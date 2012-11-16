Alpari NZ Limited

Account: 9244505 Name: nrtr_ichi_ea Currency: USD 2012 November 26, 17:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
13316439622012.11.16 16:49balanceDeposit1 000.00
13316443192012.11.16 16:54sell0.10gbpchf1.500131.510141.490142012.11.16 17:211.50388-0.570.000.00-39.52
13316448072012.11.16 16:57buy0.10usdjpy81.17881.31682.1772012.11.16 21:0481.316-0.400.000.0016.97
13316515282012.11.16 17:37buy0.10nzdjpy65.67565.85366.6712012.11.16 21:1265.847-0.320.000.0021.16
13316515802012.11.16 17:38buy0.10audjpy83.78683.98984.7862012.11.16 20:1483.989-0.410.000.0024.95
13316517012012.11.16 17:39buy0.10eurjpy103.228103.240104.2292012.11.16 18:25103.238-0.510.000.001.23
13316520192012.11.16 17:42buy0.10cadjpy81.09881.23482.0972012.11.16 19:5481.234-0.400.000.0016.72
13316521162012.11.16 17:43buy0.10gbpjpy128.833128.855129.8342012.11.16 18:54128.854-0.570.000.002.59
13317051372012.11.19 09:17buy0.10usdjpy81.27481.36182.2742012.11.20 14:0381.477-0.400.00-0.0224.92
13317052672012.11.19 09:20buy0.10audjpy84.29684.31885.2962012.11.19 14:0284.318-0.410.000.002.72
13317064202012.11.19 09:34buy0.10cadjpy81.29781.43382.2932012.11.19 17:5381.431-0.400.000.0016.51
13317066472012.11.19 09:37buy0.10gbpjpy129.428129.447130.4282012.11.20 12:50129.446-0.570.000.022.22
13317066532012.11.19 09:37buy0.10gbpusd1.591641.592361.601642012.11.20 13:021.59236-0.570.00-0.107.20
13317066642012.11.19 09:37buy0.10eurjpy103.856103.938104.8562012.11.19 17:56103.936-0.510.000.009.86
13317097892012.11.19 10:12buy0.10gbpchf1.502501.492501.512502012.11.19 17:501.49524-0.570.000.00-77.28
13317128372012.11.19 10:45buy0.10eurusd1.277671.277881.287592012.11.19 17:091.27788-0.510.000.002.10
13317142382012.11.19 10:54buy0.10nzdjpy66.17866.27467.1832012.11.19 14:3866.274-0.330.000.0011.84
13317273362012.11.19 13:38buy0.10audusd1.039641.040401.049642012.11.19 17:091.04039-0.420.000.007.50
13317273572012.11.19 13:38sell0.10usdchf0.942990.940680.933022012.11.19 19:500.94069-0.400.000.0024.45
13317303932012.11.19 14:26buy0.10audjpy84.35884.47985.3572012.11.19 17:5684.477-0.420.000.0014.67
13317320272012.11.19 15:01buy0.10nzdjpy66.32466.44967.3242012.11.19 17:5866.448-0.330.000.0015.28
13317450362012.11.19 17:45buy0.10audusd1.041351.031361.051362012.11.21 15:321.03539-0.420.001.38-59.60
13317905842012.11.20 11:09sell0.10usdchf0.941610.941180.931622012.11.20 14:400.94120-0.400.000.004.36
13317905932012.11.20 11:09buy0.10eurjpy103.957104.010104.9542012.11.20 11:41104.010-0.510.000.006.53
13317905972012.11.20 11:09buy0.10nzdjpy66.40866.50267.4042012.11.20 14:5366.496-0.330.000.0010.80
13317906002012.11.20 11:09buy0.10audjpy84.48584.60585.4852012.11.20 14:3284.604-0.420.000.0014.61
13317909372012.11.20 11:15buy0.10eurgbp0.804440.794440.814442012.11.21 10:080.80243-0.510.00-0.35-31.97
