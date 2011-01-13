Strategy Tester Report
10points_3
InstaForex-Singapore.com (Build 451)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2011.01.03 00:00 - 2012.12.28 20:00 (2011.01.01 - 2012.12.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersEcnBroker=false; UseAutoMagic=false; ManualMagic=77218; TakeProfit=200; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=30; MaxTrades=5; Pips=50; SecureProfit=100; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2011; StartMonth=1; EndYear=2012; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
Bars in test3493Ticks modelled5293199Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors4735
Initial deposit3000.00
Total net profit2177.45Gross profit3916.64Gross loss-1739.19
Profit factor2.25Expected payoff4.57
Absolute drawdown307.12Maximal drawdown1317.89 (25.57%)Relative drawdown26.80% (985.85)
Total trades476Short positions (won %)218 (44.95%)Long positions (won %)258 (49.61%)
Profit trades (% of total)226 (47.48%)Loss trades (% of total)250 (52.52%)
Largestprofit trade80.80loss trade-30.73
Averageprofit trade17.33loss trade-6.96
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (42.77)consecutive losses (loss in money)4 (-95.26)
Maximalconsecutive profit (count of wins)99.66 (5)consecutive loss (count of losses)-95.26 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.03 00:00sell10.101.33430.00001.3143
22011.01.04 11:44sell20.201.33940.00001.3194
32011.01.04 17:32close20.201.33430.00001.319410.203010.20
42011.01.04 17:32close10.101.33440.00001.3143-0.143010.06
52011.01.04 17:32sell30.101.33400.00001.3140
62011.01.05 16:19t/p30.101.31400.00001.314019.963030.03
72011.01.05 16:19sell40.101.31370.00001.2937
82011.01.05 19:31sell50.201.31880.00001.2988
92011.01.05 21:36close50.201.31370.00001.298810.203040.23
102011.01.05 21:36close40.101.31380.00001.2937-0.103040.13
112011.01.05 21:36sell60.101.31340.00001.2934
122011.01.07 18:43t/p60.101.29340.00001.293419.853059.98
132011.01.07 18:43sell70.101.29310.00001.2731
142011.01.11 03:49sell80.201.29810.00001.2781
152011.01.11 05:19close80.201.29310.00001.278110.003069.98
162011.01.11 05:19close70.101.29320.00001.2731-0.173069.80
172011.01.11 05:19buy90.101.29310.00001.3131
182011.01.12 03:55modify90.101.29311.29811.3241
192011.01.12 03:55modify90.101.29311.29821.3242
202011.01.12 03:55modify90.101.29311.29831.3243
212011.01.12 03:56modify90.101.29311.29841.3244
222011.01.12 06:48s/l90.101.29841.29841.32445.313075.11
232011.01.12 06:48buy100.101.29870.00001.3187
242011.01.12 18:02modify100.101.29871.30371.3297
252011.01.12 18:06modify100.101.29871.30381.3298
262011.01.12 19:08modify100.101.29871.30391.3299
272011.01.12 19:08modify100.101.29871.30401.3300
282011.01.12 19:08modify100.101.29871.30411.3301
292011.01.12 19:09modify100.101.29871.30421.3302
302011.01.12 19:09modify100.101.29871.30431.3303
312011.01.12 19:09modify100.101.29871.30441.3304
322011.01.12 19:09modify100.101.29871.30451.3305
332011.01.12 19:09modify100.101.29871.30461.3306
342011.01.12 19:09modify100.101.29871.30471.3307
352011.01.12 19:09modify100.101.29871.30481.3308
362011.01.12 19:09modify100.101.29871.30491.3309
372011.01.12 19:09modify100.101.29871.30501.3310
382011.01.12 19:09modify100.101.29871.30511.3311
392011.01.12 19:09modify100.101.29871.30521.3312
402011.01.12 19:13modify100.101.29871.30531.3313
412011.01.12 19:13modify100.101.29871.30541.3314
422011.01.12 19:13modify100.101.29871.30551.3315
432011.01.12 19:13modify100.101.29871.30561.3316
442011.01.12 19:13modify100.101.29871.30571.3317
452011.01.12 19:13modify100.101.29871.30581.3318
462011.01.12 19:13modify100.101.29871.30591.3319
472011.01.12 19:14modify100.101.29871.30601.3320
482011.01.12 19:14modify100.101.29871.30611.3321
492011.01.12 19:14modify100.101.29871.30621.3322
502011.01.12 19:14modify100.101.29871.30631.3323
512011.01.12 19:14modify100.101.29871.30641.3324
522011.01.12 19:14modify100.101.29871.30651.3325
532011.01.12 19:14modify100.101.29871.30661.3326
542011.01.12 19:14modify100.101.29871.30671.3327
552011.01.12 19:14modify100.101.29871.30681.3328
562011.01.12 19:18modify100.101.29871.30691.3329
572011.01.12 19:18modify100.101.29871.30701.3330
582011.01.12 19:18modify100.101.29871.30711.3331
592011.01.12 19:18modify100.101.29871.30721.3332
602011.01.12 19:18modify100.101.29871.30731.3333
612011.01.12 19:18modify100.101.29871.30741.3334
622011.01.12 19:18modify100.101.29871.30751.3335
632011.01.12 19:18modify100.101.29871.30761.3336
642011.01.12 19:19modify100.101.29871.30771.3337
652011.01.12 19:19modify100.101.29871.30781.3338
662011.01.12 19:19modify100.101.29871.30791.3339
672011.01.12 19:19modify100.101.29871.30801.3340
682011.01.12 19:19modify100.101.29871.30811.3341
692011.01.12 19:19modify100.101.29871.30821.3342
702011.01.12 19:19modify100.101.29871.30831.3343
712011.01.12 19:19modify100.101.29871.30841.3344
722011.01.12 19:48s/l100.101.30841.30841.33449.703084.81
732011.01.12 19:48buy110.101.30870.00001.3287
742011.01.13 11:32modify110.101.30871.31371.3397
752011.01.13 11:36modify110.101.30871.31381.3398
762011.01.13 11:36modify110.101.30871.31391.3399
772011.01.13 11:57s/l110.101.31391.31391.33995.233090.04
782011.01.13 11:57buy120.101.31320.00001.3332
792011.01.13 15:18modify120.101.31321.31821.3442
802011.01.13 15:18modify120.101.31321.31831.3443
812011.01.13 15:18modify120.101.31321.31841.3444
822011.01.13 15:18modify120.101.31321.31851.3445
832011.01.13 15:19modify120.101.31321.31861.3446
842011.01.13 15:19modify120.101.31321.31871.3447
852011.01.13 15:19modify120.101.31321.31881.3448
862011.01.13 15:19modify120.101.31321.31891.3449
872011.01.13 15:30modify120.101.31321.31901.3450
882011.01.13 15:30modify120.101.31321.31911.3451
892011.01.13 15:32modify120.101.31321.31921.3452
902011.01.13 15:33modify120.101.31321.31931.3453
912011.01.13 15:33modify120.101.31321.31941.3454
922011.01.13 15:33modify120.101.31321.31951.3455
932011.01.13 15:34modify120.101.31321.31961.3456
942011.01.13 15:34modify120.101.31321.31971.3457
952011.01.13 15:38modify120.101.31321.31981.3458
962011.01.13 15:38modify120.101.31321.31991.3459
972011.01.13 15:38modify120.101.31321.32001.3460
982011.01.13 15:38modify120.101.31321.32011.3461
992011.01.13 15:38modify120.101.31321.32021.3462
1002011.01.13 15:38modify120.101.31321.32031.3463
1012011.01.13 15:38modify120.101.31321.32041.3464
1022011.01.13 15:39modify120.101.31321.32051.3465
1032011.01.13 15:39modify120.101.31321.32061.3466
1042011.01.13 15:39modify120.101.31321.32071.3467
1052011.01.13 15:39modify120.101.31321.32081.3468
1062011.01.13 15:39modify120.101.31321.32091.3469
1072011.01.13 15:39modify120.101.31321.32101.3470
1082011.01.13 15:39modify120.101.31321.32111.3471
1092011.01.13 15:39modify120.101.31321.32121.3472
1102011.01.13 15:39modify120.101.31321.32131.3473
1112011.01.13 15:39modify120.101.31321.32141.3474
1122011.01.13 15:39modify120.101.31321.32151.3475
1132011.01.13 15:39modify120.101.31321.32161.3476
1142011.01.13 15:43modify120.101.31321.32171.3477
1152011.01.13 15:43modify120.101.31321.32181.3478
1162011.01.13 15:43modify120.101.31321.32191.3479
1172011.01.13 15:43modify120.101.31321.32201.3480
1182011.01.13 15:43modify120.101.31321.32211.3481
1192011.01.13 15:43modify120.101.31321.32221.3482
1202011.01.13 15:43modify120.101.31321.32231.3483
1212011.01.13 15:43modify120.101.31321.32241.3484
1222011.01.13 15:43modify120.101.31321.32251.3485
1232011.01.13 15:43modify120.101.31321.32261.3486
1242011.01.13 15:44modify120.101.31321.32271.3487
1252011.01.13 15:44modify120.101.31321.32281.3488
1262011.01.13 15:44modify120.101.31321.32291.3489
1272011.01.13 15:44modify120.101.31321.32301.3490
1282011.01.13 15:44modify120.101.31321.32311.3491
1292011.01.13 15:44modify120.101.31321.32321.3492
1302011.01.13 15:44modify120.101.31321.32331.3493
1312011.01.13 15:44modify120.101.31321.32341.3494
1322011.01.13 15:44modify120.101.31321.32351.3495
1332011.01.13 15:44modify120.101.31321.32361.3496
1342011.01.13 15:48modify120.101.31321.32371.3497
1352011.01.13 15:48modify120.101.31321.32381.3498
1362011.01.13 15:48modify120.101.31321.32391.3499
1372011.01.13 15:48modify120.101.31321.32401.3500
1382011.01.13 15:48modify120.101.31321.32411.3501
1392011.01.13 15:48modify120.101.31321.32421.3502
1402011.01.13 15:48modify120.101.31321.32431.3503
1412011.01.13 15:48modify120.101.31321.32441.3504
1422011.01.13 15:48modify120.101.31321.32451.3505
1432011.01.13 15:49modify120.101.31321.32461.3506
1442011.01.13 15:49modify120.101.31321.32471.3507
1452011.01.13 15:49modify120.101.31321.32481.3508
1462011.01.13 15:49modify120.101.31321.32491.3509
1472011.01.13 15:49modify120.101.31321.32501.3510
1482011.01.13 15:49modify120.101.31321.32511.3511
1492011.01.13 15:49modify120.101.31321.32521.3512
1502011.01.13 15:49modify120.101.31321.32531.3513
1512011.01.13 15:49modify120.101.31321.32541.3514
1522011.01.13 15:49modify120.101.31321.32551.3515
1532011.01.13 15:57modify120.101.31321.32901.3550
1542011.01.13 16:00modify120.101.31321.32911.3551
1552011.01.13 16:18modify120.101.31321.32921.3552
1562011.01.13 16:19modify120.101.31321.32931.3553
1572011.01.13 16:19modify120.101.31321.32941.3554
1582011.01.13 16:44modify120.101.31321.32951.3555
1592011.01.13 16:44modify120.101.31321.32961.3556
1602011.01.13 16:44modify120.101.31321.32971.3557
1612011.01.13 16:44modify120.101.31321.32981.3558
1622011.01.13 16:44modify120.101.31321.32991.3559
1632011.01.13 16:48modify120.101.31321.33001.3560
1642011.01.13 16:48modify120.101.31321.33011.3561
1652011.01.13 16:48modify120.101.31321.33021.3562
1662011.01.13 16:48modify120.101.31321.33031.3563
1672011.01.13 16:48modify120.101.31321.33041.3564
1682011.01.13 16:49modify120.101.31321.33051.3565
1692011.01.13 16:49modify120.101.31321.33061.3566
1702011.01.13 16:49modify120.101.31321.33071.3567
1712011.01.13 16:49modify120.101.31321.33081.3568
1722011.01.13 17:06s/l120.101.33081.33081.356817.603107.64
1732011.01.13 17:06buy130.101.33110.00001.3511
1742011.01.14 09:44modify130.101.33111.33611.3621
1752011.01.14 09:44modify130.101.33111.33621.3622
1762011.01.14 09:44modify130.101.33111.33631.3623
1772011.01.14 09:48modify130.101.33111.33641.3624
1782011.01.14 09:48modify130.101.33111.33651.3625
1792011.01.14 09:48modify130.101.33111.33661.3626
1802011.01.14 09:48modify130.101.33111.33671.3627
1812011.01.14 09:49modify130.101.33111.33681.3628
1822011.01.14 09:49modify130.101.33111.33691.3629
1832011.01.14 09:49modify130.101.33111.33701.3630
1842011.01.14 09:49modify130.101.33111.33711.3631
1852011.01.14 10:08modify130.101.33111.33721.3632
1862011.01.14 10:08modify130.101.33111.33731.3633
1872011.01.14 10:08modify130.101.33111.33741.3634
1882011.01.14 10:08modify130.101.33111.33751.3635
1892011.01.14 10:08modify130.101.33111.33761.3636
1902011.01.14 10:08modify130.101.33111.33771.3637
1912011.01.14 10:09modify130.101.33111.33781.3638
1922011.01.14 10:09modify130.101.33111.33791.3639
1932011.01.14 10:09modify130.101.33111.33801.3640
1942011.01.14 10:09modify130.101.33111.33811.3641
1952011.01.14 10:09modify130.101.33111.33821.3642
1962011.01.14 10:09modify130.101.33111.33831.3643
1972011.01.14 10:09modify130.101.33111.33841.3644
1982011.01.14 10:09modify130.101.33111.33851.3645
1992011.01.14 10:09modify130.101.33111.33861.3646
2002011.01.14 10:09modify130.101.33111.33871.3647
2012011.01.14 10:09modify130.101.33111.33881.3648
2022011.01.14 10:09modify130.101.33111.33891.3649
2032011.01.14 10:13modify130.101.33111.33901.3650
2042011.01.14 10:13modify130.101.33111.33911.3651
2052011.01.14 10:13modify130.101.33111.33921.3652
2062011.01.14 10:13modify130.101.33111.33931.3653
2072011.01.14 10:13modify130.101.33111.33941.3654
2082011.01.14 10:13modify130.101.33111.33951.3655
2092011.01.14 10:13modify130.101.33111.33961.3656
2102011.01.14 10:13modify130.101.33111.33971.3657
2112011.01.14 10:14modify130.101.33111.33981.3658
2122011.01.14 10:14modify130.101.33111.33991.3659
2132011.01.14 10:14modify130.101.33111.34001.3660
2142011.01.14 10:14modify130.101.33111.34011.3661
2152011.01.14 10:14modify130.101.33111.34021.3662
2162011.01.14 10:14modify130.101.33111.34031.3663
2172011.01.14 10:14modify130.101.33111.34041.3664
2182011.01.14 10:14modify130.101.33111.34051.3665
2192011.01.14 10:14modify130.101.33111.34061.3666
2202011.01.14 10:18modify130.101.33111.34071.3667
2212011.01.14 10:18modify130.101.33111.34081.3668
2222011.01.14 10:18modify130.101.33111.34091.3669
2232011.01.14 10:18modify130.101.33111.34101.3670
2242011.01.14 10:18modify130.101.33111.34111.3671
2252011.01.14 10:18modify130.101.33111.34121.3672
2262011.01.14 10:18modify130.101.33111.34131.3673
2272011.01.14 10:18modify130.101.33111.34141.3674
2282011.01.14 10:18modify130.101.33111.34151.3675
2292011.01.14 10:19modify130.101.33111.34161.3676
2302011.01.14 10:19modify130.101.33111.34171.3677
2312011.01.14 10:19modify130.101.33111.34181.3678
2322011.01.14 10:19modify130.101.33111.34191.3679
2332011.01.14 10:19modify130.101.33111.34201.3680
2342011.01.14 10:19modify130.101.33111.34211.3681
2352011.01.14 10:19modify130.101.33111.34221.3682
2362011.01.14 10:19modify130.101.33111.34231.3683
2372011.01.14 10:19modify130.101.33111.34241.3684
2382011.01.14 10:47s/l130.101.34241.34241.368411.313118.95
2392011.01.14 10:47buy140.101.34270.00001.3627
2402011.01.14 11:44buy150.201.33770.00001.3577
2412011.01.14 14:19buy160.401.33260.00001.3526
2422011.01.14 15:48close160.401.33700.00001.352617.603136.55
2432011.01.14 15:48close150.201.33690.00001.3577-1.603134.95
2442011.01.14 15:48close140.101.33700.00001.3627-5.703129.25
2452011.01.14 15:48buy170.101.33720.00001.3572
2462011.01.14 18:49buy180.201.33210.00001.3521
2472011.01.14 21:19close180.201.33720.00001.352110.203139.45
2482011.01.14 21:19close170.101.33710.00001.3572-0.103139.35
2492011.01.14 21:19buy190.101.33750.00001.3575
2502011.01.17 07:56buy200.201.33030.00001.3503
2512011.01.17 11:31buy210.401.32530.00001.3453
2522011.01.17 13:43close210.401.32990.00001.345318.403157.75
2532011.01.17 13:43close200.201.32980.00001.3503-1.003156.75
2542011.01.17 13:43close190.101.33000.00001.3575-7.493149.26
2552011.01.17 13:43sell220.101.32990.00001.3099
2562011.01.18 09:13sell230.201.33500.00001.3150
2572011.01.18 11:02sell240.401.34000.00001.3200
2582011.01.18 16:49sell250.801.34510.00001.3251
2592011.01.18 17:44close250.801.34070.00001.325135.203184.46
2602011.01.18 17:44close240.401.34080.00001.3200-3.203181.26
2612011.01.18 17:44close230.201.34070.00001.3150-11.403169.86
2622011.01.18 17:44close220.101.34080.00001.3099-10.943158.93
2632011.01.18 17:44buy260.101.34070.00001.3607
2642011.01.19 08:49modify260.101.34071.34571.3717
2652011.01.19 09:44modify260.101.34071.34581.3718
2662011.01.19 09:44modify260.101.34071.34591.3719
2672011.01.19 09:44modify260.101.34071.34601.3720
2682011.01.19 09:44modify260.101.34071.34611.3721
2692011.01.19 09:44modify260.101.34071.34621.3722
2702011.01.19 09:48modify260.101.34071.34631.3723
2712011.01.19 09:48modify260.101.34071.34641.3724
2722011.01.19 09:48modify260.101.34071.34651.3725
2732011.01.19 09:48modify260.101.34071.34661.3726
2742011.01.19 09:48modify260.101.34071.34671.3727
2752011.01.19 09:49modify260.101.34071.34681.3728
2762011.01.19 09:49modify260.101.34071.34691.3729
2772011.01.19 09:49modify260.101.34071.34701.3730
2782011.01.19 09:49modify260.101.34071.34711.3731
2792011.01.19 09:49modify260.101.34071.34721.3732
2802011.01.19 10:02s/l260.101.34721.34721.37326.513165.44
2812011.01.19 10:02buy270.101.34750.00001.3675
2822011.01.20 09:49buy280.201.34240.00001.3624
2832011.01.20 10:49close280.201.34750.00001.362410.203175.64
2842011.01.20 10:49close270.101.34740.00001.3675-0.073175.57
2852011.01.20 10:49sell290.101.34750.00001.3275
2862011.01.21 09:14sell300.201.35250.00001.3325
2872011.01.21 17:44sell310.401.35760.00001.3376
2882011.01.24 15:57sell320.801.36380.00001.3438
2892011.01.25 11:48close320.801.35880.00001.343839.703215.27
2902011.01.25 11:48close310.401.35890.00001.3376-5.503209.77
2912011.01.25 11:48close300.201.35880.00001.3325-12.753197.03
2922011.01.25 11:48close290.101.35890.00001.3275-11.513185.52
2932011.01.25 11:48sell330.101.35840.00001.3384
2942011.01.25 13:45sell340.201.36350.00001.3435
2952011.01.25 15:02close340.201.35840.00001.343510.203195.72
