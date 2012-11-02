Alpari NZ Limited

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Closed P/L: 64.58
Open Trades:
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 Floating P/L: -2.61
Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 64.58 Floating P/L: -2.61 Margin: 2.60
Balance: 1 064.60 Equity: 1 061.99 Free Margin: 1 059.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 175.98 Gross Loss: 111.40 Total Net Profit: 64.58
Profit Factor: 1.58 Expected Payoff: 3.23  
Absolute Drawdown: 96.59 Maximal Drawdown: 105.22 (10.43%) Relative Drawdown: 10.43% (105.22)
 
Total Trades: 20 Short Positions (won %): 18 (61.11%) Long Positions (won %): 2 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 13 (65.00%) Loss trades (% of total): 7 (35.00%)
Largest profit trade: 136.18 loss trade: -36.73
Average profit trade: 13.54 loss trade: -15.91
Maximum consecutive wins ($): 6 (162.88) consecutive losses ($): 4 (-105.22)
Maximal consecutive profit (count): 162.88 (6) consecutive loss (count): -105.22 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2