Alpari NZ Limited

Account: 6076779 Name: tick supersafe Currency: USD 2012 December 7, 18:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30876932012.04.14 07:41balanceDeposit25 000.00
31058332012.04.16 09:04sell0.01eurusd1.301910.000000.000002012.04.16 09:381.301350.000.000.000.56
31062492012.04.16 09:13sell0.01gbpjpy127.5810.0000.0002012.04.16 09:26127.5290.000.000.000.64
31093072012.04.16 09:48sell0.01gbpjpy127.4620.0000.0002012.04.16 16:46127.6760.000.000.00-2.66
31103172012.04.16 10:02sell0.01eurusd1.300990.000000.000002012.04.16 10:031.300480.000.000.000.51
31104492012.04.16 10:03buy0.01usdchf0.924250.000000.000002012.04.18 12:010.918900.000.00-0.02-5.82
31108462012.04.16 10:06sell0.01eurgbp0.821600.000000.000002012.04.18 11:300.821080.000.00-0.030.83
31225772012.04.16 12:40sell0.02gbpjpy127.9620.0000.0002012.04.16 16:46127.6810.000.000.006.97
31484572012.04.16 18:00sell0.01gbpjpy127.2850.0000.0002012.04.30 20:50129.6470.000.00-0.56-29.58
31529132012.04.16 18:45buy0.02usdchf0.918750.000000.000002012.04.18 12:010.918960.000.00-0.040.46
31573722012.04.16 19:58sell0.02gbpjpy127.7830.0000.0002012.04.30 20:50129.6550.000.00-1.12-46.88
31991062012.04.17 11:00sell0.04gbpjpy128.2840.0000.0002012.04.30 20:49129.6550.000.00-2.08-68.68
32052622012.04.17 11:40buy0.04usdchf0.913340.000000.000002012.04.18 12:010.919010.000.00-0.0424.68
32083792012.04.17 12:00sell0.08gbpjpy128.7770.0000.0002012.04.30 20:49129.6340.000.00-4.17-85.87
32121252012.04.17 12:33buy0.01eurusd1.315940.000000.000002012.04.17 17:291.313570.000.000.00-2.37
32378222012.04.17 17:03buy0.02eurusd1.310590.000000.000002012.04.17 17:291.313530.000.000.005.88
32467362012.04.17 18:19buy0.01eurusd1.314830.000000.000002012.04.17 18:221.315380.000.000.000.55
32723182012.04.18 03:37sell0.16gbpjpy129.2470.0000.0002012.04.30 20:49129.6330.000.00-7.66-77.36
33030292012.04.18 11:33sell0.32gbpjpy129.9680.0000.0002012.04.30 20:49129.6320.000.00-15.33134.68
33094732012.04.18 12:25buy0.01usdchf0.918550.000000.000002012.04.18 12:310.919050.000.000.000.54
33095272012.04.18 12:26sell0.01eurusd1.308660.000000.000002012.04.18 12:311.308130.000.000.000.53
33102622012.04.18 12:32sell0.01eurgbp0.818700.000000.000002012.04.18 13:370.818100.000.000.000.96
33126962012.04.18 13:02sell0.01eurusd1.308310.000000.000002012.04.18 13:071.307800.000.000.000.51
33148572012.04.18 13:30buy0.01usdchf0.919190.000000.000002012.04.18 13:380.919690.000.000.000.54
33149482012.04.18 13:31sell0.01eurusd1.307640.000000.000002012.04.18 13:381.307130.000.000.000.51
33166422012.04.18 13:53buy0.01usdchf0.919530.000000.000002012.04.18 14:360.920040.000.000.000.55
33166912012.04.18 13:54sell0.01eurusd1.307550.000000.000002012.04.18 14:071.307000.000.000.000.55
33216302012.04.18 14:50buy0.01usdchf0.920050.000000.000002012.04.18 15:500.920740.000.000.000.75
33216952012.04.18 14:51sell0.01eurusd1.307440.000000.000002012.04.18 15:491.306910.000.000.000.53
33310752012.04.18 16:21buy0.01usdchf0.920470.000000.000002012.04.19 14:290.918110.000.00-0.01-2.57
33386372012.04.18 17:33sell0.01eurgbp0.817870.000000.000002012.04.19 09:590.817210.000.00-0.031.06
33660102012.04.19 03:20sell0.64gbpjpy130.4390.0000.0002012.04.30 20:48129.6350.000.00-23.56644.51
33810812012.04.19 10:01buy0.01eurusd1.312630.000000.000002012.04.19 10:111.313290.000.000.000.66
33846332012.04.19 10:24sell1.28gbpjpy130.9450.0000.0002012.04.30 20:48129.6390.000.00-47.132 093.94
33859862012.04.19 10:36sell0.01eurgbp0.816970.000000.000002012.04.19 14:310.816430.000.000.000.86
33869852012.04.19 10:45buy0.01eurusd1.312700.000000.000002012.04.19 10:511.313260.000.000.000.56
33879672012.04.19 10:52buy0.02usdchf0.915180.000000.000002012.04.19 14:290.918080.000.000.006.32
34424332012.04.19 19:55sell0.01eurgbp0.817340.000000.000002012.04.20 12:140.816820.000.00-0.010.83
34668372012.04.20 08:38buy0.01eurusd1.314860.000000.000002012.04.20 08:451.315430.000.000.000.57
34993642012.04.20 14:06buy0.01eurusd1.319640.000000.000002012.04.20 15:031.320170.000.000.000.53
34993732012.04.20 14:06sell0.01usdchf0.910500.000000.000002012.04.20 15:030.909960.000.000.000.59
35563502012.04.23 09:32sell0.01eurgbp0.818040.000000.000002012.04.23 10:000.817530.000.000.000.82
35623852012.04.23 10:30sell0.01eurgbp0.817180.000000.000002012.04.23 13:220.816680.000.000.000.80
35789012012.04.23 13:43sell0.01eurusd1.314520.000000.000002012.04.23 13:511.313920.000.000.000.60
35790192012.04.23 13:46sell0.01eurgbp0.816640.000000.000002012.04.23 15:270.816100.000.000.000.87
35791322012.04.23 13:48buy0.01usdchf0.914440.000000.000002012.04.23 13:590.914970.000.000.000.58
35824032012.04.23 14:23buy0.01usdchf0.915060.000000.000002012.04.23 15:200.915580.000.000.000.57
35828772012.04.23 14:31sell0.01eurusd1.313360.000000.000002012.04.23 14:401.312850.000.000.000.51
35855942012.04.23 15:05sell0.01eurusd1.313070.000000.000002012.04.23 15:281.312560.000.000.000.51
35889582012.04.23 15:56sell0.01eurusd1.312830.000000.000002012.04.23 16:061.312320.000.000.000.51
35890232012.04.23 15:58buy0.01usdchf0.915500.000000.000002012.04.23 17:100.916000.000.000.000.55
35911682012.04.23 16:33sell0.01eurgbp0.815520.000000.000002012.04.23 17:200.815020.000.000.000.80
35978592012.04.23 17:45sell0.01eurgbp0.815100.000000.000002012.04.24 13:300.814600.000.00-0.010.80
36003282012.04.23 18:19buy0.01usdchf0.916210.000000.000002012.05.02 10:470.911200.000.00-0.04-5.50
36380652012.04.24 11:20buy0.01eurusd1.317750.000000.000002012.04.24 16:261.318260.000.000.000.51
36607142012.04.24 16:42buy0.02usdchf0.910570.000000.000002012.05.02 10:470.911100.000.00-0.071.16
36679312012.04.24 17:50buy0.01eurusd1.320440.000000.000002012.04.24 18:251.320980.000.000.000.54
36720492012.04.24 18:49buy0.01eurusd1.320620.000000.000002012.04.25 10:031.321190.000.00-0.050.57
36954092012.04.25 09:44buy0.01eurgbp0.817860.000000.000002012.04.25 10:040.818410.000.000.000.88
36992282012.04.25 10:25buy0.01eurgbp0.818250.000000.000002012.04.25 11:140.818800.000.000.000.89
37029392012.04.25 11:03buy0.01eurusd1.321680.000000.000002012.04.25 12:081.322400.000.000.000.72
37130822012.04.25 12:57buy0.01eurgbp0.821240.000000.000002012.04.25 13:030.821780.000.000.000.87
37158522012.04.25 13:25buy0.01eurusd1.322780.000000.000002012.04.26 09:221.323320.000.00-0.100.54
37161842012.04.25 13:31buy0.01eurgbp0.821490.000000.000002012.05.01 11:300.819090.000.00-0.20-3.88
37787852012.04.26 09:57buy0.01eurusd1.323500.000000.000002012.04.26 10:271.324160.000.000.000.66
37866372012.04.26 11:32buy0.01eurusd1.325290.000000.000002012.04.27 12:321.322960.000.00-0.04-2.33
37955272012.04.26 13:24buy0.02eurgbp0.816100.000000.000002012.05.01 11:300.819120.000.00-0.199.79
38396032012.04.27 00:39buy0.02eurusd1.320040.000000.000002012.04.27 12:321.322990.000.000.005.90
39089282012.04.27 16:15buy0.01eurusd1.325900.000000.000002012.04.27 20:151.326420.000.000.000.52
39495102012.04.30 08:23buy0.01eurusd1.325250.000000.000002012.04.30 09:071.325760.000.000.000.51
39560652012.04.30 10:02buy0.01eurusd1.325970.000000.000002012.04.30 10:031.326550.000.000.000.58
40026682012.04.30 19:59sell0.01eurusd1.322620.000000.000002012.05.01 17:151.321720.000.00-0.010.90
40039312012.04.30 20:49sell0.16gbpjpy129.5710.0000.0002012.04.30 20:50129.6300.000.000.00-11.83
40198442012.05.01 08:47sell0.01gbpjpy129.3380.0000.0002012.05.01 10:03129.2860.000.000.000.65
40262222012.05.01 10:56buy0.04usdchf0.905230.000000.000002012.05.02 10:470.911140.000.00-0.0125.95
40691042012.05.01 21:04sell0.01eurusd1.321620.000000.000002012.05.02 09:211.321110.000.00-0.010.51
40939412012.05.02 09:14sell0.01eurgbp0.814390.000000.000002012.05.02 10:430.813730.000.000.001.07
40990582012.05.02 10:20buy0.01gbpjpy130.7440.0000.0002012.05.03 15:30130.1600.000.00-0.00-7.25
41050392012.05.02 10:58buy0.02gbpjpy130.0840.0000.0002012.05.03 15:30130.1610.000.00-0.011.91
41086362012.05.02 11:25sell0.01eurgbp0.813310.000000.000002012.05.02 11:310.812750.000.000.000.91
41109702012.05.02 11:43sell0.01eurusd1.316870.000000.000002012.05.02 12:001.316310.000.000.000.56
41154912012.05.02 12:23buy0.01usdchf0.913760.000000.000002012.05.02 12:240.914290.000.000.000.58
41155552012.05.02 12:23sell0.01eurusd1.315000.000000.000002012.05.02 12:241.314390.000.000.000.61
41157582012.05.02 12:24sell0.01eurgbp0.811620.000000.000002012.05.03 15:170.811100.000.00-0.040.84
41197962012.05.02 13:02buy0.01usdchf0.914450.000000.000002012.05.02 13:580.914970.000.000.000.57
41198082012.05.02 13:02sell0.01eurusd1.314120.000000.000002012.05.02 13:561.313310.000.000.000.81
41264702012.05.02 14:35buy0.01usdchf0.914430.000000.000002012.05.02 15:010.914980.000.000.000.60
41293082012.05.02 15:15buy0.04gbpjpy129.6100.0000.0002012.05.03 15:30130.1640.000.00-0.0127.54
41317232012.05.02 15:33sell0.01eurusd1.313350.000000.000002012.05.03 12:151.312840.000.00-0.060.51
41317802012.05.02 15:34buy0.01usdchf0.915100.000000.000002012.05.03 15:070.915650.000.00-0.010.60
42021322012.05.03 13:06sell0.01eurusd1.312970.000000.000002012.05.03 15:021.312400.000.000.000.57
42360202012.05.03 18:15buy0.01gbpjpy130.2040.0000.0002012.05.04 15:34129.9260.000.00-0.00-3.46
42431852012.05.03 21:04sell0.01eurusd1.314340.000000.000002012.05.04 10:431.313660.000.00-0.020.68
42677072012.05.04 09:55sell0.01eurgbp0.812220.000000.000002012.05.04 13:200.811720.000.000.000.81
42700552012.05.04 10:19buy0.02gbpjpy129.7050.0000.0002012.05.04 15:34129.9460.000.000.006.00
42750572012.05.04 11:17sell0.01eurusd1.313410.000000.000002012.05.04 11:211.312880.000.000.000.53
42750602012.05.04 11:17buy0.01usdchf0.914800.000000.000002012.05.04 13:160.915300.000.000.000.55
42853852012.05.04 14:11sell0.01eurgbp0.811070.000000.000002012.05.04 18:440.810560.000.000.000.82
42913222012.05.04 15:30buy0.04gbpjpy129.2470.0000.0002012.05.04 15:34129.9600.000.000.0035.50
42976822012.05.04 15:52sell0.01gbpjpy129.6950.0000.0002012.05.04 15:55129.6410.000.000.000.68
43041092012.05.04 16:36sell0.01gbpjpy129.4420.0000.0002012.05.04 16:43129.3580.000.000.001.05
44164852012.05.07 19:14sell0.01eurgbp0.806110.000000.000002012.05.08 09:040.805600.000.00-0.010.82
44358972012.05.08 08:04buy0.01gbpjpy129.4340.0000.0002012.05.09 20:52128.7340.000.00-0.00-8.78
44426902012.05.08 10:03buy0.01usdchf0.923180.000000.000002012.05.08 12:520.923720.000.000.000.58
44445712012.05.08 10:26buy0.02gbpjpy128.9620.0000.0002012.05.09 20:52128.7340.000.00-0.01-5.72
44450412012.05.08 10:31sell0.01eurusd1.301120.000000.000002012.05.08 12:431.300580.000.000.000.54
44689832012.05.08 16:03sell0.01eurusd1.299730.000000.000002012.05.08 17:011.299220.000.000.000.51
44689902012.05.08 16:03buy0.01usdchf0.924330.000000.000002012.05.08 17:380.924920.000.000.000.64
44713282012.05.08 16:42sell0.01eurgbp0.805800.000000.000002012.05.08 17:060.805270.000.000.000.85
44740202012.05.08 17:24sell0.01eurgbp0.805390.000000.000002012.05.08 17:490.804880.000.000.000.83
44768962012.05.08 18:04buy0.01usdchf0.924870.000000.000002012.05.09 04:120.925520.000.00-0.010.70
44840732012.05.08 19:56sell0.01eurgbp0.805190.000000.000002012.05.09 01:390.804680.000.00-0.010.83
45233802012.05.09 12:06buy0.04gbpjpy128.4620.0000.0002012.05.09 20:52128.7310.000.000.0013.49
45254672012.05.09 12:31sell0.01eurusd1.297380.000000.000002012.05.09 13:111.296860.000.000.000.52
45258602012.05.09 12:38buy0.01usdchf0.925710.000000.000002012.05.09 14:100.926250.000.000.000.58
45319782012.05.09 14:10sell0.01eurusd1.296460.000000.000002012.05.09 15:121.295830.000.000.000.63
45320032012.05.09 14:10buy0.01usdchf0.926350.000000.000002012.05.09 15:130.926990.000.000.000.69
45380362012.05.09 15:20buy0.08gbpjpy127.9670.0000.0002012.05.09 20:52128.7280.000.000.0076.36
45408262012.05.09 15:49buy0.01usdchf0.928330.000000.000002012.05.09 17:090.928840.000.000.000.55
45419742012.05.09 16:00sell0.01eurusd1.293840.000000.000002012.05.09 16:031.293230.000.000.000.61
45441202012.05.09 16:31sell0.01eurgbp0.804140.000000.000002012.05.09 17:090.803530.000.000.000.98
45468072012.05.09 17:09sell0.01eurusd1.292880.000000.000002012.05.09 17:091.292320.000.000.000.56
45468492012.05.09 17:09buy0.01usdchf0.929050.000000.000002012.05.09 17:170.929560.000.000.000.55
45517822012.05.09 18:01sell0.01eurgbp0.803200.000000.000002012.05.09 18:360.802700.000.000.000.80
45601932012.05.09 20:11sell0.01eurgbp0.802680.000000.000002012.05.09 21:590.802170.000.000.000.82
45991502012.05.10 11:52sell0.01gbpjpy128.3450.0000.0002012.05.10 11:54128.2860.000.000.000.74
46009432012.05.10 12:15sell0.01gbpjpy128.2620.0000.0002012.05.10 12:21128.2100.000.000.000.65
46056232012.05.10 13:17sell0.01gbpjpy128.2520.0000.0002012.05.11 07:36128.7360.000.00-0.04-6.06
46120202012.05.10 14:31sell0.02gbpjpy128.7560.0000.0002012.05.11 07:36128.7360.000.00-0.080.50
46209842012.05.10 16:04sell0.04gbpjpy129.2500.0000.0002012.05.11 07:36128.7360.000.00-0.1525.74
46462432012.05.10 21:39sell0.01eurgbp0.801530.000000.000002012.05.11 04:250.800920.000.00-0.010.98
46684782012.05.11 09:03sell0.01eurusd1.291160.000000.000002012.05.14 00:001.290310.000.00-0.020.85
46684882012.05.11 09:03buy0.01usdchf0.930380.000000.000002012.05.14 00:000.930890.000.00-0.000.55
46755002012.05.11 10:39sell0.01gbpjpy128.5110.0000.0002012.05.11 15:41128.4580.000.000.000.66
46979792012.05.11 15:31buy0.01eurgbp0.803640.000000.000002012.05.11 15:410.804190.000.000.000.88
47030992012.05.11 16:10buy0.01eurgbp0.804410.000000.000002012.05.17 15:300.802650.000.00-0.16-2.78
47031052012.05.11 16:10sell0.01gbpjpy128.3380.0000.0002012.05.14 11:58128.5550.000.00-0.04-2.71
47533022012.05.14 09:40buy0.01usdchf0.932270.000000.000002012.05.14 10:330.932810.000.000.000.58
47630112012.05.14 11:00sell0.02gbpjpy128.8370.0000.0002012.05.14 11:58128.5570.000.000.006.99
47635842012.05.14 11:06buy0.01usdchf0.932820.000000.000002012.05.14 11:200.933340.000.000.000.56
47635882012.05.14 11:06sell0.01eurusd1.287590.000000.000002012.05.14 11:161.287070.000.000.000.52
47684612012.05.14 11:47sell0.01eurusd1.286690.000000.000002012.05.14 14:511.286170.000.000.000.52
47684682012.05.14 11:47buy0.01usdchf0.933560.000000.000002012.05.14 15:310.934210.000.000.000.70
47850942012.05.14 14:58sell0.01gbpjpy128.2770.0000.0002012.05.14 15:01128.2250.000.000.000.65
47888852012.05.14 15:34sell0.01gbpjpy128.1850.0000.0002012.05.14 16:43128.1330.000.000.000.66
47891952012.05.14 15:35buy0.02eurgbp0.798980.000000.000002012.05.17 15:300.802140.000.00-0.269.99
47927882012.05.14 16:11sell0.01eurusd1.284070.000000.000002012.05.14 16:211.283450.000.000.000.62
47927962012.05.14 16:11buy0.01usdchf0.935290.000000.000002012.05.14 16:310.935790.000.000.000.53
47983712012.05.14 17:06buy0.01usdchf0.936160.000000.000002012.05.15 00:250.936670.000.00-0.000.54
47983842012.05.14 17:06sell0.01eurusd1.283110.000000.000002012.05.14 23:411.282560.000.000.000.55
47985572012.05.14 17:09sell0.01gbpjpy128.0880.0000.0002012.05.15 13:38128.3180.000.00-0.04-2.88
48039272012.05.14 18:06sell0.02gbpjpy128.5920.0000.0002012.05.15 13:38128.3120.000.00-0.087.01
48848072012.05.15 16:47buy0.01usdchf0.939610.000000.000002012.05.15 18:000.940120.000.000.000.54
48848282012.05.15 16:47sell0.01eurusd1.278240.000000.000002012.05.15 17:591.277710.000.000.000.53
48859452012.05.15 17:00sell0.01gbpjpy128.2330.0000.0002012.05.16 10:12128.1760.000.00-0.040.71
49024732012.05.15 20:13buy0.01usdchf0.940920.000000.000002012.05.15 20:350.941610.000.000.000.73
49024812012.05.15 20:13sell0.01eurusd1.276570.000000.000002012.05.15 20:281.275930.000.000.000.64
49086562012.05.15 21:18buy0.01usdchf0.942900.000000.000002012.05.15 22:130.943420.000.000.000.55
49098602012.05.15 21:41sell0.01eurusd1.273600.000000.000002012.05.15 22:131.273050.000.000.000.55
49427032012.05.16 10:03sell0.01eurusd1.269010.000000.000002012.05.16 10:121.268380.000.000.000.63
49431382012.05.16 10:09buy0.01usdchf0.946470.000000.000002012.05.16 10:150.947010.000.000.000.57
49459092012.05.16 10:37sell0.01eurusd1.268730.000000.000002012.05.16 18:061.270650.000.000.00-1.92
49461652012.05.16 10:38buy0.01usdchf0.946630.000000.000002012.05.17 14:260.947450.000.00-0.010.87
49757992012.05.16 15:11sell0.02eurusd1.274180.000000.000002012.05.16 18:051.270640.000.000.007.08
50137482012.05.16 19:06sell0.01gbpjpy127.8700.0000.0002012.05.16 21:05127.8150.000.000.000.68
50276192012.05.16 21:53sell0.01gbpjpy127.6850.0000.0002012.05.17 10:17127.6330.000.00-0.110.65
