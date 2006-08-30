North Finance Co Ltd

Account: 262210 Name: newFB_m1 Currency: USD 2006 September 4, 10:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
48515692006.08.30 13:55balanceDeposit1 000.00
48551462006.08.30 16:14sell0.10audusd0.76490.77710.76372006.08.30 19:020.76370.000.000.0012.00
48632482006.08.31 03:08buy0.10audusd0.76210.75010.76332006.08.31 10:210.76330.000.000.0012.00
48660982006.08.31 08:09buy0.10audusd0.76140.74930.76262006.08.31 09:020.76260.000.000.0012.00
48692872006.08.31 10:31sell0.10audusd0.76350.77560.76232006.08.31 17:290.76230.000.000.0012.00
48809002006.08.31 17:30buy0.10audusd0.76230.75010.76352006.08.31 17:590.76350.000.000.0012.00
48848652006.08.31 19:44buy0.10audusd0.76250.75030.76372006.08.31 22:220.76370.000.000.0012.00
48928932006.09.01 05:30sell0.10audusd0.76460.77640.76352006.09.01 15:320.76350.000.000.0011.00
48967032006.09.01 10:23buy0.10audusd0.76380.75200.76492006.09.01 14:310.76490.000.000.0011.00
48519802006.08.30 14:09buy0.10eurusd1.28151.26381.28322006.08.30 15:301.28320.000.000.0017.00
48552372006.08.30 16:15sell0.10eurusd1.28401.30171.28232006.08.30 17:361.28230.000.000.0017.00
48679142006.08.31 09:49sell0.10eurusd1.28401.30141.28232006.08.31 17:021.28230.000.000.0017.00
48687022006.08.31 10:23sell0.10eurusd1.28481.30231.28312006.08.31 16:441.28310.000.000.0017.00
48692302006.08.31 10:30sell0.10eurusd1.28581.30331.28412006.08.31 16:421.28410.000.000.0017.00
48766022006.08.31 15:48sell0.10eurusd1.28681.30451.28512006.08.31 16:301.28510.000.000.0017.00
48823282006.08.31 18:05buy0.10eurusd1.28061.26261.28242006.09.01 15:201.28240.000.00-0.4018.00
48835282006.08.31 18:48buy0.10eurusd1.27971.26171.28152006.08.31 22:001.28150.000.000.0018.00
48893132006.08.31 23:24sell0.10eurusd1.28151.29951.27972006.09.01 15:301.27970.000.000.2018.00
48985262006.09.01 11:53sell0.10eurusd1.28231.29971.28062006.09.01 15:291.28060.000.000.0017.00
48535262006.08.30 15:30sell0.10gbpusd1.90311.92971.90052006.08.31 17:281.90050.000.000.3026.00
48553902006.08.30 16:18sell0.10gbpusd1.90521.93191.90262006.08.30 19:391.90260.000.000.0026.00
48673482006.08.31 09:25sell0.10gbpusd1.90641.93291.90382006.08.31 16:431.90380.000.000.0026.00
48692332006.08.31 10:30sell0.10gbpusd1.90781.93441.90522006.08.31 16:421.90520.000.000.0026.00
48819122006.08.31 17:54buy0.10gbpusd1.90401.87701.90672006.09.04 02:001.90670.000.00-0.6027.00
48832272006.08.31 18:38buy0.10gbpusd1.90251.87551.90522006.09.01 14:471.90520.000.00-0.3027.00
48882052006.08.31 21:57sell0.10gbpusd1.90481.93181.90212006.09.01 01:191.90210.000.000.1027.00
48524272006.08.30 14:39buy0.10usdcad1.10591.09031.10742006.08.30 14:501.10740.000.000.0013.55
48572772006.08.30 17:34sell0.10usdcad1.10881.12441.10732006.08.31 11:011.10730.000.00-0.8113.55
