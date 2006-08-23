Western Capital Forex SA

 

Account: 255886

Name: AltF4

Currency: USD

2006 August 29, 15:51

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

4722502

2006.08.23 06:56

balance

Deposit

10 000.00

4726134

2006.08.23 10:39

buy

0.10

usdjpy

116.13

114.33

116.31

2006.08.23 11:08

116.31

0.00

0.00

0.00

15.48

4725938

2006.08.23 10:36

sell

0.10

eurusd

1.2827

1.3016

1.2809

2006.08.23 15:19

1.2809

0.00

0.00

0.00

18.00

4725451

2006.08.23 10:27

buy

0.10

usdjpy

116.22

114.43

116.39

2006.08.23 15:19

116.39

0.00

0.00

0.00

14.61

4730912

2006.08.23 15:24

sell

0.10

usdchf

1.2336

1.2547

1.2315

2006.08.23 16:50

1.2315

0.00

0.00

0.00

17.05

4730826

2006.08.23 15:21

sell

0.10

usdjpy

116.37

118.17

116.19

2006.08.23 17:03

116.19

0.00

0.00

0.00

15.49

4734010

2006.08.23 17:07

buy

0.10

usdjpy

116.15

114.35

116.33

2006.08.23 17:15

116.33

0.00

0.00

0.00

15.47

4734201

2006.08.23 17:09

sell

0.10

eurusd

1.2842

1.3034

1.2823

2006.08.23 17:16

1.2823

0.00

0.00

0.00

19.00

4733793

2006.08.23 17:03

sell

0.10

gbpusd

1.8991

1.9266

1.8964

2006.08.23 17:19

1.8964

0.00

0.00

0.00

27.00

4733985

2006.08.23 17:07

buy

0.10

usdchf

1.2305

1.2092

1.2326

2006.08.23 17:19

1.2326

0.00

0.00

0.00

17.04

4733374

2006.08.23 16:51

sell

0.10

eurusd

1.2832

1.3022

1.2813

2006.08.23 17:19

1.2813

0.00

0.00

0.00

19.00

4731736

2006.08.23 15:53

sell

0.10

audusd

0.7667

0.7797

0.7654

2006.08.23 17:22

0.7654

0.00

0.00

0.00

13.00

4733608

2006.08.23 16:57

buy

0.10

usdcad

1.1067

1.0895

1.1084

2006.08.23 17:31

1.1084

0.00

0.00

0.00

15.34

4725786

2006.08.23 10:32

sell

0.10

audusd

0.7661

0.7791

0.7648

2006.08.23 17:31

0.7648

0.00

0.00

0.00

13.00

4733273

2006.08.23 16:50

sell

0.10

gbpusd

1.8971

1.9244

1.8944

2006.08.23 17:33

1.8944

0.00

0.00

0.00

27.00

4726053

2006.08.23 10:37

buy

0.10

usdchf

1.2322

1.2112

1.2343

2006.08.23 17:36

1.2343

0.00

0.00

0.00

17.01

4725263

2006.08.23 10:22

sell

0.10

eurusd

1.2815

1.3003

1.2797

2006.08.23 17:36

1.2797

0.00

0.00

0.00

18.00

4732051

2006.08.23 16:01

sell

0.10

gbpusd

1.8955

1.9227

1.8928

2006.08.23 17:36

1.8928

0.00

0.00

0.00

27.00

4725674

2006.08.23 10:30

sell

0.10

audusd

0.7655

0.7784

0.7643

2006.08.23 17:36

0.7643

0.00

0.00

0.00

12.00

4736148

2006.08.23 17:38

sell

0.10

usdchf

1.2344

1.2557

1.2323

2006.08.23 17:49

1.2323

0.00

0.00

0.00

17.04

4724451

2006.08.23 09:57

sell

0.10

audusd

0.7644

0.7773

0.7632

2006.08.23 17:55

0.7632

0.00

0.00

0.00

12.00

4724459

2006.08.23 09:57

sell

0.10

eurusd

1.2806

1.2994

1.2788

2006.08.23 18:01

1.2788

0.00

0.00

0.00

18.00

4725647

2006.08.23 10:30

buy

0.10

usdchf

1.2332

1.2123

1.2352

2006.08.23 18:02

1.2352

0.00

0.00

0.00

16.19

4731660

2006.08.23 15:53

sell

0.10

gbpusd

1.8941

1.9212

1.8914

2006.08.23 18:04

1.8914

0.00

0.00

