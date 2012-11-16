|Account: 9244505
|Name: nrtr_ichi_ea
|Currency: USD
|2012 November 23, 16:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1331643962
|2012.11.16 16:49
|balance
|Deposit
|1 000.00
|1331644319
|2012.11.16 16:54
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.50013
|1.51014
|1.49014
|2012.11.16 17:21
|1.50388
|-0.57
|0.00
|0.00
|-39.52
|1331644807
|2012.11.16 16:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|81.178
|81.316
|82.177
|2012.11.16 21:04
|81.316
|-0.40
|0.00
|0.00
|16.97
|1331651528
|2012.11.16 17:37
|buy
|0.10
|nzdjpy
|65.675
|65.853
|66.671
|2012.11.16 21:12
|65.847
|-0.32
|0.00
|0.00
|21.16
|1331651580
|2012.11.16 17:38
|buy
|0.10
|audjpy
|83.786
|83.989
|84.786
|2012.11.16 20:14
|83.989
|-0.41
|0.00
|0.00
|24.95
|1331651701
|2012.11.16 17:39
|buy
|0.10
|eurjpy
|103.228
|103.240
|104.229
|2012.11.16 18:25
|103.238
|-0.51
|0.00
|0.00
|1.23
|1331652019
|2012.11.16 17:42
|buy
|0.10
|cadjpy
|81.098
|81.234
|82.097
|2012.11.16 19:54
|81.234
|-0.40
|0.00
|0.00
|16.72
|1331652116
|2012.11.16 17:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|128.833
|128.855
|129.834
|2012.11.16 18:54
|128.854
|-0.57
|0.00
|0.00
|2.59
|1331705137
|2012.11.19 09:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|81.274
|81.361
|82.274
|2012.11.20 14:03
|81.477
|-0.40
|0.00
|-0.02
|24.92
|1331705267
|2012.11.19 09:20
|buy
|0.10
|audjpy
|84.296
|84.318
|85.296
|2012.11.19 14:02
|84.318
|-0.41
|0.00
|0.00
|2.72
|1331706420
|2012.11.19 09:34
|buy
|0.10
|cadjpy
|81.297
|81.433
|82.293
|2012.11.19 17:53
|81.431
|-0.40
|0.00
|0.00
|16.51
|1331706647
|2012.11.19 09:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|129.428
|129.447
|130.428
|2012.11.20 12:50
|129.446
|-0.57
|0.00
|0.02
|2.22
|1331706653
|2012.11.19 09:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59164
|1.59236
|1.60164
|2012.11.20 13:02
|1.59236
|-0.57
|0.00
|-0.10
|7.20
|1331706664
|2012.11.19 09:37
|buy
|0.10
|eurjpy
|103.856
|103.938
|104.856
|2012.11.19 17:56
|103.936
|-0.51
|0.00
|0.00
|9.86
|1331709789
|2012.11.19 10:12
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.50250
|1.49250
|1.51250
|2012.11.19 17:50
|1.49524
|-0.57
|0.00
|0.00
|-77.28
|1331712837
|2012.11.19 10:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27767
|1.27788
|1.28759
|2012.11.19 17:09
|1.27788
|-0.51
|0.00
|0.00
|2.10
|1331714238
|2012.11.19 10:54
|buy
|0.10
|nzdjpy
|66.178
|66.274
|67.183
|2012.11.19 14:38
|66.274
|-0.33
|0.00
|0.00
|11.84
|1331727336
|2012.11.19 13:38
|buy
|0.10
|audusd
|1.03964
|1.04040
|1.04964
|2012.11.19 17:09
|1.04039
|-0.42
|0.00
|0.00
|7.50
|1331727357
|2012.11.19 13:38
|sell
|0.10
|usdchf
|0.94299
|0.94068
|0.93302
|2012.11.19 19:50
|0.94069
|-0.40
|0.00
|0.00
|24.45
|1331730393
|2012.11.19 14:26
|buy
|0.10
|audjpy
