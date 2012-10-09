Strategy Tester Report
SuperTrap_R51 2
AlpariUK-Demo-Pro (Build 438)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2012.10.08 03:55 - 2012.12.28 12:03
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic.No=12345; Continuous.Trading=false; Start.Hour=1; Start.Min=0; Entry.On.Bar.Signal=false; Bar.Pip.Size=10; Stop.Trade=false; Close.All=false; Manual.Buy=false; Manual.Sell=false; Grid.Dist=10; Lots=0.3; Min.Lots=0.01; Max.Lots=5; Lots.Shift.Level=4; TP=40; SL=25; Spread=3; Max.Level=10; Multiplier1=2; Multiplier2=1.8;
Bars in test68159Ticks modelled2547363Modelling quality24.96%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit615.72Gross profit2639.17Gross loss-2023.45
Profit factor1.30Expected payoff7.00
Absolute drawdown1977.03Maximal drawdown2031.59 (20.21%)Relative drawdown20.21% (2031.59)
Total trades88Short positions (won %)44 (43.18%)Long positions (won %)44 (47.73%)
Profit trades (% of total)40 (45.45%)Loss trades (% of total)48 (54.55%)
Largestprofit trade2003.00loss trade-782.50
Averageprofit trade65.98loss trade-42.16
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (31.97)consecutive losses (loss in money)10 (-1742.89)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2003.00 (1)consecutive loss (count of losses)-1742.89 (10)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12012.10.09 01:00buy stop10.011.297861.295361.30186
22012.10.09 01:00sell stop20.011.295861.298361.29186
32012.10.09 03:06buy10.011.297861.295361.30186
42012.10.09 03:06delete20.011.295861.298361.29186
52012.10.09 03:06sell stop30.021.295861.298361.29186
62012.10.09 10:25sell30.021.295861.298361.29186
72012.10.09 10:25buy stop40.041.297861.295361.30186
82012.10.09 10:25s/l10.011.295361.295361.30186-2.509997.50
92012.10.09 10:45t/p30.021.291861.298361.291868.0010005.50
102012.10.09 10:45delete40.041.297861.295361.30186
112012.10.10 01:00buy stop50.011.289471.286971.29347
122012.10.10 01:00sell stop60.011.287471.289971.28347
132012.10.10 01:46sell60.011.287471.289971.28347
142012.10.10 01:46delete50.011.289471.286971.29347
152012.10.10 01:46buy stop70.021.289471.286971.29347
162012.10.10 15:15buy70.021.289471.286971.29347
172012.10.10 15:15sell stop80.041.287471.289971.28347
182012.10.10 16:38sell80.041.287471.289971.28347
192012.10.10 16:38buy stop90.081.289471.286971.29347
202012.10.10 17:02buy90.081.289471.286971.29347
212012.10.10 17:02sell stop100.141.287471.289971.28347
222012.10.10 17:03s/l60.011.289971.289971.28347-2.5010003.00
232012.10.10 17:03s/l80.041.289971.289971.28347-10.009993.00
242012.10.10 23:56sell100.141.287471.289971.28347
252012.10.10 23:56buy stop110.301.289471.286971.29347
262012.10.11 00:04s/l70.021.286971.286971.29347-5.089987.92
272012.10.11 00:04s/l90.081.286971.286971.29347-20.319967.61
282012.10.11 04:30t/p100.141.283471.289971.2834756.2510023.86
292012.10.11 04:30delete110.301.289471.286971.29347
302012.10.12 01:00buy stop120.011.294121.291621.29812