0.00

27.00

4724149

2006.08.23 09:44

sell

0.10

audusd

0.7634

0.7761

0.7622

2006.08.23 18:04

0.7622

0.00

0.00

0.00

12.00

4724509

2006.08.23 09:57

buy

0.10

usdchf

1.2342

1.2133

1.2362

2006.08.23 18:04

1.2362

0.00

0.00

0.00

16.18

4735705

2006.08.23 17:33

buy

0.10

usdcad

1.1080

1.0907

1.1097

2006.08.23 18:25

1.1097

0.00

0.00

0.00

15.32

4731910

2006.08.23 15:57

buy

0.10

usdcad

1.1088

1.0917

1.1105

2006.08.23 18:39

1.1105

0.00

0.00

0.00

15.31

4731572

2006.08.23 15:51

buy

0.10

usdcad

1.1097

1.0928

1.1113

2006.08.23 19:59

1.1113

0.00

0.00

0.00

14.40

4731167

2006.08.23 15:34

buy

0.10

usdcad

1.1105

1.0936

1.1121

2006.08.23 20:30

1.1121

0.00

0.00

0.00

14.39

4736154

2006.08.23 17:38

sell

0.10

usdjpy

116.53

118.33

116.35

2006.08.23 21:34

116.35

0.00

0.00

0.00

15.47

4739619

2006.08.23 19:35

sell

0.10

usdchf

1.2363

1.2576

1.2342

2006.08.23 21:35

1.2342

0.00

0.00

0.00

17.02

4729395

2006.08.23 13:52

buy

0.10

usdcad

1.1113

1.0945

1.1129

2006.08.23 22:08

1.1129

0.00

0.00

0.00

14.37

4726023

2006.08.23 10:37

sell

0.10

gbpusd

1.8926

1.9196

1.8899

2006.08.24 04:17

1.8899

0.00

0.00

0.30

27.00

4740674

2006.08.23 20:42

sell

0.10

usdcad

1.1123

1.1296

1.1106

2006.08.24 08:57

1.1106

0.00

0.00

-0.81

15.31

4740431

2006.08.23 20:23

sell

0.10

usdcad

1.1115

1.1288

1.1098

2006.08.24 09:00

1.1098

0.00

0.00

-0.81

15.32

4745020

2006.08.24 04:37

buy

0.10

audusd

0.7605

0.7481

0.7617

2006.08.24 09:03

0.7617

0.00

0.00

0.00

12.00

4748247

2006.08.24 09:02

buy

0.10

usdcad

1.1095

1.0926

1.1111

2006.08.24 09:36

1.1111

0.00

0.00

0.00

14.40

4725698

2006.08.23 10:31

sell

0.10

gbpusd

1.8912

1.9180

1.8886

2006.08.24 10:52

1.8886

0.00

0.00

0.30

26.00

4748435

2006.08.24 09:13

sell

0.10

eurusd

1.2781

1.2962

1.2763

2006.08.24 10:58

1.2763

0.00

0.00

0.00

18.00

4744436

2006.08.24 04:06

buy

0.10

eurusd

1.2768

1.2588

1.2786

2006.08.24 11:03

1.2786

0.00

0.00

0.00

18.00

4744228

2006.08.24 04:03

sell

0.10

usdchf

1.2374

1.2577

1.2354

2006.08.24 11:03

1.2354

0.00

0.00

0.00

16.19

4750541

2006.08.24 10:56

buy

0.10

gbpusd

1.8889

1.8623

1.8915

2006.08.24 11:03

1.8915

0.00

0.00

0.00

26.00

4737179

2006.08.23 18:04

buy

0.10

eurusd

1.2782

1.2590

1.2801

2006.08.24 11:03

1.2801

0.00

0.00

-1.20

19.00

4743650

2006.08.24 02:43

buy

0.10

audusd

0.7612

0.7488

0.7624

2006.08.24 11:04

0.7624

0.00

0.00

0.00

12.00

4736125

2006.08.23 17:38

buy

0.10

eurusd

1.2791

1.2599

1.2810

2006.08.24 11:04

1.2810

0.00

0.00

-1.20

19.00

4737018

2006.08.23 18:03

sell

0.10

usdchf

1.2353

1.2566

1.2332

2006.08.24 11:15

1.2332

0.00

0.00

-1.94

17.03

4735700

2006.08.23 17:33

buy

0.10

eurusd

1.2802

1.2610

1.2821

2006.08.24 11:15

1.2821

0.00

0.00

-1.20

19.00

4743461

2006.08.24 02:26

buy

0.10

audusd

0.7618

0.7495

0.7630

2006.08.24 11:48

0.7630

0.00

0.00

0.00

12.00

4738709

2006.08.23 18:45

sell

0.10

