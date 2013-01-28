E-Global Trade and Finance Group, Inc.
|Server: EGlobal-Classic3
|Summary Currency: USD
|2013 February 1, 01:31
|Ticket
|Login
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14006006
|2689800
|2013.01.28 03:31
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57590
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:15
|1.57788
|-0.50
|0.00
|-0.20
|9.90
|14006007
|2689800
|2013.01.28 03:31
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57590
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:15
|1.57791
|-0.50
|0.00
|-0.20
|10.05
|14006008
|2689800
|2013.01.28 03:31
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57591
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:15
|1.57796
|-0.50
|0.00
|-0.20
|10.25
|14006022
|2689800
|2013.01.28 03:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57594
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:15
|1.57796
|-0.50
|0.00
|-0.20
|10.10
|14006023
|2689800
|2013.01.28 03:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57591
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:15
|1.57796
|-0.50
|0.00
|-0.20
|10.25
|14006024
|2689800
|2013.01.28 03:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57591
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57800
|-0.50
|0.00
|-0.20
|10.45
|14006025
|2689800
|2013.01.28 03:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57592
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57799
|-0.50
|0.00
|-0.20
|10.35
|14006026
|2689800
|2013.01.28 03:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57592
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57798
|-0.50
|0.00
|-0.20
|10.30
|14012276
|2689800
|2013.01.28 08:36
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57340
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57798
|-0.50
|0.00
|-0.20
|22.90
|14012281
|2689800
|2013.01.28 08:36
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57346
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57798
|-0.50
|0.00
|-0.20
|22.60
|14012284
|2689800
|2013.01.28 08:36
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57328
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57800
|-0.50
|0.00
|-0.20
|23.60
|14012294
|2689800
|2013.01.28 08:36
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57330
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57798
|-0.50
|0.00
|-0.20
|23.40
|14017495
|2689800
|2013.01.28 10:10
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57387
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57798
|-0.50
|0.00
|-0.20
|20.55
|14017498
|2689800
|2013.01.28 10:10
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57376
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57798
|-0.50
|0.00
|-0.20
|21.10
|14031963
|2689800
|2013.01.28 17:00
|sell
|0.05
|gbpaud
|1.50903
|1.51300
|0.00000
|2013.01.28 17:18
|1.50815
|-0.52
|0.00
|0.00
|4.58
|14031967
|2689800
|2013.01.28 17:00
|sell
|0.05
|gbpaud
|1.50906
|1.51300
|0.00000
|2013.01.28 17:18
|1.50815
|-0.52
|0.00
|0.00
|4.74
|14032014
|2689800
|2013.01.28 17:01
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.57092
|1.57450
|1.56700
|2013.01.28 17:17
|1.56956
|-0.50
|0.00
|0.00
|6.80
|14032021
|2689800
|2013.01.28 17:02
|sell
|0.65
|gbpusd
|1.57093
|1.57450
|1.56700
|2013.01.28 17:18
|1.56941
|-6.50
|0.00
|0.00
|98.80
|14032034
|2689800
|2013.01.28 17:02
|sell
|0.30
|gbpaud
|1.50959
|1.51300
|0.00000
|2013.01.28 17:18
|1.50815
|-3.12
|0.00
|0.00
|44.96
|14033229
|2689800
|2013.01.28 17:19
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56971
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57797
|-0.50
|0.00
|-0.20
|41.30
|14033232
|2689800
|2013.01.28 17:19
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56972
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57797
|-0.50
|0.00
|-0.20
|41.25
|14056513
|2689800
|2013.01.29 10:49
|buy
|0.05
|gbpaud
|1.50449
|1.50000
|0.00000
|2013.01.30 10:12
|1.50692
|-0.52
|0.00
|-0.69
|12.68
|14056514
|2689800
|2013.01.29 10:49
|buy
|0.05
|gbpaud
|1.50450
|1.50000
|0.00000
|2013.01.30 10:12
|1.50698
|-0.52
|0.00
|-0.69
|12.94
|14090194
|2689800
|2013.01.30 09:52
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57376
|1.56590
|0.00000
|2013.01.30 15:16
|1.57797
|-0.50
|0.00
|0.00
|21.05
|14091395
|2689800
|2013.01.30 10:12
|buy
|0.05
|euraud
|1.29468
|1.28590
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.29930
|-0.52
|0.00
|0.00
|24.08
|14091396
|2689800
|2013.01.30 10:12
|buy
|0.05
|euraud
|1.29466
|1.28590
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.29928
|-0.52
|0.00
