Strategy Tester Report
SuperTrap_R51 2
AlpariUK-Demo-Pro (Build 438)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2012.10.08 03:55 - 2012.12.28 12:03
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic.No=12345; Continuous.Trading=false;
Start.Hour=1; Start.Min=0; Entry.On.Bar.Signal=false;
Bar.Pip.Size=10; Stop.Trade=false;
Close.All=false;
Manual.Buy=false;
Manual.Sell=false;
Grid.Dist=10; Lots=0.3; Min.Lots=0.01; Max.Lots=5; Lots.Shift.Level=4; TP=40; SL=25; Spread=3; Max.Level=10; Multiplier1=2; Multiplier2=1.8;
|Bars in test
|68159
|Ticks modelled
|2547363
|Modelling quality
|24.96%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|615.72
|Gross profit
|2639.17
|Gross loss
|-2023.45
|Profit factor
|1.30
|Expected payoff
|7.00
|Absolute drawdown
|1977.03
|Maximal drawdown
|2031.59 (20.21%)
|Relative drawdown
|20.21% (2031.59)
|Total trades
|88
|Short positions (won %)
|44 (43.18%)
|Long positions (won %)
|44 (47.73%)
|Profit trades (% of total)
|40 (45.45%)
|Loss trades (% of total)
|48 (54.55%)
|Largest
|profit trade
|2003.00
|loss trade
|-782.50
|Average
|profit trade
|65.98
|loss trade
|-42.16
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (31.97)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-1742.89)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2003.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-1742.89 (10)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2012.10.09 01:00
|buy stop
|1
|0.01
|1.29786
|1.29536
|1.30186
|2
|2012.10.09 01:00
|sell stop
|2
|0.01
|1.29586
|1.29836
|1.29186
|3
|2012.10.09 03:06
|buy
|1
|0.01
|1.29786
|1.29536
|1.30186
|4
|2012.10.09 03:06
|delete
|2
|0.01
|1.29586
|1.29836
|1.29186
|5
|2012.10.09 03:06
|sell stop
|3
|0.02
|1.29586
|1.29836
|1.29186
|6
|2012.10.09 10:25
|sell
|3
|0.02
|1.29586
|1.29836
|1.29186
|7
|2012.10.09 10:25
|buy stop
|4
|0.04
|1.29786
|1.29536
|1.30186
|8
|2012.10.09 10:25
|s/l
|1
|0.01
|1.29536
|1.29536
|1.30186
|-2.50
|9997.50
|9
|2012.10.09 10:45
|t/p
|3
|0.02
|1.29186
|1.29836
|1.29186
|8.00
|10005.50
|10
|2012.10.09 10:45
|delete
|4
|0.04
|1.29786
|1.29536
|1.30186
|11
|2012.10.10 01:00
|buy stop
|5
|0.01
|1.28947
|1.28697
|1.29347
|12
|2012.10.10 01:00
|sell stop
|6
|0.01
|1.28747
|1.28997
|1.28347
|13
|2012.10.10 01:46
|sell
|6
|0.01
|1.28747
|1.28997
|1.28347
|14
|2012.10.10 01:46
|delete
|5
|0.01
|1.28947
|1.28697
|1.29347
|15
|2012.10.10 01:46
|buy stop
|7
|0.02
|1.28947
|1.28697
|1.29347
|16
|2012.10.10 15:15
|buy
|7
|0.02
|1.28947
|1.28697
|1.29347
|17
|2012.10.10 15:15
|sell stop
|8
|0.04
|1.28747
|1.28997
|1.28347
|18
|2012.10.10 16:38
|sell
|8
|0.04
|1.28747
|1.28997
|1.28347
|19
|2012.10.10 16:38
|buy stop
|9
|0.08
|1.28947
|1.28697
|1.29347
|20
|2012.10.10 17:02
|buy
|9
|0.08
|1.28947
|1.28697
|1.29347
|21
|2012.10.10 17:02
|sell stop
|10
|0.14
|1.28747
|1.28997
|1.28347
|22
|2012.10.10 17:03
|s/l
|6
|0.01
|1.28997
|1.28997
|1.28347
|-2.50
|10003.00
|23
|2012.10.10 17:03
|s/l
|8
|0.04
|1.28997
|1.28997
|1.28347
|-10.00
|9993.00
|24
|2012.10.10 23:56
|sell
|10
|0.14
|1.28747
|1.28997
|1.28347
|25
|2012.10.10 23:56
|buy stop
|11
|0.30
|1.28947
|1.28697
|1.29347
|26
|2012.10.11 00:04
|s/l
|7
|0.02
|1.28697
|1.28697
|1.29347
|-5.08
|9987.92
|27
|2012.10.11 00:04
|s/l
|9
|0.08
|1.28697
|1.28697
|1.29347
|-20.31
|9967.61
|28
|2012.10.11 04:30
|t/p
|10
|0.14
|1.28347
|1.28997
|1.28347
|56.25
|10023.86
|29
|2012.10.11 04:30
|delete
|11
|0.30
|1.28947
|1.28697
|1.29347
|30
|2012.10.12 01:00
|buy stop
|12
|0.01
|1.29412
|1.29162
|1.29812
|31
|2012.10.12 01:00
|sell stop
|13
|0.01
|1.29212
|1.29462
|1.28812
|32
|2012.10.12 03:08
|buy
|12
|0.01
|1.29412
|1.29162
|1.29812
|33
|2012.10.12 03:08
|delete
|13
|0.01
|1.29212
|1.29462
|1.28812
|34
|2012.10.12 03:08
|sell stop
|14
|0.02
|1.29212
|1.29462
|1.28812
|35
|2012.10.12 10:59
|t/p
|12
|0.01
|1.29812
|1.29162
|1.29812
|4.00
|10027.86
|36
|2012.10.12 10:59
|delete
|14
|0.02
|1.29212
|1.29462
|1.28812
|37