312012.10.12 01:00sell stop130.011.292121.294621.28812
322012.10.12 03:08buy120.011.294121.291621.29812
332012.10.12 03:08delete130.011.292121.294621.28812
342012.10.12 03:08sell stop140.021.292121.294621.28812
352012.10.12 10:59t/p120.011.298121.291621.298124.0010027.86
362012.10.12 10:59delete140.021.292121.294621.28812
372012.10.15 01:00buy stop150.011.296661.294161.30066
382012.10.15 01:00sell stop160.011.294661.297161.29066
392012.10.15 01:15sell160.011.294661.297161.29066
402012.10.15 01:15delete150.011.296661.294161.30066
412012.10.15 01:15buy stop170.021.296661.294161.30066
422012.10.15 03:44t/p160.011.290661.297161.290664.0010031.86
432012.10.15 03:44delete170.021.296661.294161.30066
442012.10.16 01:00buy stop180.011.295901.293401.29990
452012.10.16 01:00sell stop190.011.293901.296401.28990
462012.10.16 02:31buy180.011.295901.293401.29990
472012.10.16 02:31delete190.011.293901.296401.28990
482012.10.16 02:31sell stop200.021.293901.296401.28990
492012.10.16 10:02t/p180.011.299901.293401.299904.0010035.86
502012.10.16 10:02delete200.021.293901.296401.28990
512012.10.17 01:00buy stop210.011.310791.308291.31479
522012.10.17 01:00sell stop220.011.308791.311291.30479
532012.10.17 01:01sell220.011.308791.311291.30479
542012.10.17 01:01delete210.011.310791.308291.31479
552012.10.17 01:01buy stop230.021.310791.308291.31479
562012.10.17 02:27buy230.021.310791.308291.31479
572012.10.17 02:27sell stop240.041.308791.311291.30479
582012.10.17 02:27s/l220.011.311291.311291.30479-2.5010033.36
592012.10.17 07:22sell240.041.308791.311291.30479
602012.10.17 07:22buy stop250.081.310791.308291.31479
612012.10.17 09:39buy250.081.310791.308291.31479
622012.10.17 09:39sell stop260.141.308791.311291.30479
632012.10.17 09:50s/l240.041.311291.311291.30479-10.0010023.36
642012.10.18 07:18sell260.141.308791.311291.30479
652012.10.18 07:18buy stop270.301.310791.308291.31479
662012.10.18 08:39buy270.301.310791.308291.31479
672012.10.18 08:39sell stop280.541.308791.311291.30479
682012.10.18 08:39s/l260.141.311291.311291.30479-35.009988.36
692012.10.18 10:21sell280.541.308791.311291.30479
702012.10.18 10:21buy stop290.971.310791.308291.31479
712012.10.18 10:28s/l230.021.308291.308291.31479-5.089983.28
722012.10.18 10:28s/l250.081.308291.308291.31479-20.319962.97
732012.10.18 10:28s/l270.301.308291.308291.31479-75.009887.97
742012.10.18 11:53buy290.971.310791.308291.31479
752012.10.18 11:53sell stop301.741.308791.311291.30479
762012.10.18 12:16s/l280.541.311291.311291.30479-135.009752.97
772012.10.18 17:16sell301.741.308791.311291.30479
782012.10.18 17:16buy stop313.131.310791.308291.31479
792012.10.18 17:17s/l290.971.308291.308291.31479-242.509510.47
802012.10.18 18:56buy313.131.310791.308291.31479
812012.10.18 18:56sell stop325.001.308791.311291.30479
822012.10.18 18:58s/l301.741.311291.311291.30479-435.009075.47
832012.10.18 20:41sell325.001.308791.311291.30479
842012.10.18 20:41buy stop335.001.310791.308291.31479
852012.10.18 20:57s/l313.131.308291.308291.31479-782.508292.97
862012.10.19 09:43t/p325.001.304791.311291.304792003.0010295.97