13317909962012.11.20 11:15buy0.10eurusd1.279661.280861.289652012.11.20 12:431.28080-0.510.000.0011.40
13317910792012.11.20 11:16buy0.10cadjpy81.50081.76882.5032012.11.20 14:3281.768-0.400.000.0032.89
13317947102012.11.20 12:05buy0.10eurjpy104.100104.102105.0892012.11.20 12:57104.101-0.510.000.000.12
13318010032012.11.20 13:12buy0.10gbpjpy129.499129.796130.4992012.11.20 14:10129.794-0.570.000.0036.20
13318010782012.11.20 13:13buy0.10eurjpy104.166104.376105.1662012.11.20 14:32104.375-0.510.000.0025.64
13318018122012.11.20 13:24buy0.10gbpusd1.593271.593591.603272012.11.21 16:021.59359-0.570.000.013.20
13318035682012.11.20 13:50buy0.10eurusd1.281501.281661.291482012.11.20 15:171.28166-0.510.000.001.60
13318074062012.11.20 14:38buy0.10usdjpy81.57781.59982.5752012.11.20 17:0081.599-0.400.000.002.70
13318102912012.11.20 15:09sell0.10usdchf0.940820.940490.930822012.11.20 15:360.94052-0.400.000.003.19
13318104232012.11.20 15:12buy0.10cadjpy81.84181.88182.8392012.11.20 16:5981.879-0.400.000.004.65
13318104722012.11.20 15:13buy0.10audjpy84.66084.66485.6572012.11.20 18:0984.664-0.420.000.000.49
13318109982012.11.20 15:16buy0.10eurjpy104.496104.510105.4902012.11.20 16:02104.502-0.510.000.000.74
13318122492012.11.20 15:27buy0.10gbpjpy129.880129.916130.8792012.11.20 16:22129.910-0.570.000.003.67
13318133292012.11.20 15:44buy0.10nzdjpy66.59666.87767.5962012.11.21 12:2666.877-0.330.000.5034.18
13318173922012.11.20 16:44buy0.10gbpjpy130.022130.044131.0282012.11.20 18:49130.044-0.570.000.002.69
13318183442012.11.20 16:58buy0.10eurusd1.280311.280791.290172012.11.20 19:181.28079-0.510.000.004.80
13318183552012.11.20 16:58sell0.10usdchf0.941060.941050.931062012.11.20 19:300.94105-0.400.000.000.11
13318193802012.11.20 17:17buy0.10eurjpy104.550104.644105.5502012.11.20 19:15104.644-0.510.000.0011.51
13318196532012.11.20 17:21buy0.10cadjpy81.94782.38882.9482012.11.21 11:4182.384-0.400.000.1253.17
13318196582012.11.20 17:21buy0.10usdjpy81.65082.41282.6502012.11.21 16:2282.412-0.400.00-0.0492.46
13318654342012.11.21 10:11sell0.10eurgbp0.802130.812140.792142012.11.21 11:260.80384-0.510.000.00-27.21
13318684122012.11.21 10:55buy0.10gbpjpy130.591130.819131.5912012.11.21 11:29130.816-0.570.000.0027.37
13318684572012.11.21 10:55buy0.10eurjpy104.818105.099105.8182012.11.21 11:36105.098-0.510.000.0034.07
13318731042012.11.21 11:38sell0.10eurgbp0.802910.812930.792932012.11.21 12:550.80390-0.510.000.00-15.75
13318757032012.11.21 12:26buy0.10eurjpy105.152105.421106.1542012.11.21 14:05105.421-0.510.000.0032.67
13318757082012.11.21 12:26sell0.10usdchf0.941730.939540.931732012.11.21 16:130.93954-0.400.000.0023.31
13318757092012.11.21 12:26buy0.10gbpjpy130.913131.151131.9142012.11.21 14:10131.151-0.570.000.0028.91
13318762632012.11.21 12:37buy0.10cadjpy82.44682.52183.4462012.11.21 14:1182.521-0.400.000.009.12
13318764872012.11.21 12:44buy0.10audjpy85.23585.27886.2382012.11.21 14:1085.277-0.410.000.005.10
13318772152012.11.21 12:56buy0.10eurusd1.278901.280091.288972012.11.21 14:191.28006-0.510.000.0011.60