usdcad

1.1107

1.1280

1.1090

2006.08.24 12:52

1.1090

0.00

0.00

-0.81

15.33

4750301

2006.08.24 10:50

sell

0.10

usdjpy

116.50

118.23

116.33

2006.08.24 13:19

116.33

0.00

0.00

0.00

14.61

4737167

2006.08.23 18:04

buy

0.10

gbpusd

1.8918

1.8642

1.8945

2006.08.24 13:52

1.8945

0.00

0.00

-0.90

27.00

4754542

2006.08.24 12:55

buy

0.10

usdcad

1.1083

1.0913

1.1100

2006.08.24 14:29

1.1100

0.00

0.00

0.00

15.31

4737009

2006.08.23 18:03

buy

0.10

audusd

0.7626

0.7495

0.7639

2006.08.24 14:55

0.7639

0.00

0.00

0.30

13.00

4735157

2006.08.23 17:23

sell

0.10

usdchf

1.2334

1.2547

1.2313

2006.08.24 15:03

1.2313

0.00

0.00

-1.94

17.06

4755472

2006.08.24 13:53

buy

0.10

usdjpy

116.28

114.54

116.45

2006.08.24 15:31

116.45

0.00

0.00

0.00

14.60

4757325

2006.08.24 15:30

buy

0.10

usdchf

1.2311

1.2103

1.2331

2006.08.24 15:31

1.2331

0.00

0.00

0.00

16.22

4755791

2006.08.24 14:13

sell

0.10

eurusd

1.2832

1.3018

1.2814

2006.08.24 15:31

1.2814

0.00

0.00

0.00

18.00

4734981

2006.08.23 17:21

sell

0.10

usdjpy

116.40

118.20

116.22

2006.08.24 17:00

116.22

0.00

0.00

-2.06

15.49

4760096

2006.08.24 17:02

sell

0.10

gbpusd

1.8954

1.9235

1.8938

2006.08.24 17:08

1.8938

0.00

0.00

0.00

16.00

4752206

2006.08.24 11:26

buy

0.10

usdcad

1.1099

1.0930

1.1115

2006.08.24 17:08

1.1115

0.00

0.00

0.00

14.39

4754136

2006.08.24 12:30

sell

0.10

eurusd

1.2823

1.3009

1.2805

2006.08.24 17:37

1.2805

0.00

0.00

0.00

18.00

4753119

2006.08.24 11:53

buy

0.10

usdchf

1.2321

1.2114

1.2341

2006.08.24 17:38

1.2341

0.00

0.00

0.00

16.21

4751524

2006.08.24 11:14

sell

0.10

eurusd

1.2813

1.2997

1.2795

2006.08.24 17:53

1.2795

0.00

0.00

0.00

18.00

4755779

2006.08.24 14:12

sell

0.10

gbpusd

1.8945

1.9213

1.8919

2006.08.24 17:56

1.8919

0.00

0.00

0.00

26.00

4751692

2006.08.24 11:15

buy

0.10

usdchf

1.2333

1.2127

1.2353

2006.08.24 18:05

1.2353

0.00

0.00

0.00

16.19

4753158

2006.08.24 11:53

sell

0.10

gbpusd

1.8932

1.9199

1.8906

2006.08.24 18:07

1.8906

0.00

0.00

0.00

26.00

4750862

2006.08.24 11:06

buy

0.10

usdchf

1.2343

1.2137

1.2363

2006.08.24 18:23

1.2363

0.00

0.00

0.00

16.18

4755821

2006.08.24 14:14

sell

0.10

audusd

0.7638

0.7764

0.7626

2006.08.24 18:38

0.7626

0.00

0.00

0.00

12.00

4760465

2006.08.24 17:12

sell

0.10

usdcad

1.1116

1.1286

1.1099

2006.08.24 21:11

1.1099

0.00

0.00

0.00

15.32

4752901

2006.08.24 11:48

sell

0.10

audusd

0.7632

0.7757

0.7620

2006.08.24 21:53

0.7620

0.00

0.00

0.00

12.00

4751434

2006.08.24 11:13

sell

0.10

audusd

0.7626

0.7751

0.7614

2006.08.24 22:28

0.7614

0.00

0.00

0.00

12.00

4725298

2006.08.23 10:23

sell

0.10

gbpusd

1.8896

1.9162

1.8870

2006.08.24 23:02

1.8870

0.00

0.00

0.30

26.00

4769175

2006.08.25 03:07

sell

0.10

usdjpy

116.72

118.39

116.56

2006.08.25 04:28

116.56

0.00

0.00

0.00

13.73

4757517

2006.08.24 15:31

sell

0.10

usdcad

1.1107

1.1277

1.1090

2006.08.25 05:53

