
0.7654
|
2006.08.23 17:22
|
0.7654
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.00
|
4733608
|
2006.08.23 16:57
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1067
|
1.0895
|
1.1084
|
2006.08.23 17:31
|
1.1084
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.34
|
4725786
|
2006.08.23 10:32
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7661
|
0.7791
|
0.7648
|
2006.08.23 17:31
|
0.7648
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.00
|
4733273
|
2006.08.23 16:50
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8971
|
1.9244
|
1.8944
|
2006.08.23 17:33
|
1.8944
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.00
|
4726053
|
2006.08.23 10:37
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2322
|
1.2112
|
1.2343
|
2006.08.23 17:36
|
1.2343
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.01
|
4725263
|
2006.08.23 10:22
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2815
|
1.3003
|
1.2797
|
2006.08.23 17:36
|
1.2797
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4732051
|
2006.08.23 16:01
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8955
|
1.9227
|
1.8928
|
2006.08.23 17:36
|
1.8928
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.00
|
4725674
|
2006.08.23 10:30
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7655
|
0.7784
|
0.7643
|
2006.08.23 17:36
|
0.7643
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4736148
|
2006.08.23 17:38
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2344
|
1.2557
|
1.2323
|
2006.08.23 17:49
|
1.2323
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.04
|
4724451
|
2006.08.23 09:57
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7644
|
0.7773
|
0.7632
|
2006.08.23 17:55
|
0.7632
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4724459
|
2006.08.23 09:57
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2806
|
1.2994
|
1.2788
|
2006.08.23 18:01
|
1.2788
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4725647
|
2006.08.23 10:30
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2332
|
1.2123
|
1.2352
|
2006.08.23 18:02
|
1.2352
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.19
|
4731660
|
2006.08.23 15:53
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8941
|
1.9212
|
1.8914
|
2006.08.23 18:04
|
1.8914
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.00
|
4724149
|
2006.08.23 09:44
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7634
|
0.7761
|
0.7622
|
2006.08.23 18:04
|
0.7622
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4724509
|
2006.08.23 09:57
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2342
|
1.2133
|
1.2362
|
2006.08.23 18:04
|
1.2362
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.18
|
4735705
|
2006.08.23 17:33
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1080
|
1.0907
|
1.1097
|
2006.08.23 18:25
|
1.1097
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.32
|
4731910
|
2006.08.23 15:57
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1088
|
1.0917
|
1.1105
|
2006.08.23 18:39
|
1.1105
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.31
|
4731572
|
2006.08.23 15:51
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1097
|
1.0928
|
1.1113
|
2006.08.23 19:59
|
1.1113
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.40
|
4731167
|
2006.08.23 15:34
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1105
|
1.0936
|
1.1121
|
2006.08.23 20:30
|
1.1121
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.39
|
4736154
|
2006.08.23 17:38
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.53
|
118.33
|
116.35
|
2006.08.23 21:34
|
116.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.47
|
4739619
|
2006.08.23 19:35
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2363
|
1.2576
|
1.2342
|
2006.08.23 21:35
|
1.2342
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.02
|
4729395
|
2006.08.23 13:52
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1113
|
1.0945
|
1.1129
|
2006.08.23 22:08
|
1.1129
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.37
|
4726023
|
2006.08.23 10:37
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8926
|
1.9196
|
1.8899
|
2006.08.24 04:17
|
1.8899
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
27.00
|
4740674
|
2006.08.23 20:42
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1123
|
1.1296
|
1.1106
|
