|Account: 2835213
|Name: Newdigital_martinhadge
|Currency: USD
|2012 November 30, 15:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|191749785
|2011.08.14 04:50
|balance
|Deposit
|10 000.00
|191766945
|2011.08.16 09:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.813
|77.057
|77.713
|2011.08.25 13:40
|77.057
|0.00
|0.00
|-0.33
|3.17
|191785422
|2011.08.17 06:49
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.614
|76.996
|77.713
|2011.08.22 02:05
|76.996
|0.00
|0.00
|-0.29
|9.92
|191804607
|2011.08.18 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64755
|1.65076
|1.65856
|2011.08.18 20:35
|1.65076
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|191805555
|2011.08.18 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.03975
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.76
|191805704
|2011.08.18 21:33
|buy
|0.02
|audusd
|1.03772
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|191805871
|2011.08.18 22:29
|buy
|0.03
|audusd
|1.03573
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|191806167
|2011.08.18 23:25
|buy
|0.05
|audusd
|1.03366
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|191821188
|2011.08.22 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.65037
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|191821696
|2011.08.22 03:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64810
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|191828459
|2011.08.22 14:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64604
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|191828576
|2011.08.22 15:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.64407
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|191832355
|2011.08.22 19:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64839
|1.65494
|1.65737
|2011.08.23 09:00
|1.65494
|0.00
|0.00
|-0.03
|6.55
|191832633
|2011.08.22 20:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64634
|1.64874
|1.65737
|2011.08.23 07:05
|1.64874
|0.00
|0.00
|-0.06
|4.80
|191854893
|2011.08.24 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04854
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04817
|0.00
|0.00
|0.32
|-0.37
|191858538
|2011.08.24 16:02
|buy
|0.02
|audusd
|1.04654
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04818
|0.00
|0.00
|0.64
|3.28
|191860805
|2011.08.25 01:09
|buy
|0.03
|audusd
|1.04452
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04820
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|191865329
|2011.08.25 11:47
|buy
|0.01
|audusd
|1.04846
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.75
|191867401
|2011.08.25 14:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.04647
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.52
|191867580
|2011.08.25 14:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.249
|77.484
|78.347
|2011.08.25 19:55
|77.484
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|191867825
|2011.08.25 14:47
|buy
|0.03
|audusd
|1.04455
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.32
|3.48
|191869680
|2011.08.25 19:44
|buy
|0.05
|audusd
|1.04266
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.53
|15.25
|191882456
|2011.08.28 23:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.797
|77.023
|77.697
|2011.09.01 02:10
|77.023
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.93
|191882631
|2011.08.29 00:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05758
|1.06131
|1.06862
|2011.08.29 05:50
|1.06131
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|191886054
|2011.08.29 08:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.597
|76.805
|77.697
|2011.08.29 19:59
|76.805
|0.00
|0.00
|0.00
|5.42
|191886977
|2011.08.29 12:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.06181
|1.06644
|1.07281
|2011.08.30 01:16
|1.06644
|0.00
|0.00
|0.11
|4.63
|191892204
|2011.08.30 04:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64082
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63141
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.41
|191893608
|2011.08.30 06:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63877
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63147
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.60
|191894058
|2011.08.30 07:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63681
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63138
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.29
|191894711
|2011.08.30 08:24
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.63482
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.90
|191894891
|2011.08.30 08:33
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.63293
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|191896184
|2011.08.30 11:21
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.63061
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|191896250
|2011.08.30 11:26
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.62850
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|73.50
|191896920
|2011.08.30 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06549
|1.06991
|1.07646
|2011.08.30 20:00
|1.06991
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|191902321
|2011.08.31 03:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06856
|1.07107
|1.07754
|2011.09.01 07:04
|1.07107
|0.00
|0.00
|0.33
|2.51
|191902407
|2011.08.31 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63168
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|191903730
|2011.08.31 07:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62973
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|191903999
|2011.08.31 07:51
|buy
|0.02
|audusd
|1.06654
|1.06881
|1.07754
|2011.08.31 14:33
|1.06881
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|191904534
|2011.08.31 08:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62773
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|11.46
|191906043
|2011.08.31 12:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63222
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.08
|-7.38
|191907441
|2011.08.31 14:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63015
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.17
|-10.62
|191907639
|2011.08.31 14:56
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62807
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.25
|-9.69
|191908183
|2011.08.31 15:27
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.62600
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.41
|-5.80
|191909741
|2011.08.31 19:59
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.62401
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.75
|7.47
|191912961
|2011.09.01 06:20
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.62208
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|191916581
|2011.09.01 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07116
|1.07435
|1.08216
|2011.09.01 17:37
|1.07435
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|191919846
|2011.09.01 20:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.07384
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.22
|-18.21
|191920431
|2011.09.01 23:38
|buy
|0.02
|audusd
|1.07187
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.22
|-32.48
|191927872
|2011.09.04 22:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.06027
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.92
|191928835
|2011.09.05 00:50
|buy
|0.05
|audusd
|1.05826
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|191932413
|2011.09.05 11:00
|buy
|0.09
|audusd
|1.05628
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05552
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|191933572
|2011.09.05 13:39
|buy
|0.15
|audusd
|1.05419
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05552
|0.00
|0.00
|0.00
|19.95
|191934404
|2011.09.05 14:21
|buy
|0.25
|audusd
|1.05217
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05553
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|191942688
|2011.09.06 09:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.192
|77.517
|78.293
|2011.09.06 21:59
|77.517
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.19
|191951942
|2011.09.07 07:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.304
|77.644
|78.203
|2011.09.09 15:04
|77.644
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.38
|191952335
|2011.09.07 08:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.105
|77.645
|78.203
|2011.09.09 15:04
|77.645
|0.00
|0.00
|-0.23
|13.91
|191978196
|2011.09.11 22:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.548
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|191980355
|2011.09.12 04:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.348
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.231
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|191980708
|2011.09.12 05:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.147
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|191980789
|2011.09.12 05:18
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.936
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|19.03
|191987015
|2011.09.12 16:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.209
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.98
|191990458
|2011.09.13 03:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.004
|0.000
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.23
|-2.63
|192010186
|2011.09.14 11:05
|buy
|0.03
|usdjpy
|76.804
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.26
|3.86
|192031674
|2011.09.15 10:33
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.606
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.904
|0.00
|0.00
|0.00
|19.37
|192056360
|2011.09.19 08:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02594
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|192056595
|2011.09.19 08:50
|buy
|0.02
|audusd
|1.02394
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.48
|192058736
|2011.09.19 12:59
|buy
|0.03
|audusd
|1.02195
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|192059330
|2011.09.19 13:43
|buy
|0.05
|audusd
|1.01995
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02075
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|192059586
|2011.09.19 14:00
|buy
|0.09
|audusd
|1.01784
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02075
|0.00
|0.00
|0.00
|26.19
|192129413
|2011.09.27 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.370
|76.723
|77.476
|2011.09.27 21:53
|76.723
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.60
|192139422
|2011.09.28 03:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56364
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55893
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.71
|192142330
|2011.09.28 09:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56156
|1.56558
|1.57264
|2011.09.28 11:29
|1.56558
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|192144214
|2011.09.28 12:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.525
|76.811
|77.624
|2011.09.29 14:12
|76.811
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.72
|192147050
|2011.09.28 17:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55948
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55893
|0.00
|0.00
|-0.16
|-1.10
|192147787
|2011.09.28 19:48
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55750
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55894
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.32
|192148844
|2011.09.28 23:57
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55546
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55894
|0.00
|0.00
|0.00
|17.40
|192149779
|2011.09.29 03:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55949
|1.56281
|1.57050
|2011.09.29 06:13
|1.56281
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|192149904
|2011.09.29 03:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.97734
|0.97971
|0.98834
|2011.09.29 05:04
|0.97971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|192154117
|2011.09.29 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98634
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.06
|192155307
|2011.09.29 14:28
|buy
|0.02
|audusd
|0.98436
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.16
|192155456
|2011.09.29 14:45
|buy
|0.03
|audusd
|0.98234
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97526
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.24
|192156042
|2011.09.29 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56847
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|192156142
|2011.09.29 16:12
|buy
|0.05
|audusd
|0.98034
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.30
|192156264
|2011.09.29 16:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56640
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.56
|192156380
|2011.09.29 16:34
|buy
|0.09
|audusd
|0.97834
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.54
|192156421
|2011.09.29 16:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56445
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.99
|192156817
|2011.09.29 17:28
|buy
|0.15
|audusd
|0.97632
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|192156862
|2011.09.29 17:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56244
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|192156927
|2011.09.29 17:38
|buy
|0.25
|audusd
|0.97418
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97524
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|192157138
|2011.09.29 18:07
|buy
|0.42
|audusd
|0.97208
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97514
|0.00
|0.00
|0.00
|128.52
|192157182
|2011.09.29 18:13
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56037
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|192157471
|2011.09.29 19:18
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55837
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|41.25
|192157851
|2011.09.29 21:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.862
|77.274
|77.553
|2011.10.12 15:06
|77.274
|0.00
|0.00
|-0.30
|5.33
|192158038
|2011.09.29 22:03
|buy
|0.01
|audusd
|0.97714
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.10
|-12.47
|192167073
|2011.10.02 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.96758
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|192168459
|2011.10.03 02:31
|buy
|0.03
|audusd
|0.96555
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|192168655
|2011.10.03 03:08
|buy
|0.05
|audusd
|0.96331
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|192168806
|2011.10.03 03:47
|buy
|0.09
|audusd
|0.96112
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|31.95
|192173481
|2011.10.03 14:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.658
|76.858
|77.758
|2011.10.05 15:37
|76.858
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.20
|192200875
|2011.10.06 16:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.97083
|0.97459
|0.98184
|2011.10.06 18:37
|0.97459
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|192210065
|2011.10.10 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98152
|0.99019
|0.99252
|2011.10.10 09:39
|0.99019
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|192210231
|2011.10.10 01:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55935
|1.56217
|1.57036
|2011.10.10 08:36
|1.56217
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|192213819
|2011.10.10 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56471
|1.56681
|1.57567
|2011.10.10 17:13
|1.56681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|192217537
|2011.10.10 22:03
|buy
|0.01
|audusd
|0.99946
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99662
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|192217783
|2011.10.10 23:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.99745
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99662
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|192218542
|2011.10.11 03:06
|buy
|0.03
|audusd
|0.99546
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99669
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|192219314
|2011.10.11 06:36
|buy
|0.05
|audusd
|0.99336
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99669
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|192219552
|2011.10.11 07:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56528
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.26
|192219945
|2011.10.11 08:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56326
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.05
|-10.48
|192221513
|2011.10.11 12:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56137
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.07
|-10.05
|192222582
|2011.10.11 15:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.99482
|0.99808
|1.00586
|2011.10.11 18:23
|0.99808
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|192222619
|2011.10.11 15:17
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55937
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.75
|192224537
|2011.10.12 00:03
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55737
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|192224817
|2011.10.12 01:01
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55537
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55806
|0.00
|0.00
|0.00
|40.35
|192226182
|2011.10.12 05:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.99451
|0.99651
|1.00551
|2011.10.12 07:11
|0.99651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|192226196
|2011.10.12 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55893
|1.56689
|1.56994
|2011.10.12 08:45
|1.56689
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|192227950
|2011.10.12 08:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.445
|77.276
|77.553
|2011.10.12 15:06
|77.276
|0.00
|0.00
|0.00
|21.51
|192232308
|2011.10.12 16:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01711
|0.95713
|1.02403
|2011.10.13 00:29
|1.01792
|0.00
|0.00
|0.29
|0.81
|192233491
|2011.10.12 21:03
|buy
|0.02
|audusd
|1.01507
|0.95713
|1.02403
|2011.10.13 00:29
|1.01847
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|192233613
|2011.10.12 21:48
|buy
|0.03
|audusd
|1.01297
|0.95713
|1.02403
|2011.10.13 00:29
|1.01847
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|192234354
|2011.10.13 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02094
|0.96094
|1.02777
|2011.10.13 04:07
|1.02069
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|192234462
|2011.10.13 01:01
|buy
|0.02
|audusd
|1.01877
|0.96094
|1.02777
|2011.10.13 04:07
|1.02069
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|192234807
|2011.10.13 02:03
|buy
|0.03
|audusd
|1.01671
|0.96094
|1.02777
|2011.10.13 04:07
|1.02066
|0.00
|0.00
|0.00
|11.85
|192235100
|2011.10.13 04:07
|buy
|0.01
|audusd
|1.02100
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01369
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.31
|192235391
|2011.10.13 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57551
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57041
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|192235644
|2011.10.13 05:42
|buy
|0.02
|audusd
|1.01898
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01370
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.56
|192235808
|2011.10.13 06:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57352
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57041
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.22
|192236357
|2011.10.13 08:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57148
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57045
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|192236457
|2011.10.13 08:22
|buy
|0.03
|audusd
|1.01682
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01370
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|192236461
|2011.10.13 08:23
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56947
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57047
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|192236579
|2011.10.13 08:36
|buy
|0.05
|audusd
|1.01491
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01370
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|192237875
|2011.10.13 12:11
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56744
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57042
|0.00
|0.00
|0.00
|26.82
|192238446
|2011.10.13 13:45
|buy
|0.09
|audusd
|1.01289
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01369
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|192238810
|2011.10.13 14:17
|buy
|0.15
|audusd
|1.01091
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01369
|0.00
|0.00
|0.00
|41.70
|192239106
|2011.10.13 14:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57226
|1.57629
|1.58327
|2011.10.13 19:27
|1.57629
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|192240003
|2011.10.13 17:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01654
|1.01899
|1.02753
|2011.10.13 19:27
