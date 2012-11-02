Alpari NZ Limited

Account: 9234887 Name: bw_h1_new Currency: USD 2012 November 30, 18:31

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

1331013095 balance Deposit 1 000.00

1331033832 sell 0.01 eurgbp 0.80033 0.00000 0.00000 0.79974 -0.05 0.00 0.00 0.94

1331039557 sell 0.01 eurgbp 0.79877 0.00000 0.00000 0.79967 -0.05 0.00 0.00 -1.44

1331044746 sell 0.02 eurgbp 0.80106 0.00000 0.00000 0.79967 -0.10 0.00 0.00 4.45

1331083661 sell 0.01 eurgbp 0.79873 0.00000 0.00000 0.79957 -0.05 0.00 0.00 -1.34

1331093827 sell 0.02 eurgbp 0.80105 0.00000 0.00000 0.79961 -0.10 0.00 0.00 4.61

1331179990 sell 0.01 eurgbp 0.79792 0.00000 0.00000 0.79728 -0.05 0.00 0.00 1.02

1331180468 sell 0.01 eurgbp 0.79721 0.00000 0.00000 0.79668 -0.05 0.00 0.00 0.85

1331240453 sell 0.01 eurgbp 0.79671 0.00000 0.00000 0.80705 -0.05 0.00 0.00 -16.57

1331316861 sell 0.02 eurgbp 0.79903 0.00000 0.00000 0.80706 -0.10 0.00 -0.02 -25.73

1331365895 sell 0.04 eurgbp 0.80136 0.00000 0.00000 0.80704 -0.20 0.00 -0.12 -36.41

1331753763 sell 0.08 eurgbp 0.80505 0.00000 0.00000 0.80704 -0.41 0.00 -0.09 -25.51

1331946696 sell 0.16 eurgbp 0.80740 0.00000 0.00000 0.80700 -0.82 0.00 -0.09 10.25

1332038016 sell 0.32 eurgbp 0.80969 0.00000 0.00000 0.80700 -1.65 0.00 -0.10 137.93

1332275257 sell 0.01 eurgbp 0.80745 0.00000 0.00000 0.80694 -0.05 0.00 0.00 0.82

1332309069 sell 0.01 eurgbp 0.80689 0.00000 0.00000 0.80634 -0.05 0.00 0.00 0.88

1332316720 sell 0.01 eurgbp 0.80634 0.00000 0.00000 0.80837 -0.05 0.00 0.00 -3.25

1332360665 sell 0.02 eurgbp 0.80849 0.00000 0.00000 0.80837 -0.10 0.00 -0.01 0.39

1332391907 sell 0.04 eurgbp 0.81080 0.00000 0.00000 0.80835 -0.21 0.00 0.00 15.69

1332453560 buy 0.01 eurgbp 0.81138 0.00000 0.00000 0.81192 -0.05 0.00 0.00 0.86

1332486735 buy 0.01 eurgbp 0.81236 0.00000 0.00000 0.81288 -0.05 0.00 0.00 0.83

-4.26 0.00 -0.43 69.27

Closed P/L: 64.58

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

1332489209 buy 0.01 eurgbp 0.81322 0.00000 0.00000 0.81162 -0.05 0.00 0.00 -2.56

-0.05 0.00 0.00 -2.56

Floating P/L: -2.61

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 64.58 Floating P/L: -2.61 Margin: 2.60

Balance: 1 064.60 Equity: 1 061.99 Free Margin: 1 059.39

Details:

Gross Profit: 175.98 Gross Loss: 111.40 Total Net Profit: 64.58

Profit Factor: 1.58 Expected Payoff: 3.23

Absolute Drawdown: 96.59 Maximal Drawdown: 105.22 (10.43%) Relative Drawdown: 10.43% (105.22)

Total Trades: 20 Short Positions (won %): 18 (61.11%) Long Positions (won %): 2 (100.00%)

Profit Trades (% of total): 13 (65.00%) Loss trades (% of total): 7 (35.00%)

Largest profit trade: 136.18 loss trade: -36.73

Average profit trade: 13.54 loss trade: -15.91

Maximum consecutive wins ($): 6 (162.88) consecutive losses ($): 4 (-105.22)

Maximal consecutive profit (count): 162.88 (6) consecutive loss (count): -105.22 (4)