872012.10.19 09:43delete335.001.310791.308291.31479
882012.10.22 01:00buy stop340.011.303581.301081.30758
892012.10.22 01:00sell stop350.011.301581.304081.29758
902012.10.22 01:30sell350.011.301581.304081.29758
912012.10.22 01:30delete340.011.303581.301081.30758
922012.10.22 01:30buy stop360.021.303581.301081.30758
932012.10.22 03:35buy360.021.303581.301081.30758
942012.10.22 03:35sell stop370.041.301581.304081.29758
952012.10.22 04:00s/l350.011.304081.304081.29758-2.5010293.47
962012.10.22 13:50t/p360.021.307581.301081.307588.0010301.47
972012.10.22 13:50delete370.041.301581.304081.29758
982012.10.23 01:00buy stop380.011.307651.305151.31165
992012.10.23 01:00sell stop390.011.305651.308151.30165
1002012.10.23 02:50buy380.011.307651.305151.31165
1012012.10.23 02:50delete390.011.305651.308151.30165
1022012.10.23 02:50sell stop400.021.305651.308151.30165
1032012.10.23 04:14sell400.021.305651.308151.30165
1042012.10.23 04:14buy stop410.041.307651.305151.31165
1052012.10.23 05:40s/l380.011.305151.305151.31165-2.5010298.97
1062012.10.23 13:37t/p400.021.301651.308151.301658.0010306.97
1072012.10.23 13:37delete410.041.307651.305151.31165
1082012.10.24 01:00buy stop420.011.299631.297131.30363
1092012.10.24 01:00sell stop430.011.297631.300131.29363
1102012.10.24 02:12sell430.011.297631.300131.29363
1112012.10.24 02:12delete420.011.299631.297131.30363
1122012.10.24 02:12buy stop440.021.299631.297131.30363
1132012.10.24 09:34buy440.021.299631.297131.30363
1142012.10.24 09:34sell stop450.041.297631.300131.29363
1152012.10.24 10:28sell450.041.297631.300131.29363
1162012.10.24 10:28buy stop460.081.299631.297131.30363
1172012.10.24 10:30s/l440.021.297131.297131.30363-5.0010301.97
1182012.10.24 11:05t/p430.011.293631.300131.293634.0010305.97
1192012.10.24 11:05t/p450.041.293631.300131.2936316.0010321.97
1202012.10.24 11:05delete460.081.299631.297131.30363
1212012.10.25 01:00buy stop470.011.298151.295651.30215
1222012.10.25 01:00sell stop480.011.296151.298651.29215
1232012.10.25 01:42sell480.011.296151.298651.29215
1242012.10.25 01:42delete470.011.298151.295651.30215
1252012.10.25 01:42buy stop490.021.298151.295651.30215
1262012.10.25 04:21buy490.021.298151.295651.30215
1272012.10.25 04:21sell stop500.041.296151.298651.29215
1282012.10.25 05:11s/l480.011.298651.298651.29215-2.5010319.47
1292012.10.25 11:40t/p490.021.302151.295651.302158.0010327.47
1302012.10.25 11:40delete500.041.296151.298651.29215
1312012.10.26 01:00buy stop510.011.295281.292781.29928
1322012.10.26 01:00sell stop520.011.293281.295781.28928
1332012.10.26 02:02sell520.011.293281.295781.28928
1342012.10.26 02:02delete510.011.295281.292781.29928
1352012.10.26 02:02buy stop530.021.295281.292781.29928
1362012.10.26 04:59buy530.021.295281.292781.29928
1372012.10.26 04:59sell stop540.041.293281.295781.28928
1382012.10.26 06:54sell540.041.293281.295781.28928
1392012.10.26 06:54buy stop550.081.295281.292781.29928
1402012.10.26 09:01s/l530.021.292781.292781.29928-5.0010322.47
1412012.10.26 13:43t/p520.011.289281.295781.289284.0010326.47