2962011.01.25 15:02close330.101.35850.00001.3384-0.103195.62
2972011.01.25 15:02sell350.101.35810.00001.3381
2982011.01.25 16:49sell360.201.36320.00001.3432
2992011.01.25 22:09sell370.401.36820.00001.3482
3002011.01.27 11:57sell380.801.37390.00001.3539
3012011.01.27 18:48close380.801.36920.00001.353937.603233.22
3022011.01.27 18:48close370.401.36930.00001.3482-4.993228.22
3032011.01.27 18:48close360.201.36920.00001.3432-12.303215.93
3042011.01.27 18:48close350.101.36930.00001.3381-11.353204.58
3052011.01.27 18:48sell390.101.36890.00001.3489
3062011.01.28 03:06sell400.201.37400.00001.3540
3072011.01.28 10:18close400.201.36890.00001.354010.203214.78
3082011.01.28 10:18close390.101.36900.00001.3489-0.143214.64
3092011.01.28 10:18sell410.101.36860.00001.3486
3102011.01.28 12:31sell420.201.37370.00001.3537
3112011.01.28 16:19close420.201.36860.00001.353710.203224.84
3122011.01.28 16:19close410.101.36870.00001.3486-0.103224.74
3132011.01.28 16:19sell430.101.36830.00001.3483
3142011.01.31 17:19sell440.201.37340.00001.3534
3152011.01.31 19:57close440.201.36770.00001.353411.403236.14
3162011.01.31 20:00close430.101.36770.00001.34830.563236.71
3172011.01.31 20:01buy450.101.36910.00001.3891
3182011.02.01 12:19modify450.101.36911.37411.4001
3192011.02.01 12:19modify450.101.36911.37421.4002
3202011.02.01 12:19modify450.101.36911.37431.4003
3212011.02.01 12:30s/l450.101.37431.37431.40035.213241.92
3222011.02.01 12:30buy460.101.37460.00001.3946
3232011.02.01 19:44modify460.101.37461.37961.4056
3242011.02.01 19:44modify460.101.37461.37971.4057
3252011.02.01 19:44modify460.101.37461.37981.4058
3262011.02.01 19:48modify460.101.37461.37991.4059
3272011.02.01 19:48modify460.101.37461.38001.4060
3282011.02.01 19:48modify460.101.37461.38011.4061
3292011.02.01 19:49modify460.101.37461.38021.4062
3302011.02.01 19:49modify460.101.37461.38031.4063
3312011.02.01 19:49modify460.101.37461.38041.4064
3322011.02.01 20:19modify460.101.37461.38051.4065
3332011.02.01 22:31modify460.101.37461.38061.4066
3342011.02.01 22:31modify460.101.37461.38071.4067
3352011.02.01 22:31modify460.101.37461.38081.4068
3362011.02.01 22:31modify460.101.37461.38091.4069
3372011.02.01 22:32modify460.101.37461.38101.4070
3382011.02.01 22:36modify460.101.37461.38111.4071
3392011.02.02 03:14modify460.101.37461.38121.4072
3402011.02.02 03:14modify460.101.37461.38131.4073
3412011.02.02 03:18modify460.101.37461.38141.4074
3422011.02.02 03:18modify460.101.37461.38151.4075
3432011.02.02 03:18modify460.101.37461.38161.4076
3442011.02.02 03:18modify460.101.37461.38171.4077
3452011.02.02 03:19modify460.101.37461.38181.4078
3462011.02.02 03:19modify460.101.37461.38191.4079
3472011.02.02 03:19modify460.101.37461.38201.4080
3482011.02.02 05:39modify460.101.37461.38211.4081
3492011.02.02 05:43modify460.101.37461.38221.4082
3502011.02.02 05:43modify460.101.37461.38231.4083
3512011.02.02 05:44modify460.101.37461.38241.4084
3522011.02.02 05:44modify460.101.37461.38251.4085
3532011.02.02 05:48modify460.101.37461.38261.4086
3542011.02.02 05:48modify460.101.37461.38271.4087
3552011.02.02 05:48modify460.101.37461.38281.4088
3562011.02.02 05:49modify460.101.37461.38291.4089
3572011.02.02 05:49modify460.101.37461.38301.4090
3582011.02.02 09:48s/l460.101.38301.38301.40908.413250.33
3592011.02.02 09:48buy470.101.38330.00001.4033
3602011.02.02 16:19buy480.201.37830.00001.3983
3612011.02.03 15:39buy490.401.37320.00001.3932
3622011.02.03 15:49buy500.801.36820.00001.3882
3632011.02.03 17:18buy511.601.36310.00001.3831
3642011.02.08 18:18close511.601.36770.00001.383174.083324.41
3652011.02.08 18:18close500.801.36760.00001.3882-4.563319.85
3662011.02.08 18:18close490.401.36770.00001.3932-21.883297.97
3672011.02.08 18:18close480.201.36760.00001.3983-21.283276.69
3682011.02.08 18:18close470.101.36770.00001.4033-15.543261.15
3692011.02.08 18:18buy520.101.36790.00001.3879
3702011.02.08 21:49buy530.201.36280.00001.3828
3712011.02.09 15:49close530.201.36790.00001.382810.223271.37
3722011.02.09 15:49close520.101.36780.00001.3879-0.093271.28
3732011.02.09 15:49buy540.101.36820.00001.3882
3742011.02.10 11:14buy550.201.36310.00001.3831
3752011.02.10 17:16buy560.401.35810.00001.3781
3762011.02.10 18:19close560.401.36240.00001.378117.203288.48
3772011.02.10 18:19close550.201.36230.00001.3831-1.603286.88
3782011.02.10 18:19close540.101.36240.00001.3882-5.773281.11
3792011.02.10 18:19sell570.101.36230.00001.3423
3802011.02.18 19:09sell580.201.36740.00001.3474
3812011.02.22 03:18close580.201.36230.00001.347410.053291.16
3822011.02.22 03:18close570.101.36220.00001.3423-0.273290.89
3832011.02.22 03:18sell590.101.36200.00001.3420
3842011.02.22 14:08sell600.201.36710.00001.3471
3852011.02.23 08:49sell610.401.37210.00001.3521
3862011.02.23 17:15sell620.801.37720.00001.3572
3872011.02.24 09:47close620.801.37280.00001.357234.313325.20
3882011.02.24 09:47close610.401.37290.00001.3521-3.643321.56
3892011.02.24 09:47close600.201.37280.00001.3471-11.703309.86
3902011.02.24 09:47close590.101.37290.00001.3420-11.053298.81
3912011.02.24 09:47sell630.101.37250.00001.3525
3922011.02.24 11:13sell640.201.37760.00001.3576
3932011.02.25 03:14sell650.401.38260.00001.3626
3942011.02.25 11:57close650.401.37830.00001.362617.203316.01
3952011.02.25 12:00close640.201.37820.00001.3576-1.273314.74
3962011.02.25 12:24close630.101.38080.00001.3525-8.343306.40
3972011.02.25 12:30sell660.101.37920.00001.3592
3982011.02.28 12:18sell670.201.38420.00001.3642
3992011.02.28 19:50close670.201.37920.00001.364210.003316.40
4002011.02.28 19:50close660.101.37930.00001.3592-0.143316.26
4012011.02.28 19:50sell680.101.37890.00001.3589
4022011.03.01 10:48sell690.201.38400.00001.3640
4032011.03.01 21:40close690.201.37890.00001.364010.203326.46
4042011.03.01 21:40close680.101.37900.00001.3589-0.143326.33
4052011.03.01 21:40sell700.101.37860.00001.3586
4062011.03.02 12:45sell710.201.38370.00001.3637
4072011.03.02 17:45sell720.401.38870.00001.3687
4082011.03.03 11:32close720.401.38430.00001.368717.163343.48
4092011.03.03 11:32close710.201.38440.00001.3637-1.623341.86
4102011.03.03 11:32close700.101.38430.00001.3586-5.853336.01
4112011.03.03 11:32sell730.101.38390.00001.3639
4122011.03.03 15:39sell740.201.38890.00001.3689
4132011.03.03 15:48sell750.401.39400.00001.3740
4142011.03.04 15:48sell760.801.39900.00001.3790
4152011.03.08 09:46close760.801.39460.00001.379034.613370.62
4162011.03.08 09:46close750.401.39450.00001.3740-2.443368.18
4172011.03.08 09:46close740.201.39440.00001.3689-11.223356.95
4182011.03.08 09:46close730.101.39430.00001.3639-10.513346.44
4192011.03.08 09:46sell770.101.39390.00001.3739
4202011.03.14 19:08sell780.201.39890.00001.3789
4212011.03.15 06:48close780.201.39390.00001.37899.933356.37
4222011.03.15 06:48close770.101.39400.00001.3739-0.363356.01
4232011.03.15 06:48sell790.101.39350.00001.3735
4242011.03.15 19:19sell800.201.39850.00001.3785
4252011.03.16 12:00close800.201.39350.00001.37859.933365.94
4262011.03.16 12:01close790.101.39610.00001.3735-2.643363.30
4272011.03.16 12:01sell810.101.39600.00001.3760
4282011.03.17 11:57sell820.201.40220.00001.3822
4292011.03.18 04:44sell830.401.40720.00001.3872
4302011.03.18 14:09sell840.801.41230.00001.3923
4312011.03.18 19:54sell851.601.41740.00001.3974
4322011.03.23 16:19close851.601.41270.00001.397473.423436.72
4332011.03.23 16:19close840.801.41280.00001.3923-4.893431.84
4342011.03.23 16:19close830.401.41270.00001.3872-22.443409.39
4352011.03.23 16:19close820.201.41260.00001.3822-21.103388.30
4362011.03.23 16:19close810.101.41270.00001.3760-16.963371.34
4372011.03.23 16:19sell860.101.41220.00001.3922
4382011.03.24 15:57sell870.201.41990.00001.3999
4392011.03.25 15:22close870.201.41400.00001.399911.733383.06
4402011.03.25 15:22close860.101.41410.00001.3922-2.053381.01
4412011.03.25 15:22sell880.101.41360.00001.3936
4422011.03.31 11:42sell890.201.41860.00001.3986
4432011.04.01 15:31close890.201.41360.00001.39869.933390.94
4442011.04.01 15:31close880.101.41370.00001.3936-0.363390.58
4452011.04.01 15:31sell900.101.41330.00001.3933
4462011.04.01 18:22sell910.201.41840.00001.3984
4472011.04.01 21:24sell920.401.42350.00001.4035
4482011.04.05 05:10close920.401.41910.00001.403517.303407.89
4492011.04.05 05:10close910.201.41920.00001.3984-1.753406.14
4502011.04.05 05:10close900.101.41910.00001.3933-5.873400.26
4512011.04.05 05:10sell930.101.41900.00001.3990
4522011.04.05 21:09sell940.201.42410.00001.4041
4532011.04.06 10:07sell950.401.42910.00001.4091
4542011.04.06 17:54sell960.801.43420.00001.4142
4552011.04.07 09:45close960.801.42980.00001.414234.313434.58
4562011.04.07 09:45close950.401.42990.00001.4091-3.643430.93
4572011.04.07 09:45close940.201.42970.00001.4041-11.503419.44
4582011.04.07 09:45close930.101.42980.00001.3990-10.953408.49
4592011.04.07 09:45sell970.101.42940.00001.4094
4602011.04.08 03:58sell980.201.43610.00001.4161
4612011.04.08 10:22sell990.401.44110.00001.4211
4622011.04.08 22:54sell1000.801.44620.00001.4262
4632011.04.12 03:19close1000.801.44170.00001.426235.413443.90
4642011.04.12 03:19close990.401.44180.00001.4211-3.103440.80
4652011.04.12 03:19close980.201.44160.00001.4161-11.153429.65
4662011.04.12 03:19close970.101.44170.00001.4094-12.413417.24
4672011.04.12 03:20sell1010.101.44130.00001.4213
4682011.04.12 12:39sell1020.201.44640.00001.4264
4692011.04.12 15:45sell1030.401.45140.00001.4314
4702011.04.12 18:09close1030.401.44700.00001.431417.603434.84
4712011.04.12 18:09close1020.201.44690.00001.4264-1.003433.84
4722011.04.12 18:09close1010.101.44680.00001.4213-5.503428.34
4732011.04.12 18:09sell1040.101.44640.00001.4264
4742011.04.13 09:46sell1050.201.45140.00001.4314
4752011.04.13 17:12close1050.201.44640.00001.431410.003438.34
4762011.04.13 17:12close1040.101.44650.00001.4264-0.143438.20
4772011.04.13 17:12sell1060.101.44610.00001.4261
4782011.04.14 09:24sell1070.201.45110.00001.4311
4792011.04.14 11:28close1070.201.44160.00001.431119.003457.20
4802011.04.14 12:00close1060.101.44150.00001.42614.493461.69
4812011.04.14 12:13sell1080.101.44620.00001.4262
4822011.09.07 00:00t/p1080.101.42620.00001.426214.673476.36
4832011.09.07 00:00sell1090.101.39950.00001.3795
4842011.09.07 04:30sell1100.201.40450.00001.3845
4852011.09.07 11:06sell1110.401.40960.00001.3896
4862011.09.07 11:09sell1120.801.41460.00001.3946
4872011.09.07 11:13close1120.801.40980.00001.394638.403514.76
4882011.09.07 11:15close1110.401.40970.00001.3896-0.403514.36
4892011.09.07 11:15close1100.201.40980.00001.3845-10.603503.76
4902011.09.07 11:15close1090.101.40970.00001.3795-10.203493.56
4912011.09.07 11:15sell1130.101.40950.00001.3895
4922011.09.08 20:43t/p1130.101.38950.00001.389519.893513.45
4932011.09.08 20:43sell1140.101.38920.00001.3692
4942011.09.09 18:09t/p1140.101.36920.00001.369219.963533.42
4952011.09.09 18:09sell1150.101.36890.00001.3489
4962011.09.14 14:09sell1160.201.37400.00001.3540
4972011.09.14 16:39close1160.201.36890.00001.354010.203543.62
4982011.09.14 16:39close1150.101.36900.00001.3489-0.213543.41
4992011.09.14 16:39buy1170.101.36880.00001.3888
5002011.09.14 17:23buy1180.201.36380.00001.3838
5012011.09.14 17:37close1180.201.36880.00001.383810.003553.41
5022011.09.14 17:37close1170.101.36870.00001.3888-0.103553.31
5032011.09.14 17:37buy1190.101.36910.00001.3891
5042011.09.14 21:07modify1190.101.36911.37411.4001
5052011.09.14 21:07modify1190.101.36911.37421.4002
5062011.09.14 21:07modify1190.101.36911.37431.4003
5072011.09.14 21:07modify1190.101.36911.37441.4004
5082011.09.14 21:07modify1190.101.36911.37451.4005
5092011.09.14 21:08modify1190.101.36911.37461.4006
5102011.09.14 21:08modify1190.101.36911.37471.4007
5112011.09.14 21:54s/l1190.101.37471.37471.40075.603558.91
5122011.09.14 21:54buy1200.101.37500.00001.3950
5132011.09.15 16:01modify1200.101.37501.38001.4060
5142011.09.15 16:01modify1200.101.37501.38011.4061
5152011.09.15 16:01modify1200.101.37501.38021.4062
5162011.09.15 16:01modify1200.101.37501.38031.4063
5172011.09.15 16:01modify1200.101.37501.38041.4064
5182011.09.15 16:01modify1200.101.37501.38051.4065
5192011.09.15 16:01modify1200.101.37501.38061.4066
5202011.09.15 16:01modify1200.101.37501.38071.4067
5212011.09.15 16:03modify1200.101.37501.38081.4068
5222011.09.15 16:03modify1200.101.37501.38091.4069
5232011.09.15 16:03modify1200.101.37501.38101.4070
5242011.09.15 16:03modify1200.101.37501.38111.4071
5252011.09.15 16:03modify1200.101.37501.38121.4072
5262011.09.15 16:03modify1200.101.37501.38131.4073
5272011.09.15 16:03modify1200.101.37501.38141.4074
5282011.09.15 16:03modify1200.101.37501.38151.4075
5292011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38161.4076
5302011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38171.4077
5312011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38181.4078
5322011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38191.4079
5332011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38201.4080
5342011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38211.4081
5352011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38221.4082
5362011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38231.4083
5372011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38241.4084
5382011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38251.4085
5392011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38261.4086
5402011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38271.4087
5412011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38281.4088
5422011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38291.4089
5432011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38301.4090
5442011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38311.4091
5452011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38321.4092
5462011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38331.4093
5472011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38341.4094
5482011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38351.4095
5492011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38361.4096
5502011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38371.4097
5512011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38381.4098
5522011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38391.4099
5532011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38401.4100
5542011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38411.4101
5552011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38421.4102
5562011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38431.4103
5572011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38441.4104
5582011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38451.4105
5592011.09.15 16:04modify1200.101.37501.38461.4106
5602011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38471.4107
5612011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38481.4108
5622011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38491.4109
5632011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38501.4110
5642011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38511.4111
5652011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38521.4112
5662011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38531.4113
5672011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38541.4114
5682011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38551.4115
5692011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38561.4116
5702011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38571.4117
5712011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38581.4118
5722011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38591.4119
5732011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38601.4120
5742011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38611.4121
5752011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38621.4122
5762011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38631.4123
5772011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38641.4124
5782011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38651.4125
5792011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38661.4126
5802011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38671.4127
5812011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38681.4128
5822011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38691.4129
5832011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38701.4130
