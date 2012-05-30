|Account: 6076779
|Name: tick supersafe
|Currency: USD
|2012 November 9, 17:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3087693
|2012.04.14 07:41
|balance
|Deposit
|25 000.00
|3105833
|2012.04.16 09:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30191
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 09:38
|1.30135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|3106249
|2012.04.16 09:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.581
|0.000
|0.000
|2012.04.16 09:26
|127.529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|3109307
|2012.04.16 09:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.462
|0.000
|0.000
|2012.04.16 16:46
|127.676
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|3110317
|2012.04.16 10:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30099
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 10:03
|1.30048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3110449
|2012.04.16 10:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92425
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:01
|0.91890
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.82
|3110846
|2012.04.16 10:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82160
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 11:30
|0.82108
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.83
|3122577
|2012.04.16 12:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.962
|0.000
|0.000
|2012.04.16 16:46
|127.681
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|3148457
|2012.04.16 18:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.285
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:50
|129.647
|0.00
|0.00
|-0.56
|-29.58
|3152913
|2012.04.16 18:45
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91875
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:01
|0.91896
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.46
|3157372
|2012.04.16 19:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.783
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:50
|129.655
|0.00
|0.00
|-1.12
|-46.88
|3199106
|2012.04.17 11:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|128.284
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.655
|0.00
|0.00
|-2.08
|-68.68
|3205262
|2012.04.17 11:40
|buy
|0.04
|usdchf
|0.91334
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:01
|0.91901
|0.00
|0.00
|-0.04
|24.68
|3208379
|2012.04.17 12:00
|sell
|0.08
|gbpjpy
|128.777
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.634
|0.00
|0.00
|-4.17
|-85.87
|3212125
|2012.04.17 12:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31594
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 17:29
|1.31357
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|3237822
|2012.04.17 17:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31059
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 17:29
|1.31353
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|3246736
|2012.04.17 18:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31483
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 18:22
|1.31538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3272318
|2012.04.18 03:37
|sell
|0.16
|gbpjpy
|129.247
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.633
|0.00
|0.00
|-7.66
|-77.36
|3303029
|2012.04.18 11:33
|sell
|0.32
|gbpjpy
|129.968
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.632
|0.00
|0.00
|-15.33
|134.68
|3309473
|2012.04.18 12:25
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91855
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:31
|0.91905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|3309527
|2012.04.18 12:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30866
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:31
|1.30813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|3310262
|2012.04.18 12:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81870
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:37
|0.81810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|3312696
|2012.04.18 13:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30831
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:07
|1.30780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3314857
|2012.04.18 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91919
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:38
|0.91969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|3314948
|2012.04.18 13:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30764
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:38
|1.30713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3316642
|2012.04.18 13:53
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91953
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 14:36
|0.92004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3316691
|2012.04.18 13:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30755
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 14:07
|1.30700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3321630
|2012.04.18 14:50
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92005
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 15:50
|0.92074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|3321695
|2012.04.18 14:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30744
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 15:49
|1.30691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|3331075
|2012.04.18 16:21
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92047
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:29
|0.91811
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.57
|3338637
|2012.04.18 17:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81787
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 09:59
|0.81721
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.06
|3366010
|2012.04.19 03:20
|sell
|0.64
|gbpjpy
|130.439
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:48
|129.635
|0.00
|0.00
|-23.56
|644.51
|3381081
|2012.04.19 10:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31263
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 10:11
|1.31329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|3384633
|2012.04.19 10:24
|sell
|1.28
|gbpjpy
|130.945
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:48
|129.639
|0.00
|0.00
|-47.13
|2 093.94
|3385986
|2012.04.19 10:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81697
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:31
|0.81643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|3386985
|2012.04.19 10:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31270
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 10:51
|1.31326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|3387967
|2012.04.19 10:52
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91518
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:29
|0.91808
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|3442433
|2012.04.19 19:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81734
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 12:14
|0.81682
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.83
|3466837
|2012.04.20 08:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31486
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 08:45
|1.31543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|3499364
|2012.04.20 14:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31964
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 15:03
|1.32017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|3499373
|2012.04.20 14:06
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91050
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 15:03
|0.90996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|3556350
|2012.04.23 09:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81804
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 10:00
|0.81753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|3562385
|2012.04.23 10:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81718
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 13:22
|0.81668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|3578901
|2012.04.23 13:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31452
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 13:51
|1.31392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|3579019
|2012.04.23 13:46
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81664
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 15:27
|0.81610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|3579132
|2012.04.23 13:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91444
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 13:59
|0.91497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|3582403
|2012.04.23 14:23
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91506
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 15:20
|0.91558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|3582877
|2012.04.23 14:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31336
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 14:40
|1.31285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3585594
|2012.04.23 15:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31307
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 15:28
|1.31256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3588958
|2012.04.23 15:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31283
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 16:06
|1.31232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3589023
|2012.04.23 15:58
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91550
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 17:10
|0.91600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3591168
|2012.04.23 16:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81552
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 17:20
|0.81502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|3597859
|2012.04.23 17:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81510
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 13:30
|0.81460
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.80
|3600328
|2012.04.23 18:19
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91621
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:47
|0.91120
|0.00
|0.00
|-0.04
|-5.50
|3638065
|2012.04.24 11:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31775
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 16:26
|1.31826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3660714
|2012.04.24 16:42
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91057
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:47
|0.91110
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.16
|3667931
|2012.04.24 17:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32044
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 18:25
|1.32098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|3672049
|2012.04.24 18:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32062
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 10:03
|1.32119
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.57
|3695409
|2012.04.25 09:44
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81786
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 10:04
|0.81841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|3699228
|2012.04.25 10:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81825
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 11:14
|0.81880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|3702939
|2012.04.25 11:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32168
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 12:08
|1.32240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|3713082
|2012.04.25 12:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82124
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 13:03
|0.82178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|3715852
|2012.04.25 13:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32278
|0.00000
|0.00000
|2012.04.26 09:22
|1.32332
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.54
|3716184
|2012.04.25 13:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82149
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 11:30
|0.81909
|0.00
|0.00
|-0.20
|-3.88
|3778785
|2012.04.26 09:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32350
|0.00000
|0.00000
|2012.04.26 10:27
|1.32416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|3786637
|2012.04.26 11:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32529
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 12:32
|1.32296
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.33
|3795527
|2012.04.26 13:24
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.81610
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 11:30
|0.81912
|0.00
|0.00
|-0.19
|9.79
|3839603
|2012.04.27 00:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32004
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 12:32
|1.32299
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|3908928
|2012.04.27 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32590
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 20:15
|1.32642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|3949510
|2012.04.30 08:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32525
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 09:07
|1.32576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3956065
|2012.04.30 10:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32597
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 10:03
|1.32655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4002668
|2012.04.30 19:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32262
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 17:15
|1.32172
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.90
|4003931
|2012.04.30 20:49
|sell
|0.16
|gbpjpy
|129.571
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:50
|129.630
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|4019844
|2012.05.01 08:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.338
|0.000
|0.000
|2012.05.01 10:03
|129.286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|4026222
|2012.05.01 10:56
|buy
|0.04
|usdchf
|0.90523
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:47
|0.91114
|0.00
|0.00
|-0.01
|25.95
|4069104
|2012.05.01 21:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32162
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 09:21
|1.32111
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.51
|4093941
|2012.05.02 09:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81439
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:43
|0.81373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|4099058
|2012.05.02 10:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.744
|0.000
|0.000
|2012.05.03 15:30
|130.160
|0.00
|0.00
|-0.00
|-7.25
|4105039
|2012.05.02 10:58
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.084
|0.000
|0.000
|2012.05.03 15:30
|130.161
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.91
|4108636
|2012.05.02 11:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81331
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 11:31
|0.81275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|4110970
|2012.05.02 11:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31687
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:00
|1.31631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|4115491
|2012.05.02 12:23
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91376
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:24
|0.91429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4115555
|2012.05.02 12:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31500
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:24
|1.31439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|4115758
|2012.05.02 12:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81162
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:17
|0.81110
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.84
|4119796
|2012.05.02 13:02
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91445
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 13:58
|0.91497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|4119808
|2012.05.02 13:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31412
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 13:56
|1.31331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|4126470
|2012.05.02 14:35
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91443
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 15:01
|0.91498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|4129308
|2012.05.02 15:15
|buy
|0.04
|gbpjpy
|129.610
|0.000
|0.000
|2012.05.03 15:30
|130.164
|0.00
|0.00
|-0.01
|27.54
|4131723
|2012.05.02 15:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31335
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 12:15
|1.31284
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.51
|4131780
|2012.05.02 15:34
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91510
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:07
|0.91565
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.60
|4202132
|2012.05.03 13:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31297
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:02
|1.31240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|4236020
|2012.05.03 18:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.204
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:34
|129.926
|0.00
|0.00
|-0.00
|-3.46
|4243185
|2012.05.03 21:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31434
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 10:43
|1.31366
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.68
|4267707
|2012.05.04 09:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81222
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 13:20
|0.81172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|4270055
|2012.05.04 10:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.705
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:34
|129.946
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4275057
|2012.05.04 11:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31341
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 11:21
|1.31288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|4275060
|2012.05.04 11:17
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91480
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 13:16
|0.91530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4285385
|2012.05.04 14:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81107
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 18:44
|0.81056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|4291322
|2012.05.04 15:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|129.247
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:34
|129.960
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|4297682
|2012.05.04 15:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.695
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:55
|129.641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|4304109
|2012.05.04 16:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.442
|0.000
|0.000
|2012.05.04 16:43
|129.358
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|4416485
|2012.05.07 19:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80611
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 09:04
|0.80560
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.82
|4435897
|2012.05.08 08:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.434
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.734
|0.00
|0.00
|-0.00
|-8.78
|4442690
|2012.05.08 10:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92318
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 12:52
|0.92372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4444571
|2012.05.08 10:26
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.962
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.734
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.72
|4445041
|2012.05.08 10:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30112
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 12:43
|1.30058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|4468983
|2012.05.08 16:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29973
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:01
|1.29922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|4468990
|2012.05.08 16:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92433
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:38
|0.92492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|4471328
|2012.05.08 16:42
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80580
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:06
|0.80527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|4474020
|2012.05.08 17:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80539
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:49
|0.80488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|4476896
|2012.05.08 18:04
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92487
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 04:12
|0.92552
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.70
|4484073
|2012.05.08 19:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80519
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 01:39
|0.80468
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.83
|4523380
|2012.05.09 12:06
|buy
|0.04
|gbpjpy
|128.462
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.731
|0.00
|0.00
|0.00
|13.49
|4525467
|2012.05.09 12:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29738
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 13:11
|1.29686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|4525860
|2012.05.09 12:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92571
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 14:10
|0.92625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4531978
|2012.05.09 14:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29646
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 15:12
|1.29583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|4532003
|2012.05.09 14:10
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92635
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 15:13
|0.92699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|4538036
|2012.05.09 15:20
|buy
|0.08
|gbpjpy
|127.967
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.728
|0.00
|0.00
|0.00
|76.36
|4540826
|2012.05.09 15:49
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92833
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:09
|0.92884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4541974
|2012.05.09 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29384
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 16:03
|1.29323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|4544120
|2012.05.09 16:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80414
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:09
|0.80353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|4546807
|2012.05.09 17:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29288
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:09
|1.29232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|4546849
|2012.05.09 17:09
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92905
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:17
|0.92956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4551782
|2012.05.09 18:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80320
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 18:36
|0.80270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|4560193
|2012.05.09 20:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80268
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 21:59
|0.80217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|4599150
|2012.05.10 11:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.345
|0.000
|0.000
|2012.05.10 11:54
|128.286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|4600943
|2012.05.10 12:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.262
|0.000
|0.000
|2012.05.10 12:21
|128.210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|4605623
|2012.05.10 13:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.252
|0.000
|0.000
|2012.05.11 07:36
|128.736
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.06
|4612020
|2012.05.10 14:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.756
|0.000
|0.000
|2012.05.11 07:36
|128.736
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.50
|4620984
|2012.05.10 16:04
|sell
|0.04
|gbpjpy
|129.250
|0.000
|0.000
|2012.05.11 07:36
|128.736
|0.00
|0.00
|-0.15
|25.74
|4646243
|2012.05.10 21:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80153
|0.00000
|0.00000
|2012.05.11 04:25
|0.80092
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.98
|4668478
|2012.05.11 09:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29116
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 00:00
|1.29031
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.85
|4668488
|2012.05.11 09:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93038
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 00:00
|0.93089
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.55
|4675500
|2012.05.11 10:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.511
|0.000
|0.000
|2012.05.11 15:41
|128.458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|4697979
|2012.05.11 15:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80364
|0.00000
|0.00000
|2012.05.11 15:41
|0.80419
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|4703099
|2012.05.11 16:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80441
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 15:30
|0.80265
|0.00
|0.00
|-0.16
|-2.78
|4703105
|2012.05.11 16:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.338
|0.000
|0.000
|2012.05.14 11:58
|128.555
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.71
|4753302
|2012.05.14 09:40
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93227
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 10:33
|0.93281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4763011
|2012.05.14 11:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.837
|0.000
|0.000
|2012.05.14 11:58
|128.557
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|4763584
|2012.05.14 11:06
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93282
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 11:20
|0.93334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|4763588
|2012.05.14 11:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28759
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 11:16
|1.28707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|4768461
|2012.05.14 11:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28669
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 14:51
|1.28617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|4768468
|2012.05.14 11:47
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93356
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 15:31
|0.93421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|4785094
|2012.05.14 14:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.277
|0.000
|0.000
|2012.05.14 15:01
|128.225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|4788885
|2012.05.14 15:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.185
|0.000
|0.000
|2012.05.14 16:43
|128.133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|4789195
|2012.05.14 15:35
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.79898
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 15:30
|0.80214
|0.00
|0.00
|-0.26
|9.99
|4792788
|2012.05.14 16:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28407
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 16:21
|1.28345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|4792796