1422012.10.26 13:43t/p540.041.289281.295781.2892816.0010342.47
1432012.10.26 13:43delete550.081.295281.292781.29928
1442012.10.29 01:00buy stop560.011.293621.291121.29762
1452012.10.29 01:00sell stop570.011.291621.294121.28762
1462012.10.29 02:53sell570.011.291621.294121.28762
1472012.10.29 02:53delete560.011.293621.291121.29762
1482012.10.29 02:53buy stop580.021.293621.291121.29762
1492012.10.29 04:12buy580.021.293621.291121.29762
1502012.10.29 04:12sell stop590.041.291621.294121.28762
1512012.10.29 08:20sell590.041.291621.294121.28762
1522012.10.29 08:20buy stop600.081.293621.291121.29762
1532012.10.29 09:25s/l580.021.291121.291121.29762-5.0010337.47
1542012.10.30 09:09buy600.081.293621.291121.29762
1552012.10.30 09:09sell stop610.141.291621.294121.28762
1562012.10.30 09:10s/l570.011.294121.294121.28762-2.4910334.98
1572012.10.30 09:10s/l590.041.294121.294121.28762-9.9810325.00
1582012.10.30 17:12t/p600.081.297621.291121.2976232.0010357.00
1592012.10.30 17:12delete610.141.291621.294121.28762
1602012.10.31 01:00buy stop620.011.297761.295261.30176
1612012.10.31 01:00sell stop630.011.295761.298261.29176
1622012.10.31 02:31sell630.011.295761.298261.29176
1632012.10.31 02:31delete620.011.297761.295261.30176
1642012.10.31 02:31buy stop640.021.297761.295261.30176
1652012.10.31 10:00buy640.021.297761.295261.30176
1662012.10.31 10:00sell stop650.041.295761.298261.29176
1672012.10.31 10:02s/l630.011.298261.298261.29176-2.5010354.50
1682012.10.31 13:24t/p640.021.301761.295261.301768.0010362.50
1692012.10.31 13:24delete650.041.295761.298261.29176
1702012.11.01 01:00buy stop660.011.296951.294451.30095
1712012.11.01 01:00sell stop670.011.294951.297451.29095
1722012.11.01 02:19buy660.011.296951.294451.30095
1732012.11.01 02:19delete670.011.294951.297451.29095
1742012.11.01 02:19sell stop680.021.294951.297451.29095
1752012.11.01 09:06sell680.021.294951.297451.29095
1762012.11.01 09:06buy stop690.041.296951.294451.30095
1772012.11.01 09:08s/l660.011.294451.294451.30095-2.5010360.00
1782012.11.01 14:32buy690.041.296951.294451.30095
1792012.11.01 14:32sell stop700.081.294951.297451.29095
1802012.11.01 14:40s/l680.021.297451.297451.29095-5.0010355.00
1812012.11.01 17:17sell700.081.294951.297451.29095
1822012.11.01 17:17buy stop710.141.296951.294451.30095
1832012.11.01 17:19s/l690.041.294451.294451.30095-10.0010345.00
1842012.11.02 07:45t/p700.081.290951.297451.2909532.0510377.05
1852012.11.02 07:45delete710.141.296951.294451.30095
1862012.11.05 01:00buy stop720.011.283101.280601.28710
1872012.11.05 01:00sell stop730.011.281101.283601.27710
1882012.11.05 01:19buy720.011.283101.280601.28710
1892012.11.05 01:19delete730.011.281101.283601.27710
1902012.11.05 01:19sell stop740.021.281101.283601.27710
1912012.11.05 09:51sell740.021.281101.283601.27710
1922012.11.05 09:51buy stop750.041.283101.280601.28710
1932012.11.05 09:51s/l720.011.280601.280601.28710-2.5010374.55
1942012.11.05 14:33t/p740.021.277101.283601.277108.0010382.55
1952012.11.05 14:33delete750.041.283101.280601.28710