48573732006.08.30 17:36sell0.10usdcad1.10951.12521.10802006.08.31 08:381.10800.000.00-0.8113.54
48575512006.08.30 17:43sell0.10usdcad1.11021.12601.10872006.08.30 19:191.10870.000.000.0013.53
48702232006.08.31 11:08buy0.10usdcad1.10691.09141.10842006.08.31 15:301.10840.000.000.0013.53
48752392006.08.31 15:33sell0.10usdcad1.10851.12411.10702006.08.31 18:401.10700.000.000.0013.55
48778812006.08.31 16:29sell0.10usdcad1.10941.12501.10792006.08.31 18:181.10790.000.000.0013.54
48797172006.08.31 17:05sell0.10usdcad1.11011.12571.10862006.08.31 18:171.10860.000.000.0013.53
48805802006.08.31 17:27sell0.10usdcad1.11081.12641.10932006.08.31 18:021.10930.000.000.0013.52
48875472006.08.31 21:28buy0.10usdcad1.10561.08991.10712006.09.01 10:591.10710.000.000.0913.55
48880712006.08.31 21:53buy0.10usdcad1.10491.08911.10642006.09.01 10:231.10640.000.000.0913.56
48895232006.08.31 23:45buy0.10usdcad1.10421.08831.10572006.09.01 10:171.10570.000.000.0913.57
48965412006.09.01 10:17sell0.10usdcad1.10601.12171.10452006.09.01 15:101.10450.000.000.0013.58
48973882006.09.01 11:02sell0.10usdcad1.10701.12291.10552006.09.01 12:471.10550.000.000.0013.57
49115332006.09.04 01:03buy0.10usdcad1.10471.08881.10622006.09.04 10:031.10620.000.000.0013.56
48517442006.08.30 14:02sell0.10usdchf1.22991.24971.22802006.08.30 16:131.22800.000.000.0015.48
48679392006.08.31 09:49buy0.10usdchf1.22671.20721.22862006.08.31 17:011.22860.000.000.0015.47
48693002006.08.31 10:31buy0.10usdchf1.22581.20621.22772006.08.31 16:431.22770.000.000.0015.47
48741632006.08.31 14:55buy0.10usdchf1.22461.20491.22652006.08.31 16:301.22650.000.000.0015.49
48825442006.08.31 18:08sell0.10usdchf1.23211.25241.23012006.09.01 08:531.23010.000.00-0.6516.26
48832662006.08.31 18:39sell0.10usdchf1.23311.25341.23112006.08.31 21:431.23110.000.000.0016.25
48837812006.08.31 18:54sell0.10usdchf1.23421.25451.23222006.08.31 21:081.23220.000.000.0016.23
48881072006.08.31 21:54buy0.10usdchf1.23101.21071.23302006.09.01 15:291.23300.000.000.3316.22
48967602006.09.01 10:25sell0.10usdchf1.23201.25171.23012006.09.01 19:201.23010.000.000.0015.45
48517182006.08.30 14:02sell0.10usdjpy117.06118.79116.892006.09.04 02:55116.890.000.00-3.4114.54
48601072006.08.30 20:00sell0.10usdjpy117.23118.86117.072006.08.30 22:53117.070.000.000.0013.67
48630952006.08.31 02:59sell0.10usdjpy117.20118.79117.052006.08.31 15:30117.050.000.000.0012.82
48632922006.08.31 03:13sell0.10usdjpy117.28118.88117.122006.08.31 12:26117.120.000.000.0013.66
48648422006.08.31 06:26sell0.10usdjpy117.36118.97117.202006.08.31 10:28117.200.000.000.0013.65
48661072006.08.31 08:09sell0.10usdjpy117.44119.05117.282006.08.31 09:11117.280.000.000.0013.64
48714982006.08.31 12:27buy0.10usdjpy117.12115.51117.282006.08.31 17:23117.280.000.000.0013.64
48803242006.08.31 17:20sell0.10usdjpy117.23118.85117.072006.09.04 01:01117.070.000.00-1.3613.67
