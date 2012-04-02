|Account: 8125268
|Name: T3Digital
|Currency: USD
|2012 November 23, 17:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1322688674
|2012.02.20 07:37
|balance
|Deposit
|5 000.00
|1322705411
|2012.02.20 17:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.975
|0.000
|78.871
|2012.02.23 17:21
|80.397
|-0.06
|0.00
|-0.26
|-5.26
|1322708752
|2012.02.20 19:06
|sell
|0.02
|cadjpy
|80.176
|0.000
|79.076
|2012.02.23 17:21
|80.388
|-0.12
|0.00
|-0.52
|-5.28
|1322709731
|2012.02.20 20:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58466
|1.58125
|1.56625
|2012.02.21 14:22
|1.58125
|-0.06
|0.00
|-0.05
|3.41
|1322763500
|2012.02.22 09:00
|sell
|0.03
|cadjpy
|80.381
|0.000
|79.276
|2012.02.23 17:21
|80.389
|-0.18
|0.00
|-0.47
|-0.30
|1322771890
|2012.02.22 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57022
|0.00000
|1.55926
|2012.02.22 15:08
|1.56739
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.83
|1322772871
|2012.02.22 12:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57210
|1.56910
|1.55410
|2012.02.22 15:08
|1.56739
|-0.12
|0.00
|0.00
|9.42
|1322778242
|2012.02.22 15:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56736
|0.00000
|1.55634
|2012.02.23 17:22
|1.56985
|-0.06
|0.00
|-0.13
|-2.49
|1322798906
|2012.02.23 08:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56934
|0.00000
|1.55836
|2012.02.23 17:22
|1.56986
|-0.12
|0.00
|0.00
|-1.04
|1322804004
|2012.02.23 11:34
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57142
|0.00000
|1.56035
|2012.02.23 17:22
|1.56984
|-0.18
|0.00
|0.00
|4.74
|1322810559
|2012.02.23 15:31
|sell
|0.05
|cadjpy
|80.582
|0.000
|79.481
|2012.02.23 17:21
|80.388
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.09
|1322811424
|2012.02.23 16:00
|buy
|0.01
|audjpy
|85.928
|0.000
|87.028
|2012.02.24 06:49
|86.199
|-0.06
|0.00
|0.05
|3.38
|1322813050
|2012.02.23 16:36
|buy
|0.02
|audjpy
|85.730
|86.046
|87.546
|2012.02.24 06:49
|86.197
|-0.12
|0.00
|0.11
|11.64
|1322818607
|2012.02.23 20:09
|buy
|0.03
|audjpy
|85.533
|86.048
|87.548
|2012.02.24 06:49
|86.197
|-0.18
|0.00
|0.16
|24.81
|1322954194
|2012.02.28 12:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|81.078
|0.000
|82.180
|2012.02.29 05:15
|80.989
|-0.06
|0.00
|-0.00
|-1.11
|1322955518
|2012.02.28 12:28
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.862
|0.000
|81.977
|2012.02.29 05:15
|80.989
|-0.12
|0.00
|-0.01
|3.16
|1322964126
|2012.02.28 15:33
|buy
|0.03
|cadjpy
|80.660
|80.984
|82.484
|2012.02.29 05:15
|80.984
|-0.18
|0.00
|-0.01
|12.08
|1322976033
|2012.02.28 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58859
|1.59176
|1.60676
|2012.02.29 06:42
|1.59326
|-0.06
|0.00
|-0.03
|4.67
|1322986731
|2012.02.29 09:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.020
|0.000
|79.912
|2012.03.01 07:26
|81.863
|-0.06
|0.00
|-0.16
|-10.41
|1322990943
|2012.02.29 11:56
|sell
|0.02
|cadjpy
|81.225
|0.000
|80.120
|2012.03.01 07:26
|81.861
|-0.12
|0.00
|-0.32
|-15.72
|1322997493
|2012.02.29 14:07
|sell
|0.03
|cadjpy
|81.424
|0.000
|80.325
|2012.03.01 07:26
|81.857
|-0.18
|0.00
|-0.49
|-16.05
|1323005515
|2012.02.29 17:18
|sell
|0.05
|cadjpy
|81.638
|0.000
|80.525
|2012.03.01 07:25
|81.856
|-0.30
|0.00
|-0.81
|-13.47
|1323008938
|2012.02.29 17:57
|sell
|0.08
|cadjpy
|81.833
|0.000
|80.739
|2012.03.01 07:25
|81.849
|-0.48
|0.00
|-1.30
|-1.58
|1323009094
|2012.02.29 17:59
|sell
|0.13
|cadjpy
|82.052
|0.000
|80.935
|2012.03.01 07:25
|81.853
|-0.78
|0.00
|-2.11
|31.98
|1323013281
|2012.02.29 18:54
|sell
|0.21
|cadjpy
|82.249
|81.973
|80.473
|2012.03.01 07:25
|81.849
|-1.26
|0.00
|-3.41
|103.83
|1323017751
|2012.02.29 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59394
|0.00000
|1.58294
|2012.03.01 07:25
|1.59316
|-0.06
|0.00
|-0.15
|0.78
|1323105049
|2012.03.05 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.052
|0.000
|80.952
|2012.03.05 10:48
|81.859
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.37
|1323105050
|2012.03.05 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|87.026
|0.000
|85.929
|2012.03.05 10:48
|86.847
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.20
|1323124421
|2012.03.05 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58678
|0.00000
|1.59780
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.06
|0.00
|-0.06
|-13.00
|1323145650
|2012.03.06 09:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58483
|0.00000
|1.59575
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.12
|0.00
|-0.07
|-22.10
|1323146859
|2012.03.06 10:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58279
|0.00000
|1.59381
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.18
|0.00
|-0.10
|-27.03
|1323149822
|2012.03.06 11:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58016
|0.00000
|1.59179
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.30
|0.00
|-0.17
|-31.90
|1323151952
|2012.03.06 11:58
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.57804
|0.00000
|1.58913
|2012.03.07 11:45
|1.57378
|-0.48
|0.00
|-0.27
|-34.08
|1323153148
|2012.03.06 12:16
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.57589
|0.00000
|1.58703
|2012.03.07 11:45
|1.57380
|-0.78
|0.00
|-0.44
|-27.17
|1323167361
|2012.03.06 17:25
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.57389
|0.00000
|1.58484
|2012.03.07 11:45
|1.57378
|-1.26
|0.00
|-0.71
|-2.31
|1323169861
|2012.03.06 18:31
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.57165
|0.00000
|1.58289
|2012.03.07 11:45
|1.57380
|-2.04
|0.00
|-1.16
|73.10
|1323322168
|2012.03.12 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.865
|0.000
|81.760
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.06
|0.00
|-0.26
|-13.25
|1323329714
|2012.03.12 11:20
|sell
|0.02
|cadjpy
|83.065
|0.000
|81.965
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.12
|0.00
|-0.52
|-21.69
|1323340439
|2012.03.12 16:00
|sell
|0.01
|audjpy
|86.287
|0.000
|85.189
|2012.03.13 07:34
|86.637
|-0.06
|0.00
|-0.19
|-4.27
|1323351092
|2012.03.12 22:12
|sell
|0.02
|audjpy
|86.494
|0.000
|85.388
|2012.03.13 07:34
|86.630
|-0.12
|0.00
|-0.39
|-3.31
|1323358314
|2012.03.13 07:00
|sell
|0.03
|audjpy
|86.890
|86.624
|85.124
|2012.03.13 07:34
|86.627
|-0.18
|0.00
|0.00
|9.61
|1323364387
|2012.03.13 10:20
|sell
|0.03
|cadjpy
|83.271
|0.000
|82.169
|2012.03.15 13:43
|83.971
|-0.18
|0.00
|-0.62
|-25.19
|1323365706
|2012.03.13 10:56
|sell
|0.05
|cadjpy
|83.476
|0.000
|82.372
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.30
|0.00
|-1.03
|-29.57
|1323374263
|2012.03.13 14:40
|sell
|0.08
|cadjpy
|83.679
|0.000
|82.579
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.48
|0.00
|-1.65
|-27.84
|1323389700
|2012.03.13 21:11
|sell
|0.13
|cadjpy
|83.883
|0.000
|82.784
|2012.03.15 13:43
|83.964
|-0.78
|0.00
|-2.69
|-12.63
|1323399714
|2012.03.14 07:00
|sell
|0.21
|cadjpy
|84.119
|0.000
|83.027
|2012.03.15 13:43
|83.964
|-1.26
|0.00
|-3.30
|39.05
|1323413604
|2012.03.14 13:03
|sell
|0.34
|cadjpy
|84.317
|84.039
|82.539
|2012.03.15 13:43
|83.963
|-2.04
|0.00
|-5.34
|144.42
|1323420836
|2012.03.14 15:42
|sell
|0.55
|cadjpy
|84.517
|84.039
|82.539
|2012.03.15 13:42
|83.954
|-3.30
|0.00
|-8.64
|371.54
|1323428636
|2012.03.14 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56846
|0.00000
|1.55746
|2012.03.14 21:37
|1.56745
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.01
|1323431156
|2012.03.14 18:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57038
|1.56833
|1.55333
|2012.03.14 21:37
|1.56726
|-0.12
|0.00
|0.00
|6.24
|1323471287
|2012.03.15 13:43
|sell
|0.01
|cadjpy
|83.960
|0.000
|82.856
|2012.03.15 15:55
|83.896
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.77
|1323474046
|2012.03.15 14:20
|sell
|0.02
|cadjpy
|84.161
|83.878
|82.378
|2012.03.15 15:55
|83.895
|-0.12
|0.00
|0.00
|6.38
|1323481927
|2012.03.15 15:55
|sell
|0.01
|cadjpy
|83.883
|0.000
|82.781
|2012.03.16 16:36
|84.029
|-0.06
|0.00
|-0.05
|-1.75
|1323482324
|2012.03.15 16:00
|sell
|0.01
|audjpy
|87.579
|0.000
|86.456
|2012.03.19 14:22
|88.063
|-0.06
|0.00
|-0.38
|-5.82
|1323492446
|2012.03.15 18:08
|sell
|0.02
|audjpy
|87.781
|0.000
|86.679
|2012.03.19 14:22
|88.059
|-0.12
|0.00
|-0.77
|-6.69
|1323493303
|2012.03.15 18:18
|sell
|0.02
|cadjpy
|84.089
|0.000
|82.983
|2012.03.16 16:36
|84.028
|-0.12
|0.00
|-0.10
|1.46
|1323524559
|2012.03.16 07:06
|sell
|0.03
|audjpy
|87.984
|0.000
|86.882
|2012.03.19 14:22
|88.065
|-0.18
|0.00
|-0.59
|-2.92
|1323535271
|2012.03.16 10:29
|sell
|0.03
|cadjpy
|84.295
|84.028
|82.528
|2012.03.16 16:36
|84.024
|-0.18
|0.00
|0.00
|9.76
|1323537335
|2012.03.16 10:58
|sell
|0.05
|audjpy
|88.189
|0.000
|87.093
|2012.03.19 14:22
|88.065
|-0.30
|0.00
|-0.98
|7.46
|1323544138
|2012.03.16 13:35
|sell
|0.05
|cadjpy
|84.503
|84.024
|82.524
|2012.03.16 16:36
|84.024
|-0.30
|0.00
|0.00
|28.73
|1323544892
|2012.03.16 14:03
|sell
|0.08
|audjpy
|88.386
|88.066
|86.566
|2012.03.19 14:22
|88.068
|-0.48
|0.00
|-1.56
|30.59
|1323600049
|2012.03.19 20:00
|buy
|0.01
|audjpy
|88.564
|0.000
|89.662
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.06
|0.00
|0.13
|-11.39
|1323600069
|2012.03.19 20:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|84.530
|0.000
|85.636
|2012.03.21 02:09
|84.293
|-0.06
|0.00
|0.01
|-2.83
|1323603588
|2012.03.19 21:57
|buy
|0.02
|audjpy
|88.362
|0.000
|89.462
|2012.03.21 01:32
|87.613
|-0.12
|0.00
|0.26
|-17.90
|1323613782
|2012.03.20 07:05
|buy
|0.03
|audjpy
|88.161
|0.000
|89.261
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.18
|0.00
|0.16
|-19.72
|1323619428
|2012.03.20 09:36
|buy
|0.05
|audjpy
|87.971
|0.000
|89.056
|2012.03.21 01:32
|87.614
|-0.30
|0.00
|0.26
|-21.34
|1323631791
|2012.03.20 13:10
|buy
|0.08
|audjpy
|87.773
|0.000
|88.870
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.48
|0.00
|0.42
|-15.49
|1323631886
|2012.03.20 13:13
|buy
|0.02
|cadjpy
|84.332
|0.000
|85.430
|2012.03.21 02:09
|84.290
|-0.12
|0.00
|-0.01
|-1.01
|1323637792
|2012.03.20 15:42
|buy
|0.03
|cadjpy
|84.143
|0.000
|85.230
|2012.03.21 02:09
|84.287
|-0.18
|0.00
|-0.01
|5.17
|1323637914
|2012.03.20 15:43
|buy
|0.13
|audjpy
|87.571
|0.000
|88.670
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.78
|0.00
|0.68
|6.22
|1323638145
|2012.03.20 15:46
|buy
|0.05
|cadjpy
|83.947
|84.295
|85.795
|2012.03.21 02:09
|84.294
|-0.30
|0.00
|-0.02
|20.76
|1323641710
|2012.03.20 16:25
|buy
|0.21
|audjpy
|87.370
|87.616
|89.116
|2012.03.21 01:32
|87.613
|-1.26
|0.00
|1.10
|60.99
|1323669373
|2012.03.21 11:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|84.801
|0.000
|85.903
|2012.03.26 16:20
|83.245
|-0.06
|0.00
|-0.01
|-18.83
|1323682221
|2012.03.21 16:01
|buy
|0.02
|cadjpy
|84.588
|0.000
|85.698
|2012.03.26 16:20
|83.236
|-0.12
|0.00
|-0.03
|-32.72
|1323688368
|2012.03.21 17:26
|buy
|0.03
|cadjpy
|84.393
|0.000
|85.486
|2012.03.26 16:20
|83.232
|-0.18
|0.00
|-0.04
|-42.15
|1323691326
|2012.03.21 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58508
|1.57927
|1.56427
|2012.03.22 11:42
|1.57928
|-0.06
|0.00
|-0.20
|5.80
|1323692073
|2012.03.21 19:35
|buy
|0.05
|cadjpy
|84.195
|0.000
|85.293
|2012.03.26 16:19
|83.235
|-0.30
|0.00
|-0.07
|-58.07
|1323695722
|2012.03.21 22:28
|buy
|0.08
|cadjpy
|83.992
|0.000
|85.093
|2012.03.26 16:19
|83.243
|-0.48
|0.00
|-0.11
|-72.49
|1323695839
|2012.03.21 22:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58726
|1.57921
|1.56421
|2012.03.22 11:42
|1.57925
|-0.12
|0.00
|-0.40
|16.02
|1323703148
|2012.03.22 07:00
|sell
|0.01
|audjpy
|86.523
|85.953
|84.453
|2012.03.22 11:45
|85.950
|-0.06
|0.00
|0.00
|6.92
|1323703611
|2012.03.22 07:29
|sell
|0.02
|audjpy
|86.728
|85.949
|84.449
|2012.03.22 11:45
|85.950
|-0.12
|0.00
|0.00
|18.78
|1323708478
|2012.03.22 10:01
|buy
|0.13
|cadjpy
|83.790
|0.000
|84.890
|2012.03.26 16:19
|83.232
|-0.78
|0.00
|0.05
|-87.76
|1323711310
|2012.03.22 10:32
|buy
|0.21
|cadjpy
|83.587
|0.000
|84.687
|2012.03.26 16:19
|83.234
|-1.26
|0.00
|0.08
|-89.68
|1323711958
|2012.03.22 10:39
|buy
|0.34
|cadjpy
|83.335
|0.000
|84.440
|2012.03.26 16:19
|83.237
|-2.04
|0.00
|0.13
|-40.31
|1323713901
|2012.03.22 11:19
|buy
|0.55
|cadjpy
|83.133
|0.000
|84.228
|2012.03.26 16:19
|83.237
|-3.30
|0.00
|0.20
|69.19
|1323715417
|2012.03.22 11:45
|sell
|0.01
|audjpy
|85.935
|0.000
|84.834
|2012.03.22 15:29
|85.964
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.35
|1323715938
|2012.03.22 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57993
|0.00000
|1.56887
|2012.03.22 15:29
|1.57903
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.90
|1323720205
|2012.03.22 14:36
|sell
|0.02
|audjpy
|86.156
|0.000
|85.039
|2012.03.22 15:29
|85.953
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.89
|1323722507
|2012.03.22 15:29
|buy
|0.90
|cadjpy
|82.930
|0.000
|84.032
|2012.03.26 16:19
|83.238
|-5.40
|0.00
|0.33
|335.29
|1323904381
|2012.03.29 13:00
|sell
|0.01
|audjpy
|85.136
|84.917
|83.417
|2012.03.29 17:15
|84.787
|-0.06
|0.00
|0.00
|4.25
|1323916014
|2012.03.29 17:15
|sell
|0.01
|audjpy
|84.773
|0.000
|83.679
|2012.03.30 03:44
|85.113
|-0.06
|0.00
|-0.19
|-4.15
|1323918534
|2012.03.29 18:04
|sell
|0.02
|audjpy
|84.961
|0.000
|83.875
|2012.03.30 03:44
|85.113
|-0.12
|0.00
|-0.37
|-3.71
|1323920852
|2012.03.29 19:51
|sell
|0.03
|audjpy
|85.159
|0.000
|84.063
|2012.03.30 03:44
|85.111
|-0.18
|0.00
|-0.56
|1.76
|1323923335
|2012.03.29 21:30
|sell
|0.05
|audjpy
|85.357
|85.108
|83.608
|2012.03.30 03:44
|85.104
|-0.30
|0.00
|-0.93
|15.43
|1323924988
|2012.03.29 22:45
|sell
|0.08
|audjpy
|85.565
|85.095
|83.595
|2012.03.30 03:44
|85.099
|-0.48
|0.00
|-1.49
|45.48
|1323944155
|2012.03.30 13:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|82.390
|0.000
|83.493
|2012.03.30 17:26
|82.446
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.69
|1323948469
|2012.03.30 15:29
|buy
|0.02
|cadjpy
|82.189
|82.447
|83.947
|2012.03.30 17:26
|82.445
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.22
|1323955170
|2012.03.30 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59794
|0.00000
|1.58683
|2012.04.02 16:42
|1.60127
|-0.06
|0.00
|-0.06
|-3.33
|1323959111
|2012.03.30 20:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59999
|0.00000
|1.58895
|2012.04.02 16:42
|1.60127
|-0.13
|0.00
|-0.12
|-2.56
|1323970272
|2012.04.02 09:30
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60194
|0.00000
|1.59099
|2012.04.02 16:42
|1.60125
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|1323970747
|2012.04.02 09:42
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.60403
|1.60127
|1.58627
|2012.04.02 16:42
|1.60125
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|1323976316
|2012.04.02 11:39
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.60598
|1.60126
|1.58626
|2012.04.02 16:42
|1.60126
|0.00
|0.00
|0.00
|37.76
|1323979910
|2012.04.02 13:00
|sell
|0.01
|audjpy
|86.033
|85.476
|83.976
|2012.04.02 16:40
|85.477
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|1323979940
|2012.04.02 13:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|83.040
|82.758
|81.258
|2012.04.02 15:32
|82.758
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|1323984978
|2012.04.02 15:32
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.745
|0.000
|81.648
|2012.04.03 03:02
|82.577
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.05
