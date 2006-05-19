North Finance Company Ltd
A/C No: 176202Name: 25_25_25_25nf2006.08.12 07:53 (local time)
 
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Summary P/L:100.00
 
Winning trades:(3) 240.00
Losing trades:(2) -140.00
Max summary P/L:170.00
Largest winning trade:150.00
Largest losing trade:-70.00
Max consecutive winners:2 (90.00)
Max consecutive losers:1 (-70.00)
Max consecutive profit:150.00 (1)
Max consecutive loss:-70.00 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:70.00 (0.00%)
Profit factor:1.71
Avg. profit factor:1.14
Risk factor:1.43
 
* * *