2006.08.24 08:57
|
1.1106
|
0.00
|
0.00
|
-0.81
|
15.31
|
4740431
|
2006.08.23 20:23
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1115
|
1.1288
|
1.1098
|
2006.08.24 09:00
|
1.1098
|
0.00
|
0.00
|
-0.81
|
15.32
|
4745020
|
2006.08.24 04:37
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7605
|
0.7481
|
0.7617
|
2006.08.24 09:03
|
0.7617
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4748247
|
2006.08.24 09:02
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1095
|
1.0926
|
1.1111
|
2006.08.24 09:36
|
1.1111
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.40
|
4725698
|
2006.08.23 10:31
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8912
|
1.9180
|
1.8886
|
2006.08.24 10:52
|
1.8886
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
26.00
|
4748435
|
2006.08.24 09:13
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2781
|
1.2962
|
1.2763
|
2006.08.24 10:58
|
1.2763
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4744436
|
2006.08.24 04:06
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2768
|
1.2588
|
1.2786
|
2006.08.24 11:03
|
1.2786
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4744228
|
2006.08.24 04:03
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2374
|
1.2577
|
1.2354
|
2006.08.24 11:03
|
1.2354
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.19
|
4750541
|
2006.08.24 10:56
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8889
|
1.8623
|
1.8915
|
2006.08.24 11:03
|
1.8915
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4737179
|
2006.08.23 18:04
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2782
|
1.2590
|
1.2801
|
2006.08.24 11:03
|
1.2801
|
0.00
|
0.00
|
-1.20
|
19.00
|
4743650
|
2006.08.24 02:43
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7612
|
0.7488
|
0.7624
|
2006.08.24 11:04
|
0.7624
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4736125
|
2006.08.23 17:38
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2791
|
1.2599
|
1.2810
|
2006.08.24 11:04
|
1.2810
|
0.00
|
0.00
|
-1.20
|
19.00
|
4737018
|
2006.08.23 18:03
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2353
|
1.2566
|
1.2332
|
2006.08.24 11:15
|
1.2332
|
0.00
|
0.00
|
-1.94
|
17.03
|
4735700
|
2006.08.23 17:33
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2802
|
1.2610
|
1.2821
|
2006.08.24 11:15
|
1.2821
|
0.00
|
0.00
|
-1.20
|
19.00
|
4743461
|
2006.08.24 02:26
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7618
|
0.7495
|
0.7630
|
2006.08.24 11:48
|
0.7630
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4738709
|
2006.08.23 18:45
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1107
|
1.1280
|
1.1090
|
2006.08.24 12:52
|
1.1090
|
0.00
|
0.00
|
-0.81
|
15.33
|
4750301
|
2006.08.24 10:50
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.50
|
118.23
|
116.33
|
2006.08.24 13:19
|
116.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.61
|
4737167
|
2006.08.23 18:04
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8918
|
1.8642
|
1.8945
|
2006.08.24 13:52
|
1.8945
|
0.00
|
0.00
|
-0.90
|
27.00
|
4754542
|
2006.08.24 12:55
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1083
|
1.0913
|
1.1100
|
2006.08.24 14:29
|
1.1100
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.31
|
4737009
|
2006.08.23 18:03
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7626
|
0.7495
|
0.7639
|
2006.08.24 14:55
|
0.7639
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
13.00
|
4735157
|
2006.08.23 17:23
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2334
|
1.2547
|
1.2313
|
2006.08.24 15:03
|
1.2313
|
0.00
|
0.00
|
-1.94
|
17.06
|
4755472
|
2006.08.24 13:53
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.28
|
114.54
|
116.45
|
2006.08.24 15:31
|
116.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.60
|
4757325
|
2006.08.24 15:30
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2311
|
1.2103
|
1.2331
|
2006.08.24 15:31
|
1.2331
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.22
|
4755791
|
2006.08.24 14:13
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2832
|
1.3018
|
1.2814
|
2006.08.24 15:31
|
1.2814
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4734981
|
2006.08.23 17:21
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.40
|
118.20
|
116.22
|
2006.08.24 17:00
|
116.22
|
0.00
|
0.00
|
-2.06
|
15.49
|
4760096
|
2006.08.24 17:02