|1323988652
|2012.04.02 16:40
|sell
|0.01
|audjpy
|85.472
|0.000
|84.371
|2012.04.02 18:09
|85.450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|1323989756
|2012.04.02 17:04
|sell
|0.02
|audjpy
|85.677
|85.448
|83.948
|2012.04.02 18:09
|85.449
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|1323992695
|2012.04.02 18:09
|sell
|0.01
|audjpy
|85.441
|0.000
|84.341
|2012.04.03 03:01
|85.262
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.19
|1323993500
|2012.04.02 18:26
|sell
|0.02
|audjpy
|85.646
|85.257
|83.757
|2012.04.03 03:01
|85.257
|0.00
|0.00
|-0.29
|9.52
|1323997785
|2012.04.02 21:25
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.945
|82.577
|81.077
|2012.04.03 03:02
|82.577
|0.00
|0.00
|-0.08
|9.01
|1324071722
|2012.04.04 15:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.715
|0.000
|81.604
|2012.04.05 06:20
|82.599
|-0.04
|0.00
|-0.12
|1.41
|1324080856
|2012.04.04 18:11
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.907
|82.594
|81.094
|2012.04.05 06:20
|82.597
|-0.08
|0.00
|-0.25
|7.53
|1324083914
|2012.04.04 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58804
|0.00000
|1.59897
|2012.04.05 15:17
|1.58468
|-0.06
|0.00
|-0.12
|-3.36
|1324095497
|2012.04.05 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.583
|82.101
|80.601
|2012.04.05 14:53
|82.103
|-0.04
|0.00
|0.00
|5.86
|1324098263
|2012.04.05 10:00
|buy
|0.01
|audjpy
|84.768
|0.000
|85.883
|2012.04.05 17:17
|84.723
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.54
|1324101556
|2012.04.05 11:32
|buy
|0.02
|audjpy
|84.565
|0.000
|85.665
|2012.04.05 17:17
|84.730
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.00
|1324104435
|2012.04.05 12:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58600
|0.00000
|1.59702
|2012.04.05 15:17
|1.58468
|-0.13
|0.00
|0.00
|-2.64
|1324104792
|2012.04.05 12:38
|buy
|0.03
|audjpy
|84.361
|84.726
|86.226
|2012.04.05 17:17
|84.732
|-0.12
|0.00
|0.00
|13.52
|1324105412
|2012.04.05 12:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58398
|0.00000
|1.59498
|2012.04.05 15:17
|1.58473
|-0.19
|0.00
|0.00
|2.25
|1324105628
|2012.04.05 12:45
|buy
|0.05
|audjpy
|84.161
|84.733
|86.233
|2012.04.05 17:17
|84.733
|-0.21
|0.00
|0.00
|34.73
|1324108734
|2012.04.05 14:05
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58192
|1.58473
|1.59973
|2012.04.05 15:17
|1.58473
|-0.32
|0.00
|0.00
|14.05
|1324122411
|2012.04.05 19:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|82.933
|0.000
|84.039
|2012.04.09 23:42
|81.775
|-0.04
|0.00
|0.01
|-14.21
|1324124450
|2012.04.05 21:00
|buy
|0.01
|audjpy
|84.801
|0.000
|85.901
|2012.04.09 23:04
|84.149
|-0.04
|0.00
|0.21
|-7.99
|1324130354
|2012.04.06 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58616
|1.58933
|1.60433
|2012.04.09 23:54
|1.58931
|-0.06
|0.00
|-0.03
|3.15
|1324136293
|2012.04.06 15:30
|buy
|0.02
|cadjpy
|82.368
|0.000
|83.646
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.08
|0.00
|0.01
|-14.75
|1324136359
|2012.04.06 15:30
|buy
|0.02
|audjpy
|84.335
|0.000
|85.379
|2012.04.09 23:04
|84.154
|-0.08
|0.00
|0.21
|-4.44
|1324136410
|2012.04.06 15:30
|buy
|0.03
|cadjpy
|82.157
|0.000
|83.252
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.12
|0.00
|0.02
|-14.35
|1324136896
|2012.04.06 15:31
|buy
|0.03
|audjpy
|84.122
|0.000
|85.225
|2012.04.09 23:04
|84.156
|-0.12
|0.00
|0.32
|1.25
|1324137205
|2012.04.06 15:32
|buy
|0.05
|cadjpy
|81.939
|0.000
|83.057
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.20
|0.00
|0.04
|-10.55
|1324138805
|2012.04.06 15:42
|buy
|0.08
|cadjpy
|81.672
|0.000
|82.825
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.32
|0.00
|0.06
|9.32
|1324139362
|2012.04.06 15:45
|buy
|0.05
|audjpy
|83.943
|84.148
|85.648
|2012.04.09 23:04
|84.155
|-0.21
|0.00
|0.53
|13.00
|1324140799
|2012.04.06 16:04
|buy
|0.08
|audjpy
|83.778
|84.152
|85.652
|2012.04.09 23:04
|84.152
|-0.33
|0.00
|0.85
|36.67
|1324156178
|2012.04.09 10:48
|buy
|0.13
|audjpy
|83.580
|84.152
|85.652
|2012.04.09 23:04
|84.152
|-0.53
|0.00
|0.00
|91.13
|1324156624
|2012.04.09 11:14
|buy
|0.13
|cadjpy
|81.470
|81.769
|83.269
|2012.04.09 23:42
|81.769
|-0.52
|0.00
|0.00
|47.68
|1324163677
|2012.04.09 16:51
|buy
|0.21
|cadjpy
|81.270
|81.772
|83.272
|2012.04.09 23:42
|81.771
|-0.84
|0.00
|0.00
|129.05
|1324205817
|2012.04.10 11:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58657
|1.58296
|1.56796
|2012.04.10 13:39
|1.58300
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.57
|1324205829
|2012.04.10 11:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.332
|80.476
|78.976
|2012.04.11 05:23
|80.478
|-0.04
|0.00
|-0.04
|10.57
|1324205838
|2012.04.10 11:00
|sell
|0.01
|audjpy
|83.557
|83.278
|81.778
|2012.04.10 17:35
|83.281
|-0.04
|0.00
|0.00
|3.41
|1324211852
|2012.04.10 13:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58292
|0.00000
|1.57189
|2012.04.10 17:29
|1.58387
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.95
|1324215167
|2012.04.10 14:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58495
|0.00000
|1.57395
|2012.04.10 17:29
|1.58388
|-0.11
|0.00
|0.00
|2.14
|1324217645
|2012.04.10 15:31
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.58713
|1.58388
|1.56888
|2012.04.10 17:29
|1.58388
|-0.17
|0.00
|0.00
|9.75
|1324226139
|2012.04.10 17:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58374
|0.00000
|1.57273
|2012.04.11 11:13
|1.59069
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-6.95
|1324226822
|2012.04.10 17:35
|sell
|0.01
|audjpy
|83.278
|82.981
|81.481
|2012.04.10 20:43
|82.981
|-0.04
|0.00
|0.00
|3.68
|1324234931
|2012.04.10 20:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58620
|0.00000
|1.57479
|2012.04.11 11:13
|1.59065
|-0.11
|0.00
|-0.06
|-8.90
|1324236005
|2012.04.10 20:43
|sell
|0.01
|audjpy
|82.963
|82.699
|81.199
|2012.04.11 03:14
|82.699
|-0.04
|0.00
|-0.14
|3.27
|1324247548
|2012.04.11 08:18
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.58851
|0.00000
|1.57726
|2012.04.11 11:13
|1.59063
|-0.17
|0.00
|0.00
|-6.36
|1324249700
|2012.04.11 09:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.59058
|0.00000
|1.57953
|2012.04.11 11:13
|1.59062
|-0.29
|0.00
|0.00
|-0.20
|1324251083
|2012.04.11 10:00
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.59266
|1.59059
|1.57559
|2012.04.11 11:13
|1.59063
|-0.46
|0.00
|0.00
|16.24
|1324275639
|2012.04.11 16:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.384
|83.585
|85.085
|2012.04.11 17:43
|83.583
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.45
|1324283895
|2012.04.11 17:43
|buy
|0.01
|audjpy
|83.589
|84.166
|85.666
|2012.04.12 10:31
|84.164
|-0.04
|0.00
|0.32
|7.09
|1324286567
|2012.04.11 18:12
|buy
|0.02
|audjpy
|83.396
|84.166
|85.666
|2012.04.12 10:31
|84.164
|-0.08
|0.00
|0.65
|18.95
|1324457189
|2012.04.16 14:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58373
|1.58900
|1.60400
|2012.04.17 03:52
|1.58900
|-0.06
|0.00
|-0.01
|5.27
|1324460242
|2012.04.16 15:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.558
|0.000
|84.652
|2012.04.17 12:22
|83.536
|-0.04
|0.00
|0.11
|-0.28
|1324468481
|2012.04.16 17:02
|buy
|0.02
|audjpy
|83.367
|0.000
|84.457
|2012.04.17 12:22
|83.534
|-0.08
|0.00
|0.21
|4.14
|1324469204
|2012.04.16 17:16
|buy
|0.03
|audjpy
|83.172
|83.430
|84.930
|2012.04.17 12:22
|83.531
|-0.12
|0.00
|0.32
|13.35
|1324486525
|2012.04.17 08:15
|buy
|0.05
|audjpy
|82.972
|83.433
|84.933
|2012.04.17 12:22
|83.546
|-0.21
|0.00
|0.00
|35.58
|1324510182
|2012.04.17 20:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|81.736
|0.000
|82.821
|2012.04.17 20:15
|81.785
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.61
|1324520958
|2012.04.18 08:31
|buy
|0.01
|cadjpy
|82.298
|0.000
|83.395
|2012.04.19 09:32
|82.289
|-0.04
|0.00
|0.02
|-0.11
|1324523124
|2012.04.18 09:50
|buy
|0.02
|cadjpy
|82.103
|0.000
|83.198
|2012.04.19 09:32
|82.287
|-0.08
|0.00
|0.04
|4.51
|1324536156
|2012.04.18 15:00
|sell
|0.01
|audjpy
|84.296
|0.000
|83.190
|2012.04.19 14:48
|84.503
|-0.04
|0.00
|-0.42
|-2.54
|1324549918
|2012.04.18 20:58
|buy
|0.03
|cadjpy
|81.907
|0.000
|83.001
|2012.04.19 09:31
|82.286
|-0.12
|0.00
|0.07
|13.95
|1324561637
|2012.04.19 09:32
|sell
|0.02
|audjpy
|84.493
|0.000
|83.397
|2012.04.19 14:48
|84.509
|-0.08
|0.00
|0.00
|-0.40
|1324567685
|2012.04.19 11:40
|sell
|0.03
|audjpy
|84.718
|84.509
|83.009
|2012.04.19 14:48
|84.509
|-0.12
|0.00
|0.00
|7.67
|1324577021
|2012.04.19 15:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60222
|0.00000
|1.59128
|2012.04.23 11:35
|1.60998
|-0.06
|0.00
|-0.06
|-7.76
|1324580807
|2012.04.19 16:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60435
|0.00000
|1.59328
|2012.04.23 11:35
|1.60998
|-0.12
|0.00
|-0.11
|-11.26
|1324582074
|2012.04.19 16:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60633
|0.00000
|1.59538
|2012.04.23 11:35
|1.60998
|-0.17
|0.00
|-0.17
|-10.95
|1324606400
|2012.04.20 11:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.61025
|0.00000
|1.59870
|2012.04.23 11:35
|1.60996
|-0.29
|0.00
|-0.13
|1.45
|1324616725
|2012.04.20 17:09
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.61235
|1.61000
|1.59500
|2012.04.23 11:35
|1.61000
|-0.46
|0.00
|-0.21
|18.80
|1324672268
|2012.04.24 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61383
|0.00000
|1.62482
|2012.04.25 17:10
|1.61212
|-0.06
|0.00
|-0.04
|-1.71
|1324701554
|2012.04.25 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.993
|0.000
|85.090
|2012.04.25 19:33
|84.052
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.73
|1324708311
|2012.04.25 11:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61031
|0.00000
|1.62220
|2012.04.25 17:10
|1.61211
|-0.12
|0.00
|0.00
|3.60
|1324708751
|2012.04.25 11:33
|buy
|0.02
|audjpy
|83.792
|84.035
|85.535
|2012.04.25 19:33
|84.035
|-0.08
|0.00
|0.00
|5.98
|1324709964
|2012.04.25 11:59
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60838
|1.61229
|1.62729
|2012.04.25 17:10
|1.61211
|-0.17
|0.00
|0.00
|11.19
|1324727697
|2012.04.25 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61488
|1.61862
|1.63362
|2012.04.26 13:00
|1.61862
|-0.06
|0.00
|-0.12
|3.74
|1324740519
|2012.04.26 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|84.148
|83.936
|82.436
|2012.04.26 14:34
|83.936
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.62
|1324755269
|2012.04.26 14:34
|sell
|0.01
|audjpy
|83.934
|0.000
|82.832
|2012.04.27 06:46
|83.896
|-0.04
|0.00
|-0.14
|0.47
|1324767124
|2012.04.26 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.149
|81.916
|80.416
|2012.04.27 06:46
|82.039
|-0.04
|0.00
|-0.04
|1.36
|1324768986
|2012.04.26 21:21
|sell
|0.02
|audjpy
|84.139
|83.815
|82.315
|2012.04.27 06:46
|83.890
|-0.08
|0.00
|-0.28
|6.16
|1324769301
|2012.04.26 21:35
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.347
|81.890
|80.390
|2012.04.27 06:46
|82.039
|-0.08
|0.00
|-0.09
|7.62
|1324792165
|2012.04.27 12:00
|sell
|0.01
|audjpy
|83.767
|83.194
|81.694
|2012.04.30 19:47
|83.193
|-0.04
|0.00
|-0.14
|7.19
|1324794107
|2012.04.27 12:32
|sell
|0.02
|audjpy
|83.973
|83.192
|81.692
|2012.04.30 19:47
|83.191
|-0.08
|0.00
|-0.29
|19.59
|1324798678
|2012.04.27 14:38
|sell
|0.03
|audjpy
|84.179
|83.189
|81.689
|2012.04.30 19:47
|83.191
|-0.13
|0.00
|-0.43
|37.13
|1324817102
|2012.04.30 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.735
|81.079
|79.579
|2012.04.30 17:18
|81.080
|-0.04
|0.00
|0.00
|8.19
|1324827964
|2012.04.30 14:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62599
|1.62124
|1.60624
|2012.05.01 12:08
|1.62125
|-0.06
|0.00
|-0.03
|4.74
|1324834348
|2012.04.30 17:18
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.056
|80.841
|79.341
|2012.04.30 20:00
|80.843
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.66
|1324838116
|2012.04.30 19:47
|sell
|0.01
|audjpy
|83.178
|82.319
|80.819
|2012.05.01 11:40
|82.320
|-0.04
|0.00
|-0.14
|10.75
|1324838312
|2012.04.30 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.831
|0.000
|79.732
|2012.05.02 16:47
|81.127
|-0.04
|0.00
|-0.09
|-3.69
|1324864097
|2012.05.01 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62304
|0.00000
|1.63405
|2012.05.02 10:43
|1.62197
|-0.06
|0.00
|-0.07
|-1.07
|1324866239
|2012.05.01 17:01
|sell
|0.02
|cadjpy
|81.012
|0.000
|79.932
|2012.05.02 16:47
|81.131
|-0.08
|0.00
|-0.08
|-2.97
|1324867275
|2012.05.01 17:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62108
|0.00000
|1.63204
|2012.05.02 10:43
|1.62193
|-0.12
|0.00
|-0.15
|1.70
|1324867899
|2012.05.01 17:12
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61907
|1.62185
|1.63685
|2012.05.02 10:43
|1.62185
|-0.17
|0.00
|-0.22
|8.34
|1324868066
|2012.05.01 17:14
|sell
|0.03
|cadjpy
|81.219
|0.000
|80.113
|2012.05.02 16:47
|81.138
|-0.12
|0.00
|-0.12
|3.04
|1324869087
|2012.05.01 17:26
|sell
|0.05
|cadjpy
|81.439
|81.141
|79.641
|2012.05.02 16:47
|81.138
|-0.20
|0.00
|-0.21
|18.77
|1324882620
|2012.05.02 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.133
|0.000
|84.233
|2012.05.04 15:37
|82.201
|-0.04
|0.00
|0.36
|-11.62
|1324885572
|2012.05.02 09:44
|sell
|0.08
|cadjpy
|81.656
|81.137
|79.637
|2012.05.02 16:47
|81.137
|-0.32
|0.00
|0.00
|51.80
|1324889439
|2012.05.02 10:54
|buy
|0.02
|audjpy
|82.927
|0.000
|84.031
|2012.05.04 15:37
|82.195
|-0.08
|0.00
|0.72
|-18.24
|1324908619
|2012.05.02 15:15
|buy
|0.03
|audjpy
|82.668
|0.000
|83.807
|2012.05.04 15:37
|82.192
|-0.12
|0.00
|1.08
|-17.80
|1324916286
|2012.05.02 17:02
|buy
|0.05
|audjpy
|82.465
|0.000
|83.568
|2012.05.04 15:37
|82.184
|-0.21
|0.00
|1.79
|-17.51
|1324942126
|2012.05.03 11:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|81.512
|0.000
|82.611
|2012.05.04 15:35
|81.278
|-0.04
|0.00
|0.01
|-2.92
|1324962337
|2012.05.03 20:41
|buy
|0.02
|cadjpy
|81.316
|0.000
|82.412
|2012.05.04 15:35
|81.279
|-0.08
|0.00
|0.02
|-0.92
|1324964741
|2012.05.03 22:44
|buy
|0.08
|audjpy
|82.266
|0.000
|83.364
|2012.05.04 15:37
|82.184
|-0.33
|0.00
|0.71
|-8.18
|1324964745
|2012.05.03 22:44
|buy
|0.03
|cadjpy
|81.116
|0.000
|82.216
|2012.05.04 15:35
|81.272
|-0.12
|0.00
|0.02
|5.83
|1324982022
|2012.05.04 15:29
|buy
|0.13
|audjpy
|81.999
|0.000
|83.112
|2012.05.04 15:37
|82.190
|-0.53
|0.00
|0.00
|30.95
|1324982288
|2012.05.04 15:30
|buy
|0.05
|cadjpy
|80.666
|81.280
|82.780
|2012.05.04 15:35
|81.280
|-0.20
|0.00
|0.00
|38.25
|1324982367
|2012.05.04 15:30
|buy
|0.21
|audjpy
|81.835
|82.200
|83.700
|2012.05.04 15:37
|82.200
|-0.86
|0.00
|0.00
|95.55
|1325011030
|2012.05.07 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61195
|0.00000
|1.60095
|2012.05.08 13:29
|1.61448
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-2.53
|1325013061
|2012.05.07 09:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61391
|0.00000
|1.60296
|2012.05.08 13:29
|1.61450
|-0.12
|0.00
|-0.06
|-1.18
|1325023209
|2012.05.07 13:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.61601
|0.00000
|1.60499
|2012.05.08 13:29
|1.61450
|-0.17
|0.00
|-0.09
|4.53
|1325035464
|2012.05.07 17:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.61800
|1.61455
|1.59955
|2012.05.08 13:29
|1.61455
|-0.29
|0.00
|-0.15
|17.25
|1325054554
|2012.05.08 11:00
|sell
|0.01
|audjpy
|81.164
|80.656
|79.156
|2012.05.08 18:37
|80.656
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.37
|1325070890
|2012.05.08 18:37
|sell
|0.01
|audjpy
|80.657
|80.370
|78.870
