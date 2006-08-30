North Finance Co Ltd
|Account: 262210
|Name: newFB_m1
|Currency: USD
|2006 September 4, 10:56
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4851569
|2006.08.30 13:55
|balance
|Deposit
|1 000.00
|4855146
|2006.08.30 16:14
|sell
|0.10
|audusd
|0.7649
|0.7771
|0.7637
|2006.08.30 19:02
|0.7637
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4863248
|2006.08.31 03:08
|buy
|0.10
|audusd
|0.7621
|0.7501
|0.7633
|2006.08.31 10:21
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4866098
|2006.08.31 08:09
|buy
|0.10
|audusd
|0.7614
|0.7493
|0.7626
|2006.08.31 09:02
|0.7626
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4869287
|2006.08.31 10:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.7635
|0.7756
|0.7623
|2006.08.31 17:29
|0.7623
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4880900
|2006.08.31 17:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7623
|0.7501
|0.7635
|2006.08.31 17:59
|0.7635
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4884865
|2006.08.31 19:44
|buy
|0.10
|audusd
|0.7625
|0.7503
|0.7637
|2006.08.31 22:22
|0.7637
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4892893
|2006.09.01 05:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7646
|0.7764
|0.7635
|2006.09.01 15:32
|0.7635
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4896703
|2006.09.01 10:23
|buy
|0.10
|audusd
|0.7638
|0.7520
|0.7649
|2006.09.01 14:31
|0.7649
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4851980
|2006.08.30 14:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2638
|1.2832
|2006.08.30 15:30
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4855237
|2006.08.30 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2840
|1.3017
|1.2823
|2006.08.30 17:36
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4867914
|2006.08.31 09:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2840
|1.3014
|1.2823
|2006.08.31 17:02
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4868702
|2006.08.31 10:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2848
|1.3023
|1.2831
|2006.08.31 16:44
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4869230
|2006.08.31 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2858
|1.3033
|1.2841
|2006.08.31 16:42
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4876602
|2006.08.31 15:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2868
|1.3045
|1.2851
|2006.08.31 16:30
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4882328
|2006.08.31 18:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2806
|1.2626
|1.2824
|2006.09.01 15:20
|1.2824
|0.00
|0.00
|-0.40
|18.00
|4883528
|2006.08.31 18:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2797
|1.2617
|1.2815
|2006.08.31 22:00
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4889313
|2006.08.31 23:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2995
|1.2797
|2006.09.01 15:30
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.20
|18.00
|4898526
|2006.09.01 11:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2823
|1.2997
|1.2806
|2006.09.01 15:29
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4853526
|2006.08.30 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9031
|1.9297
|1.9005
|2006.08.31 17:28
|1.9005
|0.00
|0.00
|0.30
|26.00
|4855390
|2006.08.30 16:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9052
|1.9319
|1.9026
|2006.08.30 19:39
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4867348
|2006.08.31 09:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9064
|1.9329
|1.9038
|2006.08.31 16:43
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4869233
|2006.08.31 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9078
|1.9344
|1.9052
|2006.08.31 16:42
|1.9052
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4881912
|2006.08.31 17:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9040
|1.8770
|1.9067
|2006.09.04 02:00
|1.9067
|0.00
|0.00
|-0.60
|27.00
|4883227
|2006.08.31 18:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9025
|1.8755
|1.9052
|2006.09.01 14:47
|1.9052
|0.00
|0.00
|-0.30
|27.00
|4888205
|2006.08.31 21:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9048
|1.9318
|1.9021
|2006.09.01 01:19
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.10
|27.00
|4852427
|2006.08.30 14:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1059
|1.0903
|1.1074
|2006.08.30 14:50
|1.1074
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|4857277
|2006.08.30 17:34
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1088
|1.1244
|1.1073
|2006.08.31 11:01
|1.1073
|0.00
|0.00
|-0.81
|13.55
|4857373
|2006.08.30 17:36
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1095
|1.1252
|1.1080
|2006.08.31 08:38
|1.1080
|0.00
|0.00