5842011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38711.4131
5852011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38721.4132
5862011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38731.4133
5872011.09.15 16:07modify1200.101.37501.38741.4134
5882011.09.15 16:08modify1200.101.37501.38751.4135
5892011.09.15 16:08modify1200.101.37501.38761.4136
5902011.09.15 16:08modify1200.101.37501.38771.4137
5912011.09.15 16:08modify1200.101.37501.38781.4138
5922011.09.15 16:08modify1200.101.37501.38791.4139
5932011.09.15 16:08modify1200.101.37501.38801.4140
5942011.09.15 16:08modify1200.101.37501.38811.4141
5952011.09.15 16:08modify1200.101.37501.38821.4142
5962011.09.15 16:08modify1200.101.37501.38831.4143
5972011.09.15 16:08modify1200.101.37501.38841.4144
5982011.09.15 16:12s/l1200.101.38841.38841.414413.433572.34
5992011.09.15 16:12buy1210.101.38870.00001.4087
6002011.09.15 17:30buy1220.201.38370.00001.4037
6012011.09.15 21:04close1220.201.38870.00001.403710.003582.34
6022011.09.15 21:04close1210.101.38860.00001.4087-0.103582.24
6032011.09.15 21:04buy1230.101.38910.00001.4091
6042011.09.16 04:37buy1240.201.38410.00001.4041
6052011.09.16 10:24buy1250.401.37900.00001.3990
6062011.09.16 16:54close1250.401.38340.00001.399017.603599.84
6072011.09.16 16:54close1240.201.38330.00001.4041-1.603598.24
6082011.09.16 16:54close1230.101.38340.00001.4091-5.693592.55
6092011.09.16 16:54buy1260.101.38360.00001.4036
6102011.09.16 17:37buy1270.201.37850.00001.3985
6112011.09.19 00:00buy1280.401.36950.00001.3895
6122011.09.19 12:07buy1290.801.36440.00001.3844
6132011.09.19 17:22buy1301.601.35940.00001.3794
6142011.09.19 18:09close1301.601.36440.00001.379480.003672.55
6152011.09.19 18:09close1290.801.36430.00001.3844-0.803671.75
6162011.09.19 18:10close1280.401.36440.00001.3895-20.403651.35
6172011.09.19 18:10close1270.201.36430.00001.3985-28.383622.97
6182011.09.19 18:10close1260.101.36440.00001.4036-19.193603.78
6192011.09.19 18:10sell1310.101.36430.00001.3443
6202011.09.19 22:27sell1320.201.36940.00001.3494
6212011.09.20 01:22close1320.201.36430.00001.349410.133613.90
6222011.09.20 01:22close1310.101.36420.00001.34430.063613.96
6232011.09.20 01:22sell1330.101.36380.00001.3438
6242011.09.20 11:07sell1340.201.36880.00001.3488
6252011.09.20 15:39sell1350.401.37390.00001.3539
6262011.09.20 16:09close1350.401.36950.00001.353917.603631.56
6272011.09.20 16:09close1340.201.36960.00001.3488-1.603629.96
6282011.09.20 16:09close1330.101.36950.00001.3438-5.703624.26
6292011.09.20 16:09buy1360.101.36960.00001.3896
6302011.09.21 11:39buy1370.201.36450.00001.3845
6312011.09.21 18:04close1370.201.36960.00001.384510.203634.46
6322011.09.21 18:04close1360.101.36950.00001.3896-0.093634.37
6332011.09.21 18:04buy1380.101.36990.00001.3899
6342011.09.21 20:34modify1380.101.36991.37491.4009
6352011.09.21 20:37modify1380.101.36991.37501.4010
6362011.09.21 20:37modify1380.101.36991.37511.4011
6372011.09.21 20:37modify1380.101.36991.37521.4012
6382011.09.21 20:37modify1380.101.36991.37531.4013
6392011.09.21 20:37modify1380.101.36991.37541.4014
6402011.09.21 20:38modify1380.101.36991.37551.4015
6412011.09.21 20:46modify1380.101.36991.37561.4016
6422011.09.21 20:48modify1380.101.36991.37571.4017
6432011.09.21 20:48modify1380.101.36991.37581.4018
6442011.09.21 21:18modify1380.101.36991.37591.4019
6452011.09.21 21:18modify1380.101.36991.37601.4020
6462011.09.21 21:18modify1380.101.36991.37611.4021
6472011.09.21 21:18modify1380.101.36991.37621.4022
6482011.09.21 21:18modify1380.101.36991.37631.4023
6492011.09.21 21:18modify1380.101.36991.37641.4024
6502011.09.21 21:18modify1380.101.36991.37651.4025
6512011.09.21 21:18modify1380.101.36991.37661.4026
6522011.09.21 21:19s/l1380.101.37661.37661.40266.703641.07
6532011.09.21 21:19buy1390.101.37690.00001.3969
6542011.09.21 21:24buy1400.201.37190.00001.3919
6552011.09.21 21:38buy1410.401.36680.00001.3868
6562011.09.21 22:37buy1420.801.36180.00001.3818
6572011.09.21 23:23buy1431.601.35670.00001.3767
6582011.09.27 16:19close1431.601.36130.00001.376774.563715.63
6592011.09.27 16:19close1420.801.36120.00001.3818-4.323711.31
6602011.09.27 16:19close1410.401.36130.00001.3868-21.763689.55
6612011.09.27 16:19close1400.201.36140.00001.3919-20.883668.67
6622011.09.27 16:19close1390.101.36130.00001.3969-15.543653.13
6632011.09.27 16:19buy1440.101.36180.00001.3818
6642011.09.28 03:09buy1450.201.35670.00001.3767
6652011.09.28 10:18close1450.201.36180.00001.376710.203663.33
6662011.09.28 10:18close1440.101.36170.00001.3818-0.093663.24
6672011.09.28 10:18buy1460.101.36210.00001.3821
6682011.09.28 20:38buy1470.201.35700.00001.3770
6692011.09.29 07:19close1470.201.36210.00001.377010.263673.50
6702011.09.29 07:19close1460.101.36200.00001.3821-0.073673.43
6712011.09.29 07:19buy1480.101.36250.00001.3825
6722011.09.29 20:36buy1490.201.35750.00001.3775
6732011.09.30 09:37buy1500.401.35240.00001.3724
6742011.09.30 16:07buy1510.801.34740.00001.3674
6752011.09.30 17:54buy1521.601.34230.00001.3623
6762011.10.07 15:30close1521.601.34690.00001.362374.723748.15
6772011.10.07 15:30close1510.801.34680.00001.3674-4.243743.91
6782011.10.07 15:30close1500.401.34690.00001.3724-21.723722.19
6792011.10.07 15:30close1490.201.34680.00001.3775-21.243700.95
6802011.10.07 15:30close1480.101.34690.00001.3825-15.523685.43
6812011.10.07 15:30buy1530.101.34710.00001.3671
6822011.10.07 19:24buy1540.201.34200.00001.3620
6832011.10.07 21:45buy1550.401.33690.00001.3569
6842011.10.07 22:23close1550.401.34130.00001.356917.603703.03
6852011.10.07 22:23close1540.201.34140.00001.3620-1.203701.83
6862011.10.07 22:23close1530.101.34130.00001.3671-5.803696.03
6872011.10.07 22:23buy1560.101.34180.00001.3618
6882011.10.10 10:49modify1560.101.34181.34681.3728
6892011.10.10 10:49modify1560.101.34181.34691.3729
6902011.10.10 10:49modify1560.101.34181.34701.3730
6912011.10.10 10:49modify1560.101.34181.34711.3731
6922011.10.10 10:49modify1560.101.34181.34721.3732
6932011.10.10 10:49modify1560.101.34181.34731.3733
6942011.10.10 10:49modify1560.101.34181.34741.3734
6952011.10.10 10:49modify1560.101.34181.34751.3735
6962011.10.10 10:50modify1560.101.34181.34761.3736
6972011.10.10 10:51modify1560.101.34181.34771.3737
6982011.10.10 10:51modify1560.101.34181.34781.3738
6992011.10.10 10:51modify1560.101.34181.34791.3739
7002011.10.10 10:51modify1560.101.34181.34801.3740
7012011.10.10 10:51modify1560.101.34181.34811.3741
7022011.10.10 10:51modify1560.101.34181.34821.3742
7032011.10.10 10:52modify1560.101.34181.34831.3743
7042011.10.10 10:52modify1560.101.34181.34841.3744
7052011.10.10 10:52modify1560.101.34181.34851.3745
7062011.10.10 10:52modify1560.101.34181.34861.3746
7072011.10.10 10:52modify1560.101.34181.34871.3747
7082011.10.10 10:52modify1560.101.34181.34881.3748
7092011.10.10 10:52modify1560.101.34181.34891.3749
7102011.10.10 10:52modify1560.101.34181.34901.3750
7112011.10.10 10:54modify1560.101.34181.34911.3751
7122011.10.10 10:54modify1560.101.34181.34921.3752
7132011.10.10 10:54modify1560.101.34181.34931.3753
7142011.10.10 10:54modify1560.101.34181.34941.3754
7152011.10.10 10:54modify1560.101.34181.34951.3755
7162011.10.10 10:54modify1560.101.34181.34961.3756
7172011.10.10 10:54modify1560.101.34181.34971.3757
7182011.10.10 10:54modify1560.101.34181.34981.3758
7192011.10.10 10:54modify1560.101.34181.34991.3759
7202011.10.10 10:54modify1560.101.34181.35001.3760
7212011.10.10 10:54modify1560.101.34181.35011.3761
7222011.10.10 10:54modify1560.101.34181.35021.3762
7232011.10.10 10:54modify1560.101.34181.35031.3763
7242011.10.10 10:55modify1560.101.34181.35041.3764
7252011.10.10 11:09modify1560.101.34181.35051.3765
7262011.10.10 11:09modify1560.101.34181.35061.3766
7272011.10.10 11:09modify1560.101.34181.35071.3767
7282011.10.10 11:09modify1560.101.34181.35081.3768
7292011.10.10 11:15modify1560.101.34181.35091.3769
7302011.10.10 11:15modify1560.101.34181.35101.3770
7312011.10.10 11:15modify1560.101.34181.35111.3771
7322011.10.10 11:15modify1560.101.34181.35121.3772
7332011.10.10 11:15modify1560.101.34181.35131.3773
7342011.10.10 11:15modify1560.101.34181.35141.3774
7352011.10.10 11:16modify1560.101.34181.35151.3775
7362011.10.10 11:16modify1560.101.34181.35161.3776
7372011.10.10 11:16modify1560.101.34181.35171.3777
7382011.10.10 11:16modify1560.101.34181.35181.3778
7392011.10.10 11:19modify1560.101.34181.35191.3779
7402011.10.10 11:36modify1560.101.34181.35201.3780
7412011.10.10 11:36modify1560.101.34181.35211.3781
7422011.10.10 11:36modify1560.101.34181.35221.3782
7432011.10.10 11:37modify1560.101.34181.35231.3783
7442011.10.10 11:37modify1560.101.34181.35241.3784
7452011.10.10 11:37modify1560.101.34181.35251.3785
7462011.10.10 11:37modify1560.101.34181.35261.3786
7472011.10.10 11:37modify1560.101.34181.35271.3787
7482011.10.10 11:37modify1560.101.34181.35281.3788
7492011.10.10 11:39modify1560.101.34181.35291.3789
7502011.10.10 11:39modify1560.101.34181.35301.3790
7512011.10.10 11:39modify1560.101.34181.35311.3791
7522011.10.10 11:39modify1560.101.34181.35321.3792
7532011.10.10 11:39modify1560.101.34181.35331.3793
7542011.10.10 11:39modify1560.101.34181.35341.3794
7552011.10.10 11:39modify1560.101.34181.35351.3795
7562011.10.10 11:39modify1560.101.34181.35361.3796
7572011.10.10 11:39modify1560.101.34181.35371.3797
7582011.10.10 11:39modify1560.101.34181.35381.3798
7592011.10.10 11:39modify1560.101.34181.35391.3799
7602011.10.10 11:45modify1560.101.34181.35401.3800
7612011.10.10 11:45modify1560.101.34181.35411.3801
7622011.10.10 11:45modify1560.101.34181.35421.3802
7632011.10.10 11:45modify1560.101.34181.35431.3803
7642011.10.10 11:45modify1560.101.34181.35441.3804
7652011.10.10 11:45modify1560.101.34181.35451.3805
7662011.10.10 11:45modify1560.101.34181.35461.3806
7672011.10.10 11:45modify1560.101.34181.35471.3807
7682011.10.10 11:46modify1560.101.34181.35481.3808
7692011.10.10 11:46modify1560.101.34181.35491.3809
7702011.10.10 11:46modify1560.101.34181.35501.3810
7712011.10.10 11:47modify1560.101.34181.35511.3811
7722011.10.10 11:48modify1560.101.34181.35521.3812
7732011.10.10 13:09modify1560.101.34181.35531.3813
7742011.10.10 13:09modify1560.101.34181.35541.3814
7752011.10.10 13:09modify1560.101.34181.35551.3815
7762011.10.10 13:09modify1560.101.34181.35561.3816
7772011.10.10 13:21modify1560.101.34181.35571.3817
7782011.10.10 13:21modify1560.101.34181.35581.3818
7792011.10.10 13:21modify1560.101.34181.35591.3819
7802011.10.10 13:22modify1560.101.34181.35601.3820
7812011.10.10 13:22modify1560.101.34181.35611.3821
7822011.10.10 13:22modify1560.101.34181.35621.3822
7832011.10.10 13:24modify1560.101.34181.35631.3823
7842011.10.10 13:24modify1560.101.34181.35641.3824
7852011.10.10 13:24modify1560.101.34181.35651.3825
7862011.10.10 13:24modify1560.101.34181.35661.3826
7872011.10.10 13:24modify1560.101.34181.35671.3827
7882011.10.10 13:24modify1560.101.34181.35681.3828
7892011.10.10 13:24modify1560.101.34181.35691.3829
7902011.10.10 13:30modify1560.101.34181.35701.3830
7912011.10.10 13:31modify1560.101.34181.35711.3831
7922011.10.10 13:32modify1560.101.34181.35721.3832
7932011.10.10 13:33modify1560.101.34181.35731.3833
7942011.10.10 14:39s/l1560.101.35731.35731.383315.513711.54
7952011.10.10 14:39buy1570.101.35760.00001.3776
7962011.10.10 17:09modify1570.101.35761.36261.3886
7972011.10.10 17:09modify1570.101.35761.36271.3887
7982011.10.10 18:04modify1570.101.35761.36281.3888
7992011.10.10 18:04modify1570.101.35761.36291.3889
8002011.10.10 18:04modify1570.101.35761.36301.3890
8012011.10.10 18:04modify1570.101.35761.36311.3891
8022011.10.10 18:04modify1570.101.35761.36321.3892
8032011.10.10 18:04modify1570.101.35761.36331.3893
8042011.10.10 18:06modify1570.101.35761.36341.3894
8052011.10.10 18:06modify1570.101.35761.36351.3895
8062011.10.10 18:07modify1570.101.35761.36361.3896
8072011.10.10 18:07modify1570.101.35761.36371.3897
8082011.10.10 18:07modify1570.101.35761.36381.3898
8092011.10.10 18:09modify1570.101.35761.36391.3899
8102011.10.10 18:09modify1570.101.35761.36401.3900
8112011.10.10 18:09modify1570.101.35761.36411.3901
8122011.10.10 18:09modify1570.101.35761.36421.3902
8132011.10.10 18:09modify1570.101.35761.36431.3903
8142011.10.10 18:19modify1570.101.35761.36441.3904
8152011.10.10 18:21modify1570.101.35761.36451.3905
8162011.10.10 18:21modify1570.101.35761.36461.3906
8172011.10.10 18:21modify1570.101.35761.36471.3907
8182011.10.10 18:22modify1570.101.35761.36481.3908
8192011.10.10 18:22modify1570.101.35761.36491.3909
8202011.10.10 18:22modify1570.101.35761.36501.3910
8212011.10.10 18:24modify1570.101.35761.36511.3911
8222011.10.10 18:24modify1570.101.35761.36521.3912
8232011.10.10 18:24modify1570.101.35761.36531.3913
8242011.10.10 18:24modify1570.101.35761.36541.3914
8252011.10.10 18:24modify1570.101.35761.36551.3915
8262011.10.10 18:30modify1570.101.35761.36561.3916
8272011.10.10 18:30modify1570.101.35761.36571.3917
8282011.10.10 18:30modify1570.101.35761.36581.3918
8292011.10.10 18:30modify1570.101.35761.36591.3919
8302011.10.10 18:33modify1570.101.35761.36601.3920
8312011.10.10 19:06modify1570.101.35761.36611.3921
8322011.10.10 19:07modify1570.101.35761.36621.3922
8332011.10.10 19:07modify1570.101.35761.36631.3923
8342011.10.10 19:09modify1570.101.35761.36641.3924
8352011.10.10 19:09modify1570.101.35761.36651.3925
8362011.10.10 19:09modify1570.101.35761.36661.3926
8372011.10.10 19:09modify1570.101.35761.36671.3927
8382011.10.10 19:51s/l1570.101.36671.36671.39279.103720.64
8392011.10.10 19:51buy1580.101.36700.00001.3870
8402011.10.11 03:10buy1590.201.36200.00001.3820
8412011.10.11 10:31close1590.201.36700.00001.382010.003730.64
8422011.10.11 10:31close1580.101.36690.00001.3870-0.093730.55
8432011.10.11 10:31buy1600.101.36730.00001.3873
8442011.10.11 11:09buy1610.201.36220.00001.3822
8452011.10.11 15:52buy1620.401.35720.00001.3772
8462011.10.11 17:37close1620.401.36160.00001.377217.603748.15
8472011.10.11 17:37close1610.201.36150.00001.3822-1.403746.75
8482011.10.11 17:37close1600.101.36160.00001.3873-5.703741.05
8492011.10.11 17:37buy1630.101.36180.00001.3818
8502011.10.12 11:04modify1630.101.36181.36681.3928
8512011.10.12 11:04modify1630.101.36181.36691.3929
8522011.10.12 11:04modify1630.101.36181.36701.3930
8532011.10.12 11:04modify1630.101.36181.36711.3931
8542011.10.12 11:06modify1630.101.36181.36721.3932
8552011.10.12 11:06modify1630.101.36181.36731.3933
8562011.10.12 11:06modify1630.101.36181.36741.3934
8572011.10.12 11:06modify1630.101.36181.36751.3935
8582011.10.12 11:06modify1630.101.36181.36761.3936
8592011.10.12 11:06modify1630.101.36181.36771.3937
8602011.10.12 11:07modify1630.101.36181.36781.3938
8612011.10.12 11:07modify1630.101.36181.36791.3939
8622011.10.12 11:07modify1630.101.36181.36801.3940
8632011.10.12 11:07modify1630.101.36181.36811.3941
8642011.10.12 11:07modify1630.101.36181.36821.3942
8652011.10.12 11:07modify1630.101.36181.36831.3943
8662011.10.12 11:07modify1630.101.36181.36841.3944
8672011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36851.3945
8682011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36861.3946
8692011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36871.3947
8702011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36881.3948
8712011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36891.3949
8722011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36901.3950
8732011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36911.3951
8742011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36921.3952
8752011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36931.3953
8762011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36941.3954
8772011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36951.3955
8782011.10.12 11:09modify1630.101.36181.36961.3956
8792011.10.12 11:15modify1630.101.36181.36971.3957
8802011.10.12 11:15modify1630.101.36181.36981.3958
8812011.10.12 11:15modify1630.101.36181.36991.3959
8822011.10.12 11:16modify1630.101.36181.37001.3960
8832011.10.12 11:16modify1630.101.36181.37011.3961
8842011.10.12 11:16modify1630.101.36181.37021.3962
8852011.10.12 11:16modify1630.101.36181.37031.3963
8862011.10.12 11:18modify1630.101.36181.37041.3964
8872011.10.12 11:19modify1630.101.36181.37051.3965
8882011.10.12 11:19modify1630.101.36181.37061.3966
8892011.10.12 11:19modify1630.101.36181.37071.3967
8902011.10.12 11:19modify1630.101.36181.37081.3968