50626332012.05.17 11:16sell0.01eurusd1.272290.000000.000002012.05.17 11:221.271550.000.000.000.74
50669302012.05.17 11:55sell0.01eurusd1.271900.000000.000002012.05.17 12:021.271390.000.000.000.51
50696372012.05.17 12:20sell0.01gbpjpy127.6450.0000.0002012.05.17 12:59127.5910.000.000.000.67
50726392012.05.17 13:00sell0.01eurusd1.270990.000000.000002012.05.17 13:171.270440.000.000.000.55
50780952012.05.17 13:56sell0.01eurusd1.269160.000000.000002012.05.17 14:211.268560.000.000.000.60
50965332012.05.17 16:05sell0.01gbpjpy126.8120.0000.0002012.05.17 16:08126.7540.000.000.000.72
50987982012.05.17 16:29sell0.01gbpjpy126.8110.0000.0002012.05.17 16:50126.7510.000.000.000.74
51018682012.05.17 16:55buy0.01eurgbp0.803320.000000.000002012.05.17 17:100.803850.000.000.000.84
51105312012.05.17 17:42buy0.01eurgbp0.803610.000000.000002012.05.17 18:060.804140.000.000.000.84
51268502012.05.17 20:11buy0.01eurgbp0.804060.000000.000002012.05.18 03:510.804680.000.00-0.030.98
51667452012.05.18 09:34sell0.01eurusd1.265730.000000.000002012.05.18 09:351.265090.000.000.000.64
51712032012.05.18 10:16buy0.01usdchf0.949060.000000.000002012.05.22 19:090.943890.000.00-0.00-5.48
51712222012.05.18 10:16sell0.01eurusd1.265620.000000.000002012.05.22 15:341.274040.000.00-0.03-8.42
51991242012.05.18 14:26sell0.02eurusd1.271580.000000.000002012.05.22 15:331.274040.000.00-0.07-4.92
52036682012.05.18 15:20buy0.02usdchf0.943710.000000.000002012.05.22 19:090.943910.000.00-0.000.42
52126292012.05.18 17:45buy0.01eurgbp0.804020.000000.000002012.05.18 17:590.804630.000.000.000.97
52316252012.05.18 22:09sell0.04eurusd1.276940.000000.000002012.05.22 15:331.273990.000.00-0.1411.80
52517242012.05.21 04:32buy0.04usdchf0.938420.000000.000002012.05.22 19:090.943910.000.00-0.0023.26
52784312012.05.21 10:42buy0.01eurgbp0.808500.000000.000002012.05.21 19:060.809000.000.000.000.79
53351672012.05.21 22:54sell0.08eurusd1.282290.000000.000002012.05.22 15:331.273980.000.00-0.1466.48
53519122012.05.22 09:11buy0.01gbpjpy125.7700.0000.0002012.05.22 10:06125.8250.000.000.000.69
53565642012.05.22 10:34buy0.01gbpjpy125.8680.0000.0002012.05.22 10:47125.9210.000.000.000.67
53673552012.05.22 12:17buy0.01eurgbp0.809440.000000.000002012.06.01 08:330.803660.000.00-0.35-8.89
54064912012.05.22 20:08sell0.01eurusd1.273400.000000.000002012.05.22 20:131.272860.000.000.000.54
54064932012.05.22 20:08buy0.01usdchf0.943260.000000.000002012.05.22 20:170.943850.000.000.000.63
54118532012.05.22 21:14sell0.01eurusd1.271700.000000.000002012.05.22 22:201.271140.000.000.000.56
54119002012.05.22 21:15buy0.01usdchf0.944380.000000.000002012.05.22 22:240.944910.000.000.000.56
54285112012.05.23 01:29buy0.02eurgbp0.804230.000000.000002012.06.01 08:330.803640.000.00-0.65-1.81
54446392012.05.23 08:48sell0.01gbpjpy125.3630.0000.0002012.05.23 08:52125.3070.000.000.000.70
54447612012.05.23 08:53buy0.01usdchf0.947820.000000.000002012.05.23 09:100.948320.000.000.000.53
54470192012.05.23 09:26sell0.01gbpjpy125.1980.0000.0002012.05.23 10:59125.1460.000.000.000.65
54472012012.05.23 09:30sell0.01eurusd1.266290.000000.000002012.05.23 11:041.265670.000.000.000.62
54632032012.05.23 12:07sell0.01gbpjpy124.6520.0000.0002012.05.23 17:58124.5980.000.000.000.69
54632132012.05.23 12:07buy0.01usdchf0.950310.000000.000002012.05.23 13:090.950880.000.000.000.60
54697072012.05.23 13:35buy0.01usdchf0.950420.000000.000002012.05.23 17:110.950970.000.000.000.58
54697202012.05.23 13:35sell0.01eurusd1.263740.000000.000002012.05.23 17:091.263220.000.000.000.52
55009972012.05.23 18:04buy0.01usdchf0.954670.000000.000002012.05.23 18:350.955290.000.000.000.65
55028182012.05.23 18:26sell0.01eurusd1.258280.000000.000002012.05.23 18:351.257700.000.000.000.58
55040932012.05.23 18:37sell0.01gbpjpy124.4990.0000.0002012.05.23 19:12124.4400.000.000.000.74
55150292012.05.23 19:59sell0.01eurusd1.255310.000000.000002012.05.24 10:301.254460.000.00-0.060.85
55150342012.05.23 19:59buy0.01usdchf0.956670.000000.000002012.05.24 10:300.957350.000.00-0.010.71
55740322012.05.24 11:34sell0.01gbpjpy124.2570.0000.0002012.05.25 17:59124.4820.000.00-0.04-2.83
55975992012.05.24 15:33sell0.01eurusd1.256030.000000.000002012.05.24 16:371.258280.000.000.00-2.25
55976542012.05.24 15:34buy0.01usdchf0.956340.000000.000002012.05.24 16:190.956880.000.000.000.56
56000792012.05.24 15:53sell0.02gbpjpy124.7650.0000.0002012.05.25 17:59124.4850.000.00-0.087.03
56027712012.05.24 16:01sell0.02eurusd1.261470.000000.000002012.05.24 16:371.258320.000.000.006.30
56118182012.05.24 17:03buy0.01usdchf0.957980.000000.000002012.05.24 20:360.958540.000.000.000.58
56328922012.05.24 20:20sell0.01eurusd1.254820.000000.000002012.05.24 20:301.254280.000.000.000.54
56379992012.05.24 21:09sell0.01eurusd1.253150.000000.000002012.05.24 21:591.252630.000.000.000.52
56381052012.05.24 21:10buy0.01usdchf0.958880.000000.000002012.05.25 04:390.959380.000.00-0.000.52
57151312012.05.25 15:54buy0.04eurgbp0.798700.000000.000002012.06.01 08:330.803680.000.00-0.8830.64
57672742012.05.28 09:15sell0.01usdchf0.953920.000000.000002012.05.28 09:510.953390.000.000.000.56
57674192012.05.28 09:17buy0.01eurusd1.260090.000000.000002012.05.28 09:331.260630.000.000.000.54
57726882012.05.28 10:06sell0.01gbpjpy124.6380.0000.0002012.05.28 11:05124.5880.000.000.000.63
57854142012.05.28 11:38sell0.01gbpjpy124.4220.0000.0002012.05.29 15:38124.6330.000.00-0.04-2.65
58361172012.05.28 19:59sell0.01eurusd1.253140.000000.000002012.05.29 02:421.252560.000.00-0.020.58
58361272012.05.28 19:59buy0.01usdchf0.959180.000000.000002012.05.29 02:420.959740.000.00-0.000.58
58722022012.05.29 10:09sell0.02gbpjpy124.9190.0000.0002012.05.29 15:38124.6440.000.000.006.92
59032022012.05.29 15:00buy0.01usdchf0.959260.000000.000002012.05.29 16:340.959770.000.000.000.53
59034072012.05.29 15:01sell0.01eurusd1.252410.000000.000002012.05.29 15:071.251880.000.000.000.53
59189172012.05.29 16:59sell0.01eurusd1.253000.000000.000002012.05.29 18:231.252450.000.000.000.55
59413302012.05.29 19:35sell0.01gbpjpy124.0040.0000.0002012.05.30 10:08123.9540.000.00-0.040.63
59463992012.05.29 21:02buy0.01usdchf0.962730.000000.000002012.05.30 03:560.963230.000.00-0.000.52
59476682012.05.29 21:31sell0.01eurusd1.247940.000000.000002012.05.30 03:221.247370.000.00-0.010.57
59801032012.05.30 10:31buy0.01usdchf0.964120.000000.000002012.05.30 10:400.965030.000.000.000.94
59806112012.05.30 10:38sell0.01eurusd1.245940.000000.000002012.05.30 10:401.245390.000.000.000.55
59847312012.05.30 11:07sell0.01eurusd1.244910.000000.000002012.05.30 12:001.244260.000.000.000.65
59847352012.05.30 11:07sell0.01gbpjpy123.5150.0000.0002012.05.30 12:00123.4600.000.000.000.69
59847972012.05.30 11:08buy0.01usdchf0.964610.000000.000002012.05.30 11:290.965150.000.000.000.56
59879112012.05.30 11:48buy0.01usdchf0.965020.000000.000002012.05.30 12:000.965530.000.000.000.53
59927782012.05.30 12:35sell0.01eurusd1.243610.000000.000002012.05.30 13:561.243100.000.000.000.51
59930382012.05.30 12:39buy0.01usdchf0.965740.000000.000002012.05.30 13:570.966440.000.000.000.72
60103352012.05.30 15:31sell0.01eurusd1.244120.000000.000002012.05.30 16:041.243460.000.000.000.66
60128002012.05.30 16:03buy0.01usdchf0.965670.000000.000002012.05.30 16:060.966310.000.000.000.66
60223162012.05.30 17:19buy0.01usdchf0.967190.000000.000002012.05.30 17:360.967760.000.000.000.59
60223282012.05.30 17:19sell0.01eurusd1.241800.000000.000002012.05.30 17:351.241140.000.000.000.66
60254362012.05.30 17:38sell0.01gbpjpy122.5560.0000.0002012.05.30 20:13122.5050.000.000.000.65
60324172012.05.30 18:23sell0.01eurusd1.239480.000000.000002012.05.30 20:141.238910.000.000.000.57
60464602012.05.30 20:37sell0.01eurusd1.239090.000000.000002012.05.30 20:531.238560.000.000.000.53
60465612012.05.30 20:38buy0.01usdchf0.969360.000000.000002012.05.30 21:280.969940.000.000.000.60
60473482012.05.30 20:44sell0.01gbpjpy122.4000.0000.0002012.05.31 02:58122.3370.000.00-0.120.80
60510072012.05.30 21:27sell0.01eurusd1.238310.000000.000002012.05.30 22:071.237800.000.000.000.51
60529082012.05.30 21:50buy0.01usdchf0.969980.000000.000002012.05.30 22:130.970480.000.000.000.52
61241552012.05.31 16:25sell0.01gbpjpy121.6900.0000.0002012.05.31 16:42121.6160.000.000.000.94
61326932012.05.31 17:33sell0.01gbpjpy121.1870.0000.0002012.05.31 17:44121.0820.000.000.001.34
61422842012.05.31 18:30buy0.01usdchf0.972530.000000.000002012.06.01 03:590.973130.000.00-0.000.62
61423232012.05.31 18:30sell0.01eurusd1.235010.000000.000002012.06.01 03:501.234500.000.00-0.010.51
61437762012.05.31 18:43sell0.01gbpjpy120.4020.0000.0002012.06.01 06:45120.6250.000.00-0.04-2.85
61535042012.05.31 20:08sell0.02gbpjpy120.8960.0000.0002012.06.01 06:45120.6240.000.00-0.086.93
61834002012.06.01 08:33buy0.02eurgbp0.803780.000000.000002012.06.01 08:330.803590.000.000.00-0.58
61898822012.06.01 10:15buy0.01eurgbp0.803860.000000.000002012.06.01 10:330.804370.000.000.000.78
61921702012.06.01 10:36sell0.01gbpjpy120.4640.0000.0002012.06.01 11:03120.4010.000.000.000.81
61922812012.06.01 10:38buy0.01usdchf0.973040.000000.000002012.06.01 11:330.973550.000.000.000.52
61923692012.06.01 10:39sell0.01eurusd1.234160.000000.000002012.06.01 11:331.233620.000.000.000.54
62001232012.06.01 11:55sell0.01eurusd1.233660.000000.000002012.06.01 12:001.233150.000.000.000.51
62001662012.06.01 11:55buy0.01usdchf0.973500.000000.000002012.06.01 12:000.974260.000.000.000.78
62078032012.06.01 12:47sell0.01eurusd1.232110.000000.000002012.06.01 13:171.231570.000.000.000.54
62078062012.06.01 12:47buy0.01usdchf0.974580.000000.000002012.06.01 15:060.975110.000.000.000.54
62209012012.06.01 15:31sell0.01gbpjpy118.7970.0000.0002012.06.04 07:17120.1770.000.00-0.04-17.65
62210492012.06.01 15:31buy0.01usdchf0.976160.000000.000002012.06.01 15:480.976890.000.000.000.75
62278452012.06.01 15:53sell0.02gbpjpy119.4060.0000.0002012.06.04 07:17120.1760.000.00-0.08-19.70
62288582012.06.01 15:59buy0.01eurgbp0.805440.000000.000002012.06.01 16:230.806080.000.000.000.98
62316102012.06.01 16:11sell0.04gbpjpy120.0860.0000.0002012.06.04 07:17120.1830.000.00-0.16-4.96
62434412012.06.01 17:01sell0.08gbpjpy120.5950.0000.0002012.06.04 07:17120.1830.000.00-0.3342.14
63004222012.06.04 08:37sell0.01usdchf0.967680.000000.000002012.06.04 08:450.967170.000.000.000.53
63104852012.06.04 11:13buy0.01eurusd1.242120.000000.000002012.06.04 11:161.242620.000.000.000.50
63104902012.06.04 11:13sell0.01usdchf0.966630.000000.000002012.06.04 12:460.966060.000.000.000.59
63117632012.06.04 11:28sell0.01gbpjpy119.8810.0000.0002012.06.05 10:26120.0940.000.00-0.04-2.73
63122662012.06.04 11:34buy0.01eurusd1.242790.000000.000002012.06.04 12:461.243360.000.000.000.57
63203812012.06.04 13:21buy0.01eurusd1.243330.000000.000002012.06.04 13:411.243970.000.000.000.64
63204302012.06.04 13:22sell0.01usdchf0.965810.000000.000002012.06.04 14:570.965290.000.000.000.54
63235572012.06.04 14:13buy0.01eurusd1.243740.000000.000002012.06.04 14:571.244330.000.000.000.59
63245872012.06.04 14:35buy0.01eurgbp0.808680.000000.000002012.06.04 14:440.809210.000.000.000.81
63267362012.06.04 15:00buy0.01eurgbp0.809040.000000.000002012.06.04 16:140.809540.000.000.000.77
63353522012.06.04 16:21sell0.02gbpjpy120.4700.0000.0002012.06.05 10:26120.1040.000.00-0.079.36
63440692012.06.04 17:26sell0.01usdchf0.960940.000000.000002012.06.04 18:110.960180.000.000.000.79
63448012012.06.04 17:34buy0.01eurgbp0.811550.000000.000002012.06.04 17:570.812070.000.000.000.80
63516192012.06.04 18:26buy0.01eurusd1.249770.000000.000002012.06.05 01:591.250290.000.00-0.010.52
63516232012.06.04 18:26sell0.01usdchf0.960740.000000.000002012.06.05 02:570.960230.000.00-0.020.53
63532212012.06.04 18:46buy0.01eurgbp0.812560.000000.000002012.06.05 02:570.813060.000.00-0.030.77
64763502012.06.05 19:49sell0.01eurusd1.243720.000000.000002012.06.05 20:151.243200.000.000.000.52
64794152012.06.05 20:30buy0.01gbpjpy120.9060.0000.0002012.06.05 20:46120.9580.000.000.000.66
64853872012.06.05 21:54sell0.01eurgbp0.809370.000000.000002012.06.06 09:350.808820.000.00-0.020.84
65215962012.06.06 10:12sell0.01eurgbp0.808610.000000.000002012.06.06 13:000.808020.000.000.000.91
65324002012.06.06 11:31buy0.01eurusd1.251880.000000.000002012.06.06 11:371.252430.000.000.000.55
65324822012.06.06 11:32sell0.01usdchf0.959550.000000.000002012.06.06 11:360.959030.000.000.000.54
65428302012.06.06 13:18buy0.01gbpjpy122.3390.0000.0002012.06.06 13:24122.3930.000.000.000.68
65448922012.06.06 13:42sell0.01eurgbp0.807310.000000.000002012.06.06 14:010.806790.000.000.000.81
65491322012.06.06 14:27sell0.01eurgbp0.806850.000000.000002012.06.06 15:150.806340.000.000.000.79
65763082012.06.06 17:59sell0.01usdchf0.960750.000000.000002012.06.06 18:130.960160.000.000.000.61
65775592012.06.06 18:12buy0.01eurusd1.250030.000000.000002012.06.06 18:131.250580.000.000.000.55
65877882012.06.06 19:32buy0.01gbpjpy122.4120.0000.0002012.06.06 19:51122.4640.000.000.000.65
65973902012.06.06 21:09buy0.01gbpjpy122.5710.0000.0002012.06.06 22:42122.6250.000.000.000.68
66291172012.06.07 08:02buy0.01gbpjpy122.9290.0000.0002012.06.07 11:34122.7100.000.000.00-2.77
66297132012.06.07 08:19buy0.01eurgbp0.812060.000000.000002012.06.07 10:030.812580.000.000.000.80
66323302012.06.07 08:59buy0.01eurusd1.256950.000000.000002012.06.07 12:031.257600.000.000.000.65
66405232012.06.07 10:06buy0.02gbpjpy122.4270.0000.0002012.06.07 11:34122.7060.000.000.007.04
66611862012.06.07 12:43buy0.01gbpjpy123.1440.0000.0002012.06.07 12:51123.2090.000.000.000.82
66614792012.06.07 12:45buy0.01eurusd1.257880.000000.000002012.06.07 12:511.258430.000.000.000.55
66615232012.06.07 12:45sell0.01usdchf0.954820.000000.000002012.06.07 12:530.954310.000.000.000.53
66759422012.06.07 14:23sell0.01usdchf0.954760.000000.000002012.06.07 14:260.954060.000.000.000.73
66759502012.06.07 14:23buy0.01eurusd1.257910.000000.000002012.06.07 14:251.258540.000.000.000.63
66794292012.06.07 14:48buy0.01eurusd1.258420.000000.000002012.06.07 14:531.258930.000.000.000.51
66794352012.06.07 14:48sell0.01usdchf0.954420.000000.000002012.06.07 14:550.953820.000.000.000.63
66882322012.06.07 15:51sell0.01usdchf0.953240.000000.000002012.06.07 16:120.952550.000.000.000.72
66882412012.06.07 15:51buy0.01eurusd1.260050.000000.000002012.06.07 16:121.260710.000.000.000.66
66922322012.06.07 16:24buy0.01gbpjpy124.2140.0000.0002012.06.07 16:26124.2670.000.000.000.66
66960652012.06.07 16:53buy0.01eurusd1.261710.000000.000002012.06.07 20:151.259580.000.000.00-2.13
67019782012.06.07 17:19buy0.02eurusd1.256260.000000.000002012.06.07 20:151.259620.000.000.006.72
67138642012.06.07 18:37sell0.01eurgbp0.806890.000000.000002012.06.11 11:050.810510.000.00-0.03-5.64
67581342012.06.08 08:04sell0.01eurusd1.252310.000000.000002012.06.08 08:391.251760.000.000.000.55
67585412012.06.08 08:11buy0.01usdchf0.959320.000000.000002012.06.08 08:400.959820.000.000.000.52
67703802012.06.08 10:05sell0.01eurusd1.248800.000000.000002012.06.08 11:001.248290.000.000.000.51
67703932012.06.08 10:05buy0.01usdchf0.961830.000000.000002012.06.08 11:000.962660.000.000.000.86
67752762012.06.08 10:56sell0.01gbpjpy122.3190.0000.0002012.06.08 11:01122.2280.000.000.001.15
67794012012.06.08 11:25sell0.01gbpjpy122.1540.0000.0002012.06.08 11:25122.0960.000.000.000.73
67837322012.06.08 12:01sell0.01gbpjpy122.0350.0000.0002012.06.08 13:41122.2430.000.000.00-2.62
67839152012.06.08 12:03sell0.01eurusd1.245490.000000.000002012.06.08 13:421.244950.000.000.000.54
67872882012.06.08 12:42sell0.02gbpjpy122.5390.0000.0002012.06.08 13:41122.2450.000.000.007.42
67948042012.06.08 14:01buy0.01usdchf0.964280.000000.000002012.06.08 15:510.964820.000.000.000.56
67949122012.06.08 14:03sell0.01eurusd1.245750.000000.000002012.06.08 15:391.245120.000.000.000.63
67953482012.06.08 14:11sell0.01gbpjpy122.2340.0000.0002012.06.11 07:56123.9000.000.00-0.04-20.92
68074102012.06.08 16:23sell0.01eurusd1.244610.000000.000002012.06.08 16:331.243930.000.000.000.68
68075032012.06.08 16:24buy0.01usdchf0.964880.000000.000002012.06.08 16:330.965430.000.000.000.57
68159642012.06.08 17:50sell0.02gbpjpy122.7330.0000.0002012.06.11 07:56123.8880.000.00-0.07-29.00
68387742012.06.11 00:00sell0.04gbpjpy123.4790.0000.0002012.06.11 07:56123.8910.000.000.00-20.69
68389042012.06.11 00:00sell0.02eurgbp0.814650.000000.000002012.06.11 11:050.810470.000.000.0013.01
68537582012.06.11 04:51sell0.08gbpjpy123.9500.0000.0002012.06.11 07:56123.8850.000.000.006.53
