Alpari NZ Limited

Account: 6274616 Name: digital_martingale Currency: USD 2012 December 7, 18:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
170805742012.09.21 10:28balanceDeposit1 000.00
180616342012.10.01 14:12buy0.01audjpy80.77881.02381.8782012.10.01 17:4281.0230.000.000.003.14
181400392012.10.02 07:30buy0.01audjpy80.59474.58780.8922012.10.03 18:1480.2750.000.000.08-4.06
181507862012.10.02 09:02buy0.02audjpy80.39374.58780.8922012.10.03 18:1480.2810.000.000.16-2.85
182450952012.10.02 20:55buy0.03audjpy80.19374.58780.8922012.10.03 18:1480.2810.000.000.233.37
182888462012.10.03 04:41buy0.05audjpy79.99374.58780.8922012.10.03 18:1480.2810.000.000.0018.33
183450222012.10.03 11:38buy0.09audjpy79.79274.58780.8922012.10.03 15:1580.0760.000.000.0032.62
185673802012.10.04 20:00sell0.01audjpy80.30880.10779.8102012.10.08 03:5480.1070.000.00-0.202.56
185974612012.10.05 03:47sell0.02audjpy80.50980.11779.8102012.10.05 23:5180.1170.000.000.009.96
186587782012.10.05 15:30sell0.03audjpy80.70986.30879.8102012.10.05 17:4480.6180.000.000.003.47
186692672012.10.05 15:57sell0.05audjpy80.91086.30879.8102012.10.05 17:4480.6180.000.000.0018.56
205750482012.10.23 16:27sell0.01cadjpy80.61180.36679.5112012.10.25 00:0180.3660.000.00-0.143.07
213626012012.11.06 10:00buy0.01cadjpy80.44280.90981.5422012.11.07 01:3180.9090.000.000.015.81
213673822012.11.06 11:03buy0.01usdjpy80.18474.18481.0832012.11.07 09:5480.2560.000.000.000.90
214111742012.11.07 04:45buy0.02usdjpy79.98374.18481.0832012.11.07 09:5480.2580.000.000.006.85
219670112012.11.20 13:51sell0.01cadjpy81.71287.71281.8212012.12.04 10:0282.4020.000.00-0.51-8.42
219725302012.11.20 15:48sell0.02cadjpy81.91387.71281.8212012.12.04 10:0282.4020.000.00-0.96-11.94
219904512012.11.21 02:37sell0.03cadjpy82.11587.71281.8212012.12.04 10:0282.4020.000.00-1.36-10.51
219908142012.11.21 03:10sell0.02audjpy84.99484.76883.8942012.11.21 06:2384.7680.000.000.005.52
220109852012.11.21 10:57sell0.05cadjpy82.31187.71281.8212012.12.04 10:0282.4020.000.00-2.25-5.56
220162912012.11.21 12:48sell0.09cadjpy82.50987.71281.8122012.11.28 08:1082.2190.000.00-2.1731.92
220255852012.11.21 15:52sell0.15cadjpy82.70787.71281.9982012.11.23 05:3982.4260.000.00-2.1151.27
220497532012.11.22 09:15sell0.25cadjpy82.89887.71281.9982012.11.22 16:1782.6190.000.000.0084.63
220520542012.11.22 10:29sell0.09audjpy85.79390.79384.6962012.11.22 16:2085.5050.000.000.0031.49
220542372012.11.22 11:02sell0.42cadjpy83.09487.71281.9982012.11.22 16:0082.8170.000.000.00140.85
220641632012.11.22 15:22sell0.01usdjpy82.57982.27281.4792012.11.23 11:2782.2720.000.00-0.023.73
221568422012.11.26 18:52sell0.09audjpy85.79490.79385.0942012.11.28 03:5185.4800.000.00-1.6934.53
221747622012.11.27 02:38sell0.15audjpy85.99490.79385.0942012.11.28 03:1885.6960.000.00-1.5754.46
221820242012.11.27 06:55sell0.15cadjpy82.71287.71281.8122012.11.28 03:3482.4250.000.00-0.5352.56
221822532012.11.27 07:02sell0.25audjpy86.19490.79385.0942012.11.27 17:2085.9090.000.000.0086.67
221897162012.11.27 09:09sell0.25cadjpy82.91287.71281.8122012.11.27 21:4682.6280.000.000.0086.43
224643402012.12.01 00:00balanceIR0.00
224712002012.12.03 00:00sell0.09audjpy85.87290.79384.7722012.12.03 12:0485.5000.000.000.0040.77
224712832012.12.03 00:00sell0.09cadjpy82.92182.60381.8212012.12.04 10:0282.4020.000.00-0.3157.02
225213622012.12.04 03:22buy0.01usdjpy82.06782.41082.9662012.12.06 08:1382.4100.000.000.004.16
225383852012.12.04 15:43buy0.02usdjpy81.86682.13282.9662012.12.05 07:1882.1320.000.000.006.48
  0.00 0.00 -13.34 837.79
Closed P/L: 824.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
219866092012.11.20 22:04sell0.01audjpy84.79390.79384.772 86.3890.000.00-1.89-19.39
220114052012.11.21 11:01sell0.02audjpy85.19590.79384.772 86.3890.000.00-3.59-29.01
220257312012.11.21 15:52sell0.03audjpy85.39690.79384.772 86.3890.000.00-5.38-36.19
220388362012.11.22 01:09sell0.05audjpy85.59690.79384.772 86.3890.000.00-7.53-48.16
226628912012.12.07 18:02buy0.01usdjpy82.25176.25183.351 82.3060.000.000.000.67
  0.00 0.00 -18.39 -132.08
 Floating P/L: -150.47
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 824.45 Floating P/L: -150.47 Margin: 24.81
Balance: 1 824.45 Equity: 1 673.98 Free Margin: 1 649.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 872.63 Gross Loss: 48.18 Total Net Profit: 824.45
Profit Factor: 18.11 Expected Payoff: 24.25  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 41.51 (2.24%) Relative Drawdown: 2.24% (41.51)
 
Total Trades: 34 Short Positions (won %): 23 (82.61%) Long Positions (won %): 11 (81.82%)
Profit Trades (% of total): 28 (82.35%) Loss trades (% of total): 6 (17.65%)
Largest profit trade: 140.85 loss trade: -12.90
Average profit trade: 31.17 loss trade: -8.03
Maximum consecutive wins ($): 22 (804.30) consecutive losses ($): 4 (-41.51)
Maximal consecutive profit (count): 804.30 (22) consecutive loss (count): -41.51 (4)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2