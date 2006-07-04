Alpari Ltd.
A/C No: 245487Name: 666_555_6662006.09.02 05:36 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1612804940002006.07.04 11:25sell0.10eurjpy146.66145.97145.662006.07.10 04:52145.660.000.00100.00
2614529240002006.07.05 09:40sell0.10eurjpy146.74146.70145.742006.07.07 12:34146.700.000.004.00
3615458940002006.07.05 15:50buy0.10eurjpy146.92147.07147.922006.07.06 01:15147.070.000.0015.00
4622685540002006.07.11 10:00buy0.10eurjpy145.59146.28146.592006.07.12 14:17146.590.000.00100.00
5632863940002006.07.17 10:40sell0.10eurjpy146.73146.57145.732006.07.18 12:16146.570.000.0016.00
6636424640002006.07.18 17:50buy0.10eurjpy146.70146.78147.702006.07.19 14:30146.780.000.008.00
7640218640002006.07.20 09:20buy0.10eurjpy147.19147.56148.192006.07.20 15:41147.560.000.0037.00
8643310940002006.07.21 17:50buy0.10eurjpy147.65147.73148.652006.07.27 08:21147.730.000.008.00
9645457740002006.07.24 17:05sell0.10eurjpy147.28147.12146.282006.07.26 11:03147.120.000.0016.00
10647431940002006.07.25 15:50buy0.10eurjpy147.65147.73148.652006.07.27 08:21147.730.000.008.00
11649803740002006.07.26 16:35buy0.10eurjpy147.49147.72148.492006.07.27 08:28147.720.000.0023.00
12670401740002006.08.04 17:00sell0.10eurjpy147.24148.24146.242006.08.09 10:04148.240.000.00-100.00
13681666840002006.08.10 08:50buy0.10eurjpy148.35147.35149.352006.08.10 14:39147.350.000.00-100.00
14706038940002006.08.22 12:05sell0.10eurjpy149.25149.08148.252006.08.23 09:57149.080.000.0017.00
15712145440002006.08.24 17:10sell0.10eurjpy148.77149.77147.772006.08.25 10:06149.770.000.00-100.00
16717538940002006.08.29 08:50buy0.10eurjpy149.98148.98150.982006.08.29 16:53148.980.000.00-100.00
17717715440002006.08.29 09:55sell0.10eurjpy149.60149.32148.602006.08.29 18:07149.320.000.0028.00
18723694540002006.08.31 16:05sell0.10eurjpy150.20149.98149.202006.09.01 16:01149.980.000.0022.00
19726019440002006.09.01 14:45sell0.10eurjpy150.09149.99149.092006.09.01 16:02149.990.000.0010.00
0.000.0012.00
 
Summary P/L:12.00
 
Winning trades:(15) 412.00
Losing trades:(4) -400.00
Max summary P/L:335.00
Largest winning trade:100.00
Largest losing trade:-100.00
Max consecutive winners:11 (335.00)
Max consecutive losers:2 (-200.00)
Max consecutive profit:335.00 (11)
Max consecutive loss:-200.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:383.00 (0.00%)
Profit factor:1.03
Avg. profit factor:0.27
Risk factor:0.03
 
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