68604342012.06.11 08:34buy0.01gbpjpy123.9320.0000.0002012.06.11 08:57123.9890.000.000.000.72
68621452012.06.11 09:08buy0.01eurusd1.264530.000000.000002012.06.13 17:381.256240.000.00-0.01-8.29
68813232012.06.11 12:37buy0.02eurusd1.258780.000000.000002012.06.13 17:381.256250.000.00-0.02-5.06
68945532012.06.11 14:52buy0.04eurusd1.253440.000000.000002012.06.13 17:381.256280.000.00-0.0511.36
69036452012.06.11 16:38sell0.01eurgbp0.806720.000000.000002012.06.11 18:020.806200.000.000.000.80
69197972012.06.11 18:57buy0.01usdchf0.961150.000000.000002012.06.11 21:060.961730.000.000.000.60
69199492012.06.11 18:59sell0.01eurgbp0.805930.000000.000002012.06.12 01:210.805430.000.00-0.010.77
69366372012.06.12 00:00buy0.08eurusd1.247910.000000.000002012.06.13 17:381.256380.000.00-0.0667.76
69786732012.06.12 09:46buy0.01usdchf0.962090.000000.000002012.06.12 11:160.962790.000.000.000.73
70102272012.06.12 13:34sell0.01eurgbp0.806120.000000.000002012.06.12 13:460.805590.000.000.000.82
70127292012.06.12 13:52buy0.01gbpjpy123.5810.0000.0002012.06.12 14:18123.6320.000.000.000.64
70190832012.06.12 14:49sell0.01eurgbp0.804920.000000.000002012.06.12 14:540.804400.000.000.000.80
70199402012.06.12 14:56buy0.01gbpjpy123.6910.0000.0002012.06.12 16:11123.7430.000.000.000.65
70485662012.06.12 17:56sell0.01eurgbp0.802020.000000.000002012.06.12 17:590.801460.000.000.000.87
70526262012.06.12 18:24sell0.01eurgbp0.801570.000000.000002012.06.15 19:150.806620.000.00-0.04-7.91
70562182012.06.12 19:06buy0.01gbpjpy123.7040.0000.0002012.06.12 20:12123.8060.000.000.001.28
71101172012.06.13 08:05buy0.01gbpjpy123.8790.0000.0002012.06.13 09:28123.9300.000.000.000.64
71338752012.06.13 11:19buy0.01gbpjpy123.9420.0000.0002012.06.13 12:16123.9920.000.000.000.63
71468782012.06.13 12:46sell0.01usdchf0.957700.000000.000002012.06.13 13:020.957160.000.000.000.56
71473152012.06.13 12:50buy0.01gbpjpy124.1460.0000.0002012.06.15 22:35123.4270.000.000.01-9.14
71516742012.06.13 13:25sell0.01usdchf0.956990.000000.000002012.06.13 15:380.956480.000.000.000.53
71642812012.06.13 15:31buy0.02gbpjpy123.6400.0000.0002012.06.15 22:35123.4260.000.000.02-5.44
71664592012.06.13 15:41sell0.02eurgbp0.806940.000000.000002012.06.15 19:140.806630.000.00-0.080.97
71958772012.06.13 18:54sell0.01usdchf0.953040.000000.000002012.06.14 18:390.952510.000.00-0.060.56
72148212012.06.13 22:19buy0.04gbpjpy123.1680.0000.0002012.06.15 22:35123.4260.000.000.0413.11
72396612012.06.14 08:21buy0.01eurusd1.258410.000000.000002012.06.14 16:461.259010.000.000.000.60
73068082012.06.14 17:44buy0.01eurusd1.259590.000000.000002012.06.14 18:261.260540.000.000.000.95
73161152012.06.14 19:06buy0.01eurusd1.261520.000000.000002012.06.14 22:061.262300.000.000.000.78
73161192012.06.14 19:06sell0.01usdchf0.951950.000000.000002012.06.14 22:060.951370.000.000.000.61
73558692012.06.15 01:54sell0.04eurgbp0.812140.000000.000002012.06.15 19:140.806630.000.000.0034.51
73823712012.06.15 07:49buy0.08gbpjpy122.6700.0000.0002012.06.15 22:35123.4230.000.000.0076.57
73841612012.06.15 08:14buy0.01eurusd1.264420.000000.000002012.06.15 20:061.264930.000.000.000.51
73842262012.06.15 08:15sell0.01usdchf0.949870.000000.000002012.06.15 20:070.949360.000.000.000.54
75176042012.06.18 08:27buy0.01gbpjpy124.4260.0000.0002012.06.18 09:23124.4780.000.000.000.66
75185802012.06.18 08:37buy0.01eurusd1.271300.000000.000002012.06.18 09:001.271810.000.000.000.51
75186792012.06.18 08:38sell0.01usdchf0.944820.000000.000002012.06.18 09:010.944310.000.000.000.54
75248992012.06.18 09:34buy0.01gbpjpy124.5100.0000.0002012.06.19 06:52123.8800.000.000.00-7.98
75434372012.06.18 11:20buy0.02gbpjpy124.0120.0000.0002012.06.19 06:52123.8810.000.000.01-3.32
75824312012.06.18 15:47sell0.01eurgbp0.805480.000000.000002012.06.18 16:020.804910.000.000.000.89
75873082012.06.18 16:17buy0.04gbpjpy123.5160.0000.0002012.06.19 06:52123.8810.000.000.0118.49
75940562012.06.18 16:56buy0.01usdchf0.953980.000000.000002012.06.18 17:590.954790.000.000.000.85
75961702012.06.18 17:12sell0.01eurgbp0.804160.000000.000002012.06.18 17:450.803650.000.000.000.80
76217142012.06.18 20:32sell0.01eurusd1.256730.000000.000002012.06.21 17:001.262010.000.00-0.05-5.28
76217192012.06.18 20:32buy0.01usdchf0.955660.000000.000002012.06.21 06:000.948000.000.00-0.02-8.08
76231432012.06.18 20:47sell0.01eurgbp0.802550.000000.000002012.06.21 17:300.805160.000.00-0.02-4.08
77310372012.06.19 13:11sell0.02eurusd1.262370.000000.000002012.06.21 17:001.261910.000.00-0.080.92
77649372012.06.19 16:07buy0.02usdchf0.950340.000000.000002012.06.21 06:000.948040.000.00-0.02-4.85
77838522012.06.19 17:52buy0.01gbpjpy124.1370.0000.0002012.06.19 18:00124.1930.000.000.000.71
77853322012.06.19 18:00sell0.04eurusd1.267910.000000.000002012.06.21 17:001.262130.000.00-0.1623.12
77931172012.06.19 18:47buy0.01gbpjpy124.3150.0000.0002012.06.19 22:19124.3660.000.000.000.65
78115862012.06.19 20:16buy0.04usdchf0.944550.000000.000002012.06.21 06:000.947990.000.00-0.0414.51
79385822012.06.20 11:36sell0.02eurgbp0.808340.000000.000002012.06.21 17:300.805150.000.00-0.029.98
79494822012.06.20 12:24buy0.01gbpjpy124.2130.0000.0002012.06.20 14:20124.2630.000.000.000.64
79793332012.06.20 15:22buy0.01gbpjpy124.5410.0000.0002012.06.20 15:59124.5930.000.000.000.65
79965282012.06.20 17:09buy0.01gbpjpy125.0620.0000.0002012.06.20 17:13125.1260.000.000.000.81
80092592012.06.20 18:43buy0.01gbpjpy125.0550.0000.0002012.06.20 18:52125.1090.000.000.000.68
81207742012.06.21 09:21buy0.01gbpjpy124.9490.0000.0002012.06.21 11:30125.0270.000.000.000.98
81538502012.06.21 13:05buy0.01gbpjpy125.6940.0000.0002012.06.21 15:04125.7950.000.000.001.26
81685052012.06.21 15:36buy0.01gbpjpy125.7810.0000.0002012.06.22 07:24125.5430.000.000.00-2.96
81762262012.06.21 16:27buy0.01usdchf0.949060.000000.000002012.06.21 16:350.949670.000.000.000.64
81974902012.06.21 18:14sell0.01eurgbp0.804840.000000.000002012.06.21 20:370.804330.000.000.000.80
82016742012.06.21 18:40buy0.02gbpjpy125.2540.0000.0002012.06.22 07:24125.5440.000.000.007.21
82049802012.06.21 19:06buy0.01usdchf0.955450.000000.000002012.06.21 19:270.955970.000.000.000.54
82129422012.06.21 20:02sell0.01eurusd1.256330.000000.000002012.06.21 21:201.255820.000.000.000.51
82129472012.06.21 20:02buy0.01usdchf0.955920.000000.000002012.06.21 21:200.956430.000.000.000.53
82589282012.06.22 08:02sell0.01eurgbp0.804070.000000.000002012.06.22 09:350.803560.000.000.000.80
82591582012.06.22 08:07buy0.01gbpjpy125.5720.0000.0002012.06.22 08:36125.6270.000.000.000.68
82681672012.06.22 09:58sell0.01eurgbp0.803520.000000.000002012.06.22 10:550.802470.000.000.001.64
82734012012.06.22 10:37sell0.01eurusd1.253620.000000.000002012.06.22 15:171.253100.000.000.000.52
82759002012.06.22 11:08buy0.01usdchf0.958110.000000.000002012.06.22 15:330.958630.000.000.000.54
82772672012.06.22 11:17buy0.01gbpjpy125.5560.0000.0002012.06.25 01:37125.6130.000.000.000.71
82863472012.06.22 12:38sell0.01eurgbp0.802950.000000.000002012.06.25 12:590.802450.000.00-0.010.78
83033952012.06.22 15:47buy0.01usdchf0.958630.000000.000002012.06.25 09:320.959150.000.00-0.000.54
83033982012.06.22 15:47sell0.01eurusd1.252960.000000.000002012.06.22 18:081.252460.000.000.000.50
83784762012.06.25 08:25sell0.01gbpjpy125.0420.0000.0002012.06.25 08:42124.9790.000.000.000.78
83833372012.06.25 08:59sell0.01eurusd1.252540.000000.000002012.06.25 09:331.252000.000.000.000.54
83870642012.06.25 09:35sell0.01gbpjpy124.7940.0000.0002012.06.25 09:43124.7190.000.000.000.94
83933572012.06.25 10:21sell0.01eurusd1.250140.000000.000002012.06.25 10:221.249550.000.000.000.59
83933672012.06.25 10:21buy0.01usdchf0.960740.000000.000002012.06.25 10:250.961250.000.000.000.53
84119022012.06.25 12:39sell0.01gbpjpy124.2470.0000.0002012.06.25 12:52124.1820.000.000.000.81
84120122012.06.25 12:40sell0.01eurusd1.249040.000000.000002012.06.25 12:451.248460.000.000.000.58
84120152012.06.25 12:40buy0.01usdchf0.961470.000000.000002012.06.25 13:060.961980.000.000.000.53
84160172012.06.25 13:19sell0.01eurusd1.248300.000000.000002012.06.25 14:201.247760.000.000.000.54
84165162012.06.25 13:23sell0.01gbpjpy124.2200.0000.0002012.06.25 13:57124.1690.000.000.000.64
84342542012.06.25 16:17sell0.01gbpjpy123.8120.0000.0002012.06.25 16:25123.7530.000.000.000.74
84384992012.06.25 16:55sell0.01eurusd1.248660.000000.000002012.06.25 17:161.247880.000.000.000.78
84405512012.06.25 17:12buy0.01usdchf0.961820.000000.000002012.06.25 17:160.962390.000.000.000.59
84448942012.06.25 17:41buy0.01usdchf0.962270.000000.000002012.06.26 15:130.962820.000.00-0.010.57
84450092012.06.25 17:42sell0.01gbpjpy123.7970.0000.0002012.06.25 18:16123.7410.000.000.000.70
84459622012.06.25 17:51sell0.01eurgbp0.802400.000000.000002012.06.26 10:110.801870.000.00-0.010.82
84470082012.06.25 18:00sell0.01eurusd1.247940.000000.000002012.06.26 15:131.247430.000.00-0.020.51
84531172012.06.25 19:00sell0.01gbpjpy123.6530.0000.0002012.06.26 07:06123.8600.000.00-0.04-2.60
84909732012.06.26 03:11sell0.02gbpjpy124.1290.0000.0002012.06.26 07:06123.8650.000.000.006.64
85357312012.06.26 10:48sell0.01eurgbp0.801570.000000.000002012.06.26 11:370.801030.000.000.000.85
85511632012.06.26 12:23sell0.01eurgbp0.799790.000000.000002012.06.26 12:280.799290.000.000.000.78
85572202012.06.26 13:00sell0.01eurgbp0.799860.000000.000002012.06.26 13:320.799360.000.000.000.78
85711222012.06.26 14:19sell0.01eurgbp0.798730.000000.000002012.07.02 22:530.801250.000.00-0.06-3.96
86110972012.06.26 18:07buy0.01usdchf0.963390.000000.000002012.06.26 18:070.964110.000.000.000.75
86111132012.06.26 18:07sell0.01eurusd1.246450.000000.000002012.06.26 18:071.245630.000.000.000.82
86178192012.06.26 18:46buy0.01usdchf0.963810.000000.000002012.06.27 17:550.964340.000.00-0.000.55
86178232012.06.26 18:46sell0.01eurusd1.246110.000000.000002012.06.27 16:501.245600.000.00-0.010.51
87103572012.06.27 09:57buy0.01gbpjpy124.3940.0000.0002012.06.27 10:30124.4960.000.000.001.28
87608372012.06.27 14:27buy0.01gbpjpy124.4260.0000.0002012.06.27 14:34124.4770.000.000.000.64
87961922012.06.27 17:20sell0.01eurusd1.246290.000000.000002012.06.27 17:551.245760.000.000.000.53
88090352012.06.27 18:15sell0.01eurusd1.245160.000000.000002012.06.28 10:491.247390.000.00-0.05-2.23
88090652012.06.27 18:15buy0.01usdchf0.964450.000000.000002012.06.28 11:000.964980.000.00-0.000.55
88900172012.06.28 06:25sell0.02eurusd1.250920.000000.000002012.06.28 10:491.247480.000.000.006.88
89489372012.06.28 12:02sell0.01gbpjpy123.2390.0000.0002012.06.28 13:01123.1890.000.000.000.63
89538732012.06.28 12:25buy0.01usdchf0.966310.000000.000002012.06.28 12:540.966830.000.000.000.54
89538882012.06.28 12:25sell0.01eurusd1.242930.000000.000002012.06.28 12:341.242330.000.000.000.60
89591152012.06.28 12:51sell0.01eurusd1.242640.000000.000002012.06.28 12:541.242070.000.000.000.57
89638512012.06.28 13:14sell0.01gbpjpy123.1800.0000.0002012.06.28 15:13123.4000.000.000.00-2.77
89751842012.06.28 14:22sell0.02gbpjpy123.6860.0000.0002012.06.28 15:13123.3990.000.000.007.23
89892862012.06.28 15:28sell0.01eurusd1.242160.000000.000002012.06.28 21:161.241640.000.000.000.52
89893102012.06.28 15:28buy0.01usdchf0.966860.000000.000002012.06.29 07:110.954770.000.00-0.00-12.66
89947222012.06.28 15:55sell0.01gbpjpy123.3890.0000.0002012.06.28 16:11123.3340.000.000.000.69
90112522012.06.28 17:09sell0.01gbpjpy122.9820.0000.0002012.06.29 07:11123.8080.000.00-0.04-10.42
90465852012.06.28 21:42sell0.01eurusd1.241590.000000.000002012.06.29 07:101.257870.000.00-0.01-16.28
90873122012.06.29 05:50sell0.02eurusd1.247000.000000.000002012.06.29 07:101.257820.000.000.00-21.64
90907372012.06.29 05:59sell0.02gbpjpy123.4560.0000.0002012.06.29 07:10123.7910.000.000.00-8.45
90907892012.06.29 05:59buy0.02usdchf0.960040.000000.000002012.06.29 07:110.954880.000.000.00-10.81
90918732012.06.29 06:00sell0.02eurgbp0.804450.000000.000002012.07.02 22:530.801310.000.00-0.019.87
90933882012.06.29 06:02buy0.04usdchf0.954710.000000.000002012.06.29 07:120.954870.000.000.000.67
90972632012.06.29 06:07sell0.04eurusd1.259350.000000.000002012.06.29 07:101.257880.000.000.005.88
91050882012.06.29 06:41sell0.04gbpjpy123.9320.0000.0002012.06.29 07:11123.8040.000.000.006.46
91098032012.06.29 07:10sell0.02eurusd1.257780.000000.000002012.06.29 07:111.257880.000.000.00-0.20
91340802012.06.29 09:35buy0.01eurusd1.259740.000000.000002012.06.29 09:461.260260.000.000.000.52
91395712012.06.29 10:03buy0.01eurusd1.260140.000000.000002012.06.29 10:071.260700.000.000.000.56
91445502012.06.29 10:28buy0.01gbpjpy124.7710.0000.0002012.06.29 15:20124.2880.000.000.00-6.08
91541522012.06.29 11:18buy0.02gbpjpy124.2730.0000.0002012.06.29 15:20124.2920.000.000.000.48
91663162012.06.29 12:36buy0.04gbpjpy123.7620.0000.0002012.06.29 15:20124.2970.000.000.0026.91
91682982012.06.29 12:50sell0.01usdchf0.954790.000000.000002012.06.29 15:170.953940.000.000.000.89
91703492012.06.29 13:08buy0.01eurusd1.258000.000000.000002012.06.29 13:451.258740.000.000.000.74
91769292012.06.29 14:09buy0.01eurusd1.258410.000000.000002012.06.29 14:141.258920.000.000.000.51
92018992012.06.29 16:14sell0.01usdchf0.949040.000000.000002012.06.29 16:180.948450.000.000.000.62
92022282012.06.29 16:16buy0.01eurusd1.267800.000000.000002012.06.29 16:171.268310.000.000.000.51
92062762012.06.29 16:46sell0.01usdchf0.948610.000000.000002012.06.29 17:220.948100.000.000.000.54
92093792012.06.29 17:10buy0.01gbpjpy124.8800.0000.0002012.06.29 17:15124.9340.000.000.000.68
92131112012.06.29 17:41buy0.01gbpjpy124.9900.0000.0002012.06.29 17:59125.1260.000.000.001.70
92133652012.06.29 17:43buy0.01eurusd1.268630.000000.000002012.07.02 12:171.266170.000.00-0.02-2.46
92611602012.07.02 03:22buy0.02eurusd1.263200.000000.000002012.07.02 12:171.266170.000.000.005.94
93020772012.07.02 12:01sell0.01usdchf0.949560.000000.000002012.07.02 12:170.949050.000.000.000.54
93264452012.07.02 14:58buy0.01gbpjpy125.0540.0000.0002012.07.02 15:31125.1180.000.000.000.80
94189562012.07.03 09:40buy0.01gbpjpy125.3480.0000.0002012.07.03 18:39125.3990.000.000.000.64
94321462012.07.03 11:13buy0.01usdchf0.954920.000000.000002012.07.03 15:240.955620.000.000.000.73
94468042012.07.03 12:50sell0.01eurusd1.258650.000000.000002012.07.03 13:191.258140.000.000.000.51
94730182012.07.03 16:14sell0.01eurgbp0.801590.000000.000002012.07.05 14:460.800870.000.00-0.021.12
94734582012.07.03 16:17buy0.01usdchf0.956110.000000.000002012.07.04 15:550.956640.000.00-0.000.55
94734652012.07.03 16:17sell0.01eurusd1.256310.000000.000002012.07.04 03:361.258960.000.00-0.01-2.65
94938002012.07.03 18:35sell0.02eurusd1.262130.000000.000002012.07.04 03:361.258970.000.00-0.036.32
94957812012.07.03 18:54buy0.01gbpjpy125.3940.0000.0002012.07.06 07:08124.1350.000.000.01-15.75
95206182012.07.04 04:19buy0.02gbpjpy124.9230.0000.0002012.07.06 07:08124.1280.000.000.02-19.89
95480572012.07.04 11:12sell0.01eurusd1.257900.000000.000002012.07.04 13:051.257300.000.000.000.60
95611452012.07.04 13:46sell0.01eurusd1.256600.000000.000002012.07.04 14:001.255950.000.000.000.65
95692212012.07.04 15:34sell0.01eurusd1.256220.000000.000002012.07.04 15:551.255700.000.000.000.52
95789722012.07.04 17:13sell0.01eurusd1.255770.000000.000002012.07.04 17:191.255240.000.000.000.53
95819812012.07.04 17:40sell0.01eurusd1.255320.000000.000002012.07.04 17:401.254550.000.000.000.77
95861942012.07.04 17:57buy0.04gbpjpy124.4120.0000.0002012.07.06 07:08124.1280.000.000.04-14.21
95917302012.07.04 18:52sell0.01eurusd1.251950.000000.000002012.07.05 02:511.251400.000.00-0.030.55
95917332012.07.04 18:52buy0.01usdchf0.959550.000000.000002012.07.05 11:510.960240.000.00-0.000.72
96285942012.07.05 08:51sell0.01eurusd1.252410.000000.000002012.07.05 10:211.251840.000.000.000.57
96406962012.07.05 11:07sell0.01eurusd1.252210.000000.000002012.07.05 11:501.251580.000.000.000.63
96497572012.07.05 12:44buy0.01usdchf0.961120.000000.000002012.07.05 14:460.961930.000.000.000.84
96502362012.07.05 12:53sell0.01eurusd1.250340.000000.000002012.07.05 14:461.249120.000.000.001.22
96884042012.07.05 16:10sell0.01eurusd1.238820.000000.000002012.07.05 16:121.238300.000.000.000.52
96887312012.07.05 16:12sell0.01eurgbp0.797850.000000.000002012.07.05 16:310.797330.000.000.000.80
96945672012.07.05 16:50buy0.01usdchf0.970340.000000.000002012.07.05 17:030.970980.000.000.000.66
96946812012.07.05 16:51sell0.01eurusd1.237930.000000.000002012.07.05 16:531.237380.000.000.000.55
96977092012.07.05 17:13buy0.08gbpjpy123.9050.0000.0002012.07.06 07:08124.1280.000.000.0122.32