|-0.81
|13.54
|4857551
|2006.08.30 17:43
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1102
|1.1260
|1.1087
|2006.08.30 19:19
|1.1087
|0.00
|0.00
|0.00
|13.53
|4870223
|2006.08.31 11:08
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1069
|1.0914
|1.1084
|2006.08.31 15:30
|1.1084
|0.00
|0.00
|0.00
|13.53
|4875239
|2006.08.31 15:33
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1085
|1.1241
|1.1070
|2006.08.31 18:40
|1.1070
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|4877881
|2006.08.31 16:29
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1094
|1.1250
|1.1079
|2006.08.31 18:18
|1.1079
|0.00
|0.00
|0.00
|13.54
|4879717
|2006.08.31 17:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1101
|1.1257
|1.1086
|2006.08.31 18:17
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|13.53
|4880580
|2006.08.31 17:27
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1108
|1.1264
|1.1093
|2006.08.31 18:02
|1.1093
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|4887547
|2006.08.31 21:28
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1056
|1.0899
|1.1071
|2006.09.01 10:59
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.09
|13.55
|4888071
|2006.08.31 21:53
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1049
|1.0891
|1.1064
|2006.09.01 10:23
|1.1064
|0.00
|0.00
|0.09
|13.56
|4889523
|2006.08.31 23:45
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1042
|1.0883
|1.1057
|2006.09.01 10:17
|1.1057
|0.00
|0.00
|0.09
|13.57
|4896541
|2006.09.01 10:17
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1060
|1.1217
|1.1045
|2006.09.01 15:10
|1.1045
|0.00
|0.00
|0.00
|13.58
|4897388
|2006.09.01 11:02
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1070
|1.1229
|1.1055
|2006.09.01 12:47
|1.1055
|0.00
|0.00
|0.00
|13.57
|4911533
|2006.09.04 01:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1047
|1.0888
|1.1062
|2006.09.04 10:03
|1.1062
|0.00
|0.00
|0.00
|13.56
|4851744
|2006.08.30 14:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2299
|1.2497
|1.2280
|2006.08.30 16:13
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|4867939
|2006.08.31 09:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2267
|1.2072
|1.2286
|2006.08.31 17:01
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|15.47
|4869300
|2006.08.31 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2258
|1.2062
|1.2277
|2006.08.31 16:43
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|15.47
|4874163
|2006.08.31 14:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2246
|1.2049
|1.2265
|2006.08.31 16:30
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|15.49
|4882544
|2006.08.31 18:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2321
|1.2524
|1.2301
|2006.09.01 08:53
|1.2301
|0.00
|0.00
|-0.65
|16.26
|4883266
|2006.08.31 18:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2534
|1.2311
|2006.08.31 21:43
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|16.25
|4883781
|2006.08.31 18:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2342
|1.2545
|1.2322
|2006.08.31 21:08
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|16.23
|4888107
|2006.08.31 21:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2310
|1.2107
|1.2330
|2006.09.01 15:29
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.33
|16.22
|4896760
|2006.09.01 10:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2320
|1.2517
|1.2301
|2006.09.01 19:20
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|4851718
|2006.08.30 14:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.06
|118.79
|116.89
|2006.09.04 02:55
|116.89
|0.00
|0.00
|-3.41
|14.54
|4860107
|2006.08.30 20:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.23
|118.86
|117.07
|2006.08.30 22:53
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|4863095
|2006.08.31 02:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.20
|118.79
|117.05
|2006.08.31 15:30
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|4863292
|2006.08.31 03:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.28
|118.88
|117.12
|2006.08.31 12:26
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|4864842
|2006.08.31 06:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.36
|118.97
|117.20
|2006.08.31 10:28
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|4866107
|2006.08.31 08:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.44
|119.05
|117.28
|2006.08.31 09:11
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|4871498
|2006.08.31 12:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.12
|115.51
|117.28
|2006.08.31 17:23
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|4880324
|2006.08.31 17:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.23
|118.85
|117.07
|2006.09.04 01:01
|117.07
|0.00
|0.00
|-1.36
|13.67
|4880882