|2012.10.15 01:00
|buy stop
|15
|0.01
|1.29666
|1.29416
|1.30066
|38
|2012.10.15 01:00
|sell stop
|16
|0.01
|1.29466
|1.29716
|1.29066
|39
|2012.10.15 01:15
|sell
|16
|0.01
|1.29466
|1.29716
|1.29066
|40
|2012.10.15 01:15
|delete
|15
|0.01
|1.29666
|1.29416
|1.30066
|41
|2012.10.15 01:15
|buy stop
|17
|0.02
|1.29666
|1.29416
|1.30066
|42
|2012.10.15 03:44
|t/p
|16
|0.01
|1.29066
|1.29716
|1.29066
|4.00
|10031.86
|43
|2012.10.15 03:44
|delete
|17
|0.02
|1.29666
|1.29416
|1.30066
|44
|2012.10.16 01:00
|buy stop
|18
|0.01
|1.29590
|1.29340
|1.29990
|45
|2012.10.16 01:00
|sell stop
|19
|0.01
|1.29390
|1.29640
|1.28990
|46
|2012.10.16 02:31
|buy
|18
|0.01
|1.29590
|1.29340
|1.29990
|47
|2012.10.16 02:31
|delete
|19
|0.01
|1.29390
|1.29640
|1.28990
|48
|2012.10.16 02:31
|sell stop
|20
|0.02
|1.29390
|1.29640
|1.28990
|49
|2012.10.16 10:02
|t/p
|18
|0.01
|1.29990
|1.29340
|1.29990
|4.00
|10035.86
|50
|2012.10.16 10:02
|delete
|20
|0.02
|1.29390
|1.29640
|1.28990
|51
|2012.10.17 01:00
|buy stop
|21
|0.01
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|52
|2012.10.17 01:00
|sell stop
|22
|0.01
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|53
|2012.10.17 01:01
|sell
|22
|0.01
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|54
|2012.10.17 01:01
|delete
|21
|0.01
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|55
|2012.10.17 01:01
|buy stop
|23
|0.02
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|56
|2012.10.17 02:27
|buy
|23
|0.02
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|57
|2012.10.17 02:27
|sell stop
|24
|0.04
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|58
|2012.10.17 02:27
|s/l
|22
|0.01
|1.31129
|1.31129
|1.30479
|-2.50
|10033.36
|59
|2012.10.17 07:22
|sell
|24
|0.04
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|60
|2012.10.17 07:22
|buy stop
|25
|0.08
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|61
|2012.10.17 09:39
|buy
|25
|0.08
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|62
|2012.10.17 09:39
|sell stop
|26
|0.14
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|63
|2012.10.17 09:50
|s/l
|24
|0.04
|1.31129
|1.31129
|1.30479
|-10.00
|10023.36
|64
|2012.10.18 07:18
|sell
|26
|0.14
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|65
|2012.10.18 07:18
|buy stop
|27
|0.30
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|66
|2012.10.18 08:39
|buy
|27
|0.30
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|67
|2012.10.18 08:39
|sell stop
|28
|0.54
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|68
|2012.10.18 08:39
|s/l
|26
|0.14
|1.31129
|1.31129
|1.30479
|-35.00
|9988.36
|69
|2012.10.18 10:21
|sell
|28
|0.54
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|70
|2012.10.18 10:21
|buy stop
|29
|0.97
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|71
|2012.10.18 10:28
|s/l
|23
|0.02
|1.30829
|1.30829
|1.31479
|-5.08
|9983.28
|72
|2012.10.18 10:28
|s/l
|25
|0.08
|1.30829
|1.30829
|1.31479
|-20.31
|9962.97
|73
|2012.10.18 10:28
|s/l
|27
|0.30
|1.30829
|1.30829
|1.31479
|-75.00
|9887.97
|74
|2012.10.18 11:53
|buy
|29
|0.97
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|75
|2012.10.18 11:53
|sell stop
|30
|1.74
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|76
|2012.10.18 12:16
|s/l
|28
|0.54
|1.31129
|1.31129
|1.30479
|-135.00
|9752.97
|77
|2012.10.18 17:16
|sell
|30
|1.74
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|78
|2012.10.18 17:16
|buy stop
|31
|3.13
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|79
|2012.10.18 17:17
|s/l
|29
|0.97
|1.30829
|1.30829
|1.31479
|-242.50
|9510.47
|80
|2012.10.18 18:56
|buy
|31
|3.13
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|81
|2012.10.18 18:56
|sell stop
|32
|5.00
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|82
|2012.10.18 18:58
|s/l
|30
|1.74
|1.31129
|1.31129
|1.30479
|-435.00
|9075.47
|83
|2012.10.18 20:41
|sell
|32
|5.00
|1.30879
|1.31129
|1.30479
|84
|2012.10.18 20:41
|buy stop
