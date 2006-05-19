North Finance Company Ltd

A/C No: 176202 Name: 25_25_25_25nf 2006.08.12 07:53 (local time) Closed Transactions: N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Commis Swap Trade P/L 1 2441254 10000 2006.05.16 06:51 buy 0.10 eurusd 1.2830 1.2860 1.2980 2006.05.17 16:17 1.2860 0.00 0.00 30.00 2 2554643 10000 2006.05.19 10:02 sell 0.10 eurusd 1.2809 1.2749 1.2659 2006.05.19 18:57 1.2749 0.00 0.00 60.00 3 2746430 10000 2006.05.25 20:01 sell stop 0.10 eurusd 1.2741 1.2811 1.2591 2006.05.25 21:01 1.2783 0.00 0.00 0.00 4 2829284 10000 2006.05.29 19:00 sell stop 0.10 eurusd 1.2725 1.2795 1.2575 2006.05.29 22:02 1.2756 0.00 0.00 0.00 5 2876753 10000 2006.05.31 09:20 buy 0.10 eurusd 1.2891 1.2821 1.3041 2006.05.31 21:02 1.2821 0.00 0.00 -70.00 6 3006398 10000 2006.06.05 20:00 buy stop 0.10 eurusd 1.2984 1.2914 1.3134 2006.06.05 22:01 1.2920 0.00 0.00 0.00 7 3150480 10000 2006.06.09 16:01 sell stop 0.10 eurusd 1.2587 1.2657 1.2437 2006.06.09 17:00 1.2658 0.00 0.00 0.00 8 3355273 10000 2006.06.20 04:01 sell stop 0.10 eurusd 1.2545 1.2615 1.2395 2006.06.20 06:01 1.2573 0.00 0.00 0.00 9 3438634 10000 2006.06.23 02:01 buy stop 0.10 eurusd 1.2603 1.2533 1.2753 2006.06.23 05:01 1.2565 0.00 0.00 0.00 10 3507319 10000 2006.06.27 13:20 sell 0.10 eurusd 1.2564 1.2564 1.2414 2006.06.29 21:16 1.2564 0.00 0.00 0.00 11 3765740 10000 2006.07.10 12:01 buy stop 0.10 eurusd 1.2821 1.2751 1.2971 2006.07.10 13:01 1.2783 0.00 0.00 0.00 12 3855406 10000 2006.07.13 13:59 sell 0.10 eurusd 1.2687 1.2627 1.2537 2006.07.17 12:30 1.2537 0.00 0.00 150.00 13 3952613 10000 2006.07.18 18:01 sell stop 0.10 eurusd 1.2462 1.2532 1.2312 2006.07.19 03:01 1.2497 0.00 0.00 0.00 14 4076023 10000 2006.07.25 08:26 buy 0.10 eurusd 1.2651 1.2581 1.2801 2006.07.25 18:26 1.2581 0.00 0.00 -70.00 15 4216298 10000 2006.07.31 15:01 buy stop 0.10 eurusd 1.2786 1.2716 1.2936 2006.07.31 18:00 1.2761 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Summary P/L: 100.00 Winning trades: (3) 240.00 Losing trades: (2) -140.00 Max summary P/L: 170.00 Largest winning trade: 150.00 Largest losing trade: -70.00 Max consecutive winners: 2 (90.00) Max consecutive losers: 1 (-70.00) Max consecutive profit: 150.00 (1) Max consecutive loss: -70.00 (1) Absolute drawdown: * Max drawdown: 70.00 (0.00%) Profit factor: 1.71 Avg. profit factor: 1.14 Risk factor: 1.43

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