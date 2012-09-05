Alpari NZ Limited

Account: 6250552 Name: controlme Currency: USD 2012 November 23, 16:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
152739352012.09.05 10:14balanceDeposit2 000.00
152739642012.09.05 10:14buy0.01usdchf0.958650.000000.962652012.10.09 10:450.937640.000.00-0.02-22.41
153882552012.09.05 20:00sell0.01usdchf0.955350.000000.951352012.09.07 15:350.951350.000.00-0.144.20
154335842012.09.06 06:00buy0.02usdchf0.955780.000000.959782012.10.09 10:450.937720.000.00-0.11-38.52
157052492012.09.07 14:58buy0.03usdchf0.954270.000000.958272012.10.09 10:450.937820.000.00-0.14-52.62
158117132012.09.10 09:00buy0.05usdchf0.945710.000000.949712012.10.09 10:450.937790.000.00-0.37-42.23
160453472012.09.12 09:00buy0.08usdchf0.939280.000000.943282012.10.01 02:160.943280.000.00-0.4033.92
160960452012.09.12 13:00buy0.01eurchf1.209760.000001.213762012.09.13 19:321.213760.000.000.004.26
161139802012.09.12 15:09buy0.02eurchf1.208240.000001.212242012.09.13 12:121.212240.000.00-0.018.52
161625322012.09.13 01:00buy0.12usdchf0.937590.000000.941592012.09.13 19:300.941590.000.000.0050.98
163147112012.09.14 04:00sell0.01usdchf0.935150.000000.931152012.09.14 13:130.931150.000.000.004.30
163258852012.09.14 07:00buy0.01usdjpy77.6460.00078.0462012.09.14 12:2878.0460.000.000.005.13
164603222012.09.17 06:00buy0.12usdchf0.926230.000000.930232012.09.19 15:010.930230.000.00-0.0251.60
168623232012.09.19 20:00sell0.01usdjpy78.3740.00077.9742012.09.24 11:2377.9740.000.00-0.115.13
168806482012.09.20 00:00buy0.01eurgbp0.804600.000000.808602012.09.28 12:070.798570.000.00-0.19-9.79
168831262012.09.20 01:00sell0.01usdchf0.927780.000000.923782012.10.02 16:250.934890.000.00-0.30-7.61
169165332012.09.20 08:00sell0.01eurgbp0.802490.000000.798492012.09.21 10:300.798490.000.000.006.49
169492662012.09.20 11:00buy0.12usdchf0.932130.000000.936132012.09.24 09:360.936130.000.00-0.0751.27
170444082012.09.21 04:00buy0.02eurgbp0.800080.000000.804082012.09.28 12:070.798600.000.00-0.35-4.80
170444812012.09.21 04:00sell0.02usdchf0.932370.000000.928372012.10.02 16:250.934830.000.00-0.52-5.26
172218652012.09.24 09:36buy0.12usdchf0.936310.000000.940312012.09.26 11:090.940310.000.00-0.0251.05
172248312012.09.24 10:05buy0.18usdchf0.934800.000000.938802012.09.24 15:340.938800.000.000.0076.69
173165182012.09.25 00:00buy0.03eurgbp0.797400.000000.801402012.09.28 12:070.798610.000.00-0.365.89
173264662012.09.25 03:00sell0.03usdchf0.934590.000000.930592012.10.02 16:250.934890.000.00-0.57-0.96
175114832012.09.26 06:00sell0.01eurchf1.209560.000001.205562012.11.01 20:001.205560.000.00-0.324.29
175159992012.09.26 07:00sell0.01eurgbp0.796790.000000.792792012.09.27 12:390.792790.000.000.006.48
176693172012.09.27 03:00sell0.05usdchf0.939080.000000.935082012.09.28 11:320.935080.000.00-0.1021.39
178311622012.09.28 02:00buy0.05eurgbp0.795500.000000.799502012.09.28 12:070.798620.000.000.0025.31
180001852012.10.01 01:00sell0.01eurgbp0.795360.000000.791362012.10.11 04:450.802440.000.000.00-11.32
180060282012.10.01 02:16buy0.08usdchf0.943520.000000.947522012.10.09 10:450.937880.000.00-0.08-48.11
180420322012.10.01 11:10buy0.02eurchf1.208850.000001.212852012.10.04 09:441.212850.000.00-0.058.52
180654982012.10.01 15:00buy0.01eurgbp0.798320.000000.802322012.10.03 11:090.802320.000.00-0.066.44
180748682012.10.01 16:00sell0.05usdchf0.936200.000000.932202012.10.02 16:250.934920.000.00-0.156.85
180905682012.10.01 17:40sell0.08usdchf0.937720.000000.933722012.10.02 16:250.934930.000.00-0.2423.87