|84.358
|84.479
|85.357
|2012.11.19 17:56
|84.477
|-0.42
|0.00
|0.00
|14.67
|1331732027
|2012.11.19 15:01
|buy
|0.10
|nzdjpy
|66.324
|66.449
|67.324
|2012.11.19 17:58
|66.448
|-0.33
|0.00
|0.00
|15.28
|1331745036
|2012.11.19 17:45
|buy
|0.10
|audusd
|1.04135
|1.03136
|1.05136
|2012.11.21 15:32
|1.03539
|-0.42
|0.00
|1.38
|-59.60
|1331790584
|2012.11.20 11:09
|sell
|0.10
|usdchf
|0.94161
|0.94118
|0.93162
|2012.11.20 14:40
|0.94120
|-0.40
|0.00
|0.00
|4.36
|1331790593
|2012.11.20 11:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|103.957
|104.010
|104.954
|2012.11.20 11:41
|104.010
|-0.51
|0.00
|0.00
|6.53
|1331790597
|2012.11.20 11:09
|buy
|0.10
|nzdjpy
|66.408
|66.502
|67.404
|2012.11.20 14:53
|66.496
|-0.33
|0.00
|0.00
|10.80
|1331790600
|2012.11.20 11:09
|buy
|0.10
|audjpy
|84.485
|84.605
|85.485
|2012.11.20 14:32
|84.604
|-0.42
|0.00
|0.00
|14.61
|1331790937
|2012.11.20 11:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.80444
|0.79444
|0.81444
|2012.11.21 10:08
|0.80243
|-0.51
|0.00
|-0.35
|-31.97
|1331790996
|2012.11.20 11:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27966
|1.28086
|1.28965
|2012.11.20 12:43
|1.28080
|-0.51
|0.00
|0.00
|11.40
|1331791079
|2012.11.20 11:16
|buy
|0.10
|cadjpy
|81.500
|81.768
|82.503
|2012.11.20 14:32
|81.768
|-0.40
|0.00
|0.00
|32.89
|1331794710
|2012.11.20 12:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|104.100
|104.102
|105.089
|2012.11.20 12:57
|104.101
|-0.51
|0.00
|0.00
|0.12
|1331801003
|2012.11.20 13:12
|buy
|0.10
|gbpjpy
|129.499
|129.796
|130.499
|2012.11.20 14:10
|129.794
|-0.57
|0.00
|0.00
|36.20
|1331801078
|2012.11.20 13:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|104.166
|104.376
|105.166
|2012.11.20 14:32
|104.375
|-0.51
|0.00
|0.00
|25.64
|1331801812
|2012.11.20 13:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59327
|1.59359
|1.60327
|2012.11.21 16:02
|1.59359
|-0.57
|0.00
|0.01
|3.20
|1331803568
|2012.11.20 13:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28150
|1.28166
|1.29148
|2012.11.20 15:17
|1.28166
|-0.51
|0.00
|0.00
|1.60
|1331807406
|2012.11.20 14:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|81.577
|81.599
|82.575
|2012.11.20 17:00
|81.599
|-0.40
|0.00
|0.00
|2.70
|1331810291
|2012.11.20 15:09
|sell
|0.10
|usdchf
|0.94082
|0.94049
|0.93082
|2012.11.20 15:36
|0.94052
|-0.40
|0.00
|0.00
|3.19
|1331810423
|2012.11.20 15:12
|buy
|0.10
|cadjpy
|81.841
|81.881
|82.839
|2012.11.20 16:59
|81.879
|-0.40
|0.00
|0.00
|4.65
|1331810472
|2012.11.20 15:13
|buy
|0.10
|audjpy
|84.660
|84.664
|85.657
|2012.11.20 18:09
|84.664
|-0.42
|0.00
|0.00
|0.49
|1331810998
|2012.11.20 15:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|104.496
|104.510
|105.490
|2012.11.20 16:02
|104.502
|-0.51
|0.00
|0.00
|0.74
|1331812249
|2012.11.20 15:27
|buy
|0.10
|gbpjpy
|129.880
|129.916
|130.879
|2012.11.20 16:22
|129.910
