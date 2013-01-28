E-Global Trade and Finance Group, Inc.

Server: EGlobal-Classic3 Summary Currency: USD 2013 February 1, 01:31
TicketLoginOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1400600626898002013.01.28 03:31buy0.05gbpusd1.575901.565900.000002013.01.30 15:151.57788-0.500.00-0.209.90
1400600726898002013.01.28 03:31buy0.05gbpusd1.575901.565900.000002013.01.30 15:151.57791-0.500.00-0.2010.05
1400600826898002013.01.28 03:31buy0.05gbpusd1.575911.565900.000002013.01.30 15:151.57796-0.500.00-0.2010.25
1400602226898002013.01.28 03:32buy0.05gbpusd1.575941.565900.000002013.01.30 15:151.57796-0.500.00-0.2010.10
1400602326898002013.01.28 03:32buy0.05gbpusd1.575911.565900.000002013.01.30 15:151.57796-0.500.00-0.2010.25
1400602426898002013.01.28 03:32buy0.05gbpusd1.575911.565900.000002013.01.30 15:161.57800-0.500.00-0.2010.45
1400602526898002013.01.28 03:32buy0.05gbpusd1.575921.565900.000002013.01.30 15:161.57799-0.500.00-0.2010.35
1400602626898002013.01.28 03:32buy0.05gbpusd1.575921.565900.000002013.01.30 15:161.57798-0.500.00-0.2010.30
1401227626898002013.01.28 08:36buy0.05gbpusd1.573401.565900.000002013.01.30 15:161.57798-0.500.00-0.2022.90
1401228126898002013.01.28 08:36buy0.05gbpusd1.573461.565900.000002013.01.30 15:161.57798-0.500.00-0.2022.60
1401228426898002013.01.28 08:36buy0.05gbpusd1.573281.565900.000002013.01.30 15:161.57800-0.500.00-0.2023.60
1401229426898002013.01.28 08:36buy0.05gbpusd1.573301.565900.000002013.01.30 15:161.57798-0.500.00-0.2023.40
1401749526898002013.01.28 10:10buy0.05gbpusd1.573871.565900.000002013.01.30 15:161.57798-0.500.00-0.2020.55
1401749826898002013.01.28 10:10buy0.05gbpusd1.573761.565900.000002013.01.30 15:161.57798-0.500.00-0.2021.10
1403196326898002013.01.28 17:00sell0.05gbpaud1.509031.513000.000002013.01.28 17:181.50815-0.520.000.004.58
1403196726898002013.01.28 17:00sell0.05gbpaud1.509061.513000.000002013.01.28 17:181.50815-0.520.000.004.74
1403201426898002013.01.28 17:01sell0.05gbpusd1.570921.574501.567002013.01.28 17:171.56956-0.500.000.006.80
1403202126898002013.01.28 17:02sell0.65gbpusd1.570931.574501.567002013.01.28 17:181.56941-6.500.000.0098.80
1403203426898002013.01.28 17:02sell0.30gbpaud1.509591.513000.000002013.01.28 17:181.50815-3.120.000.0044.96
1403322926898002013.01.28 17:19buy0.05gbpusd1.569711.565900.000002013.01.30 15:161.57797-0.500.00-0.2041.30
1403323226898002013.01.28 17:19buy0.05gbpusd1.569721.565900.000002013.01.30 15:161.57797-0.500.00-0.2041.25
1405651326898002013.01.29 10:49buy0.05gbpaud1.504491.500000.000002013.01.30 10:121.50692-0.520.00-0.6912.68
1405651426898002013.01.29 10:49buy0.05gbpaud1.504501.500000.000002013.01.30 10:121.50698-0.520.00-0.6912.94
1409019426898002013.01.30 09:52buy0.05gbpusd1.573761.565900.000002013.01.30 15:161.57797-0.500.000.0021.05
1409139526898002013.01.30 10:12buy0.05euraud1.294681.285900.000002013.01.30 15:131.29930-0.520.000.0024.08
1409139626898002013.01.30 10:12buy0.05euraud1.294661.285900.000002013.01.30 15:131.29928-0.520.000.0024.08
