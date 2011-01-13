Strategy Tester Report
10points_3
InstaForex-Singapore.com (Build 451)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2011.01.03 00:00 - 2012.12.28 20:00 (2011.01.01 - 2012.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|EcnBroker=false;
UseAutoMagic=false;
ManualMagic=77218; TakeProfit=200; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=30; MaxTrades=5; Pips=50; SecureProfit=100; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2011; StartMonth=1; EndYear=2012; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
|Bars in test
|3493
|Ticks modelled
|5293199
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|4735
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|2177.45
|Gross profit
|3916.64
|Gross loss
|-1739.19
|Profit factor
|2.25
|Expected payoff
|4.57
|Absolute drawdown
|307.12
|Maximal drawdown
|1317.89 (25.57%)
|Relative drawdown
|26.80% (985.85)
|Total trades
|476
|Short positions (won %)
|218 (44.95%)
|Long positions (won %)
|258 (49.61%)
|Profit trades (% of total)
|226 (47.48%)
|Loss trades (% of total)
|250 (52.52%)
|Largest
|profit trade
|80.80
|loss trade
|-30.73
|Average
|profit trade
|17.33
|loss trade
|-6.96
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (42.77)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-95.26)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|99.66 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-95.26 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.03 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.3343
|0.0000
|1.3143
|2
|2011.01.04 11:44
|sell
|2
|0.20
|1.3394
|0.0000
|1.3194
|3
|2011.01.04 17:32
|close
|2
|0.20
|1.3343
|0.0000
|1.3194
|10.20
|3010.20
|4
|2011.01.04 17:32
|close
|1
|0.10
|1.3344
|0.0000
|1.3143
|-0.14
|3010.06
|5
|2011.01.04 17:32
|sell
|3
|0.10
|1.3340
|0.0000
|1.3140
|6
|2011.01.05 16:19
|t/p
|3
|0.10
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|19.96
|3030.03
|7
|2011.01.05 16:19
|sell
|4
|0.10
|1.3137
|0.0000
|1.2937
|8
|2011.01.05 19:31
|sell
|5
|0.20
|1.3188
|0.0000
|1.2988
|9
|2011.01.05 21:36
|close
|5
|0.20
|1.3137
|0.0000
|1.2988
|10.20
|3040.23
|10
|2011.01.05 21:36
|close
|4
|0.10
|1.3138
|0.0000
|1.2937
|-0.10
|3040.13
|11
|2011.01.05 21:36
|sell
|6
|0.10
|1.3134
|0.0000
|1.2934
|12
|2011.01.07 18:43
|t/p
|6
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2934
|19.85
|3059.98
|13
|2011.01.07 18:43
|sell
|7
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2731
|14
|2011.01.11 03:49
|sell
|8
|0.20
|1.2981
|0.0000
|1.2781
|15
|2011.01.11 05:19
|close
|8
|0.20
|1.2931
|0.0000
|1.2781
|10.00
|3069.98
|16
|2011.01.11 05:19
|close
|7
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2731
|-0.17
|3069.80
|17
|2011.01.11 05:19
|buy
|9
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.3131
|18
|2011.01.12 03:55
|modify
|9
|0.10
|1.2931
|1.2981
|1.3241
|19
|2011.01.12 03:55
|modify
|9
|0.10
|1.2931
|1.2982
|1.3242
|20
|2011.01.12 03:55
|modify
|9
|0.10
|1.2931
|1.2983
|1.3243
|21
|2011.01.12 03:56
|modify
|9
|0.10
|1.2931
|1.2984
|1.3244
|22
|2011.01.12 06:48
|s/l
|9
|0.10
|1.2984
|1.2984
|1.3244
|5.31
|3075.11
|23
|2011.01.12 06:48
|buy
|10
|0.10
|1.2987
|0.0000
|1.3187
|24
|2011.01.12 18:02
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3037
|1.3297
|25
|2011.01.12 18:06
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3038
|1.3298
|26
|2011.01.12 19:08
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3039
|1.3299
|27
|2011.01.12 19:08
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3040
|1.3300
|28
|2011.01.12 19:08
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3041
|1.3301
|29
|2011.01.12 19:09
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3042
|1.3302
|30
|2011.01.12 19:09
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3043
|1.3303
|31
|2011.01.12 19:09
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3044
|1.3304
|32
|2011.01.12 19:09
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3045
|1.3305
|33
|2011.01.12 19:09
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3046
|1.3306
|34
|2011.01.12 19:09
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3047
|1.3307
|35
|2011.01.12 19:09
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3048
|1.3308
|36
|2011.01.12 19:09
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3049
|1.3309
|37
|2011.01.12 19:09
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3050
|1.3310
|38
|2011.01.12 19:09
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3051
|1.3311
|39
|2011.01.12 19:09
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3052
|1.3312
|40
|2011.01.12 19:13
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3053
|1.3313
|41
|2011.01.12 19:13
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3054
|1.3314
|42
|2011.01.12 19:13
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3055
|1.3315
|43
|2011.01.12 19:13
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3056
|1.3316
|44
|2011.01.12 19:13
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3057
|1.3317
|45
|2011.01.12 19:13
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3058
|1.3318
|46
|2011.01.12 19:13
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3059
|1.3319
|47
|2011.01.12 19:14
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3060
|1.3320
|48
|2011.01.12 19:14
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3061
|1.3321
|49
|2011.01.12 19:14
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3062
|1.3322
|50
|2011.01.12 19:14
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3063
|1.3323
|51
|2011.01.12 19:14
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3064
|1.3324
|52
|2011.01.12 19:14
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3065
|1.3325
|53
|2011.01.12 19:14
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3066
|1.3326
|54
|2011.01.12 19:14
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3067
|1.3327
|55
|2011.01.12 19:14
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3068
|1.3328
|56
|2011.01.12 19:18
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3069
|1.3329
|57
|2011.01.12 19:18
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3070
|1.3330
|58
|2011.01.12 19:18
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3071
|1.3331
|59
|2011.01.12 19:18
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3072
|1.3332
|60
|2011.01.12 19:18
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3073
|1.3333
|61
|2011.01.12 19:18
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3074
|1.3334
|62
|2011.01.12 19:18
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3075
|1.3335
|63
|2011.01.12 19:18
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3076
|1.3336
|64
|2011.01.12 19:19
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3077
|1.3337
|65
|2011.01.12 19:19
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3078
|1.3338
|66
|2011.01.12 19:19
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3079
|1.3339
|67
|2011.01.12 19:19
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3080
|1.3340
|68
|2011.01.12 19:19
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3081
|1.3341
|69
|2011.01.12 19:19
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3082
|1.3342
|70
|2011.01.12 19:19
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3083
|1.3343
|71
|2011.01.12 19:19
|modify
|10
|0.10
|1.2987
|1.3084
|1.3344
|72
|2011.01.12 19:48
|s/l
|10
|0.10
|1.3084
|1.3084
|1.3344
|9.70
|3084.81
|73
|2011.01.12 19:48
|buy
|11
|0.10
|1.3087
|0.0000
|1.3287
|74
|2011.01.13 11:32
|modify
|11
|0.10
|1.3087
|1.3137
|1.3397
|75
|2011.01.13 11:36
|modify
|11
|0.10
|1.3087
|1.3138
|1.3398
|76
|2011.01.13 11:36
|modify
|11
|0.10
|1.3087
|1.3139
|1.3399
|77
|2011.01.13 11:57
|s/l
|11
|0.10
|1.3139
|1.3139
|1.3399
|5.23
|3090.04
|78
|2011.01.13 11:57
|buy
|12
|0.10
|1.3132
|0.0000
|1.3332
|79
|2011.01.13 15:18
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3182
|1.3442
|80
|2011.01.13 15:18
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3183
|1.3443
|81
|2011.01.13 15:18
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3184
|1.3444
|82
|2011.01.13 15:18
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3185
|1.3445
|83
|2011.01.13 15:19
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3186
|1.3446
|84
|2011.01.13 15:19
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3187
|1.3447
|85
|2011.01.13 15:19
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3188
|1.3448
|86
|2011.01.13 15:19
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3189
|1.3449
|87
|2011.01.13 15:30
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3190
|1.3450
|88
|2011.01.13 15:30
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3191
|1.3451
|89
|2011.01.13 15:32
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3192
|1.3452
|90
|2011.01.13 15:33
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3193
|1.3453
|91
|2011.01.13 15:33
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3194
|1.3454
|92
|2011.01.13 15:33
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3195
|1.3455
|93
|2011.01.13 15:34
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3196
|1.3456
|94
|2011.01.13 15:34
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3197
|1.3457
|95
|2011.01.13 15:38
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3198
|1.3458
|96
|2011.01.13 15:38
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3199
|1.3459
|97
|2011.01.13 15:38
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3200
|1.3460
|98
|2011.01.13 15:38
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3201
|1.3461
|99
|2011.01.13 15:38
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3202
|1.3462
|100
|2011.01.13 15:38
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3203
|1.3463
|101
|2011.01.13 15:38
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3204
|1.3464
|102
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3205
|1.3465
|103
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3206
|1.3466
|104
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3207
|1.3467
|105
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3208
|1.3468
|106
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3209
|1.3469
|107
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3210
|1.3470
|108
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3211
|1.3471
|109
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3212
|1.3472
|110
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3213
|1.3473
|111
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3214
|1.3474
|112
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3215
|1.3475
|113
|2011.01.13 15:39
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3216
|1.3476
|114
|2011.01.13 15:43
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3217
|1.3477
|115
|2011.01.13 15:43
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3218
|1.3478
|116
|2011.01.13 15:43
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3219
|1.3479
|117
|2011.01.13 15:43
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3220
|1.3480
|118
|2011.01.13 15:43
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3221
|1.3481
|119
|2011.01.13 15:43
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3222
|1.3482
|120
|2011.01.13 15:43
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3223
|1.3483
|121
|2011.01.13 15:43
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3224
|1.3484
|122
|2011.01.13 15:43
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3225
|1.3485
|123
|2011.01.13 15:43
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3226
|1.3486
|124
|2011.01.13 15:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3227
|1.3487
|125
|2011.01.13 15:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3228
|1.3488
|126
|2011.01.13 15:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3229
|1.3489
|127
|2011.01.13 15:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3230
|1.3490
|128
|2011.01.13 15:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3231
|1.3491
|129
|2011.01.13 15:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3232
|1.3492
|130
|2011.01.13 15:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3233
|1.3493
|131
|2011.01.13 15:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3234
|1.3494
|132
|2011.01.13 15:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3235
|1.3495
|133
|2011.01.13 15:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3236
|1.3496
|134
|2011.01.13 15:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3237
|1.3497
|135
|2011.01.13 15:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3238
|1.3498
|136
|2011.01.13 15:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3239
|1.3499
|137
|2011.01.13 15:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3240
|1.3500
|138
|2011.01.13 15:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3241
|1.3501
|139
|2011.01.13 15:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3242
|1.3502
|140
|2011.01.13 15:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3243
|1.3503
|141
|2011.01.13 15:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3244
|1.3504
|142
|2011.01.13 15:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3245
|1.3505
|143
|2011.01.13 15:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3246
|1.3506
|144
|2011.01.13 15:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3247
|1.3507
|145
|2011.01.13 15:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3248
|1.3508
|146
|2011.01.13 15:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3249
|1.3509
|147
|2011.01.13 15:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3250
|1.3510
|148
|2011.01.13 15:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3251
|1.3511
|149
|2011.01.13 15:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3252
|1.3512
|150
|2011.01.13 15:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3253
|1.3513
|151
|2011.01.13 15:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3254
|1.3514
|152
|2011.01.13 15:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3255
|1.3515
|153
|2011.01.13 15:57
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3290
|1.3550
|154
|2011.01.13 16:00
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3291
|1.3551
|155
|2011.01.13 16:18
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3292
|1.3552
|156
|2011.01.13 16:19
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3293
|1.3553
|157
|2011.01.13 16:19
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3294
|1.3554
|158
|2011.01.13 16:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3295
|1.3555
|159
|2011.01.13 16:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3296
|1.3556
|160
|2011.01.13 16:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3297
|1.3557
|161
|2011.01.13 16:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3298
|1.3558
|162
|2011.01.13 16:44
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3299
|1.3559
|163
|2011.01.13 16:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3300
|1.3560
|164
|2011.01.13 16:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3301
|1.3561
|165
|2011.01.13 16:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3302
|1.3562
|166
|2011.01.13 16:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3303
|1.3563
|167
|2011.01.13 16:48
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3304
|1.3564
|168
|2011.01.13 16:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3305
|1.3565
|169
|2011.01.13 16:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3306
|1.3566
|170
|2011.01.13 16:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3307
|1.3567
|171
|2011.01.13 16:49
|modify
|12
|0.10
|1.3132
|1.3308
|1.3568
|172
|2011.01.13 17:06
|s/l
|12
|0.10
|1.3308
|1.3308
|1.3568
|17.60
|3107.64
|173
|2011.01.13 17:06
|buy
|13
|0.10
|1.3311
|0.0000
|1.3511
|174
|2011.01.14 09:44
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3361
|1.3621
|175
|2011.01.14 09:44
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3362
|1.3622
|176
|2011.01.14 09:44
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3363
|1.3623
|177
|2011.01.14 09:48
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3364
|1.3624
|178
|2011.01.14 09:48
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3365
|1.3625
|179
|2011.01.14 09:48
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3366
|1.3626
|180
|2011.01.14 09:48
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3367
|1.3627
|181
|2011.01.14 09:49
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3368
|1.3628
|182
|2011.01.14 09:49
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3369
|1.3629
|183
|2011.01.14 09:49
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3370
|1.3630
|184
|2011.01.14 09:49
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3371
|1.3631
|185
|2011.01.14 10:08
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3372
|1.3632
|186
|2011.01.14 10:08
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3373
|1.3633
|187
|2011.01.14 10:08
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3374
|1.3634
|188
|2011.01.14 10:08
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3375
|1.3635
|189
|2011.01.14 10:08
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3376
|1.3636
|190
|2011.01.14 10:08
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3377
|1.3637
|191
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3378
|1.3638
|192
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3379
|1.3639
|193
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3380
|1.3640
|194
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3381
|1.3641
|195
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3382
|1.3642
|196
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3383
|1.3643
|197
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3384
|1.3644
|198
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3385
|1.3645
|199
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3386
|1.3646
|200
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3387
|1.3647
|201
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3388
|1.3648
|202
|2011.01.14 10:09
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3389
|1.3649
|203
|2011.01.14 10:13
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3390
|1.3650
|204
|2011.01.14 10:13
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3391
|1.3651
|205
|2011.01.14 10:13
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3392
|1.3652
|206
|2011.01.14 10:13
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3393
|1.3653
|207
|2011.01.14 10:13
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3394
|1.3654
|208
|2011.01.14 10:13
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3395
|1.3655
|209
|2011.01.14 10:13
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3396
|1.3656
|210
|2011.01.14 10:13
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3397
|1.3657
|211
|2011.01.14 10:14
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3398
|1.3658
|212
|2011.01.14 10:14
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3399
|1.3659
|213
|2011.01.14 10:14
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3400
|1.3660
|214
|2011.01.14 10:14
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3401
|1.3661
|215
|2011.01.14 10:14
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3402
|1.3662
|216
|2011.01.14 10:14
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3403
|1.3663
|217
|2011.01.14 10:14
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3404
|1.3664
|218
|2011.01.14 10:14
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3405
|1.3665
|219
|2011.01.14 10:14
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3406
|1.3666
|220
|2011.01.14 10:18
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3407
|1.3667
|221
|2011.01.14 10:18
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3408
|1.3668
|222
|2011.01.14 10:18
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3409
|1.3669
|223
|2011.01.14 10:18
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3410
|1.3670
|224
|2011.01.14 10:18
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3411
|1.3671
|225
|2011.01.14 10:18
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3412
|1.3672
|226
|2011.01.14 10:18
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3413
|1.3673
|227
|2011.01.14 10:18
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3414
|1.3674
|228
|2011.01.14 10:18
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3415
|1.3675
|229
|2011.01.14 10:19
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3416
|1.3676
|230
|2011.01.14 10:19
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3417
|1.3677
|231
|2011.01.14 10:19
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3418
|1.3678
|232
|2011.01.14 10:19
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3419
|1.3679
|233
|2011.01.14 10:19
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3420
|1.3680
|234
|2011.01.14 10:19
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3421
|1.3681
|235
|2011.01.14 10:19
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3422
|1.3682
|236
|2011.01.14 10:19
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3423
|1.3683
|237
|2011.01.14 10:19
|modify
|13
|0.10
|1.3311
|1.3424
|1.3684
|238
|2011.01.14 10:47
|s/l
|13
|0.10
|1.3424
|1.3424
|1.3684
|11.31
|3118.95
|239
|2011.01.14 10:47
|buy
|14
|0.10
|1.3427
|0.0000
|1.3627
|240
|2011.01.14 11:44
|buy
|15
|0.20
|1.3377
|0.0000
|1.3577
|241
|2011.01.14 14:19
|buy
|16
|0.40
|1.3326
|0.0000
|1.3526
|242
|2011.01.14 15:48
|close
|16
|0.40
|1.3370
|0.0000
|1.3526
|17.60
|3136.55
|243
|2011.01.14 15:48
|close
|15
|0.20
|1.3369
|0.0000
|1.3577
|-1.60
|3134.95
|244
|2011.01.14 15:48
|close
|14
|0.10
|1.3370
|0.0000
|1.3627
|-5.70
|3129.25
|245
|2011.01.14 15:48
|buy
|17
|0.10
|1.3372
|0.0000
|1.3572
|246
|2011.01.14 18:49
|buy
|18
|0.20
|1.3321
|0.0000
|1.3521
|247
|2011.01.14 21:19
|close
|18
|0.20
|1.3372
|0.0000
|1.3521
|10.20
|3139.45
|248
|2011.01.14 21:19
|close
|17
|0.10
|1.3371
|0.0000
|1.3572
|-0.10
|3139.35
|249
|2011.01.14 21:19
|buy
|19
|0.10
|1.3375
|0.0000
|1.3575
|250
|2011.01.17 07:56
|buy
|20
|0.20
|1.3303
|0.0000
|1.3503
|251
|2011.01.17 11:31
|buy
|21
|0.40
|1.3253
|0.0000
|1.3453
|252
|2011.01.17 13:43
|close
|21
|0.40
|1.3299
|0.0000
|1.3453
|18.40
|3157.75
|253
|2011.01.17 13:43
|close
|20
|0.20
|1.3298
|0.0000
|1.3503
|-1.00
|3156.75
|254
|2011.01.17 13:43
|close
|19
|0.10
|1.3300
|0.0000
|1.3575
|-7.49
|3149.26
|255
|2011.01.17 13:43
|sell
|22
|0.10
|1.3299
|0.0000
|1.3099
|256
|2011.01.18 09:13
|sell
|23
|0.20
|1.3350
|0.0000
|1.3150
|257
|2011.01.18 11:02
|sell
|24
|0.40
|1.3400
|0.0000
|1.3200
|258
|2011.01.18 16:49
|sell
|25
|0.80
|1.3451
|0.0000
|1.3251
|259
|2011.01.18 17:44
|close
|25
|0.80
|1.3407
|0.0000
|1.3251
|35.20
|3184.46
|260
|2011.01.18 17:44
|close
|24
|0.40
|1.3408
|0.0000
|1.3200
|-3.20
|3181.26
|261
|2011.01.18 17:44
|close
|23
|0.20
|1.3407
|0.0000
|1.3150
|-11.40
|3169.86
|262
|2011.01.18 17:44
|close
|22
|0.10
|1.3408
|0.0000
|1.3099
|-10.94
|3158.93
|263
|2011.01.18 17:44
|buy
|26
|0.10
|1.3407
|0.0000
|1.3607
|264
|2011.01.19 08:49
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3457
|1.3717
|265
|2011.01.19 09:44
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3458
|1.3718
|266
|2011.01.19 09:44
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3459
|1.3719
|267
|2011.01.19 09:44
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3460
|1.3720
|268
|2011.01.19 09:44
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3461
|1.3721
|269
|2011.01.19 09:44
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3462
|1.3722
|270
|2011.01.19 09:48
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3463
|1.3723
|271
|2011.01.19 09:48
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3464
|1.3724
|272
|2011.01.19 09:48
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3465
|1.3725
|273
|2011.01.19 09:48
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3466
|1.3726
|274
|2011.01.19 09:48
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3467
|1.3727
|275