|1.01899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|192247752
|2011.10.16 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58281
|1.52282
|1.58957
|2011.10.17 07:27
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|192248086
|2011.10.17 00:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58059
|1.52282
|1.58957
|2011.10.17 07:27
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|192248558
|2011.10.17 01:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.280
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.951
|0.00
|0.00
|-0.14
|-4.28
|192249225
|2011.10.17 05:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57860
|1.52282
|1.58957
|2011.10.17 07:27
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|192249449
|2011.10.17 07:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03221
|1.03502
|1.04316
|2011.10.17 09:23
|1.03502
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|192250133
|2011.10.17 08:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58273
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|192250174
|2011.10.17 08:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58069
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|192250519
|2011.10.17 09:41
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57867
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|192250794
|2011.10.17 10:02
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57663
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|192251246
|2011.10.17 10:48
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.57457
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|25.83
|192252248
|2011.10.17 13:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.077
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.952
|0.00
|0.00
|-0.29
|-3.25
|192252581
|2011.10.17 14:01
|buy
|0.03
|usdjpy
|76.878
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.952
|0.00
|0.00
|-0.41
|2.88
|192252717
|2011.10.17 14:17
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.627
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.953
|0.00
|0.00
|-0.69
|21.18
|192253131
|2011.10.17 15:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57768
|1.51770
|1.58460
|2011.10.18 00:35
|1.57772
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.04
|192253937
|2011.10.17 18:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57562
|1.51770
|1.58460
|2011.10.18 00:35
|1.57772
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.20
|192254352
|2011.10.17 20:26
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57379
|1.51770
|1.58460
|2011.10.18 00:35
|1.57768
|0.00
|0.00
|-0.07
|11.67
|192255118
|2011.10.18 00:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57798
|1.58006
|1.58902
|2011.10.18 04:41
|1.58006
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|192255158
|2011.10.18 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.01857
|0.95857
|1.02344
|2011.10.18 08:19
|1.01668
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|192255695
|2011.10.18 02:28
|buy
|0.02
|audusd
|1.01656
|1.02011
|1.02756
|2011.10.18 04:42
|1.02011
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|192256775
|2011.10.18 07:07
|buy
|0.02
|audusd
|1.01457
|0.95857
|1.02344
|2011.10.18 08:19
|1.01668
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|192257095
|2011.10.18 07:29
|buy
|0.03
|audusd
|1.01246
|1.01467
|1.02344
|2011.10.18 08:19
|1.01672
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|192259408
|2011.10.18 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01856
|0.95856
|1.02552
|2011.10.18 14:31
|1.01834
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|192259496
|2011.10.18 13:35
|buy
|0.02
|audusd
|1.01654
|0.95856
|1.02552
|2011.10.18 14:31
|1.01834
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|192259650
|2011.10.18 13:53
|buy
|0.03
|audusd
|1.01442
|0.95856
|1.02552
|2011.10.18 14:31
|1.01834
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|192262014
|2011.10.18 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57066
|1.57528
|1.58166
|2011.10.18 19:18
|1.57528
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|192275093
|2011.10.20 08:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02254
|1.02738
|1.03151
|2011.10.20 09:31
|1.02738
|0.00
|0.00
|0.00
|4.84
|192275351
|2011.10.20 08:59
|buy
|0.02
|audusd
|1.02056
|1.02748
|1.03151
|2011.10.20 09:31
|1.02748
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|192276148
|2011.10.20 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57965
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.26
|192276876
|2011.10.20 11:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57765
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.52
|192277510
|2011.10.20 12:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57565
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.78
|192278525
|2011.10.20 13:56
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57380
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.05
|192279079
|2011.10.20 14:41
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.57150
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|192279280
|2011.10.20 14:55
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56955
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57238
|0.00
|0.00
|0.00
|42.45
|192281290
|2011.10.20 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57555
|1.57817
|1.58653
|2011.10.20 23:42
|1.57817
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.62
|192281647
|2011.10.20 18:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02650
|0.96646
|1.03344
|2011.10.21 11:16
|1.02639
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.11
|192281870
|2011.10.20 19:21
|buy
|0.02
|audusd
|1.02446
|0.96646
|1.03344
|2011.10.21 11:16
|1.02636
|0.00
|0.00
|0.20
|3.80
|192282234
|2011.10.20 21:06
|buy
|0.03
|audusd
|1.02244
|0.96646
|1.03344
|2011.10.21 11:16
|1.02635
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|192292530
|2011.10.23 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59479
|1.59787
|1.60576
|2011.10.24 06:47
|1.59787
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|192292972
|2011.10.23 23:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03286
|1.03967
|1.04386
|2011.10.24 04:25
|1.03967
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|192298927
|2011.10.24 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.04064
|1.04497
|1.05158
|2011.10.24 16:00
|1.04497
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|192300523
|2011.10.24 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59898
|1.60170
|1.60796
|2011.10.25 13:21
|1.60170
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.72
|192305107
|2011.10.25 05:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.04715
|0.98710
|1.05181
|2011.10.25 13:47
|1.04524
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|192305308
|2011.10.25 05:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59695
|1.59998
|1.60796
|2011.10.25 08:09
|1.59998
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|192305393
|2011.10.25 05:54
|buy
|0.02
|audusd
|1.04502
|1.04758
|1.05611
|2011.10.25 08:10
|1.04758
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|192310996
|2011.10.25 13:35
|buy
|0.02
|audusd
|1.04293
|0.98710
|1.05181
|2011.10.25 13:47
|1.04517
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|192311244
|2011.10.25 13:37
|buy
|0.03
|audusd
|1.04075
|1.04303
|1.05181
|2011.10.25 13:47
|1.04505
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|192314292
|2011.10.25 16:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04665
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.69
|192314458
|2011.10.25 16:46
|buy
|0.02
|audusd
|1.04466
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.20
|-11.40
|192315026
|2011.10.25 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60071
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.30
|192315561
|2011.10.25 19:49
|buy
|0.03
|audusd
|1.04262
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.30
|-10.98
|192317167
|2011.10.26 00:30
|buy
|0.05
|audusd
|1.04017
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|192317253
|2011.10.26 00:31
|buy
|0.09
|audusd
|1.03813
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|192317899
|2011.10.26 01:34
|buy
|0.15
|audusd
|1.03605
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03897
|0.00
|0.00
|0.00
|43.80
|192319854
|2011.10.26 07:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03931
|0.97922
|1.04625
|2011.10.26 13:12
|1.03905
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|192319954
|2011.10.26 07:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.03726
|0.97922
|1.04625
|2011.10.26 13:12
|1.03905
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|192320974
|2011.10.26 08:35
|buy
|0.03
|audusd
|1.03522
|0.97922
|1.04625
|2011.10.26 13:12
|1.03905
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|192321334
|2011.10.26 08:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59837
|1.60153
|1.60965
|2011.10.26 13:35
|1.60153
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|192326157
|2011.10.26 14:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59640
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59341
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|192326380
|2011.10.26 14:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59437
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59341
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|192326772
|2011.10.26 14:45
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59244
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59342
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|192326977
|2011.10.26 14:50
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.59048
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59342
|0.00
|0.00
|0.00
|26.46
|192329581
|2011.10.26 19:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.04074
|1.04665
|1.04968
|2011.10.27 02:56
|1.04665
|0.00
|0.00
|0.30
|5.91
|192329605
|2011.10.26 19:56
|buy
|0.02
|audusd
|1.03868
|1.04665
|1.04968
|2011.10.27 02:56
|1.04665
|0.00
|0.00
|0.60
|15.94
|192329683
|2011.10.26 20:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59649
|1.60138
|1.60749
|2011.10.27 02:40
|1.60138
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.89
|192337987
|2011.10.27 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60011
|1.60620
|1.61107
|2011.10.27 13:45
|1.60620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|192356191
|2011.10.31 09:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05561
|1.05763
|1.06658
|2011.10.31 12:31
|1.05763
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|192356202
|2011.10.31 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60104
|1.60432
|1.61213
|2011.10.31 13:37
|1.60432
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|192362883
|2011.11.01 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60811
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59275
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.36
|192363418
|2011.11.01 04:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60612
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59275
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.74
|192363631
|2011.11.01 05:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60406
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59275
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.93
|192364386
|2011.11.01 07:08
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60202
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59272
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.50
|192365005
|2011.11.01 08:21
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60005
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59272
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.97
|192365069
|2011.11.01 08:24
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.59788
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59270
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.70
|192365620
|2011.11.01 09:32
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.59557
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59264
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.25
|192365713
|2011.11.01 09:43
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.59356
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59271
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.70
|192366337
|2011.11.01 10:59
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.59157
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59272
|0.00
|0.00
|0.00
|80.50
|192367585
|2011.11.01 12:48
|buy
|1.19
|gbpusd
|1.58953
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59271
|0.00
|0.00
|0.00
|378.42
|192369111
|2011.11.01 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59372
|1.59724
|1.60476
|2011.11.01 17:55
|1.59724
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|192371803
|2011.11.01 22:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.379
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.466
|0.00
|0.00
|-0.37
|-11.79
|192373122
|2011.11.02 01:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.141
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.480
|0.00
|0.00
|-0.76
|-17.06
|192388780
|2011.11.03 12:48
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.934
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.468
|0.00
|0.00
|-0.81
|-18.05
|192409508
|2011.11.07 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60409
|1.60670
|1.61305
|2011.11.08 09:27
|1.60670
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.61
|192410478
|2011.11.07 13:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03476
|1.03694
|1.04375
|2011.11.07 15:18
|1.03694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|192410655
|2011.11.07 13:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.03283
|1.03697
|1.04375
|2011.11.07 15:18
|1.03697
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|192410860
|2011.11.07 13:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60209
|1.60421
|1.61305
|2011.11.07 15:20
|1.60421
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|192413528
|2011.11.07 20:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03882
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03138
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.44
|192413695
|2011.11.07 20:43
|buy
|0.02
|audusd
|1.03678
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03138
|0.00
|0.00
|0.20
|-10.80
|192414599
|2011.11.08 00:35
|buy
|0.03
|audusd
|1.03465
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03140
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.75
|192415627
|2011.11.08 04:20
|buy
|0.05
|audusd
|1.03252
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03140
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|192415983
|2011.11.08 06:15
|buy
|0.09
|audusd
|1.03051
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03140
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|192416337
|2011.11.08 07:37
|buy
|0.15
|audusd
|1.02840
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03138
|0.00
|0.00
|0.00
|44.70
|192417637
|2011.11.08 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.03278
|1.03836
|1.04381
|2011.11.08 22:13
|1.03836
|0.00
|0.00
|0.10
|5.58
|192419077
|2011.11.08 14:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60899
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59774
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.25
|192419136
|2011.11.08 14:20
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.737
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.468
|0.00
|0.00
|-0.97
|-17.36
|192420365
|2011.11.08 15:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60699
|1.61089
|1.61799
|2011.11.08 19:01
|1.61089
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|192425562
|2011.11.09 09:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60500
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.54
|192425709
|2011.11.09 09:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60297
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.72
|192425836
|2011.11.09 09:37
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60095
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|192426774
|2011.11.09 10:39
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.59889
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.44
|192427367
|2011.11.09 11:35
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.59691
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|192427604
|2011.11.09 12:03
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.59492
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59774
|0.00
|0.00
|0.00
|70.50
|192430730
|2011.11.09 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59633
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.92
|192430792
|2011.11.09 18:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59426
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.70
|192430943
|2011.11.09 19:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59200
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.21
|4.23
|192433329
|2011.11.10 07:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59004
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59338
|0.00
|0.00
|0.00
|16.70
|192437511
|2011.11.10 15:59
|buy
|0.09
|usdjpy
|77.531
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.471
|0.00
|0.00
|-0.75
|-6.97
|192444513
|2011.11.13 23:00
|buy
|0.15
|usdjpy
|77.203
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.465
|0.00
|0.00
|-0.41
|50.73
|192455990
|2011.11.14 22:33
|buy
|0.01
|audusd
|1.02025
|0.96040
|1.02715
|2011.11.15 08:15
|1.01993
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|192457547
|2011.11.15 02:24
|buy
|0.25
|usdjpy
|77.016
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.455
|0.00
|0.00
|0.00
|141.70
|192458252
|2011.11.15 04:22
|buy
|0.02
|audusd
|1.01825
|0.96040
|1.02715
|2011.11.15 08:15
|1.01994
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|192458338
|2011.11.15 04:38
|buy
|0.03
|audusd
|1.01637
|0.96040
|1.02715
|2011.11.15 08:15
|1.01996
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|192462999
|2011.11.15 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.01850
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01584
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|192463264
|2011.11.15 15:13
|buy
|0.02
|audusd
|1.01661
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01584
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|192463644
|2011.11.15 16:08
|buy
|0.03
|audusd
|1.01476
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01587
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|192463865
|2011.11.15 16:32
|buy
|0.05
|audusd
|1.01297
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01590
|0.00
|0.00
|0.00
|14.65
|192464818
|2011.11.15 19:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.01898
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00954
|0.00
|0.00
|0.10
|-9.44
|192465646
|2011.11.15 22:50
|buy
|0.02
|audusd
|1.01702
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00954
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.96
|192465940
|2011.11.15 23:54
|buy
|0.03
|audusd
|1.01499
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00956
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.29
|192466089
|2011.11.16 00:17
|buy
|0.05
|audusd
|1.01277
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00956
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.05
|192466790
|2011.11.16 02:07
|buy
|0.09
|audusd
|1.01084
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00959
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.25
|192467086
|2011.11.16 02:32
|buy
|0.15
|audusd
|1.00882
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00959
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|192467819
|2011.11.16 05:46
|buy
|0.25
|audusd
|1.00687
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00959
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|192501938
|2011.11.21 07:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57480
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56560
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|192507464
|2011.11.21 08:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57267
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56561
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.12
|192510241
|2011.11.21 08:41
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57073
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56561
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.36
|192520505
|2011.11.21 10:48
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56884
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|192522054
|2011.11.21 11:16
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56697
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.15
