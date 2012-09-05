|Account: 6250552
|Name: controlme
|Currency: USD
|2012 November 23, 16:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15273935
|2012.09.05 10:14
|balance
|Deposit
|2 000.00
|15273964
|2012.09.05 10:14
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95865
|0.00000
|0.96265
|2012.10.09 10:45
|0.93764
|0.00
|0.00
|-0.02
|-22.41
|15388255
|2012.09.05 20:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95535
|0.00000
|0.95135
|2012.09.07 15:35
|0.95135
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.20
|15433584
|2012.09.06 06:00
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95578
|0.00000
|0.95978
|2012.10.09 10:45
|0.93772
|0.00
|0.00
|-0.11
|-38.52
|15705249
|2012.09.07 14:58
|buy
|0.03
|usdchf
|0.95427
|0.00000
|0.95827
|2012.10.09 10:45
|0.93782
|0.00
|0.00
|-0.14
|-52.62
|15811713
|2012.09.10 09:00
|buy
|0.05
|usdchf
|0.94571
|0.00000
|0.94971
|2012.10.09 10:45
|0.93779
|0.00
|0.00
|-0.37
|-42.23
|16045347
|2012.09.12 09:00
|buy
|0.08
|usdchf
|0.93928
|0.00000
|0.94328
|2012.10.01 02:16
|0.94328
|0.00
|0.00
|-0.40
|33.92
|16096045
|2012.09.12 13:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.20976
|0.00000
|1.21376
|2012.09.13 19:32
|1.21376
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|16113980
|2012.09.12 15:09
|buy
|0.02
|eurchf
|1.20824
|0.00000
|1.21224
|2012.09.13 12:12
|1.21224
|0.00
|0.00
|-0.01
|8.52
|16162532
|2012.09.13 01:00
|buy
|0.12
|usdchf
|0.93759
|0.00000
|0.94159
|2012.09.13 19:30
|0.94159
|0.00
|0.00
|0.00
|50.98
|16314711
|2012.09.14 04:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93515
|0.00000
|0.93115
|2012.09.14 13:13
|0.93115
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|16325885
|2012.09.14 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.646
|0.000
|78.046
|2012.09.14 12:28
|78.046
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|16460322
|2012.09.17 06:00
|buy
|0.12
|usdchf
|0.92623
|0.00000
|0.93023
|2012.09.19 15:01
|0.93023
|0.00
|0.00
|-0.02
|51.60
|16862323
|2012.09.19 20:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.374
|0.000
|77.974
|2012.09.24 11:23
|77.974
|0.00
|0.00
|-0.11
|5.13
|16880648
|2012.09.20 00:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80460
|0.00000
|0.80860
|2012.09.28 12:07
|0.79857
|0.00
|0.00
|-0.19
|-9.79
|16883126
|2012.09.20 01:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92778
|0.00000
|0.92378
|2012.10.02 16:25
|0.93489
|0.00
|0.00
|-0.30
|-7.61
|16916533
|2012.09.20 08:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80249
|0.00000
|0.79849
|2012.09.21 10:30
|0.79849
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|16949266
|2012.09.20 11:00
|buy
|0.12
|usdchf
|0.93213
|0.00000
|0.93613
|2012.09.24 09:36
|0.93613
|0.00
|0.00
|-0.07
|51.27
|17044408
|2012.09.21 04:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80008
|0.00000
|0.80408
|2012.09.28 12:07
|0.79860
|0.00
|0.00
|-0.35
|-4.80
|17044481
|2012.09.21 04:00
|sell
|0.02
|usdchf
|0.93237
|0.00000
|0.92837
|2012.10.02 16:25
|0.93483
|0.00
|0.00
|-0.52
|-5.26
|17221865
|2012.09.24 09:36
|buy
|0.12
|usdchf
|0.93631
|0.00000
|0.94031
|2012.09.26 11:09
|0.94031
|0.00
|0.00
|-0.02
|51.05
|17224831
|2012.09.24 10:05
|buy
|0.18
|usdchf
|0.93480
|0.00000
|0.93880
|2012.09.24 15:34
|0.93880
|0.00
|0.00
|0.00
|76.69
|17316518
|2012.09.25 00:00
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.79740
|0.00000
|0.80140
|2012.09.28 12:07
|0.79861
|0.00
|0.00
|-0.36
|5.89
|17326466
|2012.09.25 03:00
|sell
|0.03
|usdchf
|0.93459
|0.00000
|0.93059
|2012.10.02 16:25
|0.93489
|0.00
|0.00
|-0.57
|-0.96
|17511483
|2012.09.26 06:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.20956
|0.00000
|1.20556
|2012.11.01 20:00
|1.20556
|0.00
|0.00
|-0.32
|4.29
|17515999
|2012.09.26 07:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79679
|0.00000
|0.79279