|2011.01.19 09:49
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3468
|1.3728
|276
|2011.01.19 09:49
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3469
|1.3729
|277
|2011.01.19 09:49
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3470
|1.3730
|278
|2011.01.19 09:49
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3471
|1.3731
|279
|2011.01.19 09:49
|modify
|26
|0.10
|1.3407
|1.3472
|1.3732
|280
|2011.01.19 10:02
|s/l
|26
|0.10
|1.3472
|1.3472
|1.3732
|6.51
|3165.44
|281
|2011.01.19 10:02
|buy
|27
|0.10
|1.3475
|0.0000
|1.3675
|282
|2011.01.20 09:49
|buy
|28
|0.20
|1.3424
|0.0000
|1.3624
|283
|2011.01.20 10:49
|close
|28
|0.20
|1.3475
|0.0000
|1.3624
|10.20
|3175.64
|284
|2011.01.20 10:49
|close
|27
|0.10
|1.3474
|0.0000
|1.3675
|-0.07
|3175.57
|285
|2011.01.20 10:49
|sell
|29
|0.10
|1.3475
|0.0000
|1.3275
|286
|2011.01.21 09:14
|sell
|30
|0.20
|1.3525
|0.0000
|1.3325
|287
|2011.01.21 17:44
|sell
|31
|0.40
|1.3576
|0.0000
|1.3376
|288
|2011.01.24 15:57
|sell
|32
|0.80
|1.3638
|0.0000
|1.3438
|289
|2011.01.25 11:48
|close
|32
|0.80
|1.3588
|0.0000
|1.3438
|39.70
|3215.27
|290
|2011.01.25 11:48
|close
|31
|0.40
|1.3589
|0.0000
|1.3376
|-5.50
|3209.77
|291
|2011.01.25 11:48
|close
|30
|0.20
|1.3588
|0.0000
|1.3325
|-12.75
|3197.03
|292
|2011.01.25 11:48
|close
|29
|0.10
|1.3589
|0.0000
|1.3275
|-11.51
|3185.52
|293
|2011.01.25 11:48
|sell
|33
|0.10
|1.3584
|0.0000
|1.3384
|294
|2011.01.25 13:45
|sell
|34
|0.20
|1.3635
|0.0000
|1.3435
|295
|2011.01.25 15:02
|close
|34
|0.20
|1.3584
|0.0000
|1.3435
|10.20
|3195.72
|296
|2011.01.25 15:02
|close
|33
|0.10
|1.3585
|0.0000
|1.3384
|-0.10
|3195.62
|297
|2011.01.25 15:02
|sell
|35
|0.10
|1.3581
|0.0000
|1.3381
|298
|2011.01.25 16:49
|sell
|36
|0.20
|1.3632
|0.0000
|1.3432
|299
|2011.01.25 22:09
|sell
|37
|0.40
|1.3682
|0.0000
|1.3482
|300
|2011.01.27 11:57
|sell
|38
|0.80
|1.3739
|0.0000
|1.3539
|301
|2011.01.27 18:48
|close
|38
|0.80
|1.3692
|0.0000
|1.3539
|37.60
|3233.22
|302
|2011.01.27 18:48
|close
|37
|0.40
|1.3693
|0.0000
|1.3482
|-4.99
|3228.22
|303
|2011.01.27 18:48
|close
|36
|0.20
|1.3692
|0.0000
|1.3432
|-12.30
|3215.93
|304
|2011.01.27 18:48
|close
|35
|0.10
|1.3693
|0.0000
|1.3381
|-11.35
|3204.58
|305
|2011.01.27 18:48
|sell
|39
|0.10
|1.3689
|0.0000
|1.3489
|306
|2011.01.28 03:06
|sell
|40
|0.20
|1.3740
|0.0000
|1.3540
|307
|2011.01.28 10:18
|close
|40
|0.20
|1.3689
|0.0000
|1.3540
|10.20
|3214.78
|308
|2011.01.28 10:18
|close
|39
|0.10
|1.3690
|0.0000
|1.3489
|-0.14
|3214.64
|309
|2011.01.28 10:18
|sell
|41
|0.10
|1.3686
|0.0000
|1.3486
|310
|2011.01.28 12:31
|sell
|42
|0.20
|1.3737
|0.0000
|1.3537
|311
|2011.01.28 16:19
|close
|42
|0.20
|1.3686
|0.0000
|1.3537
|10.20
|3224.84
|312
|2011.01.28 16:19
|close
|41
|0.10
|1.3687
|0.0000
|1.3486
|-0.10
|3224.74
|313
|2011.01.28 16:19
|sell
|43
|0.10
|1.3683
|0.0000
|1.3483
|314
|2011.01.31 17:19
|sell
|44
|0.20
|1.3734
|0.0000
|1.3534
|315
|2011.01.31 19:57
|close
|44
|0.20
|1.3677
|0.0000
|1.3534
|11.40
|3236.14
|316
|2011.01.31 20:00
|close
|43
|0.10
|1.3677
|0.0000
|1.3483
|0.56
|3236.71
|317
|2011.01.31 20:01
|buy
|45
|0.10
|1.3691
|0.0000
|1.3891
|318
|2011.02.01 12:19
|modify
|45
|0.10
|1.3691
|1.3741
|1.4001
|319
|2011.02.01 12:19
|modify
|45
|0.10
|1.3691
|1.3742
|1.4002
|320
|2011.02.01 12:19
|modify
|45
|0.10
|1.3691
|1.3743
|1.4003
|321
|2011.02.01 12:30
|s/l
|45
|0.10
|1.3743
|1.3743
|1.4003
|5.21
|3241.92
|322
|2011.02.01 12:30
|buy
|46
|0.10
|1.3746
|0.0000
|1.3946
|323
|2011.02.01 19:44
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3796
|1.4056
|324
|2011.02.01 19:44
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3797
|1.4057
|325
|2011.02.01 19:44
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3798
|1.4058
|326
|2011.02.01 19:48
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3799
|1.4059
|327
|2011.02.01 19:48
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3800
|1.4060
|328
|2011.02.01 19:48
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3801
|1.4061
|329
|2011.02.01 19:49
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3802
|1.4062
|330
|2011.02.01 19:49
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3803
|1.4063
|331
|2011.02.01 19:49
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3804
|1.4064
|332
|2011.02.01 20:19
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3805
|1.4065
|333
|2011.02.01 22:31
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3806
|1.4066
|334
|2011.02.01 22:31
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3807
|1.4067
|335
|2011.02.01 22:31
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3808
|1.4068
|336
|2011.02.01 22:31
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3809
|1.4069
|337
|2011.02.01 22:32
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3810
|1.4070
|338
|2011.02.01 22:36
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3811
|1.4071
|339
|2011.02.02 03:14
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3812
|1.4072
|340
|2011.02.02 03:14
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3813
|1.4073
|341
|2011.02.02 03:18
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3814
|1.4074
|342
|2011.02.02 03:18
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3815
|1.4075
|343
|2011.02.02 03:18
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3816
|1.4076
|344
|2011.02.02 03:18
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3817
|1.4077
|345
|2011.02.02 03:19
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3818
|1.4078
|346
|2011.02.02 03:19
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3819
|1.4079
|347
|2011.02.02 03:19
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3820
|1.4080
|348
|2011.02.02 05:39
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3821
|1.4081
|349
|2011.02.02 05:43
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3822
|1.4082
|350
|2011.02.02 05:43
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3823
|1.4083
|351
|2011.02.02 05:44
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3824
|1.4084
|352
|2011.02.02 05:44
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3825
|1.4085
|353
|2011.02.02 05:48
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3826
|1.4086
|354
|2011.02.02 05:48
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3827
|1.4087
|355
|2011.02.02 05:48
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3828
|1.4088
|356
|2011.02.02 05:49
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3829
|1.4089
|357
|2011.02.02 05:49
|modify
|46
|0.10
|1.3746
|1.3830
|1.4090
|358
|2011.02.02 09:48
|s/l
|46
|0.10
|1.3830
|1.3830
|1.4090
|8.41
|3250.33
|359
|2011.02.02 09:48
|buy
|47
|0.10
|1.3833
|0.0000
|1.4033
|360
|2011.02.02 16:19
|buy
|48
|0.20
|1.3783
|0.0000
|1.3983
|361
|2011.02.03 15:39
|buy
|49
|0.40
|1.3732
|0.0000
|1.3932
|362
|2011.02.03 15:49
|buy
|50
|0.80
|1.3682
|0.0000
|1.3882
|363
|2011.02.03 17:18
|buy
|51
|1.60
|1.3631
|0.0000
|1.3831
|364
|2011.02.08 18:18
|close
|51
|1.60
|1.3677
|0.0000
|1.3831
|74.08
|3324.41
|365
|2011.02.08 18:18
|close
|50
|0.80
|1.3676
|0.0000
|1.3882
|-4.56
|3319.85
|366
|2011.02.08 18:18
|close
|49
|0.40
|1.3677
|0.0000
|1.3932
|-21.88
|3297.97
|367
|2011.02.08 18:18
|close
|48
|0.20
|1.3676
|0.0000
|1.3983
|-21.28
|3276.69
|368
|2011.02.08 18:18
|close
|47
|0.10
|1.3677
|0.0000
|1.4033
|-15.54
|3261.15
|369
|2011.02.08 18:18
|buy
|52
|0.10
|1.3679
|0.0000
|1.3879
|370
|2011.02.08 21:49
|buy
|53
|0.20
|1.3628
|0.0000
|1.3828
|371
|2011.02.09 15:49
|close
|53
|0.20
|1.3679
|0.0000
|1.3828
|10.22
|3271.37
|372
|2011.02.09 15:49
|close
|52
|0.10
|1.3678
|0.0000
|1.3879
|-0.09
|3271.28
|373
|2011.02.09 15:49
|buy
|54
|0.10
|1.3682
|0.0000
|1.3882
|374
|2011.02.10 11:14
|buy
|55
|0.20
|1.3631
|0.0000
|1.3831
|375
|2011.02.10 17:16
|buy
|56
|0.40
|1.3581
|0.0000
|1.3781
|376
|2011.02.10 18:19
|close
|56
|0.40
|1.3624
|0.0000
|1.3781
|17.20
|3288.48
|377
|2011.02.10 18:19
|close
|55
|0.20
|1.3623
|0.0000
|1.3831
|-1.60
|3286.88
|378
|2011.02.10 18:19
|close
|54
|0.10
|1.3624
|0.0000
|1.3882
|-5.77
|3281.11
|379
|2011.02.10 18:19
|sell
|57
|0.10
|1.3623
|0.0000
|1.3423
|380
|2011.02.18 19:09
|sell
|58
|0.20
|1.3674
|0.0000
|1.3474
|381
|2011.02.22 03:18
|close
|58
|0.20
|1.3623
|0.0000
|1.3474
|10.05
|3291.16
|382
|2011.02.22 03:18
|close
|57
|0.10
|1.3622
|0.0000
|1.3423
|-0.27
|3290.89
|383
|2011.02.22 03:18
|sell
|59
|0.10
|1.3620
|0.0000
|1.3420
|384
|2011.02.22 14:08
|sell
|60
|0.20
|1.3671
|0.0000
|1.3471
|385
|2011.02.23 08:49
|sell
|61
|0.40
|1.3721
|0.0000
|1.3521
|386
|2011.02.23 17:15
|sell
|62
|0.80
|1.3772
|0.0000
|1.3572
|387
|2011.02.24 09:47
|close
|62
|0.80
|1.3728
|0.0000
|1.3572
|34.31
|3325.20
|388
|2011.02.24 09:47
|close
|61
|0.40
|1.3729
|0.0000
|1.3521
|-3.64
|3321.56
|389
|2011.02.24 09:47
|close
|60
|0.20
|1.3728
|0.0000
|1.3471
|-11.70
|3309.86
|390
|2011.02.24 09:47
|close
|59
|0.10
|1.3729
|0.0000
|1.3420
|-11.05
|3298.81
|391
|2011.02.24 09:47
|sell
|63
|0.10
|1.3725
|0.0000
|1.3525
|392
|2011.02.24 11:13
|sell
|64
|0.20
|1.3776
|0.0000
|1.3576
|393
|2011.02.25 03:14
|sell
|65
|0.40
|1.3826
|0.0000
|1.3626
|394
|2011.02.25 11:57
|close
|65
|0.40
|1.3783
|0.0000
|1.3626
|17.20
|3316.01
|395
|2011.02.25 12:00
|close
|64
|0.20
|1.3782
|0.0000
|1.3576
|-1.27
|3314.74
|396
|2011.02.25 12:24
|close
|63
|0.10
|1.3808
|0.0000
|1.3525
|-8.34
|3306.40
|397
|2011.02.25 12:30
|sell
|66
|0.10
|1.3792
|0.0000
|1.3592
|398
|2011.02.28 12:18
|sell
|67
|0.20
|1.3842
|0.0000
|1.3642
|399
|2011.02.28 19:50
|close
|67
|0.20
|1.3792
|0.0000
|1.3642
|10.00
|3316.40
|400
|2011.02.28 19:50
|close
|66
|0.10
|1.3793
|0.0000
|1.3592
|-0.14
|3316.26
|401
|2011.02.28 19:50
|sell
|68
|0.10
|1.3789
|0.0000
|1.3589
|402
|2011.03.01 10:48
|sell
|69
|0.20
|1.3840
|0.0000
|1.3640
|403
|2011.03.01 21:40
|close
|69
|0.20
|1.3789
|0.0000
|1.3640
|10.20
|3326.46
|404
|2011.03.01 21:40
|close
|68
|0.10
|1.3790
|0.0000
|1.3589
|-0.14
|3326.33
|405
|2011.03.01 21:40
|sell
|70
|0.10
|1.3786
|0.0000
|1.3586
|406
|2011.03.02 12:45
|sell
|71
|0.20
|1.3837
|0.0000
|1.3637
|407
|2011.03.02 17:45
|sell
|72
|0.40
|1.3887
|0.0000
|1.3687
|408
|2011.03.03 11:32
|close
|72
|0.40
|1.3843
|0.0000
|1.3687
|17.16
|3343.48
|409
|2011.03.03 11:32
|close
|71
|0.20
|1.3844
|0.0000
|1.3637
|-1.62
|3341.86
|410
|2011.03.03 11:32
|close
|70
|0.10
|1.3843
|0.0000
|1.3586
|-5.85
|3336.01
|411
|2011.03.03 11:32
|sell
|73
|0.10
|1.3839
|0.0000
|1.3639
|412
|2011.03.03 15:39
|sell
|74
|0.20
|1.3889
|0.0000
|1.3689
|413
|2011.03.03 15:48
|sell
|75
|0.40
|1.3940
|0.0000
|1.3740
|414
|2011.03.04 15:48
|sell
|76
|0.80
|1.3990
|0.0000
|1.3790
|415
|2011.03.08 09:46
|close
|76
|0.80
|1.3946
|0.0000
|1.3790
|34.61
|3370.62
|416
|2011.03.08 09:46
|close
|75
|0.40
|1.3945
|0.0000
|1.3740
|-2.44
|3368.18
|417
|2011.03.08 09:46
|close
|74
|0.20
|1.3944
|0.0000
|1.3689
|-11.22
|3356.95
|418
|2011.03.08 09:46
|close
|73
|0.10
|1.3943
|0.0000
|1.3639
|-10.51
|3346.44
|419
|2011.03.08 09:46
|sell
|77
|0.10
|1.3939
|0.0000
|1.3739
|420
|2011.03.14 19:08
|sell
|78
|0.20
|1.3989
|0.0000
|1.3789
|421
|2011.03.15 06:48
|close
|78
|0.20
|1.3939
|0.0000
|1.3789
|9.93
|3356.37
|422
|2011.03.15 06:48
|close
|77
|0.10
|1.3940
|0.0000
|1.3739
|-0.36
|3356.01
|423
|2011.03.15 06:48
|sell
|79
|0.10
|1.3935
|0.0000
|1.3735
|424
|2011.03.15 19:19
|sell
|80
|0.20
|1.3985
|0.0000
|1.3785
|425
|2011.03.16 12:00
|close
|80
|0.20
|1.3935
|0.0000
|1.3785
|9.93
|3365.94
|426
|2011.03.16 12:01
|close
|79
|0.10
|1.3961
|0.0000
|1.3735
|-2.64
|3363.30
|427
|2011.03.16 12:01
|sell
|81
|0.10
|1.3960
|0.0000
|1.3760
|428
|2011.03.17 11:57
|sell
|82
|0.20
|1.4022
|0.0000
|1.3822
|429
|2011.03.18 04:44
|sell
|83
|0.40
|1.4072
|0.0000
|1.3872
|430
|2011.03.18 14:09
|sell
|84
|0.80
|1.4123
|0.0000
|1.3923
|431
|2011.03.18 19:54
|sell
|85
|1.60
|1.4174
|0.0000
|1.3974
|432
|2011.03.23 16:19
|close
|85
|1.60
|1.4127
|0.0000
|1.3974
|73.42
|3436.72
|433
|2011.03.23 16:19
|close
|84
|0.80
|1.4128
|0.0000
|1.3923
|-4.89
|3431.84
|434
|2011.03.23 16:19
|close
|83
|0.40
|1.4127
|0.0000
|1.3872
|-22.44
|3409.39
|435
|2011.03.23 16:19
|close
|82
|0.20
|1.4126
|0.0000
|1.3822
|-21.10
|3388.30
|436
|2011.03.23 16:19
|close
|81
|0.10
|1.4127
|0.0000
|1.3760
|-16.96
|3371.34
|437
|2011.03.23 16:19
|sell
|86
|0.10
|1.4122
|0.0000
|1.3922
|438
|2011.03.24 15:57
|sell
|87
|0.20
|1.4199
|0.0000
|1.3999
|439
|2011.03.25 15:22
|close
|87
|0.20
|1.4140
|0.0000
|1.3999
|11.73
|3383.06
|440
|2011.03.25 15:22
|close
|86
|0.10
|1.4141
|0.0000
|1.3922
|-2.05
|3381.01
|441
|2011.03.25 15:22
|sell
|88
|0.10
|1.4136
|0.0000
|1.3936
|442
|2011.03.31 11:42
|sell
|89
|0.20
|1.4186
|0.0000
|1.3986
|443
|2011.04.01 15:31
|close
|89
|0.20
|1.4136
|0.0000
|1.3986
|9.93
|3390.94
|444
|2011.04.01 15:31
|close
|88
|0.10
|1.4137
|0.0000
|1.3936
|-0.36
|3390.58
|445
|2011.04.01 15:31
|sell
|90
|0.10
|1.4133
|0.0000
|1.3933
|446
|2011.04.01 18:22
|sell
|91
|0.20
|1.4184
|0.0000
|1.3984
|447
|2011.04.01 21:24
|sell
|92
|0.40
|1.4235
|0.0000
|1.4035
|448
|2011.04.05 05:10
|close
|92
|0.40
|1.4191
|0.0000
|1.4035
|17.30
|3407.89
|449
|2011.04.05 05:10
|close
|91
|0.20
|1.4192
|0.0000
|1.3984
|-1.75
|3406.14
|450
|2011.04.05 05:10
|close
|90
|0.10
|1.4191
|0.0000
|1.3933
|-5.87
|3400.26
|451
|2011.04.05 05:10
|sell
|93
|0.10
|1.4190
|0.0000
|1.3990
|452
|2011.04.05 21:09
|sell
|94
|0.20
|1.4241
|0.0000
|1.4041
|453
|2011.04.06 10:07
|sell
|95
|0.40
|1.4291
|0.0000
|1.4091
|454
|2011.04.06 17:54
|sell
|96
|0.80
|1.4342
|0.0000
|1.4142
|455
|2011.04.07 09:45
|close
|96
|0.80
|1.4298
|0.0000
|1.4142
|34.31
|3434.58
|456
|2011.04.07 09:45
|close
|95
|0.40
|1.4299
|0.0000
|1.4091
|-3.64
|3430.93
|457
|2011.04.07 09:45
|close
|94
|0.20
|1.4297
|0.0000
|1.4041
|-11.50
|3419.44
|458
|2011.04.07 09:45
|close
|93
|0.10
|1.4298
|0.0000
|1.3990
|-10.95
|3408.49
|459
|2011.04.07 09:45
|sell
|97
|0.10
|1.4294
|0.0000
|1.4094
|460
|2011.04.08 03:58
|sell
|98
|0.20
|1.4361
|0.0000
|1.4161
|461
|2011.04.08 10:22
|sell
|99
|0.40
|1.4411
|0.0000
|1.4211
|462
|2011.04.08 22:54
|sell
|100
|0.80
|1.4462
|0.0000
|1.4262
|463
|2011.04.12 03:19
|close
|100
|0.80
|1.4417
|0.0000
|1.4262
|35.41
|3443.90
|464
|2011.04.12 03:19
|close
|99
|0.40
|1.4418
|0.0000
|1.4211
|-3.10
|3440.80
|465
|2011.04.12 03:19
|close
|98
|0.20
|1.4416
|0.0000
|1.4161
|-11.15
|3429.65
|466
|2011.04.12 03:19
|close
|97
|0.10
|1.4417
|0.0000
|1.4094
|-12.41
|3417.24
|467
|2011.04.12 03:20
|sell
|101
|0.10
|1.4413
|0.0000
|1.4213
|468
|2011.04.12 12:39
|sell
|102
|0.20
|1.4464
|0.0000
|1.4264
|469
|2011.04.12 15:45
|sell
|103
|0.40
|1.4514
|0.0000
|1.4314
|470
|2011.04.12 18:09
|close
|103
|0.40
|1.4470
|0.0000
|1.4314
|17.60
|3434.84
|471
|2011.04.12 18:09
|close
|102
|0.20
|1.4469
|0.0000
|1.4264
|-1.00
|3433.84
|472
|2011.04.12 18:09
|close
|101
|0.10
|1.4468
|0.0000
|1.4213
|-5.50
|3428.34
|473
|2011.04.12 18:09
|sell
|104
|0.10
|1.4464
|0.0000
|1.4264
|474
|2011.04.13 09:46
|sell
|105
|0.20
|1.4514
|0.0000
|1.4314
|475
|2011.04.13 17:12
|close
|105
|0.20
|1.4464
|0.0000
|1.4314
|10.00
|3438.34
|476
|2011.04.13 17:12
|close
|104
|0.10
|1.4465
|0.0000
|1.4264
|-0.14
|3438.20
|477
|2011.04.13 17:12
|sell
|106
|0.10
|1.4461
|0.0000
|1.4261
|478
|2011.04.14 09:24
|sell
|107
|0.20
|1.4511
|0.0000
|1.4311
|479
|2011.04.14 11:28
|close
|107
|0.20
|1.4416
|0.0000
|1.4311
|19.00
|3457.20
|480
|2011.04.14 12:00
|close
|106
|0.10
|1.4415
|0.0000
|1.4261
|4.49
|3461.69
|481
|2011.04.14 12:13
|sell
|108
|0.10
|1.4462
|0.0000
|1.4262
|482
|2011.09.07 00:00
|t/p
|108
|0.10
|1.4262
|0.0000
|1.4262
|14.67
|3476.36
|483
|2011.09.07 00:00
|sell
|109
|0.10
|1.3995
|0.0000
|1.3795
|484
|2011.09.07 04:30
|sell
|110
|0.20
|1.4045
|0.0000
|1.3845
|485
|2011.09.07 11:06
|sell
|111
|0.40
|1.4096
|0.0000
|1.3896
|486
|2011.09.07 11:09
|sell
|112
|0.80
|1.4146
|0.0000
|1.3946
|487
|2011.09.07 11:13
|close
|112
|0.80
|1.4098
|0.0000
|1.3946
|38.40
|3514.76
|488
|2011.09.07 11:15
|close
|111
|0.40
|1.4097
|0.0000
|1.3896
|-0.40
|3514.36
|489
|2011.09.07 11:15
|close
|110
|0.20
|1.4098
|0.0000
|1.3845
|-10.60
|3503.76
|490
|2011.09.07 11:15
|close
|109
|0.10
|1.4097
|0.0000
|1.3795
|-10.20
|3493.56
|491
|2011.09.07 11:15
|sell
|113
|0.10
|1.4095
|0.0000
|1.3895
|492
|2011.09.08 20:43
|t/p
|113
|0.10
|1.3895
|0.0000
|1.3895
|19.89
|3513.45
|493
|2011.09.08 20:43
|sell
|114
|0.10
|1.3892
|0.0000
|1.3692
|494
|2011.09.09 18:09
|t/p
|114
|0.10
|1.3692
|0.0000
|1.3692
|19.96
|3533.42
|495
|2011.09.09 18:09
|sell
|115
|0.10
|1.3689
|0.0000
|1.3489
|496
|2011.09.14 14:09
|sell
|116
|0.20
|1.3740
|0.0000
|1.3540
|497
|2011.09.14 16:39
|close
|116
|0.20
|1.3689
|0.0000
|1.3540
|10.20
|3543.62
|498
|2011.09.14 16:39
|close
|115
|0.10
|1.3690
|0.0000
|1.3489
|-0.21
|3543.41
|499
|2011.09.14 16:39
|buy
|117
|0.10
|1.3688
|0.0000
|1.3888
|500
|2011.09.14 17:23
|buy
|118
|0.20
|1.3638
|0.0000
|1.3838
|501
|2011.09.14 17:37
|close
|118
|0.20
|1.3688
|0.0000
|1.3838
|10.00
|3553.41
|502
|2011.09.14 17:37
|close
|117
|0.10
|1.3687
|0.0000
|1.3888
|-0.10
|3553.31
|503
|2011.09.14 17:37
|buy
|119
|0.10
|1.3691
|0.0000
|1.3891
|504
|2011.09.14 21:07
|modify
|119
|0.10
|1.3691
|1.3741
|1.4001
|505
|2011.09.14 21:07
|modify
|119
|0.10
|1.3691
|1.3742
|1.4002
|506
|2011.09.14 21:07
|modify
|119
|0.10
|1.3691
|1.3743
|1.4003
|507
|2011.09.14 21:07
|modify
|119
|0.10
|1.3691
|1.3744
|1.4004
|508
|2011.09.14 21:07
|modify
|119
|0.10
|1.3691
|1.3745
|1.4005
|509
|2011.09.14 21:08
|modify
|119
|0.10
|1.3691
|1.3746
|1.4006
|510
|2011.09.14 21:08
|modify
|119
|0.10
|1.3691
|1.3747
|1.4007
|511
|2011.09.14 21:54
|s/l
|119
|0.10
|1.3747
|1.3747
|1.4007
|5.60
|3558.91
|512
|2011.09.14 21:54
|buy
|120
|0.10
|1.3750
|0.0000
|1.3950
|513
|2011.09.15 16:01
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3800
|1.4060
|514
|2011.09.15 16:01
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3801
|1.4061
|515
|2011.09.15 16:01
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3802
|1.4062
|516
|2011.09.15 16:01
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3803
|1.4063
|517
|2011.09.15 16:01
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3804
|1.4064
|518
|2011.09.15 16:01
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3805
|1.4065
|519
|2011.09.15 16:01
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3806
|1.4066
|520
|2011.09.15 16:01
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3807
|1.4067
|521
|2011.09.15 16:03
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3808
|1.4068
|522
|2011.09.15 16:03
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3809
|1.4069
|523
|2011.09.15 16:03
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3810
|1.4070
|524
|2011.09.15 16:03
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3811
|1.4071
|525
|2011.09.15 16:03
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3812
|1.4072
|526
|2011.09.15 16:03
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3813
|1.4073
|527
|2011.09.15 16:03
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3814
|1.4074
|528
|2011.09.15 16:03
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3815
|1.4075
|529
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3816
|1.4076
|530
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3817
|1.4077
|531
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3818
|1.4078
|532
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3819
|1.4079
|533
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3820
|1.4080
|534
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3821
|1.4081
|535
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3822
|1.4082
|536
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3823
|1.4083
|537
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3824
|1.4084
|538
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3825
|1.4085
|539
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3826
|1.4086
|540
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3827
|1.4087
|541
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3828
|1.4088
|542
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3829
|1.4089
|543
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3830
|1.4090
|544
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3831
|1.4091
|545
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3832
|1.4092
|546
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3833
|1.4093
|547
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3834
|1.4094
|548
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3835
|1.4095
|549
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3836
|1.4096
|550
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3837
|1.4097
|551
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3838
|1.4098
|552
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3839
|1.4099
|553
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3840
|1.4100
|554
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3841
|1.4101
|555
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3842
|1.4102
|556
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3843
|1.4103
|557
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3844
|1.4104
|558
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3845
|1.4105
|559
|2011.09.15 16:04
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3846
|1.4106
|560
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3847
|1.4107
|561
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3848
|1.4108
|562
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3849
|1.4109
|563
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3850
|1.4110
|564
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3851
|1.4111
|565
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3852
|1.4112
|566
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3853
|1.4113
|567
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3854
|1.4114
|568
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3855
|1.4115
|569
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3856
|1.4116
|570
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3857
|1.4117
|571
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3858
|1.4118
|572
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3859
|1.4119
|573
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3860
|1.4120
|574
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3861
|1.4121
|575
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3862
|1.4122
|576
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3863
|1.4123
|577
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3864
|1.4124
|578
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3865
|1.4125
|579
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3866
|1.4126
|580
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3867
|1.4127
|581
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3868
|1.4128
|582
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3869
|1.4129
|583
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3870
|1.4130
|584
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3871
|1.4131
|585
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3872
|1.4132
|586
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3873
|1.4133
|587
|2011.09.15 16:07
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3874
|1.4134
|588
|2011.09.15 16:08
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3875
|1.4135
|589
|2011.09.15 16:08
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3876
|1.4136
|590
|2011.09.15 16:08
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3877
|1.4137
|591
|2011.09.15 16:08
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3878
|1.4138
|592
|2011.09.15 16:08
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3879
|1.4139
|593
|2011.09.15 16:08
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3880
|1.4140
|594
|2011.09.15 16:08
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3881
|1.4141
|595
|2011.09.15 16:08
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3882
|1.4142
|596
|2011.09.15 16:08
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3883
|1.4143
|597
|2011.09.15 16:08
|modify
|120
|0.10
|1.3750
|1.3884
|1.4144
|598
|2011.09.15 16:12
|s/l
|120
|0.10
|1.3884
|1.3884
|1.4144
|13.43
|3572.34
|599
|2011.09.15 16:12
|buy
|121
|0.10
|1.3887
|0.0000
|1.4087
|600
|2011.09.15 17:30