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8954
|
1.9235
|
1.8938
|
2006.08.24 17:08
|
1.8938
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4752206
|
2006.08.24 11:26
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1099
|
1.0930
|
1.1115
|
2006.08.24 17:08
|
1.1115
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.39
|
4754136
|
2006.08.24 12:30
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2823
|
1.3009
|
1.2805
|
2006.08.24 17:37
|
1.2805
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4753119
|
2006.08.24 11:53
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2321
|
1.2114
|
1.2341
|
2006.08.24 17:38
|
1.2341
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.21
|
4751524
|
2006.08.24 11:14
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2813
|
1.2997
|
1.2795
|
2006.08.24 17:53
|
1.2795
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4755779
|
2006.08.24 14:12
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8945
|
1.9213
|
1.8919
|
2006.08.24 17:56
|
1.8919
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4751692
|
2006.08.24 11:15
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2333
|
1.2127
|
1.2353
|
2006.08.24 18:05
|
1.2353
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.19
|
4753158
|
2006.08.24 11:53
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8932
|
1.9199
|
1.8906
|
2006.08.24 18:07
|
1.8906
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4750862
|
2006.08.24 11:06
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2343
|
1.2137
|
1.2363
|
2006.08.24 18:23
|
1.2363
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.18
|
4755821
|
2006.08.24 14:14
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7638
|
0.7764
|
0.7626
|
2006.08.24 18:38
|
0.7626
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4760465
|
2006.08.24 17:12
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1116
|
1.1286
|
1.1099
|
2006.08.24 21:11
|
1.1099
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.32
|
4752901
|
2006.08.24 11:48
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7632
|
0.7757
|
0.7620
|
2006.08.24 21:53
|
0.7620
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4751434
|
2006.08.24 11:13
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7626
|
0.7751
|
0.7614
|
2006.08.24 22:28
|
0.7614
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4725298
|
2006.08.23 10:23
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8896
|
1.9162
|
1.8870
|
2006.08.24 23:02
|
1.8870
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
26.00
|
4769175
|
2006.08.25 03:07
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.72
|
118.39
|
116.56
|
2006.08.25 04:28
|
116.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.73
|
4757517
|
2006.08.24 15:31
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1107
|
1.1277
|
1.1090
|
2006.08.25 05:53
|
1.1090
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
15.33
|
4763604
|
2006.08.24 19:04
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2759
|
1.2573
|
1.2777
|
2006.08.25 05:57
|
1.2777
|
0.00
|
0.00
|
-0.40
|
18.00
|
4766429
|
2006.08.24 22:09
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2393
|
1.2602
|
1.2373
|
2006.08.25 06:16
|
1.2373
|
0.00
|
0.00
|
-0.65
|
16.16
|
4748498
|
2006.08.24 09:15
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7619
|
0.7744
|
0.7607
|
2006.08.25 08:16
|
0.7607
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
12.00
|
4747857
|
2006.08.24 08:43
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7613
|
0.7738
|
0.7601
|
2006.08.25 09:12
|
0.7601
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
12.00
|
4770888
|
2006.08.25 06:06
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2778
|
1.2959
|
1.2760
|
2006.08.25 09:28
|
1.2760
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4771013
|
2006.08.25 06:17
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2372
|
1.2170
|
1.2392
|
2006.08.25 09:28
|
1.2392
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.14
|
4774067
|
2006.08.25 09:32
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2398
|
1.2600
|
1.2378
|
2006.08.25 10:43
|
1.2378
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.16
|
4773895
|
2006.08.25 09:30
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2756
|
1.2575
|
1.2774
|