|2012.05.09 09:01
|80.371
|-0.04
|0.00
|-0.12
|3.59
|1325072354
|2012.05.08 19:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.794
|0.000
|78.703
|2012.05.09 09:14
|79.759
|-0.04
|0.00
|-0.04
|0.44
|1325074689
|2012.05.08 20:36
|sell
|0.02
|audjpy
|80.859
|80.370
|78.870
|2012.05.09 09:01
|80.371
|-0.08
|0.00
|-0.25
|12.24
|1325078433
|2012.05.08 22:39
|sell
|0.02
|cadjpy
|79.995
|79.758
|78.258
|2012.05.09 09:14
|79.758
|-0.08
|0.00
|-0.08
|5.94
|1325088478
|2012.05.09 09:14
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.739
|79.261
|77.761
|2012.05.09 15:04
|79.261
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.01
|1325104358
|2012.05.09 15:04
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.245
|0.000
|78.138
|2012.05.11 11:23
|79.566
|-0.04
|0.00
|-0.16
|-4.02
|1325114122
|2012.05.09 18:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.831
|0.000
|78.726
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.04
|0.00
|-0.48
|-8.10
|1325115718
|2012.05.09 18:18
|sell
|0.02
|audjpy
|80.034
|0.000
|78.931
|2012.05.11 01:13
|80.479
|-0.08
|0.00
|-0.96
|-11.13
|1325115874
|2012.05.09 18:20
|sell
|0.02
|cadjpy
|79.453
|0.000
|78.349
|2012.05.11 11:23
|79.566
|-0.08
|0.00
|-0.32
|-2.83
|1325122630
|2012.05.09 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61306
|1.61612
|1.63112
|2012.05.10 17:34
|1.61610
|-0.06
|0.00
|-0.12
|3.04
|1325124154
|2012.05.09 20:23
|sell
|0.03
|audjpy
|80.228
|0.000
|79.135
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.12
|0.00
|-1.44
|-9.38
|1325124928
|2012.05.09 20:33
|sell
|0.03
|cadjpy
|79.652
|0.000
|78.553
|2012.05.11 11:23
|79.565
|-0.12
|0.00
|-0.48
|3.27
|1325136540
|2012.05.10 08:00
|sell
|0.05
|audjpy
|80.480
|0.000
|79.380
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.20
|0.00
|-0.62
|0.12
|1325139349
|2012.05.10 09:57
|sell
|0.08
|audjpy
|80.680
|80.479
|78.979
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.32
|0.00
|-1.00
|20.22
|1325142044
|2012.05.10 11:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61105
|1.61615
|1.63115
|2012.05.10 17:34
|1.61610
|-0.12
|0.00
|0.00
|10.10
|1325151591
|2012.05.10 15:01
|sell
|0.05
|cadjpy
|79.852
|79.568
|78.068
|2012.05.11 11:23
|79.563
|-0.20
|0.00
|-0.20
|18.09
|1325154124
|2012.05.10 16:00
|sell
|0.13
|audjpy
|80.885
|80.478
|78.978
|2012.05.11 01:12
|80.478
|-0.53
|0.00
|-1.62
|66.19
|1325154488
|2012.05.10 16:10
|sell
|0.08
|cadjpy
|80.052
|79.565
|78.065
|2012.05.11 11:23
|79.565
|-0.32
|0.00
|-0.32
|48.76
|1325157671
|2012.05.10 17:09
|sell
|0.21
|audjpy
|81.089
|80.478
|78.978
|2012.05.11 01:12
|80.478
|-0.85
|0.00
|-2.62
|160.51
|1325177325
|2012.05.11 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61199
|1.60829
|1.59329
|2012.05.11 16:01
|1.60834
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.65
|1325198669
|2012.05.11 16:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60817
|0.00000
|1.59719
|2012.05.14 00:45
|1.60720
|-0.06
|0.00
|-0.03
|0.97
|1325201055
|2012.05.11 17:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.264
|0.000
|81.361
|2012.05.15 11:17
|79.787
|-0.04
|0.00
|0.02
|-5.97
|1325201335
|2012.05.11 17:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61021
|1.60749
|1.59249
|2012.05.14 00:45
|1.60766
|-0.12
|0.00
|-0.05
|5.10
|1325208466
|2012.05.11 20:08
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.062
|0.000
|81.164
|2012.05.15 11:17
|79.780
|-0.08
|0.00
|0.03
|-7.06
|1325210861
|2012.05.11 21:37
|buy
|0.03
|cadjpy
|79.863
|0.000
|80.962
|2012.05.15 11:17
|79.781
|-0.12
|0.00
|0.05
|-3.08
|1325218959
|2012.05.14 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.127
|0.000
|81.224
|2012.05.15 11:17
|79.848
|-0.04
|0.00
|0.09
|-3.49
|1325223474
|2012.05.14 10:29
|buy
|0.02
|audjpy
|79.924
|0.000
|81.026
|2012.05.15 11:17
|79.848
|-0.08
|0.00
|0.18
|-1.91
|1325230393
|2012.05.14 13:33
|buy
|0.05
|cadjpy
|79.654
|0.000
|80.757
|2012.05.15 11:17
|79.779
|-0.20
|0.00
|0.04
|7.82
|1325230784
|2012.05.14 13:48
|buy
|0.03
|audjpy
|79.721
|0.000
|80.824
|2012.05.15 11:17
|79.850
|-0.12
|0.00
|0.27
|4.85
|1325231398
|2012.05.14 14:03
|buy
|0.08
|cadjpy
|79.447
|79.780
|81.280
|2012.05.15 11:17
|79.779
|-0.32
|0.00
|0.07
|33.25
|1325237798
|2012.05.14 16:42
|buy
|0.05
|audjpy
|79.514
|79.853
|81.353
|2012.05.15 11:17
|79.849
|-0.20
|0.00
|0.44
|20.97
|1325274697
|2012.05.15 11:17
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.803
|0.000
|80.902
|2012.05.15 22:08
|79.819
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.20
|1325276937
|2012.05.15 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60650
|1.60399
|1.58899
|2012.05.15 17:57
|1.60400
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.50
|1325291944
|2012.05.15 17:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60384
|1.59543
|1.58043
|2012.05.16 10:47
|1.59545
|-0.06
|0.00
|-0.03
|8.39
|1325293264
|2012.05.15 18:13
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.601
|79.821
|81.321
|2012.05.15 22:08
|79.821
|-0.08
|0.00
|0.00
|5.48
|1325304028
|2012.05.15 22:08
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.833
|0.000
|80.933
|2012.05.16 15:46
|79.887
|-0.04
|0.00
|0.01
|0.67
|1325314167
|2012.05.16 08:00
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.627
|79.883
|81.383
|2012.05.16 15:46
|79.888
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.48
|1325318721
|2012.05.16 09:23
|buy
|0.03
|cadjpy
|79.424
|79.888
|81.388
|2012.05.16 15:46
|79.888
|-0.12
|0.00
|0.00
|17.29
|1325323198
|2012.05.16 11:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.542
|0.000
|78.451
|2012.05.16 18:17
|79.892
|-0.04
|0.00
|0.00
|-4.35
|1325327336
|2012.05.16 12:28
|sell
|0.02
|audjpy
|79.743
|0.000
|78.643
|2012.05.16 18:17
|79.888
|-0.08
|0.00
|0.00
|-3.60
|1325333321
|2012.05.16 14:53
|sell
|0.03
|audjpy
|79.949
|0.000
|78.847
|2012.05.16 18:17
|79.885
|-0.12
|0.00
|0.00
|2.38
|1325336643
|2012.05.16 15:21
|sell
|0.05
|audjpy
|80.147
|79.888
|78.388
|2012.05.16 18:17
|79.890
|-0.20
|0.00
|0.00
|15.98
|1325354815
|2012.05.16 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.460
|79.174
|77.674
|2012.05.17 15:02
|79.177
|-0.04
|0.00
|-0.12
|3.53
|1325356443
|2012.05.16 21:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.701
|0.000
|78.608
|2012.05.17 15:02
|79.591
|-0.04
|0.00
|-0.36
|1.37
|1325366507
|2012.05.17 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59136
|0.00000
|1.60236
|2012.05.17 17:26
|1.58211
|-0.06
|0.00
|0.00
|-9.25
|1325366761
|2012.05.17 08:06
|sell
|0.02
|audjpy
|79.903
|79.590
|78.090
|2012.05.17 15:02
|79.594
|-0.08
|0.00
|0.00
|7.70
|1325373234
|2012.05.17 10:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58935
|0.00000
|1.60035
|2012.05.17 17:26
|1.58210
|-0.11
|0.00
|0.00
|-14.50
|1325385270
|2012.05.17 13:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58731
|0.00000
|1.59835
|2012.05.17 17:26
|1.58211
|-0.17
|0.00
|0.00
|-15.60
|1325389707
|2012.05.17 14:04
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58530
|0.00000
|1.59628
|2012.05.17 17:26
|1.58209
|-0.29
|0.00
|0.00
|-16.05
|1325392700
|2012.05.17 14:27
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.58325
|0.00000
|1.59430
|2012.05.17 17:26
|1.58205
|-0.46
|0.00
|0.00
|-9.60
|1325397844
|2012.05.17 15:30
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.58016
|1.58217
|1.59717
|2012.05.17 17:26
|1.58215
|-0.74
|0.00
|0.00
|25.87
|1325411041
|2012.05.17 19:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.974
|0.000
|76.875
|2012.05.18 02:35
|77.942
|-0.04
|0.00
|-0.04
|0.40
|1325415290
|2012.05.17 20:10
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.180
|77.933
|76.433
|2012.05.18 02:35
|77.937
|-0.08
|0.00
|-0.08
|6.12
|1325428556
|2012.05.18 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|77.959
|0.000
|76.855
|2012.05.18 08:16
|77.767
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.43
|1325429260
|2012.05.18 08:16
|sell
|0.01
|audjpy
|77.760
|0.000
|76.653
|2012.05.18 18:42
|77.804
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.56
|1325434074
|2012.05.18 10:27
|sell
|0.02
|audjpy
|77.956
|0.000
|76.861
|2012.05.18 18:42
|77.805
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.81
|1325439525
|2012.05.18 11:28
|sell
|0.03
|audjpy
|78.164
|77.812
|76.312
|2012.05.18 18:42
|77.812
|-0.12
|0.00
|0.00
|13.34
|1325452161
|2012.05.18 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58124
|0.00000
|1.59226
|2012.05.18 17:03
|1.58174
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.50
|1325458801
|2012.05.18 13:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57923
|1.58165
|1.59665
|2012.05.18 17:03
|1.58165
|-0.11
|0.00
|0.00
|4.84
|1325460692
|2012.05.18 14:06
|sell
|0.05
|audjpy
|78.360
|77.811
|76.311
|2012.05.18 18:42
|77.812
|-0.20
|0.00
|0.00
|34.62
|1325472976
|2012.05.18 17:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58192
|0.00000
|1.59291
|2012.05.21 11:53
|1.58195
|-0.06
|0.00
|-0.02
|0.03
|1325477089
|2012.05.18 18:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57984
|1.58195
|1.59695
|2012.05.21 11:53
|1.58190
|-0.11
|0.00
|-0.04
|4.12
|1325496390
|2012.05.21 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|78.054
|0.000
|79.152
|2012.05.21 18:10
|78.106
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.65
|1325511978
|2012.05.21 16:30
|buy
|0.02
|audjpy
|77.852
|78.111
|79.611
|2012.05.21 18:10
|78.111
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.53
|1325531286
|2012.05.22 08:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.119
|78.450
|79.950
|2012.05.22 15:40
|78.450
|-0.04
|0.00
|0.00
|4.14
|1325535838
|2012.05.22 10:00
|buy
|0.01
|audjpy
|78.858
|0.000
|79.942
|2012.05.23 23:50
|77.510
|-0.04
|0.00
|0.09
|-16.97
|1325552609
|2012.05.22 15:40
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.462
|0.000
|79.566
|2012.05.23 23:59
|77.506
|-0.04
|0.00
|0.03
|-12.03
|1325567011
|2012.05.22 22:30
|buy
|0.02
|audjpy
|78.656
|0.000
|79.758
|2012.05.23 23:50
|77.510
|-0.08
|0.00
|0.18
|-28.83
|1325568097
|2012.05.22 22:37
|buy
|0.02
|cadjpy
|78.263
|0.000
|79.360
|2012.05.23 23:59
|77.496
|-0.08
|0.00
|0.06
|-19.30
|1325568287
|2012.05.22 22:39
|buy
|0.03
|audjpy
|78.465
|0.000
|79.556
|2012.05.23 23:50
|77.510
|-0.12
|0.00
|0.27
|-36.05
|1325569229
|2012.05.22 22:48
|buy
|0.05
|audjpy
|78.270
|0.000
|79.365
|2012.05.23 23:50
|77.510
|-0.20
|0.00
|0.44
|-47.82
|1325569426
|2012.05.22 22:49
|buy
|0.03
|cadjpy
|78.077
|0.000
|79.162
|2012.05.23 23:59
|77.502
|-0.12
|0.00
|0.09
|-21.70
|1325579823
|2012.05.23 08:00
|buy
|0.08
|audjpy
|77.800
|0.000
|78.899
|2012.05.23 23:50
|77.509
|-0.31
|0.00
|0.00
|-29.29
|1325579929
|2012.05.23 08:04
|buy
|0.05
|cadjpy
|77.875
|0.000
|78.977
|2012.05.23 23:59
|77.508
|-0.20
|0.00
|0.11
|-23.08
|1325581386
|2012.05.23 09:11
|buy
|0.13
|audjpy
|77.601
|0.000
|78.700
|2012.05.23 23:50
|77.509
|-0.51
|0.00
|0.00
|-15.05
|1325584786
|2012.05.23 11:05
|buy
|0.21
|audjpy
|77.407
|0.000
|78.501
|2012.05.23 23:49
|77.511
|-0.82
|0.00
|0.00
|27.48
|1325584806
|2012.05.23 11:05
|buy
|0.08
|cadjpy
|77.674
|0.000
|78.774
|2012.05.23 23:59
|77.508
|-0.31
|0.00
|0.18
|-16.71
|1325608297
|2012.05.23 16:50
|buy
|0.13
|cadjpy
|77.475
|0.000
|78.574
|2012.05.23 23:59
|77.494
|-0.51
|0.00
|0.29
|3.11
|1325611720
|2012.05.23 17:31
|buy
|0.34
|audjpy
|77.212
|77.508
|79.008
|2012.05.23 23:49
|77.511
|-1.32
|0.00
|0.00
|127.92
|1325611743
|2012.05.23 17:31
|buy
|0.21
|cadjpy
|77.274
|77.492
|78.992
|2012.05.23 23:59
|77.492
|-0.82
|0.00
|0.48
|57.61
|1325614426
|2012.05.23 17:58
|buy
|0.55
|audjpy
|77.010
|77.513
|79.013
|2012.05.23 23:49
|77.513
|-2.14
|0.00
|0.00
|348.10
|1325614483
|2012.05.23 17:59
|buy
|0.34
|cadjpy
|77.067
|77.495
|78.995
|2012.05.23 23:59
|77.492
|-1.32
|0.00
|0.77
|181.82
|1325642658
|2012.05.24 08:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.500
|77.855
|79.355
|2012.06.07 17:10
|77.855
|-0.04
|0.00
|0.13
|4.46
|1325691164
|2012.05.25 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56775
|0.00000
|1.57869
|2012.05.25 14:44
|1.56784
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.09
|1325692622
|2012.05.25 11:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56572
|1.56793
|1.58293
|2012.05.25 14:44
|1.56793
|-0.11
|0.00
|0.00
|4.42
|1325699038
|2012.05.25 14:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56803
|0.00000
|1.57903
|2012.05.28 10:10
|1.56965
|-0.06
|0.00
|-0.04
|1.62
|1325701204
|2012.05.25 15:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56603
|1.56962
|1.58462
|2012.05.28 10:10
|1.56960
|-0.11
|0.00
|-0.08
|7.14
|1325707427
|2012.05.25 17:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56407
|1.56962
|1.58462
|2012.05.28 10:10
|1.56960
|-0.17
|0.00
|-0.12
|16.59
|1325737299
|2012.05.28 20:00
|sell
|0.01
|audjpy
|78.267
|0.000
|77.168
|2012.05.29 18:54
|78.072
|-0.04
|0.00
|-0.12
|2.45
|1325748590
|2012.05.29 08:34
|sell
|0.02
|audjpy
|78.470
|78.072
|76.572
|2012.05.29 18:54
|78.072
|-0.08
|0.00
|0.00
|10.01
|1325752843
|2012.05.29 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57055
|0.00000
|1.58151
|2012.05.30 14:09
|1.55869
|-0.06
|0.00
|-0.04
|-11.86
|1325755551
|2012.05.29 12:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56855
|0.00000
|1.57954
|2012.05.30 14:09
|1.55871
|-0.11
|0.00
|-0.08
|-19.68
|1325759668
|2012.05.29 15:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56661
|0.00000
|1.57755
|2012.05.30 14:09
|1.55869
|-0.17
|0.00
|-0.12
|-23.76
|1325766769
|2012.05.29 18:35
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56447
|0.00000
|1.57559
|2012.05.30 14:09
|1.55858
|-0.28
|0.00
|-0.20
|-29.45
|1325767980
|2012.05.29 18:46
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.56248
|0.00000
|1.57342
|2012.05.30 14:09
|1.55863
|-0.45
|0.00
|-0.31
|-30.80
|1325793434
|2012.05.30 10:09
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.56045
|0.00000
|1.57146
|2012.05.30 14:09
|1.55863
|-0.73
|0.00
|0.00
|-23.66
|1325793730
|2012.05.30 10:10
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.55863
|0.00000
|1.56945
|2012.05.30 14:09
|1.55873
|-1.18
|0.00
|0.00
|2.10
|1325795804
|2012.05.30 10:41
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.55644
|1.55877
|1.57377
|2012.05.30 14:09
|1.55877
|-1.90
|0.00
|0.00
|79.22
|1325839223
|2012.05.31 11:00
|buy
|0.01
|audjpy
|76.682
|0.000
|77.777
|2012.05.31 20:37
|76.301
|-0.04
|0.00
|0.00
|-4.86
|1325851517
|2012.05.31 15:41
|buy
|0.02
|audjpy
|76.475
|0.000
|77.578
|2012.05.31 20:37
|76.303
|-0.08
|0.00
|0.00
|-4.38
|1325855454
|2012.05.31 16:53
|buy
|0.03
|audjpy
|76.272
|0.000
|77.374
|2012.05.31 20:37
|76.303
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.18
|1325859331
|2012.05.31 18:00
|buy
|0.05
|audjpy
|76.068
|76.302
|77.802
|2012.05.31 20:37
|76.304
|-0.19
|0.00
|0.00
|15.06
|1325859783
|2012.05.31 18:03
|buy
|0.08
|audjpy
|75.867
|76.304
|77.804
|2012.05.31 20:37
|76.304
|-0.31
|0.00
|0.00
|44.60
|1325862322
|2012.05.31 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54032
|0.00000
|1.52936
|2012.06.01 08:50
|1.53858
|-0.06
|0.00
|-0.03
|1.74
|1325863272
|2012.05.31 19:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54243
|1.53863
|1.52363
|2012.06.01 08:50
|1.53864
|-0.11
|0.00
|-0.06
|7.58
|1325878494
|2012.06.01 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|75.949
|75.454