|buy
|122
|0.20
|1.3837
|0.0000
|1.4037
|601
|2011.09.15 21:04
|close
|122
|0.20
|1.3887
|0.0000
|1.4037
|10.00
|3582.34
|602
|2011.09.15 21:04
|close
|121
|0.10
|1.3886
|0.0000
|1.4087
|-0.10
|3582.24
|603
|2011.09.15 21:04
|buy
|123
|0.10
|1.3891
|0.0000
|1.4091
|604
|2011.09.16 04:37
|buy
|124
|0.20
|1.3841
|0.0000
|1.4041
|605
|2011.09.16 10:24
|buy
|125
|0.40
|1.3790
|0.0000
|1.3990
|606
|2011.09.16 16:54
|close
|125
|0.40
|1.3834
|0.0000
|1.3990
|17.60
|3599.84
|607
|2011.09.16 16:54
|close
|124
|0.20
|1.3833
|0.0000
|1.4041
|-1.60
|3598.24
|608
|2011.09.16 16:54
|close
|123
|0.10
|1.3834
|0.0000
|1.4091
|-5.69
|3592.55
|609
|2011.09.16 16:54
|buy
|126
|0.10
|1.3836
|0.0000
|1.4036
|610
|2011.09.16 17:37
|buy
|127
|0.20
|1.3785
|0.0000
|1.3985
|611
|2011.09.19 00:00
|buy
|128
|0.40
|1.3695
|0.0000
|1.3895
|612
|2011.09.19 12:07
|buy
|129
|0.80
|1.3644
|0.0000
|1.3844
|613
|2011.09.19 17:22
|buy
|130
|1.60
|1.3594
|0.0000
|1.3794
|614
|2011.09.19 18:09
|close
|130
|1.60
|1.3644
|0.0000
|1.3794
|80.00
|3672.55
|615
|2011.09.19 18:09
|close
|129
|0.80
|1.3643
|0.0000
|1.3844
|-0.80
|3671.75
|616
|2011.09.19 18:10
|close
|128
|0.40
|1.3644
|0.0000
|1.3895
|-20.40
|3651.35
|617
|2011.09.19 18:10
|close
|127
|0.20
|1.3643
|0.0000
|1.3985
|-28.38
|3622.97
|618
|2011.09.19 18:10
|close
|126
|0.10
|1.3644
|0.0000
|1.4036
|-19.19
|3603.78
|619
|2011.09.19 18:10
|sell
|131
|0.10
|1.3643
|0.0000
|1.3443
|620
|2011.09.19 22:27
|sell
|132
|0.20
|1.3694
|0.0000
|1.3494
|621
|2011.09.20 01:22
|close
|132
|0.20
|1.3643
|0.0000
|1.3494
|10.13
|3613.90
|622
|2011.09.20 01:22
|close
|131
|0.10
|1.3642
|0.0000
|1.3443
|0.06
|3613.96
|623
|2011.09.20 01:22
|sell
|133
|0.10
|1.3638
|0.0000
|1.3438
|624
|2011.09.20 11:07
|sell
|134
|0.20
|1.3688
|0.0000
|1.3488
|625
|2011.09.20 15:39
|sell
|135
|0.40
|1.3739
|0.0000
|1.3539
|626
|2011.09.20 16:09
|close
|135
|0.40
|1.3695
|0.0000
|1.3539
|17.60
|3631.56
|627
|2011.09.20 16:09
|close
|134
|0.20
|1.3696
|0.0000
|1.3488
|-1.60
|3629.96
|628
|2011.09.20 16:09
|close
|133
|0.10
|1.3695
|0.0000
|1.3438
|-5.70
|3624.26
|629
|2011.09.20 16:09
|buy
|136
|0.10
|1.3696
|0.0000
|1.3896
|630
|2011.09.21 11:39
|buy
|137
|0.20
|1.3645
|0.0000
|1.3845
|631
|2011.09.21 18:04
|close
|137
|0.20
|1.3696
|0.0000
|1.3845
|10.20
|3634.46
|632
|2011.09.21 18:04
|close
|136
|0.10
|1.3695
|0.0000
|1.3896
|-0.09
|3634.37
|633
|2011.09.21 18:04
|buy
|138
|0.10
|1.3699
|0.0000
|1.3899
|634
|2011.09.21 20:34
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3749
|1.4009
|635
|2011.09.21 20:37
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3750
|1.4010
|636
|2011.09.21 20:37
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3751
|1.4011
|637
|2011.09.21 20:37
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3752
|1.4012
|638
|2011.09.21 20:37
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3753
|1.4013
|639
|2011.09.21 20:37
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3754
|1.4014
|640
|2011.09.21 20:38
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3755
|1.4015
|641
|2011.09.21 20:46
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3756
|1.4016
|642
|2011.09.21 20:48
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3757
|1.4017
|643
|2011.09.21 20:48
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3758
|1.4018
|644
|2011.09.21 21:18
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3759
|1.4019
|645
|2011.09.21 21:18
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3760
|1.4020
|646
|2011.09.21 21:18
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3761
|1.4021
|647
|2011.09.21 21:18
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3762
|1.4022
|648
|2011.09.21 21:18
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3763
|1.4023
|649
|2011.09.21 21:18
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3764
|1.4024
|650
|2011.09.21 21:18
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3765
|1.4025
|651
|2011.09.21 21:18
|modify
|138
|0.10
|1.3699
|1.3766
|1.4026
|652
|2011.09.21 21:19
|s/l
|138
|0.10
|1.3766
|1.3766
|1.4026
|6.70
|3641.07
|653
|2011.09.21 21:19
|buy
|139
|0.10
|1.3769
|0.0000
|1.3969
|654
|2011.09.21 21:24
|buy
|140
|0.20
|1.3719
|0.0000
|1.3919
|655
|2011.09.21 21:38
|buy
|141
|0.40
|1.3668
|0.0000
|1.3868
|656
|2011.09.21 22:37
|buy
|142
|0.80
|1.3618
|0.0000
|1.3818
|657
|2011.09.21 23:23
|buy
|143
|1.60
|1.3567
|0.0000
|1.3767
|658
|2011.09.27 16:19
|close
|143
|1.60
|1.3613
|0.0000
|1.3767
|74.56
|3715.63
|659
|2011.09.27 16:19
|close
|142
|0.80
|1.3612
|0.0000
|1.3818
|-4.32
|3711.31
|660
|2011.09.27 16:19
|close
|141
|0.40
|1.3613
|0.0000
|1.3868
|-21.76
|3689.55
|661
|2011.09.27 16:19
|close
|140
|0.20
|1.3614
|0.0000
|1.3919
|-20.88
|3668.67
|662
|2011.09.27 16:19
|close
|139
|0.10
|1.3613
|0.0000
|1.3969
|-15.54
|3653.13
|663
|2011.09.27 16:19
|buy
|144
|0.10
|1.3618
|0.0000
|1.3818
|664
|2011.09.28 03:09
|buy
|145
|0.20
|1.3567
|0.0000
|1.3767
|665
|2011.09.28 10:18
|close
|145
|0.20
|1.3618
|0.0000
|1.3767
|10.20
|3663.33
|666
|2011.09.28 10:18
|close
|144
|0.10
|1.3617
|0.0000
|1.3818
|-0.09
|3663.24
|667
|2011.09.28 10:18
|buy
|146
|0.10
|1.3621
|0.0000
|1.3821
|668
|2011.09.28 20:38
|buy
|147
|0.20
|1.3570
|0.0000
|1.3770
|669
|2011.09.29 07:19
|close
|147
|0.20
|1.3621
|0.0000
|1.3770
|10.26
|3673.50
|670
|2011.09.29 07:19
|close
|146
|0.10
|1.3620
|0.0000
|1.3821
|-0.07
|3673.43
|671
|2011.09.29 07:19
|buy
|148
|0.10
|1.3625
|0.0000
|1.3825
|672
|2011.09.29 20:36
|buy
|149
|0.20
|1.3575
|0.0000
|1.3775
|673
|2011.09.30 09:37
|buy
|150
|0.40
|1.3524
|0.0000
|1.3724
|674
|2011.09.30 16:07
|buy
|151
|0.80
|1.3474
|0.0000
|1.3674
|675
|2011.09.30 17:54
|buy
|152
|1.60
|1.3423
|0.0000
|1.3623
|676
|2011.10.07 15:30
|close
|152
|1.60
|1.3469
|0.0000
|1.3623
|74.72
|3748.15
|677
|2011.10.07 15:30
|close
|151
|0.80
|1.3468
|0.0000
|1.3674
|-4.24
|3743.91
|678
|2011.10.07 15:30
|close
|150
|0.40
|1.3469
|0.0000
|1.3724
|-21.72
|3722.19
|679
|2011.10.07 15:30
|close
|149
|0.20
|1.3468
|0.0000
|1.3775
|-21.24
|3700.95
|680
|2011.10.07 15:30
|close
|148
|0.10
|1.3469
|0.0000
|1.3825
|-15.52
|3685.43
|681
|2011.10.07 15:30
|buy
|153
|0.10
|1.3471
|0.0000
|1.3671
|682
|2011.10.07 19:24
|buy
|154
|0.20
|1.3420
|0.0000
|1.3620
|683
|2011.10.07 21:45
|buy
|155
|0.40
|1.3369
|0.0000
|1.3569
|684
|2011.10.07 22:23
|close
|155
|0.40
|1.3413
|0.0000
|1.3569
|17.60
|3703.03
|685
|2011.10.07 22:23
|close
|154
|0.20
|1.3414
|0.0000
|1.3620
|-1.20
|3701.83
|686
|2011.10.07 22:23
|close
|153
|0.10
|1.3413
|0.0000
|1.3671
|-5.80
|3696.03
|687
|2011.10.07 22:23
|buy
|156
|0.10
|1.3418
|0.0000
|1.3618
|688
|2011.10.10 10:49
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3468
|1.3728
|689
|2011.10.10 10:49
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3469
|1.3729
|690
|2011.10.10 10:49
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3470
|1.3730
|691
|2011.10.10 10:49
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3471
|1.3731
|692
|2011.10.10 10:49
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3472
|1.3732
|693
|2011.10.10 10:49
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3473
|1.3733
|694
|2011.10.10 10:49
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3474
|1.3734
|695
|2011.10.10 10:49
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3475
|1.3735
|696
|2011.10.10 10:50
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3476
|1.3736
|697
|2011.10.10 10:51
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3477
|1.3737
|698
|2011.10.10 10:51
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3478
|1.3738
|699
|2011.10.10 10:51
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3479
|1.3739
|700
|2011.10.10 10:51
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3480
|1.3740
|701
|2011.10.10 10:51
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3481
|1.3741
|702
|2011.10.10 10:51
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3482
|1.3742
|703
|2011.10.10 10:52
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3483
|1.3743
|704
|2011.10.10 10:52
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3484
|1.3744
|705
|2011.10.10 10:52
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3485
|1.3745
|706
|2011.10.10 10:52
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3486
|1.3746
|707
|2011.10.10 10:52
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3487
|1.3747
|708
|2011.10.10 10:52
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3488
|1.3748
|709
|2011.10.10 10:52
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3489
|1.3749
|710
|2011.10.10 10:52
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3490
|1.3750
|711
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3491
|1.3751
|712
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3492
|1.3752
|713
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3493
|1.3753
|714
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3494
|1.3754
|715
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3495
|1.3755
|716
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3496
|1.3756
|717
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3497
|1.3757
|718
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3498
|1.3758
|719
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3499
|1.3759
|720
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3500
|1.3760
|721
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3501
|1.3761
|722
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3502
|1.3762
|723
|2011.10.10 10:54
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3503
|1.3763
|724
|2011.10.10 10:55
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3504
|1.3764
|725
|2011.10.10 11:09
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3505
|1.3765
|726
|2011.10.10 11:09
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3506
|1.3766
|727
|2011.10.10 11:09
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3507
|1.3767
|728
|2011.10.10 11:09
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3508
|1.3768
|729
|2011.10.10 11:15
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3509
|1.3769
|730
|2011.10.10 11:15
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3510
|1.3770
|731
|2011.10.10 11:15
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3511
|1.3771
|732
|2011.10.10 11:15
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3512
|1.3772
|733
|2011.10.10 11:15
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3513
|1.3773
|734
|2011.10.10 11:15
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3514
|1.3774
|735
|2011.10.10 11:16
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3515
|1.3775
|736
|2011.10.10 11:16
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3516
|1.3776
|737
|2011.10.10 11:16
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3517
|1.3777
|738
|2011.10.10 11:16
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3518
|1.3778
|739
|2011.10.10 11:19
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3519
|1.3779
|740
|2011.10.10 11:36
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3520
|1.3780
|741
|2011.10.10 11:36
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3521
|1.3781
|742
|2011.10.10 11:36
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3522
|1.3782
|743
|2011.10.10 11:37
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3523
|1.3783
|744
|2011.10.10 11:37
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3524
|1.3784
|745
|2011.10.10 11:37
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3525
|1.3785
|746
|2011.10.10 11:37
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3526
|1.3786
|747
|2011.10.10 11:37
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3527
|1.3787
|748
|2011.10.10 11:37
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3528
|1.3788
|749
|2011.10.10 11:39
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3529
|1.3789
|750
|2011.10.10 11:39
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3530
|1.3790
|751
|2011.10.10 11:39
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3531
|1.3791
|752
|2011.10.10 11:39
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3532
|1.3792
|753
|2011.10.10 11:39
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3533
|1.3793
|754
|2011.10.10 11:39
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3534
|1.3794
|755
|2011.10.10 11:39
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3535
|1.3795
|756
|2011.10.10 11:39
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3536
|1.3796
|757
|2011.10.10 11:39
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3537
|1.3797
|758
|2011.10.10 11:39
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3538
|1.3798
|759
|2011.10.10 11:39
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3539
|1.3799
|760
|2011.10.10 11:45
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3540
|1.3800
|761
|2011.10.10 11:45
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3541
|1.3801
|762
|2011.10.10 11:45
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3542
|1.3802
|763
|2011.10.10 11:45
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3543
|1.3803
|764
|2011.10.10 11:45
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3544
|1.3804
|765
|2011.10.10 11:45
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3545
|1.3805
|766
|2011.10.10 11:45
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3546
|1.3806
|767
|2011.10.10 11:45
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3547
|1.3807
|768
|2011.10.10 11:46
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3548
|1.3808
|769
|2011.10.10 11:46
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3549
|1.3809
|770
|2011.10.10 11:46
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3550
|1.3810
|771
|2011.10.10 11:47
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3551
|1.3811
|772
|2011.10.10 11:48
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3552
|1.3812
|773
|2011.10.10 13:09
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3553
|1.3813
|774
|2011.10.10 13:09
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3554
|1.3814
|775
|2011.10.10 13:09
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3555
|1.3815
|776
|2011.10.10 13:09
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3556
|1.3816
|777
|2011.10.10 13:21
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3557
|1.3817
|778
|2011.10.10 13:21
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3558
|1.3818
|779
|2011.10.10 13:21
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3559
|1.3819
|780
|2011.10.10 13:22
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3560
|1.3820
|781
|2011.10.10 13:22
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3561
|1.3821
|782
|2011.10.10 13:22
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3562
|1.3822
|783
|2011.10.10 13:24
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3563
|1.3823
|784
|2011.10.10 13:24
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3564
|1.3824
|785
|2011.10.10 13:24
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3565
|1.3825
|786
|2011.10.10 13:24
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3566
|1.3826
|787
|2011.10.10 13:24
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3567
|1.3827
|788
|2011.10.10 13:24
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3568
|1.3828
|789
|2011.10.10 13:24
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3569
|1.3829
|790
|2011.10.10 13:30
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3570
|1.3830
|791
|2011.10.10 13:31
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3571
|1.3831
|792
|2011.10.10 13:32
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3572
|1.3832
|793
|2011.10.10 13:33
|modify
|156
|0.10
|1.3418
|1.3573
|1.3833
|794
|2011.10.10 14:39
|s/l
|156
|0.10
|1.3573
|1.3573
|1.3833
|15.51
|3711.54
|795
|2011.10.10 14:39
|buy
|157
|0.10
|1.3576
|0.0000
|1.3776
|796
|2011.10.10 17:09
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3626
|1.3886
|797
|2011.10.10 17:09
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3627
|1.3887
|798
|2011.10.10 18:04
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3628
|1.3888
|799
|2011.10.10 18:04
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3629
|1.3889
|800
|2011.10.10 18:04
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3630
|1.3890
|801
|2011.10.10 18:04
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3631
|1.3891
|802
|2011.10.10 18:04
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3632
|1.3892
|803
|2011.10.10 18:04
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3633
|1.3893
|804
|2011.10.10 18:06
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3634
|1.3894
|805
|2011.10.10 18:06
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3635
|1.3895
|806
|2011.10.10 18:07
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3636
|1.3896
|807
|2011.10.10 18:07
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3637
|1.3897
|808
|2011.10.10 18:07
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3638
|1.3898
|809
|2011.10.10 18:09
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3639
|1.3899
|810
|2011.10.10 18:09
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3640
|1.3900
|811
|2011.10.10 18:09
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3641
|1.3901
|812
|2011.10.10 18:09
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3642
|1.3902
|813
|2011.10.10 18:09
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3643
|1.3903
|814
|2011.10.10 18:19
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3644
|1.3904
|815
|2011.10.10 18:21
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3645
|1.3905
|816
|2011.10.10 18:21
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3646
|1.3906
|817
|2011.10.10 18:21
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3647
|1.3907
|818
|2011.10.10 18:22
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3648
|1.3908
|819
|2011.10.10 18:22
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3649
|1.3909
|820
|2011.10.10 18:22
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3650
|1.3910
|821
|2011.10.10 18:24
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3651
|1.3911
|822
|2011.10.10 18:24
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3652
|1.3912
|823
|2011.10.10 18:24
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3653
|1.3913
|824
|2011.10.10 18:24
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3654
|1.3914
|825
|2011.10.10 18:24
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3655
|1.3915
|826
|2011.10.10 18:30
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3656
|1.3916
|827
|2011.10.10 18:30
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3657
|1.3917
|828
|2011.10.10 18:30
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3658
|1.3918
|829
|2011.10.10 18:30
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3659
|1.3919
|830
|2011.10.10 18:33
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3660
|1.3920
|831
|2011.10.10 19:06
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3661
|1.3921
|832
|2011.10.10 19:07
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3662
|1.3922
|833
|2011.10.10 19:07
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3663
|1.3923
|834
|2011.10.10 19:09
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3664
|1.3924
|835
|2011.10.10 19:09
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3665
|1.3925
|836
|2011.10.10 19:09
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3666
|1.3926
|837
|2011.10.10 19:09
|modify
|157
|0.10
|1.3576
|1.3667
|1.3927
|838
|2011.10.10 19:51
|s/l
|157
|0.10
|1.3667
|1.3667
|1.3927
|9.10
|3720.64
|839
|2011.10.10 19:51
|buy
|158
|0.10
|1.3670
|0.0000
|1.3870
|840
|2011.10.11 03:10
|buy
|159
|0.20
|1.3620
|0.0000
|1.3820
|841
|2011.10.11 10:31
|close
|159
|0.20
|1.3670
|0.0000
|1.3820
|10.00
|3730.64
|842
|2011.10.11 10:31
|close
|158
|0.10
|1.3669
|0.0000
|1.3870
|-0.09
|3730.55
|843
|2011.10.11 10:31
|buy
|160
|0.10
|1.3673
|0.0000
|1.3873
|844
|2011.10.11 11:09
|buy
|161
|0.20
|1.3622
|0.0000
|1.3822
|845
|2011.10.11 15:52
|buy
|162
|0.40
|1.3572
|0.0000
|1.3772
|846
|2011.10.11 17:37
|close
|162
|0.40
|1.3616
|0.0000
|1.3772
|17.60
|3748.15
|847
|2011.10.11 17:37
|close
|161
|0.20
|1.3615
|0.0000
|1.3822
|-1.40
|3746.75
|848
|2011.10.11 17:37
|close
|160
|0.10
|1.3616
|0.0000
|1.3873
|-5.70
|3741.05
|849
|2011.10.11 17:37
|buy
|163
|0.10
|1.3618
|0.0000
|1.3818
|850
|2011.10.12 11:04
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3668
|1.3928
|851
|2011.10.12 11:04
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3669
|1.3929
|852
|2011.10.12 11:04
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3670
|1.3930
|853
|2011.10.12 11:04
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3671
|1.3931
|854
|2011.10.12 11:06
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3672
|1.3932
|855
|2011.10.12 11:06
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3673
|1.3933
|856
|2011.10.12 11:06
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3674
|1.3934
|857
|2011.10.12 11:06
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3675
|1.3935
|858
|2011.10.12 11:06
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3676
|1.3936
|859
|2011.10.12 11:06
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3677
|1.3937
|860
|2011.10.12 11:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3678
|1.3938
|861
|2011.10.12 11:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3679
|1.3939
|862
|2011.10.12 11:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3680
|1.3940
|863
|2011.10.12 11:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3681
|1.3941
|864
|2011.10.12 11:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3682
|1.3942
|865
|2011.10.12 11:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3683
|1.3943
|866
|2011.10.12 11:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3684
|1.3944
|867
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3685
|1.3945
|868
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3686
|1.3946
|869
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3687
|1.3947
|870
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3688
|1.3948
|871
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3689
|1.3949
|872
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3690
|1.3950
|873
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3691
|1.3951
|874
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3692
|1.3952
|875
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3693
|1.3953
|876
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3694
|1.3954
|877
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3695
|1.3955
|878
|2011.10.12 11:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3696
|1.3956
|879
|2011.10.12 11:15
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3697
|1.3957
|880
|2011.10.12 11:15
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3698
|1.3958
|881
|2011.10.12 11:15
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3699
|1.3959
|882
|2011.10.12 11:16
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3700
|1.3960
|883
|2011.10.12 11:16
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3701
|1.3961
|884
|2011.10.12 11:16
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3702
|1.3962
|885
|2011.10.12 11:16
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3703
|1.3963
|886
|2011.10.12 11:18
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3704
|1.3964
|887
|2011.10.12 11:19
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3705
|1.3965
|888
|2011.10.12 11:19
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3706
|1.3966
|889
|2011.10.12 11:19
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3707
|1.3967
|890
|2011.10.12 11:19
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3708
|1.3968
|891
|2011.10.12 11:19
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3709
|1.3969
|892
|2011.10.12 11:19
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3710
|1.3970
|893
|2011.10.12 11:22
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3711
|1.3971
|894
|2011.10.12 11:22
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3712