|192522233
|2011.11.21 11:21
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56476
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56569
|0.00
|0.00
|0.00
|13.95
|192525422
|2011.11.21 13:21
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.56253
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56551
|0.00
|0.00
|0.00
|74.50
|192542694
|2011.11.22 00:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.993
|77.381
|78.094
|2011.11.23 16:38
|77.381
|0.00
|0.00
|-0.03
|5.01
|192583475
|2011.11.24 07:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.136
|77.340
|78.236
|2011.11.25 02:35
|77.340
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.64
|192614426
|2011.11.28 01:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.628
|78.039
|78.729
|2011.11.28 16:17
|78.039
|0.00
|0.00
|0.00
|5.27
|192622458
|2011.11.28 23:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.067
|72.077
|78.766
|2011.11.30 00:05
|78.006
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.78
|192622489
|2011.11.28 23:18
|buy
|0.01
|audusd
|0.99157
|0.93156
|0.99867
|2011.11.29 03:34
|0.99138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|192622728
|2011.11.29 00:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.98968
|0.93156
|0.99867
|2011.11.29 03:34
|0.99140
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|192623218
|2011.11.29 00:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.98761
|0.93156
|0.99867
|2011.11.29 03:34
|0.99140
|0.00
|0.00
|0.00
|11.37
|192625096
|2011.11.29 03:34
|buy
|0.01
|audusd
|0.99163
|0.99740
|1.00270
|2011.11.29 06:41
|0.99740
|0.00
|0.00
|0.00
|5.77
|192629447
|2011.11.29 08:42
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.866
|72.077
|78.766
|2011.11.30 00:05
|78.006
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.59
|192632849
|2011.11.29 10:35
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.680
|72.077
|78.766
|2011.11.30 00:05
|78.006
|0.00
|0.00
|-0.08
|12.54
|192642060
|2011.11.29 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56275
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:39
|1.55556
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.19
|192643046
|2011.11.29 17:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.00349
|1.00645
|1.01249
|2011.11.30 01:25
|1.00645
|0.00
|0.00
|0.10
|2.96
|192643363
|2011.11.29 17:45
|buy
|0.02
|audusd
|1.00174
|1.00659
|1.01249
|2011.11.30 01:25
|1.00659
|0.00
|0.00
|0.19
|9.70
|192643482
|2011.11.29 17:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56091
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:39
|1.55556
|0.00
|0.00
|-0.05
|-10.70
|192649608
|2011.11.30 03:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55894
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:39
|1.55556
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.14
|192650671
|2011.11.30 06:57
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55701
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:39
|1.55556
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|192650957
|2011.11.30 07:14
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55485
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:38
|1.55557
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|192652324
|2011.11.30 08:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.052
|72.052
|78.547
|2011.11.30 15:53
|77.733
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|192653781
|2011.11.30 09:43
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55299
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:38
|1.55557
|0.00
|0.00
|0.00
|38.70
|192656323
|2011.11.30 11:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.00568
|1.01229
|1.01462
|2011.11.30 13:00
|1.01462
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|192658753
|2011.11.30 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56093
|1.56664
|1.56973
|2011.11.30 13:02
|1.56664
|0.00
|0.00
|0.00
|5.71
|192659321
|2011.11.30 12:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55859
|1.56667
|1.56973
|2011.11.30 13:02
|1.56667
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|192659465
|2011.11.30 12:21
|buy
|0.02
|audusd
|1.00387
|1.01259
|1.01462
|2011.11.30 13:00
|1.01462
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|192660221
|2011.11.30 13:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.852
|72.052
|78.547
|2011.11.30 15:53
|77.737
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|192660775
|2011.11.30 13:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.653
|72.052
|78.547
|2011.11.30 15:53
|77.740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|192661244
|2011.11.30 13:05
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.448
|72.052
|78.547
|2011.11.30 15:53
|77.738
|0.00
|0.00
|0.00
|18.65
|192673952
|2011.11.30 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02894
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02147
|0.00
|0.00
|0.30
|-7.47
|192674270
|2011.11.30 21:11
|buy
|0.02
|audusd
|1.02666
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02147
|0.00
|0.00
|0.59
|-10.38
|192674790
|2011.11.30 22:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.604
|77.888
|78.701
|2011.12.05 14:26
|77.888
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.65
|192675905
|2011.12.01 00:23
|buy
|0.03
|audusd
|1.02458
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02147
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.33
|192675992
|2011.12.01 00:30
|buy
|0.05
|audusd
|1.02265
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02147
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|192676196
|2011.12.01 00:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57056
|1.51053
|1.57542
|2011.12.01 09:00
|1.56767
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|192677837
|2011.12.01 02:24
|buy
|0.09
|audusd
|1.02067
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02147
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|192677928
|2011.12.01 02:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56854
|1.51053
|1.57542
|2011.12.01 09:00
|1.56775
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|192677983
|2011.12.01 02:42
|buy
|0.15
|audusd
|1.01875
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02145
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|192679106
|2011.12.01 05:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02533
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:03
|1.01795
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.38
|192679396
|2011.12.01 05:42
|buy
|0.02
|audusd
|1.02333
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:02
|1.01795
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.76
|192679973
|2011.12.01 06:52
|buy
|0.03
|audusd
|1.02137
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:02
|1.01793
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.32
|192680399
|2011.12.01 07:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56649
|1.51053
|1.57542
|2011.12.01 09:00
|1.56775
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|192680419
|2011.12.01 07:49
|buy
|0.05
|audusd
|1.01934
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:02
|1.01794
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|192680807
|2011.12.01 08:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56434
|1.51053
|1.57542
|2011.12.01 09:00
|1.56762
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|192680844
|2011.12.01 08:29
|buy
|0.09
|audusd
|1.01728
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:02
|1.01794
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|192681067
|2011.12.01 08:51
|buy
|0.15
|audusd
|1.01524
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:02
|1.01799
|0.00
|0.00
|0.00
|41.25
|192683426
|2011.12.01 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57440
|1.51445
|1.58131
|2011.12.01 15:04
|1.57418
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|192683540
|2011.12.01 11:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57234
|1.51445
|1.58131
|2011.12.01 15:04
|1.57414
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|192683734
|2011.12.01 11:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02139
|1.02438
|1.03245
|2011.12.01 15:13
|1.02438
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|192683880
|2011.12.01 11:43
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57027
|1.51445
|1.58131
|2011.12.01 15:04
|1.57413
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|192692469
|2011.12.01 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02244
|1.02501
|1.03354
|2011.12.02 09:48
|1.02501
|0.00
|0.00
|0.10
|2.57
|192693149
|2011.12.01 22:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56869
|1.50890
|1.57154
|2011.12.05 15:54
|1.57154
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.85
|192713196
|2011.12.04 23:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56055
|1.56411
|1.57154
|2011.12.05 08:09
|1.56411
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|192714374
|2011.12.05 00:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02461
|0.96461
|1.03141
|2011.12.05 08:44
|1.02446
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|192714754
|2011.12.05 01:36
|buy
|0.02
|audusd
|1.02263
|0.96461
|1.03141
|2011.12.05 08:44
|1.02441
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|192715512
|2011.12.05 05:54
|buy
|0.03
|audusd
|1.02054
|0.96461
|1.03141
|2011.12.05 08:44
|1.02446
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|192727842
|2011.12.05 23:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.851
|71.851
|78.356
|2011.12.08 15:31
|77.561
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.74
|192736069
|2011.12.06 10:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.658
|71.851
|78.356
|2011.12.08 15:31
|77.565
|0.00
|0.00
|-0.23
|-2.40
|192736160
|2011.12.06 10:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02093
|1.02336
|1.03193
|2011.12.06 11:46
|1.02336
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|192741883
|2011.12.06 16:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02226
|1.02463
|1.03327
|2011.12.06 20:49
|1.02463
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|192759256
|2011.12.08 05:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02637
|1.02959
|1.03740
|2011.12.08 12:45
|1.02959
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|192760976
|2011.12.08 09:44
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.458
|71.851
|78.356
|2011.12.08 15:31
|77.559
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|192761388
|2011.12.08 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57260
|1.57487
|1.58159
|2011.12.08 13:48
|1.57487
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|192761442
|2011.12.08 10:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57049
|1.57487
|1.58159
|2011.12.08 13:48
|1.57487
|0.00
|0.00
|0.00
|8.76
|192763924
|2011.12.08 13:33
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.238
|71.851
|78.356
|2011.12.08 15:31
|77.563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.95
|192764846
|2011.12.08 13:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57518
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56560
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.58
|192765349
|2011.12.08 13:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57301
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56560
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.82
|192765737
|2011.12.08 14:03
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57102
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56559
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.29
|192765937
|2011.12.08 14:07
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56909
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56557
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|192766534
|2011.12.08 14:19
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56691
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56559
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.88
|192767254
|2011.12.08 15:04
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56472
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|192767367
|2011.12.08 15:15
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.56272
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|72.50
|192770058
|2011.12.08 21:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56377
|1.57133
|1.57477
|2011.12.09 11:42
|1.57133
|0.00
|0.00
|-0.03
|7.56
|192783970
|2011.12.12 01:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.676
|77.946
|78.778
|2011.12.15 07:49
|77.946
|0.00
|0.00
|-0.14
|3.46
|192834680
|2011.12.15 16:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.905
|71.905
|78.132
|2012.01.25 10:39
|78.134
|0.00
|0.00
|-1.11
|2.93
|193142485
|2012.01.23 07:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.033
|77.643
|78.132
|2012.01.24 22:24
|77.645
|0.00
|0.00
|-0.09
|15.76
|193143987
|2012.01.23 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55662
|1.55931
|1.56561
|2012.01.24 16:45
|1.55926
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.64
|193149024
|2012.01.24 03:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55457
|1.55670
|1.56561
|2012.01.24 11:51
|1.55670
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|193154119
|2012.01.24 16:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04738
|1.05135
|1.05620
|2012.01.25 04:21
|1.05135
|0.00
|0.00
|0.09
|3.97
|193155969
|2012.01.25 00:30
|buy
|0.02
|audusd
|1.04506
|1.05140
|1.05620
|2012.01.25 04:21
|1.05135
|0.00
|0.00
|0.00
|12.58
|193159438
|2012.01.25 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55744
|1.56220
|1.56639
|2012.01.25 18:45
|1.56279
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|193159671
|2012.01.25 12:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55542
|1.55822
|1.56639
|2012.01.25 14:34
|1.55824
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|193160620
|2012.01.25 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.182
|72.181
|78.677
|2012.01.25 19:04
|77.885
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.81
|193161447
|2012.01.25 17:28
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.990
|72.181
|78.677
|2012.01.25 19:04
|77.885
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|193161569
|2012.01.25 17:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.05089
|1.05766
|1.06211
|2012.01.25 19:01
|1.05755
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|193161693
|2012.01.25 17:34
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.780
|72.181
|78.677
|2012.01.25 19:04
|77.886
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|193162142
|2012.01.25 18:34
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.574
|72.181
|78.677
|2012.01.25 19:04
|77.886
|0.00
|0.00
|0.00
|20.03
|193164569
|2012.01.26 02:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.791
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.476
|0.00
|0.00
|-0.16
|-17.19
|193164921
|2012.01.26 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56576
|1.56782
|1.57679
|2012.01.26 09:19
|1.56782
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|193165424
|2012.01.26 06:28
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.588
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.479
|0.00
|0.00
|-0.32
|-29.00
|193167833
|2012.01.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56999
|1.57328
|1.57692
|2012.01.31 07:40
|1.57330
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.31
|193168300
|2012.01.26 15:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.382
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.484
|0.00
|0.00
|-0.49
|-35.22
|193168561
|2012.01.26 15:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56798
|1.57129
|1.57899
|2012.01.26 16:42
|1.57128
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|193170911
|2012.01.26 23:48
|buy
|0.01
|audusd
|1.06213
|1.06485
|1.07321
|2012.01.27 13:30
|1.06474
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|193180902
|2012.01.29 23:00
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.767
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.479
|0.00
|0.00
|-0.61
|-18.83
|193186513
|2012.01.30 09:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56578
|1.56810
|1.57692
|2012.01.30 12:31
|1.56809
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|193187837
|2012.01.30 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.05511
|1.05779
|1.06410
|2012.01.30 18:07
|1.05779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|193188198
|2012.01.30 13:39
|buy
|0.02
|audusd
|1.05311
|1.05789
|1.06410
|2012.01.30 18:07
|1.05789
|0.00
|0.00
|0.00
|9.56
|193188448
|2012.01.30 14:02
|buy
|0.09
|usdjpy
|76.563
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.477
|0.00
|0.00
|-1.13
|-10.12
|193189034
|2012.01.30 14:53
|buy
|0.15
|usdjpy
|76.353
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.480
|0.00
|0.00
|-1.87
|24.91
|193192521
|2012.01.31 02:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06391
|1.06634
|1.07493
|2012.01.31 09:33
|1.06633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|193217689
|2012.01.31 22:18
|buy
|0.01
|audusd
|1.06230
|1.00222
|1.06931
|2012.02.01 08:35
|1.06216
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|193218619
|2012.01.31 23:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57679
|1.51682
|1.58190
|2012.02.01 08:34
|1.57408
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|193220073
|2012.02.01 00:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.06031
|1.00222
|1.06931
|2012.02.01 08:35
|1.06213
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|193234972
|2012.02.01 06:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57486
|1.51682
|1.58190
|2012.02.01 08:34
|1.57409
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|193237793
|2012.02.01 06:58
|buy
|0.03
|audusd
|1.05828
|1.00222
|1.06931
|2012.02.01 08:35
|1.06213
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|193238024
|2012.02.01 07:03
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57290
|1.51682
|1.58190
|2012.02.01 08:34
|1.57415
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|193238908
|2012.02.01 07:25
|buy
|0.25
|usdjpy
|76.150
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.479
|0.00
|0.00
|-2.08
|107.55
|193239428
|2012.02.01 07:37
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57083
|1.51682
|1.58190
|2012.02.01 08:34
|1.57418
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|193242798
|2012.02.01 09:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.06703
|1.06935
|1.07804
|2012.02.01 13:15
|1.06932
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|193243126
|2012.02.01 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57633
|1.58461
|1.58735
|2012.02.01 13:04
|1.58462
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|193247776
|2012.02.01 23:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58444
|1.52447
|1.59143
|2012.02.03 09:31
|1.58419
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.25
|193248136
|2012.02.02 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.07302
|1.01312
|1.08000
|2012.02.02 14:23
|1.07281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|193251037
|2012.02.02 05:22
|buy
|0.02
|audusd
|1.07100
|1.01312
|1.08000
|2012.02.02 14:23
|1.07282
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|193252779
|2012.02.02 08:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58244
|1.52447
|1.59143
|2012.02.03 09:31
|1.58423
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.58
|193255327
|2012.02.02 12:07
|buy
|0.03
|audusd
|1.06897
|1.01312
|1.08000
|2012.02.02 14:23
|1.07282
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|193256285
|2012.02.02 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.07193
|1.07727
|1.08092
|2012.02.03 20:16
|1.07729
|0.00
|0.00
|0.10
|5.36
|193256637
|2012.02.02 15:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58031
|1.52447
|1.59143
|2012.02.03 09:31
|1.58429
|0.00
|0.00
|-0.06
|11.94
|193257379
|2012.02.02 17:37
|buy
|0.02
|audusd
|1.06989
|1.07275
|1.08092
|2012.02.03 13:33
|1.07275
|0.00
|0.00
|0.19
|5.72
|193274305
|2012.02.06 12:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.07228
|1.07642
|1.08128
|2012.02.07 03:31
|1.07642
|0.00
|0.00
|0.10
|4.14
|193274505
|2012.02.06 13:11
|buy
|0.02
|audusd
|1.07023
|1.07214
|1.08128
|2012.02.06 18:40
|1.07209
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|193274800
|2012.02.06 13:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57523
|1.58198
|1.58626
|2012.02.06 17:41
|1.58198
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|193275388
|2012.02.06 15:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.651
|76.976
|77.753
|2012.02.08 11:44
|76.978
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.25
|193280018
|2012.02.07 05:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.07885
|1.08231
|1.08782
|2012.02.08 10:19
|1.08233
|0.00
|0.00
|0.10
|3.48
|193284198