2006.08.25 10:43
|
1.2774
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4774963
|
2006.08.25 09:58
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7585
|
0.7461
|
0.7597
|
2006.08.25 11:26
|
0.7597
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4774072
|
2006.08.25 09:32
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8840
|
1.8577
|
1.8866
|
2006.08.25 11:27
|
1.8866
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4773728
|
2006.08.25 09:27
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8857
|
1.8596
|
1.8883
|
2006.08.25 12:15
|
1.8883
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4774030
|
2006.08.25 09:31
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7591
|
0.7467
|
0.7603
|
2006.08.25 12:33
|
0.7603
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4766553
|
2006.08.24 22:22
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8877
|
1.8607
|
1.8904
|
2006.08.25 13:09
|
1.8904
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
27.00
|
4779420
|
2006.08.25 13:11
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8907
|
1.9172
|
1.8881
|
2006.08.25 15:10
|
1.8881
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4778749
|
2006.08.25 12:39
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8891
|
1.9154
|
1.8865
|
2006.08.25 15:19
|
1.8865
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4780409
|
2006.08.25 14:17
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7604
|
0.7728
|
0.7592
|
2006.08.25 15:23
|
0.7592
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4779715
|
2006.08.25 13:29
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1063
|
1.0898
|
1.1079
|
2006.08.25 15:33
|
1.1079
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.44
|
4777956
|
2006.08.25 11:55
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1071
|
1.0906
|
1.1087
|
2006.08.25 15:47
|
1.1087
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.43
|
4781915
|
2006.08.25 15:33
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1080
|
1.1246
|
1.1064
|
2006.08.25 16:49
|
1.1064
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.46
|
4778295
|
2006.08.25 12:14
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8878
|
1.9141
|
1.8852
|
2006.08.25 17:14
|
1.8852
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4783067
|
2006.08.25 17:16
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2731
|
1.2548
|
1.2749
|
2006.08.25 17:50
|
1.2749
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4783069
|
2006.08.25 17:16
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2417
|
1.2621
|
1.2397
|
2006.08.25 18:06
|
1.2397
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.13
|
4782990
|
2006.08.25 17:10
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2740
|
1.2557
|
1.2758
|
2006.08.25 18:07
|
1.2758
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4783001
|
2006.08.25 17:11
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2407
|
1.2610
|
1.2387
|
2006.08.25 18:07
|
1.2387
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.14
|
4783066
|
2006.08.25 17:16
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8857
|
1.8592
|
1.8883
|
2006.08.25 18:07
|
1.8883
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4781691
|
2006.08.25 15:25
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
117.31
|
119.04
|
117.14
|
2006.08.25 18:07
|
117.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.51
|
4781665
|
2006.08.25 15:24
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2393
|
1.2595
|
1.2373
|
2006.08.25 18:14
|
1.2373
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.16
|
4781701
|
2006.08.25 15:25
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2755
|
1.2574
|
1.2773
|
2006.08.25 18:14
|
1.2773
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4783074
|
2006.08.25 17:17
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7565
|
0.7439
|
0.7577
|
2006.08.25 18:15
|
0.7577
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4784911
|
2006.08.25 18:18
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8904
|
1.9169
|
1.8878
|
2006.08.25 18:58
|
1.8878
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4784672
|
2006.08.25 18:15
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
117.13
|
115.40
|
117.30
|
2006.08.25 18:58
|
117.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.49