|1.3972
|895
|2011.10.12 11:22
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3713
|1.3973
|896
|2011.10.12 11:22
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3714
|1.3974
|897
|2011.10.12 11:22
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3715
|1.3975
|898
|2011.10.12 11:22
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3716
|1.3976
|899
|2011.10.12 11:23
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3717
|1.3977
|900
|2011.10.12 11:34
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3718
|1.3978
|901
|2011.10.12 11:34
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3719
|1.3979
|902
|2011.10.12 11:34
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3720
|1.3980
|903
|2011.10.12 11:34
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3721
|1.3981
|904
|2011.10.12 11:34
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3722
|1.3982
|905
|2011.10.12 11:34
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3723
|1.3983
|906
|2011.10.12 11:34
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3724
|1.3984
|907
|2011.10.12 11:34
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3725
|1.3985
|908
|2011.10.12 11:34
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3726
|1.3986
|909
|2011.10.12 11:36
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3727
|1.3987
|910
|2011.10.12 11:36
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3728
|1.3988
|911
|2011.10.12 11:36
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3729
|1.3989
|912
|2011.10.12 11:36
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3730
|1.3990
|913
|2011.10.12 11:37
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3731
|1.3991
|914
|2011.10.12 11:37
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3732
|1.3992
|915
|2011.10.12 11:37
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3733
|1.3993
|916
|2011.10.12 11:37
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3734
|1.3994
|917
|2011.10.12 11:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3735
|1.3995
|918
|2011.10.12 11:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3736
|1.3996
|919
|2011.10.12 11:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3737
|1.3997
|920
|2011.10.12 11:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3738
|1.3998
|921
|2011.10.12 11:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3739
|1.3999
|922
|2011.10.12 11:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3740
|1.4000
|923
|2011.10.12 11:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3741
|1.4001
|924
|2011.10.12 11:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3742
|1.4002
|925
|2011.10.12 12:04
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3743
|1.4003
|926
|2011.10.12 12:04
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3744
|1.4004
|927
|2011.10.12 12:04
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3745
|1.4005
|928
|2011.10.12 12:06
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3746
|1.4006
|929
|2011.10.12 12:06
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3747
|1.4007
|930
|2011.10.12 12:06
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3748
|1.4008
|931
|2011.10.12 12:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3749
|1.4009
|932
|2011.10.12 12:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3750
|1.4010
|933
|2011.10.12 12:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3751
|1.4011
|934
|2011.10.12 12:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3752
|1.4012
|935
|2011.10.12 12:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3753
|1.4013
|936
|2011.10.12 12:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3754
|1.4014
|937
|2011.10.12 12:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3755
|1.4015
|938
|2011.10.12 12:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3756
|1.4016
|939
|2011.10.12 12:19
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3757
|1.4017
|940
|2011.10.12 12:19
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3758
|1.4018
|941
|2011.10.12 12:21
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3759
|1.4019
|942
|2011.10.12 12:21
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3760
|1.4020
|943
|2011.10.12 12:21
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3761
|1.4021
|944
|2011.10.12 12:22
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3762
|1.4022
|945
|2011.10.12 12:22
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3763
|1.4023
|946
|2011.10.12 12:22
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3764
|1.4024
|947
|2011.10.12 12:24
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3765
|1.4025
|948
|2011.10.12 12:24
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3766
|1.4026
|949
|2011.10.12 12:24
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3767
|1.4027
|950
|2011.10.12 12:24
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3768
|1.4028
|951
|2011.10.12 12:24
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3769
|1.4029
|952
|2011.10.12 12:24
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3770
|1.4030
|953
|2011.10.12 12:24
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3771
|1.4031
|954
|2011.10.12 12:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3772
|1.4032
|955
|2011.10.12 12:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3773
|1.4033
|956
|2011.10.12 12:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3774
|1.4034
|957
|2011.10.12 12:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3775
|1.4035
|958
|2011.10.12 12:39
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3776
|1.4036
|959
|2011.10.12 13:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3777
|1.4037
|960
|2011.10.12 13:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3778
|1.4038
|961
|2011.10.12 13:07
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3779
|1.4039
|962
|2011.10.12 13:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3780
|1.4040
|963
|2011.10.12 13:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3781
|1.4041
|964
|2011.10.12 13:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3782
|1.4042
|965
|2011.10.12 13:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3783
|1.4043
|966
|2011.10.12 13:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3784
|1.4044
|967
|2011.10.12 13:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3785
|1.4045
|968
|2011.10.12 13:09
|modify
|163
|0.10
|1.3618
|1.3786
|1.4046
|969
|2011.10.12 13:22
|s/l
|163
|0.10
|1.3786
|1.3786
|1.4046
|16.81
|3757.86
|970
|2011.10.12 13:22
|buy
|164
|0.10
|1.3789
|0.0000
|1.3989
|971
|2011.10.13 11:39
|buy
|165
|0.20
|1.3739
|0.0000
|1.3939
|972
|2011.10.13 17:17
|buy
|166
|0.40
|1.3688
|0.0000
|1.3888
|973
|2011.10.13 18:24
|close
|166
|0.40
|1.3732
|0.0000
|1.3888
|17.60
|3775.46
|974
|2011.10.13 18:24
|close
|165
|0.20
|1.3731
|0.0000
|1.3939
|-1.60
|3773.86
|975
|2011.10.13 18:24
|close
|164
|0.10
|1.3732
|0.0000
|1.3989
|-5.67
|3768.19
|976
|2011.10.13 18:24
|sell
|167
|0.10
|1.3731
|0.0000
|1.3531
|977
|2011.10.13 21:51
|sell
|168
|0.20
|1.3781
|0.0000
|1.3581
|978
|2011.10.14 03:57
|close
|168
|0.20
|1.3731
|0.0000
|1.3581
|9.93
|3778.12
|979
|2011.10.14 03:57
|close
|167
|0.10
|1.3732
|0.0000
|1.3531
|-0.14
|3777.98
|980
|2011.10.14 03:57
|sell
|169
|0.10
|1.3727
|0.0000
|1.3527
|981
|2011.10.14 07:22
|sell
|170
|0.20
|1.3778
|0.0000
|1.3578
|982
|2011.10.14 16:04
|sell
|171
|0.40
|1.3828
|0.0000
|1.3628
|983
|2011.10.14 16:34
|sell
|172
|0.80
|1.3879
|0.0000
|1.3679
|984
|2011.10.17 06:24
|close
|172
|0.80
|1.3835
|0.0000
|1.3679
|34.90
|3812.89
|985
|2011.10.17 06:24
|close
|171
|0.40
|1.3834
|0.0000
|1.3628
|-2.55
|3810.34
|986
|2011.10.17 06:24
|close
|170
|0.20
|1.3833
|0.0000
|1.3578
|-11.07
|3799.27
|987
|2011.10.17 06:24
|close
|169
|0.10
|1.3832
|0.0000
|1.3527
|-10.54
|3788.73
|988
|2011.10.17 06:24
|sell
|173
|0.10
|1.3828
|0.0000
|1.3628
|989
|2011.10.17 10:03
|sell
|174
|0.20
|1.3879
|0.0000
|1.3679
|990
|2011.10.17 13:09
|close
|174
|0.20
|1.3828
|0.0000
|1.3679
|10.20
|3798.93
|991
|2011.10.17 13:09
|close
|173
|0.10
|1.3829
|0.0000
|1.3628
|-0.10
|3798.83
|992
|2011.10.17 13:09
|sell
|175
|0.10
|1.3825
|0.0000
|1.3625
|993
|2011.10.21 16:22
|sell
|176
|0.20
|1.3876
|0.0000
|1.3676
|994
|2011.10.21 21:03
|close
|176
|0.20
|1.3825
|0.0000
|1.3676
|10.20
|3809.03
|995
|2011.10.21 21:03
|close
|175
|0.10
|1.3826
|0.0000
|1.3625
|-0.32
|3808.71
|996
|2011.10.21 21:03
|buy
|177
|0.10
|1.3825
|0.0000
|1.4025
|997
|2011.10.24 07:09
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3875
|1.4135
|998
|2011.10.24 07:10
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3876
|1.4136
|999
|2011.10.24 08:49
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3877
|1.4137
|1000
|2011.10.24 08:50
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3878
|1.4138
|1001
|2011.10.24 08:51
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3879
|1.4139
|1002
|2011.10.24 08:51
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3880
|1.4140
|1003
|2011.10.24 08:51
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3881
|1.4141
|1004
|2011.10.24 08:51
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3882
|1.4142
|1005
|2011.10.24 08:52
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3883
|1.4143
|1006
|2011.10.24 08:52
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3884
|1.4144
|1007
|2011.10.24 08:52
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3885
|1.4145
|1008
|2011.10.24 08:52
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3886
|1.4146
|1009
|2011.10.24 08:52
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3887
|1.4147
|1010
|2011.10.24 08:52
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3888
|1.4148
|1011
|2011.10.24 08:52
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3889
|1.4149
|1012
|2011.10.24 08:54
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3890
|1.4150
|1013
|2011.10.24 08:54
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3891
|1.4151
|1014
|2011.10.24 08:54
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3892
|1.4152
|1015
|2011.10.24 08:54
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3893
|1.4153
|1016
|2011.10.24 08:54
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3894
|1.4154
|1017
|2011.10.24 08:54
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3895
|1.4155
|1018
|2011.10.24 08:54
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3896
|1.4156
|1019
|2011.10.24 08:54
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3897
|1.4157
|1020
|2011.10.24 08:54
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3898
|1.4158
|1021
|2011.10.24 08:54
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3899
|1.4159
|1022
|2011.10.24 08:55
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3900
|1.4160
|1023
|2011.10.24 09:06
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3901
|1.4161
|1024
|2011.10.24 09:06
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3902
|1.4162
|1025
|2011.10.24 09:07
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3903
|1.4163
|1026
|2011.10.24 09:07
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3904
|1.4164
|1027
|2011.10.24 09:09
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3905
|1.4165
|1028
|2011.10.24 09:09
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3906
|1.4166
|1029
|2011.10.24 09:09
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3907
|1.4167
|1030
|2011.10.24 09:09
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3908
|1.4168
|1031
|2011.10.24 09:09
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3909
|1.4169
|1032
|2011.10.24 09:19
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3910
|1.4170
|1033
|2011.10.24 09:19
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3911
|1.4171
|1034
|2011.10.24 09:19
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3912
|1.4172
|1035
|2011.10.24 09:21
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3913
|1.4173
|1036
|2011.10.24 09:21
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3914
|1.4174
|1037
|2011.10.24 09:21
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3915
|1.4175
|1038
|2011.10.24 09:22
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3916
|1.4176
|1039
|2011.10.24 09:22
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3917
|1.4177
|1040
|2011.10.24 09:24
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3918
|1.4178
|1041
|2011.10.24 09:24
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3919
|1.4179
|1042
|2011.10.24 09:24
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3920
|1.4180
|1043
|2011.10.24 09:24
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3921
|1.4181
|1044
|2011.10.24 09:24
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3922
|1.4182
|1045
|2011.10.24 09:24
|modify
|177
|0.10
|1.3825
|1.3923
|1.4183
|1046
|2011.10.24 09:52
|s/l
|177
|0.10
|1.3923
|1.3923
|1.4183
|9.81
|3818.52
|1047
|2011.10.24 09:52
|buy
|178
|0.10
|1.3926
|0.0000
|1.4126
|1048
|2011.10.24 11:24
|buy
|179
|0.20
|1.3876
|0.0000
|1.4076
|1049
|2011.10.24 13:54
|buy
|180
|0.40
|1.3825
|0.0000
|1.4025
|1050
|2011.10.24 17:19
|close
|180
|0.40
|1.3869
|0.0000
|1.4025
|17.60
|3836.12
|1051
|2011.10.24 17:19
|close
|179
|0.20
|1.3868
|0.0000
|1.4076
|-1.60
|3834.52
|1052
|2011.10.24 17:19
|close
|178
|0.10
|1.3870
|0.0000
|1.4126
|-5.60
|3828.92
|1053
|2011.10.24 17:19
|buy
|181
|0.10
|1.3872
|0.0000
|1.4072
|1054
|2011.10.24 22:01
|modify
|181
|0.10
|1.3872
|1.3922
|1.4182
|1055
|2011.10.24 22:01
|modify
|181
|0.10
|1.3872
|1.3923
|1.4183
|1056
|2011.10.24 22:01
|modify
|181
|0.10
|1.3872
|1.3924
|1.4184
|1057
|2011.10.24 22:01
|modify
|181
|0.10
|1.3872
|1.3925
|1.4185
|1058
|2011.10.24 22:04
|modify
|181
|0.10
|1.3872
|1.3926
|1.4186
|1059
|2011.10.24 22:25
|s/l
|181
|0.10
|1.3926
|1.3926
|1.4186
|5.40
|3834.32
|1060
|2011.10.24 22:25
|buy
|182
|0.10
|1.3929
|0.0000
|1.4129
|1061
|2011.10.25 09:54
|buy
|183
|0.20
|1.3879
|0.0000
|1.4079
|1062
|2011.10.25 10:39
|close
|183
|0.20
|1.3929
|0.0000
|1.4079
|10.00
|3844.32
|1063
|2011.10.25 10:39
|close
|182
|0.10
|1.3928
|0.0000
|1.4129
|-0.09
|3844.23
|1064
|2011.10.25 10:39
|buy
|184
|0.10
|1.3932
|0.0000
|1.4132
|1065
|2011.10.25 16:37
|buy
|185
|0.20
|1.3882
|0.0000
|1.4082
|1066
|2011.10.25 20:04
|close
|185
|0.20
|1.3932
|0.0000
|1.4082
|10.00
|3854.23
|1067
|2011.10.25 20:04
|close
|184
|0.10
|1.3931
|0.0000
|1.4132
|-0.10
|3854.13
|1068
|2011.10.25 20:04
|buy
|186
|0.10
|1.3935
|0.0000
|1.4135
|1069
|2011.10.26 17:09
|buy
|187
|0.20
|1.3884
|0.0000
|1.4084
|1070
|2011.10.26 17:37
|buy
|188
|0.40
|1.3833
|0.0000
|1.4033
|1071
|2011.10.26 20:39
|close
|188
|0.40
|1.3877
|0.0000
|1.4033
|17.60
|3871.73
|1072
|2011.10.26 20:39
|close
|187
|0.20
|1.3876
|0.0000
|1.4084
|-1.60
|3870.13
|1073
|2011.10.26 20:39
|close
|186
|0.10
|1.3877
|0.0000
|1.4135
|-5.79
|3864.34
|1074
|2011.10.26 20:39
|sell
|189
|0.10
|1.3876
|0.0000
|1.3676
|1075
|2011.10.27 04:21
|sell
|190
|0.20
|1.3926
|0.0000
|1.3726
|1076
|2011.10.27 04:52
|sell
|191
|0.40
|1.3977
|0.0000
|1.3777
|1077
|2011.10.27 10:07
|sell
|192
|0.80
|1.4027
|0.0000
|1.3827
|1078
|2011.10.27 16:00
|sell
|193
|1.60
|1.4078
|0.0000
|1.3878
|1079
|2011.10.31 05:39
|close
|193
|1.60
|1.4032
|0.0000
|1.3878
|72.42
|3936.75
|1080
|2011.10.31 05:39
|close
|192
|0.80
|1.4033
|0.0000
|1.3827
|-5.39
|3931.36
|1081
|2011.10.31 05:39
|close
|191
|0.40
|1.4031
|0.0000
|1.3777
|-21.90
|3909.46
|1082
|2011.10.31 05:39
|close
|190
|0.20
|1.4032
|0.0000
|1.3726
|-21.35
|3888.12
|1083
|2011.10.31 05:40
|close
|189
|0.10
|1.4031
|0.0000
|1.3676
|-15.69
|3872.43
|1084
|2011.10.31 05:40
|sell
|194
|0.10
|1.4029
|0.0000
|1.3829
|1085
|2011.11.01 04:06
|t/p
|194
|0.10
|1.3829
|0.0000
|1.3829
|19.96
|3892.39
|1086
|2011.11.01 04:06
|sell
|195
|0.10
|1.3826
|0.0000
|1.3626
|1087
|2011.11.01 15:49
|t/p
|195
|0.10
|1.3626
|0.0000
|1.3626
|20.00
|3912.39
|1088
|2011.11.01 15:49
|sell
|196
|0.10
|1.3623
|0.0000
|1.3423
|1089
|2011.11.01 17:09
|sell
|197
|0.20
|1.3674
|0.0000
|1.3474
|1090
|2011.11.01 20:24
|sell
|198
|0.40
|1.3724
|0.0000
|1.3524
|1091
|2011.11.01 22:54
|close
|198
|0.40
|1.3681
|0.0000
|1.3524
|17.20
|3929.59
|1092
|2011.11.01 22:54
|close
|197
|0.20
|1.3682
|0.0000
|1.3474
|-1.60
|3927.99
|1093
|2011.11.01 22:54
|close
|196
|0.10
|1.3681
|0.0000
|1.3423
|-5.80
|3922.19
|1094
|2011.11.01 22:54
|sell
|199
|0.10
|1.3679
|0.0000
|1.3479
|1095
|2011.11.02 06:54
|sell
|200
|0.20
|1.3729
|0.0000
|1.3529
|1096
|2011.11.02 11:09
|sell
|201
|0.40
|1.3780
|0.0000
|1.3580
|1097
|2011.11.02 19:54
|close
|201
|0.40
|1.3736
|0.0000
|1.3580
|17.60
|3939.79
|1098
|2011.11.02 19:54
|close
|200
|0.20
|1.3737
|0.0000
|1.3529
|-1.60
|3938.19
|1099
|2011.11.02 19:54
|close
|199
|0.10
|1.3735
|0.0000
|1.3479
|-5.64
|3932.56
|1100
|2011.11.02 19:54
|sell
|202
|0.10
|1.3733
|0.0000
|1.3533
|1101
|2011.11.02 21:09
|sell
|203
|0.20
|1.3783
|0.0000
|1.3583
|1102
|2011.11.02 23:00
|close
|203
|0.20
|1.3733
|0.0000
|1.3583
|10.00
|3942.56
|1103
|2011.11.02 23:00
|close
|202
|0.10
|1.3732
|0.0000
|1.3533
|0.10
|3942.66
|1104
|2011.11.02 23:00
|buy
|204
|0.10
|1.3731
|0.0000
|1.3931
|1105
|2011.11.03 03:15
|buy
|205
|0.20
|1.3681
|0.0000
|1.3881
|1106
|2011.11.03 11:53
|close
|205
|0.20
|1.3731
|0.0000
|1.3881
|10.00
|3952.66
|1107
|2011.11.03 11:53
|close
|204
|0.10
|1.3730
|0.0000
|1.3931
|-0.07
|3952.59
|1108
|2011.11.03 11:53
|buy
|206
|0.10
|1.3734
|0.0000
|1.3934
|1109
|2011.11.03 14:24
|modify
|206
|0.10
|1.3734
|1.3784
|1.4044
|1110
|2011.11.03 14:24
|modify
|206
|0.10
|1.3734
|1.3785
|1.4045
|1111
|2011.11.03 14:24
|modify
|206
|0.10
|1.3734
|1.3786
|1.4046
|1112
|2011.11.03 14:24
|modify
|206
|0.10
|1.3734
|1.3787
|1.4047
|1113
|2011.11.03 14:24
|modify
|206
|0.10
|1.3734
|1.3788
|1.4048
|1114
|2011.11.03 14:30
|s/l
|206
|0.10
|1.3788
|1.3788
|1.4048
|5.40
|3957.99
|1115
|2011.11.03 14:30
|buy
|207
|0.10
|1.3791
|0.0000
|1.3991
|1116
|2011.11.03 15:54
|buy
|208
|0.20
|1.3741
|0.0000
|1.3941
|1117
|2011.11.03 16:54
|buy
|209
|0.40
|1.3690
|0.0000
|1.3890
|1118
|2011.11.03 17:24
|close
|209
|0.40
|1.3734
|0.0000
|1.3890
|17.60
|3975.59
|1119
|2011.11.03 17:24
|close
|208
|0.20
|1.3733
|0.0000
|1.3941
|-1.60
|3973.99
|1120
|2011.11.03 17:24
|close
|207
|0.10
|1.3734
|0.0000
|1.3991
|-5.70
|3968.29
|1121
|2011.11.03 17:24
|buy
|210
|0.10
|1.3738
|0.0000
|1.3938
|1122
|2011.11.03 20:19
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3788
|1.4048
|1123
|2011.11.03 20:21
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3789
|1.4049
|1124
|2011.11.03 20:21
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3790
|1.4050
|1125
|2011.11.03 20:21
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3791
|1.4051
|1126
|2011.11.03 20:21
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3792
|1.4052
|1127
|2011.11.03 20:22
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3793
|1.4053
|1128
|2011.11.03 20:22
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3794
|1.4054
|1129
|2011.11.03 20:22
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3795
|1.4055
|1130
|2011.11.03 20:22
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3796
|1.4056
|1131
|2011.11.03 20:22
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3797
|1.4057
|1132
|2011.11.03 20:24
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3798
|1.4058
|1133
|2011.11.03 20:24
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3799
|1.4059
|1134
|2011.11.03 20:24
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3800
|1.4060
|1135
|2011.11.03 20:24
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3801
|1.4061
|1136
|2011.11.03 20:24
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3802
|1.4062
|1137
|2011.11.03 20:24
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3803
|1.4063
|1138
|2011.11.03 20:24
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3804
|1.4064
|1139
|2011.11.03 20:24
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3805
|1.4065
|1140
|2011.11.03 20:48
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3806
|1.4066
|1141
|2011.11.03 20:48
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3807
|1.4067
|1142
|2011.11.03 20:48
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3808
|1.4068
|1143
|2011.11.03 20:49
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3809
|1.4069
|1144
|2011.11.03 20:49
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3810
|1.4070
|1145
|2011.11.03 20:49
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3811
|1.4071
|1146
|2011.11.03 20:49
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3812
|1.4072
|1147
|2011.11.03 20:49
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3813
|1.4073
|1148
|2011.11.03 20:49
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3814
|1.4074
|1149
|2011.11.03 20:49
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3815
|1.4075
|1150
|2011.11.03 20:52
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3816
|1.4076
|1151
|2011.11.03 20:52
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3817
|1.4077
|1152
|2011.11.03 20:52
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3818
|1.4078
|1153
|2011.11.03 20:52
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3819
|1.4079
|1154
|2011.11.03 20:52
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3820
|1.4080
|1155
|2011.11.03 20:52
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3821
|1.4081
|1156
|2011.11.03 20:52
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3822
|1.4082
|1157
|2011.11.03 20:53
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3823
|1.4083
|1158
|2011.11.03 20:53
|modify
|210
|0.10
|1.3738
|1.3824
|1.4084
|1159
|2011.11.03 21:07
|s/l
|210
|0.10
|1.3824
|1.3824
|1.4084
|8.60
|3976.89
|1160
|2011.11.03 21:07
|buy
|211
|0.10
|1.3827
|0.0000
|1.4027
|1161
|2011.11.04 16:09
|buy
|212
|0.20
|1.3777
|0.0000
|1.3977
|1162
|2011.11.04 16:54
|buy
|213
|0.40
|1.3726
|0.0000
|1.3926
|1163
|2011.11.04 20:15
|close
|213
|0.40
|1.3770
|0.0000
|1.3926
|17.60
|3994.49
|1164
|2011.11.04 20:15
|close
|212
|0.20
|1.3769
|0.0000
|1.3977
|-1.60
|3992.89
|1165
|2011.11.04 20:15
|close
|211
|0.10
|1.3770
|0.0000
|1.4027
|-5.69
|3987.20
|1166
|2011.11.04 20:15
|buy
|214
|0.10
|1.3772
|0.0000
|1.3972
|1167
|2011.11.07 10:49
|buy
|215
|0.20
|1.3722
|0.0000
|1.3922
|1168
|2011.11.07 14:15
|close
|215
|0.20
|1.3772
|0.0000
|1.3922
|10.00
|3997.20
|1169
|2011.11.07 14:15
|close
|214
|0.10
|1.3771
|0.0000
|1.3972
|-0.09
|3997.11
|1170
|2011.11.07 14:15
|buy
|216
|0.10
|1.3776
|0.0000
|1.3976
|1171
|2011.11.07 16:33
|buy
|217
|0.20
|1.3725
|0.0000
|1.3925
|1172
|2011.11.07 17:09
|close
|217
|0.20
|1.3776
|0.0000
|1.3925
|10.20
|4007.31
|1173
|2011.11.07 17:09
|close
|216
|0.10
|1.3775
|0.0000
|1.3976
|-0.10
|4007.21
|1174
|2011.11.07 17:09
|buy
|218
|0.10
|1.3780
|0.0000
|1.3980
|1175
|2011.11.07 20:33
|buy
|219
|0.20
|1.3729
|0.0000
|1.3929
|1176
|2011.11.07 23:07
|close
|219
|0.20
|1.3780
|0.0000
|1.3929
|10.20
|4017.41
|1177
|2011.11.07 23:07
|close
|218
|0.10
|1.3779
|0.0000
|1.3980
|-0.10
|4017.31
|1178
|2011.11.07 23:07
|buy
|220
|0.10
|1.3783
|0.0000
|1.3983
|1179
|2011.11.08 10:54
|buy
|221
|0.20
|1.3732
|0.0000
|1.3932
|1180
|2011.11.08 12:07
|close
|221
|0.20
|1.3783
|0.0000
|1.3932
|10.20
|4027.51
|1181
|2011.11.08 12:07
|close
|220
|0.10
|1.3782
|0.0000
|1.3983
|-0.09
|4027.42
|1182
|2011.11.08 12:07
|buy
|222
|0.10
|1.3786
|0.0000
|1.3986
|1183
|2011.11.09 12:24
|buy
|223
|0.20
|1.3736
|0.0000
|1.3936
|1184
|2011.11.09 13:22
|buy
|224
|0.40
|1.3685
|0.0000
|1.3885
|1185
|2011.11.09 14:24
|buy
|225
|0.80
|1.3635
|0.0000
|1.3835
|1186
|2011.11.09 16:39
|buy
|226
|1.60
|1.3584
|0.0000
|1.3784
|1187
|2011.11.10 15:37
|close
|226
|1.60
|1.3630
|0.0000
|1.3784
|74.08
|4101.50
|1188
|2011.11.10 15:37
|close
|225
|0.80
|1.3629
|0.0000
|1.3835
|-4.56
|4096.94
|1189
|2011.11.10 15:37
|close
|224
|0.40
|1.3630
|0.0000
|1.3885
|-21.88
|4075.06
|1190
|2011.11.10 15:37
|close
|223
|0.20
|1.3629
|0.0000
|1.3936
|-21.34
|4053.72
|1191
|2011.11.10 15:37
|close
|222
|0.10
|1.3630
|0.0000
|1.3986
|-15.56
|4038.16
|1192
|2011.11.10 15:37
|buy
|227
|0.10
|1.3632
|0.0000
|1.3832
|1193
|2011.11.10 17:54
|buy
|228
|0.20
|1.3581
|0.0000
|1.3781
|1194
|2011.11.10 21:08
|close
|228
|0.20
|1.3632
|0.0000