|33
|5.00
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|85
|2012.10.18 20:57
|s/l
|31
|3.13
|1.30829
|1.30829
|1.31479
|-782.50
|8292.97
|86
|2012.10.19 09:43
|t/p
|32
|5.00
|1.30479
|1.31129
|1.30479
|2003.00
|10295.97
|87
|2012.10.19 09:43
|delete
|33
|5.00
|1.31079
|1.30829
|1.31479
|88
|2012.10.22 01:00
|buy stop
|34
|0.01
|1.30358
|1.30108
|1.30758
|89
|2012.10.22 01:00
|sell stop
|35
|0.01
|1.30158
|1.30408
|1.29758
|90
|2012.10.22 01:30
|sell
|35
|0.01
|1.30158
|1.30408
|1.29758
|91
|2012.10.22 01:30
|delete
|34
|0.01
|1.30358
|1.30108
|1.30758
|92
|2012.10.22 01:30
|buy stop
|36
|0.02
|1.30358
|1.30108
|1.30758
|93
|2012.10.22 03:35
|buy
|36
|0.02
|1.30358
|1.30108
|1.30758
|94
|2012.10.22 03:35
|sell stop
|37
|0.04
|1.30158
|1.30408
|1.29758
|95
|2012.10.22 04:00
|s/l
|35
|0.01
|1.30408
|1.30408
|1.29758
|-2.50
|10293.47
|96
|2012.10.22 13:50
|t/p
|36
|0.02
|1.30758
|1.30108
|1.30758
|8.00
|10301.47
|97
|2012.10.22 13:50
|delete
|37
|0.04
|1.30158
|1.30408
|1.29758
|98
|2012.10.23 01:00
|buy stop
|38
|0.01
|1.30765
|1.30515
|1.31165
|99
|2012.10.23 01:00
|sell stop
|39
|0.01
|1.30565
|1.30815
|1.30165
|100
|2012.10.23 02:50
|buy
|38
|0.01
|1.30765
|1.30515
|1.31165
|101
|2012.10.23 02:50
|delete
|39
|0.01
|1.30565
|1.30815
|1.30165
|102
|2012.10.23 02:50
|sell stop
|40
|0.02
|1.30565
|1.30815
|1.30165
|103
|2012.10.23 04:14
|sell
|40
|0.02
|1.30565
|1.30815
|1.30165
|104
|2012.10.23 04:14
|buy stop
|41
|0.04
|1.30765
|1.30515
|1.31165
|105
|2012.10.23 05:40
|s/l
|38
|0.01
|1.30515
|1.30515
|1.31165
|-2.50
|10298.97
|106
|2012.10.23 13:37
|t/p
|40
|0.02
|1.30165
|1.30815
|1.30165
|8.00
|10306.97
|107
|2012.10.23 13:37
|delete
|41
|0.04
|1.30765
|1.30515
|1.31165
|108
|2012.10.24 01:00
|buy stop
|42
|0.01
|1.29963
|1.29713
|1.30363
|109
|2012.10.24 01:00
|sell stop
|43
|0.01
|1.29763
|1.30013
|1.29363
|110
|2012.10.24 02:12
|sell
|43
|0.01
|1.29763
|1.30013
|1.29363
|111
|2012.10.24 02:12
|delete
|42
|0.01
|1.29963
|1.29713
|1.30363
|112
|2012.10.24 02:12
|buy stop
|44
|0.02
|1.29963
|1.29713
|1.30363
|113
|2012.10.24 09:34
|buy
|44
|0.02
|1.29963
|1.29713
|1.30363
|114
|2012.10.24 09:34
|sell stop
|45
|0.04
|1.29763
|1.30013
|1.29363
|115
|2012.10.24 10:28
|sell
|45
|0.04
|1.29763
|1.30013
|1.29363
|116
|2012.10.24 10:28
|buy stop
|46
|0.08
|1.29963
|1.29713
|1.30363
|117
|2012.10.24 10:30
|s/l
|44
|0.02
|1.29713
|1.29713
|1.30363
|-5.00
|10301.97
|118
|2012.10.24 11:05
|t/p
|43
|0.01
|1.29363
|1.30013
|1.29363
|4.00
|10305.97
|119
|2012.10.24 11:05
|t/p
|45
|0.04
|1.29363
|1.30013
|1.29363
|16.00
|10321.97
|120
|2012.10.24 11:05
|delete
|46
|0.08
|1.29963
|1.29713
|1.30363
|121
|2012.10.25 01:00
|buy stop
|47
|0.01
|1.29815
|1.29565
|1.30215
|122
|2012.10.25 01:00
|sell stop
|48
|0.01
|1.29615
|1.29865
|1.29215
|123
|2012.10.25 01:42
|sell
|48
|0.01
|1.29615
|1.29865
|1.29215
|124
|2012.10.25 01:42
|delete
|47
|0.01
|1.29815
|1.29565
|1.30215
|125
|2012.10.25 01:42
|buy stop
|49
|0.02
|1.29815
|1.29565
|1.30215
|126
|2012.10.25 04:21
|buy
|49
|0.02
|1.29815
|1.29565
|1.30215
|127
|2012.10.25 04:21
|sell stop
|50
|0.04
|1.29615
|1.29865
|1.29215
|128
|2012.10.25 05:11
|s/l
|48
|0.01
|1.29865
|1.29865
|1.29215
|-2.50
|10319.47
|129
|2012.10.25 11:40
|t/p
|49
|0.02
|1.30215
|1.29565
|1.30215
|8.00
|10327.47
|130
|2012.10.25 11:40
|delete
|50
|0.04
|1.29615
|1.29865
|1.29215
|131
|2012.10.26 01:00
|buy stop
|51
|0.01
|1.29528
|1.29278
|1.29928
|132
|2012.10.26 01:00
|sell stop
|52
|0.01
|1.29328
|1.29578
|1.28928
|133
|2012.10.26 02:02
|sell
|52
|0.01
|1.29328
|1.29578
|1.28928
|134
|2012.10.26 02:02
|delete
|51
|0.01
|1.29528
|1.29278
|1.29928
|135
|2012.10.26 02:02
|buy stop
|53
|0.02
|1.29528
|1.29278
|1.29928
|136
|2012.10.26 04:59
|buy
|53
|0.02
|1.29528
|1.29278
|1.29928
|137
|2012.10.26 04:59
|sell stop
|54
|0.04
|1.29328
|1.29578
|1.28928
|138
|2012.10.26 06:54
|sell
|54
|0.04
|1.29328
|1.29578
|1.28928
|139
|2012.10.26 06:54
|buy stop
|55