1409139926898002013.01.30 10:12buy0.05euraud1.294671.285900.000002013.01.30 15:131.29930-0.530.000.0024.13
1409140026898002013.01.30 10:12buy0.05euraud1.294651.285900.000002013.01.30 15:131.29927-0.520.000.0024.08
1409140226898002013.01.30 10:12buy0.05euraud1.294661.285900.000002013.01.30 15:131.29929-0.520.000.0024.13
1409140326898002013.01.30 10:12buy0.05euraud1.294661.285900.000002013.01.30 15:131.29932-0.520.000.0024.29
1409141626898002013.01.30 10:12buy0.05euraud1.294781.285900.000002013.01.30 15:131.29934-0.530.000.0023.77
1409141826898002013.01.30 10:12buy0.05euraud1.294901.285900.000002013.01.30 15:131.29932-0.520.000.0023.04
1409244726898002013.01.30 10:23buy0.05gbpaud1.508211.502900.000002013.01.30 15:131.51385-0.520.000.0029.40
1409244826898002013.01.30 10:23buy0.05gbpaud1.508191.502900.000002013.01.30 15:131.51383-0.520.000.0029.39
1409245026898002013.01.30 10:23buy0.05gbpaud1.508161.502900.000002013.01.30 15:131.51384-0.530.000.0029.60
1409245126898002013.01.30 10:23buy0.05gbpaud1.508151.502900.000002013.01.30 15:131.51385-0.520.000.0029.71
1409246026898002013.01.30 10:23buy0.05gbpaud1.508191.502900.000002013.01.30 15:131.51381-0.530.000.0029.29
1411486326898002013.01.30 19:19buy0.05gbpusd1.579811.571900.000002013.01.31 07:231.58093-0.500.00-0.295.60
1411486526898002013.01.30 19:19buy0.05gbpusd1.579821.571900.000002013.01.31 07:231.58094-0.500.00-0.295.60
1411486726898002013.01.30 19:19buy0.05gbpusd1.579811.571900.000002013.01.31 07:231.58093-0.500.00-0.295.60
1411486926898002013.01.30 19:19buy0.05gbpusd1.579821.571900.000002013.01.31 07:231.58095-0.500.00-0.295.65
1412036226898002013.01.30 21:36buy0.05gbpusd1.580021.571900.000002013.01.31 07:231.58095-0.500.00-0.294.65
1412036326898002013.01.30 21:36buy0.05gbpusd1.580021.571900.000002013.01.31 07:231.58094-0.500.00-0.294.60
1412479726898002013.01.31 01:28buy0.05gbpusd1.579991.571900.000002013.01.31 07:231.58095-0.500.000.004.80
1412479826898002013.01.31 01:28buy0.05gbpusd1.579991.571900.000002013.01.31 07:231.58095-0.500.000.004.80
1412479926898002013.01.31 01:28buy0.05gbpusd1.579991.571900.000002013.01.31 07:231.58104-0.500.000.005.25
1412480126898002013.01.31 01:28buy0.05gbpusd1.579981.571900.000002013.01.31 07:231.58104-0.500.000.005.30
1412480226898002013.01.31 01:28buy0.05gbpusd1.580021.571900.000002013.01.31 07:231.58104-0.500.000.005.10
1412480426898002013.01.31 01:28buy0.05gbpusd1.579991.571900.000002013.01.31 07:231.58104-0.500.000.005.25
1413477126898002013.01.31 09:06sell0.05euraud1.302811.312000.000002013.01.31 19:301.29958-0.520.000.0016.87
1413477326898002013.01.31 09:06sell0.05euraud1.302691.312000.000002013.01.31 19:301.29959-0.520.000.0016.19
1413477426898002013.01.31 09:06sell0.05euraud1.302721.312000.000002013.01.31 19:301.29961-0.520.000.0016.25
1413477726898002013.01.31 09:06sell0.05euraud1.302711.312000.000002013.01.31 19:301.29961-0.520.000.0016.20
1413477826898002013.01.31 09:06sell0.05euraud1.302751.312000.000002013.01.31 19:301.29960-0.520.000.0016.45
1416553626898002013.01.31 23:59balanceIR1.06
Deposit: 1.06 Credit: 0.00 Withdrawal: 0.00 945.63