|2012.02.07 12:03
|buy
|0.02
|audusd
|1.07685
|1.07946
|1.08782
|2012.02.07 16:53
|1.07946
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|193291429
|2012.02.08 04:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58945
|1.52948
|1.59204
|2012.02.09 06:11
|1.58399
|0.00
|0.00
|-0.06
|-5.46
|193294610
|2012.02.08 11:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58741
|1.52948
|1.59204
|2012.02.09 06:11
|1.58405
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.72
|193296171
|2012.02.08 14:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.08308
|1.02311
|1.08574
|2012.02.09 02:20
|1.07739
|0.00
|0.00
|0.29
|-5.69
|193296977
|2012.02.08 15:23
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58521
|1.52948
|1.59204
|2012.02.09 06:11
|1.58400
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.63
|193297079
|2012.02.08 15:33
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58304
|1.52948
|1.59204
|2012.02.09 06:11
|1.58400
|0.00
|0.00
|-0.31
|4.80
|193297100
|2012.02.08 15:35
|buy
|0.02
|audusd
|1.08097
|1.02311
|1.08574
|2012.02.09 02:20
|1.07739
|0.00
|0.00
|0.58
|-7.16
|193297106
|2012.02.08 15:35
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.58106
|1.52948
|1.59204
|2012.02.09 06:11
|1.58402
|0.00
|0.00
|-0.56
|26.64
|193297408
|2012.02.08 16:07
|buy
|0.03
|audusd
|1.07892
|1.02311
|1.08574
|2012.02.09 02:20
|1.07739
|0.00
|0.00
|0.87
|-4.59
|193297551
|2012.02.08 16:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.883
|77.541
|77.985
|2012.02.10 01:15
|77.541
|0.00
|0.00
|-0.08
|8.49
|193301548
|2012.02.09 00:42
|buy
|0.05
|audusd
|1.07678
|1.02311
|1.08574
|2012.02.09 02:20
|1.07740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|193301961
|2012.02.09 01:32
|buy
|0.09
|audusd
|1.07435
|1.02311
|1.08574
|2012.02.09 02:20
|1.07743
|0.00
|0.00
|0.00
|27.72
|193304331
|2012.02.09 04:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.07822
|1.08031
|1.08925
|2012.02.09 07:56
|1.08031
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|193314491
|2012.02.09 14:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58696
|1.52695
|1.59182
|2012.02.10 09:46
|1.58407
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.89
|193315142
|2012.02.09 14:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58493
|1.52695
|1.59182
|2012.02.10 09:46
|1.58407
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.72
|193316167
|2012.02.09 15:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.08187
|1.02188
|1.08013
|2012.02.13 03:25
|1.07335
|0.00
|0.00
|0.20
|-8.52
|193316767
|2012.02.09 15:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.07971
|1.02188
|1.08013
|2012.02.13 03:25
|1.07335
|0.00
|0.00
|0.38
|-12.72
|193316958
|2012.02.09 15:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58283
|1.52695
|1.59182
|2012.02.10 09:46
|1.58407
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.72
|193318829
|2012.02.09 23:10
|buy
|0.03
|audusd
|1.07771
|1.02188
|1.08013
|2012.02.13 03:25
|1.07335
|0.00
|0.00
|0.29
|-13.08
|193318909
|2012.02.09 23:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58086
|1.52695
|1.59182
|2012.02.10 09:46
|1.58407
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|193330299
|2012.02.12 23:00
|buy
|0.05
|audusd
|1.07114
|1.02188
|1.08013
|2012.02.13 03:25
|1.07335
|0.00
|0.00
|0.00
|11.05
|193330775
|2012.02.13 00:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.723
|77.974
|78.622
|2012.02.14 10:59
|77.974
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.22
|193331044
|2012.02.13 00:38
|buy
|0.09
|audusd
|1.06917
|1.07130
|1.08013
|2012.02.13 03:25
|1.07335
|0.00
|0.00
|0.00
|37.62
|193337794
|2012.02.13 15:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.521
|77.980
|78.622
|2012.02.14 10:56
|77.980
|0.00
|0.00
|-0.04
|11.77
|193347817
|2012.02.14 12:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.188
|78.452
|79.288
|2012.02.15 02:27
|78.452
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.37
|193353672
|2012.02.15 02:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.476
|78.971
|79.373
|2012.02.17 08:49
|78.971
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.27
|193360495
|2012.02.15 14:22
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.276
|78.971
|79.373
|2012.02.17 08:49
|78.971
|0.00
|0.00
|-0.16
|17.60
|193370455
|2012.02.16 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.06701
|1.07183
|1.07800
|2012.02.16 15:57
|1.07183
|0.00
|0.00
|0.00
|4.82
|193383756
|2012.02.19 23:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07940
|1.01938
|1.08636
|2012.02.20 11:33
|1.07929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|193385483
|2012.02.20 04:25
|buy
|0.02
|audusd
|1.07740
|1.01938
|1.08636
|2012.02.20 11:33
|1.07929
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|193386233
|2012.02.20 07:23
|buy
|0.03
|audusd
|1.07545
|1.01938
|1.08636
|2012.02.20 11:33
|1.07928
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|193387086
|2012.02.20 10:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.601
|80.191
|80.698
|2012.02.22 20:13
|80.191
|0.00
|0.00
|-0.04
|7.36
|193387785
|2012.02.20 12:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58639
|1.52638
|1.59339
|2012.02.21 08:03
|1.58627
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.12
|193390091
|2012.02.20 17:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58441
|1.52638
|1.59339
|2012.02.21 08:03
|1.58627
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.72
|193392992
|2012.02.20 23:18
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58234
|1.52638
|1.59339
|2012.02.21 08:03
|1.58627
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|193394893
|2012.02.21 05:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07246
|1.01246
|1.07741
|2012.02.21 16:00
|1.06961
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|193395400
|2012.02.21 08:10
|buy
|0.02
|audusd
|1.07034
|1.01246
|1.07741
|2012.02.21 16:00
|1.06961
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|193395722
|2012.02.21 09:55
|buy
|0.03
|audusd
|1.06841
|1.01246
|1.07741
|2012.02.21 15:59
|1.06961
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|193395844
|2012.02.21 10:17
|buy
|0.05
|audusd
|1.06643
|1.01246
|1.07741
|2012.02.21 15:59
|1.06961
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|193397695
|2012.02.21 17:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58012
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56857
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.55
|193397964
|2012.02.21 20:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57814
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56848
|0.00
|0.00
|-0.04
|-19.32
|193399921
|2012.02.22 09:16
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57613
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56839
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.22
|193399990
|2012.02.22 09:35
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57406
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56839
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.35
|193400029
|2012.02.22 09:36
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.57166
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56840
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.34
|193400416
|2012.02.22 12:01
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56965
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56840
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.75
|193400569
|2012.02.22 12:57
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.56758
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56840
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|193400991
|2012.02.22 14:39
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.56560
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56840
|0.00
|0.00
|0.00
|117.60
|193402677
|2012.02.23 00:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.305
|74.306
|80.997
|2012.02.24 04:07
|80.239
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.82
|193403901
|2012.02.23 04:12
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.107
|74.306
|80.997
|2012.02.24 04:07
|80.239
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.29
|193407135
|2012.02.23 20:44
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.896
|74.306
|80.997
|2012.02.24 04:07
|80.239
|0.00
|0.00
|-0.06
|12.82
|193413647
|2012.02.27 05:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06888
|1.07550
|1.07787
|2012.02.27 17:21
|1.07550
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|193413970
|2012.02.27 06:53
|buy
|0.02
|audusd
|1.06687
|1.07551
|1.07787
|2012.02.27 17:21
|1.07551
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|193417077
|2012.02.27 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58679
|1.52683
|1.59375
|2012.02.28 08:01
|1.58662
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.17
|193417263
|2012.02.27 12:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58477
|1.52683
|1.59375
|2012.02.28 08:01
|1.58662
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.70
|193418311
|2012.02.27 17:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58276
|1.52683
|1.59375
|2012.02.28 08:01
|1.58662
|0.00
|0.00
|-0.06
|11.58
|193418490
|2012.02.27 18:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.378
|81.013
|81.275
|2012.02.29 17:21
|81.013
|0.00
|0.00
|-0.04
|7.84
|193419655
|2012.02.28 01:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07631
|1.08022
|1.08530
|2012.02.29 04:15
|1.08022
|0.00
|0.00
|0.10
|3.91
|193419696
|2012.02.28 01:19
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.173
|80.574
|81.275
|2012.02.28 10:28
|80.574
|0.00
|0.00
|0.00
|9.95
|193423520
|2012.02.28 15:07
|buy
|0.02
|audusd
|1.07432
|1.08022
|1.08530
|2012.02.29 04:15
|1.08022
|0.00
|0.00
|0.19
|11.80
|193424624
|2012.02.28 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58806
|1.59164
|1.59903
|2012.02.29 07:10
|1.59164
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.58
|193431234
|2012.02.29 08:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.08147
|1.08347
|1.09249
|2012.02.29 10:34
|1.08347
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|193431858
|2012.02.29 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59398
|1.59699
|1.60286
|2012.02.29 16:06
|1.59699
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|193432345
|2012.02.29 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.08406
|1.02405
|1.08682
|2012.02.29 17:15
|1.07877
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|193433077
|2012.02.29 15:06
|buy
|0.02
|audusd
|1.08206
|1.02405
|1.08682
|2012.02.29 17:15
|1.07875
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|193433350
|2012.02.29 15:38
|buy
|0.03
|audusd
|1.07994
|1.02405
|1.08682
|2012.02.29 17:15
|1.07877
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|193433442
|2012.02.29 15:49
|buy
|0.05
|audusd
|1.07791
|1.02405
|1.08682
|2012.02.29 17:15
|1.07877
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|193433467
|2012.02.29 15:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59194
|1.59706
|1.60286
|2012.02.29 16:06
|1.59706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|193433938
|2012.02.29 16:30
|buy
|0.09
|audusd
|1.07582
|1.02405
|1.08682
|2012.02.29 17:15
|1.07875
|0.00
|0.00
|0.00
|26.37
|193434216
|2012.02.29 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59371
|1.53371
|1.60270
|2012.03.02 05:43
|1.59405
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.34
|193434483
|2012.02.29 20:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59174
|1.59395
|1.60270
|2012.03.01 12:43
|1.59395
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.42
|193435165
|2012.03.01 02:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07580
|1.07809
|1.08480
|2012.03.01 15:41
|1.07809
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|193436598
|2012.03.01 06:38
|buy
|0.02
|audusd
|1.07382
|1.07599
|1.08480
|2012.03.01 12:39
|1.07599
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|193436774
|2012.03.01 07:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.070
|81.309
|82.170
|2012.03.02 05:42
|81.461
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.80
|193438559
|2012.03.01 16:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07890
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05832
|0.00
|0.00
|0.30
|-20.58
|193445056
|2012.03.04 23:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.07293
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05841
|0.00
|0.00
|0.19
|-29.04
|193445803
|2012.03.05 02:53
|buy
|0.03
|audusd
|1.07092
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05836
|0.00
|0.00
|0.29
|-37.68
|193445905
|2012.03.05 03:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.717
|75.717
|82.418
|2012.03.06 06:45
|81.428
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.55
|193446066
|2012.03.05 05:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.519
|0.000
|82.418
|2012.03.06 06:45
|81.425
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.31
|193446202
|2012.03.05 05:31
|buy
|0.03
|usdjpy
|81.317
|75.717
|82.418
|2012.03.06 06:45
|81.425
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.98
|193446693
|2012.03.05 08:24
|buy
|0.05
|audusd
|1.06888
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05840
|0.00
|0.00
|0.48
|-52.40
|193448432
|2012.03.05 15:18
|buy
|0.09
|audusd
|1.06670
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05849
|0.00
|0.00
|0.86
|-73.89
|193449779
|2012.03.06 02:50
|buy
|0.15
|audusd
|1.06471
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05851
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.00
|193449959
|2012.03.06 03:33
|buy
|0.25
|audusd
|1.06262
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:19
|1.05847
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.75
|193450238
|2012.03.06 04:48
|buy
|0.42
|audusd
|1.06058
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:19
|1.05850
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.36
|193451419
|2012.03.06 10:16
|buy
|0.70
|audusd
|1.05858
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:19
|1.05848
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|193467002
|2012.03.12 06:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.267
|82.581
|83.165
|2012.03.13 09:27
|82.581
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.80
|193467491
|2012.03.12 08:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05358
|0.99356
|1.05850
|2012.03.12 18:33
|1.04950
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|193467640
|2012.03.12 08:40
|buy
|0.02
|audusd
|1.05155
|0.99356
|1.05850
|2012.03.12 18:33
|1.04952
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.06
|193469281
|2012.03.12 12:26
|buy
|0.03
|audusd
|1.04951
|0.99356
|1.05850
|2012.03.12 18:33
|1.04950
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|193469876
|2012.03.12 14:36
|buy
|0.05
|audusd
|1.04751
|0.99356
|1.05850
|2012.03.12 18:33
|1.04960
|0.00
|0.00
|0.00
|10.45
|193475833
|2012.03.13 05:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.060
|82.582
|83.165
|2012.03.13 09:27
|82.582
|0.00
|0.00
|0.00
|12.64
|193485004
|2012.03.13 18:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.940
|83.619
|84.040
|2012.03.14 17:02
|83.619
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.12
|193490424
|2012.03.14 20:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.750
|83.967
|84.850
|2012.03.15 02:09
|83.967
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.58
|193493369
|2012.03.15 19:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.389
|83.629
|84.491
|2012.03.16 09:35
|83.629
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.87
|193497538
|2012.03.18 22:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.426
|77.426
|84.316
|2012.03.19 17:17
|83.395
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|193497539
|2012.03.18 22:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05971
|0.99971
|1.06871
|2012.03.19 17:17
|1.06129
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|193497777
|2012.03.18 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58442
|1.58692
|1.59335
|2012.03.19 13:07
|1.58692
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|193498696
|2012.03.19 07:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.204
|77.426
|84.316
|2012.03.19 17:17
|83.395
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|193498811
|2012.03.19 08:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58234
|1.58692
|1.59335
|2012.03.19 13:07
|1.58692
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|193498851
|2012.03.19 09:01
|buy
|0.02
|audusd
|1.05775
|0.99971
|1.06871
|2012.03.19 17:16
|1.06129
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|193500442
|2012.03.19 20:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.355
|83.623
|84.455
|2012.03.20 11:13
|83.621
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.18
|193501511
|2012.03.20 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58705
|1.59017
|1.59604
|2012.03.21 09:25
|1.59017
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.12
|193501629
|2012.03.20 11:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58508
|1.58740
|1.59604
|2012.03.21 04:07
|1.58740
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.64
|193502579
|2012.03.20 16:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.04875
|0.98874
|1.05372
|2012.03.21 20:41
|1.04584
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.91
|193504450
|2012.03.21 10:50
|buy
|0.02
|audusd
|1.04671
|0.98874
|1.05372
|2012.03.21 20:41
|1.04584
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|193504683
|2012.03.21 12:33
|buy
|0.03
|audusd
|1.04472
|0.98874
|1.05372
|2012.03.21 20:41
|1.04584
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|193505050
|2012.03.21 14:55
|buy
|0.05
|audusd
|1.04268
|0.98874
|1.05372
|2012.03.21 20:41
|1.04584
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|193505670
|2012.03.21 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58534
|1.52534
|1.58958
|2012.03.22 18:25
|1.58095
|0.00
|0.00
|-0.06
|-4.39
|193506356
|2012.03.22 02:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.324
|77.329
|83.818
|2012.03.22 12:33
|83.021
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.65
|193506851
|2012.03.22 08:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.124
|77.329
|83.818
|2012.03.22 12:33
|83.021
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|193506978
|2012.03.22 08:44
|buy
|0.03
|usdjpy
|82.918
|77.329
|83.818
|2012.03.22 12:33
|83.021
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|193507047
|2012.03.22 09:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58332
|1.52534
|1.58958
|2012.03.22 18:24
|1.58093
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|193507090
|2012.03.22 09:29
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58119
|1.52534
|1.58958
|2012.03.22 18:24
|1.58093
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|193507099
|2012.03.22 09:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57858
|1.52534
|1.58958
|2012.03.22 18:24
|1.58098
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|193507313
|2012.03.22 11:55
|buy
|0.05
|usdjpy
|82.716
|77.329
|83.818
|2012.03.22 12:33
|83.021
|0.00
|0.00
|0.00
|18.37
|193511954
|2012.03.26 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58847
|1.59357
|1.59948
|2012.03.26 13:52
|1.59357
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|193513822
|2012.03.26 20:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05459
|0.99458
|1.06157
|2012.03.27 09:08
|1.05444
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.15
|193513998
|2012.03.26 22:57
|buy
|0.02
|audusd
|1.05258
|0.99458
|1.06157
|2012.03.27 09:08
|1.05444
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|193514311
|2012.03.27 02:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59674
|1.53674
|1.60162
|2012.03.28 09:37
|1.59491
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.83
|193514331
|2012.03.27 03:10
|buy
|0.03
|audusd
|1.05056
|0.99458
|1.06157
|2012.03.27 09:08
|1.05444
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|193514545
|2012.03.27 06:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59474
|1.59771
|1.60574
|2012.03.27 09:43
|1.59771
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|193517075
|2012.03.28 07:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59269
|1.53674
|1.60162
|2012.03.28 09:37
|1.59489
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|193517308
|2012.03.28 08:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59062
|1.59275
|1.60162
|2012.03.28 09:37
|1.59489
|0.00
|0.00
|0.00
|12.81
|193517465
|2012.03.28 10:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.938
|76.938
|83.217
|2012.03.29 15:15
|82.350
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.14
|193519073
|2012.03.28 15:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.742
|76.938
|83.217
|2012.03.29 15:15
|82.347
|0.00
|0.00
|-0.12
|-9.59
|193519465