|0.08
|1.29528
|1.29278
|1.29928
|140
|2012.10.26 09:01
|s/l
|53
|0.02
|1.29278
|1.29278
|1.29928
|-5.00
|10322.47
|141
|2012.10.26 13:43
|t/p
|52
|0.01
|1.28928
|1.29578
|1.28928
|4.00
|10326.47
|142
|2012.10.26 13:43
|t/p
|54
|0.04
|1.28928
|1.29578
|1.28928
|16.00
|10342.47
|143
|2012.10.26 13:43
|delete
|55
|0.08
|1.29528
|1.29278
|1.29928
|144
|2012.10.29 01:00
|buy stop
|56
|0.01
|1.29362
|1.29112
|1.29762
|145
|2012.10.29 01:00
|sell stop
|57
|0.01
|1.29162
|1.29412
|1.28762
|146
|2012.10.29 02:53
|sell
|57
|0.01
|1.29162
|1.29412
|1.28762
|147
|2012.10.29 02:53
|delete
|56
|0.01
|1.29362
|1.29112
|1.29762
|148
|2012.10.29 02:53
|buy stop
|58
|0.02
|1.29362
|1.29112
|1.29762
|149
|2012.10.29 04:12
|buy
|58
|0.02
|1.29362
|1.29112
|1.29762
|150
|2012.10.29 04:12
|sell stop
|59
|0.04
|1.29162
|1.29412
|1.28762
|151
|2012.10.29 08:20
|sell
|59
|0.04
|1.29162
|1.29412
|1.28762
|152
|2012.10.29 08:20
|buy stop
|60
|0.08
|1.29362
|1.29112
|1.29762
|153
|2012.10.29 09:25
|s/l
|58
|0.02
|1.29112
|1.29112
|1.29762
|-5.00
|10337.47
|154
|2012.10.30 09:09
|buy
|60
|0.08
|1.29362
|1.29112
|1.29762
|155
|2012.10.30 09:09
|sell stop
|61
|0.14
|1.29162
|1.29412
|1.28762
|156
|2012.10.30 09:10
|s/l
|57
|0.01
|1.29412
|1.29412
|1.28762
|-2.49
|10334.98
|157
|2012.10.30 09:10
|s/l
|59
|0.04
|1.29412
|1.29412
|1.28762
|-9.98
|10325.00
|158
|2012.10.30 17:12
|t/p
|60
|0.08
|1.29762
|1.29112
|1.29762
|32.00
|10357.00
|159
|2012.10.30 17:12
|delete
|61
|0.14
|1.29162
|1.29412
|1.28762
|160
|2012.10.31 01:00
|buy stop
|62
|0.01
|1.29776
|1.29526
|1.30176
|161
|2012.10.31 01:00
|sell stop
|63
|0.01
|1.29576
|1.29826
|1.29176
|162
|2012.10.31 02:31
|sell
|63
|0.01
|1.29576
|1.29826
|1.29176
|163
|2012.10.31 02:31
|delete
|62
|0.01
|1.29776
|1.29526
|1.30176
|164
|2012.10.31 02:31
|buy stop
|64
|0.02
|1.29776
|1.29526
|1.30176
|165
|2012.10.31 10:00
|buy
|64
|0.02
|1.29776
|1.29526
|1.30176
|166
|2012.10.31 10:00
|sell stop
|65
|0.04
|1.29576
|1.29826
|1.29176
|167
|2012.10.31 10:02
|s/l
|63
|0.01
|1.29826
|1.29826
|1.29176
|-2.50
|10354.50
|168
|2012.10.31 13:24
|t/p
|64
|0.02
|1.30176
|1.29526
|1.30176
|8.00
|10362.50
|169
|2012.10.31 13:24
|delete
|65
|0.04
|1.29576
|1.29826
|1.29176
|170
|2012.11.01 01:00
|buy stop
|66
|0.01
|1.29695
|1.29445
|1.30095
|171
|2012.11.01 01:00
|sell stop
|67
|0.01
|1.29495
|1.29745
|1.29095
|172
|2012.11.01 02:19
|buy
|66
|0.01
|1.29695
|1.29445
|1.30095
|173
|2012.11.01 02:19
|delete
|67
|0.01
|1.29495
|1.29745
|1.29095
|174
|2012.11.01 02:19
|sell stop
|68
|0.02
|1.29495
|1.29745
|1.29095
|175
|2012.11.01 09:06
|sell
|68
|0.02
|1.29495
|1.29745
|1.29095
|176
|2012.11.01 09:06
|buy stop
|69
|0.04
|1.29695
|1.29445
|1.30095
|177
|2012.11.01 09:08
|s/l
|66
|0.01
|1.29445
|1.29445
|1.30095
|-2.50
|10360.00
|178
|2012.11.01 14:32
|buy
|69
|0.04
|1.29695
|1.29445
|1.30095
|179
|2012.11.01 14:32
|sell stop
|70
|0.08
|1.29495
|1.29745
|1.29095
|180
|2012.11.01 14:40
|s/l
|68
|0.02
|1.29745
|1.29745
|1.29095
|-5.00
|10355.00
|181
|2012.11.01 17:17
|sell
|70
|0.08
|1.29495
|1.29745
|1.29095
|182
|2012.11.01 17:17
|buy stop
|71
|0.14
|1.29695
|1.29445
|1.30095
|183
|2012.11.01 17:19
|s/l
|69
|0.04
|1.29445
|1.29445
|1.30095
|-10.00
|10345.00
|184
|2012.11.02 07:45
|t/p
|70
|0.08
|1.29095
|1.29745
|1.29095
|32.05
|10377.05
|185
|2012.11.02 07:45
|delete
|71
|0.14
|1.29695
|1.29445
|1.30095
|186
|2012.11.05 01:00
|buy stop
|72
|0.01
|1.28310
|1.28060
|1.28710
|187
|2012.11.05 01:00
|sell stop
|73
|0.01
|1.28110
|1.28360
|1.27710
|188
|2012.11.05 01:19
|buy
|72
|0.01
|1.28310
|1.28060
|1.28710
|189
|2012.11.05 01:19
|delete
|73
|0.01
|1.28110
|1.28360
|1.27710
|190
|2012.11.05 01:19
|sell stop
|74
|0.02
|1.28110
|1.28360
|1.27710
|191
|2012.11.05 09:51
|sell
|74
|0.02
|1.28110
|1.28360
|1.27710
|192
|2012.11.05 09:51
|buy stop
|75
|0.04
|1.28310
|1.28060
|1.28710
|193
|2012.11.05 09:51
|s/l
|72
|0.01
|1.28060
|1.28060
|1.28710
|-2.50
|10374.55
|194
|2012.11.05 14:33