|
4785178
|
2006.08.25 18:25
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2777
|
1.2960
|
1.2759
|
2006.08.25 19:12
|
1.2759
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4784614
|
2006.08.25 18:14
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2374
|
1.2170
|
1.2394
|
2006.08.28 02:03
|
1.2394
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
16.13
|
4785828
|
2006.08.25 18:59
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7572
|
0.7445
|
0.7584
|
2006.08.28 06:16
|
0.7584
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
12.00
|
4763288
|
2006.08.24 18:55
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2768
|
1.2582
|
1.2786
|
2006.08.28 06:27
|
1.2786
|
0.00
|
0.00
|
-0.80
|
18.00
|
4762862
|
2006.08.24 18:45
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2777
|
1.2591
|
1.2795
|
2006.08.28 06:28
|
1.2795
|
0.00
|
0.00
|
-0.80
|
18.00
|
4764557
|
2006.08.24 19:47
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2382
|
1.2590
|
1.2362
|
2006.08.28 06:31
|
1.2362
|
0.00
|
0.00
|
-1.30
|
16.18
|
4774400
|
2006.08.25 09:40
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
117.22
|
118.94
|
117.05
|
2006.08.28 06:31
|
117.05
|
0.00
|
0.00
|
-0.68
|
14.53
|
4792846
|
2006.08.28 08:07
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7591
|
0.7713
|
0.7579
|
2006.08.28 09:26
|
0.7579
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4763515
|
2006.08.24 19:02
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8891
|
1.8621
|
1.8918
|
2006.08.28 10:00
|
1.8918
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
27.00
|
4762868
|
2006.08.24 18:45
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8904
|
1.8634
|
1.8931
|
2006.08.28 10:20
|
1.8931
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
27.00
|
4763091
|
2006.08.24 18:49
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2370
|
1.2578
|
1.2350
|
2006.08.28 10:25
|
1.2350
|
0.00
|
0.00
|
-1.30
|
16.20
|
4761785
|
2006.08.24 18:01
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8918
|
1.8648
|
1.8945
|
2006.08.28 10:25
|
1.8945
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
27.00
|
4761645
|
2006.08.24 17:58
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2791
|
1.2605
|
1.2809
|
2006.08.28 10:26
|
1.2809
|
0.00
|
0.00
|
-0.80
|
18.00
|
4774164
|
2006.08.25 09:34
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
117.14
|
118.85
|
116.97
|
2006.08.28 11:07
|
116.97
|
0.00
|
0.00
|
-0.68
|
14.53
|
4792828
|
2006.08.28 08:04
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1069
|
1.0903
|
1.1085
|
2006.08.28 12:07
|
1.1085
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.43
|
4762327
|
2006.08.24 18:15
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2357
|
1.2565
|
1.2337
|
2006.08.28 12:30
|
1.2337
|
0.00
|
0.00
|
-1.30
|
16.21
|
4761065
|
2006.08.24 17:41
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2800
|
1.2614
|
1.2818
|
2006.08.28 13:46
|
1.2818
|
0.00
|
0.00
|
-0.80
|
18.00
|
4773703
|
2006.08.25 09:27
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
117.06
|
118.76
|
116.89
|
2006.08.28 13:49
|
116.89
|
0.00
|
0.00
|
-0.68
|
14.54
|
4799586
|
2006.08.28 13:46
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2818
|
1.2997
|
1.2801
|
2006.08.28 15:14
|
1.2801
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.00
|
4799590
|
2006.08.28 13:46
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2329
|
1.2128
|
1.2349
|
2006.08.28 15:18
|
1.2349
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.20
|
4797523
|
2006.08.28 11:42
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.97
|
115.34
|
117.13
|
2006.08.28 16:16
|
117.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.66
|
4761687
|
2006.08.24 17:59
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2346
|
1.2554
|
1.2326
|
2006.08.28 17:08
|
1.2326
|
0.00
|
0.00
|
-1.30
|
16.23
|
4795530
|
2006.08.28 10:26
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2808
|
1.2986
|
1.2791
|
2006.08.28 17:59
|
1.2791
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.00
|
4806633
|
2006.08.28 18:30
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1119
|
1.1282
|
1.1103
|
2006.08.28 19:59
|
1.1103
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.41
|
4803977
|
2006.08.28 16:52
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8986