|73.954
|2012.06.01 12:40
|75.455
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.32
|1325879603
|2012.06.01 08:56
|sell
|0.02
|audjpy
|76.147
|75.450
|73.950
|2012.06.01 12:40
|75.451
|-0.08
|0.00
|0.00
|17.81
|1325916302
|2012.06.01 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53828
|0.00000
|1.54931
|2012.06.04 16:48
|1.53948
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.20
|1325917290
|2012.06.01 19:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53620
|1.53949
|1.55449
|2012.06.04 16:48
|1.53948
|-0.11
|0.00
|0.00
|6.56
|1325985668
|2012.06.05 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|76.653
|0.000
|77.753
|2012.06.05 16:05
|76.705
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.66
|1325991305
|2012.06.05 10:21
|buy
|0.02
|audjpy
|76.452
|0.000
|77.553
|2012.06.05 16:05
|76.699
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.27
|1325991963
|2012.06.05 10:26
|buy
|0.03
|audjpy
|76.259
|76.649
|78.149
|2012.06.05 16:05
|76.700
|-0.12
|0.00
|0.00
|16.79
|1325999280
|2012.06.05 11:40
|buy
|0.05
|audjpy
|76.055
|76.696
|78.196
|2012.06.05 16:05
|76.668
|-0.19
|0.00
|0.00
|38.91
|1326071195
|2012.06.06 21:00
|buy
|0.01
|audjpy
|78.347
|78.590
|80.090
|2012.06.07 02:28
|78.588
|-0.04
|0.00
|0.26
|3.04
|1326101572
|2012.06.07 17:10
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.876
|0.000
|78.978
|2012.06.08 13:23
|76.782
|-0.04
|0.00
|0.01
|-13.80
|1326102063
|2012.06.07 17:18
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.671
|0.000
|78.770
|2012.06.08 13:23
|76.783
|-0.08
|0.00
|0.02
|-22.39
|1326103426
|2012.06.07 17:51
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.470
|0.000
|78.568
|2012.06.08 13:23
|76.780
|-0.12
|0.00
|0.03
|-26.10
|1326107130
|2012.06.07 20:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.076
|78.352
|76.852
|2012.06.08 05:54
|78.352
|-0.04
|0.00
|-0.12
|9.11
|1326119010
|2012.06.08 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|78.287
|78.086
|76.586
|2012.06.08 09:20
|78.090
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.49
|1326119045
|2012.06.08 08:00
|buy
|0.05
|cadjpy
|76.963
|0.000
|78.063
|2012.06.08 13:23
|76.780
|-0.19
|0.00
|0.00
|-11.53
|1326119067
|2012.06.08 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54890
|1.54403
|1.52903
|2012.06.08 10:37
|1.54403
|-0.06
|0.00
|0.00
|4.87
|1326119686
|2012.06.08 08:41
|buy
|0.08
|cadjpy
|76.768
|0.000
|77.860
|2012.06.08 13:23
|76.782
|-0.31
|0.00
|0.00
|1.41
|1326120972
|2012.06.08 09:20
|sell
|0.01
|audjpy
|78.077
|0.000
|76.975
|2012.06.11 13:45
|79.174
|-0.04
|0.00
|-0.12
|-13.81
|1326123522
|2012.06.08 10:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54368
|0.00000
|1.53286
|2012.06.11 10:50
|1.55424
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-10.56
|1326124465
|2012.06.08 11:02
|buy
|0.13
|cadjpy
|76.564
|76.788
|78.288
|2012.06.08 13:23
|76.787
|-0.50
|0.00
|0.00
|36.55
|1326127758
|2012.06.08 12:41
|sell
|0.02
|audjpy
|78.271
|0.000
|77.177
|2012.06.11 13:45
|79.175
|-0.08
|0.00
|-0.24
|-22.75
|1326135588
|2012.06.08 17:46
|sell
|0.03
|audjpy
|78.481
|0.000
|77.374
|2012.06.11 13:45
|79.176
|-0.12
|0.00
|-0.36
|-26.24
|1326141192
|2012.06.08 21:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54583
|0.00000
|1.53485
|2012.06.11 10:50
|1.55424
|-0.11
|0.00
|-0.06
|-16.82
|1326143700
|2012.06.08 21:53
|sell
|0.05
|audjpy
|78.682
|0.000
|77.584
|2012.06.11 13:45
|79.176
|-0.20
|0.00
|-0.60
|-31.09
|1326144011
|2012.06.08 22:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.237
|77.752
|79.252
|2012.06.11 01:58
|77.751
|-0.04
|0.00
|0.01
|6.46
|1326157286
|2012.06.11 08:00
|sell
|0.08
|audjpy
|79.462
|79.177
|77.677
|2012.06.11 13:45
|79.177
|-0.32
|0.00
|0.00
|28.70
|1326157290
|2012.06.11 08:00
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.55510
|0.00000
|1.54411
|2012.06.11 10:50
|1.55424
|-0.17
|0.00
|0.00
|2.58
|1326157298
|2012.06.11 08:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.007
|0.000
|79.107
|2012.06.12 06:35
|77.139
|-0.04
|0.00
|0.01
|-10.92
|1326158694
|2012.06.11 09:05
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.55707
|1.55439
|1.53939
|2012.06.11 10:50
|1.55440
|-0.28
|0.00
|0.00
|13.35
|1326161349
|2012.06.11 10:28
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.795
|0.000
|78.899
|2012.06.12 06:35
|77.140
|-0.08
|0.00
|0.02
|-16.48
|1326165510
|2012.06.11 12:46
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.595
|0.000
|78.695
|2012.06.12 06:35
|77.138
|-0.12
|0.00
|0.03
|-17.24
|1326169115
|2012.06.11 14:53
|buy
|0.05
|cadjpy
|77.387
|0.000
|78.494
|2012.06.12 06:35
|77.144
|-0.19
|0.00
|0.06
|-15.28
|1326172587
|2012.06.11 17:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.001
|78.302
|76.802
|2012.06.12 02:51
|78.319
|-0.04
|0.00
|-0.12
|8.60
|1326175369
|2012.06.11 17:55
|buy
|0.08
|cadjpy
|77.194
|0.000
|78.284
|2012.06.12 06:35
|77.139
|-0.31
|0.00
|0.09
|-5.53
|1326179416
|2012.06.11 20:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54937
|0.00000
|1.53835
|2012.06.12 06:35
|1.54910
|-0.06
|0.00
|-0.03
|0.27
|1326181599
|2012.06.11 21:54
|buy
|0.13
|cadjpy
|76.996
|0.000
|78.094
|2012.06.12 06:35
|77.142
|-0.50
|0.00
|0.15
|23.88
|1326252204
|2012.06.13 17:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.223
|0.000
|76.137
|2012.06.15 07:29
|77.229
|-0.04
|0.00
|-0.14
|-0.07
|1326252649
|2012.06.13 17:13
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.435
|0.000
|76.323
|2012.06.15 07:29
|77.228
|-0.08
|0.00
|-0.27
|5.24
|1326286714
|2012.06.14 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55475
|0.00000
|1.56581
|2012.06.15 07:29
|1.55525
|-0.06
|0.00
|-0.01
|0.50
|1326287927
|2012.06.14 16:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55275
|0.00000
|1.56375
|2012.06.15 07:29
|1.55521
|-0.11
|0.00
|-0.01
|4.92
|1326289857
|2012.06.14 17:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.042
|79.458
|80.958
|2012.06.15 03:55
|79.458
|-0.04
|0.00
|0.08
|5.23
|1326327177
|2012.06.15 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56476
|1.57052
|1.58552
|2012.06.18 00:00
|1.57033
|-0.06
|0.00
|-0.01
|5.57
|1326340768
|2012.06.18 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.177
|0.000
|81.278
|2012.06.18 17:53
|79.719
|-0.04
|0.00
|0.00
|-5.80
|1326340781
|2012.06.18 08:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.612
|0.000
|78.711
|2012.06.19 10:20
|77.138
|-0.04
|0.00
|0.01
|-6.00
|1326346095
|2012.06.18 10:49
|buy
|0.02
|audjpy
|79.976
|0.000
|81.077
|2012.06.18 17:53
|79.713
|-0.08
|0.00
|0.00
|-6.67
|1326347101
|2012.06.18 11:07
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.411
|0.000
|78.511
|2012.06.19 10:20
|77.140
|-0.08
|0.00
|0.02
|-6.87
|1326347723
|2012.06.18 11:20
|buy
|0.03
|audjpy
|79.768
|0.000
|80.875
|2012.06.18 17:53
|79.707
|-0.12
|0.00
|0.00
|-2.31
|1326347806
|2012.06.18 11:23
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.218
|0.000
|78.308
|2012.06.19 10:20
|77.137
|-0.12
|0.00
|0.03
|-3.08
|1326355873
|2012.06.18 15:21
|buy
|0.05
|cadjpy
|77.017
|0.000
|78.114
|2012.06.19 10:20
|77.137
|-0.19
|0.00
|0.06
|7.61
|1326356819
|2012.06.18 15:48
|buy
|0.05
|audjpy
|79.567
|0.000
|80.668
|2012.06.18 17:52
|79.732
|-0.20
|0.00
|0.00
|10.45
|1326357148
|2012.06.18 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56420
|0.00000
|1.55309
|2012.06.19 11:41
|1.56416
|-0.06
|0.00
|-0.03
|0.04
|1326358080
|2012.06.18 16:22
|buy
|0.08
|cadjpy
|76.811
|77.141
|78.641
|2012.06.19 10:19
|77.140
|-0.31
|0.00
|0.09
|33.36
|1326358503
|2012.06.18 16:33
|buy
|0.08
|audjpy
|79.357
|0.000
|80.463
|2012.06.18 17:53
|79.712
|-0.32
|0.00
|0.00
|35.97
|1326358774
|2012.06.18 16:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56621
|0.00000
|1.55520
|2012.06.19 11:41
|1.56421
|-0.11
|0.00
|-0.07
|4.00
|1326360695
|2012.06.18 17:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56819
|1.56425
|1.54925
|2012.06.19 11:41
|1.56427
|-0.17
|0.00
|-0.10
|11.76
|1326387069
|2012.06.19 16:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.348
|77.582
|79.082
|2012.06.20 15:14
|77.582
|-0.04
|0.00
|0.02
|2.96
|1326432398
|2012.06.20 20:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57087
|0.00000
|1.55993
|2012.06.20 22:42
|1.56973
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.14
|1326433201
|2012.06.20 20:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57299
|1.56985
|1.55485
|2012.06.20 22:42
|1.56980
|-0.11
|0.00
|0.00
|6.38
|1326433696
|2012.06.20 20:09
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57513
|1.56980
|1.55480
|2012.06.20 22:42
|1.56982
|-0.17
|0.00
|0.00
|15.93
|1326439783
|2012.06.20 22:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56954
|1.56602
|1.55102
|2012.06.21 17:35
|1.56604
|-0.06
|0.00
|-0.10
|3.50
|1326454412
|2012.06.21 12:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57170
|1.56601
|1.55101
|2012.06.21 17:35
|1.56601
|-0.11
|0.00
|0.00
|11.38
|1326493726
|2012.06.22 14:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|78.161
|77.400
|75.900
|2012.06.25 17:02
|77.403
|-0.04
|0.00
|-0.03
|9.51
|1326502645
|2012.06.22 17:04
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.360
|77.400
|75.900
|2012.06.25 17:02
|77.403
|-0.08
|0.00
|-0.07
|24.01
|1326504938
|2012.06.22 18:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.886
|0.000
|81.981
|2012.06.26 03:54
|79.843
|-0.04
|0.00
|0.17
|-13.09
|1326508761
|2012.06.22 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55870
|0.00000
|1.56970
|2012.06.26 07:31
|1.55772
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.98
|1326514898
|2012.06.25 08:00
|buy
|0.02
|audjpy
|80.539
|0.000
|81.638
|2012.06.26 03:54
|79.844
|-0.08
|0.00
|0.18
|-17.45
|1326517403
|2012.06.25 09:33
|buy
|0.03
|audjpy
|80.338
|0.000
|81.438
|2012.06.26 03:54
|79.844
|-0.12
|0.00
|0.27
|-18.60
|1326518453
|2012.06.25 09:49
|buy
|0.05
|audjpy
|80.147
|0.000
|81.236
|2012.06.26 03:54
|79.836
|-0.20
|0.00
|0.45
|-19.52
|1326518935
|2012.06.25 10:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55669
|0.00000
|1.56770
|2012.06.26 07:31
|1.55778
|-0.11
|0.00
|-0.00
|2.18
|1326520587
|2012.06.25 10:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55469
|1.55673
|1.57173
|2012.06.26 07:31
|1.55783
|-0.17
|0.00
|-0.00
|9.42
|1326522818
|2012.06.25 12:19
|buy
|0.08
|audjpy
|79.929
|0.000
|81.041
|2012.06.26 03:54
|79.837
|-0.32
|0.00
|0.71
|-9.24
|1326526935
|2012.06.25 15:21
|buy
|0.13
|audjpy
|79.715
|0.000
|80.811
|2012.06.26 03:54
|79.845
|-0.52
|0.00
|1.16
|21.21
|1326529204
|2012.06.25 16:40
|buy
|0.21
|audjpy
|79.512
|79.846
|81.346
|2012.06.26 03:54
|79.846
|-0.84
|0.00
|1.87
|88.02
|1326529854
|2012.06.25 17:02
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.374
|0.000
|76.290
|2012.06.25 18:51
|77.176
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.49
|1326533538
|2012.06.25 18:51
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.157
|0.000
|76.060
|2012.06.26 07:30
|77.271
|-0.04
|0.00
|-0.03
|-1.44
|1326535369
|2012.06.25 20:35
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.359
|0.000
|76.261
|2012.06.26 07:30
|77.272
|-0.08
|0.00
|-0.07
|2.19
|1326563265
|2012.06.26 18:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.706
|79.970
|81.470
|2012.06.26 21:52
|79.970
|-0.04
|0.00
|0.00
|3.32
|1326573287
|2012.06.26 21:52
|buy
|0.01
|audjpy
|79.993
|80.268
|81.768
|2012.06.27 17:41
|80.267
|-0.04
|0.00
|0.10
|3.44
|1326672945
|2012.06.28 16:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.801
|79.586
|78.086
|2012.06.28 22:31
|79.588
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.68
|1326679029
|2012.06.28 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55002
|0.00000
|1.53903
|2012.06.29 13:38
|1.55956
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-9.54
|1326694358
|2012.06.28 22:32
|sell
|0.01
|audjpy
|79.571
|0.000
|78.468
|2012.06.29 11:54
|80.862
|-0.04
|0.00
|-0.11
|-16.24
|1326695472
|2012.06.28 22:50
|sell
|0.02
|audjpy
|79.798
|0.000
|78.673
|2012.06.29 11:54
|80.864
|-0.08
|0.00
|-0.22
|-26.82
|1326716434
|2012.06.29 08:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56064
|0.00000
|1.54963
|2012.06.29 13:38
|1.55959
|-0.11
|0.00
|0.00
|2.10
|1326716444
|2012.06.29 08:00
|sell
|0.03
|audjpy
|80.462
|0.000
|79.362
|2012.06.29 11:54
|80.865
|-0.12
|0.00
|0.00
|-15.21
|1326719326
|2012.06.29 08:39
|sell
|0.05
|audjpy
|80.661
|0.000
|79.564
|2012.06.29 11:54
|80.870
|-0.20
|0.00
|0.00
|-13.15
|1326720410
|2012.06.29 08:57
|sell
|0.08
|audjpy
|80.864
|0.000
|79.770
|2012.06.29 11:54
|80.874
|-0.33
|0.00
|0.00
|-1.01
|1326721070
|2012.06.29 09:04
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56264
|1.55959
|1.54459
|2012.06.29 13:38
|1.55960
|-0.17
|0.00
|0.00
|9.12
|1326725051
|2012.06.29 09:50
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.56465
|1.55956
|1.54456
|2012.06.29 13:38
|1.55951
|-0.28
|0.00
|0.00
|25.70
|1326726155
|2012.06.29 10:01
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.56665
|1.55953
|1.54453
|2012.06.29 13:38
|1.55953
|-0.45
|0.00
|0.00
|56.96
|1326726168
|2012.06.29 10:01
|sell
|0.13
|audjpy
|81.076
|80.868
|79.368
|2012.06.29 11:54
|80.868
|-0.53
|0.00
|0.00
|34.01
|1326735386
|2012.06.29 12:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.563
|78.062
|79.560
|2012.06.29 16:38
|78.061
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.25
|1326757934
|2012.06.29 16:38
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.075
|78.441
|79.941
|2012.07.02 01:43
|78.440
|-0.04
|0.00
|0.01
|4.57
|1326764635
|2012.06.29 20:00
|buy
|0.01
|audjpy
|81.681
|0.000
|82.786
|2012.07.02 12:30
|81.673
|-0.04
|0.00
|0.09
|-0.10
|1326788454
|2012.07.02 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56630
|0.00000
|1.55528
|2012.07.02 19:40
|1.56840
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.10
|1326790220
|2012.07.02 08:26
|buy
|0.02
|audjpy
|81.481
|81.688
|83.188
|2012.07.02 12:30
|81.678
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.95
|1326803593
|2012.07.02 11:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56847
|0.00000
|1.55733
|2012.07.02 19:40
|1.56840
|-0.11
|0.00
|0.00
|0.14
|1326817334
|2012.07.02 15:42
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57056
|1.56836
|1.55336
|2012.07.02 19:40
|1.56838
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.54
|1326837406
|2012.07.02 20:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56816
|0.00000
|1.55714
|2012.07.03 13:10
|1.56788
|-0.06
|0.00
|-0.03
|0.28
|1326850171
|2012.07.02 22:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57024
|0.00000
|1.55920
|2012.07.03 13:10
|1.56785
|-0.11
|0.00
|-0.07
|4.78
|1326876751
|2012.07.03 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|81.749
|0.000
|82.845
|2012.07.03 13:10
|81.907
|-0.04
|0.00
|0.00
|1.98
|1326886687
|2012.07.03 13:10
|buy
|0.01
|audjpy
|81.925
|0.000
|83.025
|2012.07.05 14:07
|81.924
|-0.04
|0.00
|0.36
|-0.01
|1326897151
|2012.07.03 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57055
|0.00000
|1.58115
|2012.07.05 07:17
|1.55917
|-0.06
|0.00
|-0.00
|-11.38
|1326897906
|2012.07.03 19:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56848
|0.00000
|1.57948
|2012.07.05 07:18
|1.55917
|-0.11
|0.00
|-0.01
|-18.62
|1326914606
|2012.07.04 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|78.693