1.1090

0.00

0.00

-0.27

15.33

4763604

2006.08.24 19:04

buy

0.10

eurusd

1.2759

1.2573

1.2777

2006.08.25 05:57

1.2777

0.00

0.00

-0.40

18.00

4766429

2006.08.24 22:09

sell

0.10

usdchf

1.2393

1.2602

1.2373

2006.08.25 06:16

1.2373

0.00

0.00

-0.65

16.16

4748498

2006.08.24 09:15

sell

0.10

audusd

0.7619

0.7744

0.7607

2006.08.25 08:16

0.7607

0.00

0.00

-0.30

12.00

4747857

2006.08.24 08:43

sell

0.10

audusd

0.7613

0.7738

0.7601

2006.08.25 09:12

0.7601

0.00

0.00

-0.30

12.00

4770888

2006.08.25 06:06

sell

0.10

eurusd

1.2778

1.2959

1.2760

2006.08.25 09:28

1.2760

0.00

0.00

0.00

18.00

4771013

2006.08.25 06:17

buy

0.10

usdchf

1.2372

1.2170

1.2392

2006.08.25 09:28

1.2392

0.00

0.00

0.00

16.14

4774067

2006.08.25 09:32

sell

0.10

usdchf

1.2398

1.2600

1.2378

2006.08.25 10:43

1.2378

0.00

0.00

0.00

16.16

4773895

2006.08.25 09:30

buy

0.10

eurusd

1.2756

1.2575

1.2774

2006.08.25 10:43

1.2774

0.00

0.00

0.00

18.00

4774963

2006.08.25 09:58

buy

0.10

audusd

0.7585

0.7461

0.7597

2006.08.25 11:26

0.7597

0.00

0.00

0.00

12.00

4774072

2006.08.25 09:32

buy

0.10

gbpusd

1.8840

1.8577

1.8866

2006.08.25 11:27

1.8866

0.00

0.00

0.00

26.00

4773728

2006.08.25 09:27

buy

0.10

gbpusd

1.8857

1.8596

1.8883

2006.08.25 12:15

1.8883

0.00

0.00

0.00

26.00

4774030

2006.08.25 09:31

buy

0.10

audusd

0.7591

0.7467

0.7603

2006.08.25 12:33

0.7603

0.00

0.00

0.00

12.00

4766553

2006.08.24 22:22

buy

0.10

gbpusd

1.8877

1.8607

1.8904

2006.08.25 13:09

1.8904

0.00

0.00

-0.30

27.00

4779420

2006.08.25 13:11

sell

0.10

gbpusd

1.8907

1.9172

1.8881

2006.08.25 15:10

1.8881

0.00

0.00

0.00

26.00

4778749

2006.08.25 12:39

sell

0.10

gbpusd

1.8891

1.9154

1.8865

2006.08.25 15:19

1.8865

0.00

0.00

0.00

26.00

4780409

2006.08.25 14:17

sell

0.10

audusd

0.7604

0.7728

0.7592

2006.08.25 15:23

0.7592

0.00

0.00

0.00

12.00

4779715

2006.08.25 13:29

buy

0.10

usdcad

1.1063

1.0898

1.1079

2006.08.25 15:33

1.1079

0.00

0.00

0.00

14.44

4777956

2006.08.25 11:55

buy

0.10

usdcad

1.1071

1.0906

1.1087

2006.08.25 15:47

1.1087

0.00

0.00

0.00

14.43

4781915

2006.08.25 15:33

sell

0.10

usdcad

1.1080

1.1246

1.1064

2006.08.25 16:49

1.1064

0.00

0.00

0.00

14.46

4778295

2006.08.25 12:14

sell

0.10

gbpusd

1.8878

1.9141

1.8852

2006.08.25 17:14

1.8852

0.00

0.00

0.00

26.00

4783067

2006.08.25 17:16

buy

0.10

eurusd

1.2731

1.2548

1.2749

2006.08.25 17:50

1.2749

0.00

0.00

0.00

18.00

4783069

2006.08.25 17:16

sell

0.10

usdchf

1.2417

1.2621

1.2397

2006.08.25 18:06

1.2397

0.00

0.00

0.00

16.13

4782990

2006.08.25 17:10

buy

0.10

eurusd

1.2740

1.2557

1.2758

2006.08.25 18:07

1.2758

0.00

0.00

0.00

18.00

4783001

2006.08.25 17:11

sell

0.10

usdchf

1.2407

1.2610

1.2387

2006.08.25 18:07

1.2387

0.00

0.00

0.00

16.14

4783066

2006.08.25 17:16

buy

0.10

gbpusd

1.8857

1.8592

1.8883

2006.08.25 18:07

1.8883

0.00

0.00

0.00

26.00

4781691

2006.08.25 15:25