13318780062012.11.21 13:05buy0.10nzdjpy66.97866.99867.9652012.11.21 16:2966.997-0.330.000.002.31
13318842212012.11.21 14:25buy0.10gbpjpy131.213131.286132.2132012.11.21 15:34131.286-0.570.000.008.86
13318852762012.11.21 14:44buy0.10audjpy85.31584.30586.3052012.11.21 19:5685.328-0.410.000.001.58
13318853182012.11.21 14:45buy0.10cadjpy82.54482.63583.5432012.11.21 16:2582.633-0.400.000.0010.80
13318855682012.11.21 14:50buy0.10eurjpy105.429105.519106.4292012.11.21 15:33105.519-0.510.000.0010.92
13318867382012.11.21 15:10buy0.10eurusd1.280471.281911.290482012.11.21 16:131.28190-0.510.000.0014.30
13318895232012.11.21 15:45buy0.10eurjpy105.653105.682106.6542012.11.21 16:03105.681-0.510.000.003.40
13318913012012.11.21 16:01buy0.10eurgbp0.804100.794070.814072012.11.21 19:560.80443-0.510.000.005.26
13318944082012.11.21 16:42buy0.10usdjpy82.39381.39583.3952012.11.21 19:5682.441-0.400.000.005.82
13318945312012.11.21 16:44buy0.10eurjpy105.623104.621106.6212012.11.21 19:56105.735-0.510.000.0013.59
13318947142012.11.21 16:46buy0.10gbpjpy131.323130.323132.3232012.11.21 19:56131.417-0.570.000.0011.40
13318948672012.11.21 16:49buy0.10cadjpy82.65381.64783.6472012.11.21 19:5682.677-0.400.000.002.91
13318951952012.11.21 16:56sell0.10audusd1.035111.045131.025132012.11.21 19:561.03541-0.410.000.00-3.00
13318952412012.11.21 16:57buy0.10eurusd1.282371.272311.292312012.11.21 19:561.28252-0.510.000.001.50
13318953272012.11.21 16:58sell0.10usdchf0.939150.949150.929152012.11.21 19:570.93864-0.400.000.005.43
13318989712012.11.21 17:57buy0.10gbpusd1.593571.583611.603612012.11.21 19:571.59410-0.570.000.005.30
13319353922012.11.22 11:40buy0.10gbpusd1.596631.586651.606652012.11.23 16:381.59731-0.570.00-0.016.80
13319367042012.11.22 11:57buy0.10eurgbp0.805530.807290.815532012.11.22 16:500.80729-0.510.000.0028.06
13319373962012.11.22 12:03buy0.10audjpy85.71185.80586.7032012.11.23 16:3885.838-0.410.000.8115.41
13319375452012.11.22 12:04buy0.10eurusd1.285951.288641.295872012.11.22 15:341.28863-0.510.000.0026.80
13319375612012.11.22 12:04buy0.10eurjpy106.421106.598107.4222012.11.23 16:35106.597-0.510.00-0.1521.36
13319375672012.11.22 12:04buy0.10cadjpy83.03982.03984.0392012.11.23 16:3882.702-0.400.000.12-40.90
13319375752012.11.22 12:04buy0.10gbpjpy132.087131.095133.0952012.11.22 16:21131.088-0.570.000.00-121.43
13319375892012.11.22 12:04buy0.10nzdjpy67.39967.49668.3962012.11.23 16:3867.546-0.330.000.4617.84
13319375932012.11.22 12:04sell0.10usdchf0.936720.935020.926732012.11.22 16:070.93506-0.400.000.0017.75
13319376192012.11.22 12:04buy0.10usdjpy82.76081.76083.7602012.11.23 16:3882.390-0.400.00-0.04-44.91
13319386072012.11.22 12:16sell0.10audusd1.035401.045401.025402012.11.22 16:221.03907-0.410.000.00-36.70
13319561332012.11.22 15:47buy0.10eurusd1.289311.290071.299302012.11.23 11:141.29007-0.520.00-0.267.60
13319624902012.11.22 16:39sell0.10usdchf0.935300.934440.925302012.11.23 11:150.93445-0.400.00-0.269.10