|t/p
|74
|0.02
|1.27710
|1.28360
|1.27710
|8.00
|10382.55
|195
|2012.11.05 14:33
|delete
|75
|0.04
|1.28310
|1.28060
|1.28710
|196
|2012.11.06 01:00
|buy stop
|76
|0.01
|1.28077
|1.27827
|1.28477
|197
|2012.11.06 01:00
|sell stop
|77
|0.01
|1.27877
|1.28127
|1.27477
|198
|2012.11.06 03:07
|sell
|77
|0.01
|1.27877
|1.28127
|1.27477
|199
|2012.11.06 03:07
|delete
|76
|0.01
|1.28077
|1.27827
|1.28477
|200
|2012.11.06 03:07
|buy stop
|78
|0.02
|1.28077
|1.27827
|1.28477
|201
|2012.11.06 12:13
|buy
|78
|0.02
|1.28077
|1.27827
|1.28477
|202
|2012.11.06 12:13
|sell stop
|79
|0.04
|1.27877
|1.28127
|1.27477
|203
|2012.11.06 13:00
|sell
|79
|0.04
|1.27877
|1.28127
|1.27477
|204
|2012.11.06 13:00
|buy stop
|80
|0.08
|1.28077
|1.27827
|1.28477
|205
|2012.11.06 13:01
|s/l
|78
|0.02
|1.27827
|1.27827
|1.28477
|-5.00
|10377.55
|206
|2012.11.06 13:37
|buy
|80
|0.08
|1.28077
|1.27827
|1.28477
|207
|2012.11.06 13:37
|sell stop
|81
|0.14
|1.27877
|1.28127
|1.27477
|208
|2012.11.06 13:38
|s/l
|77
|0.01
|1.28127
|1.28127
|1.27477
|-2.50
|10375.05
|209
|2012.11.06 13:38
|s/l
|79
|0.04
|1.28127
|1.28127
|1.27477
|-10.00
|10365.05
|210
|2012.11.07 02:38
|sell
|81
|0.14
|1.27877
|1.28127
|1.27477
|211
|2012.11.07 02:38
|buy stop
|82
|0.25
|1.28077
|1.27827
|1.28477
|212
|2012.11.07 04:51
|buy
|82
|0.25
|1.28077
|1.27827
|1.28477
|213
|2012.11.07 04:51
|sell stop
|83
|0.45
|1.27877
|1.28127
|1.27477
|214
|2012.11.07 04:51
|s/l
|81
|0.14
|1.28127
|1.28127
|1.27477
|-35.00
|10330.05
|215
|2012.11.07 06:04
|t/p
|80
|0.08
|1.28477
|1.27827
|1.28477
|31.90
|10361.95
|216
|2012.11.07 06:04
|t/p
|82
|0.25
|1.28477
|1.27827
|1.28477
|100.00
|10461.95
|217
|2012.11.07 06:04
|delete
|83
|0.45
|1.27877
|1.28127
|1.27477
|218
|2012.11.08 01:00
|buy stop
|84
|0.01
|1.27818
|1.27568
|1.28218
|219
|2012.11.08 01:00
|sell stop
|85
|0.01
|1.27618
|1.27868
|1.27218
|220
|2012.11.08 01:24
|sell
|85
|0.01
|1.27618
|1.27868
|1.27218
|221
|2012.11.08 01:24
|delete
|84
|0.01
|1.27818
|1.27568
|1.28218
|222
|2012.11.08 01:24
|buy stop
|86
|0.02
|1.27818
|1.27568
|1.28218
|223
|2012.11.08 12:21
|t/p
|85
|0.01
|1.27218
|1.27868
|1.27218
|4.00
|10465.95
|224
|2012.11.08 12:21
|delete
|86
|0.02
|1.27818
|1.27568
|1.28218
|225
|2012.11.09 01:00
|buy stop
|87
|0.01
|1.27550
|1.27300
|1.27950
|226
|2012.11.09 01:00
|sell stop
|88
|0.01
|1.27350
|1.27600
|1.26950
|227
|2012.11.09 02:26
|sell
|88
|0.01
|1.27350
|1.27600
|1.26950
|228
|2012.11.09 02:26
|delete
|87
|0.01
|1.27550
|1.27300
|1.27950
|229
|2012.11.09 02:26
|buy stop
|89
|0.02
|1.27550
|1.27300
|1.27950
|230
|2012.11.09 04:37
|buy
|89
|0.02
|1.27550
|1.27300
|1.27950
|231
|2012.11.09 04:37
|sell stop
|90
|0.04
|1.27350
|1.27600
|1.26950
|232
|2012.11.09 04:45
|s/l
|88
|0.01
|1.27600
|1.27600
|1.26950
|-2.50
|10463.45
|233
|2012.11.09 10:54
|sell
|90
|0.04
|1.27350
|1.27600
|1.26950
|234
|2012.11.09 10:54
|buy stop
|91
|0.08
|1.27550
|1.27300
|1.27950
|235
|2012.11.09 11:10
|s/l
|89
|0.02
|1.27300
|1.27300
|1.27950
|-5.00
|10458.45
|236
|2012.11.09 15:04
|t/p
|90
|0.04
|1.26950
|1.27600
|1.26950
|16.00
|10474.45
|237
|2012.11.09 15:04
|delete
|91
|0.08
|1.27550
|1.27300
|1.27950
|238
|2012.11.12 01:00
|buy stop
|92
|0.01
|1.27270
|1.27020
|1.27670
|239
|2012.11.12 01:00
|sell stop
|93
|0.01
|1.27070
|1.27320
|1.26670
|240
|2012.11.12 01:13
|buy
|92
|0.01
|1.27270
|1.27020
|1.27670
|241
|2012.11.12 01:13
|delete
|93
|0.01
|1.27070
|1.27320
|1.26670
|242
|2012.11.12 01:13
|sell stop
|94
|0.02
|1.27070
|1.27320
|1.26670
|243
|2012.11.12 09:22
|sell
|94
|0.02
|1.27070
|1.27320
|1.26670
|244
|2012.11.12 09:22
|buy stop
|95
|0.04
|1.27270
|1.27020
|1.27670
|245
|2012.11.12 09:44
|s/l
|92
|0.01
|1.27020
|1.27020
|1.27670
|-2.50
|10471.95
|246
|2012.11.12 13:11
|buy
|95
|0.04
|1.27270
|1.27020
|1.27670
|247
|2012.11.12 13:11
|sell stop
|96
|0.08
|1.27070
|1.27320
|1.26670
|248
|2012.11.12 14:02
|sell
|96
|0.08
|1.27070
|1.27320
|1.26670
|249
|2012.11.12 14:02