|2012.03.28 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58986
|1.52986
|1.59886
|2012.03.29 15:15
|1.59210
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|193519518
|2012.03.28 19:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.03882
|0.97882
|1.04574
|2012.03.29 06:51
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.22
|193519900
|2012.03.29 00:53
|buy
|0.02
|audusd
|1.03679
|0.97882
|1.04574
|2012.03.29 06:51
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|193520076
|2012.03.29 01:48
|buy
|0.03
|audusd
|1.03472
|0.97882
|1.04574
|2012.03.29 06:51
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|193520406
|2012.03.29 06:20
|buy
|0.03
|usdjpy
|82.524
|76.938
|83.217
|2012.03.29 15:15
|82.350
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.34
|193520464
|2012.03.29 07:01
|buy
|0.05
|usdjpy
|82.318
|76.938
|83.217
|2012.03.29 15:14
|82.330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|193520890
|2012.03.29 10:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58786
|1.59022
|1.59886
|2012.03.29 15:15
|1.59217
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|193520926
|2012.03.29 10:58
|buy
|0.09
|usdjpy
|82.116
|76.938
|83.217
|2012.03.29 15:14
|82.339
|0.00
|0.00
|0.00
|24.37
|193527127
|2012.04.02 08:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60625
|1.54626
|1.61113
|2012.04.02 18:39
|1.60340
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|193527221
|2012.04.02 09:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60419
|1.54626
|1.61113
|2012.04.02 18:39
|1.60340
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|193527478
|2012.04.02 12:09
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60214
|1.54626
|1.61113
|2012.04.02 18:39
|1.60340
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|193527661
|2012.04.02 13:01
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60009
|1.54626
|1.61113
|2012.04.02 18:39
|1.60340
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|193529014
|2012.04.03 00:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60333
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-0.08
|-13.31
|193530206
|2012.04.03 09:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60129
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-0.16
|-22.54
|193530413
|2012.04.03 11:29
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59928
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-0.25
|-27.78
|193530631
|2012.04.03 12:35
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59723
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-0.41
|-36.05
|193530966
|2012.04.03 15:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03821
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:49
|1.02660
|0.00
|0.00
|0.09
|-11.61
|193531079
|2012.04.03 15:31
|buy
|0.02
|audusd
|1.03623
|0.00000
|1.03682
|2012.04.04 10:49
|1.02661
|0.00
|0.00
|0.19
|-19.24
|193531465
|2012.04.03 18:01
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.59521
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-0.75
|-46.71
|193531474
|2012.04.03 18:02
|buy
|0.03
|audusd
|1.03421
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:49
|1.02661
|0.00
|0.00
|0.28
|-22.80
|193531546
|2012.04.03 18:10
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.59309
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-1.24
|-46.05
|193531554
|2012.04.03 18:11
|buy
|0.05
|audusd
|1.03215
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:48
|1.02658
|0.00
|0.00
|0.46
|-27.85
|193531731
|2012.04.03 18:29
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.59095
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-2.07
|-23.25
|193532295
|2012.04.04 00:03
|buy
|0.09
|audusd
|1.02983
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:48
|1.02658
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.25
|193532335
|2012.04.04 00:27
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.58900
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-2.60
|42.84
|193532404
|2012.04.04 01:33
|buy
|0.15
|audusd
|1.02782
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:48
|1.02656
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.90
|193533022
|2012.04.04 08:48
|buy
|0.25
|audusd
|1.02581
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:48
|1.02655
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|193533168
|2012.04.04 09:42
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.58702
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-4.34
|210.00
|193534056
|2012.04.04 12:58
|buy
|1.19
|gbpusd
|1.58497
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 13:27
|1.58559
|0.00
|0.00
|0.00
|73.78
|193535642
|2012.04.05 06:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.287
|76.287
|82.978
|2012.04.05 13:17
|82.247
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|193536157
|2012.04.05 09:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.081
|76.287
|82.978
|2012.04.05 13:17
|82.247
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|193536344
|2012.04.05 10:17
|buy
|0.03
|usdjpy
|81.878
|76.287
|82.978
|2012.04.05 13:17
|82.240
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|193542456
|2012.04.10 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58575
|1.59077
|1.59475
|2012.04.11 07:14
|1.59077
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.02
|193542459
|2012.04.10 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02887
|0.96884
|1.03390
|2012.04.11 01:39
|1.02606
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.81
|193542533
|2012.04.10 14:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58379
|1.59078
|1.59475
|2012.04.11 07:14
|1.59078
|0.00
|0.00
|-0.04
|13.98
|193542573
|2012.04.10 14:11
|buy
|0.02
|audusd
|1.02692
|0.96884
|1.03390
|2012.04.11 01:39
|1.02606
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.72
|193543275
|2012.04.10 22:47
|buy
|0.03
|audusd
|1.02491
|0.96884
|1.03390
|2012.04.11 01:39
|1.02606
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|193543364
|2012.04.10 23:54
|buy
|0.05
|audusd
|1.02290
|0.96884
|1.03390
|2012.04.11 01:39
|1.02606
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|193544488
|2012.04.11 10:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59248
|1.59481
|1.60147
|2012.04.12 11:12
|1.59481
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.33
|193544565
|2012.04.11 11:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59049
|1.59355
|1.60147
|2012.04.12 08:52
|1.59355
|0.00
|0.00
|-0.12
|6.12
|193547391
|2012.04.12 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59696
|1.53695
|1.59452
|2012.04.16 17:00
|1.58902
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.94
|193549479
|2012.04.15 22:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58556
|1.53695
|1.59452
|2012.04.16 17:00
|1.58902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|193549763
|2012.04.16 00:33
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58357
|1.58694
|1.59452
|2012.04.16 17:00
|1.58899
|0.00
|0.00
|0.00
|16.26
|193550485
|2012.04.16 07:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.03405
|0.97405
|1.04301
|2012.04.17 09:28
|1.03608
|0.00
|0.00
|0.09
|2.03
|193552440
|2012.04.17 05:10
|buy
|0.02
|audusd
|1.03197
|1.03411
|1.04301
|2012.04.17 09:27
|1.03608
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|193553171
|2012.04.17 09:28
|buy
|0.01
|audusd
|1.03638
|0.97637
|1.04737
|2012.04.17 09:28
|1.03609
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|193553172
|2012.04.17 09:28
|buy
|0.01
|audusd
|1.03638
|0.97632
|1.04732
|2012.04.17 09:28
|1.03603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|193555055
|2012.04.18 06:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59369
|1.53369
|1.60072
|2012.04.18 08:13
|1.59345
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|193555102
|2012.04.18 06:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59172
|1.53369
|1.60072
|2012.04.18 08:13
|1.59344
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|193555186
|2012.04.18 07:20
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58973
|1.53369
|1.60072
|2012.04.18 08:13
|1.59344
|0.00
|0.00
|0.00
|11.13
|193555524
|2012.04.18 09:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.478
|75.475
|82.376
|2012.04.19 06:26
|81.523
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.55
|193555550
|2012.04.18 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59794
|1.60210
|1.60895
|2012.04.18 15:31
|1.60210
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|193556275
|2012.04.18 14:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.279
|75.475
|82.376
|2012.04.19 06:26
|81.523
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.99
|193557302
|2012.04.19 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60335
|1.60564
|1.61431
|2012.04.19 07:35
|1.60564
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|193557736
|2012.04.19 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.496
|75.496
|81.992
|2012.04.24 07:49
|81.195
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.71
|193557967
|2012.04.19 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60567
|1.54564
|1.61264
|2012.04.19 13:43
|1.60545
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|193558332
|2012.04.19 10:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60364
|1.54564
|1.61264
|2012.04.19 13:43
|1.60547
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|193558506
|2012.04.19 11:35
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60162
|1.54564
|1.61264
|2012.04.19 13:43
|1.60548
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|193558909
|2012.04.19 14:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60616
|1.60971
|1.61724
|2012.04.20 08:43
|1.60971
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.55
|193561811
|2012.04.22 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61277
|1.55277
|1.61975
|2012.04.23 18:21
|1.61268
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|193562127
|2012.04.23 01:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.296
|75.496
|81.992
|2012.04.24 07:49
|81.194
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.51
|193562374
|2012.04.23 06:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61076
|1.55277
|1.61975
|2012.04.23 18:21
|1.61268
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|193562526
|2012.04.23 07:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60875
|1.55277
|1.61975
|2012.04.23 18:21
|1.61269
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|193562579
|2012.04.23 07:31
|buy
|0.03
|usdjpy
|81.094
|75.496
|81.992
|2012.04.24 07:49
|81.194
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.69
|193564228
|2012.04.24 03:36
|buy
|0.05
|usdjpy
|80.891
|75.496
|81.992
|2012.04.24 07:49
|81.200
|0.00
|0.00
|0.00
|19.03
|193564272
|2012.04.24 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61217
|1.61427
|1.62318
|2012.04.24 12:07
|1.61427
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|193565435
|2012.04.24 21:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61477
|1.55477
|1.62042
|2012.04.25 13:59
|1.61344
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|193566516
|2012.04.25 08:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61142
|1.55477
|1.62042
|2012.04.25 13:59
|1.61344
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|193566576
|2012.04.25 08:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60939
|1.61146
|1.62042
|2012.04.25 13:59
|1.61344
|0.00
|0.00
|0.00
|12.15
|193567373
|2012.04.25 14:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61265
|1.61606
|1.62365
|2012.04.25 18:34
|1.61606
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|193568243
|2012.04.26 01:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.399
|75.399
|81.892
|2012.04.26 21:34
|81.076
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|193568331
|2012.04.26 02:57
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.199
|75.399
|81.892
|2012.04.26 21:34
|81.076
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.03
|193568401
|2012.04.26 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03687
|1.04530
|1.04781
|2012.04.29 22:51
|1.04530
|0.00
|0.00
|0.24
|8.43
|193568450
|2012.04.26 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61766
|1.62130
|1.62868
|2012.04.27 09:54
|1.62130
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|193568922
|2012.04.26 09:31
|buy
|0.03
|usdjpy
|80.996
|75.399
|81.892
|2012.04.26 21:34
|81.094
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.63
|193569312
|2012.04.26 12:44
|buy
|0.05
|usdjpy
|80.784
|75.399
|81.892
|2012.04.26 21:34
|81.112
|0.00
|0.00
|-0.01
|20.22
|193572744
|2012.04.30 05:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.04525
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.12
|-11.45
|193573070
|2012.04.30 09:46
|buy
|0.02
|audusd
|1.04329
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.25
|-18.98
|193573492
|2012.04.30 14:01
|buy
|0.03
|audusd
|1.04136
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.37
|-22.68
|193573944
|2012.04.30 21:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62361
|1.56361
|1.63058
|2012.05.01 12:56
|1.62347
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|193574624
|2012.05.01 04:30
|buy
|0.05
|audusd
|1.03705
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|193574649
|2012.05.01 04:30
|buy
|0.09
|audusd
|1.03481
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.09
|193574836
|2012.05.01 05:04
|buy
|0.15
|audusd
|1.03278
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|193575067
|2012.05.01 07:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62163
|1.56361
|1.63058
|2012.05.01 12:56
|1.62346
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|193575335
|2012.05.01 08:32
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61958
|1.56361
|1.63058
|2012.05.01 12:56
|1.62346
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|193575452
|2012.05.01 09:51
|buy
|0.25
|audusd
|1.03076
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|193576390
|2012.05.01 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62194
|1.56194
|1.61919
|2012.05.09 15:35
|1.61275
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.19
|193577414
|2012.05.02 07:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61994
|1.56194
|1.61919
|2012.05.09 15:35
|1.61281
|0.00
|0.00
|0.07
|-14.26
|193577923
|2012.05.02 10:55
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61792
|1.56194
|1.61919
|2012.05.09 15:35
|1.61280
|0.00
|0.00
|0.08
|-15.36
|193584337
|2012.05.07 05:06
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.61214
|1.61523
|1.62314
|2012.05.07 12:40
|1.61523
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|193589081
|2012.05.09 09:40
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.61019
|1.56194
|1.61919
|2012.05.09 15:35
|1.61284
|0.00
|0.00
|0.00
|13.25
|193589520
|2012.05.09 12:20
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60823
|1.61077
|1.61919
|2012.05.09 15:35
|1.61284
|0.00
|0.00
|0.00
|41.49
|193593933
|2012.05.13 23:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.971
|80.341
|80.867
|2012.05.16 14:57
|80.341
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|193594687
|2012.05.14 12:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.765
|80.341
|80.867
|2012.05.16 14:57
|80.341
|0.00
|0.00
|-0.02
|14.34
|193600001
|2012.05.16 22:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.356
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|193601130
|2012.05.17 13:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.153
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|-0.02
|-18.69
|193601253
|2012.05.17 14:00
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.948
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|-0.02
|-20.29
|193601312
|2012.05.17 14:08
|buy
|0.05
|usdjpy
|79.746
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|-0.02
|-21.09
|193601463
|2012.05.17 14:59
|buy
|0.09
|usdjpy
|79.539
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|-0.04
|-14.51
|193601578
|2012.05.17 15:38
|buy
|0.15
|usdjpy
|79.336
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|-0.08
|14.17
|193604741
|2012.05.20 23:05
|buy
|0.25
|usdjpy
|79.133
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|0.00
|87.52
|193615717
|2012.05.24 02:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.545
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.608
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.92
|193622395
|2012.05.28 20:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.98561
|0.92561
|0.99252
|2012.05.29 03:56
|0.98525
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.36
|193622541
|2012.05.28 23:29
|buy
|0.02
|audusd
|0.98352
|0.00000
|0.99252
|2012.05.29 03:56
|0.98529
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|193622609
|2012.05.28 23:49
|buy
|0.03
|audusd
|0.98155
|0.92561
|0.99252
|2012.05.29 03:56
|0.98529
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|193624037
|2012.05.29 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98754
|0.92755
|0.99246
|2012.05.29 20:05
|0.98459
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|193624091
|2012.05.29 15:21
|buy
|0.02
|audusd
|0.98550
|0.92755
|0.99246
|2012.05.29 20:05
|0.98459
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|193624156
|2012.05.29 15:35
|buy
|0.03
|audusd
|0.98346
|0.92755
|0.99246
|2012.05.29 20:05
|0.98459
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|193624260
|2012.05.29 15:46
|buy
|0.05
|audusd
|0.98141
|0.92755
|0.99246
|2012.05.29 20:05
|0.98459
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|193624764
|2012.05.29 21:18
|buy
|0.01
|audusd
|0.98469
|0.92469
|0.98672
|2012.05.30 11:00
|0.97875
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.94
|193624829
|2012.05.29 22:58
|buy
|0.02
|audusd
|0.98264
|0.92469
|0.98672
|2012.05.30 11:00
|0.97868
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.92
|193625023
|2012.05.30 01:30
|buy
|0.03
|audusd
|0.97974
|0.92469
|0.98672
|2012.05.30 11:00
|0.97873
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|193625431
|2012.05.30 07:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.343
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.602
|0.00
|0.00
|-0.03
|-18.85
|193625473
|2012.05.30 07:16
|buy
|0.05
|audusd
|0.97775
|0.92469
|0.98672
|2012.05.30 11:00
|0.97870
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|193625837
|2012.05.30 09:01
|buy
|0.09
|audusd
|0.97575
|0.92469
|0.98672
|2012.05.30 11:00
|0.97872
|0.00
|0.00
|0.00
|26.73
|193625911
|2012.05.30 09:30
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.143
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.602
|0.00
|0.00
|-0.03
|-20.65
|193626185
|2012.05.30 11:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.97901
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96989
|0.00
|0.00
|0.34
|-9.12
|193626237
|2012.05.30 12:21
|buy
|0.02
|audusd
|0.97701
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96983
|0.00
|0.00
|0.69
|-14.36
|193626345
|2012.05.30 13:10
|buy
|0.03
|audusd
|0.97500
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96985
|0.00
|0.00
|1.03
|-15.45
|193626461
|2012.05.30 13:37
|buy
|0.05
|usdjpy
|78.940
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.605
|0.00
|0.00
|-0.05
|-21.31
|193626496
|2012.05.30 13:40
|buy
|0.05
|audusd
|0.97291
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96985
|0.00
|0.00
|1.72
|-15.30
|193627209
|2012.05.30 19:13
|buy
|0.09
|audusd
|0.97093
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96986
|0.00
|0.00
|3.09
|-9.63
|193627459
|2012.05.31 00:06
|buy
|0.15
|audusd
|0.96883
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96985
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|193627635
|2012.05.31 02:54
|buy
|0.09
|usdjpy
|78.740
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.608
|0.00
|0.00
|-0.02
|-15.11
|193628791
|2012.05.31 13:42
|buy
|0.15
|usdjpy
|78.546
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.610
|0.00
|0.00
|-0.04
|12.21
|193629112
|2012.05.31 15:02
|buy
|0.25
|usdjpy
|78.340
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.611
|0.00
|0.00
|-0.06
|86.18
|193636437
|2012.06.05 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.97462
|0.98150
|0.98361
|2012.06.06 01:46
|0.98360
|0.00
|0.00
|0.11
|8.98
|193636516
|2012.06.05 15:53
|buy
|0.02
|audusd
|0.97254
|0.98158
|0.98361
|2012.06.06 01:46
|0.98360
|0.00
|0.00
|0.23
|22.12
|193637338
|2012.06.06 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.842
|79.068
|79.939
|2012.06.06 09:09
|79.063
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|193637842
|2012.06.06 08:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98669
|0.99080
|0.99564
|2012.06.06 17:12
|0.99080
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|193638136
|2012.06.06 12:43
|buy
|0.02
|audusd
|0.98454
|0.98795
|0.99564
|2012.06.06 14:11
|0.98794
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|193638805
|2012.06.06 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54853
|1.48848
|1.55551