97095892012.07.05 18:53buy0.01usdchf0.970260.000000.000002012.07.06 09:580.970830.000.00-0.000.59
97187242012.07.05 21:09sell0.01eurusd1.238450.000000.000002012.07.06 04:581.237860.000.00-0.010.59
97415312012.07.06 07:08buy0.04gbpjpy124.1790.0000.0002012.07.06 07:08124.1170.000.000.00-3.10
97467982012.07.06 08:48sell0.01gbpjpy124.0440.0000.0002012.07.06 09:08123.9910.000.000.000.66
97626232012.07.06 12:08sell0.01eurgbp0.796820.000000.000002012.07.06 12:210.796310.000.000.000.79
97646692012.07.06 12:38sell0.01eurgbp0.796400.000000.000002012.07.06 15:320.795860.000.000.000.84
97657782012.07.06 12:56buy0.01usdchf0.970590.000000.000002012.07.06 15:310.972240.000.000.001.70
97657892012.07.06 12:56sell0.01eurusd1.237610.000000.000002012.07.06 13:071.237090.000.000.000.52
97711892012.07.06 14:16sell0.01eurusd1.237510.000000.000002012.07.06 15:301.236950.000.000.000.56
97887132012.07.06 16:24sell0.01gbpjpy123.3810.0000.0002012.07.06 16:50123.3230.000.000.000.73
97900882012.07.06 16:36sell0.01eurusd1.232860.000000.000002012.07.06 16:441.232350.000.000.000.51
97901022012.07.06 16:36buy0.01usdchf0.974190.000000.000002012.07.06 16:450.974760.000.000.000.58
97914492012.07.06 16:45sell0.01eurgbp0.794640.000000.000002012.07.06 16:520.794140.000.000.000.78
97999992012.07.06 17:40buy0.01usdchf0.975800.000000.000002012.07.06 18:300.976320.000.000.000.53
98000062012.07.06 17:40sell0.01eurusd1.230740.000000.000002012.07.06 17:501.230210.000.000.000.53
98640622012.07.09 09:49sell0.01eurgbp0.792980.000000.000002012.07.09 17:000.792480.000.000.000.77
98775492012.07.09 11:52sell0.01gbpjpy123.2580.0000.0002012.07.09 13:54123.2070.000.000.000.64
98911902012.07.09 14:21sell0.01gbpjpy123.1680.0000.0002012.07.10 10:23123.1170.000.00-0.040.64
99080462012.07.09 17:34buy0.01usdchf0.977730.000000.000002012.07.10 15:220.978300.000.00-0.000.58
99080492012.07.09 17:34sell0.01eurusd1.228320.000000.000002012.07.10 15:211.227910.000.00-0.010.41
99539712012.07.10 08:07sell0.01eurgbp0.792410.000000.000002012.07.10 15:060.791890.000.000.000.81
99684872012.07.10 10:58sell0.01gbpjpy122.8530.0000.0002012.07.10 15:43123.0790.000.000.00-2.85
99809242012.07.10 12:44sell0.02gbpjpy123.3550.0000.0002012.07.10 15:43123.0790.000.000.006.95
100035142012.07.10 16:04sell0.01eurgbp0.791350.000000.000002012.07.10 16:450.790810.000.000.000.84
100162562012.07.10 17:39sell0.01eurgbp0.790290.000000.000002012.07.10 22:270.789730.000.000.000.87
100177162012.07.10 17:47sell0.01gbpjpy123.1850.0000.0002012.07.10 18:06123.1280.000.000.000.72
100187252012.07.10 17:57sell0.01eurusd1.225270.000000.000002012.07.10 18:061.224510.000.000.000.76
100187672012.07.10 17:57buy0.01usdchf0.979980.000000.000002012.07.10 18:060.980730.000.000.000.76
100361342012.07.10 20:48buy0.01usdchf0.980080.000000.000002012.07.11 18:110.980670.000.00-0.000.60
100419772012.07.10 21:52sell0.01eurusd1.224980.000000.000002012.07.11 18:111.224410.000.00-0.010.57
100421512012.07.10 21:54sell0.01gbpjpy123.1170.0000.0002012.07.11 03:21123.0670.000.00-0.030.63
100648062012.07.11 08:19sell0.01gbpjpy123.0580.0000.0002012.07.12 05:32123.3330.000.00-0.12-3.46
100777362012.07.11 10:50sell0.01eurgbp0.789050.000000.000002012.07.11 13:060.788550.000.000.000.78
101145212012.07.11 15:23sell0.01eurgbp0.787940.000000.000002012.07.11 16:270.787420.000.000.000.81
101260902012.07.11 16:51sell0.02gbpjpy123.6640.0000.0002012.07.12 05:32123.3350.000.00-0.258.28
101474222012.07.11 18:43sell0.01eurusd1.223770.000000.000002012.07.11 21:051.222590.000.000.001.18
102224402012.07.12 09:26sell0.01eurusd1.223230.000000.000002012.07.12 10:001.222720.000.000.000.51
102224552012.07.12 09:26buy0.01usdchf0.981900.000000.000002012.07.12 10:020.982410.000.000.000.52
102314372012.07.12 10:29buy0.01usdchf0.982820.000000.000002012.07.12 10:420.983510.000.000.000.70
102460282012.07.12 12:13sell0.01gbpjpy122.6260.0000.0002012.07.12 13:33122.5710.000.000.000.70
102623872012.07.12 14:33sell0.01eurgbp0.788530.000000.000002012.07.13 14:350.788020.000.00-0.000.79
102661302012.07.12 15:13buy0.01usdchf0.986380.000000.000002012.07.13 16:000.987020.000.00-0.000.65
102661412012.07.12 15:13sell0.01eurusd1.217590.000000.000002012.07.12 15:331.216910.000.000.000.68
102739162012.07.12 16:16sell0.01gbpjpy122.3260.0000.0002012.07.12 17:18122.2710.000.000.000.69
103473802012.07.13 08:08sell0.01gbpjpy122.3300.0000.0002012.07.13 09:38122.2750.000.000.000.70
103561262012.07.13 09:57sell0.01gbpjpy122.2460.0000.0002012.07.16 12:19122.7150.000.00-0.04-5.94
103570522012.07.13 10:07sell0.01eurusd1.218960.000000.000002012.07.13 10:151.218420.000.000.000.54
103912082012.07.13 14:41sell0.02gbpjpy122.7400.0000.0002012.07.16 12:19122.7160.000.00-0.080.61
103923802012.07.13 14:49sell0.01eurusd1.219050.000000.000002012.07.13 15:131.218580.000.000.000.47
103993922012.07.13 15:37sell0.01eurgbp0.787390.000000.000002012.07.13 15:550.786890.000.000.000.78
104003192012.07.13 15:44sell0.01eurusd1.218150.000000.000002012.07.13 15:511.217560.000.000.000.59
104019012012.07.13 15:52sell0.01eurusd1.217510.000000.000002012.07.13 15:581.216960.000.000.000.55
104058192012.07.13 16:14sell0.01eurgbp0.786810.000000.000002012.07.13 20:220.786310.000.000.000.78
104324342012.07.13 20:20sell0.04gbpjpy123.2440.0000.0002012.07.16 12:19122.7130.000.00-0.1726.88
104811562012.07.16 13:21sell0.01eurgbp0.784630.000000.000002012.07.16 16:270.784120.000.000.000.80
104822682012.07.16 13:36sell0.01eurusd1.218670.000000.000002012.07.16 15:061.218140.000.000.000.53
104822732012.07.16 13:36buy0.01usdchf0.985560.000000.000002012.07.16 15:140.986160.000.000.000.61
104966942012.07.16 15:46sell0.01gbpjpy122.6700.0000.0002012.07.17 17:40123.1090.000.00-0.03-5.55
105092642012.07.16 17:05sell0.01eurgbp0.783460.000000.000002012.07.19 15:080.782960.000.00-0.010.79
105194792012.07.16 18:18sell0.02gbpjpy123.1830.0000.0002012.07.17 17:40123.0930.000.00-0.062.28
105487012012.07.17 04:28sell0.04gbpjpy123.6550.0000.0002012.07.17 17:40123.1190.000.000.0027.11
105745052012.07.17 11:35sell0.01usdchf0.976490.000000.000002012.07.17 11:400.975920.000.000.000.58
105746982012.07.17 11:36buy0.01eurusd1.230440.000000.000002012.07.17 11:431.230960.000.000.000.52
105792372012.07.17 12:11sell0.01usdchf0.975950.000000.000002012.07.17 12:110.975360.000.000.000.60
106394362012.07.17 21:07buy0.01gbpjpy123.6760.0000.0002012.07.17 21:33123.7280.000.000.000.66
106775962012.07.18 10:33sell0.01usdchf0.977150.000000.000002012.07.18 16:360.979440.000.000.00-2.34
106983172012.07.18 13:33sell0.01eurusd1.223410.000000.000002012.07.18 14:011.222910.000.000.000.50
107029312012.07.18 14:12sell0.02usdchf0.982510.000000.000002012.07.18 16:360.979490.000.000.006.17
107059772012.07.18 14:37sell0.01eurusd1.222470.000000.000002012.07.18 16:051.221960.000.000.000.51
107065282012.07.18 14:44sell0.01gbpjpy123.1750.0000.0002012.07.19 05:06123.1240.000.00-0.130.65
107737492012.07.19 08:32sell0.01gbpjpy122.9380.0000.0002012.07.20 14:48123.1720.000.00-0.03-2.98
107790242012.07.19 09:55buy0.01eurusd1.228940.000000.000002012.07.19 10:061.229570.000.000.000.63
107865992012.07.19 10:42buy0.01eurusd1.231180.000000.000002012.07.19 13:051.231760.000.000.000.58
108061592012.07.19 13:27buy0.01eurusd1.230880.000000.000002012.07.19 19:411.228450.000.000.00-2.43
108062452012.07.19 13:28sell0.01usdchf0.975780.000000.000002012.07.19 19:370.977840.000.000.00-2.11
108185882012.07.19 15:26sell0.02gbpjpy123.4330.0000.0002012.07.20 14:48123.1600.000.00-0.076.95
108283472012.07.19 16:17buy0.02eurusd1.225500.000000.000002012.07.19 19:411.228450.000.000.005.90
108291682012.07.19 16:19sell0.02usdchf0.981170.000000.000002012.07.19 19:370.977950.000.000.006.59
108526552012.07.19 19:32sell0.01eurgbp0.779870.000000.000002012.07.20 13:060.779240.000.00-0.000.99
108833912012.07.20 08:08sell0.01eurusd1.225850.000000.000002012.07.20 08:391.225300.000.000.000.55
108834282012.07.20 08:09buy0.01usdchf0.979800.000000.000002012.07.20 08:390.980310.000.000.000.52
108859342012.07.20 08:58sell0.01eurusd1.225080.000000.000002012.07.20 12:501.224480.000.000.000.60
108859352012.07.20 08:58buy0.01usdchf0.980390.000000.000002012.07.20 12:530.980960.000.000.000.58
109151292012.07.20 13:56sell0.01eurgbp0.779160.000000.000002012.07.20 14:370.778550.000.000.000.96
109260072012.07.20 15:06sell0.01eurgbp0.778150.000000.000002012.07.20 16:500.777650.000.000.000.78
109277102012.07.20 15:16buy0.01usdchf0.984630.000000.000002012.07.20 15:550.985180.000.000.000.56
109283042012.07.20 15:22sell0.01eurusd1.219060.000000.000002012.07.20 16:041.218530.000.000.000.53
109292042012.07.20 15:29sell0.01gbpjpy123.0900.0000.0002012.07.20 15:34123.0240.000.000.000.84
109356682012.07.20 16:17sell0.01gbpjpy123.0430.0000.0002012.07.20 16:44122.9690.000.000.000.94
109377082012.07.20 16:41buy0.01usdchf0.985930.000000.000002012.07.20 16:470.986470.000.000.000.55
109377122012.07.20 16:41sell0.01eurusd1.218020.000000.000002012.07.20 16:471.217340.000.000.000.68
109475552012.07.20 17:32buy0.01usdchf0.987720.000000.000002012.07.20 17:350.988330.000.000.000.62
109475622012.07.20 17:32sell0.01eurusd1.215850.000000.000002012.07.20 17:351.214830.000.000.001.02
109499512012.07.20 17:46sell0.01eurusd1.215350.000000.000002012.07.23 00:001.212190.000.00-0.003.16
110069112012.07.23 08:53sell0.01eurgbp0.777410.000000.000002012.07.23 09:260.776910.000.000.000.78
110113822012.07.23 09:24sell0.01gbpjpy121.5420.0000.0002012.07.23 09:36121.4910.000.000.000.65
110152302012.07.23 09:48buy0.01usdchf0.993140.000000.000002012.07.23 10:570.993660.000.000.000.52
110186282012.07.23 10:15sell0.01gbpjpy121.3760.0000.0002012.07.23 11:37121.3240.000.000.000.67
110205862012.07.23 10:33sell0.01eurusd1.209540.000000.000002012.07.23 10:381.209020.000.000.000.52
110295192012.07.23 11:57sell0.01gbpjpy121.2820.0000.0002012.07.23 12:13121.2310.000.000.000.65
110338432012.07.23 12:38sell0.01gbpjpy121.2080.0000.0002012.07.24 05:00121.4280.000.00-0.03-2.81
110592732012.07.23 16:12sell0.01eurusd1.207520.000000.000002012.07.24 10:451.209980.000.000.00-2.46
110592962012.07.23 16:12buy0.01usdchf0.994520.000000.000002012.07.24 09:310.992090.000.00-0.01-2.45
110691282012.07.23 17:41buy0.01eurgbp0.780440.000000.000002012.07.23 17:490.780950.000.000.000.79
110726432012.07.23 18:05sell0.02gbpjpy121.7000.0000.0002012.07.24 05:00121.4270.000.00-0.066.98
110760552012.07.23 18:35buy0.01eurgbp0.780980.000000.000002012.07.23 18:540.781490.000.000.000.79
110805562012.07.23 19:24sell0.02eurusd1.212930.000000.000002012.07.24 10:451.209970.000.00-0.015.92
110829802012.07.23 19:49buy0.01eurgbp0.782150.000000.000002012.07.25 11:310.782660.000.00-0.050.79
110833012012.07.23 19:52buy0.02usdchf0.989140.000000.000002012.07.24 09:310.992090.000.00-0.015.95
111283002012.07.24 09:56sell0.01gbpjpy121.3450.0000.0002012.07.24 10:28121.2930.000.000.000.66
111287432012.07.24 09:59buy0.01usdchf0.991810.000000.000002012.07.24 10:450.992310.000.000.000.50
111398202012.07.24 11:11sell0.01gbpjpy121.0890.0000.0002012.07.24 18:39121.3050.000.000.00-2.76
111495472012.07.24 12:52sell0.01eurusd1.209900.000000.000002012.07.24 13:121.209390.000.000.000.51
111495522012.07.24 12:52buy0.01usdchf0.992690.000000.000002012.07.24 13:220.993210.000.000.000.52
111528032012.07.24 13:35sell0.01eurusd1.209240.000000.000002012.07.24 13:391.208730.000.000.000.51
111528542012.07.24 13:35buy0.01usdchf0.993150.000000.000002012.07.24 13:410.993650.000.000.000.50
111622012012.07.24 14:56sell0.01eurusd1.209250.000000.000002012.07.24 15:171.208740.000.000.000.51
111634972012.07.24 15:04buy0.01usdchf0.993220.000000.000002012.07.24 15:200.993730.000.000.000.51
111687882012.07.24 15:47buy0.01usdchf0.993940.000000.000002012.07.24 18:080.994460.000.000.000.52
111688102012.07.24 15:47sell0.01eurusd1.208270.000000.000002012.07.24 18:081.207750.000.000.000.52
111703222012.07.24 16:00sell0.02gbpjpy121.5860.0000.0002012.07.24 18:39121.3100.000.000.007.06
111868442012.07.24 18:30sell0.01eurusd1.208000.000000.000002012.07.24 18:381.207450.000.000.000.55
111869002012.07.24 18:30buy0.01usdchf0.994150.000000.000002012.07.24 18:380.994660.000.000.000.51
111924672012.07.24 19:02sell0.01gbpjpy121.3020.0000.0002012.07.24 19:07121.2510.000.000.000.66
111996112012.07.24 19:51buy0.01usdchf0.996700.000000.000002012.07.26 21:300.977550.000.00-0.02-19.59
111996192012.07.24 19:51sell0.01gbpjpy121.1430.0000.0002012.07.25 02:53121.0920.000.00-0.030.66
111996352012.07.24 19:51sell0.01eurusd1.204920.000000.000002012.07.26 21:291.228450.000.00-0.01-23.53
112468562012.07.25 10:01sell0.02eurusd1.210460.000000.000002012.07.26 21:291.228440.000.00-0.02-35.96
112535532012.07.25 10:18buy0.02usdchf0.991370.000000.000002012.07.26 21:300.977560.000.00-0.02-28.25
112801502012.07.25 12:37buy0.01eurgbp0.782910.000000.000002012.07.25 13:410.783420.000.000.000.79
112949682012.07.25 14:05sell0.04eurusd1.215840.000000.000002012.07.26 21:291.228440.000.00-0.04-50.40
113311682012.07.25 17:27sell0.01gbpjpy120.9730.0000.0002012.07.26 03:19120.9220.000.00-0.100.65
113596282012.07.25 21:54buy0.01eurgbp0.783910.000000.000002012.07.26 08:140.784430.000.00-0.080.81
113795992012.07.26 06:48sell0.01gbpjpy120.8860.0000.0002012.07.27 06:41122.6640.000.00-0.04-22.73
113852072012.07.26 08:44buy0.01eurgbp0.784400.000000.000002012.07.26 09:210.784900.000.000.000.77
114155442012.07.26 13:16sell0.02gbpjpy121.3830.0000.0002012.07.27 06:41122.6580.000.00-0.08-32.60
114182052012.07.26 13:24buy0.04usdchf0.986040.000000.000002012.07.26 21:300.977560.000.000.00-34.70
114230572012.07.26 13:35sell0.08eurusd1.221200.000000.000002012.07.26 21:291.228430.000.000.00-57.84
114232052012.07.26 13:35sell0.04gbpjpy121.8780.0000.0002012.07.27 06:41122.6530.000.00-0.17-39.64
114306612012.07.26 14:02buy0.08usdchf0.980550.000000.000002012.07.26 21:300.977540.000.000.00-24.63
114330202012.07.26 14:07sell0.16eurusd1.226600.000000.000002012.07.26 21:301.228430.000.000.00-29.28
114364452012.07.26 14:15sell0.08gbpjpy122.3790.0000.0002012.07.27 06:41122.6510.000.00-0.34-27.82
114705342012.07.26 17:07buy0.16usdchf0.975220.000000.000002012.07.26 21:300.977540.000.000.0037.97
114712412012.07.26 17:09sell0.32eurusd1.232010.000000.000002012.07.26 21:301.228430.000.000.00114.56
114714082012.07.26 17:09sell0.16gbpjpy122.8780.0000.0002012.07.27 06:41122.6520.000.00-0.6846.23
115071692012.07.27 06:20buy0.01eurusd1.228930.000000.000002012.07.27 09:011.229440.000.000.000.51
115075772012.07.27 06:40buy0.01eurgbp0.783960.000000.000002012.07.27 16:520.784480.000.000.000.82
115076402012.07.27 06:45sell0.01usdchf0.977090.000000.000002012.07.27 09:410.976580.000.000.000.52
115103542012.07.27 08:01buy0.01gbpjpy122.7150.0000.0002012.07.27 09:31122.7660.000.000.000.66
115139182012.07.27 09:20buy0.01eurusd1.229520.000000.000002012.07.27 09:421.230040.000.000.000.52
115447832012.07.27 13:52buy0.01gbpjpy122.9900.0000.0002012.07.27 15:30123.0420.000.000.000.66
115509662012.07.27 14:44sell0.01usdchf0.976640.000000.000002012.07.27 15:070.976120.000.000.000.53
115511112012.07.27 14:45buy0.01eurusd1.230360.000000.000002012.07.27 15:091.230860.000.000.000.50
115654532012.07.27 16:19buy0.01gbpjpy123.2700.0000.0002012.07.27 16:22123.3260.000.000.000.72
115785682012.07.27 17:40sell0.01usdchf0.970870.000000.000002012.07.27 20:250.970350.000.000.000.54
115785842012.07.27 17:40buy0.01eurusd1.236970.000000.000002012.07.27 20:251.237520.000.000.000.55
115797462012.07.27 17:50buy0.01gbpjpy123.5800.0000.0002012.07.27 17:55123.6310.000.000.000.65
116542632012.07.30 12:07sell0.01eurgbp0.781700.000000.000002012.07.30 13:550.781190.000.000.000.80
116704862012.07.30 14:28buy0.01usdchf0.979360.000000.000002012.07.30 14:460.979890.000.000.000.54
116704912012.07.30 14:28sell0.01eurusd1.226480.000000.000002012.07.30 14:431.225960.000.000.000.52
116710062012.07.30 14:34sell0.01eurgbp0.780970.000000.000002012.07.30 14:460.780470.000.000.000.78
116802902012.07.30 15:47buy0.01usdchf0.981740.000000.000002012.08.01 21:140.979620.000.000.00-2.16
116803002012.07.30 15:47sell0.01eurusd1.223390.000000.000002012.07.31 11:051.225670.000.000.00-2.28
116821022012.07.30 16:06sell0.01gbpjpy122.6320.0000.0002012.07.30 16:20122.5820.000.000.000.64
116984692012.07.30 18:32sell0.01eurgbp0.780080.000000.000002012.08.02 15:500.784880.000.000.00-7.48
116990232012.07.30 18:40sell0.01gbpjpy122.6190.0000.0002012.07.31 14:19122.5670.000.00-0.030.67