|-0.57
|0.00
|0.00
|3.67
|1331813329
|2012.11.20 15:44
|buy
|0.10
|nzdjpy
|66.596
|66.877
|67.596
|2012.11.21 12:26
|66.877
|-0.33
|0.00
|0.50
|34.18
|1331817392
|2012.11.20 16:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|130.022
|130.044
|131.028
|2012.11.20 18:49
|130.044
|-0.57
|0.00
|0.00
|2.69
|1331818344
|2012.11.20 16:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28031
|1.28079
|1.29017
|2012.11.20 19:18
|1.28079
|-0.51
|0.00
|0.00
|4.80
|1331818355
|2012.11.20 16:58
|sell
|0.10
|usdchf
|0.94106
|0.94105
|0.93106
|2012.11.20 19:30
|0.94105
|-0.40
|0.00
|0.00
|0.11
|1331819380
|2012.11.20 17:17
|buy
|0.10
|eurjpy
|104.550
|104.644
|105.550
|2012.11.20 19:15
|104.644
|-0.51
|0.00
|0.00
|11.51
|1331819653
|2012.11.20 17:21
|buy
|0.10
|cadjpy
|81.947
|82.388
|82.948
|2012.11.21 11:41
|82.384
|-0.40
|0.00
|0.12
|53.17
|1331819658
|2012.11.20 17:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|81.650
|82.412
|82.650
|2012.11.21 16:22
|82.412
|-0.40
|0.00
|-0.04
|92.46
|1331865434
|2012.11.21 10:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.80213
|0.81214
|0.79214
|2012.11.21 11:26
|0.80384
|-0.51
|0.00
|0.00
|-27.21
|1331868412
|2012.11.21 10:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|130.591
|130.819
|131.591
|2012.11.21 11:29
|130.816
|-0.57
|0.00
|0.00
|27.37
|1331868457
|2012.11.21 10:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|104.818
|105.099
|105.818
|2012.11.21 11:36
|105.098
|-0.51
|0.00
|0.00
|34.07
|1331873104
|2012.11.21 11:38
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.80291
|0.81293
|0.79293
|2012.11.21 12:55
|0.80390
|-0.51
|0.00
|0.00
|-15.75
|1331875703
|2012.11.21 12:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|105.152
|105.421
|106.154
|2012.11.21 14:05
|105.421
|-0.51
|0.00
|0.00
|32.67
|1331875708
|2012.11.21 12:26
|sell
|0.10
|usdchf
|0.94173
|0.93954
|0.93173
|2012.11.21 16:13
|0.93954
|-0.40
|0.00
|0.00
|23.31
|1331875709
|2012.11.21 12:26
|buy
|0.10
|gbpjpy
|130.913
|131.151
|131.914
|2012.11.21 14:10
|131.151
|-0.57
|0.00
|0.00
|28.91
|1331876263
|2012.11.21 12:37
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.446
|82.521
|83.446
|2012.11.21 14:11
|82.521
|-0.40
|0.00
|0.00
|9.12
|1331876487
|2012.11.21 12:44
|buy
|0.10
|audjpy
|85.235
|85.278
|86.238
|2012.11.21 14:10
|85.277
|-0.41
|0.00
|0.00
|5.10
|1331877215
|2012.11.21 12:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27890
|1.28009
|1.28897
|2012.11.21 14:19
|1.28006
|-0.51
|0.00
|0.00
|11.60
|1331878006
|2012.11.21 13:05
|buy
|0.10
|nzdjpy
|66.978
|66.998
|67.965
|2012.11.21 16:29
|66.997
|-0.33
|0.00
|0.00
|2.31
|1331884221
|2012.11.21 14:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.213
|131.286
|132.213
|2012.11.21 15:34
|131.286
|-0.57
|0.00
|0.00
|8.86
|1331885276
|2012.11.21 14:44
|buy
|0.10
|audjpy
|85.315
|84.305
|86.305
|2012.11.21 19:56