sell

0.10

usdjpy

117.31

119.04

117.14

2006.08.25 18:07

117.14

0.00

0.00

0.00

14.51

4781665

2006.08.25 15:24

sell

0.10

usdchf

1.2393

1.2595

1.2373

2006.08.25 18:14

1.2373

0.00

0.00

0.00

16.16

4781701

2006.08.25 15:25

buy

0.10

eurusd

1.2755

1.2574

1.2773

2006.08.25 18:14

1.2773

0.00

0.00

0.00

18.00

4783074

2006.08.25 17:17

buy

0.10

audusd

0.7565

0.7439

0.7577

2006.08.25 18:15

0.7577

0.00

0.00

0.00

12.00

4784911

2006.08.25 18:18

sell

0.10

gbpusd

1.8904

1.9169

1.8878

2006.08.25 18:58

1.8878

0.00

0.00

0.00

26.00

4784672

2006.08.25 18:15

buy

0.10

usdjpy

117.13

115.40

117.30

2006.08.25 18:58

117.30

0.00

0.00

0.00

14.49

4785178

2006.08.25 18:25

sell

0.10

eurusd

1.2777

1.2960

1.2759

2006.08.25 19:12

1.2759

0.00

0.00

0.00

18.00

4784614

2006.08.25 18:14

buy

0.10

usdchf

1.2374

1.2170

1.2394

2006.08.28 02:03

1.2394

0.00

0.00

0.32

16.13

4785828

2006.08.25 18:59

buy

0.10

audusd

0.7572

0.7445

0.7584

2006.08.28 06:16

0.7584

0.00

0.00

0.10

12.00

4763288

2006.08.24 18:55

buy

0.10

eurusd

1.2768

1.2582

1.2786

2006.08.28 06:27

1.2786

0.00

0.00

-0.80

18.00

4762862

2006.08.24 18:45

buy

0.10

eurusd

1.2777

1.2591

1.2795

2006.08.28 06:28

1.2795

0.00

0.00

-0.80

18.00

4764557

2006.08.24 19:47

sell

0.10

usdchf

1.2382

1.2590

1.2362

2006.08.28 06:31

1.2362

0.00

0.00

-1.30

16.18

4774400

2006.08.25 09:40

sell

0.10

usdjpy

117.22

118.94

117.05

2006.08.28 06:31

117.05

0.00

0.00

-0.68

14.53

4792846

2006.08.28 08:07

sell

0.10

audusd

0.7591

0.7713

0.7579

2006.08.28 09:26

0.7579

0.00

0.00

0.00

12.00

4763515

2006.08.24 19:02

buy

0.10

gbpusd

1.8891

1.8621

1.8918

2006.08.28 10:00

1.8918

0.00

0.00

-0.60

27.00

4762868

2006.08.24 18:45

buy

0.10

gbpusd

1.8904

1.8634

1.8931

2006.08.28 10:20

1.8931

0.00

0.00

-0.60

27.00

4763091

2006.08.24 18:49

sell

0.10

usdchf

1.2370

1.2578

1.2350

2006.08.28 10:25

1.2350

0.00

0.00

-1.30

16.20

4761785

2006.08.24 18:01

buy

0.10

gbpusd

1.8918

1.8648

1.8945

2006.08.28 10:25

1.8945

0.00

0.00

-0.60

27.00

4761645

2006.08.24 17:58

buy

0.10

eurusd

1.2791

1.2605

1.2809

2006.08.28 10:26

1.2809

0.00

0.00

-0.80

18.00

4774164

2006.08.25 09:34

sell

0.10

usdjpy

117.14

118.85

116.97

2006.08.28 11:07

116.97

0.00

0.00

-0.68

14.53

4792828

2006.08.28 08:04

buy

0.10

usdcad

1.1069

1.0903

1.1085

2006.08.28 12:07

1.1085

0.00

0.00

0.00

14.43

4762327

2006.08.24 18:15

sell

0.10

usdchf

1.2357

1.2565

1.2337

2006.08.28 12:30

1.2337

0.00

0.00

-1.30

16.21

4761065

2006.08.24 17:41

buy

0.10

eurusd

1.2800

1.2614

1.2818

2006.08.28 13:46

1.2818

0.00

0.00

-0.80

18.00

4773703

2006.08.25 09:27

sell

0.10

usdjpy

117.06

118.76

116.89

2006.08.28 13:49

116.89

0.00

0.00

-0.68

14.54

4799586

2006.08.28 13:46

sell

0.10

eurusd

1.2818

1.2997

1.2801

2006.08.28 15:14

1.2801

0.00

0.00

0.00

17.00

4799590

2006.08.28 13:46

buy

0.10

usdchf

1.2329

1.2128