|
1.9252
|
1.8960
|
2006.08.28 20:17
|
1.8960
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4805980
|
2006.08.28 18:04
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1111
|
1.1273
|
1.1095
|
2006.08.28 21:11
|
1.1095
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.42
|
4782404
|
2006.08.25 16:00
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7582
|
0.7458
|
0.7594
|
2006.08.28 21:23
|
0.7594
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
12.00
|
4795656
|
2006.08.28 10:28
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2342
|
1.2143
|
1.2361
|
2006.08.28 23:28
|
1.2361
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.37
|
4795885
|
2006.08.28 10:31
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8955
|
1.9218
|
1.8929
|
2006.08.28 23:30
|
1.8929
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4792841
|
2006.08.28 08:06
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2799
|
1.2977
|
1.2782
|
2006.08.28 23:51
|
1.2782
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.00
|
4806282
|
2006.08.28 18:13
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
117.21
|
118.85
|
117.05
|
2006.08.29 03:30
|
117.05
|
0.00
|
0.00
|
-0.68
|
13.67
|
4810437
|
2006.08.28 23:31
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2366
|
1.2567
|
1.2346
|
2006.08.29 03:36
|
1.2346
|
0.00
|
0.00
|
-0.65
|
16.20
|
4806055
|
2006.08.28 18:07
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2789
|
1.2610
|
1.2806
|
2006.08.29 03:39
|
1.2806
|
0.00
|
0.00
|
-0.40
|
17.00
|
4802991
|
2006.08.28 16:16
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
117.13
|
118.77
|
116.97
|
2006.08.29 03:41
|
116.97
|
0.00
|
0.00
|
-0.68
|
13.68
|
4812086
|
2006.08.29 02:56
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1124
|
1.1280
|
1.1109
|
2006.08.29 03:47
|
1.1109
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.50
|
4782078
|
2006.08.25 15:45
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7588
|
0.7464
|
0.7600
|
2006.08.29 04:34
|
0.7600
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
12.00
|
4773439
|
2006.08.25 09:15
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7597
|
0.7474
|
0.7609
|
2006.08.29 04:46
|
0.7609
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
12.00
|
4806190
|
2006.08.28 18:11
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2352
|
1.2553
|
1.2332
|
2006.08.29 04:58
|
1.2332
|
0.00
|
0.00
|
-0.65
|
16.22
|
4766601
|
2006.08.24 22:27
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7615
|
0.7489
|
0.7627
|
2006.08.29 07:29
|
0.7627
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
12.00
|
4772992
|
2006.08.25 09:01
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.89
|
118.58
|
116.73
|
2006.08.29 07:33
|
116.73
|
0.00
|
0.00
|
-1.36
|
13.71
|
4810508
|
2006.08.28 23:37
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1116
|
1.1279
|
1.1100
|
2006.08.29 07:40
|
1.1100
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
14.41
|
4815679
|
2006.08.29 07:33
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.73
|
115.10
|
116.89
|
2006.08.29 09:38
|
116.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.69
|
4815520
|
2006.08.29 07:26
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.82
|
115.20
|
116.98
|
2006.08.29 09:43
|
116.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.68
|
4759252
|
2006.08.24 16:23
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2331
|
1.2539
|
1.2311
|
2006.08.29 09:50
|
1.2311
|
0.00
|
0.00
|
-1.95
|
16.25
|
4805711
|
2006.08.28 17:53
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1102
|
1.1263
|
1.1086
|
2006.08.29 10:09
|
1.1086
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
14.43
|
4805516
|
2006.08.28 17:46
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1093
|
1.1254
|
1.1077
|
2006.08.29 10:10
|
1.1077
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
14.44
|
4760346
|
2006.08.24 17:08
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2812
|
1.2626
|
1.2830
|
2006.08.29 10:13
|
1.2830
|
0.00
|
0.00
|
-1.20
|
18.00
|
4797937
|
2006.08.28 12:06
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1081
|
1.1241
|
1.1065
|
2006.08.29 10:20
|
1.1065
|
0.00
|
0.00
|
-0.27
|
14.47
|
4817755
|
2006.08.29 09:41
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.93
|
118.56
|