|0.000
|77.601
|2012.07.06 15:30
|78.566
|-0.04
|0.00
|-0.14
|1.60
|1326918673
|2012.07.04 10:16
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56644
|0.00000
|1.57745
|2012.07.05 07:17
|1.55915
|-0.17
|0.00
|-0.02
|-21.87
|1326923608
|2012.07.04 11:11
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56446
|0.00000
|1.57544
|2012.07.05 07:17
|1.55917
|-0.28
|0.00
|-0.03
|-26.45
|1326941966
|2012.07.04 16:02
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.56240
|0.00000
|1.57341
|2012.07.05 07:18
|1.55919
|-0.45
|0.00
|-0.05
|-25.68
|1326946680
|2012.07.04 17:08
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.56038
|0.00000
|1.57139
|2012.07.05 07:18
|1.55919
|-0.73
|0.00
|-0.08
|-15.47
|1326951200
|2012.07.04 17:59
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.55803
|0.00000
|1.56912
|2012.07.05 07:17
|1.55917
|-1.18
|0.00
|-0.13
|23.94
|1326995515
|2012.07.05 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56106
|0.00000
|1.57215
|2012.07.06 08:43
|1.55290
|-0.06
|0.00
|-0.00
|-8.16
|1326998403
|2012.07.05 09:36
|buy
|0.02
|audjpy
|81.728
|81.987
|83.487
|2012.07.05 14:07
|81.924
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.92
|1327001185
|2012.07.05 10:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55905
|0.00000
|1.57003
|2012.07.06 08:43
|1.55290
|-0.11
|0.00
|-0.00
|-12.30
|1327009330
|2012.07.05 12:12
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55685
|0.00000
|1.56803
|2012.07.06 08:44
|1.55290
|-0.17
|0.00
|-0.01
|-11.85
|1327022730
|2012.07.05 15:15
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.924
|78.555
|77.055
|2012.07.06 15:30
|78.555
|-0.08
|0.00
|-0.07
|9.25
|1327024766
|2012.07.05 15:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55464
|0.00000
|1.56573
|2012.07.06 08:43
|1.55290
|-0.28
|0.00
|-0.01
|-8.70
|1327025885
|2012.07.05 15:39
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.55246
|0.00000
|1.56363
|2012.07.06 08:44
|1.55290
|-0.45
|0.00
|-0.02
|3.52
|1327034345
|2012.07.05 17:13
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.55032
|0.00000
|1.56131
|2012.07.06 08:44
|1.55290
|-0.73
|0.00
|-0.03
|33.54
|1327156311
|2012.07.10 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55032
|0.00000
|1.53936
|2012.07.12 00:24
|1.55103
|-0.06
|0.00
|-0.13
|-0.71
|1327158586
|2012.07.10 21:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.804
|0.000
|76.704
|2012.07.13 11:00
|77.969
|-0.04
|0.00
|-0.17
|-2.08
|1327159815
|2012.07.10 22:00
|sell
|0.01
|audjpy
|80.898
|0.000
|79.800
|2012.07.12 06:51
|81.527
|-0.04
|0.00
|-0.49
|-7.87
|1327160628
|2012.07.10 22:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55236
|0.00000
|1.54135
|2012.07.12 00:24
|1.55098
|-0.11
|0.00
|-0.27
|2.76
|1327167147
|2012.07.11 09:31
|sell
|0.02
|audjpy
|81.099
|0.000
|79.999
|2012.07.12 06:51
|81.524
|-0.08
|0.00
|-0.74
|-10.64
|1327168120
|2012.07.11 10:16
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.55441
|1.55073
|1.53573
|2012.07.12 00:24
|1.55079
|-0.17
|0.00
|-0.32
|10.86
|1327171495
|2012.07.11 11:57
|sell
|0.03
|audjpy
|81.308
|0.000
|80.203
|2012.07.12 06:51
|81.477
|-0.12
|0.00
|-1.11
|-6.35
|1327172500
|2012.07.11 12:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.55645
|1.55071
|1.53571
|2012.07.12 00:24
|1.55079
|-0.28
|0.00
|-0.53
|28.30
|1327180323
|2012.07.11 16:51
|sell
|0.05
|audjpy
|81.491
|81.227
|79.727
|2012.07.12 06:51
|81.295
|-0.21
|0.00
|-1.84
|12.30
|1327180893
|2012.07.11 17:05
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.007
|0.000
|76.905
|2012.07.13 11:00
|77.970
|-0.08
|0.00
|-0.27
|0.94
|1327185157
|2012.07.11 18:35
|sell
|0.08
|audjpy
|81.686
|81.227
|79.727
|2012.07.12 06:51
|81.295
|-0.33
|0.00
|-2.95
|39.25
|1327185895
|2012.07.11 19:02
|sell
|0.03
|cadjpy
|78.209
|77.969
|76.469
|2012.07.13 11:00
|77.971
|-0.12
|0.00
|-0.41
|9.00
|1327264811
|2012.07.13 08:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54419
|0.00000
|1.55519
|2012.07.13 12:32
|1.54439
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.20
|1327269467
|2012.07.13 10:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54227
|1.54440
|1.55940
|2012.07.13 12:32
|1.54440
|-0.11
|0.00
|0.00
|4.26
|1327278921
|2012.07.13 12:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54451
|1.54872
|1.56372
|2012.07.13 14:53
|1.54872
|-0.06
|0.00
|0.00
|4.21
|1327283461
|2012.07.13 14:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54881
|1.55173
|1.56673
|2012.07.13 16:56
|1.55173
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.92
|1327284579
|2012.07.13 15:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54679
|1.55176
|1.56676
|2012.07.13 16:56
|1.55173
|-0.11
|0.00
|0.00
|9.88
|1327287283
|2012.07.13 16:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.653
|81.047
|82.547
|2012.07.16 01:11
|81.035
|-0.04
|0.00
|0.09
|4.82
|1327287320
|2012.07.13 16:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.926
|0.000
|79.026
|2012.07.17 07:46
|77.862
|-0.04
|0.00
|0.02
|-0.81
|1327291694
|2012.07.13 16:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55182
|1.55389
|1.56889
|2012.07.13 18:14
|1.55389
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.07
|1327295156
|2012.07.13 18:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55399
|1.55725
|1.57225
|2012.07.16 03:18
|1.55723
|-0.06
|0.00
|-0.00
|3.24
|1327318759
|2012.07.16 15:30
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.719
|0.000
|78.822
|2012.07.17 07:47
|77.866
|-0.08
|0.00
|0.03
|3.72
|1327323403
|2012.07.16 16:42
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.515
|77.760
|79.260
|2012.07.17 07:47
|77.862
|-0.12
|0.00
|0.04
|13.19
|1327345512
|2012.07.17 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|81.317
|0.000
|82.416
|2012.07.17 21:49
|81.529
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.68
|1327345528
|2012.07.17 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56625
|0.00000
|1.57725
|2012.07.17 21:49
|1.56412
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.13
|1327345555
|2012.07.17 08:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.868
|0.000
|78.968
|2012.07.17 21:49
|78.079
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.67
|1327347609
|2012.07.17 09:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56422
|0.00000
|1.57524
|2012.07.17 21:49
|1.56407
|-0.11
|0.00
|0.00
|-0.30
|1327351258
|2012.07.17 11:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56180
|0.00000
|1.57254
|2012.07.17 21:49
|1.56411
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.93
|1327361763
|2012.07.17 17:01
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55973
|1.56266
|1.57766
|2012.07.17 21:49
|1.56404
|-0.28
|0.00
|0.00
|21.55
|1327362337
|2012.07.17 17:03
|buy
|0.02
|audjpy
|81.118
|81.391
|82.891
|2012.07.17 21:49
|81.528
|-0.08
|0.00
|0.00
|10.37
|1327363616
|2012.07.17 17:18
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.55806
|1.56268
|1.57768
|2012.07.17 21:49
|1.56406
|-0.45
|0.00
|0.00
|48.00
|1327365731
|2012.07.17 17:41
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.55604
|1.56271
|1.57771
|2012.07.17 21:49
|1.56404
|-0.73
|0.00
|0.00
|104.00
|1327496649
|2012.07.20 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56331
|1.55691
|1.54191
|2012.07.23 10:02
|1.55693
|-0.06
|0.00
|-0.04
|6.38
|1327501691
|2012.07.20 20:00
|sell
|0.01
|audjpy
|81.482
|80.506
|79.006
|2012.07.23 10:03
|80.506
|-0.04
|0.00
|-0.12
|12.51
|1327501714
|2012.07.20 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.580
|76.886
|75.386
|2012.07.23 13:23
|76.886
|-0.04
|0.00
|-0.03
|8.89
|1327519235
|2012.07.23 10:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55702
|1.55427
|1.53927
|2012.07.23 13:20
|1.55430
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.72
|1327519324
|2012.07.23 10:03
|sell
|0.01
|audjpy
|80.495
|0.000
|79.398
|2012.07.24 11:50
|80.454
|-0.04
|0.00
|-0.12
|0.52
|1327529480
|2012.07.23 13:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55413
|1.55058
|1.53558
|2012.07.23 17:22
|1.55078
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.35
|1327529747
|2012.07.23 13:23
|sell
|0.01
|cadjpy
|76.875
|0.000
|75.775
|2012.07.24 12:42
|76.778
|-0.04
|0.00
|-0.04
|1.24
|1327546023
|2012.07.23 18:04
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.087
|76.780
|75.280
|2012.07.24 12:42
|76.780
|-0.08
|0.00
|-0.07
|7.85
|1327560010
|2012.07.24 08:14
|sell
|0.02
|audjpy
|80.698
|80.433
|78.933
|2012.07.24 11:50
|80.433
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.78
|1327581908
|2012.07.24 19:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|76.596
|0.000
|75.499
|2012.07.26 21:27
|77.468
|-0.04
|0.00
|-0.14
|-11.15
|1327584649
|2012.07.24 20:00
|sell
|0.01
|audjpy
|80.005
|79.750
|78.250
|2012.07.25 04:38
|79.751
|-0.04
|0.00
|-0.12
|3.25
|1327604578
|2012.07.25 11:19
|sell
|0.02
|cadjpy
|76.803
|0.000
|75.699
|2012.07.26 21:27
|77.468
|-0.08
|0.00
|-0.22
|-16.99
|1327607188
|2012.07.25 12:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.321
|80.553
|82.053
|2012.07.25 22:31
|80.553
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.97
|1327628683
|2012.07.25 20:19
|sell
|0.03
|cadjpy
|77.003
|0.000
|75.903
|2012.07.26 21:27
|77.471
|-0.12
|0.00
|-0.32
|-17.94
|1327631219
|2012.07.25 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55092
|1.55668
|1.57168
|2012.07.26 13:42
|1.55668
|-0.06
|0.00
|-0.02
|5.76
|1327631727
|2012.07.25 22:31
|buy
|0.01
|audjpy
|80.563
|81.303
|82.803
|2012.07.26 14:21
|81.300
|-0.04
|0.00
|0.27
|9.42
|1327639402
|2012.07.26 08:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54807
|1.55669
|1.57169
|2012.07.26 13:42
|1.55668
|-0.11
|0.00
|0.00
|17.22
|1327657053
|2012.07.26 13:24
|sell
|0.05
|cadjpy
|77.208
|0.000
|76.108
|2012.07.26 21:27
|77.476
|-0.20
|0.00
|0.00
|-17.13
|1327660749
|2012.07.26 13:53
|sell
|0.08
|cadjpy
|77.409
|0.000
|76.310
|2012.07.26 21:27
|77.473
|-0.32
|0.00
|0.00
|-6.54
|1327663414
|2012.07.26 14:08
|sell
|0.13
|cadjpy
|77.610
|0.000
|76.510
|2012.07.26 21:27
|77.474
|-0.52
|0.00
|0.00
|22.60
|1327676207
|2012.07.26 17:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56904
|1.57257
|1.58757
|2012.07.27 14:13
|1.57257
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.53
|1327734679
|2012.07.27 18:00
|buy
|0.01
|audjpy
|82.124
|0.000
|83.227
|2012.07.27 22:52
|82.175
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.65
|1327735585
|2012.07.27 18:17
|buy
|0.02
|audjpy
|81.922
|82.167
|83.667
|2012.07.27 22:52
|82.167
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.25
|1327741047
|2012.07.27 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57238
|1.56940
|1.55440
|2012.07.30 12:05
|1.56942
|-0.06
|0.00
|-0.04
|2.96
|1327744678
|2012.07.27 22:52
|buy
|0.01
|audjpy
|82.182
|0.000
|83.287
|2012.07.31 08:20
|82.410
|-0.04
|0.00
|0.18
|2.91
|1327750758
|2012.07.30 05:07
|buy
|0.02
|audjpy
|81.982
|82.236
|83.736
|2012.07.31 08:20
|82.410
|-0.08
|0.00
|0.18
|10.94
|1327772678
|2012.07.30 11:35
|buy
|0.03
|audjpy
|81.769
|82.238
|83.738
|2012.07.31 08:20
|82.407
|-0.13
|0.00
|0.28
|24.47
|1327820033
|2012.07.31 08:20
|buy
|0.01
|audjpy
|82.423
|0.000
|83.523
|2012.07.31 08:20
|82.410
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.17
|1327820036
|2012.07.31 08:20
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.185
|0.000
|79.285
|2012.08.01 23:59
|77.981
|-0.04
|0.00
|0.01
|-2.60
|1327835840
|2012.07.31 14:51
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.981
|0.000
|79.081
|2012.08.01 23:59
|77.981
|-0.08
|0.00
|0.02
|0.00
|1327840294
|2012.07.31 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56680
|1.56461
|1.54961
|2012.07.31 17:30
|1.56461
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.19
|1327845252
|2012.07.31 17:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56450
|0.00000
|1.55351
|2012.08.01 11:43
|1.56394
|-0.06
|0.00
|-0.04
|0.56
|1327846119
|2012.07.31 17:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56658
|1.56400
|1.54900
|2012.08.01 11:43
|1.56400
|-0.11
|0.00
|-0.08
|5.16
|1327847175
|2012.07.31 18:12
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56864
|1.56396
|1.54896
|2012.08.01 11:43
|1.56398
|-0.17
|0.00
|-0.11
|13.98
|1327866319
|2012.08.01 04:00
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.778
|77.985
|79.485
|2012.08.01 23:59
|77.981
|-0.12
|0.00
|0.00
|7.76
|1327888383
|2012.08.01 13:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56415
|1.56110
|1.54610
|2012.08.01 17:38
|1.56110
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.05
|1327899838
|2012.08.01 17:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56097
|1.55869
|1.54369
|2012.08.01 21:23
|1.55871
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.26
|1327911510
|2012.08.01 21:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55852
|1.55514
|1.54014
|2012.08.01 21:58
|1.55515
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.37
|1327916555
|2012.08.01 21:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55507
|0.00000
|1.54405
|2012.08.02 15:42
|1.56142
|-0.06
|0.00
|-0.11
|-6.35
|1327935872
|2012.08.02 05:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.097
|0.000
|79.197
|2012.08.03 15:29
|77.988
|-0.04
|0.00
|0.01
|-1.39
|1327968023
|2012.08.02 13:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55714
|0.00000
|1.54610
|2012.08.02 15:42
|1.56151
|-0.11
|0.00
|0.00
|-8.74
|1327976784
|2012.08.02 15:02
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.55914
|0.00000
|1.54814
|2012.08.02 15:42
|1.56157
|-0.17
|0.00
|0.00
|-7.29
|1327978287
|2012.08.02 15:10
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.56110
|0.00000
|1.55021
|2012.08.02 15:42
|1.56175
|-0.28
|0.00
|0.00
|-3.25
|1327980495
|2012.08.02 15:25
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.56310
|0.00000
|1.55210
|2012.08.02 15:42
|1.56184
|-0.45
|0.00
|0.00
|10.08
|1327981756
|2012.08.02 15:32
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.56556
|1.56180
|1.54680
|2012.08.02 15:42
|1.56180
|-0.73
|0.00
|0.00
|48.88
|1327982695
|2012.08.02 15:35
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.56763
|1.56178
|1.54678
|2012.08.02 15:42
|1.56178
|-1.19
|0.00
|0.00
|122.85
|1327984519
|2012.08.02 15:41
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.893
|0.000
|78.993
|2012.08.03 15:29
|77.982
|-0.08
|0.00
|0.02
|2.28
|1327985688
|2012.08.02 15:45
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.737
|77.994
|79.494
|2012.08.03 15:29
|77.983
|-0.12
|0.00
|0.03
|9.42
|1328110954
|2012.08.06 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56180
|1.56455
|1.57955
|2012.08.06 03:02
|1.56454
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.74
|1328118468
|2012.08.06 07:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|78.361
|0.000
|77.261
|2012.08.08 14:12
|78.564
|-0.04
|0.00
|-0.07
|-2.59
|1328137782
|2012.08.06 16:00
|sell
|0.01
|audjpy
|82.611
|0.000
|81.514
|2012.08.08 10:45
|82.789
|-0.04
|0.00
|-0.23
|-2.27
|1328142909
|2012.08.06 17:59
|sell
|0.02
|audjpy
|82.803
|0.000
|81.713
|2012.08.08 10:45
|82.790
|-0.08
|0.00
|-0.46
|0.33
|1328161594
|2012.08.07 10:43
|sell
|0.03
|audjpy
|83.006
|82.794
|81.294
|2012.08.08 10:45
|82.791
|-0.13
|0.00
|-0.35
|8.23
|1328164302
|2012.08.07 11:40