1962012.11.06 01:00buy stop760.011.280771.278271.28477
1972012.11.06 01:00sell stop770.011.278771.281271.27477
1982012.11.06 03:07sell770.011.278771.281271.27477
1992012.11.06 03:07delete760.011.280771.278271.28477
2002012.11.06 03:07buy stop780.021.280771.278271.28477
2012012.11.06 12:13buy780.021.280771.278271.28477
2022012.11.06 12:13sell stop790.041.278771.281271.27477
2032012.11.06 13:00sell790.041.278771.281271.27477
2042012.11.06 13:00buy stop800.081.280771.278271.28477
2052012.11.06 13:01s/l780.021.278271.278271.28477-5.0010377.55
2062012.11.06 13:37buy800.081.280771.278271.28477
2072012.11.06 13:37sell stop810.141.278771.281271.27477
2082012.11.06 13:38s/l770.011.281271.281271.27477-2.5010375.05
2092012.11.06 13:38s/l790.041.281271.281271.27477-10.0010365.05
2102012.11.07 02:38sell810.141.278771.281271.27477
2112012.11.07 02:38buy stop820.251.280771.278271.28477
2122012.11.07 04:51buy820.251.280771.278271.28477
2132012.11.07 04:51sell stop830.451.278771.281271.27477
2142012.11.07 04:51s/l810.141.281271.281271.27477-35.0010330.05
2152012.11.07 06:04t/p800.081.284771.278271.2847731.9010361.95
2162012.11.07 06:04t/p820.251.284771.278271.28477100.0010461.95
2172012.11.07 06:04delete830.451.278771.281271.27477
2182012.11.08 01:00buy stop840.011.278181.275681.28218
2192012.11.08 01:00sell stop850.011.276181.278681.27218
2202012.11.08 01:24sell850.011.276181.278681.27218
2212012.11.08 01:24delete840.011.278181.275681.28218
2222012.11.08 01:24buy stop860.021.278181.275681.28218
2232012.11.08 12:21t/p850.011.272181.278681.272184.0010465.95
2242012.11.08 12:21delete860.021.278181.275681.28218
2252012.11.09 01:00buy stop870.011.275501.273001.27950
2262012.11.09 01:00sell stop880.011.273501.276001.26950
2272012.11.09 02:26sell880.011.273501.276001.26950
2282012.11.09 02:26delete870.011.275501.273001.27950
2292012.11.09 02:26buy stop890.021.275501.273001.27950
2302012.11.09 04:37buy890.021.275501.273001.27950
2312012.11.09 04:37sell stop900.041.273501.276001.26950
2322012.11.09 04:45s/l880.011.276001.276001.26950-2.5010463.45
2332012.11.09 10:54sell900.041.273501.276001.26950
2342012.11.09 10:54buy stop910.081.275501.273001.27950
2352012.11.09 11:10s/l890.021.273001.273001.27950-5.0010458.45
2362012.11.09 15:04t/p900.041.269501.276001.2695016.0010474.45
2372012.11.09 15:04delete910.081.275501.273001.27950
2382012.11.12 01:00buy stop920.011.272701.270201.27670
2392012.11.12 01:00sell stop930.011.270701.273201.26670
2402012.11.12 01:13buy920.011.272701.270201.27670
2412012.11.12 01:13delete930.011.270701.273201.26670
2422012.11.12 01:13sell stop940.021.270701.273201.26670
2432012.11.12 09:22sell940.021.270701.273201.26670
2442012.11.12 09:22buy stop950.041.272701.270201.27670
2452012.11.12 09:44s/l920.011.270201.270201.27670-2.5010471.95
2462012.11.12 13:11buy950.041.272701.270201.27670
2472012.11.12 13:11sell stop960.081.270701.273201.26670
2482012.11.12 14:02sell960.081.270701.273201.26670
2492012.11.12 14:02buy stop970.141.272701.270201.27670
2502012.11.12 15:14buy970.141.272701.270201.27670