|2012.05.14 16:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93529
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 16:31
|0.93579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|4798371
|2012.05.14 17:06
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93616
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 00:25
|0.93667
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.54
|4798384
|2012.05.14 17:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28311
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 23:41
|1.28256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4798557
|2012.05.14 17:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.088
|0.000
|0.000
|2012.05.15 13:38
|128.318
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.88
|4803927
|2012.05.14 18:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.592
|0.000
|0.000
|2012.05.15 13:38
|128.312
|0.00
|0.00
|-0.08
|7.01
|4884807
|2012.05.15 16:47
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93961
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 18:00
|0.94012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|4884828
|2012.05.15 16:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27824
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 17:59
|1.27771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|4885945
|2012.05.15 17:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.233
|0.000
|0.000
|2012.05.16 10:12
|128.176
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.71
|4902473
|2012.05.15 20:13
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94092
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 20:35
|0.94161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|4902481
|2012.05.15 20:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27657
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 20:28
|1.27593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|4908656
|2012.05.15 21:18
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94290
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 22:13
|0.94342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4909860
|2012.05.15 21:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27360
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 22:13
|1.27305
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4942703
|2012.05.16 10:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26901
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 10:12
|1.26838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|4943138
|2012.05.16 10:09
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94647
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 10:15
|0.94701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|4945909
|2012.05.16 10:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26873
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 18:06
|1.27065
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|4946165
|2012.05.16 10:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94663
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 14:26
|0.94745
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.87
|4975799
|2012.05.16 15:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27418
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 18:05
|1.27064
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|5013748
|2012.05.16 19:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.870
|0.000
|0.000
|2012.05.16 21:05
|127.815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|5027619
|2012.05.16 21:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.685
|0.000
|0.000
|2012.05.17 10:17
|127.633
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.65
|5062633
|2012.05.17 11:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27229
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 11:22
|1.27155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|5066930
|2012.05.17 11:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27190
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 12:02
|1.27139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|5069637
|2012.05.17 12:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.645
|0.000
|0.000
|2012.05.17 12:59
|127.591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|5072639
|2012.05.17 13:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27099
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 13:17
|1.27044
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|5078095
|2012.05.17 13:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26916
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 14:21
|1.26856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|5096533
|2012.05.17 16:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.812
|0.000
|0.000
|2012.05.17 16:08
|126.754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|5098798
|2012.05.17 16:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.811
|0.000
|0.000
|2012.05.17 16:50
|126.751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|5101868
|2012.05.17 16:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80332
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 17:10
|0.80385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|5110531
|2012.05.17 17:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80361
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 18:06
|0.80414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|5126850
|2012.05.17 20:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80406
|0.00000
|0.00000
|2012.05.18 03:51
|0.80468
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.98
|5166745
|2012.05.18 09:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26573
|0.00000
|0.00000
|2012.05.18 09:35
|1.26509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|5171203
|2012.05.18 10:16
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94906
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 19:09
|0.94389
|0.00
|0.00
|-0.00
|-5.48
|5171222
|2012.05.18 10:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26562
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 15:34
|1.27404
|0.00
|0.00
|-0.03
|-8.42
|5199124
|2012.05.18 14:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27158
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 15:33
|1.27404
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.92
|5203668
|2012.05.18 15:20
|buy
|0.02
|usdchf
|0.94371
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 19:09
|0.94391
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.42
|5212629
|2012.05.18 17:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80402
|0.00000
|0.00000
|2012.05.18 17:59
|0.80463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|5231625
|2012.05.18 22:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.27694
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 15:33
|1.27399
|0.00
|0.00
|-0.14
|11.80
|5251724
|2012.05.21 04:32
|buy
|0.04
|usdchf
|0.93842
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 19:09
|0.94391
|0.00
|0.00
|-0.00
|23.26
|5278431
|2012.05.21 10:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80850
|0.00000
|0.00000
|2012.05.21 19:06
|0.80900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|5335167
|2012.05.21 22:54
|sell
|0.08
|eurusd
|1.28229
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 15:33
|1.27398
|0.00
|0.00
|-0.14
|66.48
|5351912
|2012.05.22 09:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.770
|0.000
|0.000
|2012.05.22 10:06
|125.825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|5356564
|2012.05.22 10:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.868
|0.000
|0.000
|2012.05.22 10:47
|125.921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|5367355
|2012.05.22 12:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80944
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 08:33
|0.80366
|0.00
|0.00
|-0.35
|-8.89
|5406491
|2012.05.22 20:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27340
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 20:13
|1.27286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|5406493
|2012.05.22 20:08
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94326
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 20:17
|0.94385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|5411853
|2012.05.22 21:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27170
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 22:20
|1.27114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5411900
|2012.05.22 21:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94438
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 22:24
|0.94491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5428511
|2012.05.23 01:29
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80423
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 08:33
|0.80364
|0.00
|0.00
|-0.65
|-1.81
|5444639
|2012.05.23 08:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.363
|0.000
|0.000
|2012.05.23 08:52
|125.307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|5444761
|2012.05.23 08:53
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94782
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 09:10
|0.94832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|5447019
|2012.05.23 09:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.198
|0.000
|0.000
|2012.05.23 10:59
|125.146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5447201
|2012.05.23 09:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26629
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 11:04
|1.26567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|5463203
|2012.05.23 12:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.652
|0.000
|0.000
|2012.05.23 17:58
|124.598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|5463213
|2012.05.23 12:07
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95031
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 13:09
|0.95088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|5469707
|2012.05.23 13:35
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95042
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 17:11
|0.95097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|5469720
|2012.05.23 13:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26374
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 17:09
|1.26322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|5500997
|2012.05.23 18:04
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95467
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 18:35
|0.95529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5502818
|2012.05.23 18:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25828
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 18:35
|1.25770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|5504093
|2012.05.23 18:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.499
|0.000
|0.000
|2012.05.23 19:12
|124.440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|5515029
|2012.05.23 19:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25531
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 10:30
|1.25446
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.85
|5515034
|2012.05.23 19:59
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95667
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 10:30
|0.95735
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.71
|5574032
|2012.05.24 11:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.257
|0.000
|0.000
|2012.05.25 17:59
|124.482
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.83
|5597599
|2012.05.24 15:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25603
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 16:37
|1.25828
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|5597654
|2012.05.24 15:34
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95634
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 16:19
|0.95688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5600079
|2012.05.24 15:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|124.765
|0.000
|0.000
|2012.05.25 17:59
|124.485
|0.00
|0.00
|-0.08
|7.03
|5602771
|2012.05.24 16:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26147
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 16:37
|1.25832
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|5611818
|2012.05.24 17:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95798
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 20:36
|0.95854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|5632892
|2012.05.24 20:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25482
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 20:30
|1.25428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|5637999
|2012.05.24 21:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25315
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 21:59
|1.25263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|5638105
|2012.05.24 21:10
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95888
|0.00000
|0.00000
|2012.05.25 04:39
|0.95938
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.52
|5715131
|2012.05.25 15:54
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.79870
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 08:33
|0.80368
|0.00
|0.00
|-0.88
|30.64
|5767274
|2012.05.28 09:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95392
|0.00000
|0.00000
|2012.05.28 09:51
|0.95339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5767419
|2012.05.28 09:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26009
|0.00000
|0.00000
|2012.05.28 09:33
|1.26063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|5772688
|2012.05.28 10:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.638
|0.000
|0.000
|2012.05.28 11:05
|124.588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|5785414
|2012.05.28 11:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.422
|0.000
|0.000
|2012.05.29 15:38
|124.633
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.65
|5836117
|2012.05.28 19:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25314
|0.00000
|0.00000
|2012.05.29 02:42
|1.25256
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.58
|5836127
|2012.05.28 19:59
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95918
|0.00000
|0.00000
|2012.05.29 02:42
|0.95974
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.58
|5872202
|2012.05.29 10:09
|sell
|0.02
|gbpjpy
|124.919
|0.000
|0.000
|2012.05.29 15:38
|124.644
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|5903202
|2012.05.29 15:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95926
|0.00000
|0.00000
|2012.05.29 16:34
|0.95977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|5903407
|2012.05.29 15:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25241
|0.00000
|0.00000
|2012.05.29 15:07
|1.25188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|5918917
|2012.05.29 16:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25300
|0.00000
|0.00000
|2012.05.29 18:23
|1.25245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|5941330
|2012.05.29 19:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.004
|0.000
|0.000
|2012.05.30 10:08
|123.954
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.63
|5946399
|2012.05.29 21:02
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96273
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 03:56
|0.96323
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.52
|5947668
|2012.05.29 21:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24794
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 03:22
|1.24737
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.57
|5980103
|2012.05.30 10:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96412
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 10:40
|0.96503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|5980611
|2012.05.30 10:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24594
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 10:40
|1.24539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|5984731
|2012.05.30 11:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24491
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 12:00
|1.24426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5984735
|2012.05.30 11:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.515
|0.000
|0.000
|2012.05.30 12:00
|123.460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|5984797
|2012.05.30 11:08
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96461
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 11:29
|0.96515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5987911
|2012.05.30 11:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96502
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 12:00
|0.96553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|5992778
|2012.05.30 12:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24361
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 13:56
|1.24310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|5993038
|2012.05.30 12:39
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96574
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 13:57
|0.96644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|6010335
|2012.05.30 15:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24412
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 16:04
|1.24346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6012800
|2012.05.30 16:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96567
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 16:06
|0.96631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6022316
|2012.05.30 17:19
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96719
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 17:36
|0.96776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|6022328
|2012.05.30 17:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24180
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 17:35
|1.24114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6025436
|2012.05.30 17:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.556
|0.000
|0.000
|2012.05.30 20:13
|122.505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|6032417
|2012.05.30 18:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23948
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 20:14
|1.23891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|6046460
|2012.05.30 20:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23909
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 20:53
|1.23856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|6046561
|2012.05.30 20:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96936
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 21:28
|0.96994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|6047348
|2012.05.30 20:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.400
|0.000
|0.000
|2012.05.31 02:58
|122.337
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.80
|6051007
|2012.05.30 21:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23831
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 22:07
|1.23780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|6052908
|2012.05.30 21:50
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96998
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 22:13
|0.97048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|6124155
|2012.05.31 16:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.690
|0.000
|0.000
|2012.05.31 16:42
|121.616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|6132693
|2012.05.31 17:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.187
|0.000
|0.000
|2012.05.31 17:44
|121.082
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|6142284
|2012.05.31 18:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97253
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 03:59
|0.97313
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.62
|6142323
|2012.05.31 18:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23501
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 03:50
|1.23450
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.51
|6143776
|2012.05.31 18:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.402
|0.000
|0.000
|2012.06.01 06:45
|120.625
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.85
|6153504
|2012.05.31 20:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|120.896
|0.000
|0.000
|2012.06.01 06:45
|120.624
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.93
|6183400
|2012.06.01 08:33
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80378
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 08:33
|0.80359
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|6189882
|2012.06.01 10:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80386
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 10:33
|0.80437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|6192170
|2012.06.01 10:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.464
|0.000
|0.000
|2012.06.01 11:03
|120.401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|6192281
|2012.06.01 10:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97304
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 11:33
|0.97355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|6192369
|2012.06.01 10:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23416
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 11:33
|1.23362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6200123
|2012.06.01 11:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23366
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 12:00
|1.23315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|6200166
|2012.06.01 11:55
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97350
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 12:00
|0.97426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|6207803
|2012.06.01 12:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23211
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 13:17
|1.23157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6207806
|2012.06.01 12:47
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97458
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 15:06
|0.97511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6220901
|2012.06.01 15:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|118.797
|0.000
|0.000
|2012.06.04 07:17
|120.177
|0.00
|0.00
|-0.04
|-17.65
|6221049
|2012.06.01 15:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97616
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 15:48
|0.97689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|6227845
|2012.06.01 15:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|119.406
|0.000
|0.000
|2012.06.04 07:17
|120.176
|0.00
|0.00
|-0.08
|-19.70
|6228858
|2012.06.01 15:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80544
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 16:23
|0.80608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|6231610
|2012.06.01 16:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|120.086
|0.000
|0.000
|2012.06.04 07:17
|120.183
|0.00
|0.00
|-0.16
|-4.96
|6243441
|2012.06.01 17:01
|sell
|0.08
|gbpjpy
|120.595
|0.000
|0.000
|2012.06.04 07:17
|120.183
|0.00
|0.00
|-0.33
|42.14
|6300422
|2012.06.04 08:37
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96768
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 08:45
|0.96717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|6310485
|2012.06.04 11:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24212
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 11:16
|1.24262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|6310490
|2012.06.04 11:13
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96663
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 12:46
|0.96606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|6311763
|2012.06.04 11:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|119.881
|0.000
|0.000
|2012.06.05 10:26
|120.094
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.73
|6312266
|2012.06.04 11:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24279
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 12:46
|1.24336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|6320381
|2012.06.04 13:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24333
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 13:41
|1.24397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|6320430
|2012.06.04 13:22
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96581
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 14:57
|0.96529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6323557
|2012.06.04 14:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24374
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 14:57
|1.24433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|6324587
|2012.06.04 14:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80868
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 14:44
|0.80921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|6326736
|2012.06.04 15:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80904
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 16:14
|0.80954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|6335352
|2012.06.04 16:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|120.470
|0.000
|0.000
|2012.06.05 10:26
|120.104
|0.00
|0.00
|-0.07
|9.36
|6344069
|2012.06.04 17:26
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96094
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 18:11
|0.96018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|6344801
|2012.06.04 17:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81155
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 17:57
|0.81207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|6351619
|2012.06.04 18:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24977
|0.00000
|0.00000
|2012.06.05 01:59
|1.25029
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.52
|6351623
|2012.06.04 18:26
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96074
|0.00000
|0.00000
|2012.06.05 02:57
|0.96023
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.53
|6353221
|2012.06.04 18:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81256
|0.00000
|0.00000
|2012.06.05 02:57
|0.81306
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.77
|6476350
|2012.06.05 19:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24372
|0.00000
|0.00000
|2012.06.05 20:15
|1.24320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|6479415
|2012.06.05 20:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.906
|0.000
|0.000
|2012.06.05 20:46
|120.958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6485387
|2012.06.05 21:54
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80937
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 09:35
|0.80882
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.84
|6521596
|2012.06.06 10:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80861
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 13:00
|0.80802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|6532400
|2012.06.06 11:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25188
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 11:37
|1.25243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|6532482
|2012.06.06 11:32
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95955
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 11:36
|0.95903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6542830
|2012.06.06 13:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.339
|0.000
|0.000
|2012.06.06 13:24
|122.393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|6544892
|2012.06.06 13:42
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80731
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 14:01
|0.80679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|6549132
|2012.06.06 14:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80685
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 15:15
|0.80634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|6576308
|2012.06.06 17:59
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96075
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 18:13