8912011.10.12 11:19modify1630.101.36181.37091.3969
8922011.10.12 11:19modify1630.101.36181.37101.3970
8932011.10.12 11:22modify1630.101.36181.37111.3971
8942011.10.12 11:22modify1630.101.36181.37121.3972
8952011.10.12 11:22modify1630.101.36181.37131.3973
8962011.10.12 11:22modify1630.101.36181.37141.3974
8972011.10.12 11:22modify1630.101.36181.37151.3975
8982011.10.12 11:22modify1630.101.36181.37161.3976
8992011.10.12 11:23modify1630.101.36181.37171.3977
9002011.10.12 11:34modify1630.101.36181.37181.3978
9012011.10.12 11:34modify1630.101.36181.37191.3979
9022011.10.12 11:34modify1630.101.36181.37201.3980
9032011.10.12 11:34modify1630.101.36181.37211.3981
9042011.10.12 11:34modify1630.101.36181.37221.3982
9052011.10.12 11:34modify1630.101.36181.37231.3983
9062011.10.12 11:34modify1630.101.36181.37241.3984
9072011.10.12 11:34modify1630.101.36181.37251.3985
9082011.10.12 11:34modify1630.101.36181.37261.3986
9092011.10.12 11:36modify1630.101.36181.37271.3987
9102011.10.12 11:36modify1630.101.36181.37281.3988
9112011.10.12 11:36modify1630.101.36181.37291.3989
9122011.10.12 11:36modify1630.101.36181.37301.3990
9132011.10.12 11:37modify1630.101.36181.37311.3991
9142011.10.12 11:37modify1630.101.36181.37321.3992
9152011.10.12 11:37modify1630.101.36181.37331.3993
9162011.10.12 11:37modify1630.101.36181.37341.3994
9172011.10.12 11:39modify1630.101.36181.37351.3995
9182011.10.12 11:39modify1630.101.36181.37361.3996
9192011.10.12 11:39modify1630.101.36181.37371.3997
9202011.10.12 11:39modify1630.101.36181.37381.3998
9212011.10.12 11:39modify1630.101.36181.37391.3999
9222011.10.12 11:39modify1630.101.36181.37401.4000
9232011.10.12 11:39modify1630.101.36181.37411.4001
9242011.10.12 11:39modify1630.101.36181.37421.4002
9252011.10.12 12:04modify1630.101.36181.37431.4003
9262011.10.12 12:04modify1630.101.36181.37441.4004
9272011.10.12 12:04modify1630.101.36181.37451.4005
9282011.10.12 12:06modify1630.101.36181.37461.4006
9292011.10.12 12:06modify1630.101.36181.37471.4007
9302011.10.12 12:06modify1630.101.36181.37481.4008
9312011.10.12 12:07modify1630.101.36181.37491.4009
9322011.10.12 12:07modify1630.101.36181.37501.4010
9332011.10.12 12:09modify1630.101.36181.37511.4011
9342011.10.12 12:09modify1630.101.36181.37521.4012
9352011.10.12 12:09modify1630.101.36181.37531.4013
9362011.10.12 12:09modify1630.101.36181.37541.4014
9372011.10.12 12:09modify1630.101.36181.37551.4015
9382011.10.12 12:09modify1630.101.36181.37561.4016
9392011.10.12 12:19modify1630.101.36181.37571.4017
9402011.10.12 12:19modify1630.101.36181.37581.4018
9412011.10.12 12:21modify1630.101.36181.37591.4019
9422011.10.12 12:21modify1630.101.36181.37601.4020
9432011.10.12 12:21modify1630.101.36181.37611.4021
9442011.10.12 12:22modify1630.101.36181.37621.4022
9452011.10.12 12:22modify1630.101.36181.37631.4023
9462011.10.12 12:22modify1630.101.36181.37641.4024
9472011.10.12 12:24modify1630.101.36181.37651.4025
9482011.10.12 12:24modify1630.101.36181.37661.4026
9492011.10.12 12:24modify1630.101.36181.37671.4027
9502011.10.12 12:24modify1630.101.36181.37681.4028
9512011.10.12 12:24modify1630.101.36181.37691.4029
9522011.10.12 12:24modify1630.101.36181.37701.4030
9532011.10.12 12:24modify1630.101.36181.37711.4031
9542011.10.12 12:39modify1630.101.36181.37721.4032
9552011.10.12 12:39modify1630.101.36181.37731.4033
9562011.10.12 12:39modify1630.101.36181.37741.4034
9572011.10.12 12:39modify1630.101.36181.37751.4035
9582011.10.12 12:39modify1630.101.36181.37761.4036
9592011.10.12 13:07modify1630.101.36181.37771.4037
9602011.10.12 13:07modify1630.101.36181.37781.4038
9612011.10.12 13:07modify1630.101.36181.37791.4039
9622011.10.12 13:09modify1630.101.36181.37801.4040
9632011.10.12 13:09modify1630.101.36181.37811.4041
9642011.10.12 13:09modify1630.101.36181.37821.4042
9652011.10.12 13:09modify1630.101.36181.37831.4043
9662011.10.12 13:09modify1630.101.36181.37841.4044
9672011.10.12 13:09modify1630.101.36181.37851.4045
9682011.10.12 13:09modify1630.101.36181.37861.4046
9692011.10.12 13:22s/l1630.101.37861.37861.404616.813757.86
9702011.10.12 13:22buy1640.101.37890.00001.3989
9712011.10.13 11:39buy1650.201.37390.00001.3939
9722011.10.13 17:17buy1660.401.36880.00001.3888
9732011.10.13 18:24close1660.401.37320.00001.388817.603775.46
9742011.10.13 18:24close1650.201.37310.00001.3939-1.603773.86
9752011.10.13 18:24close1640.101.37320.00001.3989-5.673768.19
9762011.10.13 18:24sell1670.101.37310.00001.3531
9772011.10.13 21:51sell1680.201.37810.00001.3581
9782011.10.14 03:57close1680.201.37310.00001.35819.933778.12
9792011.10.14 03:57close1670.101.37320.00001.3531-0.143777.98
9802011.10.14 03:57sell1690.101.37270.00001.3527
9812011.10.14 07:22sell1700.201.37780.00001.3578
9822011.10.14 16:04sell1710.401.38280.00001.3628
9832011.10.14 16:34sell1720.801.38790.00001.3679
9842011.10.17 06:24close1720.801.38350.00001.367934.903812.89
9852011.10.17 06:24close1710.401.38340.00001.3628-2.553810.34
9862011.10.17 06:24close1700.201.38330.00001.3578-11.073799.27
9872011.10.17 06:24close1690.101.38320.00001.3527-10.543788.73
9882011.10.17 06:24sell1730.101.38280.00001.3628
9892011.10.17 10:03sell1740.201.38790.00001.3679
9902011.10.17 13:09close1740.201.38280.00001.367910.203798.93
9912011.10.17 13:09close1730.101.38290.00001.3628-0.103798.83
9922011.10.17 13:09sell1750.101.38250.00001.3625
9932011.10.21 16:22sell1760.201.38760.00001.3676
9942011.10.21 21:03close1760.201.38250.00001.367610.203809.03
9952011.10.21 21:03close1750.101.38260.00001.3625-0.323808.71
9962011.10.21 21:03buy1770.101.38250.00001.4025
9972011.10.24 07:09modify1770.101.38251.38751.4135
9982011.10.24 07:10modify1770.101.38251.38761.4136
9992011.10.24 08:49modify1770.101.38251.38771.4137
10002011.10.24 08:50modify1770.101.38251.38781.4138
10012011.10.24 08:51modify1770.101.38251.38791.4139
10022011.10.24 08:51modify1770.101.38251.38801.4140
10032011.10.24 08:51modify1770.101.38251.38811.4141
10042011.10.24 08:51modify1770.101.38251.38821.4142
10052011.10.24 08:52modify1770.101.38251.38831.4143
10062011.10.24 08:52modify1770.101.38251.38841.4144
10072011.10.24 08:52modify1770.101.38251.38851.4145
10082011.10.24 08:52modify1770.101.38251.38861.4146
10092011.10.24 08:52modify1770.101.38251.38871.4147
10102011.10.24 08:52modify1770.101.38251.38881.4148
10112011.10.24 08:52modify1770.101.38251.38891.4149
10122011.10.24 08:54modify1770.101.38251.38901.4150
10132011.10.24 08:54modify1770.101.38251.38911.4151
10142011.10.24 08:54modify1770.101.38251.38921.4152
10152011.10.24 08:54modify1770.101.38251.38931.4153
10162011.10.24 08:54modify1770.101.38251.38941.4154
10172011.10.24 08:54modify1770.101.38251.38951.4155
10182011.10.24 08:54modify1770.101.38251.38961.4156
10192011.10.24 08:54modify1770.101.38251.38971.4157
10202011.10.24 08:54modify1770.101.38251.38981.4158
10212011.10.24 08:54modify1770.101.38251.38991.4159
10222011.10.24 08:55modify1770.101.38251.39001.4160
10232011.10.24 09:06modify1770.101.38251.39011.4161
10242011.10.24 09:06modify1770.101.38251.39021.4162
10252011.10.24 09:07modify1770.101.38251.39031.4163
10262011.10.24 09:07modify1770.101.38251.39041.4164
10272011.10.24 09:09modify1770.101.38251.39051.4165
10282011.10.24 09:09modify1770.101.38251.39061.4166
10292011.10.24 09:09modify1770.101.38251.39071.4167
10302011.10.24 09:09modify1770.101.38251.39081.4168
10312011.10.24 09:09modify1770.101.38251.39091.4169
10322011.10.24 09:19modify1770.101.38251.39101.4170
10332011.10.24 09:19modify1770.101.38251.39111.4171
10342011.10.24 09:19modify1770.101.38251.39121.4172
10352011.10.24 09:21modify1770.101.38251.39131.4173
10362011.10.24 09:21modify1770.101.38251.39141.4174
10372011.10.24 09:21modify1770.101.38251.39151.4175
10382011.10.24 09:22modify1770.101.38251.39161.4176
10392011.10.24 09:22modify1770.101.38251.39171.4177
10402011.10.24 09:24modify1770.101.38251.39181.4178
10412011.10.24 09:24modify1770.101.38251.39191.4179
10422011.10.24 09:24modify1770.101.38251.39201.4180
10432011.10.24 09:24modify1770.101.38251.39211.4181
10442011.10.24 09:24modify1770.101.38251.39221.4182
10452011.10.24 09:24modify1770.101.38251.39231.4183
10462011.10.24 09:52s/l1770.101.39231.39231.41839.813818.52
10472011.10.24 09:52buy1780.101.39260.00001.4126
10482011.10.24 11:24buy1790.201.38760.00001.4076
10492011.10.24 13:54buy1800.401.38250.00001.4025
10502011.10.24 17:19close1800.401.38690.00001.402517.603836.12
10512011.10.24 17:19close1790.201.38680.00001.4076-1.603834.52
10522011.10.24 17:19close1780.101.38700.00001.4126-5.603828.92
10532011.10.24 17:19buy1810.101.38720.00001.4072
10542011.10.24 22:01modify1810.101.38721.39221.4182
10552011.10.24 22:01modify1810.101.38721.39231.4183
10562011.10.24 22:01modify1810.101.38721.39241.4184
10572011.10.24 22:01modify1810.101.38721.39251.4185
10582011.10.24 22:04modify1810.101.38721.39261.4186
10592011.10.24 22:25s/l1810.101.39261.39261.41865.403834.32
10602011.10.24 22:25buy1820.101.39290.00001.4129
10612011.10.25 09:54buy1830.201.38790.00001.4079
10622011.10.25 10:39close1830.201.39290.00001.407910.003844.32
10632011.10.25 10:39close1820.101.39280.00001.4129-0.093844.23
10642011.10.25 10:39buy1840.101.39320.00001.4132
10652011.10.25 16:37buy1850.201.38820.00001.4082
10662011.10.25 20:04close1850.201.39320.00001.408210.003854.23
10672011.10.25 20:04close1840.101.39310.00001.4132-0.103854.13
10682011.10.25 20:04buy1860.101.39350.00001.4135
10692011.10.26 17:09buy1870.201.38840.00001.4084
10702011.10.26 17:37buy1880.401.38330.00001.4033
10712011.10.26 20:39close1880.401.38770.00001.403317.603871.73
10722011.10.26 20:39close1870.201.38760.00001.4084-1.603870.13
10732011.10.26 20:39close1860.101.38770.00001.4135-5.793864.34
10742011.10.26 20:39sell1890.101.38760.00001.3676
10752011.10.27 04:21sell1900.201.39260.00001.3726
10762011.10.27 04:52sell1910.401.39770.00001.3777
10772011.10.27 10:07sell1920.801.40270.00001.3827
10782011.10.27 16:00sell1931.601.40780.00001.3878
10792011.10.31 05:39close1931.601.40320.00001.387872.423936.75
10802011.10.31 05:39close1920.801.40330.00001.3827-5.393931.36
10812011.10.31 05:39close1910.401.40310.00001.3777-21.903909.46
10822011.10.31 05:39close1900.201.40320.00001.3726-21.353888.12
10832011.10.31 05:40close1890.101.40310.00001.3676-15.693872.43
10842011.10.31 05:40sell1940.101.40290.00001.3829
10852011.11.01 04:06t/p1940.101.38290.00001.382919.963892.39
10862011.11.01 04:06sell1950.101.38260.00001.3626
10872011.11.01 15:49t/p1950.101.36260.00001.362620.003912.39
10882011.11.01 15:49sell1960.101.36230.00001.3423
10892011.11.01 17:09sell1970.201.36740.00001.3474
10902011.11.01 20:24sell1980.401.37240.00001.3524
10912011.11.01 22:54close1980.401.36810.00001.352417.203929.59
10922011.11.01 22:54close1970.201.36820.00001.3474-1.603927.99
10932011.11.01 22:54close1960.101.36810.00001.3423-5.803922.19
10942011.11.01 22:54sell1990.101.36790.00001.3479
10952011.11.02 06:54sell2000.201.37290.00001.3529
10962011.11.02 11:09sell2010.401.37800.00001.3580
10972011.11.02 19:54close2010.401.37360.00001.358017.603939.79
10982011.11.02 19:54close2000.201.37370.00001.3529-1.603938.19
10992011.11.02 19:54close1990.101.37350.00001.3479-5.643932.56
11002011.11.02 19:54sell2020.101.37330.00001.3533
11012011.11.02 21:09sell2030.201.37830.00001.3583
11022011.11.02 23:00close2030.201.37330.00001.358310.003942.56
11032011.11.02 23:00close2020.101.37320.00001.35330.103942.66
11042011.11.02 23:00buy2040.101.37310.00001.3931
11052011.11.03 03:15buy2050.201.36810.00001.3881
11062011.11.03 11:53close2050.201.37310.00001.388110.003952.66
11072011.11.03 11:53close2040.101.37300.00001.3931-0.073952.59
11082011.11.03 11:53buy2060.101.37340.00001.3934
11092011.11.03 14:24modify2060.101.37341.37841.4044
11102011.11.03 14:24modify2060.101.37341.37851.4045
11112011.11.03 14:24modify2060.101.37341.37861.4046
11122011.11.03 14:24modify2060.101.37341.37871.4047
11132011.11.03 14:24modify2060.101.37341.37881.4048
11142011.11.03 14:30s/l2060.101.37881.37881.40485.403957.99
11152011.11.03 14:30buy2070.101.37910.00001.3991
11162011.11.03 15:54buy2080.201.37410.00001.3941
11172011.11.03 16:54buy2090.401.36900.00001.3890
11182011.11.03 17:24close2090.401.37340.00001.389017.603975.59
11192011.11.03 17:24close2080.201.37330.00001.3941-1.603973.99
11202011.11.03 17:24close2070.101.37340.00001.3991-5.703968.29
11212011.11.03 17:24buy2100.101.37380.00001.3938
11222011.11.03 20:19modify2100.101.37381.37881.4048
11232011.11.03 20:21modify2100.101.37381.37891.4049
11242011.11.03 20:21modify2100.101.37381.37901.4050
11252011.11.03 20:21modify2100.101.37381.37911.4051
11262011.11.03 20:21modify2100.101.37381.37921.4052
11272011.11.03 20:22modify2100.101.37381.37931.4053
11282011.11.03 20:22modify2100.101.37381.37941.4054
11292011.11.03 20:22modify2100.101.37381.37951.4055
11302011.11.03 20:22modify2100.101.37381.37961.4056
11312011.11.03 20:22modify2100.101.37381.37971.4057
11322011.11.03 20:24modify2100.101.37381.37981.4058
11332011.11.03 20:24modify2100.101.37381.37991.4059
11342011.11.03 20:24modify2100.101.37381.38001.4060
11352011.11.03 20:24modify2100.101.37381.38011.4061
11362011.11.03 20:24modify2100.101.37381.38021.4062
11372011.11.03 20:24modify2100.101.37381.38031.4063
11382011.11.03 20:24modify2100.101.37381.38041.4064
11392011.11.03 20:24modify2100.101.37381.38051.4065
11402011.11.03 20:48modify2100.101.37381.38061.4066
11412011.11.03 20:48modify2100.101.37381.38071.4067
11422011.11.03 20:48modify2100.101.37381.38081.4068
11432011.11.03 20:49modify2100.101.37381.38091.4069
11442011.11.03 20:49modify2100.101.37381.38101.4070
11452011.11.03 20:49modify2100.101.37381.38111.4071
11462011.11.03 20:49modify2100.101.37381.38121.4072
11472011.11.03 20:49modify2100.101.37381.38131.4073
11482011.11.03 20:49modify2100.101.37381.38141.4074
11492011.11.03 20:49modify2100.101.37381.38151.4075
11502011.11.03 20:52modify2100.101.37381.38161.4076
11512011.11.03 20:52modify2100.101.37381.38171.4077
11522011.11.03 20:52modify2100.101.37381.38181.4078
11532011.11.03 20:52modify2100.101.37381.38191.4079
11542011.11.03 20:52modify2100.101.37381.38201.4080
11552011.11.03 20:52modify2100.101.37381.38211.4081
11562011.11.03 20:52modify2100.101.37381.38221.4082
11572011.11.03 20:53modify2100.101.37381.38231.4083
11582011.11.03 20:53modify2100.101.37381.38241.4084
11592011.11.03 21:07s/l2100.101.38241.38241.40848.603976.89
11602011.11.03 21:07buy2110.101.38270.00001.4027
11612011.11.04 16:09buy2120.201.37770.00001.3977
11622011.11.04 16:54buy2130.401.37260.00001.3926
11632011.11.04 20:15close2130.401.37700.00001.392617.603994.49
11642011.11.04 20:15close2120.201.37690.00001.3977-1.603992.89
11652011.11.04 20:15close2110.101.37700.00001.4027-5.693987.20
11662011.11.04 20:15buy2140.101.37720.00001.3972
11672011.11.07 10:49buy2150.201.37220.00001.3922
11682011.11.07 14:15close2150.201.37720.00001.392210.003997.20
11692011.11.07 14:15close2140.101.37710.00001.3972-0.093997.11
11702011.11.07 14:15buy2160.101.37760.00001.3976
11712011.11.07 16:33buy2170.201.37250.00001.3925
11722011.11.07 17:09close2170.201.37760.00001.392510.204007.31
11732011.11.07 17:09close2160.101.37750.00001.3976-0.104007.21
11742011.11.07 17:09buy2180.101.37800.00001.3980
11752011.11.07 20:33buy2190.201.37290.00001.3929
11762011.11.07 23:07close2190.201.37800.00001.392910.204017.41
11772011.11.07 23:07close2180.101.37790.00001.3980-0.104017.31
11782011.11.07 23:07buy2200.101.37830.00001.3983
11792011.11.08 10:54buy2210.201.37320.00001.3932
11802011.11.08 12:07close2210.201.37830.00001.393210.204027.51
11812011.11.08 12:07close2200.101.37820.00001.3983-0.094027.42
11822011.11.08 12:07buy2220.101.37860.00001.3986
11832011.11.09 12:24buy2230.201.37360.00001.3936
11842011.11.09 13:22buy2240.401.36850.00001.3885
11852011.11.09 14:24buy2250.801.36350.00001.3835
11862011.11.09 16:39buy2261.601.35840.00001.3784
11872011.11.10 15:37close2261.601.36300.00001.378474.084101.50
11882011.11.10 15:37close2250.801.36290.00001.3835-4.564096.94
11892011.11.10 15:37close2240.401.36300.00001.3885-21.884075.06
11902011.11.10 15:37close2230.201.36290.00001.3936-21.344053.72
11912011.11.10 15:37close2220.101.36300.00001.3986-15.564038.16
11922011.11.10 15:37buy2270.101.36320.00001.3832
11932011.11.10 17:54buy2280.201.35810.00001.3781
11942011.11.10 21:08close2280.201.36320.00001.378110.204048.36
11952011.11.10 21:08close2270.101.36310.00001.3832-0.104048.26
11962011.11.10 21:08buy2290.101.36350.00001.3835