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.563
|0.000
|77.461
|2012.08.08 14:12
|78.559
|-0.08
|0.00
|-0.07
|0.10
|1328166741
|2012.08.07 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56290
|1.56636
|1.58136
|2012.08.07 15:56
|1.56636
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.46
|1328171936
|2012.08.07 15:35
|sell
|0.03
|cadjpy
|78.761
|0.000
|77.664
|2012.08.08 14:12
|78.560
|-0.12
|0.00
|-0.11
|7.70
|1328172037
|2012.08.07 15:39
|sell
|0.05
|audjpy
|83.211
|82.790
|81.290
|2012.08.08 10:45
|82.791
|-0.21
|0.00
|-0.59
|26.78
|1328172757
|2012.08.07 15:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56642
|0.00000
|1.57745
|2012.08.08 13:56
|1.56501
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.41
|1328177049
|2012.08.07 17:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56429
|0.00000
|1.57522
|2012.08.08 13:56
|1.56503
|-0.11
|0.00
|-0.01
|1.48
|1328178940
|2012.08.07 18:43
|sell
|0.05
|cadjpy
|78.957
|78.646
|77.146
|2012.08.08 14:12
|78.560
|-0.20
|0.00
|-0.18
|25.34
|1328183863
|2012.08.08 00:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56223
|1.56502
|1.58002
|2012.08.08 13:56
|1.56507
|-0.17
|0.00
|0.00
|8.52
|1328190628
|2012.08.08 09:07
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56021
|1.56505
|1.58005
|2012.08.08 13:56
|1.56503
|-0.28
|0.00
|0.00
|24.10
|1328191686
|2012.08.08 09:36
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.55804
|1.56505
|1.58005
|2012.08.08 13:56
|1.56503
|-0.45
|0.00
|0.00
|55.92
|1328216212
|2012.08.08 22:00
|buy
|0.01
|audjpy
|82.944
|83.161
|84.661
|2012.08.09 18:39
|83.159
|-0.04
|0.00
|0.26
|2.73
|1328231814
|2012.08.09 13:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56640
|1.56263
|1.54763
|2012.08.09 17:18
|1.56267
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.73
|1328243560
|2012.08.09 17:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56255
|0.00000
|1.55155
|2012.08.10 09:05
|1.56204
|-0.06
|0.00
|-0.04
|0.51
|1328254576
|2012.08.10 03:00
|sell
|0.01
|audjpy
|83.080
|82.805
|81.305
|2012.08.10 09:05
|82.640
|-0.04
|0.00
|0.00
|5.60
|1328257358
|2012.08.10 07:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.127
|0.000
|78.027
|2012.08.10 09:07
|79.074
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.68
|1328259379
|2012.08.10 09:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56195
|0.00000
|1.55097
|2012.08.10 09:07
|1.56225
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.30
|1328312767
|2012.08.13 19:00
|sell
|0.01
|audjpy
|82.315
|0.000
|81.212
|2012.08.14 18:05
|82.723
|-0.04
|0.00
|-0.12
|-5.18
|1328322312
|2012.08.14 03:57
|sell
|0.02
|audjpy
|82.515
|0.000
|81.415
|2012.08.14 18:05
|82.722
|-0.08
|0.00
|0.00
|-5.25
|1328328927
|2012.08.14 10:15
|sell
|0.03
|audjpy
|82.714
|0.000
|81.616
|2012.08.14 18:05
|82.722
|-0.13
|0.00
|0.00
|-0.30
|1328342365
|2012.08.14 15:30
|sell
|0.05
|audjpy
|82.924
|82.723
|81.223
|2012.08.14 18:05
|82.724
|-0.21
|0.00
|0.00
|12.69
|1328352951
|2012.08.14 19:00
|buy
|0.01
|audjpy
|82.807
|0.000
|83.907
|2012.08.16 04:23
|83.003
|-0.04
|0.00
|0.35
|2.47
|1328356034
|2012.08.14 22:35
|buy
|0.02
|audjpy
|82.593
|83.000
|84.500
|2012.08.16 04:23
|83.000
|-0.08
|0.00
|0.70
|10.29
|1328372286
|2012.08.15 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56859
|0.00000
|1.57959
|2012.08.16 11:41
|1.56875
|-0.06
|0.00
|-0.01
|0.16
|1328391382
|2012.08.15 20:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.826
|80.059
|81.559
|2012.08.16 09:48
|80.059
|-0.04
|0.00
|0.03
|2.94
|1328396498
|2012.08.16 04:23
|buy
|0.01
|audjpy
|83.017
|83.303
|84.803
|2012.08.17 03:46
|83.303
|-0.04
|0.00
|0.09
|3.61
|1328400280
|2012.08.16 09:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56662
|1.56868
|1.58368
|2012.08.16 11:41
|1.56870
|-0.11
|0.00
|0.00
|4.16
|1328400676
|2012.08.16 09:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56453
|1.56873
|1.58373
|2012.08.16 11:41
|1.56872
|-0.17
|0.00
|0.00
|12.57
|1328402505
|2012.08.16 09:48
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.064
|80.269
|81.769
|2012.08.17 07:47
|80.339
|-0.04
|0.00
|0.01
|3.47
|1328432176
|2012.08.17 07:00
|sell
|0.01
|audjpy
|83.296
|0.000
|82.195
|2012.08.17 07:46
|83.064
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.92
|1328433287
|2012.08.17 07:46
|sell
|0.01
|audjpy
|83.053
|0.000
|81.953
|2012.08.17 07:47
|83.066
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.16
|1328433599
|2012.08.17 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57019
|0.00000
|1.55919
|2012.08.17 18:35
|1.56949
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.70
|1328435379
|2012.08.17 09:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57215
|1.56950
|1.55450
|2012.08.17 18:35
|1.56951
|-0.11
|0.00
|0.00
|5.28
|1328465457
|2012.08.20 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.361
|80.137
|78.637
|2012.08.22 11:17
|80.134
|-0.04
|0.00
|-0.08
|2.86
|1328508189
|2012.08.21 11:07
|sell
|0.02
|cadjpy
|80.561
|80.134
|78.634
|2012.08.22 11:17
|80.136
|-0.08
|0.00
|-0.07
|10.71
|1328534203
|2012.08.22 00:00
|sell
|0.01
|audjpy
|83.110
|82.901
|81.401
|2012.08.22 07:11
|82.901
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.64
|1328551060
|2012.08.22 14:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.861
|79.204
|77.704
|2012.08.22 21:57
|79.205
|-0.04
|0.00
|0.00
|8.35
|1328570705
|2012.08.22 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58678
|1.58926
|1.60426
|2012.08.23 10:49
|1.58926
|-0.06
|0.00
|-0.02
|2.48
|1328578432
|2012.08.23 05:00
|buy
|0.01
|audjpy
|82.791
|0.000
|83.892
|2012.08.24 18:49
|81.917
|-0.04
|0.00
|0.09
|-11.11
|1328578868
|2012.08.23 05:34
|buy
|0.02
|audjpy
|82.579
|0.000
|83.677
|2012.08.24 18:49
|81.908
|-0.08
|0.00
|0.18
|-17.06
|1328588994
|2012.08.23 11:05
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.449
|0.000
|80.546
|2012.08.24 18:49
|79.357
|-0.04
|0.00
|0.01
|-1.17
|1328599527
|2012.08.23 13:32
|buy
|0.03
|audjpy
|82.380
|0.000
|83.476
|2012.08.24 18:49
|81.914
|-0.13
|0.00
|0.26
|-17.78
|1328608831
|2012.08.23 15:36
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.251
|0.000
|80.348
|2012.08.24 18:50
|79.346
|-0.08
|0.00
|0.02
|2.41
|1328614177
|2012.08.23 16:50
|buy
|0.05
|audjpy
|82.179
|0.000
|83.279
|2012.08.24 18:49
|81.913
|-0.21
|0.00
|0.44
|-16.91
|1328615833
|2012.08.23 17:13
|buy
|0.03
|cadjpy
|79.048
|0.000
|80.146
|2012.08.24 18:50
|79.338
|-0.12
|0.00
|0.03
|11.06
|1328630261
|2012.08.23 20:25
|buy
|0.08
|audjpy
|81.982
|0.000
|83.078
|2012.08.24 18:49
|81.913
|-0.33
|0.00
|0.70
|-7.01
|1328652651
|2012.08.24 10:07
|buy
|0.13
|audjpy
|81.782
|0.000
|82.882
|2012.08.24 18:49
|81.912
|-0.54
|0.00
|0.00
|21.49
|1328661479
|2012.08.24 14:06
|buy
|0.21
|audjpy
|81.583
|81.799
|83.299
|2012.08.24 18:49
|81.913
|-0.87
|0.00
|0.00
|88.10
|1328754017
|2012.08.29 11:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.307
|0.000
|78.208
|2012.08.30 09:50
|79.380
|-0.04
|0.00
|-0.11
|-0.92
|1328758126
|2012.08.29 13:00
|sell
|0.01
|audjpy
|81.413
|80.951
|79.451
|2012.08.30 21:07
|80.952
|-0.04
|0.00
|-0.35
|5.86
|1328761295
|2012.08.29 15:00
|sell
|0.02
|cadjpy
|79.504
|0.000
|78.407
|2012.08.30 09:50
|79.377
|-0.08
|0.00
|-0.21
|3.23
|1328761959
|2012.08.29 15:21
|sell
|0.02
|audjpy
|81.613
|80.950
|79.450
|2012.08.30 21:07
|80.952
|-0.08
|0.00
|-0.70
|16.83
|1328765258
|2012.08.29 16:39
|sell
|0.03
|cadjpy
|79.702
|0.000
|78.605
|2012.08.30 09:51
|79.377
|-0.12
|0.00
|-0.32
|12.39
|1328802753
|2012.08.30 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57926
|0.00000
|1.56819
|2012.08.30 19:29
|1.57828
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.98
|1328803919
|2012.08.30 19:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57818
|0.00000
|1.56712
|2012.08.30 19:31
|1.57862
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.44
|1328805982
|2012.08.30 21:07
|sell
|0.01
|audjpy
|80.937
|0.000
|79.837
|2012.08.31 17:22
|80.875
|-0.04
|0.00
|-0.12
|0.79
|1328826031
|2012.08.31 13:30
|sell
|0.02
|audjpy
|81.139
|80.872
|79.372
|2012.08.31 17:22
|80.873
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.80
|1328841223
|2012.08.31 17:22
|buy
|0.01
|audjpy
|80.867
|0.000
|81.967
|2012.09.04 09:16
|80.541
|-0.04
|0.00
|0.16
|-4.15
|1328857025
|2012.09.03 00:01
|buy
|0.02
|audjpy
|80.635
|0.000
|81.722
|2012.09.04 09:16
|80.541
|-0.08
|0.00
|0.16
|-2.40
|1328859953
|2012.09.03 03:00
|buy
|0.03
|audjpy
|80.435
|0.000
|81.527
|2012.09.04 09:16
|80.542
|-0.12
|0.00
|0.24
|4.10
|1328860865
|2012.09.03 03:59
|buy
|0.05
|audjpy
|80.232
|0.000
|81.332
|2012.09.04 09:16
|80.542
|-0.21
|0.00
|0.40
|19.77
|1328894202
|2012.09.04 09:16
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.545
|80.267
|81.767
|2012.09.06 21:57
|80.267
|-0.04
|0.00
|0.04
|9.16
|1328894208
|2012.09.04 09:16
|buy
|0.01
|audjpy
|80.557
|0.000
|81.657
|2012.09.04 09:17
|80.543
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.18
|1328910827
|2012.09.04 17:10
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.346
|80.267
|81.767
|2012.09.06 21:57
|80.267
|-0.08
|0.00
|0.09
|23.36
|1328937749
|2012.09.05 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58506
|0.00000
|1.57408
|2012.09.06 09:24
|1.59111
|-0.06
|0.00
|-0.11
|-6.05
|1328939545
|2012.09.05 12:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58712
|0.00000
|1.57612
|2012.09.06 09:24
|1.59107
|-0.11
|0.00
|-0.21
|-7.90
|1328943507
|2012.09.05 13:49
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.58916
|0.00000
|1.57812
|2012.09.06 09:24
|1.59107
|-0.17
|0.00
|-0.32
|-5.73
|1328947598
|2012.09.05 15:03
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.59134
|0.00000
|1.58032
|2012.09.06 09:24
|1.59103
|-0.29
|0.00
|-0.53
|1.55
|1328948316
|2012.09.05 15:06
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.59323
|0.00000
|1.58234
|2012.09.06 09:25
|1.59100
|-0.46
|0.00
|-0.84
|17.84
|1328954822
|2012.09.05 17:00
|buy
|0.03
|cadjpy
|79.146
|80.268
|81.768
|2012.09.06 21:57
|80.267
|-0.12
|0.00
|0.10
|42.63
|1328966906
|2012.09.06 01:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.933
|80.560
|82.060
|2012.09.06 15:35
|80.558
|-0.04
|0.00
|0.00
|7.94
|1328999357
|2012.09.06 17:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59248
|0.00000
|1.58148
|2012.09.07 15:13
|1.59439
|-0.06
|0.00
|-0.04
|-1.91
|1329016828
|2012.09.07 10:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59463
|0.00000
|1.58355
|2012.09.07 15:13
|1.59440
|-0.11
|0.00
|0.00
|0.46
|1329019776
|2012.09.07 10:41
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59677
|1.59434
|1.57934
|2012.09.07 15:13
|1.59435
|-0.17
|0.00
|0.00
|7.26
|1329037486
|2012.09.07 16:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.985
|0.000
|78.888
|2012.09.12 03:48
|80.052
|-0.04
|0.00
|-0.10
|-0.86
|1329053774
|2012.09.10 03:00
|sell
|0.01
|audjpy
|81.059
|0.000
|79.957
|2012.09.13 10:04
|81.225
|-0.04
|0.00
|-0.59
|-2.14
|1329057101
|2012.09.10 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59932
|0.00000
|1.58826
|2012.09.10 17:06
|1.59820
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.12
|1329060895
|2012.09.10 10:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60130
|1.59809
|1.58309
|2012.09.10 17:06
|1.59809
|-0.12
|0.00
|0.00
|6.42
|1329065276
|2012.09.10 12:33
|sell
|0.02
|cadjpy
|80.181
|0.000
|79.085
|2012.09.12 03:48
|80.051
|-0.08
|0.00
|-0.14
|3.33
|1329075659
|2012.09.10 17:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59798
|0.00000
|1.58700
|2012.09.12 16:33
|1.60869
|-0.06
|0.00
|-0.06
|-10.71
|1329077222
|2012.09.10 17:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59997
|0.00000
|1.58898
|2012.09.12 16:34
|1.60882
|-0.12
|0.00
|-0.12
|-17.70
|1329098475
|2012.09.11 09:46
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60203
|0.00000
|1.59103
|2012.09.12 16:34
|1.60882
|-0.17
|0.00
|-0.11
|-20.37
|1329106259
|2012.09.11 11:44
|sell
|0.03
|cadjpy
|80.381
|80.049
|78.549
|2012.09.12 03:48
|80.049
|-0.12
|0.00
|-0.10
|12.79
|1329119712
|2012.09.11 15:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.60407
|0.00000
|1.59304
|2012.09.12 16:34
|1.60884
|-0.29
|0.00
|-0.18
|-23.85
|1329127359
|2012.09.11 17:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.60619
|0.00000
|1.59507
|2012.09.12 16:34
|1.60886
|-0.46
|0.00
|-0.28
|-21.36
|1329131172
|2012.09.11 18:46
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.60827
|0.00000
|1.59722
|2012.09.12 16:34
|1.60894
|-0.75
|0.00
|-0.46
|-8.71
|1329133332
|2012.09.11 20:09
|sell
|0.02
|audjpy
|81.256
|0.000
|80.159
|2012.09.13 10:04
|81.219
|-0.08
|0.00
|-0.95
|0.95
|1329141564
|2012.09.12 04:47
|sell
|0.03
|audjpy
|81.458
|0.000
|80.358
|2012.09.13 10:04
|81.218
|-0.13
|0.00
|-1.06
|9.27
|1329144488
|2012.09.12 08:08
|sell
|0.05
|audjpy
|81.660
|81.397
|79.897
|2012.09.13 10:04
|81.216
|-0.21
|0.00
|-1.77
|28.57
|1329153149
|2012.09.12 11:14
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.61102
|0.00000
|1.59943
|2012.09.12 16:34
|1.60888
|-1.22
|0.00
|0.00
|44.94
|1329157339
|2012.09.12 11:41
|sell
|0.34
|gbpusd
|1.61294
|1.61018
|1.59518
|2012.09.12 16:34
|1.60888
|-1.97
|0.00
|0.00
|138.04
|1329166800
|2012.09.12 15:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.931
|79.606
|78.106
|2012.09.13 13:02
|79.606
|-0.04
|0.00
|-0.10
|4.18
|1329227088
|2012.09.13 21:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.844
|80.800
|82.300
|2012.09.14 13:38
|80.800
|-0.04
|0.00
|0.01
|12.25
|1329243725
|2012.09.14 08:53
|buy
|0.01
|audjpy
|82.023
|82.602
|84.102
|2012.09.14 13:37
|82.600
|-0.04
|0.00
|0.00
|7.40
|1329275136
|2012.09.14 18:00
|buy
|0.01
|audjpy
|82.831
|0.000
|83.911
|2012.09.17 16:50
|82.791
|-0.04
|0.00
|0.09
|-0.51
|1329277356
|2012.09.14 18:51
|buy
|0.02
|audjpy
|82.628
|0.000
|83.731
|2012.09.17 16:50
|82.791
|-0.08
|0.00
|0.18
|4.13
|1329286998
|2012.09.17 04:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62175
|0.00000
|1.61075
|2012.09.19 15:49
|1.62061
|-0.06
|0.00
|-0.06
|1.14
|1329287533
|2012.09.17 04:56
|buy
|0.03
|audjpy
|82.428
|82.795
|84.295
|2012.09.17 16:50
|82.790
|-0.13
|0.00
|0.00
|13.78
|1329299992
|2012.09.17 13:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62376
|1.62057
|1.60557
|2012.09.19 15:49
|1.62063
|-0.12
|0.00
|-0.11
|6.26
|1329308459
|2012.09.17 16:41
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.62585
|1.62057
|1.60557
|2012.09.19 15:49
|1.62063
|-0.18
|0.00
|-0.17
|15.66
|1329312949
|2012.09.17 18:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|81.106
|0.000
|82.206
|2012.09.19 06:44
|80.834
|-0.04
|0.00
|0.02
|-3.45
|1329314080
|2012.09.17 18:23
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.901
|0.000
|82.004
|2012.09.19 06:44
|80.819
|-0.08
|0.00
|0.04
|-2.08
|1329318874
|2012.09.17 21:09
|buy
|0.03
|cadjpy
|80.698
|0.000
|81.798
|2012.09.19 06:44
|80.788
|-0.12
|0.00
|0.06
|3.43
|1329334521
|2012.09.18 09:00
|sell
|0.01
|audjpy
|82.194
|0.000
|81.091
|2012.09.19 06:27
|82.131
|-0.04
|0.00
|-0.12
|0.80
|1329346213
|2012.09.18 12:56
|buy
|0.05
|cadjpy
|80.498
|80.792
|82.292
|2012.09.19 06:44
|80.786
|-0.20
|0.00
|0.06
|18.28
|1329367515
|2012.09.19 00:00
|sell
|0.02
|audjpy
|82.398
|82.118
|80.618
|2012.09.19 06:27
|82.129
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.83
|1329404788