|0.96016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|6577559
|2012.06.06 18:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25003
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 18:13
|1.25058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|6587788
|2012.06.06 19:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.412
|0.000
|0.000
|2012.06.06 19:51
|122.464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|6597390
|2012.06.06 21:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.571
|0.000
|0.000
|2012.06.06 22:42
|122.625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|6629117
|2012.06.07 08:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.929
|0.000
|0.000
|2012.06.07 11:34
|122.710
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|6629713
|2012.06.07 08:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81206
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 10:03
|0.81258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|6632330
|2012.06.07 08:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25695
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 12:03
|1.25760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|6640523
|2012.06.07 10:06
|buy
|0.02
|gbpjpy
|122.427
|0.000
|0.000
|2012.06.07 11:34
|122.706
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|6661186
|2012.06.07 12:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.144
|0.000
|0.000
|2012.06.07 12:51
|123.209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|6661479
|2012.06.07 12:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25788
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 12:51
|1.25843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|6661523
|2012.06.07 12:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95482
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 12:53
|0.95431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|6675942
|2012.06.07 14:23
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95476
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 14:26
|0.95406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|6675950
|2012.06.07 14:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25791
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 14:25
|1.25854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|6679429
|2012.06.07 14:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25842
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 14:53
|1.25893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|6679435
|2012.06.07 14:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95442
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 14:55
|0.95382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|6688232
|2012.06.07 15:51
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95324
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 16:12
|0.95255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|6688241
|2012.06.07 15:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26005
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 16:12
|1.26071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6692232
|2012.06.07 16:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.214
|0.000
|0.000
|2012.06.07 16:26
|124.267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6696065
|2012.06.07 16:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26171
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 20:15
|1.25958
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|6701978
|2012.06.07 17:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25626
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 20:15
|1.25962
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|6713864
|2012.06.07 18:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80689
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 11:05
|0.81051
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.64
|6758134
|2012.06.08 08:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25231
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 08:39
|1.25176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|6758541
|2012.06.08 08:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95932
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 08:40
|0.95982
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|6770380
|2012.06.08 10:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24880
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 11:00
|1.24829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|6770393
|2012.06.08 10:05
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96183
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 11:00
|0.96266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|6775276
|2012.06.08 10:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.319
|0.000
|0.000
|2012.06.08 11:01
|122.228
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|6779401
|2012.06.08 11:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.154
|0.000
|0.000
|2012.06.08 11:25
|122.096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|6783732
|2012.06.08 12:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.035
|0.000
|0.000
|2012.06.08 13:41
|122.243
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|6783915
|2012.06.08 12:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24549
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 13:42
|1.24495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6787288
|2012.06.08 12:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|122.539
|0.000
|0.000
|2012.06.08 13:41
|122.245
|0.00
|0.00
|0.00
|7.42
|6794804
|2012.06.08 14:01
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96428
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 15:51
|0.96482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6794912
|2012.06.08 14:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24575
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 15:39
|1.24512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|6795348
|2012.06.08 14:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.234
|0.000
|0.000
|2012.06.11 07:56
|123.900
|0.00
|0.00
|-0.04
|-20.92
|6807410
|2012.06.08 16:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24461
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 16:33
|1.24393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|6807503
|2012.06.08 16:24
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96488
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 16:33
|0.96543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|6815964
|2012.06.08 17:50
|sell
|0.02
|gbpjpy
|122.733
|0.000
|0.000
|2012.06.11 07:56
|123.888
|0.00
|0.00
|-0.07
|-29.00
|6838774
|2012.06.11 00:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|123.479
|0.000
|0.000
|2012.06.11 07:56
|123.891
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.69
|6838904
|2012.06.11 00:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81465
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 11:05
|0.81047
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|6853758
|2012.06.11 04:51
|sell
|0.08
|gbpjpy
|123.950
|0.000
|0.000
|2012.06.11 07:56
|123.885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.53
|6860434
|2012.06.11 08:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.932
|0.000
|0.000
|2012.06.11 08:57
|123.989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|6862145
|2012.06.11 09:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26453
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 17:38
|1.25624
|0.00
|0.00
|-0.01
|-8.29
|6881323
|2012.06.11 12:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25878
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 17:38
|1.25625
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.06
|6894553
|2012.06.11 14:52
|buy
|0.04
|eurusd
|1.25344
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 17:38
|1.25628
|0.00
|0.00
|-0.05
|11.36
|6903645
|2012.06.11 16:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80672
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 18:02
|0.80620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|6919797
|2012.06.11 18:57
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96115
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 21:06
|0.96173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|6919949
|2012.06.11 18:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80593
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 01:21
|0.80543
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.77
|6936637
|2012.06.12 00:00
|buy
|0.08
|eurusd
|1.24791
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 17:38
|1.25638
|0.00
|0.00
|-0.06
|67.76
|6978673
|2012.06.12 09:46
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96209
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 11:16
|0.96279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|7010227
|2012.06.12 13:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80612
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 13:46
|0.80559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|7012729
|2012.06.12 13:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.581
|0.000
|0.000
|2012.06.12 14:18
|123.632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|7019083
|2012.06.12 14:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80492
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 14:54
|0.80440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7019940
|2012.06.12 14:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.691
|0.000
|0.000
|2012.06.12 16:11
|123.743
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|7048566
|2012.06.12 17:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80202
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 17:59
|0.80146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|7052626
|2012.06.12 18:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80157
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 19:15
|0.80662
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.91
|7056218
|2012.06.12 19:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.704
|0.000
|0.000
|2012.06.12 20:12
|123.806
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|7110117
|2012.06.13 08:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.879
|0.000
|0.000
|2012.06.13 09:28
|123.930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|7133875
|2012.06.13 11:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.942
|0.000
|0.000
|2012.06.13 12:16
|123.992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|7146878
|2012.06.13 12:46
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95770
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 13:02
|0.95716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|7147315
|2012.06.13 12:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.146
|0.000
|0.000
|2012.06.15 22:35
|123.427
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.14
|7151674
|2012.06.13 13:25
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95699
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 15:38
|0.95648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|7164281
|2012.06.13 15:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|123.640
|0.000
|0.000
|2012.06.15 22:35
|123.426
|0.00
|0.00
|0.02
|-5.44
|7166459
|2012.06.13 15:41
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80694
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 19:14
|0.80663
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.97
|7195877
|2012.06.13 18:54
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95304
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 18:39
|0.95251
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.56
|7214821
|2012.06.13 22:19
|buy
|0.04
|gbpjpy
|123.168
|0.000
|0.000
|2012.06.15 22:35
|123.426
|0.00
|0.00
|0.04
|13.11
|7239661
|2012.06.14 08:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25841
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 16:46
|1.25901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|7306808
|2012.06.14 17:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25959
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 18:26
|1.26054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|7316115
|2012.06.14 19:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26152
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 22:06
|1.26230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|7316119
|2012.06.14 19:06
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95195
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 22:06
|0.95137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|7355869
|2012.06.15 01:54
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.81214
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 19:14
|0.80663
|0.00
|0.00
|0.00
|34.51
|7382371
|2012.06.15 07:49
|buy
|0.08
|gbpjpy
|122.670
|0.000
|0.000
|2012.06.15 22:35
|123.423
|0.00
|0.00
|0.00
|76.57
|7384161
|2012.06.15 08:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26442
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 20:06
|1.26493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|7384226
|2012.06.15 08:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94987
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 20:07
|0.94936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|7517604
|2012.06.18 08:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.426
|0.000
|0.000
|2012.06.18 09:23
|124.478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|7518580
|2012.06.18 08:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27130
|0.00000
|0.00000
|2012.06.18 09:00
|1.27181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|7518679
|2012.06.18 08:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94482
|0.00000
|0.00000
|2012.06.18 09:01
|0.94431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|7524899
|2012.06.18 09:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.510
|0.000
|0.000
|2012.06.19 06:52
|123.880
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.98
|7543437
|2012.06.18 11:20
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.012
|0.000
|0.000
|2012.06.19 06:52
|123.881
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.32
|7582431
|2012.06.18 15:47
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80548
|0.00000
|0.00000
|2012.06.18 16:02
|0.80491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|7587308
|2012.06.18 16:17
|buy
|0.04
|gbpjpy
|123.516
|0.000
|0.000
|2012.06.19 06:52
|123.881
|0.00
|0.00
|0.01
|18.49
|7594056
|2012.06.18 16:56
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95398
|0.00000
|0.00000
|2012.06.18 17:59
|0.95479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|7596170
|2012.06.18 17:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80416
|0.00000
|0.00000
|2012.06.18 17:45
|0.80365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7621714
|2012.06.18 20:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25673
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 17:00
|1.26201
|0.00
|0.00
|-0.05
|-5.28
|7621719
|2012.06.18 20:32
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95566
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 06:00
|0.94800
|0.00
|0.00
|-0.02
|-8.08
|7623143
|2012.06.18 20:47
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80255
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 17:30
|0.80516
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.08
|7731037
|2012.06.19 13:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26237
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 17:00
|1.26191
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.92
|7764937
|2012.06.19 16:07
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95034
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 06:00
|0.94804
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.85
|7783852
|2012.06.19 17:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.137
|0.000
|0.000
|2012.06.19 18:00
|124.193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|7785332
|2012.06.19 18:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.26791
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 17:00
|1.26213
|0.00
|0.00
|-0.16
|23.12
|7793117
|2012.06.19 18:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.315
|0.000
|0.000
|2012.06.19 22:19
|124.366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|7811586
|2012.06.19 20:16
|buy
|0.04
|usdchf
|0.94455
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 06:00
|0.94799
|0.00
|0.00
|-0.04
|14.51
|7938582
|2012.06.20 11:36
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80834
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 17:30
|0.80515
|0.00
|0.00
|-0.02
|9.98
|7949482
|2012.06.20 12:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.213
|0.000
|0.000
|2012.06.20 14:20
|124.263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|7979333
|2012.06.20 15:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.541
|0.000
|0.000
|2012.06.20 15:59
|124.593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|7996528
|2012.06.20 17:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.062
|0.000
|0.000
|2012.06.20 17:13
|125.126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|8009259
|2012.06.20 18:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.055
|0.000
|0.000
|2012.06.20 18:52
|125.109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|8120774
|2012.06.21 09:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.949
|0.000
|0.000
|2012.06.21 11:30
|125.027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|8153850
|2012.06.21 13:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.694
|0.000
|0.000
|2012.06.21 15:04
|125.795
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|8168505
|2012.06.21 15:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.781
|0.000
|0.000
|2012.06.22 07:24
|125.543
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|8176226
|2012.06.21 16:27
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94906
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 16:35
|0.94967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|8197490
|2012.06.21 18:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80484
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 20:37
|0.80433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|8201674
|2012.06.21 18:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|125.254
|0.000
|0.000
|2012.06.22 07:24
|125.544
|0.00
|0.00
|0.00
|7.21
|8204980
|2012.06.21 19:06
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95545
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 19:27
|0.95597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|8212942
|2012.06.21 20:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25633
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 21:20
|1.25582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|8212947
|2012.06.21 20:02
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95592
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 21:20
|0.95643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|8258928
|2012.06.22 08:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80407
|0.00000
|0.00000
|2012.06.22 09:35
|0.80356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|8259158
|2012.06.22 08:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.572
|0.000
|0.000
|2012.06.22 08:36
|125.627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|8268167
|2012.06.22 09:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80352
|0.00000
|0.00000
|2012.06.22 10:55
|0.80247
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|8273401
|2012.06.22 10:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25362
|0.00000
|0.00000
|2012.06.22 15:17
|1.25310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|8275900
|2012.06.22 11:08
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95811
|0.00000
|0.00000
|2012.06.22 15:33
|0.95863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|8277267
|2012.06.22 11:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.556
|0.000
|0.000
|2012.06.25 01:37
|125.613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|8286347
|2012.06.22 12:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80295
|0.00000
|0.00000
|2012.06.25 12:59
|0.80245
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.78
|8303395
|2012.06.22 15:47
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95863
|0.00000
|0.00000
|2012.06.25 09:32
|0.95915
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.54
|8303398
|2012.06.22 15:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25296
|0.00000
|0.00000
|2012.06.22 18:08
|1.25246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|8378476
|2012.06.25 08:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.042
|0.000
|0.000
|2012.06.25 08:42
|124.979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|8383337
|2012.06.25 08:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25254
|0.00000
|0.00000
|2012.06.25 09:33
|1.25200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|8387064
|2012.06.25 09:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.794
|0.000
|0.000
|2012.06.25 09:43
|124.719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|8393357
|2012.06.25 10:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25014
|0.00000
|0.00000
|2012.06.25 10:22
|1.24955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|8393367
|2012.06.25 10:21
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96074
|0.00000
|0.00000
|2012.06.25 10:25
|0.96125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|8411902
|2012.06.25 12:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.247
|0.000
|0.000
|2012.06.25 12:52
|124.182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|8412012
|2012.06.25 12:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24904
|0.00000
|0.00000
|2012.06.25 12:45
|1.24846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|8412015
|2012.06.25 12:40
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96147
|0.00000
|0.00000
|2012.06.25 13:06
|0.96198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|8416017
|2012.06.25 13:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24830
|0.00000
|0.00000
|2012.06.25 14:20
|1.24776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|8416516
|2012.06.25 13:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.220
|0.000
|0.000
|2012.06.25 13:57
|124.169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|8434254
|2012.06.25 16:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.812
|0.000
|0.000
|2012.06.25 16:25
|123.753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|8438499
|2012.06.25 16:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24866
|0.00000
|0.00000
|2012.06.25 17:16
|1.24788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|8440551
|2012.06.25 17:12
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96182
|0.00000
|0.00000
|2012.06.25 17:16
|0.96239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|8444894
|2012.06.25 17:41
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96227
|0.00000
|0.00000
|2012.06.26 15:13
|0.96282
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.57
|8445009
|2012.06.25 17:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.797
|0.000
|0.000
|2012.06.25 18:16
|123.741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|8445962
|2012.06.25 17:51
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80240
|0.00000
|0.00000
|2012.06.26 10:11
|0.80187
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.82
|8447008
|2012.06.25 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24794
|0.00000
|0.00000
|2012.06.26 15:13
|1.24743
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.51
|8453117
|2012.06.25 19:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.653
|0.000
|0.000
|2012.06.26 07:06
|123.860
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.60
|8490973
|2012.06.26 03:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|124.129
|0.000
|0.000
|2012.06.26 07:06
|123.865
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|8535731
|2012.06.26 10:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80157
|0.00000
|0.00000
|2012.06.26 11:37
|0.80103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|8551163
|2012.06.26 12:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79979
|0.00000
|0.00000
|2012.06.26 12:28
|0.79929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|8557220
|2012.06.26 13:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79986
|0.00000
|0.00000
|2012.06.26 13:32
|0.79936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|8571122
|2012.06.26 14:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79873
|0.00000
|0.00000
|2012.07.02 22:53
|0.80125
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.96
|8611097
|2012.06.26 18:07
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96339
|0.00000
|0.00000
|2012.06.26 18:07
|0.96411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|8611113
|2012.06.26 18:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24645
|0.00000
|0.00000
|2012.06.26 18:07
|1.24563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|8617819
|2012.06.26 18:46
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96381
|0.00000
|0.00000
|2012.06.27 17:55
|0.96434
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.55
|8617823
|2012.06.26 18:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24611
|0.00000
|0.00000
|2012.06.27 16:50
|1.24560
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.51
|8710357
|2012.06.27 09:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.394
|0.000
|0.000
|2012.06.27 10:30
|124.496
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|8760837
|2012.06.27 14:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.426
|0.000
|0.000
|2012.06.27 14:34
|124.477
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|8796192
|2012.06.27 17:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24629
|0.00000
|0.00000
|2012.06.27 17:55
|1.24576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|8809035
|2012.06.27 18:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24516
|0.00000
|0.00000
|2012.06.28 10:49
|1.24739
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.23
|8809065
|2012.06.27 18:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96445
|0.00000
|0.00000
|2012.06.28 11:00
|0.96498
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.55
|8890017
|2012.06.28 06:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.25092
|0.00000
|0.00000
|2012.06.28 10:49
|1.24748
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|8948937
|2012.06.28 12:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.239
|0.000
|0.000
|2012.06.28 13:01
|123.189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|8953873
|2012.06.28 12:25
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96631
|0.00000
|0.00000
|2012.06.28 12:54
|0.96683
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|8953888
|2012.06.28 12:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24293
|0.00000
|0.00000
|2012.06.28 12:34
|1.24233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|8959115
|2012.06.28 12:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24264
|0.00000
|0.00000
|2012.06.28 12:54
|1.24207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|8963851
|2012.06.28 13:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.180
|0.000
|0.000
|2012.06.28 15:13
|123.400
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|8975184
|2012.06.28 14:22
|sell
|0.02
|gbpjpy
|123.686
|0.000
|0.000
|2012.06.28 15:13
|123.399
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|8989286
|2012.06.28 15:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24216
|0.00000
|0.00000
|2012.06.28 21:16
|1.24164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|8989310
|2012.06.28 15:28
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96686
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 07:11
|0.95477
|0.00
|0.00
|-0.00
|-12.66
|8994722
|2012.06.28 15:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.389
|0.000
|0.000
|2012.06.28 16:11
|123.334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|9011252
|2012.06.28 17:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.982
|0.000
|0.000