2512012.11.12 15:14sell stop980.301.270701.273201.26670
2522012.11.12 15:14s/l940.021.273201.273201.26670-5.0010466.95
2532012.11.12 15:14s/l960.081.273201.273201.26670-20.0010446.95
2542012.11.13 00:34sell980.301.270701.273201.26670
2552012.11.13 00:34buy stop990.541.272701.270201.27670
2562012.11.13 02:22s/l950.041.270201.270201.27670-10.0510436.89
2572012.11.13 02:22s/l970.141.270201.270201.27670-35.1810401.71
2582012.11.13 10:25t/p980.301.266701.273201.26670120.0010521.71
2592012.11.13 10:25delete990.541.272701.270201.27670
2602012.11.14 01:00buy stop1000.011.271391.268891.27539
2612012.11.14 01:00sell stop1010.011.269391.271891.26539
2622012.11.14 02:07buy1000.011.271391.268891.27539
2632012.11.14 02:07delete1010.011.269391.271891.26539
2642012.11.14 02:07sell stop1020.021.269391.271891.26539
2652012.11.14 11:53t/p1000.011.275391.268891.275394.0010525.71
2662012.11.14 11:53delete1020.021.269391.271891.26539
2672012.11.15 01:00buy stop1030.011.274421.271921.27842
2682012.11.15 01:00sell stop1040.011.272421.274921.26842
2692012.11.15 02:33sell1040.011.272421.274921.26842
2702012.11.15 02:33delete1030.011.274421.271921.27842
2712012.11.15 02:33buy stop1050.021.274421.271921.27842
2722012.11.15 04:41buy1050.021.274421.271921.27842
2732012.11.15 04:41sell stop1060.041.272421.274921.26842
2742012.11.15 06:02s/l1040.011.274921.274921.26842-2.5010523.21
2752012.11.15 17:02t/p1050.021.278421.271921.278428.0010531.21
2762012.11.15 17:02delete1060.041.272421.274921.26842
2772012.11.16 01:00buy stop1070.011.279161.276661.28316
2782012.11.16 01:00sell stop1080.011.277161.279661.27316
2792012.11.16 02:51sell1080.011.277161.279661.27316
2802012.11.16 02:51delete1070.011.279161.276661.28316
2812012.11.16 02:51buy stop1090.021.279161.276661.28316
2822012.11.16 11:37t/p1080.011.273161.279661.273164.0010535.21
2832012.11.16 11:37delete1090.021.279161.276661.28316
2842012.11.22 01:00buy stop1100.011.283831.281331.28783
2852012.11.22 01:00sell stop1110.011.281831.284331.27783
2862012.11.22 01:08buy1100.011.283831.281331.28783
2872012.11.22 01:08delete1110.011.281831.284331.27783
2882012.11.22 01:08sell stop1120.021.281831.284331.27783
2892012.11.22 13:24t/p1100.011.287831.281331.287834.0010539.21
2902012.11.22 13:24delete1120.021.281831.284331.27783
2912012.11.23 01:00buy stop1130.011.289111.286611.29311
2922012.11.23 01:00sell stop1140.011.287111.289611.28311
2932012.11.23 01:52sell1140.011.287111.289611.28311
2942012.11.23 01:52delete1130.011.289111.286611.29311
2952012.11.23 01:52buy stop1150.021.289111.286611.29311
2962012.11.23 08:13buy1150.021.289111.286611.29311
2972012.11.23 08:13sell stop1160.041.287111.289611.28311
2982012.11.23 08:15s/l1140.011.289611.289611.28311-2.5010536.71
2992012.11.23 15:59t/p1150.021.293111.286611.293118.0010544.71
3002012.11.23 15:59delete1160.041.287111.289611.28311
3012012.11.26 01:00buy stop1170.011.298491.295991.30249
3022012.11.26 01:00sell stop1180.011.296491.298991.29249
3032012.11.26 01:54sell1180.011.296491.298991.29249
3042012.11.26 01:54delete1170.011.298491.295991.30249