11972011.11.10 22:58buy2300.201.35840.00001.3784
11982011.11.11 10:15close2300.201.36350.00001.378410.224058.48
11992011.11.11 10:15close2290.101.36360.00001.38350.114058.59
12002011.11.11 10:15buy2310.101.36400.00001.3840
12012011.11.11 18:36modify2310.101.36401.36901.3950
12022011.11.11 18:36modify2310.101.36401.36911.3951
12032011.11.11 18:36modify2310.101.36401.36921.3952
12042011.11.11 18:37modify2310.101.36401.36931.3953
12052011.11.11 18:37modify2310.101.36401.36941.3954
12062011.11.11 18:37modify2310.101.36401.36951.3955
12072011.11.11 18:37modify2310.101.36401.36961.3956
12082011.11.11 18:37modify2310.101.36401.36971.3957
12092011.11.11 18:39modify2310.101.36401.36981.3958
12102011.11.11 18:39modify2310.101.36401.36991.3959
12112011.11.11 18:39modify2310.101.36401.37001.3960
12122011.11.11 18:39modify2310.101.36401.37011.3961
12132011.11.11 18:39modify2310.101.36401.37021.3962
12142011.11.11 18:39modify2310.101.36401.37031.3963
12152011.11.11 18:39modify2310.101.36401.37041.3964
12162011.11.11 18:39modify2310.101.36401.37051.3965
12172011.11.11 18:39modify2310.101.36401.37061.3966
12182011.11.11 18:39modify2310.101.36401.37071.3967
12192011.11.11 18:45modify2310.101.36401.37081.3968
12202011.11.11 18:45modify2310.101.36401.37091.3969
12212011.11.11 18:45modify2310.101.36401.37101.3970
12222011.11.11 18:45modify2310.101.36401.37111.3971
12232011.11.11 18:45modify2310.101.36401.37121.3972
12242011.11.11 18:46modify2310.101.36401.37131.3973
12252011.11.11 18:46modify2310.101.36401.37141.3974
12262011.11.11 18:48modify2310.101.36401.37151.3975
12272011.11.11 18:48modify2310.101.36401.37161.3976
12282011.11.11 19:19modify2310.101.36401.37171.3977
12292011.11.11 19:19modify2310.101.36401.37181.3978
12302011.11.11 19:19modify2310.101.36401.37191.3979
12312011.11.11 19:19modify2310.101.36401.37201.3980
12322011.11.11 19:19modify2310.101.36401.37211.3981
12332011.11.11 19:19modify2310.101.36401.37221.3982
12342011.11.11 19:19modify2310.101.36401.37231.3983
12352011.11.11 19:19modify2310.101.36401.37241.3984
12362011.11.11 19:19modify2310.101.36401.37251.3985
12372011.11.11 19:19modify2310.101.36401.37261.3986
12382011.11.11 19:19modify2310.101.36401.37271.3987
12392011.11.11 19:21modify2310.101.36401.37281.3988
12402011.11.11 19:21modify2310.101.36401.37291.3989
12412011.11.11 19:21modify2310.101.36401.37301.3990
12422011.11.11 19:21modify2310.101.36401.37311.3991
12432011.11.11 19:21modify2310.101.36401.37321.3992
12442011.11.11 19:21modify2310.101.36401.37331.3993
12452011.11.11 19:22modify2310.101.36401.37341.3994
12462011.11.11 19:22modify2310.101.36401.37351.3995
12472011.11.11 19:22modify2310.101.36401.37361.3996
12482011.11.11 19:22modify2310.101.36401.37371.3997
12492011.11.11 19:22modify2310.101.36401.37381.3998
12502011.11.11 19:22modify2310.101.36401.37391.3999
12512011.11.11 19:22modify2310.101.36401.37401.4000
12522011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37411.4001
12532011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37421.4002
12542011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37431.4003
12552011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37441.4004
12562011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37451.4005
12572011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37461.4006
12582011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37471.4007
12592011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37481.4008
12602011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37491.4009
12612011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37501.4010
12622011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37511.4011
12632011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37521.4012
12642011.11.11 19:24modify2310.101.36401.37531.4013
12652011.11.11 19:45modify2310.101.36401.37541.4014
12662011.11.11 19:45modify2310.101.36401.37551.4015
12672011.11.11 19:46modify2310.101.36401.37561.4016
12682011.11.11 19:46modify2310.101.36401.37571.4017
12692011.11.11 19:48modify2310.101.36401.37581.4018
12702011.11.11 20:07modify2310.101.36401.37591.4019
12712011.11.11 20:09modify2310.101.36401.37601.4020
12722011.11.11 20:09modify2310.101.36401.37611.4021
12732011.11.11 20:09modify2310.101.36401.37621.4022
12742011.11.11 20:09modify2310.101.36401.37631.4023
12752011.11.11 20:09modify2310.101.36401.37641.4024
12762011.11.11 20:37s/l2310.101.37641.37641.402412.404070.99
12772011.11.11 20:37buy2320.101.37670.00001.3967
12782011.11.14 10:34buy2330.201.37170.00001.3917
12792011.11.14 13:19buy2340.401.36660.00001.3866
12802011.11.14 18:45buy2350.801.36160.00001.3816
12812011.11.15 11:06buy2361.601.35650.00001.3765
12822011.11.18 14:39close2361.601.36110.00001.376574.404145.39
12832011.11.18 14:39close2350.801.36100.00001.3816-4.324141.07
12842011.11.18 14:39close2340.401.36110.00001.3866-21.764119.31
12852011.11.18 14:39close2330.201.36100.00001.3917-21.284098.03
12862011.11.18 14:39close2320.101.36110.00001.3967-15.534082.50
12872011.11.18 14:39buy2370.101.36150.00001.3815
12882011.11.18 16:09buy2380.201.35640.00001.3764
12892011.11.18 17:24buy2390.401.35140.00001.3714
12902011.11.21 10:15buy2400.801.34630.00001.3663
12912011.11.21 18:09close2400.801.35070.00001.366335.204117.70
12922011.11.21 18:09close2390.401.35060.00001.3714-3.164114.54
12932011.11.21 18:09close2380.201.35070.00001.3764-11.384103.16
12942011.11.21 18:09close2370.101.35080.00001.3815-10.694092.47
12952011.11.21 18:09buy2410.101.35100.00001.3710
12962011.11.23 04:07buy2420.201.34600.00001.3660
12972011.11.23 12:09buy2430.401.34090.00001.3609
12982011.11.23 17:39buy2440.801.33590.00001.3559
12992011.11.24 11:15close2440.801.34030.00001.355935.444127.91
13002011.11.24 11:15close2430.401.34020.00001.3609-2.684125.23
13012011.11.24 11:15close2420.201.34030.00001.3660-11.344113.89
13022011.11.24 11:16close2410.101.34020.00001.3710-10.754103.14
13032011.11.24 11:16buy2450.101.34060.00001.3606
13042011.11.24 12:54buy2460.201.33560.00001.3556
13052011.11.24 14:07close2460.201.34060.00001.355610.004113.14
13062011.11.24 14:07close2450.101.34050.00001.3606-0.104113.04
13072011.11.24 14:07buy2470.101.34090.00001.3609
13082011.11.24 15:39buy2480.201.33590.00001.3559
13092011.11.25 06:00buy2490.401.33080.00001.3508
13102011.11.25 11:09buy2500.801.32580.00001.3458
13112011.11.28 00:00close2500.801.33220.00001.345851.284164.32
13122011.11.28 00:00close2490.401.33210.00001.35085.244169.56
13132011.11.28 00:00close2480.201.33220.00001.3559-7.364162.20
13142011.11.28 00:00close2470.101.33210.00001.3609-8.784153.42
13152011.11.28 00:00buy2510.101.33250.00001.3525
13162011.11.28 09:48buy2520.201.32750.00001.3475
13172011.11.28 10:39close2520.201.33250.00001.347510.004163.42
13182011.11.28 10:39close2510.101.33240.00001.3525-0.104163.32
13192011.11.28 10:39buy2530.101.33280.00001.3528
13202011.11.29 12:19modify2530.101.33281.33781.3638
13212011.11.29 12:19modify2530.101.33281.33791.3639
13222011.11.29 12:21modify2530.101.33281.33801.3640
13232011.11.29 12:21modify2530.101.33281.33811.3641
13242011.11.29 12:21modify2530.101.33281.33821.3642
13252011.11.29 12:21modify2530.101.33281.33831.3643
13262011.11.29 12:22modify2530.101.33281.33841.3644
13272011.11.29 12:22modify2530.101.33281.33851.3645
13282011.11.29 12:22modify2530.101.33281.33861.3646
13292011.11.29 12:22modify2530.101.33281.33871.3647
13302011.11.29 12:22modify2530.101.33281.33881.3648
13312011.11.29 12:24modify2530.101.33281.33891.3649
13322011.11.29 12:24modify2530.101.33281.33901.3650
13332011.11.29 12:24modify2530.101.33281.33911.3651
13342011.11.29 12:24modify2530.101.33281.33921.3652
13352011.11.29 12:24modify2530.101.33281.33931.3653
13362011.11.29 12:24modify2530.101.33281.33941.3654
13372011.11.29 12:24modify2530.101.33281.33951.3655
13382011.11.29 12:24modify2530.101.33281.33961.3656
13392011.11.29 12:24modify2530.101.33281.33971.3657
13402011.11.29 12:34modify2530.101.33281.33981.3658
13412011.11.29 12:34modify2530.101.33281.33991.3659
13422011.11.29 12:34modify2530.101.33281.34001.3660
13432011.11.29 12:34modify2530.101.33281.34011.3661
13442011.11.29 12:34modify2530.101.33281.34021.3662
13452011.11.29 12:34modify2530.101.33281.34031.3663
13462011.11.29 12:37modify2530.101.33281.34041.3664
13472011.11.29 12:37modify2530.101.33281.34051.3665
13482011.11.29 12:37modify2530.101.33281.34061.3666
13492011.11.29 12:37modify2530.101.33281.34071.3667
13502011.11.29 12:37modify2530.101.33281.34081.3668
13512011.11.29 12:37modify2530.101.33281.34091.3669
13522011.11.29 12:38modify2530.101.33281.34101.3670
13532011.11.29 12:38modify2530.101.33281.34111.3671
13542011.11.29 12:45s/l2530.101.34111.34111.36718.314171.63
13552011.11.29 12:45buy2540.101.34140.00001.3614
13562011.11.29 14:06buy2550.201.33630.00001.3563
13572011.11.29 15:37buy2560.401.33130.00001.3513
13582011.11.29 19:09close2560.401.33570.00001.351317.604189.23
13592011.11.29 19:09close2550.201.33560.00001.3563-1.404187.83
13602011.11.29 19:09close2540.101.33570.00001.3614-5.704182.13
13612011.11.29 19:09buy2570.101.33610.00001.3561
13622011.11.29 23:38buy2580.201.33110.00001.3511
13632011.11.30 15:04close2580.201.33610.00001.351110.024192.15
13642011.11.30 15:04close2570.101.33620.00001.35610.114192.26
13652011.11.30 15:04buy2590.101.33660.00001.3566
13662011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34161.3676
13672011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34171.3677
13682011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34181.3678
13692011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34191.3679
13702011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34201.3680
13712011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34211.3681
13722011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34221.3682
13732011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34231.3683
13742011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34241.3684
13752011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34251.3685
13762011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34261.3686
13772011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34271.3687
13782011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34281.3688
13792011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34291.3689
13802011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34301.3690
13812011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34311.3691
13822011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34321.3692
13832011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34331.3693
13842011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34341.3694
13852011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34351.3695
13862011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34361.3696
13872011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34371.3697
13882011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34381.3698
13892011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34391.3699
13902011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34401.3700
13912011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34411.3701
13922011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34421.3702
13932011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34431.3703
13942011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34441.3704
13952011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34451.3705
13962011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34461.3706
13972011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34471.3707
13982011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34481.3708
13992011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34491.3709
14002011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34501.3710
14012011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34511.3711
14022011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34521.3712
14032011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34531.3713
14042011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34541.3714
14052011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34551.3715
14062011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34561.3716
14072011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34571.3717
14082011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34581.3718
14092011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34591.3719
14102011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34601.3720
14112011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34611.3721
14122011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34621.3722
14132011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34631.3723
14142011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34641.3724
14152011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34651.3725
14162011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34661.3726
14172011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34671.3727
14182011.11.30 15:09modify2590.101.33661.34681.3728
14192011.11.30 15:10modify2590.101.33661.34691.3729
14202011.11.30 15:10s/l2590.101.34691.34691.372910.304202.56
14212011.11.30 15:10buy2600.101.34720.00001.3672
14222011.11.30 15:13buy2610.201.34190.00001.3619
14232011.11.30 15:24close2610.201.34700.00001.361910.204212.76
14242011.11.30 15:24close2600.101.34690.00001.3672-0.304212.46
14252011.11.30 15:24buy2620.101.34740.00001.3674
14262011.11.30 21:09buy2630.201.34230.00001.3623
14272011.12.01 11:34close2630.201.34740.00001.362310.264222.72
14282011.12.01 11:34close2620.101.34730.00001.3674-0.074222.65
14292011.12.01 11:35buy2640.101.34770.00001.3677
14302011.12.02 17:52buy2650.201.34260.00001.3626
14312011.12.02 18:15buy2660.401.33760.00001.3576
14322011.12.05 00:00close2660.401.34210.00001.357618.044240.69
14332011.12.05 00:00close2650.201.34200.00001.3626-1.184239.51
14342011.12.05 00:00close2640.101.34210.00001.3677-5.584233.93
14352011.12.05 00:00sell2670.101.34190.00001.3219
14362011.12.05 16:22sell2680.201.34700.00001.3270
14372011.12.05 20:49close2680.201.34190.00001.327010.204244.13
14382011.12.05 20:49close2670.101.34200.00001.3219-0.104244.03
14392011.12.05 20:49sell2690.101.34150.00001.3215
14402011.12.12 17:39t/p2690.101.32150.00001.321519.744263.77
14412011.12.12 17:39sell2700.101.32120.00001.3012
14422011.12.13 22:31t/p2700.101.30120.00001.301219.964283.73
14432011.12.13 22:31sell2710.101.30090.00001.2809
14442011.12.14 12:00sell2720.201.30590.00001.2859
14452011.12.14 13:33close2720.201.30090.00001.285910.004293.73
14462011.12.14 13:33close2710.101.30100.00001.2809-0.144293.59
14472011.12.14 13:33sell2730.101.30060.00001.2806
14482011.12.16 14:34sell2740.201.30560.00001.2856
14492011.12.16 19:45close2740.201.30060.00001.285610.004303.59
14502011.12.16 19:45close2730.101.30070.00001.2806-0.254303.35
14512011.12.16 19:45buy2750.101.30060.00001.3206
14522011.12.20 12:49modify2750.101.30061.30561.3316
14532011.12.20 12:52modify2750.101.30061.30571.3317
14542011.12.20 12:52modify2750.101.30061.30581.3318
14552011.12.20 12:52modify2750.101.30061.30591.3319
14562011.12.20 14:25s/l2750.101.30591.30591.33195.324308.67
14572011.12.20 14:25buy2760.101.30620.00001.3262
14582011.12.21 10:10modify2760.101.30621.31121.3372
14592011.12.21 10:15modify2760.101.30621.31131.3373
14602011.12.21 10:15modify2760.101.30621.31141.3374
14612011.12.21 10:18modify2760.101.30621.31151.3375
14622011.12.21 10:49modify2760.101.30621.31161.3376
14632011.12.21 10:49modify2760.101.30621.31171.3377
14642011.12.21 10:49modify2760.101.30621.31181.3378
14652011.12.21 10:51modify2760.101.30621.31191.3379
14662011.12.21 10:51modify2760.101.30621.31201.3380
14672011.12.21 10:52modify2760.101.30621.31211.3381
14682011.12.21 10:52modify2760.101.30621.31221.3382
14692011.12.21 10:54modify2760.101.30621.31231.3383
14702011.12.21 10:54modify2760.101.30621.31241.3384
14712011.12.21 10:54modify2760.101.30621.31251.3385
14722011.12.21 10:54modify2760.101.30621.31261.3386
14732011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31271.3387
14742011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31281.3388
14752011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31291.3389
14762011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31301.3390
14772011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31311.3391