|2012.09.19 16:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.701
|80.378
|78.878
|2012.09.19 18:23
|80.378
|-0.04
|0.00
|0.00
|4.12
|1329415678
|2012.09.19 18:23
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.361
|79.801
|78.301
|2012.09.20 10:27
|79.804
|-0.04
|0.00
|-0.11
|7.12
|1329430371
|2012.09.20 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62271
|0.00000
|1.63371
|2012.09.20 19:03
|1.61976
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.95
|1329431538
|2012.09.20 05:00
|sell
|0.01
|audjpy
|81.971
|81.631
|80.131
|2012.09.20 07:25
|81.631
|-0.04
|0.00
|0.00
|4.34
|1329435081
|2012.09.20 07:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62071
|0.00000
|1.63168
|2012.09.20 19:03
|1.61976
|-0.12
|0.00
|0.00
|-1.90
|1329436285
|2012.09.20 07:25
|sell
|0.01
|audjpy
|81.613
|81.173
|79.673
|2012.09.20 10:27
|81.174
|-0.04
|0.00
|0.00
|5.61
|1329440849
|2012.09.20 09:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61865
|0.00000
|1.62967
|2012.09.20 19:03
|1.61977
|-0.17
|0.00
|0.00
|3.36
|1329444176
|2012.09.20 10:01
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.61665
|1.61888
|1.63388
|2012.09.20 19:03
|1.61969
|-0.29
|0.00
|0.00
|15.20
|1329446954
|2012.09.20 10:27
|sell
|0.01
|audjpy
|81.164
|0.000
|80.058
|2012.09.24 00:03
|81.720
|-0.04
|0.00
|-0.24
|-7.11
|1329449935
|2012.09.20 11:19
|sell
|0.02
|audjpy
|81.366
|0.000
|80.264
|2012.09.24 00:03
|81.714
|-0.08
|0.00
|-0.46
|-8.89
|1329473714
|2012.09.20 19:14
|sell
|0.03
|audjpy
|81.566
|0.000
|80.466
|2012.09.24 00:03
|81.717
|-0.12
|0.00
|-0.70
|-5.79
|1329478430
|2012.09.20 21:37
|sell
|0.05
|audjpy
|81.772
|0.000
|80.673
|2012.09.21 23:59
|81.790
|-0.21
|0.00
|-0.58
|-1.15
|1329481401
|2012.09.21 01:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62166
|1.62465
|1.63965
|2012.09.21 09:59
|1.62463
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.97
|1329484475
|2012.09.21 05:05
|sell
|0.08
|audjpy
|81.982
|0.000
|80.873
|2012.09.21 23:59
|81.788
|-0.34
|0.00
|0.00
|19.85
|1329490365
|2012.09.21 09:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62473
|1.62895
|1.64395
|2012.09.21 12:15
|1.62882
|-0.06
|0.00
|0.00
|4.09
|1329497286
|2012.09.21 11:53
|sell
|0.13
|audjpy
|82.189
|81.783
|80.283
|2012.09.21 23:59
|81.788
|-0.55
|0.00
|0.00
|66.67
|1329499027
|2012.09.21 12:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62891
|0.00000
|1.63987
|2012.09.24 20:48
|1.62043
|-0.06
|0.00
|-0.01
|-8.48
|1329503725
|2012.09.21 14:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62681
|0.00000
|1.63781
|2012.09.24 20:49
|1.62047
|-0.12
|0.00
|-0.02
|-12.68
|1329518912
|2012.09.21 17:57
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62477
|0.00000
|1.63581
|2012.09.24 20:49
|1.62047
|-0.18
|0.00
|-0.03
|-12.90
|1329533427
|2012.09.24 03:16
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.62276
|0.00000
|1.63377
|2012.09.24 20:49
|1.62047
|-0.29
|0.00
|0.00
|-11.45
|1329535386
|2012.09.24 04:36
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.62074
|0.00000
|1.63174
|2012.09.24 20:49
|1.62047
|-0.47
|0.00
|0.00
|-2.16
|1329561946
|2012.09.24 17:20
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.61873
|0.00000
|1.62973
|2012.09.24 20:48
|1.62047
|-0.76
|0.00
|0.00
|22.62
|1329573872
|2012.09.25 01:00
|buy
|0.01
|audjpy
|81.195
|0.000
|82.294
|2012.09.25 19:20
|81.294
|-0.04
|0.00
|0.00
|1.27
|1329574623
|2012.09.25 02:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.588
|0.000
|80.688
|2012.09.25 19:39
|79.634
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.59
|1329586208
|2012.09.25 08:24
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.384
|79.639
|81.139
|2012.09.25 19:39
|79.638
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.52
|1329602322
|2012.09.25 11:44
|buy
|0.02
|audjpy
|80.996
|81.296
|82.796
|2012.09.25 19:20
|81.296
|-0.08
|0.00
|0.00
|7.70
|1329635764
|2012.09.25 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62212
|1.61701
|1.60201
|2012.09.26 07:55
|1.61702
|-0.06
|0.00
|-0.02
|5.10
|1329647239
|2012.09.26 00:03
|sell
|0.01
|audjpy
|80.847
|80.447
|78.947
|2012.09.26 12:05
|80.449
|-0.04
|0.00
|0.00
|5.13
|1329728627
|2012.09.26 22:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|78.934
|0.000
|77.836
|2012.10.01 09:15
|79.113
|-0.04
|0.00
|-0.19
|-2.30
|1329756210
|2012.09.27 08:59
|sell
|0.02
|cadjpy
|79.138
|0.000
|78.037
|2012.10.01 09:15
|79.112
|-0.08
|0.00
|-0.14
|0.67
|1329827504
|2012.09.28 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62606
|0.00000
|1.63706
|2012.09.28 21:49
|1.61432
|-0.06
|0.00
|0.00
|-11.74
|1329836537
|2012.09.28 10:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62403
|0.00000
|1.63506
|2012.09.28 21:49
|1.61431
|-0.12
|0.00
|0.00
|-19.44
|1329841135
|2012.09.28 12:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62209
|0.00000
|1.63299
|2012.09.28 21:49
|1.61431
|-0.18
|0.00
|0.00
|-23.34
|1329841537
|2012.09.28 12:07
|sell
|0.03
|cadjpy
|79.336
|0.000
|78.240
|2012.10.01 09:15
|79.113
|-0.12
|0.00
|-0.11
|8.59
|1329846543
|2012.09.28 13:49
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.62005
|0.00000
|1.63108
|2012.09.28 21:49
|1.61441
|-0.29
|0.00
|0.00
|-28.20
|1329857242
|2012.09.28 16:37
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.61801
|0.00000
|1.62904
|2012.09.28 21:49
|1.61444
|-0.47
|0.00
|0.00
|-28.56
|1329858325
|2012.09.28 16:46
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.61598
|0.00000
|1.62701
|2012.09.28 21:49
|1.61435
|-0.76
|0.00
|0.00
|-21.19
|1329859568
|2012.09.28 17:00
|sell
|0.01
|audjpy
|80.750
|0.000
|79.647
|2012.10.01 03:10
|80.821
|-0.04
|0.00
|-0.12
|-0.91
|1329861925
|2012.09.28 17:19
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.61394
|0.00000
|1.62489
|2012.09.28 21:49
|1.61439
|-1.22
|0.00
|0.00
|9.45
|1329866445
|2012.09.28 18:26
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.61165
|1.61443
|1.62943
|2012.09.28 21:49
|1.61439
|-1.97
|0.00
|0.00
|93.16
|1329867976
|2012.09.28 18:48
|sell
|0.02
|audjpy
|80.948
|0.000
|79.850
|2012.10.01 03:10
|80.819
|-0.08
|0.00
|-0.23
|3.30
|1329873037
|2012.09.28 20:40
|sell
|0.03
|audjpy
|81.143
|80.807
|79.307
|2012.10.01 03:10
|80.811
|-0.12
|0.00
|-0.35
|12.77
|1329882154
|2012.10.01 03:10
|sell
|0.01
|audjpy
|80.801
|0.000
|79.701
|2012.10.01 20:52
|80.967
|-0.04
|0.00
|0.00
|-2.13
|1329895832
|2012.10.01 11:59
|sell
|0.02
|audjpy
|81.007
|0.000
|79.905
|2012.10.01 20:52
|80.966
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.05
|1329895917
|2012.10.01 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61527
|0.00000
|1.62631
|2012.10.01 17:26
|1.61538
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.11
|1329902666
|2012.10.01 15:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61327
|1.61539
|1.63039
|2012.10.01 17:26
|1.61535
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.16
|1329905215
|2012.10.01 16:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.386
|0.000
|80.477
|2012.10.03 22:00
|79.452
|-0.04
|0.00
|0.02
|0.84
|1329908338
|2012.10.01 17:04
|sell
|0.03
|audjpy
|81.207
|80.956
|79.456
|2012.10.01 20:52
|80.961
|-0.12
|0.00
|0.00
|9.46
|1329910086
|2012.10.01 17:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61549
|0.00000
|1.62649
|2012.10.02 18:37
|1.61665
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.16
|1329914797
|2012.10.01 19:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61348
|1.61663
|1.63163
|2012.10.02 18:37
|1.61663
|-0.12
|0.00
|0.00
|6.30
|1329917669
|2012.10.01 20:52
|buy
|0.01
|audjpy
|80.955
|0.000
|82.055
|2012.10.03 13:49
|79.914
|-0.04
|0.00
|0.17
|-13.30
|1329925060
|2012.10.02 07:30
|buy
|0.02
|audjpy
|80.704
|0.000
|81.812
|2012.10.03 13:50
|79.914
|-0.08
|0.00
|0.16
|-20.20
|1329926327
|2012.10.02 07:54
|buy
|0.03
|audjpy
|80.502
|0.000
|81.602
|2012.10.03 13:50
|79.914
|-0.12
|0.00
|0.23
|-22.55
|1329949721
|2012.10.02 18:08
|buy
|0.05
|audjpy
|80.301
|0.000
|81.401
|2012.10.03 13:50
|79.917
|-0.21
|0.00
|0.39
|-24.54
|1329958699
|2012.10.02 21:54
|buy
|0.08
|audjpy
|80.097
|0.000
|81.200
|2012.10.03 13:50
|79.920
|-0.33
|0.00
|0.62
|-18.10
|1329966536
|2012.10.03 05:47
|buy
|0.13
|audjpy
|79.892
|0.000
|80.992
|2012.10.03 13:50
|79.918
|-0.53
|0.00
|0.00
|4.32
|1329980787
|2012.10.03 11:39
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.191
|79.453
|80.953
|2012.10.03 22:00
|79.452
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.65
|1330008053
|2012.10.04 01:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60791
|0.00000
|1.59694
|2012.10.05 18:20
|1.61867
|-0.06
|0.00
|-0.04
|-10.76
|1330009403
|2012.10.04 02:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60988
|0.00000
|1.59892
|2012.10.05 18:20
|1.61858
|-0.12
|0.00
|-0.07
|-17.40
|1330020149
|2012.10.04 09:59
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.61190
|0.00000
|1.60090
|2012.10.05 18:21
|1.61858
|-0.17
|0.00
|-0.11
|-20.04
|1330037186
|2012.10.04 15:41
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.61396
|0.00000
|1.60292
|2012.10.05 18:21
|1.61867
|-0.29
|0.00
|-0.18
|-23.55
|1330038945
|2012.10.04 16:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.739
|80.757
|82.257
|2012.10.05 16:30
|80.757
|-0.04
|0.00
|0.01
|12.94
|1330046577
|2012.10.04 17:59
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.61622
|0.00000
|1.60509
|2012.10.05 18:21
|1.61865
|-0.47
|0.00
|-0.28
|-19.44
|1330049717
|2012.10.04 19:08
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.61823
|0.00000
|1.60722
|2012.10.05 18:21
|1.61860
|-0.76
|0.00
|-0.46
|-4.81
|1330081150
|2012.10.05 15:41
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.62026
|0.00000
|1.60926
|2012.10.05 18:21
|1.61860
|-1.22
|0.00
|0.00
|34.86
|1330106557
|2012.10.08 07:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.306
|79.940
|78.440
|2012.10.08 11:57
|79.940
|-0.04
|0.00
|0.00
|4.68
|1330121540
|2012.10.08 15:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.013
|0.000
|78.913
|2012.10.09 19:00
|79.951
|-0.04
|0.00
|-0.04
|0.79
|1330130523
|2012.10.08 20:53
|sell
|0.02
|cadjpy
|80.216
|79.951
|78.451
|2012.10.09 19:00
|79.952
|-0.08
|0.00
|-0.07
|6.75
|1330138180
|2012.10.09 06:58
|sell
|0.03
|cadjpy
|80.416
|79.951
|78.451
|2012.10.09 19:00
|79.952
|-0.12
|0.00
|0.00
|17.80
|1330167087
|2012.10.09 19:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.930
|79.590
|78.090
|2012.10.11 10:13
|79.589
|-0.04
|0.00
|-0.14
|4.37
|1330192936
|2012.10.10 14:56
|sell
|0.02
|cadjpy
|80.131
|79.587
|78.087
|2012.10.11 10:13
|79.589
|-0.08
|0.00
|-0.21
|13.89
|1330241120
|2012.10.11 17:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60349
|1.60763
|1.62263
|2012.10.12 16:30
|1.60762
|-0.06
|0.00
|-0.01
|4.13
|1330244027
|2012.10.11 19:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.188
|80.498
|81.998
|2012.10.15 15:54
|80.498
|-0.04
|0.00
|0.02
|3.94
|1330246570
|2012.10.11 20:46
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.988
|80.499
|81.999
|2012.10.15 15:54
|80.498
|-0.08
|0.00
|0.04
|12.95
|1330252074
|2012.10.12 05:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.662
|0.000
|81.762
|2012.10.15 15:54
|80.577
|-0.04
|0.00
|0.08
|-1.08
|1330253323
|2012.10.12 06:10
|buy
|0.02
|audjpy
|80.458
|0.000
|81.561
|2012.10.15 15:54
|80.577
|-0.08
|0.00
|0.15
|3.02
|1330270938
|2012.10.12 15:37
|buy
|0.03
|audjpy
|80.263
|80.582
|82.082
|2012.10.15 15:54
|80.583
|-0.12
|0.00
|0.23
|12.19
|1330277727
|2012.10.12 18:32
|buy
|0.05
|audjpy
|80.062
|80.587
|82.087
|2012.10.15 15:54
|80.585
|-0.20
|0.00
|0.38
|33.21
|1330306552
|2012.10.15 15:54
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.511
|80.882
|82.382
|2012.10.18 06:59
|80.880
|-0.04
|0.00
|0.05
|4.66
|1330306588
|2012.10.15 15:54
|buy
|0.01
|audjpy
|80.584
|80.955
|82.455
|2012.10.16 12:18
|80.954
|-0.04
|0.00
|0.08
|4.69
|1330314069
|2012.10.15 17:45
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.309
|80.884
|82.384
|2012.10.18 06:59
|80.884
|-0.08
|0.00
|0.13
|14.53
|1330345176
|2012.10.16 14:17
|buy
|0.03
|cadjpy
|80.110
|80.884
|82.384
|2012.10.18 06:59
|80.884
|-0.12
|0.00
|0.14
|29.34
|1330350114
|2012.10.16 15:39
|buy
|0.05
|cadjpy
|79.906
|80.885
|82.385
|2012.10.18 06:59
|80.884
|-0.20
|0.00
|0.23
|61.80
|1330368123
|2012.10.17 06:15
|buy
|0.08
|cadjpy
|79.705
|80.887
|82.387
|2012.10.18 06:59
|80.886
|-0.32
|0.00
|0.27
|119.39
|1330379414
|2012.10.17 14:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61630
|0.00000
|1.62730
|2012.10.18 13:33
|1.61494
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.36
|1330393632
|2012.10.18 00:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61426
|0.00000
|1.62525
|2012.10.18 13:33
|1.61493
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.34
|1330402858
|2012.10.18 10:27
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61218
|1.61500
|1.63000
|2012.10.18 13:33
|1.61497
|-0.17
|0.00
|0.00
|8.37
|1330416212
|2012.10.18 17:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.915
|80.472
|78.972
|2012.10.18 22:42
|80.476
|-0.04
|0.00
|0.00
|5.54
|1330416241
|2012.10.18 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61348
|1.60622
|1.59122
|2012.10.19 05:10
|1.60625
|-0.06
|0.00
|-0.03
|7.23
|1330427651
|2012.10.18 22:42
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.456
|80.209
|78.718
|2012.10.19 15:58
|80.209
|-0.04
|0.00
|-0.03
|3.11
|1330434135
|2012.10.19 05:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60607
|1.60121
|1.58621
|2012.10.22 04:00
|1.60122
|-0.06
|0.00
|-0.02
|4.85
|1330458008
|2012.10.19 19:00
|sell
|0.01
|audjpy
|81.847
|0.000
|80.753
|2012.10.22 10:34
|82.056
|-0.04
|0.00
|-0.11
|-2.62
|1330460202
|2012.10.19 21:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.824
|0.000
|78.724
|2012.10.22 10:35
|80.060
|-0.04
|0.00
|-0.03
|-2.96
|1330470802
|2012.10.22 07:52
|sell
|0.02
|cadjpy
|80.024
|0.000
|78.925
|2012.10.22 10:35
|80.068
|-0.08
|0.00
|0.00
|-1.11
|1330471026
|2012.10.22 07:56
|sell
|0.02
|audjpy
|82.048
|0.000
|80.951
|2012.10.22 10:34
|82.056
|-0.08
|0.00
|0.00
|-0.20
|1330471732
|2012.10.22 08:11
|sell
|0.03
|cadjpy
|80.226
|0.000
|79.126
|2012.10.22 10:35
|80.063
|-0.12
|0.00
|0.00
|6.15
|1330472265
|2012.10.22 08:34
|sell
|0.03
|audjpy
|82.243
|0.000
|81.148
|2012.10.22 10:34
|82.056
|-0.12
|0.00
|0.00
|7.05
|1330482538
|2012.10.22 13:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.380
|0.000
|81.481
|2012.10.23 04:14
|80.436
|-0.04
|0.00
|0.01
|0.70
|1330488981
|2012.10.22 15:37
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.168
|80.447
|81.947
|2012.10.23 04:14
|80.445
|-0.08
|0.00
|0.03
|6.93
|1330507106
|2012.10.23 00:00
|buy
|0.01
|audjpy
|82.524
|0.000
|83.613
|2012.10.24 08:53
|82.203
|-0.04
|0.00
|0.08
|-4.02
|1330511055
|2012.10.23 04:14
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.455
|0.000
|81.555
|2012.10.23 17:32
|80.442
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.16
|1330518649
|2012.10.23 09:53
|buy
|0.02
|audjpy
|82.321
|0.000
|83.422
|2012.10.24 08:53
|82.207
|-0.08
|0.00
|0.15
|-2.85
|1330520436
|2012.10.23 10:25
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.257
|0.000
|81.355
|2012.10.23 17:32
|80.447
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.76
|1330522277
|2012.10.23 11:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60008
|1.59581
|1.58081
|2012.10.23 16:01