1.2349

2006.08.28 15:18

1.2349

0.00

0.00

0.00

16.20

4797523

2006.08.28 11:42

buy

0.10

usdjpy

116.97

115.34

117.13

2006.08.28 16:16

117.13

0.00

0.00

0.00

13.66

4761687

2006.08.24 17:59

sell

0.10

usdchf

1.2346

1.2554

1.2326

2006.08.28 17:08

1.2326

0.00

0.00

-1.30

16.23

4795530

2006.08.28 10:26

sell

0.10

eurusd

1.2808

1.2986

1.2791

2006.08.28 17:59

1.2791

0.00

0.00

0.00

17.00

4806633

2006.08.28 18:30

sell

0.10

usdcad

1.1119

1.1282

1.1103

2006.08.28 19:59

1.1103

0.00

0.00

0.00

14.41

4803977

2006.08.28 16:52

sell

0.10

gbpusd

1.8986

1.9252

1.8960

2006.08.28 20:17

1.8960

0.00

0.00

0.00

26.00

4805980

2006.08.28 18:04

sell

0.10

usdcad

1.1111

1.1273

1.1095

2006.08.28 21:11

1.1095

0.00

0.00

0.00

14.42

4782404

2006.08.25 16:00

buy

0.10

audusd

0.7582

0.7458

0.7594

2006.08.28 21:23

0.7594

0.00

0.00

0.10

12.00

4795656

2006.08.28 10:28

buy

0.10

usdchf

1.2342

1.2143

1.2361

2006.08.28 23:28

1.2361

0.00

0.00

0.00

15.37

4795885

2006.08.28 10:31

sell

0.10

gbpusd

1.8955

1.9218

1.8929

2006.08.28 23:30

1.8929

0.00

0.00

0.00

26.00

4792841

2006.08.28 08:06

sell

0.10

eurusd

1.2799

1.2977

1.2782

2006.08.28 23:51

1.2782

0.00

0.00

0.00

17.00

4806282

2006.08.28 18:13

sell

0.10

usdjpy

117.21

118.85

117.05

2006.08.29 03:30

117.05

0.00

0.00

-0.68

13.67

4810437

2006.08.28 23:31

sell

0.10

usdchf

1.2366

1.2567

1.2346

2006.08.29 03:36

1.2346

0.00

0.00

-0.65

16.20

4806055

2006.08.28 18:07

buy

0.10

eurusd

1.2789

1.2610

1.2806

2006.08.29 03:39

1.2806

0.00

0.00

-0.40

17.00

4802991

2006.08.28 16:16

sell

0.10

usdjpy

117.13

118.77

116.97

2006.08.29 03:41

116.97

0.00

0.00

-0.68

13.68

4812086

2006.08.29 02:56

sell

0.10

usdcad

1.1124

1.1280

1.1109

2006.08.29 03:47

1.1109

0.00

0.00

0.00

13.50

4782078

2006.08.25 15:45

buy

0.10

audusd

0.7588

0.7464

0.7600

2006.08.29 04:34

0.7600

0.00

0.00

0.20

12.00

4773439

2006.08.25 09:15

buy

0.10

audusd

0.7597

0.7474

0.7609

2006.08.29 04:46

0.7609

0.00

0.00

0.20

12.00

4806190

2006.08.28 18:11

sell

0.10

usdchf

1.2352

1.2553

1.2332

2006.08.29 04:58

1.2332

0.00

0.00

-0.65

16.22

4766601

2006.08.24 22:27

buy

0.10

audusd

0.7615

0.7489

0.7627

2006.08.29 07:29

0.7627

0.00

0.00

0.30

12.00

4772992

2006.08.25 09:01

sell

0.10

usdjpy

116.89

118.58

116.73

2006.08.29 07:33

116.73

0.00

0.00

-1.36

13.71

4810508

2006.08.28 23:37

sell

0.10

usdcad

1.1116

1.1279

1.1100

2006.08.29 07:40

1.1100

0.00

0.00

-0.27

14.41

4815679

2006.08.29 07:33

buy

0.10

usdjpy

116.73

115.10

116.89

2006.08.29 09:38

116.89

0.00

0.00

0.00

13.69

4815520

2006.08.29 07:26

buy

0.10

usdjpy

116.82

115.20

116.98

2006.08.29 09:43

116.98

0.00

0.00

0.00

13.68

4759252

2006.08.24 16:23

sell

0.10

usdchf

1.2331

1.2539

1.2311

2006.08.29 09:50

1.2311

0.00

0.00

-1.95

16.25

4805711

2006.08.28 17:53

sell

0.10

usdcad

1.1102

1.1263

1.1086

2006.08.29 10:09

1.1086

0.00

0.00