|2012.06.07 09:02
|1.54841
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.12
|193638841
|2012.06.06 18:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.197
|79.579
|80.296
|2012.06.07 14:17
|79.578
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.79
|193639571
|2012.06.07 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.99509
|0.99755
|1.00403
|2012.06.07 12:35
|0.99754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|193639753
|2012.06.07 06:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54651
|1.48848
|1.55551
|2012.06.07 09:02
|1.54837
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|193639795
|2012.06.07 07:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54446
|1.48848
|1.55551
|2012.06.07 09:02
|1.54833
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|193639954
|2012.06.07 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55009
|1.55403
|1.55908
|2012.06.07 11:12
|1.55395
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|193640024
|2012.06.07 10:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.99296
|0.99690
|1.00403
|2012.06.07 11:02
|0.99689
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|193640123
|2012.06.07 10:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54810
|1.55185
|1.55908
|2012.06.07 11:02
|1.55185
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|193640438
|2012.06.07 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.99895
|0.93897
|1.00171
|2012.06.10 22:00
|0.99879
|0.00
|0.00
|0.24
|-0.16
|193640527
|2012.06.07 14:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.99696
|0.93897
|1.00171
|2012.06.10 22:00
|0.99879
|0.00
|0.00
|0.46
|3.66
|193640556
|2012.06.07 14:10
|buy
|0.03
|audusd
|0.99481
|0.93897
|1.00171
|2012.06.10 22:00
|0.99876
|0.00
|0.00
|0.70
|11.85
|193640653
|2012.06.07 15:13
|buy
|0.05
|audusd
|0.99272
|0.93897
|1.00171
|2012.06.10 22:00
|0.99879
|0.00
|0.00
|1.17
|30.35
|193640988
|2012.06.07 19:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.701
|73.701
|80.398
|2012.06.12 07:08
|79.631
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|193641022
|2012.06.07 19:39
|buy
|0.09
|audusd
|0.99073
|0.93897
|1.00171
|2012.06.10 22:00
|0.99879
|0.00
|0.00
|2.10
|72.54
|193643277
|2012.06.10 23:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.498
|73.701
|80.398
|2012.06.12 07:08
|79.631
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.34
|193643809
|2012.06.11 05:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.99873
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98953
|0.00
|0.00
|0.12
|-9.20
|193643933
|2012.06.11 07:27
|buy
|0.02
|audusd
|0.99667
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98949
|0.00
|0.00
|0.23
|-14.36
|193644248
|2012.06.11 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55429
|1.49431
|1.55908
|2012.06.12 07:32
|1.55130
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|193644382
|2012.06.11 11:28
|buy
|0.03
|audusd
|0.99465
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98947
|0.00
|0.00
|0.35
|-15.54
|193644705
|2012.06.11 14:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55211
|1.49431
|1.55908
|2012.06.12 07:32
|1.55136
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.50
|193644779
|2012.06.11 14:47
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55011
|1.49431
|1.55908
|2012.06.12 07:32
|1.55141
|0.00
|0.00
|0.01
|3.90
|193644815
|2012.06.11 14:57
|buy
|0.05
|audusd
|0.99266
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98939
|0.00
|0.00
|0.58
|-16.35
|193645097
|2012.06.11 17:42
|buy
|0.09
|audusd
|0.99073
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98939
|0.00
|0.00
|1.05
|-12.06
|193645159
|2012.06.11 18:50
|buy
|0.15
|audusd
|0.98872
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98940
|0.00
|0.00
|1.75
|10.20
|193645218
|2012.06.11 19:58
|buy
|0.25
|audusd
|0.98669
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98940
|0.00
|0.00
|2.91
|67.75
|193645276
|2012.06.11 21:07
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54807
|1.49431
|1.55908
|2012.06.12 07:32
|1.55137
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|193645340
|2012.06.11 22:09
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.299
|73.701
|80.398
|2012.06.12 07:08
|79.631
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|193646503
|2012.06.12 10:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.99230
|0.99485
|1.00130
|2012.06.12 23:59
|0.99481
|0.00
|0.00
|0.12
|2.51
|193646517
|2012.06.12 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55287
|1.55547
|1.56388
|2012.06.12 15:53
|1.55547
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|193646594
|2012.06.12 12:02
|buy
|0.02
|audusd
|0.99034
|0.99495
|1.00130
|2012.06.12 23:32
|0.99495
|0.00
|0.00
|0.24
|9.22
|193647230
|2012.06.12 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55652
|1.49643
|1.56003
|2012.06.14 03:50
|1.55207
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.45
|193647584
|2012.06.12 20:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.548
|73.548
|80.446
|2012.06.14 03:50
|79.416
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.66
|193648211
|2012.06.13 02:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55450
|1.55767
|1.56548
|2012.06.13 09:37
|1.55764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|193649669
|2012.06.13 13:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.340
|73.548
|80.446
|2012.06.14 03:50
|79.417
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.94
|193649949
|2012.06.13 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.00001
|0.93997
|1.00492
|2012.06.14 03:49
|0.99596
|0.00
|0.00
|0.35
|-4.05
|193650069
|2012.06.13 15:12
|buy
|0.02
|audusd
|0.99799
|0.93997
|1.00492
|2012.06.14 03:50
|0.99596
|0.00
|0.00
|0.70
|-4.06
|193650505
|2012.06.13 19:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55256
|1.49643
|1.56003
|2012.06.14 03:50
|1.55207
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.98
|193650506
|2012.06.13 19:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.99594
|0.93997
|1.00492
|2012.06.14 03:50
|0.99594
|0.00
|0.00
|1.05
|0.00
|193650598
|2012.06.13 19:49
|buy
|0.05
|audusd
|0.99391
|0.93997
|1.00492
|2012.06.14 03:50
|0.99586
|0.00
|0.00
|1.76
|9.75
|193650804
|2012.06.13 21:34
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54898
|1.49643
|1.56003
|2012.06.14 03:50
|1.55207
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|193651964
|2012.06.14 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55441
|1.49440
|1.56139
|2012.06.14 12:49
|1.55427
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|193652051
|2012.06.14 11:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55240
|1.49440
|1.56139
|2012.06.14 12:49
|1.55427
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|193652085
|2012.06.14 11:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55046
|1.49440
|1.56139
|2012.06.14 12:49
|1.55426
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|193652132
|2012.06.14 12:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.99489
|0.99744
|1.00590
|2012.06.14 17:21
|0.99742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|193652574
|2012.06.14 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.277
|79.490
|80.048
|2012.06.20 18:02
|79.486
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|193653322
|2012.06.14 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55516
|1.56190
|1.56629
|2012.06.15 14:22
|1.56189
|0.00
|0.00
|0.00
|6.73
|193653441
|2012.06.14 21:03
|buy
|0.01
|audusd
|1.00257
|1.01106
|1.01355
|2012.06.17 22:53
|1.01104
|0.00
|0.00
|0.12
|8.47
|193655366
|2012.06.17 22:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.950
|79.367
|80.048
|2012.06.20 16:26
|79.366
|0.00
|0.00
|-0.02
|10.48
|193656198
|2012.06.18 05:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01208
|0.95205
|1.01699
|2012.06.18 14:48
|1.00929
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|193656384
|2012.06.18 06:43
|buy
|0.02
|audusd
|1.01006
|0.95205
|1.01699
|2012.06.18 14:48
|1.00929
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|193656739
|2012.06.18 08:10
|buy
|0.03
|audusd
|1.00799
|0.95205
|1.01699
|2012.06.18 14:48
|1.00920
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|193657281
|2012.06.18 12:48
|buy
|0.05
|audusd
|1.00601
|0.95205
|1.01699
|2012.06.18 14:48
|1.00920
|0.00
|0.00
|0.00
|15.95
|193657619
|2012.06.18 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56556
|1.50556
|1.57656
|2012.06.19 03:48
|1.56854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|193657698
|2012.06.18 16:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.00876
|1.01209
|1.01977
|2012.06.18 17:02
|1.01209
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|193658343
|2012.06.19 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.01275
|1.01549
|1.02377
|2012.06.19 12:44
|1.01544
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|193658518
|2012.06.19 06:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56899
|1.50896
|1.57376
|2012.06.19 09:20
|1.56631
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.68
|193658633
|2012.06.19 07:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56703
|1.50896
|1.57376
|2012.06.19 09:20
|1.56630
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|193658703
|2012.06.19 08:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56496
|1.50896
|1.57376
|2012.06.19 09:20
|1.56627
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|193658774
|2012.06.19 08:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56285
|1.50896
|1.57376
|2012.06.19 09:20
|1.56627
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|193659026
|2012.06.19 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56766
|1.57352
|1.57664
|2012.06.19 15:13
|1.57352
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|193659139
|2012.06.19 12:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56563
|1.56859
|1.57664
|2012.06.19 14:27
|1.56856
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|193659945
|2012.06.19 21:19
|buy
|0.01
|audusd
|1.01919
|0.95915
|1.02610
|2012.06.20 16:58
|1.01895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|193660085
|2012.06.20 00:17
|buy
|0.02
|audusd
|1.01716
|0.95915
|1.02610
|2012.06.20 16:58
|1.01910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|193660284
|2012.06.20 03:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57218
|1.51219
|1.57841
|2012.06.20 08:42
|1.57188
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|193660709
|2012.06.20 08:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57013
|1.51219
|1.57841
|2012.06.20 08:42
|1.57172
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|193660722
|2012.06.20 08:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56716
|1.56944
|1.57841
|2012.06.20 08:42
|1.57172
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|193660853
|2012.06.20 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57303
|1.57561
|1.58411
|2012.06.20 12:29
|1.57559
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|193661493
|2012.06.20 16:32
|buy
|0.03
|audusd
|1.01523
|0.95915
|1.02610
|2012.06.20 16:58
|1.01918
|0.00
|0.00
|0.00
|11.85
|193661972
|2012.06.20 19:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.01777
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00631
|0.00
|0.00
|0.48
|-11.46
|193661981
|2012.06.20 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57010
|1.51014
|1.57703
|2012.06.21 08:30
|1.56982
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.28
|193661990
|2012.06.20 19:10
|buy
|0.02
|audusd
|1.01583
|1.01800
|1.02672
|2012.06.20 22:07
|1.01796
|0.00
|0.00
|0.72
|4.26
|193662005
|2012.06.20 19:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56804
|1.51014
|1.57703
|2012.06.21 08:30
|1.56976
|0.00
|0.00
|0.03
|3.44
|193662361
|2012.06.21 02:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.627
|80.059
|80.727
|2012.06.21 14:04
|80.061
|0.00
|0.00
|0.00
|5.42
|193662785
|2012.06.21 08:15
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56603
|1.51014
|1.57703
|2012.06.21 08:30
|1.56976
|0.00
|0.00
|0.00
|11.19
|193662899
|2012.06.21 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57152
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:44
|1.55970
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.82
|193662953
|2012.06.21 11:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56949
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:44
|1.55970
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.58
|193663070
|2012.06.21 13:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56735
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:44
|1.55969
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.98
|193663184
|2012.06.21 14:01
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56529
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:45
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.90
|193663192
|2012.06.21 14:04
|buy
|0.02
|audusd
|1.01372
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00631
|0.00
|0.00
|0.24
|-14.82
|193663364
|2012.06.21 15:02
|buy
|0.03
|audusd
|1.01176
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00633
|0.00
|0.00
|0.36
|-16.29
|193663383
|2012.06.21 15:06
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56327
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:45
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.24
|193663403
|2012.06.21 15:08
|buy
|0.05
|audusd
|1.00970
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00634
|0.00
|0.00
|0.59
|-16.80
|193663645
|2012.06.21 16:25
|buy
|0.09
|audusd
|1.00765
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00634
|0.00
|0.00
|1.07
|-11.79
|193663649
|2012.06.21 16:26
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56118
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:44
|1.55970
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.20
|193663793
|2012.06.21 17:40
|buy
|0.15
|audusd
|1.00561
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00634
|0.00
|0.00
|1.78
|10.95
|193663818
|2012.06.21 18:23
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.55903
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:45
|1.55969
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|193663874
|2012.06.21 18:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.278
|74.278
|80.367
|2012.06.27 06:32
|79.564
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.97
|193663906
|2012.06.21 19:17
|buy
|0.25
|audusd
|1.00357
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00634
|0.00
|0.00
|2.96
|69.25
|193664114
|2012.06.21 23:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.077
|80.311
|81.173
|2012.06.22 07:39
|80.309
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|193666054
|2012.06.25 09:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.881
|74.278
|80.367
|2012.06.27 06:32
|79.563
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.99
|193666237
|2012.06.25 12:21
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.685
|74.278
|80.367
|2012.06.27 06:32
|79.561
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.68
|193666373
|2012.06.25 15:24
|buy
|0.05
|usdjpy
|79.478
|74.278
|80.367
|2012.06.27 06:32
|79.560
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.15
|193667540
|2012.06.26 09:17
|buy
|0.09
|usdjpy
|79.271
|74.278
|80.367
|2012.06.27 06:32
|79.559
|0.00
|0.00
|-0.02
|32.58
|193671127
|2012.06.28 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.01132
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00411
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.21
|193671538
|2012.06.28 07:49
|buy
|0.02
|audusd
|1.00929
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00411
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|193671680
|2012.06.28 08:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.00726
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00409
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.51
|193672059
|2012.06.28 12:12
|buy
|0.05
|audusd
|1.00524
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00411
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.65
|193672243
|2012.06.28 13:32
|buy
|0.09
|audusd
|1.00324
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00415
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|193672523
|2012.06.28 17:24
|buy
|0.15
|audusd
|1.00121
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00414
|0.00
|0.00
|0.00
|43.95
|193672661
|2012.06.28 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.00457
|1.01081
|1.01357
|2012.06.29 03:01
|1.01366
|0.00
|0.00
|0.12
|9.09
|193672771
|2012.06.28 23:12
|buy
|0.02
|audusd
|1.00256
|1.01122
|1.01357
|2012.06.29 03:01
|1.01366
|0.00
|0.00
|0.00
|22.20
|193675840
|2012.07.01 22:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02492
|0.96502
|1.03391
|2012.07.03 04:29
|1.02778
|0.00
|0.00
|0.12
|2.86
|193676067
|2012.07.02 00:07
|buy
|0.02
|audusd
|1.02277
|1.02566
|1.03391
|2012.07.02 10:01
|1.02576
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|193676848
|2012.07.02 10:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56750
|1.57002
|1.57877
|2012.07.02 13:33
|1.57015
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|193677639
|2012.07.02 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57207
|1.51221
|1.58092
|2012.07.03 04:29
|1.57023
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|193677647
|2012.07.02 20:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56979
|1.51221
|1.58092
|2012.07.03 04:29
|1.57025
|0.00
|0.00
|0.01
|0.92
|193677656
|2012.07.02 20:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.506
|73.517
|80.617
|2012.07.03 04:29
|79.758
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|193678647
|2012.07.03 11:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.02593
|1.02988
|1.03709
|2012.07.04 02:10
|1.02984
|0.00
|0.00
|0.12
|3.91
|193678842
|2012.07.03 14:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.878
|73.888
|80.377
|2012.07.11 14:59
|79.652
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.84
|193678907
|2012.07.03 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56850
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:10
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.49
|193679463
|2012.07.04 01:19
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.678
|79.883
|80.778
|2012.07.05 03:09
|79.885
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.18
|193679594
|2012.07.04 03:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.02941
|0.96950
|1.03642
|2012.07.05 10:59
|1.03083
|0.00
|0.00
|0.36
|1.42
|193679722
|2012.07.04 07:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56651
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:10
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.03
|-15.00
|193679734
|2012.07.04 07:20
|buy
|0.02
|audusd
|1.02744
|0.96950
|1.03642
|2012.07.05 10:59
|1.03009
|0.00
|0.00
|0.73
|5.30
|193679804
|2012.07.04 08:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56449
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:10
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.04
|-16.44
|193680237
|2012.07.04 13:02
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56247
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:11
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.07
|-17.30
|193680383
|2012.07.04 14:08
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56046
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:11
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.13
|-13.05
|193680478
|2012.07.04 14:59
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55811
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:11
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.21
|13.50
|193681128
|2012.07.05 01:52
|buy
|0.03
|audusd
|1.02543
|0.96950
|1.03642
|2012.07.05 10:59
|1.02989
|0.00
|0.00
|0.00
|13.38
|193681355
|2012.07.05 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55968
|1.49966
|1.56222
|2012.07.06 04:46
|1.55264
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.04
|193681706
|2012.07.05 08:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55757
|1.49966
|1.56222
|2012.07.06 04:46
|1.55263
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.88
|193682142
|2012.07.05 12:32
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55545
|1.49966
|1.56222
|2012.07.06 04:46
|1.55264
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.43
|193682157
|2012.07.05 12:35
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55323
|1.49966
|1.56222
|2012.07.06 04:46
|1.55263
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.00
|193682244
|2012.07.05 13:31
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55124
|1.49966
|1.56222
|2012.07.06 04:46
|1.55263
|0.00
|0.00
|0.04
|12.51
|193682558
|2012.07.05 17:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02929
|0.96929
|1.02742
|2012.07.09 12:19
|1.01824
|0.00
|0.00
|0.24
|-11.05
|193684241
|2012.07.08 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.01842
|0.96929