|1.3781
|10.20
|4048.36
|1195
|2011.11.10 21:08
|close
|227
|0.10
|1.3631
|0.0000
|1.3832
|-0.10
|4048.26
|1196
|2011.11.10 21:08
|buy
|229
|0.10
|1.3635
|0.0000
|1.3835
|1197
|2011.11.10 22:58
|buy
|230
|0.20
|1.3584
|0.0000
|1.3784
|1198
|2011.11.11 10:15
|close
|230
|0.20
|1.3635
|0.0000
|1.3784
|10.22
|4058.48
|1199
|2011.11.11 10:15
|close
|229
|0.10
|1.3636
|0.0000
|1.3835
|0.11
|4058.59
|1200
|2011.11.11 10:15
|buy
|231
|0.10
|1.3640
|0.0000
|1.3840
|1201
|2011.11.11 18:36
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3690
|1.3950
|1202
|2011.11.11 18:36
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3691
|1.3951
|1203
|2011.11.11 18:36
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3692
|1.3952
|1204
|2011.11.11 18:37
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3693
|1.3953
|1205
|2011.11.11 18:37
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3694
|1.3954
|1206
|2011.11.11 18:37
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3695
|1.3955
|1207
|2011.11.11 18:37
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3696
|1.3956
|1208
|2011.11.11 18:37
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3697
|1.3957
|1209
|2011.11.11 18:39
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3698
|1.3958
|1210
|2011.11.11 18:39
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3699
|1.3959
|1211
|2011.11.11 18:39
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3700
|1.3960
|1212
|2011.11.11 18:39
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3701
|1.3961
|1213
|2011.11.11 18:39
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3702
|1.3962
|1214
|2011.11.11 18:39
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3703
|1.3963
|1215
|2011.11.11 18:39
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3704
|1.3964
|1216
|2011.11.11 18:39
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3705
|1.3965
|1217
|2011.11.11 18:39
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3706
|1.3966
|1218
|2011.11.11 18:39
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3707
|1.3967
|1219
|2011.11.11 18:45
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3708
|1.3968
|1220
|2011.11.11 18:45
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3709
|1.3969
|1221
|2011.11.11 18:45
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3710
|1.3970
|1222
|2011.11.11 18:45
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3711
|1.3971
|1223
|2011.11.11 18:45
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3712
|1.3972
|1224
|2011.11.11 18:46
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3713
|1.3973
|1225
|2011.11.11 18:46
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3714
|1.3974
|1226
|2011.11.11 18:48
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3715
|1.3975
|1227
|2011.11.11 18:48
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3716
|1.3976
|1228
|2011.11.11 19:19
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3717
|1.3977
|1229
|2011.11.11 19:19
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3718
|1.3978
|1230
|2011.11.11 19:19
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3719
|1.3979
|1231
|2011.11.11 19:19
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3720
|1.3980
|1232
|2011.11.11 19:19
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3721
|1.3981
|1233
|2011.11.11 19:19
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3722
|1.3982
|1234
|2011.11.11 19:19
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3723
|1.3983
|1235
|2011.11.11 19:19
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3724
|1.3984
|1236
|2011.11.11 19:19
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3725
|1.3985
|1237
|2011.11.11 19:19
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3726
|1.3986
|1238
|2011.11.11 19:19
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3727
|1.3987
|1239
|2011.11.11 19:21
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3728
|1.3988
|1240
|2011.11.11 19:21
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3729
|1.3989
|1241
|2011.11.11 19:21
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3730
|1.3990
|1242
|2011.11.11 19:21
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3731
|1.3991
|1243
|2011.11.11 19:21
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3732
|1.3992
|1244
|2011.11.11 19:21
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3733
|1.3993
|1245
|2011.11.11 19:22
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3734
|1.3994
|1246
|2011.11.11 19:22
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3735
|1.3995
|1247
|2011.11.11 19:22
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3736
|1.3996
|1248
|2011.11.11 19:22
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3737
|1.3997
|1249
|2011.11.11 19:22
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3738
|1.3998
|1250
|2011.11.11 19:22
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3739
|1.3999
|1251
|2011.11.11 19:22
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3740
|1.4000
|1252
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3741
|1.4001
|1253
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3742
|1.4002
|1254
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3743
|1.4003
|1255
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3744
|1.4004
|1256
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3745
|1.4005
|1257
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3746
|1.4006
|1258
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3747
|1.4007
|1259
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3748
|1.4008
|1260
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3749
|1.4009
|1261
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3750
|1.4010
|1262
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3751
|1.4011
|1263
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3752
|1.4012
|1264
|2011.11.11 19:24
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3753
|1.4013
|1265
|2011.11.11 19:45
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3754
|1.4014
|1266
|2011.11.11 19:45
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3755
|1.4015
|1267
|2011.11.11 19:46
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3756
|1.4016
|1268
|2011.11.11 19:46
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3757
|1.4017
|1269
|2011.11.11 19:48
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3758
|1.4018
|1270
|2011.11.11 20:07
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3759
|1.4019
|1271
|2011.11.11 20:09
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3760
|1.4020
|1272
|2011.11.11 20:09
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3761
|1.4021
|1273
|2011.11.11 20:09
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3762
|1.4022
|1274
|2011.11.11 20:09
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3763
|1.4023
|1275
|2011.11.11 20:09
|modify
|231
|0.10
|1.3640
|1.3764
|1.4024
|1276
|2011.11.11 20:37
|s/l
|231
|0.10
|1.3764
|1.3764
|1.4024
|12.40
|4070.99
|1277
|2011.11.11 20:37
|buy
|232
|0.10
|1.3767
|0.0000
|1.3967
|1278
|2011.11.14 10:34
|buy
|233
|0.20
|1.3717
|0.0000
|1.3917
|1279
|2011.11.14 13:19
|buy
|234
|0.40
|1.3666
|0.0000
|1.3866
|1280
|2011.11.14 18:45
|buy
|235
|0.80
|1.3616
|0.0000
|1.3816
|1281
|2011.11.15 11:06
|buy
|236
|1.60
|1.3565
|0.0000
|1.3765
|1282
|2011.11.18 14:39
|close
|236
|1.60
|1.3611
|0.0000
|1.3765
|74.40
|4145.39
|1283
|2011.11.18 14:39
|close
|235
|0.80
|1.3610
|0.0000
|1.3816
|-4.32
|4141.07
|1284
|2011.11.18 14:39
|close
|234
|0.40
|1.3611
|0.0000
|1.3866
|-21.76
|4119.31
|1285
|2011.11.18 14:39
|close
|233
|0.20
|1.3610
|0.0000
|1.3917
|-21.28
|4098.03
|1286
|2011.11.18 14:39
|close
|232
|0.10
|1.3611
|0.0000
|1.3967
|-15.53
|4082.50
|1287
|2011.11.18 14:39
|buy
|237
|0.10
|1.3615
|0.0000
|1.3815
|1288
|2011.11.18 16:09
|buy
|238
|0.20
|1.3564
|0.0000
|1.3764
|1289
|2011.11.18 17:24
|buy
|239
|0.40
|1.3514
|0.0000
|1.3714
|1290
|2011.11.21 10:15
|buy
|240
|0.80
|1.3463
|0.0000
|1.3663
|1291
|2011.11.21 18:09
|close
|240
|0.80
|1.3507
|0.0000
|1.3663
|35.20
|4117.70
|1292
|2011.11.21 18:09
|close
|239
|0.40
|1.3506
|0.0000
|1.3714
|-3.16
|4114.54
|1293
|2011.11.21 18:09
|close
|238
|0.20
|1.3507
|0.0000
|1.3764
|-11.38
|4103.16
|1294
|2011.11.21 18:09
|close
|237
|0.10
|1.3508
|0.0000
|1.3815
|-10.69
|4092.47
|1295
|2011.11.21 18:09
|buy
|241
|0.10
|1.3510
|0.0000
|1.3710
|1296
|2011.11.23 04:07
|buy
|242
|0.20
|1.3460
|0.0000
|1.3660
|1297
|2011.11.23 12:09
|buy
|243
|0.40
|1.3409
|0.0000
|1.3609
|1298
|2011.11.23 17:39
|buy
|244
|0.80
|1.3359
|0.0000
|1.3559
|1299
|2011.11.24 11:15
|close
|244
|0.80
|1.3403
|0.0000
|1.3559
|35.44
|4127.91
|1300
|2011.11.24 11:15
|close
|243
|0.40
|1.3402
|0.0000
|1.3609
|-2.68
|4125.23
|1301
|2011.11.24 11:15
|close
|242
|0.20
|1.3403
|0.0000
|1.3660
|-11.34
|4113.89
|1302
|2011.11.24 11:16
|close
|241
|0.10
|1.3402
|0.0000
|1.3710
|-10.75
|4103.14
|1303
|2011.11.24 11:16
|buy
|245
|0.10
|1.3406
|0.0000
|1.3606
|1304
|2011.11.24 12:54
|buy
|246
|0.20
|1.3356
|0.0000
|1.3556
|1305
|2011.11.24 14:07
|close
|246
|0.20
|1.3406
|0.0000
|1.3556
|10.00
|4113.14
|1306
|2011.11.24 14:07
|close
|245
|0.10
|1.3405
|0.0000
|1.3606
|-0.10
|4113.04
|1307
|2011.11.24 14:07
|buy
|247
|0.10
|1.3409
|0.0000
|1.3609
|1308
|2011.11.24 15:39
|buy
|248
|0.20
|1.3359
|0.0000
|1.3559
|1309
|2011.11.25 06:00
|buy
|249
|0.40
|1.3308
|0.0000
|1.3508
|1310
|2011.11.25 11:09
|buy
|250
|0.80
|1.3258
|0.0000
|1.3458
|1311
|2011.11.28 00:00
|close
|250
|0.80
|1.3322
|0.0000
|1.3458
|51.28
|4164.32
|1312
|2011.11.28 00:00
|close
|249
|0.40
|1.3321
|0.0000
|1.3508
|5.24
|4169.56
|1313
|2011.11.28 00:00
|close
|248
|0.20
|1.3322
|0.0000
|1.3559
|-7.36
|4162.20
|1314
|2011.11.28 00:00
|close
|247
|0.10
|1.3321
|0.0000
|1.3609
|-8.78
|4153.42
|1315
|2011.11.28 00:00
|buy
|251
|0.10
|1.3325
|0.0000
|1.3525
|1316
|2011.11.28 09:48
|buy
|252
|0.20
|1.3275
|0.0000
|1.3475
|1317
|2011.11.28 10:39
|close
|252
|0.20
|1.3325
|0.0000
|1.3475
|10.00
|4163.42
|1318
|2011.11.28 10:39
|close
|251
|0.10
|1.3324
|0.0000
|1.3525
|-0.10
|4163.32
|1319
|2011.11.28 10:39
|buy
|253
|0.10
|1.3328
|0.0000
|1.3528
|1320
|2011.11.29 12:19
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3378
|1.3638
|1321
|2011.11.29 12:19
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3379
|1.3639
|1322
|2011.11.29 12:21
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3380
|1.3640
|1323
|2011.11.29 12:21
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3381
|1.3641
|1324
|2011.11.29 12:21
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3382
|1.3642
|1325
|2011.11.29 12:21
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3383
|1.3643
|1326
|2011.11.29 12:22
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3384
|1.3644
|1327
|2011.11.29 12:22
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3385
|1.3645
|1328
|2011.11.29 12:22
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3386
|1.3646
|1329
|2011.11.29 12:22
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3387
|1.3647
|1330
|2011.11.29 12:22
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3388
|1.3648
|1331
|2011.11.29 12:24
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3389
|1.3649
|1332
|2011.11.29 12:24
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3390
|1.3650
|1333
|2011.11.29 12:24
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3391
|1.3651
|1334
|2011.11.29 12:24
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3392
|1.3652
|1335
|2011.11.29 12:24
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3393
|1.3653
|1336
|2011.11.29 12:24
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3394
|1.3654
|1337
|2011.11.29 12:24
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3395
|1.3655
|1338
|2011.11.29 12:24
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3396
|1.3656
|1339
|2011.11.29 12:24
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3397
|1.3657
|1340
|2011.11.29 12:34
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3398
|1.3658
|1341
|2011.11.29 12:34
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3399
|1.3659
|1342
|2011.11.29 12:34
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3400
|1.3660
|1343
|2011.11.29 12:34
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3401
|1.3661
|1344
|2011.11.29 12:34
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3402
|1.3662
|1345
|2011.11.29 12:34
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3403
|1.3663
|1346
|2011.11.29 12:37
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3404
|1.3664
|1347
|2011.11.29 12:37
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3405
|1.3665
|1348
|2011.11.29 12:37
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3406
|1.3666
|1349
|2011.11.29 12:37
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3407
|1.3667
|1350
|2011.11.29 12:37
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3408
|1.3668
|1351
|2011.11.29 12:37
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3409
|1.3669
|1352
|2011.11.29 12:38
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3410
|1.3670
|1353
|2011.11.29 12:38
|modify
|253
|0.10
|1.3328
|1.3411
|1.3671
|1354
|2011.11.29 12:45
|s/l
|253
|0.10
|1.3411
|1.3411
|1.3671
|8.31
|4171.63
|1355
|2011.11.29 12:45
|buy
|254
|0.10
|1.3414
|0.0000
|1.3614
|1356
|2011.11.29 14:06
|buy
|255
|0.20
|1.3363
|0.0000
|1.3563
|1357
|2011.11.29 15:37
|buy
|256
|0.40
|1.3313
|0.0000
|1.3513
|1358
|2011.11.29 19:09
|close
|256
|0.40
|1.3357
|0.0000
|1.3513
|17.60
|4189.23
|1359
|2011.11.29 19:09
|close
|255
|0.20
|1.3356
|0.0000
|1.3563
|-1.40
|4187.83
|1360
|2011.11.29 19:09
|close
|254
|0.10
|1.3357
|0.0000
|1.3614
|-5.70
|4182.13
|1361
|2011.11.29 19:09
|buy
|257
|0.10
|1.3361
|0.0000
|1.3561
|1362
|2011.11.29 23:38
|buy
|258
|0.20
|1.3311
|0.0000
|1.3511
|1363
|2011.11.30 15:04
|close
|258
|0.20
|1.3361
|0.0000
|1.3511
|10.02
|4192.15
|1364
|2011.11.30 15:04
|close
|257
|0.10
|1.3362
|0.0000
|1.3561
|0.11
|4192.26
|1365
|2011.11.30 15:04
|buy
|259
|0.10
|1.3366
|0.0000
|1.3566
|1366
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3416
|1.3676
|1367
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3417
|1.3677
|1368
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3418
|1.3678
|1369
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3419
|1.3679
|1370
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3420
|1.3680
|1371
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3421
|1.3681
|1372
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3422
|1.3682
|1373
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3423
|1.3683
|1374
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3424
|1.3684
|1375
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3425
|1.3685
|1376
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3426
|1.3686
|1377
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3427
|1.3687
|1378
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3428
|1.3688
|1379
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3429
|1.3689
|1380
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3430
|1.3690
|1381
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3431
|1.3691
|1382
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3432
|1.3692
|1383
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3433
|1.3693
|1384
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3434
|1.3694
|1385
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3435
|1.3695
|1386
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3436
|1.3696
|1387
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3437
|1.3697
|1388
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3438
|1.3698
|1389
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3439
|1.3699
|1390
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3440
|1.3700
|1391
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3441
|1.3701
|1392
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3442
|1.3702
|1393
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3443
|1.3703
|1394
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3444
|1.3704
|1395
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3445
|1.3705
|1396
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3446
|1.3706
|1397
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3447
|1.3707
|1398
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3448
|1.3708
|1399
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3449
|1.3709
|1400
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3450
|1.3710
|1401
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3451
|1.3711
|1402
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3452
|1.3712
|1403
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3453
|1.3713
|1404
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3454
|1.3714
|1405
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3455
|1.3715
|1406
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3456
|1.3716
|1407
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3457
|1.3717
|1408
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3458
|1.3718
|1409
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3459
|1.3719
|1410
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3460
|1.3720
|1411
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3461
|1.3721
|1412
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3462
|1.3722
|1413
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3463
|1.3723
|1414
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3464
|1.3724
|1415
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3465
|1.3725
|1416
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3466
|1.3726
|1417
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3467
|1.3727
|1418
|2011.11.30 15:09
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3468
|1.3728
|1419
|2011.11.30 15:10
|modify
|259
|0.10
|1.3366
|1.3469
|1.3729
|1420
|2011.11.30 15:10
|s/l
|259
|0.10
|1.3469
|1.3469
|1.3729
|10.30
|4202.56
|1421
|2011.11.30 15:10
|buy
|260
|0.10
|1.3472
|0.0000
|1.3672
|1422
|2011.11.30 15:13
|buy
|261
|0.20
|1.3419
|0.0000
|1.3619
|1423
|2011.11.30 15:24
|close
|261
|0.20
|1.3470
|0.0000
|1.3619
|10.20
|4212.76
|1424
|2011.11.30 15:24
|close
|260
|0.10
|1.3469
|0.0000
|1.3672
|-0.30
|4212.46
|1425
|2011.11.30 15:24
|buy
|262
|0.10
|1.3474
|0.0000
|1.3674
|1426
|2011.11.30 21:09
|buy
|263
|0.20
|1.3423
|0.0000
|1.3623
|1427
|2011.12.01 11:34
|close
|263
|0.20
|1.3474
|0.0000
|1.3623
|10.26
|4222.72
|1428
|2011.12.01 11:34
|close
|262
|0.10
|1.3473
|0.0000
|1.3674
|-0.07
|4222.65
|1429
|2011.12.01 11:35
|buy
|264
|0.10
|1.3477
|0.0000
|1.3677
|1430
|2011.12.02 17:52
|buy
|265
|0.20
|1.3426
|0.0000
|1.3626
|1431
|2011.12.02 18:15
|buy
|266
|0.40
|1.3376
|0.0000
|1.3576
|1432
|2011.12.05 00:00
|close
|266
|0.40
|1.3421
|0.0000
|1.3576
|18.04
|4240.69
|1433
|2011.12.05 00:00
|close
|265
|0.20
|1.3420
|0.0000
|1.3626
|-1.18
|4239.51
|1434
|2011.12.05 00:00
|close
|264
|0.10
|1.3421
|0.0000
|1.3677
|-5.58
|4233.93
|1435
|2011.12.05 00:00
|sell
|267
|0.10
|1.3419
|0.0000
|1.3219
|1436
|2011.12.05 16:22
|sell
|268
|0.20
|1.3470
|0.0000
|1.3270
|1437
|2011.12.05 20:49
|close
|268
|0.20
|1.3419
|0.0000
|1.3270
|10.20
|4244.13
|1438
|2011.12.05 20:49
|close
|267
|0.10
|1.3420
|0.0000
|1.3219
|-0.10
|4244.03
|1439
|2011.12.05 20:49
|sell
|269
|0.10
|1.3415
|0.0000
|1.3215
|1440
|2011.12.12 17:39
|t/p
|269
|0.10
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|19.74
|4263.77
|1441
|2011.12.12 17:39
|sell
|270
|0.10
|1.3212
|0.0000
|1.3012
|1442
|2011.12.13 22:31
|t/p
|270
|0.10
|1.3012
|0.0000
|1.3012
|19.96
|4283.73
|1443
|2011.12.13 22:31
|sell
|271
|0.10
|1.3009
|0.0000
|1.2809
|1444
|2011.12.14 12:00
|sell
|272
|0.20
|1.3059
|0.0000
|1.2859
|1445
|2011.12.14 13:33
|close
|272
|0.20
|1.3009
|0.0000
|1.2859
|10.00
|4293.73
|1446
|2011.12.14 13:33
|close
|271
|0.10
|1.3010
|0.0000
|1.2809
|-0.14
|4293.59
|1447
|2011.12.14 13:33
|sell
|273
|0.10
|1.3006
|0.0000
|1.2806
|1448
|2011.12.16 14:34
|sell
|274
|0.20
|1.3056
|0.0000
|1.2856
|1449
|2011.12.16 19:45
|close
|274
|0.20
|1.3006
|0.0000
|1.2856
|10.00
|4303.59
|1450
|2011.12.16 19:45
|close
|273
|0.10
|1.3007
|0.0000
|1.2806
|-0.25
|4303.35
|1451
|2011.12.16 19:45
|buy
|275
|0.10
|1.3006
|0.0000
|1.3206
|1452
|2011.12.20 12:49
|modify
|275
|0.10
|1.3006
|1.3056
|1.3316
|1453
|2011.12.20 12:52
|modify
|275
|0.10
|1.3006
|1.3057
|1.3317
|1454
|2011.12.20 12:52
|modify
|275
|0.10
|1.3006
|1.3058
|1.3318
|1455
|2011.12.20 12:52
|modify
|275
|0.10
|1.3006
|1.3059
|1.3319
|1456
|2011.12.20 14:25
|s/l
|275
|0.10
|1.3059
|1.3059
|1.3319
|5.32
|4308.67
|1457
|2011.12.20 14:25
|buy
|276
|0.10
|1.3062
|0.0000
|1.3262
|1458
|2011.12.21 10:10
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3112
|1.3372
|1459
|2011.12.21 10:15
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3113
|1.3373
|1460
|2011.12.21 10:15
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3114
|1.3374
|1461
|2011.12.21 10:18
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3115
|1.3375
|1462
|2011.12.21 10:49
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3116
|1.3376
|1463
|2011.12.21 10:49
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3117
|1.3377
|1464
|2011.12.21 10:49
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3118
|1.3378
|1465
|2011.12.21 10:51
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3119
|1.3379
|1466
|2011.12.21 10:51
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3120
|1.3380
|1467
|2011.12.21 10:52
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3121
|1.3381
|1468
|2011.12.21 10:52
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3122
|1.3382
|1469
|2011.12.21 10:54
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3123
|1.3383
|1470
|2011.12.21 10:54
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3124
|1.3384
|1471
|2011.12.21 10:54
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3125
|1.3385
|1472
|2011.12.21 10:54
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3126
|1.3386
|1473
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3127
|1.3387
|1474
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3128
|1.3388
|1475
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3129
|1.3389
|1476
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3130
|1.3390
|1477
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3131
|1.3391
|1478
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3132
|1.3392
|1479
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3133
|1.3393
|1480
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3134
|1.3394
|1481
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3135
|1.3395
|1482
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3136
|1.3396
|1483
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3137
|1.3397
|1484
|2011.12.21 12:19
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3138
|1.3398
|1485
|2011.12.21 12:21
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3139
|1.3399
|1486
|2011.12.21 12:21
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3140
|1.3400
|1487
|2011.12.21 12:21
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3141
|1.3401
|1488
|2011.12.21 12:21
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3142
|1.3402
|1489
|2011.12.21 12:21
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3143
|1.3403
|1490
|2011.12.21 12:21
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3144
|1.3404
|1491
|2011.12.21 12:21
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3145
|1.3405
|1492
|2011.12.21 12:22
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3146
|1.3406
|1493
|2011.12.21 12:22
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3147
|1.3407
|1494
|2011.12.21 12:22
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3148
|1.3408
|1495
|2011.12.21 12:22
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3149
|1.3409
|1496
|2011.12.21 12:22
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3150
|1.3410
|1497
|2011.12.21 12:22
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3151
|1.3411
|1498
|2011.12.21 12:22
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3152
|1.3412
|1499
|2011.12.21 12:22