14782011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31321.3392
14792011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31331.3393
14802011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31341.3394
14812011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31351.3395
14822011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31361.3396
14832011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31371.3397
14842011.12.21 12:19modify2760.101.30621.31381.3398
14852011.12.21 12:21modify2760.101.30621.31391.3399
14862011.12.21 12:21modify2760.101.30621.31401.3400
14872011.12.21 12:21modify2760.101.30621.31411.3401
14882011.12.21 12:21modify2760.101.30621.31421.3402
14892011.12.21 12:21modify2760.101.30621.31431.3403
14902011.12.21 12:21modify2760.101.30621.31441.3404
14912011.12.21 12:21modify2760.101.30621.31451.3405
14922011.12.21 12:22modify2760.101.30621.31461.3406
14932011.12.21 12:22modify2760.101.30621.31471.3407
14942011.12.21 12:22modify2760.101.30621.31481.3408
14952011.12.21 12:22modify2760.101.30621.31491.3409
14962011.12.21 12:22modify2760.101.30621.31501.3410
14972011.12.21 12:22modify2760.101.30621.31511.3411
14982011.12.21 12:22modify2760.101.30621.31521.3412
14992011.12.21 12:22modify2760.101.30621.31531.3413
15002011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31541.3414
15012011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31551.3415
15022011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31561.3416
15032011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31571.3417
15042011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31581.3418
15052011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31591.3419
15062011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31601.3420
15072011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31611.3421
15082011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31621.3422
15092011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31631.3423
15102011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31641.3424
15112011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31651.3425
15122011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31661.3426
15132011.12.21 12:24modify2760.101.30621.31671.3427
15142011.12.21 12:36s/l2760.101.31671.31671.342710.514319.18
15152011.12.21 12:36buy2770.101.31700.00001.3370
15162011.12.21 12:52buy2780.201.31190.00001.3319
15172011.12.21 14:49buy2790.401.30690.00001.3269
15182011.12.22 10:15close2790.401.31130.00001.326917.724336.90
15192011.12.22 10:15close2780.201.31120.00001.3319-1.344335.56
15202011.12.22 10:15close2770.101.31140.00001.3370-5.574329.99
15212011.12.22 10:16buy2800.101.31160.00001.3316
15222011.12.22 12:09buy2810.201.30650.00001.3265
15232011.12.28 16:22buy2820.401.30150.00001.3215
15242011.12.28 17:24buy2830.801.29640.00001.3164
15252011.12.28 19:08buy2841.601.29140.00001.3114
15262011.12.29 22:37close2841.601.29600.00001.311474.084404.07
15272011.12.29 22:38close2830.801.29610.00001.3164-2.164401.91
15282011.12.29 22:38close2820.401.29620.00001.3215-21.084380.83
15292011.12.29 22:38close2810.201.29610.00001.3265-20.664360.17
15302011.12.29 22:38close2800.101.29620.00001.3316-15.334344.84
15312011.12.29 22:39buy2850.101.29630.00001.3163
15322011.12.30 10:34buy2860.201.29130.00001.3113
15332011.12.30 15:24close2860.201.29630.00001.311310.004354.84
15342011.12.30 15:25close2850.101.29640.00001.31630.114354.95
15352011.12.30 15:25buy2870.101.29660.00001.3166
15362012.01.03 13:09modify2870.101.29661.30161.3276
15372012.01.03 13:22modify2870.101.29661.30171.3277
15382012.01.03 13:22modify2870.101.29661.30181.3278
15392012.01.03 13:22modify2870.101.29661.30191.3279
15402012.01.03 13:24modify2870.101.29661.30201.3280
15412012.01.03 13:24modify2870.101.29661.30211.3281
15422012.01.03 13:24modify2870.101.29661.30221.3282
15432012.01.03 13:24modify2870.101.29661.30231.3283
15442012.01.03 13:24modify2870.101.29661.30241.3284
15452012.01.03 13:24modify2870.101.29661.30251.3285
15462012.01.03 13:25modify2870.101.29661.30261.3286
15472012.01.03 13:33modify2870.101.29661.30271.3287
15482012.01.03 13:33modify2870.101.29661.30281.3288
15492012.01.03 14:37s/l2870.101.30281.30281.32886.224361.17
15502012.01.03 14:37buy2880.101.30310.00001.3231
15512012.01.04 13:24buy2890.201.29800.00001.3180
15522012.01.04 17:18buy2900.401.29300.00001.3130
15532012.01.05 10:49buy2910.801.28790.00001.3079
15542012.01.05 13:33buy2921.601.28290.00001.3029
15552012.01.13 08:16close2921.601.28750.00001.302974.884436.05
15562012.01.13 08:16close2910.801.28740.00001.3079-3.364432.69
15572012.01.13 08:16close2900.401.28750.00001.3130-21.564411.13
15582012.01.13 08:16close2890.201.28740.00001.3180-20.984390.15
15592012.01.13 08:16close2880.101.28750.00001.3231-15.484374.67
15602012.01.13 08:16buy2930.101.28770.00001.3077
15612012.01.13 11:22buy2940.201.28270.00001.3027
15622012.01.13 14:07buy2950.401.27760.00001.2976
15632012.01.13 15:53buy2960.801.27260.00001.2926
15642012.01.13 16:54buy2971.601.26750.00001.2875
15652012.01.17 04:34close2971.601.27210.00001.287573.924448.59
15662012.01.17 04:34close2960.801.27200.00001.2926-4.644443.95
15672012.01.17 04:34close2950.401.27220.00001.2976-21.524422.43
15682012.01.17 04:34close2940.201.27210.00001.3027-21.164401.27
15692012.01.17 04:35close2930.101.27220.00001.3077-15.484385.79
15702012.01.17 04:35buy2980.101.27240.00001.2924
15712012.01.17 14:17modify2980.101.27241.27741.3034
15722012.01.17 14:18modify2980.101.27241.27751.3035
15732012.01.17 14:54modify2980.101.27241.27761.3036
15742012.01.17 14:54modify2980.101.27241.27771.3037
15752012.01.17 14:55modify2980.101.27241.27781.3038
15762012.01.17 15:24s/l2980.101.27781.27781.30385.404391.19
15772012.01.17 15:24buy2990.101.27810.00001.2981
15782012.01.17 16:09buy3000.201.27310.00001.2931
15792012.01.18 04:31close3000.201.27810.00001.293110.024401.21
15802012.01.18 04:31close2990.101.27800.00001.2981-0.094401.12
15812012.01.18 04:32buy3010.101.27840.00001.2984
15822012.01.18 19:39modify3010.101.27841.28341.3094
15832012.01.18 19:39modify3010.101.27841.28351.3095
15842012.01.18 19:39modify3010.101.27841.28361.3096
15852012.01.18 20:55s/l3010.101.28361.28361.30965.204406.32
15862012.01.18 20:55buy3020.101.28390.00001.3039
15872012.01.19 14:52modify3020.101.28391.28891.3149
15882012.01.19 14:54modify3020.101.28391.28901.3150
15892012.01.19 14:54modify3020.101.28391.28911.3151
15902012.01.19 14:54modify3020.101.28391.28921.3152
15912012.01.19 14:54modify3020.101.28391.28931.3153
15922012.01.19 14:54modify3020.101.28391.28941.3154
15932012.01.19 14:54modify3020.101.28391.28951.3155
15942012.01.19 14:54modify3020.101.28391.28961.3156
15952012.01.19 15:33s/l3020.101.28961.28961.31565.734412.05
15962012.01.19 15:33buy3030.101.28990.00001.3099
15972012.01.20 08:08modify3030.101.28991.29491.3209
15982012.01.20 08:08modify3030.101.28991.29501.3210
15992012.01.20 09:39modify3030.101.28991.29511.3211
16002012.01.20 09:39modify3030.101.28991.29521.3212
16012012.01.20 09:39modify3030.101.28991.29531.3213
16022012.01.20 09:39modify3030.101.28991.29541.3214
16032012.01.20 09:39modify3030.101.28991.29551.3215
16042012.01.20 10:09s/l3030.101.29551.29551.32155.614417.66
16052012.01.20 10:09buy3040.101.29580.00001.3158
16062012.01.20 11:37buy3050.201.29080.00001.3108
16072012.01.23 12:39close3050.201.29580.00001.310810.024427.68
16082012.01.23 12:39close3040.101.29590.00001.31580.114427.79
16092012.01.23 12:39buy3060.101.29610.00001.3161
16102012.01.23 17:09modify3060.101.29611.30111.3271
16112012.01.23 17:09modify3060.101.29611.30121.3272
16122012.01.23 17:24modify3060.101.29611.30131.3273
16132012.01.23 17:52modify3060.101.29611.30141.3274
16142012.01.23 17:52modify3060.101.29611.30151.3275
16152012.01.23 17:52modify3060.101.29611.30161.3276
16162012.01.23 17:53modify3060.101.29611.30171.3277
16172012.01.23 18:31modify3060.101.29611.30181.3278
16182012.01.23 18:31modify3060.101.29611.30191.3279
16192012.01.23 18:31modify3060.101.29611.30201.3280
16202012.01.23 18:33modify3060.101.29611.30211.3281
16212012.01.23 18:33modify3060.101.29611.30221.3282
16222012.01.23 19:04s/l3060.101.30221.30221.32826.104433.89
16232012.01.23 19:04buy3070.101.30250.00001.3225
16242012.01.24 15:39buy3080.201.29750.00001.3175
16252012.01.24 21:08close3080.201.30250.00001.317510.004443.89
16262012.01.24 21:08close3070.101.30240.00001.3225-0.094443.80
16272012.01.24 21:09buy3090.101.30280.00001.3228
16282012.01.25 12:51buy3100.201.29770.00001.3177
16292012.01.25 19:37close3100.201.30280.00001.317710.204454.00
16302012.01.25 19:37close3090.101.30270.00001.3228-0.094453.91
16312012.01.25 19:37buy3110.101.30310.00001.3231
16322012.01.25 22:35modify3110.101.30311.30811.3341
16332012.01.25 22:37modify3110.101.30311.30821.3342
16342012.01.25 22:37modify3110.101.30311.30831.3343
16352012.01.25 22:37modify3110.101.30311.30841.3344
16362012.01.25 22:37modify3110.101.30311.30851.3345
16372012.01.25 22:38modify3110.101.30311.30861.3346
16382012.01.25 22:38modify3110.101.30311.30871.3347
16392012.01.25 22:46modify3110.101.30311.30881.3348
16402012.01.25 22:46modify3110.101.30311.30891.3349
16412012.01.25 22:48modify3110.101.30311.30901.3350
16422012.01.26 02:53s/l3110.101.30901.30901.33505.934459.84
16432012.01.26 02:53buy3120.101.30930.00001.3293
16442012.01.26 12:03modify3120.101.30931.31431.3403
16452012.01.26 12:03modify3120.101.30931.31441.3404
16462012.01.26 13:39s/l3120.101.31441.31441.34045.104464.94
16472012.01.26 13:39buy3130.101.31470.00001.3347
16482012.01.27 01:57buy3140.201.30970.00001.3297
16492012.01.27 12:09close3140.201.31470.00001.329710.004474.94
16502012.01.27 12:09close3130.101.31460.00001.3347-0.094474.85
16512012.01.27 12:09buy3150.101.31510.00001.3351
16522012.01.27 15:54buy3160.201.31000.00001.3300
16532012.01.27 18:16close3160.201.31510.00001.330010.204485.05
16542012.01.27 18:16close3150.101.31520.00001.33510.104485.15
16552012.01.27 18:16buy3170.101.31560.00001.3356
16562012.01.30 15:24buy3180.201.31050.00001.3305
16572012.01.31 02:52close3180.201.31560.00001.330510.224495.37
16582012.01.31 02:52close3170.101.31570.00001.33560.124495.49
16592012.01.31 02:52sell3190.101.31560.00001.2956
16602012.01.31 11:09sell3200.201.32070.00001.3007
16612012.01.31 16:33close3200.201.31560.00001.300710.204505.69
16622012.01.31 16:33close3190.101.31570.00001.2956-0.104505.59
16632012.01.31 16:33sell3210.101.31530.00001.2953
16642012.02.01 18:04sell3220.201.32030.00001.3003
16652012.02.01 21:52close3220.201.31530.00001.300310.004515.59
16662012.02.01 21:52close3210.101.31520.00001.29530.064515.65
16672012.02.01 21:52sell3230.101.31480.00001.2948
16682012.02.03 15:33sell3240.201.31980.00001.2998
16692012.02.03 15:40close3240.201.31480.00001.299810.004525.65
16702012.02.03 15:40close3230.101.31490.00001.2948-0.254525.40
16712012.02.03 15:40sell3250.101.31450.00001.2945
16722012.02.07 16:24sell3260.201.31960.00001.2996
16732012.02.07 18:04sell3270.401.32470.00001.3047
16742012.02.09 08:04sell3280.801.32970.00001.3097
16752012.02.09 13:53close3280.801.32530.00001.309735.204560.60
16762012.02.09 13:53close3270.401.32520.00001.3047-2.594558.01
16772012.02.09 13:53close3260.201.32530.00001.2996-11.704546.31
16782012.02.09 13:53close3250.101.32520.00001.2945-10.924535.39
16792012.02.09 13:53sell3290.101.32500.00001.3050
16802012.02.09 15:16sell3300.201.33000.00001.3100
16812012.02.09 15:31close3300.201.32500.00001.310010.004545.39
16822012.02.09 15:31close3290.101.32490.00001.30500.104545.49
16832012.02.09 15:31sell3310.101.32450.00001.3045
16842012.02.09 15:48sell3320.201.32960.00001.3096
16852012.02.10 09:43close3320.201.32450.00001.309610.134555.62
16862012.02.10 09:43close3310.101.32460.00001.3045-0.144555.48
16872012.02.10 09:43sell3330.101.32420.00001.3042
16882012.02.16 02:39t/p3330.101.30420.00001.304219.784575.26
16892012.02.16 02:39sell3340.101.30390.00001.2839
16902012.02.16 18:50sell3350.201.30900.00001.2890
16912012.02.16 21:34sell3360.401.31400.00001.2940
16922012.02.17 16:24sell3370.801.31910.00001.2991
16932012.02.17 17:09close3370.801.31470.00001.299135.204610.46
16942012.02.17 17:09close3360.401.31480.00001.2940-3.354607.11
16952012.02.17 17:09close3350.201.31460.00001.2890-11.274595.84
16962012.02.17 17:09close3340.101.31470.00001.2839-10.844585.00
16972012.02.17 17:09buy3380.101.31450.00001.3345
16982012.02.20 01:15modify3380.101.31451.31951.3455
16992012.02.20 01:16modify3380.101.31451.31961.3456
17002012.02.20 01:16modify3380.101.31451.31971.3457
17012012.02.20 01:16modify3380.101.31451.31981.3458
17022012.02.20 01:18modify3380.101.31451.31991.3459
17032012.02.20 01:19modify3380.101.31451.32001.3460
17042012.02.20 01:19modify3380.101.31451.32011.3461
17052012.02.20 01:19modify3380.101.31451.32021.3462
17062012.02.20 01:22modify3380.101.31451.32031.3463
17072012.02.20 01:22modify3380.101.31451.32041.3464
17082012.02.20 01:23modify3380.101.31451.32051.3465
17092012.02.20 01:23modify3380.101.31451.32061.3466
17102012.02.20 02:16s/l3380.101.32061.32061.34666.114591.11
17112012.02.20 02:16buy3390.101.32090.00001.3409
17122012.02.21 05:09modify3390.101.32091.32591.3519
17132012.02.21 05:09modify3390.101.32091.32601.3520
17142012.02.21 05:09modify3390.101.32091.32611.3521
17152012.02.21 05:10modify3390.101.32091.32621.3522
17162012.02.21 05:43s/l3390.101.32621.32621.35225.314596.42
17172012.02.21 05:43buy3400.101.32650.00001.3465
17182012.02.21 13:42buy3410.201.32150.00001.3415
17192012.02.21 17:39close3410.201.32650.00001.341510.004606.42
17202012.02.21 17:39close3400.101.32640.00001.3465-0.104606.32
17212012.02.21 17:39buy3420.101.32690.00001.3469
17222012.02.22 03:36buy3430.201.32180.00001.3418
17232012.02.23 08:54close3430.201.32690.00001.341810.264616.58
17242012.02.23 08:54close3420.101.32700.00001.34690.144616.72
17252012.02.23 08:54buy3440.101.32740.00001.3474
17262012.02.23 22:06modify3440.101.32741.33241.3584
17272012.02.23 22:06modify3440.101.32741.33251.3585
17282012.02.23 22:06modify3440.101.32741.33261.3586
17292012.02.23 22:07modify3440.101.32741.33271.3587
17302012.02.23 22:07modify3440.101.32741.33281.3588
17312012.02.23 22:07modify3440.101.32741.33291.3589
17322012.02.23 22:07modify3440.101.32741.33301.3590
17332012.02.23 22:07modify3440.101.32741.33311.3591
17342012.02.23 22:07modify3440.101.32741.33321.3592
17352012.02.23 22:09modify3440.101.32741.33331.3593
17362012.02.23 22:09modify3440.101.32741.33341.3594
17372012.02.23 22:09modify3440.101.32741.33351.3595
17382012.02.23 22:09modify3440.101.32741.33361.3596
17392012.02.23 22:09modify3440.101.32741.33371.3597
17402012.02.23 22:09modify3440.101.32741.33381.3598
17412012.02.23 22:09modify3440.101.32741.33391.3599
17422012.02.23 22:09modify3440.101.32741.33401.3600
17432012.02.23 22:09modify3440.101.32741.33411.3601
17442012.02.23 22:10modify3440.101.32741.33421.3602
17452012.02.23 23:22modify3440.101.32741.33431.3603
17462012.02.23 23:35modify3440.101.32741.33441.3604
17472012.02.23 23:35modify3440.101.32741.33451.3605
17482012.02.23 23:37modify3440.101.32741.33461.3606
17492012.02.23 23:40modify3440.101.32741.33471.3607
17502012.02.24 00:39modify3440.101.32741.33481.3608
17512012.02.24 03:18modify3440.101.32741.33491.3609
17522012.02.24 09:09modify3440.101.32741.33501.3610
17532012.02.24 09:09modify3440.101.32741.33511.3611
17542012.02.24 09:09modify3440.101.32741.33521.3612
17552012.02.24 09:09modify3440.101.32741.33531.3613
17562012.02.24 09:09modify3440.101.32741.33541.3614
17572012.02.24 10:39modify3440.101.32741.33551.3615
17582012.02.24 10:39modify3440.101.32741.33561.3616
17592012.02.24 10:39modify3440.101.32741.33571.3617
17602012.02.24 10:39modify3440.101.32741.33581.3618
17612012.02.24 10:51modify3440.101.32741.33591.3619
17622012.02.24 10:51modify3440.101.32741.33601.3620
17632012.02.24 10:52modify3440.101.32741.33611.3621
17642012.02.24 10:52modify3440.101.32741.33621.3622
17652012.02.24 10:54modify3440.101.32741.33631.3623
17662012.02.24 10:54modify3440.101.32741.33641.3624
17672012.02.24 10:54modify3440.101.32741.33651.3625
17682012.02.24 10:54modify3440.101.32741.33661.3626
17692012.02.24 11:00modify3440.101.32741.33671.3627
17702012.02.24 11:00modify3440.101.32741.33681.3628
17712012.02.24 11:00modify3440.101.32741.33691.3629
17722012.02.24 11:00modify3440.101.32741.33701.3630
17732012.02.24 11:01modify3440.101.32741.33711.3631