117271682012.07.31 05:54sell0.02eurusd1.228730.000000.000002012.07.31 11:051.225780.000.000.005.90
117580602012.07.31 12:13sell0.01eurusd1.225850.000000.000002012.07.31 16:121.228130.000.000.00-2.28
117784442012.07.31 15:03sell0.01gbpjpy122.4280.0000.0002012.07.31 16:51122.3770.000.000.000.66
117841672012.07.31 15:43buy0.02usdchf0.976360.000000.000002012.08.01 21:140.979360.000.00-0.016.13
117842412012.07.31 15:43sell0.02eurusd1.231300.000000.000002012.07.31 16:121.228280.000.000.006.04
117946372012.07.31 16:39sell0.02eurgbp0.785450.000000.000002012.08.02 15:500.784880.000.00-0.011.78
118170612012.07.31 18:47buy0.01eurusd1.231830.000000.000002012.08.01 10:161.232390.000.00-0.030.56
118752812012.08.01 11:58sell0.01gbpjpy122.1770.0000.0002012.08.01 12:27122.1220.000.000.000.71
118833372012.08.01 13:08sell0.01gbpjpy122.1450.0000.0002012.08.01 15:14122.0940.000.000.000.66
118983292012.08.01 15:32sell0.01gbpjpy122.0940.0000.0002012.08.01 17:16122.0400.000.000.000.69
119075572012.08.01 16:44buy0.01eurusd1.231520.000000.000002012.08.01 17:031.232030.000.000.000.51
119184122012.08.01 17:50sell0.01gbpjpy121.9980.0000.0002012.08.01 18:17121.9480.000.000.000.64
119241402012.08.01 18:53sell0.01gbpjpy121.9290.0000.0002012.08.01 21:01121.8780.000.000.000.65
119443992012.08.01 21:54sell0.01gbpjpy121.8610.0000.0002012.08.02 03:15121.8100.000.00-0.130.65
119913562012.08.02 10:05buy0.01usdchf0.981490.000000.000002012.08.02 10:060.982000.000.000.000.52
120000862012.08.02 11:11sell0.01gbpjpy121.8670.0000.0002012.08.02 11:51121.8160.000.000.000.65
120116702012.08.02 12:31sell0.01gbpjpy121.6650.0000.0002012.08.02 12:42121.6140.000.000.000.65
120456792012.08.02 15:33sell0.04eurgbp0.790780.000000.000002012.08.02 15:500.785260.000.000.0034.42
120824212012.08.02 16:53sell0.01gbpjpy121.5850.0000.0002012.08.02 17:43121.5340.000.000.000.65
120850142012.08.02 17:06sell0.01eurusd1.220280.000000.000002012.08.02 17:321.219770.000.000.000.51
120850272012.08.02 17:06buy0.01usdchf0.984510.000000.000002012.08.02 17:320.985010.000.000.000.51
120938922012.08.02 17:55sell0.01eurusd1.217920.000000.000002012.08.02 17:551.217350.000.000.000.57
121039992012.08.02 18:39sell0.01eurusd1.214370.000000.000002012.08.07 08:161.238980.000.000.00-24.61
121040072012.08.02 18:39buy0.01usdchf0.989090.000000.000002012.08.07 08:170.969340.000.000.00-20.37
121074482012.08.02 19:12sell0.01gbpjpy121.1990.0000.0002012.08.03 03:27121.1470.000.00-0.030.67
121490582012.08.03 10:00sell0.02eurusd1.219790.000000.000002012.08.07 08:161.238980.000.000.00-38.38
121558092012.08.03 11:00buy0.02usdchf0.983740.000000.000002012.08.07 08:170.969470.000.00-0.02-29.44
121736052012.08.03 13:29sell0.04eurusd1.225200.000000.000002012.08.07 08:161.238990.000.00-0.01-55.16
121768932012.08.03 13:49buy0.04usdchf0.978400.000000.000002012.08.07 08:170.969510.000.00-0.02-36.68
122031112012.08.03 16:09buy0.01eurgbp0.788750.000000.000002012.08.03 16:120.789250.000.000.000.77
122073482012.08.03 16:27buy0.01gbpjpy122.4350.0000.0002012.08.03 16:31122.4870.000.000.000.66
122104602012.08.03 16:45sell0.08eurusd1.230590.000000.000002012.08.07 08:161.238980.000.00-0.01-67.12
122115302012.08.03 16:48buy0.01gbpjpy122.5440.0000.0002012.08.03 16:53122.5950.000.000.000.65
122139752012.08.03 17:00buy0.01eurgbp0.790920.000000.000002012.08.03 18:500.791420.000.000.000.79
122256052012.08.03 18:04buy0.08usdchf0.973070.000000.000002012.08.07 08:170.969480.000.00-0.04-29.62
122273382012.08.03 18:13sell0.16eurusd1.235980.000000.000002012.08.07 08:161.239010.000.00-0.01-48.48
123286002012.08.06 12:12buy0.01eurgbp0.794030.000000.000002012.08.06 12:240.794540.000.000.000.79
123334102012.08.06 12:53buy0.01eurgbp0.794490.000000.000002012.08.06 14:530.795010.000.000.000.81
123549812012.08.06 15:50buy0.01eurgbp0.795240.000000.000002012.08.06 15:540.795740.000.000.000.78
123592412012.08.06 16:27buy0.01eurgbp0.795690.000000.000002012.08.06 17:300.796200.000.000.000.79
123592452012.08.06 16:27sell0.01gbpjpy121.8420.0000.0002012.08.08 08:33122.6160.000.00-0.06-9.86
123743142012.08.06 17:59buy0.16usdchf0.967760.000000.000002012.08.07 08:170.969500.000.00-0.0528.72
123743342012.08.06 17:59sell0.32eurusd1.241360.000000.000002012.08.07 08:161.239060.000.00-0.0673.60
124422072012.08.07 10:44buy0.01eurgbp0.795560.000000.000002012.08.13 09:220.783690.000.00-0.17-18.59
124427582012.08.07 10:48sell0.02gbpjpy122.3360.0000.0002012.08.08 08:33122.6200.000.00-0.05-7.23
124476982012.08.07 11:23buy0.01eurusd1.242720.000000.000002012.08.07 14:381.243230.000.000.000.51
124477082012.08.07 11:23sell0.01usdchf0.966970.000000.000002012.08.07 15:110.966460.000.000.000.53
124683932012.08.07 14:38sell0.04gbpjpy122.8310.0000.0002012.08.08 08:33122.6220.000.00-0.1110.64
124712702012.08.07 15:01buy0.01eurusd1.242950.000000.000002012.08.07 15:111.243520.000.000.000.57
124842152012.08.07 16:45buy0.01eurusd1.243570.000000.000002012.08.09 04:421.238430.000.00-0.08-5.14
124842772012.08.07 16:45sell0.01usdchf0.966350.000000.000002012.08.13 09:220.978620.000.00-0.17-12.54
125226072012.08.08 03:08buy0.02eurusd1.238240.000000.000002012.08.09 04:421.238430.000.00-0.130.38
125667302012.08.08 12:40sell0.01gbpjpy122.0070.0000.0002012.08.08 12:51121.9570.000.000.000.64
125670802012.08.08 12:41sell0.02usdchf0.971690.000000.000002012.08.13 09:220.978620.000.00-0.26-14.16
125717532012.08.08 13:05buy0.02eurgbp0.790210.000000.000002012.08.13 09:220.783670.000.00-0.32-20.48
125907762012.08.08 15:30buy0.04eurusd1.232880.000000.000002012.08.09 04:421.238400.000.00-0.2522.08
126005572012.08.08 16:49buy0.01gbpjpy122.7830.0000.0002012.08.08 18:45122.8340.000.000.000.65
126174652012.08.08 19:18buy0.01gbpjpy122.8940.0000.0002012.08.08 20:25122.9460.000.000.000.66
126243972012.08.08 20:53buy0.01gbpjpy122.9790.0000.0002012.08.09 04:40123.0310.000.000.000.66
126661862012.08.09 10:02buy0.01gbpjpy123.0980.0000.0002012.08.09 16:07122.8760.000.000.00-2.83
126795772012.08.09 12:00sell0.01eurusd1.233740.000000.000002012.08.09 13:021.233190.000.000.000.55
126917552012.08.09 13:37buy0.02gbpjpy122.6040.0000.0002012.08.09 16:07122.8760.000.000.006.92
126959652012.08.09 14:19sell0.01eurusd1.230960.000000.000002012.08.09 14:221.230430.000.000.000.53
127021142012.08.09 15:04sell0.01eurusd1.230140.000000.000002012.08.09 15:211.229620.000.000.000.52
127126402012.08.09 16:22sell0.04usdchf0.977070.000000.000002012.08.13 09:220.978630.000.00-0.22-6.38
127325642012.08.09 19:08sell0.01eurusd1.227510.000000.000002012.08.10 10:271.227010.000.000.000.50
127816732012.08.10 10:57sell0.01gbpjpy122.2520.0000.0002012.08.10 15:26122.2010.000.000.000.65
127818022012.08.10 10:58sell0.01eurusd1.226850.000000.000002012.08.10 12:411.226340.000.000.000.51
127988742012.08.10 14:02sell0.01eurusd1.226960.000000.000002012.08.10 15:121.226430.000.000.000.53
128107972012.08.10 15:51sell0.01eurusd1.225920.000000.000002012.08.10 16:231.225410.000.000.000.51
128131962012.08.10 16:06sell0.01gbpjpy121.9930.0000.0002012.08.10 16:19121.9390.000.000.000.69
128293942012.08.10 17:25buy0.04eurgbp0.784840.000000.000002012.08.13 09:220.783670.000.00-0.09-7.33
129278332012.08.13 11:32sell0.01gbpjpy122.5260.0000.0002012.08.13 11:50122.4670.000.000.000.76
129584332012.08.13 15:00buy0.01gbpjpy122.9280.0000.0002012.08.13 15:35122.9820.000.000.000.69
129588362012.08.13 15:02buy0.01eurusd1.235400.000000.000002012.08.13 16:501.235920.000.000.000.52
129588442012.08.13 15:02sell0.01usdchf0.972090.000000.000002012.08.13 16:510.971590.000.000.000.51
129766962012.08.13 17:18buy0.01gbpjpy123.0590.0000.0002012.08.14 09:05123.1100.000.000.000.65
129785132012.08.13 17:32buy0.01eurgbp0.787410.000000.000002012.08.14 09:420.787920.000.00-0.020.80
130468712012.08.14 10:07buy0.01gbpjpy123.3210.0000.0002012.08.14 10:22123.3740.000.000.000.67
130539802012.08.14 10:48sell0.01usdchf0.970470.000000.000002012.08.14 11:150.969960.000.000.000.53
130551692012.08.14 10:56buy0.01gbpjpy123.4690.0000.0002012.08.14 15:14123.5190.000.000.000.64
130552802012.08.14 10:57buy0.01eurusd1.237630.000000.000002012.08.14 11:011.238150.000.000.000.52
130559832012.08.14 11:01buy0.01eurgbp0.788210.000000.000002012.08.16 20:290.785850.000.00-0.13-3.72
130971742012.08.14 16:03buy0.01gbpjpy123.7340.0000.0002012.08.14 16:05123.7850.000.000.000.65
131864762012.08.15 10:14buy0.01gbpjpy123.7130.0000.0002012.08.15 11:15123.7630.000.000.000.63
132016302012.08.15 12:03buy0.01gbpjpy123.9060.0000.0002012.08.15 15:18123.9570.000.000.000.65
132074892012.08.15 12:54buy0.01usdchf0.974780.000000.000002012.08.15 12:570.975290.000.000.000.52
132187462012.08.15 13:39buy0.02eurgbp0.782810.000000.000002012.08.16 20:290.785760.000.00-0.209.29
132248832012.08.15 14:17buy0.01usdchf0.977800.000000.000002012.08.15 14:500.978310.000.000.000.52
132248902012.08.15 14:17sell0.01eurusd1.228470.000000.000002012.08.15 14:321.227960.000.000.000.51
132321102012.08.15 15:13sell0.01eurusd1.227430.000000.000002012.08.15 17:141.226910.000.000.000.52
132347592012.08.15 15:29buy0.01usdchf0.978510.000000.000002012.08.15 17:140.979050.000.000.000.55
132606132012.08.15 17:43sell0.01eurusd1.226920.000000.000002012.08.16 09:121.226410.000.00-0.010.51
132606242012.08.15 17:43buy0.01usdchf0.978930.000000.000002012.08.16 09:120.979430.000.00-0.010.51
132695842012.08.15 18:51buy0.01gbpjpy123.7610.0000.0002012.08.15 19:30123.8110.000.000.000.64
132751192012.08.15 20:01buy0.01gbpjpy123.8520.0000.0002012.08.16 03:05123.9030.000.000.000.65
133246632012.08.16 10:25sell0.01eurusd1.226400.000000.000002012.08.17 17:031.231430.000.000.00-5.03
133247062012.08.16 10:25buy0.01usdchf0.979320.000000.000002012.08.17 17:250.976840.000.00-0.01-2.54
133377112012.08.16 12:24buy0.01gbpjpy124.3770.0000.0002012.08.16 14:14124.4270.000.000.000.63
133481612012.08.16 14:53buy0.01gbpjpy124.4610.0000.0002012.08.16 15:19124.5130.000.000.000.65
133564452012.08.16 15:45sell0.02eurusd1.231770.000000.000002012.08.17 17:031.231410.000.00-0.010.72
133606522012.08.16 16:10buy0.02usdchf0.974010.000000.000002012.08.17 17:250.976940.000.00-0.016.00
133785162012.08.16 18:16buy0.01gbpjpy124.7700.0000.0002012.08.16 20:27124.8220.000.000.000.66
133879052012.08.16 20:29sell0.04eurusd1.237150.000000.000002012.08.17 17:031.231480.000.00-0.0222.68
133908702012.08.16 21:20buy0.01eurgbp0.785910.000000.000002012.08.17 08:100.786430.000.00-0.020.81
134284492012.08.17 10:42buy0.01gbpjpy124.8320.0000.0002012.08.17 12:03124.8860.000.000.000.68
134438672012.08.17 12:53buy0.01gbpjpy124.9290.0000.0002012.08.20 12:20124.9800.000.000.000.64
134454642012.08.17 13:08buy0.01eurgbp0.787330.000000.000002012.08.21 10:300.787830.000.00-0.050.79
135311242012.08.20 10:20buy0.01eurusd1.236540.000000.000002012.08.20 17:591.234100.000.000.00-2.44
135555462012.08.20 14:11buy0.02eurusd1.231170.000000.000002012.08.20 17:591.234120.000.000.005.90
135610362012.08.20 15:03buy0.01usdchf0.976080.000000.000002012.08.20 15:310.976670.000.000.000.60
136006402012.08.20 21:51buy0.01eurusd1.234640.000000.000002012.08.21 02:071.235160.000.00-0.020.52
136006802012.08.20 21:53sell0.01usdchf0.972670.000000.000002012.08.21 04:560.972170.000.00-0.030.51
136243712012.08.21 08:42sell0.01usdchf0.971810.000000.000002012.08.21 09:200.971300.000.000.000.53
136243732012.08.21 08:42buy0.01eurusd1.235960.000000.000002012.08.21 09:131.236470.000.000.000.51
136257262012.08.21 09:04sell0.01gbpjpy124.6760.0000.0002012.08.22 21:24124.8000.000.00-0.03-1.57
136371452012.08.21 10:18sell0.01usdchf0.970590.000000.000002012.08.21 10:260.970020.000.000.000.59
136487302012.08.21 11:04buy0.01eurusd1.240760.000000.000002012.08.21 11:091.241280.000.000.000.52
136493262012.08.21 11:09sell0.02gbpjpy125.1770.0000.0002012.08.22 21:24124.8960.000.00-0.067.13
136539912012.08.21 11:48buy0.01eurusd1.241240.000000.000002012.08.21 13:081.241740.000.000.000.50
136540012012.08.21 11:48sell0.01usdchf0.967530.000000.000002012.08.21 13:080.967000.000.000.000.55
136629662012.08.21 13:53buy0.01eurusd1.242160.000000.000002012.08.21 14:591.242690.000.000.000.53
136630182012.08.21 13:54sell0.01usdchf0.966740.000000.000002012.08.21 15:000.966220.000.000.000.54
136632822012.08.21 13:58buy0.01eurgbp0.788090.000000.000002012.08.21 14:000.788600.000.000.000.80
136659892012.08.21 14:33buy0.01eurgbp0.788350.000000.000002012.08.21 15:060.788850.000.000.000.79
136707282012.08.21 15:16buy0.01eurusd1.242780.000000.000002012.08.21 15:211.243320.000.000.000.54
136710842012.08.21 15:20sell0.01usdchf0.966190.000000.000002012.08.21 15:220.965680.000.000.000.53
136711402012.08.21 15:20buy0.01eurgbp0.788670.000000.000002012.08.21 15:390.789180.000.000.000.81
136791592012.08.21 16:19buy0.01eurusd1.245900.000000.000002012.08.21 16:321.246410.000.000.000.51
136791642012.08.21 16:19sell0.01usdchf0.963950.000000.000002012.08.21 16:330.963440.000.000.000.53
136857852012.08.21 17:33buy0.01eurusd1.246750.000000.000002012.08.21 17:391.247260.000.000.000.51
136858192012.08.21 17:34sell0.01usdchf0.963350.000000.000002012.08.21 17:540.962850.000.000.000.52
136874702012.08.21 17:49buy0.01eurgbp0.790400.000000.000002012.08.23 12:310.790900.000.00-0.090.79
137040062012.08.21 21:14buy0.01eurusd1.247730.000000.000002012.08.22 17:071.248240.000.00-0.030.51
137552102012.08.22 11:59sell0.01usdchf0.962570.000000.000002012.08.22 18:050.962020.000.000.000.57
138181262012.08.22 19:34buy0.01eurusd1.247210.000000.000002012.08.22 21:001.247710.000.000.000.50
138446142012.08.22 21:58buy0.01eurusd1.252710.000000.000002012.08.22 22:011.253240.000.000.000.53
138447982012.08.22 21:59sell0.01usdchf0.958560.000000.000002012.08.23 02:020.958040.000.00-0.090.54
138937732012.08.23 06:41sell0.01usdchf0.957550.000000.000002012.08.23 07:020.957050.000.000.000.52
138938002012.08.23 06:42buy0.01eurusd1.254260.000000.000002012.08.23 06:581.254760.000.000.000.50
139077742012.08.23 09:43sell0.01gbpjpy124.7160.0000.0002012.08.23 16:56124.6650.000.000.000.65
139693332012.08.23 15:54buy0.01eurgbp0.791170.000000.000002012.08.23 17:330.791680.000.000.000.81
139858432012.08.23 17:36sell0.01gbpjpy124.4870.0000.0002012.08.24 11:39124.4360.000.00-0.030.65
139989222012.08.23 18:57buy0.01eurusd1.258010.000000.000002012.08.24 18:191.255910.000.00-0.03-2.10
139991102012.08.23 18:58sell0.01usdchf0.954180.000000.000002012.08.24 18:190.956450.000.00-0.03-2.37
140976382012.08.24 12:22sell0.01gbpjpy124.4490.0000.0002012.08.24 14:04124.3980.000.000.000.65
141029922012.08.24 13:13buy0.02eurusd1.252670.000000.000002012.08.24 18:191.255700.000.000.006.06
141096722012.08.24 14:22sell0.02usdchf0.959510.000000.000002012.08.24 18:190.956580.000.000.006.13
141143772012.08.24 15:05sell0.01gbpjpy124.2450.0000.0002012.08.24 15:46124.1950.000.000.000.64
141271382012.08.24 16:46sell0.01gbpjpy124.2480.0000.0002012.08.24 17:15124.1930.000.000.000.70
142021342012.08.27 11:44buy0.01eurgbp0.791840.000000.000002012.08.27 13:070.792340.000.000.000.79
142083992012.08.27 12:42sell0.01gbpjpy124.3640.0000.0002012.08.27 17:53124.3140.000.000.000.63
142137892012.08.27 13:21buy0.01eurgbp0.792460.000000.000002012.08.28 11:310.792980.000.00-0.020.82
142489502012.08.27 18:33sell0.01gbpjpy124.2550.0000.0002012.08.28 03:39124.2020.000.00-0.030.67
142557062012.08.27 20:10sell0.01eurusd1.251200.000000.000002012.08.27 21:581.250700.000.000.000.50
142600922012.08.27 21:10buy0.01usdchf0.960060.000000.000002012.08.27 22:000.960570.000.000.000.53
143204112012.08.28 10:26sell0.01gbpjpy123.8680.0000.0002012.08.30 18:59124.0890.000.00-0.11-2.81
143209312012.08.28 10:31buy0.01usdchf0.962330.000000.000002012.08.30 17:410.960030.000.00-0.02-2.40
143209342012.08.28 10:31sell0.01eurusd1.248180.000000.000002012.08.30 17:431.250500.000.00-0.01-2.32
143356042012.08.28 12:00sell0.02eurusd1.253590.000000.000002012.08.30 17:431.250600.000.00-0.025.98
143411332012.08.28 12:29buy0.02usdchf0.957010.000000.000002012.08.30 17:410.959940.000.00-0.036.10
143670902012.08.28 15:43buy0.01eurgbp0.794920.000000.000002012.08.31 15:090.795430.000.00-0.120.81
143844152012.08.28 17:23sell0.02gbpjpy124.3620.0000.0002012.08.30 18:59124.0890.000.00-0.236.95
146772812012.08.30 18:38sell0.01eurusd1.249900.000000.000002012.08.30 19:031.249390.000.000.000.51
146774682012.08.30 18:39buy0.01usdchf0.960810.000000.000002012.09.05 02:450.958440.000.00-0.01-2.47
146875092012.08.30 19:58sell0.01gbpjpy124.0000.0000.0002012.08.31 05:59123.9470.000.00-0.040.67