|2012.06.29 07:11
|123.808
|0.00
|0.00
|-0.04
|-10.42
|9046585
|2012.06.28 21:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24159
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 07:10
|1.25787
|0.00
|0.00
|-0.01
|-16.28
|9087312
|2012.06.29 05:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.24700
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 07:10
|1.25782
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.64
|9090737
|2012.06.29 05:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|123.456
|0.000
|0.000
|2012.06.29 07:10
|123.791
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|9090789
|2012.06.29 05:59
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96004
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 07:11
|0.95488
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.81
|9091873
|2012.06.29 06:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80445
|0.00000
|0.00000
|2012.07.02 22:53
|0.80131
|0.00
|0.00
|-0.01
|9.87
|9093388
|2012.06.29 06:02
|buy
|0.04
|usdchf
|0.95471
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 07:12
|0.95487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|9097263
|2012.06.29 06:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.25935
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 07:10
|1.25788
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|9105088
|2012.06.29 06:41
|sell
|0.04
|gbpjpy
|123.932
|0.000
|0.000
|2012.06.29 07:11
|123.804
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|9109803
|2012.06.29 07:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.25778
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 07:11
|1.25788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|9134080
|2012.06.29 09:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25974
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 09:46
|1.26026
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|9139571
|2012.06.29 10:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26014
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 10:07
|1.26070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|9144550
|2012.06.29 10:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.771
|0.000
|0.000
|2012.06.29 15:20
|124.288
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|9154152
|2012.06.29 11:18
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.273
|0.000
|0.000
|2012.06.29 15:20
|124.292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|9166316
|2012.06.29 12:36
|buy
|0.04
|gbpjpy
|123.762
|0.000
|0.000
|2012.06.29 15:20
|124.297
|0.00
|0.00
|0.00
|26.91
|9168298
|2012.06.29 12:50
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95479
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 15:17
|0.95394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|9170349
|2012.06.29 13:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25800
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 13:45
|1.25874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|9176929
|2012.06.29 14:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25841
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 14:14
|1.25892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|9201899
|2012.06.29 16:14
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94904
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 16:18
|0.94845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|9202228
|2012.06.29 16:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26780
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 16:17
|1.26831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|9206276
|2012.06.29 16:46
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94861
|0.00000
|0.00000
|2012.06.29 17:22
|0.94810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|9209379
|2012.06.29 17:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.880
|0.000
|0.000
|2012.06.29 17:15
|124.934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|9213111
|2012.06.29 17:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.990
|0.000
|0.000
|2012.06.29 17:59
|125.126
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|9213365
|2012.06.29 17:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26863
|0.00000
|0.00000
|2012.07.02 12:17
|1.26617
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.46
|9261160
|2012.07.02 03:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26320
|0.00000
|0.00000
|2012.07.02 12:17
|1.26617
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|9302077
|2012.07.02 12:01
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94956
|0.00000
|0.00000
|2012.07.02 12:17
|0.94905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|9326445
|2012.07.02 14:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.054
|0.000
|0.000
|2012.07.02 15:31
|125.118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|9418956
|2012.07.03 09:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.348
|0.000
|0.000
|2012.07.03 18:39
|125.399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|9432146
|2012.07.03 11:13
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95492
|0.00000
|0.00000
|2012.07.03 15:24
|0.95562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|9446804
|2012.07.03 12:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25865
|0.00000
|0.00000
|2012.07.03 13:19
|1.25814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|9473018
|2012.07.03 16:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80159
|0.00000
|0.00000
|2012.07.05 14:46
|0.80087
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.12
|9473458
|2012.07.03 16:17
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95611
|0.00000
|0.00000
|2012.07.04 15:55
|0.95664
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.55
|9473465
|2012.07.03 16:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25631
|0.00000
|0.00000
|2012.07.04 03:36
|1.25896
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.65
|9493800
|2012.07.03 18:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26213
|0.00000
|0.00000
|2012.07.04 03:36
|1.25897
|0.00
|0.00
|-0.03
|6.32
|9495781
|2012.07.03 18:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.394
|0.000
|0.000
|2012.07.06 07:08
|124.135
|0.00
|0.00
|0.01
|-15.75
|9520618
|2012.07.04 04:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.923
|0.000
|0.000
|2012.07.06 07:08
|124.128
|0.00
|0.00
|0.02
|-19.89
|9548057
|2012.07.04 11:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25790
|0.00000
|0.00000
|2012.07.04 13:05
|1.25730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|9561145
|2012.07.04 13:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25660
|0.00000
|0.00000
|2012.07.04 14:00
|1.25595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|9569221
|2012.07.04 15:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25622
|0.00000
|0.00000
|2012.07.04 15:55
|1.25570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|9578972
|2012.07.04 17:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25577
|0.00000
|0.00000
|2012.07.04 17:19
|1.25524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|9581981
|2012.07.04 17:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25532
|0.00000
|0.00000
|2012.07.04 17:40
|1.25455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|9586194
|2012.07.04 17:57
|buy
|0.04
|gbpjpy
|124.412
|0.000
|0.000
|2012.07.06 07:08
|124.128
|0.00
|0.00
|0.04
|-14.21
|9591730
|2012.07.04 18:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25195
|0.00000
|0.00000
|2012.07.05 02:51
|1.25140
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.55
|9591733
|2012.07.04 18:52
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95955
|0.00000
|0.00000
|2012.07.05 11:51
|0.96024
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.72
|9628594
|2012.07.05 08:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25241
|0.00000
|0.00000
|2012.07.05 10:21
|1.25184
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|9640696
|2012.07.05 11:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25221
|0.00000
|0.00000
|2012.07.05 11:50
|1.25158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|9649757
|2012.07.05 12:44
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96112
|0.00000
|0.00000
|2012.07.05 14:46
|0.96193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|9650236
|2012.07.05 12:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25034
|0.00000
|0.00000
|2012.07.05 14:46
|1.24912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|9688404
|2012.07.05 16:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23882
|0.00000
|0.00000
|2012.07.05 16:12
|1.23830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|9688731
|2012.07.05 16:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79785
|0.00000
|0.00000
|2012.07.05 16:31
|0.79733
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|9694567
|2012.07.05 16:50
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97034
|0.00000
|0.00000
|2012.07.05 17:03
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|9694681
|2012.07.05 16:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23793
|0.00000
|0.00000
|2012.07.05 16:53
|1.23738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|9697709
|2012.07.05 17:13
|buy
|0.08
|gbpjpy
|123.905
|0.000
|0.000
|2012.07.06 07:08
|124.128
|0.00
|0.00
|0.01
|22.32
|9709589
|2012.07.05 18:53
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97026
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 09:58
|0.97083
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.59
|9718724
|2012.07.05 21:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23845
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 04:58
|1.23786
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.59
|9741531
|2012.07.06 07:08
|buy
|0.04
|gbpjpy
|124.179
|0.000
|0.000
|2012.07.06 07:08
|124.117
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|9746798
|2012.07.06 08:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.044
|0.000
|0.000
|2012.07.06 09:08
|123.991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|9762623
|2012.07.06 12:08
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79682
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 12:21
|0.79631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|9764669
|2012.07.06 12:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79640
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 15:32
|0.79586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|9765778
|2012.07.06 12:56
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97059
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 15:31
|0.97224
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|9765789
|2012.07.06 12:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23761
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 13:07
|1.23709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|9771189
|2012.07.06 14:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23751
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 15:30
|1.23695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|9788713
|2012.07.06 16:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.381
|0.000
|0.000
|2012.07.06 16:50
|123.323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|9790088
|2012.07.06 16:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23286
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 16:44
|1.23235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|9790102
|2012.07.06 16:36
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97419
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 16:45
|0.97476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|9791449
|2012.07.06 16:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79464
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 16:52
|0.79414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|9799999
|2012.07.06 17:40
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97580
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 18:30
|0.97632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|9800006
|2012.07.06 17:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23074
|0.00000
|0.00000
|2012.07.06 17:50
|1.23021
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|9864062
|2012.07.09 09:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79298
|0.00000
|0.00000
|2012.07.09 17:00
|0.79248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|9877549
|2012.07.09 11:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.258
|0.000
|0.000
|2012.07.09 13:54
|123.207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|9891190
|2012.07.09 14:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.168
|0.000
|0.000
|2012.07.10 10:23
|123.117
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.64
|9908046
|2012.07.09 17:34
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97773
|0.00000
|0.00000
|2012.07.10 15:22
|0.97830
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.58
|9908049
|2012.07.09 17:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22832
|0.00000
|0.00000
|2012.07.10 15:21
|1.22791
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.41
|9953971
|2012.07.10 08:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79241
|0.00000
|0.00000
|2012.07.10 15:06
|0.79189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|9968487
|2012.07.10 10:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.853
|0.000
|0.000
|2012.07.10 15:43
|123.079
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|9980924
|2012.07.10 12:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|123.355
|0.000
|0.000
|2012.07.10 15:43
|123.079
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|10003514
|2012.07.10 16:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79135
|0.00000
|0.00000
|2012.07.10 16:45
|0.79081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|10016256
|2012.07.10 17:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79029
|0.00000
|0.00000
|2012.07.10 22:27
|0.78973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|10017716
|2012.07.10 17:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.185
|0.000
|0.000
|2012.07.10 18:06
|123.128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|10018725
|2012.07.10 17:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22527
|0.00000
|0.00000
|2012.07.10 18:06
|1.22451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|10018767
|2012.07.10 17:57
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97998
|0.00000
|0.00000
|2012.07.10 18:06
|0.98073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|10036134
|2012.07.10 20:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98008
|0.00000
|0.00000
|2012.07.11 18:11
|0.98067
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.60
|10041977
|2012.07.10 21:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22498
|0.00000
|0.00000
|2012.07.11 18:11
|1.22441
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.57
|10042151
|2012.07.10 21:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.117
|0.000
|0.000
|2012.07.11 03:21
|123.067
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.63
|10064806
|2012.07.11 08:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.058
|0.000
|0.000
|2012.07.12 05:32
|123.333
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.46
|10077736
|2012.07.11 10:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78905
|0.00000
|0.00000
|2012.07.11 13:06
|0.78855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|10114521
|2012.07.11 15:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78794
|0.00000
|0.00000
|2012.07.11 16:27
|0.78742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|10126090
|2012.07.11 16:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|123.664
|0.000
|0.000
|2012.07.12 05:32
|123.335
|0.00
|0.00
|-0.25
|8.28
|10147422
|2012.07.11 18:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22377
|0.00000
|0.00000
|2012.07.11 21:05
|1.22259
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|10222440
|2012.07.12 09:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22323
|0.00000
|0.00000
|2012.07.12 10:00
|1.22272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|10222455
|2012.07.12 09:26
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98190
|0.00000
|0.00000
|2012.07.12 10:02
|0.98241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|10231437
|2012.07.12 10:29
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98282
|0.00000
|0.00000
|2012.07.12 10:42
|0.98351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|10246028
|2012.07.12 12:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.626
|0.000
|0.000
|2012.07.12 13:33
|122.571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|10262387
|2012.07.12 14:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78853
|0.00000
|0.00000
|2012.07.13 14:35
|0.78802
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.79
|10266130
|2012.07.12 15:13
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98638
|0.00000
|0.00000
|2012.07.13 16:00
|0.98702
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.65
|10266141
|2012.07.12 15:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21759
|0.00000
|0.00000
|2012.07.12 15:33
|1.21691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|10273916
|2012.07.12 16:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.326
|0.000
|0.000
|2012.07.12 17:18
|122.271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|10347380
|2012.07.13 08:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.330
|0.000
|0.000
|2012.07.13 09:38
|122.275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|10356126
|2012.07.13 09:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.246
|0.000
|0.000
|2012.07.16 12:19
|122.715
|0.00
|0.00
|-0.04
|-5.94
|10357052
|2012.07.13 10:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21896
|0.00000
|0.00000
|2012.07.13 10:15
|1.21842
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|10391208
|2012.07.13 14:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|122.740
|0.000
|0.000
|2012.07.16 12:19
|122.716
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.61
|10392380
|2012.07.13 14:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21905
|0.00000
|0.00000
|2012.07.13 15:13
|1.21858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|10399392
|2012.07.13 15:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78739
|0.00000
|0.00000
|2012.07.13 15:55
|0.78689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|10400319
|2012.07.13 15:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21815
|0.00000
|0.00000
|2012.07.13 15:51
|1.21756
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|10401901
|2012.07.13 15:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21751
|0.00000
|0.00000
|2012.07.13 15:58
|1.21696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|10405819
|2012.07.13 16:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78681
|0.00000
|0.00000
|2012.07.13 20:22
|0.78631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|10432434
|2012.07.13 20:20
|sell
|0.04
|gbpjpy
|123.244
|0.000
|0.000
|2012.07.16 12:19
|122.713
|0.00
|0.00
|-0.17
|26.88
|10481156
|2012.07.16 13:21
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78463
|0.00000
|0.00000
|2012.07.16 16:27
|0.78412
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10482268
|2012.07.16 13:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21867
|0.00000
|0.00000
|2012.07.16 15:06
|1.21814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|10482273
|2012.07.16 13:36
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98556
|0.00000
|0.00000
|2012.07.16 15:14
|0.98616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|10496694
|2012.07.16 15:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.670
|0.000
|0.000
|2012.07.17 17:40
|123.109
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.55
|10509264
|2012.07.16 17:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78346
|0.00000
|0.00000
|2012.07.19 15:08
|0.78296
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.79
|10519479
|2012.07.16 18:18
|sell
|0.02
|gbpjpy
|123.183
|0.000
|0.000
|2012.07.17 17:40
|123.093
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.28
|10548701
|2012.07.17 04:28
|sell
|0.04
|gbpjpy
|123.655
|0.000
|0.000
|2012.07.17 17:40
|123.119
|0.00
|0.00
|0.00
|27.11
|10574505
|2012.07.17 11:35
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97649
|0.00000
|0.00000
|2012.07.17 11:40
|0.97592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|10574698
|2012.07.17 11:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23044
|0.00000
|0.00000
|2012.07.17 11:43
|1.23096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|10579237
|2012.07.17 12:11
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97595
|0.00000
|0.00000
|2012.07.17 12:11
|0.97536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|10639436
|2012.07.17 21:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.676
|0.000
|0.000
|2012.07.17 21:33
|123.728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|10677596
|2012.07.18 10:33
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97715
|0.00000
|0.00000
|2012.07.18 16:36
|0.97944
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|10698317
|2012.07.18 13:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22341
|0.00000
|0.00000
|2012.07.18 14:01
|1.22291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|10702931
|2012.07.18 14:12
|sell
|0.02
|usdchf
|0.98251
|0.00000
|0.00000
|2012.07.18 16:36
|0.97949
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|10705977
|2012.07.18 14:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22247
|0.00000
|0.00000
|2012.07.18 16:05
|1.22196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|10706528
|2012.07.18 14:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.175
|0.000
|0.000
|2012.07.19 05:06
|123.124
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.65
|10773749
|2012.07.19 08:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.938
|0.000
|0.000
|2012.07.20 14:48
|123.172
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.98
|10779024
|2012.07.19 09:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22894
|0.00000
|0.00000
|2012.07.19 10:06
|1.22957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|10786599
|2012.07.19 10:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23118
|0.00000
|0.00000
|2012.07.19 13:05
|1.23176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|10806159
|2012.07.19 13:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23088
|0.00000
|0.00000
|2012.07.19 19:41
|1.22845
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|10806245
|2012.07.19 13:28
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97578
|0.00000
|0.00000
|2012.07.19 19:37
|0.97784
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|10818588
|2012.07.19 15:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|123.433
|0.000
|0.000
|2012.07.20 14:48
|123.160
|0.00
|0.00
|-0.07
|6.95
|10828347
|2012.07.19 16:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.22550
|0.00000
|0.00000
|2012.07.19 19:41
|1.22845
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|10829168
|2012.07.19 16:19
|sell
|0.02
|usdchf
|0.98117
|0.00000
|0.00000
|2012.07.19 19:37
|0.97795
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|10852655
|2012.07.19 19:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.77987
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 13:06
|0.77924
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.99
|10883391
|2012.07.20 08:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22585
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 08:39
|1.22530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|10883428
|2012.07.20 08:09
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97980
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 08:39
|0.98031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|10885934
|2012.07.20 08:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22508
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 12:50
|1.22448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|10885935
|2012.07.20 08:58
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98039
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 12:53
|0.98096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|10915129
|2012.07.20 13:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.77916
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 14:37
|0.77855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|10926007
|2012.07.20 15:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.77815
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 16:50
|0.77765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|10927710
|2012.07.20 15:16
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98463
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 15:55
|0.98518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|10928304
|2012.07.20 15:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21906
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 16:04
|1.21853
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|10929204
|2012.07.20 15:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.090
|0.000
|0.000
|2012.07.20 15:34
|123.024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|10935668
|2012.07.20 16:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.043
|0.000
|0.000
|2012.07.20 16:44
|122.969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|10937708
|2012.07.20 16:41
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98593
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 16:47
|0.98647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|10937712
|2012.07.20 16:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21802
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 16:47
|1.21734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|10947555
|2012.07.20 17:32
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98772
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 17:35
|0.98833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|10947562
|2012.07.20 17:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21585
|0.00000
|0.00000
|2012.07.20 17:35
|1.21483
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|10949951
|2012.07.20 17:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21535
|0.00000
|0.00000
|2012.07.23 00:00
|1.21219
|0.00
|0.00
|-0.00
|3.16
|11006911
|2012.07.23 08:53
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.77741
|0.00000
|0.00000
|2012.07.23 09:26
|0.77691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|11011382
|2012.07.23 09:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.542
|0.000
|0.000
|2012.07.23 09:36
|121.491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|11015230
|2012.07.23 09:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99314
|0.00000
|0.00000
|2012.07.23 10:57
|0.99366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|11018628
|2012.07.23 10:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.376
|0.000
|0.000
|2012.07.23 11:37
|121.324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|11020586
|2012.07.23 10:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.20954
|0.00000
|0.00000
|2012.07.23 10:38
|1.20902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|11029519
|2012.07.23 11:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.282
|0.000
|0.000
|2012.07.23 12:13
|121.231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|11033843
|2012.07.23 12:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.208
|0.000
|0.000
|2012.07.24 05:00
|121.428
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.81
|11059273
|2012.07.23 16:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.20752
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 10:45
|1.20998
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|11059296
|2012.07.23 16:12
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99452
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 09:31
|0.99209
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.45
|11069128
|2012.07.23 17:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78044
|0.00000
|0.00000
|2012.07.23 17:49
|0.78095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|11072643
|2012.07.23 18:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|121.700