3052012.11.26 01:54buy stop1190.021.298491.295991.30249
3062012.11.26 09:35buy1190.021.298491.295991.30249
3072012.11.26 09:35sell stop1200.041.296491.298991.29249
3082012.11.26 10:03sell1200.041.296491.298991.29249
3092012.11.26 10:03buy stop1210.081.298491.295991.30249
3102012.11.26 10:43s/l1190.021.295991.295991.30249-5.0010539.71
3112012.11.27 00:04buy1210.081.298491.295991.30249
3122012.11.27 00:04sell stop1220.141.296491.298991.29249
3132012.11.27 00:04s/l1180.011.298991.298991.29249-2.4910537.22
3142012.11.27 00:04s/l1200.041.298991.298991.29249-9.9810527.24
3152012.11.27 11:25sell1220.141.296491.298991.29249
3162012.11.27 11:25buy stop1230.251.298491.295991.30249
3172012.11.27 11:31s/l1210.081.295991.295991.30249-20.0010507.24
3182012.11.27 17:04t/p1220.141.292491.298991.2924956.0010563.24
3192012.11.27 17:04delete1230.251.298491.295991.30249
3202012.11.28 01:00buy stop1240.011.294891.292391.29889
3212012.11.28 01:00sell stop1250.011.292891.295391.28889
3222012.11.28 03:21sell1250.011.292891.295391.28889
3232012.11.28 03:21delete1240.011.294891.292391.29889
3242012.11.28 03:21buy stop1260.021.294891.292391.29889
3252012.11.28 15:19t/p1250.011.288891.295391.288894.0010567.24
3262012.11.28 15:19delete1260.021.294891.292391.29889
3272012.11.29 01:00buy stop1270.011.296151.293651.30015
3282012.11.29 01:00sell stop1280.011.294151.296651.29015
3292012.11.29 02:34sell1280.011.294151.296651.29015
3302012.11.29 02:34delete1270.011.296151.293651.30015
3312012.11.29 02:34buy stop1290.021.296151.293651.30015
3322012.11.29 09:59buy1290.021.296151.293651.30015
3332012.11.29 09:59sell stop1300.041.294151.296651.29015
3342012.11.29 10:00s/l1280.011.296651.296651.29015-2.5010564.74
3352012.11.29 16:59t/p1290.021.300151.293651.300158.0010572.74
3362012.11.29 16:59delete1300.041.294151.296651.29015
3372012.11.30 01:00buy stop1310.011.298771.296271.30277
3382012.11.30 01:00sell stop1320.011.296771.299271.29277
3392012.11.30 03:35buy1310.011.298771.296271.30277
3402012.11.30 03:35delete1320.011.296771.299271.29277
3412012.11.30 03:35sell stop1330.021.296771.299271.29277
3422012.11.30 09:17t/p1310.011.302771.296271.302774.0010576.74
3432012.11.30 09:17delete1330.021.296771.299271.29277
3442012.12.03 01:00buy stop1340.011.300551.298051.30455
3452012.12.03 01:00sell stop1350.011.298551.301051.29455
3462012.12.03 03:05buy1340.011.300551.298051.30455
3472012.12.03 03:05delete1350.011.298551.301051.29455
3482012.12.03 03:05sell stop1360.021.298551.301051.29455
3492012.12.03 03:56t/p1340.011.304551.298051.304554.0010580.74
3502012.12.03 03:56delete1360.021.298551.301051.29455
3512012.12.04 01:00buy stop1370.011.306951.304451.31095
3522012.12.04 01:00sell stop1380.011.304951.307451.30095
3532012.12.04 02:33sell1380.011.304951.307451.30095
3542012.12.04 02:33delete1370.011.306951.304451.31095
3552012.12.04 02:33buy stop1390.021.306951.304451.31095
3562012.12.04 09:02buy1390.021.306951.304451.31095
3572012.12.04 09:02sell stop1400.041.304951.307451.30095
3582012.12.04 09:42s/l1380.011.307451.307451.30095-2.5010578.24