|85.328
|-0.41
|0.00
|0.00
|1.58
|1331885318
|2012.11.21 14:45
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.544
|82.635
|83.543
|2012.11.21 16:25
|82.633
|-0.40
|0.00
|0.00
|10.80
|1331885568
|2012.11.21 14:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|105.429
|105.519
|106.429
|2012.11.21 15:33
|105.519
|-0.51
|0.00
|0.00
|10.92
|1331886738
|2012.11.21 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28047
|1.28191
|1.29048
|2012.11.21 16:13
|1.28190
|-0.51
|0.00
|0.00
|14.30
|1331889523
|2012.11.21 15:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|105.653
|105.682
|106.654
|2012.11.21 16:03
|105.681
|-0.51
|0.00
|0.00
|3.40
|1331891301
|2012.11.21 16:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.80410
|0.79407
|0.81407
|2012.11.21 19:56
|0.80443
|-0.51
|0.00
|0.00
|5.26
|1331894408
|2012.11.21 16:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|82.393
|81.395
|83.395
|2012.11.21 19:56
|82.441
|-0.40
|0.00
|0.00
|5.82
|1331894531
|2012.11.21 16:44
|buy
|0.10
|eurjpy
|105.623
|104.621
|106.621
|2012.11.21 19:56
|105.735
|-0.51
|0.00
|0.00
|13.59
|1331894714
|2012.11.21 16:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.323
|130.323
|132.323
|2012.11.21 19:56
|131.417
|-0.57
|0.00
|0.00
|11.40
|1331894867
|2012.11.21 16:49
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.653
|81.647
|83.647
|2012.11.21 19:56
|82.677
|-0.40
|0.00
|0.00
|2.91
|1331895195
|2012.11.21 16:56
|sell
|0.10
|audusd
|1.03511
|1.04513
|1.02513
|2012.11.21 19:56
|1.03541
|-0.41
|0.00
|0.00
|-3.00
|1331895241
|2012.11.21 16:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28237
|1.27231
|1.29231
|2012.11.21 19:56
|1.28252
|-0.51
|0.00
|0.00
|1.50
|1331895327
|2012.11.21 16:58
|sell
|0.10
|usdchf
|0.93915
|0.94915
|0.92915
|2012.11.21 19:57
|0.93864
|-0.40
|0.00
|0.00
|5.43
|1331898971
|2012.11.21 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59357
|1.58361
|1.60361
|2012.11.21 19:57
|1.59410
|-0.57
|0.00
|0.00
|5.30
|1331935392
|2012.11.22 11:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59663
|1.58665
|1.60665
|2012.11.23 16:38
|1.59731
|-0.57
|0.00
|-0.01
|6.80
|1331936704
|2012.11.22 11:57
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.80553
|0.80729
|0.81553
|2012.11.22 16:50
|0.80729
|-0.51
|0.00
|0.00
|28.06
|1331937396
|2012.11.22 12:03
|buy
|0.10
|audjpy
|85.711
|85.805
|86.703
|2012.11.23 16:38
|85.838
|-0.41
|0.00
|0.81
|15.41
|1331937545
|2012.11.22 12:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28595
|1.28864
|1.29587
|2012.11.22 15:34
|1.28863
|-0.51
|0.00
|0.00
|26.80
|1331937561
|2012.11.22 12:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|106.421
|106.598
|107.422
|2012.11.23 16:35
|106.597
|-0.51
|0.00
|-0.15
|21.36
|1331937567
|2012.11.22 12:04
|buy
|0.10
|cadjpy
|83.039
|82.039
|84.039
|2012.11.23 16:38
|82.702
|-0.40
|0.00
|0.12