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3153
|1.3413
|1500
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3154
|1.3414
|1501
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3155
|1.3415
|1502
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3156
|1.3416
|1503
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3157
|1.3417
|1504
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3158
|1.3418
|1505
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3159
|1.3419
|1506
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3160
|1.3420
|1507
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3161
|1.3421
|1508
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3162
|1.3422
|1509
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3163
|1.3423
|1510
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3164
|1.3424
|1511
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3165
|1.3425
|1512
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3166
|1.3426
|1513
|2011.12.21 12:24
|modify
|276
|0.10
|1.3062
|1.3167
|1.3427
|1514
|2011.12.21 12:36
|s/l
|276
|0.10
|1.3167
|1.3167
|1.3427
|10.51
|4319.18
|1515
|2011.12.21 12:36
|buy
|277
|0.10
|1.3170
|0.0000
|1.3370
|1516
|2011.12.21 12:52
|buy
|278
|0.20
|1.3119
|0.0000
|1.3319
|1517
|2011.12.21 14:49
|buy
|279
|0.40
|1.3069
|0.0000
|1.3269
|1518
|2011.12.22 10:15
|close
|279
|0.40
|1.3113
|0.0000
|1.3269
|17.72
|4336.90
|1519
|2011.12.22 10:15
|close
|278
|0.20
|1.3112
|0.0000
|1.3319
|-1.34
|4335.56
|1520
|2011.12.22 10:15
|close
|277
|0.10
|1.3114
|0.0000
|1.3370
|-5.57
|4329.99
|1521
|2011.12.22 10:16
|buy
|280
|0.10
|1.3116
|0.0000
|1.3316
|1522
|2011.12.22 12:09
|buy
|281
|0.20
|1.3065
|0.0000
|1.3265
|1523
|2011.12.28 16:22
|buy
|282
|0.40
|1.3015
|0.0000
|1.3215
|1524
|2011.12.28 17:24
|buy
|283
|0.80
|1.2964
|0.0000
|1.3164
|1525
|2011.12.28 19:08
|buy
|284
|1.60
|1.2914
|0.0000
|1.3114
|1526
|2011.12.29 22:37
|close
|284
|1.60
|1.2960
|0.0000
|1.3114
|74.08
|4404.07
|1527
|2011.12.29 22:38
|close
|283
|0.80
|1.2961
|0.0000
|1.3164
|-2.16
|4401.91
|1528
|2011.12.29 22:38
|close
|282
|0.40
|1.2962
|0.0000
|1.3215
|-21.08
|4380.83
|1529
|2011.12.29 22:38
|close
|281
|0.20
|1.2961
|0.0000
|1.3265
|-20.66
|4360.17
|1530
|2011.12.29 22:38
|close
|280
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.3316
|-15.33
|4344.84
|1531
|2011.12.29 22:39
|buy
|285
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.3163
|1532
|2011.12.30 10:34
|buy
|286
|0.20
|1.2913
|0.0000
|1.3113
|1533
|2011.12.30 15:24
|close
|286
|0.20
|1.2963
|0.0000
|1.3113
|10.00
|4354.84
|1534
|2011.12.30 15:25
|close
|285
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.3163
|0.11
|4354.95
|1535
|2011.12.30 15:25
|buy
|287
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.3166
|1536
|2012.01.03 13:09
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3016
|1.3276
|1537
|2012.01.03 13:22
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3017
|1.3277
|1538
|2012.01.03 13:22
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3018
|1.3278
|1539
|2012.01.03 13:22
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3019
|1.3279
|1540
|2012.01.03 13:24
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3020
|1.3280
|1541
|2012.01.03 13:24
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3021
|1.3281
|1542
|2012.01.03 13:24
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3022
|1.3282
|1543
|2012.01.03 13:24
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3023
|1.3283
|1544
|2012.01.03 13:24
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3024
|1.3284
|1545
|2012.01.03 13:24
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3025
|1.3285
|1546
|2012.01.03 13:25
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3026
|1.3286
|1547
|2012.01.03 13:33
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3027
|1.3287
|1548
|2012.01.03 13:33
|modify
|287
|0.10
|1.2966
|1.3028
|1.3288
|1549
|2012.01.03 14:37
|s/l
|287
|0.10
|1.3028
|1.3028
|1.3288
|6.22
|4361.17
|1550
|2012.01.03 14:37
|buy
|288
|0.10
|1.3031
|0.0000
|1.3231
|1551
|2012.01.04 13:24
|buy
|289
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.3180
|1552
|2012.01.04 17:18
|buy
|290
|0.40
|1.2930
|0.0000
|1.3130
|1553
|2012.01.05 10:49
|buy
|291
|0.80
|1.2879
|0.0000
|1.3079
|1554
|2012.01.05 13:33
|buy
|292
|1.60
|1.2829
|0.0000
|1.3029
|1555
|2012.01.13 08:16
|close
|292
|1.60
|1.2875
|0.0000
|1.3029
|74.88
|4436.05
|1556
|2012.01.13 08:16
|close
|291
|0.80
|1.2874
|0.0000
|1.3079
|-3.36
|4432.69
|1557
|2012.01.13 08:16
|close
|290
|0.40
|1.2875
|0.0000
|1.3130
|-21.56
|4411.13
|1558
|2012.01.13 08:16
|close
|289
|0.20
|1.2874
|0.0000
|1.3180
|-20.98
|4390.15
|1559
|2012.01.13 08:16
|close
|288
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.3231
|-15.48
|4374.67
|1560
|2012.01.13 08:16
|buy
|293
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.3077
|1561
|2012.01.13 11:22
|buy
|294
|0.20
|1.2827
|0.0000
|1.3027
|1562
|2012.01.13 14:07
|buy
|295
|0.40
|1.2776
|0.0000
|1.2976
|1563
|2012.01.13 15:53
|buy
|296
|0.80
|1.2726
|0.0000
|1.2926
|1564
|2012.01.13 16:54
|buy
|297
|1.60
|1.2675
|0.0000
|1.2875
|1565
|2012.01.17 04:34
|close
|297
|1.60
|1.2721
|0.0000
|1.2875
|73.92
|4448.59
|1566
|2012.01.17 04:34
|close
|296
|0.80
|1.2720
|0.0000
|1.2926
|-4.64
|4443.95
|1567
|2012.01.17 04:34
|close
|295
|0.40
|1.2722
|0.0000
|1.2976
|-21.52
|4422.43
|1568
|2012.01.17 04:34
|close
|294
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.3027
|-21.16
|4401.27
|1569
|2012.01.17 04:35
|close
|293
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.3077
|-15.48
|4385.79
|1570
|2012.01.17 04:35
|buy
|298
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2924
|1571
|2012.01.17 14:17
|modify
|298
|0.10
|1.2724
|1.2774
|1.3034
|1572
|2012.01.17 14:18
|modify
|298
|0.10
|1.2724
|1.2775
|1.3035
|1573
|2012.01.17 14:54
|modify
|298
|0.10
|1.2724
|1.2776
|1.3036
|1574
|2012.01.17 14:54
|modify
|298
|0.10
|1.2724
|1.2777
|1.3037
|1575
|2012.01.17 14:55
|modify
|298
|0.10
|1.2724
|1.2778
|1.3038
|1576
|2012.01.17 15:24
|s/l
|298
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.3038
|5.40
|4391.19
|1577
|2012.01.17 15:24
|buy
|299
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2981
|1578
|2012.01.17 16:09
|buy
|300
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2931
|1579
|2012.01.18 04:31
|close
|300
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2931
|10.02
|4401.21
|1580
|2012.01.18 04:31
|close
|299
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2981
|-0.09
|4401.12
|1581
|2012.01.18 04:32
|buy
|301
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2984
|1582
|2012.01.18 19:39
|modify
|301
|0.10
|1.2784
|1.2834
|1.3094
|1583
|2012.01.18 19:39
|modify
|301
|0.10
|1.2784
|1.2835
|1.3095
|1584
|2012.01.18 19:39
|modify
|301
|0.10
|1.2784
|1.2836
|1.3096
|1585
|2012.01.18 20:55
|s/l
|301
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.3096
|5.20
|4406.32
|1586
|2012.01.18 20:55
|buy
|302
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.3039
|1587
|2012.01.19 14:52
|modify
|302
|0.10
|1.2839
|1.2889
|1.3149
|1588
|2012.01.19 14:54
|modify
|302
|0.10
|1.2839
|1.2890
|1.3150
|1589
|2012.01.19 14:54
|modify
|302
|0.10
|1.2839
|1.2891
|1.3151
|1590
|2012.01.19 14:54
|modify
|302
|0.10
|1.2839
|1.2892
|1.3152
|1591
|2012.01.19 14:54
|modify
|302
|0.10
|1.2839
|1.2893
|1.3153
|1592
|2012.01.19 14:54
|modify
|302
|0.10
|1.2839
|1.2894
|1.3154
|1593
|2012.01.19 14:54
|modify
|302
|0.10
|1.2839
|1.2895
|1.3155
|1594
|2012.01.19 14:54
|modify
|302
|0.10
|1.2839
|1.2896
|1.3156
|1595
|2012.01.19 15:33
|s/l
|302
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.3156
|5.73
|4412.05
|1596
|2012.01.19 15:33
|buy
|303
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.3099
|1597
|2012.01.20 08:08
|modify
|303
|0.10
|1.2899
|1.2949
|1.3209
|1598
|2012.01.20 08:08
|modify
|303
|0.10
|1.2899
|1.2950
|1.3210
|1599
|2012.01.20 09:39
|modify
|303
|0.10
|1.2899
|1.2951
|1.3211
|1600
|2012.01.20 09:39
|modify
|303
|0.10
|1.2899
|1.2952
|1.3212
|1601
|2012.01.20 09:39
|modify
|303
|0.10
|1.2899
|1.2953
|1.3213
|1602
|2012.01.20 09:39
|modify
|303
|0.10
|1.2899
|1.2954
|1.3214
|1603
|2012.01.20 09:39
|modify
|303
|0.10
|1.2899
|1.2955
|1.3215
|1604
|2012.01.20 10:09
|s/l
|303
|0.10
|1.2955
|1.2955
|1.3215
|5.61
|4417.66
|1605
|2012.01.20 10:09
|buy
|304
|0.10
|1.2958
|0.0000
|1.3158
|1606
|2012.01.20 11:37
|buy
|305
|0.20
|1.2908
|0.0000
|1.3108
|1607
|2012.01.23 12:39
|close
|305
|0.20
|1.2958
|0.0000
|1.3108
|10.02
|4427.68
|1608
|2012.01.23 12:39
|close
|304
|0.10
|1.2959
|0.0000
|1.3158
|0.11
|4427.79
|1609
|2012.01.23 12:39
|buy
|306
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.3161
|1610
|2012.01.23 17:09
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3011
|1.3271
|1611
|2012.01.23 17:09
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3012
|1.3272
|1612
|2012.01.23 17:24
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3013
|1.3273
|1613
|2012.01.23 17:52
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3014
|1.3274
|1614
|2012.01.23 17:52
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3015
|1.3275
|1615
|2012.01.23 17:52
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3016
|1.3276
|1616
|2012.01.23 17:53
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3017
|1.3277
|1617
|2012.01.23 18:31
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3018
|1.3278
|1618
|2012.01.23 18:31
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3019
|1.3279
|1619
|2012.01.23 18:31
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3020
|1.3280
|1620
|2012.01.23 18:33
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3021
|1.3281
|1621
|2012.01.23 18:33
|modify
|306
|0.10
|1.2961
|1.3022
|1.3282
|1622
|2012.01.23 19:04
|s/l
|306
|0.10
|1.3022
|1.3022
|1.3282
|6.10
|4433.89
|1623
|2012.01.23 19:04
|buy
|307
|0.10
|1.3025
|0.0000
|1.3225
|1624
|2012.01.24 15:39
|buy
|308
|0.20
|1.2975
|0.0000
|1.3175
|1625
|2012.01.24 21:08
|close
|308
|0.20
|1.3025
|0.0000
|1.3175
|10.00
|4443.89
|1626
|2012.01.24 21:08
|close
|307
|0.10
|1.3024
|0.0000
|1.3225
|-0.09
|4443.80
|1627
|2012.01.24 21:09
|buy
|309
|0.10
|1.3028
|0.0000
|1.3228
|1628
|2012.01.25 12:51
|buy
|310
|0.20
|1.2977
|0.0000
|1.3177
|1629
|2012.01.25 19:37
|close
|310
|0.20
|1.3028
|0.0000
|1.3177
|10.20
|4454.00
|1630
|2012.01.25 19:37
|close
|309
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3228
|-0.09
|4453.91
|1631
|2012.01.25 19:37
|buy
|311
|0.10
|1.3031
|0.0000
|1.3231
|1632
|2012.01.25 22:35
|modify
|311
|0.10
|1.3031
|1.3081
|1.3341
|1633
|2012.01.25 22:37
|modify
|311
|0.10
|1.3031
|1.3082
|1.3342
|1634
|2012.01.25 22:37
|modify
|311
|0.10
|1.3031
|1.3083
|1.3343
|1635
|2012.01.25 22:37
|modify
|311
|0.10
|1.3031
|1.3084
|1.3344
|1636
|2012.01.25 22:37
|modify
|311
|0.10
|1.3031
|1.3085
|1.3345
|1637
|2012.01.25 22:38
|modify
|311
|0.10
|1.3031
|1.3086
|1.3346
|1638
|2012.01.25 22:38
|modify
|311
|0.10
|1.3031
|1.3087
|1.3347
|1639
|2012.01.25 22:46
|modify
|311
|0.10
|1.3031
|1.3088
|1.3348
|1640
|2012.01.25 22:46
|modify
|311
|0.10
|1.3031
|1.3089
|1.3349
|1641
|2012.01.25 22:48
|modify
|311
|0.10
|1.3031
|1.3090
|1.3350
|1642
|2012.01.26 02:53
|s/l
|311
|0.10
|1.3090
|1.3090
|1.3350
|5.93
|4459.84
|1643
|2012.01.26 02:53
|buy
|312
|0.10
|1.3093
|0.0000
|1.3293
|1644
|2012.01.26 12:03
|modify
|312
|0.10
|1.3093
|1.3143
|1.3403
|1645
|2012.01.26 12:03
|modify
|312
|0.10
|1.3093
|1.3144
|1.3404
|1646
|2012.01.26 13:39
|s/l
|312
|0.10
|1.3144
|1.3144
|1.3404
|5.10
|4464.94
|1647
|2012.01.26 13:39
|buy
|313
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3347
|1648
|2012.01.27 01:57
|buy
|314
|0.20
|1.3097
|0.0000
|1.3297
|1649
|2012.01.27 12:09
|close
|314
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3297
|10.00
|4474.94
|1650
|2012.01.27 12:09
|close
|313
|0.10
|1.3146
|0.0000
|1.3347
|-0.09
|4474.85
|1651
|2012.01.27 12:09
|buy
|315
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3351
|1652
|2012.01.27 15:54
|buy
|316
|0.20
|1.3100
|0.0000
|1.3300
|1653
|2012.01.27 18:16
|close
|316
|0.20
|1.3151
|0.0000
|1.3300
|10.20
|4485.05
|1654
|2012.01.27 18:16
|close
|315
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3351
|0.10
|4485.15
|1655
|2012.01.27 18:16
|buy
|317
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.3356
|1656
|2012.01.30 15:24
|buy
|318
|0.20
|1.3105
|0.0000
|1.3305
|1657
|2012.01.31 02:52
|close
|318
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3305
|10.22
|4495.37
|1658
|2012.01.31 02:52
|close
|317
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3356
|0.12
|4495.49
|1659
|2012.01.31 02:52
|sell
|319
|0.10
|1.3156
|0.0000
|1.2956
|1660
|2012.01.31 11:09
|sell
|320
|0.20
|1.3207
|0.0000
|1.3007
|1661
|2012.01.31 16:33
|close
|320
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3007
|10.20
|4505.69
|1662
|2012.01.31 16:33
|close
|319
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.2956
|-0.10
|4505.59
|1663
|2012.01.31 16:33
|sell
|321
|0.10
|1.3153
|0.0000
|1.2953
|1664
|2012.02.01 18:04
|sell
|322
|0.20
|1.3203
|0.0000
|1.3003
|1665
|2012.02.01 21:52
|close
|322
|0.20
|1.3153
|0.0000
|1.3003
|10.00
|4515.59
|1666
|2012.02.01 21:52
|close
|321
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.2953
|0.06
|4515.65
|1667
|2012.02.01 21:52
|sell
|323
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.2948
|1668
|2012.02.03 15:33
|sell
|324
|0.20
|1.3198
|0.0000
|1.2998
|1669
|2012.02.03 15:40
|close
|324
|0.20
|1.3148
|0.0000
|1.2998
|10.00
|4525.65
|1670
|2012.02.03 15:40
|close
|323
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.2948
|-0.25
|4525.40
|1671
|2012.02.03 15:40
|sell
|325
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.2945
|1672
|2012.02.07 16:24
|sell
|326
|0.20
|1.3196
|0.0000
|1.2996
|1673
|2012.02.07 18:04
|sell
|327
|0.40
|1.3247
|0.0000
|1.3047
|1674
|2012.02.09 08:04
|sell
|328
|0.80
|1.3297
|0.0000
|1.3097
|1675
|2012.02.09 13:53
|close
|328
|0.80
|1.3253
|0.0000
|1.3097
|35.20
|4560.60
|1676
|2012.02.09 13:53
|close
|327
|0.40
|1.3252
|0.0000
|1.3047
|-2.59
|4558.01
|1677
|2012.02.09 13:53
|close
|326
|0.20
|1.3253
|0.0000
|1.2996
|-11.70
|4546.31
|1678
|2012.02.09 13:53
|close
|325
|0.10
|1.3252
|0.0000
|1.2945
|-10.92
|4535.39
|1679
|2012.02.09 13:53
|sell
|329
|0.10
|1.3250
|0.0000
|1.3050
|1680
|2012.02.09 15:16
|sell
|330
|0.20
|1.3300
|0.0000
|1.3100
|1681
|2012.02.09 15:31
|close
|330
|0.20
|1.3250
|0.0000
|1.3100
|10.00
|4545.39
|1682
|2012.02.09 15:31
|close
|329
|0.10
|1.3249
|0.0000
|1.3050
|0.10
|4545.49
|1683
|2012.02.09 15:31
|sell
|331
|0.10
|1.3245
|0.0000
|1.3045
|1684
|2012.02.09 15:48
|sell
|332
|0.20
|1.3296
|0.0000
|1.3096
|1685
|2012.02.10 09:43
|close
|332
|0.20
|1.3245
|0.0000
|1.3096
|10.13
|4555.62
|1686
|2012.02.10 09:43
|close
|331
|0.10
|1.3246
|0.0000
|1.3045
|-0.14
|4555.48
|1687
|2012.02.10 09:43
|sell
|333
|0.10
|1.3242
|0.0000
|1.3042
|1688
|2012.02.16 02:39
|t/p
|333
|0.10
|1.3042
|0.0000
|1.3042
|19.78
|4575.26
|1689
|2012.02.16 02:39
|sell
|334
|0.10
|1.3039
|0.0000
|1.2839
|1690
|2012.02.16 18:50
|sell
|335
|0.20
|1.3090
|0.0000
|1.2890
|1691
|2012.02.16 21:34
|sell
|336
|0.40
|1.3140
|0.0000
|1.2940
|1692
|2012.02.17 16:24
|sell
|337
|0.80
|1.3191
|0.0000
|1.2991
|1693
|2012.02.17 17:09
|close
|337
|0.80
|1.3147
|0.0000
|1.2991
|35.20
|4610.46
|1694
|2012.02.17 17:09
|close
|336
|0.40
|1.3148
|0.0000
|1.2940
|-3.35
|4607.11
|1695
|2012.02.17 17:09
|close
|335
|0.20
|1.3146
|0.0000
|1.2890
|-11.27
|4595.84
|1696
|2012.02.17 17:09
|close
|334
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.2839
|-10.84
|4585.00
|1697
|2012.02.17 17:09
|buy
|338
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.3345
|1698
|2012.02.20 01:15
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3195
|1.3455
|1699
|2012.02.20 01:16
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3196
|1.3456
|1700
|2012.02.20 01:16
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3197
|1.3457
|1701
|2012.02.20 01:16
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3198
|1.3458
|1702
|2012.02.20 01:18
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3199
|1.3459
|1703
|2012.02.20 01:19
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3200
|1.3460
|1704
|2012.02.20 01:19
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3201
|1.3461
|1705
|2012.02.20 01:19
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3202
|1.3462
|1706
|2012.02.20 01:22
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3203
|1.3463
|1707
|2012.02.20 01:22
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3204
|1.3464
|1708
|2012.02.20 01:23
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3205
|1.3465
|1709
|2012.02.20 01:23
|modify
|338
|0.10
|1.3145
|1.3206
|1.3466
|1710
|2012.02.20 02:16
|s/l
|338
|0.10
|1.3206
|1.3206
|1.3466
|6.11
|4591.11
|1711
|2012.02.20 02:16
|buy
|339
|0.10
|1.3209
|0.0000
|1.3409
|1712
|2012.02.21 05:09
|modify
|339
|0.10
|1.3209
|1.3259
|1.3519
|1713
|2012.02.21 05:09
|modify
|339
|0.10
|1.3209
|1.3260
|1.3520
|1714
|2012.02.21 05:09
|modify
|339
|0.10
|1.3209
|1.3261
|1.3521
|1715
|2012.02.21 05:10
|modify
|339
|0.10
|1.3209
|1.3262
|1.3522
|1716
|2012.02.21 05:43
|s/l
|339
|0.10
|1.3262
|1.3262
|1.3522
|5.31
|4596.42
|1717
|2012.02.21 05:43
|buy
|340
|0.10
|1.3265
|0.0000
|1.3465
|1718
|2012.02.21 13:42
|buy
|341
|0.20
|1.3215
|0.0000
|1.3415
|1719
|2012.02.21 17:39
|close
|341
|0.20
|1.3265
|0.0000
|1.3415
|10.00
|4606.42
|1720
|2012.02.21 17:39
|close
|340
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3465
|-0.10
|4606.32
|1721
|2012.02.21 17:39
|buy
|342
|0.10
|1.3269
|0.0000
|1.3469
|1722
|2012.02.22 03:36
|buy
|343
|0.20
|1.3218
|0.0000
|1.3418
|1723
|2012.02.23 08:54
|close
|343
|0.20
|1.3269
|0.0000
|1.3418
|10.26
|4616.58
|1724
|2012.02.23 08:54
|close
|342
|0.10
|1.3270
|0.0000
|1.3469
|0.14
|4616.72
|1725
|2012.02.23 08:54
|buy
|344
|0.10
|1.3274
|0.0000
|1.3474
|1726
|2012.02.23 22:06
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3324
|1.3584
|1727
|2012.02.23 22:06
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3325
|1.3585
|1728
|2012.02.23 22:06
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3326
|1.3586
|1729
|2012.02.23 22:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3327
|1.3587
|1730
|2012.02.23 22:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3328
|1.3588
|1731
|2012.02.23 22:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3329
|1.3589
|1732
|2012.02.23 22:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3330
|1.3590
|1733
|2012.02.23 22:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3331
|1.3591
|1734
|2012.02.23 22:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3332
|1.3592
|1735
|2012.02.23 22:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3333
|1.3593
|1736
|2012.02.23 22:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3334
|1.3594
|1737
|2012.02.23 22:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3335
|1.3595
|1738
|2012.02.23 22:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3336
|1.3596
|1739
|2012.02.23 22:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3337
|1.3597
|1740
|2012.02.23 22:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3338
|1.3598
|1741
|2012.02.23 22:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3339
|1.3599
|1742
|2012.02.23 22:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3340
|1.3600
|1743
|2012.02.23 22:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3341
|1.3601
|1744
|2012.02.23 22:10
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3342
|1.3602
|1745
|2012.02.23 23:22
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3343
|1.3603
|1746
|2012.02.23 23:35
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3344
|1.3604
|1747
|2012.02.23 23:35
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3345
|1.3605
|1748
|2012.02.23 23:37
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3346
|1.3606
|1749
|2012.02.23 23:40
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3347
|1.3607
|1750
|2012.02.24 00:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3348
|1.3608
|1751
|2012.02.24 03:18
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3349
|1.3609
|1752
|2012.02.24 09:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3350
|1.3610
|1753
|2012.02.24 09:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3351
|1.3611
|1754
|2012.02.24 09:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3352
|1.3612
|1755
|2012.02.24 09:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3353
|1.3613
|1756
|2012.02.24 09:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3354
|1.3614
|1757
|2012.02.24 10:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3355
|1.3615
|1758
|2012.02.24 10:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3356
|1.3616
|1759
|2012.02.24 10:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3357
|1.3617
|1760
|2012.02.24 10:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3358
|1.3618
|1761
|2012.02.24 10:51
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3359
|1.3619
|1762
|2012.02.24 10:51
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3360
|1.3620
|1763
|2012.02.24 10:52
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3361
|1.3621
|1764
|2012.02.24 10:52
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3362
|1.3622
|1765
|2012.02.24 10:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3363
|1.3623
|1766
|2012.02.24 10:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3364
|1.3624
|1767
|2012.02.24 10:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3365
|1.3625
|1768
|2012.02.24 10:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3366
|1.3626
|1769
|2012.02.24 11:00
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3367
|1.3627
|1770
|2012.02.24 11:00
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3368
|1.3628
|1771
|2012.02.24 11:00
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3369
|1.3629
|1772
|2012.02.24 11:00
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3370
|1.3630
|1773
|2012.02.24 11:01
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3371
|1.3631
|1774
|2012.02.24 11:03
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3372
|1.3632
|1775
|2012.02.24 12:01
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3373
|1.3633
|1776
|2012.02.24 12:01
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3374
|1.3634
|1777
|2012.02.24 12:03
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3375
|1.3635
|1778
|2012.02.24 13:22
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3376
|1.3636
|1779
|2012.02.24 13:24
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3377
|1.3637
|1780
|2012.02.24 13:24
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3378
|1.3638
|1781
|2012.02.24 13:24
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3379
|1.3639
|1782
|2012.02.24 13:24
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3380
|1.3640
|1783
|2012.02.24 13:25
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3381
|1.3641
|1784
|2012.02.24 13:36
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3382
|1.3642
|1785
|2012.02.24 13:37
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3383
|1.3643
|1786
|2012.02.24 13:37
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3384
|1.3644
|1787
|2012.02.24 13:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3385
|1.3645
|1788
|2012.02.24 13:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3386
|1.3646
|1789
|2012.02.24 13:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3387
|1.3647
|1790
|2012.02.24 13:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3388
|1.3648
|1791
|2012.02.24 14:21
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3389
|1.3649
|1792
|2012.02.24 14:21
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3390
|1.3650
|1793
|2012.02.24 14:22
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3391
|1.3651
|1794
|2012.02.24 14:24
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3392
|1.3652
|1795
|2012.02.24 14:24
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3393
|1.3653
|1796
|2012.02.24 14:24
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3394
|1.3654
|1797
|2012.02.24 16:36
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3395