181308122012.10.02 03:00buy0.12usdchf0.938490.000000.942492012.10.09 10:450.937870.000.00-0.08-7.93
181328522012.10.02 04:00sell0.02eurgbp0.799150.000000.795152012.10.11 04:450.802440.000.00-0.02-10.52
182924412012.10.03 05:16buy0.18usdchf0.936980.000000.940982012.10.09 10:450.937850.000.00-0.1216.70
185746242012.10.04 21:00sell0.02eurchf1.211110.000001.207112012.10.11 00:541.207110.000.00-0.088.52
185999752012.10.05 05:00sell0.03eurgbp0.803890.000000.799892012.10.11 04:450.802440.000.00-0.016.96
186141952012.10.05 09:00buy0.27usdchf0.931500.000000.935502012.10.08 13:230.935500.000.00-0.03115.45
186445682012.10.05 13:03sell0.01usdjpy78.4190.00078.0192012.10.11 06:4778.0190.000.00-0.145.13
186999722012.10.05 20:00buy0.01usdjpy78.7250.00079.1252012.10.18 01:4679.1250.000.00-0.095.06
187443722012.10.08 08:20sell0.02usdjpy78.5700.00078.1702012.10.08 11:2478.1700.000.000.0010.23
187477952012.10.08 09:00sell0.05eurgbp0.806190.000000.802192012.10.11 04:450.802440.000.00-0.0429.99
187850512012.10.08 13:25buy0.27usdchf0.935470.000000.939472012.10.09 10:450.937880.000.00-0.0369.38
187984892012.10.08 15:19buy0.41usdchf0.933970.000000.937972012.10.09 10:450.937880.000.00-0.04170.93
188254742012.10.08 19:00buy0.01eurgbp0.809450.000000.813452012.10.17 02:280.813450.000.00-0.236.45
188693392012.10.09 03:00buy0.02usdjpy78.3060.00078.7062012.10.15 12:3178.7060.000.00-0.0610.16
188813262012.10.09 07:00sell0.08eurgbp0.809390.000000.805392012.10.09 18:110.805390.000.000.0051.23
191421222012.10.10 21:00buy0.02eurgbp0.805840.000000.809842012.10.16 14:440.809840.000.00-0.2812.88
196072072012.10.15 04:00buy0.01usdchf0.936660.000000.940662012.11.02 20:380.940660.000.00-0.024.25
197327562012.10.15 17:00sell0.01usdchf0.933770.000000.929772012.10.16 10:370.929770.000.00-0.034.30
197947882012.10.16 01:00sell0.01eurgbp0.805370.000000.801372012.10.24 10:310.811610.000.000.00-9.97
201049212012.10.17 15:00sell0.02eurgbp0.811200.000000.807202012.10.24 10:310.811610.000.00-0.01-1.31
201877302012.10.18 07:00buy0.02usdchf0.924270.000000.928272012.10.19 18:070.928270.000.00-0.018.62
201986682012.10.18 09:23buy0.03usdchf0.922760.000000.926762012.10.19 12:590.926760.000.00-0.0112.95
203540792012.10.19 13:28sell0.03eurgbp0.812730.000000.808732012.10.24 10:310.811610.000.000.005.37
203839532012.10.19 18:07buy0.02usdchf0.928440.000000.932442012.10.23 15:340.932440.000.000.008.58
205401512012.10.23 11:00sell0.05usdjpy79.7900.00079.3902012.10.30 07:4679.3900.000.00-0.7925.19
205477662012.10.23 12:40sell0.05eurgbp0.814240.000000.810242012.10.24 10:310.811630.000.00-0.0120.86
205659102012.10.23 15:34buy0.02usdchf0.932600.000000.936602012.10.26 09:250.936600.000.00-0.038.54
208443262012.10.26 09:00buy0.03eurgbp0.802990.000000.806992012.10.30 17:120.806990.000.00-0.1819.30
208551152012.10.26 11:16sell0.08usdjpy79.9410.00079.5412012.10.26 17:0179.5410.000.000.0040.23
208817082012.10.26 16:26buy0.02usdchf0.935160.000000.939162012.11.02 14:370.939160.000.00-0.028.52
210466842012.10.30 23:00buy0.01usdjpy79.6410.00080.0412012.11.01 05:0680.0410.000.000.005.00
210545372012.10.31 04:00buy0.03usdchf0.932240.000000.936242012.11.02 09:330.936240.000.00-0.0112.82
212054962012.11.01 22:00buy0.05eurgbp0.802680.000000.806682012.11.22 12:330.806680.000.00-2.7231.91
212865602012.11.05 04:00sell0.08usdjpy80.4500.00080.0502012.11.06 06:5480.0500.000.00-0.2239.98
213332522012.11.05 19:00buy0.08eurgbp0.800660.000000.804662012.11.14 21:000.804660.000.00-2.0550.76
213561312012.11.06 08:00sell0.08usdjpy80.0230.00079.6232012.11.08 19:4779.6230.000.00-0.8640.19