|buy stop
|97
|0.14
|1.27270
|1.27020
|1.27670
|250
|2012.11.12 15:14
|buy
|97
|0.14
|1.27270
|1.27020
|1.27670
|251
|2012.11.12 15:14
|sell stop
|98
|0.30
|1.27070
|1.27320
|1.26670
|252
|2012.11.12 15:14
|s/l
|94
|0.02
|1.27320
|1.27320
|1.26670
|-5.00
|10466.95
|253
|2012.11.12 15:14
|s/l
|96
|0.08
|1.27320
|1.27320
|1.26670
|-20.00
|10446.95
|254
|2012.11.13 00:34
|sell
|98
|0.30
|1.27070
|1.27320
|1.26670
|255
|2012.11.13 00:34
|buy stop
|99
|0.54
|1.27270
|1.27020
|1.27670
|256
|2012.11.13 02:22
|s/l
|95
|0.04
|1.27020
|1.27020
|1.27670
|-10.05
|10436.89
|257
|2012.11.13 02:22
|s/l
|97
|0.14
|1.27020
|1.27020
|1.27670
|-35.18
|10401.71
|258
|2012.11.13 10:25
|t/p
|98
|0.30
|1.26670
|1.27320
|1.26670
|120.00
|10521.71
|259
|2012.11.13 10:25
|delete
|99
|0.54
|1.27270
|1.27020
|1.27670
|260
|2012.11.14 01:00
|buy stop
|100
|0.01
|1.27139
|1.26889
|1.27539
|261
|2012.11.14 01:00
|sell stop
|101
|0.01
|1.26939
|1.27189
|1.26539
|262
|2012.11.14 02:07
|buy
|100
|0.01
|1.27139
|1.26889
|1.27539
|263
|2012.11.14 02:07
|delete
|101
|0.01
|1.26939
|1.27189
|1.26539
|264
|2012.11.14 02:07
|sell stop
|102
|0.02
|1.26939
|1.27189
|1.26539
|265
|2012.11.14 11:53
|t/p
|100
|0.01
|1.27539
|1.26889
|1.27539
|4.00
|10525.71
|266
|2012.11.14 11:53
|delete
|102
|0.02
|1.26939
|1.27189
|1.26539
|267
|2012.11.15 01:00
|buy stop
|103
|0.01
|1.27442
|1.27192
|1.27842
|268
|2012.11.15 01:00
|sell stop
|104
|0.01
|1.27242
|1.27492
|1.26842
|269
|2012.11.15 02:33
|sell
|104
|0.01
|1.27242
|1.27492
|1.26842
|270
|2012.11.15 02:33
|delete
|103
|0.01
|1.27442
|1.27192
|1.27842
|271
|2012.11.15 02:33
|buy stop
|105
|0.02
|1.27442
|1.27192
|1.27842
|272
|2012.11.15 04:41
|buy
|105
|0.02
|1.27442
|1.27192
|1.27842
|273
|2012.11.15 04:41
|sell stop
|106
|0.04
|1.27242
|1.27492
|1.26842
|274
|2012.11.15 06:02
|s/l
|104
|0.01
|1.27492
|1.27492
|1.26842
|-2.50
|10523.21
|275
|2012.11.15 17:02
|t/p
|105
|0.02
|1.27842
|1.27192
|1.27842
|8.00
|10531.21
|276
|2012.11.15 17:02
|delete
|106
|0.04
|1.27242
|1.27492
|1.26842
|277
|2012.11.16 01:00
|buy stop
|107
|0.01
|1.27916
|1.27666
|1.28316
|278
|2012.11.16 01:00
|sell stop
|108
|0.01
|1.27716
|1.27966
|1.27316
|279
|2012.11.16 02:51
|sell
|108
|0.01
|1.27716
|1.27966
|1.27316
|280
|2012.11.16 02:51
|delete
|107
|0.01
|1.27916
|1.27666
|1.28316
|281
|2012.11.16 02:51
|buy stop
|109
|0.02
|1.27916
|1.27666
|1.28316
|282
|2012.11.16 11:37
|t/p
|108
|0.01
|1.27316
|1.27966
|1.27316
|4.00
|10535.21
|283
|2012.11.16 11:37
|delete
|109
|0.02
|1.27916
|1.27666
|1.28316
|284
|2012.11.22 01:00
|buy stop
|110
|0.01
|1.28383
|1.28133
|1.28783
|285
|2012.11.22 01:00
|sell stop
|111
|0.01
|1.28183
|1.28433
|1.27783
|286
|2012.11.22 01:08
|buy
|110
|0.01
|1.28383
|1.28133
|1.28783
|287
|2012.11.22 01:08
|delete
|111
|0.01
|1.28183
|1.28433
|1.27783
|288
|2012.11.22 01:08
|sell stop
|112
|0.02
|1.28183
|1.28433
|1.27783
|289
|2012.11.22 13:24
|t/p
|110
|0.01
|1.28783
|1.28133
|1.28783
|4.00
|10539.21
|290
|2012.11.22 13:24
|delete
|112
|0.02
|1.28183
|1.28433
|1.27783
|291
|2012.11.23 01:00
|buy stop
|113
|0.01
|1.28911
|1.28661
|1.29311
|292
|2012.11.23 01:00
|sell stop
|114
|0.01
|1.28711
|1.28961
|1.28311
|293
|2012.11.23 01:52
|sell
|114
|0.01
|1.28711
|1.28961
|1.28311
|294
|2012.11.23 01:52
|delete
|113
|0.01
|1.28911
|1.28661
|1.29311
|295
|2012.11.23 01:52
|buy stop
|115
|0.02
|1.28911
|1.28661
|1.29311
|296
|2012.11.23 08:13
|buy
|115
|0.02
|1.28911
|1.28661
|1.29311
|297
|2012.11.23 08:13
|sell stop
|116
|0.04
|1.28711
|1.28961
|1.28311
|298
|2012.11.23 08:15
|s/l
|114
|0.01
|1.28961
|1.28961
|1.28311
|-2.50
|10536.71
|299
|2012.11.23 15:59
|t/p
|115
|0.02
|1.29311
|1.28661
|1.29311
|8.00
|10544.71
|300
|2012.11.23 15:59
|delete
|116
|0.04
|1.28711
|1.28961
|1.28311
|301
|2012.11.26 01:00
|buy stop
|117
|0.01
|1.29849
|1.29599
|1.30249
|302
|2012.11.26 01:00
|sell stop
|118
|0.01
|1.29649
|1.29899
|1.29249
|303
|2012.11.26 01:54
|sell
|118
|0.01
|1.29649