|2012.09.27 12:39
|0.79279
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|17669317
|2012.09.27 03:00
|sell
|0.05
|usdchf
|0.93908
|0.00000
|0.93508
|2012.09.28 11:32
|0.93508
|0.00
|0.00
|-0.10
|21.39
|17831162
|2012.09.28 02:00
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.79550
|0.00000
|0.79950
|2012.09.28 12:07
|0.79862
|0.00
|0.00
|0.00
|25.31
|18000185
|2012.10.01 01:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79536
|0.00000
|0.79136
|2012.10.11 04:45
|0.80244
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.32
|18006028
|2012.10.01 02:16
|buy
|0.08
|usdchf
|0.94352
|0.00000
|0.94752
|2012.10.09 10:45
|0.93788
|0.00
|0.00
|-0.08
|-48.11
|18042032
|2012.10.01 11:10
|buy
|0.02
|eurchf
|1.20885
|0.00000
|1.21285
|2012.10.04 09:44
|1.21285
|0.00
|0.00
|-0.05
|8.52
|18065498
|2012.10.01 15:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79832
|0.00000
|0.80232
|2012.10.03 11:09
|0.80232
|0.00
|0.00
|-0.06
|6.44
|18074868
|2012.10.01 16:00
|sell
|0.05
|usdchf
|0.93620
|0.00000
|0.93220
|2012.10.02 16:25
|0.93492
|0.00
|0.00
|-0.15
|6.85
|18090568
|2012.10.01 17:40
|sell
|0.08
|usdchf
|0.93772
|0.00000
|0.93372
|2012.10.02 16:25
|0.93493
|0.00
|0.00
|-0.24
|23.87
|18130812
|2012.10.02 03:00
|buy
|0.12
|usdchf
|0.93849
|0.00000
|0.94249
|2012.10.09 10:45
|0.93787
|0.00
|0.00
|-0.08
|-7.93
|18132852
|2012.10.02 04:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.79915
|0.00000
|0.79515
|2012.10.11 04:45
|0.80244
|0.00
|0.00
|-0.02
|-10.52
|18292441
|2012.10.03 05:16
|buy
|0.18
|usdchf
|0.93698
|0.00000
|0.94098
|2012.10.09 10:45
|0.93785
|0.00
|0.00
|-0.12
|16.70
|18574624
|2012.10.04 21:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.21111
|0.00000
|1.20711
|2012.10.11 00:54
|1.20711
|0.00
|0.00
|-0.08
|8.52
|18599975
|2012.10.05 05:00
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.80389
|0.00000
|0.79989
|2012.10.11 04:45
|0.80244
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.96
|18614195
|2012.10.05 09:00
|buy
|0.27
|usdchf
|0.93150
|0.00000
|0.93550
|2012.10.08 13:23
|0.93550
|0.00
|0.00
|-0.03
|115.45
|18644568
|2012.10.05 13:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.419
|0.000
|78.019
|2012.10.11 06:47
|78.019
|0.00
|0.00
|-0.14
|5.13
|18699972
|2012.10.05 20:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.725
|0.000
|79.125
|2012.10.18 01:46
|79.125
|0.00
|0.00
|-0.09
|5.06
|18744372
|2012.10.08 08:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.570
|0.000
|78.170
|2012.10.08 11:24
|78.170
|0.00
|0.00
|0.00
|10.23
|18747795
|2012.10.08 09:00
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.80619
|0.00000
|0.80219
|2012.10.11 04:45
|0.80244
|0.00
|0.00
|-0.04
|29.99
|18785051
|2012.10.08 13:25
|buy
|0.27
|usdchf
|0.93547
|0.00000
|0.93947
|2012.10.09 10:45
|0.93788
|0.00
|0.00
|-0.03
|69.38
|18798489
|2012.10.08 15:19
|buy
|0.41
|usdchf
|0.93397
|0.00000
|0.93797
|2012.10.09 10:45
|0.93788
|0.00
|0.00
|-0.04
|170.93
|18825474
|2012.10.08 19:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80945
|0.00000
|0.81345
|2012.10.17 02:28
|0.81345
|0.00
|0.00
|-0.23
|6.45
|18869339
|2012.10.09 03:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.306
|0.000
|78.706
|2012.10.15 12:31
|78.706
|0.00
|0.00
|-0.06
|10.16
|18881326
|2012.10.09 07:00
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.80939
|0.00000
|0.80539
|2012.10.09 18:11
|0.80539
|0.00
|0.00
|0.00
|51.23
|19142122
|2012.10.10 21:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80584
|0.00000
|0.80984
|2012.10.16 14:44
|0.80984
|0.00
|0.00
|-0.28
|12.88
|19607207
|2012.10.15 04:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93666
|0.00000
|0.94066
|2012.11.02 20:38
|0.94066
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.25
|19732756
|2012.10.15 17:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93377
|0.00000
|0.92977
|2012.10.16 10:37
|0.92977
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.30