147718392012.08.31 12:34buy0.02usdchf0.955480.000000.000002012.09.05 02:450.958400.000.00-0.026.09
147916692012.08.31 14:24buy0.01eurusd1.258530.000000.000002012.08.31 14:321.259030.000.000.000.50
148135892012.08.31 16:17buy0.01eurusd1.262070.000000.000002012.08.31 17:171.259690.000.000.00-2.38
148269972012.08.31 17:09buy0.02eurusd1.256660.000000.000002012.08.31 17:171.259660.000.000.006.00
149450502012.09.03 10:36buy0.01gbpjpy124.3300.0000.0002012.09.03 10:44124.3810.000.000.000.65
149513102012.09.03 11:09buy0.01gbpjpy124.3570.0000.0002012.09.03 11:28124.4080.000.000.000.65
149651912012.09.03 12:19sell0.01eurgbp0.791290.000000.000002012.09.04 17:430.790780.000.000.000.81
149780642012.09.03 13:43buy0.01gbpjpy124.5100.0000.0002012.09.04 04:38124.5620.000.000.000.66
150217282012.09.03 19:21buy0.01eurusd1.259720.000000.000002012.09.04 04:371.260230.000.00-0.030.51
151917912012.09.04 18:33sell0.01eurgbp0.790730.000000.000002012.09.05 02:470.790210.000.000.000.83
151921372012.09.04 18:35sell0.01eurusd1.256050.000000.000002012.09.05 02:351.255520.000.000.000.53
152795192012.09.05 10:54sell0.01gbpjpy124.2460.0000.0002012.09.05 11:07124.1950.000.000.000.65
152897522012.09.05 11:46buy0.01usdchf0.960410.000000.000002012.09.06 16:230.958010.000.000.00-2.51
152898452012.09.05 11:47sell0.01gbpjpy124.1250.0000.0002012.09.07 15:46125.0910.000.00-0.17-12.33
152898482012.09.05 11:47sell0.01eurusd1.250830.000000.000002012.09.06 16:451.256390.000.000.01-5.56
152944162012.09.05 12:22sell0.01eurgbp0.789270.000000.000002012.09.18 09:200.805990.000.000.00-27.16
153021302012.09.05 13:00sell0.02gbpjpy124.6200.0000.0002012.09.07 15:46125.0880.000.00-0.34-11.95
153236242012.09.05 15:02sell0.02eurusd1.257090.000000.000002012.09.06 16:451.256480.000.000.021.22
153240052012.09.05 15:03buy0.02usdchf0.955080.000000.000002012.09.06 16:230.958000.000.00-0.016.10
154496832012.09.06 09:23sell0.04eurusd1.262470.000000.000002012.09.06 16:451.256580.000.000.0023.56
155089062012.09.06 15:15sell0.04gbpjpy125.0940.0000.0002012.09.07 15:46125.0860.000.00-0.170.41
155434422012.09.06 17:00sell0.08gbpjpy125.5790.0000.0002012.09.07 15:46125.0850.000.00-0.3450.44
155660782012.09.06 18:30buy0.01eurusd1.263040.000000.000002012.09.06 18:371.263550.000.000.000.51
155712362012.09.06 19:04buy0.01eurusd1.263390.000000.000002012.09.06 20:501.263900.000.000.000.51
155748902012.09.06 19:36sell0.01usdchf0.953420.000000.000002012.09.07 15:300.952820.000.00-0.030.63
155872742012.09.06 21:20buy0.01eurusd1.264050.000000.000002012.09.06 21:561.264550.000.000.000.50
156477012012.09.07 10:03buy0.01eurusd1.264620.000000.000002012.09.07 10:041.265130.000.000.000.51
156583242012.09.07 10:42sell0.16gbpjpy126.0710.0000.0002012.09.07 15:46125.0850.000.000.00201.39
156646022012.09.07 11:14buy0.01eurusd1.267380.000000.000002012.09.07 11:331.267890.000.000.000.51
156803682012.09.07 12:56buy0.01eurusd1.268030.000000.000002012.09.07 13:041.268550.000.000.000.52
156813972012.09.07 13:01sell0.02eurgbp0.794690.000000.000002012.09.18 09:200.805960.000.00-0.01-36.61
156912662012.09.07 13:50buy0.01eurusd1.269450.000000.000002012.09.07 13:511.269960.000.000.000.51
156947852012.09.07 14:04buy0.01eurusd1.269340.000000.000002012.09.07 14:181.269840.000.000.000.50
157085392012.09.07 15:16buy0.01eurusd1.270890.000000.000002012.09.07 15:201.271400.000.000.000.51
157280082012.09.07 16:11buy0.01eurusd1.276330.000000.000002012.09.07 16:111.276940.000.000.000.61
157372902012.09.07 17:01sell0.01usdchf0.947280.000000.000002012.09.07 17:080.946770.000.000.000.54
157751982012.09.07 22:23sell0.04eurgbp0.799900.000000.000002012.09.18 09:200.805900.000.00-0.08-38.98
158647652012.09.10 16:37sell0.01usdchf0.945360.000000.000002012.09.10 17:460.944850.000.000.000.54
158690472012.09.10 17:16buy0.01eurusd1.278540.000000.000002012.09.10 18:121.279050.000.000.000.51
158767232012.09.10 18:16sell0.01usdchf0.944380.000000.000002012.09.10 18:550.943850.000.000.000.56
158808122012.09.10 18:52buy0.01eurusd1.279740.000000.000002012.09.11 09:551.280300.000.00-0.020.56
159327942012.09.11 10:07sell0.01usdchf0.943940.000000.000002012.09.11 10:220.943440.000.000.000.53
159546642012.09.11 12:37buy0.01eurusd1.280310.000000.000002012.09.11 15:581.280880.000.000.000.57
159560322012.09.11 12:48sell0.01gbpjpy124.9390.0000.0002012.09.11 15:49124.8880.000.000.000.66
159787382012.09.11 15:57sell0.01gbpjpy124.8530.0000.0002012.09.11 16:04124.8020.000.000.000.65
159870012012.09.11 16:31sell0.01gbpjpy124.7430.0000.0002012.09.13 15:30124.9500.000.00-0.17-2.67
159874612012.09.11 16:36buy0.01eurusd1.282450.000000.000002012.09.11 16:421.282970.000.000.000.52
159880072012.09.11 16:42sell0.01usdchf0.941170.000000.000002012.09.11 16:520.940660.000.000.000.54
159946572012.09.11 17:36buy0.01eurusd1.283380.000000.000002012.09.11 17:411.283910.000.000.000.53
159947652012.09.11 17:37sell0.01usdchf0.940800.000000.000002012.09.11 17:450.940290.000.000.000.54
160083232012.09.11 19:22buy0.01eurusd1.286220.000000.000002012.09.12 06:141.286720.000.00-0.040.50
160084112012.09.11 19:24sell0.01usdchf0.938600.000000.000002012.09.12 08:100.938090.000.00-0.030.54
160293772012.09.12 04:36sell0.02gbpjpy125.2130.0000.0002012.09.13 15:30124.9470.000.00-0.266.86
160798672012.09.12 11:40sell0.01usdchf0.937730.000000.000002012.09.12 12:430.937210.000.000.000.55
160887152012.09.12 12:21buy0.01eurusd1.288980.000000.000002012.09.12 12:431.289490.000.000.000.51
161528112012.09.12 21:00buy0.01eurusd1.289840.000000.000002012.09.12 21:221.290350.000.000.000.51
162208992012.09.13 16:11sell0.01gbpjpy124.7680.0000.0002012.09.13 16:31124.7170.000.000.000.66
162270342012.09.13 16:55sell0.01gbpjpy124.6820.0000.0002012.09.13 17:03124.6310.000.000.000.66
162294162012.09.13 17:10sell0.01gbpjpy124.6530.0000.0002012.09.13 19:29124.5930.000.000.000.78
162386422012.09.13 18:40buy0.01usdchf0.939830.000000.000002012.09.13 19:300.940420.000.000.000.63
162479632012.09.13 19:31buy0.01usdchf0.942100.000000.000002012.09.20 11:210.931720.000.000.00-11.14
162831602012.09.13 20:33buy0.02usdchf0.936790.000000.000002012.09.20 11:210.931650.000.00-0.02-11.03
163375442012.09.14 09:25sell0.08eurgbp0.805280.000000.000002012.09.18 09:200.805860.000.00-0.02-7.53
163393522012.09.14 09:38buy0.04usdchf0.931460.000000.000002012.09.20 11:210.931640.000.00-0.020.77
163530482012.09.14 11:41buy0.01gbpjpy125.9090.0000.0002012.09.14 12:14125.9600.000.000.000.66
163679112012.09.14 13:11buy0.01gbpjpy126.7850.0000.0002012.09.14 13:13126.8360.000.000.000.65
163892272012.09.14 15:24buy0.01gbpjpy126.6500.0000.0002012.09.14 16:28126.7010.000.000.000.65
164011842012.09.14 16:48buy0.08usdchf0.926130.000000.000002012.09.20 11:210.931720.000.00-0.0848.00
164047662012.09.14 17:03sell0.16eurgbp0.810690.000000.000002012.09.18 09:200.805890.000.00-0.06124.73
164106402012.09.14 17:38buy0.01gbpjpy126.9850.0000.0002012.09.14 17:56127.0360.000.000.000.65
164814542012.09.17 10:44buy0.01gbpjpy127.1130.0000.0002012.09.17 11:55127.1670.000.000.000.69
164931082012.09.17 12:32buy0.01gbpjpy127.2380.0000.0002012.09.17 12:47127.2890.000.000.000.65
165028632012.09.17 14:12buy0.01gbpjpy127.3120.0000.0002012.09.17 15:48127.3630.000.000.000.65
165363062012.09.17 17:29buy0.01eurusd1.314640.000000.000002012.09.17 17:311.315150.000.000.000.51
165560762012.09.17 19:53buy0.01gbpjpy128.0830.0000.0002012.09.18 18:17127.8730.000.000.00-2.67
165907232012.09.18 03:55buy0.02gbpjpy127.6120.0000.0002012.09.18 18:17127.8730.000.000.006.64
166402782012.09.18 11:52sell0.01eurgbp0.805500.000000.000002012.09.18 12:030.804960.000.000.000.88
166456812012.09.18 12:25sell0.01eurgbp0.805140.000000.000002012.09.18 12:340.804630.000.000.000.83
166459252012.09.18 12:27sell0.01eurusd1.307250.000000.000002012.09.18 12:331.306720.000.000.000.53
166526192012.09.18 13:12sell0.01eurusd1.305720.000000.000002012.09.18 13:181.305200.000.000.000.52
166527722012.09.18 13:14sell0.01eurgbp0.804220.000000.000002012.09.18 13:200.803720.000.000.000.81
166573362012.09.18 13:50sell0.01eurgbp0.803670.000000.000002012.09.18 15:180.803160.000.000.000.83
166687172012.09.18 15:33sell0.01eurgbp0.803330.000000.000002012.09.18 20:060.802820.000.000.000.83
166921282012.09.18 17:48sell0.01eurusd1.305000.000000.000002012.09.18 19:171.304440.000.000.000.56
167072392012.09.18 19:53sell0.01eurusd1.304530.000000.000002012.09.18 19:581.304020.000.000.000.51
167118952012.09.18 20:28sell0.01eurgbp0.802810.000000.000002012.09.19 12:010.802310.000.000.000.81
167119372012.09.18 20:29sell0.01eurusd1.303860.000000.000002012.09.18 21:031.303350.000.000.000.51
167180492012.09.18 21:39sell0.01eurusd1.303110.000000.000002012.09.19 12:001.302600.000.000.000.51
167897562012.09.19 12:35sell0.01eurusd1.302910.000000.000002012.09.19 12:391.302370.000.000.000.54
168001472012.09.19 13:35sell0.01eurusd1.301360.000000.000002012.09.19 13:361.300860.000.000.000.50
168181882012.09.19 15:31sell0.01eurusd1.299940.000000.000002012.09.20 05:451.302340.000.000.00-2.40
168414402012.09.19 17:14sell0.02eurusd1.305300.000000.000002012.09.20 05:451.302360.000.00-0.015.88
168579702012.09.19 19:16sell0.01gbpjpy127.1210.0000.0002012.09.19 20:58127.0680.000.000.000.68
169478782012.09.20 10:48sell0.01eurgbp0.800980.000000.000002012.09.20 12:000.800480.000.000.000.81
169499002012.09.20 11:01sell0.01eurusd1.295550.000000.000002012.09.20 12:011.294970.000.000.000.58
169682632012.09.20 12:51buy0.01usdchf0.934060.000000.000002012.09.20 15:460.934600.000.000.000.58
169682782012.09.20 12:51sell0.01eurgbp0.799430.000000.000002012.09.20 16:300.798920.000.000.000.83
169818442012.09.20 14:52sell0.01eurusd1.294550.000000.000002012.09.20 15:451.294020.000.000.000.53
169903752012.09.20 16:08sell0.01gbpjpy126.3400.0000.0002012.09.24 03:01126.8020.000.00-0.07-5.91
169927012012.09.20 16:29sell0.01eurusd1.293480.000000.000002012.09.20 16:291.292950.000.000.000.53
169930282012.09.20 16:30buy0.01usdchf0.934890.000000.000002012.09.20 16:400.935400.000.000.000.55
169971162012.09.20 16:54sell0.01eurgbp0.799170.000000.000002012.09.21 10:290.798670.000.000.000.81
170022752012.09.20 17:24buy0.01usdchf0.935050.000000.000002012.09.21 14:200.932710.000.000.00-2.51
170113532012.09.20 18:48sell0.02gbpjpy126.8180.0000.0002012.09.24 03:01126.8010.000.00-0.150.43
170205982012.09.20 20:14sell0.01eurusd1.294220.000000.000002012.09.21 10:281.296630.000.000.00-2.41
170638602012.09.21 08:08sell0.02eurusd1.299620.000000.000002012.09.21 10:281.296600.000.000.006.04
170871002012.09.21 11:08sell0.01eurgbp0.798490.000000.000002012.09.21 11:140.797990.000.000.000.82
170946242012.09.21 11:41sell0.04gbpjpy127.3180.0000.0002012.09.24 03:01126.8080.000.00-0.1226.11
170967152012.09.21 11:46buy0.02usdchf0.929730.000000.000002012.09.21 14:200.932650.000.000.006.26
171216562012.09.21 14:50sell0.01eurgbp0.797830.000000.000002012.09.24 11:000.797290.000.000.000.88
171365432012.09.21 16:21buy0.01eurusd1.303040.000000.000002012.09.28 09:571.292710.000.00-0.21-10.33
171840562012.09.24 01:01buy0.02eurusd1.297700.000000.000002012.09.28 09:571.292710.000.00-0.32-9.98
172382212012.09.24 11:21buy0.04eurusd1.292310.000000.000002012.09.28 09:571.292690.000.00-0.641.52
172506232012.09.24 12:54sell0.01eurgbp0.796410.000000.000002012.09.24 13:170.795900.000.000.000.82
172540722012.09.24 13:29buy0.01usdchf0.937050.000000.000002012.09.24 15:280.937570.000.000.000.55
172551692012.09.24 13:41sell0.01eurgbp0.796070.000000.000002012.09.25 08:380.795570.000.000.000.81
172767382012.09.24 16:07buy0.01usdchf0.938280.000000.000002012.09.26 07:070.938840.000.000.000.60
172782122012.09.24 16:20sell0.01gbpjpy126.3000.0000.0002012.09.24 17:13126.2490.000.000.000.65
172885632012.09.24 17:44sell0.01gbpjpy126.0650.0000.0002012.09.25 21:20126.2810.000.00-0.03-2.77
173705992012.09.25 10:30sell0.01eurgbp0.794380.000000.000002012.09.25 10:590.793870.000.000.000.83
174342042012.09.25 17:06sell0.02gbpjpy126.5600.0000.0002012.09.25 21:20126.2850.000.000.007.07
175201422012.09.26 07:14buy0.08eurusd1.286890.000000.000002012.09.28 09:571.292700.000.00-0.8146.48
175476272012.09.26 10:25sell0.01eurgbp0.795780.000000.000002012.09.26 11:130.795280.000.000.000.81
175568032012.09.26 11:30buy0.01usdchf0.940170.000000.000002012.09.26 14:330.940670.000.000.000.53
175579382012.09.26 11:38sell0.01gbpjpy125.4500.0000.0002012.09.27 18:25125.6710.000.00-0.09-2.85
175876082012.09.26 15:01buy0.01usdchf0.940650.000000.000002012.09.26 15:140.941150.000.000.000.53
176249192012.09.26 18:11buy0.01usdchf0.941220.000000.000002012.09.28 17:110.938860.000.00-0.02-2.51
177112082012.09.27 11:00sell0.01eurgbp0.795410.000000.000002012.09.27 12:020.794900.000.000.000.83
177293752012.09.27 12:40sell0.02gbpjpy125.9450.0000.0002012.09.27 18:25125.6720.000.000.007.03
177360792012.09.27 13:21sell0.01eurgbp0.792790.000000.000002012.10.01 02:120.795240.000.000.00-3.95
178471332012.09.28 05:24buy0.02usdchf0.935940.000000.000002012.09.28 17:100.938830.000.000.006.16
178904602012.09.28 12:04sell0.02eurgbp0.798190.000000.000002012.10.01 02:120.795240.000.000.009.52
178959712012.09.28 12:33buy0.01eurusd1.295480.000000.000002012.10.01 12:091.290370.000.00-0.03-5.11
179228952012.09.28 15:22sell0.01gbpjpy125.6310.0000.0002012.09.28 16:58125.5770.000.000.000.70
179395082012.09.28 16:51buy0.02eurusd1.290130.000000.000002012.10.01 12:091.290350.000.00-0.060.44
179464412012.09.28 17:20sell0.01gbpjpy125.5730.0000.0002012.09.28 17:28125.5220.000.000.000.65
179566992012.09.28 18:26buy0.04eurusd1.284720.000000.000002012.10.01 12:091.290280.000.00-0.1222.24
180534382012.10.01 12:37buy0.01eurgbp0.798460.000000.000002012.10.01 12:500.798970.000.000.000.82
180573402012.10.01 13:15buy0.01eurgbp0.798900.000000.000002012.10.01 15:470.799420.000.000.000.84
180773242012.10.01 16:19buy0.01gbpjpy125.9950.0000.0002012.10.01 17:00126.0480.000.000.000.68
180792912012.10.01 16:39buy0.01eurgbp0.799800.000000.000002012.10.01 17:020.800320.000.000.000.84
180793322012.10.01 16:40sell0.01usdchf0.936280.000000.000002012.10.01 17:020.935750.000.000.000.57
180903022012.10.01 17:39buy0.01gbpjpy126.2420.0000.0002012.10.02 12:15126.2990.000.000.000.73
180993812012.10.01 18:40buy0.01eurgbp0.799580.000000.000002012.10.02 14:040.800080.000.00-0.040.81
181759072012.10.02 12:16buy0.01eurusd1.291410.000000.000002012.10.02 12:231.291920.000.000.000.51
181759682012.10.02 12:16sell0.01usdchf0.936740.000000.000002012.10.02 13:310.936210.000.000.000.57
181804862012.10.02 12:45buy0.01gbpjpy126.3810.0000.0002012.10.03 15:12126.1610.000.000.00-2.81
181840572012.10.02 13:15buy0.01eurusd1.291440.000000.000002012.10.02 13:231.291960.000.000.000.52
181877572012.10.02 13:50sell0.01usdchf0.936060.000000.000002012.10.02 16:200.935550.000.000.000.55
181916152012.10.02 14:19buy0.01eurusd1.292340.000000.000002012.10.02 14:581.292850.000.000.000.51
182033932012.10.02 16:01buy0.01eurgbp0.800670.000000.000002012.10.02 16:250.801170.000.000.000.81
182148412012.10.02 17:16buy0.01eurgbp0.801200.000000.000002012.10.02 17:440.801710.000.000.000.82
182200512012.10.02 18:04buy0.01eurusd1.293700.000000.000002012.10.02 18:131.294220.000.000.000.52
182200562012.10.02 18:04sell0.01usdchf0.935260.000000.000002012.10.02 18:160.934730.000.000.000.57
182201452012.10.02 18:05buy0.01eurgbp0.801550.000000.000002012.10.03 11:030.802050.000.00-0.020.81
182304632012.10.02 18:57sell0.01usdchf0.934300.000000.000002012.10.03 11:090.936680.000.00-0.03-2.54
182310692012.10.02 19:00buy0.01eurusd1.295020.000000.000002012.10.03 11:091.292610.000.00-0.03-2.41
182967852012.10.03 06:05buy0.02eurusd1.289680.000000.000002012.10.03 11:091.292620.000.000.005.88
183262732012.10.03 10:10buy0.02gbpjpy125.8860.0000.0002012.10.03 15:12126.1610.000.000.007.03
183263332012.10.03 10:10sell0.02usdchf0.939660.000000.000002012.10.03 11:090.936690.000.000.006.34
183434112012.10.03 11:30buy0.01eurgbp0.802310.000000.000002012.10.03 17:460.802810.000.000.000.81
183557812012.10.03 12:48buy0.01eurusd1.293170.000000.000002012.10.04 09:471.293670.000.00-0.080.50
183561122012.10.03 12:52sell0.01usdchf0.935930.000000.000002012.10.04 14:430.935390.000.00-0.080.58
183856142012.10.03 15:56buy0.01gbpjpy126.2620.0000.0002012.10.03 15:58126.3130.000.000.000.65
183911842012.10.03 16:22buy0.01gbpjpy126.3110.0000.0002012.10.03 17:00126.3690.000.000.000.74
183971302012.10.03 17:01buy0.01gbpjpy126.4620.0000.0002012.10.04 05:34126.5160.000.000.000.68