-0.27

14.43

4805516

2006.08.28 17:46

sell

0.10

usdcad

1.1093

1.1254

1.1077

2006.08.29 10:10

1.1077

0.00

0.00

-0.27

14.44

4760346

2006.08.24 17:08

buy

0.10

eurusd

1.2812

1.2626

1.2830

2006.08.29 10:13

1.2830

0.00

0.00

-1.20

18.00

4797937

2006.08.28 12:06

sell

0.10

usdcad

1.1081

1.1241

1.1065

2006.08.29 10:20

1.1065

0.00

0.00

-0.27

14.47

4817755

2006.08.29 09:41

sell

0.10

usdjpy

116.93

118.56

116.77

2006.08.29 10:21

116.77

0.00

0.00

0.00

13.70

4772515

2006.08.25 08:35

sell

0.10

usdjpy

116.81

118.49

116.65

2006.08.29 10:52

116.65

0.00

0.00

-1.36

13.72

4818767

2006.08.29 10:20

sell

0.10

eurusd

1.2836

1.3017

1.2818

2006.08.29 11:53

1.2818

0.00

0.00

0.00

18.00

4819958

2006.08.29 10:55

buy

0.10

usdjpy

116.65

115.01

116.81

2006.08.29 11:56

116.81

0.00

0.00

0.00

13.70

4815752

2006.08.29 07:35

sell

0.10

audusd

0.7628

0.7752

0.7616

2006.08.29 12:04

0.7616

0.00

0.00

0.00

12.00

4818869

2006.08.29 10:21

buy

0.10

usdchf

1.2299

1.2097

1.2319

2006.08.29 12:25

1.2319

0.00

0.00

0.00

16.24

4821958

2006.08.29 12:04

buy

0.10

audusd

0.7613

0.7488

0.7625

2006.08.29 12:52

0.7625

0.00

0.00

0.00

12.00

4815649

2006.08.29 07:33

sell

0.10

eurusd

1.2826

1.3006

1.2808

2006.08.29 12:55

1.2808

0.00

0.00

0.00

18.00

4820576

2006.08.29 11:16

sell

0.10

gbpusd

1.9017

1.9285

1.8991

2006.08.29 12:56

1.8991

0.00

0.00

0.00

26.00

4763040

2006.08.24 18:47

buy

0.10

audusd

0.7621

0.7495

0.7633

2006.08.29 14:02

0.7633

0.00

0.00

0.30

12.00

4818660

2006.08.29 10:17

buy

0.10

usdcad

1.1070

1.0911

1.1085

2006.08.29 14:15

1.1085

0.00

0.00

0.00

13.53

4818551

2006.08.29 10:14

buy

0.10

usdcad

1.1078

1.0919

1.1093

2006.08.29 14:31

1.1093

0.00

0.00

0.00

13.52

 

0.00

0.00

-34.62

2 794.42

Closed P/L:

2 759.80

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

4735775

2006.08.23 17:34

buy

0.10

audusd

0.7648

0.7517

0.7661

 

0.7635

0.00

0.00

0.60

-13.00

4736299

2006.08.23 17:42

buy

0.10

audusd

0.7639

0.7508

0.7652

 

0.7635

0.00

0.00

0.60

-4.00

4736849

2006.08.23 17:57

buy

0.10

audusd

0.7633

0.7502

0.7646

 

0.7635

0.00

0.00

0.60

2.00

4760988

2006.08.24 17:38

buy

0.10

audusd

0.7627

0.7501

0.7639

 

0.7635

0.00

0.00

0.30

8.00

4804617

2006.08.28 17:07

sell

0.10

audusd

0.7591

0.7713

0.7579

 

0.7639

0.00

0.00

-0.30

-48.00

4813291

2006.08.29 04:46

sell

0.10

audusd

0.7606

0.7728

0.7594

 

0.7639

0.00

0.00

0.00

-33.00

4813965

2006.08.29 05:22

sell

0.10

audusd

0.7613

0.7736

0.7601

 

0.7639

0.00

0.00

0.00

-26.00

4814719

2006.08.29 06:18

sell

0.10

audusd

0.7619

0.7743

0.7607

 

0.7639

0.00

0.00

0.00

-20.00

4823768

2006.08.29 13:34

sell

0.10

audusd

0.7631

0.7756

0.7619

 

0.7639

0.00

0.00

0.00

-8.00

4812576

2006.08.29 03:36

sell

0.10

eurusd

1.2800

1.2978

1.2783

 

1.2811

0.00

0.00

0.00

-11.00

4812709

2006.08.29 03:40

sell

0.10

eurusd

1.2808

1.2986

1.2791

 