116.77
|
2006.08.29 10:21
|
116.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.70
|
4772515
|
2006.08.25 08:35
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.81
|
118.49
|
116.65
|
2006.08.29 10:52
|
116.65
|
0.00
|
0.00
|
-1.36
|
13.72
|
4818767
|
2006.08.29 10:20
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2836
|
1.3017
|
1.2818
|
2006.08.29 11:53
|
1.2818
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4819958
|
2006.08.29 10:55
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.65
|
115.01
|
116.81
|
2006.08.29 11:56
|
116.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.70
|
4815752
|
2006.08.29 07:35
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7628
|
0.7752
|
0.7616
|
2006.08.29 12:04
|
0.7616
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4818869
|
2006.08.29 10:21
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2299
|
1.2097
|
1.2319
|
2006.08.29 12:25
|
1.2319
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.24
|
4821958
|
2006.08.29 12:04
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7613
|
0.7488
|
0.7625
|
2006.08.29 12:52
|
0.7625
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
4815649
|
2006.08.29 07:33
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2826
|
1.3006
|
1.2808
|
2006.08.29 12:55
|
1.2808
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
4820576
|
2006.08.29 11:16
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9017
|
1.9285
|
1.8991
|
2006.08.29 12:56
|
1.8991
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
4763040
|
2006.08.24 18:47
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7621
|
0.7495
|
0.7633
|
2006.08.29 14:02
|
0.7633
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
12.00
|
4818660
|
2006.08.29 10:17
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1070
|
1.0911
|
1.1085
|
2006.08.29 14:15
|
1.1085
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.53
|
4818551
|
2006.08.29 10:14
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1078
|
1.0919
|
1.1093
|
2006.08.29 14:31
|
1.1093
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.52
|
|
0.00
|
0.00
|
-34.62
|
2 794.42
|
Closed P/L:
|
2 759.80
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
4735775
|
2006.08.23 17:34
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7648
|
0.7517
|
0.7661
|
|
0.7635
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
-13.00
|
4736299
|
2006.08.23 17:42
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7639
|
0.7508
|
0.7652
|
|
0.7635
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
-4.00
|
4736849
|
2006.08.23 17:57
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7633
|
0.7502
|
0.7646
|
|
0.7635
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
2.00
|
4760988
|
2006.08.24 17:38
|
buy
|
0.10
|
audusd
|
0.7627
|
0.7501
|
0.7639
|
|
0.7635
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
8.00
|
4804617
|
2006.08.28 17:07
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7591
|
0.7713
|
0.7579
|
|
0.7639
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
-48.00
|
4813291
|
2006.08.29 04:46
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7606
|
0.7728
|
0.7594
|
|
0.7639
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-33.00
|
4813965
|
2006.08.29 05:22
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7613
|
0.7736
|
0.7601
|
|
0.7639
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-26.00
|
4814719
|
2006.08.29 06:18
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7619
|
0.7743
|
0.7607
|
|
0.7639
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.00
|
4823768
|
2006.08.29 13:34
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7631
|
0.7756
|
0.7619
|
|
0.7639
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.00
|
4812576
|
2006.08.29 03:36
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2800
|
1.2978
|
1.2783
|
|
1.2811
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-11.00
|
4812709
|
2006.08.29 03:40
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2808
|
1.2986
|
1.2791
|
|
1.2811
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.00
|
4813453
|
2006.08.29 04:57
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2816
|
1.2995
|
1.2799
|
|
1.2811
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
4822362
|
2006.08.29 12:25