184132862012.10.03 18:45buy0.01eurgbp0.803000.000000.000002012.10.04 10:030.803510.000.00-0.070.82
184770932012.10.04 10:37buy0.01gbpjpy126.7110.0000.0002012.10.04 15:24126.7620.000.000.000.65
184774382012.10.04 10:40buy0.01eurusd1.294740.000000.000002012.10.04 11:101.295250.000.000.000.51
184969582012.10.04 12:56buy0.01eurgbp0.803350.000000.000002012.10.04 13:510.803870.000.000.000.84
185010572012.10.04 13:28buy0.01eurusd1.295120.000000.000002012.10.04 14:421.295630.000.000.000.51
185136702012.10.04 14:57buy0.01eurgbp0.803970.000000.000002012.10.04 15:300.804480.000.000.000.82
185164342012.10.04 15:18buy0.01eurusd1.295370.000000.000002012.10.04 15:231.295870.000.000.000.50
185164472012.10.04 15:18sell0.01usdchf0.935680.000000.000002012.10.04 15:240.935140.000.000.000.58
185269202012.10.04 15:55buy0.01eurusd1.297740.000000.000002012.10.04 15:591.298280.000.000.000.54
185275732012.10.04 15:59buy0.01gbpjpy126.8360.0000.0002012.10.04 16:09126.8870.000.000.000.65
185286492012.10.04 16:01buy0.01eurgbp0.804440.000000.000002012.10.05 18:370.805980.000.00-0.042.50
185462762012.10.04 17:40sell0.01usdchf0.932810.000000.000002012.10.04 17:590.932310.000.000.000.54
185465112012.10.04 17:42buy0.01eurusd1.298990.000000.000002012.10.04 17:591.299510.000.000.000.52
185546602012.10.04 18:25sell0.01usdchf0.931880.000000.000002012.10.04 18:460.931380.000.000.000.54
185550332012.10.04 18:28buy0.01eurusd1.299770.000000.000002012.10.04 18:461.300320.000.000.000.55
185672522012.10.04 19:59sell0.01usdchf0.930410.000000.000002012.10.04 20:220.929890.000.000.000.56
185677802012.10.04 20:01buy0.01eurusd1.302270.000000.000002012.10.04 20:251.302820.000.000.000.55
185687582012.10.04 20:04buy0.01gbpjpy126.8330.0000.0002012.10.04 20:35126.8860.000.000.000.68
185722882012.10.04 20:37sell0.01usdchf0.929900.000000.000002012.10.05 18:370.929150.000.00-0.040.81
185739452012.10.04 20:53buy0.01eurusd1.302900.000000.000002012.10.05 18:371.304990.000.00-0.042.09
185765432012.10.04 21:06buy0.01gbpjpy126.9670.0000.0002012.10.04 21:10127.0190.000.000.000.67
185804922012.10.04 21:52buy0.01gbpjpy127.0010.0000.0002012.10.04 22:20127.0520.000.000.000.65
187572062012.10.08 10:04buy0.01usdchf0.934120.000000.000002012.10.08 13:190.934620.000.000.000.53
187580122012.10.08 10:08buy0.01eurgbp0.807080.000000.000002012.10.08 14:490.807610.000.000.000.85
187675472012.10.08 11:11sell0.01eurusd1.297030.000000.000002012.10.08 11:231.296520.000.000.000.51
187680942012.10.08 11:16sell0.01gbpjpy125.8750.0000.0002012.10.08 11:22125.8240.000.000.000.65
187744042012.10.08 12:09sell0.01gbpjpy125.7030.0000.0002012.10.08 12:44125.6520.000.000.000.65
187781632012.10.08 12:49sell0.01eurusd1.296690.000000.000002012.10.08 13:031.296130.000.000.000.56
187893472012.10.08 14:06sell0.01gbpjpy125.4550.0000.0002012.10.08 15:29125.4040.000.000.000.65
187903272012.10.08 14:18sell0.01eurusd1.294920.000000.000002012.10.09 10:291.294400.000.000.000.52
187905662012.10.08 14:20buy0.01usdchf0.935140.000000.000002012.10.09 10:290.935760.000.000.000.66
188016922012.10.08 15:57buy0.01eurgbp0.809130.000000.000002012.10.09 03:420.809640.000.00-0.040.81
188170172012.10.08 17:55sell0.01gbpjpy125.3110.0000.0002012.10.08 18:10125.2610.000.000.000.64
189110932012.10.09 11:14buy0.01usdchf0.937470.000000.000002012.10.09 16:210.938010.000.000.000.58
189111812012.10.09 11:15sell0.01eurusd1.292390.000000.000002012.10.09 16:201.291880.000.000.000.51
189202332012.10.09 12:21sell0.01gbpjpy125.3730.0000.0002012.10.09 13:36125.3230.000.000.000.64
189313042012.10.09 14:14sell0.01gbpjpy125.2820.0000.0002012.10.09 17:45125.2270.000.000.000.70
189552902012.10.09 16:56sell0.01eurusd1.291350.000000.000002012.10.09 17:501.290800.000.000.000.55
189572082012.10.09 17:12buy0.01usdchf0.937330.000000.000002012.10.09 17:510.937850.000.000.000.55
189681312012.10.09 18:16sell0.01gbpjpy125.1160.0000.0002012.10.09 18:30125.0650.000.000.000.65
189726052012.10.09 18:43sell0.01eurgbp0.805210.000000.000002012.10.09 20:000.804690.000.000.000.83
189786672012.10.09 19:30buy0.01usdchf0.940180.000000.000002012.10.09 20:050.940700.000.000.000.55
189790152012.10.09 19:32sell0.01eurusd1.287760.000000.000002012.10.09 20:001.287090.000.000.000.67
189831212012.10.09 20:18sell0.01eurgbp0.804700.000000.000002012.10.10 02:490.804190.000.000.000.81
189837162012.10.09 20:28sell0.01eurusd1.286880.000000.000002012.10.09 20:281.286370.000.000.000.51
189837262012.10.09 20:28sell0.01gbpjpy125.0830.0000.0002012.10.10 18:52125.3010.000.00-0.03-2.79
189838712012.10.09 20:29buy0.01usdchf0.941150.000000.000002012.10.10 02:470.941660.000.000.000.54
189866422012.10.09 21:00sell0.01eurusd1.286360.000000.000002012.10.10 02:491.285850.000.000.000.51
190570542012.10.10 12:08sell0.01eurgbp0.803560.000000.000002012.10.11 00:550.803060.000.000.000.80
190653142012.10.10 13:14sell0.01eurusd1.285550.000000.000002012.10.10 23:551.287850.000.000.00-2.30
191071302012.10.10 17:26sell0.02eurusd1.290970.000000.000002012.10.10 23:551.287950.000.000.006.04
191087912012.10.10 17:30sell0.02gbpjpy125.5870.0000.0002012.10.10 18:52125.3070.000.000.007.15
191404042012.10.10 20:49sell0.01gbpjpy125.1700.0000.0002012.10.10 20:56125.1050.000.000.000.84
191453232012.10.10 21:13sell0.01gbpjpy125.1120.0000.0002012.10.11 01:08125.0610.000.00-0.080.65
192356112012.10.11 10:08buy0.01usdchf0.940230.000000.000002012.10.19 11:470.926360.000.00-0.01-14.97
192862922012.10.11 14:46buy0.02usdchf0.934870.000000.000002012.10.19 11:480.926340.000.00-0.04-18.42
192903182012.10.11 15:04buy0.01gbpjpy125.7860.0000.0002012.10.11 15:30125.8460.000.000.000.77
192905242012.10.11 15:05buy0.01eurusd1.292990.000000.000002012.10.11 16:131.293520.000.000.000.53
193042062012.10.11 16:09buy0.01gbpjpy125.9590.0000.0002012.10.11 16:14126.0100.000.000.000.65
193055072012.10.11 16:14buy0.01eurgbp0.806070.000000.000002012.10.11 17:010.806600.000.000.000.85
193122562012.10.11 16:53buy0.01gbpjpy126.0490.0000.0002012.10.12 09:43125.8240.000.000.00-2.87
193126992012.10.11 16:57buy0.01eurusd1.293660.000000.000002012.10.11 17:001.294170.000.000.000.51
193171692012.10.11 17:22buy0.01eurusd1.294180.000000.000002012.10.11 17:401.294690.000.000.000.51
193232852012.10.11 18:02buy0.01eurgbp0.807000.000000.000002012.10.12 10:110.807520.000.00-0.020.83
193394992012.10.11 20:12buy0.01eurusd1.294010.000000.000002012.10.12 04:391.294520.000.00-0.040.51
194050862012.10.12 08:00buy0.02gbpjpy125.5500.0000.0002012.10.12 09:43125.8250.000.000.007.01
194281692012.10.12 10:14buy0.01eurusd1.294200.000000.000002012.10.12 10:151.294730.000.000.000.53
194378132012.10.12 10:48buy0.01gbpjpy125.9540.0000.0002012.10.12 10:56126.0050.000.000.000.66
194438232012.10.12 11:11buy0.01eurgbp0.808020.000000.000002012.10.12 12:530.808530.000.000.000.82
194454372012.10.12 11:20buy0.01gbpjpy126.0540.0000.0002012.10.12 15:15126.1080.000.000.000.69
194529822012.10.12 12:02buy0.01eurusd1.297200.000000.000002012.10.12 13:141.297730.000.000.000.53
194901792012.10.12 15:33buy0.01eurusd1.297660.000000.000002012.10.12 15:341.298200.000.000.000.54
194932312012.10.12 15:42buy0.01gbpjpy126.1010.0000.0002012.10.12 17:01126.1530.000.000.000.67
195008802012.10.12 16:21buy0.01eurusd1.298490.000000.000002012.10.15 11:291.296060.000.00-0.04-2.43
195957832012.10.15 03:02buy0.02eurusd1.293120.000000.000002012.10.15 11:291.296060.000.000.005.88
196901632012.10.15 12:10buy0.01gbpjpy126.2720.0000.0002012.10.15 12:18126.3230.000.000.000.65
197003392012.10.15 13:22buy0.01gbpjpy126.5150.0000.0002012.10.15 15:30126.5700.000.000.000.70
197485022012.10.15 18:37buy0.01gbpjpy126.5310.0000.0002012.10.16 02:30126.5820.000.000.000.65
198661332012.10.16 10:01buy0.01eurusd1.299760.000000.000002012.10.16 10:371.300300.000.000.000.54
198661702012.10.16 10:01buy0.01eurgbp0.807890.000000.000002012.10.16 13:180.808400.000.000.000.82
198718612012.10.16 10:27buy0.01gbpjpy126.9710.0000.0002012.10.16 10:37127.0240.000.000.000.67
198747272012.10.16 10:38buy0.04usdchf0.929490.000000.000002012.10.19 11:480.926320.000.00-0.06-13.69
198813892012.10.16 11:12buy0.01eurusd1.300500.000000.000002012.10.16 12:001.301020.000.000.000.52
199146522012.10.16 14:30buy0.01eurusd1.301400.000000.000002012.10.16 14:391.301910.000.000.000.51
199153782012.10.16 14:34buy0.01eurgbp0.809180.000000.000002012.10.16 14:440.809690.000.000.000.83
199261342012.10.16 15:12buy0.01eurgbp0.809820.000000.000002012.10.17 00:090.810340.000.00-0.040.84
199339582012.10.16 15:54buy0.01gbpjpy127.2560.0000.0002012.10.17 12:54127.3070.000.000.000.65
199344182012.10.16 15:58buy0.01eurusd1.304950.000000.000002012.10.16 16:521.305460.000.000.000.51
199807212012.10.16 20:05buy0.01eurusd1.304730.000000.000002012.10.16 22:551.305250.000.000.000.52
200089062012.10.17 00:20buy0.08usdchf0.924320.000000.000002012.10.19 11:480.926310.000.00-0.1117.19
200638222012.10.17 10:06buy0.01eurusd1.310960.000000.000002012.10.17 10:091.311490.000.000.000.53
200640022012.10.17 10:07buy0.01eurgbp0.812660.000000.000002012.10.18 22:100.813170.000.00-0.070.82
200916612012.10.17 13:16buy0.01eurusd1.311580.000000.000002012.10.17 13:251.312100.000.000.000.52
200921652012.10.17 13:20buy0.01gbpjpy127.2620.0000.0002012.10.17 15:30127.3140.000.000.000.67
200989762012.10.17 14:11buy0.01eurusd1.312210.000000.000002012.10.17 14:241.312720.000.000.000.51
201071352012.10.17 15:18buy0.01eurusd1.312600.000000.000002012.10.17 15:221.313110.000.000.000.51
201123932012.10.17 15:47buy0.01eurusd1.313200.000000.000002012.10.17 18:451.313710.000.000.000.51
201330802012.10.17 17:56buy0.01gbpjpy127.4010.0000.0002012.10.17 21:10127.4520.000.000.000.65
201441872012.10.17 19:25buy0.01eurusd1.313330.000000.000002012.10.19 11:481.305170.000.00-0.08-8.16
202296882012.10.18 12:42buy0.01gbpjpy128.0970.0000.0002012.10.18 17:00128.1510.000.000.000.68
202796572012.10.18 19:24buy0.01gbpjpy127.9940.0000.0002012.10.22 07:58127.5300.000.000.00-5.83
202911062012.10.18 21:27buy0.02eurusd1.307950.000000.000002012.10.22 08:101.305560.000.00-0.10-4.78
202912162012.10.18 21:28buy0.02gbpjpy127.5230.0000.0002012.10.22 07:58127.5260.000.000.000.08
203457742012.10.19 12:01buy0.01usdchf0.926390.000000.000002012.10.19 14:140.926910.000.000.000.56
203579642012.10.19 14:15buy0.04gbpjpy127.0240.0000.0002012.10.22 07:58127.5310.000.000.0125.49
203781442012.10.19 17:15buy0.04eurusd1.302560.000000.000002012.10.22 08:101.305510.000.00-0.1211.80
203823172012.10.19 17:50buy0.01usdchf0.927850.000000.000002012.10.19 18:070.928350.000.000.000.54
204455102012.10.22 11:11buy0.01gbpjpy127.7400.0000.0002012.10.22 11:36127.7900.000.000.000.63
204598622012.10.22 13:30buy0.01gbpjpy128.0760.0000.0002012.10.22 14:08128.1260.000.000.000.62
204697962012.10.22 15:23buy0.01eurgbp0.814710.000000.000002012.10.22 17:090.815220.000.000.000.82
204923512012.10.22 19:05buy0.01eurgbp0.815580.000000.000002012.11.05 08:290.800190.000.00-0.38-24.68
205020052012.10.22 21:38buy0.01usdchf0.927550.000000.000002012.10.23 09:050.928070.000.000.000.56
205353612012.10.23 10:05buy0.01usdchf0.928600.000000.000002012.10.23 10:240.929110.000.000.000.55
205389042012.10.23 10:45sell0.01eurusd1.302620.000000.000002012.10.23 13:371.302080.000.000.000.54
205392262012.10.23 10:47buy0.01usdchf0.929170.000000.000002012.10.23 14:150.930130.000.000.001.03
205594432012.10.23 14:41buy0.01usdchf0.930240.000000.000002012.10.23 15:090.930740.000.000.000.54
205595342012.10.23 14:42sell0.01eurusd1.300750.000000.000002012.10.23 15:061.300240.000.000.000.51
205638742012.10.23 15:25sell0.01eurusd1.300270.000000.000002012.10.23 15:281.299760.000.000.000.51
205640642012.10.23 15:27buy0.01usdchf0.930500.000000.000002012.10.23 15:310.931060.000.000.000.60
205758212012.10.23 16:36sell0.01gbpjpy127.3340.0000.0002012.10.23 17:27127.2830.000.000.000.63
205759552012.10.23 16:38buy0.01usdchf0.933410.000000.000002012.10.23 18:340.933910.000.000.000.54
205759622012.10.23 16:38sell0.01eurusd1.296390.000000.000002012.10.23 17:381.295850.000.000.000.54
205841852012.10.23 18:06sell0.01gbpjpy127.0860.0000.0002012.10.23 18:31127.0350.000.000.000.64
205860582012.10.23 18:31sell0.01eurusd1.295750.000000.000002012.10.24 11:001.295240.000.000.000.51
206006492012.10.23 21:09buy0.01usdchf0.933470.000000.000002012.10.24 11:000.934390.000.000.000.98
206549692012.10.24 11:16buy0.02eurgbp0.810240.000000.000002012.11.05 08:290.800180.000.00-0.68-32.26
206607702012.10.24 12:01buy0.01usdchf0.935510.000000.000002012.10.24 13:080.936030.000.000.000.56
206607832012.10.24 12:01sell0.01eurusd1.292970.000000.000002012.10.24 13:071.292350.000.000.000.62
206804222012.10.24 15:54buy0.01gbpjpy127.9090.0000.0002012.10.24 16:04127.9640.000.000.000.69
206867402012.10.24 16:41buy0.01gbpjpy128.0240.0000.0002012.10.25 03:55128.0740.000.000.000.63
206993622012.10.24 19:19buy0.01usdchf0.934520.000000.000002012.10.25 15:390.932140.000.00-0.01-2.55
206996812012.10.24 19:26sell0.01eurusd1.294330.000000.000002012.10.25 16:551.296800.000.000.00-2.47
207413142012.10.25 08:57sell0.02eurusd1.299710.000000.000002012.10.25 16:551.296740.000.000.005.94
207488192012.10.25 10:02buy0.01gbpjpy128.8490.0000.0002012.10.25 11:17128.8990.000.000.000.62
207600862012.10.25 11:40buy0.02usdchf0.929150.000000.000002012.10.25 15:390.932110.000.000.006.35
207624322012.10.25 11:55buy0.01gbpjpy129.2650.0000.0002012.10.25 12:41129.3170.000.000.000.65
207701762012.10.25 12:56buy0.01gbpjpy129.3300.0000.0002012.10.25 15:22129.3830.000.000.000.66
207844562012.10.25 15:33buy0.04eurgbp0.804870.000000.000002012.11.05 08:290.800170.000.00-1.11-30.14
207866472012.10.25 15:48buy0.01gbpjpy129.4150.0000.0002012.10.25 16:29129.4650.000.000.000.62
207939042012.10.25 17:10buy0.01gbpjpy129.5300.0000.0002012.10.25 20:01129.3110.000.000.00-2.73
208013772012.10.25 18:32buy0.02gbpjpy129.0330.0000.0002012.10.25 20:01129.3070.000.000.006.83
208084322012.10.25 20:11buy0.01usdchf0.933900.000000.000002012.10.25 20:360.934420.000.000.000.56
208100252012.10.25 20:34sell0.01eurusd1.294790.000000.000002012.10.25 22:091.294290.000.000.000.50
208105112012.10.25 20:39buy0.01gbpjpy129.3740.0000.0002012.10.25 22:03129.4260.000.000.000.65
208529262012.10.26 10:48sell0.01eurusd1.292280.000000.000002012.10.26 13:081.291780.000.000.000.50
208529282012.10.26 10:48buy0.01usdchf0.936220.000000.000002012.10.26 13:090.936860.000.000.000.68
208719062012.10.26 14:34sell0.01eurusd1.289410.000000.000002012.10.29 02:531.291770.000.000.00-2.36
208722322012.10.26 14:41buy0.01usdchf0.937900.000000.000002012.11.02 07:490.935670.000.000.00-2.38
208876192012.10.26 17:15sell0.02eurusd1.294770.000000.000002012.10.29 02:531.291790.000.000.005.96
208896342012.10.26 17:27sell0.01gbpjpy128.2920.0000.0002012.10.26 17:29128.2410.000.000.000.64
209324412012.10.29 10:35sell0.01eurusd1.289340.000000.000002012.10.29 18:281.288830.000.000.000.51
209375252012.10.29 11:58sell0.01gbpjpy127.8650.0000.0002012.10.29 12:04127.8140.000.000.000.64
209401322012.10.29 12:41sell0.01gbpjpy127.7240.0000.0002012.10.29 14:43127.6730.000.000.000.64
209526552012.10.29 15:56sell0.01gbpjpy127.6460.0000.0002012.10.30 05:36127.8360.000.00-0.03-2.38
209667992012.10.29 19:01sell0.01eurusd1.289260.000000.000002012.10.30 08:021.288750.000.000.000.51
209823472012.10.30 03:11sell0.02gbpjpy128.1180.0000.0002012.10.30 05:36127.8500.000.000.006.72
210065112012.10.30 10:31buy0.01eurusd1.294820.000000.000002012.10.30 12:101.295360.000.000.000.54
210168762012.10.30 13:01buy0.01eurusd1.295560.000000.000002012.10.30 14:511.296070.000.000.000.51
210229032012.10.30 14:46buy0.02usdchf0.932660.000000.000002012.11.02 07:490.935580.000.00-0.016.24
210251292012.10.30 15:16buy0.01eurusd1.296250.000000.000002012.10.30 15:191.296780.000.000.000.53
210280322012.10.30 15:55buy0.01eurusd1.296920.000000.000002012.10.30 17:121.297460.000.000.000.54
210355352012.10.30 17:52buy0.01eurusd1.297980.000000.000002012.10.31 10:101.298530.000.00-0.030.55
210762242012.10.31 11:02buy0.01eurusd1.299990.000000.000002012.10.31 11:081.300500.000.000.000.51
210799442012.10.31 11:40buy0.01eurusd1.300950.000000.000002012.10.31 13:191.301470.000.000.000.52
210869652012.10.31 13:18buy0.01gbpjpy128.7170.0000.0002012.10.31 15:49128.7700.000.000.000.66
210991942012.10.31 16:03buy0.01gbpjpy128.7690.0000.0002012.10.31 18:57128.8200.000.000.000.64
211156352012.10.31 19:45buy0.01gbpjpy128.8480.0000.0002012.11.01 03:50128.8990.000.000.010.64