|1.3655
|1798
|2012.02.24 16:37
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3396
|1.3656
|1799
|2012.02.24 16:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3397
|1.3657
|1800
|2012.02.24 16:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3398
|1.3658
|1801
|2012.02.24 16:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3399
|1.3659
|1802
|2012.02.24 16:39
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3400
|1.3660
|1803
|2012.02.24 16:47
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3401
|1.3661
|1804
|2012.02.24 16:49
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3402
|1.3662
|1805
|2012.02.24 16:49
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3403
|1.3663
|1806
|2012.02.24 16:49
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3404
|1.3664
|1807
|2012.02.24 16:49
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3405
|1.3665
|1808
|2012.02.24 16:49
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3406
|1.3666
|1809
|2012.02.24 16:49
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3407
|1.3667
|1810
|2012.02.24 16:49
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3408
|1.3668
|1811
|2012.02.24 16:49
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3409
|1.3669
|1812
|2012.02.24 16:50
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3410
|1.3670
|1813
|2012.02.24 16:51
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3411
|1.3671
|1814
|2012.02.24 16:51
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3412
|1.3672
|1815
|2012.02.24 16:51
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3413
|1.3673
|1816
|2012.02.24 16:51
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3414
|1.3674
|1817
|2012.02.24 16:52
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3415
|1.3675
|1818
|2012.02.24 16:52
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3416
|1.3676
|1819
|2012.02.24 16:52
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3417
|1.3677
|1820
|2012.02.24 16:52
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3418
|1.3678
|1821
|2012.02.24 16:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3419
|1.3679
|1822
|2012.02.24 16:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3420
|1.3680
|1823
|2012.02.24 16:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3421
|1.3681
|1824
|2012.02.24 16:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3422
|1.3682
|1825
|2012.02.24 16:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3423
|1.3683
|1826
|2012.02.24 16:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3424
|1.3684
|1827
|2012.02.24 16:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3425
|1.3685
|1828
|2012.02.24 16:54
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3426
|1.3686
|1829
|2012.02.24 16:55
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3427
|1.3687
|1830
|2012.02.24 17:06
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3428
|1.3688
|1831
|2012.02.24 17:06
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3429
|1.3689
|1832
|2012.02.24 17:06
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3430
|1.3690
|1833
|2012.02.24 17:06
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3431
|1.3691
|1834
|2012.02.24 17:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3432
|1.3692
|1835
|2012.02.24 17:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3433
|1.3693
|1836
|2012.02.24 17:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3434
|1.3694
|1837
|2012.02.24 17:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3435
|1.3695
|1838
|2012.02.24 17:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3436
|1.3696
|1839
|2012.02.24 17:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3437
|1.3697
|1840
|2012.02.24 17:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3438
|1.3698
|1841
|2012.02.24 17:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3439
|1.3699
|1842
|2012.02.24 17:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3440
|1.3700
|1843
|2012.02.24 17:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3441
|1.3701
|1844
|2012.02.24 17:09
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3442
|1.3702
|1845
|2012.02.24 17:10
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3443
|1.3703
|1846
|2012.02.24 17:17
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3444
|1.3704
|1847
|2012.02.24 17:18
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3445
|1.3705
|1848
|2012.02.24 20:04
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3446
|1.3706
|1849
|2012.02.24 20:04
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3447
|1.3707
|1850
|2012.02.24 20:05
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3448
|1.3708
|1851
|2012.02.24 20:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3449
|1.3709
|1852
|2012.02.24 20:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3450
|1.3710
|1853
|2012.02.24 20:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3451
|1.3711
|1854
|2012.02.24 20:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3452
|1.3712
|1855
|2012.02.24 20:07
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3453
|1.3713
|1856
|2012.02.24 20:08
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3454
|1.3714
|1857
|2012.02.24 20:08
|modify
|344
|0.10
|1.3274
|1.3455
|1.3715
|1858
|2012.02.24 21:20
|s/l
|344
|0.10
|1.3455
|1.3455
|1.3715
|18.11
|4634.83
|1859
|2012.02.24 21:20
|buy
|345
|0.10
|1.3458
|0.0000
|1.3658
|1860
|2012.02.27 12:30
|buy
|346
|0.20
|1.3407
|0.0000
|1.3607
|1861
|2012.02.28 10:24
|close
|346
|0.20
|1.3458
|0.0000
|1.3607
|10.22
|4645.05
|1862
|2012.02.28 10:24
|close
|345
|0.10
|1.3457
|0.0000
|1.3658
|-0.08
|4644.97
|1863
|2012.02.28 10:24
|buy
|347
|0.10
|1.3461
|0.0000
|1.3661
|1864
|2012.02.28 17:07
|buy
|348
|0.20
|1.3411
|0.0000
|1.3611
|1865
|2012.02.28 18:24
|close
|348
|0.20
|1.3461
|0.0000
|1.3611
|10.00
|4654.97
|1866
|2012.02.28 18:24
|close
|347
|0.10
|1.3460
|0.0000
|1.3661
|-0.10
|4654.87
|1867
|2012.02.28 18:24
|buy
|349
|0.10
|1.3465
|0.0000
|1.3665
|1868
|2012.02.29 17:09
|buy
|350
|0.20
|1.3415
|0.0000
|1.3615
|1869
|2012.02.29 17:49
|buy
|351
|0.40
|1.3364
|0.0000
|1.3564
|1870
|2012.03.01 09:23
|buy
|352
|0.80
|1.3314
|0.0000
|1.3514
|1871
|2012.03.02 10:39
|buy
|353
|1.60
|1.3263
|0.0000
|1.3463
|1872
|2012.03.26 15:24
|close
|353
|1.60
|1.3309
|0.0000
|1.3463
|77.12
|4731.99
|1873
|2012.03.26 15:24
|close
|352
|0.80
|1.3308
|0.0000
|1.3514
|-2.96
|4729.03
|1874
|2012.03.26 15:24
|close
|351
|0.40
|1.3309
|0.0000
|1.3564
|-20.96
|4708.07
|1875
|2012.03.26 15:24
|close
|350
|0.20
|1.3310
|0.0000
|1.3615
|-20.48
|4687.59
|1876
|2012.03.26 15:24
|close
|349
|0.10
|1.3311
|0.0000
|1.3665
|-15.13
|4672.46
|1877
|2012.03.26 15:24
|buy
|354
|0.10
|1.3313
|0.0000
|1.3513
|1878
|2012.03.29 15:24
|buy
|355
|0.20
|1.3262
|0.0000
|1.3462
|1879
|2012.03.30 02:37
|close
|355
|0.20
|1.3313
|0.0000
|1.3462
|10.22
|4682.68
|1880
|2012.03.30 02:37
|close
|354
|0.10
|1.3314
|0.0000
|1.3513
|0.16
|4682.84
|1881
|2012.03.30 02:37
|sell
|356
|0.10
|1.3315
|0.0000
|1.3115
|1882
|2012.03.30 08:25
|sell
|357
|0.20
|1.3365
|0.0000
|1.3165
|1883
|2012.03.30 17:54
|close
|357
|0.20
|1.3315
|0.0000
|1.3165
|10.00
|4692.84
|1884
|2012.03.30 17:54
|close
|356
|0.10
|1.3316
|0.0000
|1.3115
|-0.10
|4692.74
|1885
|2012.03.30 17:54
|sell
|358
|0.10
|1.3312
|0.0000
|1.3112
|1886
|2012.04.02 00:00
|sell
|359
|0.20
|1.3362
|0.0000
|1.3162
|1887
|2012.04.02 15:54
|close
|359
|0.20
|1.3312
|0.0000
|1.3162
|10.00
|4702.74
|1888
|2012.04.02 15:54
|close
|358
|0.10
|1.3311
|0.0000
|1.3112
|0.06
|4702.80
|1889
|2012.04.02 15:54
|sell
|360
|0.10
|1.3307
|0.0000
|1.3107
|1890
|2012.04.03 12:36
|sell
|361
|0.20
|1.3357
|0.0000
|1.3157
|1891
|2012.04.03 14:54
|close
|361
|0.20
|1.3307
|0.0000
|1.3157
|10.00
|4712.80
|1892
|2012.04.03 14:54
|close
|360
|0.10
|1.3308
|0.0000
|1.3107
|-0.14
|4712.67
|1893
|2012.04.03 14:54
|sell
|362
|0.10
|1.3303
|0.0000
|1.3103
|1894
|2012.04.05 12:16
|t/p
|362
|0.10
|1.3103
|0.0000
|1.3103
|19.85
|4732.52
|1895
|2012.04.05 12:16
|sell
|363
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.2900
|1896
|2012.04.11 13:07
|sell
|364
|0.20
|1.3151
|0.0000
|1.2951
|1897
|2012.04.11 21:08
|close
|364
|0.20
|1.3100
|0.0000
|1.2951
|10.20
|4742.72
|1898
|2012.04.11 21:08
|close
|363
|0.10
|1.3101
|0.0000
|1.2900
|-0.25
|4742.47
|1899
|2012.04.11 21:08
|buy
|365
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.3300
|1900
|2012.04.12 16:54
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3150
|1.3410
|1901
|2012.04.12 16:54
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3151
|1.3411
|1902
|2012.04.12 16:54
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3152
|1.3412
|1903
|2012.04.12 16:54
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3153
|1.3413
|1904
|2012.04.12 16:54
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3154
|1.3414
|1905
|2012.04.12 17:09
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3155
|1.3415
|1906
|2012.04.12 17:39
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3156
|1.3416
|1907
|2012.04.12 20:01
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3157
|1.3417
|1908
|2012.04.12 20:01
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3158
|1.3418
|1909
|2012.04.12 20:01
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3159
|1.3419
|1910
|2012.04.12 20:01
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3160
|1.3420
|1911
|2012.04.12 20:03
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3161
|1.3421
|1912
|2012.04.12 20:04
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3162
|1.3422
|1913
|2012.04.12 20:04
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3163
|1.3423
|1914
|2012.04.12 20:04
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3164
|1.3424
|1915
|2012.04.12 20:04
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3165
|1.3425
|1916
|2012.04.12 20:04
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3166
|1.3426
|1917
|2012.04.12 20:04
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3167
|1.3427
|1918
|2012.04.12 20:04
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3168
|1.3428
|1919
|2012.04.12 20:05
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3169
|1.3429
|1920
|2012.04.12 20:07
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3170
|1.3430
|1921
|2012.04.12 20:07
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3171
|1.3431
|1922
|2012.04.12 20:07
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3172
|1.3432
|1923
|2012.04.12 20:07
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3173
|1.3433
|1924
|2012.04.12 20:07
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3174
|1.3434
|1925
|2012.04.12 20:07
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3175
|1.3435
|1926
|2012.04.12 20:08
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3176
|1.3436
|1927
|2012.04.12 20:08
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3177
|1.3437
|1928
|2012.04.12 20:08
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3178
|1.3438
|1929
|2012.04.12 20:15
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3179
|1.3439
|1930
|2012.04.12 20:16
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3180
|1.3440
|1931
|2012.04.12 20:16
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3181
|1.3441
|1932
|2012.04.12 20:18
|modify
|365
|0.10
|1.3100
|1.3182
|1.3442
|1933
|2012.04.13 01:25
|s/l
|365
|0.10
|1.3182
|1.3182
|1.3442
|8.24
|4750.71
|1934
|2012.04.13 01:25
|buy
|366
|0.10
|1.3185
|0.0000
|1.3385
|1935
|2012.04.13 15:49
|buy
|367
|0.20
|1.3135
|0.0000
|1.3335
|1936
|2012.04.13 17:24
|buy
|368
|0.40
|1.3084
|0.0000
|1.3284
|1937
|2012.04.16 03:34
|buy
|369
|0.80
|1.3034
|0.0000
|1.3234
|1938
|2012.04.16 18:37
|close
|369
|0.80
|1.3078
|0.0000
|1.3234
|35.20
|4785.91
|1939
|2012.04.16 18:37
|close
|368
|0.40
|1.3077
|0.0000
|1.3284
|-2.76
|4783.15
|1940
|2012.04.16 18:37
|close
|367
|0.20
|1.3079
|0.0000
|1.3335
|-11.18
|4771.97
|1941
|2012.04.16 18:37
|close
|366
|0.10
|1.3078
|0.0000
|1.3385
|-10.69
|4761.28
|1942
|2012.04.16 18:37
|buy
|370
|0.10
|1.3082
|0.0000
|1.3282
|1943
|2012.04.17 12:04
|modify
|370
|0.10
|1.3082
|1.3132
|1.3392
|1944
|2012.04.17 12:04
|modify
|370
|0.10
|1.3082
|1.3133
|1.3393
|1945
|2012.04.17 12:04
|modify
|370
|0.10
|1.3082
|1.3134
|1.3394
|1946
|2012.04.17 12:04
|modify
|370
|0.10
|1.3082
|1.3135
|1.3395
|1947
|2012.04.17 12:07
|modify
|370
|0.10
|1.3082
|1.3136
|1.3396
|1948
|2012.04.17 12:07
|modify
|370
|0.10
|1.3082
|1.3137
|1.3397
|1949
|2012.04.17 12:07
|modify
|370
|0.10
|1.3082
|1.3138
|1.3398
|1950
|2012.04.17 12:07
|modify
|370
|0.10
|1.3082
|1.3139
|1.3399
|1951
|2012.04.17 12:07
|modify
|370
|0.10
|1.3082
|1.3140
|1.3400
|1952
|2012.04.17 12:08
|modify
|370
|0.10
|1.3082
|1.3141
|1.3401
|1953
|2012.04.17 12:08
|modify
|370
|0.10
|1.3082
|1.3142
|1.3402
|1954
|2012.04.17 13:00
|s/l
|370
|0.10
|1.3142
|1.3142
|1.3402
|6.01
|4767.29
|1955
|2012.04.17 13:00
|buy
|371
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.3345
|1956
|2012.04.18 10:15
|buy
|372
|0.20
|1.3095
|0.0000
|1.3295
|1957
|2012.04.19 10:54
|close
|372
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3295
|10.06
|4777.35
|1958
|2012.04.19 10:54
|close
|371
|0.10
|1.3144
|0.0000
|1.3345
|-0.06
|4777.29
|1959
|2012.04.19 10:54
|buy
|373
|0.10
|1.3149
|0.0000
|1.3349
|1960
|2012.04.19 14:27
|buy
|374
|0.20
|1.3098
|0.0000
|1.3298
|1961
|2012.04.19 17:39
|close
|374
|0.20
|1.3149
|0.0000
|1.3298
|10.20
|4787.49
|1962
|2012.04.19 17:39
|close
|373
|0.10
|1.3148
|0.0000
|1.3349
|-0.10
|4787.39
|1963
|2012.04.19 17:39
|buy
|375
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3352
|1964
|2012.04.25 13:07
|modify
|375
|0.10
|1.3152
|1.3202
|1.3462
|1965
|2012.04.25 13:07
|modify
|375
|0.10
|1.3152
|1.3203
|1.3463
|1966
|2012.04.25 13:07
|modify
|375
|0.10
|1.3152
|1.3204
|1.3464
|1967
|2012.04.25 13:08
|modify
|375
|0.10
|1.3152
|1.3205
|1.3465
|1968
|2012.04.25 13:08
|modify
|375
|0.10
|1.3152
|1.3206
|1.3466
|1969
|2012.04.25 14:34
|s/l
|375
|0.10
|1.3206
|1.3206
|1.3466
|5.44
|4792.83
|1970
|2012.04.25 14:34
|buy
|376
|0.10
|1.3209
|0.0000
|1.3409
|1971
|2012.05.02 12:21
|buy
|377
|0.20
|1.3158
|0.0000
|1.3358
|1972
|2012.05.03 15:32
|buy
|378
|0.40
|1.3107
|0.0000
|1.3307
|1973
|2012.05.03 15:43
|close
|378
|0.40
|1.3151
|0.0000
|1.3307
|17.60
|4810.43
|1974
|2012.05.03 15:43
|close
|377
|0.20
|1.3150
|0.0000
|1.3358
|-1.54
|4808.89
|1975
|2012.05.03 15:43
|close
|376
|0.10
|1.3151
|0.0000
|1.3409
|-5.70
|4803.19
|1976
|2012.05.03 15:43
|sell
|379
|0.10
|1.3150
|0.0000
|1.2950
|1977
|2012.05.09 15:12
|t/p
|379
|0.10
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|19.85
|4823.04
|1978
|2012.05.09 15:12
|sell
|380
|0.10
|1.2947
|0.0000
|1.2747
|1979
|2012.05.15 20:37
|t/p
|380
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|19.78
|4842.82
|1980
|2012.05.15 20:37
|sell
|381
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2544
|1981
|2012.05.21 03:21
|sell
|382
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2594
|1982
|2012.05.21 15:23
|close
|382
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2594
|10.00
|4852.82
|1983
|2012.05.21 15:23
|close
|381
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2544
|-0.12
|4852.70
|1984
|2012.05.21 15:23
|buy
|383
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2944
|1985
|2012.05.22 22:30
|buy
|384
|0.20
|1.2694
|0.0000
|1.2894
|1986
|2012.05.23 11:10
|buy
|385
|0.40
|1.2643
|0.0000
|1.2843
|1987
|2012.05.23 16:03
|close
|385
|0.40
|1.2687
|0.0000
|1.2843
|17.60
|4870.30
|1988
|2012.05.23 16:03
|close
|384
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2894
|-1.58
|4868.72
|1989
|2012.05.23 16:03
|close
|383
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2944
|-5.68
|4863.04
|1990
|2012.05.23 16:03
|buy
|386
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2889
|1991
|2012.05.23 17:03
|buy
|387
|0.20
|1.2638
|0.0000
|1.2838
|1992
|2012.05.23 17:23
|buy
|388
|0.40
|1.2588
|0.0000
|1.2788
|1993
|2012.05.24 10:35
|buy
|389
|0.80
|1.2537
|0.0000
|1.2737
|1994
|2012.05.24 13:18
|close
|389
|0.80
|1.2581
|0.0000
|1.2737
|35.20
|4898.24
|1995
|2012.05.24 13:18
|close
|388
|0.40
|1.2582
|0.0000
|1.2788
|-2.28
|4895.96
|1996
|2012.05.24 13:18
|close
|387
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.2838
|-10.94
|4885.02
|1997
|2012.05.24 13:18
|close
|386
|0.10
|1.2582
|0.0000
|1.2889
|-10.67
|4874.35
|1998
|2012.05.24 13:18
|sell
|390
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2383
|1999
|2012.05.30 21:27
|t/p
|390
|0.10
|1.2383
|0.0000
|1.2383
|19.85
|4894.20
|2000
|2012.05.30 21:27
|sell
|391
|0.10
|1.2380
|0.0000
|1.2180
|2001
|2012.06.01 16:32
|sell
|392
|0.20
|1.2430
|0.0000
|1.2230
|2002
|2012.06.01 17:23
|close
|392
|0.20
|1.2380
|0.0000
|1.2230
|10.00
|4904.20
|2003
|2012.06.01 17:23
|close
|391
|0.10
|1.2381
|0.0000
|1.2180
|-0.25
|4903.95
|2004
|2012.06.01 17:23
|buy
|393
|0.10
|1.2380
|0.0000
|1.2580
|2005
|2012.06.04 16:11
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2430
|1.2690
|2006
|2012.06.04 16:11
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2431
|1.2691
|2007
|2012.06.04 16:11
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2432
|1.2692
|2008
|2012.06.04 16:12
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2433
|1.2693
|2009
|2012.06.04 16:12
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2434
|1.2694
|2010
|2012.06.04 16:12
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2435
|1.2695
|2011
|2012.06.04 16:12
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2436
|1.2696
|2012
|2012.06.04 16:12
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2437
|1.2697
|2013
|2012.06.04 16:12
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2438
|1.2698
|2014
|2012.06.04 16:17
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2439
|1.2699
|2015
|2012.06.04 16:17
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2440
|1.2700
|2016
|2012.06.04 16:18
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2441
|1.2701
|2017
|2012.06.04 16:18
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2442
|1.2702
|2018
|2012.06.04 16:18
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2443
|1.2703
|2019
|2012.06.04 16:22
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2444
|1.2704
|2020
|2012.06.04 16:22
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2445
|1.2705
|2021
|2012.06.04 16:23
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2446
|1.2706
|2022
|2012.06.04 16:28
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2447
|1.2707
|2023
|2012.06.04 16:31
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2448
|1.2708
|2024
|2012.06.04 16:31
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2449
|1.2709
|2025
|2012.06.04 16:31
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2450
|1.2710
|2026
|2012.06.04 16:32
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2451
|1.2711
|2027
|2012.06.04 16:32
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2452
|1.2712
|2028
|2012.06.04 16:32
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2453
|1.2713
|2029
|2012.06.04 16:32
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2454
|1.2714
|2030
|2012.06.04 16:32
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2455
|1.2715
|2031
|2012.06.04 16:33
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2456
|1.2716
|2032
|2012.06.04 16:33
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2457
|1.2717
|2033
|2012.06.04 16:33
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2458
|1.2718
|2034
|2012.06.04 16:33
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2459
|1.2719
|2035
|2012.06.04 16:33
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2460
|1.2720
|2036
|2012.06.04 16:33
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2461
|1.2721
|2037
|2012.06.04 16:37
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2462
|1.2722
|2038
|2012.06.04 16:37
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2463
|1.2723
|2039
|2012.06.04 16:37
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2464
|1.2724
|2040
|2012.06.04 16:37
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2465
|1.2725
|2041
|2012.06.04 16:38
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2466
|1.2726
|2042
|2012.06.04 16:38
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2467
|1.2727
|2043
|2012.06.04 16:38
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2468
|1.2728
|2044
|2012.06.04 17:14
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2469
|1.2729
|2045
|2012.06.04 17:14
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2470
|1.2730
|2046
|2012.06.04 17:15
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2471
|1.2731
|2047
|2012.06.04 17:15
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2472
|1.2732
|2048
|2012.06.04 17:15
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2473
|1.2733
|2049
|2012.06.04 17:15
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2474
|1.2734
|2050
|2012.06.04 17:15
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2475
|1.2735
|2051
|2012.06.04 17:15
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2476
|1.2736
|2052
|2012.06.04 17:15
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2477
|1.2737
|2053
|2012.06.04 17:16
|modify
|393
|0.10
|1.2380
|1.2478
|1.2738
|2054
|2012.06.04 17:36
|s/l
|393
|0.10
|1.2478
|1.2478
|1.2738
|9.81
|4913.76
|2055
|2012.06.04 17:36
|buy
|394
|0.10
|1.2481
|0.0000
|1.2681
|2056
|2012.06.05 11:15
|buy
|395
|0.20
|1.2431
|0.0000
|1.2631
|2057
|2012.06.06 04:50
|close
|395
|0.20
|1.2481
|0.0000
|1.2631
|10.02
|4923.78
|2058
|2012.06.06 04:50
|close
|394
|0.10
|1.2480
|0.0000
|1.2681
|-0.08
|4923.70
|2059
|2012.06.06 04:51
|buy
|396
|0.10
|1.2484
|0.0000
|1.2684
|2060
|2012.06.06 19:02
|modify
|396
|0.10
|1.2484
|1.2534
|1.2794
|2061
|2012.06.06 19:22
|modify
|396
|0.10
|1.2484
|1.2535
|1.2795
|2062
|2012.06.06 19:38
|modify
|396
|0.10
|1.2484
|1.2536
|1.2796
|2063
|2012.06.06 19:40
|modify
|396
|0.10
|1.2484
|1.2537
|1.2797
|2064
|2012.06.06 19:40
|modify
|396
|0.10
|1.2484
|1.2538
|1.2798
|2065
|2012.06.06 19:40
|modify
|396
|0.10
|1.2484
|1.2539
|1.2799
|2066
|2012.06.06 19:40
|modify
|396
|0.10
|1.2484
|1.2540
|1.2800
|2067
|2012.06.06 19:40
|modify
|396
|0.10
|1.2484
|1.2541
|1.2801
|2068
|2012.06.06 19:40
|modify
|396
|0.10
|1.2484
|1.2542
|1.2802
|2069
|2012.06.06 19:41
|modify
|396
|0.10
|1.2484
|1.2543
|1.2803
|2070
|2012.06.06 21:10
|s/l
|396
|0.10
|1.2543
|1.2543
|1.2803
|5.90
|4929.60
|2071
|2012.06.06 21:10
|buy
|397
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2746
|2072
|2012.06.08 09:08
|buy
|398
|0.20
|1.2495
|0.0000
|1.2695
|2073
|2012.06.08 15:58
|buy
|399
|0.40
|1.2445
|0.0000
|1.2645
|2074
|2012.06.08 18:35
|close
|399
|0.40
|1.2489
|0.0000
|1.2645
|17.60
|4947.20
|2075
|2012.06.08 18:35
|close
|398
|0.20
|1.2490
|0.0000
|1.2695
|-1.00
|4946.20
|2076
|2012.06.08 18:35
|close
|397
|0.10
|1.2489
|0.0000
|1.2746
|-5.66
|4940.54
|2077
|2012.06.08 18:35
|sell
|400
|0.10
|1.2490
|0.0000
|1.2290
|2078
|2012.06.11 00:00
|sell
|401
|0.20
|1.2640
|0.0000
|1.2440
|2079
|2012.06.11 14:25
|close
|401
|0.20
|1.2556
|0.0000
|1.2440
|16.80
|4957.34
|2080
|2012.06.11 14:25
|close
|400
|0.10
|1.2557
|0.0000
|1.2290
|-6.74
|4950.61
|2081
|2012.06.11 14:25
|sell
|402
|0.10
|1.2553
|0.0000
|1.2353
|2082
|2012.06.13 18:36
|sell
|403
|0.20
|1.2604
|0.0000
|1.2404
|2083
|2012.06.14 10:31
|close
|403
|0.20
|1.2553
|0.0000
|1.2404
|9.98
|4960.58
|2084
|2012.06.14 10:31
|close
|402
|0.10
|1.2554
|0.0000
|1.2353
|-0.29
|4960.30
|2085
|2012.06.14 10:31
|buy
|404
|0.10
|1.2553
|0.0000
|1.2753
|2086
|2012.06.14 22:36
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2603
|1.2863
|2087
|2012.06.14 22:37
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2604
|1.2864
|2088
|2012.06.14 22:39
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2605
|1.2865
|2089
|2012.06.15 05:56
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2606
|1.2866
|2090
|2012.06.15 05:58
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2607
|1.2867
|2091
|2012.06.15 06:25
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2608
|1.2868
|2092
|2012.06.15 06:27
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2609
|1.2869
|2093