|-40.90
|1331937575
|2012.11.22 12:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.087
|131.095
|133.095
|2012.11.22 16:21
|131.088
|-0.57
|0.00
|0.00
|-121.43
|1331937589
|2012.11.22 12:04
|buy
|0.10
|nzdjpy
|67.399
|67.496
|68.396
|2012.11.23 16:38
|67.546
|-0.33
|0.00
|0.46
|17.84
|1331937593
|2012.11.22 12:04
|sell
|0.10
|usdchf
|0.93672
|0.93502
|0.92673
|2012.11.22 16:07
|0.93506
|-0.40
|0.00
|0.00
|17.75
|1331937619
|2012.11.22 12:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|82.760
|81.760
|83.760
|2012.11.23 16:38
|82.390
|-0.40
|0.00
|-0.04
|-44.91
|1331938607
|2012.11.22 12:16
|sell
|0.10
|audusd
|1.03540
|1.04540
|1.02540
|2012.11.22 16:22
|1.03907
|-0.41
|0.00
|0.00
|-36.70
|1331956133
|2012.11.22 15:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.28931
|1.29007
|1.29930
|2012.11.23 11:14
|1.29007
|-0.52
|0.00
|-0.26
|7.60
|1331962490
|2012.11.22 16:39
|sell
|0.10
|usdchf
|0.93530
|0.93444
|0.92530
|2012.11.23 11:15
|0.93445
|-0.40
|0.00
|-0.26
|9.10
|1331962497
|2012.11.22 16:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.383
|130.375
|132.375
|2012.11.22 16:47
|131.411
|-0.57
|0.00
|0.00
|3.39
|1331964994
|2012.11.22 17:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.80789
|0.80884
|0.81790
|2012.11.23 12:23
|0.80883
|-0.52
|0.00
|-0.22
|14.99
|1331965093
|2012.11.22 17:09
|buy
|0.10
|audusd
|1.03912
|1.04076
|1.04912
|2012.11.23 16:38
|1.04185
|-0.42
|0.00
|0.75
|27.30
|1332038466
|2012.11.23 11:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29072
|1.29118
|1.30068
|2012.11.23 15:41
|1.29118
|-0.52
|0.00
|0.00
|4.60
|1332039427
|2012.11.23 11:52
|sell
|0.10
|usdchf
|0.93352
|0.93226
|0.92352
|2012.11.23 16:38
|0.93157
|-0.40
|0.00
|0.00
|20.93
|1332044822
|2012.11.23 12:44
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.80936
|0.80961
|0.81930
|2012.11.23 16:34
|0.80961
|-0.52
|0.00
|0.00
|3.99
|-42.32
|0.00
|2.72
|587.78
|Closed P/L:
|548.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|548.18
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 548.18
|Equity:
|1 548.18
|Free Margin:
|1 548.18
|Details:
|Gross Profit:
|1 051.30
|Gross Loss:
|503.12
|Total Net Profit:
|548.18
|Profit Factor:
|2.09
|Expected Payoff:
|6.02
|Absolute Drawdown:
|40.09
|Maximal Drawdown:
|159.11 (9.84%)
|Relative Drawdown:
|9.84% (159.11)
|Total Trades:
|91
|Short Positions (won %):
|14 (57.14%)
|Long Positions (won %):
|77 (90.91%)
|Profit Trades (% of total):
|78 (85.71%)
|Loss trades (% of total):
|13 (14.29%)
|Largest
|profit trade:
|92.02
|loss trade:
|-122.00
|Average
|profit trade:
|13.48
|loss trade:
|-38.70
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (184.14)
|consecutive losses ($):
|3 (-60.84)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|203.09 (15)
|consecutive loss (count):
|-159.11 (2)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|1