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.2810
|
1.2629
|
1.2828
|
|
1.2809
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.00
|
4795155
|
2006.08.28 10:18
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8925
|
1.9185
|
1.8899
|
|
1.8987
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
-62.00
|
4812525
|
2006.08.29 03:31
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8961
|
1.9224
|
1.8935
|
|
1.8987
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-26.00
|
4813569
|
2006.08.29 05:03
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.8974
|
1.9238
|
1.8948
|
|
1.8987
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-13.00
|
4818960
|
2006.08.29 10:23
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9003
|
1.9270
|
1.8977
|
|
1.8987
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4727316
|
2006.08.23 11:35
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1121
|
1.0954
|
1.1137
|
|
1.1090
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
-27.95
|
4818366
|
2006.08.29 10:09
|
buy
|
0.10
|
usdcad
|
1.1086
|
1.0928
|
1.1101
|
|
1.1090
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.61
|
4824457
|
2006.08.29 14:16
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1086
|
1.1246
|
1.1070
|
|
1.1094
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.21
|
4812608
|
2006.08.29 03:37
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2340
|
1.2142
|
1.2359
|
|
1.2307
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-26.81
|
4813535
|
2006.08.29 05:02
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2329
|
1.2130
|
1.2348
|
|
1.2307
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-17.88
|
4815581
|
2006.08.29 07:30
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2319
|
1.2119
|
1.2339
|
|
1.2307
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-9.75
|
4818074
|
2006.08.29 09:57
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2309
|
1.2108
|
1.2329
|
|
1.2307
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.63
|
4763815
|
2006.08.24 19:11
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.43
|
118.18
|
116.26
|
|
116.65
|
0.00
|
0.00
|
-2.05
|
-18.86
|
4763971
|
2006.08.24 19:16
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.51
|
118.26
|
116.34
|
|
116.65
|
0.00
|
0.00
|
-2.05
|
-12.00
|
4768907
|
2006.08.25 02:51
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.62
|
118.28
|
116.46
|
|
116.65
|
0.00
|
0.00
|
-1.36
|
-2.57
|
4771615
|
2006.08.25 07:04
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
116.72
|
118.39
|
116.56
|
|
116.65
|
0.00
|
0.00
|
-1.36
|
6.00
|
4812483
|
2006.08.29 03:29
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
117.06
|
115.47
|
117.21
|
|
116.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-37.73
|
4812754
|
2006.08.29 03:45
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.98
|
115.38
|
117.14
|
|
116.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-30.87
|
4813401
|
2006.08.29 04:54
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.90
|
115.29
|
117.06
|
|
116.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-24.01
|
4826203
|
2006.08.29 15:41
|
sell
|
0.10
|
audusd
|
0.7637
|
0.7762
|
0.7625
|
|
0.7639
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.00
|
|
0.00
|
0.00
|
-4.38
|
-446.66
|
|
Floating P/L:
|
-451.04
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
10 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
2 759.80
|
Floating P/L:
|
-451.04
|
Margin:
|
3 433.41
|
Balance:
|
12 759.80
|
Equity:
|
12 308.76
|
Free Margin:
|
8 875.35
|
|
|
|
Details:
|
|
|
|
|
Gross Profit:
|
2 759.80
|
Gross Loss:
|
0.00
|
Total Net Profit:
|
2 759.80
|
Profit Factor:
|
|
Expected Payoff:
|
16.73
|
|
|
|
Absolute Drawdown:
|
0.00
|
Maximal Drawdown
(%):
|
0.00 (0.00%)
|
|
|
|
|
|
|
Total Trades:
|
165
|
Short Positions
(won %):
|
91 (100.00%)
|
Long Positions
(won %):
|
74 (100.00%)
|
Profit Trades (%
of total):
|
165 (100.00%)
|
Loss trades (% of
total):
|
0 (0.00%)
|
Largest
|
profit trade:
|
27.30
|
loss trade:
|
0.00
|
Average
|
profit trade:
|
16.73
|
loss trade:
|
0.00
|
Maximum
|
consecutive wins
($):
|
165 (2 759.80)
|
consecutive losses
($):
|
0 (0.00)
|
Maximal
|
consecutive profit
(count):
|
2 759.80 (165)
|
consecutive loss
(count):
|
0.00 (0)
|
Average
|
consecutive wins:
|
165
|
consecutive
losses:
|
0