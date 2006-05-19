North Finance Company Ltd
|A/C No: 176202
|Name: 25_25_25_25nf
|2006.08.12 07:53 (local time)
|
|Closed Transactions:
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|
|Summary P/L:
|100.00
|
|Winning trades:
|(3) 240.00
|Losing trades:
|(2) -140.00
|Max summary P/L:
|170.00
|Largest winning trade:
|150.00
|Largest losing trade:
|-70.00
|Max consecutive winners:
|2 (90.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-70.00)
|Max consecutive profit:
|150.00 (1)
|Max consecutive loss:
|-70.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|70.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.71
|Avg. profit factor:
|1.14
|Risk factor:
|1.43
|
* * *