17742012.02.24 11:03modify3440.101.32741.33721.3632
17752012.02.24 12:01modify3440.101.32741.33731.3633
17762012.02.24 12:01modify3440.101.32741.33741.3634
17772012.02.24 12:03modify3440.101.32741.33751.3635
17782012.02.24 13:22modify3440.101.32741.33761.3636
17792012.02.24 13:24modify3440.101.32741.33771.3637
17802012.02.24 13:24modify3440.101.32741.33781.3638
17812012.02.24 13:24modify3440.101.32741.33791.3639
17822012.02.24 13:24modify3440.101.32741.33801.3640
17832012.02.24 13:25modify3440.101.32741.33811.3641
17842012.02.24 13:36modify3440.101.32741.33821.3642
17852012.02.24 13:37modify3440.101.32741.33831.3643
17862012.02.24 13:37modify3440.101.32741.33841.3644
17872012.02.24 13:39modify3440.101.32741.33851.3645
17882012.02.24 13:39modify3440.101.32741.33861.3646
17892012.02.24 13:39modify3440.101.32741.33871.3647
17902012.02.24 13:39modify3440.101.32741.33881.3648
17912012.02.24 14:21modify3440.101.32741.33891.3649
17922012.02.24 14:21modify3440.101.32741.33901.3650
17932012.02.24 14:22modify3440.101.32741.33911.3651
17942012.02.24 14:24modify3440.101.32741.33921.3652
17952012.02.24 14:24modify3440.101.32741.33931.3653
17962012.02.24 14:24modify3440.101.32741.33941.3654
17972012.02.24 16:36modify3440.101.32741.33951.3655
17982012.02.24 16:37modify3440.101.32741.33961.3656
17992012.02.24 16:39modify3440.101.32741.33971.3657
18002012.02.24 16:39modify3440.101.32741.33981.3658
18012012.02.24 16:39modify3440.101.32741.33991.3659
18022012.02.24 16:39modify3440.101.32741.34001.3660
18032012.02.24 16:47modify3440.101.32741.34011.3661
18042012.02.24 16:49modify3440.101.32741.34021.3662
18052012.02.24 16:49modify3440.101.32741.34031.3663
18062012.02.24 16:49modify3440.101.32741.34041.3664
18072012.02.24 16:49modify3440.101.32741.34051.3665
18082012.02.24 16:49modify3440.101.32741.34061.3666
18092012.02.24 16:49modify3440.101.32741.34071.3667
18102012.02.24 16:49modify3440.101.32741.34081.3668
18112012.02.24 16:49modify3440.101.32741.34091.3669
18122012.02.24 16:50modify3440.101.32741.34101.3670
18132012.02.24 16:51modify3440.101.32741.34111.3671
18142012.02.24 16:51modify3440.101.32741.34121.3672
18152012.02.24 16:51modify3440.101.32741.34131.3673
18162012.02.24 16:51modify3440.101.32741.34141.3674
18172012.02.24 16:52modify3440.101.32741.34151.3675
18182012.02.24 16:52modify3440.101.32741.34161.3676
18192012.02.24 16:52modify3440.101.32741.34171.3677
18202012.02.24 16:52modify3440.101.32741.34181.3678
18212012.02.24 16:54modify3440.101.32741.34191.3679
18222012.02.24 16:54modify3440.101.32741.34201.3680
18232012.02.24 16:54modify3440.101.32741.34211.3681
18242012.02.24 16:54modify3440.101.32741.34221.3682
18252012.02.24 16:54modify3440.101.32741.34231.3683
18262012.02.24 16:54modify3440.101.32741.34241.3684
18272012.02.24 16:54modify3440.101.32741.34251.3685
18282012.02.24 16:54modify3440.101.32741.34261.3686
18292012.02.24 16:55modify3440.101.32741.34271.3687
18302012.02.24 17:06modify3440.101.32741.34281.3688
18312012.02.24 17:06modify3440.101.32741.34291.3689
18322012.02.24 17:06modify3440.101.32741.34301.3690
18332012.02.24 17:06modify3440.101.32741.34311.3691
18342012.02.24 17:07modify3440.101.32741.34321.3692
18352012.02.24 17:07modify3440.101.32741.34331.3693
18362012.02.24 17:07modify3440.101.32741.34341.3694
18372012.02.24 17:07modify3440.101.32741.34351.3695
18382012.02.24 17:09modify3440.101.32741.34361.3696
18392012.02.24 17:09modify3440.101.32741.34371.3697
18402012.02.24 17:09modify3440.101.32741.34381.3698
18412012.02.24 17:09modify3440.101.32741.34391.3699
18422012.02.24 17:09modify3440.101.32741.34401.3700
18432012.02.24 17:09modify3440.101.32741.34411.3701
18442012.02.24 17:09modify3440.101.32741.34421.3702
18452012.02.24 17:10modify3440.101.32741.34431.3703
18462012.02.24 17:17modify3440.101.32741.34441.3704
18472012.02.24 17:18modify3440.101.32741.34451.3705
18482012.02.24 20:04modify3440.101.32741.34461.3706
18492012.02.24 20:04modify3440.101.32741.34471.3707
18502012.02.24 20:05modify3440.101.32741.34481.3708
18512012.02.24 20:07modify3440.101.32741.34491.3709
18522012.02.24 20:07modify3440.101.32741.34501.3710
18532012.02.24 20:07modify3440.101.32741.34511.3711
18542012.02.24 20:07modify3440.101.32741.34521.3712
18552012.02.24 20:07modify3440.101.32741.34531.3713
18562012.02.24 20:08modify3440.101.32741.34541.3714
18572012.02.24 20:08modify3440.101.32741.34551.3715
18582012.02.24 21:20s/l3440.101.34551.34551.371518.114634.83
18592012.02.24 21:20buy3450.101.34580.00001.3658
18602012.02.27 12:30buy3460.201.34070.00001.3607
18612012.02.28 10:24close3460.201.34580.00001.360710.224645.05
18622012.02.28 10:24close3450.101.34570.00001.3658-0.084644.97
18632012.02.28 10:24buy3470.101.34610.00001.3661
18642012.02.28 17:07buy3480.201.34110.00001.3611
18652012.02.28 18:24close3480.201.34610.00001.361110.004654.97
18662012.02.28 18:24close3470.101.34600.00001.3661-0.104654.87
18672012.02.28 18:24buy3490.101.34650.00001.3665
18682012.02.29 17:09buy3500.201.34150.00001.3615
18692012.02.29 17:49buy3510.401.33640.00001.3564
18702012.03.01 09:23buy3520.801.33140.00001.3514
18712012.03.02 10:39buy3531.601.32630.00001.3463
18722012.03.26 15:24close3531.601.33090.00001.346377.124731.99
18732012.03.26 15:24close3520.801.33080.00001.3514-2.964729.03
18742012.03.26 15:24close3510.401.33090.00001.3564-20.964708.07
18752012.03.26 15:24close3500.201.33100.00001.3615-20.484687.59
18762012.03.26 15:24close3490.101.33110.00001.3665-15.134672.46
18772012.03.26 15:24buy3540.101.33130.00001.3513
18782012.03.29 15:24buy3550.201.32620.00001.3462
18792012.03.30 02:37close3550.201.33130.00001.346210.224682.68
18802012.03.30 02:37close3540.101.33140.00001.35130.164682.84
18812012.03.30 02:37sell3560.101.33150.00001.3115
18822012.03.30 08:25sell3570.201.33650.00001.3165
18832012.03.30 17:54close3570.201.33150.00001.316510.004692.84
18842012.03.30 17:54close3560.101.33160.00001.3115-0.104692.74
18852012.03.30 17:54sell3580.101.33120.00001.3112
18862012.04.02 00:00sell3590.201.33620.00001.3162
18872012.04.02 15:54close3590.201.33120.00001.316210.004702.74
18882012.04.02 15:54close3580.101.33110.00001.31120.064702.80
18892012.04.02 15:54sell3600.101.33070.00001.3107
18902012.04.03 12:36sell3610.201.33570.00001.3157
18912012.04.03 14:54close3610.201.33070.00001.315710.004712.80
18922012.04.03 14:54close3600.101.33080.00001.3107-0.144712.67
18932012.04.03 14:54sell3620.101.33030.00001.3103
18942012.04.05 12:16t/p3620.101.31030.00001.310319.854732.52
18952012.04.05 12:16sell3630.101.31000.00001.2900
18962012.04.11 13:07sell3640.201.31510.00001.2951
18972012.04.11 21:08close3640.201.31000.00001.295110.204742.72
18982012.04.11 21:08close3630.101.31010.00001.2900-0.254742.47
18992012.04.11 21:08buy3650.101.31000.00001.3300
19002012.04.12 16:54modify3650.101.31001.31501.3410
19012012.04.12 16:54modify3650.101.31001.31511.3411
19022012.04.12 16:54modify3650.101.31001.31521.3412
19032012.04.12 16:54modify3650.101.31001.31531.3413
19042012.04.12 16:54modify3650.101.31001.31541.3414
19052012.04.12 17:09modify3650.101.31001.31551.3415
19062012.04.12 17:39modify3650.101.31001.31561.3416
19072012.04.12 20:01modify3650.101.31001.31571.3417
19082012.04.12 20:01modify3650.101.31001.31581.3418
19092012.04.12 20:01modify3650.101.31001.31591.3419
19102012.04.12 20:01modify3650.101.31001.31601.3420
19112012.04.12 20:03modify3650.101.31001.31611.3421
19122012.04.12 20:04modify3650.101.31001.31621.3422
19132012.04.12 20:04modify3650.101.31001.31631.3423
19142012.04.12 20:04modify3650.101.31001.31641.3424
19152012.04.12 20:04modify3650.101.31001.31651.3425
19162012.04.12 20:04modify3650.101.31001.31661.3426
19172012.04.12 20:04modify3650.101.31001.31671.3427
19182012.04.12 20:04modify3650.101.31001.31681.3428
19192012.04.12 20:05modify3650.101.31001.31691.3429
19202012.04.12 20:07modify3650.101.31001.31701.3430
19212012.04.12 20:07modify3650.101.31001.31711.3431
19222012.04.12 20:07modify3650.101.31001.31721.3432
19232012.04.12 20:07modify3650.101.31001.31731.3433
19242012.04.12 20:07modify3650.101.31001.31741.3434
19252012.04.12 20:07modify3650.101.31001.31751.3435
19262012.04.12 20:08modify3650.101.31001.31761.3436
19272012.04.12 20:08modify3650.101.31001.31771.3437
19282012.04.12 20:08modify3650.101.31001.31781.3438
19292012.04.12 20:15modify3650.101.31001.31791.3439
19302012.04.12 20:16modify3650.101.31001.31801.3440
19312012.04.12 20:16modify3650.101.31001.31811.3441
19322012.04.12 20:18modify3650.101.31001.31821.3442
19332012.04.13 01:25s/l3650.101.31821.31821.34428.244750.71
19342012.04.13 01:25buy3660.101.31850.00001.3385
19352012.04.13 15:49buy3670.201.31350.00001.3335
19362012.04.13 17:24buy3680.401.30840.00001.3284
19372012.04.16 03:34buy3690.801.30340.00001.3234
19382012.04.16 18:37close3690.801.30780.00001.323435.204785.91
19392012.04.16 18:37close3680.401.30770.00001.3284-2.764783.15
19402012.04.16 18:37close3670.201.30790.00001.3335-11.184771.97
19412012.04.16 18:37close3660.101.30780.00001.3385-10.694761.28
19422012.04.16 18:37buy3700.101.30820.00001.3282
19432012.04.17 12:04modify3700.101.30821.31321.3392
19442012.04.17 12:04modify3700.101.30821.31331.3393
19452012.04.17 12:04modify3700.101.30821.31341.3394
19462012.04.17 12:04modify3700.101.30821.31351.3395
19472012.04.17 12:07modify3700.101.30821.31361.3396
19482012.04.17 12:07modify3700.101.30821.31371.3397
19492012.04.17 12:07modify3700.101.30821.31381.3398
19502012.04.17 12:07modify3700.101.30821.31391.3399
19512012.04.17 12:07modify3700.101.30821.31401.3400
19522012.04.17 12:08modify3700.101.30821.31411.3401
19532012.04.17 12:08modify3700.101.30821.31421.3402
19542012.04.17 13:00s/l3700.101.31421.31421.34026.014767.29
19552012.04.17 13:00buy3710.101.31450.00001.3345
19562012.04.18 10:15buy3720.201.30950.00001.3295
19572012.04.19 10:54close3720.201.31450.00001.329510.064777.35
19582012.04.19 10:54close3710.101.31440.00001.3345-0.064777.29
19592012.04.19 10:54buy3730.101.31490.00001.3349
19602012.04.19 14:27buy3740.201.30980.00001.3298
19612012.04.19 17:39close3740.201.31490.00001.329810.204787.49
19622012.04.19 17:39close3730.101.31480.00001.3349-0.104787.39
19632012.04.19 17:39buy3750.101.31520.00001.3352
19642012.04.25 13:07modify3750.101.31521.32021.3462
19652012.04.25 13:07modify3750.101.31521.32031.3463
19662012.04.25 13:07modify3750.101.31521.32041.3464
19672012.04.25 13:08modify3750.101.31521.32051.3465
19682012.04.25 13:08modify3750.101.31521.32061.3466
19692012.04.25 14:34s/l3750.101.32061.32061.34665.444792.83
19702012.04.25 14:34buy3760.101.32090.00001.3409
19712012.05.02 12:21buy3770.201.31580.00001.3358
19722012.05.03 15:32buy3780.401.31070.00001.3307
19732012.05.03 15:43close3780.401.31510.00001.330717.604810.43
19742012.05.03 15:43close3770.201.31500.00001.3358-1.544808.89
19752012.05.03 15:43close3760.101.31510.00001.3409-5.704803.19
19762012.05.03 15:43sell3790.101.31500.00001.2950
19772012.05.09 15:12t/p3790.101.29500.00001.295019.854823.04
19782012.05.09 15:12sell3800.101.29470.00001.2747
19792012.05.15 20:37t/p3800.101.27470.00001.274719.784842.82
19802012.05.15 20:37sell3810.101.27440.00001.2544
19812012.05.21 03:21sell3820.201.27940.00001.2594
19822012.05.21 15:23close3820.201.27440.00001.259410.004852.82
19832012.05.21 15:23close3810.101.27430.00001.2544-0.124852.70
19842012.05.21 15:23buy3830.101.27440.00001.2944
19852012.05.22 22:30buy3840.201.26940.00001.2894
19862012.05.23 11:10buy3850.401.26430.00001.2843
19872012.05.23 16:03close3850.401.26870.00001.284317.604870.30
19882012.05.23 16:03close3840.201.26860.00001.2894-1.584868.72
19892012.05.23 16:03close3830.101.26870.00001.2944-5.684863.04
19902012.05.23 16:03buy3860.101.26890.00001.2889
19912012.05.23 17:03buy3870.201.26380.00001.2838
19922012.05.23 17:23buy3880.401.25880.00001.2788
19932012.05.24 10:35buy3890.801.25370.00001.2737
19942012.05.24 13:18close3890.801.25810.00001.273735.204898.24
19952012.05.24 13:18close3880.401.25820.00001.2788-2.284895.96
19962012.05.24 13:18close3870.201.25830.00001.2838-10.944885.02
19972012.05.24 13:18close3860.101.25820.00001.2889-10.674874.35
19982012.05.24 13:18sell3900.101.25830.00001.2383
19992012.05.30 21:27t/p3900.101.23830.00001.238319.854894.20
20002012.05.30 21:27sell3910.101.23800.00001.2180
20012012.06.01 16:32sell3920.201.24300.00001.2230
20022012.06.01 17:23close3920.201.23800.00001.223010.004904.20
20032012.06.01 17:23close3910.101.23810.00001.2180-0.254903.95
20042012.06.01 17:23buy3930.101.23800.00001.2580
20052012.06.04 16:11modify3930.101.23801.24301.2690
20062012.06.04 16:11modify3930.101.23801.24311.2691
20072012.06.04 16:11modify3930.101.23801.24321.2692
20082012.06.04 16:12modify3930.101.23801.24331.2693
20092012.06.04 16:12modify3930.101.23801.24341.2694
20102012.06.04 16:12modify3930.101.23801.24351.2695
20112012.06.04 16:12modify3930.101.23801.24361.2696
20122012.06.04 16:12modify3930.101.23801.24371.2697
20132012.06.04 16:12modify3930.101.23801.24381.2698
20142012.06.04 16:17modify3930.101.23801.24391.2699
20152012.06.04 16:17modify3930.101.23801.24401.2700
20162012.06.04 16:18modify3930.101.23801.24411.2701
20172012.06.04 16:18modify3930.101.23801.24421.2702
20182012.06.04 16:18modify3930.101.23801.24431.2703
20192012.06.04 16:22modify3930.101.23801.24441.2704
20202012.06.04 16:22modify3930.101.23801.24451.2705
20212012.06.04 16:23modify3930.101.23801.24461.2706
20222012.06.04 16:28modify3930.101.23801.24471.2707
20232012.06.04 16:31modify3930.101.23801.24481.2708
20242012.06.04 16:31modify3930.101.23801.24491.2709
20252012.06.04 16:31modify3930.101.23801.24501.2710
20262012.06.04 16:32modify3930.101.23801.24511.2711
20272012.06.04 16:32modify3930.101.23801.24521.2712
20282012.06.04 16:32modify3930.101.23801.24531.2713
20292012.06.04 16:32modify3930.101.23801.24541.2714
20302012.06.04 16:32modify3930.101.23801.24551.2715
20312012.06.04 16:33modify3930.101.23801.24561.2716
20322012.06.04 16:33modify3930.101.23801.24571.2717
20332012.06.04 16:33modify3930.101.23801.24581.2718
20342012.06.04 16:33modify3930.101.23801.24591.2719
20352012.06.04 16:33modify3930.101.23801.24601.2720
20362012.06.04 16:33modify3930.101.23801.24611.2721
20372012.06.04 16:37modify3930.101.23801.24621.2722
20382012.06.04 16:37modify3930.101.23801.24631.2723
20392012.06.04 16:37modify3930.101.23801.24641.2724
20402012.06.04 16:37modify3930.101.23801.24651.2725
20412012.06.04 16:38modify3930.101.23801.24661.2726
20422012.06.04 16:38modify3930.101.23801.24671.2727
20432012.06.04 16:38modify3930.101.23801.24681.2728
20442012.06.04 17:14modify3930.101.23801.24691.2729
20452012.06.04 17:14modify3930.101.23801.24701.2730
20462012.06.04 17:15modify3930.101.23801.24711.2731
20472012.06.04 17:15modify3930.101.23801.24721.2732
20482012.06.04 17:15modify3930.101.23801.24731.2733
20492012.06.04 17:15modify3930.101.23801.24741.2734
20502012.06.04 17:15modify3930.101.23801.24751.2735
20512012.06.04 17:15modify3930.101.23801.24761.2736
20522012.06.04 17:15modify3930.101.23801.24771.2737
20532012.06.04 17:16modify3930.101.23801.24781.2738
20542012.06.04 17:36s/l3930.101.24781.24781.27389.814913.76
20552012.06.04 17:36buy3940.101.24810.00001.2681
20562012.06.05 11:15buy3950.201.24310.00001.2631
20572012.06.06 04:50close3950.201.24810.00001.263110.024923.78
20582012.06.06 04:50close3940.101.24800.00001.2681-0.084923.70
20592012.06.06 04:51buy3960.101.24840.00001.2684
20602012.06.06 19:02modify3960.101.24841.25341.2794
20612012.06.06 19:22modify3960.101.24841.25351.2795
20622012.06.06 19:38modify3960.101.24841.25361.2796
20632012.06.06 19:40modify3960.101.24841.25371.2797
20642012.06.06 19:40modify3960.101.24841.25381.2798
20652012.06.06 19:40modify3960.101.24841.25391.2799
20662012.06.06 19:40modify3960.101.24841.25401.2800
20672012.06.06 19:40modify3960.101.24841.25411.2801
20682012.06.06 19:40modify3960.101.24841.25421.2802
20692012.06.06 19:41modify3960.101.24841.25431.2803
20702012.06.06 21:10s/l3960.101.25431.25431.28035.904929.60
20712012.06.06 21:10buy3970.101.25460.00001.2746
20722012.06.08 09:08buy3980.201.24950.00001.2695
20732012.06.08 15:58buy3990.401.24450.00001.2645
20742012.06.08 18:35close3990.401.24890.00001.264517.604947.20
20752012.06.08 18:35close3980.201.24900.00001.2695-1.004946.20
20762012.06.08 18:35close3970.101.24890.00001.2746-5.664940.54
20772012.06.08 18:35sell4000.101.24900.00001.2290
20782012.06.11 00:00sell4010.201.26400.00001.2440