213901412012.11.06 18:00buy0.01usdjpy80.2980.00080.6982012.11.15 06:5080.6980.000.00-0.024.96
214282502012.11.07 09:13sell0.12usdjpy80.1810.00079.7812012.11.07 19:0779.7810.000.000.0060.16
214811182012.11.07 20:00buy0.01usdchf0.945200.000000.949202012.11.09 15:030.949200.000.000.004.21
215697812012.11.09 05:00buy0.12eurgbp0.798340.000000.802342012.11.14 12:310.802340.000.00-0.8376.24
216245052012.11.12 01:00buy0.02usdjpy79.4510.00079.8512012.11.14 09:1279.8510.000.00-0.0110.02
216292242012.11.12 04:00sell0.01usdchf0.948050.000000.944052012.11.14 11:530.944050.000.00-0.074.24
219519812012.11.20 08:04buy0.02usdchf0.941420.000000.945422012.11.21 06:150.945420.000.000.008.46
219807232012.11.20 19:00sell0.01usdchf0.940220.000000.936222012.11.22 01:150.936220.000.00-0.104.27
220490502012.11.22 09:00sell0.12usdjpy82.4860.00082.0862012.11.23 10:4782.0860.000.00-0.2558.48
  0.00 0.00 -14.20 1 286.70
Closed P/L: 1 272.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
173110602012.09.24 22:00buy0.01eurchf1.210360.000001.21436 1.204730.000.00-0.69-6.04
193386782012.10.11 20:03buy0.02eurchf1.208850.000001.21285 1.204730.000.00-0.96-8.85
212286502012.11.02 09:00buy0.03eurchf1.206890.000001.21089 1.204730.000.00-0.33-6.96
214704872012.11.07 17:00sell0.01eurchf1.206290.000001.20229 1.204960.000.00-0.141.42
219600102012.11.20 11:00buy0.05eurchf1.204960.000001.20896 1.204730.000.00-0.04-1.23
205001362012.10.22 21:00buy0.01eurgbp0.815080.000000.81908 0.809250.000.00-0.88-9.32
207250552012.10.25 04:00buy0.02eurgbp0.809190.000000.81319 0.809250.000.00-1.580.19
210326762012.10.30 17:12buy0.03eurgbp0.807150.000000.81115 0.809250.000.00-2.0810.07
219505692012.11.20 07:00sell0.01eurgbp0.803800.000000.79980 0.809410.000.000.00-8.97
216085072012.11.09 17:00buy0.01usdchf0.948410.000000.95241 0.931160.000.000.00-18.53
220065202012.11.21 10:00buy0.02usdchf0.944020.000000.94802 0.931160.000.00-0.01-27.62
220128082012.11.21 11:22buy0.03usdchf0.942510.000000.94651 0.931160.000.00-0.01-36.57
195487532012.10.12 21:00sell0.01usdjpy78.3890.00077.989 82.4470.000.00-0.98-49.22
200225592012.10.17 03:00sell0.02usdjpy78.8510.00078.451 82.4470.000.00-1.81-87.23
203679632012.10.19 16:00sell0.03usdjpy79.2970.00078.897 82.4470.000.00-2.50-114.62
210247662012.10.30 15:12sell0.05usdjpy79.4480.00079.048 82.4470.000.00-3.12-181.87
219304862012.11.19 19:39sell0.08usdjpy81.2130.00080.813 82.4470.000.00-1.00-119.74
220852652012.11.23 07:00sell0.02eurgbp0.807900.000000.80390 0.809410.000.000.00-4.82
220928392012.11.23 10:47sell0.12usdjpy82.0730.00081.673 82.4470.000.000.00-54.43
220949112012.11.23 11:10sell0.18usdjpy82.2250.00081.825 82.4470.000.000.00-48.47
  0.00 0.00 -16.13 -772.81
 Floating P/L: -788.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 272.50 Floating P/L: -788.94 Margin: 153.81
Balance: 3 272.50 Equity: 2 483.56 Free Margin: 2 329.75
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 548.62 Gross Loss: 276.12 Total Net Profit: 1 272.50
Profit Factor: 5.61 Expected Payoff: 16.31  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 212.62 (8.33%) Relative Drawdown: 8.33% (212.62)
 
Total Trades: 78 Short Positions (won %): 33 (78.79%) Long Positions (won %): 45 (82.22%)
Profit Trades (% of total): 63 (80.77%) Loss trades (% of total): 15 (19.23%)
Largest profit trade: 170.89 loss trade: -52.76
Average profit trade: 24.58 loss trade: -18.41
Maximum consecutive wins ($): 24 (539.74) consecutive losses ($): 6 (-212.62)
Maximal consecutive profit (count): 539.74 (24) consecutive loss (count): -212.62 (6)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 3