|0.000
|0.000
|2012.07.24 05:00
|121.427
|0.00
|0.00
|-0.06
|6.98
|11076055
|2012.07.23 18:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78098
|0.00000
|0.00000
|2012.07.23 18:54
|0.78149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|11080556
|2012.07.23 19:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.21293
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 10:45
|1.20997
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.92
|11082980
|2012.07.23 19:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78215
|0.00000
|0.00000
|2012.07.25 11:31
|0.78266
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.79
|11083301
|2012.07.23 19:52
|buy
|0.02
|usdchf
|0.98914
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 09:31
|0.99209
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.95
|11128300
|2012.07.24 09:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.345
|0.000
|0.000
|2012.07.24 10:28
|121.293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|11128743
|2012.07.24 09:59
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99181
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 10:45
|0.99231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|11139820
|2012.07.24 11:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.089
|0.000
|0.000
|2012.07.24 18:39
|121.305
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|11149547
|2012.07.24 12:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.20990
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 13:12
|1.20939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|11149552
|2012.07.24 12:52
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99269
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 13:22
|0.99321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|11152803
|2012.07.24 13:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.20924
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 13:39
|1.20873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|11152854
|2012.07.24 13:35
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99315
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 13:41
|0.99365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|11162201
|2012.07.24 14:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.20925
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 15:17
|1.20874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|11163497
|2012.07.24 15:04
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99322
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 15:20
|0.99373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|11168788
|2012.07.24 15:47
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99394
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 18:08
|0.99446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|11168810
|2012.07.24 15:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.20827
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 18:08
|1.20775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|11170322
|2012.07.24 16:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|121.586
|0.000
|0.000
|2012.07.24 18:39
|121.310
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|11186844
|2012.07.24 18:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.20800
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 18:38
|1.20745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|11186900
|2012.07.24 18:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99415
|0.00000
|0.00000
|2012.07.24 18:38
|0.99466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|11192467
|2012.07.24 19:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.302
|0.000
|0.000
|2012.07.24 19:07
|121.251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|11199611
|2012.07.24 19:51
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99670
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 21:30
|0.97755
|0.00
|0.00
|-0.02
|-19.59
|11199619
|2012.07.24 19:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.143
|0.000
|0.000
|2012.07.25 02:53
|121.092
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.66
|11199635
|2012.07.24 19:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.20492
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 21:29
|1.22845
|0.00
|0.00
|-0.01
|-23.53
|11246856
|2012.07.25 10:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.21046
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 21:29
|1.22844
|0.00
|0.00
|-0.02
|-35.96
|11253553
|2012.07.25 10:18
|buy
|0.02
|usdchf
|0.99137
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 21:30
|0.97756
|0.00
|0.00
|-0.02
|-28.25
|11280150
|2012.07.25 12:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78291
|0.00000
|0.00000
|2012.07.25 13:41
|0.78342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|11294968
|2012.07.25 14:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.21584
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 21:29
|1.22844
|0.00
|0.00
|-0.04
|-50.40
|11331168
|2012.07.25 17:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.973
|0.000
|0.000
|2012.07.26 03:19
|120.922
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.65
|11359628
|2012.07.25 21:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78391
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 08:14
|0.78443
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.81
|11379599
|2012.07.26 06:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.886
|0.000
|0.000
|2012.07.27 06:41
|122.664
|0.00
|0.00
|-0.04
|-22.73
|11385207
|2012.07.26 08:44
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78440
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 09:21
|0.78490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|11415544
|2012.07.26 13:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|121.383
|0.000
|0.000
|2012.07.27 06:41
|122.658
|0.00
|0.00
|-0.08
|-32.60
|11418205
|2012.07.26 13:24
|buy
|0.04
|usdchf
|0.98604
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 21:30
|0.97756
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.70
|11423057
|2012.07.26 13:35
|sell
|0.08
|eurusd
|1.22120
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 21:29
|1.22843
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.84
|11423205
|2012.07.26 13:35
|sell
|0.04
|gbpjpy
|121.878
|0.000
|0.000
|2012.07.27 06:41
|122.653
|0.00
|0.00
|-0.17
|-39.64
|11430661
|2012.07.26 14:02
|buy
|0.08
|usdchf
|0.98055
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 21:30
|0.97754
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.63
|11433020
|2012.07.26 14:07
|sell
|0.16
|eurusd
|1.22660
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 21:30
|1.22843
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.28
|11436445
|2012.07.26 14:15
|sell
|0.08
|gbpjpy
|122.379
|0.000
|0.000
|2012.07.27 06:41
|122.651
|0.00
|0.00
|-0.34
|-27.82
|11470534
|2012.07.26 17:07
|buy
|0.16
|usdchf
|0.97522
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 21:30
|0.97754
|0.00
|0.00
|0.00
|37.97
|11471241
|2012.07.26 17:09
|sell
|0.32
|eurusd
|1.23201
|0.00000
|0.00000
|2012.07.26 21:30
|1.22843
|0.00
|0.00
|0.00
|114.56
|11471408
|2012.07.26 17:09
|sell
|0.16
|gbpjpy
|122.878
|0.000
|0.000
|2012.07.27 06:41
|122.652
|0.00
|0.00
|-0.68
|46.23
|11507169
|2012.07.27 06:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22893
|0.00000
|0.00000
|2012.07.27 09:01
|1.22944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|11507577
|2012.07.27 06:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78396
|0.00000
|0.00000
|2012.07.27 16:52
|0.78448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|11507640
|2012.07.27 06:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97709
|0.00000
|0.00000
|2012.07.27 09:41
|0.97658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|11510354
|2012.07.27 08:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.715
|0.000
|0.000
|2012.07.27 09:31
|122.766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|11513918
|2012.07.27 09:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.22952
|0.00000
|0.00000
|2012.07.27 09:42
|1.23004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|11544783
|2012.07.27 13:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.990
|0.000
|0.000
|2012.07.27 15:30
|123.042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|11550966
|2012.07.27 14:44
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97664
|0.00000
|0.00000
|2012.07.27 15:07
|0.97612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|11551111
|2012.07.27 14:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23036
|0.00000
|0.00000
|2012.07.27 15:09
|1.23086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|11565453
|2012.07.27 16:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.270
|0.000
|0.000
|2012.07.27 16:22
|123.326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|11578568
|2012.07.27 17:40
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97087
|0.00000
|0.00000
|2012.07.27 20:25
|0.97035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|11578584
|2012.07.27 17:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23697
|0.00000
|0.00000
|2012.07.27 20:25
|1.23752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|11579746
|2012.07.27 17:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.580
|0.000
|0.000
|2012.07.27 17:55
|123.631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|11654263
|2012.07.30 12:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78170
|0.00000
|0.00000
|2012.07.30 13:55
|0.78119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|11670486
|2012.07.30 14:28
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97936
|0.00000
|0.00000
|2012.07.30 14:46
|0.97989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|11670491
|2012.07.30 14:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22648
|0.00000
|0.00000
|2012.07.30 14:43
|1.22596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|11671006
|2012.07.30 14:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78097
|0.00000
|0.00000
|2012.07.30 14:46
|0.78047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|11680290
|2012.07.30 15:47
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98174
|0.00000
|0.00000
|2012.08.01 21:14
|0.97962
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|11680300
|2012.07.30 15:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22339
|0.00000
|0.00000
|2012.07.31 11:05
|1.22567
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|11682102
|2012.07.30 16:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.632
|0.000
|0.000
|2012.07.30 16:20
|122.582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|11698469
|2012.07.30 18:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78008
|0.00000
|0.00000
|2012.08.02 15:50
|0.78488
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|11699023
|2012.07.30 18:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.619
|0.000
|0.000
|2012.07.31 14:19
|122.567
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.67
|11727168
|2012.07.31 05:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22873
|0.00000
|0.00000
|2012.07.31 11:05
|1.22578
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|11758060
|2012.07.31 12:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22585
|0.00000
|0.00000
|2012.07.31 16:12
|1.22813
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|11778444
|2012.07.31 15:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.428
|0.000
|0.000
|2012.07.31 16:51
|122.377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|11784167
|2012.07.31 15:43
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97636
|0.00000
|0.00000
|2012.08.01 21:14
|0.97936
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.13
|11784241
|2012.07.31 15:43
|sell
|0.02
|eurusd
|1.23130
|0.00000
|0.00000
|2012.07.31 16:12
|1.22828
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|11794637
|2012.07.31 16:39
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.78545
|0.00000
|0.00000
|2012.08.02 15:50
|0.78488
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.78
|11817061
|2012.07.31 18:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23183
|0.00000
|0.00000
|2012.08.01 10:16
|1.23239
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.56
|11875281
|2012.08.01 11:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.177
|0.000
|0.000
|2012.08.01 12:27
|122.122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|11883337
|2012.08.01 13:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.145
|0.000
|0.000
|2012.08.01 15:14
|122.094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|11898329
|2012.08.01 15:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.094
|0.000
|0.000
|2012.08.01 17:16
|122.040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|11907557
|2012.08.01 16:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23152
|0.00000
|0.00000
|2012.08.01 17:03
|1.23203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|11918412
|2012.08.01 17:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.998
|0.000
|0.000
|2012.08.01 18:17
|121.948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|11924140
|2012.08.01 18:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.929
|0.000
|0.000
|2012.08.01 21:01
|121.878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|11944399
|2012.08.01 21:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.861
|0.000
|0.000
|2012.08.02 03:15
|121.810
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.65
|11991356
|2012.08.02 10:05
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98149
|0.00000
|0.00000
|2012.08.02 10:06
|0.98200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|12000086
|2012.08.02 11:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.867
|0.000
|0.000
|2012.08.02 11:51
|121.816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|12011670
|2012.08.02 12:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.665
|0.000
|0.000
|2012.08.02 12:42
|121.614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|12045679
|2012.08.02 15:33
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.79078
|0.00000
|0.00000
|2012.08.02 15:50
|0.78526
|0.00
|0.00
|0.00
|34.42
|12082421
|2012.08.02 16:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.585
|0.000
|0.000
|2012.08.02 17:43
|121.534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|12085014
|2012.08.02 17:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22028
|0.00000
|0.00000
|2012.08.02 17:32
|1.21977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|12085027
|2012.08.02 17:06
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98451
|0.00000
|0.00000
|2012.08.02 17:32
|0.98501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|12093892
|2012.08.02 17:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21792
|0.00000
|0.00000
|2012.08.02 17:55
|1.21735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|12103999
|2012.08.02 18:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.21437
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 08:16
|1.23898
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.61
|12104007
|2012.08.02 18:39
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98909
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 08:17
|0.96934
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.37
|12107448
|2012.08.02 19:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.199
|0.000
|0.000
|2012.08.03 03:27
|121.147
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.67
|12149058
|2012.08.03 10:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.21979
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 08:16
|1.23898
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.38
|12155809
|2012.08.03 11:00
|buy
|0.02
|usdchf
|0.98374
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 08:17
|0.96947
|0.00
|0.00
|-0.02
|-29.44
|12173605
|2012.08.03 13:29
|sell
|0.04
|eurusd
|1.22520
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 08:16
|1.23899
|0.00
|0.00
|-0.01
|-55.16
|12176893
|2012.08.03 13:49
|buy
|0.04
|usdchf
|0.97840
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 08:17
|0.96951
|0.00
|0.00
|-0.02
|-36.68
|12203111
|2012.08.03 16:09
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78875
|0.00000
|0.00000
|2012.08.03 16:12
|0.78925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|12207348
|2012.08.03 16:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.435
|0.000
|0.000
|2012.08.03 16:31
|122.487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|12210460
|2012.08.03 16:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.23059
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 08:16
|1.23898
|0.00
|0.00
|-0.01
|-67.12
|12211530
|2012.08.03 16:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.544
|0.000
|0.000
|2012.08.03 16:53
|122.595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|12213975
|2012.08.03 17:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79092
|0.00000
|0.00000
|2012.08.03 18:50
|0.79142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|12225605
|2012.08.03 18:04
|buy
|0.08
|usdchf
|0.97307
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 08:17
|0.96948
|0.00
|0.00
|-0.04
|-29.62
|12227338
|2012.08.03 18:13
|sell
|0.16
|eurusd
|1.23598
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 08:16
|1.23901
|0.00
|0.00
|-0.01
|-48.48
|12328600
|2012.08.06 12:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79403
|0.00000
|0.00000
|2012.08.06 12:24
|0.79454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|12333410
|2012.08.06 12:53
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79449
|0.00000
|0.00000
|2012.08.06 14:53
|0.79501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|12354981
|2012.08.06 15:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79524
|0.00000
|0.00000
|2012.08.06 15:54
|0.79574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|12359241
|2012.08.06 16:27
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79569
|0.00000
|0.00000
|2012.08.06 17:30
|0.79620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|12359245
|2012.08.06 16:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.842
|0.000
|0.000
|2012.08.08 08:33
|122.616
|0.00
|0.00
|-0.06
|-9.86
|12374314
|2012.08.06 17:59
|buy
|0.16
|usdchf
|0.96776
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 08:17
|0.96950
|0.00
|0.00
|-0.05
|28.72
|12374334
|2012.08.06 17:59
|sell
|0.32
|eurusd
|1.24136
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 08:16
|1.23906
|0.00
|0.00
|-0.06
|73.60
|12442207
|2012.08.07 10:44
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79556
|0.00000
|0.00000
|2012.08.13 09:22
|0.78369
|0.00
|0.00
|-0.17
|-18.59
|12442758
|2012.08.07 10:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|122.336
|0.000
|0.000
|2012.08.08 08:33
|122.620
|0.00
|0.00
|-0.05
|-7.23
|12447698
|2012.08.07 11:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24272
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 14:38
|1.24323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|12447708
|2012.08.07 11:23
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96697
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 15:11
|0.96646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|12468393
|2012.08.07 14:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|122.831
|0.000
|0.000
|2012.08.08 08:33
|122.622
|0.00
|0.00
|-0.11
|10.64
|12471270
|2012.08.07 15:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24295
|0.00000
|0.00000
|2012.08.07 15:11
|1.24352
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|12484215
|2012.08.07 16:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24357
|0.00000
|0.00000
|2012.08.09 04:42
|1.23843
|0.00
|0.00
|-0.08
|-5.14
|12484277
|2012.08.07 16:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96635
|0.00000
|0.00000
|2012.08.13 09:22
|0.97862
|0.00
|0.00
|-0.17
|-12.54
|12522607
|2012.08.08 03:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.23824
|0.00000
|0.00000
|2012.08.09 04:42
|1.23843
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.38
|12566730
|2012.08.08 12:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.007
|0.000
|0.000
|2012.08.08 12:51
|121.957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|12567080
|2012.08.08 12:41
|sell
|0.02
|usdchf
|0.97169
|0.00000
|0.00000
|2012.08.13 09:22
|0.97862
|0.00
|0.00
|-0.26
|-14.16
|12571753
|2012.08.08 13:05
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.79021
|0.00000
|0.00000
|2012.08.13 09:22
|0.78367
|0.00
|0.00
|-0.32
|-20.48
|12590776
|2012.08.08 15:30
|buy
|0.04
|eurusd
|1.23288
|0.00000
|0.00000
|2012.08.09 04:42
|1.23840
|0.00
|0.00
|-0.25
|22.08
|12600557
|2012.08.08 16:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.783
|0.000
|0.000
|2012.08.08 18:45
|122.834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|12617465
|2012.08.08 19:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.894
|0.000
|0.000
|2012.08.08 20:25
|122.946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|12624397
|2012.08.08 20:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.979
|0.000
|0.000
|2012.08.09 04:40
|123.031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|12666186
|2012.08.09 10:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.098
|0.000
|0.000
|2012.08.09 16:07
|122.876
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|12679577
|2012.08.09 12:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23374
|0.00000
|0.00000
|2012.08.09 13:02
|1.23319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|12691755
|2012.08.09 13:37
|buy
|0.02
|gbpjpy
|122.604
|0.000
|0.000
|2012.08.09 16:07
|122.876
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|12695965
|2012.08.09 14:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23096
|0.00000
|0.00000
|2012.08.09 14:22
|1.23043
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|12702114
|2012.08.09 15:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23014
|0.00000
|0.00000
|2012.08.09 15:21
|1.22962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|12712640
|2012.08.09 16:22
|sell
|0.04
|usdchf
|0.97707
|0.00000
|0.00000
|2012.08.13 09:22
|0.97863
|0.00
|0.00
|-0.22
|-6.38
|12732564
|2012.08.09 19:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22751
|0.00000
|0.00000
|2012.08.10 10:27
|1.22701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|12781673
|2012.08.10 10:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.252
|0.000
|0.000
|2012.08.10 15:26
|122.201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|12781802
|2012.08.10 10:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22685
|0.00000
|0.00000
|2012.08.10 12:41
|1.22634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|12798874
|2012.08.10 14:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22696
|0.00000
|0.00000
|2012.08.10 15:12
|1.22643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|12810797
|2012.08.10 15:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22592
|0.00000
|0.00000
|2012.08.10 16:23
|1.22541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|12813196
|2012.08.10 16:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.993
|0.000
|0.000
|2012.08.10 16:19
|121.939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|12829394
|2012.08.10 17:25
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.78484
|0.00000
|0.00000
|2012.08.13 09:22
|0.78367
|0.00
|0.00
|-0.09
|-7.33
|12927833
|2012.08.13 11:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.526
|0.000
|0.000
|2012.08.13 11:50
|122.467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|12958433
|2012.08.13 15:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.928
|0.000
|0.000
|2012.08.13 15:35
|122.982
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|12958836
|2012.08.13 15:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23540
|0.00000
|0.00000
|2012.08.13 16:50
|1.23592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|12958844
|2012.08.13 15:02
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97209
|0.00000
|0.00000
|2012.08.13 16:51
|0.97159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|12976696
|2012.08.13 17:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.059
|0.000
|0.000
|2012.08.14 09:05
|123.110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|12978513
|2012.08.13 17:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78741
|0.00000
|0.00000
|2012.08.14 09:42
|0.78792
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.80
|13046871
|2012.08.14 10:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.321
|0.000
|0.000
|2012.08.14 10:22
|123.374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|13053980
|2012.08.14 10:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97047
|0.00000
|0.00000
|2012.08.14 11:15
|0.96996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13055169
|2012.08.14 10:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.469
|0.000
|0.000
|2012.08.14 15:14
|123.519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13055280
|2012.08.14 10:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23763
|0.00000
|0.00000
|2012.08.14 11:01
|1.23815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13055983
|2012.08.14 11:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78821
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 20:29
|0.78585
|0.00
|0.00
|-0.13
|-3.72
|13097174
|2012.08.14 16:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.734
|0.000
|0.000
|2012.08.14 16:05
|123.785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13186476
|2012.08.15 10:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.713
|0.000
|0.000
|2012.08.15 11:15
|123.763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|13201630
|2012.08.15 12:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.906
|0.000
|0.000
|2012.08.15 15:18
|123.957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13207489
|2012.08.15 12:54
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97478
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 12:57
|0.97529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13218746
|2012.08.15 13:39
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.78281
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 20:29
|0.78576
|0.00
|0.00
|-0.20
|9.29
|13224883
|2012.08.15 14:17
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97780
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 14:50
|0.97831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13224890
|2012.08.15 14:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22847
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 14:32
|1.22796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13232110
|2012.08.15 15:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22743
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 17:14
|1.22691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13234759
|2012.08.15 15:29
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97851
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 17:14
|0.97905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|13260613
|2012.08.15 17:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22692
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:12
|1.22641
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.51
|13260624
|2012.08.15 17:43
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97893
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:12
|0.97943
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.51
|13269584
|2012.08.15 18:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.761
|0.000
|0.000
|2012.08.15 19:30
|123.811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13275119
|2012.08.15 20:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.852
|0.000
|0.000
|2012.08.16 03:05
|123.903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13324663
|2012.08.16 10:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22640
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|1.23143
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|13324706
|2012.08.16 10:25
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97932
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:25
|0.97684
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.54
|13337711
|2012.08.16 12:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.377
|0.000
|0.000