20792012.06.11 14:25close4010.201.25560.00001.244016.804957.34
20802012.06.11 14:25close4000.101.25570.00001.2290-6.744950.61
20812012.06.11 14:25sell4020.101.25530.00001.2353
20822012.06.13 18:36sell4030.201.26040.00001.2404
20832012.06.14 10:31close4030.201.25530.00001.24049.984960.58
20842012.06.14 10:31close4020.101.25540.00001.2353-0.294960.30
20852012.06.14 10:31buy4040.101.25530.00001.2753
20862012.06.14 22:36modify4040.101.25531.26031.2863
20872012.06.14 22:37modify4040.101.25531.26041.2864
20882012.06.14 22:39modify4040.101.25531.26051.2865
20892012.06.15 05:56modify4040.101.25531.26061.2866
20902012.06.15 05:58modify4040.101.25531.26071.2867
20912012.06.15 06:25modify4040.101.25531.26081.2868
20922012.06.15 06:27modify4040.101.25531.26091.2869
20932012.06.15 06:29modify4040.101.25531.26101.2870
20942012.06.15 06:30modify4040.101.25531.26111.2871
20952012.06.15 06:32modify4040.101.25531.26121.2872
20962012.06.15 06:33modify4040.101.25531.26131.2873
20972012.06.15 06:35modify4040.101.25531.26141.2874
20982012.06.15 06:36modify4040.101.25531.26151.2875
20992012.06.15 06:38modify4040.101.25531.26161.2876
21002012.06.15 10:34s/l4040.101.26161.26161.28766.314966.61
21012012.06.15 10:34buy4050.101.26190.00001.2819
21022012.06.18 00:07modify4050.101.26191.26691.2929
21032012.06.18 00:13modify4050.101.26191.26701.2930
21042012.06.18 00:20modify4050.101.26191.26711.2931
21052012.06.18 00:25modify4050.101.26191.26721.2932
21062012.06.18 00:30modify4050.101.26191.26731.2933
21072012.06.18 00:35modify4050.101.26191.26741.2934
21082012.06.18 01:08modify4050.101.26191.26751.2935
21092012.06.18 01:09modify4050.101.26191.26761.2936
21102012.06.18 01:09modify4050.101.26191.26771.2937
21112012.06.18 01:10modify4050.101.26191.26781.2938
21122012.06.18 01:11modify4050.101.26191.26791.2939
21132012.06.18 01:12modify4050.101.26191.26801.2940
21142012.06.18 01:13modify4050.101.26191.26811.2941
21152012.06.18 01:14modify4050.101.26191.26821.2942
21162012.06.18 01:15modify4050.101.26191.26831.2943
21172012.06.18 01:15modify4050.101.26191.26841.2944
21182012.06.18 01:16modify4050.101.26191.26851.2945
21192012.06.18 01:17modify4050.101.26191.26861.2946
21202012.06.18 01:18modify4050.101.26191.26871.2947
21212012.06.18 01:19modify4050.101.26191.26881.2948
21222012.06.18 01:44modify4050.101.26191.26891.2949
21232012.06.18 01:45modify4050.101.26191.26901.2950
21242012.06.18 01:46modify4050.101.26191.26911.2951
21252012.06.18 01:48modify4050.101.26191.26921.2952
21262012.06.18 01:48modify4050.101.26191.26931.2953
21272012.06.18 01:50modify4050.101.26191.26941.2954
21282012.06.18 01:51modify4050.101.26191.26951.2955
21292012.06.18 01:52modify4050.101.26191.26961.2956
21302012.06.18 01:53modify4050.101.26191.26971.2957
21312012.06.18 01:54modify4050.101.26191.26981.2958
21322012.06.18 01:55modify4050.101.26191.26991.2959
21332012.06.18 01:56modify4050.101.26191.27001.2960
21342012.06.18 01:58modify4050.101.26191.27011.2961
21352012.06.18 01:59modify4050.101.26191.27021.2962
21362012.06.18 02:25modify4050.101.26191.27031.2963
21372012.06.18 02:26modify4050.101.26191.27041.2964
21382012.06.18 02:27modify4050.101.26191.27051.2965
21392012.06.18 02:28modify4050.101.26191.27061.2966
21402012.06.18 02:29modify4050.101.26191.27071.2967
21412012.06.18 02:30modify4050.101.26191.27081.2968
21422012.06.18 02:31modify4050.101.26191.27091.2969
21432012.06.18 02:33modify4050.101.26191.27101.2970
21442012.06.18 02:33modify4050.101.26191.27111.2971
21452012.06.18 02:35modify4050.101.26191.27121.2972
21462012.06.18 02:35modify4050.101.26191.27131.2973
21472012.06.18 02:37modify4050.101.26191.27141.2974
21482012.06.18 02:38modify4050.101.26191.27151.2975
21492012.06.18 02:39modify4050.101.26191.27161.2976
21502012.06.18 03:39s/l4050.101.27161.27161.29769.714976.32
21512012.06.18 03:39buy4060.101.27140.00001.2914
21522012.06.18 09:58buy4070.201.26630.00001.2863
21532012.06.18 14:26buy4080.401.26130.00001.2813
21542012.06.18 18:38buy4090.801.25620.00001.2762
21552012.06.19 05:56close4090.801.26060.00001.276235.285011.60
21562012.06.19 05:56close4080.401.26050.00001.2813-3.165008.44
21572012.06.19 05:57close4070.201.26060.00001.2863-11.384997.06
21582012.06.19 05:57close4060.101.26050.00001.2914-10.894986.17
21592012.06.19 05:58sell4100.101.26060.00001.2406
21602012.06.19 16:26sell4110.201.26560.00001.2456
21612012.06.19 18:12sell4120.401.27070.00001.2507
21622012.06.20 18:27close4120.401.26630.00001.250717.455003.62
21632012.06.20 18:27close4110.201.26640.00001.2456-1.675001.95
21642012.06.20 18:27close4100.101.26630.00001.2406-5.744996.21
21652012.06.20 18:27sell4130.101.26610.00001.2461
21662012.06.20 21:56sell4140.201.27120.00001.2512
21672012.06.21 09:58close4140.201.26610.00001.25129.985006.19
21682012.06.21 09:59close4130.101.26620.00001.2461-0.215005.98
21692012.06.21 09:59sell4150.101.26580.00001.2458
21702012.06.26 14:39t/p4150.101.24580.00001.245819.895025.87
21712012.06.26 14:39sell4160.101.24550.00001.2255
21722012.06.27 06:36sell4170.201.25060.00001.2306
21732012.06.27 16:15close4170.201.24550.00001.230610.205036.07
21742012.06.27 16:15close4160.101.24560.00001.2255-0.145035.93
21752012.06.27 16:15sell4180.101.24520.00001.2252
21762012.06.28 05:46sell4190.201.25030.00001.2303
21772012.06.28 09:59close4190.201.24520.00001.230310.205046.13
21782012.06.28 09:59close4180.101.24530.00001.2252-0.215045.92
21792012.06.28 09:59sell4200.101.24490.00001.2249
21802012.06.29 05:13sell4210.201.24990.00001.2299
21812012.06.29 05:52sell4220.401.25500.00001.2350
21822012.06.29 06:32sell4230.801.26000.00001.2400
21832012.06.29 08:56close4230.801.25560.00001.240035.205081.12
21842012.06.29 08:56close4220.401.25570.00001.2350-2.805078.32
21852012.06.29 08:56close4210.201.25560.00001.2299-11.405066.92
21862012.06.29 08:56close4200.101.25570.00001.2249-10.845056.08
21872012.06.29 08:56buy4240.101.25560.00001.2756
21882012.06.29 13:50modify4240.101.25561.26061.2866
21892012.06.29 13:50modify4240.101.25561.26071.2867
21902012.06.29 13:51modify4240.101.25561.26081.2868
21912012.06.29 13:51modify4240.101.25561.26091.2869
21922012.06.29 13:52modify4240.101.25561.26101.2870
21932012.06.29 13:52modify4240.101.25561.26111.2871
21942012.06.29 13:53modify4240.101.25561.26121.2872
21952012.06.29 13:53modify4240.101.25561.26131.2873
21962012.06.29 13:54modify4240.101.25561.26141.2874
21972012.06.29 13:54modify4240.101.25561.26151.2875
21982012.06.29 13:54modify4240.101.25561.26161.2876
21992012.06.29 13:55modify4240.101.25561.26171.2877
22002012.06.29 13:55modify4240.101.25561.26181.2878
22012012.06.29 13:56modify4240.101.25561.26191.2879
22022012.06.29 13:56modify4240.101.25561.26201.2880
22032012.06.29 13:57modify4240.101.25561.26211.2881
22042012.06.29 13:57modify4240.101.25561.26221.2882
22052012.06.29 13:57modify4240.101.25561.26231.2883
22062012.06.29 13:58modify4240.101.25561.26241.2884
22072012.06.29 13:58modify4240.101.25561.26251.2885
22082012.06.29 13:59modify4240.101.25561.26261.2886
22092012.06.29 13:59modify4240.101.25561.26271.2887
22102012.06.29 14:24modify4240.101.25561.26281.2888
22112012.06.29 14:25modify4240.101.25561.26291.2889
22122012.06.29 14:25modify4240.101.25561.26301.2890
22132012.06.29 14:26modify4240.101.25561.26311.2891
22142012.06.29 14:26modify4240.101.25561.26321.2892
22152012.06.29 14:27modify4240.101.25561.26331.2893
22162012.06.29 14:27modify4240.101.25561.26341.2894
22172012.06.29 14:27modify4240.101.25561.26351.2895
22182012.06.29 14:28modify4240.101.25561.26361.2896
22192012.06.29 14:28modify4240.101.25561.26371.2897
22202012.06.29 14:29modify4240.101.25561.26381.2898
22212012.06.29 14:29modify4240.101.25561.26391.2899
22222012.06.29 14:30modify4240.101.25561.26401.2900
22232012.06.29 14:30modify4240.101.25561.26411.2901
22242012.06.29 14:30modify4240.101.25561.26421.2902
22252012.06.29 14:31modify4240.101.25561.26431.2903
22262012.06.29 14:31modify4240.101.25561.26441.2904
22272012.06.29 14:32modify4240.101.25561.26451.2905
22282012.06.29 14:32modify4240.101.25561.26461.2906
22292012.06.29 14:33modify4240.101.25561.26471.2907
22302012.06.29 14:33modify4240.101.25561.26481.2908
22312012.06.29 14:34modify4240.101.25561.26491.2909
22322012.06.29 14:34modify4240.101.25561.26501.2910
22332012.06.29 14:34modify4240.101.25561.26511.2911
22342012.06.29 14:35modify4240.101.25561.26521.2912
22352012.06.29 14:35modify4240.101.25561.26531.2913
22362012.06.29 14:36modify4240.101.25561.26541.2914
22372012.06.29 14:36modify4240.101.25561.26551.2915
22382012.06.29 14:37modify4240.101.25561.26561.2916
22392012.06.29 14:37modify4240.101.25561.26571.2917
22402012.06.29 14:37modify4240.101.25561.26581.2918
22412012.06.29 14:38modify4240.101.25561.26591.2919
22422012.06.29 14:38modify4240.101.25561.26601.2920
22432012.06.29 14:39modify4240.101.25561.26611.2921
22442012.06.29 14:39modify4240.101.25561.26621.2922
22452012.06.29 15:30s/l4240.101.26621.26621.292210.605066.68
22462012.06.29 15:30buy4250.101.26650.00001.2865
22472012.07.02 08:57buy4260.201.26140.00001.2814
22482012.07.02 12:56close4260.201.26650.00001.281410.205076.88
22492012.07.02 12:56close4250.101.26640.00001.2865-0.095076.79
22502012.07.02 12:56buy4270.101.26680.00001.2868
22512012.07.02 14:24buy4280.201.26170.00001.2817
22522012.07.03 14:32buy4290.401.25670.00001.2767
22532012.07.03 18:26close4290.401.26110.00001.276717.605094.39
22542012.07.03 18:26close4280.201.26100.00001.2817-1.385093.01
22552012.07.03 18:27close4270.101.26110.00001.2868-5.695087.32
22562012.07.03 18:27buy4300.101.26130.00001.2813
22572012.07.04 14:33buy4310.201.25620.00001.2762
22582012.07.04 18:37buy4320.401.25120.00001.2712
22592012.07.05 13:49buy4330.801.24610.00001.2661
22602012.07.05 14:30buy4341.601.24110.00001.2611
22612012.08.21 15:37close4341.601.24570.00001.261180.805168.12
22622012.08.21 15:37close4330.801.24560.00001.2661-0.405167.72
22632012.08.21 15:37close4320.401.24580.00001.2712-19.685148.04
22642012.08.21 15:37close4310.201.24570.00001.2762-20.045128.00
22652012.08.21 15:37close4300.101.24580.00001.2813-15.015112.99
22662012.08.21 15:37buy4350.101.24600.00001.2660
22672012.08.23 02:02modify4350.101.24601.25111.2771
22682012.08.23 02:02modify4350.101.24601.25121.2772
22692012.08.23 02:08modify4350.101.24601.25131.2773
22702012.08.23 04:30modify4350.101.24601.25141.2774
22712012.08.23 04:30modify4350.101.24601.25151.2775
22722012.08.23 04:45modify4350.101.24601.25161.2776
22732012.08.23 04:46modify4350.101.24601.25181.2778
22742012.08.23 04:46modify4350.101.24601.25191.2779
22752012.08.23 04:47modify4350.101.24601.25211.2781
22762012.08.23 04:47modify4350.101.24601.25221.2782
22772012.08.23 09:58modify4350.101.24601.25231.2783
22782012.08.23 09:58modify4350.101.24601.25241.2784
22792012.08.23 09:58modify4350.101.24601.25251.2785
22802012.08.23 09:58modify4350.101.24601.25261.2786
22812012.08.23 09:58modify4350.101.24601.25271.2787
22822012.08.23 09:59modify4350.101.24601.25281.2788
22832012.08.23 09:59modify4350.101.24601.25291.2789
22842012.08.23 09:59modify4350.101.24601.25301.2790
22852012.08.23 09:59modify4350.101.24601.25311.2791
22862012.08.23 09:59modify4350.101.24601.25321.2792
22872012.08.23 10:00modify4350.101.24601.25331.2793
22882012.08.23 10:12modify4350.101.24601.25341.2794
22892012.08.23 10:12modify4350.101.24601.25351.2795
22902012.08.23 10:12modify4350.101.24601.25361.2796
22912012.08.23 10:12modify4350.101.24601.25371.2797
22922012.08.23 10:13modify4350.101.24601.25381.2798
22932012.08.23 10:13modify4350.101.24601.25391.2799
22942012.08.23 10:13modify4350.101.24601.25401.2800
22952012.08.23 10:13modify4350.101.24601.25411.2801
22962012.08.23 10:13modify4350.101.24601.25421.2802
22972012.08.23 11:25s/l4350.101.25421.25421.28028.245121.23
22982012.08.23 11:25buy4360.101.25450.00001.2745
22992012.08.24 15:47buy4370.201.24940.00001.2694
23002012.08.24 18:16close4370.201.25450.00001.269410.205131.43
23012012.08.24 18:16close4360.101.25440.00001.2745-0.095131.34
23022012.08.24 18:16sell4380.101.25460.00001.2346
23032012.08.31 15:05sell4390.201.25960.00001.2396
23042012.09.05 02:36close4390.201.25450.00001.23969.985141.32
23052012.09.05 02:36close4380.101.25440.00001.2346-0.175141.15
23062012.09.05 02:36sell4400.101.25420.00001.2342
23072012.09.05 15:05sell4410.201.25920.00001.2392
23082012.09.06 14:48sell4420.401.26430.00001.2443
23092012.09.06 15:38close4420.401.25990.00001.244317.605158.75
23102012.09.06 15:38close4410.201.25980.00001.2392-1.425157.33
23112012.09.06 15:38close4400.101.25970.00001.2342-5.615151.72
23122012.09.06 15:38sell4430.101.25930.00001.2393
23132012.09.06 21:40sell4440.201.26440.00001.2444
23142012.09.07 13:25sell4450.401.26940.00001.2494
23152012.09.07 15:38sell4460.801.27450.00001.2545
23162012.09.07 17:40sell4471.601.27950.00001.2595
23172012.11.07 14:40close4471.601.27490.00001.259538.675190.39
23182012.11.07 14:40close4460.801.27500.00001.2545-21.465168.92
23192012.11.07 14:40close4450.401.27490.00001.2494-30.735138.19
23202012.11.07 14:40close4440.201.27480.00001.2444-25.245112.95
23212012.11.07 14:40close4430.101.27490.00001.2393-17.825095.13
23222012.11.07 14:40sell4480.101.27450.00001.2545
23232012.11.15 17:06sell4490.201.27950.00001.2595
23242012.11.16 10:30close4490.201.27450.00001.25959.935105.06
23252012.11.16 10:31close4480.101.27460.00001.2545-0.515104.55
23262012.11.16 10:31sell4500.101.27420.00001.2542
23272012.11.19 17:17sell4510.201.27930.00001.2593
23282012.11.21 06:17close4510.201.27420.00001.259310.055114.60
23292012.11.21 06:17close4500.101.27410.00001.2542-0.015114.59
23302012.11.21 06:17sell4520.101.27370.00001.2537
23312012.11.21 11:22sell4530.201.27880.00001.2588
23322012.11.22 01:06sell4540.401.28380.00001.2638
23332012.11.22 14:28sell4550.801.28890.00001.2689
23342012.11.23 16:22sell4561.601.29390.00001.2739
23352012.11.28 13:58close4561.601.28930.00001.273971.825186.42
23362012.11.28 13:58close4550.801.28940.00001.2689-5.185181.23
23372012.11.28 13:58close4540.401.28930.00001.2638-22.595158.64
23382012.11.28 13:58close4530.201.28950.00001.2588-21.925136.72
23392012.11.28 13:58close4520.101.28940.00001.2537-15.965120.76
23402012.11.28 13:58sell4570.101.28920.00001.2692
23412012.11.28 19:35sell4580.201.29430.00001.2743
23422012.11.29 12:50sell4590.401.29940.00001.2794
23432012.11.29 18:43close4590.401.29500.00001.279417.605138.36
23442012.11.29 18:43close4580.201.29490.00001.2743-1.425136.94
23452012.11.29 18:43close4570.101.29480.00001.2692-5.715131.23
23462012.11.29 18:43sell4600.101.29440.00001.2744
23472012.11.30 04:06sell4610.201.29940.00001.2794
23482012.12.03 03:57sell4620.401.30460.00001.2846
23492012.12.04 15:21sell4630.801.30960.00001.2896
23502012.12.06 03:11close4630.801.30520.00001.289634.025165.25
23512012.12.06 03:12close4620.401.30530.00001.2846-3.545161.71
23522012.12.06 03:12close4610.201.30510.00001.2794-11.845149.86
23532012.12.06 03:12close4600.101.30490.00001.2744-10.765139.10
23542012.12.06 03:13sell4640.101.30470.00001.2847
23552012.12.13 10:25sell4650.201.30970.00001.2897
23562012.12.13 12:13close4650.201.30470.00001.289710.005149.10
23572012.12.13 12:13close4640.101.30480.00001.2847-0.365148.74
23582012.12.13 12:13sell4660.101.30440.00001.2844
23592012.12.13 17:43sell4670.201.30950.00001.2895
23602012.12.14 19:03sell4680.401.31460.00001.2946
23612012.12.18 17:39sell4690.801.31960.00001.2996
23622012.12.19 04:50sell4701.601.32470.00001.3047
23632012.12.20 00:46close4701.601.32010.00001.304771.825220.57
23642012.12.20 00:46close4690.801.32000.00001.2996-4.385216.18
23652012.12.20 00:46close4680.401.31980.00001.2946-21.695194.50
23662012.12.20 00:46close4670.201.31990.00001.2895-21.325173.18
23672012.12.20 00:47close4660.101.31980.00001.2844-15.665157.52
23682012.12.20 00:47sell4710.101.31960.00001.2996
23692012.12.20 12:40sell4720.201.32470.00001.3047
23702012.12.21 03:21close4720.201.31950.00001.304710.335167.84
23712012.12.21 03:21close4710.101.31960.00001.2996-0.045167.81
23722012.12.21 03:21sell4730.101.31910.00001.2991
23732012.12.26 16:49sell4740.201.32410.00001.3041
23742012.12.28 11:13close4740.201.31910.00001.30419.705177.51
23752012.12.28 11:13close4730.101.31900.00001.2991-0.165177.35
23762012.12.28 11:13sell4750.101.31860.00001.2986
23772012.12.28 16:37sell4760.201.32360.00001.3036
23782012.12.28 23:59close at stop4760.201.32190.00001.30363.405180.75
23792012.12.28 23:59close at stop4750.101.32190.00001.2986-3.305177.45