|1.29899
|1.29249
|304
|2012.11.26 01:54
|delete
|117
|0.01
|1.29849
|1.29599
|1.30249
|305
|2012.11.26 01:54
|buy stop
|119
|0.02
|1.29849
|1.29599
|1.30249
|306
|2012.11.26 09:35
|buy
|119
|0.02
|1.29849
|1.29599
|1.30249
|307
|2012.11.26 09:35
|sell stop
|120
|0.04
|1.29649
|1.29899
|1.29249
|308
|2012.11.26 10:03
|sell
|120
|0.04
|1.29649
|1.29899
|1.29249
|309
|2012.11.26 10:03
|buy stop
|121
|0.08
|1.29849
|1.29599
|1.30249
|310
|2012.11.26 10:43
|s/l
|119
|0.02
|1.29599
|1.29599
|1.30249
|-5.00
|10539.71
|311
|2012.11.27 00:04
|buy
|121
|0.08
|1.29849
|1.29599
|1.30249
|312
|2012.11.27 00:04
|sell stop
|122
|0.14
|1.29649
|1.29899
|1.29249
|313
|2012.11.27 00:04
|s/l
|118
|0.01
|1.29899
|1.29899
|1.29249
|-2.49
|10537.22
|314
|2012.11.27 00:04
|s/l
|120
|0.04
|1.29899
|1.29899
|1.29249
|-9.98
|10527.24
|315
|2012.11.27 11:25
|sell
|122
|0.14
|1.29649
|1.29899
|1.29249
|316
|2012.11.27 11:25
|buy stop
|123
|0.25
|1.29849
|1.29599
|1.30249
|317
|2012.11.27 11:31
|s/l
|121
|0.08
|1.29599
|1.29599
|1.30249
|-20.00
|10507.24
|318
|2012.11.27 17:04
|t/p
|122
|0.14
|1.29249
|1.29899
|1.29249
|56.00
|10563.24
|319
|2012.11.27 17:04
|delete
|123
|0.25
|1.29849
|1.29599
|1.30249
|320
|2012.11.28 01:00
|buy stop
|124
|0.01
|1.29489
|1.29239
|1.29889
|321
|2012.11.28 01:00
|sell stop
|125
|0.01
|1.29289
|1.29539
|1.28889
|322
|2012.11.28 03:21
|sell
|125
|0.01
|1.29289
|1.29539
|1.28889
|323
|2012.11.28 03:21
|delete
|124
|0.01
|1.29489
|1.29239
|1.29889
|324
|2012.11.28 03:21
|buy stop
|126
|0.02
|1.29489
|1.29239
|1.29889
|325
|2012.11.28 15:19
|t/p
|125
|0.01
|1.28889
|1.29539
|1.28889
|4.00
|10567.24
|326
|2012.11.28 15:19
|delete
|126
|0.02
|1.29489
|1.29239
|1.29889
|327
|2012.11.29 01:00
|buy stop
|127
|0.01
|1.29615
|1.29365
|1.30015
|328
|2012.11.29 01:00
|sell stop
|128
|0.01
|1.29415
|1.29665
|1.29015
|329
|2012.11.29 02:34
|sell
|128
|0.01
|1.29415
|1.29665
|1.29015
|330
|2012.11.29 02:34
|delete
|127
|0.01
|1.29615
|1.29365
|1.30015
|331
|2012.11.29 02:34
|buy stop
|129
|0.02
|1.29615
|1.29365
|1.30015
|332
|2012.11.29 09:59
|buy
|129
|0.02
|1.29615
|1.29365
|1.30015
|333
|2012.11.29 09:59
|sell stop
|130
|0.04
|1.29415
|1.29665
|1.29015
|334
|2012.11.29 10:00
|s/l
|128
|0.01
|1.29665
|1.29665
|1.29015
|-2.50
|10564.74
|335
|2012.11.29 16:59
|t/p
|129
|0.02
|1.30015
|1.29365
|1.30015
|8.00
|10572.74
|336
|2012.11.29 16:59
|delete
|130
|0.04
|1.29415
|1.29665
|1.29015
|337
|2012.11.30 01:00
|buy stop
|131
|0.01
|1.29877
|1.29627
|1.30277
|338
|2012.11.30 01:00
|sell stop
|132
|0.01
|1.29677
|1.29927
|1.29277
|339
|2012.11.30 03:35
|buy
|131
|0.01
|1.29877
|1.29627
|1.30277
|340
|2012.11.30 03:35
|delete
|132
|0.01
|1.29677
|1.29927
|1.29277
|341
|2012.11.30 03:35
|sell stop
|133
|0.02
|1.29677
|1.29927
|1.29277
|342
|2012.11.30 09:17
|t/p
|131
|0.01
|1.30277
|1.29627
|1.30277
|4.00
|10576.74
|343
|2012.11.30 09:17
|delete
|133
|0.02
|1.29677
|1.29927
|1.29277
|344
|2012.12.03 01:00
|buy stop
|134
|0.01
|1.30055
|1.29805
|1.30455
|345
|2012.12.03 01:00
|sell stop
|135
|0.01
|1.29855
|1.30105
|1.29455
|346
|2012.12.03 03:05
|buy
|134
|0.01
|1.30055
|1.29805
|1.30455
|347
|2012.12.03 03:05
|delete
|135
|0.01
|1.29855
|1.30105
|1.29455
|348
|2012.12.03 03:05
|sell stop
|136
|0.02
|1.29855
|1.30105
|1.29455
|349
|2012.12.03 03:56
|t/p
|134
|0.01
|1.30455
|1.29805
|1.30455
|4.00
|10580.74
|350
|2012.12.03 03:56
|delete
|136
|0.02
|1.29855
|1.30105
|1.29455
|351
|2012.12.04 01:00
|buy stop
|137
|0.01
|1.30695
|1.30445
|1.31095
|352
|2012.12.04 01:00
|sell stop
|138
|0.01
|1.30495
|1.30745
|1.30095
|353
|2012.12.04 02:33
|sell
|138
|0.01
|1.30495
|1.30745
|1.30095
|354
|2012.12.04 02:33
|delete
|137
|0.01
|1.30695
|1.30445
|1.31095
|355
|2012.12.04 02:33
|buy stop
|139
|0.02
|1.30695
|1.30445
|1.31095
|356
|2012.12.04 09:02
|buy
|139
|0.02
|1.30695
|1.30445
|1.31095
|357
|2012.12.04 09:02
|sell stop
|140
|0.04
|1.30495
|1.30745
|1.30095
|358
|2012.12.04 09:42