|2012.08.16 14:14
|124.427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|13348161
|2012.08.16 14:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.461
|0.000
|0.000
|2012.08.16 15:19
|124.513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13356445
|2012.08.16 15:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.23177
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|1.23141
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.72
|13360652
|2012.08.16 16:10
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97401
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:25
|0.97694
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.00
|13378516
|2012.08.16 18:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.770
|0.000
|0.000
|2012.08.16 20:27
|124.822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|13387905
|2012.08.16 20:29
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23715
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|1.23148
|0.00
|0.00
|-0.02
|22.68
|13390870
|2012.08.16 21:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78591
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 08:10
|0.78643
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.81
|13428449
|2012.08.17 10:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.832
|0.000
|0.000
|2012.08.17 12:03
|124.886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|13443867
|2012.08.17 12:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.929
|0.000
|0.000
|2012.08.20 12:20
|124.980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13445464
|2012.08.17 13:08
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78733
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 10:30
|0.78783
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.79
|13531124
|2012.08.20 10:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23654
|0.00000
|0.00000
|2012.08.20 17:59
|1.23410
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|13555546
|2012.08.20 14:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.23117
|0.00000
|0.00000
|2012.08.20 17:59
|1.23412
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|13561036
|2012.08.20 15:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97608
|0.00000
|0.00000
|2012.08.20 15:31
|0.97667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13600640
|2012.08.20 21:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23464
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 02:07
|1.23516
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.52
|13600680
|2012.08.20 21:53
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97267
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 04:56
|0.97217
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.51
|13624371
|2012.08.21 08:42
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97181
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 09:20
|0.97130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13624373
|2012.08.21 08:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23596
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 09:13
|1.23647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13625726
|2012.08.21 09:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.676
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:24
|124.800
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.57
|13637145
|2012.08.21 10:18
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97059
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 10:26
|0.97002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|13648730
|2012.08.21 11:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24076
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 11:09
|1.24128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13649326
|2012.08.21 11:09
|sell
|0.02
|gbpjpy
|125.177
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:24
|124.896
|0.00
|0.00
|-0.06
|7.13
|13653991
|2012.08.21 11:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24124
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 13:08
|1.24174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|13654001
|2012.08.21 11:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96753
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 13:08
|0.96700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|13662966
|2012.08.21 13:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24216
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 14:59
|1.24269
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13663018
|2012.08.21 13:54
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96674
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:00
|0.96622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13663282
|2012.08.21 13:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78809
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 14:00
|0.78860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|13665989
|2012.08.21 14:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78835
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:06
|0.78885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13670728
|2012.08.21 15:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24278
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:21
|1.24332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13671084
|2012.08.21 15:20
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96619
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:22
|0.96568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13671140
|2012.08.21 15:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78867
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:39
|0.78918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|13679159
|2012.08.21 16:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24590
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 16:32
|1.24641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13679164
|2012.08.21 16:19
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96395
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 16:33
|0.96344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13685785
|2012.08.21 17:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24675
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 17:39
|1.24726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13685819
|2012.08.21 17:34
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96335
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 17:54
|0.96285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13687470
|2012.08.21 17:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79040
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 12:31
|0.79090
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.79
|13704006
|2012.08.21 21:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24773
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 17:07
|1.24824
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.51
|13755210
|2012.08.22 11:59
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96257
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 18:05
|0.96202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|13818126
|2012.08.22 19:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24721
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 21:00
|1.24771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|13844614
|2012.08.22 21:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25271
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 22:01
|1.25324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13844798
|2012.08.22 21:59
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95856
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 02:02
|0.95804
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.54
|13893773
|2012.08.23 06:41
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95755
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 07:02
|0.95705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13893800
|2012.08.23 06:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25426
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 06:58
|1.25476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|13907774
|2012.08.23 09:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.716
|0.000
|0.000
|2012.08.23 16:56
|124.665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13969333
|2012.08.23 15:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79117
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 17:33
|0.79168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|13985843
|2012.08.23 17:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.487
|0.000
|0.000
|2012.08.24 11:39
|124.436
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.65
|13998922
|2012.08.23 18:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25801
|0.00000
|0.00000
|2012.08.24 18:19
|1.25591
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.10
|13999110
|2012.08.23 18:58
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95418
|0.00000
|0.00000
|2012.08.24 18:19
|0.95645
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.37
|14097638
|2012.08.24 12:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.449
|0.000
|0.000
|2012.08.24 14:04
|124.398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|14102992
|2012.08.24 13:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25267
|0.00000
|0.00000
|2012.08.24 18:19
|1.25570
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|14109672
|2012.08.24 14:22
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95951
|0.00000
|0.00000
|2012.08.24 18:19
|0.95658
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|14114377
|2012.08.24 15:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.245
|0.000
|0.000
|2012.08.24 15:46
|124.195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|14127138
|2012.08.24 16:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.248
|0.000
|0.000
|2012.08.24 17:15
|124.193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|14202134
|2012.08.27 11:44
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79184
|0.00000
|0.00000
|2012.08.27 13:07
|0.79234
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|14208399
|2012.08.27 12:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.364
|0.000
|0.000
|2012.08.27 17:53
|124.314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|14213789
|2012.08.27 13:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79246
|0.00000
|0.00000
|2012.08.28 11:31
|0.79298
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.82
|14248950
|2012.08.27 18:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.255
|0.000
|0.000
|2012.08.28 03:39
|124.202
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.67
|14255706
|2012.08.27 20:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25120
|0.00000
|0.00000
|2012.08.27 21:58
|1.25070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|14260092
|2012.08.27 21:10
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96006
|0.00000
|0.00000
|2012.08.27 22:00
|0.96057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|14320411
|2012.08.28 10:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.868
|0.000
|0.000
|2012.08.30 18:59
|124.089
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.81
|14320931
|2012.08.28 10:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96233
|0.00000
|0.00000
|2012.08.30 17:41
|0.96003
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.40
|14320934
|2012.08.28 10:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24818
|0.00000
|0.00000
|2012.08.30 17:43
|1.25050
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.32
|14335604
|2012.08.28 12:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.25359
|0.00000
|0.00000
|2012.08.30 17:43
|1.25060
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.98
|14341133
|2012.08.28 12:29
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95701
|0.00000
|0.00000
|2012.08.30 17:41
|0.95994
|0.00
|0.00
|-0.03
|6.10
|14367090
|2012.08.28 15:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79492
|0.00000
|0.00000
|2012.08.31 15:09
|0.79543
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.81
|14384415
|2012.08.28 17:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|124.362
|0.000
|0.000
|2012.08.30 18:59
|124.089
|0.00
|0.00
|-0.23
|6.95
|14677281
|2012.08.30 18:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24990
|0.00000
|0.00000
|2012.08.30 19:03
|1.24939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|14677468
|2012.08.30 18:39
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96081
|0.00000
|0.00000
|2012.09.05 02:45
|0.95844
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.47
|14687509
|2012.08.30 19:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.000
|0.000
|0.000
|2012.08.31 05:59
|123.947
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.67
|14771839
|2012.08.31 12:34
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95548
|0.00000
|0.00000
|2012.09.05 02:45
|0.95840
|0.00
|0.00
|-0.02
|6.09
|14791669
|2012.08.31 14:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25853
|0.00000
|0.00000
|2012.08.31 14:32
|1.25903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|14813589
|2012.08.31 16:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26207
|0.00000
|0.00000
|2012.08.31 17:17
|1.25969
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|14826997
|2012.08.31 17:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25666
|0.00000
|0.00000
|2012.08.31 17:17
|1.25966
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14945050
|2012.09.03 10:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.330
|0.000
|0.000
|2012.09.03 10:44
|124.381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|14951310
|2012.09.03 11:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.357
|0.000
|0.000
|2012.09.03 11:28
|124.408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|14965191
|2012.09.03 12:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79129
|0.00000
|0.00000
|2012.09.04 17:43
|0.79078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|14978064
|2012.09.03 13:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.510
|0.000
|0.000
|2012.09.04 04:38
|124.562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|15021728
|2012.09.03 19:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25972
|0.00000
|0.00000
|2012.09.04 04:37
|1.26023
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.51
|15191791
|2012.09.04 18:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79073
|0.00000
|0.00000
|2012.09.05 02:47
|0.79021
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|15192137
|2012.09.04 18:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25605
|0.00000
|0.00000
|2012.09.05 02:35
|1.25552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|15279519
|2012.09.05 10:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.246
|0.000
|0.000
|2012.09.05 11:07
|124.195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|15289752
|2012.09.05 11:46
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96041
|0.00000
|0.00000
|2012.09.06 16:23
|0.95801
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|15289845
|2012.09.05 11:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.125
|0.000
|0.000
|2012.09.07 15:46
|125.091
|0.00
|0.00
|-0.17
|-12.33
|15289848
|2012.09.05 11:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25083
|0.00000
|0.00000
|2012.09.06 16:45
|1.25639
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.56
|15294416
|2012.09.05 12:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78927
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 09:20
|0.80599
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.16
|15302130
|2012.09.05 13:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|124.620
|0.000
|0.000
|2012.09.07 15:46
|125.088
|0.00
|0.00
|-0.34
|-11.95
|15323624
|2012.09.05 15:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.25709
|0.00000
|0.00000
|2012.09.06 16:45
|1.25648
|0.00
|0.00
|0.02
|1.22
|15324005
|2012.09.05 15:03
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95508
|0.00000
|0.00000
|2012.09.06 16:23
|0.95800
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.10
|15449683
|2012.09.06 09:23
|sell
|0.04
|eurusd
|1.26247
|0.00000
|0.00000
|2012.09.06 16:45
|1.25658
|0.00
|0.00
|0.00
|23.56
|15508906
|2012.09.06 15:15
|sell
|0.04
|gbpjpy
|125.094
|0.000
|0.000
|2012.09.07 15:46
|125.086
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.41
|15543442
|2012.09.06 17:00
|sell
|0.08
|gbpjpy
|125.579
|0.000
|0.000
|2012.09.07 15:46
|125.085
|0.00
|0.00
|-0.34
|50.44
|15566078
|2012.09.06 18:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26304
|0.00000
|0.00000
|2012.09.06 18:37
|1.26355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15571236
|2012.09.06 19:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26339
|0.00000
|0.00000
|2012.09.06 20:50
|1.26390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15574890
|2012.09.06 19:36
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95342
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 15:30
|0.95282
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.63
|15587274
|2012.09.06 21:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26405
|0.00000
|0.00000
|2012.09.06 21:56
|1.26455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15647701
|2012.09.07 10:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26462
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 10:04
|1.26513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15658324
|2012.09.07 10:42
|sell
|0.16
|gbpjpy
|126.071
|0.000
|0.000
|2012.09.07 15:46
|125.085
|0.00
|0.00
|0.00
|201.39
|15664602
|2012.09.07 11:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26738
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 11:33
|1.26789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15680368
|2012.09.07 12:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26803
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 13:04
|1.26855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|15681397
|2012.09.07 13:01
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.79469
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 09:20
|0.80596
|0.00
|0.00
|-0.01
|-36.61
|15691266
|2012.09.07 13:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26945
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 13:51
|1.26996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15694785
|2012.09.07 14:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26934
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 14:18
|1.26984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15708539
|2012.09.07 15:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27089
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 15:20
|1.27140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15728008
|2012.09.07 16:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27633
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 16:11
|1.27694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|15737290
|2012.09.07 17:01
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94728
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 17:08
|0.94677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|15775198
|2012.09.07 22:23
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.79990
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 09:20
|0.80590
|0.00
|0.00
|-0.08
|-38.98
|15864765
|2012.09.10 16:37
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94536
|0.00000
|0.00000
|2012.09.10 17:46
|0.94485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|15869047
|2012.09.10 17:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27854
|0.00000
|0.00000
|2012.09.10 18:12
|1.27905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15876723
|2012.09.10 18:16
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94438
|0.00000
|0.00000
|2012.09.10 18:55
|0.94385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|15880812
|2012.09.10 18:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27974
|0.00000
|0.00000
|2012.09.11 09:55
|1.28030
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.56
|15932794
|2012.09.11 10:07
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94394
|0.00000
|0.00000
|2012.09.11 10:22
|0.94344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|15954664
|2012.09.11 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28031
|0.00000
|0.00000
|2012.09.11 15:58
|1.28088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|15956032
|2012.09.11 12:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.939
|0.000
|0.000
|2012.09.11 15:49
|124.888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|15978738
|2012.09.11 15:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.853
|0.000
|0.000
|2012.09.11 16:04
|124.802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|15987001
|2012.09.11 16:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.743
|0.000
|0.000
|2012.09.13 15:30
|124.950
|0.00
|0.00
|-0.17
|-2.67
|15987461
|2012.09.11 16:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28245
|0.00000
|0.00000
|2012.09.11 16:42
|1.28297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|15988007
|2012.09.11 16:42
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94117
|0.00000
|0.00000
|2012.09.11 16:52
|0.94066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|15994657
|2012.09.11 17:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28338
|0.00000
|0.00000
|2012.09.11 17:41
|1.28391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|15994765
|2012.09.11 17:37
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94080
|0.00000
|0.00000
|2012.09.11 17:45
|0.94029
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|16008323
|2012.09.11 19:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28622
|0.00000
|0.00000
|2012.09.12 06:14
|1.28672
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.50
|16008411
|2012.09.11 19:24
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93860
|0.00000
|0.00000
|2012.09.12 08:10
|0.93809
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.54
|16029377
|2012.09.12 04:36
|sell
|0.02
|gbpjpy
|125.213
|0.000
|0.000
|2012.09.13 15:30
|124.947
|0.00
|0.00
|-0.26
|6.86
|16079867
|2012.09.12 11:40
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93773
|0.00000
|0.00000
|2012.09.12 12:43
|0.93721
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|16088715
|2012.09.12 12:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28898
|0.00000
|0.00000
|2012.09.12 12:43
|1.28949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|16152811
|2012.09.12 21:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28984
|0.00000
|0.00000
|2012.09.12 21:22
|1.29035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|16220899
|2012.09.13 16:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.768
|0.000
|0.000
|2012.09.13 16:31
|124.717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|16227034
|2012.09.13 16:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.682
|0.000
|0.000
|2012.09.13 17:03
|124.631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|16229416
|2012.09.13 17:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.653
|0.000
|0.000
|2012.09.13 19:29
|124.593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|16238642
|2012.09.13 18:40
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93983
|0.00000
|0.00000
|2012.09.13 19:30
|0.94042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|16247963
|2012.09.13 19:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94210
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 11:21
|0.93172
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.14
|16283160
|2012.09.13 20:33
|buy
|0.02
|usdchf
|0.93679
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 11:21
|0.93165
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.03
|16337544
|2012.09.14 09:25
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.80528
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 09:20
|0.80586
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.53
|16339352
|2012.09.14 09:38
|buy
|0.04
|usdchf
|0.93146
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 11:21
|0.93164
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.77
|16353048
|2012.09.14 11:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.909
|0.000
|0.000
|2012.09.14 12:14
|125.960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|16367911
|2012.09.14 13:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.785
|0.000
|0.000
|2012.09.14 13:13
|126.836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|16389227
|2012.09.14 15:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.650
|0.000
|0.000
|2012.09.14 16:28
|126.701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|16401184
|2012.09.14 16:48
|buy
|0.08
|usdchf
|0.92613
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 11:21
|0.93172
|0.00
|0.00
|-0.08
|48.00
|16404766
|2012.09.14 17:03
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.81069
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 09:20
|0.80589
|0.00
|0.00
|-0.06
|124.73
|16410640
|2012.09.14 17:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.985
|0.000
|0.000
|2012.09.14 17:56
|127.036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|16481454
|2012.09.17 10:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.113
|0.000
|0.000
|2012.09.17 11:55
|127.167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|16493108
|2012.09.17 12:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.238
|0.000
|0.000
|2012.09.17 12:47
|127.289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|16502863
|2012.09.17 14:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.312
|0.000
|0.000
|2012.09.17 15:48
|127.363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|16536306
|2012.09.17 17:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31464
|0.00000
|0.00000
|2012.09.17 17:31
|1.31515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|16556076
|2012.09.17 19:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.083
|0.000
|0.000
|2012.09.18 18:17
|127.873
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.67
|16590723
|2012.09.18 03:55
|buy
|0.02
|gbpjpy
|127.612
|0.000
|0.000
|2012.09.18 18:17
|127.873
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|16640278
|2012.09.18 11:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80550
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 12:03
|0.80496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|16645681
|2012.09.18 12:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80514
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 12:34
|0.80463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16645925
|2012.09.18 12:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30725
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 12:33
|1.30672
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|16652619
|2012.09.18 13:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30572
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 13:18
|1.30520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|16652772
|2012.09.18 13:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80422
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 13:20
|0.80372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16657336
|2012.09.18 13:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80367
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 15:18
|0.80316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16668717
|2012.09.18 15:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80333
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 20:06
|0.80282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16692128
|2012.09.18 17:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30500
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 19:17
|1.30444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|16707239
|2012.09.18 19:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30453
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 19:58
|1.30402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|16711895
|2012.09.18 20:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80281
|0.00000
|0.00000
|2012.09.19 12:01
|0.80231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16711937