|2012.06.15 06:29
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2610
|1.2870
|2094
|2012.06.15 06:30
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2611
|1.2871
|2095
|2012.06.15 06:32
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2612
|1.2872
|2096
|2012.06.15 06:33
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2613
|1.2873
|2097
|2012.06.15 06:35
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2614
|1.2874
|2098
|2012.06.15 06:36
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2615
|1.2875
|2099
|2012.06.15 06:38
|modify
|404
|0.10
|1.2553
|1.2616
|1.2876
|2100
|2012.06.15 10:34
|s/l
|404
|0.10
|1.2616
|1.2616
|1.2876
|6.31
|4966.61
|2101
|2012.06.15 10:34
|buy
|405
|0.10
|1.2619
|0.0000
|1.2819
|2102
|2012.06.18 00:07
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2669
|1.2929
|2103
|2012.06.18 00:13
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2670
|1.2930
|2104
|2012.06.18 00:20
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2671
|1.2931
|2105
|2012.06.18 00:25
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2672
|1.2932
|2106
|2012.06.18 00:30
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2673
|1.2933
|2107
|2012.06.18 00:35
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2674
|1.2934
|2108
|2012.06.18 01:08
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2675
|1.2935
|2109
|2012.06.18 01:09
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2676
|1.2936
|2110
|2012.06.18 01:09
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2677
|1.2937
|2111
|2012.06.18 01:10
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2678
|1.2938
|2112
|2012.06.18 01:11
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2679
|1.2939
|2113
|2012.06.18 01:12
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2680
|1.2940
|2114
|2012.06.18 01:13
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2681
|1.2941
|2115
|2012.06.18 01:14
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2682
|1.2942
|2116
|2012.06.18 01:15
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2683
|1.2943
|2117
|2012.06.18 01:15
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2684
|1.2944
|2118
|2012.06.18 01:16
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2685
|1.2945
|2119
|2012.06.18 01:17
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2686
|1.2946
|2120
|2012.06.18 01:18
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2687
|1.2947
|2121
|2012.06.18 01:19
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2688
|1.2948
|2122
|2012.06.18 01:44
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2689
|1.2949
|2123
|2012.06.18 01:45
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2690
|1.2950
|2124
|2012.06.18 01:46
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2691
|1.2951
|2125
|2012.06.18 01:48
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2692
|1.2952
|2126
|2012.06.18 01:48
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2693
|1.2953
|2127
|2012.06.18 01:50
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2694
|1.2954
|2128
|2012.06.18 01:51
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2695
|1.2955
|2129
|2012.06.18 01:52
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2696
|1.2956
|2130
|2012.06.18 01:53
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2697
|1.2957
|2131
|2012.06.18 01:54
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2698
|1.2958
|2132
|2012.06.18 01:55
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2699
|1.2959
|2133
|2012.06.18 01:56
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2700
|1.2960
|2134
|2012.06.18 01:58
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2701
|1.2961
|2135
|2012.06.18 01:59
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2702
|1.2962
|2136
|2012.06.18 02:25
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2703
|1.2963
|2137
|2012.06.18 02:26
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2704
|1.2964
|2138
|2012.06.18 02:27
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2705
|1.2965
|2139
|2012.06.18 02:28
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2706
|1.2966
|2140
|2012.06.18 02:29
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2707
|1.2967
|2141
|2012.06.18 02:30
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2708
|1.2968
|2142
|2012.06.18 02:31
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2709
|1.2969
|2143
|2012.06.18 02:33
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2710
|1.2970
|2144
|2012.06.18 02:33
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2711
|1.2971
|2145
|2012.06.18 02:35
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2712
|1.2972
|2146
|2012.06.18 02:35
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2713
|1.2973
|2147
|2012.06.18 02:37
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2714
|1.2974
|2148
|2012.06.18 02:38
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2715
|1.2975
|2149
|2012.06.18 02:39
|modify
|405
|0.10
|1.2619
|1.2716
|1.2976
|2150
|2012.06.18 03:39
|s/l
|405
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2976
|9.71
|4976.32
|2151
|2012.06.18 03:39
|buy
|406
|0.10
|1.2714
|0.0000
|1.2914
|2152
|2012.06.18 09:58
|buy
|407
|0.20
|1.2663
|0.0000
|1.2863
|2153
|2012.06.18 14:26
|buy
|408
|0.40
|1.2613
|0.0000
|1.2813
|2154
|2012.06.18 18:38
|buy
|409
|0.80
|1.2562
|0.0000
|1.2762
|2155
|2012.06.19 05:56
|close
|409
|0.80
|1.2606
|0.0000
|1.2762
|35.28
|5011.60
|2156
|2012.06.19 05:56
|close
|408
|0.40
|1.2605
|0.0000
|1.2813
|-3.16
|5008.44
|2157
|2012.06.19 05:57
|close
|407
|0.20
|1.2606
|0.0000
|1.2863
|-11.38
|4997.06
|2158
|2012.06.19 05:57
|close
|406
|0.10
|1.2605
|0.0000
|1.2914
|-10.89
|4986.17
|2159
|2012.06.19 05:58
|sell
|410
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2406
|2160
|2012.06.19 16:26
|sell
|411
|0.20
|1.2656
|0.0000
|1.2456
|2161
|2012.06.19 18:12
|sell
|412
|0.40
|1.2707
|0.0000
|1.2507
|2162
|2012.06.20 18:27
|close
|412
|0.40
|1.2663
|0.0000
|1.2507
|17.45
|5003.62
|2163
|2012.06.20 18:27
|close
|411
|0.20
|1.2664
|0.0000
|1.2456
|-1.67
|5001.95
|2164
|2012.06.20 18:27
|close
|410
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2406
|-5.74
|4996.21
|2165
|2012.06.20 18:27
|sell
|413
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2461
|2166
|2012.06.20 21:56
|sell
|414
|0.20
|1.2712
|0.0000
|1.2512
|2167
|2012.06.21 09:58
|close
|414
|0.20
|1.2661
|0.0000
|1.2512
|9.98
|5006.19
|2168
|2012.06.21 09:59
|close
|413
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2461
|-0.21
|5005.98
|2169
|2012.06.21 09:59
|sell
|415
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2458
|2170
|2012.06.26 14:39
|t/p
|415
|0.10
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|19.89
|5025.87
|2171
|2012.06.26 14:39
|sell
|416
|0.10
|1.2455
|0.0000
|1.2255
|2172
|2012.06.27 06:36
|sell
|417
|0.20
|1.2506
|0.0000
|1.2306
|2173
|2012.06.27 16:15
|close
|417
|0.20
|1.2455
|0.0000
|1.2306
|10.20
|5036.07
|2174
|2012.06.27 16:15
|close
|416
|0.10
|1.2456
|0.0000
|1.2255
|-0.14
|5035.93
|2175
|2012.06.27 16:15
|sell
|418
|0.10
|1.2452
|0.0000
|1.2252
|2176
|2012.06.28 05:46
|sell
|419
|0.20
|1.2503
|0.0000
|1.2303
|2177
|2012.06.28 09:59
|close
|419
|0.20
|1.2452
|0.0000
|1.2303
|10.20
|5046.13
|2178
|2012.06.28 09:59
|close
|418
|0.10
|1.2453
|0.0000
|1.2252
|-0.21
|5045.92
|2179
|2012.06.28 09:59
|sell
|420
|0.10
|1.2449
|0.0000
|1.2249
|2180
|2012.06.29 05:13
|sell
|421
|0.20
|1.2499
|0.0000
|1.2299
|2181
|2012.06.29 05:52
|sell
|422
|0.40
|1.2550
|0.0000
|1.2350
|2182
|2012.06.29 06:32
|sell
|423
|0.80
|1.2600
|0.0000
|1.2400
|2183
|2012.06.29 08:56
|close
|423
|0.80
|1.2556
|0.0000
|1.2400
|35.20
|5081.12
|2184
|2012.06.29 08:56
|close
|422
|0.40
|1.2557
|0.0000
|1.2350
|-2.80
|5078.32
|2185
|2012.06.29 08:56
|close
|421
|0.20
|1.2556
|0.0000
|1.2299
|-11.40
|5066.92
|2186
|2012.06.29 08:56
|close
|420
|0.10
|1.2557
|0.0000
|1.2249
|-10.84
|5056.08
|2187
|2012.06.29 08:56
|buy
|424
|0.10
|1.2556
|0.0000
|1.2756
|2188
|2012.06.29 13:50
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2606
|1.2866
|2189
|2012.06.29 13:50
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2607
|1.2867
|2190
|2012.06.29 13:51
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2608
|1.2868
|2191
|2012.06.29 13:51
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2609
|1.2869
|2192
|2012.06.29 13:52
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2610
|1.2870
|2193
|2012.06.29 13:52
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2611
|1.2871
|2194
|2012.06.29 13:53
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2612
|1.2872
|2195
|2012.06.29 13:53
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2613
|1.2873
|2196
|2012.06.29 13:54
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2614
|1.2874
|2197
|2012.06.29 13:54
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2615
|1.2875
|2198
|2012.06.29 13:54
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2616
|1.2876
|2199
|2012.06.29 13:55
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2617
|1.2877
|2200
|2012.06.29 13:55
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2618
|1.2878
|2201
|2012.06.29 13:56
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2619
|1.2879
|2202
|2012.06.29 13:56
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2620
|1.2880
|2203
|2012.06.29 13:57
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2621
|1.2881
|2204
|2012.06.29 13:57
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2622
|1.2882
|2205
|2012.06.29 13:57
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2623
|1.2883
|2206
|2012.06.29 13:58
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2624
|1.2884
|2207
|2012.06.29 13:58
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2625
|1.2885
|2208
|2012.06.29 13:59
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2626
|1.2886
|2209
|2012.06.29 13:59
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2627
|1.2887
|2210
|2012.06.29 14:24
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2628
|1.2888
|2211
|2012.06.29 14:25
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2629
|1.2889
|2212
|2012.06.29 14:25
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2630
|1.2890
|2213
|2012.06.29 14:26
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2631
|1.2891
|2214
|2012.06.29 14:26
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2632
|1.2892
|2215
|2012.06.29 14:27
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2633
|1.2893
|2216
|2012.06.29 14:27
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2634
|1.2894
|2217
|2012.06.29 14:27
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2635
|1.2895
|2218
|2012.06.29 14:28
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2636
|1.2896
|2219
|2012.06.29 14:28
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2637
|1.2897
|2220
|2012.06.29 14:29
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2638
|1.2898
|2221
|2012.06.29 14:29
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2639
|1.2899
|2222
|2012.06.29 14:30
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2640
|1.2900
|2223
|2012.06.29 14:30
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2641
|1.2901
|2224
|2012.06.29 14:30
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2642
|1.2902
|2225
|2012.06.29 14:31
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2643
|1.2903
|2226
|2012.06.29 14:31
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2644
|1.2904
|2227
|2012.06.29 14:32
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2645
|1.2905
|2228
|2012.06.29 14:32
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2646
|1.2906
|2229
|2012.06.29 14:33
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2647
|1.2907
|2230
|2012.06.29 14:33
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2648
|1.2908
|2231
|2012.06.29 14:34
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2649
|1.2909
|2232
|2012.06.29 14:34
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2650
|1.2910
|2233
|2012.06.29 14:34
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2651
|1.2911
|2234
|2012.06.29 14:35
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2652
|1.2912
|2235
|2012.06.29 14:35
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2653
|1.2913
|2236
|2012.06.29 14:36
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2654
|1.2914
|2237
|2012.06.29 14:36
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2655
|1.2915
|2238
|2012.06.29 14:37
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2656
|1.2916
|2239
|2012.06.29 14:37
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2657
|1.2917
|2240
|2012.06.29 14:37
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2658
|1.2918
|2241
|2012.06.29 14:38
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2659
|1.2919
|2242
|2012.06.29 14:38
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2660
|1.2920
|2243
|2012.06.29 14:39
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2661
|1.2921
|2244
|2012.06.29 14:39
|modify
|424
|0.10
|1.2556
|1.2662
|1.2922
|2245
|2012.06.29 15:30
|s/l
|424
|0.10
|1.2662
|1.2662
|1.2922
|10.60
|5066.68
|2246
|2012.06.29 15:30
|buy
|425
|0.10
|1.2665
|0.0000
|1.2865
|2247
|2012.07.02 08:57
|buy
|426
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2814
|2248
|2012.07.02 12:56
|close
|426
|0.20
|1.2665
|0.0000
|1.2814
|10.20
|5076.88
|2249
|2012.07.02 12:56
|close
|425
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2865
|-0.09
|5076.79
|2250
|2012.07.02 12:56
|buy
|427
|0.10
|1.2668
|0.0000
|1.2868
|2251
|2012.07.02 14:24
|buy
|428
|0.20
|1.2617
|0.0000
|1.2817
|2252
|2012.07.03 14:32
|buy
|429
|0.40
|1.2567
|0.0000
|1.2767
|2253
|2012.07.03 18:26
|close
|429
|0.40
|1.2611
|0.0000
|1.2767
|17.60
|5094.39
|2254
|2012.07.03 18:26
|close
|428
|0.20
|1.2610
|0.0000
|1.2817
|-1.38
|5093.01
|2255
|2012.07.03 18:27
|close
|427
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.2868
|-5.69
|5087.32
|2256
|2012.07.03 18:27
|buy
|430
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2813
|2257
|2012.07.04 14:33
|buy
|431
|0.20
|1.2562
|0.0000
|1.2762
|2258
|2012.07.04 18:37
|buy
|432
|0.40
|1.2512
|0.0000
|1.2712
|2259
|2012.07.05 13:49
|buy
|433
|0.80
|1.2461
|0.0000
|1.2661
|2260
|2012.07.05 14:30
|buy
|434
|1.60
|1.2411
|0.0000
|1.2611
|2261
|2012.08.21 15:37
|close
|434
|1.60
|1.2457
|0.0000
|1.2611
|80.80
|5168.12
|2262
|2012.08.21 15:37
|close
|433
|0.80
|1.2456
|0.0000
|1.2661
|-0.40
|5167.72
|2263
|2012.08.21 15:37
|close
|432
|0.40
|1.2458
|0.0000
|1.2712
|-19.68
|5148.04
|2264
|2012.08.21 15:37
|close
|431
|0.20
|1.2457
|0.0000
|1.2762
|-20.04
|5128.00
|2265
|2012.08.21 15:37
|close
|430
|0.10
|1.2458
|0.0000
|1.2813
|-15.01
|5112.99
|2266
|2012.08.21 15:37
|buy
|435
|0.10
|1.2460
|0.0000
|1.2660
|2267
|2012.08.23 02:02
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2511
|1.2771
|2268
|2012.08.23 02:02
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2512
|1.2772
|2269
|2012.08.23 02:08
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2513
|1.2773
|2270
|2012.08.23 04:30
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2514
|1.2774
|2271
|2012.08.23 04:30
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2515
|1.2775
|2272
|2012.08.23 04:45
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2516
|1.2776
|2273
|2012.08.23 04:46
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2518
|1.2778
|2274
|2012.08.23 04:46
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2519
|1.2779
|2275
|2012.08.23 04:47
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2521
|1.2781
|2276
|2012.08.23 04:47
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2522
|1.2782
|2277
|2012.08.23 09:58
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2523
|1.2783
|2278
|2012.08.23 09:58
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2524
|1.2784
|2279
|2012.08.23 09:58
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2525
|1.2785
|2280
|2012.08.23 09:58
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2526
|1.2786
|2281
|2012.08.23 09:58
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2527
|1.2787
|2282
|2012.08.23 09:59
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2528
|1.2788
|2283
|2012.08.23 09:59
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2529
|1.2789
|2284
|2012.08.23 09:59
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2530
|1.2790
|2285
|2012.08.23 09:59
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2531
|1.2791
|2286
|2012.08.23 09:59
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2532
|1.2792
|2287
|2012.08.23 10:00
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2533
|1.2793
|2288
|2012.08.23 10:12
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2534
|1.2794
|2289
|2012.08.23 10:12
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2535
|1.2795
|2290
|2012.08.23 10:12
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2536
|1.2796
|2291
|2012.08.23 10:12
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2537
|1.2797
|2292
|2012.08.23 10:13
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2538
|1.2798
|2293
|2012.08.23 10:13
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2539
|1.2799
|2294
|2012.08.23 10:13
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2540
|1.2800
|2295
|2012.08.23 10:13
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2541
|1.2801
|2296
|2012.08.23 10:13
|modify
|435
|0.10
|1.2460
|1.2542
|1.2802
|2297
|2012.08.23 11:25
|s/l
|435
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2802
|8.24
|5121.23
|2298
|2012.08.23 11:25
|buy
|436
|0.10
|1.2545
|0.0000
|1.2745
|2299
|2012.08.24 15:47
|buy
|437
|0.20
|1.2494
|0.0000
|1.2694
|2300
|2012.08.24 18:16
|close
|437
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2694
|10.20
|5131.43
|2301
|2012.08.24 18:16
|close
|436
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.2745
|-0.09
|5131.34
|2302
|2012.08.24 18:16
|sell
|438
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2346
|2303
|2012.08.31 15:05
|sell
|439
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2396
|2304
|2012.09.05 02:36
|close
|439
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2396
|9.98
|5141.32
|2305
|2012.09.05 02:36
|close
|438
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.2346
|-0.17
|5141.15
|2306
|2012.09.05 02:36
|sell
|440
|0.10
|1.2542
|0.0000
|1.2342
|2307
|2012.09.05 15:05
|sell
|441
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2392
|2308
|2012.09.06 14:48
|sell
|442
|0.40
|1.2643
|0.0000
|1.2443
|2309
|2012.09.06 15:38
|close
|442
|0.40
|1.2599
|0.0000
|1.2443
|17.60
|5158.75
|2310
|2012.09.06 15:38
|close
|441
|0.20
|1.2598
|0.0000
|1.2392
|-1.42
|5157.33
|2311
|2012.09.06 15:38
|close
|440
|0.10
|1.2597
|0.0000
|1.2342
|-5.61
|5151.72
|2312
|2012.09.06 15:38
|sell
|443
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.2393
|2313
|2012.09.06 21:40
|sell
|444
|0.20
|1.2644
|0.0000
|1.2444
|2314
|2012.09.07 13:25
|sell
|445
|0.40
|1.2694
|0.0000
|1.2494
|2315
|2012.09.07 15:38
|sell
|446
|0.80
|1.2745
|0.0000
|1.2545
|2316
|2012.09.07 17:40
|sell
|447
|1.60
|1.2795
|0.0000
|1.2595
|2317
|2012.11.07 14:40
|close
|447
|1.60
|1.2749
|0.0000
|1.2595
|38.67
|5190.39
|2318
|2012.11.07 14:40
|close
|446
|0.80
|1.2750
|0.0000
|1.2545
|-21.46
|5168.92
|2319
|2012.11.07 14:40
|close
|445
|0.40
|1.2749
|0.0000
|1.2494
|-30.73
|5138.19
|2320
|2012.11.07 14:40
|close
|444
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2444
|-25.24
|5112.95
|2321
|2012.11.07 14:40
|close
|443
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2393
|-17.82
|5095.13
|2322
|2012.11.07 14:40
|sell
|448
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2545
|2323
|2012.11.15 17:06
|sell
|449
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2595
|2324
|2012.11.16 10:30
|close
|449
|0.20
|1.2745
|0.0000
|1.2595
|9.93
|5105.06
|2325
|2012.11.16 10:31
|close
|448
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2545
|-0.51
|5104.55
|2326
|2012.11.16 10:31
|sell
|450
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2542
|2327
|2012.11.19 17:17
|sell
|451
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2593
|2328
|2012.11.21 06:17
|close
|451
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2593
|10.05
|5114.60
|2329
|2012.11.21 06:17
|close
|450
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2542
|-0.01
|5114.59
|2330
|2012.11.21 06:17
|sell
|452
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2537
|2331
|2012.11.21 11:22
|sell
|453
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2588
|2332
|2012.11.22 01:06
|sell
|454
|0.40
|1.2838
|0.0000
|1.2638
|2333
|2012.11.22 14:28
|sell
|455
|0.80
|1.2889
|0.0000
|1.2689
|2334
|2012.11.23 16:22
|sell
|456
|1.60
|1.2939
|0.0000
|1.2739
|2335
|2012.11.28 13:58
|close
|456
|1.60
|1.2893
|0.0000
|1.2739
|71.82
|5186.42
|2336
|2012.11.28 13:58
|close
|455
|0.80
|1.2894
|0.0000
|1.2689
|-5.18
|5181.23
|2337
|2012.11.28 13:58
|close
|454
|0.40
|1.2893
|0.0000
|1.2638
|-22.59
|5158.64
|2338
|2012.11.28 13:58
|close
|453
|0.20
|1.2895
|0.0000
|1.2588
|-21.92
|5136.72
|2339
|2012.11.28 13:58
|close
|452
|0.10
|1.2894
|0.0000
|1.2537
|-15.96
|5120.76
|2340
|2012.11.28 13:58
|sell
|457
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2692
|2341
|2012.11.28 19:35
|sell
|458
|0.20
|1.2943
|0.0000
|1.2743
|2342
|2012.11.29 12:50
|sell
|459
|0.40
|1.2994
|0.0000
|1.2794
|2343
|2012.11.29 18:43
|close
|459
|0.40
|1.2950
|0.0000
|1.2794
|17.60
|5138.36
|2344
|2012.11.29 18:43
|close
|458
|0.20
|1.2949
|0.0000
|1.2743
|-1.42
|5136.94
|2345
|2012.11.29 18:43
|close
|457
|0.10
|1.2948
|0.0000
|1.2692
|-5.71
|5131.23
|2346
|2012.11.29 18:43
|sell
|460
|0.10
|1.2944
|0.0000
|1.2744
|2347
|2012.11.30 04:06
|sell
|461
|0.20
|1.2994
|0.0000
|1.2794
|2348
|2012.12.03 03:57
|sell
|462
|0.40
|1.3046
|0.0000
|1.2846
|2349
|2012.12.04 15:21
|sell
|463
|0.80
|1.3096
|0.0000
|1.2896
|2350
|2012.12.06 03:11
|close
|463
|0.80
|1.3052
|0.0000
|1.2896
|34.02
|5165.25
|2351
|2012.12.06 03:12
|close
|462
|0.40
|1.3053
|0.0000
|1.2846
|-3.54
|5161.71
|2352
|2012.12.06 03:12
|close
|461
|0.20
|1.3051
|0.0000
|1.2794
|-11.84
|5149.86
|2353
|2012.12.06 03:12
|close
|460
|0.10
|1.3049
|0.0000
|1.2744
|-10.76
|5139.10
|2354
|2012.12.06 03:13
|sell
|464
|0.10
|1.3047
|0.0000
|1.2847
|2355
|2012.12.13 10:25
|sell
|465
|0.20
|1.3097
|0.0000
|1.2897
|2356
|2012.12.13 12:13
|close
|465
|0.20
|1.3047
|0.0000
|1.2897
|10.00
|5149.10
|2357
|2012.12.13 12:13
|close
|464
|0.10
|1.3048
|0.0000
|1.2847
|-0.36
|5148.74
|2358
|2012.12.13 12:13
|sell
|466
|0.10
|1.3044
|0.0000
|1.2844
|2359
|2012.12.13 17:43
|sell
|467
|0.20
|1.3095
|0.0000
|1.2895
|2360
|2012.12.14 19:03
|sell
|468
|0.40
|1.3146
|0.0000
|1.2946
|2361
|2012.12.18 17:39
|sell
|469
|0.80
|1.3196
|0.0000
|1.2996
|2362
|2012.12.19 04:50
|sell
|470
|1.60
|1.3247
|0.0000
|1.3047
|2363
|2012.12.20 00:46
|close
|470
|1.60
|1.3201
|0.0000
|1.3047
|71.82
|5220.57
|2364
|2012.12.20 00:46
|close
|469
|0.80
|1.3200
|0.0000
|1.2996
|-4.38
|5216.18
|2365
|2012.12.20 00:46
|close
|468
|0.40
|1.3198
|0.0000
|1.2946
|-21.69
|5194.50
|2366
|2012.12.20 00:46
|close
|467
|0.20
|1.3199
|0.0000
|1.2895
|-21.32
|5173.18
|2367
|2012.12.20 00:47
|close
|466
|0.10
|1.3198
|0.0000
|1.2844
|-15.66
|5157.52
|2368
|2012.12.20 00:47
|sell
|471
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.2996
|2369
|2012.12.20 12:40
|sell
|472
|0.20
|1.3247
|0.0000
|1.3047
|2370
|2012.12.21 03:21
|close
|472
|0.20
|1.3195
|0.0000
|1.3047
|10.33
|5167.84
|2371
|2012.12.21 03:21
|close
|471
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.2996
|-0.04
|5167.81
|2372
|2012.12.21 03:21
|sell
|473
|0.10
|1.3191
|0.0000
|1.2991
|2373
|2012.12.26 16:49
|sell
|474
|0.20
|1.3241
|0.0000
|1.3041
|2374
|2012.12.28 11:13
|close
|474
|0.20
|1.3191
|0.0000
|1.3041
|9.70
|5177.51
|2375
|2012.12.28 11:13
|close
|473
|0.10
|1.3190
|0.0000
|1.2991
|-0.16
|5177.35
|2376
|2012.12.28 11:13
|sell
|475
|0.10
|1.3186
|0.0000
|1.2986
|2377
|2012.12.28 16:37
|sell
|476
|0.20
|1.3236
|0.0000
|1.3036
|2378
|2012.12.28 23:59
|close at stop
|476
|0.20
|1.3219
|0.0000
|1.3036
|3.40
|5180.75
|2379
|2012.12.28 23:59
|close at stop
|475
|0.10
|1.3219
|0.0000
|1.2986
|-3.30
|5177.45