|19794788
|2012.10.16 01:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80537
|0.00000
|0.80137
|2012.10.24 10:31
|0.81161
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.97
|20104921
|2012.10.17 15:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81120
|0.00000
|0.80720
|2012.10.24 10:31
|0.81161
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.31
|20187730
|2012.10.18 07:00
|buy
|0.02
|usdchf
|0.92427
|0.00000
|0.92827
|2012.10.19 18:07
|0.92827
|0.00
|0.00
|-0.01
|8.62
|20198668
|2012.10.18 09:23
|buy
|0.03
|usdchf
|0.92276
|0.00000
|0.92676
|2012.10.19 12:59
|0.92676
|0.00
|0.00
|-0.01
|12.95
|20354079
|2012.10.19 13:28
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.81273
|0.00000
|0.80873
|2012.10.24 10:31
|0.81161
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|20383953
|2012.10.19 18:07
|buy
|0.02
|usdchf
|0.92844
|0.00000
|0.93244
|2012.10.23 15:34
|0.93244
|0.00
|0.00
|0.00
|8.58
|20540151
|2012.10.23 11:00
|sell
|0.05
|usdjpy
|79.790
|0.000
|79.390
|2012.10.30 07:46
|79.390
|0.00
|0.00
|-0.79
|25.19
|20547766
|2012.10.23 12:40
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.81424
|0.00000
|0.81024
|2012.10.24 10:31
|0.81163
|0.00
|0.00
|-0.01
|20.86
|20565910
|2012.10.23 15:34
|buy
|0.02
|usdchf
|0.93260
|0.00000
|0.93660
|2012.10.26 09:25
|0.93660
|0.00
|0.00
|-0.03
|8.54
|20844326
|2012.10.26 09:00
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.80299
|0.00000
|0.80699
|2012.10.30 17:12
|0.80699
|0.00
|0.00
|-0.18
|19.30
|20855115
|2012.10.26 11:16
|sell
|0.08
|usdjpy
|79.941
|0.000
|79.541
|2012.10.26 17:01
|79.541
|0.00
|0.00
|0.00
|40.23
|20881708
|2012.10.26 16:26
|buy
|0.02
|usdchf
|0.93516
|0.00000
|0.93916
|2012.11.02 14:37
|0.93916
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.52
|21046684
|2012.10.30 23:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.641
|0.000
|80.041
|2012.11.01 05:06
|80.041
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|21054537
|2012.10.31 04:00
|buy
|0.03
|usdchf
|0.93224
|0.00000
|0.93624
|2012.11.02 09:33
|0.93624
|0.00
|0.00
|-0.01
|12.82
|21205496
|2012.11.01 22:00
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.80268
|0.00000
|0.80668
|2012.11.22 12:33
|0.80668
|0.00
|0.00
|-2.72
|31.91
|21286560
|2012.11.05 04:00
|sell
|0.08
|usdjpy
|80.450
|0.000
|80.050
|2012.11.06 06:54
|80.050
|0.00
|0.00
|-0.22
|39.98
|21333252
|2012.11.05 19:00
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.80066
|0.00000
|0.80466
|2012.11.14 21:00
|0.80466
|0.00
|0.00
|-2.05
|50.76
|21356131
|2012.11.06 08:00
|sell
|0.08
|usdjpy
|80.023
|0.000
|79.623
|2012.11.08 19:47
|79.623
|0.00
|0.00
|-0.86
|40.19
|21390141
|2012.11.06 18:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.298
|0.000
|80.698
|2012.11.15 06:50
|80.698
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.96
|21428250
|2012.11.07 09:13
|sell
|0.12
|usdjpy
|80.181
|0.000
|79.781
|2012.11.07 19:07
|79.781
|0.00
|0.00
|0.00
|60.16
|21481118
|2012.11.07 20:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94520
|0.00000
|0.94920
|2012.11.09 15:03
|0.94920
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|21569781
|2012.11.09 05:00
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.79834
|0.00000
|0.80234
|2012.11.14 12:31
|0.80234
|0.00
|0.00
|-0.83
|76.24
|21624505
|2012.11.12 01:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.451
|0.000
|79.851
|2012.11.14 09:12
|79.851
|0.00
|0.00
|-0.01
|10.02
|21629224
|2012.11.12 04:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94805
|0.00000
|0.94405
|2012.11.14 11:53
|0.94405
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.24
|21951981
|2012.11.20 08:04
|buy
|0.02
|usdchf
|0.94142
|0.00000
|0.94542
|2012.11.21 06:15
|0.94542
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|21980723
|2012.11.20 19:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94022
|0.00000
|0.93622
|2012.11.22 01:15
|0.93622