|2012.09.18 20:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30386
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 21:03
|1.30335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|16718049
|2012.09.18 21:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30311
|0.00000
|0.00000
|2012.09.19 12:00
|1.30260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|16789756
|2012.09.19 12:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30291
|0.00000
|0.00000
|2012.09.19 12:39
|1.30237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|16800147
|2012.09.19 13:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30136
|0.00000
|0.00000
|2012.09.19 13:36
|1.30086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16818188
|2012.09.19 15:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29994
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 05:45
|1.30234
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|16841440
|2012.09.19 17:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30530
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 05:45
|1.30236
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.88
|16857970
|2012.09.19 19:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.121
|0.000
|0.000
|2012.09.19 20:58
|127.068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|16947878
|2012.09.20 10:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80098
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 12:00
|0.80048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16949900
|2012.09.20 11:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29555
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 12:01
|1.29497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|16968263
|2012.09.20 12:51
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93406
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 15:46
|0.93460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|16968278
|2012.09.20 12:51
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79943
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 16:30
|0.79892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16981844
|2012.09.20 14:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29455
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 15:45
|1.29402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|16990375
|2012.09.20 16:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.340
|0.000
|0.000
|2012.09.24 03:01
|126.802
|0.00
|0.00
|-0.07
|-5.91
|16992701
|2012.09.20 16:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29348
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 16:29
|1.29295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|16993028
|2012.09.20 16:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93489
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 16:40
|0.93540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|16997116
|2012.09.20 16:54
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79917
|0.00000
|0.00000
|2012.09.21 10:29
|0.79867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|17002275
|2012.09.20 17:24
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93505
|0.00000
|0.00000
|2012.09.21 14:20
|0.93271
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|17011353
|2012.09.20 18:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|126.818
|0.000
|0.000
|2012.09.24 03:01
|126.801
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.43
|17020598
|2012.09.20 20:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29422
|0.00000
|0.00000
|2012.09.21 10:28
|1.29663
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|17063860
|2012.09.21 08:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29962
|0.00000
|0.00000
|2012.09.21 10:28
|1.29660
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|17087100
|2012.09.21 11:08
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79849
|0.00000
|0.00000
|2012.09.21 11:14
|0.79799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|17094624
|2012.09.21 11:41
|sell
|0.04
|gbpjpy
|127.318
|0.000
|0.000
|2012.09.24 03:01
|126.808
|0.00
|0.00
|-0.12
|26.11
|17096715
|2012.09.21 11:46
|buy
|0.02
|usdchf
|0.92973
|0.00000
|0.00000
|2012.09.21 14:20
|0.93265
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|17121656
|2012.09.21 14:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79783
|0.00000
|0.00000
|2012.09.24 11:00
|0.79729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|17136543
|2012.09.21 16:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30304
|0.00000
|0.00000
|2012.09.28 09:57
|1.29271
|0.00
|0.00
|-0.21
|-10.33
|17184056
|2012.09.24 01:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.29770
|0.00000
|0.00000
|2012.09.28 09:57
|1.29271
|0.00
|0.00
|-0.32
|-9.98
|17238221
|2012.09.24 11:21
|buy
|0.04
|eurusd
|1.29231
|0.00000
|0.00000
|2012.09.28 09:57
|1.29269
|0.00
|0.00
|-0.64
|1.52
|17250623
|2012.09.24 12:54
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79641
|0.00000
|0.00000
|2012.09.24 13:17
|0.79590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|17254072
|2012.09.24 13:29
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93705
|0.00000
|0.00000
|2012.09.24 15:28
|0.93757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|17255169
|2012.09.24 13:41
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79607
|0.00000
|0.00000
|2012.09.25 08:38
|0.79557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|17276738
|2012.09.24 16:07
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93828
|0.00000
|0.00000
|2012.09.26 07:07
|0.93884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17278212
|2012.09.24 16:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.300
|0.000
|0.000
|2012.09.24 17:13
|126.249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|17288563
|2012.09.24 17:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.065
|0.000
|0.000
|2012.09.25 21:20
|126.281
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.77
|17370599
|2012.09.25 10:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79438
|0.00000
|0.00000
|2012.09.25 10:59
|0.79387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|17434204
|2012.09.25 17:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|126.560
|0.000
|0.000
|2012.09.25 21:20
|126.285
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|17520142
|2012.09.26 07:14
|buy
|0.08
|eurusd
|1.28689
|0.00000
|0.00000
|2012.09.28 09:57
|1.29270
|0.00
|0.00
|-0.81
|46.48
|17547627
|2012.09.26 10:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79578
|0.00000
|0.00000
|2012.09.26 11:13
|0.79528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|17556803
|2012.09.26 11:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94017
|0.00000
|0.00000
|2012.09.26 14:33
|0.94067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|17557938
|2012.09.26 11:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.450
|0.000
|0.000
|2012.09.27 18:25
|125.671
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.85
|17587608
|2012.09.26 15:01
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94065
|0.00000
|0.00000
|2012.09.26 15:14
|0.94115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|17624919
|2012.09.26 18:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94122
|0.00000
|0.00000
|2012.09.28 17:11
|0.93886
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.51
|17711208
|2012.09.27 11:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79541
|0.00000
|0.00000
|2012.09.27 12:02
|0.79490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|17729375
|2012.09.27 12:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|125.945
|0.000
|0.000
|2012.09.27 18:25
|125.672
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|17736079
|2012.09.27 13:21
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79279
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 02:12
|0.79524
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|17847133
|2012.09.28 05:24
|buy
|0.02
|usdchf
|0.93594
|0.00000
|0.00000
|2012.09.28 17:10
|0.93883
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|17890460
|2012.09.28 12:04
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.79819
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 02:12
|0.79524
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|17895971
|2012.09.28 12:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29548
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 12:09
|1.29037
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.11
|17922895
|2012.09.28 15:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.631
|0.000
|0.000
|2012.09.28 16:58
|125.577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17939508
|2012.09.28 16:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.29013
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 12:09
|1.29035
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.44
|17946441
|2012.09.28 17:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.573
|0.000
|0.000
|2012.09.28 17:28
|125.522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|17956699
|2012.09.28 18:26
|buy
|0.04
|eurusd
|1.28472
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 12:09
|1.29028
|0.00
|0.00
|-0.12
|22.24
|18053438
|2012.10.01 12:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79846
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 12:50
|0.79897
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|18057340
|2012.10.01 13:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79890
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 15:47
|0.79942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|18077324
|2012.10.01 16:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.995
|0.000
|0.000
|2012.10.01 17:00
|126.048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|18079291
|2012.10.01 16:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79980
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 17:02
|0.80032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|18079332
|2012.10.01 16:40
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93628
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 17:02
|0.93575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18090302
|2012.10.01 17:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.242
|0.000
|0.000
|2012.10.02 12:15
|126.299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|18099381
|2012.10.01 18:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79958
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 14:04
|0.80008
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.81
|18175907
|2012.10.02 12:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29141
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 12:23
|1.29192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|18175968
|2012.10.02 12:16
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93674
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 13:31
|0.93621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18180486
|2012.10.02 12:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.381
|0.000
|0.000
|2012.10.03 15:12
|126.161
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|18184057
|2012.10.02 13:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29144
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 13:23
|1.29196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|18187757
|2012.10.02 13:50
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93606
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 16:20
|0.93555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|18191615
|2012.10.02 14:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29234
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 14:58
|1.29285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|18203393
|2012.10.02 16:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80067
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 16:25
|0.80117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|18214841
|2012.10.02 17:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80120
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 17:44
|0.80171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|18220051
|2012.10.02 18:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29370
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 18:13
|1.29422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|18220056
|2012.10.02 18:04
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93526
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 18:16
|0.93473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18220145
|2012.10.02 18:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80155
|0.00000
|0.00000
|2012.10.03 11:03
|0.80205
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.81
|18230463
|2012.10.02 18:57
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93430
|0.00000
|0.00000
|2012.10.03 11:09
|0.93668
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.54
|18231069
|2012.10.02 19:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29502
|0.00000
|0.00000
|2012.10.03 11:09
|1.29261
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.41
|18296785
|2012.10.03 06:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28968
|0.00000
|0.00000
|2012.10.03 11:09
|1.29262
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|18326273
|2012.10.03 10:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|125.886
|0.000
|0.000
|2012.10.03 15:12
|126.161
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|18326333
|2012.10.03 10:10
|sell
|0.02
|usdchf
|0.93966
|0.00000
|0.00000
|2012.10.03 11:09
|0.93669
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|18343411
|2012.10.03 11:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80231
|0.00000
|0.00000
|2012.10.03 17:46
|0.80281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|18355781
|2012.10.03 12:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29317
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 09:47
|1.29367
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.50
|18356112
|2012.10.03 12:52
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93593
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 14:43
|0.93539
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.58
|18385614
|2012.10.03 15:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.262
|0.000
|0.000
|2012.10.03 15:58
|126.313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|18391184
|2012.10.03 16:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.311
|0.000
|0.000
|2012.10.03 17:00
|126.369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|18397130
|2012.10.03 17:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.462
|0.000
|0.000
|2012.10.04 05:34
|126.516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|18413286
|2012.10.03 18:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80300
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 10:03
|0.80351
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.82
|18477093
|2012.10.04 10:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.711
|0.000
|0.000
|2012.10.04 15:24
|126.762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|18477438
|2012.10.04 10:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29474
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 11:10
|1.29525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|18496958
|2012.10.04 12:56
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80335
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 13:51
|0.80387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|18501057
|2012.10.04 13:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29512
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 14:42
|1.29563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|18513670
|2012.10.04 14:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80397
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 15:30
|0.80448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|18516434
|2012.10.04 15:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29537
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 15:23
|1.29587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18516447
|2012.10.04 15:18
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93568
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 15:24
|0.93514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|18526920
|2012.10.04 15:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29774
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 15:59
|1.29828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|18527573
|2012.10.04 15:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.836
|0.000
|0.000
|2012.10.04 16:09
|126.887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|18528649
|2012.10.04 16:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80444
|0.00000
|0.00000
|2012.10.05 18:37
|0.80598
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.50
|18546276
|2012.10.04 17:40
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93281
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 17:59
|0.93231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|18546511
|2012.10.04 17:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29899
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 17:59
|1.29951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|18554660
|2012.10.04 18:25
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93188
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 18:46
|0.93138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|18555033
|2012.10.04 18:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29977
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 18:46
|1.30032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|18567252
|2012.10.04 19:59
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93041
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 20:22
|0.92989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|18567780
|2012.10.04 20:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30227
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 20:25
|1.30282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|18568758
|2012.10.04 20:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.833
|0.000
|0.000
|2012.10.04 20:35
|126.886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|18572288
|2012.10.04 20:37
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92990
|0.00000
|0.00000
|2012.10.05 18:37
|0.92915
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.81
|18573945
|2012.10.04 20:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30290
|0.00000
|0.00000
|2012.10.05 18:37
|1.30499
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.09
|18576543
|2012.10.04 21:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.967
|0.000
|0.000
|2012.10.04 21:10
|127.019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|18580492
|2012.10.04 21:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.001
|0.000
|0.000
|2012.10.04 22:20
|127.052
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|18757206
|2012.10.08 10:04
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93412
|0.00000
|0.00000
|2012.10.08 13:19
|0.93462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|18758012
|2012.10.08 10:08
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80708
|0.00000
|0.00000
|2012.10.08 14:49
|0.80761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|18767547
|2012.10.08 11:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29703
|0.00000
|0.00000
|2012.10.08 11:23
|1.29652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|18768094
|2012.10.08 11:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.875
|0.000
|0.000
|2012.10.08 11:22
|125.824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|18774404
|2012.10.08 12:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.703
|0.000
|0.000
|2012.10.08 12:44
|125.652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|18778163
|2012.10.08 12:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29669
|0.00000
|0.00000
|2012.10.08 13:03
|1.29613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|18789347
|2012.10.08 14:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.455
|0.000
|0.000
|2012.10.08 15:29
|125.404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|18790327
|2012.10.08 14:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29492
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 10:29
|1.29440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|18790566
|2012.10.08 14:20
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93514
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 10:29
|0.93576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18801692
|2012.10.08 15:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80913
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 03:42
|0.80964
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.81
|18817017
|2012.10.08 17:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.311
|0.000
|0.000
|2012.10.08 18:10
|125.261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|18911093
|2012.10.09 11:14
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93747
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 16:21
|0.93801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|18911181
|2012.10.09 11:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29239
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 16:20
|1.29188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|18920233
|2012.10.09 12:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.373
|0.000
|0.000
|2012.10.09 13:36
|125.323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|18931304
|2012.10.09 14:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.282
|0.000
|0.000
|2012.10.09 17:45
|125.227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|18955290
|2012.10.09 16:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29135
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 17:50
|1.29080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|18957208
|2012.10.09 17:12
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93733
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 17:51
|0.93785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|18968131
|2012.10.09 18:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.116
|0.000
|0.000
|2012.10.09 18:30
|125.065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|18972605
|2012.10.09 18:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80521
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 20:00
|0.80469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|18978667
|2012.10.09 19:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94018
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 20:05
|0.94070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|18979015
|2012.10.09 19:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28776
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 20:00
|1.28709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|18983121
|2012.10.09 20:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80470
|0.00000
|0.00000
|2012.10.10 02:49
|0.80419
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|18983716
|2012.10.09 20:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28688
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 20:28
|1.28637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|18983726
|2012.10.09 20:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.083
|0.000
|0.000
|2012.10.10 18:52
|125.301
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.79
|18983871
|2012.10.09 20:29
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94115
|0.00000
|0.00000
|2012.10.10 02:47
|0.94166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|18986642
|2012.10.09 21:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28636
|0.00000
|0.00000
|2012.10.10 02:49
|1.28585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|19057054
|2012.10.10 12:08
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80356
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 00:55
|0.80306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19065314
|2012.10.10 13:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28555
|0.00000
|0.00000
|2012.10.10 23:55
|1.28785
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|19107130
|2012.10.10 17:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29097
|0.00000
|0.00000
|2012.10.10 23:55
|1.28795
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|19108791
|2012.10.10 17:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|125.587
|0.000
|0.000
|2012.10.10 18:52
|125.307
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|19140404
|2012.10.10 20:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.170
|0.000
|0.000
|2012.10.10 20:56
|125.105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|19145323
|2012.10.10 21:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.112
|0.000
|0.000
|2012.10.11 01:08
|125.061
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.65
|19235611
|2012.10.11 10:08
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94023
|0.00000
|0.00000
|2012.10.19 11:47
|0.92636
|0.00
|0.00
|-0.01
|-14.97
|19286292
|2012.10.11 14:46
|buy
|0.02
|usdchf
|0.93487
|0.00000
|0.00000
|2012.10.19 11:48
|0.92634
|0.00
|0.00
|-0.04
|-18.42
|19290318
|2012.10.11 15:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.786
|0.000
|0.000
|2012.10.11 15:30
|125.846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|19290524
|2012.10.11 15:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29299
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 16:13
|1.29352
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|19304206
|2012.10.11 16:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.959
|0.000
|0.000
|2012.10.11 16:14
|126.010
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|19305507
|2012.10.11 16:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80607
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 17:01
|0.80660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|19312256
|2012.10.11 16:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.049
|0.000
|0.000
|2012.10.12 09:43
|125.824
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.87
|19312699
|2012.10.11 16:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29366
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 17:00
|1.29417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|19317169
|2012.10.11 17:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29418
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 17:40
|1.29469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|19323285
|2012.10.11 18:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80700
|0.00000
|0.00000
|2012.10.12 10:11
|0.80752
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.83
|19339499
|2012.10.11 20:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29401
|0.00000
|0.00000
|2012.10.12 04:39
|1.29452
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.51
|19405086
|2012.10.12 08:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|125.550
|0.000
|0.000
|2012.10.12 09:43
|125.825
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|19428169
|2012.10.12 10:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29420
|0.00000
|0.00000
|2012.10.12 10:15
|1.29473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|19437813
|2012.10.12 10:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.954
|0.000
|0.000
|2012.10.12 10:56
|126.005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|19443823
|2012.10.12 11:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80802
|0.00000
|0.00000
|2012.10.12 12:53
|0.80853
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|19445437
|2012.10.12 11:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.054
|0.000
|0.000
|2012.10.12 15:15
|126.108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|19452982
|2012.10.12 12:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29720
|0.00000
|0.00000
|2012.10.12 13:14
|1.29773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|19490179
|2012.10.12 15:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29766
|0.00000
|0.00000
|2012.10.12 15:34
|1.29820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|19493231
