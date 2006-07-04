|A/C No: 245487
|Name: 666_555_666
|2006.09.02 05:36 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|6128049
|4000
|2006.07.04 11:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.66
|145.97
|145.66
|2006.07.10 04:52
|145.66
|0.00
|0.00
|100.00
|2
|6145292
|4000
|2006.07.05 09:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.74
|146.70
|145.74
|2006.07.07 12:34
|146.70
|0.00
|0.00
|4.00
|3
|6154589
|4000
|2006.07.05 15:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|146.92
|147.07
|147.92
|2006.07.06 01:15
|147.07
|0.00
|0.00
|15.00
|4
|6226855
|4000
|2006.07.11 10:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|145.59
|146.28
|146.59
|2006.07.12 14:17
|146.59
|0.00
|0.00
|100.00
|5
|6328639
|4000
|2006.07.17 10:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.73
|146.57
|145.73
|2006.07.18 12:16
|146.57
|0.00
|0.00
|16.00
|6
|6364246
|4000
|2006.07.18 17:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|146.70
|146.78
|147.70
|2006.07.19 14:30
|146.78
|0.00
|0.00
|8.00
|7
|6402186
|4000
|2006.07.20 09:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|147.19
|147.56
|148.19
|2006.07.20 15:41
|147.56
|0.00
|0.00
|37.00
|8
|6433109
|4000
|2006.07.21 17:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|147.65
|147.73
|148.65
|2006.07.27 08:21
|147.73
|0.00
|0.00
|8.00
|9
|6454577
|4000
|2006.07.24 17:05
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.28
|147.12
|146.28
|2006.07.26 11:03
|147.12
|0.00
|0.00
|16.00
|10
|6474319
|4000
|2006.07.25 15:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|147.65
|147.73
|148.65
|2006.07.27 08:21
|147.73
|0.00
|0.00
|8.00
|11
|6498037
|4000
|2006.07.26 16:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|147.49
|147.72
|148.49
|2006.07.27 08:28
|147.72
|0.00
|0.00
|23.00
|12
|6704017
|4000
|2006.08.04 17:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.24
|148.24
|146.24
|2006.08.09 10:04
|148.24
|0.00
|0.00
|-100.00
|13
|6816668
|4000
|2006.08.10 08:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.35
|147.35
|149.35
|2006.08.10 14:39
|147.35
|0.00
|0.00
|-100.00
|14
|7060389
|4000
|2006.08.22 12:05
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.25
|149.08
|148.25
|2006.08.23 09:57
|149.08
|0.00
|0.00
|17.00
|15
|7121454
|4000
|2006.08.24 17:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.77
|149.77
|147.77
|2006.08.25 10:06
|149.77
|0.00
|0.00
|-100.00
|16
|7175389
|4000
|2006.08.29 08:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.98
|148.98
|150.98
|2006.08.29 16:53
|148.98
|0.00
|0.00
|-100.00
|17
|7177154
|4000
|2006.08.29 09:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.60
|149.32
|148.60
|2006.08.29 18:07
|149.32
|0.00
|0.00
|28.00
|18
|7236945
|4000
|2006.08.31 16:05
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.20
|149.98
|149.20
|2006.09.01 16:01
|149.98
|0.00
|0.00
|22.00
|19
|7260194
|4000
|2006.09.01 14:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.09
|149.99
|149.09
|2006.09.01 16:02
|149.99
|0.00
|0.00
|10.00
|0.00
|0.00
|12.00
|Summary P/L:
|12.00
|Winning trades:
|(15) 412.00
|Losing trades:
|(4) -400.00
|Max summary P/L:
|335.00
|Largest winning trade:
|100.00
|Largest losing trade:
|-100.00
|Max consecutive winners:
|11 (335.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-200.00)
|Max consecutive profit:
|335.00 (11)
|Max consecutive loss:
|-200.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|383.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.03
|Avg. profit factor:
|0.27
|Risk factor:
|0.03