48808822006.08.31 17:29sell0.10usdjpy117.31118.93117.152006.09.01 05:17117.150.000.00-0.6813.66
48864512006.08.31 20:40sell0.10usdjpy117.39119.01117.232006.09.01 05:00117.230.000.00-0.6813.65
48921542006.09.01 04:55buy0.10usdjpy117.24115.67117.392006.09.01 15:30117.390.000.000.0012.78
48926252006.09.01 05:20buy0.10usdjpy117.17115.59117.322006.09.01 10:50117.320.000.000.0012.79
48982012006.09.01 11:42sell0.10usdjpy117.38118.96117.232006.09.01 15:20117.230.000.000.0012.80
  0.00 0.00 -8.50 972.52
Closed P/L: 964.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
48883942006.08.31 22:03sell0.10audusd0.76350.77570.7623 0.77040.000.00-0.60-69.00
49114212006.09.04 01:01sell0.10audusd0.76690.77870.7658 0.77040.000.000.00-35.00
49118892006.09.04 01:43sell0.10audusd0.76750.77880.7664 0.77040.000.000.00-29.00
49119812006.09.04 01:56sell0.10audusd0.76800.77930.7669 0.77040.000.000.00-24.00
49131612006.09.04 03:36sell0.10audusd0.76850.77990.7674 0.77040.000.000.00-19.00
49143522006.09.04 04:34sell0.10audusd0.76910.78050.7680 0.77040.000.000.00-13.00
49153372006.09.04 05:57sell0.10audusd0.76960.78110.7685 0.77040.000.000.00-8.00
49163462006.09.04 07:31sell0.10audusd0.77010.78160.7690 0.77040.000.000.00-3.00
49114672006.09.04 01:02sell0.10eurusd1.28441.30121.2828 1.28540.000.000.00-10.00
49121542006.09.04 02:07sell0.10eurusd1.28521.30211.2836 1.28540.000.000.00-2.00
49138762006.09.04 04:17sell0.10eurusd1.28611.30311.2844 1.28540.000.000.007.00
48835782006.08.31 18:50buy0.10usdcad1.10631.09061.1078 1.10610.000.000.18-1.81
49153072006.09.04 05:55sell0.10usdcad1.10591.12081.1045 1.10650.000.000.00-5.42
48781872006.08.31 16:32sell0.10usdchf1.22671.24651.2248 1.22970.000.00-1.30-24.40
48790612006.08.31 16:49sell0.10usdchf1.22811.24791.2262 1.22970.000.00-1.30-13.01
49113692006.09.04 01:00buy0.10usdjpy117.12115.54117.27 116.230.000.000.00-76.57
49113832006.09.04 01:01buy0.10usdjpy116.99115.54117.13 116.230.000.000.00-65.39
49126182006.09.04 02:56buy0.10usdjpy116.90115.44117.04 116.230.000.000.00-57.64
49136452006.09.04 04:09buy0.10usdjpy116.83115.36116.97 116.230.000.000.00-51.62
49140462006.09.04 04:22buy0.10usdjpy116.76115.28116.90 116.230.000.000.00-45.60
49153402006.09.04 05:57buy0.10usdjpy116.69115.21116.83 116.230.000.000.00-39.58
49162672006.09.04 07:25buy0.10usdjpy116.61115.12116.75 116.230.000.000.00-32.69
49165642006.09.04 07:46buy0.10usdjpy116.47114.97116.62 116.230.000.000.00-20.65
49191212006.09.04 09:36buy0.10eurusd1.28461.26761.2863 1.28520.000.000.006.00
49200942006.09.04 10:17sell0.10usdchf1.22951.24871.2276 1.22970.000.000.00-1.63
  0.00 0.00 -3.02 -635.01
 Floating P/L: -638.03
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 964.02 Floating P/L: -638.03 Margin: 607.09
Balance: 1 964.02 Equity: 1 325.99 Free Margin: 718.90