1.2811

0.00

0.00

0.00

-3.00

4813453

2006.08.29 04:57

sell

0.10

eurusd

1.2816

1.2995

1.2799

 

1.2811

0.00

0.00

0.00

5.00

4822362

2006.08.29 12:25

buy

0.10

eurusd

1.2810

1.2629

1.2828

 

1.2809

0.00

0.00

0.00

-1.00

4795155

2006.08.28 10:18

sell

0.10

gbpusd

1.8925

1.9185

1.8899

 

1.8987

0.00

0.00

0.10

-62.00

4812525

2006.08.29 03:31

sell

0.10

gbpusd

1.8961

1.9224

1.8935

 

1.8987

0.00

0.00

0.00

-26.00

4813569

2006.08.29 05:03

sell

0.10

gbpusd

1.8974

1.9238

1.8948

 

1.8987

0.00

0.00

0.00

-13.00

4818960

2006.08.29 10:23

sell

0.10

gbpusd

1.9003

1.9270

1.8977

 

1.8987

0.00

0.00

0.00

16.00

4727316

2006.08.23 11:35

buy

0.10

usdcad

1.1121

1.0954

1.1137

 

1.1090

0.00

0.00

0.54

-27.95

4818366

2006.08.29 10:09

buy

0.10

usdcad

1.1086

1.0928

1.1101

 

1.1090

0.00

0.00

0.00

3.61

4824457

2006.08.29 14:16

sell

0.10

usdcad

1.1086

1.1246

1.1070

 

1.1094

0.00

0.00

0.00

-7.21

4812608

2006.08.29 03:37

buy

0.10

usdchf

1.2340

1.2142

1.2359

 

1.2307

0.00

0.00

0.00

-26.81

4813535

2006.08.29 05:02

buy

0.10

usdchf

1.2329

1.2130

1.2348

 

1.2307

0.00

0.00

0.00

-17.88

4815581

2006.08.29 07:30

buy

0.10

usdchf

1.2319

1.2119

1.2339

 

1.2307

0.00

0.00

0.00

-9.75

4818074

2006.08.29 09:57

buy

0.10

usdchf

1.2309

1.2108

1.2329

 

1.2307

0.00

0.00

0.00

-1.63

4763815

2006.08.24 19:11

sell

0.10

usdjpy

116.43

118.18

116.26

 

116.65

0.00

0.00

-2.05

-18.86

4763971

2006.08.24 19:16

sell

0.10

usdjpy

116.51

118.26

116.34

 

116.65

0.00

0.00

-2.05

-12.00

4768907

2006.08.25 02:51

sell

0.10

usdjpy

116.62

118.28

116.46

 

116.65

0.00

0.00

-1.36

-2.57

4771615

2006.08.25 07:04

sell

0.10

usdjpy

116.72

118.39

116.56

 

116.65

0.00

0.00

-1.36

6.00

4812483

2006.08.29 03:29

buy

0.10

usdjpy

117.06

115.47

117.21

 

116.62

0.00

0.00

0.00

-37.73

4812754

2006.08.29 03:45

buy

0.10

usdjpy

116.98

115.38

117.14

 

116.62

0.00

0.00

0.00

-30.87

4813401

2006.08.29 04:54

buy

0.10

usdjpy

116.90

115.29

117.06

 

116.62

0.00

0.00

0.00

-24.01

4826203

2006.08.29 15:41

sell

0.10

audusd

0.7637

0.7762

0.7625

 

0.7639

0.00

0.00

0.00

-2.00

 

0.00

0.00

-4.38

-446.66

 

Floating P/L:

-451.04

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

10 000.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

2 759.80

Floating P/L:

-451.04

Margin:

3 433.41

Balance:

12 759.80

Equity:

12 308.76

Free Margin:

8 875.35

 

 

 

Details:

 

 

Graph

 

Gross Profit:

2 759.80

Gross Loss:

0.00

Total Net Profit:

2 759.80

Profit Factor:

 

Expected Payoff:

16.73

 

 

 

Absolute Drawdown:

0.00

Maximal Drawdown (%):

0.00 (0.00%)

 

 

 

 

 

 

Total Trades:

165

Short Positions (won %):

91 (100.00%)

Long Positions (won %):

74 (100.00%)

Profit Trades (% of total):

165 (100.00%)

Loss trades (% of total):

0 (0.00%)

Largest

profit trade:

27.30

loss trade:

0.00

Average

profit trade:

16.73

loss trade:

0.00

Maximum

consecutive wins ($):

165 (2 759.80)

consecutive losses ($):

0 (0.00)

Maximal

consecutive profit (count):

2 759.80 (165)

consecutive loss (count):

0.00 (0)

Average

consecutive wins:

165

consecutive losses:

0

 