3592012.12.05 02:16t/p1390.021.310951.304451.310957.9710586.22
3602012.12.05 02:16delete1400.041.304951.307451.30095
3612012.12.18 01:00buy stop1410.011.317081.314581.32108
3622012.12.18 01:00sell stop1420.011.315081.317581.31108
3632012.12.18 03:41buy1410.011.317081.314581.32108
3642012.12.18 03:41delete1420.011.315081.317581.31108
3652012.12.18 03:41sell stop1430.021.315081.317581.31108
3662012.12.18 17:56t/p1410.011.321081.314581.321084.0010590.22
3672012.12.18 17:56delete1430.021.315081.317581.31108
3682012.12.19 01:00buy stop1440.011.323531.321031.32753
3692012.12.19 01:00sell stop1450.011.321531.324031.31753
3702012.12.19 01:34buy1440.011.323531.321031.32753
3712012.12.19 01:34delete1450.011.321531.324031.31753
3722012.12.19 01:34sell stop1460.021.321531.324031.31753
3732012.12.19 12:03t/p1440.011.327531.321031.327534.0010594.22
3742012.12.19 12:03delete1460.021.321531.324031.31753
3752012.12.20 01:00buy stop1470.011.321041.318541.32504
3762012.12.20 01:00sell stop1480.011.319041.321541.31504
3772012.12.20 01:00buy1470.011.321041.318541.32504
3782012.12.20 01:00delete1480.011.319041.321541.31504
3792012.12.20 01:00sell stop1490.021.319041.321541.31504
3802012.12.20 13:07t/p1470.011.325041.318541.325044.0010598.22
3812012.12.20 13:07delete1490.021.319041.321541.31504
3822012.12.21 01:00buy stop1500.011.325671.323171.32967
3832012.12.21 01:00sell stop1510.011.323671.326171.31967
3842012.12.21 01:25sell1510.011.323671.326171.31967
3852012.12.21 01:25delete1500.011.325671.323171.32967
3862012.12.21 01:25buy stop1520.021.325671.323171.32967
3872012.12.21 03:19t/p1510.011.319671.326171.319674.0010602.22
3882012.12.21 03:19delete1520.021.325671.323171.32967
3892012.12.24 01:00buy stop1530.011.319091.316591.32309
3902012.12.24 01:00sell stop1540.011.317091.319591.31309
3912012.12.24 09:01buy1530.011.319091.316591.32309
3922012.12.24 09:01delete1540.011.317091.319591.31309
3932012.12.24 09:01sell stop1550.021.317091.319591.31309
3942012.12.24 13:10t/p1530.011.323091.316591.323094.0010606.22
3952012.12.24 13:10delete1550.021.317091.319591.31309
3962012.12.27 01:00buy stop1560.011.323161.320661.32716
3972012.12.27 01:00sell stop1570.011.321161.323661.31716
3982012.12.27 02:00buy1560.011.323161.320661.32716
3992012.12.27 02:00delete1570.011.321161.323661.31716
4002012.12.27 02:00sell stop1580.021.321161.323661.31716
4012012.12.27 10:20t/p1560.011.327161.320661.327164.0010610.22
4022012.12.27 10:20delete1580.021.321161.323661.31716
4032012.12.28 01:00buy stop1590.011.324571.322071.32857
4042012.12.28 01:00sell stop1600.011.322571.325071.31857
4052012.12.28 01:44buy1590.011.324571.322071.32857
4062012.12.28 01:44delete1600.011.322571.325071.31857
4072012.12.28 01:44sell stop1610.021.322571.325071.31857
4082012.12.28 10:27sell1610.021.322571.325071.31857
4092012.12.28 10:27buy stop1620.041.324571.322071.32857
4102012.12.28 10:30s/l1590.011.322071.322071.32857-2.5010607.72
4112012.12.28 11:13t/p1610.021.318571.325071.318578.0010615.72
4122012.12.28 11:13delete1620.041.324571.322071.32857