13319624972012.11.22 16:39buy0.10gbpjpy131.383130.375132.3752012.11.22 16:47131.411-0.570.000.003.39
13319649942012.11.22 17:07buy0.10eurgbp0.807890.808840.817902012.11.23 12:230.80883-0.520.00-0.2214.99
13319650932012.11.22 17:09buy0.10audusd1.039121.040761.049122012.11.23 16:381.04185-0.420.000.7527.30
13320384662012.11.23 11:44buy0.10eurusd1.290721.291181.300682012.11.23 15:411.29118-0.520.000.004.60
13320394272012.11.23 11:52sell0.10usdchf0.933520.932260.923522012.11.23 16:380.93157-0.400.000.0020.93
13320448222012.11.23 12:44buy0.10eurgbp0.809360.809610.819302012.11.23 16:340.80961-0.520.000.003.99
13321292782012.11.26 10:25buy0.10eurjpy106.494106.558107.4912012.11.26 13:52106.556-0.520.000.007.55
13321347432012.11.26 11:18buy0.10audjpy85.76185.79686.7592012.11.26 13:5385.794-0.420.000.004.02
13321351282012.11.26 11:22buy0.10gbpusd1.601421.602091.611432012.11.26 13:571.60208-0.580.000.006.60
13321356632012.11.26 11:26buy0.10eurusd1.296511.296851.306602012.11.26 13:551.29685-0.520.000.003.40
13321385942012.11.26 12:00buy0.10nzdjpy67.52967.57168.5292012.11.26 13:5467.570-0.330.000.005.00
13321539892012.11.26 15:03buy0.10eurusd1.296261.296281.306272012.11.26 16:221.29628-0.520.000.000.20
  -45.21 0.00 2.72 614.55
Closed P/L: 572.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
13321278282012.11.26 10:11buy0.10eurgbp0.809690.799700.81970 0.81017-0.520.000.007.68
13321280572012.11.26 10:13buy0.10audusd1.046081.036081.05608 1.04500-0.420.000.00-10.80
13321356812012.11.26 11:26sell0.10usdchf0.928930.938910.91891 0.92855-0.400.000.004.09
13321533182012.11.26 14:56buy0.10nzdjpy67.50067.51968.500 67.575-0.330.000.009.12
13321533202012.11.26 14:56buy0.10audjpy85.74785.80886.747 85.882-0.420.000.0016.42
13321536402012.11.26 15:00buy0.10eurjpy106.451106.489107.440 106.577-0.520.000.0015.34
13321536842012.11.26 15:00buy0.10gbpusd1.600721.590701.61070 1.60049-0.580.000.00-2.30
13321648092012.11.26 16:54buy0.10eurusd1.296721.286771.30677 1.29685-0.520.000.001.30
  -3.71 0.00 0.00 40.85
 Floating P/L: 37.14
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 572.06 Floating P/L: 37.14 Margin: 188.05
Balance: 1 572.06 Equity: 1 609.20 Free Margin: 1 421.15
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 075.50 Gross Loss: 503.44 Total Net Profit: 572.06
Profit Factor: 2.14 Expected Payoff: 5.90  
Absolute Drawdown: 40.09 Maximal Drawdown: 159.11 (9.84%) Relative Drawdown: 9.84% (159.11)
 
Total Trades: 97 Short Positions (won %): 14 (57.14%) Long Positions (won %): 83 (90.36%)
Profit Trades (% of total): 83 (85.57%) Loss trades (% of total): 14 (14.43%)
Largest profit trade: 92.02 loss trade: -122.00
Average profit trade: 12.96 loss trade: -35.96
Maximum consecutive wins ($): 18 (184.14) consecutive losses ($): 3 (-60.84)
Maximal consecutive profit (count): 203.09 (15) consecutive loss (count): -159.11 (2)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1