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.27
|22049050
|2012.11.22 09:00
|sell
|0.12
|usdjpy
|82.486
|0.000
|82.086
|2012.11.23 10:47
|82.086
|0.00
|0.00
|-0.25
|58.48
|0.00
|0.00
|-14.20
|1 286.70
|Closed P/L:
|1 272.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17311060
|2012.09.24 22:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.21036
|0.00000
|1.21436
|1.20473
|0.00
|0.00
|-0.69
|-6.04
|19338678
|2012.10.11 20:03
|buy
|0.02
|eurchf
|1.20885
|0.00000
|1.21285
|1.20473
|0.00
|0.00
|-0.96
|-8.85
|21228650
|2012.11.02 09:00
|buy
|0.03
|eurchf
|1.20689
|0.00000
|1.21089
|1.20473
|0.00
|0.00
|-0.33
|-6.96
|21470487
|2012.11.07 17:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.20629
|0.00000
|1.20229
|1.20496
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.42
|21960010
|2012.11.20 11:00
|buy
|0.05
|eurchf
|1.20496
|0.00000
|1.20896
|1.20473
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.23
|20500136
|2012.10.22 21:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81508
|0.00000
|0.81908
|0.80925
|0.00
|0.00
|-0.88
|-9.32
|20725055
|2012.10.25 04:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80919
|0.00000
|0.81319
|0.80925
|0.00
|0.00
|-1.58
|0.19
|21032676
|2012.10.30 17:12
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.80715
|0.00000
|0.81115
|0.80925
|0.00
|0.00
|-2.08
|10.07
|21950569
|2012.11.20 07:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80380
|0.00000
|0.79980
|0.80941
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.97
|21608507
|2012.11.09 17:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94841
|0.00000
|0.95241
|0.93116
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.53
|22006520
|2012.11.21 10:00
|buy
|0.02
|usdchf
|0.94402
|0.00000
|0.94802
|0.93116
|0.00
|0.00
|-0.01
|-27.62
|22012808
|2012.11.21 11:22
|buy
|0.03
|usdchf
|0.94251
|0.00000
|0.94651
|0.93116
|0.00
|0.00
|-0.01
|-36.57
|19548753
|2012.10.12 21:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.389
|0.000
|77.989
|82.447
|0.00
|0.00
|-0.98
|-49.22
|20022559
|2012.10.17 03:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.851
|0.000
|78.451
|82.447
|0.00
|0.00
|-1.81
|-87.23
|20367963
|2012.10.19 16:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|79.297
|0.000
|78.897
|82.447
|0.00
|0.00
|-2.50
|-114.62
|21024766
|2012.10.30 15:12
|sell
|0.05
|usdjpy
|79.448
|0.000
|79.048
|82.447
|0.00
|0.00
|-3.12
|-181.87
|21930486
|2012.11.19 19:39
|sell
|0.08
|usdjpy
|81.213
|0.000
|80.813
|82.447
|0.00
|0.00
|-1.00
|-119.74
|22085265
|2012.11.23 07:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80790
|0.00000
|0.80390
|0.80941
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|22092839
|2012.11.23 10:47
|sell
|0.12
|usdjpy
|82.073
|0.000
|81.673
|82.447
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.43
|22094911
|2012.11.23 11:10
|sell
|0.18
|usdjpy
|82.225
|0.000
|81.825
|82.447
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.47
|0.00
|0.00
|-16.13
|-772.81
|Floating P/L:
|-788.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 272.50
|Floating P/L:
|-788.94
|Margin:
|153.81
|Balance:
|3 272.50
|Equity:
|2 483.56
|Free Margin:
|2 329.75
|Details:
|Gross Profit:
|1 548.62
|Gross Loss:
|276.12
|Total Net Profit:
|1 272.50
|Profit Factor:
|5.61
|Expected Payoff:
|16.31
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|212.62 (8.33%)
|Relative Drawdown:
|8.33% (212.62)
|Total Trades:
|78
|Short Positions (won %):
|33 (78.79%)
|Long Positions (won %):
|45 (82.22%)
|Profit Trades (% of total):
|63 (80.77%)
|Loss trades (% of total):
|15 (19.23%)
|Largest
|profit trade:
|170.89
|loss trade:
|-52.76
|Average
|profit trade:
|24.58
|loss trade:
|-18.41
|Maximum
|consecutive wins ($):
|24 (539.74)
|consecutive losses ($):
|6 (-212.62)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|539.74 (24)
|consecutive loss (count):
|-212.62 (6)
|Average
|consecutive wins:
|11
|consecutive losses:
|3