|0.00
|24.08
|14091399
|2689800
|2013.01.30 10:12
|buy
|0.05
|euraud
|1.29467
|1.28590
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.29930
|-0.53
|0.00
|0.00
|24.13
|14091400
|2689800
|2013.01.30 10:12
|buy
|0.05
|euraud
|1.29465
|1.28590
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.29927
|-0.52
|0.00
|0.00
|24.08
|14091402
|2689800
|2013.01.30 10:12
|buy
|0.05
|euraud
|1.29466
|1.28590
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.29929
|-0.52
|0.00
|0.00
|24.13
|14091403
|2689800
|2013.01.30 10:12
|buy
|0.05
|euraud
|1.29466
|1.28590
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.29932
|-0.52
|0.00
|0.00
|24.29
|14091416
|2689800
|2013.01.30 10:12
|buy
|0.05
|euraud
|1.29478
|1.28590
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.29934
|-0.53
|0.00
|0.00
|23.77
|14091418
|2689800
|2013.01.30 10:12
|buy
|0.05
|euraud
|1.29490
|1.28590
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.29932
|-0.52
|0.00
|0.00
|23.04
|14092447
|2689800
|2013.01.30 10:23
|buy
|0.05
|gbpaud
|1.50821
|1.50290
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.51385
|-0.52
|0.00
|0.00
|29.40
|14092448
|2689800
|2013.01.30 10:23
|buy
|0.05
|gbpaud
|1.50819
|1.50290
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.51383
|-0.52
|0.00
|0.00
|29.39
|14092450
|2689800
|2013.01.30 10:23
|buy
|0.05
|gbpaud
|1.50816
|1.50290
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.51384
|-0.53
|0.00
|0.00
|29.60
|14092451
|2689800
|2013.01.30 10:23
|buy
|0.05
|gbpaud
|1.50815
|1.50290
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.51385
|-0.52
|0.00
|0.00
|29.71
|14092460
|2689800
|2013.01.30 10:23
|buy
|0.05
|gbpaud
|1.50819
|1.50290
|0.00000
|2013.01.30 15:13
|1.51381
|-0.53
|0.00
|0.00
|29.29
|14114863
|2689800
|2013.01.30 19:19
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57981
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58093
|-0.50
|0.00
|-0.29
|5.60
|14114865
|2689800
|2013.01.30 19:19
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57982
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58094
|-0.50
|0.00
|-0.29
|5.60
|14114867
|2689800
|2013.01.30 19:19
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57981
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58093
|-0.50
|0.00
|-0.29
|5.60
|14114869
|2689800
|2013.01.30 19:19
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57982
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58095
|-0.50
|0.00
|-0.29
|5.65
|14120362
|2689800
|2013.01.30 21:36
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58002
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58095
|-0.50
|0.00
|-0.29
|4.65
|14120363
|2689800
|2013.01.30 21:36
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58002
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58094
|-0.50
|0.00
|-0.29
|4.60
|14124797
|2689800
|2013.01.31 01:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57999
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58095
|-0.50
|0.00
|0.00
|4.80
|14124798
|2689800
|2013.01.31 01:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57999
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58095
|-0.50
|0.00
|0.00
|4.80
|14124799
|2689800
|2013.01.31 01:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57999
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58104
|-0.50
|0.00
|0.00
|5.25
|14124801
|2689800
|2013.01.31 01:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57998
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58104
|-0.50
|0.00
|0.00
|5.30
|14124802
|2689800
|2013.01.31 01:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58002
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58104
|-0.50
|0.00
|0.00
|5.10
|14124804
|2689800
|2013.01.31 01:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57999
|1.57190
|0.00000
|2013.01.31 07:23
|1.58104
|-0.50
|0.00
|0.00
|5.25
|14134771
|2689800
|2013.01.31 09:06
|sell
|0.05
|euraud
|1.30281
|1.31200
|0.00000
|2013.01.31 19:30
|1.29958
|-0.52
|0.00
|0.00
|16.87
|14134773
|2689800
|2013.01.31 09:06
|sell
|0.05
|euraud
|1.30269
|1.31200
|0.00000
|2013.01.31 19:30
|1.29959
|-0.52
|0.00
|0.00
|16.19
|14134774
|2689800
|2013.01.31 09:06
|sell
|0.05
|euraud
|1.30272
|1.31200
|0.00000
|2013.01.31 19:30
|1.29961
|-0.52
|0.00
|0.00
|16.25
|14134777
|2689800
|2013.01.31 09:06
|sell
|0.05
|euraud
|1.30271
|1.31200
|0.00000
|2013.01.31 19:30
|1.29961
|-0.52
|0.00
|0.00
|16.20
|14134778
|2689800
|2013.01.31 09:06
|sell
|0.05
|euraud
|1.30275
|1.31200
|0.00000
|2013.01.31 19:30
|1.29960
|-0.52
|0.00
|0.00
|16.45
|14165536
|2689800
|2013.01.31 23:59
|balance
|IR
|1.06
|Deposit: 1.06 Credit: 0.00 Withdrawal: 0.00
|945.63