211590192012.11.01 10:43buy0.01gbpjpy129.2460.0000.0002012.11.01 10:55129.2970.000.000.000.64
211606222012.11.01 11:05buy0.01gbpjpy129.2770.0000.0002012.11.01 12:29129.3310.000.000.000.67
211637352012.11.01 11:56sell0.01eurusd1.293180.000000.000002012.11.02 07:411.292660.000.000.000.52
211696452012.11.01 13:28buy0.01gbpjpy129.3800.0000.0002012.11.02 14:30129.4370.000.000.000.70
212332982012.11.02 10:04sell0.01eurusd1.289420.000000.000002012.11.02 10:581.288900.000.000.000.52
212344892012.11.02 10:21buy0.01usdchf0.935780.000000.000002012.11.02 10:590.936310.000.000.000.57
212405702012.11.02 11:33sell0.01eurusd1.287540.000000.000002012.11.02 14:301.286850.000.000.000.69
212413912012.11.02 11:45buy0.01usdchf0.937380.000000.000002012.11.02 14:300.938520.000.000.001.21
212564842012.11.02 15:06buy0.01usdchf0.938910.000000.000002012.11.02 15:140.939420.000.000.000.54
212565342012.11.02 15:07sell0.01eurusd1.286200.000000.000002012.11.02 15:131.285630.000.000.000.57
212591722012.11.02 15:32sell0.01eurusd1.285370.000000.000002012.11.02 15:511.284840.000.000.000.53
212599012012.11.02 15:45buy0.01usdchf0.939240.000000.000002012.11.02 15:510.939740.000.000.000.53
212627312012.11.02 16:26sell0.01eurusd1.284780.000000.000002012.11.02 16:411.284230.000.000.000.55
212628662012.11.02 16:30buy0.01usdchf0.939460.000000.000002012.11.02 16:410.939960.000.000.000.53
212651402012.11.02 17:15sell0.01eurusd1.284230.000000.000002012.11.02 17:311.283720.000.000.000.51
213046392012.11.05 10:23sell0.01eurgbp0.799060.000000.000002012.11.06 09:270.798550.000.000.000.81
213076842012.11.05 11:04sell0.01gbpjpy128.4150.0000.0002012.11.05 11:26128.3640.000.000.000.64
213122852012.11.05 12:17sell0.01gbpjpy128.1710.0000.0002012.11.05 12:22128.1180.000.000.000.66
213144412012.11.05 12:53sell0.01gbpjpy128.1540.0000.0002012.11.05 16:53128.1030.000.000.000.64
213179012012.11.05 14:02buy0.01usdchf0.943850.000000.000002012.11.05 14:320.944400.000.000.000.58
213181242012.11.05 14:07sell0.01eurusd1.278500.000000.000002012.11.05 14:311.277950.000.000.000.55
213211752012.11.05 15:06buy0.01usdchf0.944360.000000.000002012.11.06 09:270.944860.000.000.000.53
213211792012.11.05 15:06sell0.01eurusd1.277370.000000.000002012.11.06 10:301.276840.000.000.000.53
213272442012.11.05 17:08sell0.01gbpjpy128.0630.0000.0002012.11.06 06:54128.0110.000.00-0.030.65
213630032012.11.06 10:05buy0.01usdchf0.944710.000000.000002012.11.06 10:300.945250.000.000.000.57
213668492012.11.06 11:00buy0.01usdchf0.945110.000000.000002012.11.07 14:020.942770.000.000.00-2.48
213822732012.11.06 15:03sell0.01gbpjpy128.0480.0000.0002012.11.07 02:36128.2710.000.00-0.04-2.78
213870222012.11.06 16:42buy0.01eurgbp0.801710.000000.000002012.11.07 06:070.802230.000.00-0.040.83
213973922012.11.06 20:31sell0.02gbpjpy128.5490.0000.0002012.11.07 02:36128.2730.000.00-0.096.87
213993172012.11.06 21:15buy0.01eurusd1.282420.000000.000002012.11.07 05:271.283030.000.00-0.030.61
214177012012.11.07 06:06buy0.02usdchf0.939850.000000.000002012.11.07 14:010.942790.000.000.006.24
214384522012.11.07 11:36buy0.01gbpjpy128.6600.0000.0002012.11.07 12:22128.7120.000.000.000.65
214687112012.11.07 16:31sell0.01gbpjpy127.6620.0000.0002012.11.07 16:37127.6110.000.000.000.64
214687772012.11.07 16:33sell0.01eurgbp0.798480.000000.000002012.11.07 16:370.797970.000.000.000.82
214700222012.11.07 16:52sell0.01eurgbp0.798290.000000.000002012.11.07 18:020.797790.000.000.000.80
214715572012.11.07 17:16buy0.01usdchf0.945990.000000.000002012.11.08 11:300.946530.000.000.000.57
214784622012.11.07 18:59sell0.01gbpjpy127.5580.0000.0002012.11.07 19:01127.5070.000.000.000.64
214826152012.11.07 20:40sell0.01eurgbp0.798540.000000.000002012.11.08 06:020.798040.000.000.000.80
215276042012.11.08 12:47sell0.01gbpjpy127.3420.0000.0002012.11.08 12:55127.2890.000.000.000.67
215290812012.11.08 13:14sell0.01gbpjpy127.2770.0000.0002012.11.08 17:59127.4970.000.000.00-2.76
215333122012.11.08 14:31sell0.01eurusd1.273870.000000.000002012.11.08 15:101.273330.000.000.000.54
215333182012.11.08 14:31buy0.01usdchf0.946720.000000.000002012.11.08 15:250.947250.000.000.000.56
215345532012.11.08 14:55sell0.01eurgbp0.796660.000000.000002012.11.08 15:340.796160.000.000.000.80
215346312012.11.08 14:55sell0.02gbpjpy127.7750.0000.0002012.11.08 17:59127.5000.000.000.006.89
215386232012.11.08 15:44buy0.01usdchf0.947370.000000.000002012.11.09 12:210.947930.000.000.000.59
215469742012.11.08 17:42sell0.01eurusd1.272640.000000.000002012.11.09 10:111.275070.000.000.00-2.43
215519462012.11.08 19:08sell0.01gbpjpy127.3780.0000.0002012.11.08 19:18127.3270.000.000.000.64
215542992012.11.08 20:02sell0.01gbpjpy127.1490.0000.0002012.11.08 20:04127.0960.000.000.000.67
215555392012.11.08 20:26sell0.01eurgbp0.797180.000000.000002012.11.27 18:130.807170.000.000.00-16.01
215574762012.11.08 21:06sell0.01gbpjpy126.8180.0000.0002012.11.09 09:51127.0300.000.00-0.03-2.66
215701022012.11.09 05:05sell0.02gbpjpy127.2890.0000.0002012.11.09 09:51127.0280.000.000.006.56
215704732012.11.09 05:11sell0.02eurusd1.278010.000000.000002012.11.09 10:111.275070.000.000.005.88
215941202012.11.09 12:54sell0.01eurusd1.272040.000000.000002012.11.09 12:551.271540.000.000.000.50
215941212012.11.09 12:54buy0.01usdchf0.947870.000000.000002012.11.09 12:560.948370.000.000.000.53
215960812012.11.09 13:21sell0.01eurusd1.271310.000000.000002012.11.09 14:351.270800.000.000.000.51
215969892012.11.09 13:43sell0.01gbpjpy126.3160.0000.0002012.11.09 14:02126.2650.000.000.000.65
215976252012.11.09 13:59buy0.01usdchf0.948340.000000.000002012.11.09 14:570.948840.000.000.000.53
216043282012.11.09 15:43buy0.01usdchf0.949640.000000.000002012.11.21 06:150.945610.000.000.00-4.26
216047042012.11.09 15:47sell0.01eurusd1.269890.000000.000002012.11.21 06:151.274490.000.000.00-4.60
216402482012.11.12 10:02sell0.01gbpjpy126.2470.0000.0002012.11.12 10:07126.1960.000.000.000.64
216493712012.11.12 13:10sell0.01gbpjpy126.2270.0000.0002012.11.12 13:18126.1760.000.000.000.64
216589532012.11.12 15:58sell0.01gbpjpy125.9840.0000.0002012.11.22 18:17131.5430.000.00-0.35-67.38
219700642012.11.20 15:02sell0.02eurgbp0.804490.000000.000002012.11.27 18:130.807170.000.00-0.01-8.59
219700682012.11.20 15:02sell0.02eurusd1.280290.000000.000002012.11.21 06:151.274830.000.000.0010.92
219700852012.11.20 15:02buy0.02usdchf0.941080.000000.000002012.11.21 06:150.945630.000.000.009.62
219700872012.11.20 15:02sell0.02gbpjpy129.7270.0000.0002012.11.22 18:17131.5430.000.00-0.26-44.01
219901032012.11.21 02:14sell0.04gbpjpy130.1990.0000.0002012.11.22 18:17131.5440.000.00-0.35-65.20
220116792012.11.21 11:07sell0.08gbpjpy130.6990.0000.0002012.11.22 18:18131.5420.000.00-0.70-81.73
220203822012.11.21 13:54sell0.16gbpjpy131.2000.0000.0002012.11.22 18:18131.5470.000.00-1.40-67.29
220288702012.11.21 16:53sell0.01usdchf0.939240.000000.000002012.11.21 19:410.938710.000.000.000.56
220288782012.11.21 16:53buy0.01eurusd1.282120.000000.000002012.11.21 17:021.282620.000.000.000.50
220300882012.11.21 17:22buy0.01eurusd1.282480.000000.000002012.11.22 00:041.282990.000.00-0.070.51
220344922012.11.21 20:47sell0.01usdchf0.938470.000000.000002012.11.22 01:080.937960.000.00-0.070.54
220381112012.11.22 00:52sell0.32gbpjpy131.6700.0000.0002012.11.22 18:18131.5460.000.000.0048.08
220528492012.11.22 10:40sell0.64gbpjpy132.1610.0000.0002012.11.22 18:18131.5430.000.000.00479.30
220583502012.11.22 12:46sell0.01usdchf0.936360.000000.000002012.11.22 13:200.935840.000.000.000.56
220588132012.11.22 13:10buy0.01eurusd1.286720.000000.000002012.11.22 13:191.287250.000.000.000.53
220613232012.11.22 14:12buy0.01eurusd1.287970.000000.000002012.11.22 14:201.288560.000.000.000.59
220647172012.11.22 15:44buy0.01eurusd1.289300.000000.000002012.11.23 09:311.289800.000.00-0.030.50
220647782012.11.22 15:45sell0.01usdchf0.934230.000000.000002012.11.23 09:320.933720.000.00-0.030.55
220960142012.11.23 11:27buy0.01eurusd1.289830.000000.000002012.11.23 11:421.290350.000.000.000.52
220960492012.11.23 11:28sell0.01usdchf0.934050.000000.000002012.11.23 11:510.933550.000.000.000.54
220965542012.11.23 11:42sell0.04eurgbp0.809760.000000.000002012.11.27 18:130.807150.000.00-0.0216.73
221018172012.11.23 14:17buy0.01eurusd1.290210.000000.000002012.11.23 14:591.290740.000.000.000.53
221018482012.11.23 14:19sell0.01usdchf0.933960.000000.000002012.11.23 15:000.933460.000.000.000.54
221031402012.11.23 15:09sell0.01gbpjpy131.0120.0000.0002012.11.26 08:29131.4910.000.00-0.03-5.84
221047362012.11.23 15:45buy0.01eurusd1.292090.000000.000002012.11.23 15:481.292610.000.000.000.52
221047592012.11.23 15:45sell0.01usdchf0.932470.000000.000002012.11.23 15:590.931970.000.000.000.54
221062922012.11.23 16:17sell0.02gbpjpy131.5070.0000.0002012.11.26 08:29131.4930.000.00-0.050.34
221063902012.11.23 16:20buy0.01eurusd1.292820.000000.000002012.11.23 16:211.293340.000.000.000.52
221082732012.11.23 16:53sell0.01usdchf0.931260.000000.000002012.11.23 17:000.930720.000.000.000.58
221082812012.11.23 16:53buy0.01eurusd1.293760.000000.000002012.11.23 16:561.294270.000.000.000.51
221144172012.11.23 18:19sell0.04gbpjpy132.0160.0000.0002012.11.26 08:29131.4910.000.00-0.1125.58
221352202012.11.26 10:15buy0.01eurusd1.297420.000000.000002012.11.26 13:441.297950.000.000.000.53
221356332012.11.26 10:23sell0.01usdchf0.928290.000000.000002012.11.26 22:400.927780.000.000.000.55
221458602012.11.26 14:35sell0.01gbpjpy131.3840.0000.0002012.11.27 01:39131.3290.000.00-0.030.67
221587572012.11.26 19:41buy0.01eurusd1.297330.000000.000002012.11.27 00:051.298210.000.00-0.020.88
222196892012.11.27 15:15buy0.01gbpjpy131.7710.0000.0002012.11.27 15:30131.8230.000.000.000.63
222270852012.11.27 17:00sell0.01eurusd1.293960.000000.000002012.11.27 17:031.293400.000.000.000.56
222271352012.11.27 17:00buy0.01usdchf0.930680.000000.000002012.11.27 17:040.931190.000.000.000.55
222377262012.11.27 21:16sell0.01eurusd1.293240.000000.000002012.11.27 21:341.292730.000.000.000.51
222898402012.11.28 13:46buy0.01usdchf0.932610.000000.000002012.11.28 13:580.933130.000.000.000.56
222908262012.11.28 14:00sell0.01eurgbp0.806490.000000.000002012.12.06 16:200.808740.000.000.00-3.62
222922972012.11.28 14:24sell0.01gbpjpy130.8990.0000.0002012.11.28 14:42130.8450.000.000.000.66
222925312012.11.28 14:27sell0.01eurusd1.289660.000000.000002012.11.28 15:041.289130.000.000.000.53
222925322012.11.28 14:27buy0.01usdchf0.933060.000000.000002012.11.28 15:190.933610.000.000.000.59
222981852012.11.28 15:43buy0.01usdchf0.933780.000000.000002012.12.06 17:140.931400.000.000.00-2.56
222985452012.11.28 15:47sell0.01eurusd1.288780.000000.000002012.11.28 17:041.288270.000.000.000.51
222987312012.11.28 15:49sell0.01gbpjpy130.6390.0000.0002012.11.28 17:01130.5880.000.000.000.63
223620922012.11.29 10:10buy0.02usdchf0.928480.000000.000002012.12.06 17:140.931410.000.00-0.026.29
223651232012.11.29 11:13buy0.01gbpjpy131.6020.0000.0002012.11.29 11:41131.6540.000.000.000.63
223652342012.11.29 11:17buy0.01eurusd1.297720.000000.000002012.11.29 11:331.298260.000.000.000.54
223683182012.11.29 12:23buy0.01eurusd1.298620.000000.000002012.11.29 12:311.299140.000.000.000.52
223739102012.11.29 14:31buy0.01gbpjpy131.6260.0000.0002012.11.29 15:16131.6780.000.000.000.63
223767832012.11.29 15:14buy0.01eurusd1.299300.000000.000002012.11.29 15:201.299810.000.000.000.51
223835232012.11.29 16:34buy0.01eurusd1.299570.000000.000002012.11.29 16:591.300090.000.000.000.52
223919282012.11.29 18:34buy0.01gbpjpy131.7410.0000.0002012.11.30 03:35131.7920.000.000.000.62
224195702012.11.30 10:24buy0.01gbpjpy132.6020.0000.0002012.11.30 10:38132.6540.000.000.000.63
224379102012.11.30 15:28sell0.02eurgbp0.811540.000000.000002012.12.06 16:200.808750.000.00-0.018.99
224640262012.12.01 00:00balanceIR3.20
224947612012.12.03 10:35buy0.01eurusd1.303940.000000.000002012.12.03 11:311.304450.000.000.000.51
224969722012.12.03 11:20sell0.01gbpjpy131.8120.0000.0002012.12.03 12:04131.7620.000.000.000.61
224990202012.12.03 11:57buy0.01eurusd1.304450.000000.000002012.12.03 14:501.305000.000.000.000.55
225079492012.12.03 15:23buy0.01eurusd1.306060.000000.000002012.12.03 17:521.306580.000.000.000.52
225097362012.12.03 16:19buy0.01gbpjpy132.3510.0000.0002012.12.03 16:31132.4020.000.000.000.62
225146212012.12.03 18:56buy0.01eurusd1.306580.000000.000002012.12.04 09:411.307100.000.00-0.030.52
225309692012.12.04 11:26buy0.01eurusd1.307530.000000.000002012.12.04 12:381.308080.000.000.000.55
225355032012.12.04 14:10buy0.01eurusd1.308230.000000.000002012.12.04 14:391.308760.000.000.000.53
225377132012.12.04 15:17buy0.01eurusd1.309550.000000.000002012.12.04 15:541.310120.000.000.000.57
225392472012.12.04 16:00sell0.01gbpjpy131.9220.0000.0002012.12.04 17:46131.8710.000.000.000.63
225411172012.12.04 16:55buy0.01eurusd1.309470.000000.000002012.12.04 21:091.310000.000.000.000.53
225445732012.12.04 18:58sell0.01gbpjpy131.7140.0000.0002012.12.04 19:05131.6640.000.000.000.61
225457222012.12.04 19:41sell0.01gbpjpy131.6060.0000.0002012.12.05 16:05132.0560.000.00-0.03-5.49
225548462012.12.05 04:39sell0.02gbpjpy132.0770.0000.0002012.12.05 16:05132.0560.000.000.000.52
225561502012.12.05 05:17sell0.04gbpjpy132.5490.0000.0002012.12.05 16:05132.0600.000.000.0023.84
225929602012.12.05 18:16buy0.01gbpjpy132.4110.0000.0002012.12.05 18:26132.4630.000.000.000.63
225955672012.12.05 19:32buy0.01gbpjpy132.6990.0000.0002012.12.06 04:51132.7530.000.000.000.65
226141752012.12.06 11:10buy0.01gbpjpy132.8600.0000.0002012.12.07 15:30132.4230.000.000.00-5.28
226290382012.12.06 17:34buy0.02gbpjpy132.3610.0000.0002012.12.07 15:30132.4100.000.000.001.19
226292212012.12.06 17:42buy0.01usdchf0.931450.000000.000002012.12.06 18:050.931960.000.000.000.55
226294522012.12.06 17:46sell0.01eurgbp0.807420.000000.000002012.12.06 18:260.806920.000.000.000.80
226323142012.12.06 18:58sell0.01eurgbp0.807040.000000.000002012.12.07 09:320.806530.000.000.000.81
226330532012.12.06 19:22buy0.01usdchf0.933050.000000.000002012.12.06 19:250.933560.000.000.000.55
226350522012.12.06 20:31buy0.01usdchf0.933630.000000.000002012.12.07 09:330.934140.000.000.000.55
226471132012.12.07 10:17buy0.01usdchf0.934440.000000.000002012.12.07 10:250.934980.000.000.000.58
226474632012.12.07 10:25sell0.01eurgbp0.806070.000000.000002012.12.07 10:270.805550.000.000.000.84
226475862012.12.07 10:25buy0.04gbpjpy131.8510.0000.0002012.12.07 15:30132.3850.000.000.0025.82
226489032012.12.07 10:56buy0.01usdchf0.934910.000000.000002012.12.07 11:050.935420.000.000.000.55
226490622012.12.07 11:02sell0.01eurgbp0.805710.000000.000002012.12.07 15:320.805200.000.000.000.81
226515362012.12.07 12:54buy0.01usdchf0.935430.000000.000002012.12.07 13:180.935930.000.000.000.53
226567002012.12.07 15:31buy0.01usdchf0.937060.000000.000002012.12.07 15:320.937580.000.000.000.55
  0.00 0.00 -127.36 3 940.23
Closed P/L: 3 812.87
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
225656362012.12.05 10:33buy0.01eurusd1.312040.000000.00000 1.293280.000.00-0.12-18.76
225788152012.12.05 14:13buy0.02eurusd1.306710.000000.00000 1.293280.000.00-0.23-26.86
226260442012.12.06 16:44buy0.04eurusd1.301310.000000.00000 1.293280.000.00-0.09-32.12
226332612012.12.06 19:25buy0.08eurusd1.295980.000000.00000 1.293280.000.00-0.18-21.60
226545942012.12.07 14:42buy0.16eurusd1.290570.000000.00000 1.293280.000.000.0043.36
226587672012.12.07 16:08buy0.01usdchf0.936930.000000.00000 0.933800.000.000.00-3.35
  0.00 0.00 -0.62 -59.33
 Floating P/L: -59.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 003.20 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 812.87 Floating P/L: -59.95 Margin: 82.30
Balance: 28 816.12 Equity: 28 756.17 Free Margin: 28 673.87
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 393.94 Gross Loss: 2 581.08 Total Net Profit: 3 812.87
Profit Factor: 2.48 Expected Payoff: 2.90  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 467.15 (1.65%) Relative Drawdown: 1.65% (467.15)
 
Total Trades: 1317 Short Positions (won %): 677 (83.60%) Long Positions (won %): 640 (86.56%)
Profit Trades (% of total): 1120 (85.04%) Loss trades (% of total): 197 (14.96%)
Largest profit trade: 2 046.81 loss trade: -90.04
Average profit trade: 5.71 loss trade: -13.10
Maximum consecutive wins ($): 54 (43.43) consecutive losses ($): 6 (-335.79)
Maximal consecutive profit (count): 2 788.72 (6) consecutive loss (count): -335.79 (6)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 1