|2012.10.12 15:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.101
|0.000
|0.000
|2012.10.12 17:01
|126.153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|19500880
|2012.10.12 16:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29849
|0.00000
|0.00000
|2012.10.15 11:29
|1.29606
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.43
|19595783
|2012.10.15 03:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.29312
|0.00000
|0.00000
|2012.10.15 11:29
|1.29606
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|19690163
|2012.10.15 12:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.272
|0.000
|0.000
|2012.10.15 12:18
|126.323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|19700339
|2012.10.15 13:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.515
|0.000
|0.000
|2012.10.15 15:30
|126.570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19748502
|2012.10.15 18:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.531
|0.000
|0.000
|2012.10.16 02:30
|126.582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|19866133
|2012.10.16 10:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29976
|0.00000
|0.00000
|2012.10.16 10:37
|1.30030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|19866170
|2012.10.16 10:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80789
|0.00000
|0.00000
|2012.10.16 13:18
|0.80840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|19871861
|2012.10.16 10:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.971
|0.000
|0.000
|2012.10.16 10:37
|127.024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|19874727
|2012.10.16 10:38
|buy
|0.04
|usdchf
|0.92949
|0.00000
|0.00000
|2012.10.19 11:48
|0.92632
|0.00
|0.00
|-0.06
|-13.69
|19881389
|2012.10.16 11:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30050
|0.00000
|0.00000
|2012.10.16 12:00
|1.30102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|19914652
|2012.10.16 14:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30140
|0.00000
|0.00000
|2012.10.16 14:39
|1.30191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|19915378
|2012.10.16 14:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80918
|0.00000
|0.00000
|2012.10.16 14:44
|0.80969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|19926134
|2012.10.16 15:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80982
|0.00000
|0.00000
|2012.10.17 00:09
|0.81034
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.84
|19933958
|2012.10.16 15:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.256
|0.000
|0.000
|2012.10.17 12:54
|127.307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|19934418
|2012.10.16 15:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30495
|0.00000
|0.00000
|2012.10.16 16:52
|1.30546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|19980721
|2012.10.16 20:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30473
|0.00000
|0.00000
|2012.10.16 22:55
|1.30525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|20008906
|2012.10.17 00:20
|buy
|0.08
|usdchf
|0.92432
|0.00000
|0.00000
|2012.10.19 11:48
|0.92631
|0.00
|0.00
|-0.11
|17.19
|20063822
|2012.10.17 10:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31096
|0.00000
|0.00000
|2012.10.17 10:09
|1.31149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|20064002
|2012.10.17 10:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81266
|0.00000
|0.00000
|2012.10.18 22:10
|0.81317
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.82
|20091661
|2012.10.17 13:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31158
|0.00000
|0.00000
|2012.10.17 13:25
|1.31210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|20092165
|2012.10.17 13:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.262
|0.000
|0.000
|2012.10.17 15:30
|127.314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|20098976
|2012.10.17 14:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31221
|0.00000
|0.00000
|2012.10.17 14:24
|1.31272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|20107135
|2012.10.17 15:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31260
|0.00000
|0.00000
|2012.10.17 15:22
|1.31311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|20112393
|2012.10.17 15:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31320
|0.00000
|0.00000
|2012.10.17 18:45
|1.31371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|20133080
|2012.10.17 17:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.401
|0.000
|0.000
|2012.10.17 21:10
|127.452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|20144187
|2012.10.17 19:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31333
|0.00000
|0.00000
|2012.10.19 11:48
|1.30517
|0.00
|0.00
|-0.08
|-8.16
|20229688
|2012.10.18 12:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.097
|0.000
|0.000
|2012.10.18 17:00
|128.151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|20279657
|2012.10.18 19:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.994
|0.000
|0.000
|2012.10.22 07:58
|127.530
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.83
|20291106
|2012.10.18 21:27
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30795
|0.00000
|0.00000
|2012.10.22 08:10
|1.30556
|0.00
|0.00
|-0.10
|-4.78
|20291216
|2012.10.18 21:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|127.523
|0.000
|0.000
|2012.10.22 07:58
|127.526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|20345774
|2012.10.19 12:01
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92639
|0.00000
|0.00000
|2012.10.19 14:14
|0.92691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|20357964
|2012.10.19 14:15
|buy
|0.04
|gbpjpy
|127.024
|0.000
|0.000
|2012.10.22 07:58
|127.531
|0.00
|0.00
|0.01
|25.49
|20378144
|2012.10.19 17:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.30256
|0.00000
|0.00000
|2012.10.22 08:10
|1.30551
|0.00
|0.00
|-0.12
|11.80
|20382317
|2012.10.19 17:50
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92785
|0.00000
|0.00000
|2012.10.19 18:07
|0.92835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|20445510
|2012.10.22 11:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.740
|0.000
|0.000
|2012.10.22 11:36
|127.790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|20459862
|2012.10.22 13:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.076
|0.000
|0.000
|2012.10.22 14:08
|128.126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|20469796
|2012.10.22 15:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81471
|0.00000
|0.00000
|2012.10.22 17:09
|0.81522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|20492351
|2012.10.22 19:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81558
|0.00000
|0.00000
|2012.11.05 08:29
|0.80019
|0.00
|0.00
|-0.38
|-24.68
|20502005
|2012.10.22 21:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92755
|0.00000
|0.00000
|2012.10.23 09:05
|0.92807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|20535361
|2012.10.23 10:05
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92860
|0.00000
|0.00000
|2012.10.23 10:24
|0.92911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|20538904
|2012.10.23 10:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30262
|0.00000
|0.00000
|2012.10.23 13:37
|1.30208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|20539226
|2012.10.23 10:47
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92917
|0.00000
|0.00000
|2012.10.23 14:15
|0.93013
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|20559443
|2012.10.23 14:41
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93024
|0.00000
|0.00000
|2012.10.23 15:09
|0.93074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|20559534
|2012.10.23 14:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30075
|0.00000
|0.00000
|2012.10.23 15:06
|1.30024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|20563874
|2012.10.23 15:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30027
|0.00000
|0.00000
|2012.10.23 15:28
|1.29976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|20564064
|2012.10.23 15:27
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93050
|0.00000
|0.00000
|2012.10.23 15:31
|0.93106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|20575821
|2012.10.23 16:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.334
|0.000
|0.000
|2012.10.23 17:27
|127.283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|20575955
|2012.10.23 16:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93341
|0.00000
|0.00000
|2012.10.23 18:34
|0.93391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|20575962
|2012.10.23 16:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29639
|0.00000
|0.00000
|2012.10.23 17:38
|1.29585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|20584185
|2012.10.23 18:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.086
|0.000
|0.000
|2012.10.23 18:31
|127.035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|20586058
|2012.10.23 18:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29575
|0.00000
|0.00000
|2012.10.24 11:00
|1.29524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|20600649
|2012.10.23 21:09
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93347
|0.00000
|0.00000
|2012.10.24 11:00
|0.93439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|20654969
|2012.10.24 11:16
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.81024
|0.00000
|0.00000
|2012.11.05 08:29
|0.80018
|0.00
|0.00
|-0.68
|-32.26
|20660770
|2012.10.24 12:01
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93551
|0.00000
|0.00000
|2012.10.24 13:08
|0.93603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|20660783
|2012.10.24 12:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29297
|0.00000
|0.00000
|2012.10.24 13:07
|1.29235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|20680422
|2012.10.24 15:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.909
|0.000
|0.000
|2012.10.24 16:04
|127.964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|20686740
|2012.10.24 16:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.024
|0.000
|0.000
|2012.10.25 03:55
|128.074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|20699362
|2012.10.24 19:19
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93452
|0.00000
|0.00000
|2012.10.25 15:39
|0.93214
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.55
|20699681
|2012.10.24 19:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29433
|0.00000
|0.00000
|2012.10.25 16:55
|1.29680
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|20741314
|2012.10.25 08:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29971
|0.00000
|0.00000
|2012.10.25 16:55
|1.29674
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|20748819
|2012.10.25 10:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.849
|0.000
|0.000
|2012.10.25 11:17
|128.899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|20760086
|2012.10.25 11:40
|buy
|0.02
|usdchf
|0.92915
|0.00000
|0.00000
|2012.10.25 15:39
|0.93211
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|20762432
|2012.10.25 11:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.265
|0.000
|0.000
|2012.10.25 12:41
|129.317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|20770176
|2012.10.25 12:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.330
|0.000
|0.000
|2012.10.25 15:22
|129.383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|20784456
|2012.10.25 15:33
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.80487
|0.00000
|0.00000
|2012.11.05 08:29
|0.80017
|0.00
|0.00
|-1.11
|-30.14
|20786647
|2012.10.25 15:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.415
|0.000
|0.000
|2012.10.25 16:29
|129.465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|20793904
|2012.10.25 17:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.530
|0.000
|0.000
|2012.10.25 20:01
|129.311
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|20801377
|2012.10.25 18:32
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.033
|0.000
|0.000
|2012.10.25 20:01
|129.307
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|20808432
|2012.10.25 20:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93390
|0.00000
|0.00000
|2012.10.25 20:36
|0.93442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|20810025
|2012.10.25 20:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29479
|0.00000
|0.00000
|2012.10.25 22:09
|1.29429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|20810511
|2012.10.25 20:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.374
|0.000
|0.000
|2012.10.25 22:03
|129.426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|20852926
|2012.10.26 10:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29228
|0.00000
|0.00000
|2012.10.26 13:08
|1.29178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|20852928
|2012.10.26 10:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93622
|0.00000
|0.00000
|2012.10.26 13:09
|0.93686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|20871906
|2012.10.26 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28941
|0.00000
|0.00000
|2012.10.29 02:53
|1.29177
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|20872232
|2012.10.26 14:41
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93790
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 07:49
|0.93567
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|20887619
|2012.10.26 17:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29477
|0.00000
|0.00000
|2012.10.29 02:53
|1.29179
|0.00
|0.00
|0.00
|5.96
|20889634
|2012.10.26 17:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.292
|0.000
|0.000
|2012.10.26 17:29
|128.241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|20932441
|2012.10.29 10:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28934
|0.00000
|0.00000
|2012.10.29 18:28
|1.28883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|20937525
|2012.10.29 11:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.865
|0.000
|0.000
|2012.10.29 12:04
|127.814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|20940132
|2012.10.29 12:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.724
|0.000
|0.000
|2012.10.29 14:43
|127.673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|20952655
|2012.10.29 15:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.646
|0.000
|0.000
|2012.10.30 05:36
|127.836
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.38
|20966799
|2012.10.29 19:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28926
|0.00000
|0.00000
|2012.10.30 08:02
|1.28875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|20982347
|2012.10.30 03:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.118
|0.000
|0.000
|2012.10.30 05:36
|127.850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|21006511
|2012.10.30 10:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29482
|0.00000
|0.00000
|2012.10.30 12:10
|1.29536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|21016876
|2012.10.30 13:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29556
|0.00000
|0.00000
|2012.10.30 14:51
|1.29607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|21022903
|2012.10.30 14:46
|buy
|0.02
|usdchf
|0.93266
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 07:49
|0.93558
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.24
|21025129
|2012.10.30 15:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29625
|0.00000
|0.00000
|2012.10.30 15:19
|1.29678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|21028032
|2012.10.30 15:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29692
|0.00000
|0.00000
|2012.10.30 17:12
|1.29746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|21035535
|2012.10.30 17:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29798
|0.00000
|0.00000
|2012.10.31 10:10
|1.29853
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.55
|21076224
|2012.10.31 11:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29999
|0.00000
|0.00000
|2012.10.31 11:08
|1.30050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|21079944
|2012.10.31 11:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30095
|0.00000
|0.00000
|2012.10.31 13:19
|1.30147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|21086965
|2012.10.31 13:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.717
|0.000
|0.000
|2012.10.31 15:49
|128.770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|21099194
|2012.10.31 16:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.769
|0.000
|0.000
|2012.10.31 18:57
|128.820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|21115635
|2012.10.31 19:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.848
|0.000
|0.000
|2012.11.01 03:50
|128.899
|0.00
|0.00
|0.01
|0.64
|21159019
|2012.11.01 10:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.246
|0.000
|0.000
|2012.11.01 10:55
|129.297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|21160622
|2012.11.01 11:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.277
|0.000
|0.000
|2012.11.01 12:29
|129.331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|21163735
|2012.11.01 11:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29318
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 07:41
|1.29266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|21169645
|2012.11.01 13:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.380
|0.000
|0.000
|2012.11.02 14:30
|129.437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|21233298
|2012.11.02 10:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28942
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 10:58
|1.28890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|21234489
|2012.11.02 10:21
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93578
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 10:59
|0.93631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|21240570
|2012.11.02 11:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28754
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 14:30
|1.28685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|21241391
|2012.11.02 11:45
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93738
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 14:30
|0.93852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|21256484
|2012.11.02 15:06
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93891
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 15:14
|0.93942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|21256534
|2012.11.02 15:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28620
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 15:13
|1.28563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|21259172
|2012.11.02 15:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28537
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 15:51
|1.28484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|21259901
|2012.11.02 15:45
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93924
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 15:51
|0.93974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|21262731
|2012.11.02 16:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28478
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 16:41
|1.28423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|21262866
|2012.11.02 16:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93946
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 16:41
|0.93996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|21265140
|2012.11.02 17:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28423
|0.00000
|0.00000
|2012.11.02 17:31
|1.28372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|21304639
|2012.11.05 10:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79906
|0.00000
|0.00000
|2012.11.06 09:27
|0.79855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|21307684
|2012.11.05 11:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.415
|0.000
|0.000
|2012.11.05 11:26
|128.364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|21312285
|2012.11.05 12:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.171
|0.000
|0.000
|2012.11.05 12:22
|128.118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|21314441
|2012.11.05 12:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.154
|0.000
|0.000
|2012.11.05 16:53
|128.103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|21317901
|2012.11.05 14:02
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94385
|0.00000
|0.00000
|2012.11.05 14:32
|0.94440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|21318124
|2012.11.05 14:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27850
|0.00000
|0.00000
|2012.11.05 14:31
|1.27795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|21321175
|2012.11.05 15:06
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94436
|0.00000
|0.00000
|2012.11.06 09:27
|0.94486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|21321179
|2012.11.05 15:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27737
|0.00000
|0.00000
|2012.11.06 10:30
|1.27684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|21327244
|2012.11.05 17:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.063
|0.000
|0.000
|2012.11.06 06:54
|128.011
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.65
|21363003
|2012.11.06 10:05
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94471
|0.00000
|0.00000
|2012.11.06 10:30
|0.94525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|21366849
|2012.11.06 11:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94511
|0.00000
|0.00000
|2012.11.07 14:02
|0.94277
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|21382273
|2012.11.06 15:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.048
|0.000
|0.000
|2012.11.07 02:36
|128.271
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.78
|21387022
|2012.11.06 16:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80171
|0.00000
|0.00000
|2012.11.07 06:07
|0.80223
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.83
|21397392
|2012.11.06 20:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.549
|0.000
|0.000
|2012.11.07 02:36
|128.273
|0.00
|0.00
|-0.09
|6.87
|21399317
|2012.11.06 21:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28242
|0.00000
|0.00000
|2012.11.07 05:27
|1.28303
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.61
|21417701
|2012.11.07 06:06
|buy
|0.02
|usdchf
|0.93985
|0.00000
|0.00000
|2012.11.07 14:01
|0.94279
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|21438452
|2012.11.07 11:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.660
|0.000
|0.000
|2012.11.07 12:22
|128.712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|21468711
|2012.11.07 16:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.662
|0.000
|0.000
|2012.11.07 16:37
|127.611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|21468777
|2012.11.07 16:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79848
|0.00000
|0.00000
|2012.11.07 16:37
|0.79797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|21470022
|2012.11.07 16:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79829
|0.00000
|0.00000
|2012.11.07 18:02
|0.79779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|21471557
|2012.11.07 17:16
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94599
|0.00000
|0.00000
|2012.11.08 11:30
|0.94653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|21478462
|2012.11.07 18:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.558
|0.000
|0.000
|2012.11.07 19:01
|127.507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|21482615
|2012.11.07 20:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79854
|0.00000
|0.00000
|2012.11.08 06:02
|0.79804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|21527604
|2012.11.08 12:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.342
|0.000
|0.000
|2012.11.08 12:55
|127.289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|21529081
|2012.11.08 13:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.277
|0.000
|0.000
|2012.11.08 17:59
|127.497
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|21533312
|2012.11.08 14:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27387
|0.00000
|0.00000
|2012.11.08 15:10
|1.27333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|21533318
|2012.11.08 14:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94672
|0.00000
|0.00000
|2012.11.08 15:25
|0.94725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|21534553
|2012.11.08 14:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79666
|0.00000
|0.00000
|2012.11.08 15:34
|0.79616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|21534631
|2012.11.08 14:55
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.775
|0.000
|0.000
|2012.11.08 17:59
|127.500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|21538623
|2012.11.08 15:44
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94737
|0.00000
|0.00000
|2012.11.09 12:21
|0.94793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|21546974
|2012.11.08 17:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27264
|0.00000
|0.00000
|2012.11.09 10:11
|1.27507
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|21551946
|2012.11.08 19:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.378
|0.000
|0.000
|2012.11.08 19:18
|127.327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|21554299
|2012.11.08 20:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.149
|0.000
|0.000
|2012.11.08 20:04
|127.096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|21557476
|2012.11.08 21:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.818
|0.000
|0.000
|2012.11.09 09:51
|127.030
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.66
|21570102
|2012.11.09 05:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.289
|0.000
|0.000
|2012.11.09 09:51
|127.028
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|21570473
|2012.11.09 05:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27801
|0.00000
|0.00000
|2012.11.09 10:11
|1.27507
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|21594120
|2012.11.09 12:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27204
|0.00000
|0.00000
|2012.11.09 12:55
|1.27154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|21594121
|2012.11.09 12:54
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94787
|0.00000
|0.00000
|2012.11.09 12:56
|0.94837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|21596081
|2012.11.09 13:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27131
|0.00000
|0.00000
|2012.11.09 14:35
|1.27080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|21596989
|2012.11.09 13:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.316
|0.000
|0.000
|2012.11.09 14:02
|126.265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|21597625
|2012.11.09 13:59
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94834
|0.00000
|0.00000
|2012.11.09 14:57
|0.94884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|0.00
|0.00
|-123.74
|3 625.84
|Closed P/L:
|3 502.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21555539
|2012.11.08 20:26
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79718
|0.00000
|0.00000
|0.79879
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|21604328
|2012.11.09 15:43
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94964
|0.00000
|0.00000
|0.94812
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|21604704
|2012.11.09 15:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26989
|0.00000
|0.00000
|1.27180
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|Floating P/L:
|-6.08
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 502.10
|Floating P/L:
|-6.08
|Margin:
|7.09
|Balance:
|28 502.15
|Equity:
|28 496.07
|Free Margin:
|28 488.98
|Details:
|Gross Profit:
|5 698.18
|Gross Loss:
|2 196.09
|Total Net Profit:
|3 502.10
|Profit Factor:
|2.59
|Expected Payoff:
|2.86
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|467.15 (1.65%)
|Relative Drawdown:
|1.65% (467.15)
|Total Trades:
|1223
|Short Positions (won %):
|632 (84.18%)
|Long Positions (won %):
|591 (85.96%)
|Profit Trades (% of total):
|1040 (85.04%)
|Loss trades (% of total):
|183 (14.96%)
|Largest
|profit trade:
|2 046.81
|loss trade:
|-90.04
|Average
|profit trade:
|5.48
|loss trade:
|-12.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|54 (43.43)
|consecutive losses ($):
|6 (-335.79)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 788.72 (6)
|consecutive loss (count):
|-335.79 (6)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|1