|1.02742
|2012.07.09 12:19
|1.01814
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|193684492
|2012.07.08 23:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.480
|73.888
|80.377
|2012.07.11 14:59
|79.649
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.24
|193685118
|2012.07.09 08:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.01644
|0.96929
|1.02742
|2012.07.09 12:19
|1.01817
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|193686513
|2012.07.10 07:27
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.284
|73.888
|80.377
|2012.07.11 14:59
|79.645
|0.00
|0.00
|-0.01
|13.60
|193690511
|2012.07.12 00:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55096
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54377
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.19
|193691216
|2012.07.12 06:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54895
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54377
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|193691268
|2012.07.12 07:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54704
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54377
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.81
|193691310
|2012.07.12 07:42
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54508
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54368
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|193692142
|2012.07.12 14:09
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.54292
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54371
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|193692192
|2012.07.12 14:41
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.54082
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54371
|0.00
|0.00
|0.00
|43.35
|193697318
|2012.07.16 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55730
|1.56030
|1.56819
|2012.07.16 13:37
|1.56030
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|193698672
|2012.07.17 01:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02865
|0.96862
|1.03558
|2012.07.17 16:00
|1.02846
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|193698809
|2012.07.17 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56699
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55974
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|193699218
|2012.07.17 06:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56497
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55974
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.46
|193699425
|2012.07.17 08:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56299
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55976
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.69
|193699820
|2012.07.17 13:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56109
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55980
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.45
|193699875
|2012.07.17 14:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.02658
|0.96862
|1.03558
|2012.07.17 16:00
|1.02846
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|193699889
|2012.07.17 14:02
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55903
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|193700039
|2012.07.17 14:39
|buy
|0.03
|audusd
|1.02460
|0.96862
|1.03558
|2012.07.17 16:00
|1.02846
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|193700045
|2012.07.17 14:40
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55695
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55978
|0.00
|0.00
|0.00
|42.45
|193700412
|2012.07.17 17:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.02843
|1.03044
|1.03943
|2012.07.18 01:58
|1.03044
|0.00
|0.00
|0.13
|2.01
|193700427
|2012.07.17 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56231
|1.56471
|1.57331
|2012.07.18 04:18
|1.56471
|0.00
|0.00
|0.01
|2.40
|193704334
|2012.07.18 08:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03039
|1.03932
|1.04139
|2012.07.19 07:19
|1.04139
|0.00
|0.00
|0.40
|11.00
|193704799
|2012.07.18 14:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56399
|1.56726
|1.57499
|2012.07.19 08:05
|1.56726
|0.00
|0.00
|0.02
|3.27
|193706320
|2012.07.19 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56906
|1.57161
|1.58006
|2012.07.19 17:41
|1.57161
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|193706775
|2012.07.19 17:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.04259
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02862
|0.00
|0.00
|0.27
|-13.97
|193712230
|2012.07.19 23:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57157
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.02
|-18.17
|193739659
|2012.07.22 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.03598
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02862
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.72
|193739664
|2012.07.22 22:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56090
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.01
|-15.00
|193740976
|2012.07.22 23:52
|buy
|0.03
|audusd
|1.03396
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02862
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.02
|193742434
|2012.07.23 00:55
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55865
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.02
|-15.75
|193742662
|2012.07.23 01:04
|buy
|0.05
|audusd
|1.03188
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02864
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|193743660
|2012.07.23 06:01
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55659
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.03
|-15.95
|193743885
|2012.07.23 07:38
|buy
|0.09
|audusd
|1.02986
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02864
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|193743908
|2012.07.23 08:24
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55458
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.06
|-10.62
|193744058
|2012.07.23 09:17
|buy
|0.15
|audusd
|1.02772
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02863
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|193744083
|2012.07.23 09:48
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55248
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.09
|13.80
|193744424
|2012.07.23 12:42
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.55037
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.16
|75.75
|193744427
|2012.07.23 12:42
|buy
|0.25
|audusd
|1.02570
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02863
|0.00
|0.00
|0.00
|73.25
|193840396
|2012.07.29 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57311
|1.51304
|1.58001
|2012.07.31 05:08
|1.57195
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.16
|193841863
|2012.07.30 05:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04667
|1.04868
|1.05767
|2012.07.30 15:27
|1.04868
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|193842247
|2012.07.30 06:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57102
|1.51304
|1.58001
|2012.07.31 05:08
|1.57199
|0.00
|0.00
|0.01
|1.94
|193843340
|2012.07.30 08:12
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56901
|1.51304
|1.58001
|2012.07.31 05:08
|1.57199
|0.00
|0.00
|0.02
|8.94
|193844562
|2012.07.30 14:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.291
|72.291
|79.391
|2012.07.31 05:08
|78.188
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.32
|193848118
|2012.07.31 10:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05298
|0.99299
|1.05780
|2012.08.01 05:35
|1.05004
|0.00
|0.00
|0.14
|-2.94
|193848675
|2012.07.31 13:01
|buy
|0.02
|audusd
|1.05097
|0.99299
|1.05780
|2012.08.01 05:35
|1.05004
|0.00
|0.00
|0.27
|-1.86
|193850382
|2012.07.31 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56743
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55616
|0.00
|0.00
|0.03
|-11.27
|193852770
|2012.07.31 23:10
|buy
|0.03
|audusd
|1.04897
|0.99299
|1.05780
|2012.08.01 05:35
|1.05004
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|193852889
|2012.08.01 01:09
|buy
|0.05
|audusd
|1.04666
|0.99299
|1.05780
|2012.08.01 05:35
|1.05001
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|193853554
|2012.08.01 08:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56556
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55615
|0.00
|0.00
|0.04
|-18.82
|193853572
|2012.08.01 08:32
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56355
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55618
|0.00
|0.00
|0.06
|-22.11
|193854288
|2012.08.01 12:20
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56148
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55616
|0.00
|0.00
|0.09
|-26.60
|193854632
|2012.08.01 14:17
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55942
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55616
|0.00
|0.00
|0.17
|-29.34
|193855155
|2012.08.01 17:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05243
|0.99246
|1.05556
|2012.08.02 01:30
|1.04719
|0.00
|0.00
|0.41
|-5.24
|193855253
|2012.08.01 18:13
|buy
|0.02
|audusd
|1.05057
|0.99246
|1.05556
|2012.08.02 01:30
|1.04719
|0.00
|0.00
|0.81
|-6.76
|193855283
|2012.08.01 18:14
|buy
|0.03
|audusd
|1.04860
|0.99246
|1.05556
|2012.08.02 01:30
|1.04718
|0.00
|0.00
|1.22
|-4.26
|193855357
|2012.08.01 18:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55737
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55615
|0.00
|0.00
|0.28
|-18.30
|193855359
|2012.08.01 18:15
|buy
|0.05
|audusd
|1.04659
|0.99246
|1.05556
|2012.08.02 01:30
|1.04718
|0.00
|0.00
|2.03
|2.95
|193855622
|2012.08.01 18:45
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.55536
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55616
|0.00
|0.00
|0.47
|20.00
|193855718
|2012.08.01 18:54
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.55326
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55613
|0.00
|0.00
|0.78
|120.54
|193856398
|2012.08.02 00:37
|buy
|0.09
|audusd
|1.04449
|0.99246
|1.05556
|2012.08.02 01:30
|1.04718
|0.00
|0.00
|0.00
|24.21
|193856744
|2012.08.02 03:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.04807
|1.05583
|1.05908
|2012.08.02 12:34
|1.05579
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|193860000
|2012.08.02 20:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.212
|78.563
|79.312
|2012.08.03 15:03
|78.562
|0.00
|0.00
|0.01
|4.46
|193860572
|2012.08.02 21:33
|buy
|0.01
|audusd
|1.04647
|1.05094
|1.05748
|2012.08.03 12:10
|1.05094
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|193867047
|2012.08.06 00:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05605
|1.05809
|1.06505
|2012.08.07 04:49
|1.05801
|0.00
|0.00
|0.14
|1.96
|193867268
|2012.08.06 00:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.552
|72.551
|79.448
|2012.08.07 16:23
|78.696
|0.00
|0.00
|0.01
|1.83
|193868424
|2012.08.06 08:15
|buy
|0.02
|audusd
|1.05403
|1.05721
|1.06505
|2012.08.06 19:55
|1.05715
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|193868673
|2012.08.06 08:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.350
|72.551
|79.448
|2012.08.07 16:23
|78.696
|0.00
|0.00
|0.01
|8.79
|193871855
|2012.08.07 04:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55977
|1.56625
|1.56875
|2012.08.07 12:56
|1.56625
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|193872267
|2012.08.07 06:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55785
|1.56095
|1.56875
|2012.08.07 08:06
|1.56095
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|193872434
|2012.08.07 07:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.05969
|0.99969
|1.06666
|2012.08.07 16:23
|1.05666
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|193872509
|2012.08.07 09:13
|buy
|0.02
|audusd
|1.05767
|0.99969
|1.06666
|2012.08.07 16:23
|1.05667
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|193873792
|2012.08.07 15:11
|buy
|0.03
|audusd
|1.05565
|0.99969
|1.06666
|2012.08.07 16:23
|1.05668
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|193875762
|2012.08.08 03:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56174
|1.50174
|1.56871
|2012.08.08 10:00
|1.56169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|193875972
|2012.08.08 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05484
|1.05924
|1.06585
|2012.08.09 05:30
|1.05926
|0.00
|0.00
|0.41
|4.42
|193876779
|2012.08.08 06:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55971
|1.50174
|1.56871
|2012.08.08 10:00
|1.56169
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|193877159
|2012.08.08 07:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55772
|1.50174
|1.56871
|2012.08.08 10:00
|1.56166
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|193877460
|2012.08.08 11:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56624
|1.56878
|1.57327
|2012.08.13 12:27
|1.56877
|0.00
|0.00
|0.04
|2.53
|193877513
|2012.08.08 12:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56428
|1.56642
|1.57522
|2012.08.09 05:47
|1.56641
|0.00
|0.00
|0.04
|4.26
|193877559
|2012.08.08 12:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.374
|78.582
|79.474
|2012.08.09 17:23
|78.581
|0.00
|0.00
|0.02
|2.63
|193880645
|2012.08.09 12:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56223
|1.56759
|1.57327
|2012.08.10 14:50
|1.56757
|0.00
|0.00
|0.01
|10.68
|193881051
|2012.08.09 16:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.05702
|0.99702
|1.06194
|2012.08.14 06:54
|1.05190
|0.00
|0.00
|0.42
|-5.12
|193881493
|2012.08.09 23:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.624
|78.840
|79.409
|2012.08.15 12:30
|78.840
|0.00
|0.00
|0.03
|2.74
|193883480
|2012.08.12 22:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.307
|78.722
|79.409
|2012.08.14 14:33
|78.722
|0.00
|0.00
|0.01
|10.54
|193883919
|2012.08.13 00:11
|buy
|0.02
|audusd
|1.05500
|0.99702
|1.06194
|2012.08.14 06:54
|1.05192
|0.00
|0.00
|0.27
|-6.16
|193886100
|2012.08.13 14:11
|buy
|0.03
|audusd
|1.05295
|0.99702
|1.06194
|2012.08.14 06:54
|1.05194
|0.00
|0.00
|0.41
|-3.03
|193886191
|2012.08.13 14:57
|buy
|0.05
|audusd
|1.05099
|0.99702
|1.06194
|2012.08.14 06:54
|1.05210
|0.00
|0.00
|0.68
|5.55
|193887773
|2012.08.14 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56859
|1.57065
|1.57960
|2012.08.14 08:45
|1.57065
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|193889846
|2012.08.14 19:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56897
|1.50898
|1.57593
|2012.08.16 08:30
|1.56829
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.68
|193890102
|2012.08.15 00:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56694
|1.50898
|1.57593
|2012.08.16 08:30
|1.56832
|0.00
|0.00
|0.04
|2.76
|193891676
|2012.08.15 16:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.920
|79.151
|80.020
|2012.08.16 08:25
|79.151
|0.00
|0.00
|0.02
|2.92
|193893271
|2012.08.16 06:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56488
|1.50898
|1.57593
|2012.08.16 08:30
|1.56830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|193893365
|2012.08.16 08:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56966
|1.57172
|1.58065
|2012.08.16 14:03
|1.57172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|193893462
|2012.08.16 12:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.401
|73.399
|79.609
|2012.08.27 00:15
|78.812
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|193893539
|2012.08.16 13:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.200
|79.449
|80.301
|2012.08.20 04:48
|79.449
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|193896017
|2012.08.16 23:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57370
|1.51367
|1.57922
|2012.08.21 04:24
|1.57225
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.45
|193899237
|2012.08.19 22:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57022
|1.51367
|1.57922
|2012.08.21 04:24
|1.57225
|0.00
|0.00
|0.02
|4.06
|193899385
|2012.08.20 01:10
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56824
|1.57027
|1.57922
|2012.08.21 04:24
|1.57225
|0.00
|0.00
|0.04
|12.03
|193905623
|2012.08.21 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.05089
|0.99091
|1.05390
|2012.08.22 18:00
|1.04614
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.75
|193905881
|2012.08.21 17:47
|buy
|0.02
|audusd
|1.04889
|0.99091
|1.05390
|2012.08.22 18:00
|1.04614
|0.00
|0.00
|0.17
|-5.50
|193906312
|2012.08.21 22:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57825
|1.58150
|1.58925
|2012.08.22 18:15
|1.58150
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|193906385
|2012.08.21 23:07
|buy
|0.03
|audusd
|1.04693
|0.99091
|1.05390
|2012.08.22 18:00
|1.04598
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|193906578
|2012.08.22 01:34
|buy
|0.05
|audusd
|1.04491
|0.99091
|1.05390
|2012.08.22 18:00
|1.04598
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|193907379
|2012.08.22 12:40
|buy
|0.09
|audusd
|1.04290
|0.99091
|1.05390
|2012.08.22 18:00
|1.04598
|0.00
|0.00
|0.00
|27.72
|193908769
|2012.08.22 18:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.968
|73.399
|79.609
|2012.08.27 00:15
|78.812
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.96
|193908933
|2012.08.22 18:24
|buy
|0.03
|usdjpy
|78.711
|73.399
|79.609
|2012.08.27 00:15
|78.812
|0.00
|0.00
|0.01
|3.84
|193909090
|2012.08.22 18:32
|buy
|0.05
|usdjpy
|78.464
|73.399
|79.609
|2012.08.27 00:15
|78.814
|0.00
|0.00
|0.04
|22.20
|193913032
|2012.08.23 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58812
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.03
|-9.15
|193913033
|2012.08.23 16:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.04691
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03722
|0.00
|0.00
|0.36
|-9.69
|193913142
|2012.08.23 17:18
|buy
|0.02
|audusd
|1.04490
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03721
|0.00
|0.00
|0.68
|-15.38
|193913298
|2012.08.23 17:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58605
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.07
|-14.16
|193914148
|2012.08.23 23:01
|buy
|0.03
|audusd
|1.04288
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03721
|0.00
|0.00
|0.78
|-17.01
|193917035
|2012.08.26 22:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58194
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.04
|-8.91
|193917424
|2012.08.26 23:52
|buy
|0.05
|audusd
|1.04080
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03721
|0.00
|0.00
|0.86
|-17.95
|193917644
|2012.08.27 01:19
|buy
|0.09
|audusd
|1.03870
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03722
|0.00
|0.00
|1.54
|-13.32
|193918754
|2012.08.27 13:51
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57988
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.55
|193920220
|2012.08.27 21:03
|buy
|0.15
|audusd
|1.03663
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03722
|0.00
|0.00
|1.29
|8.85
|193920328
|2012.08.28 00:34
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.57792
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.00
|9.45
|193920375
|2012.08.28 01:04
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.57591
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.00
|45.90
|193923442
|2012.08.29 10:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.596
|78.821
|79.452
|2012.09.07 12:29
|78.821
|0.00
|0.00
|0.01
|2.85
|193925803
|2012.08.30 05:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58376
|1.52377
|1.58849
|2012.08.31 08:55
|1.58182
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.94
|193926041
|2012.08.30 08:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58159
|1.58537
|1.59276
|2012.08.30 13:03
|1.58537
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|193927089
|2012.08.30 15:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57949
|1.52377
|1.58849
|2012.08.31 08:55
|1.58178
|0.00
|0.00
|0.02
|4.58
|193927255
|2012.08.30 17:41
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57749
|1.57965
|1.58849
|2012.08.31 08:55
|1.58177
|0.00
|0.00
|0.04
|12.84
|193932252
|2012.09.02 22:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.352
|78.823
|79.452
|2012.09.07 12:29
|78.823
|0.00
|0.00
|0.02
|11.95
|193933213
|2012.09.03 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58742
|1.59132
|1.59438
|2012.09.05 12:13
|1.59132
|0.00
|0.00
|0.02
|3.90
|193933314
|2012.09.03 07:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58543
|1.58774
|1.59642
|2012.09.03 09:01
|1.58774
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|193938370
|2012.09.05 08:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58339
|1.58840
|1.59438
|2012.09.05 11:08
|1.58840
|0.00
|0.00
|0.00
|10.02
|193941393
|2012.09.06 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59066
|1.59626
|1.59958
|2012.09.07 08:30
|1.59626
|0.00
|0.00
|0.02
|5.60
|193943909
|2012.09.06 13:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58858
|1.59217
|1.59958
|2012.09.06 14:49
|1.59217
|0.00
|0.00
|0.00
|7.18
|193948011
|2012.09.10 04:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.03640