|1.59584
|-0.06
|0.00
|0.00
|4.24
|1330522461
|2012.10.23 11:02
|buy
|0.03
|audjpy
|82.121
|0.000
|83.219
|2012.10.24 08:53
|82.203
|-0.12
|0.00
|0.23
|3.08
|1330534603
|2012.10.23 15:30
|buy
|0.03
|cadjpy
|80.051
|80.455
|81.955
|2012.10.23 17:32
|80.454
|-0.12
|0.00
|0.00
|15.14
|1330534741
|2012.10.23 15:31
|buy
|0.05
|audjpy
|81.919
|82.209
|83.709
|2012.10.24 08:53
|82.198
|-0.21
|0.00
|0.38
|17.49
|1330539512
|2012.10.23 16:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59568
|1.59343
|1.57843
|2012.10.23 19:19
|1.59343
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.25
|1330544193
|2012.10.23 17:39
|buy
|0.08
|audjpy
|81.721
|82.209
|83.709
|2012.10.24 08:53
|82.198
|-0.33
|0.00
|0.61
|47.83
|1330549056
|2012.10.23 19:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59338
|0.00000
|1.58229
|2012.10.24 11:36
|1.59710
|-0.06
|0.00
|-0.02
|-3.72
|1330564626
|2012.10.24 08:53
|buy
|0.01
|audjpy
|82.213
|82.425
|83.925
|2012.10.24 18:48
|82.425
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.66
|1330565789
|2012.10.24 09:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59536
|0.00000
|1.58440
|2012.10.24 11:36
|1.59707
|-0.11
|0.00
|0.00
|-3.42
|1330566602
|2012.10.24 09:25
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59741
|0.00000
|1.58637
|2012.10.24 11:36
|1.59708
|-0.17
|0.00
|0.00
|0.99
|1330567691
|2012.10.24 09:37
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.59955
|1.59710
|1.58210
|2012.10.24 11:36
|1.59710
|-0.29
|0.00
|0.00
|12.25
|1330578623
|2012.10.24 11:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59710
|1.60275
|1.61775
|2012.10.24 17:19
|1.60272
|-0.06
|0.00
|0.00
|5.62
|1330580587
|2012.10.24 12:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.511
|80.765
|82.265
|2012.10.25 15:05
|80.768
|-0.04
|0.00
|0.03
|3.20
|1330604947
|2012.10.24 17:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60288
|1.61141
|1.62641
|2012.10.25 11:47
|1.61135
|-0.06
|0.00
|-0.02
|8.47
|1330608536
|2012.10.24 18:41
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.299
|80.774
|82.274
|2012.10.25 15:05
|80.769
|-0.08
|0.00
|0.07
|11.73
|1330609090
|2012.10.24 18:48
|buy
|0.01
|audjpy
|82.442
|83.268
|84.768
|2012.10.25 17:01
|83.268
|-0.04
|0.00
|0.23
|10.30
|1330655219
|2012.10.25 15:06
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.795
|0.000
|81.889
|2012.10.25 23:39
|80.618
|-0.04
|0.00
|0.00
|-2.20
|1330665421
|2012.10.25 17:49
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.594
|0.000
|81.694
|2012.10.25 23:39
|80.630
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.90
|1330669141
|2012.10.25 18:40
|buy
|0.03
|cadjpy
|80.394
|80.624
|82.124
|2012.10.25 23:39
|80.623
|-0.12
|0.00
|0.00
|8.56
|1330687914
|2012.10.26 06:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.538
|80.152
|78.652
|2012.10.26 14:50
|80.152
|-0.04
|0.00
|0.00
|4.84
|1330701109
|2012.10.26 11:00
|sell
|0.01
|audjpy
|82.563
|0.000
|81.464
|2012.10.26 19:07
|82.381
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.28
|1330716153
|2012.10.26 14:50
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.139
|79.831
|78.331
|2012.10.26 19:07
|79.636
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.32
|1330719913
|2012.10.26 15:40
|sell
|0.02
|audjpy
|82.773
|0.000
|81.665
|2012.10.26 19:07
|82.382
|-0.08
|0.00
|0.00
|9.83
|1330736785
|2012.10.26 19:07
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.620
|0.000
|78.520
|2012.10.26 19:08
|79.684
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.80
|1330750683
|2012.10.29 04:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60840
|1.60482
|1.58982
|2012.10.29 16:07
|1.60486
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.54
|1330816949
|2012.10.30 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.267
|0.000
|78.200
|2012.11.05 08:35
|80.845
|-0.04
|0.00
|-0.20
|-19.63
|1330817028
|2012.10.30 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|82.158
|0.000
|81.058
|2012.11.02 15:47
|83.676
|-0.04
|0.00
|-0.55
|-18.86
|1330819716
|2012.10.30 08:27
|sell
|0.02
|audjpy
|82.360
|0.000
|81.260
|2012.11.02 15:47
|83.665
|-0.08
|0.00
|-1.11
|-32.42
|1330827336
|2012.10.30 10:04
|sell
|0.02
|cadjpy
|79.467
|0.000
|78.367
|2012.11.05 08:35
|80.840
|-0.08
|0.00
|-0.39
|-34.16
|1330829841
|2012.10.30 10:30
|sell
|0.03
|audjpy
|82.560
|0.000
|81.463
|2012.11.02 15:47
|83.671
|-0.12
|0.00
|-1.67
|-41.41
|1330852367
|2012.10.30 16:08
|sell
|0.03
|cadjpy
|79.677
|0.000
|78.569
|2012.11.05 08:35
|80.840
|-0.12
|0.00
|-0.59
|-43.40
|1330883491
|2012.10.31 09:54
|sell
|0.05
|audjpy
|82.760
|0.000
|81.660
|2012.11.02 15:47
|83.663
|-0.21
|0.00
|-2.21
|-56.09
|1330885586
|2012.10.31 10:10
|sell
|0.05
|cadjpy
|79.884
|0.000
|78.786
|2012.11.05 08:35
|80.840
|-0.20
|0.00
|-0.81
|-59.45
|1330892073
|2012.10.31 11:19
|sell
|0.08
|audjpy
|82.966
|0.000
|81.864
|2012.11.02 15:48
|83.661
|-0.33
|0.00
|-3.55
|-69.07
|1330896515
|2012.10.31 12:30
|sell
|0.08
|cadjpy
|80.088
|0.000
|78.988
|2012.11.05 08:35
|80.840
|-0.32
|0.00
|-1.29
|-74.82
|1330924651
|2012.10.31 21:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61302
|1.61543
|1.63043
|2012.11.01 14:07
|1.61543
|-0.06
|0.00
|-0.03
|2.41
|1330933790
|2012.11.01 06:14
|sell
|0.13
|audjpy
|83.169
|0.000
|82.068
|2012.11.02 15:48
|83.660
|-0.54
|0.00
|-1.36
|-79.29
|1330960617
|2012.11.01 16:02
|sell
|0.13
|cadjpy
|80.292
|0.000
|79.190
|2012.11.05 08:35
|80.837
|-0.52
|0.00
|-0.87
|-88.12
|1330961576
|2012.11.01 16:18
|sell
|0.21
|audjpy
|83.368
|0.000
|82.271
|2012.11.02 15:48
|83.656
|-0.87
|0.00
|-2.20
|-75.13
|1330972854
|2012.11.01 21:01
|sell
|0.21
|cadjpy
|80.490
|0.000
|79.394
|2012.11.05 08:35
|80.837
|-0.84
|0.00
|-1.41
|-90.63
|1330999882
|2012.11.02 14:30
|sell
|0.34
|audjpy
|83.578
|0.000
|82.469
|2012.11.02 15:48
|83.654
|-1.41
|0.00
|0.00
|-32.10
|1330999951
|2012.11.02 14:30
|sell
|0.34
|cadjpy
|80.724
|0.000
|79.624
|2012.11.05 08:35
|80.837
|-1.36
|0.00
|-1.06
|-47.79
|1331002838
|2012.11.02 14:44
|sell
|0.55
|cadjpy
|80.941
|0.000
|79.834
|2012.11.05 08:35
|80.840
|-2.21
|0.00
|-1.71
|69.09
|1331004299
|2012.11.02 14:56
|sell
|0.55
|audjpy
|83.782
|0.000
|82.678
|2012.11.02 15:47
|83.668
|-2.29
|0.00
|0.00
|77.89
|1331035697
|2012.11.05 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60343
|0.00000
|1.61443
|2012.11.06 08:58
|1.59954
|-0.06
|0.00
|-0.01
|-3.89
|1331038587
|2012.11.05 09:56
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60137
|0.00000
|1.61238
|2012.11.06 08:58
|1.59953
|-0.12
|0.00
|-0.02
|-3.68
|1331041300
|2012.11.05 10:20
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59940
|0.00000
|1.61036
|2012.11.06 08:58
|1.59957
|-0.17
|0.00
|-0.03
|0.51
|1331046688
|2012.11.05 12:21
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59730
|0.00000
|1.60837
|2012.11.06 08:58
|1.59954
|-0.29
|0.00
|-0.06
|11.20
|1331073275
|2012.11.06 04:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.454
|0.000
|79.355
|2012.11.07 05:30
|80.627
|-0.04
|0.00
|-0.04
|-2.16
|1331091134
|2012.11.06 11:40
|sell
|0.02
|cadjpy
|80.656
|0.000
|79.556
|2012.11.07 05:30
|80.629
|-0.08
|0.00
|-0.07
|0.68
|1331113992
|2012.11.06 19:06
|sell
|0.03
|cadjpy
|80.861
|80.632
|79.132
|2012.11.07 05:30
|80.626
|-0.12
|0.00
|-0.11
|8.82
|1331117978
|2012.11.06 21:13
|sell
|0.05
|cadjpy
|81.054
|80.629
|79.129
|2012.11.07 05:30
|80.629
|-0.20
|0.00
|-0.18
|26.60
|1331124479
|2012.11.07 03:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59747
|0.00000
|1.58647
|2012.11.07 16:08
|1.59757
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.10
|1331127215
|2012.11.07 04:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59946
|0.00000
|1.58847
|2012.11.07 16:08
|1.59763
|-0.12
|0.00
|0.00
|3.66
|1331131084
|2012.11.07 05:52
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60148
|1.59758
|1.58258
|2012.11.07 16:08
|1.59758
|-0.17
|0.00
|0.00
|11.70
|1331133038
|2012.11.07 06:07
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.60353
|1.59756
|1.58256
|2012.11.07 16:08
|1.59757
|-0.29
|0.00
|0.00
|29.80
|1331168091
|2012.11.07 15:00
|sell
|0.01
|audjpy
|83.595
|83.358
|81.858
|2012.11.07 16:49
|83.358
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.96
|1331168129
|2012.11.07 15:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.718
|80.476
|78.976
|2012.11.07 16:49
|80.477
|-0.04
|0.00
|0.00
|3.01
|1331175844
|2012.11.07 16:49
|sell
|0.01
|audjpy
|83.342
|82.884
|81.384
|2012.11.08 20:59
|82.885
|-0.04
|0.00
|-0.32
|5.75
|1331175910
|2012.11.07 16:49
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.457
|80.183
|78.683
|2012.11.07 20:05
|80.183
|-0.04
|0.00
|0.00
|3.43
|1331176462
|2012.11.07 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59843
|1.59500
|1.58000
|2012.11.08 13:15
|1.59500
|-0.06
|0.00
|-0.11
|3.43
|1331187227
|2012.11.07 20:05
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.170
|79.534
|78.034
|2012.11.09 04:38
|79.534
|-0.04
|0.00
|-0.14
|8.00
|1331264759
|2012.11.09 01:00
|sell
|0.01
|audjpy
|82.658
|82.180
|80.680
|2012.11.09 15:32
|82.181
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.01
|1331269910
|2012.11.09 04:52
|sell
|0.02
|audjpy
|82.858
|82.180
|80.680
|2012.11.09 15:32
|82.181
|-0.08
|0.00
|0.00
|17.09
|1331276606
|2012.11.09 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60040
|0.00000
|1.61139
|2012.11.12 08:45
|1.59124
|-0.06
|0.00
|-0.01
|-9.16
|1331281093
|2012.11.09 09:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59832
|0.00000
|1.60937
|2012.11.12 08:45
|1.59122
|-0.12
|0.00
|-0.01
|-14.20
|1331286719
|2012.11.09 10:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59634
|0.00000
|1.60732
|2012.11.12 08:45
|1.59122
|-0.17
|0.00
|-0.02
|-15.36
|1331299674
|2012.11.09 14:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59424
|0.00000
|1.60534
|2012.11.12 08:45
|1.59122
|-0.29
|0.00
|-0.03
|-15.10
|1331304460
|2012.11.09 15:00
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.59229
|0.00000
|1.60324
|2012.11.12 08:45
|1.59122
|-0.46
|0.00
|-0.04
|-8.56
|1331307801
|2012.11.09 15:32
|sell
|0.01
|audjpy
|82.166
|0.000
|81.064
|2012.11.21 06:23
|84.745
|-0.04
|0.00
|-0.91
|-31.51
|1331312144
|2012.11.09 16:42
|sell
|0.02
|audjpy
|82.366
|0.000
|81.266
|2012.11.21 06:23
|84.747
|-0.08
|0.00
|-1.84
|-58.19
|1331316271
|2012.11.09 17:44
|sell
|0.03
|audjpy
|82.566
|0.000
|81.466
|2012.11.21 06:23
|84.748
|-0.12
|0.00
|-2.73
|-79.99
|1331324096
|2012.11.09 20:38
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.59026
|0.00000
|1.60128
|2012.11.12 08:45
|1.59122
|-0.74
|0.00
|-0.07
|12.48
|1331326744
|2012.11.09 22:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.424
|0.000
|80.528
|2012.11.15 06:50
|80.528
|-0.04
|0.00
|0.06
|13.68
|1331334024
|2012.11.12 03:15
|sell
|0.05
|audjpy
|82.768
|0.000
|81.670
|2012.11.21 06:23
|84.748
|-0.21
|0.00
|-4.02
|-120.98
|1331753769
|2012.11.19 21:16
|sell
|0.08
|audjpy
|84.451
|0.000
|83.351
|2012.11.21 06:23
|84.744
|-0.33
|0.00
|-1.65
|-28.64
|1331754779
|2012.11.19 21:58
|sell
|0.13
|audjpy
|84.651
|0.000
|83.551
|2012.11.21 06:23
|84.746
|-0.54
|0.00
|-2.68
|-15.09
|1331782995
|2012.11.20 10:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.401
|0.000
|80.301
|2012.11.22 10:07
|82.846
|-0.04
|0.00
|-0.15
|-17.50
|1331796141
|2012.11.20 12:19
|sell
|0.02
|cadjpy
|81.606
|0.000
|80.503
|2012.11.22 10:07
|82.841
|-0.08
|0.00
|-0.28
|-29.92
|1331804717
|2012.11.20 14:02
|sell
|0.03
|cadjpy
|81.806
|0.000
|80.707
|2012.11.22 10:07
|82.842
|-0.12
|0.00
|-0.43
|-37.65
|1331809561
|2012.11.20 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59137
|0.00000
|1.60236
|2012.11.21 16:13
|1.59330
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.93
|1331835186
|2012.11.20 22:15
|sell
|0.21
|audjpy
|84.850
|0.000
|83.753
|2012.11.21 06:23
|84.748
|-0.87
|0.00
|-2.16
|26.17
|1331839469
|2012.11.21 01:55
|sell
|0.05
|cadjpy
|82.005
|0.000
|80.907
|2012.11.22 10:07
|82.842
|-0.20
|0.00
|-0.53
|-50.70
|1331841811
|2012.11.21 03:20
|sell
|0.34
|audjpy
|85.050
|84.749
|83.249
|2012.11.21 06:23
|84.749
|-1.41
|0.00
|0.00
|125.05
|1331841823
|2012.11.21 03:20
|sell
|0.08
|cadjpy
|82.205
|0.000
|81.105
|2012.11.22 10:07
|82.842
|-0.32
|0.00
|-0.84
|-61.73
|1331851110
|2012.11.21 06:23
|buy
|0.01
|audjpy
|84.749
|85.137
|86.637
|2012.11.21 12:22
|85.136
|-0.04
|0.00
|0.00
|4.71
|1331859043
|2012.11.21 08:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58940
|1.59278
|1.60778
|2012.11.21 16:13
|1.59331
|-0.11
|0.00
|0.00
|7.82
|1331869765
|2012.11.21 11:07
|sell
|0.13
|cadjpy
|82.407
|0.000
|81.307
|2012.11.22 10:08
|82.834
|-0.52
|0.00
|-1.37
|-67.25
|1331878227
|2012.11.21 13:05
|sell
|0.21
|cadjpy
|82.608
|0.000
|81.508
|2012.11.22 10:08
|82.833
|-0.84
|0.00
|-2.21
|-57.24
|1331907910
|2012.11.21 22:59
|sell
|0.34
|cadjpy
|82.805
|0.000
|81.708
|2012.11.22 10:08
|82.834
|-1.36
|0.00
|-3.58
|-11.94
|1331917691
|2012.11.22 05:00
|buy
|0.01
|audjpy
|85.735
|0.000
|86.837
|2012.11.22 11:30
|85.745
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.12
|1331918811
|2012.11.22 06:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59644
|0.00000
|1.60744
|2012.11.23 09:58
|1.59633
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.11
|1331919538
|2012.11.22 06:24
|buy
|0.02
|audjpy
|85.534
|85.751
|87.251
|2012.11.22 11:30
|85.744
|-0.08
|0.00
|0.00
|5.08
|1331957706
|2012.11.22 16:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59447
|0.00000
|1.60543
|2012.11.23 09:58
|1.59633
|-0.11
|0.00
|0.00
|3.72
|1331981540
|2012.11.22 20:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59255
|1.59455
|1.60955
|2012.11.23 09:58
|1.59633
|-0.17
|0.00
|0.00
|11.34
|-170.38
|0.00
|-110.48
|3 489.17
|Closed P/L:
|3 208.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1332040275
|2012.11.23 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59370
|0.00000
|1.58272
|1.60050
|-0.06
|0.00
|0.00
|-6.80
|1332064341
|2012.11.23 16:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59571
|0.00000
|1.58471
|1.60050
|-0.11
|0.00
|0.00
|-9.58
|1332068321
|2012.11.23 16:52
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59771
|0.00000
|1.58671
|1.60050
|-0.17
|0.00
|0.00
|-8.37
|1332072770
|2012.11.23 17:24
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.59972
|0.00000
|1.58872
|1.60050
|-0.29
|0.00
|0.00
|-3.90
|-0.63
|0.00
|0.00
|-28.65
|Floating P/L:
|-29.28
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 208.31
|Floating P/L:
|-29.28
|Margin:
|175.77
|Balance:
|8 208.34
|Equity:
|8 179.06
|Free Margin:
|8 003.29
|Details:
|Gross Profit:
|8 039.00
|Gross Loss:
|4 830.68
|Total Net Profit:
|3 208.31
|Profit Factor:
|1.66
|Expected Payoff:
|3.92
|Absolute Drawdown:
|17.24
|Maximal Drawdown:
|1 248.03 (13.23%)
|Relative Drawdown:
|13.23% (1 248.03)
|Total Trades:
|819
|Short Positions (won %):
|421 (62.95%)
|Long Positions (won %):
|398 (60.55%)
|Profit Trades (% of total):
|506 (61.78%)
|Loss trades (% of total):
|313 (38.22%)
|Largest
|profit trade:
|359.60
|loss trade:
|-125.21
|Average
|profit trade:
|15.89
|loss trade:
|-15.43
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (282.19)
|consecutive losses ($):
|8 (-452.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|538.20 (5)
|consecutive loss (count):
|-452.20 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3