|s/l
|138
|0.01
|1.30745
|1.30745
|1.30095
|-2.50
|10578.24
|359
|2012.12.05 02:16
|t/p
|139
|0.02
|1.31095
|1.30445
|1.31095
|7.97
|10586.22
|360
|2012.12.05 02:16
|delete
|140
|0.04
|1.30495
|1.30745
|1.30095
|361
|2012.12.18 01:00
|buy stop
|141
|0.01
|1.31708
|1.31458
|1.32108
|362
|2012.12.18 01:00
|sell stop
|142
|0.01
|1.31508
|1.31758
|1.31108
|363
|2012.12.18 03:41
|buy
|141
|0.01
|1.31708
|1.31458
|1.32108
|364
|2012.12.18 03:41
|delete
|142
|0.01
|1.31508
|1.31758
|1.31108
|365
|2012.12.18 03:41
|sell stop
|143
|0.02
|1.31508
|1.31758
|1.31108
|366
|2012.12.18 17:56
|t/p
|141
|0.01
|1.32108
|1.31458
|1.32108
|4.00
|10590.22
|367
|2012.12.18 17:56
|delete
|143
|0.02
|1.31508
|1.31758
|1.31108
|368
|2012.12.19 01:00
|buy stop
|144
|0.01
|1.32353
|1.32103
|1.32753
|369
|2012.12.19 01:00
|sell stop
|145
|0.01
|1.32153
|1.32403
|1.31753
|370
|2012.12.19 01:34
|buy
|144
|0.01
|1.32353
|1.32103
|1.32753
|371
|2012.12.19 01:34
|delete
|145
|0.01
|1.32153
|1.32403
|1.31753
|372
|2012.12.19 01:34
|sell stop
|146
|0.02
|1.32153
|1.32403
|1.31753
|373
|2012.12.19 12:03
|t/p
|144
|0.01
|1.32753
|1.32103
|1.32753
|4.00
|10594.22
|374
|2012.12.19 12:03
|delete
|146
|0.02
|1.32153
|1.32403
|1.31753
|375
|2012.12.20 01:00
|buy stop
|147
|0.01
|1.32104
|1.31854
|1.32504
|376
|2012.12.20 01:00
|sell stop
|148
|0.01
|1.31904
|1.32154
|1.31504
|377
|2012.12.20 01:00
|buy
|147
|0.01
|1.32104
|1.31854
|1.32504
|378
|2012.12.20 01:00
|delete
|148
|0.01
|1.31904
|1.32154
|1.31504
|379
|2012.12.20 01:00
|sell stop
|149
|0.02
|1.31904
|1.32154
|1.31504
|380
|2012.12.20 13:07
|t/p
|147
|0.01
|1.32504
|1.31854
|1.32504
|4.00
|10598.22
|381
|2012.12.20 13:07
|delete
|149
|0.02
|1.31904
|1.32154
|1.31504
|382
|2012.12.21 01:00
|buy stop
|150
|0.01
|1.32567
|1.32317
|1.32967
|383
|2012.12.21 01:00
|sell stop
|151
|0.01
|1.32367
|1.32617
|1.31967
|384
|2012.12.21 01:25
|sell
|151
|0.01
|1.32367
|1.32617
|1.31967
|385
|2012.12.21 01:25
|delete
|150
|0.01
|1.32567
|1.32317
|1.32967
|386
|2012.12.21 01:25
|buy stop
|152
|0.02
|1.32567
|1.32317
|1.32967
|387
|2012.12.21 03:19
|t/p
|151
|0.01
|1.31967
|1.32617
|1.31967
|4.00
|10602.22
|388
|2012.12.21 03:19
|delete
|152
|0.02
|1.32567
|1.32317
|1.32967
|389
|2012.12.24 01:00
|buy stop
|153
|0.01
|1.31909
|1.31659
|1.32309
|390
|2012.12.24 01:00
|sell stop
|154
|0.01
|1.31709
|1.31959
|1.31309
|391
|2012.12.24 09:01
|buy
|153
|0.01
|1.31909
|1.31659
|1.32309
|392
|2012.12.24 09:01
|delete
|154
|0.01
|1.31709
|1.31959
|1.31309
|393
|2012.12.24 09:01
|sell stop
|155
|0.02
|1.31709
|1.31959
|1.31309
|394
|2012.12.24 13:10
|t/p
|153
|0.01
|1.32309
|1.31659
|1.32309
|4.00
|10606.22
|395
|2012.12.24 13:10
|delete
|155
|0.02
|1.31709
|1.31959
|1.31309
|396
|2012.12.27 01:00
|buy stop
|156
|0.01
|1.32316
|1.32066
|1.32716
|397
|2012.12.27 01:00
|sell stop
|157
|0.01
|1.32116
|1.32366
|1.31716
|398
|2012.12.27 02:00
|buy
|156
|0.01
|1.32316
|1.32066
|1.32716
|399
|2012.12.27 02:00
|delete
|157
|0.01
|1.32116
|1.32366
|1.31716
|400
|2012.12.27 02:00
|sell stop
|158
|0.02
|1.32116
|1.32366
|1.31716
|401
|2012.12.27 10:20
|t/p
|156
|0.01
|1.32716
|1.32066
|1.32716
|4.00
|10610.22
|402
|2012.12.27 10:20
|delete
|158
|0.02
|1.32116
|1.32366
|1.31716
|403
|2012.12.28 01:00
|buy stop
|159
|0.01
|1.32457
|1.32207
|1.32857
|404
|2012.12.28 01:00
|sell stop
|160
|0.01
|1.32257
|1.32507
|1.31857
|405
|2012.12.28 01:44
|buy
|159
|0.01
|1.32457
|1.32207
|1.32857
|406
|2012.12.28 01:44
|delete
|160
|0.01
|1.32257
|1.32507
|1.31857
|407
|2012.12.28 01:44
|sell stop
|161
|0.02
|1.32257
|1.32507
|1.31857
|408
|2012.12.28 10:27
|sell
|161
|0.02
|1.32257
|1.32507
|1.31857
|409
|2012.12.28 10:27
|buy stop
|162
|0.04
|1.32457
|1.32207
|1.32857
|410
|2012.12.28 10:30
|s/l
|159
|0.01
|1.32207
|1.32207
|1.32857
|-2.50
|10607.72
|411
|2012.12.28 11:13
|t/p
|161
|0.02
|1.31857
|1.32507
|1.31857
|8.00
|10615.72
|412
|2012.12.28 11:13
|delete
|162
|0.04
|1.32457
|1.32207
|1.32857