|2006.08.31 17:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.31
|118.93
|117.15
|2006.09.01 05:17
|117.15
|0.00
|0.00
|-0.68
|13.66
|4886451
|2006.08.31 20:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.39
|119.01
|117.23
|2006.09.01 05:00
|117.23
|0.00
|0.00
|-0.68
|13.65
|4892154
|2006.09.01 04:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.24
|115.67
|117.39
|2006.09.01 15:30
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|4892625
|2006.09.01 05:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.17
|115.59
|117.32
|2006.09.01 10:50
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|4898201
|2006.09.01 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.38
|118.96
|117.23
|2006.09.01 15:20
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|
|0.00
|0.00
|-8.50
|972.52
|Closed P/L:
|964.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4888394
|2006.08.31 22:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7635
|0.7757
|0.7623
|
|0.7704
|0.00
|0.00
|-0.60
|-69.00
|4911421
|2006.09.04 01:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.7669
|0.7787
|0.7658
|
|0.7704
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|4911889
|2006.09.04 01:43
|sell
|0.10
|audusd
|0.7675
|0.7788
|0.7664
|
|0.7704
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|4911981
|2006.09.04 01:56
|sell
|0.10
|audusd
|0.7680
|0.7793
|0.7669
|
|0.7704
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|4913161
|2006.09.04 03:36
|sell
|0.10
|audusd
|0.7685
|0.7799
|0.7674
|
|0.7704
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|4914352
|2006.09.04 04:34
|sell
|0.10
|audusd
|0.7691
|0.7805
|0.7680
|
|0.7704
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|4915337
|2006.09.04 05:57
|sell
|0.10
|audusd
|0.7696
|0.7811
|0.7685
|
|0.7704
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|4916346
|2006.09.04 07:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.7701
|0.7816
|0.7690
|
|0.7704
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|4911467
|2006.09.04 01:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2844
|1.3012
|1.2828
|
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|4912154
|2006.09.04 02:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2852
|1.3021
|1.2836
|
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|4913876
|2006.09.04 04:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2861
|1.3031
|1.2844
|
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4883578
|2006.08.31 18:50
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1063
|1.0906
|1.1078
|
|1.1061
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.81
|4915307
|2006.09.04 05:55
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1059
|1.1208
|1.1045
|
|1.1065
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.42
|4878187
|2006.08.31 16:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2267
|1.2465
|1.2248
|
|1.2297
|0.00
|0.00
|-1.30
|-24.40
|4879061
|2006.08.31 16:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2281
|1.2479
|1.2262
|
|1.2297
|0.00
|0.00
|-1.30
|-13.01
|4911369
|2006.09.04 01:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.12
|115.54
|117.27
|
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.57
|4911383
|2006.09.04 01:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.99
|115.54
|117.13
|
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.39
|4912618
|2006.09.04 02:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.90
|115.44
|117.04
|
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.64
|4913645
|2006.09.04 04:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.83
|115.36
|116.97
|
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.62
|4914046
|2006.09.04 04:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.76
|115.28
|116.90
|
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.60
|4915340
|2006.09.04 05:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.69
|115.21
|116.83
|
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.58
|4916267
|2006.09.04 07:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.61
|115.12
|116.75
|
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.69
|4916564
|2006.09.04 07:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.47
|114.97
|116.62
|
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.65
|4919121
|2006.09.04 09:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2846
|1.2676
|1.2863
|
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4920094
|2006.09.04 10:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2295
|1.2487
|1.2276
|
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|
|0.00
|0.00
|-3.02
|-635.01
|
|Floating P/L:
|-638.03
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|964.02
|Floating P/L:
|-638.03
|Margin:
|607.09
|Balance:
|1 964.02
|Equity:
|1 325.99
|Free Margin:
|718.90