|1.04280
|1.04540
|2012.09.11 20:17
|1.04280
|0.00
|0.00
|0.09
|6.40
|193948140
|2012.09.10 07:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60059
|1.54059
|1.60733
|2012.09.10 14:57
|1.60022
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|193948204
|2012.09.10 08:12
|buy
|0.02
|audusd
|1.03439
|1.04282
|1.04540
|2012.09.11 20:17
|1.04282
|0.00
|0.00
|0.18
|16.86
|193948213
|2012.09.10 08:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59836
|1.54059
|1.60733
|2012.09.10 14:57
|1.60022
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|193948379
|2012.09.10 13:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59634
|1.54059
|1.60733
|2012.09.10 14:57
|1.60023
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|193948511
|2012.09.10 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60115
|1.60575
|1.61012
|2012.09.11 15:00
|1.60575
|0.00
|0.00
|0.02
|4.60
|193949419
|2012.09.10 19:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59916
|1.60580
|1.61012
|2012.09.11 15:00
|1.60580
|0.00
|0.00
|0.04
|13.28
|193953507
|2012.09.12 01:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.04421
|1.04678
|1.05521
|2012.09.12 07:10
|1.04678
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|193953641
|2012.09.12 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60768
|1.61079
|1.61868
|2012.09.12 08:22
|1.61079
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|193954309
|2012.09.12 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04965
|0.98969
|1.05456
|2012.09.13 16:31
|1.04670
|0.00
|0.00
|0.28
|-2.95
|193954341
|2012.09.12 11:22
|buy
|0.02
|audusd
|1.04760
|0.98969
|1.05456
|2012.09.13 16:31
|1.04670
|0.00
|0.00
|0.55
|-1.80
|193954494
|2012.09.12 14:30
|buy
|0.03
|audusd
|1.04558
|0.98969
|1.05456
|2012.09.13 16:31
|1.04657
|0.00
|0.00
|0.83
|2.97
|193954881
|2012.09.12 17:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61092
|1.61363
|1.61992
|2012.09.13 16:33
|1.61363
|0.00
|0.00
|0.07
|2.71
|193958388
|2012.09.13 07:48
|buy
|0.05
|audusd
|1.04361
|0.98969
|1.05456
|2012.09.13 16:31
|1.04667
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|193959077
|2012.09.13 13:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60891
|1.61369
|1.61992
|2012.09.13 16:33
|1.61369
|0.00
|0.00
|0.00
|9.56
|193961718
|2012.09.13 19:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05461
|1.05676
|1.06567
|2012.09.14 07:20
|1.05676
|0.00
|0.00
|0.09
|2.15
|193961720
|2012.09.13 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61554
|1.61846
|1.62654
|2012.09.14 06:16
|1.61846
|0.00
|0.00
|0.02
|2.92
|193966466
|2012.09.17 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62302
|1.62519
|1.63402
|2012.09.17 17:54
|1.62519
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|193966673
|2012.09.17 05:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.05431
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.09
|-7.47
|193966796
|2012.09.17 06:51
|buy
|0.02
|audusd
|1.05230
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.18
|-10.92
|193967352
|2012.09.17 11:59
|buy
|0.03
|audusd
|1.05030
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.28
|-10.38
|193968289
|2012.09.17 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.820
|72.825
|79.719
|2012.09.19 07:09
|79.062
|0.00
|0.00
|0.02
|3.06
|193968731
|2012.09.17 17:03
|buy
|0.05
|audusd
|1.04820
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.46
|-6.80
|193968932
|2012.09.17 18:06
|buy
|0.09
|audusd
|1.04618
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.83
|5.94
|193969622
|2012.09.17 22:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62499
|1.56496
|1.63391
|2012.09.19 07:08
|1.62651
|0.00
|0.00
|0.02
|1.52
|193969766
|2012.09.18 00:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.619
|79.008
|79.719
|2012.09.19 07:09
|79.063
|0.00
|0.00
|0.01
|11.23
|193969924
|2012.09.18 01:30
|buy
|0.15
|audusd
|1.04401
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.00
|42.45
|193970495
|2012.09.18 07:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62303
|1.56496
|1.63391
|2012.09.19 07:09
|1.62649
|0.00
|0.00
|0.05
|6.92
|193987852
|2012.09.24 05:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04231
|0.98232
|1.04519
|2012.09.26 21:50
|1.03729
|0.00
|0.00
|0.45
|-5.02
|193987958
|2012.09.24 07:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62250
|1.56252
|1.62937
|2012.09.24 18:59
|1.62224
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|193988286
|2012.09.24 08:21
|buy
|0.02
|audusd
|1.04031
|1.04232
|1.05131
|2012.09.25 05:44
|1.04232
|0.00
|0.00
|0.18
|4.02
|193988408
|2012.09.24 08:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62045
|1.56252
|1.62937
|2012.09.24 18:59
|1.62224
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|193989141
|2012.09.24 14:20
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61836
|1.56252
|1.62937
|2012.09.24 18:59
|1.62224
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|193994763
|2012.09.25 20:08
|buy
|0.02
|audusd
|1.03836
|0.98232
|1.04519
|2012.09.26 21:50
|1.03729
|0.00
|0.00
|0.73
|-2.14
|193995068
|2012.09.25 23:30
|buy
|0.03
|audusd
|1.03631
|0.98232
|1.04519
|2012.09.26 21:50
|1.03730
|0.00
|0.00
|0.82
|2.97
|193996356
|2012.09.26 08:09
|buy
|0.05
|audusd
|1.03417
|0.98232
|1.04519
|2012.09.26 21:50
|1.03730
|0.00
|0.00
|1.37
|15.65
|194048133
|2012.10.01 23:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.064
|78.507
|79.164
|2012.10.04 08:28
|78.507
|0.00
|0.00
|0.03
|5.64
|194063368
|2012.10.04 11:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.620
|72.620
|79.112
|2012.10.11 10:50
|78.381
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.05
|194064629
|2012.10.04 15:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.416
|78.660
|79.518
|2012.10.05 13:43
|78.657
|0.00
|0.00
|0.01
|6.13
|194078263
|2012.10.08 08:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.212
|72.620
|79.112
|2012.10.11 10:50
|78.375
|0.00
|0.00
|0.05
|4.16
|194100813
|2012.10.11 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02599
|0.96600
|1.03299
|2012.10.15 23:30
|1.02572
|0.00
|0.00
|0.27
|-0.27
|194103055
|2012.10.11 04:19
|buy
|0.03
|usdjpy
|78.015
|72.620
|79.112
|2012.10.11 10:50
|78.375
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|194114801
|2012.10.14 22:18
|buy
|0.02
|audusd
|1.02399
|0.96600
|1.03299
|2012.10.15 23:30
|1.02572
|0.00
|0.00
|0.18
|3.46
|194115077
|2012.10.14 23:45
|buy
|0.03
|audusd
|1.02205
|0.96600
|1.03299
|2012.10.15 23:30
|1.02572
|0.00
|0.00
|0.27
|11.01
|194116771
|2012.10.15 03:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.472
|78.722
|79.571
|2012.10.16 07:46
|78.894
|0.00
|0.00
|0.01
|5.35
|194118859
|2012.10.15 08:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60651
|1.60879
|1.61548
|2012.10.16 07:46
|1.61052
|0.00
|0.00
|0.02
|4.01
|194121069
|2012.10.15 13:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60454
|1.60883
|1.61548
|2012.10.16 07:46
|1.61056
|0.00
|0.00
|0.04
|12.04
|194125685
|2012.10.15 23:33
|buy
|0.01
|audusd
|1.02595
|0.96596
|1.03696
|2012.10.16 07:46
|1.02844
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|194132188
|2012.10.16 11:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02895
|1.03591
|1.03794
|2012.10.17 15:56
|1.03795
|0.00
|0.00
|0.09
|9.00
|194132197
|2012.10.16 11:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61091
|1.61573
|1.62188
|2012.10.17 12:58
|1.61572
|0.00
|0.00
|0.02
|4.81
|194132722
|2012.10.16 12:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.903
|79.254
|79.800
|2012.10.18 14:14
|79.260
|0.00
|0.00
|0.03
|4.50
|194132734
|2012.10.16 12:47
|buy
|0.02
|audusd
|1.02690
|1.03022
|1.03794
|2012.10.17 02:56
|1.03002
|0.00
|0.00
|0.18
|6.24
|194137057
|2012.10.17 03:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.705
|79.001
|79.800
|2012.10.18 07:21
|79.007
|0.00
|0.00
|0.03
|7.64
|194140915
|2012.10.17 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61660
|1.55659
|1.62365
|2012.10.18 09:16
|1.61641
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.19
|194141787
|2012.10.17 20:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61466
|1.55659
|1.62365
|2012.10.18 09:16
|1.61637
|0.00
|0.00
|0.13
|3.42
|194143339
|2012.10.18 01:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61264
|1.55659
|1.62365
|2012.10.18 09:16
|1.61642
|0.00
|0.00
|0.00
|11.34
|194144388
|2012.10.18 04:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03796
|0.97795
|1.04150
|2012.10.22 07:33
|1.03052
|0.00
|0.00
|0.18
|-7.44
|194146501
|2012.10.18 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61531
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60292
|0.00
|0.00
|0.04
|-12.39
|194146846
|2012.10.18 11:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61321
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60293
|0.00
|0.00
|0.08
|-20.56
|194149820
|2012.10.18 18:27
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61127
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60291
|0.00
|0.00
|0.14
|-25.08
|194149889
|2012.10.18 18:29
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60927
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60288
|0.00
|0.00
|0.22
|-31.95
|194149966
|2012.10.18 18:36
|buy
|0.02
|audusd
|1.03592
|0.97795
|1.04150
|2012.10.22 07:33
|1.03071
|0.00
|0.00
|0.36
|-10.42
|194150067
|2012.10.18 18:43
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60730
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60292
|0.00
|0.00
|0.40
|-39.42
|194150432
|2012.10.18 19:17
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.60532
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60293
|0.00
|0.00
|0.66
|-35.85
|194150743
|2012.10.18 20:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.264
|79.464
|80.370
|2012.10.22 07:33
|79.597
|0.00
|0.00
|0.02
|4.18
|194155531
|2012.10.21 22:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.03251
|0.97795
|1.04150
|2012.10.22 07:33
|1.03072
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.37
|194155549
|2012.10.21 22:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.60145
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60293
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|194155827
|2012.10.21 23:26
|buy
|0.05
|audusd
|1.03054
|0.97795
|1.04150
|2012.10.22 07:33
|1.03062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|194155856
|2012.10.21 23:45
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.59945
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60293
|0.00
|0.00
|0.00
|146.16
|194161152
|2012.10.22 17:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.838
|80.123
|80.942
|2012.10.25 14:49
|80.127
|0.00
|0.00
|0.04
|3.61
|194188483
|2012.10.25 18:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.273
|74.278
|80.421
|2012.10.31 08:15
|79.743
|0.00
|0.00
|0.04
|-6.65
|194189025
|2012.10.25 20:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61259
|1.55236
|1.61337
|2012.10.30 07:09
|1.60538
|0.00
|0.00
|0.06
|-7.21
|194189421
|2012.10.25 23:18
|buy
|0.01
|audusd
|1.03480
|1.03781
|1.04380
|2012.10.31 12:33
|1.03781
|0.00
|0.00
|0.27
|3.01
|194197642
|2012.10.29 01:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.673
|79.905
|80.772
|2012.10.30 05:46
|79.905
|0.00
|0.00
|0.01
|5.81
|194197644
|2012.10.29 01:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60834
|1.55236
|1.61337
|2012.10.30 07:09
|1.60541
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.86
|194199968
|2012.10.29 08:01
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60633
|1.55236
|1.61337
|2012.10.30 07:09
|1.60542
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.73
|194201631
|2012.10.29 12:33
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60437
|1.55236
|1.61337
|2012.10.30 07:09
|1.60539
|0.00
|0.00
|0.11
|5.10
|194203015
|2012.10.29 15:59
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60228
|1.55236
|1.61337
|2012.10.30 07:09
|1.60534
|0.00
|0.00
|0.20
|27.54
|194203048
|2012.10.29 16:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.03280
|1.03624
|1.04380
|2012.10.30 16:13
|1.03624
|0.00
|0.00
|0.18
|6.88
|194206126
|2012.10.30 05:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.521
|74.278
|80.421
|2012.10.31 08:15
|79.743
|0.00
|0.00
|0.01
|5.57
|194206324
|2012.10.30 06:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.316
|79.542
|80.421
|2012.10.31 08:15
|79.743
|0.00
|0.00
|0.02
|16.06
|194207103
|2012.10.30 08:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60642
|1.61159
|1.61742
|2012.10.31 09:50
|1.61159
|0.00
|0.00
|0.02
|5.17
|194215592
|2012.10.31 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61320
|1.61541
|1.62417
|2012.11.01 12:07
|1.61541
|0.00
|0.00
|0.07
|2.21
|194215699
|2012.10.31 18:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03860
|1.04166
|1.04532
|2012.11.06 07:21
|1.04166
|0.00
|0.00
|0.54
|3.06
|194217463
|2012.11.01 01:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.03659
|1.03981
|1.04760
|2012.11.02 00:30
|1.03981
|0.00
|0.00
|0.18
|6.44
|194219893
|2012.11.01 11:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.048
|80.464
|81.150
|2012.11.02 13:49
|80.464
|0.00
|0.00
|0.01
|5.17
|194224038
|2012.11.01 23:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61323
|1.55328
|1.60694
|2012.11.06 06:36
|1.59927
|0.00
|0.00
|0.04
|-13.96
|194230145
|2012.11.04 23:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.03439
|1.04167
|1.04532
|2012.11.06 07:21
|1.04167
|0.00
|0.00
|0.18
|14.56
|194230162
|2012.11.04 23:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60213
|1.55328
|1.60694
|2012.11.06 06:36
|1.59927
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.72
|194230523
|2012.11.05 00:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.476
|74.476
|81.177
|2012.11.06 19:26
|80.406
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.87
|194232517
|2012.11.05 08:03
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.277
|74.476
|81.177
|2012.11.06 19:26
|80.406
|0.00
|0.00
|0.01
|3.21
|194232573
|2012.11.05 08:15
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60001
|1.55328
|1.60694
|2012.11.06 06:36
|1.59927
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.22
|194232794
|2012.11.05 09:43
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59794
|1.55328
|1.60694
|2012.11.06 06:36
|1.59927
|0.00
|0.00
|0.11
|6.65
|194233596
|2012.11.05 14:56
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.59594
|1.55328
|1.60694
|2012.11.06 06:36
|1.59927
|0.00
|0.00
|0.20
|29.97
|194235044
|2012.11.06 04:32
|buy
|0.03
|usdjpy
|80.072
|74.476
|81.177
|2012.11.06 19:26
|80.405
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|194235913
|2012.11.06 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04392
|1.04593
|1.05290
|2012.11.07 09:14
|1.04593
|0.00
|0.00
|0.09
|2.01
|194238602
|2012.11.07 01:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.04190
|1.04594
|1.05290
|2012.11.07 09:14
|1.04594
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|194245101
|2012.11.07 21:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.04187
|0.98185
|1.04887
|2012.11.20 20:04
|1.03765
|0.00
|0.00
|1.08
|-4.22
|194245309
|2012.11.07 22:29
|buy
|0.02
|audusd
|1.03998
|1.04221
|1.05086
|2012.11.08 18:25
|1.04221
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|194303818
|2012.11.19 18:48
|buy
|0.02
|audusd
|1.03988
|0.98185
|1.04887
|2012.11.20 20:04
|1.03767
|0.00
|0.00
|0.18
|-4.42
|194303956
|2012.11.19 20:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.356
|75.361
|82.255
|2012.11.20 20:04
|81.727
|0.00
|0.00
|0.01
|4.54
|194304215
|2012.11.19 21:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59116
|1.53118
|1.60218
|2012.11.20 20:04
|1.59168
|0.00
|0.00
|0.02
|0.52
|194305658
|2012.11.20 03:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.164
|81.548
|82.255
|2012.11.20 20:04
|81.729
|0.00
|0.00
|0.00
|13.83
|194307977
|2012.11.20 12:40
|buy
|0.03
|audusd
|1.03787
|0.98185
|1.04887
|2012.11.20 20:04
|1.03768
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|194313266
|2012.11.20 21:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59280
|1.53280
|1.59976
|2012.11.21 09:31
|1.59265
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.15
|194313278
|2012.11.20 21:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03890
|0.97890
|1.04586
|2012.11.22 01:42
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.36
|-0.30
|194313495
|2012.11.20 23:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.698
|82.325
|82.798
|2012.11.21 14:30
|82.325
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|194314275
|2012.11.21 03:21
|buy
|0.02
|audusd
|1.03688
|0.97890
|1.04586
|2012.11.22 01:42
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.55
|3.44
|194315208
|2012.11.21 04:15
|buy
|0.03
|audusd
|1.03489
|0.97890
|1.04586
|2012.11.22 01:42
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.82
|11.13
|194315246
|2012.11.21 04:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59077
|1.53280
|1.59976
|2012.11.21 09:31
|1.59265
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|194315859
|2012.11.21 07:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58876
|1.53280
|1.59976
|2012.11.21 09:31
|1.59263
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|194316817
|2012.11.21 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59220
|1.59485
|1.60315
|2012.11.22 07:58
|1.59615
|0.00
|0.00
|0.07
|3.95
|194319490
|2012.11.21 18:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.451
|76.451
|82.948
|2012.11.28 23:33
|82.139
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.80
|194324983
|2012.11.22 08:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59678
|1.53677
|1.60373
|2012.11.23 07:54
|1.59639
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.39
|194326849
|2012.11.22 13:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03833
|1.04496
|1.04933
|2012.11.26 01:44
|1.04496
|0.00
|0.00
|0.18
|6.63
|194327195
|2012.11.22 13:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59477
|1.53677
|1.60373
|2012.11.23 07:54
|1.59634
|0.00
|0.00
|0.04
|3.14
|194328295
|2012.11.22 17:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59280
|1.53677
|1.60373
|2012.11.23 07:54
|1.59641
|0.00
|0.00
|0.07
|10.83
|194336311
|2012.11.26 02:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.248
|76.451
|82.948
|2012.11.28 23:33
|82.139
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.65
|194337483
|2012.11.26 08:06
|buy
|0.03
|usdjpy
|82.052
|76.451
|82.948
|2012.11.28 23:33
|82.139
|0.00
|0.00
|0.09
|3.18
|194341282
|2012.11.26 17:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60271
|1.54272
|1.60770
|2012.11.28 15:38
|1.59994
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.77
|194352355
|2012.11.28 01:20
|buy
|0.02
|audusd
|1.04347
|1.04602
|1.05448
|2012.11.29 00:32
|1.04601
|0.00
|0.00
|0.55
|5.08
|194352643
|2012.11.28 01:50
|buy
|0.05
|usdjpy
|81.845
|76.451
|82.948
|2012.11.28 23:33
|82.139
|0.00
|0.00
|0.08
|17.90
|194354118
|2012.11.28 05:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60071
|1.54272
|1.60770
|2012.11.28 15:38
|1.59993
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|194356713
|2012.11.28 11:57
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59871
|1.54272
|1.60770
|2012.11.28 15:38
|1.59991
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|194357352
|2012.11.28 13:21
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59669
|1.54272
|1.60770
|2012.11.28 15:38
|1.59992
|0.00
|0.00
|0.00
|16.15
|194361134
|2012.11.28 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60047
|1.60273
|1.61143
|2012.11.29 15:09
|1.60271
|0.00
|0.00
|0.07
|2.24
|
|0.00
|0.00
|48.30
|3 244.25
|Closed P/L:
|3 292.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|194336878
|2012.11.26 05:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.04549
|0.98545
|1.05448
|
|1.04113
|0.00
|0.00
|0.55
|-4.36
|194370433
|2012.11.29 19:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60411
|1.54401
|1.61501
|
|1.59959
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.52
|
|0.00
|0.00
|0.57
|-8.88
|
|Floating P/L:
|-8.31
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 292.55
|Floating P/L:
|-8.31
|Margin:
|52.99
|Balance:
|13 292.55
|Equity:
|13 284.24
|Free Margin:
|13 231.25
|
|Details:
|Gross Profit:
|7 734.17
|Gross Loss:
|4 441.62
|Total Net Profit:
|3 292.55
|Profit Factor:
|1.74
|Expected Payoff:
|3.22
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|508.50 (4.23%)
|Relative Drawdown:
|4.23% (508.50)
|
|Total Trades:
|1022
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|1022 (59.49%)
|Profit Trades (% of total):
|608 (59.49%)
|Loss trades (% of total):
|414 (40.51%)
|Largest
|profit trade:
|378.42
|loss trade:
|-103.75
|Average
|profit trade:
|12.72
|loss trade:
|-10.73
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (89.53)
|consecutive losses ($):
|11 (-508.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|497.88 (8)
|